MetaQuotes Software Corp.  
Account: 291718 Name: DK Currency: USD 2006 August 11, 07:11
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
4128661 10.08.2006 11:54 sell 0.20 eurusd 1,2864 1,2770 0,0000 10.08.2006 17:25 1,2770 0,00 0,00 0,00 188,00
4128666 10.08.2006 11:55 sell 0.20 eurjpy 147,79 147,63 0,00 10.08.2006 13:15 147,63 0,00 0,00 0,00 27,86
4128669 10.08.2006 11:55 sell 0.20 gbpusd 1,9026 1,9020 0,0000 10.08.2006 12:08 1,9020 0,00 0,00 0,00 12,00
4128672 10.08.2006 11:55 buy 0.20 usdjpy 114,94 114,68 0,00 10.08.2006 13:47 114,68 0,00 0,00 0,00 -45,34
4128679 10.08.2006 11:57 buy 0.20 usdchf 1,2249 1,2356 0,0000 10.08.2006 17:28 1,2356 0,00 0,00 0,00 173,20
4128717 10.08.2006 12:08 sell 0.20 gbpusd 1,9017 1,9027 0,0000 10.08.2006 13:12 1,9027 0,00 0,00 0,00 -20,00
4128890 10.08.2006 13:13 sell 0.20 gbpusd 1,9016 1,9026 0,0000 10.08.2006 13:17 1,9026 0,00 0,00 0,00 -20,00
4128899 10.08.2006 13:17 buy 0.20 gbpusd 1,9025 1,9032 0,0000 10.08.2006 13:37 1,9032 0,00 0,00 0,00 14,00
4128953 10.08.2006 13:37 buy 0.20 gbpusd 1,9037 1,9044 0,0000 10.08.2006 14:31 1,9044 0,00 0,00 0,00 14,00
4128977 10.08.2006 13:47 sell 0.20 usdjpy 114,69 114,95 0,00 10.08.2006 14:39 114,95 0,00 0,00 0,00 -45,24
4129230 10.08.2006 14:32 sell 0.20 gbpusd 1,9038 1,9034 0,0000 10.08.2006 14:35 1,9034 0,00 0,00 0,00 8,00
4129292 10.08.2006 14:35 sell 0.20 gbpusd 1,9030 1,9021 0,0000 10.08.2006 14:36 1,9021 0,00 0,00 0,00 18,00
4129331 10.08.2006 14:36 sell 0.20 gbpusd 1,9018 1,9008 0,0000 10.08.2006 14:42 1,9008 0,00 0,00 0,00 20,00
4129367 10.08.2006 14:39 buy 0.20 usdjpy 114,94 115,25 0,00 10.08.2006 21:02 115,25 0,00 0,00 0,00 53,80
4129412 10.08.2006 14:43 sell 0.20 gbpusd 1,9004 1,9014 0,0000 10.08.2006 14:43 1,9014 0,00 0,00 0,00 -20,00
4129420 10.08.2006 14:44 sell 0.20 gbpusd 1,9009 1,9020 0,0000 10.08.2006 14:52 1,9020 0,00 0,00 0,00 -22,00
4129506 10.08.2006 14:53 buy 0.20 gbpusd 1,9021 1,9023 0,0000 10.08.2006 15:23 1,9023 0,00 0,00 0,00 4,00
4129623 10.08.2006 15:23 buy 0.20 gbpusd 1,9027 1,9017 0,0000 10.08.2006 15:26 1,9017 0,00 0,00 0,00 -20,00
4129632 10.08.2006 15:26 buy 0.20 gbpusd 1,9020 1,9010 0,0000 10.08.2006 15:34 1,9010 0,00 0,00 0,00 -20,00
4129665 10.08.2006 15:34 sell 0.20 gbpusd 1,9010 1,9008 0,0000 10.08.2006 15:40 1,9008 0,00 0,00 0,00 4,00
4129694 10.08.2006 15:40 sell 0.20 gbpusd 1,9003 1,9014 0,0000 10.08.2006 15:41 1,9014 0,00 0,00 0,00 -22,00
4129697 10.08.2006 15:42 sell 0.20 gbpusd 1,9010 1,8997 0,0000 10.08.2006 16:05 1,8997 0,00 0,00 0,00 26,00
4129782 10.08.2006 16:05 sell 0.20 gbpusd 1,8993 1,8973 0,0000 10.08.2006 16:17 1,8973 0,00 0,00 0,00 40,00
4129865 10.08.2006 16:17 sell 0.20 gbpusd 1,8964 1,8975 0,0000 10.08.2006 16:18 1,8975 0,00 0,00 0,00 -22,00
4129875 10.08.2006 16:18 sell 0.20 gbpusd 1,8971 1,8947 0,0000 10.08.2006 16:31 1,8947 0,00 0,00 0,00 48,00
4129995 10.08.2006 16:31 buy 0.20 gbpusd 1,8946 1,8936 0,0000 10.08.2006 16:33 1,8936 0,00 0,00 0,00 -20,00
4130005 10.08.2006 16:33 buy 0.20 gbpusd 1,8940 1,8930 0,0000 10.08.2006 16:34 1,8930 0,00 0,00 0,00 -20,00
4130012 10.08.2006 16:34 sell 0.20 gbpusd 1,8929 1,8920 0,0000 10.08.2006 16:39 1,8920 0,00 0,00 0,00 18,00
4130080 10.08.2006 16:40 sell 0.20 gbpusd 1,8915 1,8913 0,0000 10.08.2006 16:53 1,8913 0,00 0,00 0,00 4,00
4130156 10.08.2006 16:53 sell 0.20 gbpusd 1,8910 1,8920 0,0000 10.08.2006 16:54 1,8920 0,00 0,00 0,00 -20,00
4130169 10.08.2006 16:54 buy 0.20 gbpusd 1,8921 1,8910 0,0000 10.08.2006 16:57 1,8910 0,00 0,00 0,00 -22,00
4130193 10.08.2006 16:58 buy 0.20 gbpusd 1,8915 1,8904 0,0000 10.08.2006 17:10 1,8904 0,00 0,00 0,00 -22,00
4130256 10.08.2006 17:10 sell 0.20 gbpusd 1,8904 1,8914 0,0000 10.08.2006 17:13 1,8914 0,00 0,00 0,00 -20,00
4130276 10.08.2006 17:13 sell 0.20 gbpusd 1,8904 1,8878 0,0000 10.08.2006 17:22 1,8878 0,00 0,00 0,00 52,00
4130333 10.08.2006 17:22 sell 0.20 gbpusd 1,8872 1,8885 0,0000 10.08.2006 17:24 1,8885 0,00 0,00 0,00 -26,00
4130351 10.08.2006 17:24 buy 0.20 gbpusd 1,8888 1,8902 0,0000 10.08.2006 17:30 1,8902 0,00 0,00 0,00 28,00
4130368 10.08.2006 17:25 buy 0.20 eurusd 1,2770 1,2779 0,0000 11.08.2006 03:18 1,2779 0,00 0,00 -1,92 18,00
4130424 10.08.2006 17:30 buy 0.20 gbpusd 1,8912 1,8902 0,0000 10.08.2006 17:32 1,8902 0,00 0,00 0,00 -20,00
4130433 10.08.2006 17:32 buy 0.20 gbpusd 1,8906 1,8896 0,0000 10.08.2006 17:38 1,8896 0,00 0,00 0,00 -20,00
4130454 10.08.2006 17:38 sell 0.20 gbpusd 1,8896 1,8890 0,0000 10.08.2006 17:43 1,8890 0,00 0,00 0,00 12,00
4130476 10.08.2006 17:43 sell 0.20 gbpusd 1,8886 1,8896 0,0000 10.08.2006 17:47 1,8896 0,00 0,00 0,00 -20,00
4130497 10.08.2006 17:47 buy 0.20 gbpusd 1,8896 1,8886 0,0000 10.08.2006 17:53 1,8886 0,00 0,00 0,00 -20,00
4130520 10.08.2006 17:54 buy 0.20 gbpusd 1,8890 1,8896 0,0000 10.08.2006 18:31 1,8896 0,00 0,00 0,00 12,00
4130642 10.08.2006 18:31 sell 0.20 gbpusd 1,8896 1,8907 0,0000 10.08.2006 19:25 1,8907 0,00 0,00 0,00 -22,00
4131052 10.08.2006 19:25 buy 0.20 gbpusd 1,8907 1,8909 0,0000 10.08.2006 19:51 1,8909 0,00 0,00 0,00 4,00
4131403 10.08.2006 20:15 buy 0.20 gbpusd 1,8920 1,8924 0,0000 10.08.2006 20:45 1,8924 0,00 0,00 0,00 8,00
4131528 10.08.2006 20:46 buy 0.20 gbpusd 1,8934 1,8936 0,0000 10.08.2006 20:56 1,8936 0,00 0,00 0,00 4,00
4131564 10.08.2006 20:56 buy 0.20 gbpusd 1,8941 1,8931 0,0000 10.08.2006 22:11 1,8931 0,00 0,00 0,00 -20,00
4131594 10.08.2006 21:02 sell 0.20 usdjpy 115,2400 115,5100 0,0000 11.08.2006 04:05 115,5100 0,00 0,00 -2,88 -46,75
4131744 10.08.2006 22:11 sell 0.20 gbpusd 1,8931 1,8942 0,0000 10.08.2006 23:22 1,8942 0,00 0,00 0,00 -22,00
4131838 10.08.2006 23:22 buy 0.20 gbpusd 1,8941 1,8945 0,0000 11.08.2006 01:50 1,8945 0,00 0,00 -0,98 8,00
4132044 11.08.2006 01:50 sell 0.20 gbpusd 1,8946 1,8941 0,0000 11.08.2006 02:16 1,8941 0,00 0,00 0,00 10,00
4132096 11.08.2006 02:16 sell 0.20 gbpusd 1,8936 1,8947 0,0000 11.08.2006 02:34 1,8947 0,00 0,00 0,00 -22,00
4132126 11.08.2006 02:35 buy 0.20 gbpusd 1,8944 1,8934 0,0000 11.08.2006 03:14 1,8934 0,00 0,00 0,00 -20,00
4132189 11.08.2006 03:16 sell 0.20 gbpusd 1,8934 1,8944 0,0000 11.08.2006 03:21 1,8944 0,00 0,00 0,00 -20,00
4132195 11.08.2006 03:21 buy 0.20 gbpusd 1,8943 1,8933 0,0000 11.08.2006 03:26 1,8933 0,00 0,00 0,00 -20,00
4132202 11.08.2006 03:26 sell 0.20 gbpusd 1,8933 1,8943 0,0000 11.08.2006 03:36 1,8943 0,00 0,00 0,00 -20,00
4132218 11.08.2006 03:37 buy 0.20 gbpusd 1,8943 1,8933 0,0000 11.08.2006 03:40 1,8933 0,00 0,00 0,00 -20,00
4132223 11.08.2006 03:41 buy 0.20 gbpusd 1,8937 1,8927 0,0000 11.08.2006 04:03 1,8927 0,00 0,00 0,00 -20,00
4132259 11.08.2006 04:03 sell 0.20 gbpusd 1,8926 1,8936 0,0000 11.08.2006 04:36 1,8936 0,00 0,00 0,00 -20,00
4132326 11.08.2006 04:36 buy 0.20 gbpusd 1,8935 1,8936 0,0000 11.08.2006 05:01 1,8936 0,00 0,00 0,00 2,00
4132369 11.08.2006 05:01 sell 0.20 gbpusd 1,8935 1,8945 0,0000 11.08.2006 06:56 1,8945 0,00 0,00 0,00 -20,00
0,00 0,00 -5,78 51,53
Closed P/L: 45,75
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission Taxes Swap Profit
4128895 10.08.2006 13:15 buy 0.20 eurjpy 147,61 147,16 0,00   147,53 0,00 0,00 1,51 -13,85
4132192 11.08.2006 03:18 sell 0.20 eurusd 1,2780 1,2815 0,0000   1,2780 0,00 0,00 0,00 0,00
4130404 10.08.2006 17:28 sell 0.20 usdchf 1,2356 1,2389 0,0000   1,2352 0,00 0,00 -2,30 6,48
4132264 11.08.2006 04:05 buy 0.20 usdjpy 115,51 115,25 0,00   115,47 0,00 0,00 0,00 -6,93
4132562 11.08.2006 06:57 buy 0.20 gbpusd 1,8947 1,8937 0,0000   1,8944 0,00 0,00 0,00 -6,00
0,00 0,00 -0,79 -20,30
Floating P/L: -21,09
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No transactions
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 45.75 Floating P/L: -21.09 Margin: 1 291.63
Balance: 9 242.70 Equity: 9 221.61 Free Margin: 7 929.98
currency pair profit number of trades
eurjpy 14,01 2
eurusd 206 3
gbpusd -278 55
usdchf 179,68 2
usdjpy -90,46 5
31,23