North Finance Co Ltd
|Account: 222547
|Name: 100$
|Currency: USD
|2006 August 9, 23:03
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3885967
|2006.07.14 12:22
|balance
|Deposit
|3 000.00
|3935295
|2006.07.18 09:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2528
|0.0000
|0.0000
|2006.07.18 09:34
|1.2529
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3937252
|2006.07.18 10:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2542
|0.0000
|0.0000
|2006.07.18 10:33
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3939363
|2006.07.18 12:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2524
|0.0000
|0.0000
|2006.07.18 12:00
|1.2522
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3939463
|2006.07.18 12:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2509
|0.0000
|0.0000
|2006.07.18 12:03
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3940705
|2006.07.18 12:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2510
|0.0000
|0.0000
|2006.07.18 12:28
|1.2509
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3942804
|2006.07.18 13:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|2006.07.18 13:40
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3965954
|2006.07.19 09:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2503
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 09:24
|1.2502
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3966264
|2006.07.19 09:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2506
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 09:37
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3966270
|2006.07.19 09:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8267
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 09:37
|1.8268
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3967320
|2006.07.19 10:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8263
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 10:24
|1.8261
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3968182
|2006.07.19 11:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2489
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 11:02
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3968321
|2006.07.19 11:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2483
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 11:05
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3968679
|2006.07.19 11:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2498
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 11:22
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3969229
|2006.07.19 11:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2489
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 11:34
|1.2488
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3969245
|2006.07.19 11:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2488
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 11:34
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3971254
|2006.07.19 12:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8294
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 12:57
|1.8295
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3978491
|2006.07.19 16:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2487
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 16:58
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3978553
|2006.07.19 16:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2485
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:00
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3978600
|2006.07.19 17:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2510
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:02
|1.2532
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|3978697
|2006.07.19 17:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2529
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:03
|1.2528
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3979166
|2006.07.19 17:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.34
|0.00
|0.00
|2006.07.19 17:06
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|3979177
|2006.07.19 17:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2534
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:06
|1.2535
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3979267
|2006.07.19 17:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8335
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:06
|1.8339
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3979453
|2006.07.19 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:08
|1.2552
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3979579
|2006.07.19 17:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2559
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:09
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3979672
|2006.07.19 17:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:09
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3979710
|2006.07.19 17:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:09
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3979769
|2006.07.19 17:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:09
|1.2571
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3979948
|2006.07.19 17:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2568
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:11
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3979960
|2006.07.19 17:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2571
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:11
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3980427
|2006.07.19 17:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8369
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:18
|1.8368
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3980433
|2006.07.19 17:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8368
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:19
|1.8370
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3980442
|2006.07.19 17:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.06
|0.00
|0.00
|2006.07.19 17:19
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|7.69
|3980451
|2006.07.19 17:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.05
|0.00
|0.00
|2006.07.19 17:19
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.27
|3980473
|2006.07.19 17:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.00
|0.00
|0.00
|2006.07.19 17:19
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|3980493
|2006.07.19 17:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.02
|0.00
|0.00
|2006.07.19 17:19
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|3980513
|2006.07.19 17:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.02
|0.00
|0.00
|2006.07.19 17:20
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|3980531
|2006.07.19 17:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.00
|0.00
|0.00
|2006.07.19 17:20
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.28
|3980533
|2006.07.19 17:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.05
|0.00
|0.00
|2006.07.19 17:20
|117.01
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|3980593
|2006.07.19 17:22
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2560
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:22
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3980850
|2006.07.19 17:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:28
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3980970
|2006.07.19 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8391
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:30
|1.8394
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3980996
|2006.07.19 17:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:30
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3981125
|2006.07.19 17:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:32
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3981210
|2006.07.19 17:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.89
|0.00
|0.00
|2006.07.19 17:34
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|3981247
|2006.07.19 17:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:35
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3981478
|2006.07.19 17:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:39
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3981714
|2006.07.19 17:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2564
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:47
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3981773
|2006.07.19 17:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8394
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:49
|1.8393
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3981903
|2006.07.19 17:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2566
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:55
|1.2565
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3981910
|2006.07.19 17:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 17:55
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3982260
|2006.07.19 18:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 18:04
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3982301
|2006.07.19 18:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8372
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 18:04
|1.8371
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3982545
|2006.07.19 18:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2550
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 18:09
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3982578
|2006.07.19 18:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2551
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 18:10
|1.2549
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3982688
|2006.07.19 18:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2549
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 18:13
|1.2550
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3982941
|2006.07.19 18:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2561
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 18:20
|1.2562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3985076
|2006.07.19 19:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8403
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 19:54
|1.8405
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3985262
|2006.07.19 19:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 19:58
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3985334
|2006.07.19 19:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.75
|0.00
|0.00
|2006.07.19 19:59
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|3985358
|2006.07.19 19:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2592
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 19:59
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3985912
|2006.07.19 20:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 20:17
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3986008
|2006.07.19 20:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 20:24
|1.2595
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3986144
|2006.07.19 20:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 20:28
|1.2602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3986800
|2006.07.19 20:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.72
|0.00
|0.00
|2006.07.19 20:55
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|3986852
|2006.07.19 20:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 20:57
|1.2602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3986858
|2006.07.19 20:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 20:58
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3987282
|2006.07.19 21:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 21:18
|1.2598
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3987365
|2006.07.19 21:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2602
|0.0000
|0.0000
|2006.07.19 21:22
|1.2604
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3996257
|2006.07.20 09:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.72
|0.00
|0.00
|2006.07.20 09:40
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|3996869
|2006.07.20 10:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2591
|0.0000
|0.0000
|2006.07.20 10:09
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3997570
|2006.07.20 10:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|2006.07.20 10:37
|1.2602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3997687
|2006.07.20 10:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2604
|0.0000
|0.0000
|2006.07.20 10:41
|1.2602
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3999708
|2006.07.20 12:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2606
|0.0000
|0.0000
|2006.07.20 12:15
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4000163
|2006.07.20 12:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.82
|0.00
|0.00
|2006.07.20 12:44
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|4000182
|2006.07.20 12:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.85
|0.00
|0.00
|2006.07.20 12:46
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4000187
|2006.07.20 12:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2006.07.20 12:46
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4000189
|2006.07.20 12:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.82
|0.00
|0.00
|2006.07.20 12:46
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4008683
|2006.07.20 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8508
|0.0000
|0.0000
|2006.07.20 17:59
|1.8509
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4008686
|2006.07.20 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8510
|0.0000
|0.0000
|2006.07.20 17:59
|1.8513
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4009121
|2006.07.20 18:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.71
|0.00
|0.00
|2006.07.20 18:18
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4010147
|2006.07.20 18:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.83
|0.00
|0.00
|2006.07.20 18:59
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4011533
|2006.07.20 20:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.87
|0.00
|0.00
|2006.07.20 20:06
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4011595
|2006.07.20 20:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.87
|0.00
|0.00
|2006.07.20 20:13
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4011763
|2006.07.20 20:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.87
|0.00
|0.00
|2006.07.20 20:27
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4012191
|2006.07.20 21:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|2006.07.20 21:01
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4012237
|2006.07.20 21:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|2006.07.20 21:01
|1.2635
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4020437
|2006.07.21 09:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 09:16
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4021063
|2006.07.21 09:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 09:36
|1.2646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4021361
|2006.07.21 09:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2650
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 09:43
|1.2652
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4021520
|2006.07.21 09:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 09:46
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4022216
|2006.07.21 10:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:08
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4022865
|2006.07.21 10:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2663
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:18
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4022915
|2006.07.21 10:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:19
|1.2667
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4023278
|2006.07.21 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2399
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:26
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|4023634
|2006.07.21 10:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:35
|1.2407
|0.00
|0.00
|0.00
|1.61
|4023666
|2006.07.21 10:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2658
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 10:36
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4023671
|2006.07.21 10:36
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.47
|0.00
|0.00
|2006.07.21 10:36
|116.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4023912
|2006.07.21 10:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|0.00
|0.00
|2006.07.21 10:41
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4024780
|2006.07.21 11:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.20
|0.00
|0.00
|2006.07.21 11:03
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4024976
|2006.07.21 11:08
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.10
|0.00
|0.00
|2006.07.21 11:08
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4025601
|2006.07.21 11:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.11
|0.00
|0.00
|2006.07.21 11:27
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|4025606
|2006.07.21 11:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.08
|0.00
|0.00
|2006.07.21 11:27
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|4025698
|2006.07.21 11:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8544
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 11:30
|1.8547
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4025858
|2006.07.21 11:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 11:33
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4025880
|2006.07.21 11:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2387
|0.0000
|0.0000
|2006.07.21 11:33
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|4026356
|2006.07.21 11:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.08
|0.00
|0.00
|2006.07.21 11:49
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4027668
|2006.07.21 12:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.04
|0.00
|0.00
|2006.07.21 12:32
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|4027670
|2006.07.21 12:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.07
|0.00
|0.00
|2006.07.21 12:32
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|4038922
|2006.07.21 19:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.36
|0.00
|0.00
|2006.07.21 19:44
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4038958
|2006.07.21 19:47
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.35
|0.00
|0.00
|2006.07.21 19:47
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|4038962
|2006.07.21 19:47
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.37
|0.00
|0.00
|2006.07.21 19:47
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4047590
|2006.07.24 08:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 08:33
|1.2637
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4048296
|2006.07.24 08:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8513
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 08:46
|1.8512
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4048778
|2006.07.24 08:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2639
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 08:57
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4048858
|2006.07.24 08:59
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.48
|0.00
|0.00
|2006.07.24 08:59
|116.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|4048912
|2006.07.24 08:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2650
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 08:59
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4048924
|2006.07.24 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 08:59
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4049060
|2006.07.24 09:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2640
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 09:01
|1.2639
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4053309
|2006.07.24 10:58
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2623
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 10:58
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4056221
|2006.07.24 12:27
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 12:27
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4056528
|2006.07.24 12:36
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 12:36
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4061558
|2006.07.24 16:22
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 16:22
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4068516
|2006.07.24 22:23
|buy
|0.70
|usdjpy
|116.80
|0.00
|0.00
|2006.07.24 22:23
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|5.99
|4069463
|2006.07.25 00:03
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 00:03
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4069584
|2006.07.25 00:15
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 00:15
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4070441
|2006.07.25 01:48
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 01:48
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4071223
|2006.07.25 03:12
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 03:12
|1.2620
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4071376
|2006.07.25 03:22
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8482
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 03:22
|1.8481
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4071503
|2006.07.25 03:25
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8471
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 03:25
|1.8469
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4071522
|2006.07.25 03:25
|sell
|0.70
|gbpusd
|1.8462
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 03:25
|1.8459
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4071895
|2006.07.25 03:36
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 03:36
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4072100
|2006.07.25 03:45
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 03:45
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4072180
|2006.07.25 03:49
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2609
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 03:49
|1.2608
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4072218
|2006.07.25 03:52
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2610
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 03:52
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4072632
|2006.07.25 04:08
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2618
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 04:09
|1.2617
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4072796
|2006.07.25 04:16
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2616
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 04:17
|1.2615
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4073456
|2006.07.25 04:59
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2622
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 04:59
|1.2621
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4083110
|2006.07.25 11:19
|buy
|0.70
|usdjpy
|116.80
|0.00
|0.00
|2006.07.25 11:19
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|17.97
|4083111
|2006.07.25 11:19
|sell
|0.70
|usdjpy
|116.83
|0.00
|0.00
|2006.07.25 11:19
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|11.99
|4083430
|2006.07.25 11:24
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 11:24
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4083463
|2006.07.25 11:25
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 11:25
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4083487
|2006.07.25 11:25
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 11:25
|1.2641
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4083502
|2006.07.25 11:26
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 11:26
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4085007
|2006.07.25 12:04
|buy
|0.70
|usdcad
|1.1406
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 12:04
|1.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|6.14
|4085459
|2006.07.25 12:30
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 12:30
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4085503
|2006.07.25 12:32
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 12:32
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4085624
|2006.07.25 12:39
|sell
|0.70
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 12:39
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4085722
|2006.07.25 12:46
|buy
|0.70
|eurusd
|1.2641
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 12:46
|1.2642
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|4088682
|2006.07.25 15:04
|sell
|0.70
|usdjpy
|116.71
|0.00
|0.00
|2006.07.25 15:04
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4088686
|2006.07.25 15:04
|buy
|0.70
|usdjpy
|116.69
|0.00
|0.00
|2006.07.25 15:04
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|17.99
|4088699
|2006.07.25 15:05
|sell
|0.70
|usdjpy
|116.72
|0.00
|0.00
|2006.07.25 15:05
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4088709
|2006.07.25 15:05
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.69
|0.00
|0.00
|2006.07.25 15:05
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|13.71
|4092762
|2006.07.25 16:43
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2650
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 16:43
|1.2651
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4093171
|2006.07.25 16:49
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.65
|0.00
|0.00
|2006.07.25 16:49
|116.64
|0.00
|0.00
|0.00
|6.86
|4094290
|2006.07.25 16:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2662
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:00
|1.2661
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4094370
|2006.07.25 17:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2647
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:02
|1.2647
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4094797
|2006.07.25 17:05
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:05
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4094836
|2006.07.25 17:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2644
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:05
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4095561
|2006.07.25 17:10
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2632
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:10
|1.2633
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4095586
|2006.07.25 17:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2633
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:10
|1.2632
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4095731
|2006.07.25 17:11
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2630
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:11
|1.2629
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4095771
|2006.07.25 17:11
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2627
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:11
|1.2626
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4096480
|2006.07.25 17:15
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2477
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:15
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|4096493
|2006.07.25 17:15
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.87
|0.00
|0.00
|2006.07.25 17:15
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|4096499
|2006.07.25 17:15
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2476
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:15
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|4096592
|2006.07.25 17:15
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2621
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:15
|1.2622
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4097324
|2006.07.25 17:22
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2480
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 17:22
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|6.41
|4101208
|2006.07.25 18:08
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:08
|1.2616
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4101470
|2006.07.25 18:09
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8450
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:09
|1.8449
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4101673
|2006.07.25 18:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2608
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:11
|1.2607
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4101729
|2006.07.25 18:11
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.92
|0.00
|0.00
|2006.07.25 18:11
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|4101864
|2006.07.25 18:11
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.99
|0.00
|0.00
|2006.07.25 18:11
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6.84
|4101904
|2006.07.25 18:12
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8436
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:12
|1.8437
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4102370
|2006.07.25 18:14
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2597
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:14
|1.2596
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4103034
|2006.07.25 18:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:19
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4103048
|2006.07.25 18:19
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:19
|1.2594
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4103193
|2006.07.25 18:20
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:20
|1.2593
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4103402
|2006.07.25 18:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2593
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:21
|1.2592
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4103424
|2006.07.25 18:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2590
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:21
|1.2589
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4104028
|2006.07.25 18:26
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:26
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4104131
|2006.07.25 18:27
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:27
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4104202
|2006.07.25 18:27
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2580
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:27
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4104604
|2006.07.25 18:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:30
|1.2587
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4104864
|2006.07.25 18:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:32
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4104957
|2006.07.25 18:32
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 18:32
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4107369
|2006.07.25 19:02
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|2006.07.25 19:02
|1.2568
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4108649
|2006.07.25 19:20
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.37
|0.00
|0.00
|2006.07.25 19:20
|117.36
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|4108665
|2006.07.25 19:20
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.36
|0.00
|0.00
|2006.07.25 19:20
|117.38
|0.00
|0.00
|0.00
|13.63
|4111141
|2006.07.25 20:57
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.31
|0.00
|0.00
|2006.07.25 20:57
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|4111143
|2006.07.25 20:57
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.29
|0.00
|0.00
|2006.07.25 20:57
|117.33
|0.00
|0.00
|0.00
|27.27
|4111189
|2006.07.25 20:58
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.31
|0.00
|0.00
|2006.07.25 20:58
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|4111210
|2006.07.25 20:59
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.29
|0.00
|0.00
|2006.07.25 20:59
|117.31
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|4113089
|2006.07.25 23:37
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.23
|0.00
|0.00
|2006.07.25 23:37
|117.24
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|4113094
|2006.07.25 23:38
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.24
|0.00
|0.00
|2006.07.25 23:38
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|6.82
|4113356
|2006.07.26 00:04
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.20
|0.00
|0.00
|2006.07.26 00:04
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|4113394
|2006.07.26 00:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8395
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 00:08
|1.8396
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4113395
|2006.07.26 00:08
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8396
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 00:08
|1.8395
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4113515
|2006.07.26 00:22
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 00:22
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4113613
|2006.07.26 00:38
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.20
|0.00
|0.00
|2006.07.26 00:38
|117.23
|0.00
|0.00
|0.00
|20.47
|4113622
|2006.07.26 00:38
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.23
|0.00
|0.00
|2006.07.26 00:38
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|13.65
|4116141
|2006.07.26 04:41
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.09
|0.00
|0.00
|2006.07.26 04:41
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|4116382
|2006.07.26 04:58
|sell
|0.80
|usdjpy
|117.09
|0.00
|0.00
|2006.07.26 04:58
|117.08
|0.00
|0.00
|0.00
|6.83
|4119312
|2006.07.26 09:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2570
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 09:13
|1.2569
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|4119916
|2006.07.26 09:35
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 09:35
|1.2579
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4120439
|2006.07.26 09:52
|sell
|0.90
|usdjpy
|116.95
|0.00
|0.00
|2006.07.26 09:52
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|4121100
|2006.07.26 10:06
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:06
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4121122
|2006.07.26 10:07
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2583
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:07
|1.2581
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4121536
|2006.07.26 10:12
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:12
|1.2590
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4121572
|2006.07.26 10:13
|sell
|0.90
|usdjpy
|116.87
|0.00
|0.00
|2006.07.26 10:13
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|4121579
|2006.07.26 10:13
|buy
|0.90
|usdjpy
|116.85
|0.00
|0.00
|2006.07.26 10:13
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|4121588
|2006.07.26 10:13
|sell
|0.90
|usdjpy
|116.87
|0.00
|0.00
|2006.07.26 10:13
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|4121905
|2006.07.26 10:18
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2587
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:18
|1.2585
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4121966
|2006.07.26 10:18
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:18
|1.2583
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4122096
|2006.07.26 10:20
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2581
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:20
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4122168
|2006.07.26 10:21
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:21
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4122211
|2006.07.26 10:22
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:22
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4122482
|2006.07.26 10:27
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:27
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4122841
|2006.07.26 10:33
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:33
|1.2577
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4122957
|2006.07.26 10:36
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:36
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123172
|2006.07.26 10:40
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:40
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4123187
|2006.07.26 10:40
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2578
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:40
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4123233
|2006.07.26 10:41
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:41
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123291
|2006.07.26 10:42
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:42
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123315
|2006.07.26 10:42
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:42
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123387
|2006.07.26 10:43
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:43
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123403
|2006.07.26 10:44
|sell
|0.90
|usdjpy
|116.92
|0.00
|0.00
|2006.07.26 10:44
|116.90
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|4123437
|2006.07.26 10:44
|buy
|0.90
|usdjpy
|116.90
|0.00
|0.00
|2006.07.26 10:44
|116.92
|0.00
|0.00
|0.00
|15.40
|4123678
|2006.07.26 10:48
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:48
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123712
|2006.07.26 10:49
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2577
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:49
|1.2576
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123784
|2006.07.26 10:50
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2576
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:50
|1.2575
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123833
|2006.07.26 10:52
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:52
|1.2574
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123875
|2006.07.26 10:53
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:53
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4123890
|2006.07.26 10:53
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2574
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:53
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4124277
|2006.07.26 10:58
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:58
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4124282
|2006.07.26 10:58
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:58
|1.2572
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4124294
|2006.07.26 10:58
|buy
|0.90
|eurusd
|1.2572
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 10:58
|1.2573
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4124472
|2006.07.26 11:01
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2585
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 11:01
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4124629
|2006.07.26 11:04
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2582
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 11:04
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4124961
|2006.07.26 11:15
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2588
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 11:15
|1.2586
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4124978
|2006.07.26 11:15
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2586
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 11:15
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4125019
|2006.07.26 11:16
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 11:16
|1.2582
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4127038
|2006.07.26 13:02
|buy
|0.90
|usdjpy
|116.86
|0.00
|0.00
|2006.07.26 13:02
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|4127246
|2006.07.26 13:14
|sell
|0.90
|eurusd
|1.2589
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 13:14
|1.2588
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|4129594
|2006.07.26 15:32
|buy
|0.90
|usdjpy
|116.85
|0.00
|0.00
|2006.07.26 15:32
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|4129758
|2006.07.26 15:40
|buy
|0.90
|usdjpy
|116.82
|0.00
|0.00
|2006.07.26 15:40
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|15.41
|4129767
|2006.07.26 15:40
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.84
|0.00
|0.00
|2006.07.26 15:40
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|4130298
|2006.07.26 15:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2600
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 15:57
|1.2599
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4131749
|2006.07.26 16:42
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.81
|0.00
|0.00
|2006.07.26 16:42
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|4133655
|2006.07.26 17:28
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2617
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 17:28
|1.2618
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4136195
|2006.07.26 19:05
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2637
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 19:05
|1.2638
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4137075
|2006.07.26 19:36
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2471
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 19:36
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.00
|8.02
|4137187
|2006.07.26 19:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 19:40
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4137193
|2006.07.26 19:40
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2651
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 19:40
|1.2650
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4137752
|2006.07.26 19:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.74
|0.00
|0.00
|2006.07.26 19:59
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|4138817
|2006.07.26 20:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2661
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 20:56
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4139321
|2006.07.26 21:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2677
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 21:13
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4139649
|2006.07.26 21:22
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 21:23
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4139819
|2006.07.26 21:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 21:25
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4139843
|2006.07.26 21:25
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2701
|0.0000
|0.0000
|2006.07.26 21:25
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4140262
|2006.07.26 21:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.26
|0.00
|0.00
|2006.07.26 21:39
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|8.60
|4147377
|2006.07.27 07:20
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2406
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 07:20
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|8.06
|4150211
|2006.07.27 09:23
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2387
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 09:23
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|24.22
|4152143
|2006.07.27 10:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2737
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 10:10
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4152154
|2006.07.27 10:10
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2740
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 10:10
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4152190
|2006.07.27 10:10
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 10:10
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4152263
|2006.07.27 10:11
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2741
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 10:11
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4157761
|2006.07.27 12:39
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1338
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 12:39
|1.1340
|0.00
|0.00
|0.00
|17.64
|4158062
|2006.07.27 12:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 12:55
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|4158297
|2006.07.27 13:07
|buy
|1.00
|usdjpy
|115.70
|0.00
|0.00
|2006.07.27 13:07
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|4158756
|2006.07.27 13:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2748
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 13:25
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4158772
|2006.07.27 13:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 13:25
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4159318
|2006.07.27 13:49
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 13:49
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4159584
|2006.07.27 13:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2746
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 13:55
|1.2745
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4172000
|2006.07.27 20:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2718
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 20:01
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4172991
|2006.07.27 20:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2714
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 20:57
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4173063
|2006.07.27 20:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2710
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 20:59
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4173074
|2006.07.27 20:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2707
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 20:59
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4173453
|2006.07.27 21:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 21:13
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4180867
|2006.07.28 08:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|2006.07.28 08:06
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4182659
|2006.07.28 09:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2690
|0.0000
|0.0000
|2006.07.28 09:59
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4184223
|2006.07.28 10:35
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|2006.07.28 10:35
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4184609
|2006.07.28 10:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|115.59
|0.00
|0.00
|2006.07.28 10:51
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|4184934
|2006.07.28 11:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8597
|0.0000
|0.0000
|2006.07.28 11:01
|1.8593
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4185259
|2006.07.28 11:14
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|2006.07.28 11:14
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4185359
|2006.07.28 11:17
|sell
|1.10
|usdjpy
|115.65
|0.00
|0.00
|2006.07.28 11:17
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|4185839
|2006.07.28 11:48
|buy
|1.10
|usdjpy
|115.45
|0.00
|0.00
|2006.07.28 11:48
|115.48
|0.00
|0.00
|0.00
|28.58
|4185844
|2006.07.28 11:48
|sell
|1.10
|usdjpy
|115.48
|0.00
|0.00
|2006.07.28 11:48
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|9.53
|4208565
|2006.07.31 09:00
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|2006.07.31 09:00
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4210872
|2006.07.31 10:49
|buy
|1.10
|usdchf
|1.2344
|0.0000
|0.0000
|2006.07.31 10:49
|1.2345
|0.00
|0.00
|0.00
|8.91
|4210881
|2006.07.31 10:49
|sell
|1.10
|gbpusd
|1.8631
|0.0000
|0.0000
|2006.07.31 10:49
|1.8630
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4214426
|2006.07.31 13:35
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2006.07.31 13:35
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4214633
|2006.07.31 13:50
|sell
|1.10
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|2006.07.31 13:50
|1.2327
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|4214638
|2006.07.31 13:51
|buy
|1.10
|usdchf
|1.2327
|0.0000
|0.0000
|2006.07.31 13:51
|1.2328
|0.00
|0.00
|0.00
|8.92
|4235284
|2006.08.01 08:03
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|2006.08.01 08:03
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4235330
|2006.08.01 08:04
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|2006.08.01 08:04
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4235446
|2006.08.01 08:09
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|2006.08.01 08:09
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|4236576
|2006.08.01 09:11
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|2006.08.01 09:11
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4236591
|2006.08.01 09:11
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2731
|0.0000
|0.0000
|2006.08.01 09:11
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4236863
|2006.08.01 09:27
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2730
|0.0000
|0.0000
|2006.08.01 09:27
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4239131
|2006.08.01 11:30
|sell
|1.10
|gbpusd
|1.8656
|0.0000
|0.0000
|2006.08.01 11:30
|1.8655
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4241146
|2006.08.01 13:10
|sell
|1.10
|usdjpy
|114.69
|0.00
|0.00
|2006.08.01 13:10
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|9.59
|4241305
|2006.08.01 13:15
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2006.08.01 13:15
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|4242606
|2006.08.01 14:04
|buy
|1.10
|usdcad
|1.1326
|0.0000
|0.0000
|2006.08.01 14:04
|1.1329
|0.00
|0.00
|0.00
|29.13
|4271166
|2006.08.02 09:32
|sell
|1.10
|usdjpy
|114.40
|0.00
|0.00
|2006.08.02 09:32
|114.39
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|4271171
|2006.08.02 09:32
|buy
|1.10
|usdjpy
|114.39
|0.00
|0.00
|2006.08.02 09:32
|114.40
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|4273816
|2006.08.02 10:37
|buy
|1.10
|usdjpy
|114.38
|0.00
|0.00
|2006.08.02 10:37
|114.39
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|4275635
|2006.08.02 11:35
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|2006.08.02 11:35
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|33.00
|4276440
|2006.08.02 12:02
|sell
|1.10
|usdjpy
|114.56
|0.00
|0.00
|2006.08.02 12:02
|114.54
|0.00
|0.00
|0.00
|19.21
|4276444
|2006.08.02 12:02
|buy
|1.10
|usdjpy
|114.54
|0.00
|0.00
|2006.08.02 12:02
|114.56
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|4276594
|2006.08.02 12:08
|sell
|1.10
|usdjpy
|114.56
|0.00
|0.00
|2006.08.02 12:08
|114.54
|0.00
|0.00
|0.00
|19.21
|4276602
|2006.08.02 12:08
|buy
|1.10
|usdjpy
|114.54
|0.00
|0.00
|2006.08.02 12:08
|114.56
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|4276869
|2006.08.02 12:19
|buy
|1.10
|usdjpy
|114.58
|0.00
|0.00
|2006.08.02 12:19
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|4279356
|2006.08.02 13:43
|sell
|1.10
|usdjpy
|114.59
|0.00
|0.00
|2006.08.02 13:43
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|4297467
|2006.08.03 00:08
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 00:08
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|4297607
|2006.08.03 00:24
|sell
|1.10
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 00:24
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|4297619
|2006.08.03 00:24
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2782
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 00:24
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|4297760
|2006.08.03 00:40
|buy
|1.10
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 00:40
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|4297769
|2006.08.03 00:40
|buy
|1.20
|usdjpy
|114.67
|0.00
|0.00
|2006.08.03 00:40
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|4297789
|2006.08.03 00:41
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2788
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 00:41
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4298342
|2006.08.03 01:56
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8778
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 01:56
|1.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4298638
|2006.08.03 02:53
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 02:53
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4298802
|2006.08.03 03:16
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2786
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 03:16
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4298921
|2006.08.03 03:23
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2772
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 03:23
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4298967
|2006.08.03 03:23
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 03:23
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4299081
|2006.08.03 03:28
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2771
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 03:28
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4299255
|2006.08.03 03:37
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2328
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 03:37
|1.2330
|0.00
|0.00
|0.00
|19.46
|4299958
|2006.08.03 04:11
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2749
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 04:11
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4300023
|2006.08.03 04:11
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2751
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 04:11
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4300037
|2006.08.03 04:12
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 04:12
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4300486
|2006.08.03 04:29
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2756
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 04:29
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4301418
|2006.08.03 06:11
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 06:11
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4301501
|2006.08.03 06:16
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 06:16
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4301509
|2006.08.03 06:16
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 06:16
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4301531
|2006.08.03 06:19
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 06:19
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4301633
|2006.08.03 06:27
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8772
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 06:27
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4302332
|2006.08.03 07:34
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2757
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 07:34
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4304474
|2006.08.03 09:05
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 09:05
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|4305144
|2006.08.03 09:34
|buy
|1.20
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2006.08.03 09:34
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|4305162
|2006.08.03 09:34
|sell
|1.20
|usdjpy
|114.75
|0.00
|0.00
|2006.08.03 09:34
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|4305701
|2006.08.03 10:06
|sell
|1.20
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2006.08.03 10:06
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|4305795
|2006.08.03 10:10
|buy
|1.20
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2006.08.03 10:10
|114.75
|0.00
|0.00
|0.00
|10.46
|4305968
|2006.08.03 10:19
|buy
|1.20
|usdjpy
|114.72
|0.00
|0.00
|2006.08.03 10:19
|114.76
|0.00
|0.00
|0.00
|41.83
|4305969
|2006.08.03 10:19
|sell
|1.20
|usdjpy
|114.76
|0.00
|0.00
|2006.08.03 10:19
|114.71
|0.00
|0.00
|0.00
|52.31
|4306211
|2006.08.03 10:32
|sell
|1.20
|usdjpy
|114.80
|0.00
|0.00
|2006.08.03 10:32
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|20.91
|4306358
|2006.08.03 10:39
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1241
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 10:39
|1.1240
|0.00
|0.00
|0.00
|11.57
|4307499
|2006.08.03 11:03
|sell
|1.30
|gbpusd
|1.8733
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 11:03
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|4307781
|2006.08.03 11:14
|buy
|1.30
|usdjpy
|114.82
|0.00
|0.00
|2006.08.03 11:14
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|45.27
|4307786
|2006.08.03 11:14
|sell
|1.30
|usdjpy
|114.86
|0.00
|0.00
|2006.08.03 11:14
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|33.96
|4308000
|2006.08.03 11:22
|buy
|1.30
|usdjpy
|114.83
|0.00
|0.00
|2006.08.03 11:22
|114.88
|0.00
|0.00
|0.00
|56.58
|4310660
|2006.08.03 12:18
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 12:18
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4311200
|2006.08.03 12:38
|sell
|1.30
|usdcad
|1.1238
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 12:38
|1.1237
|0.00
|0.00
|0.00
|11.57
|4311535
|2006.08.03 12:51
|buy
|1.30
|usdcad
|1.1240
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 12:51
|1.1241
|0.00
|0.00
|0.00
|11.56
|4311923
|2006.08.03 13:01
|buy
|1.30
|usdjpy
|115.12
|0.00
|0.00
|2006.08.03 13:01
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4313269
|2006.08.03 14:00
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 14:00
|1.8737
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4313299
|2006.08.03 14:00
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 14:01
|1.8749
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|4313672
|2006.08.03 14:05
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2769
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 14:05
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4313916
|2006.08.03 14:06
|buy
|1.30
|gbpusd
|1.8855
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 14:06
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|4314680
|2006.08.03 14:16
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 14:16
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4314691
|2006.08.03 14:16
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 14:16
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4314761
|2006.08.03 14:17
|sell
|1.30
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 14:17
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4314889
|2006.08.03 14:19
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 14:19
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4315038
|2006.08.03 14:24
|buy
|1.30
|usdjpy
|114.98
|0.00
|0.00
|2006.08.03 14:24
|114.99
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|4315043
|2006.08.03 14:24
|sell
|1.30
|usdjpy
|114.99
|0.00
|0.00
|2006.08.03 14:24
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|4319315
|2006.08.03 15:44
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 15:44
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|4319324
|2006.08.03 15:44
|buy
|1.30
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 15:44
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4319330
|2006.08.03 15:44
|sell
|1.40
|usdjpy
|114.71
|0.00
|0.00
|2006.08.03 15:44
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|12.21
|4319364
|2006.08.03 15:45
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 15:45
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4319443
|2006.08.03 15:46
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 15:46
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4319466
|2006.08.03 15:47
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 15:47
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4319479
|2006.08.03 15:47
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2822
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 15:47
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4319697
|2006.08.03 15:51
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2824
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 15:51
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4319709
|2006.08.03 15:51
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 15:51
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4319733
|2006.08.03 15:52
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 15:52
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4319924
|2006.08.03 15:55
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 15:55
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4320688
|2006.08.03 16:11
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:11
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4320770
|2006.08.03 16:11
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:11
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4320893
|2006.08.03 16:15
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:15
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4320981
|2006.08.03 16:17
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:17
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4320997
|2006.08.03 16:17
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:17
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321049
|2006.08.03 16:18
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:18
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321054
|2006.08.03 16:18
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:18
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321073
|2006.08.03 16:19
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:19
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321090
|2006.08.03 16:19
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:19
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321124
|2006.08.03 16:20
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:20
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321132
|2006.08.03 16:20
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:21
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321151
|2006.08.03 16:21
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:21
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321330
|2006.08.03 16:28
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2803
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:28
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321390
|2006.08.03 16:28
|buy
|1.40
|usdjpy
|115.06
|0.00
|0.00
|2006.08.03 16:28
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|24.33
|4321476
|2006.08.03 16:30
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:30
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321694
|2006.08.03 16:36
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:36
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321699
|2006.08.03 16:36
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:36
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321714
|2006.08.03 16:37
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:37
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321779
|2006.08.03 16:39
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:39
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321839
|2006.08.03 16:42
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:42
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321854
|2006.08.03 16:42
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:43
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321864
|2006.08.03 16:43
|buy
|1.40
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:43
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4321872
|2006.08.03 16:43
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:43
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4322098
|2006.08.03 16:51
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:51
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4322294
|2006.08.03 16:55
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:55
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4322432
|2006.08.03 16:59
|sell
|1.40
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:59
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4322458
|2006.08.03 16:59
|buy
|1.40
|usdjpy
|114.90
|0.00
|0.00
|2006.08.03 16:59
|114.91
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|4322463
|2006.08.03 16:59
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2809
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 16:59
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4322471
|2006.08.03 17:00
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:00
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|4322528
|2006.08.03 17:02
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:02
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4322595
|2006.08.03 17:03
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:03
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4322629
|2006.08.03 17:04
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2817
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:04
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4322638
|2006.08.03 17:04
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:04
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4322645
|2006.08.03 17:04
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:04
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4322651
|2006.08.03 17:05
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:05
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4322668
|2006.08.03 17:05
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:05
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4322673
|2006.08.03 17:05
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:05
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4322725
|2006.08.03 17:06
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:06
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4322820
|2006.08.03 17:09
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2820
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:09
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4323145
|2006.08.03 17:19
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:19
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4323209
|2006.08.03 17:22
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2813
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:22
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4323393
|2006.08.03 17:32
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:32
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4323416
|2006.08.03 17:32
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:32
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4323429
|2006.08.03 17:33
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2816
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:33
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4323826
|2006.08.03 17:51
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:51
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4323892
|2006.08.03 17:52
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2808
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:52
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4324033
|2006.08.03 17:55
|sell
|1.50
|eurusd
|1.2800
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:55
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|4324070
|2006.08.03 17:55
|buy
|1.50
|usdchf
|1.2314
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:55
|1.2317
|0.00
|0.00
|0.00
|36.53
|4324090
|2006.08.03 17:55
|buy
|1.50
|eurusd
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:55
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|4324315
|2006.08.03 17:59
|buy
|1.50
|usdjpy
|115.04
|0.00
|0.00
|2006.08.03 17:59
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|26.07
|4324320
|2006.08.03 17:59
|sell
|1.50
|gbpusd
|1.8880
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:59
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|4324326
|2006.08.03 17:59
|buy
|1.50
|usdjpy
|115.04
|0.00
|0.00
|2006.08.03 17:59
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|52.14
|4324339
|2006.08.03 17:59
|sell
|1.60
|usdjpy
|115.08
|0.00
|0.00
|2006.08.03 17:59
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|41.72
|4324370
|2006.08.03 17:59
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8889
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 17:59
|1.8887
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4324387
|2006.08.03 18:00
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2790
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 18:00
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4324419
|2006.08.03 18:01
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.06
|0.00
|0.00
|2006.08.03 18:01
|115.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.73
|4324439
|2006.08.03 18:01
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.05
|0.00
|0.00
|2006.08.03 18:01
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|4324443
|2006.08.03 18:01
|sell
|1.60
|usdjpy
|115.06
|0.00
|0.00
|2006.08.03 18:01
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|4324446
|2006.08.03 18:01
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.05
|0.00
|0.00
|2006.08.03 18:01
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|4324574
|2006.08.03 18:04
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8880
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 18:04
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|4324876
|2006.08.03 18:12
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2780
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 18:12
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4324971
|2006.08.03 18:13
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.20
|0.00
|0.00
|2006.08.03 18:13
|115.23
|0.00
|0.00
|0.00
|41.66
|4324979
|2006.08.03 18:13
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2766
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 18:13
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4325103
|2006.08.03 18:14
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2767
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 18:14
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4325172
|2006.08.03 18:15
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.22
|0.00
|0.00
|2006.08.03 18:15
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|41.65
|4325912
|2006.08.03 18:37
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 18:37
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4329097
|2006.08.03 19:31
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 19:31
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4329106
|2006.08.03 19:31
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2792
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 19:32
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4329160
|2006.08.03 19:34
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 19:34
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4329185
|2006.08.03 19:34
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 19:34
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4329497
|2006.08.03 19:44
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 19:44
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4329830
|2006.08.03 20:01
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 20:01
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4330914
|2006.08.03 21:04
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 21:04
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4330938
|2006.08.03 21:05
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2810
|0.0000
|0.0000
|2006.08.03 21:05
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4338992
|2006.08.04 10:07
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 10:07
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4339269
|2006.08.04 10:23
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 10:23
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4340531
|2006.08.04 11:10
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2791
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 11:10
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4341072
|2006.08.04 11:30
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8902
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 11:30
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4341519
|2006.08.04 11:44
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1265
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 11:44
|1.1266
|0.00
|0.00
|0.00
|14.20
|4342228
|2006.08.04 12:23
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2781
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 12:23
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4342349
|2006.08.04 12:28
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.40
|0.00
|0.00
|2006.08.04 12:28
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|13.86
|4345827
|2006.08.04 15:14
|sell
|1.70
|eurusd
|1.2794
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:14
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4345838
|2006.08.04 15:14
|buy
|1.70
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:14
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4346052
|2006.08.04 15:19
|buy
|1.70
|usdjpy
|115.37
|0.00
|0.00
|2006.08.04 15:19
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|14.73
|4346391
|2006.08.04 15:26
|buy
|1.70
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:26
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4346422
|2006.08.04 15:26
|buy
|1.70
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:26
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4346647
|2006.08.04 15:28
|sell
|1.70
|usdchf
|1.2326
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:28
|1.2325
|0.00
|0.00
|0.00
|13.79
|4346656
|2006.08.04 15:28
|buy
|1.70
|gbpusd
|1.8937
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:29
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|4346688
|2006.08.04 15:29
|buy
|1.70
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:29
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|4346719
|2006.08.04 15:29
|buy
|1.70
|gbpusd
|1.8944
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:29
|1.8946
|0.00
|0.00
|0.00
|34.00
|4346747
|2006.08.04 15:29
|sell
|1.70
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:29
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|4346804
|2006.08.04 15:29
|buy
|1.70
|usdjpy
|115.41
|0.00
|0.00
|2006.08.04 15:29
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|29.46
|4346812
|2006.08.04 15:29
|sell
|1.70
|gbpusd
|1.8940
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:29
|1.8937
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|4346835
|2006.08.04 15:29
|sell
|1.70
|usdchf
|1.2326
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:30
|1.2316
|0.00
|0.00
|0.00
|138.03
|4347000
|2006.08.04 15:31
|sell
|1.70
|usdjpy
|114.77
|0.00
|0.00
|2006.08.04 15:33
|114.76
|0.00
|0.00
|0.00
|14.81
|4347246
|2006.08.04 15:33
|sell
|1.70
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:33
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|51.00
|4347332
|2006.08.04 15:33
|sell
|1.80
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:33
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4347380
|2006.08.04 15:33
|sell
|1.80
|usdjpy
|114.79
|0.00
|0.00
|2006.08.04 15:33
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|31.37
|4347391
|2006.08.04 15:33
|sell
|1.80
|usdjpy
|114.74
|0.00
|0.00
|2006.08.04 15:33
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|31.38
|4347655
|2006.08.04 15:34
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:34
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4347809
|2006.08.04 15:35
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:35
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4347841
|2006.08.04 15:35
|sell
|1.80
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:35
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4347874
|2006.08.04 15:35
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:35
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4347886
|2006.08.04 15:35
|sell
|1.80
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:35
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4347901
|2006.08.04 15:35
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:35
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4347945
|2006.08.04 15:35
|sell
|1.80
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:35
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4347979
|2006.08.04 15:35
|sell
|1.80
|usdjpy
|114.69
|0.00
|0.00
|2006.08.04 15:35
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|15.70
|4347994
|2006.08.04 15:35
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:35
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4348002
|2006.08.04 15:35
|sell
|1.80
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:36
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4348014
|2006.08.04 15:36
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:36
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4348036
|2006.08.04 15:36
|sell
|1.80
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:36
|1.2862
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|4348134
|2006.08.04 15:36
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:36
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4348151
|2006.08.04 15:36
|sell
|1.80
|eurusd
|1.2864
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:36
|1.2862
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|4348178
|2006.08.04 15:36
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2863
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:36
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4348256
|2006.08.04 15:37
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:37
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4348328
|2006.08.04 15:37
|buy
|1.80
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:37
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|4348422
|2006.08.04 15:38
|sell
|1.80
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:38
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|4348675
|2006.08.04 15:39
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.9034
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:39
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|114.00
|4348797
|2006.08.04 15:39
|buy
|1.90
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:39
|1.9051
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|4348861
|2006.08.04 15:39
|sell
|1.90
|gbpusd
|1.9050
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:39
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|57.00
|4348947
|2006.08.04 15:40
|sell
|1.90
|usdchf
|1.2244
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:40
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|15.52
|4349008
|2006.08.04 15:40
|sell
|1.90
|eurusd
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:40
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4349026
|2006.08.04 15:40
|sell
|1.90
|gbpusd
|1.9037
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:40
|1.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|4349216
|2006.08.04 15:41
|buy
|1.90
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:41
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4349472
|2006.08.04 15:43
|sell
|1.90
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:43
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4349632
|2006.08.04 15:44
|sell
|1.90
|eurusd
|1.2875
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:44
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4349670
|2006.08.04 15:44
|sell
|1.90
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:44
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4349686
|2006.08.04 15:44
|buy
|1.90
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:44
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4349887
|2006.08.04 15:45
|sell
|1.90
|eurusd
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:45
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4349914
|2006.08.04 15:45
|buy
|1.90
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:45
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4349924
|2006.08.04 15:45
|buy
|1.90
|eurusd
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:45
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4350256
|2006.08.04 15:47
|buy
|1.90
|eurusd
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:47
|1.2885
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|4350268
|2006.08.04 15:47
|sell
|1.90
|eurusd
|1.2885
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:47
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|4350744
|2006.08.04 15:50
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:50
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4350791
|2006.08.04 15:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:50
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351018
|2006.08.04 15:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:52
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351055
|2006.08.04 15:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:52
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351160
|2006.08.04 15:53
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:53
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351167
|2006.08.04 15:53
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:53
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351198
|2006.08.04 15:53
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:53
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351234
|2006.08.04 15:53
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2246
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:53
|1.2245
|0.00
|0.00
|0.00
|16.33
|4351244
|2006.08.04 15:53
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9054
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:53
|1.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4351294
|2006.08.04 15:54
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:54
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351320
|2006.08.04 15:54
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:54
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351328
|2006.08.04 15:54
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:54
|1.2878
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351564
|2006.08.04 15:56
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2244
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:56
|1.2243
|0.00
|0.00
|0.00
|16.34
|4351755
|2006.08.04 15:58
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:58
|1.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351805
|2006.08.04 15:58
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.9070
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:58
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4351815
|2006.08.04 15:58
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2884
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 15:58
|1.2883
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4352034
|2006.08.04 16:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:03
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4352133
|2006.08.04 16:05
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2876
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:05
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4352153
|2006.08.04 16:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:05
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4352174
|2006.08.04 16:05
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:05
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4352183
|2006.08.04 16:05
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:05
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4352289
|2006.08.04 16:07
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:07
|1.2877
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4352322
|2006.08.04 16:08
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2877
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:08
|1.2876
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4352492
|2006.08.04 16:14
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:14
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4352552
|2006.08.04 16:15
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:15
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4352686
|2006.08.04 16:21
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2870
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:21
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4352757
|2006.08.04 16:24
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:24
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4353630
|2006.08.04 16:36
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:36
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4353711
|2006.08.04 16:36
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:36
|1.2874
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4353717
|2006.08.04 16:37
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:37
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4355047
|2006.08.04 16:51
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:51
|1.2884
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|4355308
|2006.08.04 16:53
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2894
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:53
|1.2896
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4355323
|2006.08.04 16:53
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2896
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:53
|1.2895
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4355357
|2006.08.04 16:53
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2895
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:53
|1.2896
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4355690
|2006.08.04 16:56
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2900
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4355724
|2006.08.04 16:56
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:56
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4355812
|2006.08.04 16:57
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:57
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4355884
|2006.08.04 16:57
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2906
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 16:57
|1.2905
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4356538
|2006.08.04 17:05
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2908
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 17:05
|1.2909
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4356553
|2006.08.04 17:05
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2909
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 17:05
|1.2908
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4356646
|2006.08.04 17:06
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2905
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 17:06
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4356897
|2006.08.04 17:07
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2903
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 17:07
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4356927
|2006.08.04 17:08
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2901
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 17:08
|1.2902
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4361263
|2006.08.04 17:55
|buy
|2.10
|eurusd
|1.2904
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 17:55
|1.2906
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4361859
|2006.08.04 17:59
|sell
|2.10
|eurusd
|1.2899
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 17:59
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4362217
|2006.08.04 18:04
|buy
|2.20
|eurusd
|1.2891
|0.0000
|0.0000
|2006.08.04 18:04
|1.2892
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|4372045
|2006.08.07 08:56
|buy
|2.20
|usdjpy
|114.58
|0.00
|0.00
|2006.08.07 08:56
|114.59
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|4372059
|2006.08.07 08:57
|sell
|2.20
|usdjpy
|114.58
|0.00
|0.00
|2006.08.07 08:57
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|4373249
|2006.08.07 09:58
|sell
|2.20
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|2006.08.07 09:58
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|4376762
|2006.08.07 11:29
|sell
|2.20
|gbpusd
|1.9077
|0.0000
|0.0000
|2006.08.07 11:29
|1.9076
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|4378311
|2006.08.07 12:31
|buy
|2.20
|usdjpy
|114.79
|0.00
|0.00
|2006.08.07 12:31
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|19.16
|4378318
|2006.08.07 12:31
|sell
|2.20
|usdjpy
|114.80
|0.00
|0.00
|2006.08.07 12:31
|114.79
|0.00
|0.00
|0.00
|19.17
|4380010
|2006.08.07 13:43
|buy
|2.20
|eurusd
|1.2867
|0.0000
|0.0000
|2006.08.07 13:43
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|4380689
|2006.08.07 14:11
|sell
|2.20
|usdjpy
|114.87
|0.00
|0.00
|2006.08.07 14:11
|114.84
|0.00
|0.00
|0.00
|57.47
|4380700
|2006.08.07 14:11
|buy
|2.20
|usdjpy
|114.84
|0.00
|0.00
|2006.08.07 14:11
|114.87
|0.00
|0.00
|0.00
|57.46
|4382060
|2006.08.07 15:11
|buy
|2.20
|usdcad
|1.1264
|0.0000
|0.0000
|2006.08.07 15:11
|1.1267
|0.00
|0.00
|0.00
|58.58
|4390590
|2006.08.07 20:23
|buy
|2.20
|usdchf
|1.2255
|0.0000
|0.0000
|2006.08.07 20:23
|1.2256
|0.00
|0.00
|0.00
|17.95
|4400158
|2006.08.08 09:53
|buy
|2.20
|usdjpy
|115.22
|0.00
|0.00
|2006.08.08 09:53
|115.23
|0.00
|0.00
|0.00
|19.09
|4400258
|2006.08.08 09:58
|buy
|2.20
|usdjpy
|115.21
|0.00
|0.00
|2006.08.08 09:58
|115.23
|0.00
|0.00
|0.00
|38.18
|4400266
|2006.08.08 09:58
|sell
|2.20
|usdjpy
|115.23
|0.00
|0.00
|2006.08.08 09:58
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|19.09
|4400438
|2006.08.08 10:02
|buy
|2.20
|eurusd
|1.2836
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 10:02
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|4400715
|2006.08.08 10:06
|buy
|2.30
|usdjpy
|115.04
|0.00
|0.00
|2006.08.08 10:06
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|19.99
|4403087
|2006.08.08 12:04
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 12:04
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4403917
|2006.08.08 13:10
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2844
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 13:10
|1.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4403968
|2006.08.08 13:14
|buy
|2.30
|usdjpy
|115.16
|0.00
|0.00
|2006.08.08 13:14
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|19.97
|4404208
|2006.08.08 13:29
|buy
|2.30
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 13:29
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|4404225
|2006.08.08 13:29
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 13:29
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4404276
|2006.08.08 13:34
|buy
|2.30
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 13:34
|1.2850
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|4404309
|2006.08.08 13:34
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2850
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 13:34
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|4404413
|2006.08.08 13:37
|buy
|2.30
|eurusd
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 13:37
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4404438
|2006.08.08 13:37
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 13:37
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4404559
|2006.08.08 13:45
|sell
|2.30
|gbpusd
|1.9057
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 13:45
|1.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4404567
|2006.08.08 13:46
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 13:46
|1.2850
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4404576
|2006.08.08 13:46
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 13:46
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4405063
|2006.08.08 14:15
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 14:15
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|4405233
|2006.08.08 14:22
|buy
|2.40
|usdjpy
|115.01
|0.00
|0.00
|2006.08.08 14:22
|115.03
|0.00
|0.00
|0.00
|41.73
|4412787
|2006.08.08 21:15
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.9126
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:15
|1.9125
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4412885
|2006.08.08 21:16
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:16
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4413094
|2006.08.08 21:17
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2881
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:17
|1.2882
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4413098
|2006.08.08 21:17
|sell
|2.40
|usdchf
|1.2217
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:17
|1.2214
|0.00
|0.00
|0.00
|58.95
|4413130
|2006.08.08 21:17
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2880
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:18
|1.2890
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|4413180
|2006.08.08 21:18
|buy
|2.30
|eurusd
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:18
|1.2875
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4413323
|2006.08.08 21:20
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:20
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4413768
|2006.08.08 21:24
|buy
|2.40
|usdjpy
|115.26
|0.00
|0.00
|2006.08.08 21:24
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-125.00
|4413781
|2006.08.08 21:24
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.9056
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:25
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|-408.00
|4413862
|2006.08.08 21:24
|buy
|2.30
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:24
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4414003
|2006.08.08 21:26
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:26
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|184.00
|4414064
|2006.08.08 21:26
|buy
|2.30
|eurusd
|1.2819
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:26
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|4414097
|2006.08.08 21:26
|buy
|2.30
|eurusd
|1.2823
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:27
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|4414129
|2006.08.08 21:27
|buy
|2.30
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:27
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|4414179
|2006.08.08 21:27
|buy
|2.30
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:27
|1.9092
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4414209
|2006.08.08 21:27
|buy
|2.30
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:27
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4414287
|2006.08.08 21:28
|sell
|2.30
|usdjpy
|115.19
|0.00
|0.00
|2006.08.08 21:28
|115.18
|0.00
|0.00
|0.00
|19.97
|4414414
|2006.08.08 21:29
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:29
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4414458
|2006.08.08 21:30
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2827
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:30
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|4414537
|2006.08.08 21:30
|sell
|2.30
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:30
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|4414549
|2006.08.08 21:30
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:30
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4414579
|2006.08.08 21:30
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:30
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4414655
|2006.08.08 21:31
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:31
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4414657
|2006.08.08 21:31
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2829
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:31
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4414672
|2006.08.08 21:32
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2831
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:32
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4414678
|2006.08.08 21:32
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2830
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:32
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4414759
|2006.08.08 21:33
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:33
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4414818
|2006.08.08 21:33
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:33
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4414848
|2006.08.08 21:33
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2847
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:33
|1.2849
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4414881
|2006.08.08 21:33
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:33
|1.2854
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4414949
|2006.08.08 21:34
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:34
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4414954
|2006.08.08 21:34
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:34
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4414994
|2006.08.08 21:34
|sell
|2.40
|gbpusd
|1.9105
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:34
|1.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4415082
|2006.08.08 21:35
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:35
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4415090
|2006.08.08 21:35
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:35
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4415287
|2006.08.08 21:36
|buy
|2.40
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:36
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4415317
|2006.08.08 21:36
|sell
|2.50
|eurusd
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:36
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415348
|2006.08.08 21:36
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:36
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4415395
|2006.08.08 21:37
|sell
|2.50
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:37
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415425
|2006.08.08 21:37
|sell
|2.50
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:37
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415489
|2006.08.08 21:38
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2856
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:38
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415518
|2006.08.08 21:39
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:39
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415544
|2006.08.08 21:39
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2851
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:39
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4415590
|2006.08.08 21:40
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:40
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415602
|2006.08.08 21:40
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:40
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415609
|2006.08.08 21:40
|buy
|2.50
|gbpusd
|1.9088
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:40
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415663
|2006.08.08 21:41
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:41
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415672
|2006.08.08 21:41
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:41
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415794
|2006.08.08 21:43
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:43
|1.2849
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415824
|2006.08.08 21:44
|sell
|2.50
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:44
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415831
|2006.08.08 21:44
|sell
|2.50
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:44
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415857
|2006.08.08 21:44
|sell
|2.50
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:44
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415962
|2006.08.08 21:45
|sell
|2.50
|eurusd
|1.2853
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:45
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415979
|2006.08.08 21:46
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2855
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:46
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4415989
|2006.08.08 21:46
|buy
|2.60
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:46
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4416008
|2006.08.08 21:46
|sell
|2.60
|gbpusd
|1.9097
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:46
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4416028
|2006.08.08 21:46
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2859
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:46
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4416031
|2006.08.08 21:46
|buy
|2.60
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:46
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4416056
|2006.08.08 21:47
|buy
|2.60
|eurusd
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:47
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|4416139
|2006.08.08 21:49
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2860
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:49
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4416164
|2006.08.08 21:50
|buy
|2.60
|eurusd
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:50
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4416179
|2006.08.08 21:50
|buy
|2.60
|eurusd
|1.2862
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:50
|1.2864
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|4416192
|2006.08.08 21:50
|buy
|2.60
|eurusd
|1.2866
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:50
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4416225
|2006.08.08 21:50
|buy
|2.60
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:50
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4416277
|2006.08.08 21:50
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2874
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:50
|1.2873
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4416297
|2006.08.08 21:50
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2873
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 21:50
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4416882
|2006.08.08 22:07
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2861
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:07
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4417122
|2006.08.08 22:16
|sell
|2.60
|gbpusd
|1.9086
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:16
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4417156
|2006.08.08 22:16
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:16
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4417162
|2006.08.08 22:17
|buy
|2.60
|eurusd
|1.2848
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:17
|1.2849
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4417215
|2006.08.08 22:19
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2849
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:19
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4417225
|2006.08.08 22:19
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:19
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4417237
|2006.08.08 22:19
|sell
|2.60
|eurusd
|1.2842
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:19
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|4417338
|2006.08.08 22:20
|buy
|2.60
|eurusd
|1.2834
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:20
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4417348
|2006.08.08 22:20
|sell
|2.70
|eurusd
|1.2835
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:20
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|4417426
|2006.08.08 22:22
|buy
|2.70
|eurusd
|1.2841
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:22
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4417503
|2006.08.08 22:26
|buy
|2.70
|eurusd
|1.2845
|0.0000
|0.0000
|2006.08.08 22:26
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|4425137
|2006.08.09 08:02
|sell
|2.70
|usdcad
|1.1245
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 08:02
|1.1244
|0.00
|0.00
|0.00
|24.01
|4426770
|2006.08.09 09:14
|sell
|2.70
|usdjpy
|115.26
|0.00
|0.00
|2006.08.09 09:14
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|23.43
|4428501
|2006.08.09 10:21
|buy
|2.70
|usdjpy
|115.18
|0.00
|0.00
|2006.08.09 10:21
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|23.44
|4428650
|2006.08.09 10:28
|buy
|2.70
|eurusd
|1.2846
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 10:28
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|4430296
|2006.08.09 11:18
|sell
|2.70
|usdjpy
|115.14
|0.00
|0.00
|2006.08.09 11:18
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|46.91
|4430308
|2006.08.09 11:18
|buy
|2.70
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 11:18
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|4430330
|2006.08.09 11:18
|sell
|2.70
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 11:18
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|4432172
|2006.08.09 12:30
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9092
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 12:30
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|4433377
|2006.08.09 13:16
|buy
|2.80
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 13:16
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|4433732
|2006.08.09 13:33
|buy
|2.80
|eurusd
|1.2882
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 13:33
|1.2884
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|4434218
|2006.08.09 13:43
|sell
|2.80
|usdchf
|1.2221
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 13:43
|1.2220
|0.00
|0.00
|0.00
|22.91
|4434311
|2006.08.09 13:44
|sell
|2.80
|usdjpy
|114.90
|0.00
|0.00
|2006.08.09 13:44
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|24.37
|4435993
|2006.08.09 14:36
|buy
|2.80
|usdjpy
|114.97
|0.00
|0.00
|2006.08.09 14:36
|114.98
|0.00
|0.00
|0.00
|24.35
|4435998
|2006.08.09 14:36
|sell
|2.80
|usdjpy
|114.98
|0.00
|0.00
|2006.08.09 14:36
|114.97
|0.00
|0.00
|0.00
|24.35
|4446032
|2006.08.09 20:58
|sell
|2.80
|usdjpy
|115.16
|0.00
|0.00
|2006.08.09 20:58
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|97.29
|4446036
|2006.08.09 20:58
|buy
|2.80
|usdjpy
|115.12
|0.00
|0.00
|2006.08.09 20:58
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|72.95
|4446182
|2006.08.09 21:02
|sell
|2.80
|eurusd
|1.2872
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 21:02
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|4446190
|2006.08.09 21:02
|buy
|2.80
|eurusd
|1.2871
|0.0000
|0.0000
|2006.08.09 21:02
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|10 911.47
|Closed P/L:
|10 911.47
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|10 911.47
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|13 911.47
|Equity:
|13 911.47
|Free Margin:
|13 911.47