Strategy Tester Report
RSI EXpert 1.3gbp30m

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.06.18 11:00 - 2006.07.24 11:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersFromHourTrade=8; ToHourTrade=23; FastPeriod=18; UseHourTrade=true; SlowPeriod=60; SL=60; TakeProfit=200; Lots=1; TrailingStop=18; incTp=0; USE_La_Nina=false; Mild_Nina=true; mild=1; Risk=10; MM=true; Use_El_Nino=true; Mild_nino=false; MaxTrades=4; Selectivity=14;
Bars in test25091Ticks modelled2984047Modelling quality89.64%
Initial deposit10000.00
Total net profit23389.94Gross profit63279.71Gross loss-39889.77
Profit factor1.59Expected payoff210.72
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown7289.98 (24.48%)Relative drawdown24.48% (7289.98)
Total trades111Short positions (won %)55 (87.27%)Long positions (won %)56 (80.36%)
Profit trades (% of total)93 (83.78%)Loss trades (% of total)18 (16.22%)
Largestprofit trade3449.99loss trade-3138.87
Averageprofit trade680.43loss trade-2216.10
Maximumconsecutive wins (profit in money)28 (18223.08)consecutive losses (loss in money)2 (-4948.12)
Maximalconsecutive profit (count of wins)18223.08 (28)consecutive loss (count of losses)-4948.12 (2)
Averageconsecutive wins7consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.23 09:34sell11.001.82131.82731.8013
22004.06.23 10:35modify11.001.82131.82101.8013
32004.06.23 10:36modify11.001.82131.82031.8013
42004.06.23 10:36s/l11.001.82031.82031.8013100.0010100.00
52004.06.24 14:36buy22.001.81771.81171.8377
62004.06.24 15:40modify22.001.81771.81801.8377
72004.06.24 15:40modify22.001.81771.81811.8377
82004.06.24 15:40modify22.001.81771.81821.8377
92004.06.24 15:41modify22.001.81771.81831.8377
102004.06.24 15:41modify22.001.81771.81841.8377
112004.06.24 15:41modify22.001.81771.81881.8377
122004.06.24 15:41modify22.001.81771.81901.8377
132004.06.24 15:43s/l22.001.81901.81901.8377260.0010360.00
142004.07.12 22:36sell32.001.86091.86691.8409
152004.07.13 08:00modify32.001.86091.85691.8409
162004.07.13 08:00modify32.001.86091.85681.8409
172004.07.13 08:00modify32.001.86091.85641.8409
182004.07.13 08:00modify32.001.86091.85641.8409
192004.07.13 08:01modify32.001.86091.85621.8409
202004.07.13 08:01modify32.001.86091.85621.8409
212004.07.13 08:02modify32.001.86091.85621.8409
222004.07.13 08:02modify32.001.86091.85591.8409
232004.07.13 08:02modify32.001.86091.85561.8409
242004.07.13 08:02modify32.001.86091.85481.8409
252004.07.13 08:02modify32.001.86091.85401.8409
262004.07.13 08:02s/l32.001.85401.85401.84091390.0011750.00
272004.07.14 08:50buy42.001.85831.85231.8783
282004.07.14 10:30modify42.001.85831.85841.8783
292004.07.14 10:30modify42.001.85831.85881.8783
302004.07.14 10:30modify42.001.85831.85911.8783
312004.07.14 10:30modify42.001.85831.85931.8783
322004.07.14 10:30modify42.001.85831.85941.8783
332004.07.14 10:51s/l42.001.85941.85941.8783220.0111970.01
342004.07.16 09:59buy52.001.85321.84721.8732
352004.07.16 10:58modify52.001.85321.85341.8732
362004.07.16 10:58modify52.001.85321.85341.8732
372004.07.16 11:34modify52.001.85321.85361.8732
382004.07.16 11:34modify52.001.85321.85361.8732
392004.07.16 11:34modify52.001.85321.85371.8732
402004.07.16 11:34modify52.001.85321.85381.8732
412004.07.16 11:34modify52.001.85321.85401.8732
422004.07.16 11:34modify52.001.85321.85411.8732
432004.07.16 11:34modify52.001.85321.85421.8732
442004.07.16 11:34modify52.001.85321.85431.8732
452004.07.16 11:34modify52.001.85321.85441.8732
462004.07.16 11:34modify52.001.85321.85441.8732
472004.07.16 11:34modify52.001.85321.85451.8732
482004.07.16 11:37modify52.001.85321.85481.8732
492004.07.16 11:37modify52.001.85321.85491.8732
502004.07.16 11:52modify52.001.85321.85511.8732
512004.07.16 11:52modify52.001.85321.85531.8732
522004.07.16 11:56s/l52.001.85531.85531.8732419.9912390.00
532004.08.06 12:13sell62.001.82331.82931.8033
542004.08.06 13:11modify62.001.82331.82311.8033
552004.08.06 13:12modify62.001.82331.82301.8033
562004.08.06 13:12modify62.001.82331.82291.8033
572004.08.06 13:12modify62.001.82331.82291.8033
582004.08.06 13:13modify62.001.82331.82281.8033
592004.08.06 13:13modify62.001.82331.82271.8033
602004.08.06 13:14modify62.001.82331.82271.8033
612004.08.06 13:15modify62.001.82331.82261.8033
622004.08.06 13:15modify62.001.82331.82251.8033
632004.08.06 13:15modify62.001.82331.82241.8033
642004.08.06 13:15modify62.001.82331.82241.8033
652004.08.06 13:16modify62.001.82331.82231.8033
662004.08.06 13:16modify62.001.82331.82221.8033
672004.08.06 13:16modify62.001.82331.82211.8033
682004.08.06 13:16modify62.001.82331.82201.8033
692004.08.06 13:16modify62.001.82331.82191.8033
702004.08.06 13:59s/l62.001.82191.82191.8033279.9912669.99
712004.08.06 14:30buy72.001.82721.82121.8472
722004.08.06 14:51modify72.001.82721.84071.8472
732004.08.06 14:51modify72.001.82721.84081.8472
742004.08.06 14:52modify72.001.82721.84091.8472
752004.08.06 14:53modify72.001.82721.84101.8472
762004.08.06 14:59modify72.001.82721.84231.8472
772004.08.06 15:17s/l72.001.84231.84231.84723020.0015689.99
782004.08.20 09:21sell82.001.83061.83661.8106
792004.08.20 11:32modify82.001.83061.83061.8106
802004.08.20 11:42modify82.001.83061.83031.8106
812004.08.20 11:43modify82.001.83061.83011.8106
822004.08.20 11:43modify82.001.83061.83001.8106
832004.08.20 11:43modify82.001.83061.83001.8106
842004.08.20 11:43modify82.001.83061.82941.8106
852004.08.20 11:54modify82.001.83061.82921.8106
862004.08.20 11:54modify82.001.83061.82921.8106
872004.08.20 11:55modify82.001.83061.82911.8106
882004.08.20 11:55modify82.001.83061.82911.8106
892004.08.20 11:56modify82.001.83061.82891.8106
902004.08.20 12:05modify82.001.83061.82871.8106
912004.08.20 12:05modify82.001.83061.82841.8106
922004.08.20 12:47modify82.001.83061.82841.8106
932004.08.20 12:47modify82.001.83061.82831.8106
942004.08.20 12:47modify82.001.83061.82811.8106
952004.08.20 12:50modify82.001.83061.82801.8106
962004.08.20 12:50modify82.001.83061.82801.8106
972004.08.20 12:51modify82.001.83061.82791.8106
982004.08.20 12:51modify82.001.83061.82781.8106
992004.08.20 12:51modify82.001.83061.82771.8106
1002004.08.20 12:51modify82.001.83061.82751.8106
1012004.08.20 12:51modify82.001.83061.82731.8106
1022004.08.20 12:51modify82.001.83061.82721.8106
1032004.08.20 12:53modify82.001.83061.82681.8106
1042004.08.20 13:06modify82.001.83061.82681.8106
1052004.08.20 13:06modify82.001.83061.82671.8106
1062004.08.20 13:15modify82.001.83061.82661.8106
1072004.08.20 13:16modify82.001.83061.82641.8106
1082004.08.20 13:16modify82.001.83061.82621.8106
1092004.08.20 13:16modify82.001.83061.82611.8106
1102004.08.20 13:18modify82.001.83061.82601.8106
1112004.08.20 13:18modify82.001.83061.82601.8106
1122004.08.20 13:20modify82.001.83061.82591.8106
1132004.08.20 13:25modify82.001.83061.82571.8106
1142004.08.20 13:27modify82.001.83061.82561.8106
1152004.08.20 13:27modify82.001.83061.82551.8106
1162004.08.20 13:27modify82.001.83061.82551.8106
1172004.08.20 13:27modify82.001.83061.82541.8106
1182004.08.20 13:28modify82.001.83061.82531.8106
1192004.08.20 13:28modify82.001.83061.82521.8106
1202004.08.20 13:28modify82.001.83061.82521.8106
1212004.08.20 13:31modify82.001.83061.82511.8106
1222004.08.20 13:31modify82.001.83061.82501.8106
1232004.08.20 13:31modify82.001.83061.82491.8106
1242004.08.20 13:31modify82.001.83061.82481.8106
1252004.08.20 13:31modify82.001.83061.82471.8106
1262004.08.20 13:32modify82.001.83061.82471.8106
1272004.08.20 13:33modify82.001.83061.82461.8106
1282004.08.20 13:33modify82.001.83061.82451.8106
1292004.08.20 13:33modify82.001.83061.82441.8106
1302004.08.20 13:33modify82.001.83061.82431.8106
1312004.08.20 13:33modify82.001.83061.82401.8106
1322004.08.20 13:34modify82.001.83061.82401.8106
1332004.08.20 13:34modify82.001.83061.82391.8106
1342004.08.20 13:34modify82.001.83061.82391.8106
1352004.08.20 13:35modify82.001.83061.82381.8106
1362004.08.20 13:36modify82.001.83061.82371.8106
1372004.08.20 13:36modify82.001.83061.82371.8106
1382004.08.20 13:37modify82.001.83061.82361.8106
1392004.08.20 13:37modify82.001.83061.82351.8106
1402004.08.20 13:37modify82.001.83061.82351.8106
1412004.08.20 13:39s/l82.001.82351.82351.81061420.0117110.00
1422004.08.30 12:29buy92.001.79151.78551.8115
1432004.08.30 14:23modify92.001.79151.79151.8115
1442004.08.30 14:23modify92.001.79151.79221.8115
1452004.08.30 14:26modify92.001.79151.79231.8115
1462004.08.30 14:26modify92.001.79151.79231.8115
1472004.08.30 14:27modify92.001.79151.79251.8115
1482004.08.30 14:27modify92.001.79151.79251.8115
1492004.08.30 14:27modify92.001.79151.79261.8115
1502004.08.30 14:27modify92.001.79151.79271.8115
1512004.08.30 14:27modify92.001.79151.79281.8115
1522004.08.30 14:27modify92.001.79151.79311.8115
1532004.08.30 14:27modify92.001.79151.79331.8115
1542004.08.30 14:27modify92.001.79151.79331.8115
1552004.08.30 14:33s/l92.001.79331.79331.8115360.0217470.02
1562004.09.09 10:34sell102.001.78391.78991.7639
1572004.09.09 15:43modify102.001.78391.78381.7639
1582004.09.09 15:43modify102.001.78391.78361.7639
1592004.09.09 15:43modify102.001.78391.78351.7639
1602004.09.09 16:01s/l102.001.78351.78351.763980.0017550.02
1612004.09.09 17:55buy112.001.78581.77981.8058
1622004.09.09 23:11modify112.001.78581.78581.8058
1632004.09.09 23:11modify112.001.78581.78651.8058
1642004.09.09 23:12modify112.001.78581.78691.8058
1652004.09.09 23:17s/l112.001.78691.78691.8058220.0017770.02
1662004.09.14 10:33sell122.001.79731.80331.7773
1672004.09.14 11:15modify122.001.79731.79711.7773
1682004.09.14 11:15modify122.001.79731.79701.7773
1692004.09.14 11:17modify122.001.79731.79681.7773
1702004.09.14 11:29s/l122.001.79681.79681.777399.9917870.01
1712004.09.20 17:59buy132.001.78841.78241.8084
1722004.09.21 11:33modify132.001.78841.78841.8084
1732004.09.21 11:47modify132.001.78841.78851.8084
1742004.09.21 11:47modify132.001.78841.78861.8084
1752004.09.21 11:47modify132.001.78841.78921.8084
1762004.09.21 11:49modify132.001.78841.78951.8084
1772004.09.21 11:49modify132.001.78841.78981.8084
1782004.09.21 11:51modify132.001.78841.78981.8084
1792004.09.21 11:51modify132.001.78841.78991.8084
1802004.09.21 11:52modify132.001.78841.79011.8084
1812004.09.21 12:07modify132.001.78841.79031.8084
1822004.09.21 12:07modify132.001.78841.79041.8084
1832004.09.21 12:07modify132.001.78841.79061.8084
1842004.09.21 12:07modify132.001.78841.79081.8084
1852004.09.21 12:07modify132.001.78841.79091.8084
1862004.09.21 12:07modify132.001.78841.79091.8084
1872004.09.21 12:08modify132.001.78841.79111.8084
1882004.09.21 12:08modify132.001.78841.79131.8084
1892004.09.21 12:08modify132.001.78841.79161.8084
1902004.09.21 12:08modify132.001.78841.79171.8084
1912004.09.21 12:08modify132.001.78841.79181.8084
1922004.09.21 12:08modify132.001.78841.79191.8084
1932004.09.21 12:08modify132.001.78841.79201.8084
1942004.09.21 12:08modify132.001.78841.79221.8084
1952004.09.21 12:11modify132.001.78841.79241.8084
1962004.09.21 12:48modify132.001.78841.79261.8084
1972004.09.21 12:48modify132.001.78841.79281.8084
1982004.09.21 13:16modify132.001.78841.79301.8084
1992004.09.21 13:16modify132.001.78841.79351.8084
2002004.09.21 13:31s/l132.001.79351.79351.80841001.4818871.49
2012004.10.06 10:48sell142.001.78081.78681.7608
2022004.10.06 11:04modify142.001.78081.78021.7608
2032004.10.06 11:04modify142.001.78081.78021.7608
2042004.10.06 11:11modify142.001.78081.78001.7608
2052004.10.06 11:11modify142.001.78081.77951.7608
2062004.10.06 11:11modify142.001.78081.77901.7608
2072004.10.06 11:17s/l142.001.77901.77901.7608360.0119231.50
2082004.10.12 19:50buy152.001.79111.78511.8111
2092004.10.13 09:02modify152.001.79111.79111.8111
2102004.10.13 09:02modify152.001.79111.79141.8111
2112004.10.13 09:15modify152.001.79111.79151.8111
2122004.10.13 09:16modify152.001.79111.79161.8111
2132004.10.13 09:17s/l152.001.79161.79161.811181.4919313.00
2142004.10.18 16:15sell162.001.80131.80731.7813
2152004.10.18 17:20modify162.001.80131.80131.7813
2162004.10.18 17:20modify162.001.80131.80121.7813
2172004.10.18 17:21modify162.001.80131.80101.7813
2182004.10.18 17:21modify162.001.80131.80081.7813
2192004.10.18 17:21modify162.001.80131.80061.7813
2202004.10.18 17:40s/l162.001.80061.80061.7813140.0219453.02
2212004.10.19 11:18buy172.001.79791.79191.8179
2222004.10.19 11:54modify172.001.79791.79791.8179
2232004.10.19 11:54modify172.001.79791.79841.8179
2242004.10.19 11:54modify172.001.79791.79851.8179
2252004.10.19 11:54modify172.001.79791.79871.8179
2262004.10.19 12:10modify172.001.79791.79901.8179
2272004.10.19 12:10modify172.001.79791.79951.8179
2282004.10.19 12:15s/l172.001.79951.79951.8179320.0119773.03
2292004.11.04 14:29sell182.001.84521.85121.8252
2302004.11.04 15:34modify182.001.84521.84521.8252
2312004.11.04 15:35modify182.001.84521.84511.8252
2322004.11.04 15:35modify182.001.84521.84501.8252
2332004.11.04 15:36modify182.001.84521.84491.8252
2342004.11.04 15:36modify182.001.84521.84481.8252
2352004.11.04 15:38modify182.001.84521.84471.8252
2362004.11.04 15:38modify182.001.84521.84461.8252
2372004.11.04 15:38modify182.001.84521.84451.8252
2382004.11.04 15:38modify182.001.84521.84441.8252
2392004.11.04 15:39modify182.001.84521.84421.8252
2402004.11.04 15:39modify182.001.84521.84391.8252
2412004.11.04 15:39modify182.001.84521.84371.8252
2422004.11.04 15:39modify182.001.84521.84361.8252
2432004.11.04 15:39modify182.001.84521.84351.8252
2442004.11.04 15:39modify182.001.84521.84331.8252
2452004.11.04 15:42s/l182.001.84331.84331.8252380.0020153.03
2462004.11.19 09:25buy193.001.85291.84691.8729
2472004.11.19 09:56modify193.001.85291.85291.8729
2482004.11.19 09:56modify193.001.85291.85311.8729
2492004.11.19 09:56modify193.001.85291.85321.8729
2502004.11.19 09:56modify193.001.85291.85321.8729
2512004.11.19 09:58modify193.001.85291.85331.8729
2522004.11.19 09:58modify193.001.85291.85341.8729
2532004.11.19 09:58modify193.001.85291.85351.8729
2542004.11.19 09:58modify193.001.85291.85371.8729
2552004.11.19 09:58modify193.001.85291.85381.8729
2562004.11.19 09:58modify193.001.85291.85391.8729
2572004.11.19 09:58modify193.001.85291.85411.8729
2582004.11.19 09:58modify193.001.85291.85421.8729
2592004.11.19 10:02s/l193.001.85421.85421.8729390.0220543.05
2602004.11.26 09:29sell203.001.88941.89541.8694
2612004.11.26 09:29modify203.001.88941.88831.8694
2622004.11.26 09:29s/l203.001.88831.88831.8694330.0020873.05
2632004.11.30 08:08buy213.001.89241.88641.9124
2642004.11.30 10:10modify213.001.89241.89241.9124
2652004.11.30 10:10modify213.001.89241.89261.9124
2662004.11.30 10:10modify213.001.89241.89271.9124
2672004.11.30 10:17modify213.001.89241.89281.9124
2682004.11.30 10:17modify213.001.89241.89291.9124
2692004.11.30 10:17modify213.001.89241.89301.9124
2702004.11.30 10:26modify213.001.89241.89311.9124
2712004.11.30 10:26modify213.001.89241.89321.9124
2722004.11.30 10:26modify213.001.89241.89321.9124
2732004.11.30 10:29modify213.001.89241.89331.9124
2742004.11.30 10:39s/l213.001.89331.89331.9124270.0021143.05
2752004.12.07 15:41sell223.001.94361.94961.9236
2762004.12.07 16:10modify223.001.94361.94351.9236
2772004.12.07 16:10modify223.001.94361.94321.9236
2782004.12.07 16:10modify223.001.94361.94291.9236
2792004.12.07 16:18s/l223.001.94291.94291.9236210.0121353.06
2802004.12.14 18:40buy233.001.92561.91961.9456
2812004.12.14 20:16modify233.001.92561.92581.9456
2822004.12.14 20:18s/l233.001.92581.92581.945660.0021413.06
2832004.12.16 15:19sell243.001.94101.94701.9210
2842004.12.16 15:23modify243.001.94101.94091.9210
2852004.12.16 15:23modify243.001.94101.94071.9210
2862004.12.16 15:23modify243.001.94101.94041.9210
2872004.12.16 15:23modify243.001.94101.94021.9210
2882004.12.16 15:23modify243.001.94101.93961.9210
2892004.12.16 15:23modify243.001.94101.93941.9210
2902004.12.16 15:24modify243.001.94101.93921.9210
2912004.12.16 15:25modify243.001.94101.93911.9210
2922004.12.16 15:25modify243.001.94101.93901.9210
2932004.12.16 15:25modify243.001.94101.93891.9210
2942004.12.16 15:25modify243.001.94101.93881.9210
2952004.12.16 15:25modify243.001.94101.93861.9210
2962004.12.16 15:25modify243.001.94101.93861.9210
2972004.12.16 15:28s/l243.001.93861.93861.9210720.0122133.07
2982004.12.17 09:19buy253.001.93561.92961.9556
2992004.12.17 09:32modify253.001.93561.93581.9556
3002004.12.17 09:33modify253.001.93561.93591.9556
3012004.12.17 09:51s/l253.001.93591.93591.955690.0122223.08
3022004.12.17 12:56sell263.001.93251.93851.9125
3032004.12.17 14:38modify263.001.93251.93251.9125
3042004.12.17 14:38modify263.001.93251.93241.9125
3052004.12.17 14:38modify263.001.93251.93231.9125
3062004.12.17 14:38modify263.001.93251.93221.9125
3072004.12.17 14:38modify263.001.93251.93211.9125
3082004.12.17 14:38modify263.001.93251.93171.9125
3092004.12.17 14:38modify263.001.93251.93161.9125
3102004.12.17 14:38modify263.001.93251.93161.9125
3112004.12.17 14:39modify263.001.93251.93151.9125
3122004.12.17 14:39modify263.001.93251.93111.9125
3132004.12.17 14:39modify263.001.93251.93081.9125
3142004.12.17 14:39modify263.001.93251.93071.9125
3152004.12.17 14:39modify263.001.93251.93051.9125
3162004.12.17 14:39modify263.001.93251.93011.9125
3172004.12.17 14:39modify263.001.93251.93001.9125
3182004.12.17 14:39modify263.001.93251.92991.9125
3192004.12.17 14:45s/l263.001.92991.92991.9125780.0123003.09
3202004.12.27 16:22buy273.001.92461.91861.9446
3212004.12.27 16:32modify273.001.92461.92461.9446
3222004.12.27 16:32modify273.001.92461.92471.9446
3232004.12.27 16:32modify273.001.92461.92481.9446
3242004.12.27 16:32modify273.001.92461.92491.9446
3252004.12.27 16:33modify273.001.92461.92491.9446
3262004.12.27 16:33modify273.001.92461.92501.9446
3272004.12.27 16:33modify273.001.92461.92511.9446
3282004.12.27 16:33modify273.001.92461.92521.9446
3292004.12.27 16:33modify273.001.92461.92531.9446
3302004.12.27 16:34modify273.001.92461.92541.9446
3312004.12.27 16:34modify273.001.92461.92551.9446
3322004.12.27 16:34modify273.001.92461.92561.9446
3332004.12.27 16:34modify273.001.92461.92571.9446
3342004.12.27 16:34modify273.001.92461.92581.9446
3352004.12.27 16:34modify273.001.92461.92591.9446
3362004.12.27 16:34modify273.001.92461.92621.9446
3372004.12.27 16:40modify273.001.92461.92651.9446
3382004.12.27 16:40modify273.001.92461.92661.9446
3392004.12.27 16:40modify273.001.92461.92671.9446
3402004.12.27 16:40modify273.001.92461.92681.9446
3412004.12.27 16:40modify273.001.92461.92701.9446
3422004.12.27 16:41modify273.001.92461.92711.9446
3432004.12.27 16:41modify273.001.92461.92721.9446
3442004.12.27 16:41modify273.001.92461.92731.9446
3452004.12.27 16:41modify273.001.92461.92741.9446
3462004.12.27 16:41modify273.001.92461.92751.9446
3472004.12.27 16:43modify273.001.92461.92761.9446
3482004.12.27 16:43modify273.001.92461.92761.9446
3492004.12.27 16:44modify273.001.92461.92791.9446
3502004.12.27 16:44modify273.001.92461.92801.9446
3512004.12.27 16:44modify273.001.92461.92801.9446
3522004.12.27 16:53modify273.001.92461.92841.9446
3532004.12.27 16:53modify273.001.92461.92861.9446
3542004.12.27 16:53modify273.001.92461.92891.9446
3552004.12.27 16:53modify273.001.92461.92891.9446
3562004.12.27 16:54modify273.001.92461.92911.9446
3572004.12.27 16:54modify273.001.92461.92911.9446
3582004.12.27 16:57modify273.001.92461.92931.9446
3592004.12.27 16:57modify273.001.92461.92931.9446
3602004.12.27 16:58modify273.001.92461.92931.9446
3612004.12.27 16:58modify273.001.92461.92951.9446
3622004.12.27 16:58modify273.001.92461.92971.9446
3632004.12.27 16:58modify273.001.92461.93021.9446
3642004.12.27 16:58modify273.001.92461.93061.9446
3652004.12.27 16:58modify273.001.92461.93071.9446
3662004.12.27 16:59modify273.001.92461.93091.9446
3672004.12.27 16:59modify273.001.92461.93131.9446
3682004.12.27 16:59modify273.001.92461.93161.9446
3692004.12.27 16:59modify273.001.92461.93181.9446
3702004.12.27 17:00modify273.001.92461.93191.9446
3712004.12.27 17:11modify273.001.92461.93211.9446
3722004.12.27 17:12modify273.001.92461.93231.9446
3732004.12.27 17:12modify273.001.92461.93251.9446
3742004.12.27 17:12modify273.001.92461.93261.9446
3752004.12.27 17:17modify273.001.92461.93261.9446
3762004.12.27 17:17modify273.001.92461.93271.9446
3772004.12.27 17:17modify273.001.92461.93291.9446
3782004.12.27 17:20modify273.001.92461.93311.9446
3792004.12.27 17:20modify273.001.92461.93321.9446
3802004.12.27 17:20modify273.001.92461.93351.9446
3812004.12.27 17:20modify273.001.92461.93371.9446
3822004.12.27 17:20modify273.001.92461.93391.9446
3832004.12.27 17:20modify273.001.92461.93401.9446
3842004.12.27 17:45modify273.001.92461.93411.9446
3852004.12.27 17:49modify273.001.92461.93441.9446
3862004.12.27 17:50modify273.001.92461.93441.9446
3872004.12.27 17:50modify273.001.92461.93461.9446
3882004.12.27 17:50modify273.001.92461.93521.9446
3892004.12.27 17:52modify273.001.92461.93521.9446
3902004.12.27 17:52modify273.001.92461.93541.9446
3912004.12.27 18:27modify273.001.92461.93541.9446
3922004.12.27 18:28modify273.001.92461.93541.9446
3932004.12.27 18:28modify273.001.92461.93581.9446
3942004.12.27 18:32modify273.001.92461.93581.9446
3952004.12.27 18:40modify273.001.92461.93581.9446
3962004.12.27 18:42modify273.001.92461.93611.9446
3972004.12.27 19:59s/l273.001.93611.93611.94463449.9926453.08
3982004.12.29 09:44sell283.001.92791.93391.9079
3992004.12.29 11:59modify283.001.92791.92761.9079
4002004.12.29 11:59modify283.001.92791.92741.9079
4012004.12.29 11:59modify283.001.92791.92721.9079
4022004.12.29 12:00modify283.001.92791.92691.9079
4032004.12.29 12:07modify283.001.92791.92681.9079
4042004.12.29 12:11modify283.001.92791.92671.9079
4052004.12.29 12:11modify283.001.92791.92651.9079
4062004.12.29 12:11modify283.001.92791.92621.9079
4072004.12.29 12:12modify283.001.92791.92611.9079
4082004.12.29 12:22modify283.001.92791.92571.9079
4092004.12.29 12:23modify283.001.92791.92541.9079
4102004.12.29 12:23modify283.001.92791.92511.9079
4112004.12.29 12:23modify283.001.92791.92441.9079
4122004.12.29 12:26modify283.001.92791.92431.9079
4132004.12.29 12:26modify283.001.92791.92421.9079
4142004.12.29 12:26modify283.001.92791.92411.9079
4152004.12.29 12:26modify283.001.92791.92401.9079
4162004.12.29 12:27modify283.001.92791.92391.9079
4172004.12.29 12:27modify283.001.92791.92391.9079
4182004.12.29 12:27modify283.001.92791.92381.9079
4192004.12.29 12:27modify283.001.92791.92361.9079
4202004.12.29 12:27modify283.001.92791.92351.9079
4212004.12.29 12:27modify283.001.92791.92341.9079
4222004.12.29 12:27modify283.001.92791.92331.9079
4232004.12.29 12:27modify283.001.92791.92321.9079
4242004.12.29 12:27modify283.001.92791.92311.9079
4252004.12.29 12:28modify283.001.92791.92301.9079
4262004.12.29 12:34modify283.001.92791.92281.9079
4272004.12.29 12:49modify283.001.92791.92261.9079
4282004.12.29 12:50modify283.001.92791.92241.9079
4292004.12.29 12:50modify283.001.92791.92221.9079
4302004.12.29 12:50modify283.001.92791.92211.9079
4312004.12.29 12:51modify283.001.92791.92201.9079
4322004.12.29 12:51modify283.001.92791.92201.9079
4332004.12.29 12:53s/l283.001.92201.92201.90791770.0028223.08
4342005.01.07 14:30buy293.001.88231.87631.9023
4352005.01.07 14:30s/l293.001.87631.87631.9023-1800.0026423.08
4362005.01.07 16:07sell303.001.87591.88191.8559
4372005.01.07 16:21modify303.001.87591.87591.8559
4382005.01.07 16:21modify303.001.87591.87581.8559
4392005.01.07 16:21s/l303.001.87581.87581.855929.9926453.07
4402005.01.19 08:42buy313.001.86811.86211.8881
4412005.01.19 08:50modify313.001.86811.86811.8881
4422005.01.19 08:53modify313.001.86811.86831.8881
4432005.01.19 08:53modify313.001.86811.86861.8881
4442005.01.19 08:53modify313.001.86811.86861.8881
4452005.01.19 08:54modify313.001.86811.86881.8881
4462005.01.19 08:58modify313.001.86811.86891.8881
4472005.01.19 08:58modify313.001.86811.86921.8881
4482005.01.19 09:06s/l313.001.86921.86921.8881330.0226783.09
4492005.02.04 18:09sell323.001.88101.88701.8610
4502005.02.04 18:59modify323.001.88101.88101.8610
4512005.02.04 19:00modify323.001.88101.88081.8610
4522005.02.04 19:00modify323.001.88101.88061.8610
4532005.02.04 19:00modify323.001.88101.88041.8610
4542005.02.04 19:01modify323.001.88101.88021.8610
4552005.02.04 19:02modify323.001.88101.88001.8610
4562005.02.04 19:02modify323.001.88101.87991.8610
4572005.02.04 19:02modify323.001.88101.87951.8610
4582005.02.04 19:02modify323.001.88101.87931.8610
4592005.02.04 19:12modify323.001.88101.87881.8610
4602005.02.04 19:12modify323.001.88101.87801.8610
4612005.02.04 19:14modify323.001.88101.87801.8610
4622005.02.04 19:14modify323.001.88101.87781.8610
4632005.02.04 19:22modify323.001.88101.87721.8610
4642005.02.04 19:22modify323.001.88101.87631.8610
4652005.02.04 19:22modify323.001.88101.87621.8610
4662005.02.04 19:23modify323.001.88101.87581.8610
4672005.02.04 19:23modify323.001.88101.87581.8610
4682005.02.04 19:24modify323.001.88101.87571.8610
4692005.02.04 19:24modify323.001.88101.87561.8610
4702005.02.04 19:24modify323.001.88101.87551.8610
4712005.02.04 19:25modify323.001.88101.87541.8610
4722005.02.04 19:25modify323.001.88101.87511.8610
4732005.02.04 20:09s/l323.001.87511.87511.86101769.9928553.08
4742005.02.16 19:38buy333.001.88761.88161.9076
4752005.02.17 09:57modify333.001.88761.88771.9076
4762005.02.17 10:03modify333.001.88761.88791.9076
4772005.02.17 10:30modify333.001.88761.88811.9076
4782005.02.17 10:30modify333.001.88761.88821.9076
4792005.02.17 10:30modify333.001.88761.88841.9076
4802005.02.17 10:30modify333.001.88761.88851.9076
4812005.02.17 10:40modify333.001.88761.88881.9076
4822005.02.17 10:41modify333.001.88761.88931.9076
4832005.02.17 10:41modify333.001.88761.88941.9076
4842005.02.17 10:43modify333.001.88761.88951.9076
4852005.02.17 10:43modify333.001.88761.88961.9076
4862005.02.17 10:43modify333.001.88761.88971.9076
4872005.02.17 10:43modify333.001.88761.88981.9076
4882005.02.17 10:45modify333.001.88761.88991.9076
4892005.02.17 10:45modify333.001.88761.89001.9076
4902005.02.17 10:45modify333.001.88761.89011.9076
4912005.02.17 10:45modify333.001.88761.89031.9076
4922005.02.17 10:45modify333.001.88761.89041.9076
4932005.02.17 10:45modify333.001.88761.89051.9076
4942005.02.17 10:45modify333.001.88761.89061.9076
4952005.02.17 10:46modify333.001.88761.89071.9076
4962005.02.17 10:46modify333.001.88761.89071.9076
4972005.02.17 10:55s/l333.001.89071.89071.9076846.6829399.76
4982005.02.25 10:44sell343.001.90851.91451.8885
4992005.02.25 11:49modify343.001.90851.90831.8885
5002005.02.25 11:55s/l343.001.90831.90831.888560.0129459.77
5012005.03.01 16:20buy353.001.92231.91631.9423
5022005.03.02 02:49s/l353.001.91631.91631.9423-1827.7727631.99
5032005.03.04 14:30sell363.001.90551.91151.8855
5042005.03.04 14:31s/l363.001.91151.91151.8855-1800.0025831.99
5052005.03.08 08:58buy373.001.91661.91061.9366
5062005.03.08 09:23modify373.001.91661.91661.9366
5072005.03.08 09:23modify373.001.91661.91671.9366
5082005.03.08 09:23modify373.001.91661.91681.9366
5092005.03.08 09:23modify373.001.91661.91691.9366
5102005.03.08 09:23modify373.001.91661.91701.9366
5112005.03.08 09:24modify373.001.91661.91721.9366
5122005.03.08 09:24modify373.001.91661.91731.9366
5132005.03.08 09:24modify373.001.91661.91731.9366
5142005.03.08 09:24modify373.001.91661.91741.9366
5152005.03.08 09:25modify373.001.91661.91741.9366
5162005.03.08 09:40modify373.001.91661.91751.9366
5172005.03.08 09:40modify373.001.91661.91761.9366
5182005.03.08 09:40modify373.001.91661.91771.9366
5192005.03.08 09:40modify373.001.91661.91781.9366
5202005.03.08 09:40modify373.001.91661.91791.9366
5212005.03.08 09:40modify373.001.91661.91811.9366
5222005.03.08 09:40modify373.001.91661.91831.9366
5232005.03.08 09:41modify373.001.91661.91841.9366
5242005.03.08 09:41modify373.001.91661.91851.9366
5252005.03.08 09:42modify373.001.91661.91861.9366
5262005.03.08 09:45modify373.001.91661.91861.9366
5272005.03.08 09:46modify373.001.91661.91871.9366
5282005.03.08 09:46modify373.001.91661.91881.9366
5292005.03.08 09:46modify373.001.91661.91891.9366
5302005.03.08 09:50modify373.001.91661.91901.9366
5312005.03.08 09:50modify373.001.91661.91911.9366
5322005.03.08 09:50modify373.001.91661.91911.9366
5332005.03.08 09:51modify373.001.91661.91931.9366
5342005.03.08 09:51modify373.001.91661.91951.9366
5352005.03.08 09:51modify373.001.91661.91961.9366
5362005.03.08 09:51modify373.001.91661.91971.9366
5372005.03.08 09:51modify373.001.91661.91971.9366
5382005.03.08 10:14modify373.001.91661.91981.9366
5392005.03.08 10:14modify373.001.91661.91991.9366
5402005.03.08 10:14modify373.001.91661.92011.9366
5412005.03.08 10:14modify373.001.91661.92021.9366
5422005.03.08 10:26s/l373.001.92021.92021.93661080.0226912.01
5432005.03.09 10:43sell383.001.92601.93201.9060
5442005.03.09 14:00modify383.001.92601.92581.9060
5452005.03.09 14:00modify383.001.92601.92511.9060
5462005.03.09 14:11modify383.001.92601.92501.9060
5472005.03.09 14:11modify383.001.92601.92491.9060
5482005.03.09 14:16modify383.001.92601.92481.9060
5492005.03.09 14:17modify383.001.92601.92471.9060
5502005.03.09 14:17modify383.001.92601.92461.9060
5512005.03.09 14:18modify383.001.92601.92451.9060
5522005.03.09 14:18modify383.001.92601.92441.9060
5532005.03.09 14:18modify383.001.92601.92441.9060
5542005.03.09 15:00modify383.001.92601.92431.9060
5552005.03.09 15:00modify383.001.92601.92431.9060
5562005.03.09 15:01modify383.001.92601.92421.9060
5572005.03.09 15:01modify383.001.92601.92421.9060
5582005.03.09 15:02modify383.001.92601.92411.9060
5592005.03.09 15:02modify383.001.92601.92401.9060
5602005.03.09 15:02modify383.001.92601.92391.9060
5612005.03.09 15:02modify383.001.92601.92381.9060
5622005.03.09 15:02modify383.001.92601.92381.9060
5632005.03.09 15:03modify383.001.92601.92381.9060
5642005.03.09 15:03modify383.001.92601.92371.9060
5652005.03.09 15:03modify383.001.92601.92361.9060
5662005.03.09 15:05modify383.001.92601.92351.9060
5672005.03.09 15:05modify383.001.92601.92341.9060
5682005.03.09 15:05modify383.001.92601.92341.9060
5692005.03.09 15:07modify383.001.92601.92331.9060
5702005.03.09 15:08modify383.001.92601.92321.9060
5712005.03.09 15:08modify383.001.92601.92311.9060
5722005.03.09 15:08modify383.001.92601.92301.9060
5732005.03.09 15:08modify383.001.92601.92291.9060
5742005.03.09 15:08modify383.001.92601.92291.9060
5752005.03.09 15:08modify383.001.92601.92281.9060
5762005.03.09 15:09modify383.001.92601.92281.9060
5772005.03.09 15:09modify383.001.92601.92271.9060
5782005.03.09 15:10modify383.001.92601.92271.9060
5792005.03.09 15:33modify383.001.92601.92261.9060
5802005.03.09 15:33modify383.001.92601.92261.9060
5812005.03.09 15:34modify383.001.92601.92251.9060
5822005.03.09 15:34modify383.001.92601.92241.9060
5832005.03.09 15:34modify383.001.92601.92231.9060
5842005.03.09 15:34modify383.001.92601.92221.9060
5852005.03.09 15:36modify383.001.92601.92211.9060
5862005.03.09 15:36modify383.001.92601.92201.9060
5872005.03.09 15:36modify383.001.92601.92191.9060
5882005.03.09 15:36modify383.001.92601.92181.9060
5892005.03.09 15:43s/l383.001.92181.92181.90601259.9928172.00
5902005.03.18 17:48buy393.001.91941.91341.9394
5912005.03.18 18:22modify393.001.91941.91951.9394
5922005.03.18 19:24s/l393.001.91951.91951.939430.0428202.04
5932005.03.25 13:55sell403.001.86851.87451.8485
5942005.03.28 08:00modify403.001.86851.86461.8485
5952005.03.28 08:04modify403.001.86851.86451.8485
5962005.03.28 08:05modify403.001.86851.86441.8485
5972005.03.28 08:22modify403.001.86851.86431.8485
5982005.03.28 08:24modify403.001.86851.86401.8485
5992005.03.28 08:24modify403.001.86851.86351.8485
6002005.03.28 08:26modify403.001.86851.86331.8485
6012005.03.28 10:25s/l403.001.86331.86331.84851575.0029777.04
6022005.04.13 14:30buy413.001.89351.88751.9135
6032005.04.13 15:00s/l413.001.88751.88751.9135-1800.0027977.04
6042005.05.18 10:38sell423.001.83221.83821.8122
6052005.05.18 14:55s/l423.001.83821.83821.8122-1800.0026177.04
6062005.05.27 12:54buy433.001.82451.81851.8445
6072005.05.27 13:42modify433.001.82451.82461.8445
6082005.05.27 13:42modify433.001.82451.82491.8445
6092005.05.27 13:42modify433.001.82451.82501.8445
6102005.05.27 14:04s/l433.001.82501.82501.8445150.0126327.05
6112005.05.31 19:24sell443.001.81831.82431.7983
6122005.05.31 21:30modify443.001.81831.81831.7983
6132005.05.31 21:34modify443.001.81831.81811.7983
6142005.05.31 22:22modify443.001.81831.81771.7983
6152005.05.31 23:10s/l443.001.81771.81771.7983179.9826507.03
6162005.06.20 08:28buy453.001.82821.82221.8482
6172005.06.20 15:48s/l453.001.82221.82221.8482-1800.0024707.03
6182005.06.22 10:30sell463.001.82551.83151.8055
6192005.06.22 10:31s/l463.001.83151.83151.8055-1800.0022907.03
6202005.07.08 15:15buy473.001.74091.73491.7609
6212005.07.08 15:49modify473.001.74091.74101.7609
6222005.07.08 15:49modify473.001.74091.74101.7609
6232005.07.08 15:49modify473.001.74091.74111.7609
6242005.07.08 15:49modify473.001.74091.74121.7609
6252005.07.08 15:49modify473.001.74091.74151.7609
6262005.07.08 15:49modify473.001.74091.74171.7609
6272005.07.08 15:49modify473.001.74091.74181.7609
6282005.07.08 15:50modify473.001.74091.74191.7609
6292005.07.08 15:57s/l473.001.74191.74191.7609300.0123207.04
6302005.07.08 16:58sell483.001.73671.74271.7167
6312005.07.08 18:42modify483.001.73671.73661.7167
6322005.07.08 18:42modify483.001.73671.73641.7167
6332005.07.08 18:42modify483.001.73671.73641.7167
6342005.07.08 18:44modify483.001.73671.73621.7167
6352005.07.08 18:44modify483.001.73671.73621.7167
6362005.07.08 18:44modify483.001.73671.73611.7167
6372005.07.08 18:44modify483.001.73671.73601.7167
6382005.07.08 18:44modify483.001.73671.73581.7167
6392005.07.08 18:45modify483.001.73671.73561.7167
6402005.07.08 18:45modify483.001.73671.73561.7167
6412005.07.08 18:59modify483.001.73671.73541.7167
6422005.07.08 19:01modify483.001.73671.73521.7167
6432005.07.08 19:16modify483.001.73671.73511.7167
6442005.07.08 19:16modify483.001.73671.73511.7167
6452005.07.08 19:17modify483.001.73671.73501.7167
6462005.07.08 19:17modify483.001.73671.73481.7167
6472005.07.08 19:20modify483.001.73671.73481.7167
6482005.07.08 19:20modify483.001.73671.73471.7167
6492005.07.08 20:50s/l483.001.73471.73471.7167600.0223807.06
6502005.07.20 19:31buy493.001.73841.73241.7584
6512005.07.20 20:14modify493.001.73841.73871.7584
6522005.07.20 20:14modify493.001.73841.73871.7584
6532005.07.20 20:15modify493.001.73841.73921.7584
6542005.07.20 20:15modify493.001.73841.74001.7584
6552005.07.20 20:17s/l493.001.74001.74001.7584480.0024287.06
6562005.07.29 09:52sell503.001.75301.75901.7330
6572005.07.29 12:43buy512.001.75551.74951.7755
6582005.07.29 14:36modify512.001.75551.75601.7755
6592005.07.29 14:37modify512.001.75551.75621.7755
6602005.07.29 14:38modify512.001.75551.75631.7755
6612005.07.29 14:38modify512.001.75551.75651.7755
6622005.07.29 14:38modify512.001.75551.75681.7755
6632005.07.29 14:38modify512.001.75551.75681.7755
6642005.07.29 14:39s/l503.001.75901.75901.7330-1800.0022487.06
6652005.07.29 14:39modify512.001.75551.75701.7755
6662005.07.29 14:39modify512.001.75551.75741.7755
6672005.07.29 14:39modify512.001.75551.75751.7755
6682005.07.29 14:39modify512.001.75551.75761.7755
6692005.07.29 14:45modify512.001.75551.75771.7755
6702005.07.29 14:45modify512.001.75551.75791.7755
6712005.07.29 14:45modify512.001.75551.75801.7755
6722005.07.29 14:45modify512.001.75551.75811.7755
6732005.07.29 14:45modify512.001.75551.75821.7755
6742005.07.29 14:45modify512.001.75551.75831.7755
6752005.07.29 14:45modify512.001.75551.75831.7755
6762005.07.29 14:48modify512.001.75551.75851.7755
6772005.07.29 14:48modify512.001.75551.75871.7755
6782005.07.29 14:52s/l512.001.75871.75871.7755640.0123127.07
6792005.08.02 16:03sell523.001.77001.77601.7500
6802005.08.03 08:00modify523.001.77001.76841.7500
6812005.08.03 08:01modify523.001.77001.76821.7500
6822005.08.03 08:01modify523.001.77001.76801.7500
6832005.08.03 08:23s/l523.001.76801.76801.7500614.9823742.05
6842005.08.12 15:51buy533.001.81491.80891.8349
6852005.08.12 18:40modify533.001.81491.81491.8349
6862005.08.12 20:54s/l533.001.81491.81491.83490.0323742.08
6872005.08.17 17:58sell543.001.80681.81281.7868
6882005.08.17 18:46modify543.001.80681.80671.7868
6892005.08.17 18:46modify543.001.80681.80671.7868
6902005.08.17 18:48modify543.001.80681.80651.7868
6912005.08.17 18:48modify543.001.80681.80651.7868
6922005.08.17 18:49modify543.001.80681.80631.7868
6932005.08.17 19:12s/l543.001.80631.80631.7868150.0123892.09
6942005.08.19 11:09buy553.001.79461.78861.8146
6952005.08.19 11:26modify553.001.79461.79471.8146
6962005.08.19 11:27modify553.001.79461.79491.8146
6972005.08.19 11:27modify553.001.79461.79511.8146
6982005.08.19 11:27modify553.001.79461.79551.8146
6992005.08.19 11:27modify553.001.79461.79581.8146
7002005.08.19 11:33s/l553.001.79581.79581.8146359.9824252.07
7012005.09.14 17:19sell563.001.82341.82941.8034
7022005.09.15 08:00modify563.001.82341.82061.8034
7032005.09.15 08:00modify563.001.82341.82001.8034
7042005.09.15 08:02modify563.001.82341.81991.8034
7052005.09.15 08:02modify563.001.82341.81981.8034
7062005.09.15 08:04modify563.001.82341.81971.8034
7072005.09.15 08:11s/l563.001.81971.81971.80341154.9925407.06
7082005.09.30 11:59buy573.001.76251.75651.7825
7092005.09.30 12:24modify573.001.76251.76271.7825
7102005.09.30 12:25modify573.001.76251.76291.7825
7112005.09.30 12:25modify573.001.76251.76301.7825
7122005.09.30 12:25modify573.001.76251.76311.7825
7132005.09.30 12:25modify573.001.76251.76321.7825
7142005.09.30 12:25modify573.001.76251.76331.7825
7152005.09.30 12:27modify573.001.76251.76351.7825
7162005.09.30 12:28modify573.001.76251.76361.7825
7172005.09.30 12:28modify573.001.76251.76371.7825
7182005.09.30 12:28modify573.001.76251.76381.7825
7192005.09.30 12:36modify573.001.76251.76381.7825
7202005.09.30 12:48modify573.001.76251.76421.7825
7212005.09.30 12:53modify573.001.76251.76431.7825
7222005.09.30 12:53modify573.001.76251.76441.7825
7232005.09.30 13:00modify573.001.76251.76461.7825
7242005.09.30 13:06modify573.001.76251.76461.7825
7252005.09.30 13:07modify573.001.76251.76481.7825
7262005.09.30 13:09modify573.001.76251.76501.7825
7272005.09.30 13:10modify573.001.76251.76511.7825
7282005.09.30 13:10modify573.001.76251.76521.7825
7292005.09.30 13:11modify573.001.76251.76531.7825
7302005.09.30 13:11modify573.001.76251.76541.7825
7312005.09.30 13:11modify573.001.76251.76551.7825
7322005.09.30 13:11modify573.001.76251.76561.7825
7332005.09.30 13:12modify573.001.76251.76581.7825
7342005.09.30 13:12modify573.001.76251.76591.7825
7352005.09.30 13:12modify573.001.76251.76601.7825
7362005.09.30 13:12modify573.001.76251.76611.7825
7372005.09.30 13:34modify573.001.76251.76611.7825
7382005.09.30 13:34modify573.001.76251.76631.7825
7392005.09.30 13:34modify573.001.76251.76651.7825
7402005.09.30 13:34modify573.001.76251.76671.7825
7412005.09.30 13:35modify573.001.76251.76671.7825
7422005.09.30 13:36modify573.001.76251.76681.7825
7432005.09.30 13:36modify573.001.76251.76691.7825
7442005.09.30 13:36modify573.001.76251.76721.7825
7452005.09.30 14:04s/l573.001.76721.76721.78251410.0226817.08
7462005.10.04 09:52sell583.001.75371.75971.7337
7472005.10.04 13:51s/l583.001.75971.75971.7337-1800.0025017.08
7482005.10.14 14:42buy593.001.75571.74971.7757
7492005.10.14 15:47modify593.001.75571.75591.7757
7502005.10.14 15:47modify593.001.75571.75601.7757
7512005.10.14 15:47modify593.001.75571.75661.7757
7522005.10.14 15:50s/l593.001.75661.75661.7757269.9925287.07
7532005.10.24 19:10sell603.001.76581.77181.7458
7542005.10.25 08:14modify603.001.76581.76571.7458
7552005.10.25 08:30modify603.001.76581.76551.7458
7562005.10.25 08:30modify603.001.76581.76541.7458
7572005.10.25 08:30modify603.001.76581.76531.7458
7582005.10.25 08:30modify603.001.76581.76531.7458
7592005.10.25 08:39s/l603.001.76531.76531.7458165.0225452.09
7602005.11.09 14:46buy613.001.74261.73661.7626
7612005.11.09 14:58modify613.001.74261.74271.7626
7622005.11.09 15:00modify613.001.74261.74281.7626
7632005.11.09 15:00modify613.001.74261.74291.7626
7642005.11.09 15:00modify613.001.74261.74301.7626
7652005.11.09 15:01modify613.001.74261.74301.7626
7662005.11.09 15:01modify613.001.74261.74331.7626
7672005.11.09 15:01modify613.001.74261.74361.7626
7682005.11.09 15:01modify613.001.74261.74381.7626
7692005.11.09 15:01modify613.001.74261.74391.7626
7702005.11.09 15:01modify613.001.74261.74411.7626
7712005.11.09 15:01modify613.001.74261.74421.7626
7722005.11.09 15:09s/l613.001.74421.74421.7626480.0025932.09
7732005.11.17 11:13sell623.001.71721.72321.6972
7742005.11.18 08:48modify623.001.71721.71721.6972
7752005.11.18 08:48modify623.001.71721.71671.6972
7762005.11.18 08:48modify623.001.71721.71651.6972
7772005.11.18 08:52modify623.001.71721.71641.6972
7782005.11.18 08:52modify623.001.71721.71601.6972
7792005.11.18 09:00modify623.001.71721.71591.6972
7802005.11.18 09:00modify623.001.71721.71481.6972
7812005.11.18 09:01modify623.001.71721.71481.6972
7822005.11.18 09:04modify623.001.71721.71471.6972
7832005.11.18 09:04modify623.001.71721.71471.6972
7842005.11.18 09:11modify623.001.71721.71431.6972
7852005.11.18 09:14modify623.001.71721.71381.6972
7862005.11.18 09:14modify623.001.71721.71371.6972
7872005.11.18 09:19modify623.001.71721.71361.6972
7882005.11.18 09:19modify623.001.71721.71351.6972
7892005.11.18 09:19modify623.001.71721.71351.6972
7902005.11.18 09:20modify623.001.71721.71331.6972
7912005.11.18 09:20modify623.001.71721.71331.6972
7922005.11.18 09:23modify623.001.71721.71321.6972
7932005.11.18 09:23modify623.001.71721.71301.6972
7942005.11.18 09:23modify623.001.71721.71291.6972
7952005.11.18 09:23modify623.001.71721.71291.6972
7962005.11.18 09:26modify623.001.71721.71281.6972
7972005.11.18 09:26modify623.001.71721.71271.6972
7982005.11.18 09:26modify623.001.71721.71271.6972
7992005.11.18 09:27modify623.001.71721.71261.6972
8002005.11.18 09:32s/l623.001.71261.71261.69721395.0027327.09
8012005.11.22 17:10buy633.001.71461.70861.7346
8022005.11.22 20:02modify633.001.71461.71461.7346
8032005.11.22 20:02modify633.001.71461.71491.7346
8042005.11.22 20:03modify633.001.71461.71491.7346
8052005.11.22 20:03modify633.001.71461.71501.7346
8062005.11.22 20:03modify633.001.71461.71511.7346
8072005.11.22 20:03modify633.001.71461.71521.7346
8082005.11.22 20:06modify633.001.71461.71531.7346
8092005.11.22 20:06modify633.001.71461.71551.7346
8102005.11.22 20:06modify633.001.71461.71561.7346
8112005.11.22 20:06modify633.001.71461.71561.7346
8122005.11.22 20:07modify633.001.71461.71571.7346
8132005.11.22 20:07modify633.001.71461.71651.7346
8142005.11.22 20:07modify633.001.71461.71671.7346
8152005.11.22 20:07modify633.001.71461.71681.7346
8162005.11.22 20:08modify633.001.71461.71691.7346
8172005.11.22 20:08modify633.001.71461.71701.7346
8182005.11.22 20:08modify633.001.71461.71721.7346
8192005.11.22 20:08modify633.001.71461.71741.7346
8202005.11.22 20:08modify633.001.71461.71751.7346
8212005.11.22 20:08modify633.001.71461.71761.7346
8222005.11.22 20:08modify633.001.71461.71771.7346
8232005.11.22 20:08modify633.001.71461.71791.7346
8242005.11.22 20:11modify633.001.71461.71801.7346
8252005.11.22 20:11modify633.001.71461.71821.7346
8262005.11.22 20:11modify633.001.71461.71831.7346
8272005.11.22 20:11modify633.001.71461.71861.7346
8282005.11.22 20:11modify633.001.71461.71891.7346
8292005.11.22 20:11modify633.001.71461.71901.7346
8302005.11.22 20:11modify633.001.71461.71921.7346
8312005.11.22 20:11modify633.001.71461.71921.7346
8322005.11.22 20:12modify633.001.71461.71931.7346
8332005.11.22 20:12modify633.001.71461.71941.7346
8342005.11.22 20:12modify633.001.71461.71941.7346
8352005.11.22 20:14s/l633.001.71941.71941.73461440.0028767.09
8362005.11.25 15:58sell643.001.71911.72511.6991
8372005.11.25 16:31modify643.001.71911.71901.6991
8382005.11.25 16:32modify643.001.71911.71871.6991
8392005.11.25 16:32modify643.001.71911.71861.6991
8402005.11.25 16:32modify643.001.71911.71851.6991
8412005.11.25 16:32modify643.001.71911.71831.6991
8422005.11.25 16:32modify643.001.71911.71821.6991
8432005.11.25 16:33modify643.001.71911.71811.6991
8442005.11.25 16:51modify643.001.71911.71771.6991
8452005.11.25 16:52modify643.001.71911.71771.6991
8462005.11.25 16:59modify643.001.71911.71751.6991
8472005.11.25 17:43modify643.001.71911.71731.6991
8482005.11.25 17:45modify643.001.71911.71711.6991
8492005.11.25 17:45modify643.001.71911.71711.6991
8502005.11.25 17:45modify643.001.71911.71701.6991
8512005.11.25 17:47modify643.001.71911.71691.6991
8522005.11.25 17:47modify643.001.71911.71681.6991
8532005.11.25 17:58modify643.001.71911.71671.6991
8542005.11.25 18:25modify643.001.71911.71661.6991
8552005.11.25 18:27modify643.001.71911.71631.6991
8562005.11.25 18:27modify643.001.71911.71601.6991
8572005.11.25 18:28modify643.001.71911.71561.6991
8582005.11.25 18:28modify643.001.71911.71561.6991
8592005.11.25 18:28modify643.001.71911.71551.6991
8602005.11.25 18:28modify643.001.71911.71531.6991
8612005.11.25 18:28modify643.001.71911.71521.6991
8622005.11.25 18:28modify643.001.71911.71511.6991
8632005.11.25 18:28modify643.001.71911.71501.6991
8642005.11.25 18:36modify643.001.71911.71501.6991
8652005.11.25 18:45modify643.001.71911.71431.6991
8662005.11.25 20:31s/l643.001.71431.71431.69911440.0230207.11
8672005.11.28 16:05buy654.001.71281.70681.7328
8682005.11.28 16:32modify654.001.71281.71331.7328
8692005.11.28 16:32modify654.001.71281.71361.7328
8702005.11.28 16:32modify654.001.71281.71391.7328
8712005.11.28 16:32modify654.001.71281.71431.7328
8722005.11.28 16:46modify654.001.71281.71431.7328
8732005.11.28 16:46modify654.001.71281.71491.7328
8742005.11.28 16:46modify654.001.71281.71491.7328
8752005.11.28 16:47modify654.001.71281.71501.7328
8762005.11.28 16:48modify654.001.71281.71521.7328
8772005.11.28 16:48modify654.001.71281.71531.7328
8782005.11.28 16:48modify654.001.71281.71541.7328
8792005.11.28 16:48modify654.001.71281.71561.7328
8802005.11.28 16:49modify654.001.71281.71561.7328
8812005.11.28 16:50modify654.001.71281.71581.7328
8822005.11.28 16:50modify654.001.71281.71581.7328
8832005.11.28 16:50modify654.001.71281.71591.7328
8842005.11.28 16:50modify654.001.71281.71601.7328
8852005.11.28 16:50modify654.001.71281.71601.7328
8862005.11.28 16:50modify654.001.71281.71611.7328
8872005.11.28 16:51modify654.001.71281.71621.7328
8882005.11.28 16:51modify654.001.71281.71631.7328
8892005.11.28 16:51modify654.001.71281.71641.7328
8902005.11.28 16:51modify654.001.71281.71661.7328
8912005.11.28 16:56modify654.001.71281.71671.7328
8922005.11.28 16:56modify654.001.71281.71691.7328
8932005.11.28 16:57modify654.001.71281.71721.7328
8942005.11.28 16:59modify654.001.71281.71741.7328
8952005.11.28 16:59modify654.001.71281.71761.7328
8962005.11.28 16:59modify654.001.71281.71771.7328
8972005.11.28 16:59modify654.001.71281.71781.7328
8982005.11.28 16:59modify654.001.71281.71791.7328
8992005.11.28 16:59modify654.001.71281.71811.7328
9002005.11.28 16:59modify654.001.71281.71841.7328
9012005.11.28 16:59modify654.001.71281.71851.7328
9022005.11.28 17:00modify654.001.71281.71871.7328
9032005.11.28 17:02modify654.001.71281.71901.7328
9042005.11.28 17:20modify654.001.71281.71911.7328
9052005.11.28 17:20modify654.001.71281.71921.7328
9062005.11.28 17:38modify654.001.71281.71951.7328
9072005.11.28 17:38modify654.001.71281.71961.7328
9082005.11.28 17:39modify654.001.71281.71971.7328
9092005.11.28 17:39modify654.001.71281.71981.7328
9102005.11.28 17:41modify654.001.71281.72001.7328
9112005.11.28 17:41modify654.001.71281.72001.7328
9122005.11.28 17:41modify654.001.71281.72031.7328
9132005.11.28 17:41modify654.001.71281.72041.7328
9142005.11.28 17:42modify654.001.71281.72061.7328
9152005.11.28 17:42modify654.001.71281.72071.7328
9162005.11.28 17:50s/l654.001.72071.72071.73283159.9933367.10
9172005.12.01 12:01sell664.001.72811.73411.7081
9182005.12.01 14:17modify664.001.72811.72801.7081
9192005.12.01 14:28s/l664.001.72801.72801.708140.0033407.10
9202005.12.02 14:46buy674.001.73101.72501.7510
9212005.12.02 14:50modify674.001.73101.73411.7510
9222005.12.02 14:52s/l674.001.73411.73411.75101240.0134647.11
9232005.12.06 10:30sell684.001.74001.74601.7200
9242005.12.06 10:33modify684.001.74001.73991.7200
9252005.12.06 10:33modify684.001.74001.73961.7200
9262005.12.06 10:34modify684.001.74001.73951.7200
9272005.12.06 10:34modify684.001.74001.73941.7200
9282005.12.06 10:34modify684.001.74001.73941.7200
9292005.12.06 10:38modify684.001.74001.73931.7200
9302005.12.06 10:38modify684.001.74001.73891.7200
9312005.12.06 10:38modify684.001.74001.73881.7200
9322005.12.06 10:38modify684.001.74001.73861.7200
9332005.12.06 10:38modify684.001.74001.73831.7200
9342005.12.06 10:39modify684.001.74001.73811.7200
9352005.12.06 10:39modify684.001.74001.73801.7200
9362005.12.06 10:39modify684.001.74001.73791.7200
9372005.12.06 10:39modify684.001.74001.73791.7200
9382005.12.06 10:40modify684.001.74001.73781.7200
9392005.12.06 10:40modify684.001.74001.73771.7200
9402005.12.06 10:40modify684.001.74001.73751.7200
9412005.12.06 10:43s/l684.001.73751.73751.72001000.0135647.12
9422005.12.13 20:21buy694.001.77291.76691.7929
9432005.12.14 08:44modify694.001.77291.77321.7929
9442005.12.14 08:44modify694.001.77291.77321.7929
9452005.12.14 08:45modify694.001.77291.77341.7929
9462005.12.14 08:45modify694.001.77291.77371.7929
9472005.12.14 08:47modify694.001.77291.77381.7929
9482005.12.14 08:47modify694.001.77291.77391.7929
9492005.12.14 08:49modify694.001.77291.77411.7929
9502005.12.14 09:09modify694.001.77291.77431.7929
9512005.12.14 09:10modify694.001.77291.77451.7929
9522005.12.14 09:11modify694.001.77291.77471.7929
9532005.12.14 09:11modify694.001.77291.77471.7929
9542005.12.14 09:11modify694.001.77291.77491.7929
9552005.12.14 09:13modify694.001.77291.77511.7929
9562005.12.14 09:13modify694.001.77291.77521.7929
9572005.12.14 09:13modify694.001.77291.77541.7929
9582005.12.14 09:13modify694.001.77291.77541.7929
9592005.12.14 09:14modify694.001.77291.77551.7929
9602005.12.14 09:14modify694.001.77291.77561.7929
9612005.12.14 09:19modify694.001.77291.77581.7929
9622005.12.14 09:21modify694.001.77291.77601.7929
9632005.12.14 09:22modify694.001.77291.77621.7929
9642005.12.14 09:22modify694.001.77291.77631.7929
9652005.12.14 09:22modify694.001.77291.77641.7929
9662005.12.14 09:28modify694.001.77291.77651.7929
9672005.12.14 09:28modify694.001.77291.77691.7929
9682005.12.14 09:28modify694.001.77291.77721.7929
9692005.12.14 09:29modify694.001.77291.77731.7929
9702005.12.14 09:29modify694.001.77291.77741.7929
9712005.12.14 09:33modify694.001.77291.77751.7929
9722005.12.14 09:33modify694.001.77291.77751.7929
9732005.12.14 09:34modify694.001.77291.77761.7929
9742005.12.14 09:34modify694.001.77291.77761.7929
9752005.12.14 09:38modify694.001.77291.77771.7929
9762005.12.14 09:38modify694.001.77291.77801.7929
9772005.12.14 09:38modify694.001.77291.77831.7929
9782005.12.14 09:39modify694.001.77291.77841.7929
9792005.12.14 09:39modify694.001.77291.77881.7929
9802005.12.14 09:39modify694.001.77291.77911.7929
9812005.12.14 09:54s/l694.001.77911.77911.79292442.9738090.09
9822005.12.22 16:55sell704.001.73791.74391.7179
9832005.12.22 16:59modify704.001.73791.73791.7179
9842005.12.22 16:59modify704.001.73791.73781.7179
9852005.12.22 16:59modify704.001.73791.73771.7179
9862005.12.22 17:43s/l704.001.73771.73771.717980.0038170.09
9872005.12.26 16:54buy714.001.73531.72931.7553
9882005.12.27 12:02modify714.001.73531.73551.7553
9892005.12.27 12:02modify714.001.73531.73561.7553
9902005.12.27 12:03modify714.001.73531.73571.7553
9912005.12.27 12:03modify714.001.73531.73571.7553
9922005.12.27 12:03modify714.001.73531.73641.7553
9932005.12.27 12:03modify714.001.73531.73651.7553
9942005.12.27 12:45s/l714.001.73651.73651.7553442.9538613.04
9952006.01.02 17:27sell724.001.72171.72771.7017
9962006.01.02 18:28buy734.001.72461.71861.7446
9972006.01.02 22:59modify724.001.72171.72171.7017
9982006.01.02 23:00modify724.001.72171.72141.7017
9992006.01.02 23:01modify724.001.72171.72131.7017
10002006.01.02 23:01modify724.001.72171.72131.7017
10012006.01.02 23:01modify724.001.72171.72121.7017
10022006.01.02 23:01modify724.001.72171.72101.7017
10032006.01.02 23:04modify724.001.72171.72091.7017
10042006.01.02 23:04modify724.001.72171.72091.7017
10052006.01.02 23:06s/l724.001.72091.72091.7017320.0138933.05
10062006.01.03 08:00modify734.001.72461.72591.7446
10072006.01.03 08:00modify734.001.72461.72601.7446
10082006.01.03 08:00modify734.001.72461.72611.7446
10092006.01.03 08:00modify734.001.72461.72621.7446
10102006.01.03 08:00modify734.001.72461.72631.7446
10112006.01.03 08:00modify734.001.72461.72631.7446
10122006.01.03 08:04modify734.001.72461.72651.7446
10132006.01.03 08:27s/l734.001.72651.72651.7446722.9439655.98
10142006.01.18 16:02sell744.001.76401.77001.7440
10152006.01.18 17:19modify744.001.76401.76401.7440
10162006.01.18 17:19modify744.001.76401.76391.7440
10172006.01.18 17:41modify744.001.76401.76381.7440
10182006.01.18 17:42modify744.001.76401.76371.7440
10192006.01.18 17:42modify744.001.76401.76371.7440
10202006.01.18 17:43modify744.001.76401.76361.7440
10212006.01.18 17:44modify744.001.76401.76351.7440
10222006.01.18 17:44modify744.001.76401.76331.7440
10232006.01.18 17:45modify744.001.76401.76321.7440
10242006.01.18 17:45modify744.001.76401.76311.7440
10252006.01.18 17:45modify744.001.76401.76301.7440
10262006.01.18 18:06modify744.001.76401.76301.7440
10272006.01.18 18:06modify744.001.76401.76291.7440
10282006.01.18 18:07modify744.001.76401.76291.7440
10292006.01.18 18:07modify744.001.76401.76271.7440
10302006.01.18 18:07modify744.001.76401.76251.7440
10312006.01.18 18:07modify744.001.76401.76241.7440
10322006.01.18 18:08modify744.001.76401.76231.7440
10332006.01.18 18:08modify744.001.76401.76231.7440
10342006.01.18 18:08modify744.001.76401.76221.7440
10352006.01.18 18:08modify744.001.76401.76211.7440
10362006.01.18 18:08modify744.001.76401.76201.7440
10372006.01.18 18:08modify744.001.76401.76191.7440
10382006.01.18 18:08modify744.001.76401.76191.7440
10392006.01.18 18:24s/l744.001.76191.76191.7440840.0140495.99
10402006.01.20 10:13buy755.001.75831.75231.7783
10412006.01.20 11:55modify755.001.75831.75831.7783
10422006.01.20 12:03s/l755.001.75831.75831.77830.0040495.99
10432006.01.24 20:25sell765.001.78351.78951.7635
10442006.01.25 10:31s/l765.001.78951.78951.7635-2975.0037520.99
10452006.01.26 08:18buy774.001.78641.78041.8064
10462006.01.26 09:22modify774.001.78641.78651.8064
10472006.01.26 09:34s/l774.001.78651.78651.806439.9937560.98
10482006.01.26 11:35sell784.001.78461.79061.7646
10492006.01.26 12:34modify784.001.78461.78451.7646
10502006.01.26 12:35modify784.001.78461.78441.7646
10512006.01.26 12:35modify784.001.78461.78441.7646
10522006.01.26 12:43modify784.001.78461.78431.7646
10532006.01.26 12:54s/l784.001.78431.78431.7646120.0137680.99
10542006.01.27 14:30buy794.001.78151.77551.8015
10552006.01.27 14:31modify794.001.78151.78151.8015
10562006.01.27 14:31modify794.001.78151.78281.8015
10572006.01.27 14:31s/l794.001.78281.78281.8015520.0038200.99
10582006.01.27 16:24sell804.001.77641.78241.7564
10592006.01.27 16:49modify804.001.77641.77631.7564
10602006.01.27 16:49modify804.001.77641.77621.7564
10612006.01.27 16:49modify804.001.77641.77601.7564
10622006.01.27 16:49modify804.001.77641.77591.7564
10632006.01.27 16:52modify804.001.77641.77591.7564
10642006.01.27 16:52modify804.001.77641.77581.7564
10652006.01.27 16:52modify804.001.77641.77571.7564
10662006.01.27 16:52modify804.001.77641.77561.7564
10672006.01.27 16:52modify804.001.77641.77551.7564
10682006.01.27 16:55modify804.001.77641.77541.7564
10692006.01.27 16:55modify804.001.77641.77531.7564
10702006.01.27 16:55modify804.001.77641.77521.7564
10712006.01.27 16:55modify804.001.77641.77511.7564
10722006.01.27 16:55modify804.001.77641.77501.7564
10732006.01.27 16:55modify804.001.77641.77491.7564
10742006.01.27 16:55modify804.001.77641.77481.7564
10752006.01.27 16:55modify804.001.77641.77471.7564
10762006.01.27 16:55modify804.001.77641.77461.7564
10772006.01.27 16:55modify804.001.77641.77461.7564
10782006.01.27 16:56modify804.001.77641.77441.7564
10792006.01.27 16:56modify804.001.77641.77431.7564
10802006.01.27 17:05s/l804.001.77431.77431.7564839.9939040.98
10812006.02.03 14:30buy814.001.77961.77361.7996
10822006.02.03 14:35s/l814.001.77361.77361.7996-2400.0036640.98
10832006.02.10 16:54sell824.001.74431.75031.7243
10842006.02.13 08:00modify824.001.74431.74421.7243
10852006.02.13 08:00modify824.001.74431.74401.7243
10862006.02.13 08:01modify824.001.74431.74391.7243
10872006.02.13 08:19modify824.001.74431.74381.7243
10882006.02.13 08:21modify824.001.74431.74371.7243
10892006.02.13 08:21modify824.001.74431.74351.7243
10902006.02.13 08:29s/l824.001.74351.74351.7243339.9936980.97
10912006.02.15 11:33buy834.001.73701.73101.7570
10922006.02.15 11:42modify834.001.73701.73711.7570
10932006.02.15 11:42modify834.001.73701.73721.7570
10942006.02.15 11:42modify834.001.73701.73731.7570
10952006.02.15 11:42modify834.001.73701.73741.7570
10962006.02.15 12:03modify834.001.73701.73761.7570
10972006.02.15 12:03modify834.001.73701.73781.7570
10982006.02.15 12:03modify834.001.73701.73781.7570
10992006.02.15 12:03modify834.001.73701.73821.7570
11002006.02.15 12:24modify834.001.73701.73841.7570
11012006.02.15 12:24modify834.001.73701.73851.7570
11022006.02.15 12:24modify834.001.73701.73871.7570
11032006.02.15 13:24s/l834.001.73871.73871.7570679.9937660.96
11042006.02.21 16:07sell844.001.74291.74891.7229
11052006.02.22 11:26modify844.001.74291.74281.7229
11062006.02.22 11:26modify844.001.74291.74261.7229
11072006.02.22 11:26modify844.001.74291.74251.7229
11082006.02.22 11:28modify844.001.74291.74231.7229
11092006.02.22 11:30modify844.001.74291.74231.7229
11102006.02.22 11:30modify844.001.74291.74221.7229
11112006.02.22 11:30modify844.001.74291.74201.7229
11122006.02.22 11:30modify844.001.74291.74191.7229
11132006.02.22 11:30modify844.001.74291.74171.7229
11142006.02.22 11:32modify844.001.74291.74161.7229
11152006.02.22 11:33modify844.001.74291.74151.7229
11162006.02.22 11:33modify844.001.74291.74151.7229
11172006.02.22 11:33modify844.001.74291.74141.7229
11182006.02.22 11:33modify844.001.74291.74131.7229
11192006.02.22 11:33modify844.001.74291.74121.7229
11202006.02.22 11:33modify844.001.74291.74111.7229
11212006.02.22 11:33modify844.001.74291.74101.7229
11222006.02.22 11:33modify844.001.74291.74091.7229
11232006.02.22 11:37modify844.001.74291.74081.7229
11242006.02.22 11:37modify844.001.74291.74081.7229
11252006.02.22 11:38modify844.001.74291.74071.7229
11262006.02.22 11:59s/l844.001.74071.74071.7229900.0038560.95
11272006.02.27 17:39buy854.001.74221.73621.7622
11282006.02.28 11:13modify854.001.74221.74231.7622
11292006.02.28 11:13modify854.001.74221.74231.7622
11302006.02.28 11:13modify854.001.74221.74241.7622
11312006.02.28 11:13modify854.001.74221.74261.7622
11322006.02.28 11:13modify854.001.74221.74271.7622
11332006.02.28 11:14modify854.001.74221.74291.7622
11342006.02.28 11:26modify854.001.74221.74301.7622
11352006.02.28 11:27modify854.001.74221.74301.7622
11362006.02.28 11:27modify854.001.74221.74311.7622
11372006.02.28 11:27modify854.001.74221.74311.7622
11382006.02.28 11:28modify854.001.74221.74321.7622
11392006.02.28 11:28modify854.001.74221.74341.7622
11402006.02.28 11:29modify854.001.74221.74351.7622
11412006.02.28 11:29modify854.001.74221.74371.7622
11422006.02.28 11:30modify854.001.74221.74381.7622
11432006.02.28 11:30modify854.001.74221.74381.7622
11442006.02.28 11:30modify854.001.74221.74401.7622
11452006.02.28 11:33modify854.001.74221.74421.7622
11462006.02.28 11:33modify854.001.74221.74431.7622
11472006.02.28 11:37modify854.001.74221.74441.7622
11482006.02.28 11:37modify854.001.74221.74451.7622
11492006.02.28 11:37modify854.001.74221.74461.7622
11502006.02.28 11:42modify854.001.74221.74481.7622
11512006.02.28 11:44modify854.001.74221.74491.7622
11522006.02.28 11:45modify854.001.74221.74501.7622
11532006.02.28 11:45modify854.001.74221.74501.7622
11542006.02.28 11:45modify854.001.74221.74571.7622
11552006.02.28 11:45modify854.001.74221.74571.7622
11562006.02.28 11:46modify854.001.74221.74581.7622
11572006.02.28 11:46modify854.001.74221.74591.7622
11582006.02.28 11:46modify854.001.74221.74611.7622
11592006.02.28 11:47modify854.001.74221.74621.7622
11602006.02.28 11:47modify854.001.74221.74631.7622
11612006.02.28 11:47modify854.001.74221.74641.7622
11622006.02.28 11:47modify854.001.74221.74661.7622
11632006.02.28 12:00s/l854.001.74661.74661.76221722.9740283.92
11642006.03.01 09:19sell865.001.75221.75821.7322
11652006.03.01 11:16s/l865.001.75821.75821.7322-3000.0037283.92
11662006.03.15 15:11buy874.001.74701.74101.7670
11672006.03.15 15:24modify874.001.74701.74701.7670
11682006.03.15 15:25modify874.001.74701.74711.7670
11692006.03.15 15:25modify874.001.74701.74731.7670
11702006.03.15 15:25modify874.001.74701.74751.7670
11712006.03.15 15:25modify874.001.74701.74751.7670
11722006.03.15 15:32modify874.001.74701.74761.7670
11732006.03.15 15:32modify874.001.74701.74761.7670
11742006.03.15 15:41s/l874.001.74761.74761.7670240.0137523.93
11752006.03.20 12:53sell884.001.75461.76061.7346
11762006.03.21 08:14modify884.001.75461.75451.7346
11772006.03.21 08:15modify884.001.75461.75451.7346
11782006.03.21 08:27modify884.001.75461.75441.7346
11792006.03.21 08:27modify884.001.75461.75441.7346
11802006.03.21 08:28modify884.001.75461.75411.7346
11812006.03.21 08:29modify884.001.75461.75401.7346
11822006.03.21 08:46modify884.001.75461.75391.7346
11832006.03.21 08:46modify884.001.75461.75371.7346
11842006.03.21 08:46modify884.001.75461.75351.7346
11852006.03.21 08:54modify884.001.75461.75351.7346
11862006.03.21 08:54modify884.001.75461.75331.7346
11872006.03.21 08:55modify884.001.75461.75321.7346
11882006.03.21 08:57modify884.001.75461.75301.7346
11892006.03.21 08:57modify884.001.75461.75291.7346
11902006.03.21 08:57modify884.001.75461.75281.7346
11912006.03.21 08:57modify884.001.75461.75261.7346
11922006.03.21 09:12modify884.001.75461.75251.7346
11932006.03.21 09:12modify884.001.75461.75241.7346
11942006.03.21 09:15modify884.001.75461.75201.7346
11952006.03.21 09:16modify884.001.75461.75191.7346
11962006.03.21 09:16modify884.001.75461.75131.7346
11972006.03.21 09:17modify884.001.75461.75131.7346
11982006.03.21 09:17modify884.001.75461.75121.7346
11992006.03.21 09:24modify884.001.75461.75101.7346
12002006.03.21 09:24modify884.001.75461.75051.7346
12012006.03.21 09:25modify884.001.75461.75041.7346
12022006.03.21 09:25modify884.001.75461.75021.7346
12032006.03.21 09:27modify884.001.75461.75021.7346
12042006.03.21 09:28modify884.001.75461.75011.7346
12052006.03.21 09:28modify884.001.75461.75011.7346
12062006.03.21 09:29modify884.001.75461.75001.7346
12072006.03.21 09:30modify884.001.75461.75001.7346
12082006.03.21 09:30modify884.001.75461.74991.7346
12092006.03.21 09:30modify884.001.75461.74991.7346
12102006.03.21 09:45modify884.001.75461.74971.7346
12112006.03.21 09:45modify884.001.75461.74961.7346
12122006.03.21 09:45modify884.001.75461.74961.7346
12132006.03.21 10:08modify884.001.75461.74951.7346
12142006.03.21 10:08modify884.001.75461.74941.7346
12152006.03.21 10:08modify884.001.75461.74931.7346
12162006.03.21 10:09modify884.001.75461.74891.7346
12172006.03.21 10:09modify884.001.75461.74881.7346
12182006.03.21 10:09modify884.001.75461.74871.7346
12192006.03.21 10:09modify884.001.75461.74861.7346
12202006.03.21 10:09modify884.001.75461.74851.7346
12212006.03.21 10:09modify884.001.75461.74841.7346
12222006.03.21 10:13modify884.001.75461.74831.7346
12232006.03.21 10:35s/l884.001.74831.74831.73462540.0140063.94
12242006.03.22 14:47buy895.001.74871.74271.7687
12252006.03.23 08:47s/l895.001.74271.74271.7687-3138.8736925.07
12262006.04.06 14:47sell904.001.75251.75851.7325
12272006.04.06 16:02modify904.001.75251.75241.7325
12282006.04.06 16:03modify904.001.75251.75211.7325
12292006.04.06 16:06modify904.001.75251.75211.7325
12302006.04.06 16:06modify904.001.75251.75201.7325
12312006.04.06 16:08modify904.001.75251.75181.7325
12322006.04.06 16:08modify904.001.75251.75171.7325
12332006.04.06 16:08modify904.001.75251.75161.7325
12342006.04.06 16:14s/l904.001.75161.75161.7325360.0037285.07
12352006.04.07 14:32buy914.001.75341.74741.7734
12362006.04.07 15:21s/l914.001.74741.74741.7734-2400.0034885.07
12372006.04.12 14:33sell924.001.75031.75631.7303
12382006.04.12 14:36modify924.001.75031.75011.7303
12392006.04.12 14:36modify924.001.75031.75001.7303
12402006.04.12 14:39s/l924.001.75001.75001.7303120.0135005.08
12412006.04.14 18:41buy934.001.75221.74621.7722
12422006.04.17 08:00modify934.001.75221.75571.7722
12432006.04.17 08:00modify934.001.75221.75611.7722
12442006.04.17 08:04modify934.001.75221.75611.7722
12452006.04.17 08:06modify934.001.75221.75621.7722
12462006.04.17 08:30modify934.001.75221.75631.7722
12472006.04.17 08:33modify934.001.75221.75641.7722
12482006.04.17 08:36modify934.001.75221.75651.7722
12492006.04.17 08:52modify934.001.75221.75651.7722
12502006.04.17 08:58modify934.001.75221.75661.7722
12512006.04.17 08:59modify934.001.75221.75671.7722
12522006.04.17 09:00modify934.001.75221.75701.7722
12532006.04.17 10:24s/l934.001.75701.75701.77221882.9936888.07
12542006.04.25 08:44sell944.001.78571.79171.7657
12552006.04.25 10:14modify944.001.78571.78571.7657
12562006.04.25 10:14modify944.001.78571.78571.7657
12572006.04.25 10:19s/l944.001.78571.78571.76570.0036888.07
12582006.04.26 15:25buy954.001.78721.78121.8072
12592006.04.26 17:58modify954.001.78721.78731.8072
12602006.04.26 17:58modify954.001.78721.78741.8072
12612006.04.26 17:59modify954.001.78721.78741.8072
12622006.04.26 17:59modify954.001.78721.78751.8072
12632006.04.26 17:59modify954.001.78721.78761.8072
12642006.04.26 18:00modify954.001.78721.78771.8072
12652006.04.26 18:00modify954.001.78721.78771.8072
12662006.04.26 18:00modify954.001.78721.78811.8072
12672006.04.26 18:00modify954.001.78721.78841.8072
12682006.04.26 18:00modify954.001.78721.78861.8072
12692006.04.26 18:00modify954.001.78721.78871.8072
12702006.04.26 18:00modify954.001.78721.78881.8072
12712006.04.26 18:00modify954.001.78721.78881.8072
12722006.04.26 18:01modify954.001.78721.78901.8072
12732006.04.26 18:23s/l954.001.78901.78901.8072719.9937608.06
12742006.05.03 09:52sell964.001.83791.84391.8179
12752006.05.03 10:26modify964.001.83791.83791.8179
12762006.05.03 10:26modify964.001.83791.83781.8179
12772006.05.03 10:26modify964.001.83791.83781.8179
12782006.05.03 10:27modify964.001.83791.83771.8179
12792006.05.03 10:27modify964.001.83791.83771.8179
12802006.05.03 10:27modify964.001.83791.83761.8179
12812006.05.03 10:30modify964.001.83791.83751.8179
12822006.05.03 10:39s/l964.001.83751.83751.8179160.0237768.08
12832006.05.10 20:35buy974.001.86661.86061.8866
12842006.05.10 20:43modify974.001.86661.86711.8866
12852006.05.10 20:43s/l974.001.86711.86711.8866199.9837968.06
12862006.05.15 08:26sell984.001.89321.89921.8732
12872006.05.15 08:35modify984.001.89321.89321.8732
12882006.05.15 08:36modify984.001.89321.89311.8732
12892006.05.15 08:36modify984.001.89321.89301.8732
12902006.05.15 08:36modify984.001.89321.89291.8732
12912006.05.15 08:40s/l984.001.89291.89291.8732119.9938088.05
12922006.05.25 10:41buy994.001.87171.86571.8917
12932006.05.25 11:25modify994.001.87171.87181.8917
12942006.05.25 11:25modify994.001.87171.87201.8917
12952006.05.25 11:25modify994.001.87171.87211.8917
12962006.05.25 11:25modify994.001.87171.87221.8917
12972006.05.25 11:25modify994.001.87171.87241.8917
12982006.05.25 11:25modify994.001.87171.87251.8917
12992006.05.25 11:32s/l994.001.87251.87251.8917320.0038408.05
13002006.05.31 08:15sell1004.001.87981.88581.8598
13012006.05.31 10:29modify1004.001.87981.87971.8598
13022006.05.31 10:31modify1004.001.87981.87941.8598
13032006.05.31 10:31modify1004.001.87981.87911.8598
13042006.05.31 10:33modify1004.001.87981.87901.8598
13052006.05.31 10:33modify1004.001.87981.87861.8598
13062006.05.31 10:34modify1004.001.87981.87861.8598
13072006.05.31 10:34modify1004.001.87981.87851.8598
13082006.05.31 10:34modify1004.001.87981.87811.8598
13092006.05.31 10:37s/l1004.001.87811.87811.8598680.0239088.07
13102006.06.01 16:46buy1014.001.86701.86101.8870
13112006.06.01 16:51modify1014.001.86701.86701.8870
13122006.06.01 16:51modify1014.001.86701.86711.8870
13132006.06.01 16:51modify1014.001.86701.86721.8870
13142006.06.01 16:51modify1014.001.86701.86721.8870
13152006.06.01 16:52modify1014.001.86701.86731.8870
13162006.06.01 16:52modify1014.001.86701.86751.8870
13172006.06.01 16:52modify1014.001.86701.86751.8870
13182006.06.01 17:02s/l1014.001.86751.86751.8870200.0039288.07
13192006.06.09 14:30sell1024.001.84191.84791.8219
13202006.06.09 14:30modify1024.001.84191.84071.8219
13212006.06.09 14:30s/l1024.001.84071.84071.8219479.9839768.05
13222006.06.13 09:25buy1034.001.84361.83761.8636
13232006.06.13 11:11sell1044.001.84001.84601.8200
13242006.06.13 14:31modify1044.001.84001.84001.8200
13252006.06.13 14:31modify1044.001.84001.83971.8200
13262006.06.13 14:31s/l1034.001.83761.83761.8636-2400.0037368.05
13272006.06.13 14:31modify1044.001.84001.83961.8200
13282006.06.13 14:31modify1044.001.84001.83881.8200
13292006.06.13 14:31s/l1044.001.83881.83881.8200480.0237848.07
13302006.06.13 15:44buy1054.001.84341.83741.8634
13312006.06.13 16:54s/l1054.001.83741.83741.8634-2400.0035448.07
13322006.06.14 14:30sell1064.001.83771.84371.8177
13332006.06.14 14:31modify1064.001.83771.83761.8177
13342006.06.14 14:31modify1064.001.83771.83751.8177
13352006.06.14 14:33s/l1064.001.83751.83751.817780.0035528.07
13362006.06.14 15:16buy1074.001.84191.83591.8619
13372006.06.14 15:19modify1074.001.84191.84201.8619
13382006.06.14 15:19modify1074.001.84191.84221.8619
13392006.06.14 15:19modify1074.001.84191.84251.8619
13402006.06.14 15:19modify1074.001.84191.84291.8619
13412006.06.14 15:19modify1074.001.84191.84321.8619
13422006.06.14 15:19modify1074.001.84191.84321.8619
13432006.06.14 15:19modify1074.001.84191.84381.8619
13442006.06.14 15:20s/l1074.001.84381.84381.8619760.0236288.09
13452006.06.19 14:29sell1084.001.84381.84981.8238
13462006.06.19 15:00modify1084.001.84381.84361.8238
13472006.06.19 15:01modify1084.001.84381.84351.8238
13482006.06.19 15:01modify1084.001.84381.84341.8238
13492006.06.19 15:07modify1084.001.84381.84311.8238
13502006.06.19 15:34modify1084.001.84381.84301.8238
13512006.06.19 15:34modify1084.001.84381.84281.8238
13522006.06.19 15:34modify1084.001.84381.84261.8238
13532006.06.19 15:35modify1084.001.84381.84251.8238
13542006.06.19 15:35modify1084.001.84381.84241.8238
13552006.06.19 15:35modify1084.001.84381.84231.8238
13562006.06.19 16:03modify1084.001.84381.84211.8238
13572006.06.19 16:03modify1084.001.84381.84201.8238
13582006.06.19 16:07modify1084.001.84381.84191.8238
13592006.06.19 16:07modify1084.001.84381.84171.8238
13602006.06.19 16:07modify1084.001.84381.84151.8238
13612006.06.19 16:09modify1084.001.84381.84141.8238
13622006.06.19 16:09modify1084.001.84381.84131.8238
13632006.06.19 16:10modify1084.001.84381.84111.8238
13642006.06.19 16:10modify1084.001.84381.84091.8238
13652006.06.19 16:10modify1084.001.84381.84081.8238
13662006.06.19 16:37modify1084.001.84381.84041.8238
13672006.06.19 16:37modify1084.001.84381.84041.8238
13682006.06.19 16:37s/l1084.001.84041.84041.82381359.9837648.07
13692006.06.21 15:16buy1094.001.84521.83921.8652
13702006.06.22 09:11sell1103.001.84401.85001.8240
13712006.06.22 09:51modify1103.001.84401.84391.8240
13722006.06.22 09:51modify1103.001.84401.84381.8240
13732006.06.22 09:51modify1103.001.84401.84371.8240
13742006.06.22 09:51modify1103.001.84401.84351.8240
13752006.06.22 09:51modify1103.001.84401.84321.8240
13762006.06.22 09:59modify1103.001.84401.84311.8240
13772006.06.22 10:10modify1103.001.84401.84291.8240
13782006.06.22 10:10modify1103.001.84401.84281.8240
13792006.06.22 10:10modify1103.001.84401.84281.8240
13802006.06.22 10:16modify1103.001.84401.84271.8240
13812006.06.22 10:16modify1103.001.84401.84271.8240
13822006.06.22 10:16modify1103.001.84401.84261.8240
13832006.06.22 10:16modify1103.001.84401.84251.8240
13842006.06.22 10:16modify1103.001.84401.84231.8240
13852006.06.22 10:17modify1103.001.84401.84221.8240
13862006.06.22 10:17modify1103.001.84401.84211.8240
13872006.06.22 10:17modify1103.001.84401.84201.8240
13882006.06.22 10:17modify1103.001.84401.84191.8240
13892006.06.22 10:17modify1103.001.84401.84171.8240
13902006.06.22 10:26s/l1103.001.84171.84171.8240689.9938338.06
13912006.06.22 10:45s/l1094.001.83921.83921.8652-2511.0935826.97
13922006.07.21 22:00buy1114.001.85881.85281.8788
13932006.07.24 04:28s/l1114.001.85281.85281.8788-2437.0333389.94