Strategy Tester Report
GoGetShorts-2.21xray

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.28 19:30 (2005.02.01 - 2006.07.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMain_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=17; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.1; TakeProfit1=101; StopLoss1=40; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.01; TakeProfit5=37; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.5; StopLoss6=22;
Bars in test17255Ticks modelled1716120Modelling quality65.26%
Initial deposit500.00
Total net profit4401.20Gross profit19086.40Gross loss-14685.20
Profit factor1.30Expected payoff9.49
Absolute drawdown179.70Maximal drawdown1117.70 (36.85%)Relative drawdown36.98% (862.20)
Total trades464Short positions (won %)464 (24.57%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)114 (24.57%)Loss trades (% of total)350 (75.43%)
Largestprofit trade325.00loss trade-110.00
Averageprofit trade167.42loss trade-41.96
Maximumconsecutive wins (profit in money)3 (303.00)consecutive losses (loss in money)15 (-849.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)550.00 (2)consecutive loss (count of losses)-849.70 (15)
Averageconsecutive wins1consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.02 16:49sell10.101.91171.91571.9016
22005.03.04 13:00s/l10.101.91571.91571.9016-40.00460.00
32005.03.07 14:30sell20.011.91251.91321.9088
42005.03.07 14:31s/l20.011.91321.91321.9088-0.70459.30
52005.03.07 14:51sell30.101.91301.91701.9029
62005.03.07 15:31s/l30.101.91701.91701.9029-40.00419.30
72005.03.07 15:50sell40.101.91521.91921.9051
82005.03.08 07:01s/l40.101.91921.91921.9051-40.00379.30
92005.03.10 20:30sell50.101.92201.92601.9119
102005.03.11 12:31s/l50.101.92601.92601.9119-40.00339.30
112005.03.14 06:30sell60.101.92221.92621.9121
122005.03.14 14:30t/p60.101.91211.92621.9121101.00440.30
132005.03.14 14:30sell70.101.91211.91611.9020
142005.03.15 03:31s/l70.101.91611.91611.9020-40.00400.30
152005.03.15 05:15sell80.101.91371.91771.9036
162005.03.15 09:30s/l80.101.91771.91771.9036-40.00360.30
172005.03.15 14:00sell90.101.91551.91951.9054
182005.03.16 06:33s/l90.101.91951.91951.9054-40.00320.30
192005.03.18 07:00sell100.101.92021.92421.9101
202005.03.21 06:42t/p100.101.91011.92421.9101101.00421.30
212005.03.21 06:42sell110.101.90971.91371.8996
222005.03.21 06:44s/l110.101.91371.91371.8996-40.00381.30
232005.03.21 06:44sell120.101.91461.91861.9045
242005.03.21 09:55t/p120.101.90451.91861.9045101.00482.30
252005.03.21 09:55sell130.101.90381.90781.8937
262005.03.22 18:03t/p130.101.89371.90781.8937101.00583.30
272005.03.22 18:03sell140.011.89331.89401.8896
282005.03.22 18:03s/l140.011.89401.89401.8896-0.70582.60
292005.03.22 18:03sell150.501.89411.89631.8876
302005.03.22 18:14s/l150.501.89631.89631.8876-110.00472.60
312005.03.22 18:14sell160.101.89641.90041.8863
322005.03.22 18:16s/l160.101.90041.90041.8863-40.00432.60
332005.03.22 18:17sell170.101.89871.90271.8886
342005.03.22 18:31t/p170.101.88861.90271.8886101.00533.60
352005.03.22 18:31sell180.101.88771.89171.8776
362005.03.22 18:45s/l180.101.89171.89171.8776-40.00493.60
372005.03.22 18:45sell190.101.89221.89621.8821
382005.03.22 19:28t/p190.101.88211.89621.8821101.00594.60
392005.03.22 19:28sell200.101.87981.88381.8697
402005.03.22 19:29s/l200.101.88381.88381.8697-40.00554.60
412005.03.22 19:29sell210.101.88371.88771.8736
422005.03.23 06:00s/l210.101.88771.88771.8736-40.00514.60
432005.03.23 06:00sell220.501.88771.88991.8812
442005.03.23 08:12t/p220.501.88121.88991.8812325.00839.60
452005.03.23 08:12sell230.101.88081.88481.8707
462005.03.23 12:54t/p230.101.87071.88481.8707101.00940.60
472005.03.23 12:54sell240.011.87011.87081.8664
482005.03.23 12:55s/l240.011.87081.87081.8664-0.70939.90
492005.03.23 12:55sell250.501.87091.87311.8644
502005.03.23 13:01s/l250.501.87311.87311.8644-110.00829.90
512005.03.23 13:01sell260.301.87371.87621.8662
522005.03.23 14:00s/l260.301.87621.87621.8662-75.00754.90
532005.03.23 14:00sell270.101.87641.88041.8663
542005.03.23 18:57t/p270.101.86631.88041.8663101.00855.90
552005.03.23 18:57sell280.101.86601.87001.8559
562005.03.23 20:07s/l280.101.87001.87001.8559-40.00815.90
572005.03.23 20:09sell290.501.86981.87201.8633
582005.03.24 03:31s/l290.501.87201.87201.8633-110.00705.90
592005.03.24 08:09sell300.101.87061.87461.8605
602005.03.28 00:05t/p300.101.86051.87461.8605101.00806.90
612005.03.28 00:05sell310.101.86031.86431.8502
622005.03.28 00:14s/l310.101.86431.86431.8502-40.00766.90
632005.03.28 00:14sell320.101.86411.86811.8540
642005.03.28 23:47s/l320.101.86811.86811.8540-40.00726.90
652005.04.03 23:00sell330.011.87851.87921.8748
662005.04.03 23:02s/l330.011.87921.87921.8748-0.70726.20
672005.04.03 23:02sell340.501.87941.88161.8729
682005.04.04 13:04t/p340.501.87291.88161.8729325.001051.20
692005.04.04 13:04sell350.301.87231.87481.8648
702005.04.04 13:32s/l350.301.87481.87481.8648-75.00976.20
712005.04.04 13:32sell360.021.87461.87531.8706
722005.04.04 18:02s/l360.021.87531.87531.8706-1.40974.80
732005.04.04 18:19sell370.101.87461.87861.8645
742005.04.05 02:31s/l370.101.87861.87861.8645-40.00934.80
752005.04.05 05:34sell380.101.87531.87931.8652
762005.04.05 13:35s/l380.101.87931.87931.8652-40.00894.80
772005.04.06 15:30sell390.101.87681.88081.8667
782005.04.06 16:17s/l390.101.88081.88081.8667-40.00854.80
792005.04.06 16:24sell400.101.87721.88121.8671
802005.04.06 16:31s/l400.101.88121.88121.8671-40.00814.80
812005.04.07 14:30sell410.011.87731.87801.8736
822005.04.07 14:32s/l410.011.87801.87801.8736-0.70814.10
832005.04.07 14:34sell420.501.87741.87961.8709
842005.04.07 17:49t/p420.501.87091.87961.8709325.001139.10
852005.04.07 17:49sell430.301.87071.87321.8632
862005.04.08 14:30s/l430.301.87321.87321.8632-75.001064.10
872005.04.14 09:01sell440.501.88711.88931.8806
882005.04.14 12:56t/p440.501.88061.88931.8806325.001389.10
892005.04.14 12:56sell450.301.88041.88291.8729
902005.04.14 15:33s/l450.301.88291.88291.8729-75.001314.10
912005.04.14 15:33sell460.021.88271.88341.8787
922005.04.14 17:54t/p460.021.87871.88341.87878.001322.10
932005.04.14 17:54sell470.101.87851.88251.8684
942005.04.15 07:01s/l470.101.88251.88251.8684-40.001282.10
952005.04.15 07:04sell480.101.88081.88481.8707
962005.04.15 08:31s/l480.101.88481.88481.8707-40.001242.10
972005.04.21 17:30sell490.011.90851.90921.9048
982005.04.21 18:37s/l490.011.90921.90921.9048-0.701241.40
992005.04.21 18:37sell500.501.90901.91121.9025
1002005.04.22 07:31s/l500.501.91121.91121.9025-110.001131.40
1012005.04.25 12:30sell510.301.90921.91171.9017
1022005.04.25 14:30s/l510.301.91171.91171.9017-75.001056.40
1032005.04.25 14:30sell520.101.91181.91581.9017
1042005.04.27 06:10t/p520.101.90171.91581.9017101.001157.40
1052005.04.27 06:10sell530.011.90101.90171.8973
1062005.04.27 06:10s/l530.011.90171.90171.8973-0.701156.70
1072005.04.27 06:10sell540.501.90171.90391.8952
1082005.04.27 06:28s/l540.501.90391.90391.8952-110.001046.70
1092005.04.27 06:28sell550.101.90371.90771.8936
1102005.04.27 12:30s/l550.101.90771.90771.8936-40.001006.70
1112005.04.27 12:52sell560.021.90241.90311.8984
1122005.04.27 12:52s/l560.021.90311.90311.8984-1.401005.30
1132005.04.27 12:52sell570.101.90281.90681.8927
1142005.04.27 12:59s/l570.101.90681.90681.8927-40.00965.30
1152005.04.27 16:18sell580.101.90151.90551.8914
1162005.04.27 17:31s/l580.101.90551.90551.8914-40.00925.30
1172005.04.27 17:45sell590.101.90441.90841.8943
1182005.04.28 12:30s/l590.101.90841.90841.8943-40.00885.30
1192005.05.02 00:00sell600.101.90421.90821.8941
1202005.05.02 14:27t/p600.101.89411.90821.8941101.00986.30
1212005.05.02 14:27sell610.101.89451.89851.8844
1222005.05.04 01:36s/l610.101.89851.89851.8844-40.00946.30
1232005.05.06 07:00sell620.011.89871.89941.8950
1242005.05.06 07:04s/l620.011.89941.89941.8950-0.70945.60
1252005.05.06 07:05sell630.501.89871.90091.8922
1262005.05.06 12:52t/p630.501.89221.90091.8922325.001270.60
1272005.05.06 12:52sell640.101.89081.89481.8807
1282005.05.09 12:58t/p640.101.88071.89481.8807101.001371.60
1292005.05.09 12:58sell650.021.88051.88121.8765
1302005.05.09 12:59s/l650.021.88121.88121.8765-1.401370.20
1312005.05.09 12:59sell660.101.88161.88561.8715
1322005.05.09 21:01s/l660.101.88561.88561.8715-40.001330.20
1332005.05.09 23:15sell670.101.88221.88621.8721
1342005.05.11 06:49s/l670.101.88621.88621.8721-40.001290.20
1352005.05.11 06:55sell680.501.88391.88611.8774
1362005.05.11 07:18s/l680.501.88611.88611.8774-110.001180.20
1372005.05.11 10:34sell690.101.88251.88651.8724
1382005.05.11 14:27t/p690.101.87241.88651.8724101.001281.20
1392005.05.11 14:27sell700.201.87201.87271.8670
1402005.05.11 14:27s/l700.201.87271.87271.8670-14.001267.20
1412005.05.11 14:27sell710.101.87251.87651.8624
1422005.05.11 16:08s/l710.101.87651.87651.8624-40.001227.20
1432005.05.11 16:08sell720.011.87631.87701.8726
1442005.05.11 16:19s/l720.011.87701.87701.8726-0.701226.50
1452005.05.11 16:19sell730.501.87681.87901.8703
1462005.05.11 18:52t/p730.501.87031.87901.8703325.001551.50
1472005.05.11 18:52sell740.501.86991.87211.8634
1482005.05.11 19:46s/l740.501.87211.87211.8634-110.001441.50
1492005.05.11 19:46sell750.501.87181.87401.8653
1502005.05.12 07:06t/p750.501.86531.87401.8653325.001766.50
1512005.05.12 07:06sell760.011.86421.86491.8605
1522005.05.12 07:30s/l760.011.86491.86491.8605-0.701765.80
1532005.05.12 07:31sell770.101.86531.86931.8552
1542005.05.12 11:31s/l770.101.86931.86931.8552-40.001725.80
1552005.05.12 11:31sell780.101.86911.87311.8590
1562005.05.13 08:35t/p780.101.85901.87311.8590101.001826.80
1572005.05.13 08:35sell790.101.85831.86231.8482
1582005.05.15 23:15t/p790.101.84821.86231.8482101.001927.80
1592005.05.15 23:15sell800.101.84781.85181.8377
1602005.05.16 10:52t/p800.101.83771.85181.8377101.002028.80
1612005.05.16 10:52sell810.101.83751.84151.8274
1622005.05.17 08:31s/l810.101.84151.84151.8274-40.001988.80
1632005.05.17 08:35sell820.011.83701.83771.8333
1642005.05.17 08:35s/l820.011.83771.83771.8333-0.701988.10
1652005.05.17 12:00sell830.031.83811.83881.8371
1662005.05.17 12:20s/l830.031.83881.83881.8371-2.101986.00
1672005.05.17 12:22sell840.101.83811.84211.8280
1682005.05.19 08:34s/l840.101.84211.84211.8280-40.001946.00
1692005.05.19 09:01sell850.011.83861.83931.8349
1702005.05.19 09:02s/l850.011.83931.83931.8349-0.701945.30
1712005.05.19 09:30sell860.501.83921.84141.8327
1722005.05.19 19:51t/p860.501.83271.84141.8327325.002270.30
1732005.05.19 19:51sell870.101.83251.83651.8224
1742005.05.19 21:00s/l870.101.83651.83651.8224-40.002230.30
1752005.05.19 21:00sell880.101.83701.84101.8269
1762005.05.20 13:07t/p880.101.82691.84101.8269101.002331.30
1772005.05.20 13:07sell890.101.82661.83061.8165
1782005.05.23 14:01s/l890.101.83061.83061.8165-40.002291.30
1792005.05.23 16:02sell900.101.82671.83071.8166
1802005.05.23 20:14s/l900.101.83071.83071.8166-40.002251.30
1812005.05.23 23:30sell910.101.82851.83251.8184
1822005.05.24 06:46s/l910.101.83251.83251.8184-40.002211.30
1832005.05.24 14:02sell920.101.83051.83451.8204
1842005.05.26 15:19t/p920.101.82041.83451.8204101.002312.30
1852005.05.26 15:19sell930.011.81961.82031.8159
1862005.05.26 15:21s/l930.011.82031.82031.8159-0.702311.60
1872005.05.26 15:21sell940.501.82071.82291.8142
1882005.05.27 00:01s/l940.501.82291.82291.8142-110.002201.60
1892005.05.27 00:07sell950.301.82171.82421.8142
1902005.05.27 06:32s/l950.301.82421.82421.8142-75.002126.60
1912005.05.27 10:00sell960.101.82241.82641.8123
1922005.05.27 11:31s/l960.101.82641.82641.8123-40.002086.60
1932005.05.27 13:30sell970.101.82201.82601.8119
1942005.05.30 16:33close970.101.82331.82601.8119-13.002073.60
1952005.05.30 18:00sell980.101.82271.82671.8126
1962005.05.31 01:12t/p980.101.81261.82671.8126101.002174.60
1972005.05.31 01:12sell990.101.81041.81441.8003
1982005.05.31 01:12s/l990.101.81441.81441.8003-40.002134.60
1992005.05.31 01:12sell1000.101.81451.81851.8044
2002005.05.31 01:16s/l1000.101.81851.81851.8044-40.002094.60
2012005.05.31 01:16sell1010.101.81831.82231.8082
2022005.05.31 12:31s/l1010.101.82231.82231.8082-40.002054.60
2032005.05.31 17:30sell1020.011.81821.81891.8145
2042005.05.31 17:32s/l1020.011.81891.81891.8145-0.702053.90
2052005.05.31 17:32sell1030.501.81891.82111.8124
2062005.06.01 01:15s/l1030.501.82111.82111.8124-110.001943.90
2072005.06.01 06:00sell1040.101.81921.82321.8091
2082005.06.01 19:47t/p1040.101.80911.82321.8091101.002044.90
2092005.06.01 19:48sell1050.501.80861.81081.8021
2102005.06.01 21:00s/l1050.501.81081.81081.8021-110.001934.90
2112005.06.01 21:00sell1060.301.81081.81331.8033
2122005.06.02 02:30s/l1060.301.81331.81331.8033-75.001859.90
2132005.06.02 04:30sell1070.101.81091.81491.8008
2142005.06.02 06:31s/l1070.101.81491.81491.8008-40.001819.90
2152005.06.02 12:38sell1080.101.81421.81821.8041
2162005.06.02 14:52s/l1080.101.81821.81821.8041-40.001779.90
2172005.06.02 19:30sell1090.101.81491.81891.8048
2182005.06.03 00:39s/l1090.101.81891.81891.8048-40.001739.90
2192005.06.03 15:30sell1100.101.81301.81701.8029
2202005.06.06 03:00s/l1100.101.81701.81701.8029-40.001699.90
2212005.06.08 22:00sell1110.011.82381.82451.8201
2222005.06.08 22:59s/l1110.011.82451.82451.8201-0.701699.20
2232005.06.08 22:59sell1120.501.82441.82661.8179
2242005.06.09 00:01s/l1120.501.82661.82661.8179-110.001589.20
2252005.06.09 00:01sell1130.301.82641.82891.8189
2262005.06.09 14:26t/p1130.301.81891.82891.8189225.001814.20
2272005.06.09 14:26sell1140.021.81861.81931.8146
2282005.06.09 14:27s/l1140.021.81931.81931.8146-1.401812.80
2292005.06.09 14:27sell1150.101.81921.82321.8091
2302005.06.10 00:00s/l1150.101.82321.82321.8091-40.001772.80
2312005.06.10 05:36sell1160.101.82081.82481.8107
2322005.06.10 09:01s/l1160.101.82481.82481.8107-40.001732.80
2332005.06.10 13:01sell1170.101.82141.82541.8113
2342005.06.10 15:28t/p1170.101.81131.82541.8113101.001833.80
2352005.06.10 15:28sell1180.101.81081.81481.8007
2362005.06.13 14:53t/p1180.101.80071.81481.8007101.001934.80
2372005.06.13 14:53sell1190.101.80051.80451.7904
2382005.06.13 16:01s/l1190.101.80451.80451.7904-40.001894.80
2392005.06.13 16:01sell1200.101.80481.80881.7947
2402005.06.14 06:31s/l1200.101.80881.80881.7947-40.001854.80
2412005.06.14 06:34sell1210.101.80531.80931.7952
2422005.06.14 06:59s/l1210.101.80931.80931.7952-40.001814.80
2432005.06.14 13:01sell1220.101.80491.80891.7948
2442005.06.14 13:05s/l1220.101.80891.80891.7948-40.001774.80
2452005.06.14 13:30sell1230.101.80601.81001.7959
2462005.06.15 05:38s/l1230.101.81001.81001.7959-40.001734.80
2472005.06.15 10:00sell1240.101.80741.81141.7973
2482005.06.15 12:51s/l1240.101.81141.81141.7973-40.001694.80
2492005.06.21 08:00sell1250.011.81831.81901.8146
2502005.06.21 08:01s/l1250.011.81901.81901.8146-0.701694.10
2512005.06.21 08:01sell1260.501.81901.82121.8125
2522005.06.21 12:30s/l1260.501.82121.82121.8125-110.001584.10
2532005.06.21 12:30sell1270.301.82121.82371.8137
2542005.06.21 13:10s/l1270.301.82371.82371.8137-75.001509.10
2552005.06.22 12:01sell1280.101.81961.82361.8095
2562005.06.22 14:19s/l1280.101.82361.82361.8095-40.001469.10
2572005.06.22 14:19sell1290.101.82351.82751.8134
2582005.06.24 04:18t/p1290.101.81341.82751.8134101.001570.10
2592005.06.24 04:18sell1300.021.81241.81311.8084
2602005.06.24 04:19s/l1300.021.81311.81311.8084-1.401568.70
2612005.06.24 04:19sell1310.101.81331.81731.8032
2622005.06.24 06:00s/l1310.101.81731.81731.8032-40.001528.70
2632005.06.24 06:08sell1320.101.81591.81991.8058
2642005.06.24 09:30s/l1320.101.81991.81991.8058-40.001488.70
2652005.06.28 09:00sell1330.101.81931.82331.8092
2662005.06.29 10:33t/p1330.101.80921.82331.8092101.001589.70
2672005.06.29 10:33sell1340.301.80901.81151.8015
2682005.06.29 14:24t/p1340.301.80151.81151.8015225.001814.70
2692005.06.29 14:24sell1350.101.80101.80501.7909
2702005.06.29 14:42s/l1350.101.80501.80501.7909-40.001774.70
2712005.06.29 14:42sell1360.101.80481.80881.7947
2722005.06.30 06:00s/l1360.101.80881.80881.7947-40.001734.70
2732005.06.30 07:33sell1370.101.80551.80951.7954
2742005.06.30 09:05t/p1370.101.79541.80951.7954101.001835.70
2752005.06.30 09:05sell1380.101.79451.79851.7844
2762005.06.30 09:08s/l1380.101.79851.79851.7844-40.001795.70
2772005.06.30 09:08sell1390.101.79841.80241.7883
2782005.06.30 18:20t/p1390.101.78831.80241.7883101.001896.70
2792005.06.30 18:20sell1400.011.78781.78851.7841
2802005.06.30 18:30s/l1400.011.78851.78851.7841-0.701896.00
2812005.06.30 18:30sell1410.201.78831.78901.7833
2822005.06.30 18:31s/l1410.201.78901.78901.7833-14.001882.00
2832005.06.30 18:31sell1420.101.79011.79411.7800
2842005.07.01 07:06t/p1420.101.78001.79411.7800101.001983.00
2852005.07.01 07:06sell1430.011.77981.78051.7761
2862005.07.01 07:13s/l1430.011.78051.78051.7761-0.701982.30
2872005.07.01 07:13sell1440.501.78031.78251.7738
2882005.07.01 07:55t/p1440.501.77381.78251.7738325.002307.30
2892005.07.01 07:55sell1450.011.77361.77431.7699
2902005.07.01 07:56s/l1450.011.77431.77431.7699-0.702306.60
2912005.07.01 07:56sell1460.501.77411.77631.7676
2922005.07.01 08:01s/l1460.501.77631.77631.7676-110.002196.60
2932005.07.01 08:01sell1470.501.77641.77861.7699
2942005.07.01 08:31s/l1470.501.77861.77861.7699-110.002086.60
2952005.07.01 08:31sell1480.101.78001.78401.7699
2962005.07.01 09:31s/l1480.101.78401.78401.7699-40.002046.60
2972005.07.01 09:31sell1490.101.78431.78831.7742
2982005.07.01 14:20t/p1490.101.77421.78831.7742101.002147.60
2992005.07.01 14:20sell1500.101.77401.77801.7639
3002005.07.03 23:00t/p1500.101.76391.77801.7639101.002248.60
3012005.07.03 23:00sell1510.011.76131.76201.7576
3022005.07.03 23:01s/l1510.011.76201.76201.7576-0.702247.90
3032005.07.03 23:01sell1520.501.76281.76501.7563
3042005.07.04 07:31s/l1520.501.76501.76501.7563-110.002137.90
3052005.07.04 07:31sell1530.301.76531.76781.7578
3062005.07.04 10:19t/p1530.301.75781.76781.7578225.002362.90
3072005.07.04 10:19sell1540.031.75741.75811.7564
3082005.07.04 10:29s/l1540.031.75811.75811.7564-2.102360.80
3092005.07.04 10:29sell1550.101.75831.76231.7482
3102005.07.07 02:38t/p1550.101.74821.76231.7482101.002461.80
3112005.07.07 02:38sell1560.011.74801.74871.7443
3122005.07.07 02:39s/l1560.011.74871.74871.7443-0.702461.10
3132005.07.07 02:39sell1570.501.74851.75071.7420
3142005.07.07 02:44s/l1570.501.75071.75071.7420-110.002351.10
3152005.07.07 02:44sell1580.101.75051.75451.7404
3162005.07.07 09:50t/p1580.101.74041.75451.7404101.002452.10
3172005.07.07 09:50sell1590.011.73981.74051.7361
3182005.07.07 09:51s/l1590.011.74051.74051.7361-0.702451.40
3192005.07.07 09:51sell1600.501.74051.74271.7340
3202005.07.07 09:54s/l1600.501.74271.74271.7340-110.002341.40
3212005.07.07 09:54sell1610.101.74251.74651.7324
3222005.07.07 10:34s/l1610.101.74651.74651.7324-40.002301.40
3232005.07.07 10:34sell1620.501.74621.74841.7397
3242005.07.08 07:02t/p1620.501.73971.74841.7397325.002626.40
3252005.07.08 07:02sell1630.101.73771.74171.7276
3262005.07.08 13:31s/l1630.101.74171.74171.7276-40.002586.40
3272005.07.08 13:58sell1640.501.73891.74111.7324
3282005.07.08 13:59s/l1640.501.74111.74111.7324-110.002476.40
3292005.07.08 14:55sell1650.101.73591.73991.7258
3302005.07.11 01:31s/l1650.101.73991.73991.7258-40.002436.40
3312005.07.13 16:00sell1660.011.75521.75591.7515
3322005.07.13 16:00s/l1660.011.75591.75591.7515-0.702435.70
3332005.07.13 16:00sell1670.501.75651.75871.7500
3342005.07.13 18:01s/l1670.501.75871.75871.7500-110.002325.70
3352005.07.13 18:01sell1680.101.75911.76311.7490
3362005.07.13 18:33s/l1680.101.76311.76311.7490-40.002285.70
3372005.07.13 18:33sell1690.101.76301.76701.7529
3382005.07.15 13:03t/p1690.101.75291.76701.7529101.002386.70
3392005.07.15 13:03sell1700.101.75271.75671.7426
3402005.07.18 16:17close1700.101.75301.75671.7426-3.002383.70
3412005.07.18 17:30sell1710.501.74891.75111.7424
3422005.07.19 05:07t/p1710.501.74241.75111.7424325.002708.70
3432005.07.19 05:07sell1720.011.74211.74281.7384
3442005.07.19 05:10s/l1720.011.74281.74281.7384-0.702708.00
3452005.07.19 05:10sell1730.501.74281.74501.7363
3462005.07.19 13:51t/p1730.501.73631.74501.7363325.003033.00
3472005.07.19 13:51sell1740.011.73591.73661.7322
3482005.07.19 13:54s/l1740.011.73661.73661.7322-0.703032.30
3492005.07.19 13:54sell1750.501.73651.73871.7300
3502005.07.19 15:01s/l1750.501.73871.73871.7300-110.002922.30
3512005.07.19 15:01sell1760.301.73931.74181.7318
3522005.07.19 18:01s/l1760.301.74181.74181.7318-75.002847.30
3532005.07.19 21:49sell1770.031.73901.73971.7380
3542005.07.19 21:56s/l1770.031.73971.73971.7380-2.102845.20
3552005.07.19 22:07sell1780.101.73911.74311.7290
3562005.07.20 14:30t/p1780.101.72901.74311.7290101.002946.20
3572005.07.20 14:30sell1790.501.72851.73071.7220
3582005.07.20 14:33s/l1790.501.73071.73071.7220-110.002836.20
3592005.07.20 14:33sell1800.101.73061.73461.7205
3602005.07.20 17:30s/l1800.101.73461.73461.7205-40.002796.20
3612005.07.20 17:30sell1810.501.73411.73631.7276
3622005.07.20 17:31s/l1810.501.73631.73631.7276-110.002686.20
3632005.07.20 17:31sell1820.101.73791.74191.7278
3642005.07.20 18:01s/l1820.101.74191.74191.7278-40.002646.20
3652005.07.21 06:30sell1830.101.74181.74581.7317
3662005.07.21 06:51s/l1830.101.74581.74581.7317-40.002606.20
3672005.07.22 15:30sell1840.101.74271.74671.7326
3682005.07.25 15:31s/l1840.101.74671.74671.7326-40.002566.20
3692005.07.26 03:03sell1850.201.74151.74221.7365
3702005.07.26 03:13s/l1850.201.74221.74221.7365-14.002552.20
3712005.07.26 03:29sell1860.101.74151.74551.7314
3722005.07.26 06:40s/l1860.101.74551.74551.7314-40.002512.20
3732005.07.26 06:59sell1870.101.74251.74651.7324
3742005.07.27 18:01s/l1870.101.74651.74651.7324-40.002472.20
3752005.08.08 03:15sell1880.011.77321.77391.7695
3762005.08.08 03:15s/l1880.011.77391.77391.7695-0.702471.50
3772005.08.08 03:19sell1890.501.77321.77541.7667
3782005.08.08 04:01s/l1890.501.77541.77541.7667-110.002361.50
3792005.08.08 04:03sell1900.101.77521.77921.7651
3802005.08.08 07:37s/l1900.101.77921.77921.7651-40.002321.50
3812005.08.17 06:00sell1910.501.80521.80741.7987
3822005.08.17 08:31s/l1910.501.80741.80741.7987-110.002211.50
3832005.08.17 08:31sell1920.301.80801.81051.8005
3842005.08.17 11:04s/l1920.301.81051.81051.8005-75.002136.50
3852005.08.17 17:00sell1930.101.80531.80931.7952
3862005.08.18 08:34s/l1930.101.80931.80931.7952-40.002096.50
3872005.08.18 10:01sell1940.101.80481.80881.7947
3882005.08.18 13:58t/p1940.101.79471.80881.7947101.002197.50
3892005.08.18 13:58sell1950.201.79451.79521.7895
3902005.08.18 14:01s/l1950.201.79521.79521.7895-14.002183.50
3912005.08.18 14:01sell1960.301.79511.79761.7876
3922005.08.19 09:01s/l1960.301.79761.79761.7876-75.002108.50
3932005.08.19 09:05sell1970.021.79391.79461.7899
3942005.08.19 09:05s/l1970.021.79461.79461.7899-1.402107.10
3952005.08.19 09:06sell1980.101.79341.79741.7833
3962005.08.19 17:49s/l1980.101.79741.79741.7833-40.002067.10
3972005.08.21 23:30sell1990.101.79351.79751.7834
3982005.08.22 02:00s/l1990.101.79751.79751.7834-40.002027.10
3992005.08.22 09:00sell2000.101.79731.80131.7872
4002005.08.22 11:30s/l2000.101.80131.80131.7872-40.001987.10
4012005.08.23 05:30sell2010.101.79861.80261.7885
4022005.08.24 13:04s/l2010.101.80261.80261.7885-40.001947.10
4032005.08.29 15:37sell2020.011.79971.80041.7960
4042005.08.29 15:40s/l2020.011.80041.80041.7960-0.701946.40
4052005.08.29 15:53sell2030.501.79981.80201.7933
4062005.08.29 16:07t/p2030.501.79331.80201.7933325.002271.40
4072005.08.29 16:07sell2040.301.79261.79511.7851
4082005.08.29 16:09s/l2040.301.79511.79511.7851-75.002196.40
4092005.08.29 16:09sell2050.101.79501.79901.7849
4102005.08.29 16:10s/l2050.101.79901.79901.7849-40.002156.40
4112005.08.29 16:10sell2060.101.79891.80291.7888
4122005.08.30 08:39t/p2060.101.78881.80291.7888101.002257.40
4132005.08.30 08:39sell2070.101.78791.79191.7778
4142005.08.31 14:00s/l2070.101.79191.79191.7778-40.002217.40
4152005.09.07 21:32sell2080.011.83591.83661.8322
4162005.09.07 21:41s/l2080.011.83661.83661.8322-0.702216.70
4172005.09.07 21:44sell2090.501.83581.83801.8293
4182005.09.07 23:39s/l2090.501.83801.83801.8293-110.002106.70
4192005.09.07 23:39sell2100.101.83791.84191.8278
4202005.09.08 12:31s/l2100.101.84191.84191.8278-40.002066.70
4212005.09.08 18:00sell2110.011.83481.83551.8311
4222005.09.08 18:23s/l2110.011.83551.83551.8311-0.702066.00
4232005.09.08 18:24sell2120.501.83481.83701.8283
4242005.09.08 23:17s/l2120.501.83701.83701.8283-110.001956.00
4252005.09.08 23:17sell2130.101.83701.84101.8269
4262005.09.09 12:31s/l2130.101.84101.84101.8269-40.001916.00
4272005.09.12 04:50sell2140.011.83491.83561.8312
4282005.09.12 04:55s/l2140.011.83561.83561.8312-0.701915.30
4292005.09.12 04:58sell2150.501.83491.83711.8284
4302005.09.12 07:29t/p2150.501.82841.83711.8284325.002240.30
4312005.09.12 07:29sell2160.301.82721.82971.8197
4322005.09.12 08:30s/l2160.301.82971.82971.8197-75.002165.30
4332005.09.12 08:30sell2170.101.82951.83351.8194
4342005.09.12 17:59t/p2170.101.81941.83351.8194101.002266.30
4352005.09.12 18:26sell2180.101.82031.82431.8102
4362005.09.13 12:59s/l2180.101.82431.82431.8102-40.002226.30
4372005.09.13 15:30sell2190.021.82161.82231.8176
4382005.09.13 16:01s/l2190.021.82231.82231.8176-1.402224.90
4392005.09.13 16:01sell2200.031.82221.82291.8212
4402005.09.13 16:09s/l2200.031.82291.82291.8212-2.102222.80
4412005.09.13 16:19sell2210.101.82241.82641.8123
4422005.09.14 01:29s/l2210.101.82641.82641.8123-40.002182.80
4432005.09.14 07:00sell2220.101.82421.82821.8141
4442005.09.14 12:29s/l2220.101.82821.82821.8141-40.002142.80
4452005.09.14 15:59sell2230.101.82401.82801.8139
4462005.09.15 08:59t/p2230.101.81391.82801.8139101.002243.80
4472005.09.15 08:59sell2240.011.81071.81141.8070
4482005.09.15 12:59t/p2240.011.80701.81141.80703.702247.50
4492005.09.15 12:59sell2250.201.80671.80741.8017
4502005.09.15 13:17s/l2250.201.80741.80741.8017-14.002233.50
4512005.09.15 13:17sell2260.301.80741.80991.7999
4522005.09.16 04:29s/l2260.301.80991.80991.7999-75.002158.50
4532005.09.16 12:00sell2270.021.80971.81041.8057
4542005.09.16 12:01s/l2270.021.81041.81041.8057-1.402157.10
4552005.09.16 12:29sell2280.101.80941.81341.7993
4562005.09.19 06:59t/p2280.101.79931.81341.7993101.002258.10
4572005.09.19 06:59sell2290.101.79761.80161.7875
4582005.09.19 07:30s/l2290.101.80161.80161.7875-40.002218.10
4592005.09.19 07:30sell2300.101.80201.80601.7919
4602005.09.19 11:59s/l2300.101.80601.80601.7919-40.002178.10
4612005.09.19 13:00sell2310.101.80201.80601.7919
4622005.09.19 13:46s/l2310.101.80601.80601.7919-40.002138.10
4632005.09.19 16:59sell2320.101.80231.80631.7922
4642005.09.20 07:59s/l2320.101.80631.80631.7922-40.002098.10
4652005.09.20 09:59sell2330.101.80251.80651.7924
4662005.09.21 05:29s/l2330.101.80651.80651.7924-40.002058.10
4672005.09.22 10:30sell2340.011.80191.80261.7982
4682005.09.22 11:29s/l2340.011.80261.80261.7982-0.702057.40
4692005.09.22 11:29sell2350.501.80321.80541.7967
4702005.09.22 12:59t/p2350.501.79671.80541.7967325.002382.40
4712005.09.22 12:59sell2360.101.79581.79981.7857
4722005.09.23 07:29t/p2360.101.78571.79981.7857101.002483.40
4732005.09.23 07:30sell2370.101.78501.78901.7749
4742005.09.23 11:00s/l2370.101.78901.78901.7749-40.002443.40
4752005.09.23 11:00sell2380.101.78931.79331.7792
4762005.09.23 13:59t/p2380.101.77921.79331.7792101.002544.40
4772005.09.23 13:59sell2390.101.77861.78261.7685
4782005.09.23 14:29s/l2390.101.78261.78261.7685-40.002504.40
4792005.09.23 14:29sell2400.101.78261.78661.7725
4802005.09.25 23:00t/p2400.101.77251.78661.7725101.002605.40
4812005.09.25 23:00sell2410.101.77201.77601.7619
4822005.09.26 04:59s/l2410.101.77601.77601.7619-40.002565.40
4832005.09.26 04:59sell2420.101.77591.77991.7658
4842005.09.26 21:29s/l2420.101.77991.77991.7658-40.002525.40
4852005.09.27 01:00sell2430.101.77691.78091.7668
4862005.09.27 07:29t/p2430.101.76681.78091.7668101.002626.40
4872005.09.27 07:29sell2440.011.76601.76671.7623
4882005.09.27 07:59s/l2440.011.76671.76671.7623-0.702625.70
4892005.09.27 07:59sell2450.501.76831.77051.7618
4902005.09.28 04:59s/l2450.501.77051.77051.7618-110.002515.70
4912005.09.28 08:59sell2460.011.76781.76851.7641
4922005.09.28 09:59s/l2460.011.76851.76851.7641-0.702515.00
4932005.09.28 09:59sell2470.501.76901.77121.7625
4942005.09.28 14:59t/p2470.501.76251.77121.7625325.002840.00
4952005.09.28 14:59sell2480.011.76151.76221.7578
4962005.09.28 15:29s/l2480.011.76221.76221.7578-0.702839.30
4972005.09.28 15:29sell2490.501.76191.76411.7554
4982005.09.28 15:54s/l2490.501.76411.76411.7554-110.002729.30
4992005.09.28 15:54sell2500.101.76491.76891.7548
5002005.09.28 22:59s/l2500.101.76891.76891.7548-40.002689.30
5012005.09.29 01:00sell2510.101.76701.77101.7569
5022005.10.03 01:59t/p2510.101.75691.77101.7569101.002790.30
5032005.10.03 01:59sell2520.011.75421.75491.7505
5042005.10.03 02:29s/l2520.011.75491.75491.7505-0.702789.60
5052005.10.03 02:29sell2530.101.75361.75761.7435
5062005.10.03 04:29s/l2530.101.75761.75761.7435-40.002749.60
5072005.10.03 04:30sell2540.101.75841.76241.7483
5082005.10.05 03:29s/l2540.101.76241.76241.7483-40.002709.60
5092005.10.07 13:30sell2550.011.76011.76081.7564
5102005.10.07 13:59s/l2550.011.76081.76081.7564-0.702708.90
5112005.10.07 13:59sell2560.501.76191.76411.7554
5122005.10.10 12:59t/p2560.501.75541.76411.7554325.003033.90
5132005.10.10 12:59sell2570.301.75501.75751.7475
5142005.10.11 13:59t/p2570.301.74751.75751.7475225.003258.90
5152005.10.11 13:59sell2580.021.74591.74661.7419
5162005.10.11 14:29s/l2580.021.74661.74661.7419-1.403257.50
5172005.10.11 14:29sell2590.101.74761.75161.7375
5182005.10.12 12:59s/l2590.101.75161.75161.7375-40.003217.50
5192005.10.13 00:59sell2600.011.74931.75001.7456
5202005.10.13 01:00s/l2600.011.75001.75001.7456-0.703216.80
5212005.10.13 01:00sell2610.501.75001.75221.7435
5222005.10.13 16:59s/l2610.501.75221.75221.7435-110.003106.80
5232005.10.14 12:46sell2620.101.74941.75341.7393
5242005.10.14 12:59s/l2620.101.75341.75341.7393-40.003066.80
5252005.10.17 17:02sell2630.101.75441.75841.7443
5262005.10.18 10:29t/p2630.101.74431.75841.7443101.003167.80
5272005.10.18 10:29sell2640.101.74391.74791.7338
5282005.10.18 13:59s/l2640.101.74791.74791.7338-40.003127.80
5292005.10.18 13:59sell2650.101.74801.75201.7379
5302005.10.19 09:29s/l2650.101.75201.75201.7379-40.003087.80
5312005.10.25 06:00sell2660.011.76591.76661.7622
5322005.10.25 06:30s/l2660.011.76661.76661.7622-0.703087.10
5332005.10.25 06:30sell2670.501.76661.76881.7601
5342005.10.25 07:59s/l2670.501.76881.76881.7601-110.002977.10
5352005.10.28 16:30sell2680.011.77631.77701.7726
5362005.10.28 16:59s/l2680.011.77701.77701.7726-0.702976.40
5372005.10.28 16:59sell2690.501.77481.77701.7683
5382005.10.31 07:29s/l2690.501.77701.77701.7683-110.002866.40
5392005.10.31 13:00sell2700.101.77731.78131.7672
5402005.11.01 13:59t/p2700.101.76721.78131.7672101.002967.40
5412005.11.01 14:00sell2710.501.76681.76901.7603
5422005.11.02 13:59s/l2710.501.76901.76901.7603-110.002857.40
5432005.11.03 21:00sell2720.011.77031.77101.7666
5442005.11.03 21:00s/l2720.011.77101.77101.7666-0.702856.70
5452005.11.03 21:00sell2730.501.77101.77321.7645
5462005.11.04 12:59t/p2730.501.76451.77321.7645325.003181.70
5472005.11.04 12:59sell2740.101.76411.76811.7540
5482005.11.04 13:59s/l2740.101.76811.76811.7540-40.003141.70
5492005.11.04 13:59sell2750.101.76821.77221.7581
5502005.11.04 15:29t/p2750.101.75811.77221.7581101.003242.70
5512005.11.04 15:29sell2760.101.75371.75771.7436
5522005.11.07 13:59t/p2760.101.74361.75771.7436101.003343.70
5532005.11.07 13:59sell2770.101.74021.74421.7301
5542005.11.07 16:30s/l2770.101.74421.74421.7301-40.003303.70
5552005.11.07 16:30sell2780.101.74411.74811.7340
5562005.11.08 09:40t/p2780.101.73401.74811.7340101.003404.70
5572005.11.08 09:40sell2790.101.73381.73781.7237
5582005.11.08 13:59s/l2790.101.73781.73781.7237-40.003364.70
5592005.11.09 01:12sell2800.011.74181.74251.7381
5602005.11.09 01:29s/l2800.011.74251.74251.7381-0.703364.00
5612005.11.09 02:59sell2810.031.74141.74211.7404
5622005.11.09 03:01s/l2810.031.74211.74211.7404-2.103361.90
5632005.11.09 03:04sell2820.101.74281.74681.7327
5642005.11.10 08:59s/l2820.101.74681.74681.7327-40.003321.90
5652005.11.10 20:00sell2830.101.74191.74591.7318
5662005.11.14 00:00close2830.101.74251.74591.7318-6.003315.90
5672005.11.14 13:41sell2840.101.73881.74281.7287
5682005.11.16 10:59t/p2840.101.72871.74281.7287101.003416.90
5692005.11.16 10:59sell2850.011.72511.72581.7214
5702005.11.16 11:19s/l2850.011.72581.72581.7214-0.703416.20
5712005.11.16 11:19sell2860.201.72711.72781.7221
5722005.11.16 14:29t/p2860.201.72211.72781.7221100.003516.20
5732005.11.16 14:29sell2870.301.72071.72321.7132
5742005.11.18 08:29t/p2870.301.71321.72321.7132225.003741.20
5752005.11.18 08:29sell2880.011.71151.71221.7078
5762005.11.18 08:59s/l2880.011.71221.71221.7078-0.703740.50
5772005.11.18 08:59sell2890.201.71391.71461.7089
5782005.11.18 12:59s/l2890.201.71461.71461.7089-14.003726.50
5792005.11.18 13:00sell2900.501.71441.71661.7079
5802005.11.18 14:29s/l2900.501.71661.71661.7079-110.003616.50
5812005.11.18 16:00sell2910.101.71351.71751.7034
5822005.11.18 18:29s/l2910.101.71751.71751.7034-40.003576.50
5832005.11.21 01:30sell2920.101.71581.71981.7057
5842005.11.21 08:29s/l2920.101.71981.71981.7057-40.003536.50
5852005.11.21 13:30sell2930.101.71821.72221.7081
5862005.11.21 14:29s/l2930.101.72221.72221.7081-40.003496.50
5872005.11.21 16:00sell2940.101.71881.72281.7087
5882005.11.22 14:16t/p2940.101.70871.72281.7087101.003597.50
5892005.11.22 14:16sell2950.501.70861.71081.7021
5902005.11.22 15:39s/l2950.501.71081.71081.7021-110.003487.50
5912005.11.22 15:39sell2960.301.71091.71341.7034
5922005.11.22 16:29s/l2960.301.71341.71341.7034-75.003412.50
5932005.11.22 16:29sell2970.101.71371.71771.7036
5942005.11.22 19:29s/l2970.101.71771.71771.7036-40.003372.50
5952005.11.25 08:30sell2980.101.71841.72241.7083
5962005.11.25 14:25s/l2980.101.72241.72241.7083-40.003332.50
5972005.11.25 14:59sell2990.101.71951.72351.7094
5982005.11.28 07:59t/p2990.101.70941.72351.7094101.003433.50
5992005.11.28 07:59sell3000.301.70791.71041.7004
6002005.11.28 10:00s/l3000.301.71041.71041.7004-75.003358.50
6012005.11.28 10:29sell3010.101.70951.71351.6994
6022005.11.28 15:29s/l3010.101.71351.71351.6994-40.003318.50
6032005.11.29 22:00sell3020.101.71801.72201.7079
6042005.11.30 06:00s/l3020.101.72201.72201.7079-40.003278.50
6052005.12.07 10:00sell3030.011.73151.73221.7278
6062005.12.07 10:27s/l3030.011.73221.73221.7278-0.703277.80
6072005.12.07 10:27sell3040.501.73241.73461.7259
6082005.12.07 16:29s/l3040.501.73461.73461.7259-110.003167.80
6092005.12.07 16:29sell3050.301.73441.73691.7269
6102005.12.08 08:29s/l3050.301.73691.73691.7269-75.003092.80
6112005.12.15 17:00sell3060.501.76451.76671.7580
6122005.12.16 08:29s/l3060.501.76671.76671.7580-110.002982.80
6132005.12.19 10:30sell3070.301.76451.76701.7570
6142005.12.20 10:59s/l3070.301.76701.76701.7570-75.002907.80
6152005.12.20 14:00sell3080.011.76231.76301.7586
6162005.12.20 14:02s/l3080.011.76301.76301.7586-0.702907.10
6172005.12.20 14:02sell3090.501.76301.76521.7565
6182005.12.20 16:59t/p3090.501.75651.76521.7565325.003232.10
6192005.12.20 16:59sell3100.011.75431.75501.7506
6202005.12.20 17:29s/l3100.011.75501.75501.7506-0.703231.40
6212005.12.20 17:29sell3110.201.75631.75701.7513
6222005.12.21 00:59s/l3110.201.75701.75701.7513-14.003217.40
6232005.12.21 03:59sell3120.301.75561.75811.7481
6242005.12.21 07:29s/l3120.301.75811.75811.7481-75.003142.40
6252005.12.21 08:58sell3130.101.75621.76021.7461
6262005.12.21 14:59t/p3130.101.74611.76021.7461101.003243.40
6272005.12.21 14:59sell3140.101.74201.74601.7319
6282005.12.23 14:59t/p3140.101.73191.74601.7319101.003344.40
6292005.12.23 14:59sell3150.011.73131.73201.7276
6302005.12.23 15:00s/l3150.011.73201.73201.7276-0.703343.70
6312005.12.23 15:00sell3160.031.73221.73291.7312
6322005.12.23 15:01t/p3160.031.73121.73291.73123.003346.70
6332005.12.23 15:01sell3170.101.73101.73501.7209
6342005.12.23 19:40s/l3170.101.73501.73501.7209-40.003306.70
6352005.12.23 19:48sell3180.011.73441.73511.7307
6362005.12.23 19:50s/l3180.011.73511.73511.7307-0.703306.00
6372005.12.23 19:50sell3190.501.73461.73681.7281
6382005.12.27 09:29close3190.501.73521.73681.7281-30.003276.00
6392005.12.27 14:30sell3200.011.73371.73441.7300
6402005.12.27 14:35s/l3200.011.73441.73441.7300-0.703275.30
6412005.12.27 14:41sell3210.501.73381.73601.7273
6422005.12.27 19:59t/p3210.501.72731.73601.7273325.003600.30
6432005.12.27 19:59sell3220.011.72691.72761.7232
6442005.12.27 20:29s/l3220.011.72761.72761.7232-0.703599.60
6452005.12.27 20:29sell3230.201.72771.72841.7227
6462005.12.27 20:33s/l3230.201.72841.72841.7227-14.003585.60
6472005.12.27 20:33sell3240.101.72831.73231.7182
6482005.12.28 06:59s/l3240.101.73231.73231.7182-40.003545.60
6492005.12.28 13:30sell3250.101.73351.73751.7234
6502005.12.28 16:59t/p3250.101.72341.73751.7234101.003646.60
6512005.12.28 17:00sell3260.301.72241.72491.7149
6522005.12.28 19:59t/p3260.301.71491.72491.7149225.003871.60
6532005.12.28 20:00sell3270.501.71471.71691.7082
6542005.12.28 22:12s/l3270.501.71691.71691.7082-110.003761.60
6552005.12.28 22:12sell3280.101.71691.72091.7068
6562005.12.29 00:59s/l3280.101.72091.72091.7068-40.003721.60
6572005.12.29 00:59sell3290.101.72081.72481.7107
6582005.12.29 15:59s/l3290.101.72481.72481.7107-40.003681.60
6592005.12.30 01:29sell3300.101.72301.72701.7129
6602005.12.30 04:29s/l3300.101.72701.72701.7129-40.003641.60
6612005.12.30 09:30sell3310.101.72541.72941.7153
6622006.01.03 02:29close3310.101.72681.72941.7153-14.003627.60
6632006.01.11 07:03sell3320.501.76071.76291.7542
6642006.01.11 10:29t/p3320.501.75421.76291.7542325.003952.60
6652006.01.11 10:29sell3330.101.75371.75771.7436
6662006.01.11 12:29s/l3330.101.75771.75771.7436-40.003912.60
6672006.01.11 12:30sell3340.101.75841.76241.7483
6682006.01.11 16:59s/l3340.101.76241.76241.7483-40.003872.60
6692006.01.12 18:00sell3350.101.76071.76471.7506
6702006.01.13 07:29s/l3350.101.76471.76471.7506-40.003832.60
6712006.01.16 23:30sell3360.501.76691.76911.7604
6722006.01.17 08:28s/l3360.501.76911.76911.7604-110.003722.60
6732006.01.17 09:30sell3370.101.76621.77021.7561
6742006.01.19 08:59t/p3370.101.75611.77021.7561101.003823.60
6752006.01.19 08:59sell3380.011.75571.75641.7520
6762006.01.19 09:31s/l3380.011.75641.75641.7520-0.703822.90
6772006.01.19 09:32sell3390.501.75621.75841.7497
6782006.01.19 15:29s/l3390.501.75841.75841.7497-110.003712.90
6792006.01.19 20:00sell3400.501.75881.76101.7523
6802006.01.20 12:29s/l3400.501.76101.76101.7523-110.003602.90
6812006.01.26 20:30sell3410.501.78021.78241.7737
6822006.01.27 13:59s/l3410.501.78241.78241.7737-110.003492.90
6832006.01.27 15:30sell3420.301.77771.78021.7702
6842006.01.27 18:29t/p3420.301.77021.78021.7702225.003717.90
6852006.01.27 18:29sell3430.021.76731.76801.7633
6862006.01.27 18:46s/l3430.021.76801.76801.7633-1.403716.50
6872006.01.27 18:46sell3440.101.76851.77251.7584
6882006.01.30 21:59close3440.101.76871.77251.7584-2.003714.50
6892006.01.31 00:38sell3450.501.76751.76971.7610
6902006.01.31 03:29s/l3450.501.76971.76971.7610-110.003604.50
6912006.01.31 13:29sell3460.101.76991.77391.7598
6922006.01.31 15:29s/l3460.101.77391.77391.7598-40.003564.50
6932006.02.01 22:00sell3470.101.77381.77781.7637
6942006.02.02 15:29s/l3470.101.77781.77781.7637-40.003524.50
6952006.02.03 13:59sell3480.201.76781.76851.7628
6962006.02.03 14:29s/l3480.201.76851.76851.7628-14.003510.50
6972006.02.03 14:29sell3490.301.76841.77091.7609
6982006.02.03 15:59t/p3490.301.76091.77091.7609225.003735.50
6992006.02.03 15:59sell3500.021.76031.76101.7563
7002006.02.03 16:12s/l3500.021.76101.76101.7563-1.403734.10
7012006.02.03 16:12sell3510.101.76211.76611.7520
7022006.02.06 12:42t/p3510.101.75201.76611.7520101.003835.10
7032006.02.06 12:42sell3520.011.75161.75231.7479
7042006.02.06 12:44s/l3520.011.75231.75231.7479-0.703834.40
7052006.02.06 12:44sell3530.501.75221.75441.7457
7062006.02.06 17:29t/p3530.501.74571.75441.7457325.004159.40
7072006.02.06 17:29sell3540.301.74541.74791.7379
7082006.02.06 19:59s/l3540.301.74791.74791.7379-75.004084.40
7092006.02.06 19:59sell3550.021.74771.74841.7437
7102006.02.07 02:59s/l3550.021.74841.74841.7437-1.404083.00
7112006.02.07 02:59sell3560.101.74831.75231.7382
7122006.02.10 11:29close3560.101.74851.75231.7382-2.004081.00
7132006.02.12 22:30sell3570.501.74371.74591.7372
7142006.02.14 11:00t/p3570.501.73721.74591.7372325.004406.00
7152006.02.14 11:00sell3580.301.73701.73951.7295
7162006.02.14 15:17t/p3580.301.72951.73951.7295225.004631.00
7172006.02.14 15:17sell3590.021.72921.72991.7252
7182006.02.14 15:20s/l3590.021.72991.72991.7252-1.404629.60
7192006.02.14 15:20sell3600.101.72991.73391.7198
7202006.02.14 16:59s/l3600.101.73391.73391.7198-40.004589.60
7212006.02.14 16:59sell3610.101.73421.73821.7241
7222006.02.15 10:59s/l3610.101.73821.73821.7241-40.004549.60
7232006.02.16 06:23sell3620.101.73971.74371.7296
7242006.02.19 22:00close3620.101.74151.74371.7296-18.004531.60
7252006.02.22 12:00sell3630.011.73991.74061.7362
7262006.02.22 12:00s/l3630.011.74061.74061.7362-0.704530.90
7272006.02.22 12:00sell3640.501.74101.74321.7345
7282006.02.22 17:29s/l3640.501.74321.74321.7345-110.004420.90
7292006.02.23 02:00sell3650.301.74221.74471.7347
7302006.02.23 04:59s/l3650.301.74471.74471.7347-75.004345.90
7312006.02.24 17:59sell3660.031.74311.74381.7421
7322006.02.24 18:29s/l3660.031.74381.74381.7421-2.104343.80
7332006.02.24 18:29sell3670.101.74411.74811.7340
7342006.02.28 10:29close3670.101.74581.74811.7340-17.004326.80
7352006.03.02 11:00sell3680.101.74741.75141.7373
7362006.03.02 17:59s/l3680.101.75141.75141.7373-40.004286.80
7372006.03.06 17:30sell3690.011.74941.75011.7457
7382006.03.06 18:06s/l3690.011.75011.75011.7457-0.704286.10
7392006.03.06 18:06sell3700.501.74991.75211.7434
7402006.03.07 08:29t/p3700.501.74341.75211.7434325.004611.10
7412006.03.07 08:29sell3710.101.74321.74721.7331
7422006.03.10 13:59t/p3710.101.73311.74721.7331101.004712.10
7432006.03.10 14:29sell3720.101.73211.73611.7220
7442006.03.13 19:59close3720.101.73251.73611.7220-4.004708.10
7452006.03.21 08:29sell3730.011.74811.74881.7444
7462006.03.21 08:59s/l3730.011.74881.74881.7444-0.704707.40
7472006.03.21 08:59sell3740.501.74941.75161.7429
7482006.03.23 11:29t/p3740.501.74291.75161.7429325.005032.40
7492006.03.23 11:30sell3750.101.74301.74701.7329
7502006.03.24 07:59t/p3750.101.73291.74701.7329101.005133.40
7512006.03.24 07:59sell3760.011.73181.73251.7281
7522006.03.24 08:29s/l3760.011.73251.73251.7281-0.705132.70
7532006.03.24 08:29sell3770.501.73201.73421.7255
7542006.03.24 13:59s/l3770.501.73421.73421.7255-110.005022.70
7552006.03.24 13:59sell3780.101.73401.73801.7239
7562006.03.24 15:29s/l3780.101.73801.73801.7239-40.004982.70
7572006.03.28 23:30sell3790.101.74281.74681.7327
7582006.03.29 13:59t/p3790.101.73271.74681.7327101.005083.70
7592006.03.29 14:00sell3800.101.73231.73631.7222
7602006.03.29 17:59s/l3800.101.73631.73631.7222-40.005043.70
7612006.03.29 18:00sell3810.101.73651.74051.7264
7622006.03.30 04:29s/l3810.101.74051.74051.7264-40.005003.70
7632006.03.30 07:59sell3820.101.73751.74151.7274
7642006.03.30 11:59s/l3820.101.74151.74151.7274-40.004963.70
7652006.03.31 09:30sell3830.101.73711.74111.7270
7662006.04.03 06:59t/p3830.101.72701.74111.7270101.005064.70
7672006.04.03 07:01sell3840.101.72751.73151.7174
7682006.04.03 14:29s/l3840.101.73151.73151.7174-40.005024.70
7692006.04.07 11:00sell3850.011.74961.75031.7459
7702006.04.07 11:00s/l3850.011.75031.75031.7459-0.705024.00
7712006.04.07 11:00sell3860.501.74971.75191.7432
7722006.04.07 14:29t/p3860.501.74321.75191.7432325.005349.00
7732006.04.07 14:29sell3870.301.74161.74411.7341
7742006.04.07 20:29s/l3870.301.74411.74411.7341-75.005274.00
7752006.04.07 20:29sell3880.021.74391.74461.7399
7762006.04.10 00:59s/l3880.021.74461.74461.7399-1.405272.60
7772006.04.10 00:59sell3890.101.74451.74851.7344
7782006.04.11 18:29s/l3890.101.74851.74851.7344-40.005232.60
7792006.04.26 14:00sell3900.501.78471.78691.7782
7802006.04.26 14:59s/l3900.501.78691.78691.7782-110.005122.60
7812006.04.26 20:30sell3910.301.78411.78661.7766
7822006.04.27 12:59s/l3910.301.78661.78661.7766-75.005047.60
7832006.05.11 02:59sell3920.501.85581.85801.8493
7842006.05.11 08:45s/l3920.501.85801.85801.8493-110.004937.60
7852006.05.11 08:45sell3930.101.85781.86181.8477
7862006.05.11 09:29s/l3930.101.86181.86181.8477-40.004897.60
7872006.05.15 21:00sell3940.501.87981.88201.8733
7882006.05.16 02:29s/l3940.501.88201.88201.8733-110.004787.60
7892006.05.16 09:30sell3950.301.87691.87941.8694
7902006.05.16 09:30s/l3950.301.87941.87941.8694-75.004712.60
7912006.05.16 09:30sell3960.101.88081.88481.8707
7922006.05.16 12:59s/l3960.101.88481.88481.8707-40.004672.60
7932006.05.17 20:00sell3970.011.88281.88351.8791
7942006.05.18 00:29s/l3970.011.88351.88351.8791-0.704671.90
7952006.05.18 00:29sell3980.501.88411.88631.8776
7962006.05.18 02:29s/l3980.501.88631.88631.8776-110.004561.90
7972006.05.18 05:00sell3990.101.88391.88791.8738
7982006.05.18 09:59s/l3990.101.88791.88791.8738-40.004521.90
7992006.05.19 08:30sell4000.101.87671.88071.8666
8002006.05.22 06:59t/p4000.101.86661.88071.8666101.004622.90
8012006.05.22 06:59sell4010.101.86451.86851.8544
8022006.05.22 07:29s/l4010.101.86851.86851.8544-40.004582.90
8032006.05.22 07:29sell4020.101.86951.87351.8594
8042006.05.22 08:29s/l4020.101.87351.87351.8594-40.004542.90
8052006.05.22 08:29sell4030.101.87421.87821.8641
8062006.05.22 14:29s/l4030.101.87821.87821.8641-40.004502.90
8072006.05.23 17:05sell4040.101.88101.88501.8709
8082006.05.23 18:29s/l4040.101.88501.88501.8709-40.004462.90
8092006.05.23 21:59sell4050.101.87611.88011.8660
8102006.05.24 00:30s/l4050.101.88011.88011.8660-40.004422.90
8112006.05.24 00:30sell4060.101.88001.88401.8699
8122006.05.24 08:29s/l4060.101.88401.88401.8699-40.004382.90
8132006.05.24 13:29sell4070.101.87701.88101.8669
8142006.05.24 15:29t/p4070.101.86691.88101.8669101.004483.90
8152006.05.24 15:29sell4080.101.86631.87031.8562
8162006.05.24 17:59s/l4080.101.87031.87031.8562-40.004443.90
8172006.05.24 17:59sell4090.101.87011.87411.8600
8182006.05.25 21:29s/l4090.101.87411.87411.8600-40.004403.90
8192006.05.26 01:30sell4100.011.87241.87311.8687
8202006.05.26 02:56s/l4100.011.87311.87311.8687-0.704403.20
8212006.05.26 02:56sell4110.501.87291.87511.8664
8222006.05.26 13:29t/p4110.501.86641.87511.8664325.004728.20
8232006.05.26 13:29sell4120.101.86161.86561.8515
8242006.05.30 02:59s/l4120.101.86561.86561.8515-40.004688.20
8252006.05.31 19:59sell4130.501.87101.87321.8645
8262006.06.01 07:29t/p4130.501.86451.87321.8645325.005013.20
8272006.06.01 07:29sell4140.301.86211.86461.8546
8282006.06.01 07:59s/l4140.301.86461.86461.8546-75.004938.20
8292006.06.01 07:59sell4150.101.86501.86901.8549
8302006.06.02 12:29s/l4150.101.86901.86901.8549-40.004898.20
8312006.06.05 22:30sell4160.011.87241.87311.8687
8322006.06.06 06:29s/l4160.011.87311.87311.8687-0.704897.50
8332006.06.06 09:00sell4170.501.87181.87401.8653
8342006.06.06 12:29t/p4170.501.86531.87401.8653325.005222.50
8352006.06.06 12:29sell4180.101.86471.86871.8546
8362006.06.07 20:59t/p4180.101.85461.86871.8546101.005323.50
8372006.06.07 20:59sell4190.021.85441.85511.8504
8382006.06.07 21:00s/l4190.021.85511.85511.8504-1.405322.10
8392006.06.07 21:00sell4200.101.85621.86021.8461
8402006.06.08 11:59t/p4200.101.84611.86021.8461101.005423.10
8412006.06.08 11:59sell4210.011.84581.84651.8421
8422006.06.08 12:59t/p4210.011.84211.84651.84213.705426.80
8432006.06.08 12:59sell4220.011.84081.84151.8371
8442006.06.08 13:00s/l4220.011.84151.84151.8371-0.705426.10
8452006.06.08 13:00sell4230.501.84201.84421.8355
8462006.06.08 14:01s/l4230.501.84421.84421.8355-110.005316.10
8472006.06.08 14:01sell4240.101.84411.84811.8340
8482006.06.12 07:29close4240.101.84431.84811.8340-2.005314.10
8492006.06.12 10:06sell4250.501.84121.84341.8347
8502006.06.12 10:14s/l4250.501.84341.84341.8347-110.005204.10
8512006.06.12 10:30sell4260.101.84181.84581.8317
8522006.06.14 13:29s/l4260.101.84581.84581.8317-40.005164.10
8532006.06.19 03:48sell4270.501.84331.84551.8368
8542006.06.19 06:59s/l4270.501.84551.84551.8368-110.005054.10
8552006.06.19 06:59sell4280.301.84541.84791.8379
8562006.06.19 14:59t/p4280.301.83791.84791.8379225.005279.10
8572006.06.19 15:00sell4290.101.83781.84181.8277
8582006.06.20 05:29s/l4290.101.84181.84181.8277-40.005239.10
8592006.06.20 09:59sell4300.101.84031.84431.8302
8602006.06.20 17:29s/l4300.101.84431.84431.8302-40.005199.10
8612006.06.20 20:30sell4310.101.84211.84611.8320
8622006.06.21 02:29s/l4310.101.84611.84611.8320-40.005159.10
8632006.06.21 11:08sell4320.101.84191.84591.8318
8642006.06.21 18:02s/l4320.101.84591.84591.8318-40.005119.10
8652006.06.22 08:30sell4330.101.84101.84501.8309
8662006.06.22 12:29t/p4330.101.83091.84501.8309101.005220.10
8672006.06.22 12:53sell4340.501.83111.83331.8246
8682006.06.23 08:59t/p4340.501.82461.83331.8246325.005545.10
8692006.06.23 09:00sell4350.201.82361.82431.8186
8702006.06.23 09:29s/l4350.201.82431.82431.8186-14.005531.10
8712006.06.23 09:29sell4360.101.82511.82911.8150
8722006.06.26 23:59close4360.101.82561.82911.8150-5.005526.10
8732006.06.27 06:00sell4370.011.82371.82441.8200
8742006.06.27 07:35s/l4370.011.82441.82441.8200-0.705525.40
8752006.06.27 07:36sell4380.101.82491.82891.8148
8762006.06.28 14:36t/p4380.101.81481.82891.8148101.005626.40
8772006.06.28 14:36sell4390.101.81401.81801.8039
8782006.06.28 16:28s/l4390.101.81801.81801.8039-40.005586.40
8792006.06.28 16:28sell4400.201.81781.81851.8128
8802006.06.28 18:54s/l4400.201.81851.81851.8128-14.005572.40
8812006.06.28 18:54sell4410.101.81831.82231.8082
8822006.06.29 18:17s/l4410.101.82231.82231.8082-40.005532.40
8832006.06.29 18:19sell4420.101.81561.81961.8055
8842006.06.29 18:21s/l4420.101.81961.81961.8055-40.005492.40
8852006.07.05 15:00sell4430.031.83291.83361.8319
8862006.07.05 15:01s/l4430.031.83361.83361.8319-2.105490.30
8872006.07.05 15:01sell4440.101.83341.83741.8233
8882006.07.06 12:33s/l4440.101.83741.83741.8233-40.005450.30
8892006.07.06 20:10sell4450.011.83631.83701.8326
8902006.07.06 20:52s/l4450.011.83701.83701.8326-0.705449.60
8912006.07.06 20:52sell4460.501.83681.83901.8303
8922006.07.07 08:47s/l4460.501.83901.83901.8303-110.005339.60
8932006.07.10 16:30sell4470.101.84101.84501.8309
8942006.07.11 18:24s/l4470.101.84501.84501.8309-40.005299.60
8952006.07.12 12:30sell4480.201.83881.83951.8338
8962006.07.12 12:31t/p4480.201.83381.83951.8338100.005399.60
8972006.07.12 12:31sell4490.101.83331.83731.8232
8982006.07.12 12:31s/l4490.101.83731.83731.8232-40.005359.60
8992006.07.12 12:31sell4500.101.83891.84291.8288
9002006.07.13 12:43s/l4500.101.84291.84291.8288-40.005319.60
9012006.07.14 06:31sell4510.501.83541.83761.8289
9022006.07.14 06:36s/l4510.501.83761.83761.8289-110.005209.60
9032006.07.14 07:00sell4520.101.83741.84141.8273
9042006.07.14 09:22s/l4520.101.84141.84141.8273-40.005169.60
9052006.07.14 09:22sell4530.101.84131.84531.8312
9062006.07.17 08:02t/p4530.101.83121.84531.8312101.005270.60
9072006.07.17 08:02sell4540.101.83001.83401.8199
9082006.07.17 10:29t/p4540.101.81991.83401.8199101.005371.60
9092006.07.17 10:29sell4550.011.81961.82031.8159
9102006.07.17 10:34s/l4550.011.82031.82031.8159-0.705370.90
9112006.07.17 10:34sell4560.201.82011.82081.8151
9122006.07.17 10:35s/l4560.201.82081.82081.8151-14.005356.90
9132006.07.17 10:35sell4570.101.82061.82461.8105
9142006.07.18 08:30s/l4570.101.82461.82461.8105-40.005316.90
9152006.07.18 16:37sell4580.501.82531.82751.8188
9162006.07.18 17:25s/l4580.501.82751.82751.8188-110.005206.90
9172006.07.18 17:36sell4590.101.82601.83001.8159
9182006.07.19 09:57s/l4590.101.83001.83001.8159-40.005166.90
9192006.07.19 12:10sell4600.101.82611.83011.8160
9202006.07.19 14:00s/l4600.101.83011.83011.8160-40.005126.90
9212006.07.25 01:30sell4610.011.84461.84531.8409
9222006.07.25 01:32s/l4610.011.84531.84531.8409-0.705126.20
9232006.07.25 01:32sell4620.501.84511.84731.8386
9242006.07.25 04:15s/l4620.501.84731.84731.8386-110.005016.20
9252006.07.25 04:15sell4630.301.84711.84961.8396
9262006.07.25 05:19s/l4630.301.84961.84961.8396-75.004941.20
9272006.07.25 15:26sell4640.101.84171.84571.8316
9282006.07.26 14:10s/l4640.101.84571.84571.8316-40.004901.20