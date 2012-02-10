Alpari NZ Limited

Account: 3814093 Name: tickscalp_3456 Currency: USD 2012 June 15, 07:33
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
1553070332012.02.10 06:46balanceDeposit10 000.00
1553983082012.02.10 15:55sell0.01eurgbp0.835450.000000.000002012.02.13 15:550.837530.000.00-0.02-3.29
1554160962012.02.10 17:50sell0.02eurgbp0.837720.000000.000002012.02.13 15:550.837530.000.00-0.030.60
1554880042012.02.13 09:17sell0.04eurgbp0.839970.000000.000002012.02.13 15:550.837530.000.000.0015.42
1556758802012.02.14 17:15buy0.01eurgbp0.839370.000000.000002012.02.15 10:510.838620.000.00-0.05-1.18
1556943142012.02.14 19:55buy0.02eurgbp0.837240.000000.000002012.02.15 10:510.838580.000.00-0.094.20
1557669052012.02.15 13:45buy0.01eurgbp0.837450.000000.000002012.02.17 15:070.831040.000.00-0.18-10.15
1557735072012.02.15 14:52buy0.02eurgbp0.835320.000000.000002012.02.17 15:070.831070.000.00-0.36-13.46
1558019252012.02.15 17:56buy0.04eurgbp0.833040.000000.000002012.02.17 15:070.831120.000.00-0.73-12.16
1558450072012.02.16 04:22buy0.08eurgbp0.831130.000000.000002012.02.17 15:070.831110.000.00-0.33-0.26
1558727492012.02.16 10:45buy0.16eurgbp0.828860.000000.000002012.02.17 15:070.831180.000.00-0.6658.79
1559872512012.02.17 15:07buy0.04eurgbp0.831270.000000.000002012.02.17 15:070.831060.000.000.00-1.33
1560016062012.02.17 17:40buy0.01eurgbp0.832070.000000.000002012.02.20 00:220.832570.000.00-0.040.79
1560332062012.02.20 08:50buy0.01eurgbp0.832490.000000.000002012.02.20 11:150.832990.000.000.000.80
1560427342012.02.20 11:16buy0.01eurgbp0.833220.000000.000002012.02.20 11:510.833720.000.000.000.79
1560489772012.02.20 12:40buy0.01eurgbp0.834350.000000.000002012.02.20 12:510.834860.000.000.000.80
1560497872012.02.20 12:52buy0.01eurgbp0.834890.000000.000002012.02.20 13:000.835400.000.000.000.81
1560510612012.02.20 13:01buy0.01eurgbp0.835600.000000.000002012.02.20 13:080.836130.000.000.000.84
1560525122012.02.20 13:09buy0.01eurgbp0.836450.000000.000002012.02.21 04:500.836070.000.00-0.04-0.60
1560882812012.02.21 01:53buy0.02eurgbp0.834350.000000.000002012.02.21 04:500.835660.000.000.004.15
1561060932012.02.21 08:05buy0.01eurgbp0.837200.000000.000002012.02.21 08:470.837720.000.000.000.83
1561084952012.02.21 08:48buy0.01eurgbp0.837960.000000.000002012.02.21 10:590.837130.000.000.00-1.31
1561131072012.02.21 09:36buy0.02eurgbp0.835840.000000.000002012.02.21 10:590.837160.000.000.004.19
1561311422012.02.21 12:40buy0.01eurgbp0.836990.000000.000002012.02.21 13:080.837500.000.000.000.80
1561333922012.02.21 13:09buy0.01eurgbp0.837750.000000.000002012.02.21 15:370.836950.000.000.00-1.26
1561379042012.02.21 13:54buy0.02eurgbp0.835620.000000.000002012.02.21 15:370.836970.000.000.004.26
1561493942012.02.21 16:15buy0.01eurgbp0.837930.000000.000002012.02.21 17:160.838430.000.000.000.79
1561556362012.02.21 17:25buy0.01eurgbp0.839510.000000.000002012.02.22 10:060.840010.000.00-0.030.79
1562049572012.02.22 11:35buy0.01eurgbp0.839880.000000.000002012.02.22 11:350.840380.000.000.000.79
1562051932012.02.22 11:36buy0.01eurgbp0.840450.000000.000002012.02.22 11:360.840970.000.000.000.81
1562055772012.02.22 11:37buy0.01eurgbp0.841490.000000.000002012.02.22 11:400.842070.000.000.000.91
1562059712012.02.22 11:40buy0.01eurgbp0.842270.000000.000002012.02.22 11:400.842780.000.000.000.80
1562063662012.02.22 11:41buy0.01eurgbp0.842900.000000.000002012.02.22 14:260.843400.000.000.000.78
1562170392012.02.22 14:27buy0.01eurgbp0.843470.000000.000002012.02.22 14:400.843980.000.000.000.80
1562186322012.02.22 14:41buy0.01eurgbp0.844230.000000.000002012.02.22 16:080.844740.000.000.000.80
1562266122012.02.22 16:09buy0.01eurgbp0.844860.000000.000002012.02.22 16:420.845370.000.000.000.80
1562290532012.02.22 16:43buy0.01eurgbp0.845550.000000.000002012.02.23 08:490.846070.000.00-0.110.82
1562627192012.02.23 08:50buy0.01eurgbp0.846510.000000.000002012.02.23 10:130.847030.000.000.000.82
1562689432012.02.23 10:15buy0.01eurgbp0.847210.000000.000002012.02.23 10:570.847720.000.000.000.80
1562719852012.02.23 10:58buy0.01eurgbp0.847620.000000.000002012.02.23 11:000.848130.000.000.000.80
1562730352012.02.23 11:01buy0.01eurgbp0.848210.000000.000002012.02.23 11:040.848720.000.000.000.80
1562742392012.02.23 11:05buy0.01eurgbp0.848720.000000.000002012.02.23 18:110.847900.000.000.00-1.29
1562858682012.02.23 13:11buy0.02eurgbp0.846600.000000.000002012.02.23 18:110.847910.000.000.004.11
1563100052012.02.23 18:15buy0.01eurgbp0.847890.000000.000002012.02.23 20:160.848400.000.000.000.80
1563183342012.02.23 20:17buy0.01eurgbp0.848740.000000.000002012.02.23 22:100.849260.000.000.000.82
1563563072012.02.24 08:00buy0.01eurgbp0.849550.000000.000002012.02.24 09:400.850070.000.000.000.82
1563654302012.02.24 09:41buy0.01eurgbp0.850660.000000.000002012.02.28 08:150.848350.000.00-0.08-3.66
1563765872012.02.24 11:23buy0.02eurgbp0.848380.000000.000002012.02.28 08:150.848360.000.00-0.16-0.06
1564496382012.02.27 10:46buy0.04eurgbp0.846150.000000.000002012.02.28 08:150.848350.000.00-0.1313.94
1565143742012.02.28 08:16buy0.01eurgbp0.848670.000000.000002012.03.01 14:300.835080.000.00-0.16-21.68
1565636352012.02.28 23:59buy0.02eurgbp0.846540.000000.000002012.03.01 14:300.835080.000.00-0.31-36.56
1565853152012.02.29 12:06buy0.04eurgbp0.844250.000000.000002012.03.01 14:300.835080.000.00-0.46-58.51
1566065982012.02.29 17:06buy0.08eurgbp0.841980.000000.000002012.03.01 14:290.835100.000.00-0.92-87.80
1566099462012.02.29 17:28buy0.16eurgbp0.839730.000000.000002012.03.01 14:290.835050.000.00-1.84-119.45
1566144452012.02.29 17:59buy0.32eurgbp0.837460.000000.000002012.03.01 14:290.835060.000.00-3.69-122.52
1566599872012.03.01 14:29buy0.64eurgbp0.835180.000000.000002012.03.01 14:290.835060.000.000.00-12.25
1566601222012.03.01 14:30sell0.01eurgbp0.835060.000000.000002012.03.01 14:460.834560.000.000.000.80
1566613902012.03.01 14:47sell0.01eurgbp0.834460.000000.000002012.03.01 15:450.833950.000.000.000.82
1566645292012.03.01 15:46sell0.01eurgbp0.833780.000000.000002012.03.01 19:390.834600.000.000.00-1.31
1566738002012.03.01 18:16sell0.02eurgbp0.835900.835900.000002012.03.01 19:390.834570.000.000.004.24
1566792942012.03.01 21:00sell0.01eurgbp0.834310.000000.000002012.03.02 09:210.833800.000.00-0.020.81
1566975262012.03.02 09:22sell0.01eurgbp0.833690.000000.000002012.03.02 10:360.833190.000.000.000.79
1567017212012.03.02 10:37sell0.01eurgbp0.832860.000000.000002012.03.02 10:420.832360.000.000.000.80
1567022032012.03.02 10:43sell0.01eurgbp0.832260.000000.000002012.03.02 12:560.831750.000.000.000.81
1567096802012.03.02 13:00sell0.01eurgbp0.831390.000000.000002012.03.02 16:420.832230.000.000.00-1.34
1567152822012.03.02 14:43sell0.02eurgbp0.833510.833510.000002012.03.02 15:570.833510.000.000.000.00
1567191412012.03.02 15:58sell0.02eurgbp0.833520.833520.000002012.03.02 16:420.832190.000.000.004.22
1567493752012.03.05 10:00buy0.01eurgbp0.834540.000000.000002012.03.05 10:090.835040.000.000.000.79
1567501202012.03.05 10:10buy0.01eurgbp0.835280.000000.000002012.03.07 08:450.835790.000.00-0.070.80
1567716392012.03.05 17:06buy0.02eurgbp0.833030.833030.000002012.03.05 23:240.833030.000.000.000.00
1567842952012.03.06 00:00buy0.02eurgbp0.833350.833350.000002012.03.06 11:020.833350.000.000.000.00
1568122232012.03.06 12:30buy0.02eurgbp0.833150.833150.000002012.03.06 17:570.833150.000.000.000.00
1568472572012.03.07 08:46buy0.01eurgbp0.836090.000000.000002012.03.08 13:010.836610.000.00-0.120.83
1569001652012.03.08 13:02buy0.01eurgbp0.837060.000000.000002012.03.08 13:160.837590.000.000.000.84
1569008682012.03.08 13:17buy0.01eurgbp0.837810.000000.000002012.03.08 13:310.838320.000.000.000.81
1569013792012.03.08 13:32buy0.01eurgbp0.838540.000000.000002012.03.08 15:370.839040.000.000.000.79
1569065722012.03.08 15:40buy0.01eurgbp0.839970.000000.000002012.03.09 12:020.839100.000.00-0.04-1.37
1569293362012.03.09 08:04buy0.02eurgbp0.837730.837730.000002012.03.09 12:020.839110.000.000.004.35
1569486782012.03.09 15:45sell0.01eurgbp0.835430.000000.000002012.03.13 12:520.837530.000.00-0.03-3.29
1569835642012.03.12 12:21sell0.02eurgbp0.837730.000000.000002012.03.13 12:520.837510.000.00-0.030.69
1569925812012.03.12 16:23sell0.04eurgbp0.839980.839980.000002012.03.12 16:580.839980.000.000.000.00
1569946792012.03.12 17:17sell0.04eurgbp0.840010.000000.000002012.03.13 12:520.837550.000.00-0.0715.41
1570088582012.03.13 04:25sell0.08eurgbp0.841920.841920.000002012.03.13 09:040.841920.000.000.000.00
1570339072012.03.13 15:45sell0.01eurgbp0.833760.000000.000002012.03.13 16:150.833250.000.000.000.80
1570384662012.03.13 17:35sell0.01eurgbp0.833310.000000.000002012.03.13 17:410.832800.000.000.000.80
1570387332012.03.13 17:41sell0.01eurgbp0.832580.000000.000002012.03.14 10:020.832060.000.00-0.020.82
1570673722012.03.14 10:04sell0.01eurgbp0.831170.000000.000002012.03.14 10:100.830650.000.000.000.82
1570680202012.03.14 10:11sell0.01eurgbp0.830760.000000.000002012.03.14 10:150.830260.000.000.000.79
1570684182012.03.14 10:16sell0.01eurgbp0.829950.000000.000002012.03.14 17:190.830750.000.000.00-1.26
1570758972012.03.14 12:34sell0.02eurgbp0.832070.832070.000002012.03.14 15:560.832070.000.000.000.00
1570853972012.03.14 16:07sell0.02eurgbp0.832070.832070.000002012.03.14 17:190.830740.000.000.004.18
1570894042012.03.14 17:20sell0.01eurgbp0.830650.000000.000002012.03.16 10:300.831420.000.00-0.07-1.21
1571082042012.03.15 06:59sell0.02eurgbp0.832560.832560.000002012.03.15 08:120.832560.000.000.000.00
1571109552012.03.15 08:29sell0.02eurgbp0.832780.000000.000002012.03.16 10:300.831450.000.00-0.034.18
1571707642012.03.16 10:31sell0.01eurgbp0.830810.000000.000002012.03.16 12:350.830310.000.000.000.79
1571799492012.03.16 12:36sell0.01eurgbp0.830180.000000.000002012.03.16 15:120.829680.000.000.000.79
1571909812012.03.16 15:15sell0.01eurgbp0.829530.000000.000002012.03.19 10:550.830300.000.00-0.01-1.22
1571991182012.03.16 17:12sell0.02eurgbp0.831650.000000.000002012.03.19 10:550.830330.000.00-0.014.18
1572209062012.03.19 11:05sell0.01eurgbp0.830090.000000.000002012.03.19 13:390.829580.000.000.000.81
1572252562012.03.19 13:40sell0.01eurgbp0.829420.000000.000002012.03.19 13:460.828920.000.000.000.80
1572255322012.03.19 13:47sell0.01eurgbp0.828460.000000.000002012.03.22 10:100.831670.000.00-0.08-5.10
1572310462012.03.19 16:44sell0.02eurgbp0.830740.000000.000002012.03.22 10:100.831670.000.00-0.16-2.95
1572353672012.03.19 17:37sell0.04eurgbp0.833010.000000.000002012.03.22 10:100.831690.000.00-0.328.39
1572735182012.03.20 17:02sell0.08eurgbp0.835140.835140.000002012.03.21 02:080.835140.000.00-0.130.00
1572846022012.03.21 02:28sell0.08eurgbp0.834920.834920.000002012.03.21 11:260.834920.000.000.000.00
1572983962012.03.21 11:30sell0.08eurgbp0.835100.835100.000002012.03.21 13:370.835100.000.000.000.00
1573052172012.03.21 13:46sell0.08eurgbp0.835140.835140.000002012.03.21 15:080.835140.000.000.000.00
1573093022012.03.21 15:23sell0.08eurgbp0.835140.835140.000002012.03.22 10:100.831690.000.00-0.4243.83
1573482082012.03.22 12:10sell0.01eurgbp0.832920.000000.000002012.03.26 14:020.833720.000.00-0.03-1.27
1573806032012.03.23 10:32sell0.02eurgbp0.835040.000000.000002012.03.26 14:020.833720.000.00-0.024.19
1574802302012.03.27 18:05sell0.01eurgbp0.834360.000000.000002012.03.29 15:290.835170.000.00-0.05-1.28
1574953252012.03.28 10:04sell0.02eurgbp0.836480.000000.000002012.03.29 15:290.835170.000.00-0.084.16
1574966822012.03.28 10:30sell0.04eurgbp0.838800.838800.000002012.03.28 11:120.838800.000.000.000.00
1574986192012.03.28 11:12sell0.04eurgbp0.838750.838750.000002012.03.28 13:560.838750.000.000.000.00
1575043342012.03.28 14:00sell0.04eurgbp0.838760.838760.000002012.03.28 17:210.838760.000.000.000.00
1575115222012.03.28 17:23sell0.04eurgbp0.838760.838760.000002012.03.28 18:220.838760.000.000.000.00
1575142222012.03.28 18:30sell0.04eurgbp0.838770.838770.000002012.03.28 19:160.838770.000.000.000.00
1575155172012.03.28 19:16sell0.04eurgbp0.838720.838720.000002012.03.29 02:480.838720.000.00-0.150.00
1575427852012.03.29 15:30sell0.01eurgbp0.834760.000000.000002012.03.29 18:140.834230.000.000.000.85
1575488262012.03.29 18:14sell0.01eurgbp0.833900.000000.000002012.03.30 13:490.833380.000.00-0.010.83
1575763622012.03.30 13:50sell0.01eurgbp0.833130.000000.000002012.03.30 13:560.832630.000.000.000.80
1575764942012.03.30 13:57sell0.01eurgbp0.832420.000000.000002012.03.30 17:360.833360.000.000.00-1.50
1575811862012.03.30 16:34sell0.02eurgbp0.834680.834680.000002012.03.30 17:350.833290.000.000.004.44
1576041182012.04.02 11:20sell0.01eurgbp0.833900.000000.000002012.04.02 11:280.833390.000.000.000.82
1576046782012.04.02 11:29sell0.01eurgbp0.832700.000000.000002012.04.02 11:380.832190.000.000.000.82
1576052842012.04.02 11:39sell0.01eurgbp0.831960.000000.000002012.04.02 11:420.831450.000.000.000.82
1576055552012.04.02 11:43sell0.01eurgbp0.831200.000000.000002012.04.02 16:100.830680.000.000.000.83
1576145502012.04.02 16:11sell0.01eurgbp0.830690.000000.000002012.04.02 16:200.830190.000.000.000.80
1576149822012.04.02 16:21sell0.01eurgbp0.830120.000000.000002012.04.02 17:380.829590.000.000.000.85
1576194792012.04.02 18:45sell0.01eurgbp0.830980.000000.000002012.04.03 21:120.833110.000.00-0.01-3.39
1576369042012.04.03 12:36sell0.02eurgbp0.833280.833280.000002012.04.03 15:320.833280.000.000.000.00
1576443922012.04.03 15:40sell0.02eurgbp0.833250.000000.000002012.04.03 21:120.833010.000.000.000.76
1576507692012.04.03 18:31sell0.04eurgbp0.835550.835550.000002012.04.03 21:120.833040.000.000.0015.97
1576714862012.04.04 08:00sell0.01eurgbp0.830100.000000.000002012.04.04 11:280.829590.000.000.000.81
1576798052012.04.04 11:29sell0.01eurgbp0.829430.000000.000002012.04.04 11:450.828930.000.000.000.80
1576805292012.04.04 11:46sell0.01eurgbp0.828820.000000.000002012.04.04 15:160.828320.000.000.000.79
1576874942012.04.04 15:25sell0.01eurgbp0.827210.000000.000002012.04.04 17:360.826710.000.000.000.79
1576931272012.04.04 17:37sell0.01eurgbp0.826590.000000.000002012.04.05 12:120.826090.000.00-0.030.80
1577108892012.04.05 12:30sell0.01eurgbp0.825430.000000.000002012.04.05 12:450.824900.000.000.000.83
1577122712012.04.05 12:46sell0.01eurgbp0.825220.000000.000002012.04.05 15:090.824710.000.000.000.81
1577161682012.04.05 15:10sell0.01eurgbp0.824500.000000.000002012.04.05 15:110.823960.000.000.000.85
1577162922012.04.05 15:12sell0.01eurgbp0.823790.000000.000002012.04.09 01:040.823940.000.00-0.03-0.24
1577431802012.04.06 23:56sell0.02eurgbp0.824620.000000.000002012.04.09 01:040.823940.000.00-0.022.16
1577507792012.04.09 10:15sell0.01eurgbp0.823080.000000.000002012.04.10 08:210.823860.000.00-0.01-1.25
1577616942012.04.09 20:07sell0.02eurgbp0.825320.825320.000002012.04.10 04:480.825320.000.00-0.020.00
1577673422012.04.10 04:56sell0.02eurgbp0.825190.825190.000002012.04.10 08:210.823870.000.000.004.21
1577757832012.04.10 12:00buy0.01eurgbp0.825370.000000.000002012.04.10 12:230.825880.000.000.000.81
1577765862012.04.10 12:30buy0.01eurgbp0.826160.000000.000002012.04.10 15:050.826670.000.000.000.81
1577806422012.04.10 15:06buy0.01eurgbp0.826940.000000.000002012.04.10 15:310.827460.000.000.000.83
1577819042012.04.10 15:31buy0.01eurgbp0.827630.000000.000002012.04.12 16:530.825780.000.00-0.13-2.95
1577881962012.04.10 18:53buy0.02eurgbp0.825370.825370.000002012.04.10 20:020.825370.000.000.000.00
1577904162012.04.10 20:13buy0.02eurgbp0.825350.825350.000002012.04.10 20:440.825350.000.000.000.00
1577913162012.04.10 21:08buy0.02eurgbp0.825520.000000.000002012.04.12 16:530.825760.000.00-0.260.77
1578313712012.04.12 10:54buy0.04eurgbp0.823240.823240.000002012.04.12 11:270.823240.000.000.000.00
1578325272012.04.12 11:33buy0.04eurgbp0.823210.823210.000002012.04.12 12:090.823210.000.000.000.00
1578337082012.04.12 12:09buy0.04eurgbp0.823240.823240.000002012.04.12 12:590.823240.000.000.000.00
1578349012012.04.12 12:59buy0.04eurgbp0.823250.823250.000002012.04.12 13:580.823250.000.000.000.00
1578366132012.04.12 14:01buy0.04eurgbp0.823280.823280.000002012.04.12 16:530.825660.000.000.0015.19
1578441422012.04.12 18:15buy0.01eurgbp0.826300.000000.000002012.04.12 19:190.826810.000.000.000.82
1578453812012.04.12 19:20buy0.01eurgbp0.826970.000000.000002012.04.16 20:450.826280.000.00-0.06-1.09
1578622612012.04.13 15:07buy0.02eurgbp0.824690.824690.000002012.04.13 19:260.824690.000.000.000.00
1578718572012.04.13 22:02buy0.02eurgbp0.824860.000000.000002012.04.16 20:450.826190.000.00-0.064.23
1578755142012.04.16 03:38buy0.04eurgbp0.822750.822750.000002012.04.16 17:170.822750.000.000.000.00
1579099012012.04.17 08:40buy0.01eurgbp0.826000.000000.000002012.04.17 18:040.825120.000.000.00-1.40
1579187592012.04.17 13:39buy0.02eurgbp0.823730.823730.000002012.04.17 18:040.825120.000.000.004.43
1579283182012.04.17 21:10sell0.01eurgbp0.823610.000000.000002012.04.18 11:130.823060.000.00-0.010.87
1579387862012.04.18 11:15sell0.01eurgbp0.822620.000000.000002012.04.18 11:300.822010.000.000.000.97
1579393272012.04.18 11:31sell0.01eurgbp0.821180.000000.000002012.04.18 11:320.820670.000.000.000.82
1579394682012.04.18 11:33sell0.01eurgbp0.820520.000000.000002012.04.18 11:380.820020.000.000.000.80
1579397062012.04.18 11:39sell0.01eurgbp0.820010.000000.000002012.04.18 11:460.819510.000.000.000.80
1579399992012.04.18 11:47sell0.01eurgbp0.819370.000000.000002012.04.18 11:490.818850.000.000.000.83
1579401972012.04.18 11:50sell0.01eurgbp0.818490.000000.000002012.04.18 13:380.817980.000.000.000.81
1579431942012.04.18 13:39sell0.01eurgbp0.817850.000000.000002012.04.19 09:590.817210.000.00-0.031.02
1579618032012.04.19 10:00sell0.01eurgbp0.817390.000000.000002012.04.19 10:010.816850.000.000.000.87
1579620572012.04.19 10:02sell0.01eurgbp0.816670.000000.000002012.04.19 14:250.817530.000.000.00-1.38
1579647022012.04.19 11:24sell0.02eurgbp0.818940.818940.000002012.04.19 11:400.818940.000.000.000.00
1579653902012.04.19 11:40sell0.02eurgbp0.818940.818940.000002012.04.19 13:070.818940.000.000.000.00
1579681002012.04.19 13:08sell0.02eurgbp0.818940.818940.000002012.04.19 14:250.817540.000.000.004.48
1579703212012.04.19 14:30sell0.01eurgbp0.816770.000000.000002012.04.20 10:070.817630.000.00-0.01-1.38
1579840622012.04.20 03:50sell0.02eurgbp0.818880.818880.000002012.04.20 08:450.818880.000.000.000.00
1579871652012.04.20 08:48sell0.02eurgbp0.819040.819040.000002012.04.20 10:070.817640.000.000.004.50
1579894802012.04.20 10:39buy0.01eurgbp0.818310.000000.000002012.04.20 11:000.818830.000.000.000.84
1579900872012.04.20 11:01buy0.01eurgbp0.819620.000000.000002012.04.20 13:270.818750.000.000.00-1.40
1579919742012.04.20 11:43buy0.02eurgbp0.817360.817360.000002012.04.20 13:270.818760.000.000.004.51
1579986932012.04.20 16:45buy0.01eurgbp0.819150.000000.000002012.04.20 17:370.819670.000.000.000.84
1580003372012.04.20 17:40buy0.01eurgbp0.819740.000000.000002012.04.20 21:590.820250.000.000.000.82
1580101722012.04.23 09:55sell0.01eurgbp0.817590.000000.000002012.04.23 10:370.817090.000.000.000.80
1580120912012.04.23 10:38sell0.01eurgbp0.816960.000000.000002012.04.23 13:260.816460.000.000.000.80
1580157532012.04.23 13:27sell0.01eurgbp0.816410.000000.000002012.04.23 15:400.815900.000.000.000.82
1580182302012.04.23 15:41sell0.01eurgbp0.815750.000000.000002012.04.23 16:050.815240.000.000.000.82
1580186432012.04.23 16:06sell0.01eurgbp0.815100.000000.000002012.04.24 13:300.814600.000.00-0.010.81
1580355062012.04.24 13:30sell0.01eurgbp0.814440.000000.000002012.04.25 18:030.817890.000.00-0.01-5.57
1580393052012.04.24 16:30sell0.02eurgbp0.816730.000000.000002012.04.25 18:030.817890.000.00-0.02-3.74
1580530722012.04.25 11:30sell0.04eurgbp0.819300.000000.000002012.04.25 18:030.817860.000.000.009.29
1580543222012.04.25 11:58sell0.08eurgbp0.821630.821630.000002012.04.25 13:030.821630.000.000.000.00
1580557992012.04.25 13:03sell0.08eurgbp0.821590.821590.000002012.04.25 18:030.817880.000.000.0047.85
1580775052012.04.26 12:40sell0.01eurgbp0.816390.000000.000002012.04.26 13:300.815880.000.000.000.83
1580788762012.04.26 13:31sell0.01eurgbp0.815710.000000.000002012.04.27 00:400.815200.000.00-0.010.83
1580834422012.04.26 17:15sell0.02eurgbp0.818010.818010.000002012.04.26 21:460.818010.000.000.000.00
1580932512012.04.27 08:00sell0.01eurgbp0.815270.000000.000002012.04.27 09:040.814770.000.000.000.81
1580944922012.04.27 09:05sell0.01eurgbp0.814660.000000.000002012.04.27 09:370.814160.000.000.000.81
1580955482012.04.27 09:38sell0.01eurgbp0.813840.000000.000002012.04.27 20:500.814740.000.000.00-1.46
1580992612012.04.27 11:47sell0.02eurgbp0.816110.816110.000002012.04.27 13:460.816110.000.000.000.00
1581048112012.04.27 15:32sell0.02eurgbp0.816130.816130.000002012.04.27 17:560.816130.000.000.000.00
1581081692012.04.27 17:57sell0.02eurgbp0.816130.816130.000002012.04.27 20:500.814730.000.000.004.56
1581178152012.04.30 11:05sell0.01eurgbp0.812510.000000.000002012.05.01 17:310.815660.000.00-0.00-5.10
1581235842012.04.30 17:59sell0.02eurgbp0.814780.000000.000002012.05.01 17:310.815670.000.00-0.01-2.89
1581299892012.05.01 09:17sell0.04eurgbp0.817040.000000.000002012.05.01 17:310.815720.000.000.008.55
1581321432012.05.01 11:32sell0.08eurgbp0.819330.819330.000002012.05.01 17:310.815760.000.000.0046.24
1581467772012.05.02 09:15sell0.01eurgbp0.814470.000000.000002012.05.02 10:430.813950.000.000.000.84
1581486362012.05.02 10:44sell0.01eurgbp0.813500.000000.000002012.05.02 11:300.813000.000.000.000.81
1581515782012.05.02 11:40sell0.01eurgbp0.812030.000000.000002012.05.02 12:300.811530.000.000.000.81
1581552582012.05.02 14:40sell0.01eurgbp0.812180.000000.000002012.05.02 15:170.811660.000.000.000.84
1581560512012.05.02 15:18sell0.01eurgbp0.812040.000000.000002012.05.03 14:490.811530.000.00-0.040.83
1581712382012.05.03 15:15sell0.01eurgbp0.811190.000000.000002012.05.03 15:330.810680.000.000.000.83
1581718482012.05.03 15:34sell0.01eurgbp0.810350.000000.000002012.05.04 13:310.811160.000.00-0.02-1.31
1581727242012.05.03 15:45sell0.02eurgbp0.812600.812600.000002012.05.03 20:060.812600.000.000.000.00
1581781072012.05.03 20:19sell0.02eurgbp0.812500.000000.000002012.05.04 13:310.811150.000.00-0.044.37
1581855702012.05.04 13:32sell0.01eurgbp0.811040.000000.000002012.05.04 17:420.811960.000.000.00-1.49
1581907062012.05.04 16:38sell0.02eurgbp0.813330.813330.000002012.05.04 17:420.811930.000.000.004.53
1582637112012.05.08 18:06sell0.01eurgbp0.804600.000000.000002012.05.08 23:150.805480.000.000.00-1.42
1582660312012.05.08 20:46sell0.02eurgbp0.806880.806880.000002012.05.08 23:150.805480.000.000.004.52
1582708702012.05.09 08:05sell0.01eurgbp0.803760.000000.000002012.05.09 17:120.803260.000.000.000.81
1582824822012.05.09 18:35sell0.01eurgbp0.802630.000000.000002012.05.09 21:590.802120.000.000.000.83
1582991132012.05.10 16:15sell0.01eurgbp0.801480.000000.000002012.05.11 04:250.800960.000.00-0.010.84
1583148952012.05.11 15:15buy0.01eurgbp0.803430.000000.000002012.05.11 15:380.803930.000.000.000.80
1583153412012.05.11 15:39buy0.01eurgbp0.804100.000000.000002012.05.11 16:480.804610.000.000.000.82
1583170002012.05.11 16:55buy0.01eurgbp0.804710.000000.000002012.05.16 15:360.800440.000.00-0.08-6.80
1583214072012.05.14 00:45buy0.02eurgbp0.802700.000000.000002012.05.16 15:360.800510.000.00-0.10-6.97
1583307122012.05.14 14:46buy0.04eurgbp0.800420.000000.000002012.05.16 15:360.800540.000.00-0.210.76
1583342302012.05.14 17:25buy0.08eurgbp0.798170.000000.000002012.05.16 15:360.800550.000.00-0.4130.32
1583550072012.05.15 20:48buy0.16eurgbp0.795930.000000.000002012.05.16 15:350.800490.000.00-0.41116.17
1583719882012.05.16 17:21buy0.01eurgbp0.800250.000000.000002012.05.17 08:210.800760.000.00-0.080.81
1583798472012.05.17 08:45buy0.01eurgbp0.800820.000000.000002012.05.17 14:190.801320.000.000.000.79
1583849032012.05.17 14:20buy0.01eurgbp0.801160.000000.000002012.05.17 15:210.801660.000.000.000.80
1583863322012.05.17 15:22buy0.01eurgbp0.801550.000000.000002012.05.17 15:300.802100.000.000.000.87
1583865452012.05.17 15:31buy0.01eurgbp0.802370.000000.000002012.05.17 15:410.802880.000.000.000.80
1583867402012.05.17 15:42buy0.01eurgbp0.802830.000000.000002012.05.17 15:570.803350.000.000.000.83
1583871242012.05.17 15:58buy0.01eurgbp0.803510.000000.000002012.05.17 17:100.804010.000.000.000.79
1583897042012.05.17 17:35buy0.01eurgbp0.803190.000000.000002012.05.17 18:010.803720.000.000.000.84
1583901802012.05.17 18:01buy0.01eurgbp0.803760.000000.000002012.05.17 18:070.804270.000.000.000.81
1583902662012.05.17 18:08buy0.01eurgbp0.804370.000000.000002012.05.18 04:050.804880.000.00-0.030.80
1584264162012.05.21 20:55buy0.01eurgbp0.808820.000000.000002012.05.21 22:510.809340.000.000.000.82
1584384422012.05.22 15:03buy0.01eurgbp0.809530.000000.000002012.05.28 07:430.801780.000.00-0.16-12.17
1584402092012.05.22 17:00buy0.02eurgbp0.807440.807440.000002012.05.22 17:510.807440.000.000.000.00
1584420662012.05.22 18:59buy0.02eurgbp0.807170.000000.000002012.05.28 07:430.801760.000.00-0.32-16.98
1584450702012.05.22 22:34buy0.04eurgbp0.805070.000000.000002012.05.28 07:430.801790.000.00-0.65-20.59
1584608892012.05.23 17:17buy0.08eurgbp0.802780.000000.000002012.05.28 07:430.801760.000.00-1.09-12.81
1584629552012.05.23 17:49buy0.16eurgbp0.800510.800510.000002012.05.23 18:350.800510.000.000.000.00
1584639112012.05.23 18:35buy0.16eurgbp0.800500.800500.000002012.05.23 19:040.800500.000.000.000.00
1584646422012.05.23 19:05buy0.16eurgbp0.800530.800530.000002012.05.23 19:230.800530.000.000.000.00
1584649662012.05.23 19:23buy0.16eurgbp0.800510.800510.000002012.05.23 21:140.800510.000.000.000.00
1584665522012.05.23 21:18buy0.16eurgbp0.800670.800670.000002012.05.24 10:280.800670.000.00-1.200.00
1584737012012.05.24 10:29buy0.16eurgbp0.800410.800410.000002012.05.24 10:520.800410.000.000.000.00
1584746472012.05.24 10:54buy0.16eurgbp0.800540.800540.000002012.05.24 11:000.800540.000.000.000.00
1584749222012.05.24 11:00buy0.16eurgbp0.800650.800650.000002012.05.24 19:540.800650.000.000.000.00
1584867782012.05.24 20:37buy0.16eurgbp0.800610.000000.000002012.05.28 07:430.801760.000.00-0.9828.88
1585028772012.05.25 15:57buy0.32eurgbp0.798310.798310.000002012.05.28 07:440.801770.000.00-0.95173.79
1585135112012.05.28 09:30buy0.01eurgbp0.802290.000000.000002012.05.28 09:330.802790.000.000.000.78
1585135622012.05.28 09:34buy0.01eurgbp0.802970.000000.000002012.05.28 09:500.803490.000.000.000.81
1585139282012.05.28 09:51buy0.01eurgbp0.803540.000000.000002012.05.31 11:000.801490.000.00-0.16-3.18
1585164682012.05.28 12:43buy0.02eurgbp0.801260.801260.000002012.05.28 13:230.801260.000.000.000.00
1585170692012.05.28 13:24buy0.02eurgbp0.801260.801260.000002012.05.28 14:130.801260.000.000.000.00
1585177312012.05.28 14:17buy0.02eurgbp0.801260.000000.000002012.05.31 11:000.801480.000.00-0.320.68
1585200252012.05.28 17:07buy0.04eurgbp0.798970.798970.000002012.05.28 19:370.798970.000.000.000.00
1585214672012.05.28 19:37buy0.04eurgbp0.798990.798990.000002012.05.29 02:460.798990.000.00-0.130.00
1585236882012.05.29 02:48buy0.04eurgbp0.799150.799150.000002012.05.29 09:030.799150.000.000.000.00
1585299622012.05.29 12:53buy0.04eurgbp0.798990.798990.000002012.05.29 13:450.798990.000.000.000.00
1585356892012.05.29 18:44buy0.04eurgbp0.799020.799020.000002012.05.29 23:440.799020.000.000.000.00
1585398232012.05.29 23:46buy0.04eurgbp0.799150.000000.000002012.05.31 11:000.801490.000.00-0.5114.49
1585623812012.05.31 11:10buy0.01eurgbp0.800940.000000.000002012.05.31 16:590.801450.000.000.000.78
1585672762012.05.31 17:00buy0.01eurgbp0.801800.000000.000002012.05.31 17:320.802300.000.000.000.77
1585677972012.05.31 17:33buy0.01eurgbp0.802410.000000.000002012.05.31 17:460.802980.000.000.000.88
1585684582012.05.31 17:55buy0.01eurgbp0.803010.000000.000002012.06.01 08:080.803520.000.00-0.030.78
1585753372012.06.01 08:09buy0.01eurgbp0.803740.000000.000002012.06.01 10:560.804690.000.000.001.46
1585771842012.06.01 10:56buy0.01eurgbp0.804800.000000.000002012.06.01 11:070.805300.000.000.000.77
1585774102012.06.01 11:08buy0.01eurgbp0.805630.000000.000002012.06.01 11:280.806320.000.000.001.05
1585777952012.06.01 11:29buy0.01eurgbp0.807420.000000.000002012.06.01 16:270.806570.000.000.00-1.31
1585791532012.06.01 12:43buy0.02eurgbp0.805150.805150.000002012.06.01 13:340.805150.000.000.000.00
1585796342012.06.01 13:37buy0.02eurgbp0.805150.805150.000002012.06.01 15:340.805150.000.000.000.00
1585810912012.06.01 15:34buy0.02eurgbp0.805170.805170.000002012.06.01 15:430.805170.000.000.000.00
1585813982012.06.01 15:44buy0.02eurgbp0.805170.805170.000002012.06.01 16:040.805170.000.000.000.00
1585822752012.06.01 16:05buy0.02eurgbp0.805170.805170.000002012.06.01 16:270.806560.000.000.004.27
1585839442012.06.01 16:45buy0.01eurgbp0.806610.000000.000002012.06.01 18:570.807130.000.000.000.80
1585933942012.06.04 12:50buy0.01eurgbp0.808420.000000.000002012.06.04 14:400.808930.000.000.000.79
1585943322012.06.04 14:45buy0.01eurgbp0.809290.000000.000002012.06.04 16:210.809790.000.000.000.77
1585958772012.06.04 16:22buy0.01eurgbp0.809930.000000.000002012.06.04 16:340.810440.000.000.000.78
1585964702012.06.04 16:35buy0.01eurgbp0.810660.000000.000002012.06.04 16:380.811170.000.000.000.78
1585967342012.06.04 16:39buy0.01eurgbp0.811330.000000.000002012.06.04 17:150.811850.000.000.000.80
1585985542012.06.04 18:05buy0.01eurgbp0.812010.000000.000002012.06.04 18:110.812520.000.000.000.78
1585986602012.06.04 18:12buy0.01eurgbp0.812700.000000.000002012.06.05 02:580.813200.000.00-0.030.77
1586121062012.06.05 20:15sell0.01eurgbp0.809800.000000.000002012.06.06 01:410.809290.000.00-0.020.78
1586195542012.06.06 12:10sell0.01eurgbp0.808920.000000.000002012.06.06 12:570.808370.000.000.000.85
1586198852012.06.06 12:58sell0.01eurgbp0.808230.000000.000002012.06.06 13:250.807730.000.000.000.78
1586202322012.06.06 13:26sell0.01eurgbp0.807610.000000.000002012.06.06 13:560.807110.000.000.000.77
1586205342012.06.06 14:00sell0.01eurgbp0.806840.000000.000002012.06.06 15:100.806330.000.000.000.79
1586215932012.06.06 15:20sell0.01eurgbp0.806010.000000.000002012.06.06 15:510.805510.000.000.000.78
1586225042012.06.06 15:52sell0.01eurgbp0.805540.000000.000002012.06.07 14:080.808800.000.00-0.03-5.07
1586239232012.06.06 16:55sell0.02eurgbp0.807820.000000.000002012.06.07 14:080.808710.000.00-0.06-2.77
1586255302012.06.06 19:00sell0.04eurgbp0.810100.000000.000002012.06.07 14:080.808670.000.00-0.118.90
1586260472012.06.06 19:22sell0.08eurgbp0.812370.812370.000002012.06.07 02:570.812370.000.00-0.220.00
1586289922012.06.07 03:00sell0.08eurgbp0.812210.812210.000002012.06.07 08:240.812210.000.000.000.00
1586305732012.06.07 08:35sell0.08eurgbp0.812340.812340.000002012.06.07 09:300.812340.000.000.000.00
1586310332012.06.07 09:31sell0.08eurgbp0.812370.812370.000002012.06.07 13:380.812370.000.000.000.00
1586350962012.06.07 13:59sell0.08eurgbp0.812360.812360.000002012.06.07 14:080.808710.000.000.0045.44
1586415202012.06.07 20:00sell0.01eurgbp0.808130.000000.000002012.06.08 11:160.807630.000.00-0.000.78
1586504212012.06.08 12:40sell0.01eurgbp0.808000.000000.000002012.06.08 13:120.807490.000.000.000.79
1586507962012.06.08 13:13sell0.01eurgbp0.807550.000000.000002012.06.11 10:530.810810.000.00-0.02-5.07
1586563152012.06.11 00:00sell0.02eurgbp0.814650.814650.000002012.06.11 10:530.810840.000.000.0011.84
1586669702012.06.11 18:30sell0.01eurgbp0.805940.000000.000002012.06.11 18:310.805430.000.000.000.79
1586670372012.06.11 18:32sell0.01eurgbp0.805450.000000.000002012.06.12 10:400.806360.000.00-0.01-1.41
1586719502012.06.12 10:06sell0.02eurgbp0.807770.807770.000002012.06.12 10:400.806360.000.000.004.38
1586757682012.06.12 15:00sell0.01eurgbp0.804070.000000.000002012.06.12 15:080.803550.000.000.000.81
1586759002012.06.12 15:09sell0.01eurgbp0.803390.000000.000002012.06.12 17:060.802850.000.000.000.84
1586778492012.06.12 17:10sell0.01eurgbp0.802330.000000.000002012.06.12 17:580.801820.000.000.000.79
1586877812012.06.13 15:30sell0.04eurgbp0.806440.806440.000002012.06.13 17:100.806440.000.000.000.00
1586956722012.06.14 09:22sell0.16eurgbp0.811230.811230.000002012.06.14 18:250.811230.000.000.000.00
  0.00 0.00 -21.55 297.32
Closed P/L: 275.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1586795532012.06.12 19:50sell0.01eurgbp0.802080.000000.00000 0.813100.000.00-0.04-17.14
1586836042012.06.13 09:32sell0.02eurgbp0.804370.000000.00000 0.813100.000.00-0.08-27.16
1586893312012.06.13 17:30sell0.04eurgbp0.806680.000000.00000 0.813100.000.00-0.16-39.95
1586908622012.06.13 18:37sell0.08eurgbp0.808980.000000.00000 0.813100.000.00-0.32-51.27
1587017622012.06.14 18:25sell0.16eurgbp0.811240.000000.00000 0.813100.000.00-0.20-46.29
  0.00 0.00 -0.81 -181.81
 Floating P/L: -182.62
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 275.77 Floating P/L: -182.62 Margin: 78.02
Balance: 10 275.76 Equity: 10 093.14 Free Margin: 10 015.12
 
Details:
Graph
Gross Profit: 954.86 Gross Loss: 679.09 Total Net Profit: 275.77
Profit Factor: 1.41 Expected Payoff: 0.87  
Absolute Drawdown: 388.52 Maximal Drawdown: 470.10 (4.66%) Relative Drawdown: 4.66% (470.10)
 
Total Trades: 316 Short Positions (won %): 163 (79.75%) Long Positions (won %): 153 (77.78%)
Profit Trades (% of total): 249 (78.80%) Loss trades (% of total): 67 (21.20%)
Largest profit trade: 172.84 loss trade: -126.21
Average profit trade: 3.83 loss trade: -10.14
Maximum consecutive wins ($): 16 (16.08) consecutive losses ($): 9 (-470.10)
Maximal consecutive profit (count): 202.33 (7) consecutive loss (count): -470.10 (9)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 1