Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089025028
|Name: PermDemo5
|Currency: USD
|2011 June 2, 17:31
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|48655791
|2011.06.02 15:56
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.206
|131.238
|132.338
|2011.06.02 17:03
|132.338
|0.00
|0.00
|0.00
|16.32
|48656335
|2011.06.02 16:03
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.285
|131.238
|132.338
|2011.06.02 17:03
|132.338
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|48656794
|2011.06.02 16:12
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.188
|131.151
|132.252
|2011.06.02 16:45
|132.252
|0.00
|0.00
|0.00
|7.92
|48657045
|2011.06.02 16:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.216
|131.175
|132.275
|2011.06.02 16:47
|132.275
|0.00
|0.00
|0.00
|7.29
|48657195
|2011.06.02 16:17
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.261
|131.213
|0.000
|2011.06.02 16:54
|132.308
|0.00
|0.00
|0.00
|5.81
|48657370
|2011.06.02 16:21
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.257
|131.212
|0.000
|2011.06.02 16:54
|132.307
|0.00
|0.00
|0.00
|6.18
|48657424
|2011.06.02 16:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.264
|131.218
|132.318
|2011.06.02 16:48
|132.318
|0.00
|0.00
|0.00
|6.67
|48657664
|2011.06.02 16:29
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.201
|131.142
|132.242
|2011.06.02 16:45
|132.242
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|48657807
|2011.06.02 16:32
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.207
|131.153
|132.253
|2011.06.02 16:45
|132.253
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|48657810
|2011.06.02 16:32
|sell
|0.10
|gbpjpy
|132.155
|133.205
|132.105
|2011.06.02 16:39
|132.173
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|48658032
|2011.06.02 16:39
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.170
|131.121
|132.222
|2011.06.02 16:45
|132.222
|0.00
|0.00
|0.00
|6.42
|48658107
|2011.06.02 16:42
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.167
|131.120
|132.220
|2011.06.02 16:45
|132.220
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|48658181
|2011.06.02 16:44
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.207
|0.000
|0.000
|2011.06.02 16:54
|132.304
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|48659672
|2011.06.02 17:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.322
|131.277
|132.377
|2011.06.02 17:07
|132.377
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|48659714
|2011.06.02 17:00
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.374
|131.319
|132.415
|2011.06.02 17:28
|132.415
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|48660307
|2011.06.02 17:08
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.370
|131.323
|132.423
|2011.06.02 17:28
|132.423
|0.00
|0.00
|0.00
|6.55
|48661196
|2011.06.02 17:22
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.372
|131.308
|132.409
|2011.06.02 17:28
|132.409
|0.00
|0.00
|0.00
|4.58
|48661278
|2011.06.02 17:25
|buy
|0.10
|gbpjpy
|132.392
|131.350
|132.452
|2011.06.02 17:28
|132.452
|0.00
|0.00
|0.00
|7.41
|
|0.00
|0.00
|0.00
|120.65
|Closed P/L:
|120.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|120.65
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|93 310.79
|Equity:
|93 310.79
|Free Margin:
|93 310.79
|
|Details:
|Gross Profit:
|122.87
|Gross Loss:
|2.22
|Total Net Profit:
|120.65
|Profit Factor:
|55.35
|Expected Payoff:
|6.70
|
|Absolute Drawdown:
|2.22
|Maximal Drawdown:
|2.22 (0.00%)
|Relative Drawdown:
|0.00% (2.22)
|
|Total Trades:
|18
|Short Positions (won %):
|1 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|17 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|17 (94.44%)
|Loss trades (% of total):
|1 (5.56%)
|Largest
|profit trade:
|16.32
|loss trade:
|-2.22
|Average
|profit trade:
|7.23
|loss trade:
|-2.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (122.87)
|consecutive losses ($):
|1 (-2.22)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|122.87 (17)
|consecutive loss (count):
|-2.22 (1)
|Average
|consecutive wins:
|17
|consecutive losses:
|1