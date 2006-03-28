Strategy Tester Report
Tamiël_FX

SymbolUSDJPYm (US Dollar vs Japanese Yen)
Period1 Hour (H1) 2006.03.26 23:00 - 2006.07.22 00:00 (2006.03.25 - 2006.07.22)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEAName="TDT - IBFX"; ManageMoney=false; Lots=1; Risk=3; UseSound=true; TrailingStop=60; ProfitLevel=2000; AccountIsMicro=true; StopLoss=60; StartLevel=40;
Bars in test18321Ticks modelled472880Modelling quality90.00%
Initial deposit1810.00
Total net profit440.76Gross profit798.90Gross loss-358.14
Profit factor2.23Expected payoff20.99
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown171.52 (7.60%)Relative drawdown7.60% (171.52)
Total trades21Short positions (won %)12 (33.33%)Long positions (won %)9 (66.67%)
Profit trades (% of total)10 (47.62%)Loss trades (% of total)11 (52.38%)
Largestprofit trade215.06loss trade-53.95
Averageprofit trade79.89loss trade-32.56
Maximumconsecutive wins (profit in money)2 (178.85)consecutive losses (loss in money)3 (-62.84)
Maximalconsecutive profit (count of wins)215.06 (1)consecutive loss (count of losses)-107.15 (2)
Averageconsecutive wins1consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.03.28 10:00buy11.00116.77116.17126.77
22006.03.28 15:32modify11.00116.77116.61127.23
32006.03.28 15:32modify11.00116.77116.63127.25
42006.03.28 15:33modify11.00116.77116.64127.26
52006.03.28 15:33modify11.00116.77116.66127.28
62006.03.28 15:33modify11.00116.77116.67127.29
72006.03.28 15:33modify11.00116.77116.68127.30
82006.03.28 16:16modify11.00116.77116.71127.33
92006.03.28 18:28modify11.00116.77116.73127.35
102006.03.28 19:17modify11.00116.77116.77127.39
112006.03.28 19:18modify11.00116.77116.78127.40
122006.03.28 19:18modify11.00116.77116.81127.43
132006.03.28 19:18modify11.00116.77116.84127.46
142006.03.28 19:18modify11.00116.77116.86127.48
152006.03.28 19:18modify11.00116.77116.92127.54
162006.03.28 19:22modify11.00116.77116.95127.57
172006.03.28 19:22modify11.00116.77116.99127.61
182006.03.28 19:22modify11.00116.77117.05127.67
192006.03.28 19:22modify11.00116.77117.15127.77
202006.03.28 19:22modify11.00116.77117.16127.78
212006.03.28 19:22modify11.00116.77117.17127.79
222006.03.28 19:22modify11.00116.77117.24127.86
232006.03.28 19:35modify11.00116.77117.26127.88
242006.03.28 19:36modify11.00116.77117.31127.93
252006.03.28 19:36modify11.00116.77117.32127.94
262006.03.28 19:36modify11.00116.77117.34127.96
272006.03.28 19:38modify11.00116.77117.35127.97
282006.03.28 19:43modify11.00116.77117.36127.98
292006.03.28 19:43modify11.00116.77117.37127.99
302006.03.28 19:44modify11.00116.77117.38128.00
312006.03.28 19:44modify11.00116.77117.39128.01
322006.03.28 19:44modify11.00116.77117.41128.03
332006.03.28 19:44modify11.00116.77117.42128.04
342006.03.28 19:52modify11.00116.77117.43128.05
352006.03.28 19:52modify11.00116.77117.44128.06
362006.03.28 19:57modify11.00116.77117.45128.07
372006.03.29 13:57modify11.00116.77117.46128.08
382006.03.29 14:00modify11.00116.77117.47128.09
392006.03.29 14:01modify11.00116.77117.48128.10
402006.03.29 14:01modify11.00116.77117.49128.11
412006.03.29 14:01modify11.00116.77117.51128.13
422006.03.29 14:02modify11.00116.77117.52128.14
432006.03.29 14:04modify11.00116.77117.53128.15
442006.03.29 14:04modify11.00116.77117.54128.16
452006.03.29 14:04modify11.00116.77117.55128.17
462006.03.29 14:05modify11.00116.77117.56128.18
472006.03.29 14:22modify11.00116.77117.57128.19
482006.03.29 14:22modify11.00116.77117.58128.20
492006.03.29 14:24modify11.00116.77117.59128.21
502006.03.29 14:24modify11.00116.77117.60128.22
512006.03.29 14:24modify11.00116.77117.61128.23
522006.03.29 17:53s/l11.00117.61117.61128.2371.421881.42
532006.03.30 04:00sell21.00117.72118.32107.72
542006.03.30 09:47modify21.00117.72117.92107.30
552006.03.30 09:55modify21.00117.72117.91107.29
562006.03.30 09:55modify21.00117.72117.89107.27
572006.03.30 09:57modify21.00117.72117.88107.26
582006.03.30 09:59modify21.00117.72117.87107.25
592006.03.30 13:49s/l21.00117.87117.87107.25-12.731868.69
602006.04.21 09:00sell31.00117.32117.92107.32
612006.04.21 12:50modify31.00117.32117.50106.88
622006.04.21 12:50modify31.00117.32117.49106.87
632006.04.21 12:50modify31.00117.32117.48106.86
642006.04.21 12:50modify31.00117.32117.47106.85
652006.04.21 12:53modify31.00117.32117.46106.84
662006.04.21 12:53modify31.00117.32117.44106.82
672006.04.21 13:05modify31.00117.32117.43106.81
682006.04.21 14:32modify31.00117.32117.42106.80
692006.04.21 14:32modify31.00117.32117.40106.78
702006.04.21 14:38modify31.00117.32117.37106.75
712006.04.23 21:00modify31.00117.32116.17105.55
722006.04.23 21:04modify31.00117.32116.16105.54
732006.04.23 21:04modify31.00117.32116.09105.47
742006.04.23 22:10modify31.00117.32116.07105.45
752006.04.23 22:10modify31.00117.32116.06105.44
762006.04.23 22:11modify31.00117.32116.05105.43
772006.04.24 06:47modify31.00117.32116.04105.42
782006.04.24 06:47modify31.00117.32116.03105.41
792006.04.24 06:47modify31.00117.32116.02105.40
802006.04.24 06:47modify31.00117.32116.01105.39
812006.04.24 06:47modify31.00117.32116.00105.38
822006.04.24 06:47modify31.00117.32115.98105.36
832006.04.24 06:50modify31.00117.32115.97105.35
842006.04.24 06:50modify31.00117.32115.96105.34
852006.04.24 06:51modify31.00117.32115.95105.33
862006.04.24 06:51modify31.00117.32115.94105.32
872006.04.24 06:51modify31.00117.32115.93105.31
882006.04.24 06:51modify31.00117.32115.91105.29
892006.04.24 06:52modify31.00117.32115.90105.28
902006.04.24 06:52modify31.00117.32115.89105.27
912006.04.24 06:52modify31.00117.32115.88105.26
922006.04.24 06:52modify31.00117.32115.87105.25
932006.04.24 07:26modify31.00117.32115.85105.23
942006.04.24 07:27modify31.00117.32115.83105.21
952006.04.24 07:27modify31.00117.32115.81105.19
962006.04.24 07:27modify31.00117.32115.79105.17
972006.04.24 07:27modify31.00117.32115.78105.16
982006.04.24 07:29modify31.00117.32115.77105.15
992006.04.24 07:29modify31.00117.32115.76105.14
1002006.04.24 07:31modify31.00117.32115.75105.13
1012006.04.24 07:31modify31.00117.32115.74105.12
1022006.04.24 07:31modify31.00117.32115.73105.11
1032006.04.24 07:31modify31.00117.32115.71105.09
1042006.04.24 07:31modify31.00117.32115.70105.08
1052006.04.24 07:34modify31.00117.32115.69105.07
1062006.04.24 07:34modify31.00117.32115.68105.06
1072006.04.24 07:34modify31.00117.32115.67105.05
1082006.04.24 07:35modify31.00117.32115.66105.04
1092006.04.24 07:36modify31.00117.32115.65105.03
1102006.04.24 07:37modify31.00117.32115.64105.02
1112006.04.24 07:37modify31.00117.32115.61104.99
1122006.04.24 07:37modify31.00117.32115.59104.97
1132006.04.24 07:37modify31.00117.32115.57104.95
1142006.04.24 07:37modify31.00117.32115.54104.92
1152006.04.24 07:37modify31.00117.32115.53104.91
1162006.04.24 07:40modify31.00117.32115.51104.89
1172006.04.24 07:42modify31.00117.32115.49104.87
1182006.04.24 07:42modify31.00117.32115.48104.86
1192006.04.24 07:43modify31.00117.32115.47104.85
1202006.04.24 12:25modify31.00117.32115.46104.84
1212006.04.24 16:12modify31.00117.32115.45104.83
1222006.04.24 16:12modify31.00117.32115.44104.82
1232006.04.24 16:12modify31.00117.32115.43104.81
1242006.04.24 16:12modify31.00117.32115.42104.80
1252006.04.24 16:12modify31.00117.32115.41104.79
1262006.04.24 16:13modify31.00117.32115.40104.78
1272006.04.24 16:13modify31.00117.32115.39104.77
1282006.04.24 16:13modify31.00117.32115.38104.76
1292006.04.24 16:13modify31.00117.32115.37104.75
1302006.04.24 16:13modify31.00117.32115.36104.74
1312006.04.24 16:13modify31.00117.32115.35104.73
1322006.04.24 16:13modify31.00117.32115.33104.71
1332006.04.24 16:16modify31.00117.32115.32104.70
1342006.04.24 16:16modify31.00117.32115.30104.68
1352006.04.24 16:16modify31.00117.32115.29104.67
1362006.04.24 16:16modify31.00117.32115.28104.66
1372006.04.24 16:16modify31.00117.32115.27104.65
1382006.04.24 16:17modify31.00117.32115.24104.62
1392006.04.24 16:17modify31.00117.32115.23104.61
1402006.04.24 16:17modify31.00117.32115.22104.60
1412006.04.24 16:19modify31.00117.32115.21104.59
1422006.04.24 16:19modify31.00117.32115.20104.58
1432006.04.24 16:19modify31.00117.32115.13104.51
1442006.04.24 16:19modify31.00117.32115.12104.50
1452006.04.24 16:19modify31.00117.32115.10104.48
1462006.04.24 16:19modify31.00117.32115.08104.46
1472006.04.24 16:19modify31.00117.32115.01104.39
1482006.04.24 16:19modify31.00117.32114.97104.35
1492006.04.24 18:11modify31.00117.32114.96104.34
1502006.04.24 18:11modify31.00117.32114.94104.32
1512006.04.24 18:11modify31.00117.32114.93104.31
1522006.04.24 18:13modify31.00117.32114.92104.30
1532006.04.24 18:16modify31.00117.32114.91104.29
1542006.04.24 18:16modify31.00117.32114.90104.28
1552006.04.24 18:16modify31.00117.32114.89104.27
1562006.04.24 18:17modify31.00117.32114.88104.26
1572006.04.24 18:37modify31.00117.32114.87104.25
1582006.04.24 18:46modify31.00117.32114.86104.24
1592006.04.24 18:47modify31.00117.32114.85104.23
1602006.04.25 14:07s/l31.00114.85114.85104.23215.062083.75
1612006.04.25 21:00buy41.00114.83114.23124.83
1622006.04.26 07:46modify41.00114.83114.63125.25
1632006.04.26 07:46modify41.00114.83114.64125.26
1642006.04.26 08:01modify41.00114.83114.65125.27
1652006.04.26 10:14modify41.00114.83114.66125.28
1662006.04.26 10:46modify41.00114.83114.68125.30
1672006.04.26 10:46modify41.00114.83114.69125.31
1682006.04.26 10:46modify41.00114.83114.70125.32
1692006.04.26 10:46modify41.00114.83114.71125.33
1702006.04.26 10:47modify41.00114.83114.72125.34
1712006.04.26 10:47modify41.00114.83114.73125.35
1722006.04.26 12:44modify41.00114.83114.74125.36
1732006.04.26 12:44modify41.00114.83114.76125.38
1742006.04.26 12:45modify41.00114.83114.77125.39
1752006.04.26 14:06s/l41.00114.77114.77125.39-5.232078.52
1762006.05.03 00:00buy51.00113.33112.73123.33
1772006.05.03 14:12modify51.00113.33113.13123.75
1782006.05.03 17:29modify51.00113.33113.14123.76
1792006.05.03 17:47modify51.00113.33113.15123.77
1802006.05.03 17:58modify51.00113.33113.16123.78
1812006.05.03 18:01modify51.00113.33113.17123.79
1822006.05.03 18:02modify51.00113.33113.21123.83
1832006.05.03 18:02modify51.00113.33113.23123.85
1842006.05.03 18:04modify51.00113.33113.25123.87
1852006.05.03 23:40modify51.00113.33113.27123.89
1862006.05.04 03:46modify51.00113.33113.28123.90
1872006.05.04 03:55modify51.00113.33113.30123.92
1882006.05.04 03:56modify51.00113.33113.32123.94
1892006.05.04 03:57modify51.00113.33113.33123.95
1902006.05.04 03:59modify51.00113.33113.34123.96
1912006.05.04 04:12modify51.00113.33113.35123.97
1922006.05.04 04:22modify51.00113.33113.36123.98
1932006.05.04 04:23modify51.00113.33113.37123.99
1942006.05.04 04:25modify51.00113.33113.38124.00
1952006.05.04 04:25modify51.00113.33113.40124.02
1962006.05.04 04:25modify51.00113.33113.42124.04
1972006.05.04 04:25modify51.00113.33113.43124.05
1982006.05.04 04:25modify51.00113.33113.44124.06
1992006.05.04 04:26modify51.00113.33113.46124.08
2002006.05.04 04:26modify51.00113.33113.48124.10
2012006.05.04 04:26modify51.00113.33113.49124.11
2022006.05.04 04:26modify51.00113.33113.50124.12
2032006.05.04 04:26modify51.00113.33113.51124.13
2042006.05.04 04:26modify51.00113.33113.52124.14
2052006.05.04 06:07modify51.00113.33113.55124.17
2062006.05.04 06:07modify51.00113.33113.56124.18
2072006.05.04 14:05s/l51.00113.56113.56124.1820.252098.77
2082006.05.05 13:00sell61.00113.37113.97103.37
2092006.05.05 13:12modify61.00113.37113.57102.95
2102006.05.05 13:13modify61.00113.37113.56102.94
2112006.05.05 13:13modify61.00113.37113.55102.93
2122006.05.05 13:13modify61.00113.37113.54102.92
2132006.05.05 13:13modify61.00113.37113.53102.91
2142006.05.05 13:13modify61.00113.37113.52102.90
2152006.05.05 13:14modify61.00113.37113.50102.88
2162006.05.05 13:16modify61.00113.37113.49102.87
2172006.05.05 13:16modify61.00113.37113.48102.86
2182006.05.05 13:16modify61.00113.37113.47102.85
2192006.05.05 13:16modify61.00113.37113.46102.84
2202006.05.05 13:16modify61.00113.37113.45102.83
2212006.05.05 13:17modify61.00113.37113.44102.82
2222006.05.05 13:17modify61.00113.37113.43102.81
2232006.05.05 13:17modify61.00113.37113.42102.80
2242006.05.05 13:17modify61.00113.37113.41102.79
2252006.05.05 13:17modify61.00113.37113.40102.78
2262006.05.05 13:17modify61.00113.37113.39102.77
2272006.05.05 13:17modify61.00113.37113.38102.76
2282006.05.05 13:17modify61.00113.37113.37102.75
2292006.05.05 13:17modify61.00113.37113.36102.74
2302006.05.05 13:17modify61.00113.37113.35102.73
2312006.05.05 13:19modify61.00113.37113.34102.72
2322006.05.05 13:19modify61.00113.37113.33102.71
2332006.05.05 13:19modify61.00113.37113.32102.70
2342006.05.05 13:19modify61.00113.37113.31102.69
2352006.05.05 13:19modify61.00113.37113.30102.68
2362006.05.05 13:19modify61.00113.37113.29102.67
2372006.05.05 13:20modify61.00113.37113.28102.66
2382006.05.05 13:20modify61.00113.37113.27102.65
2392006.05.05 13:29modify61.00113.37113.26102.64
2402006.05.05 13:30modify61.00113.37113.24102.62
2412006.05.05 13:31modify61.00113.37113.23102.61
2422006.05.05 13:31modify61.00113.37113.21102.59
2432006.05.05 13:31modify61.00113.37113.20102.58
2442006.05.05 13:31modify61.00113.37113.19102.57
2452006.05.05 13:32modify61.00113.37113.18102.56
2462006.05.05 13:32modify61.00113.37113.17102.55
2472006.05.05 14:10modify61.00113.37113.15102.53
2482006.05.05 14:10modify61.00113.37113.14102.52
2492006.05.05 14:10modify61.00113.37113.13102.51
2502006.05.05 14:10modify61.00113.37113.11102.49
2512006.05.05 14:14modify61.00113.37113.10102.48
2522006.05.05 14:14modify61.00113.37113.07102.45
2532006.05.05 14:16modify61.00113.37113.06102.44
2542006.05.05 14:16modify61.00113.37113.05102.43
2552006.05.05 14:18modify61.00113.37113.03102.41
2562006.05.05 14:25modify61.00113.37113.01102.39
2572006.05.05 14:26modify61.00113.37112.97102.35
2582006.05.05 14:31modify61.00113.37112.95102.33
2592006.05.05 14:31modify61.00113.37112.94102.32
2602006.05.05 14:32modify61.00113.37112.93102.31
2612006.05.05 14:57modify61.00113.37112.91102.29
2622006.05.05 14:57modify61.00113.37112.90102.28
2632006.05.05 14:58modify61.00113.37112.88102.26
2642006.05.05 14:58modify61.00113.37112.87102.25
2652006.05.07 21:00modify61.00113.37112.60101.98
2662006.05.07 21:12modify61.00113.37112.59101.97
2672006.05.07 21:20modify61.00113.37112.58101.96
2682006.05.07 21:20modify61.00113.37112.56101.94
2692006.05.07 21:20modify61.00113.37112.54101.92
2702006.05.07 21:20modify61.00113.37112.52101.90
2712006.05.07 21:20modify61.00113.37112.49101.87
2722006.05.07 21:21modify61.00113.37112.47101.85
2732006.05.07 21:25modify61.00113.37112.45101.83
2742006.05.07 21:26modify61.00113.37112.44101.82
2752006.05.08 00:51modify61.00113.37112.42101.80
2762006.05.08 01:02modify61.00113.37112.41101.79
2772006.05.08 01:02modify61.00113.37112.37101.75
2782006.05.08 01:02modify61.00113.37112.35101.73
2792006.05.08 01:02modify61.00113.37112.28101.66
2802006.05.08 01:02modify61.00113.37112.27101.65
2812006.05.08 01:07modify61.00113.37112.25101.63
2822006.05.08 02:28modify61.00113.37112.24101.62
2832006.05.08 02:28modify61.00113.37112.23101.61
2842006.05.08 02:31modify61.00113.37112.22101.60
2852006.05.08 03:01modify61.00113.37112.21101.59
2862006.05.08 05:22modify61.00113.37112.20101.58
2872006.05.08 05:28modify61.00113.37112.19101.57
2882006.05.08 05:28modify61.00113.37112.18101.56
2892006.05.08 07:03modify61.00113.37112.17101.55
2902006.05.08 07:04modify61.00113.37112.13101.51
2912006.05.08 07:04modify61.00113.37112.06101.44
2922006.05.08 07:04modify61.00113.37112.03101.41
2932006.05.08 07:12modify61.00113.37112.01101.39
2942006.05.08 07:13modify61.00113.37112.00101.38
2952006.05.08 07:18modify61.00113.37111.99101.37
2962006.05.08 07:18modify61.00113.37111.98101.36
2972006.05.08 07:18modify61.00113.37111.95101.33
2982006.05.08 07:25modify61.00113.37111.93101.31
2992006.05.08 07:26modify61.00113.37111.92101.30
3002006.05.08 07:30modify61.00113.37111.91101.29
3012006.05.08 07:55modify61.00113.37111.90101.28
3022006.05.08 07:56modify61.00113.37111.89101.27
3032006.05.08 08:03modify61.00113.37111.86101.24
3042006.05.08 08:05modify61.00113.37111.85101.23
3052006.05.08 08:06modify61.00113.37111.84101.22
3062006.05.08 08:07modify61.00113.37111.82101.20
3072006.05.08 08:07modify61.00113.37111.80101.18
3082006.05.08 08:08modify61.00113.37111.79101.17
3092006.05.08 08:08modify61.00113.37111.78101.16
3102006.05.08 08:08modify61.00113.37111.76101.14
3112006.05.08 08:08modify61.00113.37111.74101.12
3122006.05.08 08:18modify61.00113.37111.73101.11
3132006.05.08 08:18modify61.00113.37111.72101.10
3142006.05.08 08:18modify61.00113.37111.70101.08
3152006.05.08 08:19modify61.00113.37111.69101.07
3162006.05.08 08:19modify61.00113.37111.68101.06
3172006.05.08 08:25modify61.00113.37111.67101.05
3182006.05.08 08:28modify61.00113.37111.66101.04
3192006.05.08 11:44modify61.00113.37111.65101.03
3202006.05.08 11:44modify61.00113.37111.64101.02
3212006.05.08 11:46modify61.00113.37111.62101.00
3222006.05.08 11:46modify61.00113.37111.60100.98
3232006.05.08 14:12s/l61.00111.60111.60100.98158.602257.37
3242006.05.09 07:00buy71.00111.81111.21121.81
3252006.05.09 14:05s/l71.00111.21111.21121.81-53.952203.42
3262006.05.15 16:00buy81.00110.21109.61120.21
3272006.05.15 22:04modify81.00110.21110.01120.63
3282006.05.15 22:04modify81.00110.21110.03120.65
3292006.05.15 22:04modify81.00110.21110.04120.66
3302006.05.15 22:04modify81.00110.21110.05120.67
3312006.05.15 22:05modify81.00110.21110.06120.68
3322006.05.15 22:06modify81.00110.21110.07120.69
3332006.05.15 22:07modify81.00110.21110.08120.70
3342006.05.15 22:07modify81.00110.21110.09120.71
3352006.05.15 22:07modify81.00110.21110.10120.72
3362006.05.15 22:07modify81.00110.21110.11120.73
3372006.05.15 22:47modify81.00110.21110.12120.74
3382006.05.15 23:39modify81.00110.21110.13120.75
3392006.05.15 23:39modify81.00110.21110.15120.77
3402006.05.15 23:40modify81.00110.21110.16120.78
3412006.05.15 23:40modify81.00110.21110.17120.79
3422006.05.15 23:40modify81.00110.21110.18120.80
3432006.05.15 23:40modify81.00110.21110.21120.83
3442006.05.15 23:40modify81.00110.21110.22120.84
3452006.05.15 23:40modify81.00110.21110.25120.87
3462006.05.15 23:40modify81.00110.21110.26120.88
3472006.05.16 01:46s/l81.00110.26110.26120.884.532207.95
3482006.05.19 02:00sell91.00110.82111.42100.82
3492006.05.19 07:41s/l91.00111.42111.42100.82-53.832154.12
3502006.05.30 03:34sell101.00111.93112.53101.93
3512006.05.30 12:47s/l101.00112.53112.53101.93-53.322100.80
3522006.05.31 14:00buy111.00112.22111.62122.22
3532006.05.31 18:41modify111.00112.22112.02122.64
3542006.05.31 18:42modify111.00112.22112.03122.65
3552006.05.31 18:42modify111.00112.22112.04122.66
3562006.05.31 18:42modify111.00112.22112.05122.67
3572006.05.31 18:42modify111.00112.22112.06122.68
3582006.05.31 18:44modify111.00112.22112.07122.69
3592006.06.01 00:37modify111.00112.22112.08122.70
3602006.06.01 00:45modify111.00112.22112.09122.71
3612006.06.01 00:45modify111.00112.22112.11122.73
3622006.06.01 00:46modify111.00112.22112.12122.74
3632006.06.01 00:48modify111.00112.22112.13122.75
3642006.06.01 07:13modify111.00112.22112.14122.76
3652006.06.01 07:14modify111.00112.22112.15122.77
3662006.06.01 07:15modify111.00112.22112.17122.79
3672006.06.01 07:15modify111.00112.22112.19122.81
3682006.06.01 07:15modify111.00112.22112.21122.83
3692006.06.01 07:16modify111.00112.22112.22122.84
3702006.06.01 07:16modify111.00112.22112.23122.85
3712006.06.01 07:16modify111.00112.22112.24122.86
3722006.06.01 07:16modify111.00112.22112.25122.87
3732006.06.01 07:16modify111.00112.22112.26122.88
3742006.06.01 07:16modify111.00112.22112.29122.91
3752006.06.01 07:34modify111.00112.22112.30122.92
3762006.06.01 07:34modify111.00112.22112.31122.93
3772006.06.01 07:35modify111.00112.22112.32122.94
3782006.06.01 07:36modify111.00112.22112.33122.95
3792006.06.01 07:36modify111.00112.22112.34122.96
3802006.06.01 07:36modify111.00112.22112.35122.97
3812006.06.01 07:37modify111.00112.22112.37122.99
3822006.06.01 07:37modify111.00112.22112.38123.00
3832006.06.01 07:37modify111.00112.22112.39123.01
3842006.06.01 07:37modify111.00112.22112.40123.02
3852006.06.01 07:37modify111.00112.22112.41123.03
3862006.06.01 07:37modify111.00112.22112.43123.05
3872006.06.01 07:37modify111.00112.22112.44123.06
3882006.06.01 07:37modify111.00112.22112.45123.07
3892006.06.01 10:41modify111.00112.22112.46123.08
3902006.06.01 10:42modify111.00112.22112.47123.09
3912006.06.01 10:42modify111.00112.22112.48123.10
3922006.06.01 10:43modify111.00112.22112.49123.11
3932006.06.01 10:43modify111.00112.22112.50123.12
3942006.06.01 10:43modify111.00112.22112.52123.14
3952006.06.01 10:43modify111.00112.22112.54123.16
3962006.06.01 11:11modify111.00112.22112.56123.18
3972006.06.01 11:12modify111.00112.22112.62123.24
3982006.06.01 11:12modify111.00112.22112.65123.27
3992006.06.01 11:13modify111.00112.22112.66123.28
4002006.06.01 11:13modify111.00112.22112.67123.29
4012006.06.01 12:21modify111.00112.22112.68123.30
4022006.06.01 12:22modify111.00112.22112.69123.31
4032006.06.01 12:22modify111.00112.22112.70123.32
4042006.06.01 12:23modify111.00112.22112.71123.33
4052006.06.01 12:23modify111.00112.22112.72123.34
4062006.06.01 12:23modify111.00112.22112.73123.35
4072006.06.01 12:23modify111.00112.22112.74123.36
4082006.06.01 12:23modify111.00112.22112.75123.37
4092006.06.01 12:23modify111.00112.22112.76123.38
4102006.06.01 14:35s/l111.00112.76112.76123.3847.892148.69
4112006.06.02 05:00sell121.00112.59113.19102.59
4122006.06.02 12:31modify121.00112.59112.74102.12
4132006.06.02 12:31modify121.00112.59112.72102.10
4142006.06.02 12:31modify121.00112.59112.67102.05
4152006.06.02 12:31modify121.00112.59112.61101.99
4162006.06.02 12:32s/l121.00112.61112.61101.99-1.772146.92
4172006.06.09 12:00sell131.00113.92114.52103.92
4182006.06.12 12:07s/l131.00114.52114.52103.92-52.392094.53
4192006.06.14 19:00sell141.00115.07115.67105.07
4202006.06.15 13:01modify141.00115.07115.26104.64
4212006.06.15 13:02modify141.00115.07115.25104.63
4222006.06.16 00:08modify141.00115.07115.24104.62
4232006.06.16 00:47modify141.00115.07115.23104.61
4242006.06.16 00:47modify141.00115.07115.22104.60
4252006.06.16 06:26modify141.00115.07115.18104.56
4262006.06.16 06:56modify141.00115.07115.17104.55
4272006.06.16 13:55s/l141.00115.17115.17104.55-8.682085.85
4282006.06.20 04:00sell151.00115.45116.05105.45
4292006.06.20 05:43modify151.00115.45115.64105.02
4302006.06.20 05:47modify151.00115.45115.63105.01
4312006.06.20 05:47modify151.00115.45115.62105.00
4322006.06.20 05:48modify151.00115.45115.61104.99
4332006.06.20 06:02modify151.00115.45115.57104.95
4342006.06.20 06:03modify151.00115.45115.54104.92
4352006.06.20 06:03modify151.00115.45115.53104.91
4362006.06.20 06:04modify151.00115.45115.52104.90
4372006.06.20 06:41modify151.00115.45115.50104.88
4382006.06.20 06:41modify151.00115.45115.48104.86
4392006.06.20 06:41modify151.00115.45115.46104.84
4402006.06.20 06:45modify151.00115.45115.45104.83
4412006.06.20 06:45modify151.00115.45115.44104.82
4422006.06.20 06:47modify151.00115.45115.42104.80
4432006.06.20 06:47modify151.00115.45115.41104.79
4442006.06.20 06:47modify151.00115.45115.40104.78
4452006.06.20 06:48modify151.00115.45115.39104.77
4462006.06.20 06:48modify151.00115.45115.38104.76
4472006.06.20 06:49modify151.00115.45115.37104.75
4482006.06.20 06:49modify151.00115.45115.36104.74
4492006.06.20 06:49modify151.00115.45115.35104.73
4502006.06.20 06:57modify151.00115.45115.34104.72
4512006.06.20 06:57modify151.00115.45115.33104.71
4522006.06.20 06:57modify151.00115.45115.32104.70
4532006.06.20 07:02modify151.00115.45115.31104.69
4542006.06.20 07:02modify151.00115.45115.30104.68
4552006.06.20 07:05modify151.00115.45115.29104.67
4562006.06.20 07:05modify151.00115.45115.27104.65
4572006.06.20 07:05modify151.00115.45115.26104.64
4582006.06.20 07:05modify151.00115.45115.25104.63
4592006.06.20 07:05modify151.00115.45115.24104.62
4602006.06.20 09:56s/l151.00115.24115.24104.6218.222104.07
4612006.06.22 01:00buy161.00114.79114.19124.79
4622006.06.22 07:53modify161.00114.79114.59125.21
4632006.06.22 07:53modify161.00114.79114.60125.22
4642006.06.22 07:53modify161.00114.79114.61125.23
4652006.06.22 07:53modify161.00114.79114.62125.24
4662006.06.22 08:01modify161.00114.79114.63125.25
4672006.06.22 10:15modify161.00114.79114.64125.26
4682006.06.22 10:15modify161.00114.79114.65125.27
4692006.06.22 10:15modify161.00114.79114.66125.28
4702006.06.22 10:15modify161.00114.79114.67125.29
4712006.06.22 10:15modify161.00114.79114.69125.31
4722006.06.22 10:15modify161.00114.79114.72125.34
4732006.06.22 10:15modify161.00114.79114.74125.36
4742006.06.22 10:15modify161.00114.79114.76125.38
4752006.06.22 10:15modify161.00114.79114.78125.40
4762006.06.22 10:16modify161.00114.79114.81125.43
4772006.06.22 10:28modify161.00114.79114.83125.45
4782006.06.22 10:28modify161.00114.79114.84125.46
4792006.06.22 10:29modify161.00114.79114.85125.47
4802006.06.22 10:30modify161.00114.79114.86125.48
4812006.06.22 10:30modify161.00114.79114.87125.49
4822006.06.22 10:30modify161.00114.79114.88125.50
4832006.06.22 10:30modify161.00114.79114.89125.51
4842006.06.22 10:31modify161.00114.79114.90125.52
4852006.06.22 10:31modify161.00114.79114.92125.54
4862006.06.22 10:31modify161.00114.79114.94125.56
4872006.06.22 10:31modify161.00114.79114.95125.57
4882006.06.22 10:31modify161.00114.79114.96125.58
4892006.06.22 10:31modify161.00114.79114.97125.59
4902006.06.22 10:47modify161.00114.79114.98125.60
4912006.06.22 10:48modify161.00114.79115.05125.67
4922006.06.22 10:48modify161.00114.79115.07125.69
4932006.06.22 10:52modify161.00114.79115.08125.70
4942006.06.22 10:52modify161.00114.79115.09125.71
4952006.06.22 10:52modify161.00114.79115.10125.72
4962006.06.22 13:04modify161.00114.79115.11125.73
4972006.06.22 13:05modify161.00114.79115.12125.74
4982006.06.22 13:05modify161.00114.79115.13125.75
4992006.06.22 13:08modify161.00114.79115.14125.76
5002006.06.22 13:20modify161.00114.79115.20125.82
5012006.06.22 13:20modify161.00114.79115.21125.83
5022006.06.22 13:20modify161.00114.79115.22125.84
5032006.06.22 13:21modify161.00114.79115.23125.85
5042006.06.22 13:26modify161.00114.79115.25125.87
5052006.06.22 13:27modify161.00114.79115.26125.88
5062006.06.22 13:30modify161.00114.79115.27125.89
5072006.06.22 13:30modify161.00114.79115.29125.91
5082006.06.22 13:30modify161.00114.79115.30125.92
5092006.06.22 13:30modify161.00114.79115.31125.93
5102006.06.22 15:53modify161.00114.79115.32125.94
5112006.06.22 15:53modify161.00114.79115.33125.95
5122006.06.22 15:54modify161.00114.79115.35125.97
5132006.06.22 16:00modify161.00114.79115.36125.98
5142006.06.22 16:08modify161.00114.79115.37125.99
5152006.06.22 16:10modify161.00114.79115.41126.03
5162006.06.22 16:10modify161.00114.79115.42126.04
5172006.06.22 16:10modify161.00114.79115.43126.05
5182006.06.22 16:10modify161.00114.79115.45126.07
5192006.06.22 16:10modify161.00114.79115.46126.08
5202006.06.22 16:10modify161.00114.79115.47126.09
5212006.06.22 16:10modify161.00114.79115.48126.10
5222006.06.22 16:11modify161.00114.79115.52126.14
5232006.06.22 16:13modify161.00114.79115.55126.17
5242006.06.22 16:14modify161.00114.79115.56126.18
5252006.06.22 16:14modify161.00114.79115.57126.19
5262006.06.22 16:43modify161.00114.79115.58126.20
5272006.06.22 16:43modify161.00114.79115.59126.21
5282006.06.22 16:48modify161.00114.79115.60126.22
5292006.06.22 16:48modify161.00114.79115.61126.23
5302006.06.22 16:49modify161.00114.79115.62126.24
5312006.06.22 16:52modify161.00114.79115.65126.27
5322006.06.22 17:06modify161.00114.79115.66126.28
5332006.06.22 17:09modify161.00114.79115.67126.29
5342006.06.22 17:16modify161.00114.79115.68126.30
5352006.06.23 09:36modify161.00114.79115.71126.33
5362006.06.23 09:36modify161.00114.79115.72126.34
5372006.06.23 09:39modify161.00114.79115.73126.35
5382006.06.23 09:39modify161.00114.79115.74126.36
5392006.06.23 09:39modify161.00114.79115.77126.39
5402006.06.23 09:40modify161.00114.79115.78126.40
5412006.06.23 09:40modify161.00114.79115.79126.41
5422006.06.23 10:19modify161.00114.79115.80126.42
5432006.06.23 11:44modify161.00114.79115.81126.43
5442006.06.23 11:47modify161.00114.79115.82126.44
5452006.06.23 11:48modify161.00114.79115.83126.45
5462006.06.23 11:52modify161.00114.79115.84126.46
5472006.06.23 12:02modify161.00114.79115.85126.47
5482006.06.23 12:16modify161.00114.79115.86126.48
5492006.06.23 12:23modify161.00114.79115.87126.49
5502006.06.23 12:26modify161.00114.79115.88126.50
5512006.06.23 12:48modify161.00114.79115.89126.51
5522006.06.23 12:48modify161.00114.79115.91126.53
5532006.06.23 12:48modify161.00114.79115.92126.54
5542006.06.23 12:48modify161.00114.79115.93126.55
5552006.06.23 12:49modify161.00114.79115.94126.56
5562006.06.23 12:49modify161.00114.79115.95126.57
5572006.06.23 12:49modify161.00114.79115.96126.58
5582006.06.23 12:49modify161.00114.79115.97126.59
5592006.06.23 12:49modify161.00114.79115.98126.60
5602006.06.23 13:51s/l161.00115.98115.98126.60102.612206.68
5612006.06.26 19:00sell171.00116.34116.94106.34
5622006.06.27 01:10modify171.00116.34116.54105.92
5632006.06.27 01:19modify171.00116.34116.50105.88
5642006.06.27 01:20modify171.00116.34116.49105.87
5652006.06.27 10:13s/l171.00116.49116.49105.87-12.872193.81
5662006.06.27 19:00sell181.00116.25116.85106.25
5672006.06.29 18:16modify181.00116.25116.42105.80
5682006.06.29 18:16modify181.00116.25116.40105.78
5692006.06.29 18:16modify181.00116.25116.37105.75
5702006.06.29 18:17modify181.00116.25116.36105.74
5712006.06.29 18:17modify181.00116.25116.30105.68
5722006.06.29 18:21modify181.00116.25116.29105.67
5732006.06.29 18:21modify181.00116.25116.28105.66
5742006.06.29 18:21modify181.00116.25116.05105.43
5752006.06.29 18:22modify181.00116.25116.03105.41
5762006.06.29 18:27modify181.00116.25116.02105.40
5772006.06.29 18:27modify181.00116.25116.01105.39
5782006.06.29 18:27modify181.00116.25115.88105.26
5792006.06.29 18:35modify181.00116.25115.87105.25
5802006.06.29 18:47modify181.00116.25115.86105.24
5812006.06.29 18:47modify181.00116.25115.82105.20
5822006.06.29 18:47modify181.00116.25115.80105.18
5832006.06.29 18:48modify181.00116.25115.79105.17
5842006.06.29 18:48modify181.00116.25115.78105.16
5852006.06.29 18:48modify181.00116.25115.77105.15
5862006.06.29 18:48modify181.00116.25115.75105.13
5872006.06.29 18:49modify181.00116.25115.74105.12
5882006.06.29 18:49modify181.00116.25115.73105.11
5892006.06.29 18:49modify181.00116.25115.72105.10
5902006.06.29 18:49modify181.00116.25115.71105.09
5912006.06.29 18:54modify181.00116.25115.70105.08
5922006.06.29 18:54modify181.00116.25115.69105.07
5932006.06.29 18:55modify181.00116.25115.68105.06
5942006.06.29 18:56modify181.00116.25115.67105.05
5952006.06.29 18:56modify181.00116.25115.65105.03
5962006.06.29 18:57modify181.00116.25115.64105.02
5972006.06.29 18:57modify181.00116.25115.63105.01
5982006.06.29 18:57modify181.00116.25115.62105.00
5992006.06.29 18:57modify181.00116.25115.61104.99
6002006.06.29 18:58modify181.00116.25115.60104.98
6012006.06.29 18:58modify181.00116.25115.59104.97
6022006.06.29 18:58modify181.00116.25115.57104.95
6032006.06.29 19:23modify181.00116.25115.55104.93
6042006.06.29 19:23modify181.00116.25115.54104.92
6052006.06.29 19:24modify181.00116.25115.53104.91
6062006.06.29 19:25modify181.00116.25115.52104.90
6072006.06.29 19:25modify181.00116.25115.51104.89
6082006.06.29 19:25modify181.00116.25115.50104.88
6092006.06.29 19:25modify181.00116.25115.49104.87
6102006.06.29 19:25modify181.00116.25115.48104.86
6112006.06.29 19:26modify181.00116.25115.47104.85
6122006.06.29 19:27modify181.00116.25115.46104.84
6132006.06.30 02:28modify181.00116.25115.45104.83
6142006.06.30 02:28modify181.00116.25115.44104.82
6152006.06.30 02:28modify181.00116.25115.43104.81
6162006.06.30 03:46modify181.00116.25115.42104.80
6172006.06.30 03:46modify181.00116.25115.40104.78
6182006.06.30 03:46modify181.00116.25115.39104.77
6192006.06.30 03:47modify181.00116.25115.38104.76
6202006.06.30 03:47modify181.00116.25115.37104.75
6212006.06.30 03:47modify181.00116.25115.36104.74
6222006.06.30 05:29modify181.00116.25115.35104.73
6232006.06.30 05:36modify181.00116.25115.34104.72
6242006.06.30 05:36modify181.00116.25115.33104.71
6252006.06.30 05:37modify181.00116.25115.32104.70
6262006.06.30 05:37modify181.00116.25115.31104.69
6272006.06.30 05:37modify181.00116.25115.30104.68
6282006.06.30 05:37modify181.00116.25115.29104.67
6292006.06.30 05:37modify181.00116.25115.28104.66
6302006.06.30 05:44modify181.00116.25115.27104.65
6312006.06.30 05:46modify181.00116.25115.26104.64
6322006.06.30 05:50modify181.00116.25115.23104.61
6332006.06.30 05:51modify181.00116.25115.21104.59
6342006.06.30 05:51modify181.00116.25115.20104.58
6352006.06.30 05:54modify181.00116.25115.19104.57
6362006.06.30 05:54modify181.00116.25115.17104.55
6372006.06.30 05:58modify181.00116.25115.16104.54
6382006.06.30 05:58modify181.00116.25115.15104.53
6392006.06.30 05:59modify181.00116.25115.14104.52
6402006.06.30 05:59modify181.00116.25115.13104.51
6412006.06.30 05:59modify181.00116.25115.11104.49
6422006.06.30 05:59modify181.00116.25115.10104.48
6432006.06.30 05:59modify181.00116.25115.09104.47
6442006.06.30 12:31modify181.00116.25115.01104.39
6452006.06.30 12:35modify181.00116.25114.98104.36
6462006.06.30 12:35modify181.00116.25114.97104.35
6472006.06.30 12:35modify181.00116.25114.95104.33
6482006.06.30 12:41modify181.00116.25114.94104.32
6492006.06.30 12:41modify181.00116.25114.92104.30
6502006.06.30 12:41modify181.00116.25114.86104.24
6512006.06.30 12:41modify181.00116.25114.85104.23
6522006.06.30 12:42modify181.00116.25114.84104.22
6532006.06.30 12:42modify181.00116.25114.83104.21
6542006.06.30 12:43modify181.00116.25114.78104.16
6552006.07.02 23:50modify181.00116.25114.76104.14
6562006.07.02 23:51modify181.00116.25114.75104.13
6572006.07.02 23:51modify181.00116.25114.74104.12
6582006.07.02 23:54modify181.00116.25114.73104.11
6592006.07.02 23:55modify181.00116.25114.72104.10
6602006.07.02 23:55modify181.00116.25114.70104.08
6612006.07.03 01:30s/l181.00114.70114.70104.08135.142328.95
6622006.07.03 14:00buy191.00114.87114.27124.87
6632006.07.05 13:15modify191.00114.87114.67125.29
6642006.07.05 13:15modify191.00114.87114.69125.31
6652006.07.05 13:15modify191.00114.87114.72125.34
6662006.07.05 13:22modify191.00114.87114.73125.35
6672006.07.05 13:23modify191.00114.87114.74125.36
6682006.07.05 13:23modify191.00114.87114.75125.37
6692006.07.05 13:23modify191.00114.87114.77125.39
6702006.07.05 13:23modify191.00114.87114.78125.40
6712006.07.05 13:42modify191.00114.87114.79125.41
6722006.07.05 13:44modify191.00114.87114.81125.43
6732006.07.05 13:44modify191.00114.87114.82125.44
6742006.07.05 13:44modify191.00114.87114.83125.45
6752006.07.05 13:44modify191.00114.87114.84125.46
6762006.07.05 13:47modify191.00114.87114.87125.49
6772006.07.05 14:09modify191.00114.87114.88125.50
6782006.07.05 14:09modify191.00114.87114.89125.51
6792006.07.05 14:09modify191.00114.87114.90125.52
6802006.07.05 14:09modify191.00114.87114.91125.53
6812006.07.05 14:09modify191.00114.87114.92125.54
6822006.07.05 14:09modify191.00114.87114.93125.55
6832006.07.05 14:10modify191.00114.87114.94125.56
6842006.07.05 14:10modify191.00114.87114.95125.57
6852006.07.05 14:10modify191.00114.87114.96125.58
6862006.07.05 14:10modify191.00114.87114.97125.59
6872006.07.05 14:11modify191.00114.87114.99125.61
6882006.07.05 14:14modify191.00114.87115.01125.63
6892006.07.05 14:15modify191.00114.87115.02125.64
6902006.07.05 14:17modify191.00114.87115.03125.65
6912006.07.05 14:34modify191.00114.87115.04125.66
6922006.07.05 14:36modify191.00114.87115.05125.67
6932006.07.05 14:36modify191.00114.87115.06125.68
6942006.07.05 14:37modify191.00114.87115.07125.69
6952006.07.05 14:38modify191.00114.87115.08125.70
6962006.07.05 14:38modify191.00114.87115.09125.71
6972006.07.05 14:38modify191.00114.87115.10125.72
6982006.07.05 14:38modify191.00114.87115.11125.73
6992006.07.05 15:02modify191.00114.87115.12125.74
7002006.07.05 15:02modify191.00114.87115.14125.76
7012006.07.05 19:17modify191.00114.87115.15125.77
7022006.07.05 19:19modify191.00114.87115.16125.78
7032006.07.06 13:22s/l191.00115.16115.16125.7825.182354.13
7042006.07.13 18:05sell201.00115.29115.89105.29
7052006.07.14 01:39s/l201.00115.89115.89105.29-51.772302.36
7062006.07.21 03:00buy211.00116.88116.28126.88
7072006.07.21 07:41s/l211.00116.28116.28126.88-51.602250.76