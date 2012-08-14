Alpari NZ Limited

Account: 6222556 Name: tickspalp3457a_1 Currency: USD 2012 August 17, 23:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
130438012012.08.14 09:37balanceDeposit3 000.00
131760812012.08.15 08:31buy0.01usdchf0.974650.000000.000002012.08.15 12:570.975270.000.000.000.64
131760842012.08.15 08:31sell0.01eurusd1.232390.000000.000002012.08.15 12:571.231890.000.000.000.50
131803882012.08.15 09:20buy0.01usdjpy78.8580.0000.0002012.08.15 09:4378.9090.000.000.000.65
131833732012.08.15 09:44buy0.01usdjpy78.9250.0000.0002012.08.15 10:3978.9760.000.000.000.65
131834932012.08.15 09:45buy0.01gbpjpy123.7670.0000.0002012.08.15 11:30123.8180.000.000.000.64
131858822012.08.15 10:07sell0.01gbpusd1.566630.000000.000002012.08.15 13:081.567470.000.000.00-0.84
131890592012.08.15 10:40buy0.01usdjpy78.9890.0000.0002012.08.15 15:1879.0400.000.000.000.65
131968562012.08.15 11:30sell0.02gbpusd1.568860.000000.000002012.08.15 13:081.567480.000.000.002.76
131969782012.08.15 11:31buy0.01gbpjpy123.9500.0000.0002012.08.15 13:41123.8860.000.000.00-0.81
132104852012.08.15 13:03buy0.02gbpjpy123.765123.7650.0002012.08.15 13:41123.8830.000.000.002.99
132140882012.08.15 13:17buy0.01gbpchf1.533000.000000.000002012.08.15 13:201.533500.000.000.000.52
132152882012.08.15 13:21buy0.01gbpchf1.534090.000000.000002012.08.15 15:121.534610.000.000.000.53
132170782012.08.15 13:30buy0.01usdchf0.977980.000000.000002012.08.15 15:000.978480.000.000.000.51
132192442012.08.15 13:42buy0.01gbpjpy123.9570.0000.0002012.08.15 15:13123.8910.000.000.00-0.83
132197902012.08.15 13:45sell0.01eurusd1.228470.000000.000002012.08.15 14:321.227960.000.000.000.51
132245912012.08.15 14:15buy0.02gbpjpy123.773123.7730.0002012.08.15 15:13123.8910.000.000.002.99
132288642012.08.15 14:50sell0.01eurusd1.227760.000000.000002012.08.15 15:001.227220.000.000.000.54
132305332012.08.15 15:01sell0.01eurusd1.227200.000000.000002012.08.15 17:141.226690.000.000.000.51
132305682012.08.15 15:01buy0.01usdchf0.978840.000000.000002012.08.16 07:210.978050.000.00-0.01-0.81
132321042012.08.15 15:13buy0.01gbpchf1.535310.000000.000002012.08.16 11:321.534740.000.000.01-0.58
132322842012.08.15 15:14buy0.01gbpjpy123.9810.0000.0002012.08.15 17:58123.7200.000.000.00-3.31
132324742012.08.15 15:15sell0.01eurgbp0.782620.000000.000002012.08.16 11:330.782100.000.000.000.82
132330942012.08.15 15:19buy0.01usdjpy79.0550.0000.0002012.08.15 17:3578.8430.000.000.00-2.69
132350012012.08.15 15:30buy0.02gbpjpy123.8040.0000.0002012.08.15 17:58123.7200.000.000.00-2.13
132356412012.08.15 15:31buy0.02usdjpy78.81978.8190.0002012.08.15 15:3878.8190.000.000.000.00
132375632012.08.15 15:38buy0.02usdjpy78.8310.0000.0002012.08.15 17:3578.8450.000.000.000.36
132378582012.08.15 15:39buy0.04gbpjpy123.616123.6160.0002012.08.15 17:58123.7200.000.000.005.28
132397272012.08.15 15:45buy0.08gbpjpy123.428123.4280.0002012.08.15 15:52123.4280.000.000.000.00
132413532012.08.15 15:53buy0.08gbpjpy123.431123.6160.0002012.08.15 17:58123.7210.000.000.0029.42
132421532012.08.15 15:55buy0.04usdjpy78.60778.6070.0002012.08.15 17:3578.8480.000.000.0012.23
132497522012.08.15 16:38buy0.02gbpchf1.533281.533280.000002012.08.15 17:361.533280.000.000.000.00
132566052012.08.15 17:15sell0.01eurusd1.226560.000000.000002012.08.16 09:081.227460.000.00-0.01-0.90
132642712012.08.15 18:06sell0.02eurusd1.228841.228840.000002012.08.15 18:151.228840.000.000.000.00
132671632012.08.15 18:29sell0.02eurusd1.228871.228870.000002012.08.15 21:531.228870.000.000.000.00
132683372012.08.15 18:40buy0.02gbpchf1.533361.533360.000002012.08.16 11:321.534720.000.000.022.78
132711272012.08.15 19:10buy0.01gbpjpy123.8130.0000.0002012.08.16 01:52123.8640.000.000.000.64
132789502012.08.15 21:00buy0.01gbpusd1.568630.000000.000002012.08.16 11:251.566770.000.00-0.01-1.86
132811862012.08.15 21:59sell0.02eurusd1.228850.000000.000002012.08.16 09:081.227450.000.00-0.022.80
132953572012.08.16 03:23buy0.04gbpchf1.531751.531750.000002012.08.16 09:571.531750.000.000.000.00
132955722012.08.16 03:27buy0.02usdchf0.976680.976680.000002012.08.16 07:210.978010.000.000.002.72
133073332012.08.16 06:35buy0.01usdjpy79.1860.0000.0002012.08.16 06:5079.2390.000.000.000.67
133074442012.08.16 06:40buy0.01gbpjpy124.1140.0000.0002012.08.16 06:50124.1750.000.000.000.77
133076742012.08.16 06:50buy0.01usdjpy79.2640.0000.0002012.08.16 08:0679.3150.000.000.000.64
133076802012.08.16 06:50buy0.01gbpjpy124.2590.0000.0002012.08.16 08:38124.3100.000.000.000.64
133144902012.08.16 09:01buy0.02gbpusd1.566440.000000.000002012.08.16 11:251.566740.000.000.000.60
133157462012.08.16 09:09sell0.01eurusd1.226990.000000.000002012.08.16 09:121.226480.000.000.000.51
133162012012.08.16 09:10buy0.01usdchf0.978790.000000.000002012.08.16 09:120.979310.000.000.000.53
133164232012.08.16 09:10buy0.04gbpusd1.564201.564200.000002012.08.16 09:471.564200.000.000.000.00
133172022012.08.16 09:13sell0.01eurusd1.226290.000000.000002012.08.16 09:501.225760.000.000.000.53
133172642012.08.16 09:13buy0.01usdchf0.979360.000000.000002012.08.17 17:030.975580.000.00-0.01-3.87
133199512012.08.16 09:45buy0.01gbpjpy124.0800.0000.0002012.08.16 11:30124.1360.000.000.000.71
133208842012.08.16 09:51sell0.01eurusd1.225820.000000.000002012.08.16 12:201.226700.000.000.00-0.88
133210462012.08.16 09:51buy0.04gbpusd1.564230.000000.000002012.08.16 11:251.566650.000.000.009.68
133251812012.08.16 10:30buy0.01usdjpy79.2460.0000.0002012.08.16 15:1779.2980.000.000.000.66
133307672012.08.16 11:31sell0.02eurusd1.228100.000000.000002012.08.16 12:201.226700.000.000.002.80
133313212012.08.16 11:33buy0.01gbpchf1.535970.000000.000002012.08.16 12:011.536480.000.000.000.53
133334042012.08.16 11:45sell0.01eurgbp0.781840.000000.000002012.08.17 17:150.783980.000.000.00-3.36
133354782012.08.16 12:02buy0.01gbpchf1.537040.000000.000002012.08.17 14:561.527140.000.000.00-10.17
133375022012.08.16 12:21sell0.01eurusd1.226560.000000.000002012.08.17 16:531.232040.000.000.00-5.48
133419102012.08.16 13:30buy0.01gbpjpy124.3500.0000.0002012.08.16 14:12124.4050.000.000.000.69
133430692012.08.16 13:51buy0.02gbpchf1.535320.000000.000002012.08.17 14:561.527150.000.000.00-16.80
133450742012.08.16 14:13buy0.01gbpjpy124.4690.0000.0002012.08.16 15:19124.5200.000.000.000.64
133500492012.08.16 15:18buy0.01usdjpy79.3030.0000.0002012.08.16 15:2279.3540.000.000.000.64
133501312012.08.16 15:20buy0.01gbpjpy124.5800.0000.0002012.08.16 15:22124.6340.000.000.000.68
133506722012.08.16 15:23buy0.01usdjpy79.3860.0000.0002012.08.16 19:5479.2930.000.000.00-1.17
133506882012.08.16 15:23buy0.01gbpjpy124.6950.0000.0002012.08.16 17:43124.6400.000.000.00-0.70
133508022012.08.16 15:23sell0.02eurusd1.228850.000000.000002012.08.17 16:531.232030.000.00-0.01-6.36
133514002012.08.16 15:26buy0.02usdchf0.977120.000000.000002012.08.17 17:030.975310.000.00-0.01-3.71
133551412012.08.16 15:40sell0.04eurusd1.231090.000000.000002012.08.17 16:531.232030.000.00-0.02-3.76
133564662012.08.16 15:45buy0.04usdchf0.974880.000000.000002012.08.17 17:030.975250.000.00-0.021.52
133569242012.08.16 15:45buy0.04gbpchf1.533420.000000.000002012.08.17 14:561.527120.000.000.01-25.90
133602042012.08.16 16:06buy0.02gbpjpy124.511124.5110.0002012.08.16 16:20124.5110.000.000.000.00
133634172012.08.16 16:31sell0.08eurusd1.233350.000000.000002012.08.17 16:531.232040.000.00-0.0310.48
133635332012.08.16 16:31sell0.02eurgbp0.784110.784110.000002012.08.16 17:160.784110.000.000.000.00
133663092012.08.16 17:00buy0.02usdjpy79.1500.0000.0002012.08.16 19:5479.2930.000.000.003.61
133664592012.08.16 17:00buy0.02gbpjpy124.516124.5160.0002012.08.16 17:43124.6350.000.000.003.01
133689522012.08.16 17:19sell0.02eurgbp0.784110.000000.000002012.08.17 17:150.783940.000.000.000.53
133689902012.08.16 17:19buy0.08gbpchf1.531480.000000.000002012.08.17 14:561.527140.000.000.02-35.68
133695442012.08.16 17:21buy0.08usdchf0.972640.000000.000002012.08.17 17:030.975240.000.00-0.0521.33
133701812012.08.16 17:25buy0.01gbpusd1.573360.000000.000002012.08.16 17:401.573870.000.000.000.51
133716752012.08.16 17:33buy0.16gbpchf1.529620.000000.000002012.08.17 14:561.527140.000.000.03-40.78
133718122012.08.16 17:33sell0.16eurusd1.235700.000000.000002012.08.17 16:531.232070.000.00-0.0658.08
133730872012.08.16 17:41buy0.01gbpusd1.574160.000000.000002012.08.17 15:571.572100.000.000.00-2.06
133737182012.08.16 17:44buy0.01gbpjpy124.7100.0000.0002012.08.16 18:06124.7600.000.000.000.63
133773532012.08.16 18:07buy0.01gbpjpy124.8030.0000.0002012.08.16 20:42124.8550.000.000.000.66
133857382012.08.16 19:55buy0.01usdjpy79.3010.0000.0002012.08.16 20:4379.3530.000.000.000.66
133889022012.08.16 20:43buy0.01gbpjpy124.9020.0000.0002012.08.17 05:04124.8490.000.000.00-0.67
133899472012.08.16 21:00buy0.01usdjpy79.3660.0000.0002012.08.17 09:2279.4170.000.00-0.020.64
134006542012.08.17 03:02buy0.02gbpjpy124.7410.0000.0002012.08.17 05:04124.8470.000.000.002.67
134068912012.08.17 06:35buy0.01gbpjpy124.8700.0000.0002012.08.17 09:18124.8040.000.000.00-0.83
134089412012.08.17 07:24buy0.02gbpusd1.571911.571910.000002012.08.17 09:521.571910.000.000.000.00
134096302012.08.17 07:30buy0.02gbpjpy124.684124.6840.0002012.08.17 09:18124.8030.000.000.002.99
134129862012.08.17 08:07buy0.32gbpchf1.527611.527610.000002012.08.17 11:171.527610.000.000.000.00
134130982012.08.17 08:09sell0.04eurgbp0.786380.786380.000002012.08.17 17:150.783790.000.000.0016.25
134211352012.08.17 09:45buy0.01usdjpy79.4280.0000.0002012.08.17 12:2179.4790.000.000.000.64
134229402012.08.17 09:55buy0.02gbpusd1.571881.571880.000002012.08.17 12:071.571880.000.000.000.00
134332792012.08.17 11:24buy0.32gbpchf1.527590.000000.000002012.08.17 14:561.527140.000.000.00-14.80
134381912012.08.17 12:04buy0.16usdchf0.970410.970410.000002012.08.17 17:030.974990.000.000.0075.16
134383892012.08.17 12:04sell0.32eurusd1.237970.000000.000002012.08.17 16:531.232170.000.000.00185.60
134390912012.08.17 12:07buy0.02gbpusd1.571950.000000.000002012.08.17 15:571.572100.000.000.000.30
134399552012.08.17 12:15buy0.64gbpchf1.525531.525530.000002012.08.17 14:561.527180.000.000.00108.53
134408542012.08.17 12:22buy0.01usdjpy79.4960.0000.0002012.08.17 17:1279.5480.000.000.000.65
134512472012.08.17 14:00buy0.04gbpusd1.569711.569710.000002012.08.17 14:521.569710.000.000.000.00
134569252012.08.17 14:54buy0.04gbpusd1.569721.569720.000002012.08.17 15:571.572140.000.000.009.68
134670252012.08.17 15:57sell0.01gbpusd1.572100.000000.000002012.08.17 16:211.571560.000.000.000.54
134708002012.08.17 16:25sell0.01gbpusd1.571420.000000.000002012.08.17 16:531.570830.000.000.000.59
  0.00 0.00 -0.19 408.08
Closed P/L: 407.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
134782322012.08.17 17:13buy0.01usdjpy79.5640.0000.000 79.5570.000.000.00-0.09
  0.00 0.00 0.00 -0.09
 Floating P/L: -0.09
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 407.89 Floating P/L: -0.09 Margin: 2.00
Balance: 3 407.89 Equity: 3 407.80 Free Margin: 3 405.80
 
Details:
Graph
Gross Profit: 599.64 Gross Loss: 191.75 Total Net Profit: 407.89
Profit Factor: 3.13 Expected Payoff: 3.85  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 144.07 (4.50%) Relative Drawdown: 4.50% (144.07)
 
Total Trades: 106 Short Positions (won %): 27 (74.07%) Long Positions (won %): 79 (73.42%)
Profit Trades (% of total): 78 (73.58%) Loss trades (% of total): 28 (26.42%)
Largest profit trade: 185.60 loss trade: -40.75
Average profit trade: 7.69 loss trade: -6.85
Maximum consecutive wins ($): 9 (6.83) consecutive losses ($): 6 (-144.07)
Maximal consecutive profit (count): 254.61 (4) consecutive loss (count): -144.07 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 1