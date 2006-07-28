Interbank FX, LLC

Account: 1151330 Name: Nick Faifar Currency: USD 2006 July 31, 16:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
84777012006.07.28 02:36balanceDeposit5 000.00
85232492006.07.28 12:30buy0.30gbpusd1.86141.86351.86942006.07.28 12:371.86350.000.000.0063.00
85993862006.07.31 03:35buy0.10gbpusd1.86630.00001.86732006.07.31 08:271.86540.000.000.00-9.00
85996582006.07.31 03:37buy0.20gbpusd1.86590.00001.86692006.07.31 08:271.86540.000.000.00-10.00
86009132006.07.31 04:02buy0.30gbpusd1.86550.00001.86652006.07.31 08:271.86530.000.000.00-6.00
86045652006.07.31 05:36buy0.50gbpusd1.86510.00001.86612006.07.31 08:271.86540.000.000.0015.00
86053102006.07.31 05:40buy0.80gbpusd1.86470.00001.86572006.07.31 08:271.86530.000.000.0048.00
86085782006.07.31 06:21buy1.20gbpusd1.86430.00001.86532006.07.31 08:271.86530.000.000.00120.00
86183062006.07.31 08:28buy0.10gbpusd1.86620.00001.86722006.07.31 08:491.86570.000.000.00-5.00
86184402006.07.31 08:29buy0.20gbpusd1.86590.00001.86692006.07.31 08:491.86580.000.000.00-2.00
86188102006.07.31 08:32buy0.30gbpusd1.86550.00001.86652006.07.31 08:491.86570.000.000.006.00
86189562006.07.31 08:33buy0.50gbpusd1.86510.00001.86612006.07.31 08:491.86570.000.000.0030.00
86191402006.07.31 08:35buy0.80gbpusd1.86470.00001.86572006.07.31 08:491.86570.000.000.0080.00
86202262006.07.31 08:49buy0.10gbpusd1.86620.00001.86722006.07.31 09:031.86650.000.000.003.00
86202702006.07.31 08:50buy0.20gbpusd1.86590.00001.86692006.07.31 09:031.86650.000.000.0012.00
86204622006.07.31 08:51buy0.30gbpusd1.86550.00001.86652006.07.31 09:031.86650.000.000.0030.00
86217582006.07.31 09:03buy0.10gbpusd1.86700.00001.86802006.07.31 11:151.86580.000.000.00-12.00
86220492006.07.31 09:06buy0.20gbpusd1.86660.00001.86762006.07.31 11:151.86590.000.000.00-14.00
86226102006.07.31 09:12buy0.30gbpusd1.86620.00001.86722006.07.31 11:151.86580.000.000.00-12.00
86227352006.07.31 09:13buy0.50gbpusd1.86590.00001.86692006.07.31 11:151.86590.000.000.000.00
86229372006.07.31 09:14buy0.80gbpusd1.86550.00001.86652006.07.31 11:141.86600.000.000.0040.00
86231442006.07.31 09:17buy1.20gbpusd1.86510.00001.86612006.07.31 11:141.86580.000.000.0084.00
86285032006.07.31 10:20buy1.80gbpusd1.86470.00001.86572006.07.31 11:141.86570.000.000.00180.00
86323992006.07.31 11:15buy0.10gbpusd1.86620.00001.86722006.07.31 11:391.86560.000.000.00-6.00
86324442006.07.31 11:16buy0.20gbpusd1.86590.00001.86692006.07.31 11:391.86560.000.000.00-6.00
86325292006.07.31 11:17buy0.30gbpusd1.86550.00001.86652006.07.31 11:391.86570.000.000.006.00
86327882006.07.31 11:19buy0.50gbpusd1.86510.00001.86612006.07.31 11:391.86580.000.000.0035.00
86332512006.07.31 11:28buy0.80gbpusd1.86470.00001.86572006.07.31 11:381.86570.000.000.0080.00
86344662006.07.31 11:39buy0.10gbpusd1.86590.00001.86692006.07.31 11:541.86690.000.000.0010.00
86363422006.07.31 11:54buy0.10gbpusd1.86730.00001.86832006.07.31 12:091.86590.000.000.00-14.00
86370142006.07.31 11:56buy0.20gbpusd1.86690.00001.86792006.07.31 12:091.86580.000.000.00-22.00
86371162006.07.31 11:56buy0.30gbpusd1.86650.00001.86752006.07.31 12:091.86590.000.000.00-18.00
86373912006.07.31 11:58buy0.50gbpusd1.86610.00001.86712006.07.31 12:091.86580.000.000.00-15.00
86378222006.07.31 12:01buy0.80gbpusd1.86580.00001.86682006.07.31 12:091.86580.000.000.000.00
86378642006.07.31 12:01buy1.20gbpusd1.86540.00001.86642006.07.31 12:091.86590.000.000.0060.00
86380022006.07.31 12:01buy1.80gbpusd1.86500.00001.86602006.07.31 12:081.86600.000.000.00180.00
86393032006.07.31 12:09buy0.10gbpusd1.86610.00001.86712006.07.31 12:511.86670.000.000.006.00
86399492006.07.31 12:15buy0.20gbpusd1.86580.00001.86682006.07.31 12:511.86680.000.000.0020.00
86425012006.07.31 12:51buy0.10gbpusd1.86690.00001.86792006.07.31 12:531.86570.000.000.00-12.00
86425912006.07.31 12:51buy0.20gbpusd1.86650.00001.86752006.07.31 12:531.86580.000.000.00-14.00
86427202006.07.31 12:52buy0.30gbpusd1.86610.00001.86712006.07.31 12:531.86590.000.000.00-6.00
86427402006.07.31 12:52buy0.50gbpusd1.86580.00001.86682006.07.31 12:531.86600.000.000.0010.00
86429182006.07.31 12:52buy0.80gbpusd1.86540.00001.86642006.07.31 12:531.86600.000.000.0048.00
86430502006.07.31 12:52buy1.20gbpusd1.86500.00001.86602006.07.31 12:521.86600.000.000.00120.00
86437052006.07.31 12:53buy0.10gbpusd1.86610.00001.86712006.07.31 12:541.86660.000.000.005.00
86437452006.07.31 12:53buy0.20gbpusd1.86580.00001.86682006.07.31 12:541.86640.000.000.0012.00
86437982006.07.31 12:53buy0.30gbpusd1.86530.00001.86632006.07.31 12:541.86630.000.000.0030.00
86442502006.07.31 12:54buy0.10gbpusd1.86680.00001.86782006.07.31 12:581.86680.000.000.000.00
86442822006.07.31 12:54buy0.20gbpusd1.86640.00001.86742006.07.31 12:581.86690.000.000.0010.00
86443522006.07.31 12:54buy0.30gbpusd1.86600.00001.86702006.07.31 12:581.86680.000.000.0024.00
86444242006.07.31 12:55buy0.50gbpusd1.86570.00001.86672006.07.31 12:581.86670.000.000.0050.00
86450802006.07.31 12:58buy0.10gbpusd1.86720.00001.86822006.07.31 13:001.86820.000.000.0010.00
86461572006.07.31 13:00buy0.10gbpusd1.86850.00001.86952006.07.31 13:071.86760.000.000.00-9.00
86462942006.07.31 13:00buy0.20gbpusd1.86810.00001.86912006.07.31 13:071.86770.000.000.00-8.00
86463432006.07.31 13:00buy0.30gbpusd1.86780.00001.86882006.07.31 13:071.86780.000.000.000.00
86466082006.07.31 13:01buy0.50gbpusd1.86740.00001.86842006.07.31 13:071.86780.000.000.0020.00
86468322006.07.31 13:02buy0.80gbpusd1.86690.00001.86792006.07.31 13:071.86790.000.000.0080.00
86475602006.07.31 13:07buy0.10gbpusd1.86780.00001.86882006.07.31 13:171.86840.000.000.006.00
86477272006.07.31 13:10buy0.20gbpusd1.86740.00001.86842006.07.31 13:171.86840.000.000.0020.00
86484602006.07.31 13:17buy0.10gbpusd1.86880.00001.86982006.07.31 15:221.86750.000.000.00-13.00
86485102006.07.31 13:18buy0.20gbpusd1.86840.00001.86942006.07.31 15:221.86760.000.000.00-16.00
86488232006.07.31 13:20buy0.30gbpusd1.86800.00001.86902006.07.31 15:221.86750.000.000.00-15.00
86489112006.07.31 13:21buy0.50gbpusd1.86770.00001.86872006.07.31 15:221.86760.000.000.00-5.00
86494962006.07.31 13:26buy0.80gbpusd1.86730.00001.86832006.07.31 15:221.86750.000.000.0016.00
86497062006.07.31 13:29buy1.20gbpusd1.86690.00001.86792006.07.31 15:221.86760.000.000.0084.00
86518902006.07.31 13:57buy1.80gbpusd1.86650.00001.86752006.07.31 15:211.86750.000.000.00180.00
86619722006.07.31 15:22buy0.10gbpusd1.86770.00001.86872006.07.31 15:381.86820.000.000.005.00
86627722006.07.31 15:33buy0.20gbpusd1.86730.00001.86832006.07.31 15:381.86830.000.000.0020.00
  0.00 0.00 0.00 1 609.00
Closed P/L: 1 609.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
86631022006.07.31 15:39buy0.10gbpusd1.86840.00001.8694 1.86820.000.000.00-2.00
86632472006.07.31 15:41buy0.20gbpusd1.86800.00001.8690 1.86820.000.000.004.00
86634382006.07.31 15:48buy0.30gbpusd1.86770.00001.8687 1.86820.000.000.0015.00
  0.00 0.00 0.00 17.00
 Floating P/L: 17.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 609.00 Floating P/L: 17.00 Margin: 600.00
Balance: 6 609.00 Equity: 6 626.00 Free Margin: 6 026.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 858.00 Gross Loss: 249.00 Total Net Profit: 1 609.00
Profit Factor: 7.46 Expected Payoff: 24.01  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 69.00 (1.1%)  
 
Total Trades: 67 Short Positions (won %): 0 (0.00%) Long Positions (won %): 67 (65.67%)
Profit Trades (% of total): 44 (65.67%) Loss trades (% of total): 23 (34.33%)
Largest profit trade: 180.00 loss trade: -22.00
Average profit trade: 42.23 loss trade: -10.83
Maximum consecutive wins ($): 11 (241.00) consecutive losses ($): 4 (-69.00)
Maximal consecutive profit (count): 349.00 (7) consecutive loss (count): -69.00 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3