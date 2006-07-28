|Account: 1151330
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2006 July 31, 16:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8477701
|2006.07.28 02:36
|balance
|Deposit
|5 000.00
|8523249
|2006.07.28 12:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8614
|1.8635
|1.8694
|2006.07.28 12:37
|1.8635
|0.00
|0.00
|0.00
|63.00
|8599386
|2006.07.31 03:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8663
|0.0000
|1.8673
|2006.07.31 08:27
|1.8654
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8599658
|2006.07.31 03:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8659
|0.0000
|1.8669
|2006.07.31 08:27
|1.8654
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8600913
|2006.07.31 04:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|2006.07.31 08:27
|1.8653
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8604565
|2006.07.31 05:36
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8651
|0.0000
|1.8661
|2006.07.31 08:27
|1.8654
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8605310
|2006.07.31 05:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8647
|0.0000
|1.8657
|2006.07.31 08:27
|1.8653
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8608578
|2006.07.31 06:21
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8643
|0.0000
|1.8653
|2006.07.31 08:27
|1.8653
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8618306
|2006.07.31 08:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8662
|0.0000
|1.8672
|2006.07.31 08:49
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8618440
|2006.07.31 08:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8659
|0.0000
|1.8669
|2006.07.31 08:49
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8618810
|2006.07.31 08:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|2006.07.31 08:49
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8618956
|2006.07.31 08:33
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8651
|0.0000
|1.8661
|2006.07.31 08:49
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8619140
|2006.07.31 08:35
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8647
|0.0000
|1.8657
|2006.07.31 08:49
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8620226
|2006.07.31 08:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8662
|0.0000
|1.8672
|2006.07.31 09:03
|1.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8620270
|2006.07.31 08:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8659
|0.0000
|1.8669
|2006.07.31 09:03
|1.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8620462
|2006.07.31 08:51
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|2006.07.31 09:03
|1.8665
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8621758
|2006.07.31 09:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8680
|2006.07.31 11:15
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8622049
|2006.07.31 09:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|2006.07.31 11:15
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8622610
|2006.07.31 09:12
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8662
|0.0000
|1.8672
|2006.07.31 11:15
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8622735
|2006.07.31 09:13
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8659
|0.0000
|1.8669
|2006.07.31 11:15
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8622937
|2006.07.31 09:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|2006.07.31 11:14
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|8623144
|2006.07.31 09:17
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8651
|0.0000
|1.8661
|2006.07.31 11:14
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8628503
|2006.07.31 10:20
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8647
|0.0000
|1.8657
|2006.07.31 11:14
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8632399
|2006.07.31 11:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8662
|0.0000
|1.8672
|2006.07.31 11:39
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8632444
|2006.07.31 11:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8659
|0.0000
|1.8669
|2006.07.31 11:39
|1.8656
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8632529
|2006.07.31 11:17
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8655
|0.0000
|1.8665
|2006.07.31 11:39
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8632788
|2006.07.31 11:19
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8651
|0.0000
|1.8661
|2006.07.31 11:39
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|8633251
|2006.07.31 11:28
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8647
|0.0000
|1.8657
|2006.07.31 11:38
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8634466
|2006.07.31 11:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8659
|0.0000
|1.8669
|2006.07.31 11:54
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8636342
|2006.07.31 11:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8673
|0.0000
|1.8683
|2006.07.31 12:09
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8637014
|2006.07.31 11:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8669
|0.0000
|1.8679
|2006.07.31 12:09
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|8637116
|2006.07.31 11:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8675
|2006.07.31 12:09
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8637391
|2006.07.31 11:58
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|2006.07.31 12:09
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|8637822
|2006.07.31 12:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8658
|0.0000
|1.8668
|2006.07.31 12:09
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8637864
|2006.07.31 12:01
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|2006.07.31 12:09
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|8638002
|2006.07.31 12:01
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8660
|2006.07.31 12:08
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8639303
|2006.07.31 12:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|2006.07.31 12:51
|1.8667
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8639949
|2006.07.31 12:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8658
|0.0000
|1.8668
|2006.07.31 12:51
|1.8668
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8642501
|2006.07.31 12:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8669
|0.0000
|1.8679
|2006.07.31 12:53
|1.8657
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8642591
|2006.07.31 12:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8675
|2006.07.31 12:53
|1.8658
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|8642720
|2006.07.31 12:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|2006.07.31 12:53
|1.8659
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8642740
|2006.07.31 12:52
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8658
|0.0000
|1.8668
|2006.07.31 12:53
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8642918
|2006.07.31 12:52
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8654
|0.0000
|1.8664
|2006.07.31 12:53
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8643050
|2006.07.31 12:52
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8660
|2006.07.31 12:52
|1.8660
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8643705
|2006.07.31 12:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8661
|0.0000
|1.8671
|2006.07.31 12:54
|1.8666
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8643745
|2006.07.31 12:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8658
|0.0000
|1.8668
|2006.07.31 12:54
|1.8664
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8643798
|2006.07.31 12:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8653
|0.0000
|1.8663
|2006.07.31 12:54
|1.8663
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8644250
|2006.07.31 12:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8668
|0.0000
|1.8678
|2006.07.31 12:58
|1.8668
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8644282
|2006.07.31 12:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8664
|0.0000
|1.8674
|2006.07.31 12:58
|1.8669
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8644352
|2006.07.31 12:54
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8660
|0.0000
|1.8670
|2006.07.31 12:58
|1.8668
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8644424
|2006.07.31 12:55
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8657
|0.0000
|1.8667
|2006.07.31 12:58
|1.8667
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|8645080
|2006.07.31 12:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8672
|0.0000
|1.8682
|2006.07.31 13:00
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8646157
|2006.07.31 13:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8695
|2006.07.31 13:07
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8646294
|2006.07.31 13:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8681
|0.0000
|1.8691
|2006.07.31 13:07
|1.8677
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|8646343
|2006.07.31 13:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|2006.07.31 13:07
|1.8678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8646608
|2006.07.31 13:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8674
|0.0000
|1.8684
|2006.07.31 13:07
|1.8678
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8646832
|2006.07.31 13:02
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8669
|0.0000
|1.8679
|2006.07.31 13:07
|1.8679
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8647560
|2006.07.31 13:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|2006.07.31 13:17
|1.8684
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8647727
|2006.07.31 13:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8674
|0.0000
|1.8684
|2006.07.31 13:17
|1.8684
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8648460
|2006.07.31 13:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8688
|0.0000
|1.8698
|2006.07.31 15:22
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|8648510
|2006.07.31 13:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|2006.07.31 15:22
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|8648823
|2006.07.31 13:20
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8690
|2006.07.31 15:22
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|8648911
|2006.07.31 13:21
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8677
|0.0000
|1.8687
|2006.07.31 15:22
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8649496
|2006.07.31 13:26
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8673
|0.0000
|1.8683
|2006.07.31 15:22
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8649706
|2006.07.31 13:29
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8669
|0.0000
|1.8679
|2006.07.31 15:22
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8651890
|2006.07.31 13:57
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8665
|0.0000
|1.8675
|2006.07.31 15:21
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8661972
|2006.07.31 15:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8677
|0.0000
|1.8687
|2006.07.31 15:38
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8662772
|2006.07.31 15:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8673
|0.0000
|1.8683
|2006.07.31 15:38
|1.8683
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1 609.00
|Closed P/L:
|1 609.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8663102
|2006.07.31 15:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8684
|0.0000
|1.8694
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8663247
|2006.07.31 15:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8690
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|8663438
|2006.07.31 15:48
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8677
|0.0000
|1.8687
|1.8682
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|Floating P/L:
|17.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 609.00
|Floating P/L:
|17.00
|Margin:
|600.00
|Balance:
|6 609.00
|Equity:
|6 626.00
|Free Margin:
|6 026.00
|Details:
|Gross Profit:
|1 858.00
|Gross Loss:
|249.00
|Total Net Profit:
|1 609.00
|Profit Factor:
|7.46
|Expected Payoff:
|24.01
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|69.00 (1.1%)
|Total Trades:
|67
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|67 (65.67%)
|Profit Trades (% of total):
|44 (65.67%)
|Loss trades (% of total):
|23 (34.33%)
|Largest
|profit trade:
|180.00
|loss trade:
|-22.00
|Average
|profit trade:
|42.23
|loss trade:
|-10.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (241.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-69.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|349.00 (7)
|consecutive loss (count):
|-69.00 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3