MetaQuotes Software Corp.

Account: 408276 Name: DK Currency: USD 2006 August 10, 08:20
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
41119962006.08.07 09:44balanceDeposit10 000.00
41121802006.08.07 10:30sell0.10gbpchf2.32912.33770.00002006.08.07 19:232.33770.000.000.00-70.17
 123456TR[sl]
41154682006.08.07 19:23buy0.10gbpchf2.33772.32920.00002006.08.08 06:492.33790.000.001.491.63
 123456TR
41167682006.08.07 23:59sell0.10gbpjpy219.34219.590.002006.08.08 06:49219.430.000.00-2.31-7.81
 123456TR
41177132006.08.08 06:49sell0.10eurgbp0.67270.67420.00002006.08.08 09:530.67420.000.000.00-28.58
 123456TR[sl]
41177142006.08.08 06:50buy0.10gbpusd1.90531.90700.00002006.08.08 20:171.91320.000.000.0079.00
 123456TR
41177152006.08.08 06:50buy0.10eurjpy147.68147.700.002006.08.08 08:52147.790.000.000.009.55
 123456TR
41177162006.08.08 06:50buy0.10eurusd1.28241.28450.00002006.08.08 20:231.28430.000.000.0019.00
 123456TR[sl/gap]
41177172006.08.08 06:50buy0.10usdjpy115.19114.690.002006.08.08 20:15114.690.000.000.00-43.60
 123456TR[sl]
41177192006.08.08 06:50sell0.10euraud1.68171.68570.00002006.08.08 09:001.68570.000.000.00-30.46
 123456TR[sl]
41177202006.08.08 06:50sell0.10eurchf1.57341.57690.00002006.08.09 18:311.57690.000.00-0.65-28.59
 123456TR[sl]
41177212006.08.08 06:51sell0.10gbpchf2.33782.34030.00002006.08.08 17:112.34030.000.000.00-20.37
 123456TR[sl]
41177252006.08.08 06:51sell0.10usdchf1.22721.22580.00002006.08.08 20:231.22580.000.000.0011.42
 123456TR[sl]
41177302006.08.08 06:57sell0.10usdcad1.11911.12480.00002006.08.09 00:491.12480.000.00-0.36-50.66
 123456TR[sl]
41179922006.08.08 08:52buy5.00eurjpy147.84147.890.002006.08.08 23:29147.890.000.000.00216.84
 123456TR[sl]
41180212006.08.08 09:00buy0.10euraud1.68601.68200.00002006.08.08 20:241.68200.000.000.00-30.47
 123456TR[sl]
41182652006.08.08 09:54buy0.10eurgbp0.67410.67260.00002006.08.08 16:050.67260.000.000.00-28.62
 123456TR[sl]
41193072006.08.08 16:05sell0.10eurgbp0.67300.67450.00002006.08.09 10:290.67450.000.000.48-28.63
 123456TR[sl]
41194512006.08.08 17:11buy0.10gbpchf2.33962.33710.00002006.08.08 20:162.33710.000.000.00-20.46
 123456TR[sl]
41199422006.08.08 20:15sell0.10usdjpy114.67115.170.002006.08.08 20:23115.200.000.000.00-46.01
 123456TR[sl/gap]
41200142006.08.08 20:19sell0.10gbpchf2.33742.33990.00002006.08.08 20:222.33990.000.000.00-20.42
 123456TR[sl]
41200292006.08.08 20:19buy0.10gbpusd1.91341.91090.00002006.08.08 20:231.91090.000.000.00-25.00
 123456TR[sl]
41200852006.08.08 20:22buy0.10gbpchf2.33992.33740.00002006.08.08 20:362.33740.000.000.00-20.42
 123456TR[sl]
41201032006.08.08 20:23sell0.10gbpusd1.91071.91050.00002006.08.09 00:431.90400.000.000.2267.00
 123456TR
41201442006.08.08 20:24buy0.10usdjpy115.21115.340.002006.08.09 07:58115.340.000.001.2911.27
 123456TR[sl]
41201732006.08.08 20:24sell0.10eurusd1.28151.28510.00002006.08.08 20:341.28510.000.000.00-36.00
 123456TR[sl]
41201902006.08.08 20:24sell0.10euraud1.68201.68630.00002006.08.08 20:261.68630.000.000.00-32.74
 123456TR[sl]
41201992006.08.08 20:24buy0.10usdchf1.22761.22560.00002006.08.08 20:241.22560.000.000.00-16.33
 123456TR[sl]
41202222006.08.08 20:25buy0.10usdchf1.22751.22550.00002006.08.08 20:331.22550.000.000.00-16.32
 123456TR[sl]
41202592006.08.08 20:27sell0.10euraud1.68421.68850.00002006.08.08 20:341.68850.000.000.00-32.77
 123456TR[sl]
41203542006.08.08 20:33sell0.10usdchf1.22591.22790.00002006.08.09 00:251.22790.000.00-1.16-16.29
 123456TR[sl]
41203742006.08.08 20:34buy0.10eurusd1.28571.28230.00002006.08.08 23:391.28230.000.000.00-34.00
 123456TR[sl]
41203882006.08.08 20:34buy0.10euraud1.68831.68430.00002006.08.09 11:041.68430.000.00-1.12-30.52
 123456TR[sl]
41204522006.08.08 20:36sell0.10gbpchf2.33742.33990.00002006.08.08 23:502.33990.000.000.00-20.37
 123456TR[sl]
41209722006.08.08 23:29sell0.10eurjpy147.89147.870.002006.08.09 01:02147.870.000.00-1.011.73
 123456TR[sl]
41209872006.08.08 23:39buy0.10eurusd1.28241.27900.00002006.08.09 00:491.27900.000.00-0.96-34.00
 123456TR[sl]
41210282006.08.08 23:50buy0.10gbpchf2.33992.33740.00002006.08.09 00:042.33740.000.001.49-20.38
 123456TR[sl]
41210802006.08.09 00:04sell0.10gbpchf2.33732.33980.00002006.08.09 00:172.33980.000.000.00-20.36
 123456TR[sl]
41211152006.08.09 00:17buy0.10gbpchf2.33972.33720.00002006.08.09 00:272.33720.000.000.00-20.37
 123456TR[sl]
41211322006.08.09 00:25buy0.10usdchf1.22821.22860.00002006.08.09 01:031.23280.000.000.0037.31
 123456TR
41211422006.08.09 00:27sell0.10gbpchf2.33712.33960.00002006.08.09 00:502.33960.000.000.00-20.31
 123456TR[sl]
41211812006.08.09 00:44sell0.10gbpusd1.90351.90610.00002006.08.09 08:541.90610.000.000.00-26.00
 123456TR[sl]
41212312006.08.09 00:49sell0.10eurusd1.27831.28200.00002006.08.09 08:011.28200.000.000.00-37.00
 123456TR[sl]
41212592006.08.09 00:50buy0.10usdcad1.12501.11930.00002006.08.09 10:451.11930.000.000.00-50.92
 123456TR[sl]
41212702006.08.09 00:50buy0.10gbpchf2.33942.33690.00002006.08.09 00:512.33690.000.000.00-20.32
 123456TR[sl]
41212902006.08.09 00:51buy0.10gbpchf2.33762.33510.00002006.08.09 08:282.33510.000.000.00-20.38
 123456TR[sl]
41213502006.08.09 01:02sell0.10eurjpy147.75148.200.002006.08.09 09:43148.200.000.000.00-39.01
 123456TR[sl]
41213572006.08.09 01:03buy5.00usdchf1.23341.23140.00002006.08.09 01:261.23140.000.000.00-812.08
 123456TR[sl]
41218582006.08.09 05:13buy0.10usdchf1.23151.22950.00002006.08.09 06:551.22950.000.000.00-16.27
 123456TR[sl]
41220412006.08.09 06:56sell0.10usdchf1.22951.22900.00002006.08.09 09:301.22480.000.000.0038.37
 123456TR
41222132006.08.09 07:58sell0.10usdjpy115.34115.290.002006.08.09 12:45114.890.000.000.0039.17
 123456TR
41222302006.08.09 08:01buy0.10eurusd1.28201.28280.00002006.08.09 10:411.28730.000.000.0053.00
 123456TR
41223692006.08.09 08:28sell0.10gbpchf2.33502.33750.00002006.08.09 08:332.33750.000.000.00-20.37
 123456TR[sl]
41223902006.08.09 08:34buy0.10gbpchf2.33762.33510.00002006.08.09 09:292.33510.000.000.00-20.42
 123456TR[sl]
41224352006.08.09 08:54buy0.10gbpusd1.90631.90370.00002006.08.10 07:341.90370.000.00-1.47-26.00
 123456TR[sl]
41225752006.08.09 09:29buy0.10gbpchf2.33592.33340.00002006.08.09 10:152.33340.000.000.00-20.45
 123456TR[sl]
41225812006.08.09 09:30sell1.00usdchf1.22421.22620.00002006.08.09 20:191.22620.000.000.00-163.11
 123456TR[sl]
41226182006.08.09 09:43buy0.10eurjpy148.20148.230.002006.08.09 15:46148.230.000.000.002.60
 123456TR[sl]
41228182006.08.09 10:15sell0.10gbpchf2.33332.33590.00002006.08.09 10:452.33590.000.000.00-21.25
 123456TR[sl]
41229492006.08.09 10:45buy0.10gbpchf2.33612.33360.00002006.08.09 11:342.33360.000.000.00-20.43
 123456TR[sl]
41231362006.08.09 11:34sell0.10gbpchf2.33352.33610.00002006.08.09 15:332.33610.000.000.00-21.24
 123456TR[sl]
41234192006.08.09 12:45sell1.00usdjpy114.84115.360.002006.08.09 20:22115.360.000.000.00-450.76
 123456TR[sl]
41239552006.08.09 15:33buy0.10gbpchf2.33622.33370.00002006.08.09 16:122.33370.000.000.00-20.46
 123456TR[sl]
41240022006.08.09 15:46buy0.10eurjpy148.28148.340.002006.08.09 17:00148.340.000.000.005.21
 123456TR[sl]
41241012006.08.09 16:12sell0.10gbpchf2.33372.33620.00002006.08.09 16:362.33620.000.000.00-20.43
 123456TR[sl]
41241872006.08.09 16:36buy0.10gbpchf2.33622.33370.00002006.08.09 16:572.33370.000.000.00-20.46
 123456TR[sl]
41242812006.08.09 16:57sell0.10gbpchf2.33372.33620.00002006.08.09 19:302.33620.000.000.00-20.42
 123456TR[sl]
41247352006.08.09 19:30buy0.10gbpchf2.33622.33370.00002006.08.10 07:312.33370.000.004.47-20.41
 123456TR[sl]
41249652006.08.09 20:19buy0.10usdchf1.22621.22420.00002006.08.10 03:331.22420.000.003.01-16.34
 123456TR[sl]
41271862006.08.10 07:34sell0.10gbpusd1.90331.90610.00002006.08.10 08:121.90610.000.000.00-28.00
 123456TR[sl]
  0.00 0.00 3.41 -2 190.46
Closed P/L: -2 187.05
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
41177232006.08.08 06:51buy0.10audusd0.76240.75540.0000 0.77100.000.000.1686.00
 123456TR
41230442006.08.09 11:04sell0.10euraud1.68431.68830.0000 1.67310.000.002.6486.40
 123456TR
41245712006.08.09 18:31buy0.10eurchf1.57671.57320.0000 1.57550.000.001.15-9.83
 123456TR
41228782006.08.09 10:29buy0.10eurgbp0.67440.67290.0000 0.67570.000.00-2.2324.81
 123456TR
41243052006.08.09 17:00sell0.10eurjpy148.34148.790.00 148.350.000.00-3.04-0.86
 123456TR
41229312006.08.09 10:41buy1.00eurusd1.28761.28420.0000 1.28940.000.00-28.80180.00
 123456TR
41177182006.08.08 06:50buy0.10gbpjpy219.42218.770.00 219.430.000.007.730.87
 123456TR
41229502006.08.09 10:45sell0.10usdcad1.11951.12520.0000 1.12130.000.00-1.07-16.05
 123456TR
41249822006.08.09 20:22buy0.10usdjpy115.37114.860.00 115.010.000.003.88-31.30
 123456TR
41271532006.08.10 07:16sell0.10usdchf1.22481.22680.0000 1.22220.000.000.0021.27
 123456TR
41271792006.08.10 07:31sell0.10gbpchf2.33332.33580.0000 2.33180.000.000.0012.28
 123456TR
41273042006.08.10 08:13buy0.10gbpusd1.90621.90360.0000 1.90800.000.000.0018.00
 123456TR
  0.00 0.00 -19.58 371.59
 Floating P/L: 352.01
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 187.05 Floating P/L: 352.01 Margin: 2 750.44
Balance: 7 812.95 Equity: 8 164.96 Free Margin: 5 414.52
 
Details:
Graph
Gross Profit: 595.09 Gross Loss: 2 782.14 Total Net Profit: -2 187.05
Profit Factor: 0.21 Expected Payoff: -31.70  
Absolute Drawdown: 2 187.05 Maximal Drawdown: 2 187.05 (21.87%) Relative Drawdown: 21.87% (2 187.05)
 
Total Trades: 69 Short Positions (won %): 33 (15.15%) Long Positions (won %): 36 (27.78%)
Profit Trades (% of total): 15 (21.74%) Loss trades (% of total): 54 (78.26%)
Largest profit trade: 216.84 loss trade: -812.08
Average profit trade: 39.67 loss trade: -51.52
Maximum consecutive wins ($): 2 (12.67) consecutive losses ($): 8 (-748.27)
Maximal consecutive profit (count): 216.84 (1) consecutive loss (count): -828.35 (2)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 4