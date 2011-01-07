Strategy Tester Report
VQ35
IBFX-MT4-Demo1 (Build 432)

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
PeriodDaily (D1) 2011.01.02 00:00 - 2011.12.30 00:00 (2011.01.01 - 2011.12.31)
ModelEvery tick (the most precise method based on all available least timeframes)
ParametersTrades_setup=(NULL); Magic=772188; TakeProfit=250; Lots=0.01; MaxInitialLots=10; InitialStop=0; TrailingStop=150; Money_management=true; risk=2; Martingale_setup=(NULL); MaxTrades=5; Pips=150; Multiplier=3; AccountProtection=true; GlobalEquityProtect=true; OrderstoProtect=2; Signal_option=(NULL); BullsNBears=(NULL); Fast_Period=5; Slow_Period=13; MACD=(NULL); Fast_MA=14; Slow_MA=26; MACD_SMA=9; Stochastic=(NULL); K_Period=8; D_Period=3; Slowing=4; Overbought=80; Oversold=20; RSI_Period=5; MFI_Period=5; Shift=0; ReverseCondition=0; Conservative_1_Intermediate_2=(NULL); Agressive_3_Berserk_4=(NULL); Engine_Mode=4; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
Bars in test1312Ticks modelled17358870Modelling quality90.00%
Mismatched charts errors0
Initial deposit10000.00
Total net profit9809.38Gross profit35410.47Gross loss-25601.09
Profit factor1.38Expected payoff13.01
Absolute drawdown1123.93Maximal drawdown6681.32 (25.22%)Relative drawdown28.98% (3622.20)
Total trades754Short positions (won %)426 (57.28%)Long positions (won %)328 (54.88%)
Profit trades (% of total)424 (56.23%)Loss trades (% of total)330 (43.77%)
Largestprofit trade652.50loss trade-4342.63
Averageprofit trade83.52loss trade-77.58
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (433.80)consecutive losses (loss in money)5 (-6943.67)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1133.69 (7)consecutive loss (count of losses)-6943.67 (5)
Averageconsecutive wins2consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderSizePriceS / LT / PProfitBalance
12011.01.05 07:06sell10.201.326050.000001.32355
22011.01.05 07:30sell20.601.327570.000001.32507
32011.01.05 07:36close20.601.327170.000001.3250724.0010024.00
42011.01.05 07:36close10.201.327140.000001.32355-21.8010002.20
52011.01.05 08:00sell30.201.326030.000001.32353
62011.01.05 09:21sell40.601.327550.000001.32505
72011.01.05 09:26close40.601.327130.000001.3250525.2010027.40
82011.01.05 09:26close30.201.327090.000001.32353-21.2010006.20
92011.01.05 09:32sell50.201.326060.000001.32356
102011.01.05 10:54t/p50.201.323560.000001.3235650.0010056.20
112011.01.05 10:54sell60.201.323350.000001.32085
122011.01.05 13:15t/p60.201.320850.000001.3208550.0010106.20
132011.01.05 13:15sell70.201.320650.000001.31815
142011.01.05 13:20t/p70.201.318150.000001.3181550.0010156.20
152011.01.05 13:20sell80.201.317940.000001.31544
162011.01.05 14:11t/p80.201.315440.000001.3154450.0010206.20
172011.01.05 14:11sell90.201.315240.000001.31274
182011.01.05 15:28t/p90.201.312740.000001.3127450.0010256.20
192011.01.05 15:28sell100.211.312550.000001.31005
202011.01.05 15:32sell110.631.314070.000001.31157
212011.01.05 16:21sell121.891.315590.000001.31309
222011.01.05 19:30close121.891.314980.000001.31309115.2910371.49
232011.01.05 19:30close110.631.314960.000001.31157-56.0710315.42
242011.01.05 19:30close100.211.314930.000001.31005-49.9810265.44
252011.01.05 19:30sell130.211.314720.000001.31222
262011.01.06 00:06sell140.631.316230.000001.31373
272011.01.06 00:14close140.631.315850.000001.3137323.9410289.38
282011.01.06 00:14close130.211.315820.000001.31222-22.2310267.15
292011.01.06 00:14sell150.211.315520.000001.31302
302011.01.06 07:42t/p150.211.313020.000001.3130252.5010319.65
312011.01.06 07:42sell160.211.312830.000001.31033
322011.01.06 07:51t/p160.211.310330.000001.3103352.5010372.15
332011.01.06 07:51sell170.211.310140.000001.30764
342011.01.06 08:00sell180.631.311660.000001.30916
352011.01.06 08:27sell191.891.313180.000001.31068
362011.01.06 08:39close191.891.312590.000001.31068111.5110483.66
372011.01.06 08:39close180.631.312610.000001.30916-59.8510423.81
382011.01.06 08:39close170.211.312620.000001.30764-52.0810371.73
392011.01.06 08:39sell200.211.312450.000001.30995
402011.01.06 10:36t/p200.211.309950.000001.3099552.5010424.23
412011.01.06 10:36sell210.211.309760.000001.30726
422011.01.06 12:03sell220.631.311270.000001.30877
432011.01.06 12:30close220.631.310880.000001.3087724.5710448.80
442011.01.06 12:31close210.211.310870.000001.30726-23.3110425.49
452011.01.06 12:31sell230.211.310760.000001.30826
462011.01.06 13:58sell240.631.312260.000001.30976
472011.01.06 14:00close240.631.311870.000001.3097624.5710450.06
482011.01.06 14:00close230.211.311850.000001.30826-22.8910427.17
492011.01.06 14:00sell250.211.311670.000001.30917
502011.01.06 15:02t/p250.211.309170.000001.3091752.5010479.67
512011.01.06 15:02sell260.211.308950.000001.30645
522011.01.06 15:14t/p260.211.306450.000001.3064552.5010532.17
532011.01.06 15:14sell270.211.306250.000001.30375
542011.01.06 15:49t/p270.211.303750.000001.3037552.5010584.67
552011.01.06 15:49sell280.211.303510.000001.30101
562011.01.06 16:19t/p280.211.301010.000001.3010152.5010637.17
572011.01.06 16:19sell290.211.300780.000001.29828
582011.01.06 16:52sell300.631.302530.000001.30003
592011.01.06 17:05close300.631.301760.000001.3000348.5110685.68
602011.01.06 17:05close290.211.301690.000001.29828-19.1110666.57
612011.01.06 17:05sell310.211.301420.000001.29892
622011.01.06 18:00sell320.631.302920.000001.30042
632011.01.06 18:03close320.631.302520.000001.3004225.2010691.77
642011.01.06 18:03close310.211.302500.000001.29892-22.6810669.09
652011.01.06 18:03sell330.211.302320.000001.29982
662011.01.06 22:24t/p330.211.299820.000001.2998252.5010721.59
672011.01.06 22:24sell340.211.299630.000001.29713
682011.01.06 23:56t/p340.211.297130.000001.2971352.5010774.09
692011.01.06 23:56sell350.221.296900.000001.29440
702011.01.07 00:00sell360.661.298430.000001.29593
712011.01.07 00:08sell371.981.299940.000001.29744
722011.01.07 01:09close371.981.299340.000001.29744118.8010892.89
732011.01.07 01:09close360.661.299370.000001.29593-62.0410830.85
742011.01.07 01:09close350.221.299390.000001.29440-54.4710776.38
752011.01.07 07:01sell380.221.297870.000001.29537
762011.01.07 07:31sell390.661.299380.000001.29688
772011.01.07 07:39close390.661.298980.000001.2968826.4010802.78
782011.01.07 07:39close380.221.298920.000001.29537-23.1010779.68
792011.01.07 08:22sell400.221.297870.000001.29537
802011.01.07 09:22sell410.661.299380.000001.29688
812011.01.07 09:23close410.661.298990.000001.2968825.7410805.42
822011.01.07 09:23close400.221.299000.000001.29537-24.8610780.56
832011.01.07 09:30sell420.221.297870.000001.29537
842011.01.07 10:12sell430.661.299390.000001.29689
852011.01.07 10:19close430.661.299000.000001.2968925.7410806.30
862011.01.07 10:19close420.221.298990.000001.29537-24.6410781.66
872011.01.07 10:36sell440.221.297860.000001.29536
882011.01.07 12:38t/p440.221.295360.000001.2953655.0010836.66
892011.01.07 12:38sell450.221.295130.000001.29263
902011.01.07 12:44sell460.661.296630.000001.29413
912011.01.07 12:59close460.661.296240.000001.2941325.7410862.40
922011.01.07 13:00close450.221.296270.000001.29263-25.0810837.32
932011.01.07 13:00sell470.221.296100.000001.29360
942011.01.07 13:30sell480.661.297740.000001.29524
952011.01.07 13:30sell491.981.299300.000001.29680
962011.01.07 13:30close491.981.298370.000001.29680184.1411021.46
972011.01.07 13:31close480.661.298400.000001.29524-43.5610977.90
982011.01.07 13:31close470.221.298380.000001.29360-50.1610927.74
992011.01.07 13:31sell500.221.297860.000001.29536
1002011.01.07 13:31sell510.661.299380.000001.29688
1012011.01.07 13:32sell521.981.300960.000001.29846
1022011.01.07 13:33close521.981.300340.000001.29846122.7611050.50
1032011.01.07 13:33close510.661.300290.000001.29688-60.0610990.44
1042011.01.07 13:33close500.221.300240.000001.29536-52.3610938.08
1052011.01.07 13:34sell530.221.297850.000001.29535
1062011.01.07 13:37sell540.661.299360.000001.29686
1072011.01.07 13:37close540.661.298950.000001.2968627.0610965.14
1082011.01.07 13:37close530.221.298910.000001.29535-23.3210941.82
1092011.01.07 13:39sell550.221.297830.000001.29533
1102011.01.07 13:42t/p550.221.295330.000001.2953355.0010996.82
1112011.01.07 13:42sell560.221.295120.000001.29262
1122011.01.07 13:49sell570.661.296690.000001.29419
1132011.01.07 13:52sell581.981.298230.000001.29573
1142011.01.07 13:53close581.981.297620.000001.29573120.7811117.60
1152011.01.07 13:53close570.661.297570.000001.29419-58.0811059.52
1162011.01.07 13:53close560.221.297510.000001.29262-52.5811006.94
1172011.01.07 13:53sell590.221.297270.000001.29477
1182011.01.07 13:59sell600.661.298770.000001.29627
1192011.01.07 14:04sell611.981.300290.000001.29779
1202011.01.07 14:08close611.981.299660.000001.29779124.7411131.68
1212011.01.07 14:08close600.661.299620.000001.29627-56.1011075.58
1222011.01.07 14:08close590.221.299580.000001.29477-50.8211024.76
1232011.01.07 14:17sell620.221.297840.000001.29534
1242011.01.07 14:41t/p620.221.295340.000001.2953455.0011079.76
1252011.01.07 14:41sell630.221.295130.000001.29263
1262011.01.07 14:45sell640.661.296640.000001.29414
1272011.01.07 14:46close640.661.296240.000001.2941426.4011106.16
1282011.01.07 14:46close630.221.296230.000001.29263-24.2011081.96
1292011.01.07 14:46sell650.221.296030.000001.29353
1302011.01.07 15:03sell660.661.297540.000001.29504
1312011.01.07 15:10sell671.981.299040.000001.29654
1322011.01.07 15:25close671.981.298450.000001.29654116.8211198.78
1332011.01.07 15:25close660.661.298420.000001.29504-58.0811140.70
1342011.01.07 15:25close650.221.298380.000001.29353-51.7011089.00
1352011.01.07 15:26sell680.221.297870.000001.29537
1362011.01.07 15:39sell690.661.299390.000001.29689
1372011.01.07 15:44close690.661.299000.000001.2968925.7411114.74
1382011.01.07 15:44close680.221.298960.000001.29537-23.9811090.76
1392011.01.07 15:59sell700.221.297870.000001.29537
1402011.01.07 16:22t/p700.221.295370.000001.2953755.0011145.76
1412011.01.07 16:22sell710.221.295180.000001.29268
1422011.01.07 16:39t/p710.221.292680.000001.2926855.0011200.76
1432011.01.07 16:39sell720.221.292470.000001.28997
1442011.01.07 16:47sell730.661.293970.000001.29147
1452011.01.07 16:49close730.661.293570.000001.2914726.4011227.16
1462011.01.07 16:49close720.221.293540.000001.28997-23.5411203.62
1472011.01.07 16:49sell740.221.293310.000001.29081
1482011.01.07 17:47t/p740.221.290810.000001.2908155.0011258.62
1492011.01.07 17:47sell750.231.290620.000001.28812
1502011.01.07 17:58sell760.691.292140.000001.28964
1512011.01.07 18:18sell772.071.293650.000001.29115
1522011.01.07 18:21close772.071.293050.000001.29115124.2011382.82
1532011.01.07 18:21close760.691.293060.000001.28964-63.4811319.34
1542011.01.07 18:21close750.231.293070.000001.28812-56.3511262.99
1552011.01.07 18:21sell780.231.292890.000001.29039
1562011.01.09 23:00t/p780.231.290390.000001.2903957.5011320.49
1572011.01.12 17:24buy790.231.310710.000001.31321
1582011.01.12 17:43buy800.691.309190.000001.31169
1592011.01.12 18:03close800.691.309580.000001.3116926.9111347.40
1602011.01.12 18:03close790.231.309560.000001.31321-26.4511320.95
1612011.01.12 18:15buy810.231.310710.000001.31321
1622011.01.12 18:29t/p810.231.313210.000001.3132157.5011378.45
1632011.01.12 18:29buy820.231.313410.000001.31591
1642011.01.12 19:02buy830.691.311890.000001.31439
1652011.01.12 19:03close830.691.312280.000001.3143926.9111405.36
1662011.01.12 19:03close820.231.312300.000001.31591-25.5311379.83
1672011.01.12 19:03buy840.231.312500.000001.31500
1682011.01.13 02:21buy850.691.310980.000001.31348
1692011.01.13 02:33close850.691.311390.000001.3134828.2911408.12
1702011.01.13 02:33close840.231.311420.000001.31500-26.0811382.04
1712011.01.13 07:36buy860.231.312850.000001.31535
1722011.01.13 09:22t/p860.231.315350.000001.3153557.5011439.54
1732011.01.13 09:22buy870.231.315560.000001.31806
1742011.01.13 10:20buy880.691.314020.000001.31652
1752011.01.13 10:26close880.691.314410.000001.3165226.9111466.45
1762011.01.13 10:26close870.231.314430.000001.31806-25.9911440.46
1772011.01.13 10:26buy890.231.314610.000001.31711
1782011.01.13 10:59buy900.691.313100.000001.31560
1792011.01.13 11:06close900.691.313490.000001.3156026.9111467.37
1802011.01.13 11:06close890.231.313530.000001.31711-24.8411442.53
1812011.01.13 11:06buy910.231.313750.000001.31625
1822011.01.13 12:10t/p910.231.316250.000001.3162557.5011500.03
1832011.01.13 12:10buy920.231.316450.000001.31895
1842011.01.13 12:54t/p920.231.318950.000001.3189557.5011557.53
1852011.01.13 12:54buy930.231.319170.000001.32167
1862011.01.13 13:28t/p930.231.321670.000001.3216757.5011615.03
1872011.01.13 13:28buy940.231.321870.000001.32437
1882011.01.13 13:39t/p940.231.324370.000001.3243757.5011672.53
1892011.01.13 13:39buy950.231.324560.000001.32706
1902011.01.13 13:48t/p950.231.327060.000001.3270657.5011730.03
1912011.01.13 13:48buy960.231.327250.000001.32975
1922011.01.13 14:27t/p960.231.329750.000001.3297557.5011787.53
1932011.01.13 14:27buy970.241.329940.000001.33244
1942011.01.13 14:53t/p970.241.332440.000001.3324460.0011847.53
1952011.01.13 14:53buy980.241.332650.000001.33515
1962011.01.13 15:05buy990.721.331140.000001.33364
1972011.01.13 15:13close990.721.331540.000001.3336428.8011876.33
1982011.01.13 15:13close980.241.331570.000001.33515-25.9211850.41
1992011.01.13 15:13buy1000.241.331800.000001.33430
2002011.01.13 15:23t/p1000.241.334300.000001.3343060.0011910.41
2012011.01.13 15:23buy1010.241.334500.000001.33700
2022011.01.13 15:32buy1020.721.333000.000001.33550
2032011.01.13 15:34close1020.721.333400.000001.3355028.8011939.21
2042011.01.13 15:34close1010.241.333430.000001.33700-25.6811913.53
2052011.01.13 15:34buy1030.241.333650.000001.33615
2062011.01.13 15:49buy1040.721.332140.000001.33464
2072011.01.13 15:57close1040.721.332550.000001.3346429.5211943.05
2082011.01.13 15:57close1030.241.332600.000001.33615-25.2011917.85
2092011.01.13 15:57buy1050.241.332840.000001.33534
2102011.01.13 16:10buy1060.721.331330.000001.33383
2112011.01.13 16:15close1060.721.331750.000001.3338330.2411948.09
2122011.01.13 16:15close1050.241.331790.000001.33534-25.2011922.89
2132011.01.13 16:15buy1070.241.332030.000001.33453
2142011.01.13 16:23t/p1070.241.334530.000001.3345360.0011982.89
2152011.01.13 16:23buy1080.241.334720.000001.33722
2162011.01.13 16:34t/p1080.241.337220.000001.3372260.0012042.89
2172011.01.13 16:34buy1090.241.337410.000001.33991
2182011.01.13 16:40buy1100.721.335910.000001.33841
2192011.01.13 16:42close1100.721.336300.000001.3384128.0812070.97
2202011.01.13 16:42close1090.241.336310.000001.33991-26.4012044.57
2212011.01.13 16:42buy1110.241.336490.000001.33899
2222011.01.13 19:49buy1120.721.334960.000001.33746
2232011.01.13 19:53close1120.721.335350.000001.3374628.0812072.65
2242011.01.13 19:54close1110.241.335380.000001.33899-26.6412046.01
2252011.01.13 19:54buy1130.241.335580.000001.33808
2262011.01.14 00:37buy1140.721.334080.000001.33658
2272011.01.14 00:59close1140.721.334500.000001.3365830.2412076.25
2282011.01.14 00:59close1130.241.334540.000001.33808-25.3912050.85
2292011.01.14 05:14buy1150.241.335240.000001.33774
2302011.01.14 05:21buy1160.721.333710.000001.33621
2312011.01.14 05:22close1160.721.334110.000001.3362128.8012079.65
2322011.01.14 05:23close1150.241.334090.000001.33774-27.6012052.05
2332011.01.14 06:51buy1170.241.335270.000001.33777
2342011.01.14 07:20t/p1170.241.337770.000001.3377760.0012112.05
2352011.01.14 07:20buy1180.241.337960.000001.34046
2362011.01.14 08:08t/p1180.241.340460.000001.3404660.0012172.05
2372011.01.14 08:08buy1190.241.340650.000001.34315
2382011.01.14 08:21t/p1190.241.343150.000001.3431560.0012232.05
2392011.01.14 08:21buy1200.241.343360.000001.34586
2402011.01.14 08:57buy1210.721.341850.000001.34435
2412011.01.14 09:13buy1222.161.340350.000001.34285
2422011.01.14 09:35close1222.161.340930.000001.34285125.2812357.33
2432011.01.14 09:35close1210.721.340910.000001.34435-67.6812289.65
2442011.01.14 09:35close1200.241.340890.000001.34586-59.2812230.37
2452011.01.14 09:35buy1230.241.341060.000001.34356
2462011.01.14 09:38buy1240.721.339530.000001.34203
2472011.01.14 09:46buy1252.161.338020.000001.34052
2482011.01.14 09:47close1252.161.338610.000001.34052127.4412357.81
2492011.01.14 09:47close1240.721.338620.000001.34203-65.5212292.29
2502011.01.14 09:47close1230.241.338610.000001.34356-58.8012233.49
2512011.01.14 09:47buy1260.241.338810.000001.34131
2522011.01.14 09:54buy1270.721.337300.000001.33980
2532011.01.14 09:55buy1282.161.335780.000001.33828
2542011.01.14 09:55close1282.161.336400.000001.33828133.9212367.41
2552011.01.14 09:55close1270.721.336450.000001.33980-61.2012306.21
2562011.01.14 09:55close1260.241.336500.000001.34131-55.4412250.77
2572011.01.14 09:55buy1290.251.336740.000001.33924
2582011.01.14 10:10buy1300.751.335220.000001.33772
2592011.01.14 10:11close1300.751.335620.000001.3377230.0012280.77
2602011.01.14 10:11close1290.251.335640.000001.33924-27.5012253.27
2612011.01.14 10:11buy1310.251.335820.000001.33832
2622011.01.14 12:02buy1320.751.334310.000001.33681
2632011.01.14 12:04close1320.751.334700.000001.3368129.2512282.52
2642011.01.14 12:04close1310.251.334660.000001.33832-29.0012253.52
2652011.01.14 12:46buy1330.251.335240.000001.33774
2662011.01.14 13:31t/p1330.251.337740.000001.3377462.5012316.02
2672011.01.14 13:31buy1340.251.337940.000001.34044
2682011.01.14 13:39buy1350.751.336420.000001.33892
2692011.01.14 13:42buy1362.251.334890.000001.33739
2702011.01.14 13:52close1362.251.335510.000001.33739139.5012455.52
2712011.01.14 13:52close1350.751.335560.000001.33892-64.5012391.02
2722011.01.14 13:52close1340.251.335550.000001.34044-59.7512331.27
2732011.01.14 13:52buy1370.251.335730.000001.33823
2742011.01.14 15:00t/p1370.251.338230.000001.3382362.5012393.77
2752011.01.14 15:00buy1380.251.338430.000001.34093
2762011.01.14 15:54buy1390.751.336930.000001.33943
2772011.01.14 16:04buy1402.251.335420.000001.33792
2782011.01.14 16:07close1402.251.336030.000001.33792137.2512531.02
2792011.01.14 16:07close1390.751.336050.000001.33943-66.0012465.02
2802011.01.14 16:07close1380.251.336080.000001.34093-58.7512406.27
2812011.01.14 16:07buy1410.251.336260.000001.33876
2822011.01.14 16:33buy1420.751.334730.000001.33723
2832011.01.14 16:40buy1432.251.333220.000001.33572
2842011.01.14 17:13close1432.251.333820.000001.33572135.0012541.27
2852011.01.14 17:13close1420.751.333860.000001.33723-65.2512476.02
2862011.01.14 17:13close1410.251.333900.000001.33876-59.0012417.02
2872011.01.14 17:15buy1440.251.335320.000001.33782
2882011.01.14 20:58t/p1440.251.337820.000001.3378262.5012479.52
2892011.01.14 20:58buy1450.251.338010.000001.34051
2902011.01.17 00:10buy1460.751.336510.000001.33901
2912011.01.17 01:13buy1472.251.334980.000001.33748
2922011.01.18 07:21close1472.251.335600.000001.33748135.4512614.97
2932011.01.18 07:21close1460.751.335640.000001.33901-66.6012548.37
2942011.01.18 07:21close1450.251.335670.000001.34051-59.4012488.97
2952011.01.30 23:00sell1480.251.358000.000001.35550
2962011.01.31 00:36sell1490.751.359520.000001.35702
2972011.01.31 00:43close1490.751.359140.000001.3570228.5012517.47
2982011.01.31 00:43close1480.251.359110.000001.35550-27.4012490.07
2992011.01.31 01:15sell1500.251.357140.000001.35464
3002011.01.31 01:42sell1510.751.358640.000001.35614
3012011.01.31 02:54sell1522.251.360150.000001.35765
3022011.01.31 04:02close1522.251.359560.000001.35765132.7512622.82
3032011.01.31 04:02close1510.751.359570.000001.35614-69.7512553.07
3042011.01.31 04:02close1500.251.359580.000001.35464-61.0012492.07
3052011.02.01 00:02sell1530.251.371210.000001.36871
3062011.02.01 04:35sell1540.751.372710.000001.37021
3072011.02.01 04:49close1540.751.372330.000001.3702128.5012520.57
3082011.02.01 04:49close1530.251.372310.000001.36871-27.5012493.07
3092011.02.01 08:31sell1550.251.371220.000001.36872
3102011.02.01 09:31sell1560.751.372750.000001.37025
3112011.02.01 09:35sell1572.251.374260.000001.37176
3122011.02.01 09:40close1572.251.373660.000001.37176135.0012628.07
3132011.02.01 09:40close1560.751.373630.000001.37025-66.0012562.07
3142011.02.01 09:40close1550.251.373600.000001.36872-59.5012502.57
3152011.02.04 00:55sell1580.251.362290.000001.35979
3162011.02.04 02:31sell1590.751.363790.000001.36129
3172011.02.04 03:57close1590.751.363390.000001.3612930.0012532.57
3182011.02.04 03:57close1580.251.363370.000001.35979-27.0012505.57
3192011.02.04 07:10sell1600.251.362290.000001.35979
3202011.02.04 08:30sell1610.751.363800.000001.36130
3212011.02.04 08:43close1610.751.363400.000001.3613030.0012535.57
3222011.02.04 08:43close1600.251.363390.000001.35979-27.5012508.07
3232011.02.04 10:47sell1620.251.362280.000001.35978
3242011.02.04 13:21sell1630.751.363820.000001.36132
3252011.02.04 13:30sell1642.251.365870.000001.36337
3262011.02.04 13:31close1642.251.364970.000001.36337202.5012710.57
3272011.02.04 13:31close1630.751.364920.000001.36132-82.5012628.07
3282011.02.04 13:31close1620.251.364880.000001.35978-65.0012563.07
3292011.02.04 13:31sell1650.251.361880.000001.35938
3302011.02.04 13:37t/p1650.251.359380.000001.3593862.5012625.57
3312011.02.04 13:37sell1660.251.359080.000001.35658
3322011.02.04 14:12sell1670.751.360640.000001.35814
3332011.02.04 14:17close1670.751.360240.000001.3581430.0012655.57
3342011.02.04 14:17close1660.251.360280.000001.35658-30.0012625.57
3352011.02.04 14:17sell1680.251.360120.000001.35762
3362011.02.04 14:31t/p1680.251.357620.000001.3576262.5012688.07
3372011.02.04 14:31sell1690.251.357430.000001.35493
3382011.02.04 14:39sell1700.751.358930.000001.35643
3392011.02.04 14:45close1700.751.358540.000001.3564329.2512717.32
3402011.02.04 14:45close1690.251.358570.000001.35493-28.5012688.82
3412011.02.04 14:45sell1710.251.358410.000001.35591
3422011.02.04 14:56t/p1710.251.355910.000001.3559162.5012751.32
3432011.02.04 14:56sell1720.261.355480.000001.35298
3442011.02.04 16:22sell1730.781.357030.000001.35453
3452011.02.04 16:26close1730.781.356600.000001.3545333.5412784.86
3462011.02.04 16:26close1720.261.356550.000001.35298-27.8212757.04
3472011.02.04 16:26sell1740.261.356390.000001.35389
3482011.02.04 16:35sell1750.781.357900.000001.35540
3492011.02.04 16:55close1750.781.357520.000001.3554029.6412786.68
3502011.02.04 16:55close1740.261.357490.000001.35389-28.6012758.08
3512011.02.04 16:55sell1760.261.357270.000001.35477
3522011.02.04 17:44sell1770.781.358770.000001.35627
3532011.02.04 17:59close1770.781.358340.000001.3562733.5412791.62
3542011.02.04 18:00close1760.261.358200.000001.35477-24.1812767.44
3552011.02.04 18:00sell1780.261.358020.000001.35552
3562011.02.07 01:12sell1790.781.359520.000001.35702
3572011.02.07 02:13sell1802.341.361030.000001.35853
3582011.02.07 07:43close1802.341.360420.000001.35853142.7412910.18
3592011.02.07 07:43close1790.781.360380.000001.35702-67.0812843.10
3602011.02.07 07:43close1780.261.360330.000001.35552-59.7012783.40
3612011.02.09 15:01buy1810.261.370670.000001.37317
3622011.02.09 16:17buy1820.781.369100.000001.37160
3632011.02.09 16:28buy1832.341.367580.000001.37008
3642011.02.09 16:35close1832.341.368220.000001.37008149.7612933.16
3652011.02.09 16:35close1820.781.368290.000001.37160-63.1812869.98
3662011.02.09 16:35close1810.261.368250.000001.37317-62.9212807.06
3672011.02.09 17:08buy1840.261.370600.000001.37310
3682011.02.09 18:04t/p1840.261.373100.000001.3731065.0012872.06
3692011.02.09 18:04buy1850.261.373500.000001.37600
3702011.02.09 19:48buy1860.781.371990.000001.37449
3712011.02.09 20:01close1860.781.372380.000001.3744930.4212902.48
3722011.02.09 20:01close1850.261.372370.000001.37600-29.3812873.10
3732011.02.09 20:01buy1870.261.372550.000001.37505
3742011.02.10 01:44buy1880.781.371050.000001.37355
3752011.02.10 01:57close1880.781.371450.000001.3735531.2012904.30
3762011.02.10 01:57close1870.261.371470.000001.37505-29.4912874.81
3772011.02.11 00:00buy1890.261.360500.000001.36300
3782011.02.11 01:24buy1900.781.358980.000001.36148
3792011.02.11 01:43buy1912.341.357460.000001.35996
3802011.02.11 02:24close1912.341.358050.000001.35996138.0613012.87
3812011.02.11 02:24close1900.781.358040.000001.36148-73.3212939.55
3822011.02.11 02:24close1890.261.358030.000001.36300-64.2212875.33
3832011.02.13 23:00sell1920.261.352400.000001.34990
3842011.02.14 02:10sell1930.781.353910.000001.35141
3852011.02.14 03:51close1930.781.353530.000001.3514129.6412904.97
3862011.02.14 03:51close1920.261.353520.000001.34990-28.7612876.21
3872011.02.17 00:00buy1940.261.357540.000001.36004
3882011.02.17 01:45t/p1940.261.360040.000001.3600465.0012941.21
3892011.02.17 01:45buy1950.261.360230.000001.36273
3902011.02.17 03:28buy1960.781.358710.000001.36121
3912011.02.17 05:12buy1972.341.357210.000001.35971
3922011.02.17 07:35close1972.341.357790.000001.35971135.7213076.93
3932011.02.17 07:35close1960.781.357800.000001.36121-70.9813005.95
3942011.02.17 07:35close1950.261.357790.000001.36273-63.4412942.51
3952011.02.17 07:35buy1980.261.357990.000001.36049
3962011.02.17 07:59buy1990.781.356470.000001.35897
3972011.02.17 08:01close1990.781.356890.000001.3589732.7612975.27
3982011.02.17 08:01close1980.261.356930.000001.36049-27.5612947.71
3992011.02.17 08:01buy2000.261.357560.000001.36006
4002011.02.17 08:20buy2010.781.356030.000001.35853
4012011.02.17 08:39buy2022.341.354520.000001.35702
4022011.02.17 08:47close2022.341.355110.000001.35702138.0613085.77
4032011.02.17 08:47close2010.781.355130.000001.35853-70.2013015.57
4042011.02.17 08:47close2000.261.355150.000001.36006-62.6612952.91
4052011.02.17 09:36buy2030.261.357760.000001.36026
4062011.02.17 11:06buy2040.781.356010.000001.35851
4072011.02.17 11:47buy2052.341.354510.000001.35701
4082011.02.17 11:55close2052.341.355110.000001.35701140.4013093.31
4092011.02.17 11:55close2040.781.355100.000001.35851-70.9813022.33
4102011.02.17 11:55close2030.261.355090.000001.36026-69.4212952.91
4112011.02.17 12:56buy2060.261.357540.000001.36004
4122011.02.17 13:24buy2070.781.356040.000001.35854
4132011.02.17 13:33close2070.781.356420.000001.3585429.6412982.55
4142011.02.17 13:33close2060.261.356410.000001.36004-29.3812953.17
4152011.02.17 13:35buy2080.261.357570.000001.36007
4162011.02.17 13:53buy2090.781.355880.000001.35838
4172011.02.17 14:00close2090.781.356320.000001.3583834.3212987.49
4182011.02.17 14:00close2080.261.356380.000001.36007-30.9412956.55
4192011.02.17 14:05buy2100.261.357620.000001.36012
4202011.02.17 14:51t/p2100.261.360120.000001.3601265.0013021.55
4212011.02.17 14:51buy2110.261.360310.000001.36281
4222011.02.17 15:01buy2120.781.358800.000001.36130
4232011.02.17 15:10close2120.781.359260.000001.3613035.8813057.43
4242011.02.17 15:10close2110.261.359390.000001.36281-23.9213033.51
4252011.02.17 15:10buy2130.261.359550.000001.36205
4262011.02.17 15:59buy2140.781.358040.000001.36054
4272011.02.17 16:06close2140.781.358480.000001.3605434.3213067.83
4282011.02.17 16:06close2130.261.358620.000001.36205-24.1813043.65
4292011.02.17 16:06buy2150.261.358740.000001.36124
4302011.02.17 16:33t/p2150.261.361240.000001.3612465.0013108.65
4312011.02.17 16:33buy2160.261.361480.000001.36398
4322011.02.17 16:42buy2170.781.359940.000001.36244
4332011.02.17 16:52close2170.781.360330.000001.3624430.4213139.07
4342011.02.17 16:52close2160.261.360380.000001.36398-28.6013110.47
4352011.02.17 16:52buy2180.261.360620.000001.36312
4362011.02.17 17:35buy2190.781.359020.000001.36152
4372011.02.17 17:40close2190.781.359450.000001.3615233.5413144.01
4382011.02.17 17:40close2180.261.359440.000001.36312-30.6813113.33
4392011.02.17 17:40buy2200.261.359620.000001.36212
4402011.02.17 23:34t/p2200.261.362120.000001.3621265.0013178.33
4412011.02.17 23:34buy2210.261.362320.000001.36482
4422011.02.18 01:32buy2220.781.360820.000001.36332
4432011.02.18 02:15buy2232.341.359320.000001.36182
4442011.02.18 02:53close2232.341.359900.000001.36182135.7213314.05
4452011.02.18 02:53close2220.781.359930.000001.36332-69.4213244.63
4462011.02.18 02:53close2210.261.359920.000001.36482-62.8713181.76
4472011.02.18 13:03buy2240.261.362450.000001.36495
4482011.02.18 16:20t/p2240.261.364950.000001.3649565.0013246.76
4492011.02.18 16:20buy2250.261.365150.000001.36765
4502011.02.18 17:01t/p2250.261.367650.000001.3676565.0013311.76
4512011.02.18 17:01buy2260.271.367860.000001.37036
4522011.02.18 18:46t/p2260.271.370360.000001.3703667.5013379.26
4532011.02.18 18:46buy2270.271.370560.000001.37306
4542011.02.18 19:23buy2280.811.369050.000001.37155
4552011.02.18 20:25close2280.811.369440.000001.3715531.5913410.85
4562011.02.18 20:26close2270.271.369430.000001.37306-30.5113380.34
4572011.02.18 20:26buy2290.271.369640.000001.37214
4582011.02.21 03:14buy2300.811.368130.000001.37063
4592011.02.21 05:34close2300.811.368520.000001.3706331.5913411.93
4602011.02.21 05:34close2290.271.368530.000001.37214-30.4613381.48
4612011.03.01 00:00sell2310.271.381990.000001.37949
4622011.03.01 07:36t/p2310.271.379490.000001.3794967.5013448.98
4632011.03.01 07:36sell2320.271.379280.000001.37678
4642011.03.01 07:59sell2330.811.380790.000001.37829
4652011.03.01 08:09sell2342.431.382290.000001.37979
4662011.03.01 08:38close2342.431.381680.000001.37979148.2313597.21
4672011.03.01 08:38close2330.811.381690.000001.37829-72.9013524.31
4682011.03.01 08:38close2320.271.381700.000001.37678-65.3413458.97
4692011.03.01 08:38sell2350.271.381520.000001.37902
4702011.03.01 08:55sell2360.811.383030.000001.38053
4712011.03.01 09:12close2360.811.382630.000001.3805332.4013491.37
4722011.03.01 09:12close2350.271.382640.000001.37902-30.2413461.13
4732011.03.01 09:39sell2370.271.381990.000001.37949
4742011.03.01 09:47sell2380.811.383490.000001.38099
4752011.03.01 09:48close2380.811.383100.000001.3809931.5913492.72
4762011.03.01 09:48close2370.271.383080.000001.37949-29.4313463.29
4772011.03.01 11:44sell2390.271.381990.000001.37949
4782011.03.01 14:21sell2400.811.383500.000001.38100
4792011.03.01 14:26close2400.811.383120.000001.3810030.7813494.07
4802011.03.01 14:26close2390.271.383130.000001.37949-30.7813463.29
4812011.03.01 15:05sell2410.271.381930.000001.37943
4822011.03.01 15:41sell2420.811.383440.000001.38094
4832011.03.01 15:42close2420.811.383040.000001.3809432.4013495.69
4842011.03.01 15:42close2410.271.383010.000001.37943-29.1613466.53
4852011.03.01 16:25sell2430.271.381990.000001.37949
4862011.03.01 19:27t/p2430.271.379490.000001.3794967.5013534.03
4872011.03.01 19:27sell2440.271.379290.000001.37679
4882011.03.01 19:45t/p2440.271.376790.000001.3767967.5013601.53
4892011.03.01 19:45sell2450.271.376600.000001.37410
4902011.03.01 23:10sell2460.811.378110.000001.37561
4912011.03.01 23:23close2460.811.377720.000001.3756131.5913633.12
4922011.03.01 23:23close2450.271.377690.000001.37410-29.4313603.69
4932011.03.01 23:30sell2470.271.376950.000001.37445
4942011.03.02 09:01sell2480.811.378450.000001.37595
4952011.03.02 09:25close2480.811.378070.000001.3759530.7813634.47
4962011.03.02 09:25close2470.271.378080.000001.37445-30.1413604.33
4972011.03.09 00:00sell2490.271.389480.000001.38698
4982011.03.09 08:25t/p2490.271.386980.000001.3869867.5013671.83
4992011.03.09 08:25sell2500.271.386780.000001.38428
5002011.03.09 09:30sell2510.811.388280.000001.38578
5012011.03.09 09:37close2510.811.387900.000001.3857830.7813702.61
5022011.03.09 09:37close2500.271.387910.000001.38428-30.5113672.10
5032011.03.09 09:37sell2520.271.387700.000001.38520
5042011.03.09 11:09sell2530.811.389200.000001.38670
5052011.03.09 11:18sell2542.431.390720.000001.38822
5062011.03.09 13:53close2542.431.390110.000001.38822148.2313820.33
5072011.03.09 13:53close2530.811.390070.000001.38670-70.4713749.86
5082011.03.09 13:53close2520.271.390040.000001.38520-63.1813686.68
5092011.03.09 13:53sell2550.271.389480.000001.38698
5102011.03.09 14:13sell2560.811.390990.000001.38849
5112011.03.09 14:18close2560.811.390580.000001.3884933.2113719.89
5122011.03.09 14:18close2550.271.390550.000001.38698-28.8913691.00
5132011.03.09 14:42sell2570.271.389470.000001.38697
5142011.03.09 15:01sell2580.811.390990.000001.38849
5152011.03.09 15:25sell2592.431.392520.000001.39002
5162011.03.09 16:10close2592.431.391920.000001.39002145.8013836.80
5172011.03.09 16:10close2580.811.391890.000001.38849-72.9013763.90
5182011.03.09 16:10close2570.271.391900.000001.38697-65.6113698.29
5192011.03.09 17:25sell2600.271.389450.000001.38695
5202011.03.09 19:11sell2610.811.390960.000001.38846
5212011.03.09 19:51close2610.811.390570.000001.3884631.5913729.88
5222011.03.09 19:51close2600.271.390580.000001.38695-30.5113699.37
5232011.03.10 00:03sell2620.271.390150.000001.38765
5242011.03.10 00:37sell2630.811.391650.000001.38915
5252011.03.10 00:46close2630.811.391270.000001.3891530.7813730.15
5262011.03.10 00:47close2620.271.391240.000001.38765-29.4313700.72
5272011.03.10 03:10sell2640.271.390140.000001.38764
5282011.03.10 04:00t/p2640.271.387640.000001.3876467.5013768.22
5292011.03.10 04:00sell2650.281.387450.000001.38495
5302011.03.10 07:02t/p2650.281.384950.000001.3849570.0013838.22
5312011.03.10 07:02sell2660.281.384750.000001.38225
5322011.03.10 07:14t/p2660.281.382250.000001.3822570.0013908.22
5332011.03.10 07:14sell2670.281.381990.000001.37949
5342011.03.10 08:53sell2680.841.383510.000001.38101
5352011.03.10 10:10sell2692.521.385020.000001.38252
5362011.03.10 10:14close2692.521.384430.000001.38252148.6814056.90
5372011.03.10 10:14close2680.841.384410.000001.38101-75.6013981.30
5382011.03.10 10:14close2670.281.384390.000001.37949-67.2013914.10
5392011.03.10 10:14sell2700.281.384180.000001.38168
5402011.03.10 13:14t/p2700.281.381680.000001.3816870.0013984.10
5412011.03.10 13:14sell2710.281.381490.000001.37899
5422011.03.10 14:49sell2720.841.383000.000001.38050
5432011.03.10 15:07close2720.841.382610.000001.3805032.7614016.86
5442011.03.10 15:07close2710.281.382590.000001.37899-30.8013986.06
5452011.03.10 15:07sell2730.281.382380.000001.37988
5462011.03.10 15:38t/p2730.281.379880.000001.3798870.0014056.06
5472011.03.10 15:38sell2740.281.379690.000001.37719
5482011.03.10 16:41sell2750.841.381200.000001.37870
5492011.03.10 17:33close2750.841.380800.000001.3787033.6014089.66
5502011.03.10 17:33close2740.281.380810.000001.37719-31.3614058.30
5512011.03.10 17:33sell2760.281.380630.000001.37813
5522011.03.10 18:01sell2770.841.382160.000001.37966
5532011.03.10 18:05close2770.841.381740.000001.3796635.2814093.58
5542011.03.10 18:05close2760.281.381710.000001.37813-30.2414063.34
5552011.03.10 18:05sell2780.281.381480.000001.37898
5562011.03.10 19:05t/p2780.281.378980.000001.3789870.0014133.34
5572011.03.10 19:05sell2790.281.378770.000001.37627
5582011.03.10 23:22sell2800.841.380280.000001.37778
5592011.03.11 01:05sell2812.521.381780.000001.37928
5602011.03.11 01:27close2812.521.381200.000001.37928146.1614279.50
5612011.03.11 01:27close2800.841.381180.000001.37778-74.4314205.07
5622011.03.11 01:27close2790.281.381190.000001.37627-67.3714137.70
5632011.03.11 06:22sell2820.281.380020.000001.37752
5642011.03.11 06:32sell2830.841.381520.000001.37902
5652011.03.11 06:58close2830.841.381130.000001.3790232.7614170.46
5662011.03.11 06:58close2820.281.381100.000001.37752-30.2414140.22
5672011.03.11 07:11sell2840.281.380000.000001.37750
5682011.03.11 07:53sell2850.841.381510.000001.37901
5692011.03.11 08:00close2850.841.381120.000001.3790132.7614172.98
5702011.03.11 08:00close2840.281.381090.000001.37750-30.5214142.46
5712011.03.11 09:48sell2860.281.380000.000001.37750
5722011.03.11 10:22t/p2860.281.377500.000001.3775070.0014212.46
5732011.03.11 10:22sell2870.281.377240.000001.37474
5742011.03.11 12:20sell2880.841.378740.000001.37624
5752011.03.11 12:54close2880.841.378360.000001.3762431.9214244.38
5762011.03.11 12:54close2870.281.378330.000001.37474-30.5214213.86
5772011.03.11 12:54sell2890.281.378150.000001.37565
5782011.03.11 14:10sell2900.841.379650.000001.37715
5792011.03.11 14:12close2900.841.379270.000001.3771531.9214245.78
5802011.03.11 14:12close2890.281.379250.000001.37565-30.8014214.98
5812011.03.11 14:12sell2910.281.379030.000001.37653
5822011.03.11 14:39sell2920.841.380560.000001.37806
5832011.03.11 14:55sell2932.521.382070.000001.37957
5842011.03.11 14:57close2932.521.381480.000001.37957148.6814363.66
5852011.03.11 14:57close2920.841.381460.000001.37806-75.6014288.06
5862011.03.11 14:57close2910.281.381470.000001.37653-68.3214219.74
5872011.03.14 09:34buy2940.281.396000.000001.39850
5882011.03.14 12:12buy2950.841.394500.000001.39700
5892011.03.14 12:17close2950.841.394890.000001.3970032.7614252.50
5902011.03.14 12:17close2940.281.394910.000001.39850-30.5214221.98
5912011.03.14 12:25buy2960.281.396000.000001.39850
5922011.03.14 16:00t/p2960.281.398500.000001.3985070.0014291.98
5932011.03.14 16:00buy2970.291.398700.000001.40120
5942011.03.15 02:03buy2980.871.397190.000001.39969
5952011.03.15 02:25buy2992.611.395680.000001.39818
5962011.03.15 03:22close2992.611.396290.000001.39818159.2114451.19
5972011.03.15 03:22close2980.871.396270.000001.39969-80.0414371.15
5982011.03.15 03:22close2970.291.396250.000001.40120-71.5714299.57
5992011.03.17 00:00sell3000.291.388350.000001.38585
6002011.03.17 00:29sell3010.871.389900.000001.38740
6012011.03.17 00:33close3010.871.389510.000001.3874033.9314333.50
6022011.03.17 00:33close3000.291.389550.000001.38585-34.8014298.70
6032011.03.24 00:00sell3020.291.410360.000001.40786
6042011.03.24 02:02t/p3020.291.407860.000001.4078672.5014371.20
6052011.03.24 02:02sell3030.291.407670.000001.40517
6062011.03.24 08:49sell3040.871.409210.000001.40671
6072011.03.24 09:03sell3052.611.410730.000001.40823
6082011.03.24 09:20close3052.611.410140.000001.40823153.9914525.19
6092011.03.24 09:20close3040.871.410110.000001.40671-78.3014446.89
6102011.03.24 09:20close3030.291.410090.000001.40517-70.1814376.71
6112011.03.24 09:20sell3060.291.409870.000001.40737
6122011.03.24 09:40sell3070.871.411370.000001.40887
6132011.03.24 09:55sell3082.611.412890.000001.41039
6142011.03.24 09:58close3082.611.412300.000001.41039153.9914530.70
6152011.03.24 09:58close3070.871.412280.000001.40887-79.1714451.53
6162011.03.24 09:58close3060.291.412250.000001.40737-69.0214382.51
6172011.03.25 00:00sell3090.291.416900.000001.41440
6182011.03.25 06:44sell3100.871.418400.000001.41590
6192011.03.25 07:14close3100.871.418020.000001.4159033.0614415.57
6202011.03.25 07:14close3090.291.418030.000001.41440-32.7714382.80
6212011.03.25 12:47sell3110.291.412400.000001.40990
6222011.03.25 14:31sell3120.871.413940.000001.41144
6232011.03.25 14:35close3120.871.413550.000001.4114433.9314416.73
6242011.03.25 14:35close3110.291.413560.000001.40990-33.6414383.09
6252011.03.25 14:35sell3130.291.413380.000001.41088
6262011.03.25 15:00sell3140.871.414910.000001.41241
6272011.03.25 15:09close3140.871.414520.000001.4124133.9314417.02
6282011.03.25 15:09close3130.291.414500.000001.41088-32.4814384.54
6292011.03.25 15:23sell3150.291.413770.000001.41127
6302011.03.25 15:46sell3160.871.415270.000001.41277
6312011.03.25 15:52close3160.871.414890.000001.4127733.0614417.60
6322011.03.25 15:52close3150.291.414880.000001.41127-32.1914385.41
6332011.03.25 16:04sell3170.291.413750.000001.41125
6342011.03.25 16:20t/p3170.291.411250.000001.4112572.5014457.91
6352011.03.25 16:20sell3180.291.411030.000001.40853
6362011.03.25 16:30t/p3180.291.408530.000001.4085372.5014530.41
6372011.03.25 16:30sell3190.291.408330.000001.40583
6382011.03.25 19:15t/p3190.291.405830.000001.4058372.5014602.91
6392011.03.25 19:15sell3200.291.405620.000001.40312
6402011.03.25 19:59sell3210.871.407130.000001.40463
6412011.03.25 20:51sell3222.611.408630.000001.40613
6422011.03.27 23:00t/p3222.611.406130.000001.40613652.5015255.41
6432011.03.27 23:00close3210.871.404820.000001.40463200.9715456.38
6442011.03.27 23:00close3200.291.404740.000001.4031225.5215481.90
6452011.03.27 23:00sell3230.311.404470.000001.40197
6462011.03.28 03:38sell3240.931.405990.000001.40349
6472011.03.28 04:52close3240.931.405590.000001.4034937.2015519.10
6482011.03.28 04:52close3230.311.405540.000001.40197-32.7415486.36
6492011.03.30 07:34sell3250.311.407000.000001.40450
6502011.03.30 09:03sell3260.931.408500.000001.40600
6512011.03.30 09:09sell3272.791.410020.000001.40752
6522011.03.30 10:03close3272.791.409430.000001.40752164.6115650.97
6532011.03.30 10:03close3260.931.409410.000001.40600-84.6315566.34
6542011.03.30 10:03close3250.311.409380.000001.40450-73.7815492.56
6552011.03.30 10:52sell3280.311.407000.000001.40450
6562011.03.30 11:10sell3290.931.408500.000001.40600
6572011.03.30 11:11close3290.931.408120.000001.4060035.3415527.90
6582011.03.30 11:11close3280.311.408100.000001.40450-34.1015493.80
6592011.03.30 11:23sell3300.311.406980.000001.40448
6602011.03.30 11:50sell3310.931.408480.000001.40598
6612011.03.30 12:52sell3322.791.409980.000001.40748
6622011.03.30 13:00close3322.791.409400.000001.40748161.8215655.62
6632011.03.30 13:00close3310.931.409410.000001.40598-86.4915569.13
6642011.03.30 13:00close3300.311.409400.000001.40448-75.0215494.11
6652011.03.30 14:47sell3330.311.407000.000001.40450
6662011.03.30 15:48sell3340.931.408500.000001.40600
6672011.03.30 16:22close3340.931.408110.000001.4060036.2715530.38
6682011.03.30 16:22close3330.311.408120.000001.40450-34.7215495.66
6692011.03.31 00:19buy3350.311.412910.000001.41541
6702011.03.31 05:23t/p3350.311.415410.000001.4154177.5015573.16
6712011.03.31 05:23buy3360.311.415620.000001.41812
6722011.03.31 07:18t/p3360.311.418120.000001.4181277.5015650.66
6732011.03.31 07:18buy3370.311.418330.000001.42083
6742011.03.31 08:52t/p3370.311.420830.000001.4208377.5015728.16
6752011.03.31 08:52buy3380.311.421020.000001.42352
6762011.03.31 12:36buy3390.931.419500.000001.42200
6772011.03.31 12:40close3390.931.419890.000001.4220036.2715764.43
6782011.03.31 12:40close3380.311.419880.000001.42352-35.3415729.09
6792011.03.31 12:40buy3400.311.420060.000001.42256
6802011.03.31 12:46buy3410.931.418530.000001.42103
6812011.03.31 12:52close3410.931.418930.000001.4210337.2015766.29
6822011.03.31 12:52close3400.311.418960.000001.42256-34.1015732.19
6832011.03.31 12:52buy3420.311.419180.000001.42168
6842011.03.31 12:53buy3430.931.417660.000001.42016
6852011.03.31 12:54close3430.931.418060.000001.4201637.2015769.39
6862011.03.31 12:54close3420.311.418080.000001.42168-34.1015735.29
6872011.03.31 12:54buy3440.311.418290.000001.42079
6882011.03.31 13:01buy3450.931.416760.000001.41926
6892011.03.31 13:04close3450.931.417150.000001.4192636.2715771.56
6902011.03.31 13:04close3440.311.417160.000001.42079-35.0315736.53
6912011.03.31 13:04buy3460.311.417370.000001.41987
6922011.03.31 14:25t/p3460.311.419870.000001.4198777.5015814.03
6932011.03.31 14:25buy3470.321.420060.000001.42256
6942011.03.31 14:46buy3480.961.418540.000001.42104
6952011.03.31 14:59close3480.961.418950.000001.4210439.3615853.39
6962011.03.31 14:59close3470.321.418980.000001.42256-34.5615818.83
6972011.03.31 14:59buy3490.321.419200.000001.42170
6982011.03.31 15:06buy3500.961.417670.000001.42017
6992011.03.31 15:10close3500.961.418060.000001.4201737.4415856.27
7002011.03.31 15:10close3490.321.418090.000001.42170-35.5215820.75
7012011.03.31 15:10buy3510.321.418310.000001.42081
7022011.03.31 20:17buy3520.961.416810.000001.41931
7032011.03.31 21:32close3520.961.417190.000001.4193136.4815857.23
7042011.03.31 21:32close3510.321.417180.000001.42081-36.1615821.07
7052011.03.31 21:32buy3530.321.417360.000001.41986
7062011.03.31 22:54buy3540.961.415820.000001.41832
7072011.03.31 23:07close3540.961.416220.000001.4183238.4015859.47
7082011.03.31 23:07close3530.321.416250.000001.41986-35.5215823.95
7092011.03.31 23:08buy3550.321.416430.000001.41893
7102011.04.01 07:50buy3560.961.414910.000001.41741
7112011.04.01 07:56close3560.961.415300.000001.4174137.4415861.39
7122011.04.01 07:56close3550.321.415290.000001.41893-37.0615824.34
7132011.04.01 17:05buy3570.321.422280.000001.42478
7142011.04.04 00:18t/p3570.321.424780.000001.4247879.4215903.76
7152011.04.14 11:04sell3580.321.437460.000001.43496
7162011.04.14 11:23sell3590.961.438970.000001.43647
7172011.04.14 11:25close3590.961.438580.000001.4364737.4415941.20
7182011.04.14 11:25close3580.321.438590.000001.43496-36.1615905.04
7192011.04.18 00:02sell3600.321.439600.000001.43710
7202011.04.18 00:57t/p3600.321.437100.000001.4371080.0015985.04
7212011.04.18 00:57sell3610.321.436910.000001.43441
7222011.04.18 02:42sell3620.961.438410.000001.43591
7232011.04.18 04:24close3620.961.438020.000001.4359137.4416022.48
7242011.04.18 04:24close3610.321.438030.000001.43441-35.8415986.64
7252011.04.18 04:24sell3630.321.437850.000001.43535
7262011.04.18 07:28t/p3630.321.435350.000001.4353580.0016066.64
7272011.04.18 07:28sell3640.321.435160.000001.43266
7282011.04.18 07:30t/p3640.321.432660.000001.4326680.0016146.64
7292011.04.18 07:30sell3650.321.432460.000001.42996
7302011.04.18 07:45sell3660.961.434000.000001.43150
7312011.04.18 07:48close3660.961.433600.000001.4315038.4016185.04
7322011.04.18 07:48close3650.321.433560.000001.42996-35.2016149.84
7332011.04.18 07:48sell3670.321.433320.000001.43082
7342011.04.18 08:06sell3680.961.434830.000001.43233
7352011.04.18 08:11close3680.961.434430.000001.4323338.4016188.24
7362011.04.18 08:11close3670.321.434400.000001.43082-34.5616153.68
7372011.04.18 08:11sell3690.321.434180.000001.43168
7382011.04.18 09:29t/p3690.321.431680.000001.4316880.0016233.68
7392011.04.18 09:29sell3700.321.431480.000001.42898
7402011.04.18 09:53sell3710.961.432990.000001.43049
7412011.04.18 10:03close3710.961.432600.000001.4304937.4416271.12
7422011.04.18 10:03close3700.321.432580.000001.42898-35.2016235.92
7432011.04.18 10:03sell3720.321.432400.000001.42990
7442011.04.18 10:58t/p3720.321.429900.000001.4299080.0016315.92
7452011.04.18 10:58sell3730.331.429700.000001.42720
7462011.04.18 12:00t/p3730.331.427200.000001.4272082.5016398.42
7472011.04.18 12:00sell3740.331.427000.000001.42450
7482011.04.18 12:23sell3750.991.428510.000001.42601
7492011.04.18 12:47close3750.991.428120.000001.4260138.6116437.03
7502011.04.18 12:47close3740.331.428100.000001.42450-36.3016400.73
7512011.04.18 12:47sell3760.331.427890.000001.42539
7522011.04.18 13:03sell3770.991.429420.000001.42692
7532011.04.18 13:03sell3782.971.431070.000001.42857
7542011.04.18 13:04close3782.971.430420.000001.42857193.0516593.78
7552011.04.18 13:04close3770.991.430300.000001.42692-87.1216506.66
7562011.04.18 13:04close3760.331.430190.000001.42539-75.9016430.76
7572011.04.18 13:04sell3790.331.429880.000001.42738
7582011.04.18 13:04sell3800.991.431430.000001.42893
7592011.04.18 13:04close3800.991.431010.000001.4289341.5816472.34
7602011.04.18 13:04close3790.331.430910.000001.42738-33.9916438.35
7612011.04.18 13:05sell3810.331.430780.000001.42828
7622011.04.18 13:06sell3820.991.432710.000001.43021
7632011.04.18 13:07close3820.991.432220.000001.4302148.5116486.86
7642011.04.18 13:07close3810.331.432190.000001.42828-46.5316440.33
7652011.04.18 13:07sell3830.331.431970.000001.42947
7662011.04.18 13:09sell3840.991.433470.000001.43097
7672011.04.18 13:12close3840.991.433090.000001.4309737.6216477.95
7682011.04.18 13:12close3830.331.433070.000001.42947-36.3016441.65
7692011.04.18 13:12sell3850.331.432920.000001.43042
7702011.04.18 13:22t/p3850.331.430420.000001.4304282.5016524.15
7712011.04.18 13:22sell3860.331.430230.000001.42773
7722011.04.18 13:38sell3870.991.431750.000001.42925
7732011.04.18 13:47close3870.991.431360.000001.4292538.6116562.76
7742011.04.18 13:47close3860.331.431350.000001.42773-36.9616525.80
7752011.04.18 13:47sell3880.331.431180.000001.42868
7762011.04.18 13:51t/p3880.331.428680.000001.4286882.5016608.30
7772011.04.18 13:51sell3890.331.428480.000001.42598
7782011.04.18 14:01t/p3890.331.425980.000001.4259882.5016690.80
7792011.04.18 14:01sell3900.331.425790.000001.42329
7802011.04.18 14:12sell3910.991.427290.000001.42479
7812011.04.18 14:13close3910.991.426910.000001.4247937.6216728.42
7822011.04.18 14:13close3900.331.426860.000001.42329-35.3116693.11
7832011.04.18 14:13sell3920.331.426630.000001.42413
7842011.04.18 14:46t/p3920.331.424130.000001.4241382.5016775.61
7852011.04.18 14:46sell3930.341.423870.000001.42137
7862011.04.18 14:49t/p3930.341.421370.000001.4213785.0016860.61
7872011.04.18 14:49sell3940.341.421140.000001.41864
7882011.04.18 15:04t/p3940.341.418640.000001.4186485.0016945.61
7892011.04.18 15:04sell3950.341.418430.000001.41593
7902011.04.18 15:06t/p3950.341.415930.000001.4159385.0017030.61
7912011.04.18 15:06sell3960.341.415740.000001.41324
7922011.04.18 15:07sell3971.021.417260.000001.41476
7932011.04.18 15:08close3971.021.416850.000001.4147641.8217072.43
7942011.04.18 15:08close3960.341.416860.000001.41324-38.0817034.35
7952011.04.18 15:08sell3980.341.416680.000001.41418
7962011.04.18 15:11sell3991.021.418190.000001.41569
7972011.04.18 15:23sell4003.061.419700.000001.41720
7982011.04.18 15:24close4003.061.419090.000001.41720186.6617221.01
7992011.04.18 15:24close3991.021.419060.000001.41569-88.7417132.27
8002011.04.18 15:24close3980.341.419020.000001.41418-79.5617052.71
8012011.04.18 15:24sell4010.341.418790.000001.41629
8022011.04.18 15:35sell4021.021.420300.000001.41780
8032011.04.18 15:46sell4033.061.421800.000001.41930
8042011.04.18 15:50close4033.061.421200.000001.41930183.6017236.31
8052011.04.18 15:50close4021.021.421170.000001.41780-88.7417147.57
8062011.04.18 15:50close4010.341.421140.000001.41629-79.9017067.67
8072011.04.18 15:50sell4040.341.420970.000001.41847
8082011.04.18 16:07sell4051.021.422480.000001.41998
8092011.04.18 16:11close4051.021.422050.000001.4199843.8617111.53
8102011.04.18 16:11close4040.341.421990.000001.41847-34.6817076.85
8112011.04.18 16:11sell4060.341.421750.000001.41925
8122011.04.18 16:59sell4071.021.423270.000001.42077
8132011.04.18 17:12close4071.021.422880.000001.4207739.7817116.63
8142011.04.18 17:12close4060.341.422850.000001.41925-37.4017079.23
8152011.04.18 17:12sell4080.341.422620.000001.42012
8162011.04.18 18:51sell4091.021.424130.000001.42163
8172011.04.18 18:54close4091.021.423730.000001.4216340.8017120.03
8182011.04.18 18:54close4080.341.423680.000001.42012-36.0417083.99
8192011.04.18 18:54sell4100.341.423510.000001.42101
8202011.04.19 02:14t/p4100.341.421010.000001.4210185.4717169.46
8212011.04.21 00:00buy4110.341.452040.000001.45454
8222011.04.21 00:36t/p4110.341.454540.000001.4545485.0017254.46
8232011.04.21 00:36buy4120.351.454740.000001.45724
8242011.04.21 00:48t/p4120.351.457240.000001.4572487.5017341.96
8252011.04.21 00:48buy4130.351.457440.000001.45994
8262011.04.21 00:55buy4141.051.455930.000001.45843
8272011.04.21 01:04close4141.051.456340.000001.4584343.0517385.01
8282011.04.21 01:04close4130.351.456330.000001.45994-38.8517346.16
8292011.04.21 01:04buy4150.351.456530.000001.45903
8302011.04.21 05:23t/p4150.351.459030.000001.4590387.5017433.66
8312011.04.21 05:23buy4160.351.459220.000001.46172
8322011.04.21 06:36t/p4160.351.461720.000001.4617287.5017521.16
8332011.04.21 06:36buy4170.351.461920.000001.46442
8342011.04.21 07:13buy4181.051.460420.000001.46292
8352011.04.21 07:23close4181.051.460810.000001.4629240.9517562.11
8362011.04.21 07:23close4170.351.460830.000001.46442-38.1517523.96
8372011.04.21 07:23buy4190.351.461010.000001.46351
8382011.04.21 07:32t/p4190.351.463510.000001.4635187.5017611.46
8392011.04.21 07:32buy4200.351.463710.000001.46621
8402011.04.21 08:16buy4211.051.462170.000001.46467
8412011.04.21 08:18close4211.051.462560.000001.4646740.9517652.41
8422011.04.21 08:18close4200.351.462550.000001.46621-40.6017611.81
8432011.04.21 08:18buy4220.351.462730.000001.46523
8442011.04.21 10:54buy4231.051.461210.000001.46371
8452011.04.21 10:59close4231.051.461600.000001.4637140.9517652.76
8462011.04.21 10:59close4220.351.461620.000001.46523-38.8517613.91
8472011.04.21 10:59buy4240.351.461830.000001.46433
8482011.04.21 11:31buy4251.051.460320.000001.46282
8492011.04.21 11:33close4251.051.460720.000001.4628242.0017655.91
8502011.04.21 11:33close4240.351.460730.000001.46433-38.5017617.41
8512011.04.21 11:33buy4260.351.460940.000001.46344
8522011.04.21 12:10buy4271.051.459430.000001.46193
8532011.04.21 12:25close4271.051.459840.000001.4619343.0517660.46
8542011.04.21 12:25close4260.351.459830.000001.46344-38.8517621.61
8552011.04.21 12:25buy4280.351.460010.000001.46251
8562011.04.21 12:34buy4291.051.458480.000001.46098
8572011.04.21 13:10close4291.051.458870.000001.4609840.9517662.56
8582011.04.21 13:10close4280.351.458920.000001.46251-38.1517624.41
8592011.04.21 13:10buy4300.351.459170.000001.46167
8602011.04.21 13:22buy4311.051.457650.000001.46015
8612011.04.21 13:42buy4323.151.456150.000001.45865
8622011.04.21 14:27close4323.151.456730.000001.45865182.7017807.11
8632011.04.21 14:27close4311.051.456740.000001.46015-95.5517711.56
8642011.04.21 14:27close4300.351.456750.000001.46167-84.7017626.86
8652011.04.21 14:27buy4330.351.456930.000001.45943
8662011.04.21 14:38buy4341.051.455400.000001.45790
8672011.04.21 14:41close4341.051.455790.000001.4579040.9517667.81
8682011.04.21 14:41close4330.351.455800.000001.45943-39.5517628.26
8692011.04.21 14:41buy4350.351.456000.000001.45850
8702011.04.21 15:31t/p4350.351.458500.000001.4585087.5017715.76
8712011.04.21 15:31buy4360.351.458690.000001.46119
8722011.04.21 16:28buy4371.051.457170.000001.45967
8732011.04.21 16:34close4371.051.457580.000001.4596743.0517758.81
8742011.04.21 16:34close4360.351.457610.000001.46119-37.8017721.01
8752011.04.21 16:34buy4380.351.457840.000001.46034
8762011.04.21 17:54buy4391.051.456330.000001.45883
8772011.04.21 18:26buy4403.151.454830.000001.45733
8782011.04.21 19:57close4403.151.455430.000001.45733189.0017910.01
8792011.04.21 19:57close4391.051.455450.000001.45883-92.4017817.61
8802011.04.21 19:57close4380.351.455440.000001.46034-84.0017733.61
8812011.04.21 19:57buy4410.351.455620.000001.45812
8822011.04.22 05:54t/p4410.351.458120.000001.4581286.8717820.48
8832011.05.05 14:15sell4420.361.466230.000001.46373
8842011.05.05 14:30t/p4420.361.463730.000001.4637390.0017910.48
8852011.05.05 14:30sell4430.361.463500.000001.46100
8862011.05.05 15:02t/p4430.361.461000.000001.4610090.0018000.48
8872011.05.05 15:02sell4440.361.460800.000001.45830
8882011.05.05 15:55t/p4440.361.458300.000001.4583090.0018090.48
8892011.05.05 15:55sell4450.361.458050.000001.45555
8902011.05.05 16:02sell4461.081.459570.000001.45707
8912011.05.05 16:13close4461.081.459150.000001.4570745.3618135.84
8922011.05.05 16:13close4450.361.459110.000001.45555-38.1618097.68
8932011.05.05 16:13sell4470.361.458930.000001.45643
8942011.05.05 17:36t/p4470.361.456430.000001.4564390.0018187.68
8952011.05.05 17:36sell4480.361.456220.000001.45372
8962011.05.05 18:53t/p4480.361.453720.000001.4537290.0018277.68
8972011.05.05 18:53sell4490.371.453510.000001.45101
8982011.05.05 23:22sell4501.111.455020.000001.45252
8992011.05.06 00:10sell4513.331.456520.000001.45402
9002011.05.06 02:47close4513.331.455940.000001.45402193.1418470.82
9012011.05.06 02:47close4501.111.455970.000001.45252-103.9118366.91
9022011.05.06 02:47close4490.371.456010.000001.45101-91.9918274.93
9032011.05.06 03:05sell4520.371.455770.000001.45327
9042011.05.06 05:41sell4531.111.457280.000001.45478
9052011.05.06 05:44close4531.111.456890.000001.4547843.2918318.22
9062011.05.06 05:44close4520.371.456870.000001.45327-40.7018277.52
9072011.05.06 06:00sell4540.371.455780.000001.45328
9082011.05.06 06:14sell4551.111.457290.000001.45479
9092011.05.06 06:44close4551.111.456910.000001.4547942.1818319.70
9102011.05.06 06:44close4540.371.456920.000001.45328-42.1818277.52
9112011.05.06 06:46sell4560.371.455790.000001.45329
9122011.05.06 06:53sell4571.111.457290.000001.45479
9132011.05.06 07:02close4571.111.456910.000001.4547942.1818319.70
9142011.05.06 07:02close4560.371.456870.000001.45329-39.9618279.74
9152011.05.06 07:06sell4580.371.455790.000001.45329
9162011.05.06 07:33t/p4580.371.453290.000001.4532992.5018372.24
9172011.05.06 07:33sell4590.371.453100.000001.45060
9182011.05.06 07:37sell4601.111.454630.000001.45213
9192011.05.06 07:38sell4613.331.456180.000001.45368
9202011.05.06 07:39close4613.331.455570.000001.45368203.1318575.37
9212011.05.06 07:39close4601.111.455580.000001.45213-105.4518469.92
9222011.05.06 07:39close4590.371.455590.000001.45060-92.1318377.79
9232011.05.06 07:39sell4620.371.455410.000001.45291
9242011.05.06 07:40sell4631.111.456940.000001.45444
9252011.05.06 07:41sell4643.331.458480.000001.45598
9262011.05.06 07:42close4643.331.457880.000001.45598199.8018577.59
9272011.05.06 07:42close4631.111.457850.000001.45444-101.0118476.58
9282011.05.06 07:42close4620.371.457820.000001.45291-89.1718387.41
9292011.05.06 07:49sell4650.371.455780.000001.45328
9302011.05.06 07:51t/p4650.371.453280.000001.4532892.5018479.91
9312011.05.06 07:51sell4660.371.453060.000001.45056
9322011.05.06 09:41sell4671.111.454560.000001.45206
9332011.05.06 09:41close4671.111.454160.000001.4520644.4018524.31
9342011.05.06 09:41close4660.371.454130.000001.45056-39.5918484.72
9352011.05.06 09:41sell4680.371.453910.000001.45141
9362011.05.06 11:44t/p4680.371.451410.000001.4514192.5018577.22
9372011.05.06 11:44sell4690.371.451220.000001.44872
9382011.05.06 12:30t/p4690.371.448720.000001.4487292.5018669.72
9392011.05.06 12:30sell4700.371.448410.000001.44591
9402011.05.06 12:32sell4711.111.450000.000001.44750
9412011.05.06 12:32sell4723.331.451500.000001.44900
9422011.05.06 12:34close4723.331.450900.000001.44900199.8018869.52
9432011.05.06 12:34close4711.111.450850.000001.44750-94.3518775.17
9442011.05.06 12:34close4700.371.450790.000001.44591-88.0618687.11
9452011.05.06 12:34sell4730.371.450550.000001.44805
9462011.05.06 12:37t/p4730.371.448050.000001.4480592.5018779.61
9472011.05.06 12:37sell4740.381.447790.000001.44529
9482011.05.06 12:45sell4751.141.449300.000001.44680
9492011.05.06 12:47sell4763.421.450820.000001.44832
9502011.05.06 12:49close4763.421.450200.000001.44832212.0418991.65
9512011.05.06 12:49close4751.141.450160.000001.44680-98.0418893.61
9522011.05.06 12:49close4740.381.450110.000001.44529-88.1618805.45
9532011.05.06 12:49sell4770.381.449880.000001.44738
9542011.05.06 12:55sell4781.141.451390.000001.44889
9552011.05.06 12:55close4781.141.451000.000001.4488944.4618849.91
9562011.05.06 12:56close4770.381.451010.000001.44738-42.9418806.97
9572011.05.06 12:56sell4790.381.450830.000001.44833
9582011.05.06 12:57sell4801.141.452350.000001.44985
9592011.05.06 13:01close4801.141.451940.000001.4498546.7418853.71
9602011.05.06 13:01close4790.381.451960.000001.44833-42.9418810.77
9612011.05.06 13:01sell4810.381.451800.000001.44930
9622011.05.06 13:05sell4821.141.453310.000001.45081
9632011.05.06 13:06close4821.141.452930.000001.4508143.3218854.09
9642011.05.06 13:06close4810.381.452940.000001.44930-43.3218810.77
9652011.05.06 13:06sell4830.381.452770.000001.45027
9662011.05.06 13:09sell4841.141.454280.000001.45178
9672011.05.06 13:11sell4853.421.455800.000001.45330
9682011.05.06 13:21close4853.421.455200.000001.45330205.2019015.97
9692011.05.06 13:21close4841.141.455240.000001.45178-109.4418906.53
9702011.05.06 13:21close4830.381.455280.000001.45027-95.3818811.15
9712011.05.06 13:21sell4860.381.455130.000001.45263
9722011.05.06 13:27t/p4860.381.452630.000001.4526395.0018906.15
9732011.05.06 13:27sell4870.381.452430.000001.44993
9742011.05.06 14:05t/p4870.381.449930.000001.4499395.0019001.15
9752011.05.06 14:05sell4880.381.449730.000001.44723
9762011.05.06 14:22sell4891.141.451270.000001.44877
9772011.05.06 14:31close4891.141.450830.000001.4487750.1619051.31
9782011.05.06 14:31close4880.381.450860.000001.44723-42.9419008.37
9792011.05.06 14:31sell4900.381.450700.000001.44820
9802011.05.06 14:39sell4911.141.452220.000001.44972
9812011.05.06 14:46close4911.141.451830.000001.4497244.4619052.83
9822011.05.06 14:46close4900.381.451790.000001.44820-41.4219011.41
9832011.05.06 14:46sell4920.381.451570.000001.44907
9842011.05.06 15:38t/p4920.381.449070.000001.4490795.0019106.41
9852011.05.06 15:38sell4930.381.448870.000001.44637
9862011.05.06 15:47sell4941.141.450380.000001.44788
9872011.05.06 15:48close4941.141.449990.000001.4478844.4619150.87
9882011.05.06 15:48close4930.381.449970.000001.44637-41.8019109.07
9892011.05.06 15:48sell4950.381.449760.000001.44726
9902011.05.06 15:56t/p4950.381.447260.000001.4472695.0019204.07
9912011.05.06 15:56sell4960.381.447060.000001.44456
9922011.05.06 15:59sell4971.141.448570.000001.44607
9932011.05.06 16:02close4971.141.448180.000001.4460744.4619248.53
9942011.05.06 16:02close4960.381.448110.000001.44456-39.9019208.63
9952011.05.06 16:02sell4980.381.447850.000001.44535
9962011.05.06 16:08t/p4980.381.445350.000001.4453595.0019303.63
9972011.05.06 16:08sell4990.391.445160.000001.44266
9982011.05.06 16:10t/p4990.391.442660.000001.4426697.5019401.13
9992011.05.06 16:10sell5000.391.442450.000001.43995
10002011.05.06 16:10sell5011.171.443960.000001.44146
10012011.05.06 16:11close5011.171.443580.000001.4414644.4619445.59
10022011.05.06 16:11close5000.391.443560.000001.43995-43.2919402.30
10032011.05.06 16:11sell5020.391.443360.000001.44086
10042011.05.06 16:41t/p5020.391.440860.000001.4408697.5019499.80
10052011.05.06 16:41sell5030.391.440660.000001.43816
10062011.05.06 16:42t/p5030.391.438160.000001.4381697.5019597.30
10072011.05.06 16:42sell5040.391.437950.000001.43545
10082011.05.06 16:54sell5051.171.439470.000001.43697
10092011.05.06 16:59close5051.171.439070.000001.4369746.8019644.10
10102011.05.06 16:59close5040.391.439050.000001.43545-42.9019601.20
10112011.05.06 16:59sell5060.391.438840.000001.43634
10122011.05.06 17:01sell5071.171.440380.000001.43788
10132011.05.06 17:07close5071.171.439970.000001.4378847.9719649.17
10142011.05.06 17:07close5060.391.439920.000001.43634-42.1219607.05
10152011.05.06 17:07sell5080.391.439690.000001.43719
10162011.05.06 17:09sell5091.171.441210.000001.43871
10172011.05.06 17:12close5091.171.440820.000001.4387145.6319652.68
10182011.05.06 17:12close5080.391.440920.000001.43719-47.9719604.71
10192011.05.06 17:12sell5100.391.440830.000001.43833
10202011.05.06 17:12t/p5100.391.438330.000001.4383397.5019702.21
10212011.05.06 17:12sell5110.391.438090.000001.43559
10222011.05.06 17:17t/p5110.391.435590.000001.4355997.5019799.71
10232011.05.06 17:17sell5120.401.435360.000001.43286
10242011.05.06 17:27sell5131.201.436860.000001.43436
10252011.05.06 17:29sell5143.601.438390.000001.43589
10262011.05.06 17:39close5143.601.437790.000001.43589216.0020015.71
10272011.05.06 17:39close5131.201.437830.000001.43436-116.4019899.31
10282011.05.06 17:39close5120.401.437870.000001.43286-100.4019798.91
10292011.05.06 17:39sell5150.401.437720.000001.43522
10302011.05.06 18:34t/p5150.401.435220.000001.43522100.0019898.91
10312011.05.06 18:34sell5160.401.435030.000001.43253
10322011.05.06 18:38t/p5160.401.432530.000001.43253100.0019998.91
10332011.05.06 18:38sell5170.401.432340.000001.42984
10342011.05.06 19:03sell5181.201.433920.000001.43142
10352011.05.06 19:09close5181.201.433520.000001.4314248.0020046.91
10362011.05.06 19:09close5170.401.433480.000001.42984-45.6020001.31
10372011.05.06 19:09sell5190.401.433240.000001.43074
10382011.05.06 19:35sell5201.201.434770.000001.43227
10392011.05.06 19:39close5201.201.434320.000001.4322754.0020055.31
10402011.05.06 19:39close5190.401.434340.000001.43074-44.0020011.31
10412011.05.06 19:39sell5210.401.434180.000001.43168
10422011.05.06 19:55sell5221.201.435690.000001.43319
10432011.05.06 20:03close5221.201.435250.000001.4331952.8020064.11
10442011.05.06 20:03close5210.401.435270.000001.43168-43.6020020.51
10452011.05.06 20:03sell5230.401.435090.000001.43259
10462011.05.06 20:55t/p5230.401.432590.000001.43259100.0020120.51
10472011.05.06 20:55sell5240.401.432390.000001.42989
10482011.05.08 22:00sell5251.201.436560.000001.43406
10492011.05.08 22:14sell5263.601.438080.000001.43558
10502011.05.08 22:27close5263.601.437280.000001.43558288.0020408.51
10512011.05.08 22:27close5251.201.437240.000001.43406-81.6020326.91
10522011.05.08 22:27close5240.401.437250.000001.42989-194.4020132.51
10532011.05.18 02:21buy5270.401.426820.000001.42932
10542011.05.18 06:33buy5281.201.425300.000001.42780
10552011.05.18 06:43close5281.201.425690.000001.4278046.8020179.31
10562011.05.18 06:43close5270.401.425740.000001.42932-43.2020136.11
10572011.05.18 07:04buy5290.401.426810.000001.42931
10582011.05.18 07:55buy5301.201.425300.000001.42780
10592011.05.18 08:01close5301.201.425700.000001.4278048.0020184.11
10602011.05.18 08:01close5290.401.425740.000001.42931-42.8020141.31
10612011.05.18 08:12buy5310.401.426840.000001.42934
10622011.05.18 08:56buy5321.201.425330.000001.42783
10632011.05.18 08:59close5321.201.425750.000001.4278350.4020191.71
10642011.05.18 08:59close5310.401.425730.000001.42934-44.4020147.31
10652011.05.18 09:42buy5330.401.426870.000001.42937
10662011.05.18 09:48buy5341.201.425360.000001.42786
10672011.05.18 10:13close5341.201.425770.000001.4278649.2020196.51
10682011.05.18 10:13close5330.401.425900.000001.42937-38.8020157.71
10692011.05.18 15:01buy5350.401.426820.000001.42932
10702011.05.18 15:11buy5361.201.425310.000001.42781
10712011.05.18 15:31close5361.201.425750.000001.4278152.8020210.51
10722011.05.18 15:31close5350.401.425740.000001.42932-43.2020167.31
10732011.05.18 15:36buy5370.401.426810.000001.42931
10742011.05.18 17:29buy5381.201.425250.000001.42775
10752011.05.18 17:35close5381.201.425650.000001.4277548.0020215.31
10762011.05.18 17:35close5370.401.425690.000001.42931-44.8020170.51
10772011.05.18 18:00buy5390.401.426870.000001.42937
10782011.05.18 18:15buy5401.201.425330.000001.42783
10792011.05.18 18:16close5401.201.425770.000001.4278352.8020223.31
10802011.05.18 18:16close5390.401.425750.000001.42937-44.8020178.51
10812011.05.18 23:24buy5410.401.426810.000001.42931
10822011.05.19 02:11t/p5410.401.429310.000001.4293197.8420276.34
10832011.05.19 02:11buy5420.411.429550.000001.43205
10842011.05.19 05:28buy5431.231.428030.000001.43053
10852011.05.19 05:48buy5443.691.426490.000001.42899
10862011.05.19 06:36close5443.691.427120.000001.42899232.4720508.81
10872011.05.19 06:36close5431.231.427090.000001.43053-115.6220393.19
10882011.05.19 06:36close5420.411.427060.000001.43205-102.0920291.10
10892011.05.19 06:36buy5450.411.427220.000001.42972
10902011.05.19 07:11buy5461.231.425710.000001.42821
10912011.05.19 07:14close5461.231.426130.000001.4282151.6620342.76
10922011.05.19 07:14close5450.411.426120.000001.42972-45.1020297.66
10932011.05.19 07:14buy5470.411.426290.000001.42879
10942011.05.19 07:30buy5481.231.424740.000001.42724
10952011.05.19 07:41buy5493.691.423220.000001.42572
10962011.05.19 08:18close5493.691.423840.000001.42572228.7820526.44
10972011.05.19 08:18close5481.231.423900.000001.42724-103.3220423.12
10982011.05.19 08:19close5470.411.423880.000001.42879-98.8120324.31
10992011.05.19 09:52buy5500.411.425980.000001.42848
11002011.05.19 10:16t/p5500.411.428480.000001.42848102.5020426.81
11012011.05.19 10:16buy5510.411.428670.000001.43117
11022011.05.19 10:59buy5521.231.427160.000001.42966
11032011.05.19 11:05close5521.231.427540.000001.4296646.7420473.55
11042011.05.19 11:05close5510.411.427560.000001.43117-45.5120428.04
11052011.05.19 11:05buy5530.411.427780.000001.43028
11062011.05.19 11:35buy5541.231.426240.000001.42874
11072011.05.19 11:46buy5553.691.424700.000001.42720
11082011.05.19 11:49close5553.691.425300.000001.42720221.4020649.44
11092011.05.19 11:49close5541.231.425280.000001.42874-118.0820531.36
11102011.05.19 11:49close5530.411.425270.000001.43028-102.9120428.45
11112011.05.19 12:09buy5560.411.425970.000001.42847
11122011.05.19 12:36buy5571.231.424420.000001.42692
11132011.05.19 12:38close5571.231.424810.000001.4269247.9720476.42
11142011.05.19 12:38close5560.411.424840.000001.42847-46.3320430.09
11152011.05.19 13:48buy5580.411.425990.000001.42849
11162011.05.19 14:05t/p5580.411.428490.000001.42849102.5020532.59
11172011.05.19 14:05buy5590.411.428680.000001.43118
11182011.05.19 14:11buy5601.231.427170.000001.42967
11192011.05.19 14:15close5601.231.427560.000001.4296747.9720580.56
11202011.05.19 14:15close5590.411.427600.000001.43118-44.2820536.28
11212011.05.19 14:15buy5610.411.427840.000001.43034
11222011.05.19 14:43buy5621.231.426340.000001.42884
11232011.05.19 14:54buy5633.691.424780.000001.42728
11242011.05.19 15:01close5633.691.425410.000001.42728232.4720768.75
11252011.05.19 15:01close5621.231.425470.000001.42884-107.0120661.74
11262011.05.19 15:01close5610.411.425520.000001.43034-95.1220566.62
11272011.05.19 15:01buy5640.411.425970.000001.42847
11282011.05.19 15:11buy5651.231.424400.000001.42690
11292011.05.19 15:11close5651.231.424880.000001.4269059.0420625.66
11302011.05.19 15:11close5640.411.424840.000001.42847-46.3320579.33
11312011.05.19 15:21buy5660.411.426030.000001.42853
11322011.05.19 16:21t/p5660.411.428530.000001.42853102.5020681.83
11332011.05.19 16:21buy5670.411.428720.000001.43122
11342011.05.19 16:33t/p5670.411.431220.000001.43122102.5020784.33
11352011.05.19 16:33buy5680.421.431440.000001.43394
11362011.05.19 18:42buy5691.261.429870.000001.43237
11372011.05.19 18:48close5691.261.430330.000001.4323757.9620842.29
11382011.05.19 18:48close5680.421.430320.000001.43394-47.0420795.25
11392011.05.19 18:48buy5700.421.430500.000001.43300
11402011.05.19 23:55t/p5700.421.433000.000001.43300105.0020900.25
11412011.05.19 23:55buy5710.421.433250.000001.43575
11422011.05.20 00:01buy5721.261.431700.000001.43420
11432011.05.20 00:02close5721.261.432110.000001.4342051.6620951.91
11442011.05.20 00:02close5710.421.432060.000001.43575-50.7420901.18
11452011.05.20 05:31buy5730.421.432730.000001.43523
11462011.05.20 07:05buy5741.261.431190.000001.43369
11472011.05.20 07:29close5741.261.431630.000001.4336955.4420956.62
11482011.05.20 07:29close5730.421.431620.000001.43523-46.6220910.00
11492011.05.20 07:49buy5750.421.432880.000001.43538
11502011.05.20 09:24buy5761.261.431360.000001.43386
11512011.05.20 09:33buy5773.781.429840.000001.43234
11522011.05.20 09:35close5773.781.430460.000001.43234234.3621144.36
11532011.05.20 09:35close5761.261.430450.000001.43386-114.6621029.70
11542011.05.20 09:35close5750.421.430430.000001.43538-102.9020926.80
11552011.05.22 23:15sell5780.421.409830.000001.40733
11562011.05.22 23:41sell5791.261.411330.000001.40883
11572011.05.23 00:00close5791.261.410910.000001.4088354.6720981.47
11582011.05.23 00:00close5780.421.410940.000001.40733-46.0420935.43
11592011.05.23 00:00sell5800.421.410790.000001.40829
11602011.05.23 00:03sell5811.261.412300.000001.40980
11612011.05.23 00:04close5811.261.411840.000001.4098057.9620993.39
11622011.05.23 00:04close5800.421.411880.000001.40829-45.7820947.61
11632011.05.23 00:56sell5820.421.411600.000001.40910
11642011.05.23 01:38t/p5820.421.409100.000001.40910105.0021052.61
11652011.05.23 01:38sell5830.421.408860.000001.40636
11662011.05.23 05:47t/p5830.421.406360.000001.40636105.0021157.61
11672011.05.23 05:47sell5840.421.406170.000001.40367
11682011.05.23 06:55t/p5840.421.403670.000001.40367105.0021262.61
11692011.05.23 06:55sell5850.431.403430.000001.40093
11702011.05.23 07:35t/p5850.431.400930.000001.40093107.5021370.11
11712011.05.23 07:35sell5860.431.400740.000001.39824
11722011.05.23 07:51sell5871.291.402250.000001.39975
11732011.05.23 07:56close5871.291.401840.000001.3997552.8921423.00
11742011.05.23 07:56close5860.431.401750.000001.39824-43.4321379.57
11752011.05.23 07:56sell5880.431.401470.000001.39897
11762011.05.23 08:50t/p5880.431.398970.000001.39897107.5021487.07
11772011.05.23 08:50sell5890.431.398770.000001.39627
11782011.05.23 10:10sell5901.291.400320.000001.39782
11792011.05.23 10:13close5901.291.399900.000001.3978254.1821541.25
11802011.05.23 10:13close5890.431.399910.000001.39627-49.0221492.23
11812011.05.23 10:13sell5910.431.399730.000001.39723
11822011.05.23 11:16sell5921.291.401240.000001.39874
11832011.05.23 11:32sell5933.871.402770.000001.40027
11842011.05.23 12:11close5933.871.402120.000001.40027251.5521743.78
11852011.05.23 12:11close5921.291.402150.000001.39874-117.3921626.39
11862011.05.23 12:11close5910.431.402170.000001.39723-104.9221521.47
11872011.05.23 12:11sell5940.431.402010.000001.39951
11882011.05.23 12:30t/p5940.431.399510.000001.39951107.5021628.97
11892011.05.23 12:30sell5950.431.399320.000001.39682
11902011.05.23 12:51sell5961.291.400820.000001.39832
11912011.05.23 13:13close5961.291.400420.000001.3983251.6021680.57
11922011.05.23 13:13close5950.431.400460.000001.39682-49.0221631.55
11932011.05.23 13:13sell5970.431.400310.000001.39781
11942011.05.23 13:41sell5981.291.401820.000001.39932
11952011.05.23 13:49sell5993.871.403360.000001.40086
11962011.05.23 13:53close5993.871.402730.000001.40086243.8121875.36
11972011.05.23 13:53close5981.291.402680.000001.39932-110.9421764.42
11982011.05.23 13:53close5970.431.402630.000001.39781-99.7621664.66
11992011.05.23 13:53sell6000.431.402460.000001.39996
12002011.05.23 14:02sell6011.291.404000.000001.40150
12012011.05.23 14:03close6011.291.403580.000001.4015054.1821718.84
12022011.05.23 14:03close6000.431.403540.000001.39996-46.4421672.40
12032011.05.23 14:03sell6020.431.403300.000001.40080
12042011.05.23 14:07sell6031.291.404800.000001.40230
12052011.05.23 14:08close6031.291.404390.000001.4023052.8921725.29
12062011.05.23 14:08close6020.431.404350.000001.40080-45.1521680.14
12072011.05.23 14:08sell6040.431.404110.000001.40161
12082011.05.23 14:51t/p6040.431.401610.000001.40161107.5021787.64
12092011.05.23 14:51sell6050.441.401410.000001.39891
12102011.05.23 14:58sell6061.321.402930.000001.40043
12112011.05.23 14:58close6061.321.402460.000001.4004362.0421849.68
12122011.05.23 14:58close6050.441.402360.000001.39891-41.8021807.88
12132011.05.23 14:58sell6070.441.402070.000001.39957
12142011.05.23 16:38sell6081.321.403620.000001.40112
12152011.05.23 16:41close6081.321.403220.000001.4011252.8021860.68
12162011.05.23 16:41close6070.441.403260.000001.39957-52.3621808.32
12172011.05.23 16:41sell6090.441.403100.000001.40060
12182011.05.23 16:51sell6101.321.404600.000001.40210
12192011.05.23 16:55close6101.321.404150.000001.4021059.4021867.72
12202011.05.23 16:55close6090.441.404160.000001.40060-46.6421821.08
12212011.05.23 16:55sell6110.441.403990.000001.40149
12222011.05.23 17:57sell6121.321.405530.000001.40303
12232011.05.23 18:02close6121.321.405110.000001.4030355.4421876.52
12242011.05.23 18:02close6110.441.405130.000001.40149-50.1621826.36
12252011.05.23 18:02sell6130.441.404950.000001.40245
12262011.05.23 18:13sell6141.321.406450.000001.40395
12272011.05.23 18:15close6141.321.406070.000001.4039550.1621876.52
12282011.05.23 18:15close6130.441.406090.000001.40245-50.1621826.36
12292011.05.23 18:15sell6150.441.405920.000001.40342
12302011.05.23 23:04t/p6150.441.403420.000001.40342110.0021936.36
12312011.05.23 23:04sell6160.441.403230.000001.40073
12322011.05.23 23:36t/p6160.441.400730.000001.40073110.0022046.36
12332011.05.23 23:36sell6170.441.400510.000001.39801
12342011.05.24 00:04sell6181.321.402010.000001.39951
12352011.05.24 00:27sell6193.961.403510.000001.40101
12362011.05.24 02:25close6193.961.402920.000001.40101233.6422280.00
12372011.05.24 02:25close6181.321.402890.000001.39951-116.1622163.84
12382011.05.24 02:25close6170.441.402900.000001.39801-104.5522059.29
12392011.05.26 05:36buy6200.441.417490.000001.41999
12402011.05.26 06:48buy6211.321.415990.000001.41849
12412011.05.26 06:51close6211.321.416370.000001.4184950.1622109.45
12422011.05.26 06:51close6200.441.416390.000001.41999-48.4022061.05
12432011.05.26 07:02buy6220.441.417530.000001.42003
12442011.05.26 08:54buy6231.321.416020.000001.41852
12452011.05.26 09:44close6231.321.416440.000001.4185255.4422116.49
12462011.05.26 09:44close6220.441.416470.000001.42003-46.6422069.85
12472011.05.26 10:02buy6240.441.417490.000001.41999
12482011.05.26 12:49t/p6240.441.419990.000001.41999110.0022179.85
12492011.05.26 12:49buy6250.441.420180.000001.42268
12502011.05.26 12:52buy6261.321.418680.000001.42118
12512011.05.26 12:56close6261.321.419070.000001.4211851.4822231.33
12522011.05.26 12:56close6250.441.419090.000001.42268-47.9622183.37
12532011.05.26 12:56buy6270.441.419300.000001.42180
12542011.05.26 13:02buy6281.321.417800.000001.42030
12552011.05.26 13:05close6281.321.418190.000001.4203051.4822234.85
12562011.05.26 13:05close6270.441.418210.000001.42180-47.9622186.89
12572011.05.26 13:05buy6290.441.418410.000001.42091
12582011.05.26 13:54buy6301.321.416900.000001.41940
12592011.05.26 13:59buy6313.961.415390.000001.41789
12602011.05.27 01:12close6313.961.416010.000001.41789238.3922425.28
12612011.05.27 01:12close6301.321.416040.000001.41940-115.9022309.38
12622011.05.27 01:12close6290.441.416060.000001.42091-104.1922205.19
12632011.05.27 01:12buy6320.441.416280.000001.41878
12642011.05.27 01:26t/p6320.441.418780.000001.41878110.0022315.19
12652011.05.27 01:26buy6330.451.418970.000001.42147
12662011.05.27 02:20buy6341.351.417450.000001.41995
12672011.05.27 02:29close6341.351.417840.000001.4199552.6522367.84
12682011.05.27 02:30close6330.451.417850.000001.42147-50.4022317.44
12692011.05.27 02:30buy6350.451.418030.000001.42053
12702011.05.27 03:09t/p6350.451.420530.000001.42053112.5022429.94
12712011.05.27 03:09buy6360.451.420730.000001.42323
12722011.05.27 03:15t/p6360.451.423230.000001.42323112.5022542.44
12732011.05.27 03:15buy6370.451.423430.000001.42593
12742011.05.27 03:35t/p6370.451.425930.000001.42593112.5022654.94
12752011.05.27 03:35buy6380.451.426150.000001.42865
12762011.05.27 04:45buy6391.351.424620.000001.42712
12772011.05.27 05:00close6391.351.425020.000001.4271254.0022708.94
12782011.05.27 05:00close6380.451.425050.000001.42865-49.5022659.44
12792011.05.27 05:00buy6400.451.425260.000001.42776
12802011.05.27 06:34buy6411.351.423750.000001.42625
12812011.05.27 06:44close6411.351.424140.000001.4262552.6522712.09
12822011.05.27 06:44close6400.451.424160.000001.42776-49.5022662.59
12832011.05.27 06:44buy6420.451.424370.000001.42687
12842011.05.27 07:05t/p6420.451.426870.000001.42687112.5022775.09
12852011.05.27 07:05buy6430.461.427060.000001.42956
12862011.05.27 07:34buy6441.381.425520.000001.42802
12872011.05.27 07:55close6441.381.425910.000001.4280253.8222828.91
12882011.05.27 07:55close6430.461.425900.000001.42956-53.3622775.55
12892011.05.27 07:55buy6450.461.426070.000001.42857
12902011.05.27 08:27buy6461.381.424570.000001.42707
12912011.05.27 08:47buy6474.141.423070.000001.42557
12922011.05.27 10:37close6474.141.423660.000001.42557244.2623019.81
12932011.05.27 10:37close6461.381.423650.000001.42707-126.9622892.85
12942011.05.27 10:37close6450.461.423640.000001.42857-111.7822781.07
12952011.05.27 10:37buy6480.461.423820.000001.42632
12962011.05.27 11:00buy6491.381.422310.000001.42481
12972011.05.27 11:08close6491.381.422690.000001.4248152.4422833.51
12982011.05.27 11:08close6480.461.422720.000001.42632-50.6022782.91
12992011.05.27 11:08buy6500.461.422940.000001.42544
13002011.05.27 12:10t/p6500.461.425440.000001.42544115.0022897.91
13012011.05.27 12:10buy6510.461.425630.000001.42813
13022011.05.27 12:23t/p6510.461.428130.000001.42813115.0023012.91
13032011.05.27 12:23buy6520.461.428350.000001.43085
13042011.05.27 13:01buy6531.381.426850.000001.42935
13052011.05.27 13:07buy6544.141.425340.000001.42784
13062011.05.27 13:41close6544.141.425930.000001.42784244.2623257.17
13072011.05.27 13:41close6531.381.425920.000001.42935-128.3423128.83
13082011.05.27 13:41close6520.461.425910.000001.43085-112.2423016.59
13092011.05.27 13:41buy6550.461.426090.000001.42859
13102011.05.27 13:46buy6561.381.424540.000001.42704
13112011.05.27 13:47close6561.381.424940.000001.4270455.2023071.79
13122011.05.27 13:47close6550.461.424960.000001.42859-51.9823019.81
13132011.05.27 13:47buy6570.461.425180.000001.42768
13142011.05.27 13:58buy6581.381.423680.000001.42618
13152011.05.27 14:01close6581.381.424080.000001.4261855.2023075.01
13162011.05.27 14:01close6570.461.424130.000001.42768-48.3023026.71
13172011.05.27 14:01buy6590.461.424370.000001.42687
13182011.05.27 14:23buy6601.381.422860.000001.42536
13192011.05.27 14:26close6601.381.423260.000001.4253655.2023081.91
13202011.05.27 14:26close6590.461.423300.000001.42687-49.2223032.69
13212011.05.27 14:26buy6610.461.423530.000001.42603
13222011.05.27 15:01t/p6610.461.426030.000001.42603115.0023147.69
13232011.05.27 15:01buy6620.461.426260.000001.42876
13242011.05.27 15:46t/p6620.461.428760.000001.42876115.0023262.69
13252011.05.27 15:46buy6630.471.428950.000001.43145
13262011.05.27 16:02buy6641.411.427390.000001.42989
13272011.05.27 16:28close6641.411.427810.000001.4298959.2223321.91
13282011.05.27 16:28close6630.471.427840.000001.43145-52.1723269.74
13292011.05.27 16:28buy6650.471.428020.000001.43052
13302011.05.27 20:28t/p6650.471.430520.000001.43052117.5023387.24
13312011.05.27 20:28buy6660.471.430710.000001.43321
13322011.05.29 22:24buy6671.411.429160.000001.43166
13332011.05.29 22:42close6671.411.429560.000001.4316656.4023443.64
13342011.05.29 22:42close6660.471.429570.000001.43321-53.5823390.06
13352011.06.09 12:45sell6680.471.455240.000001.45274
13362011.06.09 13:02t/p6680.471.452740.000001.45274117.5023507.56
13372011.06.09 13:02sell6690.471.452280.000001.44978
13382011.06.09 13:04sell6701.411.453800.000001.45130
13392011.06.09 13:10close6701.411.453380.000001.4513059.2223566.78
13402011.06.09 13:10close6690.471.453290.000001.44978-47.4723519.31
13412011.06.09 13:10sell6710.471.453120.000001.45062
13422011.06.09 13:19t/p6710.471.450620.000001.45062117.5023636.81
13432011.06.09 13:19sell6720.471.450400.000001.44790
13442011.06.09 15:37sell6731.411.451900.000001.44940
13452011.06.09 15:53sell6744.231.453550.000001.45105
13462011.06.09 16:01close6744.231.452880.000001.45105283.4123920.22
13472011.06.09 16:01close6731.411.452920.000001.44940-143.8223776.40
13482011.06.09 16:01close6720.471.452820.000001.44790-113.7423662.66
13492011.06.09 16:01sell6750.471.452530.000001.45003
13502011.06.10 00:01sell6761.411.454040.000001.45154
13512011.06.10 00:04close6761.411.453650.000001.4515454.9923717.65
13522011.06.10 00:04close6750.471.453620.000001.45003-50.5823667.07
13532011.06.10 00:04sell6770.471.453410.000001.45091
13542011.06.10 01:26sell6781.411.454920.000001.45242
13552011.06.10 01:30close6781.411.454530.000001.4524254.9923722.06
13562011.06.10 01:30close6770.471.454510.000001.45091-51.7023670.36
13572011.06.10 01:56sell6790.471.453720.000001.45122
13582011.06.10 04:08t/p6790.471.451220.000001.45122117.5023787.86
13592011.06.10 04:08sell6800.481.451020.000001.44852
13602011.06.10 06:11t/p6800.481.448520.000001.44852120.0023907.86
13612011.06.10 06:11sell6810.481.448300.000001.44580
13622011.06.10 07:19t/p6810.481.445800.000001.44580120.0024027.86
13632011.06.10 07:19sell6820.481.445570.000001.44307
13642011.06.10 08:32sell6831.441.447070.000001.44457
13652011.06.10 08:42close6831.441.446690.000001.4445754.7224082.58
13662011.06.10 08:42close6820.481.446700.000001.44307-54.2424028.34
13672011.06.10 08:42sell6840.481.446530.000001.44403
13682011.06.10 08:51sell6851.441.448040.000001.44554
13692011.06.10 09:31close6851.441.447610.000001.4455461.9224090.26
13702011.06.10 09:31close6840.481.447660.000001.44403-54.2424036.02
13712011.06.10 09:31sell6860.481.447510.000001.44501
13722011.06.10 10:46t/p6860.481.445010.000001.44501120.0024156.02
13732011.06.10 10:46sell6870.481.444790.000001.44229
13742011.06.10 11:02sell6881.441.446300.000001.44380
13752011.06.10 11:26close6881.441.445910.000001.4438056.1624212.18
13762011.06.10 11:26close6870.481.445900.000001.44229-53.2824158.90
13772011.06.10 11:26sell6890.481.445750.000001.44325
13782011.06.10 11:44sell6901.441.447260.000001.44476
13792011.06.10 12:27close6901.441.446130.000001.44476162.7224321.62
13802011.06.10 12:27close6890.481.446120.000001.44325-17.7624303.86
13812011.06.10 12:27sell6910.491.445920.000001.44342
13822011.06.10 13:38t/p6910.491.443420.000001.44342122.5024426.36
13832011.06.10 13:38sell6920.491.443160.000001.44066
13842011.06.10 13:58t/p6920.491.440660.000001.44066122.5024548.86
13852011.06.10 13:58sell6930.491.440350.000001.43785
13862011.06.10 14:43t/p6930.491.437850.000001.43785122.5024671.36
13872011.06.10 14:43sell6940.491.437610.000001.43511
13882011.06.10 16:17t/p6940.491.435110.000001.43511122.5024793.86
13892011.06.10 16:17sell6950.501.434890.000001.43239
13902011.06.10 16:33sell6961.501.436400.000001.43390
13912011.06.10 17:24close6961.501.436010.000001.4339058.5024852.36
13922011.06.10 17:24close6950.501.435980.000001.43239-54.5024797.86
13932011.06.10 17:24sell6970.501.435750.000001.43325
13942011.06.10 17:39t/p6970.501.433250.000001.43325125.0024922.86
13952011.06.10 17:39sell6980.501.433000.000001.43050
13962011.06.10 18:14sell6991.501.434500.000001.43200
13972011.06.10 18:22close6991.501.434100.000001.4320060.0024982.86
13982011.06.10 18:22close6980.501.434120.000001.43050-56.0024926.86
13992011.06.10 18:22sell7000.501.433950.000001.43145
14002011.06.10 18:58sell7011.501.435460.000001.43296
14012011.06.10 19:03close7011.501.435080.000001.4329657.0024983.86
14022011.06.10 19:03close7000.501.435120.000001.43145-58.5024925.36
14032011.06.10 19:03sell7020.501.434970.000001.43247
14042011.06.12 22:45t/p7020.501.432470.000001.43247125.0025050.36
14052011.06.20 21:35buy7030.501.430580.000001.43308
14062011.06.20 23:11t/p7030.501.433080.000001.43308125.0025175.36
14072011.06.20 23:11buy7040.501.433280.000001.43578
14082011.06.20 23:36t/p7040.501.435780.000001.43578125.0025300.36
14092011.06.20 23:36buy7050.511.436070.000001.43857
14102011.06.21 00:47buy7061.531.434560.000001.43706
14112011.06.21 00:57close7061.531.434970.000001.4370662.7325363.09
14122011.06.21 00:57close7050.511.435010.000001.43857-54.9825308.11
14132011.06.21 01:21buy7070.511.436320.000001.43882
14142011.06.21 01:30buy7081.531.434790.000001.43729
14152011.06.21 01:32buy7094.591.433290.000001.43579
14162011.06.21 01:54close7094.591.433880.000001.43579270.8125578.92
14172011.06.21 01:54close7081.531.433940.000001.43729-130.0525448.87
14182011.06.21 01:54close7070.511.434000.000001.43882-118.3225330.55
14192011.06.21 05:24buy7100.511.436320.000001.43882
14202011.06.21 05:30buy7111.531.434810.000001.43731
14212011.06.21 05:31close7111.531.435190.000001.4373158.1425388.69
14222011.06.21 05:31close7100.511.435230.000001.43882-55.5925333.10
14232011.06.21 06:15buy7120.511.436330.000001.43883
14242011.06.21 08:35buy7131.531.434830.000001.43733
14252011.06.21 08:47close7131.531.435220.000001.4373359.6725392.77
14262011.06.21 08:47close7120.511.435210.000001.43883-57.1225335.65
14272011.06.21 10:51buy7140.511.436320.000001.43882
14282011.06.21 15:31t/p7140.511.438820.000001.43882127.5025463.15
14292011.06.21 15:31buy7150.511.439030.000001.44153
14302011.06.21 16:19t/p7150.511.441530.000001.44153127.5025590.65
14312011.06.21 16:19buy7160.511.441720.000001.44422
14322011.06.21 16:33buy7171.531.440200.000001.44270
14332011.06.21 17:42buy7184.591.438670.000001.44117
14342011.06.21 18:06close7184.591.439280.000001.44117279.9925870.64
14352011.06.21 18:06close7171.531.439270.000001.44270-142.2925728.35
14362011.06.21 18:06close7160.511.439260.000001.44422-125.4625602.89
14372011.06.21 18:06buy7190.511.439440.000001.44194
14382011.06.21 18:55t/p7190.511.441940.000001.44194127.5025730.39
14392011.06.21 18:55buy7200.511.442130.000001.44463
14402011.06.21 19:31buy7211.531.440630.000001.44313
14412011.06.21 20:57close7211.531.441010.000001.4431358.1425788.53
14422011.06.21 20:58close7200.511.441030.000001.44463-56.1025732.43
14432011.06.21 20:58buy7220.511.441250.000001.44375
14442011.06.21 21:19buy7231.531.439750.000001.44225
14452011.06.21 21:20close7231.531.440160.000001.4422562.7325795.16
14462011.06.21 21:20close7220.511.440200.000001.44375-53.5525741.61
14472011.06.21 21:20buy7240.511.440430.000001.44293
14482011.06.21 21:51t/p7240.511.442930.000001.44293127.5025869.11
14492011.06.21 21:51buy7250.521.443140.000001.44564
14502011.06.21 21:51buy7261.561.441610.000001.44411
14512011.06.21 21:53buy7274.681.440060.000001.44256
14522011.06.22 06:21close7274.681.440690.000001.44256286.4126155.52
14532011.06.22 06:21close7261.561.440720.000001.44411-141.6526013.87
14542011.06.22 06:21close7250.521.440760.000001.44564-124.7025889.17
14552011.06.22 06:21buy7280.521.440980.000001.44348
14562011.06.22 07:16buy7291.561.439470.000001.44197
14572011.06.22 07:18close7291.561.439860.000001.4419760.8425950.01
14582011.06.22 07:18close7280.521.439890.000001.44348-56.6825893.33
14592011.06.22 07:18buy7300.521.440070.000001.44257
14602011.06.22 09:20buy7311.561.438570.000001.44107
14612011.06.22 09:29close7311.561.438950.000001.4410759.2825952.61
14622011.06.22 09:29close7300.521.438960.000001.44257-57.7225894.89
14632011.06.22 09:29buy7320.521.439170.000001.44167
14642011.06.22 09:42buy7331.561.437650.000001.44015
14652011.06.22 10:06buy7344.681.436130.000001.43863
14662011.06.22 10:24close7344.681.436720.000001.43863276.1226171.01
14672011.06.22 10:24close7331.561.436740.000001.44015-141.9626029.05
14682011.06.22 10:24close7320.521.436750.000001.44167-125.8425903.21
14692011.06.22 10:36buy7350.521.437840.000001.44034
14702011.06.22 12:04t/p7350.521.440340.000001.44034130.0026033.21
14712011.06.22 12:04buy7360.521.440530.000001.44303
14722011.06.22 12:21buy7371.561.439030.000001.44153
14732011.06.22 12:34buy7384.681.437510.000001.44001
14742011.06.22 12:39close7384.681.438100.000001.44001276.1226309.33
14752011.06.22 12:39close7371.561.438120.000001.44153-141.9626167.37
14762011.06.22 12:40close7360.521.438150.000001.44303-123.7626043.61
14772011.06.22 12:40buy7390.521.438330.000001.44083
14782011.06.22 13:46t/p7390.521.440830.000001.44083130.0026173.61
14792011.06.22 13:46buy7400.521.441030.000001.44353
14802011.06.22 14:34t/p7400.521.443530.000001.44353130.0026303.61
14812011.06.22 14:34buy7410.531.443750.000001.44625
14822011.06.22 15:40buy7421.591.442240.000001.44474
14832011.06.22 15:41buy7434.771.440730.000001.44323
14842011.06.22 16:15close7434.771.441320.000001.44323281.4326585.04
14852011.06.22 16:15close7421.591.441380.000001.44474-136.7426448.30
14862011.06.22 16:15close7410.531.441440.000001.44625-122.4326325.87
14872011.06.22 16:15buy7440.531.441700.000001.44420
14882011.06.22 16:28buy7451.591.440180.000001.44268
14892011.06.22 16:29close7451.591.440580.000001.4426863.6026389.47
14902011.06.22 16:29close7440.531.440630.000001.44420-56.7126332.76
14912011.06.22 16:29buy7460.531.440870.000001.44337
14922011.06.22 16:35buy7471.591.439360.000001.44186
14932011.06.22 16:37close7471.591.439740.000001.4418660.4226393.18
14942011.06.22 16:37close7460.531.439760.000001.44337-58.8326334.35
14952011.06.22 16:37buy7480.531.439980.000001.44248
14962011.06.22 18:22t/p7480.531.442480.000001.44248132.5026466.85
14972011.06.22 18:22buy7490.531.442690.000001.44519
14982011.06.22 18:29buy7501.591.441150.000001.44365
14992011.06.22 18:31buy7514.771.439620.000001.44212
15002011.06.22 18:32close7514.771.440220.000001.44212286.2026753.05
15012011.06.22 18:32close7501.591.440240.000001.44365-144.6926608.36
15022011.06.22 18:32close7490.531.440270.000001.44519-128.2626480.10
15032011.06.22 18:32buy7520.531.440490.000001.44299
15042011.06.22 18:39buy7531.591.438980.000001.44148
15052011.06.22 18:55buy7544.771.437480.000001.43998
15062011.06.23 06:05close at stop7544.771.428430.000001.43998-4342.6322137.47
15072011.06.23 06:05close at stop7531.591.428430.000001.44148-1686.0420451.42
15082011.06.23 06:05close at stop7520.531.428430.000001.44299-642.0419809.38