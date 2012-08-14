|Account: 6222556
|Name: tickspalp3457a_1
|Currency: USD
|2012 August 24, 09:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13043801
|2012.08.14 09:37
|balance
|Deposit
|3 000.00
|13176081
|2012.08.15 08:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97465
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 12:57
|0.97527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13176084
|2012.08.15 08:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23239
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 12:57
|1.23189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|13180388
|2012.08.15 09:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.858
|0.000
|0.000
|2012.08.15 09:43
|78.909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13183373
|2012.08.15 09:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.925
|0.000
|0.000
|2012.08.15 10:39
|78.976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13183493
|2012.08.15 09:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.767
|0.000
|0.000
|2012.08.15 11:30
|123.818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13185882
|2012.08.15 10:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56663
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 13:08
|1.56747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|13189059
|2012.08.15 10:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.989
|0.000
|0.000
|2012.08.15 15:18
|79.040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13196856
|2012.08.15 11:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56886
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 13:08
|1.56748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|13196978
|2012.08.15 11:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.950
|0.000
|0.000
|2012.08.15 13:41
|123.886
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|13210485
|2012.08.15 13:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|123.765
|123.765
|0.000
|2012.08.15 13:41
|123.883
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|13214088
|2012.08.15 13:17
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53300
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 13:20
|1.53350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13215288
|2012.08.15 13:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53409
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 15:12
|1.53461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13217078
|2012.08.15 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97798
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 15:00
|0.97848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13219244
|2012.08.15 13:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.957
|0.000
|0.000
|2012.08.15 15:13
|123.891
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|13219790
|2012.08.15 13:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22847
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 14:32
|1.22796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13224591
|2012.08.15 14:15
|buy
|0.02
|gbpjpy
|123.773
|123.773
|0.000
|2012.08.15 15:13
|123.891
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|13228864
|2012.08.15 14:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22776
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 15:00
|1.22722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13230533
|2012.08.15 15:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22720
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 17:14
|1.22669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13230568
|2012.08.15 15:01
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97884
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 07:21
|0.97805
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.81
|13232104
|2012.08.15 15:13
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53531
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 11:32
|1.53474
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.58
|13232284
|2012.08.15 15:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.981
|0.000
|0.000
|2012.08.15 17:58
|123.720
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|13232474
|2012.08.15 15:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78262
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 11:33
|0.78210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|13233094
|2012.08.15 15:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.055
|0.000
|0.000
|2012.08.15 17:35
|78.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|13235001
|2012.08.15 15:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|123.804
|0.000
|0.000
|2012.08.15 17:58
|123.720
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|13235641
|2012.08.15 15:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.819
|78.819
|0.000
|2012.08.15 15:38
|78.819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13237563
|2012.08.15 15:38
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.831
|0.000
|0.000
|2012.08.15 17:35
|78.845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|13237858
|2012.08.15 15:39
|buy
|0.04
|gbpjpy
|123.616
|123.616
|0.000
|2012.08.15 17:58
|123.720
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|13239727
|2012.08.15 15:45
|buy
|0.08
|gbpjpy
|123.428
|123.428
|0.000
|2012.08.15 15:52
|123.428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13241353
|2012.08.15 15:53
|buy
|0.08
|gbpjpy
|123.431
|123.616
|0.000
|2012.08.15 17:58
|123.721
|0.00
|0.00
|0.00
|29.42
|13242153
|2012.08.15 15:55
|buy
|0.04
|usdjpy
|78.607
|78.607
|0.000
|2012.08.15 17:35
|78.848
|0.00
|0.00
|0.00
|12.23
|13249752
|2012.08.15 16:38
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.53328
|1.53328
|0.00000
|2012.08.15 17:36
|1.53328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13256605
|2012.08.15 17:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22656
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:08
|1.22746
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.90
|13264271
|2012.08.15 18:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22884
|1.22884
|0.00000
|2012.08.15 18:15
|1.22884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13267163
|2012.08.15 18:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22887
|1.22887
|0.00000
|2012.08.15 21:53
|1.22887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13268337
|2012.08.15 18:40
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.53336
|1.53336
|0.00000
|2012.08.16 11:32
|1.53472
|0.00
|0.00
|0.02
|2.78
|13271127
|2012.08.15 19:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.813
|0.000
|0.000
|2012.08.16 01:52
|123.864
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13278950
|2012.08.15 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56863
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 11:25
|1.56677
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.86
|13281186
|2012.08.15 21:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22885
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:08
|1.22745
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.80
|13295357
|2012.08.16 03:23
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.53175
|1.53175
|0.00000
|2012.08.16 09:57
|1.53175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13295572
|2012.08.16 03:27
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97668
|0.97668
|0.00000
|2012.08.16 07:21
|0.97801
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|13307333
|2012.08.16 06:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.186
|0.000
|0.000
|2012.08.16 06:50
|79.239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|13307444
|2012.08.16 06:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.114
|0.000
|0.000
|2012.08.16 06:50
|124.175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|13307674
|2012.08.16 06:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.264
|0.000
|0.000
|2012.08.16 08:06
|79.315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13307680
|2012.08.16 06:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.259
|0.000
|0.000
|2012.08.16 08:38
|124.310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13314490
|2012.08.16 09:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56644
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 11:25
|1.56674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13315746
|2012.08.16 09:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22699
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:12
|1.22648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13316201
|2012.08.16 09:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97879
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:12
|0.97931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13316423
|2012.08.16 09:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.56420
|1.56420
|0.00000
|2012.08.16 09:47
|1.56420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13317202
|2012.08.16 09:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22629
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:50
|1.22576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13317264
|2012.08.16 09:13
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97936
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|0.97558
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.87
|13319951
|2012.08.16 09:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.080
|0.000
|0.000
|2012.08.16 11:30
|124.136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|13320884
|2012.08.16 09:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22582
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 12:20
|1.22670
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|13321046
|2012.08.16 09:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.56423
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 11:25
|1.56665
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|13325181
|2012.08.16 10:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.246
|0.000
|0.000
|2012.08.16 15:17
|79.298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|13330767
|2012.08.16 11:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22810
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 12:20
|1.22670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|13331321
|2012.08.16 11:33
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53597
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 12:01
|1.53648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13333404
|2012.08.16 11:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78184
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:15
|0.78398
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|13335478
|2012.08.16 12:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53704
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52714
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.17
|13337502
|2012.08.16 12:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22656
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23204
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.48
|13341910
|2012.08.16 13:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.350
|0.000
|0.000
|2012.08.16 14:12
|124.405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|13343069
|2012.08.16 13:51
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.53532
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52715
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|13345074
|2012.08.16 14:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.469
|0.000
|0.000
|2012.08.16 15:19
|124.520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13350049
|2012.08.16 15:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.303
|0.000
|0.000
|2012.08.16 15:22
|79.354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13350131
|2012.08.16 15:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.580
|0.000
|0.000
|2012.08.16 15:22
|124.634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|13350672
|2012.08.16 15:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.386
|0.000
|0.000
|2012.08.16 19:54
|79.293
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|13350688
|2012.08.16 15:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.695
|0.000
|0.000
|2012.08.16 17:43
|124.640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|13350802
|2012.08.16 15:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22885
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23203
|0.00
|0.00
|-0.01
|-6.36
|13351400
|2012.08.16 15:26
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97712
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|0.97531
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.71
|13355141
|2012.08.16 15:40
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23109
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23203
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.76
|13356466
|2012.08.16 15:45
|buy
|0.04
|usdchf
|0.97488
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|0.97525
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.52
|13356924
|2012.08.16 15:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.53342
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52712
|0.00
|0.00
|0.01
|-25.90
|13360204
|2012.08.16 16:06
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.511
|124.511
|0.000
|2012.08.16 16:20
|124.511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13363417
|2012.08.16 16:31
|sell
|0.08
|eurusd
|1.23335
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23204
|0.00
|0.00
|-0.03
|10.48
|13363533
|2012.08.16 16:31
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.78411
|0.78411
|0.00000
|2012.08.16 17:16
|0.78411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13366309
|2012.08.16 17:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.150
|0.000
|0.000
|2012.08.16 19:54
|79.293
|0.00
|0.00
|0.00
|3.61
|13366459
|2012.08.16 17:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.516
|124.516
|0.000
|2012.08.16 17:43
|124.635
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|13368952
|2012.08.16 17:19
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.78411
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:15
|0.78394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13368990
|2012.08.16 17:19
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.53148
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52714
|0.00
|0.00
|0.02
|-35.68
|13369544
|2012.08.16 17:21
|buy
|0.08
|usdchf
|0.97264
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|0.97524
|0.00
|0.00
|-0.05
|21.33
|13370181
|2012.08.16 17:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57336
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 17:40
|1.57387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13371675
|2012.08.16 17:33
|buy
|0.16
|gbpchf
|1.52962
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52714
|0.00
|0.00
|0.03
|-40.78
|13371812
|2012.08.16 17:33
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23570
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23207
|0.00
|0.00
|-0.06
|58.08
|13373087
|2012.08.16 17:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57416
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 15:57
|1.57210
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|13373718
|2012.08.16 17:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.710
|0.000
|0.000
|2012.08.16 18:06
|124.760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|13377353
|2012.08.16 18:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.803
|0.000
|0.000
|2012.08.16 20:42
|124.855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|13385738
|2012.08.16 19:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.301
|0.000
|0.000
|2012.08.16 20:43
|79.353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|13388902
|2012.08.16 20:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.902
|0.000
|0.000
|2012.08.17 05:04
|124.849
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|13389947
|2012.08.16 21:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.366
|0.000
|0.000
|2012.08.17 09:22
|79.417
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.64
|13400654
|2012.08.17 03:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.741
|0.000
|0.000
|2012.08.17 05:04
|124.847
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|13406891
|2012.08.17 06:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.870
|0.000
|0.000
|2012.08.17 09:18
|124.804
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|13408941
|2012.08.17 07:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57191
|1.57191
|0.00000
|2012.08.17 09:52
|1.57191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13409630
|2012.08.17 07:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.684
|124.684
|0.000
|2012.08.17 09:18
|124.803
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|13412986
|2012.08.17 08:07
|buy
|0.32
|gbpchf
|1.52761
|1.52761
|0.00000
|2012.08.17 11:17
|1.52761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13413098
|2012.08.17 08:09
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.78638
|0.78638
|0.00000
|2012.08.17 17:15
|0.78379
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|13421135
|2012.08.17 09:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.428
|0.000
|0.000
|2012.08.17 12:21
|79.479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13422940
|2012.08.17 09:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57188
|1.57188
|0.00000
|2012.08.17 12:07
|1.57188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13433279
|2012.08.17 11:24
|buy
|0.32
|gbpchf
|1.52759
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52714
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|13438191
|2012.08.17 12:04
|buy
|0.16
|usdchf
|0.97041
|0.97041
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|0.97499
|0.00
|0.00
|0.00
|75.16
|13438389
|2012.08.17 12:04
|sell
|0.32
|eurusd
|1.23797
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23217
|0.00
|0.00
|0.00
|185.60
|13439091
|2012.08.17 12:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57195
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 15:57
|1.57210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|13439955
|2012.08.17 12:15
|buy
|0.64
|gbpchf
|1.52553
|1.52553
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52718
|0.00
|0.00
|0.00
|108.53
|13440854
|2012.08.17 12:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.496
|0.000
|0.000
|2012.08.17 17:12
|79.548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13451247
|2012.08.17 14:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.56971
|1.56971
|0.00000
|2012.08.17 14:52
|1.56971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13456925
|2012.08.17 14:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.56972
|1.56972
|0.00000
|2012.08.17 15:57
|1.57214
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|13467025
|2012.08.17 15:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57210
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:21
|1.57156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13470800
|2012.08.17 16:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57142
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.57083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|13478232
|2012.08.17 17:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.564
|0.000
|0.000
|2012.08.20 04:20
|79.614
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|13526663
|2012.08.20 09:45
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52661
|0.00000
|0.00000
|2012.08.20 17:56
|1.52920
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|13526808
|2012.08.20 09:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78676
|0.00000
|0.00000
|2012.08.20 18:00
|0.78589
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.37
|13535190
|2012.08.20 11:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.998
|0.000
|0.000
|2012.08.21 10:29
|124.931
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|13546530
|2012.08.20 13:00
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.52848
|0.00000
|0.00000
|2012.08.20 17:56
|1.52920
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|13547035
|2012.08.20 13:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.814
|124.814
|0.000
|2012.08.21 10:29
|124.933
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|13555895
|2012.08.20 14:14
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.53032
|0.00000
|0.00000
|2012.08.20 17:56
|1.52922
|0.00
|0.00
|0.00
|4.52
|13556532
|2012.08.20 14:17
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.78447
|0.78447
|0.00000
|2012.08.20 18:00
|0.78587
|0.00
|0.00
|0.00
|4.39
|13562050
|2012.08.20 15:14
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.53225
|0.00000
|0.00000
|2012.08.20 17:56
|1.52925
|0.00
|0.00
|0.00
|24.65
|13575985
|2012.08.20 17:13
|buy
|0.04
|gbpjpy
|124.630
|124.630
|0.000
|2012.08.20 18:20
|124.630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13579237
|2012.08.20 17:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57119
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 04:46
|1.57170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13588646
|2012.08.20 19:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.405
|0.000
|0.000
|2012.08.21 02:43
|79.354
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.64
|13596325
|2012.08.20 20:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23434
|0.00000
|0.00000
|2012.08.20 22:57
|1.23485
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13596339
|2012.08.20 20:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97289
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 02:09
|0.97238
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.52
|13598895
|2012.08.20 21:20
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52759
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 02:37
|1.52785
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.27
|13599853
|2012.08.20 21:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78610
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 09:45
|0.78661
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.80
|13604698
|2012.08.21 00:02
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.52807
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 02:37
|1.52785
|0.00
|0.00
|0.00
|0.46
|13604834
|2012.08.21 00:03
|sell
|0.04
|gbpchf
|1.52924
|1.52924
|0.00000
|2012.08.21 00:05
|1.52924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13604857
|2012.08.21 00:03
|sell
|0.08
|gbpchf
|1.52842
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 02:37
|1.52785
|0.00
|0.00
|0.00
|4.69
|13617498
|2012.08.21 06:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.358
|0.000
|0.000
|2012.08.21 07:54
|79.307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13618305
|2012.08.21 06:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57212
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 07:53
|1.57268
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|13620071
|2012.08.21 07:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23539
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 07:53
|1.23590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13620276
|2012.08.21 07:20
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97227
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 09:10
|0.97176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13621874
|2012.08.21 07:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.299
|0.000
|0.000
|2012.08.21 22:01
|79.248
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13621926
|2012.08.21 07:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23611
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 09:19
|1.23662
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13622296
|2012.08.21 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57267
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 09:18
|1.57318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13627109
|2012.08.21 09:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97127
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 09:20
|0.97061
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|13627995
|2012.08.21 09:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23671
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 09:20
|1.23727
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|13628060
|2012.08.21 09:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57356
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 10:29
|1.57408
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13628650
|2012.08.21 09:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23739
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 09:45
|1.23790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13628671
|2012.08.21 09:21
|sell
|0.01
|usdchf
|0.97071
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 10:26
|0.97016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|13632074
|2012.08.21 09:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.23799
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 10:26
|1.23852
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13640832
|2012.08.21 10:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24090
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 10:45
|1.24142
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13641102
|2012.08.21 10:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52411
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 13:02
|1.52484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|13641142
|2012.08.21 10:30
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78783
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 13:59
|0.78834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|13641216
|2012.08.21 10:30
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96792
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 10:45
|0.96742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13641239
|2012.08.21 10:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57498
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 10:42
|1.57551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13644359
|2012.08.21 10:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57578
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 11:12
|1.57629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13645711
|2012.08.21 10:46
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96727
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 13:10
|0.96673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|13645727
|2012.08.21 10:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24161
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 13:08
|1.24214
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13649782
|2012.08.21 11:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57640
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 11:18
|1.57691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13650993
|2012.08.21 11:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57755
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:00
|1.57665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|13652146
|2012.08.21 11:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.260
|0.000
|0.000
|2012.08.21 15:14
|125.314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|13652918
|2012.08.21 11:38
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.52605
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 13:02
|1.52483
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|13658959
|2012.08.21 13:03
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52438
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 13:59
|1.52387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13659573
|2012.08.21 13:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24222
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 14:59
|1.24273
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13660108
|2012.08.21 13:11
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96656
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:00
|0.96598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13664104
|2012.08.21 14:05
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78838
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:38
|0.78888
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13664114
|2012.08.21 14:05
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52326
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:00
|1.52276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13664473
|2012.08.21 14:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57527
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:00
|1.57672
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|13668077
|2012.08.21 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24278
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:00
|1.24332
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13668693
|2012.08.21 15:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24361
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:35
|1.24414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13668707
|2012.08.21 15:01
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96570
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:35
|0.96514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|13668743
|2012.08.21 15:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57666
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:35
|1.57719
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13669137
|2012.08.21 15:05
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52222
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:39
|1.52170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13670443
|2012.08.21 15:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.374
|0.000
|0.000
|2012.08.21 17:30
|125.308
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|13673319
|2012.08.21 15:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24429
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:39
|1.24489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13673385
|2012.08.21 15:36
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96519
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:39
|0.96423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|13673951
|2012.08.21 15:39
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78909
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:39
|0.78959
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|13674589
|2012.08.21 15:40
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.78978
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 16:32
|0.79029
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|13674659
|2012.08.21 15:40
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.52067
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:58
|1.52015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13675170
|2012.08.21 15:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24558
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:48
|1.24611
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13675197
|2012.08.21 15:41
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96419
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 15:48
|0.96353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|13676495
|2012.08.21 15:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24633
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 16:34
|1.24684
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13676526
|2012.08.21 15:49
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96355
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 16:35
|0.96305
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13677490
|2012.08.21 15:59
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51991
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 16:33
|1.51938
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|13677638
|2012.08.21 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57723
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 17:23
|1.57773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|13679730
|2012.08.21 16:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|125.183
|125.183
|0.000
|2012.08.21 17:30
|125.305
|0.00
|0.00
|0.00
|3.08
|13685610
|2012.08.21 17:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57791
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 18:00
|1.57842
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13685710
|2012.08.21 17:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.346
|0.000
|0.000
|2012.08.21 18:04
|125.399
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|13687130
|2012.08.21 17:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96322
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 17:59
|0.96271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13687178
|2012.08.21 17:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24699
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 17:54
|1.24750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13688033
|2012.08.21 17:55
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51920
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 02:56
|1.51966
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.48
|13688042
|2012.08.21 17:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.79056
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 16:51
|0.78972
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.33
|13688048
|2012.08.21 17:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24761
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 18:08
|1.24813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13688628
|2012.08.21 18:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96230
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 11:19
|0.96311
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.84
|13689063
|2012.08.21 18:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57880
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 18:01
|1.57932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13689313
|2012.08.21 18:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57941
|0.00000
|0.00000
|2012.08.21 18:09
|1.58017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|13690392
|2012.08.21 18:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24879
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 16:48
|1.24667
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.12
|13690420
|2012.08.21 18:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57997
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 07:57
|1.57907
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.90
|13690688
|2012.08.21 18:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.503
|0.000
|0.000
|2012.08.22 11:11
|125.264
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.02
|13699482
|2012.08.21 19:56
|buy
|0.02
|gbpjpy
|125.308
|0.000
|0.000
|2012.08.22 11:11
|125.264
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|13704956
|2012.08.21 21:33
|buy
|0.04
|gbpjpy
|125.148
|0.000
|0.000
|2012.08.22 11:11
|125.262
|0.00
|0.00
|-0.01
|5.75
|13706861
|2012.08.21 22:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.24652
|1.24652
|0.00000
|2012.08.22 01:37
|1.24652
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.00
|13706888
|2012.08.21 22:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57776
|1.57776
|0.00000
|2012.08.22 02:01
|1.57776
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|13707296
|2012.08.21 22:06
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.52082
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 02:56
|1.51976
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.20
|13714905
|2012.08.22 01:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.24650
|1.24650
|0.00000
|2012.08.22 03:41
|1.24650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13715722
|2012.08.22 02:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57772
|1.57772
|0.00000
|2012.08.22 07:57
|1.57910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|13718521
|2012.08.22 03:03
|buy
|0.08
|gbpjpy
|124.987
|0.000
|0.000
|2012.08.22 11:11
|125.253
|0.00
|0.00
|0.00
|26.84
|13724036
|2012.08.22 04:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.24655
|1.24655
|0.00000
|2012.08.22 12:21
|1.24655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13727591
|2012.08.22 06:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.232
|0.000
|0.000
|2012.08.22 16:51
|79.181
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13736566
|2012.08.22 09:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57851
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 10:46
|1.57903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13741307
|2012.08.22 10:10
|sell
|0.02
|usdchf
|0.96452
|0.96452
|0.00000
|2012.08.22 11:19
|0.96312
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|13747918
|2012.08.22 11:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57958
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 11:11
|1.58009
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13748330
|2012.08.22 11:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57988
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 11:17
|1.58039
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13749579
|2012.08.22 11:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58098
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 11:18
|1.58152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13750013
|2012.08.22 11:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58161
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 16:51
|1.58070
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|13757855
|2012.08.22 12:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.24650
|1.24650
|0.00000
|2012.08.22 13:48
|1.24650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13761722
|2012.08.22 13:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57963
|1.57963
|0.00000
|2012.08.22 15:16
|1.57963
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13767466
|2012.08.22 13:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.24649
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 16:48
|1.24666
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|13770934
|2012.08.22 14:07
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.78826
|0.78826
|0.00000
|2012.08.22 15:46
|0.78826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13780444
|2012.08.22 15:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57940
|1.57940
|0.00000
|2012.08.22 16:51
|1.58076
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|13783067
|2012.08.22 15:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.24423
|1.24423
|0.00000
|2012.08.22 16:08
|1.24423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13784639
|2012.08.22 15:46
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.78826
|0.78826
|0.00000
|2012.08.22 16:50
|0.78969
|0.00
|0.00
|0.00
|4.51
|13788133
|2012.08.22 16:08
|buy
|0.04
|eurusd
|1.24425
|1.24425
|0.00000
|2012.08.22 16:33
|1.24425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13791035
|2012.08.22 16:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52363
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 22:26
|1.52199
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.71
|13791577
|2012.08.22 16:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.24419
|1.24419
|0.00000
|2012.08.22 16:48
|1.24666
|0.00
|0.00
|0.00
|9.88
|13794283
|2012.08.22 16:48
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.52177
|1.52177
|0.00000
|2012.08.22 18:35
|1.52177
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13795675
|2012.08.22 16:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.190
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:00
|79.138
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|13802252
|2012.08.22 17:30
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.037
|0.000
|0.000
|2012.08.22 18:30
|125.095
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.73
|13806436
|2012.08.22 18:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|125.225
|125.225
|0.000
|2012.08.22 18:30
|125.102
|0.00
|0.00
|0.00
|3.11
|13807268
|2012.08.22 18:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58128
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 21:03
|1.58182
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13814893
|2012.08.22 18:58
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.52173
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 22:26
|1.52199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13825943
|2012.08.22 21:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.041
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:04
|78.987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|13827008
|2012.08.22 21:04
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.52010
|1.52010
|0.00000
|2012.08.22 22:26
|1.52199
|0.00
|0.00
|0.00
|7.88
|13828034
|2012.08.22 21:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58234
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 21:05
|1.58294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13828211
|2012.08.22 21:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.966
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:24
|78.914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|13828724
|2012.08.22 21:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58344
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 21:31
|1.58395
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13834100
|2012.08.22 21:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.736
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:27
|78.685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13835217
|2012.08.22 21:28
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.683
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:31
|78.625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|13836841
|2012.08.22 21:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.450
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:32
|124.349
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|13836916
|2012.08.22 21:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.576
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:32
|78.515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|13836951
|2012.08.22 21:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58434
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 21:34
|1.58487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13837449
|2012.08.22 21:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.297
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:33
|124.239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|13837935
|2012.08.22 21:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.263
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:34
|124.209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|13837952
|2012.08.22 21:34
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.442
|0.000
|0.000
|2012.08.22 21:34
|78.391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13838392
|2012.08.22 21:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58550
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 21:37
|1.58606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|13838566
|2012.08.22 21:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.369
|0.000
|0.000
|2012.08.23 17:13
|78.452
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.06
|13839118
|2012.08.22 21:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.310
|0.000
|0.000
|2012.08.23 17:12
|124.544
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.98
|13839980
|2012.08.22 21:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58694
|0.00000
|0.00000
|2012.08.22 23:37
|1.58748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13844493
|2012.08.22 21:57
|sell
|0.02
|gbpjpy
|124.472
|0.000
|0.000
|2012.08.23 17:12
|124.544
|0.00
|0.00
|-0.17
|-1.83
|13853649
|2012.08.22 22:56
|sell
|0.04
|gbpjpy
|124.632
|0.000
|0.000
|2012.08.23 17:12
|124.543
|0.00
|0.00
|-0.34
|4.54
|13862068
|2012.08.23 00:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.601
|78.601
|0.000
|2012.08.23 01:05
|78.601
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13862233
|2012.08.23 00:07
|sell
|0.08
|gbpjpy
|124.793
|124.793
|0.000
|2012.08.23 01:45
|124.793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13872189
|2012.08.23 01:57
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.592
|78.592
|0.000
|2012.08.23 08:05
|78.592
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13873078
|2012.08.23 02:04
|sell
|0.08
|gbpjpy
|124.793
|124.793
|0.000
|2012.08.23 09:38
|124.793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13892146
|2012.08.23 06:10
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25411
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 06:57
|1.25463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13892158
|2012.08.23 06:10
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95764
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 07:02
|0.95714
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13892497
|2012.08.23 06:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59004
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 09:59
|1.59054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|13893564
|2012.08.23 06:35
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.52329
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 18:52
|1.51533
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.34
|13894663
|2012.08.23 06:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25484
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 09:58
|1.25536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13895526
|2012.08.23 07:06
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95728
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 09:58
|0.95678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13909309
|2012.08.23 09:55
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.52152
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 18:52
|1.51537
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.88
|13910447
|2012.08.23 09:58
|sell
|0.08
|gbpjpy
|124.817
|0.000
|0.000
|2012.08.23 17:12
|124.544
|0.00
|0.00
|0.00
|27.83
|13913377
|2012.08.23 10:11
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95589
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 17:33
|0.95538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13913480
|2012.08.23 10:11
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25684
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 12:56
|1.25603
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|13918145
|2012.08.23 10:36
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.51965
|1.51965
|0.00000
|2012.08.23 12:30
|1.51965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13919361
|2012.08.23 10:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.595
|78.595
|0.000
|2012.08.23 17:13
|78.446
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|13924715
|2012.08.23 11:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25460
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 12:56
|1.25598
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|13929636
|2012.08.23 11:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58934
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 12:50
|1.58851
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|13936340
|2012.08.23 12:31
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.51963
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 18:53
|1.51540
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.73
|13936669
|2012.08.23 12:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58713
|1.58713
|0.00000
|2012.08.23 12:50
|1.58850
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|13940404
|2012.08.23 12:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25610
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 15:25
|1.25663
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13943570
|2012.08.23 13:15
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.51790
|1.51790
|0.00000
|2012.08.23 15:08
|1.51790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13962429
|2012.08.23 15:21
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.51774
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 18:53
|1.51537
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.87
|13980674
|2012.08.23 17:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.448
|0.000
|0.000
|2012.08.23 17:18
|124.397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13987299
|2012.08.23 17:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95529
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 17:47
|0.95471
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|13987326
|2012.08.23 17:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25701
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 17:45
|1.25753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13987820
|2012.08.23 17:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25714
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 17:47
|1.25764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|13988577
|2012.08.23 17:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95476
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 17:53
|0.95425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13988590
|2012.08.23 17:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25772
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 17:53
|1.25831
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|13995309
|2012.08.23 18:27
|buy
|0.16
|gbpchf
|1.51589
|0.00000
|0.00000
|2012.08.23 18:53
|1.51540
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.22
|14050434
|2012.08.24 05:15
|sell
|0.04
|gbpjpy
|124.679
|124.679
|0.000
|2012.08.24 08:12
|124.679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14069543
|2012.08.24 08:48
|sell
|0.04
|gbpjpy
|124.679
|124.679
|0.000
|2012.08.24 09:24
|124.679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|14071272
|2012.08.24 09:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58608
|0.00000
|0.00000
|2012.08.24 09:11
|1.58550
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|0.00
|0.00
|-1.20
|526.49
|Closed P/L:
|525.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13893726
|2012.08.23 06:40
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78869
|0.00000
|0.00000
|0.79076
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|13936675
|2012.08.23 12:32
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.79099
|0.00000
|0.00000
|0.79076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|13981516
|2012.08.23 17:19
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.333
|0.000
|0.000
|124.725
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.99
|13982259
|2012.08.23 17:24
|sell
|0.02
|gbpjpy
|124.517
|0.000
|0.000
|124.725
|0.00
|0.00
|-0.05
|-5.29
|13989990
|2012.08.23 17:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25874
|0.00000
|0.00000
|1.25396
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.78
|13990052
|2012.08.23 17:54
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95399
|0.00000
|0.00000
|0.95777
|0.00
|0.00
|-0.03
|-3.95
|14000727
|2012.08.23 19:10
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.449
|0.000
|0.000
|78.635
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.37
|14006484
|2012.08.23 20:01
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.51532
|0.00000
|0.00000
|1.51912
|0.00
|0.00
|-0.03
|-3.97
|14009993
|2012.08.23 20:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25653
|0.00000
|0.00000
|1.25396
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.14
|14026644
|2012.08.24 00:13
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95579
|0.00000
|0.00000
|0.95777
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.13
|14071942
|2012.08.24 09:08
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.51719
|0.00000
|0.00000
|1.51912
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.03
|14072585
|2012.08.24 09:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58540
|0.00000
|0.00000
|1.58607
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|14074049
|2012.08.24 09:22
|buy
|0.04
|eurusd
|1.25425
|0.00000
|0.00000
|1.25396
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|14075287
|2012.08.24 09:34
|sell
|0.04
|gbpjpy
|124.701
|0.000
|0.000
|124.725
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.22
|0.00
|0.00
|-0.25
|-44.25
|Floating P/L:
|-44.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|525.29
|Floating P/L:
|-44.50
|Margin:
|68.01
|Balance:
|3 525.29
|Equity:
|3 480.79
|Free Margin:
|3 412.78
|Details:
|Gross Profit:
|814.39
|Gross Loss:
|289.10
|Total Net Profit:
|525.29
|Profit Factor:
|2.82
|Expected Payoff:
|1.94
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|144.07 (4.50%)
|Relative Drawdown:
|4.50% (144.07)
|Total Trades:
|271
|Short Positions (won %):
|93 (81.72%)
|Long Positions (won %):
|178 (76.97%)
|Profit Trades (% of total):
|213 (78.60%)
|Loss trades (% of total):
|58 (21.40%)
|Largest
|profit trade:
|185.60
|loss trade:
|-40.75
|Average
|profit trade:
|3.82
|loss trade:
|-4.98
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (14.87)
|consecutive losses ($):
|6 (-144.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|254.61 (4)
|consecutive loss (count):
|-144.07 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|1