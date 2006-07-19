|FXDirectDealer, LLC
|Name: Forex Capital Inc.
|2006 July 19, 13:55 (local time)
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|4056163
|2006/07/19 16:05
|sell
|5
|gbpusd
|1.824
|1.825
|1.8231
|2006/07/19 16:05
|1.8239
|0
|0
|50
|4056214
|2006/07/19 16:10
|buy
|10
|eurusd
|1.2475
|1.2468
|1.2482
|2006/07/19 16:10
|1.2476
|0
|0
|100
|4056222
|2006/07/19 16:10
|buy
|10
|eurusd
|1.2474
|1.2467
|1.2481
|2006/07/19 16:10
|1.2476
|0
|0
|200
|4056250
|2006/07/19 16:16
|buy
|10
|eurusd
|1.2477
|1.247
|1.2484
|2006/07/19 16:16
|1.248
|0
|0
|300
|4056259
|2006/07/19 16:16
|buy
|10
|eurusd
|1.2477
|1.247
|1.2484
|2006/07/19 16:16
|1.248
|0
|0
|300
|4056262
|2006/07/19 16:17
|buy
|10
|eurusd
|1.2477
|1.247
|1.2484
|2006/07/19 16:17
|1.2478
|0
|0
|100
|4056257
|2006/07/19 16:16
|buy
|5
|gbpusd
|1.825
|1.824
|1.8259
|2006/07/19 16:17
|1.8251
|0
|0
|50
|4056269
|2006/07/19 16:17
|buy
|5
|gbpusd
|1.8248
|1.8238
|1.8257
|2006/07/19 16:17
|1.8249
|0
|0
|50
|4056267
|2006/07/19 16:17
|buy
|10
|eurusd
|1.2476
|1.2469
|1.2483
|2006/07/19 16:18
|1.2477
|0
|0
|100
|4056285
|2006/07/19 16:21
|sell
|5
|gbpusd
|1.8241
|1.8251
|1.8232
|2006/07/19 16:21
|1.8241
|0
|0
|0
|4056290
|2006/07/19 16:21
|sell
|5
|gbpusd
|1.8242
|1.8252
|1.8233
|2006/07/19 16:22
|1.824
|0
|0
|100
|4056300
|2006/07/19 16:22
|sell
|5
|gbpusd
|1.8242
|1.8252
|1.8233
|2006/07/19 16:23
|1.824
|0
|0
|100
|4056304
|2006/07/19 16:23
|sell
|5
|gbpusd
|1.8243
|1.8253
|1.8234
|2006/07/19 16:23
|1.8242
|0
|0
|50
|4056305
|2006/07/19 16:23
|sell
|5
|gbpusd
|1.8244
|1.8254
|1.8235
|2006/07/19 16:23
|1.8243
|0
|0
|50
|4056293
|2006/07/19 16:22
|sell
|10
|eurusd
|1.2473
|1.248
|1.2466
|2006/07/19 16:23
|1.2472
|0
|0
|100
|4056312
|2006/07/19 16:26
|sell
|10
|eurusd
|1.2473
|1.248
|1.2466
|2006/07/19 16:26
|1.247
|0
|0
|300
|4056315
|2006/07/19 16:26
|sell
|10
|eurusd
|1.2472
|1.2479
|1.2465
|2006/07/19 16:26
|1.2471
|0
|0
|100
|4056317
|2006/07/19 16:27
|buy
|5
|gbpusd
|1.8248
|1.8238
|1.8257
|2006/07/19 16:27
|1.8249
|0
|0
|50
|4056320
|2006/07/19 16:27
|buy
|5
|gbpusd
|1.8248
|1.8238
|1.8257
|2006/07/19 16:27
|1.825
|0
|0
|100
|4056326
|2006/07/19 16:27
|buy
|5
|gbpusd
|1.8248
|1.8238
|1.8257
|2006/07/19 16:28
|1.8249
|0
|0
|50
|4056328
|2006/07/19 16:28
|buy
|5
|gbpusd
|1.8248
|1.8238
|1.8257
|2006/07/19 16:28
|1.825
|0
|0
|100
|4056329
|2006/07/19 16:28
|buy
|5
|gbpusd
|1.8248
|1.8238
|1.8257
|2006/07/19 16:29
|1.8249
|0
|0
|50
|4056332
|2006/07/19 16:29
|buy
|15
|gbpusd
|1.8247
|1.8237
|1.8256
|2006/07/19 16:29
|1.8249
|0
|0
|300
|4056335
|2006/07/19 16:29
|buy
|15
|gbpusd
|1.8246
|1.8236
|1.8255
|2006/07/19 16:29
|1.825
|0
|0
|600
|4056342
|2006/07/19 16:30
|sell
|25
|eurusd
|1.2473
|1.248
|1.2466
|2006/07/19 16:30
|1.2472
|0
|0
|250
|4056362
|2006/07/19 16:31
|buy
|15
|gbpusd
|1.8255
|1.8245
|1.8264
|2006/07/19 16:31
|1.8255
|0
|0
|0
|4056369
|2006/07/19 16:32
|buy
|25
|eurusd
|1.2476
|1.2469
|1.2483
|2006/07/19 16:32
|1.2479
|0
|0
|750
|4056378
|2006/07/19 16:32
|buy
|25
|eurusd
|1.2478
|1.2471
|1.2485
|2006/07/19 16:33
|1.2482
|0
|0
|1000
|4056381
|2006/07/19 16:32
|buy
|15
|gbpusd
|1.8256
|1.8246
|1.8265
|2006/07/19 16:33
|1.8259
|0
|0
|450
|4056389
|2006/07/19 16:33
|buy
|15
|gbpusd
|1.8257
|1.8247
|1.8266
|2006/07/19 16:33
|1.8259
|0
|0
|300
|4056391
|2006/07/19 16:33
|buy
|15
|gbpusd
|1.8257
|1.8247
|1.8266
|2006/07/19 16:34
|1.826
|0
|0
|450
|4056393
|2006/07/19 16:34
|buy
|15
|gbpusd
|1.8259
|1.8249
|1.8268
|2006/07/19 16:34
|1.8263
|0
|0
|600
|4056395
|2006/07/19 16:34
|buy
|25
|eurusd
|1.2477
|1.247
|1.2484
|2006/07/19 16:35
|1.2479
|0
|0
|500
|4056402
|2006/07/19 16:35
|buy
|15
|gbpusd
|1.8263
|1.825
|1.8269
|2006/07/19 16:35
|1.8264
|0
|0
|150
|4056410
|2006/07/19 16:35
|buy
|15
|gbpusd
|1.8262
|1.8252
|1.8271
|2006/07/19 16:35
|1.8263
|0
|0
|150
|4056417
|2006/07/19 16:36
|buy
|15
|gbpusd
|1.826
|1.825
|1.8269
|2006/07/19 16:36
|1.8262
|0
|0
|300
|4056420
|2006/07/19 16:36
|buy
|15
|gbpusd
|1.8261
|1.8251
|1.827
|2006/07/19 16:36
|1.8264
|0
|0
|450
|4056424
|2006/07/19 16:36
|buy
|15
|gbpusd
|1.8263
|1.8253
|1.8272
|2006/07/19 16:37
|1.8264
|0
|0
|150
|4056429
|2006/07/19 16:37
|buy
|15
|gbpusd
|1.826
|1.825
|1.8269
|2006/07/19 16:37
|1.8263
|0
|0
|450
|4056427
|2006/07/19 16:37
|buy
|25
|eurusd
|1.2475
|1.2468
|1.2482
|2006/07/19 16:38
|1.248
|0
|0
|1250
|4056439
|2006/07/19 16:39
|buy
|15
|gbpusd
|1.8264
|1.8254
|1.8273
|2006/07/19 16:39
|1.8267
|0
|0
|450
|4056444
|2006/07/19 16:39
|buy
|15
|gbpusd
|1.8263
|1.8253
|1.8272
|2006/07/19 16:39
|1.8265
|0
|0
|300
|4056468
|2006/07/19 16:41
|buy
|15
|gbpusd
|1.8264
|1.8254
|1.8273
|2006/07/19 16:41
|1.8266
|0
|0
|300
|4056476
|2006/07/19 16:41
|buy
|15
|gbpusd
|1.8263
|1.8253
|1.8272
|2006/07/19 16:42
|1.8264
|0
|0
|150
|4056486
|2006/07/19 16:44
|buy
|25
|eurusd
|1.2479
|1.2472
|1.2486
|2006/07/19 16:44
|1.2482
|0
|0
|750
|4056493
|2006/07/19 16:44
|buy
|25
|eurusd
|1.2481
|1.2474
|1.2488
|2006/07/19 16:44
|1.2484
|0
|0
|750
|4056498
|2006/07/19 16:44
|buy
|25
|eurusd
|1.2481
|1.2474
|1.2488
|2006/07/19 16:45
|1.2485
|0
|0
|1000
|4056501
|2006/07/19 16:45
|buy
|15
|gbpusd
|1.8271
|1.8261
|1.828
|2006/07/19 16:45
|1.8273
|0
|0
|300
|4056513
|2006/07/19 16:45
|buy
|25
|eurusd
|1.2482
|1.2475
|1.2489
|2006/07/19 16:46
|1.2484
|0
|0
|500
|4056510
|2006/07/19 16:45
|buy
|15
|gbpusd
|1.8272
|1.8262
|1.8281
|2006/07/19 16:46
|1.8276
|0
|0
|600
|4056518
|2006/07/19 16:46
|buy
|25
|eurusd
|1.2484
|1.2477
|1.2491
|2006/07/19 16:46
|1.2486
|0
|0
|500
|4056523
|2006/07/19 16:47
|buy
|15
|gbpusd
|1.8273
|1.8263
|1.8282
|2006/07/19 16:47
|1.8275
|0
|0
|300
|4056526
|2006/07/19 16:47
|buy
|15
|gbpusd
|1.8273
|1.8263
|1.8282
|2006/07/19 16:48
|1.8274
|0
|0
|150
|4056530
|2006/07/19 16:47
|buy
|25
|eurusd
|1.2482
|1.2475
|1.2489
|2006/07/19 16:48
|1.2485
|0
|0
|750
|4056533
|2006/07/19 16:48
|buy
|15
|gbpusd
|1.8272
|1.8262
|1.8281
|2006/07/19 16:49
|1.8275
|0
|0
|450
|4056539
|2006/07/19 16:49
|buy
|25
|eurusd
|1.2483
|1.2476
|1.249
|2006/07/19 16:49
|1.2482
|0
|0
|-250
|4056541
|2006/07/19 16:49
|buy
|15
|gbpusd
|1.8272
|1.8262
|1.8281
|2006/07/19 16:49
|1.8273
|0
|0
|150
|4056543
|2006/07/19 16:49
|buy
|25
|eurusd
|1.248
|1.2473
|1.2487
|2006/07/19 16:50
|1.2483
|0
|0
|750
|4056555
|2006/07/19 16:53
|sell
|25
|eurusd
|1.2479
|1.2486
|1.2472
|2006/07/19 16:53
|1.248
|0
|0
|-250
|4056591
|2006/07/19 16:58
|buy
|25
|eurusd
|1.2483
|1.2476
|1.249
|2006/07/19 16:58
|1.249
|0
|0
|1750
|4056598
|2006/07/19 16:58
|buy
|25
|eurusd
|1.2486
|1.2479
|1.2493
|2006/07/19 16:58
|1.2488
|0
|0
|500
|4056605
|2006/07/19 16:58
|buy
|25
|eurusd
|1.2486
|1.2479
|1.2493
|2006/07/19 16:59
|1.2488
|0
|0
|500
|4056613
|2006/07/19 16:59
|buy
|25
|eurusd
|1.2486
|1.2479
|1.2493
|2006/07/19 16:59
|1.2486
|0
|0
|0
|4056628
|2006/07/19 16:59
|buy
|25
|eurusd
|1.2483
|1.2476
|1.249
|2006/07/19 16:59
|1.2486
|0
|0
|750
|4056637
|2006/07/19 17:00
|buy
|15
|gbpusd
|1.8293
|1.8283
|1.8302
|2006/07/19 17:00
|1.8302
|0
|0
|1350
|4056687
|2006/07/19 17:00
|buy
|15
|gbpusd
|1.8321
|1.8311
|1.833
|2006/07/19 17:01
|1.8324
|0
|0
|450
|4056700
|2006/07/19 17:01
|buy
|25
|eurusd
|1.2532
|1.2525
|1.2539
|2006/07/19 17:01
|1.2533
|0
|0
|250
|4056722
|2006/07/19 17:01
|buy
|25
|eurusd
|1.2541
|1.2534
|1.2548
|2006/07/19 17:01
|1.2539
|0
|0
|-500
|4056766
|2006/07/19 17:02
|buy
|25
|eurusd
|1.2537
|1.253
|1.2544
|2006/07/19 17:02
|1.2537
|0
|0
|0
|4056760
|2006/07/19 17:02
|sell
|15
|gbpusd
|1.8326
|1.8337
|1.8318
|2006/07/19 17:02
|1.8322
|0
|0
|600
|4056800
|2006/07/19 17:02
|buy
|25
|eurusd
|1.2526
|1.2519
|1.2533
|2006/07/19 17:03
|1.2533
|0
|0
|1750
|4056817
|2006/07/19 17:02
|sell
|15
|gbpusd
|1.8323
|1.8333
|1.8314
|2006/07/19 17:03
|1.8322
|0
|0
|150
|4056824
|2006/07/19 17:03
|buy
|25
|eurusd
|1.253
|1.2523
|1.2537
|2006/07/19 17:03
|1.2523
|0
|0
|-1750
|4056837
|2006/07/19 17:03
|buy
|25
|eurusd
|1.2526
|1.2519
|1.2533
|2006/07/19 17:03
|1.2528
|0
|0
|500
|4056855
|2006/07/19 17:03
|buy
|25
|eurusd
|1.2532
|1.2525
|1.2539
|2006/07/19 17:03
|1.2534
|0
|0
|500
|4056870
|2006/07/19 17:04
|buy
|15
|gbpusd
|1.8324
|1.8314
|1.8333
|2006/07/19 17:04
|1.8323
|0
|0
|-150
|4056878
|2006/07/19 17:04
|buy
|15
|gbpusd
|1.8317
|1.8307
|1.8326
|2006/07/19 17:04
|1.831
|0
|0
|-1050
|4056969
|2006/07/19 17:07
|buy
|25
|eurusd
|1.2543
|1.2536
|1.255
|2006/07/19 17:07
|1.2544
|0
|0
|250
|4056989
|2006/07/19 17:07
|buy
|25
|eurusd
|1.2542
|1.2535
|1.2549
|2006/07/19 17:07
|1.2546
|0
|0
|1000
|4057001
|2006/07/19 17:07
|buy
|25
|eurusd
|1.2544
|1.2537
|1.2551
|2006/07/19 17:07
|1.255
|0
|0
|1500
|4057017
|2006/07/19 17:08
|buy
|15
|gbpusd
|1.8352
|1.8342
|1.8361
|2006/07/19 17:08
|1.8362
|0
|0
|1500
|4057040
|2006/07/19 17:08
|buy
|15
|gbpusd
|1.8364
|1.8354
|1.8373
|2006/07/19 17:08
|1.8366
|0
|0
|300
|4057048
|2006/07/19 17:08
|buy
|25
|eurusd
|1.2556
|1.2549
|1.2563
|2006/07/19 17:08
|1.2563
|0
|0
|1750
|4057080
|2006/07/19 17:09
|buy
|25
|eurusd
|1.2564
|1.2557
|1.2571
|2006/07/19 17:09
|1.2571
|0
|0
|1750
|4057096
|2006/07/19 17:09
|buy
|25
|eurusd
|1.2567
|1.256
|1.2574
|2006/07/19 17:09
|1.2566
|0
|0
|-250
|4057110
|2006/07/19 17:09
|buy
|25
|eurusd
|1.2572
|1.2565
|1.2579
|2006/07/19 17:09
|1.2571
|0
|0
|-250
|4057134
|2006/07/19 17:10
|buy
|15
|gbpusd
|1.8378
|1.8368
|1.8387
|2006/07/19 17:10
|1.8379
|0
|0
|150
|4057148
|2006/07/19 17:10
|buy
|25
|eurusd
|1.2569
|1.2561
|1.2575
|2006/07/19 17:10
|1.2568
|0
|0
|-250
|4057164
|2006/07/19 17:11
|buy
|15
|gbpusd
|1.8386
|1.8373
|1.8392
|2006/07/19 17:11
|1.8381
|0
|0
|-750
|4057177
|2006/07/19 17:11
|buy
|15
|gbpusd
|1.8378
|1.8368
|1.8387
|2006/07/19 17:11
|1.8378
|0
|0
|0
|4057180
|2006/07/19 17:11
|buy
|25
|eurusd
|1.2567
|1.256
|1.2574
|2006/07/19 17:12
|1.257
|0
|0
|750
|4057198
|2006/07/19 17:12
|buy
|25
|eurusd
|1.2569
|1.2562
|1.2576
|2006/07/19 17:12
|1.257
|0
|0
|250
|4057204
|2006/07/19 17:12
|buy
|25
|eurusd
|1.2569
|1.2562
|1.2576
|2006/07/19 17:12
|1.2567
|0
|0
|-500
|4057326
|2006/07/19 17:19
|buy
|25
|eurusd
|1.2558
|1.2551
|1.2565
|2006/07/19 17:19
|1.2561
|0
|0
|750
|4057334
|2006/07/19 17:19
|buy
|15
|gbpusd
|1.8363
|1.8353
|1.8372
|2006/07/19 17:19
|1.8367
|0
|0
|600
|4057331
|2006/07/19 17:19
|buy
|25
|eurusd
|1.2557
|1.255
|1.2564
|2006/07/19 17:19
|1.2554
|0
|0
|-750
|4057376
|2006/07/19 17:22
|buy
|25
|eurusd
|1.2559
|1.2552
|1.2566
|2006/07/19 17:22
|1.2563
|0
|0
|1000
|4057381
|2006/07/19 17:22
|buy
|25
|eurusd
|1.2557
|1.255
|1.2564
|2006/07/19 17:22
|1.2557
|0
|0
|0
|4057385
|2006/07/19 17:22
|buy
|25
|eurusd
|1.2558
|1.2551
|1.2565
|2006/07/19 17:23
|1.2558
|0
|0
|0
|4057377
|2006/07/19 17:22
|buy
|15
|gbpusd
|1.837
|1.836
|1.8379
|2006/07/19 17:23
|1.8369
|0
|0
|-150
|4057435
|2006/07/19 17:27
|buy
|15
|gbpusd
|1.8377
|1.8367
|1.8386
|2006/07/19 17:27
|1.8378
|0
|0
|150
|4057445
|2006/07/19 17:27
|buy
|15
|gbpusd
|1.8379
|1.8369
|1.8388
|2006/07/19 17:27
|1.8386
|0
|0
|1050
|4057441
|2006/07/19 17:27
|buy
|25
|eurusd
|1.2565
|1.2558
|1.2572
|2006/07/19 17:28
|1.2568
|0
|0
|750
|4057456
|2006/07/19 17:28
|buy
|25
|eurusd
|1.2567
|1.256
|1.2574
|2006/07/19 17:28
|1.2571
|0
|0
|1000
|4057460
|2006/07/19 17:28
|buy
|15
|gbpusd
|1.8384
|1.8374
|1.8393
|2006/07/19 17:29
|1.8388
|0
|0
|600
|4057476
|2006/07/19 17:28
|buy
|25
|eurusd
|1.2572
|1.2565
|1.2579
|2006/07/19 17:29
|1.2573
|0
|0
|250
|4057490
|2006/07/19 17:29
|buy
|25
|eurusd
|1.2572
|1.2565
|1.2579
|2006/07/19 17:29
|1.2575
|0
|0
|750
|4057504
|2006/07/19 17:29
|buy
|15
|gbpusd
|1.8385
|1.8375
|1.8394
|2006/07/19 17:29
|1.839
|0
|0
|750
|4057515
|2006/07/19 17:30
|buy
|25
|eurusd
|1.2576
|1.2569
|1.2583
|2006/07/19 17:30
|1.2576
|0
|0
|0
|4057529
|2006/07/19 17:30
|buy
|25
|eurusd
|1.2575
|1.2568
|1.2582
|2006/07/19 17:30
|1.2579
|0
|0
|1000
|4057519
|2006/07/19 17:30
|buy
|15
|gbpusd
|1.8394
|1.8384
|1.8403
|2006/07/19 17:31
|1.8398
|0
|0
|600
|4057545
|2006/07/19 17:31
|buy
|15
|gbpusd
|1.8394
|1.8384
|1.8403
|2006/07/19 17:31
|1.8396
|0
|0
|300
|4057552
|2006/07/19 17:31
|buy
|15
|gbpusd
|1.8392
|1.8382
|1.8401
|2006/07/19 17:31
|1.8395
|0
|0
|450
|4057543
|2006/07/19 17:31
|buy
|25
|eurusd
|1.2576
|1.2569
|1.2583
|2006/07/19 17:32
|1.2577
|0
|0
|250
|4057576
|2006/07/19 17:33
|buy
|25
|eurusd
|1.2578
|1.2571
|1.2585
|2006/07/19 17:33
|1.2581
|0
|0
|750
|4057582
|2006/07/19 17:33
|buy
|25
|eurusd
|1.2579
|1.2572
|1.2586
|2006/07/19 17:33
|1.2579
|0
|0
|0
|4057592
|2006/07/19 17:33
|buy
|15
|gbpusd
|1.8392
|1.8382
|1.8401
|2006/07/19 17:34
|1.8393
|0
|0
|150
|4057587
|2006/07/19 17:33
|buy
|25
|eurusd
|1.2576
|1.2569
|1.2583
|2006/07/19 17:34
|1.2576
|0
|0
|0
|4057686
|2006/07/19 17:41
|buy
|25
|eurusd
|1.2573
|1.2566
|1.258
|2006/07/19 17:41
|1.2574
|0
|0
|250
|4057689
|2006/07/19 17:41
|buy
|25
|eurusd
|1.2574
|1.2567
|1.2581
|2006/07/19 17:41
|1.2576
|0
|0
|500
|4057697
|2006/07/19 17:42
|buy
|15
|gbpusd
|1.8391
|1.8381
|1.84
|2006/07/19 17:42
|1.8392
|0
|0
|150
|4057694
|2006/07/19 17:42
|buy
|25
|eurusd
|1.2572
|1.2565
|1.2579
|2006/07/19 17:42
|1.2575
|0
|0
|750
|4057700
|2006/07/19 17:42
|buy
|15
|gbpusd
|1.839
|1.838
|1.8399
|2006/07/19 17:43
|1.8392
|0
|0
|300
|4057737
|2006/07/19 17:47
|sell
|25
|eurusd
|1.2569
|1.2576
|1.2562
|2006/07/19 17:47
|1.2565
|0
|0
|1000
|4057741
|2006/07/19 17:47
|sell
|25
|eurusd
|1.2569
|1.2576
|1.2562
|2006/07/19 17:48
|1.2568
|0
|0
|250
|4057754
|2006/07/19 17:49
|buy
|15
|gbpusd
|1.8398
|1.8388
|1.8407
|2006/07/19 17:49
|1.8399
|0
|0
|150
|4057757
|2006/07/19 17:50
|buy
|25
|eurusd
|1.2572
|1.2565
|1.2579
|2006/07/19 17:50
|1.2576
|0
|0
|1000
|4057758
|2006/07/19 17:50
|buy
|15
|gbpusd
|1.8398
|1.8388
|1.8407
|2006/07/19 17:51
|1.8398
|0
|0
|0
|4057760
|2006/07/19 17:50
|buy
|25
|eurusd
|1.2574
|1.2567
|1.2581
|2006/07/19 17:51
|1.2575
|0
|0
|250
|4057769
|2006/07/19 17:51
|buy
|25
|eurusd
|1.2572
|1.2565
|1.2579
|2006/07/19 17:51
|1.2573
|0
|0
|250
|4057765
|2006/07/19 17:51
|buy
|15
|gbpusd
|1.8394
|1.8384
|1.8403
|2006/07/19 17:51
|1.8391
|0
|0
|-450
|4057786
|2006/07/19 17:53
|buy
|25
|eurusd
|1.2566
|1.2559
|1.2573
|2006/07/19 17:53
|1.2569
|0
|0
|750
|4057791
|2006/07/19 17:53
|buy
|25
|eurusd
|1.2565
|1.2558
|1.2572
|2006/07/19 17:53
|1.2566
|0
|0
|250
|4057795
|2006/07/19 17:53
|buy
|25
|eurusd
|1.2563
|1.2556
|1.257
|2006/07/19 17:54
|1.2567
|0
|0
|1000
|4057806
|2006/07/19 17:54
|sell
|25
|eurusd
|1.2566
|1.2573
|1.2559
|2006/07/19 17:54
|1.2565
|0
|0
|250
|4057815
|2006/07/19 17:54
|sell
|25
|eurusd
|1.2569
|1.2576
|1.2562
|2006/07/19 17:54
|1.2567
|0
|0
|500
|4057830
|2006/07/19 17:56
|sell
|25
|eurusd
|1.2565
|1.2572
|1.2558
|2006/07/19 17:56
|1.2564
|0
|0
|250
|4057837
|2006/07/19 17:56
|sell
|25
|eurusd
|1.2569
|1.2576
|1.2562
|2006/07/19 17:56
|1.2567
|0
|0
|500
|4057843
|2006/07/19 17:56
|sell
|25
|eurusd
|1.2568
|1.2575
|1.2561
|2006/07/19 17:57
|1.2566
|0
|0
|500
|4057873
|2006/07/19 18:00
|sell
|25
|eurusd
|1.2566
|1.2573
|1.2559
|2006/07/19 18:00
|1.2565
|0
|0
|250
|4057886
|2006/07/19 18:00
|sell
|25
|eurusd
|1.2566
|1.2573
|1.2559
|2006/07/19 18:00
|1.2564
|0
|0
|500
|4057893
|2006/07/19 18:00
|sell
|25
|eurusd
|1.2565
|1.2572
|1.2558
|2006/07/19 18:01
|1.2564
|0
|0
|250
|4057910
|2006/07/19 18:02
|sell
|25
|eurusd
|1.2562
|1.2569
|1.2555
|2006/07/19 18:02
|1.2559
|0
|0
|750
|4057920
|2006/07/19 18:02
|sell
|25
|eurusd
|1.2562
|1.2569
|1.2555
|2006/07/19 18:02
|1.2562
|0
|0
|0
|4057930
|2006/07/19 18:02
|sell
|25
|eurusd
|1.2561
|1.2568
|1.2554
|2006/07/19 18:02
|1.2559
|0
|0
|500
|4057947
|2006/07/19 18:03
|sell
|15
|gbpusd
|1.8387
|1.8397
|1.8378
|2006/07/19 18:03
|1.8384
|0
|0
|450
|4057956
|2006/07/19 18:03
|sell
|15
|gbpusd
|1.8389
|1.8399
|1.838
|2006/07/19 18:03
|1.8382
|0
|0
|1050
|4057941
|2006/07/19 18:03
|sell
|25
|eurusd
|1.2562
|1.2569
|1.2555
|2006/07/19 18:04
|1.2554
|0
|0
|2000
|4057963
|2006/07/19 18:04
|sell
|25
|eurusd
|1.2551
|1.2558
|1.2544
|2006/07/19 18:04
|1.2551
|0
|0
|0
|4057968
|2006/07/19 18:04
|sell
|25
|eurusd
|1.2549
|1.2556
|1.2542
|2006/07/19 18:04
|1.2545
|0
|0
|1000
|4057991
|2006/07/19 18:05
|sell
|15
|gbpusd
|1.8367
|1.8377
|1.8358
|2006/07/19 18:05
|1.8366
|0
|0
|150
|4057986
|2006/07/19 18:04
|sell
|25
|eurusd
|1.2548
|1.2555
|1.2541
|2006/07/19 18:05
|1.2545
|0
|0
|750
|4057998
|2006/07/19 18:05
|sell
|15
|gbpusd
|1.8372
|1.8382
|1.8363
|2006/07/19 18:06
|1.8373
|0
|0
|-150
|4058001
|2006/07/19 18:05
|sell
|25
|eurusd
|1.2549
|1.2556
|1.2542
|2006/07/19 18:06
|1.2547
|0
|0
|500
|4058009
|2006/07/19 18:06
|buy
|25
|eurusd
|1.2547
|1.254
|1.2554
|2006/07/19 18:06
|1.2549
|0
|0
|500
|4058006
|2006/07/19 18:06
|buy
|15
|gbpusd
|1.8371
|1.8361
|1.838
|2006/07/19 18:06
|1.8373
|0
|0
|300
|4058025
|2006/07/19 18:07
|sell
|15
|gbpusd
|1.8374
|1.8384
|1.8365
|2006/07/19 18:07
|1.8372
|0
|0
|300
|4058038
|2006/07/19 18:07
|sell
|25
|eurusd
|1.2553
|1.256
|1.2546
|2006/07/19 18:07
|1.2552
|0
|0
|250
|4058041
|2006/07/19 18:07
|sell
|15
|gbpusd
|1.8375
|1.8385
|1.8366
|2006/07/19 18:08
|1.8374
|0
|0
|150
|4058050
|2006/07/19 18:08
|sell
|15
|gbpusd
|1.8377
|1.8387
|1.8368
|2006/07/19 18:08
|1.8373
|0
|0
|600
|4058059
|2006/07/19 18:08
|sell
|15
|gbpusd
|1.8376
|1.8386
|1.8367
|2006/07/19 18:08
|1.8367
|0
|0
|1350
|4058100
|2006/07/19 18:11
|sell
|25
|eurusd
|1.2552
|1.2559
|1.2545
|2006/07/19 18:11
|1.2551
|0
|0
|250
|4058106
|2006/07/19 18:11
|sell
|25
|eurusd
|1.2552
|1.2559
|1.2545
|2006/07/19 18:11
|1.255
|0
|0
|500
|4058110
|2006/07/19 18:11
|sell
|25
|eurusd
|1.2552
|1.2559
|1.2545
|2006/07/19 18:12
|1.2549
|0
|0
|750
|4058114
|2006/07/19 18:12
|sell
|25
|eurusd
|1.2551
|1.2558
|1.2544
|2006/07/19 18:12
|1.255
|0
|0
|250
|4058118
|2006/07/19 18:12
|sell
|25
|eurusd
|1.2553
|1.256
|1.2546
|2006/07/19 18:13
|1.255
|0
|0
|750
|4058128
|2006/07/19 18:13
|sell
|25
|eurusd
|1.2552
|1.2559
|1.2545
|2006/07/19 18:13
|1.2552
|0
|0
|0
|4058133
|2006/07/19 18:13
|sell
|25
|eurusd
|1.2556
|1.2563
|1.2549
|2006/07/19 18:13
|1.2556
|0
|0
|0
|4058226
|2006/07/19 18:21
|buy
|25
|eurusd
|1.2559
|1.2552
|1.2566
|2006/07/19 18:21
|1.2562
|0
|0
|750
|4058257
|2006/07/19 18:25
|sell
|25
|eurusd
|1.2557
|1.2564
|1.255
|2006/07/19 18:25
|1.2554
|0
|0
|750
|4058261
|2006/07/19 18:25
|sell
|25
|eurusd
|1.2557
|1.2564
|1.255
|2006/07/19 18:25
|1.2556
|0
|0
|250
|4058266
|2006/07/19 18:25
|sell
|25
|eurusd
|1.2558
|1.2565
|1.2551
|2006/07/19 18:26
|1.2557
|0
|0
|250
|4058305
|2006/07/19 18:31
|sell
|25
|eurusd
|1.2557
|1.2564
|1.255
|2006/07/19 18:31
|1.2557
|0
|0
|0
|4058311
|2006/07/19 18:31
|sell
|25
|eurusd
|1.2559
|1.2566
|1.2552
|2006/07/19 18:32
|1.2557
|0
|0
|500
|4058353
|2006/07/19 18:38
|sell
|15
|gbpusd
|1.8378
|1.8391
|1.8372
|2006/07/19 18:39
|1.8378
|0
|0
|0
|4058359
|2006/07/19 18:39
|buy
|25
|eurusd
|1.2562
|1.2555
|1.2569
|2006/07/19 18:39
|1.2564
|0
|0
|500
|4058364
|2006/07/19 18:40
|buy
|25
|eurusd
|1.2563
|1.2556
|1.257
|2006/07/19 18:40
|1.2565
|0
|0
|500
|4058370
|2006/07/19 18:40
|buy
|25
|eurusd
|1.2563
|1.2556
|1.257
|2006/07/19 18:40
|1.2566
|0
|0
|750
|4058375
|2006/07/19 18:40
|buy
|25
|eurusd
|1.2564
|1.2557
|1.2571
|2006/07/19 18:41
|1.2567
|0
|0
|750
|4058385
|2006/07/19 18:41
|buy
|25
|eurusd
|1.2565
|1.2558
|1.2572
|2006/07/19 18:42
|1.2569
|0
|0
|1000
|4058396
|2006/07/19 18:42
|buy
|25
|eurusd
|1.2566
|1.2559
|1.2573
|2006/07/19 18:42
|1.2568
|0
|0
|500
|4058398
|2006/07/19 18:42
|buy
|25
|eurusd
|1.2566
|1.2559
|1.2573
|2006/07/19 18:43
|1.2566
|0
|0
|0
|4058400
|2006/07/19 18:43
|buy
|15
|gbpusd
|1.8382
|1.8372
|1.8391
|2006/07/19 18:43
|1.8382
|0
|0
|0
|4058408
|2006/07/19 18:43
|buy
|15
|gbpusd
|1.8376
|1.8366
|1.8385
|2006/07/19 18:43
|1.8376
|0
|0
|0
|4058433
|2006/07/19 18:46
|sell
|25
|eurusd
|1.2561
|1.2568
|1.2554
|2006/07/19 18:46
|1.2559
|0
|0
|500
|4058435
|2006/07/19 18:46
|sell
|25
|eurusd
|1.256
|1.2567
|1.2553
|2006/07/19 18:46
|1.2558
|0
|0
|500
|4058507
|2006/07/19 18:58
|sell
|25
|eurusd
|1.256
|1.2567
|1.2553
|2006/07/19 18:58
|1.2558
|0
|0
|500
|4058506
|2006/07/19 18:58
|sell
|15
|gbpusd
|1.8377
|1.8387
|1.8368
|2006/07/19 18:58
|1.8377
|0
|0
|0
|4058508
|2006/07/19 18:58
|sell
|25
|eurusd
|1.2559
|1.2566
|1.2552
|2006/07/19 18:59
|1.2557
|0
|0
|500
|4058554
|2006/07/19 19:03
|sell
|15
|gbpusd
|1.8377
|1.8387
|1.8368
|2006/07/19 19:03
|1.8374
|0
|0
|450
|4058566
|2006/07/19 19:04
|sell
|15
|gbpusd
|1.8376
|1.8386
|1.8367
|2006/07/19 19:04
|1.8374
|0
|0
|300
|4058567
|2006/07/19 19:04
|sell
|15
|gbpusd
|1.8376
|1.8386
|1.8367
|2006/07/19 19:05
|1.8374
|0
|0
|300
|4058571
|2006/07/19 19:05
|sell
|25
|eurusd
|1.2561
|1.2568
|1.2554
|2006/07/19 19:05
|1.2559
|0
|0
|500
|4058574
|2006/07/19 19:05
|sell
|25
|eurusd
|1.2561
|1.2568
|1.2554
|2006/07/19 19:05
|1.2558
|0
|0
|750
|4058576
|2006/07/19 19:06
|sell
|15
|gbpusd
|1.8376
|1.8386
|1.8367
|2006/07/19 19:06
|1.8374
|0
|0
|300
|4058578
|2006/07/19 19:06
|sell
|15
|gbpusd
|1.8376
|1.8386
|1.8367
|2006/07/19 19:06
|1.8375
|0
|0
|150
|4058599
|2006/07/19 19:09
|sell
|25
|eurusd
|1.2557
|1.2564
|1.255
|2006/07/19 19:09
|1.2555
|0
|0
|500
|4058604
|2006/07/19 19:09
|sell
|25
|eurusd
|1.2558
|1.2565
|1.2551
|2006/07/19 19:09
|1.2555
|0
|0
|750
|4058610
|2006/07/19 19:10
|sell
|25
|eurusd
|1.2558
|1.2565
|1.2551
|2006/07/19 19:10
|1.2555
|0
|0
|750
|4058619
|2006/07/19 19:10
|sell
|25
|eurusd
|1.2558
|1.2565
|1.2551
|2006/07/19 19:11
|1.2556
|0
|0
|500
|4058626
|2006/07/19 19:11
|sell
|25
|eurusd
|1.2557
|1.2564
|1.255
|2006/07/19 19:11
|1.2556
|0
|0
|250
|4058629
|2006/07/19 19:11
|sell
|25
|eurusd
|1.2559
|1.2566
|1.2552
|2006/07/19 19:12
|1.2559
|0
|0
|0
|4058640
|2006/07/19 19:13
|buy
|15
|gbpusd
|1.838
|1.837
|1.8389
|2006/07/19 19:13
|1.8382
|0
|0
|300
|4058648
|2006/07/19 19:13
|buy
|15
|gbpusd
|1.838
|1.837
|1.8389
|2006/07/19 19:14
|1.838
|0
|0
|0
|4058653
|2006/07/19 19:14
|buy
|15
|gbpusd
|1.8379
|1.8369
|1.8388
|2006/07/19 19:14
|1.838
|0
|0
|150
|4058655
|2006/07/19 19:14
|buy
|15
|gbpusd
|1.8378
|1.8368
|1.8387
|2006/07/19 19:15
|1.8381
|0
|0
|450
|4058698
|2006/07/19 19:22
|buy
|25
|eurusd
|1.256
|1.2553
|1.2567
|2006/07/19 19:22
|1.2562
|0
|0
|500
|4058699
|2006/07/19 19:22
|buy
|25
|eurusd
|1.256
|1.2553
|1.2567
|2006/07/19 19:22
|1.2562
|0
|0
|500
|4058702
|2006/07/19 19:23
|buy
|25
|eurusd
|1.2559
|1.2552
|1.2566
|2006/07/19 19:23
|1.2562
|0
|0
|750
|4058700
|2006/07/19 19:22
|buy
|15
|gbpusd
|1.8382
|1.8372
|1.8391
|2006/07/19 19:23
|1.8383
|0
|0
|150
|4058707
|2006/07/19 19:23
|buy
|25
|eurusd
|1.2559
|1.2552
|1.2566
|2006/07/19 19:23
|1.256
|0
|0
|250
|4058722
|2006/07/19 19:25
|buy
|15
|gbpusd
|1.8387
|1.8377
|1.8396
|2006/07/19 19:25
|1.8388
|0
|0
|150
|4058723
|2006/07/19 19:25
|buy
|15
|gbpusd
|1.8381
|1.8371
|1.839
|2006/07/19 19:25
|1.8381
|0
|0
|0
|4058727
|2006/07/19 19:25
|buy
|15
|gbpusd
|1.8379
|1.8369
|1.8388
|2006/07/19 19:26
|1.838
|0
|0
|150
|4058748
|2006/07/19 19:30
|buy
|15
|gbpusd
|1.8385
|1.8375
|1.8394
|2006/07/19 19:30
|1.8388
|0
|0
|450
|4058753
|2006/07/19 19:30
|buy
|25
|eurusd
|1.2562
|1.2555
|1.2569
|2006/07/19 19:31
|1.2565
|0
|0
|750
|4058767
|2006/07/19 19:31
|buy
|25
|eurusd
|1.2562
|1.2555
|1.2569
|2006/07/19 19:31
|1.2563
|0
|0
|250
|4058762
|2006/07/19 19:31
|buy
|15
|gbpusd
|1.8385
|1.8375
|1.8394
|2006/07/19 19:31
|1.8387
|0
|0
|300
|4058777
|2006/07/19 19:32
|buy
|25
|eurusd
|1.2561
|1.2554
|1.2568
|2006/07/19 19:32
|1.2563
|0
|0
|500
|4058787
|2006/07/19 19:34
|buy
|25
|eurusd
|1.2563
|1.2556
|1.257
|2006/07/19 19:34
|1.2565
|0
|0
|500
|4058789
|2006/07/19 19:34
|buy
|15
|gbpusd
|1.8386
|1.8376
|1.8395
|2006/07/19 19:34
|1.839
|0
|0
|600
|4058796
|2006/07/19 19:34
|buy
|15
|gbpusd
|1.8386
|1.8376
|1.8395
|2006/07/19 19:35
|1.8388
|0
|0
|300
|4058803
|2006/07/19 19:35
|buy
|15
|gbpusd
|1.8388
|1.8378
|1.8397
|2006/07/19 19:35
|1.8391
|0
|0
|450
|4058793
|2006/07/19 19:34
|buy
|25
|eurusd
|1.2565
|1.2558
|1.2572
|2006/07/19 19:35
|1.2569
|0
|0
|1000
|4058806
|2006/07/19 19:36
|buy
|25
|eurusd
|1.2567
|1.256
|1.2574
|2006/07/19 19:36
|1.2568
|0
|0
|250
|4058807
|2006/07/19 19:36
|buy
|25
|eurusd
|1.2566
|1.2559
|1.2573
|2006/07/19 19:37
|1.2568
|0
|0
|500
|4058809
|2006/07/19 19:37
|buy
|15
|gbpusd
|1.8389
|1.8379
|1.8398
|2006/07/19 19:37
|1.8391
|0
|0
|300
|4058814
|2006/07/19 19:37
|buy
|15
|gbpusd
|1.839
|1.838
|1.8399
|2006/07/19 19:38
|1.8393
|0
|0
|450
|4058819
|2006/07/19 19:38
|buy
|15
|gbpusd
|1.8391
|1.8381
|1.84
|2006/07/19 19:38
|1.8393
|0
|0
|300
|4058820
|2006/07/19 19:39
|buy
|25
|eurusd
|1.2567
|1.256
|1.2574
|2006/07/19 19:39
|1.2568
|0
|0
|250
|4058826
|2006/07/19 19:39
|buy
|25
|eurusd
|1.2572
|1.2565
|1.2579
|2006/07/19 19:40
|1.2574
|0
|0
|500
|4058835
|2006/07/19 19:40
|buy
|25
|eurusd
|1.2573
|1.2566
|1.258
|2006/07/19 19:40
|1.2576
|0
|0
|750
|4058838
|2006/07/19 19:40
|buy
|25
|eurusd
|1.2573
|1.2566
|1.258
|2006/07/19 19:41
|1.2574
|0
|0
|250
|4058843
|2006/07/19 19:41
|buy
|25
|eurusd
|1.2571
|1.2564
|1.2578
|2006/07/19 19:41
|1.2573
|0
|0
|500
|4058824
|2006/07/19 19:39
|buy
|15
|gbpusd
|1.8391
|1.8381
|1.84
|2006/07/19 19:41
|1.8396
|0
|0
|750
|4058848
|2006/07/19 19:41
|buy
|25
|eurusd
|1.2572
|1.2565
|1.2579
|2006/07/19 19:42
|1.2574
|0
|0
|500
|4058849
|2006/07/19 19:42
|buy
|15
|gbpusd
|1.8393
|1.8383
|1.8402
|2006/07/19 19:42
|1.8397
|0
|0
|600
|4058852
|2006/07/19 19:43
|buy
|15
|gbpusd
|1.8397
|1.8384
|1.8403
|2006/07/19 19:43
|1.8396
|0
|0
|-150
|4058858
|2006/07/19 19:43
|buy
|15
|gbpusd
|1.8394
|1.8384
|1.8403
|2006/07/19 19:43
|1.8396
|0
|0
|300
|4058863
|2006/07/19 19:44
|buy
|25
|eurusd
|1.2575
|1.2568
|1.2582
|2006/07/19 19:44
|1.2577
|0
|0
|500
|4058868
|2006/07/19 19:44
|buy
|25
|eurusd
|1.2575
|1.2568
|1.2582
|2006/07/19 19:44
|1.2577
|0
|0
|500
|4058870
|2006/07/19 19:45
|buy
|25
|eurusd
|1.2574
|1.2567
|1.2581
|2006/07/19 19:45
|1.2577
|0
|0
|750
|4058883
|2006/07/19 19:46
|buy
|25
|eurusd
|1.2576
|1.2569
|1.2583
|2006/07/19 19:46
|1.2578
|0
|0
|500
|4058887
|2006/07/19 19:46
|buy
|25
|eurusd
|1.2576
|1.2569
|1.2583
|2006/07/19 19:46
|1.2579
|0
|0
|750
|4058893
|2006/07/19 19:47
|buy
|25
|eurusd
|1.2576
|1.2569
|1.2583
|2006/07/19 19:47
|1.2578
|0
|0
|500
|4058901
|2006/07/19 19:47
|buy
|25
|eurusd
|1.2576
|1.2569
|1.2583
|2006/07/19 19:47
|1.2576
|0
|0
|0
|4058925
|2006/07/19 19:51
|buy
|25
|eurusd
|1.2577
|1.257
|1.2584
|2006/07/19 19:51
|1.258
|0
|0
|750
|4058932
|2006/07/19 19:52
|buy
|25
|eurusd
|1.2577
|1.257
|1.2584
|2006/07/19 19:52
|1.2578
|0
|0
|250
|4058946
|2006/07/19 19:54
|buy
|25
|eurusd
|1.2579
|1.2572
|1.2586
|2006/07/19 19:54
|1.2581
|0
|0
|500
|4058963
|2006/07/19 19:55
|buy
|15
|gbpusd
|1.841
|1.8397
|1.8416
|2006/07/19 19:55
|1.8409
|0
|0
|-150
|4058959
|2006/07/19 19:55
|buy
|25
|eurusd
|1.2584
|1.2577
|1.2591
|2006/07/19 19:56
|1.2584
|0
|0
|0
|4058969
|2006/07/19 19:56
|buy
|15
|gbpusd
|1.8408
|1.8398
|1.8417
|2006/07/19 19:56
|1.8409
|0
|0
|150
|4058976
|2006/07/19 19:56
|buy
|15
|gbpusd
|1.8408
|1.8398
|1.8417
|2006/07/19 19:56
|1.8409
|0
|0
|150
|4058982
|2006/07/19 19:57
|buy
|15
|gbpusd
|1.8408
|1.8398
|1.8417
|2006/07/19 19:57
|1.8408
|0
|0
|0
|4058983
|2006/07/19 19:57
|buy
|25
|eurusd
|1.2584
|1.2577
|1.2591
|2006/07/19 19:57
|1.2588
|0
|0
|1000
|4058993
|2006/07/19 19:58
|buy
|25
|eurusd
|1.2587
|1.258
|1.2594
|2006/07/19 19:58
|1.259
|0
|0
|750
|4058985
|2006/07/19 19:57
|buy
|15
|gbpusd
|1.8408
|1.8398
|1.8417
|2006/07/19 19:58
|1.8416
|0
|0
|1200
|4059009
|2006/07/19 19:59
|buy
|15
|gbpusd
|1.842
|1.841
|1.8429
|2006/07/19 19:59
|1.8424
|0
|0
|600
|4059006
|2006/07/19 19:58
|buy
|25
|eurusd
|1.2592
|1.2585
|1.2599
|2006/07/19 19:59
|1.2597
|0
|0
|1250
|4059014
|2006/07/19 19:59
|buy
|15
|gbpusd
|1.8425
|1.8415
|1.8434
|2006/07/19 19:59
|1.8428
|0
|0
|450
|4059033
|2006/07/19 20:00
|buy
|15
|gbpusd
|1.8421
|1.8411
|1.843
|2006/07/19 20:00
|1.8423
|0
|0
|300
|4059024
|2006/07/19 19:59
|buy
|25
|eurusd
|1.2593
|1.2586
|1.26
|2006/07/19 20:00
|1.2593
|0
|0
|0
|4059038
|2006/07/19 20:00
|buy
|25
|eurusd
|1.259
|1.2583
|1.2597
|2006/07/19 20:00
|1.2591
|0
|0
|250
|4059098
|2006/07/19 20:06
|buy
|25
|eurusd
|1.2591
|1.2584
|1.2598
|2006/07/19 20:06
|1.2593
|0
|0
|500
|4059102
|2006/07/19 20:06
|buy
|25
|eurusd
|1.2591
|1.2584
|1.2598
|2006/07/19 20:06
|1.2592
|0
|0
|250
|4059108
|2006/07/19 20:07
|buy
|25
|eurusd
|1.259
|1.2583
|1.2597
|2006/07/19 20:07
|1.2591
|0
|0
|250
|4059114
|2006/07/19 20:07
|buy
|25
|eurusd
|1.2589
|1.2582
|1.2596
|2006/07/19 20:08
|1.2591
|0
|0
|500
|4059219
|2006/07/19 20:16
|sell
|25
|eurusd
|1.259
|1.2597
|1.2583
|2006/07/19 20:16
|1.259
|0
|0
|0
|4059225
|2006/07/19 20:16
|sell
|25
|eurusd
|1.2591
|1.2598
|1.2584
|2006/07/19 20:17
|1.259
|0
|0
|250
|4059245
|2006/07/19 20:20
|buy
|15
|gbpusd
|1.8421
|1.8411
|1.843
|2006/07/19 20:20
|1.8424
|0
|0
|450
|4059246
|2006/07/19 20:20
|buy
|15
|gbpusd
|1.8423
|1.8413
|1.8432
|2006/07/19 20:21
|1.8425
|0
|0
|300
|4059253
|2006/07/19 20:21
|buy
|15
|gbpusd
|1.8424
|1.8414
|1.8433
|2006/07/19 20:21
|1.8425
|0
|0
|150
|4059259
|2006/07/19 20:22
|buy
|25
|eurusd
|1.2592
|1.2585
|1.2599
|2006/07/19 20:23
|1.2593
|0
|0
|250
|4059256
|2006/07/19 20:22
|buy
|15
|gbpusd
|1.8422
|1.8412
|1.8431
|2006/07/19 20:23
|1.8423
|0
|0
|150
|4059276
|2006/07/19 20:25
|buy
|15
|gbpusd
|1.8424
|1.8414
|1.8433
|2006/07/19 20:25
|1.8426
|0
|0
|300
|4059277
|2006/07/19 20:25
|buy
|15
|gbpusd
|1.8424
|1.8414
|1.8433
|2006/07/19 20:25
|1.8425
|0
|0
|150
|4059280
|2006/07/19 20:25
|buy
|15
|gbpusd
|1.8421
|1.8411
|1.843
|2006/07/19 20:26
|1.8425
|0
|0
|600
|4059286
|2006/07/19 20:26
|buy
|25
|eurusd
|1.2594
|1.2587
|1.2601
|2006/07/19 20:26
|1.2596
|0
|0
|500
|4059292
|2006/07/19 20:26
|buy
|25
|eurusd
|1.2594
|1.2587
|1.2601
|2006/07/19 20:26
|1.2596
|0
|0
|500
|4059299
|2006/07/19 20:28
|buy
|25
|eurusd
|1.2595
|1.2588
|1.2602
|2006/07/19 20:28
|1.2599
|0
|0
|1000
|4059304
|2006/07/19 20:28
|buy
|25
|eurusd
|1.2595
|1.2588
|1.2602
|2006/07/19 20:28
|1.2599
|0
|0
|1000
|4059311
|2006/07/19 20:28
|buy
|25
|eurusd
|1.2598
|1.2591
|1.2605
|2006/07/19 20:28
|1.2602
|0
|0
|1000
|4059318
|2006/07/19 20:29
|buy
|15
|gbpusd
|1.8427
|1.8417
|1.8436
|2006/07/19 20:29
|1.8427
|0
|0
|0
|4059322
|2006/07/19 20:29
|buy
|25
|eurusd
|1.2597
|1.259
|1.2604
|2006/07/19 20:29
|1.2598
|0
|0
|250
|4059320
|2006/07/19 20:29
|buy
|15
|gbpusd
|1.8423
|1.8413
|1.8432
|2006/07/19 20:30
|1.8431
|0
|0
|1200
|4059350
|2006/07/19 20:31
|buy
|15
|gbpusd
|1.8431
|1.8421
|1.844
|2006/07/19 20:31
|1.8433
|0
|0
|300
|4059357
|2006/07/19 20:31
|buy
|15
|gbpusd
|1.8431
|1.8421
|1.844
|2006/07/19 20:31
|1.8433
|0
|0
|300
|4059384
|2006/07/19 20:36
|sell
|25
|eurusd
|1.2593
|1.26
|1.2586
|2006/07/19 20:36
|1.2591
|0
|0
|500
|4059387
|2006/07/19 20:36
|sell
|15
|gbpusd
|1.8426
|1.8436
|1.8417
|2006/07/19 20:36
|1.8424
|0
|0
|300
|4059398
|2006/07/19 20:37
|sell
|15
|gbpusd
|1.8424
|1.8434
|1.8415
|2006/07/19 20:38
|1.8423
|0
|0
|150
|4059402
|2006/07/19 20:38
|sell
|15
|gbpusd
|1.8424
|1.8434
|1.8415
|2006/07/19 20:38
|1.8423
|0
|0
|150
|4059404
|2006/07/19 20:38
|sell
|25
|eurusd
|1.2589
|1.2596
|1.2582
|2006/07/19 20:39
|1.2589
|0
|0
|0
|4059408
|2006/07/19 20:38
|sell
|15
|gbpusd
|1.8425
|1.8435
|1.8416
|2006/07/19 20:39
|1.8426
|0
|0
|-150
|4059413
|2006/07/19 20:39
|sell
|25
|eurusd
|1.2591
|1.2598
|1.2584
|2006/07/19 20:40
|1.2589
|0
|0
|500
|4059447
|2006/07/19 20:44
|buy
|15
|gbpusd
|1.843
|1.842
|1.8439
|2006/07/19 20:44
|1.8438
|0
|0
|1200
|4059468
|2006/07/19 20:45
|buy
|25
|eurusd
|1.2595
|1.2588
|1.2602
|2006/07/19 20:45
|1.2599
|0
|0
|1000
|4059464
|2006/07/19 20:44
|buy
|15
|gbpusd
|1.8434
|1.8424
|1.8443
|2006/07/19 20:45
|1.8435
|0
|0
|150
|4059476
|2006/07/19 20:45
|buy
|15
|gbpusd
|1.8432
|1.8422
|1.8441
|2006/07/19 20:45
|1.8434
|0
|0
|300
|4059485
|2006/07/19 20:46
|buy
|15
|gbpusd
|1.8434
|1.8424
|1.8443
|2006/07/19 20:46
|1.8437
|0
|0
|450
|4059484
|2006/07/19 20:46
|buy
|25
|eurusd
|1.2597
|1.259
|1.2604
|2006/07/19 20:47
|1.2604
|0
|0
|1750
|4059506
|2006/07/19 20:47
|buy
|25
|eurusd
|1.2604
|1.2597
|1.2611
|2006/07/19 20:47
|1.2606
|0
|0
|500
|4059513
|2006/07/19 20:47
|buy
|25
|eurusd
|1.2603
|1.2596
|1.261
|2006/07/19 20:47
|1.2604
|0
|0
|250
|4059518
|2006/07/19 20:47
|buy
|25
|eurusd
|1.2602
|1.2595
|1.2609
|2006/07/19 20:48
|1.2604
|0
|0
|500
|4059521
|2006/07/19 20:48
|buy
|25
|eurusd
|1.2603
|1.2596
|1.261
|2006/07/19 20:48
|1.2605
|0
|0
|500
|4059528
|2006/07/19 20:48
|buy
|25
|eurusd
|1.2603
|1.2596
|1.261
|2006/07/19 20:49
|1.2604
|0
|0
|250
|4059536
|2006/07/19 20:49
|buy
|25
|eurusd
|1.2601
|1.2594
|1.2608
|2006/07/19 20:49
|1.2602
|0
|0
|250
|4059550
|2006/07/19 20:51
|buy
|25
|eurusd
|1.2603
|1.2596
|1.261
|2006/07/19 20:51
|1.2606
|0
|0
|750
|4059553
|2006/07/19 20:51
|buy
|25
|eurusd
|1.2603
|1.2596
|1.261
|2006/07/19 20:52
|1.2605
|0
|0
|500
|4059558
|2006/07/19 20:52
|buy
|25
|eurusd
|1.2599
|1.2592
|1.2606
|2006/07/19 20:52
|1.2601
|0
|0
|500
|4059566
|2006/07/19 20:52
|buy
|25
|eurusd
|1.2598
|1.2591
|1.2605
|2006/07/19 20:52
|1.26
|0
|0
|500
|4059582
|2006/07/19 20:54
|sell
|15
|gbpusd
|1.8432
|1.8442
|1.8423
|2006/07/19 20:54
|1.843
|0
|0
|300
|4059585
|2006/07/19 20:54
|sell
|15
|gbpusd
|1.8432
|1.8442
|1.8423
|2006/07/19 20:54
|1.8431
|0
|0
|150
|4059595
|2006/07/19 20:54
|sell
|15
|gbpusd
|1.8433
|1.8443
|1.8424
|2006/07/19 20:55
|1.843
|0
|0
|450
|0
|0
|124850
|Deposit/Withdrawal: 0.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|124850
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|No Transactions
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No Transactions
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|124850
|Floating P/L:
|0
|Deposit/Withdrawal:
|0
|Total Credit Facility:
|0
|Balance:
|301883.91
|Equity:
|301883.91
|Margin Requirement:
|0
|Available Margin:
|301883.91