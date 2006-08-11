MIG Investments SA

Account: 54777 Name: Ich Bin Currency: USD 2006 August 11, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
22761922006.08.11 20:22buy0.10usdchf1.24370.00001.24452006.08.11 21:021.24320.000.000.00-4.02
22761992006.08.11 20:22buy0.20usdchf1.24340.00001.24422006.08.11 21:011.24300.000.000.00-6.44
22762812006.08.11 20:37buy0.30usdchf1.24310.00001.24392006.08.11 21:011.24310.000.000.000.00
22762822006.08.11 20:37buy0.50usdchf1.24290.00001.24372006.08.11 21:001.24320.000.000.0012.07
22763022006.08.11 20:39buy0.80usdchf1.24260.00001.24342006.08.11 21:001.24300.000.000.0025.74
22763612006.08.11 20:45buy1.20usdchf1.24230.00001.24312006.08.11 21:001.24310.000.000.0077.22
  [tp]
22762512006.08.11 20:30buy0.10usdjpy116.380.00116.482006.08.11 20:32116.390.000.000.000.86
22761652006.08.11 20:16buy0.20usdjpy116.350.00116.452006.08.11 20:30116.380.000.000.005.16
22761642006.08.11 20:16buy0.10usdjpy116.390.00116.492006.08.11 20:30116.410.000.000.001.72
22761492006.08.11 20:15buy0.10usdjpy116.350.00116.452006.08.11 20:16116.360.000.000.000.86
22761422006.08.11 20:14buy0.10usdjpy116.340.00116.442006.08.11 20:15116.360.000.000.001.72
22761282006.08.11 20:12buy0.10usdjpy116.370.00116.472006.08.11 20:13116.380.000.000.000.86
22759422006.08.11 19:45buy0.20usdjpy116.320.00116.422006.08.11 20:11116.340.000.000.003.44
22759352006.08.11 19:45buy0.10usdjpy116.340.00116.442006.08.11 20:11116.350.000.000.000.86
22756112006.08.11 18:59buy0.10usdchf1.24240.00001.24322006.08.11 20:031.24250.000.000.000.80
22756182006.08.11 18:59buy0.20usdchf1.24210.00001.24292006.08.11 20:021.24250.000.000.006.44
22758052006.08.11 19:15buy0.30usdchf1.24180.00001.24262006.08.11 20:021.24260.000.000.0019.31
  [tp]
22757312006.08.11 19:06buy0.20usdjpy116.280.00116.382006.08.11 19:44116.310.000.000.005.16
22757092006.08.11 19:03buy0.10usdjpy116.310.00116.412006.08.11 19:44116.320.000.000.000.86
22754302006.08.11 18:32buy0.10usdjpy116.340.00116.442006.08.11 19:03116.280.000.000.00-5.16
22754372006.08.11 18:33buy0.20usdjpy116.320.00116.422006.08.11 19:03116.290.000.000.00-5.16
22754532006.08.11 18:35buy0.30usdjpy116.290.00116.392006.08.11 19:02116.300.000.000.002.58
22754952006.08.11 18:40buy0.50usdjpy116.270.00116.372006.08.11 19:02116.310.000.000.0017.20
22755182006.08.11 18:44buy0.80usdjpy116.230.00116.332006.08.11 19:02116.320.000.000.0061.90
22755212006.08.11 18:44buy1.20usdjpy116.210.00116.312006.08.11 19:02116.310.000.000.00103.17
  [tp]
22753942006.08.11 18:31buy0.10usdchf1.24150.00001.24232006.08.11 18:591.24200.000.000.004.03
22755322006.08.11 18:46buy0.20usdchf1.24120.00001.24202006.08.11 18:581.24200.000.000.0012.88
  [tp]
22751032006.08.11 18:03buy0.10usdjpy116.330.00116.382006.08.11 18:32116.320.000.000.00-0.86
22751102006.08.11 18:04buy0.20usdjpy116.300.00116.402006.08.11 18:32116.320.000.000.003.44
22751422006.08.11 18:05buy0.30usdjpy116.270.00116.372006.08.11 18:31116.310.000.000.0010.32
22751472006.08.11 18:06buy0.50usdjpy116.240.00116.342006.08.11 18:31116.300.000.000.0025.80
22752932006.08.11 18:27buy0.80usdjpy116.200.00116.302006.08.11 18:31116.300.000.000.0068.79
  [tp]
22753172006.08.11 18:28buy0.10usdchf1.24040.00001.24122006.08.11 18:311.24120.000.000.006.45
  [tp]
22726702006.08.11 15:16buy0.10usdchf1.24160.00001.24242006.08.11 18:281.24020.000.000.00-11.29
22726752006.08.11 15:16buy0.20usdchf1.24130.00001.24212006.08.11 18:281.24020.000.000.00-17.74
22727052006.08.11 15:19buy0.30usdchf1.24100.00001.24182006.08.11 18:271.23990.000.000.00-26.62
22727292006.08.11 15:20buy0.50usdchf1.24080.00001.24162006.08.11 18:271.23970.000.000.00-44.37
22728592006.08.11 15:34buy0.80usdchf1.24040.00001.24122006.08.11 18:271.23960.000.000.00-51.63
22729212006.08.11 15:35buy1.20usdchf1.24010.00001.24092006.08.11 18:271.23980.000.000.00-29.04
22749322006.08.11 17:59buy1.80usdchf1.23900.00001.23982006.08.11 18:271.23980.000.000.00116.15
  [tp]
22750682006.08.11 18:03buy0.10usdjpy116.270.00116.372006.08.11 18:03116.280.000.000.000.86
22749912006.08.11 18:01buy0.10usdjpy116.230.00116.332006.08.11 18:03116.240.000.000.000.86
22749752006.08.11 18:01buy0.10usdjpy116.200.00116.302006.08.11 18:01116.210.000.000.000.86
22726152006.08.11 15:12buy0.10usdjpy116.320.00116.422006.08.11 18:00116.190.000.000.00-11.19
22726192006.08.11 15:12buy0.20usdjpy116.290.00116.392006.08.11 18:00116.170.000.000.00-20.66
22726202006.08.11 15:12buy0.30usdjpy116.250.00116.352006.08.11 18:00116.190.000.000.00-15.49
22726852006.08.11 15:17buy0.50usdjpy116.210.00116.312006.08.11 18:00116.200.000.000.00-4.30
22727122006.08.11 15:19buy0.80usdjpy116.180.00116.282006.08.11 18:00116.180.000.000.000.00
22727262006.08.11 15:20buy1.20usdjpy116.160.00116.262006.08.11 18:00116.190.000.000.0030.98
22728152006.08.11 15:30buy1.80usdjpy116.130.00116.232006.08.11 18:00116.170.000.000.0061.98
22728532006.08.11 15:34buy2.70usdjpy116.100.00116.202006.08.11 18:00116.180.000.000.00185.92
22728732006.08.11 15:35buy4.10usdjpy116.070.00116.172006.08.11 17:59116.170.000.000.00352.93
  [tp]
22722342006.08.11 14:46buy0.10usdchf1.24150.00001.24232006.08.11 15:151.24150.000.000.000.00
22724052006.08.11 14:58buy0.20usdchf1.24120.00001.24202006.08.11 15:151.24160.000.000.006.44
22725172006.08.11 15:04buy0.30usdchf1.24090.00001.24172006.08.11 15:151.24140.000.000.0012.08
22725562006.08.11 15:06buy0.50usdchf1.24060.00001.24142006.08.11 15:151.24140.000.000.0032.22
  [tp]
22726042006.08.11 15:11buy0.10usdjpy116.270.00116.372006.08.11 15:12116.290.000.000.001.72
22724992006.08.11 15:04buy0.20usdjpy116.220.00116.322006.08.11 15:11116.250.000.000.005.16
22725062006.08.11 15:04buy0.30usdjpy116.190.00116.292006.08.11 15:11116.260.000.000.0018.06
22724742006.08.11 15:02buy0.10usdjpy116.250.00116.352006.08.11 15:11116.260.000.000.000.86
22722362006.08.11 14:46buy0.10usdjpy116.370.00116.472006.08.11 15:01116.230.000.000.00-12.05
22722392006.08.11 14:47buy0.20usdjpy116.350.00116.452006.08.11 15:01116.250.000.000.00-17.20
22722442006.08.11 14:47buy0.30usdjpy116.320.00116.422006.08.11 15:01116.250.000.000.00-18.06
22723432006.08.11 14:55buy0.50usdjpy116.290.00116.392006.08.11 15:01116.260.000.000.00-12.90
22723592006.08.11 14:56buy0.80usdjpy116.270.00116.372006.08.11 15:01116.250.000.000.00-13.76
22723742006.08.11 14:57buy1.20usdjpy116.240.00116.342006.08.11 15:01116.230.000.000.00-10.32
22723772006.08.11 14:57buy1.80usdjpy116.210.00116.312006.08.11 15:01116.240.000.000.0046.46
22723942006.08.11 14:58buy2.70usdjpy116.180.00116.282006.08.11 15:01116.250.000.000.00162.58
22723992006.08.11 14:58buy4.10usdjpy116.160.00116.262006.08.11 15:00116.260.000.000.00352.66
  [tp]
22718632006.08.11 14:34buy0.10usdjpy116.430.00116.532006.08.11 14:46116.340.000.000.00-7.74
22718522006.08.11 14:33buy0.10usdchf1.24240.00001.24322006.08.11 14:461.24120.000.000.00-9.67
22718872006.08.11 14:34buy0.20usdchf1.24210.00001.24292006.08.11 14:461.24110.000.000.00-16.11
22718962006.08.11 14:34buy0.20usdjpy116.400.00116.502006.08.11 14:46116.340.000.000.00-10.31
22719062006.08.11 14:34buy0.30usdchf1.24180.00001.24262006.08.11 14:461.24120.000.000.00-14.50
22719222006.08.11 14:35buy0.50usdchf1.24150.00001.24232006.08.11 14:451.24110.000.000.00-16.11
22719132006.08.11 14:34buy0.30usdjpy116.360.00116.462006.08.11 14:45116.330.000.000.00-7.74
22720642006.08.11 14:39buy0.80usdchf1.24120.00001.24202006.08.11 14:451.24120.000.000.000.00
22719992006.08.11 14:36buy0.50usdjpy116.320.00116.422006.08.11 14:45116.350.000.000.0012.89
22721152006.08.11 14:40buy0.80usdjpy116.290.00116.392006.08.11 14:45116.340.000.000.0034.38
22720882006.08.11 14:40buy1.20usdchf1.24090.00001.24172006.08.11 14:451.24140.000.000.0048.33
22721402006.08.11 14:42buy1.20usdjpy116.270.00116.372006.08.11 14:45116.350.000.000.0082.51
22721002006.08.11 14:40buy1.80usdchf1.24060.00001.24142006.08.11 14:451.24140.000.000.00115.99
  [tp]
22721442006.08.11 14:42buy1.80usdjpy116.240.00116.342006.08.11 14:45116.340.000.000.00154.72
  [tp]
22716782006.08.11 14:31buy0.10usdchf1.24180.00001.24262006.08.11 14:331.24210.000.000.002.42
22717982006.08.11 14:33buy0.10usdjpy116.390.00116.492006.08.11 14:33116.410.000.000.001.72
22717042006.08.11 14:32buy0.20usdchf1.24150.00001.24232006.08.11 14:331.24230.000.000.0012.88
  [tp]
22672992006.08.11 08:49sell0.10gbpusd1.89020.00001.88922006.08.11 14:331.88920.000.000.0010.00
  [tp]
22717152006.08.11 14:32buy0.20usdjpy116.320.00116.422006.08.11 14:33116.350.000.000.005.16
22673332006.08.11 08:51sell0.20gbpusd1.89050.00001.88952006.08.11 14:331.88950.000.000.0020.00
  [tp]
22716672006.08.11 14:31buy0.10usdjpy116.360.00116.462006.08.11 14:33116.370.000.000.000.86
22715322006.08.11 14:31buy0.10usdjpy116.340.00116.442006.08.11 14:31116.350.000.000.000.86
22715012006.08.11 14:30buy0.10usdchf1.24060.00001.24142006.08.11 14:311.24140.000.000.006.44
  [tp]
22673862006.08.11 08:56sell0.30gbpusd1.89090.00001.88992006.08.11 14:311.88990.000.000.0030.00
  [tp]
22675272006.08.11 09:01sell0.50gbpusd1.89120.00001.89022006.08.11 14:301.89020.000.000.0050.00
  [tp]
22669392006.08.11 08:33sell0.10eurusd1.27450.00001.27352006.08.11 14:301.27350.000.000.0010.00
  [tp]
22713692006.08.11 14:30buy0.10usdchf1.23930.00001.24012006.08.11 14:301.24010.000.000.006.45
  [tp]
22669922006.08.11 08:34sell0.20eurusd1.27500.00001.27402006.08.11 14:301.27400.000.000.0020.00
  [tp]
22670012006.08.11 08:34sell0.30eurusd1.27530.00001.27432006.08.11 14:301.27430.000.000.0030.00
  [tp]
22714362006.08.11 14:30buy0.10usdjpy116.230.00116.332006.08.11 14:30116.250.000.000.001.72
22702732006.08.11 12:59buy0.10usdjpy116.110.00116.212006.08.11 14:30116.160.000.000.004.30
22670472006.08.11 08:35sell0.80eurusd1.27590.00001.27492006.08.11 14:301.27490.000.000.0080.00
  [tp]
22670302006.08.11 08:35sell0.50eurusd1.27560.00001.27462006.08.11 14:301.27460.000.000.0050.00
  [tp]
22672482006.08.11 08:47sell1.20eurusd1.27620.00001.27522006.08.11 14:301.27520.000.000.00120.00
  [tp]
22702912006.08.11 13:00buy0.20usdjpy116.070.00116.172006.08.11 14:30116.170.000.000.0017.22
  [tp]
22670162006.08.11 08:34buy0.10usdchf1.23750.00001.23852006.08.11 14:301.23850.000.000.008.07
  [tp]
22707682006.08.11 13:47buy0.50usdjpy116.020.00116.122006.08.11 14:30116.120.000.000.0043.05
  [tp]
22705672006.08.11 13:27buy0.30usdjpy116.040.00116.142006.08.11 14:30116.140.000.000.0025.83
  [tp]
22673532006.08.11 08:54sell1.80eurusd1.27650.00001.27552006.08.11 14:301.27550.000.000.00180.00
  [tp]
22670552006.08.11 08:35buy0.30usdchf1.23670.00001.23772006.08.11 14:301.23770.000.000.0024.23
  [tp]
22670362006.08.11 08:35buy0.20usdchf1.23700.00001.23802006.08.11 14:301.23800.000.000.0016.15
  [tp]
22671242006.08.11 08:38buy0.50usdchf1.23640.00001.23742006.08.11 13:431.23740.000.000.0040.41
  [tp]
22702552006.08.11 12:59buy0.10usdjpy116.080.00116.182006.08.11 12:59116.090.000.000.000.86
22702152006.08.11 12:55buy0.20usdjpy116.000.00116.102006.08.11 12:59116.060.000.000.0010.34
22702112006.08.11 12:55buy0.10usdjpy116.030.00116.132006.08.11 12:59116.040.000.000.000.86
22701882006.08.11 12:51buy0.20usdjpy115.990.00116.092006.08.11 12:55116.000.000.000.001.72
22701752006.08.11 12:49buy0.10usdjpy116.010.00116.112006.08.11 12:54116.020.000.000.000.86
22701682006.08.11 12:49buy0.10usdjpy116.000.00116.102006.08.11 12:49116.010.000.000.000.86
22701212006.08.11 12:41buy0.20usdjpy115.970.00116.072006.08.11 12:49115.990.000.000.003.45
22689392006.08.11 10:29buy0.10usdjpy116.000.00116.102006.08.11 12:49116.010.000.000.000.86
22672662006.08.11 08:48buy0.20usdjpy115.820.00115.922006.08.11 10:29115.880.000.000.0010.36
22672722006.08.11 08:48buy0.30usdjpy115.790.00115.892006.08.11 10:28115.890.000.000.0025.89
  [tp]
22673202006.08.11 08:51buy0.50usdjpy115.770.00115.872006.08.11 10:28115.870.000.000.0043.14
  [tp]
22672612006.08.11 08:48buy0.10usdjpy115.840.00115.942006.08.11 10:28115.850.000.000.000.86
22673292006.08.11 08:51buy0.80usdjpy115.740.00115.842006.08.11 10:28115.840.000.000.0069.05
  [tp]
22669652006.08.11 08:33sell0.10gbpusd1.88950.00001.88852006.08.11 08:491.89050.000.000.00-10.00
22669772006.08.11 08:34sell0.20gbpusd1.88990.00001.88892006.08.11 08:491.89070.000.000.00-16.00
22669842006.08.11 08:34sell0.30gbpusd1.89020.00001.88922006.08.11 08:491.89070.000.000.00-15.00
22670062006.08.11 08:34sell0.50gbpusd1.89050.00001.88952006.08.11 08:491.89070.000.000.00-10.00
22670212006.08.11 08:35sell0.80gbpusd1.89080.00001.88982006.08.11 08:491.89060.000.000.0016.00
22670452006.08.11 08:35sell1.20gbpusd1.89150.00001.89052006.08.11 08:481.89050.000.000.00120.00
  [tp]
22672572006.08.11 08:48buy0.10usdjpy115.790.00115.892006.08.11 08:48115.800.000.000.000.86
22669102006.08.11 08:32buy0.10usdjpy115.770.00115.872006.08.11 08:47115.760.000.000.00-0.86
22670622006.08.11 08:35buy0.20usdjpy115.720.00115.822006.08.11 08:47115.740.000.000.003.46
22671102006.08.11 08:38buy0.30usdjpy115.690.00115.792006.08.11 08:47115.750.000.000.0015.55
22671142006.08.11 08:38buy0.50usdjpy115.660.00115.762006.08.11 08:47115.760.000.000.0043.19
  [tp]
22667042006.08.11 08:26buy0.10usdchf1.23890.00001.23992006.08.11 08:341.23730.000.000.00-12.93
22667192006.08.11 08:26buy0.20usdchf1.23860.00001.23962006.08.11 08:341.23750.000.000.00-17.78
22667622006.08.11 08:27buy0.30usdchf1.23790.00001.23892006.08.11 08:341.23820.000.000.007.27
22665692006.08.11 08:23sell0.10gbpusd1.89040.00001.88942006.08.11 08:331.88980.000.000.006.00
22666032006.08.11 08:24sell0.20gbpusd1.89080.00001.88982006.08.11 08:331.88980.000.000.0020.00
  [tp]
22667802006.08.11 08:27buy0.50usdchf1.23760.00001.23862006.08.11 08:331.23860.000.000.0040.36
  [tp]
22668642006.08.11 08:30sell0.30gbpusd1.89110.00001.89012006.08.11 08:331.89010.000.000.0030.00
  [tp]
22666982006.08.11 08:26sell0.10eurusd1.27500.00001.27402006.08.11 08:331.27510.000.000.00-1.00
22667722006.08.11 08:27sell0.20eurusd1.27550.00001.27452006.08.11 08:331.27480.000.000.0014.00
22667972006.08.11 08:28buy0.80usdchf1.23730.00001.23832006.08.11 08:331.23830.000.000.0064.60
  [tp]
22668882006.08.11 08:31buy1.20usdchf1.23700.00001.23802006.08.11 08:331.23800.000.000.0096.93
  [tp]
22668102006.08.11 08:28sell0.30eurusd1.27600.00001.27502006.08.11 08:331.27500.000.000.0030.00
  [tp]
22666332006.08.11 08:25buy0.10usdjpy115.800.00115.902006.08.11 08:32115.760.000.000.00-3.46
22666772006.08.11 08:26buy0.20usdjpy115.770.00115.872006.08.11 08:32115.770.000.000.000.00
22667442006.08.11 08:26buy0.30usdjpy115.740.00115.842006.08.11 08:32115.760.000.000.005.18
22667552006.08.11 08:27buy0.50usdjpy115.710.00115.812006.08.11 08:32115.750.000.000.0017.28
22667922006.08.11 08:28buy0.80usdjpy115.680.00115.782006.08.11 08:32115.760.000.000.0055.29
22668152006.08.11 08:28buy1.20usdjpy115.650.00115.752006.08.11 08:31115.750.000.000.00103.67
  [tp]
22666422006.08.11 08:25buy0.10usdchf1.23740.00001.23842006.08.11 08:261.23840.000.000.008.08
  [tp]
22665482006.08.11 08:23sell0.10eurusd1.27560.00001.27462006.08.11 08:261.27500.000.000.006.00
22665792006.08.11 08:23sell0.20eurusd1.27590.00001.27492006.08.11 08:261.27490.000.000.0020.00
  [tp]
22665012006.08.11 08:21buy0.20usdjpy115.750.00115.852006.08.11 08:25115.780.000.000.005.18
22664702006.08.11 08:19buy0.10usdchf1.23630.00001.23732006.08.11 08:251.23730.000.000.008.08
  [tp]
22665922006.08.11 08:23buy0.30usdjpy115.720.00115.822006.08.11 08:24115.790.000.000.0018.14
22664962006.08.11 08:21buy0.10usdjpy115.780.00115.882006.08.11 08:24115.790.000.000.000.86
22664592006.08.11 08:19sell0.10gbpusd1.89160.00001.89062006.08.11 08:231.89060.000.000.0010.00
  [tp]
22664682006.08.11 08:19sell0.10eurusd1.27680.00001.27582006.08.11 08:231.27580.000.000.0010.00
  [tp]
22664892006.08.11 08:21buy0.10usdjpy115.750.00115.852006.08.11 08:21115.760.000.000.000.86
22664822006.08.11 08:20buy0.10usdjpy115.700.00115.802006.08.11 08:21115.710.000.000.000.86
22664472006.08.11 08:18buy0.10usdjpy115.690.00115.792006.08.11 08:20115.700.000.000.000.86
22661302006.08.11 07:39buy0.10usdchf1.23560.00001.23662006.08.11 08:191.23600.000.000.003.24
22661422006.08.11 07:41buy0.20usdchf1.23530.00001.23632006.08.11 08:191.23610.000.000.0012.94
22661142006.08.11 07:36sell0.10eurusd1.27710.00001.27612006.08.11 08:191.27680.000.000.003.00
22661232006.08.11 07:38sell0.20eurusd1.27730.00001.27632006.08.11 08:191.27680.000.000.0010.00
22663612006.08.11 08:07sell0.10gbpusd1.89300.00001.89202006.08.11 08:181.89210.000.000.009.00
22661342006.08.11 07:40sell0.30eurusd1.27760.00001.27662006.08.11 08:181.27680.000.000.0024.00
22662772006.08.11 07:59buy0.30usdchf1.23500.00001.23602006.08.11 08:181.23600.000.000.0024.27
  [tp]
22663762006.08.11 08:10buy0.20usdjpy115.570.00115.672006.08.11 08:18115.620.000.000.008.65
22663632006.08.11 08:08sell0.20gbpusd1.89330.00001.89232006.08.11 08:181.89230.000.000.0020.00
  [tp]
22662712006.08.11 07:59sell0.50eurusd1.27800.00001.27702006.08.11 08:181.27700.000.000.0050.00
  [tp]
22662902006.08.11 08:00buy0.50usdchf1.23480.00001.23582006.08.11 08:181.23580.000.000.0040.46
  [tp]
22663522006.08.11 08:06buy0.10usdjpy115.590.00115.692006.08.11 08:17115.610.000.000.001.73
22662602006.08.11 07:58buy0.20usdjpy115.530.00115.632006.08.11 08:06115.570.000.000.006.92
22662262006.08.11 07:56buy0.10usdjpy115.560.00115.662006.08.11 08:06115.570.000.000.000.87
22660972006.08.11 07:34sell0.10gbpusd1.89350.00001.89252006.08.11 08:061.89340.000.000.001.00
22661382006.08.11 07:40sell0.20gbpusd1.89380.00001.89282006.08.11 08:061.89330.000.000.0010.00
22661472006.08.11 07:42sell0.30gbpusd1.89420.00001.89322006.08.11 08:061.89320.000.000.0030.00
  [tp]
22661862006.08.11 07:50buy0.10usdjpy115.530.00115.632006.08.11 07:56115.540.000.000.000.87
22657262006.08.11 06:39buy0.20usdjpy115.500.00115.602006.08.11 07:50115.510.000.000.001.73
22657452006.08.11 06:43buy0.30usdjpy115.470.00115.572006.08.11 07:50115.520.000.000.0012.98
22657112006.08.11 06:35buy0.10usdjpy115.530.00115.632006.08.11 07:50115.540.000.000.000.87
22658362006.08.11 06:58buy0.50usdjpy115.440.00115.542006.08.11 07:50115.540.000.000.0043.28
  [tp]
22656602006.08.11 06:23buy0.10usdchf1.23580.00001.23682006.08.11 07:391.23560.000.000.00-1.62
22657562006.08.11 06:45buy0.20usdchf1.23550.00001.23652006.08.11 07:391.23560.000.000.001.62
22658142006.08.11 06:56buy0.30usdchf1.23520.00001.23622006.08.11 07:391.23550.000.000.007.28
22658252006.08.11 06:57buy0.50usdchf1.23490.00001.23592006.08.11 07:381.23570.000.000.0032.37
22658732006.08.11 07:02buy0.80usdchf1.23470.00001.23572006.08.11 07:371.23570.000.000.0064.74
  [tp]
22656422006.08.11 06:18sell0.10eurusd1.27740.00001.27642006.08.11 07:361.27720.000.000.002.00
22658422006.08.11 06:59sell0.20eurusd1.27770.00001.27672006.08.11 07:351.27720.000.000.0010.00
22659152006.08.11 07:04sell0.30eurusd1.27800.00001.27702006.08.11 07:351.27730.000.000.0021.00
22660162006.08.11 07:26sell0.50eurusd1.27840.00001.27742006.08.11 07:351.27740.000.000.0050.00
  [tp]
22656572006.08.11 06:22sell0.10gbpusd1.89360.00001.89262006.08.11 07:341.89390.000.000.00-3.00
22658092006.08.11 06:56sell0.20gbpusd1.89390.00001.89292006.08.11 07:341.89390.000.000.000.00
22658462006.08.11 06:59sell0.30gbpusd1.89430.00001.89332006.08.11 07:331.89400.000.000.009.00
22658652006.08.11 07:01sell0.50gbpusd1.89470.00001.89372006.08.11 07:331.89410.000.000.0030.00
22658942006.08.11 07:02sell0.80gbpusd1.89500.00001.89402006.08.11 07:331.89400.000.000.0080.00
  [tp]
22656972006.08.11 06:32buy0.10usdjpy115.500.00115.602006.08.11 06:34115.510.000.000.000.87
22656732006.08.11 06:27buy0.20usdjpy115.460.00115.562006.08.11 06:31115.480.000.000.003.46
22656592006.08.11 06:23buy0.10usdjpy115.480.00115.582006.08.11 06:31115.490.000.000.000.87
22656542006.08.11 06:22buy0.10usdjpy115.440.00115.542006.08.11 06:23115.450.000.000.000.87
22655892006.08.11 06:03buy1.00usdchf1.23610.00000.00002006.08.11 06:031.23580.000.000.00-24.28
22655882006.08.11 06:03balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 0.00 4 176.20
Closed P/L: 4 176.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
22762582006.08.11 20:32buy0.10usdjpy116.420.00116.52 116.290.000.001.29-11.18
22762732006.08.11 20:35buy0.20usdjpy116.390.00116.49 116.290.000.002.58-17.20
22763202006.08.11 20:40buy0.30usdjpy116.360.00116.46 116.290.000.003.87-18.06
22763252006.08.11 20:40buy0.50usdjpy116.330.00116.43 116.290.000.006.45-17.20
22763662006.08.11 20:45buy0.80usdjpy116.300.00116.40 116.290.000.0010.32-6.88
22765652006.08.11 21:25buy1.20usdjpy116.270.00116.37 116.290.000.0015.4820.64
22767682006.08.11 22:03buy1.80usdjpy116.240.00116.34 116.290.000.0023.2277.39
  0.00 0.00 63.21 27.51
 Floating P/L: 90.72
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 176.20 Floating P/L: 90.72 Margin: 2 450.00
Balance: 9 176.20 Equity: 9 266.92 Free Margin: 6 816.92