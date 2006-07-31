MetaQuotes Software Corp.

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Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -34.98 Floating P/L: -164.31 Margin: 1 581.53
Balance: 9 986.27 Equity: 9 821.96 Free Margin: 8 240.43
 
Details:
Graph
Gross Profit: 731.44 Gross Loss: 766.42 Total Net Profit: -34.98
Profit Factor: 0.95 Expected Payoff: -0.34  
Absolute Drawdown: 184.86 Maximal Drawdown: 477.02 (4.63%) Relative Drawdown: 4.63% (477.02)
 
Total Trades: 102 Short Positions (won %): 43 (34.88%) Long Positions (won %): 59 (30.51%)
Profit Trades (% of total): 33 (32.35%) Loss trades (% of total): 69 (67.65%)
Largest profit trade: 116.00 loss trade: -210.17
Average profit trade: 22.16 loss trade: -11.11
Maximum consecutive wins ($): 5 (109.65) consecutive losses ($): 11 (-47.06)
Maximal consecutive profit (count): 159.95 (2) consecutive loss (count): -210.17 (1)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 3