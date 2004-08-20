|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.06.18 11:00 - 2006.07.24 11:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|FromHourTrade=8; ToHourTrade=23; FastPeriod=18; UseHourTrade=true; SlowPeriod=60; SL=60; TakeProfit=200; Lots=1; TrailingStop=18; incTp=0; USE_La_Nina=false; Mild_Nina=true; mild=1; Risk=10; MM=true; Use_El_Nino=true; Mild_nino=false; MaxTrades=4; Selectivity=14;
|Bars in test
|25091
|Ticks modelled
|2984047
|Modelling quality
|89.64%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|23389.94
|Gross profit
|63279.71
|Gross loss
|-39889.77
|Profit factor
|1.59
|Expected payoff
|210.72
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|7289.98 (24.48%)
|Relative drawdown
|24.48% (7289.98)
|Total trades
|111
|Short positions (won %)
|55 (87.27%)
|Long positions (won %)
|56 (80.36%)
|Profit trades (% of total)
|93 (83.78%)
|Loss trades (% of total)
|18 (16.22%)
|Largest
|profit trade
|3449.99
|loss trade
|-3138.87
|Average
|profit trade
|680.43
|loss trade
|-2216.10
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|28 (18223.08)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-4948.12)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|18223.08 (28)
|consecutive loss (count of losses)
|-4948.12 (2)
|Average
|consecutive wins
|7
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.23 09:34
|sell
|1
|1.00
|1.8213
|1.8273
|1.8013
|2
|2004.06.23 10:35
|modify
|1
|1.00
|1.8213
|1.8210
|1.8013
|3
|2004.06.23 10:36
|modify
|1
|1.00
|1.8213
|1.8203
|1.8013
|4
|2004.06.23 10:36
|s/l
|1
|1.00
|1.8203
|1.8203
|1.8013
|100.00
|10100.00
|5
|2004.06.24 14:36
|buy
|2
|2.00
|1.8177
|1.8117
|1.8377
|6
|2004.06.24 15:40
|modify
|2
|2.00
|1.8177
|1.8180
|1.8377
|7
|2004.06.24 15:40
|modify
|2
|2.00
|1.8177
|1.8181
|1.8377
|8
|2004.06.24 15:40
|modify
|2
|2.00
|1.8177
|1.8182
|1.8377
|9
|2004.06.24 15:41
|modify
|2
|2.00
|1.8177
|1.8183
|1.8377
|10
|2004.06.24 15:41
|modify
|2
|2.00
|1.8177
|1.8184
|1.8377
|11
|2004.06.24 15:41
|modify
|2
|2.00
|1.8177
|1.8188
|1.8377
|12
|2004.06.24 15:41
|modify
|2
|2.00
|1.8177
|1.8190
|1.8377
|13
|2004.06.24 15:43
|s/l
|2
|2.00
|1.8190
|1.8190
|1.8377
|260.00
|10360.00
|14
|2004.07.12 22:36
|sell
|3
|2.00
|1.8609
|1.8669
|1.8409
|15
|2004.07.13 08:00
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8569
|1.8409
|16
|2004.07.13 08:00
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8568
|1.8409
|17
|2004.07.13 08:00
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8564
|1.8409
|18
|2004.07.13 08:00
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8564
|1.8409
|19
|2004.07.13 08:01
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8562
|1.8409
|20
|2004.07.13 08:01
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8562
|1.8409
|21
|2004.07.13 08:02
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8562
|1.8409
|22
|2004.07.13 08:02
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8559
|1.8409
|23
|2004.07.13 08:02
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8556
|1.8409
|24
|2004.07.13 08:02
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8548
|1.8409
|25
|2004.07.13 08:02
|modify
|3
|2.00
|1.8609
|1.8540
|1.8409
|26
|2004.07.13 08:02
|s/l
|3
|2.00
|1.8540
|1.8540
|1.8409
|1390.00
|11750.00
|27
|2004.07.14 08:50
|buy
|4
|2.00
|1.8583
|1.8523
|1.8783
|28
|2004.07.14 10:30
|modify
|4
|2.00
|1.8583
|1.8584
|1.8783
|29
|2004.07.14 10:30
|modify
|4
|2.00
|1.8583
|1.8588
|1.8783
|30
|2004.07.14 10:30
|modify
|4
|2.00
|1.8583
|1.8591
|1.8783
|31
|2004.07.14 10:30
|modify
|4
|2.00
|1.8583
|1.8593
|1.8783
|32
|2004.07.14 10:30
|modify
|4
|2.00
|1.8583
|1.8594
|1.8783
|33
|2004.07.14 10:51
|s/l
|4
|2.00
|1.8594
|1.8594
|1.8783
|220.01
|11970.01
|34
|2004.07.16 09:59
|buy
|5
|2.00
|1.8532
|1.8472
|1.8732
|35
|2004.07.16 10:58
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8534
|1.8732
|36
|2004.07.16 10:58
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8534
|1.8732
|37
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8536
|1.8732
|38
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8536
|1.8732
|39
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8537
|1.8732
|40
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8538
|1.8732
|41
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8540
|1.8732
|42
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8541
|1.8732
|43
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8542
|1.8732
|44
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8543
|1.8732
|45
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8544
|1.8732
|46
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8544
|1.8732
|47
|2004.07.16 11:34
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8545
|1.8732
|48
|2004.07.16 11:37
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8548
|1.8732
|49
|2004.07.16 11:37
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8549
|1.8732
|50
|2004.07.16 11:52
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8551
|1.8732
|51
|2004.07.16 11:52
|modify
|5
|2.00
|1.8532
|1.8553
|1.8732
|52
|2004.07.16 11:56
|s/l
|5
|2.00
|1.8553
|1.8553
|1.8732
|419.99
|12390.00
|53
|2004.08.06 12:13
|sell
|6
|2.00
|1.8233
|1.8293
|1.8033
|54
|2004.08.06 13:11
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8231
|1.8033
|55
|2004.08.06 13:12
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8230
|1.8033
|56
|2004.08.06 13:12
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8229
|1.8033
|57
|2004.08.06 13:12
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8229
|1.8033
|58
|2004.08.06 13:13
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8228
|1.8033
|59
|2004.08.06 13:13
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8227
|1.8033
|60
|2004.08.06 13:14
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8227
|1.8033
|61
|2004.08.06 13:15
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8226
|1.8033
|62
|2004.08.06 13:15
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8225
|1.8033
|63
|2004.08.06 13:15
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8224
|1.8033
|64
|2004.08.06 13:15
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8224
|1.8033
|65
|2004.08.06 13:16
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8223
|1.8033
|66
|2004.08.06 13:16
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8222
|1.8033
|67
|2004.08.06 13:16
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8221
|1.8033
|68
|2004.08.06 13:16
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8220
|1.8033
|69
|2004.08.06 13:16
|modify
|6
|2.00
|1.8233
|1.8219
|1.8033
|70
|2004.08.06 13:59
|s/l
|6
|2.00
|1.8219
|1.8219
|1.8033
|279.99
|12669.99
|71
|2004.08.06 14:30
|buy
|7
|2.00
|1.8272
|1.8212
|1.8472
|72
|2004.08.06 14:51
|modify
|7
|2.00
|1.8272
|1.8407
|1.8472
|73
|2004.08.06 14:51
|modify
|7
|2.00
|1.8272
|1.8408
|1.8472
|74
|2004.08.06 14:52
|modify
|7
|2.00
|1.8272
|1.8409
|1.8472
|75
|2004.08.06 14:53
|modify
|7
|2.00
|1.8272
|1.8410
|1.8472
|76
|2004.08.06 14:59
|modify
|7
|2.00
|1.8272
|1.8423
|1.8472
|77
|2004.08.06 15:17
|s/l
|7
|2.00
|1.8423
|1.8423
|1.8472
|3020.00
|15689.99
|78
|2004.08.20 09:21
|sell
|8
|2.00
|1.8306
|1.8366
|1.8106
|79
|2004.08.20 11:32
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8306
|1.8106
|80
|2004.08.20 11:42
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8303
|1.8106
|81
|2004.08.20 11:43
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8301
|1.8106
|82
|2004.08.20 11:43
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8300
|1.8106
|83
|2004.08.20 11:43
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8300
|1.8106
|84
|2004.08.20 11:43
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8294
|1.8106
|85
|2004.08.20 11:54
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8292
|1.8106
|86
|2004.08.20 11:54
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8292
|1.8106
|87
|2004.08.20 11:55
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8291
|1.8106
|88
|2004.08.20 11:55
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8291
|1.8106
|89
|2004.08.20 11:56
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8289
|1.8106
|90
|2004.08.20 12:05
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8287
|1.8106
|91
|2004.08.20 12:05
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8284
|1.8106
|92
|2004.08.20 12:47
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8284
|1.8106
|93
|2004.08.20 12:47
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8283
|1.8106
|94
|2004.08.20 12:47
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8281
|1.8106
|95
|2004.08.20 12:50
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8280
|1.8106
|96
|2004.08.20 12:50
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8280
|1.8106
|97
|2004.08.20 12:51
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8279
|1.8106
|98
|2004.08.20 12:51
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8278
|1.8106
|99
|2004.08.20 12:51
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8277
|1.8106
|100
|2004.08.20 12:51
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8275
|1.8106
|101
|2004.08.20 12:51
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8273
|1.8106
|102
|2004.08.20 12:51
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8272
|1.8106
|103
|2004.08.20 12:53
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8268
|1.8106
|104
|2004.08.20 13:06
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8268
|1.8106
|105
|2004.08.20 13:06
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8267
|1.8106
|106
|2004.08.20 13:15
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8266
|1.8106
|107
|2004.08.20 13:16
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8264
|1.8106
|108
|2004.08.20 13:16
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8262
|1.8106
|109
|2004.08.20 13:16
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8261
|1.8106
|110
|2004.08.20 13:18
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8260
|1.8106
|111
|2004.08.20 13:18
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8260
|1.8106
|112
|2004.08.20 13:20
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8259
|1.8106
|113
|2004.08.20 13:25
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8257
|1.8106
|114
|2004.08.20 13:27
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8256
|1.8106
|115
|2004.08.20 13:27
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8255
|1.8106
|116
|2004.08.20 13:27
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8255
|1.8106
|117
|2004.08.20 13:27
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8254
|1.8106
|118
|2004.08.20 13:28
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8253
|1.8106
|119
|2004.08.20 13:28
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8252
|1.8106
|120
|2004.08.20 13:28
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8252
|1.8106
|121
|2004.08.20 13:31
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8251
|1.8106
|122
|2004.08.20 13:31
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8250
|1.8106
|123
|2004.08.20 13:31
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8249
|1.8106
|124
|2004.08.20 13:31
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8248
|1.8106
|125
|2004.08.20 13:31
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8247
|1.8106
|126
|2004.08.20 13:32
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8247
|1.8106
|127
|2004.08.20 13:33
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8246
|1.8106
|128
|2004.08.20 13:33
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8245
|1.8106
|129
|2004.08.20 13:33
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8244
|1.8106
|130
|2004.08.20 13:33
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8243
|1.8106
|131
|2004.08.20 13:33
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8240
|1.8106
|132
|2004.08.20 13:34
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8240
|1.8106
|133
|2004.08.20 13:34
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8239
|1.8106
|134
|2004.08.20 13:34
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8239
|1.8106
|135
|2004.08.20 13:35
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8238
|1.8106
|136
|2004.08.20 13:36
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8237
|1.8106
|137
|2004.08.20 13:36
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8237
|1.8106
|138
|2004.08.20 13:37
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8236
|1.8106
|139
|2004.08.20 13:37
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8235
|1.8106
|140
|2004.08.20 13:37
|modify
|8
|2.00
|1.8306
|1.8235
|1.8106
|141
|2004.08.20 13:39
|s/l
|8
|2.00
|1.8235
|1.8235
|1.8106
|1420.01
|17110.00
|142
|2004.08.30 12:29
|buy
|9
|2.00
|1.7915
|1.7855
|1.8115
|143
|2004.08.30 14:23
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7915
|1.8115
|144
|2004.08.30 14:23
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7922
|1.8115
|145
|2004.08.30 14:26
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7923
|1.8115
|146
|2004.08.30 14:26
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7923
|1.8115
|147
|2004.08.30 14:27
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7925
|1.8115
|148
|2004.08.30 14:27
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7925
|1.8115
|149
|2004.08.30 14:27
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7926
|1.8115
|150
|2004.08.30 14:27
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7927
|1.8115
|151
|2004.08.30 14:27
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7928
|1.8115
|152
|2004.08.30 14:27
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7931
|1.8115
|153
|2004.08.30 14:27
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7933
|1.8115
|154
|2004.08.30 14:27
|modify
|9
|2.00
|1.7915
|1.7933
|1.8115
|155
|2004.08.30 14:33
|s/l
|9
|2.00
|1.7933
|1.7933
|1.8115
|360.02
|17470.02
|156
|2004.09.09 10:34
|sell
|10
|2.00
|1.7839
|1.7899
|1.7639
|157
|2004.09.09 15:43
|modify
|10
|2.00
|1.7839
|1.7838
|1.7639
|158
|2004.09.09 15:43
|modify
|10
|2.00
|1.7839
|1.7836
|1.7639
|159
|2004.09.09 15:43
|modify
|10
|2.00
|1.7839
|1.7835
|1.7639
|160
|2004.09.09 16:01
|s/l
|10
|2.00
|1.7835
|1.7835
|1.7639
|80.00
|17550.02
|161
|2004.09.09 17:55
|buy
|11
|2.00
|1.7858
|1.7798
|1.8058
|162
|2004.09.09 23:11
|modify
|11
|2.00
|1.7858
|1.7858
|1.8058
|163
|2004.09.09 23:11
|modify
|11
|2.00
|1.7858
|1.7865
|1.8058
|164
|2004.09.09 23:12
|modify
|11
|2.00
|1.7858
|1.7869
|1.8058
|165
|2004.09.09 23:17
|s/l
|11
|2.00
|1.7869
|1.7869
|1.8058
|220.00
|17770.02
|166
|2004.09.14 10:33
|sell
|12
|2.00
|1.7973
|1.8033
|1.7773
|167
|2004.09.14 11:15
|modify
|12
|2.00
|1.7973
|1.7971
|1.7773
|168
|2004.09.14 11:15
|modify
|12
|2.00
|1.7973
|1.7970
|1.7773
|169
|2004.09.14 11:17
|modify
|12
|2.00
|1.7973
|1.7968
|1.7773
|170
|2004.09.14 11:29
|s/l
|12
|2.00
|1.7968
|1.7968
|1.7773
|99.99
|17870.01
|171
|2004.09.20 17:59
|buy
|13
|2.00
|1.7884
|1.7824
|1.8084
|172
|2004.09.21 11:33
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7884
|1.8084
|173
|2004.09.21 11:47
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7885
|1.8084
|174
|2004.09.21 11:47
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7886
|1.8084
|175
|2004.09.21 11:47
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7892
|1.8084
|176
|2004.09.21 11:49
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7895
|1.8084
|177
|2004.09.21 11:49
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7898
|1.8084
|178
|2004.09.21 11:51
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7898
|1.8084
|179
|2004.09.21 11:51
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7899
|1.8084
|180
|2004.09.21 11:52
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7901
|1.8084
|181
|2004.09.21 12:07
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7903
|1.8084
|182
|2004.09.21 12:07
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7904
|1.8084
|183
|2004.09.21 12:07
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7906
|1.8084
|184
|2004.09.21 12:07
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7908
|1.8084
|185
|2004.09.21 12:07
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7909
|1.8084
|186
|2004.09.21 12:07
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7909
|1.8084
|187
|2004.09.21 12:08
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7911
|1.8084
|188
|2004.09.21 12:08
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7913
|1.8084
|189
|2004.09.21 12:08
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7916
|1.8084
|190
|2004.09.21 12:08
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7917
|1.8084
|191
|2004.09.21 12:08
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7918
|1.8084
|192
|2004.09.21 12:08
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7919
|1.8084
|193
|2004.09.21 12:08
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7920
|1.8084
|194
|2004.09.21 12:08
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7922
|1.8084
|195
|2004.09.21 12:11
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7924
|1.8084
|196
|2004.09.21 12:48
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7926
|1.8084
|197
|2004.09.21 12:48
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7928
|1.8084
|198
|2004.09.21 13:16
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7930
|1.8084
|199
|2004.09.21 13:16
|modify
|13
|2.00
|1.7884
|1.7935
|1.8084
|200
|2004.09.21 13:31
|s/l
|13
|2.00
|1.7935
|1.7935
|1.8084
|1001.48
|18871.49
|201
|2004.10.06 10:48
|sell
|14
|2.00
|1.7808
|1.7868
|1.7608
|202
|2004.10.06 11:04
|modify
|14
|2.00
|1.7808
|1.7802
|1.7608
|203
|2004.10.06 11:04
|modify
|14
|2.00
|1.7808
|1.7802
|1.7608
|204
|2004.10.06 11:11
|modify
|14
|2.00
|1.7808
|1.7800
|1.7608
|205
|2004.10.06 11:11
|modify
|14
|2.00
|1.7808
|1.7795
|1.7608
|206
|2004.10.06 11:11
|modify
|14
|2.00
|1.7808
|1.7790
|1.7608
|207
|2004.10.06 11:17
|s/l
|14
|2.00
|1.7790
|1.7790
|1.7608
|360.01
|19231.50
|208
|2004.10.12 19:50
|buy
|15
|2.00
|1.7911
|1.7851
|1.8111
|209
|2004.10.13 09:02
|modify
|15
|2.00
|1.7911
|1.7911
|1.8111
|210
|2004.10.13 09:02
|modify
|15
|2.00
|1.7911
|1.7914
|1.8111
|211
|2004.10.13 09:15
|modify
|15
|2.00
|1.7911
|1.7915
|1.8111
|212
|2004.10.13 09:16
|modify
|15
|2.00
|1.7911
|1.7916
|1.8111
|213
|2004.10.13 09:17
|s/l
|15
|2.00
|1.7916
|1.7916
|1.8111
|81.49
|19313.00
|214
|2004.10.18 16:15
|sell
|16
|2.00
|1.8013
|1.8073
|1.7813
|215
|2004.10.18 17:20
|modify
|16
|2.00
|1.8013
|1.8013
|1.7813
|216
|2004.10.18 17:20
|modify
|16
|2.00
|1.8013
|1.8012
|1.7813
|217
|2004.10.18 17:21
|modify
|16
|2.00
|1.8013
|1.8010
|1.7813
|218
|2004.10.18 17:21
|modify
|16
|2.00
|1.8013
|1.8008
|1.7813
|219
|2004.10.18 17:21
|modify
|16
|2.00
|1.8013
|1.8006
|1.7813
|220
|2004.10.18 17:40
|s/l
|16
|2.00
|1.8006
|1.8006
|1.7813
|140.02
|19453.02
|221
|2004.10.19 11:18
|buy
|17
|2.00
|1.7979
|1.7919
|1.8179
|222
|2004.10.19 11:54
|modify
|17
|2.00
|1.7979
|1.7979
|1.8179
|223
|2004.10.19 11:54
|modify
|17
|2.00
|1.7979
|1.7984
|1.8179
|224
|2004.10.19 11:54
|modify
|17
|2.00
|1.7979
|1.7985
|1.8179
|225
|2004.10.19 11:54
|modify
|17
|2.00
|1.7979
|1.7987
|1.8179
|226
|2004.10.19 12:10
|modify
|17
|2.00
|1.7979
|1.7990
|1.8179
|227
|2004.10.19 12:10
|modify
|17
|2.00
|1.7979
|1.7995
|1.8179
|228
|2004.10.19 12:15
|s/l
|17
|2.00
|1.7995
|1.7995
|1.8179
|320.01
|19773.03
|229
|2004.11.04 14:29
|sell
|18
|2.00
|1.8452
|1.8512
|1.8252
|230
|2004.11.04 15:34
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8452
|1.8252
|231
|2004.11.04 15:35
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8451
|1.8252
|232
|2004.11.04 15:35
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8450
|1.8252
|233
|2004.11.04 15:36
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8449
|1.8252
|234
|2004.11.04 15:36
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8448
|1.8252
|235
|2004.11.04 15:38
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8447
|1.8252
|236
|2004.11.04 15:38
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8446
|1.8252
|237
|2004.11.04 15:38
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8445
|1.8252
|238
|2004.11.04 15:38
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8444
|1.8252
|239
|2004.11.04 15:39
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8442
|1.8252
|240
|2004.11.04 15:39
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8439
|1.8252
|241
|2004.11.04 15:39
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8437
|1.8252
|242
|2004.11.04 15:39
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8436
|1.8252
|243
|2004.11.04 15:39
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8435
|1.8252
|244
|2004.11.04 15:39
|modify
|18
|2.00
|1.8452
|1.8433
|1.8252
|245
|2004.11.04 15:42
|s/l
|18
|2.00
|1.8433
|1.8433
|1.8252
|380.00
|20153.03
|246
|2004.11.19 09:25
|buy
|19
|3.00
|1.8529
|1.8469
|1.8729
|247
|2004.11.19 09:56
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8529
|1.8729
|248
|2004.11.19 09:56
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8531
|1.8729
|249
|2004.11.19 09:56
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8532
|1.8729
|250
|2004.11.19 09:56
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8532
|1.8729
|251
|2004.11.19 09:58
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8533
|1.8729
|252
|2004.11.19 09:58
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8534
|1.8729
|253
|2004.11.19 09:58
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8535
|1.8729
|254
|2004.11.19 09:58
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8537
|1.8729
|255
|2004.11.19 09:58
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8538
|1.8729
|256
|2004.11.19 09:58
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8539
|1.8729
|257
|2004.11.19 09:58
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8541
|1.8729
|258
|2004.11.19 09:58
|modify
|19
|3.00
|1.8529
|1.8542
|1.8729
|259
|2004.11.19 10:02
|s/l
|19
|3.00
|1.8542
|1.8542
|1.8729
|390.02
|20543.05
|260
|2004.11.26 09:29
|sell
|20
|3.00
|1.8894
|1.8954
|1.8694
|261
|2004.11.26 09:29
|modify
|20
|3.00
|1.8894
|1.8883
|1.8694
|262
|2004.11.26 09:29
|s/l
|20
|3.00
|1.8883
|1.8883
|1.8694
|330.00
|20873.05
|263
|2004.11.30 08:08
|buy
|21
|3.00
|1.8924
|1.8864
|1.9124
|264
|2004.11.30 10:10
|modify
|21
|3.00
|1.8924
|1.8924
|1.9124
|265
|2004.11.30 10:10
|modify
|21
|3.00
|1.8924
|1.8926
|1.9124
|266
|2004.11.30 10:10
|modify
|21
|3.00
|1.8924
|1.8927
|1.9124
|267
|2004.11.30 10:17
|modify
|21
|3.00
|1.8924
|1.8928
|1.9124
|268
|2004.11.30 10:17
|modify
|21
|3.00
|1.8924
|1.8929
|1.9124
|269
|2004.11.30 10:17
|modify
|21
|3.00
|1.8924
|1.8930
|1.9124
|270
|2004.11.30 10:26
|modify
|21
|3.00
|1.8924
|1.8931
|1.9124
|271
|2004.11.30 10:26
|modify
|21
|3.00
|1.8924
|1.8932
|1.9124
|272
|2004.11.30 10:26
|modify
|21
|3.00
|1.8924
|1.8932
|1.9124
|273
|2004.11.30 10:29
|modify
|21
|3.00
|1.8924
|1.8933
|1.9124
|274
|2004.11.30 10:39
|s/l
|21
|3.00
|1.8933
|1.8933
|1.9124
|270.00
|21143.05
|275
|2004.12.07 15:41
|sell
|22
|3.00
|1.9436
|1.9496
|1.9236
|276
|2004.12.07 16:10
|modify
|22
|3.00
|1.9436
|1.9435
|1.9236
|277
|2004.12.07 16:10
|modify
|22
|3.00
|1.9436
|1.9432
|1.9236
|278
|2004.12.07 16:10
|modify
|22
|3.00
|1.9436
|1.9429
|1.9236
|279
|2004.12.07 16:18
|s/l
|22
|3.00
|1.9429
|1.9429
|1.9236
|210.01
|21353.06
|280
|2004.12.14 18:40
|buy
|23
|3.00
|1.9256
|1.9196
|1.9456
|281
|2004.12.14 20:16
|modify
|23
|3.00
|1.9256
|1.9258
|1.9456
|282
|2004.12.14 20:18
|s/l
|23
|3.00
|1.9258
|1.9258
|1.9456
|60.00
|21413.06
|283
|2004.12.16 15:19
|sell
|24
|3.00
|1.9410
|1.9470
|1.9210
|284
|2004.12.16 15:23
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9409
|1.9210
|285
|2004.12.16 15:23
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9407
|1.9210
|286
|2004.12.16 15:23
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9404
|1.9210
|287
|2004.12.16 15:23
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9402
|1.9210
|288
|2004.12.16 15:23
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9396
|1.9210
|289
|2004.12.16 15:23
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9394
|1.9210
|290
|2004.12.16 15:24
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9392
|1.9210
|291
|2004.12.16 15:25
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9391
|1.9210
|292
|2004.12.16 15:25
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9390
|1.9210
|293
|2004.12.16 15:25
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9389
|1.9210
|294
|2004.12.16 15:25
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9388
|1.9210
|295
|2004.12.16 15:25
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9386
|1.9210
|296
|2004.12.16 15:25
|modify
|24
|3.00
|1.9410
|1.9386
|1.9210
|297
|2004.12.16 15:28
|s/l
|24
|3.00
|1.9386
|1.9386
|1.9210
|720.01
|22133.07
|298
|2004.12.17 09:19
|buy
|25
|3.00
|1.9356
|1.9296
|1.9556
|299
|2004.12.17 09:32
|modify
|25
|3.00
|1.9356
|1.9358
|1.9556
|300
|2004.12.17 09:33
|modify
|25
|3.00
|1.9356
|1.9359
|1.9556
|301
|2004.12.17 09:51
|s/l
|25
|3.00
|1.9359
|1.9359
|1.9556
|90.01
|22223.08
|302
|2004.12.17 12:56
|sell
|26
|3.00
|1.9325
|1.9385
|1.9125
|303
|2004.12.17 14:38
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9325
|1.9125
|304
|2004.12.17 14:38
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9324
|1.9125
|305
|2004.12.17 14:38
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9323
|1.9125
|306
|2004.12.17 14:38
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9322
|1.9125
|307
|2004.12.17 14:38
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9321
|1.9125
|308
|2004.12.17 14:38
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9317
|1.9125
|309
|2004.12.17 14:38
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9316
|1.9125
|310
|2004.12.17 14:38
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9316
|1.9125
|311
|2004.12.17 14:39
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9315
|1.9125
|312
|2004.12.17 14:39
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9311
|1.9125
|313
|2004.12.17 14:39
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9308
|1.9125
|314
|2004.12.17 14:39
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9307
|1.9125
|315
|2004.12.17 14:39
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9305
|1.9125
|316
|2004.12.17 14:39
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9301
|1.9125
|317
|2004.12.17 14:39
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9300
|1.9125
|318
|2004.12.17 14:39
|modify
|26
|3.00
|1.9325
|1.9299
|1.9125
|319
|2004.12.17 14:45
|s/l
|26
|3.00
|1.9299
|1.9299
|1.9125
|780.01
|23003.09
|320
|2004.12.27 16:22
|buy
|27
|3.00
|1.9246
|1.9186
|1.9446
|321
|2004.12.27 16:32
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9246
|1.9446
|322
|2004.12.27 16:32
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9247
|1.9446
|323
|2004.12.27 16:32
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9248
|1.9446
|324
|2004.12.27 16:32
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9249
|1.9446
|325
|2004.12.27 16:33
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9249
|1.9446
|326
|2004.12.27 16:33
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9250
|1.9446
|327
|2004.12.27 16:33
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9251
|1.9446
|328
|2004.12.27 16:33
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9252
|1.9446
|329
|2004.12.27 16:33
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9253
|1.9446
|330
|2004.12.27 16:34
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9254
|1.9446
|331
|2004.12.27 16:34
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9255
|1.9446
|332
|2004.12.27 16:34
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9256
|1.9446
|333
|2004.12.27 16:34
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9257
|1.9446
|334
|2004.12.27 16:34
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9258
|1.9446
|335
|2004.12.27 16:34
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9259
|1.9446
|336
|2004.12.27 16:34
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9262
|1.9446
|337
|2004.12.27 16:40
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9265
|1.9446
|338
|2004.12.27 16:40
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9266
|1.9446
|339
|2004.12.27 16:40
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9267
|1.9446
|340
|2004.12.27 16:40
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9268
|1.9446
|341
|2004.12.27 16:40
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9270
|1.9446
|342
|2004.12.27 16:41
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9271
|1.9446
|343
|2004.12.27 16:41
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9272
|1.9446
|344
|2004.12.27 16:41
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9273
|1.9446
|345
|2004.12.27 16:41
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9274
|1.9446
|346
|2004.12.27 16:41
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9275
|1.9446
|347
|2004.12.27 16:43
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9276
|1.9446
|348
|2004.12.27 16:43
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9276
|1.9446
|349
|2004.12.27 16:44
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9279
|1.9446
|350
|2004.12.27 16:44
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9280
|1.9446
|351
|2004.12.27 16:44
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9280
|1.9446
|352
|2004.12.27 16:53
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9284
|1.9446
|353
|2004.12.27 16:53
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9286
|1.9446
|354
|2004.12.27 16:53
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9289
|1.9446
|355
|2004.12.27 16:53
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9289
|1.9446
|356
|2004.12.27 16:54
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9291
|1.9446
|357
|2004.12.27 16:54
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9291
|1.9446
|358
|2004.12.27 16:57
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9293
|1.9446
|359
|2004.12.27 16:57
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9293
|1.9446
|360
|2004.12.27 16:58
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9293
|1.9446
|361
|2004.12.27 16:58
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9295
|1.9446
|362
|2004.12.27 16:58
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9297
|1.9446
|363
|2004.12.27 16:58
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9302
|1.9446
|364
|2004.12.27 16:58
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9306
|1.9446
|365
|2004.12.27 16:58
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9307
|1.9446
|366
|2004.12.27 16:59
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9309
|1.9446
|367
|2004.12.27 16:59
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9313
|1.9446
|368
|2004.12.27 16:59
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9316
|1.9446
|369
|2004.12.27 16:59
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9318
|1.9446
|370
|2004.12.27 17:00
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9319
|1.9446
|371
|2004.12.27 17:11
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9321
|1.9446
|372
|2004.12.27 17:12
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9323
|1.9446
|373
|2004.12.27 17:12
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9325
|1.9446
|374
|2004.12.27 17:12
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9326
|1.9446
|375
|2004.12.27 17:17
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9326
|1.9446
|376
|2004.12.27 17:17
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9327
|1.9446
|377
|2004.12.27 17:17
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9329
|1.9446
|378
|2004.12.27 17:20
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9331
|1.9446
|379
|2004.12.27 17:20
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9332
|1.9446
|380
|2004.12.27 17:20
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9335
|1.9446
|381
|2004.12.27 17:20
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9337
|1.9446
|382
|2004.12.27 17:20
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9339
|1.9446
|383
|2004.12.27 17:20
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9340
|1.9446
|384
|2004.12.27 17:45
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9341
|1.9446
|385
|2004.12.27 17:49
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9344
|1.9446
|386
|2004.12.27 17:50
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9344
|1.9446
|387
|2004.12.27 17:50
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9346
|1.9446
|388
|2004.12.27 17:50
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9352
|1.9446
|389
|2004.12.27 17:52
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9352
|1.9446
|390
|2004.12.27 17:52
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9354
|1.9446
|391
|2004.12.27 18:27
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9354
|1.9446
|392
|2004.12.27 18:28
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9354
|1.9446
|393
|2004.12.27 18:28
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9358
|1.9446
|394
|2004.12.27 18:32
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9358
|1.9446
|395
|2004.12.27 18:40
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9358
|1.9446
|396
|2004.12.27 18:42
|modify
|27
|3.00
|1.9246
|1.9361
|1.9446
|397
|2004.12.27 19:59
|s/l
|27
|3.00
|1.9361
|1.9361
|1.9446
|3449.99
|26453.08
|398
|2004.12.29 09:44
|sell
|28
|3.00
|1.9279
|1.9339
|1.9079
|399
|2004.12.29 11:59
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9276
|1.9079
|400
|2004.12.29 11:59
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9274
|1.9079
|401
|2004.12.29 11:59
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9272
|1.9079
|402
|2004.12.29 12:00
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9269
|1.9079
|403
|2004.12.29 12:07
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9268
|1.9079
|404
|2004.12.29 12:11
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9267
|1.9079
|405
|2004.12.29 12:11
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9265
|1.9079
|406
|2004.12.29 12:11
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9262
|1.9079
|407
|2004.12.29 12:12
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9261
|1.9079
|408
|2004.12.29 12:22
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9257
|1.9079
|409
|2004.12.29 12:23
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9254
|1.9079
|410
|2004.12.29 12:23
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9251
|1.9079
|411
|2004.12.29 12:23
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9244
|1.9079
|412
|2004.12.29 12:26
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9243
|1.9079
|413
|2004.12.29 12:26
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9242
|1.9079
|414
|2004.12.29 12:26
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9241
|1.9079
|415
|2004.12.29 12:26
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9240
|1.9079
|416
|2004.12.29 12:27
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9239
|1.9079
|417
|2004.12.29 12:27
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9239
|1.9079
|418
|2004.12.29 12:27
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9238
|1.9079
|419
|2004.12.29 12:27
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9236
|1.9079
|420
|2004.12.29 12:27
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9235
|1.9079
|421
|2004.12.29 12:27
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9234
|1.9079
|422
|2004.12.29 12:27
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9233
|1.9079
|423
|2004.12.29 12:27
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9232
|1.9079
|424
|2004.12.29 12:27
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9231
|1.9079
|425
|2004.12.29 12:28
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9230
|1.9079
|426
|2004.12.29 12:34
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9228
|1.9079
|427
|2004.12.29 12:49
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9226
|1.9079
|428
|2004.12.29 12:50
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9224
|1.9079
|429
|2004.12.29 12:50
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9222
|1.9079
|430
|2004.12.29 12:50
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9221
|1.9079
|431
|2004.12.29 12:51
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9220
|1.9079
|432
|2004.12.29 12:51
|modify
|28
|3.00
|1.9279
|1.9220
|1.9079
|433
|2004.12.29 12:53
|s/l
|28
|3.00
|1.9220
|1.9220
|1.9079
|1770.00
|28223.08
|434
|2005.01.07 14:30
|buy
|29
|3.00
|1.8823
|1.8763
|1.9023
|435
|2005.01.07 14:30
|s/l
|29
|3.00
|1.8763
|1.8763
|1.9023
|-1800.00
|26423.08
|436
|2005.01.07 16:07
|sell
|30
|3.00
|1.8759
|1.8819
|1.8559
|437
|2005.01.07 16:21
|modify
|30
|3.00
|1.8759
|1.8759
|1.8559
|438
|2005.01.07 16:21
|modify
|30
|3.00
|1.8759
|1.8758
|1.8559
|439
|2005.01.07 16:21
|s/l
|30
|3.00
|1.8758
|1.8758
|1.8559
|29.99
|26453.07
|440
|2005.01.19 08:42
|buy
|31
|3.00
|1.8681
|1.8621
|1.8881
|441
|2005.01.19 08:50
|modify
|31
|3.00
|1.8681
|1.8681
|1.8881
|442
|2005.01.19 08:53
|modify
|31
|3.00
|1.8681
|1.8683
|1.8881
|443
|2005.01.19 08:53
|modify
|31
|3.00
|1.8681
|1.8686
|1.8881
|444
|2005.01.19 08:53
|modify
|31
|3.00
|1.8681
|1.8686
|1.8881
|445
|2005.01.19 08:54
|modify
|31
|3.00
|1.8681
|1.8688
|1.8881
|446
|2005.01.19 08:58
|modify
|31
|3.00
|1.8681
|1.8689
|1.8881
|447
|2005.01.19 08:58
|modify
|31
|3.00
|1.8681
|1.8692
|1.8881
|448
|2005.01.19 09:06
|s/l
|31
|3.00
|1.8692
|1.8692
|1.8881
|330.02
|26783.09
|449
|2005.02.04 18:09
|sell
|32
|3.00
|1.8810
|1.8870
|1.8610
|450
|2005.02.04 18:59
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8810
|1.8610
|451
|2005.02.04 19:00
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8808
|1.8610
|452
|2005.02.04 19:00
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8806
|1.8610
|453
|2005.02.04 19:00
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8804
|1.8610
|454
|2005.02.04 19:01
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8802
|1.8610
|455
|2005.02.04 19:02
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8800
|1.8610
|456
|2005.02.04 19:02
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8799
|1.8610
|457
|2005.02.04 19:02
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8795
|1.8610
|458
|2005.02.04 19:02
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8793
|1.8610
|459
|2005.02.04 19:12
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8788
|1.8610
|460
|2005.02.04 19:12
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8780
|1.8610
|461
|2005.02.04 19:14
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8780
|1.8610
|462
|2005.02.04 19:14
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8778
|1.8610
|463
|2005.02.04 19:22
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8772
|1.8610
|464
|2005.02.04 19:22
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8763
|1.8610
|465
|2005.02.04 19:22
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8762
|1.8610
|466
|2005.02.04 19:23
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8758
|1.8610
|467
|2005.02.04 19:23
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8758
|1.8610
|468
|2005.02.04 19:24
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8757
|1.8610
|469
|2005.02.04 19:24
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8756
|1.8610
|470
|2005.02.04 19:24
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8755
|1.8610
|471
|2005.02.04 19:25
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8754
|1.8610
|472
|2005.02.04 19:25
|modify
|32
|3.00
|1.8810
|1.8751
|1.8610
|473
|2005.02.04 20:09
|s/l
|32
|3.00
|1.8751
|1.8751
|1.8610
|1769.99
|28553.08
|474
|2005.02.16 19:38
|buy
|33
|3.00
|1.8876
|1.8816
|1.9076
|475
|2005.02.17 09:57
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8877
|1.9076
|476
|2005.02.17 10:03
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8879
|1.9076
|477
|2005.02.17 10:30
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8881
|1.9076
|478
|2005.02.17 10:30
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8882
|1.9076
|479
|2005.02.17 10:30
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8884
|1.9076
|480
|2005.02.17 10:30
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8885
|1.9076
|481
|2005.02.17 10:40
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8888
|1.9076
|482
|2005.02.17 10:41
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8893
|1.9076
|483
|2005.02.17 10:41
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8894
|1.9076
|484
|2005.02.17 10:43
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8895
|1.9076
|485
|2005.02.17 10:43
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8896
|1.9076
|486
|2005.02.17 10:43
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8897
|1.9076
|487
|2005.02.17 10:43
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8898
|1.9076
|488
|2005.02.17 10:45
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8899
|1.9076
|489
|2005.02.17 10:45
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8900
|1.9076
|490
|2005.02.17 10:45
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8901
|1.9076
|491
|2005.02.17 10:45
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8903
|1.9076
|492
|2005.02.17 10:45
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8904
|1.9076
|493
|2005.02.17 10:45
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8905
|1.9076
|494
|2005.02.17 10:45
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8906
|1.9076
|495
|2005.02.17 10:46
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8907
|1.9076
|496
|2005.02.17 10:46
|modify
|33
|3.00
|1.8876
|1.8907
|1.9076
|497
|2005.02.17 10:55
|s/l
|33
|3.00
|1.8907
|1.8907
|1.9076
|846.68
|29399.76
|498
|2005.02.25 10:44
|sell
|34
|3.00
|1.9085
|1.9145
|1.8885
|499
|2005.02.25 11:49
|modify
|34
|3.00
|1.9085
|1.9083
|1.8885
|500
|2005.02.25 11:55
|s/l
|34
|3.00
|1.9083
|1.9083
|1.8885
|60.01
|29459.77
|501
|2005.03.01 16:20
|buy
|35
|3.00
|1.9223
|1.9163
|1.9423
|502
|2005.03.02 02:49
|s/l
|35
|3.00
|1.9163
|1.9163
|1.9423
|-1827.77
|27631.99
|503
|2005.03.04 14:30
|sell
|36
|3.00
|1.9055
|1.9115
|1.8855
|504
|2005.03.04 14:31
|s/l
|36
|3.00
|1.9115
|1.9115
|1.8855
|-1800.00
|25831.99
|505
|2005.03.08 08:58
|buy
|37
|3.00
|1.9166
|1.9106
|1.9366
|506
|2005.03.08 09:23
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9166
|1.9366
|507
|2005.03.08 09:23
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9167
|1.9366
|508
|2005.03.08 09:23
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9168
|1.9366
|509
|2005.03.08 09:23
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9169
|1.9366
|510
|2005.03.08 09:23
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9170
|1.9366
|511
|2005.03.08 09:24
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9172
|1.9366
|512
|2005.03.08 09:24
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9173
|1.9366
|513
|2005.03.08 09:24
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9173
|1.9366
|514
|2005.03.08 09:24
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9174
|1.9366
|515
|2005.03.08 09:25
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9174
|1.9366
|516
|2005.03.08 09:40
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9175
|1.9366
|517
|2005.03.08 09:40
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9176
|1.9366
|518
|2005.03.08 09:40
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9177
|1.9366
|519
|2005.03.08 09:40
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9178
|1.9366
|520
|2005.03.08 09:40
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9179
|1.9366
|521
|2005.03.08 09:40
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9181
|1.9366
|522
|2005.03.08 09:40
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9183
|1.9366
|523
|2005.03.08 09:41
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9184
|1.9366
|524
|2005.03.08 09:41
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9185
|1.9366
|525
|2005.03.08 09:42
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9186
|1.9366
|526
|2005.03.08 09:45
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9186
|1.9366
|527
|2005.03.08 09:46
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9187
|1.9366
|528
|2005.03.08 09:46
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9188
|1.9366
|529
|2005.03.08 09:46
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9189
|1.9366
|530
|2005.03.08 09:50
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9190
|1.9366
|531
|2005.03.08 09:50
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9191
|1.9366
|532
|2005.03.08 09:50
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9191
|1.9366
|533
|2005.03.08 09:51
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9193
|1.9366
|534
|2005.03.08 09:51
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9195
|1.9366
|535
|2005.03.08 09:51
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9196
|1.9366
|536
|2005.03.08 09:51
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9197
|1.9366
|537
|2005.03.08 09:51
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9197
|1.9366
|538
|2005.03.08 10:14
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9198
|1.9366
|539
|2005.03.08 10:14
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9199
|1.9366
|540
|2005.03.08 10:14
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9201
|1.9366
|541
|2005.03.08 10:14
|modify
|37
|3.00
|1.9166
|1.9202
|1.9366
|542
|2005.03.08 10:26
|s/l
|37
|3.00
|1.9202
|1.9202
|1.9366
|1080.02
|26912.01
|543
|2005.03.09 10:43
|sell
|38
|3.00
|1.9260
|1.9320
|1.9060
|544
|2005.03.09 14:00
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9258
|1.9060
|545
|2005.03.09 14:00
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9251
|1.9060
|546
|2005.03.09 14:11
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9250
|1.9060
|547
|2005.03.09 14:11
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9249
|1.9060
|548
|2005.03.09 14:16
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9248
|1.9060
|549
|2005.03.09 14:17
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9247
|1.9060
|550
|2005.03.09 14:17
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9246
|1.9060
|551
|2005.03.09 14:18
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9245
|1.9060
|552
|2005.03.09 14:18
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9244
|1.9060
|553
|2005.03.09 14:18
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9244
|1.9060
|554
|2005.03.09 15:00
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9243
|1.9060
|555
|2005.03.09 15:00
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9243
|1.9060
|556
|2005.03.09 15:01
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9242
|1.9060
|557
|2005.03.09 15:01
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9242
|1.9060
|558
|2005.03.09 15:02
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9241
|1.9060
|559
|2005.03.09 15:02
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9240
|1.9060
|560
|2005.03.09 15:02
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9239
|1.9060
|561
|2005.03.09 15:02
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9238
|1.9060
|562
|2005.03.09 15:02
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9238
|1.9060
|563
|2005.03.09 15:03
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9238
|1.9060
|564
|2005.03.09 15:03
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9237
|1.9060
|565
|2005.03.09 15:03
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9236
|1.9060
|566
|2005.03.09 15:05
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9235
|1.9060
|567
|2005.03.09 15:05
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9234
|1.9060
|568
|2005.03.09 15:05
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9234
|1.9060
|569
|2005.03.09 15:07
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9233
|1.9060
|570
|2005.03.09 15:08
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9232
|1.9060
|571
|2005.03.09 15:08
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9231
|1.9060
|572
|2005.03.09 15:08
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9230
|1.9060
|573
|2005.03.09 15:08
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9229
|1.9060
|574
|2005.03.09 15:08
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9229
|1.9060
|575
|2005.03.09 15:08
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9228
|1.9060
|576
|2005.03.09 15:09
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9228
|1.9060
|577
|2005.03.09 15:09
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9227
|1.9060
|578
|2005.03.09 15:10
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9227
|1.9060
|579
|2005.03.09 15:33
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9226
|1.9060
|580
|2005.03.09 15:33
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9226
|1.9060
|581
|2005.03.09 15:34
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9225
|1.9060
|582
|2005.03.09 15:34
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9224
|1.9060
|583
|2005.03.09 15:34
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9223
|1.9060
|584
|2005.03.09 15:34
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9222
|1.9060
|585
|2005.03.09 15:36
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9221
|1.9060
|586
|2005.03.09 15:36
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9220
|1.9060
|587
|2005.03.09 15:36
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9219
|1.9060
|588
|2005.03.09 15:36
|modify
|38
|3.00
|1.9260
|1.9218
|1.9060
|589
|2005.03.09 15:43
|s/l
|38
|3.00
|1.9218
|1.9218
|1.9060
|1259.99
|28172.00
|590
|2005.03.18 17:48
|buy
|39
|3.00
|1.9194
|1.9134
|1.9394
|591
|2005.03.18 18:22
|modify
|39
|3.00
|1.9194
|1.9195
|1.9394
|592
|2005.03.18 19:24
|s/l
|39
|3.00
|1.9195
|1.9195
|1.9394
|30.04
|28202.04
|593
|2005.03.25 13:55
|sell
|40
|3.00
|1.8685
|1.8745
|1.8485
|594
|2005.03.28 08:00
|modify
|40
|3.00
|1.8685
|1.8646
|1.8485
|595
|2005.03.28 08:04
|modify
|40
|3.00
|1.8685
|1.8645
|1.8485
|596
|2005.03.28 08:05
|modify
|40
|3.00
|1.8685
|1.8644
|1.8485
|597
|2005.03.28 08:22
|modify
|40
|3.00
|1.8685
|1.8643
|1.8485
|598
|2005.03.28 08:24
|modify
|40
|3.00
|1.8685
|1.8640
|1.8485
|599
|2005.03.28 08:24
|modify
|40
|3.00
|1.8685
|1.8635
|1.8485
|600
|2005.03.28 08:26
|modify
|40
|3.00
|1.8685
|1.8633
|1.8485
|601
|2005.03.28 10:25
|s/l
|40
|3.00
|1.8633
|1.8633
|1.8485
|1575.00
|29777.04
|602
|2005.04.13 14:30
|buy
|41
|3.00
|1.8935
|1.8875
|1.9135
|603
|2005.04.13 15:00
|s/l
|41
|3.00
|1.8875
|1.8875
|1.9135
|-1800.00
|27977.04
|604
|2005.05.18 10:38
|sell
|42
|3.00
|1.8322
|1.8382
|1.8122
|605
|2005.05.18 14:55
|s/l
|42
|3.00
|1.8382
|1.8382
|1.8122
|-1800.00
|26177.04
|606
|2005.05.27 12:54
|buy
|43
|3.00
|1.8245
|1.8185
|1.8445
|607
|2005.05.27 13:42
|modify
|43
|3.00
|1.8245
|1.8246
|1.8445
|608
|2005.05.27 13:42
|modify
|43
|3.00
|1.8245
|1.8249
|1.8445
|609
|2005.05.27 13:42
|modify
|43
|3.00
|1.8245
|1.8250
|1.8445
|610
|2005.05.27 14:04
|s/l
|43
|3.00
|1.8250
|1.8250
|1.8445
|150.01
|26327.05
|611
|2005.05.31 19:24
|sell
|44
|3.00
|1.8183
|1.8243
|1.7983
|612
|2005.05.31 21:30
|modify
|44
|3.00
|1.8183
|1.8183
|1.7983
|613
|2005.05.31 21:34
|modify
|44
|3.00
|1.8183
|1.8181
|1.7983
|614
|2005.05.31 22:22
|modify
|44
|3.00
|1.8183
|1.8177
|1.7983
|615
|2005.05.31 23:10
|s/l
|44
|3.00
|1.8177
|1.8177
|1.7983
|179.98
|26507.03
|616
|2005.06.20 08:28
|buy
|45
|3.00
|1.8282
|1.8222
|1.8482
|617
|2005.06.20 15:48
|s/l
|45
|3.00
|1.8222
|1.8222
|1.8482
|-1800.00
|24707.03
|618
|2005.06.22 10:30
|sell
|46
|3.00
|1.8255
|1.8315
|1.8055
|619
|2005.06.22 10:31
|s/l
|46
|3.00
|1.8315
|1.8315
|1.8055
|-1800.00
|22907.03
|620
|2005.07.08 15:15
|buy
|47
|3.00
|1.7409
|1.7349
|1.7609
|621
|2005.07.08 15:49
|modify
|47
|3.00
|1.7409
|1.7410
|1.7609
|622
|2005.07.08 15:49
|modify
|47
|3.00
|1.7409
|1.7410
|1.7609
|623
|2005.07.08 15:49
|modify
|47
|3.00
|1.7409
|1.7411
|1.7609
|624
|2005.07.08 15:49
|modify
|47
|3.00
|1.7409
|1.7412
|1.7609
|625
|2005.07.08 15:49
|modify
|47
|3.00
|1.7409
|1.7415
|1.7609
|626
|2005.07.08 15:49
|modify
|47
|3.00
|1.7409
|1.7417
|1.7609
|627
|2005.07.08 15:49
|modify
|47
|3.00
|1.7409
|1.7418
|1.7609
|628
|2005.07.08 15:50
|modify
|47
|3.00
|1.7409
|1.7419
|1.7609
|629
|2005.07.08 15:57
|s/l
|47
|3.00
|1.7419
|1.7419
|1.7609
|300.01
|23207.04
|630
|2005.07.08 16:58
|sell
|48
|3.00
|1.7367
|1.7427
|1.7167
|631
|2005.07.08 18:42
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7366
|1.7167
|632
|2005.07.08 18:42
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7364
|1.7167
|633
|2005.07.08 18:42
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7364
|1.7167
|634
|2005.07.08 18:44
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7362
|1.7167
|635
|2005.07.08 18:44
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7362
|1.7167
|636
|2005.07.08 18:44
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7361
|1.7167
|637
|2005.07.08 18:44
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7360
|1.7167
|638
|2005.07.08 18:44
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7358
|1.7167
|639
|2005.07.08 18:45
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7356
|1.7167
|640
|2005.07.08 18:45
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7356
|1.7167
|641
|2005.07.08 18:59
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7354
|1.7167
|642
|2005.07.08 19:01
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7352
|1.7167
|643
|2005.07.08 19:16
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7351
|1.7167
|644
|2005.07.08 19:16
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7351
|1.7167
|645
|2005.07.08 19:17
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7350
|1.7167
|646
|2005.07.08 19:17
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7348
|1.7167
|647
|2005.07.08 19:20
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7348
|1.7167
|648
|2005.07.08 19:20
|modify
|48
|3.00
|1.7367
|1.7347
|1.7167
|649
|2005.07.08 20:50
|s/l
|48
|3.00
|1.7347
|1.7347
|1.7167
|600.02
|23807.06
|650
|2005.07.20 19:31
|buy
|49
|3.00
|1.7384
|1.7324
|1.7584
|651
|2005.07.20 20:14
|modify
|49
|3.00
|1.7384
|1.7387
|1.7584
|652
|2005.07.20 20:14
|modify
|49
|3.00
|1.7384
|1.7387
|1.7584
|653
|2005.07.20 20:15
|modify
|49
|3.00
|1.7384
|1.7392
|1.7584
|654
|2005.07.20 20:15
|modify
|49
|3.00
|1.7384
|1.7400
|1.7584
|655
|2005.07.20 20:17
|s/l
|49
|3.00
|1.7400
|1.7400
|1.7584
|480.00
|24287.06
|656
|2005.07.29 09:52
|sell
|50
|3.00
|1.7530
|1.7590
|1.7330
|657
|2005.07.29 12:43
|buy
|51
|2.00
|1.7555
|1.7495
|1.7755
|658
|2005.07.29 14:36
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7560
|1.7755
|659
|2005.07.29 14:37
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7562
|1.7755
|660
|2005.07.29 14:38
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7563
|1.7755
|661
|2005.07.29 14:38
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7565
|1.7755
|662
|2005.07.29 14:38
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7568
|1.7755
|663
|2005.07.29 14:38
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7568
|1.7755
|664
|2005.07.29 14:39
|s/l
|50
|3.00
|1.7590
|1.7590
|1.7330
|-1800.00
|22487.06
|665
|2005.07.29 14:39
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7570
|1.7755
|666
|2005.07.29 14:39
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7574
|1.7755
|667
|2005.07.29 14:39
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7575
|1.7755
|668
|2005.07.29 14:39
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7576
|1.7755
|669
|2005.07.29 14:45
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7577
|1.7755
|670
|2005.07.29 14:45
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7579
|1.7755
|671
|2005.07.29 14:45
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7580
|1.7755
|672
|2005.07.29 14:45
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7581
|1.7755
|673
|2005.07.29 14:45
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7582
|1.7755
|674
|2005.07.29 14:45
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7583
|1.7755
|675
|2005.07.29 14:45
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7583
|1.7755
|676
|2005.07.29 14:48
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7585
|1.7755
|677
|2005.07.29 14:48
|modify
|51
|2.00
|1.7555
|1.7587
|1.7755
|678
|2005.07.29 14:52
|s/l
|51
|2.00
|1.7587
|1.7587
|1.7755
|640.01
|23127.07
|679
|2005.08.02 16:03
|sell
|52
|3.00
|1.7700
|1.7760
|1.7500
|680
|2005.08.03 08:00
|modify
|52
|3.00
|1.7700
|1.7684
|1.7500
|681
|2005.08.03 08:01
|modify
|52
|3.00
|1.7700
|1.7682
|1.7500
|682
|2005.08.03 08:01
|modify
|52
|3.00
|1.7700
|1.7680
|1.7500
|683
|2005.08.03 08:23
|s/l
|52
|3.00
|1.7680
|1.7680
|1.7500
|614.98
|23742.05
|684
|2005.08.12 15:51
|buy
|53
|3.00
|1.8149
|1.8089
|1.8349
|685
|2005.08.12 18:40
|modify
|53
|3.00
|1.8149
|1.8149
|1.8349
|686
|2005.08.12 20:54
|s/l
|53
|3.00
|1.8149
|1.8149
|1.8349
|0.03
|23742.08
|687
|2005.08.17 17:58
|sell
|54
|3.00
|1.8068
|1.8128
|1.7868
|688
|2005.08.17 18:46
|modify
|54
|3.00
|1.8068
|1.8067
|1.7868
|689
|2005.08.17 18:46
|modify
|54
|3.00
|1.8068
|1.8067
|1.7868
|690
|2005.08.17 18:48
|modify
|54
|3.00
|1.8068
|1.8065
|1.7868
|691
|2005.08.17 18:48
|modify
|54
|3.00
|1.8068
|1.8065
|1.7868
|692
|2005.08.17 18:49
|modify
|54
|3.00
|1.8068
|1.8063
|1.7868
|693
|2005.08.17 19:12
|s/l
|54
|3.00
|1.8063
|1.8063
|1.7868
|150.01
|23892.09
|694
|2005.08.19 11:09
|buy
|55
|3.00
|1.7946
|1.7886
|1.8146
|695
|2005.08.19 11:26
|modify
|55
|3.00
|1.7946
|1.7947
|1.8146
|696
|2005.08.19 11:27
|modify
|55
|3.00
|1.7946
|1.7949
|1.8146
|697
|2005.08.19 11:27
|modify
|55
|3.00
|1.7946
|1.7951
|1.8146
|698
|2005.08.19 11:27
|modify
|55
|3.00
|1.7946
|1.7955
|1.8146
|699
|2005.08.19 11:27
|modify
|55
|3.00
|1.7946
|1.7958
|1.8146
|700
|2005.08.19 11:33
|s/l
|55
|3.00
|1.7958
|1.7958
|1.8146
|359.98
|24252.07
|701
|2005.09.14 17:19
|sell
|56
|3.00
|1.8234
|1.8294
|1.8034
|702
|2005.09.15 08:00
|modify
|56
|3.00
|1.8234
|1.8206
|1.8034
|703
|2005.09.15 08:00
|modify
|56
|3.00
|1.8234
|1.8200
|1.8034
|704
|2005.09.15 08:02
|modify
|56
|3.00
|1.8234
|1.8199
|1.8034
|705
|2005.09.15 08:02
|modify
|56
|3.00
|1.8234
|1.8198
|1.8034
|706
|2005.09.15 08:04
|modify
|56
|3.00
|1.8234
|1.8197
|1.8034
|707
|2005.09.15 08:11
|s/l
|56
|3.00
|1.8197
|1.8197
|1.8034
|1154.99
|25407.06
|708
|2005.09.30 11:59
|buy
|57
|3.00
|1.7625
|1.7565
|1.7825
|709
|2005.09.30 12:24
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7627
|1.7825
|710
|2005.09.30 12:25
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7629
|1.7825
|711
|2005.09.30 12:25
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7630
|1.7825
|712
|2005.09.30 12:25
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7631
|1.7825
|713
|2005.09.30 12:25
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7632
|1.7825
|714
|2005.09.30 12:25
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7633
|1.7825
|715
|2005.09.30 12:27
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7635
|1.7825
|716
|2005.09.30 12:28
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7636
|1.7825
|717
|2005.09.30 12:28
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7637
|1.7825
|718
|2005.09.30 12:28
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7638
|1.7825
|719
|2005.09.30 12:36
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7638
|1.7825
|720
|2005.09.30 12:48
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7642
|1.7825
|721
|2005.09.30 12:53
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7643
|1.7825
|722
|2005.09.30 12:53
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7644
|1.7825
|723
|2005.09.30 13:00
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7646
|1.7825
|724
|2005.09.30 13:06
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7646
|1.7825
|725
|2005.09.30 13:07
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7648
|1.7825
|726
|2005.09.30 13:09
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7650
|1.7825
|727
|2005.09.30 13:10
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7651
|1.7825
|728
|2005.09.30 13:10
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7652
|1.7825
|729
|2005.09.30 13:11
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7653
|1.7825
|730
|2005.09.30 13:11
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7654
|1.7825
|731
|2005.09.30 13:11
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7655
|1.7825
|732
|2005.09.30 13:11
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7656
|1.7825
|733
|2005.09.30 13:12
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7658
|1.7825
|734
|2005.09.30 13:12
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7659
|1.7825
|735
|2005.09.30 13:12
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7660
|1.7825
|736
|2005.09.30 13:12
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7661
|1.7825
|737
|2005.09.30 13:34
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7661
|1.7825
|738
|2005.09.30 13:34
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7663
|1.7825
|739
|2005.09.30 13:34
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7665
|1.7825
|740
|2005.09.30 13:34
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7667
|1.7825
|741
|2005.09.30 13:35
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7667
|1.7825
|742
|2005.09.30 13:36
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7668
|1.7825
|743
|2005.09.30 13:36
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7669
|1.7825
|744
|2005.09.30 13:36
|modify
|57
|3.00
|1.7625
|1.7672
|1.7825
|745
|2005.09.30 14:04
|s/l
|57
|3.00
|1.7672
|1.7672
|1.7825
|1410.02
|26817.08
|746
|2005.10.04 09:52
|sell
|58
|3.00
|1.7537
|1.7597
|1.7337
|747
|2005.10.04 13:51
|s/l
|58
|3.00
|1.7597
|1.7597
|1.7337
|-1800.00
|25017.08
|748
|2005.10.14 14:42
|buy
|59
|3.00
|1.7557
|1.7497
|1.7757
|749
|2005.10.14 15:47
|modify
|59
|3.00
|1.7557
|1.7559
|1.7757
|750
|2005.10.14 15:47
|modify
|59
|3.00
|1.7557
|1.7560
|1.7757
|751
|2005.10.14 15:47
|modify
|59
|3.00
|1.7557
|1.7566
|1.7757
|752
|2005.10.14 15:50
|s/l
|59
|3.00
|1.7566
|1.7566
|1.7757
|269.99
|25287.07
|753
|2005.10.24 19:10
|sell
|60
|3.00
|1.7658
|1.7718
|1.7458
|754
|2005.10.25 08:14
|modify
|60
|3.00
|1.7658
|1.7657
|1.7458
|755
|2005.10.25 08:30
|modify
|60
|3.00
|1.7658
|1.7655
|1.7458
|756
|2005.10.25 08:30
|modify
|60
|3.00
|1.7658
|1.7654
|1.7458
|757
|2005.10.25 08:30
|modify
|60
|3.00
|1.7658
|1.7653
|1.7458
|758
|2005.10.25 08:30
|modify
|60
|3.00
|1.7658
|1.7653
|1.7458
|759
|2005.10.25 08:39
|s/l
|60
|3.00
|1.7653
|1.7653
|1.7458
|165.02
|25452.09
|760
|2005.11.09 14:46
|buy
|61
|3.00
|1.7426
|1.7366
|1.7626
|761
|2005.11.09 14:58
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7427
|1.7626
|762
|2005.11.09 15:00
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7428
|1.7626
|763
|2005.11.09 15:00
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7429
|1.7626
|764
|2005.11.09 15:00
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7430
|1.7626
|765
|2005.11.09 15:01
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7430
|1.7626
|766
|2005.11.09 15:01
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7433
|1.7626
|767
|2005.11.09 15:01
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7436
|1.7626
|768
|2005.11.09 15:01
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7438
|1.7626
|769
|2005.11.09 15:01
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7439
|1.7626
|770
|2005.11.09 15:01
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7441
|1.7626
|771
|2005.11.09 15:01
|modify
|61
|3.00
|1.7426
|1.7442
|1.7626
|772
|2005.11.09 15:09
|s/l
|61
|3.00
|1.7442
|1.7442
|1.7626
|480.00
|25932.09
|773
|2005.11.17 11:13
|sell
|62
|3.00
|1.7172
|1.7232
|1.6972
|774
|2005.11.18 08:48
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7172
|1.6972
|775
|2005.11.18 08:48
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7167
|1.6972
|776
|2005.11.18 08:48
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7165
|1.6972
|777
|2005.11.18 08:52
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7164
|1.6972
|778
|2005.11.18 08:52
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7160
|1.6972
|779
|2005.11.18 09:00
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7159
|1.6972
|780
|2005.11.18 09:00
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7148
|1.6972
|781
|2005.11.18 09:01
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7148
|1.6972
|782
|2005.11.18 09:04
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7147
|1.6972
|783
|2005.11.18 09:04
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7147
|1.6972
|784
|2005.11.18 09:11
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7143
|1.6972
|785
|2005.11.18 09:14
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7138
|1.6972
|786
|2005.11.18 09:14
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7137
|1.6972
|787
|2005.11.18 09:19
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7136
|1.6972
|788
|2005.11.18 09:19
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7135
|1.6972
|789
|2005.11.18 09:19
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7135
|1.6972
|790
|2005.11.18 09:20
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7133
|1.6972
|791
|2005.11.18 09:20
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7133
|1.6972
|792
|2005.11.18 09:23
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7132
|1.6972
|793
|2005.11.18 09:23
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7130
|1.6972
|794
|2005.11.18 09:23
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7129
|1.6972
|795
|2005.11.18 09:23
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7129
|1.6972
|796
|2005.11.18 09:26
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7128
|1.6972
|797
|2005.11.18 09:26
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7127
|1.6972
|798
|2005.11.18 09:26
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7127
|1.6972
|799
|2005.11.18 09:27
|modify
|62
|3.00
|1.7172
|1.7126
|1.6972
|800
|2005.11.18 09:32
|s/l
|62
|3.00
|1.7126
|1.7126
|1.6972
|1395.00
|27327.09
|801
|2005.11.22 17:10
|buy
|63
|3.00
|1.7146
|1.7086
|1.7346
|802
|2005.11.22 20:02
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7146
|1.7346
|803
|2005.11.22 20:02
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7149
|1.7346
|804
|2005.11.22 20:03
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7149
|1.7346
|805
|2005.11.22 20:03
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7150
|1.7346
|806
|2005.11.22 20:03
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7151
|1.7346
|807
|2005.11.22 20:03
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7152
|1.7346
|808
|2005.11.22 20:06
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7153
|1.7346
|809
|2005.11.22 20:06
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7155
|1.7346
|810
|2005.11.22 20:06
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7156
|1.7346
|811
|2005.11.22 20:06
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7156
|1.7346
|812
|2005.11.22 20:07
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7157
|1.7346
|813
|2005.11.22 20:07
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7165
|1.7346
|814
|2005.11.22 20:07
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7167
|1.7346
|815
|2005.11.22 20:07
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7168
|1.7346
|816
|2005.11.22 20:08
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7169
|1.7346
|817
|2005.11.22 20:08
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7170
|1.7346
|818
|2005.11.22 20:08
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7172
|1.7346
|819
|2005.11.22 20:08
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7174
|1.7346
|820
|2005.11.22 20:08
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7175
|1.7346
|821
|2005.11.22 20:08
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7176
|1.7346
|822
|2005.11.22 20:08
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7177
|1.7346
|823
|2005.11.22 20:08
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7179
|1.7346
|824
|2005.11.22 20:11
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7180
|1.7346
|825
|2005.11.22 20:11
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7182
|1.7346
|826
|2005.11.22 20:11
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7183
|1.7346
|827
|2005.11.22 20:11
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7186
|1.7346
|828
|2005.11.22 20:11
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7189
|1.7346
|829
|2005.11.22 20:11
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7190
|1.7346
|830
|2005.11.22 20:11
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7192
|1.7346
|831
|2005.11.22 20:11
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7192
|1.7346
|832
|2005.11.22 20:12
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7193
|1.7346
|833
|2005.11.22 20:12
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7194
|1.7346
|834
|2005.11.22 20:12
|modify
|63
|3.00
|1.7146
|1.7194
|1.7346
|835
|2005.11.22 20:14
|s/l
|63
|3.00
|1.7194
|1.7194
|1.7346
|1440.00
|28767.09
|836
|2005.11.25 15:58
|sell
|64
|3.00
|1.7191
|1.7251
|1.6991
|837
|2005.11.25 16:31
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7190
|1.6991
|838
|2005.11.25 16:32
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7187
|1.6991
|839
|2005.11.25 16:32
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7186
|1.6991
|840
|2005.11.25 16:32
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7185
|1.6991
|841
|2005.11.25 16:32
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7183
|1.6991
|842
|2005.11.25 16:32
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7182
|1.6991
|843
|2005.11.25 16:33
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7181
|1.6991
|844
|2005.11.25 16:51
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7177
|1.6991
|845
|2005.11.25 16:52
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7177
|1.6991
|846
|2005.11.25 16:59
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7175
|1.6991
|847
|2005.11.25 17:43
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7173
|1.6991
|848
|2005.11.25 17:45
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7171
|1.6991
|849
|2005.11.25 17:45
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7171
|1.6991
|850
|2005.11.25 17:45
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7170
|1.6991
|851
|2005.11.25 17:47
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7169
|1.6991
|852
|2005.11.25 17:47
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7168
|1.6991
|853
|2005.11.25 17:58
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7167
|1.6991
|854
|2005.11.25 18:25
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7166
|1.6991
|855
|2005.11.25 18:27
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7163
|1.6991
|856
|2005.11.25 18:27
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7160
|1.6991
|857
|2005.11.25 18:28
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7156
|1.6991
|858
|2005.11.25 18:28
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7156
|1.6991
|859
|2005.11.25 18:28
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7155
|1.6991
|860
|2005.11.25 18:28
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7153
|1.6991
|861
|2005.11.25 18:28
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7152
|1.6991
|862
|2005.11.25 18:28
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7151
|1.6991
|863
|2005.11.25 18:28
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7150
|1.6991
|864
|2005.11.25 18:36
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7150
|1.6991
|865
|2005.11.25 18:45
|modify
|64
|3.00
|1.7191
|1.7143
|1.6991
|866
|2005.11.25 20:31
|s/l
|64
|3.00
|1.7143
|1.7143
|1.6991
|1440.02
|30207.11
|867
|2005.11.28 16:05
|buy
|65
|4.00
|1.7128
|1.7068
|1.7328
|868
|2005.11.28 16:32
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7133
|1.7328
|869
|2005.11.28 16:32
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7136
|1.7328
|870
|2005.11.28 16:32
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7139
|1.7328
|871
|2005.11.28 16:32
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7143
|1.7328
|872
|2005.11.28 16:46
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7143
|1.7328
|873
|2005.11.28 16:46
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7149
|1.7328
|874
|2005.11.28 16:46
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7149
|1.7328
|875
|2005.11.28 16:47
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7150
|1.7328
|876
|2005.11.28 16:48
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7152
|1.7328
|877
|2005.11.28 16:48
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7153
|1.7328
|878
|2005.11.28 16:48
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7154
|1.7328
|879
|2005.11.28 16:48
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7156
|1.7328
|880
|2005.11.28 16:49
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7156
|1.7328
|881
|2005.11.28 16:50
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7158
|1.7328
|882
|2005.11.28 16:50
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7158
|1.7328
|883
|2005.11.28 16:50
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7159
|1.7328
|884
|2005.11.28 16:50
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7160
|1.7328
|885
|2005.11.28 16:50
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7160
|1.7328
|886
|2005.11.28 16:50
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7161
|1.7328
|887
|2005.11.28 16:51
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7162
|1.7328
|888
|2005.11.28 16:51
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7163
|1.7328
|889
|2005.11.28 16:51
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7164
|1.7328
|890
|2005.11.28 16:51
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7166
|1.7328
|891
|2005.11.28 16:56
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7167
|1.7328
|892
|2005.11.28 16:56
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7169
|1.7328
|893
|2005.11.28 16:57
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7172
|1.7328
|894
|2005.11.28 16:59
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7174
|1.7328
|895
|2005.11.28 16:59
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7176
|1.7328
|896
|2005.11.28 16:59
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7177
|1.7328
|897
|2005.11.28 16:59
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7178
|1.7328
|898
|2005.11.28 16:59
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7179
|1.7328
|899
|2005.11.28 16:59
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7181
|1.7328
|900
|2005.11.28 16:59
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7184
|1.7328
|901
|2005.11.28 16:59
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7185
|1.7328
|902
|2005.11.28 17:00
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7187
|1.7328
|903
|2005.11.28 17:02
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7190
|1.7328
|904
|2005.11.28 17:20
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7191
|1.7328
|905
|2005.11.28 17:20
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7192
|1.7328
|906
|2005.11.28 17:38
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7195
|1.7328
|907
|2005.11.28 17:38
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7196
|1.7328
|908
|2005.11.28 17:39
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7197
|1.7328
|909
|2005.11.28 17:39
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7198
|1.7328
|910
|2005.11.28 17:41
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7200
|1.7328
|911
|2005.11.28 17:41
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7200
|1.7328
|912
|2005.11.28 17:41
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7203
|1.7328
|913
|2005.11.28 17:41
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7204
|1.7328
|914
|2005.11.28 17:42
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7206
|1.7328
|915
|2005.11.28 17:42
|modify
|65
|4.00
|1.7128
|1.7207
|1.7328
|916
|2005.11.28 17:50
|s/l
|65
|4.00
|1.7207
|1.7207
|1.7328
|3159.99
|33367.10
|917
|2005.12.01 12:01
|sell
|66
|4.00
|1.7281
|1.7341
|1.7081
|918
|2005.12.01 14:17
|modify
|66
|4.00
|1.7281
|1.7280
|1.7081
|919
|2005.12.01 14:28
|s/l
|66
|4.00
|1.7280
|1.7280
|1.7081
|40.00
|33407.10
|920
|2005.12.02 14:46
|buy
|67
|4.00
|1.7310
|1.7250
|1.7510
|921
|2005.12.02 14:50
|modify
|67
|4.00
|1.7310
|1.7341
|1.7510
|922
|2005.12.02 14:52
|s/l
|67
|4.00
|1.7341
|1.7341
|1.7510
|1240.01
|34647.11
|923
|2005.12.06 10:30
|sell
|68
|4.00
|1.7400
|1.7460
|1.7200
|924
|2005.12.06 10:33
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7399
|1.7200
|925
|2005.12.06 10:33
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7396
|1.7200
|926
|2005.12.06 10:34
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7395
|1.7200
|927
|2005.12.06 10:34
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7394
|1.7200
|928
|2005.12.06 10:34
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7394
|1.7200
|929
|2005.12.06 10:38
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7393
|1.7200
|930
|2005.12.06 10:38
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7389
|1.7200
|931
|2005.12.06 10:38
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7388
|1.7200
|932
|2005.12.06 10:38
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7386
|1.7200
|933
|2005.12.06 10:38
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7383
|1.7200
|934
|2005.12.06 10:39
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7381
|1.7200
|935
|2005.12.06 10:39
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7380
|1.7200
|936
|2005.12.06 10:39
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7379
|1.7200
|937
|2005.12.06 10:39
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7379
|1.7200
|938
|2005.12.06 10:40
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7378
|1.7200
|939
|2005.12.06 10:40
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7377
|1.7200
|940
|2005.12.06 10:40
|modify
|68
|4.00
|1.7400
|1.7375
|1.7200
|941
|2005.12.06 10:43
|s/l
|68
|4.00
|1.7375
|1.7375
|1.7200
|1000.01
|35647.12
|942
|2005.12.13 20:21
|buy
|69
|4.00
|1.7729
|1.7669
|1.7929
|943
|2005.12.14 08:44
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7732
|1.7929
|944
|2005.12.14 08:44
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7732
|1.7929
|945
|2005.12.14 08:45
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7734
|1.7929
|946
|2005.12.14 08:45
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7737
|1.7929
|947
|2005.12.14 08:47
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7738
|1.7929
|948
|2005.12.14 08:47
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7739
|1.7929
|949
|2005.12.14 08:49
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7741
|1.7929
|950
|2005.12.14 09:09
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7743
|1.7929
|951
|2005.12.14 09:10
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7745
|1.7929
|952
|2005.12.14 09:11
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7747
|1.7929
|953
|2005.12.14 09:11
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7747
|1.7929
|954
|2005.12.14 09:11
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7749
|1.7929
|955
|2005.12.14 09:13
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7751
|1.7929
|956
|2005.12.14 09:13
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7752
|1.7929
|957
|2005.12.14 09:13
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7754
|1.7929
|958
|2005.12.14 09:13
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7754
|1.7929
|959
|2005.12.14 09:14
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7755
|1.7929
|960
|2005.12.14 09:14
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7756
|1.7929
|961
|2005.12.14 09:19
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7758
|1.7929
|962
|2005.12.14 09:21
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7760
|1.7929
|963
|2005.12.14 09:22
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7762
|1.7929
|964
|2005.12.14 09:22
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7763
|1.7929
|965
|2005.12.14 09:22
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7764
|1.7929
|966
|2005.12.14 09:28
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7765
|1.7929
|967
|2005.12.14 09:28
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7769
|1.7929
|968
|2005.12.14 09:28
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7772
|1.7929
|969
|2005.12.14 09:29
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7773
|1.7929
|970
|2005.12.14 09:29
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7774
|1.7929
|971
|2005.12.14 09:33
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7775
|1.7929
|972
|2005.12.14 09:33
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7775
|1.7929
|973
|2005.12.14 09:34
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7776
|1.7929
|974
|2005.12.14 09:34
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7776
|1.7929
|975
|2005.12.14 09:38
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7777
|1.7929
|976
|2005.12.14 09:38
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7780
|1.7929
|977
|2005.12.14 09:38
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7783
|1.7929
|978
|2005.12.14 09:39
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7784
|1.7929
|979
|2005.12.14 09:39
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7788
|1.7929
|980
|2005.12.14 09:39
|modify
|69
|4.00
|1.7729
|1.7791
|1.7929
|981
|2005.12.14 09:54
|s/l
|69
|4.00
|1.7791
|1.7791
|1.7929
|2442.97
|38090.09
|982
|2005.12.22 16:55
|sell
|70
|4.00
|1.7379
|1.7439
|1.7179
|983
|2005.12.22 16:59
|modify
|70
|4.00
|1.7379
|1.7379
|1.7179
|984
|2005.12.22 16:59
|modify
|70
|4.00
|1.7379
|1.7378
|1.7179
|985
|2005.12.22 16:59
|modify
|70
|4.00
|1.7379
|1.7377
|1.7179
|986
|2005.12.22 17:43
|s/l
|70
|4.00
|1.7377
|1.7377
|1.7179
|80.00
|38170.09
|987
|2005.12.26 16:54
|buy
|71
|4.00
|1.7353
|1.7293
|1.7553
|988
|2005.12.27 12:02
|modify
|71
|4.00
|1.7353
|1.7355
|1.7553
|989
|2005.12.27 12:02
|modify
|71
|4.00
|1.7353
|1.7356
|1.7553
|990
|2005.12.27 12:03
|modify
|71
|4.00
|1.7353
|1.7357
|1.7553
|991
|2005.12.27 12:03
|modify
|71
|4.00
|1.7353
|1.7357
|1.7553
|992
|2005.12.27 12:03
|modify
|71
|4.00
|1.7353
|1.7364
|1.7553
|993
|2005.12.27 12:03
|modify
|71
|4.00
|1.7353
|1.7365
|1.7553
|994
|2005.12.27 12:45
|s/l
|71
|4.00
|1.7365
|1.7365
|1.7553
|442.95
|38613.04
|995
|2006.01.02 17:27
|sell
|72
|4.00
|1.7217
|1.7277
|1.7017
|996
|2006.01.02 18:28
|buy
|73
|4.00
|1.7246
|1.7186
|1.7446
|997
|2006.01.02 22:59
|modify
|72
|4.00
|1.7217
|1.7217
|1.7017
|998
|2006.01.02 23:00
|modify
|72
|4.00
|1.7217
|1.7214
|1.7017
|999
|2006.01.02 23:01
|modify
|72
|4.00
|1.7217
|1.7213
|1.7017
|1000
|2006.01.02 23:01
|modify
|72
|4.00
|1.7217
|1.7213
|1.7017
|1001
|2006.01.02 23:01
|modify
|72
|4.00
|1.7217
|1.7212
|1.7017
|1002
|2006.01.02 23:01
|modify
|72
|4.00
|1.7217
|1.7210
|1.7017
|1003
|2006.01.02 23:04
|modify
|72
|4.00
|1.7217
|1.7209
|1.7017
|1004
|2006.01.02 23:04
|modify
|72
|4.00
|1.7217
|1.7209
|1.7017
|1005
|2006.01.02 23:06
|s/l
|72
|4.00
|1.7209
|1.7209
|1.7017
|320.01
|38933.05
|1006
|2006.01.03 08:00
|modify
|73
|4.00
|1.7246
|1.7259
|1.7446
|1007
|2006.01.03 08:00
|modify
|73
|4.00
|1.7246
|1.7260
|1.7446
|1008
|2006.01.03 08:00
|modify
|73
|4.00
|1.7246
|1.7261
|1.7446
|1009
|2006.01.03 08:00
|modify
|73
|4.00
|1.7246
|1.7262
|1.7446
|1010
|2006.01.03 08:00
|modify
|73
|4.00
|1.7246
|1.7263
|1.7446
|1011
|2006.01.03 08:00
|modify
|73
|4.00
|1.7246
|1.7263
|1.7446
|1012
|2006.01.03 08:04
|modify
|73
|4.00
|1.7246
|1.7265
|1.7446
|1013
|2006.01.03 08:27
|s/l
|73
|4.00
|1.7265
|1.7265
|1.7446
|722.94
|39655.98
|1014
|2006.01.18 16:02
|sell
|74
|4.00
|1.7640
|1.7700
|1.7440
|1015
|2006.01.18 17:19
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7640
|1.7440
|1016
|2006.01.18 17:19
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7639
|1.7440
|1017
|2006.01.18 17:41
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7638
|1.7440
|1018
|2006.01.18 17:42
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7637
|1.7440
|1019
|2006.01.18 17:42
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7637
|1.7440
|1020
|2006.01.18 17:43
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7636
|1.7440
|1021
|2006.01.18 17:44
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7635
|1.7440
|1022
|2006.01.18 17:44
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7633
|1.7440
|1023
|2006.01.18 17:45
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7632
|1.7440
|1024
|2006.01.18 17:45
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7631
|1.7440
|1025
|2006.01.18 17:45
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7630
|1.7440
|1026
|2006.01.18 18:06
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7630
|1.7440
|1027
|2006.01.18 18:06
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7629
|1.7440
|1028
|2006.01.18 18:07
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7629
|1.7440
|1029
|2006.01.18 18:07
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7627
|1.7440
|1030
|2006.01.18 18:07
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7625
|1.7440
|1031
|2006.01.18 18:07
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7624
|1.7440
|1032
|2006.01.18 18:08
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7623
|1.7440
|1033
|2006.01.18 18:08
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7623
|1.7440
|1034
|2006.01.18 18:08
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7622
|1.7440
|1035
|2006.01.18 18:08
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7621
|1.7440
|1036
|2006.01.18 18:08
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7620
|1.7440
|1037
|2006.01.18 18:08
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7619
|1.7440
|1038
|2006.01.18 18:08
|modify
|74
|4.00
|1.7640
|1.7619
|1.7440
|1039
|2006.01.18 18:24
|s/l
|74
|4.00
|1.7619
|1.7619
|1.7440
|840.01
|40495.99
|1040
|2006.01.20 10:13
|buy
|75
|5.00
|1.7583
|1.7523
|1.7783
|1041
|2006.01.20 11:55
|modify
|75
|5.00
|1.7583
|1.7583
|1.7783
|1042
|2006.01.20 12:03
|s/l
|75
|5.00
|1.7583
|1.7583
|1.7783
|0.00
|40495.99
|1043
|2006.01.24 20:25
|sell
|76
|5.00
|1.7835
|1.7895
|1.7635
|1044
|2006.01.25 10:31
|s/l
|76
|5.00
|1.7895
|1.7895
|1.7635
|-2975.00
|37520.99
|1045
|2006.01.26 08:18
|buy
|77
|4.00
|1.7864
|1.7804
|1.8064
|1046
|2006.01.26 09:22
|modify
|77
|4.00
|1.7864
|1.7865
|1.8064
|1047
|2006.01.26 09:34
|s/l
|77
|4.00
|1.7865
|1.7865
|1.8064
|39.99
|37560.98
|1048
|2006.01.26 11:35
|sell
|78
|4.00
|1.7846
|1.7906
|1.7646
|1049
|2006.01.26 12:34
|modify
|78
|4.00
|1.7846
|1.7845
|1.7646
|1050
|2006.01.26 12:35
|modify
|78
|4.00
|1.7846
|1.7844
|1.7646
|1051
|2006.01.26 12:35
|modify
|78
|4.00
|1.7846
|1.7844
|1.7646
|1052
|2006.01.26 12:43
|modify
|78
|4.00
|1.7846
|1.7843
|1.7646
|1053
|2006.01.26 12:54
|s/l
|78
|4.00
|1.7843
|1.7843
|1.7646
|120.01
|37680.99
|1054
|2006.01.27 14:30
|buy
|79
|4.00
|1.7815
|1.7755
|1.8015
|1055
|2006.01.27 14:31
|modify
|79
|4.00
|1.7815
|1.7815
|1.8015
|1056
|2006.01.27 14:31
|modify
|79
|4.00
|1.7815
|1.7828
|1.8015
|1057
|2006.01.27 14:31
|s/l
|79
|4.00
|1.7828
|1.7828
|1.8015
|520.00
|38200.99
|1058
|2006.01.27 16:24
|sell
|80
|4.00
|1.7764
|1.7824
|1.7564
|1059
|2006.01.27 16:49
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7763
|1.7564
|1060
|2006.01.27 16:49
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7762
|1.7564
|1061
|2006.01.27 16:49
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7760
|1.7564
|1062
|2006.01.27 16:49
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7759
|1.7564
|1063
|2006.01.27 16:52
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7759
|1.7564
|1064
|2006.01.27 16:52
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7758
|1.7564
|1065
|2006.01.27 16:52
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7757
|1.7564
|1066
|2006.01.27 16:52
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7756
|1.7564
|1067
|2006.01.27 16:52
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7755
|1.7564
|1068
|2006.01.27 16:55
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7754
|1.7564
|1069
|2006.01.27 16:55
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7753
|1.7564
|1070
|2006.01.27 16:55
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7752
|1.7564
|1071
|2006.01.27 16:55
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7751
|1.7564
|1072
|2006.01.27 16:55
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7750
|1.7564
|1073
|2006.01.27 16:55
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7749
|1.7564
|1074
|2006.01.27 16:55
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7748
|1.7564
|1075
|2006.01.27 16:55
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7747
|1.7564
|1076
|2006.01.27 16:55
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7746
|1.7564
|1077
|2006.01.27 16:55
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7746
|1.7564
|1078
|2006.01.27 16:56
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7744
|1.7564
|1079
|2006.01.27 16:56
|modify
|80
|4.00
|1.7764
|1.7743
|1.7564
|1080
|2006.01.27 17:05
|s/l
|80
|4.00
|1.7743
|1.7743
|1.7564
|839.99
|39040.98
|1081
|2006.02.03 14:30
|buy
|81
|4.00
|1.7796
|1.7736
|1.7996
|1082
|2006.02.03 14:35
|s/l
|81
|4.00
|1.7736
|1.7736
|1.7996
|-2400.00
|36640.98
|1083
|2006.02.10 16:54
|sell
|82
|4.00
|1.7443
|1.7503
|1.7243
|1084
|2006.02.13 08:00
|modify
|82
|4.00
|1.7443
|1.7442
|1.7243
|1085
|2006.02.13 08:00
|modify
|82
|4.00
|1.7443
|1.7440
|1.7243
|1086
|2006.02.13 08:01
|modify
|82
|4.00
|1.7443
|1.7439
|1.7243
|1087
|2006.02.13 08:19
|modify
|82
|4.00
|1.7443
|1.7438
|1.7243
|1088
|2006.02.13 08:21
|modify
|82
|4.00
|1.7443
|1.7437
|1.7243
|1089
|2006.02.13 08:21
|modify
|82
|4.00
|1.7443
|1.7435
|1.7243
|1090
|2006.02.13 08:29
|s/l
|82
|4.00
|1.7435
|1.7435
|1.7243
|339.99
|36980.97
|1091
|2006.02.15 11:33
|buy
|83
|4.00
|1.7370
|1.7310
|1.7570
|1092
|2006.02.15 11:42
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7371
|1.7570
|1093
|2006.02.15 11:42
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7372
|1.7570
|1094
|2006.02.15 11:42
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7373
|1.7570
|1095
|2006.02.15 11:42
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7374
|1.7570
|1096
|2006.02.15 12:03
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7376
|1.7570
|1097
|2006.02.15 12:03
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7378
|1.7570
|1098
|2006.02.15 12:03
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7378
|1.7570
|1099
|2006.02.15 12:03
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7382
|1.7570
|1100
|2006.02.15 12:24
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7384
|1.7570
|1101
|2006.02.15 12:24
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7385
|1.7570
|1102
|2006.02.15 12:24
|modify
|83
|4.00
|1.7370
|1.7387
|1.7570
|1103
|2006.02.15 13:24
|s/l
|83
|4.00
|1.7387
|1.7387
|1.7570
|679.99
|37660.96
|1104
|2006.02.21 16:07
|sell
|84
|4.00
|1.7429
|1.7489
|1.7229
|1105
|2006.02.22 11:26
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7428
|1.7229
|1106
|2006.02.22 11:26
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7426
|1.7229
|1107
|2006.02.22 11:26
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7425
|1.7229
|1108
|2006.02.22 11:28
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7423
|1.7229
|1109
|2006.02.22 11:30
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7423
|1.7229
|1110
|2006.02.22 11:30
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7422
|1.7229
|1111
|2006.02.22 11:30
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7420
|1.7229
|1112
|2006.02.22 11:30
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7419
|1.7229
|1113
|2006.02.22 11:30
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7417
|1.7229
|1114
|2006.02.22 11:32
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7416
|1.7229
|1115
|2006.02.22 11:33
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7415
|1.7229
|1116
|2006.02.22 11:33
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7415
|1.7229
|1117
|2006.02.22 11:33
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7414
|1.7229
|1118
|2006.02.22 11:33
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7413
|1.7229
|1119
|2006.02.22 11:33
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7412
|1.7229
|1120
|2006.02.22 11:33
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7411
|1.7229
|1121
|2006.02.22 11:33
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7410
|1.7229
|1122
|2006.02.22 11:33
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7409
|1.7229
|1123
|2006.02.22 11:37
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7408
|1.7229
|1124
|2006.02.22 11:37
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7408
|1.7229
|1125
|2006.02.22 11:38
|modify
|84
|4.00
|1.7429
|1.7407
|1.7229
|1126
|2006.02.22 11:59
|s/l
|84
|4.00
|1.7407
|1.7407
|1.7229
|900.00
|38560.95
|1127
|2006.02.27 17:39
|buy
|85
|4.00
|1.7422
|1.7362
|1.7622
|1128
|2006.02.28 11:13
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7423
|1.7622
|1129
|2006.02.28 11:13
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7423
|1.7622
|1130
|2006.02.28 11:13
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7424
|1.7622
|1131
|2006.02.28 11:13
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7426
|1.7622
|1132
|2006.02.28 11:13
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7427
|1.7622
|1133
|2006.02.28 11:14
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7429
|1.7622
|1134
|2006.02.28 11:26
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7430
|1.7622
|1135
|2006.02.28 11:27
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7430
|1.7622
|1136
|2006.02.28 11:27
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7431
|1.7622
|1137
|2006.02.28 11:27
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7431
|1.7622
|1138
|2006.02.28 11:28
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7432
|1.7622
|1139
|2006.02.28 11:28
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7434
|1.7622
|1140
|2006.02.28 11:29
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7435
|1.7622
|1141
|2006.02.28 11:29
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7437
|1.7622
|1142
|2006.02.28 11:30
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7438
|1.7622
|1143
|2006.02.28 11:30
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7438
|1.7622
|1144
|2006.02.28 11:30
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7440
|1.7622
|1145
|2006.02.28 11:33
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7442
|1.7622
|1146
|2006.02.28 11:33
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7443
|1.7622
|1147
|2006.02.28 11:37
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7444
|1.7622
|1148
|2006.02.28 11:37
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7445
|1.7622
|1149
|2006.02.28 11:37
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7446
|1.7622
|1150
|2006.02.28 11:42
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7448
|1.7622
|1151
|2006.02.28 11:44
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7449
|1.7622
|1152
|2006.02.28 11:45
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7450
|1.7622
|1153
|2006.02.28 11:45
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7450
|1.7622
|1154
|2006.02.28 11:45
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7457
|1.7622
|1155
|2006.02.28 11:45
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7457
|1.7622
|1156
|2006.02.28 11:46
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7458
|1.7622
|1157
|2006.02.28 11:46
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7459
|1.7622
|1158
|2006.02.28 11:46
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7461
|1.7622
|1159
|2006.02.28 11:47
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7462
|1.7622
|1160
|2006.02.28 11:47
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7463
|1.7622
|1161
|2006.02.28 11:47
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7464
|1.7622
|1162
|2006.02.28 11:47
|modify
|85
|4.00
|1.7422
|1.7466
|1.7622
|1163
|2006.02.28 12:00
|s/l
|85
|4.00
|1.7466
|1.7466
|1.7622
|1722.97
|40283.92
|1164
|2006.03.01 09:19
|sell
|86
|5.00
|1.7522
|1.7582
|1.7322
|1165
|2006.03.01 11:16
|s/l
|86
|5.00
|1.7582
|1.7582
|1.7322
|-3000.00
|37283.92
|1166
|2006.03.15 15:11
|buy
|87
|4.00
|1.7470
|1.7410
|1.7670
|1167
|2006.03.15 15:24
|modify
|87
|4.00
|1.7470
|1.7470
|1.7670
|1168
|2006.03.15 15:25
|modify
|87
|4.00
|1.7470
|1.7471
|1.7670
|1169
|2006.03.15 15:25
|modify
|87
|4.00
|1.7470
|1.7473
|1.7670
|1170
|2006.03.15 15:25
|modify
|87
|4.00
|1.7470
|1.7475
|1.7670
|1171
|2006.03.15 15:25
|modify
|87
|4.00
|1.7470
|1.7475
|1.7670
|1172
|2006.03.15 15:32
|modify
|87
|4.00
|1.7470
|1.7476
|1.7670
|1173
|2006.03.15 15:32
|modify
|87
|4.00
|1.7470
|1.7476
|1.7670
|1174
|2006.03.15 15:41
|s/l
|87
|4.00
|1.7476
|1.7476
|1.7670
|240.01
|37523.93
|1175
|2006.03.20 12:53
|sell
|88
|4.00
|1.7546
|1.7606
|1.7346
|1176
|2006.03.21 08:14
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7545
|1.7346
|1177
|2006.03.21 08:15
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7545
|1.7346
|1178
|2006.03.21 08:27
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7544
|1.7346
|1179
|2006.03.21 08:27
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7544
|1.7346
|1180
|2006.03.21 08:28
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7541
|1.7346
|1181
|2006.03.21 08:29
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7540
|1.7346
|1182
|2006.03.21 08:46
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7539
|1.7346
|1183
|2006.03.21 08:46
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7537
|1.7346
|1184
|2006.03.21 08:46
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7535
|1.7346
|1185
|2006.03.21 08:54
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7535
|1.7346
|1186
|2006.03.21 08:54
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7533
|1.7346
|1187
|2006.03.21 08:55
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7532
|1.7346
|1188
|2006.03.21 08:57
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7530
|1.7346
|1189
|2006.03.21 08:57
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7529
|1.7346
|1190
|2006.03.21 08:57
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7528
|1.7346
|1191
|2006.03.21 08:57
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7526
|1.7346
|1192
|2006.03.21 09:12
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7525
|1.7346
|1193
|2006.03.21 09:12
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7524
|1.7346
|1194
|2006.03.21 09:15
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7520
|1.7346
|1195
|2006.03.21 09:16
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7519
|1.7346
|1196
|2006.03.21 09:16
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7513
|1.7346
|1197
|2006.03.21 09:17
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7513
|1.7346
|1198
|2006.03.21 09:17
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7512
|1.7346
|1199
|2006.03.21 09:24
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7510
|1.7346
|1200
|2006.03.21 09:24
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7505
|1.7346
|1201
|2006.03.21 09:25
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7504
|1.7346
|1202
|2006.03.21 09:25
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7502
|1.7346
|1203
|2006.03.21 09:27
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7502
|1.7346
|1204
|2006.03.21 09:28
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7501
|1.7346
|1205
|2006.03.21 09:28
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7501
|1.7346
|1206
|2006.03.21 09:29
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7500
|1.7346
|1207
|2006.03.21 09:30
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7500
|1.7346
|1208
|2006.03.21 09:30
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7499
|1.7346
|1209
|2006.03.21 09:30
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7499
|1.7346
|1210
|2006.03.21 09:45
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7497
|1.7346
|1211
|2006.03.21 09:45
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7496
|1.7346
|1212
|2006.03.21 09:45
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7496
|1.7346
|1213
|2006.03.21 10:08
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7495
|1.7346
|1214
|2006.03.21 10:08
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7494
|1.7346
|1215
|2006.03.21 10:08
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7493
|1.7346
|1216
|2006.03.21 10:09
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7489
|1.7346
|1217
|2006.03.21 10:09
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7488
|1.7346
|1218
|2006.03.21 10:09
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7487
|1.7346
|1219
|2006.03.21 10:09
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7486
|1.7346
|1220
|2006.03.21 10:09
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7485
|1.7346
|1221
|2006.03.21 10:09
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7484
|1.7346
|1222
|2006.03.21 10:13
|modify
|88
|4.00
|1.7546
|1.7483
|1.7346
|1223
|2006.03.21 10:35
|s/l
|88
|4.00
|1.7483
|1.7483
|1.7346
|2540.01
|40063.94
|1224
|2006.03.22 14:47
|buy
|89
|5.00
|1.7487
|1.7427
|1.7687
|1225
|2006.03.23 08:47
|s/l
|89
|5.00
|1.7427
|1.7427
|1.7687
|-3138.87
|36925.07
|1226
|2006.04.06 14:47
|sell
|90
|4.00
|1.7525
|1.7585
|1.7325
|1227
|2006.04.06 16:02
|modify
|90
|4.00
|1.7525
|1.7524
|1.7325
|1228
|2006.04.06 16:03
|modify
|90
|4.00
|1.7525
|1.7521
|1.7325
|1229
|2006.04.06 16:06
|modify
|90
|4.00
|1.7525
|1.7521
|1.7325
|1230
|2006.04.06 16:06
|modify
|90
|4.00
|1.7525
|1.7520
|1.7325
|1231
|2006.04.06 16:08
|modify
|90
|4.00
|1.7525
|1.7518
|1.7325
|1232
|2006.04.06 16:08
|modify
|90
|4.00
|1.7525
|1.7517
|1.7325
|1233
|2006.04.06 16:08
|modify
|90
|4.00
|1.7525
|1.7516
|1.7325
|1234
|2006.04.06 16:14
|s/l
|90
|4.00
|1.7516
|1.7516
|1.7325
|360.00
|37285.07
|1235
|2006.04.07 14:32
|buy
|91
|4.00
|1.7534
|1.7474
|1.7734
|1236
|2006.04.07 15:21
|s/l
|91
|4.00
|1.7474
|1.7474
|1.7734
|-2400.00
|34885.07
|1237
|2006.04.12 14:33
|sell
|92
|4.00
|1.7503
|1.7563
|1.7303
|1238
|2006.04.12 14:36
|modify
|92
|4.00
|1.7503
|1.7501
|1.7303
|1239
|2006.04.12 14:36
|modify
|92
|4.00
|1.7503
|1.7500
|1.7303
|1240
|2006.04.12 14:39
|s/l
|92
|4.00
|1.7500
|1.7500
|1.7303
|120.01
|35005.08
|1241
|2006.04.14 18:41
|buy
|93
|4.00
|1.7522
|1.7462
|1.7722
|1242
|2006.04.17 08:00
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7557
|1.7722
|1243
|2006.04.17 08:00
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7561
|1.7722
|1244
|2006.04.17 08:04
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7561
|1.7722
|1245
|2006.04.17 08:06
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7562
|1.7722
|1246
|2006.04.17 08:30
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7563
|1.7722
|1247
|2006.04.17 08:33
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7564
|1.7722
|1248
|2006.04.17 08:36
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7565
|1.7722
|1249
|2006.04.17 08:52
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7565
|1.7722
|1250
|2006.04.17 08:58
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7566
|1.7722
|1251
|2006.04.17 08:59
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7567
|1.7722
|1252
|2006.04.17 09:00
|modify
|93
|4.00
|1.7522
|1.7570
|1.7722
|1253
|2006.04.17 10:24
|s/l
|93
|4.00
|1.7570
|1.7570
|1.7722
|1882.99
|36888.07
|1254
|2006.04.25 08:44
|sell
|94
|4.00
|1.7857
|1.7917
|1.7657
|1255
|2006.04.25 10:14
|modify
|94
|4.00
|1.7857
|1.7857
|1.7657
|1256
|2006.04.25 10:14
|modify
|94
|4.00
|1.7857
|1.7857
|1.7657
|1257
|2006.04.25 10:19
|s/l
|94
|4.00
|1.7857
|1.7857
|1.7657
|0.00
|36888.07
|1258
|2006.04.26 15:25
|buy
|95
|4.00
|1.7872
|1.7812
|1.8072
|1259
|2006.04.26 17:58
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7873
|1.8072
|1260
|2006.04.26 17:58
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7874
|1.8072
|1261
|2006.04.26 17:59
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7874
|1.8072
|1262
|2006.04.26 17:59
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7875
|1.8072
|1263
|2006.04.26 17:59
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7876
|1.8072
|1264
|2006.04.26 18:00
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7877
|1.8072
|1265
|2006.04.26 18:00
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7877
|1.8072
|1266
|2006.04.26 18:00
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7881
|1.8072
|1267
|2006.04.26 18:00
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7884
|1.8072
|1268
|2006.04.26 18:00
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7886
|1.8072
|1269
|2006.04.26 18:00
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7887
|1.8072
|1270
|2006.04.26 18:00
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7888
|1.8072
|1271
|2006.04.26 18:00
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7888
|1.8072
|1272
|2006.04.26 18:01
|modify
|95
|4.00
|1.7872
|1.7890
|1.8072
|1273
|2006.04.26 18:23
|s/l
|95
|4.00
|1.7890
|1.7890
|1.8072
|719.99
|37608.06
|1274
|2006.05.03 09:52
|sell
|96
|4.00
|1.8379
|1.8439
|1.8179
|1275
|2006.05.03 10:26
|modify
|96
|4.00
|1.8379
|1.8379
|1.8179
|1276
|2006.05.03 10:26
|modify
|96
|4.00
|1.8379
|1.8378
|1.8179
|1277
|2006.05.03 10:26
|modify
|96
|4.00
|1.8379
|1.8378
|1.8179
|1278
|2006.05.03 10:27
|modify
|96
|4.00
|1.8379
|1.8377
|1.8179
|1279
|2006.05.03 10:27
|modify
|96
|4.00
|1.8379
|1.8377
|1.8179
|1280
|2006.05.03 10:27
|modify
|96
|4.00
|1.8379
|1.8376
|1.8179
|1281
|2006.05.03 10:30
|modify
|96
|4.00
|1.8379
|1.8375
|1.8179
|1282
|2006.05.03 10:39
|s/l
|96
|4.00
|1.8375
|1.8375
|1.8179
|160.02
|37768.08
|1283
|2006.05.10 20:35
|buy
|97
|4.00
|1.8666
|1.8606
|1.8866
|1284
|2006.05.10 20:43
|modify
|97
|4.00
|1.8666
|1.8671
|1.8866
|1285
|2006.05.10 20:43
|s/l
|97
|4.00
|1.8671
|1.8671
|1.8866
|199.98
|37968.06
|1286
|2006.05.15 08:26
|sell
|98
|4.00
|1.8932
|1.8992
|1.8732
|1287
|2006.05.15 08:35
|modify
|98
|4.00
|1.8932
|1.8932
|1.8732
|1288
|2006.05.15 08:36
|modify
|98
|4.00
|1.8932
|1.8931
|1.8732
|1289
|2006.05.15 08:36
|modify
|98
|4.00
|1.8932
|1.8930
|1.8732
|1290
|2006.05.15 08:36
|modify
|98
|4.00
|1.8932
|1.8929
|1.8732
|1291
|2006.05.15 08:40
|s/l
|98
|4.00
|1.8929
|1.8929
|1.8732
|119.99
|38088.05
|1292
|2006.05.25 10:41
|buy
|99
|4.00
|1.8717
|1.8657
|1.8917
|1293
|2006.05.25 11:25
|modify
|99
|4.00
|1.8717
|1.8718
|1.8917
|1294
|2006.05.25 11:25
|modify
|99
|4.00
|1.8717
|1.8720
|1.8917
|1295
|2006.05.25 11:25
|modify
|99
|4.00
|1.8717
|1.8721
|1.8917
|1296
|2006.05.25 11:25
|modify
|99
|4.00
|1.8717
|1.8722
|1.8917
|1297
|2006.05.25 11:25
|modify
|99
|4.00
|1.8717
|1.8724
|1.8917
|1298
|2006.05.25 11:25
|modify
|99
|4.00
|1.8717
|1.8725
|1.8917
|1299
|2006.05.25 11:32
|s/l
|99
|4.00
|1.8725
|1.8725
|1.8917
|320.00
|38408.05
|1300
|2006.05.31 08:15
|sell
|100
|4.00
|1.8798
|1.8858
|1.8598
|1301
|2006.05.31 10:29
|modify
|100
|4.00
|1.8798
|1.8797
|1.8598
|1302
|2006.05.31 10:31
|modify
|100
|4.00
|1.8798
|1.8794
|1.8598
|1303
|2006.05.31 10:31
|modify
|100
|4.00
|1.8798
|1.8791
|1.8598
|1304
|2006.05.31 10:33
|modify
|100
|4.00
|1.8798
|1.8790
|1.8598
|1305
|2006.05.31 10:33
|modify
|100
|4.00
|1.8798
|1.8786
|1.8598
|1306
|2006.05.31 10:34
|modify
|100
|4.00
|1.8798
|1.8786
|1.8598
|1307
|2006.05.31 10:34
|modify
|100
|4.00
|1.8798
|1.8785
|1.8598
|1308
|2006.05.31 10:34
|modify
|100
|4.00
|1.8798
|1.8781
|1.8598
|1309
|2006.05.31 10:37
|s/l
|100
|4.00
|1.8781
|1.8781
|1.8598
|680.02
|39088.07
|1310
|2006.06.01 16:46
|buy
|101
|4.00
|1.8670
|1.8610
|1.8870
|1311
|2006.06.01 16:51
|modify
|101
|4.00
|1.8670
|1.8670
|1.8870
|1312
|2006.06.01 16:51
|modify
|101
|4.00
|1.8670
|1.8671
|1.8870
|1313
|2006.06.01 16:51
|modify
|101
|4.00
|1.8670
|1.8672
|1.8870
|1314
|2006.06.01 16:51
|modify
|101
|4.00
|1.8670
|1.8672
|1.8870
|1315
|2006.06.01 16:52
|modify
|101
|4.00
|1.8670
|1.8673
|1.8870
|1316
|2006.06.01 16:52
|modify
|101
|4.00
|1.8670
|1.8675
|1.8870
|1317
|2006.06.01 16:52
|modify
|101
|4.00
|1.8670
|1.8675
|1.8870
|1318
|2006.06.01 17:02
|s/l
|101
|4.00
|1.8675
|1.8675
|1.8870
|200.00
|39288.07
|1319
|2006.06.09 14:30
|sell
|102
|4.00
|1.8419
|1.8479
|1.8219
|1320
|2006.06.09 14:30
|modify
|102
|4.00
|1.8419
|1.8407
|1.8219
|1321
|2006.06.09 14:30
|s/l
|102
|4.00
|1.8407
|1.8407
|1.8219
|479.98
|39768.05
|1322
|2006.06.13 09:25
|buy
|103
|4.00
|1.8436
|1.8376
|1.8636
|1323
|2006.06.13 11:11
|sell
|104
|4.00
|1.8400
|1.8460
|1.8200
|1324
|2006.06.13 14:31
|modify
|104
|4.00
|1.8400
|1.8400
|1.8200
|1325
|2006.06.13 14:31
|modify
|104
|4.00
|1.8400
|1.8397
|1.8200
|1326
|2006.06.13 14:31
|s/l
|103
|4.00
|1.8376
|1.8376
|1.8636
|-2400.00
|37368.05
|1327
|2006.06.13 14:31
|modify
|104
|4.00
|1.8400
|1.8396
|1.8200
|1328
|2006.06.13 14:31
|modify
|104
|4.00
|1.8400
|1.8388
|1.8200
|1329
|2006.06.13 14:31
|s/l
|104
|4.00
|1.8388
|1.8388
|1.8200
|480.02
|37848.07
|1330
|2006.06.13 15:44
|buy
|105
|4.00
|1.8434
|1.8374
|1.8634
|1331
|2006.06.13 16:54
|s/l
|105
|4.00
|1.8374
|1.8374
|1.8634
|-2400.00
|35448.07
|1332
|2006.06.14 14:30
|sell
|106
|4.00
|1.8377
|1.8437
|1.8177
|1333
|2006.06.14 14:31
|modify
|106
|4.00
|1.8377
|1.8376
|1.8177
|1334
|2006.06.14 14:31
|modify
|106
|4.00
|1.8377
|1.8375
|1.8177
|1335
|2006.06.14 14:33
|s/l
|106
|4.00
|1.8375
|1.8375
|1.8177
|80.00
|35528.07
|1336
|2006.06.14 15:16
|buy
|107
|4.00
|1.8419
|1.8359
|1.8619
|1337
|2006.06.14 15:19
|modify
|107
|4.00
|1.8419
|1.8420
|1.8619
|1338
|2006.06.14 15:19
|modify
|107
|4.00
|1.8419
|1.8422
|1.8619
|1339
|2006.06.14 15:19
|modify
|107
|4.00
|1.8419
|1.8425
|1.8619
|1340
|2006.06.14 15:19
|modify
|107
|4.00
|1.8419
|1.8429
|1.8619
|1341
|2006.06.14 15:19
|modify
|107
|4.00
|1.8419
|1.8432
|1.8619
|1342
|2006.06.14 15:19
|modify
|107
|4.00
|1.8419
|1.8432
|1.8619
|1343
|2006.06.14 15:19
|modify
|107
|4.00
|1.8419
|1.8438
|1.8619
|1344
|2006.06.14 15:20
|s/l
|107
|4.00
|1.8438
|1.8438
|1.8619
|760.02
|36288.09
|1345
|2006.06.19 14:29
|sell
|108
|4.00
|1.8438
|1.8498
|1.8238
|1346
|2006.06.19 15:00
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8436
|1.8238
|1347
|2006.06.19 15:01
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8435
|1.8238
|1348
|2006.06.19 15:01
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8434
|1.8238
|1349
|2006.06.19 15:07
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8431
|1.8238
|1350
|2006.06.19 15:34
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8430
|1.8238
|1351
|2006.06.19 15:34
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8428
|1.8238
|1352
|2006.06.19 15:34
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8426
|1.8238
|1353
|2006.06.19 15:35
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8425
|1.8238
|1354
|2006.06.19 15:35
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8424
|1.8238
|1355
|2006.06.19 15:35
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8423
|1.8238
|1356
|2006.06.19 16:03
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8421
|1.8238
|1357
|2006.06.19 16:03
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8420
|1.8238
|1358
|2006.06.19 16:07
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8419
|1.8238
|1359
|2006.06.19 16:07
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8417
|1.8238
|1360
|2006.06.19 16:07
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8415
|1.8238
|1361
|2006.06.19 16:09
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8414
|1.8238
|1362
|2006.06.19 16:09
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8413
|1.8238
|1363
|2006.06.19 16:10
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8411
|1.8238
|1364
|2006.06.19 16:10
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8409
|1.8238
|1365
|2006.06.19 16:10
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8408
|1.8238
|1366
|2006.06.19 16:37
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8404
|1.8238
|1367
|2006.06.19 16:37
|modify
|108
|4.00
|1.8438
|1.8404
|1.8238
|1368
|2006.06.19 16:37
|s/l
|108
|4.00
|1.8404
|1.8404
|1.8238
|1359.98
|37648.07
|1369
|2006.06.21 15:16
|buy
|109
|4.00
|1.8452
|1.8392
|1.8652
|1370
|2006.06.22 09:11
|sell
|110
|3.00
|1.8440
|1.8500
|1.8240
|1371
|2006.06.22 09:51
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8439
|1.8240
|1372
|2006.06.22 09:51
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8438
|1.8240
|1373
|2006.06.22 09:51
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8437
|1.8240
|1374
|2006.06.22 09:51
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8435
|1.8240
|1375
|2006.06.22 09:51
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8432
|1.8240
|1376
|2006.06.22 09:59
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8431
|1.8240
|1377
|2006.06.22 10:10
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8429
|1.8240
|1378
|2006.06.22 10:10
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8428
|1.8240
|1379
|2006.06.22 10:10
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8428
|1.8240
|1380
|2006.06.22 10:16
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8427
|1.8240
|1381
|2006.06.22 10:16
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8427
|1.8240
|1382
|2006.06.22 10:16
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8426
|1.8240
|1383
|2006.06.22 10:16
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8425
|1.8240
|1384
|2006.06.22 10:16
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8423
|1.8240
|1385
|2006.06.22 10:17
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8422
|1.8240
|1386
|2006.06.22 10:17
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8421
|1.8240
|1387
|2006.06.22 10:17
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8420
|1.8240
|1388
|2006.06.22 10:17
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8419
|1.8240
|1389
|2006.06.22 10:17
|modify
|110
|3.00
|1.8440
|1.8417
|1.8240
|1390
|2006.06.22 10:26
|s/l
|110
|3.00
|1.8417
|1.8417
|1.8240
|689.99
|38338.06
|1391
|2006.06.22 10:45
|s/l
|109
|4.00
|1.8392
|1.8392
|1.8652
|-2511.09
|35826.97
|1392
|2006.07.21 22:00
|buy
|111
|4.00
|1.8588
|1.8528
|1.8788
|1393
|2006.07.24 04:28
|s/l
|111
|4.00
|1.8528
|1.8528
|1.8788
|-2437.03
|33389.94