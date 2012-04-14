Alpari NZ Limited

Account: 6076782 Name: polyfit Currency: USD 2012 July 27, 08:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30876962012.04.14 07:46balanceDeposit10 000.00
32618122012.04.17 22:26sell0.01usdjpy80.8780.0000.0002012.04.17 23:5480.8680.000.000.000.12
34501162012.04.19 22:11sell0.01usdjpy81.5580.0000.0002012.04.19 23:1981.5690.000.000.00-0.13
34501802012.04.19 22:13sell0.02usdjpy81.5630.0000.0002012.04.19 23:1981.5650.000.000.00-0.05
34501822012.04.19 22:14sell0.03usdjpy81.5820.0000.0002012.04.19 23:1981.5650.000.000.000.63
36791442012.04.24 22:04sell0.01usdjpy81.2750.0000.0002012.04.25 10:5081.2880.000.00-0.03-0.16
37454622012.04.25 19:32sell0.01usdjpy81.4620.0000.0002012.04.25 20:1181.4370.000.000.000.31
37454862012.04.25 19:32sell0.01gbpjpy131.5800.0000.0002012.04.25 19:40131.4240.000.000.001.92
37457842012.04.25 19:33sell0.02usdjpy81.4640.0000.0002012.04.25 20:1181.4370.000.000.000.66
37460472012.04.25 19:34sell0.03usdjpy81.4700.0000.0002012.04.25 20:1181.4360.000.000.001.25
37460642012.04.25 19:34sell0.02gbpjpy131.4990.0000.0002012.04.25 19:40131.4230.000.000.001.87
37463462012.04.25 19:35sell0.05usdjpy81.4690.0000.0002012.04.25 20:1181.4370.000.000.001.96
37463992012.04.25 19:36sell0.03gbpjpy131.5010.0000.0002012.04.25 19:41131.4250.000.000.002.80
37464122012.04.25 19:36sell0.08usdjpy81.5040.0000.0002012.04.25 20:1181.4370.000.000.006.58
37464242012.04.25 19:36sell0.05gbpjpy131.5520.0000.0002012.04.25 19:41131.4250.000.000.007.80
37466062012.04.25 19:37sell0.08gbpjpy131.5410.0000.0002012.04.25 19:41131.4290.000.000.0011.01
37466272012.04.25 19:37sell0.12usdjpy81.5280.0000.0002012.04.25 20:1181.4370.000.000.0013.41
37467222012.04.25 19:38sell0.18usdjpy81.5350.0000.0002012.04.25 20:1181.4270.000.000.0023.87
37524182012.04.25 21:02sell0.01usdjpy81.6160.0000.0002012.04.25 21:2081.5330.000.000.001.02
37524892012.04.25 21:03sell0.02usdjpy81.6230.0000.0002012.04.25 21:2081.5200.000.000.002.53
37531262012.04.25 21:05sell0.03usdjpy81.6410.0000.0002012.04.25 21:2081.5160.000.000.004.60
37531442012.04.25 21:05sell0.01gbpjpy131.7790.0000.0002012.04.25 21:23131.6640.000.000.001.41
37531612012.04.25 21:06sell0.05usdjpy81.6730.0000.0002012.04.25 21:2081.5170.000.000.009.57
38326412012.04.26 21:06sell0.01usdjpy80.9550.0000.0002012.04.26 21:4080.9670.000.000.00-0.15
38326492012.04.26 21:07sell0.02usdjpy80.9730.0000.0002012.04.26 21:4080.9690.000.000.000.10
38327082012.04.26 21:08sell0.03usdjpy80.9690.0000.0002012.04.26 21:4080.9690.000.000.000.00
42424372012.05.03 20:52buy0.01usdjpy80.3380.0000.0002012.05.04 12:2880.2020.000.00-0.01-1.70
42424652012.05.03 20:53buy0.02usdjpy80.3270.0000.0002012.05.04 12:2880.2000.000.00-0.02-3.17
42425302012.05.03 20:54buy0.03usdjpy80.3220.0000.0002012.05.04 12:2880.2000.000.00-0.03-4.56
42426332012.05.03 20:55buy0.05usdjpy80.3170.0000.0002012.05.04 12:2880.2000.000.00-0.06-7.29
42427032012.05.03 20:56buy0.08usdjpy80.3150.0000.0002012.05.04 12:2880.1990.000.00-0.09-11.57
44180242012.05.07 19:42sell0.01usdjpy79.9270.0000.0002012.05.07 20:2779.9470.000.000.00-0.25
44180452012.05.07 19:43sell0.02usdjpy79.9390.0000.0002012.05.07 20:2879.9450.000.000.00-0.15
44180752012.05.07 19:44sell0.03usdjpy79.9370.0000.0002012.05.07 20:2879.9460.000.000.00-0.34
44181762012.05.07 19:45sell0.05usdjpy79.9380.0000.0002012.05.07 20:2879.9460.000.000.00-0.50
44182902012.05.07 19:48sell0.08usdjpy79.9550.0000.0002012.05.07 20:2879.9460.000.000.000.90
44183352012.05.07 19:49sell0.12usdjpy79.9530.0000.0002012.05.07 20:2879.9480.000.000.000.75
46414262012.05.10 19:39sell0.01usdjpy79.9650.0000.0002012.05.10 20:0179.9620.000.000.000.04
46414432012.05.10 19:39sell0.02usdjpy79.9720.0000.0002012.05.10 20:0179.9500.000.000.000.55
46414962012.05.10 19:40sell0.03usdjpy79.9740.0000.0002012.05.10 20:0179.9480.000.000.000.98
46415482012.05.10 19:41sell0.05usdjpy79.9820.0000.0002012.05.10 20:0179.9470.000.000.002.19
46415892012.05.10 19:42sell0.08usdjpy79.9770.0000.0002012.05.10 20:0179.9450.000.000.003.20
46416172012.05.10 19:43sell0.12usdjpy79.9860.0000.0002012.05.10 20:0179.9400.000.000.006.91
46416452012.05.10 19:44sell0.18usdjpy79.9970.0000.0002012.05.10 20:0179.9430.000.000.0012.16
46417242012.05.10 19:45sell0.27usdjpy79.9900.0000.0002012.05.10 20:0179.9460.000.000.0014.86
46425082012.05.10 20:03buy0.01usdjpy79.8960.0000.0002012.05.10 20:1579.9410.000.000.000.56
46482872012.05.10 22:29sell0.01usdjpy79.9850.0000.0002012.05.10 22:5179.9640.000.000.000.26
46483792012.05.10 22:30sell0.02usdjpy79.9880.0000.0002012.05.10 22:5179.9620.000.000.000.65
46508872012.05.10 23:55buy0.01usdjpy79.9400.0000.0002012.05.11 01:1679.9300.000.00-0.01-0.13
46508942012.05.10 23:56buy0.02usdjpy79.9370.0000.0002012.05.11 01:1679.9310.000.00-0.01-0.15
46509402012.05.10 23:57buy0.03usdjpy79.9290.0000.0002012.05.11 01:1679.9310.000.00-0.020.08
46509632012.05.10 23:58buy0.05usdjpy79.9240.0000.0002012.05.11 01:1679.9310.000.00-0.030.44
49008032012.05.15 19:41sell0.01usdjpy80.1560.0000.0002012.05.15 22:0880.2380.000.000.00-1.02
49008192012.05.15 19:42sell0.02usdjpy80.1560.0000.0002012.05.15 22:0880.2390.000.000.00-2.07
49036922012.05.15 20:29sell0.03usdjpy80.2260.0000.0002012.05.15 22:0880.2410.000.000.00-0.56
49037082012.05.15 20:29sell0.01gbpjpy128.5400.0000.0002012.05.15 20:58128.5240.000.000.000.20
49038512012.05.15 20:30sell0.05usdjpy80.2440.0000.0002012.05.15 22:0880.2410.000.000.000.19
49039332012.05.15 20:31sell0.08usdjpy80.2450.0000.0002012.05.15 22:0880.2410.000.000.000.40
49040002012.05.15 20:32sell0.12usdjpy80.2430.0000.0002012.05.15 22:0880.2410.000.000.000.30
49040582012.05.15 20:33sell0.18usdjpy80.2460.0000.0002012.05.15 22:0880.2410.000.000.001.12
49047172012.05.15 20:39sell0.27usdjpy80.2640.0000.0002012.05.15 22:0580.2530.000.000.003.70
49049942012.05.15 20:40sell0.41usdjpy80.2750.0000.0002012.05.15 22:0580.2640.000.000.005.62
49051822012.05.15 20:41sell0.62usdjpy80.2810.0000.0002012.05.15 21:1880.2710.000.000.007.72
50226322012.05.16 20:50sell0.01usdjpy80.3000.0000.0002012.05.16 21:0080.2640.000.000.000.45
50226922012.05.16 20:51sell0.02usdjpy80.3040.0000.0002012.05.16 21:0080.2470.000.000.001.42
50230192012.05.16 20:58sell0.03usdjpy80.3260.0000.0002012.05.16 21:0080.2470.000.000.002.95
50230732012.05.16 20:59sell0.05usdjpy80.3280.0000.0002012.05.16 21:0080.2540.000.000.004.61
51242962012.05.17 19:45sell0.01gbpjpy125.5650.0000.0002012.05.17 20:45125.5540.000.000.000.14
54101922012.05.22 20:49buy0.01usdjpy79.9630.0000.0002012.05.22 21:0379.9870.000.000.000.30
54116492012.05.22 21:09sell0.01usdjpy80.0460.0000.0002012.05.22 22:1980.0830.000.000.00-0.46
54116902012.05.22 21:10sell0.02usdjpy80.0740.0000.0002012.05.22 22:1980.0830.000.000.00-0.22
54117382012.05.22 21:11sell0.03usdjpy80.0660.0000.0002012.05.22 22:2080.0830.000.000.00-0.64
54118062012.05.22 21:12sell0.05usdjpy80.0850.0000.0002012.05.22 22:2080.0840.000.000.000.06
54118342012.05.22 21:13sell0.08usdjpy80.0730.0000.0002012.05.22 22:2080.0840.000.000.00-1.10
54118602012.05.22 21:14sell0.12usdjpy80.0800.0000.0002012.05.22 22:2080.0840.000.000.00-0.60
54118902012.05.22 21:15sell0.18usdjpy80.0840.0000.0002012.05.22 22:2080.0840.000.000.000.00
54119362012.05.22 21:16sell0.27usdjpy80.0930.0000.0002012.05.22 22:2080.0840.000.000.003.03
54120262012.05.22 21:19sell0.41usdjpy80.1160.0000.0002012.05.22 22:1180.1060.000.000.005.12
54168342012.05.22 22:34buy0.01gbpjpy126.1030.0000.0002012.05.22 23:13126.0370.000.000.00-0.83
54171082012.05.22 22:35buy0.02gbpjpy126.0870.0000.0002012.05.22 23:13126.0450.000.000.00-1.05
54172122012.05.22 22:35buy0.01usdjpy80.0000.0000.0002012.05.22 23:1280.0010.000.000.000.01
54172632012.05.22 22:36buy0.02usdjpy79.9920.0000.0002012.05.22 23:1280.0010.000.000.000.22
54173452012.05.22 22:36buy0.03gbpjpy126.0650.0000.0002012.05.22 23:13126.0470.000.000.00-0.67
54174292012.05.22 22:37buy0.05gbpjpy126.0410.0000.0002012.05.22 23:13126.0470.000.000.000.38
54174352012.05.22 22:37buy0.03usdjpy79.9820.0000.0002012.05.22 23:1280.0010.000.000.000.71
54174692012.05.22 22:38buy0.08gbpjpy126.0120.0000.0002012.05.22 23:13126.0540.000.000.004.20
54194362012.05.22 22:49buy0.12gbpjpy125.8060.0000.0002012.05.22 23:13126.0570.000.000.0037.64
56329602012.05.24 20:20sell0.01usdjpy79.5350.0000.0002012.05.24 21:0679.5510.000.000.00-0.20
56331092012.05.24 20:24sell0.02usdjpy79.5510.0000.0002012.05.24 21:0679.5470.000.000.000.10
56331452012.05.24 20:25sell0.03usdjpy79.5570.0000.0002012.05.24 21:0679.5480.000.000.000.34
56332242012.05.24 20:26sell0.05usdjpy79.5540.0000.0002012.05.24 21:0679.5480.000.000.000.38
59458972012.05.29 20:48sell0.01usdjpy79.4920.0000.0002012.05.29 23:1279.4820.000.000.000.13
59532012012.05.29 23:12buy0.01usdjpy79.4790.0000.0002012.05.29 23:3879.4790.000.000.000.00
59532052012.05.29 23:13buy0.02usdjpy79.4670.0000.0002012.05.29 23:3879.4890.000.000.000.55
59532422012.05.29 23:14buy0.03usdjpy79.4700.0000.0002012.05.29 23:3879.4910.000.000.000.79
59535632012.05.29 23:18buy0.05usdjpy79.4600.0000.0002012.05.29 23:3879.4890.000.000.001.82
63592872012.06.04 19:59sell0.01usdjpy78.3320.0000.0002012.06.04 20:2278.3240.000.000.000.10
63595352012.06.04 20:00sell0.02usdjpy78.3390.0000.0002012.06.04 20:2278.3230.000.000.000.41
63599702012.06.04 20:02sell0.03usdjpy78.3480.0000.0002012.06.04 20:2278.3240.000.000.000.92
63600082012.06.04 20:03sell0.05usdjpy78.3560.0000.0002012.06.04 20:2278.3260.000.000.001.92
63600952012.06.04 20:04sell0.08usdjpy78.3660.0000.0002012.06.04 20:2278.3250.000.000.004.19
63602662012.06.04 20:05sell0.12usdjpy78.3610.0000.0002012.06.04 20:2278.3250.000.000.005.52
63633172012.06.04 20:39sell0.01gbpjpy120.5410.0000.0002012.06.04 20:47120.4520.000.000.001.13
65980612012.06.06 21:16sell0.01usdjpy79.2090.0000.0002012.06.06 21:3779.1900.000.000.000.24
66032722012.06.06 22:52sell0.01gbpjpy122.8050.0000.0002012.06.06 23:15122.8080.000.000.00-0.04
66033542012.06.06 22:53sell0.02gbpjpy122.8160.0000.0002012.06.06 23:15122.8080.000.000.000.20
67343012012.06.07 22:53buy0.01usdjpy79.5960.0000.0002012.06.07 23:3079.6070.000.000.000.14
67343172012.06.07 22:54buy0.02usdjpy79.5970.0000.0002012.06.07 23:3079.6080.000.000.000.28
70606472012.06.12 20:12sell0.01usdjpy79.4270.0000.0002012.06.13 02:3679.5790.000.00-0.02-1.91
70606682012.06.12 20:12sell0.01gbpjpy123.8080.0000.0002012.06.12 20:48123.6760.000.000.001.66
70618442012.06.12 20:20sell0.02usdjpy79.4280.0000.0002012.06.13 02:3679.5790.000.00-0.04-3.79
70618782012.06.12 20:21sell0.03usdjpy79.4300.0000.0002012.06.13 02:3679.5790.000.00-0.05-5.62
70620102012.06.12 20:22sell0.05usdjpy79.4340.0000.0002012.06.13 02:3679.5790.000.00-0.09-9.11
72222462012.06.13 23:47sell0.01usdjpy79.4560.0000.0002012.06.14 00:0779.4610.000.00-0.05-0.06
72222512012.06.13 23:48sell0.02usdjpy79.4710.0000.0002012.06.14 00:0779.4610.000.00-0.090.25
73227482012.06.14 20:06sell0.01usdjpy79.3460.0000.0002012.06.14 20:2479.3360.000.000.000.13
73356232012.06.14 22:06sell0.01gbpjpy123.2570.0000.0002012.06.15 04:46123.2470.000.00-0.040.13
73360002012.06.14 22:07sell0.02gbpjpy123.3620.0000.0002012.06.15 04:28123.3480.000.00-0.080.36
73362602012.06.14 22:08sell0.03gbpjpy123.3530.0000.0002012.06.15 04:28123.3420.000.00-0.120.42
73363422012.06.14 22:08sell0.01usdjpy79.3460.0000.0002012.06.14 23:1079.3540.000.000.00-0.10
73366492012.06.14 22:09sell0.05gbpjpy123.4000.0000.0002012.06.15 04:25123.3870.000.00-0.210.82
73370152012.06.14 22:10sell0.08gbpjpy123.3520.0000.0002012.06.15 04:28123.3390.000.00-0.331.31
73439322012.06.14 23:01sell0.02usdjpy79.4050.0000.0002012.06.14 23:1079.3520.000.000.001.34
76153982012.06.18 19:53sell0.01usdjpy79.0860.0000.0002012.06.18 20:4579.1140.000.000.00-0.35
76155322012.06.18 19:54sell0.02usdjpy79.0940.0000.0002012.06.18 20:4579.1190.000.000.00-0.63
76158592012.06.18 19:56sell0.03usdjpy79.1100.0000.0002012.06.18 20:4579.1200.000.000.00-0.38
76159672012.06.18 19:57sell0.05usdjpy79.1170.0000.0002012.06.18 20:4579.1200.000.000.00-0.19
76161552012.06.18 19:58sell0.08usdjpy79.1230.0000.0002012.06.18 20:4579.1200.000.000.000.30
76164512012.06.18 19:59sell0.12usdjpy79.1310.0000.0002012.06.18 20:2879.1210.000.000.001.52
78271682012.06.19 21:42sell0.01usdjpy79.0410.0000.0002012.06.19 22:4579.0300.000.000.000.14
78347722012.06.19 22:45buy0.01usdjpy79.0180.0000.0002012.06.20 00:4779.0010.000.00-0.00-0.22
78349202012.06.19 22:46buy0.02usdjpy79.0070.0000.0002012.06.20 00:4778.9990.000.00-0.00-0.20
78350152012.06.19 22:47buy0.03usdjpy79.0040.0000.0002012.06.20 00:4778.9980.000.00-0.00-0.23
78351262012.06.19 22:48buy0.05usdjpy79.0000.0000.0002012.06.20 00:4778.9960.000.00-0.01-0.25
78352342012.06.19 22:49buy0.08usdjpy78.9970.0000.0002012.06.20 00:4778.9950.000.00-0.01-0.20
78353902012.06.19 22:50buy0.12usdjpy78.9970.0000.0002012.06.20 00:4778.9950.000.00-0.02-0.30
78355312012.06.19 22:51buy0.18usdjpy78.9720.0000.0002012.06.20 00:4178.9840.000.00-0.022.73
78356302012.06.19 22:52buy0.27usdjpy78.9650.0000.0002012.06.20 00:3978.9760.000.00-0.033.76
78357102012.06.19 22:52buy0.01gbpjpy124.1940.0000.0002012.06.20 00:41124.2050.000.000.010.14
78357512012.06.19 22:53buy0.41usdjpy78.9280.0000.0002012.06.19 23:4378.9460.000.000.009.35
78358752012.06.19 22:54buy0.62usdjpy78.9490.0000.0002012.06.19 23:5378.9590.000.000.007.85
80150162012.06.20 19:26buy0.01gbpjpy124.8330.0000.0002012.06.20 19:59124.8760.000.000.000.54
80175992012.06.20 19:33buy0.02gbpjpy124.7460.0000.0002012.06.20 19:59124.8740.000.000.003.22
80188782012.06.20 19:36buy0.03gbpjpy124.7100.0000.0002012.06.20 19:59124.8760.000.000.006.27
80190992012.06.20 19:37buy0.05gbpjpy124.6840.0000.0002012.06.20 19:59124.8760.000.000.0012.08
80200532012.06.20 19:38buy0.08gbpjpy124.5230.0000.0002012.06.20 19:59124.8770.000.000.0035.63
80295232012.06.20 20:04sell0.01usdjpy79.6400.0000.0002012.06.20 20:1279.5540.000.000.001.08
80295922012.06.20 20:05sell0.02usdjpy79.6670.0000.0002012.06.20 20:1279.5590.000.000.002.71
80637272012.06.20 23:03sell0.01gbpjpy124.9390.0000.0002012.06.21 00:26124.9270.000.00-0.110.15
80639592012.06.20 23:04sell0.02gbpjpy124.9560.0000.0002012.06.21 00:23124.9460.000.00-0.220.25
82081372012.06.21 19:29buy0.01usdjpy80.1020.0000.0002012.06.21 19:5780.1270.000.000.000.31
82083532012.06.21 19:30buy0.02usdjpy80.0880.0000.0002012.06.21 19:5780.1290.000.000.001.02
82086512012.06.21 19:31buy0.03usdjpy80.0860.0000.0002012.06.21 19:5780.1260.000.000.001.50
82088222012.06.21 19:32buy0.05usdjpy80.0740.0000.0002012.06.21 19:5780.1260.000.000.003.24
84563052012.06.25 19:24sell0.01gbpjpy123.8640.0000.0002012.06.25 20:13123.8410.000.000.000.29
84652612012.06.25 21:03sell0.01usdjpy79.6560.0000.0002012.06.25 21:5479.6460.000.000.000.13
95965022012.07.04 20:01sell0.01usdjpy79.8420.0000.0002012.07.04 20:3179.8320.000.000.000.13
101612912012.07.11 20:58sell0.01gbpjpy123.7180.0000.0002012.07.11 21:02123.6570.000.000.000.77
101656872012.07.11 21:08sell0.01usdjpy79.6660.0000.0002012.07.11 21:4079.6670.000.000.00-0.01
101658622012.07.11 21:09sell0.02usdjpy79.6730.0000.0002012.07.11 21:4079.6670.000.000.000.15
101662052012.07.11 21:10sell0.03usdjpy79.6770.0000.0002012.07.11 21:4079.6670.000.000.000.38
101662372012.07.11 21:11sell0.05usdjpy79.6920.0000.0002012.07.11 21:4079.6670.000.000.001.57
101666092012.07.11 21:12sell0.08usdjpy79.6880.0000.0002012.07.11 21:4079.6670.000.000.002.11
101846782012.07.11 23:43sell0.01usdjpy79.7660.0000.0002012.07.12 00:0679.7560.000.00-0.070.13
110958312012.07.23 23:41buy0.01usdjpy78.3430.0000.0002012.07.23 23:4378.3850.000.000.000.54
113655662012.07.25 22:58sell0.01usdjpy78.1730.0000.0002012.07.25 23:5678.1630.000.000.000.13
114874712012.07.26 19:42sell0.01usdjpy78.3010.0000.0002012.07.26 20:1878.2880.000.000.000.17
  0.00 0.00 -1.91 281.00
Closed P/L: 279.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 279.09 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 279.11 Equity: 10 279.11 Free Margin: 10 279.11
 
Details:
Graph
Gross Profit: 342.94 Gross Loss: 63.85 Total Net Profit: 279.09
Profit Factor: 5.37 Expected Payoff: 1.68  
Absolute Drawdown: 0.06 Maximal Drawdown: 29.79 (0.30%) Relative Drawdown: 0.30% (29.79)
 
Total Trades: 166 Short Positions (won %): 119 (75.63%) Long Positions (won %): 47 (65.96%)
Profit Trades (% of total): 121 (72.89%) Loss trades (% of total): 45 (27.11%)
Largest profit trade: 37.64 loss trade: -11.66
Average profit trade: 2.83 loss trade: -1.42
Maximum consecutive wins ($): 17 (92.57) consecutive losses ($): 9 (-29.74)
Maximal consecutive profit (count): 92.57 (17) consecutive loss (count): -29.74 (9)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 3