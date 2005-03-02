|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.07.17 00:00 (2004.01.01 - 2006.07.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ShortemaS=5; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=5; Trade_Signal_1_Countertrend="Trade Signal 1 Countertrend Settings"; UseSignal_1=true; MaxOpenTrade_1=2; Lots1=0.5; TakeProfit1=52; StopLoss1=120; MinsMultiplier1=75; OffAve=160; Trade_Signal_2="Trade Signal 2 Settings"; UseSignal_2=true; MaxOpenTrade_2=4; Lots2=0.05; TakeProfit2=105; StopLoss2=47; MinsMultiplier2=75; Use_Function_Settings="Advanced Settings"; TakeProfitMode=true; TrailingStopMode=true; StopLossMode=true; Shift=3; Slippage=3; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; SignalMail=false; EachTickMode=false;
|Bars in test
|16787
|Ticks modelled
|1651422
|Modelling quality
|64.57%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|0.00
|Gross profit
|0.00
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|0.00
|Absolute drawdown
|500.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|0
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|0 (0.00)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|0.00 (0)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|0
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.02 16:30
|sell
|1
|0.05
|1.9121
|1.9168
|1.9016
|2
|2005.03.02 16:30
|sell
|2
|0.05
|1.9121
|1.9168
|1.9016
|3
|2005.03.02 16:30
|sell
|3
|0.05
|1.9121
|1.9168
|1.9016
|4
|2005.03.02 16:30
|sell
|4
|0.05
|1.9121
|1.9168
|1.9016
|5
|2005.03.04 13:00
|s/l
|1
|0.05
|1.9168
|1.9168
|1.9016
|-23.50
|476.50
|6
|2005.03.04 13:00
|s/l
|2
|0.05
|1.9168
|1.9168
|1.9016
|-23.50
|453.00
|7
|2005.03.04 13:00
|s/l
|3
|0.05
|1.9168
|1.9168
|1.9016
|-23.50
|429.50
|8
|2005.03.04 13:00
|s/l
|4
|0.05
|1.9168
|1.9168
|1.9016
|-23.50
|406.00
|9
|2005.03.07 15:30
|sell
|5
|0.05
|1.9146
|1.9193
|1.9041
|10
|2005.03.07 15:30
|sell
|6
|0.05
|1.9146
|1.9193
|1.9041
|11
|2005.03.07 15:30
|sell
|7
|0.05
|1.9146
|1.9193
|1.9041
|12
|2005.03.07 15:30
|sell
|8
|0.05
|1.9146
|1.9193
|1.9041
|13
|2005.03.08 07:01
|s/l
|5
|0.05
|1.9193
|1.9193
|1.9041
|-23.50
|382.50
|14
|2005.03.08 07:01
|s/l
|6
|0.05
|1.9193
|1.9193
|1.9041
|-23.50
|359.00
|15
|2005.03.08 07:01
|s/l
|7
|0.05
|1.9193
|1.9193
|1.9041
|-23.50
|335.50
|16
|2005.03.08 07:01
|s/l
|8
|0.05
|1.9193
|1.9193
|1.9041
|-23.50
|312.00
|17
|2005.03.10 21:30
|sell
|9
|0.05
|1.9223
|1.9270
|1.9118
|18
|2005.03.10 21:30
|sell
|10
|0.05
|1.9223
|1.9270
|1.9118
|19
|2005.03.10 21:30
|sell
|11
|0.05
|1.9223
|1.9270
|1.9118
|20
|2005.03.10 21:30
|sell
|12
|0.05
|1.9223
|1.9270
|1.9118
|21
|2005.03.11 12:31
|s/l
|9
|0.05
|1.9270
|1.9270
|1.9118
|-23.50
|288.50
|22
|2005.03.11 12:31
|s/l
|10
|0.05
|1.9270
|1.9270
|1.9118
|-23.50
|265.00
|23
|2005.03.11 12:31
|s/l
|11
|0.05
|1.9270
|1.9270
|1.9118
|-23.50
|241.50
|24
|2005.03.11 12:31
|s/l
|12
|0.05
|1.9270
|1.9270
|1.9118
|-23.50
|218.00
|25
|2005.03.14 07:00
|sell
|13
|0.05
|1.9196
|1.9243
|1.9091
|26
|2005.03.14 07:00
|sell
|14
|0.05
|1.9196
|1.9243
|1.9091
|27
|2005.03.14 07:00
|sell
|15
|0.05
|1.9196
|1.9243
|1.9091
|28
|2005.03.14 07:00
|sell
|16
|0.05
|1.9196
|1.9243
|1.9091
|29
|2005.03.15 12:27
|s/l
|13
|0.05
|1.9243
|1.9243
|1.9091
|-23.50
|194.50
|30
|2005.03.15 12:27
|s/l
|14
|0.05
|1.9243
|1.9243
|1.9091
|-23.50
|171.00
|31
|2005.03.15 12:27
|s/l
|15
|0.05
|1.9243
|1.9243
|1.9091
|-23.50
|147.50
|32
|2005.03.15 12:27
|s/l
|16
|0.05
|1.9243
|1.9243
|1.9091
|-23.50
|124.00
|33
|2005.03.15 15:00
|sell
|17
|0.05
|1.9156
|1.9203
|1.9051
|34
|2005.03.15 15:00
|sell
|18
|0.05
|1.9156
|1.9203
|1.9051
|35
|2005.03.16 06:34
|s/l
|17
|0.05
|1.9203
|1.9203
|1.9051
|-23.50
|100.50
|36
|2005.03.16 06:34
|s/l
|18
|0.05
|1.9203
|1.9203
|1.9051
|-23.50
|77.00
|37
|2005.03.18 07:30
|sell
|19
|0.05
|1.9186
|1.9233
|1.9081
|38
|2005.03.21 07:09
|t/p
|19
|0.05
|1.9081
|1.9233
|1.9081
|52.50
|129.50
|39
|2005.03.21 07:30
|sell
|20
|0.05
|1.9082
|1.9129
|1.8977
|40
|2005.03.21 07:30
|sell
|21
|0.05
|1.9082
|1.9129
|1.8977
|41
|2005.03.21 14:24
|t/p
|20
|0.05
|1.8977
|1.9129
|1.8977
|52.50
|182.00
|42
|2005.03.21 14:24
|t/p
|21
|0.05
|1.8977
|1.9129
|1.8977
|52.50
|234.50
|43
|2005.03.21 14:30
|sell
|22
|0.05
|1.8981
|1.9028
|1.8876
|44
|2005.03.21 14:30
|sell
|23
|0.05
|1.8981
|1.9028
|1.8876
|45
|2005.03.21 14:30
|sell
|24
|0.05
|1.8981
|1.9028
|1.8876
|46
|2005.03.21 14:30
|sell
|25
|0.05
|1.8981
|1.9028
|1.8876
|47
|2005.03.22 18:32
|t/p
|22
|0.05
|1.8876
|1.9028
|1.8876
|52.50
|287.00
|48
|2005.03.22 18:32
|t/p
|23
|0.05
|1.8876
|1.9028
|1.8876
|52.50
|339.50
|49
|2005.03.22 18:32
|t/p
|24
|0.05
|1.8876
|1.9028
|1.8876
|52.50
|392.00
|50
|2005.03.22 18:32
|t/p
|25
|0.05
|1.8876
|1.9028
|1.8876
|52.50
|444.50
|51
|2005.03.22 19:00
|sell
|26
|0.05
|1.8844
|1.8891
|1.8739
|52
|2005.03.22 19:00
|sell
|27
|0.05
|1.8844
|1.8891
|1.8739
|53
|2005.03.22 19:00
|sell
|28
|0.05
|1.8844
|1.8891
|1.8739
|54
|2005.03.22 19:00
|sell
|29
|0.05
|1.8844
|1.8891
|1.8739
|55
|2005.03.23 12:37
|t/p
|26
|0.05
|1.8739
|1.8891
|1.8739
|52.50
|497.00
|56
|2005.03.23 12:37
|t/p
|27
|0.05
|1.8739
|1.8891
|1.8739
|52.50
|549.50
|57
|2005.03.23 12:37
|t/p
|28
|0.05
|1.8739
|1.8891
|1.8739
|52.50
|602.00
|58
|2005.03.23 12:37
|t/p
|29
|0.05
|1.8739
|1.8891
|1.8739
|52.50
|654.50
|59
|2005.03.23 13:00
|sell
|30
|0.05
|1.8724
|1.8771
|1.8619
|60
|2005.03.23 13:00
|sell
|31
|0.05
|1.8724
|1.8771
|1.8619
|61
|2005.03.23 13:00
|sell
|32
|0.05
|1.8724
|1.8771
|1.8619
|62
|2005.03.23 13:00
|sell
|33
|0.05
|1.8724
|1.8771
|1.8619
|63
|2005.03.23 14:32
|s/l
|30
|0.05
|1.8771
|1.8771
|1.8619
|-23.50
|631.00
|64
|2005.03.23 14:32
|s/l
|31
|0.05
|1.8771
|1.8771
|1.8619
|-23.50
|607.50
|65
|2005.03.23 14:32
|s/l
|32
|0.05
|1.8771
|1.8771
|1.8619
|-23.50
|584.00
|66
|2005.03.23 14:32
|s/l
|33
|0.05
|1.8771
|1.8771
|1.8619
|-23.50
|560.50
|67
|2005.03.23 15:00
|sell
|34
|0.05
|1.8737
|1.8784
|1.8632
|68
|2005.03.23 15:00
|sell
|35
|0.05
|1.8737
|1.8784
|1.8632
|69
|2005.03.23 15:00
|sell
|36
|0.05
|1.8737
|1.8784
|1.8632
|70
|2005.03.23 15:00
|sell
|37
|0.05
|1.8737
|1.8784
|1.8632
|71
|2005.03.28 00:01
|t/p
|34
|0.05
|1.8632
|1.8784
|1.8632
|52.50
|613.00
|72
|2005.03.28 00:01
|t/p
|35
|0.05
|1.8632
|1.8784
|1.8632
|52.50
|665.50
|73
|2005.03.28 00:01
|t/p
|36
|0.05
|1.8632
|1.8784
|1.8632
|52.50
|718.00
|74
|2005.03.28 00:01
|t/p
|37
|0.05
|1.8632
|1.8784
|1.8632
|52.50
|770.50
|75
|2005.03.28 00:30
|sell
|38
|0.05
|1.8604
|1.8651
|1.8499
|76
|2005.03.28 00:30
|sell
|39
|0.05
|1.8604
|1.8651
|1.8499
|77
|2005.03.28 00:30
|sell
|40
|0.05
|1.8604
|1.8651
|1.8499
|78
|2005.03.28 00:30
|sell
|41
|0.05
|1.8604
|1.8651
|1.8499
|79
|2005.03.28 11:30
|s/l
|38
|0.05
|1.8651
|1.8651
|1.8499
|-23.50
|747.00
|80
|2005.03.28 11:30
|s/l
|39
|0.05
|1.8651
|1.8651
|1.8499
|-23.50
|723.50
|81
|2005.03.28 11:30
|s/l
|40
|0.05
|1.8651
|1.8651
|1.8499
|-23.50
|700.00
|82
|2005.03.28 11:30
|s/l
|41
|0.05
|1.8651
|1.8651
|1.8499
|-23.50
|676.50
|83
|2005.03.28 13:00
|sell
|42
|0.05
|1.8611
|1.8658
|1.8506
|84
|2005.03.28 13:00
|sell
|43
|0.05
|1.8611
|1.8658
|1.8506
|85
|2005.03.28 13:00
|sell
|44
|0.05
|1.8611
|1.8658
|1.8506
|86
|2005.03.28 13:00
|sell
|45
|0.05
|1.8611
|1.8658
|1.8506
|87
|2005.03.28 13:01
|s/l
|42
|0.05
|1.8658
|1.8658
|1.8506
|-23.50
|653.00
|88
|2005.03.28 13:01
|s/l
|43
|0.05
|1.8658
|1.8658
|1.8506
|-23.50
|629.50
|89
|2005.03.28 13:01
|s/l
|44
|0.05
|1.8658
|1.8658
|1.8506
|-23.50
|606.00
|90
|2005.03.28 13:01
|s/l
|45
|0.05
|1.8658
|1.8658
|1.8506
|-23.50
|582.50
|91
|2005.03.28 13:01
|sell
|46
|0.05
|1.8658
|1.8705
|1.8553
|92
|2005.03.28 13:01
|sell
|47
|0.05
|1.8658
|1.8705
|1.8553
|93
|2005.03.28 13:01
|sell
|48
|0.05
|1.8658
|1.8705
|1.8553
|94
|2005.03.28 13:01
|sell
|49
|0.05
|1.8658
|1.8705
|1.8553
|95
|2005.03.29 02:26
|s/l
|46
|0.05
|1.8705
|1.8705
|1.8553
|-23.50
|559.00
|96
|2005.03.29 02:26
|s/l
|47
|0.05
|1.8705
|1.8705
|1.8553
|-23.50
|535.50
|97
|2005.03.29 02:26
|s/l
|48
|0.05
|1.8705
|1.8705
|1.8553
|-23.50
|512.00
|98
|2005.03.29 02:26
|s/l
|49
|0.05
|1.8705
|1.8705
|1.8553
|-23.50
|488.50
|99
|2005.04.03 23:30
|sell
|50
|0.05
|1.8786
|1.8833
|1.8681
|100
|2005.04.03 23:30
|sell
|51
|0.05
|1.8786
|1.8833
|1.8681
|101
|2005.04.03 23:30
|sell
|52
|0.05
|1.8786
|1.8833
|1.8681
|102
|2005.04.03 23:30
|sell
|53
|0.05
|1.8786
|1.8833
|1.8681
|103
|2005.04.06 04:27
|s/l
|50
|0.05
|1.8833
|1.8833
|1.8681
|-23.50
|465.00
|104
|2005.04.06 04:27
|s/l
|51
|0.05
|1.8833
|1.8833
|1.8681
|-23.50
|441.50
|105
|2005.04.06 04:27
|s/l
|52
|0.05
|1.8833
|1.8833
|1.8681
|-23.50
|418.00
|106
|2005.04.06 04:27
|s/l
|53
|0.05
|1.8833
|1.8833
|1.8681
|-23.50
|394.50
|107
|2005.04.07 15:00
|sell
|54
|0.05
|1.8770
|1.8817
|1.8665
|108
|2005.04.07 15:00
|sell
|55
|0.05
|1.8770
|1.8817
|1.8665
|109
|2005.04.07 15:00
|sell
|56
|0.05
|1.8770
|1.8817
|1.8665
|110
|2005.04.07 15:00
|sell
|57
|0.05
|1.8770
|1.8817
|1.8665
|111
|2005.04.08 15:31
|s/l
|54
|0.05
|1.8817
|1.8817
|1.8665
|-23.50
|371.00
|112
|2005.04.08 15:31
|s/l
|55
|0.05
|1.8817
|1.8817
|1.8665
|-23.50
|347.50
|113
|2005.04.08 15:31
|s/l
|56
|0.05
|1.8817
|1.8817
|1.8665
|-23.50
|324.00
|114
|2005.04.08 15:31
|s/l
|57
|0.05
|1.8817
|1.8817
|1.8665
|-23.50
|300.50
|115
|2005.04.14 09:30
|sell
|58
|0.05
|1.8867
|1.8914
|1.8762
|116
|2005.04.14 09:30
|sell
|59
|0.05
|1.8867
|1.8914
|1.8762
|117
|2005.04.14 09:30
|sell
|60
|0.05
|1.8867
|1.8914
|1.8762
|118
|2005.04.14 09:30
|sell
|61
|0.05
|1.8867
|1.8914
|1.8762
|119
|2005.04.14 14:28
|t/p
|58
|0.05
|1.8762
|1.8914
|1.8762
|52.50
|353.00
|120
|2005.04.14 14:28
|t/p
|59
|0.05
|1.8762
|1.8914
|1.8762
|52.50
|405.50
|121
|2005.04.14 14:28
|t/p
|60
|0.05
|1.8762
|1.8914
|1.8762
|52.50
|458.00
|122
|2005.04.14 14:28
|t/p
|61
|0.05
|1.8762
|1.8914
|1.8762
|52.50
|510.50
|123
|2005.04.14 14:30
|sell
|62
|0.05
|1.8787
|1.8834
|1.8682
|124
|2005.04.14 14:30
|sell
|63
|0.05
|1.8787
|1.8834
|1.8682
|125
|2005.04.14 14:30
|sell
|64
|0.05
|1.8787
|1.8834
|1.8682
|126
|2005.04.14 14:30
|sell
|65
|0.05
|1.8787
|1.8834
|1.8682
|127
|2005.04.15 08:01
|s/l
|62
|0.05
|1.8834
|1.8834
|1.8682
|-23.50
|487.00
|128
|2005.04.15 08:01
|s/l
|63
|0.05
|1.8834
|1.8834
|1.8682
|-23.50
|463.50
|129
|2005.04.15 08:01
|s/l
|64
|0.05
|1.8834
|1.8834
|1.8682
|-23.50
|440.00
|130
|2005.04.15 08:01
|s/l
|65
|0.05
|1.8834
|1.8834
|1.8682
|-23.50
|416.50
|131
|2005.04.21 18:00
|sell
|66
|0.05
|1.9079
|1.9126
|1.8974
|132
|2005.04.21 18:00
|sell
|67
|0.05
|1.9079
|1.9126
|1.8974
|133
|2005.04.21 18:00
|sell
|68
|0.05
|1.9079
|1.9126
|1.8974
|134
|2005.04.21 18:00
|sell
|69
|0.05
|1.9079
|1.9126
|1.8974
|135
|2005.04.22 08:01
|s/l
|66
|0.05
|1.9126
|1.9126
|1.8974
|-23.50
|393.00
|136
|2005.04.22 08:01
|s/l
|67
|0.05
|1.9126
|1.9126
|1.8974
|-23.50
|369.50
|137
|2005.04.22 08:01
|s/l
|68
|0.05
|1.9126
|1.9126
|1.8974
|-23.50
|346.00
|138
|2005.04.22 08:01
|s/l
|69
|0.05
|1.9126
|1.9126
|1.8974
|-23.50
|322.50
|139
|2005.04.25 13:30
|sell
|70
|0.05
|1.9109
|1.9156
|1.9004
|140
|2005.04.25 13:30
|sell
|71
|0.05
|1.9109
|1.9156
|1.9004
|141
|2005.04.25 13:30
|sell
|72
|0.05
|1.9109
|1.9156
|1.9004
|142
|2005.04.25 13:30
|sell
|73
|0.05
|1.9109
|1.9156
|1.9004
|143
|2005.04.27 06:39
|t/p
|70
|0.05
|1.9004
|1.9156
|1.9004
|52.50
|375.00
|144
|2005.04.27 06:39
|t/p
|71
|0.05
|1.9004
|1.9156
|1.9004
|52.50
|427.50
|145
|2005.04.27 06:39
|t/p
|72
|0.05
|1.9004
|1.9156
|1.9004
|52.50
|480.00
|146
|2005.04.27 06:39
|t/p
|73
|0.05
|1.9004
|1.9156
|1.9004
|52.50
|532.50
|147
|2005.04.27 07:00
|sell
|74
|0.05
|1.9003
|1.9050
|1.8898
|148
|2005.04.27 07:00
|sell
|75
|0.05
|1.9003
|1.9050
|1.8898
|149
|2005.04.27 07:00
|sell
|76
|0.05
|1.9003
|1.9050
|1.8898
|150
|2005.04.27 07:00
|sell
|77
|0.05
|1.9003
|1.9050
|1.8898
|151
|2005.04.27 12:30
|s/l
|74
|0.05
|1.9050
|1.9050
|1.8898
|-23.50
|509.00
|152
|2005.04.27 12:30
|s/l
|75
|0.05
|1.9050
|1.9050
|1.8898
|-23.50
|485.50
|153
|2005.04.27 12:30
|s/l
|76
|0.05
|1.9050
|1.9050
|1.8898
|-23.50
|462.00
|154
|2005.04.27 12:30
|s/l
|77
|0.05
|1.9050
|1.9050
|1.8898
|-23.50
|438.50
|155
|2005.04.27 22:00
|sell
|78
|0.05
|1.9035
|1.9082
|1.8930
|156
|2005.04.27 22:00
|sell
|79
|0.05
|1.9035
|1.9082
|1.8930
|157
|2005.04.27 22:00
|sell
|80
|0.05
|1.9035
|1.9082
|1.8930
|158
|2005.04.27 22:00
|sell
|81
|0.05
|1.9035
|1.9082
|1.8930
|159
|2005.04.28 12:30
|s/l
|78
|0.05
|1.9082
|1.9082
|1.8930
|-23.50
|415.00
|160
|2005.04.28 12:30
|s/l
|79
|0.05
|1.9082
|1.9082
|1.8930
|-23.50
|391.50
|161
|2005.04.28 12:30
|s/l
|80
|0.05
|1.9082
|1.9082
|1.8930
|-23.50
|368.00
|162
|2005.04.28 12:30
|s/l
|81
|0.05
|1.9082
|1.9082
|1.8930
|-23.50
|344.50
|163
|2005.05.02 00:30
|sell
|82
|0.05
|1.9034
|1.9081
|1.8929
|164
|2005.05.02 00:30
|sell
|83
|0.05
|1.9034
|1.9081
|1.8929
|165
|2005.05.02 00:30
|sell
|84
|0.05
|1.9034
|1.9081
|1.8929
|166
|2005.05.02 00:30
|sell
|85
|0.05
|1.9034
|1.9081
|1.8929
|167
|2005.05.02 14:28
|t/p
|82
|0.05
|1.8929
|1.9081
|1.8929
|52.50
|397.00
|168
|2005.05.02 14:28
|t/p
|83
|0.05
|1.8929
|1.9081
|1.8929
|52.50
|449.50
|169
|2005.05.02 14:28
|t/p
|84
|0.05
|1.8929
|1.9081
|1.8929
|52.50
|502.00
|170
|2005.05.02 14:28
|t/p
|85
|0.05
|1.8929
|1.9081
|1.8929
|52.50
|554.50
|171
|2005.05.02 14:30
|sell
|86
|0.05
|1.8948
|1.8995
|1.8843
|172
|2005.05.02 14:30
|sell
|87
|0.05
|1.8948
|1.8995
|1.8843
|173
|2005.05.02 14:30
|sell
|88
|0.05
|1.8948
|1.8995
|1.8843
|174
|2005.05.02 14:30
|sell
|89
|0.05
|1.8948
|1.8995
|1.8843
|175
|2005.05.04 02:00
|s/l
|86
|0.05
|1.8995
|1.8995
|1.8843
|-23.50
|531.00
|176
|2005.05.04 02:00
|s/l
|87
|0.05
|1.8995
|1.8995
|1.8843
|-23.50
|507.50
|177
|2005.05.04 02:00
|s/l
|88
|0.05
|1.8995
|1.8995
|1.8843
|-23.50
|484.00
|178
|2005.05.04 02:00
|s/l
|89
|0.05
|1.8995
|1.8995
|1.8843
|-23.50
|460.50
|179
|2005.05.06 07:30
|sell
|90
|0.05
|1.8967
|1.9014
|1.8862
|180
|2005.05.06 07:30
|sell
|91
|0.05
|1.8967
|1.9014
|1.8862
|181
|2005.05.06 07:30
|sell
|92
|0.05
|1.8967
|1.9014
|1.8862
|182
|2005.05.06 07:30
|sell
|93
|0.05
|1.8967
|1.9014
|1.8862
|183
|2005.05.09 02:28
|t/p
|90
|0.05
|1.8862
|1.9014
|1.8862
|52.50
|513.00
|184
|2005.05.09 02:28
|t/p
|91
|0.05
|1.8862
|1.9014
|1.8862
|52.50
|565.50
|185
|2005.05.09 02:28
|t/p
|92
|0.05
|1.8862
|1.9014
|1.8862
|52.50
|618.00
|186
|2005.05.09 02:28
|t/p
|93
|0.05
|1.8862
|1.9014
|1.8862
|52.50
|670.50
|187
|2005.05.09 02:30
|sell
|94
|0.05
|1.8862
|1.8909
|1.8757
|188
|2005.05.09 02:30
|sell
|95
|0.05
|1.8862
|1.8909
|1.8757
|189
|2005.05.09 02:30
|sell
|96
|0.05
|1.8862
|1.8909
|1.8757
|190
|2005.05.09 02:30
|sell
|97
|0.05
|1.8862
|1.8909
|1.8757
|191
|2005.05.11 08:47
|s/l
|94
|0.05
|1.8909
|1.8909
|1.8757
|-23.50
|647.00
|192
|2005.05.11 08:47
|s/l
|95
|0.05
|1.8909
|1.8909
|1.8757
|-23.50
|623.50
|193
|2005.05.11 08:47
|s/l
|96
|0.05
|1.8909
|1.8909
|1.8757
|-23.50
|600.00
|194
|2005.05.11 08:47
|s/l
|97
|0.05
|1.8909
|1.8909
|1.8757
|-23.50
|576.50
|195
|2005.05.11 11:30
|sell
|98
|0.05
|1.8828
|1.8875
|1.8723
|196
|2005.05.11 11:30
|sell
|99
|0.05
|1.8828
|1.8875
|1.8723
|197
|2005.05.11 11:30
|sell
|100
|0.05
|1.8828
|1.8875
|1.8723
|198
|2005.05.11 11:30
|sell
|101
|0.05
|1.8828
|1.8875
|1.8723
|199
|2005.05.11 14:27
|t/p
|98
|0.05
|1.8723
|1.8875
|1.8723
|52.50
|629.00
|200
|2005.05.11 14:27
|t/p
|99
|0.05
|1.8723
|1.8875
|1.8723
|52.50
|681.50
|201
|2005.05.11 14:27
|t/p
|100
|0.05
|1.8723
|1.8875
|1.8723
|52.50
|734.00
|202
|2005.05.11 14:27
|t/p
|101
|0.05
|1.8723
|1.8875
|1.8723
|52.50
|786.50
|203
|2005.05.11 14:30
|sell
|102
|0.05
|1.8733
|1.8780
|1.8628
|204
|2005.05.11 14:30
|sell
|103
|0.05
|1.8733
|1.8780
|1.8628
|205
|2005.05.11 14:30
|sell
|104
|0.05
|1.8733
|1.8780
|1.8628
|206
|2005.05.11 14:30
|sell
|105
|0.05
|1.8733
|1.8780
|1.8628
|207
|2005.05.12 12:52
|t/p
|102
|0.05
|1.8628
|1.8780
|1.8628
|52.50
|839.00
|208
|2005.05.12 12:52
|t/p
|103
|0.05
|1.8628
|1.8780
|1.8628
|52.50
|891.50
|209
|2005.05.12 12:52
|t/p
|104
|0.05
|1.8628
|1.8780
|1.8628
|52.50
|944.00
|210
|2005.05.12 12:52
|t/p
|105
|0.05
|1.8628
|1.8780
|1.8628
|52.50
|996.50
|211
|2005.05.12 13:00
|sell
|106
|0.05
|1.8616
|1.8663
|1.8511
|212
|2005.05.12 13:00
|sell
|107
|0.05
|1.8616
|1.8663
|1.8511
|213
|2005.05.12 13:00
|sell
|108
|0.05
|1.8616
|1.8663
|1.8511
|214
|2005.05.12 13:00
|sell
|109
|0.05
|1.8616
|1.8663
|1.8511
|215
|2005.05.12 15:01
|s/l
|106
|0.05
|1.8663
|1.8663
|1.8511
|-23.50
|973.00
|216
|2005.05.12 15:01
|s/l
|107
|0.05
|1.8663
|1.8663
|1.8511
|-23.50
|949.50
|217
|2005.05.12 15:01
|s/l
|108
|0.05
|1.8663
|1.8663
|1.8511
|-23.50
|926.00
|218
|2005.05.12 15:01
|s/l
|109
|0.05
|1.8663
|1.8663
|1.8511
|-23.50
|902.50
|219
|2005.05.12 15:30
|sell
|110
|0.05
|1.8656
|1.8703
|1.8551
|220
|2005.05.12 15:30
|sell
|111
|0.05
|1.8656
|1.8703
|1.8551
|221
|2005.05.12 15:30
|sell
|112
|0.05
|1.8656
|1.8703
|1.8551
|222
|2005.05.12 15:30
|sell
|113
|0.05
|1.8656
|1.8703
|1.8551
|223
|2005.05.13 11:28
|t/p
|110
|0.05
|1.8551
|1.8703
|1.8551
|52.50
|955.00
|224
|2005.05.13 11:28
|t/p
|111
|0.05
|1.8551
|1.8703
|1.8551
|52.50
|1007.50
|225
|2005.05.13 11:28
|t/p
|112
|0.05
|1.8551
|1.8703
|1.8551
|52.50
|1060.00
|226
|2005.05.13 11:28
|t/p
|113
|0.05
|1.8551
|1.8703
|1.8551
|52.50
|1112.50
|227
|2005.05.13 11:30
|sell
|114
|0.05
|1.8555
|1.8602
|1.8450
|228
|2005.05.13 11:30
|sell
|115
|0.05
|1.8555
|1.8602
|1.8450
|229
|2005.05.13 11:30
|sell
|116
|0.05
|1.8555
|1.8602
|1.8450
|230
|2005.05.13 11:30
|sell
|117
|0.05
|1.8555
|1.8602
|1.8450
|231
|2005.05.16 06:16
|t/p
|114
|0.05
|1.8450
|1.8602
|1.8450
|52.50
|1165.00
|232
|2005.05.16 06:16
|t/p
|115
|0.05
|1.8450
|1.8602
|1.8450
|52.50
|1217.50
|233
|2005.05.16 06:16
|t/p
|116
|0.05
|1.8450
|1.8602
|1.8450
|52.50
|1270.00
|234
|2005.05.16 06:16
|t/p
|117
|0.05
|1.8450
|1.8602
|1.8450
|52.50
|1322.50
|235
|2005.05.16 06:30
|sell
|118
|0.05
|1.8442
|1.8489
|1.8337
|236
|2005.05.16 06:30
|sell
|119
|0.05
|1.8442
|1.8489
|1.8337
|237
|2005.05.16 06:30
|sell
|120
|0.05
|1.8442
|1.8489
|1.8337
|238
|2005.05.16 06:30
|sell
|121
|0.05
|1.8442
|1.8489
|1.8337
|239
|2005.05.16 12:58
|t/p
|118
|0.05
|1.8337
|1.8489
|1.8337
|52.50
|1375.00
|240
|2005.05.16 12:58
|t/p
|119
|0.05
|1.8337
|1.8489
|1.8337
|52.50
|1427.50
|241
|2005.05.16 12:58
|t/p
|120
|0.05
|1.8337
|1.8489
|1.8337
|52.50
|1480.00
|242
|2005.05.16 12:58
|t/p
|121
|0.05
|1.8337
|1.8489
|1.8337
|52.50
|1532.50
|243
|2005.05.16 13:00
|sell
|122
|0.05
|1.8334
|1.8381
|1.8229
|244
|2005.05.16 13:00
|sell
|123
|0.05
|1.8334
|1.8381
|1.8229
|245
|2005.05.16 13:00
|sell
|124
|0.05
|1.8334
|1.8381
|1.8229
|246
|2005.05.16 13:00
|sell
|125
|0.05
|1.8334
|1.8381
|1.8229
|247
|2005.05.16 13:31
|s/l
|122
|0.05
|1.8381
|1.8381
|1.8229
|-23.50
|1509.00
|248
|2005.05.16 13:31
|s/l
|123
|0.05
|1.8381
|1.8381
|1.8229
|-23.50
|1485.50
|249
|2005.05.16 13:31
|s/l
|124
|0.05
|1.8381
|1.8381
|1.8229
|-23.50
|1462.00
|250
|2005.05.16 13:31
|s/l
|125
|0.05
|1.8381
|1.8381
|1.8229
|-23.50
|1438.50
|251
|2005.05.16 14:00
|sell
|126
|0.05
|1.8371
|1.8418
|1.8266
|252
|2005.05.16 14:00
|sell
|127
|0.05
|1.8371
|1.8418
|1.8266
|253
|2005.05.16 14:00
|sell
|128
|0.05
|1.8371
|1.8418
|1.8266
|254
|2005.05.16 14:00
|sell
|129
|0.05
|1.8371
|1.8418
|1.8266
|255
|2005.05.17 09:31
|s/l
|126
|0.05
|1.8418
|1.8418
|1.8266
|-23.50
|1415.00
|256
|2005.05.17 09:31
|s/l
|127
|0.05
|1.8418
|1.8418
|1.8266
|-23.50
|1391.50
|257
|2005.05.17 09:31
|s/l
|128
|0.05
|1.8418
|1.8418
|1.8266
|-23.50
|1368.00
|258
|2005.05.17 09:31
|s/l
|129
|0.05
|1.8418
|1.8418
|1.8266
|-23.50
|1344.50
|259
|2005.05.17 13:00
|sell
|130
|0.05
|1.8360
|1.8407
|1.8255
|260
|2005.05.17 13:00
|sell
|131
|0.05
|1.8360
|1.8407
|1.8255
|261
|2005.05.17 13:00
|sell
|132
|0.05
|1.8360
|1.8407
|1.8255
|262
|2005.05.17 13:00
|sell
|133
|0.05
|1.8360
|1.8407
|1.8255
|263
|2005.05.17 15:46
|s/l
|130
|0.05
|1.8407
|1.8407
|1.8255
|-23.50
|1321.00
|264
|2005.05.17 15:46
|s/l
|131
|0.05
|1.8407
|1.8407
|1.8255
|-23.50
|1297.50
|265
|2005.05.17 15:46
|s/l
|132
|0.05
|1.8407
|1.8407
|1.8255
|-23.50
|1274.00
|266
|2005.05.17 15:46
|s/l
|133
|0.05
|1.8407
|1.8407
|1.8255
|-23.50
|1250.50
|267
|2005.05.17 19:00
|sell
|134
|0.05
|1.8364
|1.8411
|1.8259
|268
|2005.05.17 19:00
|sell
|135
|0.05
|1.8364
|1.8411
|1.8259
|269
|2005.05.17 19:00
|sell
|136
|0.05
|1.8364
|1.8411
|1.8259
|270
|2005.05.17 19:00
|sell
|137
|0.05
|1.8364
|1.8411
|1.8259
|271
|2005.05.18 20:27
|s/l
|134
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8259
|-23.50
|1227.00
|272
|2005.05.18 20:27
|s/l
|135
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8259
|-23.50
|1203.50
|273
|2005.05.18 20:27
|s/l
|136
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8259
|-23.50
|1180.00
|274
|2005.05.18 20:27
|s/l
|137
|0.05
|1.8411
|1.8411
|1.8259
|-23.50
|1156.50
|275
|2005.05.19 12:00
|sell
|138
|0.05
|1.8387
|1.8434
|1.8282
|276
|2005.05.19 12:00
|sell
|139
|0.05
|1.8387
|1.8434
|1.8282
|277
|2005.05.19 12:00
|sell
|140
|0.05
|1.8387
|1.8434
|1.8282
|278
|2005.05.19 12:00
|sell
|141
|0.05
|1.8387
|1.8434
|1.8282
|279
|2005.05.20 13:01
|t/p
|138
|0.05
|1.8282
|1.8434
|1.8282
|52.50
|1209.00
|280
|2005.05.20 13:01
|t/p
|139
|0.05
|1.8282
|1.8434
|1.8282
|52.50
|1261.50
|281
|2005.05.20 13:01
|t/p
|140
|0.05
|1.8282
|1.8434
|1.8282
|52.50
|1314.00
|282
|2005.05.20 13:01
|t/p
|141
|0.05
|1.8282
|1.8434
|1.8282
|52.50
|1366.50
|283
|2005.05.20 13:30
|sell
|142
|0.05
|1.8261
|1.8308
|1.8156
|284
|2005.05.20 13:30
|sell
|143
|0.05
|1.8261
|1.8308
|1.8156
|285
|2005.05.20 13:30
|sell
|144
|0.05
|1.8261
|1.8308
|1.8156
|286
|2005.05.20 13:30
|sell
|145
|0.05
|1.8261
|1.8308
|1.8156
|287
|2005.05.23 14:01
|s/l
|142
|0.05
|1.8308
|1.8308
|1.8156
|-23.50
|1343.00
|288
|2005.05.23 14:01
|s/l
|143
|0.05
|1.8308
|1.8308
|1.8156
|-23.50
|1319.50
|289
|2005.05.23 14:01
|s/l
|144
|0.05
|1.8308
|1.8308
|1.8156
|-23.50
|1296.00
|290
|2005.05.23 14:01
|s/l
|145
|0.05
|1.8308
|1.8308
|1.8156
|-23.50
|1272.50
|291
|2005.05.23 16:30
|sell
|146
|0.05
|1.8271
|1.8318
|1.8166
|292
|2005.05.23 16:30
|sell
|147
|0.05
|1.8271
|1.8318
|1.8166
|293
|2005.05.23 16:30
|sell
|148
|0.05
|1.8271
|1.8318
|1.8166
|294
|2005.05.23 16:30
|sell
|149
|0.05
|1.8271
|1.8318
|1.8166
|295
|2005.05.24 06:09
|s/l
|146
|0.05
|1.8318
|1.8318
|1.8166
|-23.50
|1249.00
|296
|2005.05.24 06:09
|s/l
|147
|0.05
|1.8318
|1.8318
|1.8166
|-23.50
|1225.50
|297
|2005.05.24 06:09
|s/l
|148
|0.05
|1.8318
|1.8318
|1.8166
|-23.50
|1202.00
|298
|2005.05.24 06:09
|s/l
|149
|0.05
|1.8318
|1.8318
|1.8166
|-23.50
|1178.50
|299
|2005.05.24 15:00
|sell
|150
|0.05
|1.8282
|1.8329
|1.8177
|300
|2005.05.24 15:00
|sell
|151
|0.05
|1.8282
|1.8329
|1.8177
|301
|2005.05.24 15:00
|sell
|152
|0.05
|1.8282
|1.8329
|1.8177
|302
|2005.05.24 15:00
|sell
|153
|0.05
|1.8282
|1.8329
|1.8177
|303
|2005.05.25 14:15
|s/l
|150
|0.05
|1.8329
|1.8329
|1.8177
|-23.50
|1155.00
|304
|2005.05.25 14:15
|s/l
|151
|0.05
|1.8329
|1.8329
|1.8177
|-23.50
|1131.50
|305
|2005.05.25 14:15
|s/l
|152
|0.05
|1.8329
|1.8329
|1.8177
|-23.50
|1108.00
|306
|2005.05.25 14:15
|s/l
|153
|0.05
|1.8329
|1.8329
|1.8177
|-23.50
|1084.50
|307
|2005.05.26 06:00
|sell
|154
|0.05
|1.8278
|1.8325
|1.8173
|308
|2005.05.26 06:00
|sell
|155
|0.05
|1.8278
|1.8325
|1.8173
|309
|2005.05.26 06:00
|sell
|156
|0.05
|1.8278
|1.8325
|1.8173
|310
|2005.05.26 06:00
|sell
|157
|0.05
|1.8278
|1.8325
|1.8173
|311
|2005.05.31 01:05
|t/p
|154
|0.05
|1.8173
|1.8325
|1.8173
|52.50
|1137.00
|312
|2005.05.31 01:05
|t/p
|155
|0.05
|1.8173
|1.8325
|1.8173
|52.50
|1189.50
|313
|2005.05.31 01:05
|t/p
|156
|0.05
|1.8173
|1.8325
|1.8173
|52.50
|1242.00
|314
|2005.05.31 01:05
|t/p
|157
|0.05
|1.8173
|1.8325
|1.8173
|52.50
|1294.50
|315
|2005.05.31 01:30
|sell
|158
|0.05
|1.8139
|1.8186
|1.8034
|316
|2005.05.31 01:30
|sell
|159
|0.05
|1.8139
|1.8186
|1.8034
|317
|2005.05.31 01:30
|sell
|160
|0.05
|1.8139
|1.8186
|1.8034
|318
|2005.05.31 01:30
|sell
|161
|0.05
|1.8139
|1.8186
|1.8034
|319
|2005.05.31 07:31
|s/l
|158
|0.05
|1.8186
|1.8186
|1.8034
|-23.50
|1271.00
|320
|2005.05.31 07:31
|s/l
|159
|0.05
|1.8186
|1.8186
|1.8034
|-23.50
|1247.50
|321
|2005.05.31 07:31
|s/l
|160
|0.05
|1.8186
|1.8186
|1.8034
|-23.50
|1224.00
|322
|2005.05.31 07:31
|s/l
|161
|0.05
|1.8186
|1.8186
|1.8034
|-23.50
|1200.50
|323
|2005.05.31 08:00
|sell
|162
|0.05
|1.8187
|1.8234
|1.8082
|324
|2005.05.31 08:00
|sell
|163
|0.05
|1.8187
|1.8234
|1.8082
|325
|2005.05.31 08:00
|sell
|164
|0.05
|1.8187
|1.8234
|1.8082
|326
|2005.05.31 08:00
|sell
|165
|0.05
|1.8187
|1.8234
|1.8082
|327
|2005.05.31 13:01
|s/l
|162
|0.05
|1.8234
|1.8234
|1.8082
|-23.50
|1177.00
|328
|2005.05.31 13:01
|s/l
|163
|0.05
|1.8234
|1.8234
|1.8082
|-23.50
|1153.50
|329
|2005.05.31 13:01
|s/l
|164
|0.05
|1.8234
|1.8234
|1.8082
|-23.50
|1130.00
|330
|2005.05.31 13:01
|s/l
|165
|0.05
|1.8234
|1.8234
|1.8082
|-23.50
|1106.50
|331
|2005.05.31 18:00
|sell
|166
|0.05
|1.8186
|1.8233
|1.8081
|332
|2005.05.31 18:00
|sell
|167
|0.05
|1.8186
|1.8233
|1.8081
|333
|2005.05.31 18:00
|sell
|168
|0.05
|1.8186
|1.8233
|1.8081
|334
|2005.05.31 18:00
|sell
|169
|0.05
|1.8186
|1.8233
|1.8081
|335
|2005.06.01 20:18
|t/p
|166
|0.05
|1.8081
|1.8233
|1.8081
|52.50
|1159.00
|336
|2005.06.01 20:18
|t/p
|167
|0.05
|1.8081
|1.8233
|1.8081
|52.50
|1211.50
|337
|2005.06.01 20:18
|t/p
|168
|0.05
|1.8081
|1.8233
|1.8081
|52.50
|1264.00
|338
|2005.06.01 20:18
|t/p
|169
|0.05
|1.8081
|1.8233
|1.8081
|52.50
|1316.50
|339
|2005.06.01 20:30
|sell
|170
|0.05
|1.8081
|1.8128
|1.7976
|340
|2005.06.01 20:30
|sell
|171
|0.05
|1.8081
|1.8128
|1.7976
|341
|2005.06.01 20:30
|sell
|172
|0.05
|1.8081
|1.8128
|1.7976
|342
|2005.06.01 20:30
|sell
|173
|0.05
|1.8081
|1.8128
|1.7976
|343
|2005.06.02 01:31
|s/l
|170
|0.05
|1.8128
|1.8128
|1.7976
|-23.50
|1293.00
|344
|2005.06.02 01:31
|s/l
|171
|0.05
|1.8128
|1.8128
|1.7976
|-23.50
|1269.50
|345
|2005.06.02 01:31
|s/l
|172
|0.05
|1.8128
|1.8128
|1.7976
|-23.50
|1246.00
|346
|2005.06.02 01:31
|s/l
|173
|0.05
|1.8128
|1.8128
|1.7976
|-23.50
|1222.50
|347
|2005.06.02 05:30
|sell
|174
|0.05
|1.8104
|1.8151
|1.7999
|348
|2005.06.02 05:30
|sell
|175
|0.05
|1.8104
|1.8151
|1.7999
|349
|2005.06.02 05:30
|sell
|176
|0.05
|1.8104
|1.8151
|1.7999
|350
|2005.06.02 05:30
|sell
|177
|0.05
|1.8104
|1.8151
|1.7999
|351
|2005.06.02 06:31
|s/l
|174
|0.05
|1.8151
|1.8151
|1.7999
|-23.50
|1199.00
|352
|2005.06.02 06:31
|s/l
|175
|0.05
|1.8151
|1.8151
|1.7999
|-23.50
|1175.50
|353
|2005.06.02 06:31
|s/l
|176
|0.05
|1.8151
|1.8151
|1.7999
|-23.50
|1152.00
|354
|2005.06.02 06:31
|s/l
|177
|0.05
|1.8151
|1.8151
|1.7999
|-23.50
|1128.50
|355
|2005.06.02 14:00
|sell
|178
|0.05
|1.8128
|1.8175
|1.8023
|356
|2005.06.02 14:00
|sell
|179
|0.05
|1.8128
|1.8175
|1.8023
|357
|2005.06.02 14:00
|sell
|180
|0.05
|1.8128
|1.8175
|1.8023
|358
|2005.06.02 14:00
|sell
|181
|0.05
|1.8128
|1.8175
|1.8023
|359
|2005.06.02 14:49
|s/l
|178
|0.05
|1.8175
|1.8175
|1.8023
|-23.50
|1105.00
|360
|2005.06.02 14:49
|s/l
|179
|0.05
|1.8175
|1.8175
|1.8023
|-23.50
|1081.50
|361
|2005.06.02 14:49
|s/l
|180
|0.05
|1.8175
|1.8175
|1.8023
|-23.50
|1058.00
|362
|2005.06.02 14:49
|s/l
|181
|0.05
|1.8175
|1.8175
|1.8023
|-23.50
|1034.50
|363
|2005.06.02 21:00
|sell
|182
|0.05
|1.8151
|1.8198
|1.8046
|364
|2005.06.02 21:00
|sell
|183
|0.05
|1.8151
|1.8198
|1.8046
|365
|2005.06.02 21:00
|sell
|184
|0.05
|1.8151
|1.8198
|1.8046
|366
|2005.06.02 21:00
|sell
|185
|0.05
|1.8151
|1.8198
|1.8046
|367
|2005.06.03 05:04
|s/l
|182
|0.05
|1.8198
|1.8198
|1.8046
|-23.50
|1011.00
|368
|2005.06.03 05:04
|s/l
|183
|0.05
|1.8198
|1.8198
|1.8046
|-23.50
|987.50
|369
|2005.06.03 05:04
|s/l
|184
|0.05
|1.8198
|1.8198
|1.8046
|-23.50
|964.00
|370
|2005.06.03 05:04
|s/l
|185
|0.05
|1.8198
|1.8198
|1.8046
|-23.50
|940.50
|371
|2005.06.03 16:00
|sell
|186
|0.05
|1.8117
|1.8164
|1.8012
|372
|2005.06.03 16:00
|sell
|187
|0.05
|1.8117
|1.8164
|1.8012
|373
|2005.06.03 16:00
|sell
|188
|0.05
|1.8117
|1.8164
|1.8012
|374
|2005.06.03 16:00
|sell
|189
|0.05
|1.8117
|1.8164
|1.8012
|375
|2005.06.06 02:45
|s/l
|186
|0.05
|1.8164
|1.8164
|1.8012
|-23.50
|917.00
|376
|2005.06.06 02:45
|s/l
|187
|0.05
|1.8164
|1.8164
|1.8012
|-23.50
|893.50
|377
|2005.06.06 02:45
|s/l
|188
|0.05
|1.8164
|1.8164
|1.8012
|-23.50
|870.00
|378
|2005.06.06 02:45
|s/l
|189
|0.05
|1.8164
|1.8164
|1.8012
|-23.50
|846.50
|379
|2005.06.08 22:30
|sell
|190
|0.05
|1.8240
|1.8287
|1.8135
|380
|2005.06.08 22:30
|sell
|191
|0.05
|1.8240
|1.8287
|1.8135
|381
|2005.06.08 22:30
|sell
|192
|0.05
|1.8240
|1.8287
|1.8135
|382
|2005.06.08 22:30
|sell
|193
|0.05
|1.8240
|1.8287
|1.8135
|383
|2005.06.10 14:30
|t/p
|190
|0.05
|1.8135
|1.8287
|1.8135
|52.50
|899.00
|384
|2005.06.10 14:30
|t/p
|191
|0.05
|1.8135
|1.8287
|1.8135
|52.50
|951.50
|385
|2005.06.10 14:30
|t/p
|192
|0.05
|1.8135
|1.8287
|1.8135
|52.50
|1004.00
|386
|2005.06.10 14:30
|t/p
|193
|0.05
|1.8135
|1.8287
|1.8135
|52.50
|1056.50
|387
|2005.06.10 15:00
|sell
|194
|0.05
|1.8134
|1.8181
|1.8029
|388
|2005.06.10 15:00
|sell
|195
|0.05
|1.8134
|1.8181
|1.8029
|389
|2005.06.10 15:00
|sell
|196
|0.05
|1.8134
|1.8181
|1.8029
|390
|2005.06.10 15:00
|sell
|197
|0.05
|1.8134
|1.8181
|1.8029
|391
|2005.06.13 09:20
|t/p
|194
|0.05
|1.8029
|1.8181
|1.8029
|52.50
|1109.00
|392
|2005.06.13 09:20
|t/p
|195
|0.05
|1.8029
|1.8181
|1.8029
|52.50
|1161.50
|393
|2005.06.13 09:20
|t/p
|196
|0.05
|1.8029
|1.8181
|1.8029
|52.50
|1214.00
|394
|2005.06.13 09:20
|t/p
|197
|0.05
|1.8029
|1.8181
|1.8029
|52.50
|1266.50
|395
|2005.06.13 09:30
|sell
|198
|0.05
|1.8029
|1.8076
|1.7924
|396
|2005.06.13 09:30
|sell
|199
|0.05
|1.8029
|1.8076
|1.7924
|397
|2005.06.13 09:30
|sell
|200
|0.05
|1.8029
|1.8076
|1.7924
|398
|2005.06.13 09:30
|sell
|201
|0.05
|1.8029
|1.8076
|1.7924
|399
|2005.06.13 21:31
|s/l
|198
|0.05
|1.8076
|1.8076
|1.7924
|-23.50
|1243.00
|400
|2005.06.13 21:31
|s/l
|199
|0.05
|1.8076
|1.8076
|1.7924
|-23.50
|1219.50
|401
|2005.06.13 21:31
|s/l
|200
|0.05
|1.8076
|1.8076
|1.7924
|-23.50
|1196.00
|402
|2005.06.13 21:31
|s/l
|201
|0.05
|1.8076
|1.8076
|1.7924
|-23.50
|1172.50
|403
|2005.06.14 00:00
|sell
|202
|0.05
|1.8031
|1.8078
|1.7926
|404
|2005.06.14 00:00
|sell
|203
|0.05
|1.8031
|1.8078
|1.7926
|405
|2005.06.14 00:00
|sell
|204
|0.05
|1.8031
|1.8078
|1.7926
|406
|2005.06.14 00:00
|sell
|205
|0.05
|1.8031
|1.8078
|1.7926
|407
|2005.06.14 00:32
|s/l
|202
|0.05
|1.8078
|1.8078
|1.7926
|-23.50
|1149.00
|408
|2005.06.14 00:32
|s/l
|203
|0.05
|1.8078
|1.8078
|1.7926
|-23.50
|1125.50
|409
|2005.06.14 00:32
|s/l
|204
|0.05
|1.8078
|1.8078
|1.7926
|-23.50
|1102.00
|410
|2005.06.14 00:32
|s/l
|205
|0.05
|1.8078
|1.8078
|1.7926
|-23.50
|1078.50
|411
|2005.06.14 02:30
|sell
|206
|0.05
|1.8056
|1.8103
|1.7951
|412
|2005.06.14 02:30
|sell
|207
|0.05
|1.8056
|1.8103
|1.7951
|413
|2005.06.14 02:30
|sell
|208
|0.05
|1.8056
|1.8103
|1.7951
|414
|2005.06.14 02:30
|sell
|209
|0.05
|1.8056
|1.8103
|1.7951
|415
|2005.06.14 07:01
|s/l
|206
|0.05
|1.8103
|1.8103
|1.7951
|-23.50
|1055.00
|416
|2005.06.14 07:01
|s/l
|207
|0.05
|1.8103
|1.8103
|1.7951
|-23.50
|1031.50
|417
|2005.06.14 07:01
|s/l
|208
|0.05
|1.8103
|1.8103
|1.7951
|-23.50
|1008.00
|418
|2005.06.14 07:01
|s/l
|209
|0.05
|1.8103
|1.8103
|1.7951
|-23.50
|984.50
|419
|2005.06.14 14:00
|sell
|210
|0.05
|1.8072
|1.8119
|1.7967
|420
|2005.06.14 14:00
|sell
|211
|0.05
|1.8072
|1.8119
|1.7967
|421
|2005.06.14 14:00
|sell
|212
|0.05
|1.8072
|1.8119
|1.7967
|422
|2005.06.14 14:00
|sell
|213
|0.05
|1.8072
|1.8119
|1.7967
|423
|2005.06.15 12:52
|s/l
|210
|0.05
|1.8119
|1.8119
|1.7967
|-23.50
|961.00
|424
|2005.06.15 12:52
|s/l
|211
|0.05
|1.8119
|1.8119
|1.7967
|-23.50
|937.50
|425
|2005.06.15 12:52
|s/l
|212
|0.05
|1.8119
|1.8119
|1.7967
|-23.50
|914.00
|426
|2005.06.15 12:52
|s/l
|213
|0.05
|1.8119
|1.8119
|1.7967
|-23.50
|890.50
|427
|2005.06.21 08:30
|sell
|214
|0.05
|1.8172
|1.8219
|1.8067
|428
|2005.06.21 08:30
|sell
|215
|0.05
|1.8172
|1.8219
|1.8067
|429
|2005.06.21 08:30
|sell
|216
|0.05
|1.8172
|1.8219
|1.8067
|430
|2005.06.21 08:30
|sell
|217
|0.05
|1.8172
|1.8219
|1.8067
|431
|2005.06.21 13:01
|s/l
|214
|0.05
|1.8219
|1.8219
|1.8067
|-23.50
|867.00
|432
|2005.06.21 13:01
|s/l
|215
|0.05
|1.8219
|1.8219
|1.8067
|-23.50
|843.50
|433
|2005.06.21 13:01
|s/l
|216
|0.05
|1.8219
|1.8219
|1.8067
|-23.50
|820.00
|434
|2005.06.21 13:01
|s/l
|217
|0.05
|1.8219
|1.8219
|1.8067
|-23.50
|796.50
|435
|2005.06.22 12:30
|sell
|218
|0.05
|1.8194
|1.8241
|1.8089
|436
|2005.06.22 12:30
|sell
|219
|0.05
|1.8194
|1.8241
|1.8089
|437
|2005.06.22 12:30
|sell
|220
|0.05
|1.8194
|1.8241
|1.8089
|438
|2005.06.22 12:30
|sell
|221
|0.05
|1.8194
|1.8241
|1.8089
|439
|2005.06.22 14:20
|s/l
|218
|0.05
|1.8241
|1.8241
|1.8089
|-23.50
|773.00
|440
|2005.06.22 14:20
|s/l
|219
|0.05
|1.8241
|1.8241
|1.8089
|-23.50
|749.50
|441
|2005.06.22 14:20
|s/l
|220
|0.05
|1.8241
|1.8241
|1.8089
|-23.50
|726.00
|442
|2005.06.22 14:20
|s/l
|221
|0.05
|1.8241
|1.8241
|1.8089
|-23.50
|702.50
|443
|2005.06.22 14:30
|sell
|222
|0.05
|1.8225
|1.8272
|1.8120
|444
|2005.06.22 14:30
|sell
|223
|0.05
|1.8225
|1.8272
|1.8120
|445
|2005.06.22 14:30
|sell
|224
|0.05
|1.8225
|1.8272
|1.8120
|446
|2005.06.22 14:30
|sell
|225
|0.05
|1.8225
|1.8272
|1.8120
|447
|2005.06.26 23:00
|close
|222
|0.05
|1.8234
|1.8272
|1.8120
|-4.50
|698.00
|448
|2005.06.26 23:00
|close
|224
|0.05
|1.8234
|1.8272
|1.8120
|-4.50
|693.50
|449
|2005.06.26 23:00
|close
|223
|0.05
|1.8234
|1.8272
|1.8120
|-4.50
|689.00
|450
|2005.06.26 23:00
|close
|225
|0.05
|1.8233
|1.8272
|1.8120
|-4.00
|685.00
|451
|2005.06.28 09:30
|sell
|226
|0.05
|1.8205
|1.8252
|1.8100
|452
|2005.06.28 09:30
|sell
|227
|0.05
|1.8205
|1.8252
|1.8100
|453
|2005.06.28 09:30
|sell
|228
|0.05
|1.8205
|1.8252
|1.8100
|454
|2005.06.28 09:30
|sell
|229
|0.05
|1.8205
|1.8252
|1.8100
|455
|2005.06.29 10:26
|t/p
|226
|0.05
|1.8100
|1.8252
|1.8100
|52.50
|737.50
|456
|2005.06.29 10:26
|t/p
|227
|0.05
|1.8100
|1.8252
|1.8100
|52.50
|790.00
|457
|2005.06.29 10:26
|t/p
|228
|0.05
|1.8100
|1.8252
|1.8100
|52.50
|842.50
|458
|2005.06.29 10:26
|t/p
|229
|0.05
|1.8100
|1.8252
|1.8100
|52.50
|895.00
|459
|2005.06.29 10:30
|sell
|230
|0.05
|1.8097
|1.8144
|1.7992
|460
|2005.06.29 10:30
|sell
|231
|0.05
|1.8097
|1.8144
|1.7992
|461
|2005.06.29 10:30
|sell
|232
|0.05
|1.8097
|1.8144
|1.7992
|462
|2005.06.29 10:30
|sell
|233
|0.05
|1.8097
|1.8144
|1.7992
|463
|2005.06.30 09:01
|t/p
|230
|0.05
|1.7992
|1.8144
|1.7992
|52.50
|947.50
|464
|2005.06.30 09:01
|t/p
|231
|0.05
|1.7992
|1.8144
|1.7992
|52.50
|1000.00
|465
|2005.06.30 09:01
|t/p
|232
|0.05
|1.7992
|1.8144
|1.7992
|52.50
|1052.50
|466
|2005.06.30 09:01
|t/p
|233
|0.05
|1.7992
|1.8144
|1.7992
|52.50
|1105.00
|467
|2005.06.30 09:30
|sell
|234
|0.05
|1.7949
|1.7996
|1.7844
|468
|2005.06.30 09:30
|sell
|235
|0.05
|1.7949
|1.7996
|1.7844
|469
|2005.06.30 09:30
|sell
|236
|0.05
|1.7949
|1.7996
|1.7844
|470
|2005.06.30 09:30
|sell
|237
|0.05
|1.7949
|1.7996
|1.7844
|471
|2005.07.01 05:08
|t/p
|234
|0.05
|1.7844
|1.7996
|1.7844
|52.50
|1157.50
|472
|2005.07.01 05:08
|t/p
|235
|0.05
|1.7844
|1.7996
|1.7844
|52.50
|1210.00
|473
|2005.07.01 05:08
|t/p
|236
|0.05
|1.7844
|1.7996
|1.7844
|52.50
|1262.50
|474
|2005.07.01 05:08
|t/p
|237
|0.05
|1.7844
|1.7996
|1.7844
|52.50
|1315.00
|475
|2005.07.01 05:30
|sell
|238
|0.05
|1.7840
|1.7887
|1.7735
|476
|2005.07.01 05:30
|sell
|239
|0.05
|1.7840
|1.7887
|1.7735
|477
|2005.07.01 05:30
|sell
|240
|0.05
|1.7840
|1.7887
|1.7735
|478
|2005.07.01 05:30
|sell
|241
|0.05
|1.7840
|1.7887
|1.7735
|479
|2005.07.01 07:56
|t/p
|238
|0.05
|1.7735
|1.7887
|1.7735
|52.50
|1367.50
|480
|2005.07.01 07:56
|t/p
|239
|0.05
|1.7735
|1.7887
|1.7735
|52.50
|1420.00
|481
|2005.07.01 07:56
|t/p
|240
|0.05
|1.7735
|1.7887
|1.7735
|52.50
|1472.50
|482
|2005.07.01 07:56
|t/p
|241
|0.05
|1.7735
|1.7887
|1.7735
|52.50
|1525.00
|483
|2005.07.01 08:00
|sell
|242
|0.05
|1.7755
|1.7802
|1.7650
|484
|2005.07.01 08:00
|sell
|243
|0.05
|1.7755
|1.7802
|1.7650
|485
|2005.07.01 08:00
|sell
|244
|0.05
|1.7755
|1.7802
|1.7650
|486
|2005.07.01 08:00
|sell
|245
|0.05
|1.7755
|1.7802
|1.7650
|487
|2005.07.01 08:31
|s/l
|242
|0.05
|1.7802
|1.7802
|1.7650
|-23.50
|1501.50
|488
|2005.07.01 08:31
|s/l
|243
|0.05
|1.7802
|1.7802
|1.7650
|-23.50
|1478.00
|489
|2005.07.01 08:31
|s/l
|244
|0.05
|1.7802
|1.7802
|1.7650
|-23.50
|1454.50
|490
|2005.07.01 08:31
|s/l
|245
|0.05
|1.7802
|1.7802
|1.7650
|-23.50
|1431.00
|491
|2005.07.01 09:00
|sell
|246
|0.05
|1.7771
|1.7818
|1.7666
|492
|2005.07.01 09:00
|sell
|247
|0.05
|1.7771
|1.7818
|1.7666
|493
|2005.07.01 09:00
|sell
|248
|0.05
|1.7771
|1.7818
|1.7666
|494
|2005.07.01 09:00
|sell
|249
|0.05
|1.7771
|1.7818
|1.7666
|495
|2005.07.01 09:01
|s/l
|246
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7666
|-23.50
|1407.50
|496
|2005.07.01 09:01
|s/l
|247
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7666
|-23.50
|1384.00
|497
|2005.07.01 09:01
|s/l
|248
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7666
|-23.50
|1360.50
|498
|2005.07.01 09:01
|s/l
|249
|0.05
|1.7818
|1.7818
|1.7666
|-23.50
|1337.00
|499
|2005.07.01 09:01
|sell
|250
|0.05
|1.7823
|1.7870
|1.7718
|500
|2005.07.01 09:01
|sell
|251
|0.05
|1.7823
|1.7870
|1.7718
|501
|2005.07.01 09:01
|sell
|252
|0.05
|1.7823
|1.7870
|1.7718
|502
|2005.07.01 09:01
|sell
|253
|0.05
|1.7823
|1.7870
|1.7718
|503
|2005.07.01 14:50
|t/p
|250
|0.05
|1.7718
|1.7870
|1.7718
|52.50
|1389.50
|504
|2005.07.01 14:50
|t/p
|251
|0.05
|1.7718
|1.7870
|1.7718
|52.50
|1442.00
|505
|2005.07.01 14:50
|t/p
|252
|0.05
|1.7718
|1.7870
|1.7718
|52.50
|1494.50
|506
|2005.07.01 14:50
|t/p
|253
|0.05
|1.7718
|1.7870
|1.7718
|52.50
|1547.00
|507
|2005.07.01 15:00
|sell
|254
|0.05
|1.7715
|1.7762
|1.7610
|508
|2005.07.01 15:00
|sell
|255
|0.05
|1.7715
|1.7762
|1.7610
|509
|2005.07.01 15:00
|sell
|256
|0.05
|1.7715
|1.7762
|1.7610
|510
|2005.07.01 15:00
|sell
|257
|0.05
|1.7715
|1.7762
|1.7610
|511
|2005.07.03 23:12
|t/p
|254
|0.05
|1.7610
|1.7762
|1.7610
|52.50
|1599.50
|512
|2005.07.03 23:12
|t/p
|255
|0.05
|1.7610
|1.7762
|1.7610
|52.50
|1652.00
|513
|2005.07.03 23:12
|t/p
|256
|0.05
|1.7610
|1.7762
|1.7610
|52.50
|1704.50
|514
|2005.07.03 23:12
|t/p
|257
|0.05
|1.7610
|1.7762
|1.7610
|52.50
|1757.00
|515
|2005.07.03 23:30
|sell
|258
|0.05
|1.7620
|1.7667
|1.7515
|516
|2005.07.03 23:30
|sell
|259
|0.05
|1.7620
|1.7667
|1.7515
|517
|2005.07.03 23:30
|sell
|260
|0.05
|1.7620
|1.7667
|1.7515
|518
|2005.07.03 23:30
|sell
|261
|0.05
|1.7620
|1.7667
|1.7515
|519
|2005.07.05 07:28
|t/p
|258
|0.05
|1.7515
|1.7667
|1.7515
|52.50
|1809.50
|520
|2005.07.05 07:28
|t/p
|259
|0.05
|1.7515
|1.7667
|1.7515
|52.50
|1862.00
|521
|2005.07.05 07:28
|t/p
|260
|0.05
|1.7515
|1.7667
|1.7515
|52.50
|1914.50
|522
|2005.07.05 07:28
|t/p
|261
|0.05
|1.7515
|1.7667
|1.7515
|52.50
|1967.00
|523
|2005.07.05 07:30
|sell
|262
|0.05
|1.7531
|1.7578
|1.7426
|524
|2005.07.05 07:30
|sell
|263
|0.05
|1.7531
|1.7578
|1.7426
|525
|2005.07.05 07:30
|sell
|264
|0.05
|1.7531
|1.7578
|1.7426
|526
|2005.07.05 07:30
|sell
|265
|0.05
|1.7531
|1.7578
|1.7426
|527
|2005.07.05 08:31
|s/l
|262
|0.05
|1.7578
|1.7578
|1.7426
|-23.50
|1943.50
|528
|2005.07.05 08:31
|s/l
|263
|0.05
|1.7578
|1.7578
|1.7426
|-23.50
|1920.00
|529
|2005.07.05 08:31
|s/l
|264
|0.05
|1.7578
|1.7578
|1.7426
|-23.50
|1896.50
|530
|2005.07.05 08:31
|s/l
|265
|0.05
|1.7578
|1.7578
|1.7426
|-23.50
|1873.00
|531
|2005.07.05 09:00
|sell
|266
|0.05
|1.7597
|1.7644
|1.7492
|532
|2005.07.05 09:00
|sell
|267
|0.05
|1.7597
|1.7644
|1.7492
|533
|2005.07.05 09:00
|sell
|268
|0.05
|1.7597
|1.7644
|1.7492
|534
|2005.07.05 09:00
|sell
|269
|0.05
|1.7597
|1.7644
|1.7492
|535
|2005.07.07 02:38
|t/p
|266
|0.05
|1.7492
|1.7644
|1.7492
|52.50
|1925.50
|536
|2005.07.07 02:38
|t/p
|267
|0.05
|1.7492
|1.7644
|1.7492
|52.50
|1978.00
|537
|2005.07.07 02:38
|t/p
|268
|0.05
|1.7492
|1.7644
|1.7492
|52.50
|2030.50
|538
|2005.07.07 02:38
|t/p
|269
|0.05
|1.7492
|1.7644
|1.7492
|52.50
|2083.00
|539
|2005.07.07 03:00
|sell
|270
|0.05
|1.7482
|1.7529
|1.7377
|540
|2005.07.07 03:00
|sell
|271
|0.05
|1.7482
|1.7529
|1.7377
|541
|2005.07.07 03:00
|sell
|272
|0.05
|1.7482
|1.7529
|1.7377
|542
|2005.07.07 03:00
|sell
|273
|0.05
|1.7482
|1.7529
|1.7377
|543
|2005.07.07 06:31
|s/l
|270
|0.05
|1.7529
|1.7529
|1.7377
|-23.50
|2059.50
|544
|2005.07.07 06:31
|s/l
|271
|0.05
|1.7529
|1.7529
|1.7377
|-23.50
|2036.00
|545
|2005.07.07 06:31
|s/l
|272
|0.05
|1.7529
|1.7529
|1.7377
|-23.50
|2012.50
|546
|2005.07.07 06:31
|s/l
|273
|0.05
|1.7529
|1.7529
|1.7377
|-23.50
|1989.00
|547
|2005.07.07 07:00
|sell
|274
|0.05
|1.7515
|1.7562
|1.7410
|548
|2005.07.07 07:00
|sell
|275
|0.05
|1.7515
|1.7562
|1.7410
|549
|2005.07.07 07:00
|sell
|276
|0.05
|1.7515
|1.7562
|1.7410
|550
|2005.07.07 07:00
|sell
|277
|0.05
|1.7515
|1.7562
|1.7410
|551
|2005.07.07 09:50
|t/p
|274
|0.05
|1.7410
|1.7562
|1.7410
|52.50
|2041.50
|552
|2005.07.07 09:50
|t/p
|275
|0.05
|1.7410
|1.7562
|1.7410
|52.50
|2094.00
|553
|2005.07.07 09:50
|t/p
|276
|0.05
|1.7410
|1.7562
|1.7410
|52.50
|2146.50
|554
|2005.07.07 09:50
|t/p
|277
|0.05
|1.7410
|1.7562
|1.7410
|52.50
|2199.00
|555
|2005.07.07 10:00
|sell
|278
|0.05
|1.7417
|1.7464
|1.7312
|556
|2005.07.07 10:00
|sell
|279
|0.05
|1.7417
|1.7464
|1.7312
|557
|2005.07.07 10:00
|sell
|280
|0.05
|1.7417
|1.7464
|1.7312
|558
|2005.07.07 10:00
|sell
|281
|0.05
|1.7417
|1.7464
|1.7312
|559
|2005.07.07 10:34
|s/l
|278
|0.05
|1.7464
|1.7464
|1.7312
|-23.50
|2175.50
|560
|2005.07.07 10:34
|s/l
|279
|0.05
|1.7464
|1.7464
|1.7312
|-23.50
|2152.00
|561
|2005.07.07 10:34
|s/l
|280
|0.05
|1.7464
|1.7464
|1.7312
|-23.50
|2128.50
|562
|2005.07.07 10:34
|s/l
|281
|0.05
|1.7464
|1.7464
|1.7312
|-23.50
|2105.00
|563
|2005.07.07 11:00
|sell
|282
|0.05
|1.7453
|1.7500
|1.7348
|564
|2005.07.07 11:00
|sell
|283
|0.05
|1.7453
|1.7500
|1.7348
|565
|2005.07.07 11:00
|sell
|284
|0.05
|1.7453
|1.7500
|1.7348
|566
|2005.07.07 11:00
|sell
|285
|0.05
|1.7453
|1.7500
|1.7348
|567
|2005.07.08 10:55
|t/p
|282
|0.05
|1.7348
|1.7500
|1.7348
|52.50
|2157.50
|568
|2005.07.08 10:55
|t/p
|283
|0.05
|1.7348
|1.7500
|1.7348
|52.50
|2210.00
|569
|2005.07.08 10:55
|t/p
|284
|0.05
|1.7348
|1.7500
|1.7348
|52.50
|2262.50
|570
|2005.07.08 10:55
|t/p
|285
|0.05
|1.7348
|1.7500
|1.7348
|52.50
|2315.00
|571
|2005.07.08 11:00
|sell
|286
|0.05
|1.7342
|1.7389
|1.7237
|572
|2005.07.08 11:00
|sell
|287
|0.05
|1.7342
|1.7389
|1.7237
|573
|2005.07.08 11:00
|sell
|288
|0.05
|1.7342
|1.7389
|1.7237
|574
|2005.07.08 11:00
|sell
|289
|0.05
|1.7342
|1.7389
|1.7237
|575
|2005.07.08 13:01
|s/l
|286
|0.05
|1.7389
|1.7389
|1.7237
|-23.50
|2291.50
|576
|2005.07.08 13:01
|s/l
|287
|0.05
|1.7389
|1.7389
|1.7237
|-23.50
|2268.00
|577
|2005.07.08 13:01
|s/l
|288
|0.05
|1.7389
|1.7389
|1.7237
|-23.50
|2244.50
|578
|2005.07.08 13:01
|s/l
|289
|0.05
|1.7389
|1.7389
|1.7237
|-23.50
|2221.00
|579
|2005.07.08 13:30
|sell
|290
|0.05
|1.7390
|1.7437
|1.7285
|580
|2005.07.08 13:30
|sell
|291
|0.05
|1.7390
|1.7437
|1.7285
|581
|2005.07.08 13:30
|sell
|292
|0.05
|1.7390
|1.7437
|1.7285
|582
|2005.07.08 13:30
|sell
|293
|0.05
|1.7390
|1.7437
|1.7285
|583
|2005.07.08 13:38
|s/l
|290
|0.05
|1.7437
|1.7437
|1.7285
|-23.50
|2197.50
|584
|2005.07.08 13:38
|s/l
|291
|0.05
|1.7437
|1.7437
|1.7285
|-23.50
|2174.00
|585
|2005.07.08 13:38
|s/l
|292
|0.05
|1.7437
|1.7437
|1.7285
|-23.50
|2150.50
|586
|2005.07.08 13:38
|s/l
|293
|0.05
|1.7437
|1.7437
|1.7285
|-23.50
|2127.00
|587
|2005.07.08 15:00
|sell
|294
|0.05
|1.7360
|1.7407
|1.7255
|588
|2005.07.08 15:00
|sell
|295
|0.05
|1.7360
|1.7407
|1.7255
|589
|2005.07.08 15:00
|sell
|296
|0.05
|1.7360
|1.7407
|1.7255
|590
|2005.07.08 15:00
|sell
|297
|0.05
|1.7360
|1.7407
|1.7255
|591
|2005.07.11 01:31
|s/l
|294
|0.05
|1.7407
|1.7407
|1.7255
|-23.50
|2103.50
|592
|2005.07.11 01:31
|s/l
|295
|0.05
|1.7407
|1.7407
|1.7255
|-23.50
|2080.00
|593
|2005.07.11 01:31
|s/l
|296
|0.05
|1.7407
|1.7407
|1.7255
|-23.50
|2056.50
|594
|2005.07.11 01:31
|s/l
|297
|0.05
|1.7407
|1.7407
|1.7255
|-23.50
|2033.00
|595
|2005.07.13 16:30
|sell
|298
|0.05
|1.7555
|1.7602
|1.7450
|596
|2005.07.13 16:30
|sell
|299
|0.05
|1.7555
|1.7602
|1.7450
|597
|2005.07.13 16:30
|sell
|300
|0.05
|1.7555
|1.7602
|1.7450
|598
|2005.07.13 16:30
|sell
|301
|0.05
|1.7555
|1.7602
|1.7450
|599
|2005.07.13 18:30
|s/l
|298
|0.05
|1.7602
|1.7602
|1.7450
|-23.50
|2009.50
|600
|2005.07.13 18:30
|s/l
|299
|0.05
|1.7602
|1.7602
|1.7450
|-23.50
|1986.00
|601
|2005.07.13 18:30
|s/l
|300
|0.05
|1.7602
|1.7602
|1.7450
|-23.50
|1962.50
|602
|2005.07.13 18:30
|s/l
|301
|0.05
|1.7602
|1.7602
|1.7450
|-23.50
|1939.00
|603
|2005.07.13 19:00
|sell
|302
|0.05
|1.7609
|1.7656
|1.7504
|604
|2005.07.13 19:00
|sell
|303
|0.05
|1.7609
|1.7656
|1.7504
|605
|2005.07.13 19:00
|sell
|304
|0.05
|1.7609
|1.7656
|1.7504
|606
|2005.07.13 19:00
|sell
|305
|0.05
|1.7609
|1.7656
|1.7504
|607
|2005.07.18 07:39
|t/p
|302
|0.05
|1.7504
|1.7656
|1.7504
|52.50
|1991.50
|608
|2005.07.18 07:39
|t/p
|303
|0.05
|1.7504
|1.7656
|1.7504
|52.50
|2044.00
|609
|2005.07.18 07:39
|t/p
|304
|0.05
|1.7504
|1.7656
|1.7504
|52.50
|2096.50
|610
|2005.07.18 07:39
|t/p
|305
|0.05
|1.7504
|1.7656
|1.7504
|52.50
|2149.00
|611
|2005.07.18 08:00
|sell
|306
|0.05
|1.7487
|1.7534
|1.7382
|612
|2005.07.18 08:00
|sell
|307
|0.05
|1.7487
|1.7534
|1.7382
|613
|2005.07.18 08:00
|sell
|308
|0.05
|1.7487
|1.7534
|1.7382
|614
|2005.07.18 08:00
|sell
|309
|0.05
|1.7487
|1.7534
|1.7382
|615
|2005.07.18 15:47
|s/l
|306
|0.05
|1.7534
|1.7534
|1.7382
|-23.50
|2125.50
|616
|2005.07.18 15:47
|s/l
|307
|0.05
|1.7534
|1.7534
|1.7382
|-23.50
|2102.00
|617
|2005.07.18 15:47
|s/l
|308
|0.05
|1.7534
|1.7534
|1.7382
|-23.50
|2078.50
|618
|2005.07.18 15:47
|s/l
|309
|0.05
|1.7534
|1.7534
|1.7382
|-23.50
|2055.00
|619
|2005.07.18 19:00
|sell
|310
|0.05
|1.7489
|1.7536
|1.7384
|620
|2005.07.18 19:00
|sell
|311
|0.05
|1.7489
|1.7536
|1.7384
|621
|2005.07.18 19:00
|sell
|312
|0.05
|1.7489
|1.7536
|1.7384
|622
|2005.07.18 19:00
|sell
|313
|0.05
|1.7489
|1.7536
|1.7384
|623
|2005.07.19 07:26
|t/p
|310
|0.05
|1.7384
|1.7536
|1.7384
|52.50
|2107.50
|624
|2005.07.19 07:26
|t/p
|311
|0.05
|1.7384
|1.7536
|1.7384
|52.50
|2160.00
|625
|2005.07.19 07:26
|t/p
|312
|0.05
|1.7384
|1.7536
|1.7384
|52.50
|2212.50
|626
|2005.07.19 07:26
|t/p
|313
|0.05
|1.7384
|1.7536
|1.7384
|52.50
|2265.00
|627
|2005.07.19 07:30
|sell
|314
|0.05
|1.7393
|1.7440
|1.7288
|628
|2005.07.19 07:30
|sell
|315
|0.05
|1.7393
|1.7440
|1.7288
|629
|2005.07.19 07:30
|sell
|316
|0.05
|1.7393
|1.7440
|1.7288
|630
|2005.07.19 07:30
|sell
|317
|0.05
|1.7393
|1.7440
|1.7288
|631
|2005.07.19 09:36
|s/l
|314
|0.05
|1.7440
|1.7440
|1.7288
|-23.50
|2241.50
|632
|2005.07.19 09:36
|s/l
|315
|0.05
|1.7440
|1.7440
|1.7288
|-23.50
|2218.00
|633
|2005.07.19 09:36
|s/l
|316
|0.05
|1.7440
|1.7440
|1.7288
|-23.50
|2194.50
|634
|2005.07.19 09:36
|s/l
|317
|0.05
|1.7440
|1.7440
|1.7288
|-23.50
|2171.00
|635
|2005.07.19 10:00
|sell
|318
|0.05
|1.7423
|1.7470
|1.7318
|636
|2005.07.19 10:00
|sell
|319
|0.05
|1.7423
|1.7470
|1.7318
|637
|2005.07.19 10:00
|sell
|320
|0.05
|1.7423
|1.7470
|1.7318
|638
|2005.07.19 10:00
|sell
|321
|0.05
|1.7423
|1.7470
|1.7318
|639
|2005.07.20 14:22
|t/p
|318
|0.05
|1.7318
|1.7470
|1.7318
|52.50
|2223.50
|640
|2005.07.20 14:22
|t/p
|319
|0.05
|1.7318
|1.7470
|1.7318
|52.50
|2276.00
|641
|2005.07.20 14:22
|t/p
|320
|0.05
|1.7318
|1.7470
|1.7318
|52.50
|2328.50
|642
|2005.07.20 14:22
|t/p
|321
|0.05
|1.7318
|1.7470
|1.7318
|52.50
|2381.00
|643
|2005.07.20 14:30
|sell
|322
|0.05
|1.7317
|1.7364
|1.7212
|644
|2005.07.20 14:30
|sell
|323
|0.05
|1.7317
|1.7364
|1.7212
|645
|2005.07.20 14:30
|sell
|324
|0.05
|1.7317
|1.7364
|1.7212
|646
|2005.07.20 14:30
|sell
|325
|0.05
|1.7317
|1.7364
|1.7212
|647
|2005.07.20 17:31
|s/l
|322
|0.05
|1.7364
|1.7364
|1.7212
|-23.50
|2357.50
|648
|2005.07.20 17:31
|s/l
|323
|0.05
|1.7364
|1.7364
|1.7212
|-23.50
|2334.00
|649
|2005.07.20 17:31
|s/l
|324
|0.05
|1.7364
|1.7364
|1.7212
|-23.50
|2310.50
|650
|2005.07.20 17:31
|s/l
|325
|0.05
|1.7364
|1.7364
|1.7212
|-23.50
|2287.00
|651
|2005.07.20 18:00
|sell
|326
|0.05
|1.7367
|1.7414
|1.7262
|652
|2005.07.20 18:00
|sell
|327
|0.05
|1.7367
|1.7414
|1.7262
|653
|2005.07.20 18:00
|sell
|328
|0.05
|1.7367
|1.7414
|1.7262
|654
|2005.07.20 18:00
|sell
|329
|0.05
|1.7367
|1.7414
|1.7262
|655
|2005.07.20 18:01
|s/l
|326
|0.05
|1.7414
|1.7414
|1.7262
|-23.50
|2263.50
|656
|2005.07.20 18:01
|s/l
|327
|0.05
|1.7414
|1.7414
|1.7262
|-23.50
|2240.00
|657
|2005.07.20 18:01
|s/l
|328
|0.05
|1.7414
|1.7414
|1.7262
|-23.50
|2216.50
|658
|2005.07.20 18:01
|s/l
|329
|0.05
|1.7414
|1.7414
|1.7262
|-23.50
|2193.00
|659
|2005.07.22 16:00
|sell
|330
|0.05
|1.7393
|1.7440
|1.7288
|660
|2005.07.22 16:00
|sell
|331
|0.05
|1.7393
|1.7440
|1.7288
|661
|2005.07.22 16:00
|sell
|332
|0.05
|1.7393
|1.7440
|1.7288
|662
|2005.07.22 16:00
|sell
|333
|0.05
|1.7393
|1.7440
|1.7288
|663
|2005.07.25 14:31
|s/l
|330
|0.05
|1.7440
|1.7440
|1.7288
|-23.50
|2169.50
|664
|2005.07.25 14:31
|s/l
|331
|0.05
|1.7440
|1.7440
|1.7288
|-23.50
|2146.00
|665
|2005.07.25 14:31
|s/l
|332
|0.05
|1.7440
|1.7440
|1.7288
|-23.50
|2122.50
|666
|2005.07.25 14:31
|s/l
|333
|0.05
|1.7440
|1.7440
|1.7288
|-23.50
|2099.00
|667
|2005.07.26 03:30
|sell
|334
|0.05
|1.7415
|1.7462
|1.7310
|668
|2005.07.26 03:30
|sell
|335
|0.05
|1.7415
|1.7462
|1.7310
|669
|2005.07.26 03:30
|sell
|336
|0.05
|1.7415
|1.7462
|1.7310
|670
|2005.07.26 03:30
|sell
|337
|0.05
|1.7415
|1.7462
|1.7310
|671
|2005.07.26 06:44
|s/l
|334
|0.05
|1.7462
|1.7462
|1.7310
|-23.50
|2075.50
|672
|2005.07.26 06:44
|s/l
|335
|0.05
|1.7462
|1.7462
|1.7310
|-23.50
|2052.00
|673
|2005.07.26 06:44
|s/l
|336
|0.05
|1.7462
|1.7462
|1.7310
|-23.50
|2028.50
|674
|2005.07.26 06:44
|s/l
|337
|0.05
|1.7462
|1.7462
|1.7310
|-23.50
|2005.00
|675
|2005.07.26 07:00
|sell
|338
|0.05
|1.7425
|1.7472
|1.7320
|676
|2005.07.26 07:00
|sell
|339
|0.05
|1.7425
|1.7472
|1.7320
|677
|2005.07.26 07:00
|sell
|340
|0.05
|1.7425
|1.7472
|1.7320
|678
|2005.07.26 07:00
|sell
|341
|0.05
|1.7425
|1.7472
|1.7320
|679
|2005.07.27 18:23
|s/l
|338
|0.05
|1.7472
|1.7472
|1.7320
|-23.50
|1981.50
|680
|2005.07.27 18:23
|s/l
|339
|0.05
|1.7472
|1.7472
|1.7320
|-23.50
|1958.00
|681
|2005.07.27 18:23
|s/l
|340
|0.05
|1.7472
|1.7472
|1.7320
|-23.50
|1934.50
|682
|2005.07.27 18:23
|s/l
|341
|0.05
|1.7472
|1.7472
|1.7320
|-23.50
|1911.00
|683
|2005.08.08 04:00
|sell
|342
|0.05
|1.7744
|1.7791
|1.7639
|684
|2005.08.08 04:00
|sell
|343
|0.05
|1.7744
|1.7791
|1.7639
|685
|2005.08.08 04:00
|sell
|344
|0.05
|1.7744
|1.7791
|1.7639
|686
|2005.08.08 04:00
|sell
|345
|0.05
|1.7744
|1.7791
|1.7639
|687
|2005.08.08 07:37
|s/l
|342
|0.05
|1.7791
|1.7791
|1.7639
|-23.50
|1887.50
|688
|2005.08.08 07:37
|s/l
|343
|0.05
|1.7791
|1.7791
|1.7639
|-23.50
|1864.00
|689
|2005.08.08 07:37
|s/l
|344
|0.05
|1.7791
|1.7791
|1.7639
|-23.50
|1840.50
|690
|2005.08.08 07:37
|s/l
|345
|0.05
|1.7791
|1.7791
|1.7639
|-23.50
|1817.00