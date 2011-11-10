Forex Capital Markets, LLC

Account: 2089471505 Name: multipass_dayimpulse_cloud Currency: USD 2011 November 18, 14:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
609302602011.11.10 06:24balanceDeposit120.00
609304522011.11.10 06:25sell0.01audjpy78.66879.70378.5832011.11.10 06:3878.5830.000.000.001.09
609314662011.11.10 06:33sell0.01audjpy78.66779.70278.5842011.11.10 06:3878.5840.000.000.001.07
609303762011.11.10 06:25sell0.01usdchf0.912880.923300.912122011.11.10 06:420.912120.000.000.000.83
609327662011.11.10 06:44sell0.01audjpy78.54679.57578.4532011.11.10 06:4878.4530.000.000.001.20
609328612011.11.10 06:45sell0.01audjpy78.53779.57378.4502011.11.10 06:4878.4500.000.000.001.12
609328812011.11.10 06:46sell0.01chfjpy85.14986.19785.0782011.11.10 06:5985.0780.000.000.000.91
609343802011.11.10 06:59sell0.01gbpusd1.590001.600471.589272011.11.10 07:141.589650.000.000.000.35
609304192011.11.10 06:25sell0.01chfjpy85.09986.14785.0272011.11.10 07:1985.0840.000.000.000.19
609346972011.11.10 07:00sell0.01usdchf0.913350.923510.912312011.11.10 07:260.913150.000.000.000.22
609355852011.11.10 07:09sell0.01usdchf0.913010.923370.912172011.11.10 07:360.912170.000.000.000.92
609344782011.11.10 06:59buy0.01eurusd1.350711.340401.351612011.11.10 07:371.351610.000.000.000.90
609355462011.11.10 07:09buy0.01eurusd1.350771.340501.351702011.11.10 07:371.351700.000.000.000.93
609374712011.11.10 07:23buy0.01eurusd1.350911.340691.351892011.11.10 07:371.351890.000.000.000.98
609315322011.11.10 06:33sell0.01usdchf0.912620.923030.911832011.11.10 07:370.911830.000.000.000.87
609375342011.11.10 07:23sell0.01usdchf0.912550.922890.911692011.11.10 07:380.911690.000.000.000.94
609387472011.11.10 07:35sell0.01usdchf0.912450.922790.911592011.11.10 07:380.911590.000.000.000.94
609375562011.11.10 07:24sell0.01usdchf0.912510.922830.911652011.11.10 07:380.911650.000.000.000.94
609393822011.11.10 07:42sell0.01usdchf0.911650.921980.910762011.11.10 07:450.910760.000.000.000.98
609387722011.11.10 07:35sell0.01usdchf0.912080.922420.000002011.11.10 07:470.910940.000.000.001.25
609393152011.11.10 07:41buy0.01eurgbp0.850430.840180.000002011.11.10 07:590.848610.000.000.00-2.89
609336252011.11.10 06:51buy0.01eurusd1.351751.341371.352582011.11.10 08:111.352580.000.000.000.83
609395222011.11.10 07:44sell0.01usdchf0.911370.921740.910542011.11.10 08:120.910540.000.000.000.91
609394152011.11.10 07:43buy0.01eurusd1.352431.342361.353572011.11.10 08:121.353570.000.000.001.14
609338342011.11.10 06:54buy0.01eurusd1.352701.342471.353662011.11.10 08:121.353660.000.000.000.96
609318702011.11.10 06:36buy0.01eurusd1.352881.342551.353732011.11.10 08:121.353730.000.000.000.85
609303292011.11.10 06:24buy0.01eurusd1.353291.343021.354232011.11.10 08:151.354230.000.000.000.94
609315022011.11.10 06:33buy0.01eurusd1.353681.343371.354572011.11.10 08:161.354570.000.000.000.89
609430352011.11.10 08:13buy0.01eurusd1.353641.343501.354722011.11.10 08:221.354720.000.000.001.08
609436322011.11.10 08:16buy0.01eurusd1.354551.343571.354782011.11.10 08:221.354780.000.000.000.23
609397092011.11.10 07:47sell0.01gbpchf1.448581.459181.447982011.11.10 08:321.447980.000.000.000.66
609396502011.11.10 07:46sell0.01gbpchf1.448581.459121.447922011.11.10 08:321.447920.000.000.000.73
609396222011.11.10 07:45buy0.01chfjpy85.26784.23185.3482011.11.10 08:3985.3480.000.000.001.04
609430532011.11.10 08:13sell0.01usdchf0.909960.920230.909032011.11.10 08:400.909030.000.000.001.02
609392402011.11.10 07:39buy0.01eurusd1.352071.343421.358622011.11.10 08:411.354090.000.000.002.02
609436792011.11.10 08:17sell0.01usdchf0.910200.919600.904392011.11.10 08:430.909070.000.000.001.24
609430072011.11.10 08:13buy0.01eurgbp0.850340.840130.851292011.11.10 08:510.851290.000.000.001.51
609514232011.11.10 09:21buy0.01eurusd1.356421.346111.357402011.11.10 09:241.357400.000.000.000.98
609514052011.11.10 09:21sell0.01usdchf0.908530.918880.907642011.11.10 09:360.907640.000.000.000.98
609450882011.11.10 08:31buy0.01eurusd1.353731.343461.358662011.11.10 09:361.358660.000.000.004.93
609519412011.11.10 09:28buy0.01eurusd1.357561.347291.358792011.11.10 09:371.358790.000.000.001.23
609519082011.11.10 09:27sell0.01usdchf0.908080.918390.906782011.11.10 09:400.906780.000.000.001.43
609464612011.11.10 08:41buy0.01eurusd1.354711.344521.359722011.11.10 09:401.359720.000.000.005.01
609446492011.11.10 08:24buy0.01eurusd1.354831.344541.359732011.11.10 09:401.359730.000.000.004.90
609464872011.11.10 08:43buy0.01eurusd1.354711.344611.359782011.11.10 09:401.359780.000.000.005.07
609514612011.11.10 09:22buy0.01eurusd1.356561.346321.361542011.11.10 09:491.361540.000.000.004.98
609549572011.11.10 09:44buy0.01eurusd1.359911.349941.361502011.11.10 09:491.361500.000.000.001.59
609549352011.11.10 09:43sell0.01usdchf0.906640.916810.905312011.11.10 10:020.905310.000.000.001.47
609601012011.11.10 10:17sell0.01usdchf0.906180.916410.904872011.11.10 12:000.904870.000.000.001.45
609446652011.11.10 08:24sell0.01usdchf0.909470.919770.904582011.11.10 12:030.904580.000.000.005.41
609609802011.11.10 10:25buy0.01eurusd1.359851.349611.361112011.11.10 12:071.361110.000.000.001.26
609464702011.11.10 08:42sell0.01usdchf0.908750.919180.904032011.11.10 12:070.904030.000.000.005.22
609609572011.11.10 10:25buy0.01eurusd1.359811.349621.361122011.11.10 12:071.361120.000.000.001.31
609465232011.11.10 08:43sell0.01usdchf0.908760.919010.903802011.11.10 12:120.903800.000.000.005.49
609514762011.11.10 09:22sell0.01usdchf0.908500.918780.903582011.11.10 12:120.903580.000.000.005.45
610400152011.11.11 07:36sell0.01usdchf0.904570.905000.903512011.11.11 07:370.905000.000.000.00-0.48
610710522011.11.11 14:18buy0.01eurusd1.367491.357141.368342011.11.11 14:251.368340.000.000.000.85
610710172011.11.11 14:17sell0.01usdchf0.903930.914190.903032011.11.11 14:300.903030.000.000.001.00
610713072011.11.11 14:22buy0.01eurusd1.368041.357851.369062011.11.11 14:301.369060.000.000.001.02
610636672011.11.11 12:21buy0.01eurusd1.364271.353861.369122011.11.11 14:301.369120.000.000.004.85
610578282011.11.11 10:25buy0.01eurusd1.364091.354081.369302011.11.11 14:401.369300.000.000.005.21
610577262011.11.11 10:22buy0.01eurusd1.364611.354461.369712011.11.11 14:551.369710.000.000.005.10
610546802011.11.11 09:35buy0.01eurusd1.364961.354721.369862011.11.11 14:551.369860.000.000.004.90
610737122011.11.11 14:37buy0.01eurusd1.368811.358391.369882011.11.11 14:551.369880.000.000.001.07
610676402011.11.11 13:37buy0.01eurusd1.365211.354961.370152011.11.11 14:551.370150.000.000.004.94
610463102011.11.11 08:24buy0.01eurusd1.365101.355011.370302011.11.11 14:551.370300.000.000.005.20
610713572011.11.11 14:23sell0.01usdchf0.903400.913710.902472011.11.11 14:550.902470.000.000.001.03
610774732011.11.11 15:09buy0.01eurusd1.368781.358481.369972011.11.11 15:251.369970.000.000.001.19
610464352011.11.11 08:24buy0.01eurusd1.365911.355711.370932011.11.11 15:301.370930.000.000.005.02
610736602011.11.11 14:36sell0.01usdchf0.903000.913270.901822011.11.11 15:310.901820.000.000.001.31
610736942011.11.11 14:37sell0.01usdchf0.903110.913220.901722011.11.11 15:310.901720.000.000.001.54
610616472011.11.11 11:44sell0.01usdchf0.906570.916590.901392011.11.11 15:310.901390.000.000.005.75
610744542011.11.11 14:41sell0.01usdchf0.902710.912860.901332011.11.11 15:320.901330.000.000.001.53
610577162011.11.11 10:22sell0.01usdchf0.906280.916510.901312011.11.11 15:320.901310.000.000.005.51
610745232011.11.11 14:42sell0.01usdchf0.902450.912780.901312011.11.11 15:320.901310.000.000.001.26
610774552011.11.11 15:09sell0.01usdchf0.902550.912780.901252011.11.11 15:340.901250.000.000.001.44
610462632011.11.11 08:24sell0.01usdchf0.905880.916170.900972011.11.11 15:350.900970.000.000.005.45
610466892011.11.11 08:25buy0.01eurusd1.366521.356471.371622011.11.11 15:351.371620.000.000.005.10
610411942011.11.11 07:47sell0.01usdchf0.905650.915940.900742011.11.11 15:360.900740.000.000.005.45
610650442011.11.11 12:57sell0.01usdchf0.905670.915920.900702011.11.11 15:360.900700.000.000.005.52
610469562011.11.11 08:25sell0.01usdchf0.905110.915540.900372011.11.11 15:360.900370.000.000.005.26
610636582011.11.11 12:20sell0.01usdchf0.905220.915520.900322011.11.11 15:360.900320.000.000.005.44
610659472011.11.11 13:10sell0.01usdchf0.904960.915200.900002011.11.11 15:360.900000.000.000.005.51
610546482011.11.11 09:35sell0.01usdchf0.904940.915180.899972011.11.11 15:360.899970.000.000.005.52
610405742011.11.11 07:40sell0.01usdchf0.904770.915070.899872011.11.11 15:360.899870.000.000.005.45
610408022011.11.11 07:44sell0.01usdchf0.904820.915110.899912011.11.11 15:360.899910.000.000.005.46
610397992011.11.11 07:35sell0.01usdchf0.905050.910650.899562011.11.11 15:370.899560.000.000.006.10
610401262011.11.11 07:37sell0.01usdchf0.904590.910000.899482011.11.11 15:370.899480.000.000.005.68
612430852011.11.15 06:18sell0.01audjpy78.42079.44078.3012011.11.15 06:2978.3010.000.000.001.54
612434782011.11.15 06:20buy0.01usdchf0.911230.900920.912402011.11.15 07:000.911800.000.000.000.63
612434002011.11.15 06:19sell0.01chfjpy84.61785.65984.1012011.11.15 07:2284.5980.000.000.000.24
612420812011.11.15 05:56buy0.01usdchf0.910470.900170.915672011.11.15 07:220.910930.000.000.000.50
612503382011.11.15 07:27buy0.01usdchf0.911760.901450.912932011.11.15 07:350.912930.000.000.001.28
612436612011.11.15 06:21sell0.01chfjpy84.59485.63784.0932011.11.15 07:4584.3340.000.000.003.38
612402082011.11.15 05:20sell0.01chfjpy84.56085.60484.0402011.11.15 07:4684.3260.000.000.003.04
612468262011.11.15 06:52sell0.01chfjpy84.44485.48883.9382011.11.15 07:4684.3390.000.000.001.36
612503172011.11.15 07:26sell0.01eurusd1.360781.371031.359562011.11.15 07:521.359560.000.000.001.22
612519692011.11.15 07:47sell0.01eurusd1.360811.371061.359502011.11.15 07:531.359500.000.000.001.31
612510062011.11.15 07:36sell0.01eurusd1.360361.370751.359262011.11.15 07:531.359260.000.000.001.10
612509292011.11.15 07:35sell0.01eurusd1.360271.370591.358982011.11.15 07:531.358980.000.000.001.29
612538482011.11.15 08:04sell0.01eurusd1.360191.370471.358972011.11.15 08:311.358970.000.000.001.22
612509842011.11.15 07:35sell0.01eurusd1.360111.370371.358862011.11.15 08:341.358860.000.000.001.25
612530052011.11.15 07:57sell0.01eurusd1.359421.369571.358072011.11.15 08:371.358070.000.000.001.35
612435672011.11.15 06:21sell0.01eurusd1.358671.368911.357472011.11.15 08:481.357470.000.000.001.20
612574772011.11.15 08:37sell0.01eurusd1.358241.368511.357012011.11.15 08:531.357010.000.000.001.23
612574942011.11.15 08:37sell0.01eurusd1.358091.368301.356802011.11.15 08:541.356800.000.000.001.29
612605772011.11.15 09:01sell0.01eurusd1.357061.367331.355832011.11.15 09:051.355830.000.000.001.23
612605642011.11.15 09:01sell0.01eurusd1.357061.367331.355832011.11.15 09:051.355830.000.000.001.23
612432142011.11.15 06:18buy0.01usdchf0.911390.901120.916552011.11.15 09:060.916550.000.000.005.63
612608532011.11.15 09:02sell0.01eurusd1.356581.366831.355272011.11.15 09:091.355270.000.000.001.31
612606902011.11.15 09:02sell0.01eurusd1.356381.366571.355102011.11.15 09:091.355100.000.000.001.28
612401962011.11.15 05:20buy0.01usdchf0.911520.901210.916752011.11.15 09:090.916750.000.000.005.70
612402972011.11.15 05:22sell0.01eurusd1.359791.370091.354672011.11.15 09:091.354670.000.000.005.12
612467902011.11.15 06:52sell0.01audjpy78.30979.34577.7952011.11.15 09:1278.2060.000.000.001.34
612401372011.11.15 05:19sell0.01audjpy78.37279.40577.8652011.11.15 09:1278.2030.000.000.002.19
612630912011.11.15 09:15sell0.01eurusd1.355451.365771.354282011.11.15 09:231.354280.000.000.001.17
612630342011.11.15 09:14buy0.01usdchf0.915920.905680.917182011.11.15 09:240.917180.000.000.001.37
612468672011.11.15 06:53buy0.01usdchf0.911980.901680.917182011.11.15 09:240.917180.000.000.005.67
612433722011.11.15 06:19sell0.01eurusd1.359141.369721.354212011.11.15 09:241.354210.000.000.004.93
612434162011.11.15 06:19sell0.01eurusd1.359291.369661.354162011.11.15 09:241.354160.000.000.005.13
612638772011.11.15 09:20sell0.01eurusd1.355211.365551.354072011.11.15 09:241.354070.000.000.001.14
612636282011.11.15 09:18sell0.01eurusd1.355401.365611.354092011.11.15 09:241.354090.000.000.001.31
612628092011.11.15 09:12sell0.01eurusd1.355331.365571.354072011.11.15 09:241.354070.000.000.001.26
612702382011.11.15 10:29sell0.01eurusd1.355941.366151.354652011.11.15 10:331.354650.000.000.001.29
612698142011.11.15 10:22sell0.01eurusd1.355771.366011.354512011.11.15 10:331.354510.000.000.001.26
612688242011.11.15 10:07sell0.01eurusd1.355601.365841.354332011.11.15 10:341.354330.000.000.001.27
612703572011.11.15 10:30sell0.01eurusd1.355531.365711.354182011.11.15 10:341.354180.000.000.001.35
612666802011.11.15 09:38sell0.01eurusd1.355031.365501.354022011.11.15 10:351.354020.000.000.001.01
612687672011.11.15 10:07sell0.01eurusd1.355221.365481.353982011.11.15 10:351.353980.000.000.001.24
612626402011.11.15 09:11sell0.01eurusd1.354881.365241.353752011.11.15 10:351.353750.000.000.001.13
612626782011.11.15 09:12sell0.01eurusd1.355021.365231.353732011.11.15 10:351.353730.000.000.001.29
612666692011.11.15 09:37sell0.01eurusd1.355031.365211.353712011.11.15 10:351.353710.000.000.001.32
612695962011.11.15 10:18sell0.01eurusd1.356131.365191.353692011.11.15 10:351.353690.000.000.002.44
612670532011.11.15 09:43buy0.01usdchf0.915450.905190.916712011.11.15 10:360.916710.000.000.001.37
612455952011.11.15 06:41sell0.01eurusd1.358881.369151.352772011.11.15 11:061.352770.000.000.006.11
612471382011.11.15 06:56sell0.01eurusd1.358531.368801.352652011.11.15 11:081.352650.000.000.005.88
612420962011.11.15 05:56sell0.01eurusd1.361061.371301.350462011.11.15 11:151.352850.000.000.008.21
612479062011.11.15 07:05sell0.01eurusd1.359611.369801.351202011.11.15 11:151.352890.000.000.006.72
612493682011.11.15 07:18buy0.01usdchf0.912290.901980.920482011.11.15 11:150.916790.000.000.004.91
614599562011.11.16 14:37buy0.01eurusd1.349181.338861.350272011.11.16 14:421.350270.000.000.001.09
614432172011.11.16 12:04buy0.01eurgbp0.854450.844140.859662011.11.16 15:370.857620.000.000.004.99
614686452011.11.16 15:36buy0.01eurusd1.350791.340691.352162011.11.16 15:431.352160.000.000.001.37
614636052011.11.16 14:59buy0.01eurusd1.351371.341081.352562011.11.16 15:451.352560.000.000.001.19
614436612011.11.16 12:24buy0.01eurusd1.351301.331301.353302011.11.16 15:451.353300.000.000.002.00
614696932011.11.16 15:44buy0.01eurusd1.352191.341901.353332011.11.16 15:511.353330.000.000.001.14
614434262011.11.16 12:14buy0.01eurusd1.349501.339501.353502011.11.16 15:511.353500.000.000.004.00
614696702011.11.16 15:44buy0.01eurusd1.352311.342081.353572011.11.16 15:511.353570.000.000.001.26
614687162011.11.16 15:37sell0.01usdchf0.917350.927760.916272011.11.16 16:020.916270.000.000.001.18
614436022011.11.16 12:08buy0.01eurusd1.348611.338301.353832011.11.16 16:071.353830.000.000.005.22
614433632011.11.16 12:06buy0.01eurusd1.347911.338291.353762011.11.16 16:071.353760.000.000.005.85
614639362011.11.16 15:02sell0.01usdchf0.916520.926780.915232011.11.16 18:090.915230.000.000.001.41
614635442011.11.16 14:58sell0.01usdchf0.916400.926670.915172011.11.16 18:260.915170.000.000.001.34
614697202011.11.16 15:44sell0.01usdchf0.916390.926600.915102011.11.16 18:260.915100.000.000.001.41
614719562011.11.16 15:57sell0.01usdchf0.917230.927460.915002011.11.16 18:270.915000.000.000.002.44
614828022011.11.16 17:35buy0.01eurusd1.351461.341211.353712011.11.16 18:281.353710.000.000.002.25
614719792011.11.16 15:57sell0.01usdchf0.917110.927380.914882011.11.16 18:280.914880.000.000.002.44
614850772011.11.16 17:55buy0.01eurusd1.351811.341551.354052011.11.16 18:411.354050.000.000.002.24
614713912011.11.16 15:53sell0.01usdchf0.916740.926920.914422011.11.16 18:430.914420.000.000.002.54
614719232011.11.16 15:57buy0.01eurusd1.352531.342251.354752011.11.16 18:441.354750.000.000.002.22
614830102011.11.16 17:36buy0.01eurusd1.352451.342271.354772011.11.16 18:441.354770.000.000.002.32
614831842011.11.16 17:37buy0.01eurusd1.352421.342321.354812011.11.16 18:471.354810.000.000.002.39
614828182011.11.16 17:35sell0.01usdchf0.916410.926680.914182011.11.16 18:480.914180.000.000.002.44
614734052011.11.16 16:08buy0.01eurusd1.353371.343191.355672011.11.16 23:231.343190.000.000.05-10.18
614702382011.11.16 15:46buy0.01eurusd1.353181.342981.355482011.11.16 23:231.342980.000.000.05-10.20
614700212011.11.16 15:45buy0.01eurusd1.353241.342981.355542011.11.16 23:231.342980.000.000.05-10.26
614701062011.11.16 15:45buy0.01eurusd1.353171.342881.355392011.11.16 23:241.342880.000.000.05-10.29
615579102011.11.17 09:07sell0.01usdchf0.922090.932250.919752011.11.17 11:240.919750.000.000.002.54
615579332011.11.17 09:08sell0.01usdchf0.921960.932230.919732011.11.17 11:240.919730.000.000.002.42
615792002011.11.17 12:35buy0.01eurusd1.346401.336041.348582011.11.17 12:491.348580.000.000.002.18
615813632011.11.17 12:49sell0.01eurusd1.348470.000000.000002011.11.17 12:491.348730.000.000.00-0.26
615701952011.11.17 10:59sell0.01usdchf0.921310.931600.919122011.11.17 12:570.919120.000.000.002.38
615703112011.11.17 11:00buy0.01eurusd1.347341.337101.349602011.11.17 12:591.349600.000.000.002.26
615792942011.11.17 12:36sell0.01usdchf0.921030.931240.918752011.11.17 12:590.918750.000.000.002.48
615701792011.11.17 10:59buy0.01eurusd1.347491.337261.349762011.11.17 13:021.349760.000.000.002.27
615578792011.11.17 09:07buy0.01eurusd1.347811.337541.350022011.11.17 13:051.350020.000.000.002.21
615732342011.11.17 11:41buy0.01eurusd1.347851.337511.349982011.11.17 13:051.349980.000.000.002.13
615802772011.11.17 12:41buy0.01eurusd1.347851.337431.349872011.11.17 13:051.349870.000.000.002.02
615803772011.11.17 12:41sell0.01usdchf0.920320.930800.918362011.11.17 13:070.918360.000.000.002.13
615848592011.11.17 13:22buy0.01eurusd1.348591.338341.350842011.11.17 13:361.350840.000.000.002.25
615811602011.11.17 12:47buy0.01eurusd1.348311.337951.350442011.11.17 13:361.350440.000.000.002.13
615732902011.11.17 11:42sell0.01usdchf0.920150.930600.918122011.11.17 13:360.918120.000.000.002.21
615848782011.11.17 13:22buy0.01eurusd1.348731.338481.350982011.11.17 13:371.350980.000.000.002.25
615813452011.11.17 12:49buy0.01eurusd1.348771.338631.351122011.11.17 13:371.351120.000.000.002.35
615854552011.11.17 13:29buy0.01eurusd1.348961.338671.351172011.11.17 13:371.351170.000.000.002.21
615816802011.11.17 12:52sell0.01usdchf0.919760.930010.917512011.11.17 13:370.917510.000.000.002.45
615814912011.11.17 12:50sell0.01usdchf0.919480.929830.917342011.11.17 13:370.917340.000.000.002.33
615814752011.11.17 12:50sell0.01usdchf0.919420.929860.917352011.11.17 13:370.917350.000.000.002.26
615811302011.11.17 12:47sell0.01usdchf0.919550.929820.917342011.11.17 13:370.917340.000.000.002.41
615815202011.11.17 12:50sell0.01usdchf0.919570.929780.917292011.11.17 13:370.917290.000.000.002.49
615888362011.11.17 13:50buy0.01eurusd1.349691.339711.352182011.11.17 14:091.352180.000.000.002.49
615888582011.11.17 13:50buy0.01eurusd1.350061.339761.352312011.11.17 14:091.352310.000.000.002.25
615848392011.11.17 13:21sell0.01usdchf0.918620.928840.916342011.11.17 14:090.916340.000.000.002.49
615849062011.11.17 13:22sell0.01usdchf0.918550.928810.916312011.11.17 14:090.916310.000.000.002.44
615876582011.11.17 13:39buy0.01eurusd1.350921.340571.353072011.11.17 14:111.353070.000.000.002.15
615875782011.11.17 13:39buy0.01eurusd1.351121.340691.353232011.11.17 14:111.353230.000.000.002.11
615971282011.11.17 14:52buy0.01eurusd1.350481.340141.352582011.11.17 15:071.352580.000.000.002.10
615875232011.11.17 13:38buy0.01eurusd1.351371.340961.353442011.11.17 15:381.353440.000.000.002.07
616518042011.11.18 05:48buy0.01eurusd1.348431.338141.350642011.11.18 07:261.350640.000.000.002.21
616517612011.11.18 05:48sell0.01usdchf0.919440.929890.917382011.11.18 07:280.917380.000.000.002.25
616552562011.11.18 06:29buy0.01eurusd1.349541.339201.351702011.11.18 07:281.351700.000.000.002.16
616522232011.11.18 05:54sell0.01usdchf0.919410.929770.917262011.11.18 07:280.917260.000.000.002.34
616553192011.11.18 06:30sell0.01usdchf0.919160.929390.916892011.11.18 07:290.916890.000.000.002.48
616072592011.11.17 16:33sell0.01usdchf0.916590.926960.915462011.11.18 07:410.915460.000.00-0.011.23
616072102011.11.17 16:33buy0.01eurusd1.351651.341451.352952011.11.18 07:411.352950.000.000.021.30
615877692011.11.17 13:40sell0.01usdchf0.917330.927570.915072011.11.18 09:150.915070.000.00-0.012.47
615874022011.11.17 13:38sell0.01usdchf0.916990.926980.914512011.11.18 09:230.914510.000.00-0.012.71
615874982011.11.17 13:38sell0.01usdchf0.916680.926960.914492011.11.18 09:230.914490.000.00-0.012.39
615874622011.11.17 13:38sell0.01usdchf0.916750.926980.914482011.11.18 09:230.914480.000.00-0.012.48
616074352011.11.17 16:35buy0.01eurusd1.352081.341781.353262011.11.18 09:231.353260.000.000.021.18
615870632011.11.17 13:37buy0.01eurusd1.351241.340951.353502011.11.18 09:231.353500.000.000.022.26
615941522011.11.17 14:33sell0.01usdchf0.916550.926790.914282011.11.18 09:250.914280.000.00-0.012.48
616074192011.11.17 16:35buy0.01eurusd1.352371.342101.353602011.11.18 09:251.353600.000.000.021.23
616658272011.11.18 07:59sell0.01usdchf0.916480.926730.914232011.11.18 09:250.914230.000.000.002.46
615941102011.11.17 14:32buy0.01eurusd1.351421.341031.353622011.11.18 09:251.353620.000.000.022.20
615871342011.11.17 13:37buy0.01eurusd1.351381.341241.353772011.11.18 09:251.353770.000.000.022.39
615941242011.11.17 14:32buy0.01eurusd1.351481.341261.353772011.11.18 09:251.353770.000.000.022.29
615941822011.11.17 14:33sell0.01usdchf0.916230.926500.914022011.11.18 09:250.914020.000.00-0.012.42
616657782011.11.18 07:58buy0.01eurusd1.351481.341201.353702011.11.18 09:251.353700.000.000.002.22
616082472011.11.17 16:43buy0.01eurusd1.352561.342311.353812011.11.18 09:251.353810.000.000.021.25
614703452011.11.16 15:46sell0.01usdchf0.916200.926450.913952011.11.18 09:250.913950.000.00-0.052.46
615942362011.11.17 14:33sell0.01usdchf0.916090.926350.913872011.11.18 09:250.913870.000.00-0.012.43
614828962011.11.16 17:36sell0.01usdchf0.916140.926370.913872011.11.18 09:250.913870.000.00-0.052.48
614698492011.11.16 15:45sell0.01usdchf0.916250.926510.913852011.11.18 09:250.913850.000.00-0.052.63
614725302011.11.16 16:01sell0.01usdchf0.916260.926290.913792011.11.18 09:250.913790.000.00-0.052.70
615992802011.11.17 15:12sell0.01usdchf0.915990.926230.913732011.11.18 09:250.913730.000.00-0.012.47
616017262011.11.17 15:34sell0.01usdchf0.915940.926120.913612011.11.18 09:250.913610.000.00-0.012.55
615992092011.11.17 15:12sell0.01usdchf0.915850.926060.913562011.11.18 09:250.913560.000.00-0.012.51
616017572011.11.17 15:35sell0.01usdchf0.916020.926210.913602011.11.18 09:250.913600.000.00-0.012.65
615992312011.11.17 15:12sell0.01usdchf0.915780.926060.913562011.11.18 09:250.913560.000.00-0.012.43
614833142011.11.16 17:38sell0.01usdchf0.915710.925980.913482011.11.18 09:250.913480.000.00-0.052.44
614832702011.11.16 17:38sell0.01usdchf0.915620.925900.913402011.11.18 09:250.913400.000.00-0.052.43
614432782011.11.16 12:05sell0.01usdchf0.918360.928710.913212011.11.18 09:250.913210.000.00-0.055.64
614498092011.11.16 13:04sell0.01usdchf0.917690.927960.912422011.11.18 09:260.912420.000.00-0.055.78
614448622011.11.16 12:18sell0.01usdchf0.917280.927510.911992011.11.18 09:260.911990.000.00-0.055.80
614514192011.11.16 13:23sell0.01usdchf0.917100.927350.911852011.11.18 09:260.911850.000.00-0.055.76
616032512011.11.17 15:48buy0.01eurusd1.352271.341951.354452011.11.18 09:321.354450.000.000.022.18
615872202011.11.17 13:38buy0.01eurusd1.352121.341981.354552011.11.18 09:321.354550.000.000.022.43
614497822011.11.16 13:03buy0.01eurusd1.349891.339631.355192011.11.18 11:461.355190.000.000.075.30
614447932011.11.16 12:17buy0.01eurusd1.350081.339861.355362011.11.18 11:461.355360.000.000.075.28
616814332011.11.18 10:03buy0.01eurusd1.354161.343961.356462011.11.18 11:481.356460.000.000.002.30
614467212011.11.16 12:31sell0.01usdchf0.916450.926730.911232011.11.18 11:500.911230.000.00-0.055.73
616815142011.11.18 10:07sell0.01usdchf0.912980.923010.910512011.11.18 11:500.910510.000.000.002.71
  0.00 0.00 -0.14 538.86
Closed P/L: 538.72
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 120.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 538.72 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 658.72 Equity: 658.72 Free Margin: 658.72
 
Details:
Graph
Gross Profit: 583.08 Gross Loss: 44.36 Total Net Profit: 538.72
Profit Factor: 13.14 Expected Payoff: 2.24  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 40.73 (8.05%) Relative Drawdown: 8.05% (40.73)
 
Total Trades: 241 Short Positions (won %): 143 (98.60%) Long Positions (won %): 98 (94.90%)
Profit Trades (% of total): 234 (97.10%) Loss trades (% of total): 7 (2.90%)
Largest profit trade: 8.21 loss trade: -10.24
Average profit trade: 2.49 loss trade: -6.34
Maximum consecutive wins ($): 106 (298.63) consecutive losses ($): 4 (-40.73)
Maximal consecutive profit (count): 298.63 (106) consecutive loss (count): -40.73 (4)
Average consecutive wins: 47 consecutive losses: 2