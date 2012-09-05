|Account: 6250567
|Name: poly_161_martin_changed_txt_file
|Currency: USD
|2012 November 2, 17:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15275580
|2012.09.05 10:26
|balance
|Deposit
|1 000.00
|15417225
|2012.09.06 01:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26002
|1.25552
|0.00000
|2012.09.06 02:56
|1.25995
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|15417282
|2012.09.06 01:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25989
|1.25539
|0.00000
|2012.09.06 02:56
|1.25999
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15425622
|2012.09.06 04:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25944
|1.25494
|0.00000
|2012.09.06 04:32
|1.25983
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|15593129
|2012.09.06 22:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26381
|1.25931
|0.00000
|2012.09.07 03:01
|1.26332
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.49
|15593282
|2012.09.06 22:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26365
|1.25915
|0.00000
|2012.09.07 03:01
|1.26346
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.38
|15882887
|2012.09.10 19:21
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94462
|0.94912
|0.00000
|2012.09.11 05:42
|0.94532
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.74
|15884442
|2012.09.10 19:42
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27876
|1.27426
|0.00000
|2012.09.10 20:15
|1.27897
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|15889626
|2012.09.10 20:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60045
|1.59595
|0.00000
|2012.09.11 05:22
|1.60057
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15889637
|2012.09.10 20:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27775
|1.27325
|0.00000
|2012.09.10 21:01
|1.27818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15896432
|2012.09.10 22:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27630
|1.27180
|0.00000
|2012.09.10 22:19
|1.27670
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15912763
|2012.09.11 05:43
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79844
|0.80294
|0.00000
|2012.09.11 05:49
|0.79824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15912967
|2012.09.11 05:44
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.79851
|0.80301
|0.00000
|2012.09.11 05:50
|0.79825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16154974
|2012.09.12 21:40
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28952
|1.28502
|0.00000
|2012.09.12 22:21
|1.28959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|16155008
|2012.09.12 21:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61036
|1.60586
|0.00000
|2012.09.12 21:51
|1.61072
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|16155178
|2012.09.12 21:42
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28931
|1.28481
|0.00000
|2012.09.12 22:21
|1.28958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|16167970
|2012.09.13 04:11
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93674
|0.94124
|0.00000
|2012.09.13 04:52
|0.93659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16168003
|2012.09.13 04:12
|sell
|0.02
|usdchf
|0.93699
|0.94149
|0.00000
|2012.09.13 04:52
|0.93659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|16168299
|2012.09.13 04:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29079
|1.28629
|0.00000
|2012.09.13 04:50
|1.29153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|16170660
|2012.09.13 05:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61152
|1.60702
|0.00000
|2012.09.13 07:16
|1.61163
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|16243455
|2012.09.13 19:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29040
|1.28590
|0.00000
|2012.09.13 19:30
|1.28590
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|16243478
|2012.09.13 19:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61102
|1.60652
|0.00000
|2012.09.13 19:31
|1.61172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|16243683
|2012.09.13 19:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28953
|1.28503
|0.00000
|2012.09.13 19:31
|1.29071
|0.00
|0.00
|0.00
|2.36
|16243827
|2012.09.13 19:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61071
|1.60621
|0.00000
|2012.09.13 19:31
|1.61151
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16244328
|2012.09.13 19:17
|buy
|0.03
|eurusd
|1.28940
|1.28490
|0.00000
|2012.09.13 19:31
|1.29183
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|16244840
|2012.09.13 19:19
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61000
|1.60550
|0.00000
|2012.09.13 19:31
|1.61129
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|16247374
|2012.09.13 19:30
|buy
|0.05
|eurusd
|1.28633
|1.28183
|0.00000
|2012.09.13 19:31
|1.29248
|0.00
|0.00
|0.00
|30.75
|16247650
|2012.09.13 19:30
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94165
|0.94615
|0.00000
|2012.09.13 19:31
|0.94022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|16247960
|2012.09.13 19:31
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94156
|0.94606
|0.00000
|2012.09.13 19:31
|0.93992
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|16249438
|2012.09.13 19:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80170
|0.80620
|0.00000
|2012.09.13 19:34
|0.80101
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|16249988
|2012.09.13 19:32
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80170
|0.80620
|0.00000
|2012.09.13 19:34
|0.80095
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|16251186
|2012.09.13 19:33
|sell
|0.03
|eurgbp
|0.80229
|0.80679
|0.00000
|2012.09.13 19:34
|0.80025
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|16253263
|2012.09.13 19:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.470
|77.920
|0.000
|2012.09.13 20:28
|77.483
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|16255825
|2012.09.13 19:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.491
|77.941
|0.000
|2012.09.13 20:28
|77.483
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|16256321
|2012.09.13 19:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28877
|1.28427
|0.00000
|2012.09.13 19:41
|1.29083
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|16256436
|2012.09.13 19:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.60940
|1.60490
|0.00000
|2012.09.13 19:42
|1.61175
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|16256943
|2012.09.13 19:37
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.549
|77.999
|0.000
|2012.09.13 20:06
|77.539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|16257522
|2012.09.13 19:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.28812
|1.28362
|0.00000
|2012.09.13 19:41
|1.29078
|0.00
|0.00
|0.00
|5.32
|16260370
|2012.09.13 19:41
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80161
|0.80611
|0.00000
|2012.09.13 19:46
|0.80104
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|16272869
|2012.09.13 20:07
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80187
|0.80637
|0.00000
|2012.09.14 11:12
|0.80392
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.32
|16273499
|2012.09.13 20:09
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80216
|0.80666
|0.00000
|2012.09.14 11:12
|0.80394
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.77
|16300687
|2012.09.13 22:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29817
|1.29367
|0.00000
|2012.09.13 23:23
|1.29878
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|16302458
|2012.09.13 22:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61402
|1.60952
|0.00000
|2012.09.13 23:17
|1.61515
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|16309885
|2012.09.14 01:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.557
|78.007
|0.000
|2012.09.14 04:39
|77.547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|16313213
|2012.09.14 03:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.29878
|1.29428
|0.00000
|2012.09.14 03:43
|1.29914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|16447559
|2012.09.17 01:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.394
|78.844
|0.000
|2012.09.17 01:39
|78.382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|16447662
|2012.09.17 01:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.458
|78.908
|0.000
|2012.09.17 01:39
|78.381
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|16460359
|2012.09.17 06:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31249
|1.30799
|0.00000
|2012.09.17 06:53
|1.31270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|16561389
|2012.09.17 20:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31073
|1.30623
|0.00000
|2012.09.17 21:26
|1.31054
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|16561870
|2012.09.17 20:55
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31035
|1.30585
|0.00000
|2012.09.17 21:26
|1.31064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|16562456
|2012.09.17 20:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62504
|1.62054
|0.00000
|2012.09.17 23:00
|1.62439
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.65
|16585691
|2012.09.18 02:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31107
|1.30657
|0.00000
|2012.09.18 04:42
|1.31003
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|16585750
|2012.09.18 02:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31092
|1.30642
|0.00000
|2012.09.18 04:42
|1.31006
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|16586671
|2012.09.18 02:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62421
|1.61971
|0.00000
|2012.09.18 04:28
|1.62409
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|16733927
|2012.09.19 03:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30405
|1.29955
|0.00000
|2012.09.19 03:54
|1.30417
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16863103
|2012.09.19 20:06
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92731
|0.93181
|0.00000
|2012.09.20 01:59
|0.92718
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.14
|16864688
|2012.09.19 20:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30570
|1.30120
|0.00000
|2012.09.19 21:20
|1.30581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|16889913
|2012.09.20 03:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62235
|1.61785
|0.00000
|2012.09.20 03:58
|1.62247
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16889929
|2012.09.20 03:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30473
|1.30023
|0.00000
|2012.09.20 04:03
|1.30510
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|16889989
|2012.09.20 03:11
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92735
|0.93185
|0.00000
|2012.09.20 04:29
|0.92718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|16896207
|2012.09.20 04:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.30403
|1.29953
|0.00000
|2012.09.20 07:20
|1.30132
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.71
|16896516
|2012.09.20 04:53
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30373
|1.29923
|0.00000
|2012.09.20 07:20
|1.30127
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.92
|17044745
|2012.09.21 04:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62195
|1.61745
|0.00000
|2012.09.21 04:35
|1.62199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17044851
|2012.09.21 04:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62177
|1.61727
|0.00000
|2012.09.21 04:35
|1.62204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|17045122
|2012.09.21 04:05
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93299
|0.93749
|0.00000
|2012.09.21 05:12
|0.93287
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|17193253
|2012.09.24 04:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62145
|1.61695
|0.00000
|2012.09.24 06:23
|1.62157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17475634
|2012.09.25 22:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62023
|1.61573
|0.00000
|2012.09.26 03:38
|1.61960
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.63
|17667971
|2012.09.27 02:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28801
|1.29251
|0.00000
|2012.09.27 03:00
|1.28786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|17668320
|2012.09.27 02:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28832
|1.29282
|0.00000
|2012.09.27 03:00
|1.28785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|17676232
|2012.09.27 04:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28826
|1.29276
|0.00000
|2012.09.27 05:13
|1.28815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|17838284
|2012.09.28 03:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29138
|1.29588
|0.00000
|2012.09.28 04:18
|1.29145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|17838307
|2012.09.28 03:49
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29148
|1.29598
|0.00000
|2012.09.28 04:18
|1.29145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|17838594
|2012.09.28 03:53
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29165
|1.29615
|0.00000
|2012.09.28 04:18
|1.29145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17843768
|2012.09.28 04:52
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29219
|1.29669
|0.00000
|2012.09.28 08:14
|1.29266
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|17845529
|2012.09.28 05:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29289
|1.29739
|0.00000
|2012.09.28 08:14
|1.29278
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|18008972
|2012.10.01 03:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.022
|78.472
|0.000
|2012.10.01 03:27
|77.995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|18016798
|2012.10.01 06:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28190
|1.28640
|0.00000
|2012.10.01 07:04
|1.28204
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|18016853
|2012.10.01 06:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28222
|1.28672
|0.00000
|2012.10.01 07:04
|1.28203
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|18113623
|2012.10.01 20:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28981
|1.29431
|0.00000
|2012.10.01 21:17
|1.28912
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|18121515
|2012.10.01 22:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28906
|1.29356
|0.00000
|2012.10.01 23:35
|1.28874
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|18121691
|2012.10.01 22:42
|sell
|0.02
|eurusd
|1.28932
|1.29382
|0.00000
|2012.10.01 23:35
|1.28874
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|18129184
|2012.10.02 02:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28929
|1.29379
|0.00000
|2012.10.02 02:10
|1.28891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|18131552
|2012.10.02 03:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28947
|1.29397
|0.00000
|2012.10.02 03:39
|1.28921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|18136319
|2012.10.02 05:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.132
|78.582
|0.000
|2012.10.02 06:02
|78.137
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|18136355
|2012.10.02 05:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.144
|78.594
|0.000
|2012.10.02 06:02
|78.137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18237817
|2012.10.02 19:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.042
|78.492
|0.000
|2012.10.03 04:43
|78.209
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.14
|18237882
|2012.10.02 19:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.055
|78.505
|0.000
|2012.10.03 04:43
|78.210
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.96
|18256573
|2012.10.02 22:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29250
|1.29700
|0.00000
|2012.10.02 22:50
|1.29159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|18260826
|2012.10.02 23:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29228
|1.29678
|0.00000
|2012.10.03 00:00
|1.29191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|18292046
|2012.10.03 05:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29124
|1.29574
|0.00000
|2012.10.03 05:30
|1.29071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|18437396
|2012.10.04 01:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29197
|1.29647
|0.00000
|2012.10.04 02:20
|1.29185
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|18446624
|2012.10.04 05:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29205
|1.29655
|0.00000
|2012.10.04 07:09
|1.29215
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18446714
|2012.10.04 05:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29221
|1.29671
|0.00000
|2012.10.04 07:09
|1.29212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|18583638
|2012.10.04 22:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.431
|77.981
|0.000
|2012.10.04 23:36
|78.442
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|18600108
|2012.10.05 05:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.515
|78.065
|0.000
|2012.10.05 12:32
|78.483
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|18600341
|2012.10.05 05:06
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.487
|78.037
|0.000
|2012.10.05 12:32
|78.480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|18727109
|2012.10.08 03:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.682
|78.232
|0.000
|2012.10.08 11:22
|78.232
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.75
|18736340
|2012.10.08 06:12
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.578
|78.128
|0.000
|2012.10.08 08:37
|78.589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|18736625
|2012.10.08 06:13
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93283
|0.93733
|0.00000
|2012.10.08 06:36
|0.93271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|18736669
|2012.10.08 06:13
|buy
|0.03
|usdjpy
|78.557
|78.107
|0.000
|2012.10.08 08:20
|78.568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|18872134
|2012.10.09 03:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93356
|0.93806
|0.00000
|2012.10.09 08:35
|0.93365
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|18872643
|2012.10.09 03:52
|sell
|0.02
|usdchf
|0.93414
|0.93864
|0.00000
|2012.10.09 08:28
|0.93402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|18872716
|2012.10.09 03:54
|sell
|0.03
|usdchf
|0.93458
|0.93908
|0.00000
|2012.10.09 08:20
|0.93447
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|18984005
|2012.10.09 20:29
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94144
|0.94594
|0.00000
|2012.10.09 20:42
|0.94094
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|19005202
|2012.10.10 02:49
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94207
|0.94657
|0.00000
|2012.10.10 03:03
|0.94189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|19005286
|2012.10.10 02:49
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80413
|0.79963
|0.00000
|2012.10.10 03:52
|0.80424
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19005850
|2012.10.10 02:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.227
|77.777
|0.000
|2012.10.10 03:16
|78.227
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19006097
|2012.10.10 02:55
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.214
|77.764
|0.000
|2012.10.10 03:16
|78.223
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|19006913
|2012.10.10 03:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59994
|1.60444
|0.00000
|2012.10.10 03:13
|1.59922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19014684
|2012.10.10 05:22
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94167
|0.94617
|0.00000
|2012.10.10 05:58
|0.94225
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|19014928
|2012.10.10 05:23
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94219
|0.94669
|0.00000
|2012.10.10 05:58
|0.94226
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|19015235
|2012.10.10 05:23
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80378
|0.79928
|0.00000
|2012.10.10 06:36
|0.80389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19015390
|2012.10.10 05:24
|sell
|0.03
|usdchf
|0.94267
|0.94717
|0.00000
|2012.10.10 05:58
|0.94226
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|19141409
|2012.10.10 20:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.169
|77.719
|0.000
|2012.10.10 21:09
|78.188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|19141521
|2012.10.10 20:57
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.150
|77.700
|0.000
|2012.10.10 21:09
|78.188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|19142765
|2012.10.10 21:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60124
|1.60574
|0.00000
|2012.10.10 21:27
|1.60069
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|19159769
|2012.10.10 23:44
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93881
|0.94331
|0.00000
|2012.10.11 00:55
|0.93904
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.24
|19160973
|2012.10.10 23:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80478
|0.80028
|0.00000
|2012.10.11 06:07
|0.80362
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.86
|19161072
|2012.10.10 23:55
|sell
|0.02
|usdchf
|0.93926
|0.94376
|0.00000
|2012.10.11 00:54
|0.93914
|0.00
|0.00
|-0.22
|0.26
|19168726
|2012.10.11 00:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.173
|77.723
|0.000
|2012.10.11 10:13
|78.063
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|19170288
|2012.10.11 00:59
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.157
|77.707
|0.000
|2012.10.11 10:13
|78.062
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|19172516
|2012.10.11 01:12
|buy
|0.03
|usdjpy
|78.104
|77.654
|0.000
|2012.10.11 01:56
|78.114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|19173071
|2012.10.11 01:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60091
|1.60541
|0.00000
|2012.10.11 01:51
|1.60050
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|19202263
|2012.10.11 06:09
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60141
|1.60591
|0.00000
|2012.10.11 08:57
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|19342798
|2012.10.11 20:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.290
|77.840
|0.000
|2012.10.11 20:55
|78.314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|19372598
|2012.10.12 02:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29323
|1.29773
|0.00000
|2012.10.12 03:25
|1.29350
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|19373431
|2012.10.12 03:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29346
|1.29796
|0.00000
|2012.10.12 03:25
|1.29344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|19373459
|2012.10.12 03:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60473
|1.60923
|0.00000
|2012.10.12 03:26
|1.60474
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|19373634
|2012.10.12 03:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60483
|1.60933
|0.00000
|2012.10.12 03:26
|1.60474
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|19373641
|2012.10.12 03:04
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29368
|1.29818
|0.00000
|2012.10.12 03:25
|1.29344
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|19603776
|2012.10.15 03:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80428
|0.79978
|0.00000
|2012.10.15 03:59
|0.80476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|19611794
|2012.10.15 04:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60415
|1.60865
|0.00000
|2012.10.15 05:23
|1.60402
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|19801598
|2012.10.16 02:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29512
|1.29962
|0.00000
|2012.10.16 07:01
|1.29605
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.93
|19801865
|2012.10.16 02:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29531
|1.29981
|0.00000
|2012.10.16 07:01
|1.29598
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|19805587
|2012.10.16 02:31
|sell
|0.03
|eurusd
|1.29624
|1.30074
|0.00000
|2012.10.16 04:03
|1.29613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|19997300
|2012.10.16 22:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30487
|1.30937
|0.00000
|2012.10.17 00:20
|1.30937
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|19997415
|2012.10.16 22:41
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30502
|1.30952
|0.00000
|2012.10.17 00:20
|1.30952
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|20023025
|2012.10.17 03:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.825
|78.375
|0.000
|2012.10.17 04:03
|78.806
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|20023912
|2012.10.17 03:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.796
|78.346
|0.000
|2012.10.17 04:03
|78.806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|20035420
|2012.10.17 06:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.767
|78.317
|0.000
|2012.10.17 09:24
|78.686
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|20035702
|2012.10.17 06:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.749
|78.299
|0.000
|2012.10.17 09:24
|78.687
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|20035930
|2012.10.17 06:04
|buy
|0.03
|usdjpy
|78.714
|78.264
|0.000
|2012.10.17 09:24
|78.688
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.99
|20161298
|2012.10.17 22:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.972
|78.522
|0.000
|2012.10.18 00:51
|78.982
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.13
|20173145
|2012.10.18 02:26
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.069
|78.619
|0.000
|2012.10.18 03:20
|79.082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|20185318
|2012.10.18 06:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31028
|1.30578
|0.00000
|2012.10.18 08:37
|1.31038
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|20186175
|2012.10.18 06:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.30972
|1.30522
|0.00000
|2012.10.18 08:33
|1.30985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|20186266
|2012.10.18 06:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92379
|0.92829
|0.00000
|2012.10.18 08:33
|0.92367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20281198
|2012.10.18 19:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31045
|1.30595
|0.00000
|2012.10.18 21:36
|1.30595
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|20281401
|2012.10.18 19:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92251
|0.92701
|0.00000
|2012.10.19 13:10
|0.92701
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.85
|20281410
|2012.10.18 19:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31022
|1.30572
|0.00000
|2012.10.18 21:43
|1.30572
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|20283194
|2012.10.18 20:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.183
|78.733
|0.000
|2012.10.18 21:17
|79.175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|20283235
|2012.10.18 20:07
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.170
|78.720
|0.000
|2012.10.18 21:17
|79.175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20285147
|2012.10.18 20:26
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81168
|0.80718
|0.00000
|2012.10.18 21:17
|0.81179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|20302947
|2012.10.18 23:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81418
|0.80968
|0.00000
|2012.10.19 01:01
|0.81436
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.29
|20517742
|2012.10.23 03:59
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.903
|79.453
|0.000
|2012.10.23 04:44
|79.915
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|20595348
|2012.10.23 20:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81403
|0.80953
|0.00000
|2012.10.24 04:48
|0.81414
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|20623388
|2012.10.24 04:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59498
|1.59948
|0.00000
|2012.10.24 05:20
|1.59487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|20700330
|2012.10.24 19:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60205
|1.60655
|0.00000
|2012.10.24 21:15
|1.60267
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|20706753
|2012.10.24 21:16
|sell
|0.01
|usdchf
|0.93400
|0.93850
|0.00000
|2012.10.24 21:25
|0.93357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|20706975
|2012.10.24 21:17
|sell
|0.02
|usdchf
|0.93416
|0.93866
|0.00000
|2012.10.24 21:25
|0.93349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|20722191
|2012.10.25 02:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29692
|1.30142
|0.00000
|2012.10.25 02:38
|1.29661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|20722213
|2012.10.25 02:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29712
|1.30162
|0.00000
|2012.10.25 02:38
|1.29660
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|20807231
|2012.10.25 19:55
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61247
|1.61697
|0.00000
|2012.10.25 20:35
|1.61202
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|20815413
|2012.10.25 22:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61308
|1.61758
|0.00000
|2012.10.25 23:03
|1.61293
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|20815451
|2012.10.25 22:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61312
|1.61762
|0.00000
|2012.10.25 23:04
|1.61292
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|20817935
|2012.10.25 23:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.292
|79.842
|0.000
|2012.10.26 00:11
|80.296
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|20818142
|2012.10.25 23:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.269
|79.819
|0.000
|2012.10.26 00:11
|80.300
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.77
|20820946
|2012.10.26 00:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29433
|1.29883
|0.00000
|2012.10.26 01:34
|1.29420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|20828115
|2012.10.26 03:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29423
|1.29873
|0.00000
|2012.10.26 06:51
|1.29412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|20828398
|2012.10.26 03:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61194
|1.61644
|0.00000
|2012.10.26 06:53
|1.61208
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|20828426
|2012.10.26 03:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61216
|1.61666
|0.00000
|2012.10.26 06:53
|1.61209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|20979098
|2012.10.30 01:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29073
|1.29523
|0.00000
|2012.10.30 01:52
|1.29055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|20981323
|2012.10.30 02:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29136
|1.29586
|0.00000
|2012.10.30 02:55
|1.29117
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|20981536
|2012.10.30 02:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29163
|1.29613
|0.00000
|2012.10.30 02:55
|1.29141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|20985633
|2012.10.30 05:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.828
|79.378
|0.000
|2012.10.30 05:59
|79.818
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|20985704
|2012.10.30 05:37
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.757
|79.307
|0.000
|2012.10.30 05:59
|79.816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.48
|20985756
|2012.10.30 05:38
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.782
|79.332
|0.000
|2012.10.30 05:59
|79.816
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|21041322
|2012.10.30 19:52
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80679
|0.81129
|0.00000
|2012.10.30 20:02
|0.80679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|21041386
|2012.10.30 19:53
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80689
|0.81139
|0.00000
|2012.10.30 20:02
|0.80660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|21047720
|2012.10.30 23:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.582
|79.132
|0.000
|2012.10.31 00:00
|79.598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|21048726
|2012.10.31 00:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29649
|1.30099
|0.00000
|2012.10.31 00:15
|1.29625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|21117738
|2012.10.31 20:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.811
|79.361
|0.000
|2012.10.31 21:03
|79.778
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|21117898
|2012.10.31 20:38
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.788
|79.338
|0.000
|2012.10.31 21:03
|79.780
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|21117998
|2012.10.31 20:41
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.759
|79.309
|0.000
|2012.10.31 21:03
|79.780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|21128729
|2012.11.01 01:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29610
|1.30060
|0.00000
|2012.11.01 01:17
|1.29584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|21128814
|2012.11.01 01:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29623
|1.30073
|0.00000
|2012.11.01 01:17
|1.29584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|21202268
|2012.11.01 20:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29369
|1.29819
|0.00000
|2012.11.01 21:25
|1.29357
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|21210095
|2012.11.02 00:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29476
|1.29926
|0.00000
|2012.11.02 01:05
|1.29455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|21210150
|2012.11.02 00:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29485
|1.29935
|0.00000
|2012.11.02 01:05
|1.29455
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|21214039
|2012.11.02 03:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80254
|0.80704
|0.00000
|2012.11.02 04:11
|0.80243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|21215937
|2012.11.02 04:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29335
|1.29785
|0.00000
|2012.11.02 05:06
|1.29316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|
|0.00
|0.00
|-0.76
|35.44
|Closed P/L:
|34.68
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|34.68
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 034.68
|Equity:
|1 034.68
|Free Margin:
|1 034.68
|
|Details:
|Gross Profit:
|122.40
|Gross Loss:
|87.72
|Total Net Profit:
|34.68
|Profit Factor:
|1.40
|Expected Payoff:
|0.18
|
|Absolute Drawdown:
|0.55
|Maximal Drawdown:
|55.67 (5.17%)
|Relative Drawdown:
|5.17% (55.67)
|
|Total Trades:
|190
|Short Positions (won %):
|102 (76.47%)
|Long Positions (won %):
|88 (68.18%)
|Profit Trades (% of total):
|138 (72.63%)
|Loss trades (% of total):
|52 (27.37%)
|Largest
|profit trade:
|30.75
|loss trade:
|-9.00
|Average
|profit trade:
|0.89
|loss trade:
|-1.69
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (76.01)
|consecutive losses ($):
|5 (-16.01)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|76.01 (16)
|consecutive loss (count):
|-16.01 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2