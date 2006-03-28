|Symbol
|USDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.03.26 23:00 - 2006.07.22 00:00 (2006.03.25 - 2006.07.22)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAName="TDT - IBFX"; ManageMoney=false; Lots=1; Risk=3; UseSound=true; TrailingStop=60; ProfitLevel=2000; AccountIsMicro=true; StopLoss=60; StartLevel=40;
|Bars in test
|18321
|Ticks modelled
|472880
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1810.00
|Total net profit
|440.76
|Gross profit
|798.90
|Gross loss
|-358.14
|Profit factor
|2.23
|Expected payoff
|20.99
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|171.52 (7.60%)
|Relative drawdown
|7.60% (171.52)
|Total trades
|21
|Short positions (won %)
|12 (33.33%)
|Long positions (won %)
|9 (66.67%)
|Profit trades (% of total)
|10 (47.62%)
|Loss trades (% of total)
|11 (52.38%)
|Largest
|profit trade
|215.06
|loss trade
|-53.95
|Average
|profit trade
|79.89
|loss trade
|-32.56
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|2 (178.85)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-62.84)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|215.06 (1)
|consecutive loss (count of losses)
|-107.15 (2)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.03.28 10:00
|buy
|1
|1.00
|116.77
|116.17
|126.77
|2
|2006.03.28 15:32
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.61
|127.23
|3
|2006.03.28 15:32
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.63
|127.25
|4
|2006.03.28 15:33
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.64
|127.26
|5
|2006.03.28 15:33
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.66
|127.28
|6
|2006.03.28 15:33
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.67
|127.29
|7
|2006.03.28 15:33
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.68
|127.30
|8
|2006.03.28 16:16
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.71
|127.33
|9
|2006.03.28 18:28
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.73
|127.35
|10
|2006.03.28 19:17
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.77
|127.39
|11
|2006.03.28 19:18
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.78
|127.40
|12
|2006.03.28 19:18
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.81
|127.43
|13
|2006.03.28 19:18
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.84
|127.46
|14
|2006.03.28 19:18
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.86
|127.48
|15
|2006.03.28 19:18
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.92
|127.54
|16
|2006.03.28 19:22
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.95
|127.57
|17
|2006.03.28 19:22
|modify
|1
|1.00
|116.77
|116.99
|127.61
|18
|2006.03.28 19:22
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.05
|127.67
|19
|2006.03.28 19:22
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.15
|127.77
|20
|2006.03.28 19:22
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.16
|127.78
|21
|2006.03.28 19:22
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.17
|127.79
|22
|2006.03.28 19:22
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.24
|127.86
|23
|2006.03.28 19:35
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.26
|127.88
|24
|2006.03.28 19:36
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.31
|127.93
|25
|2006.03.28 19:36
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.32
|127.94
|26
|2006.03.28 19:36
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.34
|127.96
|27
|2006.03.28 19:38
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.35
|127.97
|28
|2006.03.28 19:43
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.36
|127.98
|29
|2006.03.28 19:43
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.37
|127.99
|30
|2006.03.28 19:44
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.38
|128.00
|31
|2006.03.28 19:44
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.39
|128.01
|32
|2006.03.28 19:44
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.41
|128.03
|33
|2006.03.28 19:44
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.42
|128.04
|34
|2006.03.28 19:52
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.43
|128.05
|35
|2006.03.28 19:52
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.44
|128.06
|36
|2006.03.28 19:57
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.45
|128.07
|37
|2006.03.29 13:57
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.46
|128.08
|38
|2006.03.29 14:00
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.47
|128.09
|39
|2006.03.29 14:01
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.48
|128.10
|40
|2006.03.29 14:01
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.49
|128.11
|41
|2006.03.29 14:01
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.51
|128.13
|42
|2006.03.29 14:02
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.52
|128.14
|43
|2006.03.29 14:04
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.53
|128.15
|44
|2006.03.29 14:04
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.54
|128.16
|45
|2006.03.29 14:04
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.55
|128.17
|46
|2006.03.29 14:05
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.56
|128.18
|47
|2006.03.29 14:22
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.57
|128.19
|48
|2006.03.29 14:22
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.58
|128.20
|49
|2006.03.29 14:24
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.59
|128.21
|50
|2006.03.29 14:24
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.60
|128.22
|51
|2006.03.29 14:24
|modify
|1
|1.00
|116.77
|117.61
|128.23
|52
|2006.03.29 17:53
|s/l
|1
|1.00
|117.61
|117.61
|128.23
|71.42
|1881.42
|53
|2006.03.30 04:00
|sell
|2
|1.00
|117.72
|118.32
|107.72
|54
|2006.03.30 09:47
|modify
|2
|1.00
|117.72
|117.92
|107.30
|55
|2006.03.30 09:55
|modify
|2
|1.00
|117.72
|117.91
|107.29
|56
|2006.03.30 09:55
|modify
|2
|1.00
|117.72
|117.89
|107.27
|57
|2006.03.30 09:57
|modify
|2
|1.00
|117.72
|117.88
|107.26
|58
|2006.03.30 09:59
|modify
|2
|1.00
|117.72
|117.87
|107.25
|59
|2006.03.30 13:49
|s/l
|2
|1.00
|117.87
|117.87
|107.25
|-12.73
|1868.69
|60
|2006.04.21 09:00
|sell
|3
|1.00
|117.32
|117.92
|107.32
|61
|2006.04.21 12:50
|modify
|3
|1.00
|117.32
|117.50
|106.88
|62
|2006.04.21 12:50
|modify
|3
|1.00
|117.32
|117.49
|106.87
|63
|2006.04.21 12:50
|modify
|3
|1.00
|117.32
|117.48
|106.86
|64
|2006.04.21 12:50
|modify
|3
|1.00
|117.32
|117.47
|106.85
|65
|2006.04.21 12:53
|modify
|3
|1.00
|117.32
|117.46
|106.84
|66
|2006.04.21 12:53
|modify
|3
|1.00
|117.32
|117.44
|106.82
|67
|2006.04.21 13:05
|modify
|3
|1.00
|117.32
|117.43
|106.81
|68
|2006.04.21 14:32
|modify
|3
|1.00
|117.32
|117.42
|106.80
|69
|2006.04.21 14:32
|modify
|3
|1.00
|117.32
|117.40
|106.78
|70
|2006.04.21 14:38
|modify
|3
|1.00
|117.32
|117.37
|106.75
|71
|2006.04.23 21:00
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.17
|105.55
|72
|2006.04.23 21:04
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.16
|105.54
|73
|2006.04.23 21:04
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.09
|105.47
|74
|2006.04.23 22:10
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.07
|105.45
|75
|2006.04.23 22:10
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.06
|105.44
|76
|2006.04.23 22:11
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.05
|105.43
|77
|2006.04.24 06:47
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.04
|105.42
|78
|2006.04.24 06:47
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.03
|105.41
|79
|2006.04.24 06:47
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.02
|105.40
|80
|2006.04.24 06:47
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.01
|105.39
|81
|2006.04.24 06:47
|modify
|3
|1.00
|117.32
|116.00
|105.38
|82
|2006.04.24 06:47
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.98
|105.36
|83
|2006.04.24 06:50
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.97
|105.35
|84
|2006.04.24 06:50
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.96
|105.34
|85
|2006.04.24 06:51
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.95
|105.33
|86
|2006.04.24 06:51
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.94
|105.32
|87
|2006.04.24 06:51
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.93
|105.31
|88
|2006.04.24 06:51
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.91
|105.29
|89
|2006.04.24 06:52
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.90
|105.28
|90
|2006.04.24 06:52
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.89
|105.27
|91
|2006.04.24 06:52
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.88
|105.26
|92
|2006.04.24 06:52
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.87
|105.25
|93
|2006.04.24 07:26
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.85
|105.23
|94
|2006.04.24 07:27
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.83
|105.21
|95
|2006.04.24 07:27
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.81
|105.19
|96
|2006.04.24 07:27
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.79
|105.17
|97
|2006.04.24 07:27
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.78
|105.16
|98
|2006.04.24 07:29
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.77
|105.15
|99
|2006.04.24 07:29
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.76
|105.14
|100
|2006.04.24 07:31
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.75
|105.13
|101
|2006.04.24 07:31
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.74
|105.12
|102
|2006.04.24 07:31
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.73
|105.11
|103
|2006.04.24 07:31
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.71
|105.09
|104
|2006.04.24 07:31
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.70
|105.08
|105
|2006.04.24 07:34
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.69
|105.07
|106
|2006.04.24 07:34
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.68
|105.06
|107
|2006.04.24 07:34
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.67
|105.05
|108
|2006.04.24 07:35
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.66
|105.04
|109
|2006.04.24 07:36
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.65
|105.03
|110
|2006.04.24 07:37
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.64
|105.02
|111
|2006.04.24 07:37
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.61
|104.99
|112
|2006.04.24 07:37
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.59
|104.97
|113
|2006.04.24 07:37
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.57
|104.95
|114
|2006.04.24 07:37
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.54
|104.92
|115
|2006.04.24 07:37
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.53
|104.91
|116
|2006.04.24 07:40
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.51
|104.89
|117
|2006.04.24 07:42
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.49
|104.87
|118
|2006.04.24 07:42
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.48
|104.86
|119
|2006.04.24 07:43
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.47
|104.85
|120
|2006.04.24 12:25
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.46
|104.84
|121
|2006.04.24 16:12
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.45
|104.83
|122
|2006.04.24 16:12
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.44
|104.82
|123
|2006.04.24 16:12
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.43
|104.81
|124
|2006.04.24 16:12
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.42
|104.80
|125
|2006.04.24 16:12
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.41
|104.79
|126
|2006.04.24 16:13
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.40
|104.78
|127
|2006.04.24 16:13
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.39
|104.77
|128
|2006.04.24 16:13
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.38
|104.76
|129
|2006.04.24 16:13
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.37
|104.75
|130
|2006.04.24 16:13
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.36
|104.74
|131
|2006.04.24 16:13
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.35
|104.73
|132
|2006.04.24 16:13
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.33
|104.71
|133
|2006.04.24 16:16
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.32
|104.70
|134
|2006.04.24 16:16
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.30
|104.68
|135
|2006.04.24 16:16
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.29
|104.67
|136
|2006.04.24 16:16
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.28
|104.66
|137
|2006.04.24 16:16
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.27
|104.65
|138
|2006.04.24 16:17
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.24
|104.62
|139
|2006.04.24 16:17
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.23
|104.61
|140
|2006.04.24 16:17
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.22
|104.60
|141
|2006.04.24 16:19
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.21
|104.59
|142
|2006.04.24 16:19
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.20
|104.58
|143
|2006.04.24 16:19
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.13
|104.51
|144
|2006.04.24 16:19
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.12
|104.50
|145
|2006.04.24 16:19
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.10
|104.48
|146
|2006.04.24 16:19
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.08
|104.46
|147
|2006.04.24 16:19
|modify
|3
|1.00
|117.32
|115.01
|104.39
|148
|2006.04.24 16:19
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.97
|104.35
|149
|2006.04.24 18:11
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.96
|104.34
|150
|2006.04.24 18:11
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.94
|104.32
|151
|2006.04.24 18:11
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.93
|104.31
|152
|2006.04.24 18:13
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.92
|104.30
|153
|2006.04.24 18:16
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.91
|104.29
|154
|2006.04.24 18:16
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.90
|104.28
|155
|2006.04.24 18:16
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.89
|104.27
|156
|2006.04.24 18:17
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.88
|104.26
|157
|2006.04.24 18:37
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.87
|104.25
|158
|2006.04.24 18:46
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.86
|104.24
|159
|2006.04.24 18:47
|modify
|3
|1.00
|117.32
|114.85
|104.23
|160
|2006.04.25 14:07
|s/l
|3
|1.00
|114.85
|114.85
|104.23
|215.06
|2083.75
|161
|2006.04.25 21:00
|buy
|4
|1.00
|114.83
|114.23
|124.83
|162
|2006.04.26 07:46
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.63
|125.25
|163
|2006.04.26 07:46
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.64
|125.26
|164
|2006.04.26 08:01
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.65
|125.27
|165
|2006.04.26 10:14
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.66
|125.28
|166
|2006.04.26 10:46
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.68
|125.30
|167
|2006.04.26 10:46
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.69
|125.31
|168
|2006.04.26 10:46
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.70
|125.32
|169
|2006.04.26 10:46
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.71
|125.33
|170
|2006.04.26 10:47
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.72
|125.34
|171
|2006.04.26 10:47
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.73
|125.35
|172
|2006.04.26 12:44
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.74
|125.36
|173
|2006.04.26 12:44
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.76
|125.38
|174
|2006.04.26 12:45
|modify
|4
|1.00
|114.83
|114.77
|125.39
|175
|2006.04.26 14:06
|s/l
|4
|1.00
|114.77
|114.77
|125.39
|-5.23
|2078.52
|176
|2006.05.03 00:00
|buy
|5
|1.00
|113.33
|112.73
|123.33
|177
|2006.05.03 14:12
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.13
|123.75
|178
|2006.05.03 17:29
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.14
|123.76
|179
|2006.05.03 17:47
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.15
|123.77
|180
|2006.05.03 17:58
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.16
|123.78
|181
|2006.05.03 18:01
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.17
|123.79
|182
|2006.05.03 18:02
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.21
|123.83
|183
|2006.05.03 18:02
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.23
|123.85
|184
|2006.05.03 18:04
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.25
|123.87
|185
|2006.05.03 23:40
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.27
|123.89
|186
|2006.05.04 03:46
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.28
|123.90
|187
|2006.05.04 03:55
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.30
|123.92
|188
|2006.05.04 03:56
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.32
|123.94
|189
|2006.05.04 03:57
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.33
|123.95
|190
|2006.05.04 03:59
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.34
|123.96
|191
|2006.05.04 04:12
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.35
|123.97
|192
|2006.05.04 04:22
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.36
|123.98
|193
|2006.05.04 04:23
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.37
|123.99
|194
|2006.05.04 04:25
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.38
|124.00
|195
|2006.05.04 04:25
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.40
|124.02
|196
|2006.05.04 04:25
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.42
|124.04
|197
|2006.05.04 04:25
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.43
|124.05
|198
|2006.05.04 04:25
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.44
|124.06
|199
|2006.05.04 04:26
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.46
|124.08
|200
|2006.05.04 04:26
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.48
|124.10
|201
|2006.05.04 04:26
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.49
|124.11
|202
|2006.05.04 04:26
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.50
|124.12
|203
|2006.05.04 04:26
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.51
|124.13
|204
|2006.05.04 04:26
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.52
|124.14
|205
|2006.05.04 06:07
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.55
|124.17
|206
|2006.05.04 06:07
|modify
|5
|1.00
|113.33
|113.56
|124.18
|207
|2006.05.04 14:05
|s/l
|5
|1.00
|113.56
|113.56
|124.18
|20.25
|2098.77
|208
|2006.05.05 13:00
|sell
|6
|1.00
|113.37
|113.97
|103.37
|209
|2006.05.05 13:12
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.57
|102.95
|210
|2006.05.05 13:13
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.56
|102.94
|211
|2006.05.05 13:13
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.55
|102.93
|212
|2006.05.05 13:13
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.54
|102.92
|213
|2006.05.05 13:13
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.53
|102.91
|214
|2006.05.05 13:13
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.52
|102.90
|215
|2006.05.05 13:14
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.50
|102.88
|216
|2006.05.05 13:16
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.49
|102.87
|217
|2006.05.05 13:16
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.48
|102.86
|218
|2006.05.05 13:16
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.47
|102.85
|219
|2006.05.05 13:16
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.46
|102.84
|220
|2006.05.05 13:16
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.45
|102.83
|221
|2006.05.05 13:17
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.44
|102.82
|222
|2006.05.05 13:17
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.43
|102.81
|223
|2006.05.05 13:17
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.42
|102.80
|224
|2006.05.05 13:17
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.41
|102.79
|225
|2006.05.05 13:17
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.40
|102.78
|226
|2006.05.05 13:17
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.39
|102.77
|227
|2006.05.05 13:17
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.38
|102.76
|228
|2006.05.05 13:17
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.37
|102.75
|229
|2006.05.05 13:17
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.36
|102.74
|230
|2006.05.05 13:17
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.35
|102.73
|231
|2006.05.05 13:19
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.34
|102.72
|232
|2006.05.05 13:19
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.33
|102.71
|233
|2006.05.05 13:19
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.32
|102.70
|234
|2006.05.05 13:19
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.31
|102.69
|235
|2006.05.05 13:19
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.30
|102.68
|236
|2006.05.05 13:19
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.29
|102.67
|237
|2006.05.05 13:20
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.28
|102.66
|238
|2006.05.05 13:20
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.27
|102.65
|239
|2006.05.05 13:29
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.26
|102.64
|240
|2006.05.05 13:30
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.24
|102.62
|241
|2006.05.05 13:31
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.23
|102.61
|242
|2006.05.05 13:31
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.21
|102.59
|243
|2006.05.05 13:31
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.20
|102.58
|244
|2006.05.05 13:31
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.19
|102.57
|245
|2006.05.05 13:32
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.18
|102.56
|246
|2006.05.05 13:32
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.17
|102.55
|247
|2006.05.05 14:10
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.15
|102.53
|248
|2006.05.05 14:10
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.14
|102.52
|249
|2006.05.05 14:10
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.13
|102.51
|250
|2006.05.05 14:10
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.11
|102.49
|251
|2006.05.05 14:14
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.10
|102.48
|252
|2006.05.05 14:14
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.07
|102.45
|253
|2006.05.05 14:16
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.06
|102.44
|254
|2006.05.05 14:16
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.05
|102.43
|255
|2006.05.05 14:18
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.03
|102.41
|256
|2006.05.05 14:25
|modify
|6
|1.00
|113.37
|113.01
|102.39
|257
|2006.05.05 14:26
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.97
|102.35
|258
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.95
|102.33
|259
|2006.05.05 14:31
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.94
|102.32
|260
|2006.05.05 14:32
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.93
|102.31
|261
|2006.05.05 14:57
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.91
|102.29
|262
|2006.05.05 14:57
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.90
|102.28
|263
|2006.05.05 14:58
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.88
|102.26
|264
|2006.05.05 14:58
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.87
|102.25
|265
|2006.05.07 21:00
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.60
|101.98
|266
|2006.05.07 21:12
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.59
|101.97
|267
|2006.05.07 21:20
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.58
|101.96
|268
|2006.05.07 21:20
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.56
|101.94
|269
|2006.05.07 21:20
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.54
|101.92
|270
|2006.05.07 21:20
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.52
|101.90
|271
|2006.05.07 21:20
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.49
|101.87
|272
|2006.05.07 21:21
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.47
|101.85
|273
|2006.05.07 21:25
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.45
|101.83
|274
|2006.05.07 21:26
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.44
|101.82
|275
|2006.05.08 00:51
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.42
|101.80
|276
|2006.05.08 01:02
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.41
|101.79
|277
|2006.05.08 01:02
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.37
|101.75
|278
|2006.05.08 01:02
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.35
|101.73
|279
|2006.05.08 01:02
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.28
|101.66
|280
|2006.05.08 01:02
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.27
|101.65
|281
|2006.05.08 01:07
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.25
|101.63
|282
|2006.05.08 02:28
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.24
|101.62
|283
|2006.05.08 02:28
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.23
|101.61
|284
|2006.05.08 02:31
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.22
|101.60
|285
|2006.05.08 03:01
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.21
|101.59
|286
|2006.05.08 05:22
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.20
|101.58
|287
|2006.05.08 05:28
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.19
|101.57
|288
|2006.05.08 05:28
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.18
|101.56
|289
|2006.05.08 07:03
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.17
|101.55
|290
|2006.05.08 07:04
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.13
|101.51
|291
|2006.05.08 07:04
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.06
|101.44
|292
|2006.05.08 07:04
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.03
|101.41
|293
|2006.05.08 07:12
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.01
|101.39
|294
|2006.05.08 07:13
|modify
|6
|1.00
|113.37
|112.00
|101.38
|295
|2006.05.08 07:18
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.99
|101.37
|296
|2006.05.08 07:18
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.98
|101.36
|297
|2006.05.08 07:18
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.95
|101.33
|298
|2006.05.08 07:25
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.93
|101.31
|299
|2006.05.08 07:26
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.92
|101.30
|300
|2006.05.08 07:30
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.91
|101.29
|301
|2006.05.08 07:55
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.90
|101.28
|302
|2006.05.08 07:56
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.89
|101.27
|303
|2006.05.08 08:03
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.86
|101.24
|304
|2006.05.08 08:05
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.85
|101.23
|305
|2006.05.08 08:06
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.84
|101.22
|306
|2006.05.08 08:07
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.82
|101.20
|307
|2006.05.08 08:07
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.80
|101.18
|308
|2006.05.08 08:08
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.79
|101.17
|309
|2006.05.08 08:08
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.78
|101.16
|310
|2006.05.08 08:08
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.76
|101.14
|311
|2006.05.08 08:08
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.74
|101.12
|312
|2006.05.08 08:18
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.73
|101.11
|313
|2006.05.08 08:18
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.72
|101.10
|314
|2006.05.08 08:18
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.70
|101.08
|315
|2006.05.08 08:19
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.69
|101.07
|316
|2006.05.08 08:19
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.68
|101.06
|317
|2006.05.08 08:25
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.67
|101.05
|318
|2006.05.08 08:28
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.66
|101.04
|319
|2006.05.08 11:44
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.65
|101.03
|320
|2006.05.08 11:44
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.64
|101.02
|321
|2006.05.08 11:46
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.62
|101.00
|322
|2006.05.08 11:46
|modify
|6
|1.00
|113.37
|111.60
|100.98
|323
|2006.05.08 14:12
|s/l
|6
|1.00
|111.60
|111.60
|100.98
|158.60
|2257.37
|324
|2006.05.09 07:00
|buy
|7
|1.00
|111.81
|111.21
|121.81
|325
|2006.05.09 14:05
|s/l
|7
|1.00
|111.21
|111.21
|121.81
|-53.95
|2203.42
|326
|2006.05.15 16:00
|buy
|8
|1.00
|110.21
|109.61
|120.21
|327
|2006.05.15 22:04
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.01
|120.63
|328
|2006.05.15 22:04
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.03
|120.65
|329
|2006.05.15 22:04
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.04
|120.66
|330
|2006.05.15 22:04
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.05
|120.67
|331
|2006.05.15 22:05
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.06
|120.68
|332
|2006.05.15 22:06
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.07
|120.69
|333
|2006.05.15 22:07
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.08
|120.70
|334
|2006.05.15 22:07
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.09
|120.71
|335
|2006.05.15 22:07
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.10
|120.72
|336
|2006.05.15 22:07
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.11
|120.73
|337
|2006.05.15 22:47
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.12
|120.74
|338
|2006.05.15 23:39
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.13
|120.75
|339
|2006.05.15 23:39
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.15
|120.77
|340
|2006.05.15 23:40
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.16
|120.78
|341
|2006.05.15 23:40
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.17
|120.79
|342
|2006.05.15 23:40
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.18
|120.80
|343
|2006.05.15 23:40
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.21
|120.83
|344
|2006.05.15 23:40
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.22
|120.84
|345
|2006.05.15 23:40
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.25
|120.87
|346
|2006.05.15 23:40
|modify
|8
|1.00
|110.21
|110.26
|120.88
|347
|2006.05.16 01:46
|s/l
|8
|1.00
|110.26
|110.26
|120.88
|4.53
|2207.95
|348
|2006.05.19 02:00
|sell
|9
|1.00
|110.82
|111.42
|100.82
|349
|2006.05.19 07:41
|s/l
|9
|1.00
|111.42
|111.42
|100.82
|-53.83
|2154.12
|350
|2006.05.30 03:34
|sell
|10
|1.00
|111.93
|112.53
|101.93
|351
|2006.05.30 12:47
|s/l
|10
|1.00
|112.53
|112.53
|101.93
|-53.32
|2100.80
|352
|2006.05.31 14:00
|buy
|11
|1.00
|112.22
|111.62
|122.22
|353
|2006.05.31 18:41
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.02
|122.64
|354
|2006.05.31 18:42
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.03
|122.65
|355
|2006.05.31 18:42
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.04
|122.66
|356
|2006.05.31 18:42
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.05
|122.67
|357
|2006.05.31 18:42
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.06
|122.68
|358
|2006.05.31 18:44
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.07
|122.69
|359
|2006.06.01 00:37
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.08
|122.70
|360
|2006.06.01 00:45
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.09
|122.71
|361
|2006.06.01 00:45
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.11
|122.73
|362
|2006.06.01 00:46
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.12
|122.74
|363
|2006.06.01 00:48
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.13
|122.75
|364
|2006.06.01 07:13
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.14
|122.76
|365
|2006.06.01 07:14
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.15
|122.77
|366
|2006.06.01 07:15
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.17
|122.79
|367
|2006.06.01 07:15
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.19
|122.81
|368
|2006.06.01 07:15
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.21
|122.83
|369
|2006.06.01 07:16
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.22
|122.84
|370
|2006.06.01 07:16
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.23
|122.85
|371
|2006.06.01 07:16
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.24
|122.86
|372
|2006.06.01 07:16
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.25
|122.87
|373
|2006.06.01 07:16
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.26
|122.88
|374
|2006.06.01 07:16
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.29
|122.91
|375
|2006.06.01 07:34
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.30
|122.92
|376
|2006.06.01 07:34
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.31
|122.93
|377
|2006.06.01 07:35
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.32
|122.94
|378
|2006.06.01 07:36
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.33
|122.95
|379
|2006.06.01 07:36
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.34
|122.96
|380
|2006.06.01 07:36
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.35
|122.97
|381
|2006.06.01 07:37
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.37
|122.99
|382
|2006.06.01 07:37
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.38
|123.00
|383
|2006.06.01 07:37
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.39
|123.01
|384
|2006.06.01 07:37
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.40
|123.02
|385
|2006.06.01 07:37
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.41
|123.03
|386
|2006.06.01 07:37
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.43
|123.05
|387
|2006.06.01 07:37
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.44
|123.06
|388
|2006.06.01 07:37
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.45
|123.07
|389
|2006.06.01 10:41
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.46
|123.08
|390
|2006.06.01 10:42
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.47
|123.09
|391
|2006.06.01 10:42
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.48
|123.10
|392
|2006.06.01 10:43
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.49
|123.11
|393
|2006.06.01 10:43
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.50
|123.12
|394
|2006.06.01 10:43
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.52
|123.14
|395
|2006.06.01 10:43
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.54
|123.16
|396
|2006.06.01 11:11
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.56
|123.18
|397
|2006.06.01 11:12
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.62
|123.24
|398
|2006.06.01 11:12
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.65
|123.27
|399
|2006.06.01 11:13
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.66
|123.28
|400
|2006.06.01 11:13
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.67
|123.29
|401
|2006.06.01 12:21
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.68
|123.30
|402
|2006.06.01 12:22
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.69
|123.31
|403
|2006.06.01 12:22
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.70
|123.32
|404
|2006.06.01 12:23
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.71
|123.33
|405
|2006.06.01 12:23
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.72
|123.34
|406
|2006.06.01 12:23
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.73
|123.35
|407
|2006.06.01 12:23
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.74
|123.36
|408
|2006.06.01 12:23
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.75
|123.37
|409
|2006.06.01 12:23
|modify
|11
|1.00
|112.22
|112.76
|123.38
|410
|2006.06.01 14:35
|s/l
|11
|1.00
|112.76
|112.76
|123.38
|47.89
|2148.69
|411
|2006.06.02 05:00
|sell
|12
|1.00
|112.59
|113.19
|102.59
|412
|2006.06.02 12:31
|modify
|12
|1.00
|112.59
|112.74
|102.12
|413
|2006.06.02 12:31
|modify
|12
|1.00
|112.59
|112.72
|102.10
|414
|2006.06.02 12:31
|modify
|12
|1.00
|112.59
|112.67
|102.05
|415
|2006.06.02 12:31
|modify
|12
|1.00
|112.59
|112.61
|101.99
|416
|2006.06.02 12:32
|s/l
|12
|1.00
|112.61
|112.61
|101.99
|-1.77
|2146.92
|417
|2006.06.09 12:00
|sell
|13
|1.00
|113.92
|114.52
|103.92
|418
|2006.06.12 12:07
|s/l
|13
|1.00
|114.52
|114.52
|103.92
|-52.39
|2094.53
|419
|2006.06.14 19:00
|sell
|14
|1.00
|115.07
|115.67
|105.07
|420
|2006.06.15 13:01
|modify
|14
|1.00
|115.07
|115.26
|104.64
|421
|2006.06.15 13:02
|modify
|14
|1.00
|115.07
|115.25
|104.63
|422
|2006.06.16 00:08
|modify
|14
|1.00
|115.07
|115.24
|104.62
|423
|2006.06.16 00:47
|modify
|14
|1.00
|115.07
|115.23
|104.61
|424
|2006.06.16 00:47
|modify
|14
|1.00
|115.07
|115.22
|104.60
|425
|2006.06.16 06:26
|modify
|14
|1.00
|115.07
|115.18
|104.56
|426
|2006.06.16 06:56
|modify
|14
|1.00
|115.07
|115.17
|104.55
|427
|2006.06.16 13:55
|s/l
|14
|1.00
|115.17
|115.17
|104.55
|-8.68
|2085.85
|428
|2006.06.20 04:00
|sell
|15
|1.00
|115.45
|116.05
|105.45
|429
|2006.06.20 05:43
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.64
|105.02
|430
|2006.06.20 05:47
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.63
|105.01
|431
|2006.06.20 05:47
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.62
|105.00
|432
|2006.06.20 05:48
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.61
|104.99
|433
|2006.06.20 06:02
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.57
|104.95
|434
|2006.06.20 06:03
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.54
|104.92
|435
|2006.06.20 06:03
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.53
|104.91
|436
|2006.06.20 06:04
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.52
|104.90
|437
|2006.06.20 06:41
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.50
|104.88
|438
|2006.06.20 06:41
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.48
|104.86
|439
|2006.06.20 06:41
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.46
|104.84
|440
|2006.06.20 06:45
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.45
|104.83
|441
|2006.06.20 06:45
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.44
|104.82
|442
|2006.06.20 06:47
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.42
|104.80
|443
|2006.06.20 06:47
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.41
|104.79
|444
|2006.06.20 06:47
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.40
|104.78
|445
|2006.06.20 06:48
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.39
|104.77
|446
|2006.06.20 06:48
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.38
|104.76
|447
|2006.06.20 06:49
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.37
|104.75
|448
|2006.06.20 06:49
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.36
|104.74
|449
|2006.06.20 06:49
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.35
|104.73
|450
|2006.06.20 06:57
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.34
|104.72
|451
|2006.06.20 06:57
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.33
|104.71
|452
|2006.06.20 06:57
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.32
|104.70
|453
|2006.06.20 07:02
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.31
|104.69
|454
|2006.06.20 07:02
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.30
|104.68
|455
|2006.06.20 07:05
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.29
|104.67
|456
|2006.06.20 07:05
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.27
|104.65
|457
|2006.06.20 07:05
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.26
|104.64
|458
|2006.06.20 07:05
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.25
|104.63
|459
|2006.06.20 07:05
|modify
|15
|1.00
|115.45
|115.24
|104.62
|460
|2006.06.20 09:56
|s/l
|15
|1.00
|115.24
|115.24
|104.62
|18.22
|2104.07
|461
|2006.06.22 01:00
|buy
|16
|1.00
|114.79
|114.19
|124.79
|462
|2006.06.22 07:53
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.59
|125.21
|463
|2006.06.22 07:53
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.60
|125.22
|464
|2006.06.22 07:53
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.61
|125.23
|465
|2006.06.22 07:53
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.62
|125.24
|466
|2006.06.22 08:01
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.63
|125.25
|467
|2006.06.22 10:15
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.64
|125.26
|468
|2006.06.22 10:15
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.65
|125.27
|469
|2006.06.22 10:15
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.66
|125.28
|470
|2006.06.22 10:15
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.67
|125.29
|471
|2006.06.22 10:15
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.69
|125.31
|472
|2006.06.22 10:15
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.72
|125.34
|473
|2006.06.22 10:15
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.74
|125.36
|474
|2006.06.22 10:15
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.76
|125.38
|475
|2006.06.22 10:15
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.78
|125.40
|476
|2006.06.22 10:16
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.81
|125.43
|477
|2006.06.22 10:28
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.83
|125.45
|478
|2006.06.22 10:28
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.84
|125.46
|479
|2006.06.22 10:29
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.85
|125.47
|480
|2006.06.22 10:30
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.86
|125.48
|481
|2006.06.22 10:30
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.87
|125.49
|482
|2006.06.22 10:30
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.88
|125.50
|483
|2006.06.22 10:30
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.89
|125.51
|484
|2006.06.22 10:31
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.90
|125.52
|485
|2006.06.22 10:31
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.92
|125.54
|486
|2006.06.22 10:31
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.94
|125.56
|487
|2006.06.22 10:31
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.95
|125.57
|488
|2006.06.22 10:31
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.96
|125.58
|489
|2006.06.22 10:31
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.97
|125.59
|490
|2006.06.22 10:47
|modify
|16
|1.00
|114.79
|114.98
|125.60
|491
|2006.06.22 10:48
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.05
|125.67
|492
|2006.06.22 10:48
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.07
|125.69
|493
|2006.06.22 10:52
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.08
|125.70
|494
|2006.06.22 10:52
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.09
|125.71
|495
|2006.06.22 10:52
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.10
|125.72
|496
|2006.06.22 13:04
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.11
|125.73
|497
|2006.06.22 13:05
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.12
|125.74
|498
|2006.06.22 13:05
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.13
|125.75
|499
|2006.06.22 13:08
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.14
|125.76
|500
|2006.06.22 13:20
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.20
|125.82
|501
|2006.06.22 13:20
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.21
|125.83
|502
|2006.06.22 13:20
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.22
|125.84
|503
|2006.06.22 13:21
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.23
|125.85
|504
|2006.06.22 13:26
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.25
|125.87
|505
|2006.06.22 13:27
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.26
|125.88
|506
|2006.06.22 13:30
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.27
|125.89
|507
|2006.06.22 13:30
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.29
|125.91
|508
|2006.06.22 13:30
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.30
|125.92
|509
|2006.06.22 13:30
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.31
|125.93
|510
|2006.06.22 15:53
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.32
|125.94
|511
|2006.06.22 15:53
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.33
|125.95
|512
|2006.06.22 15:54
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.35
|125.97
|513
|2006.06.22 16:00
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.36
|125.98
|514
|2006.06.22 16:08
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.37
|125.99
|515
|2006.06.22 16:10
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.41
|126.03
|516
|2006.06.22 16:10
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.42
|126.04
|517
|2006.06.22 16:10
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.43
|126.05
|518
|2006.06.22 16:10
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.45
|126.07
|519
|2006.06.22 16:10
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.46
|126.08
|520
|2006.06.22 16:10
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.47
|126.09
|521
|2006.06.22 16:10
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.48
|126.10
|522
|2006.06.22 16:11
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.52
|126.14
|523
|2006.06.22 16:13
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.55
|126.17
|524
|2006.06.22 16:14
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.56
|126.18
|525
|2006.06.22 16:14
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.57
|126.19
|526
|2006.06.22 16:43
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.58
|126.20
|527
|2006.06.22 16:43
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.59
|126.21
|528
|2006.06.22 16:48
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.60
|126.22
|529
|2006.06.22 16:48
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.61
|126.23
|530
|2006.06.22 16:49
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.62
|126.24
|531
|2006.06.22 16:52
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.65
|126.27
|532
|2006.06.22 17:06
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.66
|126.28
|533
|2006.06.22 17:09
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.67
|126.29
|534
|2006.06.22 17:16
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.68
|126.30
|535
|2006.06.23 09:36
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.71
|126.33
|536
|2006.06.23 09:36
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.72
|126.34
|537
|2006.06.23 09:39
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.73
|126.35
|538
|2006.06.23 09:39
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.74
|126.36
|539
|2006.06.23 09:39
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.77
|126.39
|540
|2006.06.23 09:40
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.78
|126.40
|541
|2006.06.23 09:40
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.79
|126.41
|542
|2006.06.23 10:19
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.80
|126.42
|543
|2006.06.23 11:44
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.81
|126.43
|544
|2006.06.23 11:47
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.82
|126.44
|545
|2006.06.23 11:48
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.83
|126.45
|546
|2006.06.23 11:52
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.84
|126.46
|547
|2006.06.23 12:02
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.85
|126.47
|548
|2006.06.23 12:16
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.86
|126.48
|549
|2006.06.23 12:23
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.87
|126.49
|550
|2006.06.23 12:26
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.88
|126.50
|551
|2006.06.23 12:48
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.89
|126.51
|552
|2006.06.23 12:48
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.91
|126.53
|553
|2006.06.23 12:48
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.92
|126.54
|554
|2006.06.23 12:48
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.93
|126.55
|555
|2006.06.23 12:49
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.94
|126.56
|556
|2006.06.23 12:49
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.95
|126.57
|557
|2006.06.23 12:49
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.96
|126.58
|558
|2006.06.23 12:49
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.97
|126.59
|559
|2006.06.23 12:49
|modify
|16
|1.00
|114.79
|115.98
|126.60
|560
|2006.06.23 13:51
|s/l
|16
|1.00
|115.98
|115.98
|126.60
|102.61
|2206.68
|561
|2006.06.26 19:00
|sell
|17
|1.00
|116.34
|116.94
|106.34
|562
|2006.06.27 01:10
|modify
|17
|1.00
|116.34
|116.54
|105.92
|563
|2006.06.27 01:19
|modify
|17
|1.00
|116.34
|116.50
|105.88
|564
|2006.06.27 01:20
|modify
|17
|1.00
|116.34
|116.49
|105.87
|565
|2006.06.27 10:13
|s/l
|17
|1.00
|116.49
|116.49
|105.87
|-12.87
|2193.81
|566
|2006.06.27 19:00
|sell
|18
|1.00
|116.25
|116.85
|106.25
|567
|2006.06.29 18:16
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.42
|105.80
|568
|2006.06.29 18:16
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.40
|105.78
|569
|2006.06.29 18:16
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.37
|105.75
|570
|2006.06.29 18:17
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.36
|105.74
|571
|2006.06.29 18:17
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.30
|105.68
|572
|2006.06.29 18:21
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.29
|105.67
|573
|2006.06.29 18:21
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.28
|105.66
|574
|2006.06.29 18:21
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.05
|105.43
|575
|2006.06.29 18:22
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.03
|105.41
|576
|2006.06.29 18:27
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.02
|105.40
|577
|2006.06.29 18:27
|modify
|18
|1.00
|116.25
|116.01
|105.39
|578
|2006.06.29 18:27
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.88
|105.26
|579
|2006.06.29 18:35
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.87
|105.25
|580
|2006.06.29 18:47
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.86
|105.24
|581
|2006.06.29 18:47
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.82
|105.20
|582
|2006.06.29 18:47
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.80
|105.18
|583
|2006.06.29 18:48
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.79
|105.17
|584
|2006.06.29 18:48
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.78
|105.16
|585
|2006.06.29 18:48
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.77
|105.15
|586
|2006.06.29 18:48
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.75
|105.13
|587
|2006.06.29 18:49
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.74
|105.12
|588
|2006.06.29 18:49
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.73
|105.11
|589
|2006.06.29 18:49
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.72
|105.10
|590
|2006.06.29 18:49
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.71
|105.09
|591
|2006.06.29 18:54
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.70
|105.08
|592
|2006.06.29 18:54
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.69
|105.07
|593
|2006.06.29 18:55
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.68
|105.06
|594
|2006.06.29 18:56
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.67
|105.05
|595
|2006.06.29 18:56
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.65
|105.03
|596
|2006.06.29 18:57
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.64
|105.02
|597
|2006.06.29 18:57
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.63
|105.01
|598
|2006.06.29 18:57
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.62
|105.00
|599
|2006.06.29 18:57
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.61
|104.99
|600
|2006.06.29 18:58
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.60
|104.98
|601
|2006.06.29 18:58
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.59
|104.97
|602
|2006.06.29 18:58
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.57
|104.95
|603
|2006.06.29 19:23
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.55
|104.93
|604
|2006.06.29 19:23
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.54
|104.92
|605
|2006.06.29 19:24
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.53
|104.91
|606
|2006.06.29 19:25
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.52
|104.90
|607
|2006.06.29 19:25
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.51
|104.89
|608
|2006.06.29 19:25
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.50
|104.88
|609
|2006.06.29 19:25
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.49
|104.87
|610
|2006.06.29 19:25
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.48
|104.86
|611
|2006.06.29 19:26
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.47
|104.85
|612
|2006.06.29 19:27
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.46
|104.84
|613
|2006.06.30 02:28
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.45
|104.83
|614
|2006.06.30 02:28
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.44
|104.82
|615
|2006.06.30 02:28
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.43
|104.81
|616
|2006.06.30 03:46
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.42
|104.80
|617
|2006.06.30 03:46
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.40
|104.78
|618
|2006.06.30 03:46
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.39
|104.77
|619
|2006.06.30 03:47
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.38
|104.76
|620
|2006.06.30 03:47
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.37
|104.75
|621
|2006.06.30 03:47
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.36
|104.74
|622
|2006.06.30 05:29
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.35
|104.73
|623
|2006.06.30 05:36
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.34
|104.72
|624
|2006.06.30 05:36
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.33
|104.71
|625
|2006.06.30 05:37
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.32
|104.70
|626
|2006.06.30 05:37
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.31
|104.69
|627
|2006.06.30 05:37
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.30
|104.68
|628
|2006.06.30 05:37
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.29
|104.67
|629
|2006.06.30 05:37
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.28
|104.66
|630
|2006.06.30 05:44
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.27
|104.65
|631
|2006.06.30 05:46
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.26
|104.64
|632
|2006.06.30 05:50
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.23
|104.61
|633
|2006.06.30 05:51
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.21
|104.59
|634
|2006.06.30 05:51
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.20
|104.58
|635
|2006.06.30 05:54
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.19
|104.57
|636
|2006.06.30 05:54
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.17
|104.55
|637
|2006.06.30 05:58
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.16
|104.54
|638
|2006.06.30 05:58
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.15
|104.53
|639
|2006.06.30 05:59
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.14
|104.52
|640
|2006.06.30 05:59
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.13
|104.51
|641
|2006.06.30 05:59
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.11
|104.49
|642
|2006.06.30 05:59
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.10
|104.48
|643
|2006.06.30 05:59
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.09
|104.47
|644
|2006.06.30 12:31
|modify
|18
|1.00
|116.25
|115.01
|104.39
|645
|2006.06.30 12:35
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.98
|104.36
|646
|2006.06.30 12:35
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.97
|104.35
|647
|2006.06.30 12:35
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.95
|104.33
|648
|2006.06.30 12:41
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.94
|104.32
|649
|2006.06.30 12:41
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.92
|104.30
|650
|2006.06.30 12:41
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.86
|104.24
|651
|2006.06.30 12:41
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.85
|104.23
|652
|2006.06.30 12:42
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.84
|104.22
|653
|2006.06.30 12:42
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.83
|104.21
|654
|2006.06.30 12:43
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.78
|104.16
|655
|2006.07.02 23:50
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.76
|104.14
|656
|2006.07.02 23:51
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.75
|104.13
|657
|2006.07.02 23:51
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.74
|104.12
|658
|2006.07.02 23:54
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.73
|104.11
|659
|2006.07.02 23:55
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.72
|104.10
|660
|2006.07.02 23:55
|modify
|18
|1.00
|116.25
|114.70
|104.08
|661
|2006.07.03 01:30
|s/l
|18
|1.00
|114.70
|114.70
|104.08
|135.14
|2328.95
|662
|2006.07.03 14:00
|buy
|19
|1.00
|114.87
|114.27
|124.87
|663
|2006.07.05 13:15
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.67
|125.29
|664
|2006.07.05 13:15
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.69
|125.31
|665
|2006.07.05 13:15
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.72
|125.34
|666
|2006.07.05 13:22
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.73
|125.35
|667
|2006.07.05 13:23
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.74
|125.36
|668
|2006.07.05 13:23
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.75
|125.37
|669
|2006.07.05 13:23
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.77
|125.39
|670
|2006.07.05 13:23
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.78
|125.40
|671
|2006.07.05 13:42
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.79
|125.41
|672
|2006.07.05 13:44
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.81
|125.43
|673
|2006.07.05 13:44
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.82
|125.44
|674
|2006.07.05 13:44
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.83
|125.45
|675
|2006.07.05 13:44
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.84
|125.46
|676
|2006.07.05 13:47
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.87
|125.49
|677
|2006.07.05 14:09
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.88
|125.50
|678
|2006.07.05 14:09
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.89
|125.51
|679
|2006.07.05 14:09
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.90
|125.52
|680
|2006.07.05 14:09
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.91
|125.53
|681
|2006.07.05 14:09
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.92
|125.54
|682
|2006.07.05 14:09
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.93
|125.55
|683
|2006.07.05 14:10
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.94
|125.56
|684
|2006.07.05 14:10
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.95
|125.57
|685
|2006.07.05 14:10
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.96
|125.58
|686
|2006.07.05 14:10
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.97
|125.59
|687
|2006.07.05 14:11
|modify
|19
|1.00
|114.87
|114.99
|125.61
|688
|2006.07.05 14:14
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.01
|125.63
|689
|2006.07.05 14:15
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.02
|125.64
|690
|2006.07.05 14:17
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.03
|125.65
|691
|2006.07.05 14:34
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.04
|125.66
|692
|2006.07.05 14:36
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.05
|125.67
|693
|2006.07.05 14:36
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.06
|125.68
|694
|2006.07.05 14:37
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.07
|125.69
|695
|2006.07.05 14:38
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.08
|125.70
|696
|2006.07.05 14:38
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.09
|125.71
|697
|2006.07.05 14:38
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.10
|125.72
|698
|2006.07.05 14:38
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.11
|125.73
|699
|2006.07.05 15:02
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.12
|125.74
|700
|2006.07.05 15:02
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.14
|125.76
|701
|2006.07.05 19:17
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.15
|125.77
|702
|2006.07.05 19:19
|modify
|19
|1.00
|114.87
|115.16
|125.78
|703
|2006.07.06 13:22
|s/l
|19
|1.00
|115.16
|115.16
|125.78
|25.18
|2354.13
|704
|2006.07.13 18:05
|sell
|20
|1.00
|115.29
|115.89
|105.29
|705
|2006.07.14 01:39
|s/l
|20
|1.00
|115.89
|115.89
|105.29
|-51.77
|2302.36
|706
|2006.07.21 03:00
|buy
|21
|1.00
|116.88
|116.28
|126.88
|707
|2006.07.21 07:41
|s/l
|21
|1.00
|116.28
|116.28
|126.88
|-51.60
|2250.76