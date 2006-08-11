MIG Investments SA
|Account: 54777
|Name: Ich Bin
|Currency: USD
|2006 August 11, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2276192
|2006.08.11 20:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2437
|0.0000
|1.2445
|2006.08.11 21:02
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|2276199
|2006.08.11 20:22
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2434
|0.0000
|1.2442
|2006.08.11 21:01
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.44
|2276281
|2006.08.11 20:37
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2431
|0.0000
|1.2439
|2006.08.11 21:01
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2276282
|2006.08.11 20:37
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2437
|2006.08.11 21:00
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|12.07
|2276302
|2006.08.11 20:39
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2426
|0.0000
|1.2434
|2006.08.11 21:00
|1.2430
|0.00
|0.00
|0.00
|25.74
|2276361
|2006.08.11 20:45
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2423
|0.0000
|1.2431
|2006.08.11 21:00
|1.2431
|0.00
|0.00
|0.00
|77.22
|
|
|[tp]
|2276251
|2006.08.11 20:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.38
|0.00
|116.48
|2006.08.11 20:32
|116.39
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2276165
|2006.08.11 20:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.45
|2006.08.11 20:30
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|2276164
|2006.08.11 20:16
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.49
|2006.08.11 20:30
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2276149
|2006.08.11 20:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.45
|2006.08.11 20:16
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2276142
|2006.08.11 20:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.34
|0.00
|116.44
|2006.08.11 20:15
|116.36
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2276128
|2006.08.11 20:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.37
|0.00
|116.47
|2006.08.11 20:13
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2275942
|2006.08.11 19:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.42
|2006.08.11 20:11
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|2275935
|2006.08.11 19:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.34
|0.00
|116.44
|2006.08.11 20:11
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2275611
|2006.08.11 18:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2424
|0.0000
|1.2432
|2006.08.11 20:03
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2275618
|2006.08.11 18:59
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2421
|0.0000
|1.2429
|2006.08.11 20:02
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|2275805
|2006.08.11 19:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2418
|0.0000
|1.2426
|2006.08.11 20:02
|1.2426
|0.00
|0.00
|0.00
|19.31
|
|
|[tp]
|2275731
|2006.08.11 19:06
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.28
|0.00
|116.38
|2006.08.11 19:44
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|2275709
|2006.08.11 19:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.31
|0.00
|116.41
|2006.08.11 19:44
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2275430
|2006.08.11 18:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.34
|0.00
|116.44
|2006.08.11 19:03
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|2275437
|2006.08.11 18:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.42
|2006.08.11 19:03
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|2275453
|2006.08.11 18:35
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.29
|0.00
|116.39
|2006.08.11 19:02
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|2275495
|2006.08.11 18:40
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.27
|0.00
|116.37
|2006.08.11 19:02
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|2275518
|2006.08.11 18:44
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.23
|0.00
|116.33
|2006.08.11 19:02
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|61.90
|2275521
|2006.08.11 18:44
|buy
|1.20
|usdjpy
|116.21
|0.00
|116.31
|2006.08.11 19:02
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|103.17
|
|
|[tp]
|2275394
|2006.08.11 18:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2415
|0.0000
|1.2423
|2006.08.11 18:59
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|4.03
|2275532
|2006.08.11 18:46
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2412
|0.0000
|1.2420
|2006.08.11 18:58
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|12.88
|
|
|[tp]
|2275103
|2006.08.11 18:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|0.00
|116.38
|2006.08.11 18:32
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|2275110
|2006.08.11 18:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.30
|0.00
|116.40
|2006.08.11 18:32
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|2275142
|2006.08.11 18:05
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.27
|0.00
|116.37
|2006.08.11 18:31
|116.31
|0.00
|0.00
|0.00
|10.32
|2275147
|2006.08.11 18:06
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.24
|0.00
|116.34
|2006.08.11 18:31
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|25.80
|2275293
|2006.08.11 18:27
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.20
|0.00
|116.30
|2006.08.11 18:31
|116.30
|0.00
|0.00
|0.00
|68.79
|
|
|[tp]
|2275317
|2006.08.11 18:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2404
|0.0000
|1.2412
|2006.08.11 18:31
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|6.45
|
|
|[tp]
|2272670
|2006.08.11 15:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2416
|0.0000
|1.2424
|2006.08.11 18:28
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.29
|2272675
|2006.08.11 15:16
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2413
|0.0000
|1.2421
|2006.08.11 18:28
|1.2402
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.74
|2272705
|2006.08.11 15:19
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2410
|0.0000
|1.2418
|2006.08.11 18:27
|1.2399
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.62
|2272729
|2006.08.11 15:20
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2408
|0.0000
|1.2416
|2006.08.11 18:27
|1.2397
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.37
|2272859
|2006.08.11 15:34
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2404
|0.0000
|1.2412
|2006.08.11 18:27
|1.2396
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.63
|2272921
|2006.08.11 15:35
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2401
|0.0000
|1.2409
|2006.08.11 18:27
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.04
|2274932
|2006.08.11 17:59
|buy
|1.80
|usdchf
|1.2390
|0.0000
|1.2398
|2006.08.11 18:27
|1.2398
|0.00
|0.00
|0.00
|116.15
|
|
|[tp]
|2275068
|2006.08.11 18:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.27
|0.00
|116.37
|2006.08.11 18:03
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2274991
|2006.08.11 18:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.23
|0.00
|116.33
|2006.08.11 18:03
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2274975
|2006.08.11 18:01
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.20
|0.00
|116.30
|2006.08.11 18:01
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2272615
|2006.08.11 15:12
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.42
|2006.08.11 18:00
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.19
|2272619
|2006.08.11 15:12
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.29
|0.00
|116.39
|2006.08.11 18:00
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.66
|2272620
|2006.08.11 15:12
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.25
|0.00
|116.35
|2006.08.11 18:00
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.49
|2272685
|2006.08.11 15:17
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.21
|0.00
|116.31
|2006.08.11 18:00
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|2272712
|2006.08.11 15:19
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.18
|0.00
|116.28
|2006.08.11 18:00
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2272726
|2006.08.11 15:20
|buy
|1.20
|usdjpy
|116.16
|0.00
|116.26
|2006.08.11 18:00
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|30.98
|2272815
|2006.08.11 15:30
|buy
|1.80
|usdjpy
|116.13
|0.00
|116.23
|2006.08.11 18:00
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|61.98
|2272853
|2006.08.11 15:34
|buy
|2.70
|usdjpy
|116.10
|0.00
|116.20
|2006.08.11 18:00
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|185.92
|2272873
|2006.08.11 15:35
|buy
|4.10
|usdjpy
|116.07
|0.00
|116.17
|2006.08.11 17:59
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|352.93
|
|
|[tp]
|2272234
|2006.08.11 14:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2415
|0.0000
|1.2423
|2006.08.11 15:15
|1.2415
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2272405
|2006.08.11 14:58
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2412
|0.0000
|1.2420
|2006.08.11 15:15
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|2272517
|2006.08.11 15:04
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2417
|2006.08.11 15:15
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|2272556
|2006.08.11 15:06
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2406
|0.0000
|1.2414
|2006.08.11 15:15
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|32.22
|
|
|[tp]
|2272604
|2006.08.11 15:11
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.27
|0.00
|116.37
|2006.08.11 15:12
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2272499
|2006.08.11 15:04
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.22
|0.00
|116.32
|2006.08.11 15:11
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|2272506
|2006.08.11 15:04
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.19
|0.00
|116.29
|2006.08.11 15:11
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|18.06
|2272474
|2006.08.11 15:02
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.25
|0.00
|116.35
|2006.08.11 15:11
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2272236
|2006.08.11 14:46
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.37
|0.00
|116.47
|2006.08.11 15:01
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.05
|2272239
|2006.08.11 14:47
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.35
|0.00
|116.45
|2006.08.11 15:01
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|2272244
|2006.08.11 14:47
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.42
|2006.08.11 15:01
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.06
|2272343
|2006.08.11 14:55
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.29
|0.00
|116.39
|2006.08.11 15:01
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.90
|2272359
|2006.08.11 14:56
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.27
|0.00
|116.37
|2006.08.11 15:01
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.76
|2272374
|2006.08.11 14:57
|buy
|1.20
|usdjpy
|116.24
|0.00
|116.34
|2006.08.11 15:01
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.32
|2272377
|2006.08.11 14:57
|buy
|1.80
|usdjpy
|116.21
|0.00
|116.31
|2006.08.11 15:01
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|46.46
|2272394
|2006.08.11 14:58
|buy
|2.70
|usdjpy
|116.18
|0.00
|116.28
|2006.08.11 15:01
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|162.58
|2272399
|2006.08.11 14:58
|buy
|4.10
|usdjpy
|116.16
|0.00
|116.26
|2006.08.11 15:00
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|352.66
|
|
|[tp]
|2271863
|2006.08.11 14:34
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.43
|0.00
|116.53
|2006.08.11 14:46
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|2271852
|2006.08.11 14:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2424
|0.0000
|1.2432
|2006.08.11 14:46
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.67
|2271887
|2006.08.11 14:34
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2421
|0.0000
|1.2429
|2006.08.11 14:46
|1.2411
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.11
|2271896
|2006.08.11 14:34
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.40
|0.00
|116.50
|2006.08.11 14:46
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.31
|2271906
|2006.08.11 14:34
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2418
|0.0000
|1.2426
|2006.08.11 14:46
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.50
|2271922
|2006.08.11 14:35
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2415
|0.0000
|1.2423
|2006.08.11 14:45
|1.2411
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.11
|2271913
|2006.08.11 14:34
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.36
|0.00
|116.46
|2006.08.11 14:45
|116.33
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.74
|2272064
|2006.08.11 14:39
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2412
|0.0000
|1.2420
|2006.08.11 14:45
|1.2412
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2271999
|2006.08.11 14:36
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.42
|2006.08.11 14:45
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|12.89
|2272115
|2006.08.11 14:40
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.29
|0.00
|116.39
|2006.08.11 14:45
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|34.38
|2272088
|2006.08.11 14:40
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2417
|2006.08.11 14:45
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|48.33
|2272140
|2006.08.11 14:42
|buy
|1.20
|usdjpy
|116.27
|0.00
|116.37
|2006.08.11 14:45
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|82.51
|2272100
|2006.08.11 14:40
|buy
|1.80
|usdchf
|1.2406
|0.0000
|1.2414
|2006.08.11 14:45
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|115.99
|
|
|[tp]
|2272144
|2006.08.11 14:42
|buy
|1.80
|usdjpy
|116.24
|0.00
|116.34
|2006.08.11 14:45
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|154.72
|
|
|[tp]
|2271678
|2006.08.11 14:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2418
|0.0000
|1.2426
|2006.08.11 14:33
|1.2421
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|2271798
|2006.08.11 14:33
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.49
|2006.08.11 14:33
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2271704
|2006.08.11 14:32
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2415
|0.0000
|1.2423
|2006.08.11 14:33
|1.2423
|0.00
|0.00
|0.00
|12.88
|
|
|[tp]
|2267299
|2006.08.11 08:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8902
|0.0000
|1.8892
|2006.08.11 14:33
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|
|[tp]
|2271715
|2006.08.11 14:32
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.42
|2006.08.11 14:33
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|5.16
|2267333
|2006.08.11 08:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8905
|0.0000
|1.8895
|2006.08.11 14:33
|1.8895
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|2271667
|2006.08.11 14:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.36
|0.00
|116.46
|2006.08.11 14:33
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2271532
|2006.08.11 14:31
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.34
|0.00
|116.44
|2006.08.11 14:31
|116.35
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2271501
|2006.08.11 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2406
|0.0000
|1.2414
|2006.08.11 14:31
|1.2414
|0.00
|0.00
|0.00
|6.44
|
|
|[tp]
|2267386
|2006.08.11 08:56
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8909
|0.0000
|1.8899
|2006.08.11 14:31
|1.8899
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|
|[tp]
|2267527
|2006.08.11 09:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8902
|2006.08.11 14:30
|1.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|
|[tp]
|2266939
|2006.08.11 08:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2745
|0.0000
|1.2735
|2006.08.11 14:30
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|
|[tp]
|2271369
|2006.08.11 14:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2393
|0.0000
|1.2401
|2006.08.11 14:30
|1.2401
|0.00
|0.00
|0.00
|6.45
|
|
|[tp]
|2266992
|2006.08.11 08:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2740
|2006.08.11 14:30
|1.2740
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|2267001
|2006.08.11 08:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2753
|0.0000
|1.2743
|2006.08.11 14:30
|1.2743
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|
|[tp]
|2271436
|2006.08.11 14:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.23
|0.00
|116.33
|2006.08.11 14:30
|116.25
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2270273
|2006.08.11 12:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.11
|0.00
|116.21
|2006.08.11 14:30
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|4.30
|2267047
|2006.08.11 08:35
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2749
|2006.08.11 14:30
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|2267030
|2006.08.11 08:35
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2756
|0.0000
|1.2746
|2006.08.11 14:30
|1.2746
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|
|[tp]
|2267248
|2006.08.11 08:47
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2762
|0.0000
|1.2752
|2006.08.11 14:30
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|
|[tp]
|2270291
|2006.08.11 13:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.07
|0.00
|116.17
|2006.08.11 14:30
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|17.22
|
|
|[tp]
|2267016
|2006.08.11 08:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2375
|0.0000
|1.2385
|2006.08.11 14:30
|1.2385
|0.00
|0.00
|0.00
|8.07
|
|
|[tp]
|2270768
|2006.08.11 13:47
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.02
|0.00
|116.12
|2006.08.11 14:30
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|43.05
|
|
|[tp]
|2270567
|2006.08.11 13:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.04
|0.00
|116.14
|2006.08.11 14:30
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|25.83
|
|
|[tp]
|2267353
|2006.08.11 08:54
|sell
|1.80
|eurusd
|1.2765
|0.0000
|1.2755
|2006.08.11 14:30
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|
|
|[tp]
|2267055
|2006.08.11 08:35
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2367
|0.0000
|1.2377
|2006.08.11 14:30
|1.2377
|0.00
|0.00
|0.00
|24.23
|
|
|[tp]
|2267036
|2006.08.11 08:35
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2370
|0.0000
|1.2380
|2006.08.11 14:30
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|16.15
|
|
|[tp]
|2267124
|2006.08.11 08:38
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2364
|0.0000
|1.2374
|2006.08.11 13:43
|1.2374
|0.00
|0.00
|0.00
|40.41
|
|
|[tp]
|2270255
|2006.08.11 12:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.08
|0.00
|116.18
|2006.08.11 12:59
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2270215
|2006.08.11 12:55
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.00
|0.00
|116.10
|2006.08.11 12:59
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|10.34
|2270211
|2006.08.11 12:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.03
|0.00
|116.13
|2006.08.11 12:59
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2270188
|2006.08.11 12:51
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.99
|0.00
|116.09
|2006.08.11 12:55
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2270175
|2006.08.11 12:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.01
|0.00
|116.11
|2006.08.11 12:54
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2270168
|2006.08.11 12:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.00
|0.00
|116.10
|2006.08.11 12:49
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2270121
|2006.08.11 12:41
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.97
|0.00
|116.07
|2006.08.11 12:49
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|2268939
|2006.08.11 10:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.00
|0.00
|116.10
|2006.08.11 12:49
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2267266
|2006.08.11 08:48
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.82
|0.00
|115.92
|2006.08.11 10:29
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|10.36
|2267272
|2006.08.11 08:48
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.79
|0.00
|115.89
|2006.08.11 10:28
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|25.89
|
|
|[tp]
|2267320
|2006.08.11 08:51
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.77
|0.00
|115.87
|2006.08.11 10:28
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|43.14
|
|
|[tp]
|2267261
|2006.08.11 08:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.84
|0.00
|115.94
|2006.08.11 10:28
|115.85
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2267329
|2006.08.11 08:51
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.74
|0.00
|115.84
|2006.08.11 10:28
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|69.05
|
|
|[tp]
|2266965
|2006.08.11 08:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8895
|0.0000
|1.8885
|2006.08.11 08:49
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2266977
|2006.08.11 08:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8899
|0.0000
|1.8889
|2006.08.11 08:49
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|2266984
|2006.08.11 08:34
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8902
|0.0000
|1.8892
|2006.08.11 08:49
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|2267006
|2006.08.11 08:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8905
|0.0000
|1.8895
|2006.08.11 08:49
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|2267021
|2006.08.11 08:35
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|1.8898
|2006.08.11 08:49
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2267045
|2006.08.11 08:35
|sell
|1.20
|gbpusd
|1.8915
|0.0000
|1.8905
|2006.08.11 08:48
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|
|
|[tp]
|2267257
|2006.08.11 08:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.79
|0.00
|115.89
|2006.08.11 08:48
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2266910
|2006.08.11 08:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.77
|0.00
|115.87
|2006.08.11 08:47
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|2267062
|2006.08.11 08:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.72
|0.00
|115.82
|2006.08.11 08:47
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|2267110
|2006.08.11 08:38
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.69
|0.00
|115.79
|2006.08.11 08:47
|115.75
|0.00
|0.00
|0.00
|15.55
|2267114
|2006.08.11 08:38
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.66
|0.00
|115.76
|2006.08.11 08:47
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|43.19
|
|
|[tp]
|2266704
|2006.08.11 08:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2389
|0.0000
|1.2399
|2006.08.11 08:34
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.93
|2266719
|2006.08.11 08:26
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2386
|0.0000
|1.2396
|2006.08.11 08:34
|1.2375
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.78
|2266762
|2006.08.11 08:27
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2379
|0.0000
|1.2389
|2006.08.11 08:34
|1.2382
|0.00
|0.00
|0.00
|7.27
|2266569
|2006.08.11 08:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8904
|0.0000
|1.8894
|2006.08.11 08:33
|1.8898
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2266603
|2006.08.11 08:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|1.8898
|2006.08.11 08:33
|1.8898
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|2266780
|2006.08.11 08:27
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2376
|0.0000
|1.2386
|2006.08.11 08:33
|1.2386
|0.00
|0.00
|0.00
|40.36
|
|
|[tp]
|2266864
|2006.08.11 08:30
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8901
|2006.08.11 08:33
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|
|[tp]
|2266698
|2006.08.11 08:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|1.2740
|2006.08.11 08:33
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2266772
|2006.08.11 08:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2745
|2006.08.11 08:33
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|2266797
|2006.08.11 08:28
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2373
|0.0000
|1.2383
|2006.08.11 08:33
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|64.60
|
|
|[tp]
|2266888
|2006.08.11 08:31
|buy
|1.20
|usdchf
|1.2370
|0.0000
|1.2380
|2006.08.11 08:33
|1.2380
|0.00
|0.00
|0.00
|96.93
|
|
|[tp]
|2266810
|2006.08.11 08:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|1.2750
|2006.08.11 08:33
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|
|[tp]
|2266633
|2006.08.11 08:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.80
|0.00
|115.90
|2006.08.11 08:32
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|2266677
|2006.08.11 08:26
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.77
|0.00
|115.87
|2006.08.11 08:32
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2266744
|2006.08.11 08:26
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.74
|0.00
|115.84
|2006.08.11 08:32
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|2266755
|2006.08.11 08:27
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.71
|0.00
|115.81
|2006.08.11 08:32
|115.75
|0.00
|0.00
|0.00
|17.28
|2266792
|2006.08.11 08:28
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.68
|0.00
|115.78
|2006.08.11 08:32
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|55.29
|2266815
|2006.08.11 08:28
|buy
|1.20
|usdjpy
|115.65
|0.00
|115.75
|2006.08.11 08:31
|115.75
|0.00
|0.00
|0.00
|103.67
|
|
|[tp]
|2266642
|2006.08.11 08:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2374
|0.0000
|1.2384
|2006.08.11 08:26
|1.2384
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|
|
|[tp]
|2266548
|2006.08.11 08:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2756
|0.0000
|1.2746
|2006.08.11 08:26
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|2266579
|2006.08.11 08:23
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2759
|0.0000
|1.2749
|2006.08.11 08:26
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|2266501
|2006.08.11 08:21
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.75
|0.00
|115.85
|2006.08.11 08:25
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|5.18
|2266470
|2006.08.11 08:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2363
|0.0000
|1.2373
|2006.08.11 08:25
|1.2373
|0.00
|0.00
|0.00
|8.08
|
|
|[tp]
|2266592
|2006.08.11 08:23
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.72
|0.00
|115.82
|2006.08.11 08:24
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|18.14
|2266496
|2006.08.11 08:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.78
|0.00
|115.88
|2006.08.11 08:24
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2266459
|2006.08.11 08:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|0.0000
|1.8906
|2006.08.11 08:23
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|
|[tp]
|2266468
|2006.08.11 08:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2768
|0.0000
|1.2758
|2006.08.11 08:23
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|
|[tp]
|2266489
|2006.08.11 08:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.75
|0.00
|115.85
|2006.08.11 08:21
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2266482
|2006.08.11 08:20
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.70
|0.00
|115.80
|2006.08.11 08:21
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2266447
|2006.08.11 08:18
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.69
|0.00
|115.79
|2006.08.11 08:20
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2266130
|2006.08.11 07:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2356
|0.0000
|1.2366
|2006.08.11 08:19
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|3.24
|2266142
|2006.08.11 07:41
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2353
|0.0000
|1.2363
|2006.08.11 08:19
|1.2361
|0.00
|0.00
|0.00
|12.94
|2266114
|2006.08.11 07:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2771
|0.0000
|1.2761
|2006.08.11 08:19
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2266123
|2006.08.11 07:38
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2773
|0.0000
|1.2763
|2006.08.11 08:19
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2266361
|2006.08.11 08:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8930
|0.0000
|1.8920
|2006.08.11 08:18
|1.8921
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2266134
|2006.08.11 07:40
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2776
|0.0000
|1.2766
|2006.08.11 08:18
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2266277
|2006.08.11 07:59
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2350
|0.0000
|1.2360
|2006.08.11 08:18
|1.2360
|0.00
|0.00
|0.00
|24.27
|
|
|[tp]
|2266376
|2006.08.11 08:10
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.57
|0.00
|115.67
|2006.08.11 08:18
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|8.65
|2266363
|2006.08.11 08:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8933
|0.0000
|1.8923
|2006.08.11 08:18
|1.8923
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|
|[tp]
|2266271
|2006.08.11 07:59
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2780
|0.0000
|1.2770
|2006.08.11 08:18
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|
|[tp]
|2266290
|2006.08.11 08:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2348
|0.0000
|1.2358
|2006.08.11 08:18
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|40.46
|
|
|[tp]
|2266352
|2006.08.11 08:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.59
|0.00
|115.69
|2006.08.11 08:17
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2266260
|2006.08.11 07:58
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.53
|0.00
|115.63
|2006.08.11 08:06
|115.57
|0.00
|0.00
|0.00
|6.92
|2266226
|2006.08.11 07:56
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.56
|0.00
|115.66
|2006.08.11 08:06
|115.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|2266097
|2006.08.11 07:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8935
|0.0000
|1.8925
|2006.08.11 08:06
|1.8934
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2266138
|2006.08.11 07:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8938
|0.0000
|1.8928
|2006.08.11 08:06
|1.8933
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2266147
|2006.08.11 07:42
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|2006.08.11 08:06
|1.8932
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|
|
|[tp]
|2266186
|2006.08.11 07:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.53
|0.00
|115.63
|2006.08.11 07:56
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|2265726
|2006.08.11 06:39
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.50
|0.00
|115.60
|2006.08.11 07:50
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2265745
|2006.08.11 06:43
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.47
|0.00
|115.57
|2006.08.11 07:50
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|12.98
|2265711
|2006.08.11 06:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.53
|0.00
|115.63
|2006.08.11 07:50
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|2265836
|2006.08.11 06:58
|buy
|0.50
|usdjpy
|115.44
|0.00
|115.54
|2006.08.11 07:50
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|43.28
|
|
|[tp]
|2265660
|2006.08.11 06:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2358
|0.0000
|1.2368
|2006.08.11 07:39
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|2265756
|2006.08.11 06:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2355
|0.0000
|1.2365
|2006.08.11 07:39
|1.2356
|0.00
|0.00
|0.00
|1.62
|2265814
|2006.08.11 06:56
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2352
|0.0000
|1.2362
|2006.08.11 07:39
|1.2355
|0.00
|0.00
|0.00
|7.28
|2265825
|2006.08.11 06:57
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2349
|0.0000
|1.2359
|2006.08.11 07:38
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|32.37
|2265873
|2006.08.11 07:02
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2347
|0.0000
|1.2357
|2006.08.11 07:37
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|64.74
|
|
|[tp]
|2265642
|2006.08.11 06:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2774
|0.0000
|1.2764
|2006.08.11 07:36
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2265842
|2006.08.11 06:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2777
|0.0000
|1.2767
|2006.08.11 07:35
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2265915
|2006.08.11 07:04
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2780
|0.0000
|1.2770
|2006.08.11 07:35
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|2266016
|2006.08.11 07:26
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2774
|2006.08.11 07:35
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|
|
|[tp]
|2265657
|2006.08.11 06:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8936
|0.0000
|1.8926
|2006.08.11 07:34
|1.8939
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|2265809
|2006.08.11 06:56
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8939
|0.0000
|1.8929
|2006.08.11 07:34
|1.8939
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2265846
|2006.08.11 06:59
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.8943
|0.0000
|1.8933
|2006.08.11 07:33
|1.8940
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|2265865
|2006.08.11 07:01
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8947
|0.0000
|1.8937
|2006.08.11 07:33
|1.8941
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|2265894
|2006.08.11 07:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8940
|2006.08.11 07:33
|1.8940
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|
|[tp]
|2265697
|2006.08.11 06:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.50
|0.00
|115.60
|2006.08.11 06:34
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|2265673
|2006.08.11 06:27
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.46
|0.00
|115.56
|2006.08.11 06:31
|115.48
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|2265659
|2006.08.11 06:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.48
|0.00
|115.58
|2006.08.11 06:31
|115.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|2265654
|2006.08.11 06:22
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.44
|0.00
|115.54
|2006.08.11 06:23
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|2265589
|2006.08.11 06:03
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2361
|0.0000
|0.0000
|2006.08.11 06:03
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.28
|2265588
|2006.08.11 06:03
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|4 176.20
|Closed P/L:
|4 176.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2276258
|2006.08.11 20:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.42
|0.00
|116.52
|
|116.29
|0.00
|0.00
|1.29
|-11.18
|2276273
|2006.08.11 20:35
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.39
|0.00
|116.49
|
|116.29
|0.00
|0.00
|2.58
|-17.20
|2276320
|2006.08.11 20:40
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.36
|0.00
|116.46
|
|116.29
|0.00
|0.00
|3.87
|-18.06
|2276325
|2006.08.11 20:40
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.33
|0.00
|116.43
|
|116.29
|0.00
|0.00
|6.45
|-17.20
|2276366
|2006.08.11 20:45
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.30
|0.00
|116.40
|
|116.29
|0.00
|0.00
|10.32
|-6.88
|2276565
|2006.08.11 21:25
|buy
|1.20
|usdjpy
|116.27
|0.00
|116.37
|
|116.29
|0.00
|0.00
|15.48
|20.64
|2276768
|2006.08.11 22:03
|buy
|1.80
|usdjpy
|116.24
|0.00
|116.34
|
|116.29
|0.00
|0.00
|23.22
|77.39
|
|0.00
|0.00
|63.21
|27.51
|
|Floating P/L:
|90.72
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 176.20
|Floating P/L:
|90.72
|Margin:
|2 450.00
|Balance:
|9 176.20
|Equity:
|9 266.92
|Free Margin:
|6 816.92