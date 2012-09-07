|Account: 6254596
|Name: tick_3457a_eurgbp
|Currency: USD
|2012 September 21, 11:09
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15740800
|2012.09.07 17:17
|balance
|Deposit
|500.00
|15740824
|2012.09.07 17:18
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79791
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 17:34
|0.79842
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|15744647
|2012.09.07 17:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79839
|0.00000
|0.00000
|2012.09.07 18:53
|0.79892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|15812897
|2012.09.10 09:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79955
|0.00000
|0.00000
|2012.09.10 15:18
|0.80005
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15856990
|2012.09.10 15:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80041
|0.00000
|0.00000
|2012.09.10 15:47
|0.80091
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15858678
|2012.09.10 15:48
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80107
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 18:20
|0.80028
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.27
|15873919
|2012.09.10 17:59
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.79873
|0.79873
|0.00000
|2012.09.10 19:28
|0.79873
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15883490
|2012.09.10 19:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.79886
|0.00000
|0.00000
|2012.09.11 18:20
|0.80024
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.43
|16010334
|2012.09.11 20:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80049
|0.00000
|0.00000
|2012.09.12 11:07
|0.79965
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.36
|16062568
|2012.09.12 11:05
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.79822
|0.79822
|0.00000
|2012.09.12 11:07
|0.79961
|0.00
|0.00
|0.00
|4.47
|16098392
|2012.09.12 13:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80193
|0.00000
|0.00000
|2012.09.12 13:29
|0.80245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|16109778
|2012.09.12 14:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80247
|0.00000
|0.00000
|2012.09.13 05:29
|0.80159
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.42
|16144671
|2012.09.12 18:53
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80018
|0.80018
|0.00000
|2012.09.13 05:29
|0.80158
|0.00
|0.00
|-0.21
|4.51
|16171402
|2012.09.13 06:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80189
|0.00000
|0.00000
|2012.09.13 09:22
|0.80239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16181135
|2012.09.13 09:22
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80249
|0.00000
|0.00000
|2012.09.13 19:32
|0.80181
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16247427
|2012.09.13 19:30
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80064
|0.80064
|0.00000
|2012.09.13 19:32
|0.80183
|0.00
|0.00
|0.00
|3.84
|16293785
|2012.09.13 21:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80451
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 09:01
|0.80501
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.81
|16335252
|2012.09.14 09:02
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80514
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 09:38
|0.80565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|16339489
|2012.09.14 09:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80554
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 13:26
|0.80605
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16371778
|2012.09.14 13:27
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80607
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 13:49
|0.80658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|16374503
|2012.09.14 13:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80646
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 14:03
|0.80696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16376827
|2012.09.14 14:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80711
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 14:31
|0.80761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16393559
|2012.09.14 15:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80784
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 16:33
|0.80835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16398065
|2012.09.14 16:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80854
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 16:42
|0.80905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16399925
|2012.09.14 16:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80928
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 16:49
|0.80978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16401752
|2012.09.14 16:50
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81000
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 17:03
|0.81051
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16404706
|2012.09.14 17:03
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81065
|0.00000
|0.00000
|2012.09.14 17:03
|0.81115
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16405397
|2012.09.14 17:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81154
|0.00000
|0.00000
|2012.09.17 16:36
|0.80949
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.34
|16414222
|2012.09.14 18:00
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80926
|0.80926
|0.00000
|2012.09.14 18:04
|0.80926
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16415134
|2012.09.14 18:09
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80926
|0.00000
|0.00000
|2012.09.17 16:36
|0.80947
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.69
|16511038
|2012.09.17 15:13
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.80697
|0.80697
|0.00000
|2012.09.17 16:36
|0.80943
|0.00
|0.00
|0.00
|15.99
|16555320
|2012.09.17 19:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80674
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 06:59
|0.80624
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|16609361
|2012.09.18 08:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80615
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 11:05
|0.80564
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16632411
|2012.09.18 11:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80533
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 12:32
|0.80478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|16646728
|2012.09.18 12:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80466
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 13:17
|0.80415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16654507
|2012.09.18 13:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80391
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 15:17
|0.80341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|16666465
|2012.09.18 15:18
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80328
|0.00000
|0.00000
|2012.09.18 20:06
|0.80277
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16709650
|2012.09.18 20:10
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80258
|0.00000
|0.00000
|2012.09.19 12:39
|0.80206
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|16801082
|2012.09.19 13:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80220
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 05:51
|0.80311
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|16846894
|2012.09.19 17:49
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80451
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 05:51
|0.80310
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.57
|16942315
|2012.09.20 10:19
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80055
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 12:01
|0.80004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|16960064
|2012.09.20 12:02
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79975
|0.00000
|0.00000
|2012.09.20 12:16
|0.79922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|16963802
|2012.09.20 12:17
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79900
|0.00000
|0.00000
|2012.09.21 10:30
|0.79848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|0.00
|0.00
|-0.58
|50.83
|Closed P/L:
|50.25
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17081873
|2012.09.21 10:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.79827
|0.00000
|0.00000
|0.79845
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|Floating P/L:
|-0.29
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|50.25
|Floating P/L:
|-0.29
|Margin:
|2.59
|Balance:
|550.25
|Equity:
|549.96
|Free Margin:
|547.37
|Details:
|Gross Profit:
|60.42
|Gross Loss:
|10.17
|Total Net Profit:
|50.25
|Profit Factor:
|5.94
|Expected Payoff:
|1.20
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|3.38 (0.62%)
|Relative Drawdown:
|0.62% (3.38)
|Total Trades:
|42
|Short Positions (won %):
|12 (91.67%)
|Long Positions (won %):
|30 (83.33%)
|Profit Trades (% of total):
|36 (85.71%)
|Loss trades (% of total):
|6 (14.29%)
|Largest
|profit trade:
|15.99
|loss trade:
|-3.38
|Average
|profit trade:
|1.68
|loss trade:
|-1.70
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (25.58)
|consecutive losses ($):
|1 (-3.38)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|25.58 (14)
|consecutive loss (count):
|-3.38 (1)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1