Strategy Tester Report
VQ35
IBFX-MT4-Demo1 (Build 432)
|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|Daily (D1) 2011.01.02 00:00 - 2011.12.30 00:00 (2011.01.01 - 2011.12.31)
|Model
|Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
|Parameters
|Trades_setup=(NULL); Magic=772188; TakeProfit=250; Lots=0.01; MaxInitialLots=10; InitialStop=0; TrailingStop=150; Money_management=true;
risk=2; Martingale_setup=(NULL); MaxTrades=5; Pips=150; Multiplier=3; AccountProtection=true;
GlobalEquityProtect=true;
OrderstoProtect=2; Signal_option=(NULL); BullsNBears=(NULL); Fast_Period=5; Slow_Period=13; MACD=(NULL); Fast_MA=14; Slow_MA=26; MACD_SMA=9; Stochastic=(NULL); K_Period=8; D_Period=3; Slowing=4; Overbought=80; Oversold=20; RSI_Period=5; MFI_Period=5; Shift=0; ReverseCondition=0; Conservative_1_Intermediate_2=(NULL); Agressive_3_Berserk_4=(NULL); Engine_Mode=4; FromHourTrade=0; ToHourTrade=12;
|Bars in test
|1312
|Ticks modelled
|17358870
|Modelling quality
|90.00%
|Mismatched charts errors
|0
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|9809.38
|Gross profit
|35410.47
|Gross loss
|-25601.09
|Profit factor
|1.38
|Expected payoff
|13.01
|Absolute drawdown
|1123.93
|Maximal drawdown
|6681.32 (25.22%)
|Relative drawdown
|28.98% (3622.20)
|Total trades
|754
|Short positions (won %)
|426 (57.28%)
|Long positions (won %)
|328 (54.88%)
|Profit trades (% of total)
|424 (56.23%)
|Loss trades (% of total)
|330 (43.77%)
|Largest
|profit trade
|652.50
|loss trade
|-4342.63
|Average
|profit trade
|83.52
|loss trade
|-77.58
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (433.80)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-6943.67)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1133.69 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-6943.67 (5)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Size
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2011.01.05 07:06
|sell
|1
|0.20
|1.32605
|0.00000
|1.32355
|2
|2011.01.05 07:30
|sell
|2
|0.60
|1.32757
|0.00000
|1.32507
|3
|2011.01.05 07:36
|close
|2
|0.60
|1.32717
|0.00000
|1.32507
|24.00
|10024.00
|4
|2011.01.05 07:36
|close
|1
|0.20
|1.32714
|0.00000
|1.32355
|-21.80
|10002.20
|5
|2011.01.05 08:00
|sell
|3
|0.20
|1.32603
|0.00000
|1.32353
|6
|2011.01.05 09:21
|sell
|4
|0.60
|1.32755
|0.00000
|1.32505
|7
|2011.01.05 09:26
|close
|4
|0.60
|1.32713
|0.00000
|1.32505
|25.20
|10027.40
|8
|2011.01.05 09:26
|close
|3
|0.20
|1.32709
|0.00000
|1.32353
|-21.20
|10006.20
|9
|2011.01.05 09:32
|sell
|5
|0.20
|1.32606
|0.00000
|1.32356
|10
|2011.01.05 10:54
|t/p
|5
|0.20
|1.32356
|0.00000
|1.32356
|50.00
|10056.20
|11
|2011.01.05 10:54
|sell
|6
|0.20
|1.32335
|0.00000
|1.32085
|12
|2011.01.05 13:15
|t/p
|6
|0.20
|1.32085
|0.00000
|1.32085
|50.00
|10106.20
|13
|2011.01.05 13:15
|sell
|7
|0.20
|1.32065
|0.00000
|1.31815
|14
|2011.01.05 13:20
|t/p
|7
|0.20
|1.31815
|0.00000
|1.31815
|50.00
|10156.20
|15
|2011.01.05 13:20
|sell
|8
|0.20
|1.31794
|0.00000
|1.31544
|16
|2011.01.05 14:11
|t/p
|8
|0.20
|1.31544
|0.00000
|1.31544
|50.00
|10206.20
|17
|2011.01.05 14:11
|sell
|9
|0.20
|1.31524
|0.00000
|1.31274
|18
|2011.01.05 15:28
|t/p
|9
|0.20
|1.31274
|0.00000
|1.31274
|50.00
|10256.20
|19
|2011.01.05 15:28
|sell
|10
|0.21
|1.31255
|0.00000
|1.31005
|20
|2011.01.05 15:32
|sell
|11
|0.63
|1.31407
|0.00000
|1.31157
|21
|2011.01.05 16:21
|sell
|12
|1.89
|1.31559
|0.00000
|1.31309
|22
|2011.01.05 19:30
|close
|12
|1.89
|1.31498
|0.00000
|1.31309
|115.29
|10371.49
|23
|2011.01.05 19:30
|close
|11
|0.63
|1.31496
|0.00000
|1.31157
|-56.07
|10315.42
|24
|2011.01.05 19:30
|close
|10
|0.21
|1.31493
|0.00000
|1.31005
|-49.98
|10265.44
|25
|2011.01.05 19:30
|sell
|13
|0.21
|1.31472
|0.00000
|1.31222
|26
|2011.01.06 00:06
|sell
|14
|0.63
|1.31623
|0.00000
|1.31373
|27
|2011.01.06 00:14
|close
|14
|0.63
|1.31585
|0.00000
|1.31373
|23.94
|10289.38
|28
|2011.01.06 00:14
|close
|13
|0.21
|1.31582
|0.00000
|1.31222
|-22.23
|10267.15
|29
|2011.01.06 00:14
|sell
|15
|0.21
|1.31552
|0.00000
|1.31302
|30
|2011.01.06 07:42
|t/p
|15
|0.21
|1.31302
|0.00000
|1.31302
|52.50
|10319.65
|31
|2011.01.06 07:42
|sell
|16
|0.21
|1.31283
|0.00000
|1.31033
|32
|2011.01.06 07:51
|t/p
|16
|0.21
|1.31033
|0.00000
|1.31033
|52.50
|10372.15
|33
|2011.01.06 07:51
|sell
|17
|0.21
|1.31014
|0.00000
|1.30764
|34
|2011.01.06 08:00
|sell
|18
|0.63
|1.31166
|0.00000
|1.30916
|35
|2011.01.06 08:27
|sell
|19
|1.89
|1.31318
|0.00000
|1.31068
|36
|2011.01.06 08:39
|close
|19
|1.89
|1.31259
|0.00000
|1.31068
|111.51
|10483.66
|37
|2011.01.06 08:39
|close
|18
|0.63
|1.31261
|0.00000
|1.30916
|-59.85
|10423.81
|38
|2011.01.06 08:39
|close
|17
|0.21
|1.31262
|0.00000
|1.30764
|-52.08
|10371.73
|39
|2011.01.06 08:39
|sell
|20
|0.21
|1.31245
|0.00000
|1.30995
|40
|2011.01.06 10:36
|t/p
|20
|0.21
|1.30995
|0.00000
|1.30995
|52.50
|10424.23
|41
|2011.01.06 10:36
|sell
|21
|0.21
|1.30976
|0.00000
|1.30726
|42
|2011.01.06 12:03
|sell
|22
|0.63
|1.31127
|0.00000
|1.30877
|43
|2011.01.06 12:30
|close
|22
|0.63
|1.31088
|0.00000
|1.30877
|24.57
|10448.80
|44
|2011.01.06 12:31
|close
|21
|0.21
|1.31087
|0.00000
|1.30726
|-23.31
|10425.49
|45
|2011.01.06 12:31
|sell
|23
|0.21
|1.31076
|0.00000
|1.30826
|46
|2011.01.06 13:58
|sell
|24
|0.63
|1.31226
|0.00000
|1.30976
|47
|2011.01.06 14:00
|close
|24
|0.63
|1.31187
|0.00000
|1.30976
|24.57
|10450.06
|48
|2011.01.06 14:00
|close
|23
|0.21
|1.31185
|0.00000
|1.30826
|-22.89
|10427.17
|49
|2011.01.06 14:00
|sell
|25
|0.21
|1.31167
|0.00000
|1.30917
|50
|2011.01.06 15:02
|t/p
|25
|0.21
|1.30917
|0.00000
|1.30917
|52.50
|10479.67
|51
|2011.01.06 15:02
|sell
|26
|0.21
|1.30895
|0.00000
|1.30645
|52
|2011.01.06 15:14
|t/p
|26
|0.21
|1.30645
|0.00000
|1.30645
|52.50
|10532.17
|53
|2011.01.06 15:14
|sell
|27
|0.21
|1.30625
|0.00000
|1.30375
|54
|2011.01.06 15:49
|t/p
|27
|0.21
|1.30375
|0.00000
|1.30375
|52.50
|10584.67
|55
|2011.01.06 15:49
|sell
|28
|0.21
|1.30351
|0.00000
|1.30101
|56
|2011.01.06 16:19
|t/p
|28
|0.21
|1.30101
|0.00000
|1.30101
|52.50
|10637.17
|57
|2011.01.06 16:19
|sell
|29
|0.21
|1.30078
|0.00000
|1.29828
|58
|2011.01.06 16:52
|sell
|30
|0.63
|1.30253
|0.00000
|1.30003
|59
|2011.01.06 17:05
|close
|30
|0.63
|1.30176
|0.00000
|1.30003
|48.51
|10685.68
|60
|2011.01.06 17:05
|close
|29
|0.21
|1.30169
|0.00000
|1.29828
|-19.11
|10666.57
|61
|2011.01.06 17:05
|sell
|31
|0.21
|1.30142
|0.00000
|1.29892
|62
|2011.01.06 18:00
|sell
|32
|0.63
|1.30292
|0.00000
|1.30042
|63
|2011.01.06 18:03
|close
|32
|0.63
|1.30252
|0.00000
|1.30042
|25.20
|10691.77
|64
|2011.01.06 18:03
|close
|31
|0.21
|1.30250
|0.00000
|1.29892
|-22.68
|10669.09
|65
|2011.01.06 18:03
|sell
|33
|0.21
|1.30232
|0.00000
|1.29982
|66
|2011.01.06 22:24
|t/p
|33
|0.21
|1.29982
|0.00000
|1.29982
|52.50
|10721.59
|67
|2011.01.06 22:24
|sell
|34
|0.21
|1.29963
|0.00000
|1.29713
|68
|2011.01.06 23:56
|t/p
|34
|0.21
|1.29713
|0.00000
|1.29713
|52.50
|10774.09
|69
|2011.01.06 23:56
|sell
|35
|0.22
|1.29690
|0.00000
|1.29440
|70
|2011.01.07 00:00
|sell
|36
|0.66
|1.29843
|0.00000
|1.29593
|71
|2011.01.07 00:08
|sell
|37
|1.98
|1.29994
|0.00000
|1.29744
|72
|2011.01.07 01:09
|close
|37
|1.98
|1.29934
|0.00000
|1.29744
|118.80
|10892.89
|73
|2011.01.07 01:09
|close
|36
|0.66
|1.29937
|0.00000
|1.29593
|-62.04
|10830.85
|74
|2011.01.07 01:09
|close
|35
|0.22
|1.29939
|0.00000
|1.29440
|-54.47
|10776.38
|75
|2011.01.07 07:01
|sell
|38
|0.22
|1.29787
|0.00000
|1.29537
|76
|2011.01.07 07:31
|sell
|39
|0.66
|1.29938
|0.00000
|1.29688
|77
|2011.01.07 07:39
|close
|39
|0.66
|1.29898
|0.00000
|1.29688
|26.40
|10802.78
|78
|2011.01.07 07:39
|close
|38
|0.22
|1.29892
|0.00000
|1.29537
|-23.10
|10779.68
|79
|2011.01.07 08:22
|sell
|40
|0.22
|1.29787
|0.00000
|1.29537
|80
|2011.01.07 09:22
|sell
|41
|0.66
|1.29938
|0.00000
|1.29688
|81
|2011.01.07 09:23
|close
|41
|0.66
|1.29899
|0.00000
|1.29688
|25.74
|10805.42
|82
|2011.01.07 09:23
|close
|40
|0.22
|1.29900
|0.00000
|1.29537
|-24.86
|10780.56
|83
|2011.01.07 09:30
|sell
|42
|0.22
|1.29787
|0.00000
|1.29537
|84
|2011.01.07 10:12
|sell
|43
|0.66
|1.29939
|0.00000
|1.29689
|85
|2011.01.07 10:19
|close
|43
|0.66
|1.29900
|0.00000
|1.29689
|25.74
|10806.30
|86
|2011.01.07 10:19
|close
|42
|0.22
|1.29899
|0.00000
|1.29537
|-24.64
|10781.66
|87
|2011.01.07 10:36
|sell
|44
|0.22
|1.29786
|0.00000
|1.29536
|88
|2011.01.07 12:38
|t/p
|44
|0.22
|1.29536
|0.00000
|1.29536
|55.00
|10836.66
|89
|2011.01.07 12:38
|sell
|45
|0.22
|1.29513
|0.00000
|1.29263
|90
|2011.01.07 12:44
|sell
|46
|0.66
|1.29663
|0.00000
|1.29413
|91
|2011.01.07 12:59
|close
|46
|0.66
|1.29624
|0.00000
|1.29413
|25.74
|10862.40
|92
|2011.01.07 13:00
|close
|45
|0.22
|1.29627
|0.00000
|1.29263
|-25.08
|10837.32
|93
|2011.01.07 13:00
|sell
|47
|0.22
|1.29610
|0.00000
|1.29360
|94
|2011.01.07 13:30
|sell
|48
|0.66
|1.29774
|0.00000
|1.29524
|95
|2011.01.07 13:30
|sell
|49
|1.98
|1.29930
|0.00000
|1.29680
|96
|2011.01.07 13:30
|close
|49
|1.98
|1.29837
|0.00000
|1.29680
|184.14
|11021.46
|97
|2011.01.07 13:31
|close
|48
|0.66
|1.29840
|0.00000
|1.29524
|-43.56
|10977.90
|98
|2011.01.07 13:31
|close
|47
|0.22
|1.29838
|0.00000
|1.29360
|-50.16
|10927.74
|99
|2011.01.07 13:31
|sell
|50
|0.22
|1.29786
|0.00000
|1.29536
|100
|2011.01.07 13:31
|sell
|51
|0.66
|1.29938
|0.00000
|1.29688
|101
|2011.01.07 13:32
|sell
|52
|1.98
|1.30096
|0.00000
|1.29846
|102
|2011.01.07 13:33
|close
|52
|1.98
|1.30034
|0.00000
|1.29846
|122.76
|11050.50
|103
|2011.01.07 13:33
|close
|51
|0.66
|1.30029
|0.00000
|1.29688
|-60.06
|10990.44
|104
|2011.01.07 13:33
|close
|50
|0.22
|1.30024
|0.00000
|1.29536
|-52.36
|10938.08
|105
|2011.01.07 13:34
|sell
|53
|0.22
|1.29785
|0.00000
|1.29535
|106
|2011.01.07 13:37
|sell
|54
|0.66
|1.29936
|0.00000
|1.29686
|107
|2011.01.07 13:37
|close
|54
|0.66
|1.29895
|0.00000
|1.29686
|27.06
|10965.14
|108
|2011.01.07 13:37
|close
|53
|0.22
|1.29891
|0.00000
|1.29535
|-23.32
|10941.82
|109
|2011.01.07 13:39
|sell
|55
|0.22
|1.29783
|0.00000
|1.29533
|110
|2011.01.07 13:42
|t/p
|55
|0.22
|1.29533
|0.00000
|1.29533
|55.00
|10996.82
|111
|2011.01.07 13:42
|sell
|56
|0.22
|1.29512
|0.00000
|1.29262
|112
|2011.01.07 13:49
|sell
|57
|0.66
|1.29669
|0.00000
|1.29419
|113
|2011.01.07 13:52
|sell
|58
|1.98
|1.29823
|0.00000
|1.29573
|114
|2011.01.07 13:53
|close
|58
|1.98
|1.29762
|0.00000
|1.29573
|120.78
|11117.60
|115
|2011.01.07 13:53
|close
|57
|0.66
|1.29757
|0.00000
|1.29419
|-58.08
|11059.52
|116
|2011.01.07 13:53
|close
|56
|0.22
|1.29751
|0.00000
|1.29262
|-52.58
|11006.94
|117
|2011.01.07 13:53
|sell
|59
|0.22
|1.29727
|0.00000
|1.29477
|118
|2011.01.07 13:59
|sell
|60
|0.66
|1.29877
|0.00000
|1.29627
|119
|2011.01.07 14:04
|sell
|61
|1.98
|1.30029
|0.00000
|1.29779
|120
|2011.01.07 14:08
|close
|61
|1.98
|1.29966
|0.00000
|1.29779
|124.74
|11131.68
|121
|2011.01.07 14:08
|close
|60
|0.66
|1.29962
|0.00000
|1.29627
|-56.10
|11075.58
|122
|2011.01.07 14:08
|close
|59
|0.22
|1.29958
|0.00000
|1.29477
|-50.82
|11024.76
|123
|2011.01.07 14:17
|sell
|62
|0.22
|1.29784
|0.00000
|1.29534
|124
|2011.01.07 14:41
|t/p
|62
|0.22
|1.29534
|0.00000
|1.29534
|55.00
|11079.76
|125
|2011.01.07 14:41
|sell
|63
|0.22
|1.29513
|0.00000
|1.29263
|126
|2011.01.07 14:45
|sell
|64
|0.66
|1.29664
|0.00000
|1.29414
|127
|2011.01.07 14:46
|close
|64
|0.66
|1.29624
|0.00000
|1.29414
|26.40
|11106.16
|128
|2011.01.07 14:46
|close
|63
|0.22
|1.29623
|0.00000
|1.29263
|-24.20
|11081.96
|129
|2011.01.07 14:46
|sell
|65
|0.22
|1.29603
|0.00000
|1.29353
|130
|2011.01.07 15:03
|sell
|66
|0.66
|1.29754
|0.00000
|1.29504
|131
|2011.01.07 15:10
|sell
|67
|1.98
|1.29904
|0.00000
|1.29654
|132
|2011.01.07 15:25
|close
|67
|1.98
|1.29845
|0.00000
|1.29654
|116.82
|11198.78
|133
|2011.01.07 15:25
|close
|66
|0.66
|1.29842
|0.00000
|1.29504
|-58.08
|11140.70
|134
|2011.01.07 15:25
|close
|65
|0.22
|1.29838
|0.00000
|1.29353
|-51.70
|11089.00
|135
|2011.01.07 15:26
|sell
|68
|0.22
|1.29787
|0.00000
|1.29537
|136
|2011.01.07 15:39
|sell
|69
|0.66
|1.29939
|0.00000
|1.29689
|137
|2011.01.07 15:44
|close
|69
|0.66
|1.29900
|0.00000
|1.29689
|25.74
|11114.74
|138
|2011.01.07 15:44
|close
|68
|0.22
|1.29896
|0.00000
|1.29537
|-23.98
|11090.76
|139
|2011.01.07 15:59
|sell
|70
|0.22
|1.29787
|0.00000
|1.29537
|140
|2011.01.07 16:22
|t/p
|70
|0.22
|1.29537
|0.00000
|1.29537
|55.00
|11145.76
|141
|2011.01.07 16:22
|sell
|71
|0.22
|1.29518
|0.00000
|1.29268
|142
|2011.01.07 16:39
|t/p
|71
|0.22
|1.29268
|0.00000
|1.29268
|55.00
|11200.76
|143
|2011.01.07 16:39
|sell
|72
|0.22
|1.29247
|0.00000
|1.28997
|144
|2011.01.07 16:47
|sell
|73
|0.66
|1.29397
|0.00000
|1.29147
|145
|2011.01.07 16:49
|close
|73
|0.66
|1.29357
|0.00000
|1.29147
|26.40
|11227.16
|146
|2011.01.07 16:49
|close
|72
|0.22
|1.29354
|0.00000
|1.28997
|-23.54
|11203.62
|147
|2011.01.07 16:49
|sell
|74
|0.22
|1.29331
|0.00000
|1.29081
|148
|2011.01.07 17:47
|t/p
|74
|0.22
|1.29081
|0.00000
|1.29081
|55.00
|11258.62
|149
|2011.01.07 17:47
|sell
|75
|0.23
|1.29062
|0.00000
|1.28812
|150
|2011.01.07 17:58
|sell
|76
|0.69
|1.29214
|0.00000
|1.28964
|151
|2011.01.07 18:18
|sell
|77
|2.07
|1.29365
|0.00000
|1.29115
|152
|2011.01.07 18:21
|close
|77
|2.07
|1.29305
|0.00000
|1.29115
|124.20
|11382.82
|153
|2011.01.07 18:21
|close
|76
|0.69
|1.29306
|0.00000
|1.28964
|-63.48
|11319.34
|154
|2011.01.07 18:21
|close
|75
|0.23
|1.29307
|0.00000
|1.28812
|-56.35
|11262.99
|155
|2011.01.07 18:21
|sell
|78
|0.23
|1.29289
|0.00000
|1.29039
|156
|2011.01.09 23:00
|t/p
|78
|0.23
|1.29039
|0.00000
|1.29039
|57.50
|11320.49
|157
|2011.01.12 17:24
|buy
|79
|0.23
|1.31071
|0.00000
|1.31321
|158
|2011.01.12 17:43
|buy
|80
|0.69
|1.30919
|0.00000
|1.31169
|159
|2011.01.12 18:03
|close
|80
|0.69
|1.30958
|0.00000
|1.31169
|26.91
|11347.40
|160
|2011.01.12 18:03
|close
|79
|0.23
|1.30956
|0.00000
|1.31321
|-26.45
|11320.95
|161
|2011.01.12 18:15
|buy
|81
|0.23
|1.31071
|0.00000
|1.31321
|162
|2011.01.12 18:29
|t/p
|81
|0.23
|1.31321
|0.00000
|1.31321
|57.50
|11378.45
|163
|2011.01.12 18:29
|buy
|82
|0.23
|1.31341
|0.00000
|1.31591
|164
|2011.01.12 19:02
|buy
|83
|0.69
|1.31189
|0.00000
|1.31439
|165
|2011.01.12 19:03
|close
|83
|0.69
|1.31228
|0.00000
|1.31439
|26.91
|11405.36
|166
|2011.01.12 19:03
|close
|82
|0.23
|1.31230
|0.00000
|1.31591
|-25.53
|11379.83
|167
|2011.01.12 19:03
|buy
|84
|0.23
|1.31250
|0.00000
|1.31500
|168
|2011.01.13 02:21
|buy
|85
|0.69
|1.31098
|0.00000
|1.31348
|169
|2011.01.13 02:33
|close
|85
|0.69
|1.31139
|0.00000
|1.31348
|28.29
|11408.12
|170
|2011.01.13 02:33
|close
|84
|0.23
|1.31142
|0.00000
|1.31500
|-26.08
|11382.04
|171
|2011.01.13 07:36
|buy
|86
|0.23
|1.31285
|0.00000
|1.31535
|172
|2011.01.13 09:22
|t/p
|86
|0.23
|1.31535
|0.00000
|1.31535
|57.50
|11439.54
|173
|2011.01.13 09:22
|buy
|87
|0.23
|1.31556
|0.00000
|1.31806
|174
|2011.01.13 10:20
|buy
|88
|0.69
|1.31402
|0.00000
|1.31652
|175
|2011.01.13 10:26
|close
|88
|0.69
|1.31441
|0.00000
|1.31652
|26.91
|11466.45
|176
|2011.01.13 10:26
|close
|87
|0.23
|1.31443
|0.00000
|1.31806
|-25.99
|11440.46
|177
|2011.01.13 10:26
|buy
|89
|0.23
|1.31461
|0.00000
|1.31711
|178
|2011.01.13 10:59
|buy
|90
|0.69
|1.31310
|0.00000
|1.31560
|179
|2011.01.13 11:06
|close
|90
|0.69
|1.31349
|0.00000
|1.31560
|26.91
|11467.37
|180
|2011.01.13 11:06
|close
|89
|0.23
|1.31353
|0.00000
|1.31711
|-24.84
|11442.53
|181
|2011.01.13 11:06
|buy
|91
|0.23
|1.31375
|0.00000
|1.31625
|182
|2011.01.13 12:10
|t/p
|91
|0.23
|1.31625
|0.00000
|1.31625
|57.50
|11500.03
|183
|2011.01.13 12:10
|buy
|92
|0.23
|1.31645
|0.00000
|1.31895
|184
|2011.01.13 12:54
|t/p
|92
|0.23
|1.31895
|0.00000
|1.31895
|57.50
|11557.53
|185
|2011.01.13 12:54
|buy
|93
|0.23
|1.31917
|0.00000
|1.32167
|186
|2011.01.13 13:28
|t/p
|93
|0.23
|1.32167
|0.00000
|1.32167
|57.50
|11615.03
|187
|2011.01.13 13:28
|buy
|94
|0.23
|1.32187
|0.00000
|1.32437
|188
|2011.01.13 13:39
|t/p
|94
|0.23
|1.32437
|0.00000
|1.32437
|57.50
|11672.53
|189
|2011.01.13 13:39
|buy
|95
|0.23
|1.32456
|0.00000
|1.32706
|190
|2011.01.13 13:48
|t/p
|95
|0.23
|1.32706
|0.00000
|1.32706
|57.50
|11730.03
|191
|2011.01.13 13:48
|buy
|96
|0.23
|1.32725
|0.00000
|1.32975
|192
|2011.01.13 14:27
|t/p
|96
|0.23
|1.32975
|0.00000
|1.32975
|57.50
|11787.53
|193
|2011.01.13 14:27
|buy
|97
|0.24
|1.32994
|0.00000
|1.33244
|194
|2011.01.13 14:53
|t/p
|97
|0.24
|1.33244
|0.00000
|1.33244
|60.00
|11847.53
|195
|2011.01.13 14:53
|buy
|98
|0.24
|1.33265
|0.00000
|1.33515
|196
|2011.01.13 15:05
|buy
|99
|0.72
|1.33114
|0.00000
|1.33364
|197
|2011.01.13 15:13
|close
|99
|0.72
|1.33154
|0.00000
|1.33364
|28.80
|11876.33
|198
|2011.01.13 15:13
|close
|98
|0.24
|1.33157
|0.00000
|1.33515
|-25.92
|11850.41
|199
|2011.01.13 15:13
|buy
|100
|0.24
|1.33180
|0.00000
|1.33430
|200
|2011.01.13 15:23
|t/p
|100
|0.24
|1.33430
|0.00000
|1.33430
|60.00
|11910.41
|201
|2011.01.13 15:23
|buy
|101
|0.24
|1.33450
|0.00000
|1.33700
|202
|2011.01.13 15:32
|buy
|102
|0.72
|1.33300
|0.00000
|1.33550
|203
|2011.01.13 15:34
|close
|102
|0.72
|1.33340
|0.00000
|1.33550
|28.80
|11939.21
|204
|2011.01.13 15:34
|close
|101
|0.24
|1.33343
|0.00000
|1.33700
|-25.68
|11913.53
|205
|2011.01.13 15:34
|buy
|103
|0.24
|1.33365
|0.00000
|1.33615
|206
|2011.01.13 15:49
|buy
|104
|0.72
|1.33214
|0.00000
|1.33464
|207
|2011.01.13 15:57
|close
|104
|0.72
|1.33255
|0.00000
|1.33464
|29.52
|11943.05
|208
|2011.01.13 15:57
|close
|103
|0.24
|1.33260
|0.00000
|1.33615
|-25.20
|11917.85
|209
|2011.01.13 15:57
|buy
|105
|0.24
|1.33284
|0.00000
|1.33534
|210
|2011.01.13 16:10
|buy
|106
|0.72
|1.33133
|0.00000
|1.33383
|211
|2011.01.13 16:15
|close
|106
|0.72
|1.33175
|0.00000
|1.33383
|30.24
|11948.09
|212
|2011.01.13 16:15
|close
|105
|0.24
|1.33179
|0.00000
|1.33534
|-25.20
|11922.89
|213
|2011.01.13 16:15
|buy
|107
|0.24
|1.33203
|0.00000
|1.33453
|214
|2011.01.13 16:23
|t/p
|107
|0.24
|1.33453
|0.00000
|1.33453
|60.00
|11982.89
|215
|2011.01.13 16:23
|buy
|108
|0.24
|1.33472
|0.00000
|1.33722
|216
|2011.01.13 16:34
|t/p
|108
|0.24
|1.33722
|0.00000
|1.33722
|60.00
|12042.89
|217
|2011.01.13 16:34
|buy
|109
|0.24
|1.33741
|0.00000
|1.33991
|218
|2011.01.13 16:40
|buy
|110
|0.72
|1.33591
|0.00000
|1.33841
|219
|2011.01.13 16:42
|close
|110
|0.72
|1.33630
|0.00000
|1.33841
|28.08
|12070.97
|220
|2011.01.13 16:42
|close
|109
|0.24
|1.33631
|0.00000
|1.33991
|-26.40
|12044.57
|221
|2011.01.13 16:42
|buy
|111
|0.24
|1.33649
|0.00000
|1.33899
|222
|2011.01.13 19:49
|buy
|112
|0.72
|1.33496
|0.00000
|1.33746
|223
|2011.01.13 19:53
|close
|112
|0.72
|1.33535
|0.00000
|1.33746
|28.08
|12072.65
|224
|2011.01.13 19:54
|close
|111
|0.24
|1.33538
|0.00000
|1.33899
|-26.64
|12046.01
|225
|2011.01.13 19:54
|buy
|113
|0.24
|1.33558
|0.00000
|1.33808
|226
|2011.01.14 00:37
|buy
|114
|0.72
|1.33408
|0.00000
|1.33658
|227
|2011.01.14 00:59
|close
|114
|0.72
|1.33450
|0.00000
|1.33658
|30.24
|12076.25
|228
|2011.01.14 00:59
|close
|113
|0.24
|1.33454
|0.00000
|1.33808
|-25.39
|12050.85
|229
|2011.01.14 05:14
|buy
|115
|0.24
|1.33524
|0.00000
|1.33774
|230
|2011.01.14 05:21
|buy
|116
|0.72
|1.33371
|0.00000
|1.33621
|231
|2011.01.14 05:22
|close
|116
|0.72
|1.33411
|0.00000
|1.33621
|28.80
|12079.65
|232
|2011.01.14 05:23
|close
|115
|0.24
|1.33409
|0.00000
|1.33774
|-27.60
|12052.05
|233
|2011.01.14 06:51
|buy
|117
|0.24
|1.33527
|0.00000
|1.33777
|234
|2011.01.14 07:20
|t/p
|117
|0.24
|1.33777
|0.00000
|1.33777
|60.00
|12112.05
|235
|2011.01.14 07:20
|buy
|118
|0.24
|1.33796
|0.00000
|1.34046
|236
|2011.01.14 08:08
|t/p
|118
|0.24
|1.34046
|0.00000
|1.34046
|60.00
|12172.05
|237
|2011.01.14 08:08
|buy
|119
|0.24
|1.34065
|0.00000
|1.34315
|238
|2011.01.14 08:21
|t/p
|119
|0.24
|1.34315
|0.00000
|1.34315
|60.00
|12232.05
|239
|2011.01.14 08:21
|buy
|120
|0.24
|1.34336
|0.00000
|1.34586
|240
|2011.01.14 08:57
|buy
|121
|0.72
|1.34185
|0.00000
|1.34435
|241
|2011.01.14 09:13
|buy
|122
|2.16
|1.34035
|0.00000
|1.34285
|242
|2011.01.14 09:35
|close
|122
|2.16
|1.34093
|0.00000
|1.34285
|125.28
|12357.33
|243
|2011.01.14 09:35
|close
|121
|0.72
|1.34091
|0.00000
|1.34435
|-67.68
|12289.65
|244
|2011.01.14 09:35
|close
|120
|0.24
|1.34089
|0.00000
|1.34586
|-59.28
|12230.37
|245
|2011.01.14 09:35
|buy
|123
|0.24
|1.34106
|0.00000
|1.34356
|246
|2011.01.14 09:38
|buy
|124
|0.72
|1.33953
|0.00000
|1.34203
|247
|2011.01.14 09:46
|buy
|125
|2.16
|1.33802
|0.00000
|1.34052
|248
|2011.01.14 09:47
|close
|125
|2.16
|1.33861
|0.00000
|1.34052
|127.44
|12357.81
|249
|2011.01.14 09:47
|close
|124
|0.72
|1.33862
|0.00000
|1.34203
|-65.52
|12292.29
|250
|2011.01.14 09:47
|close
|123
|0.24
|1.33861
|0.00000
|1.34356
|-58.80
|12233.49
|251
|2011.01.14 09:47
|buy
|126
|0.24
|1.33881
|0.00000
|1.34131
|252
|2011.01.14 09:54
|buy
|127
|0.72
|1.33730
|0.00000
|1.33980
|253
|2011.01.14 09:55
|buy
|128
|2.16
|1.33578
|0.00000
|1.33828
|254
|2011.01.14 09:55
|close
|128
|2.16
|1.33640
|0.00000
|1.33828
|133.92
|12367.41
|255
|2011.01.14 09:55
|close
|127
|0.72
|1.33645
|0.00000
|1.33980
|-61.20
|12306.21
|256
|2011.01.14 09:55
|close
|126
|0.24
|1.33650
|0.00000
|1.34131
|-55.44
|12250.77
|257
|2011.01.14 09:55
|buy
|129
|0.25
|1.33674
|0.00000
|1.33924
|258
|2011.01.14 10:10
|buy
|130
|0.75
|1.33522
|0.00000
|1.33772
|259
|2011.01.14 10:11
|close
|130
|0.75
|1.33562
|0.00000
|1.33772
|30.00
|12280.77
|260
|2011.01.14 10:11
|close
|129
|0.25
|1.33564
|0.00000
|1.33924
|-27.50
|12253.27
|261
|2011.01.14 10:11
|buy
|131
|0.25
|1.33582
|0.00000
|1.33832
|262
|2011.01.14 12:02
|buy
|132
|0.75
|1.33431
|0.00000
|1.33681
|263
|2011.01.14 12:04
|close
|132
|0.75
|1.33470
|0.00000
|1.33681
|29.25
|12282.52
|264
|2011.01.14 12:04
|close
|131
|0.25
|1.33466
|0.00000
|1.33832
|-29.00
|12253.52
|265
|2011.01.14 12:46
|buy
|133
|0.25
|1.33524
|0.00000
|1.33774
|266
|2011.01.14 13:31
|t/p
|133
|0.25
|1.33774
|0.00000
|1.33774
|62.50
|12316.02
|267
|2011.01.14 13:31
|buy
|134
|0.25
|1.33794
|0.00000
|1.34044
|268
|2011.01.14 13:39
|buy
|135
|0.75
|1.33642
|0.00000
|1.33892
|269
|2011.01.14 13:42
|buy
|136
|2.25
|1.33489
|0.00000
|1.33739
|270
|2011.01.14 13:52
|close
|136
|2.25
|1.33551
|0.00000
|1.33739
|139.50
|12455.52
|271
|2011.01.14 13:52
|close
|135
|0.75
|1.33556
|0.00000
|1.33892
|-64.50
|12391.02
|272
|2011.01.14 13:52
|close
|134
|0.25
|1.33555
|0.00000
|1.34044
|-59.75
|12331.27
|273
|2011.01.14 13:52
|buy
|137
|0.25
|1.33573
|0.00000
|1.33823
|274
|2011.01.14 15:00
|t/p
|137
|0.25
|1.33823
|0.00000
|1.33823
|62.50
|12393.77
|275
|2011.01.14 15:00
|buy
|138
|0.25
|1.33843
|0.00000
|1.34093
|276
|2011.01.14 15:54
|buy
|139
|0.75
|1.33693
|0.00000
|1.33943
|277
|2011.01.14 16:04
|buy
|140
|2.25
|1.33542
|0.00000
|1.33792
|278
|2011.01.14 16:07
|close
|140
|2.25
|1.33603
|0.00000
|1.33792
|137.25
|12531.02
|279
|2011.01.14 16:07
|close
|139
|0.75
|1.33605
|0.00000
|1.33943
|-66.00
|12465.02
|280
|2011.01.14 16:07
|close
|138
|0.25
|1.33608
|0.00000
|1.34093
|-58.75
|12406.27
|281
|2011.01.14 16:07
|buy
|141
|0.25
|1.33626
|0.00000
|1.33876
|282
|2011.01.14 16:33
|buy
|142
|0.75
|1.33473
|0.00000
|1.33723
|283
|2011.01.14 16:40
|buy
|143
|2.25
|1.33322
|0.00000
|1.33572
|284
|2011.01.14 17:13
|close
|143
|2.25
|1.33382
|0.00000
|1.33572
|135.00
|12541.27
|285
|2011.01.14 17:13
|close
|142
|0.75
|1.33386
|0.00000
|1.33723
|-65.25
|12476.02
|286
|2011.01.14 17:13
|close
|141
|0.25
|1.33390
|0.00000
|1.33876
|-59.00
|12417.02
|287
|2011.01.14 17:15
|buy
|144
|0.25
|1.33532
|0.00000
|1.33782
|288
|2011.01.14 20:58
|t/p
|144
|0.25
|1.33782
|0.00000
|1.33782
|62.50
|12479.52
|289
|2011.01.14 20:58
|buy
|145
|0.25
|1.33801
|0.00000
|1.34051
|290
|2011.01.17 00:10
|buy
|146
|0.75
|1.33651
|0.00000
|1.33901
|291
|2011.01.17 01:13
|buy
|147
|2.25
|1.33498
|0.00000
|1.33748
|292
|2011.01.18 07:21
|close
|147
|2.25
|1.33560
|0.00000
|1.33748
|135.45
|12614.97
|293
|2011.01.18 07:21
|close
|146
|0.75
|1.33564
|0.00000
|1.33901
|-66.60
|12548.37
|294
|2011.01.18 07:21
|close
|145
|0.25
|1.33567
|0.00000
|1.34051
|-59.40
|12488.97
|295
|2011.01.30 23:00
|sell
|148
|0.25
|1.35800
|0.00000
|1.35550
|296
|2011.01.31 00:36
|sell
|149
|0.75
|1.35952
|0.00000
|1.35702
|297
|2011.01.31 00:43
|close
|149
|0.75
|1.35914
|0.00000
|1.35702
|28.50
|12517.47
|298
|2011.01.31 00:43
|close
|148
|0.25
|1.35911
|0.00000
|1.35550
|-27.40
|12490.07
|299
|2011.01.31 01:15
|sell
|150
|0.25
|1.35714
|0.00000
|1.35464
|300
|2011.01.31 01:42
|sell
|151
|0.75
|1.35864
|0.00000
|1.35614
|301
|2011.01.31 02:54
|sell
|152
|2.25
|1.36015
|0.00000
|1.35765
|302
|2011.01.31 04:02
|close
|152
|2.25
|1.35956
|0.00000
|1.35765
|132.75
|12622.82
|303
|2011.01.31 04:02
|close
|151
|0.75
|1.35957
|0.00000
|1.35614
|-69.75
|12553.07
|304
|2011.01.31 04:02
|close
|150
|0.25
|1.35958
|0.00000
|1.35464
|-61.00
|12492.07
|305
|2011.02.01 00:02
|sell
|153
|0.25
|1.37121
|0.00000
|1.36871
|306
|2011.02.01 04:35
|sell
|154
|0.75
|1.37271
|0.00000
|1.37021
|307
|2011.02.01 04:49
|close
|154
|0.75
|1.37233
|0.00000
|1.37021
|28.50
|12520.57
|308
|2011.02.01 04:49
|close
|153
|0.25
|1.37231
|0.00000
|1.36871
|-27.50
|12493.07
|309
|2011.02.01 08:31
|sell
|155
|0.25
|1.37122
|0.00000
|1.36872
|310
|2011.02.01 09:31
|sell
|156
|0.75
|1.37275
|0.00000
|1.37025
|311
|2011.02.01 09:35
|sell
|157
|2.25
|1.37426
|0.00000
|1.37176
|312
|2011.02.01 09:40
|close
|157
|2.25
|1.37366
|0.00000
|1.37176
|135.00
|12628.07
|313
|2011.02.01 09:40
|close
|156
|0.75
|1.37363
|0.00000
|1.37025
|-66.00
|12562.07
|314
|2011.02.01 09:40
|close
|155
|0.25
|1.37360
|0.00000
|1.36872
|-59.50
|12502.57
|315
|2011.02.04 00:55
|sell
|158
|0.25
|1.36229
|0.00000
|1.35979
|316
|2011.02.04 02:31
|sell
|159
|0.75
|1.36379
|0.00000
|1.36129
|317
|2011.02.04 03:57
|close
|159
|0.75
|1.36339
|0.00000
|1.36129
|30.00
|12532.57
|318
|2011.02.04 03:57
|close
|158
|0.25
|1.36337
|0.00000
|1.35979
|-27.00
|12505.57
|319
|2011.02.04 07:10
|sell
|160
|0.25
|1.36229
|0.00000
|1.35979
|320
|2011.02.04 08:30
|sell
|161
|0.75
|1.36380
|0.00000
|1.36130
|321
|2011.02.04 08:43
|close
|161
|0.75
|1.36340
|0.00000
|1.36130
|30.00
|12535.57
|322
|2011.02.04 08:43
|close
|160
|0.25
|1.36339
|0.00000
|1.35979
|-27.50
|12508.07
|323
|2011.02.04 10:47
|sell
|162
|0.25
|1.36228
|0.00000
|1.35978
|324
|2011.02.04 13:21
|sell
|163
|0.75
|1.36382
|0.00000
|1.36132
|325
|2011.02.04 13:30
|sell
|164
|2.25
|1.36587
|0.00000
|1.36337
|326
|2011.02.04 13:31
|close
|164
|2.25
|1.36497
|0.00000
|1.36337
|202.50
|12710.57
|327
|2011.02.04 13:31
|close
|163
|0.75
|1.36492
|0.00000
|1.36132
|-82.50
|12628.07
|328
|2011.02.04 13:31
|close
|162
|0.25
|1.36488
|0.00000
|1.35978
|-65.00
|12563.07
|329
|2011.02.04 13:31
|sell
|165
|0.25
|1.36188
|0.00000
|1.35938
|330
|2011.02.04 13:37
|t/p
|165
|0.25
|1.35938
|0.00000
|1.35938
|62.50
|12625.57
|331
|2011.02.04 13:37
|sell
|166
|0.25
|1.35908
|0.00000
|1.35658
|332
|2011.02.04 14:12
|sell
|167
|0.75
|1.36064
|0.00000
|1.35814
|333
|2011.02.04 14:17
|close
|167
|0.75
|1.36024
|0.00000
|1.35814
|30.00
|12655.57
|334
|2011.02.04 14:17
|close
|166
|0.25
|1.36028
|0.00000
|1.35658
|-30.00
|12625.57
|335
|2011.02.04 14:17
|sell
|168
|0.25
|1.36012
|0.00000
|1.35762
|336
|2011.02.04 14:31
|t/p
|168
|0.25
|1.35762
|0.00000
|1.35762
|62.50
|12688.07
|337
|2011.02.04 14:31
|sell
|169
|0.25
|1.35743
|0.00000
|1.35493
|338
|2011.02.04 14:39
|sell
|170
|0.75
|1.35893
|0.00000
|1.35643
|339
|2011.02.04 14:45
|close
|170
|0.75
|1.35854
|0.00000
|1.35643
|29.25
|12717.32
|340
|2011.02.04 14:45
|close
|169
|0.25
|1.35857
|0.00000
|1.35493
|-28.50
|12688.82
|341
|2011.02.04 14:45
|sell
|171
|0.25
|1.35841
|0.00000
|1.35591
|342
|2011.02.04 14:56
|t/p
|171
|0.25
|1.35591
|0.00000
|1.35591
|62.50
|12751.32
|343
|2011.02.04 14:56
|sell
|172
|0.26
|1.35548
|0.00000
|1.35298
|344
|2011.02.04 16:22
|sell
|173
|0.78
|1.35703
|0.00000
|1.35453
|345
|2011.02.04 16:26
|close
|173
|0.78
|1.35660
|0.00000
|1.35453
|33.54
|12784.86
|346
|2011.02.04 16:26
|close
|172
|0.26
|1.35655
|0.00000
|1.35298
|-27.82
|12757.04
|347
|2011.02.04 16:26
|sell
|174
|0.26
|1.35639
|0.00000
|1.35389
|348
|2011.02.04 16:35
|sell
|175
|0.78
|1.35790
|0.00000
|1.35540
|349
|2011.02.04 16:55
|close
|175
|0.78
|1.35752
|0.00000
|1.35540
|29.64
|12786.68
|350
|2011.02.04 16:55
|close
|174
|0.26
|1.35749
|0.00000
|1.35389
|-28.60
|12758.08
|351
|2011.02.04 16:55
|sell
|176
|0.26
|1.35727
|0.00000
|1.35477
|352
|2011.02.04 17:44
|sell
|177
|0.78
|1.35877
|0.00000
|1.35627
|353
|2011.02.04 17:59
|close
|177
|0.78
|1.35834
|0.00000
|1.35627
|33.54
|12791.62
|354
|2011.02.04 18:00
|close
|176
|0.26
|1.35820
|0.00000
|1.35477
|-24.18
|12767.44
|355
|2011.02.04 18:00
|sell
|178
|0.26
|1.35802
|0.00000
|1.35552
|356
|2011.02.07 01:12
|sell
|179
|0.78
|1.35952
|0.00000
|1.35702
|357
|2011.02.07 02:13
|sell
|180
|2.34
|1.36103
|0.00000
|1.35853
|358
|2011.02.07 07:43
|close
|180
|2.34
|1.36042
|0.00000
|1.35853
|142.74
|12910.18
|359
|2011.02.07 07:43
|close
|179
|0.78
|1.36038
|0.00000
|1.35702
|-67.08
|12843.10
|360
|2011.02.07 07:43
|close
|178
|0.26
|1.36033
|0.00000
|1.35552
|-59.70
|12783.40
|361
|2011.02.09 15:01
|buy
|181
|0.26
|1.37067
|0.00000
|1.37317
|362
|2011.02.09 16:17
|buy
|182
|0.78
|1.36910
|0.00000
|1.37160
|363
|2011.02.09 16:28
|buy
|183
|2.34
|1.36758
|0.00000
|1.37008
|364
|2011.02.09 16:35
|close
|183
|2.34
|1.36822
|0.00000
|1.37008
|149.76
|12933.16
|365
|2011.02.09 16:35
|close
|182
|0.78
|1.36829
|0.00000
|1.37160
|-63.18
|12869.98
|366
|2011.02.09 16:35
|close
|181
|0.26
|1.36825
|0.00000
|1.37317
|-62.92
|12807.06
|367
|2011.02.09 17:08
|buy
|184
|0.26
|1.37060
|0.00000
|1.37310
|368
|2011.02.09 18:04
|t/p
|184
|0.26
|1.37310
|0.00000
|1.37310
|65.00
|12872.06
|369
|2011.02.09 18:04
|buy
|185
|0.26
|1.37350
|0.00000
|1.37600
|370
|2011.02.09 19:48
|buy
|186
|0.78
|1.37199
|0.00000
|1.37449
|371
|2011.02.09 20:01
|close
|186
|0.78
|1.37238
|0.00000
|1.37449
|30.42
|12902.48
|372
|2011.02.09 20:01
|close
|185
|0.26
|1.37237
|0.00000
|1.37600
|-29.38
|12873.10
|373
|2011.02.09 20:01
|buy
|187
|0.26
|1.37255
|0.00000
|1.37505
|374
|2011.02.10 01:44
|buy
|188
|0.78
|1.37105
|0.00000
|1.37355
|375
|2011.02.10 01:57
|close
|188
|0.78
|1.37145
|0.00000
|1.37355
|31.20
|12904.30
|376
|2011.02.10 01:57
|close
|187
|0.26
|1.37147
|0.00000
|1.37505
|-29.49
|12874.81
|377
|2011.02.11 00:00
|buy
|189
|0.26
|1.36050
|0.00000
|1.36300
|378
|2011.02.11 01:24
|buy
|190
|0.78
|1.35898
|0.00000
|1.36148
|379
|2011.02.11 01:43
|buy
|191
|2.34
|1.35746
|0.00000
|1.35996
|380
|2011.02.11 02:24
|close
|191
|2.34
|1.35805
|0.00000
|1.35996
|138.06
|13012.87
|381
|2011.02.11 02:24
|close
|190
|0.78
|1.35804
|0.00000
|1.36148
|-73.32
|12939.55
|382
|2011.02.11 02:24
|close
|189
|0.26
|1.35803
|0.00000
|1.36300
|-64.22
|12875.33
|383
|2011.02.13 23:00
|sell
|192
|0.26
|1.35240
|0.00000
|1.34990
|384
|2011.02.14 02:10
|sell
|193
|0.78
|1.35391
|0.00000
|1.35141
|385
|2011.02.14 03:51
|close
|193
|0.78
|1.35353
|0.00000
|1.35141
|29.64
|12904.97
|386
|2011.02.14 03:51
|close
|192
|0.26
|1.35352
|0.00000
|1.34990
|-28.76
|12876.21
|387
|2011.02.17 00:00
|buy
|194
|0.26
|1.35754
|0.00000
|1.36004
|388
|2011.02.17 01:45
|t/p
|194
|0.26
|1.36004
|0.00000
|1.36004
|65.00
|12941.21
|389
|2011.02.17 01:45
|buy
|195
|0.26
|1.36023
|0.00000
|1.36273
|390
|2011.02.17 03:28
|buy
|196
|0.78
|1.35871
|0.00000
|1.36121
|391
|2011.02.17 05:12
|buy
|197
|2.34
|1.35721
|0.00000
|1.35971
|392
|2011.02.17 07:35
|close
|197
|2.34
|1.35779
|0.00000
|1.35971
|135.72
|13076.93
|393
|2011.02.17 07:35
|close
|196
|0.78
|1.35780
|0.00000
|1.36121
|-70.98
|13005.95
|394
|2011.02.17 07:35
|close
|195
|0.26
|1.35779
|0.00000
|1.36273
|-63.44
|12942.51
|395
|2011.02.17 07:35
|buy
|198
|0.26
|1.35799
|0.00000
|1.36049
|396
|2011.02.17 07:59
|buy
|199
|0.78
|1.35647
|0.00000
|1.35897
|397
|2011.02.17 08:01
|close
|199
|0.78
|1.35689
|0.00000
|1.35897
|32.76
|12975.27
|398
|2011.02.17 08:01
|close
|198
|0.26
|1.35693
|0.00000
|1.36049
|-27.56
|12947.71
|399
|2011.02.17 08:01
|buy
|200
|0.26
|1.35756
|0.00000
|1.36006
|400
|2011.02.17 08:20
|buy
|201
|0.78
|1.35603
|0.00000
|1.35853
|401
|2011.02.17 08:39
|buy
|202
|2.34
|1.35452
|0.00000
|1.35702
|402
|2011.02.17 08:47
|close
|202
|2.34
|1.35511
|0.00000
|1.35702
|138.06
|13085.77
|403
|2011.02.17 08:47
|close
|201
|0.78
|1.35513
|0.00000
|1.35853
|-70.20
|13015.57
|404
|2011.02.17 08:47
|close
|200
|0.26
|1.35515
|0.00000
|1.36006
|-62.66
|12952.91
|405
|2011.02.17 09:36
|buy
|203
|0.26
|1.35776
|0.00000
|1.36026
|406
|2011.02.17 11:06
|buy
|204
|0.78
|1.35601
|0.00000
|1.35851
|407
|2011.02.17 11:47
|buy
|205
|2.34
|1.35451
|0.00000
|1.35701
|408
|2011.02.17 11:55
|close
|205
|2.34
|1.35511
|0.00000
|1.35701
|140.40
|13093.31
|409
|2011.02.17 11:55
|close
|204
|0.78
|1.35510
|0.00000
|1.35851
|-70.98
|13022.33
|410
|2011.02.17 11:55
|close
|203
|0.26
|1.35509
|0.00000
|1.36026
|-69.42
|12952.91
|411
|2011.02.17 12:56
|buy
|206
|0.26
|1.35754
|0.00000
|1.36004
|412
|2011.02.17 13:24
|buy
|207
|0.78
|1.35604
|0.00000
|1.35854
|413
|2011.02.17 13:33
|close
|207
|0.78
|1.35642
|0.00000
|1.35854
|29.64
|12982.55
|414
|2011.02.17 13:33
|close
|206
|0.26
|1.35641
|0.00000
|1.36004
|-29.38
|12953.17
|415
|2011.02.17 13:35
|buy
|208
|0.26
|1.35757
|0.00000
|1.36007
|416
|2011.02.17 13:53
|buy
|209
|0.78
|1.35588
|0.00000
|1.35838
|417
|2011.02.17 14:00
|close
|209
|0.78
|1.35632
|0.00000
|1.35838
|34.32
|12987.49
|418
|2011.02.17 14:00
|close
|208
|0.26
|1.35638
|0.00000
|1.36007
|-30.94
|12956.55
|419
|2011.02.17 14:05
|buy
|210
|0.26
|1.35762
|0.00000
|1.36012
|420
|2011.02.17 14:51
|t/p
|210
|0.26
|1.36012
|0.00000
|1.36012
|65.00
|13021.55
|421
|2011.02.17 14:51
|buy
|211
|0.26
|1.36031
|0.00000
|1.36281
|422
|2011.02.17 15:01
|buy
|212
|0.78
|1.35880
|0.00000
|1.36130
|423
|2011.02.17 15:10
|close
|212
|0.78
|1.35926
|0.00000
|1.36130
|35.88
|13057.43
|424
|2011.02.17 15:10
|close
|211
|0.26
|1.35939
|0.00000
|1.36281
|-23.92
|13033.51
|425
|2011.02.17 15:10
|buy
|213
|0.26
|1.35955
|0.00000
|1.36205
|426
|2011.02.17 15:59
|buy
|214
|0.78
|1.35804
|0.00000
|1.36054
|427
|2011.02.17 16:06
|close
|214
|0.78
|1.35848
|0.00000
|1.36054
|34.32
|13067.83
|428
|2011.02.17 16:06
|close
|213
|0.26
|1.35862
|0.00000
|1.36205
|-24.18
|13043.65
|429
|2011.02.17 16:06
|buy
|215
|0.26
|1.35874
|0.00000
|1.36124
|430
|2011.02.17 16:33
|t/p
|215
|0.26
|1.36124
|0.00000
|1.36124
|65.00
|13108.65
|431
|2011.02.17 16:33
|buy
|216
|0.26
|1.36148
|0.00000
|1.36398
|432
|2011.02.17 16:42
|buy
|217
|0.78
|1.35994
|0.00000
|1.36244
|433
|2011.02.17 16:52
|close
|217
|0.78
|1.36033
|0.00000
|1.36244
|30.42
|13139.07
|434
|2011.02.17 16:52
|close
|216
|0.26
|1.36038
|0.00000
|1.36398
|-28.60
|13110.47
|435
|2011.02.17 16:52
|buy
|218
|0.26
|1.36062
|0.00000
|1.36312
|436
|2011.02.17 17:35
|buy
|219
|0.78
|1.35902
|0.00000
|1.36152
|437
|2011.02.17 17:40
|close
|219
|0.78
|1.35945
|0.00000
|1.36152
|33.54
|13144.01
|438
|2011.02.17 17:40
|close
|218
|0.26
|1.35944
|0.00000
|1.36312
|-30.68
|13113.33
|439
|2011.02.17 17:40
|buy
|220
|0.26
|1.35962
|0.00000
|1.36212
|440
|2011.02.17 23:34
|t/p
|220
|0.26
|1.36212
|0.00000
|1.36212
|65.00
|13178.33
|441
|2011.02.17 23:34
|buy
|221
|0.26
|1.36232
|0.00000
|1.36482
|442
|2011.02.18 01:32
|buy
|222
|0.78
|1.36082
|0.00000
|1.36332
|443
|2011.02.18 02:15
|buy
|223
|2.34
|1.35932
|0.00000
|1.36182
|444
|2011.02.18 02:53
|close
|223
|2.34
|1.35990
|0.00000
|1.36182
|135.72
|13314.05
|445
|2011.02.18 02:53
|close
|222
|0.78
|1.35993
|0.00000
|1.36332
|-69.42
|13244.63
|446
|2011.02.18 02:53
|close
|221
|0.26
|1.35992
|0.00000
|1.36482
|-62.87
|13181.76
|447
|2011.02.18 13:03
|buy
|224
|0.26
|1.36245
|0.00000
|1.36495
|448
|2011.02.18 16:20
|t/p
|224
|0.26
|1.36495
|0.00000
|1.36495
|65.00
|13246.76
|449
|2011.02.18 16:20
|buy
|225
|0.26
|1.36515
|0.00000
|1.36765
|450
|2011.02.18 17:01
|t/p
|225
|0.26
|1.36765
|0.00000
|1.36765
|65.00
|13311.76
|451
|2011.02.18 17:01
|buy
|226
|0.27
|1.36786
|0.00000
|1.37036
|452
|2011.02.18 18:46
|t/p
|226
|0.27
|1.37036
|0.00000
|1.37036
|67.50
|13379.26
|453
|2011.02.18 18:46
|buy
|227
|0.27
|1.37056
|0.00000
|1.37306
|454
|2011.02.18 19:23
|buy
|228
|0.81
|1.36905
|0.00000
|1.37155
|455
|2011.02.18 20:25
|close
|228
|0.81
|1.36944
|0.00000
|1.37155
|31.59
|13410.85
|456
|2011.02.18 20:26
|close
|227
|0.27
|1.36943
|0.00000
|1.37306
|-30.51
|13380.34
|457
|2011.02.18 20:26
|buy
|229
|0.27
|1.36964
|0.00000
|1.37214
|458
|2011.02.21 03:14
|buy
|230
|0.81
|1.36813
|0.00000
|1.37063
|459
|2011.02.21 05:34
|close
|230
|0.81
|1.36852
|0.00000
|1.37063
|31.59
|13411.93
|460
|2011.02.21 05:34
|close
|229
|0.27
|1.36853
|0.00000
|1.37214
|-30.46
|13381.48
|461
|2011.03.01 00:00
|sell
|231
|0.27
|1.38199
|0.00000
|1.37949
|462
|2011.03.01 07:36
|t/p
|231
|0.27
|1.37949
|0.00000
|1.37949
|67.50
|13448.98
|463
|2011.03.01 07:36
|sell
|232
|0.27
|1.37928
|0.00000
|1.37678
|464
|2011.03.01 07:59
|sell
|233
|0.81
|1.38079
|0.00000
|1.37829
|465
|2011.03.01 08:09
|sell
|234
|2.43
|1.38229
|0.00000
|1.37979
|466
|2011.03.01 08:38
|close
|234
|2.43
|1.38168
|0.00000
|1.37979
|148.23
|13597.21
|467
|2011.03.01 08:38
|close
|233
|0.81
|1.38169
|0.00000
|1.37829
|-72.90
|13524.31
|468
|2011.03.01 08:38
|close
|232
|0.27
|1.38170
|0.00000
|1.37678
|-65.34
|13458.97
|469
|2011.03.01 08:38
|sell
|235
|0.27
|1.38152
|0.00000
|1.37902
|470
|2011.03.01 08:55
|sell
|236
|0.81
|1.38303
|0.00000
|1.38053
|471
|2011.03.01 09:12
|close
|236
|0.81
|1.38263
|0.00000
|1.38053
|32.40
|13491.37
|472
|2011.03.01 09:12
|close
|235
|0.27
|1.38264
|0.00000
|1.37902
|-30.24
|13461.13
|473
|2011.03.01 09:39
|sell
|237
|0.27
|1.38199
|0.00000
|1.37949
|474
|2011.03.01 09:47
|sell
|238
|0.81
|1.38349
|0.00000
|1.38099
|475
|2011.03.01 09:48
|close
|238
|0.81
|1.38310
|0.00000
|1.38099
|31.59
|13492.72
|476
|2011.03.01 09:48
|close
|237
|0.27
|1.38308
|0.00000
|1.37949
|-29.43
|13463.29
|477
|2011.03.01 11:44
|sell
|239
|0.27
|1.38199
|0.00000
|1.37949
|478
|2011.03.01 14:21
|sell
|240
|0.81
|1.38350
|0.00000
|1.38100
|479
|2011.03.01 14:26
|close
|240
|0.81
|1.38312
|0.00000
|1.38100
|30.78
|13494.07
|480
|2011.03.01 14:26
|close
|239
|0.27
|1.38313
|0.00000
|1.37949
|-30.78
|13463.29
|481
|2011.03.01 15:05
|sell
|241
|0.27
|1.38193
|0.00000
|1.37943
|482
|2011.03.01 15:41
|sell
|242
|0.81
|1.38344
|0.00000
|1.38094
|483
|2011.03.01 15:42
|close
|242
|0.81
|1.38304
|0.00000
|1.38094
|32.40
|13495.69
|484
|2011.03.01 15:42
|close
|241
|0.27
|1.38301
|0.00000
|1.37943
|-29.16
|13466.53
|485
|2011.03.01 16:25
|sell
|243
|0.27
|1.38199
|0.00000
|1.37949
|486
|2011.03.01 19:27
|t/p
|243
|0.27
|1.37949
|0.00000
|1.37949
|67.50
|13534.03
|487
|2011.03.01 19:27
|sell
|244
|0.27
|1.37929
|0.00000
|1.37679
|488
|2011.03.01 19:45
|t/p
|244
|0.27
|1.37679
|0.00000
|1.37679
|67.50
|13601.53
|489
|2011.03.01 19:45
|sell
|245
|0.27
|1.37660
|0.00000
|1.37410
|490
|2011.03.01 23:10
|sell
|246
|0.81
|1.37811
|0.00000
|1.37561
|491
|2011.03.01 23:23
|close
|246
|0.81
|1.37772
|0.00000
|1.37561
|31.59
|13633.12
|492
|2011.03.01 23:23
|close
|245
|0.27
|1.37769
|0.00000
|1.37410
|-29.43
|13603.69
|493
|2011.03.01 23:30
|sell
|247
|0.27
|1.37695
|0.00000
|1.37445
|494
|2011.03.02 09:01
|sell
|248
|0.81
|1.37845
|0.00000
|1.37595
|495
|2011.03.02 09:25
|close
|248
|0.81
|1.37807
|0.00000
|1.37595
|30.78
|13634.47
|496
|2011.03.02 09:25
|close
|247
|0.27
|1.37808
|0.00000
|1.37445
|-30.14
|13604.33
|497
|2011.03.09 00:00
|sell
|249
|0.27
|1.38948
|0.00000
|1.38698
|498
|2011.03.09 08:25
|t/p
|249
|0.27
|1.38698
|0.00000
|1.38698
|67.50
|13671.83
|499
|2011.03.09 08:25
|sell
|250
|0.27
|1.38678
|0.00000
|1.38428
|500
|2011.03.09 09:30
|sell
|251
|0.81
|1.38828
|0.00000
|1.38578
|501
|2011.03.09 09:37
|close
|251
|0.81
|1.38790
|0.00000
|1.38578
|30.78
|13702.61
|502
|2011.03.09 09:37
|close
|250
|0.27
|1.38791
|0.00000
|1.38428
|-30.51
|13672.10
|503
|2011.03.09 09:37
|sell
|252
|0.27
|1.38770
|0.00000
|1.38520
|504
|2011.03.09 11:09
|sell
|253
|0.81
|1.38920
|0.00000
|1.38670
|505
|2011.03.09 11:18
|sell
|254
|2.43
|1.39072
|0.00000
|1.38822
|506
|2011.03.09 13:53
|close
|254
|2.43
|1.39011
|0.00000
|1.38822
|148.23
|13820.33
|507
|2011.03.09 13:53
|close
|253
|0.81
|1.39007
|0.00000
|1.38670
|-70.47
|13749.86
|508
|2011.03.09 13:53
|close
|252
|0.27
|1.39004
|0.00000
|1.38520
|-63.18
|13686.68
|509
|2011.03.09 13:53
|sell
|255
|0.27
|1.38948
|0.00000
|1.38698
|510
|2011.03.09 14:13
|sell
|256
|0.81
|1.39099
|0.00000
|1.38849
|511
|2011.03.09 14:18
|close
|256
|0.81
|1.39058
|0.00000
|1.38849
|33.21
|13719.89
|512
|2011.03.09 14:18
|close
|255
|0.27
|1.39055
|0.00000
|1.38698
|-28.89
|13691.00
|513
|2011.03.09 14:42
|sell
|257
|0.27
|1.38947
|0.00000
|1.38697
|514
|2011.03.09 15:01
|sell
|258
|0.81
|1.39099
|0.00000
|1.38849
|515
|2011.03.09 15:25
|sell
|259
|2.43
|1.39252
|0.00000
|1.39002
|516
|2011.03.09 16:10
|close
|259
|2.43
|1.39192
|0.00000
|1.39002
|145.80
|13836.80
|517
|2011.03.09 16:10
|close
|258
|0.81
|1.39189
|0.00000
|1.38849
|-72.90
|13763.90
|518
|2011.03.09 16:10
|close
|257
|0.27
|1.39190
|0.00000
|1.38697
|-65.61
|13698.29
|519
|2011.03.09 17:25
|sell
|260
|0.27
|1.38945
|0.00000
|1.38695
|520
|2011.03.09 19:11
|sell
|261
|0.81
|1.39096
|0.00000
|1.38846
|521
|2011.03.09 19:51
|close
|261
|0.81
|1.39057
|0.00000
|1.38846
|31.59
|13729.88
|522
|2011.03.09 19:51
|close
|260
|0.27
|1.39058
|0.00000
|1.38695
|-30.51
|13699.37
|523
|2011.03.10 00:03
|sell
|262
|0.27
|1.39015
|0.00000
|1.38765
|524
|2011.03.10 00:37
|sell
|263
|0.81
|1.39165
|0.00000
|1.38915
|525
|2011.03.10 00:46
|close
|263
|0.81
|1.39127
|0.00000
|1.38915
|30.78
|13730.15
|526
|2011.03.10 00:47
|close
|262
|0.27
|1.39124
|0.00000
|1.38765
|-29.43
|13700.72
|527
|2011.03.10 03:10
|sell
|264
|0.27
|1.39014
|0.00000
|1.38764
|528
|2011.03.10 04:00
|t/p
|264
|0.27
|1.38764
|0.00000
|1.38764
|67.50
|13768.22
|529
|2011.03.10 04:00
|sell
|265
|0.28
|1.38745
|0.00000
|1.38495
|530
|2011.03.10 07:02
|t/p
|265
|0.28
|1.38495
|0.00000
|1.38495
|70.00
|13838.22
|531
|2011.03.10 07:02
|sell
|266
|0.28
|1.38475
|0.00000
|1.38225
|532
|2011.03.10 07:14
|t/p
|266
|0.28
|1.38225
|0.00000
|1.38225
|70.00
|13908.22
|533
|2011.03.10 07:14
|sell
|267
|0.28
|1.38199
|0.00000
|1.37949
|534
|2011.03.10 08:53
|sell
|268
|0.84
|1.38351
|0.00000
|1.38101
|535
|2011.03.10 10:10
|sell
|269
|2.52
|1.38502
|0.00000
|1.38252
|536
|2011.03.10 10:14
|close
|269
|2.52
|1.38443
|0.00000
|1.38252
|148.68
|14056.90
|537
|2011.03.10 10:14
|close
|268
|0.84
|1.38441
|0.00000
|1.38101
|-75.60
|13981.30
|538
|2011.03.10 10:14
|close
|267
|0.28
|1.38439
|0.00000
|1.37949
|-67.20
|13914.10
|539
|2011.03.10 10:14
|sell
|270
|0.28
|1.38418
|0.00000
|1.38168
|540
|2011.03.10 13:14
|t/p
|270
|0.28
|1.38168
|0.00000
|1.38168
|70.00
|13984.10
|541
|2011.03.10 13:14
|sell
|271
|0.28
|1.38149
|0.00000
|1.37899
|542
|2011.03.10 14:49
|sell
|272
|0.84
|1.38300
|0.00000
|1.38050
|543
|2011.03.10 15:07
|close
|272
|0.84
|1.38261
|0.00000
|1.38050
|32.76
|14016.86
|544
|2011.03.10 15:07
|close
|271
|0.28
|1.38259
|0.00000
|1.37899
|-30.80
|13986.06
|545
|2011.03.10 15:07
|sell
|273
|0.28
|1.38238
|0.00000
|1.37988
|546
|2011.03.10 15:38
|t/p
|273
|0.28
|1.37988
|0.00000
|1.37988
|70.00
|14056.06
|547
|2011.03.10 15:38
|sell
|274
|0.28
|1.37969
|0.00000
|1.37719
|548
|2011.03.10 16:41
|sell
|275
|0.84
|1.38120
|0.00000
|1.37870
|549
|2011.03.10 17:33
|close
|275
|0.84
|1.38080
|0.00000
|1.37870
|33.60
|14089.66
|550
|2011.03.10 17:33
|close
|274
|0.28
|1.38081
|0.00000
|1.37719
|-31.36
|14058.30
|551
|2011.03.10 17:33
|sell
|276
|0.28
|1.38063
|0.00000
|1.37813
|552
|2011.03.10 18:01
|sell
|277
|0.84
|1.38216
|0.00000
|1.37966
|553
|2011.03.10 18:05
|close
|277
|0.84
|1.38174
|0.00000
|1.37966
|35.28
|14093.58
|554
|2011.03.10 18:05
|close
|276
|0.28
|1.38171
|0.00000
|1.37813
|-30.24
|14063.34
|555
|2011.03.10 18:05
|sell
|278
|0.28
|1.38148
|0.00000
|1.37898
|556
|2011.03.10 19:05
|t/p
|278
|0.28
|1.37898
|0.00000
|1.37898
|70.00
|14133.34
|557
|2011.03.10 19:05
|sell
|279
|0.28
|1.37877
|0.00000
|1.37627
|558
|2011.03.10 23:22
|sell
|280
|0.84
|1.38028
|0.00000
|1.37778
|559
|2011.03.11 01:05
|sell
|281
|2.52
|1.38178
|0.00000
|1.37928
|560
|2011.03.11 01:27
|close
|281
|2.52
|1.38120
|0.00000
|1.37928
|146.16
|14279.50
|561
|2011.03.11 01:27
|close
|280
|0.84
|1.38118
|0.00000
|1.37778
|-74.43
|14205.07
|562
|2011.03.11 01:27
|close
|279
|0.28
|1.38119
|0.00000
|1.37627
|-67.37
|14137.70
|563
|2011.03.11 06:22
|sell
|282
|0.28
|1.38002
|0.00000
|1.37752
|564
|2011.03.11 06:32
|sell
|283
|0.84
|1.38152
|0.00000
|1.37902
|565
|2011.03.11 06:58
|close
|283
|0.84
|1.38113
|0.00000
|1.37902
|32.76
|14170.46
|566
|2011.03.11 06:58
|close
|282
|0.28
|1.38110
|0.00000
|1.37752
|-30.24
|14140.22
|567
|2011.03.11 07:11
|sell
|284
|0.28
|1.38000
|0.00000
|1.37750
|568
|2011.03.11 07:53
|sell
|285
|0.84
|1.38151
|0.00000
|1.37901
|569
|2011.03.11 08:00
|close
|285
|0.84
|1.38112
|0.00000
|1.37901
|32.76
|14172.98
|570
|2011.03.11 08:00
|close
|284
|0.28
|1.38109
|0.00000
|1.37750
|-30.52
|14142.46
|571
|2011.03.11 09:48
|sell
|286
|0.28
|1.38000
|0.00000
|1.37750
|572
|2011.03.11 10:22
|t/p
|286
|0.28
|1.37750
|0.00000
|1.37750
|70.00
|14212.46
|573
|2011.03.11 10:22
|sell
|287
|0.28
|1.37724
|0.00000
|1.37474
|574
|2011.03.11 12:20
|sell
|288
|0.84
|1.37874
|0.00000
|1.37624
|575
|2011.03.11 12:54
|close
|288
|0.84
|1.37836
|0.00000
|1.37624
|31.92
|14244.38
|576
|2011.03.11 12:54
|close
|287
|0.28
|1.37833
|0.00000
|1.37474
|-30.52
|14213.86
|577
|2011.03.11 12:54
|sell
|289
|0.28
|1.37815
|0.00000
|1.37565
|578
|2011.03.11 14:10
|sell
|290
|0.84
|1.37965
|0.00000
|1.37715
|579
|2011.03.11 14:12
|close
|290
|0.84
|1.37927
|0.00000
|1.37715
|31.92
|14245.78
|580
|2011.03.11 14:12
|close
|289
|0.28
|1.37925
|0.00000
|1.37565
|-30.80
|14214.98
|581
|2011.03.11 14:12
|sell
|291
|0.28
|1.37903
|0.00000
|1.37653
|582
|2011.03.11 14:39
|sell
|292
|0.84
|1.38056
|0.00000
|1.37806
|583
|2011.03.11 14:55
|sell
|293
|2.52
|1.38207
|0.00000
|1.37957
|584
|2011.03.11 14:57
|close
|293
|2.52
|1.38148
|0.00000
|1.37957
|148.68
|14363.66
|585
|2011.03.11 14:57
|close
|292
|0.84
|1.38146
|0.00000
|1.37806
|-75.60
|14288.06
|586
|2011.03.11 14:57
|close
|291
|0.28
|1.38147
|0.00000
|1.37653
|-68.32
|14219.74
|587
|2011.03.14 09:34
|buy
|294
|0.28
|1.39600
|0.00000
|1.39850
|588
|2011.03.14 12:12
|buy
|295
|0.84
|1.39450
|0.00000
|1.39700
|589
|2011.03.14 12:17
|close
|295
|0.84
|1.39489
|0.00000
|1.39700
|32.76
|14252.50
|590
|2011.03.14 12:17
|close
|294
|0.28
|1.39491
|0.00000
|1.39850
|-30.52
|14221.98
|591
|2011.03.14 12:25
|buy
|296
|0.28
|1.39600
|0.00000
|1.39850
|592
|2011.03.14 16:00
|t/p
|296
|0.28
|1.39850
|0.00000
|1.39850
|70.00
|14291.98
|593
|2011.03.14 16:00
|buy
|297
|0.29
|1.39870
|0.00000
|1.40120
|594
|2011.03.15 02:03
|buy
|298
|0.87
|1.39719
|0.00000
|1.39969
|595
|2011.03.15 02:25
|buy
|299
|2.61
|1.39568
|0.00000
|1.39818
|596
|2011.03.15 03:22
|close
|299
|2.61
|1.39629
|0.00000
|1.39818
|159.21
|14451.19
|597
|2011.03.15 03:22
|close
|298
|0.87
|1.39627
|0.00000
|1.39969
|-80.04
|14371.15
|598
|2011.03.15 03:22
|close
|297
|0.29
|1.39625
|0.00000
|1.40120
|-71.57
|14299.57
|599
|2011.03.17 00:00
|sell
|300
|0.29
|1.38835
|0.00000
|1.38585
|600
|2011.03.17 00:29
|sell
|301
|0.87
|1.38990
|0.00000
|1.38740
|601
|2011.03.17 00:33
|close
|301
|0.87
|1.38951
|0.00000
|1.38740
|33.93
|14333.50
|602
|2011.03.17 00:33
|close
|300
|0.29
|1.38955
|0.00000
|1.38585
|-34.80
|14298.70
|603
|2011.03.24 00:00
|sell
|302
|0.29
|1.41036
|0.00000
|1.40786
|604
|2011.03.24 02:02
|t/p
|302
|0.29
|1.40786
|0.00000
|1.40786
|72.50
|14371.20
|605
|2011.03.24 02:02
|sell
|303
|0.29
|1.40767
|0.00000
|1.40517
|606
|2011.03.24 08:49
|sell
|304
|0.87
|1.40921
|0.00000
|1.40671
|607
|2011.03.24 09:03
|sell
|305
|2.61
|1.41073
|0.00000
|1.40823
|608
|2011.03.24 09:20
|close
|305
|2.61
|1.41014
|0.00000
|1.40823
|153.99
|14525.19
|609
|2011.03.24 09:20
|close
|304
|0.87
|1.41011
|0.00000
|1.40671
|-78.30
|14446.89
|610
|2011.03.24 09:20
|close
|303
|0.29
|1.41009
|0.00000
|1.40517
|-70.18
|14376.71
|611
|2011.03.24 09:20
|sell
|306
|0.29
|1.40987
|0.00000
|1.40737
|612
|2011.03.24 09:40
|sell
|307
|0.87
|1.41137
|0.00000
|1.40887
|613
|2011.03.24 09:55
|sell
|308
|2.61
|1.41289
|0.00000
|1.41039
|614
|2011.03.24 09:58
|close
|308
|2.61
|1.41230
|0.00000
|1.41039
|153.99
|14530.70
|615
|2011.03.24 09:58
|close
|307
|0.87
|1.41228
|0.00000
|1.40887
|-79.17
|14451.53
|616
|2011.03.24 09:58
|close
|306
|0.29
|1.41225
|0.00000
|1.40737
|-69.02
|14382.51
|617
|2011.03.25 00:00
|sell
|309
|0.29
|1.41690
|0.00000
|1.41440
|618
|2011.03.25 06:44
|sell
|310
|0.87
|1.41840
|0.00000
|1.41590
|619
|2011.03.25 07:14
|close
|310
|0.87
|1.41802
|0.00000
|1.41590
|33.06
|14415.57
|620
|2011.03.25 07:14
|close
|309
|0.29
|1.41803
|0.00000
|1.41440
|-32.77
|14382.80
|621
|2011.03.25 12:47
|sell
|311
|0.29
|1.41240
|0.00000
|1.40990
|622
|2011.03.25 14:31
|sell
|312
|0.87
|1.41394
|0.00000
|1.41144
|623
|2011.03.25 14:35
|close
|312
|0.87
|1.41355
|0.00000
|1.41144
|33.93
|14416.73
|624
|2011.03.25 14:35
|close
|311
|0.29
|1.41356
|0.00000
|1.40990
|-33.64
|14383.09
|625
|2011.03.25 14:35
|sell
|313
|0.29
|1.41338
|0.00000
|1.41088
|626
|2011.03.25 15:00
|sell
|314
|0.87
|1.41491
|0.00000
|1.41241
|627
|2011.03.25 15:09
|close
|314
|0.87
|1.41452
|0.00000
|1.41241
|33.93
|14417.02
|628
|2011.03.25 15:09
|close
|313
|0.29
|1.41450
|0.00000
|1.41088
|-32.48
|14384.54
|629
|2011.03.25 15:23
|sell
|315
|0.29
|1.41377
|0.00000
|1.41127
|630
|2011.03.25 15:46
|sell
|316
|0.87
|1.41527
|0.00000
|1.41277
|631
|2011.03.25 15:52
|close
|316
|0.87
|1.41489
|0.00000
|1.41277
|33.06
|14417.60
|632
|2011.03.25 15:52
|close
|315
|0.29
|1.41488
|0.00000
|1.41127
|-32.19
|14385.41
|633
|2011.03.25 16:04
|sell
|317
|0.29
|1.41375
|0.00000
|1.41125
|634
|2011.03.25 16:20
|t/p
|317
|0.29
|1.41125
|0.00000
|1.41125
|72.50
|14457.91
|635
|2011.03.25 16:20
|sell
|318
|0.29
|1.41103
|0.00000
|1.40853
|636
|2011.03.25 16:30
|t/p
|318
|0.29
|1.40853
|0.00000
|1.40853
|72.50
|14530.41
|637
|2011.03.25 16:30
|sell
|319
|0.29
|1.40833
|0.00000
|1.40583
|638
|2011.03.25 19:15
|t/p
|319
|0.29
|1.40583
|0.00000
|1.40583
|72.50
|14602.91
|639
|2011.03.25 19:15
|sell
|320
|0.29
|1.40562
|0.00000
|1.40312
|640
|2011.03.25 19:59
|sell
|321
|0.87
|1.40713
|0.00000
|1.40463
|641
|2011.03.25 20:51
|sell
|322
|2.61
|1.40863
|0.00000
|1.40613
|642
|2011.03.27 23:00
|t/p
|322
|2.61
|1.40613
|0.00000
|1.40613
|652.50
|15255.41
|643
|2011.03.27 23:00
|close
|321
|0.87
|1.40482
|0.00000
|1.40463
|200.97
|15456.38
|644
|2011.03.27 23:00
|close
|320
|0.29
|1.40474
|0.00000
|1.40312
|25.52
|15481.90
|645
|2011.03.27 23:00
|sell
|323
|0.31
|1.40447
|0.00000
|1.40197
|646
|2011.03.28 03:38
|sell
|324
|0.93
|1.40599
|0.00000
|1.40349
|647
|2011.03.28 04:52
|close
|324
|0.93
|1.40559
|0.00000
|1.40349
|37.20
|15519.10
|648
|2011.03.28 04:52
|close
|323
|0.31
|1.40554
|0.00000
|1.40197
|-32.74
|15486.36
|649
|2011.03.30 07:34
|sell
|325
|0.31
|1.40700
|0.00000
|1.40450
|650
|2011.03.30 09:03
|sell
|326
|0.93
|1.40850
|0.00000
|1.40600
|651
|2011.03.30 09:09
|sell
|327
|2.79
|1.41002
|0.00000
|1.40752
|652
|2011.03.30 10:03
|close
|327
|2.79
|1.40943
|0.00000
|1.40752
|164.61
|15650.97
|653
|2011.03.30 10:03
|close
|326
|0.93
|1.40941
|0.00000
|1.40600
|-84.63
|15566.34
|654
|2011.03.30 10:03
|close
|325
|0.31
|1.40938
|0.00000
|1.40450
|-73.78
|15492.56
|655
|2011.03.30 10:52
|sell
|328
|0.31
|1.40700
|0.00000
|1.40450
|656
|2011.03.30 11:10
|sell
|329
|0.93
|1.40850
|0.00000
|1.40600
|657
|2011.03.30 11:11
|close
|329
|0.93
|1.40812
|0.00000
|1.40600
|35.34
|15527.90
|658
|2011.03.30 11:11
|close
|328
|0.31
|1.40810
|0.00000
|1.40450
|-34.10
|15493.80
|659
|2011.03.30 11:23
|sell
|330
|0.31
|1.40698
|0.00000
|1.40448
|660
|2011.03.30 11:50
|sell
|331
|0.93
|1.40848
|0.00000
|1.40598
|661
|2011.03.30 12:52
|sell
|332
|2.79
|1.40998
|0.00000
|1.40748
|662
|2011.03.30 13:00
|close
|332
|2.79
|1.40940
|0.00000
|1.40748
|161.82
|15655.62
|663
|2011.03.30 13:00
|close
|331
|0.93
|1.40941
|0.00000
|1.40598
|-86.49
|15569.13
|664
|2011.03.30 13:00
|close
|330
|0.31
|1.40940
|0.00000
|1.40448
|-75.02
|15494.11
|665
|2011.03.30 14:47
|sell
|333
|0.31
|1.40700
|0.00000
|1.40450
|666
|2011.03.30 15:48
|sell
|334
|0.93
|1.40850
|0.00000
|1.40600
|667
|2011.03.30 16:22
|close
|334
|0.93
|1.40811
|0.00000
|1.40600
|36.27
|15530.38
|668
|2011.03.30 16:22
|close
|333
|0.31
|1.40812
|0.00000
|1.40450
|-34.72
|15495.66
|669
|2011.03.31 00:19
|buy
|335
|0.31
|1.41291
|0.00000
|1.41541
|670
|2011.03.31 05:23
|t/p
|335
|0.31
|1.41541
|0.00000
|1.41541
|77.50
|15573.16
|671
|2011.03.31 05:23
|buy
|336
|0.31
|1.41562
|0.00000
|1.41812
|672
|2011.03.31 07:18
|t/p
|336
|0.31
|1.41812
|0.00000
|1.41812
|77.50
|15650.66
|673
|2011.03.31 07:18
|buy
|337
|0.31
|1.41833
|0.00000
|1.42083
|674
|2011.03.31 08:52
|t/p
|337
|0.31
|1.42083
|0.00000
|1.42083
|77.50
|15728.16
|675
|2011.03.31 08:52
|buy
|338
|0.31
|1.42102
|0.00000
|1.42352
|676
|2011.03.31 12:36
|buy
|339
|0.93
|1.41950
|0.00000
|1.42200
|677
|2011.03.31 12:40
|close
|339
|0.93
|1.41989
|0.00000
|1.42200
|36.27
|15764.43
|678
|2011.03.31 12:40
|close
|338
|0.31
|1.41988
|0.00000
|1.42352
|-35.34
|15729.09
|679
|2011.03.31 12:40
|buy
|340
|0.31
|1.42006
|0.00000
|1.42256
|680
|2011.03.31 12:46
|buy
|341
|0.93
|1.41853
|0.00000
|1.42103
|681
|2011.03.31 12:52
|close
|341
|0.93
|1.41893
|0.00000
|1.42103
|37.20
|15766.29
|682
|2011.03.31 12:52
|close
|340
|0.31
|1.41896
|0.00000
|1.42256
|-34.10
|15732.19
|683
|2011.03.31 12:52
|buy
|342
|0.31
|1.41918
|0.00000
|1.42168
|684
|2011.03.31 12:53
|buy
|343
|0.93
|1.41766
|0.00000
|1.42016
|685
|2011.03.31 12:54
|close
|343
|0.93
|1.41806
|0.00000
|1.42016
|37.20
|15769.39
|686
|2011.03.31 12:54
|close
|342
|0.31
|1.41808
|0.00000
|1.42168
|-34.10
|15735.29
|687
|2011.03.31 12:54
|buy
|344
|0.31
|1.41829
|0.00000
|1.42079
|688
|2011.03.31 13:01
|buy
|345
|0.93
|1.41676
|0.00000
|1.41926
|689
|2011.03.31 13:04
|close
|345
|0.93
|1.41715
|0.00000
|1.41926
|36.27
|15771.56
|690
|2011.03.31 13:04
|close
|344
|0.31
|1.41716
|0.00000
|1.42079
|-35.03
|15736.53
|691
|2011.03.31 13:04
|buy
|346
|0.31
|1.41737
|0.00000
|1.41987
|692
|2011.03.31 14:25
|t/p
|346
|0.31
|1.41987
|0.00000
|1.41987
|77.50
|15814.03
|693
|2011.03.31 14:25
|buy
|347
|0.32
|1.42006
|0.00000
|1.42256
|694
|2011.03.31 14:46
|buy
|348
|0.96
|1.41854
|0.00000
|1.42104
|695
|2011.03.31 14:59
|close
|348
|0.96
|1.41895
|0.00000
|1.42104
|39.36
|15853.39
|696
|2011.03.31 14:59
|close
|347
|0.32
|1.41898
|0.00000
|1.42256
|-34.56
|15818.83
|697
|2011.03.31 14:59
|buy
|349
|0.32
|1.41920
|0.00000
|1.42170
|698
|2011.03.31 15:06
|buy
|350
|0.96
|1.41767
|0.00000
|1.42017
|699
|2011.03.31 15:10
|close
|350
|0.96
|1.41806
|0.00000
|1.42017
|37.44
|15856.27
|700
|2011.03.31 15:10
|close
|349
|0.32
|1.41809
|0.00000
|1.42170
|-35.52
|15820.75
|701
|2011.03.31 15:10
|buy
|351
|0.32
|1.41831
|0.00000
|1.42081
|702
|2011.03.31 20:17
|buy
|352
|0.96
|1.41681
|0.00000
|1.41931
|703
|2011.03.31 21:32
|close
|352
|0.96
|1.41719
|0.00000
|1.41931
|36.48
|15857.23
|704
|2011.03.31 21:32
|close
|351
|0.32
|1.41718
|0.00000
|1.42081
|-36.16
|15821.07
|705
|2011.03.31 21:32
|buy
|353
|0.32
|1.41736
|0.00000
|1.41986
|706
|2011.03.31 22:54
|buy
|354
|0.96
|1.41582
|0.00000
|1.41832
|707
|2011.03.31 23:07
|close
|354
|0.96
|1.41622
|0.00000
|1.41832
|38.40
|15859.47
|708
|2011.03.31 23:07
|close
|353
|0.32
|1.41625
|0.00000
|1.41986
|-35.52
|15823.95
|709
|2011.03.31 23:08
|buy
|355
|0.32
|1.41643
|0.00000
|1.41893
|710
|2011.04.01 07:50
|buy
|356
|0.96
|1.41491
|0.00000
|1.41741
|711
|2011.04.01 07:56
|close
|356
|0.96
|1.41530
|0.00000
|1.41741
|37.44
|15861.39
|712
|2011.04.01 07:56
|close
|355
|0.32
|1.41529
|0.00000
|1.41893
|-37.06
|15824.34
|713
|2011.04.01 17:05
|buy
|357
|0.32
|1.42228
|0.00000
|1.42478
|714
|2011.04.04 00:18
|t/p
|357
|0.32
|1.42478
|0.00000
|1.42478
|79.42
|15903.76
|715
|2011.04.14 11:04
|sell
|358
|0.32
|1.43746
|0.00000
|1.43496
|716
|2011.04.14 11:23
|sell
|359
|0.96
|1.43897
|0.00000
|1.43647
|717
|2011.04.14 11:25
|close
|359
|0.96
|1.43858
|0.00000
|1.43647
|37.44
|15941.20
|718
|2011.04.14 11:25
|close
|358
|0.32
|1.43859
|0.00000
|1.43496
|-36.16
|15905.04
|719
|2011.04.18 00:02
|sell
|360
|0.32
|1.43960
|0.00000
|1.43710
|720
|2011.04.18 00:57
|t/p
|360
|0.32
|1.43710
|0.00000
|1.43710
|80.00
|15985.04
|721
|2011.04.18 00:57
|sell
|361
|0.32
|1.43691
|0.00000
|1.43441
|722
|2011.04.18 02:42
|sell
|362
|0.96
|1.43841
|0.00000
|1.43591
|723
|2011.04.18 04:24
|close
|362
|0.96
|1.43802
|0.00000
|1.43591
|37.44
|16022.48
|724
|2011.04.18 04:24
|close
|361
|0.32
|1.43803
|0.00000
|1.43441
|-35.84
|15986.64
|725
|2011.04.18 04:24
|sell
|363
|0.32
|1.43785
|0.00000
|1.43535
|726
|2011.04.18 07:28
|t/p
|363
|0.32
|1.43535
|0.00000
|1.43535
|80.00
|16066.64
|727
|2011.04.18 07:28
|sell
|364
|0.32
|1.43516
|0.00000
|1.43266
|728
|2011.04.18 07:30
|t/p
|364
|0.32
|1.43266
|0.00000
|1.43266
|80.00
|16146.64
|729
|2011.04.18 07:30
|sell
|365
|0.32
|1.43246
|0.00000
|1.42996
|730
|2011.04.18 07:45
|sell
|366
|0.96
|1.43400
|0.00000
|1.43150
|731
|2011.04.18 07:48
|close
|366
|0.96
|1.43360
|0.00000
|1.43150
|38.40
|16185.04
|732
|2011.04.18 07:48
|close
|365
|0.32
|1.43356
|0.00000
|1.42996
|-35.20
|16149.84
|733
|2011.04.18 07:48
|sell
|367
|0.32
|1.43332
|0.00000
|1.43082
|734
|2011.04.18 08:06
|sell
|368
|0.96
|1.43483
|0.00000
|1.43233
|735
|2011.04.18 08:11
|close
|368
|0.96
|1.43443
|0.00000
|1.43233
|38.40
|16188.24
|736
|2011.04.18 08:11
|close
|367
|0.32
|1.43440
|0.00000
|1.43082
|-34.56
|16153.68
|737
|2011.04.18 08:11
|sell
|369
|0.32
|1.43418
|0.00000
|1.43168
|738
|2011.04.18 09:29
|t/p
|369
|0.32
|1.43168
|0.00000
|1.43168
|80.00
|16233.68
|739
|2011.04.18 09:29
|sell
|370
|0.32
|1.43148
|0.00000
|1.42898
|740
|2011.04.18 09:53
|sell
|371
|0.96
|1.43299
|0.00000
|1.43049
|741
|2011.04.18 10:03
|close
|371
|0.96
|1.43260
|0.00000
|1.43049
|37.44
|16271.12
|742
|2011.04.18 10:03
|close
|370
|0.32
|1.43258
|0.00000
|1.42898
|-35.20
|16235.92
|743
|2011.04.18 10:03
|sell
|372
|0.32
|1.43240
|0.00000
|1.42990
|744
|2011.04.18 10:58
|t/p
|372
|0.32
|1.42990
|0.00000
|1.42990
|80.00
|16315.92
|745
|2011.04.18 10:58
|sell
|373
|0.33
|1.42970
|0.00000
|1.42720
|746
|2011.04.18 12:00
|t/p
|373
|0.33
|1.42720
|0.00000
|1.42720
|82.50
|16398.42
|747
|2011.04.18 12:00
|sell
|374
|0.33
|1.42700
|0.00000
|1.42450
|748
|2011.04.18 12:23
|sell
|375
|0.99
|1.42851
|0.00000
|1.42601
|749
|2011.04.18 12:47
|close
|375
|0.99
|1.42812
|0.00000
|1.42601
|38.61
|16437.03
|750
|2011.04.18 12:47
|close
|374
|0.33
|1.42810
|0.00000
|1.42450
|-36.30
|16400.73
|751
|2011.04.18 12:47
|sell
|376
|0.33
|1.42789
|0.00000
|1.42539
|752
|2011.04.18 13:03
|sell
|377
|0.99
|1.42942
|0.00000
|1.42692
|753
|2011.04.18 13:03
|sell
|378
|2.97
|1.43107
|0.00000
|1.42857
|754
|2011.04.18 13:04
|close
|378
|2.97
|1.43042
|0.00000
|1.42857
|193.05
|16593.78
|755
|2011.04.18 13:04
|close
|377
|0.99
|1.43030
|0.00000
|1.42692
|-87.12
|16506.66
|756
|2011.04.18 13:04
|close
|376
|0.33
|1.43019
|0.00000
|1.42539
|-75.90
|16430.76
|757
|2011.04.18 13:04
|sell
|379
|0.33
|1.42988
|0.00000
|1.42738
|758
|2011.04.18 13:04
|sell
|380
|0.99
|1.43143
|0.00000
|1.42893
|759
|2011.04.18 13:04
|close
|380
|0.99
|1.43101
|0.00000
|1.42893
|41.58
|16472.34
|760
|2011.04.18 13:04
|close
|379
|0.33
|1.43091
|0.00000
|1.42738
|-33.99
|16438.35
|761
|2011.04.18 13:05
|sell
|381
|0.33
|1.43078
|0.00000
|1.42828
|762
|2011.04.18 13:06
|sell
|382
|0.99
|1.43271
|0.00000
|1.43021
|763
|2011.04.18 13:07
|close
|382
|0.99
|1.43222
|0.00000
|1.43021
|48.51
|16486.86
|764
|2011.04.18 13:07
|close
|381
|0.33
|1.43219
|0.00000
|1.42828
|-46.53
|16440.33
|765
|2011.04.18 13:07
|sell
|383
|0.33
|1.43197
|0.00000
|1.42947
|766
|2011.04.18 13:09
|sell
|384
|0.99
|1.43347
|0.00000
|1.43097
|767
|2011.04.18 13:12
|close
|384
|0.99
|1.43309
|0.00000
|1.43097
|37.62
|16477.95
|768
|2011.04.18 13:12
|close
|383
|0.33
|1.43307
|0.00000
|1.42947
|-36.30
|16441.65
|769
|2011.04.18 13:12
|sell
|385
|0.33
|1.43292
|0.00000
|1.43042
|770
|2011.04.18 13:22
|t/p
|385
|0.33
|1.43042
|0.00000
|1.43042
|82.50
|16524.15
|771
|2011.04.18 13:22
|sell
|386
|0.33
|1.43023
|0.00000
|1.42773
|772
|2011.04.18 13:38
|sell
|387
|0.99
|1.43175
|0.00000
|1.42925
|773
|2011.04.18 13:47
|close
|387
|0.99
|1.43136
|0.00000
|1.42925
|38.61
|16562.76
|774
|2011.04.18 13:47
|close
|386
|0.33
|1.43135
|0.00000
|1.42773
|-36.96
|16525.80
|775
|2011.04.18 13:47
|sell
|388
|0.33
|1.43118
|0.00000
|1.42868
|776
|2011.04.18 13:51
|t/p
|388
|0.33
|1.42868
|0.00000
|1.42868
|82.50
|16608.30
|777
|2011.04.18 13:51
|sell
|389
|0.33
|1.42848
|0.00000
|1.42598
|778
|2011.04.18 14:01
|t/p
|389
|0.33
|1.42598
|0.00000
|1.42598
|82.50
|16690.80
|779
|2011.04.18 14:01
|sell
|390
|0.33
|1.42579
|0.00000
|1.42329
|780
|2011.04.18 14:12
|sell
|391
|0.99
|1.42729
|0.00000
|1.42479
|781
|2011.04.18 14:13
|close
|391
|0.99
|1.42691
|0.00000
|1.42479
|37.62
|16728.42
|782
|2011.04.18 14:13
|close
|390
|0.33
|1.42686
|0.00000
|1.42329
|-35.31
|16693.11
|783
|2011.04.18 14:13
|sell
|392
|0.33
|1.42663
|0.00000
|1.42413
|784
|2011.04.18 14:46
|t/p
|392
|0.33
|1.42413
|0.00000
|1.42413
|82.50
|16775.61
|785
|2011.04.18 14:46
|sell
|393
|0.34
|1.42387
|0.00000
|1.42137
|786
|2011.04.18 14:49
|t/p
|393
|0.34
|1.42137
|0.00000
|1.42137
|85.00
|16860.61
|787
|2011.04.18 14:49
|sell
|394
|0.34
|1.42114
|0.00000
|1.41864
|788
|2011.04.18 15:04
|t/p
|394
|0.34
|1.41864
|0.00000
|1.41864
|85.00
|16945.61
|789
|2011.04.18 15:04
|sell
|395
|0.34
|1.41843
|0.00000
|1.41593
|790
|2011.04.18 15:06
|t/p
|395
|0.34
|1.41593
|0.00000
|1.41593
|85.00
|17030.61
|791
|2011.04.18 15:06
|sell
|396
|0.34
|1.41574
|0.00000
|1.41324
|792
|2011.04.18 15:07
|sell
|397
|1.02
|1.41726
|0.00000
|1.41476
|793
|2011.04.18 15:08
|close
|397
|1.02
|1.41685
|0.00000
|1.41476
|41.82
|17072.43
|794
|2011.04.18 15:08
|close
|396
|0.34
|1.41686
|0.00000
|1.41324
|-38.08
|17034.35
|795
|2011.04.18 15:08
|sell
|398
|0.34
|1.41668
|0.00000
|1.41418
|796
|2011.04.18 15:11
|sell
|399
|1.02
|1.41819
|0.00000
|1.41569
|797
|2011.04.18 15:23
|sell
|400
|3.06
|1.41970
|0.00000
|1.41720
|798
|2011.04.18 15:24
|close
|400
|3.06
|1.41909
|0.00000
|1.41720
|186.66
|17221.01
|799
|2011.04.18 15:24
|close
|399
|1.02
|1.41906
|0.00000
|1.41569
|-88.74
|17132.27
|800
|2011.04.18 15:24
|close
|398
|0.34
|1.41902
|0.00000
|1.41418
|-79.56
|17052.71
|801
|2011.04.18 15:24
|sell
|401
|0.34
|1.41879
|0.00000
|1.41629
|802
|2011.04.18 15:35
|sell
|402
|1.02
|1.42030
|0.00000
|1.41780
|803
|2011.04.18 15:46
|sell
|403
|3.06
|1.42180
|0.00000
|1.41930
|804
|2011.04.18 15:50
|close
|403
|3.06
|1.42120
|0.00000
|1.41930
|183.60
|17236.31
|805
|2011.04.18 15:50
|close
|402
|1.02
|1.42117
|0.00000
|1.41780
|-88.74
|17147.57
|806
|2011.04.18 15:50
|close
|401
|0.34
|1.42114
|0.00000
|1.41629
|-79.90
|17067.67
|807
|2011.04.18 15:50
|sell
|404
|0.34
|1.42097
|0.00000
|1.41847
|808
|2011.04.18 16:07
|sell
|405
|1.02
|1.42248
|0.00000
|1.41998
|809
|2011.04.18 16:11
|close
|405
|1.02
|1.42205
|0.00000
|1.41998
|43.86
|17111.53
|810
|2011.04.18 16:11
|close
|404
|0.34
|1.42199
|0.00000
|1.41847
|-34.68
|17076.85
|811
|2011.04.18 16:11
|sell
|406
|0.34
|1.42175
|0.00000
|1.41925
|812
|2011.04.18 16:59
|sell
|407
|1.02
|1.42327
|0.00000
|1.42077
|813
|2011.04.18 17:12
|close
|407
|1.02
|1.42288
|0.00000
|1.42077
|39.78
|17116.63
|814
|2011.04.18 17:12
|close
|406
|0.34
|1.42285
|0.00000
|1.41925
|-37.40
|17079.23
|815
|2011.04.18 17:12
|sell
|408
|0.34
|1.42262
|0.00000
|1.42012
|816
|2011.04.18 18:51
|sell
|409
|1.02
|1.42413
|0.00000
|1.42163
|817
|2011.04.18 18:54
|close
|409
|1.02
|1.42373
|0.00000
|1.42163
|40.80
|17120.03
|818
|2011.04.18 18:54
|close
|408
|0.34
|1.42368
|0.00000
|1.42012
|-36.04
|17083.99
|819
|2011.04.18 18:54
|sell
|410
|0.34
|1.42351
|0.00000
|1.42101
|820
|2011.04.19 02:14
|t/p
|410
|0.34
|1.42101
|0.00000
|1.42101
|85.47
|17169.46
|821
|2011.04.21 00:00
|buy
|411
|0.34
|1.45204
|0.00000
|1.45454
|822
|2011.04.21 00:36
|t/p
|411
|0.34
|1.45454
|0.00000
|1.45454
|85.00
|17254.46
|823
|2011.04.21 00:36
|buy
|412
|0.35
|1.45474
|0.00000
|1.45724
|824
|2011.04.21 00:48
|t/p
|412
|0.35
|1.45724
|0.00000
|1.45724
|87.50
|17341.96
|825
|2011.04.21 00:48
|buy
|413
|0.35
|1.45744
|0.00000
|1.45994
|826
|2011.04.21 00:55
|buy
|414
|1.05
|1.45593
|0.00000
|1.45843
|827
|2011.04.21 01:04
|close
|414
|1.05
|1.45634
|0.00000
|1.45843
|43.05
|17385.01
|828
|2011.04.21 01:04
|close
|413
|0.35
|1.45633
|0.00000
|1.45994
|-38.85
|17346.16
|829
|2011.04.21 01:04
|buy
|415
|0.35
|1.45653
|0.00000
|1.45903
|830
|2011.04.21 05:23
|t/p
|415
|0.35
|1.45903
|0.00000
|1.45903
|87.50
|17433.66
|831
|2011.04.21 05:23
|buy
|416
|0.35
|1.45922
|0.00000
|1.46172
|832
|2011.04.21 06:36
|t/p
|416
|0.35
|1.46172
|0.00000
|1.46172
|87.50
|17521.16
|833
|2011.04.21 06:36
|buy
|417
|0.35
|1.46192
|0.00000
|1.46442
|834
|2011.04.21 07:13
|buy
|418
|1.05
|1.46042
|0.00000
|1.46292
|835
|2011.04.21 07:23
|close
|418
|1.05
|1.46081
|0.00000
|1.46292
|40.95
|17562.11
|836
|2011.04.21 07:23
|close
|417
|0.35
|1.46083
|0.00000
|1.46442
|-38.15
|17523.96
|837
|2011.04.21 07:23
|buy
|419
|0.35
|1.46101
|0.00000
|1.46351
|838
|2011.04.21 07:32
|t/p
|419
|0.35
|1.46351
|0.00000
|1.46351
|87.50
|17611.46
|839
|2011.04.21 07:32
|buy
|420
|0.35
|1.46371
|0.00000
|1.46621
|840
|2011.04.21 08:16
|buy
|421
|1.05
|1.46217
|0.00000
|1.46467
|841
|2011.04.21 08:18
|close
|421
|1.05
|1.46256
|0.00000
|1.46467
|40.95
|17652.41
|842
|2011.04.21 08:18
|close
|420
|0.35
|1.46255
|0.00000
|1.46621
|-40.60
|17611.81
|843
|2011.04.21 08:18
|buy
|422
|0.35
|1.46273
|0.00000
|1.46523
|844
|2011.04.21 10:54
|buy
|423
|1.05
|1.46121
|0.00000
|1.46371
|845
|2011.04.21 10:59
|close
|423
|1.05
|1.46160
|0.00000
|1.46371
|40.95
|17652.76
|846
|2011.04.21 10:59
|close
|422
|0.35
|1.46162
|0.00000
|1.46523
|-38.85
|17613.91
|847
|2011.04.21 10:59
|buy
|424
|0.35
|1.46183
|0.00000
|1.46433
|848
|2011.04.21 11:31
|buy
|425
|1.05
|1.46032
|0.00000
|1.46282
|849
|2011.04.21 11:33
|close
|425
|1.05
|1.46072
|0.00000
|1.46282
|42.00
|17655.91
|850
|2011.04.21 11:33
|close
|424
|0.35
|1.46073
|0.00000
|1.46433
|-38.50
|17617.41
|851
|2011.04.21 11:33
|buy
|426
|0.35
|1.46094
|0.00000
|1.46344
|852
|2011.04.21 12:10
|buy
|427
|1.05
|1.45943
|0.00000
|1.46193
|853
|2011.04.21 12:25
|close
|427
|1.05
|1.45984
|0.00000
|1.46193
|43.05
|17660.46
|854
|2011.04.21 12:25
|close
|426
|0.35
|1.45983
|0.00000
|1.46344
|-38.85
|17621.61
|855
|2011.04.21 12:25
|buy
|428
|0.35
|1.46001
|0.00000
|1.46251
|856
|2011.04.21 12:34
|buy
|429
|1.05
|1.45848
|0.00000
|1.46098
|857
|2011.04.21 13:10
|close
|429
|1.05
|1.45887
|0.00000
|1.46098
|40.95
|17662.56
|858
|2011.04.21 13:10
|close
|428
|0.35
|1.45892
|0.00000
|1.46251
|-38.15
|17624.41
|859
|2011.04.21 13:10
|buy
|430
|0.35
|1.45917
|0.00000
|1.46167
|860
|2011.04.21 13:22
|buy
|431
|1.05
|1.45765
|0.00000
|1.46015
|861
|2011.04.21 13:42
|buy
|432
|3.15
|1.45615
|0.00000
|1.45865
|862
|2011.04.21 14:27
|close
|432
|3.15
|1.45673
|0.00000
|1.45865
|182.70
|17807.11
|863
|2011.04.21 14:27
|close
|431
|1.05
|1.45674
|0.00000
|1.46015
|-95.55
|17711.56
|864
|2011.04.21 14:27
|close
|430
|0.35
|1.45675
|0.00000
|1.46167
|-84.70
|17626.86
|865
|2011.04.21 14:27
|buy
|433
|0.35
|1.45693
|0.00000
|1.45943
|866
|2011.04.21 14:38
|buy
|434
|1.05
|1.45540
|0.00000
|1.45790
|867
|2011.04.21 14:41
|close
|434
|1.05
|1.45579
|0.00000
|1.45790
|40.95
|17667.81
|868
|2011.04.21 14:41
|close
|433
|0.35
|1.45580
|0.00000
|1.45943
|-39.55
|17628.26
|869
|2011.04.21 14:41
|buy
|435
|0.35
|1.45600
|0.00000
|1.45850
|870
|2011.04.21 15:31
|t/p
|435
|0.35
|1.45850
|0.00000
|1.45850
|87.50
|17715.76
|871
|2011.04.21 15:31
|buy
|436
|0.35
|1.45869
|0.00000
|1.46119
|872
|2011.04.21 16:28
|buy
|437
|1.05
|1.45717
|0.00000
|1.45967
|873
|2011.04.21 16:34
|close
|437
|1.05
|1.45758
|0.00000
|1.45967
|43.05
|17758.81
|874
|2011.04.21 16:34
|close
|436
|0.35
|1.45761
|0.00000
|1.46119
|-37.80
|17721.01
|875
|2011.04.21 16:34
|buy
|438
|0.35
|1.45784
|0.00000
|1.46034
|876
|2011.04.21 17:54
|buy
|439
|1.05
|1.45633
|0.00000
|1.45883
|877
|2011.04.21 18:26
|buy
|440
|3.15
|1.45483
|0.00000
|1.45733
|878
|2011.04.21 19:57
|close
|440
|3.15
|1.45543
|0.00000
|1.45733
|189.00
|17910.01
|879
|2011.04.21 19:57
|close
|439
|1.05
|1.45545
|0.00000
|1.45883
|-92.40
|17817.61
|880
|2011.04.21 19:57
|close
|438
|0.35
|1.45544
|0.00000
|1.46034
|-84.00
|17733.61
|881
|2011.04.21 19:57
|buy
|441
|0.35
|1.45562
|0.00000
|1.45812
|882
|2011.04.22 05:54
|t/p
|441
|0.35
|1.45812
|0.00000
|1.45812
|86.87
|17820.48
|883
|2011.05.05 14:15
|sell
|442
|0.36
|1.46623
|0.00000
|1.46373
|884
|2011.05.05 14:30
|t/p
|442
|0.36
|1.46373
|0.00000
|1.46373
|90.00
|17910.48
|885
|2011.05.05 14:30
|sell
|443
|0.36
|1.46350
|0.00000
|1.46100
|886
|2011.05.05 15:02
|t/p
|443
|0.36
|1.46100
|0.00000
|1.46100
|90.00
|18000.48
|887
|2011.05.05 15:02
|sell
|444
|0.36
|1.46080
|0.00000
|1.45830
|888
|2011.05.05 15:55
|t/p
|444
|0.36
|1.45830
|0.00000
|1.45830
|90.00
|18090.48
|889
|2011.05.05 15:55
|sell
|445
|0.36
|1.45805
|0.00000
|1.45555
|890
|2011.05.05 16:02
|sell
|446
|1.08
|1.45957
|0.00000
|1.45707
|891
|2011.05.05 16:13
|close
|446
|1.08
|1.45915
|0.00000
|1.45707
|45.36
|18135.84
|892
|2011.05.05 16:13
|close
|445
|0.36
|1.45911
|0.00000
|1.45555
|-38.16
|18097.68
|893
|2011.05.05 16:13
|sell
|447
|0.36
|1.45893
|0.00000
|1.45643
|894
|2011.05.05 17:36
|t/p
|447
|0.36
|1.45643
|0.00000
|1.45643
|90.00
|18187.68
|895
|2011.05.05 17:36
|sell
|448
|0.36
|1.45622
|0.00000
|1.45372
|896
|2011.05.05 18:53
|t/p
|448
|0.36
|1.45372
|0.00000
|1.45372
|90.00
|18277.68
|897
|2011.05.05 18:53
|sell
|449
|0.37
|1.45351
|0.00000
|1.45101
|898
|2011.05.05 23:22
|sell
|450
|1.11
|1.45502
|0.00000
|1.45252
|899
|2011.05.06 00:10
|sell
|451
|3.33
|1.45652
|0.00000
|1.45402
|900
|2011.05.06 02:47
|close
|451
|3.33
|1.45594
|0.00000
|1.45402
|193.14
|18470.82
|901
|2011.05.06 02:47
|close
|450
|1.11
|1.45597
|0.00000
|1.45252
|-103.91
|18366.91
|902
|2011.05.06 02:47
|close
|449
|0.37
|1.45601
|0.00000
|1.45101
|-91.99
|18274.93
|903
|2011.05.06 03:05
|sell
|452
|0.37
|1.45577
|0.00000
|1.45327
|904
|2011.05.06 05:41
|sell
|453
|1.11
|1.45728
|0.00000
|1.45478
|905
|2011.05.06 05:44
|close
|453
|1.11
|1.45689
|0.00000
|1.45478
|43.29
|18318.22
|906
|2011.05.06 05:44
|close
|452
|0.37
|1.45687
|0.00000
|1.45327
|-40.70
|18277.52
|907
|2011.05.06 06:00
|sell
|454
|0.37
|1.45578
|0.00000
|1.45328
|908
|2011.05.06 06:14
|sell
|455
|1.11
|1.45729
|0.00000
|1.45479
|909
|2011.05.06 06:44
|close
|455
|1.11
|1.45691
|0.00000
|1.45479
|42.18
|18319.70
|910
|2011.05.06 06:44
|close
|454
|0.37
|1.45692
|0.00000
|1.45328
|-42.18
|18277.52
|911
|2011.05.06 06:46
|sell
|456
|0.37
|1.45579
|0.00000
|1.45329
|912
|2011.05.06 06:53
|sell
|457
|1.11
|1.45729
|0.00000
|1.45479
|913
|2011.05.06 07:02
|close
|457
|1.11
|1.45691
|0.00000
|1.45479
|42.18
|18319.70
|914
|2011.05.06 07:02
|close
|456
|0.37
|1.45687
|0.00000
|1.45329
|-39.96
|18279.74
|915
|2011.05.06 07:06
|sell
|458
|0.37
|1.45579
|0.00000
|1.45329
|916
|2011.05.06 07:33
|t/p
|458
|0.37
|1.45329
|0.00000
|1.45329
|92.50
|18372.24
|917
|2011.05.06 07:33
|sell
|459
|0.37
|1.45310
|0.00000
|1.45060
|918
|2011.05.06 07:37
|sell
|460
|1.11
|1.45463
|0.00000
|1.45213
|919
|2011.05.06 07:38
|sell
|461
|3.33
|1.45618
|0.00000
|1.45368
|920
|2011.05.06 07:39
|close
|461
|3.33
|1.45557
|0.00000
|1.45368
|203.13
|18575.37
|921
|2011.05.06 07:39
|close
|460
|1.11
|1.45558
|0.00000
|1.45213
|-105.45
|18469.92
|922
|2011.05.06 07:39
|close
|459
|0.37
|1.45559
|0.00000
|1.45060
|-92.13
|18377.79
|923
|2011.05.06 07:39
|sell
|462
|0.37
|1.45541
|0.00000
|1.45291
|924
|2011.05.06 07:40
|sell
|463
|1.11
|1.45694
|0.00000
|1.45444
|925
|2011.05.06 07:41
|sell
|464
|3.33
|1.45848
|0.00000
|1.45598
|926
|2011.05.06 07:42
|close
|464
|3.33
|1.45788
|0.00000
|1.45598
|199.80
|18577.59
|927
|2011.05.06 07:42
|close
|463
|1.11
|1.45785
|0.00000
|1.45444
|-101.01
|18476.58
|928
|2011.05.06 07:42
|close
|462
|0.37
|1.45782
|0.00000
|1.45291
|-89.17
|18387.41
|929
|2011.05.06 07:49
|sell
|465
|0.37
|1.45578
|0.00000
|1.45328
|930
|2011.05.06 07:51
|t/p
|465
|0.37
|1.45328
|0.00000
|1.45328
|92.50
|18479.91
|931
|2011.05.06 07:51
|sell
|466
|0.37
|1.45306
|0.00000
|1.45056
|932
|2011.05.06 09:41
|sell
|467
|1.11
|1.45456
|0.00000
|1.45206
|933
|2011.05.06 09:41
|close
|467
|1.11
|1.45416
|0.00000
|1.45206
|44.40
|18524.31
|934
|2011.05.06 09:41
|close
|466
|0.37
|1.45413
|0.00000
|1.45056
|-39.59
|18484.72
|935
|2011.05.06 09:41
|sell
|468
|0.37
|1.45391
|0.00000
|1.45141
|936
|2011.05.06 11:44
|t/p
|468
|0.37
|1.45141
|0.00000
|1.45141
|92.50
|18577.22
|937
|2011.05.06 11:44
|sell
|469
|0.37
|1.45122
|0.00000
|1.44872
|938
|2011.05.06 12:30
|t/p
|469
|0.37
|1.44872
|0.00000
|1.44872
|92.50
|18669.72
|939
|2011.05.06 12:30
|sell
|470
|0.37
|1.44841
|0.00000
|1.44591
|940
|2011.05.06 12:32
|sell
|471
|1.11
|1.45000
|0.00000
|1.44750
|941
|2011.05.06 12:32
|sell
|472
|3.33
|1.45150
|0.00000
|1.44900
|942
|2011.05.06 12:34
|close
|472
|3.33
|1.45090
|0.00000
|1.44900
|199.80
|18869.52
|943
|2011.05.06 12:34
|close
|471
|1.11
|1.45085
|0.00000
|1.44750
|-94.35
|18775.17
|944
|2011.05.06 12:34
|close
|470
|0.37
|1.45079
|0.00000
|1.44591
|-88.06
|18687.11
|945
|2011.05.06 12:34
|sell
|473
|0.37
|1.45055
|0.00000
|1.44805
|946
|2011.05.06 12:37
|t/p
|473
|0.37
|1.44805
|0.00000
|1.44805
|92.50
|18779.61
|947
|2011.05.06 12:37
|sell
|474
|0.38
|1.44779
|0.00000
|1.44529
|948
|2011.05.06 12:45
|sell
|475
|1.14
|1.44930
|0.00000
|1.44680
|949
|2011.05.06 12:47
|sell
|476
|3.42
|1.45082
|0.00000
|1.44832
|950
|2011.05.06 12:49
|close
|476
|3.42
|1.45020
|0.00000
|1.44832
|212.04
|18991.65
|951
|2011.05.06 12:49
|close
|475
|1.14
|1.45016
|0.00000
|1.44680
|-98.04
|18893.61
|952
|2011.05.06 12:49
|close
|474
|0.38
|1.45011
|0.00000
|1.44529
|-88.16
|18805.45
|953
|2011.05.06 12:49
|sell
|477
|0.38
|1.44988
|0.00000
|1.44738
|954
|2011.05.06 12:55
|sell
|478
|1.14
|1.45139
|0.00000
|1.44889
|955
|2011.05.06 12:55
|close
|478
|1.14
|1.45100
|0.00000
|1.44889
|44.46
|18849.91
|956
|2011.05.06 12:56
|close
|477
|0.38
|1.45101
|0.00000
|1.44738
|-42.94
|18806.97
|957
|2011.05.06 12:56
|sell
|479
|0.38
|1.45083
|0.00000
|1.44833
|958
|2011.05.06 12:57
|sell
|480
|1.14
|1.45235
|0.00000
|1.44985
|959
|2011.05.06 13:01
|close
|480
|1.14
|1.45194
|0.00000
|1.44985
|46.74
|18853.71
|960
|2011.05.06 13:01
|close
|479
|0.38
|1.45196
|0.00000
|1.44833
|-42.94
|18810.77
|961
|2011.05.06 13:01
|sell
|481
|0.38
|1.45180
|0.00000
|1.44930
|962
|2011.05.06 13:05
|sell
|482
|1.14
|1.45331
|0.00000
|1.45081
|963
|2011.05.06 13:06
|close
|482
|1.14
|1.45293
|0.00000
|1.45081
|43.32
|18854.09
|964
|2011.05.06 13:06
|close
|481
|0.38
|1.45294
|0.00000
|1.44930
|-43.32
|18810.77
|965
|2011.05.06 13:06
|sell
|483
|0.38
|1.45277
|0.00000
|1.45027
|966
|2011.05.06 13:09
|sell
|484
|1.14
|1.45428
|0.00000
|1.45178
|967
|2011.05.06 13:11
|sell
|485
|3.42
|1.45580
|0.00000
|1.45330
|968
|2011.05.06 13:21
|close
|485
|3.42
|1.45520
|0.00000
|1.45330
|205.20
|19015.97
|969
|2011.05.06 13:21
|close
|484
|1.14
|1.45524
|0.00000
|1.45178
|-109.44
|18906.53
|970
|2011.05.06 13:21
|close
|483
|0.38
|1.45528
|0.00000
|1.45027
|-95.38
|18811.15
|971
|2011.05.06 13:21
|sell
|486
|0.38
|1.45513
|0.00000
|1.45263
|972
|2011.05.06 13:27
|t/p
|486
|0.38
|1.45263
|0.00000
|1.45263
|95.00
|18906.15
|973
|2011.05.06 13:27
|sell
|487
|0.38
|1.45243
|0.00000
|1.44993
|974
|2011.05.06 14:05
|t/p
|487
|0.38
|1.44993
|0.00000
|1.44993
|95.00
|19001.15
|975
|2011.05.06 14:05
|sell
|488
|0.38
|1.44973
|0.00000
|1.44723
|976
|2011.05.06 14:22
|sell
|489
|1.14
|1.45127
|0.00000
|1.44877
|977
|2011.05.06 14:31
|close
|489
|1.14
|1.45083
|0.00000
|1.44877
|50.16
|19051.31
|978
|2011.05.06 14:31
|close
|488
|0.38
|1.45086
|0.00000
|1.44723
|-42.94
|19008.37
|979
|2011.05.06 14:31
|sell
|490
|0.38
|1.45070
|0.00000
|1.44820
|980
|2011.05.06 14:39
|sell
|491
|1.14
|1.45222
|0.00000
|1.44972
|981
|2011.05.06 14:46
|close
|491
|1.14
|1.45183
|0.00000
|1.44972
|44.46
|19052.83
|982
|2011.05.06 14:46
|close
|490
|0.38
|1.45179
|0.00000
|1.44820
|-41.42
|19011.41
|983
|2011.05.06 14:46
|sell
|492
|0.38
|1.45157
|0.00000
|1.44907
|984
|2011.05.06 15:38
|t/p
|492
|0.38
|1.44907
|0.00000
|1.44907
|95.00
|19106.41
|985
|2011.05.06 15:38
|sell
|493
|0.38
|1.44887
|0.00000
|1.44637
|986
|2011.05.06 15:47
|sell
|494
|1.14
|1.45038
|0.00000
|1.44788
|987
|2011.05.06 15:48
|close
|494
|1.14
|1.44999
|0.00000
|1.44788
|44.46
|19150.87
|988
|2011.05.06 15:48
|close
|493
|0.38
|1.44997
|0.00000
|1.44637
|-41.80
|19109.07
|989
|2011.05.06 15:48
|sell
|495
|0.38
|1.44976
|0.00000
|1.44726
|990
|2011.05.06 15:56
|t/p
|495
|0.38
|1.44726
|0.00000
|1.44726
|95.00
|19204.07
|991
|2011.05.06 15:56
|sell
|496
|0.38
|1.44706
|0.00000
|1.44456
|992
|2011.05.06 15:59
|sell
|497
|1.14
|1.44857
|0.00000
|1.44607
|993
|2011.05.06 16:02
|close
|497
|1.14
|1.44818
|0.00000
|1.44607
|44.46
|19248.53
|994
|2011.05.06 16:02
|close
|496
|0.38
|1.44811
|0.00000
|1.44456
|-39.90
|19208.63
|995
|2011.05.06 16:02
|sell
|498
|0.38
|1.44785
|0.00000
|1.44535
|996
|2011.05.06 16:08
|t/p
|498
|0.38
|1.44535
|0.00000
|1.44535
|95.00
|19303.63
|997
|2011.05.06 16:08
|sell
|499
|0.39
|1.44516
|0.00000
|1.44266
|998
|2011.05.06 16:10
|t/p
|499
|0.39
|1.44266
|0.00000
|1.44266
|97.50
|19401.13
|999
|2011.05.06 16:10
|sell
|500
|0.39
|1.44245
|0.00000
|1.43995
|1000
|2011.05.06 16:10
|sell
|501
|1.17
|1.44396
|0.00000
|1.44146
|1001
|2011.05.06 16:11
|close
|501
|1.17
|1.44358
|0.00000
|1.44146
|44.46
|19445.59
|1002
|2011.05.06 16:11
|close
|500
|0.39
|1.44356
|0.00000
|1.43995
|-43.29
|19402.30
|1003
|2011.05.06 16:11
|sell
|502
|0.39
|1.44336
|0.00000
|1.44086
|1004
|2011.05.06 16:41
|t/p
|502
|0.39
|1.44086
|0.00000
|1.44086
|97.50
|19499.80
|1005
|2011.05.06 16:41
|sell
|503
|0.39
|1.44066
|0.00000
|1.43816
|1006
|2011.05.06 16:42
|t/p
|503
|0.39
|1.43816
|0.00000
|1.43816
|97.50
|19597.30
|1007
|2011.05.06 16:42
|sell
|504
|0.39
|1.43795
|0.00000
|1.43545
|1008
|2011.05.06 16:54
|sell
|505
|1.17
|1.43947
|0.00000
|1.43697
|1009
|2011.05.06 16:59
|close
|505
|1.17
|1.43907
|0.00000
|1.43697
|46.80
|19644.10
|1010
|2011.05.06 16:59
|close
|504
|0.39
|1.43905
|0.00000
|1.43545
|-42.90
|19601.20
|1011
|2011.05.06 16:59
|sell
|506
|0.39
|1.43884
|0.00000
|1.43634
|1012
|2011.05.06 17:01
|sell
|507
|1.17
|1.44038
|0.00000
|1.43788
|1013
|2011.05.06 17:07
|close
|507
|1.17
|1.43997
|0.00000
|1.43788
|47.97
|19649.17
|1014
|2011.05.06 17:07
|close
|506
|0.39
|1.43992
|0.00000
|1.43634
|-42.12
|19607.05
|1015
|2011.05.06 17:07
|sell
|508
|0.39
|1.43969
|0.00000
|1.43719
|1016
|2011.05.06 17:09
|sell
|509
|1.17
|1.44121
|0.00000
|1.43871
|1017
|2011.05.06 17:12
|close
|509
|1.17
|1.44082
|0.00000
|1.43871
|45.63
|19652.68
|1018
|2011.05.06 17:12
|close
|508
|0.39
|1.44092
|0.00000
|1.43719
|-47.97
|19604.71
|1019
|2011.05.06 17:12
|sell
|510
|0.39
|1.44083
|0.00000
|1.43833
|1020
|2011.05.06 17:12
|t/p
|510
|0.39
|1.43833
|0.00000
|1.43833
|97.50
|19702.21
|1021
|2011.05.06 17:12
|sell
|511
|0.39
|1.43809
|0.00000
|1.43559
|1022
|2011.05.06 17:17
|t/p
|511
|0.39
|1.43559
|0.00000
|1.43559
|97.50
|19799.71
|1023
|2011.05.06 17:17
|sell
|512
|0.40
|1.43536
|0.00000
|1.43286
|1024
|2011.05.06 17:27
|sell
|513
|1.20
|1.43686
|0.00000
|1.43436
|1025
|2011.05.06 17:29
|sell
|514
|3.60
|1.43839
|0.00000
|1.43589
|1026
|2011.05.06 17:39
|close
|514
|3.60
|1.43779
|0.00000
|1.43589
|216.00
|20015.71
|1027
|2011.05.06 17:39
|close
|513
|1.20
|1.43783
|0.00000
|1.43436
|-116.40
|19899.31
|1028
|2011.05.06 17:39
|close
|512
|0.40
|1.43787
|0.00000
|1.43286
|-100.40
|19798.91
|1029
|2011.05.06 17:39
|sell
|515
|0.40
|1.43772
|0.00000
|1.43522
|1030
|2011.05.06 18:34
|t/p
|515
|0.40
|1.43522
|0.00000
|1.43522
|100.00
|19898.91
|1031
|2011.05.06 18:34
|sell
|516
|0.40
|1.43503
|0.00000
|1.43253
|1032
|2011.05.06 18:38
|t/p
|516
|0.40
|1.43253
|0.00000
|1.43253
|100.00
|19998.91
|1033
|2011.05.06 18:38
|sell
|517
|0.40
|1.43234
|0.00000
|1.42984
|1034
|2011.05.06 19:03
|sell
|518
|1.20
|1.43392
|0.00000
|1.43142
|1035
|2011.05.06 19:09
|close
|518
|1.20
|1.43352
|0.00000
|1.43142
|48.00
|20046.91
|1036
|2011.05.06 19:09
|close
|517
|0.40
|1.43348
|0.00000
|1.42984
|-45.60
|20001.31
|1037
|2011.05.06 19:09
|sell
|519
|0.40
|1.43324
|0.00000
|1.43074
|1038
|2011.05.06 19:35
|sell
|520
|1.20
|1.43477
|0.00000
|1.43227
|1039
|2011.05.06 19:39
|close
|520
|1.20
|1.43432
|0.00000
|1.43227
|54.00
|20055.31
|1040
|2011.05.06 19:39
|close
|519
|0.40
|1.43434
|0.00000
|1.43074
|-44.00
|20011.31
|1041
|2011.05.06 19:39
|sell
|521
|0.40
|1.43418
|0.00000
|1.43168
|1042
|2011.05.06 19:55
|sell
|522
|1.20
|1.43569
|0.00000
|1.43319
|1043
|2011.05.06 20:03
|close
|522
|1.20
|1.43525
|0.00000
|1.43319
|52.80
|20064.11
|1044
|2011.05.06 20:03
|close
|521
|0.40
|1.43527
|0.00000
|1.43168
|-43.60
|20020.51
|1045
|2011.05.06 20:03
|sell
|523
|0.40
|1.43509
|0.00000
|1.43259
|1046
|2011.05.06 20:55
|t/p
|523
|0.40
|1.43259
|0.00000
|1.43259
|100.00
|20120.51
|1047
|2011.05.06 20:55
|sell
|524
|0.40
|1.43239
|0.00000
|1.42989
|1048
|2011.05.08 22:00
|sell
|525
|1.20
|1.43656
|0.00000
|1.43406
|1049
|2011.05.08 22:14
|sell
|526
|3.60
|1.43808
|0.00000
|1.43558
|1050
|2011.05.08 22:27
|close
|526
|3.60
|1.43728
|0.00000
|1.43558
|288.00
|20408.51
|1051
|2011.05.08 22:27
|close
|525
|1.20
|1.43724
|0.00000
|1.43406
|-81.60
|20326.91
|1052
|2011.05.08 22:27
|close
|524
|0.40
|1.43725
|0.00000
|1.42989
|-194.40
|20132.51
|1053
|2011.05.18 02:21
|buy
|527
|0.40
|1.42682
|0.00000
|1.42932
|1054
|2011.05.18 06:33
|buy
|528
|1.20
|1.42530
|0.00000
|1.42780
|1055
|2011.05.18 06:43
|close
|528
|1.20
|1.42569
|0.00000
|1.42780
|46.80
|20179.31
|1056
|2011.05.18 06:43
|close
|527
|0.40
|1.42574
|0.00000
|1.42932
|-43.20
|20136.11
|1057
|2011.05.18 07:04
|buy
|529
|0.40
|1.42681
|0.00000
|1.42931
|1058
|2011.05.18 07:55
|buy
|530
|1.20
|1.42530
|0.00000
|1.42780
|1059
|2011.05.18 08:01
|close
|530
|1.20
|1.42570
|0.00000
|1.42780
|48.00
|20184.11
|1060
|2011.05.18 08:01
|close
|529
|0.40
|1.42574
|0.00000
|1.42931
|-42.80
|20141.31
|1061
|2011.05.18 08:12
|buy
|531
|0.40
|1.42684
|0.00000
|1.42934
|1062
|2011.05.18 08:56
|buy
|532
|1.20
|1.42533
|0.00000
|1.42783
|1063
|2011.05.18 08:59
|close
|532
|1.20
|1.42575
|0.00000
|1.42783
|50.40
|20191.71
|1064
|2011.05.18 08:59
|close
|531
|0.40
|1.42573
|0.00000
|1.42934
|-44.40
|20147.31
|1065
|2011.05.18 09:42
|buy
|533
|0.40
|1.42687
|0.00000
|1.42937
|1066
|2011.05.18 09:48
|buy
|534
|1.20
|1.42536
|0.00000
|1.42786
|1067
|2011.05.18 10:13
|close
|534
|1.20
|1.42577
|0.00000
|1.42786
|49.20
|20196.51
|1068
|2011.05.18 10:13
|close
|533
|0.40
|1.42590
|0.00000
|1.42937
|-38.80
|20157.71
|1069
|2011.05.18 15:01
|buy
|535
|0.40
|1.42682
|0.00000
|1.42932
|1070
|2011.05.18 15:11
|buy
|536
|1.20
|1.42531
|0.00000
|1.42781
|1071
|2011.05.18 15:31
|close
|536
|1.20
|1.42575
|0.00000
|1.42781
|52.80
|20210.51
|1072
|2011.05.18 15:31
|close
|535
|0.40
|1.42574
|0.00000
|1.42932
|-43.20
|20167.31
|1073
|2011.05.18 15:36
|buy
|537
|0.40
|1.42681
|0.00000
|1.42931
|1074
|2011.05.18 17:29
|buy
|538
|1.20
|1.42525
|0.00000
|1.42775
|1075
|2011.05.18 17:35
|close
|538
|1.20
|1.42565
|0.00000
|1.42775
|48.00
|20215.31
|1076
|2011.05.18 17:35
|close
|537
|0.40
|1.42569
|0.00000
|1.42931
|-44.80
|20170.51
|1077
|2011.05.18 18:00
|buy
|539
|0.40
|1.42687
|0.00000
|1.42937
|1078
|2011.05.18 18:15
|buy
|540
|1.20
|1.42533
|0.00000
|1.42783
|1079
|2011.05.18 18:16
|close
|540
|1.20
|1.42577
|0.00000
|1.42783
|52.80
|20223.31
|1080
|2011.05.18 18:16
|close
|539
|0.40
|1.42575
|0.00000
|1.42937
|-44.80
|20178.51
|1081
|2011.05.18 23:24
|buy
|541
|0.40
|1.42681
|0.00000
|1.42931
|1082
|2011.05.19 02:11
|t/p
|541
|0.40
|1.42931
|0.00000
|1.42931
|97.84
|20276.34
|1083
|2011.05.19 02:11
|buy
|542
|0.41
|1.42955
|0.00000
|1.43205
|1084
|2011.05.19 05:28
|buy
|543
|1.23
|1.42803
|0.00000
|1.43053
|1085
|2011.05.19 05:48
|buy
|544
|3.69
|1.42649
|0.00000
|1.42899
|1086
|2011.05.19 06:36
|close
|544
|3.69
|1.42712
|0.00000
|1.42899
|232.47
|20508.81
|1087
|2011.05.19 06:36
|close
|543
|1.23
|1.42709
|0.00000
|1.43053
|-115.62
|20393.19
|1088
|2011.05.19 06:36
|close
|542
|0.41
|1.42706
|0.00000
|1.43205
|-102.09
|20291.10
|1089
|2011.05.19 06:36
|buy
|545
|0.41
|1.42722
|0.00000
|1.42972
|1090
|2011.05.19 07:11
|buy
|546
|1.23
|1.42571
|0.00000
|1.42821
|1091
|2011.05.19 07:14
|close
|546
|1.23
|1.42613
|0.00000
|1.42821
|51.66
|20342.76
|1092
|2011.05.19 07:14
|close
|545
|0.41
|1.42612
|0.00000
|1.42972
|-45.10
|20297.66
|1093
|2011.05.19 07:14
|buy
|547
|0.41
|1.42629
|0.00000
|1.42879
|1094
|2011.05.19 07:30
|buy
|548
|1.23
|1.42474
|0.00000
|1.42724
|1095
|2011.05.19 07:41
|buy
|549
|3.69
|1.42322
|0.00000
|1.42572
|1096
|2011.05.19 08:18
|close
|549
|3.69
|1.42384
|0.00000
|1.42572
|228.78
|20526.44
|1097
|2011.05.19 08:18
|close
|548
|1.23
|1.42390
|0.00000
|1.42724
|-103.32
|20423.12
|1098
|2011.05.19 08:19
|close
|547
|0.41
|1.42388
|0.00000
|1.42879
|-98.81
|20324.31
|1099
|2011.05.19 09:52
|buy
|550
|0.41
|1.42598
|0.00000
|1.42848
|1100
|2011.05.19 10:16
|t/p
|550
|0.41
|1.42848
|0.00000
|1.42848
|102.50
|20426.81
|1101
|2011.05.19 10:16
|buy
|551
|0.41
|1.42867
|0.00000
|1.43117
|1102
|2011.05.19 10:59
|buy
|552
|1.23
|1.42716
|0.00000
|1.42966
|1103
|2011.05.19 11:05
|close
|552
|1.23
|1.42754
|0.00000
|1.42966
|46.74
|20473.55
|1104
|2011.05.19 11:05
|close
|551
|0.41
|1.42756
|0.00000
|1.43117
|-45.51
|20428.04
|1105
|2011.05.19 11:05
|buy
|553
|0.41
|1.42778
|0.00000
|1.43028
|1106
|2011.05.19 11:35
|buy
|554
|1.23
|1.42624
|0.00000
|1.42874
|1107
|2011.05.19 11:46
|buy
|555
|3.69
|1.42470
|0.00000
|1.42720
|1108
|2011.05.19 11:49
|close
|555
|3.69
|1.42530
|0.00000
|1.42720
|221.40
|20649.44
|1109
|2011.05.19 11:49
|close
|554
|1.23
|1.42528
|0.00000
|1.42874
|-118.08
|20531.36
|1110
|2011.05.19 11:49
|close
|553
|0.41
|1.42527
|0.00000
|1.43028
|-102.91
|20428.45
|1111
|2011.05.19 12:09
|buy
|556
|0.41
|1.42597
|0.00000
|1.42847
|1112
|2011.05.19 12:36
|buy
|557
|1.23
|1.42442
|0.00000
|1.42692
|1113
|2011.05.19 12:38
|close
|557
|1.23
|1.42481
|0.00000
|1.42692
|47.97
|20476.42
|1114
|2011.05.19 12:38
|close
|556
|0.41
|1.42484
|0.00000
|1.42847
|-46.33
|20430.09
|1115
|2011.05.19 13:48
|buy
|558
|0.41
|1.42599
|0.00000
|1.42849
|1116
|2011.05.19 14:05
|t/p
|558
|0.41
|1.42849
|0.00000
|1.42849
|102.50
|20532.59
|1117
|2011.05.19 14:05
|buy
|559
|0.41
|1.42868
|0.00000
|1.43118
|1118
|2011.05.19 14:11
|buy
|560
|1.23
|1.42717
|0.00000
|1.42967
|1119
|2011.05.19 14:15
|close
|560
|1.23
|1.42756
|0.00000
|1.42967
|47.97
|20580.56
|1120
|2011.05.19 14:15
|close
|559
|0.41
|1.42760
|0.00000
|1.43118
|-44.28
|20536.28
|1121
|2011.05.19 14:15
|buy
|561
|0.41
|1.42784
|0.00000
|1.43034
|1122
|2011.05.19 14:43
|buy
|562
|1.23
|1.42634
|0.00000
|1.42884
|1123
|2011.05.19 14:54
|buy
|563
|3.69
|1.42478
|0.00000
|1.42728
|1124
|2011.05.19 15:01
|close
|563
|3.69
|1.42541
|0.00000
|1.42728
|232.47
|20768.75
|1125
|2011.05.19 15:01
|close
|562
|1.23
|1.42547
|0.00000
|1.42884
|-107.01
|20661.74
|1126
|2011.05.19 15:01
|close
|561
|0.41
|1.42552
|0.00000
|1.43034
|-95.12
|20566.62
|1127
|2011.05.19 15:01
|buy
|564
|0.41
|1.42597
|0.00000
|1.42847
|1128
|2011.05.19 15:11
|buy
|565
|1.23
|1.42440
|0.00000
|1.42690
|1129
|2011.05.19 15:11
|close
|565
|1.23
|1.42488
|0.00000
|1.42690
|59.04
|20625.66
|1130
|2011.05.19 15:11
|close
|564
|0.41
|1.42484
|0.00000
|1.42847
|-46.33
|20579.33
|1131
|2011.05.19 15:21
|buy
|566
|0.41
|1.42603
|0.00000
|1.42853
|1132
|2011.05.19 16:21
|t/p
|566
|0.41
|1.42853
|0.00000
|1.42853
|102.50
|20681.83
|1133
|2011.05.19 16:21
|buy
|567
|0.41
|1.42872
|0.00000
|1.43122
|1134
|2011.05.19 16:33
|t/p
|567
|0.41
|1.43122
|0.00000
|1.43122
|102.50
|20784.33
|1135
|2011.05.19 16:33
|buy
|568
|0.42
|1.43144
|0.00000
|1.43394
|1136
|2011.05.19 18:42
|buy
|569
|1.26
|1.42987
|0.00000
|1.43237
|1137
|2011.05.19 18:48
|close
|569
|1.26
|1.43033
|0.00000
|1.43237
|57.96
|20842.29
|1138
|2011.05.19 18:48
|close
|568
|0.42
|1.43032
|0.00000
|1.43394
|-47.04
|20795.25
|1139
|2011.05.19 18:48
|buy
|570
|0.42
|1.43050
|0.00000
|1.43300
|1140
|2011.05.19 23:55
|t/p
|570
|0.42
|1.43300
|0.00000
|1.43300
|105.00
|20900.25
|1141
|2011.05.19 23:55
|buy
|571
|0.42
|1.43325
|0.00000
|1.43575
|1142
|2011.05.20 00:01
|buy
|572
|1.26
|1.43170
|0.00000
|1.43420
|1143
|2011.05.20 00:02
|close
|572
|1.26
|1.43211
|0.00000
|1.43420
|51.66
|20951.91
|1144
|2011.05.20 00:02
|close
|571
|0.42
|1.43206
|0.00000
|1.43575
|-50.74
|20901.18
|1145
|2011.05.20 05:31
|buy
|573
|0.42
|1.43273
|0.00000
|1.43523
|1146
|2011.05.20 07:05
|buy
|574
|1.26
|1.43119
|0.00000
|1.43369
|1147
|2011.05.20 07:29
|close
|574
|1.26
|1.43163
|0.00000
|1.43369
|55.44
|20956.62
|1148
|2011.05.20 07:29
|close
|573
|0.42
|1.43162
|0.00000
|1.43523
|-46.62
|20910.00
|1149
|2011.05.20 07:49
|buy
|575
|0.42
|1.43288
|0.00000
|1.43538
|1150
|2011.05.20 09:24
|buy
|576
|1.26
|1.43136
|0.00000
|1.43386
|1151
|2011.05.20 09:33
|buy
|577
|3.78
|1.42984
|0.00000
|1.43234
|1152
|2011.05.20 09:35
|close
|577
|3.78
|1.43046
|0.00000
|1.43234
|234.36
|21144.36
|1153
|2011.05.20 09:35
|close
|576
|1.26
|1.43045
|0.00000
|1.43386
|-114.66
|21029.70
|1154
|2011.05.20 09:35
|close
|575
|0.42
|1.43043
|0.00000
|1.43538
|-102.90
|20926.80
|1155
|2011.05.22 23:15
|sell
|578
|0.42
|1.40983
|0.00000
|1.40733
|1156
|2011.05.22 23:41
|sell
|579
|1.26
|1.41133
|0.00000
|1.40883
|1157
|2011.05.23 00:00
|close
|579
|1.26
|1.41091
|0.00000
|1.40883
|54.67
|20981.47
|1158
|2011.05.23 00:00
|close
|578
|0.42
|1.41094
|0.00000
|1.40733
|-46.04
|20935.43
|1159
|2011.05.23 00:00
|sell
|580
|0.42
|1.41079
|0.00000
|1.40829
|1160
|2011.05.23 00:03
|sell
|581
|1.26
|1.41230
|0.00000
|1.40980
|1161
|2011.05.23 00:04
|close
|581
|1.26
|1.41184
|0.00000
|1.40980
|57.96
|20993.39
|1162
|2011.05.23 00:04
|close
|580
|0.42
|1.41188
|0.00000
|1.40829
|-45.78
|20947.61
|1163
|2011.05.23 00:56
|sell
|582
|0.42
|1.41160
|0.00000
|1.40910
|1164
|2011.05.23 01:38
|t/p
|582
|0.42
|1.40910
|0.00000
|1.40910
|105.00
|21052.61
|1165
|2011.05.23 01:38
|sell
|583
|0.42
|1.40886
|0.00000
|1.40636
|1166
|2011.05.23 05:47
|t/p
|583
|0.42
|1.40636
|0.00000
|1.40636
|105.00
|21157.61
|1167
|2011.05.23 05:47
|sell
|584
|0.42
|1.40617
|0.00000
|1.40367
|1168
|2011.05.23 06:55
|t/p
|584
|0.42
|1.40367
|0.00000
|1.40367
|105.00
|21262.61
|1169
|2011.05.23 06:55
|sell
|585
|0.43
|1.40343
|0.00000
|1.40093
|1170
|2011.05.23 07:35
|t/p
|585
|0.43
|1.40093
|0.00000
|1.40093
|107.50
|21370.11
|1171
|2011.05.23 07:35
|sell
|586
|0.43
|1.40074
|0.00000
|1.39824
|1172
|2011.05.23 07:51
|sell
|587
|1.29
|1.40225
|0.00000
|1.39975
|1173
|2011.05.23 07:56
|close
|587
|1.29
|1.40184
|0.00000
|1.39975
|52.89
|21423.00
|1174
|2011.05.23 07:56
|close
|586
|0.43
|1.40175
|0.00000
|1.39824
|-43.43
|21379.57
|1175
|2011.05.23 07:56
|sell
|588
|0.43
|1.40147
|0.00000
|1.39897
|1176
|2011.05.23 08:50
|t/p
|588
|0.43
|1.39897
|0.00000
|1.39897
|107.50
|21487.07
|1177
|2011.05.23 08:50
|sell
|589
|0.43
|1.39877
|0.00000
|1.39627
|1178
|2011.05.23 10:10
|sell
|590
|1.29
|1.40032
|0.00000
|1.39782
|1179
|2011.05.23 10:13
|close
|590
|1.29
|1.39990
|0.00000
|1.39782
|54.18
|21541.25
|1180
|2011.05.23 10:13
|close
|589
|0.43
|1.39991
|0.00000
|1.39627
|-49.02
|21492.23
|1181
|2011.05.23 10:13
|sell
|591
|0.43
|1.39973
|0.00000
|1.39723
|1182
|2011.05.23 11:16
|sell
|592
|1.29
|1.40124
|0.00000
|1.39874
|1183
|2011.05.23 11:32
|sell
|593
|3.87
|1.40277
|0.00000
|1.40027
|1184
|2011.05.23 12:11
|close
|593
|3.87
|1.40212
|0.00000
|1.40027
|251.55
|21743.78
|1185
|2011.05.23 12:11
|close
|592
|1.29
|1.40215
|0.00000
|1.39874
|-117.39
|21626.39
|1186
|2011.05.23 12:11
|close
|591
|0.43
|1.40217
|0.00000
|1.39723
|-104.92
|21521.47
|1187
|2011.05.23 12:11
|sell
|594
|0.43
|1.40201
|0.00000
|1.39951
|1188
|2011.05.23 12:30
|t/p
|594
|0.43
|1.39951
|0.00000
|1.39951
|107.50
|21628.97
|1189
|2011.05.23 12:30
|sell
|595
|0.43
|1.39932
|0.00000
|1.39682
|1190
|2011.05.23 12:51
|sell
|596
|1.29
|1.40082
|0.00000
|1.39832
|1191
|2011.05.23 13:13
|close
|596
|1.29
|1.40042
|0.00000
|1.39832
|51.60
|21680.57
|1192
|2011.05.23 13:13
|close
|595
|0.43
|1.40046
|0.00000
|1.39682
|-49.02
|21631.55
|1193
|2011.05.23 13:13
|sell
|597
|0.43
|1.40031
|0.00000
|1.39781
|1194
|2011.05.23 13:41
|sell
|598
|1.29
|1.40182
|0.00000
|1.39932
|1195
|2011.05.23 13:49
|sell
|599
|3.87
|1.40336
|0.00000
|1.40086
|1196
|2011.05.23 13:53
|close
|599
|3.87
|1.40273
|0.00000
|1.40086
|243.81
|21875.36
|1197
|2011.05.23 13:53
|close
|598
|1.29
|1.40268
|0.00000
|1.39932
|-110.94
|21764.42
|1198
|2011.05.23 13:53
|close
|597
|0.43
|1.40263
|0.00000
|1.39781
|-99.76
|21664.66
|1199
|2011.05.23 13:53
|sell
|600
|0.43
|1.40246
|0.00000
|1.39996
|1200
|2011.05.23 14:02
|sell
|601
|1.29
|1.40400
|0.00000
|1.40150
|1201
|2011.05.23 14:03
|close
|601
|1.29
|1.40358
|0.00000
|1.40150
|54.18
|21718.84
|1202
|2011.05.23 14:03
|close
|600
|0.43
|1.40354
|0.00000
|1.39996
|-46.44
|21672.40
|1203
|2011.05.23 14:03
|sell
|602
|0.43
|1.40330
|0.00000
|1.40080
|1204
|2011.05.23 14:07
|sell
|603
|1.29
|1.40480
|0.00000
|1.40230
|1205
|2011.05.23 14:08
|close
|603
|1.29
|1.40439
|0.00000
|1.40230
|52.89
|21725.29
|1206
|2011.05.23 14:08
|close
|602
|0.43
|1.40435
|0.00000
|1.40080
|-45.15
|21680.14
|1207
|2011.05.23 14:08
|sell
|604
|0.43
|1.40411
|0.00000
|1.40161
|1208
|2011.05.23 14:51
|t/p
|604
|0.43
|1.40161
|0.00000
|1.40161
|107.50
|21787.64
|1209
|2011.05.23 14:51
|sell
|605
|0.44
|1.40141
|0.00000
|1.39891
|1210
|2011.05.23 14:58
|sell
|606
|1.32
|1.40293
|0.00000
|1.40043
|1211
|2011.05.23 14:58
|close
|606
|1.32
|1.40246
|0.00000
|1.40043
|62.04
|21849.68
|1212
|2011.05.23 14:58
|close
|605
|0.44
|1.40236
|0.00000
|1.39891
|-41.80
|21807.88
|1213
|2011.05.23 14:58
|sell
|607
|0.44
|1.40207
|0.00000
|1.39957
|1214
|2011.05.23 16:38
|sell
|608
|1.32
|1.40362
|0.00000
|1.40112
|1215
|2011.05.23 16:41
|close
|608
|1.32
|1.40322
|0.00000
|1.40112
|52.80
|21860.68
|1216
|2011.05.23 16:41
|close
|607
|0.44
|1.40326
|0.00000
|1.39957
|-52.36
|21808.32
|1217
|2011.05.23 16:41
|sell
|609
|0.44
|1.40310
|0.00000
|1.40060
|1218
|2011.05.23 16:51
|sell
|610
|1.32
|1.40460
|0.00000
|1.40210
|1219
|2011.05.23 16:55
|close
|610
|1.32
|1.40415
|0.00000
|1.40210
|59.40
|21867.72
|1220
|2011.05.23 16:55
|close
|609
|0.44
|1.40416
|0.00000
|1.40060
|-46.64
|21821.08
|1221
|2011.05.23 16:55
|sell
|611
|0.44
|1.40399
|0.00000
|1.40149
|1222
|2011.05.23 17:57
|sell
|612
|1.32
|1.40553
|0.00000
|1.40303
|1223
|2011.05.23 18:02
|close
|612
|1.32
|1.40511
|0.00000
|1.40303
|55.44
|21876.52
|1224
|2011.05.23 18:02
|close
|611
|0.44
|1.40513
|0.00000
|1.40149
|-50.16
|21826.36
|1225
|2011.05.23 18:02
|sell
|613
|0.44
|1.40495
|0.00000
|1.40245
|1226
|2011.05.23 18:13
|sell
|614
|1.32
|1.40645
|0.00000
|1.40395
|1227
|2011.05.23 18:15
|close
|614
|1.32
|1.40607
|0.00000
|1.40395
|50.16
|21876.52
|1228
|2011.05.23 18:15
|close
|613
|0.44
|1.40609
|0.00000
|1.40245
|-50.16
|21826.36
|1229
|2011.05.23 18:15
|sell
|615
|0.44
|1.40592
|0.00000
|1.40342
|1230
|2011.05.23 23:04
|t/p
|615
|0.44
|1.40342
|0.00000
|1.40342
|110.00
|21936.36
|1231
|2011.05.23 23:04
|sell
|616
|0.44
|1.40323
|0.00000
|1.40073
|1232
|2011.05.23 23:36
|t/p
|616
|0.44
|1.40073
|0.00000
|1.40073
|110.00
|22046.36
|1233
|2011.05.23 23:36
|sell
|617
|0.44
|1.40051
|0.00000
|1.39801
|1234
|2011.05.24 00:04
|sell
|618
|1.32
|1.40201
|0.00000
|1.39951
|1235
|2011.05.24 00:27
|sell
|619
|3.96
|1.40351
|0.00000
|1.40101
|1236
|2011.05.24 02:25
|close
|619
|3.96
|1.40292
|0.00000
|1.40101
|233.64
|22280.00
|1237
|2011.05.24 02:25
|close
|618
|1.32
|1.40289
|0.00000
|1.39951
|-116.16
|22163.84
|1238
|2011.05.24 02:25
|close
|617
|0.44
|1.40290
|0.00000
|1.39801
|-104.55
|22059.29
|1239
|2011.05.26 05:36
|buy
|620
|0.44
|1.41749
|0.00000
|1.41999
|1240
|2011.05.26 06:48
|buy
|621
|1.32
|1.41599
|0.00000
|1.41849
|1241
|2011.05.26 06:51
|close
|621
|1.32
|1.41637
|0.00000
|1.41849
|50.16
|22109.45
|1242
|2011.05.26 06:51
|close
|620
|0.44
|1.41639
|0.00000
|1.41999
|-48.40
|22061.05
|1243
|2011.05.26 07:02
|buy
|622
|0.44
|1.41753
|0.00000
|1.42003
|1244
|2011.05.26 08:54
|buy
|623
|1.32
|1.41602
|0.00000
|1.41852
|1245
|2011.05.26 09:44
|close
|623
|1.32
|1.41644
|0.00000
|1.41852
|55.44
|22116.49
|1246
|2011.05.26 09:44
|close
|622
|0.44
|1.41647
|0.00000
|1.42003
|-46.64
|22069.85
|1247
|2011.05.26 10:02
|buy
|624
|0.44
|1.41749
|0.00000
|1.41999
|1248
|2011.05.26 12:49
|t/p
|624
|0.44
|1.41999
|0.00000
|1.41999
|110.00
|22179.85
|1249
|2011.05.26 12:49
|buy
|625
|0.44
|1.42018
|0.00000
|1.42268
|1250
|2011.05.26 12:52
|buy
|626
|1.32
|1.41868
|0.00000
|1.42118
|1251
|2011.05.26 12:56
|close
|626
|1.32
|1.41907
|0.00000
|1.42118
|51.48
|22231.33
|1252
|2011.05.26 12:56
|close
|625
|0.44
|1.41909
|0.00000
|1.42268
|-47.96
|22183.37
|1253
|2011.05.26 12:56
|buy
|627
|0.44
|1.41930
|0.00000
|1.42180
|1254
|2011.05.26 13:02
|buy
|628
|1.32
|1.41780
|0.00000
|1.42030
|1255
|2011.05.26 13:05
|close
|628
|1.32
|1.41819
|0.00000
|1.42030
|51.48
|22234.85
|1256
|2011.05.26 13:05
|close
|627
|0.44
|1.41821
|0.00000
|1.42180
|-47.96
|22186.89
|1257
|2011.05.26 13:05
|buy
|629
|0.44
|1.41841
|0.00000
|1.42091
|1258
|2011.05.26 13:54
|buy
|630
|1.32
|1.41690
|0.00000
|1.41940
|1259
|2011.05.26 13:59
|buy
|631
|3.96
|1.41539
|0.00000
|1.41789
|1260
|2011.05.27 01:12
|close
|631
|3.96
|1.41601
|0.00000
|1.41789
|238.39
|22425.28
|1261
|2011.05.27 01:12
|close
|630
|1.32
|1.41604
|0.00000
|1.41940
|-115.90
|22309.38
|1262
|2011.05.27 01:12
|close
|629
|0.44
|1.41606
|0.00000
|1.42091
|-104.19
|22205.19
|1263
|2011.05.27 01:12
|buy
|632
|0.44
|1.41628
|0.00000
|1.41878
|1264
|2011.05.27 01:26
|t/p
|632
|0.44
|1.41878
|0.00000
|1.41878
|110.00
|22315.19
|1265
|2011.05.27 01:26
|buy
|633
|0.45
|1.41897
|0.00000
|1.42147
|1266
|2011.05.27 02:20
|buy
|634
|1.35
|1.41745
|0.00000
|1.41995
|1267
|2011.05.27 02:29
|close
|634
|1.35
|1.41784
|0.00000
|1.41995
|52.65
|22367.84
|1268
|2011.05.27 02:30
|close
|633
|0.45
|1.41785
|0.00000
|1.42147
|-50.40
|22317.44
|1269
|2011.05.27 02:30
|buy
|635
|0.45
|1.41803
|0.00000
|1.42053
|1270
|2011.05.27 03:09
|t/p
|635
|0.45
|1.42053
|0.00000
|1.42053
|112.50
|22429.94
|1271
|2011.05.27 03:09
|buy
|636
|0.45
|1.42073
|0.00000
|1.42323
|1272
|2011.05.27 03:15
|t/p
|636
|0.45
|1.42323
|0.00000
|1.42323
|112.50
|22542.44
|1273
|2011.05.27 03:15
|buy
|637
|0.45
|1.42343
|0.00000
|1.42593
|1274
|2011.05.27 03:35
|t/p
|637
|0.45
|1.42593
|0.00000
|1.42593
|112.50
|22654.94
|1275
|2011.05.27 03:35
|buy
|638
|0.45
|1.42615
|0.00000
|1.42865
|1276
|2011.05.27 04:45
|buy
|639
|1.35
|1.42462
|0.00000
|1.42712
|1277
|2011.05.27 05:00
|close
|639
|1.35
|1.42502
|0.00000
|1.42712
|54.00
|22708.94
|1278
|2011.05.27 05:00
|close
|638
|0.45
|1.42505
|0.00000
|1.42865
|-49.50
|22659.44
|1279
|2011.05.27 05:00
|buy
|640
|0.45
|1.42526
|0.00000
|1.42776
|1280
|2011.05.27 06:34
|buy
|641
|1.35
|1.42375
|0.00000
|1.42625
|1281
|2011.05.27 06:44
|close
|641
|1.35
|1.42414
|0.00000
|1.42625
|52.65
|22712.09
|1282
|2011.05.27 06:44
|close
|640
|0.45
|1.42416
|0.00000
|1.42776
|-49.50
|22662.59
|1283
|2011.05.27 06:44
|buy
|642
|0.45
|1.42437
|0.00000
|1.42687
|1284
|2011.05.27 07:05
|t/p
|642
|0.45
|1.42687
|0.00000
|1.42687
|112.50
|22775.09
|1285
|2011.05.27 07:05
|buy
|643
|0.46
|1.42706
|0.00000
|1.42956
|1286
|2011.05.27 07:34
|buy
|644
|1.38
|1.42552
|0.00000
|1.42802
|1287
|2011.05.27 07:55
|close
|644
|1.38
|1.42591
|0.00000
|1.42802
|53.82
|22828.91
|1288
|2011.05.27 07:55
|close
|643
|0.46
|1.42590
|0.00000
|1.42956
|-53.36
|22775.55
|1289
|2011.05.27 07:55
|buy
|645
|0.46
|1.42607
|0.00000
|1.42857
|1290
|2011.05.27 08:27
|buy
|646
|1.38
|1.42457
|0.00000
|1.42707
|1291
|2011.05.27 08:47
|buy
|647
|4.14
|1.42307
|0.00000
|1.42557
|1292
|2011.05.27 10:37
|close
|647
|4.14
|1.42366
|0.00000
|1.42557
|244.26
|23019.81
|1293
|2011.05.27 10:37
|close
|646
|1.38
|1.42365
|0.00000
|1.42707
|-126.96
|22892.85
|1294
|2011.05.27 10:37
|close
|645
|0.46
|1.42364
|0.00000
|1.42857
|-111.78
|22781.07
|1295
|2011.05.27 10:37
|buy
|648
|0.46
|1.42382
|0.00000
|1.42632
|1296
|2011.05.27 11:00
|buy
|649
|1.38
|1.42231
|0.00000
|1.42481
|1297
|2011.05.27 11:08
|close
|649
|1.38
|1.42269
|0.00000
|1.42481
|52.44
|22833.51
|1298
|2011.05.27 11:08
|close
|648
|0.46
|1.42272
|0.00000
|1.42632
|-50.60
|22782.91
|1299
|2011.05.27 11:08
|buy
|650
|0.46
|1.42294
|0.00000
|1.42544
|1300
|2011.05.27 12:10
|t/p
|650
|0.46
|1.42544
|0.00000
|1.42544
|115.00
|22897.91
|1301
|2011.05.27 12:10
|buy
|651
|0.46
|1.42563
|0.00000
|1.42813
|1302
|2011.05.27 12:23
|t/p
|651
|0.46
|1.42813
|0.00000
|1.42813
|115.00
|23012.91
|1303
|2011.05.27 12:23
|buy
|652
|0.46
|1.42835
|0.00000
|1.43085
|1304
|2011.05.27 13:01
|buy
|653
|1.38
|1.42685
|0.00000
|1.42935
|1305
|2011.05.27 13:07
|buy
|654
|4.14
|1.42534
|0.00000
|1.42784
|1306
|2011.05.27 13:41
|close
|654
|4.14
|1.42593
|0.00000
|1.42784
|244.26
|23257.17
|1307
|2011.05.27 13:41
|close
|653
|1.38
|1.42592
|0.00000
|1.42935
|-128.34
|23128.83
|1308
|2011.05.27 13:41
|close
|652
|0.46
|1.42591
|0.00000
|1.43085
|-112.24
|23016.59
|1309
|2011.05.27 13:41
|buy
|655
|0.46
|1.42609
|0.00000
|1.42859
|1310
|2011.05.27 13:46
|buy
|656
|1.38
|1.42454
|0.00000
|1.42704
|1311
|2011.05.27 13:47
|close
|656
|1.38
|1.42494
|0.00000
|1.42704
|55.20
|23071.79
|1312
|2011.05.27 13:47
|close
|655
|0.46
|1.42496
|0.00000
|1.42859
|-51.98
|23019.81
|1313
|2011.05.27 13:47
|buy
|657
|0.46
|1.42518
|0.00000
|1.42768
|1314
|2011.05.27 13:58
|buy
|658
|1.38
|1.42368
|0.00000
|1.42618
|1315
|2011.05.27 14:01
|close
|658
|1.38
|1.42408
|0.00000
|1.42618
|55.20
|23075.01
|1316
|2011.05.27 14:01
|close
|657
|0.46
|1.42413
|0.00000
|1.42768
|-48.30
|23026.71
|1317
|2011.05.27 14:01
|buy
|659
|0.46
|1.42437
|0.00000
|1.42687
|1318
|2011.05.27 14:23
|buy
|660
|1.38
|1.42286
|0.00000
|1.42536
|1319
|2011.05.27 14:26
|close
|660
|1.38
|1.42326
|0.00000
|1.42536
|55.20
|23081.91
|1320
|2011.05.27 14:26
|close
|659
|0.46
|1.42330
|0.00000
|1.42687
|-49.22
|23032.69
|1321
|2011.05.27 14:26
|buy
|661
|0.46
|1.42353
|0.00000
|1.42603
|1322
|2011.05.27 15:01
|t/p
|661
|0.46
|1.42603
|0.00000
|1.42603
|115.00
|23147.69
|1323
|2011.05.27 15:01
|buy
|662
|0.46
|1.42626
|0.00000
|1.42876
|1324
|2011.05.27 15:46
|t/p
|662
|0.46
|1.42876
|0.00000
|1.42876
|115.00
|23262.69
|1325
|2011.05.27 15:46
|buy
|663
|0.47
|1.42895
|0.00000
|1.43145
|1326
|2011.05.27 16:02
|buy
|664
|1.41
|1.42739
|0.00000
|1.42989
|1327
|2011.05.27 16:28
|close
|664
|1.41
|1.42781
|0.00000
|1.42989
|59.22
|23321.91
|1328
|2011.05.27 16:28
|close
|663
|0.47
|1.42784
|0.00000
|1.43145
|-52.17
|23269.74
|1329
|2011.05.27 16:28
|buy
|665
|0.47
|1.42802
|0.00000
|1.43052
|1330
|2011.05.27 20:28
|t/p
|665
|0.47
|1.43052
|0.00000
|1.43052
|117.50
|23387.24
|1331
|2011.05.27 20:28
|buy
|666
|0.47
|1.43071
|0.00000
|1.43321
|1332
|2011.05.29 22:24
|buy
|667
|1.41
|1.42916
|0.00000
|1.43166
|1333
|2011.05.29 22:42
|close
|667
|1.41
|1.42956
|0.00000
|1.43166
|56.40
|23443.64
|1334
|2011.05.29 22:42
|close
|666
|0.47
|1.42957
|0.00000
|1.43321
|-53.58
|23390.06
|1335
|2011.06.09 12:45
|sell
|668
|0.47
|1.45524
|0.00000
|1.45274
|1336
|2011.06.09 13:02
|t/p
|668
|0.47
|1.45274
|0.00000
|1.45274
|117.50
|23507.56
|1337
|2011.06.09 13:02
|sell
|669
|0.47
|1.45228
|0.00000
|1.44978
|1338
|2011.06.09 13:04
|sell
|670
|1.41
|1.45380
|0.00000
|1.45130
|1339
|2011.06.09 13:10
|close
|670
|1.41
|1.45338
|0.00000
|1.45130
|59.22
|23566.78
|1340
|2011.06.09 13:10
|close
|669
|0.47
|1.45329
|0.00000
|1.44978
|-47.47
|23519.31
|1341
|2011.06.09 13:10
|sell
|671
|0.47
|1.45312
|0.00000
|1.45062
|1342
|2011.06.09 13:19
|t/p
|671
|0.47
|1.45062
|0.00000
|1.45062
|117.50
|23636.81
|1343
|2011.06.09 13:19
|sell
|672
|0.47
|1.45040
|0.00000
|1.44790
|1344
|2011.06.09 15:37
|sell
|673
|1.41
|1.45190
|0.00000
|1.44940
|1345
|2011.06.09 15:53
|sell
|674
|4.23
|1.45355
|0.00000
|1.45105
|1346
|2011.06.09 16:01
|close
|674
|4.23
|1.45288
|0.00000
|1.45105
|283.41
|23920.22
|1347
|2011.06.09 16:01
|close
|673
|1.41
|1.45292
|0.00000
|1.44940
|-143.82
|23776.40
|1348
|2011.06.09 16:01
|close
|672
|0.47
|1.45282
|0.00000
|1.44790
|-113.74
|23662.66
|1349
|2011.06.09 16:01
|sell
|675
|0.47
|1.45253
|0.00000
|1.45003
|1350
|2011.06.10 00:01
|sell
|676
|1.41
|1.45404
|0.00000
|1.45154
|1351
|2011.06.10 00:04
|close
|676
|1.41
|1.45365
|0.00000
|1.45154
|54.99
|23717.65
|1352
|2011.06.10 00:04
|close
|675
|0.47
|1.45362
|0.00000
|1.45003
|-50.58
|23667.07
|1353
|2011.06.10 00:04
|sell
|677
|0.47
|1.45341
|0.00000
|1.45091
|1354
|2011.06.10 01:26
|sell
|678
|1.41
|1.45492
|0.00000
|1.45242
|1355
|2011.06.10 01:30
|close
|678
|1.41
|1.45453
|0.00000
|1.45242
|54.99
|23722.06
|1356
|2011.06.10 01:30
|close
|677
|0.47
|1.45451
|0.00000
|1.45091
|-51.70
|23670.36
|1357
|2011.06.10 01:56
|sell
|679
|0.47
|1.45372
|0.00000
|1.45122
|1358
|2011.06.10 04:08
|t/p
|679
|0.47
|1.45122
|0.00000
|1.45122
|117.50
|23787.86
|1359
|2011.06.10 04:08
|sell
|680
|0.48
|1.45102
|0.00000
|1.44852
|1360
|2011.06.10 06:11
|t/p
|680
|0.48
|1.44852
|0.00000
|1.44852
|120.00
|23907.86
|1361
|2011.06.10 06:11
|sell
|681
|0.48
|1.44830
|0.00000
|1.44580
|1362
|2011.06.10 07:19
|t/p
|681
|0.48
|1.44580
|0.00000
|1.44580
|120.00
|24027.86
|1363
|2011.06.10 07:19
|sell
|682
|0.48
|1.44557
|0.00000
|1.44307
|1364
|2011.06.10 08:32
|sell
|683
|1.44
|1.44707
|0.00000
|1.44457
|1365
|2011.06.10 08:42
|close
|683
|1.44
|1.44669
|0.00000
|1.44457
|54.72
|24082.58
|1366
|2011.06.10 08:42
|close
|682
|0.48
|1.44670
|0.00000
|1.44307
|-54.24
|24028.34
|1367
|2011.06.10 08:42
|sell
|684
|0.48
|1.44653
|0.00000
|1.44403
|1368
|2011.06.10 08:51
|sell
|685
|1.44
|1.44804
|0.00000
|1.44554
|1369
|2011.06.10 09:31
|close
|685
|1.44
|1.44761
|0.00000
|1.44554
|61.92
|24090.26
|1370
|2011.06.10 09:31
|close
|684
|0.48
|1.44766
|0.00000
|1.44403
|-54.24
|24036.02
|1371
|2011.06.10 09:31
|sell
|686
|0.48
|1.44751
|0.00000
|1.44501
|1372
|2011.06.10 10:46
|t/p
|686
|0.48
|1.44501
|0.00000
|1.44501
|120.00
|24156.02
|1373
|2011.06.10 10:46
|sell
|687
|0.48
|1.44479
|0.00000
|1.44229
|1374
|2011.06.10 11:02
|sell
|688
|1.44
|1.44630
|0.00000
|1.44380
|1375
|2011.06.10 11:26
|close
|688
|1.44
|1.44591
|0.00000
|1.44380
|56.16
|24212.18
|1376
|2011.06.10 11:26
|close
|687
|0.48
|1.44590
|0.00000
|1.44229
|-53.28
|24158.90
|1377
|2011.06.10 11:26
|sell
|689
|0.48
|1.44575
|0.00000
|1.44325
|1378
|2011.06.10 11:44
|sell
|690
|1.44
|1.44726
|0.00000
|1.44476
|1379
|2011.06.10 12:27
|close
|690
|1.44
|1.44613
|0.00000
|1.44476
|162.72
|24321.62
|1380
|2011.06.10 12:27
|close
|689
|0.48
|1.44612
|0.00000
|1.44325
|-17.76
|24303.86
|1381
|2011.06.10 12:27
|sell
|691
|0.49
|1.44592
|0.00000
|1.44342
|1382
|2011.06.10 13:38
|t/p
|691
|0.49
|1.44342
|0.00000
|1.44342
|122.50
|24426.36
|1383
|2011.06.10 13:38
|sell
|692
|0.49
|1.44316
|0.00000
|1.44066
|1384
|2011.06.10 13:58
|t/p
|692
|0.49
|1.44066
|0.00000
|1.44066
|122.50
|24548.86
|1385
|2011.06.10 13:58
|sell
|693
|0.49
|1.44035
|0.00000
|1.43785
|1386
|2011.06.10 14:43
|t/p
|693
|0.49
|1.43785
|0.00000
|1.43785
|122.50
|24671.36
|1387
|2011.06.10 14:43
|sell
|694
|0.49
|1.43761
|0.00000
|1.43511
|1388
|2011.06.10 16:17
|t/p
|694
|0.49
|1.43511
|0.00000
|1.43511
|122.50
|24793.86
|1389
|2011.06.10 16:17
|sell
|695
|0.50
|1.43489
|0.00000
|1.43239
|1390
|2011.06.10 16:33
|sell
|696
|1.50
|1.43640
|0.00000
|1.43390
|1391
|2011.06.10 17:24
|close
|696
|1.50
|1.43601
|0.00000
|1.43390
|58.50
|24852.36
|1392
|2011.06.10 17:24
|close
|695
|0.50
|1.43598
|0.00000
|1.43239
|-54.50
|24797.86
|1393
|2011.06.10 17:24
|sell
|697
|0.50
|1.43575
|0.00000
|1.43325
|1394
|2011.06.10 17:39
|t/p
|697
|0.50
|1.43325
|0.00000
|1.43325
|125.00
|24922.86
|1395
|2011.06.10 17:39
|sell
|698
|0.50
|1.43300
|0.00000
|1.43050
|1396
|2011.06.10 18:14
|sell
|699
|1.50
|1.43450
|0.00000
|1.43200
|1397
|2011.06.10 18:22
|close
|699
|1.50
|1.43410
|0.00000
|1.43200
|60.00
|24982.86
|1398
|2011.06.10 18:22
|close
|698
|0.50
|1.43412
|0.00000
|1.43050
|-56.00
|24926.86
|1399
|2011.06.10 18:22
|sell
|700
|0.50
|1.43395
|0.00000
|1.43145
|1400
|2011.06.10 18:58
|sell
|701
|1.50
|1.43546
|0.00000
|1.43296
|1401
|2011.06.10 19:03
|close
|701
|1.50
|1.43508
|0.00000
|1.43296
|57.00
|24983.86
|1402
|2011.06.10 19:03
|close
|700
|0.50
|1.43512
|0.00000
|1.43145
|-58.50
|24925.36
|1403
|2011.06.10 19:03
|sell
|702
|0.50
|1.43497
|0.00000
|1.43247
|1404
|2011.06.12 22:45
|t/p
|702
|0.50
|1.43247
|0.00000
|1.43247
|125.00
|25050.36
|1405
|2011.06.20 21:35
|buy
|703
|0.50
|1.43058
|0.00000
|1.43308
|1406
|2011.06.20 23:11
|t/p
|703
|0.50
|1.43308
|0.00000
|1.43308
|125.00
|25175.36
|1407
|2011.06.20 23:11
|buy
|704
|0.50
|1.43328
|0.00000
|1.43578
|1408
|2011.06.20 23:36
|t/p
|704
|0.50
|1.43578
|0.00000
|1.43578
|125.00
|25300.36
|1409
|2011.06.20 23:36
|buy
|705
|0.51
|1.43607
|0.00000
|1.43857
|1410
|2011.06.21 00:47
|buy
|706
|1.53
|1.43456
|0.00000
|1.43706
|1411
|2011.06.21 00:57
|close
|706
|1.53
|1.43497
|0.00000
|1.43706
|62.73
|25363.09
|1412
|2011.06.21 00:57
|close
|705
|0.51
|1.43501
|0.00000
|1.43857
|-54.98
|25308.11
|1413
|2011.06.21 01:21
|buy
|707
|0.51
|1.43632
|0.00000
|1.43882
|1414
|2011.06.21 01:30
|buy
|708
|1.53
|1.43479
|0.00000
|1.43729
|1415
|2011.06.21 01:32
|buy
|709
|4.59
|1.43329
|0.00000
|1.43579
|1416
|2011.06.21 01:54
|close
|709
|4.59
|1.43388
|0.00000
|1.43579
|270.81
|25578.92
|1417
|2011.06.21 01:54
|close
|708
|1.53
|1.43394
|0.00000
|1.43729
|-130.05
|25448.87
|1418
|2011.06.21 01:54
|close
|707
|0.51
|1.43400
|0.00000
|1.43882
|-118.32
|25330.55
|1419
|2011.06.21 05:24
|buy
|710
|0.51
|1.43632
|0.00000
|1.43882
|1420
|2011.06.21 05:30
|buy
|711
|1.53
|1.43481
|0.00000
|1.43731
|1421
|2011.06.21 05:31
|close
|711
|1.53
|1.43519
|0.00000
|1.43731
|58.14
|25388.69
|1422
|2011.06.21 05:31
|close
|710
|0.51
|1.43523
|0.00000
|1.43882
|-55.59
|25333.10
|1423
|2011.06.21 06:15
|buy
|712
|0.51
|1.43633
|0.00000
|1.43883
|1424
|2011.06.21 08:35
|buy
|713
|1.53
|1.43483
|0.00000
|1.43733
|1425
|2011.06.21 08:47
|close
|713
|1.53
|1.43522
|0.00000
|1.43733
|59.67
|25392.77
|1426
|2011.06.21 08:47
|close
|712
|0.51
|1.43521
|0.00000
|1.43883
|-57.12
|25335.65
|1427
|2011.06.21 10:51
|buy
|714
|0.51
|1.43632
|0.00000
|1.43882
|1428
|2011.06.21 15:31
|t/p
|714
|0.51
|1.43882
|0.00000
|1.43882
|127.50
|25463.15
|1429
|2011.06.21 15:31
|buy
|715
|0.51
|1.43903
|0.00000
|1.44153
|1430
|2011.06.21 16:19
|t/p
|715
|0.51
|1.44153
|0.00000
|1.44153
|127.50
|25590.65
|1431
|2011.06.21 16:19
|buy
|716
|0.51
|1.44172
|0.00000
|1.44422
|1432
|2011.06.21 16:33
|buy
|717
|1.53
|1.44020
|0.00000
|1.44270
|1433
|2011.06.21 17:42
|buy
|718
|4.59
|1.43867
|0.00000
|1.44117
|1434
|2011.06.21 18:06
|close
|718
|4.59
|1.43928
|0.00000
|1.44117
|279.99
|25870.64
|1435
|2011.06.21 18:06
|close
|717
|1.53
|1.43927
|0.00000
|1.44270
|-142.29
|25728.35
|1436
|2011.06.21 18:06
|close
|716
|0.51
|1.43926
|0.00000
|1.44422
|-125.46
|25602.89
|1437
|2011.06.21 18:06
|buy
|719
|0.51
|1.43944
|0.00000
|1.44194
|1438
|2011.06.21 18:55
|t/p
|719
|0.51
|1.44194
|0.00000
|1.44194
|127.50
|25730.39
|1439
|2011.06.21 18:55
|buy
|720
|0.51
|1.44213
|0.00000
|1.44463
|1440
|2011.06.21 19:31
|buy
|721
|1.53
|1.44063
|0.00000
|1.44313
|1441
|2011.06.21 20:57
|close
|721
|1.53
|1.44101
|0.00000
|1.44313
|58.14
|25788.53
|1442
|2011.06.21 20:58
|close
|720
|0.51
|1.44103
|0.00000
|1.44463
|-56.10
|25732.43
|1443
|2011.06.21 20:58
|buy
|722
|0.51
|1.44125
|0.00000
|1.44375
|1444
|2011.06.21 21:19
|buy
|723
|1.53
|1.43975
|0.00000
|1.44225
|1445
|2011.06.21 21:20
|close
|723
|1.53
|1.44016
|0.00000
|1.44225
|62.73
|25795.16
|1446
|2011.06.21 21:20
|close
|722
|0.51
|1.44020
|0.00000
|1.44375
|-53.55
|25741.61
|1447
|2011.06.21 21:20
|buy
|724
|0.51
|1.44043
|0.00000
|1.44293
|1448
|2011.06.21 21:51
|t/p
|724
|0.51
|1.44293
|0.00000
|1.44293
|127.50
|25869.11
|1449
|2011.06.21 21:51
|buy
|725
|0.52
|1.44314
|0.00000
|1.44564
|1450
|2011.06.21 21:51
|buy
|726
|1.56
|1.44161
|0.00000
|1.44411
|1451
|2011.06.21 21:53
|buy
|727
|4.68
|1.44006
|0.00000
|1.44256
|1452
|2011.06.22 06:21
|close
|727
|4.68
|1.44069
|0.00000
|1.44256
|286.41
|26155.52
|1453
|2011.06.22 06:21
|close
|726
|1.56
|1.44072
|0.00000
|1.44411
|-141.65
|26013.87
|1454
|2011.06.22 06:21
|close
|725
|0.52
|1.44076
|0.00000
|1.44564
|-124.70
|25889.17
|1455
|2011.06.22 06:21
|buy
|728
|0.52
|1.44098
|0.00000
|1.44348
|1456
|2011.06.22 07:16
|buy
|729
|1.56
|1.43947
|0.00000
|1.44197
|1457
|2011.06.22 07:18
|close
|729
|1.56
|1.43986
|0.00000
|1.44197
|60.84
|25950.01
|1458
|2011.06.22 07:18
|close
|728
|0.52
|1.43989
|0.00000
|1.44348
|-56.68
|25893.33
|1459
|2011.06.22 07:18
|buy
|730
|0.52
|1.44007
|0.00000
|1.44257
|1460
|2011.06.22 09:20
|buy
|731
|1.56
|1.43857
|0.00000
|1.44107
|1461
|2011.06.22 09:29
|close
|731
|1.56
|1.43895
|0.00000
|1.44107
|59.28
|25952.61
|1462
|2011.06.22 09:29
|close
|730
|0.52
|1.43896
|0.00000
|1.44257
|-57.72
|25894.89
|1463
|2011.06.22 09:29
|buy
|732
|0.52
|1.43917
|0.00000
|1.44167
|1464
|2011.06.22 09:42
|buy
|733
|1.56
|1.43765
|0.00000
|1.44015
|1465
|2011.06.22 10:06
|buy
|734
|4.68
|1.43613
|0.00000
|1.43863
|1466
|2011.06.22 10:24
|close
|734
|4.68
|1.43672
|0.00000
|1.43863
|276.12
|26171.01
|1467
|2011.06.22 10:24
|close
|733
|1.56
|1.43674
|0.00000
|1.44015
|-141.96
|26029.05
|1468
|2011.06.22 10:24
|close
|732
|0.52
|1.43675
|0.00000
|1.44167
|-125.84
|25903.21
|1469
|2011.06.22 10:36
|buy
|735
|0.52
|1.43784
|0.00000
|1.44034
|1470
|2011.06.22 12:04
|t/p
|735
|0.52
|1.44034
|0.00000
|1.44034
|130.00
|26033.21
|1471
|2011.06.22 12:04
|buy
|736
|0.52
|1.44053
|0.00000
|1.44303
|1472
|2011.06.22 12:21
|buy
|737
|1.56
|1.43903
|0.00000
|1.44153
|1473
|2011.06.22 12:34
|buy
|738
|4.68
|1.43751
|0.00000
|1.44001
|1474
|2011.06.22 12:39
|close
|738
|4.68
|1.43810
|0.00000
|1.44001
|276.12
|26309.33
|1475
|2011.06.22 12:39
|close
|737
|1.56
|1.43812
|0.00000
|1.44153
|-141.96
|26167.37
|1476
|2011.06.22 12:40
|close
|736
|0.52
|1.43815
|0.00000
|1.44303
|-123.76
|26043.61
|1477
|2011.06.22 12:40
|buy
|739
|0.52
|1.43833
|0.00000
|1.44083
|1478
|2011.06.22 13:46
|t/p
|739
|0.52
|1.44083
|0.00000
|1.44083
|130.00
|26173.61
|1479
|2011.06.22 13:46
|buy
|740
|0.52
|1.44103
|0.00000
|1.44353
|1480
|2011.06.22 14:34
|t/p
|740
|0.52
|1.44353
|0.00000
|1.44353
|130.00
|26303.61
|1481
|2011.06.22 14:34
|buy
|741
|0.53
|1.44375
|0.00000
|1.44625
|1482
|2011.06.22 15:40
|buy
|742
|1.59
|1.44224
|0.00000
|1.44474
|1483
|2011.06.22 15:41
|buy
|743
|4.77
|1.44073
|0.00000
|1.44323
|1484
|2011.06.22 16:15
|close
|743
|4.77
|1.44132
|0.00000
|1.44323
|281.43
|26585.04
|1485
|2011.06.22 16:15
|close
|742
|1.59
|1.44138
|0.00000
|1.44474
|-136.74
|26448.30
|1486
|2011.06.22 16:15
|close
|741
|0.53
|1.44144
|0.00000
|1.44625
|-122.43
|26325.87
|1487
|2011.06.22 16:15
|buy
|744
|0.53
|1.44170
|0.00000
|1.44420
|1488
|2011.06.22 16:28
|buy
|745
|1.59
|1.44018
|0.00000
|1.44268
|1489
|2011.06.22 16:29
|close
|745
|1.59
|1.44058
|0.00000
|1.44268
|63.60
|26389.47
|1490
|2011.06.22 16:29
|close
|744
|0.53
|1.44063
|0.00000
|1.44420
|-56.71
|26332.76
|1491
|2011.06.22 16:29
|buy
|746
|0.53
|1.44087
|0.00000
|1.44337
|1492
|2011.06.22 16:35
|buy
|747
|1.59
|1.43936
|0.00000
|1.44186
|1493
|2011.06.22 16:37
|close
|747
|1.59
|1.43974
|0.00000
|1.44186
|60.42
|26393.18
|1494
|2011.06.22 16:37
|close
|746
|0.53
|1.43976
|0.00000
|1.44337
|-58.83
|26334.35
|1495
|2011.06.22 16:37
|buy
|748
|0.53
|1.43998
|0.00000
|1.44248
|1496
|2011.06.22 18:22
|t/p
|748
|0.53
|1.44248
|0.00000
|1.44248
|132.50
|26466.85
|1497
|2011.06.22 18:22
|buy
|749
|0.53
|1.44269
|0.00000
|1.44519
|1498
|2011.06.22 18:29
|buy
|750
|1.59
|1.44115
|0.00000
|1.44365
|1499
|2011.06.22 18:31
|buy
|751
|4.77
|1.43962
|0.00000
|1.44212
|1500
|2011.06.22 18:32
|close
|751
|4.77
|1.44022
|0.00000
|1.44212
|286.20
|26753.05
|1501
|2011.06.22 18:32
|close
|750
|1.59
|1.44024
|0.00000
|1.44365
|-144.69
|26608.36
|1502
|2011.06.22 18:32
|close
|749
|0.53
|1.44027
|0.00000
|1.44519
|-128.26
|26480.10
|1503
|2011.06.22 18:32
|buy
|752
|0.53
|1.44049
|0.00000
|1.44299
|1504
|2011.06.22 18:39
|buy
|753
|1.59
|1.43898
|0.00000
|1.44148
|1505
|2011.06.22 18:55
|buy
|754
|4.77
|1.43748
|0.00000
|1.43998
|1506
|2011.06.23 06:05
|close at stop
|754
|4.77
|1.42843
|0.00000
|1.43998
|-4342.63
|22137.47
|1507
|2011.06.23 06:05
|close at stop
|753
|1.59
|1.42843
|0.00000
|1.44148
|-1686.04
|20451.42
|1508
|2011.06.23 06:05
|close at stop
|752
|0.53
|1.42843
|0.00000
|1.44299
|-642.04
|19809.38