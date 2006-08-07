MetaQuotes Software Corp.
|Account: 408276
|Name: DK
|Currency: USD
|2006 August 10, 08:20
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4111996
|2006.08.07 09:44
|balance
|Deposit
|10 000.00
|4112180
|2006.08.07 10:30
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3291
|2.3377
|0.0000
|2006.08.07 19:23
|2.3377
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.17
|
|123456
|TR[sl]
|4115468
|2006.08.07 19:23
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3377
|2.3292
|0.0000
|2006.08.08 06:49
|2.3379
|0.00
|0.00
|1.49
|1.63
|
|123456
|TR
|4116768
|2006.08.07 23:59
|sell
|0.10
|gbpjpy
|219.34
|219.59
|0.00
|2006.08.08 06:49
|219.43
|0.00
|0.00
|-2.31
|-7.81
|
|123456
|TR
|4117713
|2006.08.08 06:49
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6727
|0.6742
|0.0000
|2006.08.08 09:53
|0.6742
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.58
|
|123456
|TR[sl]
|4117714
|2006.08.08 06:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9053
|1.9070
|0.0000
|2006.08.08 20:17
|1.9132
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|
|123456
|TR
|4117715
|2006.08.08 06:50
|buy
|0.10
|eurjpy
|147.68
|147.70
|0.00
|2006.08.08 08:52
|147.79
|0.00
|0.00
|0.00
|9.55
|
|123456
|TR
|4117716
|2006.08.08 06:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2824
|1.2845
|0.0000
|2006.08.08 20:23
|1.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|
|123456
|TR[sl/gap]
|4117717
|2006.08.08 06:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.19
|114.69
|0.00
|2006.08.08 20:15
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.60
|
|123456
|TR[sl]
|4117719
|2006.08.08 06:50
|sell
|0.10
|euraud
|1.6817
|1.6857
|0.0000
|2006.08.08 09:00
|1.6857
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.46
|
|123456
|TR[sl]
|4117720
|2006.08.08 06:50
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5734
|1.5769
|0.0000
|2006.08.09 18:31
|1.5769
|0.00
|0.00
|-0.65
|-28.59
|
|123456
|TR[sl]
|4117721
|2006.08.08 06:51
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3378
|2.3403
|0.0000
|2006.08.08 17:11
|2.3403
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.37
|
|123456
|TR[sl]
|4117725
|2006.08.08 06:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2272
|1.2258
|0.0000
|2006.08.08 20:23
|1.2258
|0.00
|0.00
|0.00
|11.42
|
|123456
|TR[sl]
|4117730
|2006.08.08 06:57
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1191
|1.1248
|0.0000
|2006.08.09 00:49
|1.1248
|0.00
|0.00
|-0.36
|-50.66
|
|123456
|TR[sl]
|4117992
|2006.08.08 08:52
|buy
|5.00
|eurjpy
|147.84
|147.89
|0.00
|2006.08.08 23:29
|147.89
|0.00
|0.00
|0.00
|216.84
|
|123456
|TR[sl]
|4118021
|2006.08.08 09:00
|buy
|0.10
|euraud
|1.6860
|1.6820
|0.0000
|2006.08.08 20:24
|1.6820
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.47
|
|123456
|TR[sl]
|4118265
|2006.08.08 09:54
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6741
|0.6726
|0.0000
|2006.08.08 16:05
|0.6726
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.62
|
|123456
|TR[sl]
|4119307
|2006.08.08 16:05
|sell
|0.10
|eurgbp
|0.6730
|0.6745
|0.0000
|2006.08.09 10:29
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.48
|-28.63
|
|123456
|TR[sl]
|4119451
|2006.08.08 17:11
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3396
|2.3371
|0.0000
|2006.08.08 20:16
|2.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.46
|
|123456
|TR[sl]
|4119942
|2006.08.08 20:15
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.67
|115.17
|0.00
|2006.08.08 20:23
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.01
|
|123456
|TR[sl/gap]
|4120014
|2006.08.08 20:19
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3374
|2.3399
|0.0000
|2006.08.08 20:22
|2.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.42
|
|123456
|TR[sl]
|4120029
|2006.08.08 20:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9134
|1.9109
|0.0000
|2006.08.08 20:23
|1.9109
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|123456
|TR[sl]
|4120085
|2006.08.08 20:22
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3399
|2.3374
|0.0000
|2006.08.08 20:36
|2.3374
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.42
|
|123456
|TR[sl]
|4120103
|2006.08.08 20:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9107
|1.9105
|0.0000
|2006.08.09 00:43
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.22
|67.00
|
|123456
|TR
|4120144
|2006.08.08 20:24
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.21
|115.34
|0.00
|2006.08.09 07:58
|115.34
|0.00
|0.00
|1.29
|11.27
|
|123456
|TR[sl]
|4120173
|2006.08.08 20:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2851
|0.0000
|2006.08.08 20:34
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|
|123456
|TR[sl]
|4120190
|2006.08.08 20:24
|sell
|0.10
|euraud
|1.6820
|1.6863
|0.0000
|2006.08.08 20:26
|1.6863
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.74
|
|123456
|TR[sl]
|4120199
|2006.08.08 20:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2276
|1.2256
|0.0000
|2006.08.08 20:24
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.33
|
|123456
|TR[sl]
|4120222
|2006.08.08 20:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2275
|1.2255
|0.0000
|2006.08.08 20:33
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.32
|
|123456
|TR[sl]
|4120259
|2006.08.08 20:27
|sell
|0.10
|euraud
|1.6842
|1.6885
|0.0000
|2006.08.08 20:34
|1.6885
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.77
|
|123456
|TR[sl]
|4120354
|2006.08.08 20:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2259
|1.2279
|0.0000
|2006.08.09 00:25
|1.2279
|0.00
|0.00
|-1.16
|-16.29
|
|123456
|TR[sl]
|4120374
|2006.08.08 20:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2857
|1.2823
|0.0000
|2006.08.08 23:39
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|
|123456
|TR[sl]
|4120388
|2006.08.08 20:34
|buy
|0.10
|euraud
|1.6883
|1.6843
|0.0000
|2006.08.09 11:04
|1.6843
|0.00
|0.00
|-1.12
|-30.52
|
|123456
|TR[sl]
|4120452
|2006.08.08 20:36
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3374
|2.3399
|0.0000
|2006.08.08 23:50
|2.3399
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.37
|
|123456
|TR[sl]
|4120972
|2006.08.08 23:29
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.89
|147.87
|0.00
|2006.08.09 01:02
|147.87
|0.00
|0.00
|-1.01
|1.73
|
|123456
|TR[sl]
|4120987
|2006.08.08 23:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2824
|1.2790
|0.0000
|2006.08.09 00:49
|1.2790
|0.00
|0.00
|-0.96
|-34.00
|
|123456
|TR[sl]
|4121028
|2006.08.08 23:50
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3399
|2.3374
|0.0000
|2006.08.09 00:04
|2.3374
|0.00
|0.00
|1.49
|-20.38
|
|123456
|TR[sl]
|4121080
|2006.08.09 00:04
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3373
|2.3398
|0.0000
|2006.08.09 00:17
|2.3398
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.36
|
|123456
|TR[sl]
|4121115
|2006.08.09 00:17
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3397
|2.3372
|0.0000
|2006.08.09 00:27
|2.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.37
|
|123456
|TR[sl]
|4121132
|2006.08.09 00:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2282
|1.2286
|0.0000
|2006.08.09 01:03
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|37.31
|
|123456
|TR
|4121142
|2006.08.09 00:27
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3371
|2.3396
|0.0000
|2006.08.09 00:50
|2.3396
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.31
|
|123456
|TR[sl]
|4121181
|2006.08.09 00:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9035
|1.9061
|0.0000
|2006.08.09 08:54
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|
|123456
|TR[sl]
|4121231
|2006.08.09 00:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2783
|1.2820
|0.0000
|2006.08.09 08:01
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.00
|
|123456
|TR[sl]
|4121259
|2006.08.09 00:50
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1250
|1.1193
|0.0000
|2006.08.09 10:45
|1.1193
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.92
|
|123456
|TR[sl]
|4121270
|2006.08.09 00:50
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3394
|2.3369
|0.0000
|2006.08.09 00:51
|2.3369
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.32
|
|123456
|TR[sl]
|4121290
|2006.08.09 00:51
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3376
|2.3351
|0.0000
|2006.08.09 08:28
|2.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.38
|
|123456
|TR[sl]
|4121350
|2006.08.09 01:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|147.75
|148.20
|0.00
|2006.08.09 09:43
|148.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.01
|
|123456
|TR[sl]
|4121357
|2006.08.09 01:03
|buy
|5.00
|usdchf
|1.2334
|1.2314
|0.0000
|2006.08.09 01:26
|1.2314
|0.00
|0.00
|0.00
|-812.08
|
|123456
|TR[sl]
|4121858
|2006.08.09 05:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2315
|1.2295
|0.0000
|2006.08.09 06:55
|1.2295
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.27
|
|123456
|TR[sl]
|4122041
|2006.08.09 06:56
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2295
|1.2290
|0.0000
|2006.08.09 09:30
|1.2248
|0.00
|0.00
|0.00
|38.37
|
|123456
|TR
|4122213
|2006.08.09 07:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.34
|115.29
|0.00
|2006.08.09 12:45
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|39.17
|
|123456
|TR
|4122230
|2006.08.09 08:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2820
|1.2828
|0.0000
|2006.08.09 10:41
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|53.00
|
|123456
|TR
|4122369
|2006.08.09 08:28
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3350
|2.3375
|0.0000
|2006.08.09 08:33
|2.3375
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.37
|
|123456
|TR[sl]
|4122390
|2006.08.09 08:34
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3376
|2.3351
|0.0000
|2006.08.09 09:29
|2.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.42
|
|123456
|TR[sl]
|4122435
|2006.08.09 08:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9063
|1.9037
|0.0000
|2006.08.10 07:34
|1.9037
|0.00
|0.00
|-1.47
|-26.00
|
|123456
|TR[sl]
|4122575
|2006.08.09 09:29
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3359
|2.3334
|0.0000
|2006.08.09 10:15
|2.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.45
|
|123456
|TR[sl]
|4122581
|2006.08.09 09:30
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2242
|1.2262
|0.0000
|2006.08.09 20:19
|1.2262
|0.00
|0.00
|0.00
|-163.11
|
|123456
|TR[sl]
|4122618
|2006.08.09 09:43
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.20
|148.23
|0.00
|2006.08.09 15:46
|148.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|
|123456
|TR[sl]
|4122818
|2006.08.09 10:15
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3333
|2.3359
|0.0000
|2006.08.09 10:45
|2.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.25
|
|123456
|TR[sl]
|4122949
|2006.08.09 10:45
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3361
|2.3336
|0.0000
|2006.08.09 11:34
|2.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.43
|
|123456
|TR[sl]
|4123136
|2006.08.09 11:34
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3335
|2.3361
|0.0000
|2006.08.09 15:33
|2.3361
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.24
|
|123456
|TR[sl]
|4123419
|2006.08.09 12:45
|sell
|1.00
|usdjpy
|114.84
|115.36
|0.00
|2006.08.09 20:22
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.76
|
|123456
|TR[sl]
|4123955
|2006.08.09 15:33
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3362
|2.3337
|0.0000
|2006.08.09 16:12
|2.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.46
|
|123456
|TR[sl]
|4124002
|2006.08.09 15:46
|buy
|0.10
|eurjpy
|148.28
|148.34
|0.00
|2006.08.09 17:00
|148.34
|0.00
|0.00
|0.00
|5.21
|
|123456
|TR[sl]
|4124101
|2006.08.09 16:12
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3337
|2.3362
|0.0000
|2006.08.09 16:36
|2.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.43
|
|123456
|TR[sl]
|4124187
|2006.08.09 16:36
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3362
|2.3337
|0.0000
|2006.08.09 16:57
|2.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.46
|
|123456
|TR[sl]
|4124281
|2006.08.09 16:57
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3337
|2.3362
|0.0000
|2006.08.09 19:30
|2.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.42
|
|123456
|TR[sl]
|4124735
|2006.08.09 19:30
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3362
|2.3337
|0.0000
|2006.08.10 07:31
|2.3337
|0.00
|0.00
|4.47
|-20.41
|
|123456
|TR[sl]
|4124965
|2006.08.09 20:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2262
|1.2242
|0.0000
|2006.08.10 03:33
|1.2242
|0.00
|0.00
|3.01
|-16.34
|
|123456
|TR[sl]
|4127186
|2006.08.10 07:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9033
|1.9061
|0.0000
|2006.08.10 08:12
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|
|123456
|TR[sl]
|
|0.00
|0.00
|3.41
|-2 190.46
|Closed P/L:
|-2 187.05
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4117723
|2006.08.08 06:51
|buy
|0.10
|audusd
|0.7624
|0.7554
|0.0000
|
|0.7710
|0.00
|0.00
|0.16
|86.00
|
|123456
|TR
|4123044
|2006.08.09 11:04
|sell
|0.10
|euraud
|1.6843
|1.6883
|0.0000
|
|1.6731
|0.00
|0.00
|2.64
|86.40
|
|123456
|TR
|4124571
|2006.08.09 18:31
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5767
|1.5732
|0.0000
|
|1.5755
|0.00
|0.00
|1.15
|-9.83
|
|123456
|TR
|4122878
|2006.08.09 10:29
|buy
|0.10
|eurgbp
|0.6744
|0.6729
|0.0000
|
|0.6757
|0.00
|0.00
|-2.23
|24.81
|
|123456
|TR
|4124305
|2006.08.09 17:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|148.34
|148.79
|0.00
|
|148.35
|0.00
|0.00
|-3.04
|-0.86
|
|123456
|TR
|4122931
|2006.08.09 10:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2876
|1.2842
|0.0000
|
|1.2894
|0.00
|0.00
|-28.80
|180.00
|
|123456
|TR
|4117718
|2006.08.08 06:50
|buy
|0.10
|gbpjpy
|219.42
|218.77
|0.00
|
|219.43
|0.00
|0.00
|7.73
|0.87
|
|123456
|TR
|4122950
|2006.08.09 10:45
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1195
|1.1252
|0.0000
|
|1.1213
|0.00
|0.00
|-1.07
|-16.05
|
|123456
|TR
|4124982
|2006.08.09 20:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.37
|114.86
|0.00
|
|115.01
|0.00
|0.00
|3.88
|-31.30
|
|123456
|TR
|4127153
|2006.08.10 07:16
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2248
|1.2268
|0.0000
|
|1.2222
|0.00
|0.00
|0.00
|21.27
|
|123456
|TR
|4127179
|2006.08.10 07:31
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3333
|2.3358
|0.0000
|
|2.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|12.28
|
|123456
|TR
|4127304
|2006.08.10 08:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9062
|1.9036
|0.0000
|
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|
|123456
|TR
|
|0.00
|0.00
|-19.58
|371.59
|
|Floating P/L:
|352.01
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-2 187.05
|Floating P/L:
|352.01
|Margin:
|2 750.44
|Balance:
|7 812.95
|Equity:
|8 164.96
|Free Margin:
|5 414.52
|
|Details:
|Gross Profit:
|595.09
|Gross Loss:
|2 782.14
|Total Net Profit:
|-2 187.05
|Profit Factor:
|0.21
|Expected Payoff:
|-31.70
|
|Absolute Drawdown:
|2 187.05
|Maximal Drawdown:
|2 187.05 (21.87%)
|Relative Drawdown:
|21.87% (2 187.05)
|
|Total Trades:
|69
|Short Positions (won %):
|33 (15.15%)
|Long Positions (won %):
|36 (27.78%)
|Profit Trades (% of total):
|15 (21.74%)
|Loss trades (% of total):
|54 (78.26%)
|Largest
|profit trade:
|216.84
|loss trade:
|-812.08
|Average
|profit trade:
|39.67
|loss trade:
|-51.52
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (12.67)
|consecutive losses ($):
|8 (-748.27)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|216.84 (1)
|consecutive loss (count):
|-828.35 (2)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|4