|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.28 19:30 (2005.02.01 - 2006.07.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=17; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.12; TakeProfit1=101; StopLoss1=40; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.01; TakeProfit5=37; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.5; StopLoss6=22;
|Bars in test
|17255
|Ticks modelled
|1716426
|Modelling quality
|65.26%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|5887.30
|Gross profit
|22827.50
|Gross loss
|-16940.20
|Profit factor
|1.35
|Expected payoff
|13.00
|Absolute drawdown
|215.50
|Maximal drawdown
|1197.70 (34.43%)
|Relative drawdown
|43.10% (215.50)
|Total trades
|453
|Short positions (won %)
|453 (24.50%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|111 (24.50%)
|Loss trades (% of total)
|342 (75.50%)
|Largest
|profit trade
|400.00
|loss trade
|-110.00
|Average
|profit trade
|205.65
|loss trade
|-49.53
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (821.20)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-945.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|821.20 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-945.70 (15)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.02 16:49
|sell
|1
|0.12
|1.9117
|1.9157
|1.9016
|2
|2005.03.04 13:00
|s/l
|1
|0.12
|1.9157
|1.9157
|1.9016
|-48.00
|452.00
|3
|2005.03.07 14:30
|sell
|2
|0.01
|1.9125
|1.9132
|1.9088
|4
|2005.03.07 14:31
|s/l
|2
|0.01
|1.9132
|1.9132
|1.9088
|-0.70
|451.30
|5
|2005.03.07 14:51
|sell
|3
|0.12
|1.9130
|1.9170
|1.9029
|6
|2005.03.07 15:31
|s/l
|3
|0.12
|1.9170
|1.9170
|1.9029
|-48.00
|403.30
|7
|2005.03.07 15:50
|sell
|4
|0.12
|1.9152
|1.9192
|1.9051
|8
|2005.03.08 07:01
|s/l
|4
|0.12
|1.9192
|1.9192
|1.9051
|-48.00
|355.30
|9
|2005.03.10 20:30
|sell
|5
|0.12
|1.9220
|1.9260
|1.9119
|10
|2005.03.11 12:31
|s/l
|5
|0.12
|1.9260
|1.9260
|1.9119
|-48.00
|307.30
|11
|2005.03.14 06:30
|sell
|6
|0.12
|1.9222
|1.9262
|1.9121
|12
|2005.03.14 14:30
|t/p
|6
|0.12
|1.9121
|1.9262
|1.9121
|121.20
|428.50
|13
|2005.03.14 14:30
|sell
|7
|0.12
|1.9121
|1.9161
|1.9020
|14
|2005.03.15 03:31
|s/l
|7
|0.12
|1.9161
|1.9161
|1.9020
|-48.00
|380.50
|15
|2005.03.15 05:15
|sell
|8
|0.12
|1.9137
|1.9177
|1.9036
|16
|2005.03.15 09:30
|s/l
|8
|0.12
|1.9177
|1.9177
|1.9036
|-48.00
|332.50
|17
|2005.03.15 14:00
|sell
|9
|0.12
|1.9155
|1.9195
|1.9054
|18
|2005.03.16 06:33
|s/l
|9
|0.12
|1.9195
|1.9195
|1.9054
|-48.00
|284.50
|19
|2005.03.18 07:00
|sell
|10
|0.12
|1.9202
|1.9242
|1.9101
|20
|2005.03.21 06:42
|t/p
|10
|0.12
|1.9101
|1.9242
|1.9101
|121.20
|405.70
|21
|2005.03.21 06:42
|sell
|11
|0.12
|1.9097
|1.9137
|1.8996
|22
|2005.03.21 06:44
|s/l
|11
|0.12
|1.9137
|1.9137
|1.8996
|-48.00
|357.70
|23
|2005.03.21 06:44
|sell
|12
|0.12
|1.9146
|1.9186
|1.9045
|24
|2005.03.21 09:55
|t/p
|12
|0.12
|1.9045
|1.9186
|1.9045
|121.20
|478.90
|25
|2005.03.21 09:55
|sell
|13
|0.12
|1.9038
|1.9078
|1.8937
|26
|2005.03.22 18:03
|t/p
|13
|0.12
|1.8937
|1.9078
|1.8937
|121.20
|600.10
|27
|2005.03.22 18:03
|sell
|14
|0.01
|1.8933
|1.8940
|1.8896
|28
|2005.03.22 18:03
|s/l
|14
|0.01
|1.8940
|1.8940
|1.8896
|-0.70
|599.40
|29
|2005.03.22 18:03
|sell
|15
|0.50
|1.8941
|1.8963
|1.8861
|30
|2005.03.22 18:14
|s/l
|15
|0.50
|1.8963
|1.8963
|1.8861
|-110.00
|489.40
|31
|2005.03.22 18:14
|sell
|16
|0.12
|1.8964
|1.9004
|1.8863
|32
|2005.03.22 18:16
|s/l
|16
|0.12
|1.9004
|1.9004
|1.8863
|-48.00
|441.40
|33
|2005.03.22 18:17
|sell
|17
|0.12
|1.8987
|1.9027
|1.8886
|34
|2005.03.22 18:31
|t/p
|17
|0.12
|1.8886
|1.9027
|1.8886
|121.20
|562.60
|35
|2005.03.22 18:31
|sell
|18
|0.12
|1.8877
|1.8917
|1.8776
|36
|2005.03.22 18:45
|s/l
|18
|0.12
|1.8917
|1.8917
|1.8776
|-48.00
|514.60
|37
|2005.03.22 18:45
|sell
|19
|0.12
|1.8922
|1.8962
|1.8821
|38
|2005.03.22 19:28
|t/p
|19
|0.12
|1.8821
|1.8962
|1.8821
|121.20
|635.80
|39
|2005.03.22 19:28
|sell
|20
|0.12
|1.8798
|1.8838
|1.8697
|40
|2005.03.22 19:29
|s/l
|20
|0.12
|1.8838
|1.8838
|1.8697
|-48.00
|587.80
|41
|2005.03.22 19:29
|sell
|21
|0.12
|1.8837
|1.8877
|1.8736
|42
|2005.03.23 06:00
|s/l
|21
|0.12
|1.8877
|1.8877
|1.8736
|-48.00
|539.80
|43
|2005.03.23 06:00
|sell
|22
|0.50
|1.8877
|1.8899
|1.8797
|44
|2005.03.23 08:13
|t/p
|22
|0.50
|1.8797
|1.8899
|1.8797
|400.00
|939.80
|45
|2005.03.23 08:13
|sell
|23
|0.12
|1.8788
|1.8828
|1.8687
|46
|2005.03.23 16:20
|t/p
|23
|0.12
|1.8687
|1.8828
|1.8687
|121.20
|1061.00
|47
|2005.03.23 16:20
|sell
|24
|0.01
|1.8683
|1.8690
|1.8646
|48
|2005.03.23 16:24
|s/l
|24
|0.01
|1.8690
|1.8690
|1.8646
|-0.70
|1060.30
|49
|2005.03.23 16:24
|sell
|25
|0.50
|1.8688
|1.8710
|1.8608
|50
|2005.03.23 16:30
|s/l
|25
|0.50
|1.8710
|1.8710
|1.8608
|-110.00
|950.30
|51
|2005.03.23 16:30
|sell
|26
|0.40
|1.8712
|1.8737
|1.8637
|52
|2005.03.24 07:01
|s/l
|26
|0.40
|1.8737
|1.8737
|1.8637
|-100.00
|850.30
|53
|2005.03.24 08:09
|sell
|27
|0.01
|1.8706
|1.8713
|1.8669
|54
|2005.03.24 08:28
|s/l
|27
|0.01
|1.8713
|1.8713
|1.8669
|-0.70
|849.60
|55
|2005.03.24 08:29
|sell
|28
|0.50
|1.8706
|1.8728
|1.8626
|56
|2005.03.24 12:32
|s/l
|28
|0.50
|1.8728
|1.8728
|1.8626
|-110.00
|739.60
|57
|2005.03.24 12:33
|sell
|29
|0.12
|1.8714
|1.8754
|1.8613
|58
|2005.03.28 00:04
|t/p
|29
|0.12
|1.8613
|1.8754
|1.8613
|121.20
|860.80
|59
|2005.03.28 00:04
|sell
|30
|0.12
|1.8608
|1.8648
|1.8507
|60
|2005.03.28 00:15
|s/l
|30
|0.12
|1.8648
|1.8648
|1.8507
|-48.00
|812.80
|61
|2005.03.28 00:15
|sell
|31
|0.12
|1.8659
|1.8699
|1.8558
|62
|2005.03.29 01:57
|s/l
|31
|0.12
|1.8699
|1.8699
|1.8558
|-48.00
|764.80
|63
|2005.04.03 23:00
|sell
|32
|0.01
|1.8785
|1.8792
|1.8748
|64
|2005.04.03 23:02
|s/l
|32
|0.01
|1.8792
|1.8792
|1.8748
|-0.70
|764.10
|65
|2005.04.03 23:02
|sell
|33
|0.50
|1.8794
|1.8816
|1.8714
|66
|2005.04.04 13:52
|t/p
|33
|0.50
|1.8714
|1.8816
|1.8714
|400.00
|1164.10
|67
|2005.04.04 13:52
|sell
|34
|0.40
|1.8709
|1.8734
|1.8634
|68
|2005.04.04 13:59
|s/l
|34
|0.40
|1.8734
|1.8734
|1.8634
|-100.00
|1064.10
|69
|2005.04.04 13:59
|sell
|35
|0.12
|1.8741
|1.8781
|1.8640
|70
|2005.04.05 02:31
|s/l
|35
|0.12
|1.8781
|1.8781
|1.8640
|-48.00
|1016.10
|71
|2005.04.05 05:34
|sell
|36
|0.12
|1.8753
|1.8793
|1.8652
|72
|2005.04.05 13:35
|s/l
|36
|0.12
|1.8793
|1.8793
|1.8652
|-48.00
|968.10
|73
|2005.04.06 15:30
|sell
|37
|0.12
|1.8768
|1.8808
|1.8667
|74
|2005.04.06 16:17
|s/l
|37
|0.12
|1.8808
|1.8808
|1.8667
|-48.00
|920.10
|75
|2005.04.06 16:24
|sell
|38
|0.12
|1.8772
|1.8812
|1.8671
|76
|2005.04.06 16:31
|s/l
|38
|0.12
|1.8812
|1.8812
|1.8671
|-48.00
|872.10
|77
|2005.04.07 14:30
|sell
|39
|0.01
|1.8773
|1.8780
|1.8736
|78
|2005.04.07 14:32
|s/l
|39
|0.01
|1.8780
|1.8780
|1.8736
|-0.70
|871.40
|79
|2005.04.07 14:34
|sell
|40
|0.50
|1.8774
|1.8796
|1.8694
|80
|2005.04.07 18:28
|t/p
|40
|0.50
|1.8694
|1.8796
|1.8694
|400.00
|1271.40
|81
|2005.04.07 18:28
|sell
|41
|0.40
|1.8687
|1.8712
|1.8612
|82
|2005.04.07 21:40
|s/l
|41
|0.40
|1.8712
|1.8712
|1.8612
|-100.00
|1171.40
|83
|2005.04.07 21:40
|sell
|42
|0.02
|1.8710
|1.8717
|1.8670
|84
|2005.04.08 14:30
|s/l
|42
|0.02
|1.8717
|1.8717
|1.8670
|-1.40
|1170.00
|85
|2005.04.14 09:01
|sell
|43
|0.50
|1.8871
|1.8893
|1.8791
|86
|2005.04.14 13:54
|t/p
|43
|0.50
|1.8791
|1.8893
|1.8791
|400.00
|1570.00
|87
|2005.04.14 13:54
|sell
|44
|0.40
|1.8789
|1.8814
|1.8714
|88
|2005.04.14 14:39
|s/l
|44
|0.40
|1.8814
|1.8814
|1.8714
|-100.00
|1470.00
|89
|2005.04.14 14:39
|sell
|45
|0.02
|1.8812
|1.8819
|1.8772
|90
|2005.04.14 15:01
|s/l
|45
|0.02
|1.8819
|1.8819
|1.8772
|-1.40
|1468.60
|91
|2005.04.14 15:01
|sell
|46
|0.12
|1.8819
|1.8859
|1.8718
|92
|2005.04.15 11:30
|s/l
|46
|0.12
|1.8859
|1.8859
|1.8718
|-48.00
|1420.60
|93
|2005.04.21 17:30
|sell
|47
|0.01
|1.9085
|1.9092
|1.9048
|94
|2005.04.21 18:37
|s/l
|47
|0.01
|1.9092
|1.9092
|1.9048
|-0.70
|1419.90
|95
|2005.04.21 18:37
|sell
|48
|0.50
|1.9090
|1.9112
|1.9010
|96
|2005.04.22 07:31
|s/l
|48
|0.50
|1.9112
|1.9112
|1.9010
|-110.00
|1309.90
|97
|2005.04.25 12:30
|sell
|49
|0.40
|1.9092
|1.9117
|1.9017
|98
|2005.04.25 14:30
|s/l
|49
|0.40
|1.9117
|1.9117
|1.9017
|-100.00
|1209.90
|99
|2005.04.25 14:30
|sell
|50
|0.12
|1.9118
|1.9158
|1.9017
|100
|2005.04.27 06:10
|t/p
|50
|0.12
|1.9017
|1.9158
|1.9017
|121.20
|1331.10
|101
|2005.04.27 06:10
|sell
|51
|0.01
|1.9010
|1.9017
|1.8973
|102
|2005.04.27 06:10
|s/l
|51
|0.01
|1.9017
|1.9017
|1.8973
|-0.70
|1330.40
|103
|2005.04.27 06:10
|sell
|52
|0.50
|1.9017
|1.9039
|1.8937
|104
|2005.04.27 06:28
|s/l
|52
|0.50
|1.9039
|1.9039
|1.8937
|-110.00
|1220.40
|105
|2005.04.27 06:28
|sell
|53
|0.12
|1.9037
|1.9077
|1.8936
|106
|2005.04.27 12:30
|s/l
|53
|0.12
|1.9077
|1.9077
|1.8936
|-48.00
|1172.40
|107
|2005.04.27 12:52
|sell
|54
|0.02
|1.9024
|1.9031
|1.8984
|108
|2005.04.27 12:52
|s/l
|54
|0.02
|1.9031
|1.9031
|1.8984
|-1.40
|1171.00
|109
|2005.04.27 12:52
|sell
|55
|0.12
|1.9028
|1.9068
|1.8927
|110
|2005.04.27 12:59
|s/l
|55
|0.12
|1.9068
|1.9068
|1.8927
|-48.00
|1123.00
|111
|2005.04.27 16:18
|sell
|56
|0.12
|1.9015
|1.9055
|1.8914
|112
|2005.04.27 17:31
|s/l
|56
|0.12
|1.9055
|1.9055
|1.8914
|-48.00
|1075.00
|113
|2005.04.27 17:45
|sell
|57
|0.12
|1.9044
|1.9084
|1.8943
|114
|2005.04.28 12:30
|s/l
|57
|0.12
|1.9084
|1.9084
|1.8943
|-48.00
|1027.00
|115
|2005.05.02 00:00
|sell
|58
|0.12
|1.9042
|1.9082
|1.8941
|116
|2005.05.02 14:27
|t/p
|58
|0.12
|1.8941
|1.9082
|1.8941
|121.20
|1148.20
|117
|2005.05.02 14:27
|sell
|59
|0.12
|1.8945
|1.8985
|1.8844
|118
|2005.05.04 01:36
|s/l
|59
|0.12
|1.8985
|1.8985
|1.8844
|-48.00
|1100.20
|119
|2005.05.06 07:00
|sell
|60
|0.01
|1.8987
|1.8994
|1.8950
|120
|2005.05.06 07:04
|s/l
|60
|0.01
|1.8994
|1.8994
|1.8950
|-0.70
|1099.50
|121
|2005.05.06 07:05
|sell
|61
|0.50
|1.8987
|1.9009
|1.8907
|122
|2005.05.06 12:54
|t/p
|61
|0.50
|1.8907
|1.9009
|1.8907
|400.00
|1499.50
|123
|2005.05.06 12:54
|sell
|62
|0.12
|1.8901
|1.8941
|1.8800
|124
|2005.05.06 13:31
|s/l
|62
|0.12
|1.8941
|1.8941
|1.8800
|-48.00
|1451.50
|125
|2005.05.06 13:31
|sell
|63
|0.12
|1.8942
|1.8982
|1.8841
|126
|2005.05.09 08:47
|t/p
|63
|0.12
|1.8841
|1.8982
|1.8841
|121.20
|1572.70
|127
|2005.05.09 08:47
|sell
|64
|0.12
|1.8839
|1.8879
|1.8738
|128
|2005.05.11 08:17
|s/l
|64
|0.12
|1.8879
|1.8879
|1.8738
|-48.00
|1524.70
|129
|2005.05.11 10:34
|sell
|65
|0.01
|1.8825
|1.8832
|1.8788
|130
|2005.05.11 10:34
|s/l
|65
|0.01
|1.8832
|1.8832
|1.8788
|-0.70
|1524.00
|131
|2005.05.11 10:34
|sell
|66
|0.50
|1.8825
|1.8847
|1.8745
|132
|2005.05.11 10:57
|s/l
|66
|0.50
|1.8847
|1.8847
|1.8745
|-110.00
|1414.00
|133
|2005.05.11 11:00
|sell
|67
|0.12
|1.8834
|1.8874
|1.8733
|134
|2005.05.11 13:00
|t/p
|67
|0.12
|1.8733
|1.8874
|1.8733
|121.20
|1535.20
|135
|2005.05.11 13:00
|sell
|68
|0.02
|1.8727
|1.8734
|1.8687
|136
|2005.05.11 13:01
|s/l
|68
|0.02
|1.8734
|1.8734
|1.8687
|-1.40
|1533.80
|137
|2005.05.11 13:01
|sell
|69
|0.12
|1.8732
|1.8772
|1.8631
|138
|2005.05.11 16:20
|s/l
|69
|0.12
|1.8772
|1.8772
|1.8631
|-48.00
|1485.80
|139
|2005.05.11 16:20
|sell
|70
|0.01
|1.8772
|1.8779
|1.8735
|140
|2005.05.11 16:25
|t/p
|70
|0.01
|1.8735
|1.8779
|1.8735
|3.70
|1489.50
|141
|2005.05.11 16:25
|sell
|71
|0.50
|1.8732
|1.8754
|1.8652
|142
|2005.05.12 07:06
|t/p
|71
|0.50
|1.8652
|1.8754
|1.8652
|400.00
|1889.50
|143
|2005.05.12 07:06
|sell
|72
|0.01
|1.8642
|1.8649
|1.8605
|144
|2005.05.12 07:30
|s/l
|72
|0.01
|1.8649
|1.8649
|1.8605
|-0.70
|1888.80
|145
|2005.05.12 07:31
|sell
|73
|0.12
|1.8653
|1.8693
|1.8552
|146
|2005.05.12 11:31
|s/l
|73
|0.12
|1.8693
|1.8693
|1.8552
|-48.00
|1840.80
|147
|2005.05.12 11:31
|sell
|74
|0.12
|1.8691
|1.8731
|1.8590
|148
|2005.05.13 08:35
|t/p
|74
|0.12
|1.8590
|1.8731
|1.8590
|121.20
|1962.00
|149
|2005.05.13 08:35
|sell
|75
|0.12
|1.8583
|1.8623
|1.8482
|150
|2005.05.15 23:15
|t/p
|75
|0.12
|1.8482
|1.8623
|1.8482
|121.20
|2083.20
|151
|2005.05.15 23:15
|sell
|76
|0.12
|1.8478
|1.8518
|1.8377
|152
|2005.05.16 10:52
|t/p
|76
|0.12
|1.8377
|1.8518
|1.8377
|121.20
|2204.40
|153
|2005.05.16 10:52
|sell
|77
|0.12
|1.8375
|1.8415
|1.8274
|154
|2005.05.17 08:31
|s/l
|77
|0.12
|1.8415
|1.8415
|1.8274
|-48.00
|2156.40
|155
|2005.05.17 08:35
|sell
|78
|0.01
|1.8370
|1.8377
|1.8333
|156
|2005.05.17 08:35
|s/l
|78
|0.01
|1.8377
|1.8377
|1.8333
|-0.70
|2155.70
|157
|2005.05.17 12:00
|sell
|79
|0.03
|1.8381
|1.8388
|1.8371
|158
|2005.05.17 12:20
|s/l
|79
|0.03
|1.8388
|1.8388
|1.8371
|-2.10
|2153.60
|159
|2005.05.17 12:22
|sell
|80
|0.12
|1.8381
|1.8421
|1.8280
|160
|2005.05.19 08:34
|s/l
|80
|0.12
|1.8421
|1.8421
|1.8280
|-48.00
|2105.60
|161
|2005.05.19 09:01
|sell
|81
|0.01
|1.8386
|1.8393
|1.8349
|162
|2005.05.19 09:02
|s/l
|81
|0.01
|1.8393
|1.8393
|1.8349
|-0.70
|2104.90
|163
|2005.05.19 09:30
|sell
|82
|0.50
|1.8392
|1.8414
|1.8312
|164
|2005.05.20 12:36
|t/p
|82
|0.50
|1.8312
|1.8414
|1.8312
|400.00
|2504.90
|165
|2005.05.20 12:36
|sell
|83
|0.12
|1.8307
|1.8347
|1.8206
|166
|2005.05.20 12:53
|s/l
|83
|0.12
|1.8347
|1.8347
|1.8206
|-48.00
|2456.90
|167
|2005.05.20 12:53
|sell
|84
|0.12
|1.8345
|1.8385
|1.8244
|168
|2005.05.20 15:28
|t/p
|84
|0.12
|1.8244
|1.8385
|1.8244
|121.20
|2578.10
|169
|2005.05.20 15:28
|sell
|85
|0.40
|1.8241
|1.8266
|1.8166
|170
|2005.05.20 17:12
|s/l
|85
|0.40
|1.8266
|1.8266
|1.8166
|-100.00
|2478.10
|171
|2005.05.20 17:12
|sell
|86
|0.02
|1.8264
|1.8271
|1.8224
|172
|2005.05.20 20:01
|s/l
|86
|0.02
|1.8271
|1.8271
|1.8224
|-1.40
|2476.70
|173
|2005.05.20 20:01
|sell
|87
|0.12
|1.8273
|1.8313
|1.8172
|174
|2005.05.23 20:22
|s/l
|87
|0.12
|1.8313
|1.8313
|1.8172
|-48.00
|2428.70
|175
|2005.05.23 23:30
|sell
|88
|0.12
|1.8285
|1.8325
|1.8184
|176
|2005.05.24 06:46
|s/l
|88
|0.12
|1.8325
|1.8325
|1.8184
|-48.00
|2380.70
|177
|2005.05.24 14:02
|sell
|89
|0.12
|1.8305
|1.8345
|1.8204
|178
|2005.05.26 15:19
|t/p
|89
|0.12
|1.8204
|1.8345
|1.8204
|121.20
|2501.90
|179
|2005.05.26 15:19
|sell
|90
|0.01
|1.8196
|1.8203
|1.8159
|180
|2005.05.26 15:21
|s/l
|90
|0.01
|1.8203
|1.8203
|1.8159
|-0.70
|2501.20
|181
|2005.05.26 15:21
|sell
|91
|0.50
|1.8207
|1.8229
|1.8127
|182
|2005.05.27 00:01
|s/l
|91
|0.50
|1.8229
|1.8229
|1.8127
|-110.00
|2391.20
|183
|2005.05.27 00:07
|sell
|92
|0.40
|1.8217
|1.8242
|1.8142
|184
|2005.05.27 06:32
|s/l
|92
|0.40
|1.8242
|1.8242
|1.8142
|-100.00
|2291.20
|185
|2005.05.27 10:00
|sell
|93
|0.12
|1.8224
|1.8264
|1.8123
|186
|2005.05.27 11:31
|s/l
|93
|0.12
|1.8264
|1.8264
|1.8123
|-48.00
|2243.20
|187
|2005.05.27 13:30
|sell
|94
|0.12
|1.8220
|1.8260
|1.8119
|188
|2005.05.30 16:33
|close
|94
|0.12
|1.8233
|1.8260
|1.8119
|-15.60
|2227.60
|189
|2005.05.30 18:00
|sell
|95
|0.12
|1.8227
|1.8267
|1.8126
|190
|2005.05.31 01:12
|t/p
|95
|0.12
|1.8126
|1.8267
|1.8126
|121.20
|2348.80
|191
|2005.05.31 01:12
|sell
|96
|0.12
|1.8104
|1.8144
|1.8003
|192
|2005.05.31 01:12
|s/l
|96
|0.12
|1.8144
|1.8144
|1.8003
|-48.00
|2300.80
|193
|2005.05.31 01:12
|sell
|97
|0.12
|1.8145
|1.8185
|1.8044
|194
|2005.05.31 01:16
|s/l
|97
|0.12
|1.8185
|1.8185
|1.8044
|-48.00
|2252.80
|195
|2005.05.31 01:16
|sell
|98
|0.12
|1.8183
|1.8223
|1.8082
|196
|2005.05.31 12:31
|s/l
|98
|0.12
|1.8223
|1.8223
|1.8082
|-48.00
|2204.80
|197
|2005.05.31 17:30
|sell
|99
|0.01
|1.8182
|1.8189
|1.8145
|198
|2005.05.31 17:32
|s/l
|99
|0.01
|1.8189
|1.8189
|1.8145
|-0.70
|2204.10
|199
|2005.05.31 17:32
|sell
|100
|0.50
|1.8189
|1.8211
|1.8109
|200
|2005.06.01 01:15
|s/l
|100
|0.50
|1.8211
|1.8211
|1.8109
|-110.00
|2094.10
|201
|2005.06.01 06:00
|sell
|101
|0.12
|1.8192
|1.8232
|1.8091
|202
|2005.06.01 19:47
|t/p
|101
|0.12
|1.8091
|1.8232
|1.8091
|121.20
|2215.30
|203
|2005.06.01 19:48
|sell
|102
|0.50
|1.8086
|1.8108
|1.8006
|204
|2005.06.01 21:00
|s/l
|102
|0.50
|1.8108
|1.8108
|1.8006
|-110.00
|2105.30
|205
|2005.06.01 21:00
|sell
|103
|0.40
|1.8108
|1.8133
|1.8033
|206
|2005.06.02 02:30
|s/l
|103
|0.40
|1.8133
|1.8133
|1.8033
|-100.00
|2005.30
|207
|2005.06.02 04:30
|sell
|104
|0.12
|1.8109
|1.8149
|1.8008
|208
|2005.06.02 06:31
|s/l
|104
|0.12
|1.8149
|1.8149
|1.8008
|-48.00
|1957.30
|209
|2005.06.02 12:38
|sell
|105
|0.12
|1.8142
|1.8182
|1.8041
|210
|2005.06.02 14:52
|s/l
|105
|0.12
|1.8182
|1.8182
|1.8041
|-48.00
|1909.30
|211
|2005.06.02 19:30
|sell
|106
|0.12
|1.8149
|1.8189
|1.8048
|212
|2005.06.03 00:39
|s/l
|106
|0.12
|1.8189
|1.8189
|1.8048
|-48.00
|1861.30
|213
|2005.06.03 15:30
|sell
|107
|0.12
|1.8130
|1.8170
|1.8029
|214
|2005.06.06 03:00
|s/l
|107
|0.12
|1.8170
|1.8170
|1.8029
|-48.00
|1813.30
|215
|2005.06.08 22:00
|sell
|108
|0.01
|1.8238
|1.8245
|1.8201
|216
|2005.06.08 22:59
|s/l
|108
|0.01
|1.8245
|1.8245
|1.8201
|-0.70
|1812.60
|217
|2005.06.08 22:59
|sell
|109
|0.50
|1.8244
|1.8266
|1.8164
|218
|2005.06.09 00:01
|s/l
|109
|0.50
|1.8266
|1.8266
|1.8164
|-110.00
|1702.60
|219
|2005.06.09 00:01
|sell
|110
|0.40
|1.8264
|1.8289
|1.8189
|220
|2005.06.09 14:26
|t/p
|110
|0.40
|1.8189
|1.8289
|1.8189
|300.00
|2002.60
|221
|2005.06.09 14:26
|sell
|111
|0.02
|1.8186
|1.8193
|1.8146
|222
|2005.06.09 14:27
|s/l
|111
|0.02
|1.8193
|1.8193
|1.8146
|-1.40
|2001.20
|223
|2005.06.09 14:27
|sell
|112
|0.12
|1.8192
|1.8232
|1.8091
|224
|2005.06.10 00:00
|s/l
|112
|0.12
|1.8232
|1.8232
|1.8091
|-48.00
|1953.20
|225
|2005.06.10 05:36
|sell
|113
|0.12
|1.8208
|1.8248
|1.8107
|226
|2005.06.10 09:01
|s/l
|113
|0.12
|1.8248
|1.8248
|1.8107
|-48.00
|1905.20
|227
|2005.06.10 13:01
|sell
|114
|0.12
|1.8214
|1.8254
|1.8113
|228
|2005.06.10 15:28
|t/p
|114
|0.12
|1.8113
|1.8254
|1.8113
|121.20
|2026.40
|229
|2005.06.10 15:28
|sell
|115
|0.12
|1.8108
|1.8148
|1.8007
|230
|2005.06.13 14:53
|t/p
|115
|0.12
|1.8007
|1.8148
|1.8007
|121.20
|2147.60
|231
|2005.06.13 14:53
|sell
|116
|0.12
|1.8005
|1.8045
|1.7904
|232
|2005.06.13 16:01
|s/l
|116
|0.12
|1.8045
|1.8045
|1.7904
|-48.00
|2099.60
|233
|2005.06.13 16:01
|sell
|117
|0.12
|1.8048
|1.8088
|1.7947
|234
|2005.06.14 06:31
|s/l
|117
|0.12
|1.8088
|1.8088
|1.7947
|-48.00
|2051.60
|235
|2005.06.14 06:34
|sell
|118
|0.12
|1.8053
|1.8093
|1.7952
|236
|2005.06.14 06:59
|s/l
|118
|0.12
|1.8093
|1.8093
|1.7952
|-48.00
|2003.60
|237
|2005.06.14 13:01
|sell
|119
|0.12
|1.8049
|1.8089
|1.7948
|238
|2005.06.14 13:05
|s/l
|119
|0.12
|1.8089
|1.8089
|1.7948
|-48.00
|1955.60
|239
|2005.06.14 13:30
|sell
|120
|0.12
|1.8060
|1.8100
|1.7959
|240
|2005.06.15 05:38
|s/l
|120
|0.12
|1.8100
|1.8100
|1.7959
|-48.00
|1907.60
|241
|2005.06.15 10:00
|sell
|121
|0.12
|1.8074
|1.8114
|1.7973
|242
|2005.06.15 12:51
|s/l
|121
|0.12
|1.8114
|1.8114
|1.7973
|-48.00
|1859.60
|243
|2005.06.21 08:00
|sell
|122
|0.01
|1.8183
|1.8190
|1.8146
|244
|2005.06.21 08:01
|s/l
|122
|0.01
|1.8190
|1.8190
|1.8146
|-0.70
|1858.90
|245
|2005.06.21 08:01
|sell
|123
|0.50
|1.8190
|1.8212
|1.8110
|246
|2005.06.21 12:30
|s/l
|123
|0.50
|1.8212
|1.8212
|1.8110
|-110.00
|1748.90
|247
|2005.06.21 12:30
|sell
|124
|0.40
|1.8212
|1.8237
|1.8137
|248
|2005.06.21 13:10
|s/l
|124
|0.40
|1.8237
|1.8237
|1.8137
|-100.00
|1648.90
|249
|2005.06.22 12:01
|sell
|125
|0.12
|1.8196
|1.8236
|1.8095
|250
|2005.06.22 14:19
|s/l
|125
|0.12
|1.8236
|1.8236
|1.8095
|-48.00
|1600.90
|251
|2005.06.22 14:19
|sell
|126
|0.12
|1.8235
|1.8275
|1.8134
|252
|2005.06.24 04:18
|t/p
|126
|0.12
|1.8134
|1.8275
|1.8134
|121.20
|1722.10
|253
|2005.06.24 04:18
|sell
|127
|0.02
|1.8124
|1.8131
|1.8084
|254
|2005.06.24 04:19
|s/l
|127
|0.02
|1.8131
|1.8131
|1.8084
|-1.40
|1720.70
|255
|2005.06.24 04:19
|sell
|128
|0.12
|1.8133
|1.8173
|1.8032
|256
|2005.06.24 06:00
|s/l
|128
|0.12
|1.8173
|1.8173
|1.8032
|-48.00
|1672.70
|257
|2005.06.24 06:08
|sell
|129
|0.12
|1.8159
|1.8199
|1.8058
|258
|2005.06.24 09:30
|s/l
|129
|0.12
|1.8199
|1.8199
|1.8058
|-48.00
|1624.70
|259
|2005.06.28 09:00
|sell
|130
|0.12
|1.8193
|1.8233
|1.8092
|260
|2005.06.29 10:33
|t/p
|130
|0.12
|1.8092
|1.8233
|1.8092
|121.20
|1745.90
|261
|2005.06.29 10:33
|sell
|131
|0.40
|1.8090
|1.8115
|1.8015
|262
|2005.06.29 14:24
|t/p
|131
|0.40
|1.8015
|1.8115
|1.8015
|300.00
|2045.90
|263
|2005.06.29 14:24
|sell
|132
|0.12
|1.8010
|1.8050
|1.7909
|264
|2005.06.29 14:42
|s/l
|132
|0.12
|1.8050
|1.8050
|1.7909
|-48.00
|1997.90
|265
|2005.06.29 14:42
|sell
|133
|0.12
|1.8048
|1.8088
|1.7947
|266
|2005.06.30 06:00
|s/l
|133
|0.12
|1.8088
|1.8088
|1.7947
|-48.00
|1949.90
|267
|2005.06.30 07:33
|sell
|134
|0.12
|1.8055
|1.8095
|1.7954
|268
|2005.06.30 09:05
|t/p
|134
|0.12
|1.7954
|1.8095
|1.7954
|121.20
|2071.10
|269
|2005.06.30 09:05
|sell
|135
|0.12
|1.7945
|1.7985
|1.7844
|270
|2005.06.30 09:08
|s/l
|135
|0.12
|1.7985
|1.7985
|1.7844
|-48.00
|2023.10
|271
|2005.06.30 09:08
|sell
|136
|0.12
|1.7984
|1.8024
|1.7883
|272
|2005.06.30 18:20
|t/p
|136
|0.12
|1.7883
|1.8024
|1.7883
|121.20
|2144.30
|273
|2005.06.30 18:20
|sell
|137
|0.01
|1.7878
|1.7885
|1.7841
|274
|2005.06.30 18:30
|s/l
|137
|0.01
|1.7885
|1.7885
|1.7841
|-0.70
|2143.60
|275
|2005.06.30 18:30
|sell
|138
|0.30
|1.7883
|1.7890
|1.7830
|276
|2005.06.30 18:31
|s/l
|138
|0.30
|1.7890
|1.7890
|1.7830
|-21.00
|2122.60
|277
|2005.06.30 18:31
|sell
|139
|0.12
|1.7901
|1.7941
|1.7800
|278
|2005.07.01 07:06
|t/p
|139
|0.12
|1.7800
|1.7941
|1.7800
|121.20
|2243.80
|279
|2005.07.01 07:06
|sell
|140
|0.01
|1.7798
|1.7805
|1.7761
|280
|2005.07.01 07:13
|s/l
|140
|0.01
|1.7805
|1.7805
|1.7761
|-0.70
|2243.10
|281
|2005.07.01 07:13
|sell
|141
|0.50
|1.7803
|1.7825
|1.7723
|282
|2005.07.01 09:01
|s/l
|141
|0.50
|1.7825
|1.7825
|1.7723
|-110.00
|2133.10
|283
|2005.07.01 09:01
|sell
|142
|0.01
|1.7823
|1.7830
|1.7786
|284
|2005.07.01 09:27
|t/p
|142
|0.01
|1.7786
|1.7830
|1.7786
|3.70
|2136.80
|285
|2005.07.01 09:27
|sell
|143
|0.50
|1.7778
|1.7800
|1.7698
|286
|2005.07.01 09:29
|s/l
|143
|0.50
|1.7800
|1.7800
|1.7698
|-110.00
|2026.80
|287
|2005.07.01 09:29
|sell
|144
|0.12
|1.7813
|1.7853
|1.7712
|288
|2005.07.01 14:51
|t/p
|144
|0.12
|1.7712
|1.7853
|1.7712
|121.20
|2148.00
|289
|2005.07.01 14:51
|sell
|145
|0.12
|1.7710
|1.7750
|1.7609
|290
|2005.07.03 23:12
|t/p
|145
|0.12
|1.7609
|1.7750
|1.7609
|121.20
|2269.20
|291
|2005.07.03 23:13
|sell
|146
|0.50
|1.7608
|1.7630
|1.7528
|292
|2005.07.04 00:07
|s/l
|146
|0.50
|1.7630
|1.7630
|1.7528
|-110.00
|2159.20
|293
|2005.07.04 00:07
|sell
|147
|0.40
|1.7635
|1.7660
|1.7560
|294
|2005.07.05 06:04
|t/p
|147
|0.40
|1.7560
|1.7660
|1.7560
|300.00
|2459.20
|295
|2005.07.05 06:04
|sell
|148
|0.01
|1.7556
|1.7563
|1.7519
|296
|2005.07.05 06:07
|s/l
|148
|0.01
|1.7563
|1.7563
|1.7519
|-0.70
|2458.50
|297
|2005.07.05 06:07
|sell
|149
|0.50
|1.7561
|1.7583
|1.7481
|298
|2005.07.05 08:31
|s/l
|149
|0.50
|1.7583
|1.7583
|1.7481
|-110.00
|2348.50
|299
|2005.07.05 08:31
|sell
|150
|0.40
|1.7605
|1.7630
|1.7530
|300
|2005.07.05 11:52
|t/p
|150
|0.40
|1.7530
|1.7630
|1.7530
|300.00
|2648.50
|301
|2005.07.05 11:52
|sell
|151
|0.12
|1.7522
|1.7562
|1.7421
|302
|2005.07.05 12:30
|s/l
|151
|0.12
|1.7562
|1.7562
|1.7421
|-48.00
|2600.50
|303
|2005.07.05 12:30
|sell
|152
|0.12
|1.7571
|1.7611
|1.7470
|304
|2005.07.07 02:54
|t/p
|152
|0.12
|1.7470
|1.7611
|1.7470
|121.20
|2721.70
|305
|2005.07.07 02:54
|sell
|153
|0.12
|1.7467
|1.7507
|1.7366
|306
|2005.07.07 03:02
|s/l
|153
|0.12
|1.7507
|1.7507
|1.7366
|-48.00
|2673.70
|307
|2005.07.07 03:02
|sell
|154
|0.12
|1.7502
|1.7542
|1.7401
|308
|2005.07.07 09:50
|t/p
|154
|0.12
|1.7401
|1.7542
|1.7401
|121.20
|2794.90
|309
|2005.07.07 09:50
|sell
|155
|0.01
|1.7398
|1.7405
|1.7361
|310
|2005.07.07 09:51
|s/l
|155
|0.01
|1.7405
|1.7405
|1.7361
|-0.70
|2794.20
|311
|2005.07.07 09:51
|sell
|156
|0.50
|1.7405
|1.7427
|1.7325
|312
|2005.07.07 09:54
|s/l
|156
|0.50
|1.7427
|1.7427
|1.7325
|-110.00
|2684.20
|313
|2005.07.07 09:54
|sell
|157
|0.12
|1.7425
|1.7465
|1.7324
|314
|2005.07.07 10:34
|s/l
|157
|0.12
|1.7465
|1.7465
|1.7324
|-48.00
|2636.20
|315
|2005.07.07 10:34
|sell
|158
|0.50
|1.7462
|1.7484
|1.7382
|316
|2005.07.08 07:02
|t/p
|158
|0.50
|1.7382
|1.7484
|1.7382
|400.00
|3036.20
|317
|2005.07.08 07:02
|sell
|159
|0.12
|1.7377
|1.7417
|1.7276
|318
|2005.07.08 13:31
|s/l
|159
|0.12
|1.7417
|1.7417
|1.7276
|-48.00
|2988.20
|319
|2005.07.08 13:58
|sell
|160
|0.50
|1.7389
|1.7411
|1.7309
|320
|2005.07.08 13:59
|s/l
|160
|0.50
|1.7411
|1.7411
|1.7309
|-110.00
|2878.20
|321
|2005.07.08 14:55
|sell
|161
|0.12
|1.7359
|1.7399
|1.7258
|322
|2005.07.11 01:31
|s/l
|161
|0.12
|1.7399
|1.7399
|1.7258
|-48.00
|2830.20
|323
|2005.07.13 16:00
|sell
|162
|0.01
|1.7552
|1.7559
|1.7515
|324
|2005.07.13 16:00
|s/l
|162
|0.01
|1.7559
|1.7559
|1.7515
|-0.70
|2829.50
|325
|2005.07.13 16:00
|sell
|163
|0.50
|1.7565
|1.7587
|1.7485
|326
|2005.07.13 18:01
|s/l
|163
|0.50
|1.7587
|1.7587
|1.7485
|-110.00
|2719.50
|327
|2005.07.13 18:01
|sell
|164
|0.12
|1.7591
|1.7631
|1.7490
|328
|2005.07.13 18:33
|s/l
|164
|0.12
|1.7631
|1.7631
|1.7490
|-48.00
|2671.50
|329
|2005.07.13 18:33
|sell
|165
|0.12
|1.7630
|1.7670
|1.7529
|330
|2005.07.15 13:03
|t/p
|165
|0.12
|1.7529
|1.7670
|1.7529
|121.20
|2792.70
|331
|2005.07.15 13:03
|sell
|166
|0.12
|1.7527
|1.7567
|1.7426
|332
|2005.07.18 16:17
|close
|166
|0.12
|1.7530
|1.7567
|1.7426
|-3.60
|2789.10
|333
|2005.07.18 17:30
|sell
|167
|0.50
|1.7489
|1.7511
|1.7409
|334
|2005.07.19 06:35
|t/p
|167
|0.50
|1.7409
|1.7511
|1.7409
|400.00
|3189.10
|335
|2005.07.19 06:35
|sell
|168
|0.50
|1.7408
|1.7430
|1.7328
|336
|2005.07.19 09:06
|s/l
|168
|0.50
|1.7430
|1.7430
|1.7328
|-110.00
|3079.10
|337
|2005.07.19 09:06
|sell
|169
|0.40
|1.7428
|1.7453
|1.7353
|338
|2005.07.19 14:18
|t/p
|169
|0.40
|1.7353
|1.7453
|1.7353
|300.00
|3379.10
|339
|2005.07.19 14:18
|sell
|170
|0.01
|1.7350
|1.7357
|1.7313
|340
|2005.07.19 14:30
|s/l
|170
|0.01
|1.7357
|1.7357
|1.7313
|-0.70
|3378.40
|341
|2005.07.19 14:30
|sell
|171
|0.30
|1.7382
|1.7389
|1.7329
|342
|2005.07.19 15:01
|s/l
|171
|0.30
|1.7389
|1.7389
|1.7329
|-21.00
|3357.40
|343
|2005.07.19 15:01
|sell
|172
|0.12
|1.7393
|1.7433
|1.7292
|344
|2005.07.20 14:30
|t/p
|172
|0.12
|1.7292
|1.7433
|1.7292
|121.20
|3478.60
|345
|2005.07.20 14:30
|sell
|173
|0.50
|1.7285
|1.7307
|1.7205
|346
|2005.07.20 14:33
|s/l
|173
|0.50
|1.7307
|1.7307
|1.7205
|-110.00
|3368.60
|347
|2005.07.20 14:33
|sell
|174
|0.12
|1.7306
|1.7346
|1.7205
|348
|2005.07.20 17:30
|s/l
|174
|0.12
|1.7346
|1.7346
|1.7205
|-48.00
|3320.60
|349
|2005.07.20 17:30
|sell
|175
|0.50
|1.7341
|1.7363
|1.7261
|350
|2005.07.20 17:31
|s/l
|175
|0.50
|1.7363
|1.7363
|1.7261
|-110.00
|3210.60
|351
|2005.07.20 17:31
|sell
|176
|0.12
|1.7379
|1.7419
|1.7278
|352
|2005.07.20 18:01
|s/l
|176
|0.12
|1.7419
|1.7419
|1.7278
|-48.00
|3162.60
|353
|2005.07.21 06:30
|sell
|177
|0.12
|1.7418
|1.7458
|1.7317
|354
|2005.07.21 06:51
|s/l
|177
|0.12
|1.7458
|1.7458
|1.7317
|-48.00
|3114.60
|355
|2005.07.22 15:30
|sell
|178
|0.12
|1.7427
|1.7467
|1.7326
|356
|2005.07.25 15:31
|s/l
|178
|0.12
|1.7467
|1.7467
|1.7326
|-48.00
|3066.60
|357
|2005.07.26 03:03
|sell
|179
|0.30
|1.7415
|1.7422
|1.7362
|358
|2005.07.26 03:13
|s/l
|179
|0.30
|1.7422
|1.7422
|1.7362
|-21.00
|3045.60
|359
|2005.07.26 03:29
|sell
|180
|0.12
|1.7415
|1.7455
|1.7314
|360
|2005.07.26 06:40
|s/l
|180
|0.12
|1.7455
|1.7455
|1.7314
|-48.00
|2997.60
|361
|2005.07.26 06:59
|sell
|181
|0.12
|1.7425
|1.7465
|1.7324
|362
|2005.07.27 18:01
|s/l
|181
|0.12
|1.7465
|1.7465
|1.7324
|-48.00
|2949.60
|363
|2005.08.08 03:15
|sell
|182
|0.01
|1.7732
|1.7739
|1.7695
|364
|2005.08.08 03:15
|s/l
|182
|0.01
|1.7739
|1.7739
|1.7695
|-0.70
|2948.90
|365
|2005.08.08 03:19
|sell
|183
|0.50
|1.7732
|1.7754
|1.7652
|366
|2005.08.08 04:01
|s/l
|183
|0.50
|1.7754
|1.7754
|1.7652
|-110.00
|2838.90
|367
|2005.08.08 04:03
|sell
|184
|0.12
|1.7752
|1.7792
|1.7651
|368
|2005.08.08 07:37
|s/l
|184
|0.12
|1.7792
|1.7792
|1.7651
|-48.00
|2790.90
|369
|2005.08.17 06:00
|sell
|185
|0.50
|1.8052
|1.8074
|1.7972
|370
|2005.08.17 08:31
|s/l
|185
|0.50
|1.8074
|1.8074
|1.7972
|-110.00
|2680.90
|371
|2005.08.17 08:31
|sell
|186
|0.40
|1.8080
|1.8105
|1.8005
|372
|2005.08.17 11:04
|s/l
|186
|0.40
|1.8105
|1.8105
|1.8005
|-100.00
|2580.90
|373
|2005.08.17 17:00
|sell
|187
|0.12
|1.8053
|1.8093
|1.7952
|374
|2005.08.18 08:34
|s/l
|187
|0.12
|1.8093
|1.8093
|1.7952
|-48.00
|2532.90
|375
|2005.08.18 10:01
|sell
|188
|0.12
|1.8048
|1.8088
|1.7947
|376
|2005.08.18 13:58
|t/p
|188
|0.12
|1.7947
|1.8088
|1.7947
|121.20
|2654.10
|377
|2005.08.18 13:58
|sell
|189
|0.30
|1.7945
|1.7952
|1.7892
|378
|2005.08.18 14:01
|s/l
|189
|0.30
|1.7952
|1.7952
|1.7892
|-21.00
|2633.10
|379
|2005.08.18 14:01
|sell
|190
|0.40
|1.7951
|1.7976
|1.7876
|380
|2005.08.19 09:01
|s/l
|190
|0.40
|1.7976
|1.7976
|1.7876
|-100.00
|2533.10
|381
|2005.08.19 09:05
|sell
|191
|0.02
|1.7939
|1.7946
|1.7899
|382
|2005.08.19 09:05
|s/l
|191
|0.02
|1.7946
|1.7946
|1.7899
|-1.40
|2531.70
|383
|2005.08.19 09:06
|sell
|192
|0.12
|1.7934
|1.7974
|1.7833
|384
|2005.08.19 17:49
|s/l
|192
|0.12
|1.7974
|1.7974
|1.7833
|-48.00
|2483.70
|385
|2005.08.21 23:30
|sell
|193
|0.12
|1.7935
|1.7975
|1.7834
|386
|2005.08.22 02:00
|s/l
|193
|0.12
|1.7975
|1.7975
|1.7834
|-48.00
|2435.70
|387
|2005.08.22 09:00
|sell
|194
|0.12
|1.7973
|1.8013
|1.7872
|388
|2005.08.22 11:30
|s/l
|194
|0.12
|1.8013
|1.8013
|1.7872
|-48.00
|2387.70
|389
|2005.08.23 05:30
|sell
|195
|0.12
|1.7986
|1.8026
|1.7885
|390
|2005.08.24 13:04
|s/l
|195
|0.12
|1.8026
|1.8026
|1.7885
|-48.00
|2339.70
|391
|2005.08.29 15:37
|sell
|196
|0.01
|1.7997
|1.8004
|1.7960
|392
|2005.08.29 15:40
|s/l
|196
|0.01
|1.8004
|1.8004
|1.7960
|-0.70
|2339.00
|393
|2005.08.29 15:53
|sell
|197
|0.50
|1.7998
|1.8020
|1.7918
|394
|2005.08.30 07:11
|t/p
|197
|0.50
|1.7918
|1.8020
|1.7918
|400.00
|2739.00
|395
|2005.08.30 07:11
|sell
|198
|0.40
|1.7912
|1.7937
|1.7837
|396
|2005.08.30 07:31
|s/l
|198
|0.40
|1.7937
|1.7937
|1.7837
|-100.00
|2639.00
|397
|2005.08.30 07:31
|sell
|199
|0.02
|1.7939
|1.7946
|1.7899
|398
|2005.08.30 08:38
|t/p
|199
|0.02
|1.7899
|1.7946
|1.7899
|8.00
|2647.00
|399
|2005.08.30 08:38
|sell
|200
|0.12
|1.7897
|1.7937
|1.7796
|400
|2005.08.31 14:01
|s/l
|200
|0.12
|1.7937
|1.7937
|1.7796
|-48.00
|2599.00
|401
|2005.09.07 21:32
|sell
|201
|0.01
|1.8359
|1.8366
|1.8322
|402
|2005.09.07 21:41
|s/l
|201
|0.01
|1.8366
|1.8366
|1.8322
|-0.70
|2598.30
|403
|2005.09.07 21:44
|sell
|202
|0.50
|1.8358
|1.8380
|1.8278
|404
|2005.09.07 23:39
|s/l
|202
|0.50
|1.8380
|1.8380
|1.8278
|-110.00
|2488.30
|405
|2005.09.07 23:39
|sell
|203
|0.12
|1.8379
|1.8419
|1.8278
|406
|2005.09.08 12:31
|s/l
|203
|0.12
|1.8419
|1.8419
|1.8278
|-48.00
|2440.30
|407
|2005.09.08 18:00
|sell
|204
|0.01
|1.8348
|1.8355
|1.8311
|408
|2005.09.08 18:23
|s/l
|204
|0.01
|1.8355
|1.8355
|1.8311
|-0.70
|2439.60
|409
|2005.09.08 18:24
|sell
|205
|0.50
|1.8348
|1.8370
|1.8268
|410
|2005.09.08 23:17
|s/l
|205
|0.50
|1.8370
|1.8370
|1.8268
|-110.00
|2329.60
|411
|2005.09.08 23:17
|sell
|206
|0.12
|1.8370
|1.8410
|1.8269
|412
|2005.09.09 12:31
|s/l
|206
|0.12
|1.8410
|1.8410
|1.8269
|-48.00
|2281.60
|413
|2005.09.12 04:50
|sell
|207
|0.01
|1.8349
|1.8356
|1.8312
|414
|2005.09.12 04:55
|s/l
|207
|0.01
|1.8356
|1.8356
|1.8312
|-0.70
|2280.90
|415
|2005.09.12 04:58
|sell
|208
|0.50
|1.8349
|1.8371
|1.8269
|416
|2005.09.12 08:29
|t/p
|208
|0.50
|1.8269
|1.8371
|1.8269
|400.00
|2680.90
|417
|2005.09.12 08:29
|sell
|209
|0.40
|1.8267
|1.8292
|1.8192
|418
|2005.09.12 08:30
|s/l
|209
|0.40
|1.8292
|1.8292
|1.8192
|-100.00
|2580.90
|419
|2005.09.12 08:30
|sell
|210
|0.12
|1.8296
|1.8336
|1.8195
|420
|2005.09.12 17:59
|t/p
|210
|0.12
|1.8195
|1.8336
|1.8195
|121.20
|2702.10
|421
|2005.09.12 18:26
|sell
|211
|0.12
|1.8203
|1.8243
|1.8102
|422
|2005.09.13 12:59
|s/l
|211
|0.12
|1.8243
|1.8243
|1.8102
|-48.00
|2654.10
|423
|2005.09.13 15:30
|sell
|212
|0.02
|1.8216
|1.8223
|1.8176
|424
|2005.09.13 16:01
|s/l
|212
|0.02
|1.8223
|1.8223
|1.8176
|-1.40
|2652.70
|425
|2005.09.13 16:01
|sell
|213
|0.03
|1.8222
|1.8229
|1.8212
|426
|2005.09.13 16:09
|s/l
|213
|0.03
|1.8229
|1.8229
|1.8212
|-2.10
|2650.60
|427
|2005.09.13 16:19
|sell
|214
|0.12
|1.8224
|1.8264
|1.8123
|428
|2005.09.14 01:29
|s/l
|214
|0.12
|1.8264
|1.8264
|1.8123
|-48.00
|2602.60
|429
|2005.09.14 07:00
|sell
|215
|0.12
|1.8242
|1.8282
|1.8141
|430
|2005.09.14 12:29
|s/l
|215
|0.12
|1.8282
|1.8282
|1.8141
|-48.00
|2554.60
|431
|2005.09.14 15:59
|sell
|216
|0.12
|1.8240
|1.8280
|1.8139
|432
|2005.09.15 08:59
|t/p
|216
|0.12
|1.8139
|1.8280
|1.8139
|121.20
|2675.80
|433
|2005.09.15 08:59
|sell
|217
|0.01
|1.8107
|1.8114
|1.8070
|434
|2005.09.15 12:59
|t/p
|217
|0.01
|1.8070
|1.8114
|1.8070
|3.70
|2679.50
|435
|2005.09.15 12:59
|sell
|218
|0.30
|1.8067
|1.8074
|1.8014
|436
|2005.09.15 13:17
|s/l
|218
|0.30
|1.8074
|1.8074
|1.8014
|-21.00
|2658.50
|437
|2005.09.15 13:17
|sell
|219
|0.40
|1.8074
|1.8099
|1.7999
|438
|2005.09.16 04:29
|s/l
|219
|0.40
|1.8099
|1.8099
|1.7999
|-100.00
|2558.50
|439
|2005.09.16 12:00
|sell
|220
|0.02
|1.8097
|1.8104
|1.8057
|440
|2005.09.16 12:01
|s/l
|220
|0.02
|1.8104
|1.8104
|1.8057
|-1.40
|2557.10
|441
|2005.09.16 12:29
|sell
|221
|0.12
|1.8094
|1.8134
|1.7993
|442
|2005.09.19 06:59
|t/p
|221
|0.12
|1.7993
|1.8134
|1.7993
|121.20
|2678.30
|443
|2005.09.19 06:59
|sell
|222
|0.12
|1.7976
|1.8016
|1.7875
|444
|2005.09.19 07:30
|s/l
|222
|0.12
|1.8016
|1.8016
|1.7875
|-48.00
|2630.30
|445
|2005.09.19 07:30
|sell
|223
|0.12
|1.8020
|1.8060
|1.7919
|446
|2005.09.19 11:59
|s/l
|223
|0.12
|1.8060
|1.8060
|1.7919
|-48.00
|2582.30
|447
|2005.09.19 13:00
|sell
|224
|0.12
|1.8020
|1.8060
|1.7919
|448
|2005.09.19 13:46
|s/l
|224
|0.12
|1.8060
|1.8060
|1.7919
|-48.00
|2534.30
|449
|2005.09.19 16:59
|sell
|225
|0.12
|1.8023
|1.8063
|1.7922
|450
|2005.09.20 07:59
|s/l
|225
|0.12
|1.8063
|1.8063
|1.7922
|-48.00
|2486.30
|451
|2005.09.20 09:59
|sell
|226
|0.12
|1.8025
|1.8065
|1.7924
|452
|2005.09.21 05:29
|s/l
|226
|0.12
|1.8065
|1.8065
|1.7924
|-48.00
|2438.30
|453
|2005.09.22 10:30
|sell
|227
|0.01
|1.8019
|1.8026
|1.7982
|454
|2005.09.22 11:29
|s/l
|227
|0.01
|1.8026
|1.8026
|1.7982
|-0.70
|2437.60
|455
|2005.09.22 11:29
|sell
|228
|0.50
|1.8032
|1.8054
|1.7952
|456
|2005.09.22 13:59
|t/p
|228
|0.50
|1.7952
|1.8054
|1.7952
|400.00
|2837.60
|457
|2005.09.22 13:59
|sell
|229
|0.40
|1.7949
|1.7974
|1.7874
|458
|2005.09.23 06:59
|t/p
|229
|0.40
|1.7874
|1.7974
|1.7874
|300.00
|3137.60
|459
|2005.09.23 07:00
|sell
|230
|0.12
|1.7869
|1.7909
|1.7768
|460
|2005.09.25 23:00
|t/p
|230
|0.12
|1.7768
|1.7909
|1.7768
|121.20
|3258.80
|461
|2005.09.25 23:00
|sell
|231
|0.12
|1.7720
|1.7760
|1.7619
|462
|2005.09.26 04:59
|s/l
|231
|0.12
|1.7760
|1.7760
|1.7619
|-48.00
|3210.80
|463
|2005.09.26 04:59
|sell
|232
|0.12
|1.7759
|1.7799
|1.7658
|464
|2005.09.26 21:29
|s/l
|232
|0.12
|1.7799
|1.7799
|1.7658
|-48.00
|3162.80
|465
|2005.09.27 01:00
|sell
|233
|0.12
|1.7769
|1.7809
|1.7668
|466
|2005.09.27 07:29
|t/p
|233
|0.12
|1.7668
|1.7809
|1.7668
|121.20
|3284.00
|467
|2005.09.27 07:29
|sell
|234
|0.01
|1.7660
|1.7667
|1.7623
|468
|2005.09.27 07:59
|s/l
|234
|0.01
|1.7667
|1.7667
|1.7623
|-0.70
|3283.30
|469
|2005.09.27 07:59
|sell
|235
|0.50
|1.7683
|1.7705
|1.7603
|470
|2005.09.28 04:59
|s/l
|235
|0.50
|1.7705
|1.7705
|1.7603
|-110.00
|3173.30
|471
|2005.09.28 08:59
|sell
|236
|0.01
|1.7678
|1.7685
|1.7641
|472
|2005.09.28 09:59
|s/l
|236
|0.01
|1.7685
|1.7685
|1.7641
|-0.70
|3172.60
|473
|2005.09.28 09:59
|sell
|237
|0.50
|1.7690
|1.7712
|1.7610
|474
|2005.09.29 22:29
|t/p
|237
|0.50
|1.7610
|1.7712
|1.7610
|400.00
|3572.60
|475
|2005.09.29 22:29
|sell
|238
|0.01
|1.7601
|1.7608
|1.7564
|476
|2005.09.29 22:59
|s/l
|238
|0.01
|1.7608
|1.7608
|1.7564
|-0.70
|3571.90
|477
|2005.09.29 22:59
|sell
|239
|0.12
|1.7587
|1.7627
|1.7486
|478
|2005.09.30 03:29
|s/l
|239
|0.12
|1.7627
|1.7627
|1.7486
|-48.00
|3523.90
|479
|2005.09.30 06:00
|sell
|240
|0.01
|1.7614
|1.7621
|1.7577
|480
|2005.09.30 07:29
|t/p
|240
|0.01
|1.7577
|1.7621
|1.7577
|3.70
|3527.60
|481
|2005.09.30 07:29
|sell
|241
|0.50
|1.7574
|1.7596
|1.7494
|482
|2005.09.30 07:59
|s/l
|241
|0.50
|1.7596
|1.7596
|1.7494
|-110.00
|3417.60
|483
|2005.09.30 07:59
|sell
|242
|0.40
|1.7596
|1.7621
|1.7521
|484
|2005.09.30 09:59
|s/l
|242
|0.40
|1.7621
|1.7621
|1.7521
|-100.00
|3317.60
|485
|2005.09.30 17:59
|sell
|243
|0.12
|1.7640
|1.7680
|1.7539
|486
|2005.10.03 02:29
|t/p
|243
|0.12
|1.7539
|1.7680
|1.7539
|121.20
|3438.80
|487
|2005.10.03 02:29
|sell
|244
|0.40
|1.7536
|1.7561
|1.7461
|488
|2005.10.03 02:59
|s/l
|244
|0.40
|1.7561
|1.7561
|1.7461
|-100.00
|3338.80
|489
|2005.10.03 02:59
|sell
|245
|0.02
|1.7559
|1.7566
|1.7519
|490
|2005.10.03 03:30
|s/l
|245
|0.02
|1.7566
|1.7566
|1.7519
|-1.40
|3337.40
|491
|2005.10.03 03:30
|sell
|246
|0.12
|1.7565
|1.7605
|1.7464
|492
|2005.10.04 13:29
|s/l
|246
|0.12
|1.7605
|1.7605
|1.7464
|-48.00
|3289.40
|493
|2005.10.04 20:59
|sell
|247
|0.12
|1.7590
|1.7630
|1.7489
|494
|2005.10.05 04:29
|s/l
|247
|0.12
|1.7630
|1.7630
|1.7489
|-48.00
|3241.40
|495
|2005.10.07 13:30
|sell
|248
|0.01
|1.7601
|1.7608
|1.7564
|496
|2005.10.07 13:59
|s/l
|248
|0.01
|1.7608
|1.7608
|1.7564
|-0.70
|3240.70
|497
|2005.10.07 13:59
|sell
|249
|0.50
|1.7619
|1.7641
|1.7539
|498
|2005.10.10 14:29
|t/p
|249
|0.50
|1.7539
|1.7641
|1.7539
|400.00
|3640.70
|499
|2005.10.10 14:29
|sell
|250
|0.40
|1.7529
|1.7554
|1.7454
|500
|2005.10.10 19:59
|s/l
|250
|0.40
|1.7554
|1.7554
|1.7454
|-100.00
|3540.70
|501
|2005.10.10 19:59
|sell
|251
|0.02
|1.7559
|1.7566
|1.7519
|502
|2005.10.10 20:29
|s/l
|251
|0.02
|1.7566
|1.7566
|1.7519
|-1.40
|3539.30
|503
|2005.10.10 21:30
|sell
|252
|0.12
|1.7544
|1.7584
|1.7443
|504
|2005.10.11 23:29
|t/p
|252
|0.12
|1.7443
|1.7584
|1.7443
|121.20
|3660.50
|505
|2005.10.11 23:29
|sell
|253
|0.01
|1.7440
|1.7447
|1.7403
|506
|2005.10.12 03:59
|s/l
|253
|0.01
|1.7447
|1.7447
|1.7403
|-0.70
|3659.80
|507
|2005.10.12 03:59
|sell
|254
|0.01
|1.7451
|1.7458
|1.7414
|508
|2005.10.12 06:59
|t/p
|254
|0.01
|1.7414
|1.7458
|1.7414
|3.70
|3663.50
|509
|2005.10.12 06:59
|sell
|255
|0.01
|1.7402
|1.7409
|1.7365
|510
|2005.10.12 07:29
|s/l
|255
|0.01
|1.7409
|1.7409
|1.7365
|-0.70
|3662.80
|511
|2005.10.12 07:29
|sell
|256
|0.50
|1.7417
|1.7439
|1.7337
|512
|2005.10.12 08:29
|s/l
|256
|0.50
|1.7439
|1.7439
|1.7337
|-110.00
|3552.80
|513
|2005.10.12 08:29
|sell
|257
|0.12
|1.7443
|1.7483
|1.7342
|514
|2005.10.12 11:29
|s/l
|257
|0.12
|1.7483
|1.7483
|1.7342
|-48.00
|3504.80
|515
|2005.10.13 00:59
|sell
|258
|0.12
|1.7493
|1.7533
|1.7392
|516
|2005.10.13 17:29
|s/l
|258
|0.12
|1.7533
|1.7533
|1.7392
|-48.00
|3456.80
|517
|2005.10.14 12:46
|sell
|259
|0.12
|1.7494
|1.7534
|1.7393
|518
|2005.10.14 12:59
|s/l
|259
|0.12
|1.7534
|1.7534
|1.7393
|-48.00
|3408.80
|519
|2005.10.17 17:02
|sell
|260
|0.12
|1.7544
|1.7584
|1.7443
|520
|2005.10.18 10:29
|t/p
|260
|0.12
|1.7443
|1.7584
|1.7443
|121.20
|3530.00
|521
|2005.10.18 10:29
|sell
|261
|0.12
|1.7439
|1.7479
|1.7338
|522
|2005.10.18 13:59
|s/l
|261
|0.12
|1.7479
|1.7479
|1.7338
|-48.00
|3482.00
|523
|2005.10.18 13:59
|sell
|262
|0.40
|1.7480
|1.7505
|1.7405
|524
|2005.10.18 17:29
|s/l
|262
|0.40
|1.7505
|1.7505
|1.7405
|-100.00
|3382.00
|525
|2005.10.18 23:00
|sell
|263
|0.12
|1.7485
|1.7525
|1.7384
|526
|2005.10.19 09:29
|s/l
|263
|0.12
|1.7525
|1.7525
|1.7384
|-48.00
|3334.00
|527
|2005.10.25 06:00
|sell
|264
|0.01
|1.7659
|1.7666
|1.7622
|528
|2005.10.25 06:30
|s/l
|264
|0.01
|1.7666
|1.7666
|1.7622
|-0.70
|3333.30
|529
|2005.10.25 06:30
|sell
|265
|0.50
|1.7666
|1.7688
|1.7586
|530
|2005.10.25 07:59
|s/l
|265
|0.50
|1.7688
|1.7688
|1.7586
|-110.00
|3223.30
|531
|2005.10.28 16:30
|sell
|266
|0.01
|1.7763
|1.7770
|1.7726
|532
|2005.10.28 16:59
|s/l
|266
|0.01
|1.7770
|1.7770
|1.7726
|-0.70
|3222.60
|533
|2005.10.28 16:59
|sell
|267
|0.50
|1.7748
|1.7770
|1.7668
|534
|2005.10.31 07:29
|s/l
|267
|0.50
|1.7770
|1.7770
|1.7668
|-110.00
|3112.60
|535
|2005.10.31 13:00
|sell
|268
|0.12
|1.7773
|1.7813
|1.7672
|536
|2005.11.01 13:59
|t/p
|268
|0.12
|1.7672
|1.7813
|1.7672
|121.20
|3233.80
|537
|2005.11.01 14:00
|sell
|269
|0.50
|1.7668
|1.7690
|1.7588
|538
|2005.11.02 13:59
|s/l
|269
|0.50
|1.7690
|1.7690
|1.7588
|-110.00
|3123.80
|539
|2005.11.03 21:00
|sell
|270
|0.01
|1.7703
|1.7710
|1.7666
|540
|2005.11.03 21:00
|s/l
|270
|0.01
|1.7710
|1.7710
|1.7666
|-0.70
|3123.10
|541
|2005.11.03 21:00
|sell
|271
|0.50
|1.7710
|1.7732
|1.7630
|542
|2005.11.04 14:30
|t/p
|271
|0.50
|1.7630
|1.7732
|1.7630
|400.00
|3523.10
|543
|2005.11.04 14:30
|sell
|272
|0.12
|1.7628
|1.7668
|1.7527
|544
|2005.11.04 15:59
|t/p
|272
|0.12
|1.7527
|1.7668
|1.7527
|121.20
|3644.30
|545
|2005.11.04 15:59
|sell
|273
|0.02
|1.7499
|1.7506
|1.7459
|546
|2005.11.04 16:00
|s/l
|273
|0.02
|1.7506
|1.7506
|1.7459
|-1.40
|3642.90
|547
|2005.11.04 16:00
|sell
|274
|0.12
|1.7513
|1.7553
|1.7412
|548
|2005.11.07 13:59
|t/p
|274
|0.12
|1.7412
|1.7553
|1.7412
|121.20
|3764.10
|549
|2005.11.07 13:59
|sell
|275
|0.12
|1.7402
|1.7442
|1.7301
|550
|2005.11.07 16:30
|s/l
|275
|0.12
|1.7442
|1.7442
|1.7301
|-48.00
|3716.10
|551
|2005.11.07 16:30
|sell
|276
|0.12
|1.7441
|1.7481
|1.7340
|552
|2005.11.08 09:40
|t/p
|276
|0.12
|1.7340
|1.7481
|1.7340
|121.20
|3837.30
|553
|2005.11.08 09:40
|sell
|277
|0.12
|1.7338
|1.7378
|1.7237
|554
|2005.11.08 13:59
|s/l
|277
|0.12
|1.7378
|1.7378
|1.7237
|-48.00
|3789.30
|555
|2005.11.09 01:12
|sell
|278
|0.01
|1.7418
|1.7425
|1.7381
|556
|2005.11.09 01:29
|s/l
|278
|0.01
|1.7425
|1.7425
|1.7381
|-0.70
|3788.60
|557
|2005.11.09 02:59
|sell
|279
|0.03
|1.7414
|1.7421
|1.7404
|558
|2005.11.09 03:01
|s/l
|279
|0.03
|1.7421
|1.7421
|1.7404
|-2.10
|3786.50
|559
|2005.11.09 03:04
|sell
|280
|0.12
|1.7428
|1.7468
|1.7327
|560
|2005.11.10 08:59
|s/l
|280
|0.12
|1.7468
|1.7468
|1.7327
|-48.00
|3738.50
|561
|2005.11.10 20:00
|sell
|281
|0.12
|1.7419
|1.7459
|1.7318
|562
|2005.11.14 00:00
|close
|281
|0.12
|1.7425
|1.7459
|1.7318
|-7.20
|3731.30
|563
|2005.11.14 13:41
|sell
|282
|0.12
|1.7388
|1.7428
|1.7287
|564
|2005.11.16 10:59
|t/p
|282
|0.12
|1.7287
|1.7428
|1.7287
|121.20
|3852.50
|565
|2005.11.16 10:59
|sell
|283
|0.01
|1.7251
|1.7258
|1.7214
|566
|2005.11.16 11:19
|s/l
|283
|0.01
|1.7258
|1.7258
|1.7214
|-0.70
|3851.80
|567
|2005.11.16 11:19
|sell
|284
|0.30
|1.7271
|1.7278
|1.7218
|568
|2005.11.16 14:29
|t/p
|284
|0.30
|1.7218
|1.7278
|1.7218
|159.00
|4010.80
|569
|2005.11.16 14:29
|sell
|285
|0.40
|1.7207
|1.7232
|1.7132
|570
|2005.11.18 08:29
|t/p
|285
|0.40
|1.7132
|1.7232
|1.7132
|300.00
|4310.80
|571
|2005.11.18 08:29
|sell
|286
|0.01
|1.7115
|1.7122
|1.7078
|572
|2005.11.18 08:59
|s/l
|286
|0.01
|1.7122
|1.7122
|1.7078
|-0.70
|4310.10
|573
|2005.11.18 08:59
|sell
|287
|0.30
|1.7139
|1.7146
|1.7086
|574
|2005.11.18 12:59
|s/l
|287
|0.30
|1.7146
|1.7146
|1.7086
|-21.00
|4289.10
|575
|2005.11.18 13:00
|sell
|288
|0.50
|1.7144
|1.7166
|1.7064
|576
|2005.11.18 14:29
|s/l
|288
|0.50
|1.7166
|1.7166
|1.7064
|-110.00
|4179.10
|577
|2005.11.18 16:00
|sell
|289
|0.12
|1.7135
|1.7175
|1.7034
|578
|2005.11.18 18:29
|s/l
|289
|0.12
|1.7175
|1.7175
|1.7034
|-48.00
|4131.10
|579
|2005.11.21 01:30
|sell
|290
|0.12
|1.7158
|1.7198
|1.7057
|580
|2005.11.21 08:29
|s/l
|290
|0.12
|1.7198
|1.7198
|1.7057
|-48.00
|4083.10
|581
|2005.11.21 13:30
|sell
|291
|0.12
|1.7182
|1.7222
|1.7081
|582
|2005.11.21 14:29
|s/l
|291
|0.12
|1.7222
|1.7222
|1.7081
|-48.00
|4035.10
|583
|2005.11.21 16:00
|sell
|292
|0.12
|1.7188
|1.7228
|1.7087
|584
|2005.11.22 14:16
|t/p
|292
|0.12
|1.7087
|1.7228
|1.7087
|121.20
|4156.30
|585
|2005.11.22 14:16
|sell
|293
|0.50
|1.7086
|1.7108
|1.7006
|586
|2005.11.22 15:39
|s/l
|293
|0.50
|1.7108
|1.7108
|1.7006
|-110.00
|4046.30
|587
|2005.11.22 15:39
|sell
|294
|0.40
|1.7109
|1.7134
|1.7034
|588
|2005.11.22 16:29
|s/l
|294
|0.40
|1.7134
|1.7134
|1.7034
|-100.00
|3946.30
|589
|2005.11.22 16:29
|sell
|295
|0.12
|1.7137
|1.7177
|1.7036
|590
|2005.11.22 19:29
|s/l
|295
|0.12
|1.7177
|1.7177
|1.7036
|-48.00
|3898.30
|591
|2005.11.25 08:30
|sell
|296
|0.12
|1.7184
|1.7224
|1.7083
|592
|2005.11.25 14:25
|s/l
|296
|0.12
|1.7224
|1.7224
|1.7083
|-48.00
|3850.30
|593
|2005.11.25 14:59
|sell
|297
|0.12
|1.7195
|1.7235
|1.7094
|594
|2005.11.28 07:59
|t/p
|297
|0.12
|1.7094
|1.7235
|1.7094
|121.20
|3971.50
|595
|2005.11.28 07:59
|sell
|298
|0.40
|1.7079
|1.7104
|1.7004
|596
|2005.11.28 10:00
|s/l
|298
|0.40
|1.7104
|1.7104
|1.7004
|-100.00
|3871.50
|597
|2005.11.28 10:29
|sell
|299
|0.12
|1.7095
|1.7135
|1.6994
|598
|2005.11.28 15:29
|s/l
|299
|0.12
|1.7135
|1.7135
|1.6994
|-48.00
|3823.50
|599
|2005.11.29 22:00
|sell
|300
|0.12
|1.7180
|1.7220
|1.7079
|600
|2005.11.30 06:00
|s/l
|300
|0.12
|1.7220
|1.7220
|1.7079
|-48.00
|3775.50
|601
|2005.12.07 10:00
|sell
|301
|0.01
|1.7315
|1.7322
|1.7278
|602
|2005.12.07 10:27
|s/l
|301
|0.01
|1.7322
|1.7322
|1.7278
|-0.70
|3774.80
|603
|2005.12.07 10:27
|sell
|302
|0.50
|1.7324
|1.7346
|1.7244
|604
|2005.12.07 16:29
|s/l
|302
|0.50
|1.7346
|1.7346
|1.7244
|-110.00
|3664.80
|605
|2005.12.07 16:29
|sell
|303
|0.40
|1.7344
|1.7369
|1.7269
|606
|2005.12.08 08:29
|s/l
|303
|0.40
|1.7369
|1.7369
|1.7269
|-100.00
|3564.80
|607
|2005.12.15 17:00
|sell
|304
|0.50
|1.7645
|1.7667
|1.7565
|608
|2005.12.16 08:29
|s/l
|304
|0.50
|1.7667
|1.7667
|1.7565
|-110.00
|3454.80
|609
|2005.12.19 10:30
|sell
|305
|0.40
|1.7645
|1.7670
|1.7570
|610
|2005.12.20 10:59
|s/l
|305
|0.40
|1.7670
|1.7670
|1.7570
|-100.00
|3354.80
|611
|2005.12.20 14:00
|sell
|306
|0.01
|1.7623
|1.7630
|1.7586
|612
|2005.12.20 14:02
|s/l
|306
|0.01
|1.7630
|1.7630
|1.7586
|-0.70
|3354.10
|613
|2005.12.20 14:02
|sell
|307
|0.50
|1.7630
|1.7652
|1.7550
|614
|2005.12.20 16:59
|t/p
|307
|0.50
|1.7550
|1.7652
|1.7550
|400.00
|3754.10
|615
|2005.12.20 16:59
|sell
|308
|0.01
|1.7543
|1.7550
|1.7506
|616
|2005.12.20 17:29
|s/l
|308
|0.01
|1.7550
|1.7550
|1.7506
|-0.70
|3753.40
|617
|2005.12.20 17:29
|sell
|309
|0.30
|1.7563
|1.7570
|1.7510
|618
|2005.12.21 00:59
|s/l
|309
|0.30
|1.7570
|1.7570
|1.7510
|-21.00
|3732.40
|619
|2005.12.21 03:59
|sell
|310
|0.40
|1.7556
|1.7581
|1.7481
|620
|2005.12.21 07:29
|s/l
|310
|0.40
|1.7581
|1.7581
|1.7481
|-100.00
|3632.40
|621
|2005.12.21 08:58
|sell
|311
|0.12
|1.7562
|1.7602
|1.7461
|622
|2005.12.21 14:59
|t/p
|311
|0.12
|1.7461
|1.7602
|1.7461
|121.20
|3753.60
|623
|2005.12.21 14:59
|sell
|312
|0.12
|1.7420
|1.7460
|1.7319
|624
|2005.12.23 14:59
|t/p
|312
|0.12
|1.7319
|1.7460
|1.7319
|121.20
|3874.80
|625
|2005.12.23 14:59
|sell
|313
|0.01
|1.7313
|1.7320
|1.7276
|626
|2005.12.23 15:00
|s/l
|313
|0.01
|1.7320
|1.7320
|1.7276
|-0.70
|3874.10
|627
|2005.12.23 15:00
|sell
|314
|0.03
|1.7322
|1.7329
|1.7312
|628
|2005.12.23 15:01
|t/p
|314
|0.03
|1.7312
|1.7329
|1.7312
|3.00
|3877.10
|629
|2005.12.23 15:01
|sell
|315
|0.12
|1.7310
|1.7350
|1.7209
|630
|2005.12.23 19:40
|s/l
|315
|0.12
|1.7350
|1.7350
|1.7209
|-48.00
|3829.10
|631
|2005.12.23 19:48
|sell
|316
|0.01
|1.7344
|1.7351
|1.7307
|632
|2005.12.23 19:50
|s/l
|316
|0.01
|1.7351
|1.7351
|1.7307
|-0.70
|3828.40
|633
|2005.12.23 19:50
|sell
|317
|0.50
|1.7346
|1.7368
|1.7266
|634
|2005.12.27 09:29
|close
|317
|0.50
|1.7352
|1.7368
|1.7266
|-30.00
|3798.40
|635
|2005.12.27 14:30
|sell
|318
|0.01
|1.7337
|1.7344
|1.7300
|636
|2005.12.27 14:35
|s/l
|318
|0.01
|1.7344
|1.7344
|1.7300
|-0.70
|3797.70
|637
|2005.12.27 14:41
|sell
|319
|0.50
|1.7338
|1.7360
|1.7258
|638
|2005.12.28 07:29
|s/l
|319
|0.50
|1.7360
|1.7360
|1.7258
|-110.00
|3687.70
|639
|2005.12.28 13:30
|sell
|320
|0.01
|1.7335
|1.7342
|1.7298
|640
|2005.12.28 13:59
|s/l
|320
|0.01
|1.7342
|1.7342
|1.7298
|-0.70
|3687.00
|641
|2005.12.28 13:59
|sell
|321
|0.50
|1.7340
|1.7362
|1.7260
|642
|2005.12.28 16:59
|t/p
|321
|0.50
|1.7260
|1.7362
|1.7260
|400.00
|4087.00
|643
|2005.12.28 16:59
|sell
|322
|0.40
|1.7225
|1.7250
|1.7150
|644
|2005.12.28 19:59
|t/p
|322
|0.40
|1.7150
|1.7250
|1.7150
|300.00
|4387.00
|645
|2005.12.28 20:00
|sell
|323
|0.50
|1.7147
|1.7169
|1.7067
|646
|2005.12.28 22:12
|s/l
|323
|0.50
|1.7169
|1.7169
|1.7067
|-110.00
|4277.00
|647
|2005.12.28 22:12
|sell
|324
|0.12
|1.7169
|1.7209
|1.7068
|648
|2005.12.29 00:59
|s/l
|324
|0.12
|1.7209
|1.7209
|1.7068
|-48.00
|4229.00
|649
|2005.12.29 00:59
|sell
|325
|0.12
|1.7208
|1.7248
|1.7107
|650
|2005.12.29 15:59
|s/l
|325
|0.12
|1.7248
|1.7248
|1.7107
|-48.00
|4181.00
|651
|2005.12.30 01:29
|sell
|326
|0.12
|1.7230
|1.7270
|1.7129
|652
|2005.12.30 04:29
|s/l
|326
|0.12
|1.7270
|1.7270
|1.7129
|-48.00
|4133.00
|653
|2005.12.30 09:30
|sell
|327
|0.12
|1.7254
|1.7294
|1.7153
|654
|2006.01.03 02:29
|close
|327
|0.12
|1.7268
|1.7294
|1.7153
|-16.80
|4116.20
|655
|2006.01.11 07:03
|sell
|328
|0.50
|1.7607
|1.7629
|1.7527
|656
|2006.01.11 16:59
|s/l
|328
|0.50
|1.7629
|1.7629
|1.7527
|-110.00
|4006.20
|657
|2006.01.12 18:07
|sell
|329
|0.50
|1.7609
|1.7631
|1.7529
|658
|2006.01.13 06:59
|s/l
|329
|0.50
|1.7631
|1.7631
|1.7529
|-110.00
|3896.20
|659
|2006.01.16 23:30
|sell
|330
|0.50
|1.7669
|1.7691
|1.7589
|660
|2006.01.17 08:28
|s/l
|330
|0.50
|1.7691
|1.7691
|1.7589
|-110.00
|3786.20
|661
|2006.01.17 09:30
|sell
|331
|0.12
|1.7662
|1.7702
|1.7561
|662
|2006.01.19 08:59
|t/p
|331
|0.12
|1.7561
|1.7702
|1.7561
|121.20
|3907.40
|663
|2006.01.19 08:59
|sell
|332
|0.01
|1.7557
|1.7564
|1.7520
|664
|2006.01.19 09:31
|s/l
|332
|0.01
|1.7564
|1.7564
|1.7520
|-0.70
|3906.70
|665
|2006.01.19 09:32
|sell
|333
|0.50
|1.7562
|1.7584
|1.7482
|666
|2006.01.19 15:29
|s/l
|333
|0.50
|1.7584
|1.7584
|1.7482
|-110.00
|3796.70
|667
|2006.01.19 20:00
|sell
|334
|0.50
|1.7588
|1.7610
|1.7508
|668
|2006.01.20 12:29
|s/l
|334
|0.50
|1.7610
|1.7610
|1.7508
|-110.00
|3686.70
|669
|2006.01.26 20:30
|sell
|335
|0.50
|1.7802
|1.7824
|1.7722
|670
|2006.01.27 13:59
|s/l
|335
|0.50
|1.7824
|1.7824
|1.7722
|-110.00
|3576.70
|671
|2006.01.27 15:30
|sell
|336
|0.40
|1.7777
|1.7802
|1.7702
|672
|2006.01.27 18:29
|t/p
|336
|0.40
|1.7702
|1.7802
|1.7702
|300.00
|3876.70
|673
|2006.01.27 18:29
|sell
|337
|0.02
|1.7673
|1.7680
|1.7633
|674
|2006.01.27 18:46
|s/l
|337
|0.02
|1.7680
|1.7680
|1.7633
|-1.40
|3875.30
|675
|2006.01.27 18:46
|sell
|338
|0.12
|1.7685
|1.7725
|1.7584
|676
|2006.01.30 21:59
|close
|338
|0.12
|1.7687
|1.7725
|1.7584
|-2.40
|3872.90
|677
|2006.01.31 00:38
|sell
|339
|0.50
|1.7675
|1.7697
|1.7595
|678
|2006.01.31 03:29
|s/l
|339
|0.50
|1.7697
|1.7697
|1.7595
|-110.00
|3762.90
|679
|2006.01.31 13:29
|sell
|340
|0.12
|1.7699
|1.7739
|1.7598
|680
|2006.01.31 15:29
|s/l
|340
|0.12
|1.7739
|1.7739
|1.7598
|-48.00
|3714.90
|681
|2006.02.01 22:00
|sell
|341
|0.12
|1.7738
|1.7778
|1.7637
|682
|2006.02.02 15:29
|s/l
|341
|0.12
|1.7778
|1.7778
|1.7637
|-48.00
|3666.90
|683
|2006.02.03 13:59
|sell
|342
|0.30
|1.7678
|1.7685
|1.7625
|684
|2006.02.03 14:29
|s/l
|342
|0.30
|1.7685
|1.7685
|1.7625
|-21.00
|3645.90
|685
|2006.02.03 14:29
|sell
|343
|0.40
|1.7684
|1.7709
|1.7609
|686
|2006.02.03 15:59
|t/p
|343
|0.40
|1.7609
|1.7709
|1.7609
|300.00
|3945.90
|687
|2006.02.03 15:59
|sell
|344
|0.02
|1.7603
|1.7610
|1.7563
|688
|2006.02.03 16:12
|s/l
|344
|0.02
|1.7610
|1.7610
|1.7563
|-1.40
|3944.50
|689
|2006.02.03 16:12
|sell
|345
|0.12
|1.7621
|1.7661
|1.7520
|690
|2006.02.06 12:42
|t/p
|345
|0.12
|1.7520
|1.7661
|1.7520
|121.20
|4065.70
|691
|2006.02.06 12:42
|sell
|346
|0.01
|1.7516
|1.7523
|1.7479
|692
|2006.02.06 12:44
|s/l
|346
|0.01
|1.7523
|1.7523
|1.7479
|-0.70
|4065.00
|693
|2006.02.06 12:44
|sell
|347
|0.50
|1.7522
|1.7544
|1.7442
|694
|2006.02.07 15:29
|t/p
|347
|0.50
|1.7442
|1.7544
|1.7442
|400.00
|4465.00
|695
|2006.02.07 15:29
|sell
|348
|0.40
|1.7433
|1.7458
|1.7358
|696
|2006.02.07 18:30
|s/l
|348
|0.40
|1.7458
|1.7458
|1.7358
|-100.00
|4365.00
|697
|2006.02.07 18:30
|sell
|349
|0.01
|1.7456
|1.7463
|1.7419
|698
|2006.02.07 19:10
|s/l
|349
|0.01
|1.7463
|1.7463
|1.7419
|-0.70
|4364.30
|699
|2006.02.07 19:10
|sell
|350
|0.50
|1.7461
|1.7483
|1.7381
|700
|2006.02.10 11:29
|s/l
|350
|0.50
|1.7483
|1.7483
|1.7381
|-110.00
|4254.30
|701
|2006.02.12 22:30
|sell
|351
|0.50
|1.7437
|1.7459
|1.7357
|702
|2006.02.14 11:29
|t/p
|351
|0.50
|1.7357
|1.7459
|1.7357
|400.00
|4654.30
|703
|2006.02.14 11:29
|sell
|352
|0.40
|1.7353
|1.7378
|1.7278
|704
|2006.02.15 10:59
|s/l
|352
|0.40
|1.7378
|1.7378
|1.7278
|-100.00
|4554.30
|705
|2006.02.16 06:23
|sell
|353
|0.50
|1.7397
|1.7419
|1.7317
|706
|2006.02.17 16:19
|s/l
|353
|0.50
|1.7419
|1.7419
|1.7317
|-110.00
|4444.30
|707
|2006.02.22 12:00
|sell
|354
|0.01
|1.7399
|1.7406
|1.7362
|708
|2006.02.22 12:00
|s/l
|354
|0.01
|1.7406
|1.7406
|1.7362
|-0.70
|4443.60
|709
|2006.02.22 12:00
|sell
|355
|0.50
|1.7410
|1.7432
|1.7330
|710
|2006.02.22 17:29
|s/l
|355
|0.50
|1.7432
|1.7432
|1.7330
|-110.00
|4333.60
|711
|2006.02.23 02:00
|sell
|356
|0.40
|1.7422
|1.7447
|1.7347
|712
|2006.02.23 04:59
|s/l
|356
|0.40
|1.7447
|1.7447
|1.7347
|-100.00
|4233.60
|713
|2006.02.24 17:59
|sell
|357
|0.03
|1.7431
|1.7438
|1.7421
|714
|2006.02.24 18:29
|s/l
|357
|0.03
|1.7438
|1.7438
|1.7421
|-2.10
|4231.50
|715
|2006.02.24 18:29
|sell
|358
|0.12
|1.7441
|1.7481
|1.7340
|716
|2006.02.28 10:29
|close
|358
|0.12
|1.7458
|1.7481
|1.7340
|-20.40
|4211.10
|717
|2006.03.02 11:00
|sell
|359
|0.12
|1.7474
|1.7514
|1.7373
|718
|2006.03.02 17:59
|s/l
|359
|0.12
|1.7514
|1.7514
|1.7373
|-48.00
|4163.10
|719
|2006.03.06 17:30
|sell
|360
|0.01
|1.7494
|1.7501
|1.7457
|720
|2006.03.06 18:06
|s/l
|360
|0.01
|1.7501
|1.7501
|1.7457
|-0.70
|4162.40
|721
|2006.03.06 18:06
|sell
|361
|0.50
|1.7499
|1.7521
|1.7419
|722
|2006.03.07 09:29
|t/p
|361
|0.50
|1.7419
|1.7521
|1.7419
|400.00
|4562.40
|723
|2006.03.07 09:29
|sell
|362
|0.40
|1.7395
|1.7420
|1.7320
|724
|2006.03.10 13:59
|t/p
|362
|0.40
|1.7320
|1.7420
|1.7320
|300.00
|4862.40
|725
|2006.03.10 14:29
|sell
|363
|0.12
|1.7321
|1.7361
|1.7220
|726
|2006.03.13 19:59
|close
|363
|0.12
|1.7325
|1.7361
|1.7220
|-4.80
|4857.60
|727
|2006.03.21 08:29
|sell
|364
|0.01
|1.7481
|1.7488
|1.7444
|728
|2006.03.21 08:59
|s/l
|364
|0.01
|1.7488
|1.7488
|1.7444
|-0.70
|4856.90
|729
|2006.03.21 08:59
|sell
|365
|0.50
|1.7494
|1.7516
|1.7414
|730
|2006.03.23 11:59
|t/p
|365
|0.50
|1.7414
|1.7516
|1.7414
|400.00
|5256.90
|731
|2006.03.23 11:59
|sell
|366
|0.01
|1.7412
|1.7419
|1.7375
|732
|2006.03.23 12:00
|s/l
|366
|0.01
|1.7419
|1.7419
|1.7375
|-0.70
|5256.20
|733
|2006.03.23 12:00
|sell
|367
|0.50
|1.7427
|1.7449
|1.7347
|734
|2006.03.23 15:29
|t/p
|367
|0.50
|1.7347
|1.7449
|1.7347
|400.00
|5656.20
|735
|2006.03.23 15:29
|sell
|368
|0.12
|1.7341
|1.7381
|1.7240
|736
|2006.03.24 15:29
|s/l
|368
|0.12
|1.7381
|1.7381
|1.7240
|-48.00
|5608.20
|737
|2006.03.28 23:30
|sell
|369
|0.50
|1.7435
|1.7457
|1.7355
|738
|2006.03.29 12:59
|t/p
|369
|0.50
|1.7355
|1.7457
|1.7355
|400.00
|6008.20
|739
|2006.03.29 12:59
|sell
|370
|0.40
|1.7344
|1.7369
|1.7269
|740
|2006.03.30 01:29
|s/l
|370
|0.40
|1.7369
|1.7369
|1.7269
|-100.00
|5908.20
|741
|2006.03.30 07:59
|sell
|371
|0.02
|1.7375
|1.7382
|1.7335
|742
|2006.03.30 08:29
|s/l
|371
|0.02
|1.7382
|1.7382
|1.7335
|-1.40
|5906.80
|743
|2006.03.30 08:29
|sell
|372
|0.12
|1.7382
|1.7422
|1.7281
|744
|2006.03.30 14:10
|s/l
|372
|0.12
|1.7422
|1.7422
|1.7281
|-48.00
|5858.80
|745
|2006.03.31 09:30
|sell
|373
|0.12
|1.7371
|1.7411
|1.7270
|746
|2006.04.03 06:59
|t/p
|373
|0.12
|1.7270
|1.7411
|1.7270
|121.20
|5980.00
|747
|2006.04.03 07:01
|sell
|374
|0.12
|1.7275
|1.7315
|1.7174
|748
|2006.04.03 14:29
|s/l
|374
|0.12
|1.7315
|1.7315
|1.7174
|-48.00
|5932.00
|749
|2006.04.07 11:00
|sell
|375
|0.01
|1.7496
|1.7503
|1.7459
|750
|2006.04.07 11:00
|s/l
|375
|0.01
|1.7503
|1.7503
|1.7459
|-0.70
|5931.30
|751
|2006.04.07 11:00
|sell
|376
|0.50
|1.7497
|1.7519
|1.7417
|752
|2006.04.07 14:59
|t/p
|376
|0.50
|1.7417
|1.7519
|1.7417
|400.00
|6331.30
|753
|2006.04.07 14:59
|sell
|377
|0.40
|1.7411
|1.7436
|1.7336
|754
|2006.04.07 19:59
|s/l
|377
|0.40
|1.7436
|1.7436
|1.7336
|-100.00
|6231.30
|755
|2006.04.07 19:59
|sell
|378
|0.02
|1.7437
|1.7444
|1.7397
|756
|2006.04.10 00:59
|s/l
|378
|0.02
|1.7444
|1.7444
|1.7397
|-1.40
|6229.90
|757
|2006.04.10 00:59
|sell
|379
|0.12
|1.7445
|1.7485
|1.7344
|758
|2006.04.11 18:29
|s/l
|379
|0.12
|1.7485
|1.7485
|1.7344
|-48.00
|6181.90
|759
|2006.04.26 14:00
|sell
|380
|0.50
|1.7847
|1.7869
|1.7767
|760
|2006.04.26 14:59
|s/l
|380
|0.50
|1.7869
|1.7869
|1.7767
|-110.00
|6071.90
|761
|2006.04.26 20:30
|sell
|381
|0.40
|1.7841
|1.7866
|1.7766
|762
|2006.04.27 12:59
|s/l
|381
|0.40
|1.7866
|1.7866
|1.7766
|-100.00
|5971.90
|763
|2006.05.11 02:59
|sell
|382
|0.50
|1.8558
|1.8580
|1.8478
|764
|2006.05.11 08:45
|s/l
|382
|0.50
|1.8580
|1.8580
|1.8478
|-110.00
|5861.90
|765
|2006.05.11 08:45
|sell
|383
|0.12
|1.8578
|1.8618
|1.8477
|766
|2006.05.11 09:29
|s/l
|383
|0.12
|1.8618
|1.8618
|1.8477
|-48.00
|5813.90
|767
|2006.05.15 21:00
|sell
|384
|0.50
|1.8798
|1.8820
|1.8718
|768
|2006.05.16 02:29
|s/l
|384
|0.50
|1.8820
|1.8820
|1.8718
|-110.00
|5703.90
|769
|2006.05.16 09:30
|sell
|385
|0.40
|1.8769
|1.8794
|1.8694
|770
|2006.05.16 09:30
|s/l
|385
|0.40
|1.8794
|1.8794
|1.8694
|-100.00
|5603.90
|771
|2006.05.16 09:30
|sell
|386
|0.12
|1.8808
|1.8848
|1.8707
|772
|2006.05.16 12:59
|s/l
|386
|0.12
|1.8848
|1.8848
|1.8707
|-48.00
|5555.90
|773
|2006.05.17 20:00
|sell
|387
|0.01
|1.8828
|1.8835
|1.8791
|774
|2006.05.18 00:29
|s/l
|387
|0.01
|1.8835
|1.8835
|1.8791
|-0.70
|5555.20
|775
|2006.05.18 00:29
|sell
|388
|0.50
|1.8841
|1.8863
|1.8761
|776
|2006.05.18 02:29
|s/l
|388
|0.50
|1.8863
|1.8863
|1.8761
|-110.00
|5445.20
|777
|2006.05.18 05:00
|sell
|389
|0.12
|1.8839
|1.8879
|1.8738
|778
|2006.05.18 09:59
|s/l
|389
|0.12
|1.8879
|1.8879
|1.8738
|-48.00
|5397.20
|779
|2006.05.19 08:30
|sell
|390
|0.12
|1.8767
|1.8807
|1.8666
|780
|2006.05.22 06:59
|t/p
|390
|0.12
|1.8666
|1.8807
|1.8666
|121.20
|5518.40
|781
|2006.05.22 06:59
|sell
|391
|0.12
|1.8645
|1.8685
|1.8544
|782
|2006.05.22 07:29
|s/l
|391
|0.12
|1.8685
|1.8685
|1.8544
|-48.00
|5470.40
|783
|2006.05.22 07:29
|sell
|392
|0.12
|1.8695
|1.8735
|1.8594
|784
|2006.05.22 08:29
|s/l
|392
|0.12
|1.8735
|1.8735
|1.8594
|-48.00
|5422.40
|785
|2006.05.22 08:29
|sell
|393
|0.12
|1.8742
|1.8782
|1.8641
|786
|2006.05.22 14:29
|s/l
|393
|0.12
|1.8782
|1.8782
|1.8641
|-48.00
|5374.40
|787
|2006.05.23 17:05
|sell
|394
|0.12
|1.8810
|1.8850
|1.8709
|788
|2006.05.23 18:29
|s/l
|394
|0.12
|1.8850
|1.8850
|1.8709
|-48.00
|5326.40
|789
|2006.05.23 21:59
|sell
|395
|0.12
|1.8761
|1.8801
|1.8660
|790
|2006.05.24 00:30
|s/l
|395
|0.12
|1.8801
|1.8801
|1.8660
|-48.00
|5278.40
|791
|2006.05.24 00:30
|sell
|396
|0.12
|1.8800
|1.8840
|1.8699
|792
|2006.05.24 08:29
|s/l
|396
|0.12
|1.8840
|1.8840
|1.8699
|-48.00
|5230.40
|793
|2006.05.24 13:29
|sell
|397
|0.12
|1.8770
|1.8810
|1.8669
|794
|2006.05.24 15:29
|t/p
|397
|0.12
|1.8669
|1.8810
|1.8669
|121.20
|5351.60
|795
|2006.05.24 15:29
|sell
|398
|0.12
|1.8663
|1.8703
|1.8562
|796
|2006.05.24 17:59
|s/l
|398
|0.12
|1.8703
|1.8703
|1.8562
|-48.00
|5303.60
|797
|2006.05.24 17:59
|sell
|399
|0.12
|1.8701
|1.8741
|1.8600
|798
|2006.05.25 21:29
|s/l
|399
|0.12
|1.8741
|1.8741
|1.8600
|-48.00
|5255.60
|799
|2006.05.26 01:30
|sell
|400
|0.01
|1.8724
|1.8731
|1.8687
|800
|2006.05.26 02:56
|s/l
|400
|0.01
|1.8731
|1.8731
|1.8687
|-0.70
|5254.90
|801
|2006.05.26 02:56
|sell
|401
|0.50
|1.8729
|1.8751
|1.8649
|802
|2006.05.26 13:29
|t/p
|401
|0.50
|1.8649
|1.8751
|1.8649
|400.00
|5654.90
|803
|2006.05.26 13:29
|sell
|402
|0.12
|1.8616
|1.8656
|1.8515
|804
|2006.05.30 02:59
|s/l
|402
|0.12
|1.8656
|1.8656
|1.8515
|-48.00
|5606.90
|805
|2006.05.31 19:59
|sell
|403
|0.50
|1.8710
|1.8732
|1.8630
|806
|2006.06.01 07:29
|t/p
|403
|0.50
|1.8630
|1.8732
|1.8630
|400.00
|6006.90
|807
|2006.06.01 07:29
|sell
|404
|0.40
|1.8621
|1.8646
|1.8546
|808
|2006.06.01 07:59
|s/l
|404
|0.40
|1.8646
|1.8646
|1.8546
|-100.00
|5906.90
|809
|2006.06.01 07:59
|sell
|405
|0.12
|1.8650
|1.8690
|1.8549
|810
|2006.06.02 12:29
|s/l
|405
|0.12
|1.8690
|1.8690
|1.8549
|-48.00
|5858.90
|811
|2006.06.05 22:30
|sell
|406
|0.01
|1.8724
|1.8731
|1.8687
|812
|2006.06.06 06:29
|s/l
|406
|0.01
|1.8731
|1.8731
|1.8687
|-0.70
|5858.20
|813
|2006.06.06 09:00
|sell
|407
|0.50
|1.8718
|1.8740
|1.8638
|814
|2006.06.06 14:29
|t/p
|407
|0.50
|1.8638
|1.8740
|1.8638
|400.00
|6258.20
|815
|2006.06.06 14:29
|sell
|408
|0.12
|1.8634
|1.8674
|1.8533
|816
|2006.06.08 06:59
|t/p
|408
|0.12
|1.8533
|1.8674
|1.8533
|121.20
|6379.40
|817
|2006.06.08 06:59
|sell
|409
|0.02
|1.8521
|1.8528
|1.8481
|818
|2006.06.08 09:31
|t/p
|409
|0.02
|1.8481
|1.8528
|1.8481
|8.00
|6387.40
|819
|2006.06.08 09:31
|sell
|410
|0.01
|1.8478
|1.8485
|1.8441
|820
|2006.06.08 09:55
|s/l
|410
|0.01
|1.8485
|1.8485
|1.8441
|-0.70
|6386.70
|821
|2006.06.08 09:55
|sell
|411
|0.50
|1.8483
|1.8505
|1.8403
|822
|2006.06.08 14:32
|t/p
|411
|0.50
|1.8403
|1.8505
|1.8403
|400.00
|6786.70
|823
|2006.06.08 14:32
|sell
|412
|0.01
|1.8400
|1.8407
|1.8363
|824
|2006.06.08 14:32
|s/l
|412
|0.01
|1.8407
|1.8407
|1.8363
|-0.70
|6786.00
|825
|2006.06.08 14:32
|sell
|413
|0.50
|1.8405
|1.8427
|1.8325
|826
|2006.06.08 16:09
|s/l
|413
|0.50
|1.8427
|1.8427
|1.8325
|-110.00
|6676.00
|827
|2006.06.08 16:09
|sell
|414
|0.12
|1.8425
|1.8465
|1.8324
|828
|2006.06.12 03:59
|close
|414
|0.12
|1.8431
|1.8465
|1.8324
|-7.20
|6668.80
|829
|2006.06.12 10:06
|sell
|415
|0.50
|1.8412
|1.8434
|1.8332
|830
|2006.06.12 10:14
|s/l
|415
|0.50
|1.8434
|1.8434
|1.8332
|-110.00
|6558.80
|831
|2006.06.12 10:30
|sell
|416
|0.12
|1.8418
|1.8458
|1.8317
|832
|2006.06.14 13:29
|s/l
|416
|0.12
|1.8458
|1.8458
|1.8317
|-48.00
|6510.80
|833
|2006.06.19 03:48
|sell
|417
|0.50
|1.8433
|1.8455
|1.8353
|834
|2006.06.19 06:59
|s/l
|417
|0.50
|1.8455
|1.8455
|1.8353
|-110.00
|6400.80
|835
|2006.06.19 06:59
|sell
|418
|0.40
|1.8454
|1.8479
|1.8379
|836
|2006.06.19 14:59
|t/p
|418
|0.40
|1.8379
|1.8479
|1.8379
|300.00
|6700.80
|837
|2006.06.19 15:00
|sell
|419
|0.12
|1.8378
|1.8418
|1.8277
|838
|2006.06.20 05:29
|s/l
|419
|0.12
|1.8418
|1.8418
|1.8277
|-48.00
|6652.80
|839
|2006.06.20 09:59
|sell
|420
|0.12
|1.8403
|1.8443
|1.8302
|840
|2006.06.20 17:29
|s/l
|420
|0.12
|1.8443
|1.8443
|1.8302
|-48.00
|6604.80
|841
|2006.06.20 20:30
|sell
|421
|0.12
|1.8421
|1.8461
|1.8320
|842
|2006.06.21 02:29
|s/l
|421
|0.12
|1.8461
|1.8461
|1.8320
|-48.00
|6556.80
|843
|2006.06.21 11:08
|sell
|422
|0.12
|1.8419
|1.8459
|1.8318
|844
|2006.06.21 18:02
|s/l
|422
|0.12
|1.8459
|1.8459
|1.8318
|-48.00
|6508.80
|845
|2006.06.22 08:30
|sell
|423
|0.12
|1.8410
|1.8450
|1.8309
|846
|2006.06.22 12:29
|t/p
|423
|0.12
|1.8309
|1.8450
|1.8309
|121.20
|6630.00
|847
|2006.06.22 12:53
|sell
|424
|0.50
|1.8311
|1.8333
|1.8231
|848
|2006.06.23 09:59
|t/p
|424
|0.50
|1.8231
|1.8333
|1.8231
|400.00
|7030.00
|849
|2006.06.23 10:29
|sell
|425
|0.12
|1.8234
|1.8274
|1.8133
|850
|2006.06.26 17:59
|close
|425
|0.12
|1.8236
|1.8274
|1.8133
|-2.40
|7027.60
|851
|2006.06.27 06:00
|sell
|426
|0.01
|1.8237
|1.8244
|1.8200
|852
|2006.06.27 07:35
|s/l
|426
|0.01
|1.8244
|1.8244
|1.8200
|-0.70
|7026.90
|853
|2006.06.27 07:36
|sell
|427
|0.12
|1.8249
|1.8289
|1.8148
|854
|2006.06.28 14:36
|t/p
|427
|0.12
|1.8148
|1.8289
|1.8148
|121.20
|7148.10
|855
|2006.06.28 14:36
|sell
|428
|0.12
|1.8140
|1.8180
|1.8039
|856
|2006.06.28 16:28
|s/l
|428
|0.12
|1.8180
|1.8180
|1.8039
|-48.00
|7100.10
|857
|2006.06.28 16:28
|sell
|429
|0.30
|1.8178
|1.8185
|1.8125
|858
|2006.06.28 18:54
|s/l
|429
|0.30
|1.8185
|1.8185
|1.8125
|-21.00
|7079.10
|859
|2006.06.28 18:54
|sell
|430
|0.12
|1.8183
|1.8223
|1.8082
|860
|2006.06.29 18:17
|s/l
|430
|0.12
|1.8223
|1.8223
|1.8082
|-48.00
|7031.10
|861
|2006.06.29 18:19
|sell
|431
|0.12
|1.8156
|1.8196
|1.8055
|862
|2006.06.29 18:21
|s/l
|431
|0.12
|1.8196
|1.8196
|1.8055
|-48.00
|6983.10
|863
|2006.07.05 15:00
|sell
|432
|0.03
|1.8329
|1.8336
|1.8319
|864
|2006.07.05 15:01
|s/l
|432
|0.03
|1.8336
|1.8336
|1.8319
|-2.10
|6981.00
|865
|2006.07.05 15:01
|sell
|433
|0.12
|1.8334
|1.8374
|1.8233
|866
|2006.07.06 12:33
|s/l
|433
|0.12
|1.8374
|1.8374
|1.8233
|-48.00
|6933.00
|867
|2006.07.06 20:10
|sell
|434
|0.01
|1.8363
|1.8370
|1.8326
|868
|2006.07.06 20:52
|s/l
|434
|0.01
|1.8370
|1.8370
|1.8326
|-0.70
|6932.30
|869
|2006.07.06 20:52
|sell
|435
|0.50
|1.8368
|1.8390
|1.8288
|870
|2006.07.07 08:47
|s/l
|435
|0.50
|1.8390
|1.8390
|1.8288
|-110.00
|6822.30
|871
|2006.07.10 16:30
|sell
|436
|0.12
|1.8410
|1.8450
|1.8309
|872
|2006.07.11 18:24
|s/l
|436
|0.12
|1.8450
|1.8450
|1.8309
|-48.00
|6774.30
|873
|2006.07.12 12:30
|sell
|437
|0.30
|1.8388
|1.8395
|1.8335
|874
|2006.07.12 12:31
|t/p
|437
|0.30
|1.8335
|1.8395
|1.8335
|159.00
|6933.30
|875
|2006.07.12 12:31
|sell
|438
|0.12
|1.8333
|1.8373
|1.8232
|876
|2006.07.12 12:31
|s/l
|438
|0.12
|1.8373
|1.8373
|1.8232
|-48.00
|6885.30
|877
|2006.07.12 12:31
|sell
|439
|0.12
|1.8389
|1.8429
|1.8288
|878
|2006.07.13 12:43
|s/l
|439
|0.12
|1.8429
|1.8429
|1.8288
|-48.00
|6837.30
|879
|2006.07.14 06:31
|sell
|440
|0.50
|1.8354
|1.8376
|1.8274
|880
|2006.07.14 06:36
|s/l
|440
|0.50
|1.8376
|1.8376
|1.8274
|-110.00
|6727.30
|881
|2006.07.14 07:00
|sell
|441
|0.12
|1.8374
|1.8414
|1.8273
|882
|2006.07.14 09:22
|s/l
|441
|0.12
|1.8414
|1.8414
|1.8273
|-48.00
|6679.30
|883
|2006.07.14 09:22
|sell
|442
|0.12
|1.8413
|1.8453
|1.8312
|884
|2006.07.17 08:02
|t/p
|442
|0.12
|1.8312
|1.8453
|1.8312
|121.20
|6800.50
|885
|2006.07.17 08:02
|sell
|443
|0.12
|1.8300
|1.8340
|1.8199
|886
|2006.07.17 10:29
|t/p
|443
|0.12
|1.8199
|1.8340
|1.8199
|121.20
|6921.70
|887
|2006.07.17 10:29
|sell
|444
|0.01
|1.8196
|1.8203
|1.8159
|888
|2006.07.17 10:34
|s/l
|444
|0.01
|1.8203
|1.8203
|1.8159
|-0.70
|6921.00
|889
|2006.07.17 10:34
|sell
|445
|0.30
|1.8201
|1.8208
|1.8148
|890
|2006.07.17 10:35
|s/l
|445
|0.30
|1.8208
|1.8208
|1.8148
|-21.00
|6900.00
|891
|2006.07.17 10:35
|sell
|446
|0.12
|1.8206
|1.8246
|1.8105
|892
|2006.07.18 08:30
|s/l
|446
|0.12
|1.8246
|1.8246
|1.8105
|-48.00
|6852.00
|893
|2006.07.18 16:37
|sell
|447
|0.50
|1.8253
|1.8275
|1.8173
|894
|2006.07.18 17:25
|s/l
|447
|0.50
|1.8275
|1.8275
|1.8173
|-110.00
|6742.00
|895
|2006.07.18 17:36
|sell
|448
|0.12
|1.8260
|1.8300
|1.8159
|896
|2006.07.19 09:57
|s/l
|448
|0.12
|1.8300
|1.8300
|1.8159
|-48.00
|6694.00
|897
|2006.07.19 12:10
|sell
|449
|0.12
|1.8261
|1.8301
|1.8160
|898
|2006.07.19 14:00
|s/l
|449
|0.12
|1.8301
|1.8301
|1.8160
|-48.00
|6646.00
|899
|2006.07.25 01:30
|sell
|450
|0.01
|1.8446
|1.8453
|1.8409
|900
|2006.07.25 01:32
|s/l
|450
|0.01
|1.8453
|1.8453
|1.8409
|-0.70
|6645.30
|901
|2006.07.25 01:32
|sell
|451
|0.50
|1.8451
|1.8473
|1.8371
|902
|2006.07.25 04:15
|s/l
|451
|0.50
|1.8473
|1.8473
|1.8371
|-110.00
|6535.30
|903
|2006.07.25 04:15
|sell
|452
|0.40
|1.8471
|1.8496
|1.8396
|904
|2006.07.25 05:19
|s/l
|452
|0.40
|1.8496
|1.8496
|1.8396
|-100.00
|6435.30
|905
|2006.07.25 15:26
|sell
|453
|0.12
|1.8417
|1.8457
|1.8316
|906
|2006.07.26 14:10
|s/l
|453
|0.12
|1.8457
|1.8457
|1.8316
|-48.00
|6387.30