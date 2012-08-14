Alpari NZ Limited

Account: 6222556 Name: tickspalp3457a_1 Currency: USD 2012 August 24, 09:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
130438012012.08.14 09:37balanceDeposit3 000.00
131760812012.08.15 08:31buy0.01usdchf0.974650.000000.000002012.08.15 12:570.975270.000.000.000.64
131760842012.08.15 08:31sell0.01eurusd1.232390.000000.000002012.08.15 12:571.231890.000.000.000.50
131803882012.08.15 09:20buy0.01usdjpy78.8580.0000.0002012.08.15 09:4378.9090.000.000.000.65
131833732012.08.15 09:44buy0.01usdjpy78.9250.0000.0002012.08.15 10:3978.9760.000.000.000.65
131834932012.08.15 09:45buy0.01gbpjpy123.7670.0000.0002012.08.15 11:30123.8180.000.000.000.64
131858822012.08.15 10:07sell0.01gbpusd1.566630.000000.000002012.08.15 13:081.567470.000.000.00-0.84
131890592012.08.15 10:40buy0.01usdjpy78.9890.0000.0002012.08.15 15:1879.0400.000.000.000.65
131968562012.08.15 11:30sell0.02gbpusd1.568860.000000.000002012.08.15 13:081.567480.000.000.002.76
131969782012.08.15 11:31buy0.01gbpjpy123.9500.0000.0002012.08.15 13:41123.8860.000.000.00-0.81
132104852012.08.15 13:03buy0.02gbpjpy123.765123.7650.0002012.08.15 13:41123.8830.000.000.002.99
132140882012.08.15 13:17buy0.01gbpchf1.533000.000000.000002012.08.15 13:201.533500.000.000.000.52
132152882012.08.15 13:21buy0.01gbpchf1.534090.000000.000002012.08.15 15:121.534610.000.000.000.53
132170782012.08.15 13:30buy0.01usdchf0.977980.000000.000002012.08.15 15:000.978480.000.000.000.51
132192442012.08.15 13:42buy0.01gbpjpy123.9570.0000.0002012.08.15 15:13123.8910.000.000.00-0.83
132197902012.08.15 13:45sell0.01eurusd1.228470.000000.000002012.08.15 14:321.227960.000.000.000.51
132245912012.08.15 14:15buy0.02gbpjpy123.773123.7730.0002012.08.15 15:13123.8910.000.000.002.99
132288642012.08.15 14:50sell0.01eurusd1.227760.000000.000002012.08.15 15:001.227220.000.000.000.54
132305332012.08.15 15:01sell0.01eurusd1.227200.000000.000002012.08.15 17:141.226690.000.000.000.51
132305682012.08.15 15:01buy0.01usdchf0.978840.000000.000002012.08.16 07:210.978050.000.00-0.01-0.81
132321042012.08.15 15:13buy0.01gbpchf1.535310.000000.000002012.08.16 11:321.534740.000.000.01-0.58
132322842012.08.15 15:14buy0.01gbpjpy123.9810.0000.0002012.08.15 17:58123.7200.000.000.00-3.31
132324742012.08.15 15:15sell0.01eurgbp0.782620.000000.000002012.08.16 11:330.782100.000.000.000.82
132330942012.08.15 15:19buy0.01usdjpy79.0550.0000.0002012.08.15 17:3578.8430.000.000.00-2.69
132350012012.08.15 15:30buy0.02gbpjpy123.8040.0000.0002012.08.15 17:58123.7200.000.000.00-2.13
132356412012.08.15 15:31buy0.02usdjpy78.81978.8190.0002012.08.15 15:3878.8190.000.000.000.00
132375632012.08.15 15:38buy0.02usdjpy78.8310.0000.0002012.08.15 17:3578.8450.000.000.000.36
132378582012.08.15 15:39buy0.04gbpjpy123.616123.6160.0002012.08.15 17:58123.7200.000.000.005.28
132397272012.08.15 15:45buy0.08gbpjpy123.428123.4280.0002012.08.15 15:52123.4280.000.000.000.00
132413532012.08.15 15:53buy0.08gbpjpy123.431123.6160.0002012.08.15 17:58123.7210.000.000.0029.42
132421532012.08.15 15:55buy0.04usdjpy78.60778.6070.0002012.08.15 17:3578.8480.000.000.0012.23
132497522012.08.15 16:38buy0.02gbpchf1.533281.533280.000002012.08.15 17:361.533280.000.000.000.00
132566052012.08.15 17:15sell0.01eurusd1.226560.000000.000002012.08.16 09:081.227460.000.00-0.01-0.90
132642712012.08.15 18:06sell0.02eurusd1.228841.228840.000002012.08.15 18:151.228840.000.000.000.00
132671632012.08.15 18:29sell0.02eurusd1.228871.228870.000002012.08.15 21:531.228870.000.000.000.00
132683372012.08.15 18:40buy0.02gbpchf1.533361.533360.000002012.08.16 11:321.534720.000.000.022.78
132711272012.08.15 19:10buy0.01gbpjpy123.8130.0000.0002012.08.16 01:52123.8640.000.000.000.64
132789502012.08.15 21:00buy0.01gbpusd1.568630.000000.000002012.08.16 11:251.566770.000.00-0.01-1.86
132811862012.08.15 21:59sell0.02eurusd1.228850.000000.000002012.08.16 09:081.227450.000.00-0.022.80
132953572012.08.16 03:23buy0.04gbpchf1.531751.531750.000002012.08.16 09:571.531750.000.000.000.00
132955722012.08.16 03:27buy0.02usdchf0.976680.976680.000002012.08.16 07:210.978010.000.000.002.72
133073332012.08.16 06:35buy0.01usdjpy79.1860.0000.0002012.08.16 06:5079.2390.000.000.000.67
133074442012.08.16 06:40buy0.01gbpjpy124.1140.0000.0002012.08.16 06:50124.1750.000.000.000.77
133076742012.08.16 06:50buy0.01usdjpy79.2640.0000.0002012.08.16 08:0679.3150.000.000.000.64
133076802012.08.16 06:50buy0.01gbpjpy124.2590.0000.0002012.08.16 08:38124.3100.000.000.000.64
133144902012.08.16 09:01buy0.02gbpusd1.566440.000000.000002012.08.16 11:251.566740.000.000.000.60
133157462012.08.16 09:09sell0.01eurusd1.226990.000000.000002012.08.16 09:121.226480.000.000.000.51
133162012012.08.16 09:10buy0.01usdchf0.978790.000000.000002012.08.16 09:120.979310.000.000.000.53
133164232012.08.16 09:10buy0.04gbpusd1.564201.564200.000002012.08.16 09:471.564200.000.000.000.00
133172022012.08.16 09:13sell0.01eurusd1.226290.000000.000002012.08.16 09:501.225760.000.000.000.53
133172642012.08.16 09:13buy0.01usdchf0.979360.000000.000002012.08.17 17:030.975580.000.00-0.01-3.87
133199512012.08.16 09:45buy0.01gbpjpy124.0800.0000.0002012.08.16 11:30124.1360.000.000.000.71
133208842012.08.16 09:51sell0.01eurusd1.225820.000000.000002012.08.16 12:201.226700.000.000.00-0.88
133210462012.08.16 09:51buy0.04gbpusd1.564230.000000.000002012.08.16 11:251.566650.000.000.009.68
133251812012.08.16 10:30buy0.01usdjpy79.2460.0000.0002012.08.16 15:1779.2980.000.000.000.66
133307672012.08.16 11:31sell0.02eurusd1.228100.000000.000002012.08.16 12:201.226700.000.000.002.80
133313212012.08.16 11:33buy0.01gbpchf1.535970.000000.000002012.08.16 12:011.536480.000.000.000.53
133334042012.08.16 11:45sell0.01eurgbp0.781840.000000.000002012.08.17 17:150.783980.000.000.00-3.36
133354782012.08.16 12:02buy0.01gbpchf1.537040.000000.000002012.08.17 14:561.527140.000.000.00-10.17
133375022012.08.16 12:21sell0.01eurusd1.226560.000000.000002012.08.17 16:531.232040.000.000.00-5.48
133419102012.08.16 13:30buy0.01gbpjpy124.3500.0000.0002012.08.16 14:12124.4050.000.000.000.69
133430692012.08.16 13:51buy0.02gbpchf1.535320.000000.000002012.08.17 14:561.527150.000.000.00-16.80
133450742012.08.16 14:13buy0.01gbpjpy124.4690.0000.0002012.08.16 15:19124.5200.000.000.000.64
133500492012.08.16 15:18buy0.01usdjpy79.3030.0000.0002012.08.16 15:2279.3540.000.000.000.64
133501312012.08.16 15:20buy0.01gbpjpy124.5800.0000.0002012.08.16 15:22124.6340.000.000.000.68
133506722012.08.16 15:23buy0.01usdjpy79.3860.0000.0002012.08.16 19:5479.2930.000.000.00-1.17
133506882012.08.16 15:23buy0.01gbpjpy124.6950.0000.0002012.08.16 17:43124.6400.000.000.00-0.70
133508022012.08.16 15:23sell0.02eurusd1.228850.000000.000002012.08.17 16:531.232030.000.00-0.01-6.36
133514002012.08.16 15:26buy0.02usdchf0.977120.000000.000002012.08.17 17:030.975310.000.00-0.01-3.71
133551412012.08.16 15:40sell0.04eurusd1.231090.000000.000002012.08.17 16:531.232030.000.00-0.02-3.76
133564662012.08.16 15:45buy0.04usdchf0.974880.000000.000002012.08.17 17:030.975250.000.00-0.021.52
133569242012.08.16 15:45buy0.04gbpchf1.533420.000000.000002012.08.17 14:561.527120.000.000.01-25.90
133602042012.08.16 16:06buy0.02gbpjpy124.511124.5110.0002012.08.16 16:20124.5110.000.000.000.00
133634172012.08.16 16:31sell0.08eurusd1.233350.000000.000002012.08.17 16:531.232040.000.00-0.0310.48
133635332012.08.16 16:31sell0.02eurgbp0.784110.784110.000002012.08.16 17:160.784110.000.000.000.00
133663092012.08.16 17:00buy0.02usdjpy79.1500.0000.0002012.08.16 19:5479.2930.000.000.003.61
133664592012.08.16 17:00buy0.02gbpjpy124.516124.5160.0002012.08.16 17:43124.6350.000.000.003.01
133689522012.08.16 17:19sell0.02eurgbp0.784110.000000.000002012.08.17 17:150.783940.000.000.000.53
133689902012.08.16 17:19buy0.08gbpchf1.531480.000000.000002012.08.17 14:561.527140.000.000.02-35.68
133695442012.08.16 17:21buy0.08usdchf0.972640.000000.000002012.08.17 17:030.975240.000.00-0.0521.33
133701812012.08.16 17:25buy0.01gbpusd1.573360.000000.000002012.08.16 17:401.573870.000.000.000.51
133716752012.08.16 17:33buy0.16gbpchf1.529620.000000.000002012.08.17 14:561.527140.000.000.03-40.78
133718122012.08.16 17:33sell0.16eurusd1.235700.000000.000002012.08.17 16:531.232070.000.00-0.0658.08
133730872012.08.16 17:41buy0.01gbpusd1.574160.000000.000002012.08.17 15:571.572100.000.000.00-2.06
133737182012.08.16 17:44buy0.01gbpjpy124.7100.0000.0002012.08.16 18:06124.7600.000.000.000.63
133773532012.08.16 18:07buy0.01gbpjpy124.8030.0000.0002012.08.16 20:42124.8550.000.000.000.66
133857382012.08.16 19:55buy0.01usdjpy79.3010.0000.0002012.08.16 20:4379.3530.000.000.000.66
133889022012.08.16 20:43buy0.01gbpjpy124.9020.0000.0002012.08.17 05:04124.8490.000.000.00-0.67
133899472012.08.16 21:00buy0.01usdjpy79.3660.0000.0002012.08.17 09:2279.4170.000.00-0.020.64
134006542012.08.17 03:02buy0.02gbpjpy124.7410.0000.0002012.08.17 05:04124.8470.000.000.002.67
134068912012.08.17 06:35buy0.01gbpjpy124.8700.0000.0002012.08.17 09:18124.8040.000.000.00-0.83
134089412012.08.17 07:24buy0.02gbpusd1.571911.571910.000002012.08.17 09:521.571910.000.000.000.00
134096302012.08.17 07:30buy0.02gbpjpy124.684124.6840.0002012.08.17 09:18124.8030.000.000.002.99
134129862012.08.17 08:07buy0.32gbpchf1.527611.527610.000002012.08.17 11:171.527610.000.000.000.00
134130982012.08.17 08:09sell0.04eurgbp0.786380.786380.000002012.08.17 17:150.783790.000.000.0016.25
134211352012.08.17 09:45buy0.01usdjpy79.4280.0000.0002012.08.17 12:2179.4790.000.000.000.64
134229402012.08.17 09:55buy0.02gbpusd1.571881.571880.000002012.08.17 12:071.571880.000.000.000.00
134332792012.08.17 11:24buy0.32gbpchf1.527590.000000.000002012.08.17 14:561.527140.000.000.00-14.80
134381912012.08.17 12:04buy0.16usdchf0.970410.970410.000002012.08.17 17:030.974990.000.000.0075.16
134383892012.08.17 12:04sell0.32eurusd1.237970.000000.000002012.08.17 16:531.232170.000.000.00185.60
134390912012.08.17 12:07buy0.02gbpusd1.571950.000000.000002012.08.17 15:571.572100.000.000.000.30
134399552012.08.17 12:15buy0.64gbpchf1.525531.525530.000002012.08.17 14:561.527180.000.000.00108.53
134408542012.08.17 12:22buy0.01usdjpy79.4960.0000.0002012.08.17 17:1279.5480.000.000.000.65
134512472012.08.17 14:00buy0.04gbpusd1.569711.569710.000002012.08.17 14:521.569710.000.000.000.00
134569252012.08.17 14:54buy0.04gbpusd1.569721.569720.000002012.08.17 15:571.572140.000.000.009.68
134670252012.08.17 15:57sell0.01gbpusd1.572100.000000.000002012.08.17 16:211.571560.000.000.000.54
134708002012.08.17 16:25sell0.01gbpusd1.571420.000000.000002012.08.17 16:531.570830.000.000.000.59
134782322012.08.17 17:13buy0.01usdjpy79.5640.0000.0002012.08.20 04:2079.6140.000.000.000.63
135266632012.08.20 09:45sell0.01gbpchf1.526610.000000.000002012.08.20 17:561.529200.000.000.00-2.66
135268082012.08.20 09:45buy0.01eurgbp0.786760.000000.000002012.08.20 18:000.785890.000.000.00-1.37
135351902012.08.20 11:05buy0.01gbpjpy124.9980.0000.0002012.08.21 10:29124.9310.000.000.00-0.85
135465302012.08.20 13:00sell0.02gbpchf1.528480.000000.000002012.08.20 17:561.529200.000.000.00-1.48
135470352012.08.20 13:02buy0.02gbpjpy124.814124.8140.0002012.08.21 10:29124.9330.000.000.003.00
135558952012.08.20 14:14sell0.04gbpchf1.530320.000000.000002012.08.20 17:561.529220.000.000.004.52
135565322012.08.20 14:17buy0.02eurgbp0.784470.784470.000002012.08.20 18:000.785870.000.000.004.39
135620502012.08.20 15:14sell0.08gbpchf1.532250.000000.000002012.08.20 17:561.529250.000.000.0024.65
135759852012.08.20 17:13buy0.04gbpjpy124.630124.6300.0002012.08.20 18:20124.6300.000.000.000.00
135792372012.08.20 17:37buy0.01gbpusd1.571190.000000.000002012.08.21 04:461.571700.000.000.000.51
135886462012.08.20 19:00sell0.01usdjpy79.4050.0000.0002012.08.21 02:4379.3540.000.00-0.020.64
135963252012.08.20 20:45buy0.01eurusd1.234340.000000.000002012.08.20 22:571.234850.000.000.000.51
135963392012.08.20 20:45sell0.01usdchf0.972890.000000.000002012.08.21 02:090.972380.000.00-0.030.52
135988952012.08.20 21:20sell0.01gbpchf1.527590.000000.000002012.08.21 02:371.527850.000.00-0.03-0.27
135998532012.08.20 21:35buy0.01eurgbp0.786100.000000.000002012.08.21 09:450.786610.000.00-0.020.80
136046982012.08.21 00:02sell0.02gbpchf1.528070.000000.000002012.08.21 02:371.527850.000.000.000.46
136048342012.08.21 00:03sell0.04gbpchf1.529241.529240.000002012.08.21 00:051.529240.000.000.000.00
136048572012.08.21 00:03sell0.08gbpchf1.528420.000000.000002012.08.21 02:371.527850.000.000.004.69
136174982012.08.21 06:00sell0.01usdjpy79.3580.0000.0002012.08.21 07:5479.3070.000.000.000.64
136183052012.08.21 06:35buy0.01gbpusd1.572120.000000.000002012.08.21 07:531.572680.000.000.000.56
136200712012.08.21 07:15buy0.01eurusd1.235390.000000.000002012.08.21 07:531.235900.000.000.000.51
136202762012.08.21 07:20sell0.01usdchf0.972270.000000.000002012.08.21 09:100.971760.000.000.000.52
136218742012.08.21 07:55sell0.01usdjpy79.2990.0000.0002012.08.21 22:0179.2480.000.000.000.64
136219262012.08.21 07:55buy0.01eurusd1.236110.000000.000002012.08.21 09:191.236620.000.000.000.51
136222962012.08.21 08:00buy0.01gbpusd1.572670.000000.000002012.08.21 09:181.573180.000.000.000.51
136271092012.08.21 09:15sell0.01usdchf0.971270.000000.000002012.08.21 09:200.970610.000.000.000.68
136279952012.08.21 09:20buy0.01eurusd1.236710.000000.000002012.08.21 09:201.237270.000.000.000.56
136280602012.08.21 09:20buy0.01gbpusd1.573560.000000.000002012.08.21 10:291.574080.000.000.000.52
136286502012.08.21 09:21buy0.01eurusd1.237390.000000.000002012.08.21 09:451.237900.000.000.000.51
136286712012.08.21 09:21sell0.01usdchf0.970710.000000.000002012.08.21 10:260.970160.000.000.000.57
136320742012.08.21 09:46buy0.01eurusd1.237990.000000.000002012.08.21 10:261.238520.000.000.000.53
136408322012.08.21 10:30buy0.01eurusd1.240900.000000.000002012.08.21 10:451.241420.000.000.000.52
136411022012.08.21 10:30sell0.01gbpchf1.524110.000000.000002012.08.21 13:021.524840.000.000.00-0.76
136411422012.08.21 10:30buy0.01eurgbp0.787830.000000.000002012.08.21 13:590.788340.000.000.000.80
136412162012.08.21 10:30sell0.01usdchf0.967920.000000.000002012.08.21 10:450.967420.000.000.000.52
136412392012.08.21 10:30buy0.01gbpusd1.574980.000000.000002012.08.21 10:421.575510.000.000.000.53
136443592012.08.21 10:42buy0.01gbpusd1.575780.000000.000002012.08.21 11:121.576290.000.000.000.51
136457112012.08.21 10:46sell0.01usdchf0.967270.000000.000002012.08.21 13:100.966730.000.000.000.56
136457272012.08.21 10:46buy0.01eurusd1.241610.000000.000002012.08.21 13:081.242140.000.000.000.53
136497822012.08.21 11:13buy0.01gbpusd1.576400.000000.000002012.08.21 11:181.576910.000.000.000.51
136509932012.08.21 11:19buy0.01gbpusd1.577550.000000.000002012.08.21 15:001.576650.000.000.00-0.90
136521462012.08.21 11:30buy0.01gbpjpy125.2600.0000.0002012.08.21 15:14125.3140.000.000.000.68
136529182012.08.21 11:38sell0.02gbpchf1.526050.000000.000002012.08.21 13:021.524830.000.000.002.53
136589592012.08.21 13:03sell0.01gbpchf1.524380.000000.000002012.08.21 13:591.523870.000.000.000.53
136595732012.08.21 13:09buy0.01eurusd1.242220.000000.000002012.08.21 14:591.242730.000.000.000.51
136601082012.08.21 13:11sell0.01usdchf0.966560.000000.000002012.08.21 15:000.965980.000.000.000.60
136641042012.08.21 14:05buy0.01eurgbp0.788380.000000.000002012.08.21 15:380.788880.000.000.000.79
136641142012.08.21 14:05sell0.01gbpchf1.523260.000000.000002012.08.21 15:001.522760.000.000.000.52
136644732012.08.21 14:11buy0.02gbpusd1.575270.000000.000002012.08.21 15:001.576720.000.000.002.90
136680772012.08.21 15:00buy0.01eurusd1.242780.000000.000002012.08.21 15:001.243320.000.000.000.54
136686932012.08.21 15:01buy0.01eurusd1.243610.000000.000002012.08.21 15:351.244140.000.000.000.53
136687072012.08.21 15:01sell0.01usdchf0.965700.000000.000002012.08.21 15:350.965140.000.000.000.58
136687432012.08.21 15:01buy0.01gbpusd1.576660.000000.000002012.08.21 15:351.577190.000.000.000.53
136691372012.08.21 15:05sell0.01gbpchf1.522220.000000.000002012.08.21 15:391.521700.000.000.000.54
136704432012.08.21 15:15buy0.01gbpjpy125.3740.0000.0002012.08.21 17:30125.3080.000.000.00-0.83
136733192012.08.21 15:36buy0.01eurusd1.244290.000000.000002012.08.21 15:391.244890.000.000.000.60
136733852012.08.21 15:36sell0.01usdchf0.965190.000000.000002012.08.21 15:390.964230.000.000.001.00
136739512012.08.21 15:39buy0.01eurgbp0.789090.000000.000002012.08.21 15:390.789590.000.000.000.79
136745892012.08.21 15:40buy0.01eurgbp0.789780.000000.000002012.08.21 16:320.790290.000.000.000.81
136746592012.08.21 15:40sell0.01gbpchf1.520670.000000.000002012.08.21 15:581.520150.000.000.000.53
136751702012.08.21 15:41buy0.01eurusd1.245580.000000.000002012.08.21 15:481.246110.000.000.000.53
136751972012.08.21 15:41sell0.01usdchf0.964190.000000.000002012.08.21 15:480.963530.000.000.000.68
136764952012.08.21 15:49buy0.01eurusd1.246330.000000.000002012.08.21 16:341.246840.000.000.000.51
136765262012.08.21 15:49sell0.01usdchf0.963550.000000.000002012.08.21 16:350.963050.000.000.000.52
136774902012.08.21 15:59sell0.01gbpchf1.519910.000000.000002012.08.21 16:331.519380.000.000.000.55
136776382012.08.21 16:00buy0.01gbpusd1.577230.000000.000002012.08.21 17:231.577730.000.000.000.50
136797302012.08.21 16:28buy0.02gbpjpy125.183125.1830.0002012.08.21 17:30125.3050.000.000.003.08
136856102012.08.21 17:30buy0.01gbpusd1.577910.000000.000002012.08.21 18:001.578420.000.000.000.51
136857102012.08.21 17:31buy0.01gbpjpy125.3460.0000.0002012.08.21 18:04125.3990.000.000.000.67
136871302012.08.21 17:45sell0.01usdchf0.963220.000000.000002012.08.21 17:590.962710.000.000.000.53
136871782012.08.21 17:45buy0.01eurusd1.246990.000000.000002012.08.21 17:541.247500.000.000.000.51
136880332012.08.21 17:55sell0.01gbpchf1.519200.000000.000002012.08.22 02:561.519660.000.00-0.03-0.48
136880422012.08.21 17:55buy0.01eurgbp0.790560.000000.000002012.08.22 16:510.789720.000.00-0.02-1.33
136880482012.08.21 17:55buy0.01eurusd1.247610.000000.000002012.08.21 18:081.248130.000.000.000.52
136886282012.08.21 18:00sell0.01usdchf0.962300.000000.000002012.08.22 11:190.963110.000.00-0.03-0.84
136890632012.08.21 18:01buy0.01gbpusd1.578800.000000.000002012.08.21 18:011.579320.000.000.000.52
136893132012.08.21 18:02buy0.01gbpusd1.579410.000000.000002012.08.21 18:091.580170.000.000.000.76
136903922012.08.21 18:09buy0.01eurusd1.248790.000000.000002012.08.22 16:481.246670.000.00-0.03-2.12
136904202012.08.21 18:09buy0.01gbpusd1.579970.000000.000002012.08.22 07:571.579070.000.00-0.01-0.90
136906882012.08.21 18:10buy0.01gbpjpy125.5030.0000.0002012.08.22 11:11125.2640.000.000.00-3.02
136994822012.08.21 19:56buy0.02gbpjpy125.3080.0000.0002012.08.22 11:11125.2640.000.000.00-1.11
137049562012.08.21 21:33buy0.04gbpjpy125.1480.0000.0002012.08.22 11:11125.2620.000.00-0.015.75
137068612012.08.21 22:03buy0.02eurusd1.246521.246520.000002012.08.22 01:371.246520.000.00-0.050.00
137068882012.08.21 22:04buy0.02gbpusd1.577761.577760.000002012.08.22 02:011.577760.000.00-0.010.00
137072962012.08.21 22:06sell0.02gbpchf1.520820.000000.000002012.08.22 02:561.519760.000.00-0.062.20
137149052012.08.22 01:38buy0.02eurusd1.246501.246500.000002012.08.22 03:411.246500.000.000.000.00
137157222012.08.22 02:07buy0.02gbpusd1.577721.577720.000002012.08.22 07:571.579100.000.000.002.76
137185212012.08.22 03:03buy0.08gbpjpy124.9870.0000.0002012.08.22 11:11125.2530.000.000.0026.84
137240362012.08.22 04:39buy0.02eurusd1.246551.246550.000002012.08.22 12:211.246550.000.000.000.00
137275912012.08.22 06:35sell0.01usdjpy79.2320.0000.0002012.08.22 16:5179.1810.000.000.000.64
137365662012.08.22 09:25buy0.01gbpusd1.578510.000000.000002012.08.22 10:461.579030.000.000.000.52
137413072012.08.22 10:10sell0.02usdchf0.964520.964520.000002012.08.22 11:190.963120.000.000.002.91
137479182012.08.22 11:10buy0.01gbpusd1.579580.000000.000002012.08.22 11:111.580090.000.000.000.51
137483302012.08.22 11:12buy0.01gbpusd1.579880.000000.000002012.08.22 11:171.580390.000.000.000.51
137495792012.08.22 11:18buy0.01gbpusd1.580980.000000.000002012.08.22 11:181.581520.000.000.000.54
137500132012.08.22 11:19buy0.01gbpusd1.581610.000000.000002012.08.22 16:511.580700.000.000.00-0.91
137578552012.08.22 12:22buy0.02eurusd1.246501.246500.000002012.08.22 13:481.246500.000.000.000.00
137617222012.08.22 13:01buy0.02gbpusd1.579631.579630.000002012.08.22 15:161.579630.000.000.000.00
137674662012.08.22 13:51buy0.02eurusd1.246490.000000.000002012.08.22 16:481.246660.000.000.000.34
137709342012.08.22 14:07buy0.02eurgbp0.788260.788260.000002012.08.22 15:460.788260.000.000.000.00
137804442012.08.22 15:28buy0.02gbpusd1.579401.579400.000002012.08.22 16:511.580760.000.000.002.72
137830672012.08.22 15:43buy0.04eurusd1.244231.244230.000002012.08.22 16:081.244230.000.000.000.00
137846392012.08.22 15:46buy0.02eurgbp0.788260.788260.000002012.08.22 16:500.789690.000.000.004.51
137881332012.08.22 16:08buy0.04eurusd1.244251.244250.000002012.08.22 16:331.244250.000.000.000.00
137910352012.08.22 16:30buy0.01gbpchf1.523630.000000.000002012.08.22 22:261.521990.000.000.00-1.71
137915772012.08.22 16:33buy0.04eurusd1.244191.244190.000002012.08.22 16:481.246660.000.000.009.88
137942832012.08.22 16:48buy0.02gbpchf1.521771.521770.000002012.08.22 18:351.521770.000.000.000.00
137956752012.08.22 16:52sell0.01usdjpy79.1900.0000.0002012.08.22 21:0079.1380.000.000.000.66
138022522012.08.22 17:30sell0.01gbpjpy125.0370.0000.0002012.08.22 18:30125.0950.000.000.00-0.73
138064362012.08.22 18:00sell0.02gbpjpy125.225125.2250.0002012.08.22 18:30125.1020.000.000.003.11
138072682012.08.22 18:05buy0.01gbpusd1.581280.000000.000002012.08.22 21:031.581820.000.000.000.54
138148932012.08.22 18:58buy0.02gbpchf1.521730.000000.000002012.08.22 22:261.521990.000.000.000.54
138259432012.08.22 21:01sell0.01usdjpy79.0410.0000.0002012.08.22 21:0478.9870.000.000.000.68
138270082012.08.22 21:04buy0.04gbpchf1.520101.520100.000002012.08.22 22:261.521990.000.000.007.88
138280342012.08.22 21:05buy0.01gbpusd1.582340.000000.000002012.08.22 21:051.582940.000.000.000.60
138282112012.08.22 21:05sell0.01usdjpy78.9660.0000.0002012.08.22 21:2478.9140.000.000.000.66
138287242012.08.22 21:06buy0.01gbpusd1.583440.000000.000002012.08.22 21:311.583950.000.000.000.51
138341002012.08.22 21:25sell0.01usdjpy78.7360.0000.0002012.08.22 21:2778.6850.000.000.000.65
138352172012.08.22 21:28sell0.01usdjpy78.6830.0000.0002012.08.22 21:3178.6250.000.000.000.74
138368412012.08.22 21:31sell0.01gbpjpy124.4500.0000.0002012.08.22 21:32124.3490.000.000.001.29
138369162012.08.22 21:32sell0.01usdjpy78.5760.0000.0002012.08.22 21:3278.5150.000.000.000.78
138369512012.08.22 21:32buy0.01gbpusd1.584340.000000.000002012.08.22 21:341.584870.000.000.000.53
138374492012.08.22 21:33sell0.01gbpjpy124.2970.0000.0002012.08.22 21:33124.2390.000.000.000.74
138379352012.08.22 21:34sell0.01gbpjpy124.2630.0000.0002012.08.22 21:34124.2090.000.000.000.69
138379522012.08.22 21:34sell0.01usdjpy78.4420.0000.0002012.08.22 21:3478.3910.000.000.000.65
138383922012.08.22 21:35buy0.01gbpusd1.585500.000000.000002012.08.22 21:371.586060.000.000.000.56
138385662012.08.22 21:35sell0.01usdjpy78.3690.0000.0002012.08.23 17:1378.4520.000.00-0.07-1.06
138391182012.08.22 21:36sell0.01gbpjpy124.3100.0000.0002012.08.23 17:12124.5440.000.00-0.08-2.98
138399802012.08.22 21:38buy0.01gbpusd1.586940.000000.000002012.08.22 23:371.587480.000.000.000.54
138444932012.08.22 21:57sell0.02gbpjpy124.4720.0000.0002012.08.23 17:12124.5440.000.00-0.17-1.83
138536492012.08.22 22:56sell0.04gbpjpy124.6320.0000.0002012.08.23 17:12124.5430.000.00-0.344.54
138620682012.08.23 00:06sell0.02usdjpy78.60178.6010.0002012.08.23 01:0578.6010.000.000.000.00
138622332012.08.23 00:07sell0.08gbpjpy124.793124.7930.0002012.08.23 01:45124.7930.000.000.000.00
138721892012.08.23 01:57sell0.02usdjpy78.59278.5920.0002012.08.23 08:0578.5920.000.000.000.00
138730782012.08.23 02:04sell0.08gbpjpy124.793124.7930.0002012.08.23 09:38124.7930.000.000.000.00
138921462012.08.23 06:10buy0.01eurusd1.254110.000000.000002012.08.23 06:571.254630.000.000.000.52
138921582012.08.23 06:10sell0.01usdchf0.957640.000000.000002012.08.23 07:020.957140.000.000.000.52
138924972012.08.23 06:15buy0.01gbpusd1.590040.000000.000002012.08.23 09:591.590540.000.000.000.50
138935642012.08.23 06:35buy0.01gbpchf1.523290.000000.000002012.08.23 18:521.515330.000.000.00-8.34
138946632012.08.23 06:58buy0.01eurusd1.254840.000000.000002012.08.23 09:581.255360.000.000.000.52
138955262012.08.23 07:06sell0.01usdchf0.957280.000000.000002012.08.23 09:580.956780.000.000.000.52
139093092012.08.23 09:55buy0.02gbpchf1.521520.000000.000002012.08.23 18:521.515370.000.000.00-12.88
139104472012.08.23 09:58sell0.08gbpjpy124.8170.0000.0002012.08.23 17:12124.5440.000.000.0027.83
139133772012.08.23 10:11sell0.01usdchf0.955890.000000.000002012.08.23 17:330.955380.000.000.000.53
139134802012.08.23 10:11buy0.01eurusd1.256840.000000.000002012.08.23 12:561.256030.000.000.00-0.81
139181452012.08.23 10:36buy0.04gbpchf1.519651.519650.000002012.08.23 12:301.519650.000.000.000.00
139193612012.08.23 10:46sell0.02usdjpy78.59578.5950.0002012.08.23 17:1378.4460.000.000.003.80
139247152012.08.23 11:18buy0.02eurusd1.254600.000000.000002012.08.23 12:561.255980.000.000.002.76
139296362012.08.23 11:45buy0.01gbpusd1.589340.000000.000002012.08.23 12:501.588510.000.000.00-0.83
139363402012.08.23 12:31buy0.04gbpchf1.519630.000000.000002012.08.23 18:531.515400.000.000.00-17.73
139366692012.08.23 12:32buy0.02gbpusd1.587131.587130.000002012.08.23 12:501.588500.000.000.002.74
139404042012.08.23 12:57buy0.01eurusd1.256100.000000.000002012.08.23 15:251.256630.000.000.000.53
139435702012.08.23 13:15buy0.08gbpchf1.517901.517900.000002012.08.23 15:081.517900.000.000.000.00
139624292012.08.23 15:21buy0.08gbpchf1.517740.000000.000002012.08.23 18:531.515370.000.000.00-19.87
139806742012.08.23 17:13sell0.01gbpjpy124.4480.0000.0002012.08.23 17:18124.3970.000.000.000.65
139872992012.08.23 17:45sell0.01usdchf0.955290.000000.000002012.08.23 17:470.954710.000.000.000.61
139873262012.08.23 17:45buy0.01eurusd1.257010.000000.000002012.08.23 17:451.257530.000.000.000.52
139878202012.08.23 17:46buy0.01eurusd1.257140.000000.000002012.08.23 17:471.257640.000.000.000.50
139885772012.08.23 17:48sell0.01usdchf0.954760.000000.000002012.08.23 17:530.954250.000.000.000.53
139885902012.08.23 17:48buy0.01eurusd1.257720.000000.000002012.08.23 17:531.258310.000.000.000.59
139953092012.08.23 18:27buy0.16gbpchf1.515890.000000.000002012.08.23 18:531.515400.000.000.00-8.22
140504342012.08.24 05:15sell0.04gbpjpy124.679124.6790.0002012.08.24 08:12124.6790.000.000.000.00
140695432012.08.24 08:48sell0.04gbpjpy124.679124.6790.0002012.08.24 09:24124.6790.000.000.000.00
140712722012.08.24 09:05sell0.01gbpusd1.586080.000000.000002012.08.24 09:111.585500.000.000.000.58
  0.00 0.00 -1.20 526.49
Closed P/L: 525.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
138937262012.08.23 06:40sell0.01eurgbp0.788690.000000.00000 0.790760.000.000.00-3.28
139366752012.08.23 12:32sell0.02eurgbp0.790990.000000.00000 0.790760.000.000.000.73
139815162012.08.23 17:19sell0.01gbpjpy124.3330.0000.000 124.7250.000.00-0.03-4.99
139822592012.08.23 17:24sell0.02gbpjpy124.5170.0000.000 124.7250.000.00-0.05-5.29
139899902012.08.23 17:54buy0.01eurusd1.258740.000000.00000 1.253960.000.00-0.03-4.78
139900522012.08.23 17:54sell0.01usdchf0.953990.000000.00000 0.957770.000.00-0.03-3.95
140007272012.08.23 19:10sell0.01usdjpy78.4490.0000.000 78.6350.000.00-0.02-2.37
140064842012.08.23 20:01sell0.01gbpchf1.515320.000000.00000 1.519120.000.00-0.03-3.97
140099932012.08.23 20:20buy0.02eurusd1.256530.000000.00000 1.253960.000.00-0.06-5.14
140266442012.08.24 00:13sell0.02usdchf0.955790.000000.00000 0.957770.000.000.00-4.13
140719422012.08.24 09:08sell0.02gbpchf1.517190.000000.00000 1.519120.000.000.00-4.03
140725852012.08.24 09:11sell0.01gbpusd1.585400.000000.00000 1.586070.000.000.00-0.67
140740492012.08.24 09:22buy0.04eurusd1.254250.000000.00000 1.253960.000.000.00-1.16
140752872012.08.24 09:34sell0.04gbpjpy124.7010.0000.000 124.7250.000.000.00-1.22
  0.00 0.00 -0.25 -44.25
 Floating P/L: -44.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 525.29 Floating P/L: -44.50 Margin: 68.01
Balance: 3 525.29 Equity: 3 480.79 Free Margin: 3 412.78
 
Details:
Graph
Gross Profit: 814.39 Gross Loss: 289.10 Total Net Profit: 525.29
Profit Factor: 2.82 Expected Payoff: 1.94  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 144.07 (4.50%) Relative Drawdown: 4.50% (144.07)
 
Total Trades: 271 Short Positions (won %): 93 (81.72%) Long Positions (won %): 178 (76.97%)
Profit Trades (% of total): 213 (78.60%) Loss trades (% of total): 58 (21.40%)
Largest profit trade: 185.60 loss trade: -40.75
Average profit trade: 3.82 loss trade: -4.98
Maximum consecutive wins ($): 20 (14.87) consecutive losses ($): 6 (-144.07)
Maximal consecutive profit (count): 254.61 (4) consecutive loss (count): -144.07 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1