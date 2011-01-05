Strategy Tester Report
VQ35
IBFX-MT4-Demo1 (Build 432)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2011.01.02 00:00 - 2011.12.30 00:00 (2011.01.01 - 2011.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrades_setup=(NULL); Magic=772188; TakeProfit=150; Lots=0.01; MaxInitialLots=10; InitialStop=0; TrailingStop=150; Money_management=true; risk=2; Martingale_setup=(NULL); MaxTrades=5; Pips=50; Multiplier=3; AccountProtection=true; GlobalEquityProtect=true; OrderstoProtect=2; Signal_option=(NULL); BullsNBears=(NULL); Fast_Period=5; Slow_Period=13; MACD=(NULL); Fast_MA=14; Slow_MA=26; MACD_SMA=9; Stochastic=(NULL); K_Period=8; D_Period=3; Slowing=4; Overbought=80; Oversold=20; RSI_Period=5; MFI_Period=5; Shift=0; ReverseCondition=0; Conservative_1_Intermediate_2=(NULL); Agressive_3_Berserk_4=(NULL); Engine_Mode=4; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
Bars in test1312Ticks modelled17358870Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit24594.51Gross profit39476.19Gross loss-14881.68
Profit factor2.65Expected payoff144.67
Absolute drawdown585.80Maximal drawdown15868.71 (31.45%)Relative drawdown31.45% (15868.71)
Total trades170Short positions (won %)98 (100.00%)Long positions (won %)72 (95.83%)
Profit trades (% of total)167 (98.24%)Loss trades (% of total)3 (1.76%)
Largestprofit trade1282.50loss trade-10121.76
Averageprofit trade236.38loss trade-4960.56
Maximumconsecutive wins (profit in money)167 (39476.19)consecutive losses (loss in money)3 (-14881.68)
Maximalconsecutive profit (count of wins)39476.19 (167)consecutive loss (count of losses)-14881.68 (3)
Averageconsecutive wins167consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.05 07:06sell10.201.326050.000001.32455
22011.01.05 07:14sell20.601.326570.000001.32507
32011.01.05 07:18sell31.801.327100.000001.32560
42011.01.05 08:02t/p31.801.325600.000001.32560270.0010270.00
52011.01.05 08:02close20.601.325590.000001.3250758.8010328.80
62011.01.05 08:02close10.201.325560.000001.324559.8010338.60
72011.01.05 08:02sell40.211.325380.000001.32388
82011.01.05 08:03sell50.631.325890.000001.32439
92011.01.05 08:08sell61.891.326400.000001.32490
102011.01.05 08:36t/p61.891.324900.000001.32490283.5010622.10
112011.01.05 08:36close50.631.324900.000001.3243962.3710684.47
122011.01.05 08:36close40.211.324870.000001.3238810.7110695.18
132011.01.05 08:36sell70.211.324660.000001.32316
142011.01.05 08:38sell80.631.325180.000001.32368
152011.01.05 08:56sell91.891.325700.000001.32420
162011.01.05 10:53t/p91.891.324200.000001.32420283.5010978.68
172011.01.05 10:53close80.631.324190.000001.3236862.3711041.05
182011.01.05 10:53close70.211.324150.000001.3231610.7111051.76
192011.01.05 10:53sell100.221.323920.000001.32242
202011.01.05 10:53sell110.661.324430.000001.32293
212011.01.05 11:01t/p110.661.322930.000001.3229399.0011150.76
222011.01.05 11:01close100.221.322920.000001.3224222.0011172.76
232011.01.05 11:01sell120.221.322700.000001.32120
242011.01.05 11:02sell130.661.323210.000001.32171
252011.01.05 11:03sell141.981.323750.000001.32225
262011.01.05 11:13t/p141.981.322250.000001.32225297.0011469.76
272011.01.05 11:13close130.661.322220.000001.3217165.3411535.10
282011.01.05 11:13close120.221.322170.000001.3212011.6611546.76
292011.01.05 11:13sell150.231.321990.000001.32049
302011.01.05 11:39sell160.691.322520.000001.32102
312011.01.05 11:55sell172.071.323040.000001.32154
322011.01.05 12:51t/p172.071.321540.000001.32154310.5011857.26
332011.01.05 12:51close160.691.321520.000001.3210269.0011926.26
342011.01.05 12:51close150.231.321490.000001.3204911.5011937.76
352011.01.05 12:51sell180.241.321270.000001.31977
362011.01.05 12:52sell190.721.321790.000001.32029
372011.01.05 13:15t/p190.721.320290.000001.32029108.0012045.76
382011.01.05 13:15close180.241.320280.000001.3197723.7612069.52
392011.01.05 13:15sell200.241.320010.000001.31851
402011.01.05 13:18t/p200.241.318510.000001.3185136.0012105.52
412011.01.05 13:18sell210.241.318300.000001.31680
422011.01.05 13:26sell220.721.318810.000001.31731
432011.01.05 13:29t/p220.721.317310.000001.31731108.0012213.52
442011.01.05 13:29close210.241.317310.000001.3168023.7612237.28
452011.01.05 13:29sell230.241.317080.000001.31558
462011.01.05 13:30sell240.721.317590.000001.31609
472011.01.05 13:31sell252.161.318110.000001.31661
482011.01.05 13:43t/p252.161.316610.000001.31661324.0012561.28
492011.01.05 13:43close240.721.316610.000001.3160970.5612631.84
502011.01.05 13:43close230.241.316580.000001.3155812.0012643.84
512011.01.05 13:43sell260.251.316360.000001.31486
522011.01.05 13:44sell270.751.316880.000001.31538
532011.01.05 13:51sell282.251.317390.000001.31589
542011.01.05 14:09t/p282.251.315890.000001.31589337.5012981.34
552011.01.05 14:09close270.751.315880.000001.3153875.0013056.34
562011.01.05 14:09close260.251.315890.000001.3148611.7513068.09
572011.01.05 14:09sell290.261.315710.000001.31421
582011.01.05 14:17t/p290.261.314210.000001.3142139.0013107.09
592011.01.05 14:17sell300.261.314020.000001.31252
602011.01.05 14:20sell310.781.314530.000001.31303
612011.01.05 14:41sell322.341.315050.000001.31355
622011.01.05 15:17t/p322.341.313550.000001.31355351.0013458.09
632011.01.05 15:17close310.781.313530.000001.3130378.0013536.09
642011.01.05 15:17close300.261.313490.000001.3125213.7813549.87
652011.01.05 15:17sell330.271.313260.000001.31176
662011.01.05 15:32sell340.811.313770.000001.31227
672011.01.05 15:32sell352.431.314290.000001.31279
682011.01.06 07:42t/p352.431.312790.000001.31279374.6213924.49
692011.01.06 07:42close340.811.312790.000001.3122782.7514007.24
702011.01.06 07:42close330.271.312740.000001.3117615.1614022.40
712011.01.06 07:42sell360.281.312510.000001.31101
722011.01.06 07:47t/p360.281.311010.000001.3110142.0014064.40
732011.01.06 07:47sell370.281.310800.000001.30930
742011.01.06 07:48sell380.841.311330.000001.30983
752011.01.06 08:00sell392.521.311860.000001.31036
762011.01.06 10:35t/p392.521.310360.000001.31036378.0014442.40
772011.01.06 10:35close380.841.310330.000001.3098384.0014526.40
782011.01.06 10:35close370.281.310290.000001.3093014.2814540.68
792011.01.06 10:35sell400.291.310060.000001.30856
802011.01.06 10:39sell410.871.310590.000001.30909
812011.01.06 11:22sell422.611.311090.000001.30959
822011.01.06 11:46t/p422.611.309590.000001.30959391.5014932.18
832011.01.06 11:46close410.871.309570.000001.3090988.7415020.92
842011.01.06 11:46close400.291.309580.000001.3085613.9215034.84
852011.01.06 11:46sell430.301.309400.000001.30790
862011.01.06 11:49sell440.901.309920.000001.30842
872011.01.06 11:55sell452.701.310450.000001.30895
882011.01.06 12:56t/p452.701.308950.000001.30895405.0015439.84
892011.01.06 12:56close440.901.308930.000001.3084289.1015528.94
902011.01.06 12:56close430.301.308890.000001.3079015.3015544.24
912011.01.06 12:56sell460.311.308710.000001.30721
922011.01.06 12:57sell470.931.309220.000001.30772
932011.01.06 13:18sell482.791.309740.000001.30824
942011.01.06 15:04t/p482.791.308240.000001.30824418.5015962.74
952011.01.06 15:04close470.931.308210.000001.3077293.9316056.67
962011.01.06 15:04close460.311.308100.000001.3072118.9116075.58
972011.01.06 15:04sell490.321.307800.000001.30630
982011.01.06 15:18t/p490.321.306300.000001.3063048.0016123.58
992011.01.06 15:18sell500.321.306100.000001.30460
1002011.01.06 15:18sell510.961.306610.000001.30511
1012011.01.06 15:20sell522.881.307130.000001.30563
1022011.01.06 15:46t/p522.881.305630.000001.30563432.0016555.58
1032011.01.06 15:46close510.961.305580.000001.3051198.8816654.46
1042011.01.06 15:46close500.321.305530.000001.3046018.2416672.70
1052011.01.06 15:46sell530.331.305290.000001.30379
1062011.01.06 15:49t/p530.331.303790.000001.3037949.5016722.20
1072011.01.06 15:49sell540.331.303570.000001.30207
1082011.01.06 15:55sell550.991.304070.000001.30257
1092011.01.06 16:01t/p550.991.302570.000001.30257148.5016870.70
1102011.01.06 16:01close540.331.302570.000001.3020733.0016903.70
1112011.01.06 16:01sell560.341.302360.000001.30086
1122011.01.06 16:04sell571.021.302880.000001.30138
1132011.01.06 16:13t/p571.021.301380.000001.30138153.0017056.70
1142011.01.06 16:13close560.341.301360.000001.3008634.0017090.70
1152011.01.06 16:13sell580.341.301110.000001.29961
1162011.01.06 16:14sell591.021.301630.000001.30013
1172011.01.06 16:15sell603.061.302150.000001.30065
1182011.01.06 18:24t/p603.061.300650.000001.30065459.0017549.70
1192011.01.06 18:24close591.021.300640.000001.30013100.9817650.68
1202011.01.06 18:24close580.341.300650.000001.2996115.6417666.32
1212011.01.06 18:24sell610.351.300470.000001.29897
1222011.01.06 18:43sell621.051.300980.000001.29948
1232011.01.06 18:50sell633.151.301500.000001.30000
1242011.01.06 20:33t/p633.151.300000.000001.30000472.5018138.82
1252011.01.06 20:33close621.051.299990.000001.29948103.9518242.77
1262011.01.06 20:33close610.351.299970.000001.2989717.5018260.27
1272011.01.06 20:33sell640.371.299790.000001.29829
1282011.01.06 20:34sell651.111.300320.000001.29882
1292011.01.06 20:37sell663.331.300820.000001.29932
1302011.01.06 22:24t/p663.331.299320.000001.29932499.5018759.77
1312011.01.06 22:24close651.111.299310.000001.29882112.1118871.88
1322011.01.06 22:24close640.371.299230.000001.2982920.7218892.60
1332011.01.06 22:24sell670.381.299070.000001.29757
1342011.01.06 22:40sell681.141.299600.000001.29810
1352011.01.06 22:46sell693.421.300110.000001.29861
1362011.01.06 23:22t/p693.421.298610.000001.29861513.0019405.60
1372011.01.06 23:22close681.141.298610.000001.29810112.8619518.46
1382011.01.06 23:22close670.381.298590.000001.2975718.2419536.70
1392011.01.06 23:22sell700.391.298380.000001.29688
1402011.01.06 23:27sell711.171.298890.000001.29739
1412011.01.06 23:56t/p711.171.297390.000001.29739175.5019712.20
1422011.01.06 23:56close700.391.297320.000001.2968841.3419753.54
1432011.01.06 23:56sell720.401.297020.000001.29552
1442011.01.06 23:57sell731.201.297540.000001.29604
1452011.01.06 23:59sell743.601.298040.000001.29654
1462011.01.07 08:44t/p743.601.296540.000001.29654545.0020298.54
1472011.01.07 08:44close731.201.296500.000001.29604126.4720425.01
1482011.01.07 08:44close720.401.296450.000001.2955223.3620448.36
1492011.01.07 08:44sell750.411.296220.000001.29472
1502011.01.07 08:45sell761.231.296720.000001.29522
1512011.01.07 08:45sell773.691.297250.000001.29575
1522011.01.07 12:38t/p773.691.295750.000001.29575553.5021001.86
1532011.01.07 12:38close761.231.295680.000001.29522127.9221129.78
1542011.01.07 12:38close750.411.295590.000001.2947225.8321155.61
1552011.01.07 12:38sell780.421.295310.000001.29381
1562011.01.07 12:39sell791.261.295830.000001.29433
1572011.01.07 12:43sell803.781.296340.000001.29484
1582011.01.07 13:29t/p803.781.294840.000001.29484567.0021722.61
1592011.01.07 13:29close791.261.294790.000001.29433131.0421853.65
1602011.01.07 13:29close780.421.294730.000001.2938124.3621878.01
1612011.01.07 13:29sell810.441.294470.000001.29297
1622011.01.07 13:29sell821.321.294980.000001.29348
1632011.01.07 13:29sell833.961.295520.000001.29402
1642011.01.07 13:42t/p833.961.294020.000001.29402594.0022472.01
1652011.01.07 13:42close821.321.294010.000001.29348128.0422600.05
1662011.01.07 13:42close810.441.293910.000001.2929724.6422624.69
1672011.01.07 13:42sell840.451.293620.000001.29212
1682011.01.07 13:42sell851.351.294160.000001.29266
1692011.01.07 13:43sell864.051.294670.000001.29317
1702011.01.07 16:38t/p864.051.293170.000001.29317607.5023232.19
1712011.01.07 16:38close851.351.293130.000001.29266139.0523371.24
1722011.01.07 16:38close840.451.293060.000001.2921225.2023396.44
1732011.01.07 16:38sell870.471.292800.000001.29130
1742011.01.07 16:46sell881.411.293350.000001.29185
1752011.01.07 16:47sell894.231.293860.000001.29236
1762011.01.07 17:15t/p894.231.292360.000001.29236634.5024030.94
1772011.01.07 17:15close881.411.292360.000001.29185139.5924170.53
1782011.01.07 17:15close870.471.292300.000001.2913023.5024194.03
1792011.01.07 17:15sell900.481.292060.000001.29056
1802011.01.07 17:23sell911.441.292570.000001.29107
1812011.01.07 17:27sell924.321.293080.000001.29158
1822011.01.07 17:36t/p924.321.291580.000001.29158648.0024842.03
1832011.01.07 17:36close911.441.291520.000001.29107151.2024993.23
1842011.01.07 17:36close900.481.291540.000001.2905624.9625018.19
1852011.01.07 17:36sell930.501.291380.000001.28988
1862011.01.07 17:37sell941.501.291910.000001.29041
1872011.01.07 17:59sell954.501.292410.000001.29091
1882011.01.07 20:56t/p954.501.290910.000001.29091675.0025693.19
1892011.01.07 20:56close941.501.290910.000001.29041150.0025843.19
1902011.01.07 20:56close930.501.290880.000001.2898825.0025868.19
1912011.01.07 20:56sell960.521.290650.000001.28915
1922011.01.07 20:58sell971.561.291170.000001.28967
1932011.01.07 21:10sell984.681.291680.000001.29018
1942011.01.09 23:00t/p971.561.289670.000001.28967234.0026102.19
1952011.01.09 23:00t/p984.681.290180.000001.29018702.0026804.19
1962011.01.09 23:00close960.521.289580.000001.2891555.6426859.83
1972011.01.12 17:24buy990.541.310710.000001.31221
1982011.01.12 17:24buy1001.621.310170.000001.31167
1992011.01.12 17:34buy1014.861.309660.000001.31116
2002011.01.12 18:19t/p1014.861.311160.000001.31116729.0027588.83
2012011.01.12 18:19close1001.621.311180.000001.31167163.6227752.45
2022011.01.12 18:19close990.541.311250.000001.3122129.1627781.61
2032011.01.12 18:19buy1020.561.311510.000001.31301
2042011.01.12 18:23t/p1020.561.313010.000001.3130184.0027865.61
2052011.01.12 18:23buy1030.561.313220.000001.31472
2062011.01.12 18:30buy1041.681.312710.000001.31421
2072011.01.12 19:02buy1055.041.312180.000001.31368
2082011.01.12 19:34t/p1055.041.313680.000001.31368756.0028621.61
2092011.01.12 19:34close1041.681.313700.000001.31421166.3228787.93
2102011.01.12 19:34close1030.561.313770.000001.3147230.8028818.73
2112011.01.12 19:34buy1060.581.314040.000001.31554
2122011.01.12 19:37buy1071.741.313520.000001.31502
2132011.01.12 19:57buy1085.221.313020.000001.31452
2142011.01.13 08:53t/p1085.221.314520.000001.31452754.7929573.52
2152011.01.13 08:53close1071.741.314520.000001.31502164.6029738.11
2162011.01.13 08:53close1060.581.314540.000001.3155425.8729763.98
2172011.01.13 08:53buy1090.601.314750.000001.31625
2182011.01.13 09:06buy1101.801.314240.000001.31574
2192011.01.13 09:22t/p1101.801.315740.000001.31574270.0030033.98
2202011.01.13 09:22close1090.601.315790.000001.3162562.4030096.38
2212011.01.13 09:22buy1110.601.315950.000001.31745
2222011.01.13 09:23buy1121.801.315440.000001.31694
2232011.01.13 09:37buy1135.401.314900.000001.31640
2242011.01.13 09:39t/p1135.401.316400.000001.31640810.0030906.38
2252011.01.13 09:39close1121.801.316400.000001.31694172.8031079.18
2262011.01.13 09:39close1110.601.316440.000001.3174529.4031108.58
2272011.01.13 09:39buy1140.621.316670.000001.31817
2282011.01.13 09:44buy1151.861.316170.000001.31767
2292011.01.13 09:48buy1165.581.315650.000001.31715
2302011.01.13 12:12t/p1165.581.317150.000001.31715837.0031945.58
2312011.01.13 12:12close1151.861.317260.000001.31767202.7432148.32
2322011.01.13 12:12close1140.621.317280.000001.3181737.8232186.14
2332011.01.13 12:12buy1170.641.317480.000001.31898
2342011.01.13 12:15buy1181.921.316980.000001.31848
2352011.01.13 12:52t/p1181.921.318480.000001.31848288.0032474.14
2362011.01.13 12:52close1170.641.318490.000001.3189864.6432538.78
2372011.01.13 12:52buy1190.651.318710.000001.32021
2382011.01.13 13:07t/p1190.651.320210.000001.3202197.5032636.28
2392011.01.13 13:07buy1200.651.320420.000001.32192
2402011.01.13 13:14buy1211.951.319910.000001.32141
2412011.01.13 13:21t/p1211.951.321410.000001.32141292.5032928.78
2422011.01.13 13:21close1200.651.321410.000001.3219264.3532993.13
2432011.01.13 13:21buy1220.661.321590.000001.32309
2442011.01.13 13:24buy1231.981.321080.000001.32258
2452011.01.13 13:25buy1245.941.320550.000001.32205
2462011.01.13 13:30t/p1245.941.322050.000001.32205891.0033884.13
2472011.01.13 13:30close1231.981.322060.000001.32258194.0434078.17
2482011.01.13 13:30close1220.661.322110.000001.3230934.3234112.49
2492011.01.13 13:30buy1250.681.322340.000001.32384
2502011.01.13 13:34buy1262.041.321830.000001.32333
2512011.01.13 13:35t/p1262.041.323330.000001.32333306.0034418.49
2522011.01.13 13:35close1250.681.323360.000001.3238469.3634487.85
2532011.01.13 13:35buy1270.691.323610.000001.32511
2542011.01.13 13:46t/p1270.691.325110.000001.32511103.5034591.35
2552011.01.13 13:46buy1280.691.325320.000001.32682
2562011.01.13 13:48t/p1280.691.326820.000001.32682103.5034694.85
2572011.01.13 13:48buy1290.691.327010.000001.32851
2582011.01.13 13:51buy1302.071.326490.000001.32799
2592011.01.13 13:52t/p1302.071.327990.000001.32799310.5035005.35
2602011.01.13 13:52close1290.691.328030.000001.3285170.3835075.73
2612011.01.13 13:52buy1310.701.328190.000001.32969
2622011.01.13 13:52buy1322.101.327680.000001.32918
2632011.01.13 13:53buy1336.301.327140.000001.32864
2642011.01.13 14:01t/p1336.301.328640.000001.32864945.0036020.73
2652011.01.13 14:01close1322.101.328650.000001.32918203.7036224.43
2662011.01.13 14:01close1310.701.328690.000001.3296935.0036259.43
2672011.01.13 14:01buy1340.731.328920.000001.33042
2682011.01.13 14:02buy1352.191.328400.000001.32990
2692011.01.13 14:03buy1366.571.327890.000001.32939
2702011.01.13 14:23t/p1366.571.329390.000001.32939985.5037244.93
2712011.01.13 14:23close1352.191.329390.000001.32990216.8137461.74
2722011.01.13 14:23close1340.731.329380.000001.3304233.5837495.32
2732011.01.13 14:23buy1370.751.329560.000001.33106
2742011.01.13 14:28t/p1370.751.331060.000001.33106112.5037607.82
2752011.01.13 14:28buy1380.751.331290.000001.33279
2762011.01.13 14:36buy1392.251.330770.000001.33227
2772011.01.13 14:42buy1406.751.330270.000001.33177
2782011.01.13 14:52t/p1406.751.331770.000001.331771012.5038620.32
2792011.01.13 14:52close1392.251.331780.000001.33227227.2538847.57
2802011.01.13 14:52close1380.751.331860.000001.3327942.7538890.32
2812011.01.13 14:52buy1410.781.332130.000001.33363
2822011.01.13 14:52buy1422.341.331610.000001.33311
2832011.01.13 14:54t/p1422.341.333110.000001.33311351.0039241.32
2842011.01.13 14:54close1410.781.333120.000001.3336377.2239318.54
2852011.01.13 14:54buy1430.791.333350.000001.33485
2862011.01.13 14:59buy1442.371.332820.000001.33432
2872011.01.13 14:59buy1457.111.332270.000001.33377
2882011.01.13 15:23t/p1457.111.333770.000001.333771066.5040385.04
2892011.01.13 15:23close1442.371.333770.000001.33432225.1540610.19
2902011.01.13 15:23close1430.791.333830.000001.3348537.9240648.11
2912011.01.13 15:23buy1460.811.334080.000001.33558
2922011.01.13 15:30buy1472.431.333560.000001.33506
2932011.01.13 15:32buy1487.291.333040.000001.33454
2942011.01.13 16:23t/p1487.291.334540.000001.334541093.5041741.61
2952011.01.13 16:23close1472.431.334560.000001.33506243.0041984.61
2962011.01.13 16:23close1460.811.334550.000001.3355838.0742022.68
2972011.01.13 16:23buy1490.841.334720.000001.33622
2982011.01.13 16:27buy1502.521.334200.000001.33570
2992011.01.13 16:31t/p1502.521.335700.000001.33570378.0042400.68
3002011.01.13 16:31close1490.841.335710.000001.3362283.1642483.84
3012011.01.13 16:31buy1510.851.335930.000001.33743
3022011.01.13 16:35t/p1510.851.337430.000001.33743127.5042611.34
3032011.01.13 16:35buy1520.851.337620.000001.33912
3042011.01.13 16:36buy1532.551.337100.000001.33860
3052011.01.13 16:37buy1547.651.336580.000001.33808
3062011.01.13 17:31t/p1547.651.338080.000001.338081147.5043758.84
3072011.01.13 17:31close1532.551.338080.000001.33860249.9044008.74
3082011.01.13 17:31close1520.851.338100.000001.3391240.8044049.54
3092011.01.13 17:31buy1550.881.338310.000001.33981
3102011.01.13 17:34buy1562.641.337800.000001.33930
3112011.01.13 17:34buy1577.921.337250.000001.33875
3122011.01.14 07:20t/p1577.921.338750.000001.338751173.7345223.27
3132011.01.14 07:20close1562.641.338750.000001.33930246.0445469.31
3142011.01.14 07:20close1550.881.338780.000001.3398139.7745509.09
3152011.01.14 07:20buy1580.911.338950.000001.34045
3162011.01.14 07:21buy1592.731.338230.000001.33973
3172011.01.14 07:26buy1608.191.337720.000001.33922
3182011.01.14 07:44t/p1608.191.339220.000001.339221228.5046737.59
3192011.01.14 07:44close1592.731.339220.000001.33973270.2747007.86
3202011.01.14 07:44close1580.911.339250.000001.3404527.3047035.16
3212011.01.14 07:44buy1610.941.339480.000001.34098
3222011.01.14 07:55buy1622.821.338980.000001.34048
3232011.01.14 08:08t/p1622.821.340480.000001.34048423.0047458.16
3242011.01.14 08:08close1610.941.340500.000001.3409895.8847554.04
3252011.01.14 08:08buy1630.951.340740.000001.34224
3262011.01.14 08:10t/p1630.951.342240.000001.34224142.5047696.54
3272011.01.14 08:10buy1640.951.342460.000001.34396
3282011.01.14 08:12buy1652.851.341960.000001.34346
3292011.01.14 08:15buy1668.551.341440.000001.34294
3302011.01.14 08:21t/p1668.551.342940.000001.342941282.5048979.04
3312011.01.14 08:21close1652.851.342980.000001.34346290.7049269.74
3322011.01.14 08:21close1640.951.343070.000001.3439657.9549327.69
3332011.01.14 08:21buy1670.991.343360.000001.34486
3342011.01.14 08:21t/p1670.991.344860.000001.34486148.5049476.19
3352011.01.14 08:21buy1680.991.345070.000001.34657
3362011.01.14 08:21buy1692.971.344550.000001.34605
3372011.01.14 08:26buy1708.911.344020.000001.34552
3382011.01.14 12:19close at stop1708.911.332660.000001.34552-10121.7639354.43
3392011.01.14 12:19close at stop1692.971.332660.000001.34605-3531.3335823.10
3402011.01.14 12:19close at stop1680.991.332660.000001.34657-1228.5934594.51