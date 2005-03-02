|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.28 19:30 (2005.02.01 - 2006.07.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=17; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.1; TakeProfit1=101; StopLoss1=40; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.04; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.05; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.06; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.01; TakeProfit5=37; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.5; StopLoss6=22;
|Bars in test
|17255
|Ticks modelled
|1716120
|Modelling quality
|65.26%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|4401.20
|Gross profit
|19086.40
|Gross loss
|-14685.20
|Profit factor
|1.30
|Expected payoff
|9.49
|Absolute drawdown
|179.70
|Maximal drawdown
|1117.70 (36.85%)
|Relative drawdown
|36.98% (862.20)
|Total trades
|464
|Short positions (won %)
|464 (24.57%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|114 (24.57%)
|Loss trades (% of total)
|350 (75.43%)
|Largest
|profit trade
|325.00
|loss trade
|-110.00
|Average
|profit trade
|167.42
|loss trade
|-41.96
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|3 (303.00)
|consecutive losses (loss in money)
|15 (-849.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|550.00 (2)
|consecutive loss (count of losses)
|-849.70 (15)
|Average
|consecutive wins
|1
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.02 16:49
|sell
|1
|0.10
|1.9117
|1.9157
|1.9016
|2
|2005.03.04 13:00
|s/l
|1
|0.10
|1.9157
|1.9157
|1.9016
|-40.00
|460.00
|3
|2005.03.07 14:30
|sell
|2
|0.01
|1.9125
|1.9132
|1.9088
|4
|2005.03.07 14:31
|s/l
|2
|0.01
|1.9132
|1.9132
|1.9088
|-0.70
|459.30
|5
|2005.03.07 14:51
|sell
|3
|0.10
|1.9130
|1.9170
|1.9029
|6
|2005.03.07 15:31
|s/l
|3
|0.10
|1.9170
|1.9170
|1.9029
|-40.00
|419.30
|7
|2005.03.07 15:50
|sell
|4
|0.10
|1.9152
|1.9192
|1.9051
|8
|2005.03.08 07:01
|s/l
|4
|0.10
|1.9192
|1.9192
|1.9051
|-40.00
|379.30
|9
|2005.03.10 20:30
|sell
|5
|0.10
|1.9220
|1.9260
|1.9119
|10
|2005.03.11 12:31
|s/l
|5
|0.10
|1.9260
|1.9260
|1.9119
|-40.00
|339.30
|11
|2005.03.14 06:30
|sell
|6
|0.10
|1.9222
|1.9262
|1.9121
|12
|2005.03.14 14:30
|t/p
|6
|0.10
|1.9121
|1.9262
|1.9121
|101.00
|440.30
|13
|2005.03.14 14:30
|sell
|7
|0.10
|1.9121
|1.9161
|1.9020
|14
|2005.03.15 03:31
|s/l
|7
|0.10
|1.9161
|1.9161
|1.9020
|-40.00
|400.30
|15
|2005.03.15 05:15
|sell
|8
|0.10
|1.9137
|1.9177
|1.9036
|16
|2005.03.15 09:30
|s/l
|8
|0.10
|1.9177
|1.9177
|1.9036
|-40.00
|360.30
|17
|2005.03.15 14:00
|sell
|9
|0.10
|1.9155
|1.9195
|1.9054
|18
|2005.03.16 06:33
|s/l
|9
|0.10
|1.9195
|1.9195
|1.9054
|-40.00
|320.30
|19
|2005.03.18 07:00
|sell
|10
|0.10
|1.9202
|1.9242
|1.9101
|20
|2005.03.21 06:42
|t/p
|10
|0.10
|1.9101
|1.9242
|1.9101
|101.00
|421.30
|21
|2005.03.21 06:42
|sell
|11
|0.10
|1.9097
|1.9137
|1.8996
|22
|2005.03.21 06:44
|s/l
|11
|0.10
|1.9137
|1.9137
|1.8996
|-40.00
|381.30
|23
|2005.03.21 06:44
|sell
|12
|0.10
|1.9146
|1.9186
|1.9045
|24
|2005.03.21 09:55
|t/p
|12
|0.10
|1.9045
|1.9186
|1.9045
|101.00
|482.30
|25
|2005.03.21 09:55
|sell
|13
|0.10
|1.9038
|1.9078
|1.8937
|26
|2005.03.22 18:03
|t/p
|13
|0.10
|1.8937
|1.9078
|1.8937
|101.00
|583.30
|27
|2005.03.22 18:03
|sell
|14
|0.01
|1.8933
|1.8940
|1.8896
|28
|2005.03.22 18:03
|s/l
|14
|0.01
|1.8940
|1.8940
|1.8896
|-0.70
|582.60
|29
|2005.03.22 18:03
|sell
|15
|0.50
|1.8941
|1.8963
|1.8876
|30
|2005.03.22 18:14
|s/l
|15
|0.50
|1.8963
|1.8963
|1.8876
|-110.00
|472.60
|31
|2005.03.22 18:14
|sell
|16
|0.10
|1.8964
|1.9004
|1.8863
|32
|2005.03.22 18:16
|s/l
|16
|0.10
|1.9004
|1.9004
|1.8863
|-40.00
|432.60
|33
|2005.03.22 18:17
|sell
|17
|0.10
|1.8987
|1.9027
|1.8886
|34
|2005.03.22 18:31
|t/p
|17
|0.10
|1.8886
|1.9027
|1.8886
|101.00
|533.60
|35
|2005.03.22 18:31
|sell
|18
|0.10
|1.8877
|1.8917
|1.8776
|36
|2005.03.22 18:45
|s/l
|18
|0.10
|1.8917
|1.8917
|1.8776
|-40.00
|493.60
|37
|2005.03.22 18:45
|sell
|19
|0.10
|1.8922
|1.8962
|1.8821
|38
|2005.03.22 19:28
|t/p
|19
|0.10
|1.8821
|1.8962
|1.8821
|101.00
|594.60
|39
|2005.03.22 19:28
|sell
|20
|0.10
|1.8798
|1.8838
|1.8697
|40
|2005.03.22 19:29
|s/l
|20
|0.10
|1.8838
|1.8838
|1.8697
|-40.00
|554.60
|41
|2005.03.22 19:29
|sell
|21
|0.10
|1.8837
|1.8877
|1.8736
|42
|2005.03.23 06:00
|s/l
|21
|0.10
|1.8877
|1.8877
|1.8736
|-40.00
|514.60
|43
|2005.03.23 06:00
|sell
|22
|0.50
|1.8877
|1.8899
|1.8812
|44
|2005.03.23 08:12
|t/p
|22
|0.50
|1.8812
|1.8899
|1.8812
|325.00
|839.60
|45
|2005.03.23 08:12
|sell
|23
|0.10
|1.8808
|1.8848
|1.8707
|46
|2005.03.23 12:54
|t/p
|23
|0.10
|1.8707
|1.8848
|1.8707
|101.00
|940.60
|47
|2005.03.23 12:54
|sell
|24
|0.01
|1.8701
|1.8708
|1.8664
|48
|2005.03.23 12:55
|s/l
|24
|0.01
|1.8708
|1.8708
|1.8664
|-0.70
|939.90
|49
|2005.03.23 12:55
|sell
|25
|0.50
|1.8709
|1.8731
|1.8644
|50
|2005.03.23 13:01
|s/l
|25
|0.50
|1.8731
|1.8731
|1.8644
|-110.00
|829.90
|51
|2005.03.23 13:01
|sell
|26
|0.30
|1.8737
|1.8762
|1.8662
|52
|2005.03.23 14:00
|s/l
|26
|0.30
|1.8762
|1.8762
|1.8662
|-75.00
|754.90
|53
|2005.03.23 14:00
|sell
|27
|0.10
|1.8764
|1.8804
|1.8663
|54
|2005.03.23 18:57
|t/p
|27
|0.10
|1.8663
|1.8804
|1.8663
|101.00
|855.90
|55
|2005.03.23 18:57
|sell
|28
|0.10
|1.8660
|1.8700
|1.8559
|56
|2005.03.23 20:07
|s/l
|28
|0.10
|1.8700
|1.8700
|1.8559
|-40.00
|815.90
|57
|2005.03.23 20:09
|sell
|29
|0.50
|1.8698
|1.8720
|1.8633
|58
|2005.03.24 03:31
|s/l
|29
|0.50
|1.8720
|1.8720
|1.8633
|-110.00
|705.90
|59
|2005.03.24 08:09
|sell
|30
|0.10
|1.8706
|1.8746
|1.8605
|60
|2005.03.28 00:05
|t/p
|30
|0.10
|1.8605
|1.8746
|1.8605
|101.00
|806.90
|61
|2005.03.28 00:05
|sell
|31
|0.10
|1.8603
|1.8643
|1.8502
|62
|2005.03.28 00:14
|s/l
|31
|0.10
|1.8643
|1.8643
|1.8502
|-40.00
|766.90
|63
|2005.03.28 00:14
|sell
|32
|0.10
|1.8641
|1.8681
|1.8540
|64
|2005.03.28 23:47
|s/l
|32
|0.10
|1.8681
|1.8681
|1.8540
|-40.00
|726.90
|65
|2005.04.03 23:00
|sell
|33
|0.01
|1.8785
|1.8792
|1.8748
|66
|2005.04.03 23:02
|s/l
|33
|0.01
|1.8792
|1.8792
|1.8748
|-0.70
|726.20
|67
|2005.04.03 23:02
|sell
|34
|0.50
|1.8794
|1.8816
|1.8729
|68
|2005.04.04 13:04
|t/p
|34
|0.50
|1.8729
|1.8816
|1.8729
|325.00
|1051.20
|69
|2005.04.04 13:04
|sell
|35
|0.30
|1.8723
|1.8748
|1.8648
|70
|2005.04.04 13:32
|s/l
|35
|0.30
|1.8748
|1.8748
|1.8648
|-75.00
|976.20
|71
|2005.04.04 13:32
|sell
|36
|0.02
|1.8746
|1.8753
|1.8706
|72
|2005.04.04 18:02
|s/l
|36
|0.02
|1.8753
|1.8753
|1.8706
|-1.40
|974.80
|73
|2005.04.04 18:19
|sell
|37
|0.10
|1.8746
|1.8786
|1.8645
|74
|2005.04.05 02:31
|s/l
|37
|0.10
|1.8786
|1.8786
|1.8645
|-40.00
|934.80
|75
|2005.04.05 05:34
|sell
|38
|0.10
|1.8753
|1.8793
|1.8652
|76
|2005.04.05 13:35
|s/l
|38
|0.10
|1.8793
|1.8793
|1.8652
|-40.00
|894.80
|77
|2005.04.06 15:30
|sell
|39
|0.10
|1.8768
|1.8808
|1.8667
|78
|2005.04.06 16:17
|s/l
|39
|0.10
|1.8808
|1.8808
|1.8667
|-40.00
|854.80
|79
|2005.04.06 16:24
|sell
|40
|0.10
|1.8772
|1.8812
|1.8671
|80
|2005.04.06 16:31
|s/l
|40
|0.10
|1.8812
|1.8812
|1.8671
|-40.00
|814.80
|81
|2005.04.07 14:30
|sell
|41
|0.01
|1.8773
|1.8780
|1.8736
|82
|2005.04.07 14:32
|s/l
|41
|0.01
|1.8780
|1.8780
|1.8736
|-0.70
|814.10
|83
|2005.04.07 14:34
|sell
|42
|0.50
|1.8774
|1.8796
|1.8709
|84
|2005.04.07 17:49
|t/p
|42
|0.50
|1.8709
|1.8796
|1.8709
|325.00
|1139.10
|85
|2005.04.07 17:49
|sell
|43
|0.30
|1.8707
|1.8732
|1.8632
|86
|2005.04.08 14:30
|s/l
|43
|0.30
|1.8732
|1.8732
|1.8632
|-75.00
|1064.10
|87
|2005.04.14 09:01
|sell
|44
|0.50
|1.8871
|1.8893
|1.8806
|88
|2005.04.14 12:56
|t/p
|44
|0.50
|1.8806
|1.8893
|1.8806
|325.00
|1389.10
|89
|2005.04.14 12:56
|sell
|45
|0.30
|1.8804
|1.8829
|1.8729
|90
|2005.04.14 15:33
|s/l
|45
|0.30
|1.8829
|1.8829
|1.8729
|-75.00
|1314.10
|91
|2005.04.14 15:33
|sell
|46
|0.02
|1.8827
|1.8834
|1.8787
|92
|2005.04.14 17:54
|t/p
|46
|0.02
|1.8787
|1.8834
|1.8787
|8.00
|1322.10
|93
|2005.04.14 17:54
|sell
|47
|0.10
|1.8785
|1.8825
|1.8684
|94
|2005.04.15 07:01
|s/l
|47
|0.10
|1.8825
|1.8825
|1.8684
|-40.00
|1282.10
|95
|2005.04.15 07:04
|sell
|48
|0.10
|1.8808
|1.8848
|1.8707
|96
|2005.04.15 08:31
|s/l
|48
|0.10
|1.8848
|1.8848
|1.8707
|-40.00
|1242.10
|97
|2005.04.21 17:30
|sell
|49
|0.01
|1.9085
|1.9092
|1.9048
|98
|2005.04.21 18:37
|s/l
|49
|0.01
|1.9092
|1.9092
|1.9048
|-0.70
|1241.40
|99
|2005.04.21 18:37
|sell
|50
|0.50
|1.9090
|1.9112
|1.9025
|100
|2005.04.22 07:31
|s/l
|50
|0.50
|1.9112
|1.9112
|1.9025
|-110.00
|1131.40
|101
|2005.04.25 12:30
|sell
|51
|0.30
|1.9092
|1.9117
|1.9017
|102
|2005.04.25 14:30
|s/l
|51
|0.30
|1.9117
|1.9117
|1.9017
|-75.00
|1056.40
|103
|2005.04.25 14:30
|sell
|52
|0.10
|1.9118
|1.9158
|1.9017
|104
|2005.04.27 06:10
|t/p
|52
|0.10
|1.9017
|1.9158
|1.9017
|101.00
|1157.40
|105
|2005.04.27 06:10
|sell
|53
|0.01
|1.9010
|1.9017
|1.8973
|106
|2005.04.27 06:10
|s/l
|53
|0.01
|1.9017
|1.9017
|1.8973
|-0.70
|1156.70
|107
|2005.04.27 06:10
|sell
|54
|0.50
|1.9017
|1.9039
|1.8952
|108
|2005.04.27 06:28
|s/l
|54
|0.50
|1.9039
|1.9039
|1.8952
|-110.00
|1046.70
|109
|2005.04.27 06:28
|sell
|55
|0.10
|1.9037
|1.9077
|1.8936
|110
|2005.04.27 12:30
|s/l
|55
|0.10
|1.9077
|1.9077
|1.8936
|-40.00
|1006.70
|111
|2005.04.27 12:52
|sell
|56
|0.02
|1.9024
|1.9031
|1.8984
|112
|2005.04.27 12:52
|s/l
|56
|0.02
|1.9031
|1.9031
|1.8984
|-1.40
|1005.30
|113
|2005.04.27 12:52
|sell
|57
|0.10
|1.9028
|1.9068
|1.8927
|114
|2005.04.27 12:59
|s/l
|57
|0.10
|1.9068
|1.9068
|1.8927
|-40.00
|965.30
|115
|2005.04.27 16:18
|sell
|58
|0.10
|1.9015
|1.9055
|1.8914
|116
|2005.04.27 17:31
|s/l
|58
|0.10
|1.9055
|1.9055
|1.8914
|-40.00
|925.30
|117
|2005.04.27 17:45
|sell
|59
|0.10
|1.9044
|1.9084
|1.8943
|118
|2005.04.28 12:30
|s/l
|59
|0.10
|1.9084
|1.9084
|1.8943
|-40.00
|885.30
|119
|2005.05.02 00:00
|sell
|60
|0.10
|1.9042
|1.9082
|1.8941
|120
|2005.05.02 14:27
|t/p
|60
|0.10
|1.8941
|1.9082
|1.8941
|101.00
|986.30
|121
|2005.05.02 14:27
|sell
|61
|0.10
|1.8945
|1.8985
|1.8844
|122
|2005.05.04 01:36
|s/l
|61
|0.10
|1.8985
|1.8985
|1.8844
|-40.00
|946.30
|123
|2005.05.06 07:00
|sell
|62
|0.01
|1.8987
|1.8994
|1.8950
|124
|2005.05.06 07:04
|s/l
|62
|0.01
|1.8994
|1.8994
|1.8950
|-0.70
|945.60
|125
|2005.05.06 07:05
|sell
|63
|0.50
|1.8987
|1.9009
|1.8922
|126
|2005.05.06 12:52
|t/p
|63
|0.50
|1.8922
|1.9009
|1.8922
|325.00
|1270.60
|127
|2005.05.06 12:52
|sell
|64
|0.10
|1.8908
|1.8948
|1.8807
|128
|2005.05.09 12:58
|t/p
|64
|0.10
|1.8807
|1.8948
|1.8807
|101.00
|1371.60
|129
|2005.05.09 12:58
|sell
|65
|0.02
|1.8805
|1.8812
|1.8765
|130
|2005.05.09 12:59
|s/l
|65
|0.02
|1.8812
|1.8812
|1.8765
|-1.40
|1370.20
|131
|2005.05.09 12:59
|sell
|66
|0.10
|1.8816
|1.8856
|1.8715
|132
|2005.05.09 21:01
|s/l
|66
|0.10
|1.8856
|1.8856
|1.8715
|-40.00
|1330.20
|133
|2005.05.09 23:15
|sell
|67
|0.10
|1.8822
|1.8862
|1.8721
|134
|2005.05.11 06:49
|s/l
|67
|0.10
|1.8862
|1.8862
|1.8721
|-40.00
|1290.20
|135
|2005.05.11 06:55
|sell
|68
|0.50
|1.8839
|1.8861
|1.8774
|136
|2005.05.11 07:18
|s/l
|68
|0.50
|1.8861
|1.8861
|1.8774
|-110.00
|1180.20
|137
|2005.05.11 10:34
|sell
|69
|0.10
|1.8825
|1.8865
|1.8724
|138
|2005.05.11 14:27
|t/p
|69
|0.10
|1.8724
|1.8865
|1.8724
|101.00
|1281.20
|139
|2005.05.11 14:27
|sell
|70
|0.20
|1.8720
|1.8727
|1.8670
|140
|2005.05.11 14:27
|s/l
|70
|0.20
|1.8727
|1.8727
|1.8670
|-14.00
|1267.20
|141
|2005.05.11 14:27
|sell
|71
|0.10
|1.8725
|1.8765
|1.8624
|142
|2005.05.11 16:08
|s/l
|71
|0.10
|1.8765
|1.8765
|1.8624
|-40.00
|1227.20
|143
|2005.05.11 16:08
|sell
|72
|0.01
|1.8763
|1.8770
|1.8726
|144
|2005.05.11 16:19
|s/l
|72
|0.01
|1.8770
|1.8770
|1.8726
|-0.70
|1226.50
|145
|2005.05.11 16:19
|sell
|73
|0.50
|1.8768
|1.8790
|1.8703
|146
|2005.05.11 18:52
|t/p
|73
|0.50
|1.8703
|1.8790
|1.8703
|325.00
|1551.50
|147
|2005.05.11 18:52
|sell
|74
|0.50
|1.8699
|1.8721
|1.8634
|148
|2005.05.11 19:46
|s/l
|74
|0.50
|1.8721
|1.8721
|1.8634
|-110.00
|1441.50
|149
|2005.05.11 19:46
|sell
|75
|0.50
|1.8718
|1.8740
|1.8653
|150
|2005.05.12 07:06
|t/p
|75
|0.50
|1.8653
|1.8740
|1.8653
|325.00
|1766.50
|151
|2005.05.12 07:06
|sell
|76
|0.01
|1.8642
|1.8649
|1.8605
|152
|2005.05.12 07:30
|s/l
|76
|0.01
|1.8649
|1.8649
|1.8605
|-0.70
|1765.80
|153
|2005.05.12 07:31
|sell
|77
|0.10
|1.8653
|1.8693
|1.8552
|154
|2005.05.12 11:31
|s/l
|77
|0.10
|1.8693
|1.8693
|1.8552
|-40.00
|1725.80
|155
|2005.05.12 11:31
|sell
|78
|0.10
|1.8691
|1.8731
|1.8590
|156
|2005.05.13 08:35
|t/p
|78
|0.10
|1.8590
|1.8731
|1.8590
|101.00
|1826.80
|157
|2005.05.13 08:35
|sell
|79
|0.10
|1.8583
|1.8623
|1.8482
|158
|2005.05.15 23:15
|t/p
|79
|0.10
|1.8482
|1.8623
|1.8482
|101.00
|1927.80
|159
|2005.05.15 23:15
|sell
|80
|0.10
|1.8478
|1.8518
|1.8377
|160
|2005.05.16 10:52
|t/p
|80
|0.10
|1.8377
|1.8518
|1.8377
|101.00
|2028.80
|161
|2005.05.16 10:52
|sell
|81
|0.10
|1.8375
|1.8415
|1.8274
|162
|2005.05.17 08:31
|s/l
|81
|0.10
|1.8415
|1.8415
|1.8274
|-40.00
|1988.80
|163
|2005.05.17 08:35
|sell
|82
|0.01
|1.8370
|1.8377
|1.8333
|164
|2005.05.17 08:35
|s/l
|82
|0.01
|1.8377
|1.8377
|1.8333
|-0.70
|1988.10
|165
|2005.05.17 12:00
|sell
|83
|0.03
|1.8381
|1.8388
|1.8371
|166
|2005.05.17 12:20
|s/l
|83
|0.03
|1.8388
|1.8388
|1.8371
|-2.10
|1986.00
|167
|2005.05.17 12:22
|sell
|84
|0.10
|1.8381
|1.8421
|1.8280
|168
|2005.05.19 08:34
|s/l
|84
|0.10
|1.8421
|1.8421
|1.8280
|-40.00
|1946.00
|169
|2005.05.19 09:01
|sell
|85
|0.01
|1.8386
|1.8393
|1.8349
|170
|2005.05.19 09:02
|s/l
|85
|0.01
|1.8393
|1.8393
|1.8349
|-0.70
|1945.30
|171
|2005.05.19 09:30
|sell
|86
|0.50
|1.8392
|1.8414
|1.8327
|172
|2005.05.19 19:51
|t/p
|86
|0.50
|1.8327
|1.8414
|1.8327
|325.00
|2270.30
|173
|2005.05.19 19:51
|sell
|87
|0.10
|1.8325
|1.8365
|1.8224
|174
|2005.05.19 21:00
|s/l
|87
|0.10
|1.8365
|1.8365
|1.8224
|-40.00
|2230.30
|175
|2005.05.19 21:00
|sell
|88
|0.10
|1.8370
|1.8410
|1.8269
|176
|2005.05.20 13:07
|t/p
|88
|0.10
|1.8269
|1.8410
|1.8269
|101.00
|2331.30
|177
|2005.05.20 13:07
|sell
|89
|0.10
|1.8266
|1.8306
|1.8165
|178
|2005.05.23 14:01
|s/l
|89
|0.10
|1.8306
|1.8306
|1.8165
|-40.00
|2291.30
|179
|2005.05.23 16:02
|sell
|90
|0.10
|1.8267
|1.8307
|1.8166
|180
|2005.05.23 20:14
|s/l
|90
|0.10
|1.8307
|1.8307
|1.8166
|-40.00
|2251.30
|181
|2005.05.23 23:30
|sell
|91
|0.10
|1.8285
|1.8325
|1.8184
|182
|2005.05.24 06:46
|s/l
|91
|0.10
|1.8325
|1.8325
|1.8184
|-40.00
|2211.30
|183
|2005.05.24 14:02
|sell
|92
|0.10
|1.8305
|1.8345
|1.8204
|184
|2005.05.26 15:19
|t/p
|92
|0.10
|1.8204
|1.8345
|1.8204
|101.00
|2312.30
|185
|2005.05.26 15:19
|sell
|93
|0.01
|1.8196
|1.8203
|1.8159
|186
|2005.05.26 15:21
|s/l
|93
|0.01
|1.8203
|1.8203
|1.8159
|-0.70
|2311.60
|187
|2005.05.26 15:21
|sell
|94
|0.50
|1.8207
|1.8229
|1.8142
|188
|2005.05.27 00:01
|s/l
|94
|0.50
|1.8229
|1.8229
|1.8142
|-110.00
|2201.60
|189
|2005.05.27 00:07
|sell
|95
|0.30
|1.8217
|1.8242
|1.8142
|190
|2005.05.27 06:32
|s/l
|95
|0.30
|1.8242
|1.8242
|1.8142
|-75.00
|2126.60
|191
|2005.05.27 10:00
|sell
|96
|0.10
|1.8224
|1.8264
|1.8123
|192
|2005.05.27 11:31
|s/l
|96
|0.10
|1.8264
|1.8264
|1.8123
|-40.00
|2086.60
|193
|2005.05.27 13:30
|sell
|97
|0.10
|1.8220
|1.8260
|1.8119
|194
|2005.05.30 16:33
|close
|97
|0.10
|1.8233
|1.8260
|1.8119
|-13.00
|2073.60
|195
|2005.05.30 18:00
|sell
|98
|0.10
|1.8227
|1.8267
|1.8126
|196
|2005.05.31 01:12
|t/p
|98
|0.10
|1.8126
|1.8267
|1.8126
|101.00
|2174.60
|197
|2005.05.31 01:12
|sell
|99
|0.10
|1.8104
|1.8144
|1.8003
|198
|2005.05.31 01:12
|s/l
|99
|0.10
|1.8144
|1.8144
|1.8003
|-40.00
|2134.60
|199
|2005.05.31 01:12
|sell
|100
|0.10
|1.8145
|1.8185
|1.8044
|200
|2005.05.31 01:16
|s/l
|100
|0.10
|1.8185
|1.8185
|1.8044
|-40.00
|2094.60
|201
|2005.05.31 01:16
|sell
|101
|0.10
|1.8183
|1.8223
|1.8082
|202
|2005.05.31 12:31
|s/l
|101
|0.10
|1.8223
|1.8223
|1.8082
|-40.00
|2054.60
|203
|2005.05.31 17:30
|sell
|102
|0.01
|1.8182
|1.8189
|1.8145
|204
|2005.05.31 17:32
|s/l
|102
|0.01
|1.8189
|1.8189
|1.8145
|-0.70
|2053.90
|205
|2005.05.31 17:32
|sell
|103
|0.50
|1.8189
|1.8211
|1.8124
|206
|2005.06.01 01:15
|s/l
|103
|0.50
|1.8211
|1.8211
|1.8124
|-110.00
|1943.90
|207
|2005.06.01 06:00
|sell
|104
|0.10
|1.8192
|1.8232
|1.8091
|208
|2005.06.01 19:47
|t/p
|104
|0.10
|1.8091
|1.8232
|1.8091
|101.00
|2044.90
|209
|2005.06.01 19:48
|sell
|105
|0.50
|1.8086
|1.8108
|1.8021
|210
|2005.06.01 21:00
|s/l
|105
|0.50
|1.8108
|1.8108
|1.8021
|-110.00
|1934.90
|211
|2005.06.01 21:00
|sell
|106
|0.30
|1.8108
|1.8133
|1.8033
|212
|2005.06.02 02:30
|s/l
|106
|0.30
|1.8133
|1.8133
|1.8033
|-75.00
|1859.90
|213
|2005.06.02 04:30
|sell
|107
|0.10
|1.8109
|1.8149
|1.8008
|214
|2005.06.02 06:31
|s/l
|107
|0.10
|1.8149
|1.8149
|1.8008
|-40.00
|1819.90
|215
|2005.06.02 12:38
|sell
|108
|0.10
|1.8142
|1.8182
|1.8041
|216
|2005.06.02 14:52
|s/l
|108
|0.10
|1.8182
|1.8182
|1.8041
|-40.00
|1779.90
|217
|2005.06.02 19:30
|sell
|109
|0.10
|1.8149
|1.8189
|1.8048
|218
|2005.06.03 00:39
|s/l
|109
|0.10
|1.8189
|1.8189
|1.8048
|-40.00
|1739.90
|219
|2005.06.03 15:30
|sell
|110
|0.10
|1.8130
|1.8170
|1.8029
|220
|2005.06.06 03:00
|s/l
|110
|0.10
|1.8170
|1.8170
|1.8029
|-40.00
|1699.90
|221
|2005.06.08 22:00
|sell
|111
|0.01
|1.8238
|1.8245
|1.8201
|222
|2005.06.08 22:59
|s/l
|111
|0.01
|1.8245
|1.8245
|1.8201
|-0.70
|1699.20
|223
|2005.06.08 22:59
|sell
|112
|0.50
|1.8244
|1.8266
|1.8179
|224
|2005.06.09 00:01
|s/l
|112
|0.50
|1.8266
|1.8266
|1.8179
|-110.00
|1589.20
|225
|2005.06.09 00:01
|sell
|113
|0.30
|1.8264
|1.8289
|1.8189
|226
|2005.06.09 14:26
|t/p
|113
|0.30
|1.8189
|1.8289
|1.8189
|225.00
|1814.20
|227
|2005.06.09 14:26
|sell
|114
|0.02
|1.8186
|1.8193
|1.8146
|228
|2005.06.09 14:27
|s/l
|114
|0.02
|1.8193
|1.8193
|1.8146
|-1.40
|1812.80
|229
|2005.06.09 14:27
|sell
|115
|0.10
|1.8192
|1.8232
|1.8091
|230
|2005.06.10 00:00
|s/l
|115
|0.10
|1.8232
|1.8232
|1.8091
|-40.00
|1772.80
|231
|2005.06.10 05:36
|sell
|116
|0.10
|1.8208
|1.8248
|1.8107
|232
|2005.06.10 09:01
|s/l
|116
|0.10
|1.8248
|1.8248
|1.8107
|-40.00
|1732.80
|233
|2005.06.10 13:01
|sell
|117
|0.10
|1.8214
|1.8254
|1.8113
|234
|2005.06.10 15:28
|t/p
|117
|0.10
|1.8113
|1.8254
|1.8113
|101.00
|1833.80
|235
|2005.06.10 15:28
|sell
|118
|0.10
|1.8108
|1.8148
|1.8007
|236
|2005.06.13 14:53
|t/p
|118
|0.10
|1.8007
|1.8148
|1.8007
|101.00
|1934.80
|237
|2005.06.13 14:53
|sell
|119
|0.10
|1.8005
|1.8045
|1.7904
|238
|2005.06.13 16:01
|s/l
|119
|0.10
|1.8045
|1.8045
|1.7904
|-40.00
|1894.80
|239
|2005.06.13 16:01
|sell
|120
|0.10
|1.8048
|1.8088
|1.7947
|240
|2005.06.14 06:31
|s/l
|120
|0.10
|1.8088
|1.8088
|1.7947
|-40.00
|1854.80
|241
|2005.06.14 06:34
|sell
|121
|0.10
|1.8053
|1.8093
|1.7952
|242
|2005.06.14 06:59
|s/l
|121
|0.10
|1.8093
|1.8093
|1.7952
|-40.00
|1814.80
|243
|2005.06.14 13:01
|sell
|122
|0.10
|1.8049
|1.8089
|1.7948
|244
|2005.06.14 13:05
|s/l
|122
|0.10
|1.8089
|1.8089
|1.7948
|-40.00
|1774.80
|245
|2005.06.14 13:30
|sell
|123
|0.10
|1.8060
|1.8100
|1.7959
|246
|2005.06.15 05:38
|s/l
|123
|0.10
|1.8100
|1.8100
|1.7959
|-40.00
|1734.80
|247
|2005.06.15 10:00
|sell
|124
|0.10
|1.8074
|1.8114
|1.7973
|248
|2005.06.15 12:51
|s/l
|124
|0.10
|1.8114
|1.8114
|1.7973
|-40.00
|1694.80
|249
|2005.06.21 08:00
|sell
|125
|0.01
|1.8183
|1.8190
|1.8146
|250
|2005.06.21 08:01
|s/l
|125
|0.01
|1.8190
|1.8190
|1.8146
|-0.70
|1694.10
|251
|2005.06.21 08:01
|sell
|126
|0.50
|1.8190
|1.8212
|1.8125
|252
|2005.06.21 12:30
|s/l
|126
|0.50
|1.8212
|1.8212
|1.8125
|-110.00
|1584.10
|253
|2005.06.21 12:30
|sell
|127
|0.30
|1.8212
|1.8237
|1.8137
|254
|2005.06.21 13:10
|s/l
|127
|0.30
|1.8237
|1.8237
|1.8137
|-75.00
|1509.10
|255
|2005.06.22 12:01
|sell
|128
|0.10
|1.8196
|1.8236
|1.8095
|256
|2005.06.22 14:19
|s/l
|128
|0.10
|1.8236
|1.8236
|1.8095
|-40.00
|1469.10
|257
|2005.06.22 14:19
|sell
|129
|0.10
|1.8235
|1.8275
|1.8134
|258
|2005.06.24 04:18
|t/p
|129
|0.10
|1.8134
|1.8275
|1.8134
|101.00
|1570.10
|259
|2005.06.24 04:18
|sell
|130
|0.02
|1.8124
|1.8131
|1.8084
|260
|2005.06.24 04:19
|s/l
|130
|0.02
|1.8131
|1.8131
|1.8084
|-1.40
|1568.70
|261
|2005.06.24 04:19
|sell
|131
|0.10
|1.8133
|1.8173
|1.8032
|262
|2005.06.24 06:00
|s/l
|131
|0.10
|1.8173
|1.8173
|1.8032
|-40.00
|1528.70
|263
|2005.06.24 06:08
|sell
|132
|0.10
|1.8159
|1.8199
|1.8058
|264
|2005.06.24 09:30
|s/l
|132
|0.10
|1.8199
|1.8199
|1.8058
|-40.00
|1488.70
|265
|2005.06.28 09:00
|sell
|133
|0.10
|1.8193
|1.8233
|1.8092
|266
|2005.06.29 10:33
|t/p
|133
|0.10
|1.8092
|1.8233
|1.8092
|101.00
|1589.70
|267
|2005.06.29 10:33
|sell
|134
|0.30
|1.8090
|1.8115
|1.8015
|268
|2005.06.29 14:24
|t/p
|134
|0.30
|1.8015
|1.8115
|1.8015
|225.00
|1814.70
|269
|2005.06.29 14:24
|sell
|135
|0.10
|1.8010
|1.8050
|1.7909
|270
|2005.06.29 14:42
|s/l
|135
|0.10
|1.8050
|1.8050
|1.7909
|-40.00
|1774.70
|271
|2005.06.29 14:42
|sell
|136
|0.10
|1.8048
|1.8088
|1.7947
|272
|2005.06.30 06:00
|s/l
|136
|0.10
|1.8088
|1.8088
|1.7947
|-40.00
|1734.70
|273
|2005.06.30 07:33
|sell
|137
|0.10
|1.8055
|1.8095
|1.7954
|274
|2005.06.30 09:05
|t/p
|137
|0.10
|1.7954
|1.8095
|1.7954
|101.00
|1835.70
|275
|2005.06.30 09:05
|sell
|138
|0.10
|1.7945
|1.7985
|1.7844
|276
|2005.06.30 09:08
|s/l
|138
|0.10
|1.7985
|1.7985
|1.7844
|-40.00
|1795.70
|277
|2005.06.30 09:08
|sell
|139
|0.10
|1.7984
|1.8024
|1.7883
|278
|2005.06.30 18:20
|t/p
|139
|0.10
|1.7883
|1.8024
|1.7883
|101.00
|1896.70
|279
|2005.06.30 18:20
|sell
|140
|0.01
|1.7878
|1.7885
|1.7841
|280
|2005.06.30 18:30
|s/l
|140
|0.01
|1.7885
|1.7885
|1.7841
|-0.70
|1896.00
|281
|2005.06.30 18:30
|sell
|141
|0.20
|1.7883
|1.7890
|1.7833
|282
|2005.06.30 18:31
|s/l
|141
|0.20
|1.7890
|1.7890
|1.7833
|-14.00
|1882.00
|283
|2005.06.30 18:31
|sell
|142
|0.10
|1.7901
|1.7941
|1.7800
|284
|2005.07.01 07:06
|t/p
|142
|0.10
|1.7800
|1.7941
|1.7800
|101.00
|1983.00
|285
|2005.07.01 07:06
|sell
|143
|0.01
|1.7798
|1.7805
|1.7761
|286
|2005.07.01 07:13
|s/l
|143
|0.01
|1.7805
|1.7805
|1.7761
|-0.70
|1982.30
|287
|2005.07.01 07:13
|sell
|144
|0.50
|1.7803
|1.7825
|1.7738
|288
|2005.07.01 07:55
|t/p
|144
|0.50
|1.7738
|1.7825
|1.7738
|325.00
|2307.30
|289
|2005.07.01 07:55
|sell
|145
|0.01
|1.7736
|1.7743
|1.7699
|290
|2005.07.01 07:56
|s/l
|145
|0.01
|1.7743
|1.7743
|1.7699
|-0.70
|2306.60
|291
|2005.07.01 07:56
|sell
|146
|0.50
|1.7741
|1.7763
|1.7676
|292
|2005.07.01 08:01
|s/l
|146
|0.50
|1.7763
|1.7763
|1.7676
|-110.00
|2196.60
|293
|2005.07.01 08:01
|sell
|147
|0.50
|1.7764
|1.7786
|1.7699
|294
|2005.07.01 08:31
|s/l
|147
|0.50
|1.7786
|1.7786
|1.7699
|-110.00
|2086.60
|295
|2005.07.01 08:31
|sell
|148
|0.10
|1.7800
|1.7840
|1.7699
|296
|2005.07.01 09:31
|s/l
|148
|0.10
|1.7840
|1.7840
|1.7699
|-40.00
|2046.60
|297
|2005.07.01 09:31
|sell
|149
|0.10
|1.7843
|1.7883
|1.7742
|298
|2005.07.01 14:20
|t/p
|149
|0.10
|1.7742
|1.7883
|1.7742
|101.00
|2147.60
|299
|2005.07.01 14:20
|sell
|150
|0.10
|1.7740
|1.7780
|1.7639
|300
|2005.07.03 23:00
|t/p
|150
|0.10
|1.7639
|1.7780
|1.7639
|101.00
|2248.60
|301
|2005.07.03 23:00
|sell
|151
|0.01
|1.7613
|1.7620
|1.7576
|302
|2005.07.03 23:01
|s/l
|151
|0.01
|1.7620
|1.7620
|1.7576
|-0.70
|2247.90
|303
|2005.07.03 23:01
|sell
|152
|0.50
|1.7628
|1.7650
|1.7563
|304
|2005.07.04 07:31
|s/l
|152
|0.50
|1.7650
|1.7650
|1.7563
|-110.00
|2137.90
|305
|2005.07.04 07:31
|sell
|153
|0.30
|1.7653
|1.7678
|1.7578
|306
|2005.07.04 10:19
|t/p
|153
|0.30
|1.7578
|1.7678
|1.7578
|225.00
|2362.90
|307
|2005.07.04 10:19
|sell
|154
|0.03
|1.7574
|1.7581
|1.7564
|308
|2005.07.04 10:29
|s/l
|154
|0.03
|1.7581
|1.7581
|1.7564
|-2.10
|2360.80
|309
|2005.07.04 10:29
|sell
|155
|0.10
|1.7583
|1.7623
|1.7482
|310
|2005.07.07 02:38
|t/p
|155
|0.10
|1.7482
|1.7623
|1.7482
|101.00
|2461.80
|311
|2005.07.07 02:38
|sell
|156
|0.01
|1.7480
|1.7487
|1.7443
|312
|2005.07.07 02:39
|s/l
|156
|0.01
|1.7487
|1.7487
|1.7443
|-0.70
|2461.10
|313
|2005.07.07 02:39
|sell
|157
|0.50
|1.7485
|1.7507
|1.7420
|314
|2005.07.07 02:44
|s/l
|157
|0.50
|1.7507
|1.7507
|1.7420
|-110.00
|2351.10
|315
|2005.07.07 02:44
|sell
|158
|0.10
|1.7505
|1.7545
|1.7404
|316
|2005.07.07 09:50
|t/p
|158
|0.10
|1.7404
|1.7545
|1.7404
|101.00
|2452.10
|317
|2005.07.07 09:50
|sell
|159
|0.01
|1.7398
|1.7405
|1.7361
|318
|2005.07.07 09:51
|s/l
|159
|0.01
|1.7405
|1.7405
|1.7361
|-0.70
|2451.40
|319
|2005.07.07 09:51
|sell
|160
|0.50
|1.7405
|1.7427
|1.7340
|320
|2005.07.07 09:54
|s/l
|160
|0.50
|1.7427
|1.7427
|1.7340
|-110.00
|2341.40
|321
|2005.07.07 09:54
|sell
|161
|0.10
|1.7425
|1.7465
|1.7324
|322
|2005.07.07 10:34
|s/l
|161
|0.10
|1.7465
|1.7465
|1.7324
|-40.00
|2301.40
|323
|2005.07.07 10:34
|sell
|162
|0.50
|1.7462
|1.7484
|1.7397
|324
|2005.07.08 07:02
|t/p
|162
|0.50
|1.7397
|1.7484
|1.7397
|325.00
|2626.40
|325
|2005.07.08 07:02
|sell
|163
|0.10
|1.7377
|1.7417
|1.7276
|326
|2005.07.08 13:31
|s/l
|163
|0.10
|1.7417
|1.7417
|1.7276
|-40.00
|2586.40
|327
|2005.07.08 13:58
|sell
|164
|0.50
|1.7389
|1.7411
|1.7324
|328
|2005.07.08 13:59
|s/l
|164
|0.50
|1.7411
|1.7411
|1.7324
|-110.00
|2476.40
|329
|2005.07.08 14:55
|sell
|165
|0.10
|1.7359
|1.7399
|1.7258
|330
|2005.07.11 01:31
|s/l
|165
|0.10
|1.7399
|1.7399
|1.7258
|-40.00
|2436.40
|331
|2005.07.13 16:00
|sell
|166
|0.01
|1.7552
|1.7559
|1.7515
|332
|2005.07.13 16:00
|s/l
|166
|0.01
|1.7559
|1.7559
|1.7515
|-0.70
|2435.70
|333
|2005.07.13 16:00
|sell
|167
|0.50
|1.7565
|1.7587
|1.7500
|334
|2005.07.13 18:01
|s/l
|167
|0.50
|1.7587
|1.7587
|1.7500
|-110.00
|2325.70
|335
|2005.07.13 18:01
|sell
|168
|0.10
|1.7591
|1.7631
|1.7490
|336
|2005.07.13 18:33
|s/l
|168
|0.10
|1.7631
|1.7631
|1.7490
|-40.00
|2285.70
|337
|2005.07.13 18:33
|sell
|169
|0.10
|1.7630
|1.7670
|1.7529
|338
|2005.07.15 13:03
|t/p
|169
|0.10
|1.7529
|1.7670
|1.7529
|101.00
|2386.70
|339
|2005.07.15 13:03
|sell
|170
|0.10
|1.7527
|1.7567
|1.7426
|340
|2005.07.18 16:17
|close
|170
|0.10
|1.7530
|1.7567
|1.7426
|-3.00
|2383.70
|341
|2005.07.18 17:30
|sell
|171
|0.50
|1.7489
|1.7511
|1.7424
|342
|2005.07.19 05:07
|t/p
|171
|0.50
|1.7424
|1.7511
|1.7424
|325.00
|2708.70
|343
|2005.07.19 05:07
|sell
|172
|0.01
|1.7421
|1.7428
|1.7384
|344
|2005.07.19 05:10
|s/l
|172
|0.01
|1.7428
|1.7428
|1.7384
|-0.70
|2708.00
|345
|2005.07.19 05:10
|sell
|173
|0.50
|1.7428
|1.7450
|1.7363
|346
|2005.07.19 13:51
|t/p
|173
|0.50
|1.7363
|1.7450
|1.7363
|325.00
|3033.00
|347
|2005.07.19 13:51
|sell
|174
|0.01
|1.7359
|1.7366
|1.7322
|348
|2005.07.19 13:54
|s/l
|174
|0.01
|1.7366
|1.7366
|1.7322
|-0.70
|3032.30
|349
|2005.07.19 13:54
|sell
|175
|0.50
|1.7365
|1.7387
|1.7300
|350
|2005.07.19 15:01
|s/l
|175
|0.50
|1.7387
|1.7387
|1.7300
|-110.00
|2922.30
|351
|2005.07.19 15:01
|sell
|176
|0.30
|1.7393
|1.7418
|1.7318
|352
|2005.07.19 18:01
|s/l
|176
|0.30
|1.7418
|1.7418
|1.7318
|-75.00
|2847.30
|353
|2005.07.19 21:49
|sell
|177
|0.03
|1.7390
|1.7397
|1.7380
|354
|2005.07.19 21:56
|s/l
|177
|0.03
|1.7397
|1.7397
|1.7380
|-2.10
|2845.20
|355
|2005.07.19 22:07
|sell
|178
|0.10
|1.7391
|1.7431
|1.7290
|356
|2005.07.20 14:30
|t/p
|178
|0.10
|1.7290
|1.7431
|1.7290
|101.00
|2946.20
|357
|2005.07.20 14:30
|sell
|179
|0.50
|1.7285
|1.7307
|1.7220
|358
|2005.07.20 14:33
|s/l
|179
|0.50
|1.7307
|1.7307
|1.7220
|-110.00
|2836.20
|359
|2005.07.20 14:33
|sell
|180
|0.10
|1.7306
|1.7346
|1.7205
|360
|2005.07.20 17:30
|s/l
|180
|0.10
|1.7346
|1.7346
|1.7205
|-40.00
|2796.20
|361
|2005.07.20 17:30
|sell
|181
|0.50
|1.7341
|1.7363
|1.7276
|362
|2005.07.20 17:31
|s/l
|181
|0.50
|1.7363
|1.7363
|1.7276
|-110.00
|2686.20
|363
|2005.07.20 17:31
|sell
|182
|0.10
|1.7379
|1.7419
|1.7278
|364
|2005.07.20 18:01
|s/l
|182
|0.10
|1.7419
|1.7419
|1.7278
|-40.00
|2646.20
|365
|2005.07.21 06:30
|sell
|183
|0.10
|1.7418
|1.7458
|1.7317
|366
|2005.07.21 06:51
|s/l
|183
|0.10
|1.7458
|1.7458
|1.7317
|-40.00
|2606.20
|367
|2005.07.22 15:30
|sell
|184
|0.10
|1.7427
|1.7467
|1.7326
|368
|2005.07.25 15:31
|s/l
|184
|0.10
|1.7467
|1.7467
|1.7326
|-40.00
|2566.20
|369
|2005.07.26 03:03
|sell
|185
|0.20
|1.7415
|1.7422
|1.7365
|370
|2005.07.26 03:13
|s/l
|185
|0.20
|1.7422
|1.7422
|1.7365
|-14.00
|2552.20
|371
|2005.07.26 03:29
|sell
|186
|0.10
|1.7415
|1.7455
|1.7314
|372
|2005.07.26 06:40
|s/l
|186
|0.10
|1.7455
|1.7455
|1.7314
|-40.00
|2512.20
|373
|2005.07.26 06:59
|sell
|187
|0.10
|1.7425
|1.7465
|1.7324
|374
|2005.07.27 18:01
|s/l
|187
|0.10
|1.7465
|1.7465
|1.7324
|-40.00
|2472.20
|375
|2005.08.08 03:15
|sell
|188
|0.01
|1.7732
|1.7739
|1.7695
|376
|2005.08.08 03:15
|s/l
|188
|0.01
|1.7739
|1.7739
|1.7695
|-0.70
|2471.50
|377
|2005.08.08 03:19
|sell
|189
|0.50
|1.7732
|1.7754
|1.7667
|378
|2005.08.08 04:01
|s/l
|189
|0.50
|1.7754
|1.7754
|1.7667
|-110.00
|2361.50
|379
|2005.08.08 04:03
|sell
|190
|0.10
|1.7752
|1.7792
|1.7651
|380
|2005.08.08 07:37
|s/l
|190
|0.10
|1.7792
|1.7792
|1.7651
|-40.00
|2321.50
|381
|2005.08.17 06:00
|sell
|191
|0.50
|1.8052
|1.8074
|1.7987
|382
|2005.08.17 08:31
|s/l
|191
|0.50
|1.8074
|1.8074
|1.7987
|-110.00
|2211.50
|383
|2005.08.17 08:31
|sell
|192
|0.30
|1.8080
|1.8105
|1.8005
|384
|2005.08.17 11:04
|s/l
|192
|0.30
|1.8105
|1.8105
|1.8005
|-75.00
|2136.50
|385
|2005.08.17 17:00
|sell
|193
|0.10
|1.8053
|1.8093
|1.7952
|386
|2005.08.18 08:34
|s/l
|193
|0.10
|1.8093
|1.8093
|1.7952
|-40.00
|2096.50
|387
|2005.08.18 10:01
|sell
|194
|0.10
|1.8048
|1.8088
|1.7947
|388
|2005.08.18 13:58
|t/p
|194
|0.10
|1.7947
|1.8088
|1.7947
|101.00
|2197.50
|389
|2005.08.18 13:58
|sell
|195
|0.20
|1.7945
|1.7952
|1.7895
|390
|2005.08.18 14:01
|s/l
|195
|0.20
|1.7952
|1.7952
|1.7895
|-14.00
|2183.50
|391
|2005.08.18 14:01
|sell
|196
|0.30
|1.7951
|1.7976
|1.7876
|392
|2005.08.19 09:01
|s/l
|196
|0.30
|1.7976
|1.7976
|1.7876
|-75.00
|2108.50
|393
|2005.08.19 09:05
|sell
|197
|0.02
|1.7939
|1.7946
|1.7899
|394
|2005.08.19 09:05
|s/l
|197
|0.02
|1.7946
|1.7946
|1.7899
|-1.40
|2107.10
|395
|2005.08.19 09:06
|sell
|198
|0.10
|1.7934
|1.7974
|1.7833
|396
|2005.08.19 17:49
|s/l
|198
|0.10
|1.7974
|1.7974
|1.7833
|-40.00
|2067.10
|397
|2005.08.21 23:30
|sell
|199
|0.10
|1.7935
|1.7975
|1.7834
|398
|2005.08.22 02:00
|s/l
|199
|0.10
|1.7975
|1.7975
|1.7834
|-40.00
|2027.10
|399
|2005.08.22 09:00
|sell
|200
|0.10
|1.7973
|1.8013
|1.7872
|400
|2005.08.22 11:30
|s/l
|200
|0.10
|1.8013
|1.8013
|1.7872
|-40.00
|1987.10
|401
|2005.08.23 05:30
|sell
|201
|0.10
|1.7986
|1.8026
|1.7885
|402
|2005.08.24 13:04
|s/l
|201
|0.10
|1.8026
|1.8026
|1.7885
|-40.00
|1947.10
|403
|2005.08.29 15:37
|sell
|202
|0.01
|1.7997
|1.8004
|1.7960
|404
|2005.08.29 15:40
|s/l
|202
|0.01
|1.8004
|1.8004
|1.7960
|-0.70
|1946.40
|405
|2005.08.29 15:53
|sell
|203
|0.50
|1.7998
|1.8020
|1.7933
|406
|2005.08.29 16:07
|t/p
|203
|0.50
|1.7933
|1.8020
|1.7933
|325.00
|2271.40
|407
|2005.08.29 16:07
|sell
|204
|0.30
|1.7926
|1.7951
|1.7851
|408
|2005.08.29 16:09
|s/l
|204
|0.30
|1.7951
|1.7951
|1.7851
|-75.00
|2196.40
|409
|2005.08.29 16:09
|sell
|205
|0.10
|1.7950
|1.7990
|1.7849
|410
|2005.08.29 16:10
|s/l
|205
|0.10
|1.7990
|1.7990
|1.7849
|-40.00
|2156.40
|411
|2005.08.29 16:10
|sell
|206
|0.10
|1.7989
|1.8029
|1.7888
|412
|2005.08.30 08:39
|t/p
|206
|0.10
|1.7888
|1.8029
|1.7888
|101.00
|2257.40
|413
|2005.08.30 08:39
|sell
|207
|0.10
|1.7879
|1.7919
|1.7778
|414
|2005.08.31 14:00
|s/l
|207
|0.10
|1.7919
|1.7919
|1.7778
|-40.00
|2217.40
|415
|2005.09.07 21:32
|sell
|208
|0.01
|1.8359
|1.8366
|1.8322
|416
|2005.09.07 21:41
|s/l
|208
|0.01
|1.8366
|1.8366
|1.8322
|-0.70
|2216.70
|417
|2005.09.07 21:44
|sell
|209
|0.50
|1.8358
|1.8380
|1.8293
|418
|2005.09.07 23:39
|s/l
|209
|0.50
|1.8380
|1.8380
|1.8293
|-110.00
|2106.70
|419
|2005.09.07 23:39
|sell
|210
|0.10
|1.8379
|1.8419
|1.8278
|420
|2005.09.08 12:31
|s/l
|210
|0.10
|1.8419
|1.8419
|1.8278
|-40.00
|2066.70
|421
|2005.09.08 18:00
|sell
|211
|0.01
|1.8348
|1.8355
|1.8311
|422
|2005.09.08 18:23
|s/l
|211
|0.01
|1.8355
|1.8355
|1.8311
|-0.70
|2066.00
|423
|2005.09.08 18:24
|sell
|212
|0.50
|1.8348
|1.8370
|1.8283
|424
|2005.09.08 23:17
|s/l
|212
|0.50
|1.8370
|1.8370
|1.8283
|-110.00
|1956.00
|425
|2005.09.08 23:17
|sell
|213
|0.10
|1.8370
|1.8410
|1.8269
|426
|2005.09.09 12:31
|s/l
|213
|0.10
|1.8410
|1.8410
|1.8269
|-40.00
|1916.00
|427
|2005.09.12 04:50
|sell
|214
|0.01
|1.8349
|1.8356
|1.8312
|428
|2005.09.12 04:55
|s/l
|214
|0.01
|1.8356
|1.8356
|1.8312
|-0.70
|1915.30
|429
|2005.09.12 04:58
|sell
|215
|0.50
|1.8349
|1.8371
|1.8284
|430
|2005.09.12 07:29
|t/p
|215
|0.50
|1.8284
|1.8371
|1.8284
|325.00
|2240.30
|431
|2005.09.12 07:29
|sell
|216
|0.30
|1.8272
|1.8297
|1.8197
|432
|2005.09.12 08:30
|s/l
|216
|0.30
|1.8297
|1.8297
|1.8197
|-75.00
|2165.30
|433
|2005.09.12 08:30
|sell
|217
|0.10
|1.8295
|1.8335
|1.8194
|434
|2005.09.12 17:59
|t/p
|217
|0.10
|1.8194
|1.8335
|1.8194
|101.00
|2266.30
|435
|2005.09.12 18:26
|sell
|218
|0.10
|1.8203
|1.8243
|1.8102
|436
|2005.09.13 12:59
|s/l
|218
|0.10
|1.8243
|1.8243
|1.8102
|-40.00
|2226.30
|437
|2005.09.13 15:30
|sell
|219
|0.02
|1.8216
|1.8223
|1.8176
|438
|2005.09.13 16:01
|s/l
|219
|0.02
|1.8223
|1.8223
|1.8176
|-1.40
|2224.90
|439
|2005.09.13 16:01
|sell
|220
|0.03
|1.8222
|1.8229
|1.8212
|440
|2005.09.13 16:09
|s/l
|220
|0.03
|1.8229
|1.8229
|1.8212
|-2.10
|2222.80
|441
|2005.09.13 16:19
|sell
|221
|0.10
|1.8224
|1.8264
|1.8123
|442
|2005.09.14 01:29
|s/l
|221
|0.10
|1.8264
|1.8264
|1.8123
|-40.00
|2182.80
|443
|2005.09.14 07:00
|sell
|222
|0.10
|1.8242
|1.8282
|1.8141
|444
|2005.09.14 12:29
|s/l
|222
|0.10
|1.8282
|1.8282
|1.8141
|-40.00
|2142.80
|445
|2005.09.14 15:59
|sell
|223
|0.10
|1.8240
|1.8280
|1.8139
|446
|2005.09.15 08:59
|t/p
|223
|0.10
|1.8139
|1.8280
|1.8139
|101.00
|2243.80
|447
|2005.09.15 08:59
|sell
|224
|0.01
|1.8107
|1.8114
|1.8070
|448
|2005.09.15 12:59
|t/p
|224
|0.01
|1.8070
|1.8114
|1.8070
|3.70
|2247.50
|449
|2005.09.15 12:59
|sell
|225
|0.20
|1.8067
|1.8074
|1.8017
|450
|2005.09.15 13:17
|s/l
|225
|0.20
|1.8074
|1.8074
|1.8017
|-14.00
|2233.50
|451
|2005.09.15 13:17
|sell
|226
|0.30
|1.8074
|1.8099
|1.7999
|452
|2005.09.16 04:29
|s/l
|226
|0.30
|1.8099
|1.8099
|1.7999
|-75.00
|2158.50
|453
|2005.09.16 12:00
|sell
|227
|0.02
|1.8097
|1.8104
|1.8057
|454
|2005.09.16 12:01
|s/l
|227
|0.02
|1.8104
|1.8104
|1.8057
|-1.40
|2157.10
|455
|2005.09.16 12:29
|sell
|228
|0.10
|1.8094
|1.8134
|1.7993
|456
|2005.09.19 06:59
|t/p
|228
|0.10
|1.7993
|1.8134
|1.7993
|101.00
|2258.10
|457
|2005.09.19 06:59
|sell
|229
|0.10
|1.7976
|1.8016
|1.7875
|458
|2005.09.19 07:30
|s/l
|229
|0.10
|1.8016
|1.8016
|1.7875
|-40.00
|2218.10
|459
|2005.09.19 07:30
|sell
|230
|0.10
|1.8020
|1.8060
|1.7919
|460
|2005.09.19 11:59
|s/l
|230
|0.10
|1.8060
|1.8060
|1.7919
|-40.00
|2178.10
|461
|2005.09.19 13:00
|sell
|231
|0.10
|1.8020
|1.8060
|1.7919
|462
|2005.09.19 13:46
|s/l
|231
|0.10
|1.8060
|1.8060
|1.7919
|-40.00
|2138.10
|463
|2005.09.19 16:59
|sell
|232
|0.10
|1.8023
|1.8063
|1.7922
|464
|2005.09.20 07:59
|s/l
|232
|0.10
|1.8063
|1.8063
|1.7922
|-40.00
|2098.10
|465
|2005.09.20 09:59
|sell
|233
|0.10
|1.8025
|1.8065
|1.7924
|466
|2005.09.21 05:29
|s/l
|233
|0.10
|1.8065
|1.8065
|1.7924
|-40.00
|2058.10
|467
|2005.09.22 10:30
|sell
|234
|0.01
|1.8019
|1.8026
|1.7982
|468
|2005.09.22 11:29
|s/l
|234
|0.01
|1.8026
|1.8026
|1.7982
|-0.70
|2057.40
|469
|2005.09.22 11:29
|sell
|235
|0.50
|1.8032
|1.8054
|1.7967
|470
|2005.09.22 12:59
|t/p
|235
|0.50
|1.7967
|1.8054
|1.7967
|325.00
|2382.40
|471
|2005.09.22 12:59
|sell
|236
|0.10
|1.7958
|1.7998
|1.7857
|472
|2005.09.23 07:29
|t/p
|236
|0.10
|1.7857
|1.7998
|1.7857
|101.00
|2483.40
|473
|2005.09.23 07:30
|sell
|237
|0.10
|1.7850
|1.7890
|1.7749
|474
|2005.09.23 11:00
|s/l
|237
|0.10
|1.7890
|1.7890
|1.7749
|-40.00
|2443.40
|475
|2005.09.23 11:00
|sell
|238
|0.10
|1.7893
|1.7933
|1.7792
|476
|2005.09.23 13:59
|t/p
|238
|0.10
|1.7792
|1.7933
|1.7792
|101.00
|2544.40
|477
|2005.09.23 13:59
|sell
|239
|0.10
|1.7786
|1.7826
|1.7685
|478
|2005.09.23 14:29
|s/l
|239
|0.10
|1.7826
|1.7826
|1.7685
|-40.00
|2504.40
|479
|2005.09.23 14:29
|sell
|240
|0.10
|1.7826
|1.7866
|1.7725
|480
|2005.09.25 23:00
|t/p
|240
|0.10
|1.7725
|1.7866
|1.7725
|101.00
|2605.40
|481
|2005.09.25 23:00
|sell
|241
|0.10
|1.7720
|1.7760
|1.7619
|482
|2005.09.26 04:59
|s/l
|241
|0.10
|1.7760
|1.7760
|1.7619
|-40.00
|2565.40
|483
|2005.09.26 04:59
|sell
|242
|0.10
|1.7759
|1.7799
|1.7658
|484
|2005.09.26 21:29
|s/l
|242
|0.10
|1.7799
|1.7799
|1.7658
|-40.00
|2525.40
|485
|2005.09.27 01:00
|sell
|243
|0.10
|1.7769
|1.7809
|1.7668
|486
|2005.09.27 07:29
|t/p
|243
|0.10
|1.7668
|1.7809
|1.7668
|101.00
|2626.40
|487
|2005.09.27 07:29
|sell
|244
|0.01
|1.7660
|1.7667
|1.7623
|488
|2005.09.27 07:59
|s/l
|244
|0.01
|1.7667
|1.7667
|1.7623
|-0.70
|2625.70
|489
|2005.09.27 07:59
|sell
|245
|0.50
|1.7683
|1.7705
|1.7618
|490
|2005.09.28 04:59
|s/l
|245
|0.50
|1.7705
|1.7705
|1.7618
|-110.00
|2515.70
|491
|2005.09.28 08:59
|sell
|246
|0.01
|1.7678
|1.7685
|1.7641
|492
|2005.09.28 09:59
|s/l
|246
|0.01
|1.7685
|1.7685
|1.7641
|-0.70
|2515.00
|493
|2005.09.28 09:59
|sell
|247
|0.50
|1.7690
|1.7712
|1.7625
|494
|2005.09.28 14:59
|t/p
|247
|0.50
|1.7625
|1.7712
|1.7625
|325.00
|2840.00
|495
|2005.09.28 14:59
|sell
|248
|0.01
|1.7615
|1.7622
|1.7578
|496
|2005.09.28 15:29
|s/l
|248
|0.01
|1.7622
|1.7622
|1.7578
|-0.70
|2839.30
|497
|2005.09.28 15:29
|sell
|249
|0.50
|1.7619
|1.7641
|1.7554
|498
|2005.09.28 15:54
|s/l
|249
|0.50
|1.7641
|1.7641
|1.7554
|-110.00
|2729.30
|499
|2005.09.28 15:54
|sell
|250
|0.10
|1.7649
|1.7689
|1.7548
|500
|2005.09.28 22:59
|s/l
|250
|0.10
|1.7689
|1.7689
|1.7548
|-40.00
|2689.30
|501
|2005.09.29 01:00
|sell
|251
|0.10
|1.7670
|1.7710
|1.7569
|502
|2005.10.03 01:59
|t/p
|251
|0.10
|1.7569
|1.7710
|1.7569
|101.00
|2790.30
|503
|2005.10.03 01:59
|sell
|252
|0.01
|1.7542
|1.7549
|1.7505
|504
|2005.10.03 02:29
|s/l
|252
|0.01
|1.7549
|1.7549
|1.7505
|-0.70
|2789.60
|505
|2005.10.03 02:29
|sell
|253
|0.10
|1.7536
|1.7576
|1.7435
|506
|2005.10.03 04:29
|s/l
|253
|0.10
|1.7576
|1.7576
|1.7435
|-40.00
|2749.60
|507
|2005.10.03 04:30
|sell
|254
|0.10
|1.7584
|1.7624
|1.7483
|508
|2005.10.05 03:29
|s/l
|254
|0.10
|1.7624
|1.7624
|1.7483
|-40.00
|2709.60
|509
|2005.10.07 13:30
|sell
|255
|0.01
|1.7601
|1.7608
|1.7564
|510
|2005.10.07 13:59
|s/l
|255
|0.01
|1.7608
|1.7608
|1.7564
|-0.70
|2708.90
|511
|2005.10.07 13:59
|sell
|256
|0.50
|1.7619
|1.7641
|1.7554
|512
|2005.10.10 12:59
|t/p
|256
|0.50
|1.7554
|1.7641
|1.7554
|325.00
|3033.90
|513
|2005.10.10 12:59
|sell
|257
|0.30
|1.7550
|1.7575
|1.7475
|514
|2005.10.11 13:59
|t/p
|257
|0.30
|1.7475
|1.7575
|1.7475
|225.00
|3258.90
|515
|2005.10.11 13:59
|sell
|258
|0.02
|1.7459
|1.7466
|1.7419
|516
|2005.10.11 14:29
|s/l
|258
|0.02
|1.7466
|1.7466
|1.7419
|-1.40
|3257.50
|517
|2005.10.11 14:29
|sell
|259
|0.10
|1.7476
|1.7516
|1.7375
|518
|2005.10.12 12:59
|s/l
|259
|0.10
|1.7516
|1.7516
|1.7375
|-40.00
|3217.50
|519
|2005.10.13 00:59
|sell
|260
|0.01
|1.7493
|1.7500
|1.7456
|520
|2005.10.13 01:00
|s/l
|260
|0.01
|1.7500
|1.7500
|1.7456
|-0.70
|3216.80
|521
|2005.10.13 01:00
|sell
|261
|0.50
|1.7500
|1.7522
|1.7435
|522
|2005.10.13 16:59
|s/l
|261
|0.50
|1.7522
|1.7522
|1.7435
|-110.00
|3106.80
|523
|2005.10.14 12:46
|sell
|262
|0.10
|1.7494
|1.7534
|1.7393
|524
|2005.10.14 12:59
|s/l
|262
|0.10
|1.7534
|1.7534
|1.7393
|-40.00
|3066.80
|525
|2005.10.17 17:02
|sell
|263
|0.10
|1.7544
|1.7584
|1.7443
|526
|2005.10.18 10:29
|t/p
|263
|0.10
|1.7443
|1.7584
|1.7443
|101.00
|3167.80
|527
|2005.10.18 10:29
|sell
|264
|0.10
|1.7439
|1.7479
|1.7338
|528
|2005.10.18 13:59
|s/l
|264
|0.10
|1.7479
|1.7479
|1.7338
|-40.00
|3127.80
|529
|2005.10.18 13:59
|sell
|265
|0.10
|1.7480
|1.7520
|1.7379
|530
|2005.10.19 09:29
|s/l
|265
|0.10
|1.7520
|1.7520
|1.7379
|-40.00
|3087.80
|531
|2005.10.25 06:00
|sell
|266
|0.01
|1.7659
|1.7666
|1.7622
|532
|2005.10.25 06:30
|s/l
|266
|0.01
|1.7666
|1.7666
|1.7622
|-0.70
|3087.10
|533
|2005.10.25 06:30
|sell
|267
|0.50
|1.7666
|1.7688
|1.7601
|534
|2005.10.25 07:59
|s/l
|267
|0.50
|1.7688
|1.7688
|1.7601
|-110.00
|2977.10
|535
|2005.10.28 16:30
|sell
|268
|0.01
|1.7763
|1.7770
|1.7726
|536
|2005.10.28 16:59
|s/l
|268
|0.01
|1.7770
|1.7770
|1.7726
|-0.70
|2976.40
|537
|2005.10.28 16:59
|sell
|269
|0.50
|1.7748
|1.7770
|1.7683
|538
|2005.10.31 07:29
|s/l
|269
|0.50
|1.7770
|1.7770
|1.7683
|-110.00
|2866.40
|539
|2005.10.31 13:00
|sell
|270
|0.10
|1.7773
|1.7813
|1.7672
|540
|2005.11.01 13:59
|t/p
|270
|0.10
|1.7672
|1.7813
|1.7672
|101.00
|2967.40
|541
|2005.11.01 14:00
|sell
|271
|0.50
|1.7668
|1.7690
|1.7603
|542
|2005.11.02 13:59
|s/l
|271
|0.50
|1.7690
|1.7690
|1.7603
|-110.00
|2857.40
|543
|2005.11.03 21:00
|sell
|272
|0.01
|1.7703
|1.7710
|1.7666
|544
|2005.11.03 21:00
|s/l
|272
|0.01
|1.7710
|1.7710
|1.7666
|-0.70
|2856.70
|545
|2005.11.03 21:00
|sell
|273
|0.50
|1.7710
|1.7732
|1.7645
|546
|2005.11.04 12:59
|t/p
|273
|0.50
|1.7645
|1.7732
|1.7645
|325.00
|3181.70
|547
|2005.11.04 12:59
|sell
|274
|0.10
|1.7641
|1.7681
|1.7540
|548
|2005.11.04 13:59
|s/l
|274
|0.10
|1.7681
|1.7681
|1.7540
|-40.00
|3141.70
|549
|2005.11.04 13:59
|sell
|275
|0.10
|1.7682
|1.7722
|1.7581
|550
|2005.11.04 15:29
|t/p
|275
|0.10
|1.7581
|1.7722
|1.7581
|101.00
|3242.70
|551
|2005.11.04 15:29
|sell
|276
|0.10
|1.7537
|1.7577
|1.7436
|552
|2005.11.07 13:59
|t/p
|276
|0.10
|1.7436
|1.7577
|1.7436
|101.00
|3343.70
|553
|2005.11.07 13:59
|sell
|277
|0.10
|1.7402
|1.7442
|1.7301
|554
|2005.11.07 16:30
|s/l
|277
|0.10
|1.7442
|1.7442
|1.7301
|-40.00
|3303.70
|555
|2005.11.07 16:30
|sell
|278
|0.10
|1.7441
|1.7481
|1.7340
|556
|2005.11.08 09:40
|t/p
|278
|0.10
|1.7340
|1.7481
|1.7340
|101.00
|3404.70
|557
|2005.11.08 09:40
|sell
|279
|0.10
|1.7338
|1.7378
|1.7237
|558
|2005.11.08 13:59
|s/l
|279
|0.10
|1.7378
|1.7378
|1.7237
|-40.00
|3364.70
|559
|2005.11.09 01:12
|sell
|280
|0.01
|1.7418
|1.7425
|1.7381
|560
|2005.11.09 01:29
|s/l
|280
|0.01
|1.7425
|1.7425
|1.7381
|-0.70
|3364.00
|561
|2005.11.09 02:59
|sell
|281
|0.03
|1.7414
|1.7421
|1.7404
|562
|2005.11.09 03:01
|s/l
|281
|0.03
|1.7421
|1.7421
|1.7404
|-2.10
|3361.90
|563
|2005.11.09 03:04
|sell
|282
|0.10
|1.7428
|1.7468
|1.7327
|564
|2005.11.10 08:59
|s/l
|282
|0.10
|1.7468
|1.7468
|1.7327
|-40.00
|3321.90
|565
|2005.11.10 20:00
|sell
|283
|0.10
|1.7419
|1.7459
|1.7318
|566
|2005.11.14 00:00
|close
|283
|0.10
|1.7425
|1.7459
|1.7318
|-6.00
|3315.90
|567
|2005.11.14 13:41
|sell
|284
|0.10
|1.7388
|1.7428
|1.7287
|568
|2005.11.16 10:59
|t/p
|284
|0.10
|1.7287
|1.7428
|1.7287
|101.00
|3416.90
|569
|2005.11.16 10:59
|sell
|285
|0.01
|1.7251
|1.7258
|1.7214
|570
|2005.11.16 11:19
|s/l
|285
|0.01
|1.7258
|1.7258
|1.7214
|-0.70
|3416.20
|571
|2005.11.16 11:19
|sell
|286
|0.20
|1.7271
|1.7278
|1.7221
|572
|2005.11.16 14:29
|t/p
|286
|0.20
|1.7221
|1.7278
|1.7221
|100.00
|3516.20
|573
|2005.11.16 14:29
|sell
|287
|0.30
|1.7207
|1.7232
|1.7132
|574
|2005.11.18 08:29
|t/p
|287
|0.30
|1.7132
|1.7232
|1.7132
|225.00
|3741.20
|575
|2005.11.18 08:29
|sell
|288
|0.01
|1.7115
|1.7122
|1.7078
|576
|2005.11.18 08:59
|s/l
|288
|0.01
|1.7122
|1.7122
|1.7078
|-0.70
|3740.50
|577
|2005.11.18 08:59
|sell
|289
|0.20
|1.7139
|1.7146
|1.7089
|578
|2005.11.18 12:59
|s/l
|289
|0.20
|1.7146
|1.7146
|1.7089
|-14.00
|3726.50
|579
|2005.11.18 13:00
|sell
|290
|0.50
|1.7144
|1.7166
|1.7079
|580
|2005.11.18 14:29
|s/l
|290
|0.50
|1.7166
|1.7166
|1.7079
|-110.00
|3616.50
|581
|2005.11.18 16:00
|sell
|291
|0.10
|1.7135
|1.7175
|1.7034
|582
|2005.11.18 18:29
|s/l
|291
|0.10
|1.7175
|1.7175
|1.7034
|-40.00
|3576.50
|583
|2005.11.21 01:30
|sell
|292
|0.10
|1.7158
|1.7198
|1.7057
|584
|2005.11.21 08:29
|s/l
|292
|0.10
|1.7198
|1.7198
|1.7057
|-40.00
|3536.50
|585
|2005.11.21 13:30
|sell
|293
|0.10
|1.7182
|1.7222
|1.7081
|586
|2005.11.21 14:29
|s/l
|293
|0.10
|1.7222
|1.7222
|1.7081
|-40.00
|3496.50
|587
|2005.11.21 16:00
|sell
|294
|0.10
|1.7188
|1.7228
|1.7087
|588
|2005.11.22 14:16
|t/p
|294
|0.10
|1.7087
|1.7228
|1.7087
|101.00
|3597.50
|589
|2005.11.22 14:16
|sell
|295
|0.50
|1.7086
|1.7108
|1.7021
|590
|2005.11.22 15:39
|s/l
|295
|0.50
|1.7108
|1.7108
|1.7021
|-110.00
|3487.50
|591
|2005.11.22 15:39
|sell
|296
|0.30
|1.7109
|1.7134
|1.7034
|592
|2005.11.22 16:29
|s/l
|296
|0.30
|1.7134
|1.7134
|1.7034
|-75.00
|3412.50
|593
|2005.11.22 16:29
|sell
|297
|0.10
|1.7137
|1.7177
|1.7036
|594
|2005.11.22 19:29
|s/l
|297
|0.10
|1.7177
|1.7177
|1.7036
|-40.00
|3372.50
|595
|2005.11.25 08:30
|sell
|298
|0.10
|1.7184
|1.7224
|1.7083
|596
|2005.11.25 14:25
|s/l
|298
|0.10
|1.7224
|1.7224
|1.7083
|-40.00
|3332.50
|597
|2005.11.25 14:59
|sell
|299
|0.10
|1.7195
|1.7235
|1.7094
|598
|2005.11.28 07:59
|t/p
|299
|0.10
|1.7094
|1.7235
|1.7094
|101.00
|3433.50
|599
|2005.11.28 07:59
|sell
|300
|0.30
|1.7079
|1.7104
|1.7004
|600
|2005.11.28 10:00
|s/l
|300
|0.30
|1.7104
|1.7104
|1.7004
|-75.00
|3358.50
|601
|2005.11.28 10:29
|sell
|301
|0.10
|1.7095
|1.7135
|1.6994
|602
|2005.11.28 15:29
|s/l
|301
|0.10
|1.7135
|1.7135
|1.6994
|-40.00
|3318.50
|603
|2005.11.29 22:00
|sell
|302
|0.10
|1.7180
|1.7220
|1.7079
|604
|2005.11.30 06:00
|s/l
|302
|0.10
|1.7220
|1.7220
|1.7079
|-40.00
|3278.50
|605
|2005.12.07 10:00
|sell
|303
|0.01
|1.7315
|1.7322
|1.7278
|606
|2005.12.07 10:27
|s/l
|303
|0.01
|1.7322
|1.7322
|1.7278
|-0.70
|3277.80
|607
|2005.12.07 10:27
|sell
|304
|0.50
|1.7324
|1.7346
|1.7259
|608
|2005.12.07 16:29
|s/l
|304
|0.50
|1.7346
|1.7346
|1.7259
|-110.00
|3167.80
|609
|2005.12.07 16:29
|sell
|305
|0.30
|1.7344
|1.7369
|1.7269
|610
|2005.12.08 08:29
|s/l
|305
|0.30
|1.7369
|1.7369
|1.7269
|-75.00
|3092.80
|611
|2005.12.15 17:00
|sell
|306
|0.50
|1.7645
|1.7667
|1.7580
|612
|2005.12.16 08:29
|s/l
|306
|0.50
|1.7667
|1.7667
|1.7580
|-110.00
|2982.80
|613
|2005.12.19 10:30
|sell
|307
|0.30
|1.7645
|1.7670
|1.7570
|614
|2005.12.20 10:59
|s/l
|307
|0.30
|1.7670
|1.7670
|1.7570
|-75.00
|2907.80
|615
|2005.12.20 14:00
|sell
|308
|0.01
|1.7623
|1.7630
|1.7586
|616
|2005.12.20 14:02
|s/l
|308
|0.01
|1.7630
|1.7630
|1.7586
|-0.70
|2907.10
|617
|2005.12.20 14:02
|sell
|309
|0.50
|1.7630
|1.7652
|1.7565
|618
|2005.12.20 16:59
|t/p
|309
|0.50
|1.7565
|1.7652
|1.7565
|325.00
|3232.10
|619
|2005.12.20 16:59
|sell
|310
|0.01
|1.7543
|1.7550
|1.7506
|620
|2005.12.20 17:29
|s/l
|310
|0.01
|1.7550
|1.7550
|1.7506
|-0.70
|3231.40
|621
|2005.12.20 17:29
|sell
|311
|0.20
|1.7563
|1.7570
|1.7513
|622
|2005.12.21 00:59
|s/l
|311
|0.20
|1.7570
|1.7570
|1.7513
|-14.00
|3217.40
|623
|2005.12.21 03:59
|sell
|312
|0.30
|1.7556
|1.7581
|1.7481
|624
|2005.12.21 07:29
|s/l
|312
|0.30
|1.7581
|1.7581
|1.7481
|-75.00
|3142.40
|625
|2005.12.21 08:58
|sell
|313
|0.10
|1.7562
|1.7602
|1.7461
|626
|2005.12.21 14:59
|t/p
|313
|0.10
|1.7461
|1.7602
|1.7461
|101.00
|3243.40
|627
|2005.12.21 14:59
|sell
|314
|0.10
|1.7420
|1.7460
|1.7319
|628
|2005.12.23 14:59
|t/p
|314
|0.10
|1.7319
|1.7460
|1.7319
|101.00
|3344.40
|629
|2005.12.23 14:59
|sell
|315
|0.01
|1.7313
|1.7320
|1.7276
|630
|2005.12.23 15:00
|s/l
|315
|0.01
|1.7320
|1.7320
|1.7276
|-0.70
|3343.70
|631
|2005.12.23 15:00
|sell
|316
|0.03
|1.7322
|1.7329
|1.7312
|632
|2005.12.23 15:01
|t/p
|316
|0.03
|1.7312
|1.7329
|1.7312
|3.00
|3346.70
|633
|2005.12.23 15:01
|sell
|317
|0.10
|1.7310
|1.7350
|1.7209
|634
|2005.12.23 19:40
|s/l
|317
|0.10
|1.7350
|1.7350
|1.7209
|-40.00
|3306.70
|635
|2005.12.23 19:48
|sell
|318
|0.01
|1.7344
|1.7351
|1.7307
|636
|2005.12.23 19:50
|s/l
|318
|0.01
|1.7351
|1.7351
|1.7307
|-0.70
|3306.00
|637
|2005.12.23 19:50
|sell
|319
|0.50
|1.7346
|1.7368
|1.7281
|638
|2005.12.27 09:29
|close
|319
|0.50
|1.7352
|1.7368
|1.7281
|-30.00
|3276.00
|639
|2005.12.27 14:30
|sell
|320
|0.01
|1.7337
|1.7344
|1.7300
|640
|2005.12.27 14:35
|s/l
|320
|0.01
|1.7344
|1.7344
|1.7300
|-0.70
|3275.30
|641
|2005.12.27 14:41
|sell
|321
|0.50
|1.7338
|1.7360
|1.7273
|642
|2005.12.27 19:59
|t/p
|321
|0.50
|1.7273
|1.7360
|1.7273
|325.00
|3600.30
|643
|2005.12.27 19:59
|sell
|322
|0.01
|1.7269
|1.7276
|1.7232
|644
|2005.12.27 20:29
|s/l
|322
|0.01
|1.7276
|1.7276
|1.7232
|-0.70
|3599.60
|645
|2005.12.27 20:29
|sell
|323
|0.20
|1.7277
|1.7284
|1.7227
|646
|2005.12.27 20:33
|s/l
|323
|0.20
|1.7284
|1.7284
|1.7227
|-14.00
|3585.60
|647
|2005.12.27 20:33
|sell
|324
|0.10
|1.7283
|1.7323
|1.7182
|648
|2005.12.28 06:59
|s/l
|324
|0.10
|1.7323
|1.7323
|1.7182
|-40.00
|3545.60
|649
|2005.12.28 13:30
|sell
|325
|0.10
|1.7335
|1.7375
|1.7234
|650
|2005.12.28 16:59
|t/p
|325
|0.10
|1.7234
|1.7375
|1.7234
|101.00
|3646.60
|651
|2005.12.28 17:00
|sell
|326
|0.30
|1.7224
|1.7249
|1.7149
|652
|2005.12.28 19:59
|t/p
|326
|0.30
|1.7149
|1.7249
|1.7149
|225.00
|3871.60
|653
|2005.12.28 20:00
|sell
|327
|0.50
|1.7147
|1.7169
|1.7082
|654
|2005.12.28 22:12
|s/l
|327
|0.50
|1.7169
|1.7169
|1.7082
|-110.00
|3761.60
|655
|2005.12.28 22:12
|sell
|328
|0.10
|1.7169
|1.7209
|1.7068
|656
|2005.12.29 00:59
|s/l
|328
|0.10
|1.7209
|1.7209
|1.7068
|-40.00
|3721.60
|657
|2005.12.29 00:59
|sell
|329
|0.10
|1.7208
|1.7248
|1.7107
|658
|2005.12.29 15:59
|s/l
|329
|0.10
|1.7248
|1.7248
|1.7107
|-40.00
|3681.60
|659
|2005.12.30 01:29
|sell
|330
|0.10
|1.7230
|1.7270
|1.7129
|660
|2005.12.30 04:29
|s/l
|330
|0.10
|1.7270
|1.7270
|1.7129
|-40.00
|3641.60
|661
|2005.12.30 09:30
|sell
|331
|0.10
|1.7254
|1.7294
|1.7153
|662
|2006.01.03 02:29
|close
|331
|0.10
|1.7268
|1.7294
|1.7153
|-14.00
|3627.60
|663
|2006.01.11 07:03
|sell
|332
|0.50
|1.7607
|1.7629
|1.7542
|664
|2006.01.11 10:29
|t/p
|332
|0.50
|1.7542
|1.7629
|1.7542
|325.00
|3952.60
|665
|2006.01.11 10:29
|sell
|333
|0.10
|1.7537
|1.7577
|1.7436
|666
|2006.01.11 12:29
|s/l
|333
|0.10
|1.7577
|1.7577
|1.7436
|-40.00
|3912.60
|667
|2006.01.11 12:30
|sell
|334
|0.10
|1.7584
|1.7624
|1.7483
|668
|2006.01.11 16:59
|s/l
|334
|0.10
|1.7624
|1.7624
|1.7483
|-40.00
|3872.60
|669
|2006.01.12 18:00
|sell
|335
|0.10
|1.7607
|1.7647
|1.7506
|670
|2006.01.13 07:29
|s/l
|335
|0.10
|1.7647
|1.7647
|1.7506
|-40.00
|3832.60
|671
|2006.01.16 23:30
|sell
|336
|0.50
|1.7669
|1.7691
|1.7604
|672
|2006.01.17 08:28
|s/l
|336
|0.50
|1.7691
|1.7691
|1.7604
|-110.00
|3722.60
|673
|2006.01.17 09:30
|sell
|337
|0.10
|1.7662
|1.7702
|1.7561
|674
|2006.01.19 08:59
|t/p
|337
|0.10
|1.7561
|1.7702
|1.7561
|101.00
|3823.60
|675
|2006.01.19 08:59
|sell
|338
|0.01
|1.7557
|1.7564
|1.7520
|676
|2006.01.19 09:31
|s/l
|338
|0.01
|1.7564
|1.7564
|1.7520
|-0.70
|3822.90
|677
|2006.01.19 09:32
|sell
|339
|0.50
|1.7562
|1.7584
|1.7497
|678
|2006.01.19 15:29
|s/l
|339
|0.50
|1.7584
|1.7584
|1.7497
|-110.00
|3712.90
|679
|2006.01.19 20:00
|sell
|340
|0.50
|1.7588
|1.7610
|1.7523
|680
|2006.01.20 12:29
|s/l
|340
|0.50
|1.7610
|1.7610
|1.7523
|-110.00
|3602.90
|681
|2006.01.26 20:30
|sell
|341
|0.50
|1.7802
|1.7824
|1.7737
|682
|2006.01.27 13:59
|s/l
|341
|0.50
|1.7824
|1.7824
|1.7737
|-110.00
|3492.90
|683
|2006.01.27 15:30
|sell
|342
|0.30
|1.7777
|1.7802
|1.7702
|684
|2006.01.27 18:29
|t/p
|342
|0.30
|1.7702
|1.7802
|1.7702
|225.00
|3717.90
|685
|2006.01.27 18:29
|sell
|343
|0.02
|1.7673
|1.7680
|1.7633
|686
|2006.01.27 18:46
|s/l
|343
|0.02
|1.7680
|1.7680
|1.7633
|-1.40
|3716.50
|687
|2006.01.27 18:46
|sell
|344
|0.10
|1.7685
|1.7725
|1.7584
|688
|2006.01.30 21:59
|close
|344
|0.10
|1.7687
|1.7725
|1.7584
|-2.00
|3714.50
|689
|2006.01.31 00:38
|sell
|345
|0.50
|1.7675
|1.7697
|1.7610
|690
|2006.01.31 03:29
|s/l
|345
|0.50
|1.7697
|1.7697
|1.7610
|-110.00
|3604.50
|691
|2006.01.31 13:29
|sell
|346
|0.10
|1.7699
|1.7739
|1.7598
|692
|2006.01.31 15:29
|s/l
|346
|0.10
|1.7739
|1.7739
|1.7598
|-40.00
|3564.50
|693
|2006.02.01 22:00
|sell
|347
|0.10
|1.7738
|1.7778
|1.7637
|694
|2006.02.02 15:29
|s/l
|347
|0.10
|1.7778
|1.7778
|1.7637
|-40.00
|3524.50
|695
|2006.02.03 13:59
|sell
|348
|0.20
|1.7678
|1.7685
|1.7628
|696
|2006.02.03 14:29
|s/l
|348
|0.20
|1.7685
|1.7685
|1.7628
|-14.00
|3510.50
|697
|2006.02.03 14:29
|sell
|349
|0.30
|1.7684
|1.7709
|1.7609
|698
|2006.02.03 15:59
|t/p
|349
|0.30
|1.7609
|1.7709
|1.7609
|225.00
|3735.50
|699
|2006.02.03 15:59
|sell
|350
|0.02
|1.7603
|1.7610
|1.7563
|700
|2006.02.03 16:12
|s/l
|350
|0.02
|1.7610
|1.7610
|1.7563
|-1.40
|3734.10
|701
|2006.02.03 16:12
|sell
|351
|0.10
|1.7621
|1.7661
|1.7520
|702
|2006.02.06 12:42
|t/p
|351
|0.10
|1.7520
|1.7661
|1.7520
|101.00
|3835.10
|703
|2006.02.06 12:42
|sell
|352
|0.01
|1.7516
|1.7523
|1.7479
|704
|2006.02.06 12:44
|s/l
|352
|0.01
|1.7523
|1.7523
|1.7479
|-0.70
|3834.40
|705
|2006.02.06 12:44
|sell
|353
|0.50
|1.7522
|1.7544
|1.7457
|706
|2006.02.06 17:29
|t/p
|353
|0.50
|1.7457
|1.7544
|1.7457
|325.00
|4159.40
|707
|2006.02.06 17:29
|sell
|354
|0.30
|1.7454
|1.7479
|1.7379
|708
|2006.02.06 19:59
|s/l
|354
|0.30
|1.7479
|1.7479
|1.7379
|-75.00
|4084.40
|709
|2006.02.06 19:59
|sell
|355
|0.02
|1.7477
|1.7484
|1.7437
|710
|2006.02.07 02:59
|s/l
|355
|0.02
|1.7484
|1.7484
|1.7437
|-1.40
|4083.00
|711
|2006.02.07 02:59
|sell
|356
|0.10
|1.7483
|1.7523
|1.7382
|712
|2006.02.10 11:29
|close
|356
|0.10
|1.7485
|1.7523
|1.7382
|-2.00
|4081.00
|713
|2006.02.12 22:30
|sell
|357
|0.50
|1.7437
|1.7459
|1.7372
|714
|2006.02.14 11:00
|t/p
|357
|0.50
|1.7372
|1.7459
|1.7372
|325.00
|4406.00
|715
|2006.02.14 11:00
|sell
|358
|0.30
|1.7370
|1.7395
|1.7295
|716
|2006.02.14 15:17
|t/p
|358
|0.30
|1.7295
|1.7395
|1.7295
|225.00
|4631.00
|717
|2006.02.14 15:17
|sell
|359
|0.02
|1.7292
|1.7299
|1.7252
|718
|2006.02.14 15:20
|s/l
|359
|0.02
|1.7299
|1.7299
|1.7252
|-1.40
|4629.60
|719
|2006.02.14 15:20
|sell
|360
|0.10
|1.7299
|1.7339
|1.7198
|720
|2006.02.14 16:59
|s/l
|360
|0.10
|1.7339
|1.7339
|1.7198
|-40.00
|4589.60
|721
|2006.02.14 16:59
|sell
|361
|0.10
|1.7342
|1.7382
|1.7241
|722
|2006.02.15 10:59
|s/l
|361
|0.10
|1.7382
|1.7382
|1.7241
|-40.00
|4549.60
|723
|2006.02.16 06:23
|sell
|362
|0.10
|1.7397
|1.7437
|1.7296
|724
|2006.02.19 22:00
|close
|362
|0.10
|1.7415
|1.7437
|1.7296
|-18.00
|4531.60
|725
|2006.02.22 12:00
|sell
|363
|0.01
|1.7399
|1.7406
|1.7362
|726
|2006.02.22 12:00
|s/l
|363
|0.01
|1.7406
|1.7406
|1.7362
|-0.70
|4530.90
|727
|2006.02.22 12:00
|sell
|364
|0.50
|1.7410
|1.7432
|1.7345
|728
|2006.02.22 17:29
|s/l
|364
|0.50
|1.7432
|1.7432
|1.7345
|-110.00
|4420.90
|729
|2006.02.23 02:00
|sell
|365
|0.30
|1.7422
|1.7447
|1.7347
|730
|2006.02.23 04:59
|s/l
|365
|0.30
|1.7447
|1.7447
|1.7347
|-75.00
|4345.90
|731
|2006.02.24 17:59
|sell
|366
|0.03
|1.7431
|1.7438
|1.7421
|732
|2006.02.24 18:29
|s/l
|366
|0.03
|1.7438
|1.7438
|1.7421
|-2.10
|4343.80
|733
|2006.02.24 18:29
|sell
|367
|0.10
|1.7441
|1.7481
|1.7340
|734
|2006.02.28 10:29
|close
|367
|0.10
|1.7458
|1.7481
|1.7340
|-17.00
|4326.80
|735
|2006.03.02 11:00
|sell
|368
|0.10
|1.7474
|1.7514
|1.7373
|736
|2006.03.02 17:59
|s/l
|368
|0.10
|1.7514
|1.7514
|1.7373
|-40.00
|4286.80
|737
|2006.03.06 17:30
|sell
|369
|0.01
|1.7494
|1.7501
|1.7457
|738
|2006.03.06 18:06
|s/l
|369
|0.01
|1.7501
|1.7501
|1.7457
|-0.70
|4286.10
|739
|2006.03.06 18:06
|sell
|370
|0.50
|1.7499
|1.7521
|1.7434
|740
|2006.03.07 08:29
|t/p
|370
|0.50
|1.7434
|1.7521
|1.7434
|325.00
|4611.10
|741
|2006.03.07 08:29
|sell
|371
|0.10
|1.7432
|1.7472
|1.7331
|742
|2006.03.10 13:59
|t/p
|371
|0.10
|1.7331
|1.7472
|1.7331
|101.00
|4712.10
|743
|2006.03.10 14:29
|sell
|372
|0.10
|1.7321
|1.7361
|1.7220
|744
|2006.03.13 19:59
|close
|372
|0.10
|1.7325
|1.7361
|1.7220
|-4.00
|4708.10
|745
|2006.03.21 08:29
|sell
|373
|0.01
|1.7481
|1.7488
|1.7444
|746
|2006.03.21 08:59
|s/l
|373
|0.01
|1.7488
|1.7488
|1.7444
|-0.70
|4707.40
|747
|2006.03.21 08:59
|sell
|374
|0.50
|1.7494
|1.7516
|1.7429
|748
|2006.03.23 11:29
|t/p
|374
|0.50
|1.7429
|1.7516
|1.7429
|325.00
|5032.40
|749
|2006.03.23 11:30
|sell
|375
|0.10
|1.7430
|1.7470
|1.7329
|750
|2006.03.24 07:59
|t/p
|375
|0.10
|1.7329
|1.7470
|1.7329
|101.00
|5133.40
|751
|2006.03.24 07:59
|sell
|376
|0.01
|1.7318
|1.7325
|1.7281
|752
|2006.03.24 08:29
|s/l
|376
|0.01
|1.7325
|1.7325
|1.7281
|-0.70
|5132.70
|753
|2006.03.24 08:29
|sell
|377
|0.50
|1.7320
|1.7342
|1.7255
|754
|2006.03.24 13:59
|s/l
|377
|0.50
|1.7342
|1.7342
|1.7255
|-110.00
|5022.70
|755
|2006.03.24 13:59
|sell
|378
|0.10
|1.7340
|1.7380
|1.7239
|756
|2006.03.24 15:29
|s/l
|378
|0.10
|1.7380
|1.7380
|1.7239
|-40.00
|4982.70
|757
|2006.03.28 23:30
|sell
|379
|0.10
|1.7428
|1.7468
|1.7327
|758
|2006.03.29 13:59
|t/p
|379
|0.10
|1.7327
|1.7468
|1.7327
|101.00
|5083.70
|759
|2006.03.29 14:00
|sell
|380
|0.10
|1.7323
|1.7363
|1.7222
|760
|2006.03.29 17:59
|s/l
|380
|0.10
|1.7363
|1.7363
|1.7222
|-40.00
|5043.70
|761
|2006.03.29 18:00
|sell
|381
|0.10
|1.7365
|1.7405
|1.7264
|762
|2006.03.30 04:29
|s/l
|381
|0.10
|1.7405
|1.7405
|1.7264
|-40.00
|5003.70
|763
|2006.03.30 07:59
|sell
|382
|0.10
|1.7375
|1.7415
|1.7274
|764
|2006.03.30 11:59
|s/l
|382
|0.10
|1.7415
|1.7415
|1.7274
|-40.00
|4963.70
|765
|2006.03.31 09:30
|sell
|383
|0.10
|1.7371
|1.7411
|1.7270
|766
|2006.04.03 06:59
|t/p
|383
|0.10
|1.7270
|1.7411
|1.7270
|101.00
|5064.70
|767
|2006.04.03 07:01
|sell
|384
|0.10
|1.7275
|1.7315
|1.7174
|768
|2006.04.03 14:29
|s/l
|384
|0.10
|1.7315
|1.7315
|1.7174
|-40.00
|5024.70
|769
|2006.04.07 11:00
|sell
|385
|0.01
|1.7496
|1.7503
|1.7459
|770
|2006.04.07 11:00
|s/l
|385
|0.01
|1.7503
|1.7503
|1.7459
|-0.70
|5024.00
|771
|2006.04.07 11:00
|sell
|386
|0.50
|1.7497
|1.7519
|1.7432
|772
|2006.04.07 14:29
|t/p
|386
|0.50
|1.7432
|1.7519
|1.7432
|325.00
|5349.00
|773
|2006.04.07 14:29
|sell
|387
|0.30
|1.7416
|1.7441
|1.7341
|774
|2006.04.07 20:29
|s/l
|387
|0.30
|1.7441
|1.7441
|1.7341
|-75.00
|5274.00
|775
|2006.04.07 20:29
|sell
|388
|0.02
|1.7439
|1.7446
|1.7399
|776
|2006.04.10 00:59
|s/l
|388
|0.02
|1.7446
|1.7446
|1.7399
|-1.40
|5272.60
|777
|2006.04.10 00:59
|sell
|389
|0.10
|1.7445
|1.7485
|1.7344
|778
|2006.04.11 18:29
|s/l
|389
|0.10
|1.7485
|1.7485
|1.7344
|-40.00
|5232.60
|779
|2006.04.26 14:00
|sell
|390
|0.50
|1.7847
|1.7869
|1.7782
|780
|2006.04.26 14:59
|s/l
|390
|0.50
|1.7869
|1.7869
|1.7782
|-110.00
|5122.60
|781
|2006.04.26 20:30
|sell
|391
|0.30
|1.7841
|1.7866
|1.7766
|782
|2006.04.27 12:59
|s/l
|391
|0.30
|1.7866
|1.7866
|1.7766
|-75.00
|5047.60
|783
|2006.05.11 02:59
|sell
|392
|0.50
|1.8558
|1.8580
|1.8493
|784
|2006.05.11 08:45
|s/l
|392
|0.50
|1.8580
|1.8580
|1.8493
|-110.00
|4937.60
|785
|2006.05.11 08:45
|sell
|393
|0.10
|1.8578
|1.8618
|1.8477
|786
|2006.05.11 09:29
|s/l
|393
|0.10
|1.8618
|1.8618
|1.8477
|-40.00
|4897.60
|787
|2006.05.15 21:00
|sell
|394
|0.50
|1.8798
|1.8820
|1.8733
|788
|2006.05.16 02:29
|s/l
|394
|0.50
|1.8820
|1.8820
|1.8733
|-110.00
|4787.60
|789
|2006.05.16 09:30
|sell
|395
|0.30
|1.8769
|1.8794
|1.8694
|790
|2006.05.16 09:30
|s/l
|395
|0.30
|1.8794
|1.8794
|1.8694
|-75.00
|4712.60
|791
|2006.05.16 09:30
|sell
|396
|0.10
|1.8808
|1.8848
|1.8707
|792
|2006.05.16 12:59
|s/l
|396
|0.10
|1.8848
|1.8848
|1.8707
|-40.00
|4672.60
|793
|2006.05.17 20:00
|sell
|397
|0.01
|1.8828
|1.8835
|1.8791
|794
|2006.05.18 00:29
|s/l
|397
|0.01
|1.8835
|1.8835
|1.8791
|-0.70
|4671.90
|795
|2006.05.18 00:29
|sell
|398
|0.50
|1.8841
|1.8863
|1.8776
|796
|2006.05.18 02:29
|s/l
|398
|0.50
|1.8863
|1.8863
|1.8776
|-110.00
|4561.90
|797
|2006.05.18 05:00
|sell
|399
|0.10
|1.8839
|1.8879
|1.8738
|798
|2006.05.18 09:59
|s/l
|399
|0.10
|1.8879
|1.8879
|1.8738
|-40.00
|4521.90
|799
|2006.05.19 08:30
|sell
|400
|0.10
|1.8767
|1.8807
|1.8666
|800
|2006.05.22 06:59
|t/p
|400
|0.10
|1.8666
|1.8807
|1.8666
|101.00
|4622.90
|801
|2006.05.22 06:59
|sell
|401
|0.10
|1.8645
|1.8685
|1.8544
|802
|2006.05.22 07:29
|s/l
|401
|0.10
|1.8685
|1.8685
|1.8544
|-40.00
|4582.90
|803
|2006.05.22 07:29
|sell
|402
|0.10
|1.8695
|1.8735
|1.8594
|804
|2006.05.22 08:29
|s/l
|402
|0.10
|1.8735
|1.8735
|1.8594
|-40.00
|4542.90
|805
|2006.05.22 08:29
|sell
|403
|0.10
|1.8742
|1.8782
|1.8641
|806
|2006.05.22 14:29
|s/l
|403
|0.10
|1.8782
|1.8782
|1.8641
|-40.00
|4502.90
|807
|2006.05.23 17:05
|sell
|404
|0.10
|1.8810
|1.8850
|1.8709
|808
|2006.05.23 18:29
|s/l
|404
|0.10
|1.8850
|1.8850
|1.8709
|-40.00
|4462.90
|809
|2006.05.23 21:59
|sell
|405
|0.10
|1.8761
|1.8801
|1.8660
|810
|2006.05.24 00:30
|s/l
|405
|0.10
|1.8801
|1.8801
|1.8660
|-40.00
|4422.90
|811
|2006.05.24 00:30
|sell
|406
|0.10
|1.8800
|1.8840
|1.8699
|812
|2006.05.24 08:29
|s/l
|406
|0.10
|1.8840
|1.8840
|1.8699
|-40.00
|4382.90
|813
|2006.05.24 13:29
|sell
|407
|0.10
|1.8770
|1.8810
|1.8669
|814
|2006.05.24 15:29
|t/p
|407
|0.10
|1.8669
|1.8810
|1.8669
|101.00
|4483.90
|815
|2006.05.24 15:29
|sell
|408
|0.10
|1.8663
|1.8703
|1.8562
|816
|2006.05.24 17:59
|s/l
|408
|0.10
|1.8703
|1.8703
|1.8562
|-40.00
|4443.90
|817
|2006.05.24 17:59
|sell
|409
|0.10
|1.8701
|1.8741
|1.8600
|818
|2006.05.25 21:29
|s/l
|409
|0.10
|1.8741
|1.8741
|1.8600
|-40.00
|4403.90
|819
|2006.05.26 01:30
|sell
|410
|0.01
|1.8724
|1.8731
|1.8687
|820
|2006.05.26 02:56
|s/l
|410
|0.01
|1.8731
|1.8731
|1.8687
|-0.70
|4403.20
|821
|2006.05.26 02:56
|sell
|411
|0.50
|1.8729
|1.8751
|1.8664
|822
|2006.05.26 13:29
|t/p
|411
|0.50
|1.8664
|1.8751
|1.8664
|325.00
|4728.20
|823
|2006.05.26 13:29
|sell
|412
|0.10
|1.8616
|1.8656
|1.8515
|824
|2006.05.30 02:59
|s/l
|412
|0.10
|1.8656
|1.8656
|1.8515
|-40.00
|4688.20
|825
|2006.05.31 19:59
|sell
|413
|0.50
|1.8710
|1.8732
|1.8645
|826
|2006.06.01 07:29
|t/p
|413
|0.50
|1.8645
|1.8732
|1.8645
|325.00
|5013.20
|827
|2006.06.01 07:29
|sell
|414
|0.30
|1.8621
|1.8646
|1.8546
|828
|2006.06.01 07:59
|s/l
|414
|0.30
|1.8646
|1.8646
|1.8546
|-75.00
|4938.20
|829
|2006.06.01 07:59
|sell
|415
|0.10
|1.8650
|1.8690
|1.8549
|830
|2006.06.02 12:29
|s/l
|415
|0.10
|1.8690
|1.8690
|1.8549
|-40.00
|4898.20
|831
|2006.06.05 22:30
|sell
|416
|0.01
|1.8724
|1.8731
|1.8687
|832
|2006.06.06 06:29
|s/l
|416
|0.01
|1.8731
|1.8731
|1.8687
|-0.70
|4897.50
|833
|2006.06.06 09:00
|sell
|417
|0.50
|1.8718
|1.8740
|1.8653
|834
|2006.06.06 12:29
|t/p
|417
|0.50
|1.8653
|1.8740
|1.8653
|325.00
|5222.50
|835
|2006.06.06 12:29
|sell
|418
|0.10
|1.8647
|1.8687
|1.8546
|836
|2006.06.07 20:59
|t/p
|418
|0.10
|1.8546
|1.8687
|1.8546
|101.00
|5323.50
|837
|2006.06.07 20:59
|sell
|419
|0.02
|1.8544
|1.8551
|1.8504
|838
|2006.06.07 21:00
|s/l
|419
|0.02
|1.8551
|1.8551
|1.8504
|-1.40
|5322.10
|839
|2006.06.07 21:00
|sell
|420
|0.10
|1.8562
|1.8602
|1.8461
|840
|2006.06.08 11:59
|t/p
|420
|0.10
|1.8461
|1.8602
|1.8461
|101.00
|5423.10
|841
|2006.06.08 11:59
|sell
|421
|0.01
|1.8458
|1.8465
|1.8421
|842
|2006.06.08 12:59
|t/p
|421
|0.01
|1.8421
|1.8465
|1.8421
|3.70
|5426.80
|843
|2006.06.08 12:59
|sell
|422
|0.01
|1.8408
|1.8415
|1.8371
|844
|2006.06.08 13:00
|s/l
|422
|0.01
|1.8415
|1.8415
|1.8371
|-0.70
|5426.10
|845
|2006.06.08 13:00
|sell
|423
|0.50
|1.8420
|1.8442
|1.8355
|846
|2006.06.08 14:01
|s/l
|423
|0.50
|1.8442
|1.8442
|1.8355
|-110.00
|5316.10
|847
|2006.06.08 14:01
|sell
|424
|0.10
|1.8441
|1.8481
|1.8340
|848
|2006.06.12 07:29
|close
|424
|0.10
|1.8443
|1.8481
|1.8340
|-2.00
|5314.10
|849
|2006.06.12 10:06
|sell
|425
|0.50
|1.8412
|1.8434
|1.8347
|850
|2006.06.12 10:14
|s/l
|425
|0.50
|1.8434
|1.8434
|1.8347
|-110.00
|5204.10
|851
|2006.06.12 10:30
|sell
|426
|0.10
|1.8418
|1.8458
|1.8317
|852
|2006.06.14 13:29
|s/l
|426
|0.10
|1.8458
|1.8458
|1.8317
|-40.00
|5164.10
|853
|2006.06.19 03:48
|sell
|427
|0.50
|1.8433
|1.8455
|1.8368
|854
|2006.06.19 06:59
|s/l
|427
|0.50
|1.8455
|1.8455
|1.8368
|-110.00
|5054.10
|855
|2006.06.19 06:59
|sell
|428
|0.30
|1.8454
|1.8479
|1.8379
|856
|2006.06.19 14:59
|t/p
|428
|0.30
|1.8379
|1.8479
|1.8379
|225.00
|5279.10
|857
|2006.06.19 15:00
|sell
|429
|0.10
|1.8378
|1.8418
|1.8277
|858
|2006.06.20 05:29
|s/l
|429
|0.10
|1.8418
|1.8418
|1.8277
|-40.00
|5239.10
|859
|2006.06.20 09:59
|sell
|430
|0.10
|1.8403
|1.8443
|1.8302
|860
|2006.06.20 17:29
|s/l
|430
|0.10
|1.8443
|1.8443
|1.8302
|-40.00
|5199.10
|861
|2006.06.20 20:30
|sell
|431
|0.10
|1.8421
|1.8461
|1.8320
|862
|2006.06.21 02:29
|s/l
|431
|0.10
|1.8461
|1.8461
|1.8320
|-40.00
|5159.10
|863
|2006.06.21 11:08
|sell
|432
|0.10
|1.8419
|1.8459
|1.8318
|864
|2006.06.21 18:02
|s/l
|432
|0.10
|1.8459
|1.8459
|1.8318
|-40.00
|5119.10
|865
|2006.06.22 08:30
|sell
|433
|0.10
|1.8410
|1.8450
|1.8309
|866
|2006.06.22 12:29
|t/p
|433
|0.10
|1.8309
|1.8450
|1.8309
|101.00
|5220.10
|867
|2006.06.22 12:53
|sell
|434
|0.50
|1.8311
|1.8333
|1.8246
|868
|2006.06.23 08:59
|t/p
|434
|0.50
|1.8246
|1.8333
|1.8246
|325.00
|5545.10
|869
|2006.06.23 09:00
|sell
|435
|0.20
|1.8236
|1.8243
|1.8186
|870
|2006.06.23 09:29
|s/l
|435
|0.20
|1.8243
|1.8243
|1.8186
|-14.00
|5531.10
|871
|2006.06.23 09:29
|sell
|436
|0.10
|1.8251
|1.8291
|1.8150
|872
|2006.06.26 23:59
|close
|436
|0.10
|1.8256
|1.8291
|1.8150
|-5.00
|5526.10
|873
|2006.06.27 06:00
|sell
|437
|0.01
|1.8237
|1.8244
|1.8200
|874
|2006.06.27 07:35
|s/l
|437
|0.01
|1.8244
|1.8244
|1.8200
|-0.70
|5525.40
|875
|2006.06.27 07:36
|sell
|438
|0.10
|1.8249
|1.8289
|1.8148
|876
|2006.06.28 14:36
|t/p
|438
|0.10
|1.8148
|1.8289
|1.8148
|101.00
|5626.40
|877
|2006.06.28 14:36
|sell
|439
|0.10
|1.8140
|1.8180
|1.8039
|878
|2006.06.28 16:28
|s/l
|439
|0.10
|1.8180
|1.8180
|1.8039
|-40.00
|5586.40
|879
|2006.06.28 16:28
|sell
|440
|0.20
|1.8178
|1.8185
|1.8128
|880
|2006.06.28 18:54
|s/l
|440
|0.20
|1.8185
|1.8185
|1.8128
|-14.00
|5572.40
|881
|2006.06.28 18:54
|sell
|441
|0.10
|1.8183
|1.8223
|1.8082
|882
|2006.06.29 18:17
|s/l
|441
|0.10
|1.8223
|1.8223
|1.8082
|-40.00
|5532.40
|883
|2006.06.29 18:19
|sell
|442
|0.10
|1.8156
|1.8196
|1.8055
|884
|2006.06.29 18:21
|s/l
|442
|0.10
|1.8196
|1.8196
|1.8055
|-40.00
|5492.40
|885
|2006.07.05 15:00
|sell
|443
|0.03
|1.8329
|1.8336
|1.8319
|886
|2006.07.05 15:01
|s/l
|443
|0.03
|1.8336
|1.8336
|1.8319
|-2.10
|5490.30
|887
|2006.07.05 15:01
|sell
|444
|0.10
|1.8334
|1.8374
|1.8233
|888
|2006.07.06 12:33
|s/l
|444
|0.10
|1.8374
|1.8374
|1.8233
|-40.00
|5450.30
|889
|2006.07.06 20:10
|sell
|445
|0.01
|1.8363
|1.8370
|1.8326
|890
|2006.07.06 20:52
|s/l
|445
|0.01
|1.8370
|1.8370
|1.8326
|-0.70
|5449.60
|891
|2006.07.06 20:52
|sell
|446
|0.50
|1.8368
|1.8390
|1.8303
|892
|2006.07.07 08:47
|s/l
|446
|0.50
|1.8390
|1.8390
|1.8303
|-110.00
|5339.60
|893
|2006.07.10 16:30
|sell
|447
|0.10
|1.8410
|1.8450
|1.8309
|894
|2006.07.11 18:24
|s/l
|447
|0.10
|1.8450
|1.8450
|1.8309
|-40.00
|5299.60
|895
|2006.07.12 12:30
|sell
|448
|0.20
|1.8388
|1.8395
|1.8338
|896
|2006.07.12 12:31
|t/p
|448
|0.20
|1.8338
|1.8395
|1.8338
|100.00
|5399.60
|897
|2006.07.12 12:31
|sell
|449
|0.10
|1.8333
|1.8373
|1.8232
|898
|2006.07.12 12:31
|s/l
|449
|0.10
|1.8373
|1.8373
|1.8232
|-40.00
|5359.60
|899
|2006.07.12 12:31
|sell
|450
|0.10
|1.8389
|1.8429
|1.8288
|900
|2006.07.13 12:43
|s/l
|450
|0.10
|1.8429
|1.8429
|1.8288
|-40.00
|5319.60
|901
|2006.07.14 06:31
|sell
|451
|0.50
|1.8354
|1.8376
|1.8289
|902
|2006.07.14 06:36
|s/l
|451
|0.50
|1.8376
|1.8376
|1.8289
|-110.00
|5209.60
|903
|2006.07.14 07:00
|sell
|452
|0.10
|1.8374
|1.8414
|1.8273
|904
|2006.07.14 09:22
|s/l
|452
|0.10
|1.8414
|1.8414
|1.8273
|-40.00
|5169.60
|905
|2006.07.14 09:22
|sell
|453
|0.10
|1.8413
|1.8453
|1.8312
|906
|2006.07.17 08:02
|t/p
|453
|0.10
|1.8312
|1.8453
|1.8312
|101.00
|5270.60
|907
|2006.07.17 08:02
|sell
|454
|0.10
|1.8300
|1.8340
|1.8199
|908
|2006.07.17 10:29
|t/p
|454
|0.10
|1.8199
|1.8340
|1.8199
|101.00
|5371.60
|909
|2006.07.17 10:29
|sell
|455
|0.01
|1.8196
|1.8203
|1.8159
|910
|2006.07.17 10:34
|s/l
|455
|0.01
|1.8203
|1.8203
|1.8159
|-0.70
|5370.90
|911
|2006.07.17 10:34
|sell
|456
|0.20
|1.8201
|1.8208
|1.8151
|912
|2006.07.17 10:35
|s/l
|456
|0.20
|1.8208
|1.8208
|1.8151
|-14.00
|5356.90
|913
|2006.07.17 10:35
|sell
|457
|0.10
|1.8206
|1.8246
|1.8105
|914
|2006.07.18 08:30
|s/l
|457
|0.10
|1.8246
|1.8246
|1.8105
|-40.00
|5316.90
|915
|2006.07.18 16:37
|sell
|458
|0.50
|1.8253
|1.8275
|1.8188
|916
|2006.07.18 17:25
|s/l
|458
|0.50
|1.8275
|1.8275
|1.8188
|-110.00
|5206.90
|917
|2006.07.18 17:36
|sell
|459
|0.10
|1.8260
|1.8300
|1.8159
|918
|2006.07.19 09:57
|s/l
|459
|0.10
|1.8300
|1.8300
|1.8159
|-40.00
|5166.90
|919
|2006.07.19 12:10
|sell
|460
|0.10
|1.8261
|1.8301
|1.8160
|920
|2006.07.19 14:00
|s/l
|460
|0.10
|1.8301
|1.8301
|1.8160
|-40.00
|5126.90
|921
|2006.07.25 01:30
|sell
|461
|0.01
|1.8446
|1.8453
|1.8409
|922
|2006.07.25 01:32
|s/l
|461
|0.01
|1.8453
|1.8453
|1.8409
|-0.70
|5126.20
|923
|2006.07.25 01:32
|sell
|462
|0.50
|1.8451
|1.8473
|1.8386
|924
|2006.07.25 04:15
|s/l
|462
|0.50
|1.8473
|1.8473
|1.8386
|-110.00
|5016.20
|925
|2006.07.25 04:15
|sell
|463
|0.30
|1.8471
|1.8496
|1.8396
|926
|2006.07.25 05:19
|s/l
|463
|0.30
|1.8496
|1.8496
|1.8396
|-75.00
|4941.20
|927
|2006.07.25 15:26
|sell
|464
|0.10
|1.8417
|1.8457
|1.8316
|928
|2006.07.26 14:10
|s/l
|464
|0.10
|1.8457
|1.8457
|1.8316
|-40.00
|4901.20