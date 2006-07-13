MoneyTec LLC
|Account: 24618
|Name: Pan 15m EURUSD
|Currency: USD
|2006 August 1, 01:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1074839
|2006.07.13 05:17
|balance
|Deposit
|5 000.00
|1094326
|2006.07.14 08:23
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8377
|0.0000
|0.0000
|2006.07.14 08:32
|1.8363
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|1107551
|2006.07.17 04:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8367
|0.0000
|0.0000
|2006.07.17 05:50
|1.8364
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1160434
|2006.07.20 04:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8457
|1.8449
|1.8307
|2006.07.20 08:21
|1.8449
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1165235
|2006.07.20 12:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8485
|1.8545
|1.8335
|2006.07.21 09:15
|1.8545
|0.00
|0.00
|-5.25
|-600.00
|1173641
|2006.07.21 05:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2644
|1.2709
|1.2484
|2006.07.24 00:44
|1.2709
|0.00
|0.00
|1.50
|-650.00
|1175831
|2006.07.21 09:15
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8542
|1.8531
|1.8392
|2006.07.24 07:59
|1.8531
|0.00
|0.00
|-5.25
|110.00
|1185952
|2006.07.24 02:09
|sell
|5.00
|gbpusd
|1.8576
|0.0000
|0.0000
|2006.07.24 02:49
|1.8565
|0.00
|0.00
|0.00
|550.00
|1205813
|2006.07.25 08:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2662
|1.2621
|1.2502
|2006.07.26 16:29
|1.2621
|0.00
|0.00
|1.50
|410.00
|1277598
|2006.07.31 02:32
|buy
|9.60
|eurusd
|1.2762
|1.2749
|0.0000
|2006.07.31 02:33
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|1277637
|2006.07.31 02:37
|buy
|9.80
|eurusd
|1.2759
|1.2748
|0.0000
|2006.07.31 02:39
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|1277705
|2006.07.31 02:43
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2759
|1.2769
|0.0000
|2006.07.31 02:43
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1277752
|2006.07.31 02:49
|buy
|10.20
|eurusd
|1.2758
|1.2747
|0.0000
|2006.07.31 02:57
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|1278036
|2006.07.31 03:17
|buy
|10.40
|eurusd
|1.2751
|1.2738
|0.0000
|2006.07.31 03:17
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|1278421
|2006.07.31 04:02
|sell
|10.60
|eurusd
|1.2753
|1.2763
|0.0000
|2006.07.31 05:30
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 060.00
|1278752
|2006.07.31 05:34
|buy
|8.50
|eurusd
|1.2762
|1.2749
|0.0000
|2006.07.31 05:34
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|1278772
|2006.07.31 05:35
|buy
|8.70
|eurusd
|1.2765
|1.2746
|0.0000
|2006.07.31 05:37
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|1278870
|2006.07.31 06:01
|buy
|6.10
|gbpusd
|1.8654
|1.8632
|0.0000
|2006.07.31 06:09
|1.8655
|0.00
|0.00
|0.00
|61.00
|1278916
|2006.07.31 06:18
|buy
|9.00
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 06:18
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|1279007
|2006.07.31 06:38
|buy
|9.20
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 06:38
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|1279013
|2006.07.31 06:38
|buy
|9.40
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.07.31 06:38
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|94.00
|1279034
|2006.07.31 06:42
|buy
|9.50
|eurusd
|1.2765
|1.2752
|0.0000
|2006.07.31 06:42
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|1279272
|2006.07.31 07:12
|sell
|9.70
|eurusd
|1.2763
|1.2774
|0.0000
|2006.07.31 07:13
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|97.00
|1279338
|2006.07.31 07:20
|buy
|9.90
|eurusd
|1.2762
|1.2751
|0.0000
|2006.07.31 07:22
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|99.00
|1279543
|2006.07.31 07:40
|buy
|10.10
|eurusd
|1.2757
|1.2744
|0.0000
|2006.07.31 07:47
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|202.00
|1279727
|2006.07.31 07:58
|buy
|7.20
|gbpusd
|1.8643
|1.8618
|0.0000
|2006.07.31 08:00
|1.8644
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|1280129
|2006.07.31 08:33
|buy
|7.30
|gbpusd
|1.8637
|1.8624
|0.0000
|2006.07.31 09:05
|1.8639
|0.00
|0.00
|0.00
|146.00
|1280430
|2006.07.31 09:25
|buy
|10.90
|eurusd
|1.2759
|1.2746
|0.0000
|2006.07.31 09:26
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|109.00
|1280506
|2006.07.31 09:41
|buy
|11.20
|eurusd
|1.2751
|1.2736
|0.0000
|2006.07.31 09:41
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|1280530
|2006.07.31 09:42
|buy
|7.80
|gbpusd
|1.8633
|1.8602
|0.0000
|2006.07.31 09:43
|1.8634
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|1280642
|2006.07.31 09:49
|buy
|11.50
|eurusd
|1.2750
|1.2740
|0.0000
|2006.07.31 09:58
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|1280937
|2006.07.31 10:00
|sell
|11.80
|eurusd
|1.2753
|1.2774
|0.0000
|2006.07.31 10:00
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|236.00
|1280986
|2006.07.31 10:00
|sell
|8.40
|gbpusd
|1.8643
|1.8674
|0.0000
|2006.07.31 10:01
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|1281122
|2006.07.31 10:11
|buy
|8.50
|gbpusd
|1.8649
|1.8633
|0.0000
|2006.07.31 10:13
|1.8650
|0.00
|0.00
|0.00
|85.00
|1281218
|2006.07.31 10:23
|buy
|12.50
|eurusd
|1.2751
|1.2738
|0.0000
|2006.07.31 10:24
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|1281237
|2006.07.31 10:26
|buy
|8.70
|gbpusd
|1.8649
|1.8633
|0.0000
|2006.07.31 10:27
|1.8650
|0.00
|0.00
|0.00
|87.00
|1281306
|2006.07.31 10:32
|buy
|13.00
|eurusd
|1.2754
|1.2735
|0.0000
|2006.07.31 10:50
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|1281488
|2006.07.31 10:51
|buy
|9.00
|gbpusd
|1.8656
|1.8640
|0.0000
|2006.07.31 10:55
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|1281589
|2006.07.31 11:01
|buy
|9.20
|gbpusd
|1.8654
|1.8641
|0.0000
|2006.07.31 11:01
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|276.00
|1281701
|2006.07.31 11:12
|buy
|9.50
|gbpusd
|1.8660
|1.8641
|0.0000
|2006.07.31 12:23
|1.8641
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 805.00
|1282017
|2006.07.31 12:23
|buy
|7.10
|gbpusd
|1.8641
|1.8625
|0.0000
|2006.07.31 12:58
|1.8642
|0.00
|0.00
|0.00
|71.00
|1282234
|2006.07.31 13:00
|buy
|10.50
|eurusd
|1.2750
|1.2737
|0.0000
|2006.07.31 13:00
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|1282363
|2006.07.31 13:17
|buy
|7.30
|gbpusd
|1.8655
|1.8642
|0.0000
|2006.07.31 13:39
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|1282475
|2006.07.31 13:40
|sell
|10.90
|eurusd
|1.2764
|1.2777
|0.0000
|2006.07.31 13:54
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 417.00
|1282630
|2006.07.31 13:55
|sell
|5.50
|gbpusd
|1.8673
|1.8713
|0.0000
|2006.07.31 13:56
|1.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|1282658
|2006.07.31 13:56
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.8668
|1.8628
|0.0000
|2006.07.31 14:51
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1283106
|2006.07.31 14:51
|buy
|8.30
|eurusd
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|2006.07.31 14:52
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 079.00
|1283136
|2006.07.31 14:52
|buy
|6.20
|eurusd
|1.2761
|1.2740
|0.0000
|2006.07.31 14:53
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|1283167
|2006.07.31 14:53
|buy
|4.30
|gbpusd
|1.8658
|1.8597
|0.0000
|2006.07.31 14:54
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|1283176
|2006.07.31 14:54
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2763
|1.2782
|0.0000
|2006.07.31 14:54
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1283217
|2006.07.31 14:55
|buy
|4.50
|gbpusd
|1.8657
|1.8623
|0.0000
|2006.07.31 14:56
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|1283321
|2006.07.31 14:59
|sell
|4.50
|gbpusd
|1.8671
|1.8732
|0.0000
|2006.07.31 15:02
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|1283451
|2006.07.31 15:03
|buy
|4.60
|gbpusd
|1.8669
|1.8620
|0.0000
|2006.07.31 15:03
|1.8671
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|1283453
|2006.07.31 15:03
|sell
|4.80
|gbpusd
|1.8673
|1.8722
|0.0000
|2006.07.31 15:29
|1.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1283692
|2006.07.31 15:33
|sell
|7.10
|eurusd
|1.2775
|1.2790
|0.0000
|2006.07.31 15:34
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|142.00
|1283704
|2006.07.31 15:35
|buy
|7.30
|eurusd
|1.2772
|1.2757
|0.0000
|2006.07.31 15:36
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|1283774
|2006.07.31 15:42
|buy
|7.50
|eurusd
|1.2769
|1.2756
|0.0000
|2006.07.31 15:42
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|1283789
|2006.07.31 15:43
|buy
|7.60
|eurusd
|1.2771
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 15:52
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|1283889
|2006.07.31 15:53
|buy
|7.90
|eurusd
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|2006.07.31 15:53
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|79.00
|1283892
|2006.07.31 15:53
|buy
|8.10
|eurusd
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|2006.07.31 15:53
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|1283895
|2006.07.31 15:53
|buy
|8.20
|eurusd
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|2006.07.31 16:00
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 066.00
|1284070
|2006.07.31 16:00
|buy
|6.20
|eurusd
|1.2762
|1.2749
|0.0000
|2006.07.31 16:01
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|1284284
|2006.07.31 16:03
|buy
|4.30
|gbpusd
|1.8660
|1.8614
|0.0000
|2006.07.31 16:06
|1.8662
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|1284482
|2006.07.31 16:17
|buy
|6.50
|eurusd
|1.2758
|1.2745
|0.0000
|2006.07.31 16:17
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|65.00
|1284542
|2006.07.31 16:19
|sell
|4.50
|gbpusd
|1.8649
|1.8677
|0.0000
|2006.07.31 16:32
|1.8648
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|1285049
|2006.07.31 16:50
|buy
|6.70
|eurusd
|1.2762
|1.2749
|0.0000
|2006.07.31 16:50
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|67.00
|1285157
|2006.07.31 16:56
|buy
|4.70
|gbpusd
|1.8666
|1.8647
|0.0000
|2006.07.31 16:56
|1.8667
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|1285160
|2006.07.31 16:56
|buy
|4.70
|gbpusd
|1.8667
|1.8648
|0.0000
|2006.07.31 16:59
|1.8668
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|1285279
|2006.07.31 17:05
|buy
|7.00
|eurusd
|1.2755
|1.2742
|0.0000
|2006.07.31 17:11
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|1286074
|2006.07.31 18:45
|buy
|7.10
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 18:46
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|71.00
|1286222
|2006.07.31 19:02
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.8679
|1.8660
|0.0000
|2006.07.31 19:03
|1.8680
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1286459
|2006.07.31 19:39
|buy
|5.00
|gbpusd
|1.8686
|1.8670
|0.0000
|2006.07.31 19:41
|1.8687
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|1286522
|2006.07.31 19:58
|buy
|7.50
|eurusd
|1.2772
|1.2762
|0.0000
|2006.07.31 19:58
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|1286538
|2006.07.31 20:01
|buy
|7.70
|eurusd
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|2006.07.31 20:53
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|77.00
|1287104
|2006.07.31 20:59
|buy
|5.40
|gbpusd
|1.8681
|1.8662
|0.0000
|2006.07.31 21:04
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|1287164
|2006.07.31 21:12
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2773
|1.2762
|0.0000
|2006.07.31 21:13
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1287564
|2006.07.31 21:54
|buy
|5.60
|gbpusd
|1.8681
|1.8662
|0.0000
|2006.07.31 21:55
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1287667
|2006.07.31 22:04
|buy
|8.30
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.07.31 22:04
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|83.00
|1287707
|2006.07.31 22:08
|buy
|8.40
|eurusd
|1.2769
|1.2759
|0.0000
|2006.07.31 22:08
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|1287728
|2006.07.31 22:09
|buy
|8.80
|eurusd
|1.2769
|1.2752
|0.0000
|2006.07.31 22:09
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|176.00
|1287815
|2006.07.31 22:19
|buy
|9.10
|eurusd
|1.2772
|1.2762
|0.0000
|2006.07.31 22:19
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|182.00
|1288001
|2006.07.31 22:43
|buy
|9.50
|eurusd
|1.2769
|1.2756
|0.0000
|2006.07.31 22:44
|1.2770
|0.00
|0.00
|0.00
|95.00
|1288150
|2006.07.31 22:58
|buy
|9.60
|eurusd
|1.2768
|1.2755
|0.0000
|2006.07.31 22:59
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|1288230
|2006.07.31 23:01
|buy
|9.80
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 23:01
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|1288364
|2006.07.31 23:09
|sell
|10.00
|eurusd
|1.2767
|1.2780
|0.0000
|2006.07.31 23:10
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1288414
|2006.07.31 23:14
|buy
|10.20
|eurusd
|1.2766
|1.2753
|0.0000
|2006.07.31 23:24
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|102.00
|1288558
|2006.07.31 23:26
|buy
|10.40
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 23:28
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|1288629
|2006.07.31 23:35
|buy
|7.30
|gbpusd
|1.8677
|1.8640
|0.0000
|2006.07.31 23:37
|1.8678
|0.00
|0.00
|0.00
|73.00
|1288661
|2006.07.31 23:39
|buy
|7.40
|gbpusd
|1.8678
|1.8659
|0.0000
|2006.07.31 23:39
|1.8680
|0.00
|0.00
|0.00
|148.00
|1288693
|2006.07.31 23:46
|buy
|11.10
|eurusd
|1.2765
|1.2754
|0.0000
|2006.07.31 23:47
|1.2766
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|1288700
|2006.07.31 23:48
|buy
|11.30
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.07.31 23:48
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|113.00
|1288706
|2006.07.31 23:49
|buy
|11.50
|eurusd
|1.2766
|1.2755
|0.0000
|2006.07.31 23:50
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|115.00
|1288747
|2006.07.31 23:58
|buy
|11.70
|eurusd
|1.2769
|1.2759
|0.0000
|2006.08.01 00:03
|1.2770
|0.00
|0.00
|-40.95
|117.00
|1288811
|2006.08.01 00:05
|buy
|8.10
|gbpusd
|1.8678
|1.8662
|0.0000
|2006.08.01 00:09
|1.8679
|0.00
|0.00
|0.00
|81.00
|1289004
|2006.08.01 00:22
|buy
|8.20
|gbpusd
|1.8673
|1.8654
|0.0000
|2006.08.01 00:24
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|164.00
|1289173
|2006.08.01 00:32
|buy
|8.40
|gbpusd
|1.8671
|1.8655
|0.0000
|2006.08.01 00:35
|1.8672
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|1289398
|2006.08.01 00:56
|buy
|12.50
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.08.01 00:57
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|125.00
|1289438
|2006.08.01 00:59
|buy
|12.80
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.08.01 01:00
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|1289461
|2006.08.01 01:00
|buy
|13.00
|eurusd
|1.2772
|1.2761
|0.0000
|2006.08.01 01:01
|1.2774
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|1289493
|2006.08.01 01:03
|buy
|9.20
|gbpusd
|1.8678
|1.8656
|0.0000
|2006.08.01 01:04
|1.8679
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|
|0.00
|0.00
|-48.45
|2 046.00
|Closed P/L:
|1 997.55
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1289574
|2006.08.01 01:14
|buy
|13.70
|eurusd
|1.2772
|1.2759
|0.0000
|
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.00
|
|Floating P/L:
|-137.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 997.55
|Floating P/L:
|-137.00
|Margin:
|3 499.53
|Balance:
|6 997.55
|Equity:
|6 860.55
|Free Margin:
|3 498.02