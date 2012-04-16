|Account: 6077242
|Name: dds_ichi_12
|Currency: USD
|2012 July 6, 08:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3088168
|2012.04.15 08:28
|balance
|Deposit
|1 000.00
|3090010
|2012.04.16 00:46
|sell
|0.10
|eurjpy
|105.698
|105.697
|105.578
|2012.04.16 02:58
|105.578
|0.00
|0.00
|0.00
|14.83
|3090652
|2012.04.16 01:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|80.882
|81.401
|80.762
|2012.04.16 08:01
|80.762
|0.00
|0.00
|0.00
|14.86
|3097901
|2012.04.16 04:41
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.46257
|1.45677
|1.46377
|2012.04.16 09:38
|1.46377
|0.00
|0.00
|0.00
|12.97
|3098724
|2012.04.16 05:28
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.991
|128.571
|127.871
|2012.04.16 07:58
|127.871
|0.00
|0.00
|0.00
|14.85
|3104721
|2012.04.16 08:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|104.900
|105.426
|104.780
|2012.04.16 09:38
|104.780
|0.00
|0.00
|0.00
|14.90
|3106753
|2012.04.16 09:21
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.549
|128.103
|127.429
|2012.04.16 09:42
|127.511
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|3106996
|2012.04.16 09:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|80.547
|81.065
|80.427
|2012.04.16 09:42
|80.524
|0.00
|0.00
|0.00
|2.86
|3110432
|2012.04.16 10:03
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.402
|127.959
|127.282
|2012.04.16 12:39
|127.959
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.99
|3110833
|2012.04.16 10:06
|sell
|0.10
|eurjpy
|104.698
|105.220
|104.578
|2012.04.16 12:51
|105.220
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.61
|3110854
|2012.04.16 10:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|80.533
|81.053
|80.413
|2012.04.16 17:16
|80.413
|0.00
|0.00
|0.00
|14.92
|3111448
|2012.04.16 10:14
|buy
|0.10
|audusd
|1.03300
|1.02784
|1.03420
|2012.04.16 10:32
|1.03420
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3112018
|2012.04.16 10:21
|buy
|0.10
|audcad
|1.03389
|1.02832
|1.03509
|2012.04.16 16:31
|1.03509
|0.00
|0.00
|0.00
|12.02
|3112933
|2012.04.16 10:32
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.46290
|1.45740
|1.46410
|2012.04.16 11:43
|1.46410
|0.00
|0.00
|0.00
|12.99
|3130018
|2012.04.16 14:36
|buy
|0.10
|audusd
|1.03578
|1.03059
|1.03698
|2012.04.16 16:08
|1.03698
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3144140
|2012.04.16 17:28
|buy
|0.10
|audcad
|1.03644
|1.03093
|1.03764
|2012.04.17 16:00
|1.03093
|0.00
|0.00
|0.82
|-55.47
|3148571
|2012.04.16 18:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|80.379
|80.896
|80.259
|2012.04.17 22:26
|80.896
|0.00
|0.00
|-0.22
|-63.91
|3149100
|2012.04.16 18:05
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.403
|127.957
|127.283
|2012.04.16 21:00
|127.957
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.87
|3167542
|2012.04.16 21:46
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.82064
|0.81519
|0.82184
|2012.04.17 05:29
|0.81519
|0.00
|0.00
|0.39
|-54.50
|3169026
|2012.04.16 22:39
|sell
|0.10
|usdcad
|0.99931
|1.00460
|0.99811
|2012.04.17 11:36
|0.99811
|0.00
|0.00
|0.08
|12.02
|3171298
|2012.04.17 00:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|105.582
|106.109
|105.462
|2012.04.17 06:52
|105.535
|0.00
|0.00
|0.00
|5.84
|3171304
|2012.04.17 00:51
|sell
|0.10
|gbpjpy
|127.795
|128.375
|127.675
|2012.04.17 06:52
|127.861
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.21
|3175240
|2012.04.17 04:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.45637
|1.45057
|1.45757
|2012.04.17 11:31
|1.45757
|0.00
|0.00
|0.00
|13.10
|3190408
|2012.04.17 10:04
|sell
|0.10
|cadjpy
|80.367
|80.906
|80.247
|2012.04.17 12:00
|80.906
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.78
|3212495
|2012.04.17 12:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.45825
|1.45272
|1.45945
|2012.04.17 13:59
|1.45945
|0.00
|0.00
|0.00
|13.12
|3222621
|2012.04.17 14:43
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.45981
|1.45428
|1.46101
|2012.04.18 11:13
|1.46101
|0.00
|0.00
|-0.01
|13.09
|3266687
|2012.04.18 00:43
|sell
|0.10
|audcad
|1.02880
|1.04464
|1.02760
|2012.04.18 10:17
|1.02760
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|3272166
|2012.04.18 03:32
|sell
|0.10
|usdcad
|0.98905
|1.00434
|0.98785
|2012.04.24 17:46
|0.98785
|0.00
|0.00
|0.42
|12.15
|3300221
|2012.04.18 11:09
|sell
|0.10
|audcad
|1.02709
|1.04260
|1.02589
|2012.04.18 15:30
|1.02589
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|3313550
|2012.04.18 13:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|81.502
|79.986
|81.622
|2012.04.19 13:10
|81.622
|0.00
|0.00
|-0.07
|14.70
|3314752
|2012.04.18 13:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.59775
|1.59791
|1.59895
|2012.04.18 13:38
|1.59791
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|3315338
|2012.04.18 13:37
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.46938
|1.45383
|1.47058
|2012.04.18 15:50
|1.47058
|0.00
|0.00
|0.00
|13.03
|3351994
|2012.04.18 20:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31194
|1.31259
|1.31314
|2012.04.18 22:01
|1.31314
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3352149
|2012.04.18 20:11
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91635
|0.93151
|0.91515
|2012.04.19 10:52
|0.91515
|0.00
|0.00
|-1.02
|13.11
|3352325
|2012.04.18 20:16
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81650
|0.83179
|0.81530
|2012.04.18 22:40
|0.81530
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3359070
|2012.04.18 22:35
|sell
|0.10
|audcad
|1.02615
|1.04201
|1.02495
|2012.04.23 17:29
|1.02495
|0.00
|0.00
|-5.87
|12.03
|3364408
|2012.04.19 02:43
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.092
|80.512
|82.212
|2012.04.19 04:08
|82.212
|0.00
|0.00
|0.00
|14.73
|3367298
|2012.04.19 03:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60295
|1.58777
|1.60415
|2012.04.19 09:32
|1.60415
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3369079
|2012.04.19 04:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.46864
|1.45284
|1.46984
|2012.04.19 09:38
|1.46984
|0.00
|0.00
|0.00
|13.09
|3370370
|2012.04.19 05:25
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.287
|80.707
|82.407
|2012.04.19 10:28
|82.407
|0.00
|0.00
|0.00
|14.72
|3374875
|2012.04.19 08:23
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81673
|0.83214
|0.81553
|2012.04.19 15:34
|0.81553
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3391204
|2012.04.19 11:17
|buy
|0.10
|audusd
|1.03785
|1.02268
|1.03905
|2012.04.26 10:33
|1.03905
|0.00
|0.00
|7.08
|12.00
|3398436
|2012.04.19 12:02
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.443
|80.902
|82.563
|2012.04.19 13:10
|82.563
|0.00
|0.00
|0.00
|14.70
|3408745
|2012.04.19 14:07
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.600
|81.065
|82.720
|2012.04.25 19:32
|82.720
|0.00
|0.00
|0.32
|14.72
|3415083
|2012.04.19 14:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|81.705
|80.188
|81.825
|2012.04.30 05:05
|80.188
|0.00
|0.00
|-0.35
|-189.18
|3417784
|2012.04.19 15:29
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.47176
|1.45626
|1.47296
|2012.04.23 15:38
|1.47296
|0.00
|0.00
|-0.02
|13.11
|3424708
|2012.04.19 16:40
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81481
|0.83016
|0.81361
|2012.04.19 19:10
|0.81361
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3434966
|2012.04.19 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60612
|1.60640
|1.60732
|2012.04.19 18:21
|1.60640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|3438854
|2012.04.19 18:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.60627
|1.60683
|1.60747
|2012.04.20 10:10
|1.60683
|0.00
|0.00
|-0.17
|5.60
|3445866
|2012.04.19 20:56
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81340
|0.82880
|0.81220
|2012.04.23 10:46
|0.81220
|0.00
|0.00
|-1.30
|12.00
|3466759
|2012.04.20 08:36
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91443
|0.92957
|0.91323
|2012.04.20 08:48
|0.91323
|0.00
|0.00
|0.00
|13.14
|3466810
|2012.04.20 08:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31488
|1.29972
|1.31608
|2012.04.20 08:48
|1.31608
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3494057
|2012.04.20 13:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61074
|1.59555
|1.61194
|2012.04.20 13:41
|1.61194
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3502199
|2012.04.20 14:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31901
|1.31990
|1.32021
|2012.04.20 15:03
|1.32021
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3503515
|2012.04.20 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32071
|1.32118
|1.32191
|2012.04.20 17:09
|1.32191
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3503623
|2012.04.20 15:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61175
|1.61179
|1.61295
|2012.04.20 17:01
|1.61179
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|3503647
|2012.04.20 15:05
|sell
|0.10
|usdchf
|0.90988
|0.92503
|0.90868
|2012.04.20 23:44
|0.90868
|0.00
|0.00
|0.00
|13.21
|3525109
|2012.04.20 20:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61268
|1.61321
|1.61388
|2012.04.20 22:40
|1.61321
|0.00
|0.00
|0.00
|5.30
|3550210
|2012.04.23 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.31966
|1.30454
|1.32086
|2012.04.24 17:04
|1.32086
|0.00
|0.00
|-0.48
|12.00
|3550278
|2012.04.23 08:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61261
|1.59751
|1.61381
|2012.04.24 09:46
|1.61381
|0.00
|0.00
|-0.20
|12.00
|3567045
|2012.04.23 11:04
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81177
|0.82737
|0.81057
|2012.04.23 15:11
|0.81057
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3589404
|2012.04.23 16:01
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81060
|0.82593
|0.80940
|2012.04.23 17:31
|0.80940
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3594152
|2012.04.23 17:07
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.47470
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 12:32
|1.49100
|0.00
|0.00
|-0.24
|176.09
|3606047
|2012.04.23 19:54
|sell
|0.10
|audcad
|1.02307
|1.03861
|1.02187
|2012.04.24 04:30
|1.02187
|0.00
|0.00
|-1.16
|12.10
|3607390
|2012.04.23 20:27
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91486
|0.93001
|0.91366
|2012.04.23 23:34
|0.91366
|0.00
|0.00
|0.00
|13.13
|3616010
|2012.04.24 00:53
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91327
|0.92853
|0.91207
|2012.04.24 10:02
|0.91207
|0.00
|0.00
|0.00
|13.16
|3636283
|2012.04.24 11:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61449
|1.59929
|1.61569
|2012.04.24 12:48
|1.61569
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3636627
|2012.04.24 11:05
|sell
|0.10
|usdchf
|0.91182
|0.92700
|0.91062
|2012.04.24 16:41
|0.91062
|0.00
|0.00
|0.00
|13.18
|3670663
|2012.04.24 18:27
|sell
|0.10
|usdchf
|0.90959
|0.92472
|0.90839
|2012.04.25 13:03
|0.90839
|0.00
|0.00
|-0.36
|13.21
|3670671
|2012.04.24 18:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32101
|1.32120
|1.32221
|2012.04.25 10:42
|1.32120
|0.00
|0.00
|-0.54
|1.90
|3674643
|2012.04.24 20:01
|sell
|0.10
|audcad
|1.01651
|1.03208
|1.01531
|2012.05.03 04:39
|1.01531
|0.00
|0.00
|-12.33
|12.16
|3676832
|2012.04.24 21:01
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.81000
|0.82545
|0.80880
|2012.05.03 01:05
|0.80880
|0.00
|0.00
|-7.22
|12.00
|3683458
|2012.04.25 00:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61456
|1.59918
|1.61576
|2012.04.25 10:33
|1.61576
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3702419
|2012.04.25 10:58
|sell
|0.10
|usdcad
|0.98626
|1.00148
|0.98506
|2012.04.25 16:07
|0.98506
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|3707674
|2012.04.25 11:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32147
|1.30637
|1.32267
|2012.04.25 12:08
|1.32267
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3713887
|2012.04.25 13:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32307
|1.32309
|1.32427
|2012.04.26 09:52
|1.32309
|0.00
|0.00
|-0.99
|0.20
|3713902
|2012.04.25 13:04
|sell
|0.10
|usdchf
|0.90815
|0.92336
|0.90695
|2012.04.26 10:32
|0.90695
|0.00
|0.00
|-0.66
|13.23
|3727933
|2012.04.25 16:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61237
|1.59718
|1.61357
|2012.04.25 16:59
|1.61357
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3748942
|2012.04.25 20:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61458
|1.59943
|1.61578
|2012.04.25 21:22
|1.61578
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3758852
|2012.04.25 21:56
|sell
|0.10
|usdcad
|0.98322
|0.99851
|0.98202
|2012.04.26 09:13
|0.98202
|0.00
|0.00
|0.28
|12.22
|3767408
|2012.04.26 03:59
|buy
|0.10
|cadjpy
|82.782
|81.202
|82.902
|2012.04.30 15:33
|81.202
|0.00
|0.00
|0.16
|-197.38
|3771699
|2012.04.26 07:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.61730
|1.60190
|1.61850
|2012.04.26 09:30
|1.61850
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3786715
|2012.04.26 11:34
|sell
|0.10
|usdcad
|0.98118
|0.99641
|0.97998
|2012.05.04 18:39
|0.99641
|0.00
|0.00
|0.67
|-152.85
|3787505
|2012.04.26 11:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62020
|1.60497
|1.62140
|2012.04.27 12:25
|1.62140
|0.00
|0.00
|-0.01
|12.00
|3824340
|2012.04.26 18:28
|sell
|0.10
|usdchf
|0.90763
|0.92281
|0.90643
|2012.04.27 15:48
|0.90643
|0.00
|0.00
|-0.31
|13.24
|3824456
|2012.04.26 18:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32388
|1.30878
|1.32508
|2012.04.27 15:47
|1.32508
|0.00
|0.00
|-0.44
|12.00
|3824971
|2012.04.26 18:39
|buy
|0.10
|audusd
|1.03818
|1.02304
|1.03938
|2012.04.26 21:57
|1.03938
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3835701
|2012.04.26 23:14
|buy
|0.10
|audusd
|1.03965
|1.02435
|1.04085
|2012.04.27 12:32
|1.04085
|0.00
|0.00
|1.01
|12.00
|3893395
|2012.04.27 13:33
|buy
|0.10
|audusd
|1.04098
|1.02584
|1.04218
|2012.04.27 13:46
|1.04218
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3897287
|2012.04.27 14:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62275
|1.60754
|1.62395
|2012.04.27 15:49
|1.62395
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3904930
|2012.04.27 15:48
|buy
|0.10
|audusd
|1.04419
|1.02904
|1.04539
|2012.04.27 19:18
|1.04539
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3913055
|2012.04.27 17:12
|sell
|0.10
|usdchf
|0.90609
|0.92123
|0.90489
|2012.05.01 11:04
|0.90489
|0.00
|0.00
|-0.51
|13.26
|3913158
|2012.04.27 17:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62474
|1.60951
|1.62594
|2012.04.27 20:02
|1.62594
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3915066
|2012.04.27 17:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32567
|1.32643
|0.00000
|2012.04.27 20:27
|1.32643
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|3928088
|2012.04.27 21:55
|buy
|0.10
|audusd
|1.04748
|1.03218
|1.04868
|2012.05.01 08:20
|1.03218
|0.00
|0.00
|2.02
|-153.00
|3937217
|2012.04.30 01:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62713
|1.61189
|1.62833
|2012.04.30 06:49
|1.62833
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3944101
|2012.04.30 06:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32431
|1.30918
|1.32551
|2012.04.30 09:05
|1.32551
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3949856
|2012.04.30 08:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62854
|1.61339
|1.62974
|2012.04.30 11:22
|1.62974
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3954860
|2012.04.30 09:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32589
|1.32600
|1.32709
|2012.05.01 10:55
|1.32709
|0.00
|0.00
|-0.26
|12.00
|4000445
|2012.04.30 19:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|79.748
|81.264
|79.628
|2012.05.09 12:06
|79.628
|0.00
|0.00
|-2.00
|15.07
|4008517
|2012.05.01 00:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62352
|1.62367
|1.62472
|2012.05.01 16:41
|1.62367
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|4017466
|2012.05.01 07:53
|sell
|0.10
|cadjpy
|80.776
|82.319
|80.656
|2012.05.01 08:04
|80.656
|0.00
|0.00
|0.00
|15.05
|4023135
|2012.05.01 09:57
|sell
|0.10
|cadjpy
|80.652
|82.192
|80.532
|2012.05.04 16:43
|80.532
|0.00
|0.00
|-2.03
|15.03
|4049212
|2012.05.01 16:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.32735
|1.31223
|1.32855
|2012.05.03 15:06
|1.31223
|0.00
|0.00
|-1.63
|-151.20
|4052026
|2012.05.01 16:59
|sell
|0.10
|usdchf
|0.90475
|0.91989
|0.90355
|2012.05.07 00:00
|0.92318
|0.00
|0.00
|-1.72
|-199.64
|4078762
|2012.05.02 02:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.62220
|1.60701
|1.62340
|2012.05.02 06:58
|1.62340
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4138060
|2012.05.02 17:00
|sell
|0.10
|audusd
|1.02991
|1.04515
|1.02871
|2012.05.02 17:30
|1.02871
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4170176
|2012.05.03 03:35
|sell
|0.10
|audusd
|1.03039
|1.04569
|1.02919
|2012.05.03 04:27
|1.02919
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4175965
|2012.05.03 06:15
|sell
|0.10
|audcad
|1.01469
|1.03052
|1.01349
|2012.05.03 11:59
|1.01349
|0.00
|0.00
|0.00
|12.17
|4190038
|2012.05.03 10:38
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.80517
|0.82048
|0.80397
|2012.05.03 11:16
|0.80397
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4206030
|2012.05.03 14:16
|sell
|0.10
|audcad
|1.01205
|1.02768
|1.01085
|2012.05.04 16:53
|1.01085
|0.00
|0.00
|-1.03
|12.11
|4236120
|2012.05.03 18:16
|sell
|0.10
|audusd
|1.02596
|1.04112
|1.02476
|2012.05.03 20:43
|1.02476
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4240406
|2012.05.03 19:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31429
|1.31351
|1.31309
|2012.05.04 10:52
|1.31351
|0.00
|0.00
|-0.22
|7.80
|4240743
|2012.05.03 20:01
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.80015
|0.81557
|0.79895
|2012.05.04 10:46
|0.79895
|0.00
|0.00
|-0.65
|12.00
|4279042
|2012.05.04 12:35
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.79786
|0.81329
|0.79666
|2012.05.04 16:10
|0.79666
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4288648
|2012.05.04 15:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.31255
|1.31184
|1.31135
|2012.05.04 17:48
|1.31135
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4317087
|2012.05.04 18:07
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.79402
|0.80962
|0.79282
|2012.05.07 01:09
|0.79282
|0.00
|0.00
|-0.64
|12.00
|4321546
|2012.05.04 18:40
|sell
|0.10
|audusd
|1.01850
|1.03364
|1.01730
|2012.05.04 23:31
|1.01730
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4325512
|2012.05.04 19:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61464
|1.62988
|1.61344
|2012.05.07 01:16
|1.61344
|0.00
|0.00
|-0.29
|12.00
|4325699
|2012.05.04 19:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.30865
|1.32378
|1.30745
|2012.05.07 00:00
|1.30142
|0.00
|0.00
|-0.18
|72.30
|4349436
|2012.05.07 02:06
|sell
|0.10
|audcad
|1.00975
|1.02560
|1.00855
|2012.05.09 04:08
|1.00855
|0.00
|0.00
|-2.03
|11.99
|4349783
|2012.05.07 02:13
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.79166
|0.80712
|0.79046
|2012.05.08 11:11
|0.79046
|0.00
|0.00
|-0.64
|12.00
|4350081
|2012.05.07 02:17
|sell
|0.10
|audusd
|1.01199
|1.02729
|1.01079
|2012.05.08 17:06
|1.01079
|0.00
|0.00
|-1.20
|12.00
|4350461
|2012.05.07 02:23
|buy
|0.10
|usdchf
|0.92611
|0.91083
|0.92731
|2012.05.09 15:14
|0.92731
|0.00
|0.00
|-0.16
|12.94
|4350532
|2012.05.07 02:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29653
|1.31170
|1.29533
|2012.05.09 15:14
|1.29533
|0.00
|0.00
|-0.39
|12.00
|4357089
|2012.05.07 04:08
|buy
|0.10
|usdcad
|0.99794
|0.98270
|0.99914
|2012.05.08 16:53
|0.99914
|0.00
|0.00
|-1.01
|12.01
|4357106
|2012.05.07 04:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61203
|1.62729
|1.61083
|2012.05.09 12:30
|1.61083
|0.00
|0.00
|-0.59
|12.00
|4434231
|2012.05.08 06:46
|sell
|0.10
|cadjpy
|80.446
|82.026
|80.326
|2012.05.08 09:46
|80.326
|0.00
|0.00
|0.00
|15.01
|4448190
|2012.05.08 11:10
|sell
|0.10
|cadjpy
|80.156
|81.691
|80.036
|2012.05.08 12:25
|80.036
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|4450051
|2012.05.08 11:36
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.79044
|0.80573
|0.78924
|2012.05.08 12:27
|0.78924
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4458735
|2012.05.08 13:42
|sell
|0.10
|cadjpy
|79.937
|81.472
|79.817
|2012.05.08 17:34
|79.817
|0.00
|0.00
|0.00
|15.04
|4497018
|2012.05.09 00:22
|sell
|0.10
|audusd
|1.01139
|1.02669
|1.01019
|2012.05.09 01:43
|1.01019
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4499700
|2012.05.09 02:51
|sell
|0.10
|audusd
|1.00979
|1.02509
|1.00859
|2012.05.09 04:02
|1.00859
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4500427
|2012.05.09 03:37
|buy
|0.10
|usdcad
|0.99983
|0.98454
|1.00103
|2012.05.09 05:54
|1.00103
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|4500624
|2012.05.09 03:49
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.78574
|0.80118
|0.78454
|2012.05.09 07:00
|0.78454
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4504168
|2012.05.09 05:46
|sell
|0.10
|audusd
|1.00685
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 12:32
|1.00637
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|4504169
|2012.05.09 05:46
|sell
|0.10
|cadjpy
|79.775
|0.000
|0.000
|2012.05.09 12:32
|79.457
|0.00
|0.00
|0.00
|39.92
|4504408
|2012.05.09 05:55
|sell
|0.10
|audcad
|1.00712
|1.00665
|0.00000
|2012.05.15 07:57
|1.00078
|0.00
|0.00
|-5.88
|63.21
|4504968
|2012.05.09 06:23
|buy
|0.10
|usdcad
|1.00123
|0.98594
|1.00243
|2012.05.09 12:14
|1.00243
|0.00
|0.00
|0.00
|11.97
|4529289
|2012.05.09 13:34
|sell
|0.10
|usdjpy
|79.662
|81.178
|79.542
|2012.05.09 14:13
|79.542
|0.00
|0.00
|0.00
|15.09
|4529854
|2012.05.09 13:41
|sell
|0.10
|cadjpy
|79.373
|80.916
|79.253
|2012.05.09 14:04
|79.253
|0.00
|0.00
|0.00
|15.08
|4530029
|2012.05.09 13:44
|buy
|0.10
|usdcad
|1.00358
|0.98836
|1.00478
|2012.05.09 14:19
|1.00478
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|4530460
|2012.05.09 13:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61091
|1.62605
|1.60971
|2012.05.09 15:09
|1.60971
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4537781
|2012.05.09 15:18
|buy
|0.10
|usdcad
|1.00445
|0.98935
|1.00565
|2012.05.09 15:20
|1.00565
|0.00
|0.00
|0.00
|11.93
|4538688
|2012.05.09 15:22
|sell
|0.10
|cadjpy
|79.059
|80.594
|78.939
|2012.05.17 17:00
|78.939
|0.00
|0.00
|-4.05
|14.98
|4545692
|2012.05.09 16:57
|sell
|0.10
|audusd
|1.00328
|1.01844
|1.00208
|2012.05.11 09:20
|1.00208
|0.00
|0.00
|-4.58
|12.00
|4545864
|2012.05.09 16:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29381
|1.29348
|1.29261
|2012.05.09 17:08
|1.29348
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|4545883
|2012.05.09 16:59
|buy
|0.10
|usdchf
|0.92834
|0.92842
|0.92954
|2012.05.09 17:13
|0.92954
|0.00
|0.00
|0.00
|12.91
|4547442
|2012.05.09 17:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29254
|1.30768
|1.29134
|2012.05.09 17:22
|1.29134
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4547522
|2012.05.09 17:11
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.78234
|0.79772
|0.78114
|2012.05.14 00:07
|0.78114
|0.00
|0.00
|-3.12
|12.00
|4547721
|2012.05.09 17:13
|buy
|0.10
|usdcad
|1.00492
|0.98968
|1.00612
|2012.05.15 22:26
|1.00612
|0.00
|0.00
|-5.86
|11.93
|4551933
|2012.05.09 18:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.49573
|1.48026
|1.49693
|2012.05.09 21:54
|1.49693
|0.00
|0.00
|0.00
|12.94
|4572027
|2012.05.09 23:57
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.49858
|1.48278
|1.49978
|2012.05.10 02:41
|1.49978
|0.00
|0.00
|-0.03
|12.92
|4573194
|2012.05.10 00:26
|buy
|0.10
|usdchf
|0.92893
|0.91366
|0.93013
|2012.05.11 04:32
|0.93013
|0.00
|0.00
|-0.01
|12.90
|4573993
|2012.05.10 01:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29284
|1.30801
|1.29164
|2012.05.11 04:25
|1.29164
|0.00
|0.00
|-0.15
|12.00
|4585981
|2012.05.10 08:28
|sell
|0.10
|usdjpy
|79.653
|81.169
|79.533
|2012.05.17 17:59
|79.533
|0.00
|0.00
|-1.51
|15.09
|4620772
|2012.05.10 16:02
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.49980
|1.48422
|1.50100
|2012.05.11 04:40
|1.50100
|0.00
|0.00
|-0.02
|12.90
|4641223
|2012.05.10 19:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61555
|1.63077
|1.61435
|2012.05.11 00:09
|1.61435
|0.00
|0.00
|-0.27
|12.00
|4654885
|2012.05.11 02:09
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.61309
|1.62833
|1.61189
|2012.05.11 07:37
|1.61189
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4673250
|2012.05.11 10:06
|buy
|0.10
|usdchf
|0.93028
|0.91510
|0.93148
|2012.05.14 00:27
|0.93148
|0.00
|0.00
|-0.01
|12.88
|4708957
|2012.05.11 17:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29317
|1.30829
|1.29197
|2012.05.11 21:07
|1.29197
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4719646
|2012.05.11 20:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60804
|1.62314
|1.60684
|2012.05.11 21:37
|1.60684
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4725586
|2012.05.11 23:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.29188
|1.30701
|1.29068
|2012.05.14 00:00
|1.29034
|0.00
|0.00
|-0.15
|15.40
|4725750
|2012.05.11 23:15
|sell
|0.10
|audusd
|1.00248
|1.01778
|1.00128
|2012.05.14 00:10
|1.00128
|0.00
|0.00
|-1.15
|12.00
|4730524
|2012.05.14 00:52
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.78064
|0.79635
|0.77944
|2012.05.14 10:22
|0.77944
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4731559
|2012.05.14 01:13
|buy
|0.10
|usdchf
|0.93242
|0.91712
|0.93362
|2012.05.14 11:33
|0.93362
|0.00
|0.00
|0.00
|12.85
|4731630
|2012.05.14 01:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28848
|1.30365
|1.28728
|2012.05.14 11:16
|1.28728
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4732412
|2012.05.14 01:33
|sell
|0.10
|audusd
|1.00088
|1.01618
|0.99968
|2012.05.14 10:22
|0.99968
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4741861
|2012.05.14 06:07
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.49795
|1.48215
|1.49915
|2012.05.14 10:02
|1.49915
|0.00
|0.00
|0.00
|12.87
|4763578
|2012.05.14 11:06
|sell
|0.10
|audusd
|0.99836
|0.99181
|0.00000
|2012.05.16 08:50
|0.99181
|0.00
|0.00
|-2.32
|65.50
|4778034
|2012.05.14 13:28
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.77706
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 10:20
|0.76409
|0.00
|0.00
|-1.27
|129.70
|4783953
|2012.05.14 14:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.28679
|1.30188
|1.28559
|2012.05.14 15:31
|1.28559
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4793345
|2012.05.14 16:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.50353
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 07:57
|1.50645
|0.00
|0.00
|-0.02
|31.19
|4803782
|2012.05.14 18:04
|buy
|0.10
|usdchf
|0.93565
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 10:21
|0.94618
|0.00
|0.00
|-0.04
|111.29
|4822373
|2012.05.14 23:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60925
|1.60396
|0.00000
|2012.05.15 17:57
|1.60396
|0.00
|0.00
|-0.28
|52.90
|4891020
|2012.05.15 17:56
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.50667
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 10:21
|1.50856
|0.00
|0.00
|-0.02
|19.97
|4891241
|2012.05.15 17:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27807
|1.27636
|0.00000
|2012.05.15 18:18
|1.27636
|0.00
|0.00
|0.00
|17.10
|4901414
|2012.05.15 19:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.60167
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 10:21
|1.59459
|0.00
|0.00
|-0.29
|70.80
|4901560
|2012.05.15 20:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27683
|1.27259
|0.00000
|2012.05.16 05:14
|1.27259
|0.00
|0.00
|-0.12
|42.40
|4927207
|2012.05.16 06:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.00823
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 10:21
|1.01182
|0.00
|0.00
|0.00
|35.48
|4946107
|2012.05.16 10:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.01282
|0.99753
|1.01402
|2012.05.17 13:21
|1.01402
|0.00
|0.00
|-3.03
|11.83
|5028719
|2012.05.16 22:12
|sell
|0.10
|audcad
|1.00231
|1.01813
|1.00111
|2012.05.23 00:16
|1.00111
|0.00
|0.00
|-6.77
|11.75
|5029924
|2012.05.16 22:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27170
|1.27147
|1.27050
|2012.05.16 22:53
|1.27050
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5029952
|2012.05.16 22:45
|buy
|0.10
|usdchf
|0.94451
|0.92927
|0.94571
|2012.05.17 13:18
|0.94571
|0.00
|0.00
|-0.13
|12.69
|5031554
|2012.05.16 23:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.59078
|1.60593
|1.58958
|2012.05.17 10:06
|1.58958
|0.00
|0.00
|-0.90
|12.00
|5045943
|2012.05.17 06:58
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.76570
|0.78114
|0.76450
|2012.05.17 11:28
|0.76450
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5063393
|2012.05.17 11:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27127
|1.28637
|1.27007
|2012.05.17 13:18
|1.27007
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5064111
|2012.05.17 11:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58961
|1.60475
|1.58841
|2012.05.17 12:22
|1.58841
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5067729
|2012.05.17 12:02
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.76479
|0.78008
|0.76359
|2012.05.17 13:42
|0.76359
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5068299
|2012.05.17 12:05
|sell
|0.10
|audusd
|0.99282
|1.00799
|0.99162
|2012.05.17 13:18
|0.99162
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5089613
|2012.05.17 15:11
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.76335
|0.77863
|0.76215
|2012.05.18 03:56
|0.76215
|0.00
|0.00
|-0.65
|12.00
|5090344
|2012.05.17 15:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58342
|1.59861
|1.58222
|2012.05.17 15:30
|1.58222
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5099598
|2012.05.17 16:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58146
|1.59665
|1.58026
|2012.05.17 16:50
|1.58026
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5115860
|2012.05.17 18:33
|sell
|0.10
|cadjpy
|78.265
|79.800
|78.145
|2012.05.17 18:37
|78.145
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|5116250
|2012.05.17 18:36
|buy
|0.10
|usdcad
|1.01711
|1.00176
|1.01831
|2012.05.17 22:24
|1.01831
|0.00
|0.00
|0.00
|11.78
|5118605
|2012.05.17 18:56
|sell
|0.10
|cadjpy
|78.011
|79.546
|77.891
|2012.05.17 19:07
|77.891
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|5138999
|2012.05.17 23:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57988
|1.57909
|1.57868
|2012.05.18 00:49
|1.57868
|0.00
|0.00
|-0.26
|12.00
|5140896
|2012.05.17 23:43
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.741
|79.321
|77.621
|2012.05.18 08:12
|77.621
|0.00
|0.00
|-0.42
|15.13
|5141840
|2012.05.18 00:02
|sell
|0.10
|audusd
|0.98877
|1.00420
|0.98757
|2012.05.18 03:28
|0.98757
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5142118
|2012.05.18 00:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26917
|1.28432
|1.26797
|2012.05.18 00:49
|1.26797
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5142270
|2012.05.18 00:12
|buy
|0.10
|usdchf
|0.94637
|0.93109
|0.94757
|2012.05.18 04:35
|0.94757
|0.00
|0.00
|0.00
|12.66
|5144016
|2012.05.18 00:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57823
|1.59345
|1.57703
|2012.05.18 03:59
|1.57703
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5144045
|2012.05.18 00:52
|buy
|0.10
|usdcad
|1.01983
|1.00459
|1.02103
|2012.05.18 04:37
|1.02103
|0.00
|0.00
|0.00
|11.75
|5148154
|2012.05.18 03:49
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.49254
|1.50834
|1.49134
|2012.05.18 18:17
|1.49134
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|5152855
|2012.05.18 05:49
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.75876
|0.77420
|0.75756
|2012.05.18 07:04
|0.75756
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5152906
|2012.05.18 05:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26772
|1.28285
|1.26652
|2012.05.18 07:52
|1.26652
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5152916
|2012.05.18 05:50
|buy
|0.10
|usdchf
|0.94747
|0.93226
|0.94867
|2012.05.18 08:10
|0.94867
|0.00
|0.00
|0.00
|12.65
|5164904
|2012.05.18 09:13
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02188
|1.00665
|1.02308
|2012.05.21 15:09
|1.02308
|0.00
|0.00
|-1.01
|11.73
|5165239
|2012.05.18 09:17
|sell
|0.10
|audusd
|0.98066
|0.99580
|0.97946
|2012.05.22 22:48
|0.97946
|0.00
|0.00
|-2.24
|12.00
|5165309
|2012.05.18 09:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26596
|1.28106
|1.26476
|2012.05.18 09:35
|1.26476
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5165366
|2012.05.18 09:18
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.75549
|0.77080
|0.75429
|2012.05.18 18:49
|0.75429
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5165422
|2012.05.18 09:19
|buy
|0.10
|usdchf
|0.94868
|0.93355
|0.94988
|2012.05.18 09:38
|0.94988
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|5167210
|2012.05.18 09:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.26461
|1.27976
|1.26341
|2012.05.21 03:38
|1.27976
|0.00
|0.00
|-0.17
|-151.50
|5169621
|2012.05.18 09:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|79.246
|80.761
|79.126
|2012.05.18 18:15
|79.126
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|5213516
|2012.05.18 18:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.868
|79.409
|77.748
|2012.05.18 18:13
|77.748
|0.00
|0.00
|0.00
|15.15
|5218976
|2012.05.18 18:56
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.49105
|1.50660
|1.48985
|2012.05.18 19:12
|1.48985
|0.00
|0.00
|0.00
|12.72
|5223308
|2012.05.18 20:03
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.75399
|0.76927
|0.75279
|2012.05.18 20:52
|0.75279
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5225094
|2012.05.18 20:41
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.470
|79.020
|77.350
|2012.05.18 23:43
|77.350
|0.00
|0.00
|0.00
|15.18
|5241642
|2012.05.21 00:52
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.48574
|1.50248
|1.48454
|2012.05.21 19:14
|1.48454
|0.00
|0.00
|0.00
|12.78
|5244363
|2012.05.21 01:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.58012
|1.59537
|1.57892
|2012.05.21 15:12
|1.57892
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5255583
|2012.05.21 05:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|79.135
|80.656
|79.015
|2012.05.30 16:36
|79.015
|0.00
|0.00
|-1.47
|15.19
|5260656
|2012.05.21 07:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27908
|1.29415
|1.27788
|2012.05.21 09:06
|1.27788
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5260694
|2012.05.21 07:54
|buy
|0.10
|usdchf
|0.93914
|0.92388
|0.94034
|2012.05.21 09:14
|0.94034
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|5266313
|2012.05.21 09:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27757
|1.29272
|1.27637
|2012.05.21 09:35
|1.27637
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5273716
|2012.05.21 10:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.27604
|1.29118
|1.27484
|2012.05.21 15:14
|1.27484
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5273730
|2012.05.21 10:08
|buy
|0.10
|usdchf
|0.94146
|0.92632
|0.94266
|2012.05.21 16:01
|0.94266
|0.00
|0.00
|0.00
|12.73
|5299097
|2012.05.21 14:49
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.604
|79.152
|77.484
|2012.05.21 15:09
|77.484
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|5304642
|2012.05.21 15:41
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.527
|79.063
|77.407
|2012.05.23 17:12
|77.407
|0.00
|0.00
|-0.84
|15.12
|5310649
|2012.05.21 16:51
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02360
|1.00839
|1.02480
|2012.05.23 17:11
|1.02480
|0.00
|0.00
|-2.10
|11.71
|5327222
|2012.05.21 20:14
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57991
|1.59516
|1.57871
|2012.05.22 12:00
|1.57871
|0.00
|0.00
|-0.27
|12.00
|5336763
|2012.05.21 23:29
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.48423
|1.50003
|1.48303
|2012.05.22 12:02
|1.48303
|0.00
|0.00
|-0.43
|12.76
|5375221
|2012.05.22 13:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57652
|1.59177
|1.57532
|2012.05.22 22:45
|1.57532
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5425456
|2012.05.23 00:22
|sell
|0.10
|audusd
|0.97936
|0.99466
|0.97816
|2012.05.23 02:39
|0.97816
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5426260
|2012.05.23 00:32
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.75340
|0.76885
|0.75220
|2012.05.23 02:50
|0.75220
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5428718
|2012.05.23 01:41
|sell
|0.10
|audcad
|0.99921
|1.01507
|0.99801
|2012.05.23 04:12
|0.99801
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|5439887
|2012.05.23 06:26
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.49305
|1.50885
|1.49185
|2012.05.23 10:10
|1.49185
|0.00
|0.00
|0.00
|12.67
|5442851
|2012.05.23 08:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57554
|1.59064
|1.57434
|2012.05.23 10:10
|1.57434
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5452485
|2012.05.23 10:51
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.75032
|0.76569
|0.74912
|2012.05.23 11:09
|0.74912
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5466351
|2012.05.23 12:54
|sell
|0.10
|audcad
|0.99631
|1.01197
|0.99511
|2012.06.04 16:53
|1.01197
|0.00
|0.00
|-11.64
|-150.66
|5466467
|2012.05.23 12:55
|sell
|0.10
|audusd
|0.97433
|0.98949
|0.97313
|2012.05.23 17:24
|0.97313
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5480375
|2012.05.23 15:59
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.49099
|1.50654
|1.48979
|2012.05.30 13:57
|1.50654
|0.00
|0.00
|-3.13
|-160.86
|5504085
|2012.05.23 18:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25658
|1.25568
|1.25538
|2012.05.23 19:28
|1.25538
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5504097
|2012.05.23 18:37
|buy
|0.10
|usdchf
|0.95584
|0.94068
|0.95704
|2012.05.23 19:32
|0.95704
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|5504262
|2012.05.23 18:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02820
|1.01299
|1.02940
|2012.05.24 20:56
|1.02940
|0.00
|0.00
|-3.22
|11.66
|5504627
|2012.05.23 18:41
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.57026
|1.58540
|1.56906
|2012.05.23 18:56
|1.56906
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5508432
|2012.05.23 19:10
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.74652
|0.76192
|0.74532
|2012.05.28 03:25
|0.76192
|0.00
|0.00
|-3.25
|-154.00
|5510588
|2012.05.23 19:27
|sell
|0.10
|audusd
|0.97002
|0.98515
|0.96882
|2012.05.28 04:44
|0.98515
|0.00
|0.00
|-5.81
|-151.30
|5514155
|2012.05.23 19:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56936
|1.58454
|1.56816
|2012.05.23 21:24
|1.56816
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5516238
|2012.05.23 20:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25581
|1.25529
|1.25461
|2012.05.24 10:29
|1.25461
|0.00
|0.00
|-0.57
|12.00
|5553653
|2012.05.24 09:02
|buy
|0.10
|usdchf
|0.95547
|0.95560
|0.95667
|2012.05.24 10:28
|0.95560
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|5554083
|2012.05.24 09:05
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.441
|78.976
|77.321
|2012.05.24 10:58
|77.321
|0.00
|0.00
|0.00
|15.11
|5621515
|2012.05.24 18:29
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.402
|78.937
|77.282
|2012.05.24 19:02
|77.282
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|5622386
|2012.05.24 18:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56976
|1.58493
|1.56856
|2012.05.24 19:06
|1.56856
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5634290
|2012.05.24 20:35
|sell
|0.10
|cadjpy
|77.288
|78.828
|77.168
|2012.05.30 12:16
|77.168
|0.00
|0.00
|-1.60
|15.14
|5640329
|2012.05.24 21:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56507
|1.58031
|1.56387
|2012.05.25 17:59
|1.56387
|0.00
|0.00
|-0.34
|12.00
|5640520
|2012.05.24 21:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25309
|1.25250
|1.25189
|2012.05.25 09:07
|1.25250
|0.00
|0.00
|-0.19
|5.90
|5640960
|2012.05.24 21:59
|buy
|0.10
|usdchf
|0.95919
|0.94395
|0.96039
|2012.05.25 05:58
|0.96039
|0.00
|0.00
|-0.04
|12.49
|5660299
|2012.05.25 06:48
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02825
|1.01296
|1.02945
|2012.05.25 16:16
|1.02945
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|5660761
|2012.05.25 06:54
|buy
|0.10
|usdchf
|0.96009
|0.94485
|0.96129
|2012.05.29 18:44
|0.96129
|0.00
|0.00
|-0.05
|12.48
|5734289
|2012.05.25 19:50
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56435
|1.57949
|1.56315
|2012.05.29 18:44
|1.56315
|0.00
|0.00
|-0.65
|12.00
|5788574
|2012.05.28 12:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25705
|1.25683
|1.25585
|2012.05.28 15:15
|1.25683
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|5788669
|2012.05.28 12:20
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02445
|1.00922
|1.02565
|2012.05.28 16:25
|1.02565
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|5810395
|2012.05.28 16:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25665
|1.27178
|1.25545
|2012.05.28 16:19
|1.25545
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5811606
|2012.05.28 16:20
|sell
|0.10
|audusd
|0.98557
|1.00071
|0.98437
|2012.05.28 17:18
|0.98437
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5825959
|2012.05.28 18:16
|sell
|0.10
|audusd
|0.98384
|0.99901
|0.98264
|2012.05.29 02:42
|0.98264
|0.00
|0.00
|-1.16
|12.00
|5827265
|2012.05.28 18:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25328
|1.26839
|1.25208
|2012.05.29 02:49
|1.25208
|0.00
|0.00
|-0.16
|12.00
|5840881
|2012.05.28 21:38
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.76150
|0.74610
|0.76270
|2012.05.29 09:26
|0.76270
|0.00
|0.00
|0.39
|12.00
|5853006
|2012.05.29 03:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25157
|1.26673
|1.25037
|2012.05.29 18:35
|1.25037
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5872010
|2012.05.29 10:07
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.76315
|0.74780
|0.76435
|2012.05.29 10:38
|0.76435
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5960691
|2012.05.30 02:36
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56302
|1.57828
|1.56182
|2012.05.30 04:30
|1.56182
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5960891
|2012.05.30 02:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24761
|1.26275
|1.24641
|2012.05.30 04:01
|1.24641
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5960892
|2012.05.30 02:58
|buy
|0.10
|usdchf
|0.96283
|0.94758
|0.96403
|2012.05.30 10:10
|0.96403
|0.00
|0.00
|0.00
|12.45
|5964434
|2012.05.30 04:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24629
|1.26144
|1.24509
|2012.05.30 10:40
|1.24509
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5965226
|2012.05.30 05:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56122
|1.57650
|1.56002
|2012.05.30 10:09
|1.56002
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5970936
|2012.05.30 08:38
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.76065
|0.74535
|0.76185
|2012.06.06 05:01
|0.76185
|0.00
|0.00
|2.69
|12.00
|5987897
|2012.05.30 11:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55692
|1.57207
|1.55572
|2012.05.30 12:11
|1.55572
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5988026
|2012.05.30 11:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24487
|1.26001
|1.24367
|2012.05.30 12:02
|1.24367
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|5988682
|2012.05.30 12:00
|buy
|0.10
|usdchf
|0.96537
|0.95022
|0.96657
|2012.05.30 16:06
|0.96657
|0.00
|0.00
|0.00
|12.42
|5995254
|2012.05.30 13:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24403
|1.24394
|1.24283
|2012.05.30 13:27
|1.24394
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|6007842
|2012.05.30 15:04
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.50501
|1.48947
|1.50621
|2012.06.01 11:27
|1.48947
|0.00
|0.00
|-0.08
|-159.72
|6022466
|2012.05.30 17:20
|buy
|0.10
|usdchf
|0.96715
|0.95204
|0.96835
|2012.05.30 17:36
|0.96835
|0.00
|0.00
|0.00
|12.39
|6022624
|2012.05.30 17:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24133
|1.25644
|1.24013
|2012.05.30 17:37
|1.24013
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6032931
|2012.05.30 18:26
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55278
|1.55254
|1.55158
|2012.05.30 18:35
|1.55254
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|6038252
|2012.05.30 19:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55245
|1.56767
|1.55125
|2012.05.30 20:14
|1.55125
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6054392
|2012.05.30 22:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54855
|1.56381
|1.54735
|2012.05.31 02:00
|1.54735
|0.00
|0.00
|-0.99
|12.00
|6059805
|2012.05.30 23:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23679
|1.25197
|1.23559
|2012.05.31 18:02
|1.23559
|0.00
|0.00
|-0.39
|12.00
|6060224
|2012.05.30 23:02
|buy
|0.10
|usdchf
|0.97124
|0.95599
|0.97244
|2012.05.31 18:02
|0.97244
|0.00
|0.00
|-0.12
|12.34
|6069363
|2012.05.31 04:00
|sell
|0.10
|cadjpy
|76.487
|78.067
|76.367
|2012.05.31 15:41
|76.367
|0.00
|0.00
|0.00
|15.26
|6069507
|2012.05.31 04:03
|sell
|0.10
|audusd
|0.96860
|0.98390
|0.96740
|2012.06.01 04:01
|0.96740
|0.00
|0.00
|-1.06
|12.00
|6071468
|2012.05.31 04:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|78.797
|80.319
|78.677
|2012.05.31 15:30
|78.677
|0.00
|0.00
|0.00
|15.25
|6115727
|2012.05.31 15:03
|buy
|0.10
|usdcad
|1.02794
|1.01276
|1.02914
|2012.05.31 15:23
|1.02914
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|6125659
|2012.05.31 16:44
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03077
|1.01553
|1.03197
|2012.05.31 16:56
|1.03197
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|6134388
|2012.05.31 17:45
|sell
|0.10
|cadjpy
|76.024
|77.562
|75.904
|2012.05.31 17:59
|75.904
|0.00
|0.00
|0.00
|15.28
|6137754
|2012.05.31 18:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|78.380
|78.305
|78.260
|2012.05.31 18:04
|78.305
|0.00
|0.00
|0.00
|9.58
|6144191
|2012.05.31 18:47
|sell
|0.10
|cadjpy
|75.616
|77.156
|75.496
|2012.06.01 11:30
|75.496
|0.00
|0.00
|-0.41
|15.31
|6144806
|2012.05.31 18:54
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03497
|1.01970
|1.03617
|2012.06.01 04:10
|1.03617
|0.00
|0.00
|-0.97
|11.58
|6165272
|2012.05.31 22:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|78.340
|79.862
|78.220
|2012.06.01 12:00
|78.220
|0.00
|0.00
|-0.27
|15.34
|6170734
|2012.06.01 00:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23604
|1.25123
|1.23484
|2012.06.01 03:33
|1.23484
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6170735
|2012.06.01 00:44
|buy
|0.10
|usdchf
|0.97181
|0.95647
|0.97301
|2012.06.01 03:55
|0.97301
|0.00
|0.00
|0.00
|12.33
|6170893
|2012.06.01 00:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54036
|1.55571
|1.53916
|2012.06.01 02:39
|1.53916
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6176466
|2012.06.01 04:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53744
|1.55271
|1.53624
|2012.06.01 10:14
|1.53624
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6194203
|2012.06.01 11:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23415
|1.23346
|1.23295
|2012.06.01 11:36
|1.23346
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|6194471
|2012.06.01 11:05
|buy
|0.10
|usdchf
|0.97308
|0.95787
|0.97428
|2012.06.01 12:00
|0.97428
|0.00
|0.00
|0.00
|12.32
|6204894
|2012.06.01 12:22
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.48905
|1.50458
|1.48785
|2012.06.01 18:59
|1.48785
|0.00
|0.00
|0.00
|12.41
|6209515
|2012.06.01 13:07
|sell
|0.10
|cadjpy
|75.171
|76.711
|75.051
|2012.06.01 15:30
|75.051
|0.00
|0.00
|0.00
|15.42
|6210287
|2012.06.01 13:17
|sell
|0.10
|audusd
|0.96383
|0.97901
|0.96263
|2012.06.01 15:30
|0.96263
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6210470
|2012.06.01 13:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.52919
|1.54437
|1.52799
|2012.06.01 15:48
|1.52799
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6210478
|2012.06.01 13:19
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03960
|1.02442
|1.04080
|2012.06.01 15:30
|1.04080
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|6265577
|2012.06.01 20:45
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.48749
|1.50306
|1.48629
|2012.06.01 21:19
|1.48629
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|6271255
|2012.06.01 21:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.03990
|1.02459
|1.04110
|2012.06.01 23:33
|1.04110
|0.00
|0.00
|0.00
|11.53
|6273217
|2012.06.01 22:29
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.48551
|1.50132
|1.48431
|2012.06.01 23:45
|1.48431
|0.00
|0.00
|0.00
|12.41
|6275758
|2012.06.01 23:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|78.094
|79.614
|77.974
|2012.06.07 15:28
|79.614
|0.00
|0.00
|-1.33
|-190.92
|6275794
|2012.06.01 23:12
|sell
|0.10
|cadjpy
|75.062
|76.642
|74.942
|2012.06.01 23:58
|74.942
|0.00
|0.00
|0.00
|15.38
|6282246
|2012.06.04 00:56
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.48390
|1.50018
|1.48270
|2012.06.04 16:22
|1.48270
|0.00
|0.00
|0.00
|12.46
|6289983
|2012.06.04 03:34
|sell
|0.10
|cadjpy
|74.812
|76.392
|74.692
|2012.06.06 07:19
|76.392
|0.00
|0.00
|-0.69
|-200.23
|6290023
|2012.06.04 03:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23987
|1.25505
|1.23867
|2012.06.06 19:03
|1.25505
|0.00
|0.00
|-0.22
|-151.80
|6290047
|2012.06.04 03:35
|buy
|0.10
|usdcad
|1.04397
|1.02871
|1.04517
|2012.06.06 19:12
|1.02871
|0.00
|0.00
|-1.04
|-148.34
|6290055
|2012.06.04 03:35
|buy
|0.10
|usdchf
|0.96870
|0.95347
|0.96990
|2012.06.07 14:00
|0.95347
|0.00
|0.00
|-0.11
|-159.73
|6290087
|2012.06.04 03:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53530
|1.53456
|1.53410
|2012.06.05 10:32
|1.53456
|0.00
|0.00
|-0.32
|7.40
|6290100
|2012.06.04 03:38
|sell
|0.10
|audusd
|0.96451
|0.97981
|0.96331
|2012.06.04 03:49
|0.96331
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6349478
|2012.06.04 18:11
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.47761
|1.49316
|1.47641
|2012.06.05 03:02
|1.47641
|0.00
|0.00
|-0.41
|12.52
|6350513
|2012.06.04 18:17
|buy
|0.10
|audcad
|1.01277
|0.99718
|1.01397
|2012.06.05 07:32
|1.01397
|0.00
|0.00
|0.60
|11.59
|6358534
|2012.06.04 19:52
|sell
|0.10
|audusd
|0.97043
|0.98553
|0.96923
|2012.06.06 06:31
|0.98553
|0.00
|0.00
|-2.19
|-151.00
|6387755
|2012.06.05 05:07
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.47557
|1.49137
|1.47437
|2012.06.06 15:56
|1.49137
|0.00
|0.00
|-0.32
|-163.85
|6494602
|2012.06.06 02:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.53741
|1.55266
|1.53621
|2012.06.07 14:01
|1.55266
|0.00
|0.00
|-0.87
|-152.50
|6497900
|2012.06.06 03:44
|buy
|0.10
|audcad
|1.01417
|0.99837
|1.01537
|2012.06.06 04:30
|1.01537
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|6499505
|2012.06.06 04:32
|buy
|0.10
|audcad
|1.01795
|1.00213
|1.01915
|2012.06.06 04:56
|1.01915
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|6505639
|2012.06.06 06:23
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.76172
|0.74626
|0.76292
|2012.06.06 07:18
|0.76292
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6506384
|2012.06.06 06:33
|buy
|0.10
|audcad
|1.01950
|1.00368
|1.02070
|2012.06.06 15:48
|1.02070
|0.00
|0.00
|0.00
|11.58
|6512564
|2012.06.06 08:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.98522
|0.97006
|0.98642
|2012.06.06 10:53
|0.98642
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6537965
|2012.06.06 12:24
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.76410
|0.74881
|0.76530
|2012.06.06 16:47
|0.76530
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6538314
|2012.06.06 12:29
|buy
|0.10
|audusd
|0.98660
|0.97143
|0.98780
|2012.06.06 14:25
|0.98780
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6572558
|2012.06.06 17:08
|buy
|0.10
|audcad
|1.02165
|1.00614
|1.02285
|2012.06.07 04:31
|1.02285
|0.00
|0.00
|1.81
|11.68
|6578760
|2012.06.06 18:22
|buy
|0.10
|audusd
|0.98927
|0.97411
|0.99047
|2012.06.06 18:29
|0.99047
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6581771
|2012.06.06 18:53
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.48233
|1.49780
|1.48113
|2012.06.06 19:02
|1.48113
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|6608942
|2012.06.07 00:14
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.135
|75.553
|77.255
|2012.06.07 04:36
|77.255
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|6611091
|2012.06.07 00:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25789
|1.24275
|1.25909
|2012.06.07 12:55
|1.25909
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6611093
|2012.06.07 00:47
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.77085
|0.75540
|0.77205
|2012.06.07 08:32
|0.77205
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6611155
|2012.06.07 00:48
|buy
|0.10
|audusd
|0.99284
|0.97754
|0.99404
|2012.06.07 04:30
|0.99404
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6611260
|2012.06.07 00:50
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.47850
|1.49436
|1.47730
|2012.06.11 00:00
|1.47514
|0.00
|0.00
|-0.81
|35.01
|6624944
|2012.06.07 06:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02723
|1.04246
|1.02603
|2012.06.07 14:01
|1.02603
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|6636070
|2012.06.07 09:30
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.323
|75.785
|77.443
|2012.06.07 14:23
|77.443
|0.00
|0.00
|0.00
|15.11
|6671082
|2012.06.07 14:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25973
|1.25987
|1.26093
|2012.06.07 15:21
|1.25987
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|6671146
|2012.06.07 14:01
|sell
|0.10
|usdchf
|0.95345
|0.96864
|0.95225
|2012.06.07 16:25
|0.95225
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|6690422
|2012.06.07 16:10
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.77399
|0.75868
|0.77519
|2012.06.11 00:00
|0.77674
|0.00
|0.00
|0.81
|27.50
|6691004
|2012.06.07 16:13
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02300
|1.03820
|1.02180
|2012.06.07 16:25
|1.02180
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|6691681
|2012.06.07 16:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55847
|1.56074
|0.00000
|2012.06.15 16:44
|1.56074
|0.00
|0.00
|-0.02
|22.70
|6698259
|2012.06.07 17:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|79.765
|78.246
|79.885
|2012.06.21 12:17
|79.885
|0.00
|0.00
|-0.81
|15.02
|6723512
|2012.06.07 20:07
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02426
|1.03950
|1.02306
|2012.06.11 00:00
|1.02250
|0.00
|0.00
|0.19
|17.21
|6729622
|2012.06.07 21:24
|sell
|0.10
|usdchf
|0.95343
|0.96866
|0.95223
|2012.06.11 00:00
|0.95063
|0.00
|0.00
|-0.58
|29.45
|6729954
|2012.06.07 21:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25968
|1.24452
|1.26088
|2012.06.08 15:51
|1.24452
|0.00
|0.00
|-0.30
|-151.60
|6756284
|2012.06.08 07:26
|buy
|0.10
|audcad
|1.01679
|1.00127
|1.01799
|2012.06.08 13:48
|1.01799
|0.00
|0.00
|0.00
|11.59
|6810691
|2012.06.08 16:56
|buy
|0.10
|cadjpy
|76.883
|75.345
|77.003
|2012.06.08 17:16
|77.003
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|6823998
|2012.06.08 19:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24892
|1.24957
|1.25012
|2012.06.08 20:06
|1.24957
|0.00
|0.00
|0.00
|6.50
|6824268
|2012.06.08 19:35
|buy
|0.10
|audusd
|0.98748
|0.98827
|0.98868
|2012.06.08 20:09
|0.98868
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6832960
|2012.06.08 22:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25175
|1.23658
|1.25295
|2012.06.11 00:00
|1.26400
|0.00
|0.00
|-0.13
|122.50
|6834039
|2012.06.08 22:43
|buy
|0.10
|audusd
|0.99114
|0.97584
|0.99234
|2012.06.08 22:45
|0.99234
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6834331
|2012.06.08 22:50
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.328
|75.748
|77.448
|2012.06.11 00:00
|77.836
|0.00
|0.00
|0.11
|63.93
|6836873
|2012.06.08 23:42
|buy
|0.10
|audcad
|1.01988
|1.00404
|1.02108
|2012.06.11 00:10
|1.02108
|0.00
|0.00
|0.61
|11.74
|6839873
|2012.06.11 00:03
|buy
|0.10
|audusd
|0.99900
|0.98347
|1.00020
|2012.06.11 00:32
|1.00020
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6839895
|2012.06.11 00:03
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.77723
|0.76158
|0.77843
|2012.06.11 00:36
|0.77843
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6848044
|2012.06.11 02:07
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02182
|1.03711
|1.02062
|2012.06.11 08:18
|1.02062
|0.00
|0.00
|0.00
|11.76
|6848075
|2012.06.11 02:08
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.77752
|0.76206
|0.77872
|2012.06.13 10:17
|0.77872
|0.00
|0.00
|0.82
|12.00
|6904934
|2012.06.11 16:52
|buy
|0.10
|audcad
|1.02041
|1.00484
|1.02161
|2012.06.12 23:15
|1.02161
|0.00
|0.00
|0.61
|11.70
|6905604
|2012.06.11 16:59
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.532
|75.989
|77.652
|2012.06.13 01:46
|77.652
|0.00
|0.00
|0.23
|15.06
|6948303
|2012.06.12 03:20
|buy
|0.10
|audusd
|0.98747
|0.97217
|0.98867
|2012.06.12 03:46
|0.98867
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6948458
|2012.06.12 03:22
|sell
|0.10
|usdcad
|1.03083
|1.04612
|1.02963
|2012.06.12 10:06
|1.02963
|0.00
|0.00
|0.00
|11.65
|6953673
|2012.06.12 04:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.24829
|1.23316
|1.24949
|2012.06.12 06:30
|1.24949
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6956720
|2012.06.12 05:12
|sell
|0.10
|usdchf
|0.96144
|0.97669
|0.96024
|2012.06.12 10:06
|0.96024
|0.00
|0.00
|0.00
|12.50
|6956939
|2012.06.12 05:17
|buy
|0.10
|audusd
|0.98916
|0.97386
|0.99036
|2012.06.12 07:03
|0.99036
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7015849
|2012.06.12 14:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25095
|1.25119
|1.25215
|2012.06.12 16:16
|1.25119
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|7015963
|2012.06.12 14:19
|sell
|0.10
|usdchf
|0.96008
|0.97521
|0.95888
|2012.06.13 10:47
|0.95888
|0.00
|0.00
|-0.23
|12.51
|7032567
|2012.06.12 16:24
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.49392
|1.47837
|1.49512
|2012.06.12 16:31
|1.49512
|0.00
|0.00
|0.00
|12.47
|7060985
|2012.06.12 20:14
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02621
|1.04142
|1.02501
|2012.06.13 13:11
|1.02501
|0.00
|0.00
|0.12
|11.71
|7060988
|2012.06.12 20:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.99345
|0.97828
|0.99465
|2012.06.12 22:44
|0.99465
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7100473
|2012.06.13 05:46
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.49674
|1.48093
|1.49794
|2012.06.14 09:21
|1.48093
|0.00
|0.00
|0.06
|-165.39
|7180597
|2012.06.13 17:27
|buy
|0.10
|audcad
|1.02449
|1.00892
|1.02569
|2012.06.14 23:11
|1.02569
|0.00
|0.00
|1.86
|11.73
|7191034
|2012.06.13 18:27
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.77925
|0.76400
|0.78045
|2012.06.14 15:53
|0.78045
|0.00
|0.00
|1.23
|12.00
|7227533
|2012.06.14 02:27
|buy
|0.10
|audusd
|0.99506
|0.97976
|0.99626
|2012.06.14 07:00
|0.99626
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7233792
|2012.06.14 06:11
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.312
|75.732
|77.432
|2012.06.14 17:31
|77.432
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|7236401
|2012.06.14 07:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02689
|1.04211
|1.02569
|2012.06.14 15:41
|1.02569
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|7239755
|2012.06.14 08:26
|buy
|0.10
|audusd
|0.99637
|0.98114
|0.99757
|2012.06.14 15:53
|0.99757
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7315784
|2012.06.14 19:04
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02414
|1.03944
|1.02294
|2012.06.14 23:34
|1.02294
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|7316219
|2012.06.14 19:07
|buy
|0.10
|audusd
|0.99941
|0.98427
|1.00061
|2012.06.14 23:08
|1.00061
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7340713
|2012.06.14 22:35
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.78078
|0.76534
|0.78198
|2012.06.14 23:08
|0.78198
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7351379
|2012.06.15 00:29
|buy
|0.10
|audcad
|1.02597
|1.00998
|1.02717
|2012.06.15 13:52
|1.02717
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|7375533
|2012.06.15 06:18
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.47826
|1.49406
|1.47706
|2012.06.15 10:04
|1.47706
|0.00
|0.00
|0.00
|12.61
|7377983
|2012.06.15 06:47
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02334
|1.03861
|1.02214
|2012.06.15 12:10
|1.02214
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|7379057
|2012.06.15 07:03
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.78386
|0.76844
|0.78506
|2012.06.15 11:40
|0.78506
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7380213
|2012.06.15 07:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26379
|1.26446
|1.26499
|2012.06.15 07:34
|1.26446
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|7381160
|2012.06.15 07:31
|buy
|0.10
|audusd
|1.00233
|0.98719
|1.00353
|2012.06.15 11:14
|1.00353
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7384205
|2012.06.15 08:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26432
|1.26489
|1.26552
|2012.06.15 20:07
|1.26489
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|7443512
|2012.06.15 17:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56315
|1.54801
|1.56435
|2012.06.15 17:49
|1.56435
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7447178
|2012.06.15 18:11
|buy
|0.10
|audcad
|1.02943
|1.01386
|1.03063
|2012.06.15 21:57
|1.03063
|0.00
|0.00
|0.00
|11.73
|7448989
|2012.06.15 18:29
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.78833
|0.77273
|0.78953
|2012.06.15 21:39
|0.78953
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7453258
|2012.06.15 19:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56597
|1.55076
|1.56717
|2012.06.15 20:58
|1.56717
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7467465
|2012.06.15 22:07
|sell
|0.10
|usdcad
|1.02272
|1.03802
|1.02152
|2012.06.18 00:00
|1.02103
|0.00
|0.00
|0.08
|16.55
|7468319
|2012.06.15 22:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56826
|1.55306
|1.56946
|2012.06.15 22:50
|1.56946
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7468544
|2012.06.15 22:23
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94969
|0.96494
|0.94849
|2012.06.15 23:19
|0.94849
|0.00
|0.00
|0.00
|12.65
|7468601
|2012.06.15 22:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26454
|1.24941
|1.26574
|2012.06.15 22:54
|1.26574
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7472327
|2012.06.15 23:15
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.79006
|0.77462
|0.79126
|2012.06.18 00:02
|0.79126
|0.00
|0.00
|0.36
|12.00
|7481822
|2012.06.18 00:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57331
|1.55761
|1.57451
|2012.06.19 18:10
|1.57451
|0.00
|0.00
|-0.02
|12.00
|7490687
|2012.06.18 02:11
|buy
|0.10
|audcad
|1.03275
|1.01693
|1.03395
|2012.06.18 11:59
|1.03395
|0.00
|0.00
|0.00
|11.71
|7514510
|2012.06.18 07:49
|buy
|0.10
|audusd
|1.01131
|0.99618
|1.01251
|2012.06.18 19:52
|1.01251
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7514516
|2012.06.18 07:49
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.79243
|0.77718
|0.79363
|2012.06.18 09:06
|0.79363
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7514737
|2012.06.18 07:53
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94549
|0.96065
|0.94429
|2012.06.18 09:02
|0.94429
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|7515066
|2012.06.18 08:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.27072
|1.25559
|1.27192
|2012.06.18 09:01
|1.27192
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7525319
|2012.06.18 09:40
|sell
|0.10
|usdcad
|1.01999
|1.03520
|1.01879
|2012.06.19 16:12
|1.01879
|0.00
|0.00
|0.10
|11.78
|7528243
|2012.06.18 09:56
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.79390
|0.77836
|0.79510
|2012.06.19 12:49
|0.79510
|0.00
|0.00
|0.37
|12.00
|7561098
|2012.06.18 13:03
|buy
|0.10
|audcad
|1.03396
|1.01845
|1.03516
|2012.06.18 19:00
|1.03516
|0.00
|0.00
|0.00
|11.69
|7614327
|2012.06.18 19:46
|buy
|0.10
|audcad
|1.03584
|1.02033
|1.03704
|2012.06.18 19:49
|1.03704
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|7629159
|2012.06.18 21:43
|buy
|0.10
|audusd
|1.01252
|0.99722
|1.01372
|2012.06.19 04:30
|1.01372
|0.00
|0.00
|0.83
|12.00
|7644419
|2012.06.19 00:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.49690
|1.48080
|1.49810
|2012.06.26 10:47
|1.49810
|0.00
|0.00
|0.19
|12.50
|7659104
|2012.06.19 03:22
|sell
|0.10
|usdchf
|0.95347
|0.96872
|0.95227
|2012.06.19 06:50
|0.95227
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|7665516
|2012.06.19 04:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26003
|1.24490
|1.26123
|2012.06.19 06:09
|1.26123
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7680910
|2012.06.19 07:14
|buy
|0.10
|audcad
|1.03660
|1.02107
|1.03780
|2012.06.19 12:20
|1.03780
|0.00
|0.00
|0.00
|11.74
|7683687
|2012.06.19 07:52
|buy
|0.10
|audusd
|1.01335
|1.01386
|1.01455
|2012.06.19 10:16
|1.01386
|0.00
|0.00
|0.00
|5.10
|7741333
|2012.06.19 14:08
|buy
|0.10
|audusd
|1.01520
|1.00006
|1.01640
|2012.06.19 14:17
|1.01640
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7742284
|2012.06.19 14:13
|sell
|0.10
|usdchf
|0.95144
|0.96656
|0.95024
|2012.06.19 16:08
|0.95024
|0.00
|0.00
|0.00
|12.63
|7742417
|2012.06.19 14:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26211
|1.24700
|1.26331
|2012.06.19 16:06
|1.26331
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7743044
|2012.06.19 14:17
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.79550
|0.78019
|0.79670
|2012.06.19 14:41
|0.79670
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7743292
|2012.06.19 14:18
|buy
|0.10
|audcad
|1.03849
|1.02298
|1.03969
|2012.06.21 02:34
|1.03969
|0.00
|0.00
|2.44
|11.77
|7761815
|2012.06.19 15:57
|buy
|0.10
|audusd
|1.01672
|1.00153
|1.01792
|2012.06.19 16:08
|1.01792
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7764148
|2012.06.19 16:04
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.79690
|0.79776
|0.79810
|2012.06.19 18:11
|0.79810
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7776168
|2012.06.19 16:55
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.605
|76.070
|77.725
|2012.06.20 14:30
|77.725
|0.00
|0.00
|0.16
|15.19
|7788656
|2012.06.19 18:12
|sell
|0.10
|usdcad
|1.01710
|1.03235
|1.01590
|2012.06.28 17:07
|1.03235
|0.00
|0.00
|1.05
|-147.72
|7791685
|2012.06.19 18:35
|buy
|0.10
|audusd
|1.01881
|1.00367
|1.02001
|2012.06.19 20:31
|1.02001
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7802774
|2012.06.19 19:33
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.79849
|0.78319
|0.79969
|2012.06.21 01:45
|0.79969
|0.00
|0.00
|1.43
|12.00
|7807179
|2012.06.19 19:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57328
|1.55811
|1.57448
|2012.06.19 20:16
|1.57448
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7807367
|2012.06.19 19:58
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94590
|0.96124
|0.94470
|2012.06.19 20:16
|0.94470
|0.00
|0.00
|0.00
|12.70
|7807483
|2012.06.19 19:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26921
|1.25405
|1.27041
|2012.06.19 20:09
|1.27041
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7893345
|2012.06.20 06:24
|buy
|0.10
|audusd
|1.01846
|1.00316
|1.01966
|2012.06.20 09:58
|1.01966
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7897134
|2012.06.20 07:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57228
|1.55711
|1.57348
|2012.06.20 09:04
|1.57348
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7926483
|2012.06.20 10:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57311
|1.55798
|1.57431
|2012.06.20 12:00
|1.57431
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7962486
|2012.06.20 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57327
|1.55807
|1.57447
|2012.06.20 14:24
|1.57447
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7982521
|2012.06.20 15:43
|buy
|0.10
|cadjpy
|77.710
|76.175
|77.830
|2012.06.20 16:24
|77.830
|0.00
|0.00
|0.00
|15.15
|8085546
|2012.06.21 03:21
|buy
|0.10
|audcad
|1.04002
|1.02417
|1.04122
|2012.06.29 06:00
|1.04122
|0.00
|0.00
|4.93
|11.67
|8111390
|2012.06.21 07:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26742
|1.26771
|1.26862
|2012.06.21 09:18
|1.26771
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|8111464
|2012.06.21 07:32
|sell
|0.10
|usdchf
|0.94781
|0.96290
|0.94661
|2012.06.21 14:47
|0.94661
|0.00
|0.00
|0.00
|12.68
|8120874
|2012.06.21 09:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26842
|1.26852
|1.26962
|2012.06.21 09:30
|1.26852
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|8121065
|2012.06.21 09:24
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.79804
|0.78272
|0.79924
|2012.06.21 10:23
|0.79924
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8137130
|2012.06.21 11:11
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.79832
|0.78303
|0.79952
|2012.06.21 14:47
|0.79952
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8154230
|2012.06.21 13:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|79.909
|78.394
|80.029
|2012.06.21 14:49
|80.029
|0.00
|0.00
|0.00
|14.99
|8157037
|2012.06.21 13:28
|buy
|0.10
|audusd
|1.01718
|1.00195
|1.01838
|2012.06.21 14:47
|1.01838
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8157055
|2012.06.21 13:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57215
|1.55698
|1.57335
|2012.06.22 17:49
|1.55698
|0.00
|0.00
|-0.01
|-151.70
|8161892
|2012.06.21 14:06
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.358
|76.792
|78.478
|2012.06.21 14:47
|78.478
|0.00
|0.00
|0.00
|15.02
|8187221
|2012.06.21 17:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|80.216
|78.697
|80.336
|2012.06.22 07:05
|80.336
|0.00
|0.00
|-0.01
|14.94
|8215117
|2012.06.21 20:19
|buy
|0.10
|usdchf
|0.95597
|0.94081
|0.95717
|2012.06.21 22:17
|0.95717
|0.00
|0.00
|0.00
|12.54
|8215377
|2012.06.21 20:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25619
|1.27133
|1.25499
|2012.06.21 21:40
|1.25499
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8234959
|2012.06.22 00:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25430
|1.26952
|1.25310
|2012.06.22 09:40
|1.25310
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8235030
|2012.06.22 00:04
|buy
|0.10
|usdchf
|0.95776
|0.94241
|0.95896
|2012.06.22 10:03
|0.95896
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|8241742
|2012.06.22 02:08
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.78822
|0.77276
|0.78942
|2012.06.22 14:02
|0.78942
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8241942
|2012.06.22 02:13
|buy
|0.10
|audusd
|1.00511
|0.98981
|1.00631
|2012.06.22 07:30
|1.00631
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8251305
|2012.06.22 05:15
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.074
|76.494
|78.194
|2012.06.22 07:18
|78.194
|0.00
|0.00
|0.00
|14.94
|8259223
|2012.06.22 08:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|80.435
|78.916
|80.555
|2012.06.22 18:07
|80.555
|0.00
|0.00
|0.00
|14.90
|8259309
|2012.06.22 08:11
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.256
|76.713
|78.376
|2012.06.22 17:05
|78.376
|0.00
|0.00
|0.00
|14.92
|8321613
|2012.06.22 17:57
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.383
|76.848
|78.503
|2012.06.22 18:45
|78.503
|0.00
|0.00
|0.00
|14.90
|8339516
|2012.06.22 22:39
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.513
|76.933
|78.633
|2012.06.28 16:32
|76.933
|0.00
|0.00
|0.69
|-199.10
|8340854
|2012.06.22 23:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55799
|1.57318
|1.55679
|2012.06.25 10:03
|1.55679
|0.00
|0.00
|-0.37
|12.00
|8355969
|2012.06.25 03:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25333
|1.25302
|1.25213
|2012.06.25 08:48
|1.25302
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|8356090
|2012.06.25 03:14
|buy
|0.10
|usdchf
|0.95835
|0.94313
|0.95955
|2012.06.25 09:33
|0.95955
|0.00
|0.00
|0.00
|12.51
|8360134
|2012.06.25 04:17
|sell
|0.10
|audusd
|1.00252
|1.01782
|1.00132
|2012.06.25 09:49
|1.00132
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8386391
|2012.06.25 09:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.25168
|1.26678
|1.25048
|2012.06.25 09:37
|1.25048
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8386478
|2012.06.25 09:33
|buy
|0.10
|usdchf
|0.95988
|0.94468
|0.96108
|2012.06.25 10:22
|0.96108
|0.00
|0.00
|0.00
|12.49
|8404079
|2012.06.25 11:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55559
|1.57072
|1.55439
|2012.06.25 14:00
|1.55439
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8453271
|2012.06.25 19:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24776
|1.26287
|1.24656
|2012.06.26 15:17
|1.24656
|0.00
|0.00
|-0.18
|12.00
|8453383
|2012.06.25 19:02
|buy
|0.10
|usdchf
|0.96234
|0.96238
|0.96354
|2012.06.26 15:17
|0.96354
|0.00
|0.00
|-0.06
|12.45
|8454550
|2012.06.25 19:14
|sell
|0.10
|audusd
|0.99794
|1.01311
|0.99674
|2012.06.29 06:01
|1.01311
|0.00
|0.00
|-6.90
|-151.70
|8485172
|2012.06.26 01:53
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.78700
|0.80246
|0.78580
|2012.06.28 19:32
|0.78580
|0.00
|0.00
|-2.65
|12.00
|8497883
|2012.06.26 04:28
|buy
|0.10
|usdjpy
|79.730
|78.209
|79.850
|2012.06.27 18:36
|79.850
|0.00
|0.00
|-0.03
|15.03
|8542454
|2012.06.26 11:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.49944
|1.48389
|1.50064
|2012.06.26 11:46
|1.50064
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|8559850
|2012.06.26 13:11
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.50228
|1.48680
|1.50348
|2012.06.26 14:03
|1.50348
|0.00
|0.00
|0.00
|12.48
|8625732
|2012.06.26 19:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.50339
|1.48787
|1.50459
|2012.06.29 06:02
|1.48787
|0.00
|0.00
|0.23
|-162.73
|8654384
|2012.06.27 01:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56346
|1.56311
|1.56226
|2012.06.27 09:50
|1.56311
|0.00
|0.00
|0.00
|3.50
|8663395
|2012.06.27 03:30
|buy
|0.10
|usdchf
|0.96213
|0.94683
|0.96333
|2012.06.27 16:07
|0.96333
|0.00
|0.00
|0.00
|12.46
|8664893
|2012.06.27 03:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24817
|1.24767
|1.24697
|2012.06.27 15:45
|1.24767
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8722105
|2012.06.27 10:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56238
|1.57752
|1.56118
|2012.06.27 11:44
|1.56118
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8743845
|2012.06.27 12:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.56179
|1.57706
|1.56059
|2012.06.27 15:14
|1.56059
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8785361
|2012.06.27 16:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55681
|1.57204
|1.55561
|2012.06.27 16:49
|1.55561
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8786419
|2012.06.27 16:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24668
|1.26178
|1.24548
|2012.06.27 17:59
|1.24548
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8786425
|2012.06.27 16:44
|buy
|0.10
|usdchf
|0.96349
|0.94833
|0.96469
|2012.06.27 18:27
|0.96469
|0.00
|0.00
|0.00
|12.44
|8805545
|2012.06.27 18:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55622
|1.57142
|1.55502
|2012.06.27 18:28
|1.55502
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8882664
|2012.06.28 05:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|79.457
|79.417
|79.337
|2012.06.28 11:14
|79.337
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|8954039
|2012.06.28 12:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|79.280
|80.796
|79.160
|2012.06.29 03:56
|79.160
|0.00
|0.00
|-0.20
|15.16
|8954393
|2012.06.28 12:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55415
|1.56934
|1.55295
|2012.06.28 12:54
|1.55295
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8959700
|2012.06.28 12:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55261
|1.56784
|1.55141
|2012.06.28 16:29
|1.55141
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8960757
|2012.06.28 12:59
|buy
|0.10
|usdchf
|0.96674
|0.95161
|0.96794
|2012.06.29 06:02
|0.95161
|0.00
|0.00
|-0.01
|-158.99
|8960945
|2012.06.28 13:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.24253
|1.24212
|1.24133
|2012.06.28 21:36
|1.24212
|0.00
|0.00
|0.00
|4.10
|9013126
|2012.06.28 17:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55196
|1.55134
|1.55076
|2012.06.28 17:41
|1.55076
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9016233
|2012.06.28 17:34
|sell
|0.10
|cadjpy
|76.806
|78.349
|76.686
|2012.06.28 20:15
|76.686
|0.00
|0.00
|0.00
|15.12
|9024922
|2012.06.28 18:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55093
|1.56615
|1.54973
|2012.06.28 19:29
|1.54973
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9041002
|2012.06.28 20:48
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.54910
|1.56429
|1.54790
|2012.06.29 09:05
|1.56429
|0.00
|0.00
|-0.29
|-151.90
|9114874
|2012.06.29 07:47
|buy
|0.10
|audcad
|1.04324
|1.02771
|1.04444
|2012.06.29 08:55
|1.04444
|0.00
|0.00
|0.00
|11.69
|9120218
|2012.06.29 08:19
|buy
|0.10
|audusd
|1.01523
|1.00007
|1.01643
|2012.06.29 08:44
|1.01643
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9135233
|2012.06.29 09:43
|buy
|0.10
|audusd
|1.01798
|1.00282
|1.01918
|2012.06.29 14:13
|1.01918
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9166057
|2012.06.29 12:35
|buy
|0.10
|audcad
|1.04324
|1.02764
|1.04444
|2012.06.29 17:59
|1.04444
|0.00
|0.00
|0.00
|11.78
|9208416
|2012.06.29 17:03
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.48708
|1.50263
|1.48588
|2012.06.29 17:59
|1.48588
|0.00
|0.00
|0.00
|12.67
|9209363
|2012.06.29 17:10
|buy
|0.10
|audusd
|1.02383
|1.00869
|1.02503
|2012.06.29 17:59
|1.02503
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9332058
|2012.07.02 15:39
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.508
|76.973
|78.628
|2012.07.03 09:03
|78.628
|0.00
|0.00
|0.11
|15.03
|9373158
|2012.07.02 21:12
|sell
|0.10
|usdcad
|1.01778
|1.03302
|1.01658
|2012.07.03 00:55
|1.01658
|0.00
|0.00
|0.09
|11.80
|9373610
|2012.07.02 21:17
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.80387
|0.78840
|0.80507
|2012.07.03 04:30
|0.80507
|0.00
|0.00
|0.38
|12.00
|9374675
|2012.07.02 21:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.56924
|1.55398
|1.57044
|2012.07.02 22:52
|1.57044
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9396806
|2012.07.03 05:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25844
|1.24330
|1.25964
|2012.07.03 06:04
|1.25964
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9397423
|2012.07.03 05:21
|buy
|0.10
|audusd
|1.02698
|1.02755
|1.02818
|2012.07.03 07:14
|1.02755
|0.00
|0.00
|0.00
|5.70
|9397490
|2012.07.03 05:24
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.80505
|0.78960
|0.80625
|2012.07.05 14:40
|0.80625
|0.00
|0.00
|1.56
|12.00
|9401967
|2012.07.03 06:45
|sell
|0.10
|usdcad
|1.01545
|1.03080
|1.01425
|2012.07.03 12:13
|1.01425
|0.00
|0.00
|0.00
|11.83
|9403918
|2012.07.03 07:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.57017
|1.57040
|1.57137
|2012.07.03 10:14
|1.57040
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|9409532
|2012.07.03 08:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.26009
|1.26088
|1.26129
|2012.07.03 09:10
|1.26129
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9428580
|2012.07.03 10:51
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.656
|77.120
|78.776
|2012.07.03 17:00
|78.776
|0.00
|0.00
|0.00
|15.03
|9451346
|2012.07.03 13:18
|sell
|0.10
|usdcad
|1.01432
|1.02948
|1.01312
|2012.07.03 17:02
|1.01312
|0.00
|0.00
|0.00
|11.84
|9456096
|2012.07.03 13:58
|sell
|0.10
|gbpchf
|1.49614
|1.51163
|1.49494
|2012.07.03 17:35
|1.49494
|0.00
|0.00
|0.00
|12.58
|9490261
|2012.07.03 18:10
|buy
|0.10
|cadjpy
|78.934
|77.390
|79.054
|2012.07.05 15:31
|79.054
|0.00
|0.00
|0.45
|15.00
|9490455
|2012.07.03 18:11
|sell
|0.10
|usdcad
|1.01268
|1.01208
|1.01148
|2012.07.05 14:00
|1.01148
|0.00
|0.00
|0.42
|11.86
|9501656
|2012.07.03 20:05
|buy
|0.10
|audusd
|1.02891
|1.01377
|1.03011
|2012.07.04 04:30
|1.03011
|0.00
|0.00
|0.88
|12.00
|9536087
|2012.07.04 09:11
|sell
|0.10
|usdchf
|0.95384
|0.96903
|0.95264
|2012.07.05 15:23
|0.96903
|0.00
|0.00
|-0.94
|-156.75
|9571192
|2012.07.04 16:03
|buy
|0.10
|audusd
|1.02828
|1.01314
|1.02948
|2012.07.04 17:09
|1.02948
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9620123
|2012.07.05 05:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.25347
|1.23831
|1.25467
|2012.07.05 15:36
|1.23831
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.60
|9627941
|2012.07.05 08:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.55988
|1.56013
|1.56108
|2012.07.05 09:09
|1.56013
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|9631202
|2012.07.05 09:22
|buy
|0.10
|audusd
|1.02659
|1.01146
|1.02779
|2012.07.05 13:19
|1.02779
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9661582
|2012.07.05 14:35
|buy
|0.10
|audusd
|1.03084
|1.03157
|1.03204
|2012.07.05 14:46
|1.03204
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9695374
|2012.07.05 16:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23764
|1.23704
|1.23644
|2012.07.05 17:03
|1.23704
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|-119.01
|1 201.76
|Closed P/L:
|1 082.75
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9219605
|2012.06.29 18:30
|buy
|0.10
|audcad
|1.04435
|1.02878
|1.04555
|1.04102
|0.00
|0.00
|4.40
|-32.82
|9078055
|2012.06.29 03:57
|sell
|0.10
|usdjpy
|79.168
|80.689
|79.048
|79.919
|0.00
|0.00
|-1.69
|-93.97
|9692871
|2012.07.05 16:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|1.50714
|1.49162
|1.50834
|1.50642
|0.00
|0.00
|0.05
|-7.42
|9696114
|2012.07.05 17:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.23692
|1.25203
|1.23572
|1.23830
|0.00
|0.00
|-0.07
|-13.80
|9696480
|2012.07.05 17:06
|buy
|0.10
|usdchf
|0.97107
|0.95591
|0.97227
|0.97014
|0.00
|0.00
|-0.01
|-9.59
|9715753
|2012.07.05 20:08
|buy
|0.10
|audusd
|1.02973
|1.01457
|1.03093
|1.02611
|0.00
|0.00
|0.84
|-36.20
|9721644
|2012.07.05 22:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.55221
|1.56742
|1.55101
|1.55309
|0.00
|0.00
|-0.35
|-8.80
|0.00
|0.00
|3.17
|-202.60
|Floating P/L:
|-199.43
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 082.75
|Floating P/L:
|-199.43
|Margin:
|167.90
|Balance:
|2 082.77
|Equity:
|1 883.34
|Free Margin:
|1 715.44
|Details:
|Gross Profit:
|6 611.04
|Gross Loss:
|5 528.29
|Total Net Profit:
|1 082.75
|Profit Factor:
|1.20
|Expected Payoff:
|2.08
|Absolute Drawdown:
|303.08
|Maximal Drawdown:
|1 357.23 (47.45%)
|Relative Drawdown:
|51.47% (739.14)
|Total Trades:
|520
|Short Positions (won %):
|268 (91.04%)
|Long Positions (won %):
|252 (93.25%)
|Profit Trades (% of total):
|479 (92.12%)
|Loss trades (% of total):
|41 (7.88%)
|Largest
|profit trade:
|175.85
|loss trade:
|-201.36
|Average
|profit trade:
|13.80
|loss trade:
|-134.84
|Maximum
|consecutive wins ($):
|98 (1 871.89)
|consecutive losses ($):
|3 (-480.10)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 871.89 (98)
|consecutive loss (count):
|-480.10 (3)
|Average
|consecutive wins:
|15
|consecutive losses:
|1