Interbank FX, LLC
|Account: 1162765
|Name: jmijmi198764
|Currency: USD
|2006 August 7, 11:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9191317
|2006.08.06 23:51
|balance
|Deposit
|5 000.00
|9191387
|2006.08.06 23:57
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9084
|0.0000
|1.9094
|2006.08.07 02:00
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|9191605
|2006.08.07 00:02
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9082
|0.0000
|1.9092
|2006.08.07 02:00
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|9191689
|2006.08.07 00:03
|buy
|0.30
|gbpusdm
|1.9079
|0.0000
|1.9089
|2006.08.07 02:00
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|9191842
|2006.08.07 00:06
|buy
|0.50
|gbpusdm
|1.9076
|0.0000
|1.9086
|2006.08.07 01:55
|1.9076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9191870
|2006.08.07 00:06
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9073
|0.0000
|1.9083
|2006.08.07 01:54
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|9191906
|2006.08.07 00:06
|buy
|1.20
|gbpusdm
|1.9070
|0.0000
|1.9080
|2006.08.07 01:54
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|9192491
|2006.08.07 00:21
|buy
|1.80
|gbpusdm
|1.9067
|0.0000
|1.9077
|2006.08.07 01:54
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9198711
|2006.08.07 02:50
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9070
|0.0000
|1.9060
|2006.08.07 04:13
|1.9060
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9203092
|2006.08.07 04:13
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9057
|0.0000
|1.9047
|2006.08.07 06:40
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|9203354
|2006.08.07 04:23
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9060
|0.0000
|1.9050
|2006.08.07 06:40
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|9203636
|2006.08.07 04:45
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9063
|0.0000
|1.9053
|2006.08.07 06:40
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|9203920
|2006.08.07 05:00
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9066
|0.0000
|1.9056
|2006.08.07 06:40
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|9206544
|2006.08.07 06:17
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9069
|0.0000
|1.9059
|2006.08.07 06:40
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|9206617
|2006.08.07 06:17
|sell
|1.20
|gbpusdm
|1.9072
|0.0000
|1.9062
|2006.08.07 06:40
|1.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|9206670
|2006.08.07 06:17
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.9075
|0.0000
|1.9065
|2006.08.07 06:39
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|12.60
|9206945
|2006.08.07 06:19
|sell
|2.70
|gbpusdm
|1.9077
|0.0000
|1.9068
|2006.08.07 06:39
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|9208320
|2006.08.07 06:41
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9064
|0.0000
|1.9054
|2006.08.07 06:59
|1.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|9209852
|2006.08.07 06:59
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2006.08.07 08:30
|1.9064
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|9210472
|2006.08.07 07:01
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9053
|0.0000
|1.9043
|2006.08.07 08:30
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9211933
|2006.08.07 07:24
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2006.08.07 08:30
|1.9064
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|9212009
|2006.08.07 07:24
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9059
|0.0000
|1.9049
|2006.08.07 08:30
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|9212122
|2006.08.07 07:25
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2006.08.07 08:30
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|9212175
|2006.08.07 07:26
|sell
|1.20
|gbpusdm
|1.9064
|0.0000
|1.9054
|2006.08.07 08:30
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|9212346
|2006.08.07 07:28
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.9067
|0.0000
|1.9057
|2006.08.07 08:30
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|9213032
|2006.08.07 07:37
|sell
|2.70
|gbpusdm
|1.9070
|0.0000
|1.9061
|2006.08.07 08:30
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|24.30
|9213127
|2006.08.07 07:38
|sell
|4.10
|gbpusdm
|1.9073
|0.0000
|1.9063
|2006.08.07 08:30
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|9213306
|2006.08.07 07:40
|sell
|6.10
|gbpusdm
|1.9076
|0.0000
|1.9066
|2006.08.07 08:30
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.00
|61.00
|9213390
|2006.08.07 07:40
|sell
|9.10
|gbpusdm
|1.9079
|0.0000
|1.9069
|2006.08.07 08:30
|1.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|9214059
|2006.08.07 07:54
|sell
|13.60
|gbpusdm
|1.9082
|0.0000
|1.9072
|2006.08.07 08:30
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|136.00
|9214089
|2006.08.07 07:54
|sell
|20.40
|gbpusdm
|1.9084
|0.0000
|1.9074
|2006.08.07 08:30
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|204.00
|9216389
|2006.08.07 08:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9061
|0.0000
|1.9051
|2006.08.07 09:16
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|9216396
|2006.08.07 08:30
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9063
|0.0000
|1.9053
|2006.08.07 09:16
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|9216422
|2006.08.07 08:30
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9063
|0.0000
|1.9056
|2006.08.07 09:16
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9216469
|2006.08.07 08:30
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9066
|0.0000
|1.9056
|2006.08.07 09:16
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|9216494
|2006.08.07 08:31
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9069
|0.0000
|1.9059
|2006.08.07 09:16
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|9216592
|2006.08.07 08:33
|sell
|1.20
|gbpusdm
|1.9072
|0.0000
|1.9062
|2006.08.07 09:16
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|9216639
|2006.08.07 08:33
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.9074
|0.0000
|1.9065
|2006.08.07 09:16
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|9216664
|2006.08.07 08:33
|sell
|2.70
|gbpusdm
|1.9077
|0.0000
|1.9067
|2006.08.07 09:16
|1.9072
|0.00
|0.00
|0.00
|13.50
|9217915
|2006.08.07 08:59
|sell
|4.10
|gbpusdm
|1.9080
|0.0000
|1.9070
|2006.08.07 09:16
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|28.70
|9217999
|2006.08.07 08:59
|sell
|6.10
|gbpusdm
|1.9083
|0.0000
|1.9073
|2006.08.07 09:16
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|61.00
|9219957
|2006.08.07 09:39
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9065
|0.0000
|1.9055
|2006.08.07 09:43
|1.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|9220084
|2006.08.07 09:39
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2006.08.07 09:43
|1.9058
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9220728
|2006.08.07 09:43
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9054
|0.0000
|1.9044
|2006.08.07 11:13
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|9220737
|2006.08.07 09:43
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9057
|0.0000
|1.9047
|2006.08.07 11:13
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|9221289
|2006.08.07 09:49
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.9060
|0.0000
|1.9050
|2006.08.07 11:13
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|9222429
|2006.08.07 10:10
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9062
|0.0000
|1.9053
|2006.08.07 11:13
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9222440
|2006.08.07 10:10
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9064
|0.0000
|1.9054
|2006.08.07 11:13
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9222526
|2006.08.07 10:11
|sell
|1.20
|gbpusdm
|1.9067
|0.0000
|1.9057
|2006.08.07 11:13
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.60
|9222660
|2006.08.07 10:12
|sell
|1.80
|gbpusdm
|1.9070
|0.0000
|1.9060
|2006.08.07 11:12
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|9222881
|2006.08.07 10:13
|sell
|2.70
|gbpusdm
|1.9073
|0.0000
|1.9063
|2006.08.07 11:12
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.50
|9222927
|2006.08.07 10:14
|sell
|4.10
|gbpusdm
|1.9076
|0.0000
|1.9066
|2006.08.07 11:12
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|9223535
|2006.08.07 10:27
|sell
|6.10
|gbpusdm
|1.9077
|0.0000
|1.9069
|2006.08.07 11:12
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.30
|9223576
|2006.08.07 10:27
|sell
|9.10
|gbpusdm
|1.9080
|0.0000
|1.9070
|2006.08.07 11:12
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|9223669
|2006.08.07 10:27
|sell
|13.60
|gbpusdm
|1.9083
|0.0000
|1.9073
|2006.08.07 11:12
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|9223746
|2006.08.07 10:28
|sell
|20.40
|gbpusdm
|1.9086
|0.0000
|1.9077
|2006.08.07 11:12
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|122.40
|9223779
|2006.08.07 10:29
|sell
|30.60
|gbpusdm
|1.9089
|0.0000
|1.9079
|2006.08.07 11:12
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|306.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 101.70
|Closed P/L:
|1 101.70
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 101.70
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 101.70
|Equity:
|6 101.70
|Free Margin:
|6 101.70