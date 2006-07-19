FXDirectDealer, LLC
Name: Forex Capital Inc. 2006 July 19, 13:55 (local time)
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
4056163  2006/07/19 16:05 sell 5 gbpusd 1.824 1.825 1.8231  2006/07/19 16:05 1.8239 0 0 50
4056214  2006/07/19 16:10 buy 10 eurusd 1.2475 1.2468 1.2482  2006/07/19 16:10 1.2476 0 0 100
4056222  2006/07/19 16:10 buy 10 eurusd 1.2474 1.2467 1.2481  2006/07/19 16:10 1.2476 0 0 200
4056250  2006/07/19 16:16 buy 10 eurusd 1.2477 1.247 1.2484  2006/07/19 16:16 1.248 0 0 300
4056259  2006/07/19 16:16 buy 10 eurusd 1.2477 1.247 1.2484  2006/07/19 16:16 1.248 0 0 300
4056262  2006/07/19 16:17 buy 10 eurusd 1.2477 1.247 1.2484  2006/07/19 16:17 1.2478 0 0 100
4056257  2006/07/19 16:16 buy 5 gbpusd 1.825 1.824 1.8259  2006/07/19 16:17 1.8251 0 0 50
4056269  2006/07/19 16:17 buy 5 gbpusd 1.8248 1.8238 1.8257  2006/07/19 16:17 1.8249 0 0 50
4056267  2006/07/19 16:17 buy 10 eurusd 1.2476 1.2469 1.2483  2006/07/19 16:18 1.2477 0 0 100
4056285  2006/07/19 16:21 sell 5 gbpusd 1.8241 1.8251 1.8232  2006/07/19 16:21 1.8241 0 0 0
4056290  2006/07/19 16:21 sell 5 gbpusd 1.8242 1.8252 1.8233  2006/07/19 16:22 1.824 0 0 100
4056300  2006/07/19 16:22 sell 5 gbpusd 1.8242 1.8252 1.8233  2006/07/19 16:23 1.824 0 0 100
4056304  2006/07/19 16:23 sell 5 gbpusd 1.8243 1.8253 1.8234  2006/07/19 16:23 1.8242 0 0 50
4056305  2006/07/19 16:23 sell 5 gbpusd 1.8244 1.8254 1.8235  2006/07/19 16:23 1.8243 0 0 50
4056293  2006/07/19 16:22 sell 10 eurusd 1.2473 1.248 1.2466  2006/07/19 16:23 1.2472 0 0 100
4056312  2006/07/19 16:26 sell 10 eurusd 1.2473 1.248 1.2466  2006/07/19 16:26 1.247 0 0 300
4056315  2006/07/19 16:26 sell 10 eurusd 1.2472 1.2479 1.2465  2006/07/19 16:26 1.2471 0 0 100
4056317  2006/07/19 16:27 buy 5 gbpusd 1.8248 1.8238 1.8257  2006/07/19 16:27 1.8249 0 0 50
4056320  2006/07/19 16:27 buy 5 gbpusd 1.8248 1.8238 1.8257  2006/07/19 16:27 1.825 0 0 100
4056326  2006/07/19 16:27 buy 5 gbpusd 1.8248 1.8238 1.8257  2006/07/19 16:28 1.8249 0 0 50
4056328  2006/07/19 16:28 buy 5 gbpusd 1.8248 1.8238 1.8257  2006/07/19 16:28 1.825 0 0 100
4056329  2006/07/19 16:28 buy 5 gbpusd 1.8248 1.8238 1.8257  2006/07/19 16:29 1.8249 0 0 50
4056332  2006/07/19 16:29 buy 15 gbpusd 1.8247 1.8237 1.8256  2006/07/19 16:29 1.8249 0 0 300
4056335  2006/07/19 16:29 buy 15 gbpusd 1.8246 1.8236 1.8255  2006/07/19 16:29 1.825 0 0 600
4056342  2006/07/19 16:30 sell 25 eurusd 1.2473 1.248 1.2466  2006/07/19 16:30 1.2472 0 0 250
4056362  2006/07/19 16:31 buy 15 gbpusd 1.8255 1.8245 1.8264  2006/07/19 16:31 1.8255 0 0 0
4056369  2006/07/19 16:32 buy 25 eurusd 1.2476 1.2469 1.2483  2006/07/19 16:32 1.2479 0 0 750
4056378  2006/07/19 16:32 buy 25 eurusd 1.2478 1.2471 1.2485  2006/07/19 16:33 1.2482 0 0 1000
4056381  2006/07/19 16:32 buy 15 gbpusd 1.8256 1.8246 1.8265  2006/07/19 16:33 1.8259 0 0 450
4056389  2006/07/19 16:33 buy 15 gbpusd 1.8257 1.8247 1.8266  2006/07/19 16:33 1.8259 0 0 300
4056391  2006/07/19 16:33 buy 15 gbpusd 1.8257 1.8247 1.8266  2006/07/19 16:34 1.826 0 0 450
4056393  2006/07/19 16:34 buy 15 gbpusd 1.8259 1.8249 1.8268  2006/07/19 16:34 1.8263 0 0 600
4056395  2006/07/19 16:34 buy 25 eurusd 1.2477 1.247 1.2484  2006/07/19 16:35 1.2479 0 0 500
4056402  2006/07/19 16:35 buy 15 gbpusd 1.8263 1.825 1.8269  2006/07/19 16:35 1.8264 0 0 150
4056410  2006/07/19 16:35 buy 15 gbpusd 1.8262 1.8252 1.8271  2006/07/19 16:35 1.8263 0 0 150
4056417  2006/07/19 16:36 buy 15 gbpusd 1.826 1.825 1.8269  2006/07/19 16:36 1.8262 0 0 300
4056420  2006/07/19 16:36 buy 15 gbpusd 1.8261 1.8251 1.827  2006/07/19 16:36 1.8264 0 0 450
4056424  2006/07/19 16:36 buy 15 gbpusd 1.8263 1.8253 1.8272  2006/07/19 16:37 1.8264 0 0 150
4056429  2006/07/19 16:37 buy 15 gbpusd 1.826 1.825 1.8269  2006/07/19 16:37 1.8263 0 0 450
4056427  2006/07/19 16:37 buy 25 eurusd 1.2475 1.2468 1.2482  2006/07/19 16:38 1.248 0 0 1250
4056439  2006/07/19 16:39 buy 15 gbpusd 1.8264 1.8254 1.8273  2006/07/19 16:39 1.8267 0 0 450
4056444  2006/07/19 16:39 buy 15 gbpusd 1.8263 1.8253 1.8272  2006/07/19 16:39 1.8265 0 0 300
4056468  2006/07/19 16:41 buy 15 gbpusd 1.8264 1.8254 1.8273  2006/07/19 16:41 1.8266 0 0 300
4056476  2006/07/19 16:41 buy 15 gbpusd 1.8263 1.8253 1.8272  2006/07/19 16:42 1.8264 0 0 150
4056486  2006/07/19 16:44 buy 25 eurusd 1.2479 1.2472 1.2486  2006/07/19 16:44 1.2482 0 0 750
4056493  2006/07/19 16:44 buy 25 eurusd 1.2481 1.2474 1.2488  2006/07/19 16:44 1.2484 0 0 750
4056498  2006/07/19 16:44 buy 25 eurusd 1.2481 1.2474 1.2488  2006/07/19 16:45 1.2485 0 0 1000
4056501  2006/07/19 16:45 buy 15 gbpusd 1.8271 1.8261 1.828  2006/07/19 16:45 1.8273 0 0 300
4056513  2006/07/19 16:45 buy 25 eurusd 1.2482 1.2475 1.2489  2006/07/19 16:46 1.2484 0 0 500
4056510  2006/07/19 16:45 buy 15 gbpusd 1.8272 1.8262 1.8281  2006/07/19 16:46 1.8276 0 0 600
4056518  2006/07/19 16:46 buy 25 eurusd 1.2484 1.2477 1.2491  2006/07/19 16:46 1.2486 0 0 500
4056523  2006/07/19 16:47 buy 15 gbpusd 1.8273 1.8263 1.8282  2006/07/19 16:47 1.8275 0 0 300
4056526  2006/07/19 16:47 buy 15 gbpusd 1.8273 1.8263 1.8282  2006/07/19 16:48 1.8274 0 0 150
4056530  2006/07/19 16:47 buy 25 eurusd 1.2482 1.2475 1.2489  2006/07/19 16:48 1.2485 0 0 750
4056533  2006/07/19 16:48 buy 15 gbpusd 1.8272 1.8262 1.8281  2006/07/19 16:49 1.8275 0 0 450
4056539  2006/07/19 16:49 buy 25 eurusd 1.2483 1.2476 1.249  2006/07/19 16:49 1.2482 0 0 -250
4056541  2006/07/19 16:49 buy 15 gbpusd 1.8272 1.8262 1.8281  2006/07/19 16:49 1.8273 0 0 150
4056543  2006/07/19 16:49 buy 25 eurusd 1.248 1.2473 1.2487  2006/07/19 16:50 1.2483 0 0 750
4056555  2006/07/19 16:53 sell 25 eurusd 1.2479 1.2486 1.2472  2006/07/19 16:53 1.248 0 0 -250
4056591  2006/07/19 16:58 buy 25 eurusd 1.2483 1.2476 1.249  2006/07/19 16:58 1.249 0 0 1750
4056598  2006/07/19 16:58 buy 25 eurusd 1.2486 1.2479 1.2493  2006/07/19 16:58 1.2488 0 0 500
4056605  2006/07/19 16:58 buy 25 eurusd 1.2486 1.2479 1.2493  2006/07/19 16:59 1.2488 0 0 500
4056613  2006/07/19 16:59 buy 25 eurusd 1.2486 1.2479 1.2493  2006/07/19 16:59 1.2486 0 0 0
4056628  2006/07/19 16:59 buy 25 eurusd 1.2483 1.2476 1.249  2006/07/19 16:59 1.2486 0 0 750
4056637  2006/07/19 17:00 buy 15 gbpusd 1.8293 1.8283 1.8302  2006/07/19 17:00 1.8302 0 0 1350
4056687  2006/07/19 17:00 buy 15 gbpusd 1.8321 1.8311 1.833  2006/07/19 17:01 1.8324 0 0 450
4056700  2006/07/19 17:01 buy 25 eurusd 1.2532 1.2525 1.2539  2006/07/19 17:01 1.2533 0 0 250
4056722  2006/07/19 17:01 buy 25 eurusd 1.2541 1.2534 1.2548  2006/07/19 17:01 1.2539 0 0 -500
4056766  2006/07/19 17:02 buy 25 eurusd 1.2537 1.253 1.2544  2006/07/19 17:02 1.2537 0 0 0
4056760  2006/07/19 17:02 sell 15 gbpusd 1.8326 1.8337 1.8318  2006/07/19 17:02 1.8322 0 0 600
4056800  2006/07/19 17:02 buy 25 eurusd 1.2526 1.2519 1.2533  2006/07/19 17:03 1.2533 0 0 1750
4056817  2006/07/19 17:02 sell 15 gbpusd 1.8323 1.8333 1.8314  2006/07/19 17:03 1.8322 0 0 150
4056824  2006/07/19 17:03 buy 25 eurusd 1.253 1.2523 1.2537  2006/07/19 17:03 1.2523 0 0 -1750
4056837  2006/07/19 17:03 buy 25 eurusd 1.2526 1.2519 1.2533  2006/07/19 17:03 1.2528 0 0 500
4056855  2006/07/19 17:03 buy 25 eurusd 1.2532 1.2525 1.2539  2006/07/19 17:03 1.2534 0 0 500
4056870  2006/07/19 17:04 buy 15 gbpusd 1.8324 1.8314 1.8333  2006/07/19 17:04 1.8323 0 0 -150
4056878  2006/07/19 17:04 buy 15 gbpusd 1.8317 1.8307 1.8326  2006/07/19 17:04 1.831 0 0 -1050
4056969  2006/07/19 17:07 buy 25 eurusd 1.2543 1.2536 1.255  2006/07/19 17:07 1.2544 0 0 250
4056989  2006/07/19 17:07 buy 25 eurusd 1.2542 1.2535 1.2549  2006/07/19 17:07 1.2546 0 0 1000
4057001  2006/07/19 17:07 buy 25 eurusd 1.2544 1.2537 1.2551  2006/07/19 17:07 1.255 0 0 1500
4057017  2006/07/19 17:08 buy 15 gbpusd 1.8352 1.8342 1.8361  2006/07/19 17:08 1.8362 0 0 1500
4057040  2006/07/19 17:08 buy 15 gbpusd 1.8364 1.8354 1.8373  2006/07/19 17:08 1.8366 0 0 300
4057048  2006/07/19 17:08 buy 25 eurusd 1.2556 1.2549 1.2563  2006/07/19 17:08 1.2563 0 0 1750
4057080  2006/07/19 17:09 buy 25 eurusd 1.2564 1.2557 1.2571  2006/07/19 17:09 1.2571 0 0 1750
4057096  2006/07/19 17:09 buy 25 eurusd 1.2567 1.256 1.2574  2006/07/19 17:09 1.2566 0 0 -250
4057110  2006/07/19 17:09 buy 25 eurusd 1.2572 1.2565 1.2579  2006/07/19 17:09 1.2571 0 0 -250
4057134  2006/07/19 17:10 buy 15 gbpusd 1.8378 1.8368 1.8387  2006/07/19 17:10 1.8379 0 0 150
4057148  2006/07/19 17:10 buy 25 eurusd 1.2569 1.2561 1.2575  2006/07/19 17:10 1.2568 0 0 -250
4057164  2006/07/19 17:11 buy 15 gbpusd 1.8386 1.8373 1.8392  2006/07/19 17:11 1.8381 0 0 -750
4057177  2006/07/19 17:11 buy 15 gbpusd 1.8378 1.8368 1.8387  2006/07/19 17:11 1.8378 0 0 0
4057180  2006/07/19 17:11 buy 25 eurusd 1.2567 1.256 1.2574  2006/07/19 17:12 1.257 0 0 750
4057198  2006/07/19 17:12 buy 25 eurusd 1.2569 1.2562 1.2576  2006/07/19 17:12 1.257 0 0 250
4057204  2006/07/19 17:12 buy 25 eurusd 1.2569 1.2562 1.2576  2006/07/19 17:12 1.2567 0 0 -500
4057326  2006/07/19 17:19 buy 25 eurusd 1.2558 1.2551 1.2565  2006/07/19 17:19 1.2561 0 0 750
4057334  2006/07/19 17:19 buy 15 gbpusd 1.8363 1.8353 1.8372  2006/07/19 17:19 1.8367 0 0 600
4057331  2006/07/19 17:19 buy 25 eurusd 1.2557 1.255 1.2564  2006/07/19 17:19 1.2554 0 0 -750
4057376  2006/07/19 17:22 buy 25 eurusd 1.2559 1.2552 1.2566  2006/07/19 17:22 1.2563 0 0 1000
4057381  2006/07/19 17:22 buy 25 eurusd 1.2557 1.255 1.2564  2006/07/19 17:22 1.2557 0 0 0
4057385  2006/07/19 17:22 buy 25 eurusd 1.2558 1.2551 1.2565  2006/07/19 17:23 1.2558 0 0 0
4057377  2006/07/19 17:22 buy 15 gbpusd 1.837 1.836 1.8379  2006/07/19 17:23 1.8369 0 0 -150
4057435  2006/07/19 17:27 buy 15 gbpusd 1.8377 1.8367 1.8386  2006/07/19 17:27 1.8378 0 0 150
4057445  2006/07/19 17:27 buy 15 gbpusd 1.8379 1.8369 1.8388  2006/07/19 17:27 1.8386 0 0 1050
4057441  2006/07/19 17:27 buy 25 eurusd 1.2565 1.2558 1.2572  2006/07/19 17:28 1.2568 0 0 750
4057456  2006/07/19 17:28 buy 25 eurusd 1.2567 1.256 1.2574  2006/07/19 17:28 1.2571 0 0 1000
4057460  2006/07/19 17:28 buy 15 gbpusd 1.8384 1.8374 1.8393  2006/07/19 17:29 1.8388 0 0 600
4057476  2006/07/19 17:28 buy 25 eurusd 1.2572 1.2565 1.2579  2006/07/19 17:29 1.2573 0 0 250
4057490  2006/07/19 17:29 buy 25 eurusd 1.2572 1.2565 1.2579  2006/07/19 17:29 1.2575 0 0 750
4057504  2006/07/19 17:29 buy 15 gbpusd 1.8385 1.8375 1.8394  2006/07/19 17:29 1.839 0 0 750
4057515  2006/07/19 17:30 buy 25 eurusd 1.2576 1.2569 1.2583  2006/07/19 17:30 1.2576 0 0 0
4057529  2006/07/19 17:30 buy 25 eurusd 1.2575 1.2568 1.2582  2006/07/19 17:30 1.2579 0 0 1000
4057519  2006/07/19 17:30 buy 15 gbpusd 1.8394 1.8384 1.8403  2006/07/19 17:31 1.8398 0 0 600
4057545  2006/07/19 17:31 buy 15 gbpusd 1.8394 1.8384 1.8403  2006/07/19 17:31 1.8396 0 0 300
4057552  2006/07/19 17:31 buy 15 gbpusd 1.8392 1.8382 1.8401  2006/07/19 17:31 1.8395 0 0 450
4057543  2006/07/19 17:31 buy 25 eurusd 1.2576 1.2569 1.2583  2006/07/19 17:32 1.2577 0 0 250
4057576  2006/07/19 17:33 buy 25 eurusd 1.2578 1.2571 1.2585  2006/07/19 17:33 1.2581 0 0 750
4057582  2006/07/19 17:33 buy 25 eurusd 1.2579 1.2572 1.2586  2006/07/19 17:33 1.2579 0 0 0
4057592  2006/07/19 17:33 buy 15 gbpusd 1.8392 1.8382 1.8401  2006/07/19 17:34 1.8393 0 0 150
4057587  2006/07/19 17:33 buy 25 eurusd 1.2576 1.2569 1.2583  2006/07/19 17:34 1.2576 0 0 0
4057686  2006/07/19 17:41 buy 25 eurusd 1.2573 1.2566 1.258  2006/07/19 17:41 1.2574 0 0 250
4057689  2006/07/19 17:41 buy 25 eurusd 1.2574 1.2567 1.2581  2006/07/19 17:41 1.2576 0 0 500
4057697  2006/07/19 17:42 buy 15 gbpusd 1.8391 1.8381 1.84  2006/07/19 17:42 1.8392 0 0 150
4057694  2006/07/19 17:42 buy 25 eurusd 1.2572 1.2565 1.2579  2006/07/19 17:42 1.2575 0 0 750
4057700  2006/07/19 17:42 buy 15 gbpusd 1.839 1.838 1.8399  2006/07/19 17:43 1.8392 0 0 300
4057737  2006/07/19 17:47 sell 25 eurusd 1.2569 1.2576 1.2562  2006/07/19 17:47 1.2565 0 0 1000
4057741  2006/07/19 17:47 sell 25 eurusd 1.2569 1.2576 1.2562  2006/07/19 17:48 1.2568 0 0 250
4057754  2006/07/19 17:49 buy 15 gbpusd 1.8398 1.8388 1.8407  2006/07/19 17:49 1.8399 0 0 150
4057757  2006/07/19 17:50 buy 25 eurusd 1.2572 1.2565 1.2579  2006/07/19 17:50 1.2576 0 0 1000
4057758  2006/07/19 17:50 buy 15 gbpusd 1.8398 1.8388 1.8407  2006/07/19 17:51 1.8398 0 0 0
4057760  2006/07/19 17:50 buy 25 eurusd 1.2574 1.2567 1.2581  2006/07/19 17:51 1.2575 0 0 250
4057769  2006/07/19 17:51 buy 25 eurusd 1.2572 1.2565 1.2579  2006/07/19 17:51 1.2573 0 0 250
4057765  2006/07/19 17:51 buy 15 gbpusd 1.8394 1.8384 1.8403  2006/07/19 17:51 1.8391 0 0 -450
4057786  2006/07/19 17:53 buy 25 eurusd 1.2566 1.2559 1.2573  2006/07/19 17:53 1.2569 0 0 750
4057791  2006/07/19 17:53 buy 25 eurusd 1.2565 1.2558 1.2572  2006/07/19 17:53 1.2566 0 0 250
4057795  2006/07/19 17:53 buy 25 eurusd 1.2563 1.2556 1.257  2006/07/19 17:54 1.2567 0 0 1000
4057806  2006/07/19 17:54 sell 25 eurusd 1.2566 1.2573 1.2559  2006/07/19 17:54 1.2565 0 0 250
4057815  2006/07/19 17:54 sell 25 eurusd 1.2569 1.2576 1.2562  2006/07/19 17:54 1.2567 0 0 500
4057830  2006/07/19 17:56 sell 25 eurusd 1.2565 1.2572 1.2558  2006/07/19 17:56 1.2564 0 0 250
4057837  2006/07/19 17:56 sell 25 eurusd 1.2569 1.2576 1.2562  2006/07/19 17:56 1.2567 0 0 500
4057843  2006/07/19 17:56 sell 25 eurusd 1.2568 1.2575 1.2561  2006/07/19 17:57 1.2566 0 0 500
4057873  2006/07/19 18:00 sell 25 eurusd 1.2566 1.2573 1.2559  2006/07/19 18:00 1.2565 0 0 250
4057886  2006/07/19 18:00 sell 25 eurusd 1.2566 1.2573 1.2559  2006/07/19 18:00 1.2564 0 0 500
4057893  2006/07/19 18:00 sell 25 eurusd 1.2565 1.2572 1.2558  2006/07/19 18:01 1.2564 0 0 250
4057910  2006/07/19 18:02 sell 25 eurusd 1.2562 1.2569 1.2555  2006/07/19 18:02 1.2559 0 0 750
4057920  2006/07/19 18:02 sell 25 eurusd 1.2562 1.2569 1.2555  2006/07/19 18:02 1.2562 0 0 0
4057930  2006/07/19 18:02 sell 25 eurusd 1.2561 1.2568 1.2554  2006/07/19 18:02 1.2559 0 0 500
4057947  2006/07/19 18:03 sell 15 gbpusd 1.8387 1.8397 1.8378  2006/07/19 18:03 1.8384 0 0 450
4057956  2006/07/19 18:03 sell 15 gbpusd 1.8389 1.8399 1.838  2006/07/19 18:03 1.8382 0 0 1050
4057941  2006/07/19 18:03 sell 25 eurusd 1.2562 1.2569 1.2555  2006/07/19 18:04 1.2554 0 0 2000
4057963  2006/07/19 18:04 sell 25 eurusd 1.2551 1.2558 1.2544  2006/07/19 18:04 1.2551 0 0 0
4057968  2006/07/19 18:04 sell 25 eurusd 1.2549 1.2556 1.2542  2006/07/19 18:04 1.2545 0 0 1000
4057991  2006/07/19 18:05 sell 15 gbpusd 1.8367 1.8377 1.8358  2006/07/19 18:05 1.8366 0 0 150
4057986  2006/07/19 18:04 sell 25 eurusd 1.2548 1.2555 1.2541  2006/07/19 18:05 1.2545 0 0 750
4057998  2006/07/19 18:05 sell 15 gbpusd 1.8372 1.8382 1.8363  2006/07/19 18:06 1.8373 0 0 -150
4058001  2006/07/19 18:05 sell 25 eurusd 1.2549 1.2556 1.2542  2006/07/19 18:06 1.2547 0 0 500
4058009  2006/07/19 18:06 buy 25 eurusd 1.2547 1.254 1.2554  2006/07/19 18:06 1.2549 0 0 500
4058006  2006/07/19 18:06 buy 15 gbpusd 1.8371 1.8361 1.838  2006/07/19 18:06 1.8373 0 0 300
4058025  2006/07/19 18:07 sell 15 gbpusd 1.8374 1.8384 1.8365  2006/07/19 18:07 1.8372 0 0 300
4058038  2006/07/19 18:07 sell 25 eurusd 1.2553 1.256 1.2546  2006/07/19 18:07 1.2552 0 0 250
4058041  2006/07/19 18:07 sell 15 gbpusd 1.8375 1.8385 1.8366  2006/07/19 18:08 1.8374 0 0 150
4058050  2006/07/19 18:08 sell 15 gbpusd 1.8377 1.8387 1.8368  2006/07/19 18:08 1.8373 0 0 600
4058059  2006/07/19 18:08 sell 15 gbpusd 1.8376 1.8386 1.8367  2006/07/19 18:08 1.8367 0 0 1350
4058100  2006/07/19 18:11 sell 25 eurusd 1.2552 1.2559 1.2545  2006/07/19 18:11 1.2551 0 0 250
4058106  2006/07/19 18:11 sell 25 eurusd 1.2552 1.2559 1.2545  2006/07/19 18:11 1.255 0 0 500
4058110  2006/07/19 18:11 sell 25 eurusd 1.2552 1.2559 1.2545  2006/07/19 18:12 1.2549 0 0 750
4058114  2006/07/19 18:12 sell 25 eurusd 1.2551 1.2558 1.2544  2006/07/19 18:12 1.255 0 0 250
4058118  2006/07/19 18:12 sell 25 eurusd 1.2553 1.256 1.2546  2006/07/19 18:13 1.255 0 0 750
4058128  2006/07/19 18:13 sell 25 eurusd 1.2552 1.2559 1.2545  2006/07/19 18:13 1.2552 0 0 0
4058133  2006/07/19 18:13 sell 25 eurusd 1.2556 1.2563 1.2549  2006/07/19 18:13 1.2556 0 0 0
4058226  2006/07/19 18:21 buy 25 eurusd 1.2559 1.2552 1.2566  2006/07/19 18:21 1.2562 0 0 750
4058257  2006/07/19 18:25 sell 25 eurusd 1.2557 1.2564 1.255  2006/07/19 18:25 1.2554 0 0 750
4058261  2006/07/19 18:25 sell 25 eurusd 1.2557 1.2564 1.255  2006/07/19 18:25 1.2556 0 0 250
4058266  2006/07/19 18:25 sell 25 eurusd 1.2558 1.2565 1.2551  2006/07/19 18:26 1.2557 0 0 250
4058305  2006/07/19 18:31 sell 25 eurusd 1.2557 1.2564 1.255  2006/07/19 18:31 1.2557 0 0 0
4058311  2006/07/19 18:31 sell 25 eurusd 1.2559 1.2566 1.2552  2006/07/19 18:32 1.2557 0 0 500
4058353  2006/07/19 18:38 sell 15 gbpusd 1.8378 1.8391 1.8372  2006/07/19 18:39 1.8378 0 0 0
4058359  2006/07/19 18:39 buy 25 eurusd 1.2562 1.2555 1.2569  2006/07/19 18:39 1.2564 0 0 500
4058364  2006/07/19 18:40 buy 25 eurusd 1.2563 1.2556 1.257  2006/07/19 18:40 1.2565 0 0 500
4058370  2006/07/19 18:40 buy 25 eurusd 1.2563 1.2556 1.257  2006/07/19 18:40 1.2566 0 0 750
4058375  2006/07/19 18:40 buy 25 eurusd 1.2564 1.2557 1.2571  2006/07/19 18:41 1.2567 0 0 750
4058385  2006/07/19 18:41 buy 25 eurusd 1.2565 1.2558 1.2572  2006/07/19 18:42 1.2569 0 0 1000
4058396  2006/07/19 18:42 buy 25 eurusd 1.2566 1.2559 1.2573  2006/07/19 18:42 1.2568 0 0 500
4058398  2006/07/19 18:42 buy 25 eurusd 1.2566 1.2559 1.2573  2006/07/19 18:43 1.2566 0 0 0
4058400  2006/07/19 18:43 buy 15 gbpusd 1.8382 1.8372 1.8391  2006/07/19 18:43 1.8382 0 0 0
4058408  2006/07/19 18:43 buy 15 gbpusd 1.8376 1.8366 1.8385  2006/07/19 18:43 1.8376 0 0 0
4058433  2006/07/19 18:46 sell 25 eurusd 1.2561 1.2568 1.2554  2006/07/19 18:46 1.2559 0 0 500
4058435  2006/07/19 18:46 sell 25 eurusd 1.256 1.2567 1.2553  2006/07/19 18:46 1.2558 0 0 500
4058507  2006/07/19 18:58 sell 25 eurusd 1.256 1.2567 1.2553  2006/07/19 18:58 1.2558 0 0 500
4058506  2006/07/19 18:58 sell 15 gbpusd 1.8377 1.8387 1.8368  2006/07/19 18:58 1.8377 0 0 0
4058508  2006/07/19 18:58 sell 25 eurusd 1.2559 1.2566 1.2552  2006/07/19 18:59 1.2557 0 0 500
4058554  2006/07/19 19:03 sell 15 gbpusd 1.8377 1.8387 1.8368  2006/07/19 19:03 1.8374 0 0 450
4058566  2006/07/19 19:04 sell 15 gbpusd 1.8376 1.8386 1.8367  2006/07/19 19:04 1.8374 0 0 300
4058567  2006/07/19 19:04 sell 15 gbpusd 1.8376 1.8386 1.8367  2006/07/19 19:05 1.8374 0 0 300
4058571  2006/07/19 19:05 sell 25 eurusd 1.2561 1.2568 1.2554  2006/07/19 19:05 1.2559 0 0 500
4058574  2006/07/19 19:05 sell 25 eurusd 1.2561 1.2568 1.2554  2006/07/19 19:05 1.2558 0 0 750
4058576  2006/07/19 19:06 sell 15 gbpusd 1.8376 1.8386 1.8367  2006/07/19 19:06 1.8374 0 0 300
4058578  2006/07/19 19:06 sell 15 gbpusd 1.8376 1.8386 1.8367  2006/07/19 19:06 1.8375 0 0 150
4058599  2006/07/19 19:09 sell 25 eurusd 1.2557 1.2564 1.255  2006/07/19 19:09 1.2555 0 0 500
4058604  2006/07/19 19:09 sell 25 eurusd 1.2558 1.2565 1.2551  2006/07/19 19:09 1.2555 0 0 750
4058610  2006/07/19 19:10 sell 25 eurusd 1.2558 1.2565 1.2551  2006/07/19 19:10 1.2555 0 0 750
4058619  2006/07/19 19:10 sell 25 eurusd 1.2558 1.2565 1.2551  2006/07/19 19:11 1.2556 0 0 500
4058626  2006/07/19 19:11 sell 25 eurusd 1.2557 1.2564 1.255  2006/07/19 19:11 1.2556 0 0 250
4058629  2006/07/19 19:11 sell 25 eurusd 1.2559 1.2566 1.2552  2006/07/19 19:12 1.2559 0 0 0
4058640  2006/07/19 19:13 buy 15 gbpusd 1.838 1.837 1.8389  2006/07/19 19:13 1.8382 0 0 300
4058648  2006/07/19 19:13 buy 15 gbpusd 1.838 1.837 1.8389  2006/07/19 19:14 1.838 0 0 0
4058653  2006/07/19 19:14 buy 15 gbpusd 1.8379 1.8369 1.8388  2006/07/19 19:14 1.838 0 0 150
4058655  2006/07/19 19:14 buy 15 gbpusd 1.8378 1.8368 1.8387  2006/07/19 19:15 1.8381 0 0 450
4058698  2006/07/19 19:22 buy 25 eurusd 1.256 1.2553 1.2567  2006/07/19 19:22 1.2562 0 0 500
4058699  2006/07/19 19:22 buy 25 eurusd 1.256 1.2553 1.2567  2006/07/19 19:22 1.2562 0 0 500
4058702  2006/07/19 19:23 buy 25 eurusd 1.2559 1.2552 1.2566  2006/07/19 19:23 1.2562 0 0 750
4058700  2006/07/19 19:22 buy 15 gbpusd 1.8382 1.8372 1.8391  2006/07/19 19:23 1.8383 0 0 150
4058707  2006/07/19 19:23 buy 25 eurusd 1.2559 1.2552 1.2566  2006/07/19 19:23 1.256 0 0 250
4058722  2006/07/19 19:25 buy 15 gbpusd 1.8387 1.8377 1.8396  2006/07/19 19:25 1.8388 0 0 150
4058723  2006/07/19 19:25 buy 15 gbpusd 1.8381 1.8371 1.839  2006/07/19 19:25 1.8381 0 0 0
4058727  2006/07/19 19:25 buy 15 gbpusd 1.8379 1.8369 1.8388  2006/07/19 19:26 1.838 0 0 150
4058748  2006/07/19 19:30 buy 15 gbpusd 1.8385 1.8375 1.8394  2006/07/19 19:30 1.8388 0 0 450
4058753  2006/07/19 19:30 buy 25 eurusd 1.2562 1.2555 1.2569  2006/07/19 19:31 1.2565 0 0 750
4058767  2006/07/19 19:31 buy 25 eurusd 1.2562 1.2555 1.2569  2006/07/19 19:31 1.2563 0 0 250
4058762  2006/07/19 19:31 buy 15 gbpusd 1.8385 1.8375 1.8394  2006/07/19 19:31 1.8387 0 0 300
4058777  2006/07/19 19:32 buy 25 eurusd 1.2561 1.2554 1.2568  2006/07/19 19:32 1.2563 0 0 500
4058787  2006/07/19 19:34 buy 25 eurusd 1.2563 1.2556 1.257  2006/07/19 19:34 1.2565 0 0 500
4058789  2006/07/19 19:34 buy 15 gbpusd 1.8386 1.8376 1.8395  2006/07/19 19:34 1.839 0 0 600
4058796  2006/07/19 19:34 buy 15 gbpusd 1.8386 1.8376 1.8395  2006/07/19 19:35 1.8388 0 0 300
4058803  2006/07/19 19:35 buy 15 gbpusd 1.8388 1.8378 1.8397  2006/07/19 19:35 1.8391 0 0 450
4058793  2006/07/19 19:34 buy 25 eurusd 1.2565 1.2558 1.2572  2006/07/19 19:35 1.2569 0 0 1000
4058806  2006/07/19 19:36 buy 25 eurusd 1.2567 1.256 1.2574  2006/07/19 19:36 1.2568 0 0 250
4058807  2006/07/19 19:36 buy 25 eurusd 1.2566 1.2559 1.2573  2006/07/19 19:37 1.2568 0 0 500
4058809  2006/07/19 19:37 buy 15 gbpusd 1.8389 1.8379 1.8398  2006/07/19 19:37 1.8391 0 0 300
4058814  2006/07/19 19:37 buy 15 gbpusd 1.839 1.838 1.8399  2006/07/19 19:38 1.8393 0 0 450
4058819  2006/07/19 19:38 buy 15 gbpusd 1.8391 1.8381 1.84  2006/07/19 19:38 1.8393 0 0 300
4058820  2006/07/19 19:39 buy 25 eurusd 1.2567 1.256 1.2574  2006/07/19 19:39 1.2568 0 0 250
4058826  2006/07/19 19:39 buy 25 eurusd 1.2572 1.2565 1.2579  2006/07/19 19:40 1.2574 0 0 500
4058835  2006/07/19 19:40 buy 25 eurusd 1.2573 1.2566 1.258  2006/07/19 19:40 1.2576 0 0 750
4058838  2006/07/19 19:40 buy 25 eurusd 1.2573 1.2566 1.258  2006/07/19 19:41 1.2574 0 0 250
4058843  2006/07/19 19:41 buy 25 eurusd 1.2571 1.2564 1.2578  2006/07/19 19:41 1.2573 0 0 500
4058824  2006/07/19 19:39 buy 15 gbpusd 1.8391 1.8381 1.84  2006/07/19 19:41 1.8396 0 0 750
4058848  2006/07/19 19:41 buy 25 eurusd 1.2572 1.2565 1.2579  2006/07/19 19:42 1.2574 0 0 500
4058849  2006/07/19 19:42 buy 15 gbpusd 1.8393 1.8383 1.8402  2006/07/19 19:42 1.8397 0 0 600
4058852  2006/07/19 19:43 buy 15 gbpusd 1.8397 1.8384 1.8403  2006/07/19 19:43 1.8396 0 0 -150
4058858  2006/07/19 19:43 buy 15 gbpusd 1.8394 1.8384 1.8403  2006/07/19 19:43 1.8396 0 0 300
4058863  2006/07/19 19:44 buy 25 eurusd 1.2575 1.2568 1.2582  2006/07/19 19:44 1.2577 0 0 500
4058868  2006/07/19 19:44 buy 25 eurusd 1.2575 1.2568 1.2582  2006/07/19 19:44 1.2577 0 0 500
4058870  2006/07/19 19:45 buy 25 eurusd 1.2574 1.2567 1.2581  2006/07/19 19:45 1.2577 0 0 750
4058883  2006/07/19 19:46 buy 25 eurusd 1.2576 1.2569 1.2583  2006/07/19 19:46 1.2578 0 0 500
4058887  2006/07/19 19:46 buy 25 eurusd 1.2576 1.2569 1.2583  2006/07/19 19:46 1.2579 0 0 750
4058893  2006/07/19 19:47 buy 25 eurusd 1.2576 1.2569 1.2583  2006/07/19 19:47 1.2578 0 0 500
4058901  2006/07/19 19:47 buy 25 eurusd 1.2576 1.2569 1.2583  2006/07/19 19:47 1.2576 0 0 0
4058925  2006/07/19 19:51 buy 25 eurusd 1.2577 1.257 1.2584  2006/07/19 19:51 1.258 0 0 750
4058932  2006/07/19 19:52 buy 25 eurusd 1.2577 1.257 1.2584  2006/07/19 19:52 1.2578 0 0 250
4058946  2006/07/19 19:54 buy 25 eurusd 1.2579 1.2572 1.2586  2006/07/19 19:54 1.2581 0 0 500
4058963  2006/07/19 19:55 buy 15 gbpusd 1.841 1.8397 1.8416  2006/07/19 19:55 1.8409 0 0 -150
4058959  2006/07/19 19:55 buy 25 eurusd 1.2584 1.2577 1.2591  2006/07/19 19:56 1.2584 0 0 0
4058969  2006/07/19 19:56 buy 15 gbpusd 1.8408 1.8398 1.8417  2006/07/19 19:56 1.8409 0 0 150
4058976  2006/07/19 19:56 buy 15 gbpusd 1.8408 1.8398 1.8417  2006/07/19 19:56 1.8409 0 0 150
4058982  2006/07/19 19:57 buy 15 gbpusd 1.8408 1.8398 1.8417  2006/07/19 19:57 1.8408 0 0 0
4058983  2006/07/19 19:57 buy 25 eurusd 1.2584 1.2577 1.2591  2006/07/19 19:57 1.2588 0 0 1000
4058993  2006/07/19 19:58 buy 25 eurusd 1.2587 1.258 1.2594  2006/07/19 19:58 1.259 0 0 750
4058985  2006/07/19 19:57 buy 15 gbpusd 1.8408 1.8398 1.8417  2006/07/19 19:58 1.8416 0 0 1200
4059009  2006/07/19 19:59 buy 15 gbpusd 1.842 1.841 1.8429  2006/07/19 19:59 1.8424 0 0 600
4059006  2006/07/19 19:58 buy 25 eurusd 1.2592 1.2585 1.2599  2006/07/19 19:59 1.2597 0 0 1250
4059014  2006/07/19 19:59 buy 15 gbpusd 1.8425 1.8415 1.8434  2006/07/19 19:59 1.8428 0 0 450
4059033  2006/07/19 20:00 buy 15 gbpusd 1.8421 1.8411 1.843  2006/07/19 20:00 1.8423 0 0 300
4059024  2006/07/19 19:59 buy 25 eurusd 1.2593 1.2586 1.26  2006/07/19 20:00 1.2593 0 0 0
4059038  2006/07/19 20:00 buy 25 eurusd 1.259 1.2583 1.2597  2006/07/19 20:00 1.2591 0 0 250
4059098  2006/07/19 20:06 buy 25 eurusd 1.2591 1.2584 1.2598  2006/07/19 20:06 1.2593 0 0 500
4059102  2006/07/19 20:06 buy 25 eurusd 1.2591 1.2584 1.2598  2006/07/19 20:06 1.2592 0 0 250
4059108  2006/07/19 20:07 buy 25 eurusd 1.259 1.2583 1.2597  2006/07/19 20:07 1.2591 0 0 250
4059114  2006/07/19 20:07 buy 25 eurusd 1.2589 1.2582 1.2596  2006/07/19 20:08 1.2591 0 0 500
4059219  2006/07/19 20:16 sell 25 eurusd 1.259 1.2597 1.2583  2006/07/19 20:16 1.259 0 0 0
4059225  2006/07/19 20:16 sell 25 eurusd 1.2591 1.2598 1.2584  2006/07/19 20:17 1.259 0 0 250
4059245  2006/07/19 20:20 buy 15 gbpusd 1.8421 1.8411 1.843  2006/07/19 20:20 1.8424 0 0 450
4059246  2006/07/19 20:20 buy 15 gbpusd 1.8423 1.8413 1.8432  2006/07/19 20:21 1.8425 0 0 300
4059253  2006/07/19 20:21 buy 15 gbpusd 1.8424 1.8414 1.8433  2006/07/19 20:21 1.8425 0 0 150
4059259  2006/07/19 20:22 buy 25 eurusd 1.2592 1.2585 1.2599  2006/07/19 20:23 1.2593 0 0 250
4059256  2006/07/19 20:22 buy 15 gbpusd 1.8422 1.8412 1.8431  2006/07/19 20:23 1.8423 0 0 150
4059276  2006/07/19 20:25 buy 15 gbpusd 1.8424 1.8414 1.8433  2006/07/19 20:25 1.8426 0 0 300
4059277  2006/07/19 20:25 buy 15 gbpusd 1.8424 1.8414 1.8433  2006/07/19 20:25 1.8425 0 0 150
4059280  2006/07/19 20:25 buy 15 gbpusd 1.8421 1.8411 1.843  2006/07/19 20:26 1.8425 0 0 600
4059286  2006/07/19 20:26 buy 25 eurusd 1.2594 1.2587 1.2601  2006/07/19 20:26 1.2596 0 0 500
4059292  2006/07/19 20:26 buy 25 eurusd 1.2594 1.2587 1.2601  2006/07/19 20:26 1.2596 0 0 500
4059299  2006/07/19 20:28 buy 25 eurusd 1.2595 1.2588 1.2602  2006/07/19 20:28 1.2599 0 0 1000
4059304  2006/07/19 20:28 buy 25 eurusd 1.2595 1.2588 1.2602  2006/07/19 20:28 1.2599 0 0 1000
4059311  2006/07/19 20:28 buy 25 eurusd 1.2598 1.2591 1.2605  2006/07/19 20:28 1.2602 0 0 1000
4059318  2006/07/19 20:29 buy 15 gbpusd 1.8427 1.8417 1.8436  2006/07/19 20:29 1.8427 0 0 0
4059322  2006/07/19 20:29 buy 25 eurusd 1.2597 1.259 1.2604  2006/07/19 20:29 1.2598 0 0 250
4059320  2006/07/19 20:29 buy 15 gbpusd 1.8423 1.8413 1.8432  2006/07/19 20:30 1.8431 0 0 1200
4059350  2006/07/19 20:31 buy 15 gbpusd 1.8431 1.8421 1.844  2006/07/19 20:31 1.8433 0 0 300
4059357  2006/07/19 20:31 buy 15 gbpusd 1.8431 1.8421 1.844  2006/07/19 20:31 1.8433 0 0 300
4059384  2006/07/19 20:36 sell 25 eurusd 1.2593 1.26 1.2586  2006/07/19 20:36 1.2591 0 0 500
4059387  2006/07/19 20:36 sell 15 gbpusd 1.8426 1.8436 1.8417  2006/07/19 20:36 1.8424 0 0 300
4059398  2006/07/19 20:37 sell 15 gbpusd 1.8424 1.8434 1.8415  2006/07/19 20:38 1.8423 0 0 150
4059402  2006/07/19 20:38 sell 15 gbpusd 1.8424 1.8434 1.8415  2006/07/19 20:38 1.8423 0 0 150
4059404  2006/07/19 20:38 sell 25 eurusd 1.2589 1.2596 1.2582  2006/07/19 20:39 1.2589 0 0 0
4059408  2006/07/19 20:38 sell 15 gbpusd 1.8425 1.8435 1.8416  2006/07/19 20:39 1.8426 0 0 -150
4059413  2006/07/19 20:39 sell 25 eurusd 1.2591 1.2598 1.2584  2006/07/19 20:40 1.2589 0 0 500
4059447  2006/07/19 20:44 buy 15 gbpusd 1.843 1.842 1.8439  2006/07/19 20:44 1.8438 0 0 1200
4059468  2006/07/19 20:45 buy 25 eurusd 1.2595 1.2588 1.2602  2006/07/19 20:45 1.2599 0 0 1000
4059464  2006/07/19 20:44 buy 15 gbpusd 1.8434 1.8424 1.8443  2006/07/19 20:45 1.8435 0 0 150
4059476  2006/07/19 20:45 buy 15 gbpusd 1.8432 1.8422 1.8441  2006/07/19 20:45 1.8434 0 0 300
4059485  2006/07/19 20:46 buy 15 gbpusd 1.8434 1.8424 1.8443  2006/07/19 20:46 1.8437 0 0 450
4059484  2006/07/19 20:46 buy 25 eurusd 1.2597 1.259 1.2604  2006/07/19 20:47 1.2604 0 0 1750
4059506  2006/07/19 20:47 buy 25 eurusd 1.2604 1.2597 1.2611  2006/07/19 20:47 1.2606 0 0 500
4059513  2006/07/19 20:47 buy 25 eurusd 1.2603 1.2596 1.261  2006/07/19 20:47 1.2604 0 0 250
4059518  2006/07/19 20:47 buy 25 eurusd 1.2602 1.2595 1.2609  2006/07/19 20:48 1.2604 0 0 500
4059521  2006/07/19 20:48 buy 25 eurusd 1.2603 1.2596 1.261  2006/07/19 20:48 1.2605 0 0 500
4059528  2006/07/19 20:48 buy 25 eurusd 1.2603 1.2596 1.261  2006/07/19 20:49 1.2604 0 0 250
4059536  2006/07/19 20:49 buy 25 eurusd 1.2601 1.2594 1.2608  2006/07/19 20:49 1.2602 0 0 250
4059550  2006/07/19 20:51 buy 25 eurusd 1.2603 1.2596 1.261  2006/07/19 20:51 1.2606 0 0 750
4059553  2006/07/19 20:51 buy 25 eurusd 1.2603 1.2596 1.261  2006/07/19 20:52 1.2605 0 0 500
4059558  2006/07/19 20:52 buy 25 eurusd 1.2599 1.2592 1.2606  2006/07/19 20:52 1.2601 0 0 500
4059566  2006/07/19 20:52 buy 25 eurusd 1.2598 1.2591 1.2605  2006/07/19 20:52 1.26 0 0 500
4059582  2006/07/19 20:54 sell 15 gbpusd 1.8432 1.8442 1.8423  2006/07/19 20:54 1.843 0 0 300
4059585  2006/07/19 20:54 sell 15 gbpusd 1.8432 1.8442 1.8423  2006/07/19 20:54 1.8431 0 0 150
4059595  2006/07/19 20:54 sell 15 gbpusd 1.8433 1.8443 1.8424  2006/07/19 20:55 1.843 0 0 450
0 0 124850
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 124850
Open Trades:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P   Price Commission R/O Swap Trade P/L
No Transactions
Working Orders:
Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price  
No Transactions
A/C Summary:
Closed Trade P/L: 124850 Floating P/L: 0
Deposit/Withdrawal: 0 Total Credit Facility: 0
Balance: 301883.91 Equity: 301883.91
Margin Requirement: 0 Available Margin: 301883.91