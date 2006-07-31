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|
|Total Trades:
|102
|Short Positions (won %):
|43 (34.88%)
|Long Positions (won %):
|59 (30.51%)
|Profit Trades (% of total):
|33 (32.35%)
|Loss trades (% of total):
|69 (67.65%)
|Largest
|profit trade:
|116.00
|loss trade:
|-210.17
|Average
|profit trade:
|22.16
|loss trade:
|-11.11
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (109.65)
|consecutive losses ($):
|11 (-47.06)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|159.95 (2)
|consecutive loss (count):
|-210.17 (1)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|3