North Finance Co Ltd

Account: 222547 Name: 100$ Currency: USD 2006 August 9, 23:03
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
38859672006.07.14 12:22balanceDeposit3 000.00
39352952006.07.18 09:34buy0.10eurusd1.25280.00000.00002006.07.18 09:341.25290.000.000.001.00
39372522006.07.18 10:33sell0.10eurusd1.25420.00000.00002006.07.18 10:331.25410.000.000.001.00
39393632006.07.18 12:00sell0.10eurusd1.25240.00000.00002006.07.18 12:001.25220.000.000.002.00
39394632006.07.18 12:03sell0.10eurusd1.25090.00000.00002006.07.18 12:031.25070.000.000.002.00
39407052006.07.18 12:28sell0.10eurusd1.25100.00000.00002006.07.18 12:281.25090.000.000.001.00
39428042006.07.18 13:40buy0.10eurusd1.25490.00000.00002006.07.18 13:401.25500.000.000.001.00
39659542006.07.19 09:24sell0.10eurusd1.25030.00000.00002006.07.19 09:241.25020.000.000.001.00
39662642006.07.19 09:37buy0.10eurusd1.25060.00000.00002006.07.19 09:371.25080.000.000.002.00
39662702006.07.19 09:37buy0.10gbpusd1.82670.00000.00002006.07.19 09:371.82680.000.000.001.00
39673202006.07.19 10:24sell0.10gbpusd1.82630.00000.00002006.07.19 10:241.82610.000.000.002.00
39681822006.07.19 11:02sell0.10eurusd1.24890.00000.00002006.07.19 11:021.24860.000.000.003.00
39683212006.07.19 11:05buy0.10eurusd1.24830.00000.00002006.07.19 11:051.24840.000.000.001.00
39686792006.07.19 11:22buy0.10eurusd1.24980.00000.00002006.07.19 11:221.24990.000.000.001.00
39692292006.07.19 11:34sell0.10eurusd1.24890.00000.00002006.07.19 11:341.24880.000.000.001.00
39692452006.07.19 11:34buy0.10eurusd1.24880.00000.00002006.07.19 11:341.24890.000.000.001.00
39712542006.07.19 12:57buy0.10gbpusd1.82940.00000.00002006.07.19 12:571.82950.000.000.001.00
39784912006.07.19 16:58sell0.10eurusd1.24870.00000.00002006.07.19 16:581.24860.000.000.001.00
39785532006.07.19 16:59buy0.10eurusd1.24850.00000.00002006.07.19 17:001.24870.000.000.002.00
39786002006.07.19 17:02buy0.10eurusd1.25100.00000.00002006.07.19 17:021.25320.000.000.0022.00
39786972006.07.19 17:03sell0.10eurusd1.25290.00000.00002006.07.19 17:031.25280.000.000.001.00
39791662006.07.19 17:06sell0.10usdjpy117.340.000.002006.07.19 17:06117.330.000.000.000.85
39791772006.07.19 17:06buy0.10eurusd1.25340.00000.00002006.07.19 17:061.25350.000.000.001.00
39792672006.07.19 17:06buy0.10gbpusd1.83350.00000.00002006.07.19 17:061.83390.000.000.004.00
39794532006.07.19 17:08buy0.10eurusd1.25490.00000.00002006.07.19 17:081.25520.000.000.003.00
39795792006.07.19 17:08buy0.10eurusd1.25590.00000.00002006.07.19 17:091.25640.000.000.005.00
39796722006.07.19 17:09buy0.10eurusd1.25660.00000.00002006.07.19 17:091.25700.000.000.004.00
39797102006.07.19 17:09sell0.10eurusd1.25700.00000.00002006.07.19 17:091.25680.000.000.002.00
39797692006.07.19 17:09buy0.10eurusd1.25680.00000.00002006.07.19 17:091.25710.000.000.003.00
39799482006.07.19 17:11buy0.10eurusd1.25680.00000.00002006.07.19 17:111.25720.000.000.004.00
39799602006.07.19 17:11sell0.10eurusd1.25710.00000.00002006.07.19 17:111.25700.000.000.001.00
39804272006.07.19 17:18sell0.10gbpusd1.83690.00000.00002006.07.19 17:181.83680.000.000.001.00
39804332006.07.19 17:19buy0.10gbpusd1.83680.00000.00002006.07.19 17:191.83700.000.000.002.00
39804422006.07.19 17:19sell0.10usdjpy117.060.000.002006.07.19 17:19116.970.000.000.007.69
39804512006.07.19 17:19sell0.10usdjpy117.050.000.002006.07.19 17:19117.000.000.000.004.27
39804732006.07.19 17:19sell0.10usdjpy117.000.000.002006.07.19 17:19116.980.000.000.001.71
39804932006.07.19 17:19sell0.10usdjpy117.020.000.002006.07.19 17:19117.010.000.000.000.85
39805132006.07.19 17:20buy0.10usdjpy117.020.000.002006.07.19 17:20117.030.000.000.000.85
39805312006.07.19 17:20buy0.10usdjpy117.000.000.002006.07.19 17:20116.950.000.000.00-4.28
39805332006.07.19 17:20sell0.10usdjpy117.050.000.002006.07.19 17:20117.010.000.000.003.42
39805932006.07.19 17:22sell0.10eurusd1.25600.00000.00002006.07.19 17:221.25590.000.000.001.00
39808502006.07.19 17:28buy0.10eurusd1.25660.00000.00002006.07.19 17:281.25680.000.000.002.00
39809702006.07.19 17:30buy0.10gbpusd1.83910.00000.00002006.07.19 17:301.83940.000.000.003.00
39809962006.07.19 17:30buy0.10eurusd1.25760.00000.00002006.07.19 17:301.25770.000.000.001.00
39811252006.07.19 17:32buy0.10eurusd1.25750.00000.00002006.07.19 17:321.25760.000.000.001.00
39812102006.07.19 17:34buy0.10usdjpy116.890.000.002006.07.19 17:34116.900.000.000.000.86
39812472006.07.19 17:35sell0.10eurusd1.25690.00000.00002006.07.19 17:351.25680.000.000.001.00
39814782006.07.19 17:39sell0.10eurusd1.25730.00000.00002006.07.19 17:391.25720.000.000.001.00
39817142006.07.19 17:47buy0.10eurusd1.25640.00000.00002006.07.19 17:471.25650.000.000.001.00
39817732006.07.19 17:49sell0.10gbpusd1.83940.00000.00002006.07.19 17:491.83930.000.000.001.00
39819032006.07.19 17:55sell0.10eurusd1.25660.00000.00002006.07.19 17:551.25650.000.000.001.00
39819102006.07.19 17:55buy0.10eurusd1.25650.00000.00002006.07.19 17:551.25660.000.000.001.00
39822602006.07.19 18:04sell0.10eurusd1.25500.00000.00002006.07.19 18:041.25490.000.000.001.00
39823012006.07.19 18:04sell0.10gbpusd1.83720.00000.00002006.07.19 18:041.83710.000.000.001.00
39825452006.07.19 18:09sell0.10eurusd1.25500.00000.00002006.07.19 18:091.25490.000.000.001.00
39825782006.07.19 18:10sell0.10eurusd1.25510.00000.00002006.07.19 18:101.25490.000.000.002.00
39826882006.07.19 18:13buy0.10eurusd1.25490.00000.00002006.07.19 18:131.25500.000.000.001.00
39829412006.07.19 18:20buy0.10eurusd1.25610.00000.00002006.07.19 18:201.25620.000.000.001.00
39850762006.07.19 19:54buy0.10gbpusd1.84030.00000.00002006.07.19 19:541.84050.000.000.002.00
39852622006.07.19 19:58buy0.10eurusd1.25860.00000.00002006.07.19 19:581.25880.000.000.002.00
39853342006.07.19 19:59sell0.10usdjpy116.750.000.002006.07.19 19:59116.710.000.000.003.43
39853582006.07.19 19:59buy0.10eurusd1.25920.00000.00002006.07.19 19:591.25930.000.000.001.00
39859122006.07.19 20:17buy0.10eurusd1.25890.00000.00002006.07.19 20:171.25900.000.000.001.00
39860082006.07.19 20:24buy0.10eurusd1.25930.00000.00002006.07.19 20:241.25950.000.000.002.00
39861442006.07.19 20:28buy0.10eurusd1.26000.00000.00002006.07.19 20:281.26020.000.000.002.00
39868002006.07.19 20:55sell0.10usdjpy116.720.000.002006.07.19 20:55116.690.000.000.002.57
39868522006.07.19 20:57sell0.10eurusd1.26040.00000.00002006.07.19 20:571.26020.000.000.002.00
39868582006.07.19 20:58buy0.10eurusd1.26020.00000.00002006.07.19 20:581.26040.000.000.002.00
39872822006.07.19 21:18buy0.10eurusd1.25970.00000.00002006.07.19 21:181.25980.000.000.001.00
39873652006.07.19 21:22buy0.10eurusd1.26020.00000.00002006.07.19 21:221.26040.000.000.002.00
39962572006.07.20 09:40buy0.10usdjpy116.720.000.002006.07.20 09:40116.730.000.000.000.86
39968692006.07.20 10:09sell0.10eurusd1.25910.00000.00002006.07.20 10:091.25890.000.000.002.00
39975702006.07.20 10:37buy0.10eurusd1.26000.00000.00002006.07.20 10:371.26020.000.000.002.00
39976872006.07.20 10:41sell0.10eurusd1.26040.00000.00002006.07.20 10:411.26020.000.000.002.00
39997082006.07.20 12:15buy0.10eurusd1.26060.00000.00002006.07.20 12:151.26070.000.000.001.00
40001632006.07.20 12:44buy0.10usdjpy116.820.000.002006.07.20 12:44116.840.000.000.001.71
40001822006.07.20 12:46buy0.10usdjpy116.850.000.002006.07.20 12:46116.860.000.000.000.86
40001872006.07.20 12:46sell0.10usdjpy116.860.000.002006.07.20 12:46116.850.000.000.000.86
40001892006.07.20 12:46sell0.10usdjpy116.820.000.002006.07.20 12:46116.810.000.000.000.86
40086832006.07.20 17:59buy0.10gbpusd1.85080.00000.00002006.07.20 17:591.85090.000.000.001.00
40086862006.07.20 17:59buy0.10gbpusd1.85100.00000.00002006.07.20 17:591.85130.000.000.003.00
40091212006.07.20 18:18buy0.10usdjpy116.710.000.002006.07.20 18:18116.720.000.000.000.86
40101472006.07.20 18:59sell0.10usdjpy116.830.000.002006.07.20 18:59116.820.000.000.000.86
40115332006.07.20 20:06buy0.10usdjpy116.870.000.002006.07.20 20:06116.880.000.000.000.86
40115952006.07.20 20:13buy0.10usdjpy116.870.000.002006.07.20 20:13116.880.000.000.000.86
40117632006.07.20 20:27buy0.10usdjpy116.870.000.002006.07.20 20:27116.880.000.000.000.86
40121912006.07.20 21:01buy0.10eurusd1.26400.00000.00002006.07.20 21:011.26410.000.000.001.00
40122372006.07.20 21:01sell0.10eurusd1.26370.00000.00002006.07.20 21:011.26350.000.000.002.00
40204372006.07.21 09:16sell0.10eurusd1.26330.00000.00002006.07.21 09:161.26320.000.000.001.00
40210632006.07.21 09:36buy0.10eurusd1.26440.00000.00002006.07.21 09:361.26460.000.000.002.00
40213612006.07.21 09:43buy0.10eurusd1.26500.00000.00002006.07.21 09:431.26520.000.000.002.00
40215202006.07.21 09:46sell0.10eurusd1.26510.00000.00002006.07.21 09:461.26500.000.000.001.00
40222162006.07.21 10:08sell0.10eurusd1.26420.00000.00002006.07.21 10:081.26400.000.000.002.00
40228652006.07.21 10:18buy0.10eurusd1.26630.00000.00002006.07.21 10:181.26650.000.000.002.00
40229152006.07.21 10:19buy0.10eurusd1.26650.00000.00002006.07.21 10:191.26670.000.000.002.00
40232782006.07.21 10:26buy0.10usdchf1.23990.00000.00002006.07.21 10:261.24010.000.000.001.61
40236342006.07.21 10:35sell0.10usdchf1.24090.00000.00002006.07.21 10:351.24070.000.000.001.61
40236662006.07.21 10:36buy0.10eurusd1.26580.00000.00002006.07.21 10:361.26590.000.000.001.00
40236712006.07.21 10:36sell0.10usdjpy116.470.000.002006.07.21 10:36116.460.000.000.000.86
40239122006.07.21 10:41sell0.10usdjpy116.320.000.002006.07.21 10:41116.310.000.000.000.86
40247802006.07.21 11:03sell0.10usdjpy116.200.000.002006.07.21 11:03116.190.000.000.000.86
40249762006.07.21 11:08sell0.10usdjpy116.100.000.002006.07.21 11:08116.090.000.000.000.86
40256012006.07.21 11:27sell0.10usdjpy116.110.000.002006.07.21 11:27116.080.000.000.002.58
40256062006.07.21 11:27buy0.10usdjpy116.080.000.002006.07.21 11:27116.110.000.000.002.58
40256982006.07.21 11:30buy0.10gbpusd1.85440.00000.00002006.07.21 11:301.85470.000.000.003.00
40258582006.07.21 11:33buy0.10eurusd1.26750.00000.00002006.07.21 11:331.26760.000.000.001.00
40258802006.07.21 11:33sell0.10usdchf1.23870.00000.00002006.07.21 11:331.23860.000.000.000.81
40263562006.07.21 11:49sell0.10usdjpy116.080.000.002006.07.21 11:49116.070.000.000.000.86
40276682006.07.21 12:32buy0.10usdjpy116.040.000.002006.07.21 12:32116.070.000.000.002.58
40276702006.07.21 12:32sell0.10usdjpy116.070.000.002006.07.21 12:32116.050.000.000.001.72
40389222006.07.21 19:44buy0.10usdjpy116.360.000.002006.07.21 19:44116.370.000.000.000.86
40389582006.07.21 19:47buy0.10usdjpy116.350.000.002006.07.21 19:47116.370.000.000.001.72
40389622006.07.21 19:47sell0.10usdjpy116.370.000.002006.07.21 19:47116.360.000.000.000.86
40475902006.07.24 08:33sell0.10eurusd1.26380.00000.00002006.07.24 08:331.26370.000.000.001.00
40482962006.07.24 08:46sell0.10gbpusd1.85130.00000.00002006.07.24 08:461.85120.000.000.001.00
40487782006.07.24 08:57buy0.10eurusd1.26390.00000.00002006.07.24 08:571.26400.000.000.001.00
40488582006.07.24 08:59sell0.10usdjpy116.480.000.002006.07.24 08:59116.470.000.000.000.86
40489122006.07.24 08:59buy0.10eurusd1.26500.00000.00002006.07.24 08:591.26510.000.000.001.00
40489242006.07.24 08:59sell0.10eurusd1.26510.00000.00002006.07.24 08:591.26500.000.000.001.00
40490602006.07.24 09:01sell0.10eurusd1.26400.00000.00002006.07.24 09:011.26390.000.000.001.00
40533092006.07.24 10:58sell0.70eurusd1.26230.00000.00002006.07.24 10:581.26210.000.000.0014.00
40562212006.07.24 12:27sell0.70eurusd1.26300.00000.00002006.07.24 12:271.26290.000.000.007.00
40565282006.07.24 12:36sell0.70eurusd1.26220.00000.00002006.07.24 12:361.26210.000.000.007.00
40615582006.07.24 16:22sell0.70eurusd1.26300.00000.00002006.07.24 16:221.26290.000.000.007.00
40685162006.07.24 22:23buy0.70usdjpy116.800.000.002006.07.24 22:23116.810.000.000.005.99
40694632006.07.25 00:03buy0.70eurusd1.26370.00000.00002006.07.25 00:031.26380.000.000.007.00
40695842006.07.25 00:15buy0.70eurusd1.26370.00000.00002006.07.25 00:151.26380.000.000.007.00
40704412006.07.25 01:48sell0.70eurusd1.26270.00000.00002006.07.25 01:481.26260.000.000.007.00
40712232006.07.25 03:12sell0.70eurusd1.26210.00000.00002006.07.25 03:121.26200.000.000.007.00
40713762006.07.25 03:22sell0.70gbpusd1.84820.00000.00002006.07.25 03:221.84810.000.000.007.00
40715032006.07.25 03:25sell0.70gbpusd1.84710.00000.00002006.07.25 03:251.84690.000.000.0014.00
40715222006.07.25 03:25sell0.70gbpusd1.84620.00000.00002006.07.25 03:251.84590.000.000.0021.00
40718952006.07.25 03:36sell0.70eurusd1.26090.00000.00002006.07.25 03:361.26080.000.000.007.00
40721002006.07.25 03:45sell0.70eurusd1.26090.00000.00002006.07.25 03:451.26080.000.000.007.00
40721802006.07.25 03:49sell0.70eurusd1.26090.00000.00002006.07.25 03:491.26080.000.000.007.00
40722182006.07.25 03:52buy0.70eurusd1.26100.00000.00002006.07.25 03:521.26110.000.000.007.00
40726322006.07.25 04:08sell0.70eurusd1.26180.00000.00002006.07.25 04:091.26170.000.000.007.00
40727962006.07.25 04:16sell0.70eurusd1.26160.00000.00002006.07.25 04:171.26150.000.000.007.00
40734562006.07.25 04:59sell0.70eurusd1.26220.00000.00002006.07.25 04:591.26210.000.000.007.00
40831102006.07.25 11:19buy0.70usdjpy116.800.000.002006.07.25 11:19116.830.000.000.0017.97
40831112006.07.25 11:19sell0.70usdjpy116.830.000.002006.07.25 11:19116.810.000.000.0011.99
40834302006.07.25 11:24sell0.70eurusd1.26440.00000.00002006.07.25 11:241.26430.000.000.007.00
40834632006.07.25 11:25sell0.70eurusd1.26440.00000.00002006.07.25 11:251.26430.000.000.007.00
40834872006.07.25 11:25sell0.70eurusd1.26420.00000.00002006.07.25 11:251.26410.000.000.007.00
40835022006.07.25 11:26buy0.70eurusd1.26410.00000.00002006.07.25 11:261.26420.000.000.007.00
40850072006.07.25 12:04buy0.70usdcad1.14060.00000.00002006.07.25 12:041.14070.000.000.006.14
40854592006.07.25 12:30sell0.70eurusd1.26410.00000.00002006.07.25 12:301.26400.000.000.007.00
40855032006.07.25 12:32sell0.70eurusd1.26410.00000.00002006.07.25 12:321.26400.000.000.007.00
40856242006.07.25 12:39sell0.70eurusd1.26410.00000.00002006.07.25 12:391.26400.000.000.007.00
40857222006.07.25 12:46buy0.70eurusd1.26410.00000.00002006.07.25 12:461.26420.000.000.007.00
40886822006.07.25 15:04sell0.70usdjpy116.710.000.002006.07.25 15:04116.690.000.000.0012.00
40886862006.07.25 15:04buy0.70usdjpy116.690.000.002006.07.25 15:04116.720.000.000.0017.99
40886992006.07.25 15:05sell0.70usdjpy116.720.000.002006.07.25 15:05116.690.000.000.0018.00
40887092006.07.25 15:05buy0.80usdjpy116.690.000.002006.07.25 15:05116.710.000.000.0013.71
40927622006.07.25 16:43buy0.80eurusd1.26500.00000.00002006.07.25 16:431.26510.000.000.008.00
40931712006.07.25 16:49sell0.80usdjpy116.650.000.002006.07.25 16:49116.640.000.000.006.86
40942902006.07.25 16:59sell0.80eurusd1.26620.00000.00002006.07.25 17:001.26610.000.000.008.00
40943702006.07.25 17:02buy0.80eurusd1.26470.00000.00002006.07.25 17:021.26470.000.000.000.00
40947972006.07.25 17:05buy0.80eurusd1.26440.00000.00002006.07.25 17:051.26450.000.000.008.00
40948362006.07.25 17:05sell0.80eurusd1.26440.00000.00002006.07.25 17:051.26430.000.000.008.00
40955612006.07.25 17:10buy0.80eurusd1.26320.00000.00002006.07.25 17:101.26330.000.000.008.00
40955862006.07.25 17:10sell0.80eurusd1.26330.00000.00002006.07.25 17:101.26320.000.000.008.00
40957312006.07.25 17:11sell0.80eurusd1.26300.00000.00002006.07.25 17:111.26290.000.000.008.00
40957712006.07.25 17:11sell0.80eurusd1.26270.00000.00002006.07.25 17:111.26260.000.000.008.00
40964802006.07.25 17:15sell0.80usdchf1.24770.00000.00002006.07.25 17:151.24760.000.000.006.41
40964932006.07.25 17:15buy0.80usdjpy116.870.000.002006.07.25 17:15116.880.000.000.006.84
40964992006.07.25 17:15buy0.80usdchf1.24760.00000.00002006.07.25 17:151.24770.000.000.006.41
40965922006.07.25 17:15buy0.80eurusd1.26210.00000.00002006.07.25 17:151.26220.000.000.008.00
40973242006.07.25 17:22buy0.80usdchf1.24800.00000.00002006.07.25 17:221.24810.000.000.006.41
41012082006.07.25 18:08sell0.80eurusd1.26170.00000.00002006.07.25 18:081.26160.000.000.008.00
41014702006.07.25 18:09sell0.80gbpusd1.84500.00000.00002006.07.25 18:091.84490.000.000.008.00
41016732006.07.25 18:10sell0.80eurusd1.26080.00000.00002006.07.25 18:111.26070.000.000.008.00
41017292006.07.25 18:11buy0.80usdjpy116.920.000.002006.07.25 18:11116.930.000.000.006.84
41018642006.07.25 18:11buy0.80usdjpy116.990.000.002006.07.25 18:11117.000.000.000.006.84
41019042006.07.25 18:12buy0.80gbpusd1.84360.00000.00002006.07.25 18:121.84370.000.000.008.00
41023702006.07.25 18:14sell0.80eurusd1.25970.00000.00002006.07.25 18:141.25960.000.000.008.00
41030342006.07.25 18:19sell0.80eurusd1.25940.00000.00002006.07.25 18:191.25930.000.000.008.00
41030482006.07.25 18:19buy0.80eurusd1.25930.00000.00002006.07.25 18:191.25940.000.000.008.00
41031932006.07.25 18:20sell0.80eurusd1.25940.00000.00002006.07.25 18:201.25930.000.000.008.00
41034022006.07.25 18:21sell0.80eurusd1.25930.00000.00002006.07.25 18:211.25920.000.000.008.00
41034242006.07.25 18:21sell0.80eurusd1.25900.00000.00002006.07.25 18:211.25890.000.000.008.00
41040282006.07.25 18:26sell0.80eurusd1.25870.00000.00002006.07.25 18:261.25830.000.000.0032.00
41041312006.07.25 18:27sell0.80eurusd1.25790.00000.00002006.07.25 18:271.25780.000.000.008.00
41042022006.07.25 18:27sell0.80eurusd1.25800.00000.00002006.07.25 18:271.25790.000.000.008.00
41046042006.07.25 18:30buy0.80eurusd1.25860.00000.00002006.07.25 18:301.25870.000.000.008.00
41048642006.07.25 18:32sell0.80eurusd1.25790.00000.00002006.07.25 18:321.25780.000.000.008.00
41049572006.07.25 18:32sell0.80eurusd1.25760.00000.00002006.07.25 18:321.25740.000.000.0016.00
41073692006.07.25 19:02sell0.80eurusd1.25690.00000.00002006.07.25 19:021.25680.000.000.008.00
41086492006.07.25 19:20sell0.80usdjpy117.370.000.002006.07.25 19:20117.360.000.000.006.82
41086652006.07.25 19:20buy0.80usdjpy117.360.000.002006.07.25 19:20117.380.000.000.0013.63
41111412006.07.25 20:57sell0.80usdjpy117.310.000.002006.07.25 20:57117.290.000.000.0013.64
41111432006.07.25 20:57buy0.80usdjpy117.290.000.002006.07.25 20:57117.330.000.000.0027.27
41111892006.07.25 20:58sell0.80usdjpy117.310.000.002006.07.25 20:58117.290.000.000.0013.64
41112102006.07.25 20:59buy0.80usdjpy117.290.000.002006.07.25 20:59117.310.000.000.0013.64
41130892006.07.25 23:37buy0.80usdjpy117.230.000.002006.07.25 23:37117.240.000.000.006.82
41130942006.07.25 23:38sell0.80usdjpy117.240.000.002006.07.25 23:38117.230.000.000.006.82
41133562006.07.26 00:04buy0.80usdjpy117.200.000.002006.07.26 00:04117.210.000.000.006.83
41133942006.07.26 00:08buy0.80gbpusd1.83950.00000.00002006.07.26 00:081.83960.000.000.008.00
41133952006.07.26 00:08sell0.80gbpusd1.83960.00000.00002006.07.26 00:081.83950.000.000.008.00
41135152006.07.26 00:22buy0.80eurusd1.25810.00000.00002006.07.26 00:221.25830.000.000.0016.00
41136132006.07.26 00:38buy0.80usdjpy117.200.000.002006.07.26 00:38117.230.000.000.0020.47
41136222006.07.26 00:38sell0.80usdjpy117.230.000.002006.07.26 00:38117.210.000.000.0013.65
41161412006.07.26 04:41sell0.80usdjpy117.090.000.002006.07.26 04:41117.080.000.000.006.83
41163822006.07.26 04:58sell0.80usdjpy117.090.000.002006.07.26 04:58117.080.000.000.006.83
41193122006.07.26 09:13sell0.80eurusd1.25700.00000.00002006.07.26 09:131.25690.000.000.008.00
41199162006.07.26 09:35buy0.90eurusd1.25780.00000.00002006.07.26 09:351.25790.000.000.009.00
41204392006.07.26 09:52sell0.90usdjpy116.950.000.002006.07.26 09:52116.940.000.000.007.70
41211002006.07.26 10:06buy0.90eurusd1.25810.00000.00002006.07.26 10:061.25830.000.000.0018.00
41211222006.07.26 10:07sell0.90eurusd1.25830.00000.00002006.07.26 10:071.25810.000.000.0018.00
41215362006.07.26 10:12buy0.90eurusd1.25890.00000.00002006.07.26 10:121.25900.000.000.009.00
41215722006.07.26 10:13sell0.90usdjpy116.870.000.002006.07.26 10:13116.850.000.000.0015.40
41215792006.07.26 10:13buy0.90usdjpy116.850.000.002006.07.26 10:13116.870.000.000.0015.40
41215882006.07.26 10:13sell0.90usdjpy116.870.000.002006.07.26 10:13116.860.000.000.007.70
41219052006.07.26 10:18sell0.90eurusd1.25870.00000.00002006.07.26 10:181.25850.000.000.0018.00
41219662006.07.26 10:18sell0.90eurusd1.25850.00000.00002006.07.26 10:181.25830.000.000.0018.00
41220962006.07.26 10:20sell0.90eurusd1.25810.00000.00002006.07.26 10:201.25800.000.000.009.00
41221682006.07.26 10:21sell0.90eurusd1.25780.00000.00002006.07.26 10:211.25770.000.000.009.00
41222112006.07.26 10:22sell0.90eurusd1.25770.00000.00002006.07.26 10:221.25760.000.000.009.00
41224822006.07.26 10:27sell0.90eurusd1.25780.00000.00002006.07.26 10:271.25770.000.000.009.00
41228412006.07.26 10:33buy0.90eurusd1.25760.00000.00002006.07.26 10:331.25770.000.000.009.00
41229572006.07.26 10:36buy0.90eurusd1.25750.00000.00002006.07.26 10:361.25760.000.000.009.00
41231722006.07.26 10:40buy0.90eurusd1.25750.00000.00002006.07.26 10:401.25780.000.000.0027.00
41231872006.07.26 10:40sell0.90eurusd1.25780.00000.00002006.07.26 10:401.25760.000.000.0018.00
41232332006.07.26 10:41sell0.90eurusd1.25740.00000.00002006.07.26 10:411.25730.000.000.009.00
41232912006.07.26 10:42buy0.90eurusd1.25740.00000.00002006.07.26 10:421.25750.000.000.009.00
41233152006.07.26 10:42sell0.90eurusd1.25740.00000.00002006.07.26 10:421.25730.000.000.009.00
41233872006.07.26 10:43sell0.90eurusd1.25740.00000.00002006.07.26 10:431.25730.000.000.009.00
41234032006.07.26 10:44sell0.90usdjpy116.920.000.002006.07.26 10:44116.900.000.000.0015.40
41234372006.07.26 10:44buy0.90usdjpy116.900.000.002006.07.26 10:44116.920.000.000.0015.40
41236782006.07.26 10:48sell0.90eurusd1.25770.00000.00002006.07.26 10:481.25760.000.000.009.00
41237122006.07.26 10:49sell0.90eurusd1.25770.00000.00002006.07.26 10:491.25760.000.000.009.00
41237842006.07.26 10:50sell0.90eurusd1.25760.00000.00002006.07.26 10:501.25750.000.000.009.00
41238332006.07.26 10:52sell0.90eurusd1.25750.00000.00002006.07.26 10:521.25740.000.000.009.00
41238752006.07.26 10:53sell0.90eurusd1.25740.00000.00002006.07.26 10:531.25730.000.000.009.00
41238902006.07.26 10:53sell0.90eurusd1.25740.00000.00002006.07.26 10:531.25730.000.000.009.00
41242772006.07.26 10:58buy0.90eurusd1.25720.00000.00002006.07.26 10:581.25730.000.000.009.00
41242822006.07.26 10:58sell0.90eurusd1.25730.00000.00002006.07.26 10:581.25720.000.000.009.00
41242942006.07.26 10:58buy0.90eurusd1.25720.00000.00002006.07.26 10:581.25730.000.000.009.00
41244722006.07.26 11:01sell0.90eurusd1.25850.00000.00002006.07.26 11:011.25840.000.000.009.00
41246292006.07.26 11:04sell0.90eurusd1.25820.00000.00002006.07.26 11:041.25800.000.000.0018.00
41249612006.07.26 11:15sell0.90eurusd1.25880.00000.00002006.07.26 11:151.25860.000.000.0018.00
41249782006.07.26 11:15sell0.90eurusd1.25860.00000.00002006.07.26 11:151.25840.000.000.0018.00
41250192006.07.26 11:16sell0.90eurusd1.25840.00000.00002006.07.26 11:161.25820.000.000.0018.00
41270382006.07.26 13:02buy0.90usdjpy116.860.000.002006.07.26 13:02116.870.000.000.007.70
41272462006.07.26 13:14sell0.90eurusd1.25890.00000.00002006.07.26 13:141.25880.000.000.009.00
41295942006.07.26 15:32buy0.90usdjpy116.850.000.002006.07.26 15:32116.860.000.000.007.70
41297582006.07.26 15:40buy0.90usdjpy116.820.000.002006.07.26 15:40116.840.000.000.0015.41
41297672006.07.26 15:40sell1.00usdjpy116.840.000.002006.07.26 15:40116.830.000.000.008.56
41302982006.07.26 15:57sell1.00eurusd1.26000.00000.00002006.07.26 15:571.25990.000.000.0010.00
41317492006.07.26 16:42sell1.00usdjpy116.810.000.002006.07.26 16:42116.800.000.000.008.56
41336552006.07.26 17:28buy1.00eurusd1.26170.00000.00002006.07.26 17:281.26180.000.000.0010.00
41361952006.07.26 19:05buy1.00eurusd1.26370.00000.00002006.07.26 19:051.26380.000.000.0010.00
41370752006.07.26 19:36sell1.00usdchf1.24710.00000.00002006.07.26 19:361.24700.000.000.008.02
41371872006.07.26 19:40sell1.00eurusd1.26540.00000.00002006.07.26 19:401.26530.000.000.0010.00
41371932006.07.26 19:40sell1.00eurusd1.26510.00000.00002006.07.26 19:401.26500.000.000.0010.00
41377522006.07.26 19:59sell1.00usdjpy116.740.000.002006.07.26 19:59116.730.000.000.008.57
41388172006.07.26 20:56sell1.00eurusd1.26610.00000.00002006.07.26 20:561.26600.000.000.0010.00
41393212006.07.26 21:13buy0.10eurusd1.26770.00000.00002006.07.26 21:131.26780.000.000.001.00
41396492006.07.26 21:22buy1.00eurusd1.26900.00000.00002006.07.26 21:231.26940.000.000.0040.00
41398192006.07.26 21:25buy1.00eurusd1.26970.00000.00002006.07.26 21:251.26990.000.000.0020.00
41398432006.07.26 21:25buy1.00eurusd1.27010.00000.00002006.07.26 21:251.27030.000.000.0020.00
41402622006.07.26 21:39buy1.00usdjpy116.260.000.002006.07.26 21:39116.270.000.000.008.60
41473772006.07.27 07:20sell1.00usdchf1.24060.00000.00002006.07.27 07:201.24050.000.000.008.06
41502112006.07.27 09:23sell1.00usdchf1.23870.00000.00002006.07.27 09:231.23840.000.000.0024.22
41521432006.07.27 10:10buy1.00eurusd1.27370.00000.00002006.07.27 10:101.27380.000.000.0010.00
41521542006.07.27 10:10buy1.00eurusd1.27400.00000.00002006.07.27 10:101.27410.000.000.0010.00
41521902006.07.27 10:10sell1.00eurusd1.27410.00000.00002006.07.27 10:101.27400.000.000.0010.00
41522632006.07.27 10:11buy1.00eurusd1.27410.00000.00002006.07.27 10:111.27430.000.000.0020.00
41577612006.07.27 12:39buy1.00usdcad1.13380.00000.00002006.07.27 12:391.13400.000.000.0017.64
41580622006.07.27 12:55sell0.10eurusd1.27300.00000.00002006.07.27 12:551.27290.000.000.001.00
41582972006.07.27 13:07buy1.00usdjpy115.700.000.002006.07.27 13:07115.710.000.000.008.64
41587562006.07.27 13:25sell1.00eurusd1.27480.00000.00002006.07.27 13:251.27460.000.000.0020.00
41587722006.07.27 13:25sell1.00eurusd1.27460.00000.00002006.07.27 13:251.27440.000.000.0020.00
41593182006.07.27 13:49buy1.00eurusd1.27460.00000.00002006.07.27 13:491.27480.000.000.0020.00
41595842006.07.27 13:55sell1.00eurusd1.27460.00000.00002006.07.27 13:551.27450.000.000.0010.00
41720002006.07.27 20:01sell1.00eurusd1.27180.00000.00002006.07.27 20:011.27170.000.000.0010.00
41729912006.07.27 20:57sell1.00eurusd1.27140.00000.00002006.07.27 20:571.27130.000.000.0010.00
41730632006.07.27 20:59sell1.00eurusd1.27100.00000.00002006.07.27 20:591.27090.000.000.0010.00
41730742006.07.27 20:59sell1.00eurusd1.27070.00000.00002006.07.27 20:591.27050.000.000.0020.00
41734532006.07.27 21:13sell1.00eurusd1.26990.00000.00002006.07.27 21:131.26980.000.000.0010.00
41808672006.07.28 08:06buy1.00eurusd1.26860.00000.00002006.07.28 08:061.26880.000.000.0020.00
41826592006.07.28 09:59buy1.00eurusd1.26900.00000.00002006.07.28 09:591.26910.000.000.0010.00
41842232006.07.28 10:35sell1.00eurusd1.26910.00000.00002006.07.28 10:351.26900.000.000.0010.00
41846092006.07.28 10:51sell1.00usdjpy115.590.000.002006.07.28 10:51115.580.000.000.008.65
41849342006.07.28 11:01sell1.00gbpusd1.85970.00000.00002006.07.28 11:011.85930.000.000.0040.00
41852592006.07.28 11:14buy1.10eurusd1.26810.00000.00002006.07.28 11:141.26820.000.000.0011.00
41853592006.07.28 11:17sell1.10usdjpy115.650.000.002006.07.28 11:17115.640.000.000.009.51
41858392006.07.28 11:48buy1.10usdjpy115.450.000.002006.07.28 11:48115.480.000.000.0028.58
41858442006.07.28 11:48sell1.10usdjpy115.480.000.002006.07.28 11:48115.470.000.000.009.53
42085652006.07.31 09:00buy1.10eurusd1.27610.00000.00002006.07.31 09:001.27620.000.000.0011.00
42108722006.07.31 10:49buy1.10usdchf1.23440.00000.00002006.07.31 10:491.23450.000.000.008.91
42108812006.07.31 10:49sell1.10gbpusd1.86310.00000.00002006.07.31 10:491.86300.000.000.0011.00
42144262006.07.31 13:35sell1.10eurusd1.27520.00000.00002006.07.31 13:351.27510.000.000.0011.00
42146332006.07.31 13:50sell1.10usdchf1.23280.00000.00002006.07.31 13:501.23270.000.000.008.92
42146382006.07.31 13:51buy1.10usdchf1.23270.00000.00002006.07.31 13:511.23280.000.000.008.92
42352842006.08.01 08:03sell1.10eurusd1.27310.00000.00002006.08.01 08:031.27300.000.000.0011.00
42353302006.08.01 08:04buy1.10eurusd1.27300.00000.00002006.08.01 08:041.27310.000.000.0011.00
42354462006.08.01 08:09buy1.10eurusd1.27280.00000.00002006.08.01 08:091.27300.000.000.0022.00
42365762006.08.01 09:11sell1.10eurusd1.27310.00000.00002006.08.01 09:111.27300.000.000.0011.00
42365912006.08.01 09:11sell1.10eurusd1.27310.00000.00002006.08.01 09:111.27300.000.000.0011.00
42368632006.08.01 09:27buy1.10eurusd1.27300.00000.00002006.08.01 09:271.27310.000.000.0011.00
42391312006.08.01 11:30sell1.10gbpusd1.86560.00000.00002006.08.01 11:301.86550.000.000.0011.00
42411462006.08.01 13:10sell1.10usdjpy114.690.000.002006.08.01 13:10114.680.000.000.009.59
42413052006.08.01 13:15sell1.10eurusd1.27520.00000.00002006.08.01 13:151.27510.000.000.0011.00
42426062006.08.01 14:04buy1.10usdcad1.13260.00000.00002006.08.01 14:041.13290.000.000.0029.13
42711662006.08.02 09:32sell1.10usdjpy114.400.000.002006.08.02 09:32114.390.000.000.009.62
42711712006.08.02 09:32buy1.10usdjpy114.390.000.002006.08.02 09:32114.400.000.000.009.62
42738162006.08.02 10:37buy1.10usdjpy114.380.000.002006.08.02 10:37114.390.000.000.009.62
42756352006.08.02 11:35sell1.10eurusd1.28030.00000.00002006.08.02 11:351.28000.000.000.0033.00
42764402006.08.02 12:02sell1.10usdjpy114.560.000.002006.08.02 12:02114.540.000.000.0019.21
42764442006.08.02 12:02buy1.10usdjpy114.540.000.002006.08.02 12:02114.560.000.000.0019.20
42765942006.08.02 12:08sell1.10usdjpy114.560.000.002006.08.02 12:08114.540.000.000.0019.21
42766022006.08.02 12:08buy1.10usdjpy114.540.000.002006.08.02 12:08114.560.000.000.0019.20
42768692006.08.02 12:19buy1.10usdjpy114.580.000.002006.08.02 12:19114.590.000.000.009.60
42793562006.08.02 13:43sell1.10usdjpy114.590.000.002006.08.02 13:43114.580.000.000.009.60
42974672006.08.03 00:08buy1.10eurusd1.27860.00000.00002006.08.03 00:081.27880.000.000.0022.00
42976072006.08.03 00:24sell1.10eurusd1.27840.00000.00002006.08.03 00:241.27820.000.000.0022.00
42976192006.08.03 00:24buy1.10eurusd1.27820.00000.00002006.08.03 00:241.27840.000.000.0022.00
42977602006.08.03 00:40buy1.10eurusd1.27860.00000.00002006.08.03 00:401.27880.000.000.0022.00
42977692006.08.03 00:40buy1.20usdjpy114.670.000.002006.08.03 00:40114.680.000.000.0010.46
42977892006.08.03 00:41sell1.20eurusd1.27880.00000.00002006.08.03 00:411.27860.000.000.0024.00
42983422006.08.03 01:56buy1.20gbpusd1.87780.00000.00002006.08.03 01:561.87790.000.000.0012.00
42986382006.08.03 02:53buy1.20eurusd1.27900.00000.00002006.08.03 02:531.27910.000.000.0012.00
42988022006.08.03 03:16sell1.20eurusd1.27860.00000.00002006.08.03 03:161.27840.000.000.0024.00
42989212006.08.03 03:23sell1.20eurusd1.27720.00000.00002006.08.03 03:231.27680.000.000.0048.00
42989672006.08.03 03:23buy1.20eurusd1.27660.00000.00002006.08.03 03:231.27680.000.000.0024.00
42990812006.08.03 03:28sell1.20eurusd1.27710.00000.00002006.08.03 03:281.27700.000.000.0012.00
42992552006.08.03 03:37buy1.20usdchf1.23280.00000.00002006.08.03 03:371.23300.000.000.0019.46
42999582006.08.03 04:11sell1.20eurusd1.27490.00000.00002006.08.03 04:111.27470.000.000.0024.00
43000232006.08.03 04:11buy1.20eurusd1.27510.00000.00002006.08.03 04:111.27520.000.000.0012.00
43000372006.08.03 04:12sell1.20eurusd1.27520.00000.00002006.08.03 04:121.27510.000.000.0012.00
43004862006.08.03 04:29buy1.20eurusd1.27560.00000.00002006.08.03 04:291.27570.000.000.0012.00
43014182006.08.03 06:11buy1.20eurusd1.27520.00000.00002006.08.03 06:111.27530.000.000.0012.00
43015012006.08.03 06:16buy1.20eurusd1.27520.00000.00002006.08.03 06:161.27530.000.000.0012.00
43015092006.08.03 06:16sell1.20eurusd1.27530.00000.00002006.08.03 06:161.27520.000.000.0012.00
43015312006.08.03 06:19buy1.20eurusd1.27520.00000.00002006.08.03 06:191.27530.000.000.0012.00
43016332006.08.03 06:27buy1.20gbpusd1.87720.00000.00002006.08.03 06:271.87730.000.000.0012.00
43023322006.08.03 07:34buy1.20eurusd1.27570.00000.00002006.08.03 07:341.27580.000.000.0012.00
43044742006.08.03 09:05sell1.20eurusd1.27530.00000.00002006.08.03 09:051.27520.000.000.0012.00
43051442006.08.03 09:34buy1.20usdjpy114.740.000.002006.08.03 09:34114.750.000.000.0010.46
43051622006.08.03 09:34sell1.20usdjpy114.750.000.002006.08.03 09:34114.740.000.000.0010.46
43057012006.08.03 10:06sell1.20usdjpy114.740.000.002006.08.03 10:06114.730.000.000.0010.46
43057952006.08.03 10:10buy1.20usdjpy114.740.000.002006.08.03 10:10114.750.000.000.0010.46
43059682006.08.03 10:19buy1.20usdjpy114.720.000.002006.08.03 10:19114.760.000.000.0041.83
43059692006.08.03 10:19sell1.20usdjpy114.760.000.002006.08.03 10:19114.710.000.000.0052.31
43062112006.08.03 10:32sell1.20usdjpy114.800.000.002006.08.03 10:32114.780.000.000.0020.91
43063582006.08.03 10:39sell1.30usdcad1.12410.00000.00002006.08.03 10:391.12400.000.000.0011.57
43074992006.08.03 11:03sell1.30gbpusd1.87330.00000.00002006.08.03 11:031.87300.000.000.0039.00
43077812006.08.03 11:14buy1.30usdjpy114.820.000.002006.08.03 11:14114.860.000.000.0045.27
43077862006.08.03 11:14sell1.30usdjpy114.860.000.002006.08.03 11:14114.830.000.000.0033.96
43080002006.08.03 11:22buy1.30usdjpy114.830.000.002006.08.03 11:22114.880.000.000.0056.58
43106602006.08.03 12:18sell1.30eurusd1.27660.00000.00002006.08.03 12:181.27640.000.000.0026.00
43112002006.08.03 12:38sell1.30usdcad1.12380.00000.00002006.08.03 12:381.12370.000.000.0011.57
43115352006.08.03 12:51buy1.30usdcad1.12400.00000.00002006.08.03 12:511.12410.000.000.0011.56
43119232006.08.03 13:01buy1.30usdjpy115.120.000.002006.08.03 13:01115.120.000.000.000.00
43132692006.08.03 14:00buy1.30gbpusd1.87360.00000.00002006.08.03 14:001.87370.000.000.0013.00
43132992006.08.03 14:00buy1.30gbpusd1.87450.00000.00002006.08.03 14:011.87490.000.000.0052.00
43136722006.08.03 14:05buy1.30eurusd1.27690.00000.00002006.08.03 14:051.27710.000.000.0026.00
43139162006.08.03 14:06buy1.30gbpusd1.88550.00000.00002006.08.03 14:061.88580.000.000.0039.00
43146802006.08.03 14:16sell1.30eurusd1.27740.00000.00002006.08.03 14:161.27730.000.000.0013.00
43146912006.08.03 14:16buy1.30eurusd1.27730.00000.00002006.08.03 14:161.27740.000.000.0013.00
43147612006.08.03 14:17sell1.30eurusd1.27770.00000.00002006.08.03 14:171.27760.000.000.0013.00
43148892006.08.03 14:19buy1.30eurusd1.27800.00000.00002006.08.03 14:191.27810.000.000.0013.00
43150382006.08.03 14:24buy1.30usdjpy114.980.000.002006.08.03 14:24114.990.000.000.0011.31
43150432006.08.03 14:24sell1.30usdjpy114.990.000.002006.08.03 14:24114.980.000.000.0011.31
43193152006.08.03 15:44buy1.30eurusd1.28290.00000.00002006.08.03 15:441.28320.000.000.0039.00
43193242006.08.03 15:44buy1.30eurusd1.28290.00000.00002006.08.03 15:441.28300.000.000.0013.00
43193302006.08.03 15:44sell1.40usdjpy114.710.000.002006.08.03 15:44114.700.000.000.0012.21
43193642006.08.03 15:45sell1.40eurusd1.28310.00000.00002006.08.03 15:451.28300.000.000.0014.00
43194432006.08.03 15:46sell1.40eurusd1.28270.00000.00002006.08.03 15:461.28260.000.000.0014.00
43194662006.08.03 15:47sell1.40eurusd1.28230.00000.00002006.08.03 15:471.28220.000.000.0014.00
43194792006.08.03 15:47buy1.40eurusd1.28220.00000.00002006.08.03 15:471.28230.000.000.0014.00
43196972006.08.03 15:51sell1.40eurusd1.28240.00000.00002006.08.03 15:511.28230.000.000.0014.00
43197092006.08.03 15:51sell1.40eurusd1.28200.00000.00002006.08.03 15:511.28190.000.000.0014.00
43197332006.08.03 15:52buy1.40eurusd1.28190.00000.00002006.08.03 15:521.28200.000.000.0014.00
43199242006.08.03 15:55sell1.40eurusd1.28200.00000.00002006.08.03 15:551.28190.000.000.0014.00
43206882006.08.03 16:11sell1.40eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 16:111.28120.000.000.0014.00
43207702006.08.03 16:11sell1.40eurusd1.28120.00000.00002006.08.03 16:111.28110.000.000.0014.00
43208932006.08.03 16:15sell1.40eurusd1.28170.00000.00002006.08.03 16:151.28160.000.000.0014.00
43209812006.08.03 16:17buy1.40eurusd1.28120.00000.00002006.08.03 16:171.28130.000.000.0014.00
43209972006.08.03 16:17buy1.40eurusd1.28120.00000.00002006.08.03 16:171.28130.000.000.0014.00
43210492006.08.03 16:18sell1.40eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 16:181.28120.000.000.0014.00
43210542006.08.03 16:18sell1.40eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 16:181.28120.000.000.0014.00
43210732006.08.03 16:19sell1.40eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 16:191.28120.000.000.0014.00
43210902006.08.03 16:19buy1.40eurusd1.28120.00000.00002006.08.03 16:191.28130.000.000.0014.00
43211242006.08.03 16:20buy1.40eurusd1.28110.00000.00002006.08.03 16:201.28120.000.000.0014.00
43211322006.08.03 16:20sell1.40eurusd1.28120.00000.00002006.08.03 16:211.28110.000.000.0014.00
43211512006.08.03 16:21sell1.40eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 16:211.28120.000.000.0014.00
43213302006.08.03 16:28sell1.40eurusd1.28030.00000.00002006.08.03 16:281.28020.000.000.0014.00
43213902006.08.03 16:28buy1.40usdjpy115.060.000.002006.08.03 16:28115.080.000.000.0024.33
43214762006.08.03 16:30buy1.40eurusd1.28020.00000.00002006.08.03 16:301.28030.000.000.0014.00
43216942006.08.03 16:36sell1.40eurusd1.28090.00000.00002006.08.03 16:361.28080.000.000.0014.00
43216992006.08.03 16:36buy1.40eurusd1.28080.00000.00002006.08.03 16:361.28090.000.000.0014.00
43217142006.08.03 16:37sell1.40eurusd1.28100.00000.00002006.08.03 16:371.28090.000.000.0014.00
43217792006.08.03 16:39buy1.40eurusd1.28050.00000.00002006.08.03 16:391.28060.000.000.0014.00
43218392006.08.03 16:42sell1.40eurusd1.28090.00000.00002006.08.03 16:421.28080.000.000.0014.00
43218542006.08.03 16:42buy1.40eurusd1.28080.00000.00002006.08.03 16:431.28090.000.000.0014.00
43218642006.08.03 16:43buy1.40eurusd1.28090.00000.00002006.08.03 16:431.28100.000.000.0014.00
43218722006.08.03 16:43sell1.40eurusd1.28100.00000.00002006.08.03 16:431.28090.000.000.0014.00
43220982006.08.03 16:51sell1.40eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 16:511.28120.000.000.0014.00
43222942006.08.03 16:55sell1.40eurusd1.28100.00000.00002006.08.03 16:551.28090.000.000.0014.00
43224322006.08.03 16:59sell1.40eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 16:591.28120.000.000.0014.00
43224582006.08.03 16:59buy1.40usdjpy114.900.000.002006.08.03 16:59114.910.000.000.0012.18
43224632006.08.03 16:59sell1.50eurusd1.28090.00000.00002006.08.03 16:591.28080.000.000.0015.00
43224712006.08.03 17:00buy1.50eurusd1.28080.00000.00002006.08.03 17:001.28100.000.000.0030.00
43225282006.08.03 17:02sell1.50eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 17:021.28120.000.000.0015.00
43225952006.08.03 17:03sell1.50eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 17:031.28120.000.000.0015.00
43226292006.08.03 17:04sell1.50eurusd1.28170.00000.00002006.08.03 17:041.28160.000.000.0015.00
43226382006.08.03 17:04sell1.50eurusd1.28160.00000.00002006.08.03 17:041.28150.000.000.0015.00
43226452006.08.03 17:04sell1.50eurusd1.28160.00000.00002006.08.03 17:041.28150.000.000.0015.00
43226512006.08.03 17:05sell1.50eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 17:051.28120.000.000.0015.00
43226682006.08.03 17:05buy1.50eurusd1.28120.00000.00002006.08.03 17:051.28130.000.000.0015.00
43226732006.08.03 17:05sell1.50eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 17:051.28120.000.000.0015.00
43227252006.08.03 17:06sell1.50eurusd1.28160.00000.00002006.08.03 17:061.28150.000.000.0015.00
43228202006.08.03 17:09sell1.50eurusd1.28200.00000.00002006.08.03 17:091.28190.000.000.0015.00
43231452006.08.03 17:19buy1.50eurusd1.28120.00000.00002006.08.03 17:191.28130.000.000.0015.00
43232092006.08.03 17:22sell1.50eurusd1.28130.00000.00002006.08.03 17:221.28120.000.000.0015.00
43233932006.08.03 17:32buy1.50eurusd1.28150.00000.00002006.08.03 17:321.28160.000.000.0015.00
43234162006.08.03 17:32buy1.50eurusd1.28160.00000.00002006.08.03 17:321.28170.000.000.0015.00
43234292006.08.03 17:33sell1.50eurusd1.28160.00000.00002006.08.03 17:331.28150.000.000.0015.00
43238262006.08.03 17:51sell1.50eurusd1.28100.00000.00002006.08.03 17:511.28090.000.000.0015.00
43238922006.08.03 17:52buy1.50eurusd1.28080.00000.00002006.08.03 17:521.28090.000.000.0015.00
43240332006.08.03 17:55sell1.50eurusd1.28000.00000.00002006.08.03 17:551.27980.000.000.0030.00
43240702006.08.03 17:55buy1.50usdchf1.23140.00000.00002006.08.03 17:551.23170.000.000.0036.53
43240902006.08.03 17:55buy1.50eurusd1.27940.00000.00002006.08.03 17:551.27950.000.000.0015.00
43243152006.08.03 17:59buy1.50usdjpy115.040.000.002006.08.03 17:59115.060.000.000.0026.07
43243202006.08.03 17:59sell1.50gbpusd1.88800.00000.00002006.08.03 17:591.88760.000.000.0060.00
43243262006.08.03 17:59buy1.50usdjpy115.040.000.002006.08.03 17:59115.080.000.000.0052.14
43243392006.08.03 17:59sell1.60usdjpy115.080.000.002006.08.03 17:59115.050.000.000.0041.72
43243702006.08.03 17:59sell1.60gbpusd1.88890.00000.00002006.08.03 17:591.88870.000.000.0032.00
43243872006.08.03 18:00buy1.60eurusd1.27900.00000.00002006.08.03 18:001.27910.000.000.0016.00
43244192006.08.03 18:01buy1.60usdjpy115.060.000.002006.08.03 18:01115.030.000.000.00-41.73
43244392006.08.03 18:01buy1.60usdjpy115.050.000.002006.08.03 18:01115.060.000.000.0013.91
43244432006.08.03 18:01sell1.60usdjpy115.060.000.002006.08.03 18:01115.050.000.000.0013.91
43244462006.08.03 18:01buy1.60usdjpy115.050.000.002006.08.03 18:01115.060.000.000.0013.91
43245742006.08.03 18:04buy1.60gbpusd1.88800.00000.00002006.08.03 18:041.88760.000.000.00-64.00
43248762006.08.03 18:12sell1.60eurusd1.27800.00000.00002006.08.03 18:121.27790.000.000.0016.00
43249712006.08.03 18:13buy1.60usdjpy115.200.000.002006.08.03 18:13115.230.000.000.0041.66
43249792006.08.03 18:13buy1.60eurusd1.27660.00000.00002006.08.03 18:131.27670.000.000.0016.00
43251032006.08.03 18:14sell1.60eurusd1.27670.00000.00002006.08.03 18:141.27650.000.000.0032.00
43251722006.08.03 18:15buy1.60usdjpy115.220.000.002006.08.03 18:15115.250.000.000.0041.65
43259122006.08.03 18:37sell1.60eurusd1.27770.00000.00002006.08.03 18:371.27760.000.000.0016.00
43290972006.08.03 19:31buy1.60eurusd1.27910.00000.00002006.08.03 19:311.27920.000.000.0016.00
43291062006.08.03 19:31sell1.60eurusd1.27920.00000.00002006.08.03 19:321.27910.000.000.0016.00
43291602006.08.03 19:34buy1.60eurusd1.27910.00000.00002006.08.03 19:341.27920.000.000.0016.00
43291852006.08.03 19:34buy1.60eurusd1.27930.00000.00002006.08.03 19:341.27950.000.000.0032.00
43294972006.08.03 19:44buy1.60eurusd1.27980.00000.00002006.08.03 19:441.27990.000.000.0016.00
43298302006.08.03 20:01buy1.60eurusd1.28010.00000.00002006.08.03 20:011.28020.000.000.0016.00
43309142006.08.03 21:04buy1.60eurusd1.28100.00000.00002006.08.03 21:041.28110.000.000.0016.00
43309382006.08.03 21:05buy1.60eurusd1.28100.00000.00002006.08.03 21:051.28110.000.000.0016.00
43389922006.08.04 10:07buy1.60eurusd1.27910.00000.00002006.08.04 10:071.27920.000.000.0016.00
43392692006.08.04 10:23buy1.60eurusd1.27910.00000.00002006.08.04 10:231.27920.000.000.0016.00
43405312006.08.04 11:10buy1.60eurusd1.27910.00000.00002006.08.04 11:101.27920.000.000.0016.00
43410722006.08.04 11:30buy1.60gbpusd1.89020.00000.00002006.08.04 11:301.89050.000.000.0048.00
43415192006.08.04 11:44buy1.60usdcad1.12650.00000.00002006.08.04 11:441.12660.000.000.0014.20
43422282006.08.04 12:23sell1.60eurusd1.27810.00000.00002006.08.04 12:231.27800.000.000.0016.00
43423492006.08.04 12:28buy1.60usdjpy115.400.000.002006.08.04 12:28115.410.000.000.0013.86
43458272006.08.04 15:14sell1.70eurusd1.27940.00000.00002006.08.04 15:141.27930.000.000.0017.00
43458382006.08.04 15:14buy1.70eurusd1.27930.00000.00002006.08.04 15:141.27940.000.000.0017.00
43460522006.08.04 15:19buy1.70usdjpy115.370.000.002006.08.04 15:19115.380.000.000.0014.73
43463912006.08.04 15:26buy1.70eurusd1.27950.00000.00002006.08.04 15:261.27960.000.000.0017.00
43464222006.08.04 15:26buy1.70eurusd1.27980.00000.00002006.08.04 15:261.27990.000.000.0017.00
43466472006.08.04 15:28sell1.70usdchf1.23260.00000.00002006.08.04 15:281.23250.000.000.0013.79
43466562006.08.04 15:28buy1.70gbpusd1.89370.00000.00002006.08.04 15:291.89380.000.000.0017.00
43466882006.08.04 15:29buy1.70eurusd1.28020.00000.00002006.08.04 15:291.28050.000.000.0051.00
43467192006.08.04 15:29buy1.70gbpusd1.89440.00000.00002006.08.04 15:291.89460.000.000.0034.00
43467472006.08.04 15:29sell1.70eurusd1.28050.00000.00002006.08.04 15:291.28020.000.000.0051.00
43468042006.08.04 15:29buy1.70usdjpy115.410.000.002006.08.04 15:29115.430.000.000.0029.46
43468122006.08.04 15:29sell1.70gbpusd1.89400.00000.00002006.08.04 15:291.89370.000.000.0051.00
43468352006.08.04 15:29sell1.70usdchf1.23260.00000.00002006.08.04 15:301.23160.000.000.00138.03
43470002006.08.04 15:31sell1.70usdjpy114.770.000.002006.08.04 15:33114.760.000.000.0014.81
43472462006.08.04 15:33sell1.70eurusd1.28660.00000.00002006.08.04 15:331.28630.000.000.0051.00
43473322006.08.04 15:33sell1.80eurusd1.28640.00000.00002006.08.04 15:331.28630.000.000.0018.00
43473802006.08.04 15:33sell1.80usdjpy114.790.000.002006.08.04 15:33114.770.000.000.0031.37
43473912006.08.04 15:33sell1.80usdjpy114.740.000.002006.08.04 15:33114.720.000.000.0031.38
43476552006.08.04 15:34buy1.80eurusd1.28560.00000.00002006.08.04 15:341.28570.000.000.0018.00
43478092006.08.04 15:35buy1.80eurusd1.28630.00000.00002006.08.04 15:351.28640.000.000.0018.00
43478412006.08.04 15:35sell1.80eurusd1.28640.00000.00002006.08.04 15:351.28630.000.000.0018.00
43478742006.08.04 15:35buy1.80eurusd1.28630.00000.00002006.08.04 15:351.28640.000.000.0018.00
43478862006.08.04 15:35sell1.80eurusd1.28640.00000.00002006.08.04 15:351.28630.000.000.0018.00
43479012006.08.04 15:35buy1.80eurusd1.28630.00000.00002006.08.04 15:351.28640.000.000.0018.00
43479452006.08.04 15:35sell1.80eurusd1.28640.00000.00002006.08.04 15:351.28630.000.000.0018.00
43479792006.08.04 15:35sell1.80usdjpy114.690.000.002006.08.04 15:35114.680.000.000.0015.70
43479942006.08.04 15:35buy1.80eurusd1.28630.00000.00002006.08.04 15:351.28640.000.000.0018.00
43480022006.08.04 15:35sell1.80eurusd1.28640.00000.00002006.08.04 15:361.28630.000.000.0018.00
43480142006.08.04 15:36buy1.80eurusd1.28630.00000.00002006.08.04 15:361.28640.000.000.0018.00
43480362006.08.04 15:36sell1.80eurusd1.28640.00000.00002006.08.04 15:361.28620.000.000.0036.00
43481342006.08.04 15:36buy1.80eurusd1.28630.00000.00002006.08.04 15:361.28640.000.000.0018.00
43481512006.08.04 15:36sell1.80eurusd1.28640.00000.00002006.08.04 15:361.28620.000.000.0036.00
43481782006.08.04 15:36buy1.80eurusd1.28630.00000.00002006.08.04 15:361.28640.000.000.0018.00
43482562006.08.04 15:37buy1.80eurusd1.28660.00000.00002006.08.04 15:371.28670.000.000.0018.00
43483282006.08.04 15:37buy1.80eurusd1.28690.00000.00002006.08.04 15:371.28700.000.000.0018.00
43484222006.08.04 15:38sell1.80gbpusd1.90240.00000.00002006.08.04 15:381.90210.000.000.0054.00
43486752006.08.04 15:39buy1.90gbpusd1.90340.00000.00002006.08.04 15:391.90400.000.000.00114.00
43487972006.08.04 15:39buy1.90gbpusd1.90490.00000.00002006.08.04 15:391.90510.000.000.0038.00
43488612006.08.04 15:39sell1.90gbpusd1.90500.00000.00002006.08.04 15:391.90470.000.000.0057.00
43489472006.08.04 15:40sell1.90usdchf1.22440.00000.00002006.08.04 15:401.22430.000.000.0015.52
43490082006.08.04 15:40sell1.90eurusd1.28760.00000.00002006.08.04 15:401.28750.000.000.0019.00
43490262006.08.04 15:40sell1.90gbpusd1.90370.00000.00002006.08.04 15:401.90350.000.000.0038.00
43492162006.08.04 15:41buy1.90eurusd1.28730.00000.00002006.08.04 15:411.28740.000.000.0019.00
43494722006.08.04 15:43sell1.90eurusd1.28750.00000.00002006.08.04 15:431.28740.000.000.0019.00
43496322006.08.04 15:44sell1.90eurusd1.28750.00000.00002006.08.04 15:441.28740.000.000.0019.00
43496702006.08.04 15:44sell1.90eurusd1.28700.00000.00002006.08.04 15:441.28690.000.000.0019.00
43496862006.08.04 15:44buy1.90eurusd1.28690.00000.00002006.08.04 15:441.28700.000.000.0019.00
43498872006.08.04 15:45sell1.90eurusd1.28740.00000.00002006.08.04 15:451.28730.000.000.0019.00
43499142006.08.04 15:45buy1.90eurusd1.28730.00000.00002006.08.04 15:451.28740.000.000.0019.00
43499242006.08.04 15:45buy1.90eurusd1.28760.00000.00002006.08.04 15:451.28770.000.000.0019.00
43502562006.08.04 15:47buy1.90eurusd1.28840.00000.00002006.08.04 15:471.28850.000.000.0019.00
43502682006.08.04 15:47sell1.90eurusd1.28850.00000.00002006.08.04 15:471.28830.000.000.0038.00
43507442006.08.04 15:50buy2.00eurusd1.28760.00000.00002006.08.04 15:501.28770.000.000.0020.00
43507912006.08.04 15:50sell2.00eurusd1.28780.00000.00002006.08.04 15:501.28770.000.000.0020.00
43510182006.08.04 15:52sell2.00eurusd1.28740.00000.00002006.08.04 15:521.28730.000.000.0020.00
43510552006.08.04 15:52sell2.00eurusd1.28700.00000.00002006.08.04 15:521.28690.000.000.0020.00
43511602006.08.04 15:53buy2.00eurusd1.28690.00000.00002006.08.04 15:531.28700.000.000.0020.00
43511672006.08.04 15:53sell2.00eurusd1.28700.00000.00002006.08.04 15:531.28690.000.000.0020.00
43511982006.08.04 15:53buy2.00eurusd1.28690.00000.00002006.08.04 15:531.28700.000.000.0020.00
43512342006.08.04 15:53sell2.00usdchf1.22460.00000.00002006.08.04 15:531.22450.000.000.0016.33
43512442006.08.04 15:53buy2.00gbpusd1.90540.00000.00002006.08.04 15:531.90560.000.000.0040.00
43512942006.08.04 15:54buy2.00eurusd1.28770.00000.00002006.08.04 15:541.28780.000.000.0020.00
43513202006.08.04 15:54sell2.00eurusd1.28780.00000.00002006.08.04 15:541.28770.000.000.0020.00
43513282006.08.04 15:54buy2.00eurusd1.28770.00000.00002006.08.04 15:541.28780.000.000.0020.00
43515642006.08.04 15:56sell2.00usdchf1.22440.00000.00002006.08.04 15:561.22430.000.000.0016.34
43517552006.08.04 15:58sell2.00eurusd1.28820.00000.00002006.08.04 15:581.28810.000.000.0020.00
43518052006.08.04 15:58buy2.00gbpusd1.90700.00000.00002006.08.04 15:581.90710.000.000.0020.00
43518152006.08.04 15:58sell2.00eurusd1.28840.00000.00002006.08.04 15:581.28830.000.000.0020.00
43520342006.08.04 16:03sell2.00eurusd1.28770.00000.00002006.08.04 16:031.28760.000.000.0020.00
43521332006.08.04 16:05buy2.00eurusd1.28760.00000.00002006.08.04 16:051.28770.000.000.0020.00
43521532006.08.04 16:05sell2.00eurusd1.28770.00000.00002006.08.04 16:051.28760.000.000.0020.00
43521742006.08.04 16:05sell2.00eurusd1.28700.00000.00002006.08.04 16:051.28690.000.000.0020.00
43521832006.08.04 16:05buy2.00eurusd1.28690.00000.00002006.08.04 16:051.28700.000.000.0020.00
43522892006.08.04 16:07sell2.00eurusd1.28780.00000.00002006.08.04 16:071.28770.000.000.0020.00
43523222006.08.04 16:08sell2.00eurusd1.28770.00000.00002006.08.04 16:081.28760.000.000.0020.00
43524922006.08.04 16:14sell2.00eurusd1.28720.00000.00002006.08.04 16:141.28710.000.000.0020.00
43525522006.08.04 16:15buy2.00eurusd1.28710.00000.00002006.08.04 16:151.28720.000.000.0020.00
43526862006.08.04 16:21sell2.10eurusd1.28700.00000.00002006.08.04 16:211.28690.000.000.0021.00
43527572006.08.04 16:24buy2.10eurusd1.28690.00000.00002006.08.04 16:241.28700.000.000.0021.00
43536302006.08.04 16:36buy2.10eurusd1.28740.00000.00002006.08.04 16:361.28750.000.000.0021.00
43537112006.08.04 16:36buy2.10eurusd1.28730.00000.00002006.08.04 16:361.28740.000.000.0021.00
43537172006.08.04 16:37sell2.10eurusd1.28740.00000.00002006.08.04 16:371.28730.000.000.0021.00
43550472006.08.04 16:51buy2.10eurusd1.28810.00000.00002006.08.04 16:511.28840.000.000.0063.00
43553082006.08.04 16:53buy2.10eurusd1.28940.00000.00002006.08.04 16:531.28960.000.000.0042.00
43553232006.08.04 16:53sell2.10eurusd1.28960.00000.00002006.08.04 16:531.28950.000.000.0021.00
43553572006.08.04 16:53buy2.10eurusd1.28950.00000.00002006.08.04 16:531.28960.000.000.0021.00
43556902006.08.04 16:56buy2.10eurusd1.28990.00000.00002006.08.04 16:561.29000.000.000.0021.00
43557242006.08.04 16:56buy2.10eurusd1.29010.00000.00002006.08.04 16:561.29020.000.000.0021.00
43558122006.08.04 16:57buy2.10eurusd1.29050.00000.00002006.08.04 16:571.29060.000.000.0021.00
43558842006.08.04 16:57sell2.10eurusd1.29060.00000.00002006.08.04 16:571.29050.000.000.0021.00
43565382006.08.04 17:05buy2.10eurusd1.29080.00000.00002006.08.04 17:051.29090.000.000.0021.00
43565532006.08.04 17:05sell2.10eurusd1.29090.00000.00002006.08.04 17:051.29080.000.000.0021.00
43566462006.08.04 17:06buy2.10eurusd1.29050.00000.00002006.08.04 17:061.29060.000.000.0021.00
43568972006.08.04 17:07sell2.10eurusd1.29030.00000.00002006.08.04 17:071.29020.000.000.0021.00
43569272006.08.04 17:08buy2.10eurusd1.29010.00000.00002006.08.04 17:081.29020.000.000.0021.00
43612632006.08.04 17:55buy2.10eurusd1.29040.00000.00002006.08.04 17:551.29060.000.000.0042.00
43618592006.08.04 17:59sell2.10eurusd1.28990.00000.00002006.08.04 17:591.28980.000.000.0021.00
43622172006.08.04 18:04buy2.20eurusd1.28910.00000.00002006.08.04 18:041.28920.000.000.0022.00
43720452006.08.07 08:56buy2.20usdjpy114.580.000.002006.08.07 08:56114.590.000.000.0019.20
43720592006.08.07 08:57sell2.20usdjpy114.580.000.002006.08.07 08:57114.570.000.000.0019.20
43732492006.08.07 09:58sell2.20eurusd1.28710.00000.00002006.08.07 09:581.28690.000.000.0044.00
43767622006.08.07 11:29sell2.20gbpusd1.90770.00000.00002006.08.07 11:291.90760.000.000.0022.00
43783112006.08.07 12:31buy2.20usdjpy114.790.000.002006.08.07 12:31114.800.000.000.0019.16
43783182006.08.07 12:31sell2.20usdjpy114.800.000.002006.08.07 12:31114.790.000.000.0019.17
43800102006.08.07 13:43buy2.20eurusd1.28670.00000.00002006.08.07 13:431.28690.000.000.0044.00
43806892006.08.07 14:11sell2.20usdjpy114.870.000.002006.08.07 14:11114.840.000.000.0057.47
43807002006.08.07 14:11buy2.20usdjpy114.840.000.002006.08.07 14:11114.870.000.000.0057.46
43820602006.08.07 15:11buy2.20usdcad1.12640.00000.00002006.08.07 15:111.12670.000.000.0058.58
43905902006.08.07 20:23buy2.20usdchf1.22550.00000.00002006.08.07 20:231.22560.000.000.0017.95
44001582006.08.08 09:53buy2.20usdjpy115.220.000.002006.08.08 09:53115.230.000.000.0019.09
44002582006.08.08 09:58buy2.20usdjpy115.210.000.002006.08.08 09:58115.230.000.000.0038.18
44002662006.08.08 09:58sell2.20usdjpy115.230.000.002006.08.08 09:58115.220.000.000.0019.09
44004382006.08.08 10:02buy2.20eurusd1.28360.00000.00002006.08.08 10:021.28400.000.000.0088.00
44007152006.08.08 10:06buy2.30usdjpy115.040.000.002006.08.08 10:06115.050.000.000.0019.99
44030872006.08.08 12:04sell2.30eurusd1.28420.00000.00002006.08.08 12:041.28410.000.000.0023.00
44039172006.08.08 13:10sell2.30eurusd1.28440.00000.00002006.08.08 13:101.28430.000.000.0023.00
44039682006.08.08 13:14buy2.30usdjpy115.160.000.002006.08.08 13:14115.170.000.000.0019.97
44042082006.08.08 13:29buy2.30eurusd1.28460.00000.00002006.08.08 13:291.28480.000.000.0046.00
44042252006.08.08 13:29sell2.30eurusd1.28480.00000.00002006.08.08 13:291.28470.000.000.0023.00
44042762006.08.08 13:34buy2.30eurusd1.28460.00000.00002006.08.08 13:341.28500.000.000.0092.00
44043092006.08.08 13:34sell2.30eurusd1.28500.00000.00002006.08.08 13:341.28480.000.000.0046.00
44044132006.08.08 13:37buy2.30eurusd1.28510.00000.00002006.08.08 13:371.28520.000.000.0023.00
44044382006.08.08 13:37sell2.30eurusd1.28490.00000.00002006.08.08 13:371.28480.000.000.0023.00
44045592006.08.08 13:45sell2.30gbpusd1.90570.00000.00002006.08.08 13:451.90560.000.000.0023.00
44045672006.08.08 13:46sell2.30eurusd1.28510.00000.00002006.08.08 13:461.28500.000.000.0023.00
44045762006.08.08 13:46sell2.30eurusd1.28490.00000.00002006.08.08 13:461.28480.000.000.0023.00
44050632006.08.08 14:15sell2.30eurusd1.28460.00000.00002006.08.08 14:151.28440.000.000.0046.00
44052332006.08.08 14:22buy2.40usdjpy115.010.000.002006.08.08 14:22115.030.000.000.0041.73
44127872006.08.08 21:15sell2.40gbpusd1.91260.00000.00002006.08.08 21:151.91250.000.000.0024.00
44128852006.08.08 21:16buy2.40eurusd1.28800.00000.00002006.08.08 21:161.28820.000.000.0048.00
44130942006.08.08 21:17buy2.40eurusd1.28810.00000.00002006.08.08 21:171.28820.000.000.0024.00
44130982006.08.08 21:17sell2.40usdchf1.22170.00000.00002006.08.08 21:171.22140.000.000.0058.95
44131302006.08.08 21:17sell2.40eurusd1.28800.00000.00002006.08.08 21:181.28900.000.000.00-240.00
44131802006.08.08 21:18buy2.30eurusd1.28740.00000.00002006.08.08 21:181.28750.000.000.0023.00
44133232006.08.08 21:20buy2.40eurusd1.28780.00000.00002006.08.08 21:201.28790.000.000.0024.00
44137682006.08.08 21:24buy2.40usdjpy115.260.000.002006.08.08 21:24115.200.000.000.00-125.00
44137812006.08.08 21:24sell2.40gbpusd1.90560.00000.00002006.08.08 21:251.90730.000.000.00-408.00
44138622006.08.08 21:24buy2.30eurusd1.28310.00000.00002006.08.08 21:241.28320.000.000.0023.00
44140032006.08.08 21:26sell2.30eurusd1.28270.00000.00002006.08.08 21:261.28190.000.000.00184.00
44140642006.08.08 21:26buy2.30eurusd1.28190.00000.00002006.08.08 21:261.28210.000.000.0046.00
44140972006.08.08 21:26buy2.30eurusd1.28230.00000.00002006.08.08 21:271.28250.000.000.0046.00
44141292006.08.08 21:27buy2.30eurusd1.28270.00000.00002006.08.08 21:271.28290.000.000.0046.00
44141792006.08.08 21:27buy2.30gbpusd1.90910.00000.00002006.08.08 21:271.90920.000.000.0023.00
44142092006.08.08 21:27buy2.30eurusd1.28310.00000.00002006.08.08 21:271.28320.000.000.0023.00
44142872006.08.08 21:28sell2.30usdjpy115.190.000.002006.08.08 21:28115.180.000.000.0019.97
44144142006.08.08 21:29sell2.30eurusd1.28320.00000.00002006.08.08 21:291.28310.000.000.0023.00
44144582006.08.08 21:30sell2.30eurusd1.28270.00000.00002006.08.08 21:301.28250.000.000.0046.00
44145372006.08.08 21:30sell2.30eurusd1.28300.00000.00002006.08.08 21:301.28290.000.000.0023.00
44145492006.08.08 21:30buy2.40eurusd1.28290.00000.00002006.08.08 21:301.28310.000.000.0048.00
44145792006.08.08 21:30sell2.40eurusd1.28320.00000.00002006.08.08 21:301.28310.000.000.0024.00
44146552006.08.08 21:31sell2.40eurusd1.28310.00000.00002006.08.08 21:311.28290.000.000.0048.00
44146572006.08.08 21:31buy2.40eurusd1.28290.00000.00002006.08.08 21:311.28300.000.000.0024.00
44146722006.08.08 21:32sell2.40eurusd1.28310.00000.00002006.08.08 21:321.28300.000.000.0024.00
44146782006.08.08 21:32buy2.40eurusd1.28300.00000.00002006.08.08 21:321.28310.000.000.0024.00
44147592006.08.08 21:33sell2.40eurusd1.28420.00000.00002006.08.08 21:331.28410.000.000.0024.00
44148182006.08.08 21:33buy2.40eurusd1.28450.00000.00002006.08.08 21:331.28460.000.000.0024.00
44148482006.08.08 21:33buy2.40eurusd1.28470.00000.00002006.08.08 21:331.28490.000.000.0048.00
44148812006.08.08 21:33buy2.40eurusd1.28520.00000.00002006.08.08 21:331.28540.000.000.0048.00
44149492006.08.08 21:34buy2.40eurusd1.28580.00000.00002006.08.08 21:341.28600.000.000.0048.00
44149542006.08.08 21:34buy2.40eurusd1.28620.00000.00002006.08.08 21:341.28630.000.000.0024.00
44149942006.08.08 21:34sell2.40gbpusd1.91050.00000.00002006.08.08 21:341.91040.000.000.0024.00
44150822006.08.08 21:35buy2.40eurusd1.28590.00000.00002006.08.08 21:351.28600.000.000.0024.00
44150902006.08.08 21:35sell2.40eurusd1.28600.00000.00002006.08.08 21:351.28590.000.000.0024.00
44152872006.08.08 21:36buy2.40eurusd1.28550.00000.00002006.08.08 21:361.28560.000.000.0024.00
44153172006.08.08 21:36sell2.50eurusd1.28590.00000.00002006.08.08 21:361.28580.000.000.0025.00
44153482006.08.08 21:36buy2.50eurusd1.28510.00000.00002006.08.08 21:361.28530.000.000.0050.00
44153952006.08.08 21:37sell2.50eurusd1.28530.00000.00002006.08.08 21:371.28520.000.000.0025.00
44154252006.08.08 21:37sell2.50eurusd1.28520.00000.00002006.08.08 21:371.28510.000.000.0025.00
44154892006.08.08 21:38buy2.50eurusd1.28560.00000.00002006.08.08 21:381.28570.000.000.0025.00
44155182006.08.08 21:39buy2.50eurusd1.28550.00000.00002006.08.08 21:391.28560.000.000.0025.00
44155442006.08.08 21:39buy2.50eurusd1.28510.00000.00002006.08.08 21:391.28530.000.000.0050.00
44155902006.08.08 21:40buy2.50eurusd1.28520.00000.00002006.08.08 21:401.28530.000.000.0025.00
44156022006.08.08 21:40buy2.50eurusd1.28550.00000.00002006.08.08 21:401.28560.000.000.0025.00
44156092006.08.08 21:40buy2.50gbpusd1.90880.00000.00002006.08.08 21:401.90890.000.000.0025.00
44156632006.08.08 21:41buy2.50eurusd1.28520.00000.00002006.08.08 21:411.28530.000.000.0025.00
44156722006.08.08 21:41buy2.50eurusd1.28550.00000.00002006.08.08 21:411.28560.000.000.0025.00
44157942006.08.08 21:43buy2.50eurusd1.28480.00000.00002006.08.08 21:431.28490.000.000.0025.00
44158242006.08.08 21:44sell2.50eurusd1.28530.00000.00002006.08.08 21:441.28520.000.000.0025.00
44158312006.08.08 21:44sell2.50eurusd1.28530.00000.00002006.08.08 21:441.28520.000.000.0025.00
44158572006.08.08 21:44sell2.50eurusd1.28520.00000.00002006.08.08 21:441.28510.000.000.0025.00
44159622006.08.08 21:45sell2.50eurusd1.28530.00000.00002006.08.08 21:451.28520.000.000.0025.00
44159792006.08.08 21:46buy2.50eurusd1.28550.00000.00002006.08.08 21:461.28560.000.000.0025.00
44159892006.08.08 21:46buy2.60eurusd1.28580.00000.00002006.08.08 21:461.28590.000.000.0026.00
44160082006.08.08 21:46sell2.60gbpusd1.90970.00000.00002006.08.08 21:461.90960.000.000.0026.00
44160282006.08.08 21:46sell2.60eurusd1.28590.00000.00002006.08.08 21:461.28580.000.000.0026.00
44160312006.08.08 21:46buy2.60eurusd1.28580.00000.00002006.08.08 21:461.28590.000.000.0026.00
44160562006.08.08 21:47buy2.60eurusd1.28620.00000.00002006.08.08 21:471.28600.000.000.00-52.00
44161392006.08.08 21:49sell2.60eurusd1.28600.00000.00002006.08.08 21:491.28590.000.000.0026.00
44161642006.08.08 21:50buy2.60eurusd1.28620.00000.00002006.08.08 21:501.28630.000.000.0026.00
44161792006.08.08 21:50buy2.60eurusd1.28620.00000.00002006.08.08 21:501.28640.000.000.0052.00
44161922006.08.08 21:50buy2.60eurusd1.28660.00000.00002006.08.08 21:501.28670.000.000.0026.00
44162252006.08.08 21:50buy2.60eurusd1.28690.00000.00002006.08.08 21:501.28700.000.000.0026.00
44162772006.08.08 21:50sell2.60eurusd1.28740.00000.00002006.08.08 21:501.28730.000.000.0026.00
44162972006.08.08 21:50sell2.60eurusd1.28730.00000.00002006.08.08 21:501.28720.000.000.0026.00
44168822006.08.08 22:07sell2.60eurusd1.28610.00000.00002006.08.08 22:071.28600.000.000.0026.00
44171222006.08.08 22:16sell2.60gbpusd1.90860.00000.00002006.08.08 22:161.90850.000.000.0026.00
44171562006.08.08 22:16sell2.60eurusd1.28490.00000.00002006.08.08 22:161.28480.000.000.0026.00
44171622006.08.08 22:17buy2.60eurusd1.28480.00000.00002006.08.08 22:171.28490.000.000.0026.00
44172152006.08.08 22:19sell2.60eurusd1.28490.00000.00002006.08.08 22:191.28480.000.000.0026.00
44172252006.08.08 22:19sell2.60eurusd1.28450.00000.00002006.08.08 22:191.28440.000.000.0026.00
44172372006.08.08 22:19sell2.60eurusd1.28420.00000.00002006.08.08 22:191.28400.000.000.0052.00
44173382006.08.08 22:20buy2.60eurusd1.28340.00000.00002006.08.08 22:201.28350.000.000.0026.00
44173482006.08.08 22:20sell2.70eurusd1.28350.00000.00002006.08.08 22:201.28330.000.000.0054.00
44174262006.08.08 22:22buy2.70eurusd1.28410.00000.00002006.08.08 22:221.28420.000.000.0027.00
44175032006.08.08 22:26buy2.70eurusd1.28450.00000.00002006.08.08 22:261.28460.000.000.0027.00
44251372006.08.09 08:02sell2.70usdcad1.12450.00000.00002006.08.09 08:021.12440.000.000.0024.01
44267702006.08.09 09:14sell2.70usdjpy115.260.000.002006.08.09 09:14115.250.000.000.0023.43
44285012006.08.09 10:21buy2.70usdjpy115.180.000.002006.08.09 10:21115.190.000.000.0023.44
44286502006.08.09 10:28buy2.70eurusd1.28460.00000.00002006.08.09 10:281.28480.000.000.0054.00
44302962006.08.09 11:18sell2.70usdjpy115.140.000.002006.08.09 11:18115.120.000.000.0046.91
44303082006.08.09 11:18buy2.70eurusd1.28690.00000.00002006.08.09 11:181.28710.000.000.0054.00
44303302006.08.09 11:18sell2.70eurusd1.28710.00000.00002006.08.09 11:181.28690.000.000.0054.00
44321722006.08.09 12:30buy2.70gbpusd1.90920.00000.00002006.08.09 12:301.90960.000.000.00108.00
44333772006.08.09 13:16buy2.80eurusd1.28710.00000.00002006.08.09 13:161.28720.000.000.0028.00
44337322006.08.09 13:33buy2.80eurusd1.28820.00000.00002006.08.09 13:331.28840.000.000.0056.00
44342182006.08.09 13:43sell2.80usdchf1.22210.00000.00002006.08.09 13:431.22200.000.000.0022.91
44343112006.08.09 13:44sell2.80usdjpy114.900.000.002006.08.09 13:44114.890.000.000.0024.37
44359932006.08.09 14:36buy2.80usdjpy114.970.000.002006.08.09 14:36114.980.000.000.0024.35
44359982006.08.09 14:36sell2.80usdjpy114.980.000.002006.08.09 14:36114.970.000.000.0024.35
44460322006.08.09 20:58sell2.80usdjpy115.160.000.002006.08.09 20:58115.120.000.000.0097.29
44460362006.08.09 20:58buy2.80usdjpy115.120.000.002006.08.09 20:58115.150.000.000.0072.95
44461822006.08.09 21:02sell2.80eurusd1.28720.00000.00002006.08.09 21:021.28710.000.000.0028.00
44461902006.08.09 21:02buy2.80eurusd1.28710.00000.00002006.08.09 21:021.28720.000.000.0028.00
  0.00 0.00 0.00 10 911.47
Closed P/L: 10 911.47
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 10 911.47 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 13 911.47 Equity: 13 911.47 Free Margin: 13 911.47