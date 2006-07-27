|A/C No: 0000000
|Name: Name
|2006.08.01 05:04 (local time)
|2006.08.01 12:08 (server time)
|Closed Transactions:
|N
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Symbol
|Price
|S/L
|T/P
|Close Time
|Price
|Commis
|Swap
|Trade P/L
|Comment
|1
|8401973
|2006.07.27 13:06
|balance
|Deposit
|25000.00
|Deposit
|2
|8407979
|2006.07.27 13:27
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 13:34
|1.2768
|0.00
|0.00
|100.00
|LSMA_DailyEURUSD_PERIOD_H4
|3
|8411250
|2006.07.27 13:49
|buy
|2.50
|eurusd
|1.2760
|0.0000
|0.0000
|2006.07.27 20:00
|1.2693
|0.00
|0.00
|-1675.00
|LSMA_DailyEURUSD_PERIOD_H4
|4
|8454356
|2006.07.27 20:00
|sell
|2.20
|eurusd
|1.2693
|0.0000
|0.0000
|2006.07.30 22:00
|1.2768
|0.00
|36.52
|-1650.00
|LSMA_DailyEURUSD_PERIOD_H4
|5
|8576833
|2006.07.30 22:00
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2768
|0.0000
|0.0000
|2006.07.31 20:02
|1.2772
|0.00
|0.00
|80.00
|LSMA_DailyEURUSD_PERIOD_H4
|Total for:LSMA_DailyEURUSD_PERIOD_H4
|-3145.00
|Profit Factor: 0.05
|6
|8468171
|2006.07.28 00:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2686
|1.2721
|1.2676
|2006.07.28 04:00
|1.2693
|0.00
|0.00
|-70.00
|sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
|7
|8505403
|2006.07.28 09:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2687
|1.2722
|1.2677
|2006.07.28 10:40
|1.2677
|0.00
|0.00
|100.00
|[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
|8
|8520352
|2006.07.28 12:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2666
|1.2701
|1.2656
|2006.07.28 12:30
|1.2701
|0.00
|0.00
|-350.00
|[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
|9
|8576875
|2006.07.30 22:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2768
|1.2733
|1.2778
|2006.07.31 01:00
|1.2754
|0.00
|0.00
|-140.00
|sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
|10
|8600782
|2006.07.31 04:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2734
|1.2779
|2006.07.31 07:00
|1.2757
|0.00
|0.00
|-120.00
|sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
|11
|8686006
|2006.08.01 01:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2755
|1.2790
|1.2745
|2006.08.01 01:57
|1.2745
|0.00
|0.00
|100.00
|[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
|12
|8690394
|2006.08.01 01:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2743
|1.2778
|1.2733
|2006.08.01 04:58
|1.2733
|0.00
|0.00
|100.00
|[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
|13
|8700219
|2006.08.01 05:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2734
|1.2769
|1.2724
|2006.08.01 06:45
|1.2724
|0.00
|0.00
|100.00
|[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
|14
|8709431
|2006.08.01 06:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2721
|1.2756
|1.2711
|2006.08.01 10:03
|1.2756
|0.00
|0.00
|-350.00
|[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
|Total for:sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
|-630.00
|Profit Factor: 0.13
|15
|8407475
|2006.07.27 13:23
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2730
|1.2775
|2006.07.27 13:34
|1.2768
|0.00
|0.00
|30.00
|sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
|16
|8411159
|2006.07.27 13:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2725
|1.2770
|2006.07.27 15:06
|1.2725
|0.00
|0.00
|-350.00
|[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
|17
|8520360
|2006.07.28 12:12
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2667
|1.2702
|1.2657
|2006.07.28 12:30
|1.2702
|0.00
|0.00
|-350.00
|[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
|18
|8584499
|2006.07.31 00:00
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2779
|1.2744
|1.2789
|2006.07.31 07:49
|1.2744
|0.00
|0.00
|-105.00
|[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
|19
|8696967
|2006.08.01 04:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2748
|1.2783
|1.2738
|2006.08.01 04:52
|1.2738
|0.00
|0.00
|10.00
|[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
|20
|8699322
|2006.08.01 04:52
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2736
|1.2771
|1.2726
|2006.08.01 05:43
|1.2726
|0.00
|0.00
|100.00
|[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
|21
|8704898
|2006.08.01 05:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2725
|1.2760
|1.2715
|2006.08.01 10:44
|1.2760
|0.00
|0.00
|-350.00
|[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
|Total for:sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
|-1015.00
|Profit Factor: 0.13
|22
|8408642
|2006.07.27 13:30
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2770
|1.2735
|1.2780
|2006.07.27 13:34
|1.2768
|0.00
|0.00
|-20.00
|sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
|23
|8411180
|2006.07.27 13:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2760
|1.2725
|1.2770
|2006.07.27 14:30
|1.2739
|0.00
|0.00
|-210.00
|sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
|24
|8468102
|2006.07.28 00:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2687
|1.2722
|1.2677
|2006.07.28 04:00
|1.2692
|0.00
|0.00
|-50.00
|sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
|25
|8577109
|2006.07.30 22:00
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2734
|1.2779
|2006.07.31 01:01
|1.2755
|0.00
|0.00
|-140.00
|sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
|26
|8600813
|2006.07.31 04:01
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2769
|1.2734
|1.2779
|2006.07.31 06:00
|1.2759
|0.00
|0.00
|-100.00
|sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
|27
|8682824
|2006.08.01 00:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2765
|1.2800
|1.2755
|2006.08.01 00:38
|1.2755
|0.00
|0.00
|100.00
|[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
|28
|8691394
|2006.08.01 02:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2742
|1.2777
|1.2732
|2006.08.01 05:03
|1.2732
|0.00
|0.00
|100.00
|[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
|29
|8700532
|2006.08.01 05:03
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2730
|1.2765
|1.2720
|2006.08.01 08:30
|1.2741
|0.00
|0.00
|-110.00
|sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
|Total for:sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
|-430.00
|Profit Factor: 0.15
Final Total:
|0.00
|36.52
|-5220.00
|Deposit/Withdrawal:
|25000.00
|Summary P/L:
|-5183.48
|Balance:
|19816.52
|Winning trades:
|(11) 920.00
|Losing trades:
|(17) -6103.48
|Max summary P/L:
|100.00
|Largest winning trade:
|100.00
|Largest losing trade:
|-1675.00
|Max consecutive winners:
|3 (300.00)
|Max consecutive losers:
|6 (-870.00)
|Max consecutive profit:
|300.00 (3)
|Max consecutive loss:
|-3288.48 (2)
|Absolute drawdown:
|*
|Max drawdown:
|5373.48 (21.41%)
|Profit factor:
|0.15
|Avg. profit factor:
|0.23
|Risk factor:
|-0.96