International Capital Markets Pty Ltd
|Account: 2089015819
|Name: Homer Pyles
|Currency: USD
|2012 October 5, 22:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2778229
|2012.09.28 16:00
|buy
|0.10
|usdcadi
|0.98387
|0.97488
|1.03387
|2012.10.05 13:55
|0.97488
|-0.70
|0.00
|-2.29
|-92.22
|
|1935483
|TSKBreakout-buy[sl]
|2800262
|2012.10.01 20:47
|sell
|0.10
|audusdi
|1.03594
|1.03147
|1.02896
|2012.10.02 07:17
|1.02978
|-0.70
|0.00
|-1.09
|61.60
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2800294
|2012.10.01 20:55
|buy
|0.10
|usdcadi
|0.98298
|0.97292
|0.98997
|2012.10.02 08:29
|0.98255
|-0.70
|0.00
|-0.33
|-4.38
|
|91922983
|Dss Ichi2
|2805835
|2012.10.02 07:36
|sell
|0.10
|audusdi
|1.03116
|1.04125
|1.02422
|2012.10.02 08:19
|1.02994
|-0.70
|0.00
|0.00
|12.20
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2808042
|2012.10.02 08:42
|buy
|0.10
|usdcadi
|0.98241
|0.97231
|0.98941
|2012.10.02 11:12
|0.98176
|-0.70
|0.00
|0.00
|-6.62
|
|91922983
|Dss Ichi2
|2830564
|2012.10.02 19:23
|buy
|0.03
|usdcadi
|0.98352
|0.97346
|0.99052
|2012.10.02 19:45
|0.98371
|-0.21
|0.00
|0.00
|0.58
|
|91922983
|Dss Ichi2
|2830600
|2012.10.02 19:24
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02653
|1.03662
|1.01957
|2012.10.02 19:42
|1.02614
|-0.70
|0.00
|0.00
|3.90
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2830905
|2012.10.02 19:48
|buy
|0.10
|usdcadi
|0.98410
|0.97404
|0.99109
|2012.10.02 20:08
|0.98387
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.34
|
|91922983
|Dss Ichi2
|2830908
|2012.10.02 19:48
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02587
|1.03589
|1.01887
|2012.10.02 20:04
|1.02564
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.30
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2831576
|2012.10.02 20:31
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02636
|1.03644
|1.01938
|2012.10.02 23:00
|1.02635
|-0.70
|0.00
|-1.09
|0.10
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2833672
|2012.10.02 22:59
|buy
|0.10
|usdjpyi
|78.184
|78.204
|79.184
|2012.10.03 02:43
|78.204
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.56
|
|91922982
|Dss Ichi2[sl]
|2833822
|2012.10.02 23:09
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02639
|1.03645
|1.01939
|2012.10.03 00:30
|1.02545
|-0.70
|0.00
|0.00
|9.40
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2835724
|2012.10.03 00:40
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02540
|1.03546
|1.01840
|2012.10.03 01:14
|1.02567
|-0.70
|0.00
|0.00
|-2.70
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2836229
|2012.10.03 01:22
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02539
|1.03544
|1.01839
|2012.10.03 01:43
|1.02547
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2836655
|2012.10.03 01:53
|sell
|0.03
|audusdi
|1.02522
|1.03526
|1.01822
|2012.10.03 02:13
|1.02466
|-0.21
|0.00
|0.00
|1.68
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2837568
|2012.10.03 02:30
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02412
|1.03435
|1.01717
|2012.10.03 02:57
|1.02303
|-0.70
|0.00
|0.00
|10.90
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2838410
|2012.10.03 03:06
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02264
|1.03268
|1.01565
|2012.10.03 04:18
|1.02224
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.00
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2838962
|2012.10.03 04:02
|buy
|0.10
|usdcadi
|0.98486
|0.97482
|0.99188
|2012.10.03 04:24
|0.98479
|-0.70
|0.00
|0.00
|-0.71
|
|91922983
|Dss Ichi2
|2839363
|2012.10.03 04:30
|sell
|0.10
|eurusdi
|1.28995
|1.28954
|1.27997
|2012.10.03 07:21
|1.28954
|-0.70
|0.00
|0.00
|4.10
|
|91922963
|Dss Ichi2[sl]
|2839397
|2012.10.03 04:32
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02234
|1.03236
|1.01533
|2012.10.03 06:03
|1.02210
|-0.70
|0.00
|0.00
|2.40
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2839476
|2012.10.03 04:39
|buy
|0.03
|usdcadi
|0.98464
|0.98611
|0.99165
|2012.10.03 16:12
|0.98694
|-0.21
|0.00
|0.00
|6.99
|
|91922983
|Dss Ichi2
|2840235
|2012.10.03 06:13
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02194
|1.03199
|1.01495
|2012.10.03 07:22
|1.02106
|-0.70
|0.00
|0.00
|8.80
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2841939
|2012.10.03 07:32
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02074
|1.03077
|1.01374
|2012.10.03 17:53
|1.02214
|-0.70
|0.00
|0.00
|-14.00
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2859888
|2012.10.03 16:01
|buy
|0.10
|usdjpyi
|78.540
|78.617
|79.542
|2012.10.04 05:09
|78.617
|-0.70
|0.00
|-0.27
|9.79
|
|91922982
|Dss Ichi2[sl]
|2861114
|2012.10.03 16:26
|buy
|0.10
|usdcadi
|0.98696
|0.97692
|0.99394
|2012.10.03 20:15
|0.98807
|-0.70
|0.00
|0.00
|11.23
|
|91922983
|Dss Ichi2
|2867380
|2012.10.03 20:25
|buy
|0.10
|usdcadi
|0.98825
|0.97818
|0.99525
|2012.10.03 23:27
|0.98719
|-0.70
|0.00
|-0.97
|-10.74
|
|91922983
|Dss Ichi2
|2867387
|2012.10.03 20:25
|sell
|0.10
|audusdi
|1.02047
|1.03052
|1.01347
|2012.10.03 23:28
|1.02174
|-0.70
|0.00
|-3.27
|-12.70
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2873947
|2012.10.04 03:15
|sell
|0.03
|audusdi
|1.01877
|1.02882
|1.01177
|2012.10.04 07:48
|1.02314
|-0.21
|0.00
|0.00
|-13.11
|
|91922991
|Dss Ichi2
|2874792
|2012.10.04 03:52
|buy
|0.10
|eurusdi
|1.29235
|1.29446
|1.30226
|2012.10.04 08:21
|1.29446
|-0.70
|0.00
|0.00
|21.10
|
|91922963
|Dss Ichi2[sl]
|2883430
|2012.10.04 09:10
|buy
|0.10
|eurusdi
|1.29508
|1.30215
|1.30508
|2012.10.04 19:00
|1.30215
|-0.70
|0.00
|0.00
|70.70
|
|91922963
|Dss Ichi2[sl]
|
|-19.04
|0.00
|-9.31
|84.01
|Closed P/L:
|55.66
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2905099
|2012.10.04 19:09
|buy
|0.10
|eurusdi
|1.30173
|1.29173
|1.31174
|
|1.30364
|-0.70
|0.00
|-0.40
|19.10
|
|91922963
|Dss Ichi2
|2876096
|2012.10.04 05:13
|buy
|0.10
|usdjpyi
|78.620
|77.620
|79.620
|
|78.662
|-0.70
|0.00
|-0.18
|5.34
|
|91922982
|Dss Ichi2
|
|-1.40
|0.00
|-0.58
|24.44
|
|Floating P/L:
|22.46
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|55.66
|Floating P/L:
|22.46
|Margin:
|230.17
|Balance:
|12 126.31
|Equity:
|12 148.77
|Free Margin:
|11 918.60
|
|Details:
|Gross Profit:
|231.74
|Gross Loss:
|176.08
|Total Net Profit:
|55.66
|Profit Factor:
|1.32
|Expected Payoff:
|1.86
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|95.21 (0.78%)
|Relative Drawdown:
|0.78% (95.21)
|
|Total Trades:
|30
|Short Positions (won %):
|17 (64.71%)
|Long Positions (won %):
|13 (53.85%)
|Profit Trades (% of total):
|18 (60.00%)
|Loss trades (% of total):
|12 (40.00%)
|Largest
|profit trade:
|70.00
|loss trade:
|-95.21
|Average
|profit trade:
|12.87
|loss trade:
|-14.67
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (16.83)
|consecutive losses ($):
|2 (-29.08)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|90.40 (2)
|consecutive loss (count):
|-95.21 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2