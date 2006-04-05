Strategy Tester Report
Tamiël_FX

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.03.26 22:05 - 2006.07.22 00:00 (2006.03.25 - 2006.07.22)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEAName="TDT - IBFX"; ManageMoney=false; Lots=1; Risk=3; UseSound=true; TrailingStop=60; ProfitLevel=2000; AccountIsMicro=true; StopLoss=60; StartLevel=40;
Bars in test18564Ticks modelled556438Modelling quality90.00%
Initial deposit1810.00
Total net profit464.00Gross profit730.00Gross loss-266.00
Profit factor2.74Expected payoff30.93
Absolute drawdown120.00Maximal drawdown120.00 (6.63%)Relative drawdown6.63% (120.00)
Total trades15Short positions (won %)6 (33.33%)Long positions (won %)9 (77.78%)
Profit trades (% of total)9 (60.00%)Loss trades (% of total)6 (40.00%)
Largestprofit trade140.00loss trade-60.00
Averageprofit trade81.11loss trade-44.33
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (294.00)consecutive losses (loss in money)2 (-120.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)294.00 (3)consecutive loss (count of losses)-120.00 (2)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.04.05 20:00sell11.001.75321.75921.6532
22006.04.06 09:19s/l11.001.75921.75921.6532-60.001750.00
32006.04.14 09:00sell21.001.75101.75701.6510
42006.04.17 00:13s/l21.001.75701.75701.6510-60.001690.00
52006.04.21 19:59buy31.001.78131.77531.8813
62006.04.23 20:05modify31.001.78131.78031.8867
72006.04.23 21:05modify31.001.78131.78051.8869
82006.04.23 21:30modify31.001.78131.78091.8873
92006.04.23 21:39modify31.001.78131.78101.8874
102006.04.23 21:41modify31.001.78131.78121.8876
112006.04.23 21:42modify31.001.78131.78131.8877
122006.04.24 06:06modify31.001.78131.78141.8878
132006.04.24 06:08modify31.001.78131.78151.8879
142006.04.24 06:20modify31.001.78131.78171.8881
152006.04.24 06:38modify31.001.78131.78211.8885
162006.04.24 06:38modify31.001.78131.78221.8886
172006.04.24 06:38modify31.001.78131.78261.8890
182006.04.24 06:46modify31.001.78131.78271.8891
192006.04.24 06:47modify31.001.78131.78281.8892
202006.04.24 06:54modify31.001.78131.78301.8894
212006.04.24 06:54modify31.001.78131.78331.8897
222006.04.24 07:31modify31.001.78131.78341.8898
232006.04.24 07:31modify31.001.78131.78351.8899
242006.04.24 07:31modify31.001.78131.78361.8900
252006.04.24 07:37modify31.001.78131.78371.8901
262006.04.24 07:37modify31.001.78131.78391.8903
272006.04.24 07:37modify31.001.78131.78411.8905
282006.04.24 07:40modify31.001.78131.78431.8907
292006.04.24 07:40modify31.001.78131.78451.8909
302006.04.24 07:41modify31.001.78131.78461.8910
312006.04.24 07:41modify31.001.78131.78471.8911
322006.04.24 07:42modify31.001.78131.78481.8912
332006.04.24 07:42modify31.001.78131.78521.8916
342006.04.24 07:42modify31.001.78131.78541.8918
352006.04.24 08:30modify31.001.78131.78561.8920
362006.04.24 08:30modify31.001.78131.78691.8933
372006.04.24 12:11s/l31.001.78691.78691.893356.001746.00
382006.04.25 06:00sell41.001.78701.79301.6870
392006.04.25 10:04modify41.001.78701.78901.6826
402006.04.25 10:12modify41.001.78701.78891.6825
412006.04.25 10:12modify41.001.78701.78881.6824
422006.04.25 12:08s/l41.001.78881.78881.6824-18.001728.00
432006.04.27 14:02buy51.001.79241.78641.8924
442006.04.27 14:28modify51.001.79241.79041.8968
452006.04.27 14:28modify51.001.79241.79061.8970
462006.04.27 14:28modify51.001.79241.79071.8971
472006.04.27 14:28modify51.001.79241.79081.8972
482006.04.27 14:29modify51.001.79241.79091.8973
492006.04.27 14:29modify51.001.79241.79101.8974
502006.04.27 14:29modify51.001.79241.79111.8975
512006.04.27 14:29modify51.001.79241.79141.8978
522006.04.27 14:29modify51.001.79241.79151.8979
532006.04.27 14:29modify51.001.79241.79161.8980
542006.04.27 14:29modify51.001.79241.79201.8984
552006.04.27 14:29modify51.001.79241.79251.8989
562006.04.27 14:30modify51.001.79241.79281.8992
572006.04.27 14:30modify51.001.79241.79301.8994
582006.04.27 14:31modify51.001.79241.79311.8995
592006.04.27 14:31modify51.001.79241.79321.8996
602006.04.27 14:35modify51.001.79241.79341.8998
612006.04.27 14:35modify51.001.79241.79351.8999
622006.04.27 14:35modify51.001.79241.79361.9000
632006.04.27 14:42modify51.001.79241.79391.9003
642006.04.27 14:42modify51.001.79241.79401.9004
652006.04.27 14:42modify51.001.79241.79411.9005
662006.04.27 14:42modify51.001.79241.79431.9007
672006.04.27 14:43modify51.001.79241.79451.9009
682006.04.27 14:43modify51.001.79241.79481.9012
692006.04.27 14:43modify51.001.79241.79491.9013
702006.04.27 14:43modify51.001.79241.79511.9015
712006.04.27 14:43modify51.001.79241.79521.9016
722006.04.27 14:43modify51.001.79241.79531.9017
732006.04.27 14:44modify51.001.79241.79541.9018
742006.04.27 14:44modify51.001.79241.79551.9019
752006.04.27 14:44modify51.001.79241.79561.9020
762006.04.27 14:46modify51.001.79241.79591.9023
772006.04.27 14:46modify51.001.79241.79601.9024
782006.04.27 14:46modify51.001.79241.79611.9025
792006.04.27 14:46modify51.001.79241.79661.9030
802006.04.27 14:46modify51.001.79241.79671.9031
812006.04.27 14:47modify51.001.79241.79681.9032
822006.04.27 14:47modify51.001.79241.79701.9034
832006.04.27 14:47modify51.001.79241.79711.9035
842006.04.27 14:47modify51.001.79241.79721.9036
852006.04.27 14:48modify51.001.79241.79731.9037
862006.04.27 14:48modify51.001.79241.79751.9039
872006.04.27 14:48modify51.001.79241.79791.9043
882006.04.27 14:48modify51.001.79241.79801.9044
892006.04.27 14:48modify51.001.79241.79841.9048
902006.04.27 15:53s/l51.001.79841.79841.904860.001788.00
912006.05.10 22:00sell61.001.86431.87031.7643
922006.05.10 23:33modify61.001.86431.86631.7599
932006.05.10 23:33modify61.001.86431.86621.7598
942006.05.10 23:48modify61.001.86431.86591.7595
952006.05.10 23:48modify61.001.86431.86581.7594
962006.05.10 23:49modify61.001.86431.86571.7593
972006.05.10 23:49modify61.001.86431.86551.7591
982006.05.10 23:49modify61.001.86431.86541.7590
992006.05.10 23:49modify61.001.86431.86531.7589
1002006.05.10 23:49modify61.001.86431.86511.7587
1012006.05.10 23:49modify61.001.86431.86501.7586
1022006.05.10 23:49modify61.001.86431.86491.7585
1032006.05.10 23:49modify61.001.86431.86481.7584
1042006.05.10 23:49modify61.001.86431.86471.7583
1052006.05.10 23:49modify61.001.86431.86451.7581
1062006.05.10 23:49modify61.001.86431.86441.7580
1072006.05.10 23:50modify61.001.86431.86431.7579
1082006.05.10 23:50modify61.001.86431.86421.7578
1092006.05.11 00:16modify61.001.86431.86411.7577
1102006.05.11 00:16modify61.001.86431.86401.7576
1112006.05.11 00:24modify61.001.86431.86391.7575
1122006.05.11 00:27modify61.001.86431.86381.7574
1132006.05.11 00:38modify61.001.86431.86361.7572
1142006.05.11 00:38modify61.001.86431.86351.7571
1152006.05.11 00:39modify61.001.86431.86341.7570
1162006.05.11 01:03modify61.001.86431.86331.7569
1172006.05.11 01:03modify61.001.86431.86321.7568
1182006.05.11 01:03modify61.001.86431.86311.7567
1192006.05.11 01:04modify61.001.86431.86301.7566
1202006.05.11 01:05modify61.001.86431.86291.7565
1212006.05.11 01:05modify61.001.86431.86261.7562
1222006.05.11 01:06modify61.001.86431.86251.7561
1232006.05.11 01:06modify61.001.86431.86241.7560
1242006.05.11 01:06modify61.001.86431.86231.7559
1252006.05.11 01:06modify61.001.86431.86221.7558
1262006.05.11 01:06modify61.001.86431.86191.7555
1272006.05.11 01:06modify61.001.86431.86181.7554
1282006.05.11 01:06modify61.001.86431.86171.7553
1292006.05.11 01:08modify61.001.86431.86151.7551
1302006.05.11 01:14modify61.001.86431.86141.7550
1312006.05.11 01:16modify61.001.86431.86111.7547
1322006.05.11 01:16modify61.001.86431.86081.7544
1332006.05.11 01:16modify61.001.86431.86051.7541
1342006.05.11 01:18modify61.001.86431.86041.7540
1352006.05.11 01:18modify61.001.86431.86011.7537
1362006.05.11 01:19modify61.001.86431.86001.7536
1372006.05.11 01:19modify61.001.86431.85991.7535
1382006.05.11 01:19modify61.001.86431.85981.7534
1392006.05.11 01:19modify61.001.86431.85971.7533
1402006.05.11 01:34modify61.001.86431.85961.7532
1412006.05.11 01:35modify61.001.86431.85951.7531
1422006.05.11 01:35modify61.001.86431.85931.7529
1432006.05.11 01:35modify61.001.86431.85911.7527
1442006.05.11 08:30s/l61.001.85911.85911.752752.001840.00
1452006.05.16 17:00buy71.001.88221.87621.9822
1462006.05.16 17:59modify71.001.88221.88021.9866
1472006.05.16 17:59modify71.001.88221.88031.9867
1482006.05.16 17:59modify71.001.88221.88041.9868
1492006.05.16 18:09modify71.001.88221.88051.9869
1502006.05.16 18:10modify71.001.88221.88061.9870
1512006.05.16 18:23modify71.001.88221.88081.9872
1522006.05.16 18:23modify71.001.88221.88121.9876
1532006.05.16 18:23modify71.001.88221.88141.9878
1542006.05.16 18:23modify71.001.88221.88181.9882
1552006.05.16 18:25modify71.001.88221.88221.9886
1562006.05.16 18:25modify71.001.88221.88271.9891
1572006.05.16 18:32modify71.001.88221.88301.9894
1582006.05.16 18:32modify71.001.88221.88321.9896
1592006.05.16 18:32modify71.001.88221.88351.9899
1602006.05.17 03:10modify71.001.88221.88361.9900
1612006.05.17 03:10modify71.001.88221.88381.9902
1622006.05.17 03:10modify71.001.88221.88401.9904
1632006.05.17 03:10modify71.001.88221.88421.9906
1642006.05.17 03:10modify71.001.88221.88441.9908
1652006.05.17 03:10modify71.001.88221.88481.9912
1662006.05.17 03:10modify71.001.88221.88501.9914
1672006.05.17 03:10modify71.001.88221.88511.9915
1682006.05.17 03:10modify71.001.88221.88521.9916
1692006.05.17 03:29modify71.001.88221.88531.9917
1702006.05.17 03:29modify71.001.88221.88541.9918
1712006.05.17 03:29modify71.001.88221.88551.9919
1722006.05.17 03:29modify71.001.88221.88571.9921
1732006.05.17 03:29modify71.001.88221.88581.9922
1742006.05.17 03:32modify71.001.88221.88591.9923
1752006.05.17 03:32modify71.001.88221.88621.9926
1762006.05.17 03:32modify71.001.88221.88641.9928
1772006.05.17 03:32modify71.001.88221.88671.9931
1782006.05.17 07:04modify71.001.88221.88681.9932
1792006.05.17 07:08modify71.001.88221.88691.9933
1802006.05.17 07:08modify71.001.88221.88721.9936
1812006.05.17 07:08modify71.001.88221.88731.9937
1822006.05.17 07:08modify71.001.88221.88741.9938
1832006.05.17 07:08modify71.001.88221.88751.9939
1842006.05.17 07:09modify71.001.88221.88761.9940
1852006.05.17 07:09modify71.001.88221.88771.9941
1862006.05.17 07:09modify71.001.88221.88791.9943
1872006.05.17 07:09modify71.001.88221.88801.9944
1882006.05.17 07:09modify71.001.88221.88811.9945
1892006.05.17 07:09modify71.001.88221.88821.9946
1902006.05.17 07:10modify71.001.88221.88831.9947
1912006.05.17 07:10modify71.001.88221.88841.9948
1922006.05.17 07:10modify71.001.88221.88851.9949
1932006.05.17 07:10modify71.001.88221.88861.9950
1942006.05.17 07:10modify71.001.88221.88911.9955
1952006.05.17 07:10modify71.001.88221.88921.9956
1962006.05.17 07:11modify71.001.88221.88931.9957
1972006.05.17 07:11modify71.001.88221.88941.9958
1982006.05.17 07:11modify71.001.88221.88971.9961
1992006.05.17 07:11modify71.001.88221.88981.9962
2002006.05.17 07:11modify71.001.88221.89011.9965
2012006.05.17 07:18modify71.001.88221.89021.9966
2022006.05.17 07:18modify71.001.88221.89031.9967
2032006.05.17 07:18modify71.001.88221.89041.9968
2042006.05.17 07:18modify71.001.88221.89051.9969
2052006.05.17 07:25modify71.001.88221.89061.9970
2062006.05.17 07:25modify71.001.88221.89071.9971
2072006.05.17 07:25modify71.001.88221.89081.9972
2082006.05.17 07:25modify71.001.88221.89091.9973
2092006.05.17 07:25modify71.001.88221.89101.9974
2102006.05.17 08:30modify71.001.88221.89131.9977
2112006.05.17 08:30modify71.001.88221.89171.9981
2122006.05.17 08:31modify71.001.88221.89181.9982
2132006.05.17 08:31modify71.001.88221.89211.9985
2142006.05.17 08:31modify71.001.88221.89422.0006
2152006.05.17 12:30s/l71.001.89421.89422.0006120.001960.00
2162006.05.23 21:00sell81.001.87971.88571.7797
2172006.05.23 22:00modify81.001.87971.88171.7753
2182006.05.23 22:02modify81.001.87971.88151.7751
2192006.05.23 22:03modify81.001.87971.88141.7750
2202006.05.23 22:03modify81.001.87971.88121.7748
2212006.05.23 22:08modify81.001.87971.88101.7746
2222006.05.23 22:08modify81.001.87971.88091.7745
2232006.05.23 22:08modify81.001.87971.88081.7744
2242006.05.23 22:09modify81.001.87971.88071.7743
2252006.05.23 22:09modify81.001.87971.88061.7742
2262006.05.23 22:09modify81.001.87971.88051.7741
2272006.05.24 00:08s/l81.001.88051.88051.7741-8.001952.00
2282006.05.29 23:00buy91.001.85971.85371.9597
2292006.05.30 02:47modify91.001.85971.85791.9643
2302006.05.30 02:47modify91.001.85971.85801.9644
2312006.05.30 02:47modify91.001.85971.85811.9645
2322006.05.30 02:48modify91.001.85971.85821.9646
2332006.05.30 02:48modify91.001.85971.85831.9647
2342006.05.30 02:48modify91.001.85971.85841.9648
2352006.05.30 02:49modify91.001.85971.85851.9649
2362006.05.30 02:53modify91.001.85971.85861.9650
2372006.05.30 02:53modify91.001.85971.85871.9651
2382006.05.30 02:53modify91.001.85971.85921.9656
2392006.05.30 02:53modify91.001.85971.85931.9657
2402006.05.30 02:53modify91.001.85971.85941.9658
2412006.05.30 02:53modify91.001.85971.85951.9659
2422006.05.30 02:54modify91.001.85971.85961.9660
2432006.05.30 02:54modify91.001.85971.85971.9661
2442006.05.30 02:54modify91.001.85971.85981.9662
2452006.05.30 02:54modify91.001.85971.86001.9664
2462006.05.30 02:54modify91.001.85971.86011.9665
2472006.05.30 03:04modify91.001.85971.86061.9670
2482006.05.30 03:05modify91.001.85971.86071.9671
2492006.05.30 03:05modify91.001.85971.86091.9673
2502006.05.30 03:05modify91.001.85971.86121.9676
2512006.05.30 03:13modify91.001.85971.86131.9677
2522006.05.30 03:13modify91.001.85971.86141.9678
2532006.05.30 03:14modify91.001.85971.86151.9679
2542006.05.30 03:14modify91.001.85971.86201.9684
2552006.05.30 03:14modify91.001.85971.86241.9688
2562006.05.30 03:14modify91.001.85971.86251.9689
2572006.05.30 03:14modify91.001.85971.86261.9690
2582006.05.30 03:30modify91.001.85971.86271.9691
2592006.05.30 03:33modify91.001.85971.86281.9692
2602006.05.30 03:33modify91.001.85971.86291.9693
2612006.05.30 03:33modify91.001.85971.86301.9694
2622006.05.30 03:34modify91.001.85971.86311.9695
2632006.05.30 03:34modify91.001.85971.86321.9696
2642006.05.30 03:34modify91.001.85971.86331.9697
2652006.05.30 03:34modify91.001.85971.86341.9698
2662006.05.30 03:34modify91.001.85971.86351.9699
2672006.05.30 03:35modify91.001.85971.86381.9702
2682006.05.30 03:35modify91.001.85971.86391.9703
2692006.05.30 03:35modify91.001.85971.86401.9704
2702006.05.30 06:10modify91.001.85971.86421.9706
2712006.05.30 06:11modify91.001.85971.86441.9708
2722006.05.30 06:11modify91.001.85971.86451.9709
2732006.05.30 06:11modify91.001.85971.86481.9712
2742006.05.30 06:11modify91.001.85971.86541.9718
2752006.05.30 06:11modify91.001.85971.86551.9719
2762006.05.30 06:13modify91.001.85971.86561.9720
2772006.05.30 06:13modify91.001.85971.86591.9723
2782006.05.30 06:17modify91.001.85971.86601.9724
2792006.05.30 06:17modify91.001.85971.86631.9727
2802006.05.30 06:17modify91.001.85971.86691.9733
2812006.05.30 06:17modify91.001.85971.86701.9734
2822006.05.30 06:17modify91.001.85971.86731.9737
2832006.05.30 06:18modify91.001.85971.86741.9738
2842006.05.30 06:18modify91.001.85971.86771.9741
2852006.05.30 06:21modify91.001.85971.86781.9742
2862006.05.30 06:21modify91.001.85971.86811.9745
2872006.05.30 06:21modify91.001.85971.86841.9748
2882006.05.30 07:03modify91.001.85971.86851.9749
2892006.05.30 07:03modify91.001.85971.86861.9750
2902006.05.30 07:03modify91.001.85971.86871.9751
2912006.05.30 07:03modify91.001.85971.86891.9753
2922006.05.30 07:03modify91.001.85971.86911.9755
2932006.05.30 07:03modify91.001.85971.86941.9758
2942006.05.30 07:03modify91.001.85971.86951.9759
2952006.05.30 07:03modify91.001.85971.86981.9762
2962006.05.30 07:03modify91.001.85971.87011.9765
2972006.05.30 07:06modify91.001.85971.87021.9766
2982006.05.30 07:06modify91.001.85971.87071.9771
2992006.05.30 07:06modify91.001.85971.87081.9772
3002006.05.30 07:06modify91.001.85971.87091.9773
3012006.05.30 09:50modify91.001.85971.87101.9774
3022006.05.30 09:50modify91.001.85971.87111.9775
3032006.05.30 09:50modify91.001.85971.87121.9776
3042006.05.30 09:50modify91.001.85971.87131.9777
3052006.05.30 09:51modify91.001.85971.87141.9778
3062006.05.30 09:51modify91.001.85971.87251.9789
3072006.05.30 09:51modify91.001.85971.87281.9792
3082006.05.30 09:51modify91.001.85971.87291.9793
3092006.05.30 09:51modify91.001.85971.87311.9795
3102006.05.30 09:51modify91.001.85971.87341.9798
3112006.05.30 09:51modify91.001.85971.87351.9799
3122006.05.30 09:52modify91.001.85971.87361.9800
3132006.05.30 10:40modify91.001.85971.87371.9801
3142006.05.30 11:40s/l91.001.87371.87371.9801140.002092.00
3152006.06.02 10:00buy101.001.86701.86101.9670
3162006.06.02 12:31modify101.001.86701.86581.9722
3172006.06.02 12:31modify101.001.86701.86601.9724
3182006.06.02 12:31modify101.001.86701.86641.9728
3192006.06.02 12:31modify101.001.86701.86691.9733
3202006.06.02 12:31modify101.001.86701.86881.9752
3212006.06.02 12:31modify101.001.86701.86911.9755
3222006.06.02 12:31modify101.001.86701.86961.9760
3232006.06.02 12:32modify101.001.86701.87351.9799
3242006.06.02 12:32modify101.001.86701.87541.9818
3252006.06.02 12:32s/l101.001.87541.87541.981884.002176.00
3262006.06.02 12:32buy111.001.87471.86871.9747
3272006.06.02 12:32modify111.001.87471.87301.9794
3282006.06.02 12:42modify111.001.87471.87311.9795
3292006.06.02 12:42modify111.001.87471.87541.9818
3302006.06.02 12:44modify111.001.87471.87581.9822
3312006.06.02 12:44modify111.001.87471.87661.9830
3322006.06.02 12:45modify111.001.87471.87671.9831
3332006.06.02 12:47modify111.001.87471.87691.9833
3342006.06.02 12:47modify111.001.87471.87701.9834
3352006.06.02 12:47modify111.001.87471.87711.9835
3362006.06.02 12:47modify111.001.87471.87721.9836
3372006.06.02 12:47modify111.001.87471.87751.9839
3382006.06.02 12:47modify111.001.87471.87761.9840
3392006.06.02 13:19modify111.001.87471.87771.9841
3402006.06.02 13:19modify111.001.87471.87781.9842
3412006.06.02 13:19modify111.001.87471.87791.9843
3422006.06.02 13:19modify111.001.87471.87801.9844
3432006.06.02 13:20modify111.001.87471.87811.9845
3442006.06.02 14:43modify111.001.87471.87821.9846
3452006.06.02 14:44modify111.001.87471.87831.9847
3462006.06.02 14:44modify111.001.87471.87841.9848
3472006.06.02 14:44modify111.001.87471.87851.9849
3482006.06.02 14:44modify111.001.87471.87861.9850
3492006.06.02 14:44modify111.001.87471.87871.9851
3502006.06.02 14:44modify111.001.87471.87901.9854
3512006.06.02 14:50modify111.001.87471.87911.9855
3522006.06.02 14:53modify111.001.87471.87921.9856
3532006.06.02 14:57modify111.001.87471.87951.9859
3542006.06.02 14:58modify111.001.87471.87961.9860
3552006.06.02 15:01modify111.001.87471.87971.9861
3562006.06.02 15:01modify111.001.87471.87981.9862
3572006.06.05 07:32modify111.001.87471.87991.9863
3582006.06.05 07:32modify111.001.87471.88001.9864
3592006.06.05 07:32modify111.001.87471.88011.9865
3602006.06.05 07:33modify111.001.87471.88021.9866
3612006.06.05 07:33modify111.001.87471.88031.9867
3622006.06.05 07:33modify111.001.87471.88041.9868
3632006.06.05 07:33modify111.001.87471.88071.9871
3642006.06.05 07:33modify111.001.87471.88081.9872
3652006.06.05 07:33modify111.001.87471.88091.9873
3662006.06.05 07:33modify111.001.87471.88111.9875
3672006.06.05 07:33modify111.001.87471.88121.9876
3682006.06.05 07:33modify111.001.87471.88131.9877
3692006.06.05 07:33modify111.001.87471.88141.9878
3702006.06.05 07:33modify111.001.87471.88161.9880
3712006.06.05 07:33modify111.001.87471.88171.9881
3722006.06.05 12:12s/l111.001.88171.88171.988170.002246.00
3732006.06.20 17:00buy121.001.84381.83781.9438
3742006.06.22 10:11s/l121.001.83781.83781.9438-60.002186.00
3752006.06.26 19:00buy131.001.82381.81781.9238
3762006.06.28 07:08s/l131.001.81781.81781.9238-60.002126.00
3772006.07.03 20:00sell141.001.84301.84901.7430
3782006.07.05 12:31modify141.001.84301.84481.7384
3792006.07.05 12:31modify141.001.84301.84471.7383
3802006.07.05 12:31modify141.001.84301.84461.7382
3812006.07.05 12:31modify141.001.84301.84441.7380
3822006.07.05 12:31modify141.001.84301.84401.7376
3832006.07.05 13:15modify141.001.84301.84361.7372
3842006.07.05 13:15modify141.001.84301.84321.7368
3852006.07.05 13:18modify141.001.84301.84311.7367
3862006.07.05 13:21modify141.001.84301.84301.7366
3872006.07.05 13:21modify141.001.84301.84291.7365
3882006.07.05 13:21modify141.001.84301.84211.7357
3892006.07.05 13:47modify141.001.84301.84201.7356
3902006.07.05 13:47modify141.001.84301.84181.7354
3912006.07.05 13:47modify141.001.84301.84171.7353
3922006.07.05 13:47modify141.001.84301.84151.7351
3932006.07.05 13:47modify141.001.84301.84141.7350
3942006.07.05 13:48modify141.001.84301.84131.7349
3952006.07.05 13:48modify141.001.84301.84121.7348
3962006.07.05 13:50modify141.001.84301.84101.7346
3972006.07.05 13:52modify141.001.84301.84081.7344
3982006.07.05 13:52modify141.001.84301.84071.7343
3992006.07.05 14:09modify141.001.84301.84051.7341
4002006.07.05 14:11modify141.001.84301.84041.7340
4012006.07.05 14:11modify141.001.84301.84031.7339
4022006.07.05 14:12modify141.001.84301.84011.7337
4032006.07.05 14:12modify141.001.84301.84001.7336
4042006.07.05 14:13modify141.001.84301.83991.7335
4052006.07.05 14:13modify141.001.84301.83981.7334
4062006.07.05 14:13modify141.001.84301.83971.7333
4072006.07.05 14:15modify141.001.84301.83961.7332
4082006.07.05 14:15modify141.001.84301.83951.7331
4092006.07.05 14:16modify141.001.84301.83941.7330
4102006.07.05 14:20modify141.001.84301.83931.7329
4112006.07.05 14:20modify141.001.84301.83911.7327
4122006.07.05 14:20modify141.001.84301.83901.7326
4132006.07.05 14:20modify141.001.84301.83891.7325
4142006.07.05 14:20modify141.001.84301.83881.7324
4152006.07.06 12:33s/l141.001.83881.83881.732442.002168.00
4162006.07.06 21:00buy151.001.83731.83131.9373
4172006.07.07 09:38modify151.001.83731.83551.9419
4182006.07.07 10:52modify151.001.83731.83571.9421
4192006.07.07 10:52modify151.001.83731.83591.9423
4202006.07.07 10:53modify151.001.83731.83601.9424
4212006.07.07 10:53modify151.001.83731.83611.9425
4222006.07.07 12:28modify151.001.83731.83621.9426
4232006.07.07 12:28modify151.001.83731.83631.9427
4242006.07.07 12:29modify151.001.83731.83821.9446
4252006.07.07 12:29modify151.001.83731.83851.9449
4262006.07.07 12:29modify151.001.83731.83861.9450
4272006.07.07 12:29modify151.001.83731.83871.9451
4282006.07.07 12:29modify151.001.83731.83881.9452
4292006.07.07 12:30modify151.001.83731.83891.9453
4302006.07.07 12:30modify151.001.83731.84221.9486
4312006.07.07 12:30modify151.001.83731.84261.9490
4322006.07.07 12:30modify151.001.83731.84281.9492
4332006.07.07 12:30modify151.001.83731.84301.9494
4342006.07.07 12:30modify151.001.83731.84511.9515
4352006.07.07 12:30modify151.001.83731.84561.9520
4362006.07.07 12:30modify151.001.83731.84791.9543
4372006.07.07 12:31s/l151.001.84791.84791.9543106.002274.00