MetaTrader Report
A/C No: 0000000Name: Name2006.08.01 05:04 (local time)
 2006.08.01 12:08 (server time)
Closed Transactions:
NTicketOpen TimeTypeLotsSymbolPriceS/LT/PClose TimePriceCommisSwapTrade P/LComment
184019732006.07.27 13:06balanceDeposit25000.00Deposit
284079792006.07.27 13:27buy2.50eurusd1.27640.00000.00002006.07.27 13:341.27680.000.00100.00LSMA_DailyEURUSD_PERIOD_H4
384112502006.07.27 13:49buy2.50eurusd1.27600.00000.00002006.07.27 20:001.26930.000.00-1675.00LSMA_DailyEURUSD_PERIOD_H4
484543562006.07.27 20:00sell2.20eurusd1.26930.00000.00002006.07.30 22:001.27680.0036.52-1650.00LSMA_DailyEURUSD_PERIOD_H4
585768332006.07.30 22:00buy2.00eurusd1.27680.00000.00002006.07.31 20:021.27720.000.0080.00LSMA_DailyEURUSD_PERIOD_H4
Total for:LSMA_DailyEURUSD_PERIOD_H4-3145.00Profit Factor: 0.05
684681712006.07.28 00:00sell1.00eurusd1.26861.27211.26762006.07.28 04:001.26930.000.00-70.00sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
785054032006.07.28 09:00sell1.00eurusd1.26871.27221.26772006.07.28 10:401.26770.000.00100.00[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
885203522006.07.28 12:12sell1.00eurusd1.26661.27011.26562006.07.28 12:301.27010.000.00-350.00[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
985768752006.07.30 22:00buy1.00eurusd1.27681.27331.27782006.07.31 01:001.27540.000.00-140.00sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
1086007822006.07.31 04:00buy1.00eurusd1.27691.27341.27792006.07.31 07:001.27570.000.00-120.00sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
1186860062006.08.01 01:00sell1.00eurusd1.27551.27901.27452006.08.01 01:571.27450.000.00100.00[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
1286903942006.08.01 01:57sell1.00eurusd1.27431.27781.27332006.08.01 04:581.27330.000.00100.00[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
1387002192006.08.01 05:00sell1.00eurusd1.27341.27691.27242006.08.01 06:451.27240.000.00100.00[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
1487094312006.08.01 06:45sell1.00eurusd1.27211.27561.27112006.08.01 10:031.27560.000.00-350.00[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H1
Total for:sv8b_EURUSD_PERIOD_H1-630.00Profit Factor: 0.13
1584074752006.07.27 13:23buy1.00eurusd1.27651.27301.27752006.07.27 13:341.27680.000.0030.00sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
1684111592006.07.27 13:48buy1.00eurusd1.27601.27251.27702006.07.27 15:061.27250.000.00-350.00[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
1785203602006.07.28 12:12sell1.00eurusd1.26671.27021.26572006.07.28 12:301.27020.000.00-350.00[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
1885844992006.07.31 00:00buy0.30eurusd1.27791.27441.27892006.07.31 07:491.27440.000.00-105.00[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
1986969672006.08.01 04:00sell0.10eurusd1.27481.27831.27382006.08.01 04:521.27380.000.0010.00[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
2086993222006.08.01 04:52sell1.00eurusd1.27361.27711.27262006.08.01 05:431.27260.000.00100.00[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
2187048982006.08.01 05:43sell1.00eurusd1.27251.27601.27152006.08.01 10:441.27600.000.00-350.00[sl]sv8b_EURUSD_PERIOD_H4
Total for:sv8b_EURUSD_PERIOD_H4-1015.00Profit Factor: 0.13
2284086422006.07.27 13:30buy1.00eurusd1.27701.27351.27802006.07.27 13:341.27680.000.00-20.00sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
2384111802006.07.27 13:48buy1.00eurusd1.27601.27251.27702006.07.27 14:301.27390.000.00-210.00sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
2484681022006.07.28 00:00sell1.00eurusd1.26871.27221.26772006.07.28 04:001.26920.000.00-50.00sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
2585771092006.07.30 22:00buy1.00eurusd1.27691.27341.27792006.07.31 01:011.27550.000.00-140.00sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
2686008132006.07.31 04:01buy1.00eurusd1.27691.27341.27792006.07.31 06:001.27590.000.00-100.00sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
2786828242006.08.01 00:01sell1.00eurusd1.27651.28001.27552006.08.01 00:381.27550.000.00100.00[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
2886913942006.08.01 02:00sell1.00eurusd1.27421.27771.27322006.08.01 05:031.27320.000.00100.00[tp]sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
2987005322006.08.01 05:03sell1.00eurusd1.27301.27651.27202006.08.01 08:301.27410.000.00-110.00sv8b_EURUSD_PERIOD_M30
Total for:sv8b_EURUSD_PERIOD_M30-430.00Profit Factor: 0.15

Final Total:
 0.0036.52-5220.00
 
Deposit/Withdrawal:25000.00
Summary P/L:-5183.48
Balance:19816.52
 
Winning trades:(11) 920.00
Losing trades:(17) -6103.48
Max summary P/L:100.00
Largest winning trade:100.00
Largest losing trade:-1675.00
Max consecutive winners:3 (300.00)
Max consecutive losers:6 (-870.00)
Max consecutive profit:300.00 (3)
Max consecutive loss:-3288.48 (2)
Absolute drawdown:*
Max drawdown:5373.48 (21.41%)
Profit factor:0.15
Avg. profit factor:0.23
Risk factor:-0.96
 
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By RickD. Mods by pHAzEi