|Account: 6076778
|Name: tick moresafe
|Currency: USD
|2012 June 22, 07:19
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3087692
|2012.04.14 07:38
|balance
|Deposit
|25 000.00
|3105836
|2012.04.16 09:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30191
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 09:38
|1.30023
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|3110319
|2012.04.16 10:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30099
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 17:12
|1.30282
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|3110447
|2012.04.16 10:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92426
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:07
|0.91998
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.65
|3124572
|2012.04.16 13:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30339
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 17:12
|1.30281
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|3134199
|2012.04.16 15:38
|buy
|0.02
|usdchf
|0.92196
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:07
|0.91996
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.35
|3139416
|2012.04.16 16:38
|sell
|0.04
|eurusd
|1.30578
|0.00000
|0.00000
|2012.04.16 17:12
|1.30276
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|3147802
|2012.04.16 17:56
|buy
|0.04
|usdchf
|0.91967
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:07
|0.91996
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.26
|3160445
|2012.04.16 20:35
|buy
|0.08
|usdchf
|0.91725
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:07
|0.91994
|0.00
|0.00
|-0.15
|23.39
|3162982
|2012.04.16 20:46
|buy
|0.16
|usdchf
|0.91496
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 14:07
|0.91996
|0.00
|0.00
|-0.30
|86.96
|3212137
|2012.04.17 12:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31599
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 17:31
|1.31405
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|3218740
|2012.04.17 13:59
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31353
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 17:31
|1.31406
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|3236742
|2012.04.17 16:57
|buy
|0.04
|eurusd
|1.31114
|0.00000
|0.00000
|2012.04.17 17:31
|1.31414
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3246738
|2012.04.17 18:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31483
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 17:39
|1.31225
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.58
|3250201
|2012.04.17 18:52
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31249
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 17:39
|1.31209
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.80
|3293699
|2012.04.18 10:07
|buy
|0.04
|eurusd
|1.30991
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 17:39
|1.31184
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|3313387
|2012.04.18 13:10
|buy
|0.08
|eurusd
|1.30753
|0.00000
|0.00000
|2012.04.18 17:39
|1.31171
|0.00
|0.00
|0.00
|33.44
|3320023
|2012.04.18 14:32
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91995
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:26
|0.91783
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.31
|3338957
|2012.04.18 17:36
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91713
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:26
|0.91784
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.55
|3381057
|2012.04.19 10:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31253
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 10:55
|1.31420
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|3388454
|2012.04.19 10:55
|buy
|0.04
|usdchf
|0.91484
|0.00000
|0.00000
|2012.04.19 14:26
|0.91781
|0.00
|0.00
|0.00
|12.94
|3466834
|2012.04.20 08:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31488
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 11:01
|1.31649
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|3499365
|2012.04.20 14:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31964
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 17:09
|1.32116
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|3499372
|2012.04.20 14:06
|sell
|0.01
|usdchf
|0.91050
|0.00000
|0.00000
|2012.04.20 17:09
|0.90885
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|3578902
|2012.04.23 13:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31452
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 14:01
|1.31299
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|3579133
|2012.04.23 13:48
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91444
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 15:29
|0.91596
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|3582878
|2012.04.23 14:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31336
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 17:20
|1.31141
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|3589022
|2012.04.23 15:58
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91550
|0.00000
|0.00000
|2012.04.23 17:31
|0.91701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|3600330
|2012.04.23 18:19
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91621
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 09:03
|0.91205
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.56
|3612908
|2012.04.23 22:40
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91397
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 09:02
|0.91205
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.21
|3638069
|2012.04.24 11:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.31775
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 14:38
|1.31737
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|3645095
|2012.04.24 13:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31530
|0.00000
|0.00000
|2012.04.24 14:38
|1.31732
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|3658883
|2012.04.24 16:29
|buy
|0.04
|usdchf
|0.91155
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 09:02
|0.91204
|0.00
|0.00
|-0.09
|2.15
|3666500
|2012.04.24 17:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32055
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 01:20
|1.32010
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.45
|3680427
|2012.04.24 22:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31821
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 01:20
|1.32013
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.84
|3699694
|2012.04.25 10:30
|buy
|0.08
|usdchf
|0.90924
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 09:02
|0.91199
|0.00
|0.00
|-0.15
|24.12
|3702938
|2012.04.25 11:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32168
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 13:03
|1.32328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|3715848
|2012.04.25 13:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32279
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 16:18
|1.32248
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|3720402
|2012.04.25 14:32
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32042
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 16:18
|1.32241
|0.00
|0.00
|0.00
|3.98
|3731063
|2012.04.25 16:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32205
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 21:24
|1.32222
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|3733315
|2012.04.25 17:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.31961
|0.00000
|0.00000
|2012.04.25 21:24
|1.32163
|0.00
|0.00
|0.00
|4.04
|3778624
|2012.04.26 09:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32351
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 10:32
|1.32502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|3783750
|2012.04.26 10:41
|buy
|0.16
|usdchf
|0.90651
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 09:02
|0.91199
|0.00
|0.00
|-0.09
|96.14
|3786636
|2012.04.26 11:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32529
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 17:08
|1.32348
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.81
|3790544
|2012.04.26 12:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32285
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 17:08
|1.32345
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|3796192
|2012.04.26 13:30
|buy
|0.04
|eurusd
|1.32051
|0.00000
|0.00000
|2012.04.26 17:08
|1.32339
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|3821848
|2012.04.26 17:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32388
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 11:46
|1.32071
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.17
|3837190
|2012.04.27 00:01
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32144
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 11:46
|1.32070
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.48
|3840142
|2012.04.27 00:42
|buy
|0.04
|eurusd
|1.31909
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 11:46
|1.32069
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|3863917
|2012.04.27 09:23
|buy
|0.08
|eurusd
|1.31668
|0.00000
|0.00000
|2012.04.27 11:46
|1.32069
|0.00
|0.00
|0.00
|32.08
|3865539
|2012.04.27 09:37
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91255
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 13:16
|0.90947
|0.00
|0.00
|-0.01
|-3.39
|3878992
|2012.04.27 11:41
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91019
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 13:16
|0.90938
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.78
|3889096
|2012.04.27 12:42
|buy
|0.04
|usdchf
|0.90773
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 13:16
|0.90938
|0.00
|0.00
|-0.04
|7.26
|3905889
|2012.04.27 15:50
|buy
|0.08
|usdchf
|0.90541
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 13:16
|0.90937
|0.00
|0.00
|-0.08
|34.84
|3908925
|2012.04.27 16:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32590
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 09:05
|1.32549
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.41
|3938700
|2012.04.30 03:06
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32358
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 09:05
|1.32549
|0.00
|0.00
|0.00
|3.82
|3956067
|2012.04.30 10:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.32600
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 17:18
|1.32412
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|3962088
|2012.04.30 11:05
|buy
|0.02
|eurusd
|1.32360
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 17:18
|1.32412
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|3976823
|2012.04.30 13:16
|buy
|0.04
|eurusd
|1.32125
|0.00000
|0.00000
|2012.04.30 17:18
|1.32413
|0.00
|0.00
|0.00
|11.52
|4002669
|2012.04.30 19:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32262
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 17:04
|1.32425
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.63
|4016455
|2012.05.01 07:44
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32498
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 17:04
|1.32435
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|4022417
|2012.05.01 09:41
|sell
|0.01
|usdchf
|0.90613
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 16:58
|0.90471
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|4027072
|2012.05.01 11:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.32738
|0.00000
|0.00000
|2012.05.01 17:04
|1.32449
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|4067250
|2012.05.01 20:09
|buy
|0.01
|usdchf
|0.90905
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:44
|0.91075
|0.00
|0.00
|-0.00
|1.87
|4069103
|2012.05.01 21:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32160
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 03:55
|1.32206
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.46
|4071323
|2012.05.01 22:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.32403
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 03:55
|1.32206
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.94
|4093714
|2012.05.02 09:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.32162
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 10:44
|1.32010
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|4110971
|2012.05.02 11:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31673
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:23
|1.31514
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|4110978
|2012.05.02 11:43
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91257
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 12:24
|0.91412
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|4119795
|2012.05.02 13:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31410
|0.00000
|0.00000
|2012.05.02 15:17
|1.31260
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|4119807
|2012.05.02 13:02
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91450
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:31
|0.91618
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.83
|4131718
|2012.05.02 15:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31331
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 09:55
|1.31360
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.29
|4136984
|2012.05.02 16:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.31540
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 09:55
|1.31360
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.60
|4202134
|2012.05.03 13:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31296
|0.00000
|0.00000
|2012.05.03 15:31
|1.31138
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|4243186
|2012.05.03 21:04
|sell
|0.01
|eurusd
|1.31434
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 11:24
|1.31283
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.51
|4275061
|2012.05.04 11:17
|buy
|0.01
|usdchf
|0.91480
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 17:31
|0.91435
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|4303427
|2012.05.04 16:32
|buy
|0.02
|usdchf
|0.91233
|0.00000
|0.00000
|2012.05.04 17:31
|0.91436
|0.00
|0.00
|0.00
|4.44
|4445032
|2012.05.08 10:31
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92327
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 17:36
|0.92479
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|4445048
|2012.05.08 10:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.30106
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 15:21
|1.30143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|4460330
|2012.05.08 14:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30359
|0.00000
|0.00000
|2012.05.08 15:21
|1.30144
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|4468978
|2012.05.08 16:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29973
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 00:20
|1.30017
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.44
|4476908
|2012.05.08 18:04
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92487
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 01:52
|0.92449
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.41
|4479416
|2012.05.08 18:40
|buy
|0.02
|usdchf
|0.92259
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 01:52
|0.92449
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.11
|4480738
|2012.05.08 18:51
|sell
|0.02
|eurusd
|1.30214
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 00:20
|1.30017
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.94
|4525470
|2012.05.09 12:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29748
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 15:13
|1.29559
|0.00
|0.00
|0.00
|1.89
|4525859
|2012.05.09 12:38
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92571
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 15:14
|0.92723
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|4540813
|2012.05.09 15:49
|buy
|0.01
|usdchf
|0.92833
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:22
|0.92986
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|4546836
|2012.05.09 17:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29280
|0.00000
|0.00000
|2012.05.09 17:24
|1.29125
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|4668498
|2012.05.11 09:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93033
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 00:00
|0.93085
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.56
|4668532
|2012.05.11 09:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.29118
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 00:00
|1.29039
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.79
|4678408
|2012.05.11 11:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.29356
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 00:00
|1.29031
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.50
|4680062
|2012.05.11 11:32
|buy
|0.02
|usdchf
|0.92799
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 00:00
|0.93085
|0.00
|0.00
|-0.00
|6.14
|4753307
|2012.05.14 09:40
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93227
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 15:17
|0.93378
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|4763592
|2012.05.14 11:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28759
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 15:17
|1.28606
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|4792786
|2012.05.14 16:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.28407
|0.00000
|0.00000
|2012.05.14 23:41
|1.28249
|0.00
|0.00
|0.00
|1.58
|4792800
|2012.05.14 16:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93532
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 01:14
|0.93694
|0.00
|0.00
|-0.00
|1.73
|4886326
|2012.05.15 17:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.93958
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 18:09
|0.94110
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|4889521
|2012.05.15 17:32
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27880
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 18:03
|1.27726
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|4902474
|2012.05.15 20:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27654
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 20:39
|1.27480
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|4902491
|2012.05.15 20:13
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94088
|0.00000
|0.00000
|2012.05.15 20:48
|0.94246
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|4908655
|2012.05.15 21:18
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94290
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 07:16
|0.94444
|0.00
|0.00
|-0.00
|1.63
|4909864
|2012.05.15 21:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27359
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 07:14
|1.27179
|0.00
|0.00
|-0.01
|1.80
|4941951
|2012.05.16 09:54
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94654
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 13:20
|0.94600
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.57
|4941953
|2012.05.16 09:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26892
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 12:39
|1.27050
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|4949600
|2012.05.16 11:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.27141
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 12:39
|1.27051
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|4951201
|2012.05.16 11:18
|buy
|0.02
|usdchf
|0.94393
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 13:20
|0.94602
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.42
|4952064
|2012.05.16 11:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.27389
|0.00000
|0.00000
|2012.05.16 12:39
|1.27073
|0.00
|0.00
|0.00
|12.64
|5062636
|2012.05.17 11:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27229
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 12:04
|1.27073
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|5072708
|2012.05.17 13:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.27099
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 13:40
|1.26944
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|5078085
|2012.05.17 13:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26913
|0.00000
|0.00000
|2012.05.17 14:26
|1.26763
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|5171211
|2012.05.18 10:16
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94898
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:10
|0.94389
|0.00
|0.00
|-0.00
|-5.39
|5171220
|2012.05.18 10:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26562
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 16:21
|1.27267
|0.00
|0.00
|-0.02
|-7.05
|5173041
|2012.05.18 10:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26804
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 16:21
|1.27267
|0.00
|0.00
|-0.03
|-9.26
|5180621
|2012.05.18 11:27
|buy
|0.02
|usdchf
|0.94624
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:10
|0.94389
|0.00
|0.00
|-0.00
|-4.98
|5197210
|2012.05.18 14:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.27050
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 16:21
|1.27266
|0.00
|0.00
|-0.07
|-8.64
|5203733
|2012.05.18 15:20
|buy
|0.04
|usdchf
|0.94383
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:10
|0.94395
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.51
|5214352
|2012.05.18 18:10
|sell
|0.08
|eurusd
|1.27289
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 16:21
|1.27263
|0.00
|0.00
|-0.14
|2.08
|5230168
|2012.05.18 22:04
|sell
|0.16
|eurusd
|1.27532
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 16:21
|1.27270
|0.00
|0.00
|-0.27
|41.92
|5230301
|2012.05.18 22:04
|buy
|0.08
|usdchf
|0.94077
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:10
|0.94399
|0.00
|0.00
|-0.02
|27.29
|5234339
|2012.05.18 22:49
|sell
|0.32
|eurusd
|1.27768
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 16:21
|1.27271
|0.00
|0.00
|-0.54
|159.04
|5249457
|2012.05.21 03:40
|buy
|0.16
|usdchf
|0.93850
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 19:10
|0.94399
|0.00
|0.00
|-0.02
|93.05
|5252063
|2012.05.21 04:35
|sell
|0.64
|eurusd
|1.28061
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 16:21
|1.27270
|0.00
|0.00
|0.00
|506.24
|5326900
|2012.05.21 20:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27865
|0.00000
|0.00000
|2012.05.21 22:17
|1.28021
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|5357305
|2012.05.22 10:46
|buy
|0.01
|eurusd
|1.28035
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 07:09
|1.26349
|0.00
|0.00
|-0.49
|-16.86
|5362183
|2012.05.22 11:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.27800
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 07:09
|1.26349
|0.00
|0.00
|-0.99
|-29.02
|5369489
|2012.05.22 12:39
|buy
|0.04
|eurusd
|1.27565
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 07:09
|1.26355
|0.00
|0.00
|-1.98
|-48.40
|5400289
|2012.05.22 18:59
|buy
|0.08
|eurusd
|1.27327
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 07:10
|1.26349
|0.00
|0.00
|-3.95
|-78.24
|5406492
|2012.05.22 20:08
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94328
|0.00000
|0.00000
|2012.05.22 22:20
|0.94481
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|5415305
|2012.05.22 22:28
|buy
|0.16
|eurusd
|1.27075
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 07:10
|1.26349
|0.00
|0.00
|-7.90
|-116.16
|5417763
|2012.05.22 22:40
|buy
|0.32
|eurusd
|1.26836
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 07:10
|1.26347
|0.00
|0.00
|-15.81
|-156.48
|5419407
|2012.05.22 22:49
|buy
|0.64
|eurusd
|1.26594
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 07:10
|1.26348
|0.00
|0.00
|-31.62
|-157.44
|5444763
|2012.05.23 08:53
|buy
|0.01
|usdchf
|0.94782
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 11:10
|0.94995
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|5455215
|2012.05.23 11:10
|buy
|1.28
|eurusd
|1.26346
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 07:09
|1.26347
|0.00
|0.00
|-61.95
|1.28
|5463207
|2012.05.23 12:07
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95032
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 16:49
|0.94987
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|5479977
|2012.05.23 15:56
|buy
|0.02
|usdchf
|0.94794
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 16:49
|0.94993
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|5501000
|2012.05.23 18:04
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95466
|0.00000
|0.00000
|2012.05.23 19:04
|0.95616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.57
|5515025
|2012.05.23 19:59
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95670
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 02:51
|0.95636
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.36
|5528825
|2012.05.23 22:39
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95434
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 02:51
|0.95630
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.10
|5597659
|2012.05.24 15:34
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95631
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 16:26
|0.95799
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|5611742
|2012.05.24 17:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95782
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 19:53
|0.95747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|5615161
|2012.05.24 17:32
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95551
|0.00000
|0.00000
|2012.05.24 19:53
|0.95742
|0.00
|0.00
|0.00
|3.99
|5632362
|2012.05.24 20:14
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95781
|0.00000
|0.00000
|2012.05.25 04:39
|0.95938
|0.00
|0.00
|-0.00
|1.64
|5767275
|2012.05.28 09:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95392
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 16:34
|0.96180
|0.00
|0.00
|-0.17
|-8.19
|5781773
|2012.05.28 11:09
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95623
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 16:34
|0.96180
|0.00
|0.00
|-0.34
|-11.58
|5813200
|2012.05.28 16:25
|sell
|0.04
|usdchf
|0.95864
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 16:34
|0.96180
|0.00
|0.00
|-0.69
|-13.14
|5931975
|2012.05.29 18:44
|sell
|0.08
|usdchf
|0.96105
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 16:34
|0.96180
|0.00
|0.00
|-1.20
|-6.24
|5962597
|2012.05.30 03:59
|sell
|0.16
|usdchf
|0.96332
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 16:34
|0.96181
|0.00
|0.00
|-2.03
|25.12
|5989301
|2012.05.30 12:02
|sell
|0.32
|usdchf
|0.96564
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 16:34
|0.96181
|0.00
|0.00
|-4.06
|127.43
|6026295
|2012.05.30 17:41
|sell
|0.64
|usdchf
|0.96819
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 16:34
|0.96181
|0.00
|0.00
|-8.11
|424.53
|6054631
|2012.05.30 22:13
|sell
|1.28
|usdchf
|0.97051
|0.00000
|0.00000
|2012.06.04 16:34
|0.96187
|0.00
|0.00
|-16.22
|1 149.76
|6344073
|2012.06.04 17:26
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96095
|0.00000
|0.00000
|2012.06.05 02:59
|0.95919
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.83
|6532483
|2012.06.06 11:32
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95955
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 16:46
|0.96122
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|6554187
|2012.06.06 15:16
|sell
|0.02
|usdchf
|0.96190
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 16:46
|0.96127
|0.00
|0.00
|0.00
|1.31
|6559907
|2012.06.06 15:51
|sell
|0.04
|usdchf
|0.96421
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 16:46
|0.96130
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|6576670
|2012.06.06 18:02
|sell
|0.01
|usdchf
|0.96073
|0.00000
|0.00000
|2012.06.06 18:26
|0.95920
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|6661520
|2012.06.07 12:45
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95481
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 15:16
|0.95326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|6688236
|2012.06.07 15:51
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95323
|0.00000
|0.00000
|2012.06.07 16:26
|0.95167
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|6758540
|2012.06.08 08:11
|buy
|0.01
|usdchf
|0.95932
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 09:08
|0.96085
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|6770381
|2012.06.08 10:05
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96182
|0.00000
|0.00000
|2012.06.08 11:03
|0.96341
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|6783917
|2012.06.08 12:03
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96441
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 07:57
|0.95095
|0.00
|0.00
|-0.00
|-14.15
|6819558
|2012.06.08 18:30
|buy
|0.02
|usdchf
|0.96207
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 07:57
|0.95096
|0.00
|0.00
|-0.00
|-23.37
|6830296
|2012.06.08 21:15
|buy
|0.04
|usdchf
|0.95973
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 07:58
|0.95095
|0.00
|0.00
|-0.00
|-36.93
|6838841
|2012.06.11 00:00
|buy
|0.08
|usdchf
|0.95063
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 07:58
|0.95093
|0.00
|0.00
|0.00
|2.52
|6842616
|2012.06.11 00:40
|buy
|0.16
|usdchf
|0.94867
|0.00000
|0.00000
|2012.06.11 07:58
|0.95093
|0.00
|0.00
|0.00
|38.03
|6919795
|2012.06.11 18:57
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96117
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 00:07
|0.96275
|0.00
|0.00
|-0.00
|1.64
|6978672
|2012.06.12 09:46
|buy
|0.01
|usdchf
|0.96209
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 11:02
|0.96200
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|6982129
|2012.06.12 10:08
|buy
|0.02
|usdchf
|0.95975
|0.00000
|0.00000
|2012.06.12 11:02
|0.96196
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|7146876
|2012.06.13 12:46
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95769
|0.00000
|0.00000
|2012.06.13 17:38
|0.95603
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|7195865
|2012.06.13 18:54
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95308
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 16:58
|0.95332
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.25
|7215761
|2012.06.13 22:25
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95536
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 16:58
|0.95343
|0.00
|0.00
|-0.13
|4.05
|7307947
|2012.06.14 17:58
|sell
|0.01
|usdchf
|0.95328
|0.00000
|0.00000
|2012.06.14 22:06
|0.95171
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|7379425
|2012.06.15 07:09
|buy
|1.28
|eurusd
|1.26355
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 07:10
|1.26350
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|7384159
|2012.06.15 08:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26440
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 17:34
|1.26254
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|7384224
|2012.06.15 08:15
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94987
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 18:27
|0.95009
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|7394000
|2012.06.15 10:07
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26199
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 17:34
|1.26253
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|7412755
|2012.06.15 13:15
|sell
|0.02
|usdchf
|0.95223
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 18:27
|0.95009
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|7423685
|2012.06.15 15:10
|buy
|0.04
|eurusd
|1.25955
|0.00000
|0.00000
|2012.06.15 17:34
|1.26253
|0.00
|0.00
|0.00
|11.92
|7518581
|2012.06.18 08:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27130
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:51
|1.26143
|0.00
|0.00
|-0.02
|-9.87
|7518680
|2012.06.18 08:38
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94482
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:51
|0.95222
|0.00
|0.00
|-0.03
|-7.77
|7526106
|2012.06.18 09:43
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26892
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:51
|1.26145
|0.00
|0.00
|-0.03
|-14.94
|7536251
|2012.06.18 10:50
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94720
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:52
|0.95222
|0.00
|0.00
|-0.06
|-10.54
|7540845
|2012.06.18 11:10
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26575
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:51
|1.26142
|0.00
|0.00
|-0.06
|-17.32
|7544146
|2012.06.18 11:24
|sell
|0.04
|usdchf
|0.95013
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:51
|0.95223
|0.00
|0.00
|-0.13
|-8.82
|7544662
|2012.06.18 11:25
|buy
|0.08
|eurusd
|1.26329
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:51
|1.26143
|0.00
|0.00
|-0.12
|-14.88
|7579857
|2012.06.18 15:31
|buy
|0.16
|eurusd
|1.26092
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:51
|1.26143
|0.00
|0.00
|-0.24
|8.16
|7580464
|2012.06.18 15:36
|sell
|0.08
|usdchf
|0.95243
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:52
|0.95222
|0.00
|0.00
|-0.25
|1.76
|7588680
|2012.06.18 16:24
|buy
|0.32
|eurusd
|1.25845
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:51
|1.26142
|0.00
|0.00
|-0.48
|95.04
|7602172
|2012.06.18 17:59
|sell
|0.16
|usdchf
|0.95478
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:52
|0.95222
|0.00
|0.00
|-0.50
|43.02
|7616701
|2012.06.18 19:59
|buy
|0.64
|eurusd
|1.25600
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 06:51
|1.26143
|0.00
|0.00
|-0.96
|347.52
|7793105
|2012.06.19 18:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94584
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 20:16
|0.94424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|7793121
|2012.06.19 18:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.26959
|0.00000
|0.00000
|2012.06.19 20:16
|1.27144
|0.00
|0.00
|0.00
|1.85
|7820046
|2012.06.19 20:54
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94389
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 14:57
|0.94437
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.51
|7820056
|2012.06.19 20:54
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27227
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 11:40
|1.27011
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.16
|7825983
|2012.06.19 21:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26947
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 11:40
|1.27016
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.38
|7827340
|2012.06.19 21:44
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94621
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 14:57
|0.94424
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.17
|7868996
|2012.06.20 03:19
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26715
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 11:40
|1.27014
|0.00
|0.00
|0.00
|11.96
|7954260
|2012.06.20 12:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27057
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 17:10
|1.27207
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|7979480
|2012.06.20 15:23
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94474
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 20:04
|0.94534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|8017619
|2012.06.20 19:33
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94741
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 20:04
|0.94529
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|8040854
|2012.06.20 20:47
|sell
|0.01
|usdchf
|0.94486
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 07:18
|0.95672
|0.00
|0.00
|-0.14
|-12.40
|8040864
|2012.06.20 20:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.27100
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 23:00
|1.26886
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.14
|8047744
|2012.06.20 21:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.26831
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 23:00
|1.26886
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|8048266
|2012.06.20 21:29
|sell
|0.02
|usdchf
|0.94715
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 07:18
|0.95679
|0.00
|0.00
|-0.28
|-20.15
|8057865
|2012.06.20 22:23
|buy
|0.04
|eurusd
|1.26549
|0.00000
|0.00000
|2012.06.20 23:00
|1.26887
|0.00
|0.00
|0.00
|13.52
|8133177
|2012.06.21 10:45
|sell
|0.04
|usdchf
|0.94955
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 07:18
|0.95671
|0.00
|0.00
|-0.12
|-29.94
|8138169
|2012.06.21 11:17
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26534
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 15:25
|1.26572
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.38
|8148268
|2012.06.21 12:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.26781
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 15:25
|1.26578
|0.00
|0.00
|0.00
|4.06
|8169234
|2012.06.21 15:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26675
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 16:07
|1.26523
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|8176218
|2012.06.21 16:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.26556
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 16:38
|1.26397
|0.00
|0.00
|0.00
|1.59
|8184305
|2012.06.21 17:04
|sell
|0.08
|usdchf
|0.95200
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 07:18
|0.95671
|0.00
|0.00
|-0.24
|-39.38
|8197084
|2012.06.21 18:13
|sell
|0.16
|usdchf
|0.95443
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 07:18
|0.95675
|0.00
|0.00
|-0.48
|-38.80
|8204976
|2012.06.21 19:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25701
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 21:24
|1.25550
|0.00
|0.00
|0.00
|1.51
|8223163
|2012.06.21 21:25
|sell
|0.32
|usdchf
|0.95672
|0.00000
|0.00000
|2012.06.22 07:19
|0.95673
|0.00
|0.00
|-0.97
|-0.33
|8226137
|2012.06.21 21:54
|sell
|0.01
|eurusd
|1.25521
|0.00000
|0.00000
|2012.06.21 22:17
|1.25365
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|0.00
|0.00
|-165.98
|2 754.65
|Closed P/L:
|2 588.67
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 588.67
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|27 588.70
|Equity:
|27 588.70
|Free Margin:
|27 588.70
|Details:
|Gross Profit:
|3 760.68
|Gross Loss:
|1 172.01
|Total Net Profit:
|2 588.67
|Profit Factor:
|3.21
|Expected Payoff:
|12.15
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|782.57 (2.79%)
|Relative Drawdown:
|2.79% (782.57)
|Total Trades:
|213
|Short Positions (won %):
|89 (67.42%)
|Long Positions (won %):
|124 (62.90%)
|Profit Trades (% of total):
|138 (64.79%)
|Loss trades (% of total):
|75 (35.21%)
|Largest
|profit trade:
|1 133.54
|loss trade:
|-189.06
|Average
|profit trade:
|27.25
|loss trade:
|-15.63
|Maximum
|consecutive wins ($):
|20 (51.57)
|consecutive losses ($):
|9 (-732.41)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 698.06 (5)
|consecutive loss (count):
|-732.41 (9)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2