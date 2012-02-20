Alpari NZ Limited

Account: 8125268 Name: T3Digital Currency: USD 2012 July 20, 09:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
13226886742012.02.20 07:37balanceDeposit5 000.00
13227054112012.02.20 17:00sell0.01cadjpy79.9750.00078.8712012.02.23 17:2180.397-0.060.00-0.26-5.26
13227087522012.02.20 19:06sell0.02cadjpy80.1760.00079.0762012.02.23 17:2180.388-0.120.00-0.52-5.28
13227097312012.02.20 20:00sell0.01gbpusd1.584661.581251.566252012.02.21 14:221.58125-0.060.00-0.053.41
13227635002012.02.22 09:00sell0.03cadjpy80.3810.00079.2762012.02.23 17:2180.389-0.180.00-0.47-0.30
13227718902012.02.22 12:00sell0.01gbpusd1.570220.000001.559262012.02.22 15:081.56739-0.060.000.002.83
13227728712012.02.22 12:32sell0.02gbpusd1.572101.569101.554102012.02.22 15:081.56739-0.120.000.009.42
13227782422012.02.22 15:08sell0.01gbpusd1.567360.000001.556342012.02.23 17:221.56985-0.060.00-0.13-2.49
13227989062012.02.23 08:59sell0.02gbpusd1.569340.000001.558362012.02.23 17:221.56986-0.120.000.00-1.04
13228040042012.02.23 11:34sell0.03gbpusd1.571420.000001.560352012.02.23 17:221.56984-0.180.000.004.74
13228105592012.02.23 15:31sell0.05cadjpy80.5820.00079.4812012.02.23 17:2180.388-0.300.000.0012.09
13228114242012.02.23 16:00buy0.01audjpy85.9280.00087.0282012.02.24 06:4986.199-0.060.000.053.38
13228130502012.02.23 16:36buy0.02audjpy85.73086.04687.5462012.02.24 06:4986.197-0.120.000.1111.64
13228186072012.02.23 20:09buy0.03audjpy85.53386.04887.5482012.02.24 06:4986.197-0.180.000.1624.81
13229541942012.02.28 12:00buy0.01cadjpy81.0780.00082.1802012.02.29 05:1580.989-0.060.00-0.00-1.11
13229555182012.02.28 12:28buy0.02cadjpy80.8620.00081.9772012.02.29 05:1580.989-0.120.00-0.013.16
13229641262012.02.28 15:33buy0.03cadjpy80.66080.98482.4842012.02.29 05:1580.984-0.180.00-0.0112.08
13229760332012.02.28 19:00buy0.01gbpusd1.588591.591761.606762012.02.29 06:421.59326-0.060.00-0.034.67
13229867312012.02.29 09:00sell0.01cadjpy81.0200.00079.9122012.03.01 07:2681.863-0.060.00-0.16-10.41
13229909432012.02.29 11:56sell0.02cadjpy81.2250.00080.1202012.03.01 07:2681.861-0.120.00-0.32-15.72
13229974932012.02.29 14:07sell0.03cadjpy81.4240.00080.3252012.03.01 07:2681.857-0.180.00-0.49-16.05
13230055152012.02.29 17:18sell0.05cadjpy81.6380.00080.5252012.03.01 07:2581.856-0.300.00-0.81-13.47
13230089382012.02.29 17:57sell0.08cadjpy81.8330.00080.7392012.03.01 07:2581.849-0.480.00-1.30-1.58
13230090942012.02.29 17:59sell0.13cadjpy82.0520.00080.9352012.03.01 07:2581.853-0.780.00-2.1131.98
13230132812012.02.29 18:54sell0.21cadjpy82.24981.97380.4732012.03.01 07:2581.849-1.260.00-3.41103.83
13230177512012.02.29 21:00sell0.01gbpusd1.593940.000001.582942012.03.01 07:251.59316-0.060.00-0.150.78
13231050492012.03.05 08:00sell0.01cadjpy82.0520.00080.9522012.03.05 10:4881.859-0.060.000.002.37
13231050502012.03.05 08:00sell0.01audjpy87.0260.00085.9292012.03.05 10:4886.847-0.060.000.002.20
13231244212012.03.05 16:00buy0.01gbpusd1.586780.000001.597802012.03.07 11:441.57378-0.060.00-0.06-13.00
13231456502012.03.06 09:37buy0.02gbpusd1.584830.000001.595752012.03.07 11:441.57378-0.120.00-0.07-22.10
13231468592012.03.06 10:05buy0.03gbpusd1.582790.000001.593812012.03.07 11:441.57378-0.180.00-0.10-27.03
13231498222012.03.06 11:28buy0.05gbpusd1.580160.000001.591792012.03.07 11:441.57378-0.300.00-0.17-31.90
13231519522012.03.06 11:58buy0.08gbpusd1.578040.000001.589132012.03.07 11:451.57378-0.480.00-0.27-34.08
13231531482012.03.06 12:16buy0.13gbpusd1.575890.000001.587032012.03.07 11:451.57380-0.780.00-0.44-27.17
13231673612012.03.06 17:25buy0.21gbpusd1.573890.000001.584842012.03.07 11:451.57378-1.260.00-0.71-2.31
13231698612012.03.06 18:31buy0.34gbpusd1.571650.000001.582892012.03.07 11:451.57380-2.040.00-1.1673.10
13233221682012.03.12 08:00sell0.01cadjpy82.8650.00081.7602012.03.15 13:4383.969-0.060.00-0.26-13.25
13233297142012.03.12 11:20sell0.02cadjpy83.0650.00081.9652012.03.15 13:4383.969-0.120.00-0.52-21.69
13233404392012.03.12 16:00sell0.01audjpy86.2870.00085.1892012.03.13 07:3486.637-0.060.00-0.19-4.27
13233510922012.03.12 22:12sell0.02audjpy86.4940.00085.3882012.03.13 07:3486.630-0.120.00-0.39-3.31
13233583142012.03.13 07:00sell0.03audjpy86.89086.62485.1242012.03.13 07:3486.627-0.180.000.009.61
13233643872012.03.13 10:20sell0.03cadjpy83.2710.00082.1692012.03.15 13:4383.971-0.180.00-0.62-25.19
13233657062012.03.13 10:56sell0.05cadjpy83.4760.00082.3722012.03.15 13:4383.969-0.300.00-1.03-29.57
13233742632012.03.13 14:40sell0.08cadjpy83.6790.00082.5792012.03.15 13:4383.969-0.480.00-1.65-27.84
13233897002012.03.13 21:11sell0.13cadjpy83.8830.00082.7842012.03.15 13:4383.964-0.780.00-2.69-12.63
13233997142012.03.14 07:00sell0.21cadjpy84.1190.00083.0272012.03.15 13:4383.964-1.260.00-3.3039.05
13234136042012.03.14 13:03sell0.34cadjpy84.31784.03982.5392012.03.15 13:4383.963-2.040.00-5.34144.42
13234208362012.03.14 15:42sell0.55cadjpy84.51784.03982.5392012.03.15 13:4283.954-3.300.00-8.64371.54
13234286362012.03.14 18:00sell0.01gbpusd1.568460.000001.557462012.03.14 21:371.56745-0.060.000.001.01
13234311562012.03.14 18:52sell0.02gbpusd1.570381.568331.553332012.03.14 21:371.56726-0.120.000.006.24
13234712872012.03.15 13:43sell0.01cadjpy83.9600.00082.8562012.03.15 15:5583.896-0.060.000.000.77
13234740462012.03.15 14:20sell0.02cadjpy84.16183.87882.3782012.03.15 15:5583.895-0.120.000.006.38
13234819272012.03.15 15:55sell0.01cadjpy83.8830.00082.7812012.03.16 16:3684.029-0.060.00-0.05-1.75
13234823242012.03.15 16:00sell0.01audjpy87.5790.00086.4562012.03.19 14:2288.063-0.060.00-0.38-5.82
13234924462012.03.15 18:08sell0.02audjpy87.7810.00086.6792012.03.19 14:2288.059-0.120.00-0.77-6.69
13234933032012.03.15 18:18sell0.02cadjpy84.0890.00082.9832012.03.16 16:3684.028-0.120.00-0.101.46
13235245592012.03.16 07:06sell0.03audjpy87.9840.00086.8822012.03.19 14:2288.065-0.180.00-0.59-2.92
13235352712012.03.16 10:29sell0.03cadjpy84.29584.02882.5282012.03.16 16:3684.024-0.180.000.009.76
13235373352012.03.16 10:58sell0.05audjpy88.1890.00087.0932012.03.19 14:2288.065-0.300.00-0.987.46
13235441382012.03.16 13:35sell0.05cadjpy84.50384.02482.5242012.03.16 16:3684.024-0.300.000.0028.73
13235448922012.03.16 14:03sell0.08audjpy88.38688.06686.5662012.03.19 14:2288.068-0.480.00-1.5630.59
13236000492012.03.19 20:00buy0.01audjpy88.5640.00089.6622012.03.21 01:3287.611-0.060.000.13-11.39
13236000692012.03.19 20:00buy0.01cadjpy84.5300.00085.6362012.03.21 02:0984.293-0.060.000.01-2.83
13236035882012.03.19 21:57buy0.02audjpy88.3620.00089.4622012.03.21 01:3287.613-0.120.000.26-17.90
13236137822012.03.20 07:05buy0.03audjpy88.1610.00089.2612012.03.21 01:3287.611-0.180.000.16-19.72
13236194282012.03.20 09:36buy0.05audjpy87.9710.00089.0562012.03.21 01:3287.614-0.300.000.26-21.34
13236317912012.03.20 13:10buy0.08audjpy87.7730.00088.8702012.03.21 01:3287.611-0.480.000.42-15.49
13236318862012.03.20 13:13buy0.02cadjpy84.3320.00085.4302012.03.21 02:0984.290-0.120.00-0.01-1.01
13236377922012.03.20 15:42buy0.03cadjpy84.1430.00085.2302012.03.21 02:0984.287-0.180.00-0.015.17
13236379142012.03.20 15:43buy0.13audjpy87.5710.00088.6702012.03.21 01:3287.611-0.780.000.686.22
13236381452012.03.20 15:46buy0.05cadjpy83.94784.29585.7952012.03.21 02:0984.294-0.300.00-0.0220.76
13236417102012.03.20 16:25buy0.21audjpy87.37087.61689.1162012.03.21 01:3287.613-1.260.001.1060.99
13236693732012.03.21 11:00buy0.01cadjpy84.8010.00085.9032012.03.26 16:2083.245-0.060.00-0.01-18.83
13236822212012.03.21 16:01buy0.02cadjpy84.5880.00085.6982012.03.26 16:2083.236-0.120.00-0.03-32.72
13236883682012.03.21 17:26buy0.03cadjpy84.3930.00085.4862012.03.26 16:2083.232-0.180.00-0.04-42.15
13236913262012.03.21 19:00sell0.01gbpusd1.585081.579271.564272012.03.22 11:421.57928-0.060.00-0.205.80
13236920732012.03.21 19:35buy0.05cadjpy84.1950.00085.2932012.03.26 16:1983.235-0.300.00-0.07-58.07
13236957222012.03.21 22:28buy0.08cadjpy83.9920.00085.0932012.03.26 16:1983.243-0.480.00-0.11-72.49
13236958392012.03.21 22:30sell0.02gbpusd1.587261.579211.564212012.03.22 11:421.57925-0.120.00-0.4016.02
13237031482012.03.22 07:00sell0.01audjpy86.52385.95384.4532012.03.22 11:4585.950-0.060.000.006.92
13237036112012.03.22 07:29sell0.02audjpy86.72885.94984.4492012.03.22 11:4585.950-0.120.000.0018.78
13237084782012.03.22 10:01buy0.13cadjpy83.7900.00084.8902012.03.26 16:1983.232-0.780.000.05-87.76
13237113102012.03.22 10:32buy0.21cadjpy83.5870.00084.6872012.03.26 16:1983.234-1.260.000.08-89.68
13237119582012.03.22 10:39buy0.34cadjpy83.3350.00084.4402012.03.26 16:1983.237-2.040.000.13-40.31
13237139012012.03.22 11:19buy0.55cadjpy83.1330.00084.2282012.03.26 16:1983.237-3.300.000.2069.19
13237154172012.03.22 11:45sell0.01audjpy85.9350.00084.8342012.03.22 15:2985.964-0.060.000.00-0.35
13237159382012.03.22 12:00sell0.01gbpusd1.579930.000001.568872012.03.22 15:291.57903-0.060.000.000.90
13237202052012.03.22 14:36sell0.02audjpy86.1560.00085.0392012.03.22 15:2985.953-0.120.000.004.89
13237225072012.03.22 15:29buy0.90cadjpy82.9300.00084.0322012.03.26 16:1983.238-5.400.000.33335.29
13239043812012.03.29 13:00sell0.01audjpy85.13684.91783.4172012.03.29 17:1584.787-0.060.000.004.25
13239160142012.03.29 17:15sell0.01audjpy84.7730.00083.6792012.03.30 03:4485.113-0.060.00-0.19-4.15
13239185342012.03.29 18:04sell0.02audjpy84.9610.00083.8752012.03.30 03:4485.113-0.120.00-0.37-3.71
13239208522012.03.29 19:51sell0.03audjpy85.1590.00084.0632012.03.30 03:4485.111-0.180.00-0.561.76
13239233352012.03.29 21:30sell0.05audjpy85.35785.10883.6082012.03.30 03:4485.104-0.300.00-0.9315.43
13239249882012.03.29 22:45sell0.08audjpy85.56585.09583.5952012.03.30 03:4485.099-0.480.00-1.4945.48
13239441552012.03.30 13:00buy0.01cadjpy82.3900.00083.4932012.03.30 17:2682.446-0.040.000.000.69
13239484692012.03.30 15:29buy0.02cadjpy82.18982.44783.9472012.03.30 17:2682.445-0.080.000.006.22
13239551702012.03.30 18:00sell0.01gbpusd1.597940.000001.586832012.04.02 16:421.60127-0.060.00-0.06-3.33
13239591112012.03.30 20:31sell0.02gbpusd1.599990.000001.588952012.04.02 16:421.60127-0.130.00-0.12-2.56
13239702722012.04.02 09:30sell0.03gbpusd1.601940.000001.590992012.04.02 16:421.601250.000.000.002.07
13239707472012.04.02 09:42sell0.05gbpusd1.604031.601271.586272012.04.02 16:421.601250.000.000.0013.90
13239763162012.04.02 11:39sell0.08gbpusd1.605981.601261.586262012.04.02 16:421.601260.000.000.0037.76
13239799102012.04.02 13:00sell0.01audjpy86.03385.47683.9762012.04.02 16:4085.4770.000.000.006.75
13239799402012.04.02 13:00sell0.01cadjpy83.04082.75881.2582012.04.02 15:3282.7580.000.000.003.41
13239849782012.04.02 15:32sell0.01cadjpy82.7450.00081.6482012.04.03 03:0282.5770.000.00-0.042.05
13239886522012.04.02 16:40sell0.01audjpy85.4720.00084.3712012.04.02 18:0985.4500.000.000.000.27
13239897562012.04.02 17:04sell0.02audjpy85.67785.44883.9482012.04.02 18:0985.4490.000.000.005.56
13239926952012.04.02 18:09sell0.01audjpy85.4410.00084.3412012.04.03 03:0185.2620.000.00-0.142.19
13239935002012.04.02 18:26sell0.02audjpy85.64685.25783.7572012.04.03 03:0185.2570.000.00-0.299.52
13239977852012.04.02 21:25sell0.02cadjpy82.94582.57781.0772012.04.03 03:0282.5770.000.00-0.089.01
13240717222012.04.04 15:00sell0.01cadjpy82.7150.00081.6042012.04.05 06:2082.599-0.040.00-0.121.41
13240808562012.04.04 18:11sell0.02cadjpy82.90782.59481.0942012.04.05 06:2082.597-0.080.00-0.257.53
13240839142012.04.04 20:00buy0.01gbpusd1.588040.000001.598972012.04.05 15:171.58468-0.060.00-0.12-3.36
13240954972012.04.05 08:00sell0.01cadjpy82.58382.10180.6012012.04.05 14:5382.103-0.040.000.005.86
13240982632012.04.05 10:00buy0.01audjpy84.7680.00085.8832012.04.05 17:1784.723-0.040.000.00-0.54
13241015562012.04.05 11:32buy0.02audjpy84.5650.00085.6652012.04.05 17:1784.730-0.080.000.004.00
13241044352012.04.05 12:31buy0.02gbpusd1.586000.000001.597022012.04.05 15:171.58468-0.130.000.00-2.64
13241047922012.04.05 12:38buy0.03audjpy84.36184.72686.2262012.04.05 17:1784.732-0.120.000.0013.52
13241054122012.04.05 12:45buy0.03gbpusd1.583980.000001.594982012.04.05 15:171.58473-0.190.000.002.25
13241056282012.04.05 12:45buy0.05audjpy84.16184.73386.2332012.04.05 17:1784.733-0.210.000.0034.73
13241087342012.04.05 14:05buy0.05gbpusd1.581921.584731.599732012.04.05 15:171.58473-0.320.000.0014.05
13241224112012.04.05 19:00buy0.01cadjpy82.9330.00084.0392012.04.09 23:4281.775-0.040.000.01-14.21
13241244502012.04.05 21:00buy0.01audjpy84.8010.00085.9012012.04.09 23:0484.149-0.040.000.21-7.99
13241303542012.04.06 08:00buy0.01gbpusd1.586161.589331.604332012.04.09 23:541.58931-0.060.00-0.033.15
13241362932012.04.06 15:30buy0.02cadjpy82.3680.00083.6462012.04.09 23:4281.767-0.080.000.01-14.75
13241363592012.04.06 15:30buy0.02audjpy84.3350.00085.3792012.04.09 23:0484.154-0.080.000.21-4.44
13241364102012.04.06 15:30buy0.03cadjpy82.1570.00083.2522012.04.09 23:4281.767-0.120.000.02-14.35
13241368962012.04.06 15:31buy0.03audjpy84.1220.00085.2252012.04.09 23:0484.156-0.120.000.321.25
13241372052012.04.06 15:32buy0.05cadjpy81.9390.00083.0572012.04.09 23:4281.767-0.200.000.04-10.55
13241388052012.04.06 15:42buy0.08cadjpy81.6720.00082.8252012.04.09 23:4281.767-0.320.000.069.32
13241393622012.04.06 15:45buy0.05audjpy83.94384.14885.6482012.04.09 23:0484.155-0.210.000.5313.00
13241407992012.04.06 16:04buy0.08audjpy83.77884.15285.6522012.04.09 23:0484.152-0.330.000.8536.67
13241561782012.04.09 10:48buy0.13audjpy83.58084.15285.6522012.04.09 23:0484.152-0.530.000.0091.13
13241566242012.04.09 11:14buy0.13cadjpy81.47081.76983.2692012.04.09 23:4281.769-0.520.000.0047.68
13241636772012.04.09 16:51buy0.21cadjpy81.27081.77283.2722012.04.09 23:4281.771-0.840.000.00129.05
13242058172012.04.10 11:00sell0.01gbpusd1.586571.582961.567962012.04.10 13:391.58300-0.060.000.003.57
13242058292012.04.10 11:00sell0.01cadjpy81.33280.47678.9762012.04.11 05:2380.478-0.040.00-0.0410.57
13242058382012.04.10 11:00sell0.01audjpy83.55783.27881.7782012.04.10 17:3583.281-0.040.000.003.41
13242118522012.04.10 13:39sell0.01gbpusd1.582920.000001.571892012.04.10 17:291.58387-0.060.000.00-0.95
13242151672012.04.10 14:47sell0.02gbpusd1.584950.000001.573952012.04.10 17:291.58388-0.110.000.002.14
13242176452012.04.10 15:31sell0.03gbpusd1.587131.583881.568882012.04.10 17:291.58388-0.170.000.009.75
13242261392012.04.10 17:29sell0.01gbpusd1.583740.000001.572732012.04.11 11:131.59069-0.060.00-0.03-6.95
13242268222012.04.10 17:35sell0.01audjpy83.27882.98181.4812012.04.10 20:4382.981-0.040.000.003.68
13242349312012.04.10 20:02sell0.02gbpusd1.586200.000001.574792012.04.11 11:131.59065-0.110.00-0.06-8.90
13242360052012.04.10 20:43sell0.01audjpy82.96382.69981.1992012.04.11 03:1482.699-0.040.00-0.143.27
13242475482012.04.11 08:18sell0.03gbpusd1.588510.000001.577262012.04.11 11:131.59063-0.170.000.00-6.36
13242497002012.04.11 09:20sell0.05gbpusd1.590580.000001.579532012.04.11 11:131.59062-0.290.000.00-0.20
13242510832012.04.11 10:00sell0.08gbpusd1.592661.590591.575592012.04.11 11:131.59063-0.460.000.0016.24
13242756392012.04.11 16:00buy0.01audjpy83.38483.58585.0852012.04.11 17:4383.583-0.040.000.002.45
13242838952012.04.11 17:43buy0.01audjpy83.58984.16685.6662012.04.12 10:3184.164-0.040.000.327.09
13242865672012.04.11 18:12buy0.02audjpy83.39684.16685.6662012.04.12 10:3184.164-0.080.000.6518.95
13244571892012.04.16 14:00buy0.01gbpusd1.583731.589001.604002012.04.17 03:521.58900-0.060.00-0.015.27
13244602422012.04.16 15:00buy0.01audjpy83.5580.00084.6522012.04.17 12:2283.536-0.040.000.11-0.28
13244684812012.04.16 17:02buy0.02audjpy83.3670.00084.4572012.04.17 12:2283.534-0.080.000.214.14
13244692042012.04.16 17:16buy0.03audjpy83.17283.43084.9302012.04.17 12:2283.531-0.120.000.3213.35
13244865252012.04.17 08:15buy0.05audjpy82.97283.43384.9332012.04.17 12:2283.546-0.210.000.0035.58
13245101822012.04.17 20:00buy0.01cadjpy81.7360.00082.8212012.04.17 20:1581.785-0.040.000.000.61
13245209582012.04.18 08:31buy0.01cadjpy82.2980.00083.3952012.04.19 09:3282.289-0.040.000.02-0.11
13245231242012.04.18 09:50buy0.02cadjpy82.1030.00083.1982012.04.19 09:3282.287-0.080.000.044.51
13245361562012.04.18 15:00sell0.01audjpy84.2960.00083.1902012.04.19 14:4884.503-0.040.00-0.42-2.54
13245499182012.04.18 20:58buy0.03cadjpy81.9070.00083.0012012.04.19 09:3182.286-0.120.000.0713.95
13245616372012.04.19 09:32sell0.02audjpy84.4930.00083.3972012.04.19 14:4884.509-0.080.000.00-0.40
13245676852012.04.19 11:40sell0.03audjpy84.71884.50983.0092012.04.19 14:4884.509-0.120.000.007.67
13245770212012.04.19 15:00sell0.01gbpusd1.602220.000001.591282012.04.23 11:351.60998-0.060.00-0.06-7.76
13245808072012.04.19 16:30sell0.02gbpusd1.604350.000001.593282012.04.23 11:351.60998-0.120.00-0.11-11.26
13245820742012.04.19 16:48sell0.03gbpusd1.606330.000001.595382012.04.23 11:351.60998-0.170.00-0.17-10.95
13246064002012.04.20 11:30sell0.05gbpusd1.610250.000001.598702012.04.23 11:351.60996-0.290.00-0.131.45
13246167252012.04.20 17:09sell0.08gbpusd1.612351.610001.595002012.04.23 11:351.61000-0.460.00-0.2118.80
13246722682012.04.24 10:00buy0.01gbpusd1.613830.000001.624822012.04.25 17:101.61212-0.060.00-0.04-1.71
13247015542012.04.25 08:00buy0.01audjpy83.9930.00085.0902012.04.25 19:3384.052-0.040.000.000.73
13247083112012.04.25 11:30buy0.02gbpusd1.610310.000001.622202012.04.25 17:101.61211-0.120.000.003.60
13247087512012.04.25 11:33buy0.02audjpy83.79284.03585.5352012.04.25 19:3384.035-0.080.000.005.98
13247099642012.04.25 11:59buy0.03gbpusd1.608381.612291.627292012.04.25 17:101.61211-0.170.000.0011.19
13247276972012.04.25 20:00buy0.01gbpusd1.614881.618621.633622012.04.26 13:001.61862-0.060.00-0.123.74
13247405192012.04.26 08:00sell0.01audjpy84.14883.93682.4362012.04.26 14:3483.936-0.040.000.002.62
13247552692012.04.26 14:34sell0.01audjpy83.9340.00082.8322012.04.27 06:4683.896-0.040.00-0.140.47
13247671242012.04.26 20:00sell0.01cadjpy82.14981.91680.4162012.04.27 06:4682.039-0.040.00-0.041.36
13247689862012.04.26 21:21sell0.02audjpy84.13983.81582.3152012.04.27 06:4683.890-0.080.00-0.286.16
13247693012012.04.26 21:35sell0.02cadjpy82.34781.89080.3902012.04.27 06:4682.039-0.080.00-0.097.62
13247921652012.04.27 12:00sell0.01audjpy83.76783.19481.6942012.04.30 19:4783.193-0.040.00-0.147.19
13247941072012.04.27 12:32sell0.02audjpy83.97383.19281.6922012.04.30 19:4783.191-0.080.00-0.2919.59
13247986782012.04.27 14:38sell0.03audjpy84.17983.18981.6892012.04.30 19:4783.191-0.130.00-0.4337.13
13248171022012.04.30 08:00sell0.01cadjpy81.73581.07979.5792012.04.30 17:1881.080-0.040.000.008.19
13248279642012.04.30 14:00sell0.01gbpusd1.625991.621241.606242012.05.01 12:081.62125-0.060.00-0.034.74
13248343482012.04.30 17:18sell0.01cadjpy81.05680.84179.3412012.04.30 20:0080.843-0.040.000.002.66
13248381162012.04.30 19:47sell0.01audjpy83.17882.31980.8192012.05.01 11:4082.320-0.040.00-0.1410.75
13248383122012.04.30 20:00sell0.01cadjpy80.8310.00079.7322012.05.02 16:4781.127-0.040.00-0.09-3.69
13248640972012.05.01 16:00buy0.01gbpusd1.623040.000001.634052012.05.02 10:431.62197-0.060.00-0.07-1.07
13248662392012.05.01 17:01sell0.02cadjpy81.0120.00079.9322012.05.02 16:4781.131-0.080.00-0.08-2.97
13248672752012.05.01 17:07buy0.02gbpusd1.621080.000001.632042012.05.02 10:431.62193-0.120.00-0.151.70
13248678992012.05.01 17:12buy0.03gbpusd1.619071.621851.636852012.05.02 10:431.62185-0.170.00-0.228.34
13248680662012.05.01 17:14sell0.03cadjpy81.2190.00080.1132012.05.02 16:4781.138-0.120.00-0.123.04
13248690872012.05.01 17:26sell0.05cadjpy81.43981.14179.6412012.05.02 16:4781.138-0.200.00-0.2118.77
13248826202012.05.02 08:00buy0.01audjpy83.1330.00084.2332012.05.04 15:3782.201-0.040.000.36-11.62
13248855722012.05.02 09:44sell0.08cadjpy81.65681.13779.6372012.05.02 16:4781.137-0.320.000.0051.80
13248894392012.05.02 10:54buy0.02audjpy82.9270.00084.0312012.05.04 15:3782.195-0.080.000.72-18.24
13249086192012.05.02 15:15buy0.03audjpy82.6680.00083.8072012.05.04 15:3782.192-0.120.001.08-17.80
13249162862012.05.02 17:02buy0.05audjpy82.4650.00083.5682012.05.04 15:3782.184-0.210.001.79-17.51
13249421262012.05.03 11:00buy0.01cadjpy81.5120.00082.6112012.05.04 15:3581.278-0.040.000.01-2.92
13249623372012.05.03 20:41buy0.02cadjpy81.3160.00082.4122012.05.04 15:3581.279-0.080.000.02-0.92
13249647412012.05.03 22:44buy0.08audjpy82.2660.00083.3642012.05.04 15:3782.184-0.330.000.71-8.18
13249647452012.05.03 22:44buy0.03cadjpy81.1160.00082.2162012.05.04 15:3581.272-0.120.000.025.83
13249820222012.05.04 15:29buy0.13audjpy81.9990.00083.1122012.05.04 15:3782.190-0.530.000.0030.95
13249822882012.05.04 15:30buy0.05cadjpy80.66681.28082.7802012.05.04 15:3581.280-0.200.000.0038.25
13249823672012.05.04 15:30buy0.21audjpy81.83582.20083.7002012.05.04 15:3782.200-0.860.000.0095.55
13250110302012.05.07 08:00sell0.01gbpusd1.611950.000001.600952012.05.08 13:291.61448-0.060.00-0.03-2.53
13250130612012.05.07 09:12sell0.02gbpusd1.613910.000001.602962012.05.08 13:291.61450-0.120.00-0.06-1.18
13250232092012.05.07 13:06sell0.03gbpusd1.616010.000001.604992012.05.08 13:291.61450-0.170.00-0.094.53
13250354642012.05.07 17:59sell0.05gbpusd1.618001.614551.599552012.05.08 13:291.61455-0.290.00-0.1517.25
13250545542012.05.08 11:00sell0.01audjpy81.16480.65679.1562012.05.08 18:3780.656-0.040.000.006.37
13250708902012.05.08 18:37sell0.01audjpy80.65780.37078.8702012.05.09 09:0180.371-0.040.00-0.123.59
13250723542012.05.08 19:00sell0.01cadjpy79.7940.00078.7032012.05.09 09:1479.759-0.040.00-0.040.44
13250746892012.05.08 20:36sell0.02audjpy80.85980.37078.8702012.05.09 09:0180.371-0.080.00-0.2512.24
13250784332012.05.08 22:39sell0.02cadjpy79.99579.75878.2582012.05.09 09:1479.758-0.080.00-0.085.94
13250884782012.05.09 09:14sell0.01cadjpy79.73979.26177.7612012.05.09 15:0479.261-0.040.000.006.01
13251043582012.05.09 15:04sell0.01cadjpy79.2450.00078.1382012.05.11 11:2379.566-0.040.00-0.16-4.02
13251141222012.05.09 18:00sell0.01audjpy79.8310.00078.7262012.05.11 01:1380.478-0.040.00-0.48-8.10
13251157182012.05.09 18:18sell0.02audjpy80.0340.00078.9312012.05.11 01:1380.479-0.080.00-0.96-11.13
13251158742012.05.09 18:20sell0.02cadjpy79.4530.00078.3492012.05.11 11:2379.566-0.080.00-0.32-2.83
13251226302012.05.09 20:00buy0.01gbpusd1.613061.616121.631122012.05.10 17:341.61610-0.060.00-0.123.04
13251241542012.05.09 20:23sell0.03audjpy80.2280.00079.1352012.05.11 01:1380.478-0.120.00-1.44-9.38
13251249282012.05.09 20:33sell0.03cadjpy79.6520.00078.5532012.05.11 11:2379.565-0.120.00-0.483.27
13251365402012.05.10 08:00sell0.05audjpy80.4800.00079.3802012.05.11 01:1380.478-0.200.00-0.620.12
13251393492012.05.10 09:57sell0.08audjpy80.68080.47978.9792012.05.11 01:1380.478-0.320.00-1.0020.22
13251420442012.05.10 11:02buy0.02gbpusd1.611051.616151.631152012.05.10 17:341.61610-0.120.000.0010.10
13251515912012.05.10 15:01sell0.05cadjpy79.85279.56878.0682012.05.11 11:2379.563-0.200.00-0.2018.09
13251541242012.05.10 16:00sell0.13audjpy80.88580.47878.9782012.05.11 01:1280.478-0.530.00-1.6266.19
13251544882012.05.10 16:10sell0.08cadjpy80.05279.56578.0652012.05.11 11:2379.565-0.320.00-0.3248.76
13251576712012.05.10 17:09sell0.21audjpy81.08980.47878.9782012.05.11 01:1280.478-0.850.00-2.62160.51
13251773252012.05.11 08:00sell0.01gbpusd1.611991.608291.593292012.05.11 16:011.60834-0.060.000.003.65
13251986692012.05.11 16:01sell0.01gbpusd1.608170.000001.597192012.05.14 00:451.60720-0.060.00-0.030.97
13252010552012.05.11 17:00buy0.01cadjpy80.2640.00081.3612012.05.15 11:1779.787-0.040.000.02-5.97
13252013352012.05.11 17:03sell0.02gbpusd1.610211.607491.592492012.05.14 00:451.60766-0.120.00-0.055.10
13252084662012.05.11 20:08buy0.02cadjpy80.0620.00081.1642012.05.15 11:1779.780-0.080.000.03-7.06
13252108612012.05.11 21:37buy0.03cadjpy79.8630.00080.9622012.05.15 11:1779.781-0.120.000.05-3.08
13252189592012.05.14 08:00buy0.01audjpy80.1270.00081.2242012.05.15 11:1779.848-0.040.000.09-3.49
13252234742012.05.14 10:29buy0.02audjpy79.9240.00081.0262012.05.15 11:1779.848-0.080.000.18-1.91
13252303932012.05.14 13:33buy0.05cadjpy79.6540.00080.7572012.05.15 11:1779.779-0.200.000.047.82
13252307842012.05.14 13:48buy0.03audjpy79.7210.00080.8242012.05.15 11:1779.850-0.120.000.274.85
13252313982012.05.14 14:03buy0.08cadjpy79.44779.78081.2802012.05.15 11:1779.779-0.320.000.0733.25
13252377982012.05.14 16:42buy0.05audjpy79.51479.85381.3532012.05.15 11:1779.849-0.200.000.4420.97
13252746972012.05.15 11:17buy0.01cadjpy79.8030.00080.9022012.05.15 22:0879.819-0.040.000.000.20
13252769372012.05.15 12:00sell0.01gbpusd1.606501.603991.588992012.05.15 17:571.60400-0.060.000.002.50
13252919442012.05.15 17:57sell0.01gbpusd1.603841.595431.580432012.05.16 10:471.59545-0.060.00-0.038.39
13252932642012.05.15 18:13buy0.02cadjpy79.60179.82181.3212012.05.15 22:0879.821-0.080.000.005.48
13253040282012.05.15 22:08buy0.01cadjpy79.8330.00080.9332012.05.16 15:4679.887-0.040.000.010.67
13253141672012.05.16 08:00buy0.02cadjpy79.62779.88381.3832012.05.16 15:4679.888-0.080.000.006.48
13253187212012.05.16 09:23buy0.03cadjpy79.42479.88881.3882012.05.16 15:4679.888-0.120.000.0017.29
13253231982012.05.16 11:00sell0.01audjpy79.5420.00078.4512012.05.16 18:1779.892-0.040.000.00-4.35
13253273362012.05.16 12:28sell0.02audjpy79.7430.00078.6432012.05.16 18:1779.888-0.080.000.00-3.60
13253333212012.05.16 14:53sell0.03audjpy79.9490.00078.8472012.05.16 18:1779.885-0.120.000.002.38
13253366432012.05.16 15:21sell0.05audjpy80.14779.88878.3882012.05.16 18:1779.890-0.200.000.0015.98
13253548152012.05.16 20:00sell0.01cadjpy79.46079.17477.6742012.05.17 15:0279.177-0.040.00-0.123.53
13253564432012.05.16 21:00sell0.01audjpy79.7010.00078.6082012.05.17 15:0279.591-0.040.00-0.361.37
13253665072012.05.17 08:00buy0.01gbpusd1.591360.000001.602362012.05.17 17:261.58211-0.060.000.00-9.25
13253667612012.05.17 08:06sell0.02audjpy79.90379.59078.0902012.05.17 15:0279.594-0.080.000.007.70
13253732342012.05.17 10:06buy0.02gbpusd1.589350.000001.600352012.05.17 17:261.58210-0.110.000.00-14.50
13253852702012.05.17 13:00buy0.03gbpusd1.587310.000001.598352012.05.17 17:261.58211-0.170.000.00-15.60
13253897072012.05.17 14:04buy0.05gbpusd1.585300.000001.596282012.05.17 17:261.58209-0.290.000.00-16.05
13253927002012.05.17 14:27buy0.08gbpusd1.583250.000001.594302012.05.17 17:261.58205-0.460.000.00-9.60
13253978442012.05.17 15:30buy0.13gbpusd1.580161.582171.597172012.05.17 17:261.58215-0.740.000.0025.87
13254110412012.05.17 19:00sell0.01cadjpy77.9740.00076.8752012.05.18 02:3577.942-0.040.00-0.040.40
13254152902012.05.17 20:10sell0.02cadjpy78.18077.93376.4332012.05.18 02:3577.937-0.080.00-0.086.12
13254285562012.05.18 08:00sell0.01audjpy77.9590.00076.8552012.05.18 08:1677.767-0.040.000.002.43
13254292602012.05.18 08:16sell0.01audjpy77.7600.00076.6532012.05.18 18:4277.804-0.040.000.00-0.56
13254340742012.05.18 10:27sell0.02audjpy77.9560.00076.8612012.05.18 18:4277.805-0.080.000.003.81
13254395252012.05.18 11:28sell0.03audjpy78.16477.81276.3122012.05.18 18:4277.812-0.120.000.0013.34
13254521612012.05.18 13:00buy0.01gbpusd1.581240.000001.592262012.05.18 17:031.58174-0.060.000.000.50
13254588012012.05.18 13:48buy0.02gbpusd1.579231.581651.596652012.05.18 17:031.58165-0.110.000.004.84
13254606922012.05.18 14:06sell0.05audjpy78.36077.81176.3112012.05.18 18:4277.812-0.200.000.0034.62
13254729762012.05.18 17:03buy0.01gbpusd1.581920.000001.592912012.05.21 11:531.58195-0.060.00-0.020.03
13254770892012.05.18 18:33buy0.02gbpusd1.579841.581951.596952012.05.21 11:531.58190-0.110.00-0.044.12
13254963902012.05.21 08:00buy0.01audjpy78.0540.00079.1522012.05.21 18:1078.106-0.040.000.000.65
13255119782012.05.21 16:30buy0.02audjpy77.85278.11179.6112012.05.21 18:1078.111-0.080.000.006.53
13255312862012.05.22 08:00buy0.01cadjpy78.11978.45079.9502012.05.22 15:4078.450-0.040.000.004.14
13255358382012.05.22 10:00buy0.01audjpy78.8580.00079.9422012.05.23 23:5077.510-0.040.000.09-16.97
13255526092012.05.22 15:40buy0.01cadjpy78.4620.00079.5662012.05.23 23:5977.506-0.040.000.03-12.03
13255670112012.05.22 22:30buy0.02audjpy78.6560.00079.7582012.05.23 23:5077.510-0.080.000.18-28.83
13255680972012.05.22 22:37buy0.02cadjpy78.2630.00079.3602012.05.23 23:5977.496-0.080.000.06-19.30
13255682872012.05.22 22:39buy0.03audjpy78.4650.00079.5562012.05.23 23:5077.510-0.120.000.27-36.05
13255692292012.05.22 22:48buy0.05audjpy78.2700.00079.3652012.05.23 23:5077.510-0.200.000.44-47.82
13255694262012.05.22 22:49buy0.03cadjpy78.0770.00079.1622012.05.23 23:5977.502-0.120.000.09-21.70
13255798232012.05.23 08:00buy0.08audjpy77.8000.00078.8992012.05.23 23:5077.509-0.310.000.00-29.29
13255799292012.05.23 08:04buy0.05cadjpy77.8750.00078.9772012.05.23 23:5977.508-0.200.000.11-23.08
13255813862012.05.23 09:11buy0.13audjpy77.6010.00078.7002012.05.23 23:5077.509-0.510.000.00-15.05
13255847862012.05.23 11:05buy0.21audjpy77.4070.00078.5012012.05.23 23:4977.511-0.820.000.0027.48
13255848062012.05.23 11:05buy0.08cadjpy77.6740.00078.7742012.05.23 23:5977.508-0.310.000.18-16.71
13256082972012.05.23 16:50buy0.13cadjpy77.4750.00078.5742012.05.23 23:5977.494-0.510.000.293.11
13256117202012.05.23 17:31buy0.34audjpy77.21277.50879.0082012.05.23 23:4977.511-1.320.000.00127.92
13256117432012.05.23 17:31buy0.21cadjpy77.27477.49278.9922012.05.23 23:5977.492-0.820.000.4857.61
13256144262012.05.23 17:58buy0.55audjpy77.01077.51379.0132012.05.23 23:4977.513-2.140.000.00348.10
13256144832012.05.23 17:59buy0.34cadjpy77.06777.49578.9952012.05.23 23:5977.492-1.320.000.77181.82
13256426582012.05.24 08:00buy0.01cadjpy77.50077.85579.3552012.06.07 17:1077.855-0.040.000.134.46
13256911642012.05.25 11:00buy0.01gbpusd1.567750.000001.578692012.05.25 14:441.56784-0.060.000.000.09
13256926222012.05.25 11:35buy0.02gbpusd1.565721.567931.582932012.05.25 14:441.56793-0.110.000.004.42
13256990382012.05.25 14:44buy0.01gbpusd1.568030.000001.579032012.05.28 10:101.56965-0.060.00-0.041.62
13257012042012.05.25 15:30buy0.02gbpusd1.566031.569621.584622012.05.28 10:101.56960-0.110.00-0.087.14
13257074272012.05.25 17:54buy0.03gbpusd1.564071.569621.584622012.05.28 10:101.56960-0.170.00-0.1216.59
13257372992012.05.28 20:00sell0.01audjpy78.2670.00077.1682012.05.29 18:5478.072-0.040.00-0.122.45
13257485902012.05.29 08:34sell0.02audjpy78.47078.07276.5722012.05.29 18:5478.072-0.080.000.0010.01
13257528432012.05.29 11:00buy0.01gbpusd1.570550.000001.581512012.05.30 14:091.55869-0.060.00-0.04-11.86
13257555512012.05.29 12:32buy0.02gbpusd1.568550.000001.579542012.05.30 14:091.55871-0.110.00-0.08-19.68
13257596682012.05.29 15:11buy0.03gbpusd1.566610.000001.577552012.05.30 14:091.55869-0.170.00-0.12-23.76
13257667692012.05.29 18:35buy0.05gbpusd1.564470.000001.575592012.05.30 14:091.55858-0.280.00-0.20-29.45
13257679802012.05.29 18:46buy0.08gbpusd1.562480.000001.573422012.05.30 14:091.55863-0.450.00-0.31-30.80
13257934342012.05.30 10:09buy0.13gbpusd1.560450.000001.571462012.05.30 14:091.55863-0.730.000.00-23.66
13257937302012.05.30 10:10buy0.21gbpusd1.558630.000001.569452012.05.30 14:091.55873-1.180.000.002.10
13257958042012.05.30 10:41buy0.34gbpusd1.556441.558771.573772012.05.30 14:091.55877-1.900.000.0079.22
13258392232012.05.31 11:00buy0.01audjpy76.6820.00077.7772012.05.31 20:3776.301-0.040.000.00-4.86
13258515172012.05.31 15:41buy0.02audjpy76.4750.00077.5782012.05.31 20:3776.303-0.080.000.00-4.38
13258554542012.05.31 16:53buy0.03audjpy76.2720.00077.3742012.05.31 20:3776.303-0.120.000.001.18
13258593312012.05.31 18:00buy0.05audjpy76.06876.30277.8022012.05.31 20:3776.304-0.190.000.0015.06
13258597832012.05.31 18:03buy0.08audjpy75.86776.30477.8042012.05.31 20:3776.304-0.310.000.0044.60
13258623222012.05.31 19:00sell0.01gbpusd1.540320.000001.529362012.06.01 08:501.53858-0.060.00-0.031.74
13258632722012.05.31 19:20sell0.02gbpusd1.542431.538631.523632012.06.01 08:501.53864-0.110.00-0.067.58
13258784942012.06.01 08:00sell0.01audjpy75.94975.45473.9542012.06.01 12:4075.455-0.040.000.006.32
13258796032012.06.01 08:56sell0.02audjpy76.14775.45073.9502012.06.01 12:4075.451-0.080.000.0017.81
13259163022012.06.01 19:00buy0.01gbpusd1.538280.000001.549312012.06.04 16:481.53948-0.060.000.001.20
13259172902012.06.01 19:40buy0.02gbpusd1.536201.539491.554492012.06.04 16:481.53948-0.110.000.006.56
13259856682012.06.05 08:00buy0.01audjpy76.6530.00077.7532012.06.05 16:0576.705-0.040.000.000.66
13259913052012.06.05 10:21buy0.02audjpy76.4520.00077.5532012.06.05 16:0576.699-0.080.000.006.27
13259919632012.06.05 10:26buy0.03audjpy76.25976.64978.1492012.06.05 16:0576.700-0.120.000.0016.79
13259992802012.06.05 11:40buy0.05audjpy76.05576.69678.1962012.06.05 16:0576.668-0.190.000.0038.91
13260711952012.06.06 21:00buy0.01audjpy78.34778.59080.0902012.06.07 02:2878.588-0.040.000.263.04
13261015722012.06.07 17:10buy0.01cadjpy77.8760.00078.9782012.06.08 13:2376.782-0.040.000.01-13.80
13261020632012.06.07 17:18buy0.02cadjpy77.6710.00078.7702012.06.08 13:2376.783-0.080.000.02-22.39
13261034262012.06.07 17:51buy0.03cadjpy77.4700.00078.5682012.06.08 13:2376.780-0.120.000.03-26.10
13261071302012.06.07 20:00sell0.01audjpy79.07678.35276.8522012.06.08 05:5478.352-0.040.00-0.129.11
13261190102012.06.08 08:00sell0.01audjpy78.28778.08676.5862012.06.08 09:2078.090-0.040.000.002.49
13261190452012.06.08 08:00buy0.05cadjpy76.9630.00078.0632012.06.08 13:2376.780-0.190.000.00-11.53
13261190672012.06.08 08:00sell0.01gbpusd1.548901.544031.529032012.06.08 10:371.54403-0.060.000.004.87
13261196862012.06.08 08:41buy0.08cadjpy76.7680.00077.8602012.06.08 13:2376.782-0.310.000.001.41
13261209722012.06.08 09:20sell0.01audjpy78.0770.00076.9752012.06.11 13:4579.174-0.040.00-0.12-13.81
13261235222012.06.08 10:37sell0.01gbpusd1.543680.000001.532862012.06.11 10:501.55424-0.060.00-0.03-10.56
13261244652012.06.08 11:02buy0.13cadjpy76.56476.78878.2882012.06.08 13:2376.787-0.500.000.0036.55
13261277582012.06.08 12:41sell0.02audjpy78.2710.00077.1772012.06.11 13:4579.175-0.080.00-0.24-22.75
13261355882012.06.08 17:46sell0.03audjpy78.4810.00077.3742012.06.11 13:4579.176-0.120.00-0.36-26.24
13261411922012.06.08 21:03sell0.02gbpusd1.545830.000001.534852012.06.11 10:501.55424-0.110.00-0.06-16.82
13261437002012.06.08 21:53sell0.05audjpy78.6820.00077.5842012.06.11 13:4579.176-0.200.00-0.60-31.09
13261440112012.06.08 22:00buy0.01cadjpy77.23777.75279.2522012.06.11 01:5877.751-0.040.000.016.46
13261572862012.06.11 08:00sell0.08audjpy79.46279.17777.6772012.06.11 13:4579.177-0.320.000.0028.70
13261572902012.06.11 08:00sell0.03gbpusd1.555100.000001.544112012.06.11 10:501.55424-0.170.000.002.58
13261572982012.06.11 08:00buy0.01cadjpy78.0070.00079.1072012.06.12 06:3577.139-0.040.000.01-10.92
13261586942012.06.11 09:05sell0.05gbpusd1.557071.554391.539392012.06.11 10:501.55440-0.280.000.0013.35
13261613492012.06.11 10:28buy0.02cadjpy77.7950.00078.8992012.06.12 06:3577.140-0.080.000.02-16.48
13261655102012.06.11 12:46buy0.03cadjpy77.5950.00078.6952012.06.12 06:3577.138-0.120.000.03-17.24
13261691152012.06.11 14:53buy0.05cadjpy77.3870.00078.4942012.06.12 06:3577.144-0.190.000.06-15.28
13261725872012.06.11 17:00sell0.01audjpy79.00178.30276.8022012.06.12 02:5178.319-0.040.00-0.128.60
13261753692012.06.11 17:55buy0.08cadjpy77.1940.00078.2842012.06.12 06:3577.139-0.310.000.09-5.53
13261794162012.06.11 20:00sell0.01gbpusd1.549370.000001.538352012.06.12 06:351.54910-0.060.00-0.030.27
13261815992012.06.11 21:54buy0.13cadjpy76.9960.00078.0942012.06.12 06:3577.142-0.500.000.1523.88
13262522042012.06.13 17:00sell0.01cadjpy77.2230.00076.1372012.06.15 07:2977.229-0.040.00-0.14-0.07
13262526492012.06.13 17:13sell0.02cadjpy77.4350.00076.3232012.06.15 07:2977.228-0.080.00-0.275.24
13262867142012.06.14 16:00buy0.01gbpusd1.554750.000001.565812012.06.15 07:291.55525-0.060.00-0.010.50
13262879272012.06.14 16:24buy0.02gbpusd1.552750.000001.563752012.06.15 07:291.55521-0.110.00-0.014.92
13262898572012.06.14 17:00buy0.01audjpy79.04279.45880.9582012.06.15 03:5579.458-0.040.000.085.23
13263271772012.06.15 20:00buy0.01gbpusd1.564761.570521.585522012.06.18 00:001.57033-0.060.00-0.015.57
13263407682012.06.18 08:00buy0.01audjpy80.1770.00081.2782012.06.18 17:5379.719-0.040.000.00-5.80
13263407812012.06.18 08:00buy0.01cadjpy77.6120.00078.7112012.06.19 10:2077.138-0.040.000.01-6.00
13263460952012.06.18 10:49buy0.02audjpy79.9760.00081.0772012.06.18 17:5379.713-0.080.000.00-6.67
13263471012012.06.18 11:07buy0.02cadjpy77.4110.00078.5112012.06.19 10:2077.140-0.080.000.02-6.87
13263477232012.06.18 11:20buy0.03audjpy79.7680.00080.8752012.06.18 17:5379.707-0.120.000.00-2.31
13263478062012.06.18 11:23buy0.03cadjpy77.2180.00078.3082012.06.19 10:2077.137-0.120.000.03-3.08
13263558732012.06.18 15:21buy0.05cadjpy77.0170.00078.1142012.06.19 10:2077.137-0.190.000.067.61
13263568192012.06.18 15:48buy0.05audjpy79.5670.00080.6682012.06.18 17:5279.732-0.200.000.0010.45
13263571482012.06.18 16:00sell0.01gbpusd1.564200.000001.553092012.06.19 11:411.56416-0.060.00-0.030.04
13263580802012.06.18 16:22buy0.08cadjpy76.81177.14178.6412012.06.19 10:1977.140-0.310.000.0933.36
13263585032012.06.18 16:33buy0.08audjpy79.3570.00080.4632012.06.18 17:5379.712-0.320.000.0035.97
13263587742012.06.18 16:43sell0.02gbpusd1.566210.000001.555202012.06.19 11:411.56421-0.110.00-0.074.00
13263606952012.06.18 17:48sell0.03gbpusd1.568191.564251.549252012.06.19 11:411.56427-0.170.00-0.1011.76
13263870692012.06.19 16:00buy0.01cadjpy77.34877.58279.0822012.06.20 15:1477.582-0.040.000.022.96
13264323982012.06.20 20:00sell0.01gbpusd1.570870.000001.559932012.06.20 22:421.56973-0.060.000.001.14
13264332012012.06.20 20:05sell0.02gbpusd1.572991.569851.554852012.06.20 22:421.56980-0.110.000.006.38
13264336962012.06.20 20:09sell0.03gbpusd1.575131.569801.554802012.06.20 22:421.56982-0.170.000.0015.93
13264397832012.06.20 22:42sell0.01gbpusd1.569541.566021.551022012.06.21 17:351.56604-0.060.00-0.103.50
13264544122012.06.21 12:18sell0.02gbpusd1.571701.566011.551012012.06.21 17:351.56601-0.110.000.0011.38
13264937262012.06.22 14:00sell0.01cadjpy78.16177.40075.9002012.06.25 17:0277.403-0.040.00-0.039.51
13265026452012.06.22 17:04sell0.02cadjpy78.36077.40075.9002012.06.25 17:0277.403-0.080.00-0.0724.01
13265049382012.06.22 18:00buy0.01audjpy80.8860.00081.9812012.06.26 03:5479.843-0.040.000.17-13.09
13265087612012.06.22 22:00buy0.01gbpusd1.558700.000001.569702012.06.26 07:311.55772-0.060.000.00-0.98
13265148982012.06.25 08:00buy0.02audjpy80.5390.00081.6382012.06.26 03:5479.844-0.080.000.18-17.45
13265174032012.06.25 09:33buy0.03audjpy80.3380.00081.4382012.06.26 03:5479.844-0.120.000.27-18.60
13265184532012.06.25 09:49buy0.05audjpy80.1470.00081.2362012.06.26 03:5479.836-0.200.000.45-19.52
13265189352012.06.25 10:03buy0.02gbpusd1.556690.000001.567702012.06.26 07:311.55778-0.110.00-0.002.18
13265205872012.06.25 10:46buy0.03gbpusd1.554691.556731.571732012.06.26 07:311.55783-0.170.00-0.009.42
13265228182012.06.25 12:19buy0.08audjpy79.9290.00081.0412012.06.26 03:5479.837-0.320.000.71-9.24
13265269352012.06.25 15:21buy0.13audjpy79.7150.00080.8112012.06.26 03:5479.845-0.520.001.1621.21
13265292042012.06.25 16:40buy0.21audjpy79.51279.84681.3462012.06.26 03:5479.846-0.840.001.8788.02
13265298542012.06.25 17:02sell0.01cadjpy77.3740.00076.2902012.06.25 18:5177.176-0.040.000.002.49
13265335382012.06.25 18:51sell0.01cadjpy77.1570.00076.0602012.06.26 07:3077.271-0.040.00-0.03-1.44
13265353692012.06.25 20:35sell0.02cadjpy77.3590.00076.2612012.06.26 07:3077.272-0.080.00-0.072.19
13265632652012.06.26 18:00buy0.01audjpy79.70679.97081.4702012.06.26 21:5279.970-0.040.000.003.32
13265732872012.06.26 21:52buy0.01audjpy79.99380.26881.7682012.06.27 17:4180.267-0.040.000.103.44
13266729452012.06.28 16:00sell0.01audjpy79.80179.58678.0862012.06.28 22:3179.588-0.040.000.002.68
13266790292012.06.28 19:00sell0.01gbpusd1.550020.000001.539032012.06.29 13:381.55956-0.060.00-0.03-9.54
13266943582012.06.28 22:32sell0.01audjpy79.5710.00078.4682012.06.29 11:5480.862-0.040.00-0.11-16.24
13266954722012.06.28 22:50sell0.02audjpy79.7980.00078.6732012.06.29 11:5480.864-0.080.00-0.22-26.82
13267164342012.06.29 08:00sell0.02gbpusd1.560640.000001.549632012.06.29 13:381.55959-0.110.000.002.10
13267164442012.06.29 08:00sell0.03audjpy80.4620.00079.3622012.06.29 11:5480.865-0.120.000.00-15.21
13267193262012.06.29 08:39sell0.05audjpy80.6610.00079.5642012.06.29 11:5480.870-0.200.000.00-13.15
13267204102012.06.29 08:57sell0.08audjpy80.8640.00079.7702012.06.29 11:5480.874-0.330.000.00-1.01
13267210702012.06.29 09:04sell0.03gbpusd1.562641.559591.544592012.06.29 13:381.55960-0.170.000.009.12
13267250512012.06.29 09:50sell0.05gbpusd1.564651.559561.544562012.06.29 13:381.55951-0.280.000.0025.70
13267261552012.06.29 10:01sell0.08gbpusd1.566651.559531.544532012.06.29 13:381.55953-0.450.000.0056.96
13267261682012.06.29 10:01sell0.13audjpy81.07680.86879.3682012.06.29 11:5480.868-0.530.000.0034.01
13267353862012.06.29 12:00buy0.01cadjpy77.56378.06279.5602012.06.29 16:3878.061-0.040.000.006.25
13267579342012.06.29 16:38buy0.01cadjpy78.07578.44179.9412012.07.02 01:4378.440-0.040.000.014.57
13267646352012.06.29 20:00buy0.01audjpy81.6810.00082.7862012.07.02 12:3081.673-0.040.000.09-0.10
13267884542012.07.02 08:00sell0.01gbpusd1.566300.000001.555282012.07.02 19:401.56840-0.060.000.00-2.10
13267902202012.07.02 08:26buy0.02audjpy81.48181.68883.1882012.07.02 12:3081.678-0.080.000.004.95
13268035932012.07.02 11:19sell0.02gbpusd1.568470.000001.557332012.07.02 19:401.56840-0.110.000.000.14
13268173342012.07.02 15:42sell0.03gbpusd1.570561.568361.553362012.07.02 19:401.56838-0.170.000.006.54
13268374062012.07.02 20:00sell0.01gbpusd1.568160.000001.557142012.07.03 13:101.56788-0.060.00-0.030.28
13268501712012.07.02 22:50sell0.02gbpusd1.570240.000001.559202012.07.03 13:101.56785-0.110.00-0.074.78
13268767512012.07.03 08:00buy0.01audjpy81.7490.00082.8452012.07.03 13:1081.907-0.040.000.001.98
13268866872012.07.03 13:10buy0.01audjpy81.9250.00083.0252012.07.05 14:0781.924-0.040.000.36-0.01
13268971512012.07.03 19:00buy0.01gbpusd1.570550.000001.581152012.07.05 07:171.55917-0.060.00-0.00-11.38
13268979062012.07.03 19:49buy0.02gbpusd1.568480.000001.579482012.07.05 07:181.55917-0.110.00-0.01-18.62
13269146062012.07.04 08:00sell0.01cadjpy78.6930.00077.6012012.07.06 15:3078.566-0.040.00-0.141.60
13269186732012.07.04 10:16buy0.03gbpusd1.566440.000001.577452012.07.05 07:171.55915-0.170.00-0.02-21.87
13269236082012.07.04 11:11buy0.05gbpusd1.564460.000001.575442012.07.05 07:171.55917-0.280.00-0.03-26.45
13269419662012.07.04 16:02buy0.08gbpusd1.562400.000001.573412012.07.05 07:181.55919-0.450.00-0.05-25.68
13269466802012.07.04 17:08buy0.13gbpusd1.560380.000001.571392012.07.05 07:181.55919-0.730.00-0.08-15.47
13269512002012.07.04 17:59buy0.21gbpusd1.558030.000001.569122012.07.05 07:171.55917-1.180.00-0.1323.94
13269955152012.07.05 09:00buy0.01gbpusd1.561060.000001.572152012.07.06 08:431.55290-0.060.00-0.00-8.16
13269984032012.07.05 09:36buy0.02audjpy81.72881.98783.4872012.07.05 14:0781.924-0.080.000.004.92
13270011852012.07.05 10:19buy0.02gbpusd1.559050.000001.570032012.07.06 08:431.55290-0.110.00-0.00-12.30
13270093302012.07.05 12:12buy0.03gbpusd1.556850.000001.568032012.07.06 08:441.55290-0.170.00-0.01-11.85
13270227302012.07.05 15:15sell0.02cadjpy78.92478.55577.0552012.07.06 15:3078.555-0.080.00-0.079.25
13270247662012.07.05 15:32buy0.05gbpusd1.554640.000001.565732012.07.06 08:431.55290-0.280.00-0.01-8.70
13270258852012.07.05 15:39buy0.08gbpusd1.552460.000001.563632012.07.06 08:441.55290-0.450.00-0.023.52
13270343452012.07.05 17:13buy0.13gbpusd1.550320.000001.561312012.07.06 08:441.55290-0.730.00-0.0333.54
13271563112012.07.10 19:00sell0.01gbpusd1.550320.000001.539362012.07.12 00:241.55103-0.060.00-0.13-0.71
13271585862012.07.10 21:00sell0.01cadjpy77.8040.00076.7042012.07.13 11:0077.969-0.040.00-0.17-2.08
13271598152012.07.10 22:00sell0.01audjpy80.8980.00079.8002012.07.12 06:5181.527-0.040.00-0.49-7.87
13271606282012.07.10 22:55sell0.02gbpusd1.552360.000001.541352012.07.12 00:241.55098-0.110.00-0.272.76
13271671472012.07.11 09:31sell0.02audjpy81.0990.00079.9992012.07.12 06:5181.524-0.080.00-0.74-10.64
13271681202012.07.11 10:16sell0.03gbpusd1.554411.550731.535732012.07.12 00:241.55079-0.170.00-0.3210.86
13271714952012.07.11 11:57sell0.03audjpy81.3080.00080.2032012.07.12 06:5181.477-0.120.00-1.11-6.35
13271725002012.07.11 12:15sell0.05gbpusd1.556451.550711.535712012.07.12 00:241.55079-0.280.00-0.5328.30
13271803232012.07.11 16:51sell0.05audjpy81.49181.22779.7272012.07.12 06:5181.295-0.210.00-1.8412.30
13271808932012.07.11 17:05sell0.02cadjpy78.0070.00076.9052012.07.13 11:0077.970-0.080.00-0.270.94
13271851572012.07.11 18:35sell0.08audjpy81.68681.22779.7272012.07.12 06:5181.295-0.330.00-2.9539.25
13271858952012.07.11 19:02sell0.03cadjpy78.20977.96976.4692012.07.13 11:0077.971-0.120.00-0.419.00
13272648112012.07.13 08:23buy0.01gbpusd1.544190.000001.555192012.07.13 12:321.54439-0.060.000.000.20
13272694672012.07.13 10:12buy0.02gbpusd1.542271.544401.559402012.07.13 12:321.54440-0.110.000.004.26
13272789212012.07.13 12:32buy0.01gbpusd1.544511.548721.563722012.07.13 14:531.54872-0.060.000.004.21
13272834612012.07.13 14:53buy0.01gbpusd1.548811.551731.566732012.07.13 16:561.55173-0.060.000.002.92
13272845792012.07.13 15:18buy0.02gbpusd1.546791.551761.566762012.07.13 16:561.55173-0.110.000.009.88
13272872832012.07.13 16:00buy0.01audjpy80.65381.04782.5472012.07.16 01:1181.035-0.040.000.094.82
13272873202012.07.13 16:00buy0.01cadjpy77.9260.00079.0262012.07.17 07:4677.862-0.040.000.02-0.81
13272916942012.07.13 16:56buy0.01gbpusd1.551821.553891.568892012.07.13 18:141.55389-0.060.000.002.07
13272951562012.07.13 18:14buy0.01gbpusd1.553991.557251.572252012.07.16 03:181.55723-0.060.00-0.003.24
13273187592012.07.16 15:30buy0.02cadjpy77.7190.00078.8222012.07.17 07:4777.866-0.080.000.033.72
13273234032012.07.16 16:42buy0.03cadjpy77.51577.76079.2602012.07.17 07:4777.862-0.120.000.0413.19
13273455122012.07.17 08:00buy0.01audjpy81.3170.00082.4162012.07.17 21:4981.529-0.040.000.002.68
13273455282012.07.17 08:00buy0.01gbpusd1.566250.000001.577252012.07.17 21:491.56412-0.060.000.00-2.13
13273455552012.07.17 08:00buy0.01cadjpy77.8680.00078.9682012.07.17 21:4978.079-0.040.000.002.67
13273476092012.07.17 09:38buy0.02gbpusd1.564220.000001.575242012.07.17 21:491.56407-0.110.000.00-0.30
13273512582012.07.17 11:30buy0.03gbpusd1.561800.000001.572542012.07.17 21:491.56411-0.170.000.006.93
13273617632012.07.17 17:01buy0.05gbpusd1.559731.562661.577662012.07.17 21:491.56404-0.280.000.0021.55
13273623372012.07.17 17:03buy0.02audjpy81.11881.39182.8912012.07.17 21:4981.528-0.080.000.0010.37
13273636162012.07.17 17:18buy0.08gbpusd1.558061.562681.577682012.07.17 21:491.56406-0.450.000.0048.00
13273657312012.07.17 17:41buy0.13gbpusd1.556041.562711.577712012.07.17 21:491.56404-0.730.000.00104.00
  -103.12 0.00 -54.37 3 065.40
Closed P/L: 2 907.92
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 907.92 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 7 907.88 Equity: 7 907.88 Free Margin: 7 907.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 299.04 Gross Loss: 2 391.12 Total Net Profit: 2 907.92
Profit Factor: 2.22 Expected Payoff: 6.28  
Absolute Drawdown: 17.24 Maximal Drawdown: 447.25 (7.50%) Relative Drawdown: 7.50% (447.25)
 
Total Trades: 463 Short Positions (won %): 219 (67.58%) Long Positions (won %): 244 (55.74%)
Profit Trades (% of total): 284 (61.34%) Loss trades (% of total): 179 (38.66%)
Largest profit trade: 359.60 loss trade: -90.86
Average profit trade: 18.66 loss trade: -13.36
Maximum consecutive wins ($): 17 (125.72) consecutive losses ($): 8 (-447.25)
Maximal consecutive profit (count): 538.20 (5) consecutive loss (count): -447.25 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3