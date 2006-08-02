|Account: 1158096
|Name: Nick Faifar
|Currency: USD
|2006 August 4, 19:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|8845456
|2006.08.02 11:17
|balance
|Deposit
|5 000.00
|8845588
|2006.08.02 11:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|2006.08.02 12:08
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8846147
|2006.08.02 11:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|2006.08.02 12:08
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8847838
|2006.08.02 12:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|2006.08.02 12:15
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8847907
|2006.08.02 12:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|2006.08.02 12:15
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8847956
|2006.08.02 12:10
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8761
|0.0000
|1.8771
|2006.08.02 12:15
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|8848135
|2006.08.02 12:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8759
|0.0000
|1.8769
|2006.08.02 12:15
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|8848741
|2006.08.02 12:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.08.02 13:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8848812
|2006.08.02 12:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.08.02 13:20
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8848857
|2006.08.02 12:15
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|2006.08.02 13:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8849151
|2006.08.02 12:16
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2006.08.02 13:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8849853
|2006.08.02 12:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|2006.08.02 13:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|8850210
|2006.08.02 12:23
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|2006.08.02 13:20
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8856162
|2006.08.02 13:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8777
|0.0000
|1.8787
|2006.08.02 14:13
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8856192
|2006.08.02 13:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|2006.08.02 14:13
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8856358
|2006.08.02 13:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.08.02 14:13
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|8860230
|2006.08.02 13:49
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.08.02 14:13
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|8860829
|2006.08.02 13:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2006.08.02 14:13
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8862633
|2006.08.02 14:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|2006.08.02 14:35
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8862685
|2006.08.02 14:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.08.02 14:34
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8862725
|2006.08.02 14:13
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.08.02 14:34
|1.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8862858
|2006.08.02 14:13
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2006.08.02 14:34
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|8864132
|2006.08.02 14:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.08.02 14:44
|1.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8864161
|2006.08.02 14:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.08.02 14:44
|1.8786
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8864808
|2006.08.02 14:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8791
|0.0000
|1.8801
|2006.08.02 15:40
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|8865406
|2006.08.02 14:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8788
|0.0000
|1.8798
|2006.08.02 15:40
|1.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8865839
|2006.08.02 14:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8785
|0.0000
|1.8795
|2006.08.02 15:40
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8866134
|2006.08.02 14:55
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8782
|0.0000
|1.8792
|2006.08.02 15:40
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8866775
|2006.08.02 15:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|2006.08.02 15:40
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8866902
|2006.08.02 15:03
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8777
|0.0000
|1.8787
|2006.08.02 15:40
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|8866968
|2006.08.02 15:03
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|2006.08.02 15:40
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8874364
|2006.08.02 15:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8789
|0.0000
|1.8799
|2006.08.02 18:53
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|8874436
|2006.08.02 15:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|2006.08.02 18:53
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8874497
|2006.08.02 15:41
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8783
|0.0000
|1.8793
|2006.08.02 18:53
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8874720
|2006.08.02 15:43
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|2006.08.02 18:52
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8877479
|2006.08.02 16:05
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8777
|0.0000
|1.8787
|2006.08.02 18:51
|1.8780
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8877699
|2006.08.02 16:06
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|2006.08.02 18:51
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8877898
|2006.08.02 16:06
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.08.02 18:51
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8894058
|2006.08.02 18:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8787
|0.0000
|1.8797
|2006.08.02 23:20
|1.8778
|0.00
|0.00
|-1.32
|-9.00
|8894255
|2006.08.02 18:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8784
|0.0000
|1.8794
|2006.08.02 23:19
|1.8779
|0.00
|0.00
|-2.64
|-10.00
|8894695
|2006.08.02 19:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8781
|0.0000
|1.8791
|2006.08.02 23:19
|1.8778
|0.00
|0.00
|-3.96
|-9.00
|8897116
|2006.08.02 19:31
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.08.02 23:16
|1.8779
|0.00
|0.00
|-6.60
|0.00
|8897913
|2006.08.02 19:39
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.08.02 23:15
|1.8780
|0.00
|0.00
|-10.56
|32.00
|8898107
|2006.08.02 19:40
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|2006.08.02 23:12
|1.8779
|0.00
|0.00
|-15.84
|72.00
|8898486
|2006.08.02 19:42
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2006.08.02 23:10
|1.8780
|0.00
|0.00
|-23.76
|180.00
|8906505
|2006.08.02 23:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8781
|0.0000
|1.8791
|2006.08.03 00:51
|1.8769
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|8906607
|2006.08.02 23:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.08.03 00:51
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|8906699
|2006.08.02 23:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.08.03 00:51
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|8906957
|2006.08.02 23:38
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|2006.08.03 00:51
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|8907981
|2006.08.03 00:13
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2006.08.03 00:51
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|8908358
|2006.08.03 00:16
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|2006.08.03 00:51
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8908681
|2006.08.03 00:21
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|2006.08.03 00:51
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8913907
|2006.08.03 00:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2006.08.03 02:12
|1.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8913987
|2006.08.03 00:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|2006.08.03 02:12
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8914037
|2006.08.03 00:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8764
|0.0000
|1.8774
|2006.08.03 02:12
|1.8761
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8914805
|2006.08.03 00:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8761
|0.0000
|1.8771
|2006.08.03 02:11
|1.8762
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8915165
|2006.08.03 01:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8759
|0.0000
|1.8769
|2006.08.03 02:11
|1.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|8915251
|2006.08.03 01:04
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|2006.08.03 02:10
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8915326
|2006.08.03 01:05
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8753
|0.0000
|1.8763
|2006.08.03 02:10
|1.8763
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8921886
|2006.08.03 02:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8769
|0.0000
|1.8779
|2006.08.03 02:23
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8921987
|2006.08.03 02:13
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8776
|2006.08.03 02:23
|1.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8923572
|2006.08.03 02:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.08.03 03:27
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|8923645
|2006.08.03 02:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.08.03 03:27
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8924168
|2006.08.03 02:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2006.08.03 03:27
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8924672
|2006.08.03 03:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|2006.08.03 03:27
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|8924718
|2006.08.03 03:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.08.03 03:27
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8926213
|2006.08.03 03:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.08.03 06:22
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8926695
|2006.08.03 03:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.08.03 06:22
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8926859
|2006.08.03 03:50
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2006.08.03 06:22
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8927319
|2006.08.03 03:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|2006.08.03 06:22
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8927354
|2006.08.03 03:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.08.03 06:22
|1.8765
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|8928343
|2006.08.03 04:21
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|2006.08.03 06:22
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|8928498
|2006.08.03 04:24
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|2006.08.03 06:22
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8935535
|2006.08.03 06:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.08.03 07:11
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8935568
|2006.08.03 06:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8765
|0.0000
|1.8775
|2006.08.03 07:11
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8936069
|2006.08.03 06:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|2006.08.03 07:11
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8937413
|2006.08.03 06:46
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.08.03 07:11
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|8938184
|2006.08.03 07:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|2006.08.03 07:11
|1.8767
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8939080
|2006.08.03 07:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8772
|0.0000
|1.8782
|2006.08.03 11:00
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8939106
|2006.08.03 07:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8769
|0.0000
|1.8779
|2006.08.03 11:00
|1.8779
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8939154
|2006.08.03 07:13
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8776
|2006.08.03 11:00
|1.8776
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8939203
|2006.08.03 07:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|2006.08.03 11:00
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|8939536
|2006.08.03 07:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.08.03 11:00
|1.8770
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8940403
|2006.08.03 07:29
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8757
|0.0000
|1.8767
|2006.08.03 11:00
|1.8766
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|8940502
|2006.08.03 07:30
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8754
|0.0000
|1.8764
|2006.08.03 11:00
|1.8764
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8956437
|2006.08.03 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|1.8839
|2006.08.03 11:01
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8956588
|2006.08.03 11:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8824
|0.0000
|1.8834
|2006.08.03 11:01
|1.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8956707
|2006.08.03 11:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8819
|0.0000
|1.8829
|2006.08.03 11:00
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8956772
|2006.08.03 11:00
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8816
|0.0000
|1.8826
|2006.08.03 11:00
|1.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|8956853
|2006.08.03 11:00
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8813
|0.0000
|1.8823
|2006.08.03 11:00
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8957391
|2006.08.03 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8832
|0.0000
|1.8842
|2006.08.03 11:04
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8957516
|2006.08.03 11:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|1.8839
|2006.08.03 11:04
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|8957588
|2006.08.03 11:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|1.8836
|2006.08.03 11:04
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8957633
|2006.08.03 11:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|2006.08.03 11:04
|1.8825
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8957724
|2006.08.03 11:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8820
|0.0000
|1.8830
|2006.08.03 11:04
|1.8826
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8957940
|2006.08.03 11:01
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8817
|0.0000
|1.8827
|2006.08.03 11:04
|1.8825
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|8958154
|2006.08.03 11:02
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8814
|0.0000
|1.8824
|2006.08.03 11:04
|1.8824
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8959283
|2006.08.03 11:04
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8836
|0.0000
|1.8846
|2006.08.03 11:06
|1.8846
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|8960176
|2006.08.03 11:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8853
|0.0000
|1.8863
|2006.08.03 11:19
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8962074
|2006.08.03 11:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8860
|2006.08.03 11:19
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8962680
|2006.08.03 11:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8868
|0.0000
|1.8878
|2006.08.03 12:02
|1.8865
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|8963025
|2006.08.03 11:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|2006.08.03 12:02
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|8963066
|2006.08.03 11:21
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8862
|0.0000
|1.8872
|2006.08.03 12:02
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8963244
|2006.08.03 11:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|2006.08.03 12:02
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8963329
|2006.08.03 11:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8856
|0.0000
|1.8866
|2006.08.03 12:02
|1.8862
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|8963491
|2006.08.03 11:26
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8853
|0.0000
|1.8863
|2006.08.03 12:02
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|8963536
|2006.08.03 11:26
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8860
|2006.08.03 12:02
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8967260
|2006.08.03 12:02
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8868
|0.0000
|1.8878
|2006.08.03 12:22
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8967319
|2006.08.03 12:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|2006.08.03 12:22
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|8967337
|2006.08.03 12:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8862
|0.0000
|1.8872
|2006.08.03 12:22
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|8967898
|2006.08.03 12:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|2006.08.03 12:22
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|8968134
|2006.08.03 12:14
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8857
|0.0000
|1.8867
|2006.08.03 12:22
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|8968295
|2006.08.03 12:14
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8864
|2006.08.03 12:22
|1.8860
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|8968442
|2006.08.03 12:15
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|2006.08.03 12:22
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|8969189
|2006.08.03 12:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8862
|0.0000
|1.8872
|2006.08.03 12:28
|1.8871
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|8969192
|2006.08.03 12:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8870
|2006.08.03 12:28
|1.8870
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8969672
|2006.08.03 12:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8876
|0.0000
|1.8886
|2006.08.03 12:30
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|8969806
|2006.08.03 12:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8873
|0.0000
|1.8883
|2006.08.03 12:30
|1.8883
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8970593
|2006.08.03 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8889
|0.0000
|1.8899
|2006.08.03 12:35
|1.8897
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|8971473
|2006.08.03 12:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8886
|0.0000
|1.8896
|2006.08.03 12:35
|1.8896
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|8971939
|2006.08.03 12:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8908
|2006.08.03 12:37
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|8972125
|2006.08.03 12:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8895
|0.0000
|1.8905
|2006.08.03 12:37
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|8972213
|2006.08.03 12:35
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8892
|0.0000
|1.8902
|2006.08.03 12:37
|1.8902
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8973243
|2006.08.03 12:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|2006.08.03 12:41
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|8973319
|2006.08.03 12:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|2006.08.03 12:41
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|8973562
|2006.08.03 12:38
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8908
|2006.08.03 12:41
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|8974737
|2006.08.03 12:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|2006.08.03 13:05
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|8975342
|2006.08.03 12:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8909
|0.0000
|1.8919
|2006.08.03 13:05
|1.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|8976674
|2006.08.03 12:47
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|2006.08.03 13:05
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|8977428
|2006.08.03 12:53
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8903
|0.0000
|1.8913
|2006.08.03 13:05
|1.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|45.00
|8977474
|2006.08.03 12:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|2006.08.03 13:05
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|8977949
|2006.08.03 12:55
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8908
|2006.08.03 13:05
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|8979304
|2006.08.03 13:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|0.0000
|1.8926
|2006.08.04 08:07
|1.8903
|0.00
|0.00
|-0.44
|-13.00
|8979458
|2006.08.03 13:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|2006.08.04 08:06
|1.8904
|0.00
|0.00
|-0.88
|-16.00
|8979611
|2006.08.03 13:07
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8909
|0.0000
|1.8919
|2006.08.04 08:06
|1.8905
|0.00
|0.00
|-1.32
|-12.00
|8979975
|2006.08.03 13:09
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8906
|0.0000
|1.8916
|2006.08.04 08:06
|1.8904
|0.00
|0.00
|-2.20
|-10.00
|8980096
|2006.08.03 13:09
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8903
|0.0000
|1.8913
|2006.08.04 08:06
|1.8905
|0.00
|0.00
|-3.52
|16.00
|8980259
|2006.08.03 13:11
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|2006.08.04 08:06
|1.8904
|0.00
|0.00
|-5.28
|36.00
|8980342
|2006.08.03 13:11
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8898
|0.0000
|1.8908
|2006.08.04 08:06
|1.8905
|0.00
|0.00
|-7.92
|126.00
|8980512
|2006.08.03 13:11
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8895
|0.0000
|1.8905
|2006.08.04 08:06
|1.8905
|0.00
|0.00
|-11.88
|270.00
|9084874
|2006.08.04 08:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|2006.08.04 08:09
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9085497
|2006.08.04 08:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8917
|0.0000
|1.8927
|2006.08.04 08:31
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9085542
|2006.08.04 08:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8914
|0.0000
|1.8924
|2006.08.04 08:31
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|9085620
|2006.08.04 08:09
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|2006.08.04 08:31
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9085734
|2006.08.04 08:10
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|2006.08.04 08:31
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9087913
|2006.08.04 08:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|2006.08.04 08:31
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9087996
|2006.08.04 08:26
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8902
|0.0000
|1.8912
|2006.08.04 08:31
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|9088153
|2006.08.04 08:26
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8900
|0.0000
|1.8910
|2006.08.04 08:31
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|9088271
|2006.08.04 08:26
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8897
|0.0000
|1.8907
|2006.08.04 08:31
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|9089247
|2006.08.04 08:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8910
|0.0000
|1.8920
|2006.08.04 08:43
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|9089792
|2006.08.04 08:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8907
|0.0000
|1.8917
|2006.08.04 08:43
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9090872
|2006.08.04 08:39
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|2006.08.04 08:43
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9091948
|2006.08.04 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8920
|0.0000
|1.8930
|2006.08.04 09:49
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|9093058
|2006.08.04 08:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8917
|0.0000
|1.8927
|2006.08.04 09:49
|1.8913
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9093480
|2006.08.04 08:49
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8914
|0.0000
|1.8924
|2006.08.04 09:49
|1.8914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9096677
|2006.08.04 09:14
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|2006.08.04 09:49
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9098079
|2006.08.04 09:23
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|2006.08.04 09:49
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|9098159
|2006.08.04 09:23
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|2006.08.04 09:49
|1.8915
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|9101405
|2006.08.04 09:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8917
|0.0000
|1.8927
|2006.08.04 10:14
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|9101647
|2006.08.04 09:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8914
|0.0000
|1.8924
|2006.08.04 10:14
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|9102828
|2006.08.04 10:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|2006.08.04 10:14
|1.8921
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9104537
|2006.08.04 10:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8925
|0.0000
|1.8935
|2006.08.04 11:20
|1.8908
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|9104905
|2006.08.04 10:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8921
|0.0000
|1.8931
|2006.08.04 11:20
|1.8909
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|9105627
|2006.08.04 10:22
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8918
|0.0000
|1.8928
|2006.08.04 11:20
|1.8910
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|9106372
|2006.08.04 10:28
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8915
|0.0000
|1.8925
|2006.08.04 11:20
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|9107185
|2006.08.04 10:39
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8911
|0.0000
|1.8921
|2006.08.04 11:20
|1.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9107296
|2006.08.04 10:40
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|2006.08.04 11:19
|1.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9108833
|2006.08.04 10:57
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.8905
|0.0000
|1.8915
|2006.08.04 11:19
|1.8911
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|9109595
|2006.08.04 10:59
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.8902
|0.0000
|1.8912
|2006.08.04 11:19
|1.8912
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|9112971
|2006.08.04 11:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8912
|0.0000
|1.8922
|2006.08.04 12:11
|1.8922
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9119015
|2006.08.04 12:11
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8926
|0.0000
|1.8936
|2006.08.04 12:28
|1.8933
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9120628
|2006.08.04 12:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8923
|0.0000
|1.8933
|2006.08.04 12:28
|1.8932
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9120678
|2006.08.04 12:23
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8921
|0.0000
|1.8931
|2006.08.04 12:28
|1.8931
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9121917
|2006.08.04 12:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8939
|0.0000
|1.8949
|2006.08.04 12:30
|1.8949
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9123682
|2006.08.04 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|1.9001
|2006.08.04 12:31
|1.8997
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9123866
|2006.08.04 12:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8979
|0.0000
|1.8989
|2006.08.04 12:31
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9126124
|2006.08.04 12:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.9017
|2006.08.04 12:37
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|9127599
|2006.08.04 12:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9004
|0.0000
|1.9014
|2006.08.04 12:37
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9127686
|2006.08.04 12:32
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.9012
|2006.08.04 12:37
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|9127913
|2006.08.04 12:32
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|1.9009
|2006.08.04 12:37
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|9128037
|2006.08.04 12:33
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|2006.08.04 12:37
|1.9006
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|9131401
|2006.08.04 12:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|2006.08.04 12:38
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9131438
|2006.08.04 12:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.9021
|2006.08.04 12:38
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9132962
|2006.08.04 12:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|2006.08.04 12:39
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9133405
|2006.08.04 12:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|1.9059
|2006.08.04 12:46
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9134295
|2006.08.04 12:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9046
|0.0000
|1.9056
|2006.08.04 12:46
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9134600
|2006.08.04 12:40
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|1.9053
|2006.08.04 12:46
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|9134622
|2006.08.04 12:40
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|1.9051
|2006.08.04 12:46
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|9134703
|2006.08.04 12:40
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2006.08.04 12:46
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9135066
|2006.08.04 12:41
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.9045
|2006.08.04 12:46
|1.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|9135273
|2006.08.04 12:41
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|2006.08.04 12:46
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|9138183
|2006.08.04 12:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9046
|0.0000
|1.9056
|2006.08.04 12:53
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|9140336
|2006.08.04 12:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|1.9053
|2006.08.04 12:53
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9140692
|2006.08.04 12:52
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|1.9051
|2006.08.04 12:53
|1.9047
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9141036
|2006.08.04 12:52
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2006.08.04 12:53
|1.9048
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|9141594
|2006.08.04 12:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9058
|0.0000
|1.9068
|2006.08.04 12:57
|1.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|9141718
|2006.08.04 12:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9055
|0.0000
|1.9065
|2006.08.04 12:57
|1.9052
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|9142020
|2006.08.04 12:54
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9062
|2006.08.04 12:57
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9142193
|2006.08.04 12:55
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|1.9059
|2006.08.04 12:56
|1.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|9142252
|2006.08.04 12:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|1.9055
|2006.08.04 12:56
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|9142304
|2006.08.04 12:55
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9046
|0.0000
|1.9056
|2006.08.04 12:56
|1.9056
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|9143024
|2006.08.04 12:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9057
|0.0000
|1.9067
|2006.08.04 12:57
|1.9067
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9143513
|2006.08.04 12:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9071
|0.0000
|1.9081
|2006.08.04 13:45
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9144356
|2006.08.04 12:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9068
|0.0000
|1.9078
|2006.08.04 13:45
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9146081
|2006.08.04 13:02
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|1.9075
|2006.08.04 13:45
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|9147504
|2006.08.04 13:05
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|1.9072
|2006.08.04 13:45
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|9147561
|2006.08.04 13:06
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9059
|0.0000
|1.9069
|2006.08.04 13:45
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|9150180
|2006.08.04 13:20
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9055
|0.0000
|1.9065
|2006.08.04 13:45
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|9150709
|2006.08.04 13:22
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9062
|2006.08.04 13:45
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|9152325
|2006.08.04 13:33
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9049
|0.0000
|1.9059
|2006.08.04 13:44
|1.9059
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|9154007
|2006.08.04 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|1.9075
|2006.08.04 13:51
|1.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9155214
|2006.08.04 13:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9078
|0.0000
|1.9088
|2006.08.04 13:54
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|9155339
|2006.08.04 13:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9075
|0.0000
|1.9085
|2006.08.04 13:53
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9156326
|2006.08.04 13:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9088
|0.0000
|1.9098
|2006.08.04 13:57
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9156629
|2006.08.04 13:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9085
|0.0000
|1.9095
|2006.08.04 13:57
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|9157423
|2006.08.04 13:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9100
|0.0000
|1.9110
|2006.08.04 14:01
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|9157842
|2006.08.04 13:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9097
|0.0000
|1.9107
|2006.08.04 14:01
|1.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|9158683
|2006.08.04 14:00
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9094
|0.0000
|1.9104
|2006.08.04 14:01
|1.9104
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|9158959
|2006.08.04 14:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9106
|0.0000
|1.9116
|2006.08.04 14:33
|1.9098
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|9159016
|2006.08.04 14:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9103
|0.0000
|1.9113
|2006.08.04 14:33
|1.9098
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9159024
|2006.08.04 14:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9101
|0.0000
|1.9111
|2006.08.04 14:33
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9159053
|2006.08.04 14:01
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2006.08.04 14:33
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|9160500
|2006.08.04 14:09
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9095
|0.0000
|1.9105
|2006.08.04 14:33
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|9161504
|2006.08.04 14:18
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2006.08.04 14:33
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|9161638
|2006.08.04 14:19
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9089
|0.0000
|1.9099
|2006.08.04 14:33
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|9162282
|2006.08.04 14:26
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9085
|0.0000
|1.9095
|2006.08.04 14:33
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|270.00
|9163037
|2006.08.04 14:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9101
|0.0000
|1.9111
|2006.08.04 14:54
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|9163075
|2006.08.04 14:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2006.08.04 14:54
|1.9103
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9163115
|2006.08.04 14:34
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9095
|0.0000
|1.9105
|2006.08.04 14:53
|1.9101
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|9163426
|2006.08.04 14:39
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2006.08.04 14:53
|1.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|9165306
|2006.08.04 14:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9107
|0.0000
|1.9117
|2006.08.04 14:54
|1.9117
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|9165848
|2006.08.04 14:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9120
|0.0000
|1.9130
|2006.08.04 16:07
|1.9108
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|9167700
|2006.08.04 14:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9117
|0.0000
|1.9127
|2006.08.04 16:07
|1.9108
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|9167936
|2006.08.04 14:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9114
|0.0000
|1.9124
|2006.08.04 16:07
|1.9106
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|9168029
|2006.08.04 14:59
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9111
|0.0000
|1.9121
|2006.08.04 16:06
|1.9106
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|9168281
|2006.08.04 14:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9108
|0.0000
|1.9118
|2006.08.04 16:06
|1.9106
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|9168441
|2006.08.04 15:00
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9105
|0.0000
|1.9115
|2006.08.04 16:06
|1.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|9168674
|2006.08.04 15:00
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9102
|0.0000
|1.9112
|2006.08.04 16:06
|1.9106
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|9169125
|2006.08.04 15:01
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9099
|0.0000
|1.9109
|2006.08.04 16:06
|1.9106
|0.00
|0.00
|0.00
|189.00
|9169883
|2006.08.04 15:03
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.9096
|0.0000
|1.9106
|2006.08.04 16:06
|1.9106
|0.00
|0.00
|0.00
|410.00
|0.00
|0.00
|-98.12
|8 636.00
|Closed P/L:
|8 537.88
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|9176763
|2006.08.04 16:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|1.9082
|0.00
|0.00
|-0.44
|-28.00
|9176785
|2006.08.04 16:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9107
|0.0000
|1.9117
|1.9082
|0.00
|0.00
|-0.88
|-50.00
|9176804
|2006.08.04 16:08
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9104
|0.0000
|1.9114
|1.9082
|0.00
|0.00
|-1.32
|-66.00
|9178455
|2006.08.04 16:25
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.9102
|0.0000
|1.9112
|1.9082
|0.00
|0.00
|-2.20
|-100.00
|9178726
|2006.08.04 16:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9099
|0.0000
|1.9109
|1.9082
|0.00
|0.00
|-3.52
|-136.00
|9179375
|2006.08.04 16:48
|buy
|1.20
|gbpusd
|1.9096
|0.0000
|1.9106
|1.9082
|0.00
|0.00
|-5.28
|-168.00
|9179705
|2006.08.04 16:59
|buy
|1.80
|gbpusd
|1.9093
|0.0000
|1.9103
|1.9082
|0.00
|0.00
|-7.92
|-198.00
|9179991
|2006.08.04 17:04
|buy
|2.70
|gbpusd
|1.9090
|0.0000
|1.9100
|1.9082
|0.00
|0.00
|-11.88
|-216.00
|9180244
|2006.08.04 17:06
|buy
|4.10
|gbpusd
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|1.9082
|0.00
|0.00
|-18.04
|-164.00
|0.00
|0.00
|-51.48
|-1 126.00
|Floating P/L:
|-1 177.48
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|8 537.88
|Floating P/L:
|-1 177.48
|Margin:
|11 700.00
|Balance:
|13 537.88
|Equity:
|12 360.40
|Free Margin:
|660.40
|Details:
|Gross Profit:
|9 158.24
|Gross Loss:
|620.36
|Total Net Profit:
|8 537.88
|Profit Factor:
|14.76
|Expected Payoff:
|35.72
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|85.00 (0.8%)
|Total Trades:
|239
|Short Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Long Positions (won %):
|239 (73.64%)
|Profit Trades (% of total):
|176 (73.64%)
|Loss trades (% of total):
|63 (26.36%)
|Largest
|profit trade:
|410.00
|loss trade:
|-25.00
|Average
|profit trade:
|52.04
|loss trade:
|-9.85
|Maximum
|consecutive wins ($):
|17 (444.00)
|consecutive losses ($):
|5 (-95.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|785.00 (9)
|consecutive loss (count):
|-95.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|3