Forex Capital Markets, LLC
|Account: 2089471505
|Name: multipass_dayimpulse_cloud
|Currency: USD
|2011 November 18, 14:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|60930260
|2011.11.10 06:24
|balance
|Deposit
|120.00
|60930452
|2011.11.10 06:25
|sell
|0.01
|audjpy
|78.668
|79.703
|78.583
|2011.11.10 06:38
|78.583
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|60931466
|2011.11.10 06:33
|sell
|0.01
|audjpy
|78.667
|79.702
|78.584
|2011.11.10 06:38
|78.584
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|60930376
|2011.11.10 06:25
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91288
|0.92330
|0.91212
|2011.11.10 06:42
|0.91212
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|60932766
|2011.11.10 06:44
|sell
|0.01
|audjpy
|78.546
|79.575
|78.453
|2011.11.10 06:48
|78.453
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|60932861
|2011.11.10 06:45
|sell
|0.01
|audjpy
|78.537
|79.573
|78.450
|2011.11.10 06:48
|78.450
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|60932881
|2011.11.10 06:46
|sell
|0.01
|chfjpy
|85.149
|86.197
|85.078
|2011.11.10 06:59
|85.078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|60934380
|2011.11.10 06:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.59000
|1.60047
|1.58927
|2011.11.10 07:14
|1.58965
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|60930419
|2011.11.10 06:25
|sell
|0.01
|chfjpy
|85.099
|86.147
|85.027
|2011.11.10 07:19
|85.084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|60934697
|2011.11.10 07:00
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91335
|0.92351
|0.91231
|2011.11.10 07:26
|0.91315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|60935585
|2011.11.10 07:09
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91301
|0.92337
|0.91217
|2011.11.10 07:36
|0.91217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|60934478
|2011.11.10 06:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35071
|1.34040
|1.35161
|2011.11.10 07:37
|1.35161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|60935546
|2011.11.10 07:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35077
|1.34050
|1.35170
|2011.11.10 07:37
|1.35170
|0.00
|0.00
|0.00
|0.93
|60937471
|2011.11.10 07:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35091
|1.34069
|1.35189
|2011.11.10 07:37
|1.35189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|60931532
|2011.11.10 06:33
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91262
|0.92303
|0.91183
|2011.11.10 07:37
|0.91183
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|60937534
|2011.11.10 07:23
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91255
|0.92289
|0.91169
|2011.11.10 07:38
|0.91169
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|60938747
|2011.11.10 07:35
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91245
|0.92279
|0.91159
|2011.11.10 07:38
|0.91159
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|60937556
|2011.11.10 07:24
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91251
|0.92283
|0.91165
|2011.11.10 07:38
|0.91165
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|60939382
|2011.11.10 07:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91165
|0.92198
|0.91076
|2011.11.10 07:45
|0.91076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|60938772
|2011.11.10 07:35
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91208
|0.92242
|0.00000
|2011.11.10 07:47
|0.91094
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|60939315
|2011.11.10 07:41
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85043
|0.84018
|0.00000
|2011.11.10 07:59
|0.84861
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.89
|60933625
|2011.11.10 06:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35175
|1.34137
|1.35258
|2011.11.10 08:11
|1.35258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|60939522
|2011.11.10 07:44
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91137
|0.92174
|0.91054
|2011.11.10 08:12
|0.91054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|60939415
|2011.11.10 07:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35243
|1.34236
|1.35357
|2011.11.10 08:12
|1.35357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|60933834
|2011.11.10 06:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35270
|1.34247
|1.35366
|2011.11.10 08:12
|1.35366
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|60931870
|2011.11.10 06:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35288
|1.34255
|1.35373
|2011.11.10 08:12
|1.35373
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|60930329
|2011.11.10 06:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35329
|1.34302
|1.35423
|2011.11.10 08:15
|1.35423
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|60931502
|2011.11.10 06:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35368
|1.34337
|1.35457
|2011.11.10 08:16
|1.35457
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|60943035
|2011.11.10 08:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35364
|1.34350
|1.35472
|2011.11.10 08:22
|1.35472
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|60943632
|2011.11.10 08:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35455
|1.34357
|1.35478
|2011.11.10 08:22
|1.35478
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|60939709
|2011.11.10 07:47
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.44858
|1.45918
|1.44798
|2011.11.10 08:32
|1.44798
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|60939650
|2011.11.10 07:46
|sell
|0.01
|gbpchf
|1.44858
|1.45912
|1.44792
|2011.11.10 08:32
|1.44792
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|60939622
|2011.11.10 07:45
|buy
|0.01
|chfjpy
|85.267
|84.231
|85.348
|2011.11.10 08:39
|85.348
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|60943053
|2011.11.10 08:13
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90996
|0.92023
|0.90903
|2011.11.10 08:40
|0.90903
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|60939240
|2011.11.10 07:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35207
|1.34342
|1.35862
|2011.11.10 08:41
|1.35409
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|60943679
|2011.11.10 08:17
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91020
|0.91960
|0.90439
|2011.11.10 08:43
|0.90907
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|60943007
|2011.11.10 08:13
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85034
|0.84013
|0.85129
|2011.11.10 08:51
|0.85129
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|60951423
|2011.11.10 09:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35642
|1.34611
|1.35740
|2011.11.10 09:24
|1.35740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|60951405
|2011.11.10 09:21
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90853
|0.91888
|0.90764
|2011.11.10 09:36
|0.90764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|60945088
|2011.11.10 08:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35373
|1.34346
|1.35866
|2011.11.10 09:36
|1.35866
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|60951941
|2011.11.10 09:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35756
|1.34729
|1.35879
|2011.11.10 09:37
|1.35879
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|60951908
|2011.11.10 09:27
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90808
|0.91839
|0.90678
|2011.11.10 09:40
|0.90678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.43
|60946461
|2011.11.10 08:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35471
|1.34452
|1.35972
|2011.11.10 09:40
|1.35972
|0.00
|0.00
|0.00
|5.01
|60944649
|2011.11.10 08:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35483
|1.34454
|1.35973
|2011.11.10 09:40
|1.35973
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|60946487
|2011.11.10 08:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35471
|1.34461
|1.35978
|2011.11.10 09:40
|1.35978
|0.00
|0.00
|0.00
|5.07
|60951461
|2011.11.10 09:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35656
|1.34632
|1.36154
|2011.11.10 09:49
|1.36154
|0.00
|0.00
|0.00
|4.98
|60954957
|2011.11.10 09:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35991
|1.34994
|1.36150
|2011.11.10 09:49
|1.36150
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|60954935
|2011.11.10 09:43
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90664
|0.91681
|0.90531
|2011.11.10 10:02
|0.90531
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|60960101
|2011.11.10 10:17
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90618
|0.91641
|0.90487
|2011.11.10 12:00
|0.90487
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|60944665
|2011.11.10 08:24
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90947
|0.91977
|0.90458
|2011.11.10 12:03
|0.90458
|0.00
|0.00
|0.00
|5.41
|60960980
|2011.11.10 10:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35985
|1.34961
|1.36111
|2011.11.10 12:07
|1.36111
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|60946470
|2011.11.10 08:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90875
|0.91918
|0.90403
|2011.11.10 12:07
|0.90403
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|60960957
|2011.11.10 10:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35981
|1.34962
|1.36112
|2011.11.10 12:07
|1.36112
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|60946523
|2011.11.10 08:43
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90876
|0.91901
|0.90380
|2011.11.10 12:12
|0.90380
|0.00
|0.00
|0.00
|5.49
|60951476
|2011.11.10 09:22
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90850
|0.91878
|0.90358
|2011.11.10 12:12
|0.90358
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|61040015
|2011.11.11 07:36
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90457
|0.90500
|0.90351
|2011.11.11 07:37
|0.90500
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|61071052
|2011.11.11 14:18
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36749
|1.35714
|1.36834
|2011.11.11 14:25
|1.36834
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|61071017
|2011.11.11 14:17
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90393
|0.91419
|0.90303
|2011.11.11 14:30
|0.90303
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|61071307
|2011.11.11 14:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36804
|1.35785
|1.36906
|2011.11.11 14:30
|1.36906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|61063667
|2011.11.11 12:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36427
|1.35386
|1.36912
|2011.11.11 14:30
|1.36912
|0.00
|0.00
|0.00
|4.85
|61057828
|2011.11.11 10:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36409
|1.35408
|1.36930
|2011.11.11 14:40
|1.36930
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|61057726
|2011.11.11 10:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36461
|1.35446
|1.36971
|2011.11.11 14:55
|1.36971
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|61054680
|2011.11.11 09:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36496
|1.35472
|1.36986
|2011.11.11 14:55
|1.36986
|0.00
|0.00
|0.00
|4.90
|61073712
|2011.11.11 14:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36881
|1.35839
|1.36988
|2011.11.11 14:55
|1.36988
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|61067640
|2011.11.11 13:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36521
|1.35496
|1.37015
|2011.11.11 14:55
|1.37015
|0.00
|0.00
|0.00
|4.94
|61046310
|2011.11.11 08:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36510
|1.35501
|1.37030
|2011.11.11 14:55
|1.37030
|0.00
|0.00
|0.00
|5.20
|61071357
|2011.11.11 14:23
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90340
|0.91371
|0.90247
|2011.11.11 14:55
|0.90247
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|61077473
|2011.11.11 15:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36878
|1.35848
|1.36997
|2011.11.11 15:25
|1.36997
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|61046435
|2011.11.11 08:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36591
|1.35571
|1.37093
|2011.11.11 15:30
|1.37093
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|61073660
|2011.11.11 14:36
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90300
|0.91327
|0.90182
|2011.11.11 15:31
|0.90182
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|61073694
|2011.11.11 14:37
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90311
|0.91322
|0.90172
|2011.11.11 15:31
|0.90172
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|61061647
|2011.11.11 11:44
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90657
|0.91659
|0.90139
|2011.11.11 15:31
|0.90139
|0.00
|0.00
|0.00
|5.75
|61074454
|2011.11.11 14:41
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90271
|0.91286
|0.90133
|2011.11.11 15:32
|0.90133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|61057716
|2011.11.11 10:22
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90628
|0.91651
|0.90131
|2011.11.11 15:32
|0.90131
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|61074523
|2011.11.11 14:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90245
|0.91278
|0.90131
|2011.11.11 15:32
|0.90131
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|61077455
|2011.11.11 15:09
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90255
|0.91278
|0.90125
|2011.11.11 15:34
|0.90125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.44
|61046263
|2011.11.11 08:24
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90588
|0.91617
|0.90097
|2011.11.11 15:35
|0.90097
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|61046689
|2011.11.11 08:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.36652
|1.35647
|1.37162
|2011.11.11 15:35
|1.37162
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|61041194
|2011.11.11 07:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90565
|0.91594
|0.90074
|2011.11.11 15:36
|0.90074
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|61065044
|2011.11.11 12:57
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90567
|0.91592
|0.90070
|2011.11.11 15:36
|0.90070
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|61046956
|2011.11.11 08:25
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90511
|0.91554
|0.90037
|2011.11.11 15:36
|0.90037
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|61063658
|2011.11.11 12:20
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90522
|0.91552
|0.90032
|2011.11.11 15:36
|0.90032
|0.00
|0.00
|0.00
|5.44
|61065947
|2011.11.11 13:10
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90496
|0.91520
|0.90000
|2011.11.11 15:36
|0.90000
|0.00
|0.00
|0.00
|5.51
|61054648
|2011.11.11 09:35
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90494
|0.91518
|0.89997
|2011.11.11 15:36
|0.89997
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|61040574
|2011.11.11 07:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90477
|0.91507
|0.89987
|2011.11.11 15:36
|0.89987
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|61040802
|2011.11.11 07:44
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90482
|0.91511
|0.89991
|2011.11.11 15:36
|0.89991
|0.00
|0.00
|0.00
|5.46
|61039799
|2011.11.11 07:35
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90505
|0.91065
|0.89956
|2011.11.11 15:37
|0.89956
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|61040126
|2011.11.11 07:37
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90459
|0.91000
|0.89948
|2011.11.11 15:37
|0.89948
|0.00
|0.00
|0.00
|5.68
|61243085
|2011.11.15 06:18
|sell
|0.01
|audjpy
|78.420
|79.440
|78.301
|2011.11.15 06:29
|78.301
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|61243478
|2011.11.15 06:20
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91123
|0.90092
|0.91240
|2011.11.15 07:00
|0.91180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|61243400
|2011.11.15 06:19
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.617
|85.659
|84.101
|2011.11.15 07:22
|84.598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|61242081
|2011.11.15 05:56
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91047
|0.90017
|0.91567
|2011.11.15 07:22
|0.91093
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|61250338
|2011.11.15 07:27
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91176
|0.90145
|0.91293
|2011.11.15 07:35
|0.91293
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|61243661
|2011.11.15 06:21
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.594
|85.637
|84.093
|2011.11.15 07:45
|84.334
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|61240208
|2011.11.15 05:20
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.560
|85.604
|84.040
|2011.11.15 07:46
|84.326
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|61246826
|2011.11.15 06:52
|sell
|0.01
|chfjpy
|84.444
|85.488
|83.938
|2011.11.15 07:46
|84.339
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|61250317
|2011.11.15 07:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36078
|1.37103
|1.35956
|2011.11.15 07:52
|1.35956
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|61251969
|2011.11.15 07:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36081
|1.37106
|1.35950
|2011.11.15 07:53
|1.35950
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|61251006
|2011.11.15 07:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36036
|1.37075
|1.35926
|2011.11.15 07:53
|1.35926
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|61250929
|2011.11.15 07:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36027
|1.37059
|1.35898
|2011.11.15 07:53
|1.35898
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|61253848
|2011.11.15 08:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36019
|1.37047
|1.35897
|2011.11.15 08:31
|1.35897
|0.00
|0.00
|0.00
|1.22
|61250984
|2011.11.15 07:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36011
|1.37037
|1.35886
|2011.11.15 08:34
|1.35886
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|61253005
|2011.11.15 07:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35942
|1.36957
|1.35807
|2011.11.15 08:37
|1.35807
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|61243567
|2011.11.15 06:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35867
|1.36891
|1.35747
|2011.11.15 08:48
|1.35747
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|61257477
|2011.11.15 08:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35824
|1.36851
|1.35701
|2011.11.15 08:53
|1.35701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|61257494
|2011.11.15 08:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35809
|1.36830
|1.35680
|2011.11.15 08:54
|1.35680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|61260577
|2011.11.15 09:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35706
|1.36733
|1.35583
|2011.11.15 09:05
|1.35583
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|61260564
|2011.11.15 09:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35706
|1.36733
|1.35583
|2011.11.15 09:05
|1.35583
|0.00
|0.00
|0.00
|1.23
|61243214
|2011.11.15 06:18
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91139
|0.90112
|0.91655
|2011.11.15 09:06
|0.91655
|0.00
|0.00
|0.00
|5.63
|61260853
|2011.11.15 09:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35658
|1.36683
|1.35527
|2011.11.15 09:09
|1.35527
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|61260690
|2011.11.15 09:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35638
|1.36657
|1.35510
|2011.11.15 09:09
|1.35510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|61240196
|2011.11.15 05:20
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91152
|0.90121
|0.91675
|2011.11.15 09:09
|0.91675
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|61240297
|2011.11.15 05:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35979
|1.37009
|1.35467
|2011.11.15 09:09
|1.35467
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|61246790
|2011.11.15 06:52
|sell
|0.01
|audjpy
|78.309
|79.345
|77.795
|2011.11.15 09:12
|78.206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|61240137
|2011.11.15 05:19
|sell
|0.01
|audjpy
|78.372
|79.405
|77.865
|2011.11.15 09:12
|78.203
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|61263091
|2011.11.15 09:15
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35545
|1.36577
|1.35428
|2011.11.15 09:23
|1.35428
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|61263034
|2011.11.15 09:14
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91592
|0.90568
|0.91718
|2011.11.15 09:24
|0.91718
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|61246867
|2011.11.15 06:53
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91198
|0.90168
|0.91718
|2011.11.15 09:24
|0.91718
|0.00
|0.00
|0.00
|5.67
|61243372
|2011.11.15 06:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35914
|1.36972
|1.35421
|2011.11.15 09:24
|1.35421
|0.00
|0.00
|0.00
|4.93
|61243416
|2011.11.15 06:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35929
|1.36966
|1.35416
|2011.11.15 09:24
|1.35416
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|61263877
|2011.11.15 09:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35521
|1.36555
|1.35407
|2011.11.15 09:24
|1.35407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|61263628
|2011.11.15 09:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35540
|1.36561
|1.35409
|2011.11.15 09:24
|1.35409
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|61262809
|2011.11.15 09:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35533
|1.36557
|1.35407
|2011.11.15 09:24
|1.35407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|61270238
|2011.11.15 10:29
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35594
|1.36615
|1.35465
|2011.11.15 10:33
|1.35465
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|61269814
|2011.11.15 10:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35577
|1.36601
|1.35451
|2011.11.15 10:33
|1.35451
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|61268824
|2011.11.15 10:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35560
|1.36584
|1.35433
|2011.11.15 10:34
|1.35433
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|61270357
|2011.11.15 10:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35553
|1.36571
|1.35418
|2011.11.15 10:34
|1.35418
|0.00
|0.00
|0.00
|1.35
|61266680
|2011.11.15 09:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35503
|1.36550
|1.35402
|2011.11.15 10:35
|1.35402
|0.00
|0.00
|0.00
|1.01
|61268767
|2011.11.15 10:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35522
|1.36548
|1.35398
|2011.11.15 10:35
|1.35398
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|61262640
|2011.11.15 09:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35488
|1.36524
|1.35375
|2011.11.15 10:35
|1.35375
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|61262678
|2011.11.15 09:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35502
|1.36523
|1.35373
|2011.11.15 10:35
|1.35373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.29
|61266669
|2011.11.15 09:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35503
|1.36521
|1.35371
|2011.11.15 10:35
|1.35371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|61269596
|2011.11.15 10:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35613
|1.36519
|1.35369
|2011.11.15 10:35
|1.35369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|61267053
|2011.11.15 09:43
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91545
|0.90519
|0.91671
|2011.11.15 10:36
|0.91671
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|61245595
|2011.11.15 06:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35888
|1.36915
|1.35277
|2011.11.15 11:06
|1.35277
|0.00
|0.00
|0.00
|6.11
|61247138
|2011.11.15 06:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35853
|1.36880
|1.35265
|2011.11.15 11:08
|1.35265
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|61242096
|2011.11.15 05:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.36106
|1.37130
|1.35046
|2011.11.15 11:15
|1.35285
|0.00
|0.00
|0.00
|8.21
|61247906
|2011.11.15 07:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.35961
|1.36980
|1.35120
|2011.11.15 11:15
|1.35289
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|61249368
|2011.11.15 07:18
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91229
|0.90198
|0.92048
|2011.11.15 11:15
|0.91679
|0.00
|0.00
|0.00
|4.91
|61459956
|2011.11.16 14:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34918
|1.33886
|1.35027
|2011.11.16 14:42
|1.35027
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|61443217
|2011.11.16 12:04
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.85445
|0.84414
|0.85966
|2011.11.16 15:37
|0.85762
|0.00
|0.00
|0.00
|4.99
|61468645
|2011.11.16 15:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35079
|1.34069
|1.35216
|2011.11.16 15:43
|1.35216
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|61463605
|2011.11.16 14:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35137
|1.34108
|1.35256
|2011.11.16 15:45
|1.35256
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|61443661
|2011.11.16 12:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35130
|1.33130
|1.35330
|2011.11.16 15:45
|1.35330
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|61469693
|2011.11.16 15:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35219
|1.34190
|1.35333
|2011.11.16 15:51
|1.35333
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|61443426
|2011.11.16 12:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34950
|1.33950
|1.35350
|2011.11.16 15:51
|1.35350
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|61469670
|2011.11.16 15:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35231
|1.34208
|1.35357
|2011.11.16 15:51
|1.35357
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|61468716
|2011.11.16 15:37
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91735
|0.92776
|0.91627
|2011.11.16 16:02
|0.91627
|0.00
|0.00
|0.00
|1.18
|61443602
|2011.11.16 12:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34861
|1.33830
|1.35383
|2011.11.16 16:07
|1.35383
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|61443363
|2011.11.16 12:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34791
|1.33829
|1.35376
|2011.11.16 16:07
|1.35376
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|61463936
|2011.11.16 15:02
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91652
|0.92678
|0.91523
|2011.11.16 18:09
|0.91523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|61463544
|2011.11.16 14:58
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91640
|0.92667
|0.91517
|2011.11.16 18:26
|0.91517
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|61469720
|2011.11.16 15:44
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91639
|0.92660
|0.91510
|2011.11.16 18:26
|0.91510
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|61471956
|2011.11.16 15:57
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91723
|0.92746
|0.91500
|2011.11.16 18:27
|0.91500
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|61482802
|2011.11.16 17:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35146
|1.34121
|1.35371
|2011.11.16 18:28
|1.35371
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|61471979
|2011.11.16 15:57
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91711
|0.92738
|0.91488
|2011.11.16 18:28
|0.91488
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|61485077
|2011.11.16 17:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35181
|1.34155
|1.35405
|2011.11.16 18:41
|1.35405
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|61471391
|2011.11.16 15:53
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91674
|0.92692
|0.91442
|2011.11.16 18:43
|0.91442
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|61471923
|2011.11.16 15:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35253
|1.34225
|1.35475
|2011.11.16 18:44
|1.35475
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|61483010
|2011.11.16 17:36
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35245
|1.34227
|1.35477
|2011.11.16 18:44
|1.35477
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|61483184
|2011.11.16 17:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35242
|1.34232
|1.35481
|2011.11.16 18:47
|1.35481
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|61482818
|2011.11.16 17:35
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91641
|0.92668
|0.91418
|2011.11.16 18:48
|0.91418
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|61473405
|2011.11.16 16:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35337
|1.34319
|1.35567
|2011.11.16 23:23
|1.34319
|0.00
|0.00
|0.05
|-10.18
|61470238
|2011.11.16 15:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35318
|1.34298
|1.35548
|2011.11.16 23:23
|1.34298
|0.00
|0.00
|0.05
|-10.20
|61470021
|2011.11.16 15:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35324
|1.34298
|1.35554
|2011.11.16 23:23
|1.34298
|0.00
|0.00
|0.05
|-10.26
|61470106
|2011.11.16 15:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35317
|1.34288
|1.35539
|2011.11.16 23:24
|1.34288
|0.00
|0.00
|0.05
|-10.29
|61557910
|2011.11.17 09:07
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92209
|0.93225
|0.91975
|2011.11.17 11:24
|0.91975
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|61557933
|2011.11.17 09:08
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92196
|0.93223
|0.91973
|2011.11.17 11:24
|0.91973
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|61579200
|2011.11.17 12:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34640
|1.33604
|1.34858
|2011.11.17 12:49
|1.34858
|0.00
|0.00
|0.00
|2.18
|61581363
|2011.11.17 12:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.34847
|0.00000
|0.00000
|2011.11.17 12:49
|1.34873
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|61570195
|2011.11.17 10:59
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92131
|0.93160
|0.91912
|2011.11.17 12:57
|0.91912
|0.00
|0.00
|0.00
|2.38
|61570311
|2011.11.17 11:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34734
|1.33710
|1.34960
|2011.11.17 12:59
|1.34960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|61579294
|2011.11.17 12:36
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92103
|0.93124
|0.91875
|2011.11.17 12:59
|0.91875
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|61570179
|2011.11.17 10:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34749
|1.33726
|1.34976
|2011.11.17 13:02
|1.34976
|0.00
|0.00
|0.00
|2.27
|61557879
|2011.11.17 09:07
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34781
|1.33754
|1.35002
|2011.11.17 13:05
|1.35002
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|61573234
|2011.11.17 11:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34785
|1.33751
|1.34998
|2011.11.17 13:05
|1.34998
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|61580277
|2011.11.17 12:41
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34785
|1.33743
|1.34987
|2011.11.17 13:05
|1.34987
|0.00
|0.00
|0.00
|2.02
|61580377
|2011.11.17 12:41
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92032
|0.93080
|0.91836
|2011.11.17 13:07
|0.91836
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|61584859
|2011.11.17 13:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34859
|1.33834
|1.35084
|2011.11.17 13:36
|1.35084
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|61581160
|2011.11.17 12:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34831
|1.33795
|1.35044
|2011.11.17 13:36
|1.35044
|0.00
|0.00
|0.00
|2.13
|61573290
|2011.11.17 11:42
|sell
|0.01
|usdchf
|0.92015
|0.93060
|0.91812
|2011.11.17 13:36
|0.91812
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|61584878
|2011.11.17 13:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34873
|1.33848
|1.35098
|2011.11.17 13:37
|1.35098
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|61581345
|2011.11.17 12:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34877
|1.33863
|1.35112
|2011.11.17 13:37
|1.35112
|0.00
|0.00
|0.00
|2.35
|61585455
|2011.11.17 13:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34896
|1.33867
|1.35117
|2011.11.17 13:37
|1.35117
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|61581680
|2011.11.17 12:52
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91976
|0.93001
|0.91751
|2011.11.17 13:37
|0.91751
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|61581491
|2011.11.17 12:50
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91948
|0.92983
|0.91734
|2011.11.17 13:37
|0.91734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.33
|61581475
|2011.11.17 12:50
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91942
|0.92986
|0.91735
|2011.11.17 13:37
|0.91735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.26
|61581130
|2011.11.17 12:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91955
|0.92982
|0.91734
|2011.11.17 13:37
|0.91734
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|61581520
|2011.11.17 12:50
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91957
|0.92978
|0.91729
|2011.11.17 13:37
|0.91729
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|61588836
|2011.11.17 13:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34969
|1.33971
|1.35218
|2011.11.17 14:09
|1.35218
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|61588858
|2011.11.17 13:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35006
|1.33976
|1.35231
|2011.11.17 14:09
|1.35231
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|61584839
|2011.11.17 13:21
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91862
|0.92884
|0.91634
|2011.11.17 14:09
|0.91634
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|61584906
|2011.11.17 13:22
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91855
|0.92881
|0.91631
|2011.11.17 14:09
|0.91631
|0.00
|0.00
|0.00
|2.44
|61587658
|2011.11.17 13:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35092
|1.34057
|1.35307
|2011.11.17 14:11
|1.35307
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|61587578
|2011.11.17 13:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35112
|1.34069
|1.35323
|2011.11.17 14:11
|1.35323
|0.00
|0.00
|0.00
|2.11
|61597128
|2011.11.17 14:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35048
|1.34014
|1.35258
|2011.11.17 15:07
|1.35258
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|61587523
|2011.11.17 13:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35137
|1.34096
|1.35344
|2011.11.17 15:38
|1.35344
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|61651804
|2011.11.18 05:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34843
|1.33814
|1.35064
|2011.11.18 07:26
|1.35064
|0.00
|0.00
|0.00
|2.21
|61651761
|2011.11.18 05:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91944
|0.92989
|0.91738
|2011.11.18 07:28
|0.91738
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|61655256
|2011.11.18 06:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34954
|1.33920
|1.35170
|2011.11.18 07:28
|1.35170
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|61652223
|2011.11.18 05:54
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91941
|0.92977
|0.91726
|2011.11.18 07:28
|0.91726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.34
|61655319
|2011.11.18 06:30
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91916
|0.92939
|0.91689
|2011.11.18 07:29
|0.91689
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|61607259
|2011.11.17 16:33
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91659
|0.92696
|0.91546
|2011.11.18 07:41
|0.91546
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.23
|61607210
|2011.11.17 16:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35165
|1.34145
|1.35295
|2011.11.18 07:41
|1.35295
|0.00
|0.00
|0.02
|1.30
|61587769
|2011.11.17 13:40
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91733
|0.92757
|0.91507
|2011.11.18 09:15
|0.91507
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.47
|61587402
|2011.11.17 13:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91699
|0.92698
|0.91451
|2011.11.18 09:23
|0.91451
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.71
|61587498
|2011.11.17 13:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91668
|0.92696
|0.91449
|2011.11.18 09:23
|0.91449
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.39
|61587462
|2011.11.17 13:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91675
|0.92698
|0.91448
|2011.11.18 09:23
|0.91448
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.48
|61607435
|2011.11.17 16:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35208
|1.34178
|1.35326
|2011.11.18 09:23
|1.35326
|0.00
|0.00
|0.02
|1.18
|61587063
|2011.11.17 13:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35124
|1.34095
|1.35350
|2011.11.18 09:23
|1.35350
|0.00
|0.00
|0.02
|2.26
|61594152
|2011.11.17 14:33
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91655
|0.92679
|0.91428
|2011.11.18 09:25
|0.91428
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.48
|61607419
|2011.11.17 16:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35237
|1.34210
|1.35360
|2011.11.18 09:25
|1.35360
|0.00
|0.00
|0.02
|1.23
|61665827
|2011.11.18 07:59
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91648
|0.92673
|0.91423
|2011.11.18 09:25
|0.91423
|0.00
|0.00
|0.00
|2.46
|61594110
|2011.11.17 14:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35142
|1.34103
|1.35362
|2011.11.18 09:25
|1.35362
|0.00
|0.00
|0.02
|2.20
|61587134
|2011.11.17 13:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35138
|1.34124
|1.35377
|2011.11.18 09:25
|1.35377
|0.00
|0.00
|0.02
|2.39
|61594124
|2011.11.17 14:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35148
|1.34126
|1.35377
|2011.11.18 09:25
|1.35377
|0.00
|0.00
|0.02
|2.29
|61594182
|2011.11.17 14:33
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91623
|0.92650
|0.91402
|2011.11.18 09:25
|0.91402
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.42
|61665778
|2011.11.18 07:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35148
|1.34120
|1.35370
|2011.11.18 09:25
|1.35370
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|61608247
|2011.11.17 16:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35256
|1.34231
|1.35381
|2011.11.18 09:25
|1.35381
|0.00
|0.00
|0.02
|1.25
|61470345
|2011.11.16 15:46
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91620
|0.92645
|0.91395
|2011.11.18 09:25
|0.91395
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.46
|61594236
|2011.11.17 14:33
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91609
|0.92635
|0.91387
|2011.11.18 09:25
|0.91387
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.43
|61482896
|2011.11.16 17:36
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91614
|0.92637
|0.91387
|2011.11.18 09:25
|0.91387
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.48
|61469849
|2011.11.16 15:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91625
|0.92651
|0.91385
|2011.11.18 09:25
|0.91385
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.63
|61472530
|2011.11.16 16:01
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91626
|0.92629
|0.91379
|2011.11.18 09:25
|0.91379
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.70
|61599280
|2011.11.17 15:12
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91599
|0.92623
|0.91373
|2011.11.18 09:25
|0.91373
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.47
|61601726
|2011.11.17 15:34
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91594
|0.92612
|0.91361
|2011.11.18 09:25
|0.91361
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.55
|61599209
|2011.11.17 15:12
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91585
|0.92606
|0.91356
|2011.11.18 09:25
|0.91356
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.51
|61601757
|2011.11.17 15:35
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91602
|0.92621
|0.91360
|2011.11.18 09:25
|0.91360
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.65
|61599231
|2011.11.17 15:12
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91578
|0.92606
|0.91356
|2011.11.18 09:25
|0.91356
|0.00
|0.00
|-0.01
|2.43
|61483314
|2011.11.16 17:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91571
|0.92598
|0.91348
|2011.11.18 09:25
|0.91348
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.44
|61483270
|2011.11.16 17:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91562
|0.92590
|0.91340
|2011.11.18 09:25
|0.91340
|0.00
|0.00
|-0.05
|2.43
|61443278
|2011.11.16 12:05
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91836
|0.92871
|0.91321
|2011.11.18 09:25
|0.91321
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.64
|61449809
|2011.11.16 13:04
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91769
|0.92796
|0.91242
|2011.11.18 09:26
|0.91242
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.78
|61444862
|2011.11.16 12:18
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91728
|0.92751
|0.91199
|2011.11.18 09:26
|0.91199
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.80
|61451419
|2011.11.16 13:23
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91710
|0.92735
|0.91185
|2011.11.18 09:26
|0.91185
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.76
|61603251
|2011.11.17 15:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35227
|1.34195
|1.35445
|2011.11.18 09:32
|1.35445
|0.00
|0.00
|0.02
|2.18
|61587220
|2011.11.17 13:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35212
|1.34198
|1.35455
|2011.11.18 09:32
|1.35455
|0.00
|0.00
|0.02
|2.43
|61449782
|2011.11.16 13:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.34989
|1.33963
|1.35519
|2011.11.18 11:46
|1.35519
|0.00
|0.00
|0.07
|5.30
|61444793
|2011.11.16 12:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35008
|1.33986
|1.35536
|2011.11.18 11:46
|1.35536
|0.00
|0.00
|0.07
|5.28
|61681433
|2011.11.18 10:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.35416
|1.34396
|1.35646
|2011.11.18 11:48
|1.35646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|61446721
|2011.11.16 12:31
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91645
|0.92673
|0.91123
|2011.11.18 11:50
|0.91123
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.73
|61681514
|2011.11.18 10:07
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91298
|0.92301
|0.91051
|2011.11.18 11:50
|0.91051
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|
|0.00
|0.00
|-0.14
|538.86
|Closed P/L:
|538.72
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|120.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|538.72
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|658.72
|Equity:
|658.72
|Free Margin:
|658.72
|
|Details:
|Gross Profit:
|583.08
|Gross Loss:
|44.36
|Total Net Profit:
|538.72
|Profit Factor:
|13.14
|Expected Payoff:
|2.24
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|40.73 (8.05%)
|Relative Drawdown:
|8.05% (40.73)
|
|Total Trades:
|241
|Short Positions (won %):
|143 (98.60%)
|Long Positions (won %):
|98 (94.90%)
|Profit Trades (% of total):
|234 (97.10%)
|Loss trades (% of total):
|7 (2.90%)
|Largest
|profit trade:
|8.21
|loss trade:
|-10.24
|Average
|profit trade:
|2.49
|loss trade:
|-6.34
|Maximum
|consecutive wins ($):
|106 (298.63)
|consecutive losses ($):
|4 (-40.73)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|298.63 (106)
|consecutive loss (count):
|-40.73 (4)
|Average
|consecutive wins:
|47
|consecutive losses:
|2