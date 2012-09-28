International Capital Markets Pty Ltd

Account: 2089015819 Name: Homer Pyles Currency: USD 2012 October 5, 22:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
27782292012.09.28 16:00buy0.10usdcadi0.983870.974881.033872012.10.05 13:550.97488-0.700.00-2.29-92.22
 1935483TSKBreakout-buy[sl]
28002622012.10.01 20:47sell0.10audusdi1.035941.031471.028962012.10.02 07:171.02978-0.700.00-1.0961.60
 91922991Dss Ichi2
28002942012.10.01 20:55buy0.10usdcadi0.982980.972920.989972012.10.02 08:290.98255-0.700.00-0.33-4.38
 91922983Dss Ichi2
28058352012.10.02 07:36sell0.10audusdi1.031161.041251.024222012.10.02 08:191.02994-0.700.000.0012.20
 91922991Dss Ichi2
28080422012.10.02 08:42buy0.10usdcadi0.982410.972310.989412012.10.02 11:120.98176-0.700.000.00-6.62
 91922983Dss Ichi2
28305642012.10.02 19:23buy0.03usdcadi0.983520.973460.990522012.10.02 19:450.98371-0.210.000.000.58
 91922983Dss Ichi2
28306002012.10.02 19:24sell0.10audusdi1.026531.036621.019572012.10.02 19:421.02614-0.700.000.003.90
 91922991Dss Ichi2
28309052012.10.02 19:48buy0.10usdcadi0.984100.974040.991092012.10.02 20:080.98387-0.700.000.00-2.34
 91922983Dss Ichi2
28309082012.10.02 19:48sell0.10audusdi1.025871.035891.018872012.10.02 20:041.02564-0.700.000.002.30
 91922991Dss Ichi2
28315762012.10.02 20:31sell0.10audusdi1.026361.036441.019382012.10.02 23:001.02635-0.700.00-1.090.10
 91922991Dss Ichi2
28336722012.10.02 22:59buy0.10usdjpyi78.18478.20479.1842012.10.03 02:4378.204-0.700.000.002.56
 91922982Dss Ichi2[sl]
28338222012.10.02 23:09sell0.10audusdi1.026391.036451.019392012.10.03 00:301.02545-0.700.000.009.40
 91922991Dss Ichi2
28357242012.10.03 00:40sell0.10audusdi1.025401.035461.018402012.10.03 01:141.02567-0.700.000.00-2.70
 91922991Dss Ichi2
28362292012.10.03 01:22sell0.10audusdi1.025391.035441.018392012.10.03 01:431.02547-0.700.000.00-0.80
 91922991Dss Ichi2
28366552012.10.03 01:53sell0.03audusdi1.025221.035261.018222012.10.03 02:131.02466-0.210.000.001.68
 91922991Dss Ichi2
28375682012.10.03 02:30sell0.10audusdi1.024121.034351.017172012.10.03 02:571.02303-0.700.000.0010.90
 91922991Dss Ichi2
28384102012.10.03 03:06sell0.10audusdi1.022641.032681.015652012.10.03 04:181.02224-0.700.000.004.00
 91922991Dss Ichi2
28389622012.10.03 04:02buy0.10usdcadi0.984860.974820.991882012.10.03 04:240.98479-0.700.000.00-0.71
 91922983Dss Ichi2
28393632012.10.03 04:30sell0.10eurusdi1.289951.289541.279972012.10.03 07:211.28954-0.700.000.004.10
 91922963Dss Ichi2[sl]
28393972012.10.03 04:32sell0.10audusdi1.022341.032361.015332012.10.03 06:031.02210-0.700.000.002.40
 91922991Dss Ichi2
28394762012.10.03 04:39buy0.03usdcadi0.984640.986110.991652012.10.03 16:120.98694-0.210.000.006.99
 91922983Dss Ichi2
28402352012.10.03 06:13sell0.10audusdi1.021941.031991.014952012.10.03 07:221.02106-0.700.000.008.80
 91922991Dss Ichi2
28419392012.10.03 07:32sell0.10audusdi1.020741.030771.013742012.10.03 17:531.02214-0.700.000.00-14.00
 91922991Dss Ichi2
28598882012.10.03 16:01buy0.10usdjpyi78.54078.61779.5422012.10.04 05:0978.617-0.700.00-0.279.79
 91922982Dss Ichi2[sl]
28611142012.10.03 16:26buy0.10usdcadi0.986960.976920.993942012.10.03 20:150.98807-0.700.000.0011.23
 91922983Dss Ichi2
28673802012.10.03 20:25buy0.10usdcadi0.988250.978180.995252012.10.03 23:270.98719-0.700.00-0.97-10.74
 91922983Dss Ichi2
28673872012.10.03 20:25sell0.10audusdi1.020471.030521.013472012.10.03 23:281.02174-0.700.00-3.27-12.70
 91922991Dss Ichi2
28739472012.10.04 03:15sell0.03audusdi1.018771.028821.011772012.10.04 07:481.02314-0.210.000.00-13.11
 91922991Dss Ichi2
28747922012.10.04 03:52buy0.10eurusdi1.292351.294461.302262012.10.04 08:211.29446-0.700.000.0021.10
 91922963Dss Ichi2[sl]
28834302012.10.04 09:10buy0.10eurusdi1.295081.302151.305082012.10.04 19:001.30215-0.700.000.0070.70
 91922963Dss Ichi2[sl]
  -19.04 0.00 -9.31 84.01
Closed P/L: 55.66
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
29050992012.10.04 19:09buy0.10eurusdi1.301731.291731.31174 1.30364-0.700.00-0.4019.10
 91922963Dss Ichi2
28760962012.10.04 05:13buy0.10usdjpyi78.62077.62079.620 78.662-0.700.00-0.185.34
 91922982Dss Ichi2
  -1.40 0.00 -0.58 24.44
 Floating P/L: 22.46
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 55.66 Floating P/L: 22.46 Margin: 230.17
Balance: 12 126.31 Equity: 12 148.77 Free Margin: 11 918.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 231.74 Gross Loss: 176.08 Total Net Profit: 55.66
Profit Factor: 1.32 Expected Payoff: 1.86  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 95.21 (0.78%) Relative Drawdown: 0.78% (95.21)
 
Total Trades: 30 Short Positions (won %): 17 (64.71%) Long Positions (won %): 13 (53.85%)
Profit Trades (% of total): 18 (60.00%) Loss trades (% of total): 12 (40.00%)
Largest profit trade: 70.00 loss trade: -95.21
Average profit trade: 12.87 loss trade: -14.67
Maximum consecutive wins ($): 4 (16.83) consecutive losses ($): 2 (-29.08)
Maximal consecutive profit (count): 90.40 (2) consecutive loss (count): -95.21 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2