|MetaQuotes Software Corp.
|Account: 291718
|Name: DK
|Currency: USD
|2006 August 11, 07:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4128661
|10.08.2006 11:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1,2864
|1,2770
|0,0000
|10.08.2006 17:25
|1,2770
|0,00
|0,00
|0,00
|188,00
|4128666
|10.08.2006 11:55
|sell
|0.20
|eurjpy
|147,79
|147,63
|0,00
|10.08.2006 13:15
|147,63
|0,00
|0,00
|0,00
|27,86
|4128669
|10.08.2006 11:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9026
|1,9020
|0,0000
|10.08.2006 12:08
|1,9020
|0,00
|0,00
|0,00
|12,00
|4128672
|10.08.2006 11:55
|buy
|0.20
|usdjpy
|114,94
|114,68
|0,00
|10.08.2006 13:47
|114,68
|0,00
|0,00
|0,00
|-45,34
|4128679
|10.08.2006 11:57
|buy
|0.20
|usdchf
|1,2249
|1,2356
|0,0000
|10.08.2006 17:28
|1,2356
|0,00
|0,00
|0,00
|173,20
|4128717
|10.08.2006 12:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9017
|1,9027
|0,0000
|10.08.2006 13:12
|1,9027
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4128890
|10.08.2006 13:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9016
|1,9026
|0,0000
|10.08.2006 13:17
|1,9026
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4128899
|10.08.2006 13:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,9025
|1,9032
|0,0000
|10.08.2006 13:37
|1,9032
|0,00
|0,00
|0,00
|14,00
|4128953
|10.08.2006 13:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,9037
|1,9044
|0,0000
|10.08.2006 14:31
|1,9044
|0,00
|0,00
|0,00
|14,00
|4128977
|10.08.2006 13:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|114,69
|114,95
|0,00
|10.08.2006 14:39
|114,95
|0,00
|0,00
|0,00
|-45,24
|4129230
|10.08.2006 14:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9038
|1,9034
|0,0000
|10.08.2006 14:35
|1,9034
|0,00
|0,00
|0,00
|8,00
|4129292
|10.08.2006 14:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9030
|1,9021
|0,0000
|10.08.2006 14:36
|1,9021
|0,00
|0,00
|0,00
|18,00
|4129331
|10.08.2006 14:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9018
|1,9008
|0,0000
|10.08.2006 14:42
|1,9008
|0,00
|0,00
|0,00
|20,00
|4129367
|10.08.2006 14:39
|buy
|0.20
|usdjpy
|114,94
|115,25
|0,00
|10.08.2006 21:02
|115,25
|0,00
|0,00
|0,00
|53,80
|4129412
|10.08.2006 14:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9004
|1,9014
|0,0000
|10.08.2006 14:43
|1,9014
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4129420
|10.08.2006 14:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9009
|1,9020
|0,0000
|10.08.2006 14:52
|1,9020
|0,00
|0,00
|0,00
|-22,00
|4129506
|10.08.2006 14:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,9021
|1,9023
|0,0000
|10.08.2006 15:23
|1,9023
|0,00
|0,00
|0,00
|4,00
|4129623
|10.08.2006 15:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,9027
|1,9017
|0,0000
|10.08.2006 15:26
|1,9017
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4129632
|10.08.2006 15:26
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,9020
|1,9010
|0,0000
|10.08.2006 15:34
|1,9010
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4129665
|10.08.2006 15:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9010
|1,9008
|0,0000
|10.08.2006 15:40
|1,9008
|0,00
|0,00
|0,00
|4,00
|4129694
|10.08.2006 15:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9003
|1,9014
|0,0000
|10.08.2006 15:41
|1,9014
|0,00
|0,00
|0,00
|-22,00
|4129697
|10.08.2006 15:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,9010
|1,8997
|0,0000
|10.08.2006 16:05
|1,8997
|0,00
|0,00
|0,00
|26,00
|4129782
|10.08.2006 16:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8993
|1,8973
|0,0000
|10.08.2006 16:17
|1,8973
|0,00
|0,00
|0,00
|40,00
|4129865
|10.08.2006 16:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8964
|1,8975
|0,0000
|10.08.2006 16:18
|1,8975
|0,00
|0,00
|0,00
|-22,00
|4129875
|10.08.2006 16:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8971
|1,8947
|0,0000
|10.08.2006 16:31
|1,8947
|0,00
|0,00
|0,00
|48,00
|4129995
|10.08.2006 16:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8946
|1,8936
|0,0000
|10.08.2006 16:33
|1,8936
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4130005
|10.08.2006 16:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8940
|1,8930
|0,0000
|10.08.2006 16:34
|1,8930
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4130012
|10.08.2006 16:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8929
|1,8920
|0,0000
|10.08.2006 16:39
|1,8920
|0,00
|0,00
|0,00
|18,00
|4130080
|10.08.2006 16:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8915
|1,8913
|0,0000
|10.08.2006 16:53
|1,8913
|0,00
|0,00
|0,00
|4,00
|4130156
|10.08.2006 16:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8910
|1,8920
|0,0000
|10.08.2006 16:54
|1,8920
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4130169
|10.08.2006 16:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8921
|1,8910
|0,0000
|10.08.2006 16:57
|1,8910
|0,00
|0,00
|0,00
|-22,00
|4130193
|10.08.2006 16:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8915
|1,8904
|0,0000
|10.08.2006 17:10
|1,8904
|0,00
|0,00
|0,00
|-22,00
|4130256
|10.08.2006 17:10
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8904
|1,8914
|0,0000
|10.08.2006 17:13
|1,8914
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4130276
|10.08.2006 17:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8904
|1,8878
|0,0000
|10.08.2006 17:22
|1,8878
|0,00
|0,00
|0,00
|52,00
|4130333
|10.08.2006 17:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8872
|1,8885
|0,0000
|10.08.2006 17:24
|1,8885
|0,00
|0,00
|0,00
|-26,00
|4130351
|10.08.2006 17:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8888
|1,8902
|0,0000
|10.08.2006 17:30
|1,8902
|0,00
|0,00
|0,00
|28,00
|4130368
|10.08.2006 17:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1,2770
|1,2779
|0,0000
|11.08.2006 03:18
|1,2779
|0,00
|0,00
|-1,92
|18,00
|4130424
|10.08.2006 17:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8912
|1,8902
|0,0000
|10.08.2006 17:32
|1,8902
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4130433
|10.08.2006 17:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8906
|1,8896
|0,0000
|10.08.2006 17:38
|1,8896
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4130454
|10.08.2006 17:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8896
|1,8890
|0,0000
|10.08.2006 17:43
|1,8890
|0,00
|0,00
|0,00
|12,00
|4130476
|10.08.2006 17:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8886
|1,8896
|0,0000
|10.08.2006 17:47
|1,8896
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4130497
|10.08.2006 17:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8896
|1,8886
|0,0000
|10.08.2006 17:53
|1,8886
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4130520
|10.08.2006 17:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8890
|1,8896
|0,0000
|10.08.2006 18:31
|1,8896
|0,00
|0,00
|0,00
|12,00
|4130642
|10.08.2006 18:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8896
|1,8907
|0,0000
|10.08.2006 19:25
|1,8907
|0,00
|0,00
|0,00
|-22,00
|4131052
|10.08.2006 19:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8907
|1,8909
|0,0000
|10.08.2006 19:51
|1,8909
|0,00
|0,00
|0,00
|4,00
|4131403
|10.08.2006 20:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8920
|1,8924
|0,0000
|10.08.2006 20:45
|1,8924
|0,00
|0,00
|0,00
|8,00
|4131528
|10.08.2006 20:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8934
|1,8936
|0,0000
|10.08.2006 20:56
|1,8936
|0,00
|0,00
|0,00
|4,00
|4131564
|10.08.2006 20:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8941
|1,8931
|0,0000
|10.08.2006 22:11
|1,8931
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4131594
|10.08.2006 21:02
|sell
|0.20
|usdjpy
|115,2400
|115,5100
|0,0000
|11.08.2006 04:05
|115,5100
|0,00
|0,00
|-2,88
|-46,75
|4131744
|10.08.2006 22:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8931
|1,8942
|0,0000
|10.08.2006 23:22
|1,8942
|0,00
|0,00
|0,00
|-22,00
|4131838
|10.08.2006 23:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8941
|1,8945
|0,0000
|11.08.2006 01:50
|1,8945
|0,00
|0,00
|-0,98
|8,00
|4132044
|11.08.2006 01:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8946
|1,8941
|0,0000
|11.08.2006 02:16
|1,8941
|0,00
|0,00
|0,00
|10,00
|4132096
|11.08.2006 02:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8936
|1,8947
|0,0000
|11.08.2006 02:34
|1,8947
|0,00
|0,00
|0,00
|-22,00
|4132126
|11.08.2006 02:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8944
|1,8934
|0,0000
|11.08.2006 03:14
|1,8934
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4132189
|11.08.2006 03:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8934
|1,8944
|0,0000
|11.08.2006 03:21
|1,8944
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4132195
|11.08.2006 03:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8943
|1,8933
|0,0000
|11.08.2006 03:26
|1,8933
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4132202
|11.08.2006 03:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8933
|1,8943
|0,0000
|11.08.2006 03:36
|1,8943
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4132218
|11.08.2006 03:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8943
|1,8933
|0,0000
|11.08.2006 03:40
|1,8933
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4132223
|11.08.2006 03:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8937
|1,8927
|0,0000
|11.08.2006 04:03
|1,8927
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4132259
|11.08.2006 04:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8926
|1,8936
|0,0000
|11.08.2006 04:36
|1,8936
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|4132326
|11.08.2006 04:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8935
|1,8936
|0,0000
|11.08.2006 05:01
|1,8936
|0,00
|0,00
|0,00
|2,00
|4132369
|11.08.2006 05:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1,8935
|1,8945
|0,0000
|11.08.2006 06:56
|1,8945
|0,00
|0,00
|0,00
|-20,00
|0,00
|0,00
|-5,78
|51,53
|Closed P/L:
|45,75
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4128895
|10.08.2006 13:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|147,61
|147,16
|0,00
|147,53
|0,00
|0,00
|1,51
|-13,85
|4132192
|11.08.2006 03:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1,2780
|1,2815
|0,0000
|1,2780
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|4130404
|10.08.2006 17:28
|sell
|0.20
|usdchf
|1,2356
|1,2389
|0,0000
|1,2352
|0,00
|0,00
|-2,30
|6,48
|4132264
|11.08.2006 04:05
|buy
|0.20
|usdjpy
|115,51
|115,25
|0,00
|115,47
|0,00
|0,00
|0,00
|-6,93
|4132562
|11.08.2006 06:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1,8947
|1,8937
|0,0000
|1,8944
|0,00
|0,00
|0,00
|-6,00
|0,00
|0,00
|-0,79
|-20,30
|Floating P/L:
|-21,09
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|45.75
|Floating P/L:
|-21.09
|Margin:
|1 291.63
|Balance:
|9 242.70
|Equity:
|9 221.61
|Free Margin:
|7 929.98
|currency pair
|profit
|number of trades
|eurjpy
|14,01
|2
|eurusd
|206
|3
|gbpusd
|-278
|55
|usdchf
|179,68
|2
|usdjpy
|-90,46
|5
|31,23