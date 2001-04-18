Strategy Tester Report
qq_v2_eurusd_MM

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2001.04.10 00:00 - 2006.07.02 00:00 (2001.04.10 - 2006.07.02)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
Bars in test410416Ticks modelled3669920Modelling quality90.00%
Initial deposit3000.00
Total net profit1746244.64Gross profit3341636.96Gross loss-1595392.32
Profit factor2.09Expected payoff8160.02
Absolute drawdown1220.96Maximal drawdown182880.00 (32.60%)Relative drawdown52.29% (1950.08)
Total trades214Short positions (won %)104 (41.35%)Long positions (won %)110 (50.91%)
Profit trades (% of total)99 (46.26%)Loss trades (% of total)115 (53.74%)
Largestprofit trade72880.00loss trade-32880.00
Averageprofit trade33753.91loss trade-13872.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (82805.36)consecutive losses (loss in money)6 (-182880.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)210480.00 (3)consecutive loss (count of losses)-182880.00 (6)
Averageconsecutive wins2consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12001.04.18 17:40buy10.900.88010.87710.8871
22001.04.18 18:19t/p10.900.88710.87710.8871630.003630.00
32001.04.18 18:19buy21.100.88920.88620.8962
42001.04.18 18:35s/l21.100.88620.88620.8962-330.003300.00
52001.04.18 18:35buy31.000.88650.88350.8935
62001.04.18 22:50s/l31.000.88350.88350.8935-300.003000.00
72001.04.19 15:50buy40.900.89130.88830.8983
82001.04.19 16:41s/l40.900.88830.88830.8983-270.002730.00
92001.04.24 17:05sell50.900.89360.89660.8866
102001.04.25 14:26s/l50.900.89660.89660.8866-263.522466.48
112001.04.27 15:22sell60.800.89460.89760.8876
122001.04.30 12:53t/p60.800.88760.89760.8876565.763032.24
132001.05.04 14:45buy71.000.90030.89730.9073
142001.05.04 15:10s/l71.000.89730.89730.9073-300.002732.24
152001.05.10 14:45sell80.900.88280.88580.8758
162001.05.11 15:49t/p80.900.87580.88580.8758636.483368.72
172001.06.14 16:30buy91.100.85950.85650.8665
182001.06.14 16:42s/l91.100.85650.85650.8665-330.003038.72
192001.06.14 16:50buy101.000.85860.85560.8656
202001.06.15 11:45t/p101.000.86560.85560.8656690.403729.12
212001.07.18 16:50buy111.200.87270.86970.8797
222001.07.18 17:34s/l111.200.86970.86970.8797-360.003369.12
232001.08.30 17:55buy121.100.91480.91180.9218
242001.08.31 16:04s/l121.100.91180.91180.9218-340.563028.56
252001.08.31 16:50sell131.000.90900.91200.9020
262001.08.31 21:08s/l131.000.91200.91200.9020-300.002728.56
272001.09.04 16:30sell140.900.89220.89520.8852
282001.09.04 17:32t/p140.900.88520.89520.8852630.003358.56
292001.09.04 17:35sell151.100.88520.88820.8782
302001.09.04 22:05s/l151.100.88820.88820.8782-330.003028.56
312001.09.07 14:41buy161.000.90190.89890.9089
322001.09.10 17:01s/l161.000.89890.89890.9089-309.602718.96
332001.09.11 15:55buy170.900.90710.90410.9141
342001.09.11 15:56s/l170.900.90410.90410.9141-270.002448.96
352001.09.11 17:10buy180.800.91140.90840.9184
362001.09.11 17:20s/l180.800.90840.90840.9184-240.002208.96
372001.09.11 17:25buy190.700.90960.90660.9166
382001.09.11 19:03t/p190.700.91660.90660.9166490.002698.96
392001.09.17 16:50sell200.900.91820.92120.9112
402001.09.17 17:15s/l200.900.92120.92120.9112-270.002428.96
412001.11.08 16:35sell210.800.89130.89430.8843
422001.11.09 16:14s/l210.800.89430.89430.8843-234.242194.72
432001.12.24 13:00sell220.700.87790.88090.8709
442001.12.24 13:08s/l220.700.88090.88090.8709-210.001984.72
452002.01.25 11:30sell230.600.86870.87170.8617
462002.01.28 12:23t/p230.600.86170.87170.8617424.322409.04
472002.06.26 17:55sell240.800.98370.98670.9767
482002.06.26 19:14s/l240.800.98670.98670.9767-240.002169.04
492002.07.16 11:15buy250.701.01261.00961.0196
502002.07.16 15:16s/l250.701.00961.00961.0196-210.001959.04
512002.07.23 20:50sell260.600.98540.98840.9784
522002.07.23 22:25s/l260.600.98840.98840.9784-180.001779.04
532002.08.01 16:26buy270.600.98210.97910.9891
542002.08.02 11:44t/p270.600.98910.97910.9891414.242193.28
552002.08.20 15:28sell280.700.97300.97600.9660
562002.08.20 15:47s/l280.700.97600.97600.9660-210.001983.28
572002.08.27 16:40buy290.600.98100.97800.9880
582002.08.28 23:47s/l290.600.97800.97800.9880-185.761797.52
592002.09.06 15:20sell300.600.98530.98830.9783
602002.09.10 09:58t/p300.600.97830.98830.9783428.642226.16
612002.09.23 19:06sell310.700.97550.97850.9685
622002.09.23 22:40s/l310.700.97850.97850.9685-210.002016.16
632002.10.04 15:28sell320.700.98050.98350.9735
642002.10.04 17:40s/l320.700.98350.98350.9735-210.001806.16
652002.10.28 16:25buy330.600.98210.97910.9891
662002.10.31 16:48t/p330.600.98910.97910.9891391.202197.36
672002.11.19 18:45sell340.701.00331.00630.9963
682002.11.22 17:52t/p340.700.99631.00630.9963515.202712.56
692002.12.02 16:55buy350.900.99270.98970.9997
702002.12.03 15:28t/p350.900.99970.98970.9997621.363333.92
712002.12.06 15:13buy361.101.00871.00571.0157
722002.12.12 14:16t/p361.101.01571.00571.0157706.644040.56
732003.01.02 16:25sell371.301.03871.04171.0317
742003.01.03 16:20s/l371.301.04171.04171.0317-380.643659.92
752003.01.08 18:05buy381.101.04541.04241.0524
762003.01.08 19:01t/p381.101.05241.04241.0524770.004429.92
772003.01.10 15:20buy391.401.05631.05331.0633
782003.01.10 16:41s/l391.401.05331.05331.0633-420.004009.92
792003.02.05 15:10sell401.301.08461.08761.0776
802003.02.05 16:18s/l401.301.08761.08761.0776-390.003619.92
812003.02.05 18:25sell411.101.07781.08081.0708
822003.02.06 10:31s/l411.101.08081.08081.0708-306.243313.68
832003.03.13 20:00sell421.001.08051.08351.0735
842003.03.14 17:21t/p421.001.07351.08351.0735707.204020.88
852003.03.17 16:40sell431.301.06921.07221.0622
862003.03.17 17:11t/p431.301.06221.07221.0622910.004930.88
872003.03.17 17:11sell441.501.06131.06431.0543
882003.03.17 20:52s/l441.501.06431.06431.0543-450.004480.88
892003.04.03 11:35sell451.401.07101.07401.0640
902003.04.03 15:22s/l451.401.07401.07401.0640-420.004060.88
912003.04.29 17:10buy461.301.10131.09831.1083
922003.04.30 01:43t/p461.301.10831.09831.1083897.524958.40
932003.05.06 20:55buy471.501.14281.13981.1498
942003.05.07 07:32s/l471.501.13981.13981.1498-464.404494.00
952003.05.08 14:00buy481.401.14271.13971.1497
962003.05.08 18:52t/p481.401.14971.13971.1497980.005474.00
972003.05.15 19:05sell491.701.13941.14241.1324
982003.05.16 10:54s/l491.701.14241.14241.1324-497.764976.24
992003.05.20 17:40buy501.501.16951.16651.1765
1002003.05.21 14:48s/l501.501.16651.16651.1765-464.404511.84
1012003.06.05 14:10buy511.401.17761.17461.1846
1022003.06.05 15:18t/p511.401.18461.17461.1846980.005491.84
1032003.06.05 15:20buy521.701.18401.18101.1910
1042003.06.06 14:07s/l521.701.18101.18101.1910-526.324965.52
1052003.06.06 14:45sell531.501.17651.17951.1695
1062003.06.06 16:15t/p531.501.16951.17951.16951050.006015.52
1072003.06.09 14:45buy541.901.17681.17381.1838
1082003.06.09 17:08s/l541.901.17381.17381.1838-570.005445.52
1092003.06.19 18:55buy551.701.17381.17081.1808
1102003.06.19 20:57s/l551.701.17081.17081.1808-510.004935.52
1112003.06.23 11:10sell561.501.15281.15581.1458
1122003.06.23 18:35s/l561.501.15581.15581.1458-450.004485.52
1132003.07.01 16:20buy571.401.15951.15651.1665
1142003.07.01 20:29s/l571.401.15651.15651.1665-420.004065.52
1152003.07.03 15:01buy581.301.15201.14901.1590
1162003.07.03 16:02s/l581.301.14901.14901.1590-390.003675.52
1172003.07.15 17:00sell591.201.12451.12751.1175
1182003.07.15 19:38t/p591.201.11751.12751.1175840.004515.52
1192003.08.01 16:30buy601.401.12651.12351.1335
1202003.08.04 16:27t/p601.401.13351.12351.1335966.565482.08
1212003.09.05 14:50buy611.701.09961.09661.1066
1222003.09.05 17:47t/p611.701.10661.09661.10661190.006672.08
1232003.09.12 14:45buy622.101.12401.12101.1310
1242003.09.12 16:02t/p622.101.13101.12101.13101470.008142.08
1252003.09.19 16:55buy632.501.13721.13421.1442
1262003.09.19 17:06s/l632.501.13421.13421.1442-750.007392.08
1272003.09.29 16:54buy642.301.15171.14871.1587
1282003.09.29 17:13t/p642.301.15871.14871.15871610.009002.08
1292003.09.29 17:13buy652.801.15911.15611.1661
1302003.09.29 17:23s/l652.801.15611.15611.1661-840.008162.08
1312003.09.29 17:26buy662.501.15731.15431.1643
1322003.09.30 08:42t/p662.501.16431.15431.16431726.009888.08
1332003.10.03 15:10sell673.001.15921.16221.1522
1342003.10.03 15:47s/l673.001.16221.16221.1522-900.008988.08
1352003.10.10 15:30buy682.701.18341.18041.1904
1362003.10.10 16:09s/l682.701.18041.18041.1904-810.008178.08
1372003.10.15 14:50sell692.501.16191.16491.1549
1382003.10.15 16:02s/l692.501.16491.16491.1549-750.007428.08
1392003.10.17 16:35buy702.301.16311.16011.1701
1402003.10.20 00:01t/p702.301.17011.16011.17011587.929016.00
1412003.11.03 16:25sell712.801.15121.15421.1442
1422003.11.03 17:23t/p712.801.14421.15421.14421960.0010976.00
1432003.11.03 17:23sell723.301.14321.14621.1362
1442003.11.03 17:43s/l723.301.14621.14621.1362-990.009986.00
1452003.11.07 17:10buy733.001.14881.14581.1558
1462003.11.11 00:22s/l733.001.14581.14581.1558-957.609028.40
1472003.11.18 16:10buy742.801.18781.18481.1948
1482003.11.18 20:33t/p742.801.19481.18481.19481960.0010988.40
1492003.11.24 11:05sell753.301.17881.18181.1718
1502003.11.24 11:55s/l753.301.18181.18181.1718-990.009998.40
1512003.11.26 15:45buy763.001.18721.18421.1942
1522003.11.26 18:33t/p763.001.19421.18421.19422100.0012098.40
1532003.12.02 16:35buy773.701.20701.20401.2140
1542003.12.04 15:12t/p773.701.21401.20401.21402447.9214546.32
1552003.12.04 16:50sell784.401.20541.20841.1984
1562003.12.04 18:03s/l784.401.20841.20841.1984-1320.0013226.32
1572004.01.01 19:25sell794.001.25421.25721.2472
1582004.01.01 23:59s/l794.001.25721.25721.2472-1200.0012026.32
1592004.01.08 14:55buy803.701.27121.26821.2782
1602004.01.09 00:31t/p803.701.27821.26821.27822554.4814580.80
1612004.01.09 14:40buy814.401.28431.28131.2913
1622004.01.09 14:47s/l814.401.28131.28131.2913-1320.0013260.80
1632004.01.09 14:55buy824.001.28211.27911.2891
1642004.01.12 09:36t/p824.001.28911.27911.28912761.6016022.40
1652004.01.16 15:40sell834.901.24311.24611.2361
1662004.01.16 18:29t/p834.901.23611.24611.23613430.0019452.40
1672004.01.20 12:55buy845.901.25031.24731.2573
1682004.01.20 17:16t/p845.901.25731.24731.25734130.0023582.40
1692004.01.22 11:00buy857.101.27241.26941.2794
1702004.01.22 15:39s/l857.101.26941.26941.2794-2130.0021452.40
1712004.01.23 17:48sell866.501.26161.26461.2546
1722004.01.26 08:23t/p866.501.25461.26461.25464596.8026049.20
1732004.01.28 20:25sell877.901.25331.25631.2463
1742004.01.28 23:06t/p877.901.24631.25631.24635530.0031579.20
1752004.01.29 16:50sell889.501.23911.24211.2321
1762004.01.30 08:09s/l889.501.24211.24211.2321-2781.6028797.60
1772004.01.30 14:40buy898.701.24731.24431.2543
1782004.01.30 15:00s/l898.701.24431.24431.2543-2610.0026187.60
1792004.01.30 17:20buy907.901.24611.24311.2531
1802004.02.02 16:46s/l907.901.24311.24311.2531-2445.8423741.76
1812004.02.06 14:40buy917.201.26031.25731.2673
1822004.02.06 14:50t/p917.201.26731.25731.26735040.0028781.76
1832004.02.06 14:50buy928.701.26801.26501.2750
1842004.02.09 00:00s/l928.701.26501.26501.2750-2693.5226088.24
1852004.02.11 17:17buy937.901.27701.27401.2840
1862004.02.11 23:34t/p937.901.28401.27401.28405530.0031618.24
1872004.02.13 16:40sell949.501.27921.28221.2722
1882004.02.13 17:45t/p949.501.27221.28221.27226650.0038268.24
1892004.02.19 15:05sell9511.501.26581.26881.2588
1902004.02.19 15:22s/l9511.501.26881.26881.2588-3450.0034818.24
1912004.02.20 16:35sell9610.501.25801.26101.2510
1922004.02.20 18:58t/p9610.501.25101.26101.25107350.0042168.24
1932004.02.24 16:30buy9712.701.26711.26411.2741
1942004.02.25 12:39s/l9712.701.26411.26411.2741-3931.9238236.32
1952004.02.25 16:44sell9811.501.25441.25741.2474
1962004.02.26 09:22t/p9811.501.24741.25741.24748298.4046534.72
1972004.03.02 17:05sell9914.001.22491.22791.2179
1982004.03.02 17:15s/l9914.001.22791.22791.2179-4200.0042334.72
1992004.03.02 17:19sell10012.801.22631.22931.2193
2002004.03.03 01:07t/p10012.801.21931.22931.21939052.1651386.88
2012004.03.03 17:30sell10115.501.20791.21091.2009
2022004.03.03 18:21s/l10115.501.21091.21091.2009-4650.0046736.88
2032004.03.05 14:40buy10214.101.23191.22891.2389
2042004.03.05 15:59t/p10214.101.23891.22891.23899870.0056606.88
2052004.03.16 17:49sell10317.001.22721.23021.2202
2062004.03.16 20:21s/l10317.001.23021.23021.2202-5100.0051506.88
2072004.03.18 15:45buy10415.501.23301.23001.2400
2082004.03.18 17:07t/p10415.501.24001.23001.240010850.0062356.88
2092004.03.19 17:30sell10518.801.22661.22961.2196
2102004.03.19 19:25s/l10518.801.22961.22961.2196-5640.0056716.88
2112004.03.26 11:45buy10617.101.21861.21561.2256
2122004.03.26 15:49s/l10617.101.21561.21561.2256-5130.0051586.88
2132004.04.02 15:45sell10715.501.22101.22401.2140
2142004.04.02 16:28t/p10715.501.21401.22401.214010850.0062436.88
2152004.04.02 16:28sell10818.801.21311.21611.2061
2162004.04.05 14:12t/p10818.801.20611.21611.206113295.3675732.24
2172004.04.29 15:35buy10922.801.19101.18801.1980
2182004.04.29 21:24t/p10922.801.19801.18801.198015960.0091692.24
2192004.05.04 11:00buy11027.601.20361.20061.2106
2202004.05.04 20:18t/p11027.601.21061.20061.210619320.00111012.24
2212004.05.07 14:50sell11133.401.19751.20051.1905
2222004.05.07 17:19t/p11133.401.19051.20051.190523380.00134392.24
2232004.05.12 15:00buy11240.401.19281.18981.1998
2242004.05.12 16:27s/l11240.401.18981.18981.1998-12120.00122272.24
2252004.05.27 15:06buy11336.701.22221.21921.2292
2262004.05.28 08:02t/p11336.701.22921.21921.229225337.68147609.92
2272004.06.15 15:00buy11444.301.21171.20871.2187
2282004.06.15 15:48s/l11444.301.20871.20871.2187-13290.00134319.92
2292004.06.16 17:20sell11540.301.19871.20171.1917
2302004.06.16 19:40s/l11540.301.20171.20171.1917-12090.00122229.92
2312004.07.02 14:43buy11636.701.22761.22461.2346
2322004.07.07 07:53t/p11636.701.23461.22461.234624633.04146862.96
2332004.07.21 16:50sell11744.101.22231.22531.2153
2342004.07.21 21:44s/l11744.101.22531.22531.2153-13230.00133632.96
2352004.07.27 16:30sell11840.101.20761.21061.2006
2362004.07.28 15:58t/p11840.101.20061.21061.200628358.72161991.68
2372004.07.30 14:50buy11948.601.21141.20841.2184
2382004.07.30 16:01s/l11948.601.20841.20841.2184-14580.00147411.68
2392004.08.06 14:50buy12044.301.22281.21981.2298
2402004.08.10 15:54t/p12044.301.22981.21981.229830159.44177571.12
2412004.08.13 14:40buy12153.301.22891.22591.2359
2422004.08.13 16:43t/p12153.301.23591.22591.235937310.00214881.12
2432004.09.03 15:10sell12264.501.21041.21341.2034
2442004.09.08 13:27t/p12264.501.20341.21341.203446543.20261424.32
2452004.09.08 16:56buy12378.501.21171.20871.2187
2462004.09.08 20:49t/p12378.501.21871.20871.218754950.00316374.32
2472004.09.10 15:00buy12495.001.22941.22641.2364
2482004.09.10 20:58s/l12495.001.22641.22641.2364-28500.00287874.32
2492004.09.30 13:55buy12586.401.24061.23761.2476
2502004.10.04 02:42s/l12586.401.23761.23761.2476-27578.88260295.44
2512004.10.08 14:50buy12678.101.23951.23651.2465
2522004.10.12 02:53s/l12678.101.23651.23651.2465-24929.52235365.92
2532004.10.13 20:05buy12770.701.23411.23111.2411
2542004.10.14 14:31t/p12770.701.24111.23111.241147453.84282819.76
2552004.10.15 15:30buy12884.901.24751.24451.2545
2562004.10.20 09:21t/p12884.901.25451.24451.254556984.88339804.64
2572004.10.27 17:35sell129100.001.27251.27551.2655
2582004.10.28 12:41t/p129100.001.26551.27551.265572160.00411964.64
2592004.11.05 14:51sell130100.001.27951.28251.2725
2602004.11.05 14:55s/l130100.001.28251.28251.2725-30000.00381964.64
2612004.11.05 15:40buy131100.001.28781.28481.2948
2622004.11.05 17:41t/p131100.001.29481.28481.294870000.00451964.64
2632004.11.23 12:10buy132100.001.30691.30391.3139
2642004.11.24 10:44t/p132100.001.31391.30391.313969040.00521004.64
2652004.12.02 17:05sell133100.001.32531.32831.3183
2662004.12.02 18:02s/l133100.001.32831.32831.3183-30000.00491004.64
2672004.12.03 15:25buy134100.001.33651.33351.3435
2682004.12.03 19:05t/p134100.001.34351.33351.343570000.00561004.64
2692004.12.08 14:50sell135100.001.32101.32401.3140
2702004.12.08 14:56s/l135100.001.32401.32401.3140-30000.00531004.64
2712004.12.08 15:05sell136100.001.32341.32641.3164
2722004.12.08 15:10s/l136100.001.32641.32641.3164-30000.00501004.64
2732004.12.08 18:45buy137100.001.33181.32881.3388
2742004.12.09 05:05s/l137100.001.32881.32881.3388-32880.00468124.64
2752004.12.16 15:25sell138100.001.32941.33241.3224
2762004.12.16 16:03s/l138100.001.33241.33241.3224-30000.00438124.64
2772004.12.31 17:50sell139100.001.35191.35491.3449
2782004.12.31 18:09s/l139100.001.35491.35491.3449-30000.00408124.64
2792005.01.03 15:15sell140100.001.34471.34771.3377
2802005.01.03 15:42s/l140100.001.34771.34771.3377-30000.00378124.64
2812005.01.04 16:30sell141100.001.33021.33321.3232
2822005.01.05 11:09t/p141100.001.32321.33321.323270720.00448844.64
2832005.01.07 16:15sell142100.001.31511.31811.3081
2842005.01.07 16:27t/p142100.001.30811.31811.308170000.00518844.64
2852005.01.07 16:27sell143100.001.30761.31061.3006
2862005.01.07 16:31s/l143100.001.31061.31061.3006-30000.00488844.64
2872005.01.07 16:31sell144100.001.31011.31311.3031
2882005.01.07 18:34t/p144100.001.30311.31311.303170000.00558844.64
2892005.01.12 14:50buy145100.001.32181.31881.3288
2902005.01.12 17:14t/p145100.001.32881.31881.328870000.00628844.64
2912005.01.25 16:35sell146100.001.29621.29921.2892
2922005.01.26 04:14s/l146100.001.29921.29921.2892-29280.00599564.64
2932005.02.04 14:40buy147100.001.30361.30061.3106
2942005.02.04 14:45s/l147100.001.30061.30061.3106-30000.00569564.64
2952005.02.04 15:30sell148100.001.29431.29731.2873
2962005.02.04 19:25t/p148100.001.28731.29731.287370000.00639564.64
2972005.02.07 18:25sell149100.001.27451.27751.2675
2982005.02.07 20:03s/l149100.001.27751.27751.2675-30000.00609564.64
2992005.02.10 15:30buy150100.001.28131.27831.2883
3002005.02.10 16:19t/p150100.001.28831.27831.288370000.00679564.64
3012005.02.10 16:19buy151100.001.28891.28591.2959
3022005.02.11 02:19s/l151100.001.28591.28591.2959-30960.00648604.64
3032005.03.04 15:20buy152100.001.31871.31571.3257
3042005.03.08 09:46t/p152100.001.32571.31571.325768080.00716684.64
3052005.03.15 15:46sell153100.001.33171.33471.3247
3062005.03.16 08:35s/l153100.001.33471.33471.3247-29280.00687404.64
3072005.03.22 20:35sell154100.001.31351.31651.3065
3082005.03.22 21:05t/p154100.001.30651.31651.306570000.00757404.64
3092005.04.01 15:41buy155100.001.30391.30091.3109
3102005.04.01 15:58s/l155100.001.30091.30091.3109-30000.00727404.64
3112005.04.01 16:30sell156100.001.29631.29931.2893
3122005.04.01 17:22t/p156100.001.28931.29931.289370000.00797404.64
3132005.04.01 17:22sell157100.001.28891.29191.2819
3142005.04.05 04:54t/p157100.001.28191.29191.281971440.00868844.64
3152005.04.08 17:30buy158100.001.28811.28511.2951
3162005.04.11 10:01t/p158100.001.29511.28511.295169040.00937884.64
3172005.04.12 14:55sell159100.001.29221.29521.2852
3182005.04.13 10:00s/l159100.001.29521.29521.2852-29280.00908604.64
3192005.04.13 15:30sell160100.001.28691.28991.2799
3202005.04.13 16:53s/l160100.001.28991.28991.2799-30000.00878604.64
3212005.04.15 16:50buy161100.001.29311.29011.3001
3222005.04.15 19:43s/l161100.001.29011.29011.3001-30000.00848604.64
3232005.04.20 16:21buy162100.001.30601.30301.3130
3242005.04.21 18:24s/l162100.001.30301.30301.3130-32880.00815724.64
3252005.05.06 14:42sell163100.001.28671.28971.2797
3262005.05.09 04:17t/p163100.001.27971.28971.279770720.00886444.64
3272005.05.11 14:55sell164100.001.28011.28311.2731
3282005.05.11 18:07s/l164100.001.28311.28311.2731-30000.00856444.64
3292005.05.12 14:55sell165100.001.27021.27321.2632
3302005.05.13 12:03t/p165100.001.26321.27321.263270720.00927164.64
3312005.05.31 12:38sell166100.001.23171.23471.2247
3322005.05.31 14:49s/l166100.001.23471.23471.2247-30000.00897164.64
3332005.06.10 16:20sell167100.001.21321.21621.2062
3342005.06.13 10:42t/p167100.001.20621.21621.206270720.00967884.64
3352005.06.14 15:35sell168100.001.20551.20851.1985
3362005.06.15 15:32s/l168100.001.20851.20851.1985-29280.00938604.64
3372005.06.16 16:20sell169100.001.20711.21011.2001
3382005.06.16 18:00s/l169100.001.21011.21011.2001-30000.00908604.64
3392005.06.17 16:50buy170100.001.22311.22011.2301
3402005.06.20 00:00s/l170100.001.22011.22011.2301-30960.00877644.64
3412005.07.01 16:40sell171100.001.19931.20231.1923
3422005.07.04 00:03t/p171100.001.19231.20231.192370720.00948364.64
3432005.07.07 11:30buy172100.001.20211.19911.2091
3442005.07.07 11:39s/l172100.001.19911.19911.2091-30000.00918364.64
3452005.07.13 15:25sell173100.001.21111.21411.2041
3462005.07.15 14:36t/p173100.001.20411.21411.204172880.00991244.64
3472005.07.20 16:45sell174100.001.20051.20351.1935
3482005.07.20 17:15s/l174100.001.20351.20351.1935-30000.00961244.64
3492005.07.20 19:40buy175100.001.21171.20871.2187
3502005.07.21 03:02t/p175100.001.21871.20871.218767120.001028364.64
3512005.07.27 15:30buy176100.001.20421.20121.2112
3522005.07.28 17:21t/p176100.001.21121.20121.211267120.001095484.64
3532005.08.03 11:17buy177100.001.22861.22561.2356
3542005.08.04 03:18t/p177100.001.23561.22561.235667120.001162604.64
3552005.08.12 15:13sell178100.001.23891.24191.2319
3562005.08.12 15:39s/l178100.001.24191.24191.2319-30000.001132604.64
3572005.08.31 16:25buy179100.001.22871.22571.2357
3582005.09.01 10:21t/p179100.001.23571.22571.235767120.001199724.64
3592005.09.01 16:15buy180100.001.24631.24331.2533
3602005.09.02 09:42t/p180100.001.25331.24331.253369040.001268764.64
3612005.10.14 16:50buy181100.001.20761.20461.2146
3622005.10.17 11:44s/l181100.001.20461.20461.2146-30960.001237804.64
3632005.10.21 17:35sell182100.001.19631.19931.1893
3642005.10.24 17:45s/l182100.001.19931.19931.1893-29280.001208524.64
3652005.11.04 16:05sell183100.001.19131.19431.1843
3662005.11.04 16:34t/p183100.001.18431.19431.184370000.001278524.64
3672005.11.04 16:35sell184100.001.18431.18731.1773
3682005.11.08 01:54t/p184100.001.17731.18731.177371440.001349964.64
3692005.11.18 15:15buy185100.001.17401.17101.1810
3702005.11.18 16:19s/l185100.001.17101.17101.1810-30000.001319964.64
3712005.11.18 16:32sell186100.001.17051.17351.1635
3722005.11.18 17:19s/l186100.001.17351.17351.1635-30000.001289964.64
3732005.11.21 16:41sell187100.001.17541.17841.1684
3742005.11.22 20:11s/l187100.001.17841.17841.1684-29280.001260684.64
3752005.11.22 20:20buy188100.001.18001.17701.1870
3762005.11.23 12:13s/l188100.001.17701.17701.1870-30960.001229724.64
3772005.11.28 16:59buy189100.001.17941.17641.1864
3782005.11.28 20:09t/p189100.001.18641.17641.186470000.001299724.64
3792005.12.12 14:25buy190100.001.19531.19231.2023
3802005.12.13 09:45s/l190100.001.19231.19231.2023-30960.001268764.64
3812005.12.28 18:20sell191100.001.18351.18651.1765
3822005.12.29 08:21s/l191100.001.18651.18651.1765-27840.001240924.64
3832006.01.03 16:05buy192100.001.19351.19051.2005
3842006.01.03 20:04t/p192100.001.20051.19051.200570000.001310924.64
3852006.01.06 15:05buy193100.001.21651.21351.2235
3862006.01.06 15:40s/l193100.001.21351.21351.2235-30000.001280924.64
3872006.01.12 15:30sell194100.001.20161.20461.1946
3882006.01.13 00:20s/l194100.001.20461.20461.1946-29280.001251644.64
3892006.01.27 16:55sell195100.001.21351.21651.2065
3902006.01.30 14:25t/p195100.001.20651.21651.206570720.001322364.64
3912006.02.03 15:10sell196100.001.19861.20161.1916
3922006.02.03 17:06s/l196100.001.20161.20161.1916-30000.001292364.64
3932006.02.10 16:40sell197100.001.19391.19691.1869
3942006.02.14 14:38t/p197100.001.18691.19691.186971440.001363804.64
3952006.03.16 15:10buy198100.001.21361.21061.2206
3962006.03.17 18:09t/p198100.001.22061.21061.220669040.001432844.64
3972006.03.23 16:40sell199100.001.19831.20131.1913
3982006.03.24 16:10s/l199100.001.20131.20131.1913-29280.001403564.64
3992006.03.30 16:45buy200100.001.21421.21121.2212
4002006.03.31 10:50s/l200100.001.21121.21121.2212-30960.001372604.64
4012006.04.04 14:43buy201100.001.22431.22131.2313
4022006.04.06 10:56t/p201100.001.23131.22131.231366160.001438764.64
4032006.04.06 14:55sell202100.001.22291.22591.2159
4042006.04.07 15:21t/p202100.001.21591.22591.215970720.001509484.64
4052006.04.27 16:15buy203100.001.24891.24591.2559
4062006.04.28 10:36t/p203100.001.25591.24591.255969040.001578524.64
4072006.05.05 15:10buy204100.001.27581.27281.2828
4082006.05.05 16:46s/l204100.001.27281.27281.2828-30000.001548524.64
4092006.05.17 16:35sell205100.001.27571.27871.2687
4102006.05.17 16:42s/l205100.001.27871.27871.2687-30000.001518524.64
4112006.05.17 17:10sell206100.001.27761.28061.2706
4122006.05.17 20:25t/p206100.001.27061.28061.270670000.001588524.64
4132006.05.24 16:30sell207100.001.27831.28131.2713
4142006.05.25 20:32s/l207100.001.28131.28131.2713-27840.001560684.64
4152006.05.26 15:55sell208100.001.27371.27671.2667
4162006.05.29 11:09s/l208100.001.27671.27671.2667-29280.001531404.64
4172006.05.30 16:10buy209100.001.29051.28751.2975
4182006.05.30 17:32s/l209100.001.28751.28751.2975-30000.001501404.64
4192006.06.01 16:55buy210100.001.28161.27861.2886
4202006.06.02 14:30t/p210100.001.28861.27861.288669040.001570444.64
4212006.06.02 14:40buy211100.001.28981.28681.2968
4222006.06.05 09:30t/p211100.001.29681.28681.296869040.001639484.64
4232006.06.08 14:43sell212100.001.26721.27021.2602
4242006.06.09 14:35t/p212100.001.26021.27021.260270720.001710204.64
4252006.06.14 15:40buy213100.001.26351.26051.2705
4262006.06.14 19:48s/l213100.001.26051.26051.2705-30000.001680204.64
4272006.06.29 20:35buy214100.001.26341.26041.2704
4282006.06.30 03:34t/p214100.001.27041.26041.270469040.001749244.64