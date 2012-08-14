|Account: 6222556
|Name: tickspalp3457a_1
|Currency: USD
|2012 August 17, 23:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13043801
|2012.08.14 09:37
|balance
|Deposit
|3 000.00
|13176081
|2012.08.15 08:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97465
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 12:57
|0.97527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13176084
|2012.08.15 08:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23239
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 12:57
|1.23189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|13180388
|2012.08.15 09:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.858
|0.000
|0.000
|2012.08.15 09:43
|78.909
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13183373
|2012.08.15 09:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.925
|0.000
|0.000
|2012.08.15 10:39
|78.976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13183493
|2012.08.15 09:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.767
|0.000
|0.000
|2012.08.15 11:30
|123.818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13185882
|2012.08.15 10:07
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56663
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 13:08
|1.56747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|13189059
|2012.08.15 10:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.989
|0.000
|0.000
|2012.08.15 15:18
|79.040
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13196856
|2012.08.15 11:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56886
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 13:08
|1.56748
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|13196978
|2012.08.15 11:31
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.950
|0.000
|0.000
|2012.08.15 13:41
|123.886
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|13210485
|2012.08.15 13:03
|buy
|0.02
|gbpjpy
|123.765
|123.765
|0.000
|2012.08.15 13:41
|123.883
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|13214088
|2012.08.15 13:17
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53300
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 13:20
|1.53350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|13215288
|2012.08.15 13:21
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53409
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 15:12
|1.53461
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13217078
|2012.08.15 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97798
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 15:00
|0.97848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13219244
|2012.08.15 13:42
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.957
|0.000
|0.000
|2012.08.15 15:13
|123.891
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|13219790
|2012.08.15 13:45
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22847
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 14:32
|1.22796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13224591
|2012.08.15 14:15
|buy
|0.02
|gbpjpy
|123.773
|123.773
|0.000
|2012.08.15 15:13
|123.891
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|13228864
|2012.08.15 14:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22776
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 15:00
|1.22722
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13230533
|2012.08.15 15:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22720
|0.00000
|0.00000
|2012.08.15 17:14
|1.22669
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13230568
|2012.08.15 15:01
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97884
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 07:21
|0.97805
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.81
|13232104
|2012.08.15 15:13
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53531
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 11:32
|1.53474
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.58
|13232284
|2012.08.15 15:14
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.981
|0.000
|0.000
|2012.08.15 17:58
|123.720
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|13232474
|2012.08.15 15:15
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78262
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 11:33
|0.78210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|13233094
|2012.08.15 15:19
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.055
|0.000
|0.000
|2012.08.15 17:35
|78.843
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.69
|13235001
|2012.08.15 15:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|123.804
|0.000
|0.000
|2012.08.15 17:58
|123.720
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|13235641
|2012.08.15 15:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.819
|78.819
|0.000
|2012.08.15 15:38
|78.819
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13237563
|2012.08.15 15:38
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.831
|0.000
|0.000
|2012.08.15 17:35
|78.845
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|13237858
|2012.08.15 15:39
|buy
|0.04
|gbpjpy
|123.616
|123.616
|0.000
|2012.08.15 17:58
|123.720
|0.00
|0.00
|0.00
|5.28
|13239727
|2012.08.15 15:45
|buy
|0.08
|gbpjpy
|123.428
|123.428
|0.000
|2012.08.15 15:52
|123.428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13241353
|2012.08.15 15:53
|buy
|0.08
|gbpjpy
|123.431
|123.616
|0.000
|2012.08.15 17:58
|123.721
|0.00
|0.00
|0.00
|29.42
|13242153
|2012.08.15 15:55
|buy
|0.04
|usdjpy
|78.607
|78.607
|0.000
|2012.08.15 17:35
|78.848
|0.00
|0.00
|0.00
|12.23
|13249752
|2012.08.15 16:38
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.53328
|1.53328
|0.00000
|2012.08.15 17:36
|1.53328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13256605
|2012.08.15 17:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22656
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:08
|1.22746
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.90
|13264271
|2012.08.15 18:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22884
|1.22884
|0.00000
|2012.08.15 18:15
|1.22884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13267163
|2012.08.15 18:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22887
|1.22887
|0.00000
|2012.08.15 21:53
|1.22887
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13268337
|2012.08.15 18:40
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.53336
|1.53336
|0.00000
|2012.08.16 11:32
|1.53472
|0.00
|0.00
|0.02
|2.78
|13271127
|2012.08.15 19:10
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.813
|0.000
|0.000
|2012.08.16 01:52
|123.864
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13278950
|2012.08.15 21:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56863
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 11:25
|1.56677
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.86
|13281186
|2012.08.15 21:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22885
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:08
|1.22745
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.80
|13295357
|2012.08.16 03:23
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.53175
|1.53175
|0.00000
|2012.08.16 09:57
|1.53175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13295572
|2012.08.16 03:27
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97668
|0.97668
|0.00000
|2012.08.16 07:21
|0.97801
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|13307333
|2012.08.16 06:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.186
|0.000
|0.000
|2012.08.16 06:50
|79.239
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|13307444
|2012.08.16 06:40
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.114
|0.000
|0.000
|2012.08.16 06:50
|124.175
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|13307674
|2012.08.16 06:50
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.264
|0.000
|0.000
|2012.08.16 08:06
|79.315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13307680
|2012.08.16 06:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.259
|0.000
|0.000
|2012.08.16 08:38
|124.310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13314490
|2012.08.16 09:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56644
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 11:25
|1.56674
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|13315746
|2012.08.16 09:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22699
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:12
|1.22648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13316201
|2012.08.16 09:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97879
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:12
|0.97931
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13316423
|2012.08.16 09:10
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.56420
|1.56420
|0.00000
|2012.08.16 09:47
|1.56420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13317202
|2012.08.16 09:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22629
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 09:50
|1.22576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13317264
|2012.08.16 09:13
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97936
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|0.97558
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.87
|13319951
|2012.08.16 09:45
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.080
|0.000
|0.000
|2012.08.16 11:30
|124.136
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|13320884
|2012.08.16 09:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22582
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 12:20
|1.22670
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|13321046
|2012.08.16 09:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.56423
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 11:25
|1.56665
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|13325181
|2012.08.16 10:30
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.246
|0.000
|0.000
|2012.08.16 15:17
|79.298
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|13330767
|2012.08.16 11:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22810
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 12:20
|1.22670
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|13331321
|2012.08.16 11:33
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53597
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 12:01
|1.53648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13333404
|2012.08.16 11:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.78184
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:15
|0.78398
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|13335478
|2012.08.16 12:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|1.53704
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52714
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.17
|13337502
|2012.08.16 12:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.22656
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23204
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.48
|13341910
|2012.08.16 13:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.350
|0.000
|0.000
|2012.08.16 14:12
|124.405
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|13343069
|2012.08.16 13:51
|buy
|0.02
|gbpchf
|1.53532
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52715
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|13345074
|2012.08.16 14:13
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.469
|0.000
|0.000
|2012.08.16 15:19
|124.520
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13350049
|2012.08.16 15:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.303
|0.000
|0.000
|2012.08.16 15:22
|79.354
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13350131
|2012.08.16 15:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.580
|0.000
|0.000
|2012.08.16 15:22
|124.634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|13350672
|2012.08.16 15:23
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.386
|0.000
|0.000
|2012.08.16 19:54
|79.293
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|13350688
|2012.08.16 15:23
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.695
|0.000
|0.000
|2012.08.16 17:43
|124.640
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|13350802
|2012.08.16 15:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.22885
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23203
|0.00
|0.00
|-0.01
|-6.36
|13351400
|2012.08.16 15:26
|buy
|0.02
|usdchf
|0.97712
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|0.97531
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.71
|13355141
|2012.08.16 15:40
|sell
|0.04
|eurusd
|1.23109
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23203
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.76
|13356466
|2012.08.16 15:45
|buy
|0.04
|usdchf
|0.97488
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|0.97525
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.52
|13356924
|2012.08.16 15:45
|buy
|0.04
|gbpchf
|1.53342
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52712
|0.00
|0.00
|0.01
|-25.90
|13360204
|2012.08.16 16:06
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.511
|124.511
|0.000
|2012.08.16 16:20
|124.511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13363417
|2012.08.16 16:31
|sell
|0.08
|eurusd
|1.23335
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23204
|0.00
|0.00
|-0.03
|10.48
|13363533
|2012.08.16 16:31
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.78411
|0.78411
|0.00000
|2012.08.16 17:16
|0.78411
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13366309
|2012.08.16 17:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.150
|0.000
|0.000
|2012.08.16 19:54
|79.293
|0.00
|0.00
|0.00
|3.61
|13366459
|2012.08.16 17:00
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.516
|124.516
|0.000
|2012.08.16 17:43
|124.635
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|13368952
|2012.08.16 17:19
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.78411
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:15
|0.78394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|13368990
|2012.08.16 17:19
|buy
|0.08
|gbpchf
|1.53148
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52714
|0.00
|0.00
|0.02
|-35.68
|13369544
|2012.08.16 17:21
|buy
|0.08
|usdchf
|0.97264
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|0.97524
|0.00
|0.00
|-0.05
|21.33
|13370181
|2012.08.16 17:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57336
|0.00000
|0.00000
|2012.08.16 17:40
|1.57387
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|13371675
|2012.08.16 17:33
|buy
|0.16
|gbpchf
|1.52962
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52714
|0.00
|0.00
|0.03
|-40.78
|13371812
|2012.08.16 17:33
|sell
|0.16
|eurusd
|1.23570
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23207
|0.00
|0.00
|-0.06
|58.08
|13373087
|2012.08.16 17:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57416
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 15:57
|1.57210
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|13373718
|2012.08.16 17:44
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.710
|0.000
|0.000
|2012.08.16 18:06
|124.760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|13377353
|2012.08.16 18:07
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.803
|0.000
|0.000
|2012.08.16 20:42
|124.855
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|13385738
|2012.08.16 19:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.301
|0.000
|0.000
|2012.08.16 20:43
|79.353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|13388902
|2012.08.16 20:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.902
|0.000
|0.000
|2012.08.17 05:04
|124.849
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|13389947
|2012.08.16 21:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.366
|0.000
|0.000
|2012.08.17 09:22
|79.417
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.64
|13400654
|2012.08.17 03:02
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.741
|0.000
|0.000
|2012.08.17 05:04
|124.847
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|13406891
|2012.08.17 06:35
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.870
|0.000
|0.000
|2012.08.17 09:18
|124.804
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|13408941
|2012.08.17 07:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57191
|1.57191
|0.00000
|2012.08.17 09:52
|1.57191
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13409630
|2012.08.17 07:30
|buy
|0.02
|gbpjpy
|124.684
|124.684
|0.000
|2012.08.17 09:18
|124.803
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|13412986
|2012.08.17 08:07
|buy
|0.32
|gbpchf
|1.52761
|1.52761
|0.00000
|2012.08.17 11:17
|1.52761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13413098
|2012.08.17 08:09
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.78638
|0.78638
|0.00000
|2012.08.17 17:15
|0.78379
|0.00
|0.00
|0.00
|16.25
|13421135
|2012.08.17 09:45
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.428
|0.000
|0.000
|2012.08.17 12:21
|79.479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|13422940
|2012.08.17 09:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57188
|1.57188
|0.00000
|2012.08.17 12:07
|1.57188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13433279
|2012.08.17 11:24
|buy
|0.32
|gbpchf
|1.52759
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52714
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.80
|13438191
|2012.08.17 12:04
|buy
|0.16
|usdchf
|0.97041
|0.97041
|0.00000
|2012.08.17 17:03
|0.97499
|0.00
|0.00
|0.00
|75.16
|13438389
|2012.08.17 12:04
|sell
|0.32
|eurusd
|1.23797
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.23217
|0.00
|0.00
|0.00
|185.60
|13439091
|2012.08.17 12:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57195
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 15:57
|1.57210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|13439955
|2012.08.17 12:15
|buy
|0.64
|gbpchf
|1.52553
|1.52553
|0.00000
|2012.08.17 14:56
|1.52718
|0.00
|0.00
|0.00
|108.53
|13440854
|2012.08.17 12:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.496
|0.000
|0.000
|2012.08.17 17:12
|79.548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|13451247
|2012.08.17 14:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.56971
|1.56971
|0.00000
|2012.08.17 14:52
|1.56971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|13456925
|2012.08.17 14:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.56972
|1.56972
|0.00000
|2012.08.17 15:57
|1.57214
|0.00
|0.00
|0.00
|9.68
|13467025
|2012.08.17 15:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57210
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:21
|1.57156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|13470800
|2012.08.17 16:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57142
|0.00000
|0.00000
|2012.08.17 16:53
|1.57083
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|0.00
|0.00
|-0.19
|408.08
|Closed P/L:
|407.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|13478232
|2012.08.17 17:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.564
|0.000
|0.000
|79.557
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|Floating P/L:
|-0.09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|407.89
|Floating P/L:
|-0.09
|Margin:
|2.00
|Balance:
|3 407.89
|Equity:
|3 407.80
|Free Margin:
|3 405.80
|Details:
|Gross Profit:
|599.64
|Gross Loss:
|191.75
|Total Net Profit:
|407.89
|Profit Factor:
|3.13
|Expected Payoff:
|3.85
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|144.07 (4.50%)
|Relative Drawdown:
|4.50% (144.07)
|Total Trades:
|106
|Short Positions (won %):
|27 (74.07%)
|Long Positions (won %):
|79 (73.42%)
|Profit Trades (% of total):
|78 (73.58%)
|Loss trades (% of total):
|28 (26.42%)
|Largest
|profit trade:
|185.60
|loss trade:
|-40.75
|Average
|profit trade:
|7.69
|loss trade:
|-6.85
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (6.83)
|consecutive losses ($):
|6 (-144.07)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|254.61 (4)
|consecutive loss (count):
|-144.07 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|1