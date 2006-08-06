Interbank FX, LLC

Account: 1162765 Name: jmijmi198764 Currency: USD 2006 August 7, 11:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
91913172006.08.06 23:51balanceDeposit5 000.00
91913872006.08.06 23:57buy0.10gbpusdm1.90840.00001.90942006.08.07 02:001.90770.000.000.00-0.70
91916052006.08.07 00:02buy0.20gbpusdm1.90820.00001.90922006.08.07 02:001.90780.000.000.00-0.80
91916892006.08.07 00:03buy0.30gbpusdm1.90790.00001.90892006.08.07 02:001.90770.000.000.00-0.60
91918422006.08.07 00:06buy0.50gbpusdm1.90760.00001.90862006.08.07 01:551.90760.000.000.000.00
91918702006.08.07 00:06buy0.80gbpusdm1.90730.00001.90832006.08.07 01:541.90770.000.000.003.20
91919062006.08.07 00:06buy1.20gbpusdm1.90700.00001.90802006.08.07 01:541.90770.000.000.008.40
91924912006.08.07 00:21buy1.80gbpusdm1.90670.00001.90772006.08.07 01:541.90770.000.000.0018.00
91987112006.08.07 02:50sell0.10gbpusdm1.90700.00001.90602006.08.07 04:131.90600.000.000.001.00
92030922006.08.07 04:13sell0.10gbpusdm1.90570.00001.90472006.08.07 06:401.90660.000.000.00-0.90
92033542006.08.07 04:23sell0.20gbpusdm1.90600.00001.90502006.08.07 06:401.90670.000.000.00-1.40
92036362006.08.07 04:45sell0.30gbpusdm1.90630.00001.90532006.08.07 06:401.90670.000.000.00-1.20
92039202006.08.07 05:00sell0.50gbpusdm1.90660.00001.90562006.08.07 06:401.90670.000.000.00-0.50
92065442006.08.07 06:17sell0.80gbpusdm1.90690.00001.90592006.08.07 06:401.90680.000.000.000.80
92066172006.08.07 06:17sell1.20gbpusdm1.90720.00001.90622006.08.07 06:401.90690.000.000.003.60
92066702006.08.07 06:17sell1.80gbpusdm1.90750.00001.90652006.08.07 06:391.90680.000.000.0012.60
92069452006.08.07 06:19sell2.70gbpusdm1.90770.00001.90682006.08.07 06:391.90680.000.000.0024.30
92083202006.08.07 06:41sell0.10gbpusdm1.90640.00001.90542006.08.07 06:591.90540.000.000.001.00
92098522006.08.07 06:59sell0.10gbpusdm1.90500.00001.90402006.08.07 08:301.90640.000.000.00-1.40
92104722006.08.07 07:01sell0.20gbpusdm1.90530.00001.90432006.08.07 08:301.90630.000.000.00-2.00
92119332006.08.07 07:24sell0.30gbpusdm1.90560.00001.90462006.08.07 08:301.90640.000.000.00-2.40
92120092006.08.07 07:24sell0.50gbpusdm1.90590.00001.90492006.08.07 08:301.90630.000.000.00-2.00
92121222006.08.07 07:25sell0.80gbpusdm1.90620.00001.90522006.08.07 08:301.90630.000.000.00-0.80
92121752006.08.07 07:26sell1.20gbpusdm1.90640.00001.90542006.08.07 08:301.90620.000.000.002.40
92123462006.08.07 07:28sell1.80gbpusdm1.90670.00001.90572006.08.07 08:301.90630.000.000.007.20
92130322006.08.07 07:37sell2.70gbpusdm1.90700.00001.90612006.08.07 08:301.90610.000.000.0024.30
92131272006.08.07 07:38sell4.10gbpusdm1.90730.00001.90632006.08.07 08:301.90630.000.000.0041.00
92133062006.08.07 07:40sell6.10gbpusdm1.90760.00001.90662006.08.07 08:301.90660.000.000.0061.00
92133902006.08.07 07:40sell9.10gbpusdm1.90790.00001.90692006.08.07 08:301.90690.000.000.0091.00
92140592006.08.07 07:54sell13.60gbpusdm1.90820.00001.90722006.08.07 08:301.90720.000.000.00136.00
92140892006.08.07 07:54sell20.40gbpusdm1.90840.00001.90742006.08.07 08:301.90740.000.000.00204.00
92163892006.08.07 08:30sell0.10gbpusdm1.90610.00001.90512006.08.07 09:161.90730.000.000.00-1.20
92163962006.08.07 08:30sell0.20gbpusdm1.90630.00001.90532006.08.07 09:161.90720.000.000.00-1.80
92164222006.08.07 08:30sell0.30gbpusdm1.90630.00001.90562006.08.07 09:161.90730.000.000.00-3.00
92164692006.08.07 08:30sell0.50gbpusdm1.90660.00001.90562006.08.07 09:161.90730.000.000.00-3.50
92164942006.08.07 08:31sell0.80gbpusdm1.90690.00001.90592006.08.07 09:161.90720.000.000.00-2.40
92165922006.08.07 08:33sell1.20gbpusdm1.90720.00001.90622006.08.07 09:161.90730.000.000.00-1.20
92166392006.08.07 08:33sell1.80gbpusdm1.90740.00001.90652006.08.07 09:161.90730.000.000.001.80
92166642006.08.07 08:33sell2.70gbpusdm1.90770.00001.90672006.08.07 09:161.90720.000.000.0013.50
92179152006.08.07 08:59sell4.10gbpusdm1.90800.00001.90702006.08.07 09:161.90730.000.000.0028.70
92179992006.08.07 08:59sell6.10gbpusdm1.90830.00001.90732006.08.07 09:161.90730.000.000.0061.00
92199572006.08.07 09:39sell0.10gbpusdm1.90650.00001.90552006.08.07 09:431.90580.000.000.000.70
92200842006.08.07 09:39sell0.20gbpusdm1.90680.00001.90582006.08.07 09:431.90580.000.000.002.00
92207282006.08.07 09:43sell0.10gbpusdm1.90540.00001.90442006.08.07 11:131.90810.000.000.00-2.70
92207372006.08.07 09:43sell0.20gbpusdm1.90570.00001.90472006.08.07 11:131.90800.000.000.00-4.60
92212892006.08.07 09:49sell0.30gbpusdm1.90600.00001.90502006.08.07 11:131.90790.000.000.00-5.70
92224292006.08.07 10:10sell0.50gbpusdm1.90620.00001.90532006.08.07 11:131.90800.000.000.00-9.00
92224402006.08.07 10:10sell0.80gbpusdm1.90640.00001.90542006.08.07 11:131.90790.000.000.00-12.00
92225262006.08.07 10:11sell1.20gbpusdm1.90670.00001.90572006.08.07 11:131.90800.000.000.00-15.60
92226602006.08.07 10:12sell1.80gbpusdm1.90700.00001.90602006.08.07 11:121.90790.000.000.00-16.20
92228812006.08.07 10:13sell2.70gbpusdm1.90730.00001.90632006.08.07 11:121.90780.000.000.00-13.50
92229272006.08.07 10:14sell4.10gbpusdm1.90760.00001.90662006.08.07 11:121.90790.000.000.00-12.30
92235352006.08.07 10:27sell6.10gbpusdm1.90770.00001.90692006.08.07 11:121.90800.000.000.00-18.30
92235762006.08.07 10:27sell9.10gbpusdm1.90800.00001.90702006.08.07 11:121.90790.000.000.009.10
92236692006.08.07 10:27sell13.60gbpusdm1.90830.00001.90732006.08.07 11:121.90790.000.000.0054.40
92237462006.08.07 10:28sell20.40gbpusdm1.90860.00001.90772006.08.07 11:121.90800.000.000.00122.40
92237792006.08.07 10:29sell30.60gbpusdm1.90890.00001.90792006.08.07 11:121.90790.000.000.00306.00
  0.00 0.00 0.00 1 101.70
Closed P/L: 1 101.70
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 101.70 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 101.70 Equity: 6 101.70 Free Margin: 6 101.70