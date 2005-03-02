Strategy Tester Report
GoGetShorts-2.21xray

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.28 19:30 (2005.02.01 - 2006.07.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMain_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=17; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.12; TakeProfit1=101; StopLoss1=40; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.01; TakeProfit5=37; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.5; StopLoss6=22;
Bars in test17255Ticks modelled1716426Modelling quality65.26%
Initial deposit500.00
Total net profit5887.30Gross profit22827.50Gross loss-16940.20
Profit factor1.35Expected payoff13.00
Absolute drawdown215.50Maximal drawdown1197.70 (34.43%)Relative drawdown43.10% (215.50)
Total trades453Short positions (won %)453 (24.50%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)111 (24.50%)Loss trades (% of total)342 (75.50%)
Largestprofit trade400.00loss trade-110.00
Averageprofit trade205.65loss trade-49.53
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (821.20)consecutive losses (loss in money)15 (-945.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)821.20 (3)consecutive loss (count of losses)-945.70 (15)
Averageconsecutive wins1consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.02 16:49sell10.121.91171.91571.9016
22005.03.04 13:00s/l10.121.91571.91571.9016-48.00452.00
32005.03.07 14:30sell20.011.91251.91321.9088
42005.03.07 14:31s/l20.011.91321.91321.9088-0.70451.30
52005.03.07 14:51sell30.121.91301.91701.9029
62005.03.07 15:31s/l30.121.91701.91701.9029-48.00403.30
72005.03.07 15:50sell40.121.91521.91921.9051
82005.03.08 07:01s/l40.121.91921.91921.9051-48.00355.30
92005.03.10 20:30sell50.121.92201.92601.9119
102005.03.11 12:31s/l50.121.92601.92601.9119-48.00307.30
112005.03.14 06:30sell60.121.92221.92621.9121
122005.03.14 14:30t/p60.121.91211.92621.9121121.20428.50
132005.03.14 14:30sell70.121.91211.91611.9020
142005.03.15 03:31s/l70.121.91611.91611.9020-48.00380.50
152005.03.15 05:15sell80.121.91371.91771.9036
162005.03.15 09:30s/l80.121.91771.91771.9036-48.00332.50
172005.03.15 14:00sell90.121.91551.91951.9054
182005.03.16 06:33s/l90.121.91951.91951.9054-48.00284.50
192005.03.18 07:00sell100.121.92021.92421.9101
202005.03.21 06:42t/p100.121.91011.92421.9101121.20405.70
212005.03.21 06:42sell110.121.90971.91371.8996
222005.03.21 06:44s/l110.121.91371.91371.8996-48.00357.70
232005.03.21 06:44sell120.121.91461.91861.9045
242005.03.21 09:55t/p120.121.90451.91861.9045121.20478.90
252005.03.21 09:55sell130.121.90381.90781.8937
262005.03.22 18:03t/p130.121.89371.90781.8937121.20600.10
272005.03.22 18:03sell140.011.89331.89401.8896
282005.03.22 18:03s/l140.011.89401.89401.8896-0.70599.40
292005.03.22 18:03sell150.501.89411.89631.8861
302005.03.22 18:14s/l150.501.89631.89631.8861-110.00489.40
312005.03.22 18:14sell160.121.89641.90041.8863
322005.03.22 18:16s/l160.121.90041.90041.8863-48.00441.40
332005.03.22 18:17sell170.121.89871.90271.8886
342005.03.22 18:31t/p170.121.88861.90271.8886121.20562.60
352005.03.22 18:31sell180.121.88771.89171.8776
362005.03.22 18:45s/l180.121.89171.89171.8776-48.00514.60
372005.03.22 18:45sell190.121.89221.89621.8821
382005.03.22 19:28t/p190.121.88211.89621.8821121.20635.80
392005.03.22 19:28sell200.121.87981.88381.8697
402005.03.22 19:29s/l200.121.88381.88381.8697-48.00587.80
412005.03.22 19:29sell210.121.88371.88771.8736
422005.03.23 06:00s/l210.121.88771.88771.8736-48.00539.80
432005.03.23 06:00sell220.501.88771.88991.8797
442005.03.23 08:13t/p220.501.87971.88991.8797400.00939.80
452005.03.23 08:13sell230.121.87881.88281.8687
462005.03.23 16:20t/p230.121.86871.88281.8687121.201061.00
472005.03.23 16:20sell240.011.86831.86901.8646
482005.03.23 16:24s/l240.011.86901.86901.8646-0.701060.30
492005.03.23 16:24sell250.501.86881.87101.8608
502005.03.23 16:30s/l250.501.87101.87101.8608-110.00950.30
512005.03.23 16:30sell260.401.87121.87371.8637
522005.03.24 07:01s/l260.401.87371.87371.8637-100.00850.30
532005.03.24 08:09sell270.011.87061.87131.8669
542005.03.24 08:28s/l270.011.87131.87131.8669-0.70849.60
552005.03.24 08:29sell280.501.87061.87281.8626
562005.03.24 12:32s/l280.501.87281.87281.8626-110.00739.60
572005.03.24 12:33sell290.121.87141.87541.8613
582005.03.28 00:04t/p290.121.86131.87541.8613121.20860.80
592005.03.28 00:04sell300.121.86081.86481.8507
602005.03.28 00:15s/l300.121.86481.86481.8507-48.00812.80
612005.03.28 00:15sell310.121.86591.86991.8558
622005.03.29 01:57s/l310.121.86991.86991.8558-48.00764.80
632005.04.03 23:00sell320.011.87851.87921.8748
642005.04.03 23:02s/l320.011.87921.87921.8748-0.70764.10
652005.04.03 23:02sell330.501.87941.88161.8714
662005.04.04 13:52t/p330.501.87141.88161.8714400.001164.10
672005.04.04 13:52sell340.401.87091.87341.8634
682005.04.04 13:59s/l340.401.87341.87341.8634-100.001064.10
692005.04.04 13:59sell350.121.87411.87811.8640
702005.04.05 02:31s/l350.121.87811.87811.8640-48.001016.10
712005.04.05 05:34sell360.121.87531.87931.8652
722005.04.05 13:35s/l360.121.87931.87931.8652-48.00968.10
732005.04.06 15:30sell370.121.87681.88081.8667
742005.04.06 16:17s/l370.121.88081.88081.8667-48.00920.10
752005.04.06 16:24sell380.121.87721.88121.8671
762005.04.06 16:31s/l380.121.88121.88121.8671-48.00872.10
772005.04.07 14:30sell390.011.87731.87801.8736
782005.04.07 14:32s/l390.011.87801.87801.8736-0.70871.40
792005.04.07 14:34sell400.501.87741.87961.8694
802005.04.07 18:28t/p400.501.86941.87961.8694400.001271.40
812005.04.07 18:28sell410.401.86871.87121.8612
822005.04.07 21:40s/l410.401.87121.87121.8612-100.001171.40
832005.04.07 21:40sell420.021.87101.87171.8670
842005.04.08 14:30s/l420.021.87171.87171.8670-1.401170.00
852005.04.14 09:01sell430.501.88711.88931.8791
862005.04.14 13:54t/p430.501.87911.88931.8791400.001570.00
872005.04.14 13:54sell440.401.87891.88141.8714
882005.04.14 14:39s/l440.401.88141.88141.8714-100.001470.00
892005.04.14 14:39sell450.021.88121.88191.8772
902005.04.14 15:01s/l450.021.88191.88191.8772-1.401468.60
912005.04.14 15:01sell460.121.88191.88591.8718
922005.04.15 11:30s/l460.121.88591.88591.8718-48.001420.60
932005.04.21 17:30sell470.011.90851.90921.9048
942005.04.21 18:37s/l470.011.90921.90921.9048-0.701419.90
952005.04.21 18:37sell480.501.90901.91121.9010
962005.04.22 07:31s/l480.501.91121.91121.9010-110.001309.90
972005.04.25 12:30sell490.401.90921.91171.9017
982005.04.25 14:30s/l490.401.91171.91171.9017-100.001209.90
992005.04.25 14:30sell500.121.91181.91581.9017
1002005.04.27 06:10t/p500.121.90171.91581.9017121.201331.10
1012005.04.27 06:10sell510.011.90101.90171.8973
1022005.04.27 06:10s/l510.011.90171.90171.8973-0.701330.40
1032005.04.27 06:10sell520.501.90171.90391.8937
1042005.04.27 06:28s/l520.501.90391.90391.8937-110.001220.40
1052005.04.27 06:28sell530.121.90371.90771.8936
1062005.04.27 12:30s/l530.121.90771.90771.8936-48.001172.40
1072005.04.27 12:52sell540.021.90241.90311.8984
1082005.04.27 12:52s/l540.021.90311.90311.8984-1.401171.00
1092005.04.27 12:52sell550.121.90281.90681.8927
1102005.04.27 12:59s/l550.121.90681.90681.8927-48.001123.00
1112005.04.27 16:18sell560.121.90151.90551.8914
1122005.04.27 17:31s/l560.121.90551.90551.8914-48.001075.00
1132005.04.27 17:45sell570.121.90441.90841.8943
1142005.04.28 12:30s/l570.121.90841.90841.8943-48.001027.00
1152005.05.02 00:00sell580.121.90421.90821.8941
1162005.05.02 14:27t/p580.121.89411.90821.8941121.201148.20
1172005.05.02 14:27sell590.121.89451.89851.8844
1182005.05.04 01:36s/l590.121.89851.89851.8844-48.001100.20
1192005.05.06 07:00sell600.011.89871.89941.8950
1202005.05.06 07:04s/l600.011.89941.89941.8950-0.701099.50
1212005.05.06 07:05sell610.501.89871.90091.8907
1222005.05.06 12:54t/p610.501.89071.90091.8907400.001499.50
1232005.05.06 12:54sell620.121.89011.89411.8800
1242005.05.06 13:31s/l620.121.89411.89411.8800-48.001451.50
1252005.05.06 13:31sell630.121.89421.89821.8841
1262005.05.09 08:47t/p630.121.88411.89821.8841121.201572.70
1272005.05.09 08:47sell640.121.88391.88791.8738
1282005.05.11 08:17s/l640.121.88791.88791.8738-48.001524.70
1292005.05.11 10:34sell650.011.88251.88321.8788
1302005.05.11 10:34s/l650.011.88321.88321.8788-0.701524.00
1312005.05.11 10:34sell660.501.88251.88471.8745
1322005.05.11 10:57s/l660.501.88471.88471.8745-110.001414.00
1332005.05.11 11:00sell670.121.88341.88741.8733
1342005.05.11 13:00t/p670.121.87331.88741.8733121.201535.20
1352005.05.11 13:00sell680.021.87271.87341.8687
1362005.05.11 13:01s/l680.021.87341.87341.8687-1.401533.80
1372005.05.11 13:01sell690.121.87321.87721.8631
1382005.05.11 16:20s/l690.121.87721.87721.8631-48.001485.80
1392005.05.11 16:20sell700.011.87721.87791.8735
1402005.05.11 16:25t/p700.011.87351.87791.87353.701489.50
1412005.05.11 16:25sell710.501.87321.87541.8652
1422005.05.12 07:06t/p710.501.86521.87541.8652400.001889.50
1432005.05.12 07:06sell720.011.86421.86491.8605
1442005.05.12 07:30s/l720.011.86491.86491.8605-0.701888.80
1452005.05.12 07:31sell730.121.86531.86931.8552
1462005.05.12 11:31s/l730.121.86931.86931.8552-48.001840.80
1472005.05.12 11:31sell740.121.86911.87311.8590
1482005.05.13 08:35t/p740.121.85901.87311.8590121.201962.00
1492005.05.13 08:35sell750.121.85831.86231.8482
1502005.05.15 23:15t/p750.121.84821.86231.8482121.202083.20
1512005.05.15 23:15sell760.121.84781.85181.8377
1522005.05.16 10:52t/p760.121.83771.85181.8377121.202204.40
1532005.05.16 10:52sell770.121.83751.84151.8274
1542005.05.17 08:31s/l770.121.84151.84151.8274-48.002156.40
1552005.05.17 08:35sell780.011.83701.83771.8333
1562005.05.17 08:35s/l780.011.83771.83771.8333-0.702155.70
1572005.05.17 12:00sell790.031.83811.83881.8371
1582005.05.17 12:20s/l790.031.83881.83881.8371-2.102153.60
1592005.05.17 12:22sell800.121.83811.84211.8280
1602005.05.19 08:34s/l800.121.84211.84211.8280-48.002105.60
1612005.05.19 09:01sell810.011.83861.83931.8349
1622005.05.19 09:02s/l810.011.83931.83931.8349-0.702104.90
1632005.05.19 09:30sell820.501.83921.84141.8312
1642005.05.20 12:36t/p820.501.83121.84141.8312400.002504.90
1652005.05.20 12:36sell830.121.83071.83471.8206
1662005.05.20 12:53s/l830.121.83471.83471.8206-48.002456.90
1672005.05.20 12:53sell840.121.83451.83851.8244
1682005.05.20 15:28t/p840.121.82441.83851.8244121.202578.10
1692005.05.20 15:28sell850.401.82411.82661.8166
1702005.05.20 17:12s/l850.401.82661.82661.8166-100.002478.10
1712005.05.20 17:12sell860.021.82641.82711.8224
1722005.05.20 20:01s/l860.021.82711.82711.8224-1.402476.70
1732005.05.20 20:01sell870.121.82731.83131.8172
1742005.05.23 20:22s/l870.121.83131.83131.8172-48.002428.70
1752005.05.23 23:30sell880.121.82851.83251.8184
1762005.05.24 06:46s/l880.121.83251.83251.8184-48.002380.70
1772005.05.24 14:02sell890.121.83051.83451.8204
1782005.05.26 15:19t/p890.121.82041.83451.8204121.202501.90
1792005.05.26 15:19sell900.011.81961.82031.8159
1802005.05.26 15:21s/l900.011.82031.82031.8159-0.702501.20
1812005.05.26 15:21sell910.501.82071.82291.8127
1822005.05.27 00:01s/l910.501.82291.82291.8127-110.002391.20
1832005.05.27 00:07sell920.401.82171.82421.8142
1842005.05.27 06:32s/l920.401.82421.82421.8142-100.002291.20
1852005.05.27 10:00sell930.121.82241.82641.8123
1862005.05.27 11:31s/l930.121.82641.82641.8123-48.002243.20
1872005.05.27 13:30sell940.121.82201.82601.8119
1882005.05.30 16:33close940.121.82331.82601.8119-15.602227.60
1892005.05.30 18:00sell950.121.82271.82671.8126
1902005.05.31 01:12t/p950.121.81261.82671.8126121.202348.80
1912005.05.31 01:12sell960.121.81041.81441.8003
1922005.05.31 01:12s/l960.121.81441.81441.8003-48.002300.80
1932005.05.31 01:12sell970.121.81451.81851.8044
1942005.05.31 01:16s/l970.121.81851.81851.8044-48.002252.80
1952005.05.31 01:16sell980.121.81831.82231.8082
1962005.05.31 12:31s/l980.121.82231.82231.8082-48.002204.80
1972005.05.31 17:30sell990.011.81821.81891.8145
1982005.05.31 17:32s/l990.011.81891.81891.8145-0.702204.10
1992005.05.31 17:32sell1000.501.81891.82111.8109
2002005.06.01 01:15s/l1000.501.82111.82111.8109-110.002094.10
2012005.06.01 06:00sell1010.121.81921.82321.8091
2022005.06.01 19:47t/p1010.121.80911.82321.8091121.202215.30
2032005.06.01 19:48sell1020.501.80861.81081.8006
2042005.06.01 21:00s/l1020.501.81081.81081.8006-110.002105.30
2052005.06.01 21:00sell1030.401.81081.81331.8033
2062005.06.02 02:30s/l1030.401.81331.81331.8033-100.002005.30
2072005.06.02 04:30sell1040.121.81091.81491.8008
2082005.06.02 06:31s/l1040.121.81491.81491.8008-48.001957.30
2092005.06.02 12:38sell1050.121.81421.81821.8041
2102005.06.02 14:52s/l1050.121.81821.81821.8041-48.001909.30
2112005.06.02 19:30sell1060.121.81491.81891.8048
2122005.06.03 00:39s/l1060.121.81891.81891.8048-48.001861.30
2132005.06.03 15:30sell1070.121.81301.81701.8029
2142005.06.06 03:00s/l1070.121.81701.81701.8029-48.001813.30
2152005.06.08 22:00sell1080.011.82381.82451.8201
2162005.06.08 22:59s/l1080.011.82451.82451.8201-0.701812.60
2172005.06.08 22:59sell1090.501.82441.82661.8164
2182005.06.09 00:01s/l1090.501.82661.82661.8164-110.001702.60
2192005.06.09 00:01sell1100.401.82641.82891.8189
2202005.06.09 14:26t/p1100.401.81891.82891.8189300.002002.60
2212005.06.09 14:26sell1110.021.81861.81931.8146
2222005.06.09 14:27s/l1110.021.81931.81931.8146-1.402001.20
2232005.06.09 14:27sell1120.121.81921.82321.8091
2242005.06.10 00:00s/l1120.121.82321.82321.8091-48.001953.20
2252005.06.10 05:36sell1130.121.82081.82481.8107
2262005.06.10 09:01s/l1130.121.82481.82481.8107-48.001905.20
2272005.06.10 13:01sell1140.121.82141.82541.8113
2282005.06.10 15:28t/p1140.121.81131.82541.8113121.202026.40
2292005.06.10 15:28sell1150.121.81081.81481.8007
2302005.06.13 14:53t/p1150.121.80071.81481.8007121.202147.60
2312005.06.13 14:53sell1160.121.80051.80451.7904
2322005.06.13 16:01s/l1160.121.80451.80451.7904-48.002099.60
2332005.06.13 16:01sell1170.121.80481.80881.7947
2342005.06.14 06:31s/l1170.121.80881.80881.7947-48.002051.60
2352005.06.14 06:34sell1180.121.80531.80931.7952
2362005.06.14 06:59s/l1180.121.80931.80931.7952-48.002003.60
2372005.06.14 13:01sell1190.121.80491.80891.7948
2382005.06.14 13:05s/l1190.121.80891.80891.7948-48.001955.60
2392005.06.14 13:30sell1200.121.80601.81001.7959
2402005.06.15 05:38s/l1200.121.81001.81001.7959-48.001907.60
2412005.06.15 10:00sell1210.121.80741.81141.7973
2422005.06.15 12:51s/l1210.121.81141.81141.7973-48.001859.60
2432005.06.21 08:00sell1220.011.81831.81901.8146
2442005.06.21 08:01s/l1220.011.81901.81901.8146-0.701858.90
2452005.06.21 08:01sell1230.501.81901.82121.8110
2462005.06.21 12:30s/l1230.501.82121.82121.8110-110.001748.90
2472005.06.21 12:30sell1240.401.82121.82371.8137
2482005.06.21 13:10s/l1240.401.82371.82371.8137-100.001648.90
2492005.06.22 12:01sell1250.121.81961.82361.8095
2502005.06.22 14:19s/l1250.121.82361.82361.8095-48.001600.90
2512005.06.22 14:19sell1260.121.82351.82751.8134
2522005.06.24 04:18t/p1260.121.81341.82751.8134121.201722.10
2532005.06.24 04:18sell1270.021.81241.81311.8084
2542005.06.24 04:19s/l1270.021.81311.81311.8084-1.401720.70
2552005.06.24 04:19sell1280.121.81331.81731.8032
2562005.06.24 06:00s/l1280.121.81731.81731.8032-48.001672.70
2572005.06.24 06:08sell1290.121.81591.81991.8058
2582005.06.24 09:30s/l1290.121.81991.81991.8058-48.001624.70
2592005.06.28 09:00sell1300.121.81931.82331.8092
2602005.06.29 10:33t/p1300.121.80921.82331.8092121.201745.90
2612005.06.29 10:33sell1310.401.80901.81151.8015
2622005.06.29 14:24t/p1310.401.80151.81151.8015300.002045.90
2632005.06.29 14:24sell1320.121.80101.80501.7909
2642005.06.29 14:42s/l1320.121.80501.80501.7909-48.001997.90
2652005.06.29 14:42sell1330.121.80481.80881.7947
2662005.06.30 06:00s/l1330.121.80881.80881.7947-48.001949.90
2672005.06.30 07:33sell1340.121.80551.80951.7954
2682005.06.30 09:05t/p1340.121.79541.80951.7954121.202071.10
2692005.06.30 09:05sell1350.121.79451.79851.7844
2702005.06.30 09:08s/l1350.121.79851.79851.7844-48.002023.10
2712005.06.30 09:08sell1360.121.79841.80241.7883
2722005.06.30 18:20t/p1360.121.78831.80241.7883121.202144.30
2732005.06.30 18:20sell1370.011.78781.78851.7841
2742005.06.30 18:30s/l1370.011.78851.78851.7841-0.702143.60
2752005.06.30 18:30sell1380.301.78831.78901.7830
2762005.06.30 18:31s/l1380.301.78901.78901.7830-21.002122.60
2772005.06.30 18:31sell1390.121.79011.79411.7800
2782005.07.01 07:06t/p1390.121.78001.79411.7800121.202243.80
2792005.07.01 07:06sell1400.011.77981.78051.7761
2802005.07.01 07:13s/l1400.011.78051.78051.7761-0.702243.10
2812005.07.01 07:13sell1410.501.78031.78251.7723
2822005.07.01 09:01s/l1410.501.78251.78251.7723-110.002133.10
2832005.07.01 09:01sell1420.011.78231.78301.7786
2842005.07.01 09:27t/p1420.011.77861.78301.77863.702136.80
2852005.07.01 09:27sell1430.501.77781.78001.7698
2862005.07.01 09:29s/l1430.501.78001.78001.7698-110.002026.80
2872005.07.01 09:29sell1440.121.78131.78531.7712
2882005.07.01 14:51t/p1440.121.77121.78531.7712121.202148.00
2892005.07.01 14:51sell1450.121.77101.77501.7609
2902005.07.03 23:12t/p1450.121.76091.77501.7609121.202269.20
2912005.07.03 23:13sell1460.501.76081.76301.7528
2922005.07.04 00:07s/l1460.501.76301.76301.7528-110.002159.20
2932005.07.04 00:07sell1470.401.76351.76601.7560
2942005.07.05 06:04t/p1470.401.75601.76601.7560300.002459.20
2952005.07.05 06:04sell1480.011.75561.75631.7519
2962005.07.05 06:07s/l1480.011.75631.75631.7519-0.702458.50
2972005.07.05 06:07sell1490.501.75611.75831.7481
2982005.07.05 08:31s/l1490.501.75831.75831.7481-110.002348.50
2992005.07.05 08:31sell1500.401.76051.76301.7530
3002005.07.05 11:52t/p1500.401.75301.76301.7530300.002648.50
3012005.07.05 11:52sell1510.121.75221.75621.7421
3022005.07.05 12:30s/l1510.121.75621.75621.7421-48.002600.50
3032005.07.05 12:30sell1520.121.75711.76111.7470
3042005.07.07 02:54t/p1520.121.74701.76111.7470121.202721.70
3052005.07.07 02:54sell1530.121.74671.75071.7366
3062005.07.07 03:02s/l1530.121.75071.75071.7366-48.002673.70
3072005.07.07 03:02sell1540.121.75021.75421.7401
3082005.07.07 09:50t/p1540.121.74011.75421.7401121.202794.90
3092005.07.07 09:50sell1550.011.73981.74051.7361
3102005.07.07 09:51s/l1550.011.74051.74051.7361-0.702794.20
3112005.07.07 09:51sell1560.501.74051.74271.7325
3122005.07.07 09:54s/l1560.501.74271.74271.7325-110.002684.20
3132005.07.07 09:54sell1570.121.74251.74651.7324
3142005.07.07 10:34s/l1570.121.74651.74651.7324-48.002636.20
3152005.07.07 10:34sell1580.501.74621.74841.7382
3162005.07.08 07:02t/p1580.501.73821.74841.7382400.003036.20
3172005.07.08 07:02sell1590.121.73771.74171.7276
3182005.07.08 13:31s/l1590.121.74171.74171.7276-48.002988.20
3192005.07.08 13:58sell1600.501.73891.74111.7309
3202005.07.08 13:59s/l1600.501.74111.74111.7309-110.002878.20
3212005.07.08 14:55sell1610.121.73591.73991.7258
3222005.07.11 01:31s/l1610.121.73991.73991.7258-48.002830.20
3232005.07.13 16:00sell1620.011.75521.75591.7515
3242005.07.13 16:00s/l1620.011.75591.75591.7515-0.702829.50
3252005.07.13 16:00sell1630.501.75651.75871.7485
3262005.07.13 18:01s/l1630.501.75871.75871.7485-110.002719.50
3272005.07.13 18:01sell1640.121.75911.76311.7490
3282005.07.13 18:33s/l1640.121.76311.76311.7490-48.002671.50
3292005.07.13 18:33sell1650.121.76301.76701.7529
3302005.07.15 13:03t/p1650.121.75291.76701.7529121.202792.70
3312005.07.15 13:03sell1660.121.75271.75671.7426
3322005.07.18 16:17close1660.121.75301.75671.7426-3.602789.10
3332005.07.18 17:30sell1670.501.74891.75111.7409
3342005.07.19 06:35t/p1670.501.74091.75111.7409400.003189.10
3352005.07.19 06:35sell1680.501.74081.74301.7328
3362005.07.19 09:06s/l1680.501.74301.74301.7328-110.003079.10
3372005.07.19 09:06sell1690.401.74281.74531.7353
3382005.07.19 14:18t/p1690.401.73531.74531.7353300.003379.10
3392005.07.19 14:18sell1700.011.73501.73571.7313
3402005.07.19 14:30s/l1700.011.73571.73571.7313-0.703378.40
3412005.07.19 14:30sell1710.301.73821.73891.7329
3422005.07.19 15:01s/l1710.301.73891.73891.7329-21.003357.40
3432005.07.19 15:01sell1720.121.73931.74331.7292
3442005.07.20 14:30t/p1720.121.72921.74331.7292121.203478.60
3452005.07.20 14:30sell1730.501.72851.73071.7205
3462005.07.20 14:33s/l1730.501.73071.73071.7205-110.003368.60
3472005.07.20 14:33sell1740.121.73061.73461.7205
3482005.07.20 17:30s/l1740.121.73461.73461.7205-48.003320.60
3492005.07.20 17:30sell1750.501.73411.73631.7261
3502005.07.20 17:31s/l1750.501.73631.73631.7261-110.003210.60
3512005.07.20 17:31sell1760.121.73791.74191.7278
3522005.07.20 18:01s/l1760.121.74191.74191.7278-48.003162.60
3532005.07.21 06:30sell1770.121.74181.74581.7317
3542005.07.21 06:51s/l1770.121.74581.74581.7317-48.003114.60
3552005.07.22 15:30sell1780.121.74271.74671.7326
3562005.07.25 15:31s/l1780.121.74671.74671.7326-48.003066.60
3572005.07.26 03:03sell1790.301.74151.74221.7362
3582005.07.26 03:13s/l1790.301.74221.74221.7362-21.003045.60
3592005.07.26 03:29sell1800.121.74151.74551.7314
3602005.07.26 06:40s/l1800.121.74551.74551.7314-48.002997.60
3612005.07.26 06:59sell1810.121.74251.74651.7324
3622005.07.27 18:01s/l1810.121.74651.74651.7324-48.002949.60
3632005.08.08 03:15sell1820.011.77321.77391.7695
3642005.08.08 03:15s/l1820.011.77391.77391.7695-0.702948.90
3652005.08.08 03:19sell1830.501.77321.77541.7652
3662005.08.08 04:01s/l1830.501.77541.77541.7652-110.002838.90
3672005.08.08 04:03sell1840.121.77521.77921.7651
3682005.08.08 07:37s/l1840.121.77921.77921.7651-48.002790.90
3692005.08.17 06:00sell1850.501.80521.80741.7972
3702005.08.17 08:31s/l1850.501.80741.80741.7972-110.002680.90
3712005.08.17 08:31sell1860.401.80801.81051.8005
3722005.08.17 11:04s/l1860.401.81051.81051.8005-100.002580.90
3732005.08.17 17:00sell1870.121.80531.80931.7952
3742005.08.18 08:34s/l1870.121.80931.80931.7952-48.002532.90
3752005.08.18 10:01sell1880.121.80481.80881.7947
3762005.08.18 13:58t/p1880.121.79471.80881.7947121.202654.10
3772005.08.18 13:58sell1890.301.79451.79521.7892
3782005.08.18 14:01s/l1890.301.79521.79521.7892-21.002633.10
3792005.08.18 14:01sell1900.401.79511.79761.7876
3802005.08.19 09:01s/l1900.401.79761.79761.7876-100.002533.10
3812005.08.19 09:05sell1910.021.79391.79461.7899
3822005.08.19 09:05s/l1910.021.79461.79461.7899-1.402531.70
3832005.08.19 09:06sell1920.121.79341.79741.7833
3842005.08.19 17:49s/l1920.121.79741.79741.7833-48.002483.70
3852005.08.21 23:30sell1930.121.79351.79751.7834
3862005.08.22 02:00s/l1930.121.79751.79751.7834-48.002435.70
3872005.08.22 09:00sell1940.121.79731.80131.7872
3882005.08.22 11:30s/l1940.121.80131.80131.7872-48.002387.70
3892005.08.23 05:30sell1950.121.79861.80261.7885
3902005.08.24 13:04s/l1950.121.80261.80261.7885-48.002339.70
3912005.08.29 15:37sell1960.011.79971.80041.7960
3922005.08.29 15:40s/l1960.011.80041.80041.7960-0.702339.00
3932005.08.29 15:53sell1970.501.79981.80201.7918
3942005.08.30 07:11t/p1970.501.79181.80201.7918400.002739.00
3952005.08.30 07:11sell1980.401.79121.79371.7837
3962005.08.30 07:31s/l1980.401.79371.79371.7837-100.002639.00
3972005.08.30 07:31sell1990.021.79391.79461.7899
3982005.08.30 08:38t/p1990.021.78991.79461.78998.002647.00
3992005.08.30 08:38sell2000.121.78971.79371.7796
4002005.08.31 14:01s/l2000.121.79371.79371.7796-48.002599.00
4012005.09.07 21:32sell2010.011.83591.83661.8322
4022005.09.07 21:41s/l2010.011.83661.83661.8322-0.702598.30
4032005.09.07 21:44sell2020.501.83581.83801.8278
4042005.09.07 23:39s/l2020.501.83801.83801.8278-110.002488.30
4052005.09.07 23:39sell2030.121.83791.84191.8278
4062005.09.08 12:31s/l2030.121.84191.84191.8278-48.002440.30
4072005.09.08 18:00sell2040.011.83481.83551.8311
4082005.09.08 18:23s/l2040.011.83551.83551.8311-0.702439.60
4092005.09.08 18:24sell2050.501.83481.83701.8268
4102005.09.08 23:17s/l2050.501.83701.83701.8268-110.002329.60
4112005.09.08 23:17sell2060.121.83701.84101.8269
4122005.09.09 12:31s/l2060.121.84101.84101.8269-48.002281.60
4132005.09.12 04:50sell2070.011.83491.83561.8312
4142005.09.12 04:55s/l2070.011.83561.83561.8312-0.702280.90
4152005.09.12 04:58sell2080.501.83491.83711.8269
4162005.09.12 08:29t/p2080.501.82691.83711.8269400.002680.90
4172005.09.12 08:29sell2090.401.82671.82921.8192
4182005.09.12 08:30s/l2090.401.82921.82921.8192-100.002580.90
4192005.09.12 08:30sell2100.121.82961.83361.8195
4202005.09.12 17:59t/p2100.121.81951.83361.8195121.202702.10
4212005.09.12 18:26sell2110.121.82031.82431.8102
4222005.09.13 12:59s/l2110.121.82431.82431.8102-48.002654.10
4232005.09.13 15:30sell2120.021.82161.82231.8176
4242005.09.13 16:01s/l2120.021.82231.82231.8176-1.402652.70
4252005.09.13 16:01sell2130.031.82221.82291.8212
4262005.09.13 16:09s/l2130.031.82291.82291.8212-2.102650.60
4272005.09.13 16:19sell2140.121.82241.82641.8123
4282005.09.14 01:29s/l2140.121.82641.82641.8123-48.002602.60
4292005.09.14 07:00sell2150.121.82421.82821.8141
4302005.09.14 12:29s/l2150.121.82821.82821.8141-48.002554.60
4312005.09.14 15:59sell2160.121.82401.82801.8139
4322005.09.15 08:59t/p2160.121.81391.82801.8139121.202675.80
4332005.09.15 08:59sell2170.011.81071.81141.8070
4342005.09.15 12:59t/p2170.011.80701.81141.80703.702679.50
4352005.09.15 12:59sell2180.301.80671.80741.8014
4362005.09.15 13:17s/l2180.301.80741.80741.8014-21.002658.50
4372005.09.15 13:17sell2190.401.80741.80991.7999
4382005.09.16 04:29s/l2190.401.80991.80991.7999-100.002558.50
4392005.09.16 12:00sell2200.021.80971.81041.8057
4402005.09.16 12:01s/l2200.021.81041.81041.8057-1.402557.10
4412005.09.16 12:29sell2210.121.80941.81341.7993
4422005.09.19 06:59t/p2210.121.79931.81341.7993121.202678.30
4432005.09.19 06:59sell2220.121.79761.80161.7875
4442005.09.19 07:30s/l2220.121.80161.80161.7875-48.002630.30
4452005.09.19 07:30sell2230.121.80201.80601.7919
4462005.09.19 11:59s/l2230.121.80601.80601.7919-48.002582.30
4472005.09.19 13:00sell2240.121.80201.80601.7919
4482005.09.19 13:46s/l2240.121.80601.80601.7919-48.002534.30
4492005.09.19 16:59sell2250.121.80231.80631.7922
4502005.09.20 07:59s/l2250.121.80631.80631.7922-48.002486.30
4512005.09.20 09:59sell2260.121.80251.80651.7924
4522005.09.21 05:29s/l2260.121.80651.80651.7924-48.002438.30
4532005.09.22 10:30sell2270.011.80191.80261.7982
4542005.09.22 11:29s/l2270.011.80261.80261.7982-0.702437.60
4552005.09.22 11:29sell2280.501.80321.80541.7952
4562005.09.22 13:59t/p2280.501.79521.80541.7952400.002837.60
4572005.09.22 13:59sell2290.401.79491.79741.7874
4582005.09.23 06:59t/p2290.401.78741.79741.7874300.003137.60
4592005.09.23 07:00sell2300.121.78691.79091.7768
4602005.09.25 23:00t/p2300.121.77681.79091.7768121.203258.80
4612005.09.25 23:00sell2310.121.77201.77601.7619
4622005.09.26 04:59s/l2310.121.77601.77601.7619-48.003210.80
4632005.09.26 04:59sell2320.121.77591.77991.7658
4642005.09.26 21:29s/l2320.121.77991.77991.7658-48.003162.80
4652005.09.27 01:00sell2330.121.77691.78091.7668
4662005.09.27 07:29t/p2330.121.76681.78091.7668121.203284.00
4672005.09.27 07:29sell2340.011.76601.76671.7623
4682005.09.27 07:59s/l2340.011.76671.76671.7623-0.703283.30
4692005.09.27 07:59sell2350.501.76831.77051.7603
4702005.09.28 04:59s/l2350.501.77051.77051.7603-110.003173.30
4712005.09.28 08:59sell2360.011.76781.76851.7641
4722005.09.28 09:59s/l2360.011.76851.76851.7641-0.703172.60
4732005.09.28 09:59sell2370.501.76901.77121.7610
4742005.09.29 22:29t/p2370.501.76101.77121.7610400.003572.60
4752005.09.29 22:29sell2380.011.76011.76081.7564
4762005.09.29 22:59s/l2380.011.76081.76081.7564-0.703571.90
4772005.09.29 22:59sell2390.121.75871.76271.7486
4782005.09.30 03:29s/l2390.121.76271.76271.7486-48.003523.90
4792005.09.30 06:00sell2400.011.76141.76211.7577
4802005.09.30 07:29t/p2400.011.75771.76211.75773.703527.60
4812005.09.30 07:29sell2410.501.75741.75961.7494
4822005.09.30 07:59s/l2410.501.75961.75961.7494-110.003417.60
4832005.09.30 07:59sell2420.401.75961.76211.7521
4842005.09.30 09:59s/l2420.401.76211.76211.7521-100.003317.60
4852005.09.30 17:59sell2430.121.76401.76801.7539
4862005.10.03 02:29t/p2430.121.75391.76801.7539121.203438.80
4872005.10.03 02:29sell2440.401.75361.75611.7461
4882005.10.03 02:59s/l2440.401.75611.75611.7461-100.003338.80
4892005.10.03 02:59sell2450.021.75591.75661.7519
4902005.10.03 03:30s/l2450.021.75661.75661.7519-1.403337.40
4912005.10.03 03:30sell2460.121.75651.76051.7464
4922005.10.04 13:29s/l2460.121.76051.76051.7464-48.003289.40
4932005.10.04 20:59sell2470.121.75901.76301.7489
4942005.10.05 04:29s/l2470.121.76301.76301.7489-48.003241.40
4952005.10.07 13:30sell2480.011.76011.76081.7564
4962005.10.07 13:59s/l2480.011.76081.76081.7564-0.703240.70
4972005.10.07 13:59sell2490.501.76191.76411.7539
4982005.10.10 14:29t/p2490.501.75391.76411.7539400.003640.70
4992005.10.10 14:29sell2500.401.75291.75541.7454
5002005.10.10 19:59s/l2500.401.75541.75541.7454-100.003540.70
5012005.10.10 19:59sell2510.021.75591.75661.7519
5022005.10.10 20:29s/l2510.021.75661.75661.7519-1.403539.30
5032005.10.10 21:30sell2520.121.75441.75841.7443
5042005.10.11 23:29t/p2520.121.74431.75841.7443121.203660.50
5052005.10.11 23:29sell2530.011.74401.74471.7403
5062005.10.12 03:59s/l2530.011.74471.74471.7403-0.703659.80
5072005.10.12 03:59sell2540.011.74511.74581.7414
5082005.10.12 06:59t/p2540.011.74141.74581.74143.703663.50
5092005.10.12 06:59sell2550.011.74021.74091.7365
5102005.10.12 07:29s/l2550.011.74091.74091.7365-0.703662.80
5112005.10.12 07:29sell2560.501.74171.74391.7337
5122005.10.12 08:29s/l2560.501.74391.74391.7337-110.003552.80
5132005.10.12 08:29sell2570.121.74431.74831.7342
5142005.10.12 11:29s/l2570.121.74831.74831.7342-48.003504.80
5152005.10.13 00:59sell2580.121.74931.75331.7392
5162005.10.13 17:29s/l2580.121.75331.75331.7392-48.003456.80
5172005.10.14 12:46sell2590.121.74941.75341.7393
5182005.10.14 12:59s/l2590.121.75341.75341.7393-48.003408.80
5192005.10.17 17:02sell2600.121.75441.75841.7443
5202005.10.18 10:29t/p2600.121.74431.75841.7443121.203530.00
5212005.10.18 10:29sell2610.121.74391.74791.7338
5222005.10.18 13:59s/l2610.121.74791.74791.7338-48.003482.00
5232005.10.18 13:59sell2620.401.74801.75051.7405
5242005.10.18 17:29s/l2620.401.75051.75051.7405-100.003382.00
5252005.10.18 23:00sell2630.121.74851.75251.7384
5262005.10.19 09:29s/l2630.121.75251.75251.7384-48.003334.00
5272005.10.25 06:00sell2640.011.76591.76661.7622
5282005.10.25 06:30s/l2640.011.76661.76661.7622-0.703333.30
5292005.10.25 06:30sell2650.501.76661.76881.7586
5302005.10.25 07:59s/l2650.501.76881.76881.7586-110.003223.30
5312005.10.28 16:30sell2660.011.77631.77701.7726
5322005.10.28 16:59s/l2660.011.77701.77701.7726-0.703222.60
5332005.10.28 16:59sell2670.501.77481.77701.7668
5342005.10.31 07:29s/l2670.501.77701.77701.7668-110.003112.60
5352005.10.31 13:00sell2680.121.77731.78131.7672
5362005.11.01 13:59t/p2680.121.76721.78131.7672121.203233.80
5372005.11.01 14:00sell2690.501.76681.76901.7588
5382005.11.02 13:59s/l2690.501.76901.76901.7588-110.003123.80
5392005.11.03 21:00sell2700.011.77031.77101.7666
5402005.11.03 21:00s/l2700.011.77101.77101.7666-0.703123.10
5412005.11.03 21:00sell2710.501.77101.77321.7630
5422005.11.04 14:30t/p2710.501.76301.77321.7630400.003523.10
5432005.11.04 14:30sell2720.121.76281.76681.7527
5442005.11.04 15:59t/p2720.121.75271.76681.7527121.203644.30
5452005.11.04 15:59sell2730.021.74991.75061.7459
5462005.11.04 16:00s/l2730.021.75061.75061.7459-1.403642.90
5472005.11.04 16:00sell2740.121.75131.75531.7412
5482005.11.07 13:59t/p2740.121.74121.75531.7412121.203764.10
5492005.11.07 13:59sell2750.121.74021.74421.7301
5502005.11.07 16:30s/l2750.121.74421.74421.7301-48.003716.10
5512005.11.07 16:30sell2760.121.74411.74811.7340
5522005.11.08 09:40t/p2760.121.73401.74811.7340121.203837.30
5532005.11.08 09:40sell2770.121.73381.73781.7237
5542005.11.08 13:59s/l2770.121.73781.73781.7237-48.003789.30
5552005.11.09 01:12sell2780.011.74181.74251.7381
5562005.11.09 01:29s/l2780.011.74251.74251.7381-0.703788.60
5572005.11.09 02:59sell2790.031.74141.74211.7404
5582005.11.09 03:01s/l2790.031.74211.74211.7404-2.103786.50
5592005.11.09 03:04sell2800.121.74281.74681.7327
5602005.11.10 08:59s/l2800.121.74681.74681.7327-48.003738.50
5612005.11.10 20:00sell2810.121.74191.74591.7318
5622005.11.14 00:00close2810.121.74251.74591.7318-7.203731.30
5632005.11.14 13:41sell2820.121.73881.74281.7287
5642005.11.16 10:59t/p2820.121.72871.74281.7287121.203852.50
5652005.11.16 10:59sell2830.011.72511.72581.7214
5662005.11.16 11:19s/l2830.011.72581.72581.7214-0.703851.80
5672005.11.16 11:19sell2840.301.72711.72781.7218
5682005.11.16 14:29t/p2840.301.72181.72781.7218159.004010.80
5692005.11.16 14:29sell2850.401.72071.72321.7132
5702005.11.18 08:29t/p2850.401.71321.72321.7132300.004310.80
5712005.11.18 08:29sell2860.011.71151.71221.7078
5722005.11.18 08:59s/l2860.011.71221.71221.7078-0.704310.10
5732005.11.18 08:59sell2870.301.71391.71461.7086
5742005.11.18 12:59s/l2870.301.71461.71461.7086-21.004289.10
5752005.11.18 13:00sell2880.501.71441.71661.7064
5762005.11.18 14:29s/l2880.501.71661.71661.7064-110.004179.10
5772005.11.18 16:00sell2890.121.71351.71751.7034
5782005.11.18 18:29s/l2890.121.71751.71751.7034-48.004131.10
5792005.11.21 01:30sell2900.121.71581.71981.7057
5802005.11.21 08:29s/l2900.121.71981.71981.7057-48.004083.10
5812005.11.21 13:30sell2910.121.71821.72221.7081
5822005.11.21 14:29s/l2910.121.72221.72221.7081-48.004035.10
5832005.11.21 16:00sell2920.121.71881.72281.7087
5842005.11.22 14:16t/p2920.121.70871.72281.7087121.204156.30
5852005.11.22 14:16sell2930.501.70861.71081.7006
5862005.11.22 15:39s/l2930.501.71081.71081.7006-110.004046.30
5872005.11.22 15:39sell2940.401.71091.71341.7034
5882005.11.22 16:29s/l2940.401.71341.71341.7034-100.003946.30
5892005.11.22 16:29sell2950.121.71371.71771.7036
5902005.11.22 19:29s/l2950.121.71771.71771.7036-48.003898.30
5912005.11.25 08:30sell2960.121.71841.72241.7083
5922005.11.25 14:25s/l2960.121.72241.72241.7083-48.003850.30
5932005.11.25 14:59sell2970.121.71951.72351.7094
5942005.11.28 07:59t/p2970.121.70941.72351.7094121.203971.50
5952005.11.28 07:59sell2980.401.70791.71041.7004
5962005.11.28 10:00s/l2980.401.71041.71041.7004-100.003871.50
5972005.11.28 10:29sell2990.121.70951.71351.6994
5982005.11.28 15:29s/l2990.121.71351.71351.6994-48.003823.50
5992005.11.29 22:00sell3000.121.71801.72201.7079
6002005.11.30 06:00s/l3000.121.72201.72201.7079-48.003775.50
6012005.12.07 10:00sell3010.011.73151.73221.7278
6022005.12.07 10:27s/l3010.011.73221.73221.7278-0.703774.80
6032005.12.07 10:27sell3020.501.73241.73461.7244
6042005.12.07 16:29s/l3020.501.73461.73461.7244-110.003664.80
6052005.12.07 16:29sell3030.401.73441.73691.7269
6062005.12.08 08:29s/l3030.401.73691.73691.7269-100.003564.80
6072005.12.15 17:00sell3040.501.76451.76671.7565
6082005.12.16 08:29s/l3040.501.76671.76671.7565-110.003454.80
6092005.12.19 10:30sell3050.401.76451.76701.7570
6102005.12.20 10:59s/l3050.401.76701.76701.7570-100.003354.80
6112005.12.20 14:00sell3060.011.76231.76301.7586
6122005.12.20 14:02s/l3060.011.76301.76301.7586-0.703354.10
6132005.12.20 14:02sell3070.501.76301.76521.7550
6142005.12.20 16:59t/p3070.501.75501.76521.7550400.003754.10
6152005.12.20 16:59sell3080.011.75431.75501.7506
6162005.12.20 17:29s/l3080.011.75501.75501.7506-0.703753.40
6172005.12.20 17:29sell3090.301.75631.75701.7510
6182005.12.21 00:59s/l3090.301.75701.75701.7510-21.003732.40
6192005.12.21 03:59sell3100.401.75561.75811.7481
6202005.12.21 07:29s/l3100.401.75811.75811.7481-100.003632.40
6212005.12.21 08:58sell3110.121.75621.76021.7461
6222005.12.21 14:59t/p3110.121.74611.76021.7461121.203753.60
6232005.12.21 14:59sell3120.121.74201.74601.7319
6242005.12.23 14:59t/p3120.121.73191.74601.7319121.203874.80
6252005.12.23 14:59sell3130.011.73131.73201.7276
6262005.12.23 15:00s/l3130.011.73201.73201.7276-0.703874.10
6272005.12.23 15:00sell3140.031.73221.73291.7312
6282005.12.23 15:01t/p3140.031.73121.73291.73123.003877.10
6292005.12.23 15:01sell3150.121.73101.73501.7209
6302005.12.23 19:40s/l3150.121.73501.73501.7209-48.003829.10
6312005.12.23 19:48sell3160.011.73441.73511.7307
6322005.12.23 19:50s/l3160.011.73511.73511.7307-0.703828.40
6332005.12.23 19:50sell3170.501.73461.73681.7266
6342005.12.27 09:29close3170.501.73521.73681.7266-30.003798.40
6352005.12.27 14:30sell3180.011.73371.73441.7300
6362005.12.27 14:35s/l3180.011.73441.73441.7300-0.703797.70
6372005.12.27 14:41sell3190.501.73381.73601.7258
6382005.12.28 07:29s/l3190.501.73601.73601.7258-110.003687.70
6392005.12.28 13:30sell3200.011.73351.73421.7298
6402005.12.28 13:59s/l3200.011.73421.73421.7298-0.703687.00
6412005.12.28 13:59sell3210.501.73401.73621.7260
6422005.12.28 16:59t/p3210.501.72601.73621.7260400.004087.00
6432005.12.28 16:59sell3220.401.72251.72501.7150
6442005.12.28 19:59t/p3220.401.71501.72501.7150300.004387.00
6452005.12.28 20:00sell3230.501.71471.71691.7067
6462005.12.28 22:12s/l3230.501.71691.71691.7067-110.004277.00
6472005.12.28 22:12sell3240.121.71691.72091.7068
6482005.12.29 00:59s/l3240.121.72091.72091.7068-48.004229.00
6492005.12.29 00:59sell3250.121.72081.72481.7107
6502005.12.29 15:59s/l3250.121.72481.72481.7107-48.004181.00
6512005.12.30 01:29sell3260.121.72301.72701.7129
6522005.12.30 04:29s/l3260.121.72701.72701.7129-48.004133.00
6532005.12.30 09:30sell3270.121.72541.72941.7153
6542006.01.03 02:29close3270.121.72681.72941.7153-16.804116.20
6552006.01.11 07:03sell3280.501.76071.76291.7527
6562006.01.11 16:59s/l3280.501.76291.76291.7527-110.004006.20
6572006.01.12 18:07sell3290.501.76091.76311.7529
6582006.01.13 06:59s/l3290.501.76311.76311.7529-110.003896.20
6592006.01.16 23:30sell3300.501.76691.76911.7589
6602006.01.17 08:28s/l3300.501.76911.76911.7589-110.003786.20
6612006.01.17 09:30sell3310.121.76621.77021.7561
6622006.01.19 08:59t/p3310.121.75611.77021.7561121.203907.40
6632006.01.19 08:59sell3320.011.75571.75641.7520
6642006.01.19 09:31s/l3320.011.75641.75641.7520-0.703906.70
6652006.01.19 09:32sell3330.501.75621.75841.7482
6662006.01.19 15:29s/l3330.501.75841.75841.7482-110.003796.70
6672006.01.19 20:00sell3340.501.75881.76101.7508
6682006.01.20 12:29s/l3340.501.76101.76101.7508-110.003686.70
6692006.01.26 20:30sell3350.501.78021.78241.7722
6702006.01.27 13:59s/l3350.501.78241.78241.7722-110.003576.70
6712006.01.27 15:30sell3360.401.77771.78021.7702
6722006.01.27 18:29t/p3360.401.77021.78021.7702300.003876.70
6732006.01.27 18:29sell3370.021.76731.76801.7633
6742006.01.27 18:46s/l3370.021.76801.76801.7633-1.403875.30
6752006.01.27 18:46sell3380.121.76851.77251.7584
6762006.01.30 21:59close3380.121.76871.77251.7584-2.403872.90
6772006.01.31 00:38sell3390.501.76751.76971.7595
6782006.01.31 03:29s/l3390.501.76971.76971.7595-110.003762.90
6792006.01.31 13:29sell3400.121.76991.77391.7598
6802006.01.31 15:29s/l3400.121.77391.77391.7598-48.003714.90
6812006.02.01 22:00sell3410.121.77381.77781.7637
6822006.02.02 15:29s/l3410.121.77781.77781.7637-48.003666.90
6832006.02.03 13:59sell3420.301.76781.76851.7625
6842006.02.03 14:29s/l3420.301.76851.76851.7625-21.003645.90
6852006.02.03 14:29sell3430.401.76841.77091.7609
6862006.02.03 15:59t/p3430.401.76091.77091.7609300.003945.90
6872006.02.03 15:59sell3440.021.76031.76101.7563
6882006.02.03 16:12s/l3440.021.76101.76101.7563-1.403944.50
6892006.02.03 16:12sell3450.121.76211.76611.7520
6902006.02.06 12:42t/p3450.121.75201.76611.7520121.204065.70
6912006.02.06 12:42sell3460.011.75161.75231.7479
6922006.02.06 12:44s/l3460.011.75231.75231.7479-0.704065.00
6932006.02.06 12:44sell3470.501.75221.75441.7442
6942006.02.07 15:29t/p3470.501.74421.75441.7442400.004465.00
6952006.02.07 15:29sell3480.401.74331.74581.7358
6962006.02.07 18:30s/l3480.401.74581.74581.7358-100.004365.00
6972006.02.07 18:30sell3490.011.74561.74631.7419
6982006.02.07 19:10s/l3490.011.74631.74631.7419-0.704364.30
6992006.02.07 19:10sell3500.501.74611.74831.7381
7002006.02.10 11:29s/l3500.501.74831.74831.7381-110.004254.30
7012006.02.12 22:30sell3510.501.74371.74591.7357
7022006.02.14 11:29t/p3510.501.73571.74591.7357400.004654.30
7032006.02.14 11:29sell3520.401.73531.73781.7278
7042006.02.15 10:59s/l3520.401.73781.73781.7278-100.004554.30
7052006.02.16 06:23sell3530.501.73971.74191.7317
7062006.02.17 16:19s/l3530.501.74191.74191.7317-110.004444.30
7072006.02.22 12:00sell3540.011.73991.74061.7362
7082006.02.22 12:00s/l3540.011.74061.74061.7362-0.704443.60
7092006.02.22 12:00sell3550.501.74101.74321.7330
7102006.02.22 17:29s/l3550.501.74321.74321.7330-110.004333.60
7112006.02.23 02:00sell3560.401.74221.74471.7347
7122006.02.23 04:59s/l3560.401.74471.74471.7347-100.004233.60
7132006.02.24 17:59sell3570.031.74311.74381.7421
7142006.02.24 18:29s/l3570.031.74381.74381.7421-2.104231.50
7152006.02.24 18:29sell3580.121.74411.74811.7340
7162006.02.28 10:29close3580.121.74581.74811.7340-20.404211.10
7172006.03.02 11:00sell3590.121.74741.75141.7373
7182006.03.02 17:59s/l3590.121.75141.75141.7373-48.004163.10
7192006.03.06 17:30sell3600.011.74941.75011.7457
7202006.03.06 18:06s/l3600.011.75011.75011.7457-0.704162.40
7212006.03.06 18:06sell3610.501.74991.75211.7419
7222006.03.07 09:29t/p3610.501.74191.75211.7419400.004562.40
7232006.03.07 09:29sell3620.401.73951.74201.7320
7242006.03.10 13:59t/p3620.401.73201.74201.7320300.004862.40
7252006.03.10 14:29sell3630.121.73211.73611.7220
7262006.03.13 19:59close3630.121.73251.73611.7220-4.804857.60
7272006.03.21 08:29sell3640.011.74811.74881.7444
7282006.03.21 08:59s/l3640.011.74881.74881.7444-0.704856.90
7292006.03.21 08:59sell3650.501.74941.75161.7414
7302006.03.23 11:59t/p3650.501.74141.75161.7414400.005256.90
7312006.03.23 11:59sell3660.011.74121.74191.7375
7322006.03.23 12:00s/l3660.011.74191.74191.7375-0.705256.20
7332006.03.23 12:00sell3670.501.74271.74491.7347
7342006.03.23 15:29t/p3670.501.73471.74491.7347400.005656.20
7352006.03.23 15:29sell3680.121.73411.73811.7240
7362006.03.24 15:29s/l3680.121.73811.73811.7240-48.005608.20
7372006.03.28 23:30sell3690.501.74351.74571.7355
7382006.03.29 12:59t/p3690.501.73551.74571.7355400.006008.20
7392006.03.29 12:59sell3700.401.73441.73691.7269
7402006.03.30 01:29s/l3700.401.73691.73691.7269-100.005908.20
7412006.03.30 07:59sell3710.021.73751.73821.7335
7422006.03.30 08:29s/l3710.021.73821.73821.7335-1.405906.80
7432006.03.30 08:29sell3720.121.73821.74221.7281
7442006.03.30 14:10s/l3720.121.74221.74221.7281-48.005858.80
7452006.03.31 09:30sell3730.121.73711.74111.7270
7462006.04.03 06:59t/p3730.121.72701.74111.7270121.205980.00
7472006.04.03 07:01sell3740.121.72751.73151.7174
7482006.04.03 14:29s/l3740.121.73151.73151.7174-48.005932.00
7492006.04.07 11:00sell3750.011.74961.75031.7459
7502006.04.07 11:00s/l3750.011.75031.75031.7459-0.705931.30
7512006.04.07 11:00sell3760.501.74971.75191.7417
7522006.04.07 14:59t/p3760.501.74171.75191.7417400.006331.30
7532006.04.07 14:59sell3770.401.74111.74361.7336
7542006.04.07 19:59s/l3770.401.74361.74361.7336-100.006231.30
7552006.04.07 19:59sell3780.021.74371.74441.7397
7562006.04.10 00:59s/l3780.021.74441.74441.7397-1.406229.90
7572006.04.10 00:59sell3790.121.74451.74851.7344
7582006.04.11 18:29s/l3790.121.74851.74851.7344-48.006181.90
7592006.04.26 14:00sell3800.501.78471.78691.7767
7602006.04.26 14:59s/l3800.501.78691.78691.7767-110.006071.90
7612006.04.26 20:30sell3810.401.78411.78661.7766
7622006.04.27 12:59s/l3810.401.78661.78661.7766-100.005971.90
7632006.05.11 02:59sell3820.501.85581.85801.8478
7642006.05.11 08:45s/l3820.501.85801.85801.8478-110.005861.90
7652006.05.11 08:45sell3830.121.85781.86181.8477
7662006.05.11 09:29s/l3830.121.86181.86181.8477-48.005813.90
7672006.05.15 21:00sell3840.501.87981.88201.8718
7682006.05.16 02:29s/l3840.501.88201.88201.8718-110.005703.90
7692006.05.16 09:30sell3850.401.87691.87941.8694
7702006.05.16 09:30s/l3850.401.87941.87941.8694-100.005603.90
7712006.05.16 09:30sell3860.121.88081.88481.8707
7722006.05.16 12:59s/l3860.121.88481.88481.8707-48.005555.90
7732006.05.17 20:00sell3870.011.88281.88351.8791
7742006.05.18 00:29s/l3870.011.88351.88351.8791-0.705555.20
7752006.05.18 00:29sell3880.501.88411.88631.8761
7762006.05.18 02:29s/l3880.501.88631.88631.8761-110.005445.20
7772006.05.18 05:00sell3890.121.88391.88791.8738
7782006.05.18 09:59s/l3890.121.88791.88791.8738-48.005397.20
7792006.05.19 08:30sell3900.121.87671.88071.8666
7802006.05.22 06:59t/p3900.121.86661.88071.8666121.205518.40
7812006.05.22 06:59sell3910.121.86451.86851.8544
7822006.05.22 07:29s/l3910.121.86851.86851.8544-48.005470.40
7832006.05.22 07:29sell3920.121.86951.87351.8594
7842006.05.22 08:29s/l3920.121.87351.87351.8594-48.005422.40
7852006.05.22 08:29sell3930.121.87421.87821.8641
7862006.05.22 14:29s/l3930.121.87821.87821.8641-48.005374.40
7872006.05.23 17:05sell3940.121.88101.88501.8709
7882006.05.23 18:29s/l3940.121.88501.88501.8709-48.005326.40
7892006.05.23 21:59sell3950.121.87611.88011.8660
7902006.05.24 00:30s/l3950.121.88011.88011.8660-48.005278.40
7912006.05.24 00:30sell3960.121.88001.88401.8699
7922006.05.24 08:29s/l3960.121.88401.88401.8699-48.005230.40
7932006.05.24 13:29sell3970.121.87701.88101.8669
7942006.05.24 15:29t/p3970.121.86691.88101.8669121.205351.60
7952006.05.24 15:29sell3980.121.86631.87031.8562
7962006.05.24 17:59s/l3980.121.87031.87031.8562-48.005303.60
7972006.05.24 17:59sell3990.121.87011.87411.8600
7982006.05.25 21:29s/l3990.121.87411.87411.8600-48.005255.60
7992006.05.26 01:30sell4000.011.87241.87311.8687
8002006.05.26 02:56s/l4000.011.87311.87311.8687-0.705254.90
8012006.05.26 02:56sell4010.501.87291.87511.8649
8022006.05.26 13:29t/p4010.501.86491.87511.8649400.005654.90
8032006.05.26 13:29sell4020.121.86161.86561.8515
8042006.05.30 02:59s/l4020.121.86561.86561.8515-48.005606.90
8052006.05.31 19:59sell4030.501.87101.87321.8630
8062006.06.01 07:29t/p4030.501.86301.87321.8630400.006006.90
8072006.06.01 07:29sell4040.401.86211.86461.8546
8082006.06.01 07:59s/l4040.401.86461.86461.8546-100.005906.90
8092006.06.01 07:59sell4050.121.86501.86901.8549
8102006.06.02 12:29s/l4050.121.86901.86901.8549-48.005858.90
8112006.06.05 22:30sell4060.011.87241.87311.8687
8122006.06.06 06:29s/l4060.011.87311.87311.8687-0.705858.20
8132006.06.06 09:00sell4070.501.87181.87401.8638
8142006.06.06 14:29t/p4070.501.86381.87401.8638400.006258.20
8152006.06.06 14:29sell4080.121.86341.86741.8533
8162006.06.08 06:59t/p4080.121.85331.86741.8533121.206379.40
8172006.06.08 06:59sell4090.021.85211.85281.8481
8182006.06.08 09:31t/p4090.021.84811.85281.84818.006387.40
8192006.06.08 09:31sell4100.011.84781.84851.8441
8202006.06.08 09:55s/l4100.011.84851.84851.8441-0.706386.70
8212006.06.08 09:55sell4110.501.84831.85051.8403
8222006.06.08 14:32t/p4110.501.84031.85051.8403400.006786.70
8232006.06.08 14:32sell4120.011.84001.84071.8363
8242006.06.08 14:32s/l4120.011.84071.84071.8363-0.706786.00
8252006.06.08 14:32sell4130.501.84051.84271.8325
8262006.06.08 16:09s/l4130.501.84271.84271.8325-110.006676.00
8272006.06.08 16:09sell4140.121.84251.84651.8324
8282006.06.12 03:59close4140.121.84311.84651.8324-7.206668.80
8292006.06.12 10:06sell4150.501.84121.84341.8332
8302006.06.12 10:14s/l4150.501.84341.84341.8332-110.006558.80
8312006.06.12 10:30sell4160.121.84181.84581.8317
8322006.06.14 13:29s/l4160.121.84581.84581.8317-48.006510.80
8332006.06.19 03:48sell4170.501.84331.84551.8353
8342006.06.19 06:59s/l4170.501.84551.84551.8353-110.006400.80
8352006.06.19 06:59sell4180.401.84541.84791.8379
8362006.06.19 14:59t/p4180.401.83791.84791.8379300.006700.80
8372006.06.19 15:00sell4190.121.83781.84181.8277
8382006.06.20 05:29s/l4190.121.84181.84181.8277-48.006652.80
8392006.06.20 09:59sell4200.121.84031.84431.8302
8402006.06.20 17:29s/l4200.121.84431.84431.8302-48.006604.80
8412006.06.20 20:30sell4210.121.84211.84611.8320
8422006.06.21 02:29s/l4210.121.84611.84611.8320-48.006556.80
8432006.06.21 11:08sell4220.121.84191.84591.8318
8442006.06.21 18:02s/l4220.121.84591.84591.8318-48.006508.80
8452006.06.22 08:30sell4230.121.84101.84501.8309
8462006.06.22 12:29t/p4230.121.83091.84501.8309121.206630.00
8472006.06.22 12:53sell4240.501.83111.83331.8231
8482006.06.23 09:59t/p4240.501.82311.83331.8231400.007030.00
8492006.06.23 10:29sell4250.121.82341.82741.8133
8502006.06.26 17:59close4250.121.82361.82741.8133-2.407027.60
8512006.06.27 06:00sell4260.011.82371.82441.8200
8522006.06.27 07:35s/l4260.011.82441.82441.8200-0.707026.90
8532006.06.27 07:36sell4270.121.82491.82891.8148
8542006.06.28 14:36t/p4270.121.81481.82891.8148121.207148.10
8552006.06.28 14:36sell4280.121.81401.81801.8039
8562006.06.28 16:28s/l4280.121.81801.81801.8039-48.007100.10
8572006.06.28 16:28sell4290.301.81781.81851.8125
8582006.06.28 18:54s/l4290.301.81851.81851.8125-21.007079.10
8592006.06.28 18:54sell4300.121.81831.82231.8082
8602006.06.29 18:17s/l4300.121.82231.82231.8082-48.007031.10
8612006.06.29 18:19sell4310.121.81561.81961.8055
8622006.06.29 18:21s/l4310.121.81961.81961.8055-48.006983.10
8632006.07.05 15:00sell4320.031.83291.83361.8319
8642006.07.05 15:01s/l4320.031.83361.83361.8319-2.106981.00
8652006.07.05 15:01sell4330.121.83341.83741.8233
8662006.07.06 12:33s/l4330.121.83741.83741.8233-48.006933.00
8672006.07.06 20:10sell4340.011.83631.83701.8326
8682006.07.06 20:52s/l4340.011.83701.83701.8326-0.706932.30
8692006.07.06 20:52sell4350.501.83681.83901.8288
8702006.07.07 08:47s/l4350.501.83901.83901.8288-110.006822.30
8712006.07.10 16:30sell4360.121.84101.84501.8309
8722006.07.11 18:24s/l4360.121.84501.84501.8309-48.006774.30
8732006.07.12 12:30sell4370.301.83881.83951.8335
8742006.07.12 12:31t/p4370.301.83351.83951.8335159.006933.30
8752006.07.12 12:31sell4380.121.83331.83731.8232
8762006.07.12 12:31s/l4380.121.83731.83731.8232-48.006885.30
8772006.07.12 12:31sell4390.121.83891.84291.8288
8782006.07.13 12:43s/l4390.121.84291.84291.8288-48.006837.30
8792006.07.14 06:31sell4400.501.83541.83761.8274
8802006.07.14 06:36s/l4400.501.83761.83761.8274-110.006727.30
8812006.07.14 07:00sell4410.121.83741.84141.8273
8822006.07.14 09:22s/l4410.121.84141.84141.8273-48.006679.30
8832006.07.14 09:22sell4420.121.84131.84531.8312
8842006.07.17 08:02t/p4420.121.83121.84531.8312121.206800.50
8852006.07.17 08:02sell4430.121.83001.83401.8199
8862006.07.17 10:29t/p4430.121.81991.83401.8199121.206921.70
8872006.07.17 10:29sell4440.011.81961.82031.8159
8882006.07.17 10:34s/l4440.011.82031.82031.8159-0.706921.00
8892006.07.17 10:34sell4450.301.82011.82081.8148
8902006.07.17 10:35s/l4450.301.82081.82081.8148-21.006900.00
8912006.07.17 10:35sell4460.121.82061.82461.8105
8922006.07.18 08:30s/l4460.121.82461.82461.8105-48.006852.00
8932006.07.18 16:37sell4470.501.82531.82751.8173
8942006.07.18 17:25s/l4470.501.82751.82751.8173-110.006742.00
8952006.07.18 17:36sell4480.121.82601.83001.8159
8962006.07.19 09:57s/l4480.121.83001.83001.8159-48.006694.00
8972006.07.19 12:10sell4490.121.82611.83011.8160
8982006.07.19 14:00s/l4490.121.83011.83011.8160-48.006646.00
8992006.07.25 01:30sell4500.011.84461.84531.8409
9002006.07.25 01:32s/l4500.011.84531.84531.8409-0.706645.30
9012006.07.25 01:32sell4510.501.84511.84731.8371
9022006.07.25 04:15s/l4510.501.84731.84731.8371-110.006535.30
9032006.07.25 04:15sell4520.401.84711.84961.8396
9042006.07.25 05:19s/l4520.401.84961.84961.8396-100.006435.30
9052006.07.25 15:26sell4530.121.84171.84571.8316
9062006.07.26 14:10s/l4530.121.84571.84571.8316-48.006387.30