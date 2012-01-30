Alpari NZ Limited

Account: 3791818 Name: was500_10p_usdjpynormalmartingale Currency: USD 2012 November 23, 17:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1537825392012.01.30 16:13balanceDeposit2 000.00
1538215492012.01.30 20:18buy0.01usdjpy76.3100.00076.8102012.02.03 13:5876.2670.000.00-0.12-0.56
1541419772012.02.01 11:09buy0.02usdjpy76.1100.00076.6102012.02.03 13:5876.2670.000.00-0.174.12
1545380712012.02.03 17:01buy0.01usdjpy76.6960.00077.1962012.02.06 06:3876.7540.000.00-0.000.76
1545529552012.02.03 18:35buy0.02usdjpy76.4960.00076.9962012.02.06 06:3876.7530.000.00-0.016.70
1546122062012.02.06 07:42buy0.01usdjpy76.7700.00077.2702012.02.08 05:5777.0700.000.00-0.023.89
1546805342012.02.06 14:25buy0.02usdjpy76.5700.00077.0702012.02.08 05:5777.0700.000.00-0.0412.98
1551101842012.02.08 21:55sell0.01usdjpy77.0180.00076.5182012.02.15 16:4878.2920.000.00-0.24-16.27
1551478772012.02.09 08:03sell0.02usdjpy77.2190.00076.7192012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.24-27.31
1552634752012.02.09 18:36sell0.03usdjpy77.4200.00076.9202012.02.15 16:4978.2860.000.00-0.36-33.19
1552756042012.02.09 20:42sell0.05usdjpy77.6210.00077.1212012.02.15 16:4978.2870.000.00-0.60-42.54
1556014832012.02.14 05:56sell0.08usdjpy77.8230.00077.3232012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.17-47.52
1556212142012.02.14 09:41sell0.13usdjpy78.0240.00077.5242012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.28-43.84
1556749532012.02.14 17:10sell0.21usdjpy78.2240.00077.7242012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.45-17.17
1556790022012.02.14 17:36sell0.34usdjpy78.4240.00077.9242012.02.15 16:4978.2890.000.00-0.7358.63
1557208842012.02.15 03:14sell0.55usdjpy78.6250.00078.1252012.02.15 16:4978.2910.000.000.00234.64
1558469852012.02.16 04:48sell0.01usdjpy78.4250.00077.9252012.02.20 07:5579.5200.000.00-0.04-13.77
1558666082012.02.16 09:59sell0.02usdjpy78.6250.00078.1252012.02.20 07:5679.5220.000.00-0.07-22.56
1558953042012.02.16 15:21sell0.03usdjpy78.8270.00078.3272012.02.20 07:5679.5270.000.00-0.11-26.41
1559459172012.02.17 03:00sell0.05usdjpy79.0270.00078.5272012.02.20 07:5579.5300.000.00-0.07-31.62
1559861192012.02.17 14:52sell0.08usdjpy79.2270.00078.7272012.02.20 07:5579.5190.000.00-0.11-29.38
1560077042012.02.17 19:57sell0.13usdjpy79.4270.00078.9272012.02.20 07:5579.5210.000.00-0.18-15.37
1560157162012.02.20 00:08sell0.21usdjpy79.6280.00079.1282012.02.20 07:5579.5210.000.000.0028.26
1560207272012.02.20 01:14sell0.34usdjpy79.8280.00079.3282012.02.20 07:5579.5170.000.000.00132.98
1560586702012.02.20 14:33sell0.01usdjpy79.4730.00078.9732012.02.27 11:1980.7310.000.00-0.14-15.58
1560831622012.02.20 23:52sell0.02usdjpy79.6730.00079.1732012.02.27 11:1980.7320.000.00-0.28-26.23
1561818282012.02.22 04:09sell0.03usdjpy79.8730.00079.3732012.02.27 11:1980.7420.000.00-0.33-32.29
1561873272012.02.22 07:25sell0.05usdjpy80.0740.00079.5742012.02.27 11:1980.7410.000.00-0.54-41.30
1562139132012.02.22 13:38sell0.08usdjpy80.2770.00079.7772012.02.27 11:1980.7490.000.00-0.87-46.76
1563605742012.02.24 08:56sell0.13usdjpy80.4770.00079.9772012.02.27 11:1980.7590.000.00-0.19-45.39
1563996262012.02.24 16:53sell0.21usdjpy80.6770.00080.1772012.02.27 11:1980.7730.000.00-0.31-24.96
1564071272012.02.24 18:54sell0.34usdjpy80.8780.00080.3782012.02.27 11:1980.7790.000.00-0.5041.67
1564144952012.02.24 23:28sell0.55usdjpy81.0780.00080.5782012.02.27 11:1980.7780.000.00-0.81204.26
1564162512012.02.27 00:05sell0.90usdjpy81.2780.00080.7782012.02.27 11:1980.7780.000.000.00557.08
1565280762012.02.28 11:58sell0.01usdjpy80.7360.00080.2362012.02.28 15:3180.4940.000.000.003.01
1565520692012.02.28 18:10buy0.01usdjpy80.5870.00081.0872012.02.29 17:5880.8470.000.00-0.013.22
1565719882012.02.29 06:53buy0.02usdjpy80.3870.00080.8872012.02.29 17:5880.8460.000.000.0011.35
1566421802012.03.01 08:36buy0.01usdjpy81.0210.00081.5212012.03.01 19:2281.0800.000.000.000.73
1566783812012.03.01 20:25sell0.01usdjpy81.1370.00080.6372012.03.05 07:2081.4710.000.00-0.05-4.10
1566885882012.03.02 05:04sell0.02usdjpy81.3380.00080.8382012.03.05 07:2081.4710.000.00-0.05-3.26
1566959912012.03.02 09:00sell0.03usdjpy81.5380.00081.0382012.03.05 07:2081.4790.000.00-0.082.17
1567314062012.03.02 21:52sell0.05usdjpy81.7410.00081.2412012.03.05 07:2081.4810.000.00-0.1315.95
1567469672012.03.05 09:19sell0.01usdjpy81.3180.00080.8182012.03.05 12:4981.2270.000.000.001.12
1567744002012.03.05 17:56sell0.01usdjpy81.4240.00080.9242012.03.06 11:4280.9240.000.00-0.026.18
1568099072012.03.06 12:13sell0.01usdjpy80.8810.00080.3812012.03.06 18:4680.7270.000.000.001.91
1568148842012.03.06 13:20sell0.02usdjpy81.0820.00080.5822012.03.06 18:4680.7330.000.000.008.65
1568399502012.03.07 03:06sell0.01usdjpy80.7210.00080.2212012.03.07 06:3380.7430.000.000.00-0.27
1568407412012.03.07 03:35sell0.02usdjpy80.9210.00080.4212012.03.07 06:3380.7430.000.000.004.41
1568445842012.03.07 07:04sell0.01usdjpy80.7220.00080.2222012.03.12 13:4182.2400.000.00-0.14-18.46
1568641692012.03.07 15:48sell0.02usdjpy80.9220.00080.4222012.03.12 13:4282.2350.000.00-0.28-31.93
1568743062012.03.07 19:08sell0.03usdjpy81.1250.00080.6252012.03.12 13:4282.2360.000.00-0.43-40.53
1568814772012.03.08 01:55sell0.05usdjpy81.3280.00080.8282012.03.12 13:4282.2380.000.00-0.36-55.33
1568930902012.03.08 10:48sell0.08usdjpy81.5280.00081.0282012.03.12 13:4282.2400.000.00-0.58-69.26
1569255182012.03.09 04:07sell0.13usdjpy81.7290.00081.2292012.03.12 13:4282.2390.000.00-0.47-80.62
1569465162012.03.09 15:30sell0.21usdjpy81.9300.00081.4302012.03.12 13:4182.2390.000.00-0.76-78.90
1569468282012.03.09 15:31sell0.34usdjpy82.1320.00081.6322012.03.12 13:4182.2380.000.00-1.23-43.82
1569483322012.03.09 15:43sell0.55usdjpy82.3350.00081.8352012.03.12 13:4182.2370.000.00-2.0065.54
1569589222012.03.09 18:53sell0.90usdjpy82.5360.00082.0362012.03.12 13:4182.2370.000.00-3.27327.22
1569915882012.03.12 15:57sell0.01usdjpy82.1720.00081.6722012.03.15 12:4383.4830.000.00-0.16-15.70
1570054602012.03.13 01:33sell0.02usdjpy82.3720.00081.8722012.03.15 12:4383.4850.000.00-0.25-26.66
1570195212012.03.13 10:30sell0.03usdjpy82.5720.00082.0722012.03.15 12:4383.4850.000.00-0.37-32.81
1570207352012.03.13 10:57sell0.05usdjpy82.7750.00082.2752012.03.15 12:4383.4830.000.00-0.62-42.40
1570453122012.03.13 20:28sell0.08usdjpy82.9770.00082.4772012.03.15 12:4283.4820.000.00-0.99-48.39
1570539682012.03.14 02:57sell0.13usdjpy83.1770.00082.6772012.03.15 12:4283.4830.000.00-1.21-47.65
1570686572012.03.14 10:20sell0.21usdjpy83.3780.00082.8782012.03.15 12:4283.4750.000.00-1.95-24.40
1570774342012.03.14 13:08sell0.34usdjpy83.5790.00083.0792012.03.15 12:4283.4780.000.00-3.1641.14
1570910072012.03.14 17:59sell0.55usdjpy83.7830.00083.2832012.03.15 12:4283.4870.000.00-5.11195.00
1571036582012.03.15 02:27sell0.90usdjpy83.9830.00083.4832012.03.15 12:4283.4830.000.000.00539.03
1571265262012.03.15 14:18sell0.01usdjpy83.4880.00082.9882012.03.15 19:2783.2530.000.000.002.82
1571529802012.03.16 03:00sell0.01usdjpy83.4760.00082.9762012.03.16 15:5583.3760.000.000.001.20
1571704552012.03.16 10:27sell0.02usdjpy83.6850.00083.1852012.03.16 15:5583.3850.000.000.007.20
1571836432012.03.16 13:45sell0.03usdjpy83.8860.00083.3862012.03.16 15:5583.3860.000.000.0017.99
1572063452012.03.16 20:57buy0.01usdjpy83.3660.00083.8662012.03.19 06:0283.4660.000.00-0.001.20
1572153992012.03.19 08:42buy0.01usdjpy83.4180.00083.9182012.03.20 07:2183.4150.000.00-0.00-0.04
1572174062012.03.19 09:43buy0.02usdjpy83.2160.00083.7162012.03.20 07:2183.4090.000.00-0.014.63
1572872272012.03.21 04:26sell0.01usdjpy83.5850.00083.0852012.03.21 18:5183.7410.000.000.00-1.86
1572966432012.03.21 10:58sell0.02usdjpy83.7860.00083.2862012.03.21 18:5183.7460.000.000.000.96
1573031692012.03.21 13:01sell0.03usdjpy83.9880.00083.4882012.03.21 18:5183.7390.000.000.008.92
1573283242012.03.22 04:02sell0.01usdjpy83.2650.00082.7652012.03.22 13:5382.7650.000.000.006.04
1573956152012.03.23 15:22buy0.01usdjpy82.4460.00082.9462012.03.23 19:1782.5140.000.000.000.82
1573980532012.03.23 16:09buy0.02usdjpy82.2430.00082.7432012.03.23 19:1782.5390.000.000.007.17
1574013952012.03.23 17:10buy0.03usdjpy82.0420.00082.5422012.03.23 19:1782.5420.000.000.0018.17
1574106242012.03.26 02:20buy0.01usdjpy82.5360.00083.0362012.03.26 07:1782.6970.000.000.001.95
1574455782012.03.26 19:35buy0.01usdjpy82.8340.00083.3342012.03.27 16:4483.3340.000.00-0.026.00
1574816192012.03.27 19:06sell0.01usdjpy83.1600.00082.6602012.03.28 07:2482.9340.000.00-0.022.73
1575140342012.03.28 18:23sell0.01usdjpy82.8860.00082.3862012.03.29 07:4882.7370.000.00-0.041.80
1575325152012.03.29 10:55sell0.01usdjpy82.4050.00081.9052012.03.29 17:1782.0330.000.000.004.53
1575559262012.03.29 23:17sell0.01usdjpy82.4240.00081.9242012.03.30 03:3781.9240.000.00-0.036.10
1575645882012.03.30 08:00buy0.01usdjpy82.0560.00082.5562012.03.30 19:5282.5560.000.000.006.06
1575956552012.04.02 05:11buy0.01usdjpy83.2380.00083.7382012.04.03 07:4781.9140.000.00-0.02-16.16
1575973782012.04.02 07:58buy0.02usdjpy83.0360.00083.5362012.04.03 07:4881.9150.000.00-0.03-27.37
1576055292012.04.02 11:42buy0.03usdjpy82.8310.00083.3312012.04.03 07:4881.9130.000.00-0.05-33.62
1576090942012.04.02 13:35buy0.05usdjpy82.6310.00083.1312012.04.03 07:4881.9130.000.00-0.09-43.83
1576133222012.04.02 15:59buy0.08usdjpy82.4310.00082.9312012.04.03 07:4881.9140.000.00-0.14-50.49
1576149412012.04.02 16:20buy0.13usdjpy82.2310.00082.7312012.04.03 07:4781.9150.000.00-0.22-50.15
1576182842012.04.02 18:00buy0.21usdjpy82.0300.00082.5302012.04.03 07:4781.9140.000.00-0.36-29.74
1576259842012.04.03 02:55buy0.34usdjpy81.8240.00082.3242012.04.03 07:4781.9170.000.000.0038.60
1576260632012.04.03 02:56buy0.55usdjpy81.6230.00082.1232012.04.03 07:4781.9150.000.000.00196.06
1576367262012.04.03 12:35sell0.01usdjpy82.0160.00081.5162012.04.04 08:1182.6930.000.00-0.02-8.19
1576451752012.04.03 16:06sell0.02usdjpy82.2190.00081.7192012.04.04 08:1182.6960.000.00-0.04-11.54
1576553692012.04.03 21:00sell0.03usdjpy82.4410.00081.9412012.04.04 08:1182.6920.000.00-0.06-9.11
1576570902012.04.03 21:11sell0.05usdjpy82.6440.00082.1442012.04.04 08:1182.6890.000.00-0.10-2.72
1576591462012.04.03 21:29sell0.08usdjpy82.8500.00082.3502012.04.04 08:1182.6890.000.00-0.1515.58
1576736912012.04.04 09:05buy0.01usdjpy82.6530.00083.1532012.04.05 17:0682.3700.000.00-0.00-3.44
1576820812012.04.04 12:20buy0.02usdjpy82.4530.00082.9532012.04.05 17:0682.3620.000.00-0.01-2.21
1576822672012.04.04 12:27buy0.03usdjpy82.2470.00082.7472012.04.05 17:0682.3610.000.00-0.014.15
1577114942012.04.05 12:41buy0.05usdjpy82.0470.00082.5472012.04.05 17:0682.3480.000.000.0018.28
1577139422012.04.05 13:27buy0.08usdjpy81.8470.00082.3472012.04.05 17:0682.3470.000.000.0048.57
1577234142012.04.05 19:24sell0.01usdjpy82.3130.00081.8132012.04.06 15:3081.9800.000.00-0.024.06
1577346422012.04.06 15:24sell0.02usdjpy82.5130.00082.0132012.04.06 15:3082.0130.000.000.0012.19
1577396922012.04.06 16:41sell0.01usdjpy81.6070.00081.1072012.04.09 07:2581.4340.000.00-0.022.12
1577492572012.04.09 08:25sell0.01usdjpy81.4360.00080.9362012.04.10 07:1381.5470.000.00-0.02-1.36
1577616922012.04.09 20:07sell0.02usdjpy81.6380.00081.1382012.04.10 07:1381.5490.000.00-0.032.18
1577664032012.04.10 04:02sell0.03usdjpy81.8390.00081.3392012.04.10 07:1381.5440.000.000.0010.85
1577968352012.04.11 07:17sell0.01usdjpy80.7490.00080.2492012.04.16 06:5280.8790.000.00-0.12-1.61
1578173792012.04.11 16:39sell0.02usdjpy80.9500.00080.4502012.04.16 06:5280.8820.000.00-0.231.68
1578515142012.04.13 04:46sell0.03usdjpy81.1500.00080.6502012.04.16 06:5280.8820.000.00-0.079.94
1578801522012.04.16 08:58sell0.01usdjpy80.6340.00080.1342012.04.23 07:2681.3420.000.00-0.17-8.70
1579290512012.04.17 22:21sell0.02usdjpy80.8340.00080.3342012.04.23 07:2681.3430.000.00-0.29-12.51
1579310732012.04.18 02:26sell0.03usdjpy81.0340.00080.5342012.04.23 07:2681.3440.000.00-0.37-11.43
1579320172012.04.18 04:25sell0.05usdjpy81.2360.00080.7362012.04.23 07:2681.3430.000.00-0.62-6.58
1579396052012.04.18 11:36sell0.08usdjpy81.4380.00080.9382012.04.23 07:2681.3440.000.00-0.999.24
1579681712012.04.19 13:10sell0.13usdjpy81.6380.00081.1382012.04.23 07:2681.3440.000.00-0.6146.99
1580138132012.04.23 11:37sell0.01usdjpy81.0870.00080.5872012.04.26 07:1081.1620.000.00-0.11-0.92
1580455312012.04.24 22:23sell0.02usdjpy81.2870.00080.7872012.04.26 07:1181.1560.000.00-0.163.23
1580485642012.04.25 05:41sell0.03usdjpy81.4880.00080.9882012.04.26 07:1181.1570.000.00-0.1512.24
1580715002012.04.26 07:43sell0.01usdjpy81.1470.00080.6472012.04.26 21:2980.9880.000.000.001.96
1580872062012.04.26 23:41sell0.01usdjpy80.9680.00080.4682012.04.27 06:4680.5810.000.00-0.024.80
1580907292012.04.27 03:43sell0.02usdjpy81.1680.00080.6682012.04.27 06:4680.6680.000.000.0012.40
1580968632012.04.27 10:17sell0.01usdjpy80.7840.00080.2842012.04.27 23:4780.2840.000.000.006.23
1581115042012.04.27 23:47sell0.01usdjpy80.2630.00079.7632012.04.30 18:3679.7630.000.00-0.026.27
1581244872012.04.30 19:05sell0.01usdjpy79.7900.00079.2902012.05.02 15:1680.1120.000.00-0.05-4.02
1581366282012.05.01 17:01sell0.02usdjpy79.9920.00079.4922012.05.02 15:1680.0960.000.00-0.06-2.60
1581378232012.05.01 17:15sell0.03usdjpy80.1930.00079.6932012.05.02 15:1580.0960.000.00-0.093.63
1581456352012.05.02 07:53sell0.05usdjpy80.3940.00079.8942012.05.02 15:1580.0980.000.000.0018.48
1581479112012.05.02 10:08sell0.08usdjpy80.5990.00080.0992012.05.02 15:1580.0990.000.000.0049.94
1581569182012.05.02 16:05sell0.01usdjpy80.1260.00079.6262012.05.04 15:3079.8920.000.00-0.072.93
1581674402012.05.03 11:05sell0.02usdjpy80.3270.00079.8272012.05.04 15:3079.9510.000.00-0.049.41
1581738682012.05.03 16:01sell0.03usdjpy80.5330.00080.0332012.05.04 15:3080.0330.000.00-0.0518.74
1581883882012.05.04 15:44sell0.01usdjpy80.1860.00079.6862012.05.04 20:4479.8750.000.000.003.89
1582088772012.05.07 06:08sell0.01usdjpy79.8160.00079.3162012.05.09 14:1379.5150.000.00-0.053.79
1582474902012.05.08 03:56sell0.02usdjpy80.0160.00079.5162012.05.09 14:1379.5160.000.00-0.0612.58
1582852662012.05.09 21:51sell0.01usdjpy79.6730.00079.1732012.05.14 17:4079.7910.000.00-0.10-1.48
1582987392012.05.10 16:00sell0.02usdjpy79.8730.00079.3732012.05.14 17:4179.7940.000.00-0.111.98
1583225332012.05.14 03:41sell0.03usdjpy80.0750.00079.5752012.05.14 17:4079.7910.000.000.0010.68
1583379942012.05.14 22:54sell0.01usdjpy79.8530.00079.3532012.05.17 17:0079.9540.000.00-0.10-1.26
1583485012012.05.15 15:33sell0.02usdjpy80.0560.00079.5562012.05.17 17:0079.9450.000.00-0.152.78
1583546512012.05.15 20:29sell0.03usdjpy80.2570.00079.7572012.05.17 17:0079.9580.000.00-0.2211.22
1583671952012.05.16 13:20sell0.05usdjpy80.4590.00079.9592012.05.17 17:0079.9590.000.00-0.2631.27
1583903832012.05.17 18:19sell0.01usdjpy79.6190.00079.1192012.05.18 08:0879.3800.000.00-0.033.01
1583989182012.05.18 09:11sell0.01usdjpy79.2390.00078.7392012.05.23 06:0579.5530.000.00-0.06-3.95
1584312232012.05.22 08:26sell0.02usdjpy79.4400.00078.9402012.05.23 06:0579.5550.000.00-0.03-2.89
1584350992012.05.22 12:03sell0.03usdjpy79.6520.00079.1522012.05.23 06:0579.5570.000.00-0.053.58
1584379602012.05.22 14:43sell0.05usdjpy79.8520.00079.3522012.05.23 06:0579.5510.000.00-0.0818.92
1584439822012.05.22 21:09sell0.08usdjpy80.0530.00079.5532012.05.23 06:0579.5530.000.00-0.1350.28
1584553092012.05.23 12:43sell0.01usdjpy79.3640.00078.8642012.05.30 06:4079.4560.000.00-0.11-1.16
1584868092012.05.24 20:42sell0.02usdjpy79.5650.00079.0652012.05.30 06:4079.4540.000.00-0.122.79
1584918722012.05.25 06:43sell0.03usdjpy79.7650.00079.2652012.05.30 06:4079.4560.000.00-0.1311.67
1585424762012.05.30 07:41sell0.01usdjpy79.4280.00078.9282012.05.30 16:3878.9280.000.000.006.33
1585574492012.05.31 00:38sell0.01usdjpy79.0760.00078.5762012.05.31 15:5878.5760.000.000.006.36
1585685602012.05.31 18:00sell0.01usdjpy78.4080.00077.9082012.06.01 14:5478.1090.000.00-0.033.83
1585738502012.06.01 03:37sell0.02usdjpy78.6090.00078.1092012.06.01 14:5478.1090.000.000.0012.80
1585805502012.06.01 15:25buy0.01usdjpy78.1280.00078.6282012.06.01 15:4878.3820.000.000.003.24
1585806452012.06.01 15:30buy0.02usdjpy77.8590.00078.3592012.06.01 15:4878.3590.000.000.0012.76
1585816422012.06.01 15:48buy0.01usdjpy78.6510.00079.1512012.06.05 07:0378.3340.000.00-0.02-4.05
1585816622012.06.01 15:48buy0.02usdjpy78.4470.00078.9472012.06.05 07:0478.3370.000.00-0.05-2.81
1585816882012.06.01 15:48buy0.03usdjpy78.2330.00078.7332012.06.05 07:0478.3360.000.00-0.073.94
1585818462012.06.01 15:52buy0.05usdjpy78.0280.00078.5282012.06.05 07:0378.3360.000.00-0.1219.66
1586031212012.06.05 08:42buy0.01usdjpy78.3670.00078.8672012.06.05 16:0178.6630.000.000.003.76
1586049322012.06.05 10:26buy0.02usdjpy78.1530.00078.6532012.06.05 16:0178.6530.000.000.0012.71
1586101092012.06.05 16:44buy0.01usdjpy78.6810.00079.1812012.06.06 11:0179.1810.000.00-0.016.31
1586263402012.06.06 19:44buy0.01usdjpy79.0840.00079.5842012.06.07 15:2779.5840.000.00-0.016.28
1586380762012.06.07 16:28buy0.01usdjpy79.7220.00080.2222012.06.11 07:5979.6300.000.00-0.01-1.16
1586400632012.06.07 17:49buy0.02usdjpy79.5210.00080.0212012.06.11 07:5979.6330.000.00-0.032.81
1586463542012.06.08 07:20buy0.03usdjpy79.3210.00079.8212012.06.11 07:5979.6320.000.00-0.0111.72
1586652702012.06.11 16:51buy0.01usdjpy79.5220.00080.0222012.06.12 06:3479.5170.000.00-0.00-0.06
1586692892012.06.12 01:09buy0.02usdjpy79.3210.00079.8212012.06.12 06:3479.5180.000.000.004.95
1586711192012.06.12 08:40sell0.01usdjpy79.4770.00078.9772012.06.14 06:5479.4320.000.00-0.060.57
1586725252012.06.12 10:35sell0.02usdjpy79.6770.00079.1772012.06.14 06:5479.4330.000.00-0.136.14
1586952312012.06.14 08:30sell0.01usdjpy79.4220.00078.9222012.06.15 07:2179.0290.000.00-0.034.97
1587107662012.06.15 14:03sell0.01usdjpy78.7070.00078.2072012.06.20 06:5878.8560.000.00-0.06-1.89
1587175792012.06.18 00:43sell0.02usdjpy78.9080.00078.4082012.06.20 06:5878.8550.000.00-0.071.34
1587184072012.06.18 01:23sell0.03usdjpy79.1080.00078.6082012.06.20 06:5878.8560.000.00-0.109.59
1587451252012.06.20 07:48buy0.01usdjpy78.8680.00079.3682012.06.20 16:4179.3680.000.000.006.30
1587522412012.06.20 19:28buy0.01usdjpy79.4330.00079.9332012.06.20 20:1279.5560.000.000.001.55
1587601392012.06.21 06:17buy0.01usdjpy79.5950.00080.0952012.06.21 16:1280.0950.000.000.006.24
1587731572012.06.21 22:55buy0.01usdjpy80.2940.00080.7942012.06.22 07:3680.4110.000.00-0.001.46
1587742372012.06.22 02:50buy0.02usdjpy80.0940.00080.5942012.06.22 07:3680.4140.000.000.007.96
1587759922012.06.22 09:41sell0.01usdjpy80.3730.00079.8732012.06.25 07:1180.3350.000.00-0.020.47
1587831082012.06.25 01:35sell0.02usdjpy80.5740.00080.0742012.06.25 07:1180.3370.000.000.005.90
1587851102012.06.25 09:36sell0.01usdjpy80.1050.00079.6052012.06.25 15:4179.6050.000.000.006.28
1587887732012.06.25 16:15sell0.01usdjpy79.6380.00079.1382012.06.25 18:5379.5260.000.000.001.41
1587912532012.06.25 23:36sell0.01usdjpy79.6560.00079.1562012.06.26 07:2979.4540.000.00-0.022.54
1587930032012.06.26 08:08sell0.01usdjpy79.5040.00079.0042012.06.27 07:0179.4500.000.00-0.030.68
1587934982012.06.26 09:24sell0.02usdjpy79.7050.00079.2052012.06.27 07:0179.4470.000.00-0.066.49
1588038452012.06.27 07:56buy0.01usdjpy79.4590.00079.9592012.06.29 17:5979.7520.000.00-0.043.67
1588158092012.06.28 11:15buy0.02usdjpy79.2520.00079.7522012.06.29 17:5979.7520.000.00-0.0112.54
1588396512012.07.02 07:35buy0.01usdjpy79.7630.00080.2632012.07.02 15:1979.8070.000.000.000.55
1588399452012.07.02 08:48buy0.02usdjpy79.5630.00080.0632012.07.02 15:1979.8100.000.000.006.19
1588459082012.07.02 18:27sell0.01usdjpy79.3630.00078.8632012.07.09 02:4479.4590.000.00-0.17-1.21
1588482192012.07.03 04:27sell0.02usdjpy79.5640.00079.0642012.07.09 02:4479.4600.000.00-0.282.62
1588485242012.07.03 06:05sell0.03usdjpy79.7650.00079.2652012.07.09 02:4479.4600.000.00-0.4111.52
1588639392012.07.05 04:05sell0.05usdjpy79.9680.00079.4682012.07.09 02:4479.4680.000.00-0.2331.46
1588838442012.07.09 03:23sell0.01usdjpy79.5040.00079.0042012.07.11 06:5479.3360.000.00-0.052.12
1588846402012.07.09 08:25sell0.02usdjpy79.7050.00079.2052012.07.11 06:5479.3360.000.00-0.109.30
1589013672012.07.11 07:45buy0.01usdjpy79.3240.00079.8242012.07.12 06:5179.8240.000.00-0.016.26
1589181362012.07.12 16:32sell0.01usdjpy79.2410.00078.7412012.07.16 07:3479.1090.000.00-0.061.67
1589382492012.07.16 17:28sell0.01usdjpy78.7620.00078.2622012.07.19 04:0878.6600.000.00-0.101.30
1589416222012.07.17 04:37sell0.02usdjpy78.9620.00078.4622012.07.19 04:0878.6620.000.00-0.167.63
1589450672012.07.17 15:32sell0.03usdjpy79.1630.00078.6632012.07.19 04:0878.6630.000.00-0.2419.07
1589583892012.07.19 04:54sell0.01usdjpy78.6640.00078.1642012.07.23 06:3478.1640.000.00-0.056.40
1589912012012.07.25 09:20sell0.01usdjpy78.1450.00077.6452012.07.27 07:2878.2610.000.00-0.10-1.48
1590096482012.07.27 02:35sell0.02usdjpy78.3450.00077.8452012.07.27 07:2878.2600.000.000.002.17
1590104382012.07.27 08:26buy0.01usdjpy78.2380.00078.7382012.07.30 08:1878.3490.000.00-0.021.42
1590221782012.07.30 12:38sell0.01usdjpy78.1790.00077.6792012.08.03 09:5678.2360.000.00-0.13-0.73
1590409232012.08.01 21:29sell0.02usdjpy78.3790.00077.8792012.08.03 09:5678.2380.000.00-0.163.60
1590581362012.08.03 12:00sell0.01usdjpy78.1940.00077.6942012.08.06 09:0978.4400.000.00-0.02-3.14
1590602672012.08.03 15:30sell0.02usdjpy78.4800.00077.9802012.08.06 09:0978.4390.000.00-0.041.05
1590613722012.08.03 16:01sell0.03usdjpy78.6820.00078.1822012.08.06 09:0978.4500.000.00-0.068.87
1590680712012.08.06 10:25sell0.01usdjpy78.3530.00077.8532012.08.08 14:0978.3210.000.00-0.050.41
1590770912012.08.07 15:39sell0.02usdjpy78.5530.00078.0532012.08.08 14:0978.3260.000.00-0.045.80
1590856462012.08.08 23:24sell0.01usdjpy78.4560.00077.9562012.08.10 10:0878.4220.000.00-0.070.43
1590906962012.08.09 16:28sell0.02usdjpy78.6560.00078.1562012.08.10 10:0878.4240.000.00-0.055.92
1590959382012.08.10 11:20sell0.01usdjpy78.4770.00077.9772012.08.10 18:1578.2330.000.000.003.12
1590991522012.08.10 18:20sell0.01usdjpy78.2010.00077.7012012.08.20 08:1479.4850.000.00-0.16-16.15
1591077232012.08.14 03:19sell0.02usdjpy78.4010.00077.9012012.08.20 08:1479.4870.000.00-0.25-27.33
1591112122012.08.14 14:45sell0.03usdjpy78.6010.00078.1012012.08.20 08:1579.4820.000.00-0.37-33.25
1591115892012.08.14 15:31sell0.05usdjpy78.8030.00078.3032012.08.20 08:1579.4810.000.00-0.63-42.65
1591186682012.08.15 15:13sell0.08usdjpy79.0030.00078.5032012.08.20 08:1479.4860.000.00-0.84-48.61
1591220672012.08.16 06:49sell0.13usdjpy79.2030.00078.7032012.08.20 08:1479.4850.000.00-0.53-46.12
1591297632012.08.17 09:16sell0.21usdjpy79.4030.00078.9032012.08.20 08:1479.4830.000.00-0.40-21.14
1591347732012.08.20 04:19sell0.34usdjpy79.6040.00079.1042012.08.20 08:1479.4860.000.000.0050.47
1591361802012.08.20 10:35buy0.01usdjpy79.5020.00080.0022012.08.23 15:3178.5690.000.00-0.04-11.87
1591412942012.08.21 08:05buy0.02usdjpy79.3010.00079.8012012.08.23 15:3178.5830.000.00-0.06-18.27
1591537532012.08.22 21:00buy0.03usdjpy79.1010.00079.6012012.08.23 15:3178.5800.000.00-0.03-19.89
1591546672012.08.22 21:24buy0.05usdjpy78.9000.00079.4002012.08.23 15:3178.5760.000.00-0.06-20.62
1591548152012.08.22 21:27buy0.08usdjpy78.6960.00079.1962012.08.23 15:3178.5740.000.00-0.09-12.42
1591550162012.08.22 21:32buy0.13usdjpy78.4950.00078.9952012.08.23 15:3178.5700.000.00-0.1512.41
1591605242012.08.23 16:02sell0.01usdjpy78.6220.00078.1222012.08.28 09:1778.5500.000.00-0.070.92
1591688822012.08.27 03:15sell0.02usdjpy78.8220.00078.3222012.08.28 09:1778.5480.000.00-0.066.98
1591773412012.08.28 16:21sell0.01usdjpy78.5480.00078.0482012.08.31 09:5678.4280.000.00-0.111.53
1591836132012.08.29 17:20sell0.02usdjpy78.7480.00078.2482012.08.31 09:5678.4270.000.00-0.198.19
1591972662012.08.31 19:05buy0.01usdjpy78.3280.00078.8282012.09.06 15:3278.8280.000.00-0.066.34
1592220102012.09.06 17:30buy0.01usdjpy78.9820.00079.4822012.09.07 20:2078.2070.000.00-0.01-9.91
1592286022012.09.07 15:30buy0.02usdjpy78.6440.00079.1442012.09.07 20:2078.2080.000.000.00-11.15
1592290232012.09.07 15:36buy0.03usdjpy78.4440.00078.9442012.09.07 20:2078.2070.000.000.00-9.09
1592300072012.09.07 16:29buy0.05usdjpy78.2420.00078.7422012.09.07 20:2078.2070.000.000.00-2.24
1592309232012.09.07 18:00buy0.08usdjpy78.0420.00078.5422012.09.07 20:2078.2020.000.000.0016.37
1592321792012.09.10 00:28sell0.01usdjpy78.2240.00077.7242012.09.11 19:2777.7240.000.00-0.026.43
1592431782012.09.12 07:30sell0.01usdjpy77.8320.00077.3322012.09.13 19:3277.3320.000.00-0.086.47
1592557452012.09.14 00:15sell0.01usdjpy77.4940.00076.9942012.09.17 19:3578.7430.000.00-0.02-15.86
1592580412012.09.14 11:06sell0.02usdjpy77.6940.00077.1942012.09.17 19:3578.7400.000.00-0.05-26.57
1592583692012.09.14 12:17sell0.03usdjpy77.8950.00077.3952012.09.17 19:3578.7410.000.00-0.07-32.23
1592584312012.09.14 12:29sell0.05usdjpy78.0950.00077.5952012.09.17 19:3578.7390.000.00-0.11-40.89
1592612902012.09.14 17:56sell0.08usdjpy78.2960.00077.7962012.09.17 19:3578.7420.000.00-0.18-45.31
1592655332012.09.17 15:54sell0.13usdjpy78.4970.00077.9972012.09.17 19:3578.7430.000.000.00-40.61
1592657282012.09.17 16:08sell0.21usdjpy78.7010.00078.2012012.09.17 19:3578.7430.000.000.00-11.20
1592659312012.09.17 16:35sell0.34usdjpy78.9010.00078.4012012.09.17 19:3578.7440.000.000.0067.79
1592671882012.09.17 19:46sell0.01usdjpy78.7240.00078.2242012.09.19 15:5978.6220.000.00-0.061.30
1592737972012.09.19 06:47sell0.02usdjpy78.9320.00078.4322012.09.19 15:5978.6290.000.000.007.71
1592739402012.09.19 07:10sell0.03usdjpy79.1320.00078.6322012.09.19 15:5978.6320.000.000.0019.08
1592793382012.09.20 05:30sell0.01usdjpy78.3630.00077.8632012.09.24 17:1577.8630.000.00-0.056.42
1592960022012.09.24 18:35sell0.01usdjpy77.8800.00077.3802012.10.05 08:1178.3970.000.00-0.29-6.59
1593232592012.09.28 20:41sell0.02usdjpy78.0800.00077.5802012.10.05 08:1178.3990.000.00-0.30-8.14
1593386342012.10.03 03:46sell0.03usdjpy78.2800.00077.7802012.10.05 08:1178.3990.000.00-0.25-4.55
1593436312012.10.03 17:00sell0.05usdjpy78.4800.00077.9802012.10.05 08:1178.3980.000.00-0.435.23
1593466852012.10.04 06:17sell0.08usdjpy78.6800.00078.1802012.10.05 08:1178.3930.000.00-0.2229.29
1593587202012.10.05 17:00buy0.01usdjpy78.7040.00079.2042012.10.09 07:3978.4140.000.00-0.03-3.70
1593642532012.10.08 10:04buy0.02usdjpy78.5030.00079.0032012.10.09 07:3978.4130.000.00-0.03-2.30
1593645482012.10.08 10:31buy0.03usdjpy78.3020.00078.8022012.10.09 07:3978.4150.000.00-0.054.32
1593676802012.10.08 18:16buy0.05usdjpy78.1020.00078.6022012.10.09 07:3978.4160.000.00-0.0820.02
1593707742012.10.09 08:02buy0.01usdjpy78.4180.00078.9182012.10.11 15:3578.5210.000.00-0.021.31
1593739072012.10.09 14:10buy0.02usdjpy78.2170.00078.7172012.10.11 15:3578.5210.000.00-0.047.74
1593892262012.10.11 06:50buy0.03usdjpy78.0170.00078.5172012.10.11 15:3578.5170.000.000.0019.10
1593964262012.10.11 22:56buy0.01usdjpy78.3410.00078.8412012.10.15 15:3078.8410.000.00-0.016.34
1594213082012.10.16 01:11buy0.01usdjpy78.7120.00079.2122012.10.18 12:2479.2120.000.00-0.036.31
1594577972012.10.18 12:57buy0.01usdjpy79.2380.00079.7382012.10.22 11:4479.7380.000.00-0.016.27
1594998962012.10.22 22:16buy0.01usdjpy79.9170.00080.4172012.10.25 15:3080.2180.000.00-0.033.75
1595576212012.10.24 11:17buy0.02usdjpy79.7160.00080.2162012.10.25 15:3080.2160.000.00-0.0512.47
1596419842012.10.25 15:45buy0.01usdjpy80.2090.00080.7092012.10.29 19:2979.7850.000.00-0.02-5.31
1596485432012.10.25 18:39buy0.02usdjpy80.0090.00080.5092012.10.29 19:2979.7850.000.00-0.04-5.62
1597298552012.10.26 13:43buy0.03usdjpy79.8090.00080.3092012.10.29 19:2979.7870.000.00-0.04-0.83
1597354202012.10.26 16:52buy0.05usdjpy79.6040.00080.1042012.10.29 19:2979.7830.000.00-0.0611.22
1597691532012.10.29 19:29buy0.01usdjpy79.8050.00080.3052012.10.31 09:2879.6450.000.000.00-2.01
1597763862012.10.30 07:46buy0.02usdjpy79.5470.00080.0472012.10.31 09:2879.6460.000.00-0.012.49
1597776432012.10.30 08:02buy0.03usdjpy79.3470.00079.8472012.10.31 09:2879.6420.000.00-0.0111.11
1598295892012.10.31 18:17buy0.01usdjpy79.8840.00080.3842012.11.02 14:3080.3840.000.000.006.22
1598964692012.11.02 16:28buy0.01usdjpy80.5180.00081.0182012.11.07 09:4780.2610.000.000.00-3.20
1599269242012.11.05 10:00buy0.02usdjpy80.3160.00080.8162012.11.07 09:4780.2590.000.000.00-1.42
1599575742012.11.06 05:47buy0.03usdjpy80.1160.00080.6162012.11.07 09:4780.2580.000.000.005.31
1600042822012.11.07 04:51buy0.05usdjpy79.9160.00080.4162012.11.07 09:4780.2550.000.000.0021.12
1600299272012.11.07 11:27sell0.01usdjpy80.3180.00079.8182012.11.07 18:4879.8180.000.000.006.26
1600618492012.11.07 18:49buy0.01usdjpy79.8500.00080.3502012.11.12 08:4879.4800.000.000.00-4.66
1601276132012.11.08 19:27buy0.02usdjpy79.6480.00080.1482012.11.12 08:4879.4800.000.000.00-4.23
1601297592012.11.08 20:11buy0.03usdjpy79.4480.00079.9482012.11.12 08:4879.4840.000.000.001.36
1601688102012.11.09 12:39buy0.05usdjpy79.2460.00079.7462012.11.12 08:4879.4800.000.00-0.0114.72
1602174132012.11.12 10:57buy0.01usdjpy79.4960.00079.9962012.11.14 13:0179.9960.000.000.006.25
1606363872012.11.20 01:56sell0.01usdjpy81.3590.00080.8592012.11.22 10:0282.5580.000.00-0.07-14.52
1606756912012.11.20 14:19sell0.02usdjpy81.5590.00081.0592012.11.22 10:0282.5600.000.00-0.15-24.25
1607190422012.11.21 01:57sell0.03usdjpy81.7590.00081.2592012.11.22 10:0282.5590.000.00-0.16-29.07
1607229842012.11.21 04:35sell0.05usdjpy81.9600.00081.4602012.11.22 10:0282.5570.000.00-0.27-36.16
1607563752012.11.21 11:07sell0.08usdjpy82.1600.00081.6602012.11.22 10:0282.5590.000.00-0.44-38.66
1607696172012.11.21 13:51sell0.13usdjpy82.3610.00081.8612012.11.22 10:0282.5570.000.00-0.71-30.86
1608065272012.11.22 01:56sell0.21usdjpy82.5610.00082.0612012.11.22 10:0282.5580.000.000.000.76
1608452492012.11.22 12:31sell0.01usdjpy82.7110.00082.2112012.11.23 05:4182.2110.000.00-0.026.08
  0.00 0.00 -51.43 1 712.54
Closed P/L: 1 661.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1609235622012.11.23 11:13sell0.01usdjpy82.1960.00081.696 82.4440.000.000.00-3.01
1609547552012.11.23 16:16sell0.02usdjpy82.3960.00081.896 82.4440.000.000.00-1.16
  0.00 0.00 0.00 -4.17
 Floating P/L: -4.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 661.11 Floating P/L: -4.17 Margin: 6.00
Balance: 3 661.09 Equity: 3 656.92 Free Margin: 3 650.92
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 108.76 Gross Loss: 2 447.65 Total Net Profit: 1 661.11
Profit Factor: 1.68 Expected Payoff: 5.46  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 418.28 (10.30%) Relative Drawdown: 13.06% (404.50)
 
Total Trades: 304 Short Positions (won %): 205 (58.54%) Long Positions (won %): 99 (65.66%)
Profit Trades (% of total): 185 (60.86%) Loss trades (% of total): 119 (39.14%)
Largest profit trade: 557.08 loss trade: -81.09
Average profit trade: 22.21 loss trade: -20.57
Maximum consecutive wins ($): 21 (125.49) consecutive losses ($): 7 (-404.50)
Maximal consecutive profit (count): 801.70 (3) consecutive loss (count): -404.50 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2