Alpari NZ Limited

Account: 3791818 Name: was500_10p_usdjpynormalmartingale Currency: USD 2012 June 29, 07:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1537825392012.01.30 16:13balanceDeposit2 000.00
1538215492012.01.30 20:18buy0.01usdjpy76.3100.00076.8102012.02.03 13:5876.2670.000.00-0.12-0.56
1541419772012.02.01 11:09buy0.02usdjpy76.1100.00076.6102012.02.03 13:5876.2670.000.00-0.174.12
1545380712012.02.03 17:01buy0.01usdjpy76.6960.00077.1962012.02.06 06:3876.7540.000.00-0.000.76
1545529552012.02.03 18:35buy0.02usdjpy76.4960.00076.9962012.02.06 06:3876.7530.000.00-0.016.70
1546122062012.02.06 07:42buy0.01usdjpy76.7700.00077.2702012.02.08 05:5777.0700.000.00-0.023.89
1546805342012.02.06 14:25buy0.02usdjpy76.5700.00077.0702012.02.08 05:5777.0700.000.00-0.0412.98
1551101842012.02.08 21:55sell0.01usdjpy77.0180.00076.5182012.02.15 16:4878.2920.000.00-0.24-16.27
1551478772012.02.09 08:03sell0.02usdjpy77.2190.00076.7192012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.24-27.31
1552634752012.02.09 18:36sell0.03usdjpy77.4200.00076.9202012.02.15 16:4978.2860.000.00-0.36-33.19
1552756042012.02.09 20:42sell0.05usdjpy77.6210.00077.1212012.02.15 16:4978.2870.000.00-0.60-42.54
1556014832012.02.14 05:56sell0.08usdjpy77.8230.00077.3232012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.17-47.52
1556212142012.02.14 09:41sell0.13usdjpy78.0240.00077.5242012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.28-43.84
1556749532012.02.14 17:10sell0.21usdjpy78.2240.00077.7242012.02.15 16:4978.2880.000.00-0.45-17.17
1556790022012.02.14 17:36sell0.34usdjpy78.4240.00077.9242012.02.15 16:4978.2890.000.00-0.7358.63
1557208842012.02.15 03:14sell0.55usdjpy78.6250.00078.1252012.02.15 16:4978.2910.000.000.00234.64
1558469852012.02.16 04:48sell0.01usdjpy78.4250.00077.9252012.02.20 07:5579.5200.000.00-0.04-13.77
1558666082012.02.16 09:59sell0.02usdjpy78.6250.00078.1252012.02.20 07:5679.5220.000.00-0.07-22.56
1558953042012.02.16 15:21sell0.03usdjpy78.8270.00078.3272012.02.20 07:5679.5270.000.00-0.11-26.41
1559459172012.02.17 03:00sell0.05usdjpy79.0270.00078.5272012.02.20 07:5579.5300.000.00-0.07-31.62
1559861192012.02.17 14:52sell0.08usdjpy79.2270.00078.7272012.02.20 07:5579.5190.000.00-0.11-29.38
1560077042012.02.17 19:57sell0.13usdjpy79.4270.00078.9272012.02.20 07:5579.5210.000.00-0.18-15.37
1560157162012.02.20 00:08sell0.21usdjpy79.6280.00079.1282012.02.20 07:5579.5210.000.000.0028.26
1560207272012.02.20 01:14sell0.34usdjpy79.8280.00079.3282012.02.20 07:5579.5170.000.000.00132.98
1560586702012.02.20 14:33sell0.01usdjpy79.4730.00078.9732012.02.27 11:1980.7310.000.00-0.14-15.58
1560831622012.02.20 23:52sell0.02usdjpy79.6730.00079.1732012.02.27 11:1980.7320.000.00-0.28-26.23
1561818282012.02.22 04:09sell0.03usdjpy79.8730.00079.3732012.02.27 11:1980.7420.000.00-0.33-32.29
1561873272012.02.22 07:25sell0.05usdjpy80.0740.00079.5742012.02.27 11:1980.7410.000.00-0.54-41.30
1562139132012.02.22 13:38sell0.08usdjpy80.2770.00079.7772012.02.27 11:1980.7490.000.00-0.87-46.76
1563605742012.02.24 08:56sell0.13usdjpy80.4770.00079.9772012.02.27 11:1980.7590.000.00-0.19-45.39
1563996262012.02.24 16:53sell0.21usdjpy80.6770.00080.1772012.02.27 11:1980.7730.000.00-0.31-24.96
1564071272012.02.24 18:54sell0.34usdjpy80.8780.00080.3782012.02.27 11:1980.7790.000.00-0.5041.67
1564144952012.02.24 23:28sell0.55usdjpy81.0780.00080.5782012.02.27 11:1980.7780.000.00-0.81204.26
1564162512012.02.27 00:05sell0.90usdjpy81.2780.00080.7782012.02.27 11:1980.7780.000.000.00557.08
1565280762012.02.28 11:58sell0.01usdjpy80.7360.00080.2362012.02.28 15:3180.4940.000.000.003.01
1565520692012.02.28 18:10buy0.01usdjpy80.5870.00081.0872012.02.29 17:5880.8470.000.00-0.013.22
1565719882012.02.29 06:53buy0.02usdjpy80.3870.00080.8872012.02.29 17:5880.8460.000.000.0011.35
1566421802012.03.01 08:36buy0.01usdjpy81.0210.00081.5212012.03.01 19:2281.0800.000.000.000.73
1566783812012.03.01 20:25sell0.01usdjpy81.1370.00080.6372012.03.05 07:2081.4710.000.00-0.05-4.10
1566885882012.03.02 05:04sell0.02usdjpy81.3380.00080.8382012.03.05 07:2081.4710.000.00-0.05-3.26
1566959912012.03.02 09:00sell0.03usdjpy81.5380.00081.0382012.03.05 07:2081.4790.000.00-0.082.17
1567314062012.03.02 21:52sell0.05usdjpy81.7410.00081.2412012.03.05 07:2081.4810.000.00-0.1315.95
1567469672012.03.05 09:19sell0.01usdjpy81.3180.00080.8182012.03.05 12:4981.2270.000.000.001.12
1567744002012.03.05 17:56sell0.01usdjpy81.4240.00080.9242012.03.06 11:4280.9240.000.00-0.026.18
1568099072012.03.06 12:13sell0.01usdjpy80.8810.00080.3812012.03.06 18:4680.7270.000.000.001.91
1568148842012.03.06 13:20sell0.02usdjpy81.0820.00080.5822012.03.06 18:4680.7330.000.000.008.65
1568399502012.03.07 03:06sell0.01usdjpy80.7210.00080.2212012.03.07 06:3380.7430.000.000.00-0.27
1568407412012.03.07 03:35sell0.02usdjpy80.9210.00080.4212012.03.07 06:3380.7430.000.000.004.41
1568445842012.03.07 07:04sell0.01usdjpy80.7220.00080.2222012.03.12 13:4182.2400.000.00-0.14-18.46
1568641692012.03.07 15:48sell0.02usdjpy80.9220.00080.4222012.03.12 13:4282.2350.000.00-0.28-31.93
1568743062012.03.07 19:08sell0.03usdjpy81.1250.00080.6252012.03.12 13:4282.2360.000.00-0.43-40.53
1568814772012.03.08 01:55sell0.05usdjpy81.3280.00080.8282012.03.12 13:4282.2380.000.00-0.36-55.33
1568930902012.03.08 10:48sell0.08usdjpy81.5280.00081.0282012.03.12 13:4282.2400.000.00-0.58-69.26
1569255182012.03.09 04:07sell0.13usdjpy81.7290.00081.2292012.03.12 13:4282.2390.000.00-0.47-80.62
1569465162012.03.09 15:30sell0.21usdjpy81.9300.00081.4302012.03.12 13:4182.2390.000.00-0.76-78.90
1569468282012.03.09 15:31sell0.34usdjpy82.1320.00081.6322012.03.12 13:4182.2380.000.00-1.23-43.82
1569483322012.03.09 15:43sell0.55usdjpy82.3350.00081.8352012.03.12 13:4182.2370.000.00-2.0065.54
1569589222012.03.09 18:53sell0.90usdjpy82.5360.00082.0362012.03.12 13:4182.2370.000.00-3.27327.22
1569915882012.03.12 15:57sell0.01usdjpy82.1720.00081.6722012.03.15 12:4383.4830.000.00-0.16-15.70
1570054602012.03.13 01:33sell0.02usdjpy82.3720.00081.8722012.03.15 12:4383.4850.000.00-0.25-26.66
1570195212012.03.13 10:30sell0.03usdjpy82.5720.00082.0722012.03.15 12:4383.4850.000.00-0.37-32.81
1570207352012.03.13 10:57sell0.05usdjpy82.7750.00082.2752012.03.15 12:4383.4830.000.00-0.62-42.40
1570453122012.03.13 20:28sell0.08usdjpy82.9770.00082.4772012.03.15 12:4283.4820.000.00-0.99-48.39
1570539682012.03.14 02:57sell0.13usdjpy83.1770.00082.6772012.03.15 12:4283.4830.000.00-1.21-47.65
1570686572012.03.14 10:20sell0.21usdjpy83.3780.00082.8782012.03.15 12:4283.4750.000.00-1.95-24.40
1570774342012.03.14 13:08sell0.34usdjpy83.5790.00083.0792012.03.15 12:4283.4780.000.00-3.1641.14
1570910072012.03.14 17:59sell0.55usdjpy83.7830.00083.2832012.03.15 12:4283.4870.000.00-5.11195.00
1571036582012.03.15 02:27sell0.90usdjpy83.9830.00083.4832012.03.15 12:4283.4830.000.000.00539.03
1571265262012.03.15 14:18sell0.01usdjpy83.4880.00082.9882012.03.15 19:2783.2530.000.000.002.82
1571529802012.03.16 03:00sell0.01usdjpy83.4760.00082.9762012.03.16 15:5583.3760.000.000.001.20
1571704552012.03.16 10:27sell0.02usdjpy83.6850.00083.1852012.03.16 15:5583.3850.000.000.007.20
1571836432012.03.16 13:45sell0.03usdjpy83.8860.00083.3862012.03.16 15:5583.3860.000.000.0017.99
1572063452012.03.16 20:57buy0.01usdjpy83.3660.00083.8662012.03.19 06:0283.4660.000.00-0.001.20
1572153992012.03.19 08:42buy0.01usdjpy83.4180.00083.9182012.03.20 07:2183.4150.000.00-0.00-0.04
1572174062012.03.19 09:43buy0.02usdjpy83.2160.00083.7162012.03.20 07:2183.4090.000.00-0.014.63
1572872272012.03.21 04:26sell0.01usdjpy83.5850.00083.0852012.03.21 18:5183.7410.000.000.00-1.86
1572966432012.03.21 10:58sell0.02usdjpy83.7860.00083.2862012.03.21 18:5183.7460.000.000.000.96
1573031692012.03.21 13:01sell0.03usdjpy83.9880.00083.4882012.03.21 18:5183.7390.000.000.008.92
1573283242012.03.22 04:02sell0.01usdjpy83.2650.00082.7652012.03.22 13:5382.7650.000.000.006.04
1573956152012.03.23 15:22buy0.01usdjpy82.4460.00082.9462012.03.23 19:1782.5140.000.000.000.82
1573980532012.03.23 16:09buy0.02usdjpy82.2430.00082.7432012.03.23 19:1782.5390.000.000.007.17
1574013952012.03.23 17:10buy0.03usdjpy82.0420.00082.5422012.03.23 19:1782.5420.000.000.0018.17
1574106242012.03.26 02:20buy0.01usdjpy82.5360.00083.0362012.03.26 07:1782.6970.000.000.001.95
1574455782012.03.26 19:35buy0.01usdjpy82.8340.00083.3342012.03.27 16:4483.3340.000.00-0.026.00
1574816192012.03.27 19:06sell0.01usdjpy83.1600.00082.6602012.03.28 07:2482.9340.000.00-0.022.73
1575140342012.03.28 18:23sell0.01usdjpy82.8860.00082.3862012.03.29 07:4882.7370.000.00-0.041.80
1575325152012.03.29 10:55sell0.01usdjpy82.4050.00081.9052012.03.29 17:1782.0330.000.000.004.53
1575559262012.03.29 23:17sell0.01usdjpy82.4240.00081.9242012.03.30 03:3781.9240.000.00-0.036.10
1575645882012.03.30 08:00buy0.01usdjpy82.0560.00082.5562012.03.30 19:5282.5560.000.000.006.06
1575956552012.04.02 05:11buy0.01usdjpy83.2380.00083.7382012.04.03 07:4781.9140.000.00-0.02-16.16
1575973782012.04.02 07:58buy0.02usdjpy83.0360.00083.5362012.04.03 07:4881.9150.000.00-0.03-27.37
1576055292012.04.02 11:42buy0.03usdjpy82.8310.00083.3312012.04.03 07:4881.9130.000.00-0.05-33.62
1576090942012.04.02 13:35buy0.05usdjpy82.6310.00083.1312012.04.03 07:4881.9130.000.00-0.09-43.83
1576133222012.04.02 15:59buy0.08usdjpy82.4310.00082.9312012.04.03 07:4881.9140.000.00-0.14-50.49
1576149412012.04.02 16:20buy0.13usdjpy82.2310.00082.7312012.04.03 07:4781.9150.000.00-0.22-50.15
1576182842012.04.02 18:00buy0.21usdjpy82.0300.00082.5302012.04.03 07:4781.9140.000.00-0.36-29.74
1576259842012.04.03 02:55buy0.34usdjpy81.8240.00082.3242012.04.03 07:4781.9170.000.000.0038.60
1576260632012.04.03 02:56buy0.55usdjpy81.6230.00082.1232012.04.03 07:4781.9150.000.000.00196.06
1576367262012.04.03 12:35sell0.01usdjpy82.0160.00081.5162012.04.04 08:1182.6930.000.00-0.02-8.19
1576451752012.04.03 16:06sell0.02usdjpy82.2190.00081.7192012.04.04 08:1182.6960.000.00-0.04-11.54
1576553692012.04.03 21:00sell0.03usdjpy82.4410.00081.9412012.04.04 08:1182.6920.000.00-0.06-9.11
1576570902012.04.03 21:11sell0.05usdjpy82.6440.00082.1442012.04.04 08:1182.6890.000.00-0.10-2.72
1576591462012.04.03 21:29sell0.08usdjpy82.8500.00082.3502012.04.04 08:1182.6890.000.00-0.1515.58
1576736912012.04.04 09:05buy0.01usdjpy82.6530.00083.1532012.04.05 17:0682.3700.000.00-0.00-3.44
1576820812012.04.04 12:20buy0.02usdjpy82.4530.00082.9532012.04.05 17:0682.3620.000.00-0.01-2.21
1576822672012.04.04 12:27buy0.03usdjpy82.2470.00082.7472012.04.05 17:0682.3610.000.00-0.014.15
1577114942012.04.05 12:41buy0.05usdjpy82.0470.00082.5472012.04.05 17:0682.3480.000.000.0018.28
1577139422012.04.05 13:27buy0.08usdjpy81.8470.00082.3472012.04.05 17:0682.3470.000.000.0048.57
1577234142012.04.05 19:24sell0.01usdjpy82.3130.00081.8132012.04.06 15:3081.9800.000.00-0.024.06
1577346422012.04.06 15:24sell0.02usdjpy82.5130.00082.0132012.04.06 15:3082.0130.000.000.0012.19
1577396922012.04.06 16:41sell0.01usdjpy81.6070.00081.1072012.04.09 07:2581.4340.000.00-0.022.12
1577492572012.04.09 08:25sell0.01usdjpy81.4360.00080.9362012.04.10 07:1381.5470.000.00-0.02-1.36
1577616922012.04.09 20:07sell0.02usdjpy81.6380.00081.1382012.04.10 07:1381.5490.000.00-0.032.18
1577664032012.04.10 04:02sell0.03usdjpy81.8390.00081.3392012.04.10 07:1381.5440.000.000.0010.85
1577968352012.04.11 07:17sell0.01usdjpy80.7490.00080.2492012.04.16 06:5280.8790.000.00-0.12-1.61
1578173792012.04.11 16:39sell0.02usdjpy80.9500.00080.4502012.04.16 06:5280.8820.000.00-0.231.68
1578515142012.04.13 04:46sell0.03usdjpy81.1500.00080.6502012.04.16 06:5280.8820.000.00-0.079.94
1578801522012.04.16 08:58sell0.01usdjpy80.6340.00080.1342012.04.23 07:2681.3420.000.00-0.17-8.70
1579290512012.04.17 22:21sell0.02usdjpy80.8340.00080.3342012.04.23 07:2681.3430.000.00-0.29-12.51
1579310732012.04.18 02:26sell0.03usdjpy81.0340.00080.5342012.04.23 07:2681.3440.000.00-0.37-11.43
1579320172012.04.18 04:25sell0.05usdjpy81.2360.00080.7362012.04.23 07:2681.3430.000.00-0.62-6.58
1579396052012.04.18 11:36sell0.08usdjpy81.4380.00080.9382012.04.23 07:2681.3440.000.00-0.999.24
1579681712012.04.19 13:10sell0.13usdjpy81.6380.00081.1382012.04.23 07:2681.3440.000.00-0.6146.99
1580138132012.04.23 11:37sell0.01usdjpy81.0870.00080.5872012.04.26 07:1081.1620.000.00-0.11-0.92
1580455312012.04.24 22:23sell0.02usdjpy81.2870.00080.7872012.04.26 07:1181.1560.000.00-0.163.23
1580485642012.04.25 05:41sell0.03usdjpy81.4880.00080.9882012.04.26 07:1181.1570.000.00-0.1512.24
1580715002012.04.26 07:43sell0.01usdjpy81.1470.00080.6472012.04.26 21:2980.9880.000.000.001.96
1580872062012.04.26 23:41sell0.01usdjpy80.9680.00080.4682012.04.27 06:4680.5810.000.00-0.024.80
1580907292012.04.27 03:43sell0.02usdjpy81.1680.00080.6682012.04.27 06:4680.6680.000.000.0012.40
1580968632012.04.27 10:17sell0.01usdjpy80.7840.00080.2842012.04.27 23:4780.2840.000.000.006.23
1581115042012.04.27 23:47sell0.01usdjpy80.2630.00079.7632012.04.30 18:3679.7630.000.00-0.026.27
1581244872012.04.30 19:05sell0.01usdjpy79.7900.00079.2902012.05.02 15:1680.1120.000.00-0.05-4.02
1581366282012.05.01 17:01sell0.02usdjpy79.9920.00079.4922012.05.02 15:1680.0960.000.00-0.06-2.60
1581378232012.05.01 17:15sell0.03usdjpy80.1930.00079.6932012.05.02 15:1580.0960.000.00-0.093.63
1581456352012.05.02 07:53sell0.05usdjpy80.3940.00079.8942012.05.02 15:1580.0980.000.000.0018.48
1581479112012.05.02 10:08sell0.08usdjpy80.5990.00080.0992012.05.02 15:1580.0990.000.000.0049.94
1581569182012.05.02 16:05sell0.01usdjpy80.1260.00079.6262012.05.04 15:3079.8920.000.00-0.072.93
1581674402012.05.03 11:05sell0.02usdjpy80.3270.00079.8272012.05.04 15:3079.9510.000.00-0.049.41
1581738682012.05.03 16:01sell0.03usdjpy80.5330.00080.0332012.05.04 15:3080.0330.000.00-0.0518.74
1581883882012.05.04 15:44sell0.01usdjpy80.1860.00079.6862012.05.04 20:4479.8750.000.000.003.89
1582088772012.05.07 06:08sell0.01usdjpy79.8160.00079.3162012.05.09 14:1379.5150.000.00-0.053.79
1582474902012.05.08 03:56sell0.02usdjpy80.0160.00079.5162012.05.09 14:1379.5160.000.00-0.0612.58
1582852662012.05.09 21:51sell0.01usdjpy79.6730.00079.1732012.05.14 17:4079.7910.000.00-0.10-1.48
1582987392012.05.10 16:00sell0.02usdjpy79.8730.00079.3732012.05.14 17:4179.7940.000.00-0.111.98
1583225332012.05.14 03:41sell0.03usdjpy80.0750.00079.5752012.05.14 17:4079.7910.000.000.0010.68
1583379942012.05.14 22:54sell0.01usdjpy79.8530.00079.3532012.05.17 17:0079.9540.000.00-0.10-1.26
1583485012012.05.15 15:33sell0.02usdjpy80.0560.00079.5562012.05.17 17:0079.9450.000.00-0.152.78
1583546512012.05.15 20:29sell0.03usdjpy80.2570.00079.7572012.05.17 17:0079.9580.000.00-0.2211.22
1583671952012.05.16 13:20sell0.05usdjpy80.4590.00079.9592012.05.17 17:0079.9590.000.00-0.2631.27
1583903832012.05.17 18:19sell0.01usdjpy79.6190.00079.1192012.05.18 08:0879.3800.000.00-0.033.01
1583989182012.05.18 09:11sell0.01usdjpy79.2390.00078.7392012.05.23 06:0579.5530.000.00-0.06-3.95
1584312232012.05.22 08:26sell0.02usdjpy79.4400.00078.9402012.05.23 06:0579.5550.000.00-0.03-2.89
1584350992012.05.22 12:03sell0.03usdjpy79.6520.00079.1522012.05.23 06:0579.5570.000.00-0.053.58
1584379602012.05.22 14:43sell0.05usdjpy79.8520.00079.3522012.05.23 06:0579.5510.000.00-0.0818.92
1584439822012.05.22 21:09sell0.08usdjpy80.0530.00079.5532012.05.23 06:0579.5530.000.00-0.1350.28
1584553092012.05.23 12:43sell0.01usdjpy79.3640.00078.8642012.05.30 06:4079.4560.000.00-0.11-1.16
1584868092012.05.24 20:42sell0.02usdjpy79.5650.00079.0652012.05.30 06:4079.4540.000.00-0.122.79
1584918722012.05.25 06:43sell0.03usdjpy79.7650.00079.2652012.05.30 06:4079.4560.000.00-0.1311.67
1585424762012.05.30 07:41sell0.01usdjpy79.4280.00078.9282012.05.30 16:3878.9280.000.000.006.33
1585574492012.05.31 00:38sell0.01usdjpy79.0760.00078.5762012.05.31 15:5878.5760.000.000.006.36
1585685602012.05.31 18:00sell0.01usdjpy78.4080.00077.9082012.06.01 14:5478.1090.000.00-0.033.83
1585738502012.06.01 03:37sell0.02usdjpy78.6090.00078.1092012.06.01 14:5478.1090.000.000.0012.80
1585805502012.06.01 15:25buy0.01usdjpy78.1280.00078.6282012.06.01 15:4878.3820.000.000.003.24
1585806452012.06.01 15:30buy0.02usdjpy77.8590.00078.3592012.06.01 15:4878.3590.000.000.0012.76
1585816422012.06.01 15:48buy0.01usdjpy78.6510.00079.1512012.06.05 07:0378.3340.000.00-0.02-4.05
1585816622012.06.01 15:48buy0.02usdjpy78.4470.00078.9472012.06.05 07:0478.3370.000.00-0.05-2.81
1585816882012.06.01 15:48buy0.03usdjpy78.2330.00078.7332012.06.05 07:0478.3360.000.00-0.073.94
1585818462012.06.01 15:52buy0.05usdjpy78.0280.00078.5282012.06.05 07:0378.3360.000.00-0.1219.66
1586031212012.06.05 08:42buy0.01usdjpy78.3670.00078.8672012.06.05 16:0178.6630.000.000.003.76
1586049322012.06.05 10:26buy0.02usdjpy78.1530.00078.6532012.06.05 16:0178.6530.000.000.0012.71
1586101092012.06.05 16:44buy0.01usdjpy78.6810.00079.1812012.06.06 11:0179.1810.000.00-0.016.31
1586263402012.06.06 19:44buy0.01usdjpy79.0840.00079.5842012.06.07 15:2779.5840.000.00-0.016.28
1586380762012.06.07 16:28buy0.01usdjpy79.7220.00080.2222012.06.11 07:5979.6300.000.00-0.01-1.16
1586400632012.06.07 17:49buy0.02usdjpy79.5210.00080.0212012.06.11 07:5979.6330.000.00-0.032.81
1586463542012.06.08 07:20buy0.03usdjpy79.3210.00079.8212012.06.11 07:5979.6320.000.00-0.0111.72
1586652702012.06.11 16:51buy0.01usdjpy79.5220.00080.0222012.06.12 06:3479.5170.000.00-0.00-0.06
1586692892012.06.12 01:09buy0.02usdjpy79.3210.00079.8212012.06.12 06:3479.5180.000.000.004.95
1586711192012.06.12 08:40sell0.01usdjpy79.4770.00078.9772012.06.14 06:5479.4320.000.00-0.060.57
1586725252012.06.12 10:35sell0.02usdjpy79.6770.00079.1772012.06.14 06:5479.4330.000.00-0.136.14
1586952312012.06.14 08:30sell0.01usdjpy79.4220.00078.9222012.06.15 07:2179.0290.000.00-0.034.97
1587107662012.06.15 14:03sell0.01usdjpy78.7070.00078.2072012.06.20 06:5878.8560.000.00-0.06-1.89
1587175792012.06.18 00:43sell0.02usdjpy78.9080.00078.4082012.06.20 06:5878.8550.000.00-0.071.34
1587184072012.06.18 01:23sell0.03usdjpy79.1080.00078.6082012.06.20 06:5878.8560.000.00-0.109.59
1587451252012.06.20 07:48buy0.01usdjpy78.8680.00079.3682012.06.20 16:4179.3680.000.000.006.30
1587522412012.06.20 19:28buy0.01usdjpy79.4330.00079.9332012.06.20 20:1279.5560.000.000.001.55
1587601392012.06.21 06:17buy0.01usdjpy79.5950.00080.0952012.06.21 16:1280.0950.000.000.006.24
1587731572012.06.21 22:55buy0.01usdjpy80.2940.00080.7942012.06.22 07:3680.4110.000.00-0.001.46
1587742372012.06.22 02:50buy0.02usdjpy80.0940.00080.5942012.06.22 07:3680.4140.000.000.007.96
1587759922012.06.22 09:41sell0.01usdjpy80.3730.00079.8732012.06.25 07:1180.3350.000.00-0.020.47
1587831082012.06.25 01:35sell0.02usdjpy80.5740.00080.0742012.06.25 07:1180.3370.000.000.005.90
1587851102012.06.25 09:36sell0.01usdjpy80.1050.00079.6052012.06.25 15:4179.6050.000.000.006.28
1587887732012.06.25 16:15sell0.01usdjpy79.6380.00079.1382012.06.25 18:5379.5260.000.000.001.41
1587912532012.06.25 23:36sell0.01usdjpy79.6560.00079.1562012.06.26 07:2979.4540.000.00-0.022.54
1587930032012.06.26 08:08sell0.01usdjpy79.5040.00079.0042012.06.27 07:0179.4500.000.00-0.030.68
1587934982012.06.26 09:24sell0.02usdjpy79.7050.00079.2052012.06.27 07:0179.4470.000.00-0.066.49
  0.00 0.00 -40.17 1 920.01
Closed P/L: 1 879.84
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1588038452012.06.27 07:56buy0.01usdjpy79.4590.00079.959 79.3140.000.00-0.04-1.83
1588158092012.06.28 11:15buy0.02usdjpy79.2520.00079.752 79.3140.000.00-0.011.56
  0.00 0.00 -0.05 -0.27
 Floating P/L: -0.32
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 879.84 Floating P/L: -0.32 Margin: 6.00
Balance: 3 879.84 Equity: 3 879.52 Free Margin: 3 873.52
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 524.36 Gross Loss: 1 644.52 Total Net Profit: 1 879.84
Profit Factor: 2.14 Expected Payoff: 9.69  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 404.50 (13.06%) Relative Drawdown: 13.06% (404.50)
 
Total Trades: 194 Short Positions (won %): 142 (59.15%) Long Positions (won %): 52 (71.15%)
Profit Trades (% of total): 121 (62.37%) Loss trades (% of total): 73 (37.63%)
Largest profit trade: 557.08 loss trade: -81.09
Average profit trade: 29.13 loss trade: -22.53
Maximum consecutive wins ($): 14 (57.91) consecutive losses ($): 7 (-404.50)
Maximal consecutive profit (count): 801.70 (3) consecutive loss (count): -404.50 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3