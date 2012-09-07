|Account: 6254596
|Name: tick_3457a_eurgbp
|Currency: USD
|2012 October 19, 12:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15740800
|2012.09.07 17:17
|balance
|Deposit
|500.00
|15740824
|2012.09.07 17:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79791
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 17:34
|0.79842
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|15744647
|2012.09.07 17:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79839
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 18:53
|0.79892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15812897
|2012.09.10 09:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79955
|0.00000
|0.00000
|2012.09.10 15:18
|0.80005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15856990
|2012.09.10 15:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80041
|0.00000
|0.00000
|2012.09.10 15:47
|0.80091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15858678
|2012.09.10 15:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80107
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 18:20
|0.80028
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.27
|15873919
|2012.09.10 17:59
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.79873
|0.79873
|0.00000
|2012.09.10 19:28
|0.79873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15883490
|2012.09.10 19:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.79886
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 18:20
|0.80024
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.43
|16010334
|2012.09.11 20:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80049
|0.00000
|0.00000
|2012.09.12 11:07
|0.79965
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.36
|16062568
|2012.09.12 11:05
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.79822
|0.79822
|0.00000
|2012.09.12 11:07
|0.79961
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|16098392
|2012.09.12 13:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80193
|0.00000
|0.00000
|2012.09.12 13:29
|0.80245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|16109778
|2012.09.12 14:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80247
|0.00000
|0.00000
|2012.09.13 05:29
|0.80159
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.42
|16144671
|2012.09.12 18:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80018
|0.80018
|0.00000
|2012.09.13 05:29
|0.80158
|0.00
|0.00
|-0.21
|4.51
|16171402
|2012.09.13 06:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80189
|0.00000
|0.00000
|2012.09.13 09:22
|0.80239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16181135
|2012.09.13 09:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80249
|0.00000
|0.00000
|2012.09.13 19:32
|0.80181
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16247427
|2012.09.13 19:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80064
|0.80064
|0.00000
|2012.09.13 19:32
|0.80183
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|16293785
|2012.09.13 21:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80451
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 09:01
|0.80501
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.81
|16335252
|2012.09.14 09:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80514
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 09:38
|0.80565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|16339489
|2012.09.14 09:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80554
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 13:26
|0.80605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16371778
|2012.09.14 13:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80607
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 13:49
|0.80658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|16374503
|2012.09.14 13:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80646
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 14:03
|0.80696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16376827
|2012.09.14 14:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80711
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 14:31
|0.80761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16393559
|2012.09.14 15:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80784
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 16:33
|0.80835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16398065
|2012.09.14 16:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80854
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 16:42
|0.80905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16399925
|2012.09.14 16:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80928
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 16:49
|0.80978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16401752
|2012.09.14 16:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81000
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 17:03
|0.81051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16404706
|2012.09.14 17:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81065
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 17:03
|0.81115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16405397
|2012.09.14 17:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81154
|0.00000
|0.00000
|2012.09.17 16:36
|0.80949
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.34
|16414222
|2012.09.14 18:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80926
|0.80926
|0.00000
|2012.09.14 18:04
|0.80926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16415134
|2012.09.14 18:09
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80926
|0.00000
|0.00000
|2012.09.17 16:36
|0.80947
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.69
|16511038
|2012.09.17 15:13
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.80697
|0.80697
|0.00000
|2012.09.17 16:36
|0.80943
|0.00
|0.00
|0.00
|15.99
|16555320
|2012.09.17 19:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80674
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 06:59
|0.80624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16609361
|2012.09.18 08:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80615
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 11:05
|0.80564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16632411
|2012.09.18 11:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80533
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 12:32
|0.80478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|16646728
|2012.09.18 12:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80466
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 13:17
|0.80415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16654507
|2012.09.18 13:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80391
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 15:17
|0.80341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|16666465
|2012.09.18 15:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80328
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 20:06
|0.80277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16709650
|2012.09.18 20:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80258
|0.00000
|0.00000
|2012.09.19 12:39
|0.80206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|16801082
|2012.09.19 13:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80220
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 05:51
|0.80311
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|16846894
|2012.09.19 17:49
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80451
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 05:51
|0.80310
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.57
|16942315
|2012.09.20 10:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80055
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 12:01
|0.80004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|16960064
|2012.09.20 12:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79975
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 12:16
|0.79922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16963802
|2012.09.20 12:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79900
|0.00000
|0.00000
|2012.09.21 10:30
|0.79848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|17081873
|2012.09.21 10:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79827
|0.00000
|0.00000
|2012.09.21 13:56
|0.79913
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|17105265
|2012.09.21 12:37
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80058
|0.80058
|0.00000
|2012.09.21 13:56
|0.79917
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|17121002
|2012.09.21 14:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79783
|0.00000
|0.00000
|2012.09.21 17:01
|0.79875
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.49
|17132319
|2012.09.21 15:59
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80019
|0.80019
|0.00000
|2012.09.21 16:37
|0.80019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17138823
|2012.09.21 16:38
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80014
|0.80014
|0.00000
|2012.09.21 17:01
|0.79872
|0.00
|0.00
|0.00
|4.62
|17210494
|2012.09.24 08:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79823
|0.00000
|0.00000
|2012.09.24 09:10
|0.79771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|17220675
|2012.09.24 09:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79772
|0.00000
|0.00000
|2012.09.24 11:00
|0.79721
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|17234248
|2012.09.24 11:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79675
|0.00000
|0.00000
|2012.09.24 11:21
|0.79624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|17238386
|2012.09.24 11:22
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79601
|0.00000
|0.00000
|2012.09.25 08:39
|0.79550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|17349961
|2012.09.25 08:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79532
|0.00000
|0.00000
|2012.09.25 09:15
|0.79479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|17366089
|2012.09.25 10:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79433
|0.00000
|0.00000
|2012.09.25 10:59
|0.79382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|17377004
|2012.09.25 11:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79378
|0.00000
|0.00000
|2012.09.26 07:14
|0.79582
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|17402266
|2012.09.25 13:47
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.79605
|0.00000
|0.00000
|2012.09.26 07:14
|0.79583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|17452958
|2012.09.25 19:10
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.79838
|0.79838
|0.00000
|2012.09.26 07:14
|0.79589
|0.00
|0.00
|-0.01
|16.11
|17553261
|2012.09.26 11:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79553
|0.00000
|0.00000
|2012.09.26 12:14
|0.79502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|17572262
|2012.09.26 13:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79490
|0.00000
|0.00000
|2012.09.26 13:32
|0.79440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|17575308
|2012.09.26 13:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79434
|0.00000
|0.00000
|2012.09.27 12:22
|0.79384
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|17632337
|2012.09.26 19:02
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.79661
|0.79661
|0.00000
|2012.09.27 00:01
|0.79661
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|17668650
|2012.09.27 02:43
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.79645
|0.79645
|0.00000
|2012.09.27 08:31
|0.79645
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17732931
|2012.09.27 13:00
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79292
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 02:12
|0.79487
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.14
|17805977
|2012.09.27 20:42
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.79521
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 02:12
|0.79486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|17888398
|2012.09.28 11:56
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.79750
|0.79750
|0.00000
|2012.09.28 19:02
|0.79750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17962090
|2012.09.28 19:07
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.79750
|0.79750
|0.00000
|2012.10.01 02:12
|0.79504
|0.00
|0.00
|-0.01
|15.87
|18093853
|2012.10.01 18:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79915
|0.00000
|0.00000
|2012.10.01 18:29
|0.79966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|18097895
|2012.10.01 18:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79981
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 14:21
|0.80033
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.84
|18192046
|2012.10.02 14:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80041
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 16:20
|0.80091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|18206139
|2012.10.02 16:21
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80119
|0.00000
|0.00000
|2012.10.02 17:44
|0.80169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|18217940
|2012.10.02 17:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80178
|0.00000
|0.00000
|2012.10.03 11:09
|0.80229
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.82
|18340719
|2012.10.03 11:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80191
|0.00000
|0.00000
|2012.10.03 17:13
|0.80242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|18401012
|2012.10.03 17:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80237
|0.00000
|0.00000
|2012.10.03 18:10
|0.80288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|18414482
|2012.10.03 18:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80319
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 10:19
|0.80370
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.83
|18474547
|2012.10.04 10:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80368
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 15:19
|0.80418
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|18516666
|2012.10.04 15:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80433
|0.00000
|0.00000
|2012.10.04 15:33
|0.80489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|18520434
|2012.10.04 15:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80518
|0.00000
|0.00000
|2012.10.05 16:41
|0.80570
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.84
|18789249
|2012.10.08 14:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80709
|0.00000
|0.00000
|2012.10.08 14:49
|0.80761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|18793868
|2012.10.08 14:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80779
|0.00000
|0.00000
|2012.10.08 15:01
|0.80830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|18795899
|2012.10.08 15:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80838
|0.00000
|0.00000
|2012.10.08 15:19
|0.80888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|18798605
|2012.10.08 15:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80909
|0.00000
|0.00000
|2012.10.09 03:41
|0.80959
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.80
|18886005
|2012.10.09 08:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80954
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 16:30
|0.80630
|0.00
|0.00
|-0.09
|-5.20
|18904448
|2012.10.09 10:45
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80729
|0.80729
|0.00000
|2012.10.09 13:10
|0.80729
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18925324
|2012.10.09 13:10
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80727
|0.80727
|0.00000
|2012.10.09 15:58
|0.80727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|18947400
|2012.10.09 16:17
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80724
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 16:30
|0.80629
|0.00
|0.00
|-0.18
|-3.05
|18979222
|2012.10.09 19:34
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.80497
|0.00000
|0.00000
|2012.10.11 16:30
|0.80626
|0.00
|0.00
|-0.37
|8.28
|19169714
|2012.10.11 00:55
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.80298
|0.80298
|0.00000
|2012.10.11 06:30
|0.80298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|19223672
|2012.10.11 09:03
|buy
|0.08
|eurgbp
|0.80267
|0.80267
|0.00000
|2012.10.11 16:30
|0.80624
|0.00
|0.00
|0.00
|45.85
|19331935
|2012.10.11 19:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80684
|0.00000
|0.00000
|2012.10.12 10:10
|0.80736
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.84
|19427403
|2012.10.12 10:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80747
|0.00000
|0.00000
|2012.10.12 10:16
|0.80798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|19429785
|2012.10.12 10:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80817
|0.00000
|0.00000
|2012.10.12 12:57
|0.80868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|19462145
|2012.10.12 12:58
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80876
|0.00000
|0.00000
|2012.10.15 10:48
|0.80678
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.18
|19517965
|2012.10.12 17:48
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80656
|0.00000
|0.00000
|2012.10.15 10:48
|0.80678
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.71
|19603774
|2012.10.15 03:45
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.80444
|0.80444
|0.00000
|2012.10.15 10:48
|0.80676
|0.00
|0.00
|0.00
|14.90
|19834377
|2012.10.16 06:20
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80714
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 10:01
|0.80769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|19872464
|2012.10.16 10:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80785
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 13:18
|0.80835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|19902924
|2012.10.16 13:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80851
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 14:06
|0.80901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|19910692
|2012.10.16 14:07
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80919
|0.00000
|0.00000
|2012.10.16 14:44
|0.80969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|19920888
|2012.10.16 14:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81005
|0.00000
|0.00000
|2012.10.17 00:11
|0.81057
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.84
|20058493
|2012.10.17 09:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81191
|0.00000
|0.00000
|2012.10.17 09:40
|0.81242
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|20059852
|2012.10.17 09:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81272
|0.00000
|0.00000
|2012.10.18 22:11
|0.81322
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.81
|20323681
|2012.10.19 08:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81391
|0.00000
|0.00000
|2012.10.19 09:14
|0.81443
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|0.00
|0.00
|-1.66
|171.77
|Closed P/L:
|170.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|20327674
|2012.10.19 09:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81459
|0.00000
|0.00000
|0.81364
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|Floating P/L:
|-1.53
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|170.11
|Floating P/L:
|-1.53
|Margin:
|2.61
|Balance:
|670.11
|Equity:
|668.58
|Free Margin:
|665.97
|Details:
|Gross Profit:
|201.34
|Gross Loss:
|31.23
|Total Net Profit:
|170.11
|Profit Factor:
|6.45
|Expected Payoff:
|1.68
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|8.52 (1.30%)
|Relative Drawdown:
|1.30% (8.52)
|Total Trades:
|101
|Short Positions (won %):
|35 (82.86%)
|Long Positions (won %):
|66 (87.88%)
|Profit Trades (% of total):
|87 (86.14%)
|Loss trades (% of total):
|14 (13.86%)
|Largest
|profit trade:
|45.85
|loss trade:
|-5.29
|Average
|profit trade:
|2.31
|loss trade:
|-2.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (65.93)
|consecutive losses ($):
|2 (-8.52)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|65.93 (20)
|consecutive loss (count):
|-8.52 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|1