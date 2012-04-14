|Account: 6076774
|Name: mandarine_martingale
|Currency: USD
|2012 August 24, 10:36
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3087688
|2012.04.14 07:21
|balance
|Deposit
|25 000.00
|3122368
|2012.04.16 12:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58499
|1.58891
|1.59399
|2012.04.17 04:05
|1.58891
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.92
|3124072
|2012.04.16 12:59
|sell
|0.01
|usdcad
|0.99836
|0.99348
|0.99141
|2012.04.17 16:05
|0.99141
|0.00
|0.00
|0.01
|7.01
|3131388
|2012.04.16 15:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58299
|1.58893
|1.59399
|2012.04.17 04:04
|1.58893
|0.00
|0.00
|-0.02
|11.88
|3131919
|2012.04.16 15:05
|sell
|0.02
|usdcad
|1.00038
|0.99346
|0.99141
|2012.04.17 16:05
|0.99141
|0.00
|0.00
|0.02
|18.10
|3134814
|2012.04.16 15:42
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.45914
|1.45589
|1.44814
|2012.04.16 21:10
|1.45589
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|3151405
|2012.04.16 18:35
|sell
|0.03
|usdcad
|1.00241
|0.99349
|0.99141
|2012.04.17 16:05
|0.99141
|0.00
|0.00
|0.02
|33.29
|3157762
|2012.04.16 20:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|127.901
|128.107
|128.801
|2012.04.17 11:20
|128.107
|0.00
|0.00
|-0.00
|2.56
|3181757
|2012.04.17 08:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|127.701
|128.109
|128.801
|2012.04.17 11:20
|128.109
|0.00
|0.00
|0.00
|10.13
|3264771
|2012.04.17 23:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59273
|1.65273
|1.60830
|2012.05.09 15:20
|1.60830
|0.00
|0.00
|-0.67
|-15.57
|3302309
|2012.04.18 11:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59478
|1.65273
|1.60830
|2012.05.09 15:20
|1.60830
|0.00
|0.00
|-1.27
|-27.04
|3302506
|2012.04.18 11:30
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.59679
|1.65273
|1.60830
|2012.05.09 15:20
|1.60830
|0.00
|0.00
|-1.91
|-34.53
|3303686
|2012.04.18 11:38
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.59884
|1.65273
|1.60830
|2012.05.09 15:20
|1.60830
|0.00
|0.00
|-3.18
|-47.30
|3336554
|2012.04.18 17:10
|sell
|0.09
|gbpusd
|1.60086
|1.65273
|1.60830
|2012.05.09 15:20
|1.60830
|0.00
|0.00
|-5.72
|-66.96
|3341442
|2012.04.18 17:45
|sell
|0.15
|gbpusd
|1.60286
|1.65273
|1.60830
|2012.05.09 15:20
|1.60830
|0.00
|0.00
|-9.53
|-81.60
|3380517
|2012.04.19 09:59
|sell
|0.25
|gbpusd
|1.60486
|1.65273
|1.60830
|2012.05.09 15:20
|1.60830
|0.00
|0.00
|-13.93
|-86.00
|3382912
|2012.04.19 10:10
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.60687
|1.60306
|1.59587
|2012.04.19 15:55
|1.60306
|0.00
|0.00
|0.00
|160.02
|3448067
|2012.04.19 21:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|130.667
|136.667
|130.640
|2012.04.23 10:12
|130.640
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.34
|3450115
|2012.04.19 22:11
|sell
|0.02
|gbpjpy
|130.871
|136.667
|130.640
|2012.04.23 10:12
|130.640
|0.00
|0.00
|-0.16
|5.69
|3453068
|2012.04.20 00:10
|sell
|0.03
|gbpjpy
|131.074
|130.858
|130.640
|2012.04.23 10:12
|130.640
|0.00
|0.00
|-0.11
|16.04
|3482725
|2012.04.20 11:26
|sell
|0.05
|gbpjpy
|131.276
|130.858
|130.640
|2012.04.23 10:12
|130.640
|0.00
|0.00
|-0.19
|39.17
|3482995
|2012.04.20 11:30
|sell
|0.42
|gbpusd
|1.60911
|1.65273
|1.60830
|2012.05.09 15:20
|1.60830
|0.00
|0.00
|-22.09
|34.02
|3483269
|2012.04.20 11:30
|sell
|0.09
|gbpjpy
|131.540
|131.284
|130.640
|2012.04.23 08:00
|131.284
|0.00
|0.00
|-0.34
|28.30
|3483474
|2012.04.20 11:31
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.61111
|1.65273
|1.60830
|2012.05.09 15:20
|1.60830
|0.00
|0.00
|-36.82
|196.70
|3496407
|2012.04.20 13:41
|sell
|0.15
|gbpjpy
|131.740
|131.284
|130.640
|2012.04.23 08:00
|131.284
|0.00
|0.00
|-0.57
|84.02
|3513587
|2012.04.20 17:12
|sell
|1.19
|gbpusd
|1.61312
|1.61003
|1.60212
|2012.04.23 11:35
|1.61003
|0.00
|0.00
|-3.09
|367.71
|3608940
|2012.04.23 21:21
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.817
|131.027
|131.512
|2012.04.24 11:40
|131.027
|0.00
|0.00
|-0.00
|2.59
|3620491
|2012.04.24 06:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.616
|130.988
|131.512
|2012.04.24 11:13
|130.988
|0.00
|0.00
|0.00
|9.17
|3621409
|2012.04.24 06:36
|buy
|0.03
|gbpjpy
|130.412
|130.988
|131.512
|2012.04.24 11:13
|130.988
|0.00
|0.00
|0.00
|21.29
|3633450
|2012.04.24 10:28
|sell
|1.19
|gbpusd
|1.61516
|1.61028
|1.60416
|2012.04.25 13:03
|1.61028
|0.00
|0.00
|-3.21
|580.72
|3755687
|2012.04.25 21:24
|sell
|1.19
|gbpusd
|1.61725
|1.61357
|1.60829
|2012.05.07 09:08
|1.61357
|0.00
|0.00
|-46.17
|437.92
|3778675
|2012.04.26 09:55
|sell
|2.02
|gbpusd
|1.61929
|1.61637
|1.60829
|2012.05.04 18:12
|1.61637
|0.00
|0.00
|-53.13
|589.84
|3877394
|2012.04.27 11:31
|sell
|0.01
|usdcad
|0.98427
|0.98212
|0.97327
|2012.04.30 12:45
|0.98212
|0.00
|0.00
|0.01
|2.19
|3897604
|2012.04.27 14:30
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.47178
|1.53182
|1.46739
|2012.05.01 11:28
|1.46739
|0.00
|0.00
|-0.10
|4.85
|3902363
|2012.04.27 15:31
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.47379
|1.46984
|1.46739
|2012.05.01 11:28
|1.46739
|0.00
|0.00
|-0.19
|14.14
|3934276
|2012.04.30 00:00
|sell
|0.03
|gbpchf
|1.47639
|1.46978
|1.46739
|2012.05.01 11:28
|1.46739
|0.00
|0.00
|-0.15
|29.83
|3962586
|2012.04.30 11:08
|sell
|0.05
|gbpchf
|1.47836
|1.46975
|1.46739
|2012.05.01 11:28
|1.46739
|0.00
|0.00
|-0.24
|60.61
|4058911
|2012.05.01 17:31
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.47344
|1.47944
|1.48444
|2012.05.02 13:48
|1.47944
|0.00
|0.00
|-0.00
|6.56
|4231176
|2012.05.03 17:22
|buy
|0.01
|usdcad
|0.98706
|0.99423
|0.99806
|2012.05.07 01:37
|0.99806
|0.00
|0.00
|-0.19
|11.02
|4376624
|2012.05.07 10:39
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.034
|129.266
|129.933
|2012.05.08 03:28
|129.266
|0.00
|0.00
|-0.00
|2.90
|4379126
|2012.05.07 11:14
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.833
|129.077
|129.933
|2012.05.07 15:43
|129.077
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|4384433
|2012.05.07 12:18
|sell
|0.01
|usdcad
|0.99618
|1.05618
|1.01334
|2012.05.22 07:26
|1.01633
|0.00
|0.00
|0.12
|-19.83
|4405919
|2012.05.07 16:27
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.48656
|1.54656
|1.49762
|2012.05.17 15:30
|1.49762
|0.00
|0.00
|-0.51
|-11.68
|4408481
|2012.05.07 17:02
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.48856
|1.54656
|1.49762
|2012.05.17 15:30
|1.49762
|0.00
|0.00
|-1.03
|-19.13
|4413624
|2012.05.07 18:12
|sell
|1.19
|gbpusd
|1.61930
|1.61458
|1.60830
|2012.05.08 13:30
|1.61458
|0.00
|0.00
|-3.57
|561.68
|4430799
|2012.05.08 03:55
|sell
|0.03
|gbpchf
|1.49057
|1.54656
|1.49762
|2012.05.17 15:30
|1.49762
|0.00
|0.00
|-1.41
|-22.34
|4471008
|2012.05.08 16:36
|sell
|0.02
|usdcad
|0.99819
|1.05618
|1.01334
|2012.05.22 07:26
|1.01633
|0.00
|0.00
|0.23
|-35.70
|4474829
|2012.05.08 17:36
|sell
|0.03
|usdcad
|1.00020
|0.99753
|0.99321
|2012.05.11 20:01
|0.99753
|0.00
|0.00
|0.12
|8.03
|4475875
|2012.05.08 17:50
|sell
|0.05
|gbpchf
|1.49255
|1.54656
|1.49762
|2012.05.17 15:30
|1.49762
|0.00
|0.00
|-2.35
|-26.77
|4507908
|2012.05.09 08:02
|sell
|0.05
|usdcad
|1.00221
|0.99985
|0.99321
|2012.05.10 17:23
|0.99985
|0.00
|0.00
|0.14
|11.80
|4532050
|2012.05.09 14:10
|sell
|0.09
|usdcad
|1.00421
|1.00152
|0.99321
|2012.05.10 11:06
|1.00152
|0.00
|0.00
|0.24
|24.17
|4547025
|2012.05.09 17:09
|sell
|0.09
|gbpchf
|1.49455
|1.54656
|1.49762
|2012.05.17 15:30
|1.49762
|0.00
|0.00
|-3.84
|-29.18
|4558838
|2012.05.09 19:47
|sell
|0.15
|gbpchf
|1.49652
|1.49448
|1.48954
|2012.05.11 20:38
|1.49448
|0.00
|0.00
|-2.59
|32.92
|4574965
|2012.05.10 02:40
|sell
|0.25
|gbpchf
|1.49854
|1.49524
|1.48754
|2012.05.10 11:34
|1.49524
|0.00
|0.00
|0.00
|88.90
|4610150
|2012.05.10 14:13
|sell
|0.25
|gbpchf
|1.50054
|1.49571
|1.48954
|2012.05.11 14:15
|1.49571
|0.00
|0.00
|-1.07
|129.99
|4788724
|2012.05.14 15:33
|sell
|0.15
|gbpchf
|1.50255
|1.50030
|1.49762
|2012.05.17 15:30
|1.49762
|0.00
|0.00
|-3.18
|78.09
|4799129
|2012.05.14 17:15
|sell
|0.25
|gbpchf
|1.50456
|1.50082
|1.49562
|2012.05.15 14:27
|1.50082
|0.00
|0.00
|-1.06
|100.01
|4802534
|2012.05.14 17:52
|sell
|0.42
|gbpchf
|1.50662
|1.50353
|1.49562
|2012.05.15 12:39
|1.50353
|0.00
|0.00
|-1.78
|138.76
|4893999
|2012.05.15 18:13
|sell
|0.25
|gbpchf
|1.50862
|1.50388
|1.49762
|2012.05.16 12:36
|1.50388
|0.00
|0.00
|-1.06
|125.41
|4913068
|2012.05.15 22:26
|sell
|0.03
|usdcad
|1.00622
|1.05618
|1.01334
|2012.05.22 07:26
|1.01632
|0.00
|0.00
|0.18
|-29.81
|4927782
|2012.05.16 06:24
|sell
|0.05
|usdcad
|1.00822
|1.05618
|1.01334
|2012.05.22 07:26
|1.01632
|0.00
|0.00
|0.26
|-39.85
|4937074
|2012.05.16 09:03
|sell
|0.09
|usdcad
|1.01023
|1.00759
|1.00123
|2012.05.16 15:44
|1.00759
|0.00
|0.00
|0.00
|23.58
|4943226
|2012.05.16 10:10
|sell
|0.15
|usdcad
|1.01223
|1.00761
|1.00123
|2012.05.16 15:44
|1.00761
|0.00
|0.00
|0.00
|68.78
|5079392
|2012.05.17 14:07
|sell
|0.09
|usdcad
|1.01425
|1.05618
|1.01334
|2012.05.22 07:27
|1.01632
|0.00
|0.00
|0.20
|-18.33
|5102562
|2012.05.17 17:00
|sell
|0.15
|usdcad
|1.01627
|1.05618
|1.01334
|2012.05.22 07:26
|1.01633
|0.00
|0.00
|0.34
|-0.89
|5136125
|2012.05.17 22:24
|sell
|0.25
|usdcad
|1.01828
|1.01605
|1.01132
|2012.05.18 15:48
|1.01605
|0.00
|0.00
|0.17
|54.87
|5148952
|2012.05.18 04:03
|sell
|0.42
|usdcad
|1.02030
|1.01820
|1.01132
|2012.05.18 14:52
|1.01820
|0.00
|0.00
|0.00
|86.62
|5159740
|2012.05.18 08:15
|sell
|0.70
|usdcad
|1.02232
|1.01819
|1.01132
|2012.05.18 14:52
|1.01819
|0.00
|0.00
|0.00
|283.94
|5180992
|2012.05.18 11:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.447
|125.739
|125.947
|2012.05.22 10:47
|125.947
|0.00
|0.00
|-0.00
|6.29
|5185267
|2012.05.18 12:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|125.247
|125.599
|125.947
|2012.05.21 11:52
|125.599
|0.00
|0.00
|-0.00
|8.87
|5189143
|2012.05.18 12:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58072
|1.58272
|1.58972
|2012.05.22 11:22
|1.58272
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.00
|5195755
|2012.05.18 13:52
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57872
|1.58160
|1.58972
|2012.05.18 17:03
|1.58160
|0.00
|0.00
|0.00
|5.76
|5216628
|2012.05.18 18:33
|buy
|0.03
|gbpjpy
|125.047
|125.272
|125.947
|2012.05.21 09:27
|125.272
|0.00
|0.00
|-0.00
|8.52
|5219082
|2012.05.18 18:56
|buy
|0.05
|gbpjpy
|124.847
|125.060
|125.947
|2012.05.21 01:05
|125.060
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.45
|5310884
|2012.05.21 16:54
|sell
|0.25
|usdcad
|1.02434
|1.01825
|1.01334
|2012.05.22 07:26
|1.01628
|0.00
|0.00
|0.20
|198.27
|5598651
|2012.05.24 15:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56950
|1.50950
|1.57447
|2012.05.28 07:21
|1.57017
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.67
|5629550
|2012.05.24 19:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56750
|1.50950
|1.57447
|2012.05.28 07:21
|1.57016
|0.00
|0.00
|-0.16
|5.32
|5635876
|2012.05.24 20:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56550
|1.56786
|1.57650
|2012.05.25 14:44
|1.56786
|0.00
|0.00
|-0.12
|7.08
|5728783
|2012.05.25 18:02
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56347
|1.56883
|1.57447
|2012.05.28 07:21
|1.57016
|0.00
|0.00
|-0.12
|20.07
|5816800
|2012.05.28 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56939
|1.56300
|1.56039
|2012.05.29 19:54
|1.56300
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.39
|5818700
|2012.05.28 17:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02619
|1.02899
|1.03317
|2012.05.30 18:04
|1.02899
|0.00
|0.00
|-0.21
|2.72
|5830492
|2012.05.28 18:59
|buy
|0.02
|usdcad
|1.02417
|1.02699
|1.03317
|2012.05.30 14:00
|1.02699
|0.00
|0.00
|-0.41
|5.49
|5870787
|2012.05.29 10:02
|buy
|0.03
|usdcad
|1.02217
|1.02488
|1.03317
|2012.05.29 20:56
|1.02488
|0.00
|0.00
|0.00
|7.93
|5872470
|2012.05.29 10:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57139
|1.56783
|1.56039
|2012.05.29 16:06
|1.56783
|0.00
|0.00
|0.00
|7.12
|6041189
|2012.05.30 19:44
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.50212
|1.49710
|1.49112
|2012.05.31 18:02
|1.49710
|0.00
|0.00
|-0.14
|5.16
|6266465
|2012.06.01 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53608
|1.53942
|1.54708
|2012.06.04 16:48
|1.53942
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|6408511
|2012.06.05 10:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.427
|120.142
|119.327
|2012.06.05 10:36
|120.142
|0.00
|0.00
|0.00
|3.64
|6559852
|2012.06.06 15:51
|buy
|0.01
|usdcad
|1.03723
|0.97723
|1.03415
|2012.06.08 11:02
|1.03415
|0.00
|0.00
|-0.19
|-2.98
|6565010
|2012.06.06 16:19
|buy
|0.02
|usdcad
|1.03523
|0.97723
|1.03415
|2012.06.08 11:02
|1.03415
|0.00
|0.00
|-0.39
|-2.09
|6567649
|2012.06.06 16:42
|buy
|0.03
|usdcad
|1.03319
|0.97723
|1.03415
|2012.06.08 11:02
|1.03415
|0.00
|0.00
|-0.58
|2.78
|6578954
|2012.06.06 18:23
|buy
|0.05
|usdcad
|1.03116
|0.97723
|1.03415
|2012.06.08 11:02
|1.03415
|0.00
|0.00
|-0.96
|14.46
|6584040
|2012.06.06 19:04
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.47890
|1.53925
|1.47794
|2012.06.11 00:00
|1.47514
|0.00
|0.00
|-0.20
|3.92
|6585446
|2012.06.06 19:12
|buy
|0.09
|usdcad
|1.02916
|1.03210
|1.03415
|2012.06.08 11:02
|1.03415
|0.00
|0.00
|-1.73
|43.43
|6594854
|2012.06.06 20:35
|sell
|0.02
|gbpchf
|1.48092
|1.53925
|1.47794
|2012.06.11 00:00
|1.47514
|0.00
|0.00
|-0.41
|12.04
|6619766
|2012.06.07 04:35
|buy
|0.15
|usdcad
|1.02716
|1.02984
|1.03415
|2012.06.08 06:05
|1.02984
|0.00
|0.00
|-0.74
|39.04
|6672887
|2012.06.07 14:07
|sell
|0.03
|gbpchf
|1.48292
|1.53925
|1.47794
|2012.06.11 00:00
|1.47514
|0.00
|0.00
|-0.24
|24.32
|6673234
|2012.06.07 14:08
|sell
|0.05
|gbpchf
|1.48494
|1.53925
|1.47794
|2012.06.11 00:00
|1.47514
|0.00
|0.00
|-0.41
|51.05
|6675515
|2012.06.07 14:19
|buy
|0.25
|usdcad
|1.02515
|1.02984
|1.03415
|2012.06.08 06:05
|1.02984
|0.00
|0.00
|-1.24
|113.85
|6683306
|2012.06.07 15:16
|buy
|0.42
|usdcad
|1.02315
|1.02986
|1.03415
|2012.06.08 06:05
|1.02986
|0.00
|0.00
|-2.08
|273.65
|6707047
|2012.06.07 17:46
|sell
|0.09
|gbpchf
|1.48694
|1.48465
|1.47794
|2012.06.07 22:47
|1.48465
|0.00
|0.00
|0.00
|21.56
|6708552
|2012.06.07 17:59
|sell
|0.15
|gbpchf
|1.48894
|1.48465
|1.47794
|2012.06.07 22:47
|1.48465
|0.00
|0.00
|0.00
|67.32
|6826279
|2012.06.08 20:06
|sell
|0.01
|usdcad
|1.03061
|1.02832
|1.01961
|2012.06.08 23:36
|1.02832
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|6826462
|2012.06.08 20:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.748
|123.272
|123.848
|2012.06.11 00:06
|123.272
|0.00
|0.00
|0.00
|6.59
|6832757
|2012.06.08 22:07
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54647
|1.55196
|1.55747
|2012.06.11 00:58
|1.55196
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|6876703
|2012.06.11 11:36
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.48327
|1.48700
|1.49421
|2012.06.11 15:02
|1.48700
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|6885318
|2012.06.11 13:10
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02486
|1.03042
|1.03586
|2012.06.12 06:30
|1.03042
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.40
|6895779
|2012.06.11 15:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55312
|1.54838
|1.54412
|2012.06.12 02:05
|1.54838
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.74
|6899679
|2012.06.11 15:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55512
|1.54832
|1.54412
|2012.06.12 02:05
|1.54832
|0.00
|0.00
|-0.06
|13.60
|7272283
|2012.06.14 13:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55281
|1.55767
|1.55981
|2012.06.15 16:43
|1.55981
|0.00
|0.00
|-0.01
|7.00
|7282879
|2012.06.14 14:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55081
|1.55371
|1.56181
|2012.06.14 16:20
|1.55371
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|7395617
|2012.06.15 10:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54881
|1.55331
|1.55981
|2012.06.15 13:51
|1.55331
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|7413184
|2012.06.15 13:19
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.48115
|1.48707
|1.49014
|2012.06.15 20:01
|1.48707
|0.00
|0.00
|0.00
|6.23
|7416043
|2012.06.15 13:55
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.47917
|1.48707
|1.49014
|2012.06.15 20:01
|1.48707
|0.00
|0.00
|0.00
|16.63
|7538143
|2012.06.18 11:00
|buy
|0.01
|usdcad
|1.02229
|1.02435
|1.03329
|2012.06.18 12:10
|1.02435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|7564479
|2012.06.18 13:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.967
|123.594
|122.867
|2012.06.18 16:39
|123.594
|0.00
|0.00
|0.00
|4.73
|8929399
|2012.06.28 10:56
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.50143
|1.44129
|1.49692
|2012.06.29 07:01
|1.49010
|0.00
|0.00
|0.01
|-11.87
|8999901
|2012.06.28 16:17
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.49925
|1.44129
|1.49692
|2012.06.29 07:01
|1.48994
|0.00
|0.00
|0.01
|-19.51
|9052737
|2012.06.28 22:34
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.49728
|1.44129
|1.49692
|2012.06.29 07:01
|1.48990
|0.00
|0.00
|0.02
|-23.19
|9090471
|2012.06.29 05:58
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.49528
|1.44129
|1.49692
|2012.06.29 07:01
|1.48996
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.87
|9091919
|2012.06.29 06:00
|buy
|0.09
|gbpchf
|1.49328
|1.44129
|1.49692
|2012.06.29 07:01
|1.48995
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.41
|9093261
|2012.06.29 06:01
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.49124
|1.44129
|1.49692
|2012.06.29 07:01
|1.48992
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.75
|9093812
|2012.06.29 06:02
|buy
|0.25
|gbpchf
|1.48592
|1.48919
|1.49692
|2012.06.29 07:02
|1.48991
|0.00
|0.00
|0.00
|104.52
|10298658
|2012.07.12 20:50
|sell
|0.01
|usdcad
|1.01908
|1.01510
|1.00808
|2012.07.13 18:13
|1.01510
|0.00
|0.00
|0.01
|3.92
|10604719
|2012.07.17 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.408
|123.206
|122.308
|2012.07.17 18:37
|123.206
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|11088429
|2012.07.23 21:00
|buy
|0.01
|gbpjpy
|121.773
|115.773
|122.071
|2012.07.26 14:06
|122.071
|0.00
|0.00
|0.00
|3.81
|11098136
|2012.07.24 00:01
|buy
|0.02
|gbpjpy
|121.573
|121.869
|122.071
|2012.07.26 14:06
|122.071
|0.00
|0.00
|0.01
|12.73
|11111693
|2012.07.24 05:09
|buy
|0.03
|gbpjpy
|121.372
|121.869
|122.071
|2012.07.26 14:06
|122.071
|0.00
|0.00
|0.01
|26.81
|11135385
|2012.07.24 10:44
|buy
|0.05
|gbpjpy
|121.172
|121.479
|122.272
|2012.07.24 16:38
|121.479
|0.00
|0.00
|0.00
|19.64
|11327847
|2012.07.25 17:02
|buy
|0.05
|gbpjpy
|120.971
|121.680
|122.071
|2012.07.26 13:42
|121.680
|0.00
|0.00
|0.02
|45.35
|12402551
|2012.08.06 23:13
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.51433
|1.51929
|1.52133
|2012.08.08 13:09
|1.52133
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|12403166
|2012.08.06 23:16
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.51233
|1.51435
|1.52133
|2012.08.07 16:20
|1.51435
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|12416934
|2012.08.07 04:43
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.51033
|1.51437
|1.52133
|2012.08.07 16:20
|1.51437
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|12826976
|2012.08.10 17:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56388
|1.56765
|1.57488
|2012.08.10 17:51
|1.56765
|0.00
|0.00
|0.00
|3.77
|12835773
|2012.08.10 17:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56781
|1.57060
|1.57681
|2012.08.14 11:45
|1.57060
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.79
|12924638
|2012.08.13 11:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56581
|1.56915
|1.57681
|2012.08.13 16:29
|1.56915
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|13497522
|2012.08.17 22:51
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.52864
|1.53076
|1.53764
|2012.08.20 16:20
|1.53076
|0.00
|0.00
|0.01
|4.35
|13529015
|2012.08.20 10:03
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.52664
|1.53078
|1.53764
|2012.08.20 16:13
|1.53078
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|13702554
|2012.08.21 20:46
|buy
|0.01
|usdcad
|0.98814
|0.99263
|0.99914
|2012.08.22 17:00
|0.99263
|0.00
|0.00
|-0.05
|4.52
|
|0.00
|0.00
|-234.89
|5 224.51
|Closed P/L:
|4 989.62
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13472636
|2012.08.17 16:41
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53077
|1.47074
|1.52780
|
|1.51891
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.38
|13658990
|2012.08.21 13:03
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.52486
|1.47074
|1.52780
|
|1.51891
|0.00
|0.00
|0.01
|-12.42
|13668646
|2012.08.21 15:00
|buy
|0.03
|gbpchf
|1.52283
|1.47074
|1.52780
|
|1.51891
|0.00
|0.00
|0.01
|-12.28
|13674907
|2012.08.21 15:40
|buy
|0.05
|gbpchf
|1.52083
|1.47074
|1.52780
|
|1.51891
|0.00
|0.00
|0.04
|-10.02
|13936433
|2012.08.23 12:31
|buy
|0.09
|gbpchf
|1.51882
|1.47074
|1.52780
|
|1.51891
|0.00
|0.00
|0.01
|0.84
|13984845
|2012.08.23 17:33
|buy
|0.15
|gbpchf
|1.51680
|1.47074
|1.52780
|
|1.51891
|0.00
|0.00
|0.02
|33.04
|
|0.00
|0.00
|0.09
|-13.22
|
|Floating P/L:
|-13.13
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 989.62
|Floating P/L:
|-13.13
|Margin:
|110.89
|Balance:
|29 989.64
|Equity:
|29 976.51
|Free Margin:
|29 865.62
|
|Details:
|Gross Profit:
|5 786.34
|Gross Loss:
|796.72
|Total Net Profit:
|4 989.62
|Profit Factor:
|7.26
|Expected Payoff:
|36.42
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|383.26 (1.37%)
|Relative Drawdown:
|1.37% (383.26)
|
|Total Trades:
|137
|Short Positions (won %):
|73 (75.34%)
|Long Positions (won %):
|64 (87.50%)
|Profit Trades (% of total):
|111 (81.02%)
|Loss trades (% of total):
|26 (18.98%)
|Largest
|profit trade:
|577.51
|loss trade:
|-99.93
|Average
|profit trade:
|52.13
|loss trade:
|-30.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|32 (3 021.65)
|consecutive losses ($):
|6 (-143.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 021.65 (32)
|consecutive loss (count):
|-272.04 (5)
|Average
|consecutive wins:
|14
|consecutive losses:
|4