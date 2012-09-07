Alpari NZ Limited

Account: 6254596 Name: tick_3457a_eurgbp Currency: USD 2012 October 5, 18:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
157408002012.09.07 17:17balanceDeposit500.00
157408242012.09.07 17:18buy0.01eurgbp0.797910.000000.000002012.09.07 17:340.798420.000.000.000.82
157446472012.09.07 17:35buy0.01eurgbp0.798390.000000.000002012.09.07 18:530.798920.000.000.000.85
158128972012.09.10 09:10buy0.01eurgbp0.799550.000000.000002012.09.10 15:180.800050.000.000.000.80
158569902012.09.10 15:35buy0.01eurgbp0.800410.000000.000002012.09.10 15:470.800910.000.000.000.80
158586782012.09.10 15:48buy0.01eurgbp0.801070.000000.000002012.09.11 18:200.800280.000.00-0.02-1.27
158739192012.09.10 17:59buy0.02eurgbp0.798730.798730.000002012.09.10 19:280.798730.000.000.000.00
158834902012.09.10 19:30buy0.02eurgbp0.798860.000000.000002012.09.11 18:200.800240.000.00-0.054.43
160103342012.09.11 20:00buy0.01eurgbp0.800490.000000.000002012.09.12 11:070.799650.000.00-0.03-1.36
160625682012.09.12 11:05buy0.02eurgbp0.798220.798220.000002012.09.12 11:070.799610.000.000.004.47
160983922012.09.12 13:15buy0.01eurgbp0.801930.000000.000002012.09.12 13:290.802450.000.000.000.84
161097782012.09.12 14:40buy0.01eurgbp0.802470.000000.000002012.09.13 05:290.801590.000.00-0.11-1.42
161446712012.09.12 18:53buy0.02eurgbp0.800180.800180.000002012.09.13 05:290.801580.000.00-0.214.51
161714022012.09.13 06:00buy0.01eurgbp0.801890.000000.000002012.09.13 09:220.802390.000.000.000.81
161811352012.09.13 09:22buy0.01eurgbp0.802490.000000.000002012.09.13 19:320.801810.000.000.00-1.10
162474272012.09.13 19:30buy0.02eurgbp0.800640.800640.000002012.09.13 19:320.801830.000.000.003.84
162937852012.09.13 21:25buy0.01eurgbp0.804510.000000.000002012.09.14 09:010.805010.000.00-0.040.81
163352522012.09.14 09:02buy0.01eurgbp0.805140.000000.000002012.09.14 09:380.805650.000.000.000.82
163394892012.09.14 09:39buy0.01eurgbp0.805540.000000.000002012.09.14 13:260.806050.000.000.000.83
163717782012.09.14 13:27buy0.01eurgbp0.806070.000000.000002012.09.14 13:490.806580.000.000.000.82
163745032012.09.14 13:50buy0.01eurgbp0.806460.000000.000002012.09.14 14:030.806960.000.000.000.81
163768272012.09.14 14:04buy0.01eurgbp0.807110.000000.000002012.09.14 14:310.807610.000.000.000.81
163935592012.09.14 15:55buy0.01eurgbp0.807840.000000.000002012.09.14 16:330.808350.000.000.000.83
163980652012.09.14 16:34buy0.01eurgbp0.808540.000000.000002012.09.14 16:420.809050.000.000.000.83
163999252012.09.14 16:42buy0.01eurgbp0.809280.000000.000002012.09.14 16:490.809780.000.000.000.81
164017522012.09.14 16:50buy0.01eurgbp0.810000.000000.000002012.09.14 17:030.810510.000.000.000.83
164047062012.09.14 17:03buy0.01eurgbp0.810650.000000.000002012.09.14 17:030.811150.000.000.000.81
164053972012.09.14 17:04buy0.01eurgbp0.811540.000000.000002012.09.17 16:360.809490.000.00-0.04-3.34
164142222012.09.14 18:00buy0.02eurgbp0.809260.809260.000002012.09.14 18:040.809260.000.000.000.00
164151342012.09.14 18:09buy0.02eurgbp0.809260.000000.000002012.09.17 16:360.809470.000.00-0.070.69
165110382012.09.17 15:13buy0.04eurgbp0.806970.806970.000002012.09.17 16:360.809430.000.000.0015.99
165553202012.09.17 19:45sell0.01eurgbp0.806740.000000.000002012.09.18 06:590.806240.000.000.000.81
166093612012.09.18 08:25sell0.01eurgbp0.806150.000000.000002012.09.18 11:050.805640.000.000.000.83
166324112012.09.18 11:06sell0.01eurgbp0.805330.000000.000002012.09.18 12:320.804780.000.000.000.89
166467282012.09.18 12:32sell0.01eurgbp0.804660.000000.000002012.09.18 13:170.804150.000.000.000.83
166545072012.09.18 13:25sell0.01eurgbp0.803910.000000.000002012.09.18 15:170.803410.000.000.000.82
166664652012.09.18 15:18sell0.01eurgbp0.803280.000000.000002012.09.18 20:060.802770.000.000.000.83
167096502012.09.18 20:10sell0.01eurgbp0.802580.000000.000002012.09.19 12:390.802060.000.000.000.84
168010822012.09.19 13:40sell0.01eurgbp0.802200.000000.000002012.09.20 05:510.803110.000.000.00-1.48
168468942012.09.19 17:49sell0.02eurgbp0.804510.000000.000002012.09.20 05:510.803100.000.00-0.014.57
169423152012.09.20 10:19sell0.01eurgbp0.800550.000000.000002012.09.20 12:010.800040.000.000.000.82
169600642012.09.20 12:02sell0.01eurgbp0.799750.000000.000002012.09.20 12:160.799220.000.000.000.86
169638022012.09.20 12:17sell0.01eurgbp0.799000.000000.000002012.09.21 10:300.798480.000.000.000.84
170818732012.09.21 10:31sell0.01eurgbp0.798270.000000.000002012.09.21 13:560.799130.000.000.00-1.40
171052652012.09.21 12:37sell0.02eurgbp0.800580.800580.000002012.09.21 13:560.799170.000.000.004.59
171210022012.09.21 14:45sell0.01eurgbp0.797830.000000.000002012.09.21 17:010.798750.000.000.00-1.49
171323192012.09.21 15:59sell0.02eurgbp0.800190.800190.000002012.09.21 16:370.800190.000.000.000.00
171388232012.09.21 16:38sell0.02eurgbp0.800140.800140.000002012.09.21 17:010.798720.000.000.004.62
172104942012.09.24 08:00sell0.01eurgbp0.798230.000000.000002012.09.24 09:100.797710.000.000.000.85
172206752012.09.24 09:30sell0.01eurgbp0.797720.000000.000002012.09.24 11:000.797210.000.000.000.82
172342482012.09.24 11:01sell0.01eurgbp0.796750.000000.000002012.09.24 11:210.796240.000.000.000.82
172383862012.09.24 11:22sell0.01eurgbp0.796010.000000.000002012.09.25 08:390.795500.000.000.000.83
173499612012.09.25 08:45sell0.01eurgbp0.795320.000000.000002012.09.25 09:150.794790.000.000.000.86
173660892012.09.25 10:10sell0.01eurgbp0.794330.000000.000002012.09.25 10:590.793820.000.000.000.83
173770042012.09.25 11:00sell0.01eurgbp0.793780.000000.000002012.09.26 07:140.795820.000.000.00-3.30
174022662012.09.25 13:47sell0.02eurgbp0.796050.000000.000002012.09.26 07:140.795830.000.000.000.72
174529582012.09.25 19:10sell0.04eurgbp0.798380.798380.000002012.09.26 07:140.795890.000.00-0.0116.11
175532612012.09.26 11:10sell0.01eurgbp0.795530.000000.000002012.09.26 12:140.795020.000.000.000.82
175722622012.09.26 13:10sell0.01eurgbp0.794900.000000.000002012.09.26 13:320.794400.000.000.000.81
175753082012.09.26 13:33sell0.01eurgbp0.794340.000000.000002012.09.27 12:220.793840.000.000.000.81
176323372012.09.26 19:02sell0.02eurgbp0.796610.796610.000002012.09.27 00:010.796610.000.00-0.010.00
176686502012.09.27 02:43sell0.02eurgbp0.796450.796450.000002012.09.27 08:310.796450.000.000.000.00
177329312012.09.27 13:00sell0.01eurgbp0.792920.000000.000002012.10.01 02:120.794870.000.000.00-3.14
178059772012.09.27 20:42sell0.02eurgbp0.795210.000000.000002012.10.01 02:120.794860.000.000.001.13
178883982012.09.28 11:56sell0.04eurgbp0.797500.797500.000002012.09.28 19:020.797500.000.000.000.00
179620902012.09.28 19:07sell0.04eurgbp0.797500.797500.000002012.10.01 02:120.795040.000.00-0.0115.87
180938532012.10.01 18:00buy0.01eurgbp0.799150.000000.000002012.10.01 18:290.799660.000.000.000.83
180978952012.10.01 18:30buy0.01eurgbp0.799810.000000.000002012.10.02 14:210.800330.000.00-0.040.84
181920462012.10.02 14:22buy0.01eurgbp0.800410.000000.000002012.10.02 16:200.800910.000.000.000.81
182061392012.10.02 16:21buy0.01eurgbp0.801190.000000.000002012.10.02 17:440.801690.000.000.000.81
182179402012.10.02 17:45buy0.01eurgbp0.801780.000000.000002012.10.03 11:090.802290.000.00-0.020.82
183407192012.10.03 11:15buy0.01eurgbp0.801910.000000.000002012.10.03 17:130.802420.000.000.000.82
184010122012.10.03 17:15buy0.01eurgbp0.802370.000000.000002012.10.03 18:100.802880.000.000.000.82
184144822012.10.03 18:55buy0.01eurgbp0.803190.000000.000002012.10.04 10:190.803700.000.00-0.070.83
184745472012.10.04 10:20buy0.01eurgbp0.803680.000000.000002012.10.04 15:190.804180.000.000.000.80
185166662012.10.04 15:20buy0.01eurgbp0.804330.000000.000002012.10.04 15:330.804890.000.000.000.90
185204342012.10.04 15:34buy0.01eurgbp0.805180.000000.000002012.10.05 16:410.805700.000.00-0.040.84
  0.00 0.00 -0.78 101.11
Closed P/L: 100.33
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 100.33 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 600.33 Equity: 600.33 Free Margin: 600.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 119.84 Gross Loss: 19.51 Total Net Profit: 100.33
Profit Factor: 6.14 Expected Payoff: 1.32  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 3.38 (0.62%) Relative Drawdown: 0.62% (3.38)
 
Total Trades: 76 Short Positions (won %): 35 (82.86%) Long Positions (won %): 41 (87.80%)
Profit Trades (% of total): 65 (85.53%) Loss trades (% of total): 11 (14.47%)
Largest profit trade: 16.10 loss trade: -3.38
Average profit trade: 1.84 loss trade: -1.77
Maximum consecutive wins ($): 14 (25.58) consecutive losses ($): 1 (-3.38)
Maximal consecutive profit (count): 25.58 (14) consecutive loss (count): -3.38 (1)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1