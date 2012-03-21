|Account: 8125268
|Name: T3Digital
|Currency: USD
|2012 August 3, 10:16
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1322688674
|2012.02.20 07:37
|balance
|Deposit
|5 000.00
|1322705411
|2012.02.20 17:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.975
|0.000
|78.871
|2012.02.23 17:21
|80.397
|-0.06
|0.00
|-0.26
|-5.26
|1322708752
|2012.02.20 19:06
|sell
|0.02
|cadjpy
|80.176
|0.000
|79.076
|2012.02.23 17:21
|80.388
|-0.12
|0.00
|-0.52
|-5.28
|1322709731
|2012.02.20 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58466
|1.58125
|1.56625
|2012.02.21 14:22
|1.58125
|-0.06
|0.00
|-0.05
|3.41
|1322763500
|2012.02.22 09:00
|sell
|0.03
|cadjpy
|80.381
|0.000
|79.276
|2012.02.23 17:21
|80.389
|-0.18
|0.00
|-0.47
|-0.30
|1322771890
|2012.02.22 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57022
|0.00000
|1.55926
|2012.02.22 15:08
|1.56739
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.83
|1322772871
|2012.02.22 12:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57210
|1.56910
|1.55410
|2012.02.22 15:08
|1.56739
|-0.12
|0.00
|0.00
|9.42
|1322778242
|2012.02.22 15:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56736
|0.00000
|1.55634
|2012.02.23 17:22
|1.56985
|-0.06
|0.00
|-0.13
|-2.49
|1322798906
|2012.02.23 08:59
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56934
|0.00000
|1.55836
|2012.02.23 17:22
|1.56986
|-0.12
|0.00
|0.00
|-1.04
|1322804004
|2012.02.23 11:34
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57142
|0.00000
|1.56035
|2012.02.23 17:22
|1.56984
|-0.18
|0.00
|0.00
|4.74
|1322810559
|2012.02.23 15:31
|sell
|0.05
|cadjpy
|80.582
|0.000
|79.481
|2012.02.23 17:21
|80.388
|-0.30
|0.00
|0.00
|12.09
|1322811424
|2012.02.23 16:00
|buy
|0.01
|audjpy
|85.928
|0.000
|87.028
|2012.02.24 06:49
|86.199
|-0.06
|0.00
|0.05
|3.38
|1322813050
|2012.02.23 16:36
|buy
|0.02
|audjpy
|85.730
|86.046
|87.546
|2012.02.24 06:49
|86.197
|-0.12
|0.00
|0.11
|11.64
|1322818607
|2012.02.23 20:09
|buy
|0.03
|audjpy
|85.533
|86.048
|87.548
|2012.02.24 06:49
|86.197
|-0.18
|0.00
|0.16
|24.81
|1322954194
|2012.02.28 12:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|81.078
|0.000
|82.180
|2012.02.29 05:15
|80.989
|-0.06
|0.00
|-0.00
|-1.11
|1322955518
|2012.02.28 12:28
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.862
|0.000
|81.977
|2012.02.29 05:15
|80.989
|-0.12
|0.00
|-0.01
|3.16
|1322964126
|2012.02.28 15:33
|buy
|0.03
|cadjpy
|80.660
|80.984
|82.484
|2012.02.29 05:15
|80.984
|-0.18
|0.00
|-0.01
|12.08
|1322976033
|2012.02.28 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58859
|1.59176
|1.60676
|2012.02.29 06:42
|1.59326
|-0.06
|0.00
|-0.03
|4.67
|1322986731
|2012.02.29 09:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.020
|0.000
|79.912
|2012.03.01 07:26
|81.863
|-0.06
|0.00
|-0.16
|-10.41
|1322990943
|2012.02.29 11:56
|sell
|0.02
|cadjpy
|81.225
|0.000
|80.120
|2012.03.01 07:26
|81.861
|-0.12
|0.00
|-0.32
|-15.72
|1322997493
|2012.02.29 14:07
|sell
|0.03
|cadjpy
|81.424
|0.000
|80.325
|2012.03.01 07:26
|81.857
|-0.18
|0.00
|-0.49
|-16.05
|1323005515
|2012.02.29 17:18
|sell
|0.05
|cadjpy
|81.638
|0.000
|80.525
|2012.03.01 07:25
|81.856
|-0.30
|0.00
|-0.81
|-13.47
|1323008938
|2012.02.29 17:57
|sell
|0.08
|cadjpy
|81.833
|0.000
|80.739
|2012.03.01 07:25
|81.849
|-0.48
|0.00
|-1.30
|-1.58
|1323009094
|2012.02.29 17:59
|sell
|0.13
|cadjpy
|82.052
|0.000
|80.935
|2012.03.01 07:25
|81.853
|-0.78
|0.00
|-2.11
|31.98
|1323013281
|2012.02.29 18:54
|sell
|0.21
|cadjpy
|82.249
|81.973
|80.473
|2012.03.01 07:25
|81.849
|-1.26
|0.00
|-3.41
|103.83
|1323017751
|2012.02.29 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59394
|0.00000
|1.58294
|2012.03.01 07:25
|1.59316
|-0.06
|0.00
|-0.15
|0.78
|1323105049
|2012.03.05 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.052
|0.000
|80.952
|2012.03.05 10:48
|81.859
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.37
|1323105050
|2012.03.05 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|87.026
|0.000
|85.929
|2012.03.05 10:48
|86.847
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.20
|1323124421
|2012.03.05 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58678
|0.00000
|1.59780
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.06
|0.00
|-0.06
|-13.00
|1323145650
|2012.03.06 09:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58483
|0.00000
|1.59575
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.12
|0.00
|-0.07
|-22.10
|1323146859
|2012.03.06 10:05
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58279
|0.00000
|1.59381
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.18
|0.00
|-0.10
|-27.03
|1323149822
|2012.03.06 11:28
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58016
|0.00000
|1.59179
|2012.03.07 11:44
|1.57378
|-0.30
|0.00
|-0.17
|-31.90
|1323151952
|2012.03.06 11:58
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.57804
|0.00000
|1.58913
|2012.03.07 11:45
|1.57378
|-0.48
|0.00
|-0.27
|-34.08
|1323153148
|2012.03.06 12:16
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.57589
|0.00000
|1.58703
|2012.03.07 11:45
|1.57380
|-0.78
|0.00
|-0.44
|-27.17
|1323167361
|2012.03.06 17:25
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.57389
|0.00000
|1.58484
|2012.03.07 11:45
|1.57378
|-1.26
|0.00
|-0.71
|-2.31
|1323169861
|2012.03.06 18:31
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.57165
|0.00000
|1.58289
|2012.03.07 11:45
|1.57380
|-2.04
|0.00
|-1.16
|73.10
|1323322168
|2012.03.12 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.865
|0.000
|81.760
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.06
|0.00
|-0.26
|-13.25
|1323329714
|2012.03.12 11:20
|sell
|0.02
|cadjpy
|83.065
|0.000
|81.965
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.12
|0.00
|-0.52
|-21.69
|1323340439
|2012.03.12 16:00
|sell
|0.01
|audjpy
|86.287
|0.000
|85.189
|2012.03.13 07:34
|86.637
|-0.06
|0.00
|-0.19
|-4.27
|1323351092
|2012.03.12 22:12
|sell
|0.02
|audjpy
|86.494
|0.000
|85.388
|2012.03.13 07:34
|86.630
|-0.12
|0.00
|-0.39
|-3.31
|1323358314
|2012.03.13 07:00
|sell
|0.03
|audjpy
|86.890
|86.624
|85.124
|2012.03.13 07:34
|86.627
|-0.18
|0.00
|0.00
|9.61
|1323364387
|2012.03.13 10:20
|sell
|0.03
|cadjpy
|83.271
|0.000
|82.169
|2012.03.15 13:43
|83.971
|-0.18
|0.00
|-0.62
|-25.19
|1323365706
|2012.03.13 10:56
|sell
|0.05
|cadjpy
|83.476
|0.000
|82.372
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.30
|0.00
|-1.03
|-29.57
|1323374263
|2012.03.13 14:40
|sell
|0.08
|cadjpy
|83.679
|0.000
|82.579
|2012.03.15 13:43
|83.969
|-0.48
|0.00
|-1.65
|-27.84
|1323389700
|2012.03.13 21:11
|sell
|0.13
|cadjpy
|83.883
|0.000
|82.784
|2012.03.15 13:43
|83.964
|-0.78
|0.00
|-2.69
|-12.63
|1323399714
|2012.03.14 07:00
|sell
|0.21
|cadjpy
|84.119
|0.000
|83.027
|2012.03.15 13:43
|83.964
|-1.26
|0.00
|-3.30
|39.05
|1323413604
|2012.03.14 13:03
|sell
|0.34
|cadjpy
|84.317
|84.039
|82.539
|2012.03.15 13:43
|83.963
|-2.04
|0.00
|-5.34
|144.42
|1323420836
|2012.03.14 15:42
|sell
|0.55
|cadjpy
|84.517
|84.039
|82.539
|2012.03.15 13:42
|83.954
|-3.30
|0.00
|-8.64
|371.54
|1323428636
|2012.03.14 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56846
|0.00000
|1.55746
|2012.03.14 21:37
|1.56745
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.01
|1323431156
|2012.03.14 18:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57038
|1.56833
|1.55333
|2012.03.14 21:37
|1.56726
|-0.12
|0.00
|0.00
|6.24
|1323471287
|2012.03.15 13:43
|sell
|0.01
|cadjpy
|83.960
|0.000
|82.856
|2012.03.15 15:55
|83.896
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.77
|1323474046
|2012.03.15 14:20
|sell
|0.02
|cadjpy
|84.161
|83.878
|82.378
|2012.03.15 15:55
|83.895
|-0.12
|0.00
|0.00
|6.38
|1323481927
|2012.03.15 15:55
|sell
|0.01
|cadjpy
|83.883
|0.000
|82.781
|2012.03.16 16:36
|84.029
|-0.06
|0.00
|-0.05
|-1.75
|1323482324
|2012.03.15 16:00
|sell
|0.01
|audjpy
|87.579
|0.000
|86.456
|2012.03.19 14:22
|88.063
|-0.06
|0.00
|-0.38
|-5.82
|1323492446
|2012.03.15 18:08
|sell
|0.02
|audjpy
|87.781
|0.000
|86.679
|2012.03.19 14:22
|88.059
|-0.12
|0.00
|-0.77
|-6.69
|1323493303
|2012.03.15 18:18
|sell
|0.02
|cadjpy
|84.089
|0.000
|82.983
|2012.03.16 16:36
|84.028
|-0.12
|0.00
|-0.10
|1.46
|1323524559
|2012.03.16 07:06
|sell
|0.03
|audjpy
|87.984
|0.000
|86.882
|2012.03.19 14:22
|88.065
|-0.18
|0.00
|-0.59
|-2.92
|1323535271
|2012.03.16 10:29
|sell
|0.03
|cadjpy
|84.295
|84.028
|82.528
|2012.03.16 16:36
|84.024
|-0.18
|0.00
|0.00
|9.76
|1323537335
|2012.03.16 10:58
|sell
|0.05
|audjpy
|88.189
|0.000
|87.093
|2012.03.19 14:22
|88.065
|-0.30
|0.00
|-0.98
|7.46
|1323544138
|2012.03.16 13:35
|sell
|0.05
|cadjpy
|84.503
|84.024
|82.524
|2012.03.16 16:36
|84.024
|-0.30
|0.00
|0.00
|28.73
|1323544892
|2012.03.16 14:03
|sell
|0.08
|audjpy
|88.386
|88.066
|86.566
|2012.03.19 14:22
|88.068
|-0.48
|0.00
|-1.56
|30.59
|1323600049
|2012.03.19 20:00
|buy
|0.01
|audjpy
|88.564
|0.000
|89.662
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.06
|0.00
|0.13
|-11.39
|1323600069
|2012.03.19 20:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|84.530
|0.000
|85.636
|2012.03.21 02:09
|84.293
|-0.06
|0.00
|0.01
|-2.83
|1323603588
|2012.03.19 21:57
|buy
|0.02
|audjpy
|88.362
|0.000
|89.462
|2012.03.21 01:32
|87.613
|-0.12
|0.00
|0.26
|-17.90
|1323613782
|2012.03.20 07:05
|buy
|0.03
|audjpy
|88.161
|0.000
|89.261
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.18
|0.00
|0.16
|-19.72
|1323619428
|2012.03.20 09:36
|buy
|0.05
|audjpy
|87.971
|0.000
|89.056
|2012.03.21 01:32
|87.614
|-0.30
|0.00
|0.26
|-21.34
|1323631791
|2012.03.20 13:10
|buy
|0.08
|audjpy
|87.773
|0.000
|88.870
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.48
|0.00
|0.42
|-15.49
|1323631886
|2012.03.20 13:13
|buy
|0.02
|cadjpy
|84.332
|0.000
|85.430
|2012.03.21 02:09
|84.290
|-0.12
|0.00
|-0.01
|-1.01
|1323637792
|2012.03.20 15:42
|buy
|0.03
|cadjpy
|84.143
|0.000
|85.230
|2012.03.21 02:09
|84.287
|-0.18
|0.00
|-0.01
|5.17
|1323637914
|2012.03.20 15:43
|buy
|0.13
|audjpy
|87.571
|0.000
|88.670
|2012.03.21 01:32
|87.611
|-0.78
|0.00
|0.68
|6.22
|1323638145
|2012.03.20 15:46
|buy
|0.05
|cadjpy
|83.947
|84.295
|85.795
|2012.03.21 02:09
|84.294
|-0.30
|0.00
|-0.02
|20.76
|1323641710
|2012.03.20 16:25
|buy
|0.21
|audjpy
|87.370
|87.616
|89.116
|2012.03.21 01:32
|87.613
|-1.26
|0.00
|1.10
|60.99
|1323669373
|2012.03.21 11:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|84.801
|0.000
|85.903
|2012.03.26 16:20
|83.245
|-0.06
|0.00
|-0.01
|-18.83
|1323682221
|2012.03.21 16:01
|buy
|0.02
|cadjpy
|84.588
|0.000
|85.698
|2012.03.26 16:20
|83.236
|-0.12
|0.00
|-0.03
|-32.72
|1323688368
|2012.03.21 17:26
|buy
|0.03
|cadjpy
|84.393
|0.000
|85.486
|2012.03.26 16:20
|83.232
|-0.18
|0.00
|-0.04
|-42.15
|1323691326
|2012.03.21 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58508
|1.57927
|1.56427
|2012.03.22 11:42
|1.57928
|-0.06
|0.00
|-0.20
|5.80
|1323692073
|2012.03.21 19:35
|buy
|0.05
|cadjpy
|84.195
|0.000
|85.293
|2012.03.26 16:19
|83.235
|-0.30
|0.00
|-0.07
|-58.07
|1323695722
|2012.03.21 22:28
|buy
|0.08
|cadjpy
|83.992
|0.000
|85.093
|2012.03.26 16:19
|83.243
|-0.48
|0.00
|-0.11
|-72.49
|1323695839
|2012.03.21 22:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58726
|1.57921
|1.56421
|2012.03.22 11:42
|1.57925
|-0.12
|0.00
|-0.40
|16.02
|1323703148
|2012.03.22 07:00
|sell
|0.01
|audjpy
|86.523
|85.953
|84.453
|2012.03.22 11:45
|85.950
|-0.06
|0.00
|0.00
|6.92
|1323703611
|2012.03.22 07:29
|sell
|0.02
|audjpy
|86.728
|85.949
|84.449
|2012.03.22 11:45
|85.950
|-0.12
|0.00
|0.00
|18.78
|1323708478
|2012.03.22 10:01
|buy
|0.13
|cadjpy
|83.790
|0.000
|84.890
|2012.03.26 16:19
|83.232
|-0.78
|0.00
|0.05
|-87.76
|1323711310
|2012.03.22 10:32
|buy
|0.21
|cadjpy
|83.587
|0.000
|84.687
|2012.03.26 16:19
|83.234
|-1.26
|0.00
|0.08
|-89.68
|1323711958
|2012.03.22 10:39
|buy
|0.34
|cadjpy
|83.335
|0.000
|84.440
|2012.03.26 16:19
|83.237
|-2.04
|0.00
|0.13
|-40.31
|1323713901
|2012.03.22 11:19
|buy
|0.55
|cadjpy
|83.133
|0.000
|84.228
|2012.03.26 16:19
|83.237
|-3.30
|0.00
|0.20
|69.19
|1323715417
|2012.03.22 11:45
|sell
|0.01
|audjpy
|85.935
|0.000
|84.834
|2012.03.22 15:29
|85.964
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.35
|1323715938
|2012.03.22 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57993
|0.00000
|1.56887
|2012.03.22 15:29
|1.57903
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.90
|1323720205
|2012.03.22 14:36
|sell
|0.02
|audjpy
|86.156
|0.000
|85.039
|2012.03.22 15:29
|85.953
|-0.12
|0.00
|0.00
|4.89
|1323722507
|2012.03.22 15:29
|buy
|0.90
|cadjpy
|82.930
|0.000
|84.032
|2012.03.26 16:19
|83.238
|-5.40
|0.00
|0.33
|335.29
|1323904381
|2012.03.29 13:00
|sell
|0.01
|audjpy
|85.136
|84.917
|83.417
|2012.03.29 17:15
|84.787
|-0.06
|0.00
|0.00
|4.25
|1323916014
|2012.03.29 17:15
|sell
|0.01
|audjpy
|84.773
|0.000
|83.679
|2012.03.30 03:44
|85.113
|-0.06
|0.00
|-0.19
|-4.15
|1323918534
|2012.03.29 18:04
|sell
|0.02
|audjpy
|84.961
|0.000
|83.875
|2012.03.30 03:44
|85.113
|-0.12
|0.00
|-0.37
|-3.71
|1323920852
|2012.03.29 19:51
|sell
|0.03
|audjpy
|85.159
|0.000
|84.063
|2012.03.30 03:44
|85.111
|-0.18
|0.00
|-0.56
|1.76
|1323923335
|2012.03.29 21:30
|sell
|0.05
|audjpy
|85.357
|85.108
|83.608
|2012.03.30 03:44
|85.104
|-0.30
|0.00
|-0.93
|15.43
|1323924988
|2012.03.29 22:45
|sell
|0.08
|audjpy
|85.565
|85.095
|83.595
|2012.03.30 03:44
|85.099
|-0.48
|0.00
|-1.49
|45.48
|1323944155
|2012.03.30 13:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|82.390
|0.000
|83.493
|2012.03.30 17:26
|82.446
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.69
|1323948469
|2012.03.30 15:29
|buy
|0.02
|cadjpy
|82.189
|82.447
|83.947
|2012.03.30 17:26
|82.445
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.22
|1323955170
|2012.03.30 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59794
|0.00000
|1.58683
|2012.04.02 16:42
|1.60127
|-0.06
|0.00
|-0.06
|-3.33
|1323959111
|2012.03.30 20:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.59999
|0.00000
|1.58895
|2012.04.02 16:42
|1.60127
|-0.13
|0.00
|-0.12
|-2.56
|1323970272
|2012.04.02 09:30
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60194
|0.00000
|1.59099
|2012.04.02 16:42
|1.60125
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|1323970747
|2012.04.02 09:42
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.60403
|1.60127
|1.58627
|2012.04.02 16:42
|1.60125
|0.00
|0.00
|0.00
|13.90
|1323976316
|2012.04.02 11:39
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.60598
|1.60126
|1.58626
|2012.04.02 16:42
|1.60126
|0.00
|0.00
|0.00
|37.76
|1323979910
|2012.04.02 13:00
|sell
|0.01
|audjpy
|86.033
|85.476
|83.976
|2012.04.02 16:40
|85.477
|0.00
|0.00
|0.00
|6.75
|1323979940
|2012.04.02 13:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|83.040
|82.758
|81.258
|2012.04.02 15:32
|82.758
|0.00
|0.00
|0.00
|3.41
|1323984978
|2012.04.02 15:32
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.745
|0.000
|81.648
|2012.04.03 03:02
|82.577
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.05
|1323988652
|2012.04.02 16:40
|sell
|0.01
|audjpy
|85.472
|0.000
|84.371
|2012.04.02 18:09
|85.450
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|1323989756
|2012.04.02 17:04
|sell
|0.02
|audjpy
|85.677
|85.448
|83.948
|2012.04.02 18:09
|85.449
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|1323992695
|2012.04.02 18:09
|sell
|0.01
|audjpy
|85.441
|0.000
|84.341
|2012.04.03 03:01
|85.262
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.19
|1323993500
|2012.04.02 18:26
|sell
|0.02
|audjpy
|85.646
|85.257
|83.757
|2012.04.03 03:01
|85.257
|0.00
|0.00
|-0.29
|9.52
|1323997785
|2012.04.02 21:25
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.945
|82.577
|81.077
|2012.04.03 03:02
|82.577
|0.00
|0.00
|-0.08
|9.01
|1324071722
|2012.04.04 15:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.715
|0.000
|81.604
|2012.04.05 06:20
|82.599
|-0.04
|0.00
|-0.12
|1.41
|1324080856
|2012.04.04 18:11
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.907
|82.594
|81.094
|2012.04.05 06:20
|82.597
|-0.08
|0.00
|-0.25
|7.53
|1324083914
|2012.04.04 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58804
|0.00000
|1.59897
|2012.04.05 15:17
|1.58468
|-0.06
|0.00
|-0.12
|-3.36
|1324095497
|2012.04.05 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.583
|82.101
|80.601
|2012.04.05 14:53
|82.103
|-0.04
|0.00
|0.00
|5.86
|1324098263
|2012.04.05 10:00
|buy
|0.01
|audjpy
|84.768
|0.000
|85.883
|2012.04.05 17:17
|84.723
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.54
|1324101556
|2012.04.05 11:32
|buy
|0.02
|audjpy
|84.565
|0.000
|85.665
|2012.04.05 17:17
|84.730
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.00
|1324104435
|2012.04.05 12:31
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58600
|0.00000
|1.59702
|2012.04.05 15:17
|1.58468
|-0.13
|0.00
|0.00
|-2.64
|1324104792
|2012.04.05 12:38
|buy
|0.03
|audjpy
|84.361
|84.726
|86.226
|2012.04.05 17:17
|84.732
|-0.12
|0.00
|0.00
|13.52
|1324105412
|2012.04.05 12:45
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58398
|0.00000
|1.59498
|2012.04.05 15:17
|1.58473
|-0.19
|0.00
|0.00
|2.25
|1324105628
|2012.04.05 12:45
|buy
|0.05
|audjpy
|84.161
|84.733
|86.233
|2012.04.05 17:17
|84.733
|-0.21
|0.00
|0.00
|34.73
|1324108734
|2012.04.05 14:05
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58192
|1.58473
|1.59973
|2012.04.05 15:17
|1.58473
|-0.32
|0.00
|0.00
|14.05
|1324122411
|2012.04.05 19:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|82.933
|0.000
|84.039
|2012.04.09 23:42
|81.775
|-0.04
|0.00
|0.01
|-14.21
|1324124450
|2012.04.05 21:00
|buy
|0.01
|audjpy
|84.801
|0.000
|85.901
|2012.04.09 23:04
|84.149
|-0.04
|0.00
|0.21
|-7.99
|1324130354
|2012.04.06 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58616
|1.58933
|1.60433
|2012.04.09 23:54
|1.58931
|-0.06
|0.00
|-0.03
|3.15
|1324136293
|2012.04.06 15:30
|buy
|0.02
|cadjpy
|82.368
|0.000
|83.646
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.08
|0.00
|0.01
|-14.75
|1324136359
|2012.04.06 15:30
|buy
|0.02
|audjpy
|84.335
|0.000
|85.379
|2012.04.09 23:04
|84.154
|-0.08
|0.00
|0.21
|-4.44
|1324136410
|2012.04.06 15:30
|buy
|0.03
|cadjpy
|82.157
|0.000
|83.252
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.12
|0.00
|0.02
|-14.35
|1324136896
|2012.04.06 15:31
|buy
|0.03
|audjpy
|84.122
|0.000
|85.225
|2012.04.09 23:04
|84.156
|-0.12
|0.00
|0.32
|1.25
|1324137205
|2012.04.06 15:32
|buy
|0.05
|cadjpy
|81.939
|0.000
|83.057
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.20
|0.00
|0.04
|-10.55
|1324138805
|2012.04.06 15:42
|buy
|0.08
|cadjpy
|81.672
|0.000
|82.825
|2012.04.09 23:42
|81.767
|-0.32
|0.00
|0.06
|9.32
|1324139362
|2012.04.06 15:45
|buy
|0.05
|audjpy
|83.943
|84.148
|85.648
|2012.04.09 23:04
|84.155
|-0.21
|0.00
|0.53
|13.00
|1324140799
|2012.04.06 16:04
|buy
|0.08
|audjpy
|83.778
|84.152
|85.652
|2012.04.09 23:04
|84.152
|-0.33
|0.00
|0.85
|36.67
|1324156178
|2012.04.09 10:48
|buy
|0.13
|audjpy
|83.580
|84.152
|85.652
|2012.04.09 23:04
|84.152
|-0.53
|0.00
|0.00
|91.13
|1324156624
|2012.04.09 11:14
|buy
|0.13
|cadjpy
|81.470
|81.769
|83.269
|2012.04.09 23:42
|81.769
|-0.52
|0.00
|0.00
|47.68
|1324163677
|2012.04.09 16:51
|buy
|0.21
|cadjpy
|81.270
|81.772
|83.272
|2012.04.09 23:42
|81.771
|-0.84
|0.00
|0.00
|129.05
|1324205817
|2012.04.10 11:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58657
|1.58296
|1.56796
|2012.04.10 13:39
|1.58300
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.57
|1324205829
|2012.04.10 11:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.332
|80.476
|78.976
|2012.04.11 05:23
|80.478
|-0.04
|0.00
|-0.04
|10.57
|1324205838
|2012.04.10 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|83.557
|83.278
|81.778
|2012.04.10 17:35
|83.281
|-0.04
|0.00
|0.00
|3.41
|1324211852
|2012.04.10 13:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58292
|0.00000
|1.57189
|2012.04.10 17:29
|1.58387
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.95
|1324215167
|2012.04.10 14:47
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58495
|0.00000
|1.57395
|2012.04.10 17:29
|1.58388
|-0.11
|0.00
|0.00
|2.14
|1324217645
|2012.04.10 15:31
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58713
|1.58388
|1.56888
|2012.04.10 17:29
|1.58388
|-0.17
|0.00
|0.00
|9.75
|1324226139
|2012.04.10 17:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.58374
|0.00000
|1.57273
|2012.04.11 11:13
|1.59069
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-6.95
|1324226822
|2012.04.10 17:35
|sell
|0.01
|audjpy
|83.278
|82.981
|81.481
|2012.04.10 20:43
|82.981
|-0.04
|0.00
|0.00
|3.68
|1324234931
|2012.04.10 20:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.58620
|0.00000
|1.57479
|2012.04.11 11:13
|1.59065
|-0.11
|0.00
|-0.06
|-8.90
|1324236005
|2012.04.10 20:43
|sell
|0.01
|audjpy
|82.963
|82.699
|81.199
|2012.04.11 03:14
|82.699
|-0.04
|0.00
|-0.14
|3.27
|1324247548
|2012.04.11 08:18
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.58851
|0.00000
|1.57726
|2012.04.11 11:13
|1.59063
|-0.17
|0.00
|0.00
|-6.36
|1324249700
|2012.04.11 09:20
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.59058
|0.00000
|1.57953
|2012.04.11 11:13
|1.59062
|-0.29
|0.00
|0.00
|-0.20
|1324251083
|2012.04.11 10:00
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.59266
|1.59059
|1.57559
|2012.04.11 11:13
|1.59063
|-0.46
|0.00
|0.00
|16.24
|1324275639
|2012.04.11 16:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.384
|83.585
|85.085
|2012.04.11 17:43
|83.583
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.45
|1324283895
|2012.04.11 17:43
|buy
|0.01
|audjpy
|83.589
|84.166
|85.666
|2012.04.12 10:31
|84.164
|-0.04
|0.00
|0.32
|7.09
|1324286567
|2012.04.11 18:12
|buy
|0.02
|audjpy
|83.396
|84.166
|85.666
|2012.04.12 10:31
|84.164
|-0.08
|0.00
|0.65
|18.95
|1324457189
|2012.04.16 14:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58373
|1.58900
|1.60400
|2012.04.17 03:52
|1.58900
|-0.06
|0.00
|-0.01
|5.27
|1324460242
|2012.04.16 15:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.558
|0.000
|84.652
|2012.04.17 12:22
|83.536
|-0.04
|0.00
|0.11
|-0.28
|1324468481
|2012.04.16 17:02
|buy
|0.02
|audjpy
|83.367
|0.000
|84.457
|2012.04.17 12:22
|83.534
|-0.08
|0.00
|0.21
|4.14
|1324469204
|2012.04.16 17:16
|buy
|0.03
|audjpy
|83.172
|83.430
|84.930
|2012.04.17 12:22
|83.531
|-0.12
|0.00
|0.32
|13.35
|1324486525
|2012.04.17 08:15
|buy
|0.05
|audjpy
|82.972
|83.433
|84.933
|2012.04.17 12:22
|83.546
|-0.21
|0.00
|0.00
|35.58
|1324510182
|2012.04.17 20:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|81.736
|0.000
|82.821
|2012.04.17 20:15
|81.785
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.61
|1324520958
|2012.04.18 08:31
|buy
|0.01
|cadjpy
|82.298
|0.000
|83.395
|2012.04.19 09:32
|82.289
|-0.04
|0.00
|0.02
|-0.11
|1324523124
|2012.04.18 09:50
|buy
|0.02
|cadjpy
|82.103
|0.000
|83.198
|2012.04.19 09:32
|82.287
|-0.08
|0.00
|0.04
|4.51
|1324536156
|2012.04.18 15:00
|sell
|0.01
|audjpy
|84.296
|0.000
|83.190
|2012.04.19 14:48
|84.503
|-0.04
|0.00
|-0.42
|-2.54
|1324549918
|2012.04.18 20:58
|buy
|0.03
|cadjpy
|81.907
|0.000
|83.001
|2012.04.19 09:31
|82.286
|-0.12
|0.00
|0.07
|13.95
|1324561637
|2012.04.19 09:32
|sell
|0.02
|audjpy
|84.493
|0.000
|83.397
|2012.04.19 14:48
|84.509
|-0.08
|0.00
|0.00
|-0.40
|1324567685
|2012.04.19 11:40
|sell
|0.03
|audjpy
|84.718
|84.509
|83.009
|2012.04.19 14:48
|84.509
|-0.12
|0.00
|0.00
|7.67
|1324577021
|2012.04.19 15:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60222
|0.00000
|1.59128
|2012.04.23 11:35
|1.60998
|-0.06
|0.00
|-0.06
|-7.76
|1324580807
|2012.04.19 16:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.60435
|0.00000
|1.59328
|2012.04.23 11:35
|1.60998
|-0.12
|0.00
|-0.11
|-11.26
|1324582074
|2012.04.19 16:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.60633
|0.00000
|1.59538
|2012.04.23 11:35
|1.60998
|-0.17
|0.00
|-0.17
|-10.95
|1324606400
|2012.04.20 11:30
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.61025
|0.00000
|1.59870
|2012.04.23 11:35
|1.60996
|-0.29
|0.00
|-0.13
|1.45
|1324616725
|2012.04.20 17:09
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.61235
|1.61000
|1.59500
|2012.04.23 11:35
|1.61000
|-0.46
|0.00
|-0.21
|18.80
|1324672268
|2012.04.24 10:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61383
|0.00000
|1.62482
|2012.04.25 17:10
|1.61212
|-0.06
|0.00
|-0.04
|-1.71
|1324701554
|2012.04.25 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.993
|0.000
|85.090
|2012.04.25 19:33
|84.052
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.73
|1324708311
|2012.04.25 11:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61031
|0.00000
|1.62220
|2012.04.25 17:10
|1.61211
|-0.12
|0.00
|0.00
|3.60
|1324708751
|2012.04.25 11:33
|buy
|0.02
|audjpy
|83.792
|84.035
|85.535
|2012.04.25 19:33
|84.035
|-0.08
|0.00
|0.00
|5.98
|1324709964
|2012.04.25 11:59
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.60838
|1.61229
|1.62729
|2012.04.25 17:10
|1.61211
|-0.17
|0.00
|0.00
|11.19
|1324727697
|2012.04.25 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61488
|1.61862
|1.63362
|2012.04.26 13:00
|1.61862
|-0.06
|0.00
|-0.12
|3.74
|1324740519
|2012.04.26 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|84.148
|83.936
|82.436
|2012.04.26 14:34
|83.936
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.62
|1324755269
|2012.04.26 14:34
|sell
|0.01
|audjpy
|83.934
|0.000
|82.832
|2012.04.27 06:46
|83.896
|-0.04
|0.00
|-0.14
|0.47
|1324767124
|2012.04.26 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|82.149
|81.916
|80.416
|2012.04.27 06:46
|82.039
|-0.04
|0.00
|-0.04
|1.36
|1324768986
|2012.04.26 21:21
|sell
|0.02
|audjpy
|84.139
|83.815
|82.315
|2012.04.27 06:46
|83.890
|-0.08
|0.00
|-0.28
|6.16
|1324769301
|2012.04.26 21:35
|sell
|0.02
|cadjpy
|82.347
|81.890
|80.390
|2012.04.27 06:46
|82.039
|-0.08
|0.00
|-0.09
|7.62
|1324792165
|2012.04.27 12:00
|sell
|0.01
|audjpy
|83.767
|83.194
|81.694
|2012.04.30 19:47
|83.193
|-0.04
|0.00
|-0.14
|7.19
|1324794107
|2012.04.27 12:32
|sell
|0.02
|audjpy
|83.973
|83.192
|81.692
|2012.04.30 19:47
|83.191
|-0.08
|0.00
|-0.29
|19.59
|1324798678
|2012.04.27 14:38
|sell
|0.03
|audjpy
|84.179
|83.189
|81.689
|2012.04.30 19:47
|83.191
|-0.13
|0.00
|-0.43
|37.13
|1324817102
|2012.04.30 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.735
|81.079
|79.579
|2012.04.30 17:18
|81.080
|-0.04
|0.00
|0.00
|8.19
|1324827964
|2012.04.30 14:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.62599
|1.62124
|1.60624
|2012.05.01 12:08
|1.62125
|-0.06
|0.00
|-0.03
|4.74
|1324834348
|2012.04.30 17:18
|sell
|0.01
|cadjpy
|81.056
|80.841
|79.341
|2012.04.30 20:00
|80.843
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.66
|1324838116
|2012.04.30 19:47
|sell
|0.01
|audjpy
|83.178
|82.319
|80.819
|2012.05.01 11:40
|82.320
|-0.04
|0.00
|-0.14
|10.75
|1324838312
|2012.04.30 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|80.831
|0.000
|79.732
|2012.05.02 16:47
|81.127
|-0.04
|0.00
|-0.09
|-3.69
|1324864097
|2012.05.01 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.62304
|0.00000
|1.63405
|2012.05.02 10:43
|1.62197
|-0.06
|0.00
|-0.07
|-1.07
|1324866239
|2012.05.01 17:01
|sell
|0.02
|cadjpy
|81.012
|0.000
|79.932
|2012.05.02 16:47
|81.131
|-0.08
|0.00
|-0.08
|-2.97
|1324867275
|2012.05.01 17:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.62108
|0.00000
|1.63204
|2012.05.02 10:43
|1.62193
|-0.12
|0.00
|-0.15
|1.70
|1324867899
|2012.05.01 17:12
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.61907
|1.62185
|1.63685
|2012.05.02 10:43
|1.62185
|-0.17
|0.00
|-0.22
|8.34
|1324868066
|2012.05.01 17:14
|sell
|0.03
|cadjpy
|81.219
|0.000
|80.113
|2012.05.02 16:47
|81.138
|-0.12
|0.00
|-0.12
|3.04
|1324869087
|2012.05.01 17:26
|sell
|0.05
|cadjpy
|81.439
|81.141
|79.641
|2012.05.02 16:47
|81.138
|-0.20
|0.00
|-0.21
|18.77
|1324882620
|2012.05.02 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|83.133
|0.000
|84.233
|2012.05.04 15:37
|82.201
|-0.04
|0.00
|0.36
|-11.62
|1324885572
|2012.05.02 09:44
|sell
|0.08
|cadjpy
|81.656
|81.137
|79.637
|2012.05.02 16:47
|81.137
|-0.32
|0.00
|0.00
|51.80
|1324889439
|2012.05.02 10:54
|buy
|0.02
|audjpy
|82.927
|0.000
|84.031
|2012.05.04 15:37
|82.195
|-0.08
|0.00
|0.72
|-18.24
|1324908619
|2012.05.02 15:15
|buy
|0.03
|audjpy
|82.668
|0.000
|83.807
|2012.05.04 15:37
|82.192
|-0.12
|0.00
|1.08
|-17.80
|1324916286
|2012.05.02 17:02
|buy
|0.05
|audjpy
|82.465
|0.000
|83.568
|2012.05.04 15:37
|82.184
|-0.21
|0.00
|1.79
|-17.51
|1324942126
|2012.05.03 11:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|81.512
|0.000
|82.611
|2012.05.04 15:35
|81.278
|-0.04
|0.00
|0.01
|-2.92
|1324962337
|2012.05.03 20:41
|buy
|0.02
|cadjpy
|81.316
|0.000
|82.412
|2012.05.04 15:35
|81.279
|-0.08
|0.00
|0.02
|-0.92
|1324964741
|2012.05.03 22:44
|buy
|0.08
|audjpy
|82.266
|0.000
|83.364
|2012.05.04 15:37
|82.184
|-0.33
|0.00
|0.71
|-8.18
|1324964745
|2012.05.03 22:44
|buy
|0.03
|cadjpy
|81.116
|0.000
|82.216
|2012.05.04 15:35
|81.272
|-0.12
|0.00
|0.02
|5.83
|1324982022
|2012.05.04 15:29
|buy
|0.13
|audjpy
|81.999
|0.000
|83.112
|2012.05.04 15:37
|82.190
|-0.53
|0.00
|0.00
|30.95
|1324982288
|2012.05.04 15:30
|buy
|0.05
|cadjpy
|80.666
|81.280
|82.780
|2012.05.04 15:35
|81.280
|-0.20
|0.00
|0.00
|38.25
|1324982367
|2012.05.04 15:30
|buy
|0.21
|audjpy
|81.835
|82.200
|83.700
|2012.05.04 15:37
|82.200
|-0.86
|0.00
|0.00
|95.55
|1325011030
|2012.05.07 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61195
|0.00000
|1.60095
|2012.05.08 13:29
|1.61448
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-2.53
|1325013061
|2012.05.07 09:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61391
|0.00000
|1.60296
|2012.05.08 13:29
|1.61450
|-0.12
|0.00
|-0.06
|-1.18
|1325023209
|2012.05.07 13:06
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.61601
|0.00000
|1.60499
|2012.05.08 13:29
|1.61450
|-0.17
|0.00
|-0.09
|4.53
|1325035464
|2012.05.07 17:59
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.61800
|1.61455
|1.59955
|2012.05.08 13:29
|1.61455
|-0.29
|0.00
|-0.15
|17.25
|1325054554
|2012.05.08 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|81.164
|80.656
|79.156
|2012.05.08 18:37
|80.656
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.37
|1325070890
|2012.05.08 18:37
|sell
|0.01
|audjpy
|80.657
|80.370
|78.870
|2012.05.09 09:01
|80.371
|-0.04
|0.00
|-0.12
|3.59
|1325072354
|2012.05.08 19:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.794
|0.000
|78.703
|2012.05.09 09:14
|79.759
|-0.04
|0.00
|-0.04
|0.44
|1325074689
|2012.05.08 20:36
|sell
|0.02
|audjpy
|80.859
|80.370
|78.870
|2012.05.09 09:01
|80.371
|-0.08
|0.00
|-0.25
|12.24
|1325078433
|2012.05.08 22:39
|sell
|0.02
|cadjpy
|79.995
|79.758
|78.258
|2012.05.09 09:14
|79.758
|-0.08
|0.00
|-0.08
|5.94
|1325088478
|2012.05.09 09:14
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.739
|79.261
|77.761
|2012.05.09 15:04
|79.261
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.01
|1325104358
|2012.05.09 15:04
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.245
|0.000
|78.138
|2012.05.11 11:23
|79.566
|-0.04
|0.00
|-0.16
|-4.02
|1325114122
|2012.05.09 18:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.831
|0.000
|78.726
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.04
|0.00
|-0.48
|-8.10
|1325115718
|2012.05.09 18:18
|sell
|0.02
|audjpy
|80.034
|0.000
|78.931
|2012.05.11 01:13
|80.479
|-0.08
|0.00
|-0.96
|-11.13
|1325115874
|2012.05.09 18:20
|sell
|0.02
|cadjpy
|79.453
|0.000
|78.349
|2012.05.11 11:23
|79.566
|-0.08
|0.00
|-0.32
|-2.83
|1325122630
|2012.05.09 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.61306
|1.61612
|1.63112
|2012.05.10 17:34
|1.61610
|-0.06
|0.00
|-0.12
|3.04
|1325124154
|2012.05.09 20:23
|sell
|0.03
|audjpy
|80.228
|0.000
|79.135
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.12
|0.00
|-1.44
|-9.38
|1325124928
|2012.05.09 20:33
|sell
|0.03
|cadjpy
|79.652
|0.000
|78.553
|2012.05.11 11:23
|79.565
|-0.12
|0.00
|-0.48
|3.27
|1325136540
|2012.05.10 08:00
|sell
|0.05
|audjpy
|80.480
|0.000
|79.380
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.20
|0.00
|-0.62
|0.12
|1325139349
|2012.05.10 09:57
|sell
|0.08
|audjpy
|80.680
|80.479
|78.979
|2012.05.11 01:13
|80.478
|-0.32
|0.00
|-1.00
|20.22
|1325142044
|2012.05.10 11:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.61105
|1.61615
|1.63115
|2012.05.10 17:34
|1.61610
|-0.12
|0.00
|0.00
|10.10
|1325151591
|2012.05.10 15:01
|sell
|0.05
|cadjpy
|79.852
|79.568
|78.068
|2012.05.11 11:23
|79.563
|-0.20
|0.00
|-0.20
|18.09
|1325154124
|2012.05.10 16:00
|sell
|0.13
|audjpy
|80.885
|80.478
|78.978
|2012.05.11 01:12
|80.478
|-0.53
|0.00
|-1.62
|66.19
|1325154488
|2012.05.10 16:10
|sell
|0.08
|cadjpy
|80.052
|79.565
|78.065
|2012.05.11 11:23
|79.565
|-0.32
|0.00
|-0.32
|48.76
|1325157671
|2012.05.10 17:09
|sell
|0.21
|audjpy
|81.089
|80.478
|78.978
|2012.05.11 01:12
|80.478
|-0.85
|0.00
|-2.62
|160.51
|1325177325
|2012.05.11 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.61199
|1.60829
|1.59329
|2012.05.11 16:01
|1.60834
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.65
|1325198669
|2012.05.11 16:01
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60817
|0.00000
|1.59719
|2012.05.14 00:45
|1.60720
|-0.06
|0.00
|-0.03
|0.97
|1325201055
|2012.05.11 17:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|80.264
|0.000
|81.361
|2012.05.15 11:17
|79.787
|-0.04
|0.00
|0.02
|-5.97
|1325201335
|2012.05.11 17:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.61021
|1.60749
|1.59249
|2012.05.14 00:45
|1.60766
|-0.12
|0.00
|-0.05
|5.10
|1325208466
|2012.05.11 20:08
|buy
|0.02
|cadjpy
|80.062
|0.000
|81.164
|2012.05.15 11:17
|79.780
|-0.08
|0.00
|0.03
|-7.06
|1325210861
|2012.05.11 21:37
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.863
|0.000
|80.962
|2012.05.15 11:17
|79.781
|-0.12
|0.00
|0.05
|-3.08
|1325218959
|2012.05.14 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.127
|0.000
|81.224
|2012.05.15 11:17
|79.848
|-0.04
|0.00
|0.09
|-3.49
|1325223474
|2012.05.14 10:29
|buy
|0.02
|audjpy
|79.924
|0.000
|81.026
|2012.05.15 11:17
|79.848
|-0.08
|0.00
|0.18
|-1.91
|1325230393
|2012.05.14 13:33
|buy
|0.05
|cadjpy
|79.654
|0.000
|80.757
|2012.05.15 11:17
|79.779
|-0.20
|0.00
|0.04
|7.82
|1325230784
|2012.05.14 13:48
|buy
|0.03
|audjpy
|79.721
|0.000
|80.824
|2012.05.15 11:17
|79.850
|-0.12
|0.00
|0.27
|4.85
|1325231398
|2012.05.14 14:03
|buy
|0.08
|cadjpy
|79.447
|79.780
|81.280
|2012.05.15 11:17
|79.779
|-0.32
|0.00
|0.07
|33.25
|1325237798
|2012.05.14 16:42
|buy
|0.05
|audjpy
|79.514
|79.853
|81.353
|2012.05.15 11:17
|79.849
|-0.20
|0.00
|0.44
|20.97
|1325274697
|2012.05.15 11:17
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.803
|0.000
|80.902
|2012.05.15 22:08
|79.819
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.20
|1325276937
|2012.05.15 12:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60650
|1.60399
|1.58899
|2012.05.15 17:57
|1.60400
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.50
|1325291944
|2012.05.15 17:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.60384
|1.59543
|1.58043
|2012.05.16 10:47
|1.59545
|-0.06
|0.00
|-0.03
|8.39
|1325293264
|2012.05.15 18:13
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.601
|79.821
|81.321
|2012.05.15 22:08
|79.821
|-0.08
|0.00
|0.00
|5.48
|1325304028
|2012.05.15 22:08
|buy
|0.01
|cadjpy
|79.833
|0.000
|80.933
|2012.05.16 15:46
|79.887
|-0.04
|0.00
|0.01
|0.67
|1325314167
|2012.05.16 08:00
|buy
|0.02
|cadjpy
|79.627
|79.883
|81.383
|2012.05.16 15:46
|79.888
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.48
|1325318721
|2012.05.16 09:23
|buy
|0.03
|cadjpy
|79.424
|79.888
|81.388
|2012.05.16 15:46
|79.888
|-0.12
|0.00
|0.00
|17.29
|1325323198
|2012.05.16 11:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.542
|0.000
|78.451
|2012.05.16 18:17
|79.892
|-0.04
|0.00
|0.00
|-4.35
|1325327336
|2012.05.16 12:28
|sell
|0.02
|audjpy
|79.743
|0.000
|78.643
|2012.05.16 18:17
|79.888
|-0.08
|0.00
|0.00
|-3.60
|1325333321
|2012.05.16 14:53
|sell
|0.03
|audjpy
|79.949
|0.000
|78.847
|2012.05.16 18:17
|79.885
|-0.12
|0.00
|0.00
|2.38
|1325336643
|2012.05.16 15:21
|sell
|0.05
|audjpy
|80.147
|79.888
|78.388
|2012.05.16 18:17
|79.890
|-0.20
|0.00
|0.00
|15.98
|1325354815
|2012.05.16 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|79.460
|79.174
|77.674
|2012.05.17 15:02
|79.177
|-0.04
|0.00
|-0.12
|3.53
|1325356443
|2012.05.16 21:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.701
|0.000
|78.608
|2012.05.17 15:02
|79.591
|-0.04
|0.00
|-0.36
|1.37
|1325366507
|2012.05.17 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.59136
|0.00000
|1.60236
|2012.05.17 17:26
|1.58211
|-0.06
|0.00
|0.00
|-9.25
|1325366761
|2012.05.17 08:06
|sell
|0.02
|audjpy
|79.903
|79.590
|78.090
|2012.05.17 15:02
|79.594
|-0.08
|0.00
|0.00
|7.70
|1325373234
|2012.05.17 10:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.58935
|0.00000
|1.60035
|2012.05.17 17:26
|1.58210
|-0.11
|0.00
|0.00
|-14.50
|1325385270
|2012.05.17 13:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.58731
|0.00000
|1.59835
|2012.05.17 17:26
|1.58211
|-0.17
|0.00
|0.00
|-15.60
|1325389707
|2012.05.17 14:04
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.58530
|0.00000
|1.59628
|2012.05.17 17:26
|1.58209
|-0.29
|0.00
|0.00
|-16.05
|1325392700
|2012.05.17 14:27
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.58325
|0.00000
|1.59430
|2012.05.17 17:26
|1.58205
|-0.46
|0.00
|0.00
|-9.60
|1325397844
|2012.05.17 15:30
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.58016
|1.58217
|1.59717
|2012.05.17 17:26
|1.58215
|-0.74
|0.00
|0.00
|25.87
|1325411041
|2012.05.17 19:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.974
|0.000
|76.875
|2012.05.18 02:35
|77.942
|-0.04
|0.00
|-0.04
|0.40
|1325415290
|2012.05.17 20:10
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.180
|77.933
|76.433
|2012.05.18 02:35
|77.937
|-0.08
|0.00
|-0.08
|6.12
|1325428556
|2012.05.18 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|77.959
|0.000
|76.855
|2012.05.18 08:16
|77.767
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.43
|1325429260
|2012.05.18 08:16
|sell
|0.01
|audjpy
|77.760
|0.000
|76.653
|2012.05.18 18:42
|77.804
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.56
|1325434074
|2012.05.18 10:27
|sell
|0.02
|audjpy
|77.956
|0.000
|76.861
|2012.05.18 18:42
|77.805
|-0.08
|0.00
|0.00
|3.81
|1325439525
|2012.05.18 11:28
|sell
|0.03
|audjpy
|78.164
|77.812
|76.312
|2012.05.18 18:42
|77.812
|-0.12
|0.00
|0.00
|13.34
|1325452161
|2012.05.18 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58124
|0.00000
|1.59226
|2012.05.18 17:03
|1.58174
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.50
|1325458801
|2012.05.18 13:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57923
|1.58165
|1.59665
|2012.05.18 17:03
|1.58165
|-0.11
|0.00
|0.00
|4.84
|1325460692
|2012.05.18 14:06
|sell
|0.05
|audjpy
|78.360
|77.811
|76.311
|2012.05.18 18:42
|77.812
|-0.20
|0.00
|0.00
|34.62
|1325472976
|2012.05.18 17:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.58192
|0.00000
|1.59291
|2012.05.21 11:53
|1.58195
|-0.06
|0.00
|-0.02
|0.03
|1325477089
|2012.05.18 18:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.57984
|1.58195
|1.59695
|2012.05.21 11:53
|1.58190
|-0.11
|0.00
|-0.04
|4.12
|1325496390
|2012.05.21 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|78.054
|0.000
|79.152
|2012.05.21 18:10
|78.106
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.65
|1325511978
|2012.05.21 16:30
|buy
|0.02
|audjpy
|77.852
|78.111
|79.611
|2012.05.21 18:10
|78.111
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.53
|1325531286
|2012.05.22 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.119
|78.450
|79.950
|2012.05.22 15:40
|78.450
|-0.04
|0.00
|0.00
|4.14
|1325535838
|2012.05.22 10:00
|buy
|0.01
|audjpy
|78.858
|0.000
|79.942
|2012.05.23 23:50
|77.510
|-0.04
|0.00
|0.09
|-16.97
|1325552609
|2012.05.22 15:40
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.462
|0.000
|79.566
|2012.05.23 23:59
|77.506
|-0.04
|0.00
|0.03
|-12.03
|1325567011
|2012.05.22 22:30
|buy
|0.02
|audjpy
|78.656
|0.000
|79.758
|2012.05.23 23:50
|77.510
|-0.08
|0.00
|0.18
|-28.83
|1325568097
|2012.05.22 22:37
|buy
|0.02
|cadjpy
|78.263
|0.000
|79.360
|2012.05.23 23:59
|77.496
|-0.08
|0.00
|0.06
|-19.30
|1325568287
|2012.05.22 22:39
|buy
|0.03
|audjpy
|78.465
|0.000
|79.556
|2012.05.23 23:50
|77.510
|-0.12
|0.00
|0.27
|-36.05
|1325569229
|2012.05.22 22:48
|buy
|0.05
|audjpy
|78.270
|0.000
|79.365
|2012.05.23 23:50
|77.510
|-0.20
|0.00
|0.44
|-47.82
|1325569426
|2012.05.22 22:49
|buy
|0.03
|cadjpy
|78.077
|0.000
|79.162
|2012.05.23 23:59
|77.502
|-0.12
|0.00
|0.09
|-21.70
|1325579823
|2012.05.23 08:00
|buy
|0.08
|audjpy
|77.800
|0.000
|78.899
|2012.05.23 23:50
|77.509
|-0.31
|0.00
|0.00
|-29.29
|1325579929
|2012.05.23 08:04
|buy
|0.05
|cadjpy
|77.875
|0.000
|78.977
|2012.05.23 23:59
|77.508
|-0.20
|0.00
|0.11
|-23.08
|1325581386
|2012.05.23 09:11
|buy
|0.13
|audjpy
|77.601
|0.000
|78.700
|2012.05.23 23:50
|77.509
|-0.51
|0.00
|0.00
|-15.05
|1325584786
|2012.05.23 11:05
|buy
|0.21
|audjpy
|77.407
|0.000
|78.501
|2012.05.23 23:49
|77.511
|-0.82
|0.00
|0.00
|27.48
|1325584806
|2012.05.23 11:05
|buy
|0.08
|cadjpy
|77.674
|0.000
|78.774
|2012.05.23 23:59
|77.508
|-0.31
|0.00
|0.18
|-16.71
|1325608297
|2012.05.23 16:50
|buy
|0.13
|cadjpy
|77.475
|0.000
|78.574
|2012.05.23 23:59
|77.494
|-0.51
|0.00
|0.29
|3.11
|1325611720
|2012.05.23 17:31
|buy
|0.34
|audjpy
|77.212
|77.508
|79.008
|2012.05.23 23:49
|77.511
|-1.32
|0.00
|0.00
|127.92
|1325611743
|2012.05.23 17:31
|buy
|0.21
|cadjpy
|77.274
|77.492
|78.992
|2012.05.23 23:59
|77.492
|-0.82
|0.00
|0.48
|57.61
|1325614426
|2012.05.23 17:58
|buy
|0.55
|audjpy
|77.010
|77.513
|79.013
|2012.05.23 23:49
|77.513
|-2.14
|0.00
|0.00
|348.10
|1325614483
|2012.05.23 17:59
|buy
|0.34
|cadjpy
|77.067
|77.495
|78.995
|2012.05.23 23:59
|77.492
|-1.32
|0.00
|0.77
|181.82
|1325642658
|2012.05.24 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.500
|77.855
|79.355
|2012.06.07 17:10
|77.855
|-0.04
|0.00
|0.13
|4.46
|1325691164
|2012.05.25 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56775
|0.00000
|1.57869
|2012.05.25 14:44
|1.56784
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.09
|1325692622
|2012.05.25 11:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56572
|1.56793
|1.58293
|2012.05.25 14:44
|1.56793
|-0.11
|0.00
|0.00
|4.42
|1325699038
|2012.05.25 14:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56803
|0.00000
|1.57903
|2012.05.28 10:10
|1.56965
|-0.06
|0.00
|-0.04
|1.62
|1325701204
|2012.05.25 15:30
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56603
|1.56962
|1.58462
|2012.05.28 10:10
|1.56960
|-0.11
|0.00
|-0.08
|7.14
|1325707427
|2012.05.25 17:54
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56407
|1.56962
|1.58462
|2012.05.28 10:10
|1.56960
|-0.17
|0.00
|-0.12
|16.59
|1325737299
|2012.05.28 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|78.267
|0.000
|77.168
|2012.05.29 18:54
|78.072
|-0.04
|0.00
|-0.12
|2.45
|1325748590
|2012.05.29 08:34
|sell
|0.02
|audjpy
|78.470
|78.072
|76.572
|2012.05.29 18:54
|78.072
|-0.08
|0.00
|0.00
|10.01
|1325752843
|2012.05.29 11:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57055
|0.00000
|1.58151
|2012.05.30 14:09
|1.55869
|-0.06
|0.00
|-0.04
|-11.86
|1325755551
|2012.05.29 12:32
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56855
|0.00000
|1.57954
|2012.05.30 14:09
|1.55871
|-0.11
|0.00
|-0.08
|-19.68
|1325759668
|2012.05.29 15:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56661
|0.00000
|1.57755
|2012.05.30 14:09
|1.55869
|-0.17
|0.00
|-0.12
|-23.76
|1325766769
|2012.05.29 18:35
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56447
|0.00000
|1.57559
|2012.05.30 14:09
|1.55858
|-0.28
|0.00
|-0.20
|-29.45
|1325767980
|2012.05.29 18:46
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.56248
|0.00000
|1.57342
|2012.05.30 14:09
|1.55863
|-0.45
|0.00
|-0.31
|-30.80
|1325793434
|2012.05.30 10:09
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.56045
|0.00000
|1.57146
|2012.05.30 14:09
|1.55863
|-0.73
|0.00
|0.00
|-23.66
|1325793730
|2012.05.30 10:10
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.55863
|0.00000
|1.56945
|2012.05.30 14:09
|1.55873
|-1.18
|0.00
|0.00
|2.10
|1325795804
|2012.05.30 10:41
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.55644
|1.55877
|1.57377
|2012.05.30 14:09
|1.55877
|-1.90
|0.00
|0.00
|79.22
|1325839223
|2012.05.31 11:00
|buy
|0.01
|audjpy
|76.682
|0.000
|77.777
|2012.05.31 20:37
|76.301
|-0.04
|0.00
|0.00
|-4.86
|1325851517
|2012.05.31 15:41
|buy
|0.02
|audjpy
|76.475
|0.000
|77.578
|2012.05.31 20:37
|76.303
|-0.08
|0.00
|0.00
|-4.38
|1325855454
|2012.05.31 16:53
|buy
|0.03
|audjpy
|76.272
|0.000
|77.374
|2012.05.31 20:37
|76.303
|-0.12
|0.00
|0.00
|1.18
|1325859331
|2012.05.31 18:00
|buy
|0.05
|audjpy
|76.068
|76.302
|77.802
|2012.05.31 20:37
|76.304
|-0.19
|0.00
|0.00
|15.06
|1325859783
|2012.05.31 18:03
|buy
|0.08
|audjpy
|75.867
|76.304
|77.804
|2012.05.31 20:37
|76.304
|-0.31
|0.00
|0.00
|44.60
|1325862322
|2012.05.31 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54032
|0.00000
|1.52936
|2012.06.01 08:50
|1.53858
|-0.06
|0.00
|-0.03
|1.74
|1325863272
|2012.05.31 19:20
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54243
|1.53863
|1.52363
|2012.06.01 08:50
|1.53864
|-0.11
|0.00
|-0.06
|7.58
|1325878494
|2012.06.01 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|75.949
|75.454
|73.954
|2012.06.01 12:40
|75.455
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.32
|1325879603
|2012.06.01 08:56
|sell
|0.02
|audjpy
|76.147
|75.450
|73.950
|2012.06.01 12:40
|75.451
|-0.08
|0.00
|0.00
|17.81
|1325916302
|2012.06.01 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.53828
|0.00000
|1.54931
|2012.06.04 16:48
|1.53948
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.20
|1325917290
|2012.06.01 19:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.53620
|1.53949
|1.55449
|2012.06.04 16:48
|1.53948
|-0.11
|0.00
|0.00
|6.56
|1325985668
|2012.06.05 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|76.653
|0.000
|77.753
|2012.06.05 16:05
|76.705
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.66
|1325991305
|2012.06.05 10:21
|buy
|0.02
|audjpy
|76.452
|0.000
|77.553
|2012.06.05 16:05
|76.699
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.27
|1325991963
|2012.06.05 10:26
|buy
|0.03
|audjpy
|76.259
|76.649
|78.149
|2012.06.05 16:05
|76.700
|-0.12
|0.00
|0.00
|16.79
|1325999280
|2012.06.05 11:40
|buy
|0.05
|audjpy
|76.055
|76.696
|78.196
|2012.06.05 16:05
|76.668
|-0.19
|0.00
|0.00
|38.91
|1326071195
|2012.06.06 21:00
|buy
|0.01
|audjpy
|78.347
|78.590
|80.090
|2012.06.07 02:28
|78.588
|-0.04
|0.00
|0.26
|3.04
|1326101572
|2012.06.07 17:10
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.876
|0.000
|78.978
|2012.06.08 13:23
|76.782
|-0.04
|0.00
|0.01
|-13.80
|1326102063
|2012.06.07 17:18
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.671
|0.000
|78.770
|2012.06.08 13:23
|76.783
|-0.08
|0.00
|0.02
|-22.39
|1326103426
|2012.06.07 17:51
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.470
|0.000
|78.568
|2012.06.08 13:23
|76.780
|-0.12
|0.00
|0.03
|-26.10
|1326107130
|2012.06.07 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.076
|78.352
|76.852
|2012.06.08 05:54
|78.352
|-0.04
|0.00
|-0.12
|9.11
|1326119010
|2012.06.08 08:00
|sell
|0.01
|audjpy
|78.287
|78.086
|76.586
|2012.06.08 09:20
|78.090
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.49
|1326119045
|2012.06.08 08:00
|buy
|0.05
|cadjpy
|76.963
|0.000
|78.063
|2012.06.08 13:23
|76.780
|-0.19
|0.00
|0.00
|-11.53
|1326119067
|2012.06.08 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54890
|1.54403
|1.52903
|2012.06.08 10:37
|1.54403
|-0.06
|0.00
|0.00
|4.87
|1326119686
|2012.06.08 08:41
|buy
|0.08
|cadjpy
|76.768
|0.000
|77.860
|2012.06.08 13:23
|76.782
|-0.31
|0.00
|0.00
|1.41
|1326120972
|2012.06.08 09:20
|sell
|0.01
|audjpy
|78.077
|0.000
|76.975
|2012.06.11 13:45
|79.174
|-0.04
|0.00
|-0.12
|-13.81
|1326123522
|2012.06.08 10:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54368
|0.00000
|1.53286
|2012.06.11 10:50
|1.55424
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-10.56
|1326124465
|2012.06.08 11:02
|buy
|0.13
|cadjpy
|76.564
|76.788
|78.288
|2012.06.08 13:23
|76.787
|-0.50
|0.00
|0.00
|36.55
|1326127758
|2012.06.08 12:41
|sell
|0.02
|audjpy
|78.271
|0.000
|77.177
|2012.06.11 13:45
|79.175
|-0.08
|0.00
|-0.24
|-22.75
|1326135588
|2012.06.08 17:46
|sell
|0.03
|audjpy
|78.481
|0.000
|77.374
|2012.06.11 13:45
|79.176
|-0.12
|0.00
|-0.36
|-26.24
|1326141192
|2012.06.08 21:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.54583
|0.00000
|1.53485
|2012.06.11 10:50
|1.55424
|-0.11
|0.00
|-0.06
|-16.82
|1326143700
|2012.06.08 21:53
|sell
|0.05
|audjpy
|78.682
|0.000
|77.584
|2012.06.11 13:45
|79.176
|-0.20
|0.00
|-0.60
|-31.09
|1326144011
|2012.06.08 22:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.237
|77.752
|79.252
|2012.06.11 01:58
|77.751
|-0.04
|0.00
|0.01
|6.46
|1326157286
|2012.06.11 08:00
|sell
|0.08
|audjpy
|79.462
|79.177
|77.677
|2012.06.11 13:45
|79.177
|-0.32
|0.00
|0.00
|28.70
|1326157290
|2012.06.11 08:00
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55510
|0.00000
|1.54411
|2012.06.11 10:50
|1.55424
|-0.17
|0.00
|0.00
|2.58
|1326157298
|2012.06.11 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.007
|0.000
|79.107
|2012.06.12 06:35
|77.139
|-0.04
|0.00
|0.01
|-10.92
|1326158694
|2012.06.11 09:05
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.55707
|1.55439
|1.53939
|2012.06.11 10:50
|1.55440
|-0.28
|0.00
|0.00
|13.35
|1326161349
|2012.06.11 10:28
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.795
|0.000
|78.899
|2012.06.12 06:35
|77.140
|-0.08
|0.00
|0.02
|-16.48
|1326165510
|2012.06.11 12:46
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.595
|0.000
|78.695
|2012.06.12 06:35
|77.138
|-0.12
|0.00
|0.03
|-17.24
|1326169115
|2012.06.11 14:53
|buy
|0.05
|cadjpy
|77.387
|0.000
|78.494
|2012.06.12 06:35
|77.144
|-0.19
|0.00
|0.06
|-15.28
|1326172587
|2012.06.11 17:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.001
|78.302
|76.802
|2012.06.12 02:51
|78.319
|-0.04
|0.00
|-0.12
|8.60
|1326175369
|2012.06.11 17:55
|buy
|0.08
|cadjpy
|77.194
|0.000
|78.284
|2012.06.12 06:35
|77.139
|-0.31
|0.00
|0.09
|-5.53
|1326179416
|2012.06.11 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.54937
|0.00000
|1.53835
|2012.06.12 06:35
|1.54910
|-0.06
|0.00
|-0.03
|0.27
|1326181599
|2012.06.11 21:54
|buy
|0.13
|cadjpy
|76.996
|0.000
|78.094
|2012.06.12 06:35
|77.142
|-0.50
|0.00
|0.15
|23.88
|1326252204
|2012.06.13 17:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.223
|0.000
|76.137
|2012.06.15 07:29
|77.229
|-0.04
|0.00
|-0.14
|-0.07
|1326252649
|2012.06.13 17:13
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.435
|0.000
|76.323
|2012.06.15 07:29
|77.228
|-0.08
|0.00
|-0.27
|5.24
|1326286714
|2012.06.14 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55475
|0.00000
|1.56581
|2012.06.15 07:29
|1.55525
|-0.06
|0.00
|-0.01
|0.50
|1326287927
|2012.06.14 16:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55275
|0.00000
|1.56375
|2012.06.15 07:29
|1.55521
|-0.11
|0.00
|-0.01
|4.92
|1326289857
|2012.06.14 17:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.042
|79.458
|80.958
|2012.06.15 03:55
|79.458
|-0.04
|0.00
|0.08
|5.23
|1326327177
|2012.06.15 20:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56476
|1.57052
|1.58552
|2012.06.18 00:00
|1.57033
|-0.06
|0.00
|-0.01
|5.57
|1326340768
|2012.06.18 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.177
|0.000
|81.278
|2012.06.18 17:53
|79.719
|-0.04
|0.00
|0.00
|-5.80
|1326340781
|2012.06.18 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.612
|0.000
|78.711
|2012.06.19 10:20
|77.138
|-0.04
|0.00
|0.01
|-6.00
|1326346095
|2012.06.18 10:49
|buy
|0.02
|audjpy
|79.976
|0.000
|81.077
|2012.06.18 17:53
|79.713
|-0.08
|0.00
|0.00
|-6.67
|1326347101
|2012.06.18 11:07
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.411
|0.000
|78.511
|2012.06.19 10:20
|77.140
|-0.08
|0.00
|0.02
|-6.87
|1326347723
|2012.06.18 11:20
|buy
|0.03
|audjpy
|79.768
|0.000
|80.875
|2012.06.18 17:53
|79.707
|-0.12
|0.00
|0.00
|-2.31
|1326347806
|2012.06.18 11:23
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.218
|0.000
|78.308
|2012.06.19 10:20
|77.137
|-0.12
|0.00
|0.03
|-3.08
|1326355873
|2012.06.18 15:21
|buy
|0.05
|cadjpy
|77.017
|0.000
|78.114
|2012.06.19 10:20
|77.137
|-0.19
|0.00
|0.06
|7.61
|1326356819
|2012.06.18 15:48
|buy
|0.05
|audjpy
|79.567
|0.000
|80.668
|2012.06.18 17:52
|79.732
|-0.20
|0.00
|0.00
|10.45
|1326357148
|2012.06.18 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56420
|0.00000
|1.55309
|2012.06.19 11:41
|1.56416
|-0.06
|0.00
|-0.03
|0.04
|1326358080
|2012.06.18 16:22
|buy
|0.08
|cadjpy
|76.811
|77.141
|78.641
|2012.06.19 10:19
|77.140
|-0.31
|0.00
|0.09
|33.36
|1326358503
|2012.06.18 16:33
|buy
|0.08
|audjpy
|79.357
|0.000
|80.463
|2012.06.18 17:53
|79.712
|-0.32
|0.00
|0.00
|35.97
|1326358774
|2012.06.18 16:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56621
|0.00000
|1.55520
|2012.06.19 11:41
|1.56421
|-0.11
|0.00
|-0.07
|4.00
|1326360695
|2012.06.18 17:48
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56819
|1.56425
|1.54925
|2012.06.19 11:41
|1.56427
|-0.17
|0.00
|-0.10
|11.76
|1326387069
|2012.06.19 16:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.348
|77.582
|79.082
|2012.06.20 15:14
|77.582
|-0.04
|0.00
|0.02
|2.96
|1326432398
|2012.06.20 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57087
|0.00000
|1.55993
|2012.06.20 22:42
|1.56973
|-0.06
|0.00
|0.00
|1.14
|1326433201
|2012.06.20 20:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57299
|1.56985
|1.55485
|2012.06.20 22:42
|1.56980
|-0.11
|0.00
|0.00
|6.38
|1326433696
|2012.06.20 20:09
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57513
|1.56980
|1.55480
|2012.06.20 22:42
|1.56982
|-0.17
|0.00
|0.00
|15.93
|1326439783
|2012.06.20 22:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56954
|1.56602
|1.55102
|2012.06.21 17:35
|1.56604
|-0.06
|0.00
|-0.10
|3.50
|1326454412
|2012.06.21 12:18
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57170
|1.56601
|1.55101
|2012.06.21 17:35
|1.56601
|-0.11
|0.00
|0.00
|11.38
|1326493726
|2012.06.22 14:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|78.161
|77.400
|75.900
|2012.06.25 17:02
|77.403
|-0.04
|0.00
|-0.03
|9.51
|1326502645
|2012.06.22 17:04
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.360
|77.400
|75.900
|2012.06.25 17:02
|77.403
|-0.08
|0.00
|-0.07
|24.01
|1326504938
|2012.06.22 18:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.886
|0.000
|81.981
|2012.06.26 03:54
|79.843
|-0.04
|0.00
|0.17
|-13.09
|1326508761
|2012.06.22 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55870
|0.00000
|1.56970
|2012.06.26 07:31
|1.55772
|-0.06
|0.00
|0.00
|-0.98
|1326514898
|2012.06.25 08:00
|buy
|0.02
|audjpy
|80.539
|0.000
|81.638
|2012.06.26 03:54
|79.844
|-0.08
|0.00
|0.18
|-17.45
|1326517403
|2012.06.25 09:33
|buy
|0.03
|audjpy
|80.338
|0.000
|81.438
|2012.06.26 03:54
|79.844
|-0.12
|0.00
|0.27
|-18.60
|1326518453
|2012.06.25 09:49
|buy
|0.05
|audjpy
|80.147
|0.000
|81.236
|2012.06.26 03:54
|79.836
|-0.20
|0.00
|0.45
|-19.52
|1326518935
|2012.06.25 10:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55669
|0.00000
|1.56770
|2012.06.26 07:31
|1.55778
|-0.11
|0.00
|-0.00
|2.18
|1326520587
|2012.06.25 10:46
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55469
|1.55673
|1.57173
|2012.06.26 07:31
|1.55783
|-0.17
|0.00
|-0.00
|9.42
|1326522818
|2012.06.25 12:19
|buy
|0.08
|audjpy
|79.929
|0.000
|81.041
|2012.06.26 03:54
|79.837
|-0.32
|0.00
|0.71
|-9.24
|1326526935
|2012.06.25 15:21
|buy
|0.13
|audjpy
|79.715
|0.000
|80.811
|2012.06.26 03:54
|79.845
|-0.52
|0.00
|1.16
|21.21
|1326529204
|2012.06.25 16:40
|buy
|0.21
|audjpy
|79.512
|79.846
|81.346
|2012.06.26 03:54
|79.846
|-0.84
|0.00
|1.87
|88.02
|1326529854
|2012.06.25 17:02
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.374
|0.000
|76.290
|2012.06.25 18:51
|77.176
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.49
|1326533538
|2012.06.25 18:51
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.157
|0.000
|76.060
|2012.06.26 07:30
|77.271
|-0.04
|0.00
|-0.03
|-1.44
|1326535369
|2012.06.25 20:35
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.359
|0.000
|76.261
|2012.06.26 07:30
|77.272
|-0.08
|0.00
|-0.07
|2.19
|1326563265
|2012.06.26 18:00
|buy
|0.01
|audjpy
|79.706
|79.970
|81.470
|2012.06.26 21:52
|79.970
|-0.04
|0.00
|0.00
|3.32
|1326573287
|2012.06.26 21:52
|buy
|0.01
|audjpy
|79.993
|80.268
|81.768
|2012.06.27 17:41
|80.267
|-0.04
|0.00
|0.10
|3.44
|1326672945
|2012.06.28 16:00
|sell
|0.01
|audjpy
|79.801
|79.586
|78.086
|2012.06.28 22:31
|79.588
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.68
|1326679029
|2012.06.28 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55002
|0.00000
|1.53903
|2012.06.29 13:38
|1.55956
|-0.06
|0.00
|-0.03
|-9.54
|1326694358
|2012.06.28 22:32
|sell
|0.01
|audjpy
|79.571
|0.000
|78.468
|2012.06.29 11:54
|80.862
|-0.04
|0.00
|-0.11
|-16.24
|1326695472
|2012.06.28 22:50
|sell
|0.02
|audjpy
|79.798
|0.000
|78.673
|2012.06.29 11:54
|80.864
|-0.08
|0.00
|-0.22
|-26.82
|1326716434
|2012.06.29 08:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56064
|0.00000
|1.54963
|2012.06.29 13:38
|1.55959
|-0.11
|0.00
|0.00
|2.10
|1326716444
|2012.06.29 08:00
|sell
|0.03
|audjpy
|80.462
|0.000
|79.362
|2012.06.29 11:54
|80.865
|-0.12
|0.00
|0.00
|-15.21
|1326719326
|2012.06.29 08:39
|sell
|0.05
|audjpy
|80.661
|0.000
|79.564
|2012.06.29 11:54
|80.870
|-0.20
|0.00
|0.00
|-13.15
|1326720410
|2012.06.29 08:57
|sell
|0.08
|audjpy
|80.864
|0.000
|79.770
|2012.06.29 11:54
|80.874
|-0.33
|0.00
|0.00
|-1.01
|1326721070
|2012.06.29 09:04
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56264
|1.55959
|1.54459
|2012.06.29 13:38
|1.55960
|-0.17
|0.00
|0.00
|9.12
|1326725051
|2012.06.29 09:50
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.56465
|1.55956
|1.54456
|2012.06.29 13:38
|1.55951
|-0.28
|0.00
|0.00
|25.70
|1326726155
|2012.06.29 10:01
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.56665
|1.55953
|1.54453
|2012.06.29 13:38
|1.55953
|-0.45
|0.00
|0.00
|56.96
|1326726168
|2012.06.29 10:01
|sell
|0.13
|audjpy
|81.076
|80.868
|79.368
|2012.06.29 11:54
|80.868
|-0.53
|0.00
|0.00
|34.01
|1326735386
|2012.06.29 12:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.563
|78.062
|79.560
|2012.06.29 16:38
|78.061
|-0.04
|0.00
|0.00
|6.25
|1326757934
|2012.06.29 16:38
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.075
|78.441
|79.941
|2012.07.02 01:43
|78.440
|-0.04
|0.00
|0.01
|4.57
|1326764635
|2012.06.29 20:00
|buy
|0.01
|audjpy
|81.681
|0.000
|82.786
|2012.07.02 12:30
|81.673
|-0.04
|0.00
|0.09
|-0.10
|1326788454
|2012.07.02 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56630
|0.00000
|1.55528
|2012.07.02 19:40
|1.56840
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.10
|1326790220
|2012.07.02 08:26
|buy
|0.02
|audjpy
|81.481
|81.688
|83.188
|2012.07.02 12:30
|81.678
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.95
|1326803593
|2012.07.02 11:19
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56847
|0.00000
|1.55733
|2012.07.02 19:40
|1.56840
|-0.11
|0.00
|0.00
|0.14
|1326817334
|2012.07.02 15:42
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.57056
|1.56836
|1.55336
|2012.07.02 19:40
|1.56838
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.54
|1326837406
|2012.07.02 20:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56816
|0.00000
|1.55714
|2012.07.03 13:10
|1.56788
|-0.06
|0.00
|-0.03
|0.28
|1326850171
|2012.07.02 22:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.57024
|0.00000
|1.55920
|2012.07.03 13:10
|1.56785
|-0.11
|0.00
|-0.07
|4.78
|1326876751
|2012.07.03 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|81.749
|0.000
|82.845
|2012.07.03 13:10
|81.907
|-0.04
|0.00
|0.00
|1.98
|1326886687
|2012.07.03 13:10
|buy
|0.01
|audjpy
|81.925
|0.000
|83.025
|2012.07.05 14:07
|81.924
|-0.04
|0.00
|0.36
|-0.01
|1326897151
|2012.07.03 19:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.57055
|0.00000
|1.58115
|2012.07.05 07:17
|1.55917
|-0.06
|0.00
|-0.00
|-11.38
|1326897906
|2012.07.03 19:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56848
|0.00000
|1.57948
|2012.07.05 07:18
|1.55917
|-0.11
|0.00
|-0.01
|-18.62
|1326914606
|2012.07.04 08:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|78.693
|0.000
|77.601
|2012.07.06 15:30
|78.566
|-0.04
|0.00
|-0.14
|1.60
|1326918673
|2012.07.04 10:16
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56644
|0.00000
|1.57745
|2012.07.05 07:17
|1.55915
|-0.17
|0.00
|-0.02
|-21.87
|1326923608
|2012.07.04 11:11
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.56446
|0.00000
|1.57544
|2012.07.05 07:17
|1.55917
|-0.28
|0.00
|-0.03
|-26.45
|1326941966
|2012.07.04 16:02
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.56240
|0.00000
|1.57341
|2012.07.05 07:18
|1.55919
|-0.45
|0.00
|-0.05
|-25.68
|1326946680
|2012.07.04 17:08
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.56038
|0.00000
|1.57139
|2012.07.05 07:18
|1.55919
|-0.73
|0.00
|-0.08
|-15.47
|1326951200
|2012.07.04 17:59
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.55803
|0.00000
|1.56912
|2012.07.05 07:17
|1.55917
|-1.18
|0.00
|-0.13
|23.94
|1326995515
|2012.07.05 09:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56106
|0.00000
|1.57215
|2012.07.06 08:43
|1.55290
|-0.06
|0.00
|-0.00
|-8.16
|1326998403
|2012.07.05 09:36
|buy
|0.02
|audjpy
|81.728
|81.987
|83.487
|2012.07.05 14:07
|81.924
|-0.08
|0.00
|0.00
|4.92
|1327001185
|2012.07.05 10:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.55905
|0.00000
|1.57003
|2012.07.06 08:43
|1.55290
|-0.11
|0.00
|-0.00
|-12.30
|1327009330
|2012.07.05 12:12
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.55685
|0.00000
|1.56803
|2012.07.06 08:44
|1.55290
|-0.17
|0.00
|-0.01
|-11.85
|1327022730
|2012.07.05 15:15
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.924
|78.555
|77.055
|2012.07.06 15:30
|78.555
|-0.08
|0.00
|-0.07
|9.25
|1327024766
|2012.07.05 15:32
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55464
|0.00000
|1.56573
|2012.07.06 08:43
|1.55290
|-0.28
|0.00
|-0.01
|-8.70
|1327025885
|2012.07.05 15:39
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.55246
|0.00000
|1.56363
|2012.07.06 08:44
|1.55290
|-0.45
|0.00
|-0.02
|3.52
|1327034345
|2012.07.05 17:13
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.55032
|0.00000
|1.56131
|2012.07.06 08:44
|1.55290
|-0.73
|0.00
|-0.03
|33.54
|1327156311
|2012.07.10 19:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55032
|0.00000
|1.53936
|2012.07.12 00:24
|1.55103
|-0.06
|0.00
|-0.13
|-0.71
|1327158586
|2012.07.10 21:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.804
|0.000
|76.704
|2012.07.13 11:00
|77.969
|-0.04
|0.00
|-0.17
|-2.08
|1327159815
|2012.07.10 22:00
|sell
|0.01
|audjpy
|80.898
|0.000
|79.800
|2012.07.12 06:51
|81.527
|-0.04
|0.00
|-0.49
|-7.87
|1327160628
|2012.07.10 22:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55236
|0.00000
|1.54135
|2012.07.12 00:24
|1.55098
|-0.11
|0.00
|-0.27
|2.76
|1327167147
|2012.07.11 09:31
|sell
|0.02
|audjpy
|81.099
|0.000
|79.999
|2012.07.12 06:51
|81.524
|-0.08
|0.00
|-0.74
|-10.64
|1327168120
|2012.07.11 10:16
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55441
|1.55073
|1.53573
|2012.07.12 00:24
|1.55079
|-0.17
|0.00
|-0.32
|10.86
|1327171495
|2012.07.11 11:57
|sell
|0.03
|audjpy
|81.308
|0.000
|80.203
|2012.07.12 06:51
|81.477
|-0.12
|0.00
|-1.11
|-6.35
|1327172500
|2012.07.11 12:15
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.55645
|1.55071
|1.53571
|2012.07.12 00:24
|1.55079
|-0.28
|0.00
|-0.53
|28.30
|1327180323
|2012.07.11 16:51
|sell
|0.05
|audjpy
|81.491
|81.227
|79.727
|2012.07.12 06:51
|81.295
|-0.21
|0.00
|-1.84
|12.30
|1327180893
|2012.07.11 17:05
|sell
|0.02
|cadjpy
|78.007
|0.000
|76.905
|2012.07.13 11:00
|77.970
|-0.08
|0.00
|-0.27
|0.94
|1327185157
|2012.07.11 18:35
|sell
|0.08
|audjpy
|81.686
|81.227
|79.727
|2012.07.12 06:51
|81.295
|-0.33
|0.00
|-2.95
|39.25
|1327185895
|2012.07.11 19:02
|sell
|0.03
|cadjpy
|78.209
|77.969
|76.469
|2012.07.13 11:00
|77.971
|-0.12
|0.00
|-0.41
|9.00
|1327264811
|2012.07.13 08:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54419
|0.00000
|1.55519
|2012.07.13 12:32
|1.54439
|-0.06
|0.00
|0.00
|0.20
|1327269467
|2012.07.13 10:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54227
|1.54440
|1.55940
|2012.07.13 12:32
|1.54440
|-0.11
|0.00
|0.00
|4.26
|1327278921
|2012.07.13 12:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54451
|1.54872
|1.56372
|2012.07.13 14:53
|1.54872
|-0.06
|0.00
|0.00
|4.21
|1327283461
|2012.07.13 14:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.54881
|1.55173
|1.56673
|2012.07.13 16:56
|1.55173
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.92
|1327284579
|2012.07.13 15:18
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54679
|1.55176
|1.56676
|2012.07.13 16:56
|1.55173
|-0.11
|0.00
|0.00
|9.88
|1327287283
|2012.07.13 16:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.653
|81.047
|82.547
|2012.07.16 01:11
|81.035
|-0.04
|0.00
|0.09
|4.82
|1327287320
|2012.07.13 16:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.926
|0.000
|79.026
|2012.07.17 07:46
|77.862
|-0.04
|0.00
|0.02
|-0.81
|1327291694
|2012.07.13 16:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55182
|1.55389
|1.56889
|2012.07.13 18:14
|1.55389
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.07
|1327295156
|2012.07.13 18:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55399
|1.55725
|1.57225
|2012.07.16 03:18
|1.55723
|-0.06
|0.00
|-0.00
|3.24
|1327318759
|2012.07.16 15:30
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.719
|0.000
|78.822
|2012.07.17 07:47
|77.866
|-0.08
|0.00
|0.03
|3.72
|1327323403
|2012.07.16 16:42
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.515
|77.760
|79.260
|2012.07.17 07:47
|77.862
|-0.12
|0.00
|0.04
|13.19
|1327345512
|2012.07.17 08:00
|buy
|0.01
|audjpy
|81.317
|0.000
|82.416
|2012.07.17 21:49
|81.529
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.68
|1327345528
|2012.07.17 08:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56625
|0.00000
|1.57725
|2012.07.17 21:49
|1.56412
|-0.06
|0.00
|0.00
|-2.13
|1327345555
|2012.07.17 08:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|77.868
|0.000
|78.968
|2012.07.17 21:49
|78.079
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.67
|1327347609
|2012.07.17 09:38
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.56422
|0.00000
|1.57524
|2012.07.17 21:49
|1.56407
|-0.11
|0.00
|0.00
|-0.30
|1327351258
|2012.07.17 11:30
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.56180
|0.00000
|1.57254
|2012.07.17 21:49
|1.56411
|-0.17
|0.00
|0.00
|6.93
|1327361763
|2012.07.17 17:01
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.55973
|1.56266
|1.57766
|2012.07.17 21:49
|1.56404
|-0.28
|0.00
|0.00
|21.55
|1327362337
|2012.07.17 17:03
|buy
|0.02
|audjpy
|81.118
|81.391
|82.891
|2012.07.17 21:49
|81.528
|-0.08
|0.00
|0.00
|10.37
|1327363616
|2012.07.17 17:18
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.55806
|1.56268
|1.57768
|2012.07.17 21:49
|1.56406
|-0.45
|0.00
|0.00
|48.00
|1327365731
|2012.07.17 17:41
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.55604
|1.56271
|1.57771
|2012.07.17 21:49
|1.56404
|-0.73
|0.00
|0.00
|104.00
|1327496649
|2012.07.20 18:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56331
|1.55691
|1.54191
|2012.07.23 10:02
|1.55693
|-0.06
|0.00
|-0.04
|6.38
|1327501691
|2012.07.20 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|81.482
|80.506
|79.006
|2012.07.23 10:03
|80.506
|-0.04
|0.00
|-0.12
|12.51
|1327501714
|2012.07.20 20:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|77.580
|76.886
|75.386
|2012.07.23 13:23
|76.886
|-0.04
|0.00
|-0.03
|8.89
|1327519235
|2012.07.23 10:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55702
|1.55427
|1.53927
|2012.07.23 13:20
|1.55430
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.72
|1327519324
|2012.07.23 10:03
|sell
|0.01
|audjpy
|80.495
|0.000
|79.398
|2012.07.24 11:50
|80.454
|-0.04
|0.00
|-0.12
|0.52
|1327529480
|2012.07.23 13:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55413
|1.55058
|1.53558
|2012.07.23 17:22
|1.55078
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.35
|1327529747
|2012.07.23 13:23
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.875
|0.000
|75.775
|2012.07.24 12:42
|76.778
|-0.04
|0.00
|-0.04
|1.24
|1327546023
|2012.07.23 18:04
|sell
|0.02
|cadjpy
|77.087
|76.780
|75.280
|2012.07.24 12:42
|76.780
|-0.08
|0.00
|-0.07
|7.85
|1327560010
|2012.07.24 08:14
|sell
|0.02
|audjpy
|80.698
|80.433
|78.933
|2012.07.24 11:50
|80.433
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.78
|1327581908
|2012.07.24 19:00
|sell
|0.01
|cadjpy
|76.596
|0.000
|75.499
|2012.07.26 21:27
|77.468
|-0.04
|0.00
|-0.14
|-11.15
|1327584649
|2012.07.24 20:00
|sell
|0.01
|audjpy
|80.005
|79.750
|78.250
|2012.07.25 04:38
|79.751
|-0.04
|0.00
|-0.12
|3.25
|1327604578
|2012.07.25 11:19
|sell
|0.02
|cadjpy
|76.803
|0.000
|75.699
|2012.07.26 21:27
|77.468
|-0.08
|0.00
|-0.22
|-16.99
|1327607188
|2012.07.25 12:00
|buy
|0.01
|audjpy
|80.321
|80.553
|82.053
|2012.07.25 22:31
|80.553
|-0.04
|0.00
|0.00
|2.97
|1327628683
|2012.07.25 20:19
|sell
|0.03
|cadjpy
|77.003
|0.000
|75.903
|2012.07.26 21:27
|77.471
|-0.12
|0.00
|-0.32
|-17.94
|1327631219
|2012.07.25 22:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.55092
|1.55668
|1.57168
|2012.07.26 13:42
|1.55668
|-0.06
|0.00
|-0.02
|5.76
|1327631727
|2012.07.25 22:31
|buy
|0.01
|audjpy
|80.563
|81.303
|82.803
|2012.07.26 14:21
|81.300
|-0.04
|0.00
|0.27
|9.42
|1327639402
|2012.07.26 08:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.54807
|1.55669
|1.57169
|2012.07.26 13:42
|1.55668
|-0.11
|0.00
|0.00
|17.22
|1327657053
|2012.07.26 13:24
|sell
|0.05
|cadjpy
|77.208
|0.000
|76.108
|2012.07.26 21:27
|77.476
|-0.20
|0.00
|0.00
|-17.13
|1327660749
|2012.07.26 13:53
|sell
|0.08
|cadjpy
|77.409
|0.000
|76.310
|2012.07.26 21:27
|77.473
|-0.32
|0.00
|0.00
|-6.54
|1327663414
|2012.07.26 14:08
|sell
|0.13
|cadjpy
|77.610
|0.000
|76.510
|2012.07.26 21:27
|77.474
|-0.52
|0.00
|0.00
|22.60
|1327676207
|2012.07.26 17:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.56904
|1.57257
|1.58757
|2012.07.27 14:13
|1.57257
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.53
|1327734679
|2012.07.27 18:00
|buy
|0.01
|audjpy
|82.124
|0.000
|83.227
|2012.07.27 22:52
|82.175
|-0.04
|0.00
|0.00
|0.65
|1327735585
|2012.07.27 18:17
|buy
|0.02
|audjpy
|81.922
|82.167
|83.667
|2012.07.27 22:52
|82.167
|-0.08
|0.00
|0.00
|6.25
|1327741047
|2012.07.27 21:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.57238
|1.56940
|1.55440
|2012.07.30 12:05
|1.56942
|-0.06
|0.00
|-0.04
|2.96
|1327744678
|2012.07.27 22:52
|buy
|0.01
|audjpy
|82.182
|0.000
|83.287
|2012.07.31 08:20
|82.410
|-0.04
|0.00
|0.18
|2.91
|1327750758
|2012.07.30 05:07
|buy
|0.02
|audjpy
|81.982
|82.236
|83.736
|2012.07.31 08:20
|82.410
|-0.08
|0.00
|0.18
|10.94
|1327772678
|2012.07.30 11:35
|buy
|0.03
|audjpy
|81.769
|82.238
|83.738
|2012.07.31 08:20
|82.407
|-0.13
|0.00
|0.28
|24.47
|1327820033
|2012.07.31 08:20
|buy
|0.01
|audjpy
|82.423
|0.000
|83.523
|2012.07.31 08:20
|82.410
|-0.04
|0.00
|0.00
|-0.17
|1327820036
|2012.07.31 08:20
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.185
|0.000
|79.285
|2012.08.01 23:59
|77.981
|-0.04
|0.00
|0.01
|-2.60
|1327835840
|2012.07.31 14:51
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.981
|0.000
|79.081
|2012.08.01 23:59
|77.981
|-0.08
|0.00
|0.02
|0.00
|1327840294
|2012.07.31 16:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56680
|1.56461
|1.54961
|2012.07.31 17:30
|1.56461
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.19
|1327845252
|2012.07.31 17:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56450
|0.00000
|1.55351
|2012.08.01 11:43
|1.56394
|-0.06
|0.00
|-0.04
|0.56
|1327846119
|2012.07.31 17:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.56658
|1.56400
|1.54900
|2012.08.01 11:43
|1.56400
|-0.11
|0.00
|-0.08
|5.16
|1327847175
|2012.07.31 18:12
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.56864
|1.56396
|1.54896
|2012.08.01 11:43
|1.56398
|-0.17
|0.00
|-0.11
|13.98
|1327866319
|2012.08.01 04:00
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.778
|77.985
|79.485
|2012.08.01 23:59
|77.981
|-0.12
|0.00
|0.00
|7.76
|1327888383
|2012.08.01 13:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56415
|1.56110
|1.54610
|2012.08.01 17:38
|1.56110
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.05
|1327899838
|2012.08.01 17:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.56097
|1.55869
|1.54369
|2012.08.01 21:23
|1.55871
|-0.06
|0.00
|0.00
|2.26
|1327911510
|2012.08.01 21:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55852
|1.55514
|1.54014
|2012.08.01 21:58
|1.55515
|-0.06
|0.00
|0.00
|3.37
|1327916555
|2012.08.01 21:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.55507
|0.00000
|1.54405
|2012.08.02 15:42
|1.56142
|-0.06
|0.00
|-0.11
|-6.35
|1327968023
|2012.08.02 13:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.55714
|0.00000
|1.54610
|2012.08.02 15:42
|1.56151
|-0.11
|0.00
|0.00
|-8.74
|1327976784
|2012.08.02 15:02
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.55914
|0.00000
|1.54814
|2012.08.02 15:42
|1.56157
|-0.17
|0.00
|0.00
|-7.29
|1327978287
|2012.08.02 15:10
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.56110
|0.00000
|1.55021
|2012.08.02 15:42
|1.56175
|-0.28
|0.00
|0.00
|-3.25
|1327980495
|2012.08.02 15:25
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.56310
|0.00000
|1.55210
|2012.08.02 15:42
|1.56184
|-0.45
|0.00
|0.00
|10.08
|1327981756
|2012.08.02 15:32
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.56556
|1.56180
|1.54680
|2012.08.02 15:42
|1.56180
|-0.73
|0.00
|0.00
|48.88
|1327982695
|2012.08.02 15:35
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.56763
|1.56178
|1.54678
|2012.08.02 15:42
|1.56178
|-1.19
|0.00
|0.00
|122.85
|-109.48
|0.00
|-55.05
|3 350.56
|Closed P/L:
|3 186.03
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1327935872
|2012.08.02 05:00
|buy
|0.01
|cadjpy
|78.097
|0.000
|79.197
|77.831
|-0.04
|0.00
|0.01
|-3.40
|1327984519
|2012.08.02 15:41
|buy
|0.02
|cadjpy
|77.893
|0.000
|78.993
|77.831
|-0.08
|0.00
|0.02
|-1.59
|1327985688
|2012.08.02 15:45
|buy
|0.03
|cadjpy
|77.737
|0.000
|78.791
|77.831
|-0.12
|0.00
|0.03
|3.61
|-0.24
|0.00
|0.06
|-1.38
|Floating P/L:
|-1.56
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 186.03
|Floating P/L:
|-1.56
|Margin:
|59.70
|Balance:
|8 185.95
|Equity:
|8 184.39
|Free Margin:
|8 124.69
|Details:
|Gross Profit:
|5 677.59
|Gross Loss:
|2 491.56
|Total Net Profit:
|3 186.03
|Profit Factor:
|2.28
|Expected Payoff:
|6.27
|Absolute Drawdown:
|17.24
|Maximal Drawdown:
|447.25 (7.50%)
|Relative Drawdown:
|7.50% (447.25)
|Total Trades:
|508
|Short Positions (won %):
|250 (68.00%)
|Long Positions (won %):
|258 (56.98%)
|Profit Trades (% of total):
|317 (62.40%)
|Loss trades (% of total):
|191 (37.60%)
|Largest
|profit trade:
|359.60
|loss trade:
|-90.86
|Average
|profit trade:
|17.91
|loss trade:
|-13.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (282.19)
|consecutive losses ($):
|8 (-447.25)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|538.20 (5)
|consecutive loss (count):
|-447.25 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3