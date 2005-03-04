|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.08.10 20:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Main_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=12; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.04; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.8; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.07; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.1; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.09; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.6; TakeProfit6=55;
|Bars in test
|17682
|Ticks modelled
|1775356
|Modelling quality
|65.85%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|0.00
|Gross profit
|0.00
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|0.00
|Absolute drawdown
|500.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|0
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|0 (0.00)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|0.00 (0)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|0
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.04 14:57
|buy
|1
|0.04
|1.9255
|1.9239
|1.9345
|2
|2005.03.04 14:57
|modify
|1
|0.04
|1.9255
|1.9240
|1.9345
|3
|2005.03.04 14:58
|modify
|1
|0.04
|1.9255
|1.9241
|1.9345
|4
|2005.03.04 15:26
|modify
|1
|0.04
|1.9255
|1.9242
|1.9345
|5
|2005.03.04 15:26
|modify
|1
|0.04
|1.9255
|1.9243
|1.9345
|6
|2005.03.04 15:27
|modify
|1
|0.04
|1.9255
|1.9255
|1.9345
|7
|2005.03.04 15:28
|modify
|1
|0.04
|1.9255
|1.9259
|1.9345
|8
|2005.03.04 15:29
|s/l
|1
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9345
|1.60
|501.60
|9
|2005.03.04 15:29
|buy
|2
|0.08
|1.9247
|1.9231
|1.9337
|10
|2005.03.04 15:30
|modify
|2
|0.08
|1.9247
|1.9234
|1.9337
|11
|2005.03.04 16:01
|s/l
|2
|0.08
|1.9234
|1.9234
|1.9337
|-10.40
|491.20
|12
|2005.03.04 16:01
|buy
|3
|0.04
|1.9235
|1.9219
|1.9325
|13
|2005.03.04 16:04
|modify
|3
|0.04
|1.9235
|1.9220
|1.9325
|14
|2005.03.04 16:25
|modify
|3
|0.04
|1.9235
|1.9223
|1.9325
|15
|2005.03.04 16:27
|modify
|3
|0.04
|1.9235
|1.9235
|1.9325
|16
|2005.03.04 16:31
|s/l
|3
|0.04
|1.9235
|1.9235
|1.9325
|0.00
|491.20
|17
|2005.03.04 16:31
|buy
|4
|0.04
|1.9236
|1.9220
|1.9326
|18
|2005.03.04 16:32
|modify
|4
|0.04
|1.9236
|1.9221
|1.9326
|19
|2005.03.04 16:33
|modify
|4
|0.04
|1.9236
|1.9222
|1.9326
|20
|2005.03.04 16:34
|modify
|4
|0.04
|1.9236
|1.9223
|1.9326
|21
|2005.03.04 16:54
|modify
|4
|0.04
|1.9236
|1.9224
|1.9326
|22
|2005.03.04 16:57
|modify
|4
|0.04
|1.9236
|1.9237
|1.9326
|23
|2005.03.04 16:59
|s/l
|4
|0.04
|1.9237
|1.9237
|1.9326
|0.40
|491.60
|24
|2005.03.04 16:59
|buy
|5
|0.04
|1.9238
|1.9222
|1.9328
|25
|2005.03.04 17:00
|modify
|5
|0.04
|1.9238
|1.9225
|1.9328
|26
|2005.03.04 17:25
|modify
|5
|0.04
|1.9238
|1.9226
|1.9328
|27
|2005.03.07 00:06
|s/l
|5
|0.04
|1.9226
|1.9226
|1.9328
|-4.80
|486.80
|28
|2005.03.07 00:06
|buy
|6
|0.04
|1.9226
|1.9210
|1.9316
|29
|2005.03.07 00:07
|modify
|6
|0.04
|1.9226
|1.9211
|1.9316
|30
|2005.03.07 00:07
|modify
|6
|0.04
|1.9226
|1.9212
|1.9316
|31
|2005.03.07 00:18
|modify
|6
|0.04
|1.9226
|1.9213
|1.9316
|32
|2005.03.07 00:18
|modify
|6
|0.04
|1.9226
|1.9214
|1.9316
|33
|2005.03.07 02:00
|s/l
|6
|0.04
|1.9214
|1.9214
|1.9316
|-4.80
|482.00
|34
|2005.03.07 02:00
|buy
|7
|0.04
|1.9214
|1.9198
|1.9304
|35
|2005.03.07 02:16
|modify
|7
|0.04
|1.9214
|1.9200
|1.9304
|36
|2005.03.07 02:16
|modify
|7
|0.04
|1.9214
|1.9201
|1.9304
|37
|2005.03.07 02:16
|modify
|7
|0.04
|1.9214
|1.9202
|1.9304
|38
|2005.03.07 02:47
|modify
|7
|0.04
|1.9214
|1.9217
|1.9304
|39
|2005.03.07 02:48
|modify
|7
|0.04
|1.9214
|1.9218
|1.9304
|40
|2005.03.07 02:59
|s/l
|7
|0.04
|1.9218
|1.9218
|1.9304
|1.60
|483.60
|41
|2005.03.07 02:59
|buy
|8
|0.04
|1.9216
|1.9200
|1.9306
|42
|2005.03.07 03:00
|modify
|8
|0.04
|1.9216
|1.9202
|1.9306
|43
|2005.03.07 03:14
|modify
|8
|0.04
|1.9216
|1.9203
|1.9306
|44
|2005.03.07 04:00
|modify
|8
|0.04
|1.9216
|1.9204
|1.9306
|45
|2005.03.07 06:00
|s/l
|8
|0.04
|1.9204
|1.9204
|1.9306
|-4.80
|478.80
|46
|2005.03.07 06:12
|buy
|9
|0.04
|1.9217
|1.9201
|1.9307
|47
|2005.03.07 06:12
|modify
|9
|0.04
|1.9217
|1.9202
|1.9307
|48
|2005.03.07 06:12
|modify
|9
|0.04
|1.9217
|1.9203
|1.9307
|49
|2005.03.07 06:13
|modify
|9
|0.04
|1.9217
|1.9205
|1.9307
|50
|2005.03.07 06:29
|s/l
|9
|0.04
|1.9205
|1.9205
|1.9307
|-4.80
|474.00
|51
|2005.03.07 16:00
|buy
|10
|0.04
|1.9167
|1.9151
|1.9257
|52
|2005.03.07 16:00
|modify
|10
|0.04
|1.9167
|1.9152
|1.9257
|53
|2005.03.07 16:00
|modify
|10
|0.04
|1.9167
|1.9155
|1.9257
|54
|2005.03.07 17:19
|s/l
|10
|0.04
|1.9155
|1.9155
|1.9257
|-4.80
|469.20
|55
|2005.03.07 17:19
|buy
|11
|0.04
|1.9157
|1.9141
|1.9247
|56
|2005.03.07 17:19
|modify
|11
|0.04
|1.9157
|1.9145
|1.9247
|57
|2005.03.07 17:49
|s/l
|11
|0.04
|1.9145
|1.9145
|1.9247
|-4.80
|464.40
|58
|2005.03.08 07:00
|buy
|12
|0.04
|1.9168
|1.9152
|1.9258
|59
|2005.03.08 07:01
|modify
|12
|0.04
|1.9168
|1.9180
|1.9258
|60
|2005.03.08 07:03
|s/l
|12
|0.04
|1.9180
|1.9180
|1.9258
|4.80
|469.20
|61
|2005.03.08 07:03
|buy
|13
|0.04
|1.9168
|1.9152
|1.9258
|62
|2005.03.08 07:03
|modify
|13
|0.04
|1.9168
|1.9156
|1.9258
|63
|2005.03.08 07:10
|modify
|13
|0.04
|1.9168
|1.9169
|1.9258
|64
|2005.03.08 07:10
|modify
|13
|0.04
|1.9168
|1.9170
|1.9258
|65
|2005.03.08 07:12
|modify
|13
|0.04
|1.9168
|1.9171
|1.9258
|66
|2005.03.08 07:12
|modify
|13
|0.04
|1.9168
|1.9173
|1.9258
|67
|2005.03.08 07:12
|modify
|13
|0.04
|1.9168
|1.9174
|1.9258
|68
|2005.03.08 07:12
|modify
|13
|0.04
|1.9168
|1.9175
|1.9258
|69
|2005.03.08 07:13
|s/l
|13
|0.04
|1.9175
|1.9175
|1.9258
|2.80
|472.00
|70
|2005.03.08 07:13
|buy
|14
|0.04
|1.9172
|1.9156
|1.9262
|71
|2005.03.08 07:13
|modify
|14
|0.04
|1.9172
|1.9159
|1.9262
|72
|2005.03.08 07:19
|modify
|14
|0.04
|1.9172
|1.9160
|1.9262
|73
|2005.03.08 07:21
|modify
|14
|0.04
|1.9172
|1.9172
|1.9262
|74
|2005.03.08 07:21
|modify
|14
|0.04
|1.9172
|1.9173
|1.9262
|75
|2005.03.08 07:21
|modify
|14
|0.04
|1.9172
|1.9174
|1.9262
|76
|2005.03.08 07:22
|s/l
|14
|0.04
|1.9174
|1.9174
|1.9262
|0.80
|472.80
|77
|2005.03.08 07:22
|buy
|15
|0.04
|1.9175
|1.9159
|1.9265
|78
|2005.03.08 07:22
|modify
|15
|0.04
|1.9175
|1.9161
|1.9265
|79
|2005.03.08 07:24
|modify
|15
|0.04
|1.9175
|1.9163
|1.9265
|80
|2005.03.08 07:31
|modify
|15
|0.04
|1.9175
|1.9203
|1.9265
|81
|2005.03.08 07:31
|s/l
|15
|0.04
|1.9203
|1.9203
|1.9265
|11.20
|484.00
|82
|2005.03.08 07:31
|buy
|16
|0.04
|1.9188
|1.9172
|1.9278
|83
|2005.03.08 07:32
|modify
|16
|0.04
|1.9188
|1.9189
|1.9278
|84
|2005.03.08 07:33
|s/l
|16
|0.04
|1.9189
|1.9189
|1.9278
|0.40
|484.40
|85
|2005.03.08 07:33
|buy
|17
|0.04
|1.9190
|1.9174
|1.9280
|86
|2005.03.08 07:33
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9176
|1.9280
|87
|2005.03.08 07:33
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9177
|1.9280
|88
|2005.03.08 07:33
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9178
|1.9280
|89
|2005.03.08 07:39
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9199
|1.9280
|90
|2005.03.08 07:39
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9201
|1.9280
|91
|2005.03.08 07:40
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9202
|1.9280
|92
|2005.03.08 07:41
|modify
|17
|0.04
|1.9190
|1.9203
|1.9280
|93
|2005.03.08 07:42
|s/l
|17
|0.04
|1.9203
|1.9203
|1.9280
|5.20
|489.60
|94
|2005.03.08 07:42
|buy
|18
|0.04
|1.9195
|1.9179
|1.9285
|95
|2005.03.08 07:42
|modify
|18
|0.04
|1.9195
|1.9183
|1.9285
|96
|2005.03.08 07:47
|modify
|18
|0.04
|1.9195
|1.9196
|1.9285
|97
|2005.03.08 07:48
|modify
|18
|0.04
|1.9195
|1.9197
|1.9285
|98
|2005.03.08 07:48
|s/l
|18
|0.04
|1.9197
|1.9197
|1.9285
|0.80
|490.40
|99
|2005.03.08 07:48
|buy
|19
|0.04
|1.9199
|1.9183
|1.9289
|100
|2005.03.08 07:48
|modify
|19
|0.04
|1.9199
|1.9184
|1.9289
|101
|2005.03.08 07:48
|modify
|19
|0.04
|1.9199
|1.9185
|1.9289
|102
|2005.03.08 07:49
|modify
|19
|0.04
|1.9199
|1.9187
|1.9289
|103
|2005.03.08 07:50
|s/l
|19
|0.04
|1.9187
|1.9187
|1.9289
|-4.80
|485.60
|104
|2005.03.08 07:50
|buy
|20
|0.04
|1.9188
|1.9172
|1.9278
|105
|2005.03.08 07:50
|modify
|20
|0.04
|1.9188
|1.9173
|1.9278
|106
|2005.03.08 07:50
|modify
|20
|0.04
|1.9188
|1.9175
|1.9278
|107
|2005.03.08 07:50
|modify
|20
|0.04
|1.9188
|1.9176
|1.9278
|108
|2005.03.08 07:50
|modify
|20
|0.04
|1.9188
|1.9196
|1.9278
|109
|2005.03.08 07:51
|modify
|20
|0.04
|1.9188
|1.9203
|1.9278
|110
|2005.03.08 07:51
|s/l
|20
|0.04
|1.9203
|1.9203
|1.9278
|6.00
|491.60
|111
|2005.03.08 07:51
|buy
|21
|0.04
|1.9199
|1.9183
|1.9289
|112
|2005.03.08 07:52
|modify
|21
|0.04
|1.9199
|1.9184
|1.9289
|113
|2005.03.08 07:54
|modify
|21
|0.04
|1.9199
|1.9187
|1.9289
|114
|2005.03.08 07:58
|s/l
|21
|0.04
|1.9187
|1.9187
|1.9289
|-4.80
|486.80
|115
|2005.03.08 07:58
|buy
|22
|0.04
|1.9183
|1.9167
|1.9273
|116
|2005.03.08 07:58
|modify
|22
|0.04
|1.9183
|1.9200
|1.9273
|117
|2005.03.08 07:59
|modify
|22
|0.04
|1.9183
|1.9201
|1.9273
|118
|2005.03.08 08:00
|modify
|22
|0.04
|1.9183
|1.9202
|1.9273
|119
|2005.03.08 08:00
|s/l
|22
|0.04
|1.9202
|1.9202
|1.9273
|7.60
|494.40
|120
|2005.03.08 08:00
|buy
|23
|0.04
|1.9202
|1.9186
|1.9292
|121
|2005.03.08 08:01
|modify
|23
|0.04
|1.9202
|1.9202
|1.9292
|122
|2005.03.08 08:01
|s/l
|23
|0.04
|1.9202
|1.9202
|1.9292
|0.00
|494.40
|123
|2005.03.08 08:01
|buy
|24
|0.04
|1.9199
|1.9183
|1.9289
|124
|2005.03.08 08:01
|modify
|24
|0.04
|1.9199
|1.9186
|1.9289
|125
|2005.03.08 08:02
|modify
|24
|0.04
|1.9199
|1.9187
|1.9289
|126
|2005.03.08 08:09
|modify
|24
|0.04
|1.9199
|1.9199
|1.9289
|127
|2005.03.08 08:09
|modify
|24
|0.04
|1.9199
|1.9200
|1.9289
|128
|2005.03.08 08:12
|s/l
|24
|0.04
|1.9200
|1.9200
|1.9289
|0.40
|494.80
|129
|2005.03.08 08:12
|buy
|25
|0.04
|1.9201
|1.9185
|1.9291
|130
|2005.03.08 08:12
|modify
|25
|0.04
|1.9201
|1.9189
|1.9291
|131
|2005.03.08 08:20
|modify
|25
|0.04
|1.9201
|1.9201
|1.9291
|132
|2005.03.08 08:20
|modify
|25
|0.04
|1.9201
|1.9202
|1.9291
|133
|2005.03.08 08:21
|s/l
|25
|0.04
|1.9202
|1.9202
|1.9291
|0.40
|495.20
|134
|2005.03.08 08:21
|buy
|26
|0.04
|1.9203
|1.9187
|1.9293
|135
|2005.03.08 08:21
|modify
|26
|0.04
|1.9203
|1.9190
|1.9293
|136
|2005.03.08 08:21
|modify
|26
|0.04
|1.9203
|1.9191
|1.9293
|137
|2005.03.08 08:27
|modify
|26
|0.04
|1.9203
|1.9205
|1.9293
|138
|2005.03.08 08:28
|modify
|26
|0.04
|1.9203
|1.9207
|1.9293
|139
|2005.03.08 08:29
|s/l
|26
|0.04
|1.9207
|1.9207
|1.9293
|1.60
|496.80
|140
|2005.03.08 08:29
|buy
|27
|0.04
|1.9199
|1.9183
|1.9289
|141
|2005.03.08 08:30
|modify
|27
|0.04
|1.9199
|1.9185
|1.9289
|142
|2005.03.08 08:31
|modify
|27
|0.04
|1.9199
|1.9186
|1.9289
|143
|2005.03.08 08:38
|modify
|27
|0.04
|1.9199
|1.9187
|1.9289
|144
|2005.03.08 09:03
|s/l
|27
|0.04
|1.9187
|1.9187
|1.9289
|-4.80
|492.00
|145
|2005.03.08 09:03
|buy
|28
|0.04
|1.9188
|1.9172
|1.9278
|146
|2005.03.08 09:04
|modify
|28
|0.04
|1.9188
|1.9175
|1.9278
|147
|2005.03.08 09:04
|modify
|28
|0.04
|1.9188
|1.9176
|1.9278
|148
|2005.03.08 09:27
|modify
|28
|0.04
|1.9188
|1.9189
|1.9278
|149
|2005.03.08 09:27
|modify
|28
|0.04
|1.9188
|1.9191
|1.9278
|150
|2005.03.08 09:35
|s/l
|28
|0.04
|1.9191
|1.9191
|1.9278
|1.20
|493.20
|151
|2005.03.08 09:35
|buy
|29
|0.04
|1.9192
|1.9176
|1.9282
|152
|2005.03.08 09:35
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9179
|1.9282
|153
|2005.03.08 09:35
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9180
|1.9282
|154
|2005.03.08 09:56
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9193
|1.9282
|155
|2005.03.08 09:56
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9194
|1.9282
|156
|2005.03.08 09:56
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9196
|1.9282
|157
|2005.03.08 09:56
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9198
|1.9282
|158
|2005.03.08 09:56
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9200
|1.9282
|159
|2005.03.08 09:57
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9202
|1.9282
|160
|2005.03.08 10:26
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9203
|1.9282
|161
|2005.03.08 10:26
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9205
|1.9282
|162
|2005.03.08 10:26
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9206
|1.9282
|163
|2005.03.08 10:30
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9208
|1.9282
|164
|2005.03.08 10:35
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9209
|1.9282
|165
|2005.03.08 10:35
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9210
|1.9282
|166
|2005.03.08 10:35
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9211
|1.9282
|167
|2005.03.08 10:37
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9212
|1.9282
|168
|2005.03.08 10:54
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9213
|1.9282
|169
|2005.03.08 10:54
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9214
|1.9282
|170
|2005.03.08 10:54
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9215
|1.9282
|171
|2005.03.08 10:54
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9216
|1.9282
|172
|2005.03.08 10:55
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9217
|1.9282
|173
|2005.03.08 10:55
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9218
|1.9282
|174
|2005.03.08 10:55
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9219
|1.9282
|175
|2005.03.08 10:55
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9220
|1.9282
|176
|2005.03.08 10:55
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9222
|1.9282
|177
|2005.03.08 10:55
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9223
|1.9282
|178
|2005.03.08 10:56
|modify
|29
|0.04
|1.9192
|1.9224
|1.9282
|179
|2005.03.08 11:00
|s/l
|29
|0.04
|1.9224
|1.9224
|1.9282
|12.80
|506.00
|180
|2005.03.08 11:00
|buy
|30
|0.08
|1.9225
|1.9209
|1.9315
|181
|2005.03.08 11:00
|modify
|30
|0.08
|1.9225
|1.9210
|1.9315
|182
|2005.03.08 11:00
|modify
|30
|0.08
|1.9225
|1.9211
|1.9315
|183
|2005.03.08 11:01
|modify
|30
|0.08
|1.9225
|1.9212
|1.9315
|184
|2005.03.08 11:28
|modify
|30
|0.08
|1.9225
|1.9225
|1.9315
|185
|2005.03.08 11:29
|s/l
|30
|0.08
|1.9225
|1.9225
|1.9315
|0.00
|506.00
|186
|2005.03.08 11:29
|buy
|31
|0.04
|1.9223
|1.9207
|1.9313
|187
|2005.03.08 11:30
|modify
|31
|0.04
|1.9223
|1.9209
|1.9313
|188
|2005.03.08 11:34
|modify
|31
|0.04
|1.9223
|1.9210
|1.9313
|189
|2005.03.08 11:34
|modify
|31
|0.04
|1.9223
|1.9211
|1.9313
|190
|2005.03.08 12:27
|modify
|31
|0.04
|1.9223
|1.9223
|1.9313
|191
|2005.03.08 12:27
|modify
|31
|0.04
|1.9223
|1.9224
|1.9313
|192
|2005.03.08 12:30
|s/l
|31
|0.04
|1.9224
|1.9224
|1.9313
|0.40
|506.40
|193
|2005.03.08 12:30
|buy
|32
|0.08
|1.9225
|1.9209
|1.9315
|194
|2005.03.08 12:30
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9210
|1.9315
|195
|2005.03.08 12:31
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9211
|1.9315
|196
|2005.03.08 12:32
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9212
|1.9315
|197
|2005.03.08 13:01
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9225
|1.9315
|198
|2005.03.08 13:02
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9226
|1.9315
|199
|2005.03.08 13:02
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9227
|1.9315
|200
|2005.03.08 13:02
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9228
|1.9315
|201
|2005.03.08 13:02
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9229
|1.9315
|202
|2005.03.08 13:02
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9230
|1.9315
|203
|2005.03.08 13:02
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9231
|1.9315
|204
|2005.03.08 13:02
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9232
|1.9315
|205
|2005.03.08 13:02
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9235
|1.9315
|206
|2005.03.08 13:03
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9236
|1.9315
|207
|2005.03.08 13:03
|modify
|32
|0.08
|1.9225
|1.9237
|1.9315
|208
|2005.03.08 13:06
|s/l
|32
|0.08
|1.9237
|1.9237
|1.9315
|9.60
|516.00
|209
|2005.03.08 13:06
|buy
|33
|0.08
|1.9239
|1.9223
|1.9329
|210
|2005.03.08 13:06
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9224
|1.9329
|211
|2005.03.08 13:06
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9226
|1.9329
|212
|2005.03.08 13:09
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9227
|1.9329
|213
|2005.03.08 13:21
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9239
|1.9329
|214
|2005.03.08 13:21
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9240
|1.9329
|215
|2005.03.08 13:21
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9241
|1.9329
|216
|2005.03.08 13:21
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9243
|1.9329
|217
|2005.03.08 13:21
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9244
|1.9329
|218
|2005.03.08 13:21
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9245
|1.9329
|219
|2005.03.08 13:22
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9247
|1.9329
|220
|2005.03.08 13:22
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9249
|1.9329
|221
|2005.03.08 13:22
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9250
|1.9329
|222
|2005.03.08 13:22
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9252
|1.9329
|223
|2005.03.08 13:22
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9257
|1.9329
|224
|2005.03.08 13:22
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9259
|1.9329
|225
|2005.03.08 13:22
|modify
|33
|0.08
|1.9239
|1.9260
|1.9329
|226
|2005.03.08 13:22
|s/l
|33
|0.08
|1.9260
|1.9260
|1.9329
|16.80
|532.80
|227
|2005.03.08 13:22
|buy
|34
|0.08
|1.9259
|1.9243
|1.9349
|228
|2005.03.08 13:22
|modify
|34
|0.08
|1.9259
|1.9244
|1.9349
|229
|2005.03.08 13:22
|modify
|34
|0.08
|1.9259
|1.9246
|1.9349
|230
|2005.03.08 13:22
|modify
|34
|0.08
|1.9259
|1.9247
|1.9349
|231
|2005.03.08 13:22
|modify
|34
|0.08
|1.9259
|1.9260
|1.9349
|232
|2005.03.08 13:25
|modify
|34
|0.08
|1.9259
|1.9261
|1.9349
|233
|2005.03.08 13:25
|modify
|34
|0.08
|1.9259
|1.9266
|1.9349
|234
|2005.03.08 13:26
|modify
|34
|0.08
|1.9259
|1.9267
|1.9349
|235
|2005.03.08 13:30
|s/l
|34
|0.08
|1.9267
|1.9267
|1.9349
|6.40
|539.20
|236
|2005.03.08 13:30
|buy
|35
|0.08
|1.9266
|1.9250
|1.9356
|237
|2005.03.08 13:30
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9252
|1.9356
|238
|2005.03.08 13:30
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9253
|1.9356
|239
|2005.03.08 13:32
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9266
|1.9356
|240
|2005.03.08 13:50
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9267
|1.9356
|241
|2005.03.08 13:51
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9268
|1.9356
|242
|2005.03.08 13:51
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9269
|1.9356
|243
|2005.03.08 13:51
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9270
|1.9356
|244
|2005.03.08 13:51
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9272
|1.9356
|245
|2005.03.08 13:51
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9273
|1.9356
|246
|2005.03.08 13:51
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9274
|1.9356
|247
|2005.03.08 13:51
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9275
|1.9356
|248
|2005.03.08 13:51
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9276
|1.9356
|249
|2005.03.08 13:52
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9277
|1.9356
|250
|2005.03.08 13:52
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9278
|1.9356
|251
|2005.03.08 13:52
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9281
|1.9356
|252
|2005.03.08 13:52
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9282
|1.9356
|253
|2005.03.08 13:52
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9283
|1.9356
|254
|2005.03.08 13:52
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9284
|1.9356
|255
|2005.03.08 13:54
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9285
|1.9356
|256
|2005.03.08 13:55
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9286
|1.9356
|257
|2005.03.08 13:55
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9287
|1.9356
|258
|2005.03.08 13:55
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9289
|1.9356
|259
|2005.03.08 13:55
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9290
|1.9356
|260
|2005.03.08 13:57
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9291
|1.9356
|261
|2005.03.08 13:57
|modify
|35
|0.08
|1.9266
|1.9292
|1.9356
|262
|2005.03.08 14:00
|s/l
|35
|0.08
|1.9292
|1.9292
|1.9356
|20.80
|560.00
|263
|2005.03.08 14:00
|buy
|36
|0.08
|1.9284
|1.9268
|1.9374
|264
|2005.03.08 14:00
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9271
|1.9374
|265
|2005.03.08 14:01
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9272
|1.9374
|266
|2005.03.08 14:28
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9284
|1.9374
|267
|2005.03.08 14:28
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9285
|1.9374
|268
|2005.03.08 14:28
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9286
|1.9374
|269
|2005.03.08 14:28
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9287
|1.9374
|270
|2005.03.08 14:50
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9288
|1.9374
|271
|2005.03.08 14:54
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9289
|1.9374
|272
|2005.03.08 14:54
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9290
|1.9374
|273
|2005.03.08 14:56
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9291
|1.9374
|274
|2005.03.08 14:57
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9292
|1.9374
|275
|2005.03.08 14:57
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9293
|1.9374
|276
|2005.03.08 14:57
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9294
|1.9374
|277
|2005.03.08 14:57
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9295
|1.9374
|278
|2005.03.08 14:57
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9297
|1.9374
|279
|2005.03.08 14:57
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9299
|1.9374
|280
|2005.03.08 14:57
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9300
|1.9374
|281
|2005.03.08 15:20
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9301
|1.9374
|282
|2005.03.08 15:23
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9302
|1.9374
|283
|2005.03.08 15:23
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9303
|1.9374
|284
|2005.03.08 15:25
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9304
|1.9374
|285
|2005.03.08 15:26
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9306
|1.9374
|286
|2005.03.08 15:26
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9307
|1.9374
|287
|2005.03.08 15:26
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9308
|1.9374
|288
|2005.03.08 15:26
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9309
|1.9374
|289
|2005.03.08 15:27
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9310
|1.9374
|290
|2005.03.08 15:27
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9311
|1.9374
|291
|2005.03.08 15:27
|modify
|36
|0.08
|1.9284
|1.9312
|1.9374
|292
|2005.03.08 15:30
|s/l
|36
|0.08
|1.9312
|1.9312
|1.9374
|22.40
|582.40
|293
|2005.03.08 15:30
|buy
|37
|0.08
|1.9312
|1.9296
|1.9402
|294
|2005.03.08 15:30
|s/l
|37
|0.08
|1.9296
|1.9296
|1.9402
|-12.80
|569.60
|295
|2005.03.08 15:30
|buy
|38
|0.04
|1.9288
|1.9272
|1.9378
|296
|2005.03.08 15:30
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9273
|1.9378
|297
|2005.03.08 15:31
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9274
|1.9378
|298
|2005.03.08 15:48
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9275
|1.9378
|299
|2005.03.08 15:49
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9276
|1.9378
|300
|2005.03.08 15:56
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9289
|1.9378
|301
|2005.03.08 15:56
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9291
|1.9378
|302
|2005.03.08 15:56
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9292
|1.9378
|303
|2005.03.08 15:56
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9294
|1.9378
|304
|2005.03.08 15:56
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9295
|1.9378
|305
|2005.03.08 15:56
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9296
|1.9378
|306
|2005.03.08 15:57
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9297
|1.9378
|307
|2005.03.08 15:57
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9298
|1.9378
|308
|2005.03.08 15:57
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9300
|1.9378
|309
|2005.03.08 15:58
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9301
|1.9378
|310
|2005.03.08 15:58
|modify
|38
|0.04
|1.9288
|1.9302
|1.9378
|311
|2005.03.08 15:59
|s/l
|38
|0.04
|1.9302
|1.9302
|1.9378
|5.60
|575.20
|312
|2005.03.08 15:59
|buy
|39
|0.08
|1.9293
|1.9277
|1.9383
|313
|2005.03.08 16:00
|modify
|39
|0.08
|1.9293
|1.9280
|1.9383
|314
|2005.03.08 16:01
|s/l
|39
|0.08
|1.9280
|1.9280
|1.9383
|-10.40
|564.80
|315
|2005.03.08 16:01
|buy
|40
|0.04
|1.9281
|1.9265
|1.9371
|316
|2005.03.08 16:01
|modify
|40
|0.04
|1.9281
|1.9266
|1.9371
|317
|2005.03.08 16:01
|modify
|40
|0.04
|1.9281
|1.9267
|1.9371
|318
|2005.03.08 16:10
|modify
|40
|0.04
|1.9281
|1.9268
|1.9371
|319
|2005.03.08 16:18
|modify
|40
|0.04
|1.9281
|1.9269
|1.9371
|320
|2005.03.08 16:25
|modify
|40
|0.04
|1.9281
|1.9281
|1.9371
|321
|2005.03.08 16:26
|modify
|40
|0.04
|1.9281
|1.9282
|1.9371
|322
|2005.03.08 16:26
|modify
|40
|0.04
|1.9281
|1.9283
|1.9371
|323
|2005.03.08 16:26
|modify
|40
|0.04
|1.9281
|1.9284
|1.9371
|324
|2005.03.08 16:27
|modify
|40
|0.04
|1.9281
|1.9285
|1.9371
|325
|2005.03.08 16:28
|modify
|40
|0.04
|1.9281
|1.9286
|1.9371
|326
|2005.03.08 16:29
|s/l
|40
|0.04
|1.9286
|1.9286
|1.9371
|2.00
|566.80
|327
|2005.03.08 16:29
|buy
|41
|0.08
|1.9287
|1.9271
|1.9377
|328
|2005.03.08 16:30
|modify
|41
|0.08
|1.9287
|1.9273
|1.9377
|329
|2005.03.08 16:56
|modify
|41
|0.08
|1.9287
|1.9274
|1.9377
|330
|2005.03.08 17:24
|modify
|41
|0.08
|1.9287
|1.9275
|1.9377
|331
|2005.03.08 17:33
|s/l
|41
|0.08
|1.9275
|1.9275
|1.9377
|-9.60
|557.20
|332
|2005.03.08 17:33
|buy
|42
|0.04
|1.9274
|1.9258
|1.9364
|333
|2005.03.08 17:33
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9261
|1.9364
|334
|2005.03.08 17:38
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9262
|1.9364
|335
|2005.03.08 17:54
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9274
|1.9364
|336
|2005.03.08 17:54
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9275
|1.9364
|337
|2005.03.08 17:56
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9276
|1.9364
|338
|2005.03.08 18:19
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9277
|1.9364
|339
|2005.03.08 18:20
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9278
|1.9364
|340
|2005.03.08 18:22
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9279
|1.9364
|341
|2005.03.08 18:22
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9280
|1.9364
|342
|2005.03.08 18:23
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9281
|1.9364
|343
|2005.03.08 18:23
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9282
|1.9364
|344
|2005.03.08 18:23
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9283
|1.9364
|345
|2005.03.08 18:23
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9284
|1.9364
|346
|2005.03.08 18:23
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9285
|1.9364
|347
|2005.03.08 18:23
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9286
|1.9364
|348
|2005.03.08 18:24
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9287
|1.9364
|349
|2005.03.08 18:25
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9288
|1.9364
|350
|2005.03.08 18:25
|modify
|42
|0.04
|1.9274
|1.9289
|1.9364
|351
|2005.03.08 18:29
|s/l
|42
|0.04
|1.9289
|1.9289
|1.9364
|6.00
|563.20
|352
|2005.03.08 18:29
|buy
|43
|0.08
|1.9287
|1.9271
|1.9377
|353
|2005.03.08 18:30
|modify
|43
|0.08
|1.9287
|1.9273
|1.9377
|354
|2005.03.08 18:52
|modify
|43
|0.08
|1.9287
|1.9274
|1.9377
|355
|2005.03.08 18:52
|modify
|43
|0.08
|1.9287
|1.9275
|1.9377
|356
|2005.03.08 20:33
|s/l
|43
|0.08
|1.9275
|1.9275
|1.9377
|-9.60
|553.60
|357
|2005.03.08 20:33
|buy
|44
|0.04
|1.9277
|1.9261
|1.9367
|358
|2005.03.08 20:33
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9262
|1.9367
|359
|2005.03.08 20:33
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9263
|1.9367
|360
|2005.03.08 20:34
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9264
|1.9367
|361
|2005.03.08 20:41
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9265
|1.9367
|362
|2005.03.08 20:50
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9277
|1.9367
|363
|2005.03.08 20:50
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9278
|1.9367
|364
|2005.03.08 20:52
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9279
|1.9367
|365
|2005.03.08 21:04
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9280
|1.9367
|366
|2005.03.08 21:12
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9281
|1.9367
|367
|2005.03.08 21:12
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9282
|1.9367
|368
|2005.03.08 21:12
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9283
|1.9367
|369
|2005.03.08 21:19
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9284
|1.9367
|370
|2005.03.08 21:19
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9285
|1.9367
|371
|2005.03.08 21:19
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9288
|1.9367
|372
|2005.03.08 21:20
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9289
|1.9367
|373
|2005.03.08 21:21
|modify
|44
|0.04
|1.9277
|1.9290
|1.9367
|374
|2005.03.08 21:31
|s/l
|44
|0.04
|1.9290
|1.9290
|1.9367
|5.20
|558.80
|375
|2005.03.08 21:31
|buy
|45
|0.08
|1.9291
|1.9275
|1.9381
|376
|2005.03.08 21:32
|modify
|45
|0.08
|1.9291
|1.9276
|1.9381
|377
|2005.03.08 21:32
|modify
|45
|0.08
|1.9291
|1.9277
|1.9381
|378
|2005.03.08 21:33
|modify
|45
|0.08
|1.9291
|1.9278
|1.9381
|379
|2005.03.08 21:41
|modify
|45
|0.08
|1.9291
|1.9279
|1.9381
|380
|2005.03.08 22:30
|s/l
|45
|0.08
|1.9279
|1.9279
|1.9381
|-9.60
|549.20
|381
|2005.03.08 22:30
|buy
|46
|0.04
|1.9280
|1.9264
|1.9370
|382
|2005.03.08 22:30
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9267
|1.9370
|383
|2005.03.08 22:30
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9268
|1.9370
|384
|2005.03.08 23:16
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9281
|1.9370
|385
|2005.03.08 23:17
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9282
|1.9370
|386
|2005.03.08 23:17
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9283
|1.9370
|387
|2005.03.08 23:17
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9284
|1.9370
|388
|2005.03.08 23:19
|modify
|46
|0.04
|1.9280
|1.9285
|1.9370
|389
|2005.03.08 23:29
|s/l
|46
|0.04
|1.9285
|1.9285
|1.9370
|2.00
|551.20
|390
|2005.03.08 23:29
|buy
|47
|0.08
|1.9283
|1.9267
|1.9373
|391
|2005.03.08 23:30
|modify
|47
|0.08
|1.9283
|1.9269
|1.9373
|392
|2005.03.08 23:48
|modify
|47
|0.08
|1.9283
|1.9270
|1.9373
|393
|2005.03.09 00:30
|s/l
|47
|0.08
|1.9270
|1.9270
|1.9373
|-10.40
|540.80
|394
|2005.03.09 00:46
|buy
|48
|0.04
|1.9280
|1.9264
|1.9370
|395
|2005.03.09 00:47
|modify
|48
|0.04
|1.9280
|1.9265
|1.9370
|396
|2005.03.09 00:48
|modify
|48
|0.04
|1.9280
|1.9266
|1.9370
|397
|2005.03.09 01:43
|modify
|48
|0.04
|1.9280
|1.9268
|1.9370
|398
|2005.03.09 06:08
|modify
|48
|0.04
|1.9280
|1.9280
|1.9370
|399
|2005.03.09 06:10
|modify
|48
|0.04
|1.9280
|1.9281
|1.9370
|400
|2005.03.09 06:10
|modify
|48
|0.04
|1.9280
|1.9282
|1.9370
|401
|2005.03.09 06:29
|s/l
|48
|0.04
|1.9282
|1.9282
|1.9370
|0.80
|541.60
|402
|2005.03.09 06:29
|buy
|49
|0.08
|1.9279
|1.9263
|1.9369
|403
|2005.03.09 06:30
|modify
|49
|0.08
|1.9279
|1.9265
|1.9369
|404
|2005.03.09 06:34
|modify
|49
|0.08
|1.9279
|1.9267
|1.9369
|405
|2005.03.09 06:38
|modify
|49
|0.08
|1.9279
|1.9279
|1.9369
|406
|2005.03.09 06:38
|modify
|49
|0.08
|1.9279
|1.9281
|1.9369
|407
|2005.03.09 06:39
|modify
|49
|0.08
|1.9279
|1.9283
|1.9369
|408
|2005.03.09 06:40
|modify
|49
|0.08
|1.9279
|1.9284
|1.9369
|409
|2005.03.09 07:00
|s/l
|49
|0.08
|1.9284
|1.9284
|1.9369
|4.00
|545.60
|410
|2005.03.09 07:00
|buy
|50
|0.08
|1.9283
|1.9267
|1.9373
|411
|2005.03.09 07:00
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9268
|1.9373
|412
|2005.03.09 07:00
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9269
|1.9373
|413
|2005.03.09 07:00
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9270
|1.9373
|414
|2005.03.09 07:03
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9271
|1.9373
|415
|2005.03.09 07:06
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9286
|1.9373
|416
|2005.03.09 07:06
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9289
|1.9373
|417
|2005.03.09 07:07
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9294
|1.9373
|418
|2005.03.09 07:07
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9295
|1.9373
|419
|2005.03.09 07:07
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9296
|1.9373
|420
|2005.03.09 07:08
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9298
|1.9373
|421
|2005.03.09 07:08
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9299
|1.9373
|422
|2005.03.09 07:09
|modify
|50
|0.08
|1.9283
|1.9301
|1.9373
|423
|2005.03.09 07:11
|s/l
|50
|0.08
|1.9301
|1.9301
|1.9373
|14.40
|560.00
|424
|2005.03.09 07:11
|buy
|51
|0.08
|1.9303
|1.9287
|1.9393
|425
|2005.03.09 07:11
|modify
|51
|0.08
|1.9303
|1.9291
|1.9393
|426
|2005.03.09 07:37
|modify
|51
|0.08
|1.9303
|1.9303
|1.9393
|427
|2005.03.09 07:38
|modify
|51
|0.08
|1.9303
|1.9304
|1.9393
|428
|2005.03.09 07:38
|modify
|51
|0.08
|1.9303
|1.9305
|1.9393
|429
|2005.03.09 07:39
|modify
|51
|0.08
|1.9303
|1.9306
|1.9393
|430
|2005.03.09 07:59
|s/l
|51
|0.08
|1.9306
|1.9306
|1.9393
|2.40
|562.40
|431
|2005.03.09 07:59
|buy
|52
|0.08
|1.9303
|1.9287
|1.9393
|432
|2005.03.09 08:00
|modify
|52
|0.08
|1.9303
|1.9289
|1.9393
|433
|2005.03.09 08:06
|modify
|52
|0.08
|1.9303
|1.9290
|1.9393
|434
|2005.03.09 08:30
|s/l
|52
|0.08
|1.9290
|1.9290
|1.9393
|-10.40
|552.00
|435
|2005.03.09 08:30
|buy
|53
|0.04
|1.9287
|1.9271
|1.9377
|436
|2005.03.09 08:30
|modify
|53
|0.04
|1.9287
|1.9274
|1.9377
|437
|2005.03.09 08:30
|modify
|53
|0.04
|1.9287
|1.9275
|1.9377
|438
|2005.03.09 08:30
|s/l
|53
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9377
|-4.80
|547.20
|439
|2005.03.09 08:30
|buy
|54
|0.04
|1.9267
|1.9251
|1.9357
|440
|2005.03.09 08:30
|s/l
|54
|0.04
|1.9251
|1.9251
|1.9357
|-6.40
|540.80
|441
|2005.03.09 08:30
|buy
|55
|0.04
|1.9267
|1.9251
|1.9357
|442
|2005.03.09 08:30
|modify
|55
|0.04
|1.9267
|1.9252
|1.9357
|443
|2005.03.09 08:30
|modify
|55
|0.04
|1.9267
|1.9254
|1.9357
|444
|2005.03.09 08:30
|modify
|55
|0.04
|1.9267
|1.9255
|1.9357
|445
|2005.03.09 08:30
|s/l
|55
|0.04
|1.9255
|1.9255
|1.9357
|-4.80
|536.00
|446
|2005.03.09 08:31
|buy
|56
|0.04
|1.9267
|1.9251
|1.9357
|447
|2005.03.09 08:31
|modify
|56
|0.04
|1.9267
|1.9254
|1.9357
|448
|2005.03.09 08:34
|modify
|56
|0.04
|1.9267
|1.9255
|1.9357
|449
|2005.03.09 08:34
|modify
|56
|0.04
|1.9267
|1.9269
|1.9357
|450
|2005.03.09 08:34
|modify
|56
|0.04
|1.9267
|1.9271
|1.9357
|451
|2005.03.09 08:35
|modify
|56
|0.04
|1.9267
|1.9272
|1.9357
|452
|2005.03.09 08:35
|modify
|56
|0.04
|1.9267
|1.9275
|1.9357
|453
|2005.03.09 08:35
|s/l
|56
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9357
|3.20
|539.20
|454
|2005.03.09 08:35
|buy
|57
|0.08
|1.9269
|1.9253
|1.9359
|455
|2005.03.09 08:35
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9257
|1.9359
|456
|2005.03.09 08:35
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9273
|1.9359
|457
|2005.03.09 08:35
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9274
|1.9359
|458
|2005.03.09 08:35
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9275
|1.9359
|459
|2005.03.09 08:35
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9276
|1.9359
|460
|2005.03.09 08:35
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9282
|1.9359
|461
|2005.03.09 08:35
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9283
|1.9359
|462
|2005.03.09 08:35
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9285
|1.9359
|463
|2005.03.09 08:36
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9287
|1.9359
|464
|2005.03.09 08:36
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9288
|1.9359
|465
|2005.03.09 08:36
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9289
|1.9359
|466
|2005.03.09 08:37
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9291
|1.9359
|467
|2005.03.09 08:37
|modify
|57
|0.08
|1.9269
|1.9292
|1.9359
|468
|2005.03.09 08:38
|s/l
|57
|0.08
|1.9292
|1.9292
|1.9359
|18.40
|557.60
|469
|2005.03.09 08:38
|buy
|58
|0.08
|1.9293
|1.9277
|1.9383
|470
|2005.03.09 08:39
|modify
|58
|0.08
|1.9293
|1.9280
|1.9383
|471
|2005.03.09 08:44
|modify
|58
|0.08
|1.9293
|1.9281
|1.9383
|472
|2005.03.09 08:59
|s/l
|58
|0.08
|1.9281
|1.9281
|1.9383
|-9.60
|548.00
|473
|2005.03.09 08:59
|buy
|59
|0.04
|1.9266
|1.9250
|1.9356
|474
|2005.03.09 09:00
|modify
|59
|0.04
|1.9266
|1.9252
|1.9356
|475
|2005.03.09 09:00
|s/l
|59
|0.04
|1.9252
|1.9252
|1.9356
|-5.60
|542.40
|476
|2005.03.09 16:30
|buy
|60
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|477
|2005.03.09 16:36
|modify
|60
|0.04
|1.9261
|1.9261
|1.9351
|478
|2005.03.09 16:47
|modify
|60
|0.04
|1.9261
|1.9263
|1.9351
|479
|2005.03.09 16:48
|modify
|60
|0.04
|1.9261
|1.9265
|1.9351
|480
|2005.03.09 16:53
|s/l
|60
|0.04
|1.9265
|1.9265
|1.9351
|1.60
|544.00
|481
|2005.03.09 16:53
|buy
|61
|0.08
|1.9266
|1.9250
|1.9356
|482
|2005.03.09 16:54
|modify
|61
|0.08
|1.9266
|1.9251
|1.9356
|483
|2005.03.09 17:00
|modify
|61
|0.08
|1.9266
|1.9266
|1.9356
|484
|2005.03.09 17:02
|modify
|61
|0.08
|1.9266
|1.9267
|1.9356
|485
|2005.03.09 17:04
|modify
|61
|0.08
|1.9266
|1.9269
|1.9356
|486
|2005.03.09 17:05
|modify
|61
|0.08
|1.9266
|1.9270
|1.9356
|487
|2005.03.09 17:17
|modify
|61
|0.08
|1.9266
|1.9274
|1.9356
|488
|2005.03.09 17:19
|s/l
|61
|0.08
|1.9274
|1.9274
|1.9356
|6.40
|550.40
|489
|2005.03.09 17:19
|buy
|62
|0.08
|1.9276
|1.9260
|1.9366
|490
|2005.03.09 17:19
|modify
|62
|0.08
|1.9276
|1.9261
|1.9366
|491
|2005.03.09 17:19
|modify
|62
|0.08
|1.9276
|1.9262
|1.9366
|492
|2005.03.09 17:19
|modify
|62
|0.08
|1.9276
|1.9263
|1.9366
|493
|2005.03.09 17:20
|modify
|62
|0.08
|1.9276
|1.9264
|1.9366
|494
|2005.03.09 17:24
|s/l
|62
|0.08
|1.9264
|1.9264
|1.9366
|-9.60
|540.80
|495
|2005.03.09 17:24
|buy
|63
|0.04
|1.9266
|1.9250
|1.9356
|496
|2005.03.09 17:24
|modify
|63
|0.04
|1.9266
|1.9253
|1.9356
|497
|2005.03.09 17:47
|modify
|63
|0.04
|1.9266
|1.9266
|1.9356
|498
|2005.03.09 17:53
|s/l
|63
|0.04
|1.9266
|1.9266
|1.9356
|0.00
|540.80
|499
|2005.03.09 17:53
|buy
|64
|0.04
|1.9267
|1.9251
|1.9357
|500
|2005.03.09 17:53
|modify
|64
|0.04
|1.9267
|1.9252
|1.9357
|501
|2005.03.09 17:54
|modify
|64
|0.04
|1.9267
|1.9253
|1.9357
|502
|2005.03.09 17:55
|modify
|64
|0.04
|1.9267
|1.9254
|1.9357
|503
|2005.03.09 17:57
|modify
|64
|0.04
|1.9267
|1.9255
|1.9357
|504
|2005.03.09 19:35
|s/l
|64
|0.04
|1.9255
|1.9255
|1.9357
|-4.80
|536.00
|505
|2005.03.09 19:35
|buy
|65
|0.04
|1.9257
|1.9241
|1.9347
|506
|2005.03.09 19:35
|modify
|65
|0.04
|1.9257
|1.9244
|1.9347
|507
|2005.03.09 19:35
|modify
|65
|0.04
|1.9257
|1.9245
|1.9347
|508
|2005.03.09 19:44
|modify
|65
|0.04
|1.9257
|1.9257
|1.9347
|509
|2005.03.09 19:47
|s/l
|65
|0.04
|1.9257
|1.9257
|1.9347
|0.00
|536.00
|510
|2005.03.09 19:47
|buy
|66
|0.04
|1.9253
|1.9237
|1.9343
|511
|2005.03.09 19:48
|modify
|66
|0.04
|1.9253
|1.9241
|1.9343
|512
|2005.03.09 19:50
|s/l
|66
|0.04
|1.9241
|1.9241
|1.9343
|-4.80
|531.20
|513
|2005.03.09 19:50
|buy
|67
|0.04
|1.9243
|1.9227
|1.9333
|514
|2005.03.09 19:50
|modify
|67
|0.04
|1.9243
|1.9228
|1.9333
|515
|2005.03.09 19:50
|modify
|67
|0.04
|1.9243
|1.9229
|1.9333
|516
|2005.03.09 19:50
|modify
|67
|0.04
|1.9243
|1.9231
|1.9333
|517
|2005.03.09 19:51
|s/l
|67
|0.04
|1.9231
|1.9231
|1.9333
|-4.80
|526.40
|518
|2005.03.09 19:52
|buy
|68
|0.04
|1.9240
|1.9224
|1.9330
|519
|2005.03.09 19:52
|modify
|68
|0.04
|1.9240
|1.9225
|1.9330
|520
|2005.03.09 19:54
|modify
|68
|0.04
|1.9240
|1.9228
|1.9330
|521
|2005.03.09 19:56
|modify
|68
|0.04
|1.9240
|1.9240
|1.9330
|522
|2005.03.09 19:57
|modify
|68
|0.04
|1.9240
|1.9241
|1.9330
|523
|2005.03.09 19:57
|modify
|68
|0.04
|1.9240
|1.9242
|1.9330
|524
|2005.03.09 19:57
|modify
|68
|0.04
|1.9240
|1.9243
|1.9330
|525
|2005.03.09 19:58
|modify
|68
|0.04
|1.9240
|1.9244
|1.9330
|526
|2005.03.09 19:58
|modify
|68
|0.04
|1.9240
|1.9245
|1.9330
|527
|2005.03.09 19:59
|s/l
|68
|0.04
|1.9245
|1.9245
|1.9330
|2.00
|528.40
|528
|2005.03.09 21:42
|buy
|69
|0.08
|1.9259
|1.9243
|1.9349
|529
|2005.03.09 21:42
|modify
|69
|0.08
|1.9259
|1.9244
|1.9349
|530
|2005.03.09 21:43
|modify
|69
|0.08
|1.9259
|1.9245
|1.9349
|531
|2005.03.09 21:47
|s/l
|69
|0.08
|1.9245
|1.9245
|1.9349
|-11.20
|517.20
|532
|2005.03.10 01:00
|buy
|70
|0.04
|1.9260
|1.9244
|1.9350
|533
|2005.03.10 01:00
|modify
|70
|0.04
|1.9260
|1.9247
|1.9350
|534
|2005.03.10 01:00
|modify
|70
|0.04
|1.9260
|1.9248
|1.9350
|535
|2005.03.10 01:01
|modify
|70
|0.04
|1.9260
|1.9268
|1.9350
|536
|2005.03.10 01:01
|modify
|70
|0.04
|1.9260
|1.9269
|1.9350
|537
|2005.03.10 01:02
|modify
|70
|0.04
|1.9260
|1.9272
|1.9350
|538
|2005.03.10 01:03
|modify
|70
|0.04
|1.9260
|1.9273
|1.9350
|539
|2005.03.10 01:06
|modify
|70
|0.04
|1.9260
|1.9276
|1.9350
|540
|2005.03.10 01:07
|modify
|70
|0.04
|1.9260
|1.9283
|1.9350
|541
|2005.03.10 01:10
|s/l
|70
|0.04
|1.9283
|1.9283
|1.9350
|9.20
|526.40
|542
|2005.03.10 01:10
|buy
|71
|0.08
|1.9280
|1.9264
|1.9370
|543
|2005.03.10 01:10
|modify
|71
|0.08
|1.9280
|1.9267
|1.9370
|544
|2005.03.10 01:11
|modify
|71
|0.08
|1.9280
|1.9268
|1.9370
|545
|2005.03.10 01:13
|s/l
|71
|0.08
|1.9268
|1.9268
|1.9370
|-9.60
|516.80
|546
|2005.03.10 01:13
|buy
|72
|0.04
|1.9269
|1.9253
|1.9359
|547
|2005.03.10 01:13
|modify
|72
|0.04
|1.9269
|1.9256
|1.9359
|548
|2005.03.10 01:13
|modify
|72
|0.04
|1.9269
|1.9257
|1.9359
|549
|2005.03.10 01:21
|modify
|72
|0.04
|1.9269
|1.9270
|1.9359
|550
|2005.03.10 01:21
|modify
|72
|0.04
|1.9269
|1.9271
|1.9359
|551
|2005.03.10 01:21
|modify
|72
|0.04
|1.9269
|1.9272
|1.9359
|552
|2005.03.10 01:23
|s/l
|72
|0.04
|1.9272
|1.9272
|1.9359
|1.20
|518.00
|553
|2005.03.10 01:23
|buy
|73
|0.08
|1.9269
|1.9253
|1.9359
|554
|2005.03.10 01:23
|modify
|73
|0.08
|1.9269
|1.9254
|1.9359
|555
|2005.03.10 01:23
|modify
|73
|0.08
|1.9269
|1.9255
|1.9359
|556
|2005.03.10 01:24
|modify
|73
|0.08
|1.9269
|1.9256
|1.9359
|557
|2005.03.10 01:25
|modify
|73
|0.08
|1.9269
|1.9257
|1.9359
|558
|2005.03.10 01:29
|modify
|73
|0.08
|1.9269
|1.9270
|1.9359
|559
|2005.03.10 01:36
|modify
|73
|0.08
|1.9269
|1.9272
|1.9359
|560
|2005.03.10 01:36
|modify
|73
|0.08
|1.9269
|1.9273
|1.9359
|561
|2005.03.10 01:36
|modify
|73
|0.08
|1.9269
|1.9274
|1.9359
|562
|2005.03.10 01:36
|modify
|73
|0.08
|1.9269
|1.9275
|1.9359
|563
|2005.03.10 01:37
|modify
|73
|0.08
|1.9269
|1.9280
|1.9359
|564
|2005.03.10 01:38
|s/l
|73
|0.08
|1.9280
|1.9280
|1.9359
|8.80
|526.80
|565
|2005.03.10 01:38
|buy
|74
|0.08
|1.9282
|1.9266
|1.9372
|566
|2005.03.10 01:38
|modify
|74
|0.08
|1.9282
|1.9270
|1.9372
|567
|2005.03.10 01:41
|s/l
|74
|0.08
|1.9270
|1.9270
|1.9372
|-9.60
|517.20
|568
|2005.03.10 01:41
|buy
|75
|0.04
|1.9270
|1.9254
|1.9360
|569
|2005.03.10 01:41
|modify
|75
|0.04
|1.9270
|1.9255
|1.9360
|570
|2005.03.10 01:41
|modify
|75
|0.04
|1.9270
|1.9256
|1.9360
|571
|2005.03.10 01:41
|modify
|75
|0.04
|1.9270
|1.9257
|1.9360
|572
|2005.03.10 01:42
|modify
|75
|0.04
|1.9270
|1.9258
|1.9360
|573
|2005.03.10 01:43
|s/l
|75
|0.04
|1.9258
|1.9258
|1.9360
|-4.80
|512.40
|574
|2005.03.10 01:43
|buy
|76
|0.04
|1.9258
|1.9242
|1.9348
|575
|2005.03.10 01:43
|modify
|76
|0.04
|1.9258
|1.9245
|1.9348
|576
|2005.03.10 01:43
|modify
|76
|0.04
|1.9258
|1.9246
|1.9348
|577
|2005.03.10 01:48
|modify
|76
|0.04
|1.9258
|1.9261
|1.9348
|578
|2005.03.10 01:50
|modify
|76
|0.04
|1.9258
|1.9262
|1.9348
|579
|2005.03.10 01:50
|modify
|76
|0.04
|1.9258
|1.9263
|1.9348
|580
|2005.03.10 01:50
|modify
|76
|0.04
|1.9258
|1.9264
|1.9348
|581
|2005.03.10 01:50
|modify
|76
|0.04
|1.9258
|1.9265
|1.9348
|582
|2005.03.10 01:51
|modify
|76
|0.04
|1.9258
|1.9267
|1.9348
|583
|2005.03.10 01:51
|modify
|76
|0.04
|1.9258
|1.9269
|1.9348
|584
|2005.03.10 01:52
|s/l
|76
|0.04
|1.9269
|1.9269
|1.9348
|4.40
|516.80
|585
|2005.03.10 01:52
|buy
|77
|0.08
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|586
|2005.03.10 01:52
|modify
|77
|0.08
|1.9261
|1.9246
|1.9351
|587
|2005.03.10 01:52
|modify
|77
|0.08
|1.9261
|1.9247
|1.9351
|588
|2005.03.10 01:52
|modify
|77
|0.08
|1.9261
|1.9248
|1.9351
|589
|2005.03.10 01:53
|modify
|77
|0.08
|1.9261
|1.9249
|1.9351
|590
|2005.03.10 01:58
|modify
|77
|0.08
|1.9261
|1.9261
|1.9351
|591
|2005.03.10 02:05
|modify
|77
|0.08
|1.9261
|1.9264
|1.9351
|592
|2005.03.10 02:05
|modify
|77
|0.08
|1.9261
|1.9265
|1.9351
|593
|2005.03.10 02:05
|modify
|77
|0.08
|1.9261
|1.9266
|1.9351
|594
|2005.03.10 02:06
|modify
|77
|0.08
|1.9261
|1.9269
|1.9351
|595
|2005.03.10 02:08
|s/l
|77
|0.08
|1.9269
|1.9269
|1.9351
|6.40
|523.20
|596
|2005.03.10 02:08
|buy
|78
|0.08
|1.9269
|1.9253
|1.9359
|597
|2005.03.10 02:08
|modify
|78
|0.08
|1.9269
|1.9254
|1.9359
|598
|2005.03.10 02:08
|modify
|78
|0.08
|1.9269
|1.9255
|1.9359
|599
|2005.03.10 02:08
|modify
|78
|0.08
|1.9269
|1.9256
|1.9359
|600
|2005.03.10 02:08
|modify
|78
|0.08
|1.9269
|1.9257
|1.9359
|601
|2005.03.10 02:13
|s/l
|78
|0.08
|1.9257
|1.9257
|1.9359
|-9.60
|513.60
|602
|2005.03.10 02:13
|buy
|79
|0.04
|1.9259
|1.9243
|1.9349
|603
|2005.03.10 02:13
|modify
|79
|0.04
|1.9259
|1.9247
|1.9349
|604
|2005.03.10 02:19
|modify
|79
|0.04
|1.9259
|1.9260
|1.9349
|605
|2005.03.10 02:21
|modify
|79
|0.04
|1.9259
|1.9261
|1.9349
|606
|2005.03.10 02:22
|s/l
|79
|0.04
|1.9261
|1.9261
|1.9349
|0.80
|514.40
|607
|2005.03.10 02:22
|buy
|80
|0.08
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|608
|2005.03.10 02:22
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9248
|1.9351
|609
|2005.03.10 02:22
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9249
|1.9351
|610
|2005.03.10 02:28
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9262
|1.9351
|611
|2005.03.10 02:28
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9263
|1.9351
|612
|2005.03.10 02:29
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9264
|1.9351
|613
|2005.03.10 02:30
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9265
|1.9351
|614
|2005.03.10 02:30
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9267
|1.9351
|615
|2005.03.10 02:32
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9273
|1.9351
|616
|2005.03.10 02:33
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9274
|1.9351
|617
|2005.03.10 02:34
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9275
|1.9351
|618
|2005.03.10 02:35
|modify
|80
|0.08
|1.9261
|1.9279
|1.9351
|619
|2005.03.10 02:40
|s/l
|80
|0.08
|1.9279
|1.9279
|1.9351
|14.40
|528.80
|620
|2005.03.10 02:40
|buy
|81
|0.08
|1.9281
|1.9265
|1.9371
|621
|2005.03.10 02:40
|modify
|81
|0.08
|1.9281
|1.9268
|1.9371
|622
|2005.03.10 02:50
|modify
|81
|0.08
|1.9281
|1.9269
|1.9371
|623
|2005.03.10 03:12
|s/l
|81
|0.08
|1.9269
|1.9269
|1.9371
|-9.60
|519.20
|624
|2005.03.10 03:12
|buy
|82
|0.04
|1.9270
|1.9254
|1.9360
|625
|2005.03.10 03:12
|modify
|82
|0.04
|1.9270
|1.9257
|1.9360
|626
|2005.03.10 03:13
|modify
|82
|0.04
|1.9270
|1.9258
|1.9360
|627
|2005.03.10 03:27
|modify
|82
|0.04
|1.9270
|1.9271
|1.9360
|628
|2005.03.10 03:27
|modify
|82
|0.04
|1.9270
|1.9272
|1.9360
|629
|2005.03.10 03:34
|modify
|82
|0.04
|1.9270
|1.9273
|1.9360
|630
|2005.03.10 03:34
|modify
|82
|0.04
|1.9270
|1.9275
|1.9360
|631
|2005.03.10 03:41
|s/l
|82
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9360
|2.00
|521.20
|632
|2005.03.10 03:41
|buy
|83
|0.08
|1.9276
|1.9260
|1.9366
|633
|2005.03.10 03:41
|modify
|83
|0.08
|1.9276
|1.9263
|1.9366
|634
|2005.03.10 03:44
|modify
|83
|0.08
|1.9276
|1.9264
|1.9366
|635
|2005.03.10 06:00
|modify
|83
|0.08
|1.9276
|1.9276
|1.9366
|636
|2005.03.10 06:00
|modify
|83
|0.08
|1.9276
|1.9277
|1.9366
|637
|2005.03.10 06:01
|modify
|83
|0.08
|1.9276
|1.9280
|1.9366
|638
|2005.03.10 06:03
|s/l
|83
|0.08
|1.9280
|1.9280
|1.9366
|3.20
|524.40
|639
|2005.03.10 06:03
|buy
|84
|0.08
|1.9282
|1.9266
|1.9372
|640
|2005.03.10 06:03
|modify
|84
|0.08
|1.9282
|1.9269
|1.9372
|641
|2005.03.10 06:03
|modify
|84
|0.08
|1.9282
|1.9270
|1.9372
|642
|2005.03.10 06:09
|s/l
|84
|0.08
|1.9270
|1.9270
|1.9372
|-9.60
|514.80
|643
|2005.03.10 06:09
|buy
|85
|0.04
|1.9271
|1.9255
|1.9361
|644
|2005.03.10 06:09
|modify
|85
|0.04
|1.9271
|1.9258
|1.9361
|645
|2005.03.10 06:09
|modify
|85
|0.04
|1.9271
|1.9259
|1.9361
|646
|2005.03.10 06:14
|modify
|85
|0.04
|1.9271
|1.9272
|1.9361
|647
|2005.03.10 06:14
|modify
|85
|0.04
|1.9271
|1.9273
|1.9361
|648
|2005.03.10 06:16
|modify
|85
|0.04
|1.9271
|1.9274
|1.9361
|649
|2005.03.10 06:16
|modify
|85
|0.04
|1.9271
|1.9275
|1.9361
|650
|2005.03.10 06:16
|s/l
|85
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9361
|1.60
|516.40
|651
|2005.03.10 06:16
|buy
|86
|0.08
|1.9276
|1.9260
|1.9366
|652
|2005.03.10 06:16
|modify
|86
|0.08
|1.9276
|1.9261
|1.9366
|653
|2005.03.10 06:17
|modify
|86
|0.08
|1.9276
|1.9262
|1.9366
|654
|2005.03.10 06:17
|modify
|86
|0.08
|1.9276
|1.9263
|1.9366
|655
|2005.03.10 06:19
|modify
|86
|0.08
|1.9276
|1.9264
|1.9366
|656
|2005.03.10 06:23
|modify
|86
|0.08
|1.9276
|1.9276
|1.9366
|657
|2005.03.10 06:31
|modify
|86
|0.08
|1.9276
|1.9284
|1.9366
|658
|2005.03.10 06:36
|s/l
|86
|0.08
|1.9284
|1.9284
|1.9366
|6.40
|522.80
|659
|2005.03.10 06:36
|buy
|87
|0.08
|1.9286
|1.9270
|1.9376
|660
|2005.03.10 06:36
|modify
|87
|0.08
|1.9286
|1.9273
|1.9376
|661
|2005.03.10 07:01
|modify
|87
|0.08
|1.9286
|1.9292
|1.9376
|662
|2005.03.10 07:03
|s/l
|87
|0.08
|1.9292
|1.9292
|1.9376
|4.80
|527.60
|663
|2005.03.10 07:03
|buy
|88
|0.08
|1.9293
|1.9277
|1.9383
|664
|2005.03.10 07:03
|modify
|88
|0.08
|1.9293
|1.9280
|1.9383
|665
|2005.03.10 07:03
|modify
|88
|0.08
|1.9293
|1.9281
|1.9383
|666
|2005.03.10 07:07
|s/l
|88
|0.08
|1.9281
|1.9281
|1.9383
|-9.60
|518.00
|667
|2005.03.10 07:07
|buy
|89
|0.04
|1.9279
|1.9263
|1.9369
|668
|2005.03.10 07:08
|modify
|89
|0.04
|1.9279
|1.9267
|1.9369
|669
|2005.03.10 07:11
|modify
|89
|0.04
|1.9279
|1.9282
|1.9369
|670
|2005.03.10 07:12
|modify
|89
|0.04
|1.9279
|1.9283
|1.9369
|671
|2005.03.10 07:13
|modify
|89
|0.04
|1.9279
|1.9284
|1.9369
|672
|2005.03.10 07:13
|modify
|89
|0.04
|1.9279
|1.9288
|1.9369
|673
|2005.03.10 07:15
|modify
|89
|0.04
|1.9279
|1.9289
|1.9369
|674
|2005.03.10 07:15
|modify
|89
|0.04
|1.9279
|1.9290
|1.9369
|675
|2005.03.10 07:15
|modify
|89
|0.04
|1.9279
|1.9291
|1.9369
|676
|2005.03.10 07:15
|modify
|89
|0.04
|1.9279
|1.9292
|1.9369
|677
|2005.03.10 07:15
|s/l
|89
|0.04
|1.9292
|1.9292
|1.9369
|5.20
|523.20
|678
|2005.03.10 07:15
|buy
|90
|0.08
|1.9286
|1.9270
|1.9376
|679
|2005.03.10 07:15
|modify
|90
|0.08
|1.9286
|1.9271
|1.9376
|680
|2005.03.10 07:15
|modify
|90
|0.08
|1.9286
|1.9272
|1.9376
|681
|2005.03.10 07:16
|modify
|90
|0.08
|1.9286
|1.9273
|1.9376
|682
|2005.03.10 07:22
|modify
|90
|0.08
|1.9286
|1.9286
|1.9376
|683
|2005.03.10 07:22
|modify
|90
|0.08
|1.9286
|1.9288
|1.9376
|684
|2005.03.10 07:22
|modify
|90
|0.08
|1.9286
|1.9289
|1.9376
|685
|2005.03.10 07:22
|modify
|90
|0.08
|1.9286
|1.9290
|1.9376
|686
|2005.03.10 07:22
|modify
|90
|0.08
|1.9286
|1.9291
|1.9376
|687
|2005.03.10 07:22
|modify
|90
|0.08
|1.9286
|1.9292
|1.9376
|688
|2005.03.10 07:22
|s/l
|90
|0.08
|1.9292
|1.9292
|1.9376
|4.80
|528.00
|689
|2005.03.10 07:22
|buy
|91
|0.08
|1.9292
|1.9276
|1.9382
|690
|2005.03.10 07:22
|modify
|91
|0.08
|1.9292
|1.9279
|1.9382
|691
|2005.03.10 07:23
|modify
|91
|0.08
|1.9292
|1.9280
|1.9382
|692
|2005.03.10 07:34
|s/l
|91
|0.08
|1.9280
|1.9280
|1.9382
|-9.60
|518.40
|693
|2005.03.10 07:34
|buy
|92
|0.04
|1.9282
|1.9266
|1.9372
|694
|2005.03.10 07:34
|modify
|92
|0.04
|1.9282
|1.9269
|1.9372
|695
|2005.03.10 07:35
|modify
|92
|0.04
|1.9282
|1.9270
|1.9372
|696
|2005.03.10 07:37
|s/l
|92
|0.04
|1.9270
|1.9270
|1.9372
|-4.80
|513.60
|697
|2005.03.10 07:37
|buy
|93
|0.04
|1.9270
|1.9254
|1.9360
|698
|2005.03.10 07:38
|modify
|93
|0.04
|1.9270
|1.9258
|1.9360
|699
|2005.03.10 07:40
|modify
|93
|0.04
|1.9270
|1.9271
|1.9360
|700
|2005.03.10 07:41
|modify
|93
|0.04
|1.9270
|1.9276
|1.9360
|701
|2005.03.10 07:42
|modify
|93
|0.04
|1.9270
|1.9277
|1.9360
|702
|2005.03.10 07:42
|modify
|93
|0.04
|1.9270
|1.9278
|1.9360
|703
|2005.03.10 07:42
|modify
|93
|0.04
|1.9270
|1.9280
|1.9360
|704
|2005.03.10 07:43
|modify
|93
|0.04
|1.9270
|1.9282
|1.9360
|705
|2005.03.10 07:44
|modify
|93
|0.04
|1.9270
|1.9284
|1.9360
|706
|2005.03.10 07:44
|modify
|93
|0.04
|1.9270
|1.9286
|1.9360
|707
|2005.03.10 07:44
|s/l
|93
|0.04
|1.9286
|1.9286
|1.9360
|6.40
|520.00
|708
|2005.03.10 07:44
|buy
|94
|0.08
|1.9278
|1.9262
|1.9368
|709
|2005.03.10 07:44
|modify
|94
|0.08
|1.9278
|1.9263
|1.9368
|710
|2005.03.10 07:45
|modify
|94
|0.08
|1.9278
|1.9264
|1.9368
|711
|2005.03.10 07:45
|modify
|94
|0.08
|1.9278
|1.9265
|1.9368
|712
|2005.03.10 07:47
|modify
|94
|0.08
|1.9278
|1.9266
|1.9368
|713
|2005.03.10 07:51
|modify
|94
|0.08
|1.9278
|1.9281
|1.9368
|714
|2005.03.10 07:51
|modify
|94
|0.08
|1.9278
|1.9286
|1.9368
|715
|2005.03.10 07:52
|s/l
|94
|0.08
|1.9286
|1.9286
|1.9368
|6.40
|526.40
|716
|2005.03.10 07:52
|buy
|95
|0.08
|1.9286
|1.9270
|1.9376
|717
|2005.03.10 07:52
|modify
|95
|0.08
|1.9286
|1.9273
|1.9376
|718
|2005.03.10 07:59
|s/l
|95
|0.08
|1.9273
|1.9273
|1.9376
|-10.40
|516.00
|719
|2005.03.10 07:59
|buy
|96
|0.04
|1.9272
|1.9256
|1.9362
|720
|2005.03.10 08:00
|modify
|96
|0.04
|1.9272
|1.9258
|1.9362
|721
|2005.03.10 08:02
|modify
|96
|0.04
|1.9272
|1.9274
|1.9362
|722
|2005.03.10 08:03
|modify
|96
|0.04
|1.9272
|1.9275
|1.9362
|723
|2005.03.10 08:04
|s/l
|96
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9362
|1.20
|517.20
|724
|2005.03.10 08:04
|buy
|97
|0.08
|1.9274
|1.9258
|1.9364
|725
|2005.03.10 08:04
|modify
|97
|0.08
|1.9274
|1.9261
|1.9364
|726
|2005.03.10 08:05
|modify
|97
|0.08
|1.9274
|1.9262
|1.9364
|727
|2005.03.10 08:05
|s/l
|97
|0.08
|1.9262
|1.9262
|1.9364
|-9.60
|507.60
|728
|2005.03.10 08:05
|buy
|98
|0.04
|1.9264
|1.9248
|1.9354
|729
|2005.03.10 08:05
|modify
|98
|0.04
|1.9264
|1.9251
|1.9354
|730
|2005.03.10 08:05
|modify
|98
|0.04
|1.9264
|1.9252
|1.9354
|731
|2005.03.10 08:09
|modify
|98
|0.04
|1.9264
|1.9266
|1.9354
|732
|2005.03.10 08:10
|modify
|98
|0.04
|1.9264
|1.9273
|1.9354
|733
|2005.03.10 08:11
|modify
|98
|0.04
|1.9264
|1.9274
|1.9354
|734
|2005.03.10 08:12
|modify
|98
|0.04
|1.9264
|1.9276
|1.9354
|735
|2005.03.10 08:13
|s/l
|98
|0.04
|1.9276
|1.9276
|1.9354
|4.80
|512.40
|736
|2005.03.10 08:13
|buy
|99
|0.08
|1.9278
|1.9262
|1.9368
|737
|2005.03.10 08:13
|modify
|99
|0.08
|1.9278
|1.9265
|1.9368
|738
|2005.03.10 08:14
|s/l
|99
|0.08
|1.9265
|1.9265
|1.9368
|-10.40
|502.00
|739
|2005.03.10 08:14
|buy
|100
|0.04
|1.9266
|1.9250
|1.9356
|740
|2005.03.10 08:14
|modify
|100
|0.04
|1.9266
|1.9253
|1.9356
|741
|2005.03.10 08:16
|modify
|100
|0.04
|1.9266
|1.9269
|1.9356
|742
|2005.03.10 08:16
|modify
|100
|0.04
|1.9266
|1.9270
|1.9356
|743
|2005.03.10 08:16
|modify
|100
|0.04
|1.9266
|1.9271
|1.9356
|744
|2005.03.10 08:17
|s/l
|100
|0.04
|1.9271
|1.9271
|1.9356
|2.00
|504.00
|745
|2005.03.10 08:17
|buy
|101
|0.08
|1.9271
|1.9255
|1.9361
|746
|2005.03.10 08:17
|modify
|101
|0.08
|1.9271
|1.9259
|1.9361
|747
|2005.03.10 08:18
|s/l
|101
|0.08
|1.9259
|1.9259
|1.9361
|-9.60
|494.40
|748
|2005.03.10 08:18
|buy
|102
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|749
|2005.03.10 08:18
|modify
|102
|0.04
|1.9261
|1.9248
|1.9351
|750
|2005.03.10 08:18
|modify
|102
|0.04
|1.9261
|1.9249
|1.9351
|751
|2005.03.10 08:20
|modify
|102
|0.04
|1.9261
|1.9268
|1.9351
|752
|2005.03.10 08:20
|s/l
|102
|0.04
|1.9268
|1.9268
|1.9351
|2.80
|497.20
|753
|2005.03.10 08:20
|buy
|103
|0.04
|1.9269
|1.9253
|1.9359
|754
|2005.03.10 08:20
|modify
|103
|0.04
|1.9269
|1.9257
|1.9359
|755
|2005.03.10 08:21
|modify
|103
|0.04
|1.9269
|1.9281
|1.9359
|756
|2005.03.10 08:21
|s/l
|103
|0.04
|1.9281
|1.9281
|1.9359
|4.80
|502.00
|757
|2005.03.10 08:21
|buy
|104
|0.08
|1.9282
|1.9266
|1.9372
|758
|2005.03.10 08:21
|modify
|104
|0.08
|1.9282
|1.9267
|1.9372
|759
|2005.03.10 08:21
|modify
|104
|0.08
|1.9282
|1.9268
|1.9372
|760
|2005.03.10 08:22
|modify
|104
|0.08
|1.9282
|1.9269
|1.9372
|761
|2005.03.10 08:26
|modify
|104
|0.08
|1.9282
|1.9270
|1.9372
|762
|2005.03.10 08:27
|modify
|104
|0.08
|1.9282
|1.9283
|1.9372
|763
|2005.03.10 08:27
|modify
|104
|0.08
|1.9282
|1.9284
|1.9372
|764
|2005.03.10 08:28
|modify
|104
|0.08
|1.9282
|1.9289
|1.9372
|765
|2005.03.10 08:31
|s/l
|104
|0.08
|1.9289
|1.9289
|1.9372
|5.60
|507.60
|766
|2005.03.10 08:31
|buy
|105
|0.08
|1.9290
|1.9274
|1.9380
|767
|2005.03.10 08:32
|modify
|105
|0.08
|1.9290
|1.9277
|1.9380
|768
|2005.03.10 08:32
|modify
|105
|0.08
|1.9290
|1.9278
|1.9380
|769
|2005.03.10 08:35
|s/l
|105
|0.08
|1.9278
|1.9278
|1.9380
|-9.60
|498.00
|770
|2005.03.10 08:35
|buy
|106
|0.04
|1.9278
|1.9262
|1.9368
|771
|2005.03.10 08:35
|modify
|106
|0.04
|1.9278
|1.9265
|1.9368
|772
|2005.03.10 08:36
|modify
|106
|0.04
|1.9278
|1.9266
|1.9368
|773
|2005.03.10 08:41
|modify
|106
|0.04
|1.9278
|1.9278
|1.9368
|774
|2005.03.10 08:42
|modify
|106
|0.04
|1.9278
|1.9279
|1.9368
|775
|2005.03.10 08:42
|modify
|106
|0.04
|1.9278
|1.9280
|1.9368
|776
|2005.03.10 08:43
|s/l
|106
|0.04
|1.9280
|1.9280
|1.9368
|0.80
|498.80
|777
|2005.03.10 08:43
|buy
|107
|0.04
|1.9282
|1.9266
|1.9372
|778
|2005.03.10 08:43
|modify
|107
|0.04
|1.9282
|1.9269
|1.9372
|779
|2005.03.10 08:44
|modify
|107
|0.04
|1.9282
|1.9270
|1.9372
|780
|2005.03.10 08:50
|modify
|107
|0.04
|1.9282
|1.9282
|1.9372
|781
|2005.03.10 08:57
|modify
|107
|0.04
|1.9282
|1.9283
|1.9372
|782
|2005.03.10 09:04
|s/l
|107
|0.04
|1.9283
|1.9283
|1.9372
|0.40
|499.20
|783
|2005.03.10 09:04
|buy
|108
|0.04
|1.9285
|1.9269
|1.9375
|784
|2005.03.10 09:04
|modify
|108
|0.04
|1.9285
|1.9272
|1.9375
|785
|2005.03.10 09:26
|modify
|108
|0.04
|1.9285
|1.9285
|1.9375
|786
|2005.03.10 09:26
|modify
|108
|0.04
|1.9285
|1.9286
|1.9375
|787
|2005.03.10 09:27
|modify
|108
|0.04
|1.9285
|1.9287
|1.9375
|788
|2005.03.10 09:29
|s/l
|108
|0.04
|1.9287
|1.9287
|1.9375
|0.80
|500.00
|789
|2005.03.10 09:29
|buy
|109
|0.04
|1.9283
|1.9267
|1.9373
|790
|2005.03.10 09:30
|modify
|109
|0.04
|1.9283
|1.9269
|1.9373
|791
|2005.03.10 09:33
|s/l
|109
|0.04
|1.9269
|1.9269
|1.9373
|-5.60
|494.40
|792
|2005.03.10 09:33
|buy
|110
|0.04
|1.9270
|1.9254
|1.9360
|793
|2005.03.10 09:33
|modify
|110
|0.04
|1.9270
|1.9255
|1.9360
|794
|2005.03.10 09:33
|modify
|110
|0.04
|1.9270
|1.9256
|1.9360
|795
|2005.03.10 09:34
|modify
|110
|0.04
|1.9270
|1.9257
|1.9360
|796
|2005.03.10 09:34
|modify
|110
|0.04
|1.9270
|1.9258
|1.9360
|797
|2005.03.10 10:00
|modify
|110
|0.04
|1.9270
|1.9272
|1.9360
|798
|2005.03.10 10:03
|s/l
|110
|0.04
|1.9272
|1.9272
|1.9360
|0.80
|495.20
|799
|2005.03.10 10:03
|buy
|111
|0.04
|1.9273
|1.9257
|1.9363
|800
|2005.03.10 10:03
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9260
|1.9363
|801
|2005.03.10 10:03
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9261
|1.9363
|802
|2005.03.10 10:18
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9275
|1.9363
|803
|2005.03.10 10:24
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9276
|1.9363
|804
|2005.03.10 10:25
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9277
|1.9363
|805
|2005.03.10 10:25
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9279
|1.9363
|806
|2005.03.10 10:47
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9281
|1.9363
|807
|2005.03.10 10:54
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9282
|1.9363
|808
|2005.03.10 10:55
|modify
|111
|0.04
|1.9273
|1.9283
|1.9363
|809
|2005.03.10 11:00
|s/l
|111
|0.04
|1.9283
|1.9283
|1.9363
|4.00
|499.20
|810
|2005.03.10 11:00
|buy
|112
|0.04
|1.9285
|1.9269
|1.9375
|811
|2005.03.10 11:00
|modify
|112
|0.04
|1.9285
|1.9270
|1.9375
|812
|2005.03.10 11:00
|modify
|112
|0.04
|1.9285
|1.9272
|1.9375
|813
|2005.03.10 11:00
|s/l
|112
|0.04
|1.9272
|1.9272
|1.9375
|-5.20
|494.00
|814
|2005.03.10 11:00
|buy
|113
|0.04
|1.9270
|1.9254
|1.9360
|815
|2005.03.10 11:01
|modify
|113
|0.04
|1.9270
|1.9255
|1.9360
|816
|2005.03.10 11:02
|s/l
|113
|0.04
|1.9255
|1.9255
|1.9360
|-6.00
|488.00
|817
|2005.03.10 11:05
|buy
|114
|0.04
|1.9270
|1.9254
|1.9360
|818
|2005.03.10 11:05
|modify
|114
|0.04
|1.9270
|1.9255
|1.9360
|819
|2005.03.10 11:06
|modify
|114
|0.04
|1.9270
|1.9258
|1.9360
|820
|2005.03.10 11:14
|s/l
|114
|0.04
|1.9258
|1.9258
|1.9360
|-4.80
|483.20
|821
|2005.03.10 11:16
|buy
|115
|0.04
|1.9274
|1.9258
|1.9364
|822
|2005.03.10 11:16
|modify
|115
|0.04
|1.9274
|1.9261
|1.9364
|823
|2005.03.10 11:16
|modify
|115
|0.04
|1.9274
|1.9262
|1.9364
|824
|2005.03.10 11:24
|modify
|115
|0.04
|1.9274
|1.9275
|1.9364
|825
|2005.03.10 11:25
|s/l
|115
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9364
|0.40
|483.60
|826
|2005.03.10 11:25
|buy
|116
|0.04
|1.9276
|1.9260
|1.9366
|827
|2005.03.10 11:25
|modify
|116
|0.04
|1.9276
|1.9264
|1.9366
|828
|2005.03.10 11:30
|s/l
|116
|0.04
|1.9264
|1.9264
|1.9366
|-4.80
|478.80
|829
|2005.03.10 11:35
|buy
|117
|0.04
|1.9275
|1.9259
|1.9365
|830
|2005.03.10 11:35
|modify
|117
|0.04
|1.9275
|1.9260
|1.9365
|831
|2005.03.10 11:35
|modify
|117
|0.04
|1.9275
|1.9261
|1.9365
|832
|2005.03.10 11:35
|modify
|117
|0.04
|1.9275
|1.9262
|1.9365
|833
|2005.03.10 11:36
|modify
|117
|0.04
|1.9275
|1.9263
|1.9365
|834
|2005.03.10 11:40
|s/l
|117
|0.04
|1.9263
|1.9263
|1.9365
|-4.80
|474.00
|835
|2005.03.10 11:46
|buy
|118
|0.04
|1.9278
|1.9262
|1.9368
|836
|2005.03.10 11:46
|modify
|118
|0.04
|1.9278
|1.9264
|1.9368
|837
|2005.03.10 11:46
|modify
|118
|0.04
|1.9278
|1.9266
|1.9368
|838
|2005.03.10 11:59
|s/l
|118
|0.04
|1.9266
|1.9266
|1.9368
|-4.80
|469.20
|839
|2005.03.11 15:30
|buy
|119
|0.04
|1.9270
|1.9254
|1.9360
|840
|2005.03.11 15:30
|modify
|119
|0.04
|1.9270
|1.9256
|1.9360
|841
|2005.03.11 15:32
|modify
|119
|0.04
|1.9270
|1.9257
|1.9360
|842
|2005.03.11 15:49
|s/l
|119
|0.04
|1.9257
|1.9257
|1.9360
|-5.20
|464.00
|843
|2005.03.11 15:49
|buy
|120
|0.04
|1.9259
|1.9243
|1.9349
|844
|2005.03.11 15:49
|modify
|120
|0.04
|1.9259
|1.9247
|1.9349
|845
|2005.03.11 15:50
|s/l
|120
|0.04
|1.9247
|1.9247
|1.9349
|-4.80
|459.20
|846
|2005.03.11 15:51
|buy
|121
|0.04
|1.9251
|1.9235
|1.9341
|847
|2005.03.11 15:51
|modify
|121
|0.04
|1.9251
|1.9236
|1.9341
|848
|2005.03.11 15:51
|modify
|121
|0.04
|1.9251
|1.9237
|1.9341
|849
|2005.03.11 15:51
|modify
|121
|0.04
|1.9251
|1.9238
|1.9341
|850
|2005.03.11 15:52
|modify
|121
|0.04
|1.9251
|1.9239
|1.9341
|851
|2005.03.11 15:56
|modify
|121
|0.04
|1.9251
|1.9255
|1.9341
|852
|2005.03.11 15:56
|modify
|121
|0.04
|1.9251
|1.9256
|1.9341
|853
|2005.03.11 15:58
|modify
|121
|0.04
|1.9251
|1.9260
|1.9341
|854
|2005.03.11 15:58
|modify
|121
|0.04
|1.9251
|1.9261
|1.9341
|855
|2005.03.11 16:00
|s/l
|121
|0.04
|1.9261
|1.9261
|1.9341
|4.00
|463.20
|856
|2005.03.11 16:00
|buy
|122
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|857
|2005.03.11 16:00
|modify
|122
|0.04
|1.9261
|1.9246
|1.9351
|858
|2005.03.11 16:01
|modify
|122
|0.04
|1.9261
|1.9247
|1.9351
|859
|2005.03.11 16:01
|modify
|122
|0.04
|1.9261
|1.9248
|1.9351
|860
|2005.03.11 16:01
|modify
|122
|0.04
|1.9261
|1.9249
|1.9351
|861
|2005.03.11 16:19
|s/l
|122
|0.04
|1.9249
|1.9249
|1.9351
|-4.80
|458.40
|862
|2005.03.11 16:19
|buy
|123
|0.04
|1.9250
|1.9234
|1.9340
|863
|2005.03.11 16:19
|modify
|123
|0.04
|1.9250
|1.9237
|1.9340
|864
|2005.03.11 16:20
|modify
|123
|0.04
|1.9250
|1.9238
|1.9340
|865
|2005.03.11 16:26
|modify
|123
|0.04
|1.9250
|1.9251
|1.9340
|866
|2005.03.11 16:26
|modify
|123
|0.04
|1.9250
|1.9252
|1.9340
|867
|2005.03.11 16:27
|modify
|123
|0.04
|1.9250
|1.9255
|1.9340
|868
|2005.03.11 16:27
|modify
|123
|0.04
|1.9250
|1.9256
|1.9340
|869
|2005.03.11 16:29
|s/l
|123
|0.04
|1.9256
|1.9256
|1.9340
|2.40
|460.80
|870
|2005.03.11 16:29
|buy
|124
|0.04
|1.9256
|1.9240
|1.9346
|871
|2005.03.11 16:30
|modify
|124
|0.04
|1.9256
|1.9242
|1.9346
|872
|2005.03.11 16:30
|modify
|124
|0.04
|1.9256
|1.9243
|1.9346
|873
|2005.03.11 16:34
|modify
|124
|0.04
|1.9256
|1.9244
|1.9346
|874
|2005.03.11 18:54
|modify
|124
|0.04
|1.9256
|1.9256
|1.9346
|875
|2005.03.11 18:59
|s/l
|124
|0.04
|1.9256
|1.9256
|1.9346
|0.00
|460.80
|876
|2005.03.11 18:59
|buy
|125
|0.04
|1.9255
|1.9239
|1.9345
|877
|2005.03.11 19:00
|modify
|125
|0.04
|1.9255
|1.9241
|1.9345
|878
|2005.03.11 19:15
|s/l
|125
|0.04
|1.9241
|1.9241
|1.9345
|-5.60
|455.20
|879
|2005.03.11 19:15
|buy
|126
|0.04
|1.9243
|1.9227
|1.9333
|880
|2005.03.11 19:15
|modify
|126
|0.04
|1.9243
|1.9230
|1.9333
|881
|2005.03.11 19:18
|modify
|126
|0.04
|1.9243
|1.9231
|1.9333
|882
|2005.03.11 19:23
|modify
|126
|0.04
|1.9243
|1.9243
|1.9333
|883
|2005.03.11 19:23
|modify
|126
|0.04
|1.9243
|1.9245
|1.9333
|884
|2005.03.11 19:25
|modify
|126
|0.04
|1.9243
|1.9246
|1.9333
|885
|2005.03.11 19:29
|s/l
|126
|0.04
|1.9246
|1.9246
|1.9333
|1.20
|456.40
|886
|2005.03.11 19:29
|buy
|127
|0.04
|1.9242
|1.9226
|1.9332
|887
|2005.03.11 19:30
|modify
|127
|0.04
|1.9242
|1.9228
|1.9332
|888
|2005.03.11 19:53
|modify
|127
|0.04
|1.9242
|1.9230
|1.9332
|889
|2005.03.13 23:00
|modify
|127
|0.04
|1.9242
|1.9258
|1.9332
|890
|2005.03.13 23:02
|modify
|127
|0.04
|1.9242
|1.9260
|1.9332
|891
|2005.03.13 23:09
|modify
|127
|0.04
|1.9242
|1.9261
|1.9332
|892
|2005.03.13 23:21
|modify
|127
|0.04
|1.9242
|1.9262
|1.9332
|893
|2005.03.13 23:21
|modify
|127
|0.04
|1.9242
|1.9263
|1.9332
|894
|2005.03.13 23:23
|modify
|127
|0.04
|1.9242
|1.9264
|1.9332
|895
|2005.03.13 23:30
|s/l
|127
|0.04
|1.9264
|1.9264
|1.9332
|8.80
|465.20
|896
|2005.03.13 23:30
|buy
|128
|0.04
|1.9266
|1.9250
|1.9356
|897
|2005.03.13 23:30
|modify
|128
|0.04
|1.9266
|1.9253
|1.9356
|898
|2005.03.13 23:42
|s/l
|128
|0.04
|1.9253
|1.9253
|1.9356
|-5.20
|460.00
|899
|2005.03.13 23:42
|buy
|129
|0.04
|1.9255
|1.9239
|1.9345
|900
|2005.03.13 23:42
|modify
|129
|0.04
|1.9255
|1.9242
|1.9345
|901
|2005.03.13 23:49
|modify
|129
|0.04
|1.9255
|1.9243
|1.9345
|902
|2005.03.14 00:02
|s/l
|129
|0.04
|1.9243
|1.9243
|1.9345
|-4.80
|455.20
|903
|2005.03.14 00:02
|buy
|130
|0.04
|1.9245
|1.9229
|1.9335
|904
|2005.03.14 00:02
|modify
|130
|0.04
|1.9245
|1.9232
|1.9335
|905
|2005.03.14 00:31
|s/l
|130
|0.04
|1.9232
|1.9232
|1.9335
|-5.20
|450.00
|906
|2005.03.14 00:51
|buy
|131
|0.04
|1.9247
|1.9231
|1.9337
|907
|2005.03.14 00:51
|modify
|131
|0.04
|1.9247
|1.9232
|1.9337
|908
|2005.03.14 00:51
|modify
|131
|0.04
|1.9247
|1.9233
|1.9337
|909
|2005.03.14 00:57
|s/l
|131
|0.04
|1.9233
|1.9233
|1.9337
|-5.60
|444.40
|910
|2005.03.14 00:57
|buy
|132
|0.04
|1.9247
|1.9231
|1.9337
|911
|2005.03.14 00:58
|modify
|132
|0.04
|1.9247
|1.9232
|1.9337
|912
|2005.03.14 00:58
|modify
|132
|0.04
|1.9247
|1.9233
|1.9337
|913
|2005.03.14 01:01
|s/l
|132
|0.04
|1.9233
|1.9233
|1.9337
|-5.60
|438.80
|914
|2005.03.14 04:44
|buy
|133
|0.04
|1.9245
|1.9229
|1.9335
|915
|2005.03.14 04:44
|modify
|133
|0.04
|1.9245
|1.9230
|1.9335
|916
|2005.03.14 04:44
|modify
|133
|0.04
|1.9245
|1.9231
|1.9335
|917
|2005.03.14 04:45
|modify
|133
|0.04
|1.9245
|1.9232
|1.9335
|918
|2005.03.14 05:05
|s/l
|133
|0.04
|1.9232
|1.9232
|1.9335
|-5.20
|433.60
|919
|2005.03.16 09:30
|buy
|134
|0.09
|1.9219
|1.9212
|1.9304
|920
|2005.03.16 09:32
|modify
|134
|0.09
|1.9219
|1.9220
|1.9304
|921
|2005.03.16 09:32
|modify
|134
|0.09
|1.9219
|1.9221
|1.9304
|922
|2005.03.16 09:32
|modify
|134
|0.09
|1.9219
|1.9222
|1.9304
|923
|2005.03.16 09:33
|modify
|134
|0.09
|1.9219
|1.9224
|1.9304
|924
|2005.03.16 09:34
|modify
|134
|0.09
|1.9219
|1.9225
|1.9304
|925
|2005.03.16 09:34
|s/l
|134
|0.09
|1.9225
|1.9225
|1.9304
|5.40
|439.00
|926
|2005.03.16 09:34
|buy
|135
|0.04
|1.9224
|1.9208
|1.9314
|927
|2005.03.16 09:34
|modify
|135
|0.04
|1.9224
|1.9209
|1.9314
|928
|2005.03.16 09:35
|modify
|135
|0.04
|1.9224
|1.9210
|1.9314
|929
|2005.03.16 09:35
|modify
|135
|0.04
|1.9224
|1.9211
|1.9314
|930
|2005.03.16 10:07
|s/l
|135
|0.04
|1.9211
|1.9211
|1.9314
|-5.20
|433.80
|931
|2005.03.16 10:07
|buy
|136
|0.04
|1.9212
|1.9196
|1.9302
|932
|2005.03.16 10:09
|modify
|136
|0.04
|1.9212
|1.9199
|1.9302
|933
|2005.03.16 10:09
|modify
|136
|0.04
|1.9212
|1.9200
|1.9302
|934
|2005.03.16 10:30
|modify
|136
|0.04
|1.9212
|1.9229
|1.9302
|935
|2005.03.16 10:31
|modify
|136
|0.04
|1.9212
|1.9230
|1.9302
|936
|2005.03.16 10:31
|modify
|136
|0.04
|1.9212
|1.9231
|1.9302
|937
|2005.03.16 10:31
|modify
|136
|0.04
|1.9212
|1.9232
|1.9302
|938
|2005.03.16 10:31
|modify
|136
|0.04
|1.9212
|1.9238
|1.9302
|939
|2005.03.16 10:32
|modify
|136
|0.04
|1.9212
|1.9239
|1.9302
|940
|2005.03.16 10:33
|s/l
|136
|0.04
|1.9239
|1.9239
|1.9302
|10.80
|444.60
|941
|2005.03.16 10:33
|buy
|137
|0.04
|1.9236
|1.9220
|1.9326
|942
|2005.03.16 10:33
|modify
|137
|0.04
|1.9236
|1.9223
|1.9326
|943
|2005.03.16 10:35
|s/l
|137
|0.04
|1.9223
|1.9223
|1.9326
|-5.20
|439.40
|944
|2005.03.16 10:35
|buy
|138
|0.04
|1.9225
|1.9209
|1.9315
|945
|2005.03.16 10:53
|modify
|138
|0.04
|1.9225
|1.9210
|1.9315
|946
|2005.03.16 10:53
|modify
|138
|0.04
|1.9225
|1.9211
|1.9315
|947
|2005.03.16 10:54
|modify
|138
|0.04
|1.9225
|1.9212
|1.9315
|948
|2005.03.16 10:54
|modify
|138
|0.04
|1.9225
|1.9226
|1.9315
|949
|2005.03.16 10:54
|modify
|138
|0.04
|1.9225
|1.9227
|1.9315
|950
|2005.03.16 10:55
|modify
|138
|0.04
|1.9225
|1.9230
|1.9315
|951
|2005.03.16 10:55
|modify
|138
|0.04
|1.9225
|1.9231
|1.9315
|952
|2005.03.16 10:58
|modify
|138
|0.04
|1.9225
|1.9232
|1.9315
|953
|2005.03.16 10:58
|modify
|138
|0.04
|1.9225
|1.9233
|1.9315
|954
|2005.03.16 10:59
|s/l
|138
|0.04
|1.9233
|1.9233
|1.9315
|3.20
|442.60
|955
|2005.03.16 10:59
|buy
|139
|0.04
|1.9234
|1.9218
|1.9324
|956
|2005.03.16 11:00
|modify
|139
|0.04
|1.9234
|1.9220
|1.9324
|957
|2005.03.16 11:00
|modify
|139
|0.04
|1.9234
|1.9221
|1.9324
|958
|2005.03.16 11:01
|modify
|139
|0.04
|1.9234
|1.9236
|1.9324
|959
|2005.03.16 11:02
|modify
|139
|0.04
|1.9234
|1.9237
|1.9324
|960
|2005.03.16 11:02
|s/l
|139
|0.04
|1.9237
|1.9237
|1.9324
|1.20
|443.80
|961
|2005.03.16 11:02
|buy
|140
|0.04
|1.9239
|1.9223
|1.9329
|962
|2005.03.16 11:04
|modify
|140
|0.04
|1.9239
|1.9224
|1.9329
|963
|2005.03.16 11:24
|modify
|140
|0.04
|1.9239
|1.9227
|1.9329
|964
|2005.03.16 12:01
|s/l
|140
|0.04
|1.9227
|1.9227
|1.9329
|-4.80
|439.00
|965
|2005.03.16 12:01
|buy
|141
|0.04
|1.9224
|1.9208
|1.9314
|966
|2005.03.16 12:01
|modify
|141
|0.04
|1.9224
|1.9211
|1.9314
|967
|2005.03.16 12:09
|s/l
|141
|0.04
|1.9211
|1.9211
|1.9314
|-5.20
|433.80
|968
|2005.03.16 12:09
|buy
|142
|0.04
|1.9212
|1.9196
|1.9302
|969
|2005.03.16 12:09
|modify
|142
|0.04
|1.9212
|1.9199
|1.9302
|970
|2005.03.16 12:10
|modify
|142
|0.04
|1.9212
|1.9200
|1.9302
|971
|2005.03.16 12:22
|modify
|142
|0.04
|1.9212
|1.9212
|1.9302
|972
|2005.03.16 12:24
|modify
|142
|0.04
|1.9212
|1.9215
|1.9302
|973
|2005.03.16 12:24
|modify
|142
|0.04
|1.9212
|1.9216
|1.9302
|974
|2005.03.16 12:24
|modify
|142
|0.04
|1.9212
|1.9217
|1.9302
|975
|2005.03.16 12:27
|modify
|142
|0.04
|1.9212
|1.9219
|1.9302
|976
|2005.03.16 12:28
|modify
|142
|0.04
|1.9212
|1.9221
|1.9302
|977
|2005.03.16 12:30
|modify
|142
|0.04
|1.9212
|1.9243
|1.9302
|978
|2005.03.16 12:31
|s/l
|142
|0.04
|1.9243
|1.9243
|1.9302
|12.40
|446.20
|979
|2005.03.16 12:31
|buy
|143
|0.04
|1.9242
|1.9226
|1.9332
|980
|2005.03.16 12:31
|modify
|143
|0.04
|1.9242
|1.9227
|1.9332
|981
|2005.03.16 12:31
|modify
|143
|0.04
|1.9242
|1.9228
|1.9332
|982
|2005.03.16 12:32
|modify
|143
|0.04
|1.9242
|1.9229
|1.9332
|983
|2005.03.16 12:32
|modify
|143
|0.04
|1.9242
|1.9230
|1.9332
|984
|2005.03.16 12:33
|s/l
|143
|0.04
|1.9230
|1.9230
|1.9332
|-4.80
|441.40
|985
|2005.03.16 12:33
|buy
|144
|0.04
|1.9230
|1.9214
|1.9320
|986
|2005.03.16 12:33
|modify
|144
|0.04
|1.9230
|1.9217
|1.9320
|987
|2005.03.16 12:33
|modify
|144
|0.04
|1.9230
|1.9218
|1.9320
|988
|2005.03.16 12:51
|modify
|144
|0.04
|1.9230
|1.9235
|1.9320
|989
|2005.03.16 12:51
|s/l
|144
|0.04
|1.9235
|1.9235
|1.9320
|2.00
|443.40
|990
|2005.03.16 12:51
|buy
|145
|0.04
|1.9237
|1.9221
|1.9327
|991
|2005.03.16 12:51
|modify
|145
|0.04
|1.9237
|1.9222
|1.9327
|992
|2005.03.16 12:51
|modify
|145
|0.04
|1.9237
|1.9223
|1.9327
|993
|2005.03.16 12:51
|modify
|145
|0.04
|1.9237
|1.9224
|1.9327
|994
|2005.03.16 12:51
|modify
|145
|0.04
|1.9237
|1.9225
|1.9327
|995
|2005.03.16 12:52
|modify
|145
|0.04
|1.9237
|1.9249
|1.9327
|996
|2005.03.16 12:53
|modify
|145
|0.04
|1.9237
|1.9256
|1.9327
|997
|2005.03.16 12:55
|modify
|145
|0.04
|1.9237
|1.9258
|1.9327
|998
|2005.03.16 12:56
|modify
|145
|0.04
|1.9237
|1.9259
|1.9327
|999
|2005.03.16 12:57
|modify
|145
|0.04
|1.9237
|1.9265
|1.9327
|1000
|2005.03.16 12:58
|modify
|145
|0.04
|1.9237
|1.9271
|1.9327
|1001
|2005.03.16 13:00
|s/l
|145
|0.04
|1.9271
|1.9271
|1.9327
|13.60
|457.00
|1002
|2005.03.16 13:00
|buy
|146
|0.04
|1.9259
|1.9243
|1.9349
|1003
|2005.03.16 13:00
|modify
|146
|0.04
|1.9259
|1.9246
|1.9349
|1004
|2005.03.16 13:01
|modify
|146
|0.04
|1.9259
|1.9247
|1.9349
|1005
|2005.03.16 13:25
|modify
|146
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9349
|1006
|2005.03.16 13:26
|modify
|146
|0.04
|1.9259
|1.9261
|1.9349
|1007
|2005.03.16 13:26
|modify
|146
|0.04
|1.9259
|1.9262
|1.9349
|1008
|2005.03.16 13:27
|modify
|146
|0.04
|1.9259
|1.9263
|1.9349
|1009
|2005.03.16 13:31
|s/l
|146
|0.04
|1.9263
|1.9263
|1.9349
|1.60
|458.60
|1010
|2005.03.16 13:31
|buy
|147
|0.04
|1.9265
|1.9249
|1.9355
|1011
|2005.03.16 13:31
|modify
|147
|0.04
|1.9265
|1.9252
|1.9355
|1012
|2005.03.16 13:56
|modify
|147
|0.04
|1.9265
|1.9265
|1.9355
|1013
|2005.03.16 13:58
|modify
|147
|0.04
|1.9265
|1.9266
|1.9355
|1014
|2005.03.16 13:58
|modify
|147
|0.04
|1.9265
|1.9267
|1.9355
|1015
|2005.03.16 13:58
|modify
|147
|0.04
|1.9265
|1.9269
|1.9355
|1016
|2005.03.16 14:00
|s/l
|147
|0.04
|1.9269
|1.9269
|1.9355
|1.60
|460.20
|1017
|2005.03.16 14:00
|buy
|148
|0.04
|1.9269
|1.9253
|1.9359
|1018
|2005.03.16 14:00
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9254
|1.9359
|1019
|2005.03.16 14:00
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9255
|1.9359
|1020
|2005.03.16 14:00
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9256
|1.9359
|1021
|2005.03.16 14:20
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9257
|1.9359
|1022
|2005.03.16 14:28
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9270
|1.9359
|1023
|2005.03.16 14:50
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9271
|1.9359
|1024
|2005.03.16 14:52
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9272
|1.9359
|1025
|2005.03.16 14:54
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9273
|1.9359
|1026
|2005.03.16 14:54
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9274
|1.9359
|1027
|2005.03.16 14:55
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9275
|1.9359
|1028
|2005.03.16 14:56
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9276
|1.9359
|1029
|2005.03.16 14:56
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9277
|1.9359
|1030
|2005.03.16 14:56
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9278
|1.9359
|1031
|2005.03.16 14:57
|modify
|148
|0.04
|1.9269
|1.9279
|1.9359
|1032
|2005.03.16 14:59
|s/l
|148
|0.04
|1.9279
|1.9279
|1.9359
|4.00
|464.20
|1033
|2005.03.16 14:59
|buy
|149
|0.04
|1.9281
|1.9265
|1.9371
|1034
|2005.03.16 15:00
|modify
|149
|0.04
|1.9281
|1.9267
|1.9371
|1035
|2005.03.16 15:00
|s/l
|149
|0.04
|1.9267
|1.9267
|1.9371
|-5.60
|458.60
|1036
|2005.03.16 15:00
|buy
|150
|0.04
|1.9263
|1.9247
|1.9353
|1037
|2005.03.16 15:00
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9250
|1.9353
|1038
|2005.03.16 15:00
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9251
|1.9353
|1039
|2005.03.16 15:19
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9263
|1.9353
|1040
|2005.03.16 15:20
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9264
|1.9353
|1041
|2005.03.16 15:23
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9265
|1.9353
|1042
|2005.03.16 15:23
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9266
|1.9353
|1043
|2005.03.16 15:23
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9267
|1.9353
|1044
|2005.03.16 15:24
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9268
|1.9353
|1045
|2005.03.16 15:24
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9269
|1.9353
|1046
|2005.03.16 15:24
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9270
|1.9353
|1047
|2005.03.16 15:25
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9274
|1.9353
|1048
|2005.03.16 15:25
|modify
|150
|0.04
|1.9263
|1.9275
|1.9353
|1049
|2005.03.16 15:29
|s/l
|150
|0.04
|1.9275
|1.9275
|1.9353
|4.80
|463.40
|1050
|2005.03.16 15:29
|buy
|151
|0.04
|1.9264
|1.9248
|1.9354
|1051
|2005.03.16 15:30
|modify
|151
|0.04
|1.9264
|1.9250
|1.9354
|1052
|2005.03.16 15:32
|s/l
|151
|0.04
|1.9250
|1.9250
|1.9354
|-5.60
|457.80
|1053
|2005.03.16 15:32
|buy
|152
|0.04
|1.9251
|1.9235
|1.9341
|1054
|2005.03.16 15:33
|modify
|152
|0.04
|1.9251
|1.9238
|1.9341
|1055
|2005.03.16 15:46
|modify
|152
|0.04
|1.9251
|1.9239
|1.9341
|1056
|2005.03.16 15:53
|modify
|152
|0.04
|1.9251
|1.9252
|1.9341
|1057
|2005.03.16 15:55
|modify
|152
|0.04
|1.9251
|1.9253
|1.9341
|1058
|2005.03.16 15:55
|modify
|152
|0.04
|1.9251
|1.9255
|1.9341
|1059
|2005.03.16 15:57
|modify
|152
|0.04
|1.9251
|1.9256
|1.9341
|1060
|2005.03.16 15:59
|s/l
|152
|0.04
|1.9256
|1.9256
|1.9341
|2.00
|459.80
|1061
|2005.03.16 15:59
|buy
|153
|0.04
|1.9254
|1.9238
|1.9344
|1062
|2005.03.16 16:00
|modify
|153
|0.04
|1.9254
|1.9241
|1.9344
|1063
|2005.03.16 16:01
|modify
|153
|0.04
|1.9254
|1.9242
|1.9344
|1064
|2005.03.16 16:24
|modify
|153
|0.04
|1.9254
|1.9254
|1.9344
|1065
|2005.03.16 16:27
|modify
|153
|0.04
|1.9254
|1.9255
|1.9344
|1066
|2005.03.16 16:30
|s/l
|153
|0.04
|1.9255
|1.9255
|1.9344
|0.40
|460.20
|1067
|2005.03.16 16:30
|buy
|154
|0.04
|1.9257
|1.9241
|1.9347
|1068
|2005.03.16 16:30
|modify
|154
|0.04
|1.9257
|1.9244
|1.9347
|1069
|2005.03.16 16:51
|modify
|154
|0.04
|1.9257
|1.9245
|1.9347
|1070
|2005.03.16 17:52
|modify
|154
|0.04
|1.9257
|1.9257
|1.9347
|1071
|2005.03.16 17:53
|modify
|154
|0.04
|1.9257
|1.9258
|1.9347
|1072
|2005.03.16 17:55
|modify
|154
|0.04
|1.9257
|1.9259
|1.9347
|1073
|2005.03.16 18:01
|s/l
|154
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9347
|0.80
|461.00
|1074
|2005.03.16 18:01
|buy
|155
|0.04
|1.9259
|1.9243
|1.9349
|1075
|2005.03.16 18:01
|modify
|155
|0.04
|1.9259
|1.9244
|1.9349
|1076
|2005.03.16 18:01
|modify
|155
|0.04
|1.9259
|1.9245
|1.9349
|1077
|2005.03.16 18:11
|modify
|155
|0.04
|1.9259
|1.9246
|1.9349
|1078
|2005.03.16 18:13
|modify
|155
|0.04
|1.9259
|1.9247
|1.9349
|1079
|2005.03.16 18:30
|s/l
|155
|0.04
|1.9247
|1.9247
|1.9349
|-4.80
|456.20
|1080
|2005.03.16 18:30
|buy
|156
|0.04
|1.9247
|1.9231
|1.9337
|1081
|2005.03.16 18:30
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9232
|1.9337
|1082
|2005.03.16 18:31
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9233
|1.9337
|1083
|2005.03.16 18:40
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9234
|1.9337
|1084
|2005.03.16 18:43
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9235
|1.9337
|1085
|2005.03.16 19:16
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9248
|1.9337
|1086
|2005.03.16 19:18
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9249
|1.9337
|1087
|2005.03.16 19:19
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9250
|1.9337
|1088
|2005.03.16 19:20
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9251
|1.9337
|1089
|2005.03.16 19:21
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9252
|1.9337
|1090
|2005.03.16 19:23
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9253
|1.9337
|1091
|2005.03.16 19:44
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9254
|1.9337
|1092
|2005.03.16 19:47
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9255
|1.9337
|1093
|2005.03.16 19:48
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9256
|1.9337
|1094
|2005.03.16 19:50
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9257
|1.9337
|1095
|2005.03.16 19:51
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9258
|1.9337
|1096
|2005.03.16 19:51
|modify
|156
|0.04
|1.9247
|1.9259
|1.9337
|1097
|2005.03.16 20:00
|s/l
|156
|0.04
|1.9259
|1.9259
|1.9337
|4.80
|461.00
|1098
|2005.03.16 20:00
|buy
|157
|0.04
|1.9261
|1.9245
|1.9351
|1099
|2005.03.16 20:00
|modify
|157
|0.04
|1.9261
|1.9246
|1.9351
|1100
|2005.03.16 20:00
|modify
|157
|0.04
|1.9261
|1.9247
|1.9351
|1101
|2005.03.16 20:12
|modify
|157
|0.04
|1.9261
|1.9249
|1.9351
|1102
|2005.03.16 21:16
|modify
|157
|0.04
|1.9261
|1.9261
|1.9351
|1103
|2005.03.16 21:16
|modify
|157
|0.04
|1.9261
|1.9262
|1.9351
|1104
|2005.03.16 21:16
|modify
|157
|0.04
|1.9261
|1.9263
|1.9351
|1105
|2005.03.16 21:18
|modify
|157
|0.04
|1.9261
|1.9266
|1.9351
|1106
|2005.03.16 21:19
|modify
|157
|0.04
|1.9261
|1.9267
|1.9351
|1107
|2005.03.16 21:21
|modify
|157
|0.04
|1.9261
|1.9268
|1.9351
|1108
|2005.03.16 22:02
|s/l
|157
|0.04
|1.9268
|1.9268
|1.9351
|2.80
|463.80
|1109
|2005.03.16 22:02
|buy
|158
|0.04
|1.9269
|1.9253
|1.9359
|1110
|2005.03.16 22:02
|modify
|158
|0.04
|1.9269
|1.9256
|1.9359
|1111
|2005.03.16 22:09
|modify
|158
|0.04
|1.9269
|1.9257
|1.9359
|1112
|2005.03.16 22:46
|modify
|158
|0.04
|1.9269
|1.9270
|1.9359
|1113
|2005.03.16 22:47
|modify
|158
|0.04
|1.9269
|1.9271
|1.9359
|1114
|2005.03.16 22:49
|modify
|158
|0.04
|1.9269
|1.9272
|1.9359
|1115
|2005.03.16 22:59
|s/l
|158
|0.04
|1.9272
|1.9272
|1.9359
|1.20
|465.00
|1116
|2005.03.16 22:59
|buy
|159
|0.04
|1.9270
|1.9254
|1.9360
|1117
|2005.03.16 23:00
|modify
|159
|0.04
|1.9270
|1.9256
|1.9360
|1118
|2005.03.16 23:16
|modify
|159
|0.04
|1.9270
|1.9257
|1.9360
|1119
|2005.03.16 23:17
|modify
|159
|0.04
|1.9270
|1.9258
|1.9360
|1120
|2005.03.16 23:30
|s/l
|159
|0.04
|1.9258
|1.9258
|1.9360
|-4.80
|460.20
|1121
|2005.03.16 23:30
|buy
|160
|0.04
|1.9259
|1.9243
|1.9349
|1122
|2005.03.16 23:38
|modify
|160
|0.04
|1.9259
|1.9244
|1.9349
|1123
|2005.03.16 23:39
|modify
|160
|0.04
|1.9259
|1.9245
|1.9349
|1124
|2005.03.16 23:41
|modify
|160
|0.04
|1.9259
|1.9246
|1.9349
|1125
|2005.03.16 23:43
|modify
|160
|0.04
|1.9259
|1.9247
|1.9349
|1126
|2005.03.16 23:59
|s/l
|160
|0.04
|1.9247
|1.9247
|1.9349
|-4.80
|455.40
|1127
|2005.03.16 23:59
|buy
|161
|0.04
|1.9248
|1.9232
|1.9338
|1128
|2005.03.17 00:00
|modify
|161
|0.04
|1.9248
|1.9234
|1.9338
|1129
|2005.03.17 00:08
|modify
|161
|0.04
|1.9248
|1.9235
|1.9338
|1130
|2005.03.17 00:11
|modify
|161
|0.04
|1.9248
|1.9236
|1.9338
|1131
|2005.03.17 00:44
|modify
|161
|0.04
|1.9248
|1.9249
|1.9338
|1132
|2005.03.17 00:44
|modify
|161
|0.04
|1.9248
|1.9250
|1.9338
|1133
|2005.03.17 00:46
|modify
|161
|0.04
|1.9248
|1.9251
|1.9338
|1134
|2005.03.17 00:55
|close at stop
|161
|0.04
|1.9260
|1.9251
|1.9338
|4.80
|460.20