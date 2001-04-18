|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2001.04.10 00:00 - 2006.07.02 00:00 (2001.04.10 - 2006.07.02)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Bars in test
|410416
|Ticks modelled
|3669920
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|1746244.64
|Gross profit
|3341636.96
|Gross loss
|-1595392.32
|Profit factor
|2.09
|Expected payoff
|8160.02
|Absolute drawdown
|1220.96
|Maximal drawdown
|182880.00 (32.60%)
|Relative drawdown
|52.29% (1950.08)
|Total trades
|214
|Short positions (won %)
|104 (41.35%)
|Long positions (won %)
|110 (50.91%)
|Profit trades (% of total)
|99 (46.26%)
|Loss trades (% of total)
|115 (53.74%)
|Largest
|profit trade
|72880.00
|loss trade
|-32880.00
|Average
|profit trade
|33753.91
|loss trade
|-13872.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (82805.36)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-182880.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|210480.00 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-182880.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2001.04.18 17:40
|buy
|1
|0.90
|0.8801
|0.8771
|0.8871
|2
|2001.04.18 18:19
|t/p
|1
|0.90
|0.8871
|0.8771
|0.8871
|630.00
|3630.00
|3
|2001.04.18 18:19
|buy
|2
|1.10
|0.8892
|0.8862
|0.8962
|4
|2001.04.18 18:35
|s/l
|2
|1.10
|0.8862
|0.8862
|0.8962
|-330.00
|3300.00
|5
|2001.04.18 18:35
|buy
|3
|1.00
|0.8865
|0.8835
|0.8935
|6
|2001.04.18 22:50
|s/l
|3
|1.00
|0.8835
|0.8835
|0.8935
|-300.00
|3000.00
|7
|2001.04.19 15:50
|buy
|4
|0.90
|0.8913
|0.8883
|0.8983
|8
|2001.04.19 16:41
|s/l
|4
|0.90
|0.8883
|0.8883
|0.8983
|-270.00
|2730.00
|9
|2001.04.24 17:05
|sell
|5
|0.90
|0.8936
|0.8966
|0.8866
|10
|2001.04.25 14:26
|s/l
|5
|0.90
|0.8966
|0.8966
|0.8866
|-263.52
|2466.48
|11
|2001.04.27 15:22
|sell
|6
|0.80
|0.8946
|0.8976
|0.8876
|12
|2001.04.30 12:53
|t/p
|6
|0.80
|0.8876
|0.8976
|0.8876
|565.76
|3032.24
|13
|2001.05.04 14:45
|buy
|7
|1.00
|0.9003
|0.8973
|0.9073
|14
|2001.05.04 15:10
|s/l
|7
|1.00
|0.8973
|0.8973
|0.9073
|-300.00
|2732.24
|15
|2001.05.10 14:45
|sell
|8
|0.90
|0.8828
|0.8858
|0.8758
|16
|2001.05.11 15:49
|t/p
|8
|0.90
|0.8758
|0.8858
|0.8758
|636.48
|3368.72
|17
|2001.06.14 16:30
|buy
|9
|1.10
|0.8595
|0.8565
|0.8665
|18
|2001.06.14 16:42
|s/l
|9
|1.10
|0.8565
|0.8565
|0.8665
|-330.00
|3038.72
|19
|2001.06.14 16:50
|buy
|10
|1.00
|0.8586
|0.8556
|0.8656
|20
|2001.06.15 11:45
|t/p
|10
|1.00
|0.8656
|0.8556
|0.8656
|690.40
|3729.12
|21
|2001.07.18 16:50
|buy
|11
|1.20
|0.8727
|0.8697
|0.8797
|22
|2001.07.18 17:34
|s/l
|11
|1.20
|0.8697
|0.8697
|0.8797
|-360.00
|3369.12
|23
|2001.08.30 17:55
|buy
|12
|1.10
|0.9148
|0.9118
|0.9218
|24
|2001.08.31 16:04
|s/l
|12
|1.10
|0.9118
|0.9118
|0.9218
|-340.56
|3028.56
|25
|2001.08.31 16:50
|sell
|13
|1.00
|0.9090
|0.9120
|0.9020
|26
|2001.08.31 21:08
|s/l
|13
|1.00
|0.9120
|0.9120
|0.9020
|-300.00
|2728.56
|27
|2001.09.04 16:30
|sell
|14
|0.90
|0.8922
|0.8952
|0.8852
|28
|2001.09.04 17:32
|t/p
|14
|0.90
|0.8852
|0.8952
|0.8852
|630.00
|3358.56
|29
|2001.09.04 17:35
|sell
|15
|1.10
|0.8852
|0.8882
|0.8782
|30
|2001.09.04 22:05
|s/l
|15
|1.10
|0.8882
|0.8882
|0.8782
|-330.00
|3028.56
|31
|2001.09.07 14:41
|buy
|16
|1.00
|0.9019
|0.8989
|0.9089
|32
|2001.09.10 17:01
|s/l
|16
|1.00
|0.8989
|0.8989
|0.9089
|-309.60
|2718.96
|33
|2001.09.11 15:55
|buy
|17
|0.90
|0.9071
|0.9041
|0.9141
|34
|2001.09.11 15:56
|s/l
|17
|0.90
|0.9041
|0.9041
|0.9141
|-270.00
|2448.96
|35
|2001.09.11 17:10
|buy
|18
|0.80
|0.9114
|0.9084
|0.9184
|36
|2001.09.11 17:20
|s/l
|18
|0.80
|0.9084
|0.9084
|0.9184
|-240.00
|2208.96
|37
|2001.09.11 17:25
|buy
|19
|0.70
|0.9096
|0.9066
|0.9166
|38
|2001.09.11 19:03
|t/p
|19
|0.70
|0.9166
|0.9066
|0.9166
|490.00
|2698.96
|39
|2001.09.17 16:50
|sell
|20
|0.90
|0.9182
|0.9212
|0.9112
|40
|2001.09.17 17:15
|s/l
|20
|0.90
|0.9212
|0.9212
|0.9112
|-270.00
|2428.96
|41
|2001.11.08 16:35
|sell
|21
|0.80
|0.8913
|0.8943
|0.8843
|42
|2001.11.09 16:14
|s/l
|21
|0.80
|0.8943
|0.8943
|0.8843
|-234.24
|2194.72
|43
|2001.12.24 13:00
|sell
|22
|0.70
|0.8779
|0.8809
|0.8709
|44
|2001.12.24 13:08
|s/l
|22
|0.70
|0.8809
|0.8809
|0.8709
|-210.00
|1984.72
|45
|2002.01.25 11:30
|sell
|23
|0.60
|0.8687
|0.8717
|0.8617
|46
|2002.01.28 12:23
|t/p
|23
|0.60
|0.8617
|0.8717
|0.8617
|424.32
|2409.04
|47
|2002.06.26 17:55
|sell
|24
|0.80
|0.9837
|0.9867
|0.9767
|48
|2002.06.26 19:14
|s/l
|24
|0.80
|0.9867
|0.9867
|0.9767
|-240.00
|2169.04
|49
|2002.07.16 11:15
|buy
|25
|0.70
|1.0126
|1.0096
|1.0196
|50
|2002.07.16 15:16
|s/l
|25
|0.70
|1.0096
|1.0096
|1.0196
|-210.00
|1959.04
|51
|2002.07.23 20:50
|sell
|26
|0.60
|0.9854
|0.9884
|0.9784
|52
|2002.07.23 22:25
|s/l
|26
|0.60
|0.9884
|0.9884
|0.9784
|-180.00
|1779.04
|53
|2002.08.01 16:26
|buy
|27
|0.60
|0.9821
|0.9791
|0.9891
|54
|2002.08.02 11:44
|t/p
|27
|0.60
|0.9891
|0.9791
|0.9891
|414.24
|2193.28
|55
|2002.08.20 15:28
|sell
|28
|0.70
|0.9730
|0.9760
|0.9660
|56
|2002.08.20 15:47
|s/l
|28
|0.70
|0.9760
|0.9760
|0.9660
|-210.00
|1983.28
|57
|2002.08.27 16:40
|buy
|29
|0.60
|0.9810
|0.9780
|0.9880
|58
|2002.08.28 23:47
|s/l
|29
|0.60
|0.9780
|0.9780
|0.9880
|-185.76
|1797.52
|59
|2002.09.06 15:20
|sell
|30
|0.60
|0.9853
|0.9883
|0.9783
|60
|2002.09.10 09:58
|t/p
|30
|0.60
|0.9783
|0.9883
|0.9783
|428.64
|2226.16
|61
|2002.09.23 19:06
|sell
|31
|0.70
|0.9755
|0.9785
|0.9685
|62
|2002.09.23 22:40
|s/l
|31
|0.70
|0.9785
|0.9785
|0.9685
|-210.00
|2016.16
|63
|2002.10.04 15:28
|sell
|32
|0.70
|0.9805
|0.9835
|0.9735
|64
|2002.10.04 17:40
|s/l
|32
|0.70
|0.9835
|0.9835
|0.9735
|-210.00
|1806.16
|65
|2002.10.28 16:25
|buy
|33
|0.60
|0.9821
|0.9791
|0.9891
|66
|2002.10.31 16:48
|t/p
|33
|0.60
|0.9891
|0.9791
|0.9891
|391.20
|2197.36
|67
|2002.11.19 18:45
|sell
|34
|0.70
|1.0033
|1.0063
|0.9963
|68
|2002.11.22 17:52
|t/p
|34
|0.70
|0.9963
|1.0063
|0.9963
|515.20
|2712.56
|69
|2002.12.02 16:55
|buy
|35
|0.90
|0.9927
|0.9897
|0.9997
|70
|2002.12.03 15:28
|t/p
|35
|0.90
|0.9997
|0.9897
|0.9997
|621.36
|3333.92
|71
|2002.12.06 15:13
|buy
|36
|1.10
|1.0087
|1.0057
|1.0157
|72
|2002.12.12 14:16
|t/p
|36
|1.10
|1.0157
|1.0057
|1.0157
|706.64
|4040.56
|73
|2003.01.02 16:25
|sell
|37
|1.30
|1.0387
|1.0417
|1.0317
|74
|2003.01.03 16:20
|s/l
|37
|1.30
|1.0417
|1.0417
|1.0317
|-380.64
|3659.92
|75
|2003.01.08 18:05
|buy
|38
|1.10
|1.0454
|1.0424
|1.0524
|76
|2003.01.08 19:01
|t/p
|38
|1.10
|1.0524
|1.0424
|1.0524
|770.00
|4429.92
|77
|2003.01.10 15:20
|buy
|39
|1.40
|1.0563
|1.0533
|1.0633
|78
|2003.01.10 16:41
|s/l
|39
|1.40
|1.0533
|1.0533
|1.0633
|-420.00
|4009.92
|79
|2003.02.05 15:10
|sell
|40
|1.30
|1.0846
|1.0876
|1.0776
|80
|2003.02.05 16:18
|s/l
|40
|1.30
|1.0876
|1.0876
|1.0776
|-390.00
|3619.92
|81
|2003.02.05 18:25
|sell
|41
|1.10
|1.0778
|1.0808
|1.0708
|82
|2003.02.06 10:31
|s/l
|41
|1.10
|1.0808
|1.0808
|1.0708
|-306.24
|3313.68
|83
|2003.03.13 20:00
|sell
|42
|1.00
|1.0805
|1.0835
|1.0735
|84
|2003.03.14 17:21
|t/p
|42
|1.00
|1.0735
|1.0835
|1.0735
|707.20
|4020.88
|85
|2003.03.17 16:40
|sell
|43
|1.30
|1.0692
|1.0722
|1.0622
|86
|2003.03.17 17:11
|t/p
|43
|1.30
|1.0622
|1.0722
|1.0622
|910.00
|4930.88
|87
|2003.03.17 17:11
|sell
|44
|1.50
|1.0613
|1.0643
|1.0543
|88
|2003.03.17 20:52
|s/l
|44
|1.50
|1.0643
|1.0643
|1.0543
|-450.00
|4480.88
|89
|2003.04.03 11:35
|sell
|45
|1.40
|1.0710
|1.0740
|1.0640
|90
|2003.04.03 15:22
|s/l
|45
|1.40
|1.0740
|1.0740
|1.0640
|-420.00
|4060.88
|91
|2003.04.29 17:10
|buy
|46
|1.30
|1.1013
|1.0983
|1.1083
|92
|2003.04.30 01:43
|t/p
|46
|1.30
|1.1083
|1.0983
|1.1083
|897.52
|4958.40
|93
|2003.05.06 20:55
|buy
|47
|1.50
|1.1428
|1.1398
|1.1498
|94
|2003.05.07 07:32
|s/l
|47
|1.50
|1.1398
|1.1398
|1.1498
|-464.40
|4494.00
|95
|2003.05.08 14:00
|buy
|48
|1.40
|1.1427
|1.1397
|1.1497
|96
|2003.05.08 18:52
|t/p
|48
|1.40
|1.1497
|1.1397
|1.1497
|980.00
|5474.00
|97
|2003.05.15 19:05
|sell
|49
|1.70
|1.1394
|1.1424
|1.1324
|98
|2003.05.16 10:54
|s/l
|49
|1.70
|1.1424
|1.1424
|1.1324
|-497.76
|4976.24
|99
|2003.05.20 17:40
|buy
|50
|1.50
|1.1695
|1.1665
|1.1765
|100
|2003.05.21 14:48
|s/l
|50
|1.50
|1.1665
|1.1665
|1.1765
|-464.40
|4511.84
|101
|2003.06.05 14:10
|buy
|51
|1.40
|1.1776
|1.1746
|1.1846
|102
|2003.06.05 15:18
|t/p
|51
|1.40
|1.1846
|1.1746
|1.1846
|980.00
|5491.84
|103
|2003.06.05 15:20
|buy
|52
|1.70
|1.1840
|1.1810
|1.1910
|104
|2003.06.06 14:07
|s/l
|52
|1.70
|1.1810
|1.1810
|1.1910
|-526.32
|4965.52
|105
|2003.06.06 14:45
|sell
|53
|1.50
|1.1765
|1.1795
|1.1695
|106
|2003.06.06 16:15
|t/p
|53
|1.50
|1.1695
|1.1795
|1.1695
|1050.00
|6015.52
|107
|2003.06.09 14:45
|buy
|54
|1.90
|1.1768
|1.1738
|1.1838
|108
|2003.06.09 17:08
|s/l
|54
|1.90
|1.1738
|1.1738
|1.1838
|-570.00
|5445.52
|109
|2003.06.19 18:55
|buy
|55
|1.70
|1.1738
|1.1708
|1.1808
|110
|2003.06.19 20:57
|s/l
|55
|1.70
|1.1708
|1.1708
|1.1808
|-510.00
|4935.52
|111
|2003.06.23 11:10
|sell
|56
|1.50
|1.1528
|1.1558
|1.1458
|112
|2003.06.23 18:35
|s/l
|56
|1.50
|1.1558
|1.1558
|1.1458
|-450.00
|4485.52
|113
|2003.07.01 16:20
|buy
|57
|1.40
|1.1595
|1.1565
|1.1665
|114
|2003.07.01 20:29
|s/l
|57
|1.40
|1.1565
|1.1565
|1.1665
|-420.00
|4065.52
|115
|2003.07.03 15:01
|buy
|58
|1.30
|1.1520
|1.1490
|1.1590
|116
|2003.07.03 16:02
|s/l
|58
|1.30
|1.1490
|1.1490
|1.1590
|-390.00
|3675.52
|117
|2003.07.15 17:00
|sell
|59
|1.20
|1.1245
|1.1275
|1.1175
|118
|2003.07.15 19:38
|t/p
|59
|1.20
|1.1175
|1.1275
|1.1175
|840.00
|4515.52
|119
|2003.08.01 16:30
|buy
|60
|1.40
|1.1265
|1.1235
|1.1335
|120
|2003.08.04 16:27
|t/p
|60
|1.40
|1.1335
|1.1235
|1.1335
|966.56
|5482.08
|121
|2003.09.05 14:50
|buy
|61
|1.70
|1.0996
|1.0966
|1.1066
|122
|2003.09.05 17:47
|t/p
|61
|1.70
|1.1066
|1.0966
|1.1066
|1190.00
|6672.08
|123
|2003.09.12 14:45
|buy
|62
|2.10
|1.1240
|1.1210
|1.1310
|124
|2003.09.12 16:02
|t/p
|62
|2.10
|1.1310
|1.1210
|1.1310
|1470.00
|8142.08
|125
|2003.09.19 16:55
|buy
|63
|2.50
|1.1372
|1.1342
|1.1442
|126
|2003.09.19 17:06
|s/l
|63
|2.50
|1.1342
|1.1342
|1.1442
|-750.00
|7392.08
|127
|2003.09.29 16:54
|buy
|64
|2.30
|1.1517
|1.1487
|1.1587
|128
|2003.09.29 17:13
|t/p
|64
|2.30
|1.1587
|1.1487
|1.1587
|1610.00
|9002.08
|129
|2003.09.29 17:13
|buy
|65
|2.80
|1.1591
|1.1561
|1.1661
|130
|2003.09.29 17:23
|s/l
|65
|2.80
|1.1561
|1.1561
|1.1661
|-840.00
|8162.08
|131
|2003.09.29 17:26
|buy
|66
|2.50
|1.1573
|1.1543
|1.1643
|132
|2003.09.30 08:42
|t/p
|66
|2.50
|1.1643
|1.1543
|1.1643
|1726.00
|9888.08
|133
|2003.10.03 15:10
|sell
|67
|3.00
|1.1592
|1.1622
|1.1522
|134
|2003.10.03 15:47
|s/l
|67
|3.00
|1.1622
|1.1622
|1.1522
|-900.00
|8988.08
|135
|2003.10.10 15:30
|buy
|68
|2.70
|1.1834
|1.1804
|1.1904
|136
|2003.10.10 16:09
|s/l
|68
|2.70
|1.1804
|1.1804
|1.1904
|-810.00
|8178.08
|137
|2003.10.15 14:50
|sell
|69
|2.50
|1.1619
|1.1649
|1.1549
|138
|2003.10.15 16:02
|s/l
|69
|2.50
|1.1649
|1.1649
|1.1549
|-750.00
|7428.08
|139
|2003.10.17 16:35
|buy
|70
|2.30
|1.1631
|1.1601
|1.1701
|140
|2003.10.20 00:01
|t/p
|70
|2.30
|1.1701
|1.1601
|1.1701
|1587.92
|9016.00
|141
|2003.11.03 16:25
|sell
|71
|2.80
|1.1512
|1.1542
|1.1442
|142
|2003.11.03 17:23
|t/p
|71
|2.80
|1.1442
|1.1542
|1.1442
|1960.00
|10976.00
|143
|2003.11.03 17:23
|sell
|72
|3.30
|1.1432
|1.1462
|1.1362
|144
|2003.11.03 17:43
|s/l
|72
|3.30
|1.1462
|1.1462
|1.1362
|-990.00
|9986.00
|145
|2003.11.07 17:10
|buy
|73
|3.00
|1.1488
|1.1458
|1.1558
|146
|2003.11.11 00:22
|s/l
|73
|3.00
|1.1458
|1.1458
|1.1558
|-957.60
|9028.40
|147
|2003.11.18 16:10
|buy
|74
|2.80
|1.1878
|1.1848
|1.1948
|148
|2003.11.18 20:33
|t/p
|74
|2.80
|1.1948
|1.1848
|1.1948
|1960.00
|10988.40
|149
|2003.11.24 11:05
|sell
|75
|3.30
|1.1788
|1.1818
|1.1718
|150
|2003.11.24 11:55
|s/l
|75
|3.30
|1.1818
|1.1818
|1.1718
|-990.00
|9998.40
|151
|2003.11.26 15:45
|buy
|76
|3.00
|1.1872
|1.1842
|1.1942
|152
|2003.11.26 18:33
|t/p
|76
|3.00
|1.1942
|1.1842
|1.1942
|2100.00
|12098.40
|153
|2003.12.02 16:35
|buy
|77
|3.70
|1.2070
|1.2040
|1.2140
|154
|2003.12.04 15:12
|t/p
|77
|3.70
|1.2140
|1.2040
|1.2140
|2447.92
|14546.32
|155
|2003.12.04 16:50
|sell
|78
|4.40
|1.2054
|1.2084
|1.1984
|156
|2003.12.04 18:03
|s/l
|78
|4.40
|1.2084
|1.2084
|1.1984
|-1320.00
|13226.32
|157
|2004.01.01 19:25
|sell
|79
|4.00
|1.2542
|1.2572
|1.2472
|158
|2004.01.01 23:59
|s/l
|79
|4.00
|1.2572
|1.2572
|1.2472
|-1200.00
|12026.32
|159
|2004.01.08 14:55
|buy
|80
|3.70
|1.2712
|1.2682
|1.2782
|160
|2004.01.09 00:31
|t/p
|80
|3.70
|1.2782
|1.2682
|1.2782
|2554.48
|14580.80
|161
|2004.01.09 14:40
|buy
|81
|4.40
|1.2843
|1.2813
|1.2913
|162
|2004.01.09 14:47
|s/l
|81
|4.40
|1.2813
|1.2813
|1.2913
|-1320.00
|13260.80
|163
|2004.01.09 14:55
|buy
|82
|4.00
|1.2821
|1.2791
|1.2891
|164
|2004.01.12 09:36
|t/p
|82
|4.00
|1.2891
|1.2791
|1.2891
|2761.60
|16022.40
|165
|2004.01.16 15:40
|sell
|83
|4.90
|1.2431
|1.2461
|1.2361
|166
|2004.01.16 18:29
|t/p
|83
|4.90
|1.2361
|1.2461
|1.2361
|3430.00
|19452.40
|167
|2004.01.20 12:55
|buy
|84
|5.90
|1.2503
|1.2473
|1.2573
|168
|2004.01.20 17:16
|t/p
|84
|5.90
|1.2573
|1.2473
|1.2573
|4130.00
|23582.40
|169
|2004.01.22 11:00
|buy
|85
|7.10
|1.2724
|1.2694
|1.2794
|170
|2004.01.22 15:39
|s/l
|85
|7.10
|1.2694
|1.2694
|1.2794
|-2130.00
|21452.40
|171
|2004.01.23 17:48
|sell
|86
|6.50
|1.2616
|1.2646
|1.2546
|172
|2004.01.26 08:23
|t/p
|86
|6.50
|1.2546
|1.2646
|1.2546
|4596.80
|26049.20
|173
|2004.01.28 20:25
|sell
|87
|7.90
|1.2533
|1.2563
|1.2463
|174
|2004.01.28 23:06
|t/p
|87
|7.90
|1.2463
|1.2563
|1.2463
|5530.00
|31579.20
|175
|2004.01.29 16:50
|sell
|88
|9.50
|1.2391
|1.2421
|1.2321
|176
|2004.01.30 08:09
|s/l
|88
|9.50
|1.2421
|1.2421
|1.2321
|-2781.60
|28797.60
|177
|2004.01.30 14:40
|buy
|89
|8.70
|1.2473
|1.2443
|1.2543
|178
|2004.01.30 15:00
|s/l
|89
|8.70
|1.2443
|1.2443
|1.2543
|-2610.00
|26187.60
|179
|2004.01.30 17:20
|buy
|90
|7.90
|1.2461
|1.2431
|1.2531
|180
|2004.02.02 16:46
|s/l
|90
|7.90
|1.2431
|1.2431
|1.2531
|-2445.84
|23741.76
|181
|2004.02.06 14:40
|buy
|91
|7.20
|1.2603
|1.2573
|1.2673
|182
|2004.02.06 14:50
|t/p
|91
|7.20
|1.2673
|1.2573
|1.2673
|5040.00
|28781.76
|183
|2004.02.06 14:50
|buy
|92
|8.70
|1.2680
|1.2650
|1.2750
|184
|2004.02.09 00:00
|s/l
|92
|8.70
|1.2650
|1.2650
|1.2750
|-2693.52
|26088.24
|185
|2004.02.11 17:17
|buy
|93
|7.90
|1.2770
|1.2740
|1.2840
|186
|2004.02.11 23:34
|t/p
|93
|7.90
|1.2840
|1.2740
|1.2840
|5530.00
|31618.24
|187
|2004.02.13 16:40
|sell
|94
|9.50
|1.2792
|1.2822
|1.2722
|188
|2004.02.13 17:45
|t/p
|94
|9.50
|1.2722
|1.2822
|1.2722
|6650.00
|38268.24
|189
|2004.02.19 15:05
|sell
|95
|11.50
|1.2658
|1.2688
|1.2588
|190
|2004.02.19 15:22
|s/l
|95
|11.50
|1.2688
|1.2688
|1.2588
|-3450.00
|34818.24
|191
|2004.02.20 16:35
|sell
|96
|10.50
|1.2580
|1.2610
|1.2510
|192
|2004.02.20 18:58
|t/p
|96
|10.50
|1.2510
|1.2610
|1.2510
|7350.00
|42168.24
|193
|2004.02.24 16:30
|buy
|97
|12.70
|1.2671
|1.2641
|1.2741
|194
|2004.02.25 12:39
|s/l
|97
|12.70
|1.2641
|1.2641
|1.2741
|-3931.92
|38236.32
|195
|2004.02.25 16:44
|sell
|98
|11.50
|1.2544
|1.2574
|1.2474
|196
|2004.02.26 09:22
|t/p
|98
|11.50
|1.2474
|1.2574
|1.2474
|8298.40
|46534.72
|197
|2004.03.02 17:05
|sell
|99
|14.00
|1.2249
|1.2279
|1.2179
|198
|2004.03.02 17:15
|s/l
|99
|14.00
|1.2279
|1.2279
|1.2179
|-4200.00
|42334.72
|199
|2004.03.02 17:19
|sell
|100
|12.80
|1.2263
|1.2293
|1.2193
|200
|2004.03.03 01:07
|t/p
|100
|12.80
|1.2193
|1.2293
|1.2193
|9052.16
|51386.88
|201
|2004.03.03 17:30
|sell
|101
|15.50
|1.2079
|1.2109
|1.2009
|202
|2004.03.03 18:21
|s/l
|101
|15.50
|1.2109
|1.2109
|1.2009
|-4650.00
|46736.88
|203
|2004.03.05 14:40
|buy
|102
|14.10
|1.2319
|1.2289
|1.2389
|204
|2004.03.05 15:59
|t/p
|102
|14.10
|1.2389
|1.2289
|1.2389
|9870.00
|56606.88
|205
|2004.03.16 17:49
|sell
|103
|17.00
|1.2272
|1.2302
|1.2202
|206
|2004.03.16 20:21
|s/l
|103
|17.00
|1.2302
|1.2302
|1.2202
|-5100.00
|51506.88
|207
|2004.03.18 15:45
|buy
|104
|15.50
|1.2330
|1.2300
|1.2400
|208
|2004.03.18 17:07
|t/p
|104
|15.50
|1.2400
|1.2300
|1.2400
|10850.00
|62356.88
|209
|2004.03.19 17:30
|sell
|105
|18.80
|1.2266
|1.2296
|1.2196
|210
|2004.03.19 19:25
|s/l
|105
|18.80
|1.2296
|1.2296
|1.2196
|-5640.00
|56716.88
|211
|2004.03.26 11:45
|buy
|106
|17.10
|1.2186
|1.2156
|1.2256
|212
|2004.03.26 15:49
|s/l
|106
|17.10
|1.2156
|1.2156
|1.2256
|-5130.00
|51586.88
|213
|2004.04.02 15:45
|sell
|107
|15.50
|1.2210
|1.2240
|1.2140
|214
|2004.04.02 16:28
|t/p
|107
|15.50
|1.2140
|1.2240
|1.2140
|10850.00
|62436.88
|215
|2004.04.02 16:28
|sell
|108
|18.80
|1.2131
|1.2161
|1.2061
|216
|2004.04.05 14:12
|t/p
|108
|18.80
|1.2061
|1.2161
|1.2061
|13295.36
|75732.24
|217
|2004.04.29 15:35
|buy
|109
|22.80
|1.1910
|1.1880
|1.1980
|218
|2004.04.29 21:24
|t/p
|109
|22.80
|1.1980
|1.1880
|1.1980
|15960.00
|91692.24
|219
|2004.05.04 11:00
|buy
|110
|27.60
|1.2036
|1.2006
|1.2106
|220
|2004.05.04 20:18
|t/p
|110
|27.60
|1.2106
|1.2006
|1.2106
|19320.00
|111012.24
|221
|2004.05.07 14:50
|sell
|111
|33.40
|1.1975
|1.2005
|1.1905
|222
|2004.05.07 17:19
|t/p
|111
|33.40
|1.1905
|1.2005
|1.1905
|23380.00
|134392.24
|223
|2004.05.12 15:00
|buy
|112
|40.40
|1.1928
|1.1898
|1.1998
|224
|2004.05.12 16:27
|s/l
|112
|40.40
|1.1898
|1.1898
|1.1998
|-12120.00
|122272.24
|225
|2004.05.27 15:06
|buy
|113
|36.70
|1.2222
|1.2192
|1.2292
|226
|2004.05.28 08:02
|t/p
|113
|36.70
|1.2292
|1.2192
|1.2292
|25337.68
|147609.92
|227
|2004.06.15 15:00
|buy
|114
|44.30
|1.2117
|1.2087
|1.2187
|228
|2004.06.15 15:48
|s/l
|114
|44.30
|1.2087
|1.2087
|1.2187
|-13290.00
|134319.92
|229
|2004.06.16 17:20
|sell
|115
|40.30
|1.1987
|1.2017
|1.1917
|230
|2004.06.16 19:40
|s/l
|115
|40.30
|1.2017
|1.2017
|1.1917
|-12090.00
|122229.92
|231
|2004.07.02 14:43
|buy
|116
|36.70
|1.2276
|1.2246
|1.2346
|232
|2004.07.07 07:53
|t/p
|116
|36.70
|1.2346
|1.2246
|1.2346
|24633.04
|146862.96
|233
|2004.07.21 16:50
|sell
|117
|44.10
|1.2223
|1.2253
|1.2153
|234
|2004.07.21 21:44
|s/l
|117
|44.10
|1.2253
|1.2253
|1.2153
|-13230.00
|133632.96
|235
|2004.07.27 16:30
|sell
|118
|40.10
|1.2076
|1.2106
|1.2006
|236
|2004.07.28 15:58
|t/p
|118
|40.10
|1.2006
|1.2106
|1.2006
|28358.72
|161991.68
|237
|2004.07.30 14:50
|buy
|119
|48.60
|1.2114
|1.2084
|1.2184
|238
|2004.07.30 16:01
|s/l
|119
|48.60
|1.2084
|1.2084
|1.2184
|-14580.00
|147411.68
|239
|2004.08.06 14:50
|buy
|120
|44.30
|1.2228
|1.2198
|1.2298
|240
|2004.08.10 15:54
|t/p
|120
|44.30
|1.2298
|1.2198
|1.2298
|30159.44
|177571.12
|241
|2004.08.13 14:40
|buy
|121
|53.30
|1.2289
|1.2259
|1.2359
|242
|2004.08.13 16:43
|t/p
|121
|53.30
|1.2359
|1.2259
|1.2359
|37310.00
|214881.12
|243
|2004.09.03 15:10
|sell
|122
|64.50
|1.2104
|1.2134
|1.2034
|244
|2004.09.08 13:27
|t/p
|122
|64.50
|1.2034
|1.2134
|1.2034
|46543.20
|261424.32
|245
|2004.09.08 16:56
|buy
|123
|78.50
|1.2117
|1.2087
|1.2187
|246
|2004.09.08 20:49
|t/p
|123
|78.50
|1.2187
|1.2087
|1.2187
|54950.00
|316374.32
|247
|2004.09.10 15:00
|buy
|124
|95.00
|1.2294
|1.2264
|1.2364
|248
|2004.09.10 20:58
|s/l
|124
|95.00
|1.2264
|1.2264
|1.2364
|-28500.00
|287874.32
|249
|2004.09.30 13:55
|buy
|125
|86.40
|1.2406
|1.2376
|1.2476
|250
|2004.10.04 02:42
|s/l
|125
|86.40
|1.2376
|1.2376
|1.2476
|-27578.88
|260295.44
|251
|2004.10.08 14:50
|buy
|126
|78.10
|1.2395
|1.2365
|1.2465
|252
|2004.10.12 02:53
|s/l
|126
|78.10
|1.2365
|1.2365
|1.2465
|-24929.52
|235365.92
|253
|2004.10.13 20:05
|buy
|127
|70.70
|1.2341
|1.2311
|1.2411
|254
|2004.10.14 14:31
|t/p
|127
|70.70
|1.2411
|1.2311
|1.2411
|47453.84
|282819.76
|255
|2004.10.15 15:30
|buy
|128
|84.90
|1.2475
|1.2445
|1.2545
|256
|2004.10.20 09:21
|t/p
|128
|84.90
|1.2545
|1.2445
|1.2545
|56984.88
|339804.64
|257
|2004.10.27 17:35
|sell
|129
|100.00
|1.2725
|1.2755
|1.2655
|258
|2004.10.28 12:41
|t/p
|129
|100.00
|1.2655
|1.2755
|1.2655
|72160.00
|411964.64
|259
|2004.11.05 14:51
|sell
|130
|100.00
|1.2795
|1.2825
|1.2725
|260
|2004.11.05 14:55
|s/l
|130
|100.00
|1.2825
|1.2825
|1.2725
|-30000.00
|381964.64
|261
|2004.11.05 15:40
|buy
|131
|100.00
|1.2878
|1.2848
|1.2948
|262
|2004.11.05 17:41
|t/p
|131
|100.00
|1.2948
|1.2848
|1.2948
|70000.00
|451964.64
|263
|2004.11.23 12:10
|buy
|132
|100.00
|1.3069
|1.3039
|1.3139
|264
|2004.11.24 10:44
|t/p
|132
|100.00
|1.3139
|1.3039
|1.3139
|69040.00
|521004.64
|265
|2004.12.02 17:05
|sell
|133
|100.00
|1.3253
|1.3283
|1.3183
|266
|2004.12.02 18:02
|s/l
|133
|100.00
|1.3283
|1.3283
|1.3183
|-30000.00
|491004.64
|267
|2004.12.03 15:25
|buy
|134
|100.00
|1.3365
|1.3335
|1.3435
|268
|2004.12.03 19:05
|t/p
|134
|100.00
|1.3435
|1.3335
|1.3435
|70000.00
|561004.64
|269
|2004.12.08 14:50
|sell
|135
|100.00
|1.3210
|1.3240
|1.3140
|270
|2004.12.08 14:56
|s/l
|135
|100.00
|1.3240
|1.3240
|1.3140
|-30000.00
|531004.64
|271
|2004.12.08 15:05
|sell
|136
|100.00
|1.3234
|1.3264
|1.3164
|272
|2004.12.08 15:10
|s/l
|136
|100.00
|1.3264
|1.3264
|1.3164
|-30000.00
|501004.64
|273
|2004.12.08 18:45
|buy
|137
|100.00
|1.3318
|1.3288
|1.3388
|274
|2004.12.09 05:05
|s/l
|137
|100.00
|1.3288
|1.3288
|1.3388
|-32880.00
|468124.64
|275
|2004.12.16 15:25
|sell
|138
|100.00
|1.3294
|1.3324
|1.3224
|276
|2004.12.16 16:03
|s/l
|138
|100.00
|1.3324
|1.3324
|1.3224
|-30000.00
|438124.64
|277
|2004.12.31 17:50
|sell
|139
|100.00
|1.3519
|1.3549
|1.3449
|278
|2004.12.31 18:09
|s/l
|139
|100.00
|1.3549
|1.3549
|1.3449
|-30000.00
|408124.64
|279
|2005.01.03 15:15
|sell
|140
|100.00
|1.3447
|1.3477
|1.3377
|280
|2005.01.03 15:42
|s/l
|140
|100.00
|1.3477
|1.3477
|1.3377
|-30000.00
|378124.64
|281
|2005.01.04 16:30
|sell
|141
|100.00
|1.3302
|1.3332
|1.3232
|282
|2005.01.05 11:09
|t/p
|141
|100.00
|1.3232
|1.3332
|1.3232
|70720.00
|448844.64
|283
|2005.01.07 16:15
|sell
|142
|100.00
|1.3151
|1.3181
|1.3081
|284
|2005.01.07 16:27
|t/p
|142
|100.00
|1.3081
|1.3181
|1.3081
|70000.00
|518844.64
|285
|2005.01.07 16:27
|sell
|143
|100.00
|1.3076
|1.3106
|1.3006
|286
|2005.01.07 16:31
|s/l
|143
|100.00
|1.3106
|1.3106
|1.3006
|-30000.00
|488844.64
|287
|2005.01.07 16:31
|sell
|144
|100.00
|1.3101
|1.3131
|1.3031
|288
|2005.01.07 18:34
|t/p
|144
|100.00
|1.3031
|1.3131
|1.3031
|70000.00
|558844.64
|289
|2005.01.12 14:50
|buy
|145
|100.00
|1.3218
|1.3188
|1.3288
|290
|2005.01.12 17:14
|t/p
|145
|100.00
|1.3288
|1.3188
|1.3288
|70000.00
|628844.64
|291
|2005.01.25 16:35
|sell
|146
|100.00
|1.2962
|1.2992
|1.2892
|292
|2005.01.26 04:14
|s/l
|146
|100.00
|1.2992
|1.2992
|1.2892
|-29280.00
|599564.64
|293
|2005.02.04 14:40
|buy
|147
|100.00
|1.3036
|1.3006
|1.3106
|294
|2005.02.04 14:45
|s/l
|147
|100.00
|1.3006
|1.3006
|1.3106
|-30000.00
|569564.64
|295
|2005.02.04 15:30
|sell
|148
|100.00
|1.2943
|1.2973
|1.2873
|296
|2005.02.04 19:25
|t/p
|148
|100.00
|1.2873
|1.2973
|1.2873
|70000.00
|639564.64
|297
|2005.02.07 18:25
|sell
|149
|100.00
|1.2745
|1.2775
|1.2675
|298
|2005.02.07 20:03
|s/l
|149
|100.00
|1.2775
|1.2775
|1.2675
|-30000.00
|609564.64
|299
|2005.02.10 15:30
|buy
|150
|100.00
|1.2813
|1.2783
|1.2883
|300
|2005.02.10 16:19
|t/p
|150
|100.00
|1.2883
|1.2783
|1.2883
|70000.00
|679564.64
|301
|2005.02.10 16:19
|buy
|151
|100.00
|1.2889
|1.2859
|1.2959
|302
|2005.02.11 02:19
|s/l
|151
|100.00
|1.2859
|1.2859
|1.2959
|-30960.00
|648604.64
|303
|2005.03.04 15:20
|buy
|152
|100.00
|1.3187
|1.3157
|1.3257
|304
|2005.03.08 09:46
|t/p
|152
|100.00
|1.3257
|1.3157
|1.3257
|68080.00
|716684.64
|305
|2005.03.15 15:46
|sell
|153
|100.00
|1.3317
|1.3347
|1.3247
|306
|2005.03.16 08:35
|s/l
|153
|100.00
|1.3347
|1.3347
|1.3247
|-29280.00
|687404.64
|307
|2005.03.22 20:35
|sell
|154
|100.00
|1.3135
|1.3165
|1.3065
|308
|2005.03.22 21:05
|t/p
|154
|100.00
|1.3065
|1.3165
|1.3065
|70000.00
|757404.64
|309
|2005.04.01 15:41
|buy
|155
|100.00
|1.3039
|1.3009
|1.3109
|310
|2005.04.01 15:58
|s/l
|155
|100.00
|1.3009
|1.3009
|1.3109
|-30000.00
|727404.64
|311
|2005.04.01 16:30
|sell
|156
|100.00
|1.2963
|1.2993
|1.2893
|312
|2005.04.01 17:22
|t/p
|156
|100.00
|1.2893
|1.2993
|1.2893
|70000.00
|797404.64
|313
|2005.04.01 17:22
|sell
|157
|100.00
|1.2889
|1.2919
|1.2819
|314
|2005.04.05 04:54
|t/p
|157
|100.00
|1.2819
|1.2919
|1.2819
|71440.00
|868844.64
|315
|2005.04.08 17:30
|buy
|158
|100.00
|1.2881
|1.2851
|1.2951
|316
|2005.04.11 10:01
|t/p
|158
|100.00
|1.2951
|1.2851
|1.2951
|69040.00
|937884.64
|317
|2005.04.12 14:55
|sell
|159
|100.00
|1.2922
|1.2952
|1.2852
|318
|2005.04.13 10:00
|s/l
|159
|100.00
|1.2952
|1.2952
|1.2852
|-29280.00
|908604.64
|319
|2005.04.13 15:30
|sell
|160
|100.00
|1.2869
|1.2899
|1.2799
|320
|2005.04.13 16:53
|s/l
|160
|100.00
|1.2899
|1.2899
|1.2799
|-30000.00
|878604.64
|321
|2005.04.15 16:50
|buy
|161
|100.00
|1.2931
|1.2901
|1.3001
|322
|2005.04.15 19:43
|s/l
|161
|100.00
|1.2901
|1.2901
|1.3001
|-30000.00
|848604.64
|323
|2005.04.20 16:21
|buy
|162
|100.00
|1.3060
|1.3030
|1.3130
|324
|2005.04.21 18:24
|s/l
|162
|100.00
|1.3030
|1.3030
|1.3130
|-32880.00
|815724.64
|325
|2005.05.06 14:42
|sell
|163
|100.00
|1.2867
|1.2897
|1.2797
|326
|2005.05.09 04:17
|t/p
|163
|100.00
|1.2797
|1.2897
|1.2797
|70720.00
|886444.64
|327
|2005.05.11 14:55
|sell
|164
|100.00
|1.2801
|1.2831
|1.2731
|328
|2005.05.11 18:07
|s/l
|164
|100.00
|1.2831
|1.2831
|1.2731
|-30000.00
|856444.64
|329
|2005.05.12 14:55
|sell
|165
|100.00
|1.2702
|1.2732
|1.2632
|330
|2005.05.13 12:03
|t/p
|165
|100.00
|1.2632
|1.2732
|1.2632
|70720.00
|927164.64
|331
|2005.05.31 12:38
|sell
|166
|100.00
|1.2317
|1.2347
|1.2247
|332
|2005.05.31 14:49
|s/l
|166
|100.00
|1.2347
|1.2347
|1.2247
|-30000.00
|897164.64
|333
|2005.06.10 16:20
|sell
|167
|100.00
|1.2132
|1.2162
|1.2062
|334
|2005.06.13 10:42
|t/p
|167
|100.00
|1.2062
|1.2162
|1.2062
|70720.00
|967884.64
|335
|2005.06.14 15:35
|sell
|168
|100.00
|1.2055
|1.2085
|1.1985
|336
|2005.06.15 15:32
|s/l
|168
|100.00
|1.2085
|1.2085
|1.1985
|-29280.00
|938604.64
|337
|2005.06.16 16:20
|sell
|169
|100.00
|1.2071
|1.2101
|1.2001
|338
|2005.06.16 18:00
|s/l
|169
|100.00
|1.2101
|1.2101
|1.2001
|-30000.00
|908604.64
|339
|2005.06.17 16:50
|buy
|170
|100.00
|1.2231
|1.2201
|1.2301
|340
|2005.06.20 00:00
|s/l
|170
|100.00
|1.2201
|1.2201
|1.2301
|-30960.00
|877644.64
|341
|2005.07.01 16:40
|sell
|171
|100.00
|1.1993
|1.2023
|1.1923
|342
|2005.07.04 00:03
|t/p
|171
|100.00
|1.1923
|1.2023
|1.1923
|70720.00
|948364.64
|343
|2005.07.07 11:30
|buy
|172
|100.00
|1.2021
|1.1991
|1.2091
|344
|2005.07.07 11:39
|s/l
|172
|100.00
|1.1991
|1.1991
|1.2091
|-30000.00
|918364.64
|345
|2005.07.13 15:25
|sell
|173
|100.00
|1.2111
|1.2141
|1.2041
|346
|2005.07.15 14:36
|t/p
|173
|100.00
|1.2041
|1.2141
|1.2041
|72880.00
|991244.64
|347
|2005.07.20 16:45
|sell
|174
|100.00
|1.2005
|1.2035
|1.1935
|348
|2005.07.20 17:15
|s/l
|174
|100.00
|1.2035
|1.2035
|1.1935
|-30000.00
|961244.64
|349
|2005.07.20 19:40
|buy
|175
|100.00
|1.2117
|1.2087
|1.2187
|350
|2005.07.21 03:02
|t/p
|175
|100.00
|1.2187
|1.2087
|1.2187
|67120.00
|1028364.64
|351
|2005.07.27 15:30
|buy
|176
|100.00
|1.2042
|1.2012
|1.2112
|352
|2005.07.28 17:21
|t/p
|176
|100.00
|1.2112
|1.2012
|1.2112
|67120.00
|1095484.64
|353
|2005.08.03 11:17
|buy
|177
|100.00
|1.2286
|1.2256
|1.2356
|354
|2005.08.04 03:18
|t/p
|177
|100.00
|1.2356
|1.2256
|1.2356
|67120.00
|1162604.64
|355
|2005.08.12 15:13
|sell
|178
|100.00
|1.2389
|1.2419
|1.2319
|356
|2005.08.12 15:39
|s/l
|178
|100.00
|1.2419
|1.2419
|1.2319
|-30000.00
|1132604.64
|357
|2005.08.31 16:25
|buy
|179
|100.00
|1.2287
|1.2257
|1.2357
|358
|2005.09.01 10:21
|t/p
|179
|100.00
|1.2357
|1.2257
|1.2357
|67120.00
|1199724.64
|359
|2005.09.01 16:15
|buy
|180
|100.00
|1.2463
|1.2433
|1.2533
|360
|2005.09.02 09:42
|t/p
|180
|100.00
|1.2533
|1.2433
|1.2533
|69040.00
|1268764.64
|361
|2005.10.14 16:50
|buy
|181
|100.00
|1.2076
|1.2046
|1.2146
|362
|2005.10.17 11:44
|s/l
|181
|100.00
|1.2046
|1.2046
|1.2146
|-30960.00
|1237804.64
|363
|2005.10.21 17:35
|sell
|182
|100.00
|1.1963
|1.1993
|1.1893
|364
|2005.10.24 17:45
|s/l
|182
|100.00
|1.1993
|1.1993
|1.1893
|-29280.00
|1208524.64
|365
|2005.11.04 16:05
|sell
|183
|100.00
|1.1913
|1.1943
|1.1843
|366
|2005.11.04 16:34
|t/p
|183
|100.00
|1.1843
|1.1943
|1.1843
|70000.00
|1278524.64
|367
|2005.11.04 16:35
|sell
|184
|100.00
|1.1843
|1.1873
|1.1773
|368
|2005.11.08 01:54
|t/p
|184
|100.00
|1.1773
|1.1873
|1.1773
|71440.00
|1349964.64
|369
|2005.11.18 15:15
|buy
|185
|100.00
|1.1740
|1.1710
|1.1810
|370
|2005.11.18 16:19
|s/l
|185
|100.00
|1.1710
|1.1710
|1.1810
|-30000.00
|1319964.64
|371
|2005.11.18 16:32
|sell
|186
|100.00
|1.1705
|1.1735
|1.1635
|372
|2005.11.18 17:19
|s/l
|186
|100.00
|1.1735
|1.1735
|1.1635
|-30000.00
|1289964.64
|373
|2005.11.21 16:41
|sell
|187
|100.00
|1.1754
|1.1784
|1.1684
|374
|2005.11.22 20:11
|s/l
|187
|100.00
|1.1784
|1.1784
|1.1684
|-29280.00
|1260684.64
|375
|2005.11.22 20:20
|buy
|188
|100.00
|1.1800
|1.1770
|1.1870
|376
|2005.11.23 12:13
|s/l
|188
|100.00
|1.1770
|1.1770
|1.1870
|-30960.00
|1229724.64
|377
|2005.11.28 16:59
|buy
|189
|100.00
|1.1794
|1.1764
|1.1864
|378
|2005.11.28 20:09
|t/p
|189
|100.00
|1.1864
|1.1764
|1.1864
|70000.00
|1299724.64
|379
|2005.12.12 14:25
|buy
|190
|100.00
|1.1953
|1.1923
|1.2023
|380
|2005.12.13 09:45
|s/l
|190
|100.00
|1.1923
|1.1923
|1.2023
|-30960.00
|1268764.64
|381
|2005.12.28 18:20
|sell
|191
|100.00
|1.1835
|1.1865
|1.1765
|382
|2005.12.29 08:21
|s/l
|191
|100.00
|1.1865
|1.1865
|1.1765
|-27840.00
|1240924.64
|383
|2006.01.03 16:05
|buy
|192
|100.00
|1.1935
|1.1905
|1.2005
|384
|2006.01.03 20:04
|t/p
|192
|100.00
|1.2005
|1.1905
|1.2005
|70000.00
|1310924.64
|385
|2006.01.06 15:05
|buy
|193
|100.00
|1.2165
|1.2135
|1.2235
|386
|2006.01.06 15:40
|s/l
|193
|100.00
|1.2135
|1.2135
|1.2235
|-30000.00
|1280924.64
|387
|2006.01.12 15:30
|sell
|194
|100.00
|1.2016
|1.2046
|1.1946
|388
|2006.01.13 00:20
|s/l
|194
|100.00
|1.2046
|1.2046
|1.1946
|-29280.00
|1251644.64
|389
|2006.01.27 16:55
|sell
|195
|100.00
|1.2135
|1.2165
|1.2065
|390
|2006.01.30 14:25
|t/p
|195
|100.00
|1.2065
|1.2165
|1.2065
|70720.00
|1322364.64
|391
|2006.02.03 15:10
|sell
|196
|100.00
|1.1986
|1.2016
|1.1916
|392
|2006.02.03 17:06
|s/l
|196
|100.00
|1.2016
|1.2016
|1.1916
|-30000.00
|1292364.64
|393
|2006.02.10 16:40
|sell
|197
|100.00
|1.1939
|1.1969
|1.1869
|394
|2006.02.14 14:38
|t/p
|197
|100.00
|1.1869
|1.1969
|1.1869
|71440.00
|1363804.64
|395
|2006.03.16 15:10
|buy
|198
|100.00
|1.2136
|1.2106
|1.2206
|396
|2006.03.17 18:09
|t/p
|198
|100.00
|1.2206
|1.2106
|1.2206
|69040.00
|1432844.64
|397
|2006.03.23 16:40
|sell
|199
|100.00
|1.1983
|1.2013
|1.1913
|398
|2006.03.24 16:10
|s/l
|199
|100.00
|1.2013
|1.2013
|1.1913
|-29280.00
|1403564.64
|399
|2006.03.30 16:45
|buy
|200
|100.00
|1.2142
|1.2112
|1.2212
|400
|2006.03.31 10:50
|s/l
|200
|100.00
|1.2112
|1.2112
|1.2212
|-30960.00
|1372604.64
|401
|2006.04.04 14:43
|buy
|201
|100.00
|1.2243
|1.2213
|1.2313
|402
|2006.04.06 10:56
|t/p
|201
|100.00
|1.2313
|1.2213
|1.2313
|66160.00
|1438764.64
|403
|2006.04.06 14:55
|sell
|202
|100.00
|1.2229
|1.2259
|1.2159
|404
|2006.04.07 15:21
|t/p
|202
|100.00
|1.2159
|1.2259
|1.2159
|70720.00
|1509484.64
|405
|2006.04.27 16:15
|buy
|203
|100.00
|1.2489
|1.2459
|1.2559
|406
|2006.04.28 10:36
|t/p
|203
|100.00
|1.2559
|1.2459
|1.2559
|69040.00
|1578524.64
|407
|2006.05.05 15:10
|buy
|204
|100.00
|1.2758
|1.2728
|1.2828
|408
|2006.05.05 16:46
|s/l
|204
|100.00
|1.2728
|1.2728
|1.2828
|-30000.00
|1548524.64
|409
|2006.05.17 16:35
|sell
|205
|100.00
|1.2757
|1.2787
|1.2687
|410
|2006.05.17 16:42
|s/l
|205
|100.00
|1.2787
|1.2787
|1.2687
|-30000.00
|1518524.64
|411
|2006.05.17 17:10
|sell
|206
|100.00
|1.2776
|1.2806
|1.2706
|412
|2006.05.17 20:25
|t/p
|206
|100.00
|1.2706
|1.2806
|1.2706
|70000.00
|1588524.64
|413
|2006.05.24 16:30
|sell
|207
|100.00
|1.2783
|1.2813
|1.2713
|414
|2006.05.25 20:32
|s/l
|207
|100.00
|1.2813
|1.2813
|1.2713
|-27840.00
|1560684.64
|415
|2006.05.26 15:55
|sell
|208
|100.00
|1.2737
|1.2767
|1.2667
|416
|2006.05.29 11:09
|s/l
|208
|100.00
|1.2767
|1.2767
|1.2667
|-29280.00
|1531404.64
|417
|2006.05.30 16:10
|buy
|209
|100.00
|1.2905
|1.2875
|1.2975
|418
|2006.05.30 17:32
|s/l
|209
|100.00
|1.2875
|1.2875
|1.2975
|-30000.00
|1501404.64
|419
|2006.06.01 16:55
|buy
|210
|100.00
|1.2816
|1.2786
|1.2886
|420
|2006.06.02 14:30
|t/p
|210
|100.00
|1.2886
|1.2786
|1.2886
|69040.00
|1570444.64
|421
|2006.06.02 14:40
|buy
|211
|100.00
|1.2898
|1.2868
|1.2968
|422
|2006.06.05 09:30
|t/p
|211
|100.00
|1.2968
|1.2868
|1.2968
|69040.00
|1639484.64
|423
|2006.06.08 14:43
|sell
|212
|100.00
|1.2672
|1.2702
|1.2602
|424
|2006.06.09 14:35
|t/p
|212
|100.00
|1.2602
|1.2702
|1.2602
|70720.00
|1710204.64
|425
|2006.06.14 15:40
|buy
|213
|100.00
|1.2635
|1.2605
|1.2705
|426
|2006.06.14 19:48
|s/l
|213
|100.00
|1.2605
|1.2605
|1.2705
|-30000.00
|1680204.64
|427
|2006.06.29 20:35
|buy
|214
|100.00
|1.2634
|1.2604
|1.2704
|428
|2006.06.30 03:34
|t/p
|214
|100.00
|1.2704
|1.2604
|1.2704
|69040.00
|1749244.64