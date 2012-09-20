Alpari NZ Limited

Account: 6273298 Name: vq_35s Currency: USD 2012 November 9, 17:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
169733672012.09.20 13:33balanceDeposit500.00
169751252012.09.20 13:48sell0.01eurjpy101.2790.00099.7792012.09.21 14:18101.5010.000.000.00-2.84
169751482012.09.20 13:48sell0.01gbpusd1.618730.000001.603732012.09.21 14:181.626310.000.00-0.04-7.58
169761472012.09.20 14:00buy0.01eurgbp0.800050.000000.815052012.09.25 14:160.796590.000.00-0.08-5.62
169794492012.09.20 14:30buy0.01eurusd1.294630.000001.309632012.09.25 03:061.294180.000.00-0.11-0.45
169825792012.09.20 15:00sell0.01usdchf0.933180.000000.918182012.09.25 02:460.935220.000.00-0.11-2.18
170556332012.09.21 06:59sell0.02gbpusd1.623740.000001.608742012.09.21 14:181.626460.000.000.00-5.44
170945632012.09.21 11:41sell0.04gbpusd1.628740.000001.613742012.09.21 14:181.626640.000.000.008.40
170946502012.09.21 11:41sell0.02eurjpy101.7900.000100.2902012.09.21 14:18101.4970.000.000.007.49
171828092012.09.24 00:33sell0.01gbpusd1.624310.000001.609312012.10.03 10:081.609310.000.00-0.2215.00
171881552012.09.24 02:30buy0.01eurjpy101.3640.000102.8642012.09.25 14:16100.5630.000.00-0.02-10.30
172373242012.09.24 11:16buy0.02eurjpy100.8600.000102.3602012.09.25 14:16100.5640.000.00-0.03-7.62
172705292012.09.24 15:29sell0.02usdchf0.938190.000000.923192012.09.25 02:460.935230.000.00-0.076.33
172719262012.09.24 15:34buy0.02eurusd1.289610.000001.304612012.09.25 03:061.294190.000.00-0.079.16
173372222012.09.25 06:30sell0.01eurusd1.294170.000001.279172012.11.05 09:581.279170.000.000.0215.00
173501592012.09.25 08:45buy0.04eurjpy100.3570.000101.8572012.09.25 14:16100.5660.000.000.0010.75
173503892012.09.25 08:46buy0.02eurgbp0.795050.000000.810052012.09.25 14:160.796600.000.000.005.04
174071302012.09.25 14:16buy0.01eurjpy100.5780.000102.0782012.09.26 07:15100.0690.000.00-0.02-6.55
175201832012.09.26 07:14buy0.02eurjpy100.0770.000101.5772012.09.26 07:14100.0710.000.000.00-0.15
175649282012.09.26 12:27buy0.01eurjpy100.0060.000101.5062012.10.04 05:27101.5060.000.00-0.1219.09
178790882012.09.28 10:46buy0.01eurusd1.293490.000001.308492012.09.28 17:111.288100.000.000.00-5.39
178790912012.09.28 10:46sell0.01usdchf0.935610.000000.920612012.09.28 17:200.940920.000.000.00-5.64
178790962012.09.28 10:46buy0.01eurjpy100.3330.000101.8332012.10.01 05:3599.7920.000.00-0.02-6.94
178790982012.09.28 10:46buy0.01eurgbp0.796440.802820.831822012.10.11 00:550.802820.000.00-0.3610.21
178791072012.09.28 10:46buy0.01usdjpy77.56978.16281.0622012.10.08 11:2378.1620.000.00-0.087.59
179437432012.09.28 17:10buy0.02eurusd1.288490.000001.303492012.09.28 17:101.288070.000.000.00-0.84
179467662012.09.28 17:20sell0.02usdchf0.940630.000000.925632012.09.28 17:200.940850.000.000.00-0.47
179988642012.10.01 00:30sell0.01usdchf0.940400.000000.925402012.10.17 00:120.925400.000.00-0.5116.21
179993602012.10.01 00:37buy0.01eurusd1.284981.300081.329082012.10.08 05:241.300080.000.00-0.2115.10
180143642012.10.01 05:35buy0.02eurjpy99.8290.000101.3292012.10.01 05:3599.7930.000.000.00-0.93
180194312012.10.01 07:10buy0.01eurjpy99.877102.090104.9902012.10.08 06:12102.0900.000.00-0.1228.17
187206372012.10.08 00:30buy0.01eurusd1.302600.000001.317602012.10.11 13:351.291250.000.00-0.16-11.35
187206812012.10.08 00:31sell0.01usdchf0.929520.000000.914522012.10.11 13:350.935220.000.00-0.16-6.09
187206852012.10.08 00:31buy0.01eurjpy102.4640.000103.9642012.10.11 04:31100.1720.000.00-0.09-29.35
187222042012.10.08 01:00buy0.01gbpusd1.614050.000001.629052012.10.11 13:311.603520.000.00-0.04-10.53
187489612012.10.08 09:05buy0.02gbpusd1.609000.000001.624002012.10.11 13:311.603550.000.00-0.08-10.90
187495292012.10.08 09:07buy0.02eurjpy101.9640.000103.4642012.10.11 04:31100.1740.000.00-0.18-45.85
187501322012.10.08 09:10buy0.02eurusd1.297590.000001.312592012.10.11 13:351.291220.000.00-0.32-12.74
187685552012.10.08 11:22buy0.04eurjpy101.4630.000102.9632012.10.11 04:31100.1510.000.00-0.36-67.21
187829162012.10.08 13:18sell0.02usdchf0.934520.000000.919522012.10.11 13:350.935220.000.00-0.33-1.50
187841902012.10.08 13:21buy0.04gbpusd1.603970.000001.618972012.10.11 13:311.603510.000.00-0.18-1.84
189035022012.10.09 10:43buy0.04eurusd1.292590.000001.307592012.10.11 13:351.291180.000.00-0.53-5.64
189620572012.10.09 17:50buy0.08eurjpy100.9630.000102.4632012.10.11 04:30100.1450.000.00-0.53-83.80
189684992012.10.09 18:18sell0.04usdchf0.939520.000000.924522012.10.11 13:350.935220.000.00-0.5318.39
189704682012.10.09 18:28buy0.08gbpusd1.598950.000001.613952012.10.11 13:311.603510.000.00-0.3636.48
189723672012.10.09 18:42buy0.08eurusd1.287430.000001.302432012.10.11 13:351.291100.000.00-1.0729.36
191691862012.10.11 00:53buy0.16eurjpy100.4600.000101.9602012.10.11 04:31100.1450.000.000.00-64.55
191829522012.10.11 03:00buy0.01eurgbp0.803690.809420.838422012.10.23 14:350.813640.000.00-0.2315.91
192013382012.10.11 06:06buy0.01eurjpy100.409101.197104.0972012.10.15 03:43101.1970.000.00-0.0410.05
196176652012.10.15 05:00buy0.01eurjpy101.304101.865104.7652012.10.16 10:23102.5250.000.00-0.0215.48
205600962012.10.23 14:48sell0.01eurgbp0.813470.000000.798472012.10.25 18:030.803030.000.000.0016.84
208556332012.10.26 11:22buy0.01eurusd1.292810.000001.307812012.11.07 06:031.284580.000.00-0.36-8.23
208556342012.10.26 11:22buy0.01usdjpy79.9430.00081.4432012.11.06 07:1879.9700.000.00-0.010.34
208559362012.10.26 11:28buy0.01gbpusd1.611620.000001.626622012.10.30 15:591.608350.000.00-0.01-3.27
209290112012.10.29 10:00buy0.02gbpusd1.606620.000001.621622012.10.30 15:591.608350.000.00-0.023.46
209642162012.10.29 18:28buy0.04gbpusd1.601580.000001.616582012.10.30 15:591.608360.000.00-0.0427.12
209904492012.10.30 07:46buy0.02usdjpy79.43079.96882.8682012.11.06 07:1879.9680.000.00-0.0213.46
210317582012.10.30 17:00sell0.01gbpusd1.607410.000001.592412012.11.01 19:251.612280.000.00-0.13-4.87
210772162012.10.31 11:14sell0.02gbpusd1.612420.000001.597422012.11.01 19:251.612230.000.00-0.220.38
211677612012.11.01 12:46sell0.04gbpusd1.617430.000001.602432012.11.01 19:251.612250.000.000.0020.72
212367672012.11.02 10:59buy0.02eurusd1.287780.000001.302782012.11.07 06:031.284650.000.00-0.19-6.26
212725522012.11.02 20:38buy0.04eurusd1.282720.000001.297722012.11.07 06:031.284670.000.00-0.387.80
213191552012.11.05 14:32buy0.08eurusd1.277720.000001.292722012.11.07 06:031.284650.000.00-0.5455.44
214326792012.11.07 10:15sell0.01eurusd1.285160.000001.270162012.11.09 15:001.270160.000.000.0115.00
  0.00 0.00 -9.29 16.85
Closed P/L: 7.56
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
174716172012.09.25 21:30sell0.01eurgbp0.797170.000000.78217 0.799150.000.000.00-3.15
208040722012.10.25 19:00buy0.01eurgbp0.803920.000000.81892 0.798970.000.00-0.46-7.87
208554282012.10.26 11:18buy0.01eurgbp0.802720.000000.81772 0.798970.000.00-0.42-5.96
183397862012.10.03 11:11buy0.01gbpusd1.611380.000001.62638 1.590530.000.00-0.25-20.85
173301422012.09.25 03:51buy0.01usdchf0.935370.000000.95037 0.948680.000.00-0.0414.03
208554312012.10.26 11:18sell0.01usdchf0.935560.000000.92056 0.948800.000.00-0.50-13.95
212725302012.11.02 20:38sell0.02usdchf0.940560.000000.92556 0.948800.000.00-0.47-17.37
169746242012.09.20 13:44sell0.01usdjpy78.2190.00076.719 79.5140.000.00-1.20-16.29
214549572012.11.07 14:27sell0.04usdchf0.945600.000000.93060 0.948800.000.00-0.55-13.49
214745822012.11.07 18:02buy0.02eurgbp0.797710.000000.81271 0.798970.000.00-0.264.01
  0.00 0.00 -4.15 -80.89
 Floating P/L: -85.04
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 7.56 Floating P/L: -85.04 Margin: 29.52
Balance: 507.56 Equity: 422.52 Free Margin: 393.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 454.56 Gross Loss: 447.00 Total Net Profit: 7.56
Profit Factor: 1.02 Expected Payoff: 0.12  
Absolute Drawdown: 220.21 Maximal Drawdown: 291.92 (51.06%) Relative Drawdown: 51.06% (291.92)
 
Total Trades: 63 Short Positions (won %): 20 (55.00%) Long Positions (won %): 43 (44.19%)
Profit Trades (% of total): 30 (47.62%) Loss trades (% of total): 33 (52.38%)
Largest profit trade: 54.90 loss trade: -84.33
Average profit trade: 15.15 loss trade: -13.55
Maximum consecutive wins ($): 7 (104.21) consecutive losses ($): 9 (-32.65)
Maximal consecutive profit (count): 104.21 (7) consecutive loss (count): -291.92 (5)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3