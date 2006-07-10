|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.07.03 00:00 - 2006.07.18 00:00 (2006.07.10 - 2006.07.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Expert_Name="---------- Universal MA Cross EA v7"; MagicNumber=1234; StopLoss=30; TakeProfit=100; TrailingStop_Setting="---------- Trailing Stop Setting"; TrailingStopType=2; TrailingStop=50; Indicator_Setting="---------- Indicator Setting"; FastMAPeriod=10; FastMAType=3; FastMAPrice=0; FastMAshift=0; SlowMAPeriod=40; SlowMAType=3; SlowMAPrice=0; SlowMAshift=0; CossDistance_Setting="---------- Min Cross Distance Setting"; MinCrossDistance=5; MaxLookUp=1; Exit_Setting="---------- Exit Setting"; StopAndReverse=true; PureSAR=false; ExitOnCross=false; ThirdEMA_Setting="---------- Third MA Setting"; UseThirdMA=false; UseCounterTrend=false; OnlyCounterTrend=false; ThirdMAPeriod=100; ThirdMAType=1; ThirdMAPrice=0; ThirdMAshift=0; CTStopLoss=0; CTTakeProfit=0; Order_Setting="---------- Order Setting"; ReverseCondition=false; ConfirmedOnEntry=true; OneEntryPerBar=true; NumberOfTries=5; Slippage=5; OpenOrder_Setting="---------- Multiple Open Trade Setting"; MaxOpenTrade=2; MinPriceDistance=5; StartHour=6;
|Bars in test
|29125
|Ticks modelled
|77630
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1455.84
|Gross profit
|1455.84
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|363.96
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|4
|Short positions (won %)
|4 (100.00%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|4 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|1005.84
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|363.96
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|4 (1455.84)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1455.84 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.10 12:30
|sell
|1
|1.00
|1.8440
|1.8470
|1.8340
|2
|2006.07.10 12:45
|sell
|2
|1.00
|1.8433
|1.8463
|1.8333
|3
|2006.07.10 14:04
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8469
|1.8340
|4
|2006.07.10 14:06
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8468
|1.8340
|5
|2006.07.10 14:07
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8467
|1.8340
|6
|2006.07.10 14:07
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8466
|1.8340
|7
|2006.07.10 14:07
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8465
|1.8340
|8
|2006.07.10 14:07
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8464
|1.8340
|9
|2006.07.10 15:43
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8460
|1.8340
|10
|2006.07.10 15:43
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8460
|1.8333
|11
|2006.07.10 15:43
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8459
|1.8340
|12
|2006.07.10 15:43
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8459
|1.8333
|13
|2006.07.10 15:43
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8457
|1.8340
|14
|2006.07.10 15:43
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8457
|1.8333
|15
|2006.07.10 15:52
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8450
|1.8340
|16
|2006.07.10 15:52
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8450
|1.8333
|17
|2006.07.10 15:52
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8442
|1.8340
|18
|2006.07.10 15:52
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8442
|1.8333
|19
|2006.07.10 16:31
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8441
|1.8340
|20
|2006.07.10 16:31
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8441
|1.8333
|21
|2006.07.10 16:31
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8440
|1.8340
|22
|2006.07.10 16:31
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8440
|1.8333
|23
|2006.07.10 16:34
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8439
|1.8340
|24
|2006.07.10 16:34
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8439
|1.8333
|25
|2006.07.10 16:34
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8438
|1.8340
|26
|2006.07.10 16:34
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8438
|1.8333
|27
|2006.07.10 16:34
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8437
|1.8340
|28
|2006.07.10 16:34
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8437
|1.8333
|29
|2006.07.10 16:35
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8436
|1.8340
|30
|2006.07.10 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8436
|1.8333
|31
|2006.07.10 16:35
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8434
|1.8340
|32
|2006.07.10 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8434
|1.8333
|33
|2006.07.10 16:35
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8432
|1.8340
|34
|2006.07.10 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8432
|1.8333
|35
|2006.07.10 16:35
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8430
|1.8340
|36
|2006.07.10 16:35
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8430
|1.8333
|37
|2006.07.10 16:37
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8429
|1.8340
|38
|2006.07.10 16:37
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8429
|1.8333
|39
|2006.07.10 16:37
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8428
|1.8340
|40
|2006.07.10 16:37
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8428
|1.8333
|41
|2006.07.10 16:37
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8425
|1.8340
|42
|2006.07.10 16:37
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8425
|1.8333
|43
|2006.07.10 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8424
|1.8340
|44
|2006.07.10 16:38
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8424
|1.8333
|45
|2006.07.10 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8423
|1.8340
|46
|2006.07.10 16:38
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8423
|1.8333
|47
|2006.07.10 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8422
|1.8340
|48
|2006.07.10 16:38
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8422
|1.8333
|49
|2006.07.10 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.8440
|1.8418
|1.8340
|50
|2006.07.10 16:38
|modify
|2
|1.00
|1.8433
|1.8418
|1.8333
|51
|2006.07.10 18:54
|s/l
|1
|1.00
|1.8418
|1.8418
|1.8340
|220.00
|10220.00
|52
|2006.07.10 18:54
|s/l
|2
|1.00
|1.8418
|1.8418
|1.8333
|150.00
|10370.00
|53
|2006.07.14 04:15
|sell
|3
|1.00
|1.8416
|1.8446
|1.8316
|54
|2006.07.14 04:38
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8446
|1.8316
|55
|2006.07.14 04:38
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8445
|1.8316
|56
|2006.07.14 04:38
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8444
|1.8316
|57
|2006.07.14 04:38
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8443
|1.8316
|58
|2006.07.14 04:38
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8442
|1.8316
|59
|2006.07.14 04:38
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8441
|1.8316
|60
|2006.07.14 04:38
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8440
|1.8316
|61
|2006.07.14 09:20
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8439
|1.8316
|62
|2006.07.14 09:22
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8437
|1.8316
|63
|2006.07.14 09:22
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8436
|1.8316
|64
|2006.07.14 09:22
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8433
|1.8316
|65
|2006.07.14 09:23
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8431
|1.8316
|66
|2006.07.14 09:23
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8428
|1.8316
|67
|2006.07.14 09:23
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8427
|1.8316
|68
|2006.07.14 09:23
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8425
|1.8316
|69
|2006.07.14 09:23
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8424
|1.8316
|70
|2006.07.14 09:23
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8421
|1.8316
|71
|2006.07.14 09:23
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8417
|1.8316
|72
|2006.07.14 09:23
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8415
|1.8316
|73
|2006.07.14 09:24
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8414
|1.8316
|74
|2006.07.14 09:24
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8412
|1.8316
|75
|2006.07.14 09:31
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8409
|1.8316
|76
|2006.07.14 09:31
|modify
|3
|1.00
|1.8416
|1.8408
|1.8316
|77
|2006.07.14 10:58
|s/l
|3
|1.00
|1.8408
|1.8408
|1.8316
|80.00
|10450.00
|78
|2006.07.14 16:45
|sell
|4
|1.00
|1.8380
|1.8410
|1.8280
|79
|2006.07.14 16:51
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8405
|1.8280
|80
|2006.07.14 16:55
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8402
|1.8280
|81
|2006.07.14 16:55
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8400
|1.8280
|82
|2006.07.14 17:00
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8397
|1.8280
|83
|2006.07.14 17:00
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8396
|1.8280
|84
|2006.07.14 17:00
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8394
|1.8280
|85
|2006.07.14 17:01
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8393
|1.8280
|86
|2006.07.17 10:56
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8392
|1.8280
|87
|2006.07.17 10:56
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8391
|1.8280
|88
|2006.07.17 10:56
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8390
|1.8280
|89
|2006.07.17 10:57
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8387
|1.8280
|90
|2006.07.17 10:58
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8386
|1.8280
|91
|2006.07.17 10:58
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8385
|1.8280
|92
|2006.07.17 11:00
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8382
|1.8280
|93
|2006.07.17 11:00
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8381
|1.8280
|94
|2006.07.17 11:00
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8380
|1.8280
|95
|2006.07.17 11:00
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8378
|1.8280
|96
|2006.07.17 11:00
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8376
|1.8280
|97
|2006.07.17 11:00
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8373
|1.8280
|98
|2006.07.17 11:00
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8372
|1.8280
|99
|2006.07.17 11:01
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8371
|1.8280
|100
|2006.07.17 11:01
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8369
|1.8280
|101
|2006.07.17 11:01
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8368
|1.8280
|102
|2006.07.17 11:02
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8367
|1.8280
|103
|2006.07.17 11:02
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8365
|1.8280
|104
|2006.07.17 11:02
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8364
|1.8280
|105
|2006.07.17 11:02
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8360
|1.8280
|106
|2006.07.17 11:02
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8359
|1.8280
|107
|2006.07.17 11:02
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8350
|1.8280
|108
|2006.07.17 11:02
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8349
|1.8280
|109
|2006.07.17 11:05
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8347
|1.8280
|110
|2006.07.17 11:05
|modify
|4
|1.00
|1.8380
|1.8345
|1.8280
|111
|2006.07.17 11:05
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|4
|1.00
|1.8380
|1.8344
|1.8280
|112
|2006.07.17 11:05
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|4
|1.00
|1.8380
|1.8343
|1.8280
|113
|2006.07.17 11:05
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|4
|1.00
|1.8380
|1.8342
|1.8280
|114
|2006.07.17 11:05
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|1.8380
|1.8339
|1.8280
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|2006.07.17 11:05
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|1.8380
|1.8338
|1.8280
|116
|2006.07.17 11:06
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|2006.07.17 11:11
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|1.8336
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|2006.07.17 11:11
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|2006.07.17 11:11
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|2006.07.17 11:11
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|2006.07.17 11:12
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|2006.07.17 11:12
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|1.8380
|1.8330
|1.8280
|123
|2006.07.17 11:12
|t/p
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|1.00
|1.8280
|1.8330
|1.8280
|1005.84
|11455.84