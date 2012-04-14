Alpari NZ Limited

Account: 6076778 Name: tick moresafe Currency: USD 2012 June 15, 07:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30876922012.04.14 07:38balanceDeposit25 000.00
31058362012.04.16 09:04sell0.01eurusd1.301910.000000.000002012.04.16 09:381.300230.000.000.001.68
31103192012.04.16 10:02sell0.01eurusd1.300990.000000.000002012.04.16 17:121.302820.000.000.00-1.83
31104472012.04.16 10:03buy0.01usdchf0.924260.000000.000002012.04.18 14:070.919980.000.00-0.02-4.65
31245722012.04.16 13:00sell0.02eurusd1.303390.000000.000002012.04.16 17:121.302810.000.000.001.16
31341992012.04.16 15:38buy0.02usdchf0.921960.000000.000002012.04.18 14:070.919960.000.00-0.04-4.35
31394162012.04.16 16:38sell0.04eurusd1.305780.000000.000002012.04.16 17:121.302760.000.000.0012.08
31478022012.04.16 17:56buy0.04usdchf0.919670.000000.000002012.04.18 14:070.919960.000.00-0.071.26
31604452012.04.16 20:35buy0.08usdchf0.917250.000000.000002012.04.18 14:070.919940.000.00-0.1523.39
31629822012.04.16 20:46buy0.16usdchf0.914960.000000.000002012.04.18 14:070.919960.000.00-0.3086.96
32121372012.04.17 12:33buy0.01eurusd1.315990.000000.000002012.04.17 17:311.314050.000.000.00-1.94
32187402012.04.17 13:59buy0.02eurusd1.313530.000000.000002012.04.17 17:311.314060.000.000.001.06
32367422012.04.17 16:57buy0.04eurusd1.311140.000000.000002012.04.17 17:311.314140.000.000.0012.00
32467382012.04.17 18:19buy0.01eurusd1.314830.000000.000002012.04.18 17:391.312250.000.00-0.03-2.58
32502012012.04.17 18:52buy0.02eurusd1.312490.000000.000002012.04.18 17:391.312090.000.00-0.07-0.80
32936992012.04.18 10:07buy0.04eurusd1.309910.000000.000002012.04.18 17:391.311840.000.000.007.72
33133872012.04.18 13:10buy0.08eurusd1.307530.000000.000002012.04.18 17:391.311710.000.000.0033.44
33200232012.04.18 14:32buy0.01usdchf0.919950.000000.000002012.04.19 14:260.917830.000.00-0.01-2.31
33389572012.04.18 17:36buy0.02usdchf0.917130.000000.000002012.04.19 14:260.917840.000.00-0.011.55
33810572012.04.19 10:01buy0.01eurusd1.312530.000000.000002012.04.19 10:551.314200.000.000.001.67
33884542012.04.19 10:55buy0.04usdchf0.914840.000000.000002012.04.19 14:260.917810.000.000.0012.94
34668342012.04.20 08:38buy0.01eurusd1.314880.000000.000002012.04.20 11:011.316490.000.000.001.61
34993652012.04.20 14:06buy0.01eurusd1.319640.000000.000002012.04.20 17:091.321160.000.000.001.52
34993722012.04.20 14:06sell0.01usdchf0.910500.000000.000002012.04.20 17:090.908850.000.000.001.82
35789022012.04.23 13:43sell0.01eurusd1.314520.000000.000002012.04.23 14:011.312990.000.000.001.53
35791332012.04.23 13:48buy0.01usdchf0.914440.000000.000002012.04.23 15:290.915960.000.000.001.66
35828782012.04.23 14:31sell0.01eurusd1.313360.000000.000002012.04.23 17:201.311410.000.000.001.95
35890222012.04.23 15:58buy0.01usdchf0.915500.000000.000002012.04.23 17:310.917010.000.000.001.65
36003302012.04.23 18:19buy0.01usdchf0.916210.000000.000002012.04.27 09:030.912050.000.00-0.02-4.56
36129082012.04.23 22:40buy0.02usdchf0.913970.000000.000002012.04.27 09:020.912050.000.00-0.05-4.21
36380692012.04.24 11:20buy0.01eurusd1.317750.000000.000002012.04.24 14:381.317370.000.000.00-0.38
36450952012.04.24 13:18buy0.02eurusd1.315300.000000.000002012.04.24 14:381.317320.000.000.004.04
36588832012.04.24 16:29buy0.04usdchf0.911550.000000.000002012.04.27 09:020.912040.000.00-0.092.15
36665002012.04.24 17:31buy0.01eurusd1.320550.000000.000002012.04.25 01:201.320100.000.00-0.05-0.45
36804272012.04.24 22:45buy0.02eurusd1.318210.000000.000002012.04.25 01:201.320130.000.00-0.113.84
36996942012.04.25 10:30buy0.08usdchf0.909240.000000.000002012.04.27 09:020.911990.000.00-0.1524.12
37029382012.04.25 11:03buy0.01eurusd1.321680.000000.000002012.04.25 13:031.323280.000.000.001.60
37158482012.04.25 13:25buy0.01eurusd1.322790.000000.000002012.04.25 16:181.322480.000.000.00-0.31
37204022012.04.25 14:32buy0.02eurusd1.320420.000000.000002012.04.25 16:181.322410.000.000.003.98
37310632012.04.25 16:48buy0.01eurusd1.322050.000000.000002012.04.25 21:241.322220.000.000.000.17
37333152012.04.25 17:10buy0.02eurusd1.319610.000000.000002012.04.25 21:241.321630.000.000.004.04
37786242012.04.26 09:55buy0.01eurusd1.323510.000000.000002012.04.26 10:321.325020.000.000.001.51
37837502012.04.26 10:41buy0.16usdchf0.906510.000000.000002012.04.27 09:020.911990.000.00-0.0996.14
37866362012.04.26 11:32buy0.01eurusd1.325290.000000.000002012.04.26 17:081.323480.000.000.00-1.81
37905442012.04.26 12:29buy0.02eurusd1.322850.000000.000002012.04.26 17:081.323450.000.000.001.20
37961922012.04.26 13:30buy0.04eurusd1.320510.000000.000002012.04.26 17:081.323390.000.000.0011.52
38218482012.04.26 17:49buy0.01eurusd1.323880.000000.000002012.04.27 11:461.320710.000.00-0.04-3.17
38371902012.04.27 00:01buy0.02eurusd1.321440.000000.000002012.04.27 11:461.320700.000.000.00-1.48
38401422012.04.27 00:42buy0.04eurusd1.319090.000000.000002012.04.27 11:461.320690.000.000.006.40
38639172012.04.27 09:23buy0.08eurusd1.316680.000000.000002012.04.27 11:461.320690.000.000.0032.08
38655392012.04.27 09:37buy0.01usdchf0.912550.000000.000002012.04.30 13:160.909470.000.00-0.01-3.39
38789922012.04.27 11:41buy0.02usdchf0.910190.000000.000002012.04.30 13:160.909380.000.00-0.02-1.78
38890962012.04.27 12:42buy0.04usdchf0.907730.000000.000002012.04.30 13:160.909380.000.00-0.047.26
39058892012.04.27 15:50buy0.08usdchf0.905410.000000.000002012.04.30 13:160.909370.000.00-0.0834.84
39089252012.04.27 16:15buy0.01eurusd1.325900.000000.000002012.04.30 09:051.325490.000.00-0.03-0.41
39387002012.04.30 03:06buy0.02eurusd1.323580.000000.000002012.04.30 09:051.325490.000.000.003.82
39560672012.04.30 10:02buy0.01eurusd1.326000.000000.000002012.04.30 17:181.324120.000.000.00-1.88
39620882012.04.30 11:05buy0.02eurusd1.323600.000000.000002012.04.30 17:181.324120.000.000.001.04
39768232012.04.30 13:16buy0.04eurusd1.321250.000000.000002012.04.30 17:181.324130.000.000.0011.52
40026692012.04.30 19:59sell0.01eurusd1.322620.000000.000002012.05.01 17:041.324250.000.00-0.01-1.63
40164552012.05.01 07:44sell0.02eurusd1.324980.000000.000002012.05.01 17:041.324350.000.000.001.26
40224172012.05.01 09:41sell0.01usdchf0.906130.000000.000002012.05.01 16:580.904710.000.000.001.57
40270722012.05.01 11:04sell0.04eurusd1.327380.000000.000002012.05.01 17:041.324490.000.000.0011.56
40672502012.05.01 20:09buy0.01usdchf0.909050.000000.000002012.05.02 10:440.910750.000.00-0.001.87
40691032012.05.01 21:04sell0.01eurusd1.321600.000000.000002012.05.02 03:551.322060.000.00-0.01-0.46
40713232012.05.01 22:07sell0.02eurusd1.324030.000000.000002012.05.02 03:551.322060.000.00-0.023.94
40937142012.05.02 09:11sell0.01eurusd1.321620.000000.000002012.05.02 10:441.320100.000.000.001.52
41109712012.05.02 11:43sell0.01eurusd1.316730.000000.000002012.05.02 12:231.315140.000.000.001.59
41109782012.05.02 11:43buy0.01usdchf0.912570.000000.000002012.05.02 12:240.914120.000.000.001.70
41197952012.05.02 13:02sell0.01eurusd1.314100.000000.000002012.05.02 15:171.312600.000.000.001.50
41198072012.05.02 13:02buy0.01usdchf0.914500.000000.000002012.05.03 15:310.916180.000.00-0.011.83
41317182012.05.02 15:33sell0.01eurusd1.313310.000000.000002012.05.03 09:551.313600.000.00-0.06-0.29
41369842012.05.02 16:51sell0.02eurusd1.315400.000000.000002012.05.03 09:551.313600.000.00-0.113.60
42021342012.05.03 13:06sell0.01eurusd1.312960.000000.000002012.05.03 15:311.311380.000.000.001.58
42431862012.05.03 21:04sell0.01eurusd1.314340.000000.000002012.05.04 11:241.312830.000.00-0.021.51
42750612012.05.04 11:17buy0.01usdchf0.914800.000000.000002012.05.04 17:310.914350.000.000.00-0.49
43034272012.05.04 16:32buy0.02usdchf0.912330.000000.000002012.05.04 17:310.914360.000.000.004.44
44450322012.05.08 10:31buy0.01usdchf0.923270.000000.000002012.05.08 17:360.924790.000.000.001.64
44450482012.05.08 10:31sell0.01eurusd1.301060.000000.000002012.05.08 15:211.301430.000.000.00-0.37
44603302012.05.08 14:17sell0.02eurusd1.303590.000000.000002012.05.08 15:211.301440.000.000.004.30
44689782012.05.08 16:03sell0.01eurusd1.299730.000000.000002012.05.09 00:201.300170.000.00-0.02-0.44
44769082012.05.08 18:04buy0.01usdchf0.924870.000000.000002012.05.09 01:520.924490.000.00-0.01-0.41
44794162012.05.08 18:40buy0.02usdchf0.922590.000000.000002012.05.09 01:520.924490.000.00-0.024.11
44807382012.05.08 18:51sell0.02eurusd1.302140.000000.000002012.05.09 00:201.300170.000.00-0.043.94
45254702012.05.09 12:31sell0.01eurusd1.297480.000000.000002012.05.09 15:131.295590.000.000.001.89
45258592012.05.09 12:38buy0.01usdchf0.925710.000000.000002012.05.09 15:140.927230.000.000.001.64
45408132012.05.09 15:49buy0.01usdchf0.928330.000000.000002012.05.09 17:220.929860.000.000.001.65
45468362012.05.09 17:09sell0.01eurusd1.292800.000000.000002012.05.09 17:241.291250.000.000.001.55
46684982012.05.11 09:03buy0.01usdchf0.930330.000000.000002012.05.14 00:000.930850.000.00-0.000.56
46685322012.05.11 09:03sell0.01eurusd1.291180.000000.000002012.05.14 00:001.290390.000.00-0.020.79
46784082012.05.11 11:14sell0.02eurusd1.293560.000000.000002012.05.14 00:001.290310.000.00-0.036.50
46800622012.05.11 11:32buy0.02usdchf0.927990.000000.000002012.05.14 00:000.930850.000.00-0.006.14
47533072012.05.14 09:40buy0.01usdchf0.932270.000000.000002012.05.14 15:170.933780.000.000.001.62
47635922012.05.14 11:06sell0.01eurusd1.287590.000000.000002012.05.14 15:171.286060.000.000.001.53
47927862012.05.14 16:11sell0.01eurusd1.284070.000000.000002012.05.14 23:411.282490.000.000.001.58
47928002012.05.14 16:11buy0.01usdchf0.935320.000000.000002012.05.15 01:140.936940.000.00-0.001.73
48863262012.05.15 17:03buy0.01usdchf0.939580.000000.000002012.05.15 18:090.941100.000.000.001.62
48895212012.05.15 17:32sell0.01eurusd1.278800.000000.000002012.05.15 18:031.277260.000.000.001.54
49024742012.05.15 20:13sell0.01eurusd1.276540.000000.000002012.05.15 20:391.274800.000.000.001.74
49024912012.05.15 20:13buy0.01usdchf0.940880.000000.000002012.05.15 20:480.942460.000.000.001.68
49086552012.05.15 21:18buy0.01usdchf0.942900.000000.000002012.05.16 07:160.944440.000.00-0.001.63
49098642012.05.15 21:41sell0.01eurusd1.273590.000000.000002012.05.16 07:141.271790.000.00-0.011.80
49419512012.05.16 09:54buy0.01usdchf0.946540.000000.000002012.05.17 13:200.946000.000.00-0.01-0.57
49419532012.05.16 09:54sell0.01eurusd1.268920.000000.000002012.05.16 12:391.270500.000.000.00-1.58
49496002012.05.16 11:05sell0.02eurusd1.271410.000000.000002012.05.16 12:391.270510.000.000.001.80
49512012012.05.16 11:18buy0.02usdchf0.943930.000000.000002012.05.17 13:200.946020.000.00-0.034.42
49520642012.05.16 11:26sell0.04eurusd1.273890.000000.000002012.05.16 12:391.270730.000.000.0012.64
50626362012.05.17 11:16sell0.01eurusd1.272290.000000.000002012.05.17 12:041.270730.000.000.001.56
50727082012.05.17 13:00sell0.01eurusd1.270990.000000.000002012.05.17 13:401.269440.000.000.001.55
50780852012.05.17 13:56sell0.01eurusd1.269130.000000.000002012.05.17 14:261.267630.000.000.001.50
51712112012.05.18 10:16buy0.01usdchf0.948980.000000.000002012.05.22 19:100.943890.000.00-0.00-5.39
51712202012.05.18 10:16sell0.01eurusd1.265620.000000.000002012.05.21 16:211.272670.000.00-0.02-7.05
51730412012.05.18 10:29sell0.02eurusd1.268040.000000.000002012.05.21 16:211.272670.000.00-0.03-9.26
51806212012.05.18 11:27buy0.02usdchf0.946240.000000.000002012.05.22 19:100.943890.000.00-0.00-4.98
51972102012.05.18 14:09sell0.04eurusd1.270500.000000.000002012.05.21 16:211.272660.000.00-0.07-8.64
52037332012.05.18 15:20buy0.04usdchf0.943830.000000.000002012.05.22 19:100.943950.000.00-0.010.51
52143522012.05.18 18:10sell0.08eurusd1.272890.000000.000002012.05.21 16:211.272630.000.00-0.142.08
52301682012.05.18 22:04sell0.16eurusd1.275320.000000.000002012.05.21 16:211.272700.000.00-0.2741.92
52303012012.05.18 22:04buy0.08usdchf0.940770.000000.000002012.05.22 19:100.943990.000.00-0.0227.29
52343392012.05.18 22:49sell0.32eurusd1.277680.000000.000002012.05.21 16:211.272710.000.00-0.54159.04
52494572012.05.21 03:40buy0.16usdchf0.938500.000000.000002012.05.22 19:100.943990.000.00-0.0293.05
52520632012.05.21 04:35sell0.64eurusd1.280610.000000.000002012.05.21 16:211.272700.000.000.00506.24
53269002012.05.21 20:04buy0.01eurusd1.278650.000000.000002012.05.21 22:171.280210.000.000.001.56
53573052012.05.22 10:46buy0.01eurusd1.280350.000000.000002012.06.15 07:091.263490.000.00-0.49-16.86
53621832012.05.22 11:43buy0.02eurusd1.278000.000000.000002012.06.15 07:091.263490.000.00-0.99-29.02
53694892012.05.22 12:39buy0.04eurusd1.275650.000000.000002012.06.15 07:091.263550.000.00-1.98-48.40
54002892012.05.22 18:59buy0.08eurusd1.273270.000000.000002012.06.15 07:101.263490.000.00-3.95-78.24
54064922012.05.22 20:08buy0.01usdchf0.943280.000000.000002012.05.22 22:200.944810.000.000.001.62
54153052012.05.22 22:28buy0.16eurusd1.270750.000000.000002012.06.15 07:101.263490.000.00-7.90-116.16
54177632012.05.22 22:40buy0.32eurusd1.268360.000000.000002012.06.15 07:101.263470.000.00-15.81-156.48
54194072012.05.22 22:49buy0.64eurusd1.265940.000000.000002012.06.15 07:101.263480.000.00-31.62-157.44
54447632012.05.23 08:53buy0.01usdchf0.947820.000000.000002012.05.23 11:100.949950.000.000.002.24
54552152012.05.23 11:10buy1.28eurusd1.263460.000000.000002012.06.15 07:091.263470.000.00-61.951.28
54632072012.05.23 12:07buy0.01usdchf0.950320.000000.000002012.05.23 16:490.949870.000.000.00-0.47
54799772012.05.23 15:56buy0.02usdchf0.947940.000000.000002012.05.23 16:490.949930.000.000.004.19
55010002012.05.23 18:04buy0.01usdchf0.954660.000000.000002012.05.23 19:040.956160.000.000.001.57
55150252012.05.23 19:59buy0.01usdchf0.956700.000000.000002012.05.24 02:510.956360.000.00-0.01-0.36
55288252012.05.23 22:39buy0.02usdchf0.954340.000000.000002012.05.24 02:510.956300.000.00-0.034.10
55976592012.05.24 15:34buy0.01usdchf0.956310.000000.000002012.05.24 16:260.957990.000.000.001.75
56117422012.05.24 17:03buy0.01usdchf0.957820.000000.000002012.05.24 19:530.957470.000.000.00-0.37
56151612012.05.24 17:32buy0.02usdchf0.955510.000000.000002012.05.24 19:530.957420.000.000.003.99
56323622012.05.24 20:14buy0.01usdchf0.957810.000000.000002012.05.25 04:390.959380.000.00-0.001.64
57672752012.05.28 09:15sell0.01usdchf0.953920.000000.000002012.06.04 16:340.961800.000.00-0.17-8.19
57817732012.05.28 11:09sell0.02usdchf0.956230.000000.000002012.06.04 16:340.961800.000.00-0.34-11.58
58132002012.05.28 16:25sell0.04usdchf0.958640.000000.000002012.06.04 16:340.961800.000.00-0.69-13.14
59319752012.05.29 18:44sell0.08usdchf0.961050.000000.000002012.06.04 16:340.961800.000.00-1.20-6.24
59625972012.05.30 03:59sell0.16usdchf0.963320.000000.000002012.06.04 16:340.961810.000.00-2.0325.12
59893012012.05.30 12:02sell0.32usdchf0.965640.000000.000002012.06.04 16:340.961810.000.00-4.06127.43
60262952012.05.30 17:41sell0.64usdchf0.968190.000000.000002012.06.04 16:340.961810.000.00-8.11424.53
60546312012.05.30 22:13sell1.28usdchf0.970510.000000.000002012.06.04 16:340.961870.000.00-16.221 149.76
63440732012.06.04 17:26sell0.01usdchf0.960950.000000.000002012.06.05 02:590.959190.000.00-0.021.83
65324832012.06.06 11:32sell0.01usdchf0.959550.000000.000002012.06.06 16:460.961220.000.000.00-1.74
65541872012.06.06 15:16sell0.02usdchf0.961900.000000.000002012.06.06 16:460.961270.000.000.001.31
65599072012.06.06 15:51sell0.04usdchf0.964210.000000.000002012.06.06 16:460.961300.000.000.0012.11
65766702012.06.06 18:02sell0.01usdchf0.960730.000000.000002012.06.06 18:260.959200.000.000.001.60
66615202012.06.07 12:45sell0.01usdchf0.954810.000000.000002012.06.07 15:160.953260.000.000.001.63
66882362012.06.07 15:51sell0.01usdchf0.953230.000000.000002012.06.07 16:260.951670.000.000.001.64
67585402012.06.08 08:11buy0.01usdchf0.959320.000000.000002012.06.08 09:080.960850.000.000.001.59
67703812012.06.08 10:05buy0.01usdchf0.961820.000000.000002012.06.08 11:030.963410.000.000.001.65
67839172012.06.08 12:03buy0.01usdchf0.964410.000000.000002012.06.11 07:570.950950.000.00-0.00-14.15
68195582012.06.08 18:30buy0.02usdchf0.962070.000000.000002012.06.11 07:570.950960.000.00-0.00-23.37
68302962012.06.08 21:15buy0.04usdchf0.959730.000000.000002012.06.11 07:580.950950.000.00-0.00-36.93
68388412012.06.11 00:00buy0.08usdchf0.950630.000000.000002012.06.11 07:580.950930.000.000.002.52
68426162012.06.11 00:40buy0.16usdchf0.948670.000000.000002012.06.11 07:580.950930.000.000.0038.03
69197952012.06.11 18:57buy0.01usdchf0.961170.000000.000002012.06.12 00:070.962750.000.00-0.001.64
69786722012.06.12 09:46buy0.01usdchf0.962090.000000.000002012.06.12 11:020.962000.000.000.00-0.09
69821292012.06.12 10:08buy0.02usdchf0.959750.000000.000002012.06.12 11:020.961960.000.000.004.59
71468762012.06.13 12:46sell0.01usdchf0.957690.000000.000002012.06.13 17:380.956030.000.000.001.74
71958652012.06.13 18:54sell0.01usdchf0.953080.000000.000002012.06.14 16:580.953320.000.00-0.06-0.25
72157612012.06.13 22:25sell0.02usdchf0.955360.000000.000002012.06.14 16:580.953430.000.00-0.134.05
73079472012.06.14 17:58sell0.01usdchf0.953280.000000.000002012.06.14 22:060.951710.000.000.001.65
73794252012.06.15 07:09buy1.28eurusd1.263550.000000.000002012.06.15 07:101.263500.000.000.00-6.40
  0.00 0.00 -160.80 2 422.80
Closed P/L: 2 262.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 262.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 27 262.02 Equity: 27 262.02 Free Margin: 27 262.02
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 198.25 Gross Loss: 936.26 Total Net Profit: 2 262.00
Profit Factor: 3.42 Expected Payoff: 13.23  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 773.13 (2.76%) Relative Drawdown: 2.76% (773.13)
 
Total Trades: 171 Short Positions (won %): 65 (75.38%) Long Positions (won %): 106 (63.21%)
Profit Trades (% of total): 116 (67.84%) Loss trades (% of total): 55 (32.16%)
Largest profit trade: 1 133.54 loss trade: -189.06
Average profit trade: 27.57 loss trade: -17.02
Maximum consecutive wins ($): 20 (51.57) consecutive losses ($): 9 (-732.41)
Maximal consecutive profit (count): 1 698.06 (5) consecutive loss (count): -732.41 (9)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2