Strategy Tester Report
Gold Wave FX4_2

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.05.03 00:00 - 2006.08.09 21:00 (2004.05.01 - 2006.09.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=10; StopLoss=100; TrailingStop=0; TakeProfit=0; Slippage=3; AlwaysAllowMACD=true; UseMACD=true; MACDFast=6; MACDSlow=13; MACDSignal=4; MACDPrice=0; MACDSignalLong=0; MACDSignalShort=0; UseRVI=true; RVIPeriod=7; UseMomentum=true; MomentumPeriod=14; MomentumPrice=0; MomentumSignalLong=100; MomentumSignalShort=100; WhalePeriod=14; WhalePrice=7; WhaleModeFast=true; WhaleSignals=true; WhaleSignalLong=-1; WhaleSignalShort=1; IndicatorTimeFrame=60; CloseAllTrades=false;
Bars in test14411Ticks modelled4202708Modelling quality46.85%
Initial deposit10000.00
Total net profit49020.00Gross profit104230.00Gross loss-55210.00
Profit factor1.89Expected payoff262.14
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown7630.00 (13.55%)Relative drawdown13.55% (7630.00)
Total trades187Short positions (won %)94 (64.89%)Long positions (won %)93 (63.44%)
Profit trades (% of total)120 (64.17%)Loss trades (% of total)67 (35.83%)
Largestprofit trade3510.00loss trade-1000.00
Averageprofit trade868.58loss trade-824.03
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (3870.00)consecutive losses (loss in money)7 (-7000.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)7080.00 (6)consecutive loss (count of losses)-7000.00 (7)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.05.06 03:00sell110.001.21511.22510.0000
22004.05.10 18:00close110.001.18361.22510.00003150.0013150.00
32004.05.10 18:00buy210.001.18361.17360.0000
42004.05.12 06:00close210.001.18541.17360.0000180.0013330.00
52004.05.12 06:00sell310.001.18541.19540.0000
62004.05.13 22:00close310.001.18221.19540.0000320.0013650.00
72004.05.13 22:00buy410.001.18221.17220.0000
82004.05.17 19:00close410.001.20281.17220.00002060.0015710.00
92004.05.17 19:00sell510.001.20281.21280.0000
102004.05.24 15:00close510.001.19581.21280.0000700.0016410.00
112004.05.24 15:00buy610.001.19581.18580.0000
122004.05.25 02:00close610.001.19951.18580.0000370.0016780.00
132004.05.25 02:00sell710.001.19951.20950.0000
142004.05.25 14:01s/l710.001.20951.20950.0000-1000.0015780.00
152004.05.31 02:00buy810.001.22321.21320.0000
162004.06.01 17:00close810.001.22221.21320.0000-100.0015680.00
172004.06.01 17:00sell910.001.22221.23220.0000
182004.06.03 10:00close910.001.21921.23220.0000300.0015980.00
192004.06.03 10:00buy1010.001.21921.20920.0000
202004.06.07 15:00close1010.001.23151.20920.00001230.0017210.00
212004.06.07 15:00sell1110.001.23151.24150.0000
222004.06.10 09:00close1110.001.20591.24150.00002560.0019770.00
232004.06.10 09:00buy1210.001.20591.19590.0000
242004.06.11 04:00close1210.001.20491.19590.0000-100.0019670.00
252004.06.11 04:00sell1310.001.20491.21490.0000
262004.06.11 16:00close1310.001.20171.21490.0000320.0019990.00
272004.06.11 16:00buy1410.001.20171.19170.0000
282004.06.23 12:00close1410.001.21221.19170.00001050.0021040.00
292004.06.23 12:00sell1510.001.21221.22220.0000
302004.06.28 14:05s/l1510.001.22221.22220.0000-1000.0020040.00
312004.07.06 00:00buy1610.001.22871.21870.0000
322004.07.08 00:00close1610.001.23661.21870.0000790.0020830.00
332004.07.08 00:00sell1710.001.23661.24660.0000
342004.07.13 12:00close1710.001.23761.24660.0000-100.0020730.00
352004.07.13 12:00buy1810.001.23761.22760.0000
362004.07.14 22:00close1810.001.23871.22760.0000110.0020840.00
372004.07.14 22:00sell1910.001.23871.24870.0000
382004.07.15 13:00close1910.001.23601.24870.0000270.0021110.00
392004.07.15 13:00buy2010.001.23601.22600.0000
402004.07.20 03:00close2010.001.24301.22600.0000700.0021810.00
412004.07.20 03:00sell2110.001.24301.25300.0000
422004.07.22 01:00close2110.001.22631.25300.00001670.0023480.00
432004.07.22 01:00buy2210.001.22631.21630.0000
442004.07.23 14:56s/l2210.001.21631.21630.0000-1000.0022480.00
452004.07.26 18:00sell2310.001.21361.22360.0000
462004.08.06 14:50s/l2310.001.22361.22360.0000-1000.0021480.00
472004.08.13 14:00buy2410.001.22081.21080.0000
482004.08.20 10:00close2410.001.23731.21080.00001650.0023130.00
492004.08.20 10:00sell2510.001.23731.24730.0000
502004.08.30 11:00close2510.001.20361.24730.00003370.0026500.00
512004.08.30 11:00buy2610.001.20361.19360.0000
522004.09.08 04:00close2610.001.21041.19360.0000680.0027180.00
532004.09.08 04:00sell2710.001.21041.22040.0000
542004.09.09 09:39s/l2710.001.22041.22040.0000-1000.0026180.00
552004.09.13 18:00buy2810.001.22521.21520.0000
562004.09.15 16:57s/l2810.001.21521.21520.0000-1000.0025180.00
572004.09.23 18:00sell2910.001.22981.23980.0000
582004.09.24 07:00close2910.001.22851.23980.0000130.0025310.00
592004.09.24 07:00buy3010.001.22851.21850.0000
602004.10.01 07:00close3010.001.24231.21850.00001380.0026690.00
612004.10.01 07:00sell3110.001.24231.25230.0000
622004.10.05 07:00close3110.001.22841.25230.00001390.0028080.00
632004.10.05 07:00buy3210.001.22841.21840.0000
642004.10.08 11:00close3210.001.23151.21840.0000310.0028390.00
652004.10.08 11:00sell3310.001.23151.24150.0000
662004.10.08 14:57s/l3310.001.24151.24150.0000-1000.0027390.00
672004.10.12 18:00buy3410.001.23221.22220.0000
682004.10.18 09:00close3410.001.24771.22220.00001550.0028940.00
692004.10.18 09:00sell3510.001.24771.25770.0000
702004.10.20 08:05s/l3510.001.25771.25770.0000-1000.0027940.00
712004.10.26 20:00buy3610.001.27641.26640.0000
722004.10.28 10:36s/l3610.001.26641.26640.0000-1000.0026940.00
732004.11.01 05:00sell3710.001.27781.28780.0000
742004.11.01 19:00close3710.001.27471.28780.0000310.0027250.00
752004.11.01 19:00buy3810.001.27471.26470.0000
762004.11.08 11:00close3810.001.29501.26470.00002030.0029280.00
772004.11.08 11:00sell3910.001.29501.30500.0000
782004.11.09 04:00close3910.001.29161.30500.0000340.0029620.00
792004.11.09 04:00buy4010.001.29161.28160.0000
802004.11.12 11:00close4010.001.29151.28160.0000-10.0029610.00
812004.11.12 11:00sell4110.001.29151.30150.0000
822004.11.15 22:00close4110.001.29501.30150.0000-350.0029260.00
832004.11.15 22:00buy4210.001.29501.28500.0000
842004.11.16 15:00close4210.001.29771.28500.0000270.0029530.00
852004.11.16 15:00sell4310.001.29771.30770.0000
862004.11.19 06:00close4310.001.29701.30770.000070.0029600.00
872004.11.19 06:00buy4410.001.29701.28700.0000
882004.11.21 23:00close4410.001.30181.28700.0000480.0030080.00
892004.11.21 23:00sell4510.001.30181.31180.0000
902004.11.24 07:02s/l4510.001.31181.31180.0000-1000.0029080.00
912004.12.03 03:00buy4610.001.32861.31860.0000
922004.12.07 16:00close4610.001.34361.31860.00001500.0030580.00
932004.12.07 16:00sell4710.001.34361.35360.0000
942004.12.08 17:00close4710.001.33221.35360.00001140.0031720.00
952004.12.08 17:00buy4810.001.33221.32220.0000
962004.12.09 04:00close4810.001.33061.32220.0000-160.0031560.00
972004.12.09 04:00sell4910.001.33061.34060.0000
982004.12.10 15:00close4910.001.32231.34060.0000830.0032390.00
992004.12.10 15:00buy5010.001.32231.31230.0000
1002004.12.13 12:00close5010.001.32731.31230.0000500.0032890.00
1012004.12.13 12:00sell5110.001.32731.33730.0000
1022004.12.15 09:10s/l5110.001.33731.33730.0000-1000.0031890.00
1032004.12.17 05:00buy5210.001.32651.31650.0000
1042004.12.28 16:00close5210.001.36161.31650.00003510.0035400.00
1052004.12.28 16:00sell5310.001.36161.37160.0000
1062005.01.04 02:00close5310.001.34851.37160.00001310.0036710.00
1072005.01.04 02:00buy5410.001.34851.33850.0000
1082005.01.04 08:48s/l5410.001.33851.33850.0000-1000.0035710.00
1092005.01.10 17:00sell5510.001.30871.31870.0000
1102005.01.18 06:00close5510.001.30441.31870.0000430.0036140.00
1112005.01.18 06:00buy5610.001.30441.29440.0000
1122005.01.19 15:00close5610.001.30321.29440.0000-120.0036020.00
1132005.01.19 15:00sell5710.001.30321.31320.0000
1142005.01.19 22:00close5710.001.30081.31320.0000240.0036260.00
1152005.01.19 22:00buy5810.001.30081.29080.0000
1162005.01.24 13:00close5810.001.30641.29080.0000560.0036820.00
1172005.01.24 13:00sell5910.001.30641.31640.0000
1182005.01.26 02:00close5910.001.29821.31640.0000820.0037640.00
1192005.01.26 02:00buy6010.001.29821.28820.0000
1202005.01.27 00:00close6010.001.30611.28820.0000790.0038430.00
1212005.01.27 00:00sell6110.001.30611.31610.0000
1222005.01.27 23:00close6110.001.30391.31610.0000220.0038650.00
1232005.01.27 23:00buy6210.001.30391.29390.0000
1242005.02.02 13:00close6210.001.30691.29390.0000300.0038950.00
1252005.02.02 13:00sell6310.001.30691.31690.0000
1262005.02.03 21:00close6310.001.29751.31690.0000940.0039890.00
1272005.02.03 21:00buy6410.001.29751.28750.0000
1282005.02.04 17:24s/l6410.001.28751.28750.0000-1000.0038890.00
1292005.02.14 20:00sell6510.001.29601.30600.0000
1302005.02.16 12:17s/l6510.001.30601.30600.0000-1000.0037890.00
1312005.02.23 18:00buy6610.001.32201.31200.0000
1322005.02.28 12:00close6610.001.32551.31200.0000350.0038240.00
1332005.02.28 12:00sell6710.001.32551.33550.0000
1342005.03.01 09:00close6710.001.32121.33550.0000430.0038670.00
1352005.03.01 09:00buy6810.001.32121.31120.0000
1362005.03.02 08:55s/l6810.001.31121.31120.0000-1000.0037670.00
1372005.03.03 05:00sell6910.001.31271.32270.0000
1382005.03.04 07:00close6910.001.31121.32270.0000150.0037820.00
1392005.03.04 07:00buy7010.001.31121.30120.0000
1402005.03.09 06:00close7010.001.33421.30120.00002300.0040120.00
1412005.03.09 06:00sell7110.001.33421.34420.0000
1422005.03.10 01:07s/l7110.001.34421.34420.0000-1000.0039120.00
1432005.03.14 23:00buy7210.001.33631.32630.0000
1442005.03.17 02:00close7210.001.34041.32630.0000410.0039530.00
1452005.03.17 02:00sell7310.001.34041.35040.0000
1462005.03.18 19:00close7310.001.33111.35040.0000930.0040460.00
1472005.03.18 19:00buy7410.001.33111.32110.0000
1482005.03.21 07:55s/l7410.001.32111.32110.0000-1000.0039460.00
1492005.03.22 18:00sell7510.001.31971.32970.0000
1502005.03.23 12:00close7510.001.30441.32970.00001530.0040990.00
1512005.03.23 12:00buy7610.001.30441.29440.0000
1522005.03.24 17:24s/l7610.001.29441.29440.0000-1000.0039990.00
1532005.03.29 11:00sell7710.001.29241.30240.0000
1542005.04.01 12:32s/l7710.001.30241.30240.0000-1000.0038990.00
1552005.04.04 20:00buy7810.001.28541.27540.0000
1562005.04.06 01:00close7810.001.28521.27540.0000-20.0038970.00
1572005.04.06 01:00sell7910.001.28521.29520.0000
1582005.04.08 12:00close7910.001.28261.29520.0000260.0039230.00
1592005.04.08 12:00buy8010.001.28261.27260.0000
1602005.04.11 21:00close8010.001.29721.27260.00001460.0040690.00
1612005.04.11 21:00sell8110.001.29721.30720.0000
1622005.04.12 22:00close8110.001.29201.30720.0000520.0041210.00
1632005.04.12 22:00buy8210.001.29201.28200.0000
1642005.04.13 12:00close8210.001.29241.28200.000040.0041250.00
1652005.04.13 12:00sell8310.001.29241.30240.0000
1662005.04.14 18:00close8310.001.28141.30240.00001100.0042350.00
1672005.04.14 18:00buy8410.001.28141.27140.0000
1682005.04.18 03:00close8410.001.28881.27140.0000740.0043090.00
1692005.04.18 03:00sell8510.001.28881.29880.0000
1702005.04.18 08:52s/l8510.001.29881.29880.0000-1000.0042090.00
1712005.04.25 19:00buy8610.001.29901.28900.0000
1722005.04.28 12:47s/l8610.001.28901.28900.0000-1000.0041090.00
1732005.04.29 14:00sell8710.001.29361.30360.0000
1742005.05.16 04:00close8710.001.26081.30360.00003280.0044370.00
1752005.05.16 04:00buy8810.001.26081.25080.0000
1762005.05.17 00:00close8810.001.26261.25080.0000180.0044550.00
1772005.05.17 00:00sell8910.001.26261.27260.0000
1782005.05.18 06:00close8910.001.26101.27260.0000160.0044710.00
1792005.05.18 06:00buy9010.001.26101.25100.0000
1802005.05.19 07:00close9010.001.26781.25100.0000680.0045390.00
1812005.05.19 07:00sell9110.001.26781.27780.0000
1822005.05.19 19:00close9110.001.26421.27780.0000360.0045750.00
1832005.05.19 19:00buy9210.001.26421.25420.0000
1842005.05.20 15:17s/l9210.001.25421.25420.0000-1000.0044750.00
1852005.06.02 14:00sell9310.001.22391.23390.0000
1862005.06.03 12:50s/l9310.001.23391.23390.0000-1000.0043750.00
1872005.06.06 05:00buy9410.001.22621.21620.0000
1882005.06.06 19:00close9410.001.22761.21620.0000140.0043890.00
1892005.06.06 19:00sell9510.001.22761.23760.0000
1902005.06.15 05:00close9510.001.20441.23760.00002320.0046210.00
1912005.06.15 05:00buy9610.001.20441.19440.0000
1922005.06.22 05:00close9610.001.21721.19440.00001280.0047490.00
1932005.06.22 05:00sell9710.001.21721.22720.0000
1942005.06.24 06:00close9710.001.20361.22720.00001360.0048850.00
1952005.06.24 06:00buy9810.001.20361.19360.0000
1962005.06.27 16:00close9810.001.21501.19360.00001140.0049990.00
1972005.06.27 16:00sell9910.001.21501.22500.0000
1982005.06.29 05:00close9910.001.20661.22500.0000840.0050830.00
1992005.06.29 05:00buy10010.001.20661.19660.0000
2002005.07.01 14:50s/l10010.001.19661.19660.0000-1000.0049830.00
2012005.07.06 07:00sell10110.001.19191.20190.0000
2022005.07.07 09:20s/l10110.001.20191.20190.0000-1000.0048830.00
2032005.07.08 13:00buy10210.001.19251.18250.0000
2042005.07.13 03:00close10210.001.22131.18250.00002880.0051710.00
2052005.07.13 03:00sell10310.001.22131.23130.0000
2062005.07.14 09:00close10310.001.20811.23130.00001320.0053030.00
2072005.07.14 09:00buy10410.001.20811.19810.0000
2082005.07.19 07:24s/l10410.001.19811.19810.0000-1000.0052030.00
2092005.07.20 09:00sell10510.001.20691.21690.0000
2102005.07.20 18:22s/l10510.001.21691.21690.0000-1000.0051030.00
2112005.07.26 17:00buy10610.001.20291.19290.0000
2122005.07.29 06:00close10610.001.21291.19290.00001000.0052030.00
2132005.07.29 06:00sell10710.001.21291.22290.0000
2142005.08.01 10:45s/l10710.001.22291.22290.0000-1000.0051030.00
2152005.08.09 21:00buy10810.001.23721.22720.0000
2162005.08.11 12:00close10810.001.24121.22720.0000400.0051430.00
2172005.08.11 12:00sell10910.001.24121.25120.0000
2182005.08.15 21:00close10910.001.23691.25120.0000430.0051860.00
2192005.08.15 21:00buy11010.001.23691.22690.0000
2202005.08.17 04:00close11010.001.23331.22690.0000-360.0051500.00
2212005.08.17 04:00sell11110.001.23331.24330.0000
2222005.08.18 04:00close11110.001.22931.24330.0000400.0051900.00
2232005.08.18 04:00buy11210.001.22931.21930.0000
2242005.08.18 12:47s/l11210.001.21931.21930.0000-1000.0050900.00
2252005.08.25 12:00sell11310.001.22871.23870.0000
2262005.08.30 09:00close11310.001.22161.23870.0000710.0051610.00
2272005.08.30 09:00buy11410.001.22161.21160.0000
2282005.08.31 07:00close11410.001.22221.21160.000060.0051670.00
2292005.08.31 07:00sell11510.001.22221.23220.0000
2302005.08.31 15:50s/l11510.001.23221.23220.0000-1000.0050670.00
2312005.09.06 13:00buy11610.001.25131.24130.0000
2322005.09.07 18:07s/l11610.001.24131.24130.0000-1000.0049670.00
2332005.09.16 10:00sell11710.001.22691.23690.0000
2342005.09.19 13:00close11710.001.21261.23690.00001430.0051100.00
2352005.09.19 13:00buy11810.001.21261.20260.0000
2362005.09.21 19:00close11810.001.22041.20260.0000780.0051880.00
2372005.09.21 19:00sell11910.001.22041.23040.0000
2382005.09.26 09:00close11910.001.20661.23040.00001380.0053260.00
2392005.09.26 09:00buy12010.001.20661.19660.0000
2402005.09.29 09:00close12010.001.20531.19660.0000-130.0053130.00
2412005.09.29 09:00sell12110.001.20531.21530.0000
2422005.10.04 01:00close12110.001.19191.21530.00001340.0054470.00
2432005.10.04 01:00buy12210.001.19191.18190.0000
2442005.10.05 14:00close12210.001.19371.18190.0000180.0054650.00
2452005.10.05 14:00sell12310.001.19371.20370.0000
2462005.10.06 00:15s/l12310.001.20371.20370.0000-1000.0053650.00
2472005.10.07 19:00buy12410.001.21301.20300.0000
2482005.10.11 00:50s/l12410.001.20301.20300.0000-1000.0052650.00
2492005.10.12 22:00sell12510.001.20281.21280.0000
2502005.10.17 00:55s/l12510.001.21281.21280.0000-1000.0051650.00
2512005.10.18 19:00buy12610.001.19561.18560.0000
2522005.10.20 03:00close12610.001.19731.18560.0000170.0051820.00
2532005.10.20 03:00sell12710.001.19731.20730.0000
2542005.10.21 01:23s/l12710.001.20731.20730.0000-1000.0050820.00
2552005.10.26 15:00buy12810.001.20801.19800.0000
2562005.10.27 22:00close12810.001.21391.19800.0000590.0051410.00
2572005.10.27 22:00sell12910.001.21391.22390.0000
2582005.11.04 10:00close12910.001.19491.22390.00001900.0053310.00
2592005.11.04 10:00buy13010.001.19491.18490.0000
2602005.11.04 15:30s/l13010.001.18491.18490.0000-1000.0052310.00
2612005.11.09 04:00sell13110.001.17621.18620.0000
2622005.11.11 08:00close13110.001.17041.18620.0000580.0052890.00
2632005.11.11 08:00buy13210.001.17041.16040.0000
2642005.11.14 12:00close13210.001.17311.16040.0000270.0053160.00
2652005.11.14 12:00sell13310.001.17311.18310.0000
2662005.11.14 23:00close13310.001.16961.18310.0000350.0053510.00
2672005.11.14 23:00buy13410.001.16961.15960.0000
2682005.11.16 08:00close13410.001.17141.15960.0000180.0053690.00
2692005.11.16 08:00sell13510.001.17141.18140.0000
2702005.11.21 08:10s/l13510.001.18141.18140.0000-1000.0052690.00
2712005.11.25 06:00buy13610.001.17711.16710.0000
2722005.11.29 03:00close13610.001.18131.16710.0000420.0053110.00
2732005.11.29 03:00sell13710.001.18131.19130.0000
2742005.11.29 20:00close13710.001.17931.19130.0000200.0053310.00
2752005.11.29 20:00buy13810.001.17931.16930.0000
2762005.12.01 16:52s/l13810.001.16931.16930.0000-1000.0052310.00
2772005.12.06 03:00sell13910.001.17831.18830.0000
2782005.12.12 09:02s/l13910.001.18831.18830.0000-1000.0051310.00
2792005.12.15 03:00buy14010.001.20071.19070.0000
2802005.12.19 05:00close14010.001.20151.19070.000080.0051390.00
2812005.12.19 05:00sell14110.001.20151.21150.0000
2822005.12.21 22:00close14110.001.18381.21150.00001770.0053160.00
2832005.12.21 22:00buy14210.001.18381.17380.0000
2842005.12.30 09:00close14210.001.18541.17380.0000160.0053320.00
2852005.12.30 09:00sell14310.001.18541.19540.0000
2862005.12.30 18:00close14310.001.18351.19540.0000190.0053510.00
2872005.12.30 18:00buy14410.001.18351.17350.0000
2882006.01.04 11:00close14410.001.20671.17350.00002320.0055830.00
2892006.01.04 11:00sell14510.001.20671.21670.0000
2902006.01.06 13:52s/l14510.001.21671.21670.0000-1000.0054830.00
2912006.01.09 22:00buy14610.001.20901.19900.0000
2922006.01.12 10:00close14610.001.21481.19900.0000580.0055410.00
2932006.01.12 10:00sell14710.001.21481.22480.0000
2942006.01.16 20:00close14710.001.21231.22480.0000250.0055660.00
2952006.01.16 20:00buy14810.001.21231.20230.0000
2962006.01.31 10:00close14810.001.21031.20230.0000-200.0055460.00
2972006.01.31 10:00sell14910.001.21031.22030.0000
2982006.02.03 19:00close14910.001.20161.22030.0000870.0056330.00
2992006.02.03 19:00buy15010.001.20161.19160.0000
3002006.02.10 15:30s/l15010.001.19161.19160.0000-1000.0055330.00
3012006.02.15 09:00sell15110.001.19141.20140.0000
3022006.02.21 17:00close15110.001.19131.20140.000010.0055340.00
3032006.02.21 17:00buy15210.001.19131.18130.0000
3042006.02.23 03:00close15210.001.19031.18130.0000-100.0055240.00
3052006.02.23 03:00sell15310.001.19031.20030.0000
3062006.02.27 04:00close15310.001.18671.20030.0000360.0055600.00
3072006.02.27 04:00buy15410.001.18671.17670.0000
3082006.03.01 08:00close15410.001.19391.17670.0000720.0056320.00
3092006.03.01 08:00sell15510.001.19391.20390.0000
3102006.03.02 19:25s/l15510.001.20391.20390.0000-1000.0055320.00
3112006.03.07 00:00buy15610.001.20171.19170.0000
3122006.03.07 09:33s/l15610.001.19171.19170.0000-1000.0054320.00
3132006.03.13 11:00sell15710.001.19301.20300.0000
3142006.03.14 17:06s/l15710.001.20301.20300.0000-1000.0053320.00
3152006.03.22 14:00buy15810.001.20991.19990.0000
3162006.03.23 15:27s/l15810.001.19991.19990.0000-1000.0052320.00
3172006.03.28 20:00sell15910.001.20111.21110.0000
3182006.03.30 14:30s/l15910.001.21111.21110.0000-1000.0051320.00
3192006.03.31 17:00buy16010.001.21371.20370.0000
3202006.04.03 04:44s/l16010.001.20371.20370.0000-1000.0050320.00
3212006.04.04 08:00sell16110.001.21621.22620.0000
3222006.04.04 13:44s/l16110.001.22621.22620.0000-1000.0049320.00
3232006.04.10 07:00buy16210.001.21091.20090.0000
3242006.04.12 08:00close16210.001.21471.20090.0000380.0049700.00
3252006.04.12 08:00sell16310.001.21471.22470.0000
3262006.04.17 12:22s/l16310.001.22471.22470.0000-1000.0048700.00
3272006.05.18 05:00buy16410.001.27581.26580.0000
3282006.05.19 05:00close16410.001.28351.26580.0000770.0049470.00
3292006.05.19 05:00sell16510.001.28351.29350.0000
3302006.05.19 18:00close16510.001.27711.29350.0000640.0050110.00
3312006.05.19 18:00buy16610.001.27711.26710.0000
3322006.06.05 13:00close16610.001.29371.26710.00001660.0051770.00
3332006.06.05 13:00sell16710.001.29371.30370.0000
3342006.06.09 07:00close16710.001.26551.30370.00002820.0054590.00
3352006.06.09 07:00buy16810.001.26551.25550.0000
3362006.06.13 12:31s/l16810.001.25551.25550.0000-1000.0053590.00
3372006.06.16 13:00sell16910.001.26471.27470.0000
3382006.06.19 07:00close16910.001.26041.27470.0000430.0054020.00
3392006.06.19 07:00buy17010.001.26041.25040.0000
3402006.06.22 07:00close17010.001.26621.25040.0000580.0054600.00
3412006.06.22 07:00sell17110.001.26621.27620.0000
3422006.06.23 01:00close17110.001.25761.27620.0000860.0055460.00
3432006.06.23 01:00buy17210.001.25761.24760.0000
3442006.06.27 08:00close17210.001.25951.24760.0000190.0055650.00
3452006.06.27 08:00sell17310.001.25951.26950.0000
3462006.06.28 07:00close17310.001.25751.26950.0000200.0055850.00
3472006.06.28 07:00buy17410.001.25751.24750.0000
3482006.07.07 06:00close17410.001.27691.24750.00001940.0057790.00
3492006.07.07 06:00sell17510.001.27691.28690.0000
3502006.07.10 09:00close17510.001.28061.28690.0000-370.0057420.00
3512006.07.10 09:00buy17610.001.28061.27060.0000
3522006.07.11 06:58s/l17610.001.27061.27060.0000-1000.0056420.00
3532006.07.12 05:00sell17710.001.27611.28610.0000
3542006.07.13 00:00close17710.001.27011.28610.0000600.0057020.00
3552006.07.13 00:00buy17810.001.27011.26010.0000
3562006.07.17 08:06s/l17810.001.26011.26010.0000-1000.0056020.00
3572006.07.20 10:00sell17910.001.26021.27020.0000
3582006.07.23 22:00s/l17910.001.27021.27020.0000-1000.0055020.00
3592006.07.24 17:00buy18010.001.26331.25330.0000
3602006.07.27 15:00close18010.001.27341.25330.00001010.0056030.00
3612006.07.27 15:00sell18110.001.27341.28340.0000
3622006.07.28 09:00close18110.001.26891.28340.0000450.0056480.00
3632006.07.28 09:00buy18210.001.26891.25890.0000
3642006.07.31 08:00close18210.001.27511.25890.0000620.0057100.00
3652006.07.31 08:00sell18310.001.27511.28510.0000
3662006.08.01 10:00close18310.001.27471.28510.000040.0057140.00
3672006.08.01 10:00buy18410.001.27471.26470.0000
3682006.08.02 08:00close18410.001.28061.26470.0000590.0057730.00
3692006.08.02 08:00sell18510.001.28061.29060.0000
3702006.08.03 09:00close18510.001.27641.29060.0000420.0058150.00
3712006.08.03 09:00buy18610.001.27641.26640.0000
3722006.08.09 21:00close18610.001.28601.26640.0000960.0059110.00
3732006.08.09 21:00sell18710.001.28601.29600.0000
3742006.08.09 21:59close at stop18710.001.28691.29600.0000-90.0059020.00