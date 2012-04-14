|Account: 6076779
|Name: tick supersafe
|Currency: USD
|2012 June 15, 07:07
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3087693
|2012.04.14 07:41
|balance
|Deposit
|25 000.00
|3105833
|2012.04.16 09:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30191
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 09:38
|1.30135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|3106249
|2012.04.16 09:13
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.581
|0.000
|0.000
|2012.04.16 09:26
|127.529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|3109307
|2012.04.16 09:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.462
|0.000
|0.000
|2012.04.16 16:46
|127.676
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|3110317
|2012.04.16 10:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30099
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 10:03
|1.30048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3110449
|2012.04.16 10:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92425
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:01
|0.91890
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.82
|3110846
|2012.04.16 10:06
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.82160
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 11:30
|0.82108
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.83
|3122577
|2012.04.16 12:40
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.962
|0.000
|0.000
|2012.04.16 16:46
|127.681
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|3148457
|2012.04.16 18:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.285
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:50
|129.647
|0.00
|0.00
|-0.56
|-29.58
|3152913
|2012.04.16 18:45
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91875
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:01
|0.91896
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.46
|3157372
|2012.04.16 19:58
|sell
|0.02
|gbpjpy
|127.783
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:50
|129.655
|0.00
|0.00
|-1.12
|-46.88
|3199106
|2012.04.17 11:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|128.284
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.655
|0.00
|0.00
|-2.08
|-68.68
|3205262
|2012.04.17 11:40
|buy
|0.04
|usdchf
|0.91334
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:01
|0.91901
|0.00
|0.00
|-0.04
|24.68
|3208379
|2012.04.17 12:00
|sell
|0.08
|gbpjpy
|128.777
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.634
|0.00
|0.00
|-4.17
|-85.87
|3212125
|2012.04.17 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31594
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 17:29
|1.31357
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|3237822
|2012.04.17 17:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31059
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 17:29
|1.31353
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|3246736
|2012.04.17 18:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31483
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 18:22
|1.31538
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3272318
|2012.04.18 03:37
|sell
|0.16
|gbpjpy
|129.247
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.633
|0.00
|0.00
|-7.66
|-77.36
|3303029
|2012.04.18 11:33
|sell
|0.32
|gbpjpy
|129.968
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:49
|129.632
|0.00
|0.00
|-15.33
|134.68
|3309473
|2012.04.18 12:25
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91855
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:31
|0.91905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|3309527
|2012.04.18 12:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30866
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 12:31
|1.30813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|3310262
|2012.04.18 12:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81870
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:37
|0.81810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|3312696
|2012.04.18 13:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30831
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:07
|1.30780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3314857
|2012.04.18 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91919
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:38
|0.91969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|3314948
|2012.04.18 13:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30764
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 13:38
|1.30713
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3316642
|2012.04.18 13:53
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91953
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:36
|0.92004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3316691
|2012.04.18 13:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30755
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:07
|1.30700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3321630
|2012.04.18 14:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92005
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 15:50
|0.92074
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|3321695
|2012.04.18 14:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30744
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 15:49
|1.30691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|3331075
|2012.04.18 16:21
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92047
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:29
|0.91811
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.57
|3338637
|2012.04.18 17:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81787
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 09:59
|0.81721
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.06
|3366010
|2012.04.19 03:20
|sell
|0.64
|gbpjpy
|130.439
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:48
|129.635
|0.00
|0.00
|-23.56
|644.51
|3381081
|2012.04.19 10:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31263
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 10:11
|1.31329
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|3384633
|2012.04.19 10:24
|sell
|1.28
|gbpjpy
|130.945
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:48
|129.639
|0.00
|0.00
|-47.13
|2 093.94
|3385986
|2012.04.19 10:36
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81697
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:31
|0.81643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|3386985
|2012.04.19 10:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31270
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 10:51
|1.31326
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|3387967
|2012.04.19 10:52
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91518
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:29
|0.91808
|0.00
|0.00
|0.00
|6.32
|3442433
|2012.04.19 19:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81734
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 12:14
|0.81682
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.83
|3466837
|2012.04.20 08:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31486
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 08:45
|1.31543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|3499364
|2012.04.20 14:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31964
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 15:03
|1.32017
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|3499373
|2012.04.20 14:06
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91050
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 15:03
|0.90996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|3556350
|2012.04.23 09:32
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81804
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 10:00
|0.81753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|3562385
|2012.04.23 10:30
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81718
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 13:22
|0.81668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|3578901
|2012.04.23 13:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31452
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 13:51
|1.31392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|3579019
|2012.04.23 13:46
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81664
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:27
|0.81610
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|3579132
|2012.04.23 13:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91444
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 13:59
|0.91497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|3582403
|2012.04.23 14:23
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91506
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:20
|0.91558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|3582877
|2012.04.23 14:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31336
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 14:40
|1.31285
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3585594
|2012.04.23 15:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31307
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:28
|1.31256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3588958
|2012.04.23 15:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31283
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 16:06
|1.31232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3589023
|2012.04.23 15:58
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91550
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 17:10
|0.91600
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|3591168
|2012.04.23 16:33
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81552
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 17:20
|0.81502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|3597859
|2012.04.23 17:45
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81510
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 13:30
|0.81460
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|3600328
|2012.04.23 18:19
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91621
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:47
|0.91120
|0.00
|0.00
|-0.04
|-5.50
|3638065
|2012.04.24 11:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31775
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 16:26
|1.31826
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3660714
|2012.04.24 16:42
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91057
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:47
|0.91110
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.16
|3667931
|2012.04.24 17:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32044
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 18:25
|1.32098
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|3672049
|2012.04.24 18:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32062
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 10:03
|1.32119
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.57
|3695409
|2012.04.25 09:44
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81786
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 10:04
|0.81841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|3699228
|2012.04.25 10:25
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81825
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 11:14
|0.81880
|0.00
|0.00
|0.00
|0.89
|3702939
|2012.04.25 11:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32168
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 12:08
|1.32240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|3713082
|2012.04.25 12:57
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82124
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 13:03
|0.82178
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|3715852
|2012.04.25 13:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32278
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 09:22
|1.32332
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.54
|3716184
|2012.04.25 13:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.82149
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 11:30
|0.81909
|0.00
|0.00
|-0.20
|-3.88
|3778785
|2012.04.26 09:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32350
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 10:27
|1.32416
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|3786637
|2012.04.26 11:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32529
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 12:32
|1.32296
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.33
|3795527
|2012.04.26 13:24
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.81610
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 11:30
|0.81912
|0.00
|0.00
|-0.19
|9.79
|3839603
|2012.04.27 00:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32004
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 12:32
|1.32299
|0.00
|0.00
|0.00
|5.90
|3908928
|2012.04.27 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32590
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 20:15
|1.32642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|3949510
|2012.04.30 08:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32525
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 09:07
|1.32576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|3956065
|2012.04.30 10:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32597
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 10:03
|1.32655
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4002668
|2012.04.30 19:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32262
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 17:15
|1.32172
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.90
|4003931
|2012.04.30 20:49
|sell
|0.16
|gbpjpy
|129.571
|0.000
|0.000
|2012.04.30 20:50
|129.630
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.83
|4019844
|2012.05.01 08:47
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.338
|0.000
|0.000
|2012.05.01 10:03
|129.286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|4026222
|2012.05.01 10:56
|buy
|0.04
|usdchf
|0.90523
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:47
|0.91114
|0.00
|0.00
|-0.01
|25.95
|4069104
|2012.05.01 21:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32162
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 09:21
|1.32111
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.51
|4093941
|2012.05.02 09:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81439
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:43
|0.81373
|0.00
|0.00
|0.00
|1.07
|4099058
|2012.05.02 10:20
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.744
|0.000
|0.000
|2012.05.03 15:30
|130.160
|0.00
|0.00
|-0.00
|-7.25
|4105039
|2012.05.02 10:58
|buy
|0.02
|gbpjpy
|130.084
|0.000
|0.000
|2012.05.03 15:30
|130.161
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.91
|4108636
|2012.05.02 11:25
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81331
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 11:31
|0.81275
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|4110970
|2012.05.02 11:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31687
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:00
|1.31631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|4115491
|2012.05.02 12:23
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91376
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:24
|0.91429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4115555
|2012.05.02 12:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31500
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:24
|1.31439
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|4115758
|2012.05.02 12:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81162
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:17
|0.81110
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.84
|4119796
|2012.05.02 13:02
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91445
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 13:58
|0.91497
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|4119808
|2012.05.02 13:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31412
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 13:56
|1.31331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|4126470
|2012.05.02 14:35
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91443
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 15:01
|0.91498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|4129308
|2012.05.02 15:15
|buy
|0.04
|gbpjpy
|129.610
|0.000
|0.000
|2012.05.03 15:30
|130.164
|0.00
|0.00
|-0.01
|27.54
|4131723
|2012.05.02 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31335
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 12:15
|1.31284
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.51
|4131780
|2012.05.02 15:34
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91510
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:07
|0.91565
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.60
|4202132
|2012.05.03 13:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31297
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:02
|1.31240
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|4236020
|2012.05.03 18:15
|buy
|0.01
|gbpjpy
|130.204
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:34
|129.926
|0.00
|0.00
|-0.00
|-3.46
|4243185
|2012.05.03 21:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31434
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 10:43
|1.31366
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.68
|4267707
|2012.05.04 09:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81222
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 13:20
|0.81172
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|4270055
|2012.05.04 10:19
|buy
|0.02
|gbpjpy
|129.705
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:34
|129.946
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4275057
|2012.05.04 11:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31341
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 11:21
|1.31288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|4275060
|2012.05.04 11:17
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91480
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 13:16
|0.91530
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4285385
|2012.05.04 14:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.81107
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 18:44
|0.81056
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|4291322
|2012.05.04 15:30
|buy
|0.04
|gbpjpy
|129.247
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:34
|129.960
|0.00
|0.00
|0.00
|35.50
|4297682
|2012.05.04 15:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.695
|0.000
|0.000
|2012.05.04 15:55
|129.641
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|4304109
|2012.05.04 16:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|129.442
|0.000
|0.000
|2012.05.04 16:43
|129.358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|4416485
|2012.05.07 19:14
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80611
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 09:04
|0.80560
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.82
|4435897
|2012.05.08 08:04
|buy
|0.01
|gbpjpy
|129.434
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.734
|0.00
|0.00
|-0.00
|-8.78
|4442690
|2012.05.08 10:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92318
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 12:52
|0.92372
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4444571
|2012.05.08 10:26
|buy
|0.02
|gbpjpy
|128.962
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.734
|0.00
|0.00
|-0.01
|-5.72
|4445041
|2012.05.08 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30112
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 12:43
|1.30058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|4468983
|2012.05.08 16:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29973
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:01
|1.29922
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|4468990
|2012.05.08 16:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92433
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:38
|0.92492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|4471328
|2012.05.08 16:42
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80580
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:06
|0.80527
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|4474020
|2012.05.08 17:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80539
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:49
|0.80488
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|4476896
|2012.05.08 18:04
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92487
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 04:12
|0.92552
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.70
|4484073
|2012.05.08 19:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80519
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 01:39
|0.80468
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.83
|4523380
|2012.05.09 12:06
|buy
|0.04
|gbpjpy
|128.462
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.731
|0.00
|0.00
|0.00
|13.49
|4525467
|2012.05.09 12:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29738
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 13:11
|1.29686
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|4525860
|2012.05.09 12:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92571
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 14:10
|0.92625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4531978
|2012.05.09 14:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29646
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 15:12
|1.29583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|4532003
|2012.05.09 14:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92635
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 15:13
|0.92699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|4538036
|2012.05.09 15:20
|buy
|0.08
|gbpjpy
|127.967
|0.000
|0.000
|2012.05.09 20:52
|128.728
|0.00
|0.00
|0.00
|76.36
|4540826
|2012.05.09 15:49
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92833
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:09
|0.92884
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4541974
|2012.05.09 16:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29384
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 16:03
|1.29323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|4544120
|2012.05.09 16:31
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80414
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:09
|0.80353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|4546807
|2012.05.09 17:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29288
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:09
|1.29232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|4546849
|2012.05.09 17:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92905
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:17
|0.92956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4551782
|2012.05.09 18:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80320
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 18:36
|0.80270
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|4560193
|2012.05.09 20:11
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80268
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 21:59
|0.80217
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|4599150
|2012.05.10 11:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.345
|0.000
|0.000
|2012.05.10 11:54
|128.286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|4600943
|2012.05.10 12:15
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.262
|0.000
|0.000
|2012.05.10 12:21
|128.210
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|4605623
|2012.05.10 13:17
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.252
|0.000
|0.000
|2012.05.11 07:36
|128.736
|0.00
|0.00
|-0.04
|-6.06
|4612020
|2012.05.10 14:31
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.756
|0.000
|0.000
|2012.05.11 07:36
|128.736
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.50
|4620984
|2012.05.10 16:04
|sell
|0.04
|gbpjpy
|129.250
|0.000
|0.000
|2012.05.11 07:36
|128.736
|0.00
|0.00
|-0.15
|25.74
|4646243
|2012.05.10 21:39
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80153
|0.00000
|0.00000
|2012.05.11 04:25
|0.80092
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.98
|4668478
|2012.05.11 09:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29116
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 00:00
|1.29031
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.85
|4668488
|2012.05.11 09:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93038
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 00:00
|0.93089
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.55
|4675500
|2012.05.11 10:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.511
|0.000
|0.000
|2012.05.11 15:41
|128.458
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|4697979
|2012.05.11 15:31
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80364
|0.00000
|0.00000
|2012.05.11 15:41
|0.80419
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|4703099
|2012.05.11 16:10
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80441
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 15:30
|0.80265
|0.00
|0.00
|-0.16
|-2.78
|4703105
|2012.05.11 16:10
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.338
|0.000
|0.000
|2012.05.14 11:58
|128.555
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.71
|4753302
|2012.05.14 09:40
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93227
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 10:33
|0.93281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|4763011
|2012.05.14 11:00
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.837
|0.000
|0.000
|2012.05.14 11:58
|128.557
|0.00
|0.00
|0.00
|6.99
|4763584
|2012.05.14 11:06
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93282
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 11:20
|0.93334
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|4763588
|2012.05.14 11:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28759
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 11:16
|1.28707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|4768461
|2012.05.14 11:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28669
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 14:51
|1.28617
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|4768468
|2012.05.14 11:47
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93356
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 15:31
|0.93421
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|4785094
|2012.05.14 14:58
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.277
|0.000
|0.000
|2012.05.14 15:01
|128.225
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|4788885
|2012.05.14 15:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.185
|0.000
|0.000
|2012.05.14 16:43
|128.133
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|4789195
|2012.05.14 15:35
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.79898
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 15:30
|0.80214
|0.00
|0.00
|-0.26
|9.99
|4792788
|2012.05.14 16:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28407
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 16:21
|1.28345
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|4792796
|2012.05.14 16:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93529
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 16:31
|0.93579
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|4798371
|2012.05.14 17:06
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93616
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 00:25
|0.93667
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.54
|4798384
|2012.05.14 17:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28311
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 23:41
|1.28256
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4798557
|2012.05.14 17:09
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.088
|0.000
|0.000
|2012.05.15 13:38
|128.318
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.88
|4803927
|2012.05.14 18:06
|sell
|0.02
|gbpjpy
|128.592
|0.000
|0.000
|2012.05.15 13:38
|128.312
|0.00
|0.00
|-0.08
|7.01
|4884807
|2012.05.15 16:47
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93961
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 18:00
|0.94012
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|4884828
|2012.05.15 16:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27824
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 17:59
|1.27771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|4885945
|2012.05.15 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.233
|0.000
|0.000
|2012.05.16 10:12
|128.176
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.71
|4902473
|2012.05.15 20:13
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94092
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 20:35
|0.94161
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|4902481
|2012.05.15 20:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27657
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 20:28
|1.27593
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|4908656
|2012.05.15 21:18
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94290
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 22:13
|0.94342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4909860
|2012.05.15 21:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27360
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 22:13
|1.27305
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4942703
|2012.05.16 10:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26901
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 10:12
|1.26838
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|4943138
|2012.05.16 10:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94647
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 10:15
|0.94701
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|4945909
|2012.05.16 10:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26873
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 18:06
|1.27065
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|4946165
|2012.05.16 10:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94663
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 14:26
|0.94745
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.87
|4975799
|2012.05.16 15:11
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27418
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 18:05
|1.27064
|0.00
|0.00
|0.00
|7.08
|5013748
|2012.05.16 19:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.870
|0.000
|0.000
|2012.05.16 21:05
|127.815
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|5027619
|2012.05.16 21:53
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.685
|0.000
|0.000
|2012.05.17 10:17
|127.633
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.65
|5062633
|2012.05.17 11:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27229
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 11:22
|1.27155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|5066930
|2012.05.17 11:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27190
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 12:02
|1.27139
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|5069637
|2012.05.17 12:20
|sell
|0.01
|gbpjpy
|127.645
|0.000
|0.000
|2012.05.17 12:59
|127.591
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|5072639
|2012.05.17 13:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27099
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 13:17
|1.27044
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|5078095
|2012.05.17 13:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26916
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 14:21
|1.26856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|5096533
|2012.05.17 16:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.812
|0.000
|0.000
|2012.05.17 16:08
|126.754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|5098798
|2012.05.17 16:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|126.811
|0.000
|0.000
|2012.05.17 16:50
|126.751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|5101868
|2012.05.17 16:55
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80332
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 17:10
|0.80385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|5110531
|2012.05.17 17:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80361
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 18:06
|0.80414
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|5126850
|2012.05.17 20:11
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80406
|0.00000
|0.00000
|2012.05.18 03:51
|0.80468
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.98
|5166745
|2012.05.18 09:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26573
|0.00000
|0.00000
|2012.05.18 09:35
|1.26509
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|5171203
|2012.05.18 10:16
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94906
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:09
|0.94389
|0.00
|0.00
|-0.00
|-5.48
|5171222
|2012.05.18 10:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26562
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 15:34
|1.27404
|0.00
|0.00
|-0.03
|-8.42
|5199124
|2012.05.18 14:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27158
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 15:33
|1.27404
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.92
|5203668
|2012.05.18 15:20
|buy
|0.02
|usdchf
|0.94371
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:09
|0.94391
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.42
|5212629
|2012.05.18 17:45
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80402
|0.00000
|0.00000
|2012.05.18 17:59
|0.80463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|5231625
|2012.05.18 22:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.27694
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 15:33
|1.27399
|0.00
|0.00
|-0.14
|11.80
|5251724
|2012.05.21 04:32
|buy
|0.04
|usdchf
|0.93842
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:09
|0.94391
|0.00
|0.00
|-0.00
|23.26
|5278431
|2012.05.21 10:42
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80850
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 19:06
|0.80900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|5335167
|2012.05.21 22:54
|sell
|0.08
|eurusd
|1.28229
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 15:33
|1.27398
|0.00
|0.00
|-0.14
|66.48
|5351912
|2012.05.22 09:11
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.770
|0.000
|0.000
|2012.05.22 10:06
|125.825
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|5356564
|2012.05.22 10:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|125.868
|0.000
|0.000
|2012.05.22 10:47
|125.921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|5367355
|2012.05.22 12:17
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80944
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 08:33
|0.80366
|0.00
|0.00
|-0.35
|-8.89
|5406491
|2012.05.22 20:08
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27340
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 20:13
|1.27286
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|5406493
|2012.05.22 20:08
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94326
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 20:17
|0.94385
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|5411853
|2012.05.22 21:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27170
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 22:20
|1.27114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5411900
|2012.05.22 21:15
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94438
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 22:24
|0.94491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5428511
|2012.05.23 01:29
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80423
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 08:33
|0.80364
|0.00
|0.00
|-0.65
|-1.81
|5444639
|2012.05.23 08:48
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.363
|0.000
|0.000
|2012.05.23 08:52
|125.307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|5444761
|2012.05.23 08:53
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94782
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 09:10
|0.94832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|5447019
|2012.05.23 09:26
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.198
|0.000
|0.000
|2012.05.23 10:59
|125.146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5447201
|2012.05.23 09:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26629
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 11:04
|1.26567
|0.00
|0.00
|0.00
|0.62
|5463203
|2012.05.23 12:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.652
|0.000
|0.000
|2012.05.23 17:58
|124.598
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|5463213
|2012.05.23 12:07
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95031
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 13:09
|0.95088
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|5469707
|2012.05.23 13:35
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95042
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 17:11
|0.95097
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|5469720
|2012.05.23 13:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26374
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 17:09
|1.26322
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|5500997
|2012.05.23 18:04
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95467
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 18:35
|0.95529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5502818
|2012.05.23 18:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25828
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 18:35
|1.25770
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|5504093
|2012.05.23 18:37
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.499
|0.000
|0.000
|2012.05.23 19:12
|124.440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.74
|5515029
|2012.05.23 19:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25531
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 10:30
|1.25446
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.85
|5515034
|2012.05.23 19:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95667
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 10:30
|0.95735
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.71
|5574032
|2012.05.24 11:34
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.257
|0.000
|0.000
|2012.05.25 17:59
|124.482
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.83
|5597599
|2012.05.24 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25603
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 16:37
|1.25828
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.25
|5597654
|2012.05.24 15:34
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95634
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 16:19
|0.95688
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5600079
|2012.05.24 15:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|124.765
|0.000
|0.000
|2012.05.25 17:59
|124.485
|0.00
|0.00
|-0.08
|7.03
|5602771
|2012.05.24 16:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26147
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 16:37
|1.25832
|0.00
|0.00
|0.00
|6.30
|5611818
|2012.05.24 17:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95798
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 20:36
|0.95854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|5632892
|2012.05.24 20:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25482
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 20:30
|1.25428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|5637999
|2012.05.24 21:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25315
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 21:59
|1.25263
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|5638105
|2012.05.24 21:10
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95888
|0.00000
|0.00000
|2012.05.25 04:39
|0.95938
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.52
|5715131
|2012.05.25 15:54
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.79870
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 08:33
|0.80368
|0.00
|0.00
|-0.88
|30.64
|5767274
|2012.05.28 09:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95392
|0.00000
|0.00000
|2012.05.28 09:51
|0.95339
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5767419
|2012.05.28 09:17
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26009
|0.00000
|0.00000
|2012.05.28 09:33
|1.26063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|5772688
|2012.05.28 10:06
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.638
|0.000
|0.000
|2012.05.28 11:05
|124.588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|5785414
|2012.05.28 11:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.422
|0.000
|0.000
|2012.05.29 15:38
|124.633
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.65
|5836117
|2012.05.28 19:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25314
|0.00000
|0.00000
|2012.05.29 02:42
|1.25256
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.58
|5836127
|2012.05.28 19:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95918
|0.00000
|0.00000
|2012.05.29 02:42
|0.95974
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.58
|5872202
|2012.05.29 10:09
|sell
|0.02
|gbpjpy
|124.919
|0.000
|0.000
|2012.05.29 15:38
|124.644
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|5903202
|2012.05.29 15:00
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95926
|0.00000
|0.00000
|2012.05.29 16:34
|0.95977
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|5903407
|2012.05.29 15:01
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25241
|0.00000
|0.00000
|2012.05.29 15:07
|1.25188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|5918917
|2012.05.29 16:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25300
|0.00000
|0.00000
|2012.05.29 18:23
|1.25245
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|5941330
|2012.05.29 19:35
|sell
|0.01
|gbpjpy
|124.004
|0.000
|0.000
|2012.05.30 10:08
|123.954
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.63
|5946399
|2012.05.29 21:02
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96273
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 03:56
|0.96323
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.52
|5947668
|2012.05.29 21:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24794
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 03:22
|1.24737
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.57
|5980103
|2012.05.30 10:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96412
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 10:40
|0.96503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|5980611
|2012.05.30 10:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24594
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 10:40
|1.24539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|5984731
|2012.05.30 11:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24491
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 12:00
|1.24426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|5984735
|2012.05.30 11:07
|sell
|0.01
|gbpjpy
|123.515
|0.000
|0.000
|2012.05.30 12:00
|123.460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|5984797
|2012.05.30 11:08
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96461
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 11:29
|0.96515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|5987911
|2012.05.30 11:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96502
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 12:00
|0.96553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|5992778
|2012.05.30 12:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24361
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 13:56
|1.24310
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|5993038
|2012.05.30 12:39
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96574
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 13:57
|0.96644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|6010335
|2012.05.30 15:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24412
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 16:04
|1.24346
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6012800
|2012.05.30 16:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96567
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 16:06
|0.96631
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6022316
|2012.05.30 17:19
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96719
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 17:36
|0.96776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|6022328
|2012.05.30 17:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24180
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 17:35
|1.24114
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6025436
|2012.05.30 17:38
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.556
|0.000
|0.000
|2012.05.30 20:13
|122.505
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|6032417
|2012.05.30 18:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23948
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 20:14
|1.23891
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|6046460
|2012.05.30 20:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23909
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 20:53
|1.23856
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|6046561
|2012.05.30 20:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96936
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 21:28
|0.96994
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|6047348
|2012.05.30 20:44
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.400
|0.000
|0.000
|2012.05.31 02:58
|122.337
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.80
|6051007
|2012.05.30 21:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23831
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 22:07
|1.23780
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|6052908
|2012.05.30 21:50
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96998
|0.00000
|0.00000
|2012.05.30 22:13
|0.97048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|6124155
|2012.05.31 16:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.690
|0.000
|0.000
|2012.05.31 16:42
|121.616
|0.00
|0.00
|0.00
|0.94
|6132693
|2012.05.31 17:33
|sell
|0.01
|gbpjpy
|121.187
|0.000
|0.000
|2012.05.31 17:44
|121.082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|6142284
|2012.05.31 18:30
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97253
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 03:59
|0.97313
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.62
|6142323
|2012.05.31 18:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23501
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 03:50
|1.23450
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.51
|6143776
|2012.05.31 18:43
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.402
|0.000
|0.000
|2012.06.01 06:45
|120.625
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.85
|6153504
|2012.05.31 20:08
|sell
|0.02
|gbpjpy
|120.896
|0.000
|0.000
|2012.06.01 06:45
|120.624
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.93
|6183400
|2012.06.01 08:33
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.80378
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 08:33
|0.80359
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|6189882
|2012.06.01 10:15
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80386
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 10:33
|0.80437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|6192170
|2012.06.01 10:36
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.464
|0.000
|0.000
|2012.06.01 11:03
|120.401
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|6192281
|2012.06.01 10:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97304
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 11:33
|0.97355
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|6192369
|2012.06.01 10:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23416
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 11:33
|1.23362
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6200123
|2012.06.01 11:55
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23366
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 12:00
|1.23315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|6200166
|2012.06.01 11:55
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97350
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 12:00
|0.97426
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|6207803
|2012.06.01 12:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.23211
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 13:17
|1.23157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6207806
|2012.06.01 12:47
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97458
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 15:06
|0.97511
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6220901
|2012.06.01 15:31
|sell
|0.01
|gbpjpy
|118.797
|0.000
|0.000
|2012.06.04 07:17
|120.177
|0.00
|0.00
|-0.04
|-17.65
|6221049
|2012.06.01 15:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.97616
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 15:48
|0.97689
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|6227845
|2012.06.01 15:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|119.406
|0.000
|0.000
|2012.06.04 07:17
|120.176
|0.00
|0.00
|-0.08
|-19.70
|6228858
|2012.06.01 15:59
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80544
|0.00000
|0.00000
|2012.06.01 16:23
|0.80608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|6231610
|2012.06.01 16:11
|sell
|0.04
|gbpjpy
|120.086
|0.000
|0.000
|2012.06.04 07:17
|120.183
|0.00
|0.00
|-0.16
|-4.96
|6243441
|2012.06.01 17:01
|sell
|0.08
|gbpjpy
|120.595
|0.000
|0.000
|2012.06.04 07:17
|120.183
|0.00
|0.00
|-0.33
|42.14
|6300422
|2012.06.04 08:37
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96768
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 08:45
|0.96717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|6310485
|2012.06.04 11:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24212
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 11:16
|1.24262
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|6310490
|2012.06.04 11:13
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96663
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 12:46
|0.96606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|6311763
|2012.06.04 11:28
|sell
|0.01
|gbpjpy
|119.881
|0.000
|0.000
|2012.06.05 10:26
|120.094
|0.00
|0.00
|-0.04
|-2.73
|6312266
|2012.06.04 11:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24279
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 12:46
|1.24336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|6320381
|2012.06.04 13:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24333
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 13:41
|1.24397
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|6320430
|2012.06.04 13:22
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96581
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 14:57
|0.96529
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6323557
|2012.06.04 14:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24374
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 14:57
|1.24433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.59
|6324587
|2012.06.04 14:35
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80868
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 14:44
|0.80921
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|6326736
|2012.06.04 15:00
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.80904
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 16:14
|0.80954
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|6335352
|2012.06.04 16:21
|sell
|0.02
|gbpjpy
|120.470
|0.000
|0.000
|2012.06.05 10:26
|120.104
|0.00
|0.00
|-0.07
|9.36
|6344069
|2012.06.04 17:26
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96094
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 18:11
|0.96018
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|6344801
|2012.06.04 17:34
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81155
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 17:57
|0.81207
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|6351619
|2012.06.04 18:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.24977
|0.00000
|0.00000
|2012.06.05 01:59
|1.25029
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.52
|6351623
|2012.06.04 18:26
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96074
|0.00000
|0.00000
|2012.06.05 02:57
|0.96023
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.53
|6353221
|2012.06.04 18:46
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81256
|0.00000
|0.00000
|2012.06.05 02:57
|0.81306
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.77
|6476350
|2012.06.05 19:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24372
|0.00000
|0.00000
|2012.06.05 20:15
|1.24320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|6479415
|2012.06.05 20:30
|buy
|0.01
|gbpjpy
|120.906
|0.000
|0.000
|2012.06.05 20:46
|120.958
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6485387
|2012.06.05 21:54
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80937
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 09:35
|0.80882
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.84
|6521596
|2012.06.06 10:12
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80861
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 13:00
|0.80802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.91
|6532400
|2012.06.06 11:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25188
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 11:37
|1.25243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|6532482
|2012.06.06 11:32
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95955
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 11:36
|0.95903
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6542830
|2012.06.06 13:18
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.339
|0.000
|0.000
|2012.06.06 13:24
|122.393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|6544892
|2012.06.06 13:42
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80731
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 14:01
|0.80679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|6549132
|2012.06.06 14:27
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80685
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 15:15
|0.80634
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|6576308
|2012.06.06 17:59
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96075
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 18:13
|0.96016
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|6577559
|2012.06.06 18:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25003
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 18:13
|1.25058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|6587788
|2012.06.06 19:32
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.412
|0.000
|0.000
|2012.06.06 19:51
|122.464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|6597390
|2012.06.06 21:09
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.571
|0.000
|0.000
|2012.06.06 22:42
|122.625
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|6629117
|2012.06.07 08:02
|buy
|0.01
|gbpjpy
|122.929
|0.000
|0.000
|2012.06.07 11:34
|122.710
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|6629713
|2012.06.07 08:19
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.81206
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 10:03
|0.81258
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|6632330
|2012.06.07 08:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25695
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 12:03
|1.25760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|6640523
|2012.06.07 10:06
|buy
|0.02
|gbpjpy
|122.427
|0.000
|0.000
|2012.06.07 11:34
|122.706
|0.00
|0.00
|0.00
|7.04
|6661186
|2012.06.07 12:43
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.144
|0.000
|0.000
|2012.06.07 12:51
|123.209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|6661479
|2012.06.07 12:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25788
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 12:51
|1.25843
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|6661523
|2012.06.07 12:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95482
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 12:53
|0.95431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|6675942
|2012.06.07 14:23
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95476
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 14:26
|0.95406
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|6675950
|2012.06.07 14:23
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25791
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 14:25
|1.25854
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|6679429
|2012.06.07 14:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25842
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 14:53
|1.25893
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|6679435
|2012.06.07 14:48
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95442
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 14:55
|0.95382
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|6688232
|2012.06.07 15:51
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95324
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 16:12
|0.95255
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|6688241
|2012.06.07 15:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26005
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 16:12
|1.26071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6692232
|2012.06.07 16:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.214
|0.000
|0.000
|2012.06.07 16:26
|124.267
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|6696065
|2012.06.07 16:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26171
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 20:15
|1.25958
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.13
|6701978
|2012.06.07 17:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25626
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 20:15
|1.25962
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|6713864
|2012.06.07 18:37
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80689
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 11:05
|0.81051
|0.00
|0.00
|-0.03
|-5.64
|6758134
|2012.06.08 08:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25231
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 08:39
|1.25176
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|6758541
|2012.06.08 08:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95932
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 08:40
|0.95982
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|6770380
|2012.06.08 10:05
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24880
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 11:00
|1.24829
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|6770393
|2012.06.08 10:05
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96183
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 11:00
|0.96266
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|6775276
|2012.06.08 10:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.319
|0.000
|0.000
|2012.06.08 11:01
|122.228
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|6779401
|2012.06.08 11:25
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.154
|0.000
|0.000
|2012.06.08 11:25
|122.096
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|6783732
|2012.06.08 12:01
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.035
|0.000
|0.000
|2012.06.08 13:41
|122.243
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|6783915
|2012.06.08 12:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24549
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 13:42
|1.24495
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|6787288
|2012.06.08 12:42
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.539
|0.000
|0.000
|2012.06.08 13:41
|122.245
|0.00
|0.00
|0.00
|7.42
|6794804
|2012.06.08 14:01
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96428
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 15:51
|0.96482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|6794912
|2012.06.08 14:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24575
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 15:39
|1.24512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|6795348
|2012.06.08 14:11
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.234
|0.000
|0.000
|2012.06.11 07:56
|123.900
|0.00
|0.00
|-0.04
|-20.92
|6807410
|2012.06.08 16:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.24461
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 16:33
|1.24393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|6807503
|2012.06.08 16:24
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96488
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 16:33
|0.96543
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|6815964
|2012.06.08 17:50
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.733
|0.000
|0.000
|2012.06.11 07:56
|123.888
|0.00
|0.00
|-0.07
|-29.00
|6838774
|2012.06.11 00:00
|sell
|0.04
|gbpjpy
|123.479
|0.000
|0.000
|2012.06.11 07:56
|123.891
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.69
|6838904
|2012.06.11 00:00
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.81465
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 11:05
|0.81047
|0.00
|0.00
|0.00
|13.01
|6853758
|2012.06.11 04:51
|sell
|0.08
|gbpjpy
|123.950
|0.000
|0.000
|2012.06.11 07:56
|123.885
|0.00
|0.00
|0.00
|6.53
|6860434
|2012.06.11 08:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.932
|0.000
|0.000
|2012.06.11 08:57
|123.989
|0.00
|0.00
|0.00
|0.72
|6862145
|2012.06.11 09:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26453
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 17:38
|1.25624
|0.00
|0.00
|-0.01
|-8.29
|6881323
|2012.06.11 12:37
|buy
|0.02
|eurusd
|1.25878
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 17:38
|1.25625
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.06
|6894553
|2012.06.11 14:52
|buy
|0.04
|eurusd
|1.25344
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 17:38
|1.25628
|0.00
|0.00
|-0.05
|11.36
|6903645
|2012.06.11 16:38
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80672
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 18:02
|0.80620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|6919797
|2012.06.11 18:57
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96115
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 21:06
|0.96173
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|6919949
|2012.06.11 18:59
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80593
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 01:21
|0.80543
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.77
|6936637
|2012.06.12 00:00
|buy
|0.08
|eurusd
|1.24791
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 17:38
|1.25638
|0.00
|0.00
|-0.06
|67.76
|6978673
|2012.06.12 09:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96209
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 11:16
|0.96279
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|7010227
|2012.06.12 13:34
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80612
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 13:46
|0.80559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|7012729
|2012.06.12 13:52
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.581
|0.000
|0.000
|2012.06.12 14:18
|123.632
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|7019083
|2012.06.12 14:49
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80492
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 14:54
|0.80440
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|7019940
|2012.06.12 14:56
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.691
|0.000
|0.000
|2012.06.12 16:11
|123.743
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|7048566
|2012.06.12 17:56
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80202
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 17:59
|0.80146
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|7056218
|2012.06.12 19:06
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.704
|0.000
|0.000
|2012.06.12 20:12
|123.806
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|7110117
|2012.06.13 08:05
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.879
|0.000
|0.000
|2012.06.13 09:28
|123.930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|7133875
|2012.06.13 11:19
|buy
|0.01
|gbpjpy
|123.942
|0.000
|0.000
|2012.06.13 12:16
|123.992
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|7146878
|2012.06.13 12:46
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95770
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 13:02
|0.95716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|7151674
|2012.06.13 13:25
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95699
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 15:38
|0.95648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.53
|7195877
|2012.06.13 18:54
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95304
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 18:39
|0.95251
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.56
|7239661
|2012.06.14 08:21
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25841
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 16:46
|1.25901
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|7306808
|2012.06.14 17:44
|buy
|0.01
|eurusd
|1.25959
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 18:26
|1.26054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.95
|7316115
|2012.06.14 19:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26152
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 22:06
|1.26230
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|7316119
|2012.06.14 19:06
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95195
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 22:06
|0.95137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|0.00
|0.00
|-107.75
|3 118.69
|Closed P/L:
|3 010.94
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7052626
|2012.06.12 18:24
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.80157
|0.00000
|0.00000
|0.81296
|0.00
|0.00
|-0.04
|-17.70
|7147315
|2012.06.13 12:50
|buy
|0.01
|gbpjpy
|124.146
|0.000
|0.000
|122.810
|0.00
|0.00
|0.01
|-16.90
|7164281
|2012.06.13 15:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|123.640
|0.000
|0.000
|122.810
|0.00
|0.00
|0.02
|-21.01
|7166459
|2012.06.13 15:41
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.80694
|0.00000
|0.00000
|0.81296
|0.00
|0.00
|-0.08
|-18.71
|7214821
|2012.06.13 22:19
|buy
|0.04
|gbpjpy
|123.168
|0.000
|0.000
|122.810
|0.00
|0.00
|0.04
|-18.12
|7355869
|2012.06.15 01:54
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.81214
|0.00000
|0.00000
|0.81296
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.09
|0.00
|0.00
|-0.06
|-97.53
|Floating P/L:
|-97.59
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 010.94
|Floating P/L:
|-97.59
|Margin:
|39.37
|Balance:
|28 010.98
|Equity:
|27 913.39
|Free Margin:
|27 874.02
|Details:
|Gross Profit:
|3 598.57
|Gross Loss:
|587.64
|Total Net Profit:
|3 010.94
|Profit Factor:
|6.12
|Expected Payoff:
|8.43
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|335.79 (1.21%)
|Relative Drawdown:
|1.21% (335.79)
|Total Trades:
|357
|Short Positions (won %):
|194 (86.60%)
|Long Positions (won %):
|163 (88.34%)
|Profit Trades (% of total):
|312 (87.39%)
|Loss trades (% of total):
|45 (12.61%)
|Largest
|profit trade:
|2 046.81
|loss trade:
|-90.04
|Average
|profit trade:
|11.53
|loss trade:
|-13.06
|Maximum
|consecutive wins ($):
|29 (24.77)
|consecutive losses ($):
|6 (-335.79)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 788.72 (6)
|consecutive loss (count):
|-335.79 (6)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|1