Strategy Tester Report
GoGetLongs2xbackup

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.03.02 16:30 - 2006.08.10 20:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMain_Moving_Aves_etc="Moving Average and Initial Order Settings"; ShortemaS=4; ShortemaL=18; Mtrendema=150; TrailingStop=12; Slippage=3; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.04; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; Countertrend_1="Countertrend Signal 1 Settings"; UseCTrend_1=false; MaxOpenTrade_2=1; Lots2=0.8; TakeProfit2=52; StopLoss2=120; MinsMultiplier2=75; OffAve2=160; Countertrend_2="Countertrend Signal 2 Settings"; UseCTrend_2=false; MaxOpenTrade_3=1; Lots3=0.07; TakeProfit3=30; StopLoss3=30; MinsMultiplier3=75; OffAve3=320; Countertrend_3="Countertrend Signal 3 Settings"; UseCTrend_3=false; MaxOpenTrade_4=1; Lots4=0.1; TakeProfit4=30; StopLoss4=30; MinsMultiplier4=75; OffAve4=320; Shift=2; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.09; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.6; TakeProfit6=55;
Bars in test17682Ticks modelled1775356Modelling quality65.85%
Initial deposit500.00
Total net profit0.00Gross profit0.00Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff0.00
Absolute drawdown500.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total trades0Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)0 (0.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade0.00loss trade0.00
Averageprofit trade0.00loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)0 (0.00)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)0.00 (0)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins0consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.04 14:57buy10.041.92551.92391.9345
22005.03.04 14:57modify10.041.92551.92401.9345
32005.03.04 14:58modify10.041.92551.92411.9345
42005.03.04 15:26modify10.041.92551.92421.9345
52005.03.04 15:26modify10.041.92551.92431.9345
62005.03.04 15:27modify10.041.92551.92551.9345
72005.03.04 15:28modify10.041.92551.92591.9345
82005.03.04 15:29s/l10.041.92591.92591.93451.60501.60
92005.03.04 15:29buy20.081.92471.92311.9337
102005.03.04 15:30modify20.081.92471.92341.9337
112005.03.04 16:01s/l20.081.92341.92341.9337-10.40491.20
122005.03.04 16:01buy30.041.92351.92191.9325
132005.03.04 16:04modify30.041.92351.92201.9325
142005.03.04 16:25modify30.041.92351.92231.9325
152005.03.04 16:27modify30.041.92351.92351.9325
162005.03.04 16:31s/l30.041.92351.92351.93250.00491.20
172005.03.04 16:31buy40.041.92361.92201.9326
182005.03.04 16:32modify40.041.92361.92211.9326
192005.03.04 16:33modify40.041.92361.92221.9326
202005.03.04 16:34modify40.041.92361.92231.9326
212005.03.04 16:54modify40.041.92361.92241.9326
222005.03.04 16:57modify40.041.92361.92371.9326
232005.03.04 16:59s/l40.041.92371.92371.93260.40491.60
242005.03.04 16:59buy50.041.92381.92221.9328
252005.03.04 17:00modify50.041.92381.92251.9328
262005.03.04 17:25modify50.041.92381.92261.9328
272005.03.07 00:06s/l50.041.92261.92261.9328-4.80486.80
282005.03.07 00:06buy60.041.92261.92101.9316
292005.03.07 00:07modify60.041.92261.92111.9316
302005.03.07 00:07modify60.041.92261.92121.9316
312005.03.07 00:18modify60.041.92261.92131.9316
322005.03.07 00:18modify60.041.92261.92141.9316
332005.03.07 02:00s/l60.041.92141.92141.9316-4.80482.00
342005.03.07 02:00buy70.041.92141.91981.9304
352005.03.07 02:16modify70.041.92141.92001.9304
362005.03.07 02:16modify70.041.92141.92011.9304
372005.03.07 02:16modify70.041.92141.92021.9304
382005.03.07 02:47modify70.041.92141.92171.9304
392005.03.07 02:48modify70.041.92141.92181.9304
402005.03.07 02:59s/l70.041.92181.92181.93041.60483.60
412005.03.07 02:59buy80.041.92161.92001.9306
422005.03.07 03:00modify80.041.92161.92021.9306
432005.03.07 03:14modify80.041.92161.92031.9306
442005.03.07 04:00modify80.041.92161.92041.9306
452005.03.07 06:00s/l80.041.92041.92041.9306-4.80478.80
462005.03.07 06:12buy90.041.92171.92011.9307
472005.03.07 06:12modify90.041.92171.92021.9307
482005.03.07 06:12modify90.041.92171.92031.9307
492005.03.07 06:13modify90.041.92171.92051.9307
502005.03.07 06:29s/l90.041.92051.92051.9307-4.80474.00
512005.03.07 16:00buy100.041.91671.91511.9257
522005.03.07 16:00modify100.041.91671.91521.9257
532005.03.07 16:00modify100.041.91671.91551.9257
542005.03.07 17:19s/l100.041.91551.91551.9257-4.80469.20
552005.03.07 17:19buy110.041.91571.91411.9247
562005.03.07 17:19modify110.041.91571.91451.9247
572005.03.07 17:49s/l110.041.91451.91451.9247-4.80464.40
582005.03.08 07:00buy120.041.91681.91521.9258
592005.03.08 07:01modify120.041.91681.91801.9258
602005.03.08 07:03s/l120.041.91801.91801.92584.80469.20
612005.03.08 07:03buy130.041.91681.91521.9258
622005.03.08 07:03modify130.041.91681.91561.9258
632005.03.08 07:10modify130.041.91681.91691.9258
642005.03.08 07:10modify130.041.91681.91701.9258
652005.03.08 07:12modify130.041.91681.91711.9258
662005.03.08 07:12modify130.041.91681.91731.9258
672005.03.08 07:12modify130.041.91681.91741.9258
682005.03.08 07:12modify130.041.91681.91751.9258
692005.03.08 07:13s/l130.041.91751.91751.92582.80472.00
702005.03.08 07:13buy140.041.91721.91561.9262
712005.03.08 07:13modify140.041.91721.91591.9262
722005.03.08 07:19modify140.041.91721.91601.9262
732005.03.08 07:21modify140.041.91721.91721.9262
742005.03.08 07:21modify140.041.91721.91731.9262
752005.03.08 07:21modify140.041.91721.91741.9262
762005.03.08 07:22s/l140.041.91741.91741.92620.80472.80
772005.03.08 07:22buy150.041.91751.91591.9265
782005.03.08 07:22modify150.041.91751.91611.9265
792005.03.08 07:24modify150.041.91751.91631.9265
802005.03.08 07:31modify150.041.91751.92031.9265
812005.03.08 07:31s/l150.041.92031.92031.926511.20484.00
822005.03.08 07:31buy160.041.91881.91721.9278
832005.03.08 07:32modify160.041.91881.91891.9278
842005.03.08 07:33s/l160.041.91891.91891.92780.40484.40
852005.03.08 07:33buy170.041.91901.91741.9280
862005.03.08 07:33modify170.041.91901.91761.9280
872005.03.08 07:33modify170.041.91901.91771.9280
882005.03.08 07:33modify170.041.91901.91781.9280
892005.03.08 07:39modify170.041.91901.91991.9280
902005.03.08 07:39modify170.041.91901.92011.9280
912005.03.08 07:40modify170.041.91901.92021.9280
922005.03.08 07:41modify170.041.91901.92031.9280
932005.03.08 07:42s/l170.041.92031.92031.92805.20489.60
942005.03.08 07:42buy180.041.91951.91791.9285
952005.03.08 07:42modify180.041.91951.91831.9285
962005.03.08 07:47modify180.041.91951.91961.9285
972005.03.08 07:48modify180.041.91951.91971.9285
982005.03.08 07:48s/l180.041.91971.91971.92850.80490.40
992005.03.08 07:48buy190.041.91991.91831.9289
1002005.03.08 07:48modify190.041.91991.91841.9289
1012005.03.08 07:48modify190.041.91991.91851.9289
1022005.03.08 07:49modify190.041.91991.91871.9289
1032005.03.08 07:50s/l190.041.91871.91871.9289-4.80485.60
1042005.03.08 07:50buy200.041.91881.91721.9278
1052005.03.08 07:50modify200.041.91881.91731.9278
1062005.03.08 07:50modify200.041.91881.91751.9278
1072005.03.08 07:50modify200.041.91881.91761.9278
1082005.03.08 07:50modify200.041.91881.91961.9278
1092005.03.08 07:51modify200.041.91881.92031.9278
1102005.03.08 07:51s/l200.041.92031.92031.92786.00491.60
1112005.03.08 07:51buy210.041.91991.91831.9289
1122005.03.08 07:52modify210.041.91991.91841.9289
1132005.03.08 07:54modify210.041.91991.91871.9289
1142005.03.08 07:58s/l210.041.91871.91871.9289-4.80486.80
1152005.03.08 07:58buy220.041.91831.91671.9273
1162005.03.08 07:58modify220.041.91831.92001.9273
1172005.03.08 07:59modify220.041.91831.92011.9273
1182005.03.08 08:00modify220.041.91831.92021.9273
1192005.03.08 08:00s/l220.041.92021.92021.92737.60494.40
1202005.03.08 08:00buy230.041.92021.91861.9292
1212005.03.08 08:01modify230.041.92021.92021.9292
1222005.03.08 08:01s/l230.041.92021.92021.92920.00494.40
1232005.03.08 08:01buy240.041.91991.91831.9289
1242005.03.08 08:01modify240.041.91991.91861.9289
1252005.03.08 08:02modify240.041.91991.91871.9289
1262005.03.08 08:09modify240.041.91991.91991.9289
1272005.03.08 08:09modify240.041.91991.92001.9289
1282005.03.08 08:12s/l240.041.92001.92001.92890.40494.80
1292005.03.08 08:12buy250.041.92011.91851.9291
1302005.03.08 08:12modify250.041.92011.91891.9291
1312005.03.08 08:20modify250.041.92011.92011.9291
1322005.03.08 08:20modify250.041.92011.92021.9291
1332005.03.08 08:21s/l250.041.92021.92021.92910.40495.20
1342005.03.08 08:21buy260.041.92031.91871.9293
1352005.03.08 08:21modify260.041.92031.91901.9293
1362005.03.08 08:21modify260.041.92031.91911.9293
1372005.03.08 08:27modify260.041.92031.92051.9293
1382005.03.08 08:28modify260.041.92031.92071.9293
1392005.03.08 08:29s/l260.041.92071.92071.92931.60496.80
1402005.03.08 08:29buy270.041.91991.91831.9289
1412005.03.08 08:30modify270.041.91991.91851.9289
1422005.03.08 08:31modify270.041.91991.91861.9289
1432005.03.08 08:38modify270.041.91991.91871.9289
1442005.03.08 09:03s/l270.041.91871.91871.9289-4.80492.00
1452005.03.08 09:03buy280.041.91881.91721.9278
1462005.03.08 09:04modify280.041.91881.91751.9278
1472005.03.08 09:04modify280.041.91881.91761.9278
1482005.03.08 09:27modify280.041.91881.91891.9278
1492005.03.08 09:27modify280.041.91881.91911.9278
1502005.03.08 09:35s/l280.041.91911.91911.92781.20493.20
1512005.03.08 09:35buy290.041.91921.91761.9282
1522005.03.08 09:35modify290.041.91921.91791.9282
1532005.03.08 09:35modify290.041.91921.91801.9282
1542005.03.08 09:56modify290.041.91921.91931.9282
1552005.03.08 09:56modify290.041.91921.91941.9282
1562005.03.08 09:56modify290.041.91921.91961.9282
1572005.03.08 09:56modify290.041.91921.91981.9282
1582005.03.08 09:56modify290.041.91921.92001.9282
1592005.03.08 09:57modify290.041.91921.92021.9282
1602005.03.08 10:26modify290.041.91921.92031.9282
1612005.03.08 10:26modify290.041.91921.92051.9282
1622005.03.08 10:26modify290.041.91921.92061.9282
1632005.03.08 10:30modify290.041.91921.92081.9282
1642005.03.08 10:35modify290.041.91921.92091.9282
1652005.03.08 10:35modify290.041.91921.92101.9282
1662005.03.08 10:35modify290.041.91921.92111.9282
1672005.03.08 10:37modify290.041.91921.92121.9282
1682005.03.08 10:54modify290.041.91921.92131.9282
1692005.03.08 10:54modify290.041.91921.92141.9282
1702005.03.08 10:54modify290.041.91921.92151.9282
1712005.03.08 10:54modify290.041.91921.92161.9282
1722005.03.08 10:55modify290.041.91921.92171.9282
1732005.03.08 10:55modify290.041.91921.92181.9282
1742005.03.08 10:55modify290.041.91921.92191.9282
1752005.03.08 10:55modify290.041.91921.92201.9282
1762005.03.08 10:55modify290.041.91921.92221.9282
1772005.03.08 10:55modify290.041.91921.92231.9282
1782005.03.08 10:56modify290.041.91921.92241.9282
1792005.03.08 11:00s/l290.041.92241.92241.928212.80506.00
1802005.03.08 11:00buy300.081.92251.92091.9315
1812005.03.08 11:00modify300.081.92251.92101.9315
1822005.03.08 11:00modify300.081.92251.92111.9315
1832005.03.08 11:01modify300.081.92251.92121.9315
1842005.03.08 11:28modify300.081.92251.92251.9315
1852005.03.08 11:29s/l300.081.92251.92251.93150.00506.00
1862005.03.08 11:29buy310.041.92231.92071.9313
1872005.03.08 11:30modify310.041.92231.92091.9313
1882005.03.08 11:34modify310.041.92231.92101.9313
1892005.03.08 11:34modify310.041.92231.92111.9313
1902005.03.08 12:27modify310.041.92231.92231.9313
1912005.03.08 12:27modify310.041.92231.92241.9313
1922005.03.08 12:30s/l310.041.92241.92241.93130.40506.40
1932005.03.08 12:30buy320.081.92251.92091.9315
1942005.03.08 12:30modify320.081.92251.92101.9315
1952005.03.08 12:31modify320.081.92251.92111.9315
1962005.03.08 12:32modify320.081.92251.92121.9315
1972005.03.08 13:01modify320.081.92251.92251.9315
1982005.03.08 13:02modify320.081.92251.92261.9315
1992005.03.08 13:02modify320.081.92251.92271.9315
2002005.03.08 13:02modify320.081.92251.92281.9315
2012005.03.08 13:02modify320.081.92251.92291.9315
2022005.03.08 13:02modify320.081.92251.92301.9315
2032005.03.08 13:02modify320.081.92251.92311.9315
2042005.03.08 13:02modify320.081.92251.92321.9315
2052005.03.08 13:02modify320.081.92251.92351.9315
2062005.03.08 13:03modify320.081.92251.92361.9315
2072005.03.08 13:03modify320.081.92251.92371.9315
2082005.03.08 13:06s/l320.081.92371.92371.93159.60516.00
2092005.03.08 13:06buy330.081.92391.92231.9329
2102005.03.08 13:06modify330.081.92391.92241.9329
2112005.03.08 13:06modify330.081.92391.92261.9329
2122005.03.08 13:09modify330.081.92391.92271.9329
2132005.03.08 13:21modify330.081.92391.92391.9329
2142005.03.08 13:21modify330.081.92391.92401.9329
2152005.03.08 13:21modify330.081.92391.92411.9329
2162005.03.08 13:21modify330.081.92391.92431.9329
2172005.03.08 13:21modify330.081.92391.92441.9329
2182005.03.08 13:21modify330.081.92391.92451.9329
2192005.03.08 13:22modify330.081.92391.92471.9329
2202005.03.08 13:22modify330.081.92391.92491.9329
2212005.03.08 13:22modify330.081.92391.92501.9329
2222005.03.08 13:22modify330.081.92391.92521.9329
2232005.03.08 13:22modify330.081.92391.92571.9329
2242005.03.08 13:22modify330.081.92391.92591.9329
2252005.03.08 13:22modify330.081.92391.92601.9329
2262005.03.08 13:22s/l330.081.92601.92601.932916.80532.80
2272005.03.08 13:22buy340.081.92591.92431.9349
2282005.03.08 13:22modify340.081.92591.92441.9349
2292005.03.08 13:22modify340.081.92591.92461.9349
2302005.03.08 13:22modify340.081.92591.92471.9349
2312005.03.08 13:22modify340.081.92591.92601.9349
2322005.03.08 13:25modify340.081.92591.92611.9349
2332005.03.08 13:25modify340.081.92591.92661.9349
2342005.03.08 13:26modify340.081.92591.92671.9349
2352005.03.08 13:30s/l340.081.92671.92671.93496.40539.20
2362005.03.08 13:30buy350.081.92661.92501.9356
2372005.03.08 13:30modify350.081.92661.92521.9356
2382005.03.08 13:30modify350.081.92661.92531.9356
2392005.03.08 13:32modify350.081.92661.92661.9356
2402005.03.08 13:50modify350.081.92661.92671.9356
2412005.03.08 13:51modify350.081.92661.92681.9356
2422005.03.08 13:51modify350.081.92661.92691.9356
2432005.03.08 13:51modify350.081.92661.92701.9356
2442005.03.08 13:51modify350.081.92661.92721.9356
2452005.03.08 13:51modify350.081.92661.92731.9356
2462005.03.08 13:51modify350.081.92661.92741.9356
2472005.03.08 13:51modify350.081.92661.92751.9356
2482005.03.08 13:51modify350.081.92661.92761.9356
2492005.03.08 13:52modify350.081.92661.92771.9356
2502005.03.08 13:52modify350.081.92661.92781.9356
2512005.03.08 13:52modify350.081.92661.92811.9356
2522005.03.08 13:52modify350.081.92661.92821.9356
2532005.03.08 13:52modify350.081.92661.92831.9356
2542005.03.08 13:52modify350.081.92661.92841.9356
2552005.03.08 13:54modify350.081.92661.92851.9356
2562005.03.08 13:55modify350.081.92661.92861.9356
2572005.03.08 13:55modify350.081.92661.92871.9356
2582005.03.08 13:55modify350.081.92661.92891.9356
2592005.03.08 13:55modify350.081.92661.92901.9356
2602005.03.08 13:57modify350.081.92661.92911.9356
2612005.03.08 13:57modify350.081.92661.92921.9356
2622005.03.08 14:00s/l350.081.92921.92921.935620.80560.00
2632005.03.08 14:00buy360.081.92841.92681.9374
2642005.03.08 14:00modify360.081.92841.92711.9374
2652005.03.08 14:01modify360.081.92841.92721.9374
2662005.03.08 14:28modify360.081.92841.92841.9374
2672005.03.08 14:28modify360.081.92841.92851.9374
2682005.03.08 14:28modify360.081.92841.92861.9374
2692005.03.08 14:28modify360.081.92841.92871.9374
2702005.03.08 14:50modify360.081.92841.92881.9374
2712005.03.08 14:54modify360.081.92841.92891.9374
2722005.03.08 14:54modify360.081.92841.92901.9374
2732005.03.08 14:56modify360.081.92841.92911.9374
2742005.03.08 14:57modify360.081.92841.92921.9374
2752005.03.08 14:57modify360.081.92841.92931.9374
2762005.03.08 14:57modify360.081.92841.92941.9374
2772005.03.08 14:57modify360.081.92841.92951.9374
2782005.03.08 14:57modify360.081.92841.92971.9374
2792005.03.08 14:57modify360.081.92841.92991.9374
2802005.03.08 14:57modify360.081.92841.93001.9374
2812005.03.08 15:20modify360.081.92841.93011.9374
2822005.03.08 15:23modify360.081.92841.93021.9374
2832005.03.08 15:23modify360.081.92841.93031.9374
2842005.03.08 15:25modify360.081.92841.93041.9374
2852005.03.08 15:26modify360.081.92841.93061.9374
2862005.03.08 15:26modify360.081.92841.93071.9374
2872005.03.08 15:26modify360.081.92841.93081.9374
2882005.03.08 15:26modify360.081.92841.93091.9374
2892005.03.08 15:27modify360.081.92841.93101.9374
2902005.03.08 15:27modify360.081.92841.93111.9374
2912005.03.08 15:27modify360.081.92841.93121.9374
2922005.03.08 15:30s/l360.081.93121.93121.937422.40582.40
2932005.03.08 15:30buy370.081.93121.92961.9402
2942005.03.08 15:30s/l370.081.92961.92961.9402-12.80569.60
2952005.03.08 15:30buy380.041.92881.92721.9378
2962005.03.08 15:30modify380.041.92881.92731.9378
2972005.03.08 15:31modify380.041.92881.92741.9378
2982005.03.08 15:48modify380.041.92881.92751.9378
2992005.03.08 15:49modify380.041.92881.92761.9378
3002005.03.08 15:56modify380.041.92881.92891.9378
3012005.03.08 15:56modify380.041.92881.92911.9378
3022005.03.08 15:56modify380.041.92881.92921.9378
3032005.03.08 15:56modify380.041.92881.92941.9378
3042005.03.08 15:56modify380.041.92881.92951.9378
3052005.03.08 15:56modify380.041.92881.92961.9378
3062005.03.08 15:57modify380.041.92881.92971.9378
3072005.03.08 15:57modify380.041.92881.92981.9378
3082005.03.08 15:57modify380.041.92881.93001.9378
3092005.03.08 15:58modify380.041.92881.93011.9378
3102005.03.08 15:58modify380.041.92881.93021.9378
3112005.03.08 15:59s/l380.041.93021.93021.93785.60575.20
3122005.03.08 15:59buy390.081.92931.92771.9383
3132005.03.08 16:00modify390.081.92931.92801.9383
3142005.03.08 16:01s/l390.081.92801.92801.9383-10.40564.80
3152005.03.08 16:01buy400.041.92811.92651.9371
3162005.03.08 16:01modify400.041.92811.92661.9371
3172005.03.08 16:01modify400.041.92811.92671.9371
3182005.03.08 16:10modify400.041.92811.92681.9371
3192005.03.08 16:18modify400.041.92811.92691.9371
3202005.03.08 16:25modify400.041.92811.92811.9371
3212005.03.08 16:26modify400.041.92811.92821.9371
3222005.03.08 16:26modify400.041.92811.92831.9371
3232005.03.08 16:26modify400.041.92811.92841.9371
3242005.03.08 16:27modify400.041.92811.92851.9371
3252005.03.08 16:28modify400.041.92811.92861.9371
3262005.03.08 16:29s/l400.041.92861.92861.93712.00566.80
3272005.03.08 16:29buy410.081.92871.92711.9377
3282005.03.08 16:30modify410.081.92871.92731.9377
3292005.03.08 16:56modify410.081.92871.92741.9377
3302005.03.08 17:24modify410.081.92871.92751.9377
3312005.03.08 17:33s/l410.081.92751.92751.9377-9.60557.20
3322005.03.08 17:33buy420.041.92741.92581.9364
3332005.03.08 17:33modify420.041.92741.92611.9364
3342005.03.08 17:38modify420.041.92741.92621.9364
3352005.03.08 17:54modify420.041.92741.92741.9364
3362005.03.08 17:54modify420.041.92741.92751.9364
3372005.03.08 17:56modify420.041.92741.92761.9364
3382005.03.08 18:19modify420.041.92741.92771.9364
3392005.03.08 18:20modify420.041.92741.92781.9364
3402005.03.08 18:22modify420.041.92741.92791.9364
3412005.03.08 18:22modify420.041.92741.92801.9364
3422005.03.08 18:23modify420.041.92741.92811.9364
3432005.03.08 18:23modify420.041.92741.92821.9364
3442005.03.08 18:23modify420.041.92741.92831.9364
3452005.03.08 18:23modify420.041.92741.92841.9364
3462005.03.08 18:23modify420.041.92741.92851.9364
3472005.03.08 18:23modify420.041.92741.92861.9364
3482005.03.08 18:24modify420.041.92741.92871.9364
3492005.03.08 18:25modify420.041.92741.92881.9364
3502005.03.08 18:25modify420.041.92741.92891.9364
3512005.03.08 18:29s/l420.041.92891.92891.93646.00563.20
3522005.03.08 18:29buy430.081.92871.92711.9377
3532005.03.08 18:30modify430.081.92871.92731.9377
3542005.03.08 18:52modify430.081.92871.92741.9377
3552005.03.08 18:52modify430.081.92871.92751.9377
3562005.03.08 20:33s/l430.081.92751.92751.9377-9.60553.60
3572005.03.08 20:33buy440.041.92771.92611.9367
3582005.03.08 20:33modify440.041.92771.92621.9367
3592005.03.08 20:33modify440.041.92771.92631.9367
3602005.03.08 20:34modify440.041.92771.92641.9367
3612005.03.08 20:41modify440.041.92771.92651.9367
3622005.03.08 20:50modify440.041.92771.92771.9367
3632005.03.08 20:50modify440.041.92771.92781.9367
3642005.03.08 20:52modify440.041.92771.92791.9367
3652005.03.08 21:04modify440.041.92771.92801.9367
3662005.03.08 21:12modify440.041.92771.92811.9367
3672005.03.08 21:12modify440.041.92771.92821.9367
3682005.03.08 21:12modify440.041.92771.92831.9367
3692005.03.08 21:19modify440.041.92771.92841.9367
3702005.03.08 21:19modify440.041.92771.92851.9367
3712005.03.08 21:19modify440.041.92771.92881.9367
3722005.03.08 21:20modify440.041.92771.92891.9367
3732005.03.08 21:21modify440.041.92771.92901.9367
3742005.03.08 21:31s/l440.041.92901.92901.93675.20558.80
3752005.03.08 21:31buy450.081.92911.92751.9381
3762005.03.08 21:32modify450.081.92911.92761.9381
3772005.03.08 21:32modify450.081.92911.92771.9381
3782005.03.08 21:33modify450.081.92911.92781.9381
3792005.03.08 21:41modify450.081.92911.92791.9381
3802005.03.08 22:30s/l450.081.92791.92791.9381-9.60549.20
3812005.03.08 22:30buy460.041.92801.92641.9370
3822005.03.08 22:30modify460.041.92801.92671.9370
3832005.03.08 22:30modify460.041.92801.92681.9370
3842005.03.08 23:16modify460.041.92801.92811.9370
3852005.03.08 23:17modify460.041.92801.92821.9370
3862005.03.08 23:17modify460.041.92801.92831.9370
3872005.03.08 23:17modify460.041.92801.92841.9370
3882005.03.08 23:19modify460.041.92801.92851.9370
3892005.03.08 23:29s/l460.041.92851.92851.93702.00551.20
3902005.03.08 23:29buy470.081.92831.92671.9373
3912005.03.08 23:30modify470.081.92831.92691.9373
3922005.03.08 23:48modify470.081.92831.92701.9373
3932005.03.09 00:30s/l470.081.92701.92701.9373-10.40540.80
3942005.03.09 00:46buy480.041.92801.92641.9370
3952005.03.09 00:47modify480.041.92801.92651.9370
3962005.03.09 00:48modify480.041.92801.92661.9370
3972005.03.09 01:43modify480.041.92801.92681.9370
3982005.03.09 06:08modify480.041.92801.92801.9370
3992005.03.09 06:10modify480.041.92801.92811.9370
4002005.03.09 06:10modify480.041.92801.92821.9370
4012005.03.09 06:29s/l480.041.92821.92821.93700.80541.60
4022005.03.09 06:29buy490.081.92791.92631.9369
4032005.03.09 06:30modify490.081.92791.92651.9369
4042005.03.09 06:34modify490.081.92791.92671.9369
4052005.03.09 06:38modify490.081.92791.92791.9369
4062005.03.09 06:38modify490.081.92791.92811.9369
4072005.03.09 06:39modify490.081.92791.92831.9369
4082005.03.09 06:40modify490.081.92791.92841.9369
4092005.03.09 07:00s/l490.081.92841.92841.93694.00545.60
4102005.03.09 07:00buy500.081.92831.92671.9373
4112005.03.09 07:00modify500.081.92831.92681.9373
4122005.03.09 07:00modify500.081.92831.92691.9373
4132005.03.09 07:00modify500.081.92831.92701.9373
4142005.03.09 07:03modify500.081.92831.92711.9373
4152005.03.09 07:06modify500.081.92831.92861.9373
4162005.03.09 07:06modify500.081.92831.92891.9373
4172005.03.09 07:07modify500.081.92831.92941.9373
4182005.03.09 07:07modify500.081.92831.92951.9373
4192005.03.09 07:07modify500.081.92831.92961.9373
4202005.03.09 07:08modify500.081.92831.92981.9373
4212005.03.09 07:08modify500.081.92831.92991.9373
4222005.03.09 07:09modify500.081.92831.93011.9373
4232005.03.09 07:11s/l500.081.93011.93011.937314.40560.00
4242005.03.09 07:11buy510.081.93031.92871.9393
4252005.03.09 07:11modify510.081.93031.92911.9393
4262005.03.09 07:37modify510.081.93031.93031.9393
4272005.03.09 07:38modify510.081.93031.93041.9393
4282005.03.09 07:38modify510.081.93031.93051.9393
4292005.03.09 07:39modify510.081.93031.93061.9393
4302005.03.09 07:59s/l510.081.93061.93061.93932.40562.40
4312005.03.09 07:59buy520.081.93031.92871.9393
4322005.03.09 08:00modify520.081.93031.92891.9393
4332005.03.09 08:06modify520.081.93031.92901.9393
4342005.03.09 08:30s/l520.081.92901.92901.9393-10.40552.00
4352005.03.09 08:30buy530.041.92871.92711.9377
4362005.03.09 08:30modify530.041.92871.92741.9377
4372005.03.09 08:30modify530.041.92871.92751.9377
4382005.03.09 08:30s/l530.041.92751.92751.9377-4.80547.20
4392005.03.09 08:30buy540.041.92671.92511.9357
4402005.03.09 08:30s/l540.041.92511.92511.9357-6.40540.80
4412005.03.09 08:30buy550.041.92671.92511.9357
4422005.03.09 08:30modify550.041.92671.92521.9357
4432005.03.09 08:30modify550.041.92671.92541.9357
4442005.03.09 08:30modify550.041.92671.92551.9357
4452005.03.09 08:30s/l550.041.92551.92551.9357-4.80536.00
4462005.03.09 08:31buy560.041.92671.92511.9357
4472005.03.09 08:31modify560.041.92671.92541.9357
4482005.03.09 08:34modify560.041.92671.92551.9357
4492005.03.09 08:34modify560.041.92671.92691.9357
4502005.03.09 08:34modify560.041.92671.92711.9357
4512005.03.09 08:35modify560.041.92671.92721.9357
4522005.03.09 08:35modify560.041.92671.92751.9357
4532005.03.09 08:35s/l560.041.92751.92751.93573.20539.20
4542005.03.09 08:35buy570.081.92691.92531.9359
4552005.03.09 08:35modify570.081.92691.92571.9359
4562005.03.09 08:35modify570.081.92691.92731.9359
4572005.03.09 08:35modify570.081.92691.92741.9359
4582005.03.09 08:35modify570.081.92691.92751.9359
4592005.03.09 08:35modify570.081.92691.92761.9359
4602005.03.09 08:35modify570.081.92691.92821.9359
4612005.03.09 08:35modify570.081.92691.92831.9359
4622005.03.09 08:35modify570.081.92691.92851.9359
4632005.03.09 08:36modify570.081.92691.92871.9359
4642005.03.09 08:36modify570.081.92691.92881.9359
4652005.03.09 08:36modify570.081.92691.92891.9359
4662005.03.09 08:37modify570.081.92691.92911.9359
4672005.03.09 08:37modify570.081.92691.92921.9359
4682005.03.09 08:38s/l570.081.92921.92921.935918.40557.60
4692005.03.09 08:38buy580.081.92931.92771.9383
4702005.03.09 08:39modify580.081.92931.92801.9383
4712005.03.09 08:44modify580.081.92931.92811.9383
4722005.03.09 08:59s/l580.081.92811.92811.9383-9.60548.00
4732005.03.09 08:59buy590.041.92661.92501.9356
4742005.03.09 09:00modify590.041.92661.92521.9356
4752005.03.09 09:00s/l590.041.92521.92521.9356-5.60542.40
4762005.03.09 16:30buy600.041.92611.92451.9351
4772005.03.09 16:36modify600.041.92611.92611.9351
4782005.03.09 16:47modify600.041.92611.92631.9351
4792005.03.09 16:48modify600.041.92611.92651.9351
4802005.03.09 16:53s/l600.041.92651.92651.93511.60544.00
4812005.03.09 16:53buy610.081.92661.92501.9356
4822005.03.09 16:54modify610.081.92661.92511.9356
4832005.03.09 17:00modify610.081.92661.92661.9356
4842005.03.09 17:02modify610.081.92661.92671.9356
4852005.03.09 17:04modify610.081.92661.92691.9356
4862005.03.09 17:05modify610.081.92661.92701.9356
4872005.03.09 17:17modify610.081.92661.92741.9356
4882005.03.09 17:19s/l610.081.92741.92741.93566.40550.40
4892005.03.09 17:19buy620.081.92761.92601.9366
4902005.03.09 17:19modify620.081.92761.92611.9366
4912005.03.09 17:19modify620.081.92761.92621.9366
4922005.03.09 17:19modify620.081.92761.92631.9366
4932005.03.09 17:20modify620.081.92761.92641.9366
4942005.03.09 17:24s/l620.081.92641.92641.9366-9.60540.80
4952005.03.09 17:24buy630.041.92661.92501.9356
4962005.03.09 17:24modify630.041.92661.92531.9356
4972005.03.09 17:47modify630.041.92661.92661.9356
4982005.03.09 17:53s/l630.041.92661.92661.93560.00540.80
4992005.03.09 17:53buy640.041.92671.92511.9357
5002005.03.09 17:53modify640.041.92671.92521.9357
5012005.03.09 17:54modify640.041.92671.92531.9357
5022005.03.09 17:55modify640.041.92671.92541.9357
5032005.03.09 17:57modify640.041.92671.92551.9357
5042005.03.09 19:35s/l640.041.92551.92551.9357-4.80536.00
5052005.03.09 19:35buy650.041.92571.92411.9347
5062005.03.09 19:35modify650.041.92571.92441.9347
5072005.03.09 19:35modify650.041.92571.92451.9347
5082005.03.09 19:44modify650.041.92571.92571.9347
5092005.03.09 19:47s/l650.041.92571.92571.93470.00536.00
5102005.03.09 19:47buy660.041.92531.92371.9343
5112005.03.09 19:48modify660.041.92531.92411.9343
5122005.03.09 19:50s/l660.041.92411.92411.9343-4.80531.20
5132005.03.09 19:50buy670.041.92431.92271.9333
5142005.03.09 19:50modify670.041.92431.92281.9333
5152005.03.09 19:50modify670.041.92431.92291.9333
5162005.03.09 19:50modify670.041.92431.92311.9333
5172005.03.09 19:51s/l670.041.92311.92311.9333-4.80526.40
5182005.03.09 19:52buy680.041.92401.92241.9330
5192005.03.09 19:52modify680.041.92401.92251.9330
5202005.03.09 19:54modify680.041.92401.92281.9330
5212005.03.09 19:56modify680.041.92401.92401.9330
5222005.03.09 19:57modify680.041.92401.92411.9330
5232005.03.09 19:57modify680.041.92401.92421.9330
5242005.03.09 19:57modify680.041.92401.92431.9330
5252005.03.09 19:58modify680.041.92401.92441.9330
5262005.03.09 19:58modify680.041.92401.92451.9330
5272005.03.09 19:59s/l680.041.92451.92451.93302.00528.40
5282005.03.09 21:42buy690.081.92591.92431.9349
5292005.03.09 21:42modify690.081.92591.92441.9349
5302005.03.09 21:43modify690.081.92591.92451.9349
5312005.03.09 21:47s/l690.081.92451.92451.9349-11.20517.20
5322005.03.10 01:00buy700.041.92601.92441.9350
5332005.03.10 01:00modify700.041.92601.92471.9350
5342005.03.10 01:00modify700.041.92601.92481.9350
5352005.03.10 01:01modify700.041.92601.92681.9350
5362005.03.10 01:01modify700.041.92601.92691.9350
5372005.03.10 01:02modify700.041.92601.92721.9350
5382005.03.10 01:03modify700.041.92601.92731.9350
5392005.03.10 01:06modify700.041.92601.92761.9350
5402005.03.10 01:07modify700.041.92601.92831.9350
5412005.03.10 01:10s/l700.041.92831.92831.93509.20526.40
5422005.03.10 01:10buy710.081.92801.92641.9370
5432005.03.10 01:10modify710.081.92801.92671.9370
5442005.03.10 01:11modify710.081.92801.92681.9370
5452005.03.10 01:13s/l710.081.92681.92681.9370-9.60516.80
5462005.03.10 01:13buy720.041.92691.92531.9359
5472005.03.10 01:13modify720.041.92691.92561.9359
5482005.03.10 01:13modify720.041.92691.92571.9359
5492005.03.10 01:21modify720.041.92691.92701.9359
5502005.03.10 01:21modify720.041.92691.92711.9359
5512005.03.10 01:21modify720.041.92691.92721.9359
5522005.03.10 01:23s/l720.041.92721.92721.93591.20518.00
5532005.03.10 01:23buy730.081.92691.92531.9359
5542005.03.10 01:23modify730.081.92691.92541.9359
5552005.03.10 01:23modify730.081.92691.92551.9359
5562005.03.10 01:24modify730.081.92691.92561.9359
5572005.03.10 01:25modify730.081.92691.92571.9359
5582005.03.10 01:29modify730.081.92691.92701.9359
5592005.03.10 01:36modify730.081.92691.92721.9359
5602005.03.10 01:36modify730.081.92691.92731.9359
5612005.03.10 01:36modify730.081.92691.92741.9359
5622005.03.10 01:36modify730.081.92691.92751.9359
5632005.03.10 01:37modify730.081.92691.92801.9359
5642005.03.10 01:38s/l730.081.92801.92801.93598.80526.80
5652005.03.10 01:38buy740.081.92821.92661.9372
5662005.03.10 01:38modify740.081.92821.92701.9372
5672005.03.10 01:41s/l740.081.92701.92701.9372-9.60517.20
5682005.03.10 01:41buy750.041.92701.92541.9360
5692005.03.10 01:41modify750.041.92701.92551.9360
5702005.03.10 01:41modify750.041.92701.92561.9360
5712005.03.10 01:41modify750.041.92701.92571.9360
5722005.03.10 01:42modify750.041.92701.92581.9360
5732005.03.10 01:43s/l750.041.92581.92581.9360-4.80512.40
5742005.03.10 01:43buy760.041.92581.92421.9348
5752005.03.10 01:43modify760.041.92581.92451.9348
5762005.03.10 01:43modify760.041.92581.92461.9348
5772005.03.10 01:48modify760.041.92581.92611.9348
5782005.03.10 01:50modify760.041.92581.92621.9348
5792005.03.10 01:50modify760.041.92581.92631.9348
5802005.03.10 01:50modify760.041.92581.92641.9348
5812005.03.10 01:50modify760.041.92581.92651.9348
5822005.03.10 01:51modify760.041.92581.92671.9348
5832005.03.10 01:51modify760.041.92581.92691.9348
5842005.03.10 01:52s/l760.041.92691.92691.93484.40516.80
5852005.03.10 01:52buy770.081.92611.92451.9351
5862005.03.10 01:52modify770.081.92611.92461.9351
5872005.03.10 01:52modify770.081.92611.92471.9351
5882005.03.10 01:52modify770.081.92611.92481.9351
5892005.03.10 01:53modify770.081.92611.92491.9351
5902005.03.10 01:58modify770.081.92611.92611.9351
5912005.03.10 02:05modify770.081.92611.92641.9351
5922005.03.10 02:05modify770.081.92611.92651.9351
5932005.03.10 02:05modify770.081.92611.92661.9351
5942005.03.10 02:06modify770.081.92611.92691.9351
5952005.03.10 02:08s/l770.081.92691.92691.93516.40523.20
5962005.03.10 02:08buy780.081.92691.92531.9359
5972005.03.10 02:08modify780.081.92691.92541.9359
5982005.03.10 02:08modify780.081.92691.92551.9359
5992005.03.10 02:08modify780.081.92691.92561.9359
6002005.03.10 02:08modify780.081.92691.92571.9359
6012005.03.10 02:13s/l780.081.92571.92571.9359-9.60513.60
6022005.03.10 02:13buy790.041.92591.92431.9349
6032005.03.10 02:13modify790.041.92591.92471.9349
6042005.03.10 02:19modify790.041.92591.92601.9349
6052005.03.10 02:21modify790.041.92591.92611.9349
6062005.03.10 02:22s/l790.041.92611.92611.93490.80514.40
6072005.03.10 02:22buy800.081.92611.92451.9351
6082005.03.10 02:22modify800.081.92611.92481.9351
6092005.03.10 02:22modify800.081.92611.92491.9351
6102005.03.10 02:28modify800.081.92611.92621.9351
6112005.03.10 02:28modify800.081.92611.92631.9351
6122005.03.10 02:29modify800.081.92611.92641.9351
6132005.03.10 02:30modify800.081.92611.92651.9351
6142005.03.10 02:30modify800.081.92611.92671.9351
6152005.03.10 02:32modify800.081.92611.92731.9351
6162005.03.10 02:33modify800.081.92611.92741.9351
6172005.03.10 02:34modify800.081.92611.92751.9351
6182005.03.10 02:35modify800.081.92611.92791.9351
6192005.03.10 02:40s/l800.081.92791.92791.935114.40528.80
6202005.03.10 02:40buy810.081.92811.92651.9371
6212005.03.10 02:40modify810.081.92811.92681.9371
6222005.03.10 02:50modify810.081.92811.92691.9371
6232005.03.10 03:12s/l810.081.92691.92691.9371-9.60519.20
6242005.03.10 03:12buy820.041.92701.92541.9360
6252005.03.10 03:12modify820.041.92701.92571.9360
6262005.03.10 03:13modify820.041.92701.92581.9360
6272005.03.10 03:27modify820.041.92701.92711.9360
6282005.03.10 03:27modify820.041.92701.92721.9360
6292005.03.10 03:34modify820.041.92701.92731.9360
6302005.03.10 03:34modify820.041.92701.92751.9360
6312005.03.10 03:41s/l820.041.92751.92751.93602.00521.20
6322005.03.10 03:41buy830.081.92761.92601.9366
6332005.03.10 03:41modify830.081.92761.92631.9366
6342005.03.10 03:44modify830.081.92761.92641.9366
6352005.03.10 06:00modify830.081.92761.92761.9366
6362005.03.10 06:00modify830.081.92761.92771.9366
6372005.03.10 06:01modify830.081.92761.92801.9366
6382005.03.10 06:03s/l830.081.92801.92801.93663.20524.40
6392005.03.10 06:03buy840.081.92821.92661.9372
6402005.03.10 06:03modify840.081.92821.92691.9372
6412005.03.10 06:03modify840.081.92821.92701.9372
6422005.03.10 06:09s/l840.081.92701.92701.9372-9.60514.80
6432005.03.10 06:09buy850.041.92711.92551.9361
6442005.03.10 06:09modify850.041.92711.92581.9361
6452005.03.10 06:09modify850.041.92711.92591.9361
6462005.03.10 06:14modify850.041.92711.92721.9361
6472005.03.10 06:14modify850.041.92711.92731.9361
6482005.03.10 06:16modify850.041.92711.92741.9361
6492005.03.10 06:16modify850.041.92711.92751.9361
6502005.03.10 06:16s/l850.041.92751.92751.93611.60516.40
6512005.03.10 06:16buy860.081.92761.92601.9366
6522005.03.10 06:16modify860.081.92761.92611.9366
6532005.03.10 06:17modify860.081.92761.92621.9366
6542005.03.10 06:17modify860.081.92761.92631.9366
6552005.03.10 06:19modify860.081.92761.92641.9366
6562005.03.10 06:23modify860.081.92761.92761.9366
6572005.03.10 06:31modify860.081.92761.92841.9366
6582005.03.10 06:36s/l860.081.92841.92841.93666.40522.80
6592005.03.10 06:36buy870.081.92861.92701.9376
6602005.03.10 06:36modify870.081.92861.92731.9376
6612005.03.10 07:01modify870.081.92861.92921.9376
6622005.03.10 07:03s/l870.081.92921.92921.93764.80527.60
6632005.03.10 07:03buy880.081.92931.92771.9383
6642005.03.10 07:03modify880.081.92931.92801.9383
6652005.03.10 07:03modify880.081.92931.92811.9383
6662005.03.10 07:07s/l880.081.92811.92811.9383-9.60518.00
6672005.03.10 07:07buy890.041.92791.92631.9369
6682005.03.10 07:08modify890.041.92791.92671.9369
6692005.03.10 07:11modify890.041.92791.92821.9369
6702005.03.10 07:12modify890.041.92791.92831.9369
6712005.03.10 07:13modify890.041.92791.92841.9369
6722005.03.10 07:13modify890.041.92791.92881.9369
6732005.03.10 07:15modify890.041.92791.92891.9369
6742005.03.10 07:15modify890.041.92791.92901.9369
6752005.03.10 07:15modify890.041.92791.92911.9369
6762005.03.10 07:15modify890.041.92791.92921.9369
6772005.03.10 07:15s/l890.041.92921.92921.93695.20523.20
6782005.03.10 07:15buy900.081.92861.92701.9376
6792005.03.10 07:15modify900.081.92861.92711.9376
6802005.03.10 07:15modify900.081.92861.92721.9376
6812005.03.10 07:16modify900.081.92861.92731.9376
6822005.03.10 07:22modify900.081.92861.92861.9376
6832005.03.10 07:22modify900.081.92861.92881.9376
6842005.03.10 07:22modify900.081.92861.92891.9376
6852005.03.10 07:22modify900.081.92861.92901.9376
6862005.03.10 07:22modify900.081.92861.92911.9376
6872005.03.10 07:22modify900.081.92861.92921.9376
6882005.03.10 07:22s/l900.081.92921.92921.93764.80528.00
6892005.03.10 07:22buy910.081.92921.92761.9382
6902005.03.10 07:22modify910.081.92921.92791.9382
6912005.03.10 07:23modify910.081.92921.92801.9382
6922005.03.10 07:34s/l910.081.92801.92801.9382-9.60518.40
6932005.03.10 07:34buy920.041.92821.92661.9372
6942005.03.10 07:34modify920.041.92821.92691.9372
6952005.03.10 07:35modify920.041.92821.92701.9372
6962005.03.10 07:37s/l920.041.92701.92701.9372-4.80513.60
6972005.03.10 07:37buy930.041.92701.92541.9360
6982005.03.10 07:38modify930.041.92701.92581.9360
6992005.03.10 07:40modify930.041.92701.92711.9360
7002005.03.10 07:41modify930.041.92701.92761.9360
7012005.03.10 07:42modify930.041.92701.92771.9360
7022005.03.10 07:42modify930.041.92701.92781.9360
7032005.03.10 07:42modify930.041.92701.92801.9360
7042005.03.10 07:43modify930.041.92701.92821.9360
7052005.03.10 07:44modify930.041.92701.92841.9360
7062005.03.10 07:44modify930.041.92701.92861.9360
7072005.03.10 07:44s/l930.041.92861.92861.93606.40520.00
7082005.03.10 07:44buy940.081.92781.92621.9368
7092005.03.10 07:44modify940.081.92781.92631.9368
7102005.03.10 07:45modify940.081.92781.92641.9368
7112005.03.10 07:45modify940.081.92781.92651.9368
7122005.03.10 07:47modify940.081.92781.92661.9368
7132005.03.10 07:51modify940.081.92781.92811.9368
7142005.03.10 07:51modify940.081.92781.92861.9368
7152005.03.10 07:52s/l940.081.92861.92861.93686.40526.40
7162005.03.10 07:52buy950.081.92861.92701.9376
7172005.03.10 07:52modify950.081.92861.92731.9376
7182005.03.10 07:59s/l950.081.92731.92731.9376-10.40516.00
7192005.03.10 07:59buy960.041.92721.92561.9362
7202005.03.10 08:00modify960.041.92721.92581.9362
7212005.03.10 08:02modify960.041.92721.92741.9362
7222005.03.10 08:03modify960.041.92721.92751.9362
7232005.03.10 08:04s/l960.041.92751.92751.93621.20517.20
7242005.03.10 08:04buy970.081.92741.92581.9364
7252005.03.10 08:04modify970.081.92741.92611.9364
7262005.03.10 08:05modify970.081.92741.92621.9364
7272005.03.10 08:05s/l970.081.92621.92621.9364-9.60507.60
7282005.03.10 08:05buy980.041.92641.92481.9354
7292005.03.10 08:05modify980.041.92641.92511.9354
7302005.03.10 08:05modify980.041.92641.92521.9354
7312005.03.10 08:09modify980.041.92641.92661.9354
7322005.03.10 08:10modify980.041.92641.92731.9354
7332005.03.10 08:11modify980.041.92641.92741.9354
7342005.03.10 08:12modify980.041.92641.92761.9354
7352005.03.10 08:13s/l980.041.92761.92761.93544.80512.40
7362005.03.10 08:13buy990.081.92781.92621.9368
7372005.03.10 08:13modify990.081.92781.92651.9368
7382005.03.10 08:14s/l990.081.92651.92651.9368-10.40502.00
7392005.03.10 08:14buy1000.041.92661.92501.9356
7402005.03.10 08:14modify1000.041.92661.92531.9356
7412005.03.10 08:16modify1000.041.92661.92691.9356
7422005.03.10 08:16modify1000.041.92661.92701.9356
7432005.03.10 08:16modify1000.041.92661.92711.9356
7442005.03.10 08:17s/l1000.041.92711.92711.93562.00504.00
7452005.03.10 08:17buy1010.081.92711.92551.9361
7462005.03.10 08:17modify1010.081.92711.92591.9361
7472005.03.10 08:18s/l1010.081.92591.92591.9361-9.60494.40
7482005.03.10 08:18buy1020.041.92611.92451.9351
7492005.03.10 08:18modify1020.041.92611.92481.9351
7502005.03.10 08:18modify1020.041.92611.92491.9351
7512005.03.10 08:20modify1020.041.92611.92681.9351
7522005.03.10 08:20s/l1020.041.92681.92681.93512.80497.20
7532005.03.10 08:20buy1030.041.92691.92531.9359
7542005.03.10 08:20modify1030.041.92691.92571.9359
7552005.03.10 08:21modify1030.041.92691.92811.9359
7562005.03.10 08:21s/l1030.041.92811.92811.93594.80502.00
7572005.03.10 08:21buy1040.081.92821.92661.9372
7582005.03.10 08:21modify1040.081.92821.92671.9372
7592005.03.10 08:21modify1040.081.92821.92681.9372
7602005.03.10 08:22modify1040.081.92821.92691.9372
7612005.03.10 08:26modify1040.081.92821.92701.9372
7622005.03.10 08:27modify1040.081.92821.92831.9372
7632005.03.10 08:27modify1040.081.92821.92841.9372
7642005.03.10 08:28modify1040.081.92821.92891.9372
7652005.03.10 08:31s/l1040.081.92891.92891.93725.60507.60
7662005.03.10 08:31buy1050.081.92901.92741.9380
7672005.03.10 08:32modify1050.081.92901.92771.9380
7682005.03.10 08:32modify1050.081.92901.92781.9380
7692005.03.10 08:35s/l1050.081.92781.92781.9380-9.60498.00
7702005.03.10 08:35buy1060.041.92781.92621.9368
7712005.03.10 08:35modify1060.041.92781.92651.9368
7722005.03.10 08:36modify1060.041.92781.92661.9368
7732005.03.10 08:41modify1060.041.92781.92781.9368
7742005.03.10 08:42modify1060.041.92781.92791.9368
7752005.03.10 08:42modify1060.041.92781.92801.9368
7762005.03.10 08:43s/l1060.041.92801.92801.93680.80498.80
7772005.03.10 08:43buy1070.041.92821.92661.9372
7782005.03.10 08:43modify1070.041.92821.92691.9372
7792005.03.10 08:44modify1070.041.92821.92701.9372
7802005.03.10 08:50modify1070.041.92821.92821.9372
7812005.03.10 08:57modify1070.041.92821.92831.9372
7822005.03.10 09:04s/l1070.041.92831.92831.93720.40499.20
7832005.03.10 09:04buy1080.041.92851.92691.9375
7842005.03.10 09:04modify1080.041.92851.92721.9375
7852005.03.10 09:26modify1080.041.92851.92851.9375
7862005.03.10 09:26modify1080.041.92851.92861.9375
7872005.03.10 09:27modify1080.041.92851.92871.9375
7882005.03.10 09:29s/l1080.041.92871.92871.93750.80500.00
7892005.03.10 09:29buy1090.041.92831.92671.9373
7902005.03.10 09:30modify1090.041.92831.92691.9373
7912005.03.10 09:33s/l1090.041.92691.92691.9373-5.60494.40
7922005.03.10 09:33buy1100.041.92701.92541.9360
7932005.03.10 09:33modify1100.041.92701.92551.9360
7942005.03.10 09:33modify1100.041.92701.92561.9360
7952005.03.10 09:34modify1100.041.92701.92571.9360
7962005.03.10 09:34modify1100.041.92701.92581.9360
7972005.03.10 10:00modify1100.041.92701.92721.9360
7982005.03.10 10:03s/l1100.041.92721.92721.93600.80495.20
7992005.03.10 10:03buy1110.041.92731.92571.9363
8002005.03.10 10:03modify1110.041.92731.92601.9363
8012005.03.10 10:03modify1110.041.92731.92611.9363
8022005.03.10 10:18modify1110.041.92731.92751.9363
8032005.03.10 10:24modify1110.041.92731.92761.9363
8042005.03.10 10:25modify1110.041.92731.92771.9363
8052005.03.10 10:25modify1110.041.92731.92791.9363
8062005.03.10 10:47modify1110.041.92731.92811.9363
8072005.03.10 10:54modify1110.041.92731.92821.9363
8082005.03.10 10:55modify1110.041.92731.92831.9363
8092005.03.10 11:00s/l1110.041.92831.92831.93634.00499.20
8102005.03.10 11:00buy1120.041.92851.92691.9375
8112005.03.10 11:00modify1120.041.92851.92701.9375
8122005.03.10 11:00modify1120.041.92851.92721.9375
8132005.03.10 11:00s/l1120.041.92721.92721.9375-5.20494.00
8142005.03.10 11:00buy1130.041.92701.92541.9360
8152005.03.10 11:01modify1130.041.92701.92551.9360
8162005.03.10 11:02s/l1130.041.92551.92551.9360-6.00488.00
8172005.03.10 11:05buy1140.041.92701.92541.9360
8182005.03.10 11:05modify1140.041.92701.92551.9360
8192005.03.10 11:06modify1140.041.92701.92581.9360
8202005.03.10 11:14s/l1140.041.92581.92581.9360-4.80483.20
8212005.03.10 11:16buy1150.041.92741.92581.9364
8222005.03.10 11:16modify1150.041.92741.92611.9364
8232005.03.10 11:16modify1150.041.92741.92621.9364
8242005.03.10 11:24modify1150.041.92741.92751.9364
8252005.03.10 11:25s/l1150.041.92751.92751.93640.40483.60
8262005.03.10 11:25buy1160.041.92761.92601.9366
8272005.03.10 11:25modify1160.041.92761.92641.9366
8282005.03.10 11:30s/l1160.041.92641.92641.9366-4.80478.80
8292005.03.10 11:35buy1170.041.92751.92591.9365
8302005.03.10 11:35modify1170.041.92751.92601.9365
8312005.03.10 11:35modify1170.041.92751.92611.9365
8322005.03.10 11:35modify1170.041.92751.92621.9365
8332005.03.10 11:36modify1170.041.92751.92631.9365
8342005.03.10 11:40s/l1170.041.92631.92631.9365-4.80474.00
8352005.03.10 11:46buy1180.041.92781.92621.9368
8362005.03.10 11:46modify1180.041.92781.92641.9368
8372005.03.10 11:46modify1180.041.92781.92661.9368
8382005.03.10 11:59s/l1180.041.92661.92661.9368-4.80469.20
8392005.03.11 15:30buy1190.041.92701.92541.9360
8402005.03.11 15:30modify1190.041.92701.92561.9360
8412005.03.11 15:32modify1190.041.92701.92571.9360
8422005.03.11 15:49s/l1190.041.92571.92571.9360-5.20464.00
8432005.03.11 15:49buy1200.041.92591.92431.9349
8442005.03.11 15:49modify1200.041.92591.92471.9349
8452005.03.11 15:50s/l1200.041.92471.92471.9349-4.80459.20
8462005.03.11 15:51buy1210.041.92511.92351.9341
8472005.03.11 15:51modify1210.041.92511.92361.9341
8482005.03.11 15:51modify1210.041.92511.92371.9341
8492005.03.11 15:51modify1210.041.92511.92381.9341
8502005.03.11 15:52modify1210.041.92511.92391.9341
8512005.03.11 15:56modify1210.041.92511.92551.9341
8522005.03.11 15:56modify1210.041.92511.92561.9341
8532005.03.11 15:58modify1210.041.92511.92601.9341
8542005.03.11 15:58modify1210.041.92511.92611.9341
8552005.03.11 16:00s/l1210.041.92611.92611.93414.00463.20
8562005.03.11 16:00buy1220.041.92611.92451.9351
8572005.03.11 16:00modify1220.041.92611.92461.9351
8582005.03.11 16:01modify1220.041.92611.92471.9351
8592005.03.11 16:01modify1220.041.92611.92481.9351
8602005.03.11 16:01modify1220.041.92611.92491.9351
8612005.03.11 16:19s/l1220.041.92491.92491.9351-4.80458.40
8622005.03.11 16:19buy1230.041.92501.92341.9340
8632005.03.11 16:19modify1230.041.92501.92371.9340
8642005.03.11 16:20modify1230.041.92501.92381.9340
8652005.03.11 16:26modify1230.041.92501.92511.9340
8662005.03.11 16:26modify1230.041.92501.92521.9340
8672005.03.11 16:27modify1230.041.92501.92551.9340
8682005.03.11 16:27modify1230.041.92501.92561.9340
8692005.03.11 16:29s/l1230.041.92561.92561.93402.40460.80
8702005.03.11 16:29buy1240.041.92561.92401.9346
8712005.03.11 16:30modify1240.041.92561.92421.9346
8722005.03.11 16:30modify1240.041.92561.92431.9346
8732005.03.11 16:34modify1240.041.92561.92441.9346
8742005.03.11 18:54modify1240.041.92561.92561.9346
8752005.03.11 18:59s/l1240.041.92561.92561.93460.00460.80
8762005.03.11 18:59buy1250.041.92551.92391.9345
8772005.03.11 19:00modify1250.041.92551.92411.9345
8782005.03.11 19:15s/l1250.041.92411.92411.9345-5.60455.20
8792005.03.11 19:15buy1260.041.92431.92271.9333
8802005.03.11 19:15modify1260.041.92431.92301.9333
8812005.03.11 19:18modify1260.041.92431.92311.9333
8822005.03.11 19:23modify1260.041.92431.92431.9333
8832005.03.11 19:23modify1260.041.92431.92451.9333
8842005.03.11 19:25modify1260.041.92431.92461.9333
8852005.03.11 19:29s/l1260.041.92461.92461.93331.20456.40
8862005.03.11 19:29buy1270.041.92421.92261.9332
8872005.03.11 19:30modify1270.041.92421.92281.9332
8882005.03.11 19:53modify1270.041.92421.92301.9332
8892005.03.13 23:00modify1270.041.92421.92581.9332
8902005.03.13 23:02modify1270.041.92421.92601.9332
8912005.03.13 23:09modify1270.041.92421.92611.9332
8922005.03.13 23:21modify1270.041.92421.92621.9332
8932005.03.13 23:21modify1270.041.92421.92631.9332
8942005.03.13 23:23modify1270.041.92421.92641.9332
8952005.03.13 23:30s/l1270.041.92641.92641.93328.80465.20
8962005.03.13 23:30buy1280.041.92661.92501.9356
8972005.03.13 23:30modify1280.041.92661.92531.9356
8982005.03.13 23:42s/l1280.041.92531.92531.9356-5.20460.00
8992005.03.13 23:42buy1290.041.92551.92391.9345
9002005.03.13 23:42modify1290.041.92551.92421.9345
9012005.03.13 23:49modify1290.041.92551.92431.9345
9022005.03.14 00:02s/l1290.041.92431.92431.9345-4.80455.20
9032005.03.14 00:02buy1300.041.92451.92291.9335
9042005.03.14 00:02modify1300.041.92451.92321.9335
9052005.03.14 00:31s/l1300.041.92321.92321.9335-5.20450.00
9062005.03.14 00:51buy1310.041.92471.92311.9337
9072005.03.14 00:51modify1310.041.92471.92321.9337
9082005.03.14 00:51modify1310.041.92471.92331.9337
9092005.03.14 00:57s/l1310.041.92331.92331.9337-5.60444.40
9102005.03.14 00:57buy1320.041.92471.92311.9337
9112005.03.14 00:58modify1320.041.92471.92321.9337
9122005.03.14 00:58modify1320.041.92471.92331.9337
9132005.03.14 01:01s/l1320.041.92331.92331.9337-5.60438.80
9142005.03.14 04:44buy1330.041.92451.92291.9335
9152005.03.14 04:44modify1330.041.92451.92301.9335
9162005.03.14 04:44modify1330.041.92451.92311.9335
9172005.03.14 04:45modify1330.041.92451.92321.9335
9182005.03.14 05:05s/l1330.041.92321.92321.9335-5.20433.60
9192005.03.16 09:30buy1340.091.92191.92121.9304
9202005.03.16 09:32modify1340.091.92191.92201.9304
9212005.03.16 09:32modify1340.091.92191.92211.9304
9222005.03.16 09:32modify1340.091.92191.92221.9304
9232005.03.16 09:33modify1340.091.92191.92241.9304
9242005.03.16 09:34modify1340.091.92191.92251.9304
9252005.03.16 09:34s/l1340.091.92251.92251.93045.40439.00
9262005.03.16 09:34buy1350.041.92241.92081.9314
9272005.03.16 09:34modify1350.041.92241.92091.9314
9282005.03.16 09:35modify1350.041.92241.92101.9314
9292005.03.16 09:35modify1350.041.92241.92111.9314
9302005.03.16 10:07s/l1350.041.92111.92111.9314-5.20433.80
9312005.03.16 10:07buy1360.041.92121.91961.9302
9322005.03.16 10:09modify1360.041.92121.91991.9302
9332005.03.16 10:09modify1360.041.92121.92001.9302
9342005.03.16 10:30modify1360.041.92121.92291.9302
9352005.03.16 10:31modify1360.041.92121.92301.9302
9362005.03.16 10:31modify1360.041.92121.92311.9302
9372005.03.16 10:31modify1360.041.92121.92321.9302
9382005.03.16 10:31modify1360.041.92121.92381.9302
9392005.03.16 10:32modify1360.041.92121.92391.9302
9402005.03.16 10:33s/l1360.041.92391.92391.930210.80444.60
9412005.03.16 10:33buy1370.041.92361.92201.9326
9422005.03.16 10:33modify1370.041.92361.92231.9326
9432005.03.16 10:35s/l1370.041.92231.92231.9326-5.20439.40
9442005.03.16 10:35buy1380.041.92251.92091.9315
9452005.03.16 10:53modify1380.041.92251.92101.9315
9462005.03.16 10:53modify1380.041.92251.92111.9315
9472005.03.16 10:54modify1380.041.92251.92121.9315
9482005.03.16 10:54modify1380.041.92251.92261.9315
9492005.03.16 10:54modify1380.041.92251.92271.9315
9502005.03.16 10:55modify1380.041.92251.92301.9315
9512005.03.16 10:55modify1380.041.92251.92311.9315
9522005.03.16 10:58modify1380.041.92251.92321.9315
9532005.03.16 10:58modify1380.041.92251.92331.9315
9542005.03.16 10:59s/l1380.041.92331.92331.93153.20442.60
9552005.03.16 10:59buy1390.041.92341.92181.9324
9562005.03.16 11:00modify1390.041.92341.92201.9324
9572005.03.16 11:00modify1390.041.92341.92211.9324
9582005.03.16 11:01modify1390.041.92341.92361.9324
9592005.03.16 11:02modify1390.041.92341.92371.9324
9602005.03.16 11:02s/l1390.041.92371.92371.93241.20443.80
9612005.03.16 11:02buy1400.041.92391.92231.9329
9622005.03.16 11:04modify1400.041.92391.92241.9329
9632005.03.16 11:24modify1400.041.92391.92271.9329
9642005.03.16 12:01s/l1400.041.92271.92271.9329-4.80439.00
9652005.03.16 12:01buy1410.041.92241.92081.9314
9662005.03.16 12:01modify1410.041.92241.92111.9314
9672005.03.16 12:09s/l1410.041.92111.92111.9314-5.20433.80
9682005.03.16 12:09buy1420.041.92121.91961.9302
9692005.03.16 12:09modify1420.041.92121.91991.9302
9702005.03.16 12:10modify1420.041.92121.92001.9302
9712005.03.16 12:22modify1420.041.92121.92121.9302
9722005.03.16 12:24modify1420.041.92121.92151.9302
9732005.03.16 12:24modify1420.041.92121.92161.9302
9742005.03.16 12:24modify1420.041.92121.92171.9302
9752005.03.16 12:27modify1420.041.92121.92191.9302
9762005.03.16 12:28modify1420.041.92121.92211.9302
9772005.03.16 12:30modify1420.041.92121.92431.9302
9782005.03.16 12:31s/l1420.041.92431.92431.930212.40446.20
9792005.03.16 12:31buy1430.041.92421.92261.9332
9802005.03.16 12:31modify1430.041.92421.92271.9332
9812005.03.16 12:31modify1430.041.92421.92281.9332
9822005.03.16 12:32modify1430.041.92421.92291.9332
9832005.03.16 12:32modify1430.041.92421.92301.9332
9842005.03.16 12:33s/l1430.041.92301.92301.9332-4.80441.40
9852005.03.16 12:33buy1440.041.92301.92141.9320
9862005.03.16 12:33modify1440.041.92301.92171.9320
9872005.03.16 12:33modify1440.041.92301.92181.9320
9882005.03.16 12:51modify1440.041.92301.92351.9320
9892005.03.16 12:51s/l1440.041.92351.92351.93202.00443.40
9902005.03.16 12:51buy1450.041.92371.92211.9327
9912005.03.16 12:51modify1450.041.92371.92221.9327
9922005.03.16 12:51modify1450.041.92371.92231.9327
9932005.03.16 12:51modify1450.041.92371.92241.9327
9942005.03.16 12:51modify1450.041.92371.92251.9327
9952005.03.16 12:52modify1450.041.92371.92491.9327
9962005.03.16 12:53modify1450.041.92371.92561.9327
9972005.03.16 12:55modify1450.041.92371.92581.9327
9982005.03.16 12:56modify1450.041.92371.92591.9327
9992005.03.16 12:57modify1450.041.92371.92651.9327
10002005.03.16 12:58modify1450.041.92371.92711.9327
10012005.03.16 13:00s/l1450.041.92711.92711.932713.60457.00
10022005.03.16 13:00buy1460.041.92591.92431.9349
10032005.03.16 13:00modify1460.041.92591.92461.9349
10042005.03.16 13:01modify1460.041.92591.92471.9349
10052005.03.16 13:25modify1460.041.92591.92591.9349
10062005.03.16 13:26modify1460.041.92591.92611.9349
10072005.03.16 13:26modify1460.041.92591.92621.9349
10082005.03.16 13:27modify1460.041.92591.92631.9349
10092005.03.16 13:31s/l1460.041.92631.92631.93491.60458.60
10102005.03.16 13:31buy1470.041.92651.92491.9355
10112005.03.16 13:31modify1470.041.92651.92521.9355
10122005.03.16 13:56modify1470.041.92651.92651.9355
10132005.03.16 13:58modify1470.041.92651.92661.9355
10142005.03.16 13:58modify1470.041.92651.92671.9355
10152005.03.16 13:58modify1470.041.92651.92691.9355
10162005.03.16 14:00s/l1470.041.92691.92691.93551.60460.20
10172005.03.16 14:00buy1480.041.92691.92531.9359
10182005.03.16 14:00modify1480.041.92691.92541.9359
10192005.03.16 14:00modify1480.041.92691.92551.9359
10202005.03.16 14:00modify1480.041.92691.92561.9359
10212005.03.16 14:20modify1480.041.92691.92571.9359
10222005.03.16 14:28modify1480.041.92691.92701.9359
10232005.03.16 14:50modify1480.041.92691.92711.9359
10242005.03.16 14:52modify1480.041.92691.92721.9359
10252005.03.16 14:54modify1480.041.92691.92731.9359
10262005.03.16 14:54modify1480.041.92691.92741.9359
10272005.03.16 14:55modify1480.041.92691.92751.9359
10282005.03.16 14:56modify1480.041.92691.92761.9359
10292005.03.16 14:56modify1480.041.92691.92771.9359
10302005.03.16 14:56modify1480.041.92691.92781.9359
10312005.03.16 14:57modify1480.041.92691.92791.9359
10322005.03.16 14:59s/l1480.041.92791.92791.93594.00464.20
10332005.03.16 14:59buy1490.041.92811.92651.9371
10342005.03.16 15:00modify1490.041.92811.92671.9371
10352005.03.16 15:00s/l1490.041.92671.92671.9371-5.60458.60
10362005.03.16 15:00buy1500.041.92631.92471.9353
10372005.03.16 15:00modify1500.041.92631.92501.9353
10382005.03.16 15:00modify1500.041.92631.92511.9353
10392005.03.16 15:19modify1500.041.92631.92631.9353
10402005.03.16 15:20modify1500.041.92631.92641.9353
10412005.03.16 15:23modify1500.041.92631.92651.9353
10422005.03.16 15:23modify1500.041.92631.92661.9353
10432005.03.16 15:23modify1500.041.92631.92671.9353
10442005.03.16 15:24modify1500.041.92631.92681.9353
10452005.03.16 15:24modify1500.041.92631.92691.9353
10462005.03.16 15:24modify1500.041.92631.92701.9353
10472005.03.16 15:25modify1500.041.92631.92741.9353
10482005.03.16 15:25modify1500.041.92631.92751.9353
10492005.03.16 15:29s/l1500.041.92751.92751.93534.80463.40
10502005.03.16 15:29buy1510.041.92641.92481.9354
10512005.03.16 15:30modify1510.041.92641.92501.9354
10522005.03.16 15:32s/l1510.041.92501.92501.9354-5.60457.80
10532005.03.16 15:32buy1520.041.92511.92351.9341
10542005.03.16 15:33modify1520.041.92511.92381.9341
10552005.03.16 15:46modify1520.041.92511.92391.9341
10562005.03.16 15:53modify1520.041.92511.92521.9341
10572005.03.16 15:55modify1520.041.92511.92531.9341
10582005.03.16 15:55modify1520.041.92511.92551.9341
10592005.03.16 15:57modify1520.041.92511.92561.9341
10602005.03.16 15:59s/l1520.041.92561.92561.93412.00459.80
10612005.03.16 15:59buy1530.041.92541.92381.9344
10622005.03.16 16:00modify1530.041.92541.92411.9344
10632005.03.16 16:01modify1530.041.92541.92421.9344
10642005.03.16 16:24modify1530.041.92541.92541.9344
10652005.03.16 16:27modify1530.041.92541.92551.9344
10662005.03.16 16:30s/l1530.041.92551.92551.93440.40460.20
10672005.03.16 16:30buy1540.041.92571.92411.9347
10682005.03.16 16:30modify1540.041.92571.92441.9347
10692005.03.16 16:51modify1540.041.92571.92451.9347
10702005.03.16 17:52modify1540.041.92571.92571.9347
10712005.03.16 17:53modify1540.041.92571.92581.9347
10722005.03.16 17:55modify1540.041.92571.92591.9347
10732005.03.16 18:01s/l1540.041.92591.92591.93470.80461.00
10742005.03.16 18:01buy1550.041.92591.92431.9349
10752005.03.16 18:01modify1550.041.92591.92441.9349
10762005.03.16 18:01modify1550.041.92591.92451.9349
10772005.03.16 18:11modify1550.041.92591.92461.9349
10782005.03.16 18:13modify1550.041.92591.92471.9349
10792005.03.16 18:30s/l1550.041.92471.92471.9349-4.80456.20
10802005.03.16 18:30buy1560.041.92471.92311.9337
10812005.03.16 18:30modify1560.041.92471.92321.9337
10822005.03.16 18:31modify1560.041.92471.92331.9337
10832005.03.16 18:40modify1560.041.92471.92341.9337
10842005.03.16 18:43modify1560.041.92471.92351.9337
10852005.03.16 19:16modify1560.041.92471.92481.9337
10862005.03.16 19:18modify1560.041.92471.92491.9337
10872005.03.16 19:19modify1560.041.92471.92501.9337
10882005.03.16 19:20modify1560.041.92471.92511.9337
10892005.03.16 19:21modify1560.041.92471.92521.9337
10902005.03.16 19:23modify1560.041.92471.92531.9337
10912005.03.16 19:44modify1560.041.92471.92541.9337
10922005.03.16 19:47modify1560.041.92471.92551.9337
10932005.03.16 19:48modify1560.041.92471.92561.9337
10942005.03.16 19:50modify1560.041.92471.92571.9337
10952005.03.16 19:51modify1560.041.92471.92581.9337
10962005.03.16 19:51modify1560.041.92471.92591.9337
10972005.03.16 20:00s/l1560.041.92591.92591.93374.80461.00
10982005.03.16 20:00buy1570.041.92611.92451.9351
10992005.03.16 20:00modify1570.041.92611.92461.9351
11002005.03.16 20:00modify1570.041.92611.92471.9351
11012005.03.16 20:12modify1570.041.92611.92491.9351
11022005.03.16 21:16modify1570.041.92611.92611.9351
11032005.03.16 21:16modify1570.041.92611.92621.9351
11042005.03.16 21:16modify1570.041.92611.92631.9351
11052005.03.16 21:18modify1570.041.92611.92661.9351
11062005.03.16 21:19modify1570.041.92611.92671.9351
11072005.03.16 21:21modify1570.041.92611.92681.9351
11082005.03.16 22:02s/l1570.041.92681.92681.93512.80463.80
11092005.03.16 22:02buy1580.041.92691.92531.9359
11102005.03.16 22:02modify1580.041.92691.92561.9359
11112005.03.16 22:09modify1580.041.92691.92571.9359
11122005.03.16 22:46modify1580.041.92691.92701.9359
11132005.03.16 22:47modify1580.041.92691.92711.9359
11142005.03.16 22:49modify1580.041.92691.92721.9359
11152005.03.16 22:59s/l1580.041.92721.92721.93591.20465.00
11162005.03.16 22:59buy1590.041.92701.92541.9360
11172005.03.16 23:00modify1590.041.92701.92561.9360
11182005.03.16 23:16modify1590.041.92701.92571.9360
11192005.03.16 23:17modify1590.041.92701.92581.9360
11202005.03.16 23:30s/l1590.041.92581.92581.9360-4.80460.20
11212005.03.16 23:30buy1600.041.92591.92431.9349
11222005.03.16 23:38modify1600.041.92591.92441.9349
11232005.03.16 23:39modify1600.041.92591.92451.9349
11242005.03.16 23:41modify1600.041.92591.92461.9349
11252005.03.16 23:43modify1600.041.92591.92471.9349
11262005.03.16 23:59s/l1600.041.92471.92471.9349-4.80455.40
11272005.03.16 23:59buy1610.041.92481.92321.9338
11282005.03.17 00:00modify1610.041.92481.92341.9338
11292005.03.17 00:08modify1610.041.92481.92351.9338
11302005.03.17 00:11modify1610.041.92481.92361.9338
11312005.03.17 00:44modify1610.041.92481.92491.9338
11322005.03.17 00:44modify1610.041.92481.92501.9338
11332005.03.17 00:46modify1610.041.92481.92511.9338
11342005.03.17 00:55close at stop1610.041.92601.92511.93384.80460.20