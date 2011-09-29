IBFX, Inc.

Account: 2835213 Name: Newdigital_martinhadge Currency: USD 2012 November 9, 16:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1917497852011.08.14 04:50balanceDeposit10 000.00
1917669452011.08.16 09:00buy0.01usdjpy76.81377.05777.7132011.08.25 13:4077.0570.000.00-0.333.17
1917854222011.08.17 06:49buy0.02usdjpy76.61476.99677.7132011.08.22 02:0576.9960.000.00-0.299.92
1918046072011.08.18 17:30buy0.01gbpusd1.647551.650761.658562011.08.18 20:351.650760.000.000.003.21
1918055552011.08.18 20:45buy0.01audusd1.039750.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.11-2.76
1918057042011.08.18 21:33buy0.02audusd1.037720.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.00-1.46
1918058712011.08.18 22:29buy0.03audusd1.035730.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.003.78
1918061672011.08.18 23:25buy0.05audusd1.033660.979751.044712011.08.19 03:011.036990.000.000.0016.65
1918211882011.08.22 02:15buy0.01gbpusd1.650371.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.00-3.09
1918216962011.08.22 03:41buy0.02gbpusd1.648101.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.00-1.64
1918284592011.08.22 14:54buy0.03gbpusd1.646041.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.003.72
1918285762011.08.22 15:00buy0.05gbpusd1.644071.590371.655042011.08.22 16:591.647280.000.000.0016.05
1918323552011.08.22 19:15buy0.01gbpusd1.648391.654941.657372011.08.23 09:001.654940.000.00-0.036.55
1918326332011.08.22 20:47buy0.02gbpusd1.646341.648741.657372011.08.23 07:051.648740.000.00-0.064.80
1918548932011.08.24 10:30buy0.01audusd1.048540.988541.055522011.08.25 11:471.048170.000.000.32-0.37
1918585382011.08.24 16:02buy0.02audusd1.046540.988541.055522011.08.25 11:471.048180.000.000.643.28
1918608052011.08.25 01:09buy0.03audusd1.044520.988541.055522011.08.25 11:471.048200.000.000.0011.04
1918653292011.08.25 11:47buy0.01audusd1.048460.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.11-2.75
1918674012011.08.25 14:24buy0.02audusd1.046470.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.21-1.52
1918675802011.08.25 14:30buy0.01usdjpy77.24977.48478.3472011.08.25 19:5577.4840.000.000.003.03
1918678252011.08.25 14:47buy0.03audusd1.044550.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.323.48
1918696802011.08.25 19:44buy0.05audusd1.042660.988461.053542011.08.25 23:421.045710.000.000.5315.25
1918824562011.08.28 23:30buy0.01usdjpy76.79777.02377.6972011.09.01 02:1077.0230.000.00-0.152.93
1918826312011.08.29 00:00buy0.01audusd1.057581.061311.068622011.08.29 05:501.061310.000.000.003.73
1918860542011.08.29 08:47buy0.02usdjpy76.59776.80577.6972011.08.29 19:5976.8050.000.000.005.42
1918869772011.08.29 12:00buy0.01audusd1.061811.066441.072812011.08.30 01:161.066440.000.000.114.63
1918922042011.08.30 04:15buy0.01gbpusd1.640821.580821.639522011.08.30 12:391.631410.000.000.00-9.41
1918936082011.08.30 06:34buy0.02gbpusd1.638771.580821.639522011.08.30 12:391.631470.000.000.00-14.60
1918940582011.08.30 07:13buy0.03gbpusd1.636811.580821.639522011.08.30 12:391.631380.000.000.00-16.29
1918947112011.08.30 08:24buy0.05gbpusd1.634821.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.00-16.90
1918948912011.08.30 08:33buy0.09gbpusd1.632931.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.00-13.41
1918961842011.08.30 11:21buy0.15gbpusd1.630611.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.0012.45
1918962502011.08.30 11:26buy0.25gbpusd1.628501.580821.639522011.08.30 12:391.631440.000.000.0073.50
1918969202011.08.30 12:45buy0.01audusd1.065491.069911.076462011.08.30 20:001.069910.000.000.004.42
1919023212011.08.31 03:45buy0.01audusd1.068561.071071.077542011.09.01 07:041.071070.000.000.332.51
1919024072011.08.31 04:00buy0.01gbpusd1.631681.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.00-0.13
1919037302011.08.31 07:20buy0.02gbpusd1.629731.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.003.64
1919039992011.08.31 07:51buy0.02audusd1.066541.068811.077542011.08.31 14:331.068810.000.000.004.54
1919045342011.08.31 08:31buy0.03gbpusd1.627731.571681.638732011.08.31 11:591.631550.000.000.0011.46
1919060432011.08.31 12:15buy0.01gbpusd1.632221.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.08-7.38
1919074412011.08.31 14:33buy0.02gbpusd1.630151.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.17-10.62
1919076392011.08.31 14:56buy0.03gbpusd1.628071.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.25-9.69
1919081832011.08.31 15:27buy0.05gbpusd1.626001.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.41-5.80
1919097412011.08.31 19:59buy0.09gbpusd1.624011.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.00-0.757.47
1919129612011.09.01 06:20buy0.15gbpusd1.622081.572011.632992011.09.01 07:001.624840.000.000.0041.40
1919165812011.09.01 13:15buy0.01audusd1.071161.074351.082162011.09.01 17:371.074350.000.000.003.19
1919198462011.09.01 20:30buy0.01audusd1.073841.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.22-18.21
1919204312011.09.01 23:38buy0.02audusd1.071871.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.22-32.48
1919278722011.09.04 22:00buy0.03audusd1.060271.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.00-13.92
1919288352011.09.05 00:50buy0.05audusd1.058261.013841.063182011.09.05 14:591.055630.000.000.00-13.15
1919324132011.09.05 11:00buy0.09audusd1.056281.013841.063182011.09.05 14:591.055520.000.000.00-6.84
1919335722011.09.05 13:39buy0.15audusd1.054191.013841.063182011.09.05 14:591.055520.000.000.0019.95
1919344042011.09.05 14:21buy0.25audusd1.052171.013841.063182011.09.05 14:591.055530.000.000.0084.00
1919426882011.09.06 09:30buy0.01usdjpy77.19277.51778.2932011.09.06 21:5977.5170.000.00-0.034.19
1919519422011.09.07 07:45buy0.01usdjpy77.30477.64478.2032011.09.09 15:0477.6440.000.00-0.124.38
1919523352011.09.07 08:10buy0.02usdjpy77.10577.64578.2032011.09.09 15:0477.6450.000.00-0.2313.91
1919781962011.09.11 22:15buy0.01usdjpy77.54871.54278.0442011.09.12 13:1977.2300.000.000.00-4.12
1919803552011.09.12 04:50buy0.02usdjpy77.34871.54278.0442011.09.12 13:1977.2310.000.000.00-3.03
1919807082011.09.12 05:03buy0.03usdjpy77.14771.54278.0442011.09.12 13:1977.2300.000.000.003.22
1919807892011.09.12 05:18buy0.05usdjpy76.93671.54278.0442011.09.12 13:1977.2300.000.000.0019.03
1919870152011.09.12 16:45buy0.01usdjpy77.20971.20977.7042011.09.15 12:5976.9030.000.00-0.15-3.98
1919904582011.09.13 03:50buy0.02usdjpy77.0040.00077.7042011.09.15 12:5976.9030.000.00-0.23-2.63
1920101862011.09.14 11:05buy0.03usdjpy76.80471.20977.7042011.09.15 12:5976.9030.000.00-0.263.86
1920316742011.09.15 10:33buy0.05usdjpy76.60671.20977.7042011.09.15 12:5976.9040.000.000.0019.37
1920563602011.09.19 08:15buy0.01audusd1.025940.965941.028942011.09.19 15:111.020700.000.000.00-5.24
1920565952011.09.19 08:50buy0.02audusd1.023940.965941.028942011.09.19 15:111.020700.000.000.00-6.48
1920587362011.09.19 12:59buy0.03audusd1.021950.965941.028942011.09.19 15:111.020700.000.000.00-3.75
1920593302011.09.19 13:43buy0.05audusd1.019950.965941.028942011.09.19 15:111.020750.000.000.004.00
1920595862011.09.19 14:00buy0.09audusd1.017840.965941.028942011.09.19 15:111.020750.000.000.0026.19
1921294132011.09.27 07:00buy0.01usdjpy76.37076.72377.4762011.09.27 21:5376.7230.000.00-0.034.60
1921394222011.09.28 03:15buy0.01gbpusd1.563641.503701.566472011.09.29 01:561.558930.000.00-0.08-4.71
1921423302011.09.28 09:28buy0.02gbpusd1.561561.565581.572642011.09.28 11:291.565580.000.000.008.04
1921442142011.09.28 12:45buy0.01usdjpy76.52576.81177.6242011.09.29 14:1276.8110.000.00-0.093.72
1921470502011.09.28 17:42buy0.02gbpusd1.559481.503701.566472011.09.29 01:561.558930.000.00-0.16-1.10
1921477872011.09.28 19:48buy0.03gbpusd1.557501.503701.566472011.09.29 01:561.558940.000.00-0.244.32
1921488442011.09.28 23:57buy0.05gbpusd1.555461.503701.566472011.09.29 01:561.558940.000.000.0017.40
1921497792011.09.29 03:00buy0.01gbpusd1.559491.562811.570502011.09.29 06:131.562810.000.000.003.32
1921499042011.09.29 03:15buy0.01audusd0.977340.979710.988342011.09.29 05:040.979710.000.000.002.37
1921541172011.09.29 12:45buy0.01audusd0.986340.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-11.06
1921553072011.09.29 14:28buy0.02audusd0.984360.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-18.16
1921554562011.09.29 14:45buy0.03audusd0.982340.926340.983112011.09.29 19:360.975260.000.000.00-21.24
1921560422011.09.29 16:00buy0.01gbpusd1.568471.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-7.35
1921561422011.09.29 16:12buy0.05audusd0.980340.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-25.30
1921562642011.09.29 16:30buy0.02gbpusd1.566401.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-10.56
1921563802011.09.29 16:34buy0.09audusd0.978340.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-27.54
1921564212011.09.29 16:36buy0.03gbpusd1.564451.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-9.99
1921568172011.09.29 17:28buy0.15audusd0.976320.926340.983112011.09.29 19:360.975280.000.000.00-15.60
1921568622011.09.29 17:32buy0.05gbpusd1.562441.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.00-6.60
1921569272011.09.29 17:38buy0.25audusd0.974180.926340.983112011.09.29 19:360.975240.000.000.0026.50
1921571382011.09.29 18:07buy0.42audusd0.972080.926340.983112011.09.29 19:360.975140.000.000.00128.52
1921571822011.09.29 18:13buy0.09gbpusd1.560371.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.006.75
1921574712011.09.29 19:18buy0.15gbpusd1.558371.508431.569362011.09.29 19:511.561120.000.000.0041.25
1921578512011.09.29 21:03buy0.01usdjpy76.86277.27477.5532011.10.12 15:0677.2740.000.00-0.305.33
1921580382011.09.29 22:03buy0.01audusd0.977140.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.10-12.47
1921670732011.10.02 22:00buy0.02audusd0.967580.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.00-5.82
1921684592011.10.03 02:31buy0.03audusd0.965550.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.00-2.64
1921686552011.10.03 03:08buy0.05audusd0.963310.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.006.80
1921688062011.10.03 03:47buy0.09audusd0.961120.917160.972222011.10.03 07:520.964670.000.000.0031.95
1921734812011.10.03 14:20buy0.02usdjpy76.65876.85877.7582011.10.05 15:3776.8580.000.00-0.125.20
1922008752011.10.06 16:30buy0.01audusd0.970830.974590.981842011.10.06 18:370.974590.000.000.003.76
1922100652011.10.10 00:45buy0.01audusd0.981520.990190.992522011.10.10 09:390.990190.000.000.008.67
1922102312011.10.10 01:00buy0.01gbpusd1.559351.562171.570362011.10.10 08:361.562170.000.000.002.82
1922138192011.10.10 10:00buy0.01gbpusd1.564711.566811.575672011.10.10 17:131.566810.000.000.002.10
1922175372011.10.10 22:03buy0.01audusd0.999460.939461.004402011.10.11 07:300.996620.000.000.00-2.84
1922177832011.10.10 23:25buy0.02audusd0.997450.939461.004402011.10.11 07:300.996620.000.000.00-1.66
1922185422011.10.11 03:06buy0.03audusd0.995460.939461.004402011.10.11 07:300.996690.000.000.003.69
1922193142011.10.11 06:36buy0.05audusd0.993360.939461.004402011.10.11 07:300.996690.000.000.0016.65
1922195522011.10.11 07:30buy0.01gbpusd1.565281.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.02-7.26
1922199452011.10.11 08:34buy0.02gbpusd1.563261.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.05-10.48
1922215132011.10.11 12:49buy0.03gbpusd1.561371.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.07-10.05
1922225822011.10.11 15:15buy0.01audusd0.994820.998081.005862011.10.11 18:230.998080.000.000.003.26
1922226192011.10.11 15:17buy0.05gbpusd1.559371.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.00-0.12-6.75
1922245372011.10.12 00:03buy0.09gbpusd1.557371.505261.566352011.10.12 05:181.558020.000.000.005.85
1922248172011.10.12 01:01buy0.15gbpusd1.555371.505261.566352011.10.12 05:181.558060.000.000.0040.35
1922261822011.10.12 05:30buy0.01audusd0.994510.996511.005512011.10.12 07:110.996510.000.000.002.00
1922261962011.10.12 05:30buy0.01gbpusd1.558931.566891.569942011.10.12 08:451.566890.000.000.007.96
1922279502011.10.12 08:36buy0.02usdjpy76.44577.27677.5532011.10.12 15:0677.2760.000.000.0021.51
1922323082011.10.12 16:15buy0.01audusd1.017110.957131.024032011.10.13 00:291.017920.000.000.290.81
1922334912011.10.12 21:03buy0.02audusd1.015070.957131.024032011.10.13 00:291.018470.000.000.006.80
1922336132011.10.12 21:48buy0.03audusd1.012970.957131.024032011.10.13 00:291.018470.000.000.0016.50
1922343542011.10.13 00:45buy0.01audusd1.020940.960941.027772011.10.13 04:071.020690.000.000.00-0.25
1922344622011.10.13 01:01buy0.02audusd1.018770.960941.027772011.10.13 04:071.020690.000.000.003.84
1922348072011.10.13 02:03buy0.03audusd1.016710.960941.027772011.10.13 04:071.020660.000.000.0011.85
1922351002011.10.13 04:07buy0.01audusd1.021000.961001.021892011.10.13 15:051.013690.000.000.00-7.31
1922353912011.10.13 04:45buy0.01gbpusd1.575511.515511.578472011.10.13 13:251.570410.000.000.00-5.10
1922356442011.10.13 05:42buy0.02audusd1.018980.961001.021892011.10.13 15:051.013700.000.000.00-10.56
1922358082011.10.13 06:26buy0.02gbpusd1.573521.515511.578472011.10.13 13:251.570410.000.000.00-6.22
1922363572011.10.13 08:14buy0.03gbpusd1.571481.515511.578472011.10.13 13:251.570450.000.000.00-3.09
1922364572011.10.13 08:22buy0.03audusd1.016820.961001.021892011.10.13 15:051.013700.000.000.00-9.36
1922364612011.10.13 08:23buy0.05gbpusd1.569471.515511.578472011.10.13 13:251.570470.000.000.005.00
1922365792011.10.13 08:36buy0.05audusd1.014910.961001.021892011.10.13 15:051.013700.000.000.00-6.05
1922378752011.10.13 12:11buy0.09gbpusd1.567441.515511.578472011.10.13 13:251.570420.000.000.0026.82
1922384462011.10.13 13:45buy0.09audusd1.012890.961001.021892011.10.13 15:051.013690.000.000.007.20
1922388102011.10.13 14:17buy0.15audusd1.010910.961001.021892011.10.13 15:051.013690.000.000.0041.70
1922391062011.10.13 14:45buy0.01gbpusd1.572261.576291.583272011.10.13 19:271.576290.000.000.004.03
1922400032011.10.13 17:15buy0.01audusd1.016541.018991.027532011.10.13 19:271.018990.000.000.002.45
1922477522011.10.16 23:00buy0.01gbpusd1.582811.522821.589572011.10.17 07:271.582510.000.000.00-0.30
1922480862011.10.17 00:07buy0.02gbpusd1.580591.522821.589572011.10.17 07:271.582510.000.000.003.84
1922485582011.10.17 01:30buy0.01usdjpy77.28071.27977.7752011.10.20 12:2676.9510.000.00-0.14-4.28
1922492252011.10.17 05:45buy0.03gbpusd1.578601.522821.589572011.10.17 07:271.582510.000.000.0011.73
1922494492011.10.17 07:00buy0.01audusd1.032211.035021.043162011.10.17 09:231.035020.000.000.002.81
1922501332011.10.17 08:30buy0.01gbpusd1.582731.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.00-5.29
1922501742011.10.17 08:38buy0.02gbpusd1.580691.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.00-6.50
1922505192011.10.17 09:41buy0.03gbpusd1.578671.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.00-3.69
1922507942011.10.17 10:02buy0.05gbpusd1.576631.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.004.05
1922512462011.10.17 10:48buy0.09gbpusd1.574571.522741.585612011.10.17 12:231.577440.000.000.0025.83
1922522482011.10.17 13:20buy0.02usdjpy77.07771.27977.7752011.10.20 12:2676.9520.000.00-0.29-3.25
1922525812011.10.17 14:01buy0.03usdjpy76.87871.27977.7752011.10.20 12:2676.9520.000.00-0.412.88
1922527172011.10.17 14:17buy0.05usdjpy76.62771.27977.7752011.10.20 12:2676.9530.000.00-0.6921.18
1922531312011.10.17 15:15buy0.01gbpusd1.577681.517701.584602011.10.18 00:351.577720.000.00-0.020.04
1922539372011.10.17 18:32buy0.02gbpusd1.575621.517701.584602011.10.18 00:351.577720.000.00-0.054.20
1922543522011.10.17 20:26buy0.03gbpusd1.573791.517701.584602011.10.18 00:351.577680.000.00-0.0711.67
1922551182011.10.18 00:35buy0.01gbpusd1.577981.580061.589022011.10.18 04:411.580060.000.000.002.08
1922551582011.10.18 00:45buy0.01audusd1.018570.958571.023442011.10.18 08:191.016680.000.000.00-1.89
1922556952011.10.18 02:28buy0.02audusd1.016561.020111.027562011.10.18 04:421.020110.000.000.007.10
1922567752011.10.18 07:07buy0.02audusd1.014570.958571.023442011.10.18 08:191.016680.000.000.004.22
1922570952011.10.18 07:29buy0.03audusd1.012461.014671.023442011.10.18 08:191.016720.000.000.0012.78
1922594082011.10.18 13:15buy0.01audusd1.018560.958561.025522011.10.18 14:311.018340.000.000.00-0.22
1922594962011.10.18 13:35buy0.02audusd1.016540.958561.025522011.10.18 14:311.018340.000.000.003.60
1922596502011.10.18 13:53buy0.03audusd1.014420.958561.025522011.10.18 14:311.018340.000.000.0011.76
1922620142011.10.18 18:45buy0.01gbpusd1.570661.575281.581662011.10.18 19:181.575280.000.000.004.62
1922750932011.10.20 08:30buy0.01audusd1.022541.027381.031512011.10.20 09:311.027380.000.000.004.84
1922753512011.10.20 08:59buy0.02audusd1.020561.027481.031512011.10.20 09:311.027480.000.000.0013.84
1922761482011.10.20 09:45buy0.01gbpusd1.579651.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-7.26
1922768762011.10.20 11:20buy0.02gbpusd1.577651.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-10.52
1922775102011.10.20 12:36buy0.03gbpusd1.575651.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-9.78
1922785252011.10.20 13:56buy0.05gbpusd1.573801.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.00-7.05
1922790792011.10.20 14:41buy0.09gbpusd1.571501.519641.580502011.10.20 15:371.572390.000.000.008.01
1922792802011.10.20 14:55buy0.15gbpusd1.569551.519641.580502011.10.20 15:371.572380.000.000.0042.45
1922812902011.10.20 18:15buy0.01gbpusd1.575551.578171.586532011.10.20 23:421.578170.000.00-0.022.62
1922816472011.10.20 18:45buy0.01audusd1.026500.966461.033442011.10.21 11:161.026390.000.000.10-0.11
1922818702011.10.20 19:21buy0.02audusd1.024460.966461.033442011.10.21 11:161.026360.000.000.203.80
1922822342011.10.20 21:06buy0.03audusd1.022440.966461.033442011.10.21 11:161.026350.000.000.0011.73
1922925302011.10.23 22:00buy0.01gbpusd1.594791.597871.605762011.10.24 06:471.597870.000.000.003.08
1922929722011.10.23 23:15buy0.01audusd1.032861.039671.043862011.10.24 04:251.039670.000.000.006.81
1922989272011.10.24 13:15buy0.01audusd1.040641.044971.051582011.10.24 16:001.044970.000.000.004.33
1923005232011.10.24 15:45buy0.01gbpusd1.598981.601701.607962011.10.25 13:211.601700.000.00-0.022.72
1923051072011.10.25 05:00buy0.01audusd1.047150.987101.051812011.10.25 13:471.045240.000.000.00-1.91
1923053082011.10.25 05:42buy0.02gbpusd1.596951.599981.607962011.10.25 08:091.599980.000.000.006.06
1923053932011.10.25 05:54buy0.02audusd1.045021.047581.056112011.10.25 08:101.047580.000.000.005.12
1923109962011.10.25 13:35buy0.02audusd1.042930.987101.051812011.10.25 13:471.045170.000.000.004.48
1923112442011.10.25 13:37buy0.03audusd1.040751.043031.051812011.10.25 13:471.045050.000.000.0012.90
1923142922011.10.25 16:30buy0.01audusd1.046650.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.10-7.69
1923144582011.10.25 16:46buy0.02audusd1.044660.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.20-11.40
1923150262011.10.25 18:15buy0.01gbpusd1.600711.540711.601402011.10.26 17:331.593410.000.00-0.02-7.30
1923155612011.10.25 19:49buy0.03audusd1.042620.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.30-10.98
1923171672011.10.26 00:30buy0.05audusd1.040170.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.00-6.05
1923172532011.10.26 00:31buy0.09audusd1.038130.986741.047122011.10.26 07:101.038960.000.000.007.47
1923178992011.10.26 01:34buy0.15audusd1.036050.986741.047122011.10.26 07:101.038970.000.000.0043.80
1923198542011.10.26 07:15buy0.01audusd1.039310.979221.046252011.10.26 13:121.039050.000.000.00-0.26
1923199542011.10.26 07:24buy0.02audusd1.037260.979221.046252011.10.26 13:121.039050.000.000.003.58
1923209742011.10.26 08:35buy0.03audusd1.035220.979221.046252011.10.26 13:121.039050.000.000.0011.49
1923213342011.10.26 08:54buy0.02gbpusd1.598371.601531.609652011.10.26 13:351.601530.000.000.006.32
1923261572011.10.26 14:25buy0.02gbpusd1.596401.540711.601402011.10.26 17:331.593410.000.000.00-5.98
1923263802011.10.26 14:31buy0.03gbpusd1.594371.540711.601402011.10.26 17:331.593410.000.000.00-2.88
1923267722011.10.26 14:45buy0.05gbpusd1.592441.540711.601402011.10.26 17:331.593420.000.000.004.90
1923269772011.10.26 14:50buy0.09gbpusd1.590481.540711.601402011.10.26 17:331.593420.000.000.0026.46
1923295812011.10.26 19:45buy0.01audusd1.040741.046651.049682011.10.27 02:561.046650.000.000.305.91
1923296052011.10.26 19:56buy0.02audusd1.038681.046651.049682011.10.27 02:561.046650.000.000.6015.94
1923296832011.10.26 20:15buy0.01gbpusd1.596491.601381.607492011.10.27 02:401.601380.000.00-0.074.89
1923379872011.10.27 12:00buy0.01gbpusd1.600111.606201.611072011.10.27 13:451.606200.000.000.006.09
1923561912011.10.31 09:00buy0.01audusd1.055611.057631.066582011.10.31 12:311.057630.000.000.002.02
1923562022011.10.31 09:00buy0.01gbpusd1.601041.604321.612132011.10.31 13:371.604320.000.000.003.28
1923628832011.11.01 02:30buy0.01gbpusd1.608111.548111.600562011.11.01 13:101.592750.000.000.00-15.36
1923634182011.11.01 04:29buy0.02gbpusd1.606121.548111.600562011.11.01 13:101.592750.000.000.00-26.74
1923636312011.11.01 05:11buy0.03gbpusd1.604061.548111.600562011.11.01 13:101.592750.000.000.00-33.93
1923643862011.11.01 07:08buy0.05gbpusd1.602021.548111.600562011.11.01 13:101.592720.000.000.00-46.50
1923650052011.11.01 08:21buy0.09gbpusd1.600051.548111.600562011.11.01 13:101.592720.000.000.00-65.97
1923650692011.11.01 08:24buy0.15gbpusd1.597881.548111.600562011.11.01 13:101.592700.000.000.00-77.70
1923656202011.11.01 09:32buy0.25gbpusd1.595571.548111.600562011.11.01 13:101.592640.000.000.00-73.25
1923657132011.11.01 09:43buy0.42gbpusd1.593561.548111.600562011.11.01 13:101.592710.000.000.00-35.70
1923663372011.11.01 10:59buy0.70gbpusd1.591571.548111.600562011.11.01 13:101.592720.000.000.0080.50
1923675852011.11.01 12:48buy1.19gbpusd1.589531.548111.600562011.11.01 13:101.592710.000.000.00378.42
1923691112011.11.01 15:30buy0.01gbpusd1.593721.597241.604762011.11.01 17:551.597240.000.000.003.52
1923718032011.11.01 22:18buy0.01usdjpy78.37972.37778.1002011.11.15 02:4477.4660.000.00-0.37-11.79
1923731222011.11.02 01:20buy0.02usdjpy78.14172.37778.1002011.11.15 02:4477.4800.000.00-0.76-17.06
1923887802011.11.03 12:48buy0.03usdjpy77.93472.37778.1002011.11.15 02:4477.4680.000.00-0.81-18.05
1924095082011.11.07 11:15buy0.01gbpusd1.604091.606701.613052011.11.08 09:271.606700.000.00-0.022.61
1924104782011.11.07 13:00buy0.01audusd1.034761.036941.043752011.11.07 15:181.036940.000.000.002.18
1924106552011.11.07 13:24buy0.02audusd1.032831.036971.043752011.11.07 15:181.036970.000.000.008.28
1924108602011.11.07 13:44buy0.02gbpusd1.602091.604211.613052011.11.07 15:201.604210.000.000.004.24
1924135282011.11.07 20:15buy0.01audusd1.038820.978811.039512011.11.08 08:111.031380.000.000.10-7.44
1924136952011.11.07 20:43buy0.02audusd1.036780.978811.039512011.11.08 08:111.031380.000.000.20-10.80
1924145992011.11.08 00:35buy0.03audusd1.034650.978811.039512011.11.08 08:111.031400.000.000.00-9.75
1924156272011.11.08 04:20buy0.05audusd1.032520.978811.039512011.11.08 08:111.031400.000.000.00-5.60
1924159832011.11.08 06:15buy0.09audusd1.030510.978811.039512011.11.08 08:111.031400.000.000.008.01
1924163372011.11.08 07:37buy0.15audusd1.028400.978811.039512011.11.08 08:111.031380.000.000.0044.70
1924176372011.11.08 10:30buy0.01audusd1.032781.038361.043812011.11.08 22:131.038360.000.000.105.58
1924190772011.11.08 14:15buy0.01gbpusd1.608991.548981.605872011.11.09 12:401.597740.000.00-0.02-11.25
1924191362011.11.08 14:20buy0.05usdjpy77.73772.37778.1002011.11.15 02:4477.4680.000.00-0.97-17.36
1924203652011.11.08 15:28buy0.02gbpusd1.606991.610891.617992011.11.08 19:011.610890.000.000.007.80
1924255622011.11.09 09:20buy0.02gbpusd1.605001.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-14.54
1924257092011.11.09 09:30buy0.03gbpusd1.602971.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-15.72
1924258362011.11.09 09:37buy0.05gbpusd1.600951.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-16.10
1924267742011.11.09 10:39buy0.09gbpusd1.598891.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.00-10.44
1924273672011.11.09 11:35buy0.15gbpusd1.596911.548981.605872011.11.09 12:401.597730.000.000.0012.30
1924276042011.11.09 12:03buy0.25gbpusd1.594921.548981.605872011.11.09 12:401.597740.000.000.0070.50
1924307302011.11.09 18:15buy0.01gbpusd1.596331.536331.601002011.11.10 08:151.593410.000.00-0.07-2.92
1924307922011.11.09 18:34buy0.02gbpusd1.594261.536331.601002011.11.10 08:151.593410.000.00-0.14-1.70
1924309432011.11.09 19:04buy0.03gbpusd1.592001.536331.601002011.11.10 08:151.593410.000.00-0.214.23
1924333292011.11.10 07:00buy0.05gbpusd1.590041.536331.601002011.11.10 08:151.593380.000.000.0016.70
1924375112011.11.10 15:59buy0.09usdjpy77.53172.37778.1002011.11.15 02:4477.4710.000.00-0.75-6.97
1924445132011.11.13 23:00buy0.15usdjpy77.20372.37778.1002011.11.15 02:4477.4650.000.00-0.4150.73
1924559902011.11.14 22:33buy0.01audusd1.020250.960401.027152011.11.15 08:151.019930.000.000.00-0.32
1924575472011.11.15 02:24buy0.25usdjpy77.01672.37778.1002011.11.15 02:4477.4550.000.000.00141.70
1924582522011.11.15 04:22buy0.02audusd1.018250.960401.027152011.11.15 08:151.019940.000.000.003.38
1924583382011.11.15 04:38buy0.03audusd1.016370.960401.027152011.11.15 08:151.019960.000.000.0010.77
1924629992011.11.15 14:45buy0.01audusd1.018500.958511.023752011.11.15 17:051.015840.000.000.00-2.66
1924632642011.11.15 15:13buy0.02audusd1.016610.958511.023752011.11.15 17:051.015840.000.000.00-1.54
1924636442011.11.15 16:08buy0.03audusd1.014760.958511.023752011.11.15 17:051.015870.000.000.003.33
1924638652011.11.15 16:32buy0.05audusd1.012970.958511.023752011.11.15 17:051.015900.000.000.0014.65
1924648182011.11.15 19:00buy0.01audusd1.018980.958941.017732011.11.16 07:401.009540.000.000.10-9.44
1924656462011.11.15 22:50buy0.02audusd1.017020.958941.017732011.11.16 07:401.009540.000.000.00-14.96
1924659402011.11.15 23:54buy0.03audusd1.014990.958941.017732011.11.16 07:401.009560.000.000.00-16.29
1924660892011.11.16 00:17buy0.05audusd1.012770.958941.017732011.11.16 07:401.009560.000.000.00-16.05
1924667902011.11.16 02:07buy0.09audusd1.010840.958941.017732011.11.16 07:401.009590.000.000.00-11.25
1924670862011.11.16 02:32buy0.15audusd1.008820.958941.017732011.11.16 07:401.009590.000.000.0011.55
1924678192011.11.16 05:46buy0.25audusd1.006870.958941.017732011.11.16 07:401.009590.000.000.0068.00
1925019382011.11.21 07:15buy0.01gbpusd1.574801.514861.573592011.11.21 16:151.565600.000.000.00-9.20
1925074642011.11.21 08:15buy0.02gbpusd1.572671.514861.573592011.11.21 16:151.565610.000.000.00-14.12
1925102412011.11.21 08:41buy0.03gbpusd1.570731.514861.573592011.11.21 16:151.565610.000.000.00-15.36
1925205052011.11.21 10:48buy0.05gbpusd1.568841.514861.573592011.11.21 16:151.565620.000.000.00-16.10
1925220542011.11.21 11:16buy0.09gbpusd1.566971.514861.573592011.11.21 16:151.565620.000.000.00-12.15
1925222332011.11.21 11:21buy0.15gbpusd1.564761.514861.573592011.11.21 16:151.565690.000.000.0013.95
1925254222011.11.21 13:21buy0.25gbpusd1.562531.514861.573592011.11.21 16:151.565510.000.000.0074.50
1925426942011.11.22 00:45buy0.01usdjpy76.99377.38178.0942011.11.23 16:3877.3810.000.00-0.035.01
1925834752011.11.24 07:15buy0.01usdjpy77.13677.34078.2362011.11.25 02:3577.3400.000.00-0.032.64
1926144262011.11.28 01:30buy0.01usdjpy77.62878.03978.7292011.11.28 16:1778.0390.000.000.005.27
1926224582011.11.28 23:03buy0.01usdjpy78.06772.07778.7662011.11.30 00:0578.0060.000.00-0.03-0.78
1926224892011.11.28 23:18buy0.01audusd0.991570.931560.998672011.11.29 03:340.991380.000.000.00-0.19
1926227282011.11.29 00:00buy0.02audusd0.989680.931560.998672011.11.29 03:340.991400.000.000.003.44
1926232182011.11.29 00:16buy0.03audusd0.987610.931560.998672011.11.29 03:340.991400.000.000.0011.37
1926250962011.11.29 03:34buy0.01audusd0.991630.997401.002702011.11.29 06:410.997400.000.000.005.77
1926294472011.11.29 08:42buy0.02usdjpy77.86672.07778.7662011.11.30 00:0578.0060.000.00-0.063.59
1926328492011.11.29 10:35buy0.03usdjpy77.68072.07778.7662011.11.30 00:0578.0060.000.00-0.0812.54
1926420602011.11.29 16:30buy0.01gbpusd1.562751.502701.563792011.11.30 10:391.555560.000.00-0.02-7.19
1926430462011.11.29 17:30buy0.01audusd1.003491.006451.012492011.11.30 01:251.006450.000.000.102.96
1926433632011.11.29 17:45buy0.02audusd1.001741.006591.012492011.11.30 01:251.006590.000.000.199.70
1926434822011.11.29 17:53buy0.02gbpusd1.560911.502701.563792011.11.30 10:391.555560.000.00-0.05-10.70
1926496082011.11.30 03:22buy0.03gbpusd1.558941.502701.563792011.11.30 10:391.555560.000.000.00-10.14
1926506712011.11.30 06:57buy0.05gbpusd1.557011.502701.563792011.11.30 10:391.555560.000.000.00-7.25
1926509572011.11.30 07:14buy0.09gbpusd1.554851.502701.563792011.11.30 10:381.555570.000.000.006.48
1926523242011.11.30 08:15buy0.01usdjpy78.05272.05278.5472011.11.30 15:5377.7330.000.000.00-4.10
1926537812011.11.30 09:43buy0.15gbpusd1.552991.502701.563792011.11.30 10:381.555570.000.000.0038.70
1926563232011.11.30 11:15buy0.01audusd1.005681.012291.014622011.11.30 13:001.014620.000.000.008.94
1926587532011.11.30 12:00buy0.01gbpusd1.560931.566641.569732011.11.30 13:021.566640.000.000.005.71
1926593212011.11.30 12:13buy0.02gbpusd1.558591.566671.569732011.11.30 13:021.566670.000.000.0016.16
1926594652011.11.30 12:21buy0.02audusd1.003871.012591.014622011.11.30 13:001.014620.000.000.0021.50
1926602212011.11.30 13:00buy0.02usdjpy77.85272.05278.5472011.11.30 15:5377.7370.000.000.00-2.96
1926607752011.11.30 13:03buy0.03usdjpy77.65372.05278.5472011.11.30 15:5377.7400.000.000.003.36
1926612442011.11.30 13:05buy0.05usdjpy77.44872.05278.5472011.11.30 15:5377.7380.000.000.0018.65
1926739522011.11.30 20:45buy0.01audusd1.028940.968981.029672011.12.01 03:451.021470.000.000.30-7.47
1926742702011.11.30 21:11buy0.02audusd1.026660.968981.029672011.12.01 03:451.021470.000.000.59-10.38
1926747902011.11.30 22:34buy0.01usdjpy77.60477.88878.7012011.12.05 14:2677.8880.000.00-0.063.65
1926759052011.12.01 00:23buy0.03audusd1.024580.968981.029672011.12.01 03:451.021470.000.000.00-9.33
1926759922011.12.01 00:30buy0.05audusd1.022650.968981.029672011.12.01 03:451.021470.000.000.00-5.90
1926761962011.12.01 00:45buy0.01gbpusd1.570561.510531.575422011.12.01 09:001.567670.000.000.00-2.89
1926778372011.12.01 02:24buy0.09audusd1.020670.968981.029672011.12.01 03:451.021470.000.000.007.20
1926779282011.12.01 02:34buy0.02gbpusd1.568541.510531.575422011.12.01 09:001.567750.000.000.00-1.58
1926779832011.12.01 02:42buy0.15audusd1.018750.968981.029672011.12.01 03:451.021450.000.000.0040.50
1926791062011.12.01 05:15buy0.01audusd1.025330.965291.026272011.12.01 09:031.017950.000.000.00-7.38
1926793962011.12.01 05:42buy0.02audusd1.023330.965291.026272011.12.01 09:021.017950.000.000.00-10.76
1926799732011.12.01 06:52buy0.03audusd1.021370.965291.026272011.12.01 09:021.017930.000.000.00-10.32
1926803992011.12.01 07:45buy0.03gbpusd1.566491.510531.575422011.12.01 09:001.567750.000.000.003.78
1926804192011.12.01 07:49buy0.05audusd1.019340.965291.026272011.12.01 09:021.017940.000.000.00-7.00
1926808072011.12.01 08:28buy0.05gbpusd1.564341.510531.575422011.12.01 09:001.567620.000.000.0016.40
1926808442011.12.01 08:29buy0.09audusd1.017280.965291.026272011.12.01 09:021.017940.000.000.005.94
1926810672011.12.01 08:51buy0.15audusd1.015240.965291.026272011.12.01 09:021.017990.000.000.0041.25
1926834262011.12.01 11:00buy0.01gbpusd1.574401.514451.581312011.12.01 15:041.574180.000.000.00-0.22
1926835402011.12.01 11:08buy0.02gbpusd1.572341.514451.581312011.12.01 15:041.574140.000.000.003.60
1926837342011.12.01 11:30buy0.01audusd1.021391.024381.032452011.12.01 15:131.024380.000.000.002.99
1926838802011.12.01 11:43buy0.03gbpusd1.570271.514451.581312011.12.01 15:041.574130.000.000.0011.58
1926924692011.12.01 20:45buy0.01audusd1.022441.025011.033542011.12.02 09:481.025010.000.000.102.57
1926931492011.12.01 22:33buy0.01gbpusd1.568691.508901.571542011.12.05 15:541.571540.000.00-0.022.85
1927131962011.12.04 23:00buy0.02gbpusd1.560551.564111.571542011.12.05 08:091.564110.000.000.007.12
1927143742011.12.05 00:30buy0.01audusd1.024610.964611.031412011.12.05 08:441.024460.000.000.00-0.15
1927147542011.12.05 01:36buy0.02audusd1.022630.964611.031412011.12.05 08:441.024410.000.000.003.56
1927155122011.12.05 05:54buy0.03audusd1.020540.964611.031412011.12.05 08:441.024460.000.000.0011.76
1927278422011.12.05 23:33buy0.01usdjpy77.85171.85178.3562011.12.08 15:3177.5610.000.00-0.11-3.74
1927360692011.12.06 10:02buy0.02usdjpy77.65871.85178.3562011.12.08 15:3177.5650.000.00-0.23-2.40
1927361602011.12.06 10:15buy0.01audusd1.020931.023361.031932011.12.06 11:461.023360.000.000.002.43
1927418832011.12.06 16:15buy0.01audusd1.022261.024631.033272011.12.06 20:491.024630.000.000.002.37
1927592562011.12.08 05:30buy0.01audusd1.026371.029591.037402011.12.08 12:451.029590.000.000.003.22
1927609762011.12.08 09:44buy0.03usdjpy77.45871.85178.3562011.12.08 15:3177.5590.000.000.003.91
1927613882011.12.08 10:30buy0.01gbpusd1.572601.574871.581592011.12.08 13:481.574870.000.000.002.27
1927614422011.12.08 10:42buy0.02gbpusd1.570491.574871.581592011.12.08 13:481.574870.000.000.008.76
1927639242011.12.08 13:33buy0.05usdjpy77.23871.85178.3562011.12.08 15:3177.5630.000.000.0020.95
1927648462011.12.08 13:48buy0.01gbpusd1.575181.515181.573722011.12.08 20:261.565600.000.000.00-9.58
1927653492011.12.08 13:58buy0.02gbpusd1.573011.515181.573722011.12.08 20:261.565600.000.000.00-14.82
1927657372011.12.08 14:03buy0.03gbpusd1.571021.515181.573722011.12.08 20:261.565590.000.000.00-16.29
1927659372011.12.08 14:07buy0.05gbpusd1.569091.515181.573722011.12.08 20:261.565570.000.000.00-17.60
1927665342011.12.08 14:19buy0.09gbpusd1.566911.515181.573722011.12.08 20:261.565590.000.000.00-11.88
1927672542011.12.08 15:04buy0.15gbpusd1.564721.515181.573722011.12.08 20:261.565620.000.000.0013.50
1927673672011.12.08 15:15buy0.25gbpusd1.562721.515181.573722011.12.08 20:261.565620.000.000.0072.50
1927700582011.12.08 21:30buy0.01gbpusd1.563771.571331.574772011.12.09 11:421.571330.000.00-0.037.56
1927839702011.12.12 01:15buy0.01usdjpy77.67677.94678.7782011.12.15 07:4977.9460.000.00-0.143.46
1928346802011.12.15 16:45buy0.01usdjpy77.90571.90578.1322012.01.25 10:3978.1340.000.00-1.112.93
1931424852012.01.23 07:09buy0.02usdjpy77.03377.64378.1322012.01.24 22:2477.6450.000.00-0.0915.76
1931439872012.01.23 11:00buy0.01gbpusd1.556621.559311.565612012.01.24 16:451.559260.000.00-0.032.64
1931490242012.01.24 03:46buy0.02gbpusd1.554571.556701.565612012.01.24 11:511.556700.000.000.004.26
1931541192012.01.24 16:30buy0.01audusd1.047381.051351.056202012.01.25 04:211.051350.000.000.093.97
1931559692012.01.25 00:30buy0.02audusd1.045061.051401.056202012.01.25 04:211.051350.000.000.0012.58
1931594382012.01.25 12:00buy0.01gbpusd1.557441.562201.566392012.01.25 18:451.562790.000.000.005.35
1931596712012.01.25 12:35buy0.02gbpusd1.555421.558221.566392012.01.25 14:341.558240.000.000.005.64
1931606202012.01.25 15:00buy0.01usdjpy78.18272.18178.6772012.01.25 19:0477.8850.000.000.00-3.81
1931614472012.01.25 17:28buy0.02usdjpy77.99072.18178.6772012.01.25 19:0477.8850.000.000.00-2.70
1931615692012.01.25 17:30buy0.01audusd1.050891.057661.062112012.01.25 19:011.057550.000.000.006.66
1931616932012.01.25 17:34buy0.03usdjpy77.78072.18178.6772012.01.25 19:0477.8860.000.000.004.08
1931621422012.01.25 18:34buy0.05usdjpy77.57472.18178.6772012.01.25 19:0477.8860.000.000.0020.03
1931645692012.01.26 02:00buy0.01usdjpy77.79171.79277.2512012.02.03 13:3476.4760.000.00-0.16-17.19
1931649212012.01.26 04:00buy0.01gbpusd1.565761.567821.576792012.01.26 09:191.567820.000.000.002.06
1931654242012.01.26 06:28buy0.02usdjpy77.58871.79277.2512012.02.03 13:3476.4790.000.00-0.32-29.00
1931678332012.01.26 13:45buy0.01gbpusd1.569991.573281.576922012.01.31 07:401.573300.000.00-0.063.31
1931683002012.01.26 15:03buy0.03usdjpy77.38271.79277.2512012.02.03 13:3476.4840.000.00-0.49-35.22
1931685612012.01.26 15:30buy0.02gbpusd1.567981.571291.578992012.01.26 16:421.571280.000.000.006.60
1931709112012.01.26 23:48buy0.01audusd1.062131.064851.073212012.01.27 13:301.064740.000.000.002.61
1931809022012.01.29 23:00buy0.05usdjpy76.76771.79277.2512012.02.03 13:3476.4790.000.00-0.61-18.83
1931865132012.01.30 09:19buy0.02gbpusd1.565781.568101.576922012.01.30 12:311.568090.000.000.004.62
1931878372012.01.30 12:45buy0.01audusd1.055111.057791.064102012.01.30 18:071.057790.000.000.002.68
1931881982012.01.30 13:39buy0.02audusd1.053111.057891.064102012.01.30 18:071.057890.000.000.009.56
1931884482012.01.30 14:02buy0.09usdjpy76.56371.79277.2512012.02.03 13:3476.4770.000.00-1.13-10.12
1931890342012.01.30 14:53buy0.15usdjpy76.35371.79277.2512012.02.03 13:3476.4800.000.00-1.8724.91
1931925212012.01.31 02:45buy0.01audusd1.063911.066341.074932012.01.31 09:331.066330.000.000.002.42
1932176892012.01.31 22:18buy0.01audusd1.062301.002221.069312012.02.01 08:351.062160.000.000.00-0.14
1932186192012.01.31 23:03buy0.01gbpusd1.576791.516821.581902012.02.01 08:341.574080.000.000.00-2.71
1932200732012.02.01 00:00buy0.02audusd1.060311.002221.069312012.02.01 08:351.062130.000.000.003.64
1932349722012.02.01 06:07buy0.02gbpusd1.574861.516821.581902012.02.01 08:341.574090.000.000.00-1.54
1932377932012.02.01 06:58buy0.03audusd1.058281.002221.069312012.02.01 08:351.062130.000.000.0011.55
1932380242012.02.01 07:03buy0.03gbpusd1.572901.516821.581902012.02.01 08:341.574150.000.000.003.75
1932389082012.02.01 07:25buy0.25usdjpy76.15071.79277.2512012.02.03 13:3476.4790.000.00-2.08107.55
1932394282012.02.01 07:37buy0.05gbpusd1.570831.516821.581902012.02.01 08:341.574180.000.000.0016.75
1932427982012.02.01 09:30buy0.01audusd1.067031.069351.078042012.02.01 13:151.069320.000.000.002.29
1932431262012.02.01 10:00buy0.01gbpusd1.576331.584611.587352012.02.01 13:041.584620.000.000.008.29
1932477762012.02.01 23:33buy0.01gbpusd1.584441.524471.591432012.02.03 09:311.584190.000.00-0.02-0.25
1932481362012.02.02 00:45buy0.01audusd1.073021.013121.080002012.02.02 14:231.072810.000.000.00-0.21
1932510372012.02.02 05:22buy0.02audusd1.071001.013121.080002012.02.02 14:231.072820.000.000.003.64
1932527792012.02.02 08:11buy0.02gbpusd1.582441.524471.591432012.02.03 09:311.584230.000.00-0.043.58
1932553272012.02.02 12:07buy0.03audusd1.068971.013121.080002012.02.02 14:231.072820.000.000.0011.55
1932562852012.02.02 14:45buy0.01audusd1.071931.077271.080922012.02.03 20:161.077290.000.000.105.36
1932566372012.02.02 15:36buy0.03gbpusd1.580311.524471.591432012.02.03 09:311.584290.000.00-0.0611.94
1932573792012.02.02 17:37buy0.02audusd1.069891.072751.080922012.02.03 13:331.072750.000.000.195.72
1932743052012.02.06 12:30buy0.01audusd1.072281.076421.081282012.02.07 03:311.076420.000.000.104.14
1932745052012.02.06 13:11buy0.02audusd1.070231.072141.081282012.02.06 18:401.072090.000.000.003.72
1932748002012.02.06 13:45buy0.01gbpusd1.575231.581981.586262012.02.06 17:411.581980.000.000.006.75
1932753882012.02.06 15:15buy0.01usdjpy76.65176.97677.7532012.02.08 11:4476.9780.000.00-0.044.25
1932800182012.02.07 05:45buy0.01audusd1.078851.082311.087822012.02.08 10:191.082330.000.000.103.48
1932841982012.02.07 12:03buy0.02audusd1.076851.079461.087822012.02.07 16:531.079460.000.000.005.22
1932914292012.02.08 04:15buy0.01gbpusd1.589451.529481.592042012.02.09 06:111.583990.000.00-0.06-5.46
1932946102012.02.08 11:03buy0.02gbpusd1.587411.529481.592042012.02.09 06:111.584050.000.00-0.12-6.72
1932961712012.02.08 14:00buy0.01audusd1.083081.023111.085742012.02.09 02:201.077390.000.000.29-5.69
1932969772012.02.08 15:23buy0.03gbpusd1.585211.529481.592042012.02.09 06:111.584000.000.00-0.19-3.63
1932970792012.02.08 15:33buy0.05gbpusd1.583041.529481.592042012.02.09 06:111.584000.000.00-0.314.80
1932971002012.02.08 15:35buy0.02audusd1.080971.023111.085742012.02.09 02:201.077390.000.000.58-7.16
1932971062012.02.08 15:35buy0.09gbpusd1.581061.529481.592042012.02.09 06:111.584020.000.00-0.5626.64
1932974082012.02.08 16:07buy0.03audusd1.078921.023111.085742012.02.09 02:201.077390.000.000.87-4.59
1932975512012.02.08 16:30buy0.01usdjpy76.88377.54177.9852012.02.10 01:1577.5410.000.00-0.088.49
1933015482012.02.09 00:42buy0.05audusd1.076781.023111.085742012.02.09 02:201.077400.000.000.003.10
1933019612012.02.09 01:32buy0.09audusd1.074351.023111.085742012.02.09 02:201.077430.000.000.0027.72
1933043312012.02.09 04:30buy0.01audusd1.078221.080311.089252012.02.09 07:561.080310.000.000.002.09
1933144912012.02.09 14:30buy0.01gbpusd1.586961.526951.591822012.02.10 09:461.584070.000.00-0.02-2.89
1933151422012.02.09 14:40buy0.02gbpusd1.584931.526951.591822012.02.10 09:461.584070.000.00-0.04-1.72
1933161672012.02.09 15:00buy0.01audusd1.081871.021881.080132012.02.13 03:251.073350.000.000.20-8.52
1933167672012.02.09 15:24buy0.02audusd1.079711.021881.080132012.02.13 03:251.073350.000.000.38-12.72
1933169582012.02.09 15:36buy0.03gbpusd1.582831.526951.591822012.02.10 09:461.584070.000.00-0.063.72
1933188292012.02.09 23:10buy0.03audusd1.077711.021881.080132012.02.13 03:251.073350.000.000.29-13.08
1933189092012.02.09 23:28buy0.05gbpusd1.580861.526951.591822012.02.10 09:461.584070.000.000.0016.05
1933302992012.02.12 23:00buy0.05audusd1.071141.021881.080132012.02.13 03:251.073350.000.000.0011.05
1933307752012.02.13 00:00buy0.01usdjpy77.72377.97478.6222012.02.14 10:5977.9740.000.00-0.023.22
1933310442012.02.13 00:38buy0.09audusd1.069171.071301.080132012.02.13 03:251.073350.000.000.0037.62
1933377942012.02.13 15:36buy0.02usdjpy77.52177.98078.6222012.02.14 10:5677.9800.000.00-0.0411.77
1933478172012.02.14 12:45buy0.01usdjpy78.18878.45279.2882012.02.15 02:2778.4520.000.00-0.023.37
1933536722012.02.15 02:27buy0.01usdjpy78.47678.97179.3732012.02.17 08:4978.9710.000.00-0.086.27
1933604952012.02.15 14:22buy0.02usdjpy78.27678.97179.3732012.02.17 08:4978.9710.000.00-0.1617.60
1933704552012.02.16 13:15buy0.01audusd1.067011.071831.078002012.02.16 15:571.071830.000.000.004.82
1933837562012.02.19 23:15buy0.01audusd1.079401.019381.086362012.02.20 11:331.079290.000.000.00-0.11
1933854832012.02.20 04:25buy0.02audusd1.077401.019381.086362012.02.20 11:331.079290.000.000.003.78
1933862332012.02.20 07:23buy0.03audusd1.075451.019381.086362012.02.20 11:331.079280.000.000.0011.49
1933870862012.02.20 10:30buy0.01usdjpy79.60180.19180.6982012.02.22 20:1380.1910.000.00-0.047.36
1933877852012.02.20 12:30buy0.01gbpusd1.586391.526381.593392012.02.21 08:031.586270.000.00-0.02-0.12
1933900912012.02.20 17:40buy0.02gbpusd1.584411.526381.593392012.02.21 08:031.586270.000.00-0.043.72
1933929922012.02.20 23:18buy0.03gbpusd1.582341.526381.593392012.02.21 08:031.586270.000.000.0011.79
1933948932012.02.21 05:15buy0.01audusd1.072461.012461.077412012.02.21 16:001.069610.000.000.00-2.85
1933954002012.02.21 08:10buy0.02audusd1.070341.012461.077412012.02.21 16:001.069610.000.000.00-1.46
1933957222012.02.21 09:55buy0.03audusd1.068411.012461.077412012.02.21 15:591.069610.000.000.003.60
1933958442012.02.21 10:17buy0.05audusd1.066431.012461.077412012.02.21 15:591.069610.000.000.0015.90
1933976952012.02.21 17:45buy0.01gbpusd1.580121.520121.576582012.02.22 16:071.568570.000.00-0.02-11.55
1933979642012.02.21 20:13buy0.02gbpusd1.578141.520121.576582012.02.22 16:071.568480.000.00-0.04-19.32
1933999212012.02.22 09:16buy0.03gbpusd1.576131.520121.576582012.02.22 16:071.568390.000.000.00-23.22
1933999902012.02.22 09:35buy0.05gbpusd1.574061.520121.576582012.02.22 16:071.568390.000.000.00-28.35
1934000292012.02.22 09:36buy0.09gbpusd1.571661.520121.576582012.02.22 16:071.568400.000.000.00-29.34
1934004162012.02.22 12:01buy0.15gbpusd1.569651.520121.576582012.02.22 16:071.568400.000.000.00-18.75
1934005692012.02.22 12:57buy0.25gbpusd1.567581.520121.576582012.02.22 16:071.568400.000.000.0020.50
1934009912012.02.22 14:39buy0.42gbpusd1.565601.520121.576582012.02.22 16:071.568400.000.000.00117.60
1934026772012.02.23 00:45buy0.01usdjpy80.30574.30680.9972012.02.24 04:0780.2390.000.00-0.02-0.82
1934039012012.02.23 04:12buy0.02usdjpy80.10774.30680.9972012.02.24 04:0780.2390.000.00-0.043.29
1934071352012.02.23 20:44buy0.03usdjpy79.89674.30680.9972012.02.24 04:0780.2390.000.00-0.0612.82
1934136472012.02.27 05:45buy0.01audusd1.068881.075501.077872012.02.27 17:211.075500.000.000.006.62
1934139702012.02.27 06:53buy0.02audusd1.066871.075511.077872012.02.27 17:211.075510.000.000.0017.28
1934170772012.02.27 12:00buy0.01gbpusd1.586791.526831.593752012.02.28 08:011.586620.000.00-0.02-0.17
1934172632012.02.27 12:26buy0.02gbpusd1.584771.526831.593752012.02.28 08:011.586620.000.00-0.043.70
1934183112012.02.27 17:22buy0.03gbpusd1.582761.526831.593752012.02.28 08:011.586620.000.00-0.0611.58
1934184902012.02.27 18:00buy0.01usdjpy80.37881.01381.2752012.02.29 17:2181.0130.000.00-0.047.84
1934196552012.02.28 01:15buy0.01audusd1.076311.080221.085302012.02.29 04:151.080220.000.000.103.91
1934196962012.02.28 01:19buy0.02usdjpy80.17380.57481.2752012.02.28 10:2880.5740.000.000.009.95
1934235202012.02.28 15:07buy0.02audusd1.074321.080221.085302012.02.29 04:151.080220.000.000.1911.80
1934246242012.02.28 17:30buy0.01gbpusd1.588061.591641.599032012.02.29 07:101.591640.000.00-0.023.58
1934312342012.02.29 08:30buy0.01audusd1.081471.083471.092492012.02.29 10:341.083470.000.000.002.00
1934318582012.02.29 10:30buy0.01gbpusd1.593981.596991.602862012.02.29 16:061.596990.000.000.003.01
1934323452012.02.29 12:45buy0.01audusd1.084061.024051.086822012.02.29 17:151.078770.000.000.00-5.29
1934330772012.02.29 15:06buy0.02audusd1.082061.024051.086822012.02.29 17:151.078750.000.000.00-6.62
1934333502012.02.29 15:38buy0.03audusd1.079941.024051.086822012.02.29 17:151.078770.000.000.00-3.51
1934334422012.02.29 15:49buy0.05audusd1.077911.024051.086822012.02.29 17:151.078770.000.000.004.30
1934334672012.02.29 15:50buy0.02gbpusd1.591941.597061.602862012.02.29 16:061.597060.000.000.0010.24
1934339382012.02.29 16:30buy0.09audusd1.075821.024051.086822012.02.29 17:151.078750.000.000.0026.37
1934342162012.02.29 18:15buy0.01gbpusd1.593711.533711.602702012.03.02 05:431.594050.000.00-0.080.34
1934344832012.02.29 20:24buy0.02gbpusd1.591741.593951.602702012.03.01 12:431.593950.000.00-0.124.42
1934351652012.03.01 02:15buy0.01audusd1.075801.078091.084802012.03.01 15:411.078090.000.000.002.29
1934365982012.03.01 06:38buy0.02audusd1.073821.075991.084802012.03.01 12:391.075990.000.000.004.34
1934367742012.03.01 07:45buy0.01usdjpy81.07081.30982.1702012.03.02 05:4281.4610.000.00-0.024.80
1934385592012.03.01 16:15buy0.01audusd1.078901.018901.069582012.03.06 10:181.058320.000.000.30-20.58
1934450562012.03.04 23:00buy0.02audusd1.072931.018901.069582012.03.06 10:181.058410.000.000.19-29.04
1934458032012.03.05 02:53buy0.03audusd1.070921.018901.069582012.03.06 10:181.058360.000.000.29-37.68
1934459052012.03.05 03:45buy0.01usdjpy81.71775.71782.4182012.03.06 06:4581.4280.000.00-0.02-3.55
1934460662012.03.05 05:01buy0.02usdjpy81.5190.00082.4182012.03.06 06:4581.4250.000.00-0.04-2.31
1934462022012.03.05 05:31buy0.03usdjpy81.31775.71782.4182012.03.06 06:4581.4250.000.00-0.063.98
1934466932012.03.05 08:24buy0.05audusd1.068881.018901.069582012.03.06 10:181.058400.000.000.48-52.40
1934484322012.03.05 15:18buy0.09audusd1.066701.018901.069582012.03.06 10:181.058490.000.000.86-73.89
1934497792012.03.06 02:50buy0.15audusd1.064711.018901.069582012.03.06 10:181.058510.000.000.00-93.00
1934499592012.03.06 03:33buy0.25audusd1.062621.018901.069582012.03.06 10:191.058470.000.000.00-103.75
1934502382012.03.06 04:48buy0.42audusd1.060581.018901.069582012.03.06 10:191.058500.000.000.00-87.36
1934514192012.03.06 10:16buy0.70audusd1.058581.018901.069582012.03.06 10:191.058480.000.000.00-7.00
1934670022012.03.12 06:00buy0.01usdjpy82.26782.58183.1652012.03.13 09:2782.5810.000.00-0.023.80
1934674912012.03.12 08:15buy0.01audusd1.053580.993561.058502012.03.12 18:331.049500.000.000.00-4.08
1934676402012.03.12 08:40buy0.02audusd1.051550.993561.058502012.03.12 18:331.049520.000.000.00-4.06
1934692812012.03.12 12:26buy0.03audusd1.049510.993561.058502012.03.12 18:331.049500.000.000.00-0.03
1934698762012.03.12 14:36buy0.05audusd1.047510.993561.058502012.03.12 18:331.049600.000.000.0010.45
1934758332012.03.13 05:23buy0.02usdjpy82.06082.58283.1652012.03.13 09:2782.5820.000.000.0012.64
1934850042012.03.13 18:30buy0.01usdjpy82.94083.61984.0402012.03.14 17:0283.6190.000.00-0.028.12
1934904242012.03.14 20:45buy0.01usdjpy83.75083.96784.8502012.03.15 02:0983.9670.000.00-0.062.58
1934933692012.03.15 19:30buy0.01usdjpy83.38983.62984.4912012.03.16 09:3583.6290.000.00-0.022.87
1934975382012.03.18 22:15buy0.01usdjpy83.42677.42684.3162012.03.19 17:1783.3950.000.000.00-0.37
1934975392012.03.18 22:15buy0.01audusd1.059710.999711.068712012.03.19 17:171.061290.000.000.001.58
1934977772012.03.18 23:15buy0.01gbpusd1.584421.586921.593352012.03.19 13:071.586920.000.000.002.50
1934986962012.03.19 07:43buy0.02usdjpy83.20477.42684.3162012.03.19 17:1783.3950.000.000.004.58
1934988112012.03.19 08:32buy0.02gbpusd1.582341.586921.593352012.03.19 13:071.586920.000.000.009.16
1934988512012.03.19 09:01buy0.02audusd1.057750.999711.068712012.03.19 17:161.061290.000.000.007.08
1935004422012.03.19 20:30buy0.01usdjpy83.35583.62384.4552012.03.20 11:1383.6210.000.00-0.023.18
1935015112012.03.20 10:45buy0.01gbpusd1.587051.590171.596042012.03.21 09:251.590170.000.00-0.023.12
1935016292012.03.20 11:24buy0.02gbpusd1.585081.587401.596042012.03.21 04:071.587400.000.00-0.044.64
1935025792012.03.20 16:15buy0.01audusd1.048750.988741.053722012.03.21 20:411.045840.000.000.09-2.91
1935044502012.03.21 10:50buy0.02audusd1.046710.988741.053722012.03.21 20:411.045840.000.000.00-1.74
1935046832012.03.21 12:33buy0.03audusd1.044720.988741.053722012.03.21 20:411.045840.000.000.003.36
1935050502012.03.21 14:55buy0.05audusd1.042680.988741.053722012.03.21 20:411.045840.000.000.0015.80
1935056702012.03.21 18:00buy0.01gbpusd1.585341.525341.589582012.03.22 18:251.580950.000.00-0.06-4.39
1935063562012.03.22 02:15buy0.01usdjpy83.32477.32983.8182012.03.22 12:3383.0210.000.000.00-3.65
1935068512012.03.22 08:08buy0.02usdjpy83.12477.32983.8182012.03.22 12:3383.0210.000.000.00-2.48
1935069782012.03.22 08:44buy0.03usdjpy82.91877.32983.8182012.03.22 12:3383.0210.000.000.003.72
1935070472012.03.22 09:14buy0.02gbpusd1.583321.525341.589582012.03.22 18:241.580930.000.000.00-4.78
1935070902012.03.22 09:29buy0.03gbpusd1.581191.525341.589582012.03.22 18:241.580930.000.000.00-0.78
1935070992012.03.22 09:30buy0.05gbpusd1.578581.525341.589582012.03.22 18:241.580980.000.000.0012.00
1935073132012.03.22 11:55buy0.05usdjpy82.71677.32983.8182012.03.22 12:3383.0210.000.000.0018.37
1935119542012.03.26 11:15buy0.01gbpusd1.588471.593571.599482012.03.26 13:521.593570.000.000.005.10
1935138222012.03.26 20:15buy0.01audusd1.054590.994581.061572012.03.27 09:081.054440.000.000.09-0.15
1935139982012.03.26 22:57buy0.02audusd1.052580.994581.061572012.03.27 09:081.054440.000.000.003.72
1935143112012.03.27 02:45buy0.01gbpusd1.596741.536741.601622012.03.28 09:371.594910.000.00-0.02-1.83
1935143312012.03.27 03:10buy0.03audusd1.050560.994581.061572012.03.27 09:081.054440.000.000.0011.64
1935145452012.03.27 06:52buy0.02gbpusd1.594741.597711.605742012.03.27 09:431.597710.000.000.005.94
1935170752012.03.28 07:29buy0.02gbpusd1.592691.536741.601622012.03.28 09:371.594890.000.000.004.40
1935173082012.03.28 08:36buy0.03gbpusd1.590621.592751.601622012.03.28 09:371.594890.000.000.0012.81
1935174652012.03.28 10:00buy0.01usdjpy82.93876.93883.2172012.03.29 15:1582.3500.000.00-0.06-7.14
1935190732012.03.28 15:50buy0.02usdjpy82.74276.93883.2172012.03.29 15:1582.3470.000.00-0.12-9.59
1935194652012.03.28 19:00buy0.01gbpusd1.589861.529861.598862012.03.29 15:151.592100.000.00-0.062.24
1935195182012.03.28 19:30buy0.01audusd1.038820.978821.045742012.03.29 06:511.038600.000.000.28-0.22
1935199002012.03.29 00:53buy0.02audusd1.036790.978821.045742012.03.29 06:511.038600.000.000.003.62
1935200762012.03.29 01:48buy0.03audusd1.034720.978821.045742012.03.29 06:511.038600.000.000.0011.64
1935204062012.03.29 06:20buy0.03usdjpy82.52476.93883.2172012.03.29 15:1582.3500.000.000.00-6.34
1935204642012.03.29 07:01buy0.05usdjpy82.31876.93883.2172012.03.29 15:1482.3300.000.000.000.73
1935208902012.03.29 10:31buy0.02gbpusd1.587861.590221.598862012.03.29 15:151.592170.000.000.008.62
1935209262012.03.29 10:58buy0.09usdjpy82.11676.93883.2172012.03.29 15:1482.3390.000.000.0024.37
1935271272012.04.02 08:45buy0.01gbpusd1.606251.546261.611132012.04.02 18:391.603400.000.000.00-2.85
1935272212012.04.02 09:05buy0.02gbpusd1.604191.546261.611132012.04.02 18:391.603400.000.000.00-1.58
1935274782012.04.02 12:09buy0.03gbpusd1.602141.546261.611132012.04.02 18:391.603400.000.000.003.78
1935276612012.04.02 13:01buy0.05gbpusd1.600091.546261.611132012.04.02 18:391.603400.000.000.0016.55
1935290142012.04.03 00:30buy0.01gbpusd1.603331.543331.596022012.04.04 23:471.590020.000.00-0.08-13.31
1935302062012.04.03 09:52buy0.02gbpusd1.601291.543331.596022012.04.04 23:471.590020.000.00-0.16-22.54
1935304132012.04.03 11:29buy0.03gbpusd1.599281.543331.596022012.04.04 23:471.590020.000.00-0.25-27.78
1935306312012.04.03 12:35buy0.05gbpusd1.597231.543331.596022012.04.04 23:471.590020.000.00-0.41-36.05
1935309662012.04.03 15:00buy0.01audusd1.038210.978201.036822012.04.04 10:491.026600.000.000.09-11.61
1935310792012.04.03 15:31buy0.02audusd1.036230.000001.036822012.04.04 10:491.026610.000.000.19-19.24
1935314652012.04.03 18:01buy0.09gbpusd1.595211.543331.596022012.04.04 23:471.590020.000.00-0.75-46.71
1935314742012.04.03 18:02buy0.03audusd1.034210.978201.036822012.04.04 10:491.026610.000.000.28-22.80
1935315462012.04.03 18:10buy0.15gbpusd1.593091.543331.596022012.04.04 23:471.590020.000.00-1.24-46.05
1935315542012.04.03 18:11buy0.05audusd1.032150.978201.036822012.04.04 10:481.026580.000.000.46-27.85
1935317312012.04.03 18:29buy0.25gbpusd1.590951.543331.596022012.04.04 23:471.590020.000.00-2.07-23.25
1935322952012.04.04 00:03buy0.09audusd1.029830.978201.036822012.04.04 10:481.026580.000.000.00-29.25
1935323352012.04.04 00:27buy0.42gbpusd1.589001.543331.596022012.04.04 23:471.590020.000.00-2.6042.84
1935324042012.04.04 01:33buy0.15audusd1.027820.978201.036822012.04.04 10:481.026560.000.000.00-18.90
1935330222012.04.04 08:48buy0.25audusd1.025810.978201.036822012.04.04 10:481.026550.000.000.0018.50
1935331682012.04.04 09:42buy0.70gbpusd1.587021.543331.596022012.04.04 23:471.590020.000.00-4.34210.00
1935340562012.04.04 12:58buy1.19gbpusd1.584971.543331.596022012.04.04 13:271.585590.000.000.0073.78
1935356422012.04.05 06:45buy0.01usdjpy82.28776.28782.9782012.04.05 13:1782.2470.000.000.00-0.49
1935361572012.04.05 09:39buy0.02usdjpy82.08176.28782.9782012.04.05 13:1782.2470.000.000.004.04
1935363442012.04.05 10:17buy0.03usdjpy81.87876.28782.9782012.04.05 13:1782.2400.000.000.0013.21
1935424562012.04.10 13:30buy0.01gbpusd1.585751.590771.594752012.04.11 07:141.590770.000.00-0.025.02
1935424592012.04.10 13:30buy0.01audusd1.028870.968841.033902012.04.11 01:391.026060.000.000.09-2.81
1935425332012.04.10 14:06buy0.02gbpusd1.583791.590781.594752012.04.11 07:141.590780.000.00-0.0413.98
1935425732012.04.10 14:11buy0.02audusd1.026920.968841.033902012.04.11 01:391.026060.000.000.18-1.72
1935432752012.04.10 22:47buy0.03audusd1.024910.968841.033902012.04.11 01:391.026060.000.000.003.45
1935433642012.04.10 23:54buy0.05audusd1.022900.968841.033902012.04.11 01:391.026060.000.000.0015.80
1935444882012.04.11 10:15buy0.01gbpusd1.592481.594811.601472012.04.12 11:121.594810.000.00-0.062.33
1935445652012.04.11 11:18buy0.02gbpusd1.590491.593551.601472012.04.12 08:521.593550.000.00-0.126.12
1935473912012.04.12 18:00buy0.01gbpusd1.596961.536951.594522012.04.16 17:001.589020.000.00-0.04-7.94
1935494792012.04.15 22:00buy0.02gbpusd1.585561.536951.594522012.04.16 17:001.589020.000.000.006.92
1935497632012.04.16 00:33buy0.03gbpusd1.583571.586941.594522012.04.16 17:001.588990.000.000.0016.26
1935504852012.04.16 07:30buy0.01audusd1.034050.974051.043012012.04.17 09:281.036080.000.000.092.03
1935524402012.04.17 05:10buy0.02audusd1.031971.034111.043012012.04.17 09:271.036080.000.000.008.22
1935531712012.04.17 09:28buy0.01audusd1.036380.976371.047372012.04.17 09:281.036090.000.000.00-0.29
1935531722012.04.17 09:28buy0.01audusd1.036380.976321.047322012.04.17 09:281.036030.000.000.00-0.35
1935550552012.04.18 06:00buy0.01gbpusd1.593691.533691.600722012.04.18 08:131.593450.000.000.00-0.24
1935551022012.04.18 06:51buy0.02gbpusd1.591721.533691.600722012.04.18 08:131.593440.000.000.003.44
1935551862012.04.18 07:20buy0.03gbpusd1.589731.533691.600722012.04.18 08:131.593440.000.000.0011.13
1935555242012.04.18 09:30buy0.01usdjpy81.47875.47582.3762012.04.19 06:2681.5230.000.00-0.060.55
1935555502012.04.18 09:45buy0.01gbpusd1.597941.602101.608952012.04.18 15:311.602100.000.000.004.16
1935562752012.04.18 14:23buy0.02usdjpy81.27975.47582.3762012.04.19 06:2681.5230.000.00-0.125.99
1935573022012.04.19 01:15buy0.01gbpusd1.603351.605641.614312012.04.19 07:351.605640.000.000.002.29
1935577362012.04.19 07:00buy0.01usdjpy81.49675.49681.9922012.04.24 07:4981.1950.000.00-0.06-3.71
1935579672012.04.19 08:00buy0.01gbpusd1.605671.545641.612642012.04.19 13:431.605450.000.000.00-0.22
1935583322012.04.19 10:22buy0.02gbpusd1.603641.545641.612642012.04.19 13:431.605470.000.000.003.66
1935585062012.04.19 11:35buy0.03gbpusd1.601621.545641.612642012.04.19 13:431.605480.000.000.0011.58
1935589092012.04.19 14:00buy0.01gbpusd1.606161.609711.617242012.04.20 08:431.609710.000.00-0.023.55
1935618112012.04.22 23:15buy0.01gbpusd1.612771.552771.619752012.04.23 18:211.612680.000.000.00-0.09
1935621272012.04.23 01:58buy0.02usdjpy81.29675.49681.9922012.04.24 07:4981.1940.000.00-0.04-2.51
1935623742012.04.23 06:19buy0.02gbpusd1.610761.552771.619752012.04.23 18:211.612680.000.000.003.84
1935625262012.04.23 07:13buy0.03gbpusd1.608751.552771.619752012.04.23 18:211.612690.000.000.0011.82
1935625792012.04.23 07:31buy0.03usdjpy81.09475.49681.9922012.04.24 07:4981.1940.000.00-0.063.69
1935642282012.04.24 03:36buy0.05usdjpy80.89175.49681.9922012.04.24 07:4981.2000.000.000.0019.03
1935642722012.04.24 04:00buy0.01gbpusd1.612171.614271.623182012.04.24 12:071.614270.000.000.002.10
1935654352012.04.24 21:03buy0.01gbpusd1.614771.554771.620422012.04.25 13:591.613440.000.000.00-1.33
1935665162012.04.25 08:30buy0.02gbpusd1.611421.554771.620422012.04.25 13:591.613440.000.000.004.04
1935665762012.04.25 08:31buy0.03gbpusd1.609391.611461.620422012.04.25 13:591.613440.000.000.0012.15
1935673732012.04.25 14:15buy0.01gbpusd1.612651.616061.623652012.04.25 18:341.616060.000.000.003.41
1935682432012.04.26 01:15buy0.01usdjpy81.39975.39981.8922012.04.26 21:3481.0760.000.000.00-3.98
1935683312012.04.26 02:57buy0.02usdjpy81.19975.39981.8922012.04.26 21:3481.0760.000.00-0.01-3.03
1935684012012.04.26 04:00buy0.01audusd1.036871.045301.047812012.04.29 22:511.045300.000.000.248.43
1935684502012.04.26 04:45buy0.01gbpusd1.617661.621301.628682012.04.27 09:541.621300.000.000.003.64
1935689222012.04.26 09:31buy0.03usdjpy80.99675.39981.8922012.04.26 21:3481.0940.000.00-0.013.63
1935693122012.04.26 12:44buy0.05usdjpy80.78475.39981.8922012.04.26 21:3481.1120.000.00-0.0120.22
1935727442012.04.30 05:15buy0.01audusd1.045250.985251.041772012.05.01 14:291.033800.000.000.12-11.45
1935730702012.04.30 09:46buy0.02audusd1.043290.985251.041772012.05.01 14:291.033800.000.000.25-18.98
1935734922012.04.30 14:01buy0.03audusd1.041360.985251.041772012.05.01 14:291.033800.000.000.37-22.68
1935739442012.04.30 21:33buy0.01gbpusd1.623611.563611.630582012.05.01 12:561.623470.000.000.00-0.14
1935746242012.05.01 04:30buy0.05audusd1.037050.985251.041772012.05.01 14:291.033800.000.000.00-16.25
1935746492012.05.01 04:30buy0.09audusd1.034810.985251.041772012.05.01 14:291.033800.000.000.00-9.09
1935748362012.05.01 05:04buy0.15audusd1.032780.985251.041772012.05.01 14:291.033800.000.000.0015.30
1935750672012.05.01 07:07buy0.02gbpusd1.621631.563611.630582012.05.01 12:561.623460.000.000.003.66
1935753352012.05.01 08:32buy0.03gbpusd1.619581.563611.630582012.05.01 12:561.623460.000.000.0011.64
1935754522012.05.01 09:51buy0.25audusd1.030760.985251.041772012.05.01 14:291.033800.000.000.0076.00
1935763902012.05.01 17:15buy0.01gbpusd1.621941.561941.619192012.05.09 15:351.612750.000.000.01-9.19
1935774142012.05.02 07:54buy0.02gbpusd1.619941.561941.619192012.05.09 15:351.612810.000.000.07-14.26
1935779232012.05.02 10:55buy0.03gbpusd1.617921.561941.619192012.05.09 15:351.612800.000.000.08-15.36
1935843372012.05.07 05:06buy0.05gbpusd1.612141.615231.623142012.05.07 12:401.615230.000.000.0015.45
1935890812012.05.09 09:40buy0.05gbpusd1.610191.561941.619192012.05.09 15:351.612840.000.000.0013.25
1935895202012.05.09 12:20buy0.09gbpusd1.608231.610771.619192012.05.09 15:351.612840.000.000.0041.49
1935939332012.05.13 23:00buy0.01usdjpy79.97180.34180.8672012.05.16 14:5780.3410.000.000.004.61
1935946872012.05.14 12:01buy0.02usdjpy79.76580.34180.8672012.05.16 14:5780.3410.000.00-0.0214.34
1936000012012.05.16 22:03buy0.01usdjpy80.35674.35580.2352012.05.21 08:1579.4110.000.000.00-11.90
1936011302012.05.17 13:07buy0.02usdjpy80.15374.35580.2352012.05.21 08:1579.4110.000.00-0.02-18.69
1936012532012.05.17 14:00buy0.03usdjpy79.94874.35580.2352012.05.21 08:1579.4110.000.00-0.02-20.29
1936013122012.05.17 14:08buy0.05usdjpy79.74674.35580.2352012.05.21 08:1579.4110.000.00-0.02-21.09
1936014632012.05.17 14:59buy0.09usdjpy79.53974.35580.2352012.05.21 08:1579.4110.000.00-0.04-14.51
1936015782012.05.17 15:38buy0.15usdjpy79.33674.35580.2352012.05.21 08:1579.4110.000.00-0.0814.17
1936047412012.05.20 23:05buy0.25usdjpy79.13374.35580.2352012.05.21 08:1579.4110.000.000.0087.52
1936157172012.05.24 02:45buy0.01usdjpy79.54573.54579.4462012.06.01 00:3778.6080.000.00-0.01-11.92
1936223952012.05.28 20:30buy0.01audusd0.985610.925610.992522012.05.29 03:560.985250.000.000.12-0.36
1936225412012.05.28 23:29buy0.02audusd0.983520.000000.992522012.05.29 03:560.985290.000.000.003.54
1936226092012.05.28 23:49buy0.03audusd0.981550.925610.992522012.05.29 03:560.985290.000.000.0011.22
1936240372012.05.29 14:45buy0.01audusd0.987540.927550.992462012.05.29 20:050.984590.000.000.00-2.95
1936240912012.05.29 15:21buy0.02audusd0.985500.927550.992462012.05.29 20:050.984590.000.000.00-1.82
1936241562012.05.29 15:35buy0.03audusd0.983460.927550.992462012.05.29 20:050.984590.000.000.003.39
1936242602012.05.29 15:46buy0.05audusd0.981410.927550.992462012.05.29 20:050.984590.000.000.0015.90
1936247642012.05.29 21:18buy0.01audusd0.984690.924690.986722012.05.30 11:000.978750.000.000.00-5.94
1936248292012.05.29 22:58buy0.02audusd0.982640.924690.986722012.05.30 11:000.978680.000.000.00-7.92
1936250232012.05.30 01:30buy0.03audusd0.979740.924690.986722012.05.30 11:000.978730.000.000.00-3.03
1936254312012.05.30 07:10buy0.02usdjpy79.34373.54579.4462012.06.01 00:3778.6020.000.00-0.03-18.85
1936254732012.05.30 07:16buy0.05audusd0.977750.924690.986722012.05.30 11:000.978700.000.000.004.75
1936258372012.05.30 09:01buy0.09audusd0.975750.924690.986722012.05.30 11:000.978720.000.000.0026.73
1936259112012.05.30 09:30buy0.03usdjpy79.14373.54579.4462012.06.01 00:3778.6020.000.00-0.03-20.65
1936261852012.05.30 11:45buy0.01audusd0.979010.919000.979902012.05.31 03:510.969890.000.000.34-9.12
1936262372012.05.30 12:21buy0.02audusd0.977010.919000.979902012.05.31 03:510.969830.000.000.69-14.36
1936263452012.05.30 13:10buy0.03audusd0.975000.919000.979902012.05.31 03:510.969850.000.001.03-15.45
1936264612012.05.30 13:37buy0.05usdjpy78.94073.54579.4462012.06.01 00:3778.6050.000.00-0.05-21.31
1936264962012.05.30 13:40buy0.05audusd0.972910.919000.979902012.05.31 03:510.969850.000.001.72-15.30
1936272092012.05.30 19:13buy0.09audusd0.970930.919000.979902012.05.31 03:510.969860.000.003.09-9.63
1936274592012.05.31 00:06buy0.15audusd0.968830.919000.979902012.05.31 03:510.969850.000.000.0015.30
1936276352012.05.31 02:54buy0.09usdjpy78.74073.54579.4462012.06.01 00:3778.6080.000.00-0.02-15.11
1936287912012.05.31 13:42buy0.15usdjpy78.54673.54579.4462012.06.01 00:3778.6100.000.00-0.0412.21
1936291122012.05.31 15:02buy0.25usdjpy78.34073.54579.4462012.06.01 00:3778.6110.000.00-0.0686.18
1936364372012.06.05 14:45buy0.01audusd0.974620.981500.983612012.06.06 01:460.983600.000.000.118.98
1936365162012.06.05 15:53buy0.02audusd0.972540.981580.983612012.06.06 01:460.983600.000.000.2322.12
1936373382012.06.06 03:00buy0.01usdjpy78.84279.06879.9392012.06.06 09:0979.0630.000.000.002.80
1936378422012.06.06 08:45buy0.01audusd0.986690.990800.995642012.06.06 17:120.990800.000.000.004.11
1936381362012.06.06 12:43buy0.02audusd0.984540.987950.995642012.06.06 14:110.987940.000.000.006.80
1936388052012.06.06 18:00buy0.01gbpusd1.548531.488481.555512012.06.07 09:021.548410.000.000.01-0.12
1936388412012.06.06 18:15buy0.01usdjpy79.19779.57980.2962012.06.07 14:1779.5780.000.00-0.014.79
1936395712012.06.07 04:00buy0.01audusd0.995090.997551.004032012.06.07 12:350.997540.000.000.002.45
1936397532012.06.07 06:35buy0.02gbpusd1.546511.488481.555512012.06.07 09:021.548370.000.000.003.72
1936397952012.06.07 07:05buy0.03gbpusd1.544461.488481.555512012.06.07 09:021.548330.000.000.0011.61
1936399542012.06.07 09:30buy0.01gbpusd1.550091.554031.559082012.06.07 11:121.553950.000.000.003.86
1936400242012.06.07 10:25buy0.02audusd0.992960.996901.004032012.06.07 11:020.996890.000.000.007.86
1936401232012.06.07 10:40buy0.02gbpusd1.548101.551851.559082012.06.07 11:021.551850.000.000.007.50
1936404382012.06.07 13:15buy0.01audusd0.998950.938971.001712012.06.10 22:000.998790.000.000.24-0.16
1936405272012.06.07 14:01buy0.02audusd0.996960.938971.001712012.06.10 22:000.998790.000.000.463.66
1936405562012.06.07 14:10buy0.03audusd0.994810.938971.001712012.06.10 22:000.998760.000.000.7011.85
1936406532012.06.07 15:13buy0.05audusd0.992720.938971.001712012.06.10 22:000.998790.000.001.1730.35
1936409882012.06.07 19:00buy0.01usdjpy79.70173.70180.3982012.06.12 07:0879.6310.000.000.00-0.88
1936410222012.06.07 19:39buy0.09audusd0.990730.938971.001712012.06.10 22:000.998790.000.002.1072.54
1936432772012.06.10 23:09buy0.02usdjpy79.49873.70180.3982012.06.12 07:0879.6310.000.00-0.013.34
1936438092012.06.11 05:45buy0.01audusd0.998730.938750.997692012.06.12 03:200.989530.000.000.12-9.20
1936439332012.06.11 07:27buy0.02audusd0.996670.938750.997692012.06.12 03:200.989490.000.000.23-14.36
1936442482012.06.11 10:00buy0.01gbpusd1.554291.494311.559082012.06.12 07:321.551300.000.000.00-2.99
1936443822012.06.11 11:28buy0.03audusd0.994650.938750.997692012.06.12 03:200.989470.000.000.35-15.54
1936447052012.06.11 14:19buy0.02gbpusd1.552111.494311.559082012.06.12 07:321.551360.000.000.01-1.50
1936447792012.06.11 14:47buy0.03gbpusd1.550111.494311.559082012.06.12 07:321.551410.000.000.013.90
1936448152012.06.11 14:57buy0.05audusd0.992660.938750.997692012.06.12 03:200.989390.000.000.58-16.35
1936450972012.06.11 17:42buy0.09audusd0.990730.938750.997692012.06.12 03:200.989390.000.001.05-12.06
1936451592012.06.11 18:50buy0.15audusd0.988720.938750.997692012.06.12 03:200.989400.000.001.7510.20
1936452182012.06.11 19:58buy0.25audusd0.986690.938750.997692012.06.12 03:200.989400.000.002.9167.75
1936452762012.06.11 21:07buy0.05gbpusd1.548071.494311.559082012.06.12 07:321.551370.000.000.0016.50
1936453402012.06.11 22:09buy0.03usdjpy79.29973.70180.3982012.06.12 07:0879.6310.000.000.0012.51
1936465032012.06.12 10:45buy0.01audusd0.992300.994851.001302012.06.12 23:590.994810.000.000.122.51
1936465172012.06.12 11:00buy0.01gbpusd1.552871.555471.563882012.06.12 15:531.555470.000.000.002.60
1936465942012.06.12 12:02buy0.02audusd0.990340.994951.001302012.06.12 23:320.994950.000.000.249.22
1936472302012.06.12 16:45buy0.01gbpusd1.556521.496431.560032012.06.14 03:501.552070.000.000.01-4.45
1936475842012.06.12 20:30buy0.01usdjpy79.54873.54880.4462012.06.14 03:5079.4160.000.00-0.01-1.66
1936482112012.06.13 02:45buy0.02gbpusd1.554501.557671.565482012.06.13 09:371.557640.000.000.006.28
1936496692012.06.13 13:16buy0.02usdjpy79.34073.54880.4462012.06.14 03:5079.4170.000.00-0.021.94
1936499492012.06.13 14:45buy0.01audusd1.000010.939971.004922012.06.14 03:490.995960.000.000.35-4.05
1936500692012.06.13 15:12buy0.02audusd0.997990.939971.004922012.06.14 03:500.995960.000.000.70-4.06
1936505052012.06.13 19:17buy0.02gbpusd1.552561.496431.560032012.06.14 03:501.552070.000.000.03-0.98
1936505062012.06.13 19:18buy0.03audusd0.995940.939971.004922012.06.14 03:500.995940.000.001.050.00
1936505982012.06.13 19:49buy0.05audusd0.993910.939971.004922012.06.14 03:500.995860.000.001.769.75
1936508042012.06.13 21:34buy0.03gbpusd1.548981.496431.560032012.06.14 03:501.552070.000.000.009.27
1936519642012.06.14 10:30buy0.01gbpusd1.554411.494401.561392012.06.14 12:491.554270.000.000.00-0.14
1936520512012.06.14 11:39buy0.02gbpusd1.552401.494401.561392012.06.14 12:491.554270.000.000.003.74
1936520852012.06.14 11:49buy0.03gbpusd1.550461.494401.561392012.06.14 12:491.554260.000.000.0011.40
1936521322012.06.14 12:00buy0.01audusd0.994890.997441.005902012.06.14 17:210.997420.000.000.002.53
1936525742012.06.14 15:00buy0.01usdjpy79.27779.49080.0482012.06.20 18:0279.4860.000.000.002.63
1936533222012.06.14 19:45buy0.01gbpusd1.555161.561901.566292012.06.15 14:221.561890.000.000.006.73
1936534412012.06.14 21:03buy0.01audusd1.002571.011061.013552012.06.17 22:531.011040.000.000.128.47
1936553662012.06.17 22:00buy0.02usdjpy78.95079.36780.0482012.06.20 16:2679.3660.000.00-0.0210.48
1936561982012.06.18 05:15buy0.01audusd1.012080.952051.016992012.06.18 14:481.009290.000.000.00-2.79
1936563842012.06.18 06:43buy0.02audusd1.010060.952051.016992012.06.18 14:481.009290.000.000.00-1.54
1936567392012.06.18 08:10buy0.03audusd1.007990.952051.016992012.06.18 14:481.009200.000.000.003.63
1936572812012.06.18 12:48buy0.05audusd1.006010.952051.016992012.06.18 14:481.009200.000.000.0015.95
1936576192012.06.18 15:30buy0.01gbpusd1.565561.505561.576562012.06.19 03:481.568540.000.000.002.98
1936576982012.06.18 16:00buy0.01audusd1.008761.012091.019772012.06.18 17:021.012090.000.000.003.33
1936583432012.06.19 02:30buy0.01audusd1.012751.015491.023772012.06.19 12:441.015440.000.000.002.69
1936585182012.06.19 06:30buy0.01gbpusd1.568991.508961.573762012.06.19 09:201.566310.000.000.00-2.68
1936586332012.06.19 07:53buy0.02gbpusd1.567031.508961.573762012.06.19 09:201.566300.000.000.00-1.46
1936587032012.06.19 08:08buy0.03gbpusd1.564961.508961.573762012.06.19 09:201.566270.000.000.003.93
1936587742012.06.19 08:30buy0.05gbpusd1.562851.508961.573762012.06.19 09:201.566270.000.000.0017.10
1936590262012.06.19 11:30buy0.01gbpusd1.567661.573521.576642012.06.19 15:131.573520.000.000.005.86
1936591392012.06.19 12:46buy0.02gbpusd1.565631.568591.576642012.06.19 14:271.568560.000.000.005.86
1936599452012.06.19 21:19buy0.01audusd1.019190.959151.026102012.06.20 16:581.018950.000.000.00-0.24
1936600852012.06.20 00:17buy0.02audusd1.017160.959151.026102012.06.20 16:581.019100.000.000.003.88
1936602842012.06.20 03:30buy0.01gbpusd1.572181.512191.578412012.06.20 08:421.571880.000.000.00-0.30
1936607092012.06.20 08:28buy0.02gbpusd1.570131.512191.578412012.06.20 08:421.571720.000.000.003.18
1936607222012.06.20 08:30buy0.03gbpusd1.567161.569441.578412012.06.20 08:421.571720.000.000.0013.68
1936608532012.06.20 11:00buy0.01gbpusd1.573031.575611.584112012.06.20 12:291.575590.000.000.002.56
1936614932012.06.20 16:32buy0.03audusd1.015230.959151.026102012.06.20 16:581.019180.000.000.0011.85
1936619722012.06.20 19:00buy0.01audusd1.017770.957861.014602012.06.22 04:311.006310.000.000.48-11.46
1936619812012.06.20 19:00buy0.01gbpusd1.570101.510141.577032012.06.21 08:301.569820.000.000.01-0.28
1936619902012.06.20 19:10buy0.02audusd1.015831.018001.026722012.06.20 22:071.017960.000.000.724.26
1936620052012.06.20 19:23buy0.02gbpusd1.568041.510141.577032012.06.21 08:301.569760.000.000.033.44
1936623612012.06.21 02:45buy0.01usdjpy79.62780.05980.7272012.06.21 14:0480.0610.000.000.005.42
1936627852012.06.21 08:15buy0.03gbpusd1.566031.510141.577032012.06.21 08:301.569760.000.000.0011.19
1936628992012.06.21 10:45buy0.01gbpusd1.571521.511641.570142012.06.21 18:441.559700.000.000.00-11.82
1936629532012.06.21 11:52buy0.02gbpusd1.569491.511641.570142012.06.21 18:441.559700.000.000.00-19.58
1936630702012.06.21 13:30buy0.03gbpusd1.567351.511641.570142012.06.21 18:441.559690.000.000.00-22.98
1936631842012.06.21 14:01buy0.05gbpusd1.565291.511641.570142012.06.21 18:451.559910.000.000.00-26.90
1936631922012.06.21 14:04buy0.02audusd1.013720.957861.014602012.06.22 04:311.006310.000.000.24-14.82
1936633642012.06.21 15:02buy0.03audusd1.011760.957861.014602012.06.22 04:311.006330.000.000.36-16.29
1936633832012.06.21 15:06buy0.09gbpusd1.563271.511641.570142012.06.21 18:451.559910.000.000.00-30.24
1936634032012.06.21 15:08buy0.05audusd1.009700.957861.014602012.06.22 04:311.006340.000.000.59-16.80
1936636452012.06.21 16:25buy0.09audusd1.007650.957861.014602012.06.22 04:311.006340.000.001.07-11.79
1936636492012.06.21 16:26buy0.15gbpusd1.561181.511641.570142012.06.21 18:441.559700.000.000.00-22.20
1936637932012.06.21 17:40buy0.15audusd1.005610.957861.014602012.06.22 04:311.006340.000.001.7810.95
1936638182012.06.21 18:23buy0.25gbpusd1.559031.511641.570142012.06.21 18:451.559690.000.000.0016.50
1936638742012.06.21 18:45buy0.01usdjpy80.27874.27880.3672012.06.27 06:3279.5640.000.000.00-8.97
1936639062012.06.21 19:17buy0.25audusd1.003570.957861.014602012.06.22 04:311.006340.000.002.9669.25
1936641142012.06.21 23:50buy0.02usdjpy80.07780.31181.1732012.06.22 07:3980.3090.000.000.005.78
1936660542012.06.25 09:15buy0.02usdjpy79.88174.27880.3672012.06.27 06:3279.5630.000.00-0.02-7.99
1936662372012.06.25 12:21buy0.03usdjpy79.68574.27880.3672012.06.27 06:3279.5610.000.00-0.02-4.68
1936663732012.06.25 15:24buy0.05usdjpy79.47874.27880.3672012.06.27 06:3279.5600.000.00-0.025.15
1936675402012.06.26 09:17buy0.09usdjpy79.27174.27880.3672012.06.27 06:3279.5590.000.00-0.0232.58
1936711272012.06.28 02:30buy0.01audusd1.011320.951331.012242012.06.28 19:451.004110.000.000.00-7.21
1936715382012.06.28 07:49buy0.02audusd1.009290.951331.012242012.06.28 19:451.004110.000.000.00-10.36
1936716802012.06.28 08:00buy0.03audusd1.007260.951331.012242012.06.28 19:451.004090.000.000.00-9.51
1936720592012.06.28 12:12buy0.05audusd1.005240.951331.012242012.06.28 19:451.004110.000.000.00-5.65
1936722432012.06.28 13:32buy0.09audusd1.003240.951331.012242012.06.28 19:451.004150.000.000.008.19
1936725232012.06.28 17:24buy0.15audusd1.001210.951331.012242012.06.28 19:451.004140.000.000.0043.95
1936726612012.06.28 20:45buy0.01audusd1.004571.010811.013572012.06.29 03:011.013660.000.000.129.09
1936727712012.06.28 23:12buy0.02audusd1.002561.011221.013572012.06.29 03:011.013660.000.000.0022.20
1936758402012.07.01 22:15buy0.01audusd1.024920.965021.033912012.07.03 04:291.027780.000.000.122.86
1936760672012.07.02 00:07buy0.02audusd1.022771.025661.033912012.07.02 10:011.025760.000.000.005.98
1936768482012.07.02 10:15buy0.01gbpusd1.567501.570021.578772012.07.02 13:331.570150.000.000.002.65
1936776392012.07.02 20:00buy0.01gbpusd1.572071.512211.580922012.07.03 04:291.570230.000.000.00-1.84
1936776472012.07.02 20:15buy0.02gbpusd1.569791.512211.580922012.07.03 04:291.570250.000.000.010.92
1936776562012.07.02 20:45buy0.01usdjpy79.50673.51780.6172012.07.03 04:2979.7580.000.000.003.16
1936786472012.07.03 11:00buy0.01audusd1.025931.029881.037092012.07.04 02:101.029840.000.000.123.91
1936788422012.07.03 14:45buy0.01usdjpy79.87873.88880.3772012.07.11 14:5979.6520.000.00-0.01-2.84
1936789072012.07.03 15:30buy0.01gbpusd1.568501.508641.569262012.07.05 04:101.559010.000.000.01-9.49
1936794632012.07.04 01:19buy0.02usdjpy79.67879.88380.7782012.07.05 03:0979.8850.000.00-0.025.18
1936795942012.07.04 03:00buy0.01audusd1.029410.969501.036422012.07.05 10:591.030830.000.000.361.42
1936797222012.07.04 07:17buy0.02gbpusd1.566511.508641.569262012.07.05 04:101.559010.000.000.03-15.00
1936797342012.07.04 07:20buy0.02audusd1.027440.969501.036422012.07.05 10:591.030090.000.000.735.30
1936798042012.07.04 08:11buy0.03gbpusd1.564491.508641.569262012.07.05 04:101.559010.000.000.04-16.44
1936802372012.07.04 13:02buy0.05gbpusd1.562471.508641.569262012.07.05 04:111.559010.000.000.07-17.30
1936803832012.07.04 14:08buy0.09gbpusd1.560461.508641.569262012.07.05 04:111.559010.000.000.13-13.05
1936804782012.07.04 14:59buy0.15gbpusd1.558111.508641.569262012.07.05 04:111.559010.000.000.2113.50
1936811282012.07.05 01:52buy0.03audusd1.025430.969501.036422012.07.05 10:591.029890.000.000.0013.38
1936813552012.07.05 04:45buy0.01gbpusd1.559681.499661.562222012.07.06 04:461.552640.000.000.00-7.04
1936817062012.07.05 08:25buy0.02gbpusd1.557571.499661.562222012.07.06 04:461.552630.000.000.01-9.88
1936821422012.07.05 12:32buy0.03gbpusd1.555451.499661.562222012.07.06 04:461.552640.000.000.01-8.43
1936821572012.07.05 12:35buy0.05gbpusd1.553231.499661.562222012.07.06 04:461.552630.000.000.02-3.00
1936822442012.07.05 13:31buy0.09gbpusd1.551241.499661.562222012.07.06 04:461.552630.000.000.0412.51
1936825582012.07.05 17:15buy0.01audusd1.029290.969291.027422012.07.09 12:191.018240.000.000.24-11.05
1936842412012.07.08 22:00buy0.02audusd1.018420.969291.027422012.07.09 12:191.018140.000.000.00-0.56
1936844922012.07.08 23:39buy0.02usdjpy79.48073.88880.3772012.07.11 14:5979.6490.000.00-0.024.24
1936851182012.07.09 08:00buy0.03audusd1.016440.969291.027422012.07.09 12:191.018170.000.000.005.19
1936865132012.07.10 07:27buy0.03usdjpy79.28473.88880.3772012.07.11 14:5979.6450.000.00-0.0113.60
1936905112012.07.12 00:45buy0.01gbpusd1.550961.490971.551672012.07.12 19:411.543770.000.000.00-7.19
1936912162012.07.12 06:04buy0.02gbpusd1.548951.490971.551672012.07.12 19:411.543770.000.000.00-10.36
1936912682012.07.12 07:06buy0.03gbpusd1.547041.490971.551672012.07.12 19:411.543770.000.000.00-9.81
1936913102012.07.12 07:42buy0.05gbpusd1.545081.490971.551672012.07.12 19:411.543680.000.000.00-7.00
1936921422012.07.12 14:09buy0.09gbpusd1.542921.490971.551672012.07.12 19:411.543710.000.000.007.11
1936921922012.07.12 14:41buy0.15gbpusd1.540821.490971.551672012.07.12 19:411.543710.000.000.0043.35
1936973182012.07.16 13:00buy0.01gbpusd1.557301.560301.568192012.07.16 13:371.560300.000.000.003.00
1936986722012.07.17 01:30buy0.01audusd1.028650.968621.035582012.07.17 16:001.028460.000.000.00-0.19
1936988092012.07.17 02:15buy0.01gbpusd1.566991.507041.567972012.07.17 15:491.559740.000.000.00-7.25
1936992182012.07.17 06:03buy0.02gbpusd1.564971.507041.567972012.07.17 15:491.559740.000.000.00-10.46
1936994252012.07.17 08:22buy0.03gbpusd1.562991.507041.567972012.07.17 15:491.559760.000.000.00-9.69
1936998202012.07.17 13:00buy0.05gbpusd1.561091.507041.567972012.07.17 15:491.559800.000.000.00-6.45
1936998752012.07.17 14:00buy0.02audusd1.026580.968621.035582012.07.17 16:001.028460.000.000.003.76
1936998892012.07.17 14:02buy0.09gbpusd1.559031.507041.567972012.07.17 15:491.559800.000.000.006.93
1937000392012.07.17 14:39buy0.03audusd1.024600.968621.035582012.07.17 16:001.028460.000.000.0011.58
1937000452012.07.17 14:40buy0.15gbpusd1.556951.507041.567972012.07.17 15:491.559780.000.000.0042.45
1937004122012.07.17 17:00buy0.01audusd1.028431.030441.039432012.07.18 01:581.030440.000.000.132.01
1937004272012.07.17 17:15buy0.01gbpusd1.562311.564711.573312012.07.18 04:181.564710.000.000.012.40
1937043342012.07.18 08:15buy0.01audusd1.030391.039321.041392012.07.19 07:191.041390.000.000.4011.00
1937047992012.07.18 14:15buy0.01gbpusd1.563991.567261.574992012.07.19 08:051.567260.000.000.023.27
1937063202012.07.19 11:15buy0.01gbpusd1.569061.571611.580062012.07.19 17:411.571610.000.000.002.55
1937067752012.07.19 17:00buy0.01audusd1.042590.982601.036712012.07.23 19:491.028620.000.000.27-13.97
1937122302012.07.19 23:33buy0.01gbpusd1.571571.511581.561482012.07.24 04:231.553400.000.000.02-18.17
1937396592012.07.22 22:00buy0.02audusd1.035980.982601.036712012.07.23 19:491.028620.000.000.00-14.72
1937396642012.07.22 22:00buy0.02gbpusd1.560901.511581.561482012.07.24 04:231.553400.000.000.01-15.00
1937409762012.07.22 23:52buy0.03audusd1.033960.982601.036712012.07.23 19:491.028620.000.000.00-16.02
1937424342012.07.23 00:55buy0.03gbpusd1.558651.511581.561482012.07.24 04:231.553400.000.000.02-15.75
1937426622012.07.23 01:04buy0.05audusd1.031880.982601.036712012.07.23 19:491.028640.000.000.00-16.20
1937436602012.07.23 06:01buy0.05gbpusd1.556591.511581.561482012.07.24 04:231.553400.000.000.03-15.95
1937438852012.07.23 07:38buy0.09audusd1.029860.982601.036712012.07.23 19:491.028640.000.000.00-10.98
1937439082012.07.23 08:24buy0.09gbpusd1.554581.511581.561482012.07.24 04:231.553400.000.000.06-10.62
1937440582012.07.23 09:17buy0.15audusd1.027720.982601.036712012.07.23 19:491.028630.000.000.0013.65
1937440832012.07.23 09:48buy0.15gbpusd1.552481.511581.561482012.07.24 04:231.553400.000.000.0913.80
1937444242012.07.23 12:42buy0.25gbpusd1.550371.511581.561482012.07.24 04:231.553400.000.000.1675.75
1937444272012.07.23 12:42buy0.25audusd1.025700.982601.036712012.07.23 19:491.028630.000.000.0073.25
1938403962012.07.29 23:15buy0.01gbpusd1.573111.513041.580012012.07.31 05:081.571950.000.000.01-1.16
1938418632012.07.30 05:30buy0.01audusd1.046671.048681.057672012.07.30 15:271.048680.000.000.002.01
1938422472012.07.30 06:33buy0.02gbpusd1.571021.513041.580012012.07.31 05:081.571990.000.000.011.94
1938433402012.07.30 08:12buy0.03gbpusd1.569011.513041.580012012.07.31 05:081.571990.000.000.028.94
1938445622012.07.30 14:45buy0.01usdjpy78.29172.29179.3912012.07.31 05:0878.1880.000.000.01-1.32
1938481182012.07.31 10:15buy0.01audusd1.052980.992991.057802012.08.01 05:351.050040.000.000.14-2.94
1938486752012.07.31 13:01buy0.02audusd1.050970.992991.057802012.08.01 05:351.050040.000.000.27-1.86
1938503822012.07.31 16:30buy0.01gbpusd1.567431.507511.564332012.08.02 09:501.556160.000.000.03-11.27
1938527702012.07.31 23:10buy0.03audusd1.048970.992991.057802012.08.01 05:351.050040.000.000.003.21
1938528892012.08.01 01:09buy0.05audusd1.046660.992991.057802012.08.01 05:351.050010.000.000.0016.75
1938535542012.08.01 08:29buy0.02gbpusd1.565561.507511.564332012.08.02 09:501.556150.000.000.04-18.82
1938535722012.08.01 08:32buy0.03gbpusd1.563551.507511.564332012.08.02 09:501.556180.000.000.06-22.11
1938542882012.08.01 12:20buy0.05gbpusd1.561481.507511.564332012.08.02 09:501.556160.000.000.09-26.60
1938546322012.08.01 14:17buy0.09gbpusd1.559421.507511.564332012.08.02 09:501.556160.000.000.17-29.34
1938551552012.08.01 17:15buy0.01audusd1.052430.992461.055562012.08.02 01:301.047190.000.000.41-5.24
1938552532012.08.01 18:13buy0.02audusd1.050570.992461.055562012.08.02 01:301.047190.000.000.81-6.76
1938552832012.08.01 18:14buy0.03audusd1.048600.992461.055562012.08.02 01:301.047180.000.001.22-4.26
1938553572012.08.01 18:15buy0.15gbpusd1.557371.507511.564332012.08.02 09:501.556150.000.000.28-18.30
1938553592012.08.01 18:15buy0.05audusd1.046590.992461.055562012.08.02 01:301.047180.000.002.032.95
1938556222012.08.01 18:45buy0.25gbpusd1.555361.507511.564332012.08.02 09:501.556160.000.000.4720.00
1938557182012.08.01 18:54buy0.42gbpusd1.553261.507511.564332012.08.02 09:501.556130.000.000.78120.54
1938563982012.08.02 00:37buy0.09audusd1.044490.992461.055562012.08.02 01:301.047180.000.000.0024.21
1938567442012.08.02 03:00buy0.01audusd1.048071.055831.059082012.08.02 12:341.055790.000.000.007.72
1938600002012.08.02 20:15buy0.01usdjpy78.21278.56379.3122012.08.03 15:0378.5620.000.000.014.46
1938605722012.08.02 21:33buy0.01audusd1.046471.050941.057482012.08.03 12:101.050940.000.000.004.47
1938670472012.08.06 00:00buy0.01audusd1.056051.058091.065052012.08.07 04:491.058010.000.000.141.96
1938672682012.08.06 00:45buy0.01usdjpy78.55272.55179.4482012.08.07 16:2378.6960.000.000.011.83
1938684242012.08.06 08:15buy0.02audusd1.054031.057211.065052012.08.06 19:551.057150.000.000.006.24
1938686732012.08.06 08:36buy0.02usdjpy78.35072.55179.4482012.08.07 16:2378.6960.000.000.018.79
1938718552012.08.07 04:30buy0.01gbpusd1.559771.566251.568752012.08.07 12:561.566250.000.000.006.48
1938722672012.08.07 06:02buy0.02gbpusd1.557851.560951.568752012.08.07 08:061.560950.000.000.006.20
1938724342012.08.07 07:45buy0.01audusd1.059690.999691.066662012.08.07 16:231.056660.000.000.00-3.03
1938725092012.08.07 09:13buy0.02audusd1.057670.999691.066662012.08.07 16:231.056670.000.000.00-2.00
1938737922012.08.07 15:11buy0.03audusd1.055650.999691.066662012.08.07 16:231.056680.000.000.003.09
1938757622012.08.08 03:00buy0.01gbpusd1.561741.501741.568712012.08.08 10:001.561690.000.000.00-0.05
1938759722012.08.08 04:00buy0.01audusd1.054841.059241.065852012.08.09 05:301.059260.000.000.414.42
1938767792012.08.08 06:15buy0.02gbpusd1.559711.501741.568712012.08.08 10:001.561690.000.000.003.96
1938771592012.08.08 07:11buy0.03gbpusd1.557721.501741.568712012.08.08 10:001.561660.000.000.0011.82
1938774602012.08.08 11:45buy0.01gbpusd1.566241.568781.573272012.08.13 12:271.568770.000.000.042.53
1938775132012.08.08 12:08buy0.02gbpusd1.564281.566421.575222012.08.09 05:471.566410.000.000.044.26
1938775592012.08.08 12:45buy0.01usdjpy78.37478.58279.4742012.08.09 17:2378.5810.000.000.022.63
1938806452012.08.09 12:33buy0.02gbpusd1.562231.567591.573272012.08.10 14:501.567570.000.000.0110.68
1938810512012.08.09 16:45buy0.01audusd1.057020.997021.061942012.08.14 06:541.051900.000.000.42-5.12
1938814932012.08.09 23:48buy0.01usdjpy78.62478.84079.4092012.08.15 12:3078.8400.000.000.032.74
1938834802012.08.12 22:00buy0.02usdjpy78.30778.72279.4092012.08.14 14:3378.7220.000.000.0110.54
1938839192012.08.13 00:11buy0.02audusd1.055000.997021.061942012.08.14 06:541.051920.000.000.27-6.16
1938861002012.08.13 14:11buy0.03audusd1.052950.997021.061942012.08.14 06:541.051940.000.000.41-3.03
1938861912012.08.13 14:57buy0.05audusd1.050990.997021.061942012.08.14 06:541.052100.000.000.685.55
1938877732012.08.14 02:30buy0.01gbpusd1.568591.570651.579602012.08.14 08:451.570650.000.000.002.06
1938898462012.08.14 19:15buy0.01gbpusd1.568971.508981.575932012.08.16 08:301.568290.000.000.03-0.68
1938901022012.08.15 00:34buy0.02gbpusd1.566941.508981.575932012.08.16 08:301.568320.000.000.042.76
1938916762012.08.15 16:15buy0.01usdjpy78.92079.15180.0202012.08.16 08:2579.1510.000.000.022.92
1938932712012.08.16 06:08buy0.03gbpusd1.564881.508981.575932012.08.16 08:301.568300.000.000.0010.26
1938933652012.08.16 08:45buy0.01gbpusd1.569661.571721.580652012.08.16 14:031.571720.000.000.002.06
1938934622012.08.16 12:30buy0.01usdjpy79.40173.39979.6092012.08.27 00:1578.8120.000.000.00-7.47
1938935392012.08.16 13:05buy0.02usdjpy79.20079.44980.3012012.08.20 04:4879.4490.000.000.006.27
1938960172012.08.16 23:33buy0.01gbpusd1.573701.513671.579222012.08.21 04:241.572250.000.000.02-1.45
1938992372012.08.19 22:00buy0.02gbpusd1.570221.513671.579222012.08.21 04:241.572250.000.000.024.06
1938993852012.08.20 01:10buy0.03gbpusd1.568241.570271.579222012.08.21 04:241.572250.000.000.0412.03
1939056232012.08.21 14:45buy0.01audusd1.050890.990911.053902012.08.22 18:001.046140.000.000.09-4.75
1939058812012.08.21 17:47buy0.02audusd1.048890.990911.053902012.08.22 18:001.046140.000.000.17-5.50
1939063122012.08.21 22:33buy0.01gbpusd1.578251.581501.589252012.08.22 18:151.581500.000.000.003.25
1939063852012.08.21 23:07buy0.03audusd1.046930.990911.053902012.08.22 18:001.045980.000.000.00-2.85
1939065782012.08.22 01:34buy0.05audusd1.044910.990911.053902012.08.22 18:001.045980.000.000.005.35
1939073792012.08.22 12:40buy0.09audusd1.042900.990911.053902012.08.22 18:001.045980.000.000.0027.72
1939087692012.08.22 18:04buy0.02usdjpy78.96873.39979.6092012.08.27 00:1578.8120.000.000.01-3.96
1939089332012.08.22 18:24buy0.03usdjpy78.71173.39979.6092012.08.27 00:1578.8120.000.000.013.84
1939090902012.08.22 18:32buy0.05usdjpy78.46473.39979.6092012.08.27 00:1578.8140.000.000.0422.20
1939130322012.08.23 16:45buy0.01gbpusd1.588121.528121.586922012.08.28 04:541.578970.000.000.03-9.15
1939130332012.08.23 16:45buy0.01audusd1.046910.986911.047632012.08.29 05:521.037220.000.000.36-9.69
1939131422012.08.23 17:18buy0.02audusd1.044900.986911.047632012.08.29 05:521.037210.000.000.68-15.38
1939132982012.08.23 17:39buy0.02gbpusd1.586051.528121.586922012.08.28 04:541.578970.000.000.07-14.16
1939141482012.08.23 23:01buy0.03audusd1.042880.986911.047632012.08.29 05:521.037210.000.000.78-17.01
1939170352012.08.26 22:00buy0.03gbpusd1.581941.528121.586922012.08.28 04:541.578970.000.000.04-8.91
1939174242012.08.26 23:52buy0.05audusd1.040800.986911.047632012.08.29 05:521.037210.000.000.86-17.95
1939176442012.08.27 01:19buy0.09audusd1.038700.986911.047632012.08.29 05:521.037220.000.001.54-13.32
1939187542012.08.27 13:51buy0.05gbpusd1.579881.528121.586922012.08.28 04:541.578970.000.000.06-4.55
1939202202012.08.27 21:03buy0.15audusd1.036630.986911.047632012.08.29 05:521.037220.000.001.298.85
1939203282012.08.28 00:34buy0.09gbpusd1.577921.528121.586922012.08.28 04:541.578970.000.000.009.45
1939203752012.08.28 01:04buy0.15gbpusd1.575911.528121.586922012.08.28 04:541.578970.000.000.0045.90
1939234422012.08.29 10:30buy0.01usdjpy78.59678.82179.4522012.09.07 12:2978.8210.000.000.012.85
1939258032012.08.30 05:45buy0.01gbpusd1.583761.523771.588492012.08.31 08:551.581820.000.000.01-1.94
1939260412012.08.30 08:46buy0.02gbpusd1.581591.585371.592762012.08.30 13:031.585370.000.000.007.56
1939270892012.08.30 15:59buy0.02gbpusd1.579491.523771.588492012.08.31 08:551.581780.000.000.024.58
1939272552012.08.30 17:41buy0.03gbpusd1.577491.579651.588492012.08.31 08:551.581770.000.000.0412.84
1939322522012.09.02 22:00buy0.02usdjpy78.35278.82379.4522012.09.07 12:2978.8230.000.000.0211.95
1939332132012.09.03 04:45buy0.01gbpusd1.587421.591321.594382012.09.05 12:131.591320.000.000.023.90
1939333142012.09.03 07:03buy0.02gbpusd1.585431.587741.596422012.09.03 09:011.587740.000.000.004.62
1939383702012.09.05 08:08buy0.02gbpusd1.583391.588401.594382012.09.05 11:081.588400.000.000.0010.02
1939413932012.09.06 04:00buy0.01gbpusd1.590661.596261.599582012.09.07 08:301.596260.000.000.025.60
1939439092012.09.06 13:43buy0.02gbpusd1.588581.592171.599582012.09.06 14:491.592170.000.000.007.18
1939480112012.09.10 04:30buy0.01audusd1.036401.042801.045402012.09.11 20:171.042800.000.000.096.40
1939481402012.09.10 07:15buy0.01gbpusd1.600591.540591.607332012.09.10 14:571.600220.000.000.00-0.37
1939482042012.09.10 08:12buy0.02audusd1.034391.042821.045402012.09.11 20:171.042820.000.000.1816.86
1939482132012.09.10 08:36buy0.02gbpusd1.598361.540591.607332012.09.10 14:571.600220.000.000.003.72
1939483792012.09.10 13:08buy0.03gbpusd1.596341.540591.607332012.09.10 14:571.600230.000.000.0011.67
1939485112012.09.10 15:30buy0.01gbpusd1.601151.605751.610122012.09.11 15:001.605750.000.000.024.60
1939494192012.09.10 19:34buy0.02gbpusd1.599161.605801.610122012.09.11 15:001.605800.000.000.0413.28
1939535072012.09.12 01:00buy0.01audusd1.044211.046781.055212012.09.12 07:101.046780.000.000.002.57
1939536412012.09.12 03:45buy0.01gbpusd1.607681.610791.618682012.09.12 08:221.610790.000.000.003.11
1939543092012.09.12 10:30buy0.01audusd1.049650.989691.054562012.09.13 16:311.046700.000.000.28-2.95
1939543412012.09.12 11:22buy0.02audusd1.047600.989691.054562012.09.13 16:311.046700.000.000.55-1.80
1939544942012.09.12 14:30buy0.03audusd1.045580.989691.054562012.09.13 16:311.046570.000.000.832.97
1939548812012.09.12 17:00buy0.01gbpusd1.610921.613631.619922012.09.13 16:331.613630.000.000.072.71
1939583882012.09.13 07:48buy0.05audusd1.043610.989691.054562012.09.13 16:311.046670.000.000.0015.30
1939590772012.09.13 13:41buy0.02gbpusd1.608911.613691.619922012.09.13 16:331.613690.000.000.009.56
1939617182012.09.13 19:00buy0.01audusd1.054611.056761.065672012.09.14 07:201.056760.000.000.092.15
1939617202012.09.13 19:00buy0.01gbpusd1.615541.618461.626542012.09.14 06:161.618460.000.000.022.92
1939664662012.09.17 02:15buy0.01gbpusd1.623021.625191.634022012.09.17 17:541.625190.000.000.002.17
1939666732012.09.17 05:45buy0.01audusd1.054310.994301.055112012.09.18 01:571.046840.000.000.09-7.47
1939667962012.09.17 06:51buy0.02audusd1.052300.994301.055112012.09.18 01:571.046840.000.000.18-10.92
1939673522012.09.17 11:59buy0.03audusd1.050300.994301.055112012.09.18 01:571.046840.000.000.28-10.38
1939682892012.09.17 15:00buy0.01usdjpy78.82072.82579.7192012.09.19 07:0979.0620.000.000.023.06
1939687312012.09.17 17:03buy0.05audusd1.048200.994301.055112012.09.18 01:571.046840.000.000.46-6.80
1939689322012.09.17 18:06buy0.09audusd1.046180.994301.055112012.09.18 01:571.046840.000.000.835.94
1939696222012.09.17 22:33buy0.01gbpusd1.624991.564961.633912012.09.19 07:081.626510.000.000.021.52
1939697662012.09.18 00:20buy0.02usdjpy78.61979.00879.7192012.09.19 07:0979.0630.000.000.0111.23
1939699242012.09.18 01:30buy0.15audusd1.044010.994301.055112012.09.18 01:571.046840.000.000.0042.45
1939704952012.09.18 07:25buy0.02gbpusd1.623031.564961.633912012.09.19 07:091.626490.000.000.056.92
1939878522012.09.24 05:30buy0.01audusd1.042310.982321.045192012.09.26 21:501.037290.000.000.45-5.02
1939879582012.09.24 07:00buy0.01gbpusd1.622501.562521.629372012.09.24 18:591.622240.000.000.00-0.26
1939882862012.09.24 08:21buy0.02audusd1.040311.042321.051312012.09.25 05:441.042320.000.000.184.02
1939884082012.09.24 08:47buy0.02gbpusd1.620451.562521.629372012.09.24 18:591.622240.000.000.003.58
1939891412012.09.24 14:20buy0.03gbpusd1.618361.562521.629372012.09.24 18:591.622240.000.000.0011.64
1939947632012.09.25 20:08buy0.02audusd1.038360.982321.045192012.09.26 21:501.037290.000.000.73-2.14
1939950682012.09.25 23:30buy0.03audusd1.036310.982321.045192012.09.26 21:501.037300.000.000.822.97
1939963562012.09.26 08:09buy0.05audusd1.034170.982321.045192012.09.26 21:501.037300.000.001.3715.65
1940481332012.10.01 23:33buy0.01usdjpy78.06478.50779.1642012.10.04 08:2878.5070.000.000.035.64
1940633682012.10.04 11:30buy0.01usdjpy78.62072.62079.1122012.10.11 10:5078.3810.000.000.06-3.05
1940646292012.10.04 15:05buy0.02usdjpy78.41678.66079.5182012.10.05 13:4378.6570.000.000.016.13
1940782632012.10.08 08:23buy0.02usdjpy78.21272.62079.1122012.10.11 10:5078.3750.000.000.054.16
1941008132012.10.11 00:45buy0.01audusd1.025990.966001.032992012.10.15 23:301.025720.000.000.27-0.27
1941030552012.10.11 04:19buy0.03usdjpy78.01572.62079.1122012.10.11 10:5078.3750.000.000.0013.78
1941148012012.10.14 22:18buy0.02audusd1.023990.966001.032992012.10.15 23:301.025720.000.000.183.46
1941150772012.10.14 23:45buy0.03audusd1.022050.966001.032992012.10.15 23:301.025720.000.000.2711.01
1941167712012.10.15 03:15buy0.01usdjpy78.47278.72279.5712012.10.16 07:4678.8940.000.000.015.35
1941188592012.10.15 08:45buy0.01gbpusd1.606511.608791.615482012.10.16 07:461.610520.000.000.024.01
1941210692012.10.15 13:55buy0.02gbpusd1.604541.608831.615482012.10.16 07:461.610560.000.000.0412.04
1941256852012.10.15 23:33buy0.01audusd1.025950.965961.036962012.10.16 07:461.028440.000.000.002.49
1941321882012.10.16 11:45buy0.01audusd1.028951.035911.037942012.10.17 15:561.037950.000.000.099.00
1941321972012.10.16 11:45buy0.01gbpusd1.610911.615731.621882012.10.17 12:581.615720.000.000.024.81
1941327222012.10.16 12:45buy0.01usdjpy78.90379.25479.8002012.10.18 14:1479.2600.000.000.034.50
1941327342012.10.16 12:47buy0.02audusd1.026901.030221.037942012.10.17 02:561.030020.000.000.186.24
1941370572012.10.17 03:04buy0.02usdjpy78.70579.00179.8002012.10.18 07:2179.0070.000.000.037.64
1941409152012.10.17 16:00buy0.01gbpusd1.616601.556591.623652012.10.18 09:161.616410.000.000.07-0.19
1941417872012.10.17 20:50buy0.02gbpusd1.614661.556591.623652012.10.18 09:161.616370.000.000.133.42
1941433392012.10.18 01:06buy0.03gbpusd1.612641.556591.623652012.10.18 09:161.616420.000.000.0011.34
1941443882012.10.18 04:15buy0.01audusd1.037960.977951.041502012.10.22 07:331.030520.000.000.18-7.44
1941465012012.10.18 10:30buy0.01gbpusd1.615311.555301.610452012.10.22 04:541.602920.000.000.04-12.39
1941468462012.10.18 11:19buy0.02gbpusd1.613211.555301.610452012.10.22 04:541.602930.000.000.08-20.56
1941498202012.10.18 18:27buy0.03gbpusd1.611271.555301.610452012.10.22 04:541.602910.000.000.14-25.08
1941498892012.10.18 18:29buy0.05gbpusd1.609271.555301.610452012.10.22 04:541.602880.000.000.22-31.95
1941499662012.10.18 18:36buy0.02audusd1.035920.977951.041502012.10.22 07:331.030710.000.000.36-10.42
1941500672012.10.18 18:43buy0.09gbpusd1.607301.555301.610452012.10.22 04:541.602920.000.000.40-39.42
1941504322012.10.18 19:17buy0.15gbpusd1.605321.555301.610452012.10.22 04:541.602930.000.000.66-35.85
1941507432012.10.18 20:45buy0.01usdjpy79.26479.46480.3702012.10.22 07:3379.5970.000.000.024.18
1941555312012.10.21 22:00buy0.03audusd1.032510.977951.041502012.10.22 07:331.030720.000.000.00-5.37
1941555492012.10.21 22:00buy0.25gbpusd1.601451.555301.610452012.10.22 04:541.602930.000.000.0037.00
1941558272012.10.21 23:26buy0.05audusd1.030540.977951.041502012.10.22 07:331.030620.000.000.000.40
1941558562012.10.21 23:45buy0.42gbpusd1.599451.555301.610452012.10.22 04:541.602930.000.000.00146.16
1941611522012.10.22 17:45buy0.01usdjpy79.83880.12380.9422012.10.25 14:4980.1270.000.000.043.61
1941884832012.10.25 18:15buy0.01usdjpy80.27374.27880.4212012.10.31 08:1579.7430.000.000.04-6.65
1941890252012.10.25 20:30buy0.01gbpusd1.612591.552361.613372012.10.30 07:091.605380.000.000.06-7.21
1941894212012.10.25 23:18buy0.01audusd1.034801.037811.043802012.10.31 12:331.037810.000.000.273.01
1941976422012.10.29 01:10buy0.02usdjpy79.67379.90580.7722012.10.30 05:4679.9050.000.000.015.81
1941976442012.10.29 01:10buy0.02gbpusd1.608341.552361.613372012.10.30 07:091.605410.000.000.04-5.86
1941999682012.10.29 08:01buy0.03gbpusd1.606331.552361.613372012.10.30 07:091.605420.000.000.07-2.73
1942016312012.10.29 12:33buy0.05gbpusd1.604371.552361.613372012.10.30 07:091.605390.000.000.115.10
1942030152012.10.29 15:59buy0.09gbpusd1.602281.552361.613372012.10.30 07:091.605340.000.000.2027.54
1942030482012.10.29 16:00buy0.02audusd1.032801.036241.043802012.10.30 16:131.036240.000.000.186.88
1942061262012.10.30 05:46buy0.02usdjpy79.52174.27880.4212012.10.31 08:1579.7430.000.000.015.57
1942063242012.10.30 06:03buy0.03usdjpy79.31679.54280.4212012.10.31 08:1579.7430.000.000.0216.06
1942071032012.10.30 08:30buy0.01gbpusd1.606421.611591.617422012.10.31 09:501.611590.000.000.025.17
1942155922012.10.31 17:30buy0.01gbpusd1.613201.615411.624172012.11.01 12:071.615410.000.000.072.21
1942156992012.10.31 18:15buy0.01audusd1.038601.041661.045322012.11.06 07:211.041660.000.000.543.06
1942174632012.11.01 01:24buy0.02audusd1.036591.039811.047602012.11.02 00:301.039810.000.000.186.44
1942198932012.11.01 11:30buy0.01usdjpy80.04880.46481.1502012.11.02 13:4980.4640.000.000.015.17
1942240382012.11.01 23:48buy0.01gbpusd1.613231.553281.606942012.11.06 06:361.599270.000.000.04-13.96
1942301452012.11.04 23:00buy0.02audusd1.034391.041671.045322012.11.06 07:211.041670.000.000.1814.56
1942301622012.11.04 23:00buy0.02gbpusd1.602131.553281.606942012.11.06 06:361.599270.000.000.04-5.72
1942305232012.11.05 00:45buy0.01usdjpy80.47674.47681.1772012.11.06 19:2680.4060.000.000.01-0.87
1942325172012.11.05 08:03buy0.02usdjpy80.27774.47681.1772012.11.06 19:2680.4060.000.000.013.21
1942325732012.11.05 08:15buy0.03gbpusd1.600011.553281.606942012.11.06 06:361.599270.000.000.07-2.22
1942327942012.11.05 09:43buy0.05gbpusd1.597941.553281.606942012.11.06 06:361.599270.000.000.116.65
1942335962012.11.05 14:56buy0.09gbpusd1.595941.553281.606942012.11.06 06:361.599270.000.000.2029.97
1942350442012.11.06 04:32buy0.03usdjpy80.07274.47681.1772012.11.06 19:2680.4050.000.000.0012.42
1942359132012.11.06 10:30buy0.01audusd1.043921.045931.052902012.11.07 09:141.045930.000.000.092.01
1942386022012.11.07 01:00buy0.02audusd1.041901.045941.052902012.11.07 09:141.045940.000.000.008.08
1942453092012.11.07 22:29buy0.02audusd1.039981.042211.050862012.11.08 18:251.042210.000.000.004.46
  0.00 0.00 43.92 3 135.93
Closed P/L: 3 179.85
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1942451012012.11.07 21:45buy0.01audusd1.041870.981851.05086 1.037720.000.000.36-4.15
  0.00 0.00 0.36 -4.15
 Floating P/L: -3.79
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 179.85 Floating P/L: -3.79 Margin: 20.84
Balance: 13 179.85 Equity: 13 176.06 Free Margin: 13 155.22
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 602.41 Gross Loss: 4 422.56 Total Net Profit: 3 179.85
Profit Factor: 1.72 Expected Payoff: 3.20  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 508.50 (4.23%) Relative Drawdown: 4.23% (508.50)
 
Total Trades: 994 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 994 (59.26%)
Profit Trades (% of total): 589 (59.26%) Loss trades (% of total): 405 (40.74%)
Largest profit trade: 378.42 loss trade: -103.75
Average profit trade: 12.91 loss trade: -10.92
Maximum consecutive wins ($): 13 (93.61) consecutive losses ($): 11 (-508.50)
Maximal consecutive profit (count): 497.88 (8) consecutive loss (count): -508.50 (11)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2