MoneyTec LLC

Account: 24618 Name: Pan 15m EURUSD Currency: USD 2006 August 1, 01:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
10748392006.07.13 05:17balanceDeposit5 000.00
10943262006.07.14 08:23sell0.50gbpusd1.83770.00000.00002006.07.14 08:321.83630.000.000.0070.00
11075512006.07.17 04:11sell1.00gbpusd1.83670.00000.00002006.07.17 05:501.83640.000.000.0030.00
11604342006.07.20 04:01sell0.10gbpusd1.84571.84491.83072006.07.20 08:211.84490.000.000.008.00
11652352006.07.20 12:54sell1.00gbpusd1.84851.85451.83352006.07.21 09:151.85450.000.00-5.25-600.00
11736412006.07.21 05:08sell1.00eurusd1.26441.27091.24842006.07.24 00:441.27090.000.001.50-650.00
11758312006.07.21 09:15sell1.00gbpusd1.85421.85311.83922006.07.24 07:591.85310.000.00-5.25110.00
11859522006.07.24 02:09sell5.00gbpusd1.85760.00000.00002006.07.24 02:491.85650.000.000.00550.00
12058132006.07.25 08:30sell1.00eurusd1.26621.26211.25022006.07.26 16:291.26210.000.001.50410.00
12775982006.07.31 02:32buy9.60eurusd1.27621.27490.00002006.07.31 02:331.27630.000.000.0096.00
12776372006.07.31 02:37buy9.80eurusd1.27591.27480.00002006.07.31 02:391.27600.000.000.0098.00
12777052006.07.31 02:43sell10.00eurusd1.27591.27690.00002006.07.31 02:431.27580.000.000.00100.00
12777522006.07.31 02:49buy10.20eurusd1.27581.27470.00002006.07.31 02:571.27590.000.000.00102.00
12780362006.07.31 03:17buy10.40eurusd1.27511.27380.00002006.07.31 03:171.27520.000.000.00104.00
12784212006.07.31 04:02sell10.60eurusd1.27531.27630.00002006.07.31 05:301.27630.000.000.00-1 060.00
12787522006.07.31 05:34buy8.50eurusd1.27621.27490.00002006.07.31 05:341.27630.000.000.0085.00
12787722006.07.31 05:35buy8.70eurusd1.27651.27460.00002006.07.31 05:371.27660.000.000.0087.00
12788702006.07.31 06:01buy6.10gbpusd1.86541.86320.00002006.07.31 06:091.86550.000.000.0061.00
12789162006.07.31 06:18buy9.00eurusd1.27651.27540.00002006.07.31 06:181.27660.000.000.0090.00
12790072006.07.31 06:38buy9.20eurusd1.27651.27540.00002006.07.31 06:381.27660.000.000.0092.00
12790132006.07.31 06:38buy9.40eurusd1.27661.27550.00002006.07.31 06:381.27670.000.000.0094.00
12790342006.07.31 06:42buy9.50eurusd1.27651.27520.00002006.07.31 06:421.27660.000.000.0095.00
12792722006.07.31 07:12sell9.70eurusd1.27631.27740.00002006.07.31 07:131.27620.000.000.0097.00
12793382006.07.31 07:20buy9.90eurusd1.27621.27510.00002006.07.31 07:221.27630.000.000.0099.00
12795432006.07.31 07:40buy10.10eurusd1.27571.27440.00002006.07.31 07:471.27590.000.000.00202.00
12797272006.07.31 07:58buy7.20gbpusd1.86431.86180.00002006.07.31 08:001.86440.000.000.0072.00
12801292006.07.31 08:33buy7.30gbpusd1.86371.86240.00002006.07.31 09:051.86390.000.000.00146.00
12804302006.07.31 09:25buy10.90eurusd1.27591.27460.00002006.07.31 09:261.27600.000.000.00109.00
12805062006.07.31 09:41buy11.20eurusd1.27511.27360.00002006.07.31 09:411.27520.000.000.00112.00
12805302006.07.31 09:42buy7.80gbpusd1.86331.86020.00002006.07.31 09:431.86340.000.000.0078.00
12806422006.07.31 09:49buy11.50eurusd1.27501.27400.00002006.07.31 09:581.27510.000.000.00115.00
12809372006.07.31 10:00sell11.80eurusd1.27531.27740.00002006.07.31 10:001.27510.000.000.00236.00
12809862006.07.31 10:00sell8.40gbpusd1.86431.86740.00002006.07.31 10:011.86420.000.000.0084.00
12811222006.07.31 10:11buy8.50gbpusd1.86491.86330.00002006.07.31 10:131.86500.000.000.0085.00
12812182006.07.31 10:23buy12.50eurusd1.27511.27380.00002006.07.31 10:241.27520.000.000.00125.00
12812372006.07.31 10:26buy8.70gbpusd1.86491.86330.00002006.07.31 10:271.86500.000.000.0087.00
12813062006.07.31 10:32buy13.00eurusd1.27541.27350.00002006.07.31 10:501.27550.000.000.00130.00
12814882006.07.31 10:51buy9.00gbpusd1.86561.86400.00002006.07.31 10:551.86570.000.000.0090.00
12815892006.07.31 11:01buy9.20gbpusd1.86541.86410.00002006.07.31 11:011.86570.000.000.00276.00
12817012006.07.31 11:12buy9.50gbpusd1.86601.86410.00002006.07.31 12:231.86410.000.000.00-1 805.00
12820172006.07.31 12:23buy7.10gbpusd1.86411.86250.00002006.07.31 12:581.86420.000.000.0071.00
12822342006.07.31 13:00buy10.50eurusd1.27501.27370.00002006.07.31 13:001.27510.000.000.00105.00
12823632006.07.31 13:17buy7.30gbpusd1.86551.86420.00002006.07.31 13:391.86560.000.000.0073.00
12824752006.07.31 13:40sell10.90eurusd1.27641.27770.00002006.07.31 13:541.27770.000.000.00-1 417.00
12826302006.07.31 13:55sell5.50gbpusd1.86731.87130.00002006.07.31 13:561.86720.000.000.0055.00
12826582006.07.31 13:56buy5.60gbpusd1.86681.86280.00002006.07.31 14:511.86690.000.000.0056.00
12831062006.07.31 14:51buy8.30eurusd1.27721.27590.00002006.07.31 14:521.27590.000.000.00-1 079.00
12831362006.07.31 14:52buy6.20eurusd1.27611.27400.00002006.07.31 14:531.27620.000.000.0062.00
12831672006.07.31 14:53buy4.30gbpusd1.86581.85970.00002006.07.31 14:541.86590.000.000.0043.00
12831762006.07.31 14:54sell6.40eurusd1.27631.27820.00002006.07.31 14:541.27620.000.000.0064.00
12832172006.07.31 14:55buy4.50gbpusd1.86571.86230.00002006.07.31 14:561.86580.000.000.0045.00
12833212006.07.31 14:59sell4.50gbpusd1.86711.87320.00002006.07.31 15:021.86690.000.000.0090.00
12834512006.07.31 15:03buy4.60gbpusd1.86691.86200.00002006.07.31 15:031.86710.000.000.0092.00
12834532006.07.31 15:03sell4.80gbpusd1.86731.87220.00002006.07.31 15:291.86720.000.000.0048.00
12836922006.07.31 15:33sell7.10eurusd1.27751.27900.00002006.07.31 15:341.27730.000.000.00142.00
12837042006.07.31 15:35buy7.30eurusd1.27721.27570.00002006.07.31 15:361.27730.000.000.0073.00
12837742006.07.31 15:42buy7.50eurusd1.27691.27560.00002006.07.31 15:421.27700.000.000.0075.00
12837892006.07.31 15:43buy7.60eurusd1.27711.27540.00002006.07.31 15:521.27730.000.000.00152.00
12838892006.07.31 15:53buy7.90eurusd1.27721.27590.00002006.07.31 15:531.27730.000.000.0079.00
12838922006.07.31 15:53buy8.10eurusd1.27721.27590.00002006.07.31 15:531.27730.000.000.0081.00
12838952006.07.31 15:53buy8.20eurusd1.27721.27590.00002006.07.31 16:001.27590.000.000.00-1 066.00
12840702006.07.31 16:00buy6.20eurusd1.27621.27490.00002006.07.31 16:011.27630.000.000.0062.00
12842842006.07.31 16:03buy4.30gbpusd1.86601.86140.00002006.07.31 16:061.86620.000.000.0086.00
12844822006.07.31 16:17buy6.50eurusd1.27581.27450.00002006.07.31 16:171.27590.000.000.0065.00
12845422006.07.31 16:19sell4.50gbpusd1.86491.86770.00002006.07.31 16:321.86480.000.000.0045.00
12850492006.07.31 16:50buy6.70eurusd1.27621.27490.00002006.07.31 16:501.27630.000.000.0067.00
12851572006.07.31 16:56buy4.70gbpusd1.86661.86470.00002006.07.31 16:561.86670.000.000.0047.00
12851602006.07.31 16:56buy4.70gbpusd1.86671.86480.00002006.07.31 16:591.86680.000.000.0047.00
12852792006.07.31 17:05buy7.00eurusd1.27551.27420.00002006.07.31 17:111.27560.000.000.0070.00
12860742006.07.31 18:45buy7.10eurusd1.27651.27540.00002006.07.31 18:461.27660.000.000.0071.00
12862222006.07.31 19:02buy5.00gbpusd1.86791.86600.00002006.07.31 19:031.86800.000.000.0050.00
12864592006.07.31 19:39buy5.00gbpusd1.86861.86700.00002006.07.31 19:411.86870.000.000.0050.00
12865222006.07.31 19:58buy7.50eurusd1.27721.27620.00002006.07.31 19:581.27740.000.000.00150.00
12865382006.07.31 20:01buy7.70eurusd1.27721.27590.00002006.07.31 20:531.27730.000.000.0077.00
12871042006.07.31 20:59buy5.40gbpusd1.86811.86620.00002006.07.31 21:041.86820.000.000.0054.00
12871642006.07.31 21:12buy8.00eurusd1.27731.27620.00002006.07.31 21:131.27740.000.000.0080.00
12875642006.07.31 21:54buy5.60gbpusd1.86811.86620.00002006.07.31 21:551.86820.000.000.0056.00
12876672006.07.31 22:04buy8.30eurusd1.27721.27610.00002006.07.31 22:041.27730.000.000.0083.00
12877072006.07.31 22:08buy8.40eurusd1.27691.27590.00002006.07.31 22:081.27710.000.000.00168.00
12877282006.07.31 22:09buy8.80eurusd1.27691.27520.00002006.07.31 22:091.27710.000.000.00176.00
12878152006.07.31 22:19buy9.10eurusd1.27721.27620.00002006.07.31 22:191.27740.000.000.00182.00
12880012006.07.31 22:43buy9.50eurusd1.27691.27560.00002006.07.31 22:441.27700.000.000.0095.00
12881502006.07.31 22:58buy9.60eurusd1.27681.27550.00002006.07.31 22:591.27690.000.000.0096.00
12882302006.07.31 23:01buy9.80eurusd1.27651.27540.00002006.07.31 23:011.27660.000.000.0098.00
12883642006.07.31 23:09sell10.00eurusd1.27671.27800.00002006.07.31 23:101.27660.000.000.00100.00
12884142006.07.31 23:14buy10.20eurusd1.27661.27530.00002006.07.31 23:241.27670.000.000.00102.00
12885582006.07.31 23:26buy10.40eurusd1.27651.27540.00002006.07.31 23:281.27660.000.000.00104.00
12886292006.07.31 23:35buy7.30gbpusd1.86771.86400.00002006.07.31 23:371.86780.000.000.0073.00
12886612006.07.31 23:39buy7.40gbpusd1.86781.86590.00002006.07.31 23:391.86800.000.000.00148.00
12886932006.07.31 23:46buy11.10eurusd1.27651.27540.00002006.07.31 23:471.27660.000.000.00111.00
12887002006.07.31 23:48buy11.30eurusd1.27661.27550.00002006.07.31 23:481.27670.000.000.00113.00
12887062006.07.31 23:49buy11.50eurusd1.27661.27550.00002006.07.31 23:501.27670.000.000.00115.00
12887472006.07.31 23:58buy11.70eurusd1.27691.27590.00002006.08.01 00:031.27700.000.00-40.95117.00
12888112006.08.01 00:05buy8.10gbpusd1.86781.86620.00002006.08.01 00:091.86790.000.000.0081.00
12890042006.08.01 00:22buy8.20gbpusd1.86731.86540.00002006.08.01 00:241.86750.000.000.00164.00
12891732006.08.01 00:32buy8.40gbpusd1.86711.86550.00002006.08.01 00:351.86720.000.000.0084.00
12893982006.08.01 00:56buy12.50eurusd1.27721.27610.00002006.08.01 00:571.27730.000.000.00125.00
12894382006.08.01 00:59buy12.80eurusd1.27721.27610.00002006.08.01 01:001.27730.000.000.00128.00
12894612006.08.01 01:00buy13.00eurusd1.27721.27610.00002006.08.01 01:011.27740.000.000.00260.00
12894932006.08.01 01:03buy9.20gbpusd1.86781.86560.00002006.08.01 01:041.86790.000.000.0092.00
  0.00 0.00 -48.45 2 046.00
Closed P/L: 1 997.55
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
12895742006.08.01 01:14buy13.70eurusd1.27721.27590.0000 1.27710.000.000.00-137.00
  0.00 0.00 0.00 -137.00
 Floating P/L: -137.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 997.55 Floating P/L: -137.00 Margin: 3 499.53
Balance: 6 997.55 Equity: 6 860.55 Free Margin: 3 498.02