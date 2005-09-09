|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.09.09 00:00 - 2006.08.10 00:00 (2005.09.09 - 2006.08.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|LotIncreaseFactor=0.2; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.04; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.09; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.6; TakeProfit6=55; StopLoss6=12; MinsMultiplier6=18; MatchingSignal_3="Matching Signal 3 Settings"; UseMS3=true; MaxOpenTrade_7=1; Lots7=1; TakeProfit7=53; StopLoss7=7; MinsMultiplier7=18; MatchingSignal_4="Matching Signal 4 Settings"; UseMS4=true; MaxOpenTrade_8=1; Lots8=0.03; TakeProfit8=10; StopLoss8=7; MinsMultiplier8=18; MatchingSignal_5="Matching Signal 5 Settings"; UseMS5=true; MaxOpenTrade_9=1; Lots9=0.81; TakeProfit9=75; StopLoss9=25; MinsMultiplier9=18; MatchingSignal_6="Matching Signal 6 Settings"; Lots10=0.06;
|Bars in test
|17642
|Ticks modelled
|688225
|Modelling quality
|89.82%
|Initial deposit
|500.00
|Total net profit
|0.00
|Gross profit
|0.00
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|0.00
|Absolute drawdown
|500.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|0
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|0.00
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|0 (0.00)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|0.00 (0)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|0
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.09 06:00
|buy
|1
|0.25
|1.8394
|1.8378
|1.8484
|2
|2005.09.09 06:00
|modify
|1
|0.25
|1.8394
|1.8379
|1.8484
|3
|2005.09.09 06:07
|modify
|1
|0.25
|1.8394
|1.8380
|1.8484
|4
|2005.09.09 06:07
|modify
|1
|0.25
|1.8394
|1.8382
|1.8484
|5
|2005.09.09 06:52
|s/l
|1
|0.25
|1.8382
|1.8382
|1.8484
|-30.00
|470.00
|6
|2005.09.09 06:52
|buy
|2
|0.24
|1.8385
|1.8373
|1.8440
|7
|2005.09.09 07:13
|s/l
|2
|0.24
|1.8373
|1.8373
|1.8440
|-28.80
|441.20
|8
|2005.09.09 07:13
|buy
|3
|0.22
|1.8378
|1.8362
|1.8468
|9
|2005.09.09 07:15
|modify
|3
|0.22
|1.8378
|1.8363
|1.8468
|10
|2005.09.09 07:15
|modify
|3
|0.22
|1.8378
|1.8364
|1.8468
|11
|2005.09.09 07:19
|modify
|3
|0.22
|1.8378
|1.8365
|1.8468
|12
|2005.09.09 07:30
|s/l
|3
|0.22
|1.8365
|1.8365
|1.8468
|-28.60
|412.60
|13
|2005.09.09 07:30
|buy
|4
|0.21
|1.8374
|1.8358
|1.8464
|14
|2005.09.09 07:30
|s/l
|4
|0.21
|1.8358
|1.8358
|1.8464
|-33.60
|379.00
|15
|2005.09.09 07:35
|buy
|5
|0.19
|1.8369
|1.8353
|1.8459
|16
|2005.09.09 07:35
|modify
|5
|0.19
|1.8369
|1.8355
|1.8459
|17
|2005.09.09 07:35
|modify
|5
|0.19
|1.8369
|1.8356
|1.8459
|18
|2005.09.09 07:35
|modify
|5
|0.19
|1.8369
|1.8357
|1.8459
|19
|2005.09.09 07:36
|modify
|5
|0.19
|1.8369
|1.8375
|1.8459
|20
|2005.09.09 07:37
|s/l
|5
|0.19
|1.8375
|1.8375
|1.8459
|11.40
|390.40
|21
|2005.09.09 07:37
|buy
|6
|0.20
|1.8379
|1.8363
|1.8469
|22
|2005.09.09 07:37
|modify
|6
|0.20
|1.8379
|1.8364
|1.8469
|23
|2005.09.09 07:38
|modify
|6
|0.20
|1.8379
|1.8366
|1.8469
|24
|2005.09.09 07:39
|s/l
|6
|0.20
|1.8366
|1.8366
|1.8469
|-26.00
|364.40
|25
|2005.09.09 07:40
|buy
|7
|0.18
|1.8368
|1.8352
|1.8458
|26
|2005.09.09 07:40
|modify
|7
|0.18
|1.8368
|1.8353
|1.8458
|27
|2005.09.09 07:40
|modify
|7
|0.18
|1.8368
|1.8354
|1.8458
|28
|2005.09.09 07:41
|s/l
|7
|0.18
|1.8354
|1.8354
|1.8458
|-25.20
|339.20
|29
|2005.09.09 07:49
|buy
|8
|0.17
|1.8368
|1.8352
|1.8458
|30
|2005.09.09 07:50
|s/l
|8
|0.17
|1.8352
|1.8352
|1.8458
|-27.20
|312.00
|31
|2005.09.09 07:53
|buy
|9
|0.16
|1.8368
|1.8352
|1.8458
|32
|2005.09.09 07:56
|modify
|9
|0.16
|1.8368
|1.8353
|1.8458
|33
|2005.09.09 07:57
|modify
|9
|0.16
|1.8368
|1.8355
|1.8458
|34
|2005.09.09 07:57
|modify
|9
|0.16
|1.8368
|1.8356
|1.8458
|35
|2005.09.09 07:59
|s/l
|9
|0.16
|1.8356
|1.8356
|1.8458
|-19.20
|292.80
|36
|2005.09.09 14:00
|buy
|10
|0.15
|1.8423
|1.8411
|1.8478
|37
|2005.09.09 14:01
|s/l
|10
|0.15
|1.8411
|1.8411
|1.8478
|-18.00
|274.80
|38
|2005.09.09 14:01
|buy
|11
|0.14
|1.8407
|1.8391
|1.8497
|39
|2005.09.09 14:01
|modify
|11
|0.14
|1.8407
|1.8392
|1.8497
|40
|2005.09.09 14:01
|modify
|11
|0.14
|1.8407
|1.8393
|1.8497
|41
|2005.09.09 14:02
|modify
|11
|0.14
|1.8407
|1.8395
|1.8497
|42
|2005.09.09 14:03
|s/l
|11
|0.14
|1.8395
|1.8395
|1.8497
|-16.80
|258.00
|43
|2005.09.09 14:11
|buy
|12
|0.13
|1.8403
|1.8387
|1.8493
|44
|2005.09.09 14:12
|modify
|12
|0.13
|1.8403
|1.8389
|1.8493
|45
|2005.09.09 14:12
|modify
|12
|0.13
|1.8403
|1.8391
|1.8493
|46
|2005.09.09 14:12
|s/l
|12
|0.13
|1.8391
|1.8391
|1.8493
|-15.60
|242.40
|47
|2005.09.09 14:14
|buy
|13
|0.12
|1.8407
|1.8391
|1.8497
|48
|2005.09.09 14:14
|modify
|13
|0.12
|1.8407
|1.8392
|1.8497
|49
|2005.09.09 14:14
|modify
|13
|0.12
|1.8407
|1.8395
|1.8497
|50
|2005.09.09 14:21
|s/l
|13
|0.12
|1.8395
|1.8395
|1.8497
|-14.40
|228.00
|51
|2005.09.09 14:22
|buy
|14
|0.11
|1.8404
|1.8388
|1.8494
|52
|2005.09.09 14:22
|modify
|14
|0.11
|1.8404
|1.8390
|1.8494
|53
|2005.09.09 14:22
|modify
|14
|0.11
|1.8404
|1.8391
|1.8494
|54
|2005.09.09 14:22
|modify
|14
|0.11
|1.8404
|1.8392
|1.8494
|55
|2005.09.09 14:22
|s/l
|14
|0.11
|1.8392
|1.8392
|1.8494
|-13.20
|214.80
|56
|2005.09.09 14:23
|buy
|15
|0.11
|1.8403
|1.8387
|1.8493
|57
|2005.09.09 14:23
|modify
|15
|0.11
|1.8403
|1.8388
|1.8493
|58
|2005.09.09 14:23
|modify
|15
|0.11
|1.8403
|1.8390
|1.8493
|59
|2005.09.09 14:23
|modify
|15
|0.11
|1.8403
|1.8391
|1.8493
|60
|2005.09.09 14:24
|s/l
|15
|0.11
|1.8391
|1.8391
|1.8493
|-13.20
|201.60
|61
|2005.09.09 14:26
|buy
|16
|0.10
|1.8403
|1.8387
|1.8493
|62
|2005.09.09 14:27
|modify
|16
|0.10
|1.8403
|1.8391
|1.8493
|63
|2005.09.09 14:27
|modify
|16
|0.10
|1.8403
|1.8405
|1.8493
|64
|2005.09.09 14:27
|modify
|16
|0.10
|1.8403
|1.8406
|1.8493
|65
|2005.09.09 14:27
|modify
|16
|0.10
|1.8403
|1.8407
|1.8493
|66
|2005.09.09 14:28
|s/l
|16
|0.10
|1.8407
|1.8407
|1.8493
|4.00
|205.60
|67
|2005.09.09 14:28
|buy
|17
|0.10
|1.8410
|1.8394
|1.8500
|68
|2005.09.09 14:28
|modify
|17
|0.10
|1.8410
|1.8395
|1.8500
|69
|2005.09.09 14:31
|modify
|17
|0.10
|1.8410
|1.8398
|1.8500
|70
|2005.09.09 14:33
|s/l
|17
|0.10
|1.8398
|1.8398
|1.8500
|-12.00
|193.60
|71
|2005.09.09 14:33
|buy
|18
|0.10
|1.8401
|1.8385
|1.8491
|72
|2005.09.09 14:33
|modify
|18
|0.10
|1.8401
|1.8386
|1.8491
|73
|2005.09.09 14:36
|modify
|18
|0.10
|1.8401
|1.8387
|1.8491
|74
|2005.09.09 14:36
|modify
|18
|0.10
|1.8401
|1.8388
|1.8491
|75
|2005.09.09 15:00
|modify
|18
|0.10
|1.8401
|1.8405
|1.8491
|76
|2005.09.09 15:01
|modify
|18
|0.10
|1.8401
|1.8407
|1.8491
|77
|2005.09.09 15:02
|s/l
|18
|0.10
|1.8407
|1.8407
|1.8491
|6.00
|199.60
|78
|2005.09.09 15:02
|buy
|19
|0.10
|1.8410
|1.8394
|1.8500
|79
|2005.09.09 15:02
|modify
|19
|0.10
|1.8410
|1.8395
|1.8500
|80
|2005.09.09 15:05
|modify
|19
|0.10
|1.8410
|1.8396
|1.8500
|81
|2005.09.09 15:05
|modify
|19
|0.10
|1.8410
|1.8397
|1.8500
|82
|2005.09.09 15:05
|modify
|19
|0.10
|1.8410
|1.8398
|1.8500
|83
|2005.09.09 15:19
|modify
|19
|0.10
|1.8410
|1.8410
|1.8500
|84
|2005.09.09 15:20
|s/l
|19
|0.10
|1.8410
|1.8410
|1.8500
|0.00
|199.60
|85
|2005.09.09 15:20
|buy
|20
|0.10
|1.8411
|1.8395
|1.8501
|86
|2005.09.09 15:21
|modify
|20
|0.10
|1.8411
|1.8396
|1.8501
|87
|2005.09.09 15:22
|modify
|20
|0.10
|1.8411
|1.8397
|1.8501
|88
|2005.09.09 15:22
|modify
|20
|0.10
|1.8411
|1.8399
|1.8501
|89
|2005.09.09 15:24
|s/l
|20
|0.10
|1.8399
|1.8399
|1.8501
|-12.00
|187.60
|90
|2005.09.09 15:24
|buy
|21
|0.09
|1.8402
|1.8386
|1.8492
|91
|2005.09.09 15:24
|modify
|21
|0.09
|1.8402
|1.8388
|1.8492
|92
|2005.09.09 15:24
|modify
|21
|0.09
|1.8402
|1.8389
|1.8492
|93
|2005.09.09 15:25
|modify
|21
|0.09
|1.8402
|1.8407
|1.8492
|94
|2005.09.09 15:27
|modify
|21
|0.09
|1.8402
|1.8412
|1.8492
|95
|2005.09.09 15:30
|s/l
|21
|0.09
|1.8412
|1.8412
|1.8492
|9.00
|196.60
|96
|2005.09.09 15:30
|buy
|22
|0.10
|1.8394
|1.8378
|1.8484
|97
|2005.09.09 15:30
|modify
|22
|0.10
|1.8394
|1.8380
|1.8484
|98
|2005.09.09 15:49
|modify
|22
|0.10
|1.8394
|1.8380
|1.8484
|99
|2005.09.09 15:54
|modify
|22
|0.10
|1.8394
|1.8382
|1.8484
|100
|2005.09.09 16:03
|s/l
|22
|0.10
|1.8382
|1.8382
|1.8484
|-12.00
|184.60
|101
|2005.09.09 16:03
|buy
|23
|0.09
|1.8385
|1.8369
|1.8475
|102
|2005.09.09 16:03
|modify
|23
|0.09
|1.8385
|1.8373
|1.8475
|103
|2005.09.09 16:19
|modify
|23
|0.09
|1.8385
|1.8385
|1.8475
|104
|2005.09.09 16:20
|modify
|23
|0.09
|1.8385
|1.8387
|1.8475
|105
|2005.09.09 16:20
|modify
|23
|0.09
|1.8385
|1.8389
|1.8475
|106
|2005.09.09 16:29
|s/l
|23
|0.09
|1.8389
|1.8389
|1.8475
|3.60
|188.20
|107
|2005.09.09 16:29
|buy
|24
|0.09
|1.8386
|1.8370
|1.8476
|108
|2005.09.09 16:59
|modify
|24
|0.09
|1.8386
|1.8372
|1.8476
|109
|2005.09.09 17:00
|modify
|24
|0.09
|1.8386
|1.8389
|1.8476
|110
|2005.09.09 17:00
|modify
|24
|0.09
|1.8386
|1.8390
|1.8476
|111
|2005.09.09 17:29
|s/l
|24
|0.09
|1.8390
|1.8390
|1.8476
|3.60
|191.80
|112
|2005.09.09 17:29
|buy
|25
|0.10
|1.8394
|1.8378
|1.8484
|113
|2005.09.09 17:55
|modify
|25
|0.10
|1.8394
|1.8380
|1.8484
|114
|2005.09.09 18:18
|modify
|25
|0.10
|1.8394
|1.8382
|1.8484
|115
|2005.09.09 19:00
|s/l
|25
|0.10
|1.8382
|1.8382
|1.8484
|-12.00
|179.80
|116
|2005.09.09 19:00
|buy
|26
|0.09
|1.8386
|1.8370
|1.8476
|117
|2005.09.09 19:00
|modify
|26
|0.09
|1.8386
|1.8372
|1.8476
|118
|2005.09.09 19:02
|modify
|26
|0.09
|1.8386
|1.8372
|1.8476
|119
|2005.09.09 20:29
|modify
|26
|0.09
|1.8386
|1.8386
|1.8476
|120
|2005.09.09 20:30
|modify
|26
|0.09
|1.8386
|1.8387
|1.8476
|121
|2005.09.09 20:30
|modify
|26
|0.09
|1.8386
|1.8388
|1.8476
|122
|2005.09.09 20:57
|s/l
|26
|0.09
|1.8388
|1.8388
|1.8476
|1.80
|181.60
|123
|2005.09.09 20:57
|buy
|27
|0.09
|1.8392
|1.8376
|1.8482
|124
|2005.09.09 20:59
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8377
|1.8482
|125
|2005.09.11 23:00
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8394
|1.8482
|126
|2005.09.11 23:00
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8395
|1.8482
|127
|2005.09.11 23:00
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8396
|1.8482
|128
|2005.09.11 23:00
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8397
|1.8482
|129
|2005.09.11 23:02
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8398
|1.8482
|130
|2005.09.11 23:03
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8399
|1.8482
|131
|2005.09.11 23:05
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8400
|1.8482
|132
|2005.09.11 23:11
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8401
|1.8482
|133
|2005.09.11 23:19
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8402
|1.8482
|134
|2005.09.11 23:20
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8403
|1.8482
|135
|2005.09.11 23:21
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8404
|1.8482
|136
|2005.09.11 23:32
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8405
|1.8482
|137
|2005.09.11 23:32
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8406
|1.8482
|138
|2005.09.11 23:35
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8407
|1.8482
|139
|2005.09.11 23:35
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8408
|1.8482
|140
|2005.09.11 23:40
|modify
|27
|0.09
|1.8392
|1.8409
|1.8482
|141
|2005.09.11 23:45
|s/l
|27
|0.09
|1.8409
|1.8409
|1.8482
|15.30
|196.90
|142
|2005.09.11 23:45
|buy
|28
|0.10
|1.8413
|1.8397
|1.8503
|143
|2005.09.11 23:45
|modify
|28
|0.10
|1.8413
|1.8398
|1.8503
|144
|2005.09.11 23:46
|modify
|28
|0.10
|1.8413
|1.8400
|1.8503
|145
|2005.09.11 23:46
|modify
|28
|0.10
|1.8413
|1.8401
|1.8503
|146
|2005.09.11 23:51
|modify
|28
|0.10
|1.8413
|1.8413
|1.8503
|147
|2005.09.11 23:51
|modify
|28
|0.10
|1.8413
|1.8414
|1.8503
|148
|2005.09.12 00:00
|s/l
|28
|0.10
|1.8414
|1.8414
|1.8503
|1.00
|197.90
|149
|2005.09.12 00:00
|buy
|29
|0.10
|1.8417
|1.8401
|1.8507
|150
|2005.09.12 00:13
|modify
|29
|0.10
|1.8417
|1.8402
|1.8507
|151
|2005.09.12 00:13
|modify
|29
|0.10
|1.8417
|1.8404
|1.8507
|152
|2005.09.12 00:16
|modify
|29
|0.10
|1.8417
|1.8404
|1.8507
|153
|2005.09.12 00:29
|s/l
|29
|0.10
|1.8404
|1.8404
|1.8507
|-13.00
|184.90
|154
|2005.09.12 00:29
|buy
|30
|0.09
|1.8407
|1.8391
|1.8497
|155
|2005.09.12 00:59
|modify
|30
|0.09
|1.8407
|1.8394
|1.8497
|156
|2005.09.12 02:29
|s/l
|30
|0.09
|1.8394
|1.8394
|1.8497
|-11.70
|173.20
|157
|2005.09.21 09:59
|buy
|31
|0.09
|1.8084
|1.8072
|1.8139
|158
|2005.09.21 10:29
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8087
|1.8139
|159
|2005.09.21 10:37
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8090
|1.8139
|160
|2005.09.21 10:45
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8092
|1.8139
|161
|2005.09.21 10:46
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8093
|1.8139
|162
|2005.09.21 10:46
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8094
|1.8139
|163
|2005.09.21 10:47
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8096
|1.8139
|164
|2005.09.21 10:47
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8096
|1.8139
|165
|2005.09.21 10:47
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8098
|1.8139
|166
|2005.09.21 10:50
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8099
|1.8139
|167
|2005.09.21 10:51
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8100
|1.8139
|168
|2005.09.21 11:00
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8102
|1.8139
|169
|2005.09.21 11:00
|modify
|31
|0.09
|1.8084
|1.8103
|1.8139
|170
|2005.09.21 11:06
|s/l
|31
|0.09
|1.8103
|1.8103
|1.8139
|17.10
|190.30
|171
|2005.09.21 11:06
|buy
|32
|0.10
|1.8106
|1.8090
|1.8196
|172
|2005.09.21 11:06
|modify
|32
|0.10
|1.8106
|1.8090
|1.8196
|173
|2005.09.21 11:16
|modify
|32
|0.10
|1.8106
|1.8092
|1.8196
|174
|2005.09.21 11:30
|s/l
|32
|0.10
|1.8092
|1.8092
|1.8196
|-14.00
|176.30
|175
|2005.09.21 11:30
|buy
|33
|0.09
|1.8096
|1.8080
|1.8186
|176
|2005.09.21 11:30
|modify
|33
|0.09
|1.8096
|1.8082
|1.8186
|177
|2005.09.21 11:31
|modify
|33
|0.09
|1.8096
|1.8083
|1.8186
|178
|2005.09.21 11:31
|modify
|33
|0.09
|1.8096
|1.8083
|1.8186
|179
|2005.09.21 11:59
|modify
|33
|0.09
|1.8096
|1.8109
|1.8186
|180
|2005.09.21 12:24
|s/l
|33
|0.09
|1.8109
|1.8109
|1.8186
|11.70
|188.00
|181
|2005.09.21 12:24
|buy
|34
|0.09
|1.8108
|1.8092
|1.8198
|182
|2005.09.21 12:24
|modify
|34
|0.09
|1.8108
|1.8092
|1.8198
|183
|2005.09.21 13:13
|modify
|34
|0.09
|1.8108
|1.8094
|1.8198
|184
|2005.09.21 13:18
|modify
|34
|0.09
|1.8108
|1.8096
|1.8198
|185
|2005.09.21 13:29
|modify
|34
|0.09
|1.8108
|1.8096
|1.8198
|186
|2005.09.21 14:00
|modify
|34
|0.09
|1.8108
|1.8108
|1.8198
|187
|2005.09.21 14:00
|modify
|34
|0.09
|1.8108
|1.8109
|1.8198
|188
|2005.09.21 14:00
|modify
|34
|0.09
|1.8108
|1.8111
|1.8198
|189
|2005.09.21 14:00
|modify
|34
|0.09
|1.8108
|1.8111
|1.8198
|190
|2005.09.21 14:02
|modify
|34
|0.09
|1.8108
|1.8113
|1.8198
|191
|2005.09.21 14:13
|s/l
|34
|0.09
|1.8113
|1.8113
|1.8198
|4.50
|192.50
|192
|2005.09.21 14:13
|buy
|35
|0.10
|1.8119
|1.8103
|1.8209
|193
|2005.09.21 14:13
|modify
|35
|0.10
|1.8119
|1.8104
|1.8209
|194
|2005.09.21 14:14
|s/l
|35
|0.10
|1.8104
|1.8104
|1.8209
|-15.00
|177.50
|195
|2005.09.21 14:14
|buy
|36
|0.09
|1.8108
|1.8092
|1.8198
|196
|2005.09.21 14:14
|modify
|36
|0.09
|1.8108
|1.8094
|1.8198
|197
|2005.09.21 14:15
|modify
|36
|0.09
|1.8108
|1.8096
|1.8198
|198
|2005.09.21 14:15
|modify
|36
|0.09
|1.8108
|1.8096
|1.8198
|199
|2005.09.21 14:37
|modify
|36
|0.09
|1.8108
|1.8109
|1.8198
|200
|2005.09.21 14:38
|modify
|36
|0.09
|1.8108
|1.8111
|1.8198
|201
|2005.09.21 14:40
|modify
|36
|0.09
|1.8108
|1.8113
|1.8198
|202
|2005.09.21 14:44
|modify
|36
|0.09
|1.8108
|1.8114
|1.8198
|203
|2005.09.21 14:44
|modify
|36
|0.09
|1.8108
|1.8115
|1.8198
|204
|2005.09.21 14:44
|modify
|36
|0.09
|1.8108
|1.8115
|1.8198
|205
|2005.09.21 14:52
|s/l
|36
|0.09
|1.8115
|1.8115
|1.8198
|6.30
|183.80
|206
|2005.09.21 14:52
|buy
|37
|0.09
|1.8118
|1.8102
|1.8208
|207
|2005.09.21 15:02
|modify
|37
|0.09
|1.8118
|1.8103
|1.8208
|208
|2005.09.21 15:02
|modify
|37
|0.09
|1.8118
|1.8104
|1.8208
|209
|2005.09.21 15:06
|s/l
|37
|0.09
|1.8104
|1.8104
|1.8208
|-12.60
|171.20
|210
|2005.09.21 15:06
|buy
|38
|0.09
|1.8108
|1.8092
|1.8198
|211
|2005.09.21 15:06
|modify
|38
|0.09
|1.8108
|1.8093
|1.8198
|212
|2005.09.21 15:06
|modify
|38
|0.09
|1.8108
|1.8094
|1.8198
|213
|2005.09.21 15:08
|modify
|38
|0.09
|1.8108
|1.8096
|1.8198
|214
|2005.09.21 15:14
|modify
|38
|0.09
|1.8108
|1.8096
|1.8198
|215
|2005.09.21 16:29
|s/l
|38
|0.09
|1.8096
|1.8096
|1.8198
|-10.80
|160.40
|216
|2005.09.21 16:29
|buy
|39
|0.08
|1.8088
|1.8072
|1.8178
|217
|2005.09.21 16:59
|modify
|39
|0.08
|1.8088
|1.8076
|1.8178
|218
|2005.09.21 17:30
|modify
|39
|0.08
|1.8088
|1.8090
|1.8178
|219
|2005.09.21 17:33
|s/l
|39
|0.08
|1.8090
|1.8090
|1.8178
|1.60
|162.00
|220
|2005.09.21 17:33
|buy
|40
|0.08
|1.8100
|1.8084
|1.8190
|221
|2005.09.21 17:33
|modify
|40
|0.08
|1.8100
|1.8084
|1.8190
|222
|2005.09.21 17:46
|modify
|40
|0.08
|1.8100
|1.8086
|1.8190
|223
|2005.09.21 18:30
|s/l
|40
|0.08
|1.8086
|1.8086
|1.8190
|-11.20
|150.80
|224
|2005.09.21 19:38
|buy
|41
|0.08
|1.8100
|1.8084
|1.8190
|225
|2005.09.21 19:38
|modify
|41
|0.08
|1.8100
|1.8084
|1.8190
|226
|2005.09.21 20:01
|modify
|41
|0.08
|1.8100
|1.8086
|1.8190
|227
|2005.09.21 20:02
|modify
|41
|0.08
|1.8100
|1.8088
|1.8190
|228
|2005.09.21 21:59
|modify
|41
|0.08
|1.8100
|1.8104
|1.8190
|229
|2005.09.21 22:59
|s/l
|41
|0.08
|1.8104
|1.8104
|1.8190
|3.20
|154.00
|230
|2005.09.21 22:59
|buy
|42
|0.08
|1.8107
|1.8091
|1.8197
|231
|2005.09.21 23:29
|modify
|42
|0.08
|1.8107
|1.8094
|1.8197
|232
|2005.09.21 23:53
|modify
|42
|0.08
|1.8107
|1.8094
|1.8197
|233
|2005.09.21 23:59
|modify
|42
|0.08
|1.8107
|1.8120
|1.8197
|234
|2005.09.22 00:29
|modify
|42
|0.08
|1.8107
|1.8125
|1.8197
|235
|2005.09.22 00:59
|s/l
|42
|0.08
|1.8125
|1.8125
|1.8197
|14.40
|168.40
|236
|2005.09.22 00:59
|buy
|43
|0.08
|1.8123
|1.8107
|1.8213
|237
|2005.09.22 01:04
|s/l
|43
|0.08
|1.8107
|1.8107
|1.8213
|-12.80
|155.60
|238
|2005.09.22 01:04
|buy
|44
|0.08
|1.8110
|1.8094
|1.8200
|239
|2005.09.22 01:04
|modify
|44
|0.08
|1.8110
|1.8096
|1.8200
|240
|2005.09.22 01:29
|s/l
|44
|0.08
|1.8096
|1.8096
|1.8200
|-11.20
|144.40
|241
|2005.09.22 01:29
|buy
|45
|0.07
|1.8096
|1.8080
|1.8186
|242
|2005.09.22 01:59
|s/l
|45
|0.07
|1.8080
|1.8080
|1.8186
|-11.20
|133.20
|243
|2005.09.22 07:20
|buy
|46
|0.07
|1.8097
|1.8081
|1.8187
|244
|2005.09.22 07:20
|modify
|46
|0.07
|1.8097
|1.8083
|1.8187
|245
|2005.09.22 07:23
|s/l
|46
|0.07
|1.8083
|1.8083
|1.8187
|-9.80
|123.40
|246
|2005.09.22 07:29
|buy
|47
|0.06
|1.8098
|1.8082
|1.8188
|247
|2005.09.22 08:27
|modify
|47
|0.06
|1.8098
|1.8082
|1.8188
|248
|2005.09.22 08:32
|modify
|47
|0.06
|1.8098
|1.8084
|1.8188
|249
|2005.09.22 08:32
|modify
|47
|0.06
|1.8098
|1.8085
|1.8188
|250
|2005.09.22 08:44
|modify
|47
|0.06
|1.8098
|1.8085
|1.8188
|251
|2005.09.22 08:44
|modify
|47
|0.06
|1.8098
|1.8086
|1.8188
|252
|2005.09.22 08:59
|s/l
|47
|0.06
|1.8086
|1.8086
|1.8188
|-7.20
|116.20
|253
|2005.10.05 02:59
|buy
|48
|0.06
|1.7620
|1.7608
|1.7675
|254
|2005.10.05 04:29
|modify
|48
|0.06
|1.7620
|1.7623
|1.7675
|255
|2005.10.05 05:02
|s/l
|48
|0.06
|1.7623
|1.7623
|1.7675
|1.80
|118.00
|256
|2005.10.05 05:12
|buy
|49
|0.06
|1.7628
|1.7612
|1.7718
|257
|2005.10.05 05:12
|modify
|49
|0.06
|1.7628
|1.7616
|1.7718
|258
|2005.10.05 05:12
|modify
|49
|0.06
|1.7628
|1.7616
|1.7718
|259
|2005.10.05 05:40
|s/l
|49
|0.06
|1.7616
|1.7616
|1.7718
|-7.20
|110.80
|260
|2005.10.05 05:40
|buy
|50
|0.06
|1.7618
|1.7602
|1.7708
|261
|2005.10.05 05:41
|modify
|50
|0.06
|1.7618
|1.7604
|1.7708
|262
|2005.10.05 05:59
|modify
|50
|0.06
|1.7618
|1.7605
|1.7708
|263
|2005.10.05 06:30
|modify
|50
|0.06
|1.7618
|1.7623
|1.7708
|264
|2005.10.05 06:30
|modify
|50
|0.06
|1.7618
|1.7625
|1.7708
|265
|2005.10.05 06:30
|modify
|50
|0.06
|1.7618
|1.7625
|1.7708
|266
|2005.10.05 06:43
|modify
|50
|0.06
|1.7618
|1.7629
|1.7708
|267
|2005.10.05 07:09
|s/l
|50
|0.06
|1.7629
|1.7629
|1.7708
|6.60
|117.40
|268
|2005.10.05 07:09
|buy
|51
|0.06
|1.7632
|1.7616
|1.7722
|269
|2005.10.05 07:16
|modify
|51
|0.06
|1.7632
|1.7617
|1.7722
|270
|2005.10.05 07:16
|modify
|51
|0.06
|1.7632
|1.7618
|1.7722
|271
|2005.10.05 07:59
|modify
|51
|0.06
|1.7632
|1.7642
|1.7722
|272
|2005.10.05 08:00
|modify
|51
|0.06
|1.7632
|1.7643
|1.7722
|273
|2005.10.05 08:30
|s/l
|51
|0.06
|1.7643
|1.7643
|1.7722
|6.60
|124.00
|274
|2005.10.05 08:30
|buy
|52
|0.06
|1.7642
|1.7626
|1.7732
|275
|2005.10.05 08:30
|modify
|52
|0.06
|1.7642
|1.7627
|1.7732
|276
|2005.10.05 08:53
|modify
|52
|0.06
|1.7642
|1.7629
|1.7732
|277
|2005.10.05 08:59
|modify
|52
|0.06
|1.7642
|1.7648
|1.7732
|278
|2005.10.05 09:29
|s/l
|52
|0.06
|1.7648
|1.7648
|1.7732
|3.60
|127.60
|279
|2005.10.05 09:29
|buy
|53
|0.06
|1.7648
|1.7632
|1.7738
|280
|2005.10.05 09:29
|modify
|53
|0.06
|1.7648
|1.7635
|1.7738
|281
|2005.10.05 09:49
|modify
|53
|0.06
|1.7648
|1.7635
|1.7738
|282
|2005.10.05 09:55
|modify
|53
|0.06
|1.7648
|1.7636
|1.7738
|283
|2005.10.05 11:29
|s/l
|53
|0.06
|1.7636
|1.7636
|1.7738
|-7.20
|120.40
|284
|2005.10.05 11:29
|buy
|54
|0.06
|1.7634
|1.7618
|1.7724
|285
|2005.10.05 11:30
|modify
|54
|0.06
|1.7634
|1.7619
|1.7724
|286
|2005.10.05 11:59
|modify
|54
|0.06
|1.7634
|1.7621
|1.7724
|287
|2005.10.05 11:59
|s/l
|54
|0.06
|1.7621
|1.7621
|1.7724
|-7.80
|112.60
|288
|2005.10.05 12:27
|buy
|55
|0.06
|1.7638
|1.7622
|1.7728
|289
|2005.10.05 12:29
|s/l
|55
|0.06
|1.7622
|1.7622
|1.7728
|-9.60
|103.00
|290
|2005.10.05 15:59
|buy
|56
|0.05
|1.7656
|1.7640
|1.7746
|291
|2005.10.05 16:00
|modify
|56
|0.05
|1.7656
|1.7641
|1.7746
|292
|2005.10.05 16:27
|s/l
|56
|0.05
|1.7641
|1.7641
|1.7746
|-7.50
|95.50
|293
|2005.10.05 16:27
|buy
|57
|0.05
|1.7632
|1.7616
|1.7722
|294
|2005.10.05 16:27
|modify
|57
|0.05
|1.7632
|1.7618
|1.7722
|295
|2005.10.05 16:27
|modify
|57
|0.05
|1.7632
|1.7619
|1.7722
|296
|2005.10.05 16:27
|modify
|57
|0.05
|1.7632
|1.7619
|1.7722
|297
|2005.10.05 16:36
|modify
|57
|0.05
|1.7632
|1.7632
|1.7722
|298
|2005.10.05 16:39
|s/l
|57
|0.05
|1.7632
|1.7632
|1.7722
|0.00
|95.50
|299
|2005.10.05 16:39
|buy
|58
|0.05
|1.7635
|1.7619
|1.7725
|300
|2005.10.05 16:39
|modify
|58
|0.05
|1.7635
|1.7621
|1.7725
|301
|2005.10.05 16:39
|modify
|58
|0.05
|1.7635
|1.7622
|1.7725
|302
|2005.10.05 16:39
|modify
|58
|0.05
|1.7635
|1.7622
|1.7725
|303
|2005.10.05 17:37
|modify
|58
|0.05
|1.7635
|1.7623
|1.7725
|304
|2005.10.05 18:29
|s/l
|58
|0.05
|1.7623
|1.7623
|1.7725
|-6.00
|89.50
|305
|2005.10.05 18:29
|buy
|59
|0.04
|1.7621
|1.7605
|1.7711
|306
|2005.10.05 19:28
|modify
|59
|0.04
|1.7621
|1.7608
|1.7711
|307
|2005.10.05 19:29
|s/l
|59
|0.04
|1.7608
|1.7608
|1.7711
|-5.20
|84.30
|308
|2005.10.05 21:30
|buy
|60
|0.04
|1.7627
|1.7611
|1.7717
|309
|2005.10.05 21:59
|modify
|60
|0.04
|1.7627
|1.7657
|1.7717
|310
|2005.10.05 22:00
|modify
|60
|0.04
|1.7627
|1.7658
|1.7717
|311
|2005.10.05 22:29
|s/l
|60
|0.04
|1.7658
|1.7658
|1.7717
|12.40
|96.70
|312
|2005.10.05 22:29
|buy
|61
|0.05
|1.7653
|1.7637
|1.7743
|313
|2005.10.05 22:29
|modify
|61
|0.05
|1.7653
|1.7653
|1.7743
|314
|2005.10.05 22:30
|modify
|61
|0.05
|1.7653
|1.7654
|1.7743
|315
|2005.10.05 22:59
|modify
|61
|0.05
|1.7653
|1.7673
|1.7743
|316
|2005.10.05 23:00
|modify
|61
|0.05
|1.7653
|1.7674
|1.7743
|317
|2005.10.05 23:00
|s/l
|61
|0.05
|1.7674
|1.7674
|1.7743
|10.50
|107.20
|318
|2005.10.05 23:00
|buy
|62
|0.05
|1.7666
|1.7650
|1.7756
|319
|2005.10.05 23:59
|modify
|62
|0.05
|1.7666
|1.7651
|1.7756
|320
|2005.10.05 23:59
|modify
|62
|0.05
|1.7666
|1.7653
|1.7756
|321
|2005.10.05 23:59
|modify
|62
|0.05
|1.7666
|1.7654
|1.7756
|322
|2005.10.05 23:59
|modify
|62
|0.05
|1.7666
|1.7668
|1.7756
|323
|2005.10.06 00:29
|modify
|62
|0.05
|1.7666
|1.7723
|1.7756
|324
|2005.10.06 00:59
|s/l
|62
|0.05
|1.7723
|1.7723
|1.7756
|28.50
|135.70
|325
|2005.10.06 00:59
|buy
|63
|0.07
|1.7722
|1.7706
|1.7812
|326
|2005.10.06 00:59
|modify
|63
|0.07
|1.7722
|1.7732
|1.7812
|327
|2005.10.06 01:29
|s/l
|63
|0.07
|1.7732
|1.7732
|1.7812
|7.00
|142.70
|328
|2005.10.06 01:29
|buy
|64
|0.07
|1.7724
|1.7708
|1.7814
|329
|2005.10.06 02:29
|modify
|64
|0.07
|1.7724
|1.7712
|1.7814
|330
|2005.10.06 02:32
|modify
|64
|0.07
|1.7724
|1.7725
|1.7814
|331
|2005.10.06 02:37
|modify
|64
|0.07
|1.7724
|1.7726
|1.7814
|332
|2005.10.06 02:37
|s/l
|64
|0.07
|1.7726
|1.7726
|1.7814
|1.40
|144.10
|333
|2005.10.06 02:37
|buy
|65
|0.07
|1.7729
|1.7713
|1.7819
|334
|2005.10.06 02:37
|modify
|65
|0.07
|1.7729
|1.7714
|1.7819
|335
|2005.10.06 02:37
|modify
|65
|0.07
|1.7729
|1.7715
|1.7819
|336
|2005.10.06 02:37
|modify
|65
|0.07
|1.7729
|1.7716
|1.7819
|337
|2005.10.06 02:37
|modify
|65
|0.07
|1.7729
|1.7717
|1.7819
|338
|2005.10.06 04:59
|modify
|65
|0.07
|1.7729
|1.7731
|1.7819
|339
|2005.10.06 05:03
|s/l
|65
|0.07
|1.7731
|1.7731
|1.7819
|1.40
|145.50
|340
|2005.10.06 05:03
|buy
|66
|0.07
|1.7735
|1.7719
|1.7825
|341
|2005.10.06 05:03
|modify
|66
|0.07
|1.7735
|1.7720
|1.7825
|342
|2005.10.06 05:03
|modify
|66
|0.07
|1.7735
|1.7721
|1.7825
|343
|2005.10.06 05:03
|modify
|66
|0.07
|1.7735
|1.7721
|1.7825
|344
|2005.10.06 05:16
|modify
|66
|0.07
|1.7735
|1.7722
|1.7825
|345
|2005.10.06 05:21
|modify
|66
|0.07
|1.7735
|1.7722
|1.7825
|346
|2005.10.06 05:40
|s/l
|66
|0.07
|1.7722
|1.7722
|1.7825
|-9.10
|136.40
|347
|2005.10.06 05:40
|buy
|67
|0.07
|1.7725
|1.7709
|1.7815
|348
|2005.10.06 05:41
|modify
|67
|0.07
|1.7725
|1.7711
|1.7815
|349
|2005.10.06 05:43
|modify
|67
|0.07
|1.7725
|1.7712
|1.7815
|350
|2005.10.06 05:44
|modify
|67
|0.07
|1.7725
|1.7712
|1.7815
|351
|2005.10.06 06:29
|modify
|67
|0.07
|1.7725
|1.7732
|1.7815
|352
|2005.10.06 06:46
|modify
|67
|0.07
|1.7725
|1.7734
|1.7815
|353
|2005.10.06 06:47
|modify
|67
|0.07
|1.7725
|1.7736
|1.7815
|354
|2005.10.06 06:49
|modify
|67
|0.07
|1.7725
|1.7736
|1.7815
|355
|2005.10.06 06:49
|modify
|67
|0.07
|1.7725
|1.7737
|1.7815
|356
|2005.10.06 06:49
|modify
|67
|0.07
|1.7725
|1.7738
|1.7815
|357
|2005.10.06 06:57
|s/l
|67
|0.07
|1.7738
|1.7738
|1.7815
|9.10
|145.50
|358
|2005.10.06 06:57
|buy
|68
|0.07
|1.7740
|1.7724
|1.7830
|359
|2005.10.06 06:58
|modify
|68
|0.07
|1.7740
|1.7726
|1.7830
|360
|2005.10.06 06:59
|s/l
|68
|0.07
|1.7726
|1.7726
|1.7830
|-9.80
|135.70
|361
|2005.10.06 06:59
|buy
|69
|0.07
|1.7730
|1.7714
|1.7820
|362
|2005.10.06 07:00
|modify
|69
|0.07
|1.7730
|1.7716
|1.7820
|363
|2005.10.06 07:23
|modify
|69
|0.07
|1.7730
|1.7718
|1.7820
|364
|2005.10.06 07:49
|s/l
|69
|0.07
|1.7718
|1.7718
|1.7820
|-8.40
|127.30
|365
|2005.10.06 07:49
|buy
|70
|0.06
|1.7721
|1.7705
|1.7811
|366
|2005.10.06 07:49
|modify
|70
|0.06
|1.7721
|1.7706
|1.7811
|367
|2005.10.06 07:49
|modify
|70
|0.06
|1.7721
|1.7708
|1.7811
|368
|2005.10.06 07:50
|modify
|70
|0.06
|1.7721
|1.7709
|1.7811
|369
|2005.10.06 07:55
|modify
|70
|0.06
|1.7721
|1.7709
|1.7811
|370
|2005.10.06 08:59
|s/l
|70
|0.06
|1.7709
|1.7709
|1.7811
|-7.20
|120.10
|371
|2005.10.06 13:04
|buy
|71
|0.06
|1.7712
|1.7696
|1.7802
|372
|2005.10.06 13:04
|modify
|71
|0.06
|1.7712
|1.7696
|1.7802
|373
|2005.10.06 13:04
|modify
|71
|0.06
|1.7712
|1.7697
|1.7802
|374
|2005.10.06 13:04
|modify
|71
|0.06
|1.7712
|1.7698
|1.7802
|375
|2005.10.06 13:04
|modify
|71
|0.06
|1.7712
|1.7700
|1.7802
|376
|2005.10.06 13:10
|s/l
|71
|0.06
|1.7700
|1.7700
|1.7802
|-7.20
|112.90
|377
|2005.10.06 13:29
|buy
|72
|0.06
|1.7750
|1.7734
|1.7840
|378
|2005.10.06 13:59
|s/l
|72
|0.06
|1.7734
|1.7734
|1.7840
|-9.60
|103.30
|379
|2005.10.06 13:59
|buy
|73
|0.05
|1.7728
|1.7712
|1.7818
|380
|2005.10.06 13:59
|modify
|73
|0.05
|1.7728
|1.7733
|1.7818
|381
|2005.10.06 14:59
|s/l
|73
|0.05
|1.7733
|1.7733
|1.7818
|2.50
|105.80
|382
|2005.10.06 14:59
|buy
|74
|0.05
|1.7732
|1.7716
|1.7822
|383
|2005.10.06 15:09
|s/l
|74
|0.05
|1.7716
|1.7716
|1.7822
|-8.00
|97.80
|384
|2005.10.06 15:09
|buy
|75
|0.05
|1.7714
|1.7698
|1.7804
|385
|2005.10.06 15:09
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7701
|1.7804
|386
|2005.10.06 15:10
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7702
|1.7804
|387
|2005.10.06 15:15
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7715
|1.7804
|388
|2005.10.06 15:15
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7715
|1.7804
|389
|2005.10.06 15:16
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7717
|1.7804
|390
|2005.10.06 15:17
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7721
|1.7804
|391
|2005.10.06 15:17
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7722
|1.7804
|392
|2005.10.06 15:17
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7723
|1.7804
|393
|2005.10.06 15:17
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7726
|1.7804
|394
|2005.10.06 15:18
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7727
|1.7804
|395
|2005.10.06 15:29
|modify
|75
|0.05
|1.7714
|1.7728
|1.7804
|396
|2005.10.06 15:29
|s/l
|75
|0.05
|1.7728
|1.7728
|1.7804
|7.00
|104.80
|397
|2005.10.06 15:29
|buy
|76
|0.05
|1.7726
|1.7710
|1.7816
|398
|2005.10.06 15:30
|modify
|76
|0.05
|1.7726
|1.7711
|1.7816
|399
|2005.10.06 15:40
|modify
|76
|0.05
|1.7726
|1.7713
|1.7816
|400
|2005.10.06 15:40
|modify
|76
|0.05
|1.7726
|1.7714
|1.7816
|401
|2005.10.06 16:30
|modify
|76
|0.05
|1.7726
|1.7727
|1.7816
|402
|2005.10.06 16:30
|modify
|76
|0.05
|1.7726
|1.7728
|1.7816
|403
|2005.10.06 16:38
|modify
|76
|0.05
|1.7726
|1.7730
|1.7816
|404
|2005.10.06 16:47
|s/l
|76
|0.05
|1.7730
|1.7730
|1.7816
|2.00
|106.80
|405
|2005.10.06 16:47
|buy
|77
|0.05
|1.7731
|1.7715
|1.7821
|406
|2005.10.06 16:47
|modify
|77
|0.05
|1.7731
|1.7717
|1.7821
|407
|2005.10.06 17:29
|modify
|77
|0.05
|1.7731
|1.7738
|1.7821
|408
|2005.10.06 17:30
|modify
|77
|0.05
|1.7731
|1.7739
|1.7821
|409
|2005.10.06 17:59
|modify
|77
|0.05
|1.7731
|1.7769
|1.7821
|410
|2005.10.06 18:29
|modify
|77
|0.05
|1.7731
|1.7789
|1.7821
|411
|2005.10.06 18:59
|modify
|77
|0.05
|1.7731
|1.7790
|1.7821
|412
|2005.10.06 19:29
|s/l
|77
|0.05
|1.7790
|1.7790
|1.7821
|29.50
|136.30
|413
|2005.10.06 19:29
|buy
|78
|0.07
|1.7792
|1.7776
|1.7882
|414
|2005.10.06 19:48
|modify
|78
|0.07
|1.7792
|1.7779
|1.7882
|415
|2005.10.06 19:48
|modify
|78
|0.07
|1.7792
|1.7780
|1.7882
|416
|2005.10.06 19:49
|modify
|78
|0.07
|1.7792
|1.7780
|1.7882
|417
|2005.10.06 22:29
|s/l
|78
|0.07
|1.7780
|1.7780
|1.7882
|-8.40
|127.90
|418
|2005.10.06 22:29
|buy
|79
|0.06
|1.7780
|1.7764
|1.7870
|419
|2005.10.06 22:59
|modify
|79
|0.06
|1.7780
|1.7766
|1.7870
|420
|2005.10.07 00:29
|s/l
|79
|0.06
|1.7766
|1.7766
|1.7870
|-8.40
|119.50
|421
|2005.10.07 00:29
|buy
|80
|0.06
|1.7770
|1.7754
|1.7860
|422
|2005.10.07 00:30
|modify
|80
|0.06
|1.7770
|1.7755
|1.7860
|423
|2005.10.07 00:31
|modify
|80
|0.06
|1.7770
|1.7758
|1.7860
|424
|2005.10.07 02:33
|s/l
|80
|0.06
|1.7758
|1.7758
|1.7860
|-7.20
|112.30
|425
|2005.10.07 03:00
|buy
|81
|0.06
|1.7775
|1.7759
|1.7865
|426
|2005.10.07 03:31
|s/l
|81
|0.06
|1.7759
|1.7759
|1.7865
|-9.60
|102.70
|427
|2005.10.07 03:45
|buy
|82
|0.05
|1.7771
|1.7755
|1.7861
|428
|2005.10.07 05:47
|s/l
|82
|0.05
|1.7755
|1.7755
|1.7861
|-8.00
|94.70
|429
|2005.10.13 19:29
|buy
|83
|0.05
|1.7567
|1.7555
|1.7622
|430
|2005.10.13 19:43
|s/l
|83
|0.05
|1.7555
|1.7555
|1.7622
|-6.00
|88.70
|431
|2005.10.13 19:43
|buy
|84
|0.04
|1.7559
|1.7543
|1.7649
|432
|2005.10.13 19:43
|modify
|84
|0.04
|1.7559
|1.7545
|1.7649
|433
|2005.10.13 20:28
|s/l
|84
|0.04
|1.7545
|1.7545
|1.7649
|-5.60
|83.10
|434
|2005.10.13 20:29
|buy
|85
|0.04
|1.7561
|1.7545
|1.7651
|435
|2005.10.13 21:30
|modify
|85
|0.04
|1.7561
|1.7549
|1.7651
|436
|2005.10.13 22:09
|s/l
|85
|0.04
|1.7549
|1.7549
|1.7651
|-4.80
|78.30
|437
|2005.10.13 22:09
|buy
|86
|0.04
|1.7553
|1.7537
|1.7643
|438
|2005.10.13 22:09
|modify
|86
|0.04
|1.7553
|1.7539
|1.7643
|439
|2005.10.13 22:15
|modify
|86
|0.04
|1.7553
|1.7540
|1.7643
|440
|2005.10.14 00:29
|s/l
|86
|0.04
|1.7540
|1.7540
|1.7643
|-5.20
|73.10
|441
|2005.10.14 02:30
|buy
|87
|0.04
|1.7542
|1.7526
|1.7632
|442
|2005.10.14 03:29
|modify
|87
|0.04
|1.7542
|1.7528
|1.7632
|443
|2005.10.14 03:59
|modify
|87
|0.04
|1.7542
|1.7529
|1.7632
|444
|2005.10.14 03:59
|modify
|87
|0.04
|1.7542
|1.7542
|1.7632
|445
|2005.10.14 04:29
|modify
|87
|0.04
|1.7542
|1.7546
|1.7632
|446
|2005.10.14 04:37
|s/l
|87
|0.04
|1.7546
|1.7546
|1.7632
|1.60
|74.70
|447
|2005.10.14 04:37
|buy
|88
|0.04
|1.7550
|1.7534
|1.7640
|448
|2005.10.14 04:37
|modify
|88
|0.04
|1.7550
|1.7536
|1.7640
|449
|2005.10.14 04:37
|modify
|88
|0.04
|1.7550
|1.7538
|1.7640
|450
|2005.10.14 05:59
|s/l
|88
|0.04
|1.7538
|1.7538
|1.7640
|-4.80
|69.90
|451
|2005.10.14 05:59
|buy
|89
|0.03
|1.7540
|1.7524
|1.7630
|452
|2005.10.14 06:00
|modify
|89
|0.03
|1.7540
|1.7525
|1.7630
|453
|2005.10.14 06:00
|modify
|89
|0.03
|1.7540
|1.7541
|1.7630
|454
|2005.10.14 06:01
|modify
|89
|0.03
|1.7540
|1.7542
|1.7630
|455
|2005.10.14 06:01
|modify
|89
|0.03
|1.7540
|1.7543
|1.7630
|456
|2005.10.14 06:31
|modify
|89
|0.03
|1.7540
|1.7545
|1.7630
|457
|2005.10.14 06:42
|modify
|89
|0.03
|1.7540
|1.7547
|1.7630
|458
|2005.10.14 06:52
|s/l
|89
|0.03
|1.7547
|1.7547
|1.7630
|2.10
|72.00
|459
|2005.10.14 06:52
|buy
|90
|0.04
|1.7551
|1.7535
|1.7641
|460
|2005.10.14 06:53
|modify
|90
|0.04
|1.7551
|1.7536
|1.7641
|461
|2005.10.14 06:59
|modify
|90
|0.04
|1.7551
|1.7552
|1.7641
|462
|2005.10.14 07:59
|modify
|90
|0.04
|1.7551
|1.7555
|1.7641
|463
|2005.10.14 08:17
|s/l
|90
|0.04
|1.7555
|1.7555
|1.7641
|1.60
|73.60
|464
|2005.10.14 08:17
|buy
|91
|0.04
|1.7554
|1.7538
|1.7644
|465
|2005.10.14 08:18
|modify
|91
|0.04
|1.7554
|1.7539
|1.7644
|466
|2005.10.14 08:18
|modify
|91
|0.04
|1.7554
|1.7540
|1.7644
|467
|2005.10.14 08:34
|modify
|91
|0.04
|1.7554
|1.7541
|1.7644
|468
|2005.10.14 08:34
|modify
|91
|0.04
|1.7554
|1.7541
|1.7644
|469
|2005.10.14 09:29
|s/l
|91
|0.04
|1.7541
|1.7541
|1.7644
|-5.20
|68.40
|470
|2005.10.14 13:00
|buy
|92
|0.03
|1.7561
|1.7545
|1.7651
|471
|2005.10.14 13:29
|s/l
|92
|0.03
|1.7545
|1.7545
|1.7651
|-4.80
|63.60
|472
|2005.10.14 13:29
|buy
|93
|0.03
|1.7559
|1.7543
|1.7649
|473
|2005.10.14 13:30
|modify
|93
|0.03
|1.7559
|1.7544
|1.7649
|474
|2005.10.14 14:29
|modify
|93
|0.03
|1.7559
|1.7595
|1.7649
|475
|2005.10.14 14:59
|t/p
|93
|0.03
|1.7649
|1.7595
|1.7649
|27.00
|90.60
|476
|2005.10.14 14:59
|buy
|94
|0.05
|1.7667
|1.7651
|1.7757
|477
|2005.10.14 15:29
|s/l
|94
|0.05
|1.7651
|1.7651
|1.7757
|-8.00
|82.60
|478
|2005.10.14 15:29
|buy
|95
|0.04
|1.7655
|1.7639
|1.7745
|479
|2005.10.14 15:29
|modify
|95
|0.04
|1.7655
|1.7664
|1.7745
|480
|2005.10.14 15:30
|modify
|95
|0.04
|1.7655
|1.7665
|1.7745
|481
|2005.10.14 16:00
|modify
|95
|0.04
|1.7655
|1.7666
|1.7745
|482
|2005.10.14 16:29
|modify
|95
|0.04
|1.7655
|1.7679
|1.7745
|483
|2005.10.14 16:30
|modify
|95
|0.04
|1.7655
|1.7680
|1.7745
|484
|2005.10.14 16:59
|modify
|95
|0.04
|1.7655
|1.7687
|1.7745
|485
|2005.10.14 17:17
|s/l
|95
|0.04
|1.7687
|1.7687
|1.7745
|12.80
|95.40
|486
|2005.10.14 17:17
|buy
|96
|0.05
|1.7676
|1.7660
|1.7766
|487
|2005.10.14 17:17
|modify
|96
|0.05
|1.7676
|1.7661
|1.7766
|488
|2005.10.14 17:17
|modify
|96
|0.05
|1.7676
|1.7662
|1.7766
|489
|2005.10.14 17:22
|modify
|96
|0.05
|1.7676
|1.7677
|1.7766
|490
|2005.10.14 17:24
|s/l
|96
|0.05
|1.7677
|1.7677
|1.7766
|0.50
|95.90
|491
|2005.10.14 17:24
|buy
|97
|0.05
|1.7681
|1.7665
|1.7771
|492
|2005.10.14 17:24
|modify
|97
|0.05
|1.7681
|1.7665
|1.7771
|493
|2005.10.14 17:24
|modify
|97
|0.05
|1.7681
|1.7666
|1.7771
|494
|2005.10.14 17:24
|modify
|97
|0.05
|1.7681
|1.7667
|1.7771
|495
|2005.10.14 17:26
|modify
|97
|0.05
|1.7681
|1.7668
|1.7771
|496
|2005.10.14 17:59
|modify
|97
|0.05
|1.7681
|1.7684
|1.7771
|497
|2005.10.14 18:16
|modify
|97
|0.05
|1.7681
|1.7684
|1.7771
|498
|2005.10.14 18:18
|modify
|97
|0.05
|1.7681
|1.7686
|1.7771
|499
|2005.10.14 18:24
|s/l
|97
|0.05
|1.7686
|1.7686
|1.7771
|2.50
|98.40
|500
|2005.10.14 18:24
|buy
|98
|0.05
|1.7689
|1.7673
|1.7779
|501
|2005.10.14 18:24
|modify
|98
|0.05
|1.7689
|1.7675
|1.7779
|502
|2005.10.14 18:37
|modify
|98
|0.05
|1.7689
|1.7676
|1.7779
|503
|2005.10.14 18:59
|modify
|98
|0.05
|1.7689
|1.7689
|1.7779
|504
|2005.10.14 19:00
|modify
|98
|0.05
|1.7689
|1.7690
|1.7779
|505
|2005.10.14 19:11
|s/l
|98
|0.05
|1.7690
|1.7690
|1.7779
|0.50
|98.90
|506
|2005.10.14 19:11
|buy
|99
|0.05
|1.7692
|1.7676
|1.7782
|507
|2005.10.14 19:11
|modify
|99
|0.05
|1.7692
|1.7677
|1.7782
|508
|2005.10.14 19:11
|modify
|99
|0.05
|1.7692
|1.7678
|1.7782
|509
|2005.10.14 19:17
|s/l
|99
|0.05
|1.7678
|1.7678
|1.7782
|-7.00
|91.90
|510
|2005.10.14 19:17
|buy
|100
|0.05
|1.7681
|1.7665
|1.7771
|511
|2005.10.14 19:17
|modify
|100
|0.05
|1.7681
|1.7668
|1.7771
|512
|2005.10.14 19:29
|modify
|100
|0.05
|1.7681
|1.7690
|1.7771
|513
|2005.10.14 19:41
|modify
|100
|0.05
|1.7681
|1.7690
|1.7771
|514
|2005.10.14 19:43
|modify
|100
|0.05
|1.7681
|1.7691
|1.7771
|515
|2005.10.14 19:43
|modify
|100
|0.05
|1.7681
|1.7692
|1.7771
|516
|2005.10.14 19:43
|modify
|100
|0.05
|1.7681
|1.7693
|1.7771
|517
|2005.10.14 19:43
|modify
|100
|0.05
|1.7681
|1.7694
|1.7771
|518
|2005.10.16 23:00
|s/l
|100
|0.05
|1.7694
|1.7694
|1.7771
|6.50
|98.40
|519
|2005.10.16 23:00
|buy
|101
|0.05
|1.7653
|1.7637
|1.7743
|520
|2005.10.16 23:21
|modify
|101
|0.05
|1.7653
|1.7638
|1.7743
|521
|2005.10.16 23:22
|modify
|101
|0.05
|1.7653
|1.7639
|1.7743
|522
|2005.10.16 23:34
|s/l
|101
|0.05
|1.7639
|1.7639
|1.7743
|-7.00
|91.40
|523
|2005.10.16 23:34
|buy
|102
|0.05
|1.7642
|1.7626
|1.7732
|524
|2005.10.16 23:36
|modify
|102
|0.05
|1.7642
|1.7627
|1.7732
|525
|2005.10.16 23:37
|modify
|102
|0.05
|1.7642
|1.7628
|1.7732
|526
|2005.10.16 23:40
|modify
|102
|0.05
|1.7642
|1.7629
|1.7732
|527
|2005.10.16 23:44
|modify
|102
|0.05
|1.7642
|1.7630
|1.7732
|528
|2005.10.17 00:00
|modify
|102
|0.05
|1.7642
|1.7667
|1.7732
|529
|2005.10.17 00:18
|s/l
|102
|0.05
|1.7667
|1.7667
|1.7732
|12.50
|103.90
|530
|2005.10.17 00:18
|buy
|103
|0.05
|1.7670
|1.7654
|1.7760
|531
|2005.10.17 00:29
|modify
|103
|0.05
|1.7670
|1.7690
|1.7760
|532
|2005.10.17 00:30
|s/l
|103
|0.05
|1.7690
|1.7690
|1.7760
|10.00
|113.90
|533
|2005.10.17 00:30
|buy
|104
|0.06
|1.7679
|1.7663
|1.7769
|534
|2005.10.17 00:59
|modify
|104
|0.06
|1.7679
|1.7708
|1.7769
|535
|2005.10.17 01:29
|s/l
|104
|0.06
|1.7708
|1.7708
|1.7769
|17.40
|131.30
|536
|2005.10.17 01:29
|buy
|105
|0.07
|1.7700
|1.7684
|1.7790
|537
|2005.10.17 01:30
|s/l
|105
|0.07
|1.7684
|1.7684
|1.7790
|-11.20
|120.10
|538
|2005.10.17 01:30
|buy
|106
|0.06
|1.7679
|1.7663
|1.7769
|539
|2005.10.17 01:59
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7680
|1.7769
|540
|2005.10.17 02:25
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7688
|1.7769
|541
|2005.10.17 02:27
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7689
|1.7769
|542
|2005.10.17 02:27
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7692
|1.7769
|543
|2005.10.17 02:30
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7693
|1.7769
|544
|2005.10.17 02:44
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7696
|1.7769
|545
|2005.10.17 02:44
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7700
|1.7769
|546
|2005.10.17 02:44
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7701
|1.7769
|547
|2005.10.17 02:45
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7704
|1.7769
|548
|2005.10.17 02:45
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7705
|1.7769
|549
|2005.10.17 02:45
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7706
|1.7769
|550
|2005.10.17 02:45
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7709
|1.7769
|551
|2005.10.17 02:45
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7710
|1.7769
|552
|2005.10.17 02:52
|modify
|106
|0.06
|1.7679
|1.7711
|1.7769
|553
|2005.10.17 02:55
|s/l
|106
|0.06
|1.7711
|1.7711
|1.7769
|19.20
|139.30
|554
|2005.10.17 02:55
|buy
|107
|0.07
|1.7713
|1.7697
|1.7803
|555
|2005.10.17 02:55
|modify
|107
|0.07
|1.7713
|1.7699
|1.7803
|556
|2005.10.17 02:55
|modify
|107
|0.07
|1.7713
|1.7700
|1.7803
|557
|2005.10.17 02:55
|modify
|107
|0.07
|1.7713
|1.7701
|1.7803
|558
|2005.10.17 02:55
|modify
|107
|0.07
|1.7713
|1.7701
|1.7803
|559
|2005.10.17 03:59
|s/l
|107
|0.07
|1.7701
|1.7701
|1.7803
|-8.40
|130.90
|560
|2005.10.17 03:59
|buy
|108
|0.07
|1.7704
|1.7688
|1.7794
|561
|2005.10.17 04:09
|modify
|108
|0.07
|1.7704
|1.7689
|1.7794
|562
|2005.10.17 04:09
|modify
|108
|0.07
|1.7704
|1.7691
|1.7794
|563
|2005.10.17 04:18
|modify
|108
|0.07
|1.7704
|1.7692
|1.7794
|564
|2005.10.17 05:29
|s/l
|108
|0.07
|1.7692
|1.7692
|1.7794
|-8.40
|122.50
|565
|2005.10.17 05:29
|buy
|109
|0.06
|1.7693
|1.7677
|1.7783
|566
|2005.10.17 06:29
|s/l
|109
|0.06
|1.7677
|1.7677
|1.7783
|-9.60
|112.90
|567
|2005.10.17 07:29
|buy
|110
|0.06
|1.7693
|1.7677
|1.7783
|568
|2005.10.17 07:30
|s/l
|110
|0.06
|1.7677
|1.7677
|1.7783
|-9.60
|103.30
|569
|2005.10.19 12:00
|buy
|111
|0.05
|1.7580
|1.7564
|1.7670
|570
|2005.10.19 12:03
|s/l
|111
|0.05
|1.7564
|1.7564
|1.7670
|-8.00
|95.30
|571
|2005.10.19 12:03
|buy
|112
|0.05
|1.7566
|1.7550
|1.7656
|572
|2005.10.19 12:03
|modify
|112
|0.05
|1.7566
|1.7552
|1.7656
|573
|2005.10.19 12:03
|modify
|112
|0.05
|1.7566
|1.7553
|1.7656
|574
|2005.10.19 12:04
|modify
|112
|0.05
|1.7566
|1.7554
|1.7656
|575
|2005.10.19 12:40
|s/l
|112
|0.05
|1.7554
|1.7554
|1.7656
|-6.00
|89.30
|576
|2005.10.19 12:40
|buy
|113
|0.04
|1.7556
|1.7540
|1.7646
|577
|2005.10.19 12:41
|modify
|113
|0.04
|1.7556
|1.7542
|1.7646
|578
|2005.10.19 12:41
|modify
|113
|0.04
|1.7556
|1.7543
|1.7646
|579
|2005.10.19 12:45
|modify
|113
|0.04
|1.7556
|1.7559
|1.7646
|580
|2005.10.19 12:45
|modify
|113
|0.04
|1.7556
|1.7560
|1.7646
|581
|2005.10.19 13:29
|s/l
|113
|0.04
|1.7560
|1.7560
|1.7646
|1.60
|90.90
|582
|2005.10.19 13:29
|buy
|114
|0.05
|1.7559
|1.7543
|1.7649
|583
|2005.10.19 13:30
|modify
|114
|0.05
|1.7559
|1.7566
|1.7649
|584
|2005.10.19 13:32
|modify
|114
|0.05
|1.7559
|1.7566
|1.7649
|585
|2005.10.19 13:34
|s/l
|114
|0.05
|1.7566
|1.7566
|1.7649
|3.50
|94.40
|586
|2005.10.19 13:34
|buy
|115
|0.05
|1.7569
|1.7553
|1.7659
|587
|2005.10.19 13:34
|modify
|115
|0.05
|1.7569
|1.7557
|1.7659
|588
|2005.10.19 13:39
|modify
|115
|0.05
|1.7569
|1.7557
|1.7659
|589
|2005.10.19 13:55
|modify
|115
|0.05
|1.7569
|1.7570
|1.7659
|590
|2005.10.19 14:01
|s/l
|115
|0.05
|1.7570
|1.7570
|1.7659
|0.50
|94.90
|591
|2005.10.19 14:01
|buy
|116
|0.05
|1.7574
|1.7558
|1.7664
|592
|2005.10.19 14:02
|modify
|116
|0.05
|1.7574
|1.7559
|1.7664
|593
|2005.10.19 14:05
|modify
|116
|0.05
|1.7574
|1.7560
|1.7664
|594
|2005.10.19 14:06
|modify
|116
|0.05
|1.7574
|1.7561
|1.7664
|595
|2005.10.19 14:59
|modify
|116
|0.05
|1.7574
|1.7601
|1.7664
|596
|2005.10.19 15:29
|modify
|116
|0.05
|1.7574
|1.7622
|1.7664
|597
|2005.10.19 15:30
|modify
|116
|0.05
|1.7574
|1.7624
|1.7664
|598
|2005.10.19 15:59
|s/l
|116
|0.05
|1.7624
|1.7624
|1.7664
|25.00
|119.90
|599
|2005.10.19 15:59
|buy
|117
|0.06
|1.7625
|1.7609
|1.7715
|600
|2005.10.19 16:29
|modify
|117
|0.06
|1.7625
|1.7612
|1.7715
|601
|2005.10.19 16:35
|s/l
|117
|0.06
|1.7612
|1.7612
|1.7715
|-7.80
|112.10
|602
|2005.10.19 16:35
|buy
|118
|0.06
|1.7603
|1.7587
|1.7693
|603
|2005.10.19 16:35
|modify
|118
|0.06
|1.7603
|1.7590
|1.7693
|604
|2005.10.19 16:36
|modify
|118
|0.06
|1.7603
|1.7591
|1.7693
|605
|2005.10.19 16:56
|modify
|118
|0.06
|1.7603
|1.7604
|1.7693
|606
|2005.10.19 16:56
|modify
|118
|0.06
|1.7603
|1.7605
|1.7693
|607
|2005.10.19 16:56
|modify
|118
|0.06
|1.7603
|1.7606
|1.7693
|608
|2005.10.19 16:57
|modify
|118
|0.06
|1.7603
|1.7608
|1.7693
|609
|2005.10.19 16:59
|s/l
|118
|0.06
|1.7608
|1.7608
|1.7693
|3.00
|115.10
|610
|2005.10.19 16:59
|buy
|119
|0.06
|1.7609
|1.7593
|1.7699
|611
|2005.10.19 17:03
|modify
|119
|0.06
|1.7609
|1.7596
|1.7699
|612
|2005.10.19 17:03
|modify
|119
|0.06
|1.7609
|1.7597
|1.7699
|613
|2005.10.19 17:59
|modify
|119
|0.06
|1.7609
|1.7609
|1.7699
|614
|2005.10.19 18:00
|modify
|119
|0.06
|1.7609
|1.7614
|1.7699
|615
|2005.10.19 18:01
|modify
|119
|0.06
|1.7609
|1.7616
|1.7699
|616
|2005.10.19 18:01
|modify
|119
|0.06
|1.7609
|1.7618
|1.7699
|617
|2005.10.19 18:02
|modify
|119
|0.06
|1.7609
|1.7620
|1.7699
|618
|2005.10.19 18:05
|modify
|119
|0.06
|1.7609
|1.7621
|1.7699
|619
|2005.10.19 18:05
|modify
|119
|0.06
|1.7609
|1.7622
|1.7699
|620
|2005.10.19 18:37
|s/l
|119
|0.06
|1.7622
|1.7622
|1.7699
|7.80
|122.90
|621
|2005.10.19 18:37
|buy
|120
|0.06
|1.7626
|1.7610
|1.7716
|622
|2005.10.19 18:37
|modify
|120
|0.06
|1.7626
|1.7612
|1.7716
|623
|2005.10.19 19:29
|modify
|120
|0.06
|1.7626
|1.7646
|1.7716
|624
|2005.10.19 19:30
|modify
|120
|0.06
|1.7626
|1.7651
|1.7716
|625
|2005.10.19 19:59
|s/l
|120
|0.06
|1.7651
|1.7651
|1.7716
|15.00
|137.90
|626
|2005.10.19 19:59
|buy
|121
|0.07
|1.7654
|1.7638
|1.7744
|627
|2005.10.19 19:59
|modify
|121
|0.07
|1.7654
|1.7656
|1.7744
|628
|2005.10.19 20:00
|modify
|121
|0.07
|1.7654
|1.7658
|1.7744
|629
|2005.10.19 20:29
|s/l
|121
|0.07
|1.7658
|1.7658
|1.7744
|2.80
|140.70
|630
|2005.10.19 20:29
|buy
|122
|0.07
|1.7660
|1.7644
|1.7750
|631
|2005.10.19 20:29
|modify
|122
|0.07
|1.7660
|1.7648
|1.7750
|632
|2005.10.19 21:59
|s/l
|122
|0.07
|1.7648
|1.7648
|1.7750
|-8.40
|132.30
|633
|2005.10.19 21:59
|buy
|123
|0.07
|1.7645
|1.7629
|1.7735
|634
|2005.10.19 22:00
|modify
|123
|0.07
|1.7645
|1.7630
|1.7735
|635
|2005.10.19 22:28
|modify
|123
|0.07
|1.7645
|1.7633
|1.7735
|636
|2005.10.19 23:00
|s/l
|123
|0.07
|1.7633
|1.7633
|1.7735
|-8.40
|123.90
|637
|2005.10.19 23:00
|buy
|124
|0.06
|1.7636
|1.7620
|1.7726
|638
|2005.10.19 23:29
|modify
|124
|0.06
|1.7636
|1.7623
|1.7726
|639
|2005.10.20 00:29
|s/l
|124
|0.06
|1.7623
|1.7623
|1.7726
|-7.80
|116.10
|640
|2005.10.20 00:29
|buy
|125
|0.06
|1.7626
|1.7610
|1.7716
|641
|2005.10.20 00:30
|modify
|125
|0.06
|1.7626
|1.7612
|1.7716
|642
|2005.10.20 02:24
|s/l
|125
|0.06
|1.7612
|1.7612
|1.7716
|-8.40
|107.70
|643
|2005.10.20 06:59
|buy
|126
|0.05
|1.7647
|1.7631
|1.7737
|644
|2005.10.20 07:00
|modify
|126
|0.05
|1.7647
|1.7633
|1.7737
|645
|2005.10.20 07:28
|s/l
|126
|0.05
|1.7633
|1.7633
|1.7737
|-7.00
|100.70
|646
|2005.10.20 07:28
|buy
|127
|0.05
|1.7632
|1.7616
|1.7722
|647
|2005.10.20 08:02
|s/l
|127
|0.05
|1.7616
|1.7616
|1.7722
|-8.00
|92.70
|648
|2005.10.20 08:02
|buy
|128
|0.05
|1.7617
|1.7601
|1.7707
|649
|2005.10.20 08:03
|modify
|128
|0.05
|1.7617
|1.7602
|1.7707
|650
|2005.10.20 08:03
|modify
|128
|0.05
|1.7617
|1.7604
|1.7707
|651
|2005.10.20 08:09
|modify
|128
|0.05
|1.7617
|1.7605
|1.7707
|652
|2005.10.20 08:29
|modify
|128
|0.05
|1.7617
|1.7627
|1.7707
|653
|2005.10.20 08:51
|modify
|128
|0.05
|1.7617
|1.7627
|1.7707
|654
|2005.10.20 08:52
|modify
|128
|0.05
|1.7617
|1.7628
|1.7707
|655
|2005.10.20 08:52
|modify
|128
|0.05
|1.7617
|1.7630
|1.7707
|656
|2005.10.20 08:52
|modify
|128
|0.05
|1.7617
|1.7631
|1.7707
|657
|2005.10.20 08:59
|modify
|128
|0.05
|1.7617
|1.7669
|1.7707
|658
|2005.10.20 09:00
|s/l
|128
|0.05
|1.7669
|1.7669
|1.7707
|26.00
|118.70
|659
|2005.10.20 09:00
|buy
|129
|0.06
|1.7643
|1.7627
|1.7733
|660
|2005.10.20 09:00
|modify
|129
|0.06
|1.7643
|1.7628
|1.7733
|661
|2005.10.20 09:00
|modify
|129
|0.06
|1.7643
|1.7629
|1.7733
|662
|2005.10.20 09:09
|modify
|129
|0.06
|1.7643
|1.7644
|1.7733
|663
|2005.10.20 09:09
|s/l
|129
|0.06
|1.7644
|1.7644
|1.7733
|0.60
|119.30
|664
|2005.10.20 09:09
|buy
|130
|0.06
|1.7647
|1.7631
|1.7737
|665
|2005.10.20 09:09
|modify
|130
|0.06
|1.7647
|1.7633
|1.7737
|666
|2005.10.20 09:15
|modify
|130
|0.06
|1.7647
|1.7648
|1.7737
|667
|2005.10.20 09:15
|modify
|130
|0.06
|1.7647
|1.7648
|1.7737
|668
|2005.10.20 09:16
|modify
|130
|0.06
|1.7647
|1.7650
|1.7737
|669
|2005.10.20 09:17
|s/l
|130
|0.06
|1.7650
|1.7650
|1.7737
|1.80
|121.10
|670
|2005.10.20 09:17
|buy
|131
|0.06
|1.7649
|1.7633
|1.7739
|671
|2005.10.20 09:17
|modify
|131
|0.06
|1.7649
|1.7634
|1.7739
|672
|2005.10.20 09:17
|modify
|131
|0.06
|1.7649
|1.7635
|1.7739
|673
|2005.10.20 09:19
|modify
|131
|0.06
|1.7649
|1.7637
|1.7739
|674
|2005.10.20 09:59
|modify
|131
|0.06
|1.7649
|1.7665
|1.7739
|675
|2005.10.20 10:00
|modify
|131
|0.06
|1.7649
|1.7667
|1.7739
|676
|2005.10.20 10:00
|s/l
|131
|0.06
|1.7667
|1.7667
|1.7739
|10.80
|131.90
|677
|2005.10.20 10:00
|buy
|132
|0.07
|1.7661
|1.7645
|1.7751
|678
|2005.10.20 10:00
|modify
|132
|0.07
|1.7661
|1.7649
|1.7751
|679
|2005.10.20 10:31
|modify
|132
|0.07
|1.7661
|1.7661
|1.7751
|680
|2005.10.20 10:31
|modify
|132
|0.07
|1.7661
|1.7662
|1.7751
|681
|2005.10.20 10:32
|s/l
|132
|0.07
|1.7662
|1.7662
|1.7751
|0.70
|132.60
|682
|2005.10.20 10:32
|buy
|133
|0.07
|1.7666
|1.7650
|1.7756
|683
|2005.10.20 10:32
|modify
|133
|0.07
|1.7666
|1.7651
|1.7756
|684
|2005.10.20 10:32
|modify
|133
|0.07
|1.7666
|1.7652
|1.7756
|685
|2005.10.20 10:33
|modify
|133
|0.07
|1.7666
|1.7653
|1.7756
|686
|2005.10.20 10:33
|modify
|133
|0.07
|1.7666
|1.7654
|1.7756
|687
|2005.10.20 11:30
|s/l
|133
|0.07
|1.7654
|1.7654
|1.7756
|-8.40
|124.20
|688
|2005.10.20 11:30
|buy
|134
|0.06
|1.7657
|1.7641
|1.7747
|689
|2005.10.20 11:30
|modify
|134
|0.06
|1.7657
|1.7644
|1.7747
|690
|2005.10.20 11:32
|modify
|134
|0.06
|1.7657
|1.7645
|1.7747
|691
|2005.10.20 11:42
|modify
|134
|0.06
|1.7657
|1.7658
|1.7747
|692
|2005.10.20 12:00
|modify
|134
|0.06
|1.7657
|1.7665
|1.7747
|693
|2005.10.20 12:01
|modify
|134
|0.06
|1.7657
|1.7667
|1.7747
|694
|2005.10.20 12:01
|modify
|134
|0.06
|1.7657
|1.7667
|1.7747
|695
|2005.10.20 12:01
|modify
|134
|0.06
|1.7657
|1.7668
|1.7747
|696
|2005.10.20 12:04
|s/l
|134
|0.06
|1.7668
|1.7668
|1.7747
|6.60
|130.80
|697
|2005.10.20 12:04
|buy
|135
|0.07
|1.7670
|1.7654
|1.7760
|698
|2005.10.20 12:04
|modify
|135
|0.07
|1.7670
|1.7657
|1.7760
|699
|2005.10.20 12:09
|modify
|135
|0.07
|1.7670
|1.7657
|1.7760
|700
|2005.10.20 12:12
|modify
|135
|0.07
|1.7670
|1.7658
|1.7760
|701
|2005.10.20 12:34
|s/l
|135
|0.07
|1.7658
|1.7658
|1.7760
|-8.40
|122.40
|702
|2005.10.20 12:34
|buy
|136
|0.06
|1.7660
|1.7644
|1.7750
|703
|2005.10.20 12:35
|modify
|136
|0.06
|1.7660
|1.7646
|1.7750
|704
|2005.10.20 12:36
|modify
|136
|0.06
|1.7660
|1.7647
|1.7750
|705
|2005.10.20 13:29
|modify
|136
|0.06
|1.7660
|1.7670
|1.7750
|706
|2005.10.20 13:44
|s/l
|136
|0.06
|1.7670
|1.7670
|1.7750
|6.00
|128.40
|707
|2005.10.20 13:44
|buy
|137
|0.06
|1.7670
|1.7654
|1.7760
|708
|2005.10.20 13:44
|modify
|137
|0.06
|1.7670
|1.7654
|1.7760
|709
|2005.10.20 13:59
|modify
|137
|0.06
|1.7670
|1.7686
|1.7760
|710
|2005.10.20 14:29
|s/l
|137
|0.06
|1.7686
|1.7686
|1.7760
|9.60
|138.00
|711
|2005.10.20 14:29
|buy
|138
|0.07
|1.7680
|1.7664
|1.7770
|712
|2005.10.20 14:29
|modify
|138
|0.07
|1.7680
|1.7683
|1.7770
|713
|2005.10.20 14:30
|modify
|138
|0.07
|1.7680
|1.7684
|1.7770
|714
|2005.10.20 14:59
|modify
|138
|0.07
|1.7680
|1.7696
|1.7770
|715
|2005.10.20 15:17
|s/l
|138
|0.07
|1.7696
|1.7696
|1.7770
|11.20
|149.20
|716
|2005.10.20 15:17
|buy
|139
|0.07
|1.7687
|1.7671
|1.7777
|717
|2005.10.20 15:17
|modify
|139
|0.07
|1.7687
|1.7673
|1.7777
|718
|2005.10.20 15:29
|modify
|139
|0.07
|1.7687
|1.7699
|1.7777
|719
|2005.10.20 15:59
|modify
|139
|0.07
|1.7687
|1.7704
|1.7777
|720
|2005.10.20 16:00
|s/l
|139
|0.07
|1.7704
|1.7704
|1.7777
|11.90
|161.10
|721
|2005.10.20 16:00
|buy
|140
|0.08
|1.7708
|1.7692
|1.7798
|722
|2005.10.20 16:30
|s/l
|140
|0.08
|1.7692
|1.7692
|1.7798
|-12.80
|148.30
|723
|2005.10.20 16:30
|buy
|141
|0.07
|1.7695
|1.7679
|1.7785
|724
|2005.10.20 16:30
|modify
|141
|0.07
|1.7695
|1.7679
|1.7785
|725
|2005.10.20 16:30
|modify
|141
|0.07
|1.7695
|1.7680
|1.7785
|726
|2005.10.20 16:30
|modify
|141
|0.07
|1.7695
|1.7681
|1.7785
|727
|2005.10.20 16:31
|modify
|141
|0.07
|1.7695
|1.7682
|1.7785
|728
|2005.10.20 16:31
|modify
|141
|0.07
|1.7695
|1.7682
|1.7785
|729
|2005.10.20 16:59
|modify
|141
|0.07
|1.7695
|1.7696
|1.7785
|730
|2005.10.20 16:59
|s/l
|141
|0.07
|1.7696
|1.7696
|1.7785
|0.70
|149.00
|731
|2005.10.20 16:59
|buy
|142
|0.07
|1.7691
|1.7675
|1.7781
|732
|2005.10.20 17:06
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7677
|1.7781
|733
|2005.10.20 17:07
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7678
|1.7781
|734
|2005.10.20 17:07
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7679
|1.7781
|735
|2005.10.20 17:30
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7693
|1.7781
|736
|2005.10.20 17:30
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7694
|1.7781
|737
|2005.10.20 17:30
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7696
|1.7781
|738
|2005.10.20 17:31
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7696
|1.7781
|739
|2005.10.20 17:31
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7699
|1.7781
|740
|2005.10.20 17:33
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7700
|1.7781
|741
|2005.10.20 17:33
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7702
|1.7781
|742
|2005.10.20 18:59
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7705
|1.7781
|743
|2005.10.20 19:29
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7715
|1.7781
|744
|2005.10.20 19:59
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7724
|1.7781
|745
|2005.10.20 20:00
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7727
|1.7781
|746
|2005.10.20 20:29
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7734
|1.7781
|747
|2005.10.20 20:30
|modify
|142
|0.07
|1.7691
|1.7736
|1.7781
|748
|2005.10.20 21:29
|s/l
|142
|0.07
|1.7736
|1.7736
|1.7781
|31.50
|180.50
|749
|2005.10.20 21:29
|buy
|143
|0.09
|1.7735
|1.7719
|1.7825
|750
|2005.10.20 23:59
|modify
|143
|0.09
|1.7735
|1.7750
|1.7825
|751
|2005.10.21 00:00
|modify
|143
|0.09
|1.7735
|1.7751
|1.7825
|752
|2005.10.21 00:29
|modify
|143
|0.09
|1.7735
|1.7769
|1.7825
|753
|2005.10.21 00:30
|modify
|143
|0.09
|1.7735
|1.7770
|1.7825
|754
|2005.10.21 01:00
|modify
|143
|0.09
|1.7735
|1.7772
|1.7825
|755
|2005.10.21 01:28
|s/l
|143
|0.09
|1.7772
|1.7772
|1.7825
|33.30
|213.80
|756
|2005.10.21 01:28
|buy
|144
|0.11
|1.7769
|1.7753
|1.7859
|757
|2005.10.21 01:57
|modify
|144
|0.11
|1.7769
|1.7755
|1.7859
|758
|2005.10.21 01:57
|modify
|144
|0.11
|1.7769
|1.7757
|1.7859
|759
|2005.10.21 02:11
|s/l
|144
|0.11
|1.7757
|1.7757
|1.7859
|-13.20
|200.60
|760
|2005.10.21 02:11
|buy
|145
|0.10
|1.7761
|1.7745
|1.7851
|761
|2005.10.21 02:12
|modify
|145
|0.10
|1.7761
|1.7748
|1.7851
|762
|2005.10.21 02:13
|modify
|145
|0.10
|1.7761
|1.7761
|1.7851
|763
|2005.10.21 02:13
|modify
|145
|0.10
|1.7761
|1.7766
|1.7851
|764
|2005.10.21 02:13
|s/l
|145
|0.10
|1.7766
|1.7766
|1.7851
|5.00
|205.60
|765
|2005.10.21 02:13
|buy
|146
|0.10
|1.7767
|1.7751
|1.7857
|766
|2005.10.21 02:13
|modify
|146
|0.10
|1.7767
|1.7753
|1.7857
|767
|2005.10.21 02:15
|modify
|146
|0.10
|1.7767
|1.7767
|1.7857
|768
|2005.10.21 02:20
|modify
|146
|0.10
|1.7767
|1.7768
|1.7857
|769
|2005.10.21 02:29
|s/l
|146
|0.10
|1.7768
|1.7768
|1.7857
|1.00
|206.60
|770
|2005.10.21 02:29
|buy
|147
|0.10
|1.7757
|1.7741
|1.7847
|771
|2005.10.21 03:28
|modify
|147
|0.10
|1.7757
|1.7762
|1.7847
|772
|2005.10.21 03:30
|s/l
|147
|0.10
|1.7762
|1.7762
|1.7847
|5.00
|211.60
|773
|2005.10.21 03:30
|buy
|148
|0.11
|1.7765
|1.7749
|1.7855
|774
|2005.10.21 03:59
|modify
|148
|0.11
|1.7765
|1.7751
|1.7855
|775
|2005.10.21 04:11
|modify
|148
|0.11
|1.7765
|1.7753
|1.7855
|776
|2005.10.21 04:13
|modify
|148
|0.11
|1.7765
|1.7753
|1.7855
|777
|2005.10.21 04:31
|s/l
|148
|0.11
|1.7753
|1.7753
|1.7855
|-13.20
|198.40
|778
|2005.10.21 04:31
|buy
|149
|0.10
|1.7755
|1.7739
|1.7845
|779
|2005.10.21 04:33
|modify
|149
|0.10
|1.7755
|1.7740
|1.7845
|780
|2005.10.21 04:36
|modify
|149
|0.10
|1.7755
|1.7742
|1.7845
|781
|2005.10.21 05:59
|s/l
|149
|0.10
|1.7742
|1.7742
|1.7845
|-13.00
|185.40
|782
|2005.10.21 06:01
|buy
|150
|0.09
|1.7763
|1.7747
|1.7853
|783
|2005.10.21 06:02
|modify
|150
|0.09
|1.7763
|1.7749
|1.7853
|784
|2005.10.21 06:29
|s/l
|150
|0.09
|1.7749
|1.7749
|1.7853
|-12.60
|172.80
|785
|2005.10.21 06:31
|buy
|151
|0.09
|1.7758
|1.7742
|1.7848
|786
|2005.10.21 07:00
|modify
|151
|0.09
|1.7758
|1.7743
|1.7848
|787
|2005.10.21 07:20
|s/l
|151
|0.09
|1.7743
|1.7743
|1.7848
|-13.50
|159.30
|788
|2005.10.21 07:25
|buy
|152
|0.08
|1.7752
|1.7736
|1.7842
|789
|2005.10.21 07:29
|modify
|152
|0.08
|1.7752
|1.7752
|1.7842
|790
|2005.10.21 07:59
|modify
|152
|0.08
|1.7752
|1.7759
|1.7842
|791
|2005.10.21 08:00
|modify
|152
|0.08
|1.7752
|1.7760
|1.7842
|792
|2005.10.21 08:31
|s/l
|152
|0.08
|1.7760
|1.7760
|1.7842
|6.40
|165.70
|793
|2005.10.21 08:31
|buy
|153
|0.08
|1.7761
|1.7745
|1.7851
|794
|2005.10.21 08:31
|modify
|153
|0.08
|1.7761
|1.7749
|1.7851
|795
|2005.10.21 08:43
|modify
|153
|0.08
|1.7761
|1.7761
|1.7851
|796
|2005.10.21 08:46
|s/l
|153
|0.08
|1.7761
|1.7761
|1.7851
|0.00
|165.70
|797
|2005.10.21 08:46
|buy
|154
|0.08
|1.7764
|1.7748
|1.7854
|798
|2005.10.21 08:46
|modify
|154
|0.08
|1.7764
|1.7752
|1.7854
|799
|2005.10.21 08:59
|modify
|154
|0.08
|1.7764
|1.7770
|1.7854
|800
|2005.10.21 09:31
|s/l
|154
|0.08
|1.7770
|1.7770
|1.7854
|4.80
|170.50
|801
|2005.10.21 09:31
|buy
|155
|0.09
|1.7767
|1.7751
|1.7857
|802
|2005.10.21 09:31
|modify
|155
|0.09
|1.7767
|1.7753
|1.7857
|803
|2005.10.21 09:31
|modify
|155
|0.09
|1.7767
|1.7754
|1.7857
|804
|2005.10.21 10:59
|s/l
|155
|0.09
|1.7754
|1.7754
|1.7857
|-11.70
|158.80
|805
|2005.10.21 11:29
|buy
|156
|0.08
|1.7771
|1.7755
|1.7861
|806
|2005.10.21 11:59
|s/l
|156
|0.08
|1.7755
|1.7755
|1.7861
|-12.80
|146.00
|807
|2005.10.21 13:00
|buy
|157
|0.07
|1.7766
|1.7750
|1.7856
|808
|2005.10.21 13:08
|s/l
|157
|0.07
|1.7750
|1.7750
|1.7856
|-11.20
|134.80
|809
|2005.10.21 13:15
|buy
|158
|0.07
|1.7763
|1.7747
|1.7853
|810
|2005.10.21 13:20
|modify
|158
|0.07
|1.7763
|1.7749
|1.7853
|811
|2005.10.21 13:21
|modify
|158
|0.07
|1.7763
|1.7751
|1.7853
|812
|2005.10.21 14:30
|s/l
|158
|0.07
|1.7751
|1.7751
|1.7853
|-8.40
|126.40
|813
|2005.10.21 14:37
|buy
|159
|0.06
|1.7759
|1.7743
|1.7849
|814
|2005.10.21 14:53
|modify
|159
|0.06
|1.7759
|1.7745
|1.7849
|815
|2005.10.21 14:53
|modify
|159
|0.06
|1.7759
|1.7747
|1.7849
|816
|2005.10.21 14:53
|modify
|159
|0.06
|1.7759
|1.7747
|1.7849
|817
|2005.10.21 15:29
|s/l
|159
|0.06
|1.7747
|1.7747
|1.7849
|-7.20
|119.20
|818
|2005.10.24 06:59
|buy
|160
|0.06
|1.7695
|1.7679
|1.7785
|819
|2005.10.24 07:27
|s/l
|160
|0.06
|1.7679
|1.7679
|1.7785
|-9.60
|109.60
|820
|2005.10.24 07:27
|buy
|161
|0.05
|1.7676
|1.7660
|1.7766
|821
|2005.10.24 07:59
|modify
|161
|0.05
|1.7676
|1.7662
|1.7766
|822
|2005.10.24 08:00
|s/l
|161
|0.05
|1.7662
|1.7662
|1.7766
|-7.00
|102.60
|823
|2005.10.24 08:07
|buy
|162
|0.05
|1.7677
|1.7661
|1.7767
|824
|2005.10.24 08:08
|modify
|162
|0.05
|1.7677
|1.7662
|1.7767
|825
|2005.10.24 08:08
|modify
|162
|0.05
|1.7677
|1.7665
|1.7767
|826
|2005.10.24 08:20
|s/l
|162
|0.05
|1.7665
|1.7665
|1.7767
|-6.00
|96.60
|827
|2005.10.24 08:21
|buy
|163
|0.05
|1.7673
|1.7657
|1.7763
|828
|2005.10.24 08:21
|modify
|163
|0.05
|1.7673
|1.7659
|1.7763
|829
|2005.10.24 08:21
|modify
|163
|0.05
|1.7673
|1.7659
|1.7763
|830
|2005.10.24 08:24
|modify
|163
|0.05
|1.7673
|1.7660
|1.7763
|831
|2005.10.24 08:29
|modify
|163
|0.05
|1.7673
|1.7660
|1.7763
|832
|2005.10.24 09:00
|modify
|163
|0.05
|1.7673
|1.7675
|1.7763
|833
|2005.10.24 09:00
|modify
|163
|0.05
|1.7673
|1.7676
|1.7763
|834
|2005.10.24 09:00
|modify
|163
|0.05
|1.7673
|1.7677
|1.7763
|835
|2005.10.24 09:14
|s/l
|163
|0.05
|1.7677
|1.7677
|1.7763
|2.00
|98.60
|836
|2005.10.24 09:18
|buy
|164
|0.05
|1.7683
|1.7667
|1.7773
|837
|2005.10.24 09:19
|modify
|164
|0.05
|1.7683
|1.7669
|1.7773
|838
|2005.10.24 09:33
|modify
|164
|0.05
|1.7683
|1.7670
|1.7773
|839
|2005.10.24 09:57
|s/l
|164
|0.05
|1.7670
|1.7670
|1.7773
|-6.50
|92.10
|840
|2005.10.24 09:59
|buy
|165
|0.05
|1.7684
|1.7668
|1.7774
|841
|2005.10.24 11:07
|modify
|165
|0.05
|1.7684
|1.7670
|1.7774
|842
|2005.10.24 11:07
|modify
|165
|0.05
|1.7684
|1.7671
|1.7774
|843
|2005.10.24 11:07
|modify
|165
|0.05
|1.7684
|1.7671
|1.7774
|844
|2005.10.24 11:08
|modify
|165
|0.05
|1.7684
|1.7672
|1.7774
|845
|2005.10.24 11:28
|s/l
|165
|0.05
|1.7672
|1.7672
|1.7774
|-6.00
|86.10
|846
|2005.10.24 11:28
|buy
|166
|0.04
|1.7676
|1.7660
|1.7766
|847
|2005.10.24 11:35
|modify
|166
|0.04
|1.7676
|1.7660
|1.7766
|848
|2005.10.24 11:39
|modify
|166
|0.04
|1.7676
|1.7661
|1.7766
|849
|2005.10.24 11:40
|modify
|166
|0.04
|1.7676
|1.7663
|1.7766
|850
|2005.10.24 13:29
|s/l
|166
|0.04
|1.7663
|1.7663
|1.7766
|-5.20
|80.90
|851
|2005.10.24 14:30
|buy
|167
|0.04
|1.7683
|1.7667
|1.7773
|852
|2005.10.24 15:00
|s/l
|167
|0.04
|1.7667
|1.7667
|1.7773
|-6.40
|74.50
|853
|2005.10.24 15:00
|buy
|168
|0.04
|1.7671
|1.7655
|1.7761
|854
|2005.10.24 15:00
|modify
|168
|0.04
|1.7671
|1.7658
|1.7761
|855
|2005.10.24 15:01
|modify
|168
|0.04
|1.7671
|1.7659
|1.7761
|856
|2005.10.24 15:59
|modify
|168
|0.04
|1.7671
|1.7698
|1.7761
|857
|2005.10.24 16:00
|modify
|168
|0.04
|1.7671
|1.7699
|1.7761
|858
|2005.10.24 16:29
|s/l
|168
|0.04
|1.7699
|1.7699
|1.7761
|11.20
|85.70
|859
|2005.10.24 16:29
|buy
|169
|0.04
|1.7697
|1.7681
|1.7787
|860
|2005.10.24 16:59
|modify
|169
|0.04
|1.7697
|1.7683
|1.7787
|861
|2005.10.24 17:00
|modify
|169
|0.04
|1.7697
|1.7684
|1.7787
|862
|2005.10.24 17:01
|modify
|169
|0.04
|1.7697
|1.7685
|1.7787
|863
|2005.10.24 17:09
|s/l
|169
|0.04
|1.7685
|1.7685
|1.7787
|-4.80
|80.90
|864
|2005.10.24 17:09
|buy
|170
|0.04
|1.7689
|1.7673
|1.7779
|865
|2005.10.24 17:09
|modify
|170
|0.04
|1.7689
|1.7675
|1.7779
|866
|2005.10.24 17:22
|s/l
|170
|0.04
|1.7675
|1.7675
|1.7779
|-5.60
|75.30
|867
|2005.10.24 17:22
|buy
|171
|0.04
|1.7672
|1.7656
|1.7762
|868
|2005.10.24 17:22
|modify
|171
|0.04
|1.7672
|1.7658
|1.7762
|869
|2005.10.24 17:23
|modify
|171
|0.04
|1.7672
|1.7659
|1.7762
|870
|2005.10.24 17:23
|modify
|171
|0.04
|1.7672
|1.7659
|1.7762
|871
|2005.10.24 17:27
|modify
|171
|0.04
|1.7672
|1.7660
|1.7762
|872
|2005.10.24 17:27
|modify
|171
|0.04
|1.7672
|1.7660
|1.7762
|873
|2005.10.24 17:36
|modify
|171
|0.04
|1.7672
|1.7673
|1.7762
|874
|2005.10.24 17:36
|modify
|171
|0.04
|1.7672
|1.7673
|1.7762
|875
|2005.10.24 17:59
|modify
|171
|0.04
|1.7672
|1.7674
|1.7762
|876
|2005.10.24 17:59
|s/l
|171
|0.04
|1.7674
|1.7674
|1.7762
|0.80
|76.10
|877
|2005.10.24 20:29
|buy
|172
|0.04
|1.7693
|1.7677
|1.7783
|878
|2005.10.24 21:58
|modify
|172
|0.04
|1.7693
|1.7680
|1.7783
|879
|2005.10.24 22:51
|modify
|172
|0.04
|1.7693
|1.7681
|1.7783
|880
|2005.10.24 23:29
|s/l
|172
|0.04
|1.7681
|1.7681
|1.7783
|-4.80
|71.30
|881
|2005.10.25 07:59
|buy
|173
|0.04
|1.7697
|1.7681
|1.7787
|882
|2005.10.25 08:00
|modify
|173
|0.04
|1.7697
|1.7684
|1.7787
|883
|2005.10.25 08:29
|modify
|173
|0.04
|1.7697
|1.7725
|1.7787
|884
|2005.10.25 08:30
|modify
|173
|0.04
|1.7697
|1.7726
|1.7787
|885
|2005.10.25 08:59
|modify
|173
|0.04
|1.7697
|1.7753
|1.7787
|886
|2005.10.25 09:29
|s/l
|173
|0.04
|1.7753
|1.7753
|1.7787
|22.40
|93.70
|887
|2005.10.25 09:29
|buy
|174
|0.05
|1.7754
|1.7738
|1.7844
|888
|2005.10.25 09:59
|modify
|174
|0.05
|1.7754
|1.7763
|1.7844
|889
|2005.10.25 10:59
|modify
|174
|0.05
|1.7754
|1.7769
|1.7844
|890
|2005.10.25 12:02
|s/l
|174
|0.05
|1.7769
|1.7769
|1.7844
|7.50
|101.20
|891
|2005.10.25 12:02
|buy
|175
|0.05
|1.7771
|1.7755
|1.7861
|892
|2005.10.25 12:02
|modify
|175
|0.05
|1.7771
|1.7759
|1.7861
|893
|2005.10.25 12:15
|modify
|175
|0.05
|1.7771
|1.7759
|1.7861
|894
|2005.10.25 12:51
|modify
|175
|0.05
|1.7771
|1.7772
|1.7861
|895
|2005.10.25 12:51
|modify
|175
|0.05
|1.7771
|1.7772
|1.7861
|896
|2005.10.25 12:52
|modify
|175
|0.05
|1.7771
|1.7774
|1.7861
|897
|2005.10.25 12:52
|modify
|175
|0.05
|1.7771
|1.7774
|1.7861
|898
|2005.10.25 12:59
|modify
|175
|0.05
|1.7771
|1.7781
|1.7861
|899
|2005.10.25 13:00
|modify
|175
|0.05
|1.7771
|1.7783
|1.7861
|900
|2005.10.25 13:00
|s/l
|175
|0.05
|1.7783
|1.7783
|1.7861
|6.00
|107.20
|901
|2005.10.25 13:00
|buy
|176
|0.05
|1.7783
|1.7767
|1.7873
|902
|2005.10.25 13:00
|modify
|176
|0.05
|1.7783
|1.7769
|1.7873
|903
|2005.10.25 13:00
|modify
|176
|0.05
|1.7783
|1.7770
|1.7873
|904
|2005.10.25 13:10
|modify
|176
|0.05
|1.7783
|1.7770
|1.7873
|905
|2005.10.25 13:59
|modify
|176
|0.05
|1.7783
|1.7790
|1.7873
|906
|2005.10.25 14:29
|modify
|176
|0.05
|1.7783
|1.7849
|1.7873
|907
|2005.10.25 14:30
|modify
|176
|0.05
|1.7783
|1.7850
|1.7873
|908
|2005.10.25 14:59
|s/l
|176
|0.05
|1.7850
|1.7850
|1.7873
|33.50
|140.70
|909
|2005.10.25 14:59
|buy
|177
|0.07
|1.7853
|1.7837
|1.7943
|910
|2005.10.25 16:30
|modify
|177
|0.07
|1.7853
|1.7840
|1.7943
|911
|2005.10.25 18:03
|modify
|177
|0.07
|1.7853
|1.7853
|1.7943
|912
|2005.10.25 18:03
|modify
|177
|0.07
|1.7853
|1.7854
|1.7943
|913
|2005.10.25 18:06
|modify
|177
|0.07
|1.7853
|1.7854
|1.7943
|914
|2005.10.25 18:16
|s/l
|177
|0.07
|1.7854
|1.7854
|1.7943
|0.70
|141.40
|915
|2005.10.25 18:16
|buy
|178
|0.07
|1.7856
|1.7840
|1.7946
|916
|2005.10.25 18:16
|modify
|178
|0.07
|1.7856
|1.7842
|1.7946
|917
|2005.10.25 18:43
|modify
|178
|0.07
|1.7856
|1.7843
|1.7946
|918
|2005.10.25 19:29
|s/l
|178
|0.07
|1.7843
|1.7843
|1.7946
|-9.10
|132.30
|919
|2005.10.25 19:29
|buy
|179
|0.07
|1.7845
|1.7829
|1.7935
|920
|2005.10.25 19:35
|modify
|179
|0.07
|1.7845
|1.7831
|1.7935
|921
|2005.10.25 20:56
|modify
|179
|0.07
|1.7845
|1.7833
|1.7935
|922
|2005.10.25 22:09
|s/l
|179
|0.07
|1.7833
|1.7833
|1.7935
|-8.40
|123.90
|923
|2005.10.25 22:09
|buy
|180
|0.06
|1.7834
|1.7818
|1.7924
|924
|2005.10.25 22:09
|modify
|180
|0.06
|1.7834
|1.7821
|1.7924
|925
|2005.10.26 03:45
|modify
|180
|0.06
|1.7834
|1.7834
|1.7924
|926
|2005.10.26 04:02
|s/l
|180
|0.06
|1.7834
|1.7834
|1.7924
|0.00
|123.90
|927
|2005.10.26 04:02
|buy
|181
|0.06
|1.7837
|1.7821
|1.7927
|928
|2005.10.26 04:16
|modify
|181
|0.06
|1.7837
|1.7821
|1.7927
|929
|2005.10.26 04:29
|modify
|181
|0.06
|1.7837
|1.7822
|1.7927
|930
|2005.10.26 04:36
|modify
|181
|0.06
|1.7837
|1.7822
|1.7927
|931
|2005.10.26 04:37
|modify
|181
|0.06
|1.7837
|1.7823
|1.7927
|932
|2005.10.26 04:40
|modify
|181
|0.06
|1.7837
|1.7825
|1.7927
|933
|2005.10.26 06:29
|modify
|181
|0.06
|1.7837
|1.7846
|1.7927
|934
|2005.10.26 06:30
|modify
|181
|0.06
|1.7837
|1.7847
|1.7927
|935
|2005.10.26 06:30
|s/l
|181
|0.06
|1.7847
|1.7847
|1.7927
|6.00
|129.90
|936
|2005.10.26 06:30
|buy
|182
|0.06
|1.7837
|1.7821
|1.7927
|937
|2005.10.26 07:29
|s/l
|182
|0.06
|1.7821
|1.7821
|1.7927
|-9.60
|120.30
|938
|2005.10.26 22:30
|buy
|183
|0.06
|1.7763
|1.7747
|1.7853
|939
|2005.10.26 23:33
|s/l
|183
|0.06
|1.7747
|1.7747
|1.7853
|-9.60
|110.70
|940
|2005.10.27 00:00
|buy
|184
|0.06
|1.7761
|1.7745
|1.7851
|941
|2005.10.27 00:09
|modify
|184
|0.06
|1.7761
|1.7747
|1.7851
|942
|2005.10.27 00:29
|modify
|184
|0.06
|1.7761
|1.7797
|1.7851
|943
|2005.10.27 00:30
|modify
|184
|0.06
|1.7761
|1.7800
|1.7851
|944
|2005.10.27 00:57
|s/l
|184
|0.06
|1.7800
|1.7800
|1.7851
|23.40
|134.10
|945
|2005.10.27 00:57
|buy
|185
|0.07
|1.7794
|1.7778
|1.7884
|946
|2005.10.27 01:29
|modify
|185
|0.07
|1.7794
|1.7805
|1.7884
|947
|2005.10.27 02:13
|s/l
|185
|0.07
|1.7805
|1.7805
|1.7884
|7.70
|141.80
|948
|2005.10.27 02:13
|buy
|186
|0.07
|1.7805
|1.7789
|1.7895
|949
|2005.10.27 02:14
|modify
|186
|0.07
|1.7805
|1.7791
|1.7895
|950
|2005.10.27 02:17
|modify
|186
|0.07
|1.7805
|1.7792
|1.7895
|951
|2005.10.27 02:17
|modify
|186
|0.07
|1.7805
|1.7793
|1.7895
|952
|2005.10.27 02:59
|modify
|186
|0.07
|1.7805
|1.7805
|1.7895
|953
|2005.10.27 03:27
|modify
|186
|0.07
|1.7805
|1.7806
|1.7895
|954
|2005.10.27 03:27
|modify
|186
|0.07
|1.7805
|1.7808
|1.7895
|955
|2005.10.27 03:29
|modify
|186
|0.07
|1.7805
|1.7816
|1.7895
|956
|2005.10.27 03:30
|modify
|186
|0.07
|1.7805
|1.7818
|1.7895
|957
|2005.10.27 03:59
|modify
|186
|0.07
|1.7805
|1.7826
|1.7895
|958
|2005.10.27 04:29
|modify
|186
|0.07
|1.7805
|1.7835
|1.7895
|959
|2005.10.27 05:00
|s/l
|186
|0.07
|1.7835
|1.7835
|1.7895
|21.00
|162.80
|960
|2005.10.27 05:00
|buy
|187
|0.08
|1.7818
|1.7802
|1.7908
|961
|2005.10.27 05:01
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7803
|1.7908
|962
|2005.10.27 05:04
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7804
|1.7908
|963
|2005.10.27 05:08
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7819
|1.7908
|964
|2005.10.27 05:10
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7821
|1.7908
|965
|2005.10.27 05:12
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7822
|1.7908
|966
|2005.10.27 05:12
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7823
|1.7908
|967
|2005.10.27 05:13
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7825
|1.7908
|968
|2005.10.27 05:13
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7826
|1.7908
|969
|2005.10.27 05:13
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7827
|1.7908
|970
|2005.10.27 05:17
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7828
|1.7908
|971
|2005.10.27 05:17
|modify
|187
|0.08
|1.7818
|1.7829
|1.7908
|972
|2005.10.27 05:24
|s/l
|187
|0.08
|1.7829
|1.7829
|1.7908
|8.80
|171.60
|973
|2005.10.27 05:24
|buy
|188
|0.09
|1.7832
|1.7816
|1.7922
|974
|2005.10.27 05:24
|modify
|188
|0.09
|1.7832
|1.7818
|1.7922
|975
|2005.10.27 05:26
|modify
|188
|0.09
|1.7832
|1.7819
|1.7922
|976
|2005.10.27 05:26
|modify
|188
|0.09
|1.7832
|1.7819
|1.7922
|977
|2005.10.27 05:29
|s/l
|188
|0.09
|1.7819
|1.7819
|1.7922
|-11.70
|159.90
|978
|2005.10.27 05:29
|buy
|189
|0.08
|1.7820
|1.7804
|1.7910
|979
|2005.10.27 06:29
|s/l
|189
|0.08
|1.7804
|1.7804
|1.7910
|-12.80
|147.10
|980
|2005.10.27 06:29
|buy
|190
|0.07
|1.7800
|1.7784
|1.7890
|981
|2005.10.27 06:30
|modify
|190
|0.07
|1.7800
|1.7831
|1.7890
|982
|2005.10.27 06:31
|modify
|190
|0.07
|1.7800
|1.7833
|1.7890
|983
|2005.10.27 07:15
|s/l
|190
|0.07
|1.7833
|1.7833
|1.7890
|23.10
|170.20
|984
|2005.10.27 07:15
|buy
|191
|0.09
|1.7837
|1.7821
|1.7927
|985
|2005.10.27 07:16
|modify
|191
|0.09
|1.7837
|1.7821
|1.7927
|986
|2005.10.27 07:16
|modify
|191
|0.09
|1.7837
|1.7822
|1.7927
|987
|2005.10.27 07:17
|modify
|191
|0.09
|1.7837
|1.7823
|1.7927
|988
|2005.10.27 07:59
|modify
|191
|0.09
|1.7837
|1.7844
|1.7927
|989
|2005.10.27 08:29
|modify
|191
|0.09
|1.7837
|1.7866
|1.7927
|990
|2005.10.27 09:05
|s/l
|191
|0.09
|1.7866
|1.7866
|1.7927
|26.10
|196.30
|991
|2005.10.27 09:05
|buy
|192
|0.10
|1.7853
|1.7837
|1.7943
|992
|2005.10.27 09:05
|modify
|192
|0.10
|1.7853
|1.7838
|1.7943
|993
|2005.10.27 09:05
|modify
|192
|0.10
|1.7853
|1.7840
|1.7943
|994
|2005.10.27 09:31
|s/l
|192
|0.10
|1.7840
|1.7840
|1.7943
|-13.00
|183.30
|995
|2005.10.27 09:31
|buy
|193
|0.09
|1.7843
|1.7827
|1.7933
|996
|2005.10.27 09:31
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7828
|1.7933
|997
|2005.10.27 09:31
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7829
|1.7933
|998
|2005.10.27 09:32
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7831
|1.7933
|999
|2005.10.27 09:33
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7831
|1.7933
|1000
|2005.10.27 09:59
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7846
|1.7933
|1001
|2005.10.27 10:00
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7848
|1.7933
|1002
|2005.10.27 10:02
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7848
|1.7933
|1003
|2005.10.27 10:02
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7849
|1.7933
|1004
|2005.10.27 10:02
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7850
|1.7933
|1005
|2005.10.27 10:02
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7851
|1.7933
|1006
|2005.10.27 10:02
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7853
|1.7933
|1007
|2005.10.27 10:02
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7854
|1.7933
|1008
|2005.10.27 10:29
|modify
|193
|0.09
|1.7843
|1.7856
|1.7933
|1009
|2005.10.27 10:29
|s/l
|193
|0.09
|1.7856
|1.7856
|1.7933
|11.70
|195.00
|1010
|2005.10.27 10:29
|buy
|194
|0.10
|1.7845
|1.7829
|1.7935
|1011
|2005.10.27 10:30
|modify
|194
|0.10
|1.7845
|1.7830
|1.7935
|1012
|2005.10.27 11:12
|modify
|194
|0.10
|1.7845
|1.7850
|1.7935
|1013
|2005.10.27 11:28
|s/l
|194
|0.10
|1.7850
|1.7850
|1.7935
|5.00
|200.00
|1014
|2005.10.27 11:28
|buy
|195
|0.10
|1.7854
|1.7838
|1.7944
|1015
|2005.10.27 11:28
|modify
|195
|0.10
|1.7854
|1.7840
|1.7944
|1016
|2005.10.27 11:29
|s/l
|195
|0.10
|1.7840
|1.7840
|1.7944
|-14.00
|186.00
|1017
|2005.10.27 11:29
|buy
|196
|0.09
|1.7842
|1.7826
|1.7932
|1018
|2005.10.27 11:34
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7829
|1.7932
|1019
|2005.10.27 11:35
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7830
|1.7932
|1020
|2005.10.27 11:39
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7842
|1.7932
|1021
|2005.10.27 11:39
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7842
|1.7932
|1022
|2005.10.27 11:40
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7843
|1.7932
|1023
|2005.10.27 11:42
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7844
|1.7932
|1024
|2005.10.27 11:42
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7848
|1.7932
|1025
|2005.10.27 11:44
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7850
|1.7932
|1026
|2005.10.27 12:00
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7850
|1.7932
|1027
|2005.10.27 12:08
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7852
|1.7932
|1028
|2005.10.27 12:08
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7853
|1.7932
|1029
|2005.10.27 12:08
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7854
|1.7932
|1030
|2005.10.27 12:08
|modify
|196
|0.09
|1.7842
|1.7854
|1.7932
|1031
|2005.10.27 12:14
|s/l
|196
|0.09
|1.7854
|1.7854
|1.7932
|10.80
|196.80
|1032
|2005.10.27 12:14
|buy
|197
|0.10
|1.7854
|1.7838
|1.7944
|1033
|2005.10.27 12:14
|modify
|197
|0.10
|1.7854
|1.7838
|1.7944
|1034
|2005.10.27 12:14
|modify
|197
|0.10
|1.7854
|1.7839
|1.7944
|1035
|2005.10.27 12:16
|modify
|197
|0.10
|1.7854
|1.7841
|1.7944
|1036
|2005.10.27 12:59
|modify
|197
|0.10
|1.7854
|1.7867
|1.7944
|1037
|2005.10.27 13:30
|modify
|197
|0.10
|1.7854
|1.7874
|1.7944
|1038
|2005.10.27 13:59
|s/l
|197
|0.10
|1.7874
|1.7874
|1.7944
|20.00
|216.80
|1039
|2005.10.27 13:59
|buy
|198
|0.11
|1.7867
|1.7851
|1.7957
|1040
|2005.10.27 14:04
|modify
|198
|0.11
|1.7867
|1.7854
|1.7957
|1041
|2005.10.27 14:14
|s/l
|198
|0.11
|1.7854
|1.7854
|1.7957
|-14.30
|202.50
|1042
|2005.10.27 14:14
|buy
|199
|0.10
|1.7856
|1.7840
|1.7946
|1043
|2005.10.27 14:14
|modify
|199
|0.10
|1.7856
|1.7840
|1.7946
|1044
|2005.10.27 14:14
|modify
|199
|0.10
|1.7856
|1.7842
|1.7946
|1045
|2005.10.27 14:14
|modify
|199
|0.10
|1.7856
|1.7842
|1.7946
|1046
|2005.10.27 14:15
|modify
|199
|0.10
|1.7856
|1.7843
|1.7946
|1047
|2005.10.27 14:18
|modify
|199
|0.10
|1.7856
|1.7844
|1.7946
|1048
|2005.10.27 14:59
|s/l
|199
|0.10
|1.7844
|1.7844
|1.7946
|-12.00
|190.50
|1049
|2005.10.27 14:59
|buy
|200
|0.10
|1.7841
|1.7825
|1.7931
|1050
|2005.10.27 15:29
|modify
|200
|0.10
|1.7841
|1.7828
|1.7931
|1051
|2005.10.27 15:30
|s/l
|200
|0.10
|1.7828
|1.7828
|1.7931
|-13.00
|177.50
|1052
|2005.10.27 16:30
|buy
|201
|0.09
|1.7852
|1.7836
|1.7942
|1053
|2005.10.27 16:30
|modify
|201
|0.09
|1.7852
|1.7837
|1.7942
|1054
|2005.10.27 16:36
|s/l
|201
|0.09
|1.7837
|1.7837
|1.7942
|-13.50
|164.00
|1055
|2005.10.27 17:30
|buy
|202
|0.08
|1.7851
|1.7835
|1.7941
|1056
|2005.10.27 17:59
|modify
|202
|0.08
|1.7851
|1.7837
|1.7941
|1057
|2005.10.27 18:00
|s/l
|202
|0.08
|1.7837
|1.7837
|1.7941
|-11.20
|152.80
|1058
|2005.10.27 18:20
|buy
|203
|0.08
|1.7847
|1.7831
|1.7937
|1059
|2005.10.27 18:21
|modify
|203
|0.08
|1.7847
|1.7833
|1.7937
|1060
|2005.10.27 18:56
|s/l
|203
|0.08
|1.7833
|1.7833
|1.7937
|-11.20
|141.60
|1061
|2005.10.27 19:34
|buy
|204
|0.07
|1.7849
|1.7833
|1.7939
|1062
|2005.10.27 19:42
|modify
|204
|0.07
|1.7849
|1.7835
|1.7939
|1063
|2005.10.27 19:53
|modify
|204
|0.07
|1.7849
|1.7836
|1.7939
|1064
|2005.10.27 20:21
|s/l
|204
|0.07
|1.7836
|1.7836
|1.7939
|-9.10
|132.50
|1065
|2005.10.28 02:04
|buy
|205
|0.07
|1.7849
|1.7833
|1.7939
|1066
|2005.10.28 02:26
|s/l
|205
|0.07
|1.7833
|1.7833
|1.7939
|-11.20
|121.30
|1067
|2005.10.28 02:30
|buy
|206
|0.06
|1.7847
|1.7831
|1.7937
|1068
|2005.10.28 02:45
|s/l
|206
|0.06
|1.7831
|1.7831
|1.7937
|-9.60
|111.70
|1069
|2005.10.28 02:49
|buy
|207
|0.06
|1.7841
|1.7825
|1.7931
|1070
|2005.10.28 02:50
|modify
|207
|0.06
|1.7841
|1.7825
|1.7931
|1071
|2005.10.28 02:52
|modify
|207
|0.06
|1.7841
|1.7827
|1.7931
|1072
|2005.10.28 02:53
|modify
|207
|0.06
|1.7841
|1.7828
|1.7931
|1073
|2005.10.28 03:30
|s/l
|207
|0.06
|1.7828
|1.7828
|1.7931
|-7.80
|103.90
|1074
|2005.10.28 04:28
|buy
|208
|0.05
|1.7843
|1.7827
|1.7933
|1075
|2005.10.28 04:30
|modify
|208
|0.05
|1.7843
|1.7827
|1.7933
|1076
|2005.10.28 04:40
|modify
|208
|0.05
|1.7843
|1.7829
|1.7933
|1077
|2005.10.28 04:41
|modify
|208
|0.05
|1.7843
|1.7831
|1.7933
|1078
|2005.10.28 04:45
|modify
|208
|0.05
|1.7843
|1.7831
|1.7933
|1079
|2005.10.28 05:33
|s/l
|208
|0.05
|1.7831
|1.7831
|1.7933
|-6.00
|97.90
|1080
|2005.10.28 06:29
|buy
|209
|0.05
|1.7847
|1.7831
|1.7937
|1081
|2005.10.28 06:30
|modify
|209
|0.05
|1.7847
|1.7832
|1.7937
|1082
|2005.10.28 07:29
|modify
|209
|0.05
|1.7847
|1.7835
|1.7937
|1083
|2005.10.28 08:00
|s/l
|209
|0.05
|1.7835
|1.7835
|1.7937
|-6.00
|91.90
|1084
|2005.10.28 08:00
|buy
|210
|0.05
|1.7836
|1.7820
|1.7926
|1085
|2005.10.28 08:01
|modify
|210
|0.05
|1.7836
|1.7821
|1.7926
|1086
|2005.10.28 08:17
|modify
|210
|0.05
|1.7836
|1.7822
|1.7926
|1087
|2005.10.28 08:18
|modify
|210
|0.05
|1.7836
|1.7823
|1.7926
|1088
|2005.10.28 08:30
|modify
|210
|0.05
|1.7836
|1.7823
|1.7926
|1089
|2005.10.28 08:51
|s/l
|210
|0.05
|1.7823
|1.7823
|1.7926
|-6.50
|85.40
|1090
|2005.11.02 17:00
|buy
|211
|0.04
|1.7752
|1.7740
|1.7807
|1091
|2005.11.02 17:29
|modify
|211
|0.04
|1.7752
|1.7753
|1.7807
|1092
|2005.11.02 17:35
|s/l
|211
|0.04
|1.7753
|1.7753
|1.7807
|0.40
|85.80
|1093
|2005.11.02 17:35
|buy
|212
|0.04
|1.7752
|1.7736
|1.7842
|1094
|2005.11.02 17:35
|modify
|212
|0.04
|1.7752
|1.7737
|1.7842
|1095
|2005.11.02 17:36
|modify
|212
|0.04
|1.7752
|1.7739
|1.7842
|1096
|2005.11.02 17:49
|modify
|212
|0.04
|1.7752
|1.7740
|1.7842
|1097
|2005.11.02 19:29
|modify
|212
|0.04
|1.7752
|1.7753
|1.7842
|1098
|2005.11.02 21:59
|modify
|212
|0.04
|1.7752
|1.7757
|1.7842
|1099
|2005.11.02 22:51
|modify
|212
|0.04
|1.7752
|1.7757
|1.7842
|1100
|2005.11.02 22:52
|modify
|212
|0.04
|1.7752
|1.7758
|1.7842
|1101
|2005.11.02 22:55
|modify
|212
|0.04
|1.7752
|1.7759
|1.7842
|1102
|2005.11.02 23:59
|s/l
|212
|0.04
|1.7759
|1.7759
|1.7842
|2.80
|88.60
|1103
|2005.11.03 00:00
|buy
|213
|0.04
|1.7762
|1.7746
|1.7852
|1104
|2005.11.03 00:08
|modify
|213
|0.04
|1.7762
|1.7748
|1.7852
|1105
|2005.11.03 00:30
|s/l
|213
|0.04
|1.7748
|1.7748
|1.7852
|-5.60
|83.00
|1106
|2005.11.03 00:30
|buy
|214
|0.04
|1.7746
|1.7730
|1.7836
|1107
|2005.11.03 00:31
|modify
|214
|0.04
|1.7746
|1.7748
|1.7836
|1108
|2005.11.03 01:21
|s/l
|214
|0.04
|1.7748
|1.7748
|1.7836
|0.80
|83.80
|1109
|2005.11.03 01:21
|buy
|215
|0.04
|1.7752
|1.7736
|1.7842
|1110
|2005.11.03 01:21
|modify
|215
|0.04
|1.7752
|1.7739
|1.7842
|1111
|2005.11.03 01:59
|modify
|215
|0.04
|1.7752
|1.7739
|1.7842
|1112
|2005.11.03 07:29
|s/l
|215
|0.04
|1.7739
|1.7739
|1.7842
|-5.20
|78.60
|1113
|2005.11.03 08:59
|buy
|216
|0.04
|1.7760
|1.7744
|1.7850
|1114
|2005.11.03 09:59
|modify
|216
|0.04
|1.7760
|1.7747
|1.7850
|1115
|2005.11.03 10:29
|modify
|216
|0.04
|1.7760
|1.7764
|1.7850
|1116
|2005.11.03 10:34
|modify
|216
|0.04
|1.7760
|1.7764
|1.7850
|1117
|2005.11.03 10:35
|modify
|216
|0.04
|1.7760
|1.7765
|1.7850
|1118
|2005.11.03 10:35
|modify
|216
|0.04
|1.7760
|1.7769
|1.7850
|1119
|2005.11.03 10:35
|modify
|216
|0.04
|1.7760
|1.7770
|1.7850
|1120
|2005.11.03 10:59
|s/l
|216
|0.04
|1.7770
|1.7770
|1.7850
|4.00
|82.60
|1121
|2005.11.03 11:00
|buy
|217
|0.04
|1.7771
|1.7755
|1.7861
|1122
|2005.11.03 11:00
|modify
|217
|0.04
|1.7771
|1.7757
|1.7861
|1123
|2005.11.03 11:01
|modify
|217
|0.04
|1.7771
|1.7759
|1.7861
|1124
|2005.11.03 11:01
|modify
|217
|0.04
|1.7771
|1.7759
|1.7861
|1125
|2005.11.03 13:00
|s/l
|217
|0.04
|1.7759
|1.7759
|1.7861
|-4.80
|77.80
|1126
|2005.11.03 13:00
|buy
|218
|0.04
|1.7760
|1.7744
|1.7850
|1127
|2005.11.03 13:29
|modify
|218
|0.04
|1.7760
|1.7747
|1.7850
|1128
|2005.11.03 13:59
|s/l
|218
|0.04
|1.7747
|1.7747
|1.7850
|-5.20
|72.60
|1129
|2005.11.03 16:30
|buy
|219
|0.04
|1.7764
|1.7748
|1.7854
|1130
|2005.11.03 16:30
|s/l
|219
|0.04
|1.7748
|1.7748
|1.7854
|-6.40
|66.20
|1131
|2005.11.10 11:30
|buy
|220
|0.03
|1.7492
|1.7480
|1.7547
|1132
|2005.11.10 11:41
|s/l
|220
|0.03
|1.7480
|1.7480
|1.7547
|-3.60
|62.60
|1133
|2005.11.10 11:44
|buy
|221
|0.03
|1.7485
|1.7469
|1.7575
|1134
|2005.11.10 11:59
|modify
|221
|0.03
|1.7485
|1.7471
|1.7575
|1135
|2005.11.10 11:59
|modify
|221
|0.03
|1.7485
|1.7471
|1.7575
|1136
|2005.11.10 12:02
|modify
|221
|0.03
|1.7485
|1.7473
|1.7575
|1137
|2005.11.10 12:03
|modify
|221
|0.03
|1.7485
|1.7473
|1.7575
|1138
|2005.11.10 12:29
|s/l
|221
|0.03
|1.7473
|1.7473
|1.7575
|-3.60
|59.00
|1139
|2005.11.10 12:30
|buy
|222
|0.03
|1.7479
|1.7463
|1.7569
|1140
|2005.11.10 12:38
|modify
|222
|0.03
|1.7479
|1.7483
|1.7569
|1141
|2005.11.10 13:00
|s/l
|222
|0.03
|1.7483
|1.7483
|1.7569
|1.20
|60.20
|1142
|2005.11.10 13:00
|buy
|223
|0.03
|1.7487
|1.7471
|1.7577
|1143
|2005.11.10 13:00
|modify
|223
|0.03
|1.7487
|1.7475
|1.7577
|1144
|2005.11.10 13:30
|s/l
|223
|0.03
|1.7475
|1.7475
|1.7577
|-3.60
|56.60
|1145
|2005.11.10 13:30
|buy
|224
|0.03
|1.7477
|1.7461
|1.7567
|1146
|2005.11.10 13:33
|modify
|224
|0.03
|1.7477
|1.7463
|1.7567
|1147
|2005.11.10 13:36
|modify
|224
|0.03
|1.7477
|1.7463
|1.7567
|1148
|2005.11.10 13:40
|modify
|224
|0.03
|1.7477
|1.7464
|1.7567
|1149
|2005.11.10 13:40
|modify
|224
|0.03
|1.7477
|1.7465
|1.7567
|1150
|2005.11.10 13:52
|modify
|224
|0.03
|1.7477
|1.7479
|1.7567
|1151
|2005.11.10 13:59
|s/l
|224
|0.03
|1.7479
|1.7479
|1.7567
|0.60
|57.20
|1152
|2005.11.10 13:59
|buy
|225
|0.03
|1.7478
|1.7462
|1.7568
|1153
|2005.11.10 14:02
|modify
|225
|0.03
|1.7478
|1.7465
|1.7568
|1154
|2005.11.10 14:02
|modify
|225
|0.03
|1.7478
|1.7465
|1.7568
|1155
|2005.11.10 14:03
|modify
|225
|0.03
|1.7478
|1.7466
|1.7568
|1156
|2005.11.10 14:59
|s/l
|225
|0.03
|1.7466
|1.7466
|1.7568
|-3.60
|53.60
|1157
|2005.11.10 15:00
|buy
|226
|0.03
|1.7470
|1.7454
|1.7560
|1158
|2005.11.10 15:08
|s/l
|226
|0.03
|1.7454
|1.7454
|1.7560
|-4.80
|48.80
|1159
|2005.11.10 15:29
|buy
|227
|0.02
|1.7466
|1.7450
|1.7556
|1160
|2005.11.10 15:30
|modify
|227
|0.02
|1.7466
|1.7466
|1.7556
|1161
|2005.11.10 15:30
|modify
|227
|0.02
|1.7466
|1.7467
|1.7556
|1162
|2005.11.10 15:34
|s/l
|227
|0.02
|1.7467
|1.7467
|1.7556
|0.20
|49.00
|1163
|2005.11.10 15:34
|buy
|228
|0.02
|1.7470
|1.7454
|1.7560
|1164
|2005.11.10 15:34
|modify
|228
|0.02
|1.7470
|1.7458
|1.7560
|1165
|2005.11.10 15:35
|modify
|228
|0.02
|1.7470
|1.7458
|1.7560
|1166
|2005.11.10 15:39
|s/l
|228
|0.02
|1.7458
|1.7458
|1.7560
|-2.40
|46.60
|1167
|2005.11.10 15:40
|buy
|229
|0.02
|1.7467
|1.7451
|1.7557
|1168
|2005.11.10 15:40
|modify
|229
|0.02
|1.7467
|1.7452
|1.7557
|1169
|2005.11.10 15:40
|modify
|229
|0.02
|1.7467
|1.7452
|1.7557
|1170
|2005.11.10 15:46
|s/l
|229
|0.02
|1.7452
|1.7452
|1.7557
|-3.00
|43.60
|1171
|2005.11.10 15:47
|buy
|230
|0.02
|1.7465
|1.7449
|1.7555
|1172
|2005.11.10 15:47
|modify
|230
|0.02
|1.7465
|1.7451
|1.7555
|1173
|2005.11.10 15:47
|modify
|230
|0.02
|1.7465
|1.7467
|1.7555
|1174
|2005.11.10 15:47
|s/l
|230
|0.02
|1.7467
|1.7467
|1.7555
|0.40
|44.00
|1175
|2005.11.10 15:47
|buy
|231
|0.02
|1.7466
|1.7450
|1.7556
|1176
|2005.11.10 15:47
|s/l
|231
|0.02
|1.7450
|1.7450
|1.7556
|-3.20
|40.80
|1177
|2005.11.10 15:47
|buy
|232
|0.02
|1.7470
|1.7454
|1.7560
|1178
|2005.11.10 15:47
|modify
|232
|0.02
|1.7470
|1.7457
|1.7560
|1179
|2005.11.10 15:47
|s/l
|232
|0.02
|1.7457
|1.7457
|1.7560
|-2.60
|38.20
|1180
|2005.11.10 15:47
|buy
|233
|0.02
|1.7467
|1.7451
|1.7557
|1181
|2005.11.10 16:32
|s/l
|233
|0.02
|1.7451
|1.7451
|1.7557
|-3.20
|35.00
|1182
|2005.11.10 16:42
|buy
|234
|0.02
|1.7468
|1.7452
|1.7558
|1183
|2005.11.10 16:42
|modify
|234
|0.02
|1.7468
|1.7453
|1.7558
|1184
|2005.11.10 16:44
|modify
|234
|0.02
|1.7468
|1.7455
|1.7558
|1185
|2005.11.10 17:01
|modify
|234
|0.02
|1.7468
|1.7456
|1.7558
|1186
|2005.11.10 19:06
|s/l
|234
|0.02
|1.7456
|1.7456
|1.7558
|-2.40
|32.60
|1187
|2005.11.14 07:30
|buy
|235
|0.02
|1.7449
|1.7433
|1.7539
|1188
|2005.11.14 07:30
|modify
|235
|0.02
|1.7449
|1.7436
|1.7539
|1189
|2005.11.14 08:44
|modify
|235
|0.02
|1.7449
|1.7436
|1.7539
|1190
|2005.11.14 08:44
|modify
|235
|0.02
|1.7449
|1.7437
|1.7539
|1191
|2005.11.14 08:59
|modify
|235
|0.02
|1.7449
|1.7461
|1.7539
|1192
|2005.11.14 09:29
|modify
|235
|0.02
|1.7449
|1.7478
|1.7539
|1193
|2005.11.14 09:43
|s/l
|235
|0.02
|1.7478
|1.7478
|1.7539
|5.80
|38.40
|1194
|2005.11.14 09:43
|buy
|236
|0.02
|1.7478
|1.7462
|1.7568
|1195
|2005.11.14 10:02
|modify
|236
|0.02
|1.7478
|1.7464
|1.7568
|1196
|2005.11.14 10:02
|modify
|236
|0.02
|1.7478
|1.7466
|1.7568
|1197
|2005.11.14 10:59
|s/l
|236
|0.02
|1.7466
|1.7466
|1.7568
|-2.40
|36.00
|1198
|2005.11.14 10:59
|buy
|237
|0.02
|1.7467
|1.7451
|1.7557
|1199
|2005.11.14 11:59
|s/l
|237
|0.02
|1.7451
|1.7451
|1.7557
|-3.20
|32.80
|1200
|2005.11.14 11:59
|buy
|238
|0.02
|1.7444
|1.7428
|1.7534
|1201
|2005.11.14 12:00
|modify
|238
|0.02
|1.7444
|1.7431
|1.7534
|1202
|2005.11.14 12:59
|s/l
|238
|0.02
|1.7431
|1.7431
|1.7534
|-2.60
|30.20
|1203
|2005.11.22 22:24
|buy
|239
|0.02
|1.7224
|1.7212
|1.7279
|1204
|2005.11.22 23:59
|s/l
|239
|0.02
|1.7212
|1.7212
|1.7279
|-2.40
|27.80
|1205
|2005.11.23 00:00
|buy
|240
|0.01
|1.7215
|1.7199
|1.7305
|1206
|2005.11.23 00:01
|modify
|240
|0.01
|1.7215
|1.7202
|1.7305
|1207
|2005.11.23 00:29
|s/l
|240
|0.01
|1.7202
|1.7202
|1.7305
|-1.30
|26.50
|1208
|2005.11.23 00:29
|buy
|241
|0.01
|1.7187
|1.7171
|1.7277
|1209
|2005.11.23 00:30
|modify
|241
|0.01
|1.7187
|1.7172
|1.7277
|1210
|2005.11.23 00:59
|modify
|241
|0.01
|1.7187
|1.7175
|1.7277
|1211
|2005.11.23 01:59
|modify
|241
|0.01
|1.7187
|1.7191
|1.7277
|1212
|2005.11.23 02:51
|modify
|241
|0.01
|1.7187
|1.7194
|1.7277
|1213
|2005.11.23 03:59
|modify
|241
|0.01
|1.7187
|1.7195
|1.7277
|1214
|2005.11.23 04:29
|modify
|241
|0.01
|1.7187
|1.7213
|1.7277
|1215
|2005.11.23 05:59
|modify
|241
|0.01
|1.7187
|1.7220
|1.7277
|1216
|2005.11.23 06:00
|modify
|241
|0.01
|1.7187
|1.7221
|1.7277
|1217
|2005.11.23 06:29
|modify
|241
|0.01
|1.7187
|1.7238
|1.7277
|1218
|2005.11.23 06:30
|modify
|241
|0.01
|1.7187
|1.7241
|1.7277
|1219
|2005.11.23 06:59
|s/l
|241
|0.01
|1.7241
|1.7241
|1.7277
|5.40
|31.90
|1220
|2005.11.23 06:59
|buy
|242
|0.02
|1.7242
|1.7226
|1.7332
|1221
|2005.11.23 07:11
|modify
|242
|0.02
|1.7242
|1.7227
|1.7332
|1222
|2005.11.23 07:11
|modify
|242
|0.02
|1.7242
|1.7229
|1.7332
|1223
|2005.11.23 07:13
|modify
|242
|0.02
|1.7242
|1.7229
|1.7332
|1224
|2005.11.23 07:13
|modify
|242
|0.02
|1.7242
|1.7230
|1.7332
|1225
|2005.11.23 07:15
|modify
|242
|0.02
|1.7242
|1.7243
|1.7332
|1226
|2005.11.23 07:15
|modify
|242
|0.02
|1.7242
|1.7244
|1.7332
|1227
|2005.11.23 07:15
|modify
|242
|0.02
|1.7242
|1.7245
|1.7332
|1228
|2005.11.23 07:15
|modify
|242
|0.02
|1.7242
|1.7246
|1.7332
|1229
|2005.11.23 07:15
|modify
|242
|0.02
|1.7242
|1.7246
|1.7332
|1230
|2005.11.23 07:18
|s/l
|242
|0.02
|1.7246
|1.7246
|1.7332
|0.80
|32.70
|1231
|2005.11.23 07:18
|buy
|243
|0.02
|1.7250
|1.7234
|1.7340
|1232
|2005.11.23 07:18
|modify
|243
|0.02
|1.7250
|1.7235
|1.7340
|1233
|2005.11.23 07:18
|modify
|243
|0.02
|1.7250
|1.7236
|1.7340
|1234
|2005.11.23 07:21
|modify
|243
|0.02
|1.7250
|1.7237
|1.7340
|1235
|2005.11.23 07:31
|modify
|243
|0.02
|1.7250
|1.7237
|1.7340
|1236
|2005.11.23 08:21
|s/l
|243
|0.02
|1.7237
|1.7237
|1.7340
|-2.60
|30.10
|1237
|2005.11.23 08:21
|buy
|244
|0.02
|1.7239
|1.7223
|1.7329
|1238
|2005.11.23 08:21
|modify
|244
|0.02
|1.7239
|1.7225
|1.7329
|1239
|2005.11.23 08:24
|modify
|244
|0.02
|1.7239
|1.7227
|1.7329
|1240
|2005.11.23 08:25
|modify
|244
|0.02
|1.7239
|1.7227
|1.7329
|1241
|2005.11.23 08:44
|s/l
|244
|0.02
|1.7227
|1.7227
|1.7329
|-2.40
|27.70
|1242
|2005.11.23 08:44
|buy
|245
|0.01
|1.7231
|1.7215
|1.7321
|1243
|2005.11.23 08:44
|modify
|245
|0.01
|1.7231
|1.7215
|1.7321
|1244
|2005.11.23 08:44
|modify
|245
|0.01
|1.7231
|1.7216
|1.7321
|1245
|2005.11.23 08:45
|modify
|245
|0.01
|1.7231
|1.7217
|1.7321
|1246
|2005.11.23 08:45
|modify
|245
|0.01
|1.7231
|1.7219
|1.7321
|1247
|2005.11.23 08:52
|modify
|245
|0.01
|1.7231
|1.7231
|1.7321
|1248
|2005.11.23 08:52
|modify
|245
|0.01
|1.7231
|1.7233
|1.7321
|1249
|2005.11.23 08:59
|s/l
|245
|0.01
|1.7233
|1.7233
|1.7321
|0.20
|27.90
|1250
|2005.11.23 08:59
|buy
|246
|0.01
|1.7236
|1.7220
|1.7326
|1251
|2005.11.23 09:19
|modify
|246
|0.01
|1.7236
|1.7221
|1.7326
|1252
|2005.11.23 09:29
|s/l
|246
|0.01
|1.7221
|1.7221
|1.7326
|-1.50
|26.40
|1253
|2005.11.23 09:29
|buy
|247
|0.01
|1.7207
|1.7191
|1.7297
|1254
|2005.11.23 09:36
|modify
|247
|0.01
|1.7207
|1.7218
|1.7297
|1255
|2005.11.23 10:00
|modify
|247
|0.01
|1.7207
|1.7219
|1.7297
|1256
|2005.11.23 10:05
|s/l
|247
|0.01
|1.7219
|1.7219
|1.7297
|1.20
|27.60
|1257
|2005.11.23 10:05
|buy
|248
|0.01
|1.7230
|1.7214
|1.7320
|1258
|2005.11.23 10:09
|s/l
|248
|0.01
|1.7214
|1.7214
|1.7320
|-1.60
|26.00
|1259
|2005.11.23 10:29
|buy
|249
|0.01
|1.7245
|1.7229
|1.7335
|1260
|2005.11.23 10:59
|modify
|249
|0.01
|1.7245
|1.7233
|1.7335
|1261
|2005.11.23 11:00
|s/l
|249
|0.01
|1.7233
|1.7233
|1.7335
|-1.20
|24.80
|1262
|2005.11.23 11:00
|buy
|250
|0.01
|1.7218
|1.7202
|1.7308
|1263
|2005.11.23 11:00
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7206
|1.7308
|1264
|2005.11.23 11:20
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7219
|1.7308
|1265
|2005.11.23 11:20
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7219
|1.7308
|1266
|2005.11.23 11:21
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7220
|1.7308
|1267
|2005.11.23 11:21
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7221
|1.7308
|1268
|2005.11.23 11:21
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7223
|1.7308
|1269
|2005.11.23 11:22
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7225
|1.7308
|1270
|2005.11.23 11:24
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7227
|1.7308
|1271
|2005.11.23 11:25
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7229
|1.7308
|1272
|2005.11.23 11:25
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7230
|1.7308
|1273
|2005.11.23 11:25
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7232
|1.7308
|1274
|2005.11.23 11:26
|modify
|250
|0.01
|1.7218
|1.7233
|1.7308
|1275
|2005.11.23 11:29
|s/l
|250
|0.01
|1.7233
|1.7233
|1.7308
|1.50
|26.30
|1276
|2005.11.23 14:29
|buy
|251
|0.01
|1.7242
|1.7226
|1.7332
|1277
|2005.11.23 14:30
|modify
|251
|0.01
|1.7242
|1.7228
|1.7332
|1278
|2005.11.23 14:34
|s/l
|251
|0.01
|1.7228
|1.7228
|1.7332
|-1.40
|24.90
|1279
|2005.11.23 14:34
|buy
|252
|0.01
|1.7223
|1.7207
|1.7313
|1280
|2005.11.23 14:34
|modify
|252
|0.01
|1.7223
|1.7208
|1.7313
|1281
|2005.11.23 14:34
|modify
|252
|0.01
|1.7223
|1.7208
|1.7313
|1282
|2005.11.23 14:40
|modify
|252
|0.01
|1.7223
|1.7210
|1.7313
|1283
|2005.11.23 14:40
|modify
|252
|0.01
|1.7223
|1.7211
|1.7313
|1284
|2005.11.23 14:45
|modify
|252
|0.01
|1.7223
|1.7223
|1.7313
|1285
|2005.11.23 14:55
|s/l
|252
|0.01
|1.7223
|1.7223
|1.7313
|0.00
|24.90
|1286
|2005.11.23 14:55
|buy
|253
|0.01
|1.7226
|1.7210
|1.7316
|1287
|2005.11.23 14:56
|modify
|253
|0.01
|1.7226
|1.7213
|1.7316
|1288
|2005.11.23 14:56
|modify
|253
|0.01
|1.7226
|1.7214
|1.7316
|1289
|2005.11.23 15:11
|modify
|253
|0.01
|1.7226
|1.7227
|1.7316
|1290
|2005.11.23 15:11
|modify
|253
|0.01
|1.7226
|1.7227
|1.7316
|1291
|2005.11.23 15:27
|s/l
|253
|0.01
|1.7227
|1.7227
|1.7316
|0.10
|25.00
|1292
|2005.11.23 15:27
|buy
|254
|0.01
|1.7231
|1.7215
|1.7321
|1293
|2005.11.23 15:27
|modify
|254
|0.01
|1.7231
|1.7215
|1.7321
|1294
|2005.11.23 15:27
|modify
|254
|0.01
|1.7231
|1.7218
|1.7321
|1295
|2005.11.23 15:27
|modify
|254
|0.01
|1.7231
|1.7219
|1.7321
|1296
|2005.11.23 15:29
|s/l
|254
|0.01
|1.7219
|1.7219
|1.7321
|-1.20
|23.80
|1297
|2005.11.23 15:29
|buy
|255
|0.01
|1.7217
|1.7201
|1.7307
|1298
|2005.11.23 15:30
|modify
|255
|0.01
|1.7217
|1.7202
|1.7307
|1299
|2005.11.23 16:00
|modify
|255
|0.01
|1.7217
|1.7203
|1.7307
|1300
|2005.11.23 16:03
|modify
|255
|0.01
|1.7217
|1.7204
|1.7307
|1301
|2005.11.23 16:04
|modify
|255
|0.01
|1.7217
|1.7204
|1.7307
|1302
|2005.11.23 16:04
|modify
|255
|0.01
|1.7217
|1.7205
|1.7307
|1303
|2005.11.23 16:08
|s/l
|255
|0.01
|1.7205
|1.7205
|1.7307
|-1.20
|22.60
|1304
|2005.11.23 19:30
|buy
|256
|0.01
|1.7228
|1.7212
|1.7318
|1305
|2005.11.23 19:50
|modify
|256
|0.01
|1.7228
|1.7213
|1.7318
|1306
|2005.11.23 19:51
|modify
|256
|0.01
|1.7228
|1.7214
|1.7318
|1307
|2005.11.23 19:51
|modify
|256
|0.01
|1.7228
|1.7214
|1.7318
|1308
|2005.11.23 20:59
|modify
|256
|0.01
|1.7228
|1.7228
|1.7318
|1309
|2005.11.23 21:00
|modify
|256
|0.01
|1.7228
|1.7229
|1.7318
|1310
|2005.11.23 23:29
|s/l
|256
|0.01
|1.7229
|1.7229
|1.7318
|0.10
|22.70
|1311
|2005.11.23 23:29
|buy
|257
|0.01
|1.7227
|1.7211
|1.7317
|1312
|2005.11.23 23:30
|modify
|257
|0.01
|1.7227
|1.7212
|1.7317
|1313
|2005.11.24 01:30
|modify
|257
|0.01
|1.7227
|1.7213
|1.7317
|1314
|2005.11.24 01:40
|modify
|257
|0.01
|1.7227
|1.7214
|1.7317
|1315
|2005.11.24 02:11
|modify
|257
|0.01
|1.7227
|1.7215
|1.7317
|1316
|2005.11.24 06:29
|s/l
|257
|0.01
|1.7215
|1.7215
|1.7317
|-1.20
|21.50
|1317
|2005.11.24 07:59
|buy
|258
|0.01
|1.7240
|1.7224
|1.7330
|1318
|2005.11.24 08:20
|s/l
|258
|0.01
|1.7224
|1.7224
|1.7330
|-1.60
|19.90
|1319
|2005.11.24 08:28
|buy
|259
|0.01
|1.7231
|1.7215
|1.7321
|1320
|2005.11.24 08:28
|modify
|259
|0.01
|1.7231
|1.7216
|1.7321
|1321
|2005.11.24 08:38
|modify
|259
|0.01
|1.7231
|1.7218
|1.7321
|1322
|2005.11.24 08:39
|modify
|259
|0.01
|1.7231
|1.7219
|1.7321
|1323
|2005.11.24 09:29
|modify
|259
|0.01
|1.7231
|1.7236
|1.7321
|1324
|2005.11.24 09:32
|s/l
|259
|0.01
|1.7236
|1.7236
|1.7321
|0.50
|20.40
|1325
|2005.11.24 09:32
|buy
|260
|0.01
|1.7231
|1.7215
|1.7321
|1326
|2005.11.24 09:49
|modify
|260
|0.01
|1.7231
|1.7216
|1.7321
|1327
|2005.11.24 09:49
|modify
|260
|0.01
|1.7231
|1.7218
|1.7321
|1328
|2005.11.24 09:52
|modify
|260
|0.01
|1.7231
|1.7219
|1.7321
|1329
|2005.11.24 10:22
|modify
|260
|0.01
|1.7231
|1.7231
|1.7321
|1330
|2005.11.24 10:28
|modify
|260
|0.01
|1.7231
|1.7232
|1.7321
|1331
|2005.11.24 10:28
|modify
|260
|0.01
|1.7231
|1.7235
|1.7321
|1332
|2005.11.24 10:28
|modify
|260
|0.01
|1.7231
|1.7236
|1.7321
|1333
|2005.11.24 10:28
|modify
|260
|0.01
|1.7231
|1.7238
|1.7321
|1334
|2005.11.24 10:29
|modify
|260
|0.01
|1.7231
|1.7257
|1.7321
|1335
|2005.11.24 10:30
|modify
|260
|0.01
|1.7231
|1.7259
|1.7321
|1336
|2005.11.24 11:08
|s/l
|260
|0.01
|1.7259
|1.7259
|1.7321
|2.80
|23.20
|1337
|2005.11.24 11:08
|buy
|261
|0.01
|1.7242
|1.7226
|1.7332
|1338
|2005.11.24 11:08
|modify
|261
|0.01
|1.7242
|1.7229
|1.7332
|1339
|2005.11.24 11:29
|modify
|261
|0.01
|1.7242
|1.7244
|1.7332
|1340
|2005.11.24 11:29
|modify
|261
|0.01
|1.7242
|1.7247
|1.7332
|1341
|2005.11.24 11:29
|modify
|261
|0.01
|1.7242
|1.7249
|1.7332
|1342
|2005.11.24 11:29
|modify
|261
|0.01
|1.7242
|1.7250
|1.7332
|1343
|2005.11.24 11:29
|modify
|261
|0.01
|1.7242
|1.7252
|1.7332
|1344
|2005.11.24 11:59
|s/l
|261
|0.01
|1.7252
|1.7252
|1.7332
|1.00
|24.20
|1345
|2005.11.24 11:59
|buy
|262
|0.01
|1.7251
|1.7235
|1.7341
|1346
|2005.11.24 12:00
|modify
|262
|0.01
|1.7251
|1.7236
|1.7341
|1347
|2005.11.24 12:03
|modify
|262
|0.01
|1.7251
|1.7238
|1.7341
|1348
|2005.11.24 12:50
|s/l
|262
|0.01
|1.7238
|1.7238
|1.7341
|-1.30
|22.90
|1349
|2005.11.24 12:50
|buy
|263
|0.01
|1.7241
|1.7225
|1.7331
|1350
|2005.11.24 12:51
|modify
|263
|0.01
|1.7241
|1.7227
|1.7331
|1351
|2005.11.24 12:51
|modify
|263
|0.01
|1.7241
|1.7229
|1.7331
|1352
|2005.11.24 13:59
|modify
|263
|0.01
|1.7241
|1.7245
|1.7331
|1353
|2005.11.24 18:30
|s/l
|263
|0.01
|1.7245
|1.7245
|1.7331
|0.40
|23.30
|1354
|2005.11.25 04:00
|buy
|264
|0.01
|1.7232
|1.7216
|1.7322
|1355
|2005.11.25 04:02
|modify
|264
|0.01
|1.7232
|1.7216
|1.7322
|1356
|2005.11.25 04:12
|modify
|264
|0.01
|1.7232
|1.7217
|1.7322
|1357
|2005.11.25 04:12
|modify
|264
|0.01
|1.7232
|1.7218
|1.7322
|1358
|2005.11.25 04:45
|modify
|264
|0.01
|1.7232
|1.7219
|1.7322
|1359
|2005.11.25 05:07
|s/l
|264
|0.01
|1.7219
|1.7219
|1.7322
|-1.30
|22.00
|1360
|2005.11.25 05:17
|buy
|265
|0.01
|1.7230
|1.7214
|1.7320
|1361
|2005.11.25 05:19
|modify
|265
|0.01
|1.7230
|1.7215
|1.7320
|1362
|2005.11.25 05:20
|modify
|265
|0.01
|1.7230
|1.7216
|1.7320
|1363
|2005.11.25 06:14
|s/l
|265
|0.01
|1.7216
|1.7216
|1.7320
|-1.40
|20.60
|1364
|2005.11.28 18:59
|buy
|266
|0.01
|1.7284
|1.7268
|1.7374
|1365
|2005.11.28 19:29
|modify
|266
|0.01
|1.7284
|1.7315
|1.7374
|1366
|2005.11.28 19:30
|modify
|266
|0.01
|1.7284
|1.7316
|1.7374
|1367
|2005.11.28 20:00
|modify
|266
|0.01
|1.7284
|1.7317
|1.7374
|1368
|2005.11.28 20:09
|s/l
|266
|0.01
|1.7317
|1.7317
|1.7374
|3.30
|23.90
|1369
|2005.11.28 20:09
|buy
|267
|0.01
|1.7310
|1.7294
|1.7400
|1370
|2005.11.28 20:09
|modify
|267
|0.01
|1.7310
|1.7295
|1.7400
|1371
|2005.11.28 20:09
|modify
|267
|0.01
|1.7310
|1.7296
|1.7400
|1372
|2005.11.28 20:09
|modify
|267
|0.01
|1.7310
|1.7297
|1.7400
|1373
|2005.11.28 20:09
|modify
|267
|0.01
|1.7310
|1.7297
|1.7400
|1374
|2005.11.28 20:10
|modify
|267
|0.01
|1.7310
|1.7313
|1.7400
|1375
|2005.11.28 20:11
|modify
|267
|0.01
|1.7310
|1.7314
|1.7400
|1376
|2005.11.28 20:11
|modify
|267
|0.01
|1.7310
|1.7316
|1.7400
|1377
|2005.11.28 20:11
|modify
|267
|0.01
|1.7310
|1.7318
|1.7400
|1378
|2005.11.28 20:11
|modify
|267
|0.01
|1.7310
|1.7320
|1.7400
|1379
|2005.11.28 20:12
|modify
|267
|0.01
|1.7310
|1.7321
|1.7400
|1380
|2005.11.28 20:29
|s/l
|267
|0.01
|1.7321
|1.7321
|1.7400
|1.10
|25.00
|1381
|2005.11.28 20:29
|buy
|268
|0.01
|1.7313
|1.7288
|1.7388
|1382
|2005.11.28 20:30
|modify
|268
|0.01
|1.7313
|1.7297
|1.7388
|1383
|2005.11.28 20:59
|modify
|268
|0.01
|1.7313
|1.7300
|1.7388
|1384
|2005.11.28 21:25
|modify
|268
|0.01
|1.7313
|1.7301
|1.7388
|1385
|2005.11.28 21:36
|s/l
|268
|0.01
|1.7301
|1.7301
|1.7388
|-1.20
|23.80
|1386
|2005.11.28 21:36
|buy
|269
|0.01
|1.7304
|1.7288
|1.7394
|1387
|2005.11.28 21:36
|modify
|269
|0.01
|1.7304
|1.7290
|1.7394
|1388
|2005.11.28 21:39
|modify
|269
|0.01
|1.7304
|1.7292
|1.7394
|1389
|2005.11.28 21:51
|modify
|269
|0.01
|1.7304
|1.7292
|1.7394
|1390
|2005.11.28 21:56
|s/l
|269
|0.01
|1.7292
|1.7292
|1.7394
|-1.20
|22.60
|1391
|2005.11.28 21:56
|buy
|270
|0.01
|1.7294
|1.7278
|1.7384
|1392
|2005.11.28 21:57
|modify
|270
|0.01
|1.7294
|1.7280
|1.7384
|1393
|2005.11.28 21:58
|modify
|270
|0.01
|1.7294
|1.7295
|1.7384
|1394
|2005.11.28 21:59
|modify
|270
|0.01
|1.7294
|1.7296
|1.7384
|1395
|2005.11.28 22:09
|s/l
|270
|0.01
|1.7296
|1.7296
|1.7384
|0.20
|22.80
|1396
|2005.11.28 22:09
|buy
|271
|0.01
|1.7300
|1.7284
|1.7390
|1397
|2005.11.28 22:10
|modify
|271
|0.01
|1.7300
|1.7286
|1.7390
|1398
|2005.11.28 22:30
|modify
|271
|0.01
|1.7300
|1.7286
|1.7390
|1399
|2005.11.28 23:29
|s/l
|271
|0.01
|1.7286
|1.7286
|1.7390
|-1.40
|21.40
|1400
|2005.11.28 23:29
|buy
|272
|0.01
|1.7289
|1.7273
|1.7379
|1401
|2005.11.28 23:30
|modify
|272
|0.01
|1.7289
|1.7275
|1.7379
|1402
|2005.11.28 23:42
|modify
|272
|0.01
|1.7289
|1.7276
|1.7379
|1403
|2005.11.29 00:34
|modify
|272
|0.01
|1.7289
|1.7277
|1.7379
|1404
|2005.11.29 00:50
|s/l
|272
|0.01
|1.7277
|1.7277
|1.7379
|-1.20
|20.20
|1405
|2005.11.29 00:50
|buy
|273
|0.01
|1.7279
|1.7263
|1.7369
|1406
|2005.11.29 00:52
|modify
|273
|0.01
|1.7279
|1.7265
|1.7369
|1407
|2005.11.29 01:00
|modify
|273
|0.01
|1.7279
|1.7265
|1.7369
|1408
|2005.11.29 01:29
|s/l
|273
|0.01
|1.7265
|1.7265
|1.7369
|-1.40
|18.80
|1409
|2005.11.29 01:29
|buy
|274
|0.01
|1.7257
|1.7241
|1.7347
|1410
|2005.11.29 02:41
|s/l
|274
|0.01
|1.7241
|1.7241
|1.7347
|-1.60
|17.20
|1411
|2005.11.29 07:59
|buy
|275
|0.01
|1.7260
|1.7244
|1.7350
|1412
|2005.11.29 08:15
|modify
|275
|0.01
|1.7260
|1.7244
|1.7350
|1413
|2005.11.29 08:29
|modify
|275
|0.01
|1.7260
|1.7246
|1.7350
|1414
|2005.11.29 08:30
|modify
|275
|0.01
|1.7260
|1.7246
|1.7350
|1415
|2005.11.29 08:41
|modify
|275
|0.01
|1.7260
|1.7248
|1.7350
|1416
|2005.11.29 09:06
|modify
|275
|0.01
|1.7260
|1.7248
|1.7350
|1417
|2005.11.29 09:59
|s/l
|275
|0.01
|1.7248
|1.7248
|1.7350
|-1.20
|16.00
|1418
|2005.11.29 09:59
|buy
|276
|0.01
|1.7249
|1.7233
|1.7339
|1419
|2005.11.29 10:01
|modify
|276
|0.01
|1.7249
|1.7236
|1.7339
|1420
|2005.11.29 12:29
|modify
|276
|0.01
|1.7249
|1.7257
|1.7339
|1421
|2005.11.29 12:30
|s/l
|276
|0.01
|1.7257
|1.7257
|1.7339
|0.80
|16.80
|1422
|2005.11.29 12:30
|buy
|277
|0.01
|1.7251
|1.7235
|1.7341
|1423
|2005.11.29 12:38
|modify
|277
|0.01
|1.7251
|1.7238
|1.7341
|1424
|2005.11.29 13:29
|s/l
|277
|0.01
|1.7238
|1.7238
|1.7341
|-1.30
|15.50
|1425
|2005.11.30 09:30
|buy
|278
|0.01
|1.7226
|1.7210
|1.7316
|1426
|2005.11.30 09:32
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7210
|1.7316
|1427
|2005.11.30 09:33
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7213
|1.7316
|1428
|2005.11.30 10:29
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7233
|1.7316
|1429
|2005.11.30 10:59
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7248
|1.7316
|1430
|2005.11.30 11:30
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7250
|1.7316
|1431
|2005.11.30 11:54
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7252
|1.7316
|1432
|2005.11.30 11:59
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7259
|1.7316
|1433
|2005.11.30 12:13
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7259
|1.7316
|1434
|2005.11.30 12:46
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7260
|1.7316
|1435
|2005.11.30 12:46
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7261
|1.7316
|1436
|2005.11.30 12:46
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7262
|1.7316
|1437
|2005.11.30 12:46
|modify
|278
|0.01
|1.7226
|1.7263
|1.7316
|1438
|2005.11.30 12:59
|s/l
|278
|0.01
|1.7263
|1.7263
|1.7316
|3.70
|19.20
|1439
|2005.11.30 12:59
|buy
|279
|0.01
|1.7255
|1.7239
|1.7345
|1440
|2005.11.30 13:00
|modify
|279
|0.01
|1.7255
|1.7257
|1.7345
|1441
|2005.11.30 13:00
|modify
|279
|0.01
|1.7255
|1.7258
|1.7345
|1442
|2005.11.30 13:04
|modify
|279
|0.01
|1.7255
|1.7258
|1.7345
|1443
|2005.11.30 13:34
|modify
|279
|0.01
|1.7255
|1.7259
|1.7345
|1444
|2005.11.30 13:36
|s/l
|279
|0.01
|1.7259
|1.7259
|1.7345
|0.40
|19.60
|1445
|2005.11.30 13:36
|buy
|280
|0.01
|1.7262
|1.7246
|1.7352
|1446
|2005.11.30 13:36
|modify
|280
|0.01
|1.7262
|1.7248
|1.7352
|1447
|2005.11.30 13:37
|modify
|280
|0.01
|1.7262
|1.7249
|1.7352
|1448
|2005.11.30 13:37
|modify
|280
|0.01
|1.7262
|1.7250
|1.7352
|1449
|2005.11.30 13:38
|modify
|280
|0.01
|1.7262
|1.7250
|1.7352
|1450
|2005.11.30 13:46
|s/l
|280
|0.01
|1.7250
|1.7250
|1.7352
|-1.20
|18.40
|1451
|2005.11.30 13:46
|buy
|281
|0.01
|1.7253
|1.7237
|1.7343
|1452
|2005.11.30 13:46
|modify
|281
|0.01
|1.7253
|1.7240
|1.7343
|1453
|2005.11.30 13:56
|modify
|281
|0.01
|1.7253
|1.7241
|1.7343
|1454
|2005.11.30 14:27
|modify
|281
|0.01
|1.7253
|1.7254
|1.7343
|1455
|2005.11.30 14:30
|modify
|281
|0.01
|1.7253
|1.7256
|1.7343
|1456
|2005.11.30 14:30
|s/l
|281
|0.01
|1.7256
|1.7256
|1.7343
|0.30
|18.70
|1457
|2005.11.30 14:30
|buy
|282
|0.01
|1.7257
|1.7241
|1.7347
|1458
|2005.11.30 14:30
|modify
|282
|0.01
|1.7257
|1.7242
|1.7347
|1459
|2005.11.30 14:30
|modify
|282
|0.01
|1.7257
|1.7244
|1.7347
|1460
|2005.11.30 14:31
|modify
|282
|0.01
|1.7257
|1.7244
|1.7347
|1461
|2005.11.30 14:32
|modify
|282
|0.01
|1.7257
|1.7245
|1.7347
|1462
|2005.11.30 14:40
|modify
|282
|0.01
|1.7257
|1.7261
|1.7347
|1463
|2005.11.30 14:40
|modify
|282
|0.01
|1.7257
|1.7265
|1.7347
|1464
|2005.11.30 14:47
|s/l
|282
|0.01
|1.7265
|1.7265
|1.7347
|0.80
|19.50
|1465
|2005.11.30 14:47
|buy
|283
|0.01
|1.7266
|1.7250
|1.7356
|1466
|2005.11.30 14:47
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7250
|1.7356
|1467
|2005.11.30 14:47
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7252
|1.7356
|1468
|2005.11.30 14:47
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7253
|1.7356
|1469
|2005.11.30 15:29
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7285
|1.7356
|1470
|2005.11.30 15:59
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7294
|1.7356
|1471
|2005.11.30 16:29
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7304
|1.7356
|1472
|2005.11.30 16:30
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7306
|1.7356
|1473
|2005.11.30 16:37
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7307
|1.7356
|1474
|2005.11.30 16:38
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7308
|1.7356
|1475
|2005.11.30 16:38
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7309
|1.7356
|1476
|2005.11.30 16:38
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7311
|1.7356
|1477
|2005.11.30 16:39
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7312
|1.7356
|1478
|2005.11.30 16:39
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7313
|1.7356
|1479
|2005.11.30 16:39
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7314
|1.7356
|1480
|2005.11.30 16:39
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7315
|1.7356
|1481
|2005.11.30 16:39
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7316
|1.7356
|1482
|2005.11.30 16:39
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7317
|1.7356
|1483
|2005.11.30 16:39
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7318
|1.7356
|1484
|2005.11.30 16:44
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7319
|1.7356
|1485
|2005.11.30 16:44
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7320
|1.7356
|1486
|2005.11.30 16:44
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7320
|1.7356
|1487
|2005.11.30 16:48
|modify
|283
|0.01
|1.7266
|1.7322
|1.7356
|1488
|2005.11.30 16:59
|s/l
|283
|0.01
|1.7322
|1.7322
|1.7356
|5.60
|25.10
|1489
|2005.11.30 16:59
|buy
|284
|0.01
|1.7324
|1.7308
|1.7414
|1490
|2005.11.30 17:00
|modify
|284
|0.01
|1.7324
|1.7310
|1.7414
|1491
|2005.11.30 17:45
|modify
|284
|0.01
|1.7324
|1.7311
|1.7414
|1492
|2005.11.30 17:46
|modify
|284
|0.01
|1.7324
|1.7311
|1.7414
|1493
|2005.11.30 17:50
|modify
|284
|0.01
|1.7324
|1.7312
|1.7414
|1494
|2005.11.30 18:29
|s/l
|284
|0.01
|1.7312
|1.7312
|1.7414
|-1.20
|23.90
|1495
|2005.11.30 18:29
|buy
|285
|0.01
|1.7304
|1.7288
|1.7394
|1496
|2005.11.30 18:59
|modify
|285
|0.01
|1.7304
|1.7290
|1.7394
|1497
|2005.11.30 19:14
|modify
|285
|0.01
|1.7304
|1.7292
|1.7394
|1498
|2005.11.30 19:14
|modify
|285
|0.01
|1.7304
|1.7292
|1.7394
|1499
|2005.11.30 19:19
|s/l
|285
|0.01
|1.7292
|1.7292
|1.7394
|-1.20
|22.70
|1500
|2005.11.30 19:19
|buy
|286
|0.01
|1.7295
|1.7279
|1.7385
|1501
|2005.11.30 19:19
|modify
|286
|0.01
|1.7295
|1.7280
|1.7385
|1502
|2005.11.30 19:23
|modify
|286
|0.01
|1.7295
|1.7282
|1.7385
|1503
|2005.11.30 19:25
|modify
|286
|0.01
|1.7295
|1.7282
|1.7385
|1504
|2005.12.01 03:00
|s/l
|286
|0.01
|1.7282
|1.7282
|1.7385
|-1.30
|21.40
|1505
|2005.12.01 03:24
|buy
|287
|0.01
|1.7293
|1.7277
|1.7383
|1506
|2005.12.01 03:24
|modify
|287
|0.01
|1.7293
|1.7279
|1.7383
|1507
|2005.12.01 03:26
|modify
|287
|0.01
|1.7293
|1.7279
|1.7383
|1508
|2005.12.01 03:59
|modify
|287
|0.01
|1.7293
|1.7280
|1.7383
|1509
|2005.12.01 04:22
|modify
|287
|0.01
|1.7293
|1.7280
|1.7383
|1510
|2005.12.01 07:54
|s/l
|287
|0.01
|1.7280
|1.7280
|1.7383
|-1.30
|20.10
|1511
|2005.12.01 07:59
|buy
|288
|0.01
|1.7310
|1.7294
|1.7400
|1512
|2005.12.01 08:59
|modify
|288
|0.01
|1.7310
|1.7296
|1.7400
|1513
|2005.12.01 08:59
|modify
|288
|0.01
|1.7310
|1.7297
|1.7400
|1514
|2005.12.01 09:01
|modify
|288
|0.01
|1.7310
|1.7298
|1.7400
|1515
|2005.12.01 09:59
|modify
|288
|0.01
|1.7310
|1.7311
|1.7400
|1516
|2005.12.01 10:00
|s/l
|288
|0.01
|1.7311
|1.7311
|1.7400
|0.10
|20.20
|1517
|2005.12.01 10:00
|buy
|289
|0.01
|1.7314
|1.7298
|1.7404
|1518
|2005.12.01 10:01
|modify
|289
|0.01
|1.7314
|1.7299
|1.7404
|1519
|2005.12.01 10:01
|modify
|289
|0.01
|1.7314
|1.7301
|1.7404
|1520
|2005.12.01 10:02
|modify
|289
|0.01
|1.7314
|1.7301
|1.7404
|1521
|2005.12.01 11:29
|s/l
|289
|0.01
|1.7301
|1.7301
|1.7404
|-1.30
|18.90
|1522
|2005.12.01 11:29
|buy
|290
|0.01
|1.7296
|1.7280
|1.7386
|1523
|2005.12.01 11:59
|modify
|290
|0.01
|1.7296
|1.7284
|1.7386
|1524
|2005.12.01 11:59
|s/l
|290
|0.01
|1.7284
|1.7284
|1.7386
|-1.20
|17.70
|1525
|2005.12.01 12:30
|buy
|291
|0.01
|1.7307
|1.7291
|1.7397
|1526
|2005.12.01 12:30
|s/l
|291
|0.01
|1.7291
|1.7291
|1.7397
|-1.60
|16.10
|1527
|2005.12.01 12:59
|buy
|292
|0.01
|1.7309
|1.7293
|1.7399
|1528
|2005.12.01 13:00
|s/l
|292
|0.01
|1.7293
|1.7293
|1.7399
|-1.60
|14.50
|1529
|2005.12.01 13:17
|buy
|293
|0.01
|1.7302
|1.7286
|1.7392
|1530
|2005.12.01 13:17
|modify
|293
|0.01
|1.7302
|1.7288
|1.7392
|1531
|2005.12.01 13:21
|modify
|293
|0.01
|1.7302
|1.7289
|1.7392
|1532
|2005.12.01 13:21
|modify
|293
|0.01
|1.7302
|1.7290
|1.7392
|1533
|2005.12.01 13:29
|s/l
|293
|0.01
|1.7290
|1.7290
|1.7392
|-1.20
|13.30
|1534
|2005.12.01 16:00
|buy
|294
|0.01
|1.7305
|1.7289
|1.7395
|1535
|2005.12.01 16:29
|modify
|294
|0.01
|1.7305
|1.7292
|1.7395
|1536
|2005.12.01 16:35
|s/l
|294
|0.01
|1.7292
|1.7292
|1.7395
|-1.30
|12.00
|1537
|2005.12.01 16:36
|buy
|295
|0.01
|1.7294
|1.7278
|1.7384
|1538
|2005.12.01 16:36
|modify
|295
|0.01
|1.7294
|1.7278
|1.7384
|1539
|2005.12.01 16:46
|modify
|295
|0.01
|1.7294
|1.7280
|1.7384
|1540
|2005.12.01 16:52
|modify
|295
|0.01
|1.7294
|1.7281
|1.7384
|1541
|2005.12.01 17:08
|modify
|295
|0.01
|1.7294
|1.7294
|1.7384
|1542
|2005.12.01 17:09
|modify
|295
|0.01
|1.7294
|1.7296
|1.7384
|1543
|2005.12.01 17:15
|s/l
|295
|0.01
|1.7296
|1.7296
|1.7384
|0.20
|12.20
|1544
|2005.12.01 17:15
|buy
|296
|0.01
|1.7300
|1.7284
|1.7390
|1545
|2005.12.01 17:15
|modify
|296
|0.01
|1.7300
|1.7285
|1.7390
|1546
|2005.12.01 17:15
|modify
|296
|0.01
|1.7300
|1.7287
|1.7390
|1547
|2005.12.01 17:18
|modify
|296
|0.01
|1.7300
|1.7288
|1.7390
|1548
|2005.12.01 17:31
|modify
|296
|0.01
|1.7300
|1.7300
|1.7390
|1549
|2005.12.01 17:31
|modify
|296
|0.01
|1.7300
|1.7303
|1.7390
|1550
|2005.12.01 17:59
|modify
|296
|0.01
|1.7300
|1.7317
|1.7390
|1551
|2005.12.01 18:25
|s/l
|296
|0.01
|1.7317
|1.7317
|1.7390
|1.70
|13.90
|1552
|2005.12.01 18:25
|buy
|297
|0.01
|1.7315
|1.7299
|1.7405
|1553
|2005.12.01 18:25
|modify
|297
|0.01
|1.7315
|1.7300
|1.7405
|1554
|2005.12.01 18:25
|modify
|297
|0.01
|1.7315
|1.7301
|1.7405
|1555
|2005.12.01 18:25
|modify
|297
|0.01
|1.7315
|1.7301
|1.7405
|1556
|2005.12.01 18:45
|modify
|297
|0.01
|1.7315
|1.7316
|1.7405
|1557
|2005.12.01 18:45
|modify
|297
|0.01
|1.7315
|1.7317
|1.7405
|1558
|2005.12.01 18:46
|modify
|297
|0.01
|1.7315
|1.7318
|1.7405
|1559
|2005.12.01 18:46
|modify
|297
|0.01
|1.7315
|1.7319
|1.7405
|1560
|2005.12.01 18:53
|s/l
|297
|0.01
|1.7319
|1.7319
|1.7405
|0.40
|14.30
|1561
|2005.12.01 18:53
|buy
|298
|0.01
|1.7323
|1.7307
|1.7413
|1562
|2005.12.01 18:53
|modify
|298
|0.01
|1.7323
|1.7309
|1.7413
|1563
|2005.12.01 18:55
|modify
|298
|0.01
|1.7323
|1.7309
|1.7413
|1564
|2005.12.01 18:55
|modify
|298
|0.01
|1.7323
|1.7310
|1.7413
|1565
|2005.12.01 18:59
|modify
|298
|0.01
|1.7323
|1.7325
|1.7413
|1566
|2005.12.01 19:30
|s/l
|298
|0.01
|1.7325
|1.7325
|1.7413
|0.20
|14.50
|1567
|2005.12.01 19:30
|buy
|299
|0.01
|1.7323
|1.7307
|1.7413
|1568
|2005.12.01 19:35
|modify
|299
|0.01
|1.7323
|1.7309
|1.7413
|1569
|2005.12.01 20:59
|s/l
|299
|0.01
|1.7309
|1.7309
|1.7413
|-1.40
|13.10
|1570
|2005.12.01 20:59
|buy
|300
|0.01
|1.7308
|1.7292
|1.7398
|1571
|2005.12.01 21:29
|modify
|300
|0.01
|1.7308
|1.7296
|1.7398
|1572
|2005.12.01 22:59
|modify
|300
|0.01
|1.7308
|1.7308
|1.7398
|1573
|2005.12.01 23:59
|modify
|300
|0.01
|1.7308
|1.7316
|1.7398
|1574
|2005.12.02 00:59
|s/l
|300
|0.01
|1.7316
|1.7316
|1.7398
|0.80
|13.90
|1575
|2005.12.02 00:59
|buy
|301
|0.01
|1.7316
|1.7300
|1.7406
|1576
|2005.12.02 01:30
|modify
|301
|0.01
|1.7316
|1.7302
|1.7406
|1577
|2005.12.02 01:59
|s/l
|301
|0.01
|1.7302
|1.7302
|1.7406
|-1.40
|12.50
|1578
|2005.12.02 13:59
|buy
|302
|0.01
|1.7361
|1.7345
|1.7451
|1579
|2005.12.02 14:23
|s/l
|302
|0.01
|1.7345
|1.7345
|1.7451
|-1.60
|10.90
|1580
|2005.12.02 14:23
|buy
|303
|0.01
|1.7296
|1.7280
|1.7386
|1581
|2005.12.02 14:23
|modify
|303
|0.01
|1.7296
|1.7280
|1.7386
|1582
|2005.12.02 14:29
|modify
|303
|0.01
|1.7296
|1.7299
|1.7386
|1583
|2005.12.02 14:30
|modify
|303
|0.01
|1.7296
|1.7301
|1.7386
|1584
|2005.12.02 14:30
|s/l
|303
|0.01
|1.7301
|1.7301
|1.7386
|0.50
|11.40
|1585
|2005.12.02 14:30
|buy
|304
|0.01
|1.7294
|1.7278
|1.7384
|1586
|2005.12.02 14:30
|s/l
|304
|0.01
|1.7278
|1.7278
|1.7384
|-1.60
|9.80