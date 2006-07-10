Strategy Tester Report
UniversalMACrossEA 72

Symbol GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period 15 Minutes (M15) 2006.07.03 00:00 - 2006.07.18 00:00 (2006.07.10 - 2006.07.18)
Model Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Parameters Expert_Name="---------- Universal MA Cross EA v7"; MagicNumber=1234; StopLoss=30; TakeProfit=100; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; TrailingStopType=2; TrailingStop=50; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=10; FastMAType=3; FastMAPrice=0; FastMAshift=0; SlowMAPeriod=40; SlowMAType=3; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=0; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=5; MaxLookUp=1; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=true; PureSAR=false; ExitOnCross=false; ThirdEMA_Setting="---------- Third MA Setting"; UseThirdMA=false; UseCounterTrend=false; OnlyCounterTrend=false; ThirdMAPeriod=100; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=0; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=false; ConfirmedOnEntry=true; OneEntryPerBar=true; NumberOfTries=5; Slippage=5; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=2; MinPriceDistance=5; StartHour=6;
Bars in test 29125 Ticks modelled 77630 Modelling quality 90.00%
Initial deposit 10000.00
Total net profit 1455.84 Gross profit 1455.84 Gross loss 0.00
Profit factor Expected payoff 363.96
Absolute drawdown 0.00 Maximal drawdown 0.00 (0.00%) Relative drawdown 0.00% (0.00)
Total trades 4 Short positions (won %) 4 (100.00%) Long positions (won %) 0 (0.00%)
Profit trades (% of total) 4 (100.00%) Loss trades (% of total) 0 (0.00%)
Largest profit trade 1005.84 loss trade 0.00
Average profit trade 363.96 loss trade 0.00
Maximum consecutive wins (profit in money) 4 (1455.84) consecutive losses (loss in money) 0 (0.00)
Maximal consecutive profit (count of wins) 1455.84 (4) consecutive loss (count of losses) 0.00 (0)
Average consecutive wins 4 consecutive losses 0
Graph
# Time Type Order Lots Price S / L T / P Profit Balance
1 2006.07.10 12:30 sell 1 1.00 1.8440 1.8470 1.8340
2 2006.07.10 12:45 sell 2 1.00 1.8433 1.8463 1.8333
3 2006.07.10 14:04 modify 1 1.00 1.8440 1.8469 1.8340
4 2006.07.10 14:06 modify 1 1.00 1.8440 1.8468 1.8340
5 2006.07.10 14:07 modify 1 1.00 1.8440 1.8467 1.8340
6 2006.07.10 14:07 modify 1 1.00 1.8440 1.8466 1.8340
7 2006.07.10 14:07 modify 1 1.00 1.8440 1.8465 1.8340
8 2006.07.10 14:07 modify 1 1.00 1.8440 1.8464 1.8340
9 2006.07.10 15:43 modify 1 1.00 1.8440 1.8460 1.8340
10 2006.07.10 15:43 modify 2 1.00 1.8433 1.8460 1.8333
11 2006.07.10 15:43 modify 1 1.00 1.8440 1.8459 1.8340
12 2006.07.10 15:43 modify 2 1.00 1.8433 1.8459 1.8333
13 2006.07.10 15:43 modify 1 1.00 1.8440 1.8457 1.8340
14 2006.07.10 15:43 modify 2 1.00 1.8433 1.8457 1.8333
15 2006.07.10 15:52 modify 1 1.00 1.8440 1.8450 1.8340
16 2006.07.10 15:52 modify 2 1.00 1.8433 1.8450 1.8333
17 2006.07.10 15:52 modify 1 1.00 1.8440 1.8442 1.8340
18 2006.07.10 15:52 modify 2 1.00 1.8433 1.8442 1.8333
19 2006.07.10 16:31 modify 1 1.00 1.8440 1.8441 1.8340
20 2006.07.10 16:31 modify 2 1.00 1.8433 1.8441 1.8333
21 2006.07.10 16:31 modify 1 1.00 1.8440 1.8440 1.8340
22 2006.07.10 16:31 modify 2 1.00 1.8433 1.8440 1.8333
23 2006.07.10 16:34 modify 1 1.00 1.8440 1.8439 1.8340
24 2006.07.10 16:34 modify 2 1.00 1.8433 1.8439 1.8333
25 2006.07.10 16:34 modify 1 1.00 1.8440 1.8438 1.8340
26 2006.07.10 16:34 modify 2 1.00 1.8433 1.8438 1.8333
27 2006.07.10 16:34 modify 1 1.00 1.8440 1.8437 1.8340
28 2006.07.10 16:34 modify 2 1.00 1.8433 1.8437 1.8333
29 2006.07.10 16:35 modify 1 1.00 1.8440 1.8436 1.8340
30 2006.07.10 16:35 modify 2 1.00 1.8433 1.8436 1.8333
31 2006.07.10 16:35 modify 1 1.00 1.8440 1.8434 1.8340
32 2006.07.10 16:35 modify 2 1.00 1.8433 1.8434 1.8333
33 2006.07.10 16:35 modify 1 1.00 1.8440 1.8432 1.8340
34 2006.07.10 16:35 modify 2 1.00 1.8433 1.8432 1.8333
35 2006.07.10 16:35 modify 1 1.00 1.8440 1.8430 1.8340
36 2006.07.10 16:35 modify 2 1.00 1.8433 1.8430 1.8333
37 2006.07.10 16:37 modify 1 1.00 1.8440 1.8429 1.8340
38 2006.07.10 16:37 modify 2 1.00 1.8433 1.8429 1.8333
39 2006.07.10 16:37 modify 1 1.00 1.8440 1.8428 1.8340
40 2006.07.10 16:37 modify 2 1.00 1.8433 1.8428 1.8333
41 2006.07.10 16:37 modify 1 1.00 1.8440 1.8425 1.8340
42 2006.07.10 16:37 modify 2 1.00 1.8433 1.8425 1.8333
43 2006.07.10 16:38 modify 1 1.00 1.8440 1.8424 1.8340
44 2006.07.10 16:38 modify 2 1.00 1.8433 1.8424 1.8333
45 2006.07.10 16:38 modify 1 1.00 1.8440 1.8423 1.8340
46 2006.07.10 16:38 modify 2 1.00 1.8433 1.8423 1.8333
47 2006.07.10 16:38 modify 1 1.00 1.8440 1.8422 1.8340
48 2006.07.10 16:38 modify 2 1.00 1.8433 1.8422 1.8333
49 2006.07.10 16:38 modify 1 1.00 1.8440 1.8418 1.8340
50 2006.07.10 16:38 modify 2 1.00 1.8433 1.8418 1.8333
51 2006.07.10 18:54 s/l 1 1.00 1.8418 1.8418 1.8340 220.00 10220.00
52 2006.07.10 18:54 s/l 2 1.00 1.8418 1.8418 1.8333 150.00 10370.00
53 2006.07.14 04:15 sell 3 1.00 1.8416 1.8446 1.8316
54 2006.07.14 04:38 modify 3 1.00 1.8416 1.8446 1.8316
55 2006.07.14 04:38 modify 3 1.00 1.8416 1.8445 1.8316
56 2006.07.14 04:38 modify 3 1.00 1.8416 1.8444 1.8316
57 2006.07.14 04:38 modify 3 1.00 1.8416 1.8443 1.8316
58 2006.07.14 04:38 modify 3 1.00 1.8416 1.8442 1.8316
59 2006.07.14 04:38 modify 3 1.00 1.8416 1.8441 1.8316
60 2006.07.14 04:38 modify 3 1.00 1.8416 1.8440 1.8316
61 2006.07.14 09:20 modify 3 1.00 1.8416 1.8439 1.8316
62 2006.07.14 09:22 modify 3 1.00 1.8416 1.8437 1.8316
63 2006.07.14 09:22 modify 3 1.00 1.8416 1.8436 1.8316
64 2006.07.14 09:22 modify 3 1.00 1.8416 1.8433 1.8316
65 2006.07.14 09:23 modify 3 1.00 1.8416 1.8431 1.8316
66 2006.07.14 09:23 modify 3 1.00 1.8416 1.8428 1.8316
67 2006.07.14 09:23 modify 3 1.00 1.8416 1.8427 1.8316
68 2006.07.14 09:23 modify 3 1.00 1.8416 1.8425 1.8316
69 2006.07.14 09:23 modify 3 1.00 1.8416 1.8424 1.8316
70 2006.07.14 09:23 modify 3 1.00 1.8416 1.8421 1.8316
71 2006.07.14 09:23 modify 3 1.00 1.8416 1.8417 1.8316
72 2006.07.14 09:23 modify 3 1.00 1.8416 1.8415 1.8316
73 2006.07.14 09:24 modify 3 1.00 1.8416 1.8414 1.8316
74 2006.07.14 09:24 modify 3 1.00 1.8416 1.8412 1.8316
75 2006.07.14 09:31 modify 3 1.00 1.8416 1.8409 1.8316
76 2006.07.14 09:31 modify 3 1.00 1.8416 1.8408 1.8316
77 2006.07.14 10:58 s/l 3 1.00 1.8408 1.8408 1.8316 80.00 10450.00
78 2006.07.14 16:45 sell 4 1.00 1.8380 1.8410 1.8280
79 2006.07.14 16:51 modify 4 1.00 1.8380 1.8405 1.8280
80 2006.07.14 16:55 modify 4 1.00 1.8380 1.8402 1.8280
81 2006.07.14 16:55 modify 4 1.00 1.8380 1.8400 1.8280
82 2006.07.14 17:00 modify 4 1.00 1.8380 1.8397 1.8280
83 2006.07.14 17:00 modify 4 1.00 1.8380 1.8396 1.8280
84 2006.07.14 17:00 modify 4 1.00 1.8380 1.8394 1.8280
85 2006.07.14 17:01 modify 4 1.00 1.8380 1.8393 1.8280
86 2006.07.17 10:56 modify 4 1.00 1.8380 1.8392 1.8280
87 2006.07.17 10:56 modify 4 1.00 1.8380 1.8391 1.8280
88 2006.07.17 10:56 modify 4 1.00 1.8380 1.8390 1.8280
89 2006.07.17 10:57 modify 4 1.00 1.8380 1.8387 1.8280
90 2006.07.17 10:58 modify 4 1.00 1.8380 1.8386 1.8280
91 2006.07.17 10:58 modify 4 1.00 1.8380 1.8385 1.8280
92 2006.07.17 11:00 modify 4 1.00 1.8380 1.8382 1.8280
93 2006.07.17 11:00 modify 4 1.00 1.8380 1.8381 1.8280
94 2006.07.17 11:00 modify 4 1.00 1.8380 1.8380 1.8280
95 2006.07.17 11:00 modify 4 1.00 1.8380 1.8378 1.8280
96 2006.07.17 11:00 modify 4 1.00 1.8380 1.8376 1.8280
97 2006.07.17 11:00 modify 4 1.00 1.8380 1.8373 1.8280
98 2006.07.17 11:00 modify 4 1.00 1.8380 1.8372 1.8280
99 2006.07.17 11:01 modify 4 1.00 1.8380 1.8371 1.8280
100 2006.07.17 11:01 modify 4 1.00 1.8380 1.8369 1.8280
101 2006.07.17 11:01 modify 4 1.00 1.8380 1.8368 1.8280
102 2006.07.17 11:02 modify 4 1.00 1.8380 1.8367 1.8280
103 2006.07.17 11:02 modify 4 1.00 1.8380 1.8365 1.8280
104 2006.07.17 11:02 modify 4 1.00 1.8380 1.8364 1.8280
105 2006.07.17 11:02 modify 4 1.00 1.8380 1.8360 1.8280
106 2006.07.17 11:02 modify 4 1.00 1.8380 1.8359 1.8280
107 2006.07.17 11:02 modify 4 1.00 1.8380 1.8350 1.8280
108 2006.07.17 11:02 modify 4 1.00 1.8380 1.8349 1.8280
109 2006.07.17 11:05 modify 4 1.00 1.8380 1.8347 1.8280
110 2006.07.17 11:05 modify 4 1.00 1.8380 1.8345 1.8280
111 2006.07.17 11:05 modify 4 1.00 1.8380 1.8344 1.8280
112 2006.07.17 11:05 modify 4 1.00 1.8380 1.8343 1.8280
113 2006.07.17 11:05 modify 4 1.00 1.8380 1.8342 1.8280
114 2006.07.17 11:05 modify 4 1.00 1.8380 1.8339 1.8280
115 2006.07.17 11:05 modify 4 1.00 1.8380 1.8338 1.8280
116 2006.07.17 11:06 modify 4 1.00 1.8380 1.8337 1.8280
117 2006.07.17 11:11 modify 4 1.00 1.8380 1.8336 1.8280
118 2006.07.17 11:11 modify 4 1.00 1.8380 1.8335 1.8280
119 2006.07.17 11:11 modify 4 1.00 1.8380 1.8333 1.8280
120 2006.07.17 11:11 modify 4 1.00 1.8380 1.8332 1.8280
121 2006.07.17 11:12 modify 4 1.00 1.8380 1.8331 1.8280
122 2006.07.17 11:12 modify 4 1.00 1.8380 1.8330 1.8280
123 2006.07.17 11:12 t/p 4 1.00 1.8280 1.8330 1.8280 1005.84 11455.84