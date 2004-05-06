|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.05.03 00:00 - 2006.08.09 21:00 (2004.05.01 - 2006.09.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=10; StopLoss=100; TrailingStop=0; TakeProfit=0; Slippage=3; AlwaysAllowMACD=true; UseMACD=true; MACDFast=6; MACDSlow=13; MACDSignal=4; MACDPrice=0; MACDSignalLong=0; MACDSignalShort=0; UseRVI=true; RVIPeriod=7; UseMomentum=true; MomentumPeriod=14; MomentumPrice=0; MomentumSignalLong=100; MomentumSignalShort=100; WhalePeriod=14; WhalePrice=7; WhaleModeFast=true; WhaleSignals=true; WhaleSignalLong=-1; WhaleSignalShort=1; IndicatorTimeFrame=60; CloseAllTrades=false;
|Bars in test
|14411
|Ticks modelled
|4202708
|Modelling quality
|46.85%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|49020.00
|Gross profit
|104230.00
|Gross loss
|-55210.00
|Profit factor
|1.89
|Expected payoff
|262.14
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|7630.00 (13.55%)
|Relative drawdown
|13.55% (7630.00)
|Total trades
|187
|Short positions (won %)
|94 (64.89%)
|Long positions (won %)
|93 (63.44%)
|Profit trades (% of total)
|120 (64.17%)
|Loss trades (% of total)
|67 (35.83%)
|Largest
|profit trade
|3510.00
|loss trade
|-1000.00
|Average
|profit trade
|868.58
|loss trade
|-824.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (3870.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-7000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|7080.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-7000.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.05.06 03:00
|sell
|1
|10.00
|1.2151
|1.2251
|0.0000
|2
|2004.05.10 18:00
|close
|1
|10.00
|1.1836
|1.2251
|0.0000
|3150.00
|13150.00
|3
|2004.05.10 18:00
|buy
|2
|10.00
|1.1836
|1.1736
|0.0000
|4
|2004.05.12 06:00
|close
|2
|10.00
|1.1854
|1.1736
|0.0000
|180.00
|13330.00
|5
|2004.05.12 06:00
|sell
|3
|10.00
|1.1854
|1.1954
|0.0000
|6
|2004.05.13 22:00
|close
|3
|10.00
|1.1822
|1.1954
|0.0000
|320.00
|13650.00
|7
|2004.05.13 22:00
|buy
|4
|10.00
|1.1822
|1.1722
|0.0000
|8
|2004.05.17 19:00
|close
|4
|10.00
|1.2028
|1.1722
|0.0000
|2060.00
|15710.00
|9
|2004.05.17 19:00
|sell
|5
|10.00
|1.2028
|1.2128
|0.0000
|10
|2004.05.24 15:00
|close
|5
|10.00
|1.1958
|1.2128
|0.0000
|700.00
|16410.00
|11
|2004.05.24 15:00
|buy
|6
|10.00
|1.1958
|1.1858
|0.0000
|12
|2004.05.25 02:00
|close
|6
|10.00
|1.1995
|1.1858
|0.0000
|370.00
|16780.00
|13
|2004.05.25 02:00
|sell
|7
|10.00
|1.1995
|1.2095
|0.0000
|14
|2004.05.25 14:01
|s/l
|7
|10.00
|1.2095
|1.2095
|0.0000
|-1000.00
|15780.00
|15
|2004.05.31 02:00
|buy
|8
|10.00
|1.2232
|1.2132
|0.0000
|16
|2004.06.01 17:00
|close
|8
|10.00
|1.2222
|1.2132
|0.0000
|-100.00
|15680.00
|17
|2004.06.01 17:00
|sell
|9
|10.00
|1.2222
|1.2322
|0.0000
|18
|2004.06.03 10:00
|close
|9
|10.00
|1.2192
|1.2322
|0.0000
|300.00
|15980.00
|19
|2004.06.03 10:00
|buy
|10
|10.00
|1.2192
|1.2092
|0.0000
|20
|2004.06.07 15:00
|close
|10
|10.00
|1.2315
|1.2092
|0.0000
|1230.00
|17210.00
|21
|2004.06.07 15:00
|sell
|11
|10.00
|1.2315
|1.2415
|0.0000
|22
|2004.06.10 09:00
|close
|11
|10.00
|1.2059
|1.2415
|0.0000
|2560.00
|19770.00
|23
|2004.06.10 09:00
|buy
|12
|10.00
|1.2059
|1.1959
|0.0000
|24
|2004.06.11 04:00
|close
|12
|10.00
|1.2049
|1.1959
|0.0000
|-100.00
|19670.00
|25
|2004.06.11 04:00
|sell
|13
|10.00
|1.2049
|1.2149
|0.0000
|26
|2004.06.11 16:00
|close
|13
|10.00
|1.2017
|1.2149
|0.0000
|320.00
|19990.00
|27
|2004.06.11 16:00
|buy
|14
|10.00
|1.2017
|1.1917
|0.0000
|28
|2004.06.23 12:00
|close
|14
|10.00
|1.2122
|1.1917
|0.0000
|1050.00
|21040.00
|29
|2004.06.23 12:00
|sell
|15
|10.00
|1.2122
|1.2222
|0.0000
|30
|2004.06.28 14:05
|s/l
|15
|10.00
|1.2222
|1.2222
|0.0000
|-1000.00
|20040.00
|31
|2004.07.06 00:00
|buy
|16
|10.00
|1.2287
|1.2187
|0.0000
|32
|2004.07.08 00:00
|close
|16
|10.00
|1.2366
|1.2187
|0.0000
|790.00
|20830.00
|33
|2004.07.08 00:00
|sell
|17
|10.00
|1.2366
|1.2466
|0.0000
|34
|2004.07.13 12:00
|close
|17
|10.00
|1.2376
|1.2466
|0.0000
|-100.00
|20730.00
|35
|2004.07.13 12:00
|buy
|18
|10.00
|1.2376
|1.2276
|0.0000
|36
|2004.07.14 22:00
|close
|18
|10.00
|1.2387
|1.2276
|0.0000
|110.00
|20840.00
|37
|2004.07.14 22:00
|sell
|19
|10.00
|1.2387
|1.2487
|0.0000
|38
|2004.07.15 13:00
|close
|19
|10.00
|1.2360
|1.2487
|0.0000
|270.00
|21110.00
|39
|2004.07.15 13:00
|buy
|20
|10.00
|1.2360
|1.2260
|0.0000
|40
|2004.07.20 03:00
|close
|20
|10.00
|1.2430
|1.2260
|0.0000
|700.00
|21810.00
|41
|2004.07.20 03:00
|sell
|21
|10.00
|1.2430
|1.2530
|0.0000
|42
|2004.07.22 01:00
|close
|21
|10.00
|1.2263
|1.2530
|0.0000
|1670.00
|23480.00
|43
|2004.07.22 01:00
|buy
|22
|10.00
|1.2263
|1.2163
|0.0000
|44
|2004.07.23 14:56
|s/l
|22
|10.00
|1.2163
|1.2163
|0.0000
|-1000.00
|22480.00
|45
|2004.07.26 18:00
|sell
|23
|10.00
|1.2136
|1.2236
|0.0000
|46
|2004.08.06 14:50
|s/l
|23
|10.00
|1.2236
|1.2236
|0.0000
|-1000.00
|21480.00
|47
|2004.08.13 14:00
|buy
|24
|10.00
|1.2208
|1.2108
|0.0000
|48
|2004.08.20 10:00
|close
|24
|10.00
|1.2373
|1.2108
|0.0000
|1650.00
|23130.00
|49
|2004.08.20 10:00
|sell
|25
|10.00
|1.2373
|1.2473
|0.0000
|50
|2004.08.30 11:00
|close
|25
|10.00
|1.2036
|1.2473
|0.0000
|3370.00
|26500.00
|51
|2004.08.30 11:00
|buy
|26
|10.00
|1.2036
|1.1936
|0.0000
|52
|2004.09.08 04:00
|close
|26
|10.00
|1.2104
|1.1936
|0.0000
|680.00
|27180.00
|53
|2004.09.08 04:00
|sell
|27
|10.00
|1.2104
|1.2204
|0.0000
|54
|2004.09.09 09:39
|s/l
|27
|10.00
|1.2204
|1.2204
|0.0000
|-1000.00
|26180.00
|55
|2004.09.13 18:00
|buy
|28
|10.00
|1.2252
|1.2152
|0.0000
|56
|2004.09.15 16:57
|s/l
|28
|10.00
|1.2152
|1.2152
|0.0000
|-1000.00
|25180.00
|57
|2004.09.23 18:00
|sell
|29
|10.00
|1.2298
|1.2398
|0.0000
|58
|2004.09.24 07:00
|close
|29
|10.00
|1.2285
|1.2398
|0.0000
|130.00
|25310.00
|59
|2004.09.24 07:00
|buy
|30
|10.00
|1.2285
|1.2185
|0.0000
|60
|2004.10.01 07:00
|close
|30
|10.00
|1.2423
|1.2185
|0.0000
|1380.00
|26690.00
|61
|2004.10.01 07:00
|sell
|31
|10.00
|1.2423
|1.2523
|0.0000
|62
|2004.10.05 07:00
|close
|31
|10.00
|1.2284
|1.2523
|0.0000
|1390.00
|28080.00
|63
|2004.10.05 07:00
|buy
|32
|10.00
|1.2284
|1.2184
|0.0000
|64
|2004.10.08 11:00
|close
|32
|10.00
|1.2315
|1.2184
|0.0000
|310.00
|28390.00
|65
|2004.10.08 11:00
|sell
|33
|10.00
|1.2315
|1.2415
|0.0000
|66
|2004.10.08 14:57
|s/l
|33
|10.00
|1.2415
|1.2415
|0.0000
|-1000.00
|27390.00
|67
|2004.10.12 18:00
|buy
|34
|10.00
|1.2322
|1.2222
|0.0000
|68
|2004.10.18 09:00
|close
|34
|10.00
|1.2477
|1.2222
|0.0000
|1550.00
|28940.00
|69
|2004.10.18 09:00
|sell
|35
|10.00
|1.2477
|1.2577
|0.0000
|70
|2004.10.20 08:05
|s/l
|35
|10.00
|1.2577
|1.2577
|0.0000
|-1000.00
|27940.00
|71
|2004.10.26 20:00
|buy
|36
|10.00
|1.2764
|1.2664
|0.0000
|72
|2004.10.28 10:36
|s/l
|36
|10.00
|1.2664
|1.2664
|0.0000
|-1000.00
|26940.00
|73
|2004.11.01 05:00
|sell
|37
|10.00
|1.2778
|1.2878
|0.0000
|74
|2004.11.01 19:00
|close
|37
|10.00
|1.2747
|1.2878
|0.0000
|310.00
|27250.00
|75
|2004.11.01 19:00
|buy
|38
|10.00
|1.2747
|1.2647
|0.0000
|76
|2004.11.08 11:00
|close
|38
|10.00
|1.2950
|1.2647
|0.0000
|2030.00
|29280.00
|77
|2004.11.08 11:00
|sell
|39
|10.00
|1.2950
|1.3050
|0.0000
|78
|2004.11.09 04:00
|close
|39
|10.00
|1.2916
|1.3050
|0.0000
|340.00
|29620.00
|79
|2004.11.09 04:00
|buy
|40
|10.00
|1.2916
|1.2816
|0.0000
|80
|2004.11.12 11:00
|close
|40
|10.00
|1.2915
|1.2816
|0.0000
|-10.00
|29610.00
|81
|2004.11.12 11:00
|sell
|41
|10.00
|1.2915
|1.3015
|0.0000
|82
|2004.11.15 22:00
|close
|41
|10.00
|1.2950
|1.3015
|0.0000
|-350.00
|29260.00
|83
|2004.11.15 22:00
|buy
|42
|10.00
|1.2950
|1.2850
|0.0000
|84
|2004.11.16 15:00
|close
|42
|10.00
|1.2977
|1.2850
|0.0000
|270.00
|29530.00
|85
|2004.11.16 15:00
|sell
|43
|10.00
|1.2977
|1.3077
|0.0000
|86
|2004.11.19 06:00
|close
|43
|10.00
|1.2970
|1.3077
|0.0000
|70.00
|29600.00
|87
|2004.11.19 06:00
|buy
|44
|10.00
|1.2970
|1.2870
|0.0000
|88
|2004.11.21 23:00
|close
|44
|10.00
|1.3018
|1.2870
|0.0000
|480.00
|30080.00
|89
|2004.11.21 23:00
|sell
|45
|10.00
|1.3018
|1.3118
|0.0000
|90
|2004.11.24 07:02
|s/l
|45
|10.00
|1.3118
|1.3118
|0.0000
|-1000.00
|29080.00
|91
|2004.12.03 03:00
|buy
|46
|10.00
|1.3286
|1.3186
|0.0000
|92
|2004.12.07 16:00
|close
|46
|10.00
|1.3436
|1.3186
|0.0000
|1500.00
|30580.00
|93
|2004.12.07 16:00
|sell
|47
|10.00
|1.3436
|1.3536
|0.0000
|94
|2004.12.08 17:00
|close
|47
|10.00
|1.3322
|1.3536
|0.0000
|1140.00
|31720.00
|95
|2004.12.08 17:00
|buy
|48
|10.00
|1.3322
|1.3222
|0.0000
|96
|2004.12.09 04:00
|close
|48
|10.00
|1.3306
|1.3222
|0.0000
|-160.00
|31560.00
|97
|2004.12.09 04:00
|sell
|49
|10.00
|1.3306
|1.3406
|0.0000
|98
|2004.12.10 15:00
|close
|49
|10.00
|1.3223
|1.3406
|0.0000
|830.00
|32390.00
|99
|2004.12.10 15:00
|buy
|50
|10.00
|1.3223
|1.3123
|0.0000
|100
|2004.12.13 12:00
|close
|50
|10.00
|1.3273
|1.3123
|0.0000
|500.00
|32890.00
|101
|2004.12.13 12:00
|sell
|51
|10.00
|1.3273
|1.3373
|0.0000
|102
|2004.12.15 09:10
|s/l
|51
|10.00
|1.3373
|1.3373
|0.0000
|-1000.00
|31890.00
|103
|2004.12.17 05:00
|buy
|52
|10.00
|1.3265
|1.3165
|0.0000
|104
|2004.12.28 16:00
|close
|52
|10.00
|1.3616
|1.3165
|0.0000
|3510.00
|35400.00
|105
|2004.12.28 16:00
|sell
|53
|10.00
|1.3616
|1.3716
|0.0000
|106
|2005.01.04 02:00
|close
|53
|10.00
|1.3485
|1.3716
|0.0000
|1310.00
|36710.00
|107
|2005.01.04 02:00
|buy
|54
|10.00
|1.3485
|1.3385
|0.0000
|108
|2005.01.04 08:48
|s/l
|54
|10.00
|1.3385
|1.3385
|0.0000
|-1000.00
|35710.00
|109
|2005.01.10 17:00
|sell
|55
|10.00
|1.3087
|1.3187
|0.0000
|110
|2005.01.18 06:00
|close
|55
|10.00
|1.3044
|1.3187
|0.0000
|430.00
|36140.00
|111
|2005.01.18 06:00
|buy
|56
|10.00
|1.3044
|1.2944
|0.0000
|112
|2005.01.19 15:00
|close
|56
|10.00
|1.3032
|1.2944
|0.0000
|-120.00
|36020.00
|113
|2005.01.19 15:00
|sell
|57
|10.00
|1.3032
|1.3132
|0.0000
|114
|2005.01.19 22:00
|close
|57
|10.00
|1.3008
|1.3132
|0.0000
|240.00
|36260.00
|115
|2005.01.19 22:00
|buy
|58
|10.00
|1.3008
|1.2908
|0.0000
|116
|2005.01.24 13:00
|close
|58
|10.00
|1.3064
|1.2908
|0.0000
|560.00
|36820.00
|117
|2005.01.24 13:00
|sell
|59
|10.00
|1.3064
|1.3164
|0.0000
|118
|2005.01.26 02:00
|close
|59
|10.00
|1.2982
|1.3164
|0.0000
|820.00
|37640.00
|119
|2005.01.26 02:00
|buy
|60
|10.00
|1.2982
|1.2882
|0.0000
|120
|2005.01.27 00:00
|close
|60
|10.00
|1.3061
|1.2882
|0.0000
|790.00
|38430.00
|121
|2005.01.27 00:00
|sell
|61
|10.00
|1.3061
|1.3161
|0.0000
|122
|2005.01.27 23:00
|close
|61
|10.00
|1.3039
|1.3161
|0.0000
|220.00
|38650.00
|123
|2005.01.27 23:00
|buy
|62
|10.00
|1.3039
|1.2939
|0.0000
|124
|2005.02.02 13:00
|close
|62
|10.00
|1.3069
|1.2939
|0.0000
|300.00
|38950.00
|125
|2005.02.02 13:00
|sell
|63
|10.00
|1.3069
|1.3169
|0.0000
|126
|2005.02.03 21:00
|close
|63
|10.00
|1.2975
|1.3169
|0.0000
|940.00
|39890.00
|127
|2005.02.03 21:00
|buy
|64
|10.00
|1.2975
|1.2875
|0.0000
|128
|2005.02.04 17:24
|s/l
|64
|10.00
|1.2875
|1.2875
|0.0000
|-1000.00
|38890.00
|129
|2005.02.14 20:00
|sell
|65
|10.00
|1.2960
|1.3060
|0.0000
|130
|2005.02.16 12:17
|s/l
|65
|10.00
|1.3060
|1.3060
|0.0000
|-1000.00
|37890.00
|131
|2005.02.23 18:00
|buy
|66
|10.00
|1.3220
|1.3120
|0.0000
|132
|2005.02.28 12:00
|close
|66
|10.00
|1.3255
|1.3120
|0.0000
|350.00
|38240.00
|133
|2005.02.28 12:00
|sell
|67
|10.00
|1.3255
|1.3355
|0.0000
|134
|2005.03.01 09:00
|close
|67
|10.00
|1.3212
|1.3355
|0.0000
|430.00
|38670.00
|135
|2005.03.01 09:00
|buy
|68
|10.00
|1.3212
|1.3112
|0.0000
|136
|2005.03.02 08:55
|s/l
|68
|10.00
|1.3112
|1.3112
|0.0000
|-1000.00
|37670.00
|137
|2005.03.03 05:00
|sell
|69
|10.00
|1.3127
|1.3227
|0.0000
|138
|2005.03.04 07:00
|close
|69
|10.00
|1.3112
|1.3227
|0.0000
|150.00
|37820.00
|139
|2005.03.04 07:00
|buy
|70
|10.00
|1.3112
|1.3012
|0.0000
|140
|2005.03.09 06:00
|close
|70
|10.00
|1.3342
|1.3012
|0.0000
|2300.00
|40120.00
|141
|2005.03.09 06:00
|sell
|71
|10.00
|1.3342
|1.3442
|0.0000
|142
|2005.03.10 01:07
|s/l
|71
|10.00
|1.3442
|1.3442
|0.0000
|-1000.00
|39120.00
|143
|2005.03.14 23:00
|buy
|72
|10.00
|1.3363
|1.3263
|0.0000
|144
|2005.03.17 02:00
|close
|72
|10.00
|1.3404
|1.3263
|0.0000
|410.00
|39530.00
|145
|2005.03.17 02:00
|sell
|73
|10.00
|1.3404
|1.3504
|0.0000
|146
|2005.03.18 19:00
|close
|73
|10.00
|1.3311
|1.3504
|0.0000
|930.00
|40460.00
|147
|2005.03.18 19:00
|buy
|74
|10.00
|1.3311
|1.3211
|0.0000
|148
|2005.03.21 07:55
|s/l
|74
|10.00
|1.3211
|1.3211
|0.0000
|-1000.00
|39460.00
|149
|2005.03.22 18:00
|sell
|75
|10.00
|1.3197
|1.3297
|0.0000
|150
|2005.03.23 12:00
|close
|75
|10.00
|1.3044
|1.3297
|0.0000
|1530.00
|40990.00
|151
|2005.03.23 12:00
|buy
|76
|10.00
|1.3044
|1.2944
|0.0000
|152
|2005.03.24 17:24
|s/l
|76
|10.00
|1.2944
|1.2944
|0.0000
|-1000.00
|39990.00
|153
|2005.03.29 11:00
|sell
|77
|10.00
|1.2924
|1.3024
|0.0000
|154
|2005.04.01 12:32
|s/l
|77
|10.00
|1.3024
|1.3024
|0.0000
|-1000.00
|38990.00
|155
|2005.04.04 20:00
|buy
|78
|10.00
|1.2854
|1.2754
|0.0000
|156
|2005.04.06 01:00
|close
|78
|10.00
|1.2852
|1.2754
|0.0000
|-20.00
|38970.00
|157
|2005.04.06 01:00
|sell
|79
|10.00
|1.2852
|1.2952
|0.0000
|158
|2005.04.08 12:00
|close
|79
|10.00
|1.2826
|1.2952
|0.0000
|260.00
|39230.00
|159
|2005.04.08 12:00
|buy
|80
|10.00
|1.2826
|1.2726
|0.0000
|160
|2005.04.11 21:00
|close
|80
|10.00
|1.2972
|1.2726
|0.0000
|1460.00
|40690.00
|161
|2005.04.11 21:00
|sell
|81
|10.00
|1.2972
|1.3072
|0.0000
|162
|2005.04.12 22:00
|close
|81
|10.00
|1.2920
|1.3072
|0.0000
|520.00
|41210.00
|163
|2005.04.12 22:00
|buy
|82
|10.00
|1.2920
|1.2820
|0.0000
|164
|2005.04.13 12:00
|close
|82
|10.00
|1.2924
|1.2820
|0.0000
|40.00
|41250.00
|165
|2005.04.13 12:00
|sell
|83
|10.00
|1.2924
|1.3024
|0.0000
|166
|2005.04.14 18:00
|close
|83
|10.00
|1.2814
|1.3024
|0.0000
|1100.00
|42350.00
|167
|2005.04.14 18:00
|buy
|84
|10.00
|1.2814
|1.2714
|0.0000
|168
|2005.04.18 03:00
|close
|84
|10.00
|1.2888
|1.2714
|0.0000
|740.00
|43090.00
|169
|2005.04.18 03:00
|sell
|85
|10.00
|1.2888
|1.2988
|0.0000
|170
|2005.04.18 08:52
|s/l
|85
|10.00
|1.2988
|1.2988
|0.0000
|-1000.00
|42090.00
|171
|2005.04.25 19:00
|buy
|86
|10.00
|1.2990
|1.2890
|0.0000
|172
|2005.04.28 12:47
|s/l
|86
|10.00
|1.2890
|1.2890
|0.0000
|-1000.00
|41090.00
|173
|2005.04.29 14:00
|sell
|87
|10.00
|1.2936
|1.3036
|0.0000
|174
|2005.05.16 04:00
|close
|87
|10.00
|1.2608
|1.3036
|0.0000
|3280.00
|44370.00
|175
|2005.05.16 04:00
|buy
|88
|10.00
|1.2608
|1.2508
|0.0000
|176
|2005.05.17 00:00
|close
|88
|10.00
|1.2626
|1.2508
|0.0000
|180.00
|44550.00
|177
|2005.05.17 00:00
|sell
|89
|10.00
|1.2626
|1.2726
|0.0000
|178
|2005.05.18 06:00
|close
|89
|10.00
|1.2610
|1.2726
|0.0000
|160.00
|44710.00
|179
|2005.05.18 06:00
|buy
|90
|10.00
|1.2610
|1.2510
|0.0000
|180
|2005.05.19 07:00
|close
|90
|10.00
|1.2678
|1.2510
|0.0000
|680.00
|45390.00
|181
|2005.05.19 07:00
|sell
|91
|10.00
|1.2678
|1.2778
|0.0000
|182
|2005.05.19 19:00
|close
|91
|10.00
|1.2642
|1.2778
|0.0000
|360.00
|45750.00
|183
|2005.05.19 19:00
|buy
|92
|10.00
|1.2642
|1.2542
|0.0000
|184
|2005.05.20 15:17
|s/l
|92
|10.00
|1.2542
|1.2542
|0.0000
|-1000.00
|44750.00
|185
|2005.06.02 14:00
|sell
|93
|10.00
|1.2239
|1.2339
|0.0000
|186
|2005.06.03 12:50
|s/l
|93
|10.00
|1.2339
|1.2339
|0.0000
|-1000.00
|43750.00
|187
|2005.06.06 05:00
|buy
|94
|10.00
|1.2262
|1.2162
|0.0000
|188
|2005.06.06 19:00
|close
|94
|10.00
|1.2276
|1.2162
|0.0000
|140.00
|43890.00
|189
|2005.06.06 19:00
|sell
|95
|10.00
|1.2276
|1.2376
|0.0000
|190
|2005.06.15 05:00
|close
|95
|10.00
|1.2044
|1.2376
|0.0000
|2320.00
|46210.00
|191
|2005.06.15 05:00
|buy
|96
|10.00
|1.2044
|1.1944
|0.0000
|192
|2005.06.22 05:00
|close
|96
|10.00
|1.2172
|1.1944
|0.0000
|1280.00
|47490.00
|193
|2005.06.22 05:00
|sell
|97
|10.00
|1.2172
|1.2272
|0.0000
|194
|2005.06.24 06:00
|close
|97
|10.00
|1.2036
|1.2272
|0.0000
|1360.00
|48850.00
|195
|2005.06.24 06:00
|buy
|98
|10.00
|1.2036
|1.1936
|0.0000
|196
|2005.06.27 16:00
|close
|98
|10.00
|1.2150
|1.1936
|0.0000
|1140.00
|49990.00
|197
|2005.06.27 16:00
|sell
|99
|10.00
|1.2150
|1.2250
|0.0000
|198
|2005.06.29 05:00
|close
|99
|10.00
|1.2066
|1.2250
|0.0000
|840.00
|50830.00
|199
|2005.06.29 05:00
|buy
|100
|10.00
|1.2066
|1.1966
|0.0000
|200
|2005.07.01 14:50
|s/l
|100
|10.00
|1.1966
|1.1966
|0.0000
|-1000.00
|49830.00
|201
|2005.07.06 07:00
|sell
|101
|10.00
|1.1919
|1.2019
|0.0000
|202
|2005.07.07 09:20
|s/l
|101
|10.00
|1.2019
|1.2019
|0.0000
|-1000.00
|48830.00
|203
|2005.07.08 13:00
|buy
|102
|10.00
|1.1925
|1.1825
|0.0000
|204
|2005.07.13 03:00
|close
|102
|10.00
|1.2213
|1.1825
|0.0000
|2880.00
|51710.00
|205
|2005.07.13 03:00
|sell
|103
|10.00
|1.2213
|1.2313
|0.0000
|206
|2005.07.14 09:00
|close
|103
|10.00
|1.2081
|1.2313
|0.0000
|1320.00
|53030.00
|207
|2005.07.14 09:00
|buy
|104
|10.00
|1.2081
|1.1981
|0.0000
|208
|2005.07.19 07:24
|s/l
|104
|10.00
|1.1981
|1.1981
|0.0000
|-1000.00
|52030.00
|209
|2005.07.20 09:00
|sell
|105
|10.00
|1.2069
|1.2169
|0.0000
|210
|2005.07.20 18:22
|s/l
|105
|10.00
|1.2169
|1.2169
|0.0000
|-1000.00
|51030.00
|211
|2005.07.26 17:00
|buy
|106
|10.00
|1.2029
|1.1929
|0.0000
|212
|2005.07.29 06:00
|close
|106
|10.00
|1.2129
|1.1929
|0.0000
|1000.00
|52030.00
|213
|2005.07.29 06:00
|sell
|107
|10.00
|1.2129
|1.2229
|0.0000
|214
|2005.08.01 10:45
|s/l
|107
|10.00
|1.2229
|1.2229
|0.0000
|-1000.00
|51030.00
|215
|2005.08.09 21:00
|buy
|108
|10.00
|1.2372
|1.2272
|0.0000
|216
|2005.08.11 12:00
|close
|108
|10.00
|1.2412
|1.2272
|0.0000
|400.00
|51430.00
|217
|2005.08.11 12:00
|sell
|109
|10.00
|1.2412
|1.2512
|0.0000
|218
|2005.08.15 21:00
|close
|109
|10.00
|1.2369
|1.2512
|0.0000
|430.00
|51860.00
|219
|2005.08.15 21:00
|buy
|110
|10.00
|1.2369
|1.2269
|0.0000
|220
|2005.08.17 04:00
|close
|110
|10.00
|1.2333
|1.2269
|0.0000
|-360.00
|51500.00
|221
|2005.08.17 04:00
|sell
|111
|10.00
|1.2333
|1.2433
|0.0000
|222
|2005.08.18 04:00
|close
|111
|10.00
|1.2293
|1.2433
|0.0000
|400.00
|51900.00
|223
|2005.08.18 04:00
|buy
|112
|10.00
|1.2293
|1.2193
|0.0000
|224
|2005.08.18 12:47
|s/l
|112
|10.00
|1.2193
|1.2193
|0.0000
|-1000.00
|50900.00
|225
|2005.08.25 12:00
|sell
|113
|10.00
|1.2287
|1.2387
|0.0000
|226
|2005.08.30 09:00
|close
|113
|10.00
|1.2216
|1.2387
|0.0000
|710.00
|51610.00
|227
|2005.08.30 09:00
|buy
|114
|10.00
|1.2216
|1.2116
|0.0000
|228
|2005.08.31 07:00
|close
|114
|10.00
|1.2222
|1.2116
|0.0000
|60.00
|51670.00
|229
|2005.08.31 07:00
|sell
|115
|10.00
|1.2222
|1.2322
|0.0000
|230
|2005.08.31 15:50
|s/l
|115
|10.00
|1.2322
|1.2322
|0.0000
|-1000.00
|50670.00
|231
|2005.09.06 13:00
|buy
|116
|10.00
|1.2513
|1.2413
|0.0000
|232
|2005.09.07 18:07
|s/l
|116
|10.00
|1.2413
|1.2413
|0.0000
|-1000.00
|49670.00
|233
|2005.09.16 10:00
|sell
|117
|10.00
|1.2269
|1.2369
|0.0000
|234
|2005.09.19 13:00
|close
|117
|10.00
|1.2126
|1.2369
|0.0000
|1430.00
|51100.00
|235
|2005.09.19 13:00
|buy
|118
|10.00
|1.2126
|1.2026
|0.0000
|236
|2005.09.21 19:00
|close
|118
|10.00
|1.2204
|1.2026
|0.0000
|780.00
|51880.00
|237
|2005.09.21 19:00
|sell
|119
|10.00
|1.2204
|1.2304
|0.0000
|238
|2005.09.26 09:00
|close
|119
|10.00
|1.2066
|1.2304
|0.0000
|1380.00
|53260.00
|239
|2005.09.26 09:00
|buy
|120
|10.00
|1.2066
|1.1966
|0.0000
|240
|2005.09.29 09:00
|close
|120
|10.00
|1.2053
|1.1966
|0.0000
|-130.00
|53130.00
|241
|2005.09.29 09:00
|sell
|121
|10.00
|1.2053
|1.2153
|0.0000
|242
|2005.10.04 01:00
|close
|121
|10.00
|1.1919
|1.2153
|0.0000
|1340.00
|54470.00
|243
|2005.10.04 01:00
|buy
|122
|10.00
|1.1919
|1.1819
|0.0000
|244
|2005.10.05 14:00
|close
|122
|10.00
|1.1937
|1.1819
|0.0000
|180.00
|54650.00
|245
|2005.10.05 14:00
|sell
|123
|10.00
|1.1937
|1.2037
|0.0000
|246
|2005.10.06 00:15
|s/l
|123
|10.00
|1.2037
|1.2037
|0.0000
|-1000.00
|53650.00
|247
|2005.10.07 19:00
|buy
|124
|10.00
|1.2130
|1.2030
|0.0000
|248
|2005.10.11 00:50
|s/l
|124
|10.00
|1.2030
|1.2030
|0.0000
|-1000.00
|52650.00
|249
|2005.10.12 22:00
|sell
|125
|10.00
|1.2028
|1.2128
|0.0000
|250
|2005.10.17 00:55
|s/l
|125
|10.00
|1.2128
|1.2128
|0.0000
|-1000.00
|51650.00
|251
|2005.10.18 19:00
|buy
|126
|10.00
|1.1956
|1.1856
|0.0000
|252
|2005.10.20 03:00
|close
|126
|10.00
|1.1973
|1.1856
|0.0000
|170.00
|51820.00
|253
|2005.10.20 03:00
|sell
|127
|10.00
|1.1973
|1.2073
|0.0000
|254
|2005.10.21 01:23
|s/l
|127
|10.00
|1.2073
|1.2073
|0.0000
|-1000.00
|50820.00
|255
|2005.10.26 15:00
|buy
|128
|10.00
|1.2080
|1.1980
|0.0000
|256
|2005.10.27 22:00
|close
|128
|10.00
|1.2139
|1.1980
|0.0000
|590.00
|51410.00
|257
|2005.10.27 22:00
|sell
|129
|10.00
|1.2139
|1.2239
|0.0000
|258
|2005.11.04 10:00
|close
|129
|10.00
|1.1949
|1.2239
|0.0000
|1900.00
|53310.00
|259
|2005.11.04 10:00
|buy
|130
|10.00
|1.1949
|1.1849
|0.0000
|260
|2005.11.04 15:30
|s/l
|130
|10.00
|1.1849
|1.1849
|0.0000
|-1000.00
|52310.00
|261
|2005.11.09 04:00
|sell
|131
|10.00
|1.1762
|1.1862
|0.0000
|262
|2005.11.11 08:00
|close
|131
|10.00
|1.1704
|1.1862
|0.0000
|580.00
|52890.00
|263
|2005.11.11 08:00
|buy
|132
|10.00
|1.1704
|1.1604
|0.0000
|264
|2005.11.14 12:00
|close
|132
|10.00
|1.1731
|1.1604
|0.0000
|270.00
|53160.00
|265
|2005.11.14 12:00
|sell
|133
|10.00
|1.1731
|1.1831
|0.0000
|266
|2005.11.14 23:00
|close
|133
|10.00
|1.1696
|1.1831
|0.0000
|350.00
|53510.00
|267
|2005.11.14 23:00
|buy
|134
|10.00
|1.1696
|1.1596
|0.0000
|268
|2005.11.16 08:00
|close
|134
|10.00
|1.1714
|1.1596
|0.0000
|180.00
|53690.00
|269
|2005.11.16 08:00
|sell
|135
|10.00
|1.1714
|1.1814
|0.0000
|270
|2005.11.21 08:10
|s/l
|135
|10.00
|1.1814
|1.1814
|0.0000
|-1000.00
|52690.00
|271
|2005.11.25 06:00
|buy
|136
|10.00
|1.1771
|1.1671
|0.0000
|272
|2005.11.29 03:00
|close
|136
|10.00
|1.1813
|1.1671
|0.0000
|420.00
|53110.00
|273
|2005.11.29 03:00
|sell
|137
|10.00
|1.1813
|1.1913
|0.0000
|274
|2005.11.29 20:00
|close
|137
|10.00
|1.1793
|1.1913
|0.0000
|200.00
|53310.00
|275
|2005.11.29 20:00
|buy
|138
|10.00
|1.1793
|1.1693
|0.0000
|276
|2005.12.01 16:52
|s/l
|138
|10.00
|1.1693
|1.1693
|0.0000
|-1000.00
|52310.00
|277
|2005.12.06 03:00
|sell
|139
|10.00
|1.1783
|1.1883
|0.0000
|278
|2005.12.12 09:02
|s/l
|139
|10.00
|1.1883
|1.1883
|0.0000
|-1000.00
|51310.00
|279
|2005.12.15 03:00
|buy
|140
|10.00
|1.2007
|1.1907
|0.0000
|280
|2005.12.19 05:00
|close
|140
|10.00
|1.2015
|1.1907
|0.0000
|80.00
|51390.00
|281
|2005.12.19 05:00
|sell
|141
|10.00
|1.2015
|1.2115
|0.0000
|282
|2005.12.21 22:00
|close
|141
|10.00
|1.1838
|1.2115
|0.0000
|1770.00
|53160.00
|283
|2005.12.21 22:00
|buy
|142
|10.00
|1.1838
|1.1738
|0.0000
|284
|2005.12.30 09:00
|close
|142
|10.00
|1.1854
|1.1738
|0.0000
|160.00
|53320.00
|285
|2005.12.30 09:00
|sell
|143
|10.00
|1.1854
|1.1954
|0.0000
|286
|2005.12.30 18:00
|close
|143
|10.00
|1.1835
|1.1954
|0.0000
|190.00
|53510.00
|287
|2005.12.30 18:00
|buy
|144
|10.00
|1.1835
|1.1735
|0.0000
|288
|2006.01.04 11:00
|close
|144
|10.00
|1.2067
|1.1735
|0.0000
|2320.00
|55830.00
|289
|2006.01.04 11:00
|sell
|145
|10.00
|1.2067
|1.2167
|0.0000
|290
|2006.01.06 13:52
|s/l
|145
|10.00
|1.2167
|1.2167
|0.0000
|-1000.00
|54830.00
|291
|2006.01.09 22:00
|buy
|146
|10.00
|1.2090
|1.1990
|0.0000
|292
|2006.01.12 10:00
|close
|146
|10.00
|1.2148
|1.1990
|0.0000
|580.00
|55410.00
|293
|2006.01.12 10:00
|sell
|147
|10.00
|1.2148
|1.2248
|0.0000
|294
|2006.01.16 20:00
|close
|147
|10.00
|1.2123
|1.2248
|0.0000
|250.00
|55660.00
|295
|2006.01.16 20:00
|buy
|148
|10.00
|1.2123
|1.2023
|0.0000
|296
|2006.01.31 10:00
|close
|148
|10.00
|1.2103
|1.2023
|0.0000
|-200.00
|55460.00
|297
|2006.01.31 10:00
|sell
|149
|10.00
|1.2103
|1.2203
|0.0000
|298
|2006.02.03 19:00
|close
|149
|10.00
|1.2016
|1.2203
|0.0000
|870.00
|56330.00
|299
|2006.02.03 19:00
|buy
|150
|10.00
|1.2016
|1.1916
|0.0000
|300
|2006.02.10 15:30
|s/l
|150
|10.00
|1.1916
|1.1916
|0.0000
|-1000.00
|55330.00
|301
|2006.02.15 09:00
|sell
|151
|10.00
|1.1914
|1.2014
|0.0000
|302
|2006.02.21 17:00
|close
|151
|10.00
|1.1913
|1.2014
|0.0000
|10.00
|55340.00
|303
|2006.02.21 17:00
|buy
|152
|10.00
|1.1913
|1.1813
|0.0000
|304
|2006.02.23 03:00
|close
|152
|10.00
|1.1903
|1.1813
|0.0000
|-100.00
|55240.00
|305
|2006.02.23 03:00
|sell
|153
|10.00
|1.1903
|1.2003
|0.0000
|306
|2006.02.27 04:00
|close
|153
|10.00
|1.1867
|1.2003
|0.0000
|360.00
|55600.00
|307
|2006.02.27 04:00
|buy
|154
|10.00
|1.1867
|1.1767
|0.0000
|308
|2006.03.01 08:00
|close
|154
|10.00
|1.1939
|1.1767
|0.0000
|720.00
|56320.00
|309
|2006.03.01 08:00
|sell
|155
|10.00
|1.1939
|1.2039
|0.0000
|310
|2006.03.02 19:25
|s/l
|155
|10.00
|1.2039
|1.2039
|0.0000
|-1000.00
|55320.00
|311
|2006.03.07 00:00
|buy
|156
|10.00
|1.2017
|1.1917
|0.0000
|312
|2006.03.07 09:33
|s/l
|156
|10.00
|1.1917
|1.1917
|0.0000
|-1000.00
|54320.00
|313
|2006.03.13 11:00
|sell
|157
|10.00
|1.1930
|1.2030
|0.0000
|314
|2006.03.14 17:06
|s/l
|157
|10.00
|1.2030
|1.2030
|0.0000
|-1000.00
|53320.00
|315
|2006.03.22 14:00
|buy
|158
|10.00
|1.2099
|1.1999
|0.0000
|316
|2006.03.23 15:27
|s/l
|158
|10.00
|1.1999
|1.1999
|0.0000
|-1000.00
|52320.00
|317
|2006.03.28 20:00
|sell
|159
|10.00
|1.2011
|1.2111
|0.0000
|318
|2006.03.30 14:30
|s/l
|159
|10.00
|1.2111
|1.2111
|0.0000
|-1000.00
|51320.00
|319
|2006.03.31 17:00
|buy
|160
|10.00
|1.2137
|1.2037
|0.0000
|320
|2006.04.03 04:44
|s/l
|160
|10.00
|1.2037
|1.2037
|0.0000
|-1000.00
|50320.00
|321
|2006.04.04 08:00
|sell
|161
|10.00
|1.2162
|1.2262
|0.0000
|322
|2006.04.04 13:44
|s/l
|161
|10.00
|1.2262
|1.2262
|0.0000
|-1000.00
|49320.00
|323
|2006.04.10 07:00
|buy
|162
|10.00
|1.2109
|1.2009
|0.0000
|324
|2006.04.12 08:00
|close
|162
|10.00
|1.2147
|1.2009
|0.0000
|380.00
|49700.00
|325
|2006.04.12 08:00
|sell
|163
|10.00
|1.2147
|1.2247
|0.0000
|326
|2006.04.17 12:22
|s/l
|163
|10.00
|1.2247
|1.2247
|0.0000
|-1000.00
|48700.00
|327
|2006.05.18 05:00
|buy
|164
|10.00
|1.2758
|1.2658
|0.0000
|328
|2006.05.19 05:00
|close
|164
|10.00
|1.2835
|1.2658
|0.0000
|770.00
|49470.00
|329
|2006.05.19 05:00
|sell
|165
|10.00
|1.2835
|1.2935
|0.0000
|330
|2006.05.19 18:00
|close
|165
|10.00
|1.2771
|1.2935
|0.0000
|640.00
|50110.00
|331
|2006.05.19 18:00
|buy
|166
|10.00
|1.2771
|1.2671
|0.0000
|332
|2006.06.05 13:00
|close
|166
|10.00
|1.2937
|1.2671
|0.0000
|1660.00
|51770.00
|333
|2006.06.05 13:00
|sell
|167
|10.00
|1.2937
|1.3037
|0.0000
|334
|2006.06.09 07:00
|close
|167
|10.00
|1.2655
|1.3037
|0.0000
|2820.00
|54590.00
|335
|2006.06.09 07:00
|buy
|168
|10.00
|1.2655
|1.2555
|0.0000
|336
|2006.06.13 12:31
|s/l
|168
|10.00
|1.2555
|1.2555
|0.0000
|-1000.00
|53590.00
|337
|2006.06.16 13:00
|sell
|169
|10.00
|1.2647
|1.2747
|0.0000
|338
|2006.06.19 07:00
|close
|169
|10.00
|1.2604
|1.2747
|0.0000
|430.00
|54020.00
|339
|2006.06.19 07:00
|buy
|170
|10.00
|1.2604
|1.2504
|0.0000
|340
|2006.06.22 07:00
|close
|170
|10.00
|1.2662
|1.2504
|0.0000
|580.00
|54600.00
|341
|2006.06.22 07:00
|sell
|171
|10.00
|1.2662
|1.2762
|0.0000
|342
|2006.06.23 01:00
|close
|171
|10.00
|1.2576
|1.2762
|0.0000
|860.00
|55460.00
|343
|2006.06.23 01:00
|buy
|172
|10.00
|1.2576
|1.2476
|0.0000
|344
|2006.06.27 08:00
|close
|172
|10.00
|1.2595
|1.2476
|0.0000
|190.00
|55650.00
|345
|2006.06.27 08:00
|sell
|173
|10.00
|1.2595
|1.2695
|0.0000
|346
|2006.06.28 07:00
|close
|173
|10.00
|1.2575
|1.2695
|0.0000
|200.00
|55850.00
|347
|2006.06.28 07:00
|buy
|174
|10.00
|1.2575
|1.2475
|0.0000
|348
|2006.07.07 06:00
|close
|174
|10.00
|1.2769
|1.2475
|0.0000
|1940.00
|57790.00
|349
|2006.07.07 06:00
|sell
|175
|10.00
|1.2769
|1.2869
|0.0000
|350
|2006.07.10 09:00
|close
|175
|10.00
|1.2806
|1.2869
|0.0000
|-370.00
|57420.00
|351
|2006.07.10 09:00
|buy
|176
|10.00
|1.2806
|1.2706
|0.0000
|352
|2006.07.11 06:58
|s/l
|176
|10.00
|1.2706
|1.2706
|0.0000
|-1000.00
|56420.00
|353
|2006.07.12 05:00
|sell
|177
|10.00
|1.2761
|1.2861
|0.0000
|354
|2006.07.13 00:00
|close
|177
|10.00
|1.2701
|1.2861
|0.0000
|600.00
|57020.00
|355
|2006.07.13 00:00
|buy
|178
|10.00
|1.2701
|1.2601
|0.0000
|356
|2006.07.17 08:06
|s/l
|178
|10.00
|1.2601
|1.2601
|0.0000
|-1000.00
|56020.00
|357
|2006.07.20 10:00
|sell
|179
|10.00
|1.2602
|1.2702
|0.0000
|358
|2006.07.23 22:00
|s/l
|179
|10.00
|1.2702
|1.2702
|0.0000
|-1000.00
|55020.00
|359
|2006.07.24 17:00
|buy
|180
|10.00
|1.2633
|1.2533
|0.0000
|360
|2006.07.27 15:00
|close
|180
|10.00
|1.2734
|1.2533
|0.0000
|1010.00
|56030.00
|361
|2006.07.27 15:00
|sell
|181
|10.00
|1.2734
|1.2834
|0.0000
|362
|2006.07.28 09:00
|close
|181
|10.00
|1.2689
|1.2834
|0.0000
|450.00
|56480.00
|363
|2006.07.28 09:00
|buy
|182
|10.00
|1.2689
|1.2589
|0.0000
|364
|2006.07.31 08:00
|close
|182
|10.00
|1.2751
|1.2589
|0.0000
|620.00
|57100.00
|365
|2006.07.31 08:00
|sell
|183
|10.00
|1.2751
|1.2851
|0.0000
|366
|2006.08.01 10:00
|close
|183
|10.00
|1.2747
|1.2851
|0.0000
|40.00
|57140.00
|367
|2006.08.01 10:00
|buy
|184
|10.00
|1.2747
|1.2647
|0.0000
|368
|2006.08.02 08:00
|close
|184
|10.00
|1.2806
|1.2647
|0.0000
|590.00
|57730.00
|369
|2006.08.02 08:00
|sell
|185
|10.00
|1.2806
|1.2906
|0.0000
|370
|2006.08.03 09:00
|close
|185
|10.00
|1.2764
|1.2906
|0.0000
|420.00
|58150.00
|371
|2006.08.03 09:00
|buy
|186
|10.00
|1.2764
|1.2664
|0.0000
|372
|2006.08.09 21:00
|close
|186
|10.00
|1.2860
|1.2664
|0.0000
|960.00
|59110.00
|373
|2006.08.09 21:00
|sell
|187
|10.00
|1.2860
|1.2960
|0.0000
|374
|2006.08.09 21:59
|close at stop
|187
|10.00
|1.2869
|1.2960
|0.0000
|-90.00
|59020.00