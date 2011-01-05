Strategy Tester Report
VQ35
IBFX-MT4-Demo1 (Build 432)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2011.01.02 00:00 - 2011.12.30 00:00 (2011.01.01 - 2011.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Trades_setup=(NULL); Magic=772188; TakeProfit=150; Lots=0.01; MaxInitialLots=10; InitialStop=0; TrailingStop=150; Money_management=true;
risk=2; Martingale_setup=(NULL); MaxTrades=5; Pips=50; Multiplier=3; AccountProtection=true;
GlobalEquityProtect=true;
OrderstoProtect=2; Signal_option=(NULL); BullsNBears=(NULL); Fast_Period=5; Slow_Period=13; MACD=(NULL); Fast_MA=14; Slow_MA=26; MACD_SMA=9; Stochastic=(NULL); K_Period=8; D_Period=3; Slowing=4; Overbought=80; Oversold=20; RSI_Period=5; MFI_Period=5; Shift=0; ReverseCondition=0; Conservative_1_Intermediate_2=(NULL); Agressive_3_Berserk_4=(NULL); Engine_Mode=4; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
|Bars in test
|1312
|Ticks modelled
|17358870
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|24594.51
|Gross profit
|39476.19
|Gross loss
|-14881.68
|Profit factor
|2.65
|Expected payoff
|144.67
|Absolute drawdown
|585.80
|Maximal drawdown
|15868.71 (31.45%)
|Relative drawdown
|31.45% (15868.71)
|Total trades
|170
|Short positions (won %)
|98 (100.00%)
|Long positions (won %)
|72 (95.83%)
|Profit trades (% of total)
|167 (98.24%)
|Loss trades (% of total)
|3 (1.76%)
|Largest
|profit trade
|1282.50
|loss trade
|-10121.76
|Average
|profit trade
|236.38
|loss trade
|-4960.56
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|167 (39476.19)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-14881.68)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|39476.19 (167)
|consecutive loss (count of losses)
|-14881.68 (3)
|Average
|consecutive wins
|167
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.05 07:06
|sell
|1
|0.20
|1.32605
|0.00000
|1.32455
|2
|2011.01.05 07:14
|sell
|2
|0.60
|1.32657
|0.00000
|1.32507
|3
|2011.01.05 07:18
|sell
|3
|1.80
|1.32710
|0.00000
|1.32560
|4
|2011.01.05 08:02
|t/p
|3
|1.80
|1.32560
|0.00000
|1.32560
|270.00
|10270.00
|5
|2011.01.05 08:02
|close
|2
|0.60
|1.32559
|0.00000
|1.32507
|58.80
|10328.80
|6
|2011.01.05 08:02
|close
|1
|0.20
|1.32556
|0.00000
|1.32455
|9.80
|10338.60
|7
|2011.01.05 08:02
|sell
|4
|0.21
|1.32538
|0.00000
|1.32388
|8
|2011.01.05 08:03
|sell
|5
|0.63
|1.32589
|0.00000
|1.32439
|9
|2011.01.05 08:08
|sell
|6
|1.89
|1.32640
|0.00000
|1.32490
|10
|2011.01.05 08:36
|t/p
|6
|1.89
|1.32490
|0.00000
|1.32490
|283.50
|10622.10
|11
|2011.01.05 08:36
|close
|5
|0.63
|1.32490
|0.00000
|1.32439
|62.37
|10684.47
|12
|2011.01.05 08:36
|close
|4
|0.21
|1.32487
|0.00000
|1.32388
|10.71
|10695.18
|13
|2011.01.05 08:36
|sell
|7
|0.21
|1.32466
|0.00000
|1.32316
|14
|2011.01.05 08:38
|sell
|8
|0.63
|1.32518
|0.00000
|1.32368
|15
|2011.01.05 08:56
|sell
|9
|1.89
|1.32570
|0.00000
|1.32420
|16
|2011.01.05 10:53
|t/p
|9
|1.89
|1.32420
|0.00000
|1.32420
|283.50
|10978.68
|17
|2011.01.05 10:53
|close
|8
|0.63
|1.32419
|0.00000
|1.32368
|62.37
|11041.05
|18
|2011.01.05 10:53
|close
|7
|0.21
|1.32415
|0.00000
|1.32316
|10.71
|11051.76
|19
|2011.01.05 10:53
|sell
|10
|0.22
|1.32392
|0.00000
|1.32242
|20
|2011.01.05 10:53
|sell
|11
|0.66
|1.32443
|0.00000
|1.32293
|21
|2011.01.05 11:01
|t/p
|11
|0.66
|1.32293
|0.00000
|1.32293
|99.00
|11150.76
|22
|2011.01.05 11:01
|close
|10
|0.22
|1.32292
|0.00000
|1.32242
|22.00
|11172.76
|23
|2011.01.05 11:01
|sell
|12
|0.22
|1.32270
|0.00000
|1.32120
|24
|2011.01.05 11:02
|sell
|13
|0.66
|1.32321
|0.00000
|1.32171
|25
|2011.01.05 11:03
|sell
|14
|1.98
|1.32375
|0.00000
|1.32225
|26
|2011.01.05 11:13
|t/p
|14
|1.98
|1.32225
|0.00000
|1.32225
|297.00
|11469.76
|27
|2011.01.05 11:13
|close
|13
|0.66
|1.32222
|0.00000
|1.32171
|65.34
|11535.10
|28
|2011.01.05 11:13
|close
|12
|0.22
|1.32217
|0.00000
|1.32120
|11.66
|11546.76
|29
|2011.01.05 11:13
|sell
|15
|0.23
|1.32199
|0.00000
|1.32049
|30
|2011.01.05 11:39
|sell
|16
|0.69
|1.32252
|0.00000
|1.32102
|31
|2011.01.05 11:55
|sell
|17
|2.07
|1.32304
|0.00000
|1.32154
|32
|2011.01.05 12:51
|t/p
|17
|2.07
|1.32154
|0.00000
|1.32154
|310.50
|11857.26
|33
|2011.01.05 12:51
|close
|16
|0.69
|1.32152
|0.00000
|1.32102
|69.00
|11926.26
|34
|2011.01.05 12:51
|close
|15
|0.23
|1.32149
|0.00000
|1.32049
|11.50
|11937.76
|35
|2011.01.05 12:51
|sell
|18
|0.24
|1.32127
|0.00000
|1.31977
|36
|2011.01.05 12:52
|sell
|19
|0.72
|1.32179
|0.00000
|1.32029
|37
|2011.01.05 13:15
|t/p
|19
|0.72
|1.32029
|0.00000
|1.32029
|108.00
|12045.76
|38
|2011.01.05 13:15
|close
|18
|0.24
|1.32028
|0.00000
|1.31977
|23.76
|12069.52
|39
|2011.01.05 13:15
|sell
|20
|0.24
|1.32001
|0.00000
|1.31851
|40
|2011.01.05 13:18
|t/p
|20
|0.24
|1.31851
|0.00000
|1.31851
|36.00
|12105.52
|41
|2011.01.05 13:18
|sell
|21
|0.24
|1.31830
|0.00000
|1.31680
|42
|2011.01.05 13:26
|sell
|22
|0.72
|1.31881
|0.00000
|1.31731
|43
|2011.01.05 13:29
|t/p
|22
|0.72
|1.31731
|0.00000
|1.31731
|108.00
|12213.52
|44
|2011.01.05 13:29
|close
|21
|0.24
|1.31731
|0.00000
|1.31680
|23.76
|12237.28
|45
|2011.01.05 13:29
|sell
|23
|0.24
|1.31708
|0.00000
|1.31558
|46
|2011.01.05 13:30
|sell
|24
|0.72
|1.31759
|0.00000
|1.31609
|47
|2011.01.05 13:31
|sell
|25
|2.16
|1.31811
|0.00000
|1.31661
|48
|2011.01.05 13:43
|t/p
|25
|2.16
|1.31661
|0.00000
|1.31661
|324.00
|12561.28
|49
|2011.01.05 13:43
|close
|24
|0.72
|1.31661
|0.00000
|1.31609
|70.56
|12631.84
|50
|2011.01.05 13:43
|close
|23
|0.24
|1.31658
|0.00000
|1.31558
|12.00
|12643.84
|51
|2011.01.05 13:43
|sell
|26
|0.25
|1.31636
|0.00000
|1.31486
|52
|2011.01.05 13:44
|sell
|27
|0.75
|1.31688
|0.00000
|1.31538
|53
|2011.01.05 13:51
|sell
|28
|2.25
|1.31739
|0.00000
|1.31589
|54
|2011.01.05 14:09
|t/p
|28
|2.25
|1.31589
|0.00000
|1.31589
|337.50
|12981.34
|55
|2011.01.05 14:09
|close
|27
|0.75
|1.31588
|0.00000
|1.31538
|75.00
|13056.34
|56
|2011.01.05 14:09
|close
|26
|0.25
|1.31589
|0.00000
|1.31486
|11.75
|13068.09
|57
|2011.01.05 14:09
|sell
|29
|0.26
|1.31571
|0.00000
|1.31421
|58
|2011.01.05 14:17
|t/p
|29
|0.26
|1.31421
|0.00000
|1.31421
|39.00
|13107.09
|59
|2011.01.05 14:17
|sell
|30
|0.26
|1.31402
|0.00000
|1.31252
|60
|2011.01.05 14:20
|sell
|31
|0.78
|1.31453
|0.00000
|1.31303
|61
|2011.01.05 14:41
|sell
|32
|2.34
|1.31505
|0.00000
|1.31355
|62
|2011.01.05 15:17
|t/p
|32
|2.34
|1.31355
|0.00000
|1.31355
|351.00
|13458.09
|63
|2011.01.05 15:17
|close
|31
|0.78
|1.31353
|0.00000
|1.31303
|78.00
|13536.09
|64
|2011.01.05 15:17
|close
|30
|0.26
|1.31349
|0.00000
|1.31252
|13.78
|13549.87
|65
|2011.01.05 15:17
|sell
|33
|0.27
|1.31326
|0.00000
|1.31176
|66
|2011.01.05 15:32
|sell
|34
|0.81
|1.31377
|0.00000
|1.31227
|67
|2011.01.05 15:32
|sell
|35
|2.43
|1.31429
|0.00000
|1.31279
|68
|2011.01.06 07:42
|t/p
|35
|2.43
|1.31279
|0.00000
|1.31279
|374.62
|13924.49
|69
|2011.01.06 07:42
|close
|34
|0.81
|1.31279
|0.00000
|1.31227
|82.75
|14007.24
|70
|2011.01.06 07:42
|close
|33
|0.27
|1.31274
|0.00000
|1.31176
|15.16
|14022.40
|71
|2011.01.06 07:42
|sell
|36
|0.28
|1.31251
|0.00000
|1.31101
|72
|2011.01.06 07:47
|t/p
|36
|0.28
|1.31101
|0.00000
|1.31101
|42.00
|14064.40
|73
|2011.01.06 07:47
|sell
|37
|0.28
|1.31080
|0.00000
|1.30930
|74
|2011.01.06 07:48
|sell
|38
|0.84
|1.31133
|0.00000
|1.30983
|75
|2011.01.06 08:00
|sell
|39
|2.52
|1.31186
|0.00000
|1.31036
|76
|2011.01.06 10:35
|t/p
|39
|2.52
|1.31036
|0.00000
|1.31036
|378.00
|14442.40
|77
|2011.01.06 10:35
|close
|38
|0.84
|1.31033
|0.00000
|1.30983
|84.00
|14526.40
|78
|2011.01.06 10:35
|close
|37
|0.28
|1.31029
|0.00000
|1.30930
|14.28
|14540.68
|79
|2011.01.06 10:35
|sell
|40
|0.29
|1.31006
|0.00000
|1.30856
|80
|2011.01.06 10:39
|sell
|41
|0.87
|1.31059
|0.00000
|1.30909
|81
|2011.01.06 11:22
|sell
|42
|2.61
|1.31109
|0.00000
|1.30959
|82
|2011.01.06 11:46
|t/p
|42
|2.61
|1.30959
|0.00000
|1.30959
|391.50
|14932.18
|83
|2011.01.06 11:46
|close
|41
|0.87
|1.30957
|0.00000
|1.30909
|88.74
|15020.92
|84
|2011.01.06 11:46
|close
|40
|0.29
|1.30958
|0.00000
|1.30856
|13.92
|15034.84
|85
|2011.01.06 11:46
|sell
|43
|0.30
|1.30940
|0.00000
|1.30790
|86
|2011.01.06 11:49
|sell
|44
|0.90
|1.30992
|0.00000
|1.30842
|87
|2011.01.06 11:55
|sell
|45
|2.70
|1.31045
|0.00000
|1.30895
|88
|2011.01.06 12:56
|t/p
|45
|2.70
|1.30895
|0.00000
|1.30895
|405.00
|15439.84
|89
|2011.01.06 12:56
|close
|44
|0.90
|1.30893
|0.00000
|1.30842
|89.10
|15528.94
|90
|2011.01.06 12:56
|close
|43
|0.30
|1.30889
|0.00000
|1.30790
|15.30
|15544.24
|91
|2011.01.06 12:56
|sell
|46
|0.31
|1.30871
|0.00000
|1.30721
|92
|2011.01.06 12:57
|sell
|47
|0.93
|1.30922
|0.00000
|1.30772
|93
|2011.01.06 13:18
|sell
|48
|2.79
|1.30974
|0.00000
|1.30824
|94
|2011.01.06 15:04
|t/p
|48
|2.79
|1.30824
|0.00000
|1.30824
|418.50
|15962.74
|95
|2011.01.06 15:04
|close
|47
|0.93
|1.30821
|0.00000
|1.30772
|93.93
|16056.67
|96
|2011.01.06 15:04
|close
|46
|0.31
|1.30810
|0.00000
|1.30721
|18.91
|16075.58
|97
|2011.01.06 15:04
|sell
|49
|0.32
|1.30780
|0.00000
|1.30630
|98
|2011.01.06 15:18
|t/p
|49
|0.32
|1.30630
|0.00000
|1.30630
|48.00
|16123.58
|99
|2011.01.06 15:18
|sell
|50
|0.32
|1.30610
|0.00000
|1.30460
|100
|2011.01.06 15:18
|sell
|51
|0.96
|1.30661
|0.00000
|1.30511
|101
|2011.01.06 15:20
|sell
|52
|2.88
|1.30713
|0.00000
|1.30563
|102
|2011.01.06 15:46
|t/p
|52
|2.88
|1.30563
|0.00000
|1.30563
|432.00
|16555.58
|103
|2011.01.06 15:46
|close
|51
|0.96
|1.30558
|0.00000
|1.30511
|98.88
|16654.46
|104
|2011.01.06 15:46
|close
|50
|0.32
|1.30553
|0.00000
|1.30460
|18.24
|16672.70
|105
|2011.01.06 15:46
|sell
|53
|0.33
|1.30529
|0.00000
|1.30379
|106
|2011.01.06 15:49
|t/p
|53
|0.33
|1.30379
|0.00000
|1.30379
|49.50
|16722.20
|107
|2011.01.06 15:49
|sell
|54
|0.33
|1.30357
|0.00000
|1.30207
|108
|2011.01.06 15:55
|sell
|55
|0.99
|1.30407
|0.00000
|1.30257
|109
|2011.01.06 16:01
|t/p
|55
|0.99
|1.30257
|0.00000
|1.30257
|148.50
|16870.70
|110
|2011.01.06 16:01
|close
|54
|0.33
|1.30257
|0.00000
|1.30207
|33.00
|16903.70
|111
|2011.01.06 16:01
|sell
|56
|0.34
|1.30236
|0.00000
|1.30086
|112
|2011.01.06 16:04
|sell
|57
|1.02
|1.30288
|0.00000
|1.30138
|113
|2011.01.06 16:13
|t/p
|57
|1.02
|1.30138
|0.00000
|1.30138
|153.00
|17056.70
|114
|2011.01.06 16:13
|close
|56
|0.34
|1.30136
|0.00000
|1.30086
|34.00
|17090.70
|115
|2011.01.06 16:13
|sell
|58
|0.34
|1.30111
|0.00000
|1.29961
|116
|2011.01.06 16:14
|sell
|59
|1.02
|1.30163
|0.00000
|1.30013
|117
|2011.01.06 16:15
|sell
|60
|3.06
|1.30215
|0.00000
|1.30065
|118
|2011.01.06 18:24
|t/p
|60
|3.06
|1.30065
|0.00000
|1.30065
|459.00
|17549.70
|119
|2011.01.06 18:24
|close
|59
|1.02
|1.30064
|0.00000
|1.30013
|100.98
|17650.68
|120
|2011.01.06 18:24
|close
|58
|0.34
|1.30065
|0.00000
|1.29961
|15.64
|17666.32
|121
|2011.01.06 18:24
|sell
|61
|0.35
|1.30047
|0.00000
|1.29897
|122
|2011.01.06 18:43
|sell
|62
|1.05
|1.30098
|0.00000
|1.29948
|123
|2011.01.06 18:50
|sell
|63
|3.15
|1.30150
|0.00000
|1.30000
|124
|2011.01.06 20:33
|t/p
|63
|3.15
|1.30000
|0.00000
|1.30000
|472.50
|18138.82
|125
|2011.01.06 20:33
|close
|62
|1.05
|1.29999
|0.00000
|1.29948
|103.95
|18242.77
|126
|2011.01.06 20:33
|close
|61
|0.35
|1.29997
|0.00000
|1.29897
|17.50
|18260.27
|127
|2011.01.06 20:33
|sell
|64
|0.37
|1.29979
|0.00000
|1.29829
|128
|2011.01.06 20:34
|sell
|65
|1.11
|1.30032
|0.00000
|1.29882
|129
|2011.01.06 20:37
|sell
|66
|3.33
|1.30082
|0.00000
|1.29932
|130
|2011.01.06 22:24
|t/p
|66
|3.33
|1.29932
|0.00000
|1.29932
|499.50
|18759.77
|131
|2011.01.06 22:24
|close
|65
|1.11
|1.29931
|0.00000
|1.29882
|112.11
|18871.88
|132
|2011.01.06 22:24
|close
|64
|0.37
|1.29923
|0.00000
|1.29829
|20.72
|18892.60
|133
|2011.01.06 22:24
|sell
|67
|0.38
|1.29907
|0.00000
|1.29757
|134
|2011.01.06 22:40
|sell
|68
|1.14
|1.29960
|0.00000
|1.29810
|135
|2011.01.06 22:46
|sell
|69
|3.42
|1.30011
|0.00000
|1.29861
|136
|2011.01.06 23:22
|t/p
|69
|3.42
|1.29861
|0.00000
|1.29861
|513.00
|19405.60
|137
|2011.01.06 23:22
|close
|68
|1.14
|1.29861
|0.00000
|1.29810
|112.86
|19518.46
|138
|2011.01.06 23:22
|close
|67
|0.38
|1.29859
|0.00000
|1.29757
|18.24
|19536.70
|139
|2011.01.06 23:22
|sell
|70
|0.39
|1.29838
|0.00000
|1.29688
|140
|2011.01.06 23:27
|sell
|71
|1.17
|1.29889
|0.00000
|1.29739
|141
|2011.01.06 23:56
|t/p
|71
|1.17
|1.29739
|0.00000
|1.29739
|175.50
|19712.20
|142
|2011.01.06 23:56
|close
|70
|0.39
|1.29732
|0.00000
|1.29688
|41.34
|19753.54
|143
|2011.01.06 23:56
|sell
|72
|0.40
|1.29702
|0.00000
|1.29552
|144
|2011.01.06 23:57
|sell
|73
|1.20
|1.29754
|0.00000
|1.29604
|145
|2011.01.06 23:59
|sell
|74
|3.60
|1.29804
|0.00000
|1.29654
|146
|2011.01.07 08:44
|t/p
|74
|3.60
|1.29654
|0.00000
|1.29654
|545.00
|20298.54
|147
|2011.01.07 08:44
|close
|73
|1.20
|1.29650
|0.00000
|1.29604
|126.47
|20425.01
|148
|2011.01.07 08:44
|close
|72
|0.40
|1.29645
|0.00000
|1.29552
|23.36
|20448.36
|149
|2011.01.07 08:44
|sell
|75
|0.41
|1.29622
|0.00000
|1.29472
|150
|2011.01.07 08:45
|sell
|76
|1.23
|1.29672
|0.00000
|1.29522
|151
|2011.01.07 08:45
|sell
|77
|3.69
|1.29725
|0.00000
|1.29575
|152
|2011.01.07 12:38
|t/p
|77
|3.69
|1.29575
|0.00000
|1.29575
|553.50
|21001.86
|153
|2011.01.07 12:38
|close
|76
|1.23
|1.29568
|0.00000
|1.29522
|127.92
|21129.78
|154
|2011.01.07 12:38
|close
|75
|0.41
|1.29559
|0.00000
|1.29472
|25.83
|21155.61
|155
|2011.01.07 12:38
|sell
|78
|0.42
|1.29531
|0.00000
|1.29381
|156
|2011.01.07 12:39
|sell
|79
|1.26
|1.29583
|0.00000
|1.29433
|157
|2011.01.07 12:43
|sell
|80
|3.78
|1.29634
|0.00000
|1.29484
|158
|2011.01.07 13:29
|t/p
|80
|3.78
|1.29484
|0.00000
|1.29484
|567.00
|21722.61
|159
|2011.01.07 13:29
|close
|79
|1.26
|1.29479
|0.00000
|1.29433
|131.04
|21853.65
|160
|2011.01.07 13:29
|close
|78
|0.42
|1.29473
|0.00000
|1.29381
|24.36
|21878.01
|161
|2011.01.07 13:29
|sell
|81
|0.44
|1.29447
|0.00000
|1.29297
|162
|2011.01.07 13:29
|sell
|82
|1.32
|1.29498
|0.00000
|1.29348
|163
|2011.01.07 13:29
|sell
|83
|3.96
|1.29552
|0.00000
|1.29402
|164
|2011.01.07 13:42
|t/p
|83
|3.96
|1.29402
|0.00000
|1.29402
|594.00
|22472.01
|165
|2011.01.07 13:42
|close
|82
|1.32
|1.29401
|0.00000
|1.29348
|128.04
|22600.05
|166
|2011.01.07 13:42
|close
|81
|0.44
|1.29391
|0.00000
|1.29297
|24.64
|22624.69
|167
|2011.01.07 13:42
|sell
|84
|0.45
|1.29362
|0.00000
|1.29212
|168
|2011.01.07 13:42
|sell
|85
|1.35
|1.29416
|0.00000
|1.29266
|169
|2011.01.07 13:43
|sell
|86
|4.05
|1.29467
|0.00000
|1.29317
|170
|2011.01.07 16:38
|t/p
|86
|4.05
|1.29317
|0.00000
|1.29317
|607.50
|23232.19
|171
|2011.01.07 16:38
|close
|85
|1.35
|1.29313
|0.00000
|1.29266
|139.05
|23371.24
|172
|2011.01.07 16:38
|close
|84
|0.45
|1.29306
|0.00000
|1.29212
|25.20
|23396.44
|173
|2011.01.07 16:38
|sell
|87
|0.47
|1.29280
|0.00000
|1.29130
|174
|2011.01.07 16:46
|sell
|88
|1.41
|1.29335
|0.00000
|1.29185
|175
|2011.01.07 16:47
|sell
|89
|4.23
|1.29386
|0.00000
|1.29236
|176
|2011.01.07 17:15
|t/p
|89
|4.23
|1.29236
|0.00000
|1.29236
|634.50
|24030.94
|177
|2011.01.07 17:15
|close
|88
|1.41
|1.29236
|0.00000
|1.29185
|139.59
|24170.53
|178
|2011.01.07 17:15
|close
|87
|0.47
|1.29230
|0.00000
|1.29130
|23.50
|24194.03
|179
|2011.01.07 17:15
|sell
|90
|0.48
|1.29206
|0.00000
|1.29056
|180
|2011.01.07 17:23
|sell
|91
|1.44
|1.29257
|0.00000
|1.29107
|181
|2011.01.07 17:27
|sell
|92
|4.32
|1.29308
|0.00000
|1.29158
|182
|2011.01.07 17:36
|t/p
|92
|4.32
|1.29158
|0.00000
|1.29158
|648.00
|24842.03
|183
|2011.01.07 17:36
|close
|91
|1.44
|1.29152
|0.00000
|1.29107
|151.20
|24993.23
|184
|2011.01.07 17:36
|close
|90
|0.48
|1.29154
|0.00000
|1.29056
|24.96
|25018.19
|185
|2011.01.07 17:36
|sell
|93
|0.50
|1.29138
|0.00000
|1.28988
|186
|2011.01.07 17:37
|sell
|94
|1.50
|1.29191
|0.00000
|1.29041
|187
|2011.01.07 17:59
|sell
|95
|4.50
|1.29241
|0.00000
|1.29091
|188
|2011.01.07 20:56
|t/p
|95
|4.50
|1.29091
|0.00000
|1.29091
|675.00
|25693.19
|189
|2011.01.07 20:56
|close
|94
|1.50
|1.29091
|0.00000
|1.29041
|150.00
|25843.19
|190
|2011.01.07 20:56
|close
|93
|0.50
|1.29088
|0.00000
|1.28988
|25.00
|25868.19
|191
|2011.01.07 20:56
|sell
|96
|0.52
|1.29065
|0.00000
|1.28915
|192
|2011.01.07 20:58
|sell
|97
|1.56
|1.29117
|0.00000
|1.28967
|193
|2011.01.07 21:10
|sell
|98
|4.68
|1.29168
|0.00000
|1.29018
|194
|2011.01.09 23:00
|t/p
|97
|1.56
|1.28967
|0.00000
|1.28967
|234.00
|26102.19
|195
|2011.01.09 23:00
|t/p
|98
|4.68
|1.29018
|0.00000
|1.29018
|702.00
|26804.19
|196
|2011.01.09 23:00
|close
|96
|0.52
|1.28958
|0.00000
|1.28915
|55.64
|26859.83
|197
|2011.01.12 17:24
|buy
|99
|0.54
|1.31071
|0.00000
|1.31221
|198
|2011.01.12 17:24
|buy
|100
|1.62
|1.31017
|0.00000
|1.31167
|199
|2011.01.12 17:34
|buy
|101
|4.86
|1.30966
|0.00000
|1.31116
|200
|2011.01.12 18:19
|t/p
|101
|4.86
|1.31116
|0.00000
|1.31116
|729.00
|27588.83
|201
|2011.01.12 18:19
|close
|100
|1.62
|1.31118
|0.00000
|1.31167
|163.62
|27752.45
|202
|2011.01.12 18:19
|close
|99
|0.54
|1.31125
|0.00000
|1.31221
|29.16
|27781.61
|203
|2011.01.12 18:19
|buy
|102
|0.56
|1.31151
|0.00000
|1.31301
|204
|2011.01.12 18:23
|t/p
|102
|0.56
|1.31301
|0.00000
|1.31301
|84.00
|27865.61
|205
|2011.01.12 18:23
|buy
|103
|0.56
|1.31322
|0.00000
|1.31472
|206
|2011.01.12 18:30
|buy
|104
|1.68
|1.31271
|0.00000
|1.31421
|207
|2011.01.12 19:02
|buy
|105
|5.04
|1.31218
|0.00000
|1.31368
|208
|2011.01.12 19:34
|t/p
|105
|5.04
|1.31368
|0.00000
|1.31368
|756.00
|28621.61
|209
|2011.01.12 19:34
|close
|104
|1.68
|1.31370
|0.00000
|1.31421
|166.32
|28787.93
|210
|2011.01.12 19:34
|close
|103
|0.56
|1.31377
|0.00000
|1.31472
|30.80
|28818.73
|211
|2011.01.12 19:34
|buy
|106
|0.58
|1.31404
|0.00000
|1.31554
|212
|2011.01.12 19:37
|buy
|107
|1.74
|1.31352
|0.00000
|1.31502
|213
|2011.01.12 19:57
|buy
|108
|5.22
|1.31302
|0.00000
|1.31452
|214
|2011.01.13 08:53
|t/p
|108
|5.22
|1.31452
|0.00000
|1.31452
|754.79
|29573.52
|215
|2011.01.13 08:53
|close
|107
|1.74
|1.31452
|0.00000
|1.31502
|164.60
|29738.11
|216
|2011.01.13 08:53
|close
|106
|0.58
|1.31454
|0.00000
|1.31554
|25.87
|29763.98
|217
|2011.01.13 08:53
|buy
|109
|0.60
|1.31475
|0.00000
|1.31625
|218
|2011.01.13 09:06
|buy
|110
|1.80
|1.31424
|0.00000
|1.31574
|219
|2011.01.13 09:22
|t/p
|110
|1.80
|1.31574
|0.00000
|1.31574
|270.00
|30033.98
|220
|2011.01.13 09:22
|close
|109
|0.60
|1.31579
|0.00000
|1.31625
|62.40
|30096.38
|221
|2011.01.13 09:22
|buy
|111
|0.60
|1.31595
|0.00000
|1.31745
|222
|2011.01.13 09:23
|buy
|112
|1.80
|1.31544
|0.00000
|1.31694
|223
|2011.01.13 09:37
|buy
|113
|5.40
|1.31490
|0.00000
|1.31640
|224
|2011.01.13 09:39
|t/p
|113
|5.40
|1.31640
|0.00000
|1.31640
|810.00
|30906.38
|225
|2011.01.13 09:39
|close
|112
|1.80
|1.31640
|0.00000
|1.31694
|172.80
|31079.18
|226
|2011.01.13 09:39
|close
|111
|0.60
|1.31644
|0.00000
|1.31745
|29.40
|31108.58
|227
|2011.01.13 09:39
|buy
|114
|0.62
|1.31667
|0.00000
|1.31817
|228
|2011.01.13 09:44
|buy
|115
|1.86
|1.31617
|0.00000
|1.31767
|229
|2011.01.13 09:48
|buy
|116
|5.58
|1.31565
|0.00000
|1.31715
|230
|2011.01.13 12:12
|t/p
|116
|5.58
|1.31715
|0.00000
|1.31715
|837.00
|31945.58
|231
|2011.01.13 12:12
|close
|115
|1.86
|1.31726
|0.00000
|1.31767
|202.74
|32148.32
|232
|2011.01.13 12:12
|close
|114
|0.62
|1.31728
|0.00000
|1.31817
|37.82
|32186.14
|233
|2011.01.13 12:12
|buy
|117
|0.64
|1.31748
|0.00000
|1.31898
|234
|2011.01.13 12:15
|buy
|118
|1.92
|1.31698
|0.00000
|1.31848
|235
|2011.01.13 12:52
|t/p
|118
|1.92
|1.31848
|0.00000
|1.31848
|288.00
|32474.14
|236
|2011.01.13 12:52
|close
|117
|0.64
|1.31849
|0.00000
|1.31898
|64.64
|32538.78
|237
|2011.01.13 12:52
|buy
|119
|0.65
|1.31871
|0.00000
|1.32021
|238
|2011.01.13 13:07
|t/p
|119
|0.65
|1.32021
|0.00000
|1.32021
|97.50
|32636.28
|239
|2011.01.13 13:07
|buy
|120
|0.65
|1.32042
|0.00000
|1.32192
|240
|2011.01.13 13:14
|buy
|121
|1.95
|1.31991
|0.00000
|1.32141
|241
|2011.01.13 13:21
|t/p
|121
|1.95
|1.32141
|0.00000
|1.32141
|292.50
|32928.78
|242
|2011.01.13 13:21
|close
|120
|0.65
|1.32141
|0.00000
|1.32192
|64.35
|32993.13
|243
|2011.01.13 13:21
|buy
|122
|0.66
|1.32159
|0.00000
|1.32309
|244
|2011.01.13 13:24
|buy
|123
|1.98
|1.32108
|0.00000
|1.32258
|245
|2011.01.13 13:25
|buy
|124
|5.94
|1.32055
|0.00000
|1.32205
|246
|2011.01.13 13:30
|t/p
|124
|5.94
|1.32205
|0.00000
|1.32205
|891.00
|33884.13
|247
|2011.01.13 13:30
|close
|123
|1.98
|1.32206
|0.00000
|1.32258
|194.04
|34078.17
|248
|2011.01.13 13:30
|close
|122
|0.66
|1.32211
|0.00000
|1.32309
|34.32
|34112.49
|249
|2011.01.13 13:30
|buy
|125
|0.68
|1.32234
|0.00000
|1.32384
|250
|2011.01.13 13:34
|buy
|126
|2.04
|1.32183
|0.00000
|1.32333
|251
|2011.01.13 13:35
|t/p
|126
|2.04
|1.32333
|0.00000
|1.32333
|306.00
|34418.49
|252
|2011.01.13 13:35
|close
|125
|0.68
|1.32336
|0.00000
|1.32384
|69.36
|34487.85
|253
|2011.01.13 13:35
|buy
|127
|0.69
|1.32361
|0.00000
|1.32511
|254
|2011.01.13 13:46
|t/p
|127
|0.69
|1.32511
|0.00000
|1.32511
|103.50
|34591.35
|255
|2011.01.13 13:46
|buy
|128
|0.69
|1.32532
|0.00000
|1.32682
|256
|2011.01.13 13:48
|t/p
|128
|0.69
|1.32682
|0.00000
|1.32682
|103.50
|34694.85
|257
|2011.01.13 13:48
|buy
|129
|0.69
|1.32701
|0.00000
|1.32851
|258
|2011.01.13 13:51
|buy
|130
|2.07
|1.32649
|0.00000
|1.32799
|259
|2011.01.13 13:52
|t/p
|130
|2.07
|1.32799
|0.00000
|1.32799
|310.50
|35005.35
|260
|2011.01.13 13:52
|close
|129
|0.69
|1.32803
|0.00000
|1.32851
|70.38
|35075.73
|261
|2011.01.13 13:52
|buy
|131
|0.70
|1.32819
|0.00000
|1.32969
|262
|2011.01.13 13:52
|buy
|132
|2.10
|1.32768
|0.00000
|1.32918
|263
|2011.01.13 13:53
|buy
|133
|6.30
|1.32714
|0.00000
|1.32864
|264
|2011.01.13 14:01
|t/p
|133
|6.30
|1.32864
|0.00000
|1.32864
|945.00
|36020.73
|265
|2011.01.13 14:01
|close
|132
|2.10
|1.32865
|0.00000
|1.32918
|203.70
|36224.43
|266
|2011.01.13 14:01
|close
|131
|0.70
|1.32869
|0.00000
|1.32969
|35.00
|36259.43
|267
|2011.01.13 14:01
|buy
|134
|0.73
|1.32892
|0.00000
|1.33042
|268
|2011.01.13 14:02
|buy
|135
|2.19
|1.32840
|0.00000
|1.32990
|269
|2011.01.13 14:03
|buy
|136
|6.57
|1.32789
|0.00000
|1.32939
|270
|2011.01.13 14:23
|t/p
|136
|6.57
|1.32939
|0.00000
|1.32939
|985.50
|37244.93
|271
|2011.01.13 14:23
|close
|135
|2.19
|1.32939
|0.00000
|1.32990
|216.81
|37461.74
|272
|2011.01.13 14:23
|close
|134
|0.73
|1.32938
|0.00000
|1.33042
|33.58
|37495.32
|273
|2011.01.13 14:23
|buy
|137
|0.75
|1.32956
|0.00000
|1.33106
|274
|2011.01.13 14:28
|t/p
|137
|0.75
|1.33106
|0.00000
|1.33106
|112.50
|37607.82
|275
|2011.01.13 14:28
|buy
|138
|0.75
|1.33129
|0.00000
|1.33279
|276
|2011.01.13 14:36
|buy
|139
|2.25
|1.33077
|0.00000
|1.33227
|277
|2011.01.13 14:42
|buy
|140
|6.75
|1.33027
|0.00000
|1.33177
|278
|2011.01.13 14:52
|t/p
|140
|6.75
|1.33177
|0.00000
|1.33177
|1012.50
|38620.32
|279
|2011.01.13 14:52
|close
|139
|2.25
|1.33178
|0.00000
|1.33227
|227.25
|38847.57
|280
|2011.01.13 14:52
|close
|138
|0.75
|1.33186
|0.00000
|1.33279
|42.75
|38890.32
|281
|2011.01.13 14:52
|buy
|141
|0.78
|1.33213
|0.00000
|1.33363
|282
|2011.01.13 14:52
|buy
|142
|2.34
|1.33161
|0.00000
|1.33311
|283
|2011.01.13 14:54
|t/p
|142
|2.34
|1.33311
|0.00000
|1.33311
|351.00
|39241.32
|284
|2011.01.13 14:54
|close
|141
|0.78
|1.33312
|0.00000
|1.33363
|77.22
|39318.54
|285
|2011.01.13 14:54
|buy
|143
|0.79
|1.33335
|0.00000
|1.33485
|286
|2011.01.13 14:59
|buy
|144
|2.37
|1.33282
|0.00000
|1.33432
|287
|2011.01.13 14:59
|buy
|145
|7.11
|1.33227
|0.00000
|1.33377
|288
|2011.01.13 15:23
|t/p
|145
|7.11
|1.33377
|0.00000
|1.33377
|1066.50
|40385.04
|289
|2011.01.13 15:23
|close
|144
|2.37
|1.33377
|0.00000
|1.33432
|225.15
|40610.19
|290
|2011.01.13 15:23
|close
|143
|0.79
|1.33383
|0.00000
|1.33485
|37.92
|40648.11
|291
|2011.01.13 15:23
|buy
|146
|0.81
|1.33408
|0.00000
|1.33558
|292
|2011.01.13 15:30
|buy
|147
|2.43
|1.33356
|0.00000
|1.33506
|293
|2011.01.13 15:32
|buy
|148
|7.29
|1.33304
|0.00000
|1.33454
|294
|2011.01.13 16:23
|t/p
|148
|7.29
|1.33454
|0.00000
|1.33454
|1093.50
|41741.61
|295
|2011.01.13 16:23
|close
|147
|2.43
|1.33456
|0.00000
|1.33506
|243.00
|41984.61
|296
|2011.01.13 16:23
|close
|146
|0.81
|1.33455
|0.00000
|1.33558
|38.07
|42022.68
|297
|2011.01.13 16:23
|buy
|149
|0.84
|1.33472
|0.00000
|1.33622
|298
|2011.01.13 16:27
|buy
|150
|2.52
|1.33420
|0.00000
|1.33570
|299
|2011.01.13 16:31
|t/p
|150
|2.52
|1.33570
|0.00000
|1.33570
|378.00
|42400.68
|300
|2011.01.13 16:31
|close
|149
|0.84
|1.33571
|0.00000
|1.33622
|83.16
|42483.84
|301
|2011.01.13 16:31
|buy
|151
|0.85
|1.33593
|0.00000
|1.33743
|302
|2011.01.13 16:35
|t/p
|151
|0.85
|1.33743
|0.00000
|1.33743
|127.50
|42611.34
|303
|2011.01.13 16:35
|buy
|152
|0.85
|1.33762
|0.00000
|1.33912
|304
|2011.01.13 16:36
|buy
|153
|2.55
|1.33710
|0.00000
|1.33860
|305
|2011.01.13 16:37
|buy
|154
|7.65
|1.33658
|0.00000
|1.33808
|306
|2011.01.13 17:31
|t/p
|154
|7.65
|1.33808
|0.00000
|1.33808
|1147.50
|43758.84
|307
|2011.01.13 17:31
|close
|153
|2.55
|1.33808
|0.00000
|1.33860
|249.90
|44008.74
|308
|2011.01.13 17:31
|close
|152
|0.85
|1.33810
|0.00000
|1.33912
|40.80
|44049.54
|309
|2011.01.13 17:31
|buy
|155
|0.88
|1.33831
|0.00000
|1.33981
|310
|2011.01.13 17:34
|buy
|156
|2.64
|1.33780
|0.00000
|1.33930
|311
|2011.01.13 17:34
|buy
|157
|7.92
|1.33725
|0.00000
|1.33875
|312
|2011.01.14 07:20
|t/p
|157
|7.92
|1.33875
|0.00000
|1.33875
|1173.73
|45223.27
|313
|2011.01.14 07:20
|close
|156
|2.64
|1.33875
|0.00000
|1.33930
|246.04
|45469.31
|314
|2011.01.14 07:20
|close
|155
|0.88
|1.33878
|0.00000
|1.33981
|39.77
|45509.09
|315
|2011.01.14 07:20
|buy
|158
|0.91
|1.33895
|0.00000
|1.34045
|316
|2011.01.14 07:21
|buy
|159
|2.73
|1.33823
|0.00000
|1.33973
|317
|2011.01.14 07:26
|buy
|160
|8.19
|1.33772
|0.00000
|1.33922
|318
|2011.01.14 07:44
|t/p
|160
|8.19
|1.33922
|0.00000
|1.33922
|1228.50
|46737.59
|319
|2011.01.14 07:44
|close
|159
|2.73
|1.33922
|0.00000
|1.33973
|270.27
|47007.86
|320
|2011.01.14 07:44
|close
|158
|0.91
|1.33925
|0.00000
|1.34045
|27.30
|47035.16
|321
|2011.01.14 07:44
|buy
|161
|0.94
|1.33948
|0.00000
|1.34098
|322
|2011.01.14 07:55
|buy
|162
|2.82
|1.33898
|0.00000
|1.34048
|323
|2011.01.14 08:08
|t/p
|162
|2.82
|1.34048
|0.00000
|1.34048
|423.00
|47458.16
|324
|2011.01.14 08:08
|close
|161
|0.94
|1.34050
|0.00000
|1.34098
|95.88
|47554.04
|325
|2011.01.14 08:08
|buy
|163
|0.95
|1.34074
|0.00000
|1.34224
|326
|2011.01.14 08:10
|t/p
|163
|0.95
|1.34224
|0.00000
|1.34224
|142.50
|47696.54
|327
|2011.01.14 08:10
|buy
|164
|0.95
|1.34246
|0.00000
|1.34396
|328
|2011.01.14 08:12
|buy
|165
|2.85
|1.34196
|0.00000
|1.34346
|329
|2011.01.14 08:15
|buy
|166
|8.55
|1.34144
|0.00000
|1.34294
|330
|2011.01.14 08:21
|t/p
|166
|8.55
|1.34294
|0.00000
|1.34294
|1282.50
|48979.04
|331
|2011.01.14 08:21
|close
|165
|2.85
|1.34298
|0.00000
|1.34346
|290.70
|49269.74
|332
|2011.01.14 08:21
|close
|164
|0.95
|1.34307
|0.00000
|1.34396
|57.95
|49327.69
|333
|2011.01.14 08:21
|buy
|167
|0.99
|1.34336
|0.00000
|1.34486
|334
|2011.01.14 08:21
|t/p
|167
|0.99
|1.34486
|0.00000
|1.34486
|148.50
|49476.19
|335
|2011.01.14 08:21
|buy
|168
|0.99
|1.34507
|0.00000
|1.34657
|336
|2011.01.14 08:21
|buy
|169
|2.97
|1.34455
|0.00000
|1.34605
|337
|2011.01.14 08:26
|buy
|170
|8.91
|1.34402
|0.00000
|1.34552
|338
|2011.01.14 12:19
|close at stop
|170
|8.91
|1.33266
|0.00000
|1.34552
|-10121.76
|39354.43
|339
|2011.01.14 12:19
|close at stop
|169
|2.97
|1.33266
|0.00000
|1.34605
|-3531.33
|35823.10
|340
|2011.01.14 12:19
|close at stop
|168
|0.99
|1.33266
|0.00000
|1.34657
|-1228.59
|34594.51