Alpari NZ Limited

Account: 6076774 Name: mandarine_martingale Currency: USD 2012 September 7, 10:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30876882012.04.14 07:21balanceDeposit25 000.00
31223682012.04.16 12:39buy0.01gbpusd1.584991.588911.593992012.04.17 04:051.588910.000.00-0.013.92
31240722012.04.16 12:59sell0.01usdcad0.998360.993480.991412012.04.17 16:050.991410.000.000.017.01
31313882012.04.16 15:00buy0.02gbpusd1.582991.588931.593992012.04.17 04:041.588930.000.00-0.0211.88
31319192012.04.16 15:05sell0.02usdcad1.000380.993460.991412012.04.17 16:050.991410.000.000.0218.10
31348142012.04.16 15:42sell0.01gbpchf1.459141.455891.448142012.04.16 21:101.455890.000.000.003.55
31514052012.04.16 18:35sell0.03usdcad1.002410.993490.991412012.04.17 16:050.991410.000.000.0233.29
31577622012.04.16 20:00buy0.01gbpjpy127.901128.107128.8012012.04.17 11:20128.1070.000.00-0.002.56
31817572012.04.17 08:02buy0.02gbpjpy127.701128.109128.8012012.04.17 11:20128.1090.000.000.0010.13
32647712012.04.17 23:49sell0.01gbpusd1.592731.652731.608302012.05.09 15:201.608300.000.00-0.67-15.57
33023092012.04.18 11:30sell0.02gbpusd1.594781.652731.608302012.05.09 15:201.608300.000.00-1.27-27.04
33025062012.04.18 11:30sell0.03gbpusd1.596791.652731.608302012.05.09 15:201.608300.000.00-1.91-34.53
33036862012.04.18 11:38sell0.05gbpusd1.598841.652731.608302012.05.09 15:201.608300.000.00-3.18-47.30
33365542012.04.18 17:10sell0.09gbpusd1.600861.652731.608302012.05.09 15:201.608300.000.00-5.72-66.96
33414422012.04.18 17:45sell0.15gbpusd1.602861.652731.608302012.05.09 15:201.608300.000.00-9.53-81.60
33805172012.04.19 09:59sell0.25gbpusd1.604861.652731.608302012.05.09 15:201.608300.000.00-13.93-86.00
33829122012.04.19 10:10sell0.42gbpusd1.606871.603061.595872012.04.19 15:551.603060.000.000.00160.02
34480672012.04.19 21:37sell0.01gbpjpy130.667136.667130.6402012.04.23 10:12130.6400.000.00-0.080.34
34501152012.04.19 22:11sell0.02gbpjpy130.871136.667130.6402012.04.23 10:12130.6400.000.00-0.165.69
34530682012.04.20 00:10sell0.03gbpjpy131.074130.858130.6402012.04.23 10:12130.6400.000.00-0.1116.04
34827252012.04.20 11:26sell0.05gbpjpy131.276130.858130.6402012.04.23 10:12130.6400.000.00-0.1939.17
34829952012.04.20 11:30sell0.42gbpusd1.609111.652731.608302012.05.09 15:201.608300.000.00-22.0934.02
34832692012.04.20 11:30sell0.09gbpjpy131.540131.284130.6402012.04.23 08:00131.2840.000.00-0.3428.30
34834742012.04.20 11:31sell0.70gbpusd1.611111.652731.608302012.05.09 15:201.608300.000.00-36.82196.70
34964072012.04.20 13:41sell0.15gbpjpy131.740131.284130.6402012.04.23 08:00131.2840.000.00-0.5784.02
35135872012.04.20 17:12sell1.19gbpusd1.613121.610031.602122012.04.23 11:351.610030.000.00-3.09367.71
36089402012.04.23 21:21buy0.01gbpjpy130.817131.027131.5122012.04.24 11:40131.0270.000.00-0.002.59
36204912012.04.24 06:00buy0.02gbpjpy130.616130.988131.5122012.04.24 11:13130.9880.000.000.009.17
36214092012.04.24 06:36buy0.03gbpjpy130.412130.988131.5122012.04.24 11:13130.9880.000.000.0021.29
36334502012.04.24 10:28sell1.19gbpusd1.615161.610281.604162012.04.25 13:031.610280.000.00-3.21580.72
37556872012.04.25 21:24sell1.19gbpusd1.617251.613571.608292012.05.07 09:081.613570.000.00-46.17437.92
37786752012.04.26 09:55sell2.02gbpusd1.619291.616371.608292012.05.04 18:121.616370.000.00-53.13589.84
38773942012.04.27 11:31sell0.01usdcad0.984270.982120.973272012.04.30 12:450.982120.000.000.012.19
38976042012.04.27 14:30sell0.01gbpchf1.471781.531821.467392012.05.01 11:281.467390.000.00-0.104.85
39023632012.04.27 15:31sell0.02gbpchf1.473791.469841.467392012.05.01 11:281.467390.000.00-0.1914.14
39342762012.04.30 00:00sell0.03gbpchf1.476391.469781.467392012.05.01 11:281.467390.000.00-0.1529.83
39625862012.04.30 11:08sell0.05gbpchf1.478361.469751.467392012.05.01 11:281.467390.000.00-0.2460.61
40589112012.05.01 17:31buy0.01gbpchf1.473441.479441.484442012.05.02 13:481.479440.000.00-0.006.56
42311762012.05.03 17:22buy0.01usdcad0.987060.994230.998062012.05.07 01:370.998060.000.00-0.1911.02
43766242012.05.07 10:39buy0.01gbpjpy129.034129.266129.9332012.05.08 03:28129.2660.000.00-0.002.90
43791262012.05.07 11:14buy0.02gbpjpy128.833129.077129.9332012.05.07 15:43129.0770.000.000.006.10
43844332012.05.07 12:18sell0.01usdcad0.996181.056181.013342012.05.22 07:261.016330.000.000.12-19.83
44059192012.05.07 16:27sell0.01gbpchf1.486561.546561.497622012.05.17 15:301.497620.000.00-0.51-11.68
44084812012.05.07 17:02sell0.02gbpchf1.488561.546561.497622012.05.17 15:301.497620.000.00-1.03-19.13
44136242012.05.07 18:12sell1.19gbpusd1.619301.614581.608302012.05.08 13:301.614580.000.00-3.57561.68
44307992012.05.08 03:55sell0.03gbpchf1.490571.546561.497622012.05.17 15:301.497620.000.00-1.41-22.34
44710082012.05.08 16:36sell0.02usdcad0.998191.056181.013342012.05.22 07:261.016330.000.000.23-35.70
44748292012.05.08 17:36sell0.03usdcad1.000200.997530.993212012.05.11 20:010.997530.000.000.128.03
44758752012.05.08 17:50sell0.05gbpchf1.492551.546561.497622012.05.17 15:301.497620.000.00-2.35-26.77
45079082012.05.09 08:02sell0.05usdcad1.002210.999850.993212012.05.10 17:230.999850.000.000.1411.80
45320502012.05.09 14:10sell0.09usdcad1.004211.001520.993212012.05.10 11:061.001520.000.000.2424.17
45470252012.05.09 17:09sell0.09gbpchf1.494551.546561.497622012.05.17 15:301.497620.000.00-3.84-29.18
45588382012.05.09 19:47sell0.15gbpchf1.496521.494481.489542012.05.11 20:381.494480.000.00-2.5932.92
45749652012.05.10 02:40sell0.25gbpchf1.498541.495241.487542012.05.10 11:341.495240.000.000.0088.90
46101502012.05.10 14:13sell0.25gbpchf1.500541.495711.489542012.05.11 14:151.495710.000.00-1.07129.99
47887242012.05.14 15:33sell0.15gbpchf1.502551.500301.497622012.05.17 15:301.497620.000.00-3.1878.09
47991292012.05.14 17:15sell0.25gbpchf1.504561.500821.495622012.05.15 14:271.500820.000.00-1.06100.01
48025342012.05.14 17:52sell0.42gbpchf1.506621.503531.495622012.05.15 12:391.503530.000.00-1.78138.76
48939992012.05.15 18:13sell0.25gbpchf1.508621.503881.497622012.05.16 12:361.503880.000.00-1.06125.41
49130682012.05.15 22:26sell0.03usdcad1.006221.056181.013342012.05.22 07:261.016320.000.000.18-29.81
49277822012.05.16 06:24sell0.05usdcad1.008221.056181.013342012.05.22 07:261.016320.000.000.26-39.85
49370742012.05.16 09:03sell0.09usdcad1.010231.007591.001232012.05.16 15:441.007590.000.000.0023.58
49432262012.05.16 10:10sell0.15usdcad1.012231.007611.001232012.05.16 15:441.007610.000.000.0068.78
50793922012.05.17 14:07sell0.09usdcad1.014251.056181.013342012.05.22 07:271.016320.000.000.20-18.33
51025622012.05.17 17:00sell0.15usdcad1.016271.056181.013342012.05.22 07:261.016330.000.000.34-0.89
51361252012.05.17 22:24sell0.25usdcad1.018281.016051.011322012.05.18 15:481.016050.000.000.1754.87
51489522012.05.18 04:03sell0.42usdcad1.020301.018201.011322012.05.18 14:521.018200.000.000.0086.62
51597402012.05.18 08:15sell0.70usdcad1.022321.018191.011322012.05.18 14:521.018190.000.000.00283.94
51809922012.05.18 11:29buy0.01gbpjpy125.447125.739125.9472012.05.22 10:47125.9470.000.00-0.006.29
51852672012.05.18 12:00buy0.02gbpjpy125.247125.599125.9472012.05.21 11:52125.5990.000.00-0.008.87
51891432012.05.18 12:40buy0.01gbpusd1.580721.582721.589722012.05.22 11:221.582720.000.00-0.042.00
51957552012.05.18 13:52buy0.02gbpusd1.578721.581601.589722012.05.18 17:031.581600.000.000.005.76
52166282012.05.18 18:33buy0.03gbpjpy125.047125.272125.9472012.05.21 09:27125.2720.000.00-0.008.52
52190822012.05.18 18:56buy0.05gbpjpy124.847125.060125.9472012.05.21 01:05125.0600.000.00-0.0113.45
53108842012.05.21 16:54sell0.25usdcad1.024341.018251.013342012.05.22 07:261.016280.000.000.20198.27
55986512012.05.24 15:43buy0.01gbpusd1.569501.509501.574472012.05.28 07:211.570170.000.00-0.080.67
56295502012.05.24 19:54buy0.02gbpusd1.567501.509501.574472012.05.28 07:211.570160.000.00-0.165.32
56358762012.05.24 20:54buy0.03gbpusd1.565501.567861.576502012.05.25 14:441.567860.000.00-0.127.08
57287832012.05.25 18:02buy0.03gbpusd1.563471.568831.574472012.05.28 07:211.570160.000.00-0.1220.07
58168002012.05.28 17:00sell0.01gbpusd1.569391.563001.560392012.05.29 19:541.563000.000.00-0.036.39
58187002012.05.28 17:15buy0.01usdcad1.026191.028991.033172012.05.30 18:041.028990.000.00-0.212.72
58304922012.05.28 18:59buy0.02usdcad1.024171.026991.033172012.05.30 14:001.026990.000.00-0.415.49
58707872012.05.29 10:02buy0.03usdcad1.022171.024881.033172012.05.29 20:561.024880.000.000.007.93
58724702012.05.29 10:11sell0.02gbpusd1.571391.567831.560392012.05.29 16:061.567830.000.000.007.12
60411892012.05.30 19:44sell0.01gbpchf1.502121.497101.491122012.05.31 18:021.497100.000.00-0.145.16
62664652012.06.01 21:00buy0.01gbpusd1.536081.539421.547082012.06.04 16:481.539420.000.000.003.34
64085112012.06.05 10:10sell0.01gbpjpy120.427120.142119.3272012.06.05 10:36120.1420.000.000.003.64
65598522012.06.06 15:51buy0.01usdcad1.037230.977231.034152012.06.08 11:021.034150.000.00-0.19-2.98
65650102012.06.06 16:19buy0.02usdcad1.035230.977231.034152012.06.08 11:021.034150.000.00-0.39-2.09
65676492012.06.06 16:42buy0.03usdcad1.033190.977231.034152012.06.08 11:021.034150.000.00-0.582.78
65789542012.06.06 18:23buy0.05usdcad1.031160.977231.034152012.06.08 11:021.034150.000.00-0.9614.46
65840402012.06.06 19:04sell0.01gbpchf1.478901.539251.477942012.06.11 00:001.475140.000.00-0.203.92
65854462012.06.06 19:12buy0.09usdcad1.029161.032101.034152012.06.08 11:021.034150.000.00-1.7343.43
65948542012.06.06 20:35sell0.02gbpchf1.480921.539251.477942012.06.11 00:001.475140.000.00-0.4112.04
66197662012.06.07 04:35buy0.15usdcad1.027161.029841.034152012.06.08 06:051.029840.000.00-0.7439.04
66728872012.06.07 14:07sell0.03gbpchf1.482921.539251.477942012.06.11 00:001.475140.000.00-0.2424.32
66732342012.06.07 14:08sell0.05gbpchf1.484941.539251.477942012.06.11 00:001.475140.000.00-0.4151.05
66755152012.06.07 14:19buy0.25usdcad1.025151.029841.034152012.06.08 06:051.029840.000.00-1.24113.85
66833062012.06.07 15:16buy0.42usdcad1.023151.029861.034152012.06.08 06:051.029860.000.00-2.08273.65
67070472012.06.07 17:46sell0.09gbpchf1.486941.484651.477942012.06.07 22:471.484650.000.000.0021.56
67085522012.06.07 17:59sell0.15gbpchf1.488941.484651.477942012.06.07 22:471.484650.000.000.0067.32
68262792012.06.08 20:06sell0.01usdcad1.030611.028321.019612012.06.08 23:361.028320.000.000.002.23
68264622012.06.08 20:09buy0.01gbpjpy122.748123.272123.8482012.06.11 00:06123.2720.000.000.006.59
68327572012.06.08 22:07buy0.01gbpusd1.546471.551961.557472012.06.11 00:581.551960.000.000.005.49
68767032012.06.11 11:36buy0.01gbpchf1.483271.487001.494212012.06.11 15:021.487000.000.000.003.90
68853182012.06.11 13:10buy0.01usdcad1.024861.030421.035862012.06.12 06:301.030420.000.00-0.055.40
68957792012.06.11 15:02sell0.01gbpusd1.553121.548381.544122012.06.12 02:051.548380.000.00-0.034.74
68996792012.06.11 15:54sell0.02gbpusd1.555121.548321.544122012.06.12 02:051.548320.000.00-0.0613.60
72722832012.06.14 13:15buy0.01gbpusd1.552811.557671.559812012.06.15 16:431.559810.000.00-0.017.00
72828792012.06.14 14:47buy0.02gbpusd1.550811.553711.561812012.06.14 16:201.553710.000.000.005.80
73956172012.06.15 10:17buy0.02gbpusd1.548811.553311.559812012.06.15 13:511.553310.000.000.009.00
74131842012.06.15 13:19buy0.01gbpchf1.481151.487071.490142012.06.15 20:011.487070.000.000.006.23
74160432012.06.15 13:55buy0.02gbpchf1.479171.487071.490142012.06.15 20:011.487070.000.000.0016.63
75381432012.06.18 11:00buy0.01usdcad1.022291.024351.033292012.06.18 12:101.024350.000.000.002.01
75644792012.06.18 13:33sell0.01gbpjpy123.967123.594122.8672012.06.18 16:39123.5940.000.000.004.73
89293992012.06.28 10:56buy0.01gbpchf1.501431.441291.496922012.06.29 07:011.490100.000.000.01-11.87
89999012012.06.28 16:17buy0.02gbpchf1.499251.441291.496922012.06.29 07:011.489940.000.000.01-19.51
90527372012.06.28 22:34buy0.03gbpchf1.497281.441291.496922012.06.29 07:011.489900.000.000.02-23.19
90904712012.06.29 05:58buy0.05gbpchf1.495281.441291.496922012.06.29 07:011.489960.000.000.00-27.87
90919192012.06.29 06:00buy0.09gbpchf1.493281.441291.496922012.06.29 07:011.489950.000.000.00-31.41
90932612012.06.29 06:01buy0.15gbpchf1.491241.441291.496922012.06.29 07:011.489920.000.000.00-20.75
90938122012.06.29 06:02buy0.25gbpchf1.485921.489191.496922012.06.29 07:021.489910.000.000.00104.52
102986582012.07.12 20:50sell0.01usdcad1.019081.015101.008082012.07.13 18:131.015100.000.000.013.92
106047192012.07.17 17:00sell0.01gbpjpy123.408123.206122.3082012.07.17 18:37123.2060.000.000.002.56
110884292012.07.23 21:00buy0.01gbpjpy121.773115.773122.0712012.07.26 14:06122.0710.000.000.003.81
110981362012.07.24 00:01buy0.02gbpjpy121.573121.869122.0712012.07.26 14:06122.0710.000.000.0112.73
111116932012.07.24 05:09buy0.03gbpjpy121.372121.869122.0712012.07.26 14:06122.0710.000.000.0126.81
111353852012.07.24 10:44buy0.05gbpjpy121.172121.479122.2722012.07.24 16:38121.4790.000.000.0019.64
113278472012.07.25 17:02buy0.05gbpjpy120.971121.680122.0712012.07.26 13:42121.6800.000.000.0245.35
124025512012.08.06 23:13buy0.01gbpchf1.514331.519291.521332012.08.08 13:091.521330.000.000.007.20
124031662012.08.06 23:16buy0.02gbpchf1.512331.514351.521332012.08.07 16:201.514350.000.000.004.18
124169342012.08.07 04:43buy0.03gbpchf1.510331.514371.521332012.08.07 16:201.514370.000.000.0012.54
128269762012.08.10 17:15buy0.01gbpusd1.563881.567651.574882012.08.10 17:511.567650.000.000.003.77
128357732012.08.10 17:51buy0.01gbpusd1.567811.570601.576812012.08.14 11:451.570600.000.00-0.022.79
129246382012.08.13 11:01buy0.02gbpusd1.565811.569151.576812012.08.13 16:291.569150.000.000.006.68
134726362012.08.17 16:41buy0.01gbpchf1.530771.470741.523772012.09.06 16:451.523770.000.000.01-7.30
134975222012.08.17 22:51buy0.02gbpchf1.528641.530761.537642012.08.20 16:201.530760.000.000.014.35
135290152012.08.20 10:03buy0.03gbpchf1.526641.530781.537642012.08.20 16:131.530780.000.000.0012.73
136589902012.08.21 13:03buy0.02gbpchf1.524861.470741.523772012.09.06 16:451.523770.000.000.03-2.27
136686462012.08.21 15:00buy0.03gbpchf1.522831.470741.523772012.09.06 16:451.523770.000.000.082.94
136749072012.08.21 15:40buy0.05gbpchf1.520831.470741.523772012.09.06 16:451.523770.000.000.1515.32
137025542012.08.21 20:46buy0.01usdcad0.988140.992630.999142012.08.22 17:000.992630.000.00-0.054.52
139364332012.08.23 12:31buy0.09gbpchf1.518821.521721.523772012.09.06 16:451.523770.000.000.2046.43
139848452012.08.23 17:33buy0.15gbpchf1.516801.519751.527802012.08.24 16:361.519750.000.000.0246.07
141393532012.08.24 18:18buy0.15gbpchf1.514771.517661.525772012.08.27 10:401.517660.000.000.0345.16
143332262012.08.28 11:47buy0.15gbpchf1.512711.514851.521712012.08.29 15:391.514850.000.000.0233.58
143416482012.08.28 12:30buy0.25gbpchf1.510711.514871.521712012.08.29 15:391.514870.000.000.03108.79
143457222012.08.28 13:00buy0.01gbpusd1.579001.581491.590002012.08.29 00:521.581490.000.00-0.012.49
143491282012.08.28 13:24buy0.01gbpjpy124.324124.542125.2242012.08.29 22:05124.5420.000.000.002.77
143547132012.08.28 14:06buy0.02gbpjpy124.124124.429125.2242012.08.29 16:55124.4290.000.000.007.76
148848052012.09.03 00:03buy0.15gbpchf1.516811.520041.523772012.09.05 13:051.520040.000.000.0650.61
149243462012.09.03 08:05buy0.25gbpchf1.514801.517461.523772012.09.04 17:531.517460.000.000.0569.64
150662172012.09.04 05:12buy0.42gbpchf1.512771.515171.523772012.09.04 16:151.515170.000.000.00105.55
  0.00 0.00 -234.22 5 752.05
Closed P/L: 5 517.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 517.83 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 30 517.85 Equity: 30 517.85 Free Margin: 30 517.85
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 324.08 Gross Loss: 806.25 Total Net Profit: 5 517.83
Profit Factor: 7.84 Expected Payoff: 36.30  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 395.19 (1.41%) Relative Drawdown: 1.41% (395.19)
 
Total Trades: 152 Short Positions (won %): 73 (75.34%) Long Positions (won %): 79 (87.34%)
Profit Trades (% of total): 124 (81.58%) Loss trades (% of total): 28 (18.42%)
Largest profit trade: 577.51 loss trade: -99.93
Average profit trade: 51.00 loss trade: -28.79
Maximum consecutive wins ($): 33 (3 033.58) consecutive losses ($): 7 (-395.19)
Maximal consecutive profit (count): 3 033.58 (33) consecutive loss (count): -395.19 (7)
Average consecutive wins: 16 consecutive losses: 4