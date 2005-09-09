Strategy Tester Report
GGLrewrite

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.09.09 00:00 - 2006.08.10 00:00 (2005.09.09 - 2006.08.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLotIncreaseFactor=0.2; Time_Settings="Time In Trade Settings"; MonitorInMinutes=60; ThresholdMove=1; MinsMultiplier=75; Main_Signal="Main Trade Signal Settings"; UseMain_Signal=true; MaxOpenTrade_1=1; Lots1=0.04; TakeProfit1=90; StopLoss1=16; MinsMultiplier1=75; MatchingSignal_1="Matching Signal 1 Settings"; UseMS1=true; MaxOpenTrade_5=1; Lots5=0.09; TakeProfit5=85; StopLoss5=7; MinsMultiplier5=18; MatchingSignal_2="Matching Signal 2 Settings"; UseMS2=true; MaxOpenTrade_6=1; Lots6=0.6; TakeProfit6=55; StopLoss6=12; MinsMultiplier6=18; MatchingSignal_3="Matching Signal 3 Settings"; UseMS3=true; MaxOpenTrade_7=1; Lots7=1; TakeProfit7=53; StopLoss7=7; MinsMultiplier7=18; MatchingSignal_4="Matching Signal 4 Settings"; UseMS4=true; MaxOpenTrade_8=1; Lots8=0.03; TakeProfit8=10; StopLoss8=7; MinsMultiplier8=18; MatchingSignal_5="Matching Signal 5 Settings"; UseMS5=true; MaxOpenTrade_9=1; Lots9=0.81; TakeProfit9=75; StopLoss9=25; MinsMultiplier9=18; MatchingSignal_6="Matching Signal 6 Settings"; Lots10=0.06;
Bars in test17642Ticks modelled688225Modelling quality89.82%
Initial deposit500.00
Total net profit0.00Gross profit0.00Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff0.00
Absolute drawdown500.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total trades0Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)0 (0.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade0.00loss trade0.00
Averageprofit trade0.00loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)0 (0.00)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)0.00 (0)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins0consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.09 06:00buy10.251.83941.83781.8484
22005.09.09 06:00modify10.251.83941.83791.8484
32005.09.09 06:07modify10.251.83941.83801.8484
42005.09.09 06:07modify10.251.83941.83821.8484
52005.09.09 06:52s/l10.251.83821.83821.8484-30.00470.00
62005.09.09 06:52buy20.241.83851.83731.8440
72005.09.09 07:13s/l20.241.83731.83731.8440-28.80441.20
82005.09.09 07:13buy30.221.83781.83621.8468
92005.09.09 07:15modify30.221.83781.83631.8468
102005.09.09 07:15modify30.221.83781.83641.8468
112005.09.09 07:19modify30.221.83781.83651.8468
122005.09.09 07:30s/l30.221.83651.83651.8468-28.60412.60
132005.09.09 07:30buy40.211.83741.83581.8464
142005.09.09 07:30s/l40.211.83581.83581.8464-33.60379.00
152005.09.09 07:35buy50.191.83691.83531.8459
162005.09.09 07:35modify50.191.83691.83551.8459
172005.09.09 07:35modify50.191.83691.83561.8459
182005.09.09 07:35modify50.191.83691.83571.8459
192005.09.09 07:36modify50.191.83691.83751.8459
202005.09.09 07:37s/l50.191.83751.83751.845911.40390.40
212005.09.09 07:37buy60.201.83791.83631.8469
222005.09.09 07:37modify60.201.83791.83641.8469
232005.09.09 07:38modify60.201.83791.83661.8469
242005.09.09 07:39s/l60.201.83661.83661.8469-26.00364.40
252005.09.09 07:40buy70.181.83681.83521.8458
262005.09.09 07:40modify70.181.83681.83531.8458
272005.09.09 07:40modify70.181.83681.83541.8458
282005.09.09 07:41s/l70.181.83541.83541.8458-25.20339.20
292005.09.09 07:49buy80.171.83681.83521.8458
302005.09.09 07:50s/l80.171.83521.83521.8458-27.20312.00
312005.09.09 07:53buy90.161.83681.83521.8458
322005.09.09 07:56modify90.161.83681.83531.8458
332005.09.09 07:57modify90.161.83681.83551.8458
342005.09.09 07:57modify90.161.83681.83561.8458
352005.09.09 07:59s/l90.161.83561.83561.8458-19.20292.80
362005.09.09 14:00buy100.151.84231.84111.8478
372005.09.09 14:01s/l100.151.84111.84111.8478-18.00274.80
382005.09.09 14:01buy110.141.84071.83911.8497
392005.09.09 14:01modify110.141.84071.83921.8497
402005.09.09 14:01modify110.141.84071.83931.8497
412005.09.09 14:02modify110.141.84071.83951.8497
422005.09.09 14:03s/l110.141.83951.83951.8497-16.80258.00
432005.09.09 14:11buy120.131.84031.83871.8493
442005.09.09 14:12modify120.131.84031.83891.8493
452005.09.09 14:12modify120.131.84031.83911.8493
462005.09.09 14:12s/l120.131.83911.83911.8493-15.60242.40
472005.09.09 14:14buy130.121.84071.83911.8497
482005.09.09 14:14modify130.121.84071.83921.8497
492005.09.09 14:14modify130.121.84071.83951.8497
502005.09.09 14:21s/l130.121.83951.83951.8497-14.40228.00
512005.09.09 14:22buy140.111.84041.83881.8494
522005.09.09 14:22modify140.111.84041.83901.8494
532005.09.09 14:22modify140.111.84041.83911.8494
542005.09.09 14:22modify140.111.84041.83921.8494
552005.09.09 14:22s/l140.111.83921.83921.8494-13.20214.80
562005.09.09 14:23buy150.111.84031.83871.8493
572005.09.09 14:23modify150.111.84031.83881.8493
582005.09.09 14:23modify150.111.84031.83901.8493
592005.09.09 14:23modify150.111.84031.83911.8493
602005.09.09 14:24s/l150.111.83911.83911.8493-13.20201.60
612005.09.09 14:26buy160.101.84031.83871.8493
622005.09.09 14:27modify160.101.84031.83911.8493
632005.09.09 14:27modify160.101.84031.84051.8493
642005.09.09 14:27modify160.101.84031.84061.8493
652005.09.09 14:27modify160.101.84031.84071.8493
662005.09.09 14:28s/l160.101.84071.84071.84934.00205.60
672005.09.09 14:28buy170.101.84101.83941.8500
682005.09.09 14:28modify170.101.84101.83951.8500
692005.09.09 14:31modify170.101.84101.83981.8500
702005.09.09 14:33s/l170.101.83981.83981.8500-12.00193.60
712005.09.09 14:33buy180.101.84011.83851.8491
722005.09.09 14:33modify180.101.84011.83861.8491
732005.09.09 14:36modify180.101.84011.83871.8491
742005.09.09 14:36modify180.101.84011.83881.8491
752005.09.09 15:00modify180.101.84011.84051.8491
762005.09.09 15:01modify180.101.84011.84071.8491
772005.09.09 15:02s/l180.101.84071.84071.84916.00199.60
782005.09.09 15:02buy190.101.84101.83941.8500
792005.09.09 15:02modify190.101.84101.83951.8500
802005.09.09 15:05modify190.101.84101.83961.8500
812005.09.09 15:05modify190.101.84101.83971.8500
822005.09.09 15:05modify190.101.84101.83981.8500
832005.09.09 15:19modify190.101.84101.84101.8500
842005.09.09 15:20s/l190.101.84101.84101.85000.00199.60
852005.09.09 15:20buy200.101.84111.83951.8501
862005.09.09 15:21modify200.101.84111.83961.8501
872005.09.09 15:22modify200.101.84111.83971.8501
882005.09.09 15:22modify200.101.84111.83991.8501
892005.09.09 15:24s/l200.101.83991.83991.8501-12.00187.60
902005.09.09 15:24buy210.091.84021.83861.8492
912005.09.09 15:24modify210.091.84021.83881.8492
922005.09.09 15:24modify210.091.84021.83891.8492
932005.09.09 15:25modify210.091.84021.84071.8492
942005.09.09 15:27modify210.091.84021.84121.8492
952005.09.09 15:30s/l210.091.84121.84121.84929.00196.60
962005.09.09 15:30buy220.101.83941.83781.8484
972005.09.09 15:30modify220.101.83941.83801.8484
982005.09.09 15:49modify220.101.83941.83801.8484
992005.09.09 15:54modify220.101.83941.83821.8484
1002005.09.09 16:03s/l220.101.83821.83821.8484-12.00184.60
1012005.09.09 16:03buy230.091.83851.83691.8475
1022005.09.09 16:03modify230.091.83851.83731.8475
1032005.09.09 16:19modify230.091.83851.83851.8475
1042005.09.09 16:20modify230.091.83851.83871.8475
1052005.09.09 16:20modify230.091.83851.83891.8475
1062005.09.09 16:29s/l230.091.83891.83891.84753.60188.20
1072005.09.09 16:29buy240.091.83861.83701.8476
1082005.09.09 16:59modify240.091.83861.83721.8476
1092005.09.09 17:00modify240.091.83861.83891.8476
1102005.09.09 17:00modify240.091.83861.83901.8476
1112005.09.09 17:29s/l240.091.83901.83901.84763.60191.80
1122005.09.09 17:29buy250.101.83941.83781.8484
1132005.09.09 17:55modify250.101.83941.83801.8484
1142005.09.09 18:18modify250.101.83941.83821.8484
1152005.09.09 19:00s/l250.101.83821.83821.8484-12.00179.80
1162005.09.09 19:00buy260.091.83861.83701.8476
1172005.09.09 19:00modify260.091.83861.83721.8476
1182005.09.09 19:02modify260.091.83861.83721.8476
1192005.09.09 20:29modify260.091.83861.83861.8476
1202005.09.09 20:30modify260.091.83861.83871.8476
1212005.09.09 20:30modify260.091.83861.83881.8476
1222005.09.09 20:57s/l260.091.83881.83881.84761.80181.60
1232005.09.09 20:57buy270.091.83921.83761.8482
1242005.09.09 20:59modify270.091.83921.83771.8482
1252005.09.11 23:00modify270.091.83921.83941.8482
1262005.09.11 23:00modify270.091.83921.83951.8482
1272005.09.11 23:00modify270.091.83921.83961.8482
1282005.09.11 23:00modify270.091.83921.83971.8482
1292005.09.11 23:02modify270.091.83921.83981.8482
1302005.09.11 23:03modify270.091.83921.83991.8482
1312005.09.11 23:05modify270.091.83921.84001.8482
1322005.09.11 23:11modify270.091.83921.84011.8482
1332005.09.11 23:19modify270.091.83921.84021.8482
1342005.09.11 23:20modify270.091.83921.84031.8482
1352005.09.11 23:21modify270.091.83921.84041.8482
1362005.09.11 23:32modify270.091.83921.84051.8482
1372005.09.11 23:32modify270.091.83921.84061.8482
1382005.09.11 23:35modify270.091.83921.84071.8482
1392005.09.11 23:35modify270.091.83921.84081.8482
1402005.09.11 23:40modify270.091.83921.84091.8482
1412005.09.11 23:45s/l270.091.84091.84091.848215.30196.90
1422005.09.11 23:45buy280.101.84131.83971.8503
1432005.09.11 23:45modify280.101.84131.83981.8503
1442005.09.11 23:46modify280.101.84131.84001.8503
1452005.09.11 23:46modify280.101.84131.84011.8503
1462005.09.11 23:51modify280.101.84131.84131.8503
1472005.09.11 23:51modify280.101.84131.84141.8503
1482005.09.12 00:00s/l280.101.84141.84141.85031.00197.90
1492005.09.12 00:00buy290.101.84171.84011.8507
1502005.09.12 00:13modify290.101.84171.84021.8507
1512005.09.12 00:13modify290.101.84171.84041.8507
1522005.09.12 00:16modify290.101.84171.84041.8507
1532005.09.12 00:29s/l290.101.84041.84041.8507-13.00184.90
1542005.09.12 00:29buy300.091.84071.83911.8497
1552005.09.12 00:59modify300.091.84071.83941.8497
1562005.09.12 02:29s/l300.091.83941.83941.8497-11.70173.20
1572005.09.21 09:59buy310.091.80841.80721.8139
1582005.09.21 10:29modify310.091.80841.80871.8139
1592005.09.21 10:37modify310.091.80841.80901.8139
1602005.09.21 10:45modify310.091.80841.80921.8139
1612005.09.21 10:46modify310.091.80841.80931.8139
1622005.09.21 10:46modify310.091.80841.80941.8139
1632005.09.21 10:47modify310.091.80841.80961.8139
1642005.09.21 10:47modify310.091.80841.80961.8139
1652005.09.21 10:47modify310.091.80841.80981.8139
1662005.09.21 10:50modify310.091.80841.80991.8139
1672005.09.21 10:51modify310.091.80841.81001.8139
1682005.09.21 11:00modify310.091.80841.81021.8139
1692005.09.21 11:00modify310.091.80841.81031.8139
1702005.09.21 11:06s/l310.091.81031.81031.813917.10190.30
1712005.09.21 11:06buy320.101.81061.80901.8196
1722005.09.21 11:06modify320.101.81061.80901.8196
1732005.09.21 11:16modify320.101.81061.80921.8196
1742005.09.21 11:30s/l320.101.80921.80921.8196-14.00176.30
1752005.09.21 11:30buy330.091.80961.80801.8186
1762005.09.21 11:30modify330.091.80961.80821.8186
1772005.09.21 11:31modify330.091.80961.80831.8186
1782005.09.21 11:31modify330.091.80961.80831.8186
1792005.09.21 11:59modify330.091.80961.81091.8186
1802005.09.21 12:24s/l330.091.81091.81091.818611.70188.00
1812005.09.21 12:24buy340.091.81081.80921.8198
1822005.09.21 12:24modify340.091.81081.80921.8198
1832005.09.21 13:13modify340.091.81081.80941.8198
1842005.09.21 13:18modify340.091.81081.80961.8198
1852005.09.21 13:29modify340.091.81081.80961.8198
1862005.09.21 14:00modify340.091.81081.81081.8198
1872005.09.21 14:00modify340.091.81081.81091.8198
1882005.09.21 14:00modify340.091.81081.81111.8198
1892005.09.21 14:00modify340.091.81081.81111.8198
1902005.09.21 14:02modify340.091.81081.81131.8198
1912005.09.21 14:13s/l340.091.81131.81131.81984.50192.50
1922005.09.21 14:13buy350.101.81191.81031.8209
1932005.09.21 14:13modify350.101.81191.81041.8209
1942005.09.21 14:14s/l350.101.81041.81041.8209-15.00177.50
1952005.09.21 14:14buy360.091.81081.80921.8198
1962005.09.21 14:14modify360.091.81081.80941.8198
1972005.09.21 14:15modify360.091.81081.80961.8198
1982005.09.21 14:15modify360.091.81081.80961.8198
1992005.09.21 14:37modify360.091.81081.81091.8198
2002005.09.21 14:38modify360.091.81081.81111.8198
2012005.09.21 14:40modify360.091.81081.81131.8198
2022005.09.21 14:44modify360.091.81081.81141.8198
2032005.09.21 14:44modify360.091.81081.81151.8198
2042005.09.21 14:44modify360.091.81081.81151.8198
2052005.09.21 14:52s/l360.091.81151.81151.81986.30183.80
2062005.09.21 14:52buy370.091.81181.81021.8208
2072005.09.21 15:02modify370.091.81181.81031.8208
2082005.09.21 15:02modify370.091.81181.81041.8208
2092005.09.21 15:06s/l370.091.81041.81041.8208-12.60171.20
2102005.09.21 15:06buy380.091.81081.80921.8198
2112005.09.21 15:06modify380.091.81081.80931.8198
2122005.09.21 15:06modify380.091.81081.80941.8198
2132005.09.21 15:08modify380.091.81081.80961.8198
2142005.09.21 15:14modify380.091.81081.80961.8198
2152005.09.21 16:29s/l380.091.80961.80961.8198-10.80160.40
2162005.09.21 16:29buy390.081.80881.80721.8178
2172005.09.21 16:59modify390.081.80881.80761.8178
2182005.09.21 17:30modify390.081.80881.80901.8178
2192005.09.21 17:33s/l390.081.80901.80901.81781.60162.00
2202005.09.21 17:33buy400.081.81001.80841.8190
2212005.09.21 17:33modify400.081.81001.80841.8190
2222005.09.21 17:46modify400.081.81001.80861.8190
2232005.09.21 18:30s/l400.081.80861.80861.8190-11.20150.80
2242005.09.21 19:38buy410.081.81001.80841.8190
2252005.09.21 19:38modify410.081.81001.80841.8190
2262005.09.21 20:01modify410.081.81001.80861.8190
2272005.09.21 20:02modify410.081.81001.80881.8190
2282005.09.21 21:59modify410.081.81001.81041.8190
2292005.09.21 22:59s/l410.081.81041.81041.81903.20154.00
2302005.09.21 22:59buy420.081.81071.80911.8197
2312005.09.21 23:29modify420.081.81071.80941.8197
2322005.09.21 23:53modify420.081.81071.80941.8197
2332005.09.21 23:59modify420.081.81071.81201.8197
2342005.09.22 00:29modify420.081.81071.81251.8197
2352005.09.22 00:59s/l420.081.81251.81251.819714.40168.40
2362005.09.22 00:59buy430.081.81231.81071.8213
2372005.09.22 01:04s/l430.081.81071.81071.8213-12.80155.60
2382005.09.22 01:04buy440.081.81101.80941.8200
2392005.09.22 01:04modify440.081.81101.80961.8200
2402005.09.22 01:29s/l440.081.80961.80961.8200-11.20144.40
2412005.09.22 01:29buy450.071.80961.80801.8186
2422005.09.22 01:59s/l450.071.80801.80801.8186-11.20133.20
2432005.09.22 07:20buy460.071.80971.80811.8187
2442005.09.22 07:20modify460.071.80971.80831.8187
2452005.09.22 07:23s/l460.071.80831.80831.8187-9.80123.40
2462005.09.22 07:29buy470.061.80981.80821.8188
2472005.09.22 08:27modify470.061.80981.80821.8188
2482005.09.22 08:32modify470.061.80981.80841.8188
2492005.09.22 08:32modify470.061.80981.80851.8188
2502005.09.22 08:44modify470.061.80981.80851.8188
2512005.09.22 08:44modify470.061.80981.80861.8188
2522005.09.22 08:59s/l470.061.80861.80861.8188-7.20116.20
2532005.10.05 02:59buy480.061.76201.76081.7675
2542005.10.05 04:29modify480.061.76201.76231.7675
2552005.10.05 05:02s/l480.061.76231.76231.76751.80118.00
2562005.10.05 05:12buy490.061.76281.76121.7718
2572005.10.05 05:12modify490.061.76281.76161.7718
2582005.10.05 05:12modify490.061.76281.76161.7718
2592005.10.05 05:40s/l490.061.76161.76161.7718-7.20110.80
2602005.10.05 05:40buy500.061.76181.76021.7708
2612005.10.05 05:41modify500.061.76181.76041.7708
2622005.10.05 05:59modify500.061.76181.76051.7708
2632005.10.05 06:30modify500.061.76181.76231.7708
2642005.10.05 06:30modify500.061.76181.76251.7708
2652005.10.05 06:30modify500.061.76181.76251.7708
2662005.10.05 06:43modify500.061.76181.76291.7708
2672005.10.05 07:09s/l500.061.76291.76291.77086.60117.40
2682005.10.05 07:09buy510.061.76321.76161.7722
2692005.10.05 07:16modify510.061.76321.76171.7722
2702005.10.05 07:16modify510.061.76321.76181.7722
2712005.10.05 07:59modify510.061.76321.76421.7722
2722005.10.05 08:00modify510.061.76321.76431.7722
2732005.10.05 08:30s/l510.061.76431.76431.77226.60124.00
2742005.10.05 08:30buy520.061.76421.76261.7732
2752005.10.05 08:30modify520.061.76421.76271.7732
2762005.10.05 08:53modify520.061.76421.76291.7732
2772005.10.05 08:59modify520.061.76421.76481.7732
2782005.10.05 09:29s/l520.061.76481.76481.77323.60127.60
2792005.10.05 09:29buy530.061.76481.76321.7738
2802005.10.05 09:29modify530.061.76481.76351.7738
2812005.10.05 09:49modify530.061.76481.76351.7738
2822005.10.05 09:55modify530.061.76481.76361.7738
2832005.10.05 11:29s/l530.061.76361.76361.7738-7.20120.40
2842005.10.05 11:29buy540.061.76341.76181.7724
2852005.10.05 11:30modify540.061.76341.76191.7724
2862005.10.05 11:59modify540.061.76341.76211.7724
2872005.10.05 11:59s/l540.061.76211.76211.7724-7.80112.60
2882005.10.05 12:27buy550.061.76381.76221.7728
2892005.10.05 12:29s/l550.061.76221.76221.7728-9.60103.00
2902005.10.05 15:59buy560.051.76561.76401.7746
2912005.10.05 16:00modify560.051.76561.76411.7746
2922005.10.05 16:27s/l560.051.76411.76411.7746-7.5095.50
2932005.10.05 16:27buy570.051.76321.76161.7722
2942005.10.05 16:27modify570.051.76321.76181.7722
2952005.10.05 16:27modify570.051.76321.76191.7722
2962005.10.05 16:27modify570.051.76321.76191.7722
2972005.10.05 16:36modify570.051.76321.76321.7722
2982005.10.05 16:39s/l570.051.76321.76321.77220.0095.50
2992005.10.05 16:39buy580.051.76351.76191.7725
3002005.10.05 16:39modify580.051.76351.76211.7725
3012005.10.05 16:39modify580.051.76351.76221.7725
3022005.10.05 16:39modify580.051.76351.76221.7725
3032005.10.05 17:37modify580.051.76351.76231.7725
3042005.10.05 18:29s/l580.051.76231.76231.7725-6.0089.50
3052005.10.05 18:29buy590.041.76211.76051.7711
3062005.10.05 19:28modify590.041.76211.76081.7711
3072005.10.05 19:29s/l590.041.76081.76081.7711-5.2084.30
3082005.10.05 21:30buy600.041.76271.76111.7717
3092005.10.05 21:59modify600.041.76271.76571.7717
3102005.10.05 22:00modify600.041.76271.76581.7717
3112005.10.05 22:29s/l600.041.76581.76581.771712.4096.70
3122005.10.05 22:29buy610.051.76531.76371.7743
3132005.10.05 22:29modify610.051.76531.76531.7743
3142005.10.05 22:30modify610.051.76531.76541.7743
3152005.10.05 22:59modify610.051.76531.76731.7743
3162005.10.05 23:00modify610.051.76531.76741.7743
3172005.10.05 23:00s/l610.051.76741.76741.774310.50107.20
3182005.10.05 23:00buy620.051.76661.76501.7756
3192005.10.05 23:59modify620.051.76661.76511.7756
3202005.10.05 23:59modify620.051.76661.76531.7756
3212005.10.05 23:59modify620.051.76661.76541.7756
3222005.10.05 23:59modify620.051.76661.76681.7756
3232005.10.06 00:29modify620.051.76661.77231.7756
3242005.10.06 00:59s/l620.051.77231.77231.775628.50135.70
3252005.10.06 00:59buy630.071.77221.77061.7812
3262005.10.06 00:59modify630.071.77221.77321.7812
3272005.10.06 01:29s/l630.071.77321.77321.78127.00142.70
3282005.10.06 01:29buy640.071.77241.77081.7814
3292005.10.06 02:29modify640.071.77241.77121.7814
3302005.10.06 02:32modify640.071.77241.77251.7814
3312005.10.06 02:37modify640.071.77241.77261.7814
3322005.10.06 02:37s/l640.071.77261.77261.78141.40144.10
3332005.10.06 02:37buy650.071.77291.77131.7819
3342005.10.06 02:37modify650.071.77291.77141.7819
3352005.10.06 02:37modify650.071.77291.77151.7819
3362005.10.06 02:37modify650.071.77291.77161.7819
3372005.10.06 02:37modify650.071.77291.77171.7819
3382005.10.06 04:59modify650.071.77291.77311.7819
3392005.10.06 05:03s/l650.071.77311.77311.78191.40145.50
3402005.10.06 05:03buy660.071.77351.77191.7825
3412005.10.06 05:03modify660.071.77351.77201.7825
3422005.10.06 05:03modify660.071.77351.77211.7825
3432005.10.06 05:03modify660.071.77351.77211.7825
3442005.10.06 05:16modify660.071.77351.77221.7825
3452005.10.06 05:21modify660.071.77351.77221.7825
3462005.10.06 05:40s/l660.071.77221.77221.7825-9.10136.40
3472005.10.06 05:40buy670.071.77251.77091.7815
3482005.10.06 05:41modify670.071.77251.77111.7815
3492005.10.06 05:43modify670.071.77251.77121.7815
3502005.10.06 05:44modify670.071.77251.77121.7815
3512005.10.06 06:29modify670.071.77251.77321.7815
3522005.10.06 06:46modify670.071.77251.77341.7815
3532005.10.06 06:47modify670.071.77251.77361.7815
3542005.10.06 06:49modify670.071.77251.77361.7815
3552005.10.06 06:49modify670.071.77251.77371.7815
3562005.10.06 06:49modify670.071.77251.77381.7815
3572005.10.06 06:57s/l670.071.77381.77381.78159.10145.50
3582005.10.06 06:57buy680.071.77401.77241.7830
3592005.10.06 06:58modify680.071.77401.77261.7830
3602005.10.06 06:59s/l680.071.77261.77261.7830-9.80135.70
3612005.10.06 06:59buy690.071.77301.77141.7820
3622005.10.06 07:00modify690.071.77301.77161.7820
3632005.10.06 07:23modify690.071.77301.77181.7820
3642005.10.06 07:49s/l690.071.77181.77181.7820-8.40127.30
3652005.10.06 07:49buy700.061.77211.77051.7811
3662005.10.06 07:49modify700.061.77211.77061.7811
3672005.10.06 07:49modify700.061.77211.77081.7811
3682005.10.06 07:50modify700.061.77211.77091.7811
3692005.10.06 07:55modify700.061.77211.77091.7811
3702005.10.06 08:59s/l700.061.77091.77091.7811-7.20120.10
3712005.10.06 13:04buy710.061.77121.76961.7802
3722005.10.06 13:04modify710.061.77121.76961.7802
3732005.10.06 13:04modify710.061.77121.76971.7802
3742005.10.06 13:04modify710.061.77121.76981.7802
3752005.10.06 13:04modify710.061.77121.77001.7802
3762005.10.06 13:10s/l710.061.77001.77001.7802-7.20112.90
3772005.10.06 13:29buy720.061.77501.77341.7840
3782005.10.06 13:59s/l720.061.77341.77341.7840-9.60103.30
3792005.10.06 13:59buy730.051.77281.77121.7818
3802005.10.06 13:59modify730.051.77281.77331.7818
3812005.10.06 14:59s/l730.051.77331.77331.78182.50105.80
3822005.10.06 14:59buy740.051.77321.77161.7822
3832005.10.06 15:09s/l740.051.77161.77161.7822-8.0097.80
3842005.10.06 15:09buy750.051.77141.76981.7804
3852005.10.06 15:09modify750.051.77141.77011.7804
3862005.10.06 15:10modify750.051.77141.77021.7804
3872005.10.06 15:15modify750.051.77141.77151.7804
3882005.10.06 15:15modify750.051.77141.77151.7804
3892005.10.06 15:16modify750.051.77141.77171.7804
3902005.10.06 15:17modify750.051.77141.77211.7804
3912005.10.06 15:17modify750.051.77141.77221.7804
3922005.10.06 15:17modify750.051.77141.77231.7804
3932005.10.06 15:17modify750.051.77141.77261.7804
3942005.10.06 15:18modify750.051.77141.77271.7804
3952005.10.06 15:29modify750.051.77141.77281.7804
3962005.10.06 15:29s/l750.051.77281.77281.78047.00104.80
3972005.10.06 15:29buy760.051.77261.77101.7816
3982005.10.06 15:30modify760.051.77261.77111.7816
3992005.10.06 15:40modify760.051.77261.77131.7816
4002005.10.06 15:40modify760.051.77261.77141.7816
4012005.10.06 16:30modify760.051.77261.77271.7816
4022005.10.06 16:30modify760.051.77261.77281.7816
4032005.10.06 16:38modify760.051.77261.77301.7816
4042005.10.06 16:47s/l760.051.77301.77301.78162.00106.80
4052005.10.06 16:47buy770.051.77311.77151.7821
4062005.10.06 16:47modify770.051.77311.77171.7821
4072005.10.06 17:29modify770.051.77311.77381.7821
4082005.10.06 17:30modify770.051.77311.77391.7821
4092005.10.06 17:59modify770.051.77311.77691.7821
4102005.10.06 18:29modify770.051.77311.77891.7821
4112005.10.06 18:59modify770.051.77311.77901.7821
4122005.10.06 19:29s/l770.051.77901.77901.782129.50136.30
4132005.10.06 19:29buy780.071.77921.77761.7882
4142005.10.06 19:48modify780.071.77921.77791.7882
4152005.10.06 19:48modify780.071.77921.77801.7882
4162005.10.06 19:49modify780.071.77921.77801.7882
4172005.10.06 22:29s/l780.071.77801.77801.7882-8.40127.90
4182005.10.06 22:29buy790.061.77801.77641.7870
4192005.10.06 22:59modify790.061.77801.77661.7870
4202005.10.07 00:29s/l790.061.77661.77661.7870-8.40119.50
4212005.10.07 00:29buy800.061.77701.77541.7860
4222005.10.07 00:30modify800.061.77701.77551.7860
4232005.10.07 00:31modify800.061.77701.77581.7860
4242005.10.07 02:33s/l800.061.77581.77581.7860-7.20112.30
4252005.10.07 03:00buy810.061.77751.77591.7865
4262005.10.07 03:31s/l810.061.77591.77591.7865-9.60102.70
4272005.10.07 03:45buy820.051.77711.77551.7861
4282005.10.07 05:47s/l820.051.77551.77551.7861-8.0094.70
4292005.10.13 19:29buy830.051.75671.75551.7622
4302005.10.13 19:43s/l830.051.75551.75551.7622-6.0088.70
4312005.10.13 19:43buy840.041.75591.75431.7649
4322005.10.13 19:43modify840.041.75591.75451.7649
4332005.10.13 20:28s/l840.041.75451.75451.7649-5.6083.10
4342005.10.13 20:29buy850.041.75611.75451.7651
4352005.10.13 21:30modify850.041.75611.75491.7651
4362005.10.13 22:09s/l850.041.75491.75491.7651-4.8078.30
4372005.10.13 22:09buy860.041.75531.75371.7643
4382005.10.13 22:09modify860.041.75531.75391.7643
4392005.10.13 22:15modify860.041.75531.75401.7643
4402005.10.14 00:29s/l860.041.75401.75401.7643-5.2073.10
4412005.10.14 02:30buy870.041.75421.75261.7632
4422005.10.14 03:29modify870.041.75421.75281.7632
4432005.10.14 03:59modify870.041.75421.75291.7632
4442005.10.14 03:59modify870.041.75421.75421.7632
4452005.10.14 04:29modify870.041.75421.75461.7632
4462005.10.14 04:37s/l870.041.75461.75461.76321.6074.70
4472005.10.14 04:37buy880.041.75501.75341.7640
4482005.10.14 04:37modify880.041.75501.75361.7640
4492005.10.14 04:37modify880.041.75501.75381.7640
4502005.10.14 05:59s/l880.041.75381.75381.7640-4.8069.90
4512005.10.14 05:59buy890.031.75401.75241.7630
4522005.10.14 06:00modify890.031.75401.75251.7630
4532005.10.14 06:00modify890.031.75401.75411.7630
4542005.10.14 06:01modify890.031.75401.75421.7630
4552005.10.14 06:01modify890.031.75401.75431.7630
4562005.10.14 06:31modify890.031.75401.75451.7630
4572005.10.14 06:42modify890.031.75401.75471.7630
4582005.10.14 06:52s/l890.031.75471.75471.76302.1072.00
4592005.10.14 06:52buy900.041.75511.75351.7641
4602005.10.14 06:53modify900.041.75511.75361.7641
4612005.10.14 06:59modify900.041.75511.75521.7641
4622005.10.14 07:59modify900.041.75511.75551.7641
4632005.10.14 08:17s/l900.041.75551.75551.76411.6073.60
4642005.10.14 08:17buy910.041.75541.75381.7644
4652005.10.14 08:18modify910.041.75541.75391.7644
4662005.10.14 08:18modify910.041.75541.75401.7644
4672005.10.14 08:34modify910.041.75541.75411.7644
4682005.10.14 08:34modify910.041.75541.75411.7644
4692005.10.14 09:29s/l910.041.75411.75411.7644-5.2068.40
4702005.10.14 13:00buy920.031.75611.75451.7651
4712005.10.14 13:29s/l920.031.75451.75451.7651-4.8063.60
4722005.10.14 13:29buy930.031.75591.75431.7649
4732005.10.14 13:30modify930.031.75591.75441.7649
4742005.10.14 14:29modify930.031.75591.75951.7649
4752005.10.14 14:59t/p930.031.76491.75951.764927.0090.60
4762005.10.14 14:59buy940.051.76671.76511.7757
4772005.10.14 15:29s/l940.051.76511.76511.7757-8.0082.60
4782005.10.14 15:29buy950.041.76551.76391.7745
4792005.10.14 15:29modify950.041.76551.76641.7745
4802005.10.14 15:30modify950.041.76551.76651.7745
4812005.10.14 16:00modify950.041.76551.76661.7745
4822005.10.14 16:29modify950.041.76551.76791.7745
4832005.10.14 16:30modify950.041.76551.76801.7745
4842005.10.14 16:59modify950.041.76551.76871.7745
4852005.10.14 17:17s/l950.041.76871.76871.774512.8095.40
4862005.10.14 17:17buy960.051.76761.76601.7766
4872005.10.14 17:17modify960.051.76761.76611.7766
4882005.10.14 17:17modify960.051.76761.76621.7766
4892005.10.14 17:22modify960.051.76761.76771.7766
4902005.10.14 17:24s/l960.051.76771.76771.77660.5095.90
4912005.10.14 17:24buy970.051.76811.76651.7771
4922005.10.14 17:24modify970.051.76811.76651.7771
4932005.10.14 17:24modify970.051.76811.76661.7771
4942005.10.14 17:24modify970.051.76811.76671.7771
4952005.10.14 17:26modify970.051.76811.76681.7771
4962005.10.14 17:59modify970.051.76811.76841.7771
4972005.10.14 18:16modify970.051.76811.76841.7771
4982005.10.14 18:18modify970.051.76811.76861.7771
4992005.10.14 18:24s/l970.051.76861.76861.77712.5098.40
5002005.10.14 18:24buy980.051.76891.76731.7779
5012005.10.14 18:24modify980.051.76891.76751.7779
5022005.10.14 18:37modify980.051.76891.76761.7779
5032005.10.14 18:59modify980.051.76891.76891.7779
5042005.10.14 19:00modify980.051.76891.76901.7779
5052005.10.14 19:11s/l980.051.76901.76901.77790.5098.90
5062005.10.14 19:11buy990.051.76921.76761.7782
5072005.10.14 19:11modify990.051.76921.76771.7782
5082005.10.14 19:11modify990.051.76921.76781.7782
5092005.10.14 19:17s/l990.051.76781.76781.7782-7.0091.90
5102005.10.14 19:17buy1000.051.76811.76651.7771
5112005.10.14 19:17modify1000.051.76811.76681.7771
5122005.10.14 19:29modify1000.051.76811.76901.7771
5132005.10.14 19:41modify1000.051.76811.76901.7771
5142005.10.14 19:43modify1000.051.76811.76911.7771
5152005.10.14 19:43modify1000.051.76811.76921.7771
5162005.10.14 19:43modify1000.051.76811.76931.7771
5172005.10.14 19:43modify1000.051.76811.76941.7771
5182005.10.16 23:00s/l1000.051.76941.76941.77716.5098.40
5192005.10.16 23:00buy1010.051.76531.76371.7743
5202005.10.16 23:21modify1010.051.76531.76381.7743
5212005.10.16 23:22modify1010.051.76531.76391.7743
5222005.10.16 23:34s/l1010.051.76391.76391.7743-7.0091.40
5232005.10.16 23:34buy1020.051.76421.76261.7732
5242005.10.16 23:36modify1020.051.76421.76271.7732
5252005.10.16 23:37modify1020.051.76421.76281.7732
5262005.10.16 23:40modify1020.051.76421.76291.7732
5272005.10.16 23:44modify1020.051.76421.76301.7732
5282005.10.17 00:00modify1020.051.76421.76671.7732
5292005.10.17 00:18s/l1020.051.76671.76671.773212.50103.90
5302005.10.17 00:18buy1030.051.76701.76541.7760
5312005.10.17 00:29modify1030.051.76701.76901.7760
5322005.10.17 00:30s/l1030.051.76901.76901.776010.00113.90
5332005.10.17 00:30buy1040.061.76791.76631.7769
5342005.10.17 00:59modify1040.061.76791.77081.7769
5352005.10.17 01:29s/l1040.061.77081.77081.776917.40131.30
5362005.10.17 01:29buy1050.071.77001.76841.7790
5372005.10.17 01:30s/l1050.071.76841.76841.7790-11.20120.10
5382005.10.17 01:30buy1060.061.76791.76631.7769
5392005.10.17 01:59modify1060.061.76791.76801.7769
5402005.10.17 02:25modify1060.061.76791.76881.7769
5412005.10.17 02:27modify1060.061.76791.76891.7769
5422005.10.17 02:27modify1060.061.76791.76921.7769
5432005.10.17 02:30modify1060.061.76791.76931.7769
5442005.10.17 02:44modify1060.061.76791.76961.7769
5452005.10.17 02:44modify1060.061.76791.77001.7769
5462005.10.17 02:44modify1060.061.76791.77011.7769
5472005.10.17 02:45modify1060.061.76791.77041.7769
5482005.10.17 02:45modify1060.061.76791.77051.7769
5492005.10.17 02:45modify1060.061.76791.77061.7769
5502005.10.17 02:45modify1060.061.76791.77091.7769
5512005.10.17 02:45modify1060.061.76791.77101.7769
5522005.10.17 02:52modify1060.061.76791.77111.7769
5532005.10.17 02:55s/l1060.061.77111.77111.776919.20139.30
5542005.10.17 02:55buy1070.071.77131.76971.7803
5552005.10.17 02:55modify1070.071.77131.76991.7803
5562005.10.17 02:55modify1070.071.77131.77001.7803
5572005.10.17 02:55modify1070.071.77131.77011.7803
5582005.10.17 02:55modify1070.071.77131.77011.7803
5592005.10.17 03:59s/l1070.071.77011.77011.7803-8.40130.90
5602005.10.17 03:59buy1080.071.77041.76881.7794
5612005.10.17 04:09modify1080.071.77041.76891.7794
5622005.10.17 04:09modify1080.071.77041.76911.7794
5632005.10.17 04:18modify1080.071.77041.76921.7794
5642005.10.17 05:29s/l1080.071.76921.76921.7794-8.40122.50
5652005.10.17 05:29buy1090.061.76931.76771.7783
5662005.10.17 06:29s/l1090.061.76771.76771.7783-9.60112.90
5672005.10.17 07:29buy1100.061.76931.76771.7783
5682005.10.17 07:30s/l1100.061.76771.76771.7783-9.60103.30
5692005.10.19 12:00buy1110.051.75801.75641.7670
5702005.10.19 12:03s/l1110.051.75641.75641.7670-8.0095.30
5712005.10.19 12:03buy1120.051.75661.75501.7656
5722005.10.19 12:03modify1120.051.75661.75521.7656
5732005.10.19 12:03modify1120.051.75661.75531.7656
5742005.10.19 12:04modify1120.051.75661.75541.7656
5752005.10.19 12:40s/l1120.051.75541.75541.7656-6.0089.30
5762005.10.19 12:40buy1130.041.75561.75401.7646
5772005.10.19 12:41modify1130.041.75561.75421.7646
5782005.10.19 12:41modify1130.041.75561.75431.7646
5792005.10.19 12:45modify1130.041.75561.75591.7646
5802005.10.19 12:45modify1130.041.75561.75601.7646
5812005.10.19 13:29s/l1130.041.75601.75601.76461.6090.90
5822005.10.19 13:29buy1140.051.75591.75431.7649
5832005.10.19 13:30modify1140.051.75591.75661.7649
5842005.10.19 13:32modify1140.051.75591.75661.7649
5852005.10.19 13:34s/l1140.051.75661.75661.76493.5094.40
5862005.10.19 13:34buy1150.051.75691.75531.7659
5872005.10.19 13:34modify1150.051.75691.75571.7659
5882005.10.19 13:39modify1150.051.75691.75571.7659
5892005.10.19 13:55modify1150.051.75691.75701.7659
5902005.10.19 14:01s/l1150.051.75701.75701.76590.5094.90
5912005.10.19 14:01buy1160.051.75741.75581.7664
5922005.10.19 14:02modify1160.051.75741.75591.7664
5932005.10.19 14:05modify1160.051.75741.75601.7664
5942005.10.19 14:06modify1160.051.75741.75611.7664
5952005.10.19 14:59modify1160.051.75741.76011.7664
5962005.10.19 15:29modify1160.051.75741.76221.7664
5972005.10.19 15:30modify1160.051.75741.76241.7664
5982005.10.19 15:59s/l1160.051.76241.76241.766425.00119.90
5992005.10.19 15:59buy1170.061.76251.76091.7715
6002005.10.19 16:29modify1170.061.76251.76121.7715
6012005.10.19 16:35s/l1170.061.76121.76121.7715-7.80112.10
6022005.10.19 16:35buy1180.061.76031.75871.7693
6032005.10.19 16:35modify1180.061.76031.75901.7693
6042005.10.19 16:36modify1180.061.76031.75911.7693
6052005.10.19 16:56modify1180.061.76031.76041.7693
6062005.10.19 16:56modify1180.061.76031.76051.7693
6072005.10.19 16:56modify1180.061.76031.76061.7693
6082005.10.19 16:57modify1180.061.76031.76081.7693
6092005.10.19 16:59s/l1180.061.76081.76081.76933.00115.10
6102005.10.19 16:59buy1190.061.76091.75931.7699
6112005.10.19 17:03modify1190.061.76091.75961.7699
6122005.10.19 17:03modify1190.061.76091.75971.7699
6132005.10.19 17:59modify1190.061.76091.76091.7699
6142005.10.19 18:00modify1190.061.76091.76141.7699
6152005.10.19 18:01modify1190.061.76091.76161.7699
6162005.10.19 18:01modify1190.061.76091.76181.7699
6172005.10.19 18:02modify1190.061.76091.76201.7699
6182005.10.19 18:05modify1190.061.76091.76211.7699
6192005.10.19 18:05modify1190.061.76091.76221.7699
6202005.10.19 18:37s/l1190.061.76221.76221.76997.80122.90
6212005.10.19 18:37buy1200.061.76261.76101.7716
6222005.10.19 18:37modify1200.061.76261.76121.7716
6232005.10.19 19:29modify1200.061.76261.76461.7716
6242005.10.19 19:30modify1200.061.76261.76511.7716
6252005.10.19 19:59s/l1200.061.76511.76511.771615.00137.90
6262005.10.19 19:59buy1210.071.76541.76381.7744
6272005.10.19 19:59modify1210.071.76541.76561.7744
6282005.10.19 20:00modify1210.071.76541.76581.7744
6292005.10.19 20:29s/l1210.071.76581.76581.77442.80140.70
6302005.10.19 20:29buy1220.071.76601.76441.7750
6312005.10.19 20:29modify1220.071.76601.76481.7750
6322005.10.19 21:59s/l1220.071.76481.76481.7750-8.40132.30
6332005.10.19 21:59buy1230.071.76451.76291.7735
6342005.10.19 22:00modify1230.071.76451.76301.7735
6352005.10.19 22:28modify1230.071.76451.76331.7735
6362005.10.19 23:00s/l1230.071.76331.76331.7735-8.40123.90
6372005.10.19 23:00buy1240.061.76361.76201.7726
6382005.10.19 23:29modify1240.061.76361.76231.7726
6392005.10.20 00:29s/l1240.061.76231.76231.7726-7.80116.10
6402005.10.20 00:29buy1250.061.76261.76101.7716
6412005.10.20 00:30modify1250.061.76261.76121.7716
6422005.10.20 02:24s/l1250.061.76121.76121.7716-8.40107.70
6432005.10.20 06:59buy1260.051.76471.76311.7737
6442005.10.20 07:00modify1260.051.76471.76331.7737
6452005.10.20 07:28s/l1260.051.76331.76331.7737-7.00100.70
6462005.10.20 07:28buy1270.051.76321.76161.7722
6472005.10.20 08:02s/l1270.051.76161.76161.7722-8.0092.70
6482005.10.20 08:02buy1280.051.76171.76011.7707
6492005.10.20 08:03modify1280.051.76171.76021.7707
6502005.10.20 08:03modify1280.051.76171.76041.7707
6512005.10.20 08:09modify1280.051.76171.76051.7707
6522005.10.20 08:29modify1280.051.76171.76271.7707
6532005.10.20 08:51modify1280.051.76171.76271.7707
6542005.10.20 08:52modify1280.051.76171.76281.7707
6552005.10.20 08:52modify1280.051.76171.76301.7707
6562005.10.20 08:52modify1280.051.76171.76311.7707
6572005.10.20 08:59modify1280.051.76171.76691.7707
6582005.10.20 09:00s/l1280.051.76691.76691.770726.00118.70
6592005.10.20 09:00buy1290.061.76431.76271.7733
6602005.10.20 09:00modify1290.061.76431.76281.7733
6612005.10.20 09:00modify1290.061.76431.76291.7733
6622005.10.20 09:09modify1290.061.76431.76441.7733
6632005.10.20 09:09s/l1290.061.76441.76441.77330.60119.30
6642005.10.20 09:09buy1300.061.76471.76311.7737
6652005.10.20 09:09modify1300.061.76471.76331.7737
6662005.10.20 09:15modify1300.061.76471.76481.7737
6672005.10.20 09:15modify1300.061.76471.76481.7737
6682005.10.20 09:16modify1300.061.76471.76501.7737
6692005.10.20 09:17s/l1300.061.76501.76501.77371.80121.10
6702005.10.20 09:17buy1310.061.76491.76331.7739
6712005.10.20 09:17modify1310.061.76491.76341.7739
6722005.10.20 09:17modify1310.061.76491.76351.7739
6732005.10.20 09:19modify1310.061.76491.76371.7739
6742005.10.20 09:59modify1310.061.76491.76651.7739
6752005.10.20 10:00modify1310.061.76491.76671.7739
6762005.10.20 10:00s/l1310.061.76671.76671.773910.80131.90
6772005.10.20 10:00buy1320.071.76611.76451.7751
6782005.10.20 10:00modify1320.071.76611.76491.7751
6792005.10.20 10:31modify1320.071.76611.76611.7751
6802005.10.20 10:31modify1320.071.76611.76621.7751
6812005.10.20 10:32s/l1320.071.76621.76621.77510.70132.60
6822005.10.20 10:32buy1330.071.76661.76501.7756
6832005.10.20 10:32modify1330.071.76661.76511.7756
6842005.10.20 10:32modify1330.071.76661.76521.7756
6852005.10.20 10:33modify1330.071.76661.76531.7756
6862005.10.20 10:33modify1330.071.76661.76541.7756
6872005.10.20 11:30s/l1330.071.76541.76541.7756-8.40124.20
6882005.10.20 11:30buy1340.061.76571.76411.7747
6892005.10.20 11:30modify1340.061.76571.76441.7747
6902005.10.20 11:32modify1340.061.76571.76451.7747
6912005.10.20 11:42modify1340.061.76571.76581.7747
6922005.10.20 12:00modify1340.061.76571.76651.7747
6932005.10.20 12:01modify1340.061.76571.76671.7747
6942005.10.20 12:01modify1340.061.76571.76671.7747
6952005.10.20 12:01modify1340.061.76571.76681.7747
6962005.10.20 12:04s/l1340.061.76681.76681.77476.60130.80
6972005.10.20 12:04buy1350.071.76701.76541.7760
6982005.10.20 12:04modify1350.071.76701.76571.7760
6992005.10.20 12:09modify1350.071.76701.76571.7760
7002005.10.20 12:12modify1350.071.76701.76581.7760
7012005.10.20 12:34s/l1350.071.76581.76581.7760-8.40122.40
7022005.10.20 12:34buy1360.061.76601.76441.7750
7032005.10.20 12:35modify1360.061.76601.76461.7750
7042005.10.20 12:36modify1360.061.76601.76471.7750
7052005.10.20 13:29modify1360.061.76601.76701.7750
7062005.10.20 13:44s/l1360.061.76701.76701.77506.00128.40
7072005.10.20 13:44buy1370.061.76701.76541.7760
7082005.10.20 13:44modify1370.061.76701.76541.7760
7092005.10.20 13:59modify1370.061.76701.76861.7760
7102005.10.20 14:29s/l1370.061.76861.76861.77609.60138.00
7112005.10.20 14:29buy1380.071.76801.76641.7770
7122005.10.20 14:29modify1380.071.76801.76831.7770
7132005.10.20 14:30modify1380.071.76801.76841.7770
7142005.10.20 14:59modify1380.071.76801.76961.7770
7152005.10.20 15:17s/l1380.071.76961.76961.777011.20149.20
7162005.10.20 15:17buy1390.071.76871.76711.7777
7172005.10.20 15:17modify1390.071.76871.76731.7777
7182005.10.20 15:29modify1390.071.76871.76991.7777
7192005.10.20 15:59modify1390.071.76871.77041.7777
7202005.10.20 16:00s/l1390.071.77041.77041.777711.90161.10
7212005.10.20 16:00buy1400.081.77081.76921.7798
7222005.10.20 16:30s/l1400.081.76921.76921.7798-12.80148.30
7232005.10.20 16:30buy1410.071.76951.76791.7785
7242005.10.20 16:30modify1410.071.76951.76791.7785
7252005.10.20 16:30modify1410.071.76951.76801.7785
7262005.10.20 16:30modify1410.071.76951.76811.7785
7272005.10.20 16:31modify1410.071.76951.76821.7785
7282005.10.20 16:31modify1410.071.76951.76821.7785
7292005.10.20 16:59modify1410.071.76951.76961.7785
7302005.10.20 16:59s/l1410.071.76961.76961.77850.70149.00
7312005.10.20 16:59buy1420.071.76911.76751.7781
7322005.10.20 17:06modify1420.071.76911.76771.7781
7332005.10.20 17:07modify1420.071.76911.76781.7781
7342005.10.20 17:07modify1420.071.76911.76791.7781
7352005.10.20 17:30modify1420.071.76911.76931.7781
7362005.10.20 17:30modify1420.071.76911.76941.7781
7372005.10.20 17:30modify1420.071.76911.76961.7781
7382005.10.20 17:31modify1420.071.76911.76961.7781
7392005.10.20 17:31modify1420.071.76911.76991.7781
7402005.10.20 17:33modify1420.071.76911.77001.7781
7412005.10.20 17:33modify1420.071.76911.77021.7781
7422005.10.20 18:59modify1420.071.76911.77051.7781
7432005.10.20 19:29modify1420.071.76911.77151.7781
7442005.10.20 19:59modify1420.071.76911.77241.7781
7452005.10.20 20:00modify1420.071.76911.77271.7781
7462005.10.20 20:29modify1420.071.76911.77341.7781
7472005.10.20 20:30modify1420.071.76911.77361.7781
7482005.10.20 21:29s/l1420.071.77361.77361.778131.50180.50
7492005.10.20 21:29buy1430.091.77351.77191.7825
7502005.10.20 23:59modify1430.091.77351.77501.7825
7512005.10.21 00:00modify1430.091.77351.77511.7825
7522005.10.21 00:29modify1430.091.77351.77691.7825
7532005.10.21 00:30modify1430.091.77351.77701.7825
7542005.10.21 01:00modify1430.091.77351.77721.7825
7552005.10.21 01:28s/l1430.091.77721.77721.782533.30213.80
7562005.10.21 01:28buy1440.111.77691.77531.7859
7572005.10.21 01:57modify1440.111.77691.77551.7859
7582005.10.21 01:57modify1440.111.77691.77571.7859
7592005.10.21 02:11s/l1440.111.77571.77571.7859-13.20200.60
7602005.10.21 02:11buy1450.101.77611.77451.7851
7612005.10.21 02:12modify1450.101.77611.77481.7851
7622005.10.21 02:13modify1450.101.77611.77611.7851
7632005.10.21 02:13modify1450.101.77611.77661.7851
7642005.10.21 02:13s/l1450.101.77661.77661.78515.00205.60
7652005.10.21 02:13buy1460.101.77671.77511.7857
7662005.10.21 02:13modify1460.101.77671.77531.7857
7672005.10.21 02:15modify1460.101.77671.77671.7857
7682005.10.21 02:20modify1460.101.77671.77681.7857
7692005.10.21 02:29s/l1460.101.77681.77681.78571.00206.60
7702005.10.21 02:29buy1470.101.77571.77411.7847
7712005.10.21 03:28modify1470.101.77571.77621.7847
7722005.10.21 03:30s/l1470.101.77621.77621.78475.00211.60
7732005.10.21 03:30buy1480.111.77651.77491.7855
7742005.10.21 03:59modify1480.111.77651.77511.7855
7752005.10.21 04:11modify1480.111.77651.77531.7855
7762005.10.21 04:13modify1480.111.77651.77531.7855
7772005.10.21 04:31s/l1480.111.77531.77531.7855-13.20198.40
7782005.10.21 04:31buy1490.101.77551.77391.7845
7792005.10.21 04:33modify1490.101.77551.77401.7845
7802005.10.21 04:36modify1490.101.77551.77421.7845
7812005.10.21 05:59s/l1490.101.77421.77421.7845-13.00185.40
7822005.10.21 06:01buy1500.091.77631.77471.7853
7832005.10.21 06:02modify1500.091.77631.77491.7853
7842005.10.21 06:29s/l1500.091.77491.77491.7853-12.60172.80
7852005.10.21 06:31buy1510.091.77581.77421.7848
7862005.10.21 07:00modify1510.091.77581.77431.7848
7872005.10.21 07:20s/l1510.091.77431.77431.7848-13.50159.30
7882005.10.21 07:25buy1520.081.77521.77361.7842
7892005.10.21 07:29modify1520.081.77521.77521.7842
7902005.10.21 07:59modify1520.081.77521.77591.7842
7912005.10.21 08:00modify1520.081.77521.77601.7842
7922005.10.21 08:31s/l1520.081.77601.77601.78426.40165.70
7932005.10.21 08:31buy1530.081.77611.77451.7851
7942005.10.21 08:31modify1530.081.77611.77491.7851
7952005.10.21 08:43modify1530.081.77611.77611.7851
7962005.10.21 08:46s/l1530.081.77611.77611.78510.00165.70
7972005.10.21 08:46buy1540.081.77641.77481.7854
7982005.10.21 08:46modify1540.081.77641.77521.7854
7992005.10.21 08:59modify1540.081.77641.77701.7854
8002005.10.21 09:31s/l1540.081.77701.77701.78544.80170.50
8012005.10.21 09:31buy1550.091.77671.77511.7857
8022005.10.21 09:31modify1550.091.77671.77531.7857
8032005.10.21 09:31modify1550.091.77671.77541.7857
8042005.10.21 10:59s/l1550.091.77541.77541.7857-11.70158.80
8052005.10.21 11:29buy1560.081.77711.77551.7861
8062005.10.21 11:59s/l1560.081.77551.77551.7861-12.80146.00
8072005.10.21 13:00buy1570.071.77661.77501.7856
8082005.10.21 13:08s/l1570.071.77501.77501.7856-11.20134.80
8092005.10.21 13:15buy1580.071.77631.77471.7853
8102005.10.21 13:20modify1580.071.77631.77491.7853
8112005.10.21 13:21modify1580.071.77631.77511.7853
8122005.10.21 14:30s/l1580.071.77511.77511.7853-8.40126.40
8132005.10.21 14:37buy1590.061.77591.77431.7849
8142005.10.21 14:53modify1590.061.77591.77451.7849
8152005.10.21 14:53modify1590.061.77591.77471.7849
8162005.10.21 14:53modify1590.061.77591.77471.7849
8172005.10.21 15:29s/l1590.061.77471.77471.7849-7.20119.20
8182005.10.24 06:59buy1600.061.76951.76791.7785
8192005.10.24 07:27s/l1600.061.76791.76791.7785-9.60109.60
8202005.10.24 07:27buy1610.051.76761.76601.7766
8212005.10.24 07:59modify1610.051.76761.76621.7766
8222005.10.24 08:00s/l1610.051.76621.76621.7766-7.00102.60
8232005.10.24 08:07buy1620.051.76771.76611.7767
8242005.10.24 08:08modify1620.051.76771.76621.7767
8252005.10.24 08:08modify1620.051.76771.76651.7767
8262005.10.24 08:20s/l1620.051.76651.76651.7767-6.0096.60
8272005.10.24 08:21buy1630.051.76731.76571.7763
8282005.10.24 08:21modify1630.051.76731.76591.7763
8292005.10.24 08:21modify1630.051.76731.76591.7763
8302005.10.24 08:24modify1630.051.76731.76601.7763
8312005.10.24 08:29modify1630.051.76731.76601.7763
8322005.10.24 09:00modify1630.051.76731.76751.7763
8332005.10.24 09:00modify1630.051.76731.76761.7763
8342005.10.24 09:00modify1630.051.76731.76771.7763
8352005.10.24 09:14s/l1630.051.76771.76771.77632.0098.60
8362005.10.24 09:18buy1640.051.76831.76671.7773
8372005.10.24 09:19modify1640.051.76831.76691.7773
8382005.10.24 09:33modify1640.051.76831.76701.7773
8392005.10.24 09:57s/l1640.051.76701.76701.7773-6.5092.10
8402005.10.24 09:59buy1650.051.76841.76681.7774
8412005.10.24 11:07modify1650.051.76841.76701.7774
8422005.10.24 11:07modify1650.051.76841.76711.7774
8432005.10.24 11:07modify1650.051.76841.76711.7774
8442005.10.24 11:08modify1650.051.76841.76721.7774
8452005.10.24 11:28s/l1650.051.76721.76721.7774-6.0086.10
8462005.10.24 11:28buy1660.041.76761.76601.7766
8472005.10.24 11:35modify1660.041.76761.76601.7766
8482005.10.24 11:39modify1660.041.76761.76611.7766
8492005.10.24 11:40modify1660.041.76761.76631.7766
8502005.10.24 13:29s/l1660.041.76631.76631.7766-5.2080.90
8512005.10.24 14:30buy1670.041.76831.76671.7773
8522005.10.24 15:00s/l1670.041.76671.76671.7773-6.4074.50
8532005.10.24 15:00buy1680.041.76711.76551.7761
8542005.10.24 15:00modify1680.041.76711.76581.7761
8552005.10.24 15:01modify1680.041.76711.76591.7761
8562005.10.24 15:59modify1680.041.76711.76981.7761
8572005.10.24 16:00modify1680.041.76711.76991.7761
8582005.10.24 16:29s/l1680.041.76991.76991.776111.2085.70
8592005.10.24 16:29buy1690.041.76971.76811.7787
8602005.10.24 16:59modify1690.041.76971.76831.7787
8612005.10.24 17:00modify1690.041.76971.76841.7787
8622005.10.24 17:01modify1690.041.76971.76851.7787
8632005.10.24 17:09s/l1690.041.76851.76851.7787-4.8080.90
8642005.10.24 17:09buy1700.041.76891.76731.7779
8652005.10.24 17:09modify1700.041.76891.76751.7779
8662005.10.24 17:22s/l1700.041.76751.76751.7779-5.6075.30
8672005.10.24 17:22buy1710.041.76721.76561.7762
8682005.10.24 17:22modify1710.041.76721.76581.7762
8692005.10.24 17:23modify1710.041.76721.76591.7762
8702005.10.24 17:23modify1710.041.76721.76591.7762
8712005.10.24 17:27modify1710.041.76721.76601.7762
8722005.10.24 17:27modify1710.041.76721.76601.7762
8732005.10.24 17:36modify1710.041.76721.76731.7762
8742005.10.24 17:36modify1710.041.76721.76731.7762
8752005.10.24 17:59modify1710.041.76721.76741.7762
8762005.10.24 17:59s/l1710.041.76741.76741.77620.8076.10
8772005.10.24 20:29buy1720.041.76931.76771.7783
8782005.10.24 21:58modify1720.041.76931.76801.7783
8792005.10.24 22:51modify1720.041.76931.76811.7783
8802005.10.24 23:29s/l1720.041.76811.76811.7783-4.8071.30
8812005.10.25 07:59buy1730.041.76971.76811.7787
8822005.10.25 08:00modify1730.041.76971.76841.7787
8832005.10.25 08:29modify1730.041.76971.77251.7787
8842005.10.25 08:30modify1730.041.76971.77261.7787
8852005.10.25 08:59modify1730.041.76971.77531.7787
8862005.10.25 09:29s/l1730.041.77531.77531.778722.4093.70
8872005.10.25 09:29buy1740.051.77541.77381.7844
8882005.10.25 09:59modify1740.051.77541.77631.7844
8892005.10.25 10:59modify1740.051.77541.77691.7844
8902005.10.25 12:02s/l1740.051.77691.77691.78447.50101.20
8912005.10.25 12:02buy1750.051.77711.77551.7861
8922005.10.25 12:02modify1750.051.77711.77591.7861
8932005.10.25 12:15modify1750.051.77711.77591.7861
8942005.10.25 12:51modify1750.051.77711.77721.7861
8952005.10.25 12:51modify1750.051.77711.77721.7861
8962005.10.25 12:52modify1750.051.77711.77741.7861
8972005.10.25 12:52modify1750.051.77711.77741.7861
8982005.10.25 12:59modify1750.051.77711.77811.7861
8992005.10.25 13:00modify1750.051.77711.77831.7861
9002005.10.25 13:00s/l1750.051.77831.77831.78616.00107.20
9012005.10.25 13:00buy1760.051.77831.77671.7873
9022005.10.25 13:00modify1760.051.77831.77691.7873
9032005.10.25 13:00modify1760.051.77831.77701.7873
9042005.10.25 13:10modify1760.051.77831.77701.7873
9052005.10.25 13:59modify1760.051.77831.77901.7873
9062005.10.25 14:29modify1760.051.77831.78491.7873
9072005.10.25 14:30modify1760.051.77831.78501.7873
9082005.10.25 14:59s/l1760.051.78501.78501.787333.50140.70
9092005.10.25 14:59buy1770.071.78531.78371.7943
9102005.10.25 16:30modify1770.071.78531.78401.7943
9112005.10.25 18:03modify1770.071.78531.78531.7943
9122005.10.25 18:03modify1770.071.78531.78541.7943
9132005.10.25 18:06modify1770.071.78531.78541.7943
9142005.10.25 18:16s/l1770.071.78541.78541.79430.70141.40
9152005.10.25 18:16buy1780.071.78561.78401.7946
9162005.10.25 18:16modify1780.071.78561.78421.7946
9172005.10.25 18:43modify1780.071.78561.78431.7946
9182005.10.25 19:29s/l1780.071.78431.78431.7946-9.10132.30
9192005.10.25 19:29buy1790.071.78451.78291.7935
9202005.10.25 19:35modify1790.071.78451.78311.7935
9212005.10.25 20:56modify1790.071.78451.78331.7935
9222005.10.25 22:09s/l1790.071.78331.78331.7935-8.40123.90
9232005.10.25 22:09buy1800.061.78341.78181.7924
9242005.10.25 22:09modify1800.061.78341.78211.7924
9252005.10.26 03:45modify1800.061.78341.78341.7924
9262005.10.26 04:02s/l1800.061.78341.78341.79240.00123.90
9272005.10.26 04:02buy1810.061.78371.78211.7927
9282005.10.26 04:16modify1810.061.78371.78211.7927
9292005.10.26 04:29modify1810.061.78371.78221.7927
9302005.10.26 04:36modify1810.061.78371.78221.7927
9312005.10.26 04:37modify1810.061.78371.78231.7927
9322005.10.26 04:40modify1810.061.78371.78251.7927
9332005.10.26 06:29modify1810.061.78371.78461.7927
9342005.10.26 06:30modify1810.061.78371.78471.7927
9352005.10.26 06:30s/l1810.061.78471.78471.79276.00129.90
9362005.10.26 06:30buy1820.061.78371.78211.7927
9372005.10.26 07:29s/l1820.061.78211.78211.7927-9.60120.30
9382005.10.26 22:30buy1830.061.77631.77471.7853
9392005.10.26 23:33s/l1830.061.77471.77471.7853-9.60110.70
9402005.10.27 00:00buy1840.061.77611.77451.7851
9412005.10.27 00:09modify1840.061.77611.77471.7851
9422005.10.27 00:29modify1840.061.77611.77971.7851
9432005.10.27 00:30modify1840.061.77611.78001.7851
9442005.10.27 00:57s/l1840.061.78001.78001.785123.40134.10
9452005.10.27 00:57buy1850.071.77941.77781.7884
9462005.10.27 01:29modify1850.071.77941.78051.7884
9472005.10.27 02:13s/l1850.071.78051.78051.78847.70141.80
9482005.10.27 02:13buy1860.071.78051.77891.7895
9492005.10.27 02:14modify1860.071.78051.77911.7895
9502005.10.27 02:17modify1860.071.78051.77921.7895
9512005.10.27 02:17modify1860.071.78051.77931.7895
9522005.10.27 02:59modify1860.071.78051.78051.7895
9532005.10.27 03:27modify1860.071.78051.78061.7895
9542005.10.27 03:27modify1860.071.78051.78081.7895
9552005.10.27 03:29modify1860.071.78051.78161.7895
9562005.10.27 03:30modify1860.071.78051.78181.7895
9572005.10.27 03:59modify1860.071.78051.78261.7895
9582005.10.27 04:29modify1860.071.78051.78351.7895
9592005.10.27 05:00s/l1860.071.78351.78351.789521.00162.80
9602005.10.27 05:00buy1870.081.78181.78021.7908
9612005.10.27 05:01modify1870.081.78181.78031.7908
9622005.10.27 05:04modify1870.081.78181.78041.7908
9632005.10.27 05:08modify1870.081.78181.78191.7908
9642005.10.27 05:10modify1870.081.78181.78211.7908
9652005.10.27 05:12modify1870.081.78181.78221.7908
9662005.10.27 05:12modify1870.081.78181.78231.7908
9672005.10.27 05:13modify1870.081.78181.78251.7908
9682005.10.27 05:13modify1870.081.78181.78261.7908
9692005.10.27 05:13modify1870.081.78181.78271.7908
9702005.10.27 05:17modify1870.081.78181.78281.7908
9712005.10.27 05:17modify1870.081.78181.78291.7908
9722005.10.27 05:24s/l1870.081.78291.78291.79088.80171.60
9732005.10.27 05:24buy1880.091.78321.78161.7922
9742005.10.27 05:24modify1880.091.78321.78181.7922
9752005.10.27 05:26modify1880.091.78321.78191.7922
9762005.10.27 05:26modify1880.091.78321.78191.7922
9772005.10.27 05:29s/l1880.091.78191.78191.7922-11.70159.90
9782005.10.27 05:29buy1890.081.78201.78041.7910
9792005.10.27 06:29s/l1890.081.78041.78041.7910-12.80147.10
9802005.10.27 06:29buy1900.071.78001.77841.7890
9812005.10.27 06:30modify1900.071.78001.78311.7890
9822005.10.27 06:31modify1900.071.78001.78331.7890
9832005.10.27 07:15s/l1900.071.78331.78331.789023.10170.20
9842005.10.27 07:15buy1910.091.78371.78211.7927
9852005.10.27 07:16modify1910.091.78371.78211.7927
9862005.10.27 07:16modify1910.091.78371.78221.7927
9872005.10.27 07:17modify1910.091.78371.78231.7927
9882005.10.27 07:59modify1910.091.78371.78441.7927
9892005.10.27 08:29modify1910.091.78371.78661.7927
9902005.10.27 09:05s/l1910.091.78661.78661.792726.10196.30
9912005.10.27 09:05buy1920.101.78531.78371.7943
9922005.10.27 09:05modify1920.101.78531.78381.7943
9932005.10.27 09:05modify1920.101.78531.78401.7943
9942005.10.27 09:31s/l1920.101.78401.78401.7943-13.00183.30
9952005.10.27 09:31buy1930.091.78431.78271.7933
9962005.10.27 09:31modify1930.091.78431.78281.7933
9972005.10.27 09:31modify1930.091.78431.78291.7933
9982005.10.27 09:32modify1930.091.78431.78311.7933
9992005.10.27 09:33modify1930.091.78431.78311.7933
10002005.10.27 09:59modify1930.091.78431.78461.7933
10012005.10.27 10:00modify1930.091.78431.78481.7933
10022005.10.27 10:02modify1930.091.78431.78481.7933
10032005.10.27 10:02modify1930.091.78431.78491.7933
10042005.10.27 10:02modify1930.091.78431.78501.7933
10052005.10.27 10:02modify1930.091.78431.78511.7933
10062005.10.27 10:02modify1930.091.78431.78531.7933
10072005.10.27 10:02modify1930.091.78431.78541.7933
10082005.10.27 10:29modify1930.091.78431.78561.7933
10092005.10.27 10:29s/l1930.091.78561.78561.793311.70195.00
10102005.10.27 10:29buy1940.101.78451.78291.7935
10112005.10.27 10:30modify1940.101.78451.78301.7935
10122005.10.27 11:12modify1940.101.78451.78501.7935
10132005.10.27 11:28s/l1940.101.78501.78501.79355.00200.00
10142005.10.27 11:28buy1950.101.78541.78381.7944
10152005.10.27 11:28modify1950.101.78541.78401.7944
10162005.10.27 11:29s/l1950.101.78401.78401.7944-14.00186.00
10172005.10.27 11:29buy1960.091.78421.78261.7932
10182005.10.27 11:34modify1960.091.78421.78291.7932
10192005.10.27 11:35modify1960.091.78421.78301.7932
10202005.10.27 11:39modify1960.091.78421.78421.7932
10212005.10.27 11:39modify1960.091.78421.78421.7932
10222005.10.27 11:40modify1960.091.78421.78431.7932
10232005.10.27 11:42modify1960.091.78421.78441.7932
10242005.10.27 11:42modify1960.091.78421.78481.7932
10252005.10.27 11:44modify1960.091.78421.78501.7932
10262005.10.27 12:00modify1960.091.78421.78501.7932
10272005.10.27 12:08modify1960.091.78421.78521.7932
10282005.10.27 12:08modify1960.091.78421.78531.7932
10292005.10.27 12:08modify1960.091.78421.78541.7932
10302005.10.27 12:08modify1960.091.78421.78541.7932
10312005.10.27 12:14s/l1960.091.78541.78541.793210.80196.80
10322005.10.27 12:14buy1970.101.78541.78381.7944
10332005.10.27 12:14modify1970.101.78541.78381.7944
10342005.10.27 12:14modify1970.101.78541.78391.7944
10352005.10.27 12:16modify1970.101.78541.78411.7944
10362005.10.27 12:59modify1970.101.78541.78671.7944
10372005.10.27 13:30modify1970.101.78541.78741.7944
10382005.10.27 13:59s/l1970.101.78741.78741.794420.00216.80
10392005.10.27 13:59buy1980.111.78671.78511.7957
10402005.10.27 14:04modify1980.111.78671.78541.7957
10412005.10.27 14:14s/l1980.111.78541.78541.7957-14.30202.50
10422005.10.27 14:14buy1990.101.78561.78401.7946
10432005.10.27 14:14modify1990.101.78561.78401.7946
10442005.10.27 14:14modify1990.101.78561.78421.7946
10452005.10.27 14:14modify1990.101.78561.78421.7946
10462005.10.27 14:15modify1990.101.78561.78431.7946
10472005.10.27 14:18modify1990.101.78561.78441.7946
10482005.10.27 14:59s/l1990.101.78441.78441.7946-12.00190.50
10492005.10.27 14:59buy2000.101.78411.78251.7931
10502005.10.27 15:29modify2000.101.78411.78281.7931
10512005.10.27 15:30s/l2000.101.78281.78281.7931-13.00177.50
10522005.10.27 16:30buy2010.091.78521.78361.7942
10532005.10.27 16:30modify2010.091.78521.78371.7942
10542005.10.27 16:36s/l2010.091.78371.78371.7942-13.50164.00
10552005.10.27 17:30buy2020.081.78511.78351.7941
10562005.10.27 17:59modify2020.081.78511.78371.7941
10572005.10.27 18:00s/l2020.081.78371.78371.7941-11.20152.80
10582005.10.27 18:20buy2030.081.78471.78311.7937
10592005.10.27 18:21modify2030.081.78471.78331.7937
10602005.10.27 18:56s/l2030.081.78331.78331.7937-11.20141.60
10612005.10.27 19:34buy2040.071.78491.78331.7939
10622005.10.27 19:42modify2040.071.78491.78351.7939
10632005.10.27 19:53modify2040.071.78491.78361.7939
10642005.10.27 20:21s/l2040.071.78361.78361.7939-9.10132.50
10652005.10.28 02:04buy2050.071.78491.78331.7939
10662005.10.28 02:26s/l2050.071.78331.78331.7939-11.20121.30
10672005.10.28 02:30buy2060.061.78471.78311.7937
10682005.10.28 02:45s/l2060.061.78311.78311.7937-9.60111.70
10692005.10.28 02:49buy2070.061.78411.78251.7931
10702005.10.28 02:50modify2070.061.78411.78251.7931
10712005.10.28 02:52modify2070.061.78411.78271.7931
10722005.10.28 02:53modify2070.061.78411.78281.7931
10732005.10.28 03:30s/l2070.061.78281.78281.7931-7.80103.90
10742005.10.28 04:28buy2080.051.78431.78271.7933
10752005.10.28 04:30modify2080.051.78431.78271.7933
10762005.10.28 04:40modify2080.051.78431.78291.7933
10772005.10.28 04:41modify2080.051.78431.78311.7933
10782005.10.28 04:45modify2080.051.78431.78311.7933
10792005.10.28 05:33s/l2080.051.78311.78311.7933-6.0097.90
10802005.10.28 06:29buy2090.051.78471.78311.7937
10812005.10.28 06:30modify2090.051.78471.78321.7937
10822005.10.28 07:29modify2090.051.78471.78351.7937
10832005.10.28 08:00s/l2090.051.78351.78351.7937-6.0091.90
10842005.10.28 08:00buy2100.051.78361.78201.7926
10852005.10.28 08:01modify2100.051.78361.78211.7926
10862005.10.28 08:17modify2100.051.78361.78221.7926
10872005.10.28 08:18modify2100.051.78361.78231.7926
10882005.10.28 08:30modify2100.051.78361.78231.7926
10892005.10.28 08:51s/l2100.051.78231.78231.7926-6.5085.40
10902005.11.02 17:00buy2110.041.77521.77401.7807
10912005.11.02 17:29modify2110.041.77521.77531.7807
10922005.11.02 17:35s/l2110.041.77531.77531.78070.4085.80
10932005.11.02 17:35buy2120.041.77521.77361.7842
10942005.11.02 17:35modify2120.041.77521.77371.7842
10952005.11.02 17:36modify2120.041.77521.77391.7842
10962005.11.02 17:49modify2120.041.77521.77401.7842
10972005.11.02 19:29modify2120.041.77521.77531.7842
10982005.11.02 21:59modify2120.041.77521.77571.7842
10992005.11.02 22:51modify2120.041.77521.77571.7842
11002005.11.02 22:52modify2120.041.77521.77581.7842
11012005.11.02 22:55modify2120.041.77521.77591.7842
11022005.11.02 23:59s/l2120.041.77591.77591.78422.8088.60
11032005.11.03 00:00buy2130.041.77621.77461.7852
11042005.11.03 00:08modify2130.041.77621.77481.7852
11052005.11.03 00:30s/l2130.041.77481.77481.7852-5.6083.00
11062005.11.03 00:30buy2140.041.77461.77301.7836
11072005.11.03 00:31modify2140.041.77461.77481.7836
11082005.11.03 01:21s/l2140.041.77481.77481.78360.8083.80
11092005.11.03 01:21buy2150.041.77521.77361.7842
11102005.11.03 01:21modify2150.041.77521.77391.7842
11112005.11.03 01:59modify2150.041.77521.77391.7842
11122005.11.03 07:29s/l2150.041.77391.77391.7842-5.2078.60
11132005.11.03 08:59buy2160.041.77601.77441.7850
11142005.11.03 09:59modify2160.041.77601.77471.7850
11152005.11.03 10:29modify2160.041.77601.77641.7850
11162005.11.03 10:34modify2160.041.77601.77641.7850
11172005.11.03 10:35modify2160.041.77601.77651.7850
11182005.11.03 10:35modify2160.041.77601.77691.7850
11192005.11.03 10:35modify2160.041.77601.77701.7850
11202005.11.03 10:59s/l2160.041.77701.77701.78504.0082.60
11212005.11.03 11:00buy2170.041.77711.77551.7861
11222005.11.03 11:00modify2170.041.77711.77571.7861
11232005.11.03 11:01modify2170.041.77711.77591.7861
11242005.11.03 11:01modify2170.041.77711.77591.7861
11252005.11.03 13:00s/l2170.041.77591.77591.7861-4.8077.80
11262005.11.03 13:00buy2180.041.77601.77441.7850
11272005.11.03 13:29modify2180.041.77601.77471.7850
11282005.11.03 13:59s/l2180.041.77471.77471.7850-5.2072.60
11292005.11.03 16:30buy2190.041.77641.77481.7854
11302005.11.03 16:30s/l2190.041.77481.77481.7854-6.4066.20
11312005.11.10 11:30buy2200.031.74921.74801.7547
11322005.11.10 11:41s/l2200.031.74801.74801.7547-3.6062.60
11332005.11.10 11:44buy2210.031.74851.74691.7575
11342005.11.10 11:59modify2210.031.74851.74711.7575
11352005.11.10 11:59modify2210.031.74851.74711.7575
11362005.11.10 12:02modify2210.031.74851.74731.7575
11372005.11.10 12:03modify2210.031.74851.74731.7575
11382005.11.10 12:29s/l2210.031.74731.74731.7575-3.6059.00
11392005.11.10 12:30buy2220.031.74791.74631.7569
11402005.11.10 12:38modify2220.031.74791.74831.7569
11412005.11.10 13:00s/l2220.031.74831.74831.75691.2060.20
11422005.11.10 13:00buy2230.031.74871.74711.7577
11432005.11.10 13:00modify2230.031.74871.74751.7577
11442005.11.10 13:30s/l2230.031.74751.74751.7577-3.6056.60
11452005.11.10 13:30buy2240.031.74771.74611.7567
11462005.11.10 13:33modify2240.031.74771.74631.7567
11472005.11.10 13:36modify2240.031.74771.74631.7567
11482005.11.10 13:40modify2240.031.74771.74641.7567
11492005.11.10 13:40modify2240.031.74771.74651.7567
11502005.11.10 13:52modify2240.031.74771.74791.7567
11512005.11.10 13:59s/l2240.031.74791.74791.75670.6057.20
11522005.11.10 13:59buy2250.031.74781.74621.7568
11532005.11.10 14:02modify2250.031.74781.74651.7568
11542005.11.10 14:02modify2250.031.74781.74651.7568
11552005.11.10 14:03modify2250.031.74781.74661.7568
11562005.11.10 14:59s/l2250.031.74661.74661.7568-3.6053.60
11572005.11.10 15:00buy2260.031.74701.74541.7560
11582005.11.10 15:08s/l2260.031.74541.74541.7560-4.8048.80
11592005.11.10 15:29buy2270.021.74661.74501.7556
11602005.11.10 15:30modify2270.021.74661.74661.7556
11612005.11.10 15:30modify2270.021.74661.74671.7556
11622005.11.10 15:34s/l2270.021.74671.74671.75560.2049.00
11632005.11.10 15:34buy2280.021.74701.74541.7560
11642005.11.10 15:34modify2280.021.74701.74581.7560
11652005.11.10 15:35modify2280.021.74701.74581.7560
11662005.11.10 15:39s/l2280.021.74581.74581.7560-2.4046.60
11672005.11.10 15:40buy2290.021.74671.74511.7557
11682005.11.10 15:40modify2290.021.74671.74521.7557
11692005.11.10 15:40modify2290.021.74671.74521.7557
11702005.11.10 15:46s/l2290.021.74521.74521.7557-3.0043.60
11712005.11.10 15:47buy2300.021.74651.74491.7555
11722005.11.10 15:47modify2300.021.74651.74511.7555
11732005.11.10 15:47modify2300.021.74651.74671.7555
11742005.11.10 15:47s/l2300.021.74671.74671.75550.4044.00
11752005.11.10 15:47buy2310.021.74661.74501.7556
11762005.11.10 15:47s/l2310.021.74501.74501.7556-3.2040.80
11772005.11.10 15:47buy2320.021.74701.74541.7560
11782005.11.10 15:47modify2320.021.74701.74571.7560
11792005.11.10 15:47s/l2320.021.74571.74571.7560-2.6038.20
11802005.11.10 15:47buy2330.021.74671.74511.7557
11812005.11.10 16:32s/l2330.021.74511.74511.7557-3.2035.00
11822005.11.10 16:42buy2340.021.74681.74521.7558
11832005.11.10 16:42modify2340.021.74681.74531.7558
11842005.11.10 16:44modify2340.021.74681.74551.7558
11852005.11.10 17:01modify2340.021.74681.74561.7558
11862005.11.10 19:06s/l2340.021.74561.74561.7558-2.4032.60
11872005.11.14 07:30buy2350.021.74491.74331.7539
11882005.11.14 07:30modify2350.021.74491.74361.7539
11892005.11.14 08:44modify2350.021.74491.74361.7539
11902005.11.14 08:44modify2350.021.74491.74371.7539
11912005.11.14 08:59modify2350.021.74491.74611.7539
11922005.11.14 09:29modify2350.021.74491.74781.7539
11932005.11.14 09:43s/l2350.021.74781.74781.75395.8038.40
11942005.11.14 09:43buy2360.021.74781.74621.7568
11952005.11.14 10:02modify2360.021.74781.74641.7568
11962005.11.14 10:02modify2360.021.74781.74661.7568
11972005.11.14 10:59s/l2360.021.74661.74661.7568-2.4036.00
11982005.11.14 10:59buy2370.021.74671.74511.7557
11992005.11.14 11:59s/l2370.021.74511.74511.7557-3.2032.80
12002005.11.14 11:59buy2380.021.74441.74281.7534
12012005.11.14 12:00modify2380.021.74441.74311.7534
12022005.11.14 12:59s/l2380.021.74311.74311.7534-2.6030.20
12032005.11.22 22:24buy2390.021.72241.72121.7279
12042005.11.22 23:59s/l2390.021.72121.72121.7279-2.4027.80
12052005.11.23 00:00buy2400.011.72151.71991.7305
12062005.11.23 00:01modify2400.011.72151.72021.7305
12072005.11.23 00:29s/l2400.011.72021.72021.7305-1.3026.50
12082005.11.23 00:29buy2410.011.71871.71711.7277
12092005.11.23 00:30modify2410.011.71871.71721.7277
12102005.11.23 00:59modify2410.011.71871.71751.7277
12112005.11.23 01:59modify2410.011.71871.71911.7277
12122005.11.23 02:51modify2410.011.71871.71941.7277
12132005.11.23 03:59modify2410.011.71871.71951.7277
12142005.11.23 04:29modify2410.011.71871.72131.7277
12152005.11.23 05:59modify2410.011.71871.72201.7277
12162005.11.23 06:00modify2410.011.71871.72211.7277
12172005.11.23 06:29modify2410.011.71871.72381.7277
12182005.11.23 06:30modify2410.011.71871.72411.7277
12192005.11.23 06:59s/l2410.011.72411.72411.72775.4031.90
12202005.11.23 06:59buy2420.021.72421.72261.7332
12212005.11.23 07:11modify2420.021.72421.72271.7332
12222005.11.23 07:11modify2420.021.72421.72291.7332
12232005.11.23 07:13modify2420.021.72421.72291.7332
12242005.11.23 07:13modify2420.021.72421.72301.7332
12252005.11.23 07:15modify2420.021.72421.72431.7332
12262005.11.23 07:15modify2420.021.72421.72441.7332
12272005.11.23 07:15modify2420.021.72421.72451.7332
12282005.11.23 07:15modify2420.021.72421.72461.7332
12292005.11.23 07:15modify2420.021.72421.72461.7332
12302005.11.23 07:18s/l2420.021.72461.72461.73320.8032.70
12312005.11.23 07:18buy2430.021.72501.72341.7340
12322005.11.23 07:18modify2430.021.72501.72351.7340
12332005.11.23 07:18modify2430.021.72501.72361.7340
12342005.11.23 07:21modify2430.021.72501.72371.7340
12352005.11.23 07:31modify2430.021.72501.72371.7340
12362005.11.23 08:21s/l2430.021.72371.72371.7340-2.6030.10
12372005.11.23 08:21buy2440.021.72391.72231.7329
12382005.11.23 08:21modify2440.021.72391.72251.7329
12392005.11.23 08:24modify2440.021.72391.72271.7329
12402005.11.23 08:25modify2440.021.72391.72271.7329
12412005.11.23 08:44s/l2440.021.72271.72271.7329-2.4027.70
12422005.11.23 08:44buy2450.011.72311.72151.7321
12432005.11.23 08:44modify2450.011.72311.72151.7321
12442005.11.23 08:44modify2450.011.72311.72161.7321
12452005.11.23 08:45modify2450.011.72311.72171.7321
12462005.11.23 08:45modify2450.011.72311.72191.7321
12472005.11.23 08:52modify2450.011.72311.72311.7321
12482005.11.23 08:52modify2450.011.72311.72331.7321
12492005.11.23 08:59s/l2450.011.72331.72331.73210.2027.90
12502005.11.23 08:59buy2460.011.72361.72201.7326
12512005.11.23 09:19modify2460.011.72361.72211.7326
12522005.11.23 09:29s/l2460.011.72211.72211.7326-1.5026.40
12532005.11.23 09:29buy2470.011.72071.71911.7297
12542005.11.23 09:36modify2470.011.72071.72181.7297
12552005.11.23 10:00modify2470.011.72071.72191.7297
12562005.11.23 10:05s/l2470.011.72191.72191.72971.2027.60
12572005.11.23 10:05buy2480.011.72301.72141.7320
12582005.11.23 10:09s/l2480.011.72141.72141.7320-1.6026.00
12592005.11.23 10:29buy2490.011.72451.72291.7335
12602005.11.23 10:59modify2490.011.72451.72331.7335
12612005.11.23 11:00s/l2490.011.72331.72331.7335-1.2024.80
12622005.11.23 11:00buy2500.011.72181.72021.7308
12632005.11.23 11:00modify2500.011.72181.72061.7308
12642005.11.23 11:20modify2500.011.72181.72191.7308
12652005.11.23 11:20modify2500.011.72181.72191.7308
12662005.11.23 11:21modify2500.011.72181.72201.7308
12672005.11.23 11:21modify2500.011.72181.72211.7308
12682005.11.23 11:21modify2500.011.72181.72231.7308
12692005.11.23 11:22modify2500.011.72181.72251.7308
12702005.11.23 11:24modify2500.011.72181.72271.7308
12712005.11.23 11:25modify2500.011.72181.72291.7308
12722005.11.23 11:25modify2500.011.72181.72301.7308
12732005.11.23 11:25modify2500.011.72181.72321.7308
12742005.11.23 11:26modify2500.011.72181.72331.7308
12752005.11.23 11:29s/l2500.011.72331.72331.73081.5026.30
12762005.11.23 14:29buy2510.011.72421.72261.7332
12772005.11.23 14:30modify2510.011.72421.72281.7332
12782005.11.23 14:34s/l2510.011.72281.72281.7332-1.4024.90
12792005.11.23 14:34buy2520.011.72231.72071.7313
12802005.11.23 14:34modify2520.011.72231.72081.7313
12812005.11.23 14:34modify2520.011.72231.72081.7313
12822005.11.23 14:40modify2520.011.72231.72101.7313
12832005.11.23 14:40modify2520.011.72231.72111.7313
12842005.11.23 14:45modify2520.011.72231.72231.7313
12852005.11.23 14:55s/l2520.011.72231.72231.73130.0024.90
12862005.11.23 14:55buy2530.011.72261.72101.7316
12872005.11.23 14:56modify2530.011.72261.72131.7316
12882005.11.23 14:56modify2530.011.72261.72141.7316
12892005.11.23 15:11modify2530.011.72261.72271.7316
12902005.11.23 15:11modify2530.011.72261.72271.7316
12912005.11.23 15:27s/l2530.011.72271.72271.73160.1025.00
12922005.11.23 15:27buy2540.011.72311.72151.7321
12932005.11.23 15:27modify2540.011.72311.72151.7321
12942005.11.23 15:27modify2540.011.72311.72181.7321
12952005.11.23 15:27modify2540.011.72311.72191.7321
12962005.11.23 15:29s/l2540.011.72191.72191.7321-1.2023.80
12972005.11.23 15:29buy2550.011.72171.72011.7307
12982005.11.23 15:30modify2550.011.72171.72021.7307
12992005.11.23 16:00modify2550.011.72171.72031.7307
13002005.11.23 16:03modify2550.011.72171.72041.7307
13012005.11.23 16:04modify2550.011.72171.72041.7307
13022005.11.23 16:04modify2550.011.72171.72051.7307
13032005.11.23 16:08s/l2550.011.72051.72051.7307-1.2022.60
13042005.11.23 19:30buy2560.011.72281.72121.7318
13052005.11.23 19:50modify2560.011.72281.72131.7318
13062005.11.23 19:51modify2560.011.72281.72141.7318
13072005.11.23 19:51modify2560.011.72281.72141.7318
13082005.11.23 20:59modify2560.011.72281.72281.7318
13092005.11.23 21:00modify2560.011.72281.72291.7318
13102005.11.23 23:29s/l2560.011.72291.72291.73180.1022.70
13112005.11.23 23:29buy2570.011.72271.72111.7317
13122005.11.23 23:30modify2570.011.72271.72121.7317
13132005.11.24 01:30modify2570.011.72271.72131.7317
13142005.11.24 01:40modify2570.011.72271.72141.7317
13152005.11.24 02:11modify2570.011.72271.72151.7317
13162005.11.24 06:29s/l2570.011.72151.72151.7317-1.2021.50
13172005.11.24 07:59buy2580.011.72401.72241.7330
13182005.11.24 08:20s/l2580.011.72241.72241.7330-1.6019.90
13192005.11.24 08:28buy2590.011.72311.72151.7321
13202005.11.24 08:28modify2590.011.72311.72161.7321
13212005.11.24 08:38modify2590.011.72311.72181.7321
13222005.11.24 08:39modify2590.011.72311.72191.7321
13232005.11.24 09:29modify2590.011.72311.72361.7321
13242005.11.24 09:32s/l2590.011.72361.72361.73210.5020.40
13252005.11.24 09:32buy2600.011.72311.72151.7321
13262005.11.24 09:49modify2600.011.72311.72161.7321
13272005.11.24 09:49modify2600.011.72311.72181.7321
13282005.11.24 09:52modify2600.011.72311.72191.7321
13292005.11.24 10:22modify2600.011.72311.72311.7321
13302005.11.24 10:28modify2600.011.72311.72321.7321
13312005.11.24 10:28modify2600.011.72311.72351.7321
13322005.11.24 10:28modify2600.011.72311.72361.7321
13332005.11.24 10:28modify2600.011.72311.72381.7321
13342005.11.24 10:29modify2600.011.72311.72571.7321
13352005.11.24 10:30modify2600.011.72311.72591.7321
13362005.11.24 11:08s/l2600.011.72591.72591.73212.8023.20
13372005.11.24 11:08buy2610.011.72421.72261.7332
13382005.11.24 11:08modify2610.011.72421.72291.7332
13392005.11.24 11:29modify2610.011.72421.72441.7332
13402005.11.24 11:29modify2610.011.72421.72471.7332
13412005.11.24 11:29modify2610.011.72421.72491.7332
13422005.11.24 11:29modify2610.011.72421.72501.7332
13432005.11.24 11:29modify2610.011.72421.72521.7332
13442005.11.24 11:59s/l2610.011.72521.72521.73321.0024.20
13452005.11.24 11:59buy2620.011.72511.72351.7341
13462005.11.24 12:00modify2620.011.72511.72361.7341
13472005.11.24 12:03modify2620.011.72511.72381.7341
13482005.11.24 12:50s/l2620.011.72381.72381.7341-1.3022.90
13492005.11.24 12:50buy2630.011.72411.72251.7331
13502005.11.24 12:51modify2630.011.72411.72271.7331
13512005.11.24 12:51modify2630.011.72411.72291.7331
13522005.11.24 13:59modify2630.011.72411.72451.7331
13532005.11.24 18:30s/l2630.011.72451.72451.73310.4023.30
13542005.11.25 04:00buy2640.011.72321.72161.7322
13552005.11.25 04:02modify2640.011.72321.72161.7322
13562005.11.25 04:12modify2640.011.72321.72171.7322
13572005.11.25 04:12modify2640.011.72321.72181.7322
13582005.11.25 04:45modify2640.011.72321.72191.7322
13592005.11.25 05:07s/l2640.011.72191.72191.7322-1.3022.00
13602005.11.25 05:17buy2650.011.72301.72141.7320
13612005.11.25 05:19modify2650.011.72301.72151.7320
13622005.11.25 05:20modify2650.011.72301.72161.7320
13632005.11.25 06:14s/l2650.011.72161.72161.7320-1.4020.60
13642005.11.28 18:59buy2660.011.72841.72681.7374
13652005.11.28 19:29modify2660.011.72841.73151.7374
13662005.11.28 19:30modify2660.011.72841.73161.7374
13672005.11.28 20:00modify2660.011.72841.73171.7374
13682005.11.28 20:09s/l2660.011.73171.73171.73743.3023.90
13692005.11.28 20:09buy2670.011.73101.72941.7400
13702005.11.28 20:09modify2670.011.73101.72951.7400
13712005.11.28 20:09modify2670.011.73101.72961.7400
13722005.11.28 20:09modify2670.011.73101.72971.7400
13732005.11.28 20:09modify2670.011.73101.72971.7400
13742005.11.28 20:10modify2670.011.73101.73131.7400
13752005.11.28 20:11modify2670.011.73101.73141.7400
13762005.11.28 20:11modify2670.011.73101.73161.7400
13772005.11.28 20:11modify2670.011.73101.73181.7400
13782005.11.28 20:11modify2670.011.73101.73201.7400
13792005.11.28 20:12modify2670.011.73101.73211.7400
13802005.11.28 20:29s/l2670.011.73211.73211.74001.1025.00
13812005.11.28 20:29buy2680.011.73131.72881.7388
13822005.11.28 20:30modify2680.011.73131.72971.7388
13832005.11.28 20:59modify2680.011.73131.73001.7388
13842005.11.28 21:25modify2680.011.73131.73011.7388
13852005.11.28 21:36s/l2680.011.73011.73011.7388-1.2023.80
13862005.11.28 21:36buy2690.011.73041.72881.7394
13872005.11.28 21:36modify2690.011.73041.72901.7394
13882005.11.28 21:39modify2690.011.73041.72921.7394
13892005.11.28 21:51modify2690.011.73041.72921.7394
13902005.11.28 21:56s/l2690.011.72921.72921.7394-1.2022.60
13912005.11.28 21:56buy2700.011.72941.72781.7384
13922005.11.28 21:57modify2700.011.72941.72801.7384
13932005.11.28 21:58modify2700.011.72941.72951.7384
13942005.11.28 21:59modify2700.011.72941.72961.7384
13952005.11.28 22:09s/l2700.011.72961.72961.73840.2022.80
13962005.11.28 22:09buy2710.011.73001.72841.7390
13972005.11.28 22:10modify2710.011.73001.72861.7390
13982005.11.28 22:30modify2710.011.73001.72861.7390
13992005.11.28 23:29s/l2710.011.72861.72861.7390-1.4021.40
14002005.11.28 23:29buy2720.011.72891.72731.7379
14012005.11.28 23:30modify2720.011.72891.72751.7379
14022005.11.28 23:42modify2720.011.72891.72761.7379
14032005.11.29 00:34modify2720.011.72891.72771.7379
14042005.11.29 00:50s/l2720.011.72771.72771.7379-1.2020.20
14052005.11.29 00:50buy2730.011.72791.72631.7369
14062005.11.29 00:52modify2730.011.72791.72651.7369
14072005.11.29 01:00modify2730.011.72791.72651.7369
14082005.11.29 01:29s/l2730.011.72651.72651.7369-1.4018.80
14092005.11.29 01:29buy2740.011.72571.72411.7347
14102005.11.29 02:41s/l2740.011.72411.72411.7347-1.6017.20
14112005.11.29 07:59buy2750.011.72601.72441.7350
14122005.11.29 08:15modify2750.011.72601.72441.7350
14132005.11.29 08:29modify2750.011.72601.72461.7350
14142005.11.29 08:30modify2750.011.72601.72461.7350
14152005.11.29 08:41modify2750.011.72601.72481.7350
14162005.11.29 09:06modify2750.011.72601.72481.7350
14172005.11.29 09:59s/l2750.011.72481.72481.7350-1.2016.00
14182005.11.29 09:59buy2760.011.72491.72331.7339
14192005.11.29 10:01modify2760.011.72491.72361.7339
14202005.11.29 12:29modify2760.011.72491.72571.7339
14212005.11.29 12:30s/l2760.011.72571.72571.73390.8016.80
14222005.11.29 12:30buy2770.011.72511.72351.7341
14232005.11.29 12:38modify2770.011.72511.72381.7341
14242005.11.29 13:29s/l2770.011.72381.72381.7341-1.3015.50
14252005.11.30 09:30buy2780.011.72261.72101.7316
14262005.11.30 09:32modify2780.011.72261.72101.7316
14272005.11.30 09:33modify2780.011.72261.72131.7316
14282005.11.30 10:29modify2780.011.72261.72331.7316
14292005.11.30 10:59modify2780.011.72261.72481.7316
14302005.11.30 11:30modify2780.011.72261.72501.7316
14312005.11.30 11:54modify2780.011.72261.72521.7316
14322005.11.30 11:59modify2780.011.72261.72591.7316
14332005.11.30 12:13modify2780.011.72261.72591.7316
14342005.11.30 12:46modify2780.011.72261.72601.7316
14352005.11.30 12:46modify2780.011.72261.72611.7316
14362005.11.30 12:46modify2780.011.72261.72621.7316
14372005.11.30 12:46modify2780.011.72261.72631.7316
14382005.11.30 12:59s/l2780.011.72631.72631.73163.7019.20
14392005.11.30 12:59buy2790.011.72551.72391.7345
14402005.11.30 13:00modify2790.011.72551.72571.7345
14412005.11.30 13:00modify2790.011.72551.72581.7345
14422005.11.30 13:04modify2790.011.72551.72581.7345
14432005.11.30 13:34modify2790.011.72551.72591.7345
14442005.11.30 13:36s/l2790.011.72591.72591.73450.4019.60
14452005.11.30 13:36buy2800.011.72621.72461.7352
14462005.11.30 13:36modify2800.011.72621.72481.7352
14472005.11.30 13:37modify2800.011.72621.72491.7352
14482005.11.30 13:37modify2800.011.72621.72501.7352
14492005.11.30 13:38modify2800.011.72621.72501.7352
14502005.11.30 13:46s/l2800.011.72501.72501.7352-1.2018.40
14512005.11.30 13:46buy2810.011.72531.72371.7343
14522005.11.30 13:46modify2810.011.72531.72401.7343
14532005.11.30 13:56modify2810.011.72531.72411.7343
14542005.11.30 14:27modify2810.011.72531.72541.7343
14552005.11.30 14:30modify2810.011.72531.72561.7343
14562005.11.30 14:30s/l2810.011.72561.72561.73430.3018.70
14572005.11.30 14:30buy2820.011.72571.72411.7347
14582005.11.30 14:30modify2820.011.72571.72421.7347
14592005.11.30 14:30modify2820.011.72571.72441.7347
14602005.11.30 14:31modify2820.011.72571.72441.7347
14612005.11.30 14:32modify2820.011.72571.72451.7347
14622005.11.30 14:40modify2820.011.72571.72611.7347
14632005.11.30 14:40modify2820.011.72571.72651.7347
14642005.11.30 14:47s/l2820.011.72651.72651.73470.8019.50
14652005.11.30 14:47buy2830.011.72661.72501.7356
14662005.11.30 14:47modify2830.011.72661.72501.7356
14672005.11.30 14:47modify2830.011.72661.72521.7356
14682005.11.30 14:47modify2830.011.72661.72531.7356
14692005.11.30 15:29modify2830.011.72661.72851.7356
14702005.11.30 15:59modify2830.011.72661.72941.7356
14712005.11.30 16:29modify2830.011.72661.73041.7356
14722005.11.30 16:30modify2830.011.72661.73061.7356
14732005.11.30 16:37modify2830.011.72661.73071.7356
14742005.11.30 16:38modify2830.011.72661.73081.7356
14752005.11.30 16:38modify2830.011.72661.73091.7356
14762005.11.30 16:38modify2830.011.72661.73111.7356
14772005.11.30 16:39modify2830.011.72661.73121.7356
14782005.11.30 16:39modify2830.011.72661.73131.7356
14792005.11.30 16:39modify2830.011.72661.73141.7356
14802005.11.30 16:39modify2830.011.72661.73151.7356
14812005.11.30 16:39modify2830.011.72661.73161.7356
14822005.11.30 16:39modify2830.011.72661.73171.7356
14832005.11.30 16:39modify2830.011.72661.73181.7356
14842005.11.30 16:44modify2830.011.72661.73191.7356
14852005.11.30 16:44modify2830.011.72661.73201.7356
14862005.11.30 16:44modify2830.011.72661.73201.7356
14872005.11.30 16:48modify2830.011.72661.73221.7356
14882005.11.30 16:59s/l2830.011.73221.73221.73565.6025.10
14892005.11.30 16:59buy2840.011.73241.73081.7414
14902005.11.30 17:00modify2840.011.73241.73101.7414
14912005.11.30 17:45modify2840.011.73241.73111.7414
14922005.11.30 17:46modify2840.011.73241.73111.7414
14932005.11.30 17:50modify2840.011.73241.73121.7414
14942005.11.30 18:29s/l2840.011.73121.73121.7414-1.2023.90
14952005.11.30 18:29buy2850.011.73041.72881.7394
14962005.11.30 18:59modify2850.011.73041.72901.7394
14972005.11.30 19:14modify2850.011.73041.72921.7394
14982005.11.30 19:14modify2850.011.73041.72921.7394
14992005.11.30 19:19s/l2850.011.72921.72921.7394-1.2022.70
15002005.11.30 19:19buy2860.011.72951.72791.7385
15012005.11.30 19:19modify2860.011.72951.72801.7385
15022005.11.30 19:23modify2860.011.72951.72821.7385
15032005.11.30 19:25modify2860.011.72951.72821.7385
15042005.12.01 03:00s/l2860.011.72821.72821.7385-1.3021.40
15052005.12.01 03:24buy2870.011.72931.72771.7383
15062005.12.01 03:24modify2870.011.72931.72791.7383
15072005.12.01 03:26modify2870.011.72931.72791.7383
15082005.12.01 03:59modify2870.011.72931.72801.7383
15092005.12.01 04:22modify2870.011.72931.72801.7383
15102005.12.01 07:54s/l2870.011.72801.72801.7383-1.3020.10
15112005.12.01 07:59buy2880.011.73101.72941.7400
15122005.12.01 08:59modify2880.011.73101.72961.7400
15132005.12.01 08:59modify2880.011.73101.72971.7400
15142005.12.01 09:01modify2880.011.73101.72981.7400
15152005.12.01 09:59modify2880.011.73101.73111.7400
15162005.12.01 10:00s/l2880.011.73111.73111.74000.1020.20
15172005.12.01 10:00buy2890.011.73141.72981.7404
15182005.12.01 10:01modify2890.011.73141.72991.7404
15192005.12.01 10:01modify2890.011.73141.73011.7404
15202005.12.01 10:02modify2890.011.73141.73011.7404
15212005.12.01 11:29s/l2890.011.73011.73011.7404-1.3018.90
15222005.12.01 11:29buy2900.011.72961.72801.7386
15232005.12.01 11:59modify2900.011.72961.72841.7386
15242005.12.01 11:59s/l2900.011.72841.72841.7386-1.2017.70
15252005.12.01 12:30buy2910.011.73071.72911.7397
15262005.12.01 12:30s/l2910.011.72911.72911.7397-1.6016.10
15272005.12.01 12:59buy2920.011.73091.72931.7399
15282005.12.01 13:00s/l2920.011.72931.72931.7399-1.6014.50
15292005.12.01 13:17buy2930.011.73021.72861.7392
15302005.12.01 13:17modify2930.011.73021.72881.7392
15312005.12.01 13:21modify2930.011.73021.72891.7392
15322005.12.01 13:21modify2930.011.73021.72901.7392
15332005.12.01 13:29s/l2930.011.72901.72901.7392-1.2013.30
15342005.12.01 16:00buy2940.011.73051.72891.7395
15352005.12.01 16:29modify2940.011.73051.72921.7395
15362005.12.01 16:35s/l2940.011.72921.72921.7395-1.3012.00
15372005.12.01 16:36buy2950.011.72941.72781.7384
15382005.12.01 16:36modify2950.011.72941.72781.7384
15392005.12.01 16:46modify2950.011.72941.72801.7384
15402005.12.01 16:52modify2950.011.72941.72811.7384
15412005.12.01 17:08modify2950.011.72941.72941.7384
15422005.12.01 17:09modify2950.011.72941.72961.7384
15432005.12.01 17:15s/l2950.011.72961.72961.73840.2012.20
15442005.12.01 17:15buy2960.011.73001.72841.7390
15452005.12.01 17:15modify2960.011.73001.72851.7390
15462005.12.01 17:15modify2960.011.73001.72871.7390
15472005.12.01 17:18modify2960.011.73001.72881.7390
15482005.12.01 17:31modify2960.011.73001.73001.7390
15492005.12.01 17:31modify2960.011.73001.73031.7390
15502005.12.01 17:59modify2960.011.73001.73171.7390
15512005.12.01 18:25s/l2960.011.73171.73171.73901.7013.90
15522005.12.01 18:25buy2970.011.73151.72991.7405
15532005.12.01 18:25modify2970.011.73151.73001.7405
15542005.12.01 18:25modify2970.011.73151.73011.7405
15552005.12.01 18:25modify2970.011.73151.73011.7405
15562005.12.01 18:45modify2970.011.73151.73161.7405
15572005.12.01 18:45modify2970.011.73151.73171.7405
15582005.12.01 18:46modify2970.011.73151.73181.7405
15592005.12.01 18:46modify2970.011.73151.73191.7405
15602005.12.01 18:53s/l2970.011.73191.73191.74050.4014.30
15612005.12.01 18:53buy2980.011.73231.73071.7413
15622005.12.01 18:53modify2980.011.73231.73091.7413
15632005.12.01 18:55modify2980.011.73231.73091.7413
15642005.12.01 18:55modify2980.011.73231.73101.7413
15652005.12.01 18:59modify2980.011.73231.73251.7413
15662005.12.01 19:30s/l2980.011.73251.73251.74130.2014.50
15672005.12.01 19:30buy2990.011.73231.73071.7413
15682005.12.01 19:35modify2990.011.73231.73091.7413
15692005.12.01 20:59s/l2990.011.73091.73091.7413-1.4013.10
15702005.12.01 20:59buy3000.011.73081.72921.7398
15712005.12.01 21:29modify3000.011.73081.72961.7398
15722005.12.01 22:59modify3000.011.73081.73081.7398
15732005.12.01 23:59modify3000.011.73081.73161.7398
15742005.12.02 00:59s/l3000.011.73161.73161.73980.8013.90
15752005.12.02 00:59buy3010.011.73161.73001.7406
15762005.12.02 01:30modify3010.011.73161.73021.7406
15772005.12.02 01:59s/l3010.011.73021.73021.7406-1.4012.50
15782005.12.02 13:59buy3020.011.73611.73451.7451
15792005.12.02 14:23s/l3020.011.73451.73451.7451-1.6010.90
15802005.12.02 14:23buy3030.011.72961.72801.7386
15812005.12.02 14:23modify3030.011.72961.72801.7386
15822005.12.02 14:29modify3030.011.72961.72991.7386
15832005.12.02 14:30modify3030.011.72961.73011.7386
15842005.12.02 14:30s/l3030.011.73011.73011.73860.5011.40
15852005.12.02 14:30buy3040.011.72941.72781.7384
15862005.12.02 14:30s/l3040.011.72781.72781.7384-1.609.80