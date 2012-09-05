Alpari NZ Limited

Account: 6250567 Name: poly_161_martin_changed_txt_file Currency: USD 2012 November 2, 17:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
152755802012.09.05 10:26balanceDeposit1 000.00
154172252012.09.06 01:27buy0.01eurusd1.260021.255520.000002012.09.06 02:561.259950.000.000.00-0.07
154172822012.09.06 01:28buy0.02eurusd1.259891.255390.000002012.09.06 02:561.259990.000.000.000.20
154256222012.09.06 04:30buy0.01eurusd1.259441.254940.000002012.09.06 04:321.259830.000.000.000.39
155931292012.09.06 22:12buy0.01eurusd1.263811.259310.000002012.09.07 03:011.263320.000.00-0.03-0.49
155932822012.09.06 22:13buy0.02eurusd1.263651.259150.000002012.09.07 03:011.263460.000.00-0.05-0.38
158828872012.09.10 19:21sell0.01usdchf0.944620.949120.000002012.09.11 05:420.945320.000.00-0.02-0.74
158844422012.09.10 19:42buy0.01eurusd1.278761.274260.000002012.09.10 20:151.278970.000.000.000.21
158896262012.09.10 20:44buy0.01gbpusd1.600451.595950.000002012.09.11 05:221.600570.000.000.000.12
158896372012.09.10 20:44buy0.01eurusd1.277751.273250.000002012.09.10 21:011.278180.000.000.000.43
158964322012.09.10 22:02buy0.01eurusd1.276301.271800.000002012.09.10 22:191.276700.000.000.000.40
159127632012.09.11 05:43sell0.01eurgbp0.798440.802940.000002012.09.11 05:490.798240.000.000.000.32
159129672012.09.11 05:44sell0.02eurgbp0.798510.803010.000002012.09.11 05:500.798250.000.000.000.83
161549742012.09.12 21:40buy0.01eurusd1.289521.285020.000002012.09.12 22:211.289590.000.000.000.07
161550082012.09.12 21:40buy0.01gbpusd1.610361.605860.000002012.09.12 21:511.610720.000.000.000.36
161551782012.09.12 21:42buy0.02eurusd1.289311.284810.000002012.09.12 22:211.289580.000.000.000.54
161679702012.09.13 04:11sell0.01usdchf0.936740.941240.000002012.09.13 04:520.936590.000.000.000.16
161680032012.09.13 04:12sell0.02usdchf0.936990.941490.000002012.09.13 04:520.936590.000.000.000.85
161682992012.09.13 04:15buy0.01eurusd1.290791.286290.000002012.09.13 04:501.291530.000.000.000.74
161706602012.09.13 05:27buy0.01gbpusd1.611521.607020.000002012.09.13 07:161.611630.000.000.000.11
162434552012.09.13 19:15buy0.01eurusd1.290401.285900.000002012.09.13 19:301.285900.000.000.00-4.50
162434782012.09.13 19:15buy0.01gbpusd1.611021.606520.000002012.09.13 19:311.611720.000.000.000.70
162436832012.09.13 19:16buy0.02eurusd1.289531.285030.000002012.09.13 19:311.290710.000.000.002.36
162438272012.09.13 19:16buy0.02gbpusd1.610711.606210.000002012.09.13 19:311.611510.000.000.001.60
162443282012.09.13 19:17buy0.03eurusd1.289401.284900.000002012.09.13 19:311.291830.000.000.007.29
162448402012.09.13 19:19buy0.03gbpusd1.610001.605500.000002012.09.13 19:311.611290.000.000.003.87
162473742012.09.13 19:30buy0.05eurusd1.286331.281830.000002012.09.13 19:311.292480.000.000.0030.75
162476502012.09.13 19:30sell0.01usdchf0.941650.946150.000002012.09.13 19:310.940220.000.000.001.52
162479602012.09.13 19:31sell0.02usdchf0.941560.946060.000002012.09.13 19:310.939920.000.000.003.49
162494382012.09.13 19:32sell0.01eurgbp0.801700.806200.000002012.09.13 19:340.801010.000.000.001.11
162499882012.09.13 19:32sell0.02eurgbp0.801700.806200.000002012.09.13 19:340.800950.000.000.002.42
162511862012.09.13 19:33sell0.03eurgbp0.802290.806790.000002012.09.13 19:340.800250.000.000.009.87
162532632012.09.13 19:34sell0.01usdjpy77.47077.9200.0002012.09.13 20:2877.4830.000.000.00-0.17
162558252012.09.13 19:36sell0.02usdjpy77.49177.9410.0002012.09.13 20:2877.4830.000.000.000.21
162563212012.09.13 19:36buy0.01eurusd1.288771.284270.000002012.09.13 19:411.290830.000.000.002.06
162564362012.09.13 19:36buy0.01gbpusd1.609401.604900.000002012.09.13 19:421.611750.000.000.002.35
162569432012.09.13 19:37sell0.03usdjpy77.54977.9990.0002012.09.13 20:0677.5390.000.000.000.39
162575222012.09.13 19:37buy0.02eurusd1.288121.283620.000002012.09.13 19:411.290780.000.000.005.32
162603702012.09.13 19:41sell0.01eurgbp0.801610.806110.000002012.09.13 19:460.801040.000.000.000.91
162728692012.09.13 20:07sell0.01eurgbp0.801870.806370.000002012.09.14 11:120.803920.000.000.00-3.32
162734992012.09.13 20:09sell0.02eurgbp0.802160.806660.000002012.09.14 11:120.803940.000.000.00-5.77
163006872012.09.13 22:03buy0.01eurusd1.298171.293670.000002012.09.13 23:231.298780.000.000.000.61
163024582012.09.13 22:22buy0.01gbpusd1.614021.609520.000002012.09.13 23:171.615150.000.000.001.13
163098852012.09.14 01:21sell0.01usdjpy77.55778.0070.0002012.09.14 04:3977.5470.000.000.000.13
163132132012.09.14 03:03buy0.01eurusd1.298781.294280.000002012.09.14 03:431.299140.000.000.000.36
164475592012.09.17 01:12sell0.01usdjpy78.39478.8440.0002012.09.17 01:3978.3820.000.000.000.15
164476622012.09.17 01:13sell0.02usdjpy78.45878.9080.0002012.09.17 01:3978.3810.000.000.001.96
164603592012.09.17 06:00buy0.01eurusd1.312491.307990.000002012.09.17 06:531.312700.000.000.000.21
165613892012.09.17 20:54buy0.01eurusd1.310731.306230.000002012.09.17 21:261.310540.000.000.00-0.19
165618702012.09.17 20:55buy0.02eurusd1.310351.305850.000002012.09.17 21:261.310640.000.000.000.58
165624562012.09.17 20:58buy0.01gbpusd1.625041.620540.000002012.09.17 23:001.624390.000.000.00-0.65
165856912012.09.18 02:20buy0.01eurusd1.311071.306570.000002012.09.18 04:421.310030.000.000.00-1.04
165857502012.09.18 02:22buy0.02eurusd1.310921.306420.000002012.09.18 04:421.310060.000.000.00-1.72
165866712012.09.18 02:41buy0.01gbpusd1.624211.619710.000002012.09.18 04:281.624090.000.000.00-0.12
167339272012.09.19 03:20buy0.01eurusd1.304051.299550.000002012.09.19 03:541.304170.000.000.000.12
168631032012.09.19 20:06sell0.01usdchf0.927310.931810.000002012.09.20 01:590.927180.000.00-0.080.14
168646882012.09.19 20:18buy0.01eurusd1.305701.301200.000002012.09.19 21:201.305810.000.000.000.11
168899132012.09.20 03:10buy0.01gbpusd1.622351.617850.000002012.09.20 03:581.622470.000.000.000.12
168899292012.09.20 03:10buy0.01eurusd1.304731.300230.000002012.09.20 04:031.305100.000.000.000.37
168899892012.09.20 03:11sell0.01usdchf0.927350.931850.000002012.09.20 04:290.927180.000.000.000.18
168962072012.09.20 04:53buy0.01eurusd1.304031.299530.000002012.09.20 07:201.301320.000.000.00-2.71
168965162012.09.20 04:53buy0.02eurusd1.303731.299230.000002012.09.20 07:201.301270.000.000.00-4.92
170447452012.09.21 04:03buy0.01gbpusd1.621951.617450.000002012.09.21 04:351.621990.000.000.000.04
170448512012.09.21 04:04buy0.02gbpusd1.621771.617270.000002012.09.21 04:351.622040.000.000.000.54
170451222012.09.21 04:05sell0.01usdchf0.932990.937490.000002012.09.21 05:120.932870.000.000.000.13
171932532012.09.24 04:16buy0.01gbpusd1.621451.616950.000002012.09.24 06:231.621570.000.000.000.12
174756342012.09.25 22:04buy0.01gbpusd1.620231.615730.000002012.09.26 03:381.619600.000.00-0.01-0.63
176679712012.09.27 02:39sell0.01eurusd1.288011.292510.000002012.09.27 03:001.287860.000.000.000.15
176683202012.09.27 02:42sell0.02eurusd1.288321.292820.000002012.09.27 03:001.287850.000.000.000.94
176762322012.09.27 04:23sell0.01eurusd1.288261.292760.000002012.09.27 05:131.288150.000.000.000.11
178382842012.09.28 03:48sell0.01eurusd1.291381.295880.000002012.09.28 04:181.291450.000.000.00-0.07
178383072012.09.28 03:49sell0.02eurusd1.291481.295980.000002012.09.28 04:181.291450.000.000.000.06
178385942012.09.28 03:53sell0.03eurusd1.291651.296150.000002012.09.28 04:181.291450.000.000.000.60
178437682012.09.28 04:52sell0.01eurusd1.292191.296690.000002012.09.28 08:141.292660.000.000.00-0.47
178455292012.09.28 05:08sell0.02eurusd1.292891.297390.000002012.09.28 08:141.292780.000.000.000.22
180089722012.10.01 03:13sell0.01usdjpy78.02278.4720.0002012.10.01 03:2777.9950.000.000.000.35
180167982012.10.01 06:21sell0.01eurusd1.281901.286400.000002012.10.01 07:041.282040.000.000.00-0.14
180168532012.10.01 06:22sell0.02eurusd1.282221.286720.000002012.10.01 07:041.282030.000.000.000.38
181136232012.10.01 20:45sell0.01eurusd1.289811.294310.000002012.10.01 21:171.289120.000.000.000.69
181215152012.10.01 22:41sell0.01eurusd1.289061.293560.000002012.10.01 23:351.288740.000.000.000.32
181216912012.10.01 22:42sell0.02eurusd1.289321.293820.000002012.10.01 23:351.288740.000.000.001.16
181291842012.10.02 02:08sell0.01eurusd1.289291.293790.000002012.10.02 02:101.288910.000.000.000.38
181315522012.10.02 03:16sell0.01eurusd1.289471.293970.000002012.10.02 03:391.289210.000.000.000.26
181363192012.10.02 05:38sell0.01usdjpy78.13278.5820.0002012.10.02 06:0278.1370.000.000.00-0.06
181363552012.10.02 05:39sell0.02usdjpy78.14478.5940.0002012.10.02 06:0278.1370.000.000.000.18
182378172012.10.02 19:50sell0.01usdjpy78.04278.4920.0002012.10.03 04:4378.2090.000.00-0.02-2.14
182378822012.10.02 19:51sell0.02usdjpy78.05578.5050.0002012.10.03 04:4378.2100.000.00-0.04-3.96
182565732012.10.02 22:28sell0.01eurusd1.292501.297000.000002012.10.02 22:501.291590.000.000.000.91
182608262012.10.02 23:06sell0.01eurusd1.292281.296780.000002012.10.03 00:001.291910.000.000.000.37
182920462012.10.03 05:14sell0.01eurusd1.291241.295740.000002012.10.03 05:301.290710.000.000.000.53
184373962012.10.04 01:56sell0.01eurusd1.291971.296470.000002012.10.04 02:201.291850.000.000.000.12
184466242012.10.04 05:26sell0.01eurusd1.292051.296550.000002012.10.04 07:091.292150.000.000.00-0.10
184467142012.10.04 05:27sell0.02eurusd1.292211.296710.000002012.10.04 07:091.292120.000.000.000.18
185836382012.10.04 22:35buy0.01usdjpy78.43177.9810.0002012.10.04 23:3678.4420.000.000.000.14
186001082012.10.05 05:00buy0.01usdjpy78.51578.0650.0002012.10.05 12:3278.4830.000.000.00-0.41
186003412012.10.05 05:06buy0.02usdjpy78.48778.0370.0002012.10.05 12:3278.4800.000.000.00-0.18
187271092012.10.08 03:01buy0.01usdjpy78.68278.2320.0002012.10.08 11:2278.2320.000.000.00-5.75
187363402012.10.08 06:12buy0.02usdjpy78.57878.1280.0002012.10.08 08:3778.5890.000.000.000.28
187366252012.10.08 06:13sell0.01usdchf0.932830.937330.000002012.10.08 06:360.932710.000.000.000.13
187366692012.10.08 06:13buy0.03usdjpy78.55778.1070.0002012.10.08 08:2078.5680.000.000.000.42
188721342012.10.09 03:42sell0.01usdchf0.933560.938060.000002012.10.09 08:350.933650.000.000.00-0.10
188726432012.10.09 03:52sell0.02usdchf0.934140.938640.000002012.10.09 08:280.934020.000.000.000.26
188727162012.10.09 03:54sell0.03usdchf0.934580.939080.000002012.10.09 08:200.934470.000.000.000.35
189840052012.10.09 20:29sell0.01usdchf0.941440.945940.000002012.10.09 20:420.940940.000.000.000.53
190052022012.10.10 02:49sell0.01usdchf0.942070.946570.000002012.10.10 03:030.941890.000.000.000.19
190052862012.10.10 02:49buy0.01eurgbp0.804130.799630.000002012.10.10 03:520.804240.000.000.000.18
190058502012.10.10 02:52buy0.01usdjpy78.22777.7770.0002012.10.10 03:1678.2270.000.000.000.00
190060972012.10.10 02:55buy0.02usdjpy78.21477.7640.0002012.10.10 03:1678.2230.000.000.000.23
190069132012.10.10 03:07sell0.01gbpusd1.599941.604440.000002012.10.10 03:131.599220.000.000.000.72
190146842012.10.10 05:22sell0.01usdchf0.941670.946170.000002012.10.10 05:580.942250.000.000.00-0.62
190149282012.10.10 05:23sell0.02usdchf0.942190.946690.000002012.10.10 05:580.942260.000.000.00-0.15
190152352012.10.10 05:23buy0.01eurgbp0.803780.799280.000002012.10.10 06:360.803890.000.000.000.18
190153902012.10.10 05:24sell0.03usdchf0.942670.947170.000002012.10.10 05:580.942260.000.000.001.31
191414092012.10.10 20:56buy0.01usdjpy78.16977.7190.0002012.10.10 21:0978.1880.000.000.000.24
191415212012.10.10 20:57buy0.02usdjpy78.15077.7000.0002012.10.10 21:0978.1880.000.000.000.97
191427652012.10.10 21:01sell0.01gbpusd1.601241.605740.000002012.10.10 21:271.600690.000.000.000.55
191597692012.10.10 23:44sell0.01usdchf0.938810.943310.000002012.10.11 00:550.939040.000.00-0.11-0.24
191609732012.10.10 23:55buy0.01eurgbp0.804780.800280.000002012.10.11 06:070.803620.000.00-0.07-1.86
191610722012.10.10 23:55sell0.02usdchf0.939260.943760.000002012.10.11 00:540.939140.000.00-0.220.26
191687262012.10.11 00:51buy0.01usdjpy78.17377.7230.0002012.10.11 10:1378.0630.000.000.00-1.41
191702882012.10.11 00:59buy0.02usdjpy78.15777.7070.0002012.10.11 10:1378.0620.000.000.00-2.43
191725162012.10.11 01:12buy0.03usdjpy78.10477.6540.0002012.10.11 01:5678.1140.000.000.000.38
191730712012.10.11 01:16sell0.01gbpusd1.600911.605410.000002012.10.11 01:511.600500.000.000.000.41
192022632012.10.11 06:09sell0.01gbpusd1.601411.605910.000002012.10.11 08:571.601260.000.000.000.15
193427982012.10.11 20:41buy0.01usdjpy78.29077.8400.0002012.10.11 20:5578.3140.000.000.000.31
193725982012.10.12 02:57sell0.01eurusd1.293231.297730.000002012.10.12 03:251.293500.000.000.00-0.27
193734312012.10.12 03:03sell0.02eurusd1.293461.297960.000002012.10.12 03:251.293440.000.000.000.04
193734592012.10.12 03:03sell0.01gbpusd1.604731.609230.000002012.10.12 03:261.604740.000.000.00-0.01
193736342012.10.12 03:04sell0.02gbpusd1.604831.609330.000002012.10.12 03:261.604740.000.000.000.18
193736412012.10.12 03:04sell0.03eurusd1.293681.298180.000002012.10.12 03:251.293440.000.000.000.72
196037762012.10.15 03:45buy0.01eurgbp0.804280.799780.000002012.10.15 03:590.804760.000.000.000.77
196117942012.10.15 04:23sell0.01gbpusd1.604151.608650.000002012.10.15 05:231.604020.000.000.000.13
198015982012.10.16 02:00sell0.01eurusd1.295121.299620.000002012.10.16 07:011.296050.000.000.00-0.93
198018652012.10.16 02:01sell0.02eurusd1.295311.299810.000002012.10.16 07:011.295980.000.000.00-1.34
198055872012.10.16 02:31sell0.03eurusd1.296241.300740.000002012.10.16 04:031.296130.000.000.000.33
199973002012.10.16 22:40sell0.01eurusd1.304871.309370.000002012.10.17 00:201.309370.000.000.00-4.50
199974152012.10.16 22:41sell0.02eurusd1.305021.309520.000002012.10.17 00:201.309520.000.000.00-9.00
200230252012.10.17 03:03buy0.01usdjpy78.82578.3750.0002012.10.17 04:0378.8060.000.000.00-0.24
200239122012.10.17 03:15buy0.02usdjpy78.79678.3460.0002012.10.17 04:0378.8060.000.000.000.25
200354202012.10.17 06:00buy0.01usdjpy78.76778.3170.0002012.10.17 09:2478.6860.000.000.00-1.03
200357022012.10.17 06:01buy0.02usdjpy78.74978.2990.0002012.10.17 09:2478.6870.000.000.00-1.58
200359302012.10.17 06:04buy0.03usdjpy78.71478.2640.0002012.10.17 09:2478.6880.000.000.00-0.99
201612982012.10.17 22:56buy0.01usdjpy78.97278.5220.0002012.10.18 00:5178.9820.000.00-0.030.13
201731452012.10.18 02:26buy0.01usdjpy79.06978.6190.0002012.10.18 03:2079.0820.000.000.000.16
201853182012.10.18 06:24buy0.01eurusd1.310281.305780.000002012.10.18 08:371.310380.000.000.000.10
201861752012.10.18 06:40buy0.02eurusd1.309721.305220.000002012.10.18 08:331.309850.000.000.000.26
201862662012.10.18 06:40sell0.01usdchf0.923790.928290.000002012.10.18 08:330.923670.000.000.000.13
202811982012.10.18 19:44buy0.01eurusd1.310451.305950.000002012.10.18 21:361.305950.000.000.00-4.50
202814012012.10.18 19:45sell0.01usdchf0.922510.927010.000002012.10.19 13:100.927010.000.00-0.02-4.85
202814102012.10.18 19:45buy0.02eurusd1.310221.305720.000002012.10.18 21:431.305720.000.000.00-9.00
202831942012.10.18 20:06buy0.01usdjpy79.18378.7330.0002012.10.18 21:1779.1750.000.000.00-0.10
202832352012.10.18 20:07buy0.02usdjpy79.17078.7200.0002012.10.18 21:1779.1750.000.000.000.13
202851472012.10.18 20:26buy0.01eurgbp0.811680.807180.000002012.10.18 21:170.811790.000.000.000.17
203029472012.10.18 23:21buy0.01eurgbp0.814180.809680.000002012.10.19 01:010.814360.000.00-0.020.29
205177422012.10.23 03:59buy0.01usdjpy79.90379.4530.0002012.10.23 04:4479.9150.000.000.000.15
205953482012.10.23 20:00buy0.01eurgbp0.814030.809530.000002012.10.24 04:480.814140.000.00-0.020.17
206233882012.10.24 04:02sell0.01gbpusd1.594981.599480.000002012.10.24 05:201.594870.000.000.000.11
207003302012.10.24 19:38sell0.01gbpusd1.602051.606550.000002012.10.24 21:151.602670.000.000.00-0.62
207067532012.10.24 21:16sell0.01usdchf0.934000.938500.000002012.10.24 21:250.933570.000.000.000.46
207069752012.10.24 21:17sell0.02usdchf0.934160.938660.000002012.10.24 21:250.933490.000.000.001.44
207221912012.10.25 02:30sell0.01eurusd1.296921.301420.000002012.10.25 02:381.296610.000.000.000.31
207222132012.10.25 02:31sell0.02eurusd1.297121.301620.000002012.10.25 02:381.296600.000.000.001.04
208072312012.10.25 19:55sell0.01gbpusd1.612471.616970.000002012.10.25 20:351.612020.000.000.000.45
208154132012.10.25 22:43sell0.01gbpusd1.613081.617580.000002012.10.25 23:031.612930.000.000.000.15
208154512012.10.25 22:44sell0.02gbpusd1.613121.617620.000002012.10.25 23:041.612920.000.000.000.40
208179352012.10.25 23:36buy0.01usdjpy80.29279.8420.0002012.10.26 00:1180.2960.000.00-0.010.05
208181422012.10.25 23:39buy0.02usdjpy80.26979.8190.0002012.10.26 00:1180.3000.000.00-0.010.77
208209462012.10.26 00:41sell0.01eurusd1.294331.298830.000002012.10.26 01:341.294200.000.000.000.13
208281152012.10.26 03:49sell0.01eurusd1.294231.298730.000002012.10.26 06:511.294120.000.000.000.11
208283982012.10.26 03:54sell0.01gbpusd1.611941.616440.000002012.10.26 06:531.612080.000.000.00-0.14
208284262012.10.26 03:55sell0.02gbpusd1.612161.616660.000002012.10.26 06:531.612090.000.000.000.14
209790982012.10.30 01:37sell0.01eurusd1.290731.295230.000002012.10.30 01:521.290550.000.000.000.18
209813232012.10.30 02:32sell0.01eurusd1.291361.295860.000002012.10.30 02:551.291170.000.000.000.19
209815362012.10.30 02:36sell0.02eurusd1.291631.296130.000002012.10.30 02:551.291410.000.000.000.44
209856332012.10.30 05:36buy0.01usdjpy79.82879.3780.0002012.10.30 05:5979.8180.000.000.00-0.13
209857042012.10.30 05:37buy0.02usdjpy79.75779.3070.0002012.10.30 05:5979.8160.000.000.001.48
209857562012.10.30 05:38buy0.03usdjpy79.78279.3320.0002012.10.30 05:5979.8160.000.000.001.28
210413222012.10.30 19:52sell0.01eurgbp0.806790.811290.000002012.10.30 20:020.806790.000.000.000.00
210413862012.10.30 19:53sell0.02eurgbp0.806890.811390.000002012.10.30 20:020.806600.000.000.000.93
210477202012.10.30 23:34buy0.01usdjpy79.58279.1320.0002012.10.31 00:0079.5980.000.000.000.20
210487262012.10.31 00:08sell0.01eurusd1.296491.300990.000002012.10.31 00:151.296250.000.000.000.24
211177382012.10.31 20:34buy0.01usdjpy79.81179.3610.0002012.10.31 21:0379.7780.000.000.00-0.41
211178982012.10.31 20:38buy0.02usdjpy79.78879.3380.0002012.10.31 21:0379.7800.000.000.00-0.20
211179982012.10.31 20:41buy0.03usdjpy79.75979.3090.0002012.10.31 21:0379.7800.000.000.000.79
211287292012.11.01 01:10sell0.01eurusd1.296101.300600.000002012.11.01 01:171.295840.000.000.000.26
211288142012.11.01 01:11sell0.02eurusd1.296231.300730.000002012.11.01 01:171.295840.000.000.000.78
212022682012.11.01 20:32sell0.01eurusd1.293691.298190.000002012.11.01 21:251.293570.000.000.000.12
212100952012.11.02 00:50sell0.01eurusd1.294761.299260.000002012.11.02 01:051.294550.000.000.000.21
212101502012.11.02 00:51sell0.02eurusd1.294851.299350.000002012.11.02 01:051.294550.000.000.000.60
212140392012.11.02 03:10sell0.01eurgbp0.802540.807040.000002012.11.02 04:110.802430.000.000.000.18
212159372012.11.02 04:32sell0.01eurusd1.293351.297850.000002012.11.02 05:061.293160.000.000.000.19
  0.00 0.00 -0.76 35.44
Closed P/L: 34.68
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 34.68 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 034.68 Equity: 1 034.68 Free Margin: 1 034.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 122.40 Gross Loss: 87.72 Total Net Profit: 34.68
Profit Factor: 1.40 Expected Payoff: 0.18  
Absolute Drawdown: 0.55 Maximal Drawdown: 55.67 (5.17%) Relative Drawdown: 5.17% (55.67)
 
Total Trades: 190 Short Positions (won %): 102 (76.47%) Long Positions (won %): 88 (68.18%)
Profit Trades (% of total): 138 (72.63%) Loss trades (% of total): 52 (27.37%)
Largest profit trade: 30.75 loss trade: -9.00
Average profit trade: 0.89 loss trade: -1.69
Maximum consecutive wins ($): 16 (76.01) consecutive losses ($): 5 (-16.01)
Maximal consecutive profit (count): 76.01 (16) consecutive loss (count): -16.01 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2