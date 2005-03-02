Strategy Tester Report
GoGetShorts-2.21

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.17 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersShortemaS=5; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=5; Trade_Signal_1_Countertrend="Trade Signal 1 Countertrend Settings"; UseSignal_1=true; MaxOpenTrade_1=2; Lots1=0.5; TakeProfit1=52; StopLoss1=120; MinsMultiplier1=75; OffAve=160; Trade_Signal_2="Trade Signal 2 Settings"; UseSignal_2=true; MaxOpenTrade_2=4; Lots2=0.05; TakeProfit2=105; StopLoss2=47; MinsMultiplier2=75; Use_Function_Settings="Advanced Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=true; StopLossMode=true; Shift=3; Slippage=3; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; SignalMail=false; EachTickMode=false;
Bars in test16787Ticks modelled1651422Modelling quality64.57%
Initial deposit500.00
Total net profit0.00Gross profit0.00Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff0.00
Absolute drawdown500.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total trades0Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)0 (0.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade0.00loss trade0.00
Averageprofit trade0.00loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)0 (0.00)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)0.00 (0)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins0consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.02 16:30sell10.051.91211.91681.9016
22005.03.02 16:30sell20.051.91211.91681.9016
32005.03.02 16:30sell30.051.91211.91681.9016
42005.03.02 16:30sell40.051.91211.91681.9016
52005.03.04 13:00s/l10.051.91681.91681.9016-23.50476.50
62005.03.04 13:00s/l20.051.91681.91681.9016-23.50453.00
72005.03.04 13:00s/l30.051.91681.91681.9016-23.50429.50
82005.03.04 13:00s/l40.051.91681.91681.9016-23.50406.00
92005.03.07 15:30sell50.051.91461.91931.9041
102005.03.07 15:30sell60.051.91461.91931.9041
112005.03.07 15:30sell70.051.91461.91931.9041
122005.03.07 15:30sell80.051.91461.91931.9041
132005.03.08 07:01s/l50.051.91931.91931.9041-23.50382.50
142005.03.08 07:01s/l60.051.91931.91931.9041-23.50359.00
152005.03.08 07:01s/l70.051.91931.91931.9041-23.50335.50
162005.03.08 07:01s/l80.051.91931.91931.9041-23.50312.00
172005.03.10 21:30sell90.051.92231.92701.9118
182005.03.10 21:30sell100.051.92231.92701.9118
192005.03.10 21:30sell110.051.92231.92701.9118
202005.03.10 21:30sell120.051.92231.92701.9118
212005.03.11 12:31s/l90.051.92701.92701.9118-23.50288.50
222005.03.11 12:31s/l100.051.92701.92701.9118-23.50265.00
232005.03.11 12:31s/l110.051.92701.92701.9118-23.50241.50
242005.03.11 12:31s/l120.051.92701.92701.9118-23.50218.00
252005.03.14 07:00sell130.051.91961.92431.9091
262005.03.14 07:00sell140.051.91961.92431.9091
272005.03.14 07:00sell150.051.91961.92431.9091
282005.03.14 07:00sell160.051.91961.92431.9091
292005.03.15 12:27s/l130.051.92431.92431.9091-23.50194.50
302005.03.15 12:27s/l140.051.92431.92431.9091-23.50171.00
312005.03.15 12:27s/l150.051.92431.92431.9091-23.50147.50
322005.03.15 12:27s/l160.051.92431.92431.9091-23.50124.00
332005.03.15 15:00sell170.051.91561.92031.9051
342005.03.15 15:00sell180.051.91561.92031.9051
352005.03.16 06:34s/l170.051.92031.92031.9051-23.50100.50
362005.03.16 06:34s/l180.051.92031.92031.9051-23.5077.00
372005.03.18 07:30sell190.051.91861.92331.9081
382005.03.21 07:09t/p190.051.90811.92331.908152.50129.50
392005.03.21 07:30sell200.051.90821.91291.8977
402005.03.21 07:30sell210.051.90821.91291.8977
412005.03.21 14:24t/p200.051.89771.91291.897752.50182.00
422005.03.21 14:24t/p210.051.89771.91291.897752.50234.50
432005.03.21 14:30sell220.051.89811.90281.8876
442005.03.21 14:30sell230.051.89811.90281.8876
452005.03.21 14:30sell240.051.89811.90281.8876
462005.03.21 14:30sell250.051.89811.90281.8876
472005.03.22 18:32t/p220.051.88761.90281.887652.50287.00
482005.03.22 18:32t/p230.051.88761.90281.887652.50339.50
492005.03.22 18:32t/p240.051.88761.90281.887652.50392.00
502005.03.22 18:32t/p250.051.88761.90281.887652.50444.50
512005.03.22 19:00sell260.051.88441.88911.8739
522005.03.22 19:00sell270.051.88441.88911.8739
532005.03.22 19:00sell280.051.88441.88911.8739
542005.03.22 19:00sell290.051.88441.88911.8739
552005.03.23 12:37t/p260.051.87391.88911.873952.50497.00
562005.03.23 12:37t/p270.051.87391.88911.873952.50549.50
572005.03.23 12:37t/p280.051.87391.88911.873952.50602.00
582005.03.23 12:37t/p290.051.87391.88911.873952.50654.50
592005.03.23 13:00sell300.051.87241.87711.8619
602005.03.23 13:00sell310.051.87241.87711.8619
612005.03.23 13:00sell320.051.87241.87711.8619
622005.03.23 13:00sell330.051.87241.87711.8619
632005.03.23 14:32s/l300.051.87711.87711.8619-23.50631.00
642005.03.23 14:32s/l310.051.87711.87711.8619-23.50607.50
652005.03.23 14:32s/l320.051.87711.87711.8619-23.50584.00
662005.03.23 14:32s/l330.051.87711.87711.8619-23.50560.50
672005.03.23 15:00sell340.051.87371.87841.8632
682005.03.23 15:00sell350.051.87371.87841.8632
692005.03.23 15:00sell360.051.87371.87841.8632
702005.03.23 15:00sell370.051.87371.87841.8632
712005.03.28 00:01t/p340.051.86321.87841.863252.50613.00
722005.03.28 00:01t/p350.051.86321.87841.863252.50665.50
732005.03.28 00:01t/p360.051.86321.87841.863252.50718.00
742005.03.28 00:01t/p370.051.86321.87841.863252.50770.50
752005.03.28 00:30sell380.051.86041.86511.8499
762005.03.28 00:30sell390.051.86041.86511.8499
772005.03.28 00:30sell400.051.86041.86511.8499
782005.03.28 00:30sell410.051.86041.86511.8499
792005.03.28 11:30s/l380.051.86511.86511.8499-23.50747.00
802005.03.28 11:30s/l390.051.86511.86511.8499-23.50723.50
812005.03.28 11:30s/l400.051.86511.86511.8499-23.50700.00
822005.03.28 11:30s/l410.051.86511.86511.8499-23.50676.50
832005.03.28 13:00sell420.051.86111.86581.8506
842005.03.28 13:00sell430.051.86111.86581.8506
852005.03.28 13:00sell440.051.86111.86581.8506
862005.03.28 13:00sell450.051.86111.86581.8506
872005.03.28 13:01s/l420.051.86581.86581.8506-23.50653.00
882005.03.28 13:01s/l430.051.86581.86581.8506-23.50629.50
892005.03.28 13:01s/l440.051.86581.86581.8506-23.50606.00
902005.03.28 13:01s/l450.051.86581.86581.8506-23.50582.50
912005.03.28 13:01sell460.051.86581.87051.8553
922005.03.28 13:01sell470.051.86581.87051.8553
932005.03.28 13:01sell480.051.86581.87051.8553
942005.03.28 13:01sell490.051.86581.87051.8553
952005.03.29 02:26s/l460.051.87051.87051.8553-23.50559.00
962005.03.29 02:26s/l470.051.87051.87051.8553-23.50535.50
972005.03.29 02:26s/l480.051.87051.87051.8553-23.50512.00
982005.03.29 02:26s/l490.051.87051.87051.8553-23.50488.50
992005.04.03 23:30sell500.051.87861.88331.8681
1002005.04.03 23:30sell510.051.87861.88331.8681
1012005.04.03 23:30sell520.051.87861.88331.8681
1022005.04.03 23:30sell530.051.87861.88331.8681
1032005.04.06 04:27s/l500.051.88331.88331.8681-23.50465.00
1042005.04.06 04:27s/l510.051.88331.88331.8681-23.50441.50
1052005.04.06 04:27s/l520.051.88331.88331.8681-23.50418.00
1062005.04.06 04:27s/l530.051.88331.88331.8681-23.50394.50
1072005.04.07 15:00sell540.051.87701.88171.8665
1082005.04.07 15:00sell550.051.87701.88171.8665
1092005.04.07 15:00sell560.051.87701.88171.8665
1102005.04.07 15:00sell570.051.87701.88171.8665
1112005.04.08 15:31s/l540.051.88171.88171.8665-23.50371.00
1122005.04.08 15:31s/l550.051.88171.88171.8665-23.50347.50
1132005.04.08 15:31s/l560.051.88171.88171.8665-23.50324.00
1142005.04.08 15:31s/l570.051.88171.88171.8665-23.50300.50
1152005.04.14 09:30sell580.051.88671.89141.8762
1162005.04.14 09:30sell590.051.88671.89141.8762
1172005.04.14 09:30sell600.051.88671.89141.8762
1182005.04.14 09:30sell610.051.88671.89141.8762
1192005.04.14 14:28t/p580.051.87621.89141.876252.50353.00
1202005.04.14 14:28t/p590.051.87621.89141.876252.50405.50
1212005.04.14 14:28t/p600.051.87621.89141.876252.50458.00
1222005.04.14 14:28t/p610.051.87621.89141.876252.50510.50
1232005.04.14 14:30sell620.051.87871.88341.8682
1242005.04.14 14:30sell630.051.87871.88341.8682
1252005.04.14 14:30sell640.051.87871.88341.8682
1262005.04.14 14:30sell650.051.87871.88341.8682
1272005.04.15 08:01s/l620.051.88341.88341.8682-23.50487.00
1282005.04.15 08:01s/l630.051.88341.88341.8682-23.50463.50
1292005.04.15 08:01s/l640.051.88341.88341.8682-23.50440.00
1302005.04.15 08:01s/l650.051.88341.88341.8682-23.50416.50
1312005.04.21 18:00sell660.051.90791.91261.8974
1322005.04.21 18:00sell670.051.90791.91261.8974
1332005.04.21 18:00sell680.051.90791.91261.8974
1342005.04.21 18:00sell690.051.90791.91261.8974
1352005.04.22 08:01s/l660.051.91261.91261.8974-23.50393.00
1362005.04.22 08:01s/l670.051.91261.91261.8974-23.50369.50
1372005.04.22 08:01s/l680.051.91261.91261.8974-23.50346.00
1382005.04.22 08:01s/l690.051.91261.91261.8974-23.50322.50
1392005.04.25 13:30sell700.051.91091.91561.9004
1402005.04.25 13:30sell710.051.91091.91561.9004
1412005.04.25 13:30sell720.051.91091.91561.9004
1422005.04.25 13:30sell730.051.91091.91561.9004
1432005.04.27 06:39t/p700.051.90041.91561.900452.50375.00
1442005.04.27 06:39t/p710.051.90041.91561.900452.50427.50
1452005.04.27 06:39t/p720.051.90041.91561.900452.50480.00
1462005.04.27 06:39t/p730.051.90041.91561.900452.50532.50
1472005.04.27 07:00sell740.051.90031.90501.8898
1482005.04.27 07:00sell750.051.90031.90501.8898
1492005.04.27 07:00sell760.051.90031.90501.8898
1502005.04.27 07:00sell770.051.90031.90501.8898
1512005.04.27 12:30s/l740.051.90501.90501.8898-23.50509.00
1522005.04.27 12:30s/l750.051.90501.90501.8898-23.50485.50
1532005.04.27 12:30s/l760.051.90501.90501.8898-23.50462.00
1542005.04.27 12:30s/l770.051.90501.90501.8898-23.50438.50
1552005.04.27 22:00sell780.051.90351.90821.8930
1562005.04.27 22:00sell790.051.90351.90821.8930
1572005.04.27 22:00sell800.051.90351.90821.8930
1582005.04.27 22:00sell810.051.90351.90821.8930
1592005.04.28 12:30s/l780.051.90821.90821.8930-23.50415.00
1602005.04.28 12:30s/l790.051.90821.90821.8930-23.50391.50
1612005.04.28 12:30s/l800.051.90821.90821.8930-23.50368.00
1622005.04.28 12:30s/l810.051.90821.90821.8930-23.50344.50
1632005.05.02 00:30sell820.051.90341.90811.8929
1642005.05.02 00:30sell830.051.90341.90811.8929
1652005.05.02 00:30sell840.051.90341.90811.8929
1662005.05.02 00:30sell850.051.90341.90811.8929
1672005.05.02 14:28t/p820.051.89291.90811.892952.50397.00
1682005.05.02 14:28t/p830.051.89291.90811.892952.50449.50
1692005.05.02 14:28t/p840.051.89291.90811.892952.50502.00
1702005.05.02 14:28t/p850.051.89291.90811.892952.50554.50
1712005.05.02 14:30sell860.051.89481.89951.8843
1722005.05.02 14:30sell870.051.89481.89951.8843
1732005.05.02 14:30sell880.051.89481.89951.8843
1742005.05.02 14:30sell890.051.89481.89951.8843
1752005.05.04 02:00s/l860.051.89951.89951.8843-23.50531.00
1762005.05.04 02:00s/l870.051.89951.89951.8843-23.50507.50
1772005.05.04 02:00s/l880.051.89951.89951.8843-23.50484.00
1782005.05.04 02:00s/l890.051.89951.89951.8843-23.50460.50
1792005.05.06 07:30sell900.051.89671.90141.8862
1802005.05.06 07:30sell910.051.89671.90141.8862
1812005.05.06 07:30sell920.051.89671.90141.8862
1822005.05.06 07:30sell930.051.89671.90141.8862
1832005.05.09 02:28t/p900.051.88621.90141.886252.50513.00
1842005.05.09 02:28t/p910.051.88621.90141.886252.50565.50
1852005.05.09 02:28t/p920.051.88621.90141.886252.50618.00
1862005.05.09 02:28t/p930.051.88621.90141.886252.50670.50
1872005.05.09 02:30sell940.051.88621.89091.8757
1882005.05.09 02:30sell950.051.88621.89091.8757
1892005.05.09 02:30sell960.051.88621.89091.8757
1902005.05.09 02:30sell970.051.88621.89091.8757
1912005.05.11 08:47s/l940.051.89091.89091.8757-23.50647.00
1922005.05.11 08:47s/l950.051.89091.89091.8757-23.50623.50
1932005.05.11 08:47s/l960.051.89091.89091.8757-23.50600.00
1942005.05.11 08:47s/l970.051.89091.89091.8757-23.50576.50
1952005.05.11 11:30sell980.051.88281.88751.8723
1962005.05.11 11:30sell990.051.88281.88751.8723
1972005.05.11 11:30sell1000.051.88281.88751.8723
1982005.05.11 11:30sell1010.051.88281.88751.8723
1992005.05.11 14:27t/p980.051.87231.88751.872352.50629.00
2002005.05.11 14:27t/p990.051.87231.88751.872352.50681.50
2012005.05.11 14:27t/p1000.051.87231.88751.872352.50734.00
2022005.05.11 14:27t/p1010.051.87231.88751.872352.50786.50
2032005.05.11 14:30sell1020.051.87331.87801.8628
2042005.05.11 14:30sell1030.051.87331.87801.8628
2052005.05.11 14:30sell1040.051.87331.87801.8628
2062005.05.11 14:30sell1050.051.87331.87801.8628
2072005.05.12 12:52t/p1020.051.86281.87801.862852.50839.00
2082005.05.12 12:52t/p1030.051.86281.87801.862852.50891.50
2092005.05.12 12:52t/p1040.051.86281.87801.862852.50944.00
2102005.05.12 12:52t/p1050.051.86281.87801.862852.50996.50
2112005.05.12 13:00sell1060.051.86161.86631.8511
2122005.05.12 13:00sell1070.051.86161.86631.8511
2132005.05.12 13:00sell1080.051.86161.86631.8511
2142005.05.12 13:00sell1090.051.86161.86631.8511
2152005.05.12 15:01s/l1060.051.86631.86631.8511-23.50973.00
2162005.05.12 15:01s/l1070.051.86631.86631.8511-23.50949.50
2172005.05.12 15:01s/l1080.051.86631.86631.8511-23.50926.00
2182005.05.12 15:01s/l1090.051.86631.86631.8511-23.50902.50
2192005.05.12 15:30sell1100.051.86561.87031.8551
2202005.05.12 15:30sell1110.051.86561.87031.8551
2212005.05.12 15:30sell1120.051.86561.87031.8551
2222005.05.12 15:30sell1130.051.86561.87031.8551
2232005.05.13 11:28t/p1100.051.85511.87031.855152.50955.00
2242005.05.13 11:28t/p1110.051.85511.87031.855152.501007.50
2252005.05.13 11:28t/p1120.051.85511.87031.855152.501060.00
2262005.05.13 11:28t/p1130.051.85511.87031.855152.501112.50
2272005.05.13 11:30sell1140.051.85551.86021.8450
2282005.05.13 11:30sell1150.051.85551.86021.8450
2292005.05.13 11:30sell1160.051.85551.86021.8450
2302005.05.13 11:30sell1170.051.85551.86021.8450
2312005.05.16 06:16t/p1140.051.84501.86021.845052.501165.00
2322005.05.16 06:16t/p1150.051.84501.86021.845052.501217.50
2332005.05.16 06:16t/p1160.051.84501.86021.845052.501270.00
2342005.05.16 06:16t/p1170.051.84501.86021.845052.501322.50
2352005.05.16 06:30sell1180.051.84421.84891.8337
2362005.05.16 06:30sell1190.051.84421.84891.8337
2372005.05.16 06:30sell1200.051.84421.84891.8337
2382005.05.16 06:30sell1210.051.84421.84891.8337
2392005.05.16 12:58t/p1180.051.83371.84891.833752.501375.00
2402005.05.16 12:58t/p1190.051.83371.84891.833752.501427.50
2412005.05.16 12:58t/p1200.051.83371.84891.833752.501480.00
2422005.05.16 12:58t/p1210.051.83371.84891.833752.501532.50
2432005.05.16 13:00sell1220.051.83341.83811.8229
2442005.05.16 13:00sell1230.051.83341.83811.8229
2452005.05.16 13:00sell1240.051.83341.83811.8229
2462005.05.16 13:00sell1250.051.83341.83811.8229
2472005.05.16 13:31s/l1220.051.83811.83811.8229-23.501509.00
2482005.05.16 13:31s/l1230.051.83811.83811.8229-23.501485.50
2492005.05.16 13:31s/l1240.051.83811.83811.8229-23.501462.00
2502005.05.16 13:31s/l1250.051.83811.83811.8229-23.501438.50
2512005.05.16 14:00sell1260.051.83711.84181.8266
2522005.05.16 14:00sell1270.051.83711.84181.8266
2532005.05.16 14:00sell1280.051.83711.84181.8266
2542005.05.16 14:00sell1290.051.83711.84181.8266
2552005.05.17 09:31s/l1260.051.84181.84181.8266-23.501415.00
2562005.05.17 09:31s/l1270.051.84181.84181.8266-23.501391.50
2572005.05.17 09:31s/l1280.051.84181.84181.8266-23.501368.00
2582005.05.17 09:31s/l1290.051.84181.84181.8266-23.501344.50
2592005.05.17 13:00sell1300.051.83601.84071.8255
2602005.05.17 13:00sell1310.051.83601.84071.8255
2612005.05.17 13:00sell1320.051.83601.84071.8255
2622005.05.17 13:00sell1330.051.83601.84071.8255
2632005.05.17 15:46s/l1300.051.84071.84071.8255-23.501321.00
2642005.05.17 15:46s/l1310.051.84071.84071.8255-23.501297.50
2652005.05.17 15:46s/l1320.051.84071.84071.8255-23.501274.00
2662005.05.17 15:46s/l1330.051.84071.84071.8255-23.501250.50
2672005.05.17 19:00sell1340.051.83641.84111.8259
2682005.05.17 19:00sell1350.051.83641.84111.8259
2692005.05.17 19:00sell1360.051.83641.84111.8259
2702005.05.17 19:00sell1370.051.83641.84111.8259
2712005.05.18 20:27s/l1340.051.84111.84111.8259-23.501227.00
2722005.05.18 20:27s/l1350.051.84111.84111.8259-23.501203.50
2732005.05.18 20:27s/l1360.051.84111.84111.8259-23.501180.00
2742005.05.18 20:27s/l1370.051.84111.84111.8259-23.501156.50
2752005.05.19 12:00sell1380.051.83871.84341.8282
2762005.05.19 12:00sell1390.051.83871.84341.8282
2772005.05.19 12:00sell1400.051.83871.84341.8282
2782005.05.19 12:00sell1410.051.83871.84341.8282
2792005.05.20 13:01t/p1380.051.82821.84341.828252.501209.00
2802005.05.20 13:01t/p1390.051.82821.84341.828252.501261.50
2812005.05.20 13:01t/p1400.051.82821.84341.828252.501314.00
2822005.05.20 13:01t/p1410.051.82821.84341.828252.501366.50
2832005.05.20 13:30sell1420.051.82611.83081.8156
2842005.05.20 13:30sell1430.051.82611.83081.8156
2852005.05.20 13:30sell1440.051.82611.83081.8156
2862005.05.20 13:30sell1450.051.82611.83081.8156
2872005.05.23 14:01s/l1420.051.83081.83081.8156-23.501343.00
2882005.05.23 14:01s/l1430.051.83081.83081.8156-23.501319.50
2892005.05.23 14:01s/l1440.051.83081.83081.8156-23.501296.00
2902005.05.23 14:01s/l1450.051.83081.83081.8156-23.501272.50
2912005.05.23 16:30sell1460.051.82711.83181.8166
2922005.05.23 16:30sell1470.051.82711.83181.8166
2932005.05.23 16:30sell1480.051.82711.83181.8166
2942005.05.23 16:30sell1490.051.82711.83181.8166
2952005.05.24 06:09s/l1460.051.83181.83181.8166-23.501249.00
2962005.05.24 06:09s/l1470.051.83181.83181.8166-23.501225.50
2972005.05.24 06:09s/l1480.051.83181.83181.8166-23.501202.00
2982005.05.24 06:09s/l1490.051.83181.83181.8166-23.501178.50
2992005.05.24 15:00sell1500.051.82821.83291.8177
3002005.05.24 15:00sell1510.051.82821.83291.8177
3012005.05.24 15:00sell1520.051.82821.83291.8177
3022005.05.24 15:00sell1530.051.82821.83291.8177
3032005.05.25 14:15s/l1500.051.83291.83291.8177-23.501155.00
3042005.05.25 14:15s/l1510.051.83291.83291.8177-23.501131.50
3052005.05.25 14:15s/l1520.051.83291.83291.8177-23.501108.00
3062005.05.25 14:15s/l1530.051.83291.83291.8177-23.501084.50
3072005.05.26 06:00sell1540.051.82781.83251.8173
3082005.05.26 06:00sell1550.051.82781.83251.8173
3092005.05.26 06:00sell1560.051.82781.83251.8173
3102005.05.26 06:00sell1570.051.82781.83251.8173
3112005.05.31 01:05t/p1540.051.81731.83251.817352.501137.00
3122005.05.31 01:05t/p1550.051.81731.83251.817352.501189.50
3132005.05.31 01:05t/p1560.051.81731.83251.817352.501242.00
3142005.05.31 01:05t/p1570.051.81731.83251.817352.501294.50
3152005.05.31 01:30sell1580.051.81391.81861.8034
3162005.05.31 01:30sell1590.051.81391.81861.8034
3172005.05.31 01:30sell1600.051.81391.81861.8034
3182005.05.31 01:30sell1610.051.81391.81861.8034
3192005.05.31 07:31s/l1580.051.81861.81861.8034-23.501271.00
3202005.05.31 07:31s/l1590.051.81861.81861.8034-23.501247.50
3212005.05.31 07:31s/l1600.051.81861.81861.8034-23.501224.00
3222005.05.31 07:31s/l1610.051.81861.81861.8034-23.501200.50
3232005.05.31 08:00sell1620.051.81871.82341.8082
3242005.05.31 08:00sell1630.051.81871.82341.8082
3252005.05.31 08:00sell1640.051.81871.82341.8082
3262005.05.31 08:00sell1650.051.81871.82341.8082
3272005.05.31 13:01s/l1620.051.82341.82341.8082-23.501177.00
3282005.05.31 13:01s/l1630.051.82341.82341.8082-23.501153.50
3292005.05.31 13:01s/l1640.051.82341.82341.8082-23.501130.00
3302005.05.31 13:01s/l1650.051.82341.82341.8082-23.501106.50
3312005.05.31 18:00sell1660.051.81861.82331.8081
3322005.05.31 18:00sell1670.051.81861.82331.8081
3332005.05.31 18:00sell1680.051.81861.82331.8081
3342005.05.31 18:00sell1690.051.81861.82331.8081
3352005.06.01 20:18t/p1660.051.80811.82331.808152.501159.00
3362005.06.01 20:18t/p1670.051.80811.82331.808152.501211.50
3372005.06.01 20:18t/p1680.051.80811.82331.808152.501264.00
3382005.06.01 20:18t/p1690.051.80811.82331.808152.501316.50
3392005.06.01 20:30sell1700.051.80811.81281.7976
3402005.06.01 20:30sell1710.051.80811.81281.7976
3412005.06.01 20:30sell1720.051.80811.81281.7976
3422005.06.01 20:30sell1730.051.80811.81281.7976
3432005.06.02 01:31s/l1700.051.81281.81281.7976-23.501293.00
3442005.06.02 01:31s/l1710.051.81281.81281.7976-23.501269.50
3452005.06.02 01:31s/l1720.051.81281.81281.7976-23.501246.00
3462005.06.02 01:31s/l1730.051.81281.81281.7976-23.501222.50
3472005.06.02 05:30sell1740.051.81041.81511.7999
3482005.06.02 05:30sell1750.051.81041.81511.7999
3492005.06.02 05:30sell1760.051.81041.81511.7999
3502005.06.02 05:30sell1770.051.81041.81511.7999
3512005.06.02 06:31s/l1740.051.81511.81511.7999-23.501199.00
3522005.06.02 06:31s/l1750.051.81511.81511.7999-23.501175.50
3532005.06.02 06:31s/l1760.051.81511.81511.7999-23.501152.00
3542005.06.02 06:31s/l1770.051.81511.81511.7999-23.501128.50
3552005.06.02 14:00sell1780.051.81281.81751.8023
3562005.06.02 14:00sell1790.051.81281.81751.8023
3572005.06.02 14:00sell1800.051.81281.81751.8023
3582005.06.02 14:00sell1810.051.81281.81751.8023
3592005.06.02 14:49s/l1780.051.81751.81751.8023-23.501105.00
3602005.06.02 14:49s/l1790.051.81751.81751.8023-23.501081.50
3612005.06.02 14:49s/l1800.051.81751.81751.8023-23.501058.00
3622005.06.02 14:49s/l1810.051.81751.81751.8023-23.501034.50
3632005.06.02 21:00sell1820.051.81511.81981.8046
3642005.06.02 21:00sell1830.051.81511.81981.8046
3652005.06.02 21:00sell1840.051.81511.81981.8046
3662005.06.02 21:00sell1850.051.81511.81981.8046
3672005.06.03 05:04s/l1820.051.81981.81981.8046-23.501011.00
3682005.06.03 05:04s/l1830.051.81981.81981.8046-23.50987.50
3692005.06.03 05:04s/l1840.051.81981.81981.8046-23.50964.00
3702005.06.03 05:04s/l1850.051.81981.81981.8046-23.50940.50
3712005.06.03 16:00sell1860.051.81171.81641.8012
3722005.06.03 16:00sell1870.051.81171.81641.8012
3732005.06.03 16:00sell1880.051.81171.81641.8012
3742005.06.03 16:00sell1890.051.81171.81641.8012
3752005.06.06 02:45s/l1860.051.81641.81641.8012-23.50917.00
3762005.06.06 02:45s/l1870.051.81641.81641.8012-23.50893.50
3772005.06.06 02:45s/l1880.051.81641.81641.8012-23.50870.00
3782005.06.06 02:45s/l1890.051.81641.81641.8012-23.50846.50
3792005.06.08 22:30sell1900.051.82401.82871.8135
3802005.06.08 22:30sell1910.051.82401.82871.8135
3812005.06.08 22:30sell1920.051.82401.82871.8135
3822005.06.08 22:30sell1930.051.82401.82871.8135
3832005.06.10 14:30t/p1900.051.81351.82871.813552.50899.00
3842005.06.10 14:30t/p1910.051.81351.82871.813552.50951.50
3852005.06.10 14:30t/p1920.051.81351.82871.813552.501004.00
3862005.06.10 14:30t/p1930.051.81351.82871.813552.501056.50
3872005.06.10 15:00sell1940.051.81341.81811.8029
3882005.06.10 15:00sell1950.051.81341.81811.8029
3892005.06.10 15:00sell1960.051.81341.81811.8029
3902005.06.10 15:00sell1970.051.81341.81811.8029
3912005.06.13 09:20t/p1940.051.80291.81811.802952.501109.00
3922005.06.13 09:20t/p1950.051.80291.81811.802952.501161.50
3932005.06.13 09:20t/p1960.051.80291.81811.802952.501214.00
3942005.06.13 09:20t/p1970.051.80291.81811.802952.501266.50
3952005.06.13 09:30sell1980.051.80291.80761.7924
3962005.06.13 09:30sell1990.051.80291.80761.7924
3972005.06.13 09:30sell2000.051.80291.80761.7924
3982005.06.13 09:30sell2010.051.80291.80761.7924
3992005.06.13 21:31s/l1980.051.80761.80761.7924-23.501243.00
4002005.06.13 21:31s/l1990.051.80761.80761.7924-23.501219.50
4012005.06.13 21:31s/l2000.051.80761.80761.7924-23.501196.00
4022005.06.13 21:31s/l2010.051.80761.80761.7924-23.501172.50
4032005.06.14 00:00sell2020.051.80311.80781.7926
4042005.06.14 00:00sell2030.051.80311.80781.7926
4052005.06.14 00:00sell2040.051.80311.80781.7926
4062005.06.14 00:00sell2050.051.80311.80781.7926
4072005.06.14 00:32s/l2020.051.80781.80781.7926-23.501149.00
4082005.06.14 00:32s/l2030.051.80781.80781.7926-23.501125.50
4092005.06.14 00:32s/l2040.051.80781.80781.7926-23.501102.00
4102005.06.14 00:32s/l2050.051.80781.80781.7926-23.501078.50
4112005.06.14 02:30sell2060.051.80561.81031.7951
4122005.06.14 02:30sell2070.051.80561.81031.7951
4132005.06.14 02:30sell2080.051.80561.81031.7951
4142005.06.14 02:30sell2090.051.80561.81031.7951
4152005.06.14 07:01s/l2060.051.81031.81031.7951-23.501055.00
4162005.06.14 07:01s/l2070.051.81031.81031.7951-23.501031.50
4172005.06.14 07:01s/l2080.051.81031.81031.7951-23.501008.00
4182005.06.14 07:01s/l2090.051.81031.81031.7951-23.50984.50
4192005.06.14 14:00sell2100.051.80721.81191.7967
4202005.06.14 14:00sell2110.051.80721.81191.7967
4212005.06.14 14:00sell2120.051.80721.81191.7967
4222005.06.14 14:00sell2130.051.80721.81191.7967
4232005.06.15 12:52s/l2100.051.81191.81191.7967-23.50961.00
4242005.06.15 12:52s/l2110.051.81191.81191.7967-23.50937.50
4252005.06.15 12:52s/l2120.051.81191.81191.7967-23.50914.00
4262005.06.15 12:52s/l2130.051.81191.81191.7967-23.50890.50
4272005.06.21 08:30sell2140.051.81721.82191.8067
4282005.06.21 08:30sell2150.051.81721.82191.8067
4292005.06.21 08:30sell2160.051.81721.82191.8067
4302005.06.21 08:30sell2170.051.81721.82191.8067
4312005.06.21 13:01s/l2140.051.82191.82191.8067-23.50867.00
4322005.06.21 13:01s/l2150.051.82191.82191.8067-23.50843.50
4332005.06.21 13:01s/l2160.051.82191.82191.8067-23.50820.00
4342005.06.21 13:01s/l2170.051.82191.82191.8067-23.50796.50
4352005.06.22 12:30sell2180.051.81941.82411.8089
4362005.06.22 12:30sell2190.051.81941.82411.8089
4372005.06.22 12:30sell2200.051.81941.82411.8089
4382005.06.22 12:30sell2210.051.81941.82411.8089
4392005.06.22 14:20s/l2180.051.82411.82411.8089-23.50773.00
4402005.06.22 14:20s/l2190.051.82411.82411.8089-23.50749.50
4412005.06.22 14:20s/l2200.051.82411.82411.8089-23.50726.00
4422005.06.22 14:20s/l2210.051.82411.82411.8089-23.50702.50
4432005.06.22 14:30sell2220.051.82251.82721.8120
4442005.06.22 14:30sell2230.051.82251.82721.8120
4452005.06.22 14:30sell2240.051.82251.82721.8120
4462005.06.22 14:30sell2250.051.82251.82721.8120
4472005.06.26 23:00close2220.051.82341.82721.8120-4.50698.00
4482005.06.26 23:00close2240.051.82341.82721.8120-4.50693.50
4492005.06.26 23:00close2230.051.82341.82721.8120-4.50689.00
4502005.06.26 23:00close2250.051.82331.82721.8120-4.00685.00
4512005.06.28 09:30sell2260.051.82051.82521.8100
4522005.06.28 09:30sell2270.051.82051.82521.8100
4532005.06.28 09:30sell2280.051.82051.82521.8100
4542005.06.28 09:30sell2290.051.82051.82521.8100
4552005.06.29 10:26t/p2260.051.81001.82521.810052.50737.50
4562005.06.29 10:26t/p2270.051.81001.82521.810052.50790.00
4572005.06.29 10:26t/p2280.051.81001.82521.810052.50842.50
4582005.06.29 10:26t/p2290.051.81001.82521.810052.50895.00
4592005.06.29 10:30sell2300.051.80971.81441.7992
4602005.06.29 10:30sell2310.051.80971.81441.7992
4612005.06.29 10:30sell2320.051.80971.81441.7992
4622005.06.29 10:30sell2330.051.80971.81441.7992
4632005.06.30 09:01t/p2300.051.79921.81441.799252.50947.50
4642005.06.30 09:01t/p2310.051.79921.81441.799252.501000.00
4652005.06.30 09:01t/p2320.051.79921.81441.799252.501052.50
4662005.06.30 09:01t/p2330.051.79921.81441.799252.501105.00
4672005.06.30 09:30sell2340.051.79491.79961.7844
4682005.06.30 09:30sell2350.051.79491.79961.7844
4692005.06.30 09:30sell2360.051.79491.79961.7844
4702005.06.30 09:30sell2370.051.79491.79961.7844
4712005.07.01 05:08t/p2340.051.78441.79961.784452.501157.50
4722005.07.01 05:08t/p2350.051.78441.79961.784452.501210.00
4732005.07.01 05:08t/p2360.051.78441.79961.784452.501262.50
4742005.07.01 05:08t/p2370.051.78441.79961.784452.501315.00
4752005.07.01 05:30sell2380.051.78401.78871.7735
4762005.07.01 05:30sell2390.051.78401.78871.7735
4772005.07.01 05:30sell2400.051.78401.78871.7735
4782005.07.01 05:30sell2410.051.78401.78871.7735
4792005.07.01 07:56t/p2380.051.77351.78871.773552.501367.50
4802005.07.01 07:56t/p2390.051.77351.78871.773552.501420.00
4812005.07.01 07:56t/p2400.051.77351.78871.773552.501472.50
4822005.07.01 07:56t/p2410.051.77351.78871.773552.501525.00
4832005.07.01 08:00sell2420.051.77551.78021.7650
4842005.07.01 08:00sell2430.051.77551.78021.7650
4852005.07.01 08:00sell2440.051.77551.78021.7650
4862005.07.01 08:00sell2450.051.77551.78021.7650
4872005.07.01 08:31s/l2420.051.78021.78021.7650-23.501501.50
4882005.07.01 08:31s/l2430.051.78021.78021.7650-23.501478.00
4892005.07.01 08:31s/l2440.051.78021.78021.7650-23.501454.50
4902005.07.01 08:31s/l2450.051.78021.78021.7650-23.501431.00
4912005.07.01 09:00sell2460.051.77711.78181.7666
4922005.07.01 09:00sell2470.051.77711.78181.7666
4932005.07.01 09:00sell2480.051.77711.78181.7666
4942005.07.01 09:00sell2490.051.77711.78181.7666
4952005.07.01 09:01s/l2460.051.78181.78181.7666-23.501407.50
4962005.07.01 09:01s/l2470.051.78181.78181.7666-23.501384.00
4972005.07.01 09:01s/l2480.051.78181.78181.7666-23.501360.50
4982005.07.01 09:01s/l2490.051.78181.78181.7666-23.501337.00
4992005.07.01 09:01sell2500.051.78231.78701.7718
5002005.07.01 09:01sell2510.051.78231.78701.7718
5012005.07.01 09:01sell2520.051.78231.78701.7718
5022005.07.01 09:01sell2530.051.78231.78701.7718
5032005.07.01 14:50t/p2500.051.77181.78701.771852.501389.50
5042005.07.01 14:50t/p2510.051.77181.78701.771852.501442.00
5052005.07.01 14:50t/p2520.051.77181.78701.771852.501494.50
5062005.07.01 14:50t/p2530.051.77181.78701.771852.501547.00
5072005.07.01 15:00sell2540.051.77151.77621.7610
5082005.07.01 15:00sell2550.051.77151.77621.7610
5092005.07.01 15:00sell2560.051.77151.77621.7610
5102005.07.01 15:00sell2570.051.77151.77621.7610
5112005.07.03 23:12t/p2540.051.76101.77621.761052.501599.50
5122005.07.03 23:12t/p2550.051.76101.77621.761052.501652.00
5132005.07.03 23:12t/p2560.051.76101.77621.761052.501704.50
5142005.07.03 23:12t/p2570.051.76101.77621.761052.501757.00
5152005.07.03 23:30sell2580.051.76201.76671.7515
5162005.07.03 23:30sell2590.051.76201.76671.7515
5172005.07.03 23:30sell2600.051.76201.76671.7515
5182005.07.03 23:30sell2610.051.76201.76671.7515
5192005.07.05 07:28t/p2580.051.75151.76671.751552.501809.50
5202005.07.05 07:28t/p2590.051.75151.76671.751552.501862.00
5212005.07.05 07:28t/p2600.051.75151.76671.751552.501914.50
5222005.07.05 07:28t/p2610.051.75151.76671.751552.501967.00
5232005.07.05 07:30sell2620.051.75311.75781.7426
5242005.07.05 07:30sell2630.051.75311.75781.7426
5252005.07.05 07:30sell2640.051.75311.75781.7426
5262005.07.05 07:30sell2650.051.75311.75781.7426
5272005.07.05 08:31s/l2620.051.75781.75781.7426-23.501943.50
5282005.07.05 08:31s/l2630.051.75781.75781.7426-23.501920.00
5292005.07.05 08:31s/l2640.051.75781.75781.7426-23.501896.50
5302005.07.05 08:31s/l2650.051.75781.75781.7426-23.501873.00
5312005.07.05 09:00sell2660.051.75971.76441.7492
5322005.07.05 09:00sell2670.051.75971.76441.7492
5332005.07.05 09:00sell2680.051.75971.76441.7492
5342005.07.05 09:00sell2690.051.75971.76441.7492
5352005.07.07 02:38t/p2660.051.74921.76441.749252.501925.50
5362005.07.07 02:38t/p2670.051.74921.76441.749252.501978.00
5372005.07.07 02:38t/p2680.051.74921.76441.749252.502030.50
5382005.07.07 02:38t/p2690.051.74921.76441.749252.502083.00
5392005.07.07 03:00sell2700.051.74821.75291.7377
5402005.07.07 03:00sell2710.051.74821.75291.7377
5412005.07.07 03:00sell2720.051.74821.75291.7377
5422005.07.07 03:00sell2730.051.74821.75291.7377
5432005.07.07 06:31s/l2700.051.75291.75291.7377-23.502059.50
5442005.07.07 06:31s/l2710.051.75291.75291.7377-23.502036.00
5452005.07.07 06:31s/l2720.051.75291.75291.7377-23.502012.50
5462005.07.07 06:31s/l2730.051.75291.75291.7377-23.501989.00
5472005.07.07 07:00sell2740.051.75151.75621.7410
5482005.07.07 07:00sell2750.051.75151.75621.7410
5492005.07.07 07:00sell2760.051.75151.75621.7410
5502005.07.07 07:00sell2770.051.75151.75621.7410
5512005.07.07 09:50t/p2740.051.74101.75621.741052.502041.50
5522005.07.07 09:50t/p2750.051.74101.75621.741052.502094.00
5532005.07.07 09:50t/p2760.051.74101.75621.741052.502146.50
5542005.07.07 09:50t/p2770.051.74101.75621.741052.502199.00
5552005.07.07 10:00sell2780.051.74171.74641.7312
5562005.07.07 10:00sell2790.051.74171.74641.7312
5572005.07.07 10:00sell2800.051.74171.74641.7312
5582005.07.07 10:00sell2810.051.74171.74641.7312
5592005.07.07 10:34s/l2780.051.74641.74641.7312-23.502175.50
5602005.07.07 10:34s/l2790.051.74641.74641.7312-23.502152.00
5612005.07.07 10:34s/l2800.051.74641.74641.7312-23.502128.50
5622005.07.07 10:34s/l2810.051.74641.74641.7312-23.502105.00
5632005.07.07 11:00sell2820.051.74531.75001.7348
5642005.07.07 11:00sell2830.051.74531.75001.7348
5652005.07.07 11:00sell2840.051.74531.75001.7348
5662005.07.07 11:00sell2850.051.74531.75001.7348
5672005.07.08 10:55t/p2820.051.73481.75001.734852.502157.50
5682005.07.08 10:55t/p2830.051.73481.75001.734852.502210.00
5692005.07.08 10:55t/p2840.051.73481.75001.734852.502262.50
5702005.07.08 10:55t/p2850.051.73481.75001.734852.502315.00
5712005.07.08 11:00sell2860.051.73421.73891.7237
5722005.07.08 11:00sell2870.051.73421.73891.7237
5732005.07.08 11:00sell2880.051.73421.73891.7237
5742005.07.08 11:00sell2890.051.73421.73891.7237
5752005.07.08 13:01s/l2860.051.73891.73891.7237-23.502291.50
5762005.07.08 13:01s/l2870.051.73891.73891.7237-23.502268.00
5772005.07.08 13:01s/l2880.051.73891.73891.7237-23.502244.50
5782005.07.08 13:01s/l2890.051.73891.73891.7237-23.502221.00
5792005.07.08 13:30sell2900.051.73901.74371.7285
5802005.07.08 13:30sell2910.051.73901.74371.7285
5812005.07.08 13:30sell2920.051.73901.74371.7285
5822005.07.08 13:30sell2930.051.73901.74371.7285
5832005.07.08 13:38s/l2900.051.74371.74371.7285-23.502197.50
5842005.07.08 13:38s/l2910.051.74371.74371.7285-23.502174.00
5852005.07.08 13:38s/l2920.051.74371.74371.7285-23.502150.50
5862005.07.08 13:38s/l2930.051.74371.74371.7285-23.502127.00
5872005.07.08 15:00sell2940.051.73601.74071.7255
5882005.07.08 15:00sell2950.051.73601.74071.7255
5892005.07.08 15:00sell2960.051.73601.74071.7255
5902005.07.08 15:00sell2970.051.73601.74071.7255
5912005.07.11 01:31s/l2940.051.74071.74071.7255-23.502103.50
5922005.07.11 01:31s/l2950.051.74071.74071.7255-23.502080.00
5932005.07.11 01:31s/l2960.051.74071.74071.7255-23.502056.50
5942005.07.11 01:31s/l2970.051.74071.74071.7255-23.502033.00
5952005.07.13 16:30sell2980.051.75551.76021.7450
5962005.07.13 16:30sell2990.051.75551.76021.7450
5972005.07.13 16:30sell3000.051.75551.76021.7450
5982005.07.13 16:30sell3010.051.75551.76021.7450
5992005.07.13 18:30s/l2980.051.76021.76021.7450-23.502009.50
6002005.07.13 18:30s/l2990.051.76021.76021.7450-23.501986.00
6012005.07.13 18:30s/l3000.051.76021.76021.7450-23.501962.50
6022005.07.13 18:30s/l3010.051.76021.76021.7450-23.501939.00
6032005.07.13 19:00sell3020.051.76091.76561.7504
6042005.07.13 19:00sell3030.051.76091.76561.7504
6052005.07.13 19:00sell3040.051.76091.76561.7504
6062005.07.13 19:00sell3050.051.76091.76561.7504
6072005.07.18 07:39t/p3020.051.75041.76561.750452.501991.50
6082005.07.18 07:39t/p3030.051.75041.76561.750452.502044.00
6092005.07.18 07:39t/p3040.051.75041.76561.750452.502096.50
6102005.07.18 07:39t/p3050.051.75041.76561.750452.502149.00
6112005.07.18 08:00sell3060.051.74871.75341.7382
6122005.07.18 08:00sell3070.051.74871.75341.7382
6132005.07.18 08:00sell3080.051.74871.75341.7382
6142005.07.18 08:00sell3090.051.74871.75341.7382
6152005.07.18 15:47s/l3060.051.75341.75341.7382-23.502125.50
6162005.07.18 15:47s/l3070.051.75341.75341.7382-23.502102.00
6172005.07.18 15:47s/l3080.051.75341.75341.7382-23.502078.50
6182005.07.18 15:47s/l3090.051.75341.75341.7382-23.502055.00
6192005.07.18 19:00sell3100.051.74891.75361.7384
6202005.07.18 19:00sell3110.051.74891.75361.7384
6212005.07.18 19:00sell3120.051.74891.75361.7384
6222005.07.18 19:00sell3130.051.74891.75361.7384
6232005.07.19 07:26t/p3100.051.73841.75361.738452.502107.50
6242005.07.19 07:26t/p3110.051.73841.75361.738452.502160.00
6252005.07.19 07:26t/p3120.051.73841.75361.738452.502212.50
6262005.07.19 07:26t/p3130.051.73841.75361.738452.502265.00
6272005.07.19 07:30sell3140.051.73931.74401.7288
6282005.07.19 07:30sell3150.051.73931.74401.7288
6292005.07.19 07:30sell3160.051.73931.74401.7288
6302005.07.19 07:30sell3170.051.73931.74401.7288
6312005.07.19 09:36s/l3140.051.74401.74401.7288-23.502241.50
6322005.07.19 09:36s/l3150.051.74401.74401.7288-23.502218.00
6332005.07.19 09:36s/l3160.051.74401.74401.7288-23.502194.50
6342005.07.19 09:36s/l3170.051.74401.74401.7288-23.502171.00
6352005.07.19 10:00sell3180.051.74231.74701.7318
6362005.07.19 10:00sell3190.051.74231.74701.7318
6372005.07.19 10:00sell3200.051.74231.74701.7318
6382005.07.19 10:00sell3210.051.74231.74701.7318
6392005.07.20 14:22t/p3180.051.73181.74701.731852.502223.50
6402005.07.20 14:22t/p3190.051.73181.74701.731852.502276.00
6412005.07.20 14:22t/p3200.051.73181.74701.731852.502328.50
6422005.07.20 14:22t/p3210.051.73181.74701.731852.502381.00
6432005.07.20 14:30sell3220.051.73171.73641.7212
6442005.07.20 14:30sell3230.051.73171.73641.7212
6452005.07.20 14:30sell3240.051.73171.73641.7212
6462005.07.20 14:30sell3250.051.73171.73641.7212
6472005.07.20 17:31s/l3220.051.73641.73641.7212-23.502357.50
6482005.07.20 17:31s/l3230.051.73641.73641.7212-23.502334.00
6492005.07.20 17:31s/l3240.051.73641.73641.7212-23.502310.50
6502005.07.20 17:31s/l3250.051.73641.73641.7212-23.502287.00
6512005.07.20 18:00sell3260.051.73671.74141.7262
6522005.07.20 18:00sell3270.051.73671.74141.7262
6532005.07.20 18:00sell3280.051.73671.74141.7262
6542005.07.20 18:00sell3290.051.73671.74141.7262
6552005.07.20 18:01s/l3260.051.74141.74141.7262-23.502263.50
6562005.07.20 18:01s/l3270.051.74141.74141.7262-23.502240.00
6572005.07.20 18:01s/l3280.051.74141.74141.7262-23.502216.50
6582005.07.20 18:01s/l3290.051.74141.74141.7262-23.502193.00
6592005.07.22 16:00sell3300.051.73931.74401.7288
6602005.07.22 16:00sell3310.051.73931.74401.7288
6612005.07.22 16:00sell3320.051.73931.74401.7288
6622005.07.22 16:00sell3330.051.73931.74401.7288
6632005.07.25 14:31s/l3300.051.74401.74401.7288-23.502169.50
6642005.07.25 14:31s/l3310.051.74401.74401.7288-23.502146.00
6652005.07.25 14:31s/l3320.051.74401.74401.7288-23.502122.50
6662005.07.25 14:31s/l3330.051.74401.74401.7288-23.502099.00
6672005.07.26 03:30sell3340.051.74151.74621.7310
6682005.07.26 03:30sell3350.051.74151.74621.7310
6692005.07.26 03:30sell3360.051.74151.74621.7310
6702005.07.26 03:30sell3370.051.74151.74621.7310
6712005.07.26 06:44s/l3340.051.74621.74621.7310-23.502075.50
6722005.07.26 06:44s/l3350.051.74621.74621.7310-23.502052.00
6732005.07.26 06:44s/l3360.051.74621.74621.7310-23.502028.50
6742005.07.26 06:44s/l3370.051.74621.74621.7310-23.502005.00
6752005.07.26 07:00sell3380.051.74251.74721.7320
6762005.07.26 07:00sell3390.051.74251.74721.7320
6772005.07.26 07:00sell3400.051.74251.74721.7320
6782005.07.26 07:00sell3410.051.74251.74721.7320
6792005.07.27 18:23s/l3380.051.74721.74721.7320-23.501981.50
6802005.07.27 18:23s/l3390.051.74721.74721.7320-23.501958.00
6812005.07.27 18:23s/l3400.051.74721.74721.7320-23.501934.50
6822005.07.27 18:23s/l3410.051.74721.74721.7320-23.501911.00
6832005.08.08 04:00sell3420.051.77441.77911.7639
6842005.08.08 04:00sell3430.051.77441.77911.7639
6852005.08.08 04:00sell3440.051.77441.77911.7639
6862005.08.08 04:00sell3450.051.77441.77911.7639
6872005.08.08 07:37s/l3420.051.77911.77911.7639-23.501887.50
6882005.08.08 07:37s/l3430.051.77911.77911.7639-23.501864.00
6892005.08.08 07:37s/l3440.051.77911.77911.7639-23.501840.50
6902005.08.08 07:37s/l3450.051.77911.77911.7639-23.501817.00