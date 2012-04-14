|Account: 6076782
|Name: polyfit
|Currency: USD
|2012 June 8, 07:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3087696
|2012.04.14 07:46
|balance
|Deposit
|10 000.00
|3261812
|2012.04.17 22:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.878
|0.000
|0.000
|2012.04.17 23:54
|80.868
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|3450116
|2012.04.19 22:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.558
|0.000
|0.000
|2012.04.19 23:19
|81.569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|3450180
|2012.04.19 22:13
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.563
|0.000
|0.000
|2012.04.19 23:19
|81.565
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|3450182
|2012.04.19 22:14
|sell
|0.03
|usdjpy
|81.582
|0.000
|0.000
|2012.04.19 23:19
|81.565
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|3679144
|2012.04.24 22:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.275
|0.000
|0.000
|2012.04.25 10:50
|81.288
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.16
|3745462
|2012.04.25 19:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.462
|0.000
|0.000
|2012.04.25 20:11
|81.437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.31
|3745486
|2012.04.25 19:32
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.580
|0.000
|0.000
|2012.04.25 19:40
|131.424
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|3745784
|2012.04.25 19:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.464
|0.000
|0.000
|2012.04.25 20:11
|81.437
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|3746047
|2012.04.25 19:34
|sell
|0.03
|usdjpy
|81.470
|0.000
|0.000
|2012.04.25 20:11
|81.436
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|3746064
|2012.04.25 19:34
|sell
|0.02
|gbpjpy
|131.499
|0.000
|0.000
|2012.04.25 19:40
|131.423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.87
|3746346
|2012.04.25 19:35
|sell
|0.05
|usdjpy
|81.469
|0.000
|0.000
|2012.04.25 20:11
|81.437
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|3746399
|2012.04.25 19:36
|sell
|0.03
|gbpjpy
|131.501
|0.000
|0.000
|2012.04.25 19:41
|131.425
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|3746412
|2012.04.25 19:36
|sell
|0.08
|usdjpy
|81.504
|0.000
|0.000
|2012.04.25 20:11
|81.437
|0.00
|0.00
|0.00
|6.58
|3746424
|2012.04.25 19:36
|sell
|0.05
|gbpjpy
|131.552
|0.000
|0.000
|2012.04.25 19:41
|131.425
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|3746606
|2012.04.25 19:37
|sell
|0.08
|gbpjpy
|131.541
|0.000
|0.000
|2012.04.25 19:41
|131.429
|0.00
|0.00
|0.00
|11.01
|3746627
|2012.04.25 19:37
|sell
|0.12
|usdjpy
|81.528
|0.000
|0.000
|2012.04.25 20:11
|81.437
|0.00
|0.00
|0.00
|13.41
|3746722
|2012.04.25 19:38
|sell
|0.18
|usdjpy
|81.535
|0.000
|0.000
|2012.04.25 20:11
|81.427
|0.00
|0.00
|0.00
|23.87
|3752418
|2012.04.25 21:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.616
|0.000
|0.000
|2012.04.25 21:20
|81.533
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|3752489
|2012.04.25 21:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.623
|0.000
|0.000
|2012.04.25 21:20
|81.520
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|3753126
|2012.04.25 21:05
|sell
|0.03
|usdjpy
|81.641
|0.000
|0.000
|2012.04.25 21:20
|81.516
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|3753144
|2012.04.25 21:05
|sell
|0.01
|gbpjpy
|131.779
|0.000
|0.000
|2012.04.25 21:23
|131.664
|0.00
|0.00
|0.00
|1.41
|3753161
|2012.04.25 21:06
|sell
|0.05
|usdjpy
|81.673
|0.000
|0.000
|2012.04.25 21:20
|81.517
|0.00
|0.00
|0.00
|9.57
|3832641
|2012.04.26 21:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.955
|0.000
|0.000
|2012.04.26 21:40
|80.967
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|3832649
|2012.04.26 21:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.973
|0.000
|0.000
|2012.04.26 21:40
|80.969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|3832708
|2012.04.26 21:08
|sell
|0.03
|usdjpy
|80.969
|0.000
|0.000
|2012.04.26 21:40
|80.969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4242437
|2012.05.03 20:52
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.338
|0.000
|0.000
|2012.05.04 12:28
|80.202
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.70
|4242465
|2012.05.03 20:53
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.327
|0.000
|0.000
|2012.05.04 12:28
|80.200
|0.00
|0.00
|-0.02
|-3.17
|4242530
|2012.05.03 20:54
|buy
|0.03
|usdjpy
|80.322
|0.000
|0.000
|2012.05.04 12:28
|80.200
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.56
|4242633
|2012.05.03 20:55
|buy
|0.05
|usdjpy
|80.317
|0.000
|0.000
|2012.05.04 12:28
|80.200
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.29
|4242703
|2012.05.03 20:56
|buy
|0.08
|usdjpy
|80.315
|0.000
|0.000
|2012.05.04 12:28
|80.199
|0.00
|0.00
|-0.09
|-11.57
|4418024
|2012.05.07 19:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.927
|0.000
|0.000
|2012.05.07 20:27
|79.947
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|4418045
|2012.05.07 19:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.939
|0.000
|0.000
|2012.05.07 20:28
|79.945
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|4418075
|2012.05.07 19:44
|sell
|0.03
|usdjpy
|79.937
|0.000
|0.000
|2012.05.07 20:28
|79.946
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|4418176
|2012.05.07 19:45
|sell
|0.05
|usdjpy
|79.938
|0.000
|0.000
|2012.05.07 20:28
|79.946
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|4418290
|2012.05.07 19:48
|sell
|0.08
|usdjpy
|79.955
|0.000
|0.000
|2012.05.07 20:28
|79.946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|4418335
|2012.05.07 19:49
|sell
|0.12
|usdjpy
|79.953
|0.000
|0.000
|2012.05.07 20:28
|79.948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|4641426
|2012.05.10 19:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.965
|0.000
|0.000
|2012.05.10 20:01
|79.962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|4641443
|2012.05.10 19:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.972
|0.000
|0.000
|2012.05.10 20:01
|79.950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|4641496
|2012.05.10 19:40
|sell
|0.03
|usdjpy
|79.974
|0.000
|0.000
|2012.05.10 20:01
|79.948
|0.00
|0.00
|0.00
|0.98
|4641548
|2012.05.10 19:41
|sell
|0.05
|usdjpy
|79.982
|0.000
|0.000
|2012.05.10 20:01
|79.947
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|4641589
|2012.05.10 19:42
|sell
|0.08
|usdjpy
|79.977
|0.000
|0.000
|2012.05.10 20:01
|79.945
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|4641617
|2012.05.10 19:43
|sell
|0.12
|usdjpy
|79.986
|0.000
|0.000
|2012.05.10 20:01
|79.940
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|4641645
|2012.05.10 19:44
|sell
|0.18
|usdjpy
|79.997
|0.000
|0.000
|2012.05.10 20:01
|79.943
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|4641724
|2012.05.10 19:45
|sell
|0.27
|usdjpy
|79.990
|0.000
|0.000
|2012.05.10 20:01
|79.946
|0.00
|0.00
|0.00
|14.86
|4642508
|2012.05.10 20:03
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.896
|0.000
|0.000
|2012.05.10 20:15
|79.941
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|4648287
|2012.05.10 22:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.985
|0.000
|0.000
|2012.05.10 22:51
|79.964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|4648379
|2012.05.10 22:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.988
|0.000
|0.000
|2012.05.10 22:51
|79.962
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|4650887
|2012.05.10 23:55
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.940
|0.000
|0.000
|2012.05.11 01:16
|79.930
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.13
|4650894
|2012.05.10 23:56
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.937
|0.000
|0.000
|2012.05.11 01:16
|79.931
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.15
|4650940
|2012.05.10 23:57
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.929
|0.000
|0.000
|2012.05.11 01:16
|79.931
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.08
|4650963
|2012.05.10 23:58
|buy
|0.05
|usdjpy
|79.924
|0.000
|0.000
|2012.05.11 01:16
|79.931
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.44
|4900803
|2012.05.15 19:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.156
|0.000
|0.000
|2012.05.15 22:08
|80.238
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|4900819
|2012.05.15 19:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.156
|0.000
|0.000
|2012.05.15 22:08
|80.239
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|4903692
|2012.05.15 20:29
|sell
|0.03
|usdjpy
|80.226
|0.000
|0.000
|2012.05.15 22:08
|80.241
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|4903708
|2012.05.15 20:29
|sell
|0.01
|gbpjpy
|128.540
|0.000
|0.000
|2012.05.15 20:58
|128.524
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|4903851
|2012.05.15 20:30
|sell
|0.05
|usdjpy
|80.244
|0.000
|0.000
|2012.05.15 22:08
|80.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|4903933
|2012.05.15 20:31
|sell
|0.08
|usdjpy
|80.245
|0.000
|0.000
|2012.05.15 22:08
|80.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|4904000
|2012.05.15 20:32
|sell
|0.12
|usdjpy
|80.243
|0.000
|0.000
|2012.05.15 22:08
|80.241
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|4904058
|2012.05.15 20:33
|sell
|0.18
|usdjpy
|80.246
|0.000
|0.000
|2012.05.15 22:08
|80.241
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|4904717
|2012.05.15 20:39
|sell
|0.27
|usdjpy
|80.264
|0.000
|0.000
|2012.05.15 22:05
|80.253
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|4904994
|2012.05.15 20:40
|sell
|0.41
|usdjpy
|80.275
|0.000
|0.000
|2012.05.15 22:05
|80.264
|0.00
|0.00
|0.00
|5.62
|4905182
|2012.05.15 20:41
|sell
|0.62
|usdjpy
|80.281
|0.000
|0.000
|2012.05.15 21:18
|80.271
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|5022632
|2012.05.16 20:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.300
|0.000
|0.000
|2012.05.16 21:00
|80.264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.45
|5022692
|2012.05.16 20:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.304
|0.000
|0.000
|2012.05.16 21:00
|80.247
|0.00
|0.00
|0.00
|1.42
|5023019
|2012.05.16 20:58
|sell
|0.03
|usdjpy
|80.326
|0.000
|0.000
|2012.05.16 21:00
|80.247
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|5023073
|2012.05.16 20:59
|sell
|0.05
|usdjpy
|80.328
|0.000
|0.000
|2012.05.16 21:00
|80.254
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|5124296
|2012.05.17 19:45
|sell
|0.01
|gbpjpy
|125.565
|0.000
|0.000
|2012.05.17 20:45
|125.554
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|5410192
|2012.05.22 20:49
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.963
|0.000
|0.000
|2012.05.22 21:03
|79.987
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|5411649
|2012.05.22 21:09
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.046
|0.000
|0.000
|2012.05.22 22:19
|80.083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|5411690
|2012.05.22 21:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.074
|0.000
|0.000
|2012.05.22 22:19
|80.083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|5411738
|2012.05.22 21:11
|sell
|0.03
|usdjpy
|80.066
|0.000
|0.000
|2012.05.22 22:20
|80.083
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|5411806
|2012.05.22 21:12
|sell
|0.05
|usdjpy
|80.085
|0.000
|0.000
|2012.05.22 22:20
|80.084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|5411834
|2012.05.22 21:13
|sell
|0.08
|usdjpy
|80.073
|0.000
|0.000
|2012.05.22 22:20
|80.084
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|5411860
|2012.05.22 21:14
|sell
|0.12
|usdjpy
|80.080
|0.000
|0.000
|2012.05.22 22:20
|80.084
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|5411890
|2012.05.22 21:15
|sell
|0.18
|usdjpy
|80.084
|0.000
|0.000
|2012.05.22 22:20
|80.084
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5411936
|2012.05.22 21:16
|sell
|0.27
|usdjpy
|80.093
|0.000
|0.000
|2012.05.22 22:20
|80.084
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|5412026
|2012.05.22 21:19
|sell
|0.41
|usdjpy
|80.116
|0.000
|0.000
|2012.05.22 22:11
|80.106
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|5416834
|2012.05.22 22:34
|buy
|0.01
|gbpjpy
|126.103
|0.000
|0.000
|2012.05.22 23:13
|126.037
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|5417108
|2012.05.22 22:35
|buy
|0.02
|gbpjpy
|126.087
|0.000
|0.000
|2012.05.22 23:13
|126.045
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|5417212
|2012.05.22 22:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.000
|0.000
|0.000
|2012.05.22 23:12
|80.001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|5417263
|2012.05.22 22:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.992
|0.000
|0.000
|2012.05.22 23:12
|80.001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|5417345
|2012.05.22 22:36
|buy
|0.03
|gbpjpy
|126.065
|0.000
|0.000
|2012.05.22 23:13
|126.047
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|5417429
|2012.05.22 22:37
|buy
|0.05
|gbpjpy
|126.041
|0.000
|0.000
|2012.05.22 23:13
|126.047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5417435
|2012.05.22 22:37
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.982
|0.000
|0.000
|2012.05.22 23:12
|80.001
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|5417469
|2012.05.22 22:38
|buy
|0.08
|gbpjpy
|126.012
|0.000
|0.000
|2012.05.22 23:13
|126.054
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|5419436
|2012.05.22 22:49
|buy
|0.12
|gbpjpy
|125.806
|0.000
|0.000
|2012.05.22 23:13
|126.057
|0.00
|0.00
|0.00
|37.64
|5632960
|2012.05.24 20:20
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.535
|0.000
|0.000
|2012.05.24 21:06
|79.551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|5633109
|2012.05.24 20:24
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.551
|0.000
|0.000
|2012.05.24 21:06
|79.547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|5633145
|2012.05.24 20:25
|sell
|0.03
|usdjpy
|79.557
|0.000
|0.000
|2012.05.24 21:06
|79.548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|5633224
|2012.05.24 20:26
|sell
|0.05
|usdjpy
|79.554
|0.000
|0.000
|2012.05.24 21:06
|79.548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|5945897
|2012.05.29 20:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.492
|0.000
|0.000
|2012.05.29 23:12
|79.482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|5953201
|2012.05.29 23:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.479
|0.000
|0.000
|2012.05.29 23:38
|79.479
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5953205
|2012.05.29 23:13
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.467
|0.000
|0.000
|2012.05.29 23:38
|79.489
|0.00
|0.00
|0.00
|0.55
|5953242
|2012.05.29 23:14
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.470
|0.000
|0.000
|2012.05.29 23:38
|79.491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|5953563
|2012.05.29 23:18
|buy
|0.05
|usdjpy
|79.460
|0.000
|0.000
|2012.05.29 23:38
|79.489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|6359287
|2012.06.04 19:59
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.332
|0.000
|0.000
|2012.06.04 20:22
|78.324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|6359535
|2012.06.04 20:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.339
|0.000
|0.000
|2012.06.04 20:22
|78.323
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|6359970
|2012.06.04 20:02
|sell
|0.03
|usdjpy
|78.348
|0.000
|0.000
|2012.06.04 20:22
|78.324
|0.00
|0.00
|0.00
|0.92
|6360008
|2012.06.04 20:03
|sell
|0.05
|usdjpy
|78.356
|0.000
|0.000
|2012.06.04 20:22
|78.326
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|6360095
|2012.06.04 20:04
|sell
|0.08
|usdjpy
|78.366
|0.000
|0.000
|2012.06.04 20:22
|78.325
|0.00
|0.00
|0.00
|4.19
|6360266
|2012.06.04 20:05
|sell
|0.12
|usdjpy
|78.361
|0.000
|0.000
|2012.06.04 20:22
|78.325
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|6363317
|2012.06.04 20:39
|sell
|0.01
|gbpjpy
|120.541
|0.000
|0.000
|2012.06.04 20:47
|120.452
|0.00
|0.00
|0.00
|1.13
|6598061
|2012.06.06 21:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.209
|0.000
|0.000
|2012.06.06 21:37
|79.190
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|6603272
|2012.06.06 22:52
|sell
|0.01
|gbpjpy
|122.805
|0.000
|0.000
|2012.06.06 23:15
|122.808
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|6603354
|2012.06.06 22:53
|sell
|0.02
|gbpjpy
|122.816
|0.000
|0.000
|2012.06.06 23:15
|122.808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|6734301
|2012.06.07 22:53
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.596
|0.000
|0.000
|2012.06.07 23:30
|79.607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|6734317
|2012.06.07 22:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.597
|0.000
|0.000
|2012.06.07 23:30
|79.608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|0.00
|0.00
|-0.30
|197.84
|Closed P/L:
|197.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|197.54
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 197.55
|Equity:
|10 197.55
|Free Margin:
|10 197.55
|Details:
|Gross Profit:
|237.56
|Gross Loss:
|40.02
|Total Net Profit:
|197.54
|Profit Factor:
|5.94
|Expected Payoff:
|1.85
|Absolute Drawdown:
|0.06
|Maximal Drawdown:
|29.79 (0.30%)
|Relative Drawdown:
|0.30% (29.79)
|Total Trades:
|107
|Short Positions (won %):
|81 (77.78%)
|Long Positions (won %):
|26 (61.54%)
|Profit Trades (% of total):
|79 (73.83%)
|Loss trades (% of total):
|28 (26.17%)
|Largest
|profit trade:
|37.64
|loss trade:
|-11.66
|Average
|profit trade:
|3.01
|loss trade:
|-1.43
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (92.57)
|consecutive losses ($):
|9 (-29.74)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|92.57 (17)
|consecutive loss (count):
|-29.74 (9)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|3