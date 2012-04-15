Alpari NZ Limited

Account: 6077242 Name: dds_ichi_12 Currency: USD 2012 June 22, 08:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30881682012.04.15 08:28balanceDeposit1 000.00
30900102012.04.16 00:46sell0.10eurjpy105.698105.697105.5782012.04.16 02:58105.5780.000.000.0014.83
30906522012.04.16 01:09sell0.10usdjpy80.88281.40180.7622012.04.16 08:0180.7620.000.000.0014.86
30979012012.04.16 04:41buy0.10gbpchf1.462571.456771.463772012.04.16 09:381.463770.000.000.0012.97
30987242012.04.16 05:28sell0.10gbpjpy127.991128.571127.8712012.04.16 07:58127.8710.000.000.0014.85
31047212012.04.16 08:45sell0.10eurjpy104.900105.426104.7802012.04.16 09:38104.7800.000.000.0014.90
31067532012.04.16 09:21sell0.10gbpjpy127.549128.103127.4292012.04.16 09:42127.5110.000.000.004.72
31069962012.04.16 09:26sell0.10usdjpy80.54781.06580.4272012.04.16 09:4280.5240.000.000.002.86
31104322012.04.16 10:03sell0.10gbpjpy127.402127.959127.2822012.04.16 12:39127.9590.000.000.00-68.99
31108332012.04.16 10:06sell0.10eurjpy104.698105.220104.5782012.04.16 12:51105.2200.000.000.00-64.61
31108542012.04.16 10:06sell0.10usdjpy80.53381.05380.4132012.04.16 17:1680.4130.000.000.0014.92
31114482012.04.16 10:14buy0.10audusd1.033001.027841.034202012.04.16 10:321.034200.000.000.0012.00
31120182012.04.16 10:21buy0.10audcad1.033891.028321.035092012.04.16 16:311.035090.000.000.0012.02
31129332012.04.16 10:32buy0.10gbpchf1.462901.457401.464102012.04.16 11:431.464100.000.000.0012.99
31300182012.04.16 14:36buy0.10audusd1.035781.030591.036982012.04.16 16:081.036980.000.000.0012.00
31441402012.04.16 17:28buy0.10audcad1.036441.030931.037642012.04.17 16:001.030930.000.000.82-55.47
31485712012.04.16 18:01sell0.10usdjpy80.37980.89680.2592012.04.17 22:2680.8960.000.00-0.22-63.91
31491002012.04.16 18:05sell0.10gbpjpy127.403127.957127.2832012.04.16 21:00127.9570.000.000.00-68.87
31675422012.04.16 21:46buy0.10nzdusd0.820640.815190.821842012.04.17 05:290.815190.000.000.39-54.50
31690262012.04.16 22:39sell0.10usdcad0.999311.004600.998112012.04.17 11:360.998110.000.000.0812.02
31712982012.04.17 00:50sell0.10eurjpy105.582106.109105.4622012.04.17 06:52105.5350.000.000.005.84
31713042012.04.17 00:51sell0.10gbpjpy127.795128.375127.6752012.04.17 06:52127.8610.000.000.00-8.21
31752402012.04.17 04:35buy0.10gbpchf1.456371.450571.457572012.04.17 11:311.457570.000.000.0013.10
31904082012.04.17 10:04sell0.10cadjpy80.36780.90680.2472012.04.17 12:0080.9060.000.000.00-66.78
32124952012.04.17 12:38buy0.10gbpchf1.458251.452721.459452012.04.17 13:591.459450.000.000.0013.12
32226212012.04.17 14:43buy0.10gbpchf1.459811.454281.461012012.04.18 11:131.461010.000.00-0.0113.09
32666872012.04.18 00:43sell0.10audcad1.028801.044641.027602012.04.18 10:171.027600.000.000.0012.13
32721662012.04.18 03:32sell0.10usdcad0.989051.004340.987852012.04.24 17:460.987850.000.000.4212.15
33002212012.04.18 11:09sell0.10audcad1.027091.042601.025892012.04.18 15:301.025890.000.000.0012.12
33135502012.04.18 13:11buy0.10usdjpy81.50279.98681.6222012.04.19 13:1081.6220.000.00-0.0714.70
33147522012.04.18 13:29buy0.10gbpusd1.597751.597911.598952012.04.18 13:381.597910.000.000.001.60
33153382012.04.18 13:37buy0.10gbpchf1.469381.453831.470582012.04.18 15:501.470580.000.000.0013.03
33519942012.04.18 20:07buy0.10eurusd1.311941.312591.313142012.04.18 22:011.313140.000.000.0012.00
33521492012.04.18 20:11sell0.10usdchf0.916350.931510.915152012.04.19 10:520.915150.000.00-1.0213.11
33523252012.04.18 20:16sell0.10nzdusd0.816500.831790.815302012.04.18 22:400.815300.000.000.0012.00
33590702012.04.18 22:35sell0.10audcad1.026151.042011.024952012.04.23 17:291.024950.000.00-5.8712.03
33644082012.04.19 02:43buy0.10cadjpy82.09280.51282.2122012.04.19 04:0882.2120.000.000.0014.73
33672982012.04.19 03:58buy0.10gbpusd1.602951.587771.604152012.04.19 09:321.604150.000.000.0012.00
33690792012.04.19 04:38buy0.10gbpchf1.468641.452841.469842012.04.19 09:381.469840.000.000.0013.09
33703702012.04.19 05:25buy0.10cadjpy82.28780.70782.4072012.04.19 10:2882.4070.000.000.0014.72
33748752012.04.19 08:23sell0.10nzdusd0.816730.832140.815532012.04.19 15:340.815530.000.000.0012.00
33912042012.04.19 11:17buy0.10audusd1.037851.022681.039052012.04.26 10:331.039050.000.007.0812.00
33984362012.04.19 12:02buy0.10cadjpy82.44380.90282.5632012.04.19 13:1082.5630.000.000.0014.70
34087452012.04.19 14:07buy0.10cadjpy82.60081.06582.7202012.04.25 19:3282.7200.000.000.3214.72
34150832012.04.19 14:53buy0.10usdjpy81.70580.18881.8252012.04.30 05:0580.1880.000.00-0.35-189.18
34177842012.04.19 15:29buy0.10gbpchf1.471761.456261.472962012.04.23 15:381.472960.000.00-0.0213.11
34247082012.04.19 16:40sell0.10nzdusd0.814810.830160.813612012.04.19 19:100.813610.000.000.0012.00
34349662012.04.19 18:00buy0.10gbpusd1.606121.606401.607322012.04.19 18:211.606400.000.000.002.80
34388542012.04.19 18:56buy0.10gbpusd1.606271.606831.607472012.04.20 10:101.606830.000.00-0.175.60
34458662012.04.19 20:56sell0.10nzdusd0.813400.828800.812202012.04.23 10:460.812200.000.00-1.3012.00
34667592012.04.20 08:36sell0.10usdchf0.914430.929570.913232012.04.20 08:480.913230.000.000.0013.14
34668102012.04.20 08:38buy0.10eurusd1.314881.299721.316082012.04.20 08:481.316080.000.000.0012.00
34940572012.04.20 13:22buy0.10gbpusd1.610741.595551.611942012.04.20 13:411.611940.000.000.0012.00
35021992012.04.20 14:48buy0.10eurusd1.319011.319901.320212012.04.20 15:031.320210.000.000.0012.00
35035152012.04.20 15:05buy0.10eurusd1.320711.321181.321912012.04.20 17:091.321910.000.000.0012.00
35036232012.04.20 15:05buy0.10gbpusd1.611751.611791.612952012.04.20 17:011.611790.000.000.000.40
35036472012.04.20 15:05sell0.10usdchf0.909880.925030.908682012.04.20 23:440.908680.000.000.0013.21
35251092012.04.20 20:10buy0.10gbpusd1.612681.613211.613882012.04.20 22:401.613210.000.000.005.30
35502102012.04.23 08:01buy0.10eurusd1.319661.304541.320862012.04.24 17:041.320860.000.00-0.4812.00
35502782012.04.23 08:02buy0.10gbpusd1.612611.597511.613812012.04.24 09:461.613810.000.00-0.2012.00
35670452012.04.23 11:04sell0.10nzdusd0.811770.827370.810572012.04.23 15:110.810570.000.000.0012.00
35894042012.04.23 16:01sell0.10nzdusd0.810600.825930.809402012.04.23 17:310.809400.000.000.0012.00
35941522012.04.23 17:07buy0.10gbpchf1.474700.000000.000002012.05.09 12:321.491000.000.00-0.24176.09
36060472012.04.23 19:54sell0.10audcad1.023071.038611.021872012.04.24 04:301.021870.000.00-1.1612.10
36073902012.04.23 20:27sell0.10usdchf0.914860.930010.913662012.04.23 23:340.913660.000.000.0013.13
36160102012.04.24 00:53sell0.10usdchf0.913270.928530.912072012.04.24 10:020.912070.000.000.0013.16
36362832012.04.24 11:02buy0.10gbpusd1.614491.599291.615692012.04.24 12:481.615690.000.000.0012.00
36366272012.04.24 11:05sell0.10usdchf0.911820.927000.910622012.04.24 16:410.910620.000.000.0013.18
36706632012.04.24 18:27sell0.10usdchf0.909590.924720.908392012.04.25 13:030.908390.000.00-0.3613.21
36706712012.04.24 18:27buy0.10eurusd1.321011.321201.322212012.04.25 10:421.321200.000.00-0.541.90
36746432012.04.24 20:01sell0.10audcad1.016511.032081.015312012.05.03 04:391.015310.000.00-12.3312.16
36768322012.04.24 21:01sell0.10nzdusd0.810000.825450.808802012.05.03 01:050.808800.000.00-7.2212.00
36834582012.04.25 00:40buy0.10gbpusd1.614561.599181.615762012.04.25 10:331.615760.000.000.0012.00
37024192012.04.25 10:58sell0.10usdcad0.986261.001480.985062012.04.25 16:070.985060.000.000.0012.18
37076742012.04.25 11:53buy0.10eurusd1.321471.306371.322672012.04.25 12:081.322670.000.000.0012.00
37138872012.04.25 13:04buy0.10eurusd1.323071.323091.324272012.04.26 09:521.323090.000.00-0.990.20
37139022012.04.25 13:04sell0.10usdchf0.908150.923360.906952012.04.26 10:320.906950.000.00-0.6613.23
37279332012.04.25 16:09buy0.10gbpusd1.612371.597181.613572012.04.25 16:591.613570.000.000.0012.00
37489422012.04.25 20:06buy0.10gbpusd1.614581.599431.615782012.04.25 21:221.615780.000.000.0012.00
37588522012.04.25 21:56sell0.10usdcad0.983220.998510.982022012.04.26 09:130.982020.000.000.2812.22
37674082012.04.26 03:59buy0.10cadjpy82.78281.20282.9022012.04.30 15:3381.2020.000.000.16-197.38
37716992012.04.26 07:27buy0.10gbpusd1.617301.601901.618502012.04.26 09:301.618500.000.000.0012.00
37867152012.04.26 11:34sell0.10usdcad0.981180.996410.979982012.05.04 18:390.996410.000.000.67-152.85
37875052012.04.26 11:44buy0.10gbpusd1.620201.604971.621402012.04.27 12:251.621400.000.00-0.0112.00
38243402012.04.26 18:28sell0.10usdchf0.907630.922810.906432012.04.27 15:480.906430.000.00-0.3113.24
38244562012.04.26 18:30buy0.10eurusd1.323881.308781.325082012.04.27 15:471.325080.000.00-0.4412.00
38249712012.04.26 18:39buy0.10audusd1.038181.023041.039382012.04.26 21:571.039380.000.000.0012.00
38357012012.04.26 23:14buy0.10audusd1.039651.024351.040852012.04.27 12:321.040850.000.001.0112.00
38933952012.04.27 13:33buy0.10audusd1.040981.025841.042182012.04.27 13:461.042180.000.000.0012.00
38972872012.04.27 14:25buy0.10gbpusd1.622751.607541.623952012.04.27 15:491.623950.000.000.0012.00
39049302012.04.27 15:48buy0.10audusd1.044191.029041.045392012.04.27 19:181.045390.000.000.0012.00
39130552012.04.27 17:12sell0.10usdchf0.906090.921230.904892012.05.01 11:040.904890.000.00-0.5113.26
39131582012.04.27 17:13buy0.10gbpusd1.624741.609511.625942012.04.27 20:021.625940.000.000.0012.00
39150662012.04.27 17:38buy0.10eurusd1.325671.326430.000002012.04.27 20:271.326430.000.000.007.60
39280882012.04.27 21:55buy0.10audusd1.047481.032181.048682012.05.01 08:201.032180.000.002.02-153.00
39372172012.04.30 01:52buy0.10gbpusd1.627131.611891.628332012.04.30 06:491.628330.000.000.0012.00
39441012012.04.30 06:24buy0.10eurusd1.324311.309181.325512012.04.30 09:051.325510.000.000.0012.00
39498562012.04.30 08:29buy0.10gbpusd1.628541.613391.629742012.04.30 11:221.629740.000.000.0012.00
39548602012.04.30 09:46buy0.10eurusd1.325891.326001.327092012.05.01 10:551.327090.000.00-0.2612.00
40004452012.04.30 19:10sell0.10usdjpy79.74881.26479.6282012.05.09 12:0679.6280.000.00-2.0015.07
40085172012.05.01 00:31buy0.10gbpusd1.623521.623671.624722012.05.01 16:411.623670.000.000.001.50
40174662012.05.01 07:53sell0.10cadjpy80.77682.31980.6562012.05.01 08:0480.6560.000.000.0015.05
40231352012.05.01 09:57sell0.10cadjpy80.65282.19280.5322012.05.04 16:4380.5320.000.00-2.0315.03
40492122012.05.01 16:20buy0.10eurusd1.327351.312231.328552012.05.03 15:061.312230.000.00-1.63-151.20
40520262012.05.01 16:59sell0.10usdchf0.904750.919890.903552012.05.07 00:000.923180.000.00-1.72-199.64
40787622012.05.02 02:54buy0.10gbpusd1.622201.607011.623402012.05.02 06:581.623400.000.000.0012.00
41380602012.05.02 17:00sell0.10audusd1.029911.045151.028712012.05.02 17:301.028710.000.000.0012.00
41701762012.05.03 03:35sell0.10audusd1.030391.045691.029192012.05.03 04:271.029190.000.000.0012.00
41759652012.05.03 06:15sell0.10audcad1.014691.030521.013492012.05.03 11:591.013490.000.000.0012.17
41900382012.05.03 10:38sell0.10nzdusd0.805170.820480.803972012.05.03 11:160.803970.000.000.0012.00
42060302012.05.03 14:16sell0.10audcad1.012051.027681.010852012.05.04 16:531.010850.000.00-1.0312.11
42361202012.05.03 18:16sell0.10audusd1.025961.041121.024762012.05.03 20:431.024760.000.000.0012.00
42404062012.05.03 19:57sell0.10eurusd1.314291.313511.313092012.05.04 10:521.313510.000.00-0.227.80
42407432012.05.03 20:01sell0.10nzdusd0.800150.815570.798952012.05.04 10:460.798950.000.00-0.6512.00
42790422012.05.04 12:35sell0.10nzdusd0.797860.813290.796662012.05.04 16:100.796660.000.000.0012.00
42886482012.05.04 15:03sell0.10eurusd1.312551.311841.311352012.05.04 17:481.311350.000.000.0012.00
43170872012.05.04 18:07sell0.10nzdusd0.794020.809620.792822012.05.07 01:090.792820.000.00-0.6412.00
43215462012.05.04 18:40sell0.10audusd1.018501.033641.017302012.05.04 23:311.017300.000.000.0012.00
43255122012.05.04 19:31sell0.10gbpusd1.614641.629881.613442012.05.07 01:161.613440.000.00-0.2912.00
43256992012.05.04 19:33sell0.10eurusd1.308651.323781.307452012.05.07 00:001.301420.000.00-0.1872.30
43494362012.05.07 02:06sell0.10audcad1.009751.025601.008552012.05.09 04:081.008550.000.00-2.0311.99
43497832012.05.07 02:13sell0.10nzdusd0.791660.807120.790462012.05.08 11:110.790460.000.00-0.6412.00
43500812012.05.07 02:17sell0.10audusd1.011991.027291.010792012.05.08 17:061.010790.000.00-1.2012.00
43504612012.05.07 02:23buy0.10usdchf0.926110.910830.927312012.05.09 15:140.927310.000.00-0.1612.94
43505322012.05.07 02:24sell0.10eurusd1.296531.311701.295332012.05.09 15:141.295330.000.00-0.3912.00
43570892012.05.07 04:08buy0.10usdcad0.997940.982700.999142012.05.08 16:530.999140.000.00-1.0112.01
43571062012.05.07 04:09sell0.10gbpusd1.612031.627291.610832012.05.09 12:301.610830.000.00-0.5912.00
44342312012.05.08 06:46sell0.10cadjpy80.44682.02680.3262012.05.08 09:4680.3260.000.000.0015.01
44481902012.05.08 11:10sell0.10cadjpy80.15681.69180.0362012.05.08 12:2580.0360.000.000.0015.04
44500512012.05.08 11:36sell0.10nzdusd0.790440.805730.789242012.05.08 12:270.789240.000.000.0012.00
44587352012.05.08 13:42sell0.10cadjpy79.93781.47279.8172012.05.08 17:3479.8170.000.000.0015.04
44970182012.05.09 00:22sell0.10audusd1.011391.026691.010192012.05.09 01:431.010190.000.000.0012.00
44997002012.05.09 02:51sell0.10audusd1.009791.025091.008592012.05.09 04:021.008590.000.000.0012.00
45004272012.05.09 03:37buy0.10usdcad0.999830.984541.001032012.05.09 05:541.001030.000.000.0011.99
45006242012.05.09 03:49sell0.10nzdusd0.785740.801180.784542012.05.09 07:000.784540.000.000.0012.00
45041682012.05.09 05:46sell0.10audusd1.006850.000000.000002012.05.09 12:321.006370.000.000.004.80
45041692012.05.09 05:46sell0.10cadjpy79.7750.0000.0002012.05.09 12:3279.4570.000.000.0039.92
45044082012.05.09 05:55sell0.10audcad1.007121.006650.000002012.05.15 07:571.000780.000.00-5.8863.21
45049682012.05.09 06:23buy0.10usdcad1.001230.985941.002432012.05.09 12:141.002430.000.000.0011.97
45292892012.05.09 13:34sell0.10usdjpy79.66281.17879.5422012.05.09 14:1379.5420.000.000.0015.09
45298542012.05.09 13:41sell0.10cadjpy79.37380.91679.2532012.05.09 14:0479.2530.000.000.0015.08
45300292012.05.09 13:44buy0.10usdcad1.003580.988361.004782012.05.09 14:191.004780.000.000.0011.94
45304602012.05.09 13:50sell0.10gbpusd1.610911.626051.609712012.05.09 15:091.609710.000.000.0012.00
45377812012.05.09 15:18buy0.10usdcad1.004450.989351.005652012.05.09 15:201.005650.000.000.0011.93
45386882012.05.09 15:22sell0.10cadjpy79.05980.59478.9392012.05.17 17:0078.9390.000.00-4.0514.98
45456922012.05.09 16:57sell0.10audusd1.003281.018441.002082012.05.11 09:201.002080.000.00-4.5812.00
45458642012.05.09 16:59sell0.10eurusd1.293811.293481.292612012.05.09 17:081.293480.000.000.003.30
45458832012.05.09 16:59buy0.10usdchf0.928340.928420.929542012.05.09 17:130.929540.000.000.0012.91
45474422012.05.09 17:11sell0.10eurusd1.292541.307681.291342012.05.09 17:221.291340.000.000.0012.00
45475222012.05.09 17:11sell0.10nzdusd0.782340.797720.781142012.05.14 00:070.781140.000.00-3.1212.00
45477212012.05.09 17:13buy0.10usdcad1.004920.989681.006122012.05.15 22:261.006120.000.00-5.8611.93
45519332012.05.09 18:04buy0.10gbpchf1.495731.480261.496932012.05.09 21:541.496930.000.000.0012.94
45720272012.05.09 23:57buy0.10gbpchf1.498581.482781.499782012.05.10 02:411.499780.000.00-0.0312.92
45731942012.05.10 00:26buy0.10usdchf0.928930.913660.930132012.05.11 04:320.930130.000.00-0.0112.90
45739932012.05.10 01:24sell0.10eurusd1.292841.308011.291642012.05.11 04:251.291640.000.00-0.1512.00
45859812012.05.10 08:28sell0.10usdjpy79.65381.16979.5332012.05.17 17:5979.5330.000.00-1.5115.09
46207722012.05.10 16:02buy0.10gbpchf1.499801.484221.501002012.05.11 04:401.501000.000.00-0.0212.90
46412232012.05.10 19:34sell0.10gbpusd1.615551.630771.614352012.05.11 00:091.614350.000.00-0.2712.00
46548852012.05.11 02:09sell0.10gbpusd1.613091.628331.611892012.05.11 07:371.611890.000.000.0012.00
46732502012.05.11 10:06buy0.10usdchf0.930280.915100.931482012.05.14 00:270.931480.000.00-0.0112.88
47089572012.05.11 17:12sell0.10eurusd1.293171.308291.291972012.05.11 21:071.291970.000.000.0012.00
47196462012.05.11 20:31sell0.10gbpusd1.608041.623141.606842012.05.11 21:371.606840.000.000.0012.00
47255862012.05.11 23:04sell0.10eurusd1.291881.307011.290682012.05.14 00:001.290340.000.00-0.1515.40
47257502012.05.11 23:15sell0.10audusd1.002481.017781.001282012.05.14 00:101.001280.000.00-1.1512.00
47305242012.05.14 00:52sell0.10nzdusd0.780640.796350.779442012.05.14 10:220.779440.000.000.0012.00
47315592012.05.14 01:13buy0.10usdchf0.932420.917120.933622012.05.14 11:330.933620.000.000.0012.85
47316302012.05.14 01:14sell0.10eurusd1.288481.303651.287282012.05.14 11:161.287280.000.000.0012.00
47324122012.05.14 01:33sell0.10audusd1.000881.016180.999682012.05.14 10:220.999680.000.000.0012.00
47418612012.05.14 06:07buy0.10gbpchf1.497951.482151.499152012.05.14 10:021.499150.000.000.0012.87
47635782012.05.14 11:06sell0.10audusd0.998360.991810.000002012.05.16 08:500.991810.000.00-2.3265.50
47780342012.05.14 13:28sell0.10nzdusd0.777060.000000.000002012.05.16 10:200.764090.000.00-1.27129.70
47839532012.05.14 14:46sell0.10eurusd1.286791.301881.285592012.05.14 15:311.285590.000.000.0012.00
47933452012.05.14 16:18buy0.10gbpchf1.503530.000000.000002012.05.15 07:571.506450.000.00-0.0231.19
48037822012.05.14 18:04buy0.10usdchf0.935650.000000.000002012.05.16 10:210.946180.000.00-0.04111.29
48223732012.05.14 23:38sell0.10gbpusd1.609251.603960.000002012.05.15 17:571.603960.000.00-0.2852.90
48910202012.05.15 17:56buy0.10gbpchf1.506670.000000.000002012.05.16 10:211.508560.000.00-0.0219.97
48912412012.05.15 17:58sell0.10eurusd1.278071.276360.000002012.05.15 18:181.276360.000.000.0017.10
49014142012.05.15 19:57sell0.10gbpusd1.601670.000000.000002012.05.16 10:211.594590.000.00-0.2970.80
49015602012.05.15 20:00sell0.10eurusd1.276831.272590.000002012.05.16 05:141.272590.000.00-0.1242.40
49272072012.05.16 06:04buy0.10usdcad1.008230.000000.000002012.05.16 10:211.011820.000.000.0035.48
49461072012.05.16 10:38buy0.10usdcad1.012820.997531.014022012.05.17 13:211.014020.000.00-3.0311.83
50287192012.05.16 22:12sell0.10audcad1.002311.018131.001112012.05.23 00:161.001110.000.00-6.7711.75
50299242012.05.16 22:45sell0.10eurusd1.271701.271471.270502012.05.16 22:531.270500.000.000.0012.00
50299522012.05.16 22:45buy0.10usdchf0.944510.929270.945712012.05.17 13:180.945710.000.00-0.1312.69
50315542012.05.16 23:11sell0.10gbpusd1.590781.605931.589582012.05.17 10:061.589580.000.00-0.9012.00
50459432012.05.17 06:58sell0.10nzdusd0.765700.781140.764502012.05.17 11:280.764500.000.000.0012.00
50633932012.05.17 11:23sell0.10eurusd1.271271.286371.270072012.05.17 13:181.270070.000.000.0012.00
50641112012.05.17 11:29sell0.10gbpusd1.589611.604751.588412012.05.17 12:221.588410.000.000.0012.00
50677292012.05.17 12:02sell0.10nzdusd0.764790.780080.763592012.05.17 13:420.763590.000.000.0012.00
50682992012.05.17 12:05sell0.10audusd0.992821.007990.991622012.05.17 13:180.991620.000.000.0012.00
50896132012.05.17 15:11sell0.10nzdusd0.763350.778630.762152012.05.18 03:560.762150.000.00-0.6512.00
50903442012.05.17 15:18sell0.10gbpusd1.583421.598611.582222012.05.17 15:301.582220.000.000.0012.00
50995982012.05.17 16:38sell0.10gbpusd1.581461.596651.580262012.05.17 16:501.580260.000.000.0012.00
51158602012.05.17 18:33sell0.10cadjpy78.26579.80078.1452012.05.17 18:3778.1450.000.000.0015.10
51162502012.05.17 18:36buy0.10usdcad1.017111.001761.018312012.05.17 22:241.018310.000.000.0011.78
51186052012.05.17 18:56sell0.10cadjpy78.01179.54677.8912012.05.17 19:0777.8910.000.000.0015.14
51389992012.05.17 23:07sell0.10gbpusd1.579881.579091.578682012.05.18 00:491.578680.000.00-0.2612.00
51408962012.05.17 23:43sell0.10cadjpy77.74179.32177.6212012.05.18 08:1277.6210.000.00-0.4215.13
51418402012.05.18 00:02sell0.10audusd0.988771.004200.987572012.05.18 03:280.987570.000.000.0012.00
51421182012.05.18 00:08sell0.10eurusd1.269171.284321.267972012.05.18 00:491.267970.000.000.0012.00
51422702012.05.18 00:12buy0.10usdchf0.946370.931090.947572012.05.18 04:350.947570.000.000.0012.66
51440162012.05.18 00:52sell0.10gbpusd1.578231.593451.577032012.05.18 03:591.577030.000.000.0012.00
51440452012.05.18 00:52buy0.10usdcad1.019831.004591.021032012.05.18 04:371.021030.000.000.0011.75
51481542012.05.18 03:49sell0.10gbpchf1.492541.508341.491342012.05.18 18:171.491340.000.000.0012.73
51528552012.05.18 05:49sell0.10nzdusd0.758760.774200.757562012.05.18 07:040.757560.000.000.0012.00
51529062012.05.18 05:50sell0.10eurusd1.267721.282851.266522012.05.18 07:521.266520.000.000.0012.00
51529162012.05.18 05:50buy0.10usdchf0.947470.932260.948672012.05.18 08:100.948670.000.000.0012.65
51649042012.05.18 09:13buy0.10usdcad1.021881.006651.023082012.05.21 15:091.023080.000.00-1.0111.73
51652392012.05.18 09:17sell0.10audusd0.980660.995800.979462012.05.22 22:480.979460.000.00-2.2412.00
51653092012.05.18 09:18sell0.10eurusd1.265961.281061.264762012.05.18 09:351.264760.000.000.0012.00
51653662012.05.18 09:18sell0.10nzdusd0.755490.770800.754292012.05.18 18:490.754290.000.000.0012.00
51654222012.05.18 09:19buy0.10usdchf0.948680.933550.949882012.05.18 09:380.949880.000.000.0012.63
51672102012.05.18 09:35sell0.10eurusd1.264611.279761.263412012.05.21 03:381.279760.000.00-0.17-151.50
51696212012.05.18 09:57sell0.10usdjpy79.24680.76179.1262012.05.18 18:1579.1260.000.000.0015.17
52135162012.05.18 18:00sell0.10cadjpy77.86879.40977.7482012.05.18 18:1377.7480.000.000.0015.15
52189762012.05.18 18:56sell0.10gbpchf1.491051.506601.489852012.05.18 19:121.489850.000.000.0012.72
52233082012.05.18 20:03sell0.10nzdusd0.753990.769270.752792012.05.18 20:520.752790.000.000.0012.00
52250942012.05.18 20:41sell0.10cadjpy77.47079.02077.3502012.05.18 23:4377.3500.000.000.0015.18
52416422012.05.21 00:52sell0.10gbpchf1.485741.502481.484542012.05.21 19:141.484540.000.000.0012.78
52443632012.05.21 01:58sell0.10gbpusd1.580121.595371.578922012.05.21 15:121.578920.000.000.0012.00
52555832012.05.21 05:53sell0.10usdjpy79.13580.65679.0152012.05.30 16:3679.0150.000.00-1.4715.19
52606562012.05.21 07:53sell0.10eurusd1.279081.294151.277882012.05.21 09:061.277880.000.000.0012.00
52606942012.05.21 07:54buy0.10usdchf0.939140.923880.940342012.05.21 09:140.940340.000.000.0012.76
52663132012.05.21 09:07sell0.10eurusd1.277571.292721.276372012.05.21 09:351.276370.000.000.0012.00
52737162012.05.21 10:08sell0.10eurusd1.276041.291181.274842012.05.21 15:141.274840.000.000.0012.00
52737302012.05.21 10:08buy0.10usdchf0.941460.926320.942662012.05.21 16:010.942660.000.000.0012.73
52990972012.05.21 14:49sell0.10cadjpy77.60479.15277.4842012.05.21 15:0977.4840.000.000.0015.14
53046422012.05.21 15:41sell0.10cadjpy77.52779.06377.4072012.05.23 17:1277.4070.000.00-0.8415.12
53106492012.05.21 16:51buy0.10usdcad1.023601.008391.024802012.05.23 17:111.024800.000.00-2.1011.71
53272222012.05.21 20:14sell0.10gbpusd1.579911.595161.578712012.05.22 12:001.578710.000.00-0.2712.00
53367632012.05.21 23:29sell0.10gbpchf1.484231.500031.483032012.05.22 12:021.483030.000.00-0.4312.76
53752212012.05.22 13:48sell0.10gbpusd1.576521.591771.575322012.05.22 22:451.575320.000.000.0012.00
54254562012.05.23 00:22sell0.10audusd0.979360.994660.978162012.05.23 02:390.978160.000.000.0012.00
54262602012.05.23 00:32sell0.10nzdusd0.753400.768850.752202012.05.23 02:500.752200.000.000.0012.00
54287182012.05.23 01:41sell0.10audcad0.999211.015070.998012012.05.23 04:120.998010.000.000.0011.73
54398872012.05.23 06:26sell0.10gbpchf1.493051.508851.491852012.05.23 10:101.491850.000.000.0012.67
54428512012.05.23 08:00sell0.10gbpusd1.575541.590641.574342012.05.23 10:101.574340.000.000.0012.00
54524852012.05.23 10:51sell0.10nzdusd0.750320.765690.749122012.05.23 11:090.749120.000.000.0012.00
54663512012.05.23 12:54sell0.10audcad0.996311.011970.995112012.06.04 16:531.011970.000.00-11.64-150.66
54664672012.05.23 12:55sell0.10audusd0.974330.989490.973132012.05.23 17:240.973130.000.000.0012.00
54803752012.05.23 15:59sell0.10gbpchf1.490991.506541.489792012.05.30 13:571.506540.000.00-3.13-160.86
55040852012.05.23 18:37sell0.10eurusd1.256581.255681.255382012.05.23 19:281.255380.000.000.0012.00
55040972012.05.23 18:37buy0.10usdchf0.955840.940680.957042012.05.23 19:320.957040.000.000.0012.54
55042622012.05.23 18:38buy0.10usdcad1.028201.012991.029402012.05.24 20:561.029400.000.00-3.2211.66
55046272012.05.23 18:41sell0.10gbpusd1.570261.585401.569062012.05.23 18:561.569060.000.000.0012.00
55084322012.05.23 19:10sell0.10nzdusd0.746520.761920.745322012.05.28 03:250.761920.000.00-3.25-154.00
55105882012.05.23 19:27sell0.10audusd0.970020.985150.968822012.05.28 04:440.985150.000.00-5.81-151.30
55141552012.05.23 19:52sell0.10gbpusd1.569361.584541.568162012.05.23 21:241.568160.000.000.0012.00
55162382012.05.23 20:11sell0.10eurusd1.255811.255291.254612012.05.24 10:291.254610.000.00-0.5712.00
55536532012.05.24 09:02buy0.10usdchf0.955470.955600.956672012.05.24 10:280.955600.000.000.001.36
55540832012.05.24 09:05sell0.10cadjpy77.44178.97677.3212012.05.24 10:5877.3210.000.000.0015.11
56215152012.05.24 18:29sell0.10cadjpy77.40278.93777.2822012.05.24 19:0277.2820.000.000.0015.10
56223862012.05.24 18:38sell0.10gbpusd1.569761.584931.568562012.05.24 19:061.568560.000.000.0012.00
56342902012.05.24 20:35sell0.10cadjpy77.28878.82877.1682012.05.30 12:1677.1680.000.00-1.6015.14
56403292012.05.24 21:45sell0.10gbpusd1.565071.580311.563872012.05.25 17:591.563870.000.00-0.3412.00
56405202012.05.24 21:48sell0.10eurusd1.253091.252501.251892012.05.25 09:071.252500.000.00-0.195.90
56409602012.05.24 21:59buy0.10usdchf0.959190.943950.960392012.05.25 05:580.960390.000.00-0.0412.49
56602992012.05.25 06:48buy0.10usdcad1.028251.012961.029452012.05.25 16:161.029450.000.000.0011.66
56607612012.05.25 06:54buy0.10usdchf0.960090.944850.961292012.05.29 18:440.961290.000.00-0.0512.48
57342892012.05.25 19:50sell0.10gbpusd1.564351.579491.563152012.05.29 18:441.563150.000.00-0.6512.00
57885742012.05.28 12:19sell0.10eurusd1.257051.256831.255852012.05.28 15:151.256830.000.000.002.20
57886692012.05.28 12:20buy0.10usdcad1.024451.009221.025652012.05.28 16:251.025650.000.000.0011.70
58103952012.05.28 16:09sell0.10eurusd1.256651.271781.255452012.05.28 16:191.255450.000.000.0012.00
58116062012.05.28 16:20sell0.10audusd0.985571.000710.984372012.05.28 17:180.984370.000.000.0012.00
58259592012.05.28 18:16sell0.10audusd0.983840.999010.982642012.05.29 02:420.982640.000.00-1.1612.00
58272652012.05.28 18:30sell0.10eurusd1.253281.268391.252082012.05.29 02:491.252080.000.00-0.1612.00
58408812012.05.28 21:38buy0.10nzdusd0.761500.746100.762702012.05.29 09:260.762700.000.000.3912.00
58530062012.05.29 03:48sell0.10eurusd1.251571.266731.250372012.05.29 18:351.250370.000.000.0012.00
58720102012.05.29 10:07buy0.10nzdusd0.763150.747800.764352012.05.29 10:380.764350.000.000.0012.00
59606912012.05.30 02:36sell0.10gbpusd1.563021.578281.561822012.05.30 04:301.561820.000.000.0012.00
59608912012.05.30 02:58sell0.10eurusd1.247611.262751.246412012.05.30 04:011.246410.000.000.0012.00
59608922012.05.30 02:58buy0.10usdchf0.962830.947580.964032012.05.30 10:100.964030.000.000.0012.45
59644342012.05.30 04:58sell0.10eurusd1.246291.261441.245092012.05.30 10:401.245090.000.000.0012.00
59652262012.05.30 05:33sell0.10gbpusd1.561221.576501.560022012.05.30 10:091.560020.000.000.0012.00
59709362012.05.30 08:38buy0.10nzdusd0.760650.745350.761852012.06.06 05:010.761850.000.002.6912.00
59878972012.05.30 11:48sell0.10gbpusd1.556921.572071.555722012.05.30 12:111.555720.000.000.0012.00
59880262012.05.30 11:50sell0.10eurusd1.244871.260011.243672012.05.30 12:021.243670.000.000.0012.00
59886822012.05.30 12:00buy0.10usdchf0.965370.950220.966572012.05.30 16:060.966570.000.000.0012.42
59952542012.05.30 13:10sell0.10eurusd1.244031.243941.242832012.05.30 13:271.243940.000.000.000.90
60078422012.05.30 15:04buy0.10gbpchf1.505011.489471.506212012.06.01 11:271.489470.000.00-0.08-159.72
60224662012.05.30 17:20buy0.10usdchf0.967150.952040.968352012.05.30 17:360.968350.000.000.0012.39
60226242012.05.30 17:21sell0.10eurusd1.241331.256441.240132012.05.30 17:371.240130.000.000.0012.00
60329312012.05.30 18:26sell0.10gbpusd1.552781.552541.551582012.05.30 18:351.552540.000.000.002.40
60382522012.05.30 19:07sell0.10gbpusd1.552451.567671.551252012.05.30 20:141.551250.000.000.0012.00
60543922012.05.30 22:12sell0.10gbpusd1.548551.563811.547352012.05.31 02:001.547350.000.00-0.9912.00
60598052012.05.30 23:00sell0.10eurusd1.236791.251971.235592012.05.31 18:021.235590.000.00-0.3912.00
60602242012.05.30 23:02buy0.10usdchf0.971240.955990.972442012.05.31 18:020.972440.000.00-0.1212.34
60693632012.05.31 04:00sell0.10cadjpy76.48778.06776.3672012.05.31 15:4176.3670.000.000.0015.26
60695072012.05.31 04:03sell0.10audusd0.968600.983900.967402012.06.01 04:010.967400.000.00-1.0612.00
60714682012.05.31 04:55sell0.10usdjpy78.79780.31978.6772012.05.31 15:3078.6770.000.000.0015.25
61157272012.05.31 15:03buy0.10usdcad1.027941.012761.029142012.05.31 15:231.029140.000.000.0011.66
61256592012.05.31 16:44buy0.10usdcad1.030771.015531.031972012.05.31 16:561.031970.000.000.0011.63
61343882012.05.31 17:45sell0.10cadjpy76.02477.56275.9042012.05.31 17:5975.9040.000.000.0015.28
61377542012.05.31 18:02sell0.10usdjpy78.38078.30578.2602012.05.31 18:0478.3050.000.000.009.58
61441912012.05.31 18:47sell0.10cadjpy75.61677.15675.4962012.06.01 11:3075.4960.000.00-0.4115.31
61448062012.05.31 18:54buy0.10usdcad1.034971.019701.036172012.06.01 04:101.036170.000.00-0.9711.58
61652722012.05.31 22:46sell0.10usdjpy78.34079.86278.2202012.06.01 12:0078.2200.000.00-0.2715.34
61707342012.06.01 00:44sell0.10eurusd1.236041.251231.234842012.06.01 03:331.234840.000.000.0012.00
61707352012.06.01 00:44buy0.10usdchf0.971810.956470.973012012.06.01 03:550.973010.000.000.0012.33
61708932012.06.01 00:57sell0.10gbpusd1.540361.555711.539162012.06.01 02:391.539160.000.000.0012.00
61764662012.06.01 04:34sell0.10gbpusd1.537441.552711.536242012.06.01 10:141.536240.000.000.0012.00
61942032012.06.01 11:03sell0.10eurusd1.234151.233461.232952012.06.01 11:361.233460.000.000.006.90
61944712012.06.01 11:05buy0.10usdchf0.973080.957870.974282012.06.01 12:000.974280.000.000.0012.32
62048942012.06.01 12:22sell0.10gbpchf1.489051.504581.487852012.06.01 18:591.487850.000.000.0012.41
62095152012.06.01 13:07sell0.10cadjpy75.17176.71175.0512012.06.01 15:3075.0510.000.000.0015.42
62102872012.06.01 13:17sell0.10audusd0.963830.979010.962632012.06.01 15:300.962630.000.000.0012.00
62104702012.06.01 13:19sell0.10gbpusd1.529191.544371.527992012.06.01 15:481.527990.000.000.0012.00
62104782012.06.01 13:19buy0.10usdcad1.039601.024421.040802012.06.01 15:301.040800.000.000.0011.53
62655772012.06.01 20:45sell0.10gbpchf1.487491.503061.486292012.06.01 21:191.486290.000.000.0012.40
62712552012.06.01 21:59buy0.10usdcad1.039901.024591.041102012.06.01 23:331.041100.000.000.0011.53
62732172012.06.01 22:29sell0.10gbpchf1.485511.501321.484312012.06.01 23:451.484310.000.000.0012.41
62757582012.06.01 23:11sell0.10usdjpy78.09479.61477.9742012.06.07 15:2879.6140.000.00-1.33-190.92
62757942012.06.01 23:12sell0.10cadjpy75.06276.64274.9422012.06.01 23:5874.9420.000.000.0015.38
62822462012.06.04 00:56sell0.10gbpchf1.483901.500181.482702012.06.04 16:221.482700.000.000.0012.46
62899832012.06.04 03:34sell0.10cadjpy74.81276.39274.6922012.06.06 07:1976.3920.000.00-0.69-200.23
62900232012.06.04 03:35sell0.10eurusd1.239871.255051.238672012.06.06 19:031.255050.000.00-0.22-151.80
62900472012.06.04 03:35buy0.10usdcad1.043971.028711.045172012.06.06 19:121.028710.000.00-1.04-148.34
62900552012.06.04 03:35buy0.10usdchf0.968700.953470.969902012.06.07 14:000.953470.000.00-0.11-159.73
62900872012.06.04 03:37sell0.10gbpusd1.535301.534561.534102012.06.05 10:321.534560.000.00-0.327.40
62901002012.06.04 03:38sell0.10audusd0.964510.979810.963312012.06.04 03:490.963310.000.000.0012.00
63494782012.06.04 18:11sell0.10gbpchf1.477611.493161.476412012.06.05 03:021.476410.000.00-0.4112.52
63505132012.06.04 18:17buy0.10audcad1.012770.997181.013972012.06.05 07:321.013970.000.000.6011.59
63585342012.06.04 19:52sell0.10audusd0.970430.985530.969232012.06.06 06:310.985530.000.00-2.19-151.00
63877552012.06.05 05:07sell0.10gbpchf1.475571.491371.474372012.06.06 15:561.491370.000.00-0.32-163.85
64946022012.06.06 02:21sell0.10gbpusd1.537411.552661.536212012.06.07 14:011.552660.000.00-0.87-152.50
64979002012.06.06 03:44buy0.10audcad1.014170.998371.015372012.06.06 04:301.015370.000.000.0011.58
64995052012.06.06 04:32buy0.10audcad1.017951.002131.019152012.06.06 04:561.019150.000.000.0011.60
65056392012.06.06 06:23buy0.10nzdusd0.761720.746260.762922012.06.06 07:180.762920.000.000.0012.00
65063842012.06.06 06:33buy0.10audcad1.019501.003681.020702012.06.06 15:481.020700.000.000.0011.58
65125642012.06.06 08:26buy0.10audusd0.985220.970060.986422012.06.06 10:530.986420.000.000.0012.00
65379652012.06.06 12:24buy0.10nzdusd0.764100.748810.765302012.06.06 16:470.765300.000.000.0012.00
65383142012.06.06 12:29buy0.10audusd0.986600.971430.987802012.06.06 14:250.987800.000.000.0012.00
65725582012.06.06 17:08buy0.10audcad1.021651.006141.022852012.06.07 04:311.022850.000.001.8111.68
65787602012.06.06 18:22buy0.10audusd0.989270.974110.990472012.06.06 18:290.990470.000.000.0012.00
65817712012.06.06 18:53sell0.10gbpchf1.482331.497801.481132012.06.06 19:021.481130.000.000.0012.54
66089422012.06.07 00:14buy0.10cadjpy77.13575.55377.2552012.06.07 04:3677.2550.000.000.0015.12
66110912012.06.07 00:47buy0.10eurusd1.257891.242751.259092012.06.07 12:551.259090.000.000.0012.00
66110932012.06.07 00:47buy0.10nzdusd0.770850.755400.772052012.06.07 08:320.772050.000.000.0012.00
66111552012.06.07 00:48buy0.10audusd0.992840.977540.994042012.06.07 04:300.994040.000.000.0012.00
66112602012.06.07 00:50sell0.10gbpchf1.478501.494361.477302012.06.11 00:001.475140.000.00-0.8135.01
66249442012.06.07 06:32sell0.10usdcad1.027231.042461.026032012.06.07 14:011.026030.000.000.0011.70
66360702012.06.07 09:30buy0.10cadjpy77.32375.78577.4432012.06.07 14:2377.4430.000.000.0015.11
66710822012.06.07 14:01buy0.10eurusd1.259731.259871.260932012.06.07 15:211.259870.000.000.001.40
66711462012.06.07 14:01sell0.10usdchf0.953450.968640.952252012.06.07 16:250.952250.000.000.0012.60
66904222012.06.07 16:10buy0.10nzdusd0.773990.758680.775192012.06.11 00:000.776740.000.000.8127.50
66910042012.06.07 16:13sell0.10usdcad1.023001.038201.021802012.06.07 16:251.021800.000.000.0011.74
66916812012.06.07 16:18buy0.10gbpusd1.558471.560740.000002012.06.15 16:441.560740.000.00-0.0222.70
66982592012.06.07 17:04buy0.10usdjpy79.76578.24679.8852012.06.21 12:1779.8850.000.00-0.8115.02
67235122012.06.07 20:07sell0.10usdcad1.024261.039501.023062012.06.11 00:001.022500.000.000.1917.21
67296222012.06.07 21:24sell0.10usdchf0.953430.968660.952232012.06.11 00:000.950630.000.00-0.5829.45
67299542012.06.07 21:31buy0.10eurusd1.259681.244521.260882012.06.08 15:511.244520.000.00-0.30-151.60
67562842012.06.08 07:26buy0.10audcad1.016791.001271.017992012.06.08 13:481.017990.000.000.0011.59
68106912012.06.08 16:56buy0.10cadjpy76.88375.34577.0032012.06.08 17:1677.0030.000.000.0015.10
68239982012.06.08 19:31buy0.10eurusd1.248921.249571.250122012.06.08 20:061.249570.000.000.006.50
68242682012.06.08 19:35buy0.10audusd0.987480.988270.988682012.06.08 20:090.988680.000.000.0012.00
68329602012.06.08 22:13buy0.10eurusd1.251751.236581.252952012.06.11 00:001.264000.000.00-0.13122.50
68340392012.06.08 22:43buy0.10audusd0.991140.975840.992342012.06.08 22:450.992340.000.000.0012.00
68343312012.06.08 22:50buy0.10cadjpy77.32875.74877.4482012.06.11 00:0077.8360.000.000.1163.93
68368732012.06.08 23:42buy0.10audcad1.019881.004041.021082012.06.11 00:101.021080.000.000.6111.74
68398732012.06.11 00:03buy0.10audusd0.999000.983471.000202012.06.11 00:321.000200.000.000.0012.00
68398952012.06.11 00:03buy0.10nzdusd0.777230.761580.778432012.06.11 00:360.778430.000.000.0012.00
68480442012.06.11 02:07sell0.10usdcad1.021821.037111.020622012.06.11 08:181.020620.000.000.0011.76
68480752012.06.11 02:08buy0.10nzdusd0.777520.762060.778722012.06.13 10:170.778720.000.000.8212.00
69049342012.06.11 16:52buy0.10audcad1.020411.004841.021612012.06.12 23:151.021610.000.000.6111.70
69056042012.06.11 16:59buy0.10cadjpy77.53275.98977.6522012.06.13 01:4677.6520.000.000.2315.06
69483032012.06.12 03:20buy0.10audusd0.987470.972170.988672012.06.12 03:460.988670.000.000.0012.00
69484582012.06.12 03:22sell0.10usdcad1.030831.046121.029632012.06.12 10:061.029630.000.000.0011.65
69536732012.06.12 04:31buy0.10eurusd1.248291.233161.249492012.06.12 06:301.249490.000.000.0012.00
69567202012.06.12 05:12sell0.10usdchf0.961440.976690.960242012.06.12 10:060.960240.000.000.0012.50
69569392012.06.12 05:17buy0.10audusd0.989160.973860.990362012.06.12 07:030.990360.000.000.0012.00
70158492012.06.12 14:18buy0.10eurusd1.250951.251191.252152012.06.12 16:161.251190.000.000.002.40
70159632012.06.12 14:19sell0.10usdchf0.960080.975210.958882012.06.13 10:470.958880.000.00-0.2312.51
70325672012.06.12 16:24buy0.10gbpchf1.493921.478371.495122012.06.12 16:311.495120.000.000.0012.47
70609852012.06.12 20:14sell0.10usdcad1.026211.041421.025012012.06.13 13:111.025010.000.000.1211.71
70609882012.06.12 20:14buy0.10audusd0.993450.978280.994652012.06.12 22:440.994650.000.000.0012.00
71004732012.06.13 05:46buy0.10gbpchf1.496741.480931.497942012.06.14 09:211.480930.000.000.06-165.39
71805972012.06.13 17:27buy0.10audcad1.024491.008921.025692012.06.14 23:111.025690.000.001.8611.73
71910342012.06.13 18:27buy0.10nzdusd0.779250.764000.780452012.06.14 15:530.780450.000.001.2312.00
72275332012.06.14 02:27buy0.10audusd0.995060.979760.996262012.06.14 07:000.996260.000.000.0012.00
72337922012.06.14 06:11buy0.10cadjpy77.31275.73277.4322012.06.14 17:3177.4320.000.000.0015.13
72364012012.06.14 07:05sell0.10usdcad1.026891.042111.025692012.06.14 15:411.025690.000.000.0011.70
72397552012.06.14 08:26buy0.10audusd0.996370.981140.997572012.06.14 15:530.997570.000.000.0012.00
73157842012.06.14 19:04sell0.10usdcad1.024141.039441.022942012.06.14 23:341.022940.000.000.0011.73
73162192012.06.14 19:07buy0.10audusd0.999410.984271.000612012.06.14 23:081.000610.000.000.0012.00
73407132012.06.14 22:35buy0.10nzdusd0.780780.765340.781982012.06.14 23:080.781980.000.000.0012.00
73513792012.06.15 00:29buy0.10audcad1.025971.009981.027172012.06.15 13:521.027170.000.000.0011.73
73755332012.06.15 06:18sell0.10gbpchf1.478261.494061.477062012.06.15 10:041.477060.000.000.0012.61
73779832012.06.15 06:47sell0.10usdcad1.023341.038611.022142012.06.15 12:101.022140.000.000.0011.74
73790572012.06.15 07:03buy0.10nzdusd0.783860.768440.785062012.06.15 11:400.785060.000.000.0012.00
73802132012.06.15 07:26buy0.10eurusd1.263791.264461.264992012.06.15 07:341.264460.000.000.006.70
73811602012.06.15 07:31buy0.10audusd1.002330.987191.003532012.06.15 11:141.003530.000.000.0012.00
73842052012.06.15 08:15buy0.10eurusd1.264321.264891.265522012.06.15 20:071.264890.000.000.005.70
74435122012.06.15 17:36buy0.10gbpusd1.563151.548011.564352012.06.15 17:491.564350.000.000.0012.00
74471782012.06.15 18:11buy0.10audcad1.029431.013861.030632012.06.15 21:571.030630.000.000.0011.73
74489892012.06.15 18:29buy0.10nzdusd0.788330.772730.789532012.06.15 21:390.789530.000.000.0012.00
74532582012.06.15 19:16buy0.10gbpusd1.565971.550761.567172012.06.15 20:581.567170.000.000.0012.00
74674652012.06.15 22:07sell0.10usdcad1.022721.038021.021522012.06.18 00:001.021030.000.000.0816.55
74683192012.06.15 22:21buy0.10gbpusd1.568261.553061.569462012.06.15 22:501.569460.000.000.0012.00
74685442012.06.15 22:23sell0.10usdchf0.949690.964940.948492012.06.15 23:190.948490.000.000.0012.65
74686012012.06.15 22:24buy0.10eurusd1.264541.249411.265742012.06.15 22:541.265740.000.000.0012.00
74723272012.06.15 23:15buy0.10nzdusd0.790060.774620.791262012.06.18 00:020.791260.000.000.3612.00
74818222012.06.18 00:48buy0.10gbpusd1.573311.557611.574512012.06.19 18:101.574510.000.00-0.0212.00
74906872012.06.18 02:11buy0.10audcad1.032751.016931.033952012.06.18 11:591.033950.000.000.0011.71
75145102012.06.18 07:49buy0.10audusd1.011310.996181.012512012.06.18 19:521.012510.000.000.0012.00
75145162012.06.18 07:49buy0.10nzdusd0.792430.777180.793632012.06.18 09:060.793630.000.000.0012.00
75147372012.06.18 07:53sell0.10usdchf0.945490.960650.944292012.06.18 09:020.944290.000.000.0012.71
75150662012.06.18 08:00buy0.10eurusd1.270721.255591.271922012.06.18 09:011.271920.000.000.0012.00
75253192012.06.18 09:40sell0.10usdcad1.019991.035201.018792012.06.19 16:121.018790.000.000.1011.78
75282432012.06.18 09:56buy0.10nzdusd0.793900.778360.795102012.06.19 12:490.795100.000.000.3712.00
75610982012.06.18 13:03buy0.10audcad1.033961.018451.035162012.06.18 19:001.035160.000.000.0011.69
76143272012.06.18 19:46buy0.10audcad1.035841.020331.037042012.06.18 19:491.037040.000.000.0011.70
76291592012.06.18 21:43buy0.10audusd1.012520.997221.013722012.06.19 04:301.013720.000.000.8312.00
76591042012.06.19 03:22sell0.10usdchf0.953470.968720.952272012.06.19 06:500.952270.000.000.0012.60
76655162012.06.19 04:25buy0.10eurusd1.260031.244901.261232012.06.19 06:091.261230.000.000.0012.00
76809102012.06.19 07:14buy0.10audcad1.036601.021071.037802012.06.19 12:201.037800.000.000.0011.74
76836872012.06.19 07:52buy0.10audusd1.013351.013861.014552012.06.19 10:161.013860.000.000.005.10
77413332012.06.19 14:08buy0.10audusd1.015201.000061.016402012.06.19 14:171.016400.000.000.0012.00
77422842012.06.19 14:13sell0.10usdchf0.951440.966560.950242012.06.19 16:080.950240.000.000.0012.63
77424172012.06.19 14:14buy0.10eurusd1.262111.247001.263312012.06.19 16:061.263310.000.000.0012.00
77430442012.06.19 14:17buy0.10nzdusd0.795500.780190.796702012.06.19 14:410.796700.000.000.0012.00
77432922012.06.19 14:18buy0.10audcad1.038491.022981.039692012.06.21 02:341.039690.000.002.4411.77
77618152012.06.19 15:57buy0.10audusd1.016721.001531.017922012.06.19 16:081.017920.000.000.0012.00
77641482012.06.19 16:04buy0.10nzdusd0.796900.797760.798102012.06.19 18:110.798100.000.000.0012.00
77761682012.06.19 16:55buy0.10cadjpy77.60576.07077.7252012.06.20 14:3077.7250.000.000.1615.19
77916852012.06.19 18:35buy0.10audusd1.018811.003671.020012012.06.19 20:311.020010.000.000.0012.00
78027742012.06.19 19:33buy0.10nzdusd0.798490.783190.799692012.06.21 01:450.799690.000.001.4312.00
78071792012.06.19 19:57buy0.10gbpusd1.573281.558111.574482012.06.19 20:161.574480.000.000.0012.00
78073672012.06.19 19:58sell0.10usdchf0.945900.961240.944702012.06.19 20:160.944700.000.000.0012.70
78074832012.06.19 19:59buy0.10eurusd1.269211.254051.270412012.06.19 20:091.270410.000.000.0012.00
78933452012.06.20 06:24buy0.10audusd1.018461.003161.019662012.06.20 09:581.019660.000.000.0012.00
78971342012.06.20 07:00buy0.10gbpusd1.572281.557111.573482012.06.20 09:041.573480.000.000.0012.00
79264832012.06.20 10:02buy0.10gbpusd1.573111.557981.574312012.06.20 12:001.574310.000.000.0012.00
79624862012.06.20 13:45buy0.10gbpusd1.573271.558071.574472012.06.20 14:241.574470.000.000.0012.00
79825212012.06.20 15:43buy0.10cadjpy77.71076.17577.8302012.06.20 16:2477.8300.000.000.0015.15
81113902012.06.21 07:31buy0.10eurusd1.267421.267711.268622012.06.21 09:181.267710.000.000.002.90
81114642012.06.21 07:32sell0.10usdchf0.947810.962900.946612012.06.21 14:470.946610.000.000.0012.68
81208742012.06.21 09:22buy0.10eurusd1.268421.268521.269622012.06.21 09:301.268520.000.000.001.00
81210652012.06.21 09:24buy0.10nzdusd0.798040.782720.799242012.06.21 10:230.799240.000.000.0012.00
81371302012.06.21 11:11buy0.10nzdusd0.798320.783030.799522012.06.21 14:470.799520.000.000.0012.00
81542302012.06.21 13:08buy0.10usdjpy79.90978.39480.0292012.06.21 14:4980.0290.000.000.0014.99
81570372012.06.21 13:28buy0.10audusd1.017181.001951.018382012.06.21 14:471.018380.000.000.0012.00
81618922012.06.21 14:06buy0.10cadjpy78.35876.79278.4782012.06.21 14:4778.4780.000.000.0015.02
81872212012.06.21 17:17buy0.10usdjpy80.21678.69780.3362012.06.22 07:0580.3360.000.00-0.0114.94
82151172012.06.21 20:19buy0.10usdchf0.955970.940810.957172012.06.21 22:170.957170.000.000.0012.54
82153772012.06.21 20:21sell0.10eurusd1.256191.271331.254992012.06.21 21:401.254990.000.000.0012.00
82419422012.06.22 02:13buy0.10audusd1.005110.989811.006312012.06.22 07:301.006310.000.000.0012.00
82513052012.06.22 05:15buy0.10cadjpy78.07476.49478.1942012.06.22 07:1878.1940.000.000.0014.94
  0.00 0.00 -118.35 1 883.49
Closed P/L: 1 765.14
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
80855462012.06.21 03:21buy0.10audcad1.040021.024171.04122 1.033540.000.000.63-63.05
76444192012.06.19 00:18buy0.10gbpchf1.496901.480801.49810 1.493210.000.000.15-38.58
81570552012.06.21 13:28buy0.10gbpusd1.572151.556981.57335 1.561030.000.00-0.01-111.20
77886562012.06.19 18:12sell0.10usdcad1.017101.032351.01590 1.027880.000.000.44-104.88
82349592012.06.22 00:03sell0.10eurusd1.254301.269521.25310 1.255570.000.000.00-12.70
82350302012.06.22 00:04buy0.10usdchf0.957760.942410.95896 0.956630.000.000.00-11.81
82417422012.06.22 02:08buy0.10nzdusd0.788220.772760.78942 0.788130.000.000.00-0.90
82592232012.06.22 08:09buy0.10usdjpy80.43578.91680.555 80.4010.000.000.00-4.23
82593092012.06.22 08:11buy0.10cadjpy78.25676.71378.376 78.2150.000.000.00-5.10
  0.00 0.00 1.21 -352.45
 Floating P/L: -351.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeSizeItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 765.14 Floating P/L: -351.24 Margin: 203.48
Balance: 2 765.16 Equity: 2 413.92 Free Margin: 2 210.45
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 855.05 Gross Loss: 4 089.91 Total Net Profit: 1 765.14
Profit Factor: 1.43 Expected Payoff: 3.96  
Absolute Drawdown: 303.08 Maximal Drawdown: 1 357.23 (47.45%) Relative Drawdown: 51.47% (739.14)
 
Total Trades: 446 Short Positions (won %): 234 (91.45%) Long Positions (won %): 212 (94.34%)
Profit Trades (% of total): 414 (92.83%) Loss trades (% of total): 32 (7.17%)
Largest profit trade: 175.85 loss trade: -201.36
Average profit trade: 14.14 loss trade: -127.81
Maximum consecutive wins ($): 98 (1 871.89) consecutive losses ($): 3 (-131.19)
Maximal consecutive profit (count): 1 871.89 (98) consecutive loss (count): -314.36 (2)
Average consecutive wins: 16 consecutive losses: 1