|Account: 3791818
|Name: was500_10p_usdjpynormalmartingale
|Currency: USD
|2012 June 15, 07:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|153782539
|2012.01.30 16:13
|balance
|Deposit
|2 000.00
|153821549
|2012.01.30 20:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.310
|0.000
|76.810
|2012.02.03 13:58
|76.267
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.56
|154141977
|2012.02.01 11:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.110
|0.000
|76.610
|2012.02.03 13:58
|76.267
|0.00
|0.00
|-0.17
|4.12
|154538071
|2012.02.03 17:01
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.696
|0.000
|77.196
|2012.02.06 06:38
|76.754
|0.00
|0.00
|-0.00
|0.76
|154552955
|2012.02.03 18:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.496
|0.000
|76.996
|2012.02.06 06:38
|76.753
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.70
|154612206
|2012.02.06 07:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|76.770
|0.000
|77.270
|2012.02.08 05:57
|77.070
|0.00
|0.00
|-0.02
|3.89
|154680534
|2012.02.06 14:25
|buy
|0.02
|usdjpy
|76.570
|0.000
|77.070
|2012.02.08 05:57
|77.070
|0.00
|0.00
|-0.04
|12.98
|155110184
|2012.02.08 21:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|77.018
|0.000
|76.518
|2012.02.15 16:48
|78.292
|0.00
|0.00
|-0.24
|-16.27
|155147877
|2012.02.09 08:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|77.219
|0.000
|76.719
|2012.02.15 16:49
|78.288
|0.00
|0.00
|-0.24
|-27.31
|155263475
|2012.02.09 18:36
|sell
|0.03
|usdjpy
|77.420
|0.000
|76.920
|2012.02.15 16:49
|78.286
|0.00
|0.00
|-0.36
|-33.19
|155275604
|2012.02.09 20:42
|sell
|0.05
|usdjpy
|77.621
|0.000
|77.121
|2012.02.15 16:49
|78.287
|0.00
|0.00
|-0.60
|-42.54
|155601483
|2012.02.14 05:56
|sell
|0.08
|usdjpy
|77.823
|0.000
|77.323
|2012.02.15 16:49
|78.288
|0.00
|0.00
|-0.17
|-47.52
|155621214
|2012.02.14 09:41
|sell
|0.13
|usdjpy
|78.024
|0.000
|77.524
|2012.02.15 16:49
|78.288
|0.00
|0.00
|-0.28
|-43.84
|155674953
|2012.02.14 17:10
|sell
|0.21
|usdjpy
|78.224
|0.000
|77.724
|2012.02.15 16:49
|78.288
|0.00
|0.00
|-0.45
|-17.17
|155679002
|2012.02.14 17:36
|sell
|0.34
|usdjpy
|78.424
|0.000
|77.924
|2012.02.15 16:49
|78.289
|0.00
|0.00
|-0.73
|58.63
|155720884
|2012.02.15 03:14
|sell
|0.55
|usdjpy
|78.625
|0.000
|78.125
|2012.02.15 16:49
|78.291
|0.00
|0.00
|0.00
|234.64
|155846985
|2012.02.16 04:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.425
|0.000
|77.925
|2012.02.20 07:55
|79.520
|0.00
|0.00
|-0.04
|-13.77
|155866608
|2012.02.16 09:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.625
|0.000
|78.125
|2012.02.20 07:56
|79.522
|0.00
|0.00
|-0.07
|-22.56
|155895304
|2012.02.16 15:21
|sell
|0.03
|usdjpy
|78.827
|0.000
|78.327
|2012.02.20 07:56
|79.527
|0.00
|0.00
|-0.11
|-26.41
|155945917
|2012.02.17 03:00
|sell
|0.05
|usdjpy
|79.027
|0.000
|78.527
|2012.02.20 07:55
|79.530
|0.00
|0.00
|-0.07
|-31.62
|155986119
|2012.02.17 14:52
|sell
|0.08
|usdjpy
|79.227
|0.000
|78.727
|2012.02.20 07:55
|79.519
|0.00
|0.00
|-0.11
|-29.38
|156007704
|2012.02.17 19:57
|sell
|0.13
|usdjpy
|79.427
|0.000
|78.927
|2012.02.20 07:55
|79.521
|0.00
|0.00
|-0.18
|-15.37
|156015716
|2012.02.20 00:08
|sell
|0.21
|usdjpy
|79.628
|0.000
|79.128
|2012.02.20 07:55
|79.521
|0.00
|0.00
|0.00
|28.26
|156020727
|2012.02.20 01:14
|sell
|0.34
|usdjpy
|79.828
|0.000
|79.328
|2012.02.20 07:55
|79.517
|0.00
|0.00
|0.00
|132.98
|156058670
|2012.02.20 14:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.473
|0.000
|78.973
|2012.02.27 11:19
|80.731
|0.00
|0.00
|-0.14
|-15.58
|156083162
|2012.02.20 23:52
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.673
|0.000
|79.173
|2012.02.27 11:19
|80.732
|0.00
|0.00
|-0.28
|-26.23
|156181828
|2012.02.22 04:09
|sell
|0.03
|usdjpy
|79.873
|0.000
|79.373
|2012.02.27 11:19
|80.742
|0.00
|0.00
|-0.33
|-32.29
|156187327
|2012.02.22 07:25
|sell
|0.05
|usdjpy
|80.074
|0.000
|79.574
|2012.02.27 11:19
|80.741
|0.00
|0.00
|-0.54
|-41.30
|156213913
|2012.02.22 13:38
|sell
|0.08
|usdjpy
|80.277
|0.000
|79.777
|2012.02.27 11:19
|80.749
|0.00
|0.00
|-0.87
|-46.76
|156360574
|2012.02.24 08:56
|sell
|0.13
|usdjpy
|80.477
|0.000
|79.977
|2012.02.27 11:19
|80.759
|0.00
|0.00
|-0.19
|-45.39
|156399626
|2012.02.24 16:53
|sell
|0.21
|usdjpy
|80.677
|0.000
|80.177
|2012.02.27 11:19
|80.773
|0.00
|0.00
|-0.31
|-24.96
|156407127
|2012.02.24 18:54
|sell
|0.34
|usdjpy
|80.878
|0.000
|80.378
|2012.02.27 11:19
|80.779
|0.00
|0.00
|-0.50
|41.67
|156414495
|2012.02.24 23:28
|sell
|0.55
|usdjpy
|81.078
|0.000
|80.578
|2012.02.27 11:19
|80.778
|0.00
|0.00
|-0.81
|204.26
|156416251
|2012.02.27 00:05
|sell
|0.90
|usdjpy
|81.278
|0.000
|80.778
|2012.02.27 11:19
|80.778
|0.00
|0.00
|0.00
|557.08
|156528076
|2012.02.28 11:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.736
|0.000
|80.236
|2012.02.28 15:31
|80.494
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|156552069
|2012.02.28 18:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|80.587
|0.000
|81.087
|2012.02.29 17:58
|80.847
|0.00
|0.00
|-0.01
|3.22
|156571988
|2012.02.29 06:53
|buy
|0.02
|usdjpy
|80.387
|0.000
|80.887
|2012.02.29 17:58
|80.846
|0.00
|0.00
|0.00
|11.35
|156642180
|2012.03.01 08:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|81.021
|0.000
|81.521
|2012.03.01 19:22
|81.080
|0.00
|0.00
|0.00
|0.73
|156678381
|2012.03.01 20:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.137
|0.000
|80.637
|2012.03.05 07:20
|81.471
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.10
|156688588
|2012.03.02 05:04
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.338
|0.000
|80.838
|2012.03.05 07:20
|81.471
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.26
|156695991
|2012.03.02 09:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|81.538
|0.000
|81.038
|2012.03.05 07:20
|81.479
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.17
|156731406
|2012.03.02 21:52
|sell
|0.05
|usdjpy
|81.741
|0.000
|81.241
|2012.03.05 07:20
|81.481
|0.00
|0.00
|-0.13
|15.95
|156746967
|2012.03.05 09:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.318
|0.000
|80.818
|2012.03.05 12:49
|81.227
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|156774400
|2012.03.05 17:56
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.424
|0.000
|80.924
|2012.03.06 11:42
|80.924
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.18
|156809907
|2012.03.06 12:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.881
|0.000
|80.381
|2012.03.06 18:46
|80.727
|0.00
|0.00
|0.00
|1.91
|156814884
|2012.03.06 13:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.082
|0.000
|80.582
|2012.03.06 18:46
|80.733
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|156839950
|2012.03.07 03:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.721
|0.000
|80.221
|2012.03.07 06:33
|80.743
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|156840741
|2012.03.07 03:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.921
|0.000
|80.421
|2012.03.07 06:33
|80.743
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|156844584
|2012.03.07 07:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.722
|0.000
|80.222
|2012.03.12 13:41
|82.240
|0.00
|0.00
|-0.14
|-18.46
|156864169
|2012.03.07 15:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.922
|0.000
|80.422
|2012.03.12 13:42
|82.235
|0.00
|0.00
|-0.28
|-31.93
|156874306
|2012.03.07 19:08
|sell
|0.03
|usdjpy
|81.125
|0.000
|80.625
|2012.03.12 13:42
|82.236
|0.00
|0.00
|-0.43
|-40.53
|156881477
|2012.03.08 01:55
|sell
|0.05
|usdjpy
|81.328
|0.000
|80.828
|2012.03.12 13:42
|82.238
|0.00
|0.00
|-0.36
|-55.33
|156893090
|2012.03.08 10:48
|sell
|0.08
|usdjpy
|81.528
|0.000
|81.028
|2012.03.12 13:42
|82.240
|0.00
|0.00
|-0.58
|-69.26
|156925518
|2012.03.09 04:07
|sell
|0.13
|usdjpy
|81.729
|0.000
|81.229
|2012.03.12 13:42
|82.239
|0.00
|0.00
|-0.47
|-80.62
|156946516
|2012.03.09 15:30
|sell
|0.21
|usdjpy
|81.930
|0.000
|81.430
|2012.03.12 13:41
|82.239
|0.00
|0.00
|-0.76
|-78.90
|156946828
|2012.03.09 15:31
|sell
|0.34
|usdjpy
|82.132
|0.000
|81.632
|2012.03.12 13:41
|82.238
|0.00
|0.00
|-1.23
|-43.82
|156948332
|2012.03.09 15:43
|sell
|0.55
|usdjpy
|82.335
|0.000
|81.835
|2012.03.12 13:41
|82.237
|0.00
|0.00
|-2.00
|65.54
|156958922
|2012.03.09 18:53
|sell
|0.90
|usdjpy
|82.536
|0.000
|82.036
|2012.03.12 13:41
|82.237
|0.00
|0.00
|-3.27
|327.22
|156991588
|2012.03.12 15:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.172
|0.000
|81.672
|2012.03.15 12:43
|83.483
|0.00
|0.00
|-0.16
|-15.70
|157005460
|2012.03.13 01:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|82.372
|0.000
|81.872
|2012.03.15 12:43
|83.485
|0.00
|0.00
|-0.25
|-26.66
|157019521
|2012.03.13 10:30
|sell
|0.03
|usdjpy
|82.572
|0.000
|82.072
|2012.03.15 12:43
|83.485
|0.00
|0.00
|-0.37
|-32.81
|157020735
|2012.03.13 10:57
|sell
|0.05
|usdjpy
|82.775
|0.000
|82.275
|2012.03.15 12:43
|83.483
|0.00
|0.00
|-0.62
|-42.40
|157045312
|2012.03.13 20:28
|sell
|0.08
|usdjpy
|82.977
|0.000
|82.477
|2012.03.15 12:42
|83.482
|0.00
|0.00
|-0.99
|-48.39
|157053968
|2012.03.14 02:57
|sell
|0.13
|usdjpy
|83.177
|0.000
|82.677
|2012.03.15 12:42
|83.483
|0.00
|0.00
|-1.21
|-47.65
|157068657
|2012.03.14 10:20
|sell
|0.21
|usdjpy
|83.378
|0.000
|82.878
|2012.03.15 12:42
|83.475
|0.00
|0.00
|-1.95
|-24.40
|157077434
|2012.03.14 13:08
|sell
|0.34
|usdjpy
|83.579
|0.000
|83.079
|2012.03.15 12:42
|83.478
|0.00
|0.00
|-3.16
|41.14
|157091007
|2012.03.14 17:59
|sell
|0.55
|usdjpy
|83.783
|0.000
|83.283
|2012.03.15 12:42
|83.487
|0.00
|0.00
|-5.11
|195.00
|157103658
|2012.03.15 02:27
|sell
|0.90
|usdjpy
|83.983
|0.000
|83.483
|2012.03.15 12:42
|83.483
|0.00
|0.00
|0.00
|539.03
|157126526
|2012.03.15 14:18
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.488
|0.000
|82.988
|2012.03.15 19:27
|83.253
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|157152980
|2012.03.16 03:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.476
|0.000
|82.976
|2012.03.16 15:55
|83.376
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|157170455
|2012.03.16 10:27
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.685
|0.000
|83.185
|2012.03.16 15:55
|83.385
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|157183643
|2012.03.16 13:45
|sell
|0.03
|usdjpy
|83.886
|0.000
|83.386
|2012.03.16 15:55
|83.386
|0.00
|0.00
|0.00
|17.99
|157206345
|2012.03.16 20:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.366
|0.000
|83.866
|2012.03.19 06:02
|83.466
|0.00
|0.00
|-0.00
|1.20
|157215399
|2012.03.19 08:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.418
|0.000
|83.918
|2012.03.20 07:21
|83.415
|0.00
|0.00
|-0.00
|-0.04
|157217406
|2012.03.19 09:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.216
|0.000
|83.716
|2012.03.20 07:21
|83.409
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.63
|157287227
|2012.03.21 04:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.585
|0.000
|83.085
|2012.03.21 18:51
|83.741
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.86
|157296643
|2012.03.21 10:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|83.786
|0.000
|83.286
|2012.03.21 18:51
|83.746
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|157303169
|2012.03.21 13:01
|sell
|0.03
|usdjpy
|83.988
|0.000
|83.488
|2012.03.21 18:51
|83.739
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|157328324
|2012.03.22 04:02
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.265
|0.000
|82.765
|2012.03.22 13:53
|82.765
|0.00
|0.00
|0.00
|6.04
|157395615
|2012.03.23 15:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.446
|0.000
|82.946
|2012.03.23 19:17
|82.514
|0.00
|0.00
|0.00
|0.82
|157398053
|2012.03.23 16:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.243
|0.000
|82.743
|2012.03.23 19:17
|82.539
|0.00
|0.00
|0.00
|7.17
|157401395
|2012.03.23 17:10
|buy
|0.03
|usdjpy
|82.042
|0.000
|82.542
|2012.03.23 19:17
|82.542
|0.00
|0.00
|0.00
|18.17
|157410624
|2012.03.26 02:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.536
|0.000
|83.036
|2012.03.26 07:17
|82.697
|0.00
|0.00
|0.00
|1.95
|157445578
|2012.03.26 19:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.834
|0.000
|83.334
|2012.03.27 16:44
|83.334
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.00
|157481619
|2012.03.27 19:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|83.160
|0.000
|82.660
|2012.03.28 07:24
|82.934
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.73
|157514034
|2012.03.28 18:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.886
|0.000
|82.386
|2012.03.29 07:48
|82.737
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.80
|157532515
|2012.03.29 10:55
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.405
|0.000
|81.905
|2012.03.29 17:17
|82.033
|0.00
|0.00
|0.00
|4.53
|157555926
|2012.03.29 23:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.424
|0.000
|81.924
|2012.03.30 03:37
|81.924
|0.00
|0.00
|-0.03
|6.10
|157564588
|2012.03.30 08:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.056
|0.000
|82.556
|2012.03.30 19:52
|82.556
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|157595655
|2012.04.02 05:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|83.238
|0.000
|83.738
|2012.04.03 07:47
|81.914
|0.00
|0.00
|-0.02
|-16.16
|157597378
|2012.04.02 07:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|83.036
|0.000
|83.536
|2012.04.03 07:48
|81.915
|0.00
|0.00
|-0.03
|-27.37
|157605529
|2012.04.02 11:42
|buy
|0.03
|usdjpy
|82.831
|0.000
|83.331
|2012.04.03 07:48
|81.913
|0.00
|0.00
|-0.05
|-33.62
|157609094
|2012.04.02 13:35
|buy
|0.05
|usdjpy
|82.631
|0.000
|83.131
|2012.04.03 07:48
|81.913
|0.00
|0.00
|-0.09
|-43.83
|157613322
|2012.04.02 15:59
|buy
|0.08
|usdjpy
|82.431
|0.000
|82.931
|2012.04.03 07:48
|81.914
|0.00
|0.00
|-0.14
|-50.49
|157614941
|2012.04.02 16:20
|buy
|0.13
|usdjpy
|82.231
|0.000
|82.731
|2012.04.03 07:47
|81.915
|0.00
|0.00
|-0.22
|-50.15
|157618284
|2012.04.02 18:00
|buy
|0.21
|usdjpy
|82.030
|0.000
|82.530
|2012.04.03 07:47
|81.914
|0.00
|0.00
|-0.36
|-29.74
|157625984
|2012.04.03 02:55
|buy
|0.34
|usdjpy
|81.824
|0.000
|82.324
|2012.04.03 07:47
|81.917
|0.00
|0.00
|0.00
|38.60
|157626063
|2012.04.03 02:56
|buy
|0.55
|usdjpy
|81.623
|0.000
|82.123
|2012.04.03 07:47
|81.915
|0.00
|0.00
|0.00
|196.06
|157636726
|2012.04.03 12:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.016
|0.000
|81.516
|2012.04.04 08:11
|82.693
|0.00
|0.00
|-0.02
|-8.19
|157645175
|2012.04.03 16:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|82.219
|0.000
|81.719
|2012.04.04 08:11
|82.696
|0.00
|0.00
|-0.04
|-11.54
|157655369
|2012.04.03 21:00
|sell
|0.03
|usdjpy
|82.441
|0.000
|81.941
|2012.04.04 08:11
|82.692
|0.00
|0.00
|-0.06
|-9.11
|157657090
|2012.04.03 21:11
|sell
|0.05
|usdjpy
|82.644
|0.000
|82.144
|2012.04.04 08:11
|82.689
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.72
|157659146
|2012.04.03 21:29
|sell
|0.08
|usdjpy
|82.850
|0.000
|82.350
|2012.04.04 08:11
|82.689
|0.00
|0.00
|-0.15
|15.58
|157673691
|2012.04.04 09:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|82.653
|0.000
|83.153
|2012.04.05 17:06
|82.370
|0.00
|0.00
|-0.00
|-3.44
|157682081
|2012.04.04 12:20
|buy
|0.02
|usdjpy
|82.453
|0.000
|82.953
|2012.04.05 17:06
|82.362
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.21
|157682267
|2012.04.04 12:27
|buy
|0.03
|usdjpy
|82.247
|0.000
|82.747
|2012.04.05 17:06
|82.361
|0.00
|0.00
|-0.01
|4.15
|157711494
|2012.04.05 12:41
|buy
|0.05
|usdjpy
|82.047
|0.000
|82.547
|2012.04.05 17:06
|82.348
|0.00
|0.00
|0.00
|18.28
|157713942
|2012.04.05 13:27
|buy
|0.08
|usdjpy
|81.847
|0.000
|82.347
|2012.04.05 17:06
|82.347
|0.00
|0.00
|0.00
|48.57
|157723414
|2012.04.05 19:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|82.313
|0.000
|81.813
|2012.04.06 15:30
|81.980
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.06
|157734642
|2012.04.06 15:24
|sell
|0.02
|usdjpy
|82.513
|0.000
|82.013
|2012.04.06 15:30
|82.013
|0.00
|0.00
|0.00
|12.19
|157739692
|2012.04.06 16:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.607
|0.000
|81.107
|2012.04.09 07:25
|81.434
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.12
|157749257
|2012.04.09 08:25
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.436
|0.000
|80.936
|2012.04.10 07:13
|81.547
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.36
|157761692
|2012.04.09 20:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.638
|0.000
|81.138
|2012.04.10 07:13
|81.549
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.18
|157766403
|2012.04.10 04:02
|sell
|0.03
|usdjpy
|81.839
|0.000
|81.339
|2012.04.10 07:13
|81.544
|0.00
|0.00
|0.00
|10.85
|157796835
|2012.04.11 07:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.749
|0.000
|80.249
|2012.04.16 06:52
|80.879
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.61
|157817379
|2012.04.11 16:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.950
|0.000
|80.450
|2012.04.16 06:52
|80.882
|0.00
|0.00
|-0.23
|1.68
|157851514
|2012.04.13 04:46
|sell
|0.03
|usdjpy
|81.150
|0.000
|80.650
|2012.04.16 06:52
|80.882
|0.00
|0.00
|-0.07
|9.94
|157880152
|2012.04.16 08:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.634
|0.000
|80.134
|2012.04.23 07:26
|81.342
|0.00
|0.00
|-0.17
|-8.70
|157929051
|2012.04.17 22:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.834
|0.000
|80.334
|2012.04.23 07:26
|81.343
|0.00
|0.00
|-0.29
|-12.51
|157931073
|2012.04.18 02:26
|sell
|0.03
|usdjpy
|81.034
|0.000
|80.534
|2012.04.23 07:26
|81.344
|0.00
|0.00
|-0.37
|-11.43
|157932017
|2012.04.18 04:25
|sell
|0.05
|usdjpy
|81.236
|0.000
|80.736
|2012.04.23 07:26
|81.343
|0.00
|0.00
|-0.62
|-6.58
|157939605
|2012.04.18 11:36
|sell
|0.08
|usdjpy
|81.438
|0.000
|80.938
|2012.04.23 07:26
|81.344
|0.00
|0.00
|-0.99
|9.24
|157968171
|2012.04.19 13:10
|sell
|0.13
|usdjpy
|81.638
|0.000
|81.138
|2012.04.23 07:26
|81.344
|0.00
|0.00
|-0.61
|46.99
|158013813
|2012.04.23 11:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.087
|0.000
|80.587
|2012.04.26 07:10
|81.162
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.92
|158045531
|2012.04.24 22:23
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.287
|0.000
|80.787
|2012.04.26 07:11
|81.156
|0.00
|0.00
|-0.16
|3.23
|158048564
|2012.04.25 05:41
|sell
|0.03
|usdjpy
|81.488
|0.000
|80.988
|2012.04.26 07:11
|81.157
|0.00
|0.00
|-0.15
|12.24
|158071500
|2012.04.26 07:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|81.147
|0.000
|80.647
|2012.04.26 21:29
|80.988
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|158087206
|2012.04.26 23:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.968
|0.000
|80.468
|2012.04.27 06:46
|80.581
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.80
|158090729
|2012.04.27 03:43
|sell
|0.02
|usdjpy
|81.168
|0.000
|80.668
|2012.04.27 06:46
|80.668
|0.00
|0.00
|0.00
|12.40
|158096863
|2012.04.27 10:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.784
|0.000
|80.284
|2012.04.27 23:47
|80.284
|0.00
|0.00
|0.00
|6.23
|158111504
|2012.04.27 23:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.263
|0.000
|79.763
|2012.04.30 18:36
|79.763
|0.00
|0.00
|-0.02
|6.27
|158124487
|2012.04.30 19:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.790
|0.000
|79.290
|2012.05.02 15:16
|80.112
|0.00
|0.00
|-0.05
|-4.02
|158136628
|2012.05.01 17:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.992
|0.000
|79.492
|2012.05.02 15:16
|80.096
|0.00
|0.00
|-0.06
|-2.60
|158137823
|2012.05.01 17:15
|sell
|0.03
|usdjpy
|80.193
|0.000
|79.693
|2012.05.02 15:15
|80.096
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.63
|158145635
|2012.05.02 07:53
|sell
|0.05
|usdjpy
|80.394
|0.000
|79.894
|2012.05.02 15:15
|80.098
|0.00
|0.00
|0.00
|18.48
|158147911
|2012.05.02 10:08
|sell
|0.08
|usdjpy
|80.599
|0.000
|80.099
|2012.05.02 15:15
|80.099
|0.00
|0.00
|0.00
|49.94
|158156918
|2012.05.02 16:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.126
|0.000
|79.626
|2012.05.04 15:30
|79.892
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.93
|158167440
|2012.05.03 11:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.327
|0.000
|79.827
|2012.05.04 15:30
|79.951
|0.00
|0.00
|-0.04
|9.41
|158173868
|2012.05.03 16:01
|sell
|0.03
|usdjpy
|80.533
|0.000
|80.033
|2012.05.04 15:30
|80.033
|0.00
|0.00
|-0.05
|18.74
|158188388
|2012.05.04 15:44
|sell
|0.01
|usdjpy
|80.186
|0.000
|79.686
|2012.05.04 20:44
|79.875
|0.00
|0.00
|0.00
|3.89
|158208877
|2012.05.07 06:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.816
|0.000
|79.316
|2012.05.09 14:13
|79.515
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.79
|158247490
|2012.05.08 03:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.016
|0.000
|79.516
|2012.05.09 14:13
|79.516
|0.00
|0.00
|-0.06
|12.58
|158285266
|2012.05.09 21:51
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.673
|0.000
|79.173
|2012.05.14 17:40
|79.791
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.48
|158298739
|2012.05.10 16:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.873
|0.000
|79.373
|2012.05.14 17:41
|79.794
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.98
|158322533
|2012.05.14 03:41
|sell
|0.03
|usdjpy
|80.075
|0.000
|79.575
|2012.05.14 17:40
|79.791
|0.00
|0.00
|0.00
|10.68
|158337994
|2012.05.14 22:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.853
|0.000
|79.353
|2012.05.17 17:00
|79.954
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.26
|158348501
|2012.05.15 15:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|80.056
|0.000
|79.556
|2012.05.17 17:00
|79.945
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.78
|158354651
|2012.05.15 20:29
|sell
|0.03
|usdjpy
|80.257
|0.000
|79.757
|2012.05.17 17:00
|79.958
|0.00
|0.00
|-0.22
|11.22
|158367195
|2012.05.16 13:20
|sell
|0.05
|usdjpy
|80.459
|0.000
|79.959
|2012.05.17 17:00
|79.959
|0.00
|0.00
|-0.26
|31.27
|158390383
|2012.05.17 18:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.619
|0.000
|79.119
|2012.05.18 08:08
|79.380
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.01
|158398918
|2012.05.18 09:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.239
|0.000
|78.739
|2012.05.23 06:05
|79.553
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.95
|158431223
|2012.05.22 08:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.440
|0.000
|78.940
|2012.05.23 06:05
|79.555
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.89
|158435099
|2012.05.22 12:03
|sell
|0.03
|usdjpy
|79.652
|0.000
|79.152
|2012.05.23 06:05
|79.557
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.58
|158437960
|2012.05.22 14:43
|sell
|0.05
|usdjpy
|79.852
|0.000
|79.352
|2012.05.23 06:05
|79.551
|0.00
|0.00
|-0.08
|18.92
|158443982
|2012.05.22 21:09
|sell
|0.08
|usdjpy
|80.053
|0.000
|79.553
|2012.05.23 06:05
|79.553
|0.00
|0.00
|-0.13
|50.28
|158455309
|2012.05.23 12:43
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.364
|0.000
|78.864
|2012.05.30 06:40
|79.456
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.16
|158486809
|2012.05.24 20:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.565
|0.000
|79.065
|2012.05.30 06:40
|79.454
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.79
|158491872
|2012.05.25 06:43
|sell
|0.03
|usdjpy
|79.765
|0.000
|79.265
|2012.05.30 06:40
|79.456
|0.00
|0.00
|-0.13
|11.67
|158542476
|2012.05.30 07:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.428
|0.000
|78.928
|2012.05.30 16:38
|78.928
|0.00
|0.00
|0.00
|6.33
|158557449
|2012.05.31 00:38
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.076
|0.000
|78.576
|2012.05.31 15:58
|78.576
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|158568560
|2012.05.31 18:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|78.408
|0.000
|77.908
|2012.06.01 14:54
|78.109
|0.00
|0.00
|-0.03
|3.83
|158573850
|2012.06.01 03:37
|sell
|0.02
|usdjpy
|78.609
|0.000
|78.109
|2012.06.01 14:54
|78.109
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|158580550
|2012.06.01 15:25
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.128
|0.000
|78.628
|2012.06.01 15:48
|78.382
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|158580645
|2012.06.01 15:30
|buy
|0.02
|usdjpy
|77.859
|0.000
|78.359
|2012.06.01 15:48
|78.359
|0.00
|0.00
|0.00
|12.76
|158581642
|2012.06.01 15:48
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.651
|0.000
|79.151
|2012.06.05 07:03
|78.334
|0.00
|0.00
|-0.02
|-4.05
|158581662
|2012.06.01 15:48
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.447
|0.000
|78.947
|2012.06.05 07:04
|78.337
|0.00
|0.00
|-0.05
|-2.81
|158581688
|2012.06.01 15:48
|buy
|0.03
|usdjpy
|78.233
|0.000
|78.733
|2012.06.05 07:04
|78.336
|0.00
|0.00
|-0.07
|3.94
|158581846
|2012.06.01 15:52
|buy
|0.05
|usdjpy
|78.028
|0.000
|78.528
|2012.06.05 07:03
|78.336
|0.00
|0.00
|-0.12
|19.66
|158603121
|2012.06.05 08:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.367
|0.000
|78.867
|2012.06.05 16:01
|78.663
|0.00
|0.00
|0.00
|3.76
|158604932
|2012.06.05 10:26
|buy
|0.02
|usdjpy
|78.153
|0.000
|78.653
|2012.06.05 16:01
|78.653
|0.00
|0.00
|0.00
|12.71
|158610109
|2012.06.05 16:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|78.681
|0.000
|79.181
|2012.06.06 11:01
|79.181
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.31
|158626340
|2012.06.06 19:44
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.084
|0.000
|79.584
|2012.06.07 15:27
|79.584
|0.00
|0.00
|-0.01
|6.28
|158638076
|2012.06.07 16:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.722
|0.000
|80.222
|2012.06.11 07:59
|79.630
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.16
|158640063
|2012.06.07 17:49
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.521
|0.000
|80.021
|2012.06.11 07:59
|79.633
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.81
|158646354
|2012.06.08 07:20
|buy
|0.03
|usdjpy
|79.321
|0.000
|79.821
|2012.06.11 07:59
|79.632
|0.00
|0.00
|-0.01
|11.72
|158665270
|2012.06.11 16:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|79.522
|0.000
|80.022
|2012.06.12 06:34
|79.517
|0.00
|0.00
|-0.00
|-0.06
|158669289
|2012.06.12 01:09
|buy
|0.02
|usdjpy
|79.321
|0.000
|79.821
|2012.06.12 06:34
|79.518
|0.00
|0.00
|0.00
|4.95
|158671119
|2012.06.12 08:40
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.477
|0.000
|78.977
|2012.06.14 06:54
|79.432
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.57
|158672525
|2012.06.12 10:35
|sell
|0.02
|usdjpy
|79.677
|0.000
|79.177
|2012.06.14 06:54
|79.433
|0.00
|0.00
|-0.13
|6.14
|158695231
|2012.06.14 08:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|79.422
|0.000
|78.922
|2012.06.15 07:21
|79.029
|0.00
|0.00
|-0.03
|4.97
|
|0.00
|0.00
|-39.80
|1 863.69
|Closed P/L:
|1 823.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Size
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 823.89
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|3 823.88
|Equity:
|3 823.88
|Free Margin:
|3 823.88
|
|Details:
|Gross Profit:
|3 466.45
|Gross Loss:
|1 642.56
|Total Net Profit:
|1 823.89
|Profit Factor:
|2.11
|Expected Payoff:
|10.19
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|404.50 (13.06%)
|Relative Drawdown:
|13.06% (404.50)
|
|Total Trades:
|179
|Short Positions (won %):
|132 (56.82%)
|Long Positions (won %):
|47 (68.09%)
|Profit Trades (% of total):
|107 (59.78%)
|Loss trades (% of total):
|72 (40.22%)
|Largest
|profit trade:
|557.08
|loss trade:
|-81.09
|Average
|profit trade:
|32.40
|loss trade:
|-22.81
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (61.26)
|consecutive losses ($):
|7 (-404.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|801.70 (3)
|consecutive loss (count):
|-404.50 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3