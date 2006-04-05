|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.03.26 22:05 - 2006.07.22 00:00 (2006.03.25 - 2006.07.22)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAName="TDT - IBFX"; ManageMoney=false; Lots=1; Risk=3; UseSound=true; TrailingStop=60; ProfitLevel=2000; AccountIsMicro=true; StopLoss=60; StartLevel=40;
|Bars in test
|18564
|Ticks modelled
|556438
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1810.00
|Total net profit
|464.00
|Gross profit
|730.00
|Gross loss
|-266.00
|Profit factor
|2.74
|Expected payoff
|30.93
|Absolute drawdown
|120.00
|Maximal drawdown
|120.00 (6.63%)
|Relative drawdown
|6.63% (120.00)
|Total trades
|15
|Short positions (won %)
|6 (33.33%)
|Long positions (won %)
|9 (77.78%)
|Profit trades (% of total)
|9 (60.00%)
|Loss trades (% of total)
|6 (40.00%)
|Largest
|profit trade
|140.00
|loss trade
|-60.00
|Average
|profit trade
|81.11
|loss trade
|-44.33
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (294.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-120.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|294.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-120.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.04.05 20:00
|sell
|1
|1.00
|1.7532
|1.7592
|1.6532
|2
|2006.04.06 09:19
|s/l
|1
|1.00
|1.7592
|1.7592
|1.6532
|-60.00
|1750.00
|3
|2006.04.14 09:00
|sell
|2
|1.00
|1.7510
|1.7570
|1.6510
|4
|2006.04.17 00:13
|s/l
|2
|1.00
|1.7570
|1.7570
|1.6510
|-60.00
|1690.00
|5
|2006.04.21 19:59
|buy
|3
|1.00
|1.7813
|1.7753
|1.8813
|6
|2006.04.23 20:05
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7803
|1.8867
|7
|2006.04.23 21:05
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7805
|1.8869
|8
|2006.04.23 21:30
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7809
|1.8873
|9
|2006.04.23 21:39
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7810
|1.8874
|10
|2006.04.23 21:41
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7812
|1.8876
|11
|2006.04.23 21:42
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7813
|1.8877
|12
|2006.04.24 06:06
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7814
|1.8878
|13
|2006.04.24 06:08
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7815
|1.8879
|14
|2006.04.24 06:20
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7817
|1.8881
|15
|2006.04.24 06:38
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7821
|1.8885
|16
|2006.04.24 06:38
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7822
|1.8886
|17
|2006.04.24 06:38
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7826
|1.8890
|18
|2006.04.24 06:46
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7827
|1.8891
|19
|2006.04.24 06:47
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7828
|1.8892
|20
|2006.04.24 06:54
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7830
|1.8894
|21
|2006.04.24 06:54
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7833
|1.8897
|22
|2006.04.24 07:31
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7834
|1.8898
|23
|2006.04.24 07:31
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7835
|1.8899
|24
|2006.04.24 07:31
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7836
|1.8900
|25
|2006.04.24 07:37
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7837
|1.8901
|26
|2006.04.24 07:37
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7839
|1.8903
|27
|2006.04.24 07:37
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7841
|1.8905
|28
|2006.04.24 07:40
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7843
|1.8907
|29
|2006.04.24 07:40
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7845
|1.8909
|30
|2006.04.24 07:41
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7846
|1.8910
|31
|2006.04.24 07:41
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7847
|1.8911
|32
|2006.04.24 07:42
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7848
|1.8912
|33
|2006.04.24 07:42
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7852
|1.8916
|34
|2006.04.24 07:42
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7854
|1.8918
|35
|2006.04.24 08:30
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7856
|1.8920
|36
|2006.04.24 08:30
|modify
|3
|1.00
|1.7813
|1.7869
|1.8933
|37
|2006.04.24 12:11
|s/l
|3
|1.00
|1.7869
|1.7869
|1.8933
|56.00
|1746.00
|38
|2006.04.25 06:00
|sell
|4
|1.00
|1.7870
|1.7930
|1.6870
|39
|2006.04.25 10:04
|modify
|4
|1.00
|1.7870
|1.7890
|1.6826
|40
|2006.04.25 10:12
|modify
|4
|1.00
|1.7870
|1.7889
|1.6825
|41
|2006.04.25 10:12
|modify
|4
|1.00
|1.7870
|1.7888
|1.6824
|42
|2006.04.25 12:08
|s/l
|4
|1.00
|1.7888
|1.7888
|1.6824
|-18.00
|1728.00
|43
|2006.04.27 14:02
|buy
|5
|1.00
|1.7924
|1.7864
|1.8924
|44
|2006.04.27 14:28
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7904
|1.8968
|45
|2006.04.27 14:28
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7906
|1.8970
|46
|2006.04.27 14:28
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7907
|1.8971
|47
|2006.04.27 14:28
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7908
|1.8972
|48
|2006.04.27 14:29
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7909
|1.8973
|49
|2006.04.27 14:29
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7910
|1.8974
|50
|2006.04.27 14:29
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7911
|1.8975
|51
|2006.04.27 14:29
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7914
|1.8978
|52
|2006.04.27 14:29
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7915
|1.8979
|53
|2006.04.27 14:29
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7916
|1.8980
|54
|2006.04.27 14:29
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7920
|1.8984
|55
|2006.04.27 14:29
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7925
|1.8989
|56
|2006.04.27 14:30
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7928
|1.8992
|57
|2006.04.27 14:30
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7930
|1.8994
|58
|2006.04.27 14:31
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7931
|1.8995
|59
|2006.04.27 14:31
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7932
|1.8996
|60
|2006.04.27 14:35
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7934
|1.8998
|61
|2006.04.27 14:35
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7935
|1.8999
|62
|2006.04.27 14:35
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7936
|1.9000
|63
|2006.04.27 14:42
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7939
|1.9003
|64
|2006.04.27 14:42
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7940
|1.9004
|65
|2006.04.27 14:42
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7941
|1.9005
|66
|2006.04.27 14:42
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7943
|1.9007
|67
|2006.04.27 14:43
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7945
|1.9009
|68
|2006.04.27 14:43
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7948
|1.9012
|69
|2006.04.27 14:43
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7949
|1.9013
|70
|2006.04.27 14:43
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7951
|1.9015
|71
|2006.04.27 14:43
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7952
|1.9016
|72
|2006.04.27 14:43
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7953
|1.9017
|73
|2006.04.27 14:44
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7954
|1.9018
|74
|2006.04.27 14:44
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7955
|1.9019
|75
|2006.04.27 14:44
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7956
|1.9020
|76
|2006.04.27 14:46
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7959
|1.9023
|77
|2006.04.27 14:46
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7960
|1.9024
|78
|2006.04.27 14:46
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7961
|1.9025
|79
|2006.04.27 14:46
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7966
|1.9030
|80
|2006.04.27 14:46
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7967
|1.9031
|81
|2006.04.27 14:47
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7968
|1.9032
|82
|2006.04.27 14:47
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7970
|1.9034
|83
|2006.04.27 14:47
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7971
|1.9035
|84
|2006.04.27 14:47
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7972
|1.9036
|85
|2006.04.27 14:48
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7973
|1.9037
|86
|2006.04.27 14:48
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7975
|1.9039
|87
|2006.04.27 14:48
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7979
|1.9043
|88
|2006.04.27 14:48
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7980
|1.9044
|89
|2006.04.27 14:48
|modify
|5
|1.00
|1.7924
|1.7984
|1.9048
|90
|2006.04.27 15:53
|s/l
|5
|1.00
|1.7984
|1.7984
|1.9048
|60.00
|1788.00
|91
|2006.05.10 22:00
|sell
|6
|1.00
|1.8643
|1.8703
|1.7643
|92
|2006.05.10 23:33
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8663
|1.7599
|93
|2006.05.10 23:33
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8662
|1.7598
|94
|2006.05.10 23:48
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8659
|1.7595
|95
|2006.05.10 23:48
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8658
|1.7594
|96
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8657
|1.7593
|97
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8655
|1.7591
|98
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8654
|1.7590
|99
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8653
|1.7589
|100
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8651
|1.7587
|101
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8650
|1.7586
|102
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8649
|1.7585
|103
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8648
|1.7584
|104
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8647
|1.7583
|105
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8645
|1.7581
|106
|2006.05.10 23:49
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8644
|1.7580
|107
|2006.05.10 23:50
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8643
|1.7579
|108
|2006.05.10 23:50
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8642
|1.7578
|109
|2006.05.11 00:16
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8641
|1.7577
|110
|2006.05.11 00:16
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8640
|1.7576
|111
|2006.05.11 00:24
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8639
|1.7575
|112
|2006.05.11 00:27
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8638
|1.7574
|113
|2006.05.11 00:38
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8636
|1.7572
|114
|2006.05.11 00:38
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8635
|1.7571
|115
|2006.05.11 00:39
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8634
|1.7570
|116
|2006.05.11 01:03
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8633
|1.7569
|117
|2006.05.11 01:03
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8632
|1.7568
|118
|2006.05.11 01:03
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8631
|1.7567
|119
|2006.05.11 01:04
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8630
|1.7566
|120
|2006.05.11 01:05
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8629
|1.7565
|121
|2006.05.11 01:05
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8626
|1.7562
|122
|2006.05.11 01:06
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8625
|1.7561
|123
|2006.05.11 01:06
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8624
|1.7560
|124
|2006.05.11 01:06
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8623
|1.7559
|125
|2006.05.11 01:06
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8622
|1.7558
|126
|2006.05.11 01:06
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8619
|1.7555
|127
|2006.05.11 01:06
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8618
|1.7554
|128
|2006.05.11 01:06
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8617
|1.7553
|129
|2006.05.11 01:08
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8615
|1.7551
|130
|2006.05.11 01:14
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8614
|1.7550
|131
|2006.05.11 01:16
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8611
|1.7547
|132
|2006.05.11 01:16
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8608
|1.7544
|133
|2006.05.11 01:16
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8605
|1.7541
|134
|2006.05.11 01:18
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8604
|1.7540
|135
|2006.05.11 01:18
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8601
|1.7537
|136
|2006.05.11 01:19
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8600
|1.7536
|137
|2006.05.11 01:19
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8599
|1.7535
|138
|2006.05.11 01:19
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8598
|1.7534
|139
|2006.05.11 01:19
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8597
|1.7533
|140
|2006.05.11 01:34
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8596
|1.7532
|141
|2006.05.11 01:35
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8595
|1.7531
|142
|2006.05.11 01:35
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8593
|1.7529
|143
|2006.05.11 01:35
|modify
|6
|1.00
|1.8643
|1.8591
|1.7527
|144
|2006.05.11 08:30
|s/l
|6
|1.00
|1.8591
|1.8591
|1.7527
|52.00
|1840.00
|145
|2006.05.16 17:00
|buy
|7
|1.00
|1.8822
|1.8762
|1.9822
|146
|2006.05.16 17:59
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8802
|1.9866
|147
|2006.05.16 17:59
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8803
|1.9867
|148
|2006.05.16 17:59
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8804
|1.9868
|149
|2006.05.16 18:09
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8805
|1.9869
|150
|2006.05.16 18:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8806
|1.9870
|151
|2006.05.16 18:23
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8808
|1.9872
|152
|2006.05.16 18:23
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8812
|1.9876
|153
|2006.05.16 18:23
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8814
|1.9878
|154
|2006.05.16 18:23
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8818
|1.9882
|155
|2006.05.16 18:25
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8822
|1.9886
|156
|2006.05.16 18:25
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8827
|1.9891
|157
|2006.05.16 18:32
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8830
|1.9894
|158
|2006.05.16 18:32
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8832
|1.9896
|159
|2006.05.16 18:32
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8835
|1.9899
|160
|2006.05.17 03:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8836
|1.9900
|161
|2006.05.17 03:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8838
|1.9902
|162
|2006.05.17 03:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8840
|1.9904
|163
|2006.05.17 03:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8842
|1.9906
|164
|2006.05.17 03:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8844
|1.9908
|165
|2006.05.17 03:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8848
|1.9912
|166
|2006.05.17 03:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8850
|1.9914
|167
|2006.05.17 03:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8851
|1.9915
|168
|2006.05.17 03:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8852
|1.9916
|169
|2006.05.17 03:29
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8853
|1.9917
|170
|2006.05.17 03:29
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8854
|1.9918
|171
|2006.05.17 03:29
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8855
|1.9919
|172
|2006.05.17 03:29
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8857
|1.9921
|173
|2006.05.17 03:29
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8858
|1.9922
|174
|2006.05.17 03:32
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8859
|1.9923
|175
|2006.05.17 03:32
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8862
|1.9926
|176
|2006.05.17 03:32
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8864
|1.9928
|177
|2006.05.17 03:32
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8867
|1.9931
|178
|2006.05.17 07:04
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8868
|1.9932
|179
|2006.05.17 07:08
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8869
|1.9933
|180
|2006.05.17 07:08
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8872
|1.9936
|181
|2006.05.17 07:08
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8873
|1.9937
|182
|2006.05.17 07:08
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8874
|1.9938
|183
|2006.05.17 07:08
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8875
|1.9939
|184
|2006.05.17 07:09
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8876
|1.9940
|185
|2006.05.17 07:09
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8877
|1.9941
|186
|2006.05.17 07:09
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8879
|1.9943
|187
|2006.05.17 07:09
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8880
|1.9944
|188
|2006.05.17 07:09
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8881
|1.9945
|189
|2006.05.17 07:09
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8882
|1.9946
|190
|2006.05.17 07:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8883
|1.9947
|191
|2006.05.17 07:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8884
|1.9948
|192
|2006.05.17 07:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8885
|1.9949
|193
|2006.05.17 07:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8886
|1.9950
|194
|2006.05.17 07:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8891
|1.9955
|195
|2006.05.17 07:10
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8892
|1.9956
|196
|2006.05.17 07:11
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8893
|1.9957
|197
|2006.05.17 07:11
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8894
|1.9958
|198
|2006.05.17 07:11
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8897
|1.9961
|199
|2006.05.17 07:11
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8898
|1.9962
|200
|2006.05.17 07:11
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8901
|1.9965
|201
|2006.05.17 07:18
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8902
|1.9966
|202
|2006.05.17 07:18
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8903
|1.9967
|203
|2006.05.17 07:18
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8904
|1.9968
|204
|2006.05.17 07:18
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8905
|1.9969
|205
|2006.05.17 07:25
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8906
|1.9970
|206
|2006.05.17 07:25
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8907
|1.9971
|207
|2006.05.17 07:25
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8908
|1.9972
|208
|2006.05.17 07:25
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8909
|1.9973
|209
|2006.05.17 07:25
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8910
|1.9974
|210
|2006.05.17 08:30
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8913
|1.9977
|211
|2006.05.17 08:30
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8917
|1.9981
|212
|2006.05.17 08:31
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8918
|1.9982
|213
|2006.05.17 08:31
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8921
|1.9985
|214
|2006.05.17 08:31
|modify
|7
|1.00
|1.8822
|1.8942
|2.0006
|215
|2006.05.17 12:30
|s/l
|7
|1.00
|1.8942
|1.8942
|2.0006
|120.00
|1960.00
|216
|2006.05.23 21:00
|sell
|8
|1.00
|1.8797
|1.8857
|1.7797
|217
|2006.05.23 22:00
|modify
|8
|1.00
|1.8797
|1.8817
|1.7753
|218
|2006.05.23 22:02
|modify
|8
|1.00
|1.8797
|1.8815
|1.7751
|219
|2006.05.23 22:03
|modify
|8
|1.00
|1.8797
|1.8814
|1.7750
|220
|2006.05.23 22:03
|modify
|8
|1.00
|1.8797
|1.8812
|1.7748
|221
|2006.05.23 22:08
|modify
|8
|1.00
|1.8797
|1.8810
|1.7746
|222
|2006.05.23 22:08
|modify
|8
|1.00
|1.8797
|1.8809
|1.7745
|223
|2006.05.23 22:08
|modify
|8
|1.00
|1.8797
|1.8808
|1.7744
|224
|2006.05.23 22:09
|modify
|8
|1.00
|1.8797
|1.8807
|1.7743
|225
|2006.05.23 22:09
|modify
|8
|1.00
|1.8797
|1.8806
|1.7742
|226
|2006.05.23 22:09
|modify
|8
|1.00
|1.8797
|1.8805
|1.7741
|227
|2006.05.24 00:08
|s/l
|8
|1.00
|1.8805
|1.8805
|1.7741
|-8.00
|1952.00
|228
|2006.05.29 23:00
|buy
|9
|1.00
|1.8597
|1.8537
|1.9597
|229
|2006.05.30 02:47
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8579
|1.9643
|230
|2006.05.30 02:47
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8580
|1.9644
|231
|2006.05.30 02:47
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8581
|1.9645
|232
|2006.05.30 02:48
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8582
|1.9646
|233
|2006.05.30 02:48
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8583
|1.9647
|234
|2006.05.30 02:48
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8584
|1.9648
|235
|2006.05.30 02:49
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8585
|1.9649
|236
|2006.05.30 02:53
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8586
|1.9650
|237
|2006.05.30 02:53
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8587
|1.9651
|238
|2006.05.30 02:53
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8592
|1.9656
|239
|2006.05.30 02:53
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8593
|1.9657
|240
|2006.05.30 02:53
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8594
|1.9658
|241
|2006.05.30 02:53
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8595
|1.9659
|242
|2006.05.30 02:54
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8596
|1.9660
|243
|2006.05.30 02:54
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8597
|1.9661
|244
|2006.05.30 02:54
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8598
|1.9662
|245
|2006.05.30 02:54
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8600
|1.9664
|246
|2006.05.30 02:54
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8601
|1.9665
|247
|2006.05.30 03:04
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8606
|1.9670
|248
|2006.05.30 03:05
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8607
|1.9671
|249
|2006.05.30 03:05
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8609
|1.9673
|250
|2006.05.30 03:05
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8612
|1.9676
|251
|2006.05.30 03:13
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8613
|1.9677
|252
|2006.05.30 03:13
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8614
|1.9678
|253
|2006.05.30 03:14
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8615
|1.9679
|254
|2006.05.30 03:14
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8620
|1.9684
|255
|2006.05.30 03:14
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8624
|1.9688
|256
|2006.05.30 03:14
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8625
|1.9689
|257
|2006.05.30 03:14
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8626
|1.9690
|258
|2006.05.30 03:30
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8627
|1.9691
|259
|2006.05.30 03:33
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8628
|1.9692
|260
|2006.05.30 03:33
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8629
|1.9693
|261
|2006.05.30 03:33
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8630
|1.9694
|262
|2006.05.30 03:34
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8631
|1.9695
|263
|2006.05.30 03:34
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8632
|1.9696
|264
|2006.05.30 03:34
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8633
|1.9697
|265
|2006.05.30 03:34
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8634
|1.9698
|266
|2006.05.30 03:34
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8635
|1.9699
|267
|2006.05.30 03:35
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8638
|1.9702
|268
|2006.05.30 03:35
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8639
|1.9703
|269
|2006.05.30 03:35
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8640
|1.9704
|270
|2006.05.30 06:10
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8642
|1.9706
|271
|2006.05.30 06:11
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8644
|1.9708
|272
|2006.05.30 06:11
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8645
|1.9709
|273
|2006.05.30 06:11
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8648
|1.9712
|274
|2006.05.30 06:11
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8654
|1.9718
|275
|2006.05.30 06:11
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8655
|1.9719
|276
|2006.05.30 06:13
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8656
|1.9720
|277
|2006.05.30 06:13
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8659
|1.9723
|278
|2006.05.30 06:17
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8660
|1.9724
|279
|2006.05.30 06:17
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8663
|1.9727
|280
|2006.05.30 06:17
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8669
|1.9733
|281
|2006.05.30 06:17
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8670
|1.9734
|282
|2006.05.30 06:17
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8673
|1.9737
|283
|2006.05.30 06:18
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8674
|1.9738
|284
|2006.05.30 06:18
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8677
|1.9741
|285
|2006.05.30 06:21
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8678
|1.9742
|286
|2006.05.30 06:21
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8681
|1.9745
|287
|2006.05.30 06:21
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8684
|1.9748
|288
|2006.05.30 07:03
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8685
|1.9749
|289
|2006.05.30 07:03
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8686
|1.9750
|290
|2006.05.30 07:03
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8687
|1.9751
|291
|2006.05.30 07:03
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8689
|1.9753
|292
|2006.05.30 07:03
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8691
|1.9755
|293
|2006.05.30 07:03
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8694
|1.9758
|294
|2006.05.30 07:03
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8695
|1.9759
|295
|2006.05.30 07:03
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8698
|1.9762
|296
|2006.05.30 07:03
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8701
|1.9765
|297
|2006.05.30 07:06
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8702
|1.9766
|298
|2006.05.30 07:06
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8707
|1.9771
|299
|2006.05.30 07:06
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8708
|1.9772
|300
|2006.05.30 07:06
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8709
|1.9773
|301
|2006.05.30 09:50
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8710
|1.9774
|302
|2006.05.30 09:50
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8711
|1.9775
|303
|2006.05.30 09:50
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8712
|1.9776
|304
|2006.05.30 09:50
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8713
|1.9777
|305
|2006.05.30 09:51
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8714
|1.9778
|306
|2006.05.30 09:51
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8725
|1.9789
|307
|2006.05.30 09:51
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8728
|1.9792
|308
|2006.05.30 09:51
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8729
|1.9793
|309
|2006.05.30 09:51
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8731
|1.9795
|310
|2006.05.30 09:51
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8734
|1.9798
|311
|2006.05.30 09:51
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8735
|1.9799
|312
|2006.05.30 09:52
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8736
|1.9800
|313
|2006.05.30 10:40
|modify
|9
|1.00
|1.8597
|1.8737
|1.9801
|314
|2006.05.30 11:40
|s/l
|9
|1.00
|1.8737
|1.8737
|1.9801
|140.00
|2092.00
|315
|2006.06.02 10:00
|buy
|10
|1.00
|1.8670
|1.8610
|1.9670
|316
|2006.06.02 12:31
|modify
|10
|1.00
|1.8670
|1.8658
|1.9722
|317
|2006.06.02 12:31
|modify
|10
|1.00
|1.8670
|1.8660
|1.9724
|318
|2006.06.02 12:31
|modify
|10
|1.00
|1.8670
|1.8664
|1.9728
|319
|2006.06.02 12:31
|modify
|10
|1.00
|1.8670
|1.8669
|1.9733
|320
|2006.06.02 12:31
|modify
|10
|1.00
|1.8670
|1.8688
|1.9752
|321
|2006.06.02 12:31
|modify
|10
|1.00
|1.8670
|1.8691
|1.9755
|322
|2006.06.02 12:31
|modify
|10
|1.00
|1.8670
|1.8696
|1.9760
|323
|2006.06.02 12:32
|modify
|10
|1.00
|1.8670
|1.8735
|1.9799
|324
|2006.06.02 12:32
|modify
|10
|1.00
|1.8670
|1.8754
|1.9818
|325
|2006.06.02 12:32
|s/l
|10
|1.00
|1.8754
|1.8754
|1.9818
|84.00
|2176.00
|326
|2006.06.02 12:32
|buy
|11
|1.00
|1.8747
|1.8687
|1.9747
|327
|2006.06.02 12:32
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8730
|1.9794
|328
|2006.06.02 12:42
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8731
|1.9795
|329
|2006.06.02 12:42
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8754
|1.9818
|330
|2006.06.02 12:44
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8758
|1.9822
|331
|2006.06.02 12:44
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8766
|1.9830
|332
|2006.06.02 12:45
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8767
|1.9831
|333
|2006.06.02 12:47
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8769
|1.9833
|334
|2006.06.02 12:47
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8770
|1.9834
|335
|2006.06.02 12:47
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8771
|1.9835
|336
|2006.06.02 12:47
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8772
|1.9836
|337
|2006.06.02 12:47
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8775
|1.9839
|338
|2006.06.02 12:47
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8776
|1.9840
|339
|2006.06.02 13:19
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8777
|1.9841
|340
|2006.06.02 13:19
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8778
|1.9842
|341
|2006.06.02 13:19
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8779
|1.9843
|342
|2006.06.02 13:19
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8780
|1.9844
|343
|2006.06.02 13:20
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8781
|1.9845
|344
|2006.06.02 14:43
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8782
|1.9846
|345
|2006.06.02 14:44
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8783
|1.9847
|346
|2006.06.02 14:44
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8784
|1.9848
|347
|2006.06.02 14:44
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8785
|1.9849
|348
|2006.06.02 14:44
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8786
|1.9850
|349
|2006.06.02 14:44
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8787
|1.9851
|350
|2006.06.02 14:44
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8790
|1.9854
|351
|2006.06.02 14:50
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8791
|1.9855
|352
|2006.06.02 14:53
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8792
|1.9856
|353
|2006.06.02 14:57
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8795
|1.9859
|354
|2006.06.02 14:58
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8796
|1.9860
|355
|2006.06.02 15:01
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8797
|1.9861
|356
|2006.06.02 15:01
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8798
|1.9862
|357
|2006.06.05 07:32
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8799
|1.9863
|358
|2006.06.05 07:32
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8800
|1.9864
|359
|2006.06.05 07:32
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8801
|1.9865
|360
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8802
|1.9866
|361
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8803
|1.9867
|362
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8804
|1.9868
|363
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8807
|1.9871
|364
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8808
|1.9872
|365
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8809
|1.9873
|366
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8811
|1.9875
|367
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8812
|1.9876
|368
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8813
|1.9877
|369
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8814
|1.9878
|370
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8816
|1.9880
|371
|2006.06.05 07:33
|modify
|11
|1.00
|1.8747
|1.8817
|1.9881
|372
|2006.06.05 12:12
|s/l
|11
|1.00
|1.8817
|1.8817
|1.9881
|70.00
|2246.00
|373
|2006.06.20 17:00
|buy
|12
|1.00
|1.8438
|1.8378
|1.9438
|374
|2006.06.22 10:11
|s/l
|12
|1.00
|1.8378
|1.8378
|1.9438
|-60.00
|2186.00
|375
|2006.06.26 19:00
|buy
|13
|1.00
|1.8238
|1.8178
|1.9238
|376
|2006.06.28 07:08
|s/l
|13
|1.00
|1.8178
|1.8178
|1.9238
|-60.00
|2126.00
|377
|2006.07.03 20:00
|sell
|14
|1.00
|1.8430
|1.8490
|1.7430
|378
|2006.07.05 12:31
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8448
|1.7384
|379
|2006.07.05 12:31
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8447
|1.7383
|380
|2006.07.05 12:31
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8446
|1.7382
|381
|2006.07.05 12:31
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8444
|1.7380
|382
|2006.07.05 12:31
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8440
|1.7376
|383
|2006.07.05 13:15
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8436
|1.7372
|384
|2006.07.05 13:15
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8432
|1.7368
|385
|2006.07.05 13:18
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8431
|1.7367
|386
|2006.07.05 13:21
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8430
|1.7366
|387
|2006.07.05 13:21
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8429
|1.7365
|388
|2006.07.05 13:21
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8421
|1.7357
|389
|2006.07.05 13:47
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8420
|1.7356
|390
|2006.07.05 13:47
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8418
|1.7354
|391
|2006.07.05 13:47
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8417
|1.7353
|392
|2006.07.05 13:47
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8415
|1.7351
|393
|2006.07.05 13:47
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8414
|1.7350
|394
|2006.07.05 13:48
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8413
|1.7349
|395
|2006.07.05 13:48
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8412
|1.7348
|396
|2006.07.05 13:50
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8410
|1.7346
|397
|2006.07.05 13:52
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8408
|1.7344
|398
|2006.07.05 13:52
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8407
|1.7343
|399
|2006.07.05 14:09
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8405
|1.7341
|400
|2006.07.05 14:11
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8404
|1.7340
|401
|2006.07.05 14:11
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8403
|1.7339
|402
|2006.07.05 14:12
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8401
|1.7337
|403
|2006.07.05 14:12
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8400
|1.7336
|404
|2006.07.05 14:13
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8399
|1.7335
|405
|2006.07.05 14:13
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8398
|1.7334
|406
|2006.07.05 14:13
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8397
|1.7333
|407
|2006.07.05 14:15
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8396
|1.7332
|408
|2006.07.05 14:15
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8395
|1.7331
|409
|2006.07.05 14:16
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8394
|1.7330
|410
|2006.07.05 14:20
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8393
|1.7329
|411
|2006.07.05 14:20
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8391
|1.7327
|412
|2006.07.05 14:20
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8390
|1.7326
|413
|2006.07.05 14:20
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8389
|1.7325
|414
|2006.07.05 14:20
|modify
|14
|1.00
|1.8430
|1.8388
|1.7324
|415
|2006.07.06 12:33
|s/l
|14
|1.00
|1.8388
|1.8388
|1.7324
|42.00
|2168.00
|416
|2006.07.06 21:00
|buy
|15
|1.00
|1.8373
|1.8313
|1.9373
|417
|2006.07.07 09:38
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8355
|1.9419
|418
|2006.07.07 10:52
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8357
|1.9421
|419
|2006.07.07 10:52
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8359
|1.9423
|420
|2006.07.07 10:53
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8360
|1.9424
|421
|2006.07.07 10:53
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8361
|1.9425
|422
|2006.07.07 12:28
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8362
|1.9426
|423
|2006.07.07 12:28
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8363
|1.9427
|424
|2006.07.07 12:29
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8382
|1.9446
|425
|2006.07.07 12:29
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8385
|1.9449
|426
|2006.07.07 12:29
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8386
|1.9450
|427
|2006.07.07 12:29
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8387
|1.9451
|428
|2006.07.07 12:29
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8388
|1.9452
|429
|2006.07.07 12:30
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8389
|1.9453
|430
|2006.07.07 12:30
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8422
|1.9486
|431
|2006.07.07 12:30
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8426
|1.9490
|432
|2006.07.07 12:30
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8428
|1.9492
|433
|2006.07.07 12:30
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8430
|1.9494
|434
|2006.07.07 12:30
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8451
|1.9515
|435
|2006.07.07 12:30
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8456
|1.9520
|436
|2006.07.07 12:30
|modify
|15
|1.00
|1.8373
|1.8479
|1.9543
|437
|2006.07.07 12:31
|s/l
|15
|1.00
|1.8479
|1.8479
|1.9543
|106.00
|2274.00